0 - 0:59 Hrs1 - 1:59 Hrs2 - 2:59 Hrs3 - 3:59 Hrs4 - 4:59 Hrs5 - 5:59 Hrs6 - 6:59 Hrs7 - 7:59 Hrs8 - 8:59 Hrs9 - 9:59 Hrs10 - 10:59 Hrs11 - 11:59 Hrs12 - 12:59 Hrs13 - 13:59 Hrs14 - 14:59 Hrs15 - 15:59 Hrs16 - 16:59 Hrs17 - 17:59 Hrs18 - 18:59 Hrs19 - 19:59 Hrs20 - 20:59 Hrs21 - 21:59 Hrs22 - 22:59 Hrs23 - 23:59 Hrs
Total Trades 10 4 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Closed Trades 10 4 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Net Profit 949.38 365.65 -266.90 -149.25 76.20 90.00 115.70 0.00 -602.71 0.00 -280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit 949.38 365.65 100.00 0.00 76.20 90.00 124.01 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss 0.00 0.00 -366.90 -149.25 0.00 0.00 -8.31 0.00 -602.71 0.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Net Pips 115 40 -34 -18 8 9 14 0 -73 0 -28 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit Pips 115 40 10 0 8 9 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Loss Pips 0 0 -44 -18 0 0 -1 0 -73 0 -38 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0
Average Profit Trade 94.94 91.41 100.00 0.00 76.20 90.00 124.01 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average Loss Trade 0.00 0.00 -366.90 -149.25 0.00 0.00 -8.31 0.00 -602.71 0.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Largest Profit Trade 107.73 100.00 100.00 0.00 76.20 90.00 124.01 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Largest Loss Trade 0.00 0.00 -366.90 -149.25 0.00 0.00 -8.31 0.00 -602.71 0.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Profit Factor 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expected Payoff 94.94 91.41 -133.45 -149.25 76.20 90.00 57.85 0.00 -602.71 0.00 -140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Short Positions Percent 50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Short Positions Win Percent 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Short Positions Lose Percent 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Long Positions Percent 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Long Posistions Win Percent 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Short Positions 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Short Positions Lost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Short Positions Won 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Long Positions 5 2 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Long Positions Lost 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Long Positions Won 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Trades Percent 100.00% 100.00% 50.00% 0.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Loss Trades Percent 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Profit Trades 10 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Loss Trades 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum Consecutive Wins 10 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum Consecutive Profit 949.38 365.65 100.00 0.00 76.20 90.00 124.01 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximum Consecutive Losses 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum Consecutive Loss 0.00 0.00 -366.90 -149.25 0.00 0.00 -8.31 0.00 -602.71 0.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximal Consecutive Profit 949.38 365.65 100.00 0.00 76.20 90.00 124.01 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 10 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximal Consecutive Loss 0.00 0.00 -366.90 -149.25 0.00 0.00 -8.31 0.00 -602.71 0.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Average Consecutive Wins 10.00 4.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average Consecutive Losses 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 4H 22M 6H 10M 2D 4H 19M 3H 39M 4H 51M 5H 42M 13H 51M 8H 20H 59M 15H 45M
Average Trade Time 26M 1H 32M 1D2H 9M 3H 39M 4H 51M 5H 42M 6H 55M 8H 10H 29M 15H 45M
Counted Trades 10 4 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Uncounted Trades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1