|
|0 - 0:59 Hrs
|1 - 1:59 Hrs
|2 - 2:59 Hrs
|3 - 3:59 Hrs
|4 - 4:59 Hrs
|5 - 5:59 Hrs
|6 - 6:59 Hrs
|7 - 7:59 Hrs
|8 - 8:59 Hrs
|9 - 9:59 Hrs
|10 - 10:59 Hrs
|11 - 11:59 Hrs
|12 - 12:59 Hrs
|13 - 13:59 Hrs
|14 - 14:59 Hrs
|15 - 15:59 Hrs
|16 - 16:59 Hrs
|17 - 17:59 Hrs
|18 - 18:59 Hrs
|19 - 19:59 Hrs
|20 - 20:59 Hrs
|21 - 21:59 Hrs
|22 - 22:59 Hrs
|23 - 23:59 Hrs
|10
|4
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|4
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|949.38
|365.65
|-266.90
|-149.25
|76.20
|90.00
|115.70
|0.00
|-602.71
|0.00
|-280.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|949.38
|365.65
|100.00
|0.00
|76.20
|90.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.90
|-149.25
|0.00
|0.00
|-8.31
|0.00
|-602.71
|0.00
|-380.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|115
|40
|-34
|-18
|8
|9
|14
|0
|-73
|0
|-28
|0
|0
|0
|0
|-36
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|115
|40
|10
|0
|8
|9
|15
|0
|0
|0
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-44
|-18
|0
|0
|-1
|0
|-73
|0
|-38
|0
|0
|0
|0
|-36
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|94.94
|91.41
|100.00
|0.00
|76.20
|90.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.90
|-149.25
|0.00
|0.00
|-8.31
|0.00
|-602.71
|0.00
|-380.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|107.73
|100.00
|100.00
|0.00
|76.20
|90.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.90
|-149.25
|0.00
|0.00
|-8.31
|0.00
|-602.71
|0.00
|-380.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|0.00
|0.00
|14.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|94.94
|91.41
|-133.45
|-149.25
|76.20
|90.00
|57.85
|0.00
|-602.71
|0.00
|-140.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|50.00%
|50.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|
|50.00%
|50.00%
|50.00%
|100.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|5
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|100.00%
|100.00%
|50.00%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|
|10
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|10
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|949.38
|365.65
|100.00
|0.00
|76.20
|90.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.00
|0.00
|-366.90
|-149.25
|0.00
|0.00
|-8.31
|0.00
|-602.71
|0.00
|-380.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|949.38
|365.65
|100.00
|0.00
|76.20
|90.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.00
|0.00
|-366.90
|-149.25
|0.00
|0.00
|-8.31
|0.00
|-602.71
|0.00
|-380.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
|10.00
|4.00
|1.00
|0.00
|1.00
|1.00
|1.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1.00
|0.00
|0.00
|1.00
|0.00
|1.00
|0.00
|1.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|4H 22M
|6H 10M
|2D 4H 19M
|3H 39M
|4H 51M
|5H 42M
|13H 51M
|
|8H
|
|20H 59M
|
|
|
|
|15H 45M
|
|
|
|
|
|
|
|
|26M
|1H 32M
|1D2H 9M
|3H 39M
|4H 51M
|5H 42M
|6H 55M
|
|8H
|
|10H 29M
|
|
|
|
|15H 45M
|
|
|
|
|
|
|
|
|10
|4
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1