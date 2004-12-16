Strategy Tester Report
100 pips v3.1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=5; stopLoss=1000; lTakeProfit=100; sTakeProfit=100; lTrailingStop=21; sTrailingStop=21; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
Bars in test16806Ticks modelled504120Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit-1720.01Gross profit10209.99Gross loss-11930.00
Profit factor0.86Expected payoff-49.14
Absolute drawdown4130.01Maximal drawdown (%)10000.00 (17.9%)
Total trades35Short positions (won %)26 (96.15%)Long positions (won %)9 (88.89%)
Profit trades (% of total)33 (94.29%)Loss trades (% of total)2 (5.71%)
Largestprofit trade1000.00loss trade-10000.00
Averageprofit trade309.39loss trade-5965.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (5869.99)consecutive losses (loss in money)1 (-10000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5869.99 (17)consecutive loss (count of losses)-10000.00 (1)
Averageconsecutive wins17consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 00:00sell11.001.34021.44021.3302
22004.12.16 13:59modify11.001.34021.33351.3302
32004.12.16 14:59t/p11.001.33021.33351.33021000.0051000.00
42004.12.16 14:59buy21.001.32941.22941.3394
52004.12.19 22:00modify21.001.32941.33111.3394
62004.12.19 22:26s/l21.001.33111.33111.3394170.0051170.00
72004.12.19 22:26sell31.001.33081.43081.3208
82005.01.04 18:59modify31.001.33081.33001.3208
92005.01.04 19:59modify31.001.33081.32961.3208
102005.01.05 01:59modify31.001.33081.32921.3208
112005.01.05 02:48modify31.001.33081.32911.3208
122005.01.05 02:48modify31.001.33081.32901.3208
132005.01.05 05:59s/l31.001.32901.32901.3208180.0051350.00
142005.01.05 05:59sell41.001.32851.42851.3185
152005.01.05 06:59modify41.001.32851.32831.3185
162005.01.05 07:01s/l41.001.32831.32831.318520.0051370.00
172005.01.05 07:01sell51.001.32741.42741.3174
182005.01.05 10:59modify51.001.32741.32641.3174
192005.01.05 11:09modify51.001.32741.32631.3174
202005.01.05 11:09modify51.001.32741.32621.3174
212005.01.05 11:09modify51.001.32741.32611.3174
222005.01.05 11:13modify51.001.32741.32601.3174
232005.01.05 11:58s/l51.001.32601.32601.3174140.0051510.00
242005.01.05 11:58sell61.001.32511.42511.3151
252005.01.05 12:37modify61.001.32511.32501.3151
262005.01.05 12:48s/l61.001.32501.32501.315110.0051520.00
272005.01.05 12:48sell71.001.32421.42421.3142
282005.01.06 07:00modify71.001.32421.32421.3142
292005.01.06 07:59modify71.001.32421.32161.3142
302005.01.06 08:59modify71.001.32421.32041.3142
312005.01.06 09:00modify71.001.32421.32031.3142
322005.01.06 09:42modify71.001.32421.32021.3142
332005.01.06 09:42modify71.001.32421.32011.3142
342005.01.06 09:42modify71.001.32421.32001.3142
352005.01.06 09:48modify71.001.32421.32001.3142
362005.01.06 09:48modify71.001.32421.31991.3142
372005.01.06 10:01s/l71.001.31991.31991.3142430.0051950.00
382005.01.06 10:01sell81.001.31911.41911.3091
392005.01.07 14:59t/p81.001.30911.41911.3091999.9952949.99
402005.01.07 14:59buy91.001.30561.20561.3156
412005.01.10 02:59modify91.001.30561.30641.3156
