|
|EURJPY
|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|21
|13
|21
|12
|10
|18
|21
|13
|21
|12
|10
|18
|
|-60.21
|-72.25
|-641.19
|-672.20
|153.90
|413.68
|1,000.46
|100.00
|814.19
|503.80
|517.02
|989.31
|-1,060.67
|-172.25
|-1,455.38
|-1,176.00
|-363.12
|-575.63
|
|0
|-30
|-378
|-252
|168
|252
|588
|50
|462
|252
|336
|588
|-588
|-80
|-840
|-504
|-168
|-336
|
|71.46
|20.00
|74.02
|83.97
|64.63
|70.67
|-151.52
|-21.53
|-145.54
|-196.00
|-181.56
|-143.91
|104.44
|20.00
|104.71
|84.00
|68.54
|107.12
|-218.78
|-32.25
|-209.23
|-252.00
|-214.90
|-149.79
|
|0.94
|0.58
|0.56
|0.43
|1.42
|1.72
|-2.87
|-5.56
|-30.53
|-56.02
|15.39
|22.98
|
|71.43%
|46.15%
|28.57%
|75.00%
|80.00%
|61.11%
|60.00%
|66.67%
|16.67%
|55.56%
|75.00%
|72.73%
|40.00%
|33.33%
|83.33%
|44.44%
|25.00%
|27.27%
|
|28.57%
|53.85%
|71.43%
|25.00%
|20.00%
|38.89%
|83.33%
|14.29%
|66.67%
|33.33%
|100.00%
|85.71%
|16.67%
|85.71%
|33.33%
|66.67%
|0.00%
|14.29%
|
|15
|6
|6
|9
|8
|11
|6
|2
|5
|4
|2
|3
|9
|4
|1
|5
|6
|8
|
|6
|7
|15
|3
|2
|7
|1
|6
|5
|2
|0
|1
|5
|1
|10
|1
|2
|6
|
|66.67%
|38.46%
|52.38%
|50.00%
|80.00%
|77.78%
|33.33%
|61.54%
|47.62%
|50.00%
|20.00%
|22.22%
|
|14
|5
|11
|6
|8
|14
|7
|8
|10
|6
|2
|4
|
|9
|2
|5
|2
|4
|6
|651.69
|40.00
|352.68
|168.00
|260.86
|440.63
|3
|3
|3
|2
|1
|1
|-501.46
|-60.00
|-408.90
|-420.00
|-214.90
|-149.79
|
|651.69
|40.00
|352.68
|168.00
|260.86
|440.63
|9
|2
|5
|2
|4
|6
|-501.46
|-60.00
|-408.90
|-420.00
|-214.90
|-149.79
|3
|3
|3
|2
|1
|1
|
|3.50
|1.25
|1.83
|1.50
|4.00
|2.80
|1.75
|2.00
|1.67
|1.20
|1.00
|1.00
|
|-28.68
|-2.25
|19.90
|-0.20
|-49.72
|-40.67
|2.52
|0.00
|25.18
|0.00
|2.41
|11.35
|-31.20
|-2.25
|-5.28
|-0.20
|-52.13
|-52.02
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|16D 7H 13M
|2D 18H 6M
|7D 3H 54M
|6D 8H 53M
|25D 13H 6M
|25D 8H 25M
|18H 37M
|5H 5M
|8H 11M
|12H 44M
|2D 13H 18M
|1D9H 48M
|21
|13
|21
|12
|10
|18
|1
|0
|0
|0
|1
|1