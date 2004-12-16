|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.12.16 00:00 - 2005.12.30 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|stopLoss=50; lTakeProfit=20; sTakeProfit=15; lTrailingStop=10; sTrailingStop=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.1;
|Bars in test
|37942
|Ticks modelled
|577467
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-1402.00
|Gross profit
|189.00
|Gross loss
|-1591.00
|Profit factor
|0.12
|Expected payoff
|-77.89
|Absolute drawdown
|1402.00
|Maximal drawdown (%)
|1591.00 (3.2%)
|Total trades
|18
|Short positions (won %)
|7 (100.00%)
|Long positions (won %)
|11 (90.91%)
|Profit trades (% of total)
|17 (94.44%)
|Loss trades (% of total)
|1 (5.56%)
|Largest
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-1591.00
|Average
|profit trade
|11.12
|loss trade
|-1591.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (189.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1591.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|189.00 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-1591.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|17
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.3398
|0.0000
|1.3383
|2
|2004.12.16 12:26
|t/p
|1
|0.10
|1.3383
|0.0000
|1.3383
|15.00
|50015.00
|3
|2004.12.16 12:26
|buy
|2
|0.10
|1.3382
|0.0000
|1.3402
|4
|2004.12.16 13:11
|modify
|2
|0.10
|1.3382
|1.3382
|1.3402
|5
|2004.12.16 13:11
|modify
|2
|0.10
|1.3382
|1.3383
|1.3402
|6
|2004.12.16 13:11
|modify
|2
|0.10
|1.3382
|1.3384
|1.3402
|7
|2004.12.16 13:11
|modify
|2
|0.10
|1.3382
|1.3385
|1.3402
|8
|2004.12.16 13:11
|modify
|2
|0.10
|1.3382
|1.3386
|1.3402
|9
|2004.12.16 13:14
|t/p
|2
|0.10
|1.3402
|1.3386
|1.3402
|20.00
|50035.00
|10
|2004.12.16 13:14
|sell
|3
|0.10
|1.3403
|0.0000
|1.3388
|11
|2004.12.16 14:46
|modify
|3
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3388
|12
|2004.12.16 14:47
|modify
|3
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3388
|13
|2004.12.16 14:48
|t/p
|3
|0.10
|1.3388
|1.3403
|1.3388
|15.00
|50050.00
|14
|2004.12.16 14:48
|buy
|4
|0.10
|1.3388
|0.0000
|1.3408
|15
|2004.12.20 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3408
|16
|2004.12.20 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3389
|1.3408
|17
|2004.12.20 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3390
|1.3408
|18
|2004.12.20 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3391
|1.3408
|19
|2004.12.20 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3392
|1.3408
|20
|2004.12.20 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.3388
|1.3393
|1.3408
|21
|2004.12.20 17:28
|s/l
|4
|0.10
|1.3393
|1.3393
|1.3408
|5.00
|50055.00
|22
|2004.12.20 17:28
|buy
|5
|0.10
|1.3402
|0.0000
|1.3422
|23
|2004.12.23 04:38
|modify
|5
|0.10
|1.3402
|1.3402
|1.3422
|24
|2004.12.23 04:38
|modify
|5
|0.10
|1.3402
|1.3403
|1.3422
|25
|2004.12.23 04:38
|modify
|5
|0.10
|1.3402
|1.3405
|1.3422
|26
|2004.12.23 04:38
|modify
|5
|0.10
|1.3402
|1.3406
|1.3422
|27
|2004.12.23 04:38
|t/p
|5
|0.10
|1.3422
|1.3406
|1.3422
|20.00
|50075.00
|28
|2004.12.23 04:38
|sell
|6
|0.10
|1.3422
|0.0000
|1.3407
|29
|2005.01.03 04:46
|modify
|6
|0.10
|1.3422
|1.3422
|1.3407
|30
|2005.01.03 04:47
|s/l
|6
|0.10
|1.3422
|1.3422
|1.3407
|0.00
|50075.00
|31
|2005.01.03 04:47
|buy
|7
|0.10
|1.3422
|0.0000
|1.3442
|32
|2005.01.03 05:05
|modify
|7
|0.10
|1.3422
|1.3422
|1.3442
|33
|2005.01.03 05:05
|modify
|7
|0.10
|1.3422
|1.3423
|1.3442
|34
|2005.01.03 05:05
|modify
|7
|0.10
|1.3422
|1.3424
|1.3442
|35
|2005.01.03 05:05
|modify
|7
|0.10
|1.3422
|1.3425
|1.3442
|36
|2005.01.03 05:23
|s/l
|7
|0.10
|1.3425
|1.3425
|1.3442
|3.00
|50078.00
|37
|2005.01.03 05:23
|sell
|8
|0.10
|1.3425
|0.0000
|1.3410
|38
|2005.01.04 10:29
|modify
|8
|0.10
|1.3425
|1.3425
|1.3410
|39
|2005.01.04 10:31
|t/p
|8
|0.10
