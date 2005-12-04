Alpari Ltd.
A/C No: 644072Name: PlatinumWarrior2005 December 10, 08:05 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
7585220 2005/12/04 20:12balancedeposit10000.00
7585258 2005/12/05 00:00sell1.00eurusd1.17101.17101.1590 2005/12/05 00:101.16990.000.00110.00
7585275 2005/12/05 00:12buy1.00usdchf1.32011.31761.3321 2005/12/05 00:461.31760.000.00-189.74
7585320 2005/12/05 00:46sell1.00usdjpy121.10121.09119.90 2005/12/05 01:18120.970.000.00107.46
7585493 2005/12/05 03:15sell1.00gbpusd1.73091.73081.7189 2005/12/05 06:351.73080.000.007.00
7585967 2005/12/05 06:46sell1.00gbpusd1.72981.72971.7178 2005/12/05 08:081.72790.000.00133.00
7585322 2005/12/05 03:18buy1.00usdjpy121.35121.10122.55 2005/12/05 09:57121.100.000.00-206.45
7585308 2005/12/05 05:10sell1.00eurusd1.16891.17141.1569 2005/12/05 12:091.17140.000.00-250.00
7585388 2005/12/05 05:05buy1.00usdchf1.32061.31811.3326 2005/12/05 12:101.31810.000.00-189.67
7585496 2005/12/05 12:11buy1.00gbpusd1.73351.73361.7455 2005/12/05 12:511.73570.000.00154.00
7586967 2005/12/05 13:02buy1.00gbpusd1.73671.73421.7487 2005/12/05 13:351.73420.000.00-175.00
7585266 2005/12/05 12:12sell1.00usdchf1.31611.31601.3041 2005/12/05 13:511.31410.000.00152.19
7585294 2005/12/05 12:47buy1.00eurusd1.17421.17431.1862 2005/12/05 13:521.17560.000.00140.00
7587167 2005/12/05 13:44buy1.00gbpusd1.73521.73271.7472 2005/12/05 13:551.73710.000.00133.00
7587291 2005/12/05 13:54buy1.00eurusd1.17661.17671.1886 2005/12/05 14:041.17790.000.00130.00
7587258 2005/12/05 13:54sell1.00usdchf1.31251.31241.3005 2005/12/05 14:101.31240.000.007.61
7587335 2005/12/05 13:56buy1.00gbpusd1.73801.73551.7500 2005/12/05 14:441.74120.000.00224.00
7587503 2005/12/05 14:17sell1.00usdchf1.31131.31381.2993 2005/12/05 16:471.31380.000.00-190.29
7588099 2005/12/05 16:52sell1.00usdchf1.31251.31241.3005 2005/12/05 17:271.31110.000.00106.78
7588214 2005/12/05 17:40sell1.00usdchf1.30981.30971.2978 2005/12/05 18:111.30810.000.00129.95
7587431 2005/12/05 17:47buy1.00eurusd1.17861.17871.1906 2005/12/05 18:131.17870.000.0010.00
7588396 2005/12/05 18:16sell1.00usdchf1.30711.30701.2951 2005/12/05 18:431.30570.000.00107.22
7588427 2005/12/05 18:16buy1.00eurusd1.17971.17981.1917 2005/12/05 18:491.18130.000.00160.00
7587649 2005/12/05 18:35buy1.00gbpusd1.74221.74231.7542 2005/12/05 18:511.74370.000.00105.00
7588563 2005/12/05 18:46sell1.00usdchf1.30431.30681.2923 2005/12/05 19:571.30680.000.00-191.31
7585471 2005/12/05 13:56sell1.00usdjpy120.89120.88119.69 2005/12/05 19:59120.880.000.008.27
7588803 2005/12/05 20:04sell1.00usdchf1.30581.30831.2938 2005/12/05 22:101.30830.000.00-191.09
7588997 2005/12/05 22:29sell1.00usdchf1.30731.30981.2953 2005/12/05 23:501.30730.000.000.00
7588809 2005/12/05 20:05sell1.00usdjpy120.79121.04119.59 2005/12/05 23:50120.940.000.00-124.03
