MetaQuotes Software Corp.

Account: 231299 Name: tokyowalker Currency: USD 2006 January 3, 14:24

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit

2881877 balance Deposit 10 000.00

2881879 sell 1.00 gbpjpy 201.97 202.40 201.22 202.40 0.00 0.00 -367.58

85718 Ichimoku[sl]

2881880 sell 1.00 gbpusd 1.7306 1.7345 1.7231 1.7345 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2881881 buy 1.00 euraud 1.6193 1.6243 1.6273 1.6243 0.00 0.00 364.45

85718 Ichimoku[sl]

2881991 sell 1.00 gbpjpy 202.36 202.79 201.61 202.79 0.00 0.00 -367.05

85718 Ichimoku[sl]

2882125 sell 1.00 gbpjpy 202.72 203.15 201.97 203.15 0.00 0.00 -367.33

85718 Ichimoku[sl]

2882901 buy 1.00 euraud 1.6246 1.6270 1.6326 1.6270 0.00 0.00 174.91

85718 Ichimoku[sl]

2883690 sell 1.00 gbpusd 1.7341 1.7380 1.7266 1.7380 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2884229 buy 1.00 euraud 1.6271 1.6280 1.6351 1.6280 0.00 0.00 65.56

85718 Ichimoku[sl]

2884473 sell 1.00 gbpjpy 203.08 203.51 202.33 203.51 0.00 0.00 -367.18

85718 Ichimoku[sl]

2884854 buy 1.00 euraud 1.6280 1.6339 1.6360 1.6360 0.00 0.00 579.52

85718 Ichimoku[tp]

2885198 sell 1.00 gbpusd 1.7380 1.7371 1.7305 1.7371 0.00 0.00 90.00

85718 Ichimoku[sl]

2885424 sell 1.00 gbpjpy 203.44 202.96 202.69 202.96 0.00 0.00 410.05

85718 Ichimoku[sl]

2886024 sell 1.00 gbpusd 1.7367 1.7313 1.7292 1.7292 0.00 0.00 750.00

85718 Ichimoku[tp]

2886624 sell 1.00 gbpjpy 202.88 202.84 202.13 202.84 0.00 0.00 34.12

85718 Ichimoku[sl]

2888111 sell 1.00 gbpjpy 202.76 203.19 202.01 203.19 0.00 -9.57 -365.96

85718 Ichimoku[sl]

2888174 buy 1.00 euraud 1.6365 1.6324 1.6445 1.6324 0.00 0.00 -297.04

85718 Ichimoku[sl]

2888435 sell 1.00 gbpusd 1.7288 1.7287 1.7213 1.7287 0.00 -5.25 10.00

85718 Ichimoku[sl]

2889095 buy 1.00 euraud 1.6329 1.6288 1.6409 1.6288 0.00 1.27 -298.07

85718 Ichimoku[sl]

2889316 sell 1.00 eurusd 1.1827 1.1865 1.1752 1.1865 0.00 0.00 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2889452 sell 1.00 gbpusd 1.7279 1.7318 1.7204 1.7318 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2889682 sell 1.00 gbpjpy 203.11 203.05 202.36 203.05 0.00 0.00 51.11

85718 Ichimoku[sl]

2890026 sell 1.00 gbpjpy 202.98 202.97 202.23 202.97 0.00 0.00 8.52

85718 Ichimoku[sl]

2890098 buy 1.00 euraud 1.6291 1.6297 1.6371 1.6297 0.00 0.00 43.61

85718 Ichimoku[sl]

2890550 buy 1.00 euraud 1.6301 1.6310 1.6381 1.6310 0.00 0.00 65.67

85718 Ichimoku[sl]

2890688 sell 1.00 gbpjpy 202.90 202.82 202.15 202.82 0.00 0.00 68.22

85718 Ichimoku[sl]

2890902 sell 1.00 gbpjpy 202.74 203.17 201.99 203.17 0.00 0.00 -366.74

85718 Ichimoku[sl]

2891089 sell 1.00 gbpusd 1.7314 1.7353 1.7239 1.7353 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2891123 sell 1.00 eurusd 1.1862 1.1900 1.1787 1.1900 0.00 0.00 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2891373 sell 1.00 gbpjpy 203.10 203.53 202.35 203.53 0.00 0.00 -366.77

