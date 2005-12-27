MetaQuotes Software Corp.
|Account: 231299
|Name: tokyowalker
|Currency: USD
|2006 January 3, 14:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2881877
|2005.12.27 01:17
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2881879
|2005.12.27 01:18
|sell
|1.00
|gbpjpy
|201.97
|202.40
|201.22
|2005.12.27 01:59
|202.40
|0.00
|0.00
|-367.58
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2881880
|2005.12.27 01:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7306
|1.7345
|1.7231
|2005.12.27 09:14
|1.7345
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2881881
|2005.12.27 01:18
|buy
|1.00
|euraud
|1.6193
|1.6243
|1.6273
|2005.12.27 06:50
|1.6243
|0.00
|0.00
|364.45
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2881991
|2005.12.27 01:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.36
|202.79
|201.61
|2005.12.27 02:33
|202.79
|0.00
|0.00
|-367.05
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2882125
|2005.12.27 02:33
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.72
|203.15
|201.97
|2005.12.27 10:17
|203.15
|0.00
|0.00
|-367.33
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2882901
|2005.12.27 06:50
|buy
|1.00
|euraud
|1.6246
|1.6270
|1.6326
|2005.12.27 09:53
|1.6270
|0.00
|0.00
|174.91
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2883690
|2005.12.27 09:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7341
|1.7380
|1.7266
|2005.12.27 12:03
|1.7380
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2884229
|2005.12.27 09:53
|buy
|1.00
|euraud
|1.6271
|1.6280
|1.6351
|2005.12.27 11:31
|1.6280
|0.00
|0.00
|65.56
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2884473
|2005.12.27 10:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.08
|203.51
|202.33
|2005.12.27 12:31
|203.51
|0.00
|0.00
|-367.18
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2884854
|2005.12.27 11:31
|buy
|1.00
|euraud
|1.6280
|1.6339
|1.6360
|2005.12.27 19:30
|1.6360
|0.00
|0.00
|579.52
|
|85718
|Ichimoku[tp]
|2885198
|2005.12.27 12:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7380
|1.7371
|1.7305
|2005.12.27 13:41
|1.7371
|0.00
|0.00
|90.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2885424
|2005.12.27 12:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.44
|202.96
|202.69
|2005.12.27 15:02
|202.96
|0.00
|0.00
|410.05
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2886024
|2005.12.27 13:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7367
|1.7313
|1.7292
|2005.12.27 20:27
|1.7292
|0.00
|0.00
|750.00
|
|85718
|Ichimoku[tp]
|2886624
|2005.12.27 15:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.88
|202.84
|202.13
|2005.12.27 19:13
|202.84
|0.00
|0.00
|34.12
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2888111
|2005.12.27 19:13
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.76
|203.19
|202.01
|2005.12.28 01:13
|203.19
|0.00
|-9.57
|-365.96
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2888174
|2005.12.27 19:31
|buy
|1.00
|euraud
|1.6365
|1.6324
|1.6445
|2005.12.27 22:42
|1.6324
|0.00
|0.00
|-297.04
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2888435
|2005.12.27 20:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7288
|1.7287
|1.7213
|2005.12.28 00:36
|1.7287
|0.00
|-5.25
|10.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2889095
|2005.12.27 22:42
|buy
|1.00
|euraud
|1.6329
|1.6288
|1.6409
|2005.12.28 02:53
|1.6288
|0.00
|1.27
|-298.07
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2889316
|2005.12.28 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1827
|1.1865
|1.1752
|2005.12.28 07:28
|1.1865
|0.00
|0.00
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2889452
|2005.12.28 00:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7279
|1.7318
|1.7204
|2005.12.28 07:25
|1.7318
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2889682
|2005.12.28 01:13
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.11
|203.05
|202.36
|2005.12.28 02:32
|203.05
|0.00
|0.00
|51.11
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2890026
|2005.12.28 02:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.98
|202.97
|202.23
|2005.12.28 05:52
|202.97
|0.00
|0.00
|8.52
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2890098
|2005.12.28 02:53
|buy
|1.00
|euraud
|1.6291
|1.6297
|1.6371
|2005.12.28 05:08
|1.6297
|0.00
|0.00
|43.61
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2890550
|2005.12.28 05:08
|buy
|1.00
|euraud
|1.6301
|1.6310
|1.6381
|2005.12.28 08:13
|1.6310
|0.00
|0.00
|65.67
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2890688
|2005.12.28 05:52
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.90
|202.82
|202.15
|2005.12.28 06:41
|202.82
|0.00
|0.00
|68.22
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2890902
|2005.12.28 06:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.74
