GBPJPYUSDCHFUSDJPY
Total Trades 10 7 4
Total Closed Trades 10 7 4
Total Net Profit 33.78 29.28 20.84
Gross Profit 244.82 166.22 95.78
Gross Loss -211.04 -136.94 -74.94
Total Net Pips 40 41 42
Gross Profit Pips 292 209 126
Gross Loss Pips -252 -168 -84
Average Profit Trade 34.97 33.24 31.93
Average Loss Trade -70.35 -68.47 -74.94
Largest Profit Trade 40.12 35.52 34.79
Largest Loss Trade -72.01 -70.43 -74.94
Profit Factor 1.16 1.21 1.28
Expected Payoff 3.38 4.18 5.21
Total Short Positions Percent 50.00% 71.43% 100.00%
Short Positions Win Percent 80.00% 80.00% 75.00%
Short Positions Lose Percent 20.00% 20.00% 25.00%
Total Long Positions Percent 50.00% 28.57% 0.00%
Long Posistions Win Percent 60.00% 50.00% 0.00%
Long Posistions Lose Percent 40.00% 50.00% 0.00%
Total Short Positions 5 5 4
Total Short Positions Lost 1 1 1
Total Short Positions Won 4 4 3
Total Long Positions 5 2 0
Total Long Positions Lost 2 1 0
Total Long Positions Won 3 1 0
Profit Trades Percent 70.00% 71.43% 75.00%
Loss Trades Percent 30.00% 28.57% 25.00%
Total Profit Trades 7 5 3
Total Loss Trades 3 2 1
Maximum Consecutive Wins 3 4 3
Maximum Consecutive Profit 109.29 130.70 95.78
Maximum Consecutive Losses 1 1 1
Maximum Consecutive Loss -72.01 -70.43 -74.94
Maximal Consecutive Profit 109.29 130.70 95.78
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 3 4 3
Maximal Consecutive Loss -72.01 -70.43 -74.94
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 1 1 1
Average Consecutive Wins 1.75 2.50 3.00
Average Consecutive Losses 1.00 1.00 1.00
Net Swap 0.87 -4.31 -14.44
Gross Profit Swap 6.17 2.97 0.00
Gross Loss Swap -5.30 -7.28 -14.44
Net Taxes 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 2D 11H 25M 7D 1H 5M 7D 5H 28M
Average Trade Time 5H 56M 1D9M 1D19H 22M
Counted Trades 10 7 4
Uncounted Trades 0 0 1