|1.3410
|1.3425
|1.3410
|15.00
|50093.00
|40
|2005.01.04 10:31
|buy
|9
|0.10
|1.3410
|0.0000
|1.3430
|41
|2005.03.09 20:02
|modify
|9
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3430
|42
|2005.03.09 20:02
|modify
|9
|0.10
|1.3410
|1.3411
|1.3430
|43
|2005.03.09 20:02
|modify
|9
|0.10
|1.3410
|1.3412
|1.3430
|44
|2005.03.09 20:28
|s/l
|9
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3430
|2.00
|50095.00
|45
|2005.03.09 20:28
|buy
|10
|0.10
|1.3420
|0.0000
|1.3440
|46
|2005.03.10 03:10
|modify
|10
|0.10
|1.3420
|1.3420
|1.3440
|47
|2005.03.10 03:10
|modify
|10
|0.10
|1.3420
|1.3421
|1.3440
|48
|2005.03.10 03:10
|modify
|10
|0.10
|1.3420
|1.3423
|1.3440
|49
|2005.03.10 03:10
|modify
|10
|0.10
|1.3420
|1.3424
|1.3440
|50
|2005.03.10 03:19
|modify
|10
|0.10
|1.3420
|1.3424
|1.3440
|51
|2005.03.10 03:20
|t/p
|10
|0.10
|1.3440
|1.3424
|1.3440
|20.00
|50115.00
|52
|2005.03.10 03:20
|sell
|11
|0.10
|1.3440
|0.0000
|1.3425
|53
|2005.03.10 03:39
|modify
|11
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3425
|54
|2005.03.10 03:39
|t/p
|11
|0.10
|1.3425
|1.3440
|1.3425
|15.00
|50130.00
|55
|2005.03.10 03:39
|buy
|12
|0.10
|1.3425
|0.0000
|1.3445
|56
|2005.03.10 05:05
|modify
|12
|0.10
|1.3425
|1.3425
|1.3445
|57
|2005.03.10 05:06
|modify
|12
|0.10
|1.3425
|1.3426
|1.3445
|58
|2005.03.10 05:06
|modify
|12
|0.10
|1.3425
|1.3427
|1.3445
|59
|2005.03.10 05:08
|modify
|12
|0.10
|1.3425
|1.3428
|1.3445
|60
|2005.03.10 05:08
|modify
|12
|0.10
|1.3425
|1.3429
|1.3445
|61
|2005.03.10 05:38
|s/l
|12
|0.10
|1.3429
|1.3429
|1.3445
|4.00
|50134.00
|62
|2005.03.10 05:38
|buy
|13
|0.10
|1.3438
|0.0000
|1.3458
|63
|2005.03.10 08:49
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3458
|64
|2005.03.10 08:49
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3439
|1.3458
|65
|2005.03.10 08:50
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3439
|1.3458
|66
|2005.03.10 08:50
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3440
|1.3458
|67
|2005.03.10 08:51
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3440
|1.3458
|68
|2005.03.10 08:51
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3441
|1.3458
|69
|2005.03.10 08:51
|modify
|13
|0.10
|1.3438
|1.3442
|1.3458
|70
|2005.03.10 08:55
|s/l
|13
|0.10
|1.3442
|1.3442
|1.3458
|4.00
|50138.00
|71
|2005.03.10 08:55
|buy
|14
|0.10
|1.3450
|0.0000
|1.3470
|72
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3470
|73
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3451
|1.3470
|74
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3452
|1.3470
|75
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3453
|1.3470
|76
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3454
|1.3470
|77
|2005.03.11 14:35
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3455
|1.3470
|78
|2005.03.11 14:36
|modify
|14
|0.10
|1.3450
|1.3455
|1.3470
|79
|2005.03.11 14:36
|t/p
|14
|0.10
|1.3470
|1.3455
|1.3470
|20.00
|50158.00
|80
|2005.03.11 14:36
|sell
|15
|0.10
|1.3470
|0.0000
|1.3455
|81
|2005.03.11 14:54
|modify
|15
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3455
|82
|2005.03.11 14:55
|t/p
|15
|0.10
|1.3455
|1.3470
|1.3455
|15.00
|50173.00
|83
|2005.03.11 14:55
|buy
|16
|0.10
|1.3455
|0.0000
|1.3475
|84
|2005.03.11 16:35
|modify
|16
|0.10
|1.3455
|1.3455
|1.3475
|85
|2005.03.11 16:35
|modify
|16
|0.10
|1.3455
|1.3456
|1.3475
|86
|2005.03.11 16:38
|s/l
|16
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3475
|1.00
|50174.00
|87
|2005.03.11 16:38
|sell
|17
|0.10
|1.3455
|0.0000
|1.3440
|88
|2005.03.14 07:02
|modify
|17
|0.10
|1.3455
|1.3455
|1.3440
|89
|2005.03.14 07:03
|modify
|17
|0.10
|1.3455
|1.3455
|1.3440
|90
|2005.03.14 07:21
|t/p
|17
|0.10
|1.3440
|1.3455
|1.3440
|15.00
|50189.00
|91
|2005.03.14 07:21
|buy
|18
|0.10
|1.3439
|0.0000
|1.3459
|92
|2005.12.29 23:59
|close at stop
|18
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.3459
|-1591.00
|48598.00