|
|EURJPY
|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|18
|9
|13
|9
|9
|14
|18
|9
|13
|9
|9
|14
|
|-272.98
|-32.25
|-568.32
|-672.20
|302.12
|337.52
|787.69
|80.00
|461.51
|335.80
|517.02
|771.09
|-1,060.67
|-112.25
|-1,029.83
|-1,008.00
|-214.90
|-433.57
|
|-126
|-10
|-336
|-252
|252
|210
|462
|40
|252
|168
|336
|462
|-588
|-50
|-588
|-420
|-84
|-252
|
|71.61
|20.00
|76.92
|83.95
|64.63
|70.10
|-151.52
|-22.45
|-147.12
|-201.60
|-214.90
|-144.52
|104.44
|20.00
|104.71
|84.00
|68.54
|107.12
|-218.78
|-32.25
|-209.23
|-252.00
|-214.90
|-149.79
|
|0.74
|0.71
|0.45
|0.33
|2.41
|1.78
|-15.17
|-3.58
|-43.72
|-74.69
|33.57
|24.11
|
|77.78%
|44.44%
|23.08%
|66.67%
|77.78%
|64.29%
|57.14%
|75.00%
|0.00%
|50.00%
|85.71%
|77.78%
|42.86%
|25.00%
|100.00%
|50.00%
|14.29%
|22.22%
|
|22.22%
|55.56%
|76.92%
|33.33%
|22.22%
|35.71%
|75.00%
|20.00%
|60.00%
|33.33%
|100.00%
|80.00%
|25.00%
|80.00%
|40.00%
|66.67%
|0.00%
|20.00%
|
|14
|4
|3
|6
|7
|9
|6
|1
|3
|3
|1
|2
|8
|3
|0
|3
|6
|7
|
|4
|5
|10
|3
|2
|5
|1
|4
|4
|2
|0
|1
|3
|1
|6
|1
|2
|4
|
|61.11%
|44.44%
|46.15%
|44.44%
|88.89%
|78.57%
|38.89%
|55.56%
|53.85%
|55.56%
|11.11%
|21.43%
|
|11
|4
|6
|4
|8
|11
|7
|5
|7
|5
|1
|3
|
|9
|2
|2
|2
|4
|6
|651.69
|40.00
|174.16
|168.00
|260.86
|440.63
|3
|2
|3
|2
|1
|1
|-501.46
|-52.25
|-408.90
|-420.00
|-214.90
|-149.79
|
|651.69
|40.00
|174.16
|168.00
|260.86
|440.63
|9
|2
|2
|2
|4
|6
|-501.46
|-52.25
|-408.90
|-420.00
|-214.90
|-149.79
|3
|2
|3
|2
|1
|1
|
|3.67
|1.33
|1.20
|1.33
|4.00
|2.75
|1.75
|1.67
|1.75
|1.25
|1.00
|1.00
|
|-31.20
|-2.25
|22.01
|-0.20
|-36.62
|-46.48
|0.00
|0.00
|22.01
|0.00
|2.41
|2.62
|-31.20
|-2.25
|0.00
|-0.20
|-39.03
|-49.10
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12D 55M
|2D 12H 11M
|3D 15H 35M
|4D 16H 29M
|19D 3H 43M
|19D 8H 31M
|16H 3M
|6H 41M
|6H 44M
|12H 29M
|2D 3H 4M
|1D9H 10M
|18
|9
|13
|9
|9
|14
|1
|0
|0
|0
|0
|1