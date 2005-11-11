Alpari Ltd
Account: 110441 Name: starter v666 Currency: USD 2005 December 26, 02:07
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit Gains Losses Gain >= 50 Loss <= -50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
1760972 2005.11.09 13:48 balance Deposit 10 000.00                        
1775128 2005.11.10 03:00 buy 1 eurusd 1.1767 1.1732 1.1777 2005.11.10 09:21 1.1768 0 0 10 eurusd         10            
1775231 2005.11.10 03:16 buy 1 gbpusd 1.7434 1.7399 1.7444 2005.11.10 09:41 1.7431 0 0 -21   gbpusd             -21        
1775791 2005.11.10 05:07 buy 1 usdchf 1.3109 1.3074 1.3120 2005.11.10 10:53 1.3074 0 0 -267.73   usdchf   usdchf         -267.73          
1777233 2005.11.10 07:55 sell 1 gbpusd 1.7416 1.7451 1.7406 2005.11.10 09:45 1.7451 0 0 -245   gbpusd   gbpusd           -245        
1790305 2005.11.10 17:15 buy 1 gbpusd 1.7466 1.7431 1.7476 2005.11.10 18:33 1.7476 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1796952 2005.11.11 04:47 sell 1 gbpusd 1.7422 1.7457 1.7412 2005.11.11 10:05 1.7412 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1798163 2005.11.11 07:30 sell 1 gbpusd 1.7422 1.7457 1.7412 2005.11.11 10:05 1.7412 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1798353 2005.11.11 07:48 buy 1 usdcad 1.1893 1.1858 1.1903 2005.11.11 10:53 1.1903 0 0 84.01 usdcad usdcad               84.01    
1802700 2005.11.11 12:38 sell 1 gbpusd 1.7410 1.7445 1.7400 2005.11.11 12:54 1.7400 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1805647 2005.11.11 16:15 buy 1 usdjpy 118.00 117.65 118.10 2005.11.11 19:48 118.02 0 0 16.95 usdjpy       16.95              
1806380 2005.11.11 17:00 sell 1 gbpusd 1.7401 1.7436 1.7391 2005.11.11 19:00 1.7391 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1811548 2005.11.14 01:31 buy 1 usdjpy 118.00 117.65 118.10 2005.11.14 08:10 118.01 0 0 8.47 usdjpy       8.47              
1812201 2005.11.14 02:21 buy 1 gbpusd 1.7416 1.7381 1.7426 2005.11.14 02:57 1.7426 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1831576 2005.11.14 16:30 buy 1 eurjpy 138.97 138.62 139.07 2005.11.14 17:46 138.62 0 0 -294.41   eurjpy   eurjpy                 -294.41  
1836596 2005.11.14 20:49 buy 1 usdjpy 118.80 118.45 118.90 2005.11.15 00:17 118.78 0 10.1 -16.84   usdjpy       -16.84              
1836813 2005.11.14 21:16 sell 1 gbpusd 1.7378 1.7413 1.7368 2005.11.14 23:26 1.7368 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1836836 2005.11.14 21:17 sell 1 eurusd 1.1692 1.1727 1.1682 2005.11.15 00:35 1.1691 0 5.3 10 eurusd         10            
1837594 2005.11.14 23:00 buy 1 usdcad 1.1933 1.1898 1.1943 2005.11.14 23:27 1.1943 0 0 83.73 usdcad usdcad               83.73    
1838202 2005.11.15 00:46 sell 1 gbpusd 1.7376 1.7411 1.7366 2005.11.15 03:10 1.7386 0 0 -70   gbpusd   gbpusd           -70        
