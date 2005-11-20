Interbank FX, LLC
Account: 219672 Name: Starter_v6_M30 Currency: USD 1970 January 1, 00:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit Gains Losses Gain >= 50 Loss <= -50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
2344192 2005.11.20 02:01 balance Deposit 1 000 000.00                        
2345146 2005.11.20 23:21 buy 1 usdjpy 119.17 118.82 119.27 2005.11.21 00:37 119.27 0 0 83.84 usdjpy usdjpy     83.84              
2381660 2005.11.21 21:31 sell 1 usdjpy 118.97 119.32 118.87 2005.11.22 09:33 119.32 0 -10.5 -293.33   usdjpy   usdjpy     -293.33              
2386006 2005.11.22 04:01 sell 1 eurjpy 139.68 140.03 139.58 2005.11.22 09:37 139.58 0 0 83.79 eurjpy eurjpy                 83.79  
2387181 2005.11.22 06:00 sell 1 usdcad 1.1839 1.1874 1.1829 2005.11.22 11:11 1.1829 0 0 84.55 usdcad usdcad               84.55    
2445659 2005.11.23 14:00 buy 1 eurusd 1.1796 1.1761 1.1806 2005.11.23 14:06 1.1806 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2450435 2005.11.23 16:18 buy 1 eurusd 1.1789 1.1754 1.1799 2005.11.23 16:30 1.1799 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2451135 2005.11.23 17:01 buy 1 gbpusd 1.7216 1.7181 1.7226 2005.11.23 18:55 1.7226 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2452006 2005.11.23 17:54 sell 1 usdchf 1.3144 1.3179 1.3134 2005.11.23 19:12 1.3134 0 0 76.14 usdchf usdchf         76.14          
2459197 2005.11.24 06:32 sell 1 usdcad 1.1724 1.1759 1.1714 2005.11.24 09:08 1.1714 0 0 85.37 usdcad usdcad               85.37    
2461291 2005.11.24 09:00 buy 1 eurusd 1.1809 1.1774 1.1819 2005.11.25 00:02 1.1774 0 -5.95 -350   eurusd   eurusd   eurusd   -350            
2467497 2005.11.24 23:30 buy 1 eurchf 1.5506 1.5471 1.5516 2005.11.25 02:14 1.5507 0 0 7.59 eurchf               7.59      
0 -16.45 77.95
Closed P/L: 61.5
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit
No transactions Positive Negative Gain >= 50 Loss <=-50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
0 0 0 USDJPY 1 1 1 1 0 0 USDJPY NET -209.49 -150 76.14 100 7.59 169.92 83.79 0
Floating P/L: 0 EURUSD 2 1 2 1 2 1 EURUSD TOTAL GAIN 83.84 200 76.14 100 7.59 169.92 83.79 0
Working Orders: USDCHF 1 0 1 0 0 0 USDCHF TOTAL LOSS -293.33 -350 0 0 0 0 0 0
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   GBPUSD 1 0 1 0 1 0 GBPUSD
No transactions EURCHF 1 0 0 0 0 0 EURCHF
USDCAD 2 0 2 0 0 0 USDCAD
Summary: EURJPY 1 0 1 0 0 0 EURJPY
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0 EURGBP 0 0 0 0 0 0 EURGBP
Closed Trade P/L: 61.5 Floating P/L: 0 Margin: 0 TOTAL 9 2 8 2 3 1 TOTAL
Balance: 1 000 061.50 Equity: 1 000 061.50 Free Margin: 1 000 061.50
Details:
Gross Profit: 721.28 Gross Loss: 659.78 Total Net Profit: 61.5
Profit Factor: 1.09 Expected Payoff: 5.59
Absolute Drawdown: 219.99 Maximal Drawdown (%): 303.83 (0.0%)
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 9 (81.82%) Loss trades (% of total): 2 (18.18%)
Largest profit trade: 100 loss trade: -355.95
Average profit trade: 80.14 loss trade: -329.89
Maximum consecutive wins ($): 7 (629.85) consecutive losses ($): 1 (-355.95)
Maximal consecutive profit (count): 629.85 (7) consecutive loss (count): -355.95 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1