|A/C No: 644072
|Name: PlatinumWarrior
|2005 December 10, 08:05 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|7585220
|2005/12/04 20:12
|balance
|deposit
|10000.00
|7585258
|2005/12/05 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1710
|1.1710
|1.1590
|2005/12/05 00:10
|1.1699
|0.00
|0.00
|110.00
|7585275
|2005/12/05 00:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3201
|1.3176
|1.3321
|2005/12/05 00:46
|1.3176
|0.00
|0.00
|-189.74
|7585320
|2005/12/05 00:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.10
|121.09
|119.90
|2005/12/05 01:18
|120.97
|0.00
|0.00
|107.46
|7585493
|2005/12/05 03:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7309
|1.7308
|1.7189
|2005/12/05 06:35
|1.7308
|0.00
|0.00
|7.00
|7585967
|2005/12/05 06:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7298
|1.7297
|1.7178
|2005/12/05 08:08
|1.7279
|0.00
|0.00
|133.00
|7585322
|2005/12/05 03:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.35
|121.10
|122.55
|2005/12/05 09:57
|121.10
|0.00
|0.00
|-206.45
|7585308
|2005/12/05 05:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1689
|1.1714
|1.1569
|2005/12/05 12:09
|1.1714
|0.00
|0.00
|-250.00
|7585388
|2005/12/05 05:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3206
|1.3181
|1.3326
|2005/12/05 12:10
|1.3181
|0.00
|0.00
|-189.67
|7585496
|2005/12/05 12:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7335
|1.7336
|1.7455
|2005/12/05 12:51
|1.7357
|0.00
|0.00
|154.00
|7586967
|2005/12/05 13:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7367
|1.7342
|1.7487
|2005/12/05 13:35
|1.7342
|0.00
|0.00
|-175.00
|7585266
|2005/12/05 12:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3161
|1.3160
|1.3041
|2005/12/05 13:51
|1.3141
|0.00
|0.00
|152.19
|7585294
|2005/12/05 12:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1742
|1.1743
|1.1862
|2005/12/05 13:52
|1.1756
|0.00
|0.00
|140.00
|7587167
|2005/12/05 13:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7352
|1.7327
|1.7472
|2005/12/05 13:55
|1.7371
|0.00
|0.00
|133.00
|7587291
|2005/12/05 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1766
|1.1767
|1.1886
|2005/12/05 14:04
|1.1779
|0.00
|0.00
|130.00
|7587258
|2005/12/05 13:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3125
|1.3124
|1.3005
|2005/12/05 14:10
|1.3124
|0.00
|0.00
|7.61
|7587335
|2005/12/05 13:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7380
|1.7355
|1.7500
|2005/12/05 14:44
|1.7412
|0.00
|0.00
|224.00
|7587503
|2005/12/05 14:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3113
|1.3138
|1.2993
|2005/12/05 16:47
|1.3138
|0.00
|0.00
|-190.29
|7588099
|2005/12/05 16:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3125
|1.3124
|1.3005
|2005/12/05 17:27
|1.3111
|0.00
|0.00
|106.78
|7588214
|2005/12/05 17:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3098
|1.3097
|1.2978
|2005/12/05 18:11
|1.3081
|0.00
|0.00
|129.95
|7587431
|2005/12/05 17:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1786
|1.1787
|1.1906
|2005/12/05 18:13
|1.1787
|0.00
|0.00
|10.00
|7588396
|2005/12/05 18:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3071
|1.3070
|1.2951
|2005/12/05 18:43
|1.3057
|0.00
|0.00
|107.22
|7588427
|2005/12/05 18:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1797
|1.1798
|1.1917
|2005/12/05 18:49
|1.1813
|0.00
|0.00
|160.00
