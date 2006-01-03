MetaQuotes Software Corp.
|Account: 234985
|Name: Rodrigo Kaus
|Currency: USD
|2006 January 3, 20:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2936834
|2006.01.03 12:32
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2937689
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1887
|1.0887
|1.1907
|2006.01.03 15:31
|1.1907
|0.00
|0.00
|20.00
|2937690
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|107.25
|117.45
|2006.01.03 14:16
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|2937691
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|107.26
|117.46
|2006.01.03 14:16
|117.46
|0.00
|0.00
|17.03
|2937692
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|107.25
|117.45
|2006.01.03 14:16
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|2937694
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937695
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|107.25
|117.45
|2006.01.03 14:16
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|2937696
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.8294
|1.7279
|2006.01.03 14:20
|1.7279
|0.00
|0.00
|15.00
|2937698
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7293
|1.8293
|1.7278
|2006.01.03 14:20
|1.7278
|0.00
|0.00
|15.00
|2937699
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3068
|1.4068
|1.3053
|2006.01.03 15:28
|1.3053
|0.00
|0.00
|11.49
|2937700
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7293
|1.8293
|1.7278
|2006.01.03 14:20
|1.7278
|0.00
|0.00
|15.00
|2937701
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937702
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.8294
|1.7279
|2006.01.03 14:20
|1.7279
|0.00
|0.00
|15.00
|2937703
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|107.26
|117.46
|2006.01.03 14:16
|117.46
|0.00
|0.00
|17.03
|2937704
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7293
|1.8293
|1.7278
|2006.01.03 14:20
|1.7278
|0.00
|0.00
|15.00
|2937705
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.2071
|1.3091
|2006.01.03 14:22
|1.3091
|0.00
|0.00
|15.28
|2937706
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.8294
|1.7279
|2006.01.03 14:20
|1.7279
|0.00
|0.00
|15.00
|2937707
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|107.25
|117.45
|2006.01.03 14:16
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|2937708
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7293
|1.8293
|1.7278
|2006.01.03 14:20
|1.7278
|0.00
|0.00
|15.00
|2937709
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937710
|2006.01.03 13:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3068
|1.4068
|1.3053
|2006.01.03 15:28
|1.3053
|0.00
|0.00
|11.49
|2937711
|2006.01.03 13:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.2071
|1.3091
|2006.01.03 14:22
|1.3091
|0.00
|0.00
|15.28
|2937713
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937714
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937715
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.2071
|1.3091
|2006.01.03 14:22
|1.3091
|0.00
|0.00
|15.28
|2937716
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|107.25
|117.45
|2006.01.03 14:16
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|2937718
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7296
|1.6296
|1.7316
|2006.01.03 16:00
|1.7316
|0.00
|0.00
|20.00
|2937719
|2006.01.03 13:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.8294
|1.7279
|2006.01.03 14:20
|1.7279
|0.00
|0.00
|15.00
|2937720
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7296
|1.6296
|1.7316
|2006.01.03 16:00
|1.7316
|0.00
|0.00
|20.00
|2937721
|2006.01.03 13:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7293
|1.8293
|1.7278
|2006.01.03 14:20
|1.7278
|0.00
|0.00
|15.00
|2937722
|2006.01.03 13:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.8294
|1.7279
|2006.01.03 14:20
|1.7279
|0.00
|0.00
|15.00
|2937724
|2006.01.03 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|107.27
|117.47
|2006.01.03 14:16
|117.47
|0.00
|0.00
|17.03
|2937737
|2006.01.03 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7287
|1.6287
|1.7307
|2006.01.03 15:41
|1.7307
|0.00
|0.00
|20.00
|2937739
|2006.01.03 13:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.29
|107.29
|117.49
|2006.01.03 14:20
|117.49
|0.00
|0.00
|17.02
|2937740
|2006.01.03 13:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3077
|1.4077
|1.3062
|2006.01.03 15:28
|1.3062
|0.00
|0.00
|11.48
|2937742
|2006.01.03 13:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3078
|1.4078
|1.3063
|2006.01.03 15:28
|1.3063
|0.00
|0.00
|11.48
|2937744
|2006.01.03 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937746
|2006.01.03 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937748
|2006.01.03 13:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.27
|127.27
|117.12
|2006.01.03 15:49
|117.12
|0.00
|0.00
|12.81
|2937752
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.29
|107.29
|117.49
|2006.01.03 14:20
|117.49
|0.00
|0.00
|17.02
|2937756
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.28
|127.28
|117.13
|2006.01.03 15:49
|117.13
|0.00
|0.00
|12.81
|2937759
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.4080
|1.3065
|2006.01.03 15:25
|1.3065
|0.00
|0.00
|11.48
|2937762
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3079
|1.4079
|1.3064
|2006.01.03 15:26
|1.3064
|0.00
|0.00
|11.48
|2937766
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.4080
|1.3065
|2006.01.03 15:25
|1.3065
|0.00
|0.00
|11.48
|2937768
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.29
|127.29
|117.14
|2006.01.03 15:42
|117.14
|0.00
|0.00
|12.81
|2937770
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.28
|127.28
|117.13
|2006.01.03 15:49
|117.13
|0.00
|0.00
|12.81
|2937771
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.29
|127.29
|117.14
|2006.01.03 15:42
|117.14
|0.00
|0.00
|12.81
|2937775
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7289
|1.6289
|1.7309
|2006.01.03 15:41
|1.7309
|0.00
|0.00
|20.00
|2937778
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937780
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7285
|1.6285
|1.7305
|2006.01.03 15:41
|1.7305
|0.00
|0.00
|20.00
|2937782
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937783
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937787
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.4080
|1.3065
|2006.01.03 15:25
|1.3065
|0.00
|0.00
|11.48
|2937788
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7285
|1.6285
|1.7305
|2006.01.03 15:41
|1.7305
|0.00
|0.00
|20.00
|2937791
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3081
|1.4081
|1.3066
|2006.01.03 15:25
