EURJPYEURUSDGBPJPYGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Total Trades 21 13 21 12 10 18
Total Closed Trades 21 13 21 12 10 18
Total Net Profit -60.21 -72.25 -641.19 -672.20 153.90 413.68
Gross Profit 1,000.46 100.00 814.19 503.80 517.02 989.31
Gross Loss -1,060.67 -172.25 -1,455.38 -1,176.00 -363.12 -575.63
Total Net Pips 0 -30 -378 -252 168 252
Gross Profit Pips 588 50 462 252 336 588
Gross Loss Pips -588 -80 -840 -504 -168 -336
Average Profit Trade 71.46 20.00 74.02 83.97 64.63 70.67
Average Loss Trade -151.52 -21.53 -145.54 -196.00 -181.56 -143.91
Largest Profit Trade 104.44 20.00 104.71 84.00 68.54 107.12
Largest Loss Trade -218.78 -32.25 -209.23 -252.00 -214.90 -149.79
Profit Factor 0.94 0.58 0.56 0.43 1.42 1.72
Expected Payoff -2.87 -5.56 -30.53 -56.02 15.39 22.98
Total Short Positions Percent 71.43% 46.15% 28.57% 75.00% 80.00% 61.11%
Short Positions Win Percent 60.00% 66.67% 16.67% 55.56% 75.00% 72.73%
Short Positions Lose Percent 40.00% 33.33% 83.33% 44.44% 25.00% 27.27%
Total Long Positions Percent 28.57% 53.85% 71.43% 25.00% 20.00% 38.89%
Long Posistions Win Percent 83.33% 14.29% 66.67% 33.33% 100.00% 85.71%
Long Posistions Lose Percent 16.67% 85.71% 33.33% 66.67% 0.00% 14.29%
Total Short Positions 15 6 6 9 8 11
Total Short Positions Lost 6 2 5 4 2 3
Total Short Positions Won 9 4 1 5 6 8
Total Long Positions 6 7 15 3 2 7
Total Long Positions Lost 1 6 5 2 0 1
Total Long Positions Won 5 1 10 1 2 6
Profit Trades Percent 66.67% 38.46% 52.38% 50.00% 80.00% 77.78%
Loss Trades Percent 33.33% 61.54% 47.62% 50.00% 20.00% 22.22%
Total Profit Trades 14 5 11 6 8 14
Total Loss Trades 7 8 10 6 2 4
Maximum Consecutive Wins 9 2 5 2 4 6
Maximum Consecutive Profit 651.69 40.00 352.68 168.00 260.86 440.63
Maximum Consecutive Losses 3 3 3 2 1 1
Maximum Consecutive Loss -501.46 -60.00 -408.90 -420.00 -214.90 -149.79
Maximal Consecutive Profit 651.69 40.00 352.68 168.00 260.86 440.63
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 9 2 5 2 4 6
Maximal Consecutive Loss -501.46 -60.00 -408.90 -420.00 -214.90 -149.79
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 3 3 3 2 1 1
Average Consecutive Wins 3.50 1.25 1.83 1.50 4.00 2.80
Average Consecutive Losses 1.75 2.00 1.67 1.20 1.00 1.00
Net Swap -28.68 -2.25 19.90 -0.20 -49.72 -40.67
Gross Profit Swap 2.52 0.00 25.18 0.00 2.41 11.35
Gross Loss Swap -31.20 -2.25 -5.28 -0.20 -52.13 -52.02
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 16D 7H 13M 2D 18H 6M 7D 3H 54M 6D 8H 53M 25D 13H 6M 25D 8H 25M
Average Trade Time 18H 37M 5H 5M 8H 11M 12H 44M 2D 13H 18M 1D9H 48M
Counted Trades 21 13 21 12 10 18
Uncounted Trades 1 0 0 0 1 1