1838773 2005.11.15 03:16 sell 1 eurusd 1.1694 1.1729 1.1684 2005.11.15 07:46 1.1694 0 0 0 eurusd         0            
1839301 2005.11.15 05:36 sell 1 gbpusd 1.7382 1.7417 1.7372 2005.11.15 06:52 1.7372 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1842854 2005.11.15 10:32 sell 1 gbpusd 1.7380 1.7415 1.7370 2005.11.15 10:38 1.7370 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1847203 2005.11.15 13:30 buy 1 eurjpy 139.08 138.73 139.18 2005.11.15 14:53 139.18 0 0 83.98 eurjpy eurjpy                 83.98  
1852443 2005.11.15 16:45 sell 1 eurusd 1.1677 1.1712 1.1667 2005.11.15 17:34 1.1712 0 0 -350   eurusd   eurusd   eurusd   -350            
1852459 2005.11.15 16:45 sell 1 gbpusd 1.7338 1.7373 1.7328 2005.11.15 16:53 1.7328 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1855893 2005.11.15 19:07 buy 1 usdjpy 119.00 118.65 119.10 2005.11.16 03:45 118.96 0 10.09 -33.62   usdjpy       -33.62              
1858491 2005.11.15 23:30 buy 1 usdjpy 118.95 118.60 119.05 2005.11.16 04:28 119.05 0 10.09 84 usdjpy usdjpy     84              
1859864 2005.11.16 02:32 sell 1 gbpusd 1.7355 1.7390 1.7345 2005.11.16 05:05 1.7345 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1860504 2005.11.16 05:01 buy 1 usdchf 1.3180 1.3145 1.3191 2005.11.16 08:06 1.3191 0 0 83.38 usdchf usdchf         83.38          
1860607 2005.11.16 05:06 buy 1 eurusd 1.1714 1.1679 1.1724 2005.11.16 09:30 1.1724 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
1864716 2005.11.16 10:46 buy 1 gbpusd 1.7348 1.7313 1.7358 2005.11.16 11:20 1.7313 0 0 -245   gbpusd   gbpusd           -245        
1869174 2005.11.16 14:01 sell 1 gbpusd 1.7258 1.7293 1.7248 2005.11.16 14:30 1.7248 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1876832 2005.11.16 19:50 sell 1 gbpusd 1.7182 1.7217 1.7172 2005.11.16 20:19 1.7172 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
1877153 2005.11.16 20:17 sell 1 eurusd 1.1686 1.1721 1.1676 2005.11.16 21:19 1.1676 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
1880297 2005.11.17 03:02 buy 1 usdjpy 119.10 118.75 119.20 2005.11.17 05:08 118.75 0 0 -294.74   usdjpy   usdjpy     -294.74              
1880333 2005.11.17 03:07 sell 1 eurusd 1.1675 1.1710 1.1665 2005.11.17 03:53 1.1665 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
1889839 2005.11.17 12:30 sell 1 gbpusd 1.7191 1.7226 1.7171 2005.11.17 15:01 1.7180 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
1903437 2005.11.18 04:01 sell 1 usdcad 1.1887 1.1922 1.1867 2005.11.18 06:31 1.1876 0 0 92.62 usdcad usdcad               92.62    
1912946 2005.11.18 13:34 buy 1 usdjpy 119.18 118.83 119.38 2005.11.18 16:57 119.29 0 0 92.21 usdjpy usdjpy     92.21              
1922481 2005.11.18 19:02 sell 1 gbpusd 1.7157 1.7192 1.7137 2005.11.21 02:45 1.7146 0 -2.59 77 gbpusd gbpusd           77        
1923963 2005.11.18 21:36 buy 1 usdjpy 119.18 118.83 119.38 2005.11.21 07:07 119.38 0 10.08 167.53 usdjpy usdjpy usdjpy   167.53              
