North Finance Co Ltd

Account: 95250 Name: Starter_v6 Currency: USD 2005 December 9, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
2872192005.11.14 06:01balanceDeposit5 000.00
2877312005.11.14 08:00buy1.00eurchf1.53821.53471.53932005.11.14 09:221.53820.000.000.00
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
2924172005.11.14 17:30buy1.00eurjpy138.98138.63139.092005.11.14 18:46138.630.000.00-294.44
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
2943332005.11.14 22:00buy1.00usdjpy118.78118.43118.892005.11.15 01:17118.770.002.53-8.42
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15
2943892005.11.14 22:16sell1.00gbpusd1.73781.74131.73672005.11.15 00:261.73670.00-5.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
2943992005.11.14 22:18sell1.00eurusd1.16921.17271.16812005.11.15 01:341.16900.002.0020.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
2946642005.11.15 00:03buy1.00usdcad1.19321.18971.19432005.11.15 00:271.19430.000.0092.10
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
2950592005.11.15 04:15sell1.00eurusd1.16931.17281.16822005.11.15 08:521.16920.000.0010.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
2952512005.11.15 06:34sell1.00gbpusd1.73831.74181.73722005.11.15 07:521.73720.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
2983962005.11.15 14:30buy1.00eurjpy139.09138.74139.202005.11.15 16:45139.200.000.0092.35
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[tp]
3005462005.11.15 17:32sell1.00gbpusd1.73401.73751.73292005.11.15 17:521.73290.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3006942005.11.15 17:45sell1.00eurusd1.16771.17121.16662005.11.15 18:341.17120.000.00-350.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]
3030472005.11.16 00:00buy1.00eurchf1.54341.53991.54452005.11.16 03:001.54370.000.0022.78
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
3032242005.11.16 00:40buy1.00usdjpy118.95118.60119.062005.11.16 05:31119.060.000.0092.38
 7204sv6USDJPY_PERIOD_M30[tp]
3034532005.11.16 03:24buy1.00gbpusd1.73571.73221.73682005.11.16 05:021.73540.000.00-30.00
 5202sv6GBPUSD_PERIOD_M5
3037042005.11.16 05:04sell1.00gbpusd1.73541.73891.73432005.11.16 06:051.73430.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3038612005.11.16 06:00buy1.00usdchf1.31791.31441.31902005.11.16 09:011.31900.000.0083.40
 7105sv6USDCHF_PERIOD_H1[tp]
3040972005.11.16 07:05buy1.00eurusd1.17171.16821.17282005.11.16 10:331.17280.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3108712005.11.16 21:17sell1.00eurusd1.16861.17211.16752005.11.16 22:191.16750.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3109642005.11.16 21:46buy1.00usdchf1.32361.32011.32472005.11.16 22:181.32470.000.0083.04
 7103sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
3113422005.11.16 23:47buy1.00eurchf1.54711.54361.54822005.11.17 15:151.54670.004.53-30.23
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
3123562005.11.17 08:01buy1.00usdchf1.32501.32151.32612005.11.17 09:301.32610.000.0082.95
 7103sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
3131132005.11.17 10:12buy1.00usdcad1.19321.18971.19432005.11.17 14:141.18970.000.00-294.19
 7003sv6USDCAD_PERIOD_M15[sl]
3151882005.11.17 14:45sell1.00eurjpy138.74139.09138.632005.11.17 17:02139.090.000.00-294.74
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
3175862005.11.17 18:51sell1.00gbpusd1.71901.72251.71792005.11.17 19:051.71790.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3240222005.11.18 14:17buy1.00usdjpy119.20118.85119.312005.11.18 16:45118.850.000.00-294.49
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15[sl]
3251452005.11.18 16:00sell1.00gbpusd1.71371.71721.71262005.11.18 16:031.71720.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
3280422005.11.18 20:00sell1.00gbpusd1.71531.71881.71422005.11.21 09:081.71880.00-5.00-350.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]
3285692005.11.18 22:31buy1.00usdjpy119.17118.82119.282005.11.21 02:42119.280.002.5292.22
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15[tp]
3401512005.11.22 03:30sell1.00eurusd1.17301.17651.17192005.11.22 05:451.17240.000.0060.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
