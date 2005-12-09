North Finance Co Ltd

Account: 104515 Name: HolliB Currency: USD 2005 December 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
4567242005.12.09 13:18balanceDeposit10 000.00
4570102005.12.09 14:00buy1.00eurusd1.18021.17860.00002005.12.09 15:131.17860.000.00-160.00
4579332005.12.09 16:00buy1.00gbpusd1.75341.74840.00002005.12.12 01:001.75050.002.00-290.00
4585032005.12.09 17:00buy1.00eurjpy142.45142.950.002005.12.13 18:00143.220.005.00641.56
4591062005.12.09 17:50buy1.00eurusd1.18281.19200.00002005.12.13 01:001.19530.00-8.001 250.00
4602112005.12.09 22:00buy1.00usdjpy120.67120.440.002005.12.12 11:00120.500.002.49-141.08
4606342005.12.12 01:00sell1.00gbpusd1.75051.75160.00002005.12.12 01:271.75160.000.00-110.00
4611382005.12.12 04:00buy1.00gbpusd1.75851.77160.00002005.12.13 07:001.77410.002.001 560.00
4637062005.12.12 11:00sell1.00usdjpy120.50120.150.002005.12.13 02:00119.960.00-5.01450.15
4704542005.12.13 01:00sell1.00eurusd1.19531.19700.00002005.12.13 03:561.19700.000.00-170.00
4705782005.12.13 02:00buy1.00usdjpy119.96119.640.002005.12.13 06:00119.730.000.00-192.10
4710342005.12.13 06:00sell1.00usdjpy119.73119.850.002005.12.13 06:27119.850.000.00-100.13
4712652005.12.13 07:00sell1.00gbpusd1.77411.77710.00002005.12.13 09:491.77710.000.00-300.00
4715452005.12.13 08:00buy1.00usdchf1.29021.28860.00002005.12.13 09:251.28860.000.00-124.17
4721992005.12.13 10:00buy1.00gbpusd1.77661.77200.00002005.12.13 10:221.77200.000.00-460.00
4728702005.12.13 11:00sell1.00eurusd1.19221.19680.00002005.12.13 20:031.19340.000.00-120.00
4728782005.12.13 11:00sell1.00gbpusd1.77051.77740.00002005.12.14 04:001.77270.00-5.00-220.00
4728822005.12.13 11:00buy1.00usdjpy120.19119.720.002005.12.13 20:02120.050.000.00-116.62
4767492005.12.13 18:00sell1.00eurjpy143.22143.460.002005.12.13 21:14143.460.000.00-199.75
4774802005.12.13 20:02sell1.00usdjpy120.05120.190.002005.12.14 01:52120.190.00-5.00-116.48
4774862005.12.13 20:03buy1.00eurusd1.19341.20210.00002005.12.14 11:251.20210.00-4.00870.00
4787472005.12.13 23:00buy1.00usdchf1.29501.28960.00002005.12.14 03:251.28960.002.32-418.73
4792082005.12.14 02:00buy1.00usdjpy120.11119.840.002005.12.14 02:28119.840.000.00-225.30
4792102005.12.14 02:00buy1.00eurjpy143.50143.100.002005.12.14 03:00143.230.000.00-225.36
4793452005.12.14 03:00sell1.00eurjpy143.23140.800.002005.12.14 21:48140.800.000.002 072.14
4796422005.12.14 04:00sell1.00usdchf1.28691.28380.00002005.12.14 21:001.28300.000.00303.98
4796482005.12.14 04:00sell1.00usdjpy119.09117.380.002005.12.14 21:55117.380.000.001 456.81
4834052005.12.14 12:00sell1.00gbpusd1.77171.78060.00002005.12.15 04:001.77400.00-15.00-230.00
4881512005.12.14 20:00sell1.00eurusd1.20161.20060.00002005.12.15 03:161.20060.006.00100.00
4886262005.12.14 21:00buy1.00usdchf1.28301.27880.00002005.12.15 04:001.27970.007.02-257.87
4895272005.12.15 01:00buy1.00usdjpy117.59117.160.002005.12.15 03:16117.160.000.00-367.14
4898472005.12.15 03:00buy1.00eurjpy140.89140.470.002005.12.15 05:38140.470.000.00-358.39
4900492005.12.15 04:00sell1.00usdchf1.27971.28400.00002005.12.15 05:231.28400.000.00-334.89
4900552005.12.15 04:00buy1.00gbpusd1.77401.77130.00002005.12.15 05:181.77130.000.00-270.00
4904852005.12.15 06:00sell1.00gbpusd1.77071.77370.00002005.12.15 11:301.77370.000.00-300.00
4904922005.12.15 06:01sell1.00eurjpy140.43139.620.002005.12.15 18:30139.620.000.00695.40
4904992005.12.15 06:02buy1.00usdchf1.28441.28600.00002005.12.16 09:001.28940.002.33387.78
4940212005.12.15 12:00buy1.00gbpusd1.77361.76790.00002005.12.15 16:541.76790.000.00-570.00
4940252005.12.15 12:00buy1.00eurusd1.20341.19860.00002005.12.15 16:461.19860.000.00-480.00
4970722005.12.15 17:00sell1.00gbpusd1.76691.77370.00002005.12.16 08:001.76570.00-5.00120.00
4990262005.12.15 19:00buy1.00usdjpy116.57116.070.002005.12.16 02:10116.070.002.58-430.77
5012492005.12.16 03:00sell1.00usdjpy115.77116.480.002005.12.16 11:00116.420.000.00-558.32
5023122005.12.16 08:00buy1.00eurusd1.19701.19910.00002005.12.16 12:331.19910.000.00210.00
5023172005.12.16 08:01buy1.00gbpusd1.76571.76720.00002005.12.16 13:131.76720.000.00150.00
5027162005.12.16 09:00sell1.00usdchf1.28941.29120.00002005.12.16 15:001.29050.000.00-85.24
5042062005.12.16 11:00buy1.00eurjpy139.78138.750.002005.12.16 18:00138.970.000.00-699.66
5042242005.12.16 11:00buy1.00usdjpy116.42115.790.002005.12.16 17:51115.790.000.00-544.09
5071212005.12.16 16:00sell1.00eurusd1.19721.20070.00002005.12.16 17:111.20070.000.00-350.00
  0.00 -15.27 741.73
Closed P/L: 726.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
5084492005.12.16 18:00sell1.00eurjpy138.97139.580.00 139.020.00-6.05-43.21
5088982005.12.16 19:00buy1.00eurusd1.20121.19830.0000 1.20120.00-4.000.00
5064232005.12.16 15:00buy1.00usdchf1.29051.28760.0000 1.28950.002.32-77.55
5084502005.12.16 18:00sell1.00usdjpy115.77116.340.00 115.720.00-5.1843.21
  0.00 -12.91 -77.55
 Floating P/L: -90.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 726.46 Floating P/L: -90.46 Margin: 880.32
Balance: 10 726.46 Equity: 10 636.00 Free Margin: 9 755.68