Alpari Ltd.

Account: 112626 Name: demo20pips Currency: USD 2005 November 24, 13:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
18173632005.11.14 07:41balanceDeposit10 000.00
18196532005.11.14 09:01sell0.10gbpusd1.74391.75411.74192005.11.14 13:461.74190.000.0014.00
18197522005.11.14 09:05sell0.10gbpusd1.74401.75421.74202005.11.14 13:461.74200.000.0014.00
18198332005.11.14 09:10sell0.10gbpusd1.74431.75451.74232005.11.14 13:461.74230.000.0014.00
18301192005.11.14 15:31sell0.10gbpusd1.73761.74761.73562005.11.14 16:421.73560.000.0014.00
18302752005.11.14 15:35sell0.10gbpusd1.73781.74781.73582005.11.14 16:391.73580.000.0014.00
18303842005.11.14 15:40sell0.10gbpusd1.73841.74841.73642005.11.14 16:381.73640.000.0014.00
18308792005.11.14 16:01sell0.10gbpusd1.73761.74761.73562005.11.14 16:421.73560.000.0014.00
18309872005.11.14 16:05sell0.10gbpusd1.73781.74781.73582005.11.14 16:391.73580.000.0014.00
18310852005.11.14 16:10sell0.10gbpusd1.73781.74781.73582005.11.14 16:391.73580.000.0014.00
18326042005.11.14 17:15sell0.10gbpusd1.73691.74691.73492005.11.14 17:451.73490.000.0014.00
18327892005.11.14 17:20sell0.10gbpusd1.73701.74701.73502005.11.14 17:451.73500.000.0014.00
18328642005.11.14 17:25sell0.10gbpusd1.73681.74681.73482005.11.14 17:451.73480.000.0014.00
18368242005.11.14 21:16buy0.10gbpusd1.73821.72821.74022005.11.16 11:371.72820.000.12-70.00
18368992005.11.14 21:21buy0.10gbpusd1.73821.72821.74022005.11.16 11:371.72820.000.12-70.00
18369422005.11.14 21:26buy0.10gbpusd1.73841.72841.74042005.11.16 11:371.72840.000.12-70.00
18373022005.11.14 22:16buy0.10gbpusd1.73861.72861.74062005.11.16 11:361.72860.000.12-70.00
18373432005.11.14 22:22buy0.10gbpusd1.73821.72821.74022005.11.16 11:371.72820.000.12-70.00
18373712005.11.14 22:25buy0.10gbpusd1.73861.72861.74062005.11.16 11:361.72860.000.12-70.00
18383532005.11.15 01:16buy0.10gbpusd1.73901.72901.74102005.11.16 11:311.72900.000.06-70.00
18383842005.11.15 01:20buy0.10gbpusd1.73941.72941.74142005.11.16 11:311.72940.000.06-70.00
18384272005.11.15 01:26buy0.10gbpusd1.73931.72931.74132005.11.16 11:311.72930.000.06-70.00
18693682005.11.16 14:15sell0.10gbpusd1.72501.73501.72302005.11.16 15:011.72300.000.0014.00
18694722005.11.16 14:20sell0.10gbpusd1.72471.73471.72272005.11.16 15:021.72270.000.0014.00
18695352005.11.16 14:25sell0.10gbpusd1.72491.73491.72292005.11.16 15:011.72290.000.0014.00
18707882005.11.16 15:15sell0.10gbpusd1.72141.73141.71942005.11.16 15:351.71940.000.0014.00
18709922005.11.16 15:22sell0.10gbpusd1.71971.72971.71772005.11.16 15:361.71770.000.0014.00
18711252005.11.16 15:25sell0.10gbpusd1.72031.73031.71832005.11.16 15:361.71830.000.0014.00
18834312005.11.17 08:30sell0.10gbpusd1.71701.72701.71502005.11.18 08:521.71500.00-0.2614.00
18835992005.11.17 08:35sell0.10gbpusd1.71651.72651.71452005.11.18 08:521.71450.00-0.2614.00
18837962005.11.17 08:40sell0.10gbpusd1.71651.72651.71452005.11.18 08:521.71450.00-0.2614.00
