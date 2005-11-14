North Finance Company Ltd

Account: 95250 Name: Starter_v6 Currency: USD 2005 November 18, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
2872192005.11.14 06:01balanceDeposit5 000.00
2877312005.11.14 08:00buy1.00eurchf1.53821.53471.53932005.11.14 09:221.53820.000.000.00
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
2924172005.11.14 17:30buy1.00eurjpy138.98138.63139.092005.11.14 18:46138.630.000.00-294.44
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
2943332005.11.14 22:00buy1.00usdjpy118.78118.43118.892005.11.15 01:17118.770.002.53-8.42
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15
2943892005.11.14 22:16sell1.00gbpusd1.73781.74131.73672005.11.15 00:261.73670.00-5.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
2943992005.11.14 22:18sell1.00eurusd1.16921.17271.16812005.11.15 01:341.16900.002.0020.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
2946642005.11.15 00:03buy1.00usdcad1.19321.18971.19432005.11.15 00:271.19430.000.0092.10
 7004sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
2950592005.11.15 04:15sell1.00eurusd1.16931.17281.16822005.11.15 08:521.16920.000.0010.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15
2952512005.11.15 06:34sell1.00gbpusd1.73831.74181.73722005.11.15 07:521.73720.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
2983962005.11.15 14:30buy1.00eurjpy139.09138.74139.202005.11.15 16:45139.200.000.0092.35
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[tp]
3005462005.11.15 17:32sell1.00gbpusd1.73401.73751.73292005.11.15 17:521.73290.000.00110.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
3006942005.11.15 17:45sell1.00eurusd1.16771.17121.16662005.11.15 18:341.17120.000.00-350.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]
3030472005.11.16 00:00buy1.00eurchf1.54341.53991.54452005.11.16 03:001.54370.000.0022.78
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
3032242005.11.16 00:40buy1.00usdjpy118.95118.60119.062005.11.16 05:31119.060.000.0092.38
 7204sv6USDJPY_PERIOD_M30[tp]
3034532005.11.16 03:24buy1.00gbpusd1.73571.73221.73682005.11.16 05:021.73540.000.00-30.00
 5202sv6GBPUSD_PERIOD_M5
3037042005.11.16 05:04sell1.00gbpusd1.73541.73891.73432005.11.16 06:051.73430.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3038612005.11.16 06:00buy1.00usdchf1.31791.31441.31902005.11.16 09:011.31900.000.0083.40
 7105sv6USDCHF_PERIOD_H1[tp]
3040972005.11.16 07:05buy1.00eurusd1.17171.16821.17282005.11.16 10:331.17280.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3108712005.11.16 21:17sell1.00eurusd1.16861.17211.16752005.11.16 22:191.16750.000.00110.00
 4503sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
3109642005.11.16 21:46buy1.00usdchf1.32361.32011.32472005.11.16 22:181.32470.000.0083.04
 7103sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
3113422005.11.16 23:47buy1.00eurchf1.54711.54361.54822005.11.17 15:151.54670.004.53-30.23
 4203sv6EURCHF_PERIOD_M15
3123562005.11.17 08:01buy1.00usdchf1.32501.32151.32612005.11.17 09:301.32610.000.0082.95
 7103sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
3131132005.11.17 10:12buy1.00usdcad1.19321.18971.19432005.11.17 14:141.18970.000.00-294.19
 7003sv6USDCAD_PERIOD_M15[sl]
3151882005.11.17 14:45sell1.00eurjpy138.74139.09138.632005.11.17 17:02139.090.000.00-294.74
 4403sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
3175862005.11.17 18:51sell1.00gbpusd1.71901.72251.71792005.11.17 19:051.71790.000.00110.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
3240222005.11.18 14:17buy1.00usdjpy119.20118.85119.312005.11.18 16:45118.850.000.00-294.49
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15[sl]
3251452005.11.18 16:00sell1.00gbpusd1.71371.71721.71262005.11.18 16:031.71720.000.00-350.00
 5203sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
  0.00 4.06 -597.51
Closed P/L: -593.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
3280422005.11.18 20:00sell1.00gbpusd1.71531.71881.7142 1.71800.00-5.00-270.00
 5204sv6GBPUSD_PERIOD_M30
3285692005.11.18 22:31buy1.00usdjpy119.17118.82119.28 119.120.002.52-41.97
 7203sv6USDJPY_PERIOD_M15
  0.00 -2.48 -311.97
 Floating P/L: -314.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -593.45 Floating P/L: -314.45 Margin: 543.06
Balance: 4 406.55 Equity: 4 092.10 Free Margin: 3 549.04