|Interbank FX, LLC
|Account: 219680
|Name: Starter_v6_M15
|Currency: USD
|2005 December 21, 06:33
|Closed Transactions:
|Gains
|Losses
|Gain >= 50
|Loss <= -50
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2578841
|2005.11.30 20:45
|buy
|1
|gbpusd
|1.7295
|1.7260
|1.7305
|2005.12.01 00:00
|1.7305
|0
|9.9
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2578890
|2005.11.30 20:52
|sell
|1
|eurgbp
|0.6816
|0.6851
|0.6806
|2005.12.01 04:20
|0.6817
|0
|21
|-17.3
|eurgbp
|-17.3
|2581690
|2005.12.01 01:01
|sell
|1
|usdcad
|1.1662
|1.1697
|1.1652
|2005.12.01 14:02
|1.1697
|0
|0
|-299.22
|usdcad
|usdcad
|-299.22
|2582047
|2005.12.01 01:33
|buy
|1
|usdjpy
|119.75
|119.40
|119.85
|2005.12.01 03:30
|119.79
|0
|0
|33.39
|usdjpy
|33.39
|2582648
|2005.12.01 02:16
|buy
|1
|eurjpy
|141.21
|140.86
|141.31
|2005.12.01 05:20
|141.20
|0
|0
|-8.35
|eurjpy
|-8.35
|2583003
|2005.12.01 03:22
|buy
|1
|gbpusd
|1.7291
|1.7256
|1.7301
|2005.12.01 06:26
|1.7301
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2605658
|2005.12.01 20:32
|sell
|1
|eurusd
|1.1732
|1.1767
|1.1722
|2005.12.02 01:43
|1.1722
|0
|5.3
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|2605734
|2005.12.01 20:36
|buy
|1
|usdchf
|1.3183
|1.3148
|1.3193
|2005.12.02 01:44
|1.3193
|0
|8.25
|75.8
|usdchf
|usdchf
|75.8
|2606020
|2005.12.01 21:01
|buy
|1
|usdjpy
|120.47
|120.12
|120.57
|2005.12.01 21:24
|120.57
|0
|0
|82.94
|usdjpy
|usdjpy
|82.94
|2606402
|2005.12.01 21:20
|sell
|1
|eurgbp
|0.6778
|0.6813
|0.6768
|2005.12.02 01:43
|0.6778
|0
|7
|0
|eurgbp
|0
|2606941
|2005.12.01 21:46
|sell
|1
|eurchf
|1.5463
|1.5498
|1.5453
|2005.12.02 01:56
|1.5463
|0
|-5
|0
|eurchf
|0
|2609267
|2005.12.02 01:46
|buy
|1
|eurjpy
|141.43
|141.08
|141.53
|2005.12.02 10:51
|141.43
|0
|0
|0
|eurjpy
|0
|2611082
|2005.12.02 06:15
|sell
|1
|eurgbp
|0.6775
|0.6810
|0.6765
|2005.12.02 08:00
|0.6776
|0
|0
|-17.29
|eurgbp
|-17.29
|2612245
|2005.12.02 07:23
|sell
|1
|eurchf
|1.5461
|1.5496
|1.5451
|2005.12.02 08:06
|1.5451
|0
|0
|75.82
|eurchf
|eurchf
|75.82
|2639340
|2005.12.05 00:15
|buy
|1
|gbpusd
|1.7324
|1.7289
|1.7334
|2005.12.05 07:07
|1.7289
|0
|0
|-350
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|-350
|2640628
|2005.12.05 01:19
|sell
|1
|eurgbp
|0.6759
|0.6794
|0.6749
|2005.12.05 04:05
|0.6760
|0
|0
|-17.3
|eurgbp
|-17.3
|2640700
|2005.12.05 01:30
|sell
|1
|eurchf
|1.5435
|1.5470
|1.5425
|2005.12.05 14:51
|1.5431
|0
|0
|30.5
|eurchf
|30.5
|2642027
|2005.12.05 03:00
|sell
|1
|usdcad
|1.1619
|1.1654
|1.1609
|2005.12.05 07:02
|1.1617
|0
|0
|17.22
|usdcad
|17.22
|2647032
|2005.12.05 08:01
|buy
|1
|usdjpy
|121.29
|120.94
|121.39
|2005.12.05 12:50
|120.94
|0
|0
|-289.42
|usdjpy
|usdjpy
|-289.42
|2647452
|2005.12.05 08:47
|buy
|1
|eurjpy
|141.89
|141.54
|141.99
|2005.12.05 11:12