422005.01.10 03:00modify91.001.30561.30651.3156
432005.01.10 07:59modify91.001.30561.30751.3156
442005.01.10 08:59modify91.001.30561.30801.3156
452005.01.10 09:59modify91.001.30561.30921.3156
462005.01.10 10:35s/l91.001.30921.30921.3156360.0053309.99
472005.01.10 10:35buy101.001.31011.21011.3201
482005.01.11 01:30modify101.001.31011.31011.3201
492005.01.11 01:30modify101.001.31011.31021.3201
502005.01.11 01:30modify101.001.31011.31031.3201
512005.01.11 01:36modify101.001.31011.31041.3201
522005.01.11 01:36modify101.001.31011.31051.3201
532005.01.11 01:59modify101.001.31011.31081.3201
542005.01.11 03:13modify101.001.31011.31091.3201
552005.01.11 03:13modify101.001.31011.31101.3201
562005.01.11 03:31modify101.001.31011.31101.3201
572005.01.11 03:32modify101.001.31011.31111.3201
582005.01.11 04:00modify101.001.31011.31111.3201
592005.01.11 05:47modify101.001.31011.31121.3201
602005.01.11 05:47modify101.001.31011.31121.3201
612005.01.11 05:47modify101.001.31011.31131.3201
622005.01.11 05:53modify101.001.31011.31131.3201
632005.01.11 05:53modify101.001.31011.31141.3201
642005.01.11 08:14modify101.001.31011.31141.3201
652005.01.11 08:14modify101.001.31011.31161.3201
662005.01.11 08:15modify101.001.31011.31171.3201
672005.01.11 08:15modify101.001.31011.31181.3201
682005.01.11 08:15modify101.001.31011.31191.3201
692005.01.11 08:16modify101.001.31011.31201.3201
702005.01.11 08:35modify101.001.31011.31201.3201
712005.01.11 08:35modify101.001.31011.31211.3201
722005.01.11 08:35modify101.001.31011.31221.3201
732005.01.11 08:35modify101.001.31011.31231.3201
742005.01.11 08:36modify101.001.31011.31231.3201
752005.01.11 08:37modify101.001.31011.31241.3201
762005.01.11 09:59modify101.001.31011.31361.3201
772005.01.11 10:00modify101.001.31011.31371.3201
782005.01.11 10:59modify101.001.31011.31451.3201
792005.01.11 11:11modify101.001.31011.31461.3201
802005.01.11 11:11modify101.001.31011.31471.3201
812005.01.11 11:59s/l101.001.31471.31471.3201460.0053769.99
822005.01.11 11:59buy111.001.31561.21561.3256
832005.01.14 01:00modify111.001.31561.31591.3256
842005.01.14 01:59s/l111.001.31591.31591.325630.0053799.99
852005.01.14 01:59buy121.001.31461.21461.3246
862005.02.22 04:59modify121.001.31461.31501.3246
872005.02.22 05:00modify121.001.31461.31511.3246
882005.02.22 06:59modify121.001.31461.31671.3246
892005.02.22 09:59modify121.001.31461.31931.3246
902005.02.22 10:00modify121.001.31461.31941.3246
912005.02.22 11:01s/l121.001.31941.31941.3246480.0054279.99
922005.02.22 11:01sell131.001.31901.41901.3090
932005.02.25 10:59modify131.001.31901.31891.3090
942005.02.25 11:00modify131.001.31901.31881.3090
952005.02.25 11:49modify131.001.31901.31871.3090
962005.02.25 11:49modify131.001.31901.31851.3090
972005.02.25 11:49modify131.001.31901.31831.3090
982005.02.25 11:49modify131.001.31901.31821.3090
992005.02.25 11:51modify131.001.31901.31801.3090
1002005.02.25 12:59s/l131.001.31801.31801.3090100.0054379.99
1012005.02.25 12:59sell141.001.31921.41921.3092
1022005.03.01 23:59modify141.001.31921.31901.3092
1032005.03.02 00:00modify141.001.31921.31891.3092
