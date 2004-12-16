|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=5; stopLoss=1000; lTakeProfit=100; sTakeProfit=100; lTrailingStop=21; sTrailingStop=21; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
|Bars in test
|16806
|Ticks modelled
|504120
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-1720.01
|Gross profit
|10209.99
|Gross loss
|-11930.00
|Profit factor
|0.86
|Expected payoff
|-49.14
|Absolute drawdown
|4130.01
|Maximal drawdown (%)
|10000.00 (17.9%)
|Total trades
|35
|Short positions (won %)
|26 (96.15%)
|Long positions (won %)
|9 (88.89%)
|Profit trades (% of total)
|33 (94.29%)
|Loss trades (% of total)
|2 (5.71%)
|Largest
|profit trade
|1000.00
|loss trade
|-10000.00
|Average
|profit trade
|309.39
|loss trade
|-5965.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (5869.99)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-10000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5869.99 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-10000.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|17
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.3402
|1.4402
|1.3302
|2
|2004.12.16 13:59
|modify
|1
|1.00
|1.3402
|1.3335
|1.3302
|3
|2004.12.16 14:59
|t/p
|1
|1.00
|1.3302
|1.3335
|1.3302
|1000.00
|51000.00
|4
|2004.12.16 14:59
|buy
|2
|1.00
|1.3294
|1.2294
|1.3394
|5
|2004.12.19 22:00
|modify
|2
|1.00
|1.3294
|1.3311
|1.3394
|6
|2004.12.19 22:26
|s/l
|2
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3394
|170.00
|51170.00
|7
|2004.12.19 22:26
|sell
|3
|1.00
|1.3308
|1.4308
|1.3208
|8
|2005.01.04 18:59
|modify
|3
|1.00
|1.3308
|1.3300
|1.3208
|9
|2005.01.04 19:59
|modify
|3
|1.00
|1.3308
|1.3296
|1.3208
|10
|2005.01.05 01:59
|modify
|3
|1.00
|1.3308
|1.3292
|1.3208
|11
|2005.01.05 02:48
|modify
|3
|1.00
|1.3308
|1.3291
|1.3208
|12
|2005.01.05 02:48
|modify
|3
|1.00
|1.3308
|1.3290
|1.3208
|13
|2005.01.05 05:59
|s/l
|3
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3208
|180.00
|51350.00
|14
|2005.01.05 05:59
|sell
|4
|1.00
|1.3285
|1.4285
|1.3185
|15
|2005.01.05 06:59
|modify
|4
|1.00
|1.3285
|1.3283
|1.3185
|16
|2005.01.05 07:01
|s/l
|4
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3185
|20.00
|51370.00
|17
|2005.01.05 07:01
|sell
|5
|1.00
|1.3274
|1.4274
|1.3174
|18
|2005.01.05 10:59
|modify
|5
|1.00
|1.3274
|1.3264
|1.3174
|19
|2005.01.05 11:09
|modify
|5
|1.00
|1.3274
|1.3263
|1.3174
|20
|2005.01.05 11:09
|modify
|5
|1.00
|1.3274
|1.3262
|1.3174
|21
|2005.01.05 11:09
|modify
|5
|1.00
|1.3274
|1.3261
|1.3174
|22
|2005.01.05 11:13
|modify
|5
|1.00
|1.3274
|1.3260
|1.3174
|23
|2005.01.05 11:58
|s/l
|5
|1.00
|1.3260
|1.3260
|1.3174
|140.00
|51510.00
|24
|2005.01.05 11:58
|sell
|6
|1.00
|1.3251
|1.4251
|1.3151
|25
|2005.01.05 12:37
|modify
|6
|1.00
|1.3251
|1.3250
|1.3151
|26
|2005.01.05 12:48
|s/l
|6
|1.00
|1.3250
|1.3250
|1.3151
|10.00
|51520.00
|27
|2005.01.05 12:48
|sell
|7
|1.00
|1.3242
|1.4242
|1.3142
|28
|2005.01.06 07:00
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3142
|29
|2005.01.06 07:59
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3216
|1.3142
|30
|2005.01.06 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3204
|1.3142
|31
|2005.01.06 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3203
|1.3142
|32
|2005.01.06 09:42
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3202
|1.3142
|33
|2005.01.06 09:42
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3201
|1.3142
|34
|2005.01.06 09:42
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3200
|1.3142
|35
|2005.01.06 09:48
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3200
|1.3142
|36
|2005.01.06 09:48
|modify
|7
|1.00
|1.3242
|1.3199
|1.3142
|37
|2005.01.06 10:01
|s/l
|7
|1.00
|1.3199
|1.3199
|1.3142
|430.00
|51950.00
|38
|2005.01.06 10:01
|sell
|8
|1.00
|1.3191
|1.4191
|1.3091
|39
|2005.01.07 14:59
|t/p
|8
|1.00
|1.3091
|1.4191
|1.3091
|999.99
|52949.99
|40
|2005.01.07 14:59
|buy
|9
|1.00
|1.3056
|1.2056
|1.3156
|41
