|
|AUDUSD
|EURUSD
|GBPUSD
|USDCAD
|USDCHF
|USDJPY
|17.30
|25.10
|34.30
|28.43
|42.05
|80.36
|21
|30
|37
|23
|25
|44
|
|11
|17
|19
|10
|11
|20
|52.38%
|56.67%
|51.35%
|43.48%
|44.00%
|45.45%
|9
|11
|11
|5
|7
|14
|2
|6
|8
|5
|4
|6
|81.82%
|64.71%
|57.89%
|50.00%
|63.64%
|70.00%
|18.18%
|35.29%
|42.11%
|50.00%
|36.36%
|30.00%
|1.30
|1.90
|-3.30
|-2.31
|-2.28
|-8.82
|
|8
|9
|11
|5
|6
|9
|38.10%
|30.00%
|29.73%
|21.74%
|24.00%
|20.45%
|8
|9
|7
|2
|3
|5
|0
|0
|4
|3
|3
|4
|100.00%
|100.00%
|63.64%
|40.00%
|50.00%
|55.56%
|0.00%
|0.00%
|36.36%
|60.00%
|50.00%
|44.44%
|9.60
|9.60
|4.40
|-1.55
|-1.95
|-12.02
|
|2
|4
|7
|5
|4
|6
|9.52%
|13.33%
|18.92%
|21.74%
|16.00%
|13.64%
|2
|4
|7
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|100.00%
|100.00%
|100.00%
|100.00%
|50.00%
|33.33%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|66.67%
|6.40
|13.60
|33.20
|8.92
|2.92
|-2.35
|
|
|
|
|3
|2
|4
|
|
|
|13.04%
|8.00%
|9.09%
|
|
|
|3
|1
|3
|
|
|
|0
|1
|1
|
|
|
|100.00%
|50.00%
|75.00%
|
|
|
|0.00%
|50.00%
|25.00%
|
|
|
|23.37
|8.41
|0.70
|
|
|
|
|
|1
|4
|
|
|
|
|4.00%
|9.09%
|
|
|
|
|1
|4
|
|
|
|
|0
|0
|
|
|
|
|100.00%
|100.00%
|
|
|
|
|0.00%
|0.00%
|
|
|
|
|3.88
|49.57
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|4.00%
|2.27%
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|0
|0
|
|
|
|
|100.00%
|100.00%
|
|
|
|
|0.00%
|0.00%
|
|
|
|
|31.07
|53.28
|