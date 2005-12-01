Interbank FX, LLC
Account: 219680 Name: Starter_v6_M15 Currency: USD 2005 December 21, 06:33
Closed Transactions: Gains Losses Gain >= 50 Loss <= -50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit                        
2578841 2005.11.30 20:45 buy 1 gbpusd 1.7295 1.7260 1.7305 2005.12.01 00:00 1.7305 0 9.9 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2578890 2005.11.30 20:52 sell 1 eurgbp 0.6816 0.6851 0.6806 2005.12.01 04:20 0.6817 0 21 -17.3   eurgbp                     -17.3
2581690 2005.12.01 01:01 sell 1 usdcad 1.1662 1.1697 1.1652 2005.12.01 14:02 1.1697 0 0 -299.22   usdcad   usdcad               -299.22    
2582047 2005.12.01 01:33 buy 1 usdjpy 119.75 119.40 119.85 2005.12.01 03:30 119.79 0 0 33.39 usdjpy       33.39              
2582648 2005.12.01 02:16 buy 1 eurjpy 141.21 140.86 141.31 2005.12.01 05:20 141.20 0 0 -8.35   eurjpy                   -8.35  
2583003 2005.12.01 03:22 buy 1 gbpusd 1.7291 1.7256 1.7301 2005.12.01 06:26 1.7301 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2605658 2005.12.01 20:32 sell 1 eurusd 1.1732 1.1767 1.1722 2005.12.02 01:43 1.1722 0 5.3 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2605734 2005.12.01 20:36 buy 1 usdchf 1.3183 1.3148 1.3193 2005.12.02 01:44 1.3193 0 8.25 75.8 usdchf usdchf         75.8          
2606020 2005.12.01 21:01 buy 1 usdjpy 120.47 120.12 120.57 2005.12.01 21:24 120.57 0 0 82.94 usdjpy usdjpy     82.94              
2606402 2005.12.01 21:20 sell 1 eurgbp 0.6778 0.6813 0.6768 2005.12.02 01:43 0.6778 0 7 0 eurgbp                     0
2606941 2005.12.01 21:46 sell 1 eurchf 1.5463 1.5498 1.5453 2005.12.02 01:56 1.5463 0 -5 0 eurchf               0      
2609267 2005.12.02 01:46 buy 1 eurjpy 141.43 141.08 141.53 2005.12.02 10:51 141.43 0 0 0 eurjpy                   0  
2611082 2005.12.02 06:15 sell 1 eurgbp 0.6775 0.6810 0.6765 2005.12.02 08:00 0.6776 0 0 -17.29   eurgbp                     -17.29
2612245 2005.12.02 07:23 sell 1 eurchf 1.5461 1.5496 1.5451 2005.12.02 08:06 1.5451 0 0 75.82 eurchf eurchf             75.82      
2639340 2005.12.05 00:15 buy 1 gbpusd 1.7324 1.7289 1.7334 2005.12.05 07:07 1.7289 0 0 -350   gbpusd   gbpusd   gbpusd       -350        
2640628 2005.12.05 01:19 sell 1 eurgbp 0.6759 0.6794 0.6749 2005.12.05 04:05 0.6760 0 0 -17.3   eurgbp                     -17.3
2640700 2005.12.05 01:30 sell 1 eurchf 1.5435 1.5470 1.5425 2005.12.05 14:51 1.5431 0 0 30.5 eurchf               30.5      
2642027 2005.12.05 03:00 sell 1 usdcad 1.1619 1.1654 1.1609 2005.12.05 07:02 1.1617 0 0 17.22 usdcad                 17.22    
2647032 2005.12.05 08:01 buy 1 usdjpy 121.29 120.94 121.39 2005.12.05 12:50 120.94 0 0 -289.42   usdjpy   usdjpy     -289.42              
2647452 2005.12.05 08:47 buy 1 eurjpy 141.89 141.54 141.99 2005.12.05 11:12 141.99 0 0 82.64 eurjpy eurjpy                 82.64  
2649535 2005.12.05 11:08 sell 1 gbpusd 1.7307 1.7342 1.7297 2005.12.05 11:12 1.7342 0 0 -350   gbpusd   gbpusd   gbpusd       -350        
2674630 2005.12.05 21:30 buy 1 eurgbp 0.6771 0.6736 0.6781 2005.12.06 01:31 0.6769 0 -8.5 -34.82   eurgbp                     -34.82
2675914 2005.12.05 23:33 buy 1 eurusd 1.1791 1.1756 1.1801 2005.12.06 06:52 1.1787 0 0 -40   eurusd         -40            
2677370 2005.12.06 01:15 buy 1 gbpusd 1.7417 1.7382 1.7427 2005.12.06 06:33 1.7416 0 0 -10   gbpusd             -10        
2677377 2005.12.06 01:16 sell 1 usdchf 1.3073 1.3108 1.3063 2005.12.06 06:57 1.3078 0 0 -38.23   usdchf           -38.23          
