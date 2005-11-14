North Finance Co Ltd

Account: 95250 Name: Starter_v6 Currency: USD 2005 December 20, 17:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit

287219 balance Deposit 5 000.00

287731 buy 1.00 eurchf 1.5382 1.5347 1.5393 1.5382 0.00 0.00 0.00

4203 sv6EURCHF_PERIOD_M15

292417 buy 1.00 eurjpy 138.98 138.63 139.09 138.63 0.00 0.00 -294.44

4403 sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]

294333 buy 1.00 usdjpy 118.78 118.43 118.89 118.77 0.00 2.53 -8.42

7203 sv6USDJPY_PERIOD_M15

294389 sell 1.00 gbpusd 1.7378 1.7413 1.7367 1.7367 0.00 -5.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

294399 sell 1.00 eurusd 1.1692 1.1727 1.1681 1.1690 0.00 2.00 20.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

294664 buy 1.00 usdcad 1.1932 1.1897 1.1943 1.1943 0.00 0.00 92.10

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]

295059 sell 1.00 eurusd 1.1693 1.1728 1.1682 1.1692 0.00 0.00 10.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

295251 sell 1.00 gbpusd 1.7383 1.7418 1.7372 1.7372 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

298396 buy 1.00 eurjpy 139.09 138.74 139.20 139.20 0.00 0.00 92.35

4403 sv6EURJPY_PERIOD_M15[tp]

300546 sell 1.00 gbpusd 1.7340 1.7375 1.7329 1.7329 0.00 0.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

300694 sell 1.00 eurusd 1.1677 1.1712 1.1666 1.1712 0.00 0.00 -350.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]

303047 buy 1.00 eurchf 1.5434 1.5399 1.5445 1.5437 0.00 0.00 22.78

4203 sv6EURCHF_PERIOD_M15

303224 buy 1.00 usdjpy 118.95 118.60 119.06 119.06 0.00 0.00 92.38

7204 sv6USDJPY_PERIOD_M30[tp]

303453 buy 1.00 gbpusd 1.7357 1.7322 1.7368 1.7354 0.00 0.00 -30.00

5202 sv6GBPUSD_PERIOD_M5

303704 sell 1.00 gbpusd 1.7354 1.7389 1.7343 1.7343 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

303861 buy 1.00 usdchf 1.3179 1.3144 1.3190 1.3190 0.00 0.00 83.40

7105 sv6USDCHF_PERIOD_H1[tp]

304097 buy 1.00 eurusd 1.1717 1.1682 1.1728 1.1728 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

310871 sell 1.00 eurusd 1.1686 1.1721 1.1675 1.1675 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

310964 buy 1.00 usdchf 1.3236 1.3201 1.3247 1.3247 0.00 0.00 83.04

7103 sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]

311342 buy 1.00 eurchf 1.5471 1.5436 1.5482 1.5467 0.00 4.53 -30.23

4203 sv6EURCHF_PERIOD_M15

312356 buy 1.00 usdchf 1.3250 1.3215 1.3261 1.3261 0.00 0.00 82.95

7103 sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]

313113 buy 1.00 usdcad 1.1932 1.1897 1.1943 1.1897 0.00 0.00 -294.19

7003 sv6USDCAD_PERIOD_M15[sl]

315188 sell 1.00 eurjpy 138.74 139.09 138.63 139.09 0.00 0.00 -294.74

4403 sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]

317586 sell 1.00 gbpusd 1.7190 1.7225 1.7179 1.7179 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

324022 buy 1.00 usdjpy 119.20 118.85 119.31 118.85 0.00 0.00 -294.49

7203 sv6USDJPY_PERIOD_M15[sl]

325145 sell 1.00 gbpusd 1.7137 1.7172 1.7126 1.7172 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

328042 sell 1.00 gbpusd 1.7153 1.7188 1.7142 1.7188 0.00 -5.00 -350.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]

328569 buy 1.00 usdjpy 119.17 118.82 119.28 119.28 0.00 2.52 92.22

7203 sv6USDJPY_PERIOD_M15[tp]

340151 sell 1.00 eurusd 1.1730 1.1765 1.1719 1.1724 0.00 0.00 60.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