18849232005.11.17 09:15sell0.10gbpusd1.71661.72661.71462005.11.18 08:521.71460.00-0.2614.00
18851042005.11.17 09:20sell0.10gbpusd1.71741.72741.71542005.11.18 05:051.71540.00-0.2614.00
18852242005.11.17 09:25sell0.10gbpusd1.71661.72661.71462005.11.18 08:521.71460.00-0.2614.00
18904182005.11.17 13:15buy0.10gbpusd1.71951.70951.72152005.11.17 19:191.72150.000.0014.00
18905302005.11.17 13:20buy0.10gbpusd1.71971.70971.72172005.11.17 19:191.72170.000.0014.00
18905902005.11.17 13:25buy0.10gbpusd1.71991.70991.72192005.11.17 19:241.72190.000.0014.00
19068282005.11.18 08:31sell0.10gbpusd1.71631.72631.71432005.11.18 09:011.71430.000.0014.00
19069122005.11.18 08:35sell0.10gbpusd1.71701.72701.71502005.11.18 08:521.71500.000.0014.00
19070182005.11.18 08:40sell0.10gbpusd1.71691.72691.71492005.11.18 08:521.71490.000.0014.00
19121322005.11.18 12:31buy0.10gbpusd1.71331.70331.71532005.11.18 13:371.71530.000.0014.00
19122052005.11.18 12:35buy0.10gbpusd1.71321.70321.71522005.11.18 13:371.71520.000.0014.00
19123052005.11.18 12:40buy0.10gbpusd1.71331.70331.71532005.11.18 13:371.71530.000.0014.00
19127632005.11.18 13:19buy0.10gbpusd1.71361.70361.71562005.11.18 14:511.71560.000.0014.00
19127772005.11.18 13:20buy0.10gbpusd1.71381.70381.71582005.11.18 14:511.71580.000.0014.00
19128522005.11.18 13:28buy0.10gbpusd1.71331.70331.71532005.11.18 13:371.71530.000.0014.00
19148892005.11.18 15:01buy0.10gbpusd1.71461.70461.71662005.11.18 15:031.71660.000.0014.00
19152122005.11.18 15:06buy0.10gbpusd1.71841.70841.72042005.11.18 15:331.72040.000.0014.00
19154702005.11.18 15:10buy0.10gbpusd1.71741.70741.71942005.11.18 15:291.71940.000.0014.00
19291902005.11.21 07:45sell0.10gbpusd1.71721.72721.71522005.11.22 09:241.71520.00-0.2614.00
19292782005.11.21 07:50sell0.10gbpusd1.71691.72691.71492005.11.22 09:351.71490.00-0.2614.00
19293632005.11.21 07:56sell0.10gbpusd1.71721.72721.71522005.11.22 09:241.71520.00-0.2614.00
19318212005.11.21 09:30buy0.10gbpusd1.72201.71201.72402005.11.21 15:201.72400.000.0014.00
19320542005.11.21 09:35buy0.10gbpusd1.72051.71051.72252005.11.21 15:051.72250.000.0014.00
19322412005.11.21 09:40buy0.10gbpusd1.72031.71031.72232005.11.21 15:051.72230.000.0014.00
19335142005.11.21 10:15buy0.10gbpusd1.72131.71131.72332005.11.21 15:121.72330.000.0014.00
19336552005.11.21 10:20buy0.10gbpusd1.72131.71131.72332005.11.21 15:121.72330.000.0014.00
19338102005.11.21 10:25buy0.10gbpusd1.72111.71111.72312005.11.21 15:121.72310.000.0014.00
19503402005.11.21 19:31sell0.10gbpusd1.71701.72701.71502005.11.22 09:351.71500.00-0.2614.00
19504222005.11.21 19:35sell0.10gbpusd1.71721.72721.71522005.11.22 09:241.71520.00-0.2614.00
19505122005.11.21 19:40sell0.10gbpusd1.71741.72741.71542005.11.22 09:131.71540.00-0.2614.00
19545252005.11.22 00:30sell0.10gbpusd1.71551.72551.71352005.11.22 09:391.71350.000.0014.00
19546662005.11.22 00:37sell0.10gbpusd1.71551.72551.71352005.11.22 09:391.71350.000.0014.00