1925615 2005.11.21 00:28 buy 1 usdjpy 119.13 118.78 119.33 2005.11.21 01:23 119.24 0 0 92.25 usdjpy usdjpy     92.25              
1937294 2005.11.21 13:31 buy 1 eurchf 1.5488 1.5453 1.5508 2005.11.22 00:26 1.5478 0 3.71 -75.77   eurchf   eurchf             -75.77      
1953075 2005.11.21 22:30 sell 1 usdjpy 118.96 119.31 118.76 2005.11.22 09:42 119.31 0 -11.59 -293.35   usdjpy   usdjpy     -293.35              
1954551 2005.11.22 00:32 sell 1 eurjpy 139.67 140.02 139.47 2005.11.22 05:34 139.63 0 0 33.58 eurjpy                   33.58  
1955540 2005.11.22 01:15 sell 1 eurchf 1.5478 1.5513 1.5458 2005.11.22 02:19 1.5479 0 0 -7.58   eurchf               -7.58      
1955541 2005.11.22 01:15 sell 1 eurchf 1.5478 1.5513 1.5458 2005.11.22 03:18 1.5480 0 0 -15.15   eurchf               -15.15      
1956386 2005.11.22 02:36 sell 1 eurusd 1.1729 1.1764 1.1709 2005.11.22 05:16 1.1725 0 0 40 eurusd         40            
1957688 2005.11.22 05:01 sell 1 eurjpy 139.67 140.02 139.47 2005.11.22 10:38 139.55 0 0 100.54 eurjpy eurjpy eurjpy               100.54  
1958752 2005.11.22 07:01 sell 1 gbpusd 1.7165 1.7200 1.7145 2005.11.22 09:13 1.7154 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
1958848 2005.11.22 07:08 sell 1 usdcad 1.1837 1.1872 1.1817 2005.11.22 13:47 1.1825 0 0 101.48 usdcad usdcad usdcad             101.48    
1982961 2005.11.23 03:15 buy 1 eurusd 1.1799 1.1764 1.1819 2005.11.23 05:22 1.1809 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
1983394 2005.11.23 04:42 buy 1 eurjpy 140.18 139.83 140.38 2005.11.23 07:14 140.38 0 0 168.92 eurjpy eurjpy eurjpy               168.92  
2001028 2005.11.23 18:12 buy 1 gbpusd 1.7214 1.7179 1.7234 2005.11.23 19:51 1.7225 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2005908 2005.11.24 03:16 buy 1 eurjpy 140.20 139.85 140.40 2005.11.24 05:30 140.25 0 0 42.12 eurjpy                   42.12  
2007241 2005.11.24 07:32 sell 1 usdcad 1.1723 1.1758 1.1703 2005.11.24 11:53 1.1712 0 0 93.92 usdcad usdcad               93.92    
2009477 2005.11.24 09:45 buy 1 eurjpy 140.30 139.95 140.50 2005.11.24 13:30 139.95 0 0 -294.74   eurjpy   eurjpy                 -294.74  
2022611 2005.11.24 22:13 sell 1 eurusd 1.1786 1.1821 1.1766 2005.11.25 00:45 1.1782 0 5.3 40 eurusd         40            
2022818 2005.11.24 22:59 sell 1 gbpusd 1.7227 1.7262 1.7207 2005.11.25 00:30 1.7229 0 -2.59 -14   gbpusd             -14        
2023471 2005.11.25 01:00 sell 1 usdcad 1.1715 1.1750 1.1695 2005.11.25 13:35 1.1727 0 0 -102.33   usdcad   usdcad               -102.33    
2025062 2005.11.25 05:45 sell 1 gbpusd 1.7222 1.7257 1.7202 2005.11.25 07:45 1.7222 0 0 0 gbpusd             0        
2026308 2005.11.25 08:05 sell 1 usdcad 1.1725 1.1760 1.1705 2005.11.25 12:27 1.1714 0 0 93.9 usdcad usdcad               93.9    
2028159 2005.11.25 09:48 buy 1 eurjpy 140.28 139.93 140.48 2005.11.25 13:22 140.32 0 0 33.5 eurjpy                   33.5  