|203.17
|201.99
|2005.12.28 07:56
|203.17
|0.00
|0.00
|-366.74
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2891089
|2005.12.28 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7314
|1.7353
|1.7239
|2005.12.28 08:12
|1.7353
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2891123
|2005.12.28 07:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1862
|1.1900
|1.1787
|2005.12.28 08:12
|1.1900
|0.00
|0.00
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2891373
|2005.12.28 07:56
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.10
|203.53
|202.35
|2005.12.28 08:35
|203.53
|0.00
|0.00
|-366.77
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2891759
|2005.12.28 08:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7350
|1.7389
|1.7275
|2005.12.28 08:50
|1.7389
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2891795
|2005.12.28 08:13
|buy
|1.00
|euraud
|1.6312
|1.6337
|1.6392
|2005.12.28 13:21
|1.6337
|0.00
|0.00
|182.40
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2892312
|2005.12.28 08:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.44
|203.87
|202.69
|2005.12.28 08:52
|203.87
|0.00
|0.00
|-366.93
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2892505
|2005.12.28 08:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7384
|1.7379
|1.7309
|2005.12.28 11:09
|1.7379
|0.00
|0.00
|50.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2892576
|2005.12.28 08:52
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.78
|203.51
|203.03
|2005.12.28 11:07
|203.51
|0.00
|0.00
|230.47
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2893619
|2005.12.28 10:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1899
|1.1905
|1.1979
|2005.12.28 14:42
|1.1905
|0.00
|0.00
|60.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2894154
|2005.12.28 11:07
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.44
|203.14
|202.69
|2005.12.28 16:03
|203.14
|0.00
|0.00
|255.58
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2894169
|2005.12.28 11:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7374
|1.7338
|1.7299
|2005.12.28 15:26
|1.7338
|0.00
|0.00
|360.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2895069
|2005.12.28 13:21
|buy
|1.00
|euraud
|1.6341
|1.6300
|1.6421
|2005.12.28 14:46
|1.6300
|0.00
|0.00
|-299.42
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2895815
|2005.12.28 14:46
|buy
|1.00
|euraud
|1.6304
|1.6310
|1.6384
|2005.12.28 16:05
|1.6310
|0.00
|0.00
|43.80
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2896202
|2005.12.28 15:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7333
|1.7306
|1.7258
|2005.12.28 16:26
|1.7306
|0.00
|0.00
|270.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2896699
|2005.12.28 16:05
|buy
|1.00
|euraud
|1.6314
|1.6273
|1.6394
|2005.12.28 17:53
|1.6273
|0.00
|0.00
|-299.42
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2896929
|2005.12.28 16:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7301
|1.7286
|1.7226
|2005.12.28 16:52
|1.7286
|0.00
|0.00
|150.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2897184
|2005.12.28 16:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7283
|1.7230
|1.7208
|2005.12.28 18:01
|1.7208
|0.00
|0.00
|750.00
|
|85718
|Ichimoku[tp]
|2897680
|2005.12.28 17:53
|buy
|1.00
|euraud
|1.6273
|1.6232
|1.6353
|2005.12.28 20:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|-298.44
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2897952
|2005.12.28 18:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7205
|1.7153
|1.7130
|2005.12.28 18:13
|1.7153
|0.00
|0.00
|520.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2898410
|2005.12.28 18:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7150
|1.7189
|1.7075
|2005.12.28 19:04
|1.7189
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2898852
|2005.12.28 19:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7186
|1.7164
|1.7111
|2005.12.28 20:46
|1.7164
|0.00
|0.00
|220.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2899463
|2005.12.28 20:14
|buy
|1.00
|euraud
|1.6234
|1.6273
|1.6314
|2005.12.29 01:45
|1.6273
|0.00
|3.83
|283.92
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2899657
|2005.12.28 20:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7159
|1.7198
|1.7084
|2005.12.29 00:56
|1.7198
|0.00
|-15.75
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2901036
|2005.12.29 01:45
|buy
|1.00
|euraud
|1.6277
|1.6236
|1.6357
|2005.12.29 03:19
|1.6236
|0.00
|0.00
|-299.05
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2901417
|2005.12.29 03:19
|buy
|1.00
|euraud
|1.6237
|1.6241
|1.6317
|2005.12.29 06:56
|1.6241
|0.00
|0.00
|29.17
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2903049
|2005.12.29 08:31
|buy
|1.00
|euraud
|1.6239
|1.6245
|1.6319
|2005.12.29 09:34
|1.6245
|0.00
|0.00
|43.79
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2903658