|2005.01.10 02:59
|modify
|9
|1.00
|1.3056
|1.3064
|1.3156
|42
|2005.01.10 03:00
|modify
|9
|1.00
|1.3056
|1.3065
|1.3156
|43
|2005.01.10 07:59
|modify
|9
|1.00
|1.3056
|1.3075
|1.3156
|44
|2005.01.10 08:59
|modify
|9
|1.00
|1.3056
|1.3080
|1.3156
|45
|2005.01.10 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.3056
|1.3092
|1.3156
|46
|2005.01.10 10:35
|s/l
|9
|1.00
|1.3092
|1.3092
|1.3156
|360.00
|53309.99
|47
|2005.01.10 10:35
|buy
|10
|1.00
|1.3101
|1.2101
|1.3201
|48
|2005.01.11 01:30
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3101
|1.3201
|49
|2005.01.11 01:30
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3102
|1.3201
|50
|2005.01.11 01:30
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3103
|1.3201
|51
|2005.01.11 01:36
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3104
|1.3201
|52
|2005.01.11 01:36
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3105
|1.3201
|53
|2005.01.11 01:59
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3108
|1.3201
|54
|2005.01.11 03:13
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3109
|1.3201
|55
|2005.01.11 03:13
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3110
|1.3201
|56
|2005.01.11 03:31
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3110
|1.3201
|57
|2005.01.11 03:32
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3111
|1.3201
|58
|2005.01.11 04:00
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3111
|1.3201
|59
|2005.01.11 05:47
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3112
|1.3201
|60
|2005.01.11 05:47
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3112
|1.3201
|61
|2005.01.11 05:47
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3113
|1.3201
|62
|2005.01.11 05:53
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3113
|1.3201
|63
|2005.01.11 05:53
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3114
|1.3201
|64
|2005.01.11 08:14
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3114
|1.3201
|65
|2005.01.11 08:14
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3116
|1.3201
|66
|2005.01.11 08:15
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3117
|1.3201
|67
|2005.01.11 08:15
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3118
|1.3201
|68
|2005.01.11 08:15
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3119
|1.3201
|69
|2005.01.11 08:16
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3120
|1.3201
|70
|2005.01.11 08:35
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3120
|1.3201
|71
|2005.01.11 08:35
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3121
|1.3201
|72
|2005.01.11 08:35
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3122
|1.3201
|73
|2005.01.11 08:35
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3123
|1.3201
|74
|2005.01.11 08:36
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3123
|1.3201
|75
|2005.01.11 08:37
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3124
|1.3201
|76
|2005.01.11 09:59
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3136
|1.3201
|77
|2005.01.11 10:00
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3137
|1.3201
|78
|2005.01.11 10:59
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3145
|1.3201
|79
|2005.01.11 11:11
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3146
|1.3201
|80
|2005.01.11 11:11
|modify
|10
|1.00
|1.3101
|1.3147
|1.3201
|81
|2005.01.11 11:59
|s/l
|10
|1.00
|1.3147
|1.3147
|1.3201
|460.00
|53769.99
|82
|2005.01.11 11:59
|buy
|11
|1.00
|1.3156
|1.2156
|1.3256
|83
|2005.01.14 01:00
|modify
|11
|1.00
|1.3156
|1.3159
|1.3256
|84
|2005.01.14 01:59
|s/l
|11
|1.00
|1.3159
|1.3159
|1.3256
|30.00
|53799.99
|85
|2005.01.14 01:59
|buy
|12
|1.00
|1.3146
|1.2146
|1.3246
|86
|2005.02.22 04:59
|modify
|12
|1.00
|1.3146
|1.3150
|1.3246
|87
|2005.02.22 05:00
|modify
|12
|1.00
|1.3146
|1.3151
|1.3246
|88
|2005.02.22 06:59
|modify
|12
|1.00
|1.3146
|1.3167
|1.3246
|89
|2005.02.22 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.3146
|1.3193
|1.3246
|90
|2005.02.22 10:00
|modify
|12
|1.00
|1.3146
