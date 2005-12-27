MetaQuotes Software Corp.

Account: 231299 Name: tokyowalker Currency: USD 2006 January 3, 14:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
28818772005.12.27 01:17balanceDeposit10 000.00
28818792005.12.27 01:18sell1.00gbpjpy201.97202.40201.222005.12.27 01:59202.400.000.00-367.58
 85718Ichimoku[sl]
28818802005.12.27 01:18sell1.00gbpusd1.73061.73451.72312005.12.27 09:141.73450.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28818812005.12.27 01:18buy1.00euraud1.61931.62431.62732005.12.27 06:501.62430.000.00364.45
 85718Ichimoku[sl]
28819912005.12.27 01:59sell1.00gbpjpy202.36202.79201.612005.12.27 02:33202.790.000.00-367.05
 85718Ichimoku[sl]
28821252005.12.27 02:33sell1.00gbpjpy202.72203.15201.972005.12.27 10:17203.150.000.00-367.33
 85718Ichimoku[sl]
28829012005.12.27 06:50buy1.00euraud1.62461.62701.63262005.12.27 09:531.62700.000.00174.91
 85718Ichimoku[sl]
28836902005.12.27 09:14sell1.00gbpusd1.73411.73801.72662005.12.27 12:031.73800.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28842292005.12.27 09:53buy1.00euraud1.62711.62801.63512005.12.27 11:311.62800.000.0065.56
 85718Ichimoku[sl]
28844732005.12.27 10:17sell1.00gbpjpy203.08203.51202.332005.12.27 12:31203.510.000.00-367.18
 85718Ichimoku[sl]
28848542005.12.27 11:31buy1.00euraud1.62801.63391.63602005.12.27 19:301.63600.000.00579.52
 85718Ichimoku[tp]
28851982005.12.27 12:03sell1.00gbpusd1.73801.73711.73052005.12.27 13:411.73710.000.0090.00
 85718Ichimoku[sl]
28854242005.12.27 12:32sell1.00gbpjpy203.44202.96202.692005.12.27 15:02202.960.000.00410.05
 85718Ichimoku[sl]
28860242005.12.27 13:42sell1.00gbpusd1.73671.73131.72922005.12.27 20:271.72920.000.00750.00
 85718Ichimoku[tp]
28866242005.12.27 15:02sell1.00gbpjpy202.88202.84202.132005.12.27 19:13202.840.000.0034.12
 85718Ichimoku[sl]
28881112005.12.27 19:13sell1.00gbpjpy202.76203.19202.012005.12.28 01:13203.190.00-9.57-365.96
 85718Ichimoku[sl]
28881742005.12.27 19:31buy1.00euraud1.63651.63241.64452005.12.27 22:421.63240.000.00-297.04
 85718Ichimoku[sl]
28884352005.12.27 20:27sell1.00gbpusd1.72881.72871.72132005.12.28 00:361.72870.00-5.2510.00
 85718Ichimoku[sl]
28890952005.12.27 22:42buy1.00euraud1.63291.62881.64092005.12.28 02:531.62880.001.27-298.07
 85718Ichimoku[sl]
28893162005.12.28 00:00sell1.00eurusd1.18271.18651.17522005.12.28 07:281.18650.000.00-380.00
 85718Ichimoku[sl]
28894522005.12.28 00:36sell1.00gbpusd1.72791.73181.72042005.12.28 07:251.73180.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28896822005.12.28 01:13sell1.00gbpjpy203.11203.05202.362005.12.28 02:32203.050.000.0051.11
 85718Ichimoku[sl]
28900262005.12.28 02:32sell1.00gbpjpy202.98202.97202.232005.12.28 05:52202.970.000.008.52
 85718Ichimoku[sl]
28900982005.12.28 02:53buy1.00euraud1.62911.62971.63712005.12.28 05:081.62970.000.0043.61
 85718Ichimoku[sl]
28905502005.12.28 05:08buy1.00euraud1.63011.63101.63812005.12.28 08:131.63100.000.0065.67
 85718Ichimoku[sl]
28906882005.12.28 05:52sell1.00gbpjpy202.90202.82202.152005.12.28 06:41202.820.000.0068.22
