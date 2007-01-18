Phoenix EA 5.7.0 on FXDD Demo Account
A/C No: 501521Name: AZBOfin Demo#3 PhoenixEA Mode32007.02.15 13:55 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
15915851200611222007.01.15 03:01sell0.80usdchf1.24761.25561.23722007.01.26 13:371.25560.000.00-80.00
25915853200611232007.01.15 03:01sell0.80usdchf1.24761.25561.23462007.01.26 13:371.25560.000.00-80.00
35915854200611242007.01.15 03:01sell0.80usdchf1.24761.25561.23202007.01.26 13:371.25560.000.00-80.00
46304063200611222007.01.26 16:15buy0.70usdchf1.25321.24521.26362007.01.31 17:451.24520.000.00-80.00
56304074200611232007.01.26 16:15buy0.70usdchf1.25321.24521.26622007.01.31 17:451.24520.000.00-80.00
66304083200611242007.01.26 16:15buy0.70usdchf1.25321.24521.26882007.01.31 17:451.24520.000.00-80.00
76429076200611222007.02.01 00:45sell0.90usdchf1.24471.25271.23432007.02.12 12:171.25270.000.00-80.00
86429081200611232007.02.01 00:45sell0.90usdchf1.24471.25271.23172007.02.12 12:171.25270.000.00-80.00
96429083200611242007.02.01 00:45sell0.90usdchf1.24471.25271.22912007.02.12 12:171.25270.000.00-80.00
106696211200611222007.02.12 16:30buy0.90usdchf1.25231.24431.26272007.02.13 15:401.24430.000.00-80.00
116696231200611232007.02.12 16:30buy0.90usdchf1.25231.24431.26532007.02.13 15:401.24430.000.00-80.00
126696233200611242007.02.12 16:30buy0.90usdchf1.25231.24431.26792007.02.13 15:401.24430.000.00-80.00
136725283200611222007.02.13 17:15sell0.80usdchf1.24921.25721.23882007.02.14 17:031.23880.000.00104.00
146725285200611232007.02.13 17:15sell0.80usdchf1.24921.24921.23622007.02.15 08:481.23620.000.00130.00
0.000.00-726.00
Summary P/L:-726.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
15941469200611222007.01.15 18:45buy0.80gbpusd1.96501.95701.97382007.01.18 05:541.97380.000.0088.00
25941478200611232007.01.15 18:45buy0.80gbpusd1.96501.96501.97602007.01.18 10:041.97600.000.00110.00
35941481200611242007.01.15 18:45buy0.80gbpusd1.96501.97121.97822007.01.18 12:111.97120.000.0062.00
46067967200611222007.01.18 19:30sell0.80gbpusd1.97181.97981.96302007.01.23 09:301.97980.000.00-80.00
56067975200611232007.01.18 19:30sell0.80gbpusd1.97181.97981.96082007.01.23 09:301.97980.000.00-80.00
66067982200611242007.01.18 19:30sell0.80gbpusd1.97181.97981.95862007.01.23 09:301.97980.000.00-80.00
76174384200611222007.01.23 19:30buy0.80gbpusd1.98471.97671.99352007.01.24 08:471.97670.000.00-80.00
86174394200611232007.01.23 19:30buy0.80gbpusd1.98471.97671.99572007.01.24 08:471.97670.000.00-80.00
96174405200611242007.01.23 19:30buy0.80gbpusd1.98471.97671.99792007.01.24 08:471.97670.000.00-80.00
106229265200611222007.01.24 22:45sell0.80gbpusd1.96681.97481.95802007.01.26 15:301.95800.000.0088.00
116229270200611232007.01.24 22:45sell0.80gbpusd1.96681.96681.95582007.01.29 11:521.95580.000.00110.00
126229279200611242007.01.24 22:45sell0.80gbpusd1.96681.96681.95362007.01.29 11:521.95360.000.00132.00
136384226200611222007.01.30 22:31sell0.80gbpusd1.96171.96971.95292007.01.31 10:401.95290.000.0088.00
146384235200611232007.01.30 22:31sell0.80gbpusd1.96171.96171.95072007.01.31 15:451.95070.000.00110.00
156384242200611242007.01.30 22:31sell0.80gbpusd1.96171.95551.94852007.01.31 15:531.94850.000.00132.00