|2005.12.29 09:34
|buy
|1.00
|euraud
|1.6248
|1.6207
|1.6328
|2005.12.29 12:38
|1.6207
|0.00
|0.00
|-299.42
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2905245
|2005.12.29 12:38
|buy
|1.00
|euraud
|1.6212
|1.6171
|1.6292
|2005.12.29 16:17
|1.6171
|0.00
|0.00
|-299.75
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2907154
|2005.12.29 16:17
|sell
|1.00
|euraud
|1.6171
|1.6168
|1.6096
|2005.12.30 00:02
|1.6168
|0.00
|3.48
|21.98
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2908577
|2005.12.29 20:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7245
|1.7244
|1.7170
|2005.12.30 02:37
|1.7244
|0.00
|-5.25
|10.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2909202
|2005.12.30 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1839
|1.1877
|1.1764
|2005.12.30 04:23
|1.1877
|0.00
|0.00
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2909252
|2005.12.30 00:03
|sell
|1.00
|euraud
|1.6168
|1.6207
|1.6093
|2005.12.30 05:23
|1.6207
|0.00
|0.00
|-286.10
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2909708
|2005.12.30 02:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7235
|1.7274
|1.7160
|2005.12.30 05:25
|1.7274
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2910241
|2005.12.30 04:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1873
|1.1849
|1.1798
|2005.12.30 12:25
|1.1849
|0.00
|0.00
|240.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2910752
|2005.12.30 05:23
|sell
|1.00
|euraud
|1.6204
|1.6192
|1.6129
|2005.12.30 07:43
|1.6192
|0.00
|0.00
|88.14
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2910783
|2005.12.30 05:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7271
|1.7231
|1.7199
|2005.12.30 12:28
|1.7231
|0.00
|0.00
|400.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2911463
|2005.12.30 07:43
|sell
|1.00
|euraud
|1.6189
|1.6139
|1.6114
|2005.12.30 11:34
|1.6139
|0.00
|0.00
|367.05
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2913879
|2005.12.30 11:34
|sell
|1.00
|euraud
|1.6132
|1.6117
|1.6057
|2005.12.30 13:50
|1.6117
|0.00
|0.00
|109.95
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2914555
|2005.12.30 12:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1845
|1.1811
|1.1770
|2005.12.30 13:50
|1.1811
|0.00
|0.00
|340.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2914588
|2005.12.30 12:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7227
|1.7218
|1.7152
|2005.12.30 13:50
|1.7218
|0.00
|0.00
|90.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2915756
|2005.12.30 13:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7213
|1.7210
|1.7138
|2005.12.30 15:04
|1.7210
|0.00
|0.00
|30.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2915763
|2005.12.30 13:50
|sell
|1.00
|euraud
|1.6113
|1.6090
|1.6038
|2005.12.30 17:00
|1.6090
|0.00
|0.00
|168.80
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2915764
|2005.12.30 13:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1809
|1.1799
|1.1734
|2005.12.30 15:43
|1.1799
|0.00
|0.00
|100.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2916657
|2005.12.30 15:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7206
|1.7192
|1.7131
|2005.12.30 17:20
|1.7192
|0.00
|0.00
|140.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2917157
|2005.12.30 15:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1796
|1.1834
|1.1721
|2005.12.30 17:26
|1.1834
|0.00
|0.00
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2918058
|2005.12.30 17:00
|sell
|1.00
|euraud
|1.6088
|1.6127
|1.6013
|2005.12.30 17:26
|1.6127
|0.00
|0.00
|-286.22
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2918304
|2005.12.30 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7187
|1.7226
|1.7112
|2005.12.30 22:22
|1.7226
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2918477
|2005.12.30 17:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1830
|1.1868
|1.1755
|2006.01.02 09:26
|1.1868
|0.00
|1.50
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2918479
|2005.12.30 17:26
|sell
|1.00
|euraud
|1.6124
|1.6163
|1.6049
|2005.12.30 22:59
|1.6163
|0.00
|0.00
|-285.91
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2920362
|2005.12.30 22:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7222
|1.7213
|1.7147
|2006.01.02 23:08
|1.7213
|0.00
|-5.25
|90.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2920779
|2005.12.30 22:59
|sell
|1.00
|euraud
|1.6164
|1.6160
|1.6085
|2006.01.02 09:18
|1.6160
|0.00
|3.48
|29.36
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2922920
|2006.01.02 08:58
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.82
|203.25
|202.07
|2006.01.02 09:59
|203.25
|0.00
|0.00
|-364.93
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2923356
|2006.01.02 09:24
|sell
|1.00
|euraud
|1.6166
|1.6132
|1.6091
|2006.01.02 16:54
|1.6132
|0.00
|0.00
|249.36
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2923387