 85718Ichimoku[sl]
28909022005.12.28 06:41sell1.00gbpjpy202.74203.17201.992005.12.28 07:56203.170.000.00-366.74
 85718Ichimoku[sl]
28910892005.12.28 07:25sell1.00gbpusd1.73141.73531.72392005.12.28 08:121.73530.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28911232005.12.28 07:28sell1.00eurusd1.18621.19001.17872005.12.28 08:121.19000.000.00-380.00
 85718Ichimoku[sl]
28913732005.12.28 07:56sell1.00gbpjpy203.10203.53202.352005.12.28 08:35203.530.000.00-366.77
 85718Ichimoku[sl]
28917592005.12.28 08:13sell1.00gbpusd1.73501.73891.72752005.12.28 08:501.73890.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28917952005.12.28 08:13buy1.00euraud1.63121.63371.63922005.12.28 13:211.63370.000.00182.40
 85718Ichimoku[sl]
28923122005.12.28 08:35sell1.00gbpjpy203.44203.87202.692005.12.28 08:52203.870.000.00-366.93
 85718Ichimoku[sl]
28925052005.12.28 08:50sell1.00gbpusd1.73841.73791.73092005.12.28 11:091.73790.000.0050.00
 85718Ichimoku[sl]
28925762005.12.28 08:52sell1.00gbpjpy203.78203.51203.032005.12.28 11:07203.510.000.00230.47
 85718Ichimoku[sl]
28936192005.12.28 10:11buy1.00eurusd1.18991.19051.19792005.12.28 14:421.19050.000.0060.00
 85718Ichimoku[sl]
28941542005.12.28 11:07sell1.00gbpjpy203.44203.14202.692005.12.28 16:03203.140.000.00255.58
 85718Ichimoku[sl]
28941692005.12.28 11:09sell1.00gbpusd1.73741.73381.72992005.12.28 15:261.73380.000.00360.00
 85718Ichimoku[sl]
28950692005.12.28 13:21buy1.00euraud1.63411.63001.64212005.12.28 14:461.63000.000.00-299.42
 85718Ichimoku[sl]
28958152005.12.28 14:46buy1.00euraud1.63041.63101.63842005.12.28 16:051.63100.000.0043.80
 85718Ichimoku[sl]
28962022005.12.28 15:26sell1.00gbpusd1.73331.73061.72582005.12.28 16:261.73060.000.00270.00
 85718Ichimoku[sl]
28966992005.12.28 16:05buy1.00euraud1.63141.62731.63942005.12.28 17:531.62730.000.00-299.42
 85718Ichimoku[sl]
28969292005.12.28 16:26sell1.00gbpusd1.73011.72861.72262005.12.28 16:521.72860.000.00150.00
 85718Ichimoku[sl]
28971842005.12.28 16:52sell1.00gbpusd1.72831.72301.72082005.12.28 18:011.72080.000.00750.00
 85718Ichimoku[tp]
28976802005.12.28 17:53buy1.00euraud1.62731.62321.63532005.12.28 20:141.62320.000.00-298.44
 85718Ichimoku[sl]
28979522005.12.28 18:01sell1.00gbpusd1.72051.71531.71302005.12.28 18:131.71530.000.00520.00
 85718Ichimoku[sl]
28984102005.12.28 18:13sell1.00gbpusd1.71501.71891.70752005.12.28 19:041.71890.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
28988522005.12.28 19:04sell1.00gbpusd1.71861.71641.71112005.12.28 20:461.71640.000.00220.00
 85718Ichimoku[sl]
28994632005.12.28 20:14buy1.00euraud1.62341.62731.63142005.12.29 01:451.62730.003.83283.92
 85718Ichimoku[sl]
28996572005.12.28 20:46sell1.00gbpusd1.71591.71981.70842005.12.29 00:561.71980.00-15.75-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29010362005.12.29 01:45buy1.00euraud1.62771.62361.63572005.12.29 03:191.62360.000.00-299.05
 85718Ichimoku[sl]
29014172005.12.29 03:19buy1.00euraud1.62371.62411.63172005.12.29 06:561.62410.000.0029.17
 85718Ichimoku[sl]
29030492005.12.29 08:31buy1.00euraud1.62391.62451.63192005.12.29 09:341.62450.000.0043.79
 85718Ichimoku[sl]
