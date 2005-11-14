Alpari Ltd.
|Account: 112626
|Name: demo20pips
|Currency: USD
|2005 November 24, 13:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1817363
|2005.11.14 07:41
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1819653
|2005.11.14 09:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7439
|1.7541
|1.7419
|2005.11.14 13:46
|1.7419
|0.00
|0.00
|14.00
|1819752
|2005.11.14 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7440
|1.7542
|1.7420
|2005.11.14 13:46
|1.7420
|0.00
|0.00
|14.00
|1819833
|2005.11.14 09:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7443
|1.7545
|1.7423
|2005.11.14 13:46
|1.7423
|0.00
|0.00
|14.00
|1830119
|2005.11.14 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7376
|1.7476
|1.7356
|2005.11.14 16:42
|1.7356
|0.00
|0.00
|14.00
|1830275
|2005.11.14 15:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7478
|1.7358
|2005.11.14 16:39
|1.7358
|0.00
|0.00
|14.00
|1830384
|2005.11.14 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7384
|1.7484
|1.7364
|2005.11.14 16:38
|1.7364
|0.00
|0.00
|14.00
|1830879
|2005.11.14 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7376
|1.7476
|1.7356
|2005.11.14 16:42
|1.7356
|0.00
|0.00
|14.00
|1830987
|2005.11.14 16:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7478
|1.7358
|2005.11.14 16:39
|1.7358
|0.00
|0.00
|14.00
|1831085
|2005.11.14 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7478
|1.7358
|2005.11.14 16:39
|1.7358
|0.00
|0.00
|14.00
|1832604
|2005.11.14 17:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7369
|1.7469
|1.7349
|2005.11.14 17:45
|1.7349
|0.00
|0.00
|14.00
|1832789
|2005.11.14 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7370
|1.7470
|1.7350
|2005.11.14 17:45
|1.7350
|0.00
|0.00
|14.00
|1832864
|2005.11.14 17:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7368
|1.7468
|1.7348
|2005.11.14 17:45
|1.7348
|0.00
|0.00
|14.00
|1836824
|2005.11.14 21:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7382
|1.7282
|1.7402
|2005.11.16 11:37
|1.7282
|0.00
|0.12
|-70.00
|1836899
|2005.11.14 21:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7382
|1.7282
|1.7402
|2005.11.16 11:37
|1.7282
|0.00
|0.12
|-70.00
|1836942
|2005.11.14 21:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7384
|1.7284
|1.7404
|2005.11.16 11:37
|1.7284
|0.00
|0.12
|-70.00
|1837302
|2005.11.14 22:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7386
|1.7286
|1.7406
|2005.11.16 11:36
|1.7286
|0.00
|0.12
|-70.00
|1837343
|2005.11.14 22:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7382
|1.7282
|1.7402
|2005.11.16 11:37
|1.7282
|0.00
|0.12
|-70.00
|1837371
|2005.11.14 22:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7386
|1.7286
|1.7406
|2005.11.16 11:36
|1.7286
|0.00
|0.12
|-70.00
|1838353
|2005.11.15 01:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7390
|1.7290
|1.7410
|2005.11.16 11:31
|1.7290
|0.00
|0.06
|-70.00
|1838384
|2005.11.15 01:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7394
|1.7294
|1.7414
|2005.11.16 11:31
|1.7294
|0.00
|0.06
|-70.00
|1838427
|2005.11.15 01:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7393
|1.7293
|1.7413
|2005.11.16 11:31
|1.7293
|0.00
|0.06
|-70.00
|1869368
|2005.11.16 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7250
|1.7350
|1.7230
|2005.11.16 15:01
|1.7230
|0.00
|0.00
|14.00
|1869472
|2005.11.16 14:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7247
|1.7347
|1.7227
|2005.11.16 15:02
|1.7227
|0.00
|0.00
|14.00
|1869535
|2005.11.16 14:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7249
|1.7349
|1.7229
|2005.11.16 15:01
|1.7229
|0.00
|0.00
|14.00
|1870788
|2005.11.16 15:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7214
|1.7314
|1.7194
|2005.11.16 15:35
|1.7194
|0.00
|0.00
|14.00
|1870992
|2005.11.16 15:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7197
|1.7297
|1.7177
|2005.11.16 15:36
|1.7177
|0.00
|0.00
|14.00
|1871125
|2005.11.16 15:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7203
|1.7303
|1.7183
|2005.11.16 15:36
|1.7183
|0.00
|0.00
|14.00
|1883431
|2005.11.17 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7170
|1.7270
|1.7150
|2005.11.18 08:52
|1.7150
|0.00
|-0.26
|14.00
|1883599
|2005.11.17 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7165
|1.7265
|1.7145
|2005.11.18 08:52
|1.7145
|0.00
|-0.26
|14.00
|1883796
|2005.11.17 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7165
|1.7265
