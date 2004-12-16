|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=5; stopLoss=1000; lTakeProfit=20; sTakeProfit=15; lTrailingStop=10; sTrailingStop=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.1;
|Bars in test
|16806
|Ticks modelled
|504163
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-1203.00
|Gross profit
|291.00
|Gross loss
|-1494.00
|Profit factor
|0.19
|Expected payoff
|-46.27
|Absolute drawdown
|1203.00
|Maximal drawdown (%)
|1403.00 (2.8%)
|Total trades
|26
|Short positions (won %)
|12 (100.00%)
|Long positions (won %)
|14 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|24 (92.31%)
|Loss trades (% of total)
|2 (7.69%)
|Largest
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-1000.00
|Average
|profit trade
|12.13
|loss trade
|-747.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (200.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|200.00 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-1000.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.3402
|1.4402
|1.3387
|2
|2004.12.16 12:03
|modify
|1
|0.10
|1.3402
|1.3402
|1.3387
|3
|2004.12.16 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.3402
|1.3402
|1.3387
|4
|2004.12.16 12:26
|t/p
|1
|0.10
|1.3387
|1.3402
|1.3387
|15.00
|50015.00
|5
|2004.12.16 12:26
|buy
|2
|0.10
|1.3387
|1.2387
|1.3407
|6
|2004.12.20 14:59
|t/p
|2
|0.10
|1.3407
|1.2387
|1.3407
|20.00
|50035.00
|7
|2004.12.20 14:59
|sell
|3
|0.10
|1.3407
|1.4407
|1.3392
|8
|2004.12.20 15:02
|modify
|3
|0.10
|1.3407
|1.3407
|1.3392
|9
|2004.12.20 16:02
|t/p
|3
|0.10
|1.3392
|1.3407
|1.3392
|15.00
|50050.00
|10
|2004.12.20 16:02
|buy
|4
|0.10
|1.3392
|1.2392
|1.3412
|11
|2004.12.21 11:09
|modify
|4
|0.10
|1.3392
|1.3392
|1.3412
|12
|2004.12.21 11:09
|modify
|4
|0.10
|1.3392
|1.3393
|1.3412
|13
|2004.12.21 11:32
|s/l
|4
|0.10
|1.3393
|1.3393
|1.3412
|1.00
|50051.00
|14
|2004.12.21 11:32
|buy
|5
|0.10
|1.3402
|1.2402
|1.3422
|15
|2004.12.23 02:59
|t/p
|5
|0.10
|1.3422
|1.2402
|1.3422
|20.00
|50071.00
|16
|2004.12.23 02:59
|sell
|6
|0.10
|1.3432
|1.4432
|1.3417
|17
|2005.01.04 08:59
|t/p
|6
|0.10
|1.3417
|1.4432
|1.3417
|15.00
|50086.00
|18
|2005.01.04 08:59
|buy
|7
|0.10
|1.3374
|1.2374
|1.3394
|19
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3374
|1.3394
|20
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3375
|1.3394
|21
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3376
|1.3394
|22
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3377
|1.3394
|23
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3378
|1.3394
|24
|2005.01.04 10:30
|modify
|7
|0.10
|1.3374
|1.3379
|1.3394
|25
|2005.01.04 10:30
|t/p
|7
|0.10
|1.3394
|1.3379
|1.3394
|20.00
|50106.00
|26
|2005.01.04 10:30
|buy
|8
|0.10
|1.3403
|1.2403
|1.3423
|27
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3423
|28
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3404
|1.3423
|29
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3405
|1.3423
|30
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3406
|1.3423
|31
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3407
|1.3423
|32
|2005.03.09 18:46
|modify
|8
|0.10
|1.3403
|1.3408
|1.3423
|33
|2005.03.09 18:51
|s/l
|8
|0.10
|1.3408
|1.3408
|1.3423
|5.00
|50111.00
|34
|2005.03.09 18:51
|sell
|9
|0.10
|1.3408
|1.4408
|1.3393
|35
|2005.03.09 21:36
|modify
|9
|0.10
|1.3408
|1.3408
|1.3393
|36
|2005.03.09 22:01
|t/p
|9
|0.10
|1.3393
|1.3408
|1.3393
|15.00
|50126.00
|37
|2005.03.09 22:01
|buy
|10
|0.10
|1.3393
|1.2393
|1.3413
|38
|2005.03.10 01:59
|t/p
|10
|0.10
|1.3413
|1.2393