2678593 2005.12.06 03:16 sell 1 eurchf 1.5411 1.5446 1.5401 2005.12.06 09:33 1.5408 0 0 22.92 eurchf               22.92      
2692839 2005.12.06 14:02 buy 1 usdjpy 121.08 120.73 121.18 2005.12.06 23:10 120.73 0 10.3 -289.9   usdjpy   usdjpy     -289.9              
2704672 2005.12.06 19:01 sell 1 eurchf 1.5398 1.5433 1.5388 2005.12.06 21:30 1.5397 0 0 7.66 eurchf               7.66      
2711154 2005.12.07 01:49 sell 1 eurgbp 0.6770 0.6805 0.6760 2005.12.07 04:31 0.6772 0 0 -34.78   eurgbp                     -34.78
2748891 2005.12.08 06:00 buy 1 usdcad 1.1595 1.1560 1.1605 2005.12.08 07:35 1.1605 0 0 86.17 usdcad usdcad               86.17    
2779757 2005.12.08 20:15 buy 1 eurjpy 142.14 141.79 142.24 2005.12.08 20:42 142.24 0 0 83.08 eurjpy eurjpy                 83.08  
2780692 2005.12.08 21:15 buy 1 eurusd 1.1816 1.1781 1.1826 2005.12.09 04:45 1.1811 0 -5.95 -50   eurusd   eurusd       -50            
2781460 2005.12.08 22:02 sell 1 usdjpy 120.30 120.65 120.20 2005.12.09 00:39 120.65 0 0 -290.1   usdjpy   usdjpy     -290.1              
2782543 2005.12.08 23:31 sell 1 usdchf 1.3002 1.3037 1.2992 2005.12.09 05:15 1.3014 0 0 -92.21   usdchf   usdchf         -92.21          
2783039 2005.12.09 00:01 buy 1 gbpusd 1.7523 1.7488 1.7533 2005.12.09 05:03 1.7519 0 0 -40   gbpusd             -40        
2789193 2005.12.09 05:00 sell 1 eurgbp 0.6740 0.6775 0.6730 2005.12.09 08:36 0.6742 0 0 -34.97   eurgbp                     -34.97
2805835 2005.12.09 14:09 sell 1 eurjpy 142.10 142.45 142.00 2005.12.09 14:59 142.45 0 0 -290.36   eurjpy   eurjpy                 -290.36  
2826689 2005.12.12 06:26 buy 1 usdjpy 120.84 120.49 120.94 2005.12.12 08:45 120.49 0 0 -290.48   usdjpy   usdjpy     -290.48              
2866250 2005.12.12 21:16 sell 1 usdchf 1.2903 1.2938 1.2893 2005.12.12 22:21 1.2893 0 -8.75 77.56 usdchf usdchf         77.56          
2866254 2005.12.12 21:16 buy 1 eurusd 1.1952 1.1917 1.1962 2005.12.13 01:46 1.1962 0 -5.95 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2870677 2005.12.13 00:48 sell 1 eurgbp 0.6733 0.6768 0.6723 2005.12.13 02:39 0.6739 0 0 -106.66   eurgbp   eurgbp                   -106.66
2870868 2005.12.13 01:00 sell 1 usdjpy 119.85 120.20 119.75 2005.12.13 01:48 119.75 0 0 83.51 usdjpy usdjpy     83.51              
2935645 2005.12.14 08:16 buy 1 eurgbp 0.6769 0.6734 0.6779 2005.12.14 09:40 0.6779 0 0 177.22 eurgbp eurgbp eurgbp                 177.22
2969651 2005.12.14 20:45 sell 1 usdchf 1.2818 1.2853 1.2808 2005.12.15 01:15 1.2808 0 -26.25 78.08 usdchf usdchf         78.08          
2970626 2005.12.14 21:46 sell 1 usdjpy 117.33 117.68 117.23 2005.12.14 23:39 117.68 0 -31.5 -297.42   usdjpy   usdjpy     -297.42              
2970820 2005.12.14 22:00 sell 1 eurjpy 140.84 141.19 140.74 2005.12.14 23:49 140.74 0 -21.9 85.12 eurjpy eurjpy                 85.12  
2975469 2005.12.15 00:02 sell 1 usdjpy 117.47 117.82 117.37 2005.12.15 00:13 117.37 0 0 85.2 usdjpy usdjpy     85.2              
2976758 2005.12.15 00:46 buy 1 usdcad 1.1514 1.1479 1.1524 2005.12.15 05:24 1.1514 0 0 0 usdcad                 0    
3016529 2005.12.15 18:01 sell 1 eurjpy 139.49 139.84 139.39 2005.12.15 19:11 139.39 0 0 85.79 eurjpy eurjpy                 85.79  
3019828 2005.12.15 22:00 sell 1 gbpusd 1.7652 1.7687 1.7642 2005.12.16 00:52 1.7642 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
3020198 2005.12.15 22:31 sell 1 eurusd 1.1974 1.2009 1.1964 2005.12.15 23:11 1.1964 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
3021994 2005.12.16 00:04 buy 1 usdcad 1.1582 1.1547 1.1592 2005.12.16 05:15 1.1578 0 0 -34.55   usdcad                 -34.55    
3064893 2005.12.19 03:39 buy 1 eurgbp 0.6788 0.6753 0.6798 2005.12.19 09:06 0.6798 0 0 176.64 eurgbp eurgbp eurgbp                 176.64
