Interbank FX, LLC

Account: 219680 Name: Starter_v6_M15 Currency: USD 2005 December 21, 06:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
25788412005.11.30 20:45buy1.00gbpusd1.72951.72601.73052005.12.01 00:001.73050.009.90100.00
25788902005.11.30 20:52sell1.00eurgbp0.68160.68510.68062005.12.01 04:200.68170.0021.00-17.30
25816902005.12.01 01:01sell1.00usdcad1.16621.16971.16522005.12.01 14:021.16970.000.00-299.22
25820472005.12.01 01:33buy1.00usdjpy119.75119.40119.852005.12.01 03:30119.790.000.0033.39
25826482005.12.01 02:16buy1.00eurjpy141.21140.86141.312005.12.01 05:20141.200.000.00-8.35
25830032005.12.01 03:22buy1.00gbpusd1.72911.72561.73012005.12.01 06:261.73010.000.00100.00
26056582005.12.01 20:32sell1.00eurusd1.17321.17671.17222005.12.02 01:431.17220.005.30100.00
26057342005.12.01 20:36buy1.00usdchf1.31831.31481.31932005.12.02 01:441.31930.008.2575.80
26060202005.12.01 21:01buy1.00usdjpy120.47120.12120.572005.12.01 21:24120.570.000.0082.94
26064022005.12.01 21:20sell1.00eurgbp0.67780.68130.67682005.12.02 01:430.67780.007.000.00
26069412005.12.01 21:46sell1.00eurchf1.54631.54981.54532005.12.02 01:561.54630.00-5.000.00
26092672005.12.02 01:46buy1.00eurjpy141.43141.08141.532005.12.02 10:51141.430.000.000.00
26110822005.12.02 06:15sell1.00eurgbp0.67750.68100.67652005.12.02 08:000.67760.000.00-17.29
26122452005.12.02 07:23sell1.00eurchf1.54611.54961.54512005.12.02 08:061.54510.000.0075.82
26393402005.12.05 00:15buy1.00gbpusd1.73241.72891.73342005.12.05 07:071.72890.000.00-350.00
26406282005.12.05 01:19sell1.00eurgbp0.67590.67940.67492005.12.05 04:050.67600.000.00-17.30
26407002005.12.05 01:30sell1.00eurchf1.54351.54701.54252005.12.05 14:511.54310.000.0030.50
26420272005.12.05 03:00sell1.00usdcad1.16191.16541.16092005.12.05 07:021.16170.000.0017.22
26470322005.12.05 08:01buy1.00usdjpy121.29120.94121.392005.12.05 12:50120.940.000.00-289.42
26474522005.12.05 08:47buy1.00eurjpy141.89141.54141.992005.12.05 11:12141.990.000.0082.64
26495352005.12.05 11:08sell1.00gbpusd1.73071.73421.72972005.12.05 11:121.73420.000.00-350.00
26746302005.12.05 21:30buy1.00eurgbp0.67710.67360.67812005.12.06 01:310.67690.00-8.50-34.82
26759142005.12.05 23:33buy1.00eurusd1.17911.17561.18012005.12.06 06:521.17870.000.00-40.00
26773702005.12.06 01:15buy1.00gbpusd1.74171.73821.74272005.12.06 06:331.74160.000.00-10.00
26773772005.12.06 01:16sell1.00usdchf1.30731.31081.30632005.12.06 06:571.30780.000.00-38.23
26785932005.12.06 03:16sell1.00eurchf1.54111.54461.54012005.12.06 09:331.54080.000.0022.92
26928392005.12.06 14:02buy1.00usdjpy121.08120.73121.182005.12.06 23:10120.730.0010.30-289.90
27046722005.12.06 19:01sell1.00eurchf1.53981.54331.53882005.12.06 21:301.53970.000.007.66
27111542005.12.07 01:49sell1.00eurgbp0.67700.68050.67602005.12.07 04:310.67720.000.00-34.78
27488912005.12.08 06:00buy1.00usdcad1.15951.15601.16052005.12.08 07:351.16050.000.0086.17
27797572005.12.08 20:15buy1.00eurjpy142.14141.79142.242005.12.08 20:42142.240.000.0083.08
27806922005.12.08 21:15buy1.00eurusd1.18161.17811.18262005.12.09 04:451.18110.00-5.95-50.00
27814602005.12.08 22:02sell1.00usdjpy120.30120.65120.202005.12.09 00:39120.650.000.00-290.10
27825432005.12.08 23:31sell1.00usdchf1.30021.30371.29922005.12.09 05:151.30140.000.00-92.21
27830392005.12.09 00:01buy1.00gbpusd1.75231.74881.75332005.12.09 05:031.75190.000.00-40.00
27891932005.12.09 05:00sell1.00eurgbp0.67400.67750.67302005.12.09 08:360.67420.000.00-34.97
28058352005.12.09 14:09sell1.00eurjpy142.10142.45142.002005.12.09 14:59142.450.000.00-290.36
28266892005.12.12 06:26buy1.00usdjpy120.84120.49120.942005.12.12 08:45120.490.000.00-290.48
28662502005.12.12 21:16sell1.00usdchf1.29031.29381.28932005.12.12 22:211.28930.00-8.7577.56
