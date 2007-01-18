Phoenix EA 5.7.0 on FXDD Demo Account
|A/C No: 501521
|Name: AZBOfin Demo#3 PhoenixEA Mode3
|2007.02.15 13:55 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|5915851
|20061122
|2007.01.15 03:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2476
|1.2556
|1.2372
|2007.01.26 13:37
|1.2556
|0.00
|0.00
|-80.00
|2
|5915853
|20061123
|2007.01.15 03:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2476
|1.2556
|1.2346
|2007.01.26 13:37
|1.2556
|0.00
|0.00
|-80.00
|3
|5915854
|20061124
|2007.01.15 03:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2476
|1.2556
|1.2320
|2007.01.26 13:37
|1.2556
|0.00
|0.00
|-80.00
|4
|6304063
|20061122
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2636
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|-80.00
|5
|6304074
|20061123
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2662
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|-80.00
|6
|6304083
|20061124
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2688
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|-80.00
|7
|6429076
|20061122
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2447
|1.2527
|1.2343
|2007.02.12 12:17
|1.2527
|0.00
|0.00
|-80.00
|8
|6429081
|20061123
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2447
|1.2527
|1.2317
|2007.02.12 12:17
|1.2527
|0.00
|0.00
|-80.00
|9
|6429083
|20061124
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2447
|1.2527
|1.2291
|2007.02.12 12:17
|1.2527
|0.00
|0.00
|-80.00
|10
|6696211
|20061122
|2007.02.12 16:30
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2523
|1.2443
|1.2627
|2007.02.13 15:40
|1.2443
|0.00
|0.00
|-80.00
|11
|6696231
|20061123
|2007.02.12 16:30
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2523
|1.2443
|1.2653
|2007.02.13 15:40
|1.2443
|0.00
|0.00
|-80.00
|12
|6696233
|20061124
|2007.02.12 16:30
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2523
|1.2443
|1.2679
|2007.02.13 15:40
|1.2443
|0.00
|0.00
|-80.00
|13
|6725283
|20061122
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2492
|1.2572
|1.2388
|2007.02.14 17:03
|1.2388
|0.00
|0.00
|104.00
|14
|6725285
|20061123
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2492
|1.2492
|1.2362
|2007.02.15 08:48
|1.2362
|0.00
|0.00
|130.00
|0.00
|0.00
|-726.00
|Summary P/L:
|-726.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|5941469
|20061122
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9650
|1.9570
|1.9738
|2007.01.18 05:54
|1.9738
|0.00
|0.00
|88.00
|2
|5941478
|20061123
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9650
|1.9650
|1.9760
|2007.01.18 10:04
|1.9760
|0.00
|0.00
|110.00
|3
|5941481
|20061124
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9650
|1.9712
|1.9782
|2007.01.18 12:11
|1.9712
|0.00
|0.00
|62.00
|4
|6067967
|20061122
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9630
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-80.00
|5
|6067975
|20061123
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9608
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-80.00
|6
|6067982
|20061124
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9586
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-80.00
|7
|6174384
|20061122
|2007.01.23 19:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9847
|1.9767
|1.9935
|2007.01.24 08:47
|1.9767
|0.00
|0.00
|-80.00
|8
|6174394
|20061123
|2007.01.23 19:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9847
|1.9767
|1.9957
|2007.01.24 08:47
|1.9767
|0.00
|0.00
|-80.00
|9
|6174405
|20061124
|2007.01.23 19:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9847
|1.9767
|1.9979
|2007.01.24 08:47
|1.9767
|0.00
|0.00
|-80.00
|10
|6229265
|20061122
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9668
|1.9748
|1.9580
|2007.01.26 15:30
|1.9580
|0.00
|0.00
|88.00
|11
|6229270
|20061123