|1.7145
|2005.11.18 08:52
|1.7145
|0.00
|-0.26
|14.00
|1884923
|2005.11.17 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7166
|1.7266
|1.7146
|2005.11.18 08:52
|1.7146
|0.00
|-0.26
|14.00
|1885104
|2005.11.17 09:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7174
|1.7274
|1.7154
|2005.11.18 05:05
|1.7154
|0.00
|-0.26
|14.00
|1885224
|2005.11.17 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7166
|1.7266
|1.7146
|2005.11.18 08:52
|1.7146
|0.00
|-0.26
|14.00
|1890418
|2005.11.17 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7195
|1.7095
|1.7215
|2005.11.17 19:19
|1.7215
|0.00
|0.00
|14.00
|1890530
|2005.11.17 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7197
|1.7097
|1.7217
|2005.11.17 19:19
|1.7217
|0.00
|0.00
|14.00
|1890590
|2005.11.17 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7199
|1.7099
|1.7219
|2005.11.17 19:24
|1.7219
|0.00
|0.00
|14.00
|1906828
|2005.11.18 08:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7163
|1.7263
|1.7143
|2005.11.18 09:01
|1.7143
|0.00
|0.00
|14.00
|1906912
|2005.11.18 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7170
|1.7270
|1.7150
|2005.11.18 08:52
|1.7150
|0.00
|0.00
|14.00
|1907018
|2005.11.18 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7169
|1.7269
|1.7149
|2005.11.18 08:52
|1.7149
|0.00
|0.00
|14.00
|1912132
|2005.11.18 12:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7133
|1.7033
|1.7153
|2005.11.18 13:37
|1.7153
|0.00
|0.00
|14.00
|1912205
|2005.11.18 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7132
|1.7032
|1.7152
|2005.11.18 13:37
|1.7152
|0.00
|0.00
|14.00
|1912305
|2005.11.18 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7133
|1.7033
|1.7153
|2005.11.18 13:37
|1.7153
|0.00
|0.00
|14.00
|1912763
|2005.11.18 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7136
|1.7036
|1.7156
|2005.11.18 14:51
|1.7156
|0.00
|0.00
|14.00
|1912777
|2005.11.18 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7138
|1.7038
|1.7158
|2005.11.18 14:51
|1.7158
|0.00
|0.00
|14.00
|1912852
|2005.11.18 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7133
|1.7033
|1.7153
|2005.11.18 13:37
|1.7153
|0.00
|0.00
|14.00
|1914889
|2005.11.18 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7146
|1.7046
|1.7166
|2005.11.18 15:03
|1.7166
|0.00
|0.00
|14.00
|1915212
|2005.11.18 15:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7184
|1.7084
|1.7204
|2005.11.18 15:33
|1.7204
|0.00
|0.00
|14.00
|1915470
|2005.11.18 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7174
|1.7074
|1.7194
|2005.11.18 15:29
|1.7194
|0.00
|0.00
|14.00
|1929190
|2005.11.21 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7172
|1.7272
|1.7152
|2005.11.22 09:24
|1.7152
|0.00
|-0.26
|14.00
|1929278
|2005.11.21 07:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7169
|1.7269
|1.7149
|2005.11.22 09:35
|1.7149
|0.00
|-0.26
|14.00
|1929363
|2005.11.21 07:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7172
|1.7272
|1.7152
|2005.11.22 09:24
|1.7152
|0.00
|-0.26
|14.00
|1931821
|2005.11.21 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7220
|1.7120
|1.7240
|2005.11.21 15:20
|1.7240
|0.00
|0.00
|14.00
|1932054
|2005.11.21 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7205
|1.7105
|1.7225
|2005.11.21 15:05
|1.7225
|0.00
|0.00
|14.00
|1932241
|2005.11.21 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7203
|1.7103
|1.7223
|2005.11.21 15:05
|1.7223
|0.00
|0.00
|14.00
|1933514
|2005.11.21 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7213
|1.7113
|1.7233
|2005.11.21 15:12
|1.7233
|0.00
|0.00
|14.00
|1933655
|2005.11.21 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7213
|1.7113
|1.7233
|2005.11.21 15:12
|1.7233
|0.00
|0.00
|14.00
|1933810
|2005.11.21 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7211
|1.7111
|1.7231
|2005.11.21 15:12
|1.7231
|0.00
|0.00
|14.00
|1950340
|2005.11.21 19:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7170
|1.7270
|1.7150
|2005.11.22 09:35
|1.7150
|0.00
|-0.26
|14.00
|1950422
|2005.11.21 19:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7172
|1.7272
|1.7152
|2005.11.22 09:24
|1.7152
|0.00
|-0.26
|14.00
|1950512
|2005.11.21 19:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7174
|1.7274
|1.7154
|2005.11.22 09:13
|1.7154
|0.00
|-0.26
|14.00
|1954525
|2005.11.22 00:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7155
|1.7255
|1.7135
|2005.11.22 09:39
|1.7135
|0.00
|0.00
|14.00
|1954666
|2005.11.22 00:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7155