3065865 2005.12.19 05:03 buy 1 eurusd 1.2014 1.1979 1.2024 2005.12.19 08:12 1.2024 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
3066507 2005.12.19 06:00 buy 1 eurchf 1.5496 1.5461 1.5506 2005.12.19 08:12 1.5506 0 0 77.55 eurchf eurchf             77.55      
3081536 2005.12.19 14:47 buy 1 eurgbp 0.6798 0.6763 0.6808 2005.12.19 17:01 0.6800 0 0 35.27 eurgbp                     35.27
3089192 2005.12.19 19:35 buy 1 eurchf 1.5515 1.5480 1.5525 2005.12.19 21:35 1.5517 0 0 15.47 eurchf               15.47      
3091492 2005.12.19 21:23 buy 1 usdchf 1.2929 1.2894 1.2939 2005.12.20 01:23 1.2939 0 8.25 77.29 usdchf usdchf         77.29          
3092124 2005.12.19 22:17 sell 1 gbpusd 1.7630 1.7665 1.7620 2005.12.19 23:27 1.7620 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
3094581 2005.12.20 00:46 buy 1 eurgbp 0.6812 0.6777 0.6822 2005.12.20 02:44 0.6812 0 0 0 eurgbp                     0
3096580 2005.12.20 02:45 buy 1 usdcad 1.1680 1.1645 1.1690 2005.12.20 09:34 1.1690 0 0 85.54 usdcad usdcad               85.54    
3104282 2005.12.20 07:35 buy 1 eurchf 1.5519 1.5484 1.5529 2005.12.20 09:30 1.5528 0 0 69.4 eurchf eurchf             69.4      
3104725 2005.12.20 07:52 sell 1 gbpusd 1.7605 1.7640 1.7595 2005.12.20 09:35 1.7595 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
3108637 2005.12.20 09:46 buy 1 usdjpy 116.56 116.21 116.66 2005.12.20 13:38 116.66 0 0 85.72 usdjpy usdjpy     85.72              
3139020 2005.12.20 21:15 sell 1 eurjpy 138.96 139.31 138.86 2005.12.20 23:49 139.31 0 -7.3 -298.43   eurjpy   eurjpy                 -298.43  
3139761 2005.12.20 22:15 buy 1 usdchf 1.3087 1.3052 1.3097 2005.12.21 04:20 1.3080 0 0 -53.52   usdchf   usdchf         -53.52          
3140371 2005.12.20 23:12 sell 1 eurusd 1.1864 1.1899 1.1854 2005.12.21 04:51 1.1871 0 0 -70   eurusd   eurusd       -70            
0 -51.1 -951.81
Closed P/L: -1 002.91
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit
3148832 2005.12.21 05:45 sell 1 eurjpy 138.99 139.34 138.89 139.18 0 0 -162.16 Positive Negative Gain >= 50 Loss <=-50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
3139871 2005.12.20 22:30 buy 1 usdcad 1.1728 1.1693 1.1738   1.1714 0 0 -119.52 USDJPY 5 5 4 5 0 0 USDJPY NET -1086.56 240 124.77 -250 299.32 -144.84 -260.51 126.01
0 0 -281.68 EURUSD 4 3 4 2 4 0 EURUSD TOTAL GAIN 370.76 400 308.73 500 299.32 188.93 336.63 389.13
Floating P/L: -281.68 USDCHF 4 3 4 2 0 0 USDCHF TOTAL LOSS -1457.32 -160 -183.96 -750 0 -333.77 -597.14 -263.12
Working Orders: GBPUSD 5 4 5 2 5 2 GBPUSD
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   EURCHF 8 0 3 0 0 0 EURCHF
No transactions USDCAD 4 2 2 1 0 0 USDCAD
EURJPY 5 3 4 2 0 0 EURJPY
Summary: EURGBP 5 7 2 1 2 0 EURGBP
Deposit/Withdrawal: 0 Credit Facility: 0 TOTAL 40 27 28 15 11 2 TOTAL
Closed Trade P/L: -1 002.91 Floating P/L: -281.68 Margin: 2 000.00
Balance: 998 634.26 Equity: 998 352.58 Free Margin: 996 352.58
Details:
Gross Profit: 2 773.05 Gross Loss: 3 775.96 Total Net Profit: -1 002.91
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -14.97
Absolute Drawdown: 1 944.29 Maximal Drawdown (%): 299.22 (0.0%)
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 33 (54.55%) Long Positions (won %): 34 (64.71%)
Profit Trades (% of total): 40 (59.70%) Loss trades (% of total): 27 (40.30%)
Largest profit trade: 177.22 loss trade: -350
Average profit trade: 69.33 loss trade: -139.85
Maximum consecutive wins ($): 12 (931.13) consecutive losses ($): 7 (-1 094.07)
Maximal consecutive profit (count): 931.13 (12) consecutive loss (count): -1 094.07 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2