|
|AUDUSD
|EURUSD
|GBPUSD
|USDCAD
|USDCHF
|USDJPY
|71.30
|137.40
|161.70
|57.21
|82.98
|197.31
|54
|76
|101
|53
|71
|105
|
|23
|36
|52
|27
|37
|46
|42.59%
|47.37%
|51.49%
|50.94%
|52.11%
|43.81%
|15
|23
|34
|18
|28
|28
|8
|13
|18
|9
|9
|18
|65.22%
|63.89%
|65.38%
|66.67%
|75.68%
|60.87%
|34.78%
|36.11%
|34.62%
|33.33%
|24.32%
|39.13%
|-3.10
|-2.00
|-6.50
|-2.30
|-1.47
|-17.44
|
|19
|23
|28
|13
|18
|25
|35.19%
|30.26%
|27.72%
|24.53%
|25.35%
|23.81%
|16
|18
|20
|8
|11
|16
|3
|5
|8
|5
|7
|9
|84.21%
|78.26%
|71.43%
|61.54%
|61.11%
|64.00%
|15.79%
|21.74%
|28.57%
|38.46%
|38.89%
|36.00%
|14.80
|15.80
|9.40
|3.25
|3.55
|-13.97
|
|7
|9
|14
|8
|8
|15
|12.96%
|11.84%
|13.86%
|15.09%
|11.27%
|14.29%
|5
|8
|12
|7
|6
|8
|2
|1
|2
|1
|2
|7
|71.43%
|88.89%
|85.71%
|87.50%
|75.00%
|53.33%
|28.57%
|11.11%
|14.29%
|12.50%
|25.00%
|46.67%
|11.60
|12.40
|43.60
|15.07
|4.53
|0.41
|
|3
|5
|3
|4
|6
|8
|5.56%
|6.58%
|2.97%
|7.55%
|8.45%
|7.62%
|3
|4
|2
|4
|5
|5
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|100.00%
|80.00%
|66.67%
|100.00%
|83.33%
|62.50%
|0.00%
|20.00%
|33.33%
|0.00%
|16.67%
|37.50%
|12.80
|24.80
|3.20
|26.11
|41.42
|-7.19
|
|2
|1
|2
|1
|1
|7
|3.70%
|1.32%
|1.98%
|1.89%
|1.41%
|6.67%
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|100.00%
|0.00%
|50.00%
|100.00%
|100.00%
|71.43%
|0.00%
|100.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|28.57%
|35.20
|-6.40
|6.40
|15.08
|3.88
|49.68
|
|
|1
|1
|
|1
|3
|
|1.32%
|0.99%
|
|1.41%
|2.86%
|
|1
|1
|
|1
|3
|
|0
|0
|
|0
|0
|
|100.00%
|100.00%
|
|100.00%
|100.00%
|
|0.00%
|0.00%
|
|0.00%
|0.00%
|
|22.40
|22.40
|
|31.07
|95.85
|
|
|1
|1
|
|
|1
|
|1.32%
|0.99%
|
|
|0.95%
|
|1
|1
|
|
|1
|
|0
|0
|
|
|0
|
|100.00%
|100.00%
|
|
|100.00%
|
|0.00%
|0.00%
|
|
|0.00%
|
|70.40
|83.20
|
|
|89.97
|