AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY
Net ProfitLoss 71.30 137.40 161.70 57.21 82.98 197.31
Total Trades 54 76 101 53 71 105
0.01 23 36 52 27 37 46
0.01 Percent 42.59% 47.37% 51.49% 50.94% 52.11% 43.81%
0.01 Wins 15 23 34 18 28 28
0.01 Losses 8 13 18 9 9 18
0.01 Win Percent 65.22% 63.89% 65.38% 66.67% 75.68% 60.87%
0.01 Loss Percent 34.78% 36.11% 34.62% 33.33% 24.32% 39.13%
0.01 ProfitLoss -3.10 -2.00 -6.50 -2.30 -1.47 -17.44
0.02 19 23 28 13 18 25
0.02 Percent 35.19% 30.26% 27.72% 24.53% 25.35% 23.81%
0.02 Wins 16 18 20 8 11 16
0.02 Losses 3 5 8 5 7 9
0.02 Win Percent 84.21% 78.26% 71.43% 61.54% 61.11% 64.00%
0.02 Loss Percent 15.79% 21.74% 28.57% 38.46% 38.89% 36.00%
0.02 ProfitLoss 14.80 15.80 9.40 3.25 3.55 -13.97
0.04 7 9 14 8 8 15
0.04 Percent 12.96% 11.84% 13.86% 15.09% 11.27% 14.29%
0.04 Wins 5 8 12 7 6 8
0.04 Losses 2 1 2 1 2 7
0.04 Win Percent 71.43% 88.89% 85.71% 87.50% 75.00% 53.33%
0.04 Loss Percent 28.57% 11.11% 14.29% 12.50% 25.00% 46.67%
0.04 ProfitLoss 11.60 12.40 43.60 15.07 4.53 0.41
0.08 3 5 3 4 6 8
0.08 Percent 5.56% 6.58% 2.97% 7.55% 8.45% 7.62%
0.08 Wins 3 4 2 4 5 5
0.08 Losses 0 1 1 0 1 3
0.08 Win Percent 100.00% 80.00% 66.67% 100.00% 83.33% 62.50%
0.08 Loss Percent 0.00% 20.00% 33.33% 0.00% 16.67% 37.50%
0.08 ProfitLoss 12.80 24.80 3.20 26.11 41.42 -7.19
0.16 2 1 2 1 1 7
0.16 Percent 3.70% 1.32% 1.98% 1.89% 1.41% 6.67%
0.16 Wins 2 0 1 1 1 5
0.16 Losses 0 1 1 0 0 2
0.16 Win Percent 100.00% 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 71.43%
0.16 Loss Percent 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 28.57%
0.16 ProfitLoss 35.20 -6.40 6.40 15.08 3.88 49.68
0.32 1 1 1 3
0.32 Percent 1.32% 0.99% 1.41% 2.86%
0.32 Wins 1 1 1 3
0.32 Losses 0 0 0 0
0.32 Win Percent 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.32 Loss Percent 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.32 ProfitLoss 22.40 22.40 31.07 95.85
0.64 1 1 1
0.64 Percent 1.32% 0.99% 0.95%
0.64 Wins 1 1 1
0.64 Losses 0 0 0
0.64 Win Percent 100.00% 100.00% 100.00%
0.64 Loss Percent 0.00% 0.00% 0.00%
0.64 ProfitLoss 70.40 83.20 89.97