|1.3194
|1.3246
|91
|2005.02.22 11:01
|s/l
|12
|1.00
|1.3194
|1.3194
|1.3246
|480.00
|54279.99
|92
|2005.02.22 11:01
|sell
|13
|1.00
|1.3190
|1.4190
|1.3090
|93
|2005.02.25 10:59
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3189
|1.3090
|94
|2005.02.25 11:00
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3188
|1.3090
|95
|2005.02.25 11:49
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3187
|1.3090
|96
|2005.02.25 11:49
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3185
|1.3090
|97
|2005.02.25 11:49
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3183
|1.3090
|98
|2005.02.25 11:49
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3182
|1.3090
|99
|2005.02.25 11:51
|modify
|13
|1.00
|1.3190
|1.3180
|1.3090
|100
|2005.02.25 12:59
|s/l
|13
|1.00
|1.3180
|1.3180
|1.3090
|100.00
|54379.99
|101
|2005.02.25 12:59
|sell
|14
|1.00
|1.3192
|1.4192
|1.3092
|102
|2005.03.01 23:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3190
|1.3092
|103
|2005.03.02 00:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3189
|1.3092
|104
|2005.03.02 00:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3184
|1.3092
|105
|2005.03.02 01:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3183
|1.3092
|106
|2005.03.02 02:01
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3182
|1.3092
|107
|2005.03.02 07:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3167
|1.3092
|108
|2005.03.02 08:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3166
|1.3092
|109
|2005.03.02 08:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3137
|1.3092
|110
|2005.03.02 09:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3134
|1.3092
|111
|2005.03.02 10:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3133
|1.3092
|112
|2005.03.02 12:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3132
|1.3092
|113
|2005.03.02 12:01
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3131
|1.3092
|114
|2005.03.02 12:01
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3130
|1.3092
|115
|2005.03.02 12:09
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3128
|1.3092
|116
|2005.03.02 12:09
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3127
|1.3092
|117
|2005.03.02 12:09
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3126
|1.3092
|118
|2005.03.02 12:12
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3126
|1.3092
|119
|2005.03.02 12:12
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3124
|1.3092
|120
|2005.03.02 12:59
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3122
|1.3092
|121
|2005.03.02 13:00
|modify
|14
|1.00
|1.3192
|1.3121
|1.3092
|122
|2005.03.02 13:03
|s/l
|14
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3092
|710.00
|55089.99
|123
|2005.03.02 13:03
|sell
|15
|1.00
|1.3112
|1.4112
|1.3012
|124
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3111
|1.3012
|125
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3110
|1.3012
|126
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3108
|1.3012
|127
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3106
|1.3012
|128
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3104
|1.3012
|129
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3103
|1.3012
|130
|2005.03.22 20:56
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3101
|1.3012
|131
|2005.03.22 21:05
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3099
|1.3012
|132
|2005.03.22 21:05
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3097
|1.3012
|133
|2005.03.22 21:05
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3095
|1.3012
|134
|2005.03.22 21:05
|modify
|15
|1.00
|1.3112
|1.3093
|1.3012
|135
|2005.03.22 21:29
|s/l
|15
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3012
|190.00
|55279.99
|136
|2005.03.22 21:29
|sell
|16
|1.00
|1.3084
|1.4084
|1.2984
|137
|2005.03.23 08:59
|modify
|16
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.2984
|138
|2005.03.23 09:59
|s/l
|16
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2984
|300.00
|55579.99
|139
|2005.03.23 09:59