340716 sell 1.00 gbpusd 1.7164 1.7199 1.7153 1.7153 0.00 0.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

340718 sell 1.00 usdcad 1.1839 1.1874 1.1828 1.1828 0.00 0.00 93.00

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]

341454 sell 1.00 eurusd 1.1729 1.1764 1.1718 1.1718 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

349665 buy 1.00 eurusd 1.1800 1.1765 1.1811 1.1811 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

349745 buy 1.00 gbpusd 1.7196 1.7161 1.7207 1.7207 0.00 0.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

357480 buy 1.00 eurusd 1.1790 1.1755 1.1801 1.1801 0.00 0.00 110.00

4504 sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]

357856 buy 1.00 gbpusd 1.7215 1.7180 1.7226 1.7226 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

358217 sell 1.00 usdchf 1.3145 1.3180 1.3134 1.3134 0.00 0.00 83.75

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

360237 sell 1.00 usdcad 1.1723 1.1758 1.1712 1.1712 0.00 0.00 93.92

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]

365532 sell 1.00 eurusd 1.1787 1.1822 1.1776 1.1781 0.00 2.00 60.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

365625 sell 1.00 usdcad 1.1715 1.1750 1.1704 1.1725 0.00 -2.56 -85.29

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30

366562 sell 1.00 gbpusd 1.7221 1.7256 1.7210 1.7223 0.00 0.00 -20.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15

367046 sell 1.00 usdcad 1.1725 1.1760 1.1714 1.1714 0.00 0.00 93.90

7005 sv6USDCAD_PERIOD_H1[tp]

370267 sell 1.00 gbpusd 1.7205 1.7240 1.7194 1.7194 0.00 0.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

373821 sell 1.00 gbpusd 1.7123 1.7158 1.7112 1.7112 0.00 0.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

376420 sell 1.00 gbpusd 1.7100 1.7135 1.7089 1.7135 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

382329 buy 1.00 gbpusd 1.7289 1.7254 1.7300 1.7254 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

382479 buy 1.00 gbpusd 1.7266 1.7231 1.7277 1.7231 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

383310 buy 1.00 gbpusd 1.7246 1.7211 1.7257 1.7257 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

383313 buy 1.00 eurusd 1.1825 1.1790 1.1836 1.1836 0.00 0.00 110.00

4504 sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]

383314 sell 1.00 usdchf 1.3089 1.3124 1.3078 1.3078 0.00 0.00 84.11

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

384160 sell 1.00 usdchf 1.3088 1.3123 1.3077 1.3077 0.00 0.00 84.12

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

385956 sell 1.00 usdchf 1.3098 1.3133 1.3087 1.3087 0.00 0.00 84.05

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

391259 sell 1.00 eurusd 1.1788 1.1823 1.1777 1.1777 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

391378 sell 1.00 usdchf 1.3124 1.3159 1.3113 1.3159 0.00 -4.57 -265.98

7105 sv6USDCHF_PERIOD_H1[sl]

392486 sell 1.00 gbpusd 1.7183 1.7218 1.7172 1.7218 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

392510 sell 1.00 eurusd 1.1780 1.1815 1.1769 1.1779 0.00 0.00 10.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

399918 buy 1.00 gbpusd 1.7295 1.7260 1.7306 1.7306 0.00 6.00 110.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]

400485 buy 1.00 usdchf 1.3150 1.3115 1.3161 1.3152 0.00 0.00 15.21

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30

400908 buy 1.00 gbpusd 1.7288 1.7253 1.7299 1.7299 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

401270 buy 1.00 gbpusd 1.7289 1.7254 1.7300 1.7300 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

408312 sell 1.00 eurusd 1.1733 1.1768 1.1722 1.1722 0.00 2.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

408792 buy 1.00 usdchf 1.3177 1.3142 1.3188 1.3188 0.00 0.00 83.38

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

408831 sell 1.00 eurusd 1.1740 1.1775 1.1729 1.1729 0.00 0.00 110.00

4504 sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]

409508 buy 1.00 gbpusd 1.7311 1.7276 1.7322 1.7276 0.00 0.00 -350.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]

