|Account: 95250
|Name: Starter_v6
|Currency: USD
|2005 December 9, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|287219
|2005.11.14 06:01
|balance
|Deposit
|5 000.00
|287731
|2005.11.14 08:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5382
|1.5347
|1.5393
|2005.11.14 09:22
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|292417
|2005.11.14 17:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.98
|138.63
|139.09
|2005.11.14 18:46
|138.63
|0.00
|0.00
|-294.44
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
|294333
|2005.11.14 22:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.78
|118.43
|118.89
|2005.11.15 01:17
|118.77
|0.00
|2.53
|-8.42
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15
|294389
|2005.11.14 22:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7378
|1.7413
|1.7367
|2005.11.15 00:26
|1.7367
|0.00
|-5.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|294399
|2005.11.14 22:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1727
|1.1681
|2005.11.15 01:34
|1.1690
|0.00
|2.00
|20.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|294664
|2005.11.15 00:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1932
|1.1897
|1.1943
|2005.11.15 00:27
|1.1943
|0.00
|0.00
|92.10
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
|295059
|2005.11.15 04:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1693
|1.1728
|1.1682
|2005.11.15 08:52
|1.1692
|0.00
|0.00
|10.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|295251
|2005.11.15 06:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7383
|1.7418
|1.7372
|2005.11.15 07:52
|1.7372
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|298396
|2005.11.15 14:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.09
|138.74
|139.20
|2005.11.15 16:45
|139.20
|0.00
|0.00
|92.35
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[tp]
|300546
|2005.11.15 17:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7340
|1.7375
|1.7329
|2005.11.15 17:52
|1.7329
|0.00
|0.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|300694
|2005.11.15 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1677
|1.1712
|1.1666
|2005.11.15 18:34
|1.1712
|0.00
|0.00
|-350.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]
|303047
|2005.11.16 00:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5434
|1.5399
|1.5445
|2005.11.16 03:00
|1.5437
|0.00
|0.00
|22.78
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|303224
|2005.11.16 00:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.95
|118.60
|119.06
|2005.11.16 05:31
|119.06
|0.00
|0.00
|92.38
|7204
|sv6USDJPY_PERIOD_M30[tp]
|303453
|2005.11.16 03:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7357
|1.7322
|1.7368
|2005.11.16 05:02
|1.7354
|0.00
|0.00
|-30.00
|5202
|sv6GBPUSD_PERIOD_M5
|303704
|2005.11.16 05:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7354
|1.7389
|1.7343
|2005.11.16 06:05
|1.7343
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|303861
|2005.11.16 06:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3179
|1.3144
|1.3190
|2005.11.16 09:01
|1.3190
|0.00
|0.00
|83.40
|7105
|sv6USDCHF_PERIOD_H1[tp]
|304097
|2005.11.16 07:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1717
|1.1682
|1.1728
|2005.11.16 10:33
|1.1728
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|310871
|2005.11.16 21:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1686
|1.1721
|1.1675
|2005.11.16 22:19
|1.1675
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|310964
|2005.11.16 21:46
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3236
|1.3201
|1.3247
|2005.11.16 22:18
|1.3247
|0.00
|0.00
|83.04
|7103
|sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
|311342
|2005.11.16 23:47
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5471
|1.5436
|1.5482
|2005.11.17 15:15
|1.5467
|0.00
|4.53
|-30.23
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|312356
|2005.11.17 08:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3250
|1.3215
|1.3261
|2005.11.17 09:30
|1.3261
|0.00
|0.00
|82.95
|7103
|sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
|313113
|2005.11.17 10:12
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1932
|1.1897
|1.1943
|2005.11.17 14:14
|1.1897
|0.00
|0.00
|-294.19
|7003
|sv6USDCAD_PERIOD_M15[sl]
|315188
|2005.11.17 14:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.74
|139.09
|138.63
|2005.11.17 17:02
|139.09
|0.00
|0.00
|-294.74
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
|317586
|2005.11.17 18:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7190
|1.7225
|1.7179
|2005.11.17 19:05
|1.7179
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|324022
|2005.11.18 14:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.20
|118.85
|119.31
|2005.11.18 16:45
|118.85
|0.00
|0.00
|-294.49
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15[sl]
|325145
|2005.11.18 16:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7137
|1.7172
|1.7126
|2005.11.18 16:03
|1.7172
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|328042
|2005.11.18 20:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7153
|1.7188
|1.7142
|2005.11.21 09:08
|1.7188
|0.00
|-5.00
|-350.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]
|328569
|2005.11.18 22:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.17
|118.82
|119.28
|2005.11.21 02:42
|119.28
|0.00
|2.52
|92.22
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15[tp]
|340151
|2005.11.22 03:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1730
|1.1765
|1.1719
|2005.11.22 05:45
|1.1724
|0.00
|0.00