1042005.03.02 00:59modify141.001.31921.31841.3092
1052005.03.02 01:00modify141.001.31921.31831.3092
1062005.03.02 02:01modify141.001.31921.31821.3092
1072005.03.02 07:59modify141.001.31921.31671.3092
1082005.03.02 08:00modify141.001.31921.31661.3092
1092005.03.02 08:59modify141.001.31921.31371.3092
1102005.03.02 09:59modify141.001.31921.31341.3092
1112005.03.02 10:00modify141.001.31921.31331.3092
1122005.03.02 12:00modify141.001.31921.31321.3092
1132005.03.02 12:01modify141.001.31921.31311.3092
1142005.03.02 12:01modify141.001.31921.31301.3092
1152005.03.02 12:09modify141.001.31921.31281.3092
1162005.03.02 12:09modify141.001.31921.31271.3092
1172005.03.02 12:09modify141.001.31921.31261.3092
1182005.03.02 12:12modify141.001.31921.31261.3092
1192005.03.02 12:12modify141.001.31921.31241.3092
1202005.03.02 12:59modify141.001.31921.31221.3092
1212005.03.02 13:00modify141.001.31921.31211.3092
1222005.03.02 13:03s/l141.001.31211.31211.3092710.0055089.99
1232005.03.02 13:03sell151.001.31121.41121.3012
1242005.03.22 20:56modify151.001.31121.31111.3012
1252005.03.22 20:56modify151.001.31121.31101.3012
1262005.03.22 20:56modify151.001.31121.31081.3012
1272005.03.22 20:56modify151.001.31121.31061.3012
1282005.03.22 20:56modify151.001.31121.31041.3012
1292005.03.22 20:56modify151.001.31121.31031.3012
1302005.03.22 20:56modify151.001.31121.31011.3012
1312005.03.22 21:05modify151.001.31121.30991.3012
1322005.03.22 21:05modify151.001.31121.30971.3012
1332005.03.22 21:05modify151.001.31121.30951.3012
1342005.03.22 21:05modify151.001.31121.30931.3012
1352005.03.22 21:29s/l151.001.30931.30931.3012190.0055279.99
1362005.03.22 21:29sell161.001.30841.40841.2984
1372005.03.23 08:59modify161.001.30841.30541.2984
1382005.03.23 09:59s/l161.001.30541.30541.2984300.0055579.99
1392005.03.23 09:59buy171.001.30581.20581.3158
1402005.04.20 15:59modify171.001.30581.30581.3158
1412005.04.20 16:59modify171.001.30581.30651.3158
1422005.04.20 17:20modify171.001.30581.30671.3158
1432005.04.20 17:20modify171.001.30581.30691.3158
1442005.04.20 17:21modify171.001.30581.30701.3158
1452005.04.20 17:21modify171.001.30581.30711.3158
1462005.04.20 17:22modify171.001.30581.30721.3158
1472005.04.20 17:22modify171.001.30581.30731.3158
1482005.04.20 17:22modify171.001.30581.30741.3158
1492005.04.20 17:22modify171.001.30581.30751.3158
1502005.04.20 17:24modify171.001.30581.30751.3158
1512005.04.20 17:24modify171.001.30581.30761.3158
1522005.04.20 23:59modify171.001.30581.30791.3158
1532005.04.21 01:41modify171.001.30581.30801.3158
1542005.04.21 01:41modify171.001.30581.30811.3158
1552005.04.21 01:41modify171.001.30581.30821.3158
1562005.04.21 01:59modify171.001.30581.30851.3158
1572005.04.21 02:14modify171.001.30581.30871.3158
1582005.04.21 07:00s/l171.001.30871.30871.3158290.0055869.99
1592005.04.21 07:00buy181.001.30951.20951.3195
1602005.06.13 01:59s/l181.001.20951.20951.3195-10000.0045869.99
1612005.06.13 01:59buy191.001.20931.10931.2193
1622005.06.13 22:59modify191.001.20931.20931.2193
1632005.06.13 23:45modify191.001.20931.20931.2193
1642005.06.13 23:46modify191.001.20931.20941.2193
1652005.06.14 00:59modify191.001.20931.21241.2193
