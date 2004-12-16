Strategy Tester Report
100 pips v3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersstopLoss=50; lTakeProfit=20; sTakeProfit=15; lTrailingStop=10; sTrailingStop=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.1;
Bars in test37942Ticks modelled577467Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit-1402.00Gross profit189.00Gross loss-1591.00
Profit factor0.12Expected payoff-77.89
Absolute drawdown1402.00Maximal drawdown (%)1591.00 (3.2%)
Total trades18Short positions (won %)7 (100.00%)Long positions (won %)11 (90.91%)
Profit trades (% of total)17 (94.44%)Loss trades (% of total)1 (5.56%)
Largestprofit trade20.00loss trade-1591.00
Averageprofit trade11.12loss trade-1591.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (189.00)consecutive losses (loss in money)1 (-1591.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)189.00 (17)consecutive loss (count of losses)-1591.00 (1)
Averageconsecutive wins17consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 00:00sell10.101.33980.00001.3383
22004.12.16 12:26t/p10.101.33830.00001.338315.0050015.00
32004.12.16 12:26buy20.101.33820.00001.3402
42004.12.16 13:11modify20.101.33821.33821.3402
52004.12.16 13:11modify20.101.33821.33831.3402
62004.12.16 13:11modify20.101.33821.33841.3402
72004.12.16 13:11modify20.101.33821.33851.3402
82004.12.16 13:11modify20.101.33821.33861.3402
92004.12.16 13:14t/p20.101.34021.33861.340220.0050035.00
102004.12.16 13:14sell30.101.34030.00001.3388
112004.12.16 14:46modify30.101.34031.34031.3388
122004.12.16 14:47modify30.101.34031.34031.3388
132004.12.16 14:48t/p30.101.33881.34031.338815.0050050.00
142004.12.16 14:48buy40.101.33880.00001.3408
152004.12.20 16:46modify40.101.33881.33881.3408
162004.12.20 16:46modify40.101.33881.33891.3408
172004.12.20 16:47modify40.101.33881.33901.3408
182004.12.20 16:47modify40.101.33881.33911.3408
192004.12.20 16:53modify40.101.33881.33921.3408
202004.12.20 16:54modify40.101.33881.33931.3408
212004.12.20 17:28s/l40.101.33931.33931.34085.0050055.00
222004.12.20 17:28buy50.101.34020.00001.3422
232004.12.23 04:38modify50.101.34021.34021.3422
242004.12.23 04:38modify50.101.34021.34031.3422
252004.12.23 04:38modify50.101.34021.34051.3422
262004.12.23 04:38modify50.101.34021.34061.3422
272004.12.23 04:38t/p50.101.34221.34061.342220.0050075.00
282004.12.23 04:38sell60.101.34220.00001.3407
292005.01.03 04:46modify60.101.34221.34221.3407
302005.01.03 04:47s/l60.101.34221.34221.34070.0050075.00
312005.01.03 04:47buy70.101.34220.00001.3442
322005.01.03 05:05modify70.101.34221.34221.3442
332005.01.03 05:05modify70.101.34221.34231.3442
342005.01.03 05:05modify70.101.34221.34241.3442
352005.01.03 05:05modify70.101.34221.34251.3442
362005.01.03 05:23s/l70.101.34251.34251.34423.0050078.00
372005.01.03 05:23sell80.101.34250.00001.3410
382005.01.04 10:29modify80.101.34251.34251.3410
392005.01.04 10:31t/p80.101.34101.34251.341015.0050093.00
402005.01.04 10:31buy90.101.34100.00001.3430
412005.03.09 20:02modify90.101.34101.34101.3430
422005.03.09 20:02modify90.101.34101.34111.3430
432005.03.09 20:02modify90.101.34101.34121.3430
442005.03.09 20:28s/l90.101.34121.34121.34302.0050095.00
452005.03.09 20:28buy100.101.34200.00001.3440
462005.03.10 03:10modify100.101.34201.34201.3440
472005.03.10 03:10modify100.101.34201.34211.3440
482005.03.10 03:10modify100.101.34201.34231.3440
492005.03.10 03:10modify100.101.34201.34241.3440
502005.03.10 03:19modify100.101.34201.34241.3440
512005.03.10 03:20t/p100.101.34401.34241.344020.0050115.00
522005.03.10 03:20sell110.101.34400.00001.3425
532005.03.10 03:39modify110.101.34401.34401.3425
542005.03.10 03:39t/p110.101.34251.34401.342515.0050130.00
552005.03.10 03:39buy120.101.34250.00001.3445
562005.03.10 05:05modify120.101.34251.34251.3445
572005.03.10 05:06modify120.101.34251.34261.3445
582005.03.10 05:06modify120.101.34251.34271.3445
592005.03.10 05:08modify120.101.34251.34281.3445
602005.03.10 05:08modify120.101.34251.34291.3445
612005.03.10 05:38s/l120.101.34291.34291.34454.0050134.00
622005.03.10 05:38buy130.101.34380.00001.3458
632005.03.10 08:49modify130.101.34381.34381.3458
642005.03.10 08:49modify130.101.34381.34391.3458
652005.03.10 08:50modify130.101.34381.34391.3458
662005.03.10 08:50modify130.101.34381.34401.3458
672005.03.10 08:51modify130.101.34381.34401.3458
682005.03.10 08:51modify130.101.34381.34411.3458
692005.03.10 08:51modify130.101.34381.34421.3458
702005.03.10 08:55s/l130.101.34421.34421.34584.0050138.00
712005.03.10 08:55buy140.101.34500.00001.3470
722005.03.11 14:35modify140.101.34501.34501.3470
732005.03.11 14:35modify140.101.34501.34511.3470
742005.03.11 14:35modify140.101.34501.34521.3470
752005.03.11 14:35modify140.101.34501.34531.3470
762005.03.11 14:35modify140.101.34501.34541.3470
772005.03.11 14:35modify140.101.34501.34551.3470
782005.03.11 14:36modify140.101.34501.34551.3470
792005.03.11 14:36t/p140.101.34701.34551.347020.0050158.00
802005.03.11 14:36sell150.101.34700.00001.3455
812005.03.11 14:54modify150.101.34701.34701.3455
822005.03.11 14:55t/p150.101.34551.34701.345515.0050173.00
832005.03.11 14:55buy160.101.34550.00001.3475
842005.03.11 16:35modify160.101.34551.34551.3475
852005.03.11 16:35modify160.101.34551.34561.3475
862005.03.11 16:38s/l160.101.34561.34561.34751.0050174.00
872005.03.11 16:38sell170.101.34550.00001.3440
882005.03.14 07:02modify170.101.34551.34551.3440
892005.03.14 07:03modify170.101.34551.34551.3440
902005.03.14 07:21t/p170.101.34401.34551.344015.0050189.00
912005.03.14 07:21buy180.101.34390.00001.3459
922005.12.29 23:59close at stop180.101.18480.00001.3459-1591.0048598.00