3407162005.11.22 08:00sell1.00gbpusd1.71641.71991.71532005.11.22 10:131.71530.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3407182005.11.22 08:00sell1.00usdcad1.18391.18741.18282005.11.22 13:111.18280.000.0093.00
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
3414542005.11.22 10:15sell1.00eurusd1.17291.17641.17182005.11.22 10:411.17180.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3496652005.11.23 04:17buy1.00eurusd1.18001.17651.18112005.11.23 06:211.18110.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3497452005.11.23 05:05buy1.00gbpusd1.71961.71611.72072005.11.23 06:021.72070.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3574802005.11.23 18:18buy1.00eurusd1.17901.17551.18012005.11.23 18:311.18010.000.00110.00
 4504sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
3578562005.11.23 19:00buy1.00gbpusd1.72151.71801.72262005.11.23 20:551.72260.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3582172005.11.23 19:54sell1.00usdchf1.31451.31801.31342005.11.23 21:121.31340.000.0083.75
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
3602372005.11.24 08:30sell1.00usdcad1.17231.17581.17122005.11.24 13:021.17120.000.0093.92
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
3655322005.11.24 22:45sell1.00eurusd1.17871.18221.17762005.11.25 01:451.17810.002.0060.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
3656252005.11.24 23:51sell1.00usdcad1.17151.17501.17042005.11.25 14:351.17250.00-2.56-85.29
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30
3665622005.11.25 06:45sell1.00gbpusd1.72211.72561.72102005.11.25 08:451.72230.000.00-20.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15
3670462005.11.25 09:05sell1.00usdcad1.17251.17601.17142005.11.25 13:271.17140.000.0093.90
 7005sv6USDCAD_PERIOD_H1[tp]
3702672005.11.25 16:45sell1.00gbpusd1.72051.72401.71942005.11.25 17:001.71940.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3738212005.11.28 09:00sell1.00gbpusd1.71231.71581.71122005.11.28 09:051.71120.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3764202005.11.28 14:31sell1.00gbpusd1.71001.71351.70892005.11.28 17:241.71350.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
3823292005.11.29 02:30buy1.00gbpusd1.72891.72541.73002005.11.29 03:231.72540.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
3824792005.11.29 03:23buy1.00gbpusd1.72661.72311.72772005.11.29 04:061.72310.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
3833102005.11.29 07:30buy1.00gbpusd1.72461.72111.72572005.11.29 09:371.72570.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3833132005.11.29 07:31buy1.00eurusd1.18251.17901.18362005.11.29 09:161.18360.000.00110.00
 4504sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
3833142005.11.29 07:31sell1.00usdchf1.30891.31241.30782005.11.29 09:161.30780.000.0084.11
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
3841602005.11.29 09:28sell1.00usdchf1.30881.31231.30772005.11.29 10:121.30770.000.0084.12
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
3859562005.11.29 13:25sell1.00usdchf1.30981.31331.30872005.11.29 14:281.30870.000.0084.05
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
3912592005.11.29 21:30sell1.00eurusd1.17881.18231.17772005.11.29 23:491.17770.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3913782005.11.29 22:00sell1.00usdchf1.31241.31591.31132005.11.30 02:161.31590.00-4.57-265.98
 7105sv6USDCHF_PERIOD_H1[sl]
3924862005.11.30 06:35sell1.00gbpusd1.71831.72181.71722005.11.30 07:581.72180.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
3925102005.11.30 06:44sell1.00eurusd1.17801.18151.17692005.11.30 12:131.17790.000.0010.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
3999182005.11.30 22:45buy1.00gbpusd1.72951.72601.73062005.12.01 02:001.73060.006.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
4004852005.12.01 04:31buy1.00usdchf1.31501.31151.31612005.12.01 09:481.31520.000.0015.21
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30
4009082005.12.01 07:31buy1.00gbpusd1.72881.72531.72992005.12.01 08:261.72990.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
