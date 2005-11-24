|A/C No: 210665
|Name: GoldWarrior
|2005 December 19, 13:59 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|1798753
|2005/11/24 09:30
|balance
|deposit
|10000.00
|1818690
|2005/11/28 08:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3224
|1.4224
|1.3074
|2005/11/28 18:18
|1.3074
|0.00
|0.00
|114.73
|1846043
|2005/11/29 07:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3087
|1.2087
|1.3237
|2005/11/29 18:03
|1.3122
|0.00
|0.00
|26.67
|1851019
|2005/11/29 13:45
|sell
|3.00
|usdchf
|1.3138
|1.4140
|1.2990
|2005/11/29 18:03
|1.3120
|0.00
|0.00
|411.59
|1799689
|2005/11/24 11:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.75
|108.75
|120.25
|2005/12/01 13:17
|120.25
|0.00
|7.21
|124.74
|1803125
|2005/11/25 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7210
|1.6210
|1.7360
|2005/12/02 13:56
|1.7360
|0.00
|2.31
|150.00
|1861600
|2005/11/30 00:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3145
|1.4145
|1.2995
|2005/12/08 15:28
|1.2995
|0.00
|-8.75
|115.43
|1820813
|2005/11/28 10:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1705
|1.2705
|1.1555
|2005/12/08 16:20
|1.1841
|0.00
|6.36
|-136.00
|1842417
|2005/11/29 01:31
|buy
|3.00
|eurusd
|1.1825
|1.0824
|1.1974
|2005/12/08 16:20
|1.1839
|0.00
|-196.35
|420.00
|1926707
|2005/12/06 01:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7418
|1.6418
|1.7568
|2005/12/08 16:48
|1.7516
|0.00
|1.32
|98.00
|1977716
|2005/12/08 16:38
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.7528
|1.8528
|1.7378
|2005/12/08 16:49
|1.7519
|0.00
|0.00
|270.00
|1987709
|2005/12/09 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7500
|1.6501
|1.7651
|2005/12/12 09:06
|1.7651
|0.00
|0.33
|151.00
|1889572
|2005/12/02 06:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.59
|130.59
|119.09
|2005/12/14 01:47
|119.09
|0.00
|-10.50
|125.96
|2038685
|2005/12/13 14:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2945
|1.3445
|1.2795
|2005/12/14 13:31
|1.2795
|0.00
|-0.88
|117.23
|2096708
|2005/12/16 06:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2893
|1.2393
|1.3043
|2005/12/16 14:27
|1.2899
|0.00
|0.00
|4.65
|2103138
|2005/12/16 14:03
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2924
|1.3424
|1.2774
|2005/12/16 14:27
|1.2903
|0.00
|0.00
|488.26
|0.00
|-198.94
|2482.26
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|2283.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2018859
|2005/12/12 13:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7729
|1.8229
|1.7579
|1.7710
|0.00
|-3.01
|19.00
|2026048
|2005/12/13 01:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1954
|1.2454
|1.1804
|1.2016
|0.00
|3.18
|-62.00
|2098503
|2005/12/16 08:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.09
|126.09
|114.59
|116.30
|0.00
|-1.05
|-18.06
|0.00
|-0.88
|-61.06
|Floating P/L:
|-61.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|2283.31
|Floating P/L:
|-61.94
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|12283.31
|Equity:
|12221.38
|Margin Requirement:
|300.00
|Available Margin:
|11921.38