|7587649
|2005/12/05 18:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7422
|1.7423
|1.7542
|2005/12/05 18:51
|1.7437
|0.00
|0.00
|105.00
|7588563
|2005/12/05 18:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3043
|1.3068
|1.2923
|2005/12/05 19:57
|1.3068
|0.00
|0.00
|-191.31
|7585471
|2005/12/05 13:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.89
|120.88
|119.69
|2005/12/05 19:59
|120.88
|0.00
|0.00
|8.27
|7588803
|2005/12/05 20:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3058
|1.3083
|1.2938
|2005/12/05 22:10
|1.3083
|0.00
|0.00
|-191.09
|7588997
|2005/12/05 22:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3073
|1.3098
|1.2953
|2005/12/05 23:50
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|7588809
|2005/12/05 20:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.79
|121.04
|119.59
|2005/12/05 23:50
|120.94
|0.00
|0.00
|-124.03
|7586478
|2005/12/05 09:57
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|121.32
|121.07
|122.52
|2005/12/05 23:51
|120.93
|cancelled
|7586723
|2005/12/05 12:10
|buy stop
|1.00
|usdchf
|1.3206
|1.3181
|1.3326
|2005/12/05 23:51
|1.3071
|cancelled
|7586703
|2005/12/05 12:09
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1717
|1.1572
|2005/12/05 23:54
|1.1790
|cancelled
|7588646
|2005/12/05 18:49
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.1825
|1.1800
|1.1945
|2005/12/05 23:54
|1.1793
|cancelled
|7586180
|2005/12/05 08:09
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7269
|1.7294
|1.7149
|2005/12/05 23:55
|1.7420
|cancelled
|7588656
|2005/12/05 18:51
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.7449
|1.7424
|1.7569
|2005/12/05 23:56
|1.7424
|cancelled
|7589257
|2005/12/06 00:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.85
|121.10
|119.65
|2005/12/06 01:50
|121.10
|0.00
|0.00
|-206.45
|7589254
|2005/12/06 00:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3062
|1.3087
|1.2942
|2005/12/06 04:29
|1.3087
|0.00
|0.00
|-191.03
|7589462
|2005/12/06 02:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.88
|121.13
|119.68
|2005/12/06 09:12
|121.13
|0.00
|0.00
|-206.39
|7589312
|2005/12/06 09:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7430
|1.7431
|1.7550
|2005/12/06 09:30
|1.7447
|0.00
|0.00
|119.00
|7589264
|2005/12/06 09:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.21
|120.96
|122.41
|2005/12/06 13:35
|120.96
|0.00
|0.00
|-206.68
|7589672
|2005/12/06 14:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3062
|1.3061
|1.2942
|2005/12/06 15:13
|1.3044
|0.00
|0.00
|137.99
|7589281
|2005/12/06 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1801
|1.1776
|1.1921
|2005/12/06 15:27
|1.1776
|0.00
|0.00
|-250.00
|7591915
|2005/12/06 13:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.10
|120.85
|122.30
|2005/12/06 17:19
|120.85
|0.00
|0.00
|-206.87
|7589287
|2005/12/05 23:59
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7309
|1.7334
|1.7189
|2005/12/06 23:50
|1.7405
|cancelled
|7592497
|2005/12/06 18:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1798
|1.1773
|1.1918
|2005/12/06 23:50
|1.1778
|0.00
|0.00
|-200.00
|7589260
|2005/12/05 23:52
|buy stop
|1.00
|usdchf
|1.3196
|1.3171
|1.3316
|2005/12/06 23:51
|1.3073
|cancelled
|7589271
|2005/12/05 23:55
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1717
|1.1572
|2005/12/06 23:52
