EURJPYEURUSDGBPJPYGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Total Trades 18 9 13 9 9 14
Total Closed Trades 18 9 13 9 9 14
Total Net Profit -272.98 -32.25 -568.32 -672.20 302.12 337.52
Gross Profit 787.69 80.00 461.51 335.80 517.02 771.09
Gross Loss -1,060.67 -112.25 -1,029.83 -1,008.00 -214.90 -433.57
Total Net Pips -126 -10 -336 -252 252 210
Gross Profit Pips 462 40 252 168 336 462
Gross Loss Pips -588 -50 -588 -420 -84 -252
Average Profit Trade 71.61 20.00 76.92 83.95 64.63 70.10
Average Loss Trade -151.52 -22.45 -147.12 -201.60 -214.90 -144.52
Largest Profit Trade 104.44 20.00 104.71 84.00 68.54 107.12
Largest Loss Trade -218.78 -32.25 -209.23 -252.00 -214.90 -149.79
Profit Factor 0.74 0.71 0.45 0.33 2.41 1.78
Expected Payoff -15.17 -3.58 -43.72 -74.69 33.57 24.11
Total Short Positions Percent 77.78% 44.44% 23.08% 66.67% 77.78% 64.29%
Short Positions Win Percent 57.14% 75.00% 0.00% 50.00% 85.71% 77.78%
Short Positions Lose Percent 42.86% 25.00% 100.00% 50.00% 14.29% 22.22%
Total Long Positions Percent 22.22% 55.56% 76.92% 33.33% 22.22% 35.71%
Long Posistions Win Percent 75.00% 20.00% 60.00% 33.33% 100.00% 80.00%
Long Posistions Lose Percent 25.00% 80.00% 40.00% 66.67% 0.00% 20.00%
Total Short Positions 14 4 3 6 7 9
Total Short Positions Lost 6 1 3 3 1 2
Total Short Positions Won 8 3 0 3 6 7
Total Long Positions 4 5 10 3 2 5
Total Long Positions Lost 1 4 4 2 0 1
Total Long Positions Won 3 1 6 1 2 4
Profit Trades Percent 61.11% 44.44% 46.15% 44.44% 88.89% 78.57%
Loss Trades Percent 38.89% 55.56% 53.85% 55.56% 11.11% 21.43%
Total Profit Trades 11 4 6 4 8 11
Total Loss Trades 7 5 7 5 1 3
Maximum Consecutive Wins 9 2 2 2 4 6
Maximum Consecutive Profit 651.69 40.00 174.16 168.00 260.86 440.63
Maximum Consecutive Losses 3 2 3 2 1 1
Maximum Consecutive Loss -501.46 -52.25 -408.90 -420.00 -214.90 -149.79
Maximal Consecutive Profit 651.69 40.00 174.16 168.00 260.86 440.63
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 9 2 2 2 4 6
Maximal Consecutive Loss -501.46 -52.25 -408.90 -420.00 -214.90 -149.79
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 3 2 3 2 1 1
Average Consecutive Wins 3.67 1.33 1.20 1.33 4.00 2.75
Average Consecutive Losses 1.75 1.67 1.75 1.25 1.00 1.00
Net Swap -31.20 -2.25 22.01 -0.20 -36.62 -46.48
Gross Profit Swap 0.00 0.00 22.01 0.00 2.41 2.62
Gross Loss Swap -31.20 -2.25 0.00 -0.20 -39.03 -49.10
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 12D 55M 2D 12H 11M 3D 15H 35M 4D 16H 29M 19D 3H 43M 19D 8H 31M
Average Trade Time 16H 3M 6H 41M 6H 44M 12H 29M 2D 3H 4M 1D9H 10M
Counted Trades 18 9 13 9 9 14
Uncounted Trades 1 0 0 0 0 1