166461772200611222007.02.01 21:46buy0.80gbpusd1.96841.96041.97722007.02.05 11:411.96040.000.00-80.00
176461778200611232007.02.01 21:46buy0.80gbpusd1.96841.96041.97942007.02.05 11:411.96040.000.00-80.00
186461784200611242007.02.01 21:46buy0.80gbpusd1.96841.96041.98162007.02.05 11:411.96040.000.00-80.00
196532389200611222007.02.05 19:00sell0.80gbpusd1.95981.96781.95102007.02.06 12:211.96780.000.00-80.00
206532395200611232007.02.05 19:00sell0.80gbpusd1.95981.96781.94882007.02.06 12:211.96780.000.00-80.00
216532401200611242007.02.05 19:00sell0.80gbpusd1.95981.96781.94662007.02.06 12:211.96780.000.00-80.00
226635558200611222007.02.08 22:15sell0.80gbpusd1.95801.96601.94922007.02.09 10:421.94920.000.0088.00
236635570200611232007.02.08 22:15sell0.80gbpusd1.95801.95801.94702007.02.09 11:471.94700.000.00110.00
246635575200611242007.02.08 22:15sell0.80gbpusd1.95801.95181.94482007.02.09 20:041.95180.000.0062.00
256699534200611222007.02.12 19:15sell0.80gbpusd1.94761.95561.93882007.02.14 12:371.95560.000.00-80.00
266699541200611232007.02.12 19:15sell0.80gbpusd1.94761.95561.93662007.02.14 12:371.95560.000.00-80.00
276699548200611242007.02.12 19:15sell0.80gbpusd1.94761.95561.93442007.02.14 12:371.95560.000.00-80.00
0.000.00-20.00
Summary P/L:-20.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
15913985200611222007.01.15 01:46buy0.80usdjpy120.36119.52120.702007.01.16 15:20120.700.000.0034.00
25913989200611232007.01.15 01:46buy0.80usdjpy120.36120.36120.782007.01.17 01:12120.780.000.0042.00
35913992200611242007.01.15 01:46buy0.80usdjpy120.36120.57120.862007.01.17 03:07120.860.000.0050.00
45993493200611222007.01.17 07:45buy0.70usdjpy120.74119.90121.082007.01.18 08:41121.080.000.0034.00
55993496200611232007.01.17 07:45buy0.70usdjpy120.74120.74121.162007.01.18 09:16121.160.000.0042.00
65993497200611242007.01.17 07:45buy0.70usdjpy120.74120.95121.242007.01.18 09:28121.240.000.0050.00
76054662200611222007.01.18 15:45sell0.90usdjpy121.41122.25121.072007.01.24 08:44121.070.000.0034.00
86054671200611232007.01.18 15:45sell0.90usdjpy121.41122.25120.992007.01.24 08:44120.990.000.0042.00
96054677200611242007.01.18 15:45sell0.90usdjpy121.41121.20120.912007.01.24 08:48120.910.000.0050.00
106230083200611222007.01.24 23:30sell0.70usdjpy121.11121.95120.772007.01.25 03:57120.770.000.0034.00
116230100200611232007.01.24 23:30sell0.70usdjpy121.11121.11120.692007.01.25 03:58120.690.000.0042.00
126230104200611242007.01.24 23:30sell0.70usdjpy121.11120.90120.612007.01.25 04:06120.610.000.0050.00
136235496200611222007.01.25 04:06buy0.70usdjpy120.61119.77120.952007.01.25 16:22120.950.000.0034.00
146235501200611232007.01.25 04:06buy0.70usdjpy120.61120.61121.032007.01.25 17:07121.030.000.0042.00
156235504200611242007.01.25 04:06buy0.70usdjpy120.61120.82121.112007.01.25 21:33121.110.000.0050.00
166284469200611222007.01.26 07:15buy0.70usdjpy121.38120.54121.722007.01.29 03:32121.720.000.0034.00
176284477200611232007.01.26 07:15buy0.70usdjpy121.38121.38121.802007.01.29 03:36121.800.000.0042.00
186284484200611242007.01.26 07:15buy0.70usdjpy121.38121.59121.882007.01.29 08:54121.880.000.0050.00
196324092200611222007.01.29 08:54sell0.80usdjpy121.88122.72121.542007.01.30 18:00121.540.000.0034.00
206324097200611232007.01.29 08:54sell0.80usdjpy121.88121.88121.462007.01.31 07:50121.460.000.0042.00
216324100200611242007.01.29 08:54sell0.80usdjpy121.88121.67121.382007.01.31 08:00121.380.000.0050.00
