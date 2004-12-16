Strategy Tester Report
100 pips v3.1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=5; stopLoss=1000; lTakeProfit=20; sTakeProfit=15; lTrailingStop=10; sTrailingStop=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.1;
Bars in test16806Ticks modelled504163Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit-1203.00Gross profit291.00Gross loss-1494.00
Profit factor0.19Expected payoff-46.27
Absolute drawdown1203.00Maximal drawdown (%)1403.00 (2.8%)
Total trades26Short positions (won %)12 (100.00%)Long positions (won %)14 (85.71%)
Profit trades (% of total)24 (92.31%)Loss trades (% of total)2 (7.69%)
Largestprofit trade20.00loss trade-1000.00
Averageprofit trade12.13loss trade-747.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (200.00)consecutive losses (loss in money)1 (-1000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)200.00 (15)consecutive loss (count of losses)-1000.00 (1)
Averageconsecutive wins12consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 00:00sell10.101.34021.44021.3387
22004.12.16 12:03modify10.101.34021.34021.3387
32004.12.16 12:22modify10.101.34021.34021.3387
42004.12.16 12:26t/p10.101.33871.34021.338715.0050015.00
52004.12.16 12:26buy20.101.33871.23871.3407
62004.12.20 14:59t/p20.101.34071.23871.340720.0050035.00
72004.12.20 14:59sell30.101.34071.44071.3392
82004.12.20 15:02modify30.101.34071.34071.3392
92004.12.20 16:02t/p30.101.33921.34071.339215.0050050.00
102004.12.20 16:02buy40.101.33921.23921.3412
112004.12.21 11:09modify40.101.33921.33921.3412
122004.12.21 11:09modify40.101.33921.33931.3412
132004.12.21 11:32s/l40.101.33931.33931.34121.0050051.00
142004.12.21 11:32buy50.101.34021.24021.3422
152004.12.23 02:59t/p50.101.34221.24021.342220.0050071.00
162004.12.23 02:59sell60.101.34321.44321.3417
172005.01.04 08:59t/p60.101.34171.44321.341715.0050086.00
182005.01.04 08:59buy70.101.33741.23741.3394
192005.01.04 10:30modify70.101.33741.33741.3394
202005.01.04 10:30modify70.101.33741.33751.3394
212005.01.04 10:30modify70.101.33741.33761.3394
222005.01.04 10:30modify70.101.33741.33771.3394
232005.01.04 10:30modify70.101.33741.33781.3394
242005.01.04 10:30modify70.101.33741.33791.3394
252005.01.04 10:30t/p70.101.33941.33791.339420.0050106.00
262005.01.04 10:30buy80.101.34031.24031.3423
272005.03.09 18:46modify80.101.34031.34031.3423
282005.03.09 18:46modify80.101.34031.34041.3423
292005.03.09 18:46modify80.101.34031.34051.3423
302005.03.09 18:46modify80.101.34031.34061.3423
312005.03.09 18:46modify80.101.34031.34071.3423
322005.03.09 18:46modify80.101.34031.34081.3423
332005.03.09 18:51s/l80.101.34081.34081.34235.0050111.00
342005.03.09 18:51sell90.101.34081.44081.3393
352005.03.09 21:36modify90.101.34081.34081.3393
362005.03.09 22:01t/p90.101.33931.34081.339315.0050126.00
372005.03.09 22:01buy100.101.33931.23931.3413
382005.03.10 01:59t/p100.101.34131.23931.341320.0050146.00
392005.03.10 01:59sell110.101.34161.44161.3401
402005.03.14 09:51modify110.101.34161.34161.3401
412005.03.14 09:56s/l110.101.34161.34161.34010.0050146.00
422005.03.14 09:56sell120.101.34081.44081.3393
432005.03.14 13:34modify120.101.34081.34081.3393
442005.03.14 13:34t/p120.101.33931.34081.339315.0050161.00
452005.03.14 13:34buy130.101.33931.23931.3413
462005.03.15 12:59modify130.101.33931.33971.3413
472005.03.15 13:00s/l130.101.33971.33971.34134.0050165.00
482005.03.15 13:00buy140.101.33911.23911.3411
492005.03.16 12:59t/p140.101.34111.23911.341120.0050185.00
502005.03.16 12:59sell150.101.34231.44231.3408
512005.03.17 00:00modify150.101.34231.34231.3408
522005.03.17 02:00modify150.101.34231.34231.3408
532005.03.17 02:27t/p150.101.34081.34231.340815.0050200.00
542005.03.17 02:27buy160.101.34081.24081.3428
552005.05.31 01:59s/l160.101.24081.24081.3428-1000.0049200.00
562005.05.31 01:59buy170.101.24041.14041.2424
572005.08.11 03:59modify170.101.24041.24051.2424
582005.08.11 04:59modify170.101.24041.24061.2424
592005.08.11 05:00modify170.101.24041.24071.2424
602005.08.11 05:00s/l170.101.24071.24071.24243.0049203.00
612005.08.11 05:00sell180.101.24031.34031.2388
622005.08.15 10:49t/p180.101.23881.34031.238815.0049218.00
632005.08.15 10:49buy190.101.23881.13881.2408
642005.09.01 12:59t/p190.101.24081.13881.240820.0049238.00
652005.09.01 12:59sell200.101.24151.34151.2400
662005.09.01 13:03modify200.101.24151.24151.2400
672005.09.01 13:06modify200.101.24151.24151.2400
682005.09.01 13:59s/l200.101.24151.24151.24000.0049238.00
692005.09.01 13:59sell210.101.24081.34081.2393
702005.09.08 16:38modify210.101.24081.24081.2393
712005.09.08 16:44s/l210.101.24081.24081.23930.0049238.00
722005.09.08 16:44buy220.101.24101.14101.2430
732005.09.09 02:59modify220.101.24101.24141.2430
742005.09.09 04:03modify220.101.24101.24141.2430
752005.09.09 04:09t/p220.101.24301.24141.243020.0049258.00
762005.09.09 04:09sell230.101.24321.34321.2417
772005.09.09 09:01modify230.101.24321.24321.2417
782005.09.09 09:03modify230.101.24321.24321.2417
792005.09.09 09:59t/p230.101.24171.24321.241715.0049273.00
802005.09.09 09:59buy240.101.24091.14091.2429
812005.09.09 12:59modify240.101.24091.24121.2429
822005.09.09 13:59s/l240.101.24121.24121.24293.0049276.00
832005.09.09 13:59sell250.101.24001.34001.2385
842005.09.12 02:59t/p250.101.23851.34001.238515.0049291.00
852005.09.12 02:59buy260.101.23421.13421.2362
862005.12.29 23:59close at stop260.101.18481.13421.2362-494.0048797.00