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9558
|2007.01.29 11:52
|1.9558
|0.00
|0.00
|110.00
|12
|6229279
|20061124
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9536
|2007.01.29 11:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|132.00
|13
|6384226
|20061122
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9617
|1.9697
|1.9529
|2007.01.31 10:40
|1.9529
|0.00
|0.00
|88.00
|14
|6384235
|20061123
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9617
|1.9617
|1.9507
|2007.01.31 15:45
|1.9507
|0.00
|0.00
|110.00
|15
|6384242
|20061124
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9617
|1.9555
|1.9485
|2007.01.31 15:53
|1.9485
|0.00
|0.00
|132.00
|16
|6461772
|20061122
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9772
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-80.00
|17
|6461778
|20061123
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9794
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-80.00
|18
|6461784
|20061124
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9816
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-80.00
|19
|6532389
|20061122
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9510
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-80.00
|20
|6532395
|20061123
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9488
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-80.00
|21
|6532401
|20061124
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9466
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-80.00
|22
|6635558
|20061122
|2007.02.08 22:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9580
|1.9660
|1.9492
|2007.02.09 10:42
|1.9492
|0.00
|0.00
|88.00
|23
|6635570
|20061123
|2007.02.08 22:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9580
|1.9580
|1.9470
|2007.02.09 11:47
|1.9470
|0.00
|0.00
|110.00
|24
|6635575
|20061124
|2007.02.08 22:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9580
|1.9518
|1.9448
|2007.02.09 20:04
|1.9518
|0.00
|0.00
|62.00
|25
|6699534
|20061122
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9388
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-80.00
|26
|6699541
|20061123
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9366
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-80.00
|27
|6699548
|20061124
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9344
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-80.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|Summary P/L:
|-20.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|5913985
|20061122
|2007.01.15 01:46
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.36
|119.52
|120.70
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|34.00
|2
|5913989
|20061123
|2007.01.15 01:46
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.36
|120.36
|120.78
|2007.01.17 01:12
|120.78
|0.00
|0.00
|42.00
|3
|5913992
|20061124
|2007.01.15 01:46
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.36
|120.57
|120.86
|2007.01.17 03:07
|120.86
|0.00
|0.00
|50.00
|4
|5993493
|20061122
|2007.01.17 07:45
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.74
|119.90
|121.08
|2007.01.18 08:41
|121.08
|0.00
|0.00
|34.00
|5
|5993496
|20061123
|2007.01.17 07:45
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.74
|120.74
|121.16
|2007.01.18 09:16
|121.16
|0.00
|0.00
|42.00
|6
|5993497
|20061124
|2007.01.17 07:45
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.74
|120.95
|121.24
|2007.01.18 09:28
|121.24
|0.00
|0.00
|50.00
|7
|6054662
|20061122
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.41
|122.25
|121.07
|2007.01.24 08:44
|121.07
|0.00
|0.00
|34.00
|8
|6054671
|20061123
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.41
|122.25
|120.99
|2007.01.24 08:44
|120.99
|0.00
|0.00
|42.00
|9
|6054677
|20061124
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.41
|121.20
|120.91
|2007.01.24 08:48
|120.91
|0.00
|0.00
|50.00
|10
|6230083
