Interbank FX, LLC
Account: 219690 Name: Starter_v6_H4 Currency: USD 1970 January 1, 00:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit Gains Losses Gain >= 50 Loss <= -50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
2344210 2005.11.20 02:44 balance Deposit 1 000 000.00                        
2458057 2005.11.24 04:00 sell 1 gbpusd 1.7226 1.7261 1.7216 2005.11.24 06:26 1.7216 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2459067 2005.11.24 06:16 buy 1 usdjpy 118.87 118.52 118.97 2005.11.24 22:18 118.91 0 10.3 33.64 usdjpy       33.64              
2459123 2005.11.24 06:26 sell 1 gbpusd 1.7213 1.7248 1.7203 2005.11.24 06:58 1.7203 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2459697 2005.11.24 06:58 sell 1 gbpusd 1.7199 1.7234 1.7189 2005.11.24 07:38 1.7234 0 0 -350   gbpusd   gbpusd   gbpusd       -350        
2460242 2005.11.24 07:38 sell 1 gbpusd 1.7230 1.7265 1.7220 2005.11.24 10:29 1.7265 0 0 -350   gbpusd   gbpusd   gbpusd       -350        
2471034 2005.11.25 03:02 sell 1 gbpusd 1.7227 1.7262 1.7217 2005.11.25 06:57 1.7217 0 0 100 gbpusd gbpusd gbpusd         100        
2474961 2005.11.25 08:02 sell 1 usdcad 1.1726 1.1761 1.1716 2005.11.25 11:25 1.1716 0 0 85.35 usdcad usdcad               85.35    
0 10.3 -281.01
Closed P/L: -270.71
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit
No transactions Positive Negative Gain >= 50 Loss <=-50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
0 0 0 USDJPY 1 0 0 0 0 0 USDJPY NET 33.64 0 0 -500 0 85.35 0 0
Floating P/L: 0 EURUSD 0 0 0 0 0 0 EURUSD TOTAL GAIN 33.64 0 0 200 0 85.35 0 0
Working Orders: USDCHF 0 0 0 0 0 0 USDCHF TOTAL LOSS 0 0 0 -700 0 0 0 0
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   GBPUSD 3 2 3 2 3 2 GBPUSD
No transactions EURCHF 0 0 0 0 0 0 EURCHF
USDCAD 1 0 1 0 0 0 USDCAD
Summary: EURJPY 0 0 0 0 0 0 EURJPY
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0 EURGBP 0 0 0 0 0 0 EURGBP
Closed Trade P/L: -270.71 Floating P/L: 0 Margin: 0 TOTAL 5 2 4 2 3 2 TOTAL
Balance: 999 729.29 Equity: 999 729.29 Free Margin: 999 729.29
Details:
Gross Profit: 429.29 Gross Loss: 700 Total Net Profit: -270.71
Profit Factor: 0.61 Expected Payoff: -38.67
Absolute Drawdown: 456.06 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)
Total Trades: 7 Short Positions (won %): 6 (66.67%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (71.43%) Loss trades (% of total): 2 (28.57%)
Largest profit trade: 100 loss trade: -350
Average profit trade: 85.86 loss trade: -350
Maximum consecutive wins ($): 3 (243.94) consecutive losses ($): 2 (-700.00)
Maximal consecutive profit (count): 243.94 (3) consecutive loss (count): -700.00 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2