North Finance Co Ltd
|Account: 104515
|Name: HolliB
|Currency: USD
|2005 December 16, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|456724
|2005.12.09 13:18
|balance
|Deposit
|10 000.00
|457010
|2005.12.09 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1802
|1.1786
|0.0000
|2005.12.09 15:13
|1.1786
|0.00
|0.00
|-160.00
|457933
|2005.12.09 16:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7534
|1.7484
|0.0000
|2005.12.12 01:00
|1.7505
|0.00
|2.00
|-290.00
|458503
|2005.12.09 17:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.45
|142.95
|0.00
|2005.12.13 18:00
|143.22
|0.00
|5.00
|641.56
|459106
|2005.12.09 17:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1828
|1.1920
|0.0000
|2005.12.13 01:00
|1.1953
|0.00
|-8.00
|1 250.00
|460211
|2005.12.09 22:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.67
|120.44
|0.00
|2005.12.12 11:00
|120.50
|0.00
|2.49
|-141.08
|460634
|2005.12.12 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7505
|1.7516
|0.0000
|2005.12.12 01:27
|1.7516
|0.00
|0.00
|-110.00
|461138
|2005.12.12 04:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7585
|1.7716
|0.0000
|2005.12.13 07:00
|1.7741
|0.00
|2.00
|1 560.00
|463706
|2005.12.12 11:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.50
|120.15
|0.00
|2005.12.13 02:00
|119.96
|0.00
|-5.01
|450.15
|470454
|2005.12.13 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1953
|1.1970
|0.0000
|2005.12.13 03:56
|1.1970
|0.00
|0.00
|-170.00
|470578
|2005.12.13 02:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.96
|119.64
|0.00
|2005.12.13 06:00
|119.73
|0.00
|0.00
|-192.10
|471034
|2005.12.13 06:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.73
|119.85
|0.00
|2005.12.13 06:27
|119.85
|0.00
|0.00
|-100.13
|471265
|2005.12.13 07:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7741
|1.7771
|0.0000
|2005.12.13 09:49
|1.7771
|0.00
|0.00
|-300.00
|471545
|2005.12.13 08:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2902
|1.2886
|0.0000
|2005.12.13 09:25
|1.2886
|0.00
|0.00
|-124.17
|472199
|2005.12.13 10:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7766
|1.7720
|0.0000
|2005.12.13 10:22
|1.7720
|0.00
|0.00
|-460.00
|472870
|2005.12.13 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1922
|1.1968
|0.0000
|2005.12.13 20:03
|1.1934
|0.00
|0.00
|-120.00
|472878
|2005.12.13 11:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7774
|0.0000
|2005.12.14 04:00
|1.7727
|0.00
|-5.00
|-220.00
|472882
|2005.12.13 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.19
|119.72
|0.00
|2005.12.13 20:02
|120.05
|0.00
|0.00
|-116.62
|476749
|2005.12.13 18:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.22
|143.46
|0.00
|2005.12.13 21:14
|143.46
|0.00
|0.00
|-199.75
|477480
|2005.12.13 20:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.05
|120.19
|0.00
|2005.12.14 01:52
|120.19
|0.00
|-5.00
|-116.48
|477486
|2005.12.13 20:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1934
|1.2021
|0.0000
|2005.12.14 11:25
|1.2021
|0.00
|-4.00
|870.00
|478747
|2005.12.13 23:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2950
|1.2896
|0.0000
|2005.12.14 03:25
|1.2896
|0.00
|2.32
|-418.73
|479208
|2005.12.14 02:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.11
|119.84
|0.00
|2005.12.14 02:28
|119.84
|0.00
|0.00
|-225.30
|479210
|2005.12.14 02:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.50
|143.10
|0.00
|2005.12.14 03:00
|143.23
|0.00
|0.00
|-225.36
|479345
|2005.12.14 03:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.23
|140.80
|0.00
|2005.12.14 21:48
|140.80
|0.00
|0.00
|2 072.14
|479642
|2005.12.14 04:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2869
|1.2838
|0.0000
|2005.12.14 21:00
|1.2830
|0.00
|0.00
|303.98
|479648
|2005.12.14 04:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.09
|117.38