|1.1776
|cancelled
|7590564
|2005/12/06 17:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.87
|121.12
|119.67
|2005/12/06 23:56
|120.82
|0.00
|0.00
|41.38
|7593214
|2005/12/06 17:19
|buy stop
|0.90
|usdjpy
|121.10
|120.85
|122.30
|2005/12/06 23:57
|120.83
|cancelled
|7593910
|2005/12/07 00:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1798
|1.1773
|1.1918
|2005/12/07 02:11
|1.1773
|0.00
|0.00
|-250.00
|7593913
|2005/12/07 00:23
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.72
|120.97
|119.52
|2005/12/07 02:23
|120.97
|0.00
|0.00
|-186.00
|7593914
|2005/12/07 02:30
|buy
|0.90
|usdjpy
|120.99
|121.00
|122.19
|2005/12/07 03:35
|121.00
|0.00
|0.00
|7.43
|7593905
|2005/12/07 01:52
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7395
|1.7394
|1.7275
|2005/12/07 04:17
|1.7394
|0.00
|0.00
|6.30
|7593907
|2005/12/07 02:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1772
|1.1771
|1.1652
|2005/12/07 07:44
|1.1762
|0.00
|0.00
|100.00
|7594199
|2005/12/07 04:48
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7384
|1.7383
|1.7264
|2005/12/07 08:06
|1.7363
|0.00
|0.00
|132.30
|7593912
|2005/12/07 02:08
|buy
|0.90
|usdchf
|1.3079
|1.3080
|1.3199
|2005/12/07 08:24
|1.3098
|0.00
|0.00
|130.55
|7594491
|2005/12/07 08:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1752
|1.1751
|1.1632
|2005/12/07 08:33
|1.1741
|0.00
|0.00
|110.00
|7594598
|2005/12/07 08:08
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7353
|1.7352
|1.7233
|2005/12/07 08:52
|1.7352
|0.00
|0.00
|6.30
|7594171
|2005/12/07 07:05
|buy
|0.90
|usdjpy
|121.09
|120.84
|122.29
|2005/12/07 09:03
|120.84
|0.00
|0.00
|-186.20
|7594835
|2005/12/07 09:01
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7342
|1.7367
|1.7222
|2005/12/07 09:08
|1.7367
|0.00
|0.00
|-157.50
|7594915
|2005/12/07 09:09
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7357
|1.7356
|1.7237
|2005/12/07 10:30
|1.7340
|0.00
|0.00
|107.10
|7594110
|2005/12/07 10:01
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.74
|120.99
|119.54
|2005/12/07 10:46
|120.99
|0.00
|0.00
|-185.97
|7594690
|2005/12/07 08:27
|buy
|0.90
|usdchf
|1.3109
|1.3110
|1.3229
|2005/12/07 10:59
|1.3131
|0.00
|0.00
|150.78
|7595175
|2005/12/07 10:48
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7328
|1.7327
|1.7208
|2005/12/07 11:46
|1.7312
|0.00
|0.00
|100.80
|7594782
|2005/12/07 10:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1732
|1.1731
|1.1612
|2005/12/07 11:47
|1.1721
|0.00
|0.00
|110.00
|7594891
|2005/12/07 10:35
|buy
|0.90
|usdjpy
|120.96
|120.97
|122.16
|2005/12/07 12:59
|121.13
|0.00
|0.00
|126.31
|7595469
|2005/12/07 14:15
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7298
|1.7323
|1.7178
|2005/12/07 14:32
|1.7323
|0.00
|0.00
|-157.50
|7595294
|2005/12/07 11:46
|buy
|0.90
|usdchf
|1.3144
|1.3119
|1.3264
|2005/12/07 15:50
|1.3119
|0.00
|0.00
|-171.51
|7596204
|2005/12/07 15:52
|buy
|0.90
|usdchf
|1.3132
|1.3133
|1.3252
|2005/12/07 18:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|109.52
|7595200
|2005/12/07 10:46
|sell stop
|0.90
|usdjpy
|120.73
|120.98
|119.53
|2005/12/07 23:50
|121.13
|cancelled
|7595757
|2005/12/07 13:00
|buy stop
|0.90
|usdjpy
|121.22
|120.97
|122.42
|2005/12/07 23:50
|121.14
|cancelled
|7595504
|2005/12/07 12:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1714
|1.1739