4012702005.12.01 09:03buy1.00gbpusd1.72891.72541.73002005.12.01 09:581.73000.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
4083122005.12.01 22:30sell1.00eurusd1.17331.17681.17222005.12.02 03:441.17220.002.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
4087922005.12.02 01:31buy1.00usdchf1.31771.31421.31882005.12.02 03:441.31880.000.0083.38
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
4088312005.12.02 02:00sell1.00eurusd1.17401.17751.17292005.12.02 02:541.17290.000.00110.00
 4504sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
4095082005.12.02 07:29buy1.00gbpusd1.73111.72761.73222005.12.02 09:331.72760.000.00-350.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]
4095502005.12.02 07:41sell1.00usdcad1.16631.16981.16522005.12.02 11:281.16520.000.0094.40
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
4184902005.12.05 03:31buy1.00gbpusd1.73231.72881.73342005.12.05 09:071.72880.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
4202572005.12.05 10:16buy1.00gbpusd1.73081.72731.73192005.12.05 13:101.73190.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
4271812005.12.06 01:07buy1.00gbpusd1.74211.73891.74352005.12.06 08:161.74230.000.0020.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15
4272612005.12.06 01:33buy1.00eurusd1.17911.17561.18022005.12.06 08:461.17880.000.00-30.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
4278902005.12.06 07:01buy1.00gbpusd1.74151.73801.74262005.12.06 09:391.74220.000.0070.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30
4279362005.12.06 07:09buy1.00eurusd1.17871.17521.17982005.12.06 16:121.17980.000.00110.00
 4504sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
4288152005.12.06 10:01sell1.00usdchf1.30821.31171.30712005.12.06 10:311.30710.000.0084.16
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
4298902005.12.06 11:55sell1.00usdchf1.30801.31151.30692005.12.06 15:071.30690.000.0084.17
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
4348952005.12.06 22:12sell1.00usdcad1.15651.16001.15542005.12.07 10:511.16000.00-2.59-301.72
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[sl]
4417172005.12.07 18:15sell1.00eurusd1.17221.17571.17112005.12.07 19:021.17110.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
4423112005.12.07 19:45sell1.00gbpusd1.73341.73691.73232005.12.08 02:181.73480.00-15.00-140.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15
4431822005.12.07 23:19sell1.00eurusd1.17221.17571.17112005.12.08 03:491.17110.006.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
4431922005.12.07 23:22sell1.00gbpusd1.73421.73771.73312005.12.08 01:331.73310.00-15.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
4440842005.12.08 06:02sell1.00gbpusd1.73481.73831.73372005.12.08 08:391.73370.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
4533082005.12.08 23:15buy1.00eurusd1.18161.17811.18272005.12.09 06:451.18110.00-4.00-50.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
4536452005.12.09 02:00buy1.00gbpusd1.75211.74861.75322005.12.09 06:491.75190.000.00-20.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15
4542092005.12.09 06:05sell1.00usdchf1.30121.30471.30012005.12.09 09:491.30470.000.00-268.24
 7104sv6USDCHF_PERIOD_M30[sl]
  0.00 -26.14 -518.35
Closed P/L: -544.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -544.49 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 455.51 Equity: 4 455.51 Free Margin: 4 455.51
 
Details:
Gross Profit: 5 059.91 Gross Loss: 5 604.40 Total Net Profit: -544.49
Profit Factor: 0.90 Expected Payoff: -6.64  
Absolute Drawdown: 948.45 Maximal Drawdown (%): 350.00 (6.7%)  
 
Total Trades: 82 Short Positions (won %): 44 (72.73%) Long Positions (won %): 38 (65.79%)
Profit Trades (% of total): 57 (69.51%) Loss trades (% of total): 25 (30.49%)
Largest profit trade: 116.00 loss trade: -355.00
Average profit trade: 88.77 loss trade: -224.18
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 147.41) consecutive losses ($): 3 (-1 050.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 147.41 (12) consecutive loss (count): -1 050.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2