|20061122
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.70
|usdjpy
|121.11
|121.95
|120.77
|2007.01.25 03:57
|120.77
|0.00
|0.00
|34.00
|11
|6230100
|20061123
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.70
|usdjpy
|121.11
|121.11
|120.69
|2007.01.25 03:58
|120.69
|0.00
|0.00
|42.00
|12
|6230104
|20061124
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.70
|usdjpy
|121.11
|120.90
|120.61
|2007.01.25 04:06
|120.61
|0.00
|0.00
|50.00
|13
|6235496
|20061122
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.61
|119.77
|120.95
|2007.01.25 16:22
|120.95
|0.00
|0.00
|34.00
|14
|6235501
|20061123
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.61
|120.61
|121.03
|2007.01.25 17:07
|121.03
|0.00
|0.00
|42.00
|15
|6235504
|20061124
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.61
|120.82
|121.11
|2007.01.25 21:33
|121.11
|0.00
|0.00
|50.00
|16
|6284469
|20061122
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.70
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.72
|2007.01.29 03:32
|121.72
|0.00
|0.00
|34.00
|17
|6284477
|20061123
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.70
|usdjpy
|121.38
|121.38
|121.80
|2007.01.29 03:36
|121.80
|0.00
|0.00
|42.00
|18
|6284484
|20061124
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.70
|usdjpy
|121.38
|121.59
|121.88
|2007.01.29 08:54
|121.88
|0.00
|0.00
|50.00
|19
|6324092
|20061122
|2007.01.29 08:54
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.88
|122.72
|121.54
|2007.01.30 18:00
|121.54
|0.00
|0.00
|34.00
|20
|6324097
|20061123
|2007.01.29 08:54
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.88
|121.88
|121.46
|2007.01.31 07:50
|121.46
|0.00
|0.00
|42.00
|21
|6324100
|20061124
|2007.01.29 08:54
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.88
|121.67
|121.38
|2007.01.31 08:00
|121.38
|0.00
|0.00
|50.00
|22
|6403256
|20061122
|2007.01.31 14:00
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.50
|122.34
|121.16
|2007.01.31 17:58
|121.16
|0.00
|0.00
|34.00
|23
|6403271
|20061123
|2007.01.31 14:00
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.50
|121.50
|121.08
|2007.01.31 17:58
|121.08
|0.00
|0.00
|42.00
|24
|6403274
|20061124
|2007.01.31 14:00
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.50
|121.29
|121.00
|2007.01.31 17:58
|121.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25
|6431566
|20061122
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.38
|2007.02.01 12:39
|120.38
|0.00
|0.00
|34.00
|26
|6431575
|20061123
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.72
|120.72
|120.30
|2007.02.01 16:07
|120.30
|0.00
|0.00
|42.00
|27
|6431583
|20061124
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.72
|120.51
|120.22
|2007.02.01 16:55
|120.22
|0.00
|0.00
|50.00
|28
|6460146
|20061122
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.63
|121.47
|120.29
|2007.02.05 17:59
|120.29
|0.00
|0.00
|34.00
|29
|6460148
|20061123
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.63
|120.63
|120.21
|2007.02.06 01:19
|120.21
|0.00
|0.00
|42.00
|30
|6460151
|20061124
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.63
|120.42
|120.13
|2007.02.06 01:40
|120.13
|0.00
|0.00
|50.00
|31
|6538287
|20061122
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.07
|119.23
|120.41
|2007.02.06 09:09
|120.41
|0.00
|0.00
|34.00
|32
|6538305
|20061123
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.07
|120.07
|120.49
|2007.02.06 10:31
|120.49
|0.00
|0.00
|42.00
|33
|6538310
|20061124
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|120.07
|120.28
|120.57
|2007.02.06 12:53
|120.28
|0.00
|0.00
|21.00
|34
|6566599
|20061122
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.90
|usdjpy
|120.10
|119.26
|120.44
|2007.02.07 08:23
|120.44
|0.00
|0.00
|34.00
|35
|6566634
|20061123
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.90
|usdjpy
|120.10
|120.10
|120.52
|2007.02.07 10:48
|120.52
|0.00
|0.00
|42.00
|36