|1.1594
|2005/12/07 23:51
|1.1713
|0.00
|0.00
|10.00
|7590658
|2005/12/06 09:30
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.7457
|1.7432
|1.7577
|2005/12/07 23:51
|1.7344
|cancelled
|7596048
|2005/12/07 14:43
|sell stop
|0.90
|gbpusd
|1.7303
|1.7328
|1.7183
|2005/12/07 23:52
|1.7340
|cancelled
|7592389
|2005/12/06 15:13
|sell stop
|1.00
|usdchf
|1.3033
|1.3058
|1.2913
|2005/12/07 23:54
|1.3144
|cancelled
|7596515
|2005/12/07 18:27
|buy stop
|0.90
|usdchf
|1.3161
|1.3136
|1.3281
|2005/12/07 23:55
|1.3151
|cancelled
|7596929
|2005/12/08 00:03
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7334
|1.7359
|1.7214
|2005/12/08 01:05
|1.7359
|0.00
|0.00
|-157.50
|7596932
|2005/12/08 03:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1705
|1.1730
|1.1585
|2005/12/08 08:22
|1.1730
|0.00
|0.00
|-250.00
|7596927
|2005/12/08 04:11
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.73
|120.72
|119.53
|2005/12/08 08:46
|120.54
|0.00
|0.00
|141.86
|7596930
|2005/12/08 09:34
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7409
|1.7410
|1.7529
|2005/12/08 10:05
|1.7429
|0.00
|0.00
|126.00
|7598155
|2005/12/08 10:08
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7440
|1.7441
|1.7560
|2005/12/08 10:09
|1.7456
|0.00
|0.00
|100.80
|7597668
|2005/12/08 08:57
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.46
|120.45
|119.26
|2005/12/08 10:41
|120.31
|0.00
|0.00
|112.21
|7596934
|2005/12/08 09:33
|sell
|0.90
|usdchf
|1.3064
|1.3063
|1.2944
|2005/12/08 16:12
|1.3048
|0.00
|0.00
|110.36
|7594093
|2005/12/08 16:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1797
|1.1798
|1.1917
|2005/12/08 16:22
|1.1807
|0.00
|0.00
|100.00
|7599083
|2005/12/08 16:15
|sell
|0.90
|usdchf
|1.3035
|1.3060
|1.2915
|2005/12/08 16:25
|1.3020
|0.00
|0.00
|103.68
|7599179
|2005/12/08 16:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1819
|1.1820
|1.1939
|2005/12/08 16:29
|1.1830
|0.00
|0.00
|110.00
|7598221
|2005/12/08 16:17
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7477
|1.7478
|1.7597
|2005/12/08 16:30
|1.7502
|0.00
|0.00
|157.50
|7599267
|2005/12/08 16:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7516
|1.7491
|1.7636
|2005/12/08 17:02
|1.7491
|0.00
|0.00
|-175.00
|7599208
|2005/12/08 16:27
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2999
|1.2998
|1.2879
|2005/12/08 17:23
|1.2977
|0.00
|0.00
|152.57
|7599460
|2005/12/08 17:10
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7501
|1.7502
|1.7621
|2005/12/08 17:24
|1.7525
|0.00
|0.00
|151.20
|7599618
|2005/12/08 17:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2969
|1.2994
|1.2849
|2005/12/08 17:48
|1.2994
|0.00
|0.00
|-192.40
|7599626
|2005/12/08 17:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7535
|1.7510
|1.7655
|2005/12/08 17:56
|1.7510
|0.00
|0.00
|-175.00
|7599780
|2005/12/08 18:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7522
|1.7641
|2005/12/08 19:07
|1.7542
|0.00
|0.00
|147.00
|7598381
|2005/12/08 17:41
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.21
|120.20
|119.01
|2005/12/08 19:42
|120.04
|0.00
|0.00
|127.45
|7599917
|2005/12/08 19:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7552
|1.7527
|1.7672
|2005/12/08 19:57
|1.7527
|0.00
|0.00
|-175.00
|7599744
|2005/12/08 18:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.3009
|1.2864
|2005/12/08 20:05