|buy
|17
|1.00
|1.3058
|1.2058
|1.3158
|140
|2005.04.20 15:59
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3058
|1.3158
|141
|2005.04.20 16:59
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3065
|1.3158
|142
|2005.04.20 17:20
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3067
|1.3158
|143
|2005.04.20 17:20
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3069
|1.3158
|144
|2005.04.20 17:21
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3070
|1.3158
|145
|2005.04.20 17:21
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3071
|1.3158
|146
|2005.04.20 17:22
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3072
|1.3158
|147
|2005.04.20 17:22
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3073
|1.3158
|148
|2005.04.20 17:22
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3074
|1.3158
|149
|2005.04.20 17:22
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3075
|1.3158
|150
|2005.04.20 17:24
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3075
|1.3158
|151
|2005.04.20 17:24
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3076
|1.3158
|152
|2005.04.20 23:59
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3079
|1.3158
|153
|2005.04.21 01:41
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3080
|1.3158
|154
|2005.04.21 01:41
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3081
|1.3158
|155
|2005.04.21 01:41
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3082
|1.3158
|156
|2005.04.21 01:59
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3085
|1.3158
|157
|2005.04.21 02:14
|modify
|17
|1.00
|1.3058
|1.3087
|1.3158
|158
|2005.04.21 07:00
|s/l
|17
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3158
|290.00
|55869.99
|159
|2005.04.21 07:00
|buy
|18
|1.00
|1.3095
|1.2095
|1.3195
|160
|2005.06.13 01:59
|s/l
|18
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.3195
|-10000.00
|45869.99
|161
|2005.06.13 01:59
|buy
|19
|1.00
|1.2093
|1.1093
|1.2193
|162
|2005.06.13 22:59
|modify
|19
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2193
|163
|2005.06.13 23:45
|modify
|19
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2193
|164
|2005.06.13 23:46
|modify
|19
|1.00
|1.2093
|1.2094
|1.2193
|165
|2005.06.14 00:59
|modify
|19
|1.00
|1.2093
|1.2124
|1.2193
|166
|2005.06.14 02:13
|s/l
|19
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2193
|310.00
|46179.99
|167
|2005.06.14 02:13
|sell
|20
|1.00
|1.2123
|1.3123
|1.2023
|168
|2005.06.14 13:59
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2072
|1.2023
|169
|2005.06.14 14:00
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2071
|1.2023
|170
|2005.06.14 15:53
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2070
|1.2023
|171
|2005.06.14 15:54
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2070
|1.2023
|172
|2005.06.14 15:55
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2069
|1.2023
|173
|2005.06.14 15:55
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2068
|1.2023
|174
|2005.06.14 15:55
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2067
|1.2023
|175
|2005.06.14 15:56
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2066
|1.2023
|176
|2005.06.14 15:56
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2065
|1.2023
|177
|2005.06.14 15:56
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2064
|1.2023
|178
|2005.06.14 16:21
|modify
|20
|1.00
|1.2123
|1.2064
|1.2023
|179
|2005.06.14 17:35
|s/l
|20
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2023
|590.00
|46769.99
|180
|2005.06.14 17:35
|sell
|21
|1.00
|1.2055
|1.3055
|1.1955
|181
|2005.06.14 23:00
|modify
|21
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1955
|182
|2005.06.15 03:53
|s/l
|21
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1955
|0.00
|46769.99
|183
|2005.06.15 03:53
|sell
|22
|1.00
|1.2047
|1.3047
|1.1947
|184
|2005.07.01 14:59
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1998
|1.1947
|185
|2005.07.01 15:59
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1986
|1.1947
|186
|2005.07.01 17:53