|141.99
|0
|0
|82.64
|eurjpy
|eurjpy
|82.64
|2649535
|2005.12.05 11:08
|sell
|1
|gbpusd
|1.7307
|1.7342
|1.7297
|2005.12.05 11:12
|1.7342
|0
|0
|-350
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|-350
|2674630
|2005.12.05 21:30
|buy
|1
|eurgbp
|0.6771
|0.6736
|0.6781
|2005.12.06 01:31
|0.6769
|0
|-8.5
|-34.82
|eurgbp
|-34.82
|2675914
|2005.12.05 23:33
|buy
|1
|eurusd
|1.1791
|1.1756
|1.1801
|2005.12.06 06:52
|1.1787
|0
|0
|-40
|eurusd
|-40
|2677370
|2005.12.06 01:15
|buy
|1
|gbpusd
|1.7417
|1.7382
|1.7427
|2005.12.06 06:33
|1.7416
|0
|0
|-10
|gbpusd
|-10
|2677377
|2005.12.06 01:16
|sell
|1
|usdchf
|1.3073
|1.3108
|1.3063
|2005.12.06 06:57
|1.3078
|0
|0
|-38.23
|usdchf
|-38.23
|2678593
|2005.12.06 03:16
|sell
|1
|eurchf
|1.5411
|1.5446
|1.5401
|2005.12.06 09:33
|1.5408
|0
|0
|22.92
|eurchf
|22.92
|2692839
|2005.12.06 14:02
|buy
|1
|usdjpy
|121.08
|120.73
|121.18
|2005.12.06 23:10
|120.73
|0
|10.3
|-289.9
|usdjpy
|usdjpy
|-289.9
|2704672
|2005.12.06 19:01
|sell
|1
|eurchf
|1.5398
|1.5433
|1.5388
|2005.12.06 21:30
|1.5397
|0
|0
|7.66
|eurchf
|7.66
|2711154
|2005.12.07 01:49
|sell
|1
|eurgbp
|0.6770
|0.6805
|0.6760
|2005.12.07 04:31
|0.6772
|0
|0
|-34.78
|eurgbp
|-34.78
|2748891
|2005.12.08 06:00
|buy
|1
|usdcad
|1.1595
|1.1560
|1.1605
|2005.12.08 07:35
|1.1605
|0
|0
|86.17
|usdcad
|usdcad
|86.17
|2779757
|2005.12.08 20:15
|buy
|1
|eurjpy
|142.14
|141.79
|142.24
|2005.12.08 20:42
|142.24
|0
|0
|83.08
|eurjpy
|eurjpy
|83.08
|2780692
|2005.12.08 21:15
|buy
|1
|eurusd
|1.1816
|1.1781
|1.1826
|2005.12.09 04:45
|1.1811
|0
|-5.95
|-50
|eurusd
|eurusd
|-50
|2781460
|2005.12.08 22:02
|sell
|1
|usdjpy
|120.30
|120.65
|120.20
|2005.12.09 00:39
|120.65
|0
|0
|-290.1
|usdjpy
|usdjpy
|-290.1
|2782543
|2005.12.08 23:31
|sell
|1
|usdchf
|1.3002
|1.3037
|1.2992
|2005.12.09 05:15
|1.3014
|0
|0
|-92.21
|usdchf
|usdchf
|-92.21
|2783039
|2005.12.09 00:01
|buy
|1
|gbpusd
|1.7523
|1.7488
|1.7533
|2005.12.09 05:03
|1.7519
|0
|0
|-40
|gbpusd
|-40
|2789193
|2005.12.09 05:00
|sell
|1
|eurgbp
|0.6740
|0.6775
|0.6730
|2005.12.09 08:36
|0.6742
|0
|0
|-34.97
|eurgbp
|-34.97
|2805835
|2005.12.09 14:09
|sell
|1
|eurjpy
|142.10
|142.45
|142.00
|2005.12.09 14:59
|142.45
|0
|0
|-290.36
|eurjpy
|eurjpy
|-290.36
|2826689
|2005.12.12 06:26
|buy
|1
|usdjpy
|120.84
|120.49
|120.94
|2005.12.12 08:45
|120.49
|0
|0
|-290.48
|usdjpy
|usdjpy
|-290.48
|2866250
|2005.12.12 21:16
|sell
|1
|usdchf
|1.2903
|1.2938
|1.2893
|2005.12.12 22:21
|1.2893
|0
|-8.75
|77.56
|usdchf
|usdchf
|77.56
|2866254
|2005.12.12 21:16
|buy
|1
|eurusd
|1.1952
|1.1917
|1.1962
|2005.12.13 01:46
|1.1962
|0
|-5.95
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|2870677
|2005.12.13 00:48
|sell
|1
|eurgbp
|0.6733
|0.6768
|0.6723
|2005.12.13 02:39
|0.6739
|0
|0
|-106.66
|eurgbp