409550 sell 1.00 usdcad 1.1663 1.1698 1.1652 1.1652 0.00 0.00 94.40

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]

418490 buy 1.00 gbpusd 1.7323 1.7288 1.7334 1.7288 0.00 0.00 -350.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]

420257 buy 1.00 gbpusd 1.7308 1.7273 1.7319 1.7319 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

427181 buy 1.00 gbpusd 1.7421 1.7389 1.7435 1.7423 0.00 0.00 20.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15

427261 buy 1.00 eurusd 1.1791 1.1756 1.1802 1.1788 0.00 0.00 -30.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

427890 buy 1.00 gbpusd 1.7415 1.7380 1.7426 1.7422 0.00 0.00 70.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30

427936 buy 1.00 eurusd 1.1787 1.1752 1.1798 1.1798 0.00 0.00 110.00

4504 sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]

428815 sell 1.00 usdchf 1.3082 1.3117 1.3071 1.3071 0.00 0.00 84.16

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

429890 sell 1.00 usdchf 1.3080 1.3115 1.3069 1.3069 0.00 0.00 84.17

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]

434895 sell 1.00 usdcad 1.1565 1.1600 1.1554 1.1600 0.00 -2.59 -301.72

7004 sv6USDCAD_PERIOD_M30[sl]

441717 sell 1.00 eurusd 1.1722 1.1757 1.1711 1.1711 0.00 0.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

442311 sell 1.00 gbpusd 1.7334 1.7369 1.7323 1.7348 0.00 -15.00 -140.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15

443182 sell 1.00 eurusd 1.1722 1.1757 1.1711 1.1711 0.00 6.00 110.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

443192 sell 1.00 gbpusd 1.7342 1.7377 1.7331 1.7331 0.00 -15.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

444084 sell 1.00 gbpusd 1.7348 1.7383 1.7337 1.7337 0.00 0.00 110.00

5204 sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]

453308 buy 1.00 eurusd 1.1816 1.1781 1.1827 1.1811 0.00 -4.00 -50.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15

453645 buy 1.00 gbpusd 1.7521 1.7486 1.7532 1.7519 0.00 0.00 -20.00

5203 sv6GBPUSD_PERIOD_M15

454209 sell 1.00 usdchf 1.3012 1.3047 1.3001 1.3047 0.00 0.00 -268.24

7104 sv6USDCHF_PERIOD_M30[sl]

470248 buy 1.00 eurusd 1.1952 1.1922 1.1967 1.1967 0.00 -4.00 150.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

471788 buy 1.00 eurusd 1.1958 1.1928 1.1973 1.1928 0.00 0.00 -300.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]

500790 sell 1.00 eurusd 1.1973 1.2003 1.1958 1.1958 0.00 0.00 150.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

506567 buy 1.00 eurusd 1.1987 1.1957 1.2002 1.2002 0.00 0.00 150.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]

511186 buy 1.00 eurusd 1.2015 1.1985 1.2030 1.1985 0.00 0.00 -300.00

4503 sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]

512275 buy 1.00 eurusd 1.2015 1.1985 1.2030 1.1985 0.00 0.00 -300.00

4504 sv6EURUSD_PERIOD_M30[sl]

0.00 -30.14 -968.35

Closed P/L: -998.49

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -998.49 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 4 001.51 Equity: 4 001.51 Free Margin: 4 001.51

Details:

Gross Profit: 5 505.91 Gross Loss: 6 504.40 Total Net Profit: -998.49

Profit Factor: 0.85 Expected Payoff: -11.35

Absolute Drawdown: 998.49 Maximal Drawdown (%): 350.00 (6.7%)

Total Trades: 88 Short Positions (won %): 45 (73.33%) Long Positions (won %): 43 (62.79%)

Profit Trades (% of total): 60 (68.18%) Loss trades (% of total): 28 (31.82%)

Largest profit trade: 150.00 loss trade: -355.00

Average profit trade: 91.77 loss trade: -232.30

Maximum consecutive wins ($): 12 (1 147.41) consecutive losses ($): 3 (-1 050.00)

Maximal consecutive profit (count): 1 147.41 (12) consecutive loss (count): -1 050.00 (3)