85718 Ichimoku[sl]

2891759 sell 1.00 gbpusd 1.7350 1.7389 1.7275 1.7389 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2891795 buy 1.00 euraud 1.6312 1.6337 1.6392 1.6337 0.00 0.00 182.40

85718 Ichimoku[sl]

2892312 sell 1.00 gbpjpy 203.44 203.87 202.69 203.87 0.00 0.00 -366.93

85718 Ichimoku[sl]

2892505 sell 1.00 gbpusd 1.7384 1.7379 1.7309 1.7379 0.00 0.00 50.00

85718 Ichimoku[sl]

2892576 sell 1.00 gbpjpy 203.78 203.51 203.03 203.51 0.00 0.00 230.47

85718 Ichimoku[sl]

2893619 buy 1.00 eurusd 1.1899 1.1905 1.1979 1.1905 0.00 0.00 60.00

85718 Ichimoku[sl]

2894154 sell 1.00 gbpjpy 203.44 203.14 202.69 203.14 0.00 0.00 255.58

85718 Ichimoku[sl]

2894169 sell 1.00 gbpusd 1.7374 1.7338 1.7299 1.7338 0.00 0.00 360.00

85718 Ichimoku[sl]

2895069 buy 1.00 euraud 1.6341 1.6300 1.6421 1.6300 0.00 0.00 -299.42

85718 Ichimoku[sl]

2895815 buy 1.00 euraud 1.6304 1.6310 1.6384 1.6310 0.00 0.00 43.80

85718 Ichimoku[sl]

2896202 sell 1.00 gbpusd 1.7333 1.7306 1.7258 1.7306 0.00 0.00 270.00

85718 Ichimoku[sl]

2896699 buy 1.00 euraud 1.6314 1.6273 1.6394 1.6273 0.00 0.00 -299.42

85718 Ichimoku[sl]

2896929 sell 1.00 gbpusd 1.7301 1.7286 1.7226 1.7286 0.00 0.00 150.00

85718 Ichimoku[sl]

2897184 sell 1.00 gbpusd 1.7283 1.7230 1.7208 1.7208 0.00 0.00 750.00

85718 Ichimoku[tp]

2897680 buy 1.00 euraud 1.6273 1.6232 1.6353 1.6232 0.00 0.00 -298.44

85718 Ichimoku[sl]

2897952 sell 1.00 gbpusd 1.7205 1.7153 1.7130 1.7153 0.00 0.00 520.00

85718 Ichimoku[sl]

2898410 sell 1.00 gbpusd 1.7150 1.7189 1.7075 1.7189 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2898852 sell 1.00 gbpusd 1.7186 1.7164 1.7111 1.7164 0.00 0.00 220.00

85718 Ichimoku[sl]

2899463 buy 1.00 euraud 1.6234 1.6273 1.6314 1.6273 0.00 3.83 283.92

85718 Ichimoku[sl]

2899657 sell 1.00 gbpusd 1.7159 1.7198 1.7084 1.7198 0.00 -15.75 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2901036 buy 1.00 euraud 1.6277 1.6236 1.6357 1.6236 0.00 0.00 -299.05