1662005.06.14 02:13s/l191.001.21241.21241.2193310.0046179.99
1672005.06.14 02:13sell201.001.21231.31231.2023
1682005.06.14 13:59modify201.001.21231.20721.2023
1692005.06.14 14:00modify201.001.21231.20711.2023
1702005.06.14 15:53modify201.001.21231.20701.2023
1712005.06.14 15:54modify201.001.21231.20701.2023
1722005.06.14 15:55modify201.001.21231.20691.2023
1732005.06.14 15:55modify201.001.21231.20681.2023
1742005.06.14 15:55modify201.001.21231.20671.2023
1752005.06.14 15:56modify201.001.21231.20661.2023
1762005.06.14 15:56modify201.001.21231.20651.2023
1772005.06.14 15:56modify201.001.21231.20641.2023
1782005.06.14 16:21modify201.001.21231.20641.2023
1792005.06.14 17:35s/l201.001.20641.20641.2023590.0046769.99
1802005.06.14 17:35sell211.001.20551.30551.1955
1812005.06.14 23:00modify211.001.20551.20551.1955
1822005.06.15 03:53s/l211.001.20551.20551.19550.0046769.99
1832005.06.15 03:53sell221.001.20471.30471.1947
1842005.07.01 14:59modify221.001.20471.19981.1947
1852005.07.01 15:59modify221.001.20471.19861.1947
1862005.07.01 17:53modify221.001.20471.19851.1947
1872005.07.01 17:53modify221.001.20471.19831.1947
1882005.07.01 17:53modify221.001.20471.19821.1947
1892005.07.01 17:53modify221.001.20471.19811.1947
1902005.07.01 17:54modify221.001.20471.19801.1947
1912005.07.01 17:59modify221.001.20471.19771.1947
1922005.07.01 18:06modify221.001.20471.19761.1947
1932005.07.01 18:07modify221.001.20471.19741.1947
1942005.07.01 18:07modify221.001.20471.19731.1947
1952005.07.03 22:40t/p221.001.19471.19731.19471000.0047769.99
1962005.07.03 22:40buy231.001.19461.09461.2046
1972005.07.07 09:59modify231.001.19461.19661.2046
1982005.07.07 10:59modify231.001.19461.19741.2046
1992005.07.07 11:02s/l231.001.19741.19741.2046280.0048049.99
2002005.07.07 11:02sell241.001.19701.29701.1870
2012005.07.07 14:39modify241.001.19701.19701.1870
2022005.07.07 14:39modify241.001.19701.19691.1870
2032005.07.07 14:41modify241.001.19701.19681.1870
2042005.07.07 14:41modify241.001.19701.19671.1870
2052005.07.07 14:41modify241.001.19701.19661.1870
2062005.07.07 14:42modify241.001.19701.19651.1870
2072005.07.07 14:42modify241.001.19701.19641.1870
2082005.07.07 14:42modify241.001.19701.19621.1870
2092005.07.07 15:06modify241.001.19701.19611.1870
2102005.07.07 15:06modify241.001.19701.19601.1870
2112005.07.07 15:06modify241.001.19701.19591.1870
2122005.07.07 15:06modify241.001.19701.19571.1870
2132005.07.07 15:06modify241.001.19701.19561.1870
2142005.07.07 15:07modify241.001.19701.19561.1870
2152005.07.07 17:01s/l241.001.19561.19561.1870140.0048189.99
2162005.07.07 17:01sell251.001.19481.29481.1848
2172005.07.08 06:59modify251.001.19481.19451.1848
2182005.07.08 08:47modify251.001.19481.19441.1848
2192005.07.08 08:48modify251.001.19481.19431.1848
2202005.07.08 08:48modify251.001.19481.19421.1848
2212005.07.08 08:48modify251.001.19481.19411.1848
2222005.07.08 08:54modify251.001.19481.19411.1848
2232005.07.08 08:59modify251.001.19481.19341.1848
2242005.07.08 09:13modify251.001.19481.19331.1848
2252005.07.08 09:13modify251.001.19481.19321.1848
2262005.07.08 09:14modify251.001.19481.19311.1848