|2006.01.02 09:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1865
|1.1824
|1.1790
|2006.01.02 18:32
|1.1824
|0.00
|0.00
|410.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2923834
|2006.01.02 09:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.05
|203.48
|202.30
|2006.01.02 13:04
|203.48
|0.00
|0.00
|-364.41
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2925979
|2006.01.02 13:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.40
|202.92
|202.65
|2006.01.02 17:28
|202.92
|0.00
|0.00
|407.30
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2928079
|2006.01.02 16:54
|sell
|1.00
|euraud
|1.6135
|1.6134
|1.6060
|2006.01.02 20:11
|1.6134
|0.00
|0.00
|7.33
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2928454
|2006.01.02 17:28
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.84
|203.27
|202.09
|2006.01.02 21:40
|203.27
|0.00
|0.00
|-364.56
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2928831
|2006.01.02 18:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1820
|1.1858
|1.1745
|2006.01.03 02:55
|1.1858
|0.00
|1.50
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2929164
|2006.01.02 20:11
|sell
|1.00
|euraud
|1.6135
|1.6124
|1.6060
|2006.01.02 23:59
|1.6124
|0.00
|0.00
|80.71
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2929481
|2006.01.02 21:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.12
|202.89
|202.37
|2006.01.02 23:06
|202.89
|0.00
|0.00
|195.08
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2929851
|2006.01.02 23:06
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.71
|202.65
|201.96
|2006.01.03 01:05
|202.65
|0.00
|-9.54
|50.93
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2929879
|2006.01.02 23:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7203
|1.7242
|1.7128
|2006.01.03 02:54
|1.7242
|0.00
|-5.25
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2930142
|2006.01.02 23:59
|sell
|1.00
|euraud
|1.6115
|1.6154
|1.6040
|2006.01.03 01:02
|1.6154
|0.00
|3.48
|-285.52
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2930583
|2006.01.03 01:02
|sell
|1.00
|euraud
|1.6150
|1.6141
|1.6075
|2006.01.03 02:17
|1.6141
|0.00
|0.00
|66.03
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2931015
|2006.01.03 02:17
|sell
|1.00
|euraud
|1.6138
|1.6120
|1.6063
|2006.01.03 06:07
|1.6120
|0.00
|0.00
|132.82
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2931201
|2006.01.03 02:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7240
|1.7279
|1.7165
|2006.01.03 03:46
|1.7279
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2931237
|2006.01.03 02:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1857
|1.1895
|1.1782
|2006.01.03 06:08
|1.1895
|0.00
|0.00
|-380.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2931881
|2006.01.03 03:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7271
|1.7310
|1.7196
|2006.01.03 06:28
|1.7310
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2932798
|2006.01.03 06:07
|sell
|1.00
|euraud
|1.6115
|1.6154
|1.6040
|2006.01.03 09:02
|1.6154
|0.00
|0.00
|-287.47
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2932805
|2006.01.03 06:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1892
|1.1882
|1.1817
|2006.01.03 10:52
|1.1882
|0.00
|0.00
|100.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2933044
|2006.01.03 06:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7306
|1.7288
|1.7231
|2006.01.03 08:53
|1.7288
|0.00
|0.00
|180.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2934386
|2006.01.03 08:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7284
|1.7323
|1.7209
|2006.01.03 09:09
|1.7323
|0.00
|0.00
|-390.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2934530
|2006.01.03 09:02
|sell
|1.00
|euraud
|1.6144
|1.6125
|1.6069
|2006.01.03 10:28
|1.6125
|0.00
|0.00
|140.03
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2934715
|2006.01.03 09:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7320
|1.7292
|1.7245
|2006.01.03 12:54
|1.7292
|0.00
|0.00
|280.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2935650
|2006.01.03 10:28
|sell
|1.00
|euraud
|1.6122
|1.6161
|1.6047
|2006.01.03 11:28
|1.6161
|0.00
|0.00
|-287.00
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|2936235
|2006.01.03 11:28
|sell
|1.00
|euraud
|1.6157
|1.6148
|1.6082
|2006.01.03 13:19
|1.6148
|0.00
|0.00
|66.28
|
|85718
|Ichimoku[sl]
|
|0.00
|-37.32
|-5 112.25
|Closed P/L:
|-5 149.57
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2937423
|2006.01.03 13:21
|sell
|1.00
|euraud
|1.6146
|1.6185
|1.6071
|
|1.6153
|0.00
|0.00
|-51.48
|
|85718
|Ichimoku
|2937022
|2006.01.03 12:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7287
|1.7279
|1.7212
|
|1.7262
|0.00
|0.00
|250.00
|
|85718
|Ichimoku
|
|0.00
|0.00
|198.52
|
|Floating P/L:
|198.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-5 149.57
|Floating P/L:
|198.52
|Margin:
|2 917.55
|Balance:
|4 850.43
|Equity:
|5 048.95
|Free Margin:
|2 131.40