|1.3413
|20.00
|50146.00
|39
|2005.03.10 01:59
|sell
|11
|0.10
|1.3416
|1.4416
|1.3401
|40
|2005.03.14 09:51
|modify
|11
|0.10
|1.3416
|1.3416
|1.3401
|41
|2005.03.14 09:56
|s/l
|11
|0.10
|1.3416
|1.3416
|1.3401
|0.00
|50146.00
|42
|2005.03.14 09:56
|sell
|12
|0.10
|1.3408
|1.4408
|1.3393
|43
|2005.03.14 13:34
|modify
|12
|0.10
|1.3408
|1.3408
|1.3393
|44
|2005.03.14 13:34
|t/p
|12
|0.10
|1.3393
|1.3408
|1.3393
|15.00
|50161.00
|45
|2005.03.14 13:34
|buy
|13
|0.10
|1.3393
|1.2393
|1.3413
|46
|2005.03.15 12:59
|modify
|13
|0.10
|1.3393
|1.3397
|1.3413
|47
|2005.03.15 13:00
|s/l
|13
|0.10
|1.3397
|1.3397
|1.3413
|4.00
|50165.00
|48
|2005.03.15 13:00
|buy
|14
|0.10
|1.3391
|1.2391
|1.3411
|49
|2005.03.16 12:59
|t/p
|14
|0.10
|1.3411
|1.2391
|1.3411
|20.00
|50185.00
|50
|2005.03.16 12:59
|sell
|15
|0.10
|1.3423
|1.4423
|1.3408
|51
|2005.03.17 00:00
|modify
|15
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3408
|52
|2005.03.17 02:00
|modify
|15
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3408
|53
|2005.03.17 02:27
|t/p
|15
|0.10
|1.3408
|1.3423
|1.3408
|15.00
|50200.00
|54
|2005.03.17 02:27
|buy
|16
|0.10
|1.3408
|1.2408
|1.3428
|55
|2005.05.31 01:59
|s/l
|16
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.3428
|-1000.00
|49200.00
|56
|2005.05.31 01:59
|buy
|17
|0.10
|1.2404
|1.1404
|1.2424
|57
|2005.08.11 03:59
|modify
|17
|0.10
|1.2404
|1.2405
|1.2424
|58
|2005.08.11 04:59
|modify
|17
|0.10
|1.2404
|1.2406
|1.2424
|59
|2005.08.11 05:00
|modify
|17
|0.10
|1.2404
|1.2407
|1.2424
|60
|2005.08.11 05:00
|s/l
|17
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2424
|3.00
|49203.00
|61
|2005.08.11 05:00
|sell
|18
|0.10
|1.2403
|1.3403
|1.2388
|62
|2005.08.15 10:49
|t/p
|18
|0.10
|1.2388
|1.3403
|1.2388
|15.00
|49218.00
|63
|2005.08.15 10:49
|buy
|19
|0.10
|1.2388
|1.1388
|1.2408
|64
|2005.09.01 12:59
|t/p
|19
|0.10
|1.2408
|1.1388
|1.2408
|20.00
|49238.00
|65
|2005.09.01 12:59
|sell
|20
|0.10
|1.2415
|1.3415
|1.2400
|66
|2005.09.01 13:03
|modify
|20
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2400
|67
|2005.09.01 13:06
|modify
|20
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2400
|68
|2005.09.01 13:59
|s/l
|20
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2400
|0.00
|49238.00
|69
|2005.09.01 13:59
|sell
|21
|0.10
|1.2408
|1.3408
|1.2393
|70
|2005.09.08 16:38
|modify
|21
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2393
|71
|2005.09.08 16:44
|s/l
|21
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2393
|0.00
|49238.00
|72
|2005.09.08 16:44
|buy
|22
|0.10
|1.2410
|1.1410
|1.2430
|73
|2005.09.09 02:59
|modify
|22
|0.10
|1.2410
|1.2414
|1.2430
|74
|2005.09.09 04:03
|modify
|22
|0.10
|1.2410
|1.2414
|1.2430
|75
|2005.09.09 04:09
|t/p
|22
|0.10
|1.2430
|1.2414
|1.2430
|20.00
|49258.00
|76
|2005.09.09 04:09
|sell
|23
|0.10
|1.2432
|1.3432
|1.2417
|77
|2005.09.09 09:01
|modify
|23
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2417
|78
|2005.09.09 09:03
|modify
|23
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2417
|79
|2005.09.09 09:59
|t/p
|23
|0.10
|1.2417
|1.2432
|1.2417
|15.00
|49273.00
|80
|2005.09.09 09:59
|buy
|24
|0.10
|1.2409
|1.1409
|1.2429
|81
|2005.09.09 12:59
|modify
|24
|0.10
|1.2409
|1.2412
|1.2429
|82
|2005.09.09 13:59
|s/l
|24
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2429
|3.00
|49276.00
|83
|2005.09.09 13:59
|sell
|25
|0.10
|1.2400
|1.3400
|1.2385
|84
|2005.09.12 02:59
|t/p
|25
|0.10
|1.2385
|1.3400
|1.2385
|15.00
|49291.00
|85
|2005.09.12 02:59
|buy
|26
|0.10
|1.2342
|1.1342
|1.2362
|86
|2005.12.29 23:59
|close at stop
|26
|0.10
|1.1848
|1.1342
|1.2362
|-494.00
|48797.00