2272005.07.08 12:59s/l251.001.19311.19311.1848170.0048359.99
2282005.07.08 12:59sell261.001.19221.29221.1822
2292005.10.19 06:59modify261.001.19221.19131.1822
2302005.10.19 08:35s/l261.001.19131.19131.182290.0048449.99
2312005.10.19 08:35sell271.001.19061.29061.1806
2322005.11.04 15:59modify271.001.19061.18431.1806
2332005.11.04 16:00modify271.001.19061.18421.1806
2342005.11.04 16:33s/l271.001.18421.18421.1806640.0049089.99
2352005.11.04 16:33sell281.001.18331.28331.1733
2362005.11.06 22:32modify281.001.18331.18331.1733
2372005.11.06 22:32modify281.001.18331.18321.1733
2382005.11.06 22:53modify281.001.18331.18311.1733
2392005.11.06 22:58modify281.001.18331.18301.1733
2402005.11.07 03:59s/l281.001.18301.18301.173330.0049119.99
2412005.11.07 03:59sell291.001.18211.28211.1721
2422005.11.07 07:59modify291.001.18211.18191.1721
2432005.11.07 08:00modify291.001.18211.18181.1721
2442005.11.07 08:00s/l291.001.18181.18181.172130.0049149.99
2452005.11.07 08:00sell301.001.18101.28101.1710
2462005.11.07 14:57modify301.001.18101.18101.1710
2472005.11.07 14:57modify301.001.18101.18081.1710
2482005.11.07 14:59modify301.001.18101.18081.1710
2492005.11.07 15:00modify301.001.18101.18071.1710
2502005.11.07 15:27s/l301.001.18071.18071.171030.0049179.99
2512005.11.07 15:27sell311.001.17981.27981.1698
2522005.11.08 00:59modify311.001.17981.17951.1698
2532005.11.08 01:54modify311.001.17981.17931.1698
2542005.11.08 01:54modify311.001.17981.17901.1698
2552005.11.08 01:54modify311.001.17981.17881.1698
2562005.11.08 01:54modify311.001.17981.17861.1698
2572005.11.08 01:54modify311.001.17981.17831.1698
2582005.11.08 01:54modify311.001.17981.17811.1698
2592005.11.08 01:59modify311.001.17981.17481.1698
2602005.11.08 02:00modify311.001.17981.17471.1698
2612005.11.08 03:00modify311.001.17981.17461.1698
2622005.11.08 03:00modify311.001.17981.17451.1698
2632005.11.08 09:19modify311.001.17981.17441.1698
2642005.11.08 09:22modify311.001.17981.17441.1698
2652005.11.08 09:59s/l311.001.17441.17441.1698540.0049719.99
2662005.11.08 09:59sell321.001.17361.27361.1636
2672005.11.10 19:59modify321.001.17361.17111.1636
2682005.11.10 20:59modify321.001.17361.17101.1636
2692005.11.10 20:59modify321.001.17361.17081.1636
2702005.11.10 23:59modify321.001.17361.17031.1636
2712005.11.11 01:59s/l321.001.17031.17031.1636330.0050049.99
2722005.11.11 01:59sell331.001.16941.26941.1594
2732005.11.15 11:58modify331.001.16941.16931.1594
2742005.11.15 11:59modify331.001.16941.16851.1594
2752005.11.15 12:23modify331.001.16941.16841.1594
2762005.11.15 12:49modify331.001.16941.16831.1594
2772005.11.15 12:49modify331.001.16941.16821.1594
2782005.11.15 12:49modify331.001.16941.16811.1594
2792005.11.15 12:51modify331.001.16941.16801.1594
2802005.11.15 13:59s/l331.001.16801.16801.1594140.0050189.99
2812005.11.15 13:59sell341.001.16751.26751.1575
2822005.11.17 08:07modify341.001.16751.16741.1575
2832005.11.17 08:08modify341.001.16751.16731.1575
2842005.11.17 08:17s/l341.001.16731.16731.157520.0050209.99
2852005.11.17 08:17sell351.001.16641.26641.1564
2862005.12.29 23:59close at stop351.001.18571.26641.1564-1930.0048279.99