|1.7255
|1.7135
|2005.11.22 09:39
|1.7135
|0.00
|0.00
|14.00
|1954739
|2005.11.22 00:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7155
|1.7255
|1.7135
|2005.11.22 09:39
|1.7135
|0.00
|0.00
|14.00
|1960877
|2005.11.22 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7155
|1.7255
|1.7135
|2005.11.22 09:39
|1.7135
|0.00
|0.00
|14.00
|1961051
|2005.11.22 09:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7148
|1.7248
|1.7128
|2005.11.22 09:40
|1.7128
|0.00
|0.00
|14.00
|1961067
|2005.11.22 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7150
|1.7250
|1.7130
|2005.11.22 09:40
|1.7130
|0.00
|0.00
|14.00
|1963200
|2005.11.22 10:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7117
|1.7217
|1.7097
|2005.11.22 14:12
|1.7097
|0.00
|0.00
|14.00
|1963351
|2005.11.22 10:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7111
|1.7211
|1.7091
|2005.11.22 14:13
|1.7091
|0.00
|0.00
|14.00
|1963494
|2005.11.22 10:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7111
|1.7211
|1.7091
|2005.11.22 14:13
|1.7091
|0.00
|0.00
|14.00
|1964410
|2005.11.22 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7123
|1.7223
|1.7103
|2005.11.22 13:55
|1.7103
|0.00
|0.00
|14.00
|1964479
|2005.11.22 11:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7121
|1.7221
|1.7101
|2005.11.22 13:55
|1.7101
|0.00
|0.00
|14.00
|1964553
|2005.11.22 11:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7117
|1.7217
|1.7097
|2005.11.22 14:12
|1.7097
|0.00
|0.00
|14.00
|1966723
|2005.11.22 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7121
|1.7021
|1.7141
|2005.11.22 17:10
|1.7141
|0.00
|0.00
|14.00
|1966802
|2005.11.22 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7109
|1.7209
|1.7089
|2005.11.22 14:16
|1.7089
|0.00
|0.00
|14.00
|1966964
|2005.11.22 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7115
|1.7215
|1.7095
|2005.11.22 14:12
|1.7095
|0.00
|0.00
|14.00
|1967659
|2005.11.22 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7111
|1.7211
|1.7091
|2005.11.22 14:13
|1.7091
|0.00
|0.00
|14.00
|1967786
|2005.11.22 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7106
|1.7206
|1.7086
|2005.11.22 16:09
|1.7086
|0.00
|0.00
|14.00
|1967962
|2005.11.22 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7092
|1.7192
|1.7072
|2005.11.22 16:11
|1.7072
|0.00
|0.00
|14.00
|1986088
|2005.11.23 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7251
|1.7151
|1.7271
|2005.11.24 11:30
|1.7271
|0.00
|0.19
|14.00
|1986163
|2005.11.23 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7258
|1.7158
|1.7278
|2005.11.24 11:30
|1.7278
|0.00
|0.19
|14.00
|1986252
|2005.11.23 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7260
|1.7160
|1.7280
|2005.11.24 11:38
|1.7280
|0.00
|0.19
|14.00
|1993509
|2005.11.23 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7218
|1.7318
|1.7198
|2005.11.23 14:22
|1.7198
|0.00
|0.00
|14.00
|1997762
|2005.11.23 16:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7229
|1.7129
|1.7249
|2005.11.24 10:28
|1.7249
|0.00
|0.19
|14.00
|2010726
|2005.11.24 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7250
|1.7150
|1.7270
|2005.11.24 11:30
|1.7270
|0.00
|0.00
|14.00
|
|0.00
|-1.46
|420.00
|Closed P/L:
|418.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1991726
|2005.11.23 12:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7209
|1.7309
|1.7189
|
|1.7247
|0.00
|-0.78
|-26.60
|1991846
|2005.11.23 12:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7209
|1.7309
|1.7189
|
|1.7247
|0.00
|-0.78
|-26.60
|1992059
|2005.11.23 12:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7199
|1.7299
|1.7179
|
|1.7247
|0.00
|-0.78
|-33.60
|1993188
|2005.11.23 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7212
|1.7312
|1.7192
|
|1.7247
|0.00
|-0.78
|-24.50
|1993327
|2005.11.23 13:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7214
|1.7314
|1.7194
|
|1.7247
|0.00
|-0.78
|-23.10
|2013971
|2005.11.24 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7245
|1.7345
|1.7225
|
|1.7247
|0.00
|0.00
|-1.40
|2014058
|2005.11.24 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7239
|1.7339
|1.7219
|
|1.7247
|0.00
|0.00
|-5.60
|2014150
|2005.11.24 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7239
|1.7339
|1.7219
|
|1.7247
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|0.00
|-3.90
|-147.00
|
|Floating P/L:
|-150.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|418.54
|Floating P/L:
|-150.90
|Margin:
|964.36
|Balance:
|10 418.54
|Equity:
|10 267.64
|Free Margin:
|9 303.28