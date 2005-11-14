North Finance Company Ltd
|Account: 95250
|Name: Starter_v6
|Currency: USD
|2005 November 18, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|287219
|2005.11.14 06:01
|balance
|Deposit
|5 000.00
|287731
|2005.11.14 08:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5382
|1.5347
|1.5393
|2005.11.14 09:22
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|292417
|2005.11.14 17:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.98
|138.63
|139.09
|2005.11.14 18:46
|138.63
|0.00
|0.00
|-294.44
|
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
|294333
|2005.11.14 22:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.78
|118.43
|118.89
|2005.11.15 01:17
|118.77
|0.00
|2.53
|-8.42
|
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15
|294389
|2005.11.14 22:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7378
|1.7413
|1.7367
|2005.11.15 00:26
|1.7367
|0.00
|-5.00
|110.00
|
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|294399
|2005.11.14 22:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1727
|1.1681
|2005.11.15 01:34
|1.1690
|0.00
|2.00
|20.00
|
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|294664
|2005.11.15 00:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1932
|1.1897
|1.1943
|2005.11.15 00:27
|1.1943
|0.00
|0.00
|92.10
|
|7004
|sv6USDCAD_PERIOD_M30[tp]
|295059
|2005.11.15 04:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1693
|1.1728
|1.1682
|2005.11.15 08:52
|1.1692
|0.00
|0.00
|10.00
|
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15
|295251
|2005.11.15 06:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7383
|1.7418
|1.7372
|2005.11.15 07:52
|1.7372
|0.00
|0.00
|110.00
|
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|298396
|2005.11.15 14:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.09
|138.74
|139.20
|2005.11.15 16:45
|139.20
|0.00
|0.00
|92.35
|
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[tp]
|300546
|2005.11.15 17:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7340
|1.7375
|1.7329
|2005.11.15 17:52
|1.7329
|0.00
|0.00
|110.00
|
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[tp]
|300694
|2005.11.15 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1677
|1.1712
|1.1666
|2005.11.15 18:34
|1.1712
|0.00
|0.00
|-350.00
|
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[sl]
|303047
|2005.11.16 00:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5434
|1.5399
|1.5445
|2005.11.16 03:00
|1.5437
|0.00
|0.00
|22.78
|
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|303224
|2005.11.16 00:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.95
|118.60
|119.06
|2005.11.16 05:31
|119.06
|0.00
|0.00
|92.38
|
|7204
|sv6USDJPY_PERIOD_M30[tp]
|303453
|2005.11.16 03:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7357
|1.7322
|1.7368
|2005.11.16 05:02
|1.7354
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|5202
|sv6GBPUSD_PERIOD_M5
|303704
|2005.11.16 05:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7354
|1.7389
|1.7343
|2005.11.16 06:05
|1.7343
|0.00
|0.00
|110.00
|
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|303861
|2005.11.16 06:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3179
|1.3144
|1.3190
|2005.11.16 09:01
|1.3190
|0.00
|0.00
|83.40
|
|7105
|sv6USDCHF_PERIOD_H1[tp]
|304097
|2005.11.16 07:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1717
|1.1682
|1.1728
|2005.11.16 10:33
|1.1728
|0.00
|0.00
|110.00
|
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|310871
|2005.11.16 21:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1686
|1.1721
|1.1675
|2005.11.16 22:19
|1.1675
|0.00
|0.00
|110.00
|
|4503
|sv6EURUSD_PERIOD_M15[tp]
|310964
|2005.11.16 21:46
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3236
|1.3201
|1.3247
|2005.11.16 22:18
|1.3247
|0.00
|0.00
|83.04
|
|7103
|sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
|311342
|2005.11.16 23:47
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5471
|1.5436
|1.5482
|2005.11.17 15:15
|1.5467
|0.00
|4.53
|-30.23
|
|4203
|sv6EURCHF_PERIOD_M15
|312356
|2005.11.17 08:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3250
|1.3215
|1.3261
|2005.11.17 09:30
|1.3261
|0.00
|0.00
|82.95
|
|7103
|sv6USDCHF_PERIOD_M15[tp]
|313113
|2005.11.17 10:12
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1932
|1.1897
|1.1943
|2005.11.17 14:14
|1.1897
|0.00
|0.00
|-294.19
|
|7003
|sv6USDCAD_PERIOD_M15[sl]
|315188
|2005.11.17 14:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.74
|139.09
|138.63
|2005.11.17 17:02
|139.09
|0.00
|0.00
|-294.74
|
|4403
|sv6EURJPY_PERIOD_M15[sl]
|317586
|2005.11.17 18:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7190
|1.7225
|1.7179
|2005.11.17 19:05
|1.7179
|0.00
|0.00
|110.00
|
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30[tp]
|324022
|2005.11.18 14:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.20
|118.85
|119.31
|2005.11.18 16:45
|118.85
|0.00
|0.00
|-294.49
|
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15[sl]
|325145
|2005.11.18 16:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7137
|1.7172
|1.7126
|2005.11.18 16:03
|1.7172
|0.00
|0.00
|-350.00
|
|5203
|sv6GBPUSD_PERIOD_M15[sl]
|
|0.00
|4.06
|-597.51
|Closed P/L:
|-593.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|328042
|2005.11.18 20:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7153
|1.7188
|1.7142
|
|1.7180
|0.00
|-5.00
|-270.00
|
|5204
|sv6GBPUSD_PERIOD_M30
|328569
|2005.11.18 22:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.17
|118.82
|119.28
|
|119.12
|0.00
|2.52
|-41.97
|
|7203
|sv6USDJPY_PERIOD_M15
|
|0.00
|-2.48
|-311.97
|
|Floating P/L:
|-314.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-593.45
|Floating P/L:
|-314.45
|Margin:
|543.06
|Balance:
|4 406.55
|Equity:
|4 092.10
|Free Margin:
|3 549.04