|Interbank FX, LLC
|Account: 219672
|Name: Starter_v6_M30
|Currency: USD
|1970 January 1, 00:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Gains
|Losses
|Gain >= 50
|Loss <= -50
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|2344192
|2005.11.20 02:01
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|2345146
|2005.11.20 23:21
|buy
|1
|usdjpy
|119.17
|118.82
|119.27
|2005.11.21 00:37
|119.27
|0
|0
|83.84
|usdjpy
|usdjpy
|83.84
|2381660
|2005.11.21 21:31
|sell
|1
|usdjpy
|118.97
|119.32
|118.87
|2005.11.22 09:33
|119.32
|0
|-10.5
|-293.33
|usdjpy
|usdjpy
|-293.33
|2386006
|2005.11.22 04:01
|sell
|1
|eurjpy
|139.68
|140.03
|139.58
|2005.11.22 09:37
|139.58
|0
|0
|83.79
|eurjpy
|eurjpy
|83.79
|2387181
|2005.11.22 06:00
|sell
|1
|usdcad
|1.1839
|1.1874
|1.1829
|2005.11.22 11:11
|1.1829
|0
|0
|84.55
|usdcad
|usdcad
|84.55
|2445659
|2005.11.23 14:00
|buy
|1
|eurusd
|1.1796
|1.1761
|1.1806
|2005.11.23 14:06
|1.1806
|0
|0
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|2450435
|2005.11.23 16:18
|buy
|1
|eurusd
|1.1789
|1.1754
|1.1799
|2005.11.23 16:30
|1.1799
|0
|0
|100
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|100
|2451135
|2005.11.23 17:01
|buy
|1
|gbpusd
|1.7216
|1.7181
|1.7226
|2005.11.23 18:55
|1.7226
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2452006
|2005.11.23 17:54
|sell
|1
|usdchf
|1.3144
|1.3179
|1.3134
|2005.11.23 19:12
|1.3134
|0
|0
|76.14
|usdchf
|usdchf
|76.14
|2459197
|2005.11.24 06:32
|sell
|1
|usdcad
|1.1724
|1.1759
|1.1714
|2005.11.24 09:08
|1.1714
|0
|0
|85.37
|usdcad
|usdcad
|85.37
|2461291
|2005.11.24 09:00
|buy
|1
|eurusd
|1.1809
|1.1774
|1.1819
|2005.11.25 00:02
|1.1774
|0
|-5.95
|-350
|eurusd
|eurusd
|eurusd
|-350
|2467497
|2005.11.24 23:30
|buy
|1
|eurchf
|1.5506
|1.5471
|1.5516
|2005.11.25 02:14
|1.5507
|0
|0
|7.59
|eurchf
|7.59
|0
|-16.45
|77.95
|Closed P/L:
|61.5
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|Positive
|Negative
|Gain >= 5
|Loss <=-5
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|0
|0
|0
|USDJPY
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|USDJPY
|NET
|-209.49
|-150
|76.14
|100
|7.59
|169.92
|83.79
|0
|Floating P/L:
|0
|EURUSD
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|EURUSD
|TOTAL GAIN
|83.84
|200
|76.14
|100
|7.59
|169.92
|83.79
|0
|Working Orders:
|USDCHF
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|USDCHF
|TOTAL LOSS
|-293.33
|-350
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|GBPUSD
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|GBPUSD
|No transactions
|EURCHF
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|EURCHF
|USDCAD
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|USDCAD
|Summary:
|EURJPY
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|EURJPY
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0
|EURGBP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EURGBP
|Closed Trade P/L:
|61.5
|Floating P/L:
|0
|Margin:
|0
|TOTAL
|9
|2
|8
|2
|3
|1
|TOTAL
|Balance:
|1 000 061.50
|Equity:
|1 000 061.50
|Free Margin:
|1 000 061.50
|Details:
|Gross Profit:
|721.28
|Gross Loss:
|659.78
|Total Net Profit:
|61.5
|Profit Factor:
|1.09
|Expected Payoff:
|5.59
|Absolute Drawdown:
|219.99
|Maximal Drawdown (%):
|303.83 (0.0%)
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (81.82%)
|Loss trades (% of total):
|2 (18.18%)
|Largest
|profit trade:
|100
|loss trade:
|-355.95
|Average
|profit trade:
|80.14
|loss trade:
|-329.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (629.85)
|consecutive losses ($):
|1 (-355.95)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|629.85 (7)
|consecutive loss (count):
|-355.95 (1)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1