85718 Ichimoku[sl]

2901417 buy 1.00 euraud 1.6237 1.6241 1.6317 1.6241 0.00 0.00 29.17

85718 Ichimoku[sl]

2903049 buy 1.00 euraud 1.6239 1.6245 1.6319 1.6245 0.00 0.00 43.79

85718 Ichimoku[sl]

2903658 buy 1.00 euraud 1.6248 1.6207 1.6328 1.6207 0.00 0.00 -299.42

85718 Ichimoku[sl]

2905245 buy 1.00 euraud 1.6212 1.6171 1.6292 1.6171 0.00 0.00 -299.75

85718 Ichimoku[sl]

2907154 sell 1.00 euraud 1.6171 1.6168 1.6096 1.6168 0.00 3.48 21.98

85718 Ichimoku[sl]

2908577 sell 1.00 gbpusd 1.7245 1.7244 1.7170 1.7244 0.00 -5.25 10.00

85718 Ichimoku[sl]

2909202 sell 1.00 eurusd 1.1839 1.1877 1.1764 1.1877 0.00 0.00 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2909252 sell 1.00 euraud 1.6168 1.6207 1.6093 1.6207 0.00 0.00 -286.10

85718 Ichimoku[sl]

2909708 sell 1.00 gbpusd 1.7235 1.7274 1.7160 1.7274 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2910241 sell 1.00 eurusd 1.1873 1.1849 1.1798 1.1849 0.00 0.00 240.00

85718 Ichimoku[sl]

2910752 sell 1.00 euraud 1.6204 1.6192 1.6129 1.6192 0.00 0.00 88.14

85718 Ichimoku[sl]

2910783 sell 1.00 gbpusd 1.7271 1.7231 1.7199 1.7231 0.00 0.00 400.00

85718 Ichimoku[sl]

2911463 sell 1.00 euraud 1.6189 1.6139 1.6114 1.6139 0.00 0.00 367.05

85718 Ichimoku[sl]

2913879 sell 1.00 euraud 1.6132 1.6117 1.6057 1.6117 0.00 0.00 109.95

85718 Ichimoku[sl]

2914555 sell 1.00 eurusd 1.1845 1.1811 1.1770 1.1811 0.00 0.00 340.00

85718 Ichimoku[sl]

2914588 sell 1.00 gbpusd 1.7227 1.7218 1.7152 1.7218 0.00 0.00 90.00

85718 Ichimoku[sl]

2915756 sell 1.00 gbpusd 1.7213 1.7210 1.7138 1.7210 0.00 0.00 30.00

85718 Ichimoku[sl]

2915763 sell 1.00 euraud 1.6113 1.6090 1.6038 1.6090 0.00 0.00 168.80

85718 Ichimoku[sl]

2915764 sell 1.00 eurusd 1.1809 1.1799 1.1734 1.1799 0.00 0.00 100.00

85718 Ichimoku[sl]

2916657 sell 1.00 gbpusd 1.7206 1.7192 1.7131 1.7192 0.00 0.00 140.00

85718 Ichimoku[sl]

2917157 sell 1.00 eurusd 1.1796 1.1834 1.1721 1.1834 0.00 0.00 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2918058 sell 1.00 euraud 1.6088 1.6127 1.6013 1.6127 0.00 0.00 -286.22

85718 Ichimoku[sl]

2918304 sell 1.00 gbpusd 1.7187 1.7226 1.7112 1.7226 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2918477 sell 1.00 eurusd 1.1830 1.1868 1.1755 1.1868 0.00 1.50 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2918479 sell 1.00 euraud 1.6124 1.6163 1.6049 1.6163 0.00 0.00 -285.91