226403256200611222007.01.31 14:00sell0.80usdjpy121.50122.34121.162007.01.31 17:58121.160.000.0034.00
236403271200611232007.01.31 14:00sell0.80usdjpy121.50121.50121.082007.01.31 17:58121.080.000.0042.00
246403274200611242007.01.31 14:00sell0.80usdjpy121.50121.29121.002007.01.31 17:58121.000.000.0050.00
256431566200611222007.02.01 03:30sell0.80usdjpy120.72121.56120.382007.02.01 12:39120.380.000.0034.00
266431575200611232007.02.01 03:30sell0.80usdjpy120.72120.72120.302007.02.01 16:07120.300.000.0042.00
276431583200611242007.02.01 03:30sell0.80usdjpy120.72120.51120.222007.02.01 16:55120.220.000.0050.00
286460146200611222007.02.01 19:45sell0.90usdjpy120.63121.47120.292007.02.05 17:59120.290.000.0034.00
296460148200611232007.02.01 19:45sell0.90usdjpy120.63120.63120.212007.02.06 01:19120.210.000.0042.00
306460151200611242007.02.01 19:45sell0.90usdjpy120.63120.42120.132007.02.06 01:40120.130.000.0050.00
316538287200611222007.02.06 02:30buy0.70usdjpy120.07119.23120.412007.02.06 09:09120.410.000.0034.00
326538305200611232007.02.06 02:30buy0.70usdjpy120.07120.07120.492007.02.06 10:31120.490.000.0042.00
336538310200611242007.02.06 02:30buy0.70usdjpy120.07120.28120.572007.02.06 12:53120.280.000.0021.00
346566599200611222007.02.06 22:00buy0.90usdjpy120.10119.26120.442007.02.07 08:23120.440.000.0034.00
356566634200611232007.02.06 22:00buy0.90usdjpy120.10120.10120.522007.02.07 10:48120.520.000.0042.00
366566635200611242007.02.06 22:00buy0.90usdjpy120.10120.31120.602007.02.07 10:54120.600.000.0050.00
376588468200611222007.02.07 17:15sell0.90usdjpy120.72121.56120.382007.02.09 11:13121.560.000.00-84.00
386588471200611232007.02.07 17:15sell0.90usdjpy120.72121.56120.302007.02.09 11:13121.560.000.00-84.00
396588475200611242007.02.07 17:15sell0.90usdjpy120.72121.56120.222007.02.09 11:13121.560.000.00-84.00
406655396200611222007.02.09 13:32sell0.90usdjpy121.50122.34121.162007.02.13 15:37121.160.000.0034.00
416655401200611232007.02.09 13:32sell0.90usdjpy121.50121.50121.082007.02.14 03:28121.080.000.0042.00
426655404200611242007.02.09 13:32sell0.90usdjpy121.50121.29121.002007.02.14 06:00121.290.000.0021.00
436736904200611222007.02.14 08:46sell0.80usdjpy121.27122.11120.932007.02.14 11:24120.930.000.0034.00
446736908200611232007.02.14 08:46sell0.80usdjpy121.27121.27120.852007.02.14 15:30121.270.000.000.00
456736909200611242007.02.14 08:46sell0.80usdjpy121.27121.27120.772007.02.14 15:30121.270.000.000.00
466758124200611222007.02.14 16:30sell0.90usdjpy121.09121.93120.752007.02.14 17:08120.750.000.0034.00
476758126200611232007.02.14 16:30sell0.90usdjpy121.09121.09120.672007.02.14 17:20120.670.000.0042.00
486758127200611242007.02.14 16:30sell0.90usdjpy121.09120.88120.592007.02.14 18:04120.880.000.0021.00
496767120200611222007.02.15 00:15buy0.80usdjpy120.77119.93121.112007.02.15 03:23119.930.000.00-84.00
506767122200611232007.02.15 00:15buy0.80usdjpy120.77119.93121.192007.02.15 03:23119.930.000.00-84.00
516767124200611242007.02.15 00:15buy0.80usdjpy120.77119.93121.272007.02.15 03:23119.930.000.00-84.00
0.000.001207.00
Summary P/L:1207.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
15986893200611222007.01.16 22:30buy0.70eurusd1.29221.28381.29562007.01.18 04:231.29560.000.0034.00
25986896200611232007.01.16 22:30buy0.70eurusd1.29221.29221.29642007.01.18 05:071.29640.000.0042.00
