|Interbank FX, LLC
|Account: 219690
|Name: Starter_v6_H4
|Currency: USD
|1970 January 1, 00:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Gains
|Losses
|Gain >= 50
|Loss <= -50
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|2344210
|2005.11.20 02:44
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|2458057
|2005.11.24 04:00
|sell
|1
|gbpusd
|1.7226
|1.7261
|1.7216
|2005.11.24 06:26
|1.7216
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2459067
|2005.11.24 06:16
|buy
|1
|usdjpy
|118.87
|118.52
|118.97
|2005.11.24 22:18
|118.91
|0
|10.3
|33.64
|usdjpy
|33.64
|2459123
|2005.11.24 06:26
|sell
|1
|gbpusd
|1.7213
|1.7248
|1.7203
|2005.11.24 06:58
|1.7203
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2459697
|2005.11.24 06:58
|sell
|1
|gbpusd
|1.7199
|1.7234
|1.7189
|2005.11.24 07:38
|1.7234
|0
|0
|-350
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|-350
|2460242
|2005.11.24 07:38
|sell
|1
|gbpusd
|1.7230
|1.7265
|1.7220
|2005.11.24 10:29
|1.7265
|0
|0
|-350
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|-350
|2471034
|2005.11.25 03:02
|sell
|1
|gbpusd
|1.7227
|1.7262
|1.7217
|2005.11.25 06:57
|1.7217
|0
|0
|100
|gbpusd
|gbpusd
|gbpusd
|100
|2474961
|2005.11.25 08:02
|sell
|1
|usdcad
|1.1726
|1.1761
|1.1716
|2005.11.25 11:25
|1.1716
|0
|0
|85.35
|usdcad
|usdcad
|85.35
|0
|10.3
|-281.01
|Closed P/L:
|-270.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|Positive
|Negative
|Gain >= 50
|Loss <=-50
|Max Take Profits
|Stop Loss Limit
|USDJPY
|EURUSD
|USDCHF
|GBPUSD
|EURCHF
|USDCAD
|EURJPY
|EURGBP
|0
|0
|0
|USDJPY
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|USDJPY
|NET
|33.64
|0
|0
|-500
|0
|85.35
|0
|0
|Floating P/L:
|0
|EURUSD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EURUSD
|TOTAL GAIN
|33.64
|0
|0
|200
|0
|85.35
|0
|0
|Working Orders:
|USDCHF
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|USDCHF
|TOTAL LOSS
|0
|0
|0
|-700
|0
|0
|0
|0
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|GBPUSD
|3
|2
|3
|2
|3
|2
|GBPUSD
|No transactions
|EURCHF
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EURCHF
|USDCAD
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|USDCAD
|Summary:
|EURJPY
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EURJPY
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0
|EURGBP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EURGBP
|Closed Trade P/L:
|-270.71
|Floating P/L:
|0
|Margin:
|0
|TOTAL
|5
|2
|4
|2
|3
|2
|TOTAL
|Balance:
|999 729.29
|Equity:
|999 729.29
|Free Margin:
|999 729.29
|Details:
|Gross Profit:
|429.29
|Gross Loss:
|700
|Total Net Profit:
|-270.71
|Profit Factor:
|0.61
|Expected Payoff:
|-38.67
|Absolute Drawdown:
|456.06
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|7
|Short Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|1 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (71.43%)
|Loss trades (% of total):
|2 (28.57%)
|Largest
|profit trade:
|100
|loss trade:
|-350
|Average
|profit trade:
|85.86
|loss trade:
|-350
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (243.94)
|consecutive losses ($):
|2 (-700.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|243.94 (3)
|consecutive loss (count):
|-700.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2