7586478 2005/12/05 09:57buy stop1.00usdjpy121.32121.07122.52 2005/12/05 23:51120.93cancelled
7586723 2005/12/05 12:10buy stop1.00usdchf1.32061.31811.3326 2005/12/05 23:511.3071cancelled
7586703 2005/12/05 12:09sell stop1.00eurusd1.16921.17171.1572 2005/12/05 23:541.1790cancelled
7588646 2005/12/05 18:49buy stop1.00eurusd1.18251.18001.1945 2005/12/05 23:541.1793cancelled
7586180 2005/12/05 08:09sell stop1.00gbpusd1.72691.72941.7149 2005/12/05 23:551.7420cancelled
7588656 2005/12/05 18:51buy stop1.00gbpusd1.74491.74241.7569 2005/12/05 23:561.7424cancelled
7589257 2005/12/06 00:48sell1.00usdjpy120.85121.10119.65 2005/12/06 01:50121.100.000.00-206.45
7589254 2005/12/06 00:19sell1.00usdchf1.30621.30871.2942 2005/12/06 04:291.30870.000.00-191.03
7589462 2005/12/06 02:08sell1.00usdjpy120.88121.13119.68 2005/12/06 09:12121.130.000.00-206.39
7589312 2005/12/06 09:25buy1.00gbpusd1.74301.74311.7550 2005/12/06 09:301.74470.000.00119.00
7589264 2005/12/06 09:40buy1.00usdjpy121.21120.96122.41 2005/12/06 13:35120.960.000.00-206.68
7589672 2005/12/06 14:09sell1.00usdchf1.30621.30611.2942 2005/12/06 15:131.30440.000.00137.99
7589281 2005/12/06 15:11buy1.00eurusd1.18011.17761.1921 2005/12/06 15:271.17760.000.00-250.00
7591915 2005/12/06 13:49buy1.00usdjpy121.10120.85122.30 2005/12/06 17:19120.850.000.00-206.87
7589287 2005/12/05 23:59sell stop1.00gbpusd1.73091.73341.7189 2005/12/06 23:501.7405cancelled
7592497 2005/12/06 18:31buy1.00eurusd1.17981.17731.1918 2005/12/06 23:501.17780.000.00-200.00
7589260 2005/12/05 23:52buy stop1.00usdchf1.31961.31711.3316 2005/12/06 23:511.3073cancelled
7589271 2005/12/05 23:55sell stop1.00eurusd1.16921.17171.1572 2005/12/06 23:521.1776cancelled
7590564 2005/12/06 17:17sell1.00usdjpy120.87121.12119.67 2005/12/06 23:56120.820.000.0041.38
7593214 2005/12/06 17:19buy stop0.90usdjpy121.10120.85122.30 2005/12/06 23:57120.83cancelled
7593910 2005/12/07 00:39buy1.00eurusd1.17981.17731.1918 2005/12/07 02:111.17730.000.00-250.00
7593913 2005/12/07 00:23sell0.90usdjpy120.72120.97119.52 2005/12/07 02:23120.970.000.00-186.00
7593914 2005/12/07 02:30buy0.90usdjpy120.99121.00122.19 2005/12/07 03:35121.000.000.007.43
7593905 2005/12/07 01:52sell0.90gbpusd1.73951.73941.7275 2005/12/07 04:171.73940.000.006.30
7593907 2005/12/07 02:12sell1.00eurusd1.17721.17711.1652 2005/12/07 07:441.17620.000.00100.00
7594199 2005/12/07 04:48sell0.90gbpusd1.73841.73831.7264 2005/12/07 08:061.73630.000.00132.30
7593912 2005/12/07 02:08buy0.90usdchf1.30791.30801.3199 2005/12/07 08:241.30980.000.00130.55
7594491 2005/12/07 08:24sell1.00eurusd1.17521.17511.1632 2005/12/07 08:331.17410.000.00110.00
7594598 2005/12/07 08:08sell0.90gbpusd1.73531.73521.7233 2005/12/07 08:521.73520.000.006.30
7594171 2005/12/07 07:05buy0.90usdjpy121.09120.84122.29 2005/12/07 09:03120.840.000.00-186.20
7594835 2005/12/07 09:01sell0.90gbpusd1.73421.73671.7222 2005/12/07 09:081.73670.000.00-157.50