|1.3009
|0.00
|0.00
|-192.18
|7599250
|2005/12/08 17:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1840
|1.1815
|1.1960
|2005/12/08 20:05
|1.1815
|0.00
|0.00
|-250.00
|7600029
|2005/12/08 20:14
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2999
|1.3024
|1.2879
|2005/12/08 20:47
|1.3024
|0.00
|0.00
|-172.76
|7600011
|2005/12/08 20:16
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7538
|1.7513
|1.7658
|2005/12/08 23:32
|1.7513
|0.00
|0.00
|-157.50
|7596931
|2005/12/07 23:53
|buy stop
|0.90
|usdjpy
|121.20
|120.95
|122.40
|2005/12/08 23:50
|120.42
|cancelled
|7599977
|2005/12/08 19:42
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|119.99
|120.24
|118.79
|2005/12/08 23:50
|120.40
|cancelled
|7600348
|2005/12/08 23:49
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7525
|1.7500
|1.7645
|2005/12/08 23:51
|1.7523
|0.00
|0.00
|-12.60
|7600032
|2005/12/08 20:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1821
|1.1796
|1.1941
|2005/12/08 23:52
|1.1815
|0.00
|0.00
|-60.00
|7600128
|2005/12/08 20:57
|sell
|0.90
|usdchf
|1.3011
|1.3036
|1.2891
|2005/12/08 23:55
|1.3006
|0.00
|0.00
|34.59
|7600352
|2005/12/08 23:56
|sell
|0.90
|usdjpy
|120.34
|120.59
|119.14
|2005/12/08 23:56
|120.37
|0.00
|0.00
|-22.44
|7600354
|2005/12/09 00:39
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.7531
|1.7506
|1.7651
|2005/12/09 01:39
|1.7506
|0.00
|0.00
|-157.50
|7600480
|2005/12/09 04:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7531
|1.7506
|1.7651
|2005/12/09 07:22
|1.7506
|0.00
|0.00
|-140.00
|7600805
|2005/12/09 13:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7531
|1.7506
|1.7651
|2005/12/09 13:58
|1.7506
|0.00
|0.00
|-140.00
|7601683
|2005/12/09 14:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7531
|1.7532
|1.7651
|2005/12/09 16:08
|1.7553
|0.00
|0.00
|123.20
|7600355
|2005/12/09 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1823
|1.1824
|1.1943
|2005/12/09 16:09
|1.1833
|0.00
|0.00
|100.00
|7602038
|2005/12/09 16:44
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7565
|1.7540
|1.7685
|2005/12/09 17:12
|1.7540
|0.00
|0.00
|-140.00
|0.00
|0.00
|-1709.90
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|-1709.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|7602209
|2005/12/09 17:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7550
|1.7525
|1.7670
|1.7546
|0.00
|0.84
|-22.40
|0.00
|0.84
|-22.40
|Floating P/L:
|-21.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|7596937
|2005/12/07 23:58
|buy stop
|0.90
|usdchf
|1.3157
|1.3132
|1.3277
|1.3030
|7597050
|2005/12/08 01:05
|sell stop
|0.90
|gbpusd
|1.7332
|1.7357
|1.7212
|1.7546
|7597569
|2005/12/08 08:22
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1709
|1.1734
|1.1589
|1.1810
|7600353
|2005/12/08 23:51
|buy stop
|0.90
|usdjpy
|121.14
|120.89
|122.34
|120.68
|7600356
|2005/12/08 23:57
|sell stop
|0.90
|usdjpy
|120.26
|120.51
|119.06
|120.65
|7600357
|2005/12/08 23:57
|sell stop
|0.90
|usdchf
|1.2995
|1.3020
|1.2875
|1.3025
|7602044
|2005/12/09 16:09
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.1841
|1.1816
|1.1961
|1.1813
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|-1709.90
|Floating P/L:
|-21.56
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|8290.10
|Equity:
|8268.54
|Margin Requirement:
|982.80
|Available Margin:
|7285.74