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1985
|1.1947
|187
|2005.07.01 17:53
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1983
|1.1947
|188
|2005.07.01 17:53
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1982
|1.1947
|189
|2005.07.01 17:53
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1981
|1.1947
|190
|2005.07.01 17:54
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1980
|1.1947
|191
|2005.07.01 17:59
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1977
|1.1947
|192
|2005.07.01 18:06
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1976
|1.1947
|193
|2005.07.01 18:07
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1974
|1.1947
|194
|2005.07.01 18:07
|modify
|22
|1.00
|1.2047
|1.1973
|1.1947
|195
|2005.07.03 22:40
|t/p
|22
|1.00
|1.1947
|1.1973
|1.1947
|1000.00
|47769.99
|196
|2005.07.03 22:40
|buy
|23
|1.00
|1.1946
|1.0946
|1.2046
|197
|2005.07.07 09:59
|modify
|23
|1.00
|1.1946
|1.1966
|1.2046
|198
|2005.07.07 10:59
|modify
|23
|1.00
|1.1946
|1.1974
|1.2046
|199
|2005.07.07 11:02
|s/l
|23
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.2046
|280.00
|48049.99
|200
|2005.07.07 11:02
|sell
|24
|1.00
|1.1970
|1.2970
|1.1870
|201
|2005.07.07 14:39
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1870
|202
|2005.07.07 14:39
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1969
|1.1870
|203
|2005.07.07 14:41
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1968
|1.1870
|204
|2005.07.07 14:41
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1967
|1.1870
|205
|2005.07.07 14:41
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1966
|1.1870
|206
|2005.07.07 14:42
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.1870
|207
|2005.07.07 14:42
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1964
|1.1870
|208
|2005.07.07 14:42
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1962
|1.1870
|209
|2005.07.07 15:06
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1961
|1.1870
|210
|2005.07.07 15:06
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1960
|1.1870
|211
|2005.07.07 15:06
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1959
|1.1870
|212
|2005.07.07 15:06
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1957
|1.1870
|213
|2005.07.07 15:06
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1956
|1.1870
|214
|2005.07.07 15:07
|modify
|24
|1.00
|1.1970
|1.1956
|1.1870
|215
|2005.07.07 17:01
|s/l
|24
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1870
|140.00
|48189.99
|216
|2005.07.07 17:01
|sell
|25
|1.00
|1.1948
|1.2948
|1.1848
|217
|2005.07.08 06:59
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1945
|1.1848
|218
|2005.07.08 08:47
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1944
|1.1848
|219
|2005.07.08 08:48
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1848
|220
|2005.07.08 08:48
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1942
|1.1848
|221
|2005.07.08 08:48
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1941
|1.1848
|222
|2005.07.08 08:54
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1941
|1.1848
|223
|2005.07.08 08:59
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1934
|1.1848
|224
|2005.07.08 09:13
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1933
|1.1848
|225
|2005.07.08 09:13
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1932
|1.1848
|226
|2005.07.08 09:14
|modify
|25
|1.00
|1.1948
|1.1931
|1.1848
|227
|2005.07.08 12:59
|s/l
|25
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1848
|170.00
|48359.99
|228
|2005.07.08 12:59
|sell
|26
|1.00
|1.1922
|1.2922
|1.1822
|229
|2005.10.19 06:59
|modify
|26
|1.00
|1.1922
|1.1913
|1.1822
|230
|2005.10.19 08:35
|s/l
|26
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1822
|90.00
|48449.99
|231
|2005.10.19 08:35
|sell
|27
|1.00
|1.1906
|1.2906
|1.1806
|232
|2005.11.04 15:59
|modify
|27
|1.00
|1.1906
|1.1843
|1.1806
|233
|2005.11.04 16:00
|modify
|27
|1.00
|1.1906
|1.1842
|1.1806
|234
|2005.11.04 16:33
|s/l
|27