|eurgbp
|-106.66
|2870868
|2005.12.13 01:00
|sell
|1
|usdjpy
|119.85
|120.20
|119.75
|2005.12.13 01:48
|119.75
|0
|0
|83.51
|usdjpy
|usdjpy
|83.51
|2935645
|2005.12.14 08:16
|buy
|1
|eurgbp
|0.6769
|0.6734
|0.6779
|2005.12.14 09:40
|0.6779
|0
|0
|177.22
|eurgbp
|eurgbp
|eurgbp
|177.22
|2969651
|2005.12.14 20:45
|sell
|1
|usdchf
|1.2818
|1.2853
|1.2808
|2005.12.15 01:15
|1.2808
|0
|-26.25
|78.08
|usdchf
|usdchf
|78.08
|2970626
|2005.12.14 21:46
|sell
|1
|usdjpy
|117.33
|117.68
|117.23
|2005.12.14 23:39
|117.68
|0
|-31.5
|-297.42
|usdjpy
|usdjpy
|-297.42
|2970820
|2005.12.14 22:00
|sell
|1
|eurjpy
|140.84
|141.19
|140.74
|2005.12.14 23:49
|140.74
|0
|-21.9
|85.12
|eurjpy
|eurjpy
|85.12
|2975469
|2005.12.15 00:02
|sell
|1
|usdjpy
|117.47
|117.82
|117.37
|2005.12.15 00:13
|117.37
|0
|0
|85.2
|usdjpy
|usdjpy
|85.2
|2976758
|2005.12.15 00:46
|buy
|1
|usdcad
|1.1514
|1.1479
|1.1524
|2005.12.15 05:24
|1.1514
|0
|0
|0
|usdcad
|0
|3016529
|2005.12.15 18:01
|sell
|1
|eurjpy
|139.49
|139.84
|139.39
|2005.12.15 19:11
|139.39
|0
|0
|85.79
|eurjpy
|eurjpy
|85.79
|3019828
|2005.12.15 22:00
|sell
|1
|gbpusd
|1.7652
|1.7687
|1.7642
|2005.12.16 00:52
|1.7642
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|3020198
|2005.12.15 22:31
|sell
|1
|eurusd
|1.1974
|1.2009
|1.1964
|2005.12.15 23:11
|1.1964
|0
|0
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|3021994
|2005.12.16 00:04
|buy
|1
|usdcad
|1.1582
|1.1547
|1.1592
|2005.12.16 05:15
|1.1578
|0
|0
|-34.55
|usdcad
|-34.55
|3064893
|2005.12.19 03:39
|buy
|1
|eurgbp
|0.6788
|0.6753
|0.6798
|2005.12.19 09:06
|0.6798
|0
|0
|176.64
|eurgbp
|eurgbp
|eurgbp
|176.64
|3065865
|2005.12.19 05:03
|buy
|1
|eurusd
|1.2014
|1.1979
|1.2024
|2005.12.19 08:12
|1.2024
|0
|0
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|3066507
|2005.12.19 06:00
|buy
|1
|eurchf
|1.5496
|1.5461
|1.5506
|2005.12.19 08:12
|1.5506
|0
|0
|77.55
|eurchf
|eurchf
|77.55
|3081536
|2005.12.19 14:47
|buy
|1
|eurgbp
|0.6798
|0.6763
|0.6808
|2005.12.19 17:01
|0.6800
|0
|0
|35.27
|eurgbp
|35.27
|3089192
|2005.12.19 19:35
|buy
|1
|eurchf
|1.5515
|1.5480
|1.5525
|2005.12.19 21:35
|1.5517
|0
|0
|15.47
|eurchf
|15.47
|3091492
|2005.12.19 21:23
|buy
|1
|usdchf
|1.2929
|1.2894
|1.2939
|2005.12.20 01:23
|1.2939
|0
|8.25
|77.29
|usdchf
|usdchf
|77.29
|3092124
|2005.12.19 22:17
|sell
|1
|gbpusd
|1.7630
|1.7665
|1.7620
|2005.12.19 23:27
|1.7620
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|3094581
|2005.12.20 00:46
|buy
|1
|eurgbp
|0.6812
|0.6777
|0.6822
|2005.12.20 02:44
|0.6812
|0
|0
|0
|eurgbp
|0
|3096580
|2005.12.20 02:45
|buy
|1
|usdcad
|1.1680
|1.1645
|1.1690
|2005.12.20 09:34
|1.1690
|0
|0
|85.54
|usdcad
|usdcad
|85.54
|3104282
|2005.12.20 07:35
|buy
|1
|eurchf
|1.5519
|1.5484
|1.5529
|2005.12.20 09:30
