|GBPJPY
|USDCHF
|USDJPY
|Total Trades
|10
|7
|4
|Total Closed Trades
|10
|7
|4
|Total Net Profit
|33.78
|29.28
|20.84
|Gross Profit
|244.82
|166.22
|95.78
|Gross Loss
|-211.04
|-136.94
|-74.94
|Total Net Pips
|40
|41
|42
|Gross Profit Pips
|292
|209
|126
|Gross Loss Pips
|-252
|-168
|-84
|Average Profit Trade
|34.97
|33.24
|31.93
|Average Loss Trade
|-70.35
|-68.47
|-74.94
|Largest Profit Trade
|40.12
|35.52
|34.79
|Largest Loss Trade
|-72.01
|-70.43
|-74.94
|Profit Factor
|1.16
|1.21
|1.28
|Expected Payoff
|3.38
|4.18
|5.21
|Total Short Positions Percent
|50.00%
|71.43%
|100.00%
|Short Positions Win Percent
|80.00%
|80.00%
|75.00%
|Short Positions Lose Percent
|20.00%
|20.00%
|25.00%
|Total Long Positions Percent
|50.00%
|28.57%
|0.00%
|Long Posistions Win Percent
|60.00%
|50.00%
|0.00%
|Long Posistions Lose Percent
|40.00%
|50.00%
|0.00%
|Total Short Positions
|5
|5
|4
|Total Short Positions Lost
|1
|1
|1
|Total Short Positions Won
|4
|4
|3
|Total Long Positions
|5
|2
|0
|Total Long Positions Lost
|2
|1
|0
|Total Long Positions Won
|3
|1
|0
|Profit Trades Percent
|70.00%
|71.43%
|75.00%
|Loss Trades Percent
|30.00%
|28.57%
|25.00%
|Total Profit Trades
|7
|5
|3
|Total Loss Trades
|3
|2
|1
|Maximum Consecutive Wins
|3
|4
|3
|Maximum Consecutive Profit
|109.29
|130.70
|95.78
|Maximum Consecutive Losses
|1
|1
|1
|Maximum Consecutive Loss
|-72.01
|-70.43
|-74.94
|Maximal Consecutive Profit
|109.29
|130.70
|95.78
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|3
|4
|3
|Maximal Consecutive Loss
|-72.01
|-70.43
|-74.94
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|1
|1
|1
|Average Consecutive Wins
|1.75
|2.50
|3.00
|Average Consecutive Losses
|1.00
|1.00
|1.00
|Net Swap
|0.87
|-4.31
|-14.44
|Gross Profit Swap
|6.17
|2.97
|0.00
|Gross Loss Swap
|-5.30
|-7.28
|-14.44
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|Total Trading Time
|2D 11H 25M
|7D 1H 5M
|7D 5H 28M
|Average Trade Time
|5H 56M
|1D9M
|1D19H 22M
|Counted Trades
|10
|7
|4
|Uncounted Trades
|0
|0
|1