7594915 2005/12/07 09:09sell0.90gbpusd1.73571.73561.7237 2005/12/07 10:301.73400.000.00107.10
7594110 2005/12/07 10:01sell0.90usdjpy120.74120.99119.54 2005/12/07 10:46120.990.000.00-185.97
7594690 2005/12/07 08:27buy0.90usdchf1.31091.31101.3229 2005/12/07 10:591.31310.000.00150.78
7595175 2005/12/07 10:48sell0.90gbpusd1.73281.73271.7208 2005/12/07 11:461.73120.000.00100.80
7594782 2005/12/07 10:52sell1.00eurusd1.17321.17311.1612 2005/12/07 11:471.17210.000.00110.00
7594891 2005/12/07 10:35buy0.90usdjpy120.96120.97122.16 2005/12/07 12:59121.130.000.00126.31
7595469 2005/12/07 14:15sell0.90gbpusd1.72981.73231.7178 2005/12/07 14:321.73230.000.00-157.50
7595294 2005/12/07 11:46buy0.90usdchf1.31441.31191.3264 2005/12/07 15:501.31190.000.00-171.51
7596204 2005/12/07 15:52buy0.90usdchf1.31321.31331.3252 2005/12/07 18:261.31480.000.00109.52
7595200 2005/12/07 10:46sell stop0.90usdjpy120.73120.98119.53 2005/12/07 23:50121.13cancelled
7595757 2005/12/07 13:00buy stop0.90usdjpy121.22120.97122.42 2005/12/07 23:50121.14cancelled
7595504 2005/12/07 12:26sell1.00eurusd1.17141.17391.1594 2005/12/07 23:511.17130.000.0010.00
7590658 2005/12/06 09:30buy stop1.00gbpusd1.74571.74321.7577 2005/12/07 23:511.7344cancelled
7596048 2005/12/07 14:43sell stop0.90gbpusd1.73031.73281.7183 2005/12/07 23:521.7340cancelled
7592389 2005/12/06 15:13sell stop1.00usdchf1.30331.30581.2913 2005/12/07 23:541.3144cancelled
7596515 2005/12/07 18:27buy stop0.90usdchf1.31611.31361.3281 2005/12/07 23:551.3151cancelled
7596929 2005/12/08 00:03sell0.90gbpusd1.73341.73591.7214 2005/12/08 01:051.73590.000.00-157.50
7596932 2005/12/08 03:02sell1.00eurusd1.17051.17301.1585 2005/12/08 08:221.17300.000.00-250.00
7596927 2005/12/08 04:11sell0.90usdjpy120.73120.72119.53 2005/12/08 08:46120.540.000.00141.86
7596930 2005/12/08 09:34buy0.90gbpusd1.74091.74101.7529 2005/12/08 10:051.74290.000.00126.00
7598155 2005/12/08 10:08buy0.90gbpusd1.74401.74411.7560 2005/12/08 10:091.74560.000.00100.80
7597668 2005/12/08 08:57sell0.90usdjpy120.46120.45119.26 2005/12/08 10:41120.310.000.00112.21
7596934 2005/12/08 09:33sell0.90usdchf1.30641.30631.2944 2005/12/08 16:121.30480.000.00110.36
7594093 2005/12/08 16:14buy1.00eurusd1.17971.17981.1917 2005/12/08 16:221.18070.000.00100.00
7599083 2005/12/08 16:15sell0.90usdchf1.30351.30601.2915 2005/12/08 16:251.30200.000.00103.68
7599179 2005/12/08 16:26buy1.00eurusd1.18191.18201.1939 2005/12/08 16:291.18300.000.00110.00
7598221 2005/12/08 16:17buy0.90gbpusd1.74771.74781.7597 2005/12/08 16:301.75020.000.00157.50
7599267 2005/12/08 16:42buy1.00gbpusd1.75161.74911.7636 2005/12/08 17:021.74910.000.00-175.00
7599208 2005/12/08 16:27sell0.90usdchf1.29991.29981.2879 2005/12/08 17:231.29770.000.00152.57
7599460 2005/12/08 17:10buy0.90gbpusd1.75011.75021.7621 2005/12/08 17:241.75250.000.00151.20
7599618 2005/12/08 17:28sell1.00usdchf1.29691.29941.2849 2005/12/08 17:481.29940.000.00-192.40