2031517 2005.11.25 12:10 buy 1 eurjpy 140.30 139.95 140.50 2005.11.25 14:15 140.41 0 0 92.15 eurjpy eurjpy                 92.15  
2036495 2005.11.25 15:45 sell 1 gbpusd 1.7207 1.7242 1.7187 2005.11.25 15:58 1.7195 0 0 84 gbpusd gbpusd           84        
2052193 2005.11.28 14:20 sell 1 gbpusd 1.7104 1.7139 1.7084 2005.11.28 14:40 1.7093 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2064988 2005.11.29 00:46 buy 1 eurusd 1.1839 1.1804 1.1859 2005.11.29 01:17 1.1850 0 0 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2065602 2005.11.29 01:45 buy 1 gbpusd 1.7287 1.7252 1.7307 2005.11.29 02:23 1.7252 0 0 -245     gbpusd           -245        
2065951 2005.11.29 02:23 buy 1 gbpusd 1.7262 1.7227 1.7282 2005.11.29 03:58 1.7227 0 0 -245     gbpusd           -245        
2067479 2005.11.29 06:06 sell 1 usdjpy 119.21 119.56 119.01 2005.11.29 08:14 119.04 0 0 142.81 usdjpy usdjpy usdjpy   142.81              
2067683 2005.11.29 06:30 buy 1 gbpusd 1.7245 1.7210 1.7265 2005.11.29 08:38 1.7265 0 0 140 gbpusd gbpusd gbpusd         140        
2073005 2005.11.29 12:32 buy 1 eurjpy 140.83 140.48 141.03 2005.11.29 14:34 140.48 0 0 -293.3     eurjpy                 -293.3  
2083698 2005.11.29 20:30 sell 1 eurusd 1.1787 1.1822 1.1767 2005.11.29 22:53 1.1777 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2086308 2005.11.30 02:30 buy 1 eurjpy 140.90 140.55 141.10 2005.11.30 10:15 140.91 0 0 8.36 eurjpy                   8.36  
2087644 2005.11.30 05:38 sell 1 gbpusd 1.7184 1.7219 1.7164 2005.11.30 06:58 1.7219 0 0 -245     gbpusd           -245        
2096291 2005.11.30 13:55 buy 1 eurjpy 140.80 140.45 141.00 2005.11.30 16:24 140.91 0 0 91.97 eurjpy eurjpy                 91.97  
2104526 2005.11.30 21:45 buy 1 gbpusd 1.7294 1.7259 1.7314 2005.12.01 01:00 1.7306 0 1.89 84 gbpusd gbpusd           84        
2106087 2005.12.01 03:15 buy 1 eurjpy 141.21 140.86 141.41 2005.12.01 06:20 141.20 0 0 -8.34                     -8.34  
2106344 2005.12.01 04:22 buy 1 gbpusd 1.7290 1.7255 1.7310 2005.12.01 07:26 1.7302 0 0 84 gbpusd gbpusd           84        
2106971 2005.12.01 06:31 buy 1 gbpusd 1.7287 1.7252 1.7307 2005.12.01 07:24 1.7298 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2123162 2005.12.01 21:30 sell 1 eurusd 1.1732 1.1767 1.1712 2005.12.02 02:44 1.1722 0 5.3 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2125603 2005.12.02 05:31 buy 1 eurjpy 141.38 141.03 141.58 2005.12.02 12:17 141.51 0 0 107.54 eurjpy eurjpy eurjpy               107.54  
2125888 2005.12.02 06:29 buy 1 gbpusd 1.7311 1.7276 1.7331 2005.12.02 08:32 1.7276 0 0 -245     gbpusd           -245        
2125907 2005.12.02 06:33 sell 1 usdcad 1.1663 1.1698 1.1643 2005.12.02 10:27 1.1651 0 0 103 usdcad usdcad usdcad             103    
2169725 2005.12.06 00:34 buy 1 eurusd 1.1791 1.1756 1.1811 2005.12.06 07:45 1.1789 0 0 -20           -20            