|60.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|340716
|2005.11.22 08:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7164
|1.7199
|1.7153
|2005.11.22 10:13
|1.7153
|0.00
|0.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|340718
|2005.11.22 08:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1839
|1.1874
|1.1828
|2005.11.22 13:11
|1.1828
|0.00
|0.00
|93.00
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
|341454
|2005.11.22 10:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1729
|1.1764
|1.1718
|2005.11.22 10:41
|1.1718
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|349665
|2005.11.23 04:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1800
|1.1765
|1.1811
|2005.11.23 06:21
|1.1811
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|349745
|2005.11.23 05:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7196
|1.7161
|1.7207
|2005.11.23 06:02
|1.7207
|0.00
|0.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|357480
|2005.11.23 18:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1790
|1.1755
|1.1801
|2005.11.23 18:31
|1.1801
|0.00
|0.00
|110.00
|4504
|sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
|357856
|2005.11.23 19:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7215
|1.7180
|1.7226
|2005.11.23 20:55
|1.7226
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|358217
|2005.11.23 19:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3145
|1.3180
|1.3134
|2005.11.23 21:12
|1.3134
|0.00
|0.00
|83.75
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|360237
|2005.11.24 08:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1723
|1.1758
|1.1712
|2005.11.24 13:02
|1.1712
|0.00
|0.00
|93.92
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
|365532
|2005.11.24 22:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1787
|1.1822
|1.1776
|2005.11.25 01:45
|1.1781
|0.00
|2.00
|60.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|365625
|2005.11.24 23:51
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1715
|1.1750
|1.1704
|2005.11.25 14:35
|1.1725
|0.00
|-2.56
|-85.29
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30
|366562
|2005.11.25 06:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7221
|1.7256
|1.7210
|2005.11.25 08:45
|1.7223
|0.00
|0.00
|-20.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15
|367046
|2005.11.25 09:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1725
|1.1760
|1.1714
|2005.11.25 13:27
|1.1714
|0.00
|0.00
|93.90
|7005
|sv6USDCAD_PERIOD_H1[tp]
|370267
|2005.11.25 16:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7205
|1.7240
|1.7194
|2005.11.25 17:00
|1.7194
|0.00
|0.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|373821
|2005.11.28 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7123
|1.7158
|1.7112
|2005.11.28 09:05
|1.7112
|0.00
|0.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|376420
|2005.11.28 14:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7100
|1.7135
|1.7089
|2005.11.28 17:24
|1.7135
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|382329
|2005.11.29 02:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7289
|1.7254
|1.7300
|2005.11.29 03:23
|1.7254
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|382479
|2005.11.29 03:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7266
|1.7231
|1.7277
|2005.11.29 04:06
|1.7231
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|383310
|2005.11.29 07:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7246
|1.7211
|1.7257
|2005.11.29 09:37
|1.7257
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|383313
|2005.11.29 07:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1825
|1.1790
|1.1836
|2005.11.29 09:16
|1.1836
|0.00
|0.00
|110.00
|4504
|sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
|383314
|2005.11.29 07:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3089
|1.3124
|1.3078
|2005.11.29 09:16
|1.3078
|0.00
|0.00
|84.11
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|384160
|2005.11.29 09:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3088
|1.3123
|1.3077
|2005.11.29 10:12
|1.3077
|0.00
|0.00
|84.12
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|385956
|2005.11.29 13:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3098
|1.3133
|1.3087
|2005.11.29 14:28
|1.3087
|0.00
|0.00
|84.05
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|391259
|2005.11.29 21:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1788
|1.1823
|1.1777
|2005.11.29 23:49
|1.1777
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|391378
|2005.11.29 22:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3124
|1.3159
|1.3113
|2005.11.30 02:16
|1.3159
|0.00
|-4.57
|-265.98
|7105
|sv6USDCHF_PERIOD_H1[sl]
|392486
|2005.11.30 06:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7183
|1.7218
|1.7172
|2005.11.30 07:58
|1.7218
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|392510
|2005.11.30 06:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1780
|1.1815
|1.1769
|2005.11.30 12:13
|1.1779
|0.00
|0.00
|10.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|399918
|2005.11.30 22:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7295
|1.7260
|1.7306
|2005.12.01 02:00
|1.7306
|0.00
|6.00
|110.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|400485
|2005.12.01 04:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3150
|1.3115
|1.3161
|2005.12.01 09:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|15.21
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30
|400908
|2005.12.01 07:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7288