7599626 2005/12/08 17:27buy1.00gbpusd1.75351.75101.7655 2005/12/08 17:561.75100.000.00-175.00
7599780 2005/12/08 18:01buy1.00gbpusd1.75211.75221.7641 2005/12/08 19:071.75420.000.00147.00
7598381 2005/12/08 17:41sell0.90usdjpy120.21120.20119.01 2005/12/08 19:42120.040.000.00127.45
7599917 2005/12/08 19:40buy1.00gbpusd1.75521.75271.7672 2005/12/08 19:571.75270.000.00-175.00
7599744 2005/12/08 18:43sell1.00usdchf1.29841.30091.2864 2005/12/08 20:051.30090.000.00-192.18
7599250 2005/12/08 17:19buy1.00eurusd1.18401.18151.1960 2005/12/08 20:051.18150.000.00-250.00
7600029 2005/12/08 20:14sell0.90usdchf1.29991.30241.2879 2005/12/08 20:471.30240.000.00-172.76
7600011 2005/12/08 20:16buy0.90gbpusd1.75381.75131.7658 2005/12/08 23:321.75130.000.00-157.50
7596931 2005/12/07 23:53buy stop0.90usdjpy121.20120.95122.40 2005/12/08 23:50120.42cancelled
7599977 2005/12/08 19:42sell stop1.00usdjpy119.99120.24118.79 2005/12/08 23:50120.40cancelled
7600348 2005/12/08 23:49buy0.90gbpusd1.75251.75001.7645 2005/12/08 23:511.75230.000.00-12.60
7600032 2005/12/08 20:12buy1.00eurusd1.18211.17961.1941 2005/12/08 23:521.18150.000.00-60.00
7600128 2005/12/08 20:57sell0.90usdchf1.30111.30361.2891 2005/12/08 23:551.30060.000.0034.59
7600352 2005/12/08 23:56sell0.90usdjpy120.34120.59119.14 2005/12/08 23:56120.370.000.00-22.44
7600354 2005/12/09 00:39buy0.90gbpusd1.75311.75061.7651 2005/12/09 01:391.75060.000.00-157.50
7600480 2005/12/09 04:03buy0.80gbpusd1.75311.75061.7651 2005/12/09 07:221.75060.000.00-140.00
7600805 2005/12/09 13:30buy0.80gbpusd1.75311.75061.7651 2005/12/09 13:581.75060.000.00-140.00
7601683 2005/12/09 14:52buy0.80gbpusd1.75311.75321.7651 2005/12/09 16:081.75530.000.00123.20
7600355 2005/12/09 15:52buy1.00eurusd1.18231.18241.1943 2005/12/09 16:091.18330.000.00100.00
7602038 2005/12/09 16:44buy0.80gbpusd1.75651.75401.7685 2005/12/09 17:121.75400.000.00-140.00
 0.000.00-1709.90
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:-1709.90
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
7602209 2005/12/09 17:13buy0.80gbpusd1.75501.75251.7670  1.75460.000.84-22.40
 0.000.84-22.40
 Floating P/L:-21.56
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
7596937 2005/12/07 23:58buy stop0.90usdchf1.31571.31321.3277  1.3030
7597050 2005/12/08 01:05sell stop0.90gbpusd1.73321.73571.7212  1.7546
7597569 2005/12/08 08:22sell stop1.00eurusd1.17091.17341.1589  1.1810
7600353 2005/12/08 23:51buy stop0.90usdjpy121.14120.89122.34  120.68
7600356 2005/12/08 23:57sell stop0.90usdjpy120.26120.51119.06  120.65
7600357 2005/12/08 23:57sell stop0.90usdchf1.29951.30201.2875  1.3025
7602044 2005/12/09 16:09buy stop1.00eurusd1.18411.18161.1961  1.1813
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-1709.90 Floating P/L:-21.56
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:8290.10 Equity:8268.54
Margin Requirement:982.80 Available Margin:7285.74