|6566635
|20061124
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.90
|usdjpy
|120.10
|120.31
|120.60
|2007.02.07 10:54
|120.60
|0.00
|0.00
|50.00
|37
|6588468
|20061122
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.38
|2007.02.09 11:13
|121.56
|0.00
|0.00
|-84.00
|38
|6588471
|20061123
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.30
|2007.02.09 11:13
|121.56
|0.00
|0.00
|-84.00
|39
|6588475
|20061124
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.22
|2007.02.09 11:13
|121.56
|0.00
|0.00
|-84.00
|40
|6655396
|20061122
|2007.02.09 13:32
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.50
|122.34
|121.16
|2007.02.13 15:37
|121.16
|0.00
|0.00
|34.00
|41
|6655401
|20061123
|2007.02.09 13:32
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.50
|121.50
|121.08
|2007.02.14 03:28
|121.08
|0.00
|0.00
|42.00
|42
|6655404
|20061124
|2007.02.09 13:32
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.50
|121.29
|121.00
|2007.02.14 06:00
|121.29
|0.00
|0.00
|21.00
|43
|6736904
|20061122
|2007.02.14 08:46
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.27
|122.11
|120.93
|2007.02.14 11:24
|120.93
|0.00
|0.00
|34.00
|44
|6736908
|20061123
|2007.02.14 08:46
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.27
|121.27
|120.85
|2007.02.14 15:30
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|45
|6736909
|20061124
|2007.02.14 08:46
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.27
|121.27
|120.77
|2007.02.14 15:30
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|46
|6758124
|20061122
|2007.02.14 16:30
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.09
|121.93
|120.75
|2007.02.14 17:08
|120.75
|0.00
|0.00
|34.00
|47
|6758126
|20061123
|2007.02.14 16:30
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.09
|121.09
|120.67
|2007.02.14 17:20
|120.67
|0.00
|0.00
|42.00
|48
|6758127
|20061124
|2007.02.14 16:30
|sell
|0.90
|usdjpy
|121.09
|120.88
|120.59
|2007.02.14 18:04
|120.88
|0.00
|0.00
|21.00
|49
|6767120
|20061122
|2007.02.15 00:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.77
|119.93
|121.11
|2007.02.15 03:23
|119.93
|0.00
|0.00
|-84.00
|50
|6767122
|20061123
|2007.02.15 00:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.77
|119.93
|121.19
|2007.02.15 03:23
|119.93
|0.00
|0.00
|-84.00
|51
|6767124
|20061124
|2007.02.15 00:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.77
|119.93
|121.27
|2007.02.15 03:23
|119.93
|0.00
|0.00
|-84.00
|0.00
|0.00
|1207.00
|Summary P/L:
|1207.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|5986893
|20061122
|2007.01.16 22:30
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2922
|1.2838
|1.2956
|2007.01.18 04:23
|1.2956
|0.00
|0.00
|34.00
|2
|5986896
|20061123
|2007.01.16 22:30
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2922
|1.2922
|1.2964
|2007.01.18 05:07
|1.2964
|0.00
|0.00
|42.00
|3
|5986898
|20061124
|2007.01.16 22:30
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2922
|1.2943
|1.2972
|2007.01.18 05:33
|1.2972
|0.00
|0.00
|50.00
|4
|6037570
|20061122
|2007.01.18 09:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2968
|1.3052
|1.2934
|2007.01.18 14:04
|1.2934
|0.00
|0.00
|34.00
|5
|6037573
|20061123
|2007.01.18 09:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2968
|1.2968
|1.2926
|2007.01.18 14:08
|1.2926
|0.00
|0.00
|42.00
|6
|6037579
|20061124
|2007.01.18 09:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2968
|1.2947
|1.2918
|2007.01.18 14:32
|1.2918
|0.00
|0.00
|50.00
|7
|6113974
|20061122
|2007.01.22 09:15
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2973
|1.3057
|1.2939
|2007.01.22 14:34
|1.2939
|0.00
|0.00
|34.00
|8
|6143148
|20061122
|2007.01.23 08:45
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2941
|1.2857
|1.2975
|2007.01.23 09:43
|1.2975
|0.00
|0.00
|34.00
|9
|6143155
|20061123
|2007.01.23 08:45
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2941
|1.2941
|1.2983
