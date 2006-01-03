MetaQuotes Software Corp.

Account: 234985 Name: Rodrigo Kaus Currency: USD 2006 January 3, 20:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
29368342006.01.03 12:32balanceDeposit3 000.00
29376892006.01.03 13:54buy0.10eurusd1.18871.08871.19072006.01.03 15:311.19070.000.0020.00
29376902006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.25107.25117.452006.01.03 14:16117.450.000.0017.03
29376912006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.26107.26117.462006.01.03 14:16117.460.000.0017.03
29376922006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.25107.25117.452006.01.03 14:16117.450.000.0017.03
29376942006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29376952006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.25107.25117.452006.01.03 14:16117.450.000.0017.03
29376962006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72941.82941.72792006.01.03 14:201.72790.000.0015.00
29376982006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72931.82931.72782006.01.03 14:201.72780.000.0015.00
29376992006.01.03 13:54sell0.10usdchf1.30681.40681.30532006.01.03 15:281.30530.000.0011.49
29377002006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72931.82931.72782006.01.03 14:201.72780.000.0015.00
29377012006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29377022006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72941.82941.72792006.01.03 14:201.72790.000.0015.00
29377032006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.26107.26117.462006.01.03 14:16117.460.000.0017.03
29377042006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72931.82931.72782006.01.03 14:201.72780.000.0015.00
29377052006.01.03 13:54buy0.10usdchf1.30711.20711.30912006.01.03 14:221.30910.000.0015.28
29377062006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72941.82941.72792006.01.03 14:201.72790.000.0015.00
29377072006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.25107.25117.452006.01.03 14:16117.450.000.0017.03
29377082006.01.03 13:54sell0.10gbpusd1.72931.82931.72782006.01.03 14:201.72780.000.0015.00
29377092006.01.03 13:54buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29377102006.01.03 13:54sell0.10usdchf1.30681.40681.30532006.01.03 15:281.30530.000.0011.49
29377112006.01.03 13:54buy0.10usdchf1.30711.20711.30912006.01.03 14:221.30910.000.0015.28
29377132006.01.03 13:55buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29377142006.01.03 13:55buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29377152006.01.03 13:55buy0.10usdchf1.30711.20711.30912006.01.03 14:221.30910.000.0015.28
29377162006.01.03 13:55buy0.10usdjpy117.25107.25117.452006.01.03 14:16117.450.000.0017.03
29377182006.01.03 13:55buy0.10gbpusd1.72961.62961.73162006.01.03 16:001.73160.000.0020.00
29377192006.01.03 13:55sell0.10gbpusd1.72941.82941.72792006.01.03 14:201.72790.000.0015.00
29377202006.01.03 13:55buy0.10gbpusd1.72961.62961.73162006.01.03 16:001.73160.000.0020.00
29377212006.01.03 13:55sell0.10gbpusd1.72931.82931.72782006.01.03 14:201.72780.000.0015.00
29377222006.01.03 13:55sell0.10gbpusd1.72941.82941.72792006.01.03 14:201.72790.000.0015.00
29377242006.01.03 13:55buy0.10usdjpy117.27107.27117.472006.01.03 14:16117.470.000.0017.03
29377372006.01.03 13:59buy0.10gbpusd1.72871.62871.73072006.01.03 15:411.73070.000.0020.00
29377392006.01.03 13:59buy0.10usdjpy117.29107.29117.492006.01.03 14:20117.490.000.0017.02
29377402006.01.03 13:59sell0.10usdchf1.30771.40771.30622006.01.03 15:281.30620.000.0011.48
29377422006.01.03 13:59sell0.10usdchf1.30781.40781.30632006.01.03 15:281.30630.000.0011.48
29377442006.01.03 13:59buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377462006.01.03 13:59buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377482006.01.03 13:59sell0.10usdjpy117.27127.27117.122006.01.03 15:49117.120.000.0012.81
29377522006.01.03 14:00buy0.10usdjpy117.29107.29117.492006.01.03 14:20117.490.000.0017.02
29377562006.01.03 14:00sell0.10usdjpy117.28127.28117.132006.01.03 15:49117.130.000.0012.81
29377592006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30801.40801.30652006.01.03 15:251.30650.000.0011.48
29377622006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30791.40791.30642006.01.03 15:261.30640.000.0011.48
29377662006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30801.40801.30652006.01.03 15:251.30650.000.0011.48
29377682006.01.03 14:00sell0.10usdjpy117.29127.29117.142006.01.03 15:42117.140.000.0012.81
29377702006.01.03 14:00sell0.10usdjpy117.28127.28117.132006.01.03 15:49117.130.000.0012.81
29377712006.01.03 14:00sell0.10usdjpy117.29127.29117.142006.01.03 15:42117.140.000.0012.81
29377752006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72891.62891.73092006.01.03 15:411.73090.000.0020.00
29377782006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377802006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72851.62851.73052006.01.03 15:411.73050.000.0020.00
29377822006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377832006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377872006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30801.40801.30652006.01.03 15:251.30650.000.0011.48