2170132 2005.12.06 02:15 buy 1 gbpusd 1.7416 1.7381 1.7436 2005.12.06 07:30 1.7418 0 0 14 gbpusd             14        
2171092 2005.12.06 06:01 buy 1 gbpusd 1.7415 1.7380 1.7435 2005.12.06 08:39 1.7418 0 0 21 gbpusd             21        
2187022 2005.12.06 19:31 buy 1 eurjpy 142.55 142.20 142.75 2005.12.07 00:06 142.20 0 6.46 -289.86     eurjpy                 -289.86  
2188052 2005.12.06 21:03 sell 1 usdcad 1.1564 1.1599 1.1544 2005.12.07 09:50 1.1599 0 -3.54 -301.72     usdcad               -301.72    
2206667 2005.12.07 17:30 sell 1 eurusd 1.1725 1.1760 1.1705 2005.12.07 18:02 1.1714 0 0 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2208130 2005.12.07 18:52 sell 1 gbpusd 1.7336 1.7371 1.7316 2005.12.08 01:21 1.7350 0 -7.98 -98     gbpusd           -98        
2209817 2005.12.07 21:30 sell 1 eurjpy 141.78 142.13 141.58 2005.12.08 02:12 141.71 0 -23.79 57.9 eurjpy eurjpy                 57.9  
2210121 2005.12.07 22:15 sell 1 eurusd 1.1721 1.1756 1.1701 2005.12.08 02:55 1.1710 0 14.4 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2210160 2005.12.07 22:21 sell 1 gbpusd 1.7347 1.7382 1.7327 2005.12.08 00:32 1.7336 0 -7.98 77 gbpusd gbpusd           77        
2211461 2005.12.08 02:01 sell 1 gbpusd 1.7349 1.7384 1.7329 2005.12.08 07:39 1.7338 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2232616 2005.12.08 20:45 buy 1 eurjpy 142.10 141.75 142.30 2005.12.08 21:42 142.21 0 0 91.41 eurjpy eurjpy                 91.41  
2233767 2005.12.08 22:15 buy 1 eurusd 1.1819 1.1784 1.1839 2005.12.09 05:46 1.1809 0 -6.4 -100     eurusd       -100            
2234844 2005.12.09 01:00 buy 1 gbpusd 1.7521 1.7486 1.7541 2005.12.09 05:49 1.7519 0 0 -14               -14        
2246842 2005.12.09 15:05 sell 1 eurjpy 142.06 142.44 141.89 2005.12.09 15:59 142.44 0 0 -315.27     eurjpy                 -315.27  
2280704 2005.12.12 22:00 buy 1 eurusd 1.1950 1.1915 1.1970 2005.12.13 02:46 1.1961 0 -6.4 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2281343 2005.12.12 23:30 buy 1 eurjpy 143.20 142.85 143.40 2005.12.13 00:21 143.31 0 6.51 91.75 eurjpy eurjpy                 91.75  
2282101 2005.12.13 01:45 buy 1 gbpusd 1.7748 1.7713 1.7768 2005.12.13 02:35 1.7759 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2283461 2005.12.13 06:15 buy 1 eurjpy 143.29 142.94 143.49 2005.12.13 08:33 143.41 0 0 100.14 eurjpy eurjpy eurjpy               100.14  
2284599 2005.12.13 07:45 buy 1 eurusd 1.1957 1.1922 1.1977 2005.12.13 08:34 1.1967 0 0 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2287119 2005.12.13 09:32 buy 1 gbpusd 1.7729 1.7694 1.7749 2005.12.13 10:30 1.7694 0 0 -245     gbpusd           -245        
2298800 2005.12.13 20:02 buy 1 eurjpy 143.33 142.98 143.53 2005.12.13 20:14 143.48 0 0 124.86 eurjpy eurjpy eurjpy               124.86  
2299071 2005.12.13 20:15 buy 1 eurjpy 143.32 142.97 143.52 2005.12.13 20:18 143.47 0 0 125.15 eurjpy eurjpy eurjpy               125.15  