29036582005.12.29 09:34buy1.00euraud1.62481.62071.63282005.12.29 12:381.62070.000.00-299.42
 85718Ichimoku[sl]
29052452005.12.29 12:38buy1.00euraud1.62121.61711.62922005.12.29 16:171.61710.000.00-299.75
 85718Ichimoku[sl]
29071542005.12.29 16:17sell1.00euraud1.61711.61681.60962005.12.30 00:021.61680.003.4821.98
 85718Ichimoku[sl]
29085772005.12.29 20:00sell1.00gbpusd1.72451.72441.71702005.12.30 02:371.72440.00-5.2510.00
 85718Ichimoku[sl]
29092022005.12.30 00:00sell1.00eurusd1.18391.18771.17642005.12.30 04:231.18770.000.00-380.00
 85718Ichimoku[sl]
29092522005.12.30 00:03sell1.00euraud1.61681.62071.60932005.12.30 05:231.62070.000.00-286.10
 85718Ichimoku[sl]
29097082005.12.30 02:37sell1.00gbpusd1.72351.72741.71602005.12.30 05:251.72740.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29102412005.12.30 04:23sell1.00eurusd1.18731.18491.17982005.12.30 12:251.18490.000.00240.00
 85718Ichimoku[sl]
29107522005.12.30 05:23sell1.00euraud1.62041.61921.61292005.12.30 07:431.61920.000.0088.14
 85718Ichimoku[sl]
29107832005.12.30 05:25sell1.00gbpusd1.72711.72311.71992005.12.30 12:281.72310.000.00400.00
 85718Ichimoku[sl]
29114632005.12.30 07:43sell1.00euraud1.61891.61391.61142005.12.30 11:341.61390.000.00367.05
 85718Ichimoku[sl]
29138792005.12.30 11:34sell1.00euraud1.61321.61171.60572005.12.30 13:501.61170.000.00109.95
 85718Ichimoku[sl]
29145552005.12.30 12:25sell1.00eurusd1.18451.18111.17702005.12.30 13:501.18110.000.00340.00
 85718Ichimoku[sl]
29145882005.12.30 12:28sell1.00gbpusd1.72271.72181.71522005.12.30 13:501.72180.000.0090.00
 85718Ichimoku[sl]
29157562005.12.30 13:50sell1.00gbpusd1.72131.72101.71382005.12.30 15:041.72100.000.0030.00
 85718Ichimoku[sl]
29157632005.12.30 13:50sell1.00euraud1.61131.60901.60382005.12.30 17:001.60900.000.00168.80
 85718Ichimoku[sl]
29157642005.12.30 13:50sell1.00eurusd1.18091.17991.17342005.12.30 15:431.17990.000.00100.00
 85718Ichimoku[sl]
29166572005.12.30 15:04sell1.00gbpusd1.72061.71921.71312005.12.30 17:201.71920.000.00140.00
 85718Ichimoku[sl]
29171572005.12.30 15:43sell1.00eurusd1.17961.18341.17212005.12.30 17:261.18340.000.00-380.00
 85718Ichimoku[sl]
29180582005.12.30 17:00sell1.00euraud1.60881.61271.60132005.12.30 17:261.61270.000.00-286.22
 85718Ichimoku[sl]
29183042005.12.30 17:20sell1.00gbpusd1.71871.72261.71122005.12.30 22:221.72260.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29184772005.12.30 17:26sell1.00eurusd1.18301.18681.17552006.01.02 09:261.18680.001.50-380.00
 85718Ichimoku[sl]
29184792005.12.30 17:26sell1.00euraud1.61241.61631.60492005.12.30 22:591.61630.000.00-285.91
 85718Ichimoku[sl]
29203622005.12.30 22:22sell1.00gbpusd1.72221.72131.71472006.01.02 23:081.72130.00-5.2590.00
 85718Ichimoku[sl]
29207792005.12.30 22:59sell1.00euraud1.61641.61601.60852006.01.02 09:181.61600.003.4829.36
 85718Ichimoku[sl]
29229202006.01.02 08:58sell1.00gbpjpy202.82203.25202.072006.01.02 09:59203.250.000.00-364.93
 85718Ichimoku[sl]
29233562006.01.02 09:24sell1.00euraud1.61661.61321.60912006.01.02 16:541.61320.000.00249.36
 85718Ichimoku[sl]
29233872006.01.02 09:26sell1.00eurusd1.18651.18241.17902006.01.02 18:321.18240.000.00410.00