29377882006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72851.62851.73052006.01.03 15:411.73050.000.0020.00
29377912006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30811.40811.30662006.01.03 15:251.30660.000.0011.48
29377942006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29377962006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72851.62851.73052006.01.03 15:411.73050.000.0020.00
29377982006.01.03 14:00sell0.10usdchf1.30801.40801.30652006.01.03 15:251.30650.000.0011.48
29377992006.01.03 14:00buy0.10gbpusd1.72861.62861.73062006.01.03 15:411.73060.000.0020.00
29378062006.01.03 14:01buy0.10gbpusd1.72871.62871.73072006.01.03 15:411.73070.000.0020.00
29378072006.01.03 14:01sell0.10usdchf1.30791.40791.30642006.01.03 15:261.30640.000.0011.48
29378082006.01.03 14:01sell0.10usdchf1.30801.40801.30652006.01.03 15:251.30650.000.0011.48
29378172006.01.03 14:01sell0.10usdjpy117.32127.32117.172006.01.03 15:37117.170.000.0012.80
29378192006.01.03 14:01sell0.10usdchf1.30791.40791.30642006.01.03 15:261.30640.000.0011.48
29378302006.01.03 14:02sell0.10usdchf1.30771.40771.30622006.01.03 15:281.30620.000.0011.48
29379472006.01.03 14:16sell0.10usdjpy117.46127.46117.312006.01.03 15:21117.310.000.0012.79
29379512006.01.03 14:16sell0.10usdjpy117.47127.47117.322006.01.03 15:21117.320.000.0012.79
29379532006.01.03 14:16sell0.10usdjpy117.46127.46117.312006.01.03 15:21117.310.000.0012.79
29379542006.01.03 14:16sell0.10usdchf1.30811.40811.30662006.01.03 15:251.30660.000.0011.48
29379552006.01.03 14:16sell0.10usdjpy117.47127.47117.322006.01.03 15:21117.320.000.0012.79
29415512006.01.03 17:25buy0.10gbpusd1.73761.63761.73962006.01.03 17:341.73960.000.0020.00
29415282006.01.03 17:24buy0.10gbpusd1.73771.63771.73972006.01.03 17:341.73970.000.0020.00
29415322006.01.03 17:24buy0.10gbpusd1.73771.63771.73972006.01.03 17:341.73970.000.0020.00
29415562006.01.03 17:25buy0.10gbpusd1.73771.63771.73972006.01.03 17:341.73970.000.0020.00
29415312006.01.03 17:24buy0.10gbpusd1.73781.63781.73982006.01.03 17:551.73980.000.0020.00
  0.00 0.00 1 171.50
Closed P/L: 1 171.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
29415162006.01.03 17:24sell0.10eurusd1.19681.29681.1953 1.20050.000.00-37.00
29415172006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415182006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29581.19581.2978 1.29160.000.00-32.52
29415192006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415202006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29581.19581.2978 1.29160.000.00-32.52
29415212006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415222006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.57106.57116.77 116.270.000.00-25.80
29415232006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415242006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415252006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29601.19601.2980 1.29160.000.00-34.07
29415262006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415272006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415292006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415342006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415362006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.55106.55116.75 116.270.000.00-24.08
29415382006.01.03 17:24buy0.10usdchf1.29581.19581.2978 1.29160.000.00-32.52
29415392006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415412006.01.03 17:24buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415432006.01.03 17:25buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415442006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29601.19601.2980 1.29160.000.00-34.07
29415462006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415472006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29601.19601.2980 1.29160.000.00-34.07
29415492006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415502006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29601.19601.2980 1.29160.000.00-34.07
29415532006.01.03 17:25buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415542006.01.03 17:25buy0.10usdjpy116.59106.59116.79 116.270.000.00-27.52
29415572006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29415582006.01.03 17:25buy0.10usdjpy116.58106.58116.78 116.270.000.00-26.66
29415602006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29601.19601.2980 1.29160.000.00-34.07
29415612006.01.03 17:25buy0.10usdchf1.29591.19591.2979 1.29160.000.00-33.29
29417092006.01.03 17:34buy0.10usdjpy116.38106.38116.58 116.270.000.00-9.46
29417112006.01.03 17:34sell0.10gbpusd1.73961.83961.7381 1.74380.000.00-42.00
29417122006.01.03 17:34buy0.10usdjpy116.37106.37116.57 116.270.000.00-8.60
29417142006.01.03 17:34buy0.10usdchf1.29491.19491.2969 1.29160.000.00-25.55
29417162006.01.03 17:34sell0.10gbpusd1.73971.83971.7382 1.74380.000.00-41.00
29417182006.01.03 17:34sell0.10gbpusd1.73961.83961.7381 1.74380.000.00-42.00
  0.00 0.00 -1 081.51
 Floating P/L: -1 081.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 171.50 Floating P/L: -1 081.51 Margin: 3 841.57
Balance: 4 171.50 Equity: 3 089.99 Free Margin: -751.58