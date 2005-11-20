Interbank FX, LLC
Account: 219680 Name: Starter_v6_M15 Currency: USD 2005 November 25, 17:45
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit Gains Losses Gain >= 50 Loss <= -50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
2344200 2005.11.20 02:13 balance Deposit 1 000 000.00                        
2344814 2005.11.20 23:02 buy 1 usdjpy 119.15 118.80 119.25 2005.11.21 00:26 119.25 0 0 83.86 usdjpy usdjpy     83.86              
2344886 2005.11.20 23:03 buy 1 eurchf 1.5477 1.5442 1.5487 2005.11.21 01:00 1.5481 0 0 30.43 eurchf               30.43      
2381477 2005.11.21 21:01 sell 1 usdcad 1.1831 1.1866 1.1821 2005.11.21 23:14 1.1825 0 -2.9 50.74 usdcad usdcad               50.74    
2382529 2005.11.21 23:30 sell 1 eurchf 1.5476 1.5511 1.5466 2005.11.22 02:38 1.5478 0 0 -15.15   eurchf               -15.15      
2382773 2005.11.21 23:47 sell 1 eurjpy 139.67 140.02 139.57 2005.11.22 04:17 139.66 0 0 8.39 eurjpy                   8.39  
2382864 2005.11.21 23:52 sell 1 eurgbp 0.6834 0.6869 0.6824 2005.11.22 03:15 0.6834 0 0 0 eurgbp                     0
2384691 2005.11.22 01:30 sell 1 eurusd 1.1730 1.1765 1.1720 2005.11.22 04:02 1.1726 0 0 40 eurusd         40            
2384833 2005.11.22 01:46 buy 1 usdchf 1.3195 1.3160 1.3205 2005.11.22 04:13 1.3198 0 0 22.73 usdchf           22.73          
2385015 2005.11.22 02:00 sell 1 usdcad 1.1827 1.1862 1.1817 2005.11.22 12:04 1.1862 0 0 -295.06   usdcad   usdcad               -295.06    
2387110 2005.11.22 06:00 sell 1 gbpusd 1.7164 1.7199 1.7154 2005.11.22 08:12 1.7154 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2426764 2005.11.23 02:15 sell 1 usdchf 1.3124 1.3159 1.3114 2005.11.23 04:22 1.3114 0 0 76.25 usdchf usdchf         76.25          
2426775 2005.11.23 02:15 buy 1 eurusd 1.1802 1.1767 1.1812 2005.11.23 04:22 1.1812 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2427481 2005.11.23 03:05 buy 1 gbpusd 1.7197 1.7162 1.7207 2005.11.23 03:59 1.7207 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2427716 2005.11.23 03:30 buy 1 eurgbp 0.6860 0.6825 0.6870 2005.11.23 06:14 0.6870 0 0 172.45 eurgbp eurgbp eurgbp                 172.45
2427895 2005.11.23 03:42 buy 1 eurjpy 140.18 139.83 140.28 2005.11.23 06:09 140.28 0 0 84.35 eurjpy eurjpy                 84.35  
2438991 2005.11.23 10:15 sell 1 usdcad 1.1738 1.1773 1.1728 2005.11.23 12:54 1.1728 0 0 85.27 usdcad usdcad               85.27    
2442534 2005.11.23 12:06 sell 1 usdjpy 118.61 118.96 118.51 2005.11.23 14:01 118.51 0 0 84.38 usdjpy usdjpy     84.38              
2449972 2005.11.23 16:00 sell 1 eurgbp 0.6847 0.6882 0.6837 2005.11.23 20:30 0.6855 0 0 -137.91   eurgbp   eurgbp                   -137.91
2453555 2005.11.23 20:50 buy 1 eurgbp 0.6854 0.6819 0.6864 2005.11.23 22:31 0.6854 0 -25.5 0 eurgbp                     0
2454256 2005.11.23 21:30 sell 1 usdcad 1.1722 1.1757 1.1712 2005.11.24 01:42 1.1722 0 -8.7 0 usdcad                 0    
2454386 2005.11.23 21:47 buy 1 eurchf 1.5504 1.5469 1.5514 2005.11.24 07:03 1.5500 0 14.4 -30.44   eurchf               -30.44      
2457085 2005.11.24 01:00 buy 1 eurjpy 140.20 139.85 140.30 2005.11.24 04:15 140.29 0 0 75.82 eurjpy eurjpy                 75.82  
2465384 2005.11.24 12:42 buy 1 usdjpy 118.79 118.44 118.89 2005.11.24 18:42 118.89 0 0 84.09 usdjpy usdjpy     84.09              
2466730 2005.11.24 22:18 sell 1 eurgbp 0.6840 0.6875 0.6830 2005.11.25 01:12 0.6839 0 0 17.22 eurgbp                     17.22
2466830 2005.11.24 22:23 sell 1 eurjpy 140.16 140.51 140.06 2005.11.25 06:57 140.31 0 0 -125.82   eurjpy   eurjpy                 -125.82  
2471928 2005.11.25 04:45 sell 1 gbpusd 1.7224 1.7259 1.7214 2005.11.25 06:45 1.7223 0 0 10 gbpusd             10        
0 -22.7 621.6
Closed P/L: 598.9
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit
No transactions Positive Negative Gain >= 50 Loss <=-50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
0 0 0 USDJPY 3 0 3 0 0 0 USDJPY NET 252.33 140 98.98 210 -15.16 -159.05 42.74 51.76
Floating P/L: 0 EURUSD 2 0 1 0 1 0 EURUSD TOTAL GAIN 252.33 140 98.98 210 30.43 136.01 168.56 189.67
Working Orders: USDCHF 2 0 1 0 0 0 USDCHF TOTAL LOSS 0 0 0 0 -45.59 -295.06 -125.82 -137.91
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   GBPUSD 3 0 2 0 2 0 GBPUSD
No transactions EURCHF 1 2 0 0 0 0 EURCHF
USDCAD 3 1 2 1 0 0 USDCAD
Summary: EURJPY 3 1 2 1 0 0 EURJPY
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0 EURGBP 4 1 1 1 1 0 EURGBP
Closed Trade P/L: 598.9 Floating P/L: 0 Margin: 0 TOTAL 21 5 12 3 4 0 TOTAL
Balance: 1 000 598.90 Equity: 1 000 598.90 Free Margin: 1 000 598.90
Details:
Gross Profit: 1 223.08 Gross Loss: 624.18 Total Net Profit: 598.9
Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 23.03
Absolute Drawdown: 76.96 Maximal Drawdown (%): 295.06 (0.0%)
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 15 (66.67%) Long Positions (won %): 11 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 19 (73.08%) Loss trades (% of total): 7 (26.92%)
Largest profit trade: 172.45 loss trade: -295.06
Average profit trade: 64.37 loss trade: -89.17
Maximum consecutive wins ($): 8 (802.70) consecutive losses ($): 4 (-188.15)
Maximal consecutive profit (count): 802.70 (8) consecutive loss (count): -295.06 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2