19547392005.11.22 00:41sell0.10gbpusd1.71551.72551.71352005.11.22 09:391.71350.000.0014.00
19608772005.11.22 09:15sell0.10gbpusd1.71551.72551.71352005.11.22 09:391.71350.000.0014.00
19610512005.11.22 09:24sell0.10gbpusd1.71481.72481.71282005.11.22 09:401.71280.000.0014.00
19610672005.11.22 09:26sell0.10gbpusd1.71501.72501.71302005.11.22 09:401.71300.000.0014.00
19632002005.11.22 10:45sell0.10gbpusd1.71171.72171.70972005.11.22 14:121.70970.000.0014.00
19633512005.11.22 10:50sell0.10gbpusd1.71111.72111.70912005.11.22 14:131.70910.000.0014.00
19634942005.11.22 10:57sell0.10gbpusd1.71111.72111.70912005.11.22 14:131.70910.000.0014.00
19644102005.11.22 11:45sell0.10gbpusd1.71231.72231.71032005.11.22 13:551.71030.000.0014.00
19644792005.11.22 11:50sell0.10gbpusd1.71211.72211.71012005.11.22 13:551.71010.000.0014.00
19645532005.11.22 11:56sell0.10gbpusd1.71171.72171.70972005.11.22 14:121.70970.000.0014.00
19667232005.11.22 13:28buy0.10gbpusd1.71211.70211.71412005.11.22 17:101.71410.000.0014.00
19668022005.11.22 13:30sell0.10gbpusd1.71091.72091.70892005.11.22 14:161.70890.000.0014.00
19669642005.11.22 13:35sell0.10gbpusd1.71151.72151.70952005.11.22 14:121.70950.000.0014.00
19676592005.11.22 14:01sell0.10gbpusd1.71111.72111.70912005.11.22 14:131.70910.000.0014.00
19677862005.11.22 14:05sell0.10gbpusd1.71061.72061.70862005.11.22 16:091.70860.000.0014.00
19679622005.11.22 14:12sell0.10gbpusd1.70921.71921.70722005.11.22 16:111.70720.000.0014.00
19860882005.11.23 08:02buy0.10gbpusd1.72511.71511.72712005.11.24 11:301.72710.000.1914.00
19861632005.11.23 08:06buy0.10gbpusd1.72581.71581.72782005.11.24 11:301.72780.000.1914.00
19862522005.11.23 08:10buy0.10gbpusd1.72601.71601.72802005.11.24 11:381.72800.000.1914.00
19935092005.11.23 13:28sell0.10gbpusd1.72181.73181.71982005.11.23 14:221.71980.000.0014.00
19977622005.11.23 16:04buy0.10gbpusd1.72291.71291.72492005.11.24 10:281.72490.000.1914.00
20107262005.11.24 10:30buy0.10gbpusd1.72501.71501.72702005.11.24 11:301.72700.000.0014.00
  0.00 -1.46 420.00
Closed P/L: 418.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
19917262005.11.23 12:17sell0.10gbpusd1.72091.73091.7189 1.72470.00-0.78-26.60
19918462005.11.23 12:20sell0.10gbpusd1.72091.73091.7189 1.72470.00-0.78-26.60
19920592005.11.23 12:25sell0.10gbpusd1.71991.72991.7179 1.72470.00-0.78-33.60
19931882005.11.23 13:15sell0.10gbpusd1.72121.73121.7192 1.72470.00-0.78-24.50
19933272005.11.23 13:20sell0.10gbpusd1.72141.73141.7194 1.72470.00-0.78-23.10
20139712005.11.24 13:30sell0.10gbpusd1.72451.73451.7225 1.72470.000.00-1.40
20140582005.11.24 13:35sell0.10gbpusd1.72391.73391.7219 1.72470.000.00-5.60
20141502005.11.24 13:40sell0.10gbpusd1.72391.73391.7219 1.72470.000.00-5.60
  0.00 -3.90 -147.00
 Floating P/L: -150.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 418.54 Floating P/L: -150.90 Margin: 964.36
Balance: 10 418.54 Equity: 10 267.64 Free Margin: 9 303.28