85718 Ichimoku[sl]

2920362 sell 1.00 gbpusd 1.7222 1.7213 1.7147 1.7213 0.00 -5.25 90.00

85718 Ichimoku[sl]

2920779 sell 1.00 euraud 1.6164 1.6160 1.6085 1.6160 0.00 3.48 29.36

85718 Ichimoku[sl]

2922920 sell 1.00 gbpjpy 202.82 203.25 202.07 203.25 0.00 0.00 -364.93

85718 Ichimoku[sl]

2923356 sell 1.00 euraud 1.6166 1.6132 1.6091 1.6132 0.00 0.00 249.36

85718 Ichimoku[sl]

2923387 sell 1.00 eurusd 1.1865 1.1824 1.1790 1.1824 0.00 0.00 410.00

85718 Ichimoku[sl]

2923834 sell 1.00 gbpjpy 203.05 203.48 202.30 203.48 0.00 0.00 -364.41

85718 Ichimoku[sl]

2925979 sell 1.00 gbpjpy 203.40 202.92 202.65 202.92 0.00 0.00 407.30

85718 Ichimoku[sl]

2928079 sell 1.00 euraud 1.6135 1.6134 1.6060 1.6134 0.00 0.00 7.33

85718 Ichimoku[sl]

2928454 sell 1.00 gbpjpy 202.84 203.27 202.09 203.27 0.00 0.00 -364.56

85718 Ichimoku[sl]

2928831 sell 1.00 eurusd 1.1820 1.1858 1.1745 1.1858 0.00 1.50 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2929164 sell 1.00 euraud 1.6135 1.6124 1.6060 1.6124 0.00 0.00 80.71

85718 Ichimoku[sl]

2929481 sell 1.00 gbpjpy 203.12 202.89 202.37 202.89 0.00 0.00 195.08

85718 Ichimoku[sl]

2929851 sell 1.00 gbpjpy 202.71 202.65 201.96 202.65 0.00 -9.54 50.93

85718 Ichimoku[sl]

2929879 sell 1.00 gbpusd 1.7203 1.7242 1.7128 1.7242 0.00 -5.25 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2930142 sell 1.00 euraud 1.6115 1.6154 1.6040 1.6154 0.00 3.48 -285.52

85718 Ichimoku[sl]

2930583 sell 1.00 euraud 1.6150 1.6141 1.6075 1.6141 0.00 0.00 66.03

85718 Ichimoku[sl]

2931015 sell 1.00 euraud 1.6138 1.6120 1.6063 1.6120 0.00 0.00 132.82

85718 Ichimoku[sl]

2931201 sell 1.00 gbpusd 1.7240 1.7279 1.7165 1.7279 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2931237 sell 1.00 eurusd 1.1857 1.1895 1.1782 1.1895 0.00 0.00 -380.00

85718 Ichimoku[sl]

2931881 sell 1.00 gbpusd 1.7271 1.7310 1.7196 1.7310 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2932798 sell 1.00 euraud 1.6115 1.6154 1.6040 1.6154 0.00 0.00 -287.47

85718 Ichimoku[sl]

2932805 sell 1.00 eurusd 1.1892 1.1882 1.1817 1.1882 0.00 0.00 100.00

85718 Ichimoku[sl]

2933044 sell 1.00 gbpusd 1.7306 1.7288 1.7231 1.7288 0.00 0.00 180.00

85718 Ichimoku[sl]

2934386 sell 1.00 gbpusd 1.7284 1.7323 1.7209 1.7323 0.00 0.00 -390.00

85718 Ichimoku[sl]

2934530 sell 1.00 euraud 1.6144 1.6125 1.6069 1.6125 0.00 0.00 140.03

85718 Ichimoku[sl]

2934715 sell 1.00 gbpusd 1.7320 1.7292 1.7245 1.7292 0.00 0.00 280.00

85718 Ichimoku[sl]

2935650 sell 1.00 euraud 1.6122 1.6161 1.6047 1.6161 0.00 0.00 -287.00

85718 Ichimoku[sl]

2936235 sell 1.00 euraud 1.6157 1.6148 1.6082 1.6148 0.00 0.00 66.28

85718 Ichimoku[sl]

0.00 -37.32 -5 112.25

Closed P/L: -5 149.57

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Swap Profit

2937423 sell 1.00 euraud 1.6146 1.6185 1.6071 1.6153 0.00 0.00 -51.48

85718 Ichimoku

2937022 sell 1.00 gbpusd 1.7287 1.7279 1.7212 1.7262 0.00 0.00 250.00

85718 Ichimoku

0.00 0.00 198.52

Floating P/L: 198.52

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -5 149.57 Floating P/L: 198.52 Margin: 2 917.55