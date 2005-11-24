Interbank FX, LLC
A/C No: 210665Name: GoldWarrior2005 December 19, 13:59 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
1798753 2005/11/24 09:30balancedeposit10000.00
1818690 2005/11/28 08:14sell0.10usdchf1.32241.42241.3074 2005/11/28 18:181.30740.000.00114.73
1846043 2005/11/29 07:44buy0.10usdchf1.30871.20871.3237 2005/11/29 18:031.31220.000.0026.67
1851019 2005/11/29 13:45sell3.00usdchf1.31381.41401.2990 2005/11/29 18:031.31200.000.00411.59
1799689 2005/11/24 11:14buy0.10usdjpy118.75108.75120.25 2005/12/01 13:17120.250.007.21124.74
1803125 2005/11/25 07:29buy0.10gbpusd1.72101.62101.7360 2005/12/02 13:561.73600.002.31150.00
1861600 2005/11/30 00:29sell0.10usdchf1.31451.41451.2995 2005/12/08 15:281.29950.00-8.75115.43
1820813 2005/11/28 10:29sell0.10eurusd1.17051.27051.1555 2005/12/08 16:201.18410.006.36-136.00
1842417 2005/11/29 01:31buy3.00eurusd1.18251.08241.1974 2005/12/08 16:201.18390.00-196.35420.00
1926707 2005/12/06 01:14buy0.10gbpusd1.74181.64181.7568 2005/12/08 16:481.75160.001.3298.00
1977716 2005/12/08 16:38sell3.00gbpusd1.75281.85281.7378 2005/12/08 16:491.75190.000.00270.00
1987709 2005/12/09 07:14buy0.10gbpusd1.75001.65011.7651 2005/12/12 09:061.76510.000.33151.00
1889572 2005/12/02 06:29sell0.10usdjpy120.59130.59119.09 2005/12/14 01:47119.090.00-10.50125.96
2038685 2005/12/13 14:59sell0.10usdchf1.29451.34451.2795 2005/12/14 13:311.27950.00-0.88117.23
2096708 2005/12/16 06:14buy0.10usdchf1.28931.23931.3043 2005/12/16 14:271.28990.000.004.65
2103138 2005/12/16 14:03sell3.00usdchf1.29241.34241.2774 2005/12/16 14:271.29030.000.00488.26
 0.00-198.942482.26
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:2283.31
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2018859 2005/12/12 13:59sell0.10gbpusd1.77291.82291.7579  1.77100.00-3.0119.00
2026048 2005/12/13 01:14sell0.10eurusd1.19541.24541.1804  1.20160.003.18-62.00
2098503 2005/12/16 08:29sell0.10usdjpy116.09126.09114.59  116.300.00-1.05-18.06
 0.00-0.88-61.06
 Floating P/L:-61.94
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:2283.31 Floating P/L:-61.94
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:12283.31 Equity:12221.38
Margin Requirement:300.00 Available Margin:11921.38