AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY
Net ProfitLoss 17.30 25.10 34.30 28.43 42.05 80.36
Total Trades 21 30 37 23 25 44
0.01 11 17 19 10 11 20
0.01 Percent 52.38% 56.67% 51.35% 43.48% 44.00% 45.45%
0.01 Wins 9 11 11 5 7 14
0.01 Losses 2 6 8 5 4 6
0.01 Win Percent 81.82% 64.71% 57.89% 50.00% 63.64% 70.00%
0.01 Loss Percent 18.18% 35.29% 42.11% 50.00% 36.36% 30.00%
0.01 ProfitLoss 1.30 1.90 -3.30 -2.31 -2.28 -8.82
0.02 8 9 11 5 6 9
0.02 Percent 38.10% 30.00% 29.73% 21.74% 24.00% 20.45%
0.02 Wins 8 9 7 2 3 5
0.02 Losses 0 0 4 3 3 4
0.02 Win Percent 100.00% 100.00% 63.64% 40.00% 50.00% 55.56%
0.02 Loss Percent 0.00% 0.00% 36.36% 60.00% 50.00% 44.44%
0.02 ProfitLoss 9.60 9.60 4.40 -1.55 -1.95 -12.02
0.04 2 4 7 5 4 6
0.04 Percent 9.52% 13.33% 18.92% 21.74% 16.00% 13.64%
0.04 Wins 2 4 7 5 2 2
0.04 Losses 0 0 0 0 2 4
0.04 Win Percent 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 33.33%
0.04 Loss Percent 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 66.67%
0.04 ProfitLoss 6.40 13.60 33.20 8.92 2.92 -2.35
0.08 3 2 4
0.08 Percent 13.04% 8.00% 9.09%
0.08 Wins 3 1 3
0.08 Losses 0 1 1
0.08 Win Percent 100.00% 50.00% 75.00%
0.08 Loss Percent 0.00% 50.00% 25.00%
0.08 ProfitLoss 23.37 8.41 0.70
0.16 1 4
0.16 Percent 4.00% 9.09%
0.16 Wins 1 4
0.16 Losses 0 0
0.16 Win Percent 100.00% 100.00%
0.16 Loss Percent 0.00% 0.00%
0.16 ProfitLoss 3.88 49.57
0.32 1 1
0.32 Percent 4.00% 2.27%
0.32 Wins 1 1
0.32 Losses 0 0
0.32 Win Percent 100.00% 100.00%
0.32 Loss Percent 0.00% 0.00%
0.32 ProfitLoss 31.07 53.28