|1.5528
|0
|0
|69.4
|eurchf
|eurchf
|69.4
|3104725
|2005.12.20 07:52
|sell
|1
|gbpusd
|1.7605
|1.7640
|1.7595
|2005.12.20 09:35
|1.7595
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|3108637
|2005.12.20 09:46
|buy
|1
|usdjpy
|116.56
|116.21
|116.66
|2005.12.20 13:38
|116.66
|0
|0
|85.72
|usdjpy
|usdjpy
|85.72
|3139020
|2005.12.20 21:15
|sell
|1
|eurjpy
|138.96
|139.31
|138.86
|2005.12.20 23:49
|139.31
|0
|-7.3
|-298.43
|eurjpy
|eurjpy
|-298.43
|3139761
|2005.12.20 22:15
|buy
|1
|usdchf
|1.3087
|1.3052
|1.3097
|2005.12.21 04:20
|1.3080
|0
|0
|-53.52
|usdchf
|usdchf
|-53.52
|3140371
|2005.12.20 23:12
|sell
|1
|eurusd
|1.1864
|1.1899
|1.1854
|2005.12.21 04:51
|1.1871
|0
|0
|-70
|eurusd
|eurusd
|-70
|0
|-51.1
|-951.81
|Closed P/L:
|-1 002.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|3148832
|2005.12.21 05:45
|sell
|1
|eurjpy
|138.99
|139.34
|138.89
|139.18
|0
|0
|-162.16
|Positive
|Negative
|Gain >= 50
|Loss <=-50
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|3139871
|2005.12.20 22:30
|buy
|1
|usdcad
|1.1728
|1.1693
|1.1738
|1.1714
|0
|0
|-119.52
|USDJPY
|5
|5
|4
|5
|0
|0
|USDJPY
|NET
|-1086.56
|240
|124.77
|-250
|299.32
|-144.84
|-260.51
|126.01
|0
|0
|-281.68
|EURUSD
|4
|3
|4
|2
|4
|0
|EURUSD
|TOTAL GAIN
|370.76
|400
|308.73
|500
|299.32
|188.93
|336.63
|389.13
|Floating P/L:
|-281.68
|USDCHF
|4
|3
|4
|2
|0
|0
|USDCHF
|TOTAL LOSS
|-1457.32
|-160
|-183.96
|-750
|0
|-333.77
|-597.14
|-263.12
|Working Orders:
|GBPUSD
|5
|4
|5
|2
|5
|2
|GBPUSD
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|EURCHF
|8
|0
|3
|0
|0
|0
|EURCHF
|No transactions
|USDCAD
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|USDCAD
|EURJPY
|5
|3
|4
|2
|0
|0
|EURJPY
|Summary:
|EURGBP
|5
|7
|2
|1
|2
|0
|EURGBP
|Deposit/Withdrawal:
|0
|Credit Facility:
|0
|TOTAL
|40
|27
|28
|15
|11
|2
|TOTAL
|Closed Trade P/L:
|-1 002.91
|Floating P/L:
|-281.68
|Margin:
|2 000.00
|Balance:
|998 634.26
|Equity:
|998 352.58
|Free Margin:
|996 352.58
|Details:
|Gross Profit:
|2 773.05
|Gross Loss:
|3 775.96
|Total Net Profit:
|-1 002.91
|Profit Factor:
|0.73
|Expected Payoff:
|-14.97
|Absolute Drawdown:
|1 944.29
|Maximal Drawdown (%):
|299.22 (0.0%)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|33 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|34 (64.71%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (59.70%)
|Loss trades (% of total):
|27 (40.30%)
|Largest
|profit trade:
|177.22
|loss trade:
|-350
|Average
|profit trade:
|69.33
|loss trade:
|-139.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (931.13)
|consecutive losses ($):
|7 (-1 094.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|931.13 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 094.07 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2