AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY
Total Trades 54 76 101 53 71 105
Total Closed Trades 54 76 101 53 71 105
Total Net Profit 69.99 141.30 162.17 57.66 85.75 199.06
Gross Profit 83.79 176.69 222.98 72.17 109.55 317.36
Gross Loss -13.80 -35.39 -60.81 -14.51 -23.80 -118.30
Total Net Pips 110 135 119 85 97 -214
Gross Profit Pips 199 295 421 217 286 400
Gross Loss Pips -89 -160 -302 -132 -189 -614
Average Profit Trade 2.04 3.21 3.14 1.90 2.15 4.88
Average Loss Trade -1.06 -1.69 -2.03 -0.97 -1.19 -2.96
Largest Profit Trade 19.20 70.40 83.46 15.08 31.07 89.97
Largest Loss Trade -2.40 -7.53 -9.57 -2.23 -2.91 -13.23
Profit Factor 6.07 4.99 3.67 4.97 4.60 2.68
Expected Payoff 1.30 1.86 1.61 1.09 1.21 1.90
Total Short Positions Percent 55.56% 56.58% 60.40% 56.60% 50.70% 53.33%
Short Positions Win Percent 70.00% 69.77% 68.85% 70.00% 66.67% 53.57%
Short Positions Lose Percent 30.00% 30.23% 31.15% 30.00% 33.33% 46.43%
Total Long Positions Percent 44.44% 43.42% 39.60% 43.40% 49.30% 46.67%
Long Posistions Win Percent 83.33% 75.76% 72.50% 73.91% 77.14% 71.43%
Long Posistions Lose Percent 16.67% 24.24% 27.50% 26.09% 22.86% 28.57%
Total Short Positions 30 43 61 30 36 56
Total Short Positions Lost 9 13 19 9 12 26
Total Short Positions Won 21 30 42 21 24 30
Total Long Positions 24 33 40 23 35 49
Total Long Positions Lost 4 8 11 6 8 14
Total Long Positions Won 20 25 29 17 27 35
Profit Trades Percent 75.93% 72.37% 70.30% 71.70% 71.83% 61.90%
Loss Trades Percent 24.07% 27.63% 29.70% 28.30% 28.17% 38.10%
Total Profit Trades 41 55 71 38 51 65
Total Loss Trades 13 21 30 15 20 40
Maximum Consecutive Wins 13 15 13 9 10 11
Maximum Consecutive Profit 11.18 80.16 29.89 4.74 13.65 36.87
Maximum Consecutive Losses 3 5 5 3 4 5
Maximum Consecutive Loss -4.42 -26.41 -31.59 -2.99 -8.98 -28.22
Maximal Consecutive Profit 20.80 80.16 105.99 17.82 36.16 89.97
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 2 15 2 2 4 1
Maximal Consecutive Loss -4.42 -26.41 -31.59 -4.29 -8.98 -33.40
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 3 5 5 2 4 4
Average Consecutive Wins 4.10 3.44 3.94 3.17 3.64 3.25
Average Consecutive Losses 1.44 1.40 1.76 1.36 1.43 1.90
Net Swap -1.31 3.90 0.47 0.45 2.77 1.75
Gross Profit Swap 0.03 3.97 0.51 0.45 2.86 2.18
Gross Loss Swap -1.34 -0.07 -0.04 0.00 -0.09 -0.43
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 13D 23H 13M 14D 10H 41M 10D 5H 4M 9D 8H 1M 13D 2H 28M 7D 9H 8M
Average Trade Time 6H 12M 4H 33M 2H 25M 4H 13M 4H 25M 1H 41M
Counted Trades 54 76 101 53 71 105
Uncounted Trades 1 0 1 6 1 0