 85718Ichimoku[sl]
29238342006.01.02 09:59sell1.00gbpjpy203.05203.48202.302006.01.02 13:04203.480.000.00-364.41
 85718Ichimoku[sl]
29259792006.01.02 13:04sell1.00gbpjpy203.40202.92202.652006.01.02 17:28202.920.000.00407.30
 85718Ichimoku[sl]
29280792006.01.02 16:54sell1.00euraud1.61351.61341.60602006.01.02 20:111.61340.000.007.33
 85718Ichimoku[sl]
29284542006.01.02 17:28sell1.00gbpjpy202.84203.27202.092006.01.02 21:40203.270.000.00-364.56
 85718Ichimoku[sl]
29288312006.01.02 18:32sell1.00eurusd1.18201.18581.17452006.01.03 02:551.18580.001.50-380.00
 85718Ichimoku[sl]
29291642006.01.02 20:11sell1.00euraud1.61351.61241.60602006.01.02 23:591.61240.000.0080.71
 85718Ichimoku[sl]
29294812006.01.02 21:41sell1.00gbpjpy203.12202.89202.372006.01.02 23:06202.890.000.00195.08
 85718Ichimoku[sl]
29298512006.01.02 23:06sell1.00gbpjpy202.71202.65201.962006.01.03 01:05202.650.00-9.5450.93
 85718Ichimoku[sl]
29298792006.01.02 23:09sell1.00gbpusd1.72031.72421.71282006.01.03 02:541.72420.00-5.25-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29301422006.01.02 23:59sell1.00euraud1.61151.61541.60402006.01.03 01:021.61540.003.48-285.52
 85718Ichimoku[sl]
29305832006.01.03 01:02sell1.00euraud1.61501.61411.60752006.01.03 02:171.61410.000.0066.03
 85718Ichimoku[sl]
29310152006.01.03 02:17sell1.00euraud1.61381.61201.60632006.01.03 06:071.61200.000.00132.82
 85718Ichimoku[sl]
29312012006.01.03 02:54sell1.00gbpusd1.72401.72791.71652006.01.03 03:461.72790.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29312372006.01.03 02:56sell1.00eurusd1.18571.18951.17822006.01.03 06:081.18950.000.00-380.00
 85718Ichimoku[sl]
29318812006.01.03 03:47sell1.00gbpusd1.72711.73101.71962006.01.03 06:281.73100.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29327982006.01.03 06:07sell1.00euraud1.61151.61541.60402006.01.03 09:021.61540.000.00-287.47
 85718Ichimoku[sl]
29328052006.01.03 06:08sell1.00eurusd1.18921.18821.18172006.01.03 10:521.18820.000.00100.00
 85718Ichimoku[sl]
29330442006.01.03 06:29sell1.00gbpusd1.73061.72881.72312006.01.03 08:531.72880.000.00180.00
 85718Ichimoku[sl]
29343862006.01.03 08:53sell1.00gbpusd1.72841.73231.72092006.01.03 09:091.73230.000.00-390.00
 85718Ichimoku[sl]
29345302006.01.03 09:02sell1.00euraud1.61441.61251.60692006.01.03 10:281.61250.000.00140.03
 85718Ichimoku[sl]
29347152006.01.03 09:10sell1.00gbpusd1.73201.72921.72452006.01.03 12:541.72920.000.00280.00
 85718Ichimoku[sl]
29356502006.01.03 10:28sell1.00euraud1.61221.61611.60472006.01.03 11:281.61610.000.00-287.00
 85718Ichimoku[sl]
29362352006.01.03 11:28sell1.00euraud1.61571.61481.60822006.01.03 13:191.61480.000.0066.28
 85718Ichimoku[sl]
  0.00 -37.32 -5 112.25
Closed P/L: -5 149.57
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
29374232006.01.03 13:21sell1.00euraud1.61461.61851.6071 1.61530.000.00-51.48
 85718Ichimoku
29370222006.01.03 12:54sell1.00gbpusd1.72871.72791.7212 1.72620.000.00250.00
 85718Ichimoku
  0.00 0.00 198.52
 Floating P/L: 198.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -5 149.57 Floating P/L: 198.52 Margin: 2 917.55
Balance: 4 850.43 Equity: 5 048.95 Free Margin: 2 131.40