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1806
|640.00
|49089.99
|235
|2005.11.04 16:33
|sell
|28
|1.00
|1.1833
|1.2833
|1.1733
|236
|2005.11.06 22:32
|modify
|28
|1.00
|1.1833
|1.1833
|1.1733
|237
|2005.11.06 22:32
|modify
|28
|1.00
|1.1833
|1.1832
|1.1733
|238
|2005.11.06 22:53
|modify
|28
|1.00
|1.1833
|1.1831
|1.1733
|239
|2005.11.06 22:58
|modify
|28
|1.00
|1.1833
|1.1830
|1.1733
|240
|2005.11.07 03:59
|s/l
|28
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1733
|30.00
|49119.99
|241
|2005.11.07 03:59
|sell
|29
|1.00
|1.1821
|1.2821
|1.1721
|242
|2005.11.07 07:59
|modify
|29
|1.00
|1.1821
|1.1819
|1.1721
|243
|2005.11.07 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.1821
|1.1818
|1.1721
|244
|2005.11.07 08:00
|s/l
|29
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.1721
|30.00
|49149.99
|245
|2005.11.07 08:00
|sell
|30
|1.00
|1.1810
|1.2810
|1.1710
|246
|2005.11.07 14:57
|modify
|30
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1710
|247
|2005.11.07 14:57
|modify
|30
|1.00
|1.1810
|1.1808
|1.1710
|248
|2005.11.07 14:59
|modify
|30
|1.00
|1.1810
|1.1808
|1.1710
|249
|2005.11.07 15:00
|modify
|30
|1.00
|1.1810
|1.1807
|1.1710
|250
|2005.11.07 15:27
|s/l
|30
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1710
|30.00
|49179.99
|251
|2005.11.07 15:27
|sell
|31
|1.00
|1.1798
|1.2798
|1.1698
|252
|2005.11.08 00:59
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1795
|1.1698
|253
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1793
|1.1698
|254
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1790
|1.1698
|255
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1788
|1.1698
|256
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1786
|1.1698
|257
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1783
|1.1698
|258
|2005.11.08 01:54
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1781
|1.1698
|259
|2005.11.08 01:59
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1698
|260
|2005.11.08 02:00
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1747
|1.1698
|261
|2005.11.08 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1746
|1.1698
|262
|2005.11.08 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1745
|1.1698
|263
|2005.11.08 09:19
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1744
|1.1698
|264
|2005.11.08 09:22
|modify
|31
|1.00
|1.1798
|1.1744
|1.1698
|265
|2005.11.08 09:59
|s/l
|31
|1.00
|1.1744
|1.1744
|1.1698
|540.00
|49719.99
|266
|2005.11.08 09:59
|sell
|32
|1.00
|1.1736
|1.2736
|1.1636
|267
|2005.11.10 19:59
|modify
|32
|1.00
|1.1736
|1.1711
|1.1636
|268
|2005.11.10 20:59
|modify
|32
|1.00
|1.1736
|1.1710
|1.1636
|269
|2005.11.10 20:59
|modify
|32
|1.00
|1.1736
|1.1708
|1.1636
|270
|2005.11.10 23:59
|modify
|32
|1.00
|1.1736
|1.1703
|1.1636
|271
|2005.11.11 01:59
|s/l
|32
|1.00
|1.1703
|1.1703
|1.1636
|330.00
|50049.99
|272
|2005.11.11 01:59
|sell
|33
|1.00
|1.1694
|1.2694
|1.1594
|273
|2005.11.15 11:58
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1693
|1.1594
|274
|2005.11.15 11:59
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1685
|1.1594
|275
|2005.11.15 12:23
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1684
|1.1594
|276
|2005.11.15 12:49
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1683
|1.1594
|277
|2005.11.15 12:49
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1682
|1.1594
|278
|2005.11.15 12:49
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1681
|1.1594
|279
|2005.11.15 12:51
|modify
|33
|1.00
|1.1694
|1.1680
|1.1594
|280
|2005.11.15 13:59
|s/l
|33
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.1594
|140.00
|50189.99
|281
|2005.11.15 13:59
|sell
|34
|1.00
|1.1675
|1.2675
|1.1575
|282
|2005.11.17 08:07
|modify
|34
|1.00
|1.1675
|1.1674
|1.1575
|283
|2005.11.17 08:08
|modify
|34
|1.00
|1.1675
|1.1673
|1.1575
|284
|2005.11.17 08:17
|s/l
|34
|1.00
|1.1673
|1.1673
|1.1575
|20.00
|50209.99
|285
|2005.11.17 08:17
|sell
|35
|1.00
|1.1664
|1.2664
|1.1564
|286
|2005.12.29 23:59
|close at stop
|35
|1.00
|1.1857
|1.2664
|1.1564
|-1930.00
|48279.99