35986898200611242007.01.16 22:30buy0.70eurusd1.29221.29431.29722007.01.18 05:331.29720.000.0050.00
46037570200611222007.01.18 09:30sell0.80eurusd1.29681.30521.29342007.01.18 14:041.29340.000.0034.00
56037573200611232007.01.18 09:30sell0.80eurusd1.29681.29681.29262007.01.18 14:081.29260.000.0042.00
66037579200611242007.01.18 09:30sell0.80eurusd1.29681.29471.29182007.01.18 14:321.29180.000.0050.00
76113974200611222007.01.22 09:15sell0.70eurusd1.29731.30571.29392007.01.22 14:341.29390.000.0034.00
86143148200611222007.01.23 08:45buy0.70eurusd1.29411.28571.29752007.01.23 09:431.29750.000.0034.00
96143155200611232007.01.23 08:45buy0.70eurusd1.29411.29411.29832007.01.23 10:101.29830.000.0042.00
106143160200611242007.01.23 08:45buy0.70eurusd1.29411.29621.29912007.01.23 12:001.29910.000.0050.00
116208658200611222007.01.24 13:30buy0.90eurusd1.30071.29231.30412007.01.25 21:371.29230.000.00-84.00
126208661200611232007.01.24 13:30buy0.90eurusd1.30071.29231.30492007.01.25 21:371.29230.000.00-84.00
136208663200611242007.01.24 13:30buy0.90eurusd1.30071.29231.30572007.01.25 21:371.29230.000.00-84.00
146281202200611222007.01.26 03:45buy0.80eurusd1.29251.28411.29592007.01.29 19:011.29590.000.0034.00
156281216200611232007.01.26 03:45buy0.80eurusd1.29251.29251.29672007.01.30 02:121.29670.000.0042.00
166281217200611242007.01.26 03:45buy0.80eurusd1.29251.29461.29752007.01.30 02:431.29460.000.0021.00
176358961200611222007.01.30 03:45sell0.80eurusd1.29561.30401.29222007.02.01 03:071.30400.000.00-84.00
186358963200611232007.01.30 03:45sell0.80eurusd1.29561.30401.29142007.02.01 03:071.30400.000.00-84.00
196358964200611242007.01.30 03:45sell0.80eurusd1.29561.30401.29062007.02.01 03:071.30400.000.00-84.00
206431135200611222007.02.01 03:07sell0.90eurusd1.30371.31211.30032007.02.02 16:031.30030.000.0034.00
216431139200611232007.02.01 03:07sell0.90eurusd1.30371.30371.29952007.02.02 16:111.29950.000.0042.00
226431146200611242007.02.01 03:07sell0.90eurusd1.30371.30161.29872007.02.02 16:211.29870.000.0050.00
236497511200611222007.02.05 00:15buy0.80eurusd1.29581.28741.29922007.02.07 09:441.29920.000.0034.00
246497515200611232007.02.05 00:15buy0.80eurusd1.29581.29581.30002007.02.07 15:361.30000.000.0042.00
256497521200611242007.02.05 00:15buy0.80eurusd1.29581.29791.30082007.02.07 16:461.30080.000.0050.00
266639716200611222007.02.09 04:15sell0.70eurusd1.30391.31231.30052007.02.09 09:451.30050.000.0034.00
276639718200611232007.02.09 04:15sell0.70eurusd1.30391.30391.29972007.02.09 12:021.29970.000.0042.00
286639719200611242007.02.09 04:15sell0.70eurusd1.30391.30181.29892007.02.09 16:261.29890.000.0050.00
296696509200611222007.02.12 16:45buy0.80eurusd1.29591.28751.29932007.02.13 09:131.29930.000.0034.00
306696510200611232007.02.12 16:45buy0.80eurusd1.29591.29591.30012007.02.13 10:001.30010.000.0042.00
316696511200611242007.02.12 16:45buy0.80eurusd1.29591.29801.30092007.02.13 12:191.30090.000.0050.00
326726438200611222007.02.13 18:15sell0.80eurusd1.30211.31051.29872007.02.14 15:541.31050.000.00-84.00
336726445200611232007.02.13 18:15sell0.80eurusd1.30211.31051.29792007.02.14 15:541.31050.000.00-84.00
346726451200611242007.02.13 18:15sell0.80eurusd1.30211.31051.29712007.02.14 15:541.31050.000.00-84.00
0.000.00257.00
Summary P/L:257.00
 
Grand Total P/L:718.00
* * *