|2007.01.23 10:10
|1.2983
|0.00
|0.00
|42.00
|10
|6143160
|20061124
|2007.01.23 08:45
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2941
|1.2962
|1.2991
|2007.01.23 12:00
|1.2991
|0.00
|0.00
|50.00
|11
|6208658
|20061122
|2007.01.24 13:30
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3007
|1.2923
|1.3041
|2007.01.25 21:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-84.00
|12
|6208661
|20061123
|2007.01.24 13:30
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3007
|1.2923
|1.3049
|2007.01.25 21:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-84.00
|13
|6208663
|20061124
|2007.01.24 13:30
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3007
|1.2923
|1.3057
|2007.01.25 21:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-84.00
|14
|6281202
|20061122
|2007.01.26 03:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2925
|1.2841
|1.2959
|2007.01.29 19:01
|1.2959
|0.00
|0.00
|34.00
|15
|6281216
|20061123
|2007.01.26 03:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2925
|1.2925
|1.2967
|2007.01.30 02:12
|1.2967
|0.00
|0.00
|42.00
|16
|6281217
|20061124
|2007.01.26 03:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2925
|1.2946
|1.2975
|2007.01.30 02:43
|1.2946
|0.00
|0.00
|21.00
|17
|6358961
|20061122
|2007.01.30 03:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2956
|1.3040
|1.2922
|2007.02.01 03:07
|1.3040
|0.00
|0.00
|-84.00
|18
|6358963
|20061123
|2007.01.30 03:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2956
|1.3040
|1.2914
|2007.02.01 03:07
|1.3040
|0.00
|0.00
|-84.00
|19
|6358964
|20061124
|2007.01.30 03:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2956
|1.3040
|1.2906
|2007.02.01 03:07
|1.3040
|0.00
|0.00
|-84.00
|20
|6431135
|20061122
|2007.02.01 03:07
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3037
|1.3121
|1.3003
|2007.02.02 16:03
|1.3003
|0.00
|0.00
|34.00
|21
|6431139
|20061123
|2007.02.01 03:07
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3037
|1.3037
|1.2995
|2007.02.02 16:11
|1.2995
|0.00
|0.00
|42.00
|22
|6431146
|20061124
|2007.02.01 03:07
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3037
|1.3016
|1.2987
|2007.02.02 16:21
|1.2987
|0.00
|0.00
|50.00
|23
|6497511
|20061122
|2007.02.05 00:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2958
|1.2874
|1.2992
|2007.02.07 09:44
|1.2992
|0.00
|0.00
|34.00
|24
|6497515
|20061123
|2007.02.05 00:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2958
|1.2958
|1.3000
|2007.02.07 15:36
|1.3000
|0.00
|0.00
|42.00
|25
|6497521
|20061124
|2007.02.05 00:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2958
|1.2979
|1.3008
|2007.02.07 16:46
|1.3008
|0.00
|0.00
|50.00
|26
|6639716
|20061122
|2007.02.09 04:15
|sell
|0.70
|eurusd
|1.3039
|1.3123
|1.3005
|2007.02.09 09:45
|1.3005
|0.00
|0.00
|34.00
|27
|6639718
|20061123
|2007.02.09 04:15
|sell
|0.70
|eurusd
|1.3039
|1.3039
|1.2997
|2007.02.09 12:02
|1.2997
|0.00
|0.00
|42.00
|28
|6639719
|20061124
|2007.02.09 04:15
|sell
|0.70
|eurusd
|1.3039
|1.3018
|1.2989
|2007.02.09 16:26
|1.2989
|0.00
|0.00
|50.00
|29
|6696509
|20061122
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2959
|1.2875
|1.2993
|2007.02.13 09:13
|1.2993
|0.00
|0.00
|34.00
|30
|6696510
|20061123
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2959
|1.2959
|1.3001
|2007.02.13 10:00
|1.3001
|0.00
|0.00
|42.00
|31
|6696511
|20061124
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2959
|1.2980
|1.3009
|2007.02.13 12:19
|1.3009
|0.00
|0.00
|50.00
|32
|6726438
|20061122
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2987
|2007.02.14 15:54
|1.3105
|0.00
|0.00
|-84.00
|33
|6726445
|20061123
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2979
|2007.02.14 15:54
|1.3105
|0.00
|0.00
|-84.00
|34
|6726451
|20061124
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2971
|2007.02.14 15:54
|1.3105
|0.00
|0.00
|-84.00
|0.00
|0.00
|257.00
|Summary P/L:
|257.00
|
|Grand Total P/L:
|718.00
* * *