2299892 2005.12.13 20:28 buy 1 eurjpy 143.30 142.98 143.53 2005.12.13 20:34 143.41 0 0 91.72 eurjpy eurjpy                 91.72  
2321604 2005.12.14 15:39 buy 1 gbpusd 1.7727 1.7692 1.7747 2005.12.14 16:15 1.7742 0 0 105 gbpusd gbpusd gbpusd         105        
2329075 2005.12.14 23:01 sell 1 eurjpy 140.81 141.16 140.61 2005.12.15 00:39 141.16 0 -25.27 -297.39     eurjpy                 -297.39  
2329740 2005.12.15 00:44 sell 1 eurjpy 141.03 141.38 140.83 2005.12.15 00:46 140.92 0 0 93.47 eurjpy eurjpy                 93.47  
2351178 2005.12.15 19:00 sell 1 eurjpy 139.43 139.78 139.23 2005.12.15 20:15 139.32 0 0 94.38 eurjpy eurjpy                 94.38  
2353924 2005.12.15 23:01 sell 1 gbpusd 1.7655 1.7690 1.7635 2005.12.16 00:07 1.7642 0 -2.1 91 gbpusd gbpusd           91        
2354125 2005.12.15 23:37 sell 1 eurusd 1.1972 1.2007 1.1952 2005.12.16 00:35 1.1962 0 5.5 100 eurusd eurusd eurusd     100            
2355402 2005.12.16 01:42 sell 1 gbpusd 1.7651 1.7686 1.7631 2005.12.16 01:58 1.7639 0 0 84 gbpusd gbpusd           84        
2359627 2005.12.16 08:52 sell 1 gbpusd 1.7650 1.7685 1.7630 2005.12.16 09:06 1.7685 0 0 -245     gbpusd           -245        
2365802 2005.12.16 13:08 sell 1 usdjpy 116.17 116.52 115.97 2005.12.16 14:53 116.52 0 0 -300.38     usdjpy     -300.38              
2366660 2005.12.16 14:15 buy 1 eurusd 1.1987 1.1952 1.2007 2005.12.16 16:11 1.1998 0 0 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2367750 2005.12.16 15:06 buy 1 gbpusd 1.7687 1.7652 1.7707 2005.12.16 15:14 1.7697 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
2367994 2005.12.16 15:20 buy 1 gbpusd 1.7691 1.7656 1.7711 2005.12.16 15:36 1.7701 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
2369451 2005.12.16 16:32 buy 1 usdcad 1.1570 1.1535 1.1590 2005.12.16 20:28 1.1582 0 0 103.61 usdcad usdcad usdcad             103.61    
2377135 2005.12.19 05:51 buy 1 eurusd 1.2016 1.1981 1.2036 2005.12.19 09:26 1.2027 0 0 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2394924 2005.12.19 23:17 sell 1 gbpusd 1.7630 1.7665 1.7610 2005.12.20 02:03 1.7619 0 -2.1 77 gbpusd gbpusd           77        
2399905 2005.12.20 08:53 sell 1 gbpusd 1.7605 1.7640 1.7585 2005.12.20 10:36 1.7594 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2417750 2005.12.20 22:17 sell 1 eurjpy 138.99 139.34 138.79 2005.12.21 00:51 139.34 0 -8.45 -298.41     eurjpy                 -298.41  
2418744 2005.12.21 00:12 sell 1 eurusd 1.1865 1.1900 1.1845 2005.12.21 05:51 1.1872 0 0 -70     eurusd       -70            
2422774 2005.12.21 06:33 buy 1 usdcad 1.1718 1.1683 1.1738 2005.12.21 13:10 1.1729 0 0 93.78 usdcad usdcad               93.78    
2430573 2005.12.21 12:03 buy 1 usdcad 1.1716 1.1681 1.1736 2005.12.21 13:08 1.1723 0 0 59.71 usdcad usdcad               59.71    
2432485 2005.12.21 13:32 buy 1 usdcad 1.1718 1.1683 1.1738 2005.12.21 14:04 1.1728 0 0 85.27 usdcad usdcad               85.27    