|0.00
|2005.12.14 21:55
|117.38
|0.00
|0.00
|1 456.81
|483405
|2005.12.14 12:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7717
|1.7806
|0.0000
|2005.12.15 04:00
|1.7740
|0.00
|-15.00
|-230.00
|488151
|2005.12.14 20:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2016
|1.2006
|0.0000
|2005.12.15 03:16
|1.2006
|0.00
|6.00
|100.00
|488626
|2005.12.14 21:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2830
|1.2788
|0.0000
|2005.12.15 04:00
|1.2797
|0.00
|7.02
|-257.87
|489527
|2005.12.15 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.59
|117.16
|0.00
|2005.12.15 03:16
|117.16
|0.00
|0.00
|-367.14
|489847
|2005.12.15 03:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.89
|140.47
|0.00
|2005.12.15 05:38
|140.47
|0.00
|0.00
|-358.39
|490049
|2005.12.15 04:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2797
|1.2840
|0.0000
|2005.12.15 05:23
|1.2840
|0.00
|0.00
|-334.89
|490055
|2005.12.15 04:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7740
|1.7713
|0.0000
|2005.12.15 05:18
|1.7713
|0.00
|0.00
|-270.00
|490485
|2005.12.15 06:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7737
|0.0000
|2005.12.15 11:30
|1.7737
|0.00
|0.00
|-300.00
|490492
|2005.12.15 06:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.43
|139.62
|0.00
|2005.12.15 18:30
|139.62
|0.00
|0.00
|695.40
|490499
|2005.12.15 06:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2844
|1.2860
|0.0000
|2005.12.16 09:00
|1.2894
|0.00
|2.33
|387.78
|494021
|2005.12.15 12:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7736
|1.7679
|0.0000
|2005.12.15 16:54
|1.7679
|0.00
|0.00
|-570.00
|494025
|2005.12.15 12:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2034
|1.1986
|0.0000
|2005.12.15 16:46
|1.1986
|0.00
|0.00
|-480.00
|497072
|2005.12.15 17:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7669
|1.7737
|0.0000
|2005.12.16 08:00
|1.7657
|0.00
|-5.00
|120.00
|499026
|2005.12.15 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.57
|116.07
|0.00
|2005.12.16 02:10
|116.07
|0.00
|2.58
|-430.77
|501249
|2005.12.16 03:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|116.48
|0.00
|2005.12.16 11:00
|116.42
|0.00
|0.00
|-558.32
|502312
|2005.12.16 08:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1970
|1.1991
|0.0000
|2005.12.16 12:33
|1.1991
|0.00
|0.00
|210.00
|502317
|2005.12.16 08:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7657
|1.7672
|0.0000
|2005.12.16 13:13
|1.7672
|0.00
|0.00
|150.00
|502716
|2005.12.16 09:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2894
|1.2912
|0.0000
|2005.12.16 15:00
|1.2905
|0.00
|0.00
|-85.24
|504206
|2005.12.16 11:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.78
|138.75
|0.00
|2005.12.16 18:00
|138.97
|0.00
|0.00
|-699.66
|504224
|2005.12.16 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.42
|115.79
|0.00
|2005.12.16 17:51
|115.79
|0.00
|0.00
|-544.09
|507121
|2005.12.16 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1972
|1.2007
|0.0000
|2005.12.16 17:11
|1.2007
|0.00
|0.00
|-350.00
|
|0.00
|-15.27
|741.73
|Closed P/L:
|726.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|508449
|2005.12.16 18:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.97
|139.58
|0.00
|
|139.02
|0.00
|-6.05
|-43.21
|508898
|2005.12.16 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2012
|1.1983
|0.0000
|
|1.2012
|0.00
|-4.00
|0.00
|506423
|2005.12.16 15:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2905
|1.2876
|0.0000
|
|1.2895
|0.00
|2.32
|-77.55
|508450
|2005.12.16 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|116.34
|0.00
|
|115.72
|0.00
|-5.18
|43.21
|
|0.00
|-12.91
|-77.55
|
|Floating P/L:
|-90.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|726.46
|Floating P/L:
|-90.46
|Margin:
|880.32
|Balance:
|10 726.46
|Equity:
|10 636.00
|Free Margin:
|9 755.68