|
|AUDUSD
|EURUSD
|GBPUSD
|USDCAD
|USDCHF
|USDJPY
|54
|76
|101
|53
|71
|105
|54
|76
|101
|53
|71
|105
|
|69.99
|141.30
|162.17
|57.66
|85.75
|199.06
|83.79
|176.69
|222.98
|72.17
|109.55
|317.36
|-13.80
|-35.39
|-60.81
|-14.51
|-23.80
|-118.30
|
|110
|135
|119
|85
|97
|-214
|199
|295
|421
|217
|286
|400
|-89
|-160
|-302
|-132
|-189
|-614
|
|2.04
|3.21
|3.14
|1.90
|2.15
|4.88
|-1.06
|-1.69
|-2.03
|-0.97
|-1.19
|-2.96
|19.20
|70.40
|83.46
|15.08
|31.07
|89.97
|-2.40
|-7.53
|-9.57
|-2.23
|-2.91
|-13.23
|
|6.07
|4.99
|3.67
|4.97
|4.60
|2.68
|1.30
|1.86
|1.61
|1.09
|1.21
|1.90
|
|55.56%
|56.58%
|60.40%
|56.60%
|50.70%
|53.33%
|70.00%
|69.77%
|68.85%
|70.00%
|66.67%
|53.57%
|30.00%
|30.23%
|31.15%
|30.00%
|33.33%
|46.43%
|
|44.44%
|43.42%
|39.60%
|43.40%
|49.30%
|46.67%
|83.33%
|75.76%
|72.50%
|73.91%
|77.14%
|71.43%
|16.67%
|24.24%
|27.50%
|26.09%
|22.86%
|28.57%
|
|30
|43
|61
|30
|36
|56
|9
|13
|19
|9
|12
|26
|21
|30
|42
|21
|24
|30
|
|24
|33
|40
|23
|35
|49
|4
|8
|11
|6
|8
|14
|20
|25
|29
|17
|27
|35
|
|75.93%
|72.37%
|70.30%
|71.70%
|71.83%
|61.90%
|24.07%
|27.63%
|29.70%
|28.30%
|28.17%
|38.10%
|
|41
|55
|71
|38
|51
|65
|13
|21
|30
|15
|20
|40
|
|13
|15
|13
|9
|10
|11
|11.18
|80.16
|29.89
|4.74
|13.65
|36.87
|3
|5
|5
|3
|4
|5
|-4.42
|-26.41
|-31.59
|-2.99
|-8.98
|-28.22
|
|20.80
|80.16
|105.99
|17.82
|36.16
|89.97
|2
|15
|2
|2
|4
|1
|-4.42
|-26.41
|-31.59
|-4.29
|-8.98
|-33.40
|3
|5
|5
|2
|4
|4
|
|4.10
|3.44
|3.94
|3.17
|3.64
|3.25
|1.44
|1.40
|1.76
|1.36
|1.43
|1.90
|
|-1.31
|3.90
|0.47
|0.45
|2.77
|1.75
|0.03
|3.97
|0.51
|0.45
|2.86
|2.18
|-1.34
|-0.07
|-0.04
|0.00
|-0.09
|-0.43
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|13D 23H 13M
|14D 10H 41M
|10D 5H 4M
|9D 8H 1M
|13D 2H 28M
|7D 9H 8M
|6H 12M
|4H 33M
|2H 25M
|4H 13M
|4H 25M
|1H 41M
|54
|76
|101
|53
|71
|105
|1
|0
|1
|6
|1
|0