2442267 2005.12.21 21:54 sell 1 gbpusd 1.7437 1.7472 1.7417 2005.12.22 03:31 1.7443 0 -6.3 -42               -42        
2442271 2005.12.21 21:55 sell 1 eurusd 1.1835 1.1870 1.1815 2005.12.22 01:14 1.1824 0 16.5 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2443206 2005.12.22 00:04 sell 1 eurjpy 138.87 139.22 138.67 2005.12.22 02:05 139.22 0 0 -297.59     eurjpy                 -297.59  
2444616 2005.12.22 04:38 sell 1 gbpusd 1.7443 1.7478 1.7423 2005.12.22 08:10 1.7430 0 0 91 gbpusd gbpusd           91        
2462225 2005.12.23 00:30 buy 1 eurusd 1.1869 1.1834 1.1889 2005.12.23 04:03 1.1880 0 0 110 eurusd eurusd eurusd     110            
2463399 2005.12.23 06:00 sell 1 gbpusd 1.7392 1.7427 1.7372 2005.12.23 09:26 1.7382 0 0 70 gbpusd gbpusd           70        
2464039 2005.12.23 07:48 buy 1 eurusd 1.1874 1.1839 1.1894 2005.12.23 09:45 1.1873 0 0 -10           -10            
2467307 2005.12.23 11:31 sell 1 eurjpy 138.44 138.79 138.24 2005.12.23 12:20 138.33 0 0 94.42 eurjpy eurjpy                 94.42  
2475853 2005.12.23 21:13 sell 1 gbpusd 1.7340 1.7375 1.7320 2005.12.23 22:59 1.7329 0 0 77 gbpusd gbpusd           77        
2476921 2005.12.26 00:45 sell 1 eurjpy 138.02 138.37 137.82 2005.12.26 00:55 137.90 0 0 103.17 eurjpy eurjpy eurjpy               103.17  
0 -5.85 1 268.14
Closed P/L: 1 262.29
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit
No transactions Positive Negative Gain >= 50 Loss <=-50 Max Take Profits Stop Loss Limit USDJPY EURUSD USDCHF GBPUSD EURCHF USDCAD EURJPY EURGBP
0 0 0 USDJPY 7 4 5 3 2 0 USDJPY NET -334.71 1230 -184.35 623 -98.5 590.98 -558.28 0
Floating P/L: 0 EURUSD 21 1 16 3 16 1 EURUSD TOTAL GAIN 604.22 1780 83.38 2842 0 995.03 1831.03 0
Working Orders: USDCHF 1 1 1 1 0 0 USDCHF TOTAL LOSS -938.93 -550 -267.73 -2219 -98.5 -404.05 -2389.31 0
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   GBPUSD 39 5 36 10 2 0 GBPUSD
No transactions EURCHF 0 3 0 1 0 0 EURCHF
USDCAD 11 1 11 2 3 0 USDCAD
Summary: EURJPY 21 2 17 8 7 0 EURJPY
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0 EURGBP 0 0 0 0 0 0 EURGBP
Closed Trade P/L: 1 262.29 Floating P/L: 0 Margin: 0 TOTAL 100 17 86 28 30 1 TOTAL
Balance: 11 262.29 Equity: 11 262.29 Free Margin: 11 262.29
Details:
Gross Profit: 8 171.57 Gross Loss: 6 909.28 Total Net Profit: 1 262.29
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 9.08
Absolute Drawdown: 523.73 Maximal Drawdown (%): 845.14 (7.7%)
Total Trades: 139 Short Positions (won %): 70 (72.86%) Long Positions (won %): 69 (71.01%)
Profit Trades (% of total): 100 (71.94%) Loss trades (% of total): 39 (28.06%)
Largest profit trade: 177.61 loss trade: -350
Average profit trade: 81.72 loss trade: -177.16
Maximum consecutive wins ($): 9 (800.98) consecutive losses ($): 3 (-533.73)
Maximal consecutive profit (count): 800.98 (9) consecutive loss (count): -588.66 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1