|1.7253
|1.7299
|2005.12.01 08:26
|1.7299
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|401270
|2005.12.01 09:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7289
|1.7254
|1.7300
|2005.12.01 09:58
|1.7300
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|408312
|2005.12.01 22:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1733
|1.1768
|1.1722
|2005.12.02 03:44
|1.1722
|0.00
|2.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|408792
|2005.12.02 01:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3177
|1.3142
|1.3188
|2005.12.02 03:44
|1.3188
|0.00
|0.00
|83.38
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|408831
|2005.12.02 02:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1740
|1.1775
|1.1729
|2005.12.02 02:54
|1.1729
|0.00
|0.00
|110.00
|4504
|sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
|409508
|2005.12.02 07:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7311
|1.7276
|1.7322
|2005.12.02 09:33
|1.7276
|0.00
|0.00
|-350.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[sl]
|409550
|2005.12.02 07:41
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1663
|1.1698
|1.1652
|2005.12.02 11:28
|1.1652
|0.00
|0.00
|94.40
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
|418490
|2005.12.05 03:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7323
|1.7288
|1.7334
|2005.12.05 09:07
|1.7288
|0.00
|0.00
|-350.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|420257
|2005.12.05 10:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7308
|1.7273
|1.7319
|2005.12.05 13:10
|1.7319
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|427181
|2005.12.06 01:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7421
|1.7389
|1.7435
|2005.12.06 08:16
|1.7423
|0.00
|0.00
|20.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15
|427261
|2005.12.06 01:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1791
|1.1756
|1.1802
|2005.12.06 08:46
|1.1788
|0.00
|0.00
|-30.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|427890
|2005.12.06 07:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7415
|1.7380
|1.7426
|2005.12.06 09:39
|1.7422
|0.00
|0.00
|70.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30
|427936
|2005.12.06 07:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1787
|1.1752
|1.1798
|2005.12.06 16:12
|1.1798
|0.00
|0.00
|110.00
|4504
|sv6EURUSD_PERIOD_M30[tp]
|428815
|2005.12.06 10:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3082
|1.3117
|1.3071
|2005.12.06 10:31
|1.3071
|0.00
|0.00
|84.16
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|429890
|2005.12.06 11:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3080
|1.3115
|1.3069
|2005.12.06 15:07
|1.3069
|0.00
|0.00
|84.17
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[tp]
|434895
|2005.12.06 22:12
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1565
|1.1600
|1.1554
|2005.12.07 10:51
|1.1600
|0.00
|-2.59
|-301.72
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[sl]
|441717
|2005.12.07 18:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1722
|1.1757
|1.1711
|2005.12.07 19:02
|1.1711
|0.00
|0.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|442311
|2005.12.07 19:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7334
|1.7369
|1.7323
|2005.12.08 02:18
|1.7348
|0.00
|-15.00
|-140.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15
|443182
|2005.12.07 23:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1722
|1.1757
|1.1711
|2005.12.08 03:49
|1.1711
|0.00
|6.00
|110.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|443192
|2005.12.07 23:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7342
|1.7377
|1.7331
|2005.12.08 01:33
|1.7331
|0.00
|-15.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|444084
|2005.12.08 06:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7348
|1.7383
|1.7337
|2005.12.08 08:39
|1.7337
|0.00
|0.00
|110.00
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|453308
|2005.12.08 23:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1816
|1.1781
|1.1827
|2005.12.09 06:45
|1.1811
|0.00
|-4.00
|-50.00
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|453645
|2005.12.09 02:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7486
|1.7532
|2005.12.09 06:49
|1.7519
|0.00
|0.00
|-20.00
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15
|454209
|2005.12.09 06:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3012
|1.3047
|1.3001
|2005.12.09 09:49
|1.3047
|0.00
|0.00
|-268.24
|7104
|sv6USDCHF_PERIOD_M30[sl]
|0.00
|-26.14
|-518.35
|Closed P/L:
|-544.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-544.49
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 455.51
|Equity:
|4 455.51
|Free Margin:
|4 455.51
|Details:
|Gross Profit:
|5 059.91
|Gross Loss:
|5 604.40
|Total Net Profit:
|-544.49
|Profit Factor:
|0.90
|Expected Payoff:
|-6.64
|Absolute Drawdown:
|948.45
|Maximal Drawdown (%):
|350.00 (6.7%)
|Total Trades:
|82
|Short Positions (won %):
|44 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|38 (65.79%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (69.51%)
|Loss trades (% of total):
|25 (30.49%)
|Largest
|profit trade:
|116.00
|loss trade:
|-355.00
|Average
|profit trade:
|88.77
|loss trade:
|-224.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 147.41)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 050.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 147.41 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 050.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2