28662542005.12.12 21:16buy1.00eurusd1.19521.19171.19622005.12.13 01:461.19620.00-5.95100.00
28706772005.12.13 00:48sell1.00eurgbp0.67330.67680.67232005.12.13 02:390.67390.000.00-106.66
28708682005.12.13 01:00sell1.00usdjpy119.85120.20119.752005.12.13 01:48119.750.000.0083.51
29356452005.12.14 08:16buy1.00eurgbp0.67690.67340.67792005.12.14 09:400.67790.000.00177.22
29696512005.12.14 20:45sell1.00usdchf1.28181.28531.28082005.12.15 01:151.28080.00-26.2578.08
29706262005.12.14 21:46sell1.00usdjpy117.33117.68117.232005.12.14 23:39117.680.00-31.50-297.42
29708202005.12.14 22:00sell1.00eurjpy140.84141.19140.742005.12.14 23:49140.740.00-21.9085.12
29754692005.12.15 00:02sell1.00usdjpy117.47117.82117.372005.12.15 00:13117.370.000.0085.20
29767582005.12.15 00:46buy1.00usdcad1.15141.14791.15242005.12.15 05:241.15140.000.000.00
30165292005.12.15 18:01sell1.00eurjpy139.49139.84139.392005.12.15 19:11139.390.000.0085.79
30198282005.12.15 22:00sell1.00gbpusd1.76521.76871.76422005.12.16 00:521.76420.000.00100.00
30201982005.12.15 22:31sell1.00eurusd1.19741.20091.19642005.12.15 23:111.19640.000.00100.00
30219942005.12.16 00:04buy1.00usdcad1.15821.15471.15922005.12.16 05:151.15780.000.00-34.55
30648932005.12.19 03:39buy1.00eurgbp0.67880.67530.67982005.12.19 09:060.67980.000.00176.64
30658652005.12.19 05:03buy1.00eurusd1.20141.19791.20242005.12.19 08:121.20240.000.00100.00
30665072005.12.19 06:00buy1.00eurchf1.54961.54611.55062005.12.19 08:121.55060.000.0077.55
30815362005.12.19 14:47buy1.00eurgbp0.67980.67630.68082005.12.19 17:010.68000.000.0035.27
30891922005.12.19 19:35buy1.00eurchf1.55151.54801.55252005.12.19 21:351.55170.000.0015.47
30914922005.12.19 21:23buy1.00usdchf1.29291.28941.29392005.12.20 01:231.29390.008.2577.29
30921242005.12.19 22:17sell1.00gbpusd1.76301.76651.76202005.12.19 23:271.76200.000.00100.00
30945812005.12.20 00:46buy1.00eurgbp0.68120.67770.68222005.12.20 02:440.68120.000.000.00
30965802005.12.20 02:45buy1.00usdcad1.16801.16451.16902005.12.20 09:341.16900.000.0085.54
31042822005.12.20 07:35buy1.00eurchf1.55191.54841.55292005.12.20 09:301.55280.000.0069.40
31047252005.12.20 07:52sell1.00gbpusd1.76051.76401.75952005.12.20 09:351.75950.000.00100.00
31086372005.12.20 09:46buy1.00usdjpy116.56116.21116.662005.12.20 13:38116.660.000.0085.72
31390202005.12.20 21:15sell1.00eurjpy138.96139.31138.862005.12.20 23:49139.310.00-7.30-298.43
31397612005.12.20 22:15buy1.00usdchf1.30871.30521.30972005.12.21 04:201.30800.000.00-53.52
31403712005.12.20 23:12sell1.00eurusd1.18641.18991.18542005.12.21 04:511.18710.000.00-70.00
  0.00 -51.10 -951.81
Closed P/L: -1 002.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
31488322005.12.21 05:45sell1.00eurjpy138.99139.34138.89 139.180.000.00-162.16
31398712005.12.20 22:30buy1.00usdcad1.17281.16931.1738 1.17140.000.00-119.52
  0.00 0.00 -281.68
 Floating P/L: -281.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 002.91 Floating P/L: -281.68 Margin: 2 000.00
Balance: 998 634.26 Equity: 998 352.58 Free Margin: 996 352.58
 
Details:
Gross Profit: 2 773.05 Gross Loss: 3 775.96 Total Net Profit: -1 002.91
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -14.97  
Absolute Drawdown: 1 944.29 Maximal Drawdown (%): 299.22 (0.0%)  
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 33 (54.55%) Long Positions (won %): 34 (64.71%)
Profit Trades (% of total): 40 (59.70%) Loss trades (% of total): 27 (40.30%)
Largest profit trade: 177.22 loss trade: -350.00
Average profit trade: 69.33 loss trade: -139.85
Maximum consecutive wins ($): 12 (931.13) consecutive losses ($): 7 (-1 094.07)
Maximal consecutive profit (count): 931.13 (12) consecutive loss (count): -1 094.07 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2