|1.3066
|0.00
|0.00
|11.48
|2937794
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937796
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7285
|1.6285
|1.7305
|2006.01.03 15:41
|1.7305
|0.00
|0.00
|20.00
|2937798
|2006.01.03 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.4080
|1.3065
|2006.01.03 15:25
|1.3065
|0.00
|0.00
|11.48
|2937799
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.6286
|1.7306
|2006.01.03 15:41
|1.7306
|0.00
|0.00
|20.00
|2937806
|2006.01.03 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7287
|1.6287
|1.7307
|2006.01.03 15:41
|1.7307
|0.00
|0.00
|20.00
|2937807
|2006.01.03 14:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3079
|1.4079
|1.3064
|2006.01.03 15:26
|1.3064
|0.00
|0.00
|11.48
|2937808
|2006.01.03 14:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.4080
|1.3065
|2006.01.03 15:25
|1.3065
|0.00
|0.00
|11.48
|2937817
|2006.01.03 14:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.32
|127.32
|117.17
|2006.01.03 15:37
|117.17
|0.00
|0.00
|12.80
|2937819
|2006.01.03 14:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3079
|1.4079
|1.3064
|2006.01.03 15:26
|1.3064
|0.00
|0.00
|11.48
|2937830
|2006.01.03 14:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3077
|1.4077
|1.3062
|2006.01.03 15:28
|1.3062
|0.00
|0.00
|11.48
|2937947
|2006.01.03 14:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.46
|127.46
|117.31
|2006.01.03 15:21
|117.31
|0.00
|0.00
|12.79
|2937951
|2006.01.03 14:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.47
|127.47
|117.32
|2006.01.03 15:21
|117.32
|0.00
|0.00
|12.79
|2937953
|2006.01.03 14:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.46
|127.46
|117.31
|2006.01.03 15:21
|117.31
|0.00
|0.00
|12.79
|2937954
|2006.01.03 14:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3081
|1.4081
|1.3066
|2006.01.03 15:25
|1.3066
|0.00
|0.00
|11.48
|2937955
|2006.01.03 14:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.47
|127.47
|117.32
|2006.01.03 15:21
|117.32
|0.00
|0.00
|12.79
|2941551
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7376
|1.6376
|1.7396
|2006.01.03 17:34
|1.7396
|0.00
|0.00
|20.00
|2941528
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.6377
|1.7397
|2006.01.03 17:34
|1.7397
|0.00
|0.00
|20.00
|2941532
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.6377
|1.7397
|2006.01.03 17:34
|1.7397
|0.00
|0.00
|20.00
|2941556
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.6377
|1.7397
|2006.01.03 17:34
|1.7397
|0.00
|0.00
|20.00
|2941531
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.6378
|1.7398
|2006.01.03 17:55
|1.7398
|0.00
|0.00
|20.00
|
|0.00
|0.00
|1 171.50
|Closed P/L:
|1 171.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2941516
|2006.01.03 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1968
|1.2968
|1.1953
|
|1.2005
|0.00
|0.00
|-37.00
|2941517
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941518
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2958
|1.1958
|1.2978
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-32.52
|2941519
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941520
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2958
|1.1958
|1.2978
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-32.52
|2941521
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941522
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.57
|106.57
|116.77
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-25.80
|2941523
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941524
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941525
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.1960
|1.2980
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-34.07
|2941526
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941527
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941529
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941534
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941536
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.55
|106.55
|116.75
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-24.08
|2941538
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2958
|1.1958
|1.2978
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-32.52
|2941539
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941541
|2006.01.03 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941543
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941544
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.1960
|1.2980
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-34.07
|2941546
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941547
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.1960
|1.2980
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-34.07
|2941549
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941550
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.1960
|1.2980
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-34.07
|2941553
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941554
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|106.59
|116.79
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-27.52
|2941557
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941558
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|106.58
|116.78
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-26.66
|2941560
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.1960
|1.2980
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-34.07
|2941561
|2006.01.03 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2959
|1.1959
|1.2979
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-33.29
|2941709
|2006.01.03 17:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.38
|106.38
|116.58
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-9.46
|2941711
|2006.01.03 17:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7396
|1.8396
|1.7381
|
|1.7438
|0.00
|0.00
|-42.00
|2941712
|2006.01.03 17:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.37
|106.37
|116.57
|
|116.27
|0.00
|0.00
|-8.60
|2941714
|2006.01.03 17:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2949
|1.1949
|1.2969
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-25.55
|2941716
|2006.01.03 17:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7397
|1.8397
|1.7382
|
|1.7438
|0.00
|0.00
|-41.00
|2941718
|2006.01.03 17:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7396
|1.8396
|1.7381
|
|1.7438
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|0.00
|0.00
|-1 081.51
|
|Floating P/L:
|-1 081.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 171.50
|Floating P/L:
|-1 081.51
|Margin:
|3 841.57
|Balance:
|4 171.50
|Equity:
|3 089.99
|Free Margin:
|-751.58