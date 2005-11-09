Alpari Ltd

Account: 110441 Name: starter v666 Currency: USD 2005 December 26, 02:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
17609722005.11.09 13:48balanceDeposit10 000.00
17751282005.11.10 03:00buy1.00eurusd1.17671.17321.17772005.11.10 09:211.17680.000.0010.00
17752312005.11.10 03:16buy1.00gbpusd1.74341.73991.74442005.11.10 09:411.74310.000.00-21.00
17757912005.11.10 05:07buy1.00usdchf1.31091.30741.31202005.11.10 10:531.30740.000.00-267.73
17772332005.11.10 07:55sell1.00gbpusd1.74161.74511.74062005.11.10 09:451.74510.000.00-245.00
17903052005.11.10 17:15buy1.00gbpusd1.74661.74311.74762005.11.10 18:331.74760.000.0070.00
17969522005.11.11 04:47sell1.00gbpusd1.74221.74571.74122005.11.11 10:051.74120.000.0070.00
17981632005.11.11 07:30sell1.00gbpusd1.74221.74571.74122005.11.11 10:051.74120.000.0070.00
17983532005.11.11 07:48buy1.00usdcad1.18931.18581.19032005.11.11 10:531.19030.000.0084.01
18027002005.11.11 12:38sell1.00gbpusd1.74101.74451.74002005.11.11 12:541.74000.000.0070.00
18056472005.11.11 16:15buy1.00usdjpy118.00117.65118.102005.11.11 19:48118.020.000.0016.95
18063802005.11.11 17:00sell1.00gbpusd1.74011.74361.73912005.11.11 19:001.73910.000.0070.00
18115482005.11.14 01:31buy1.00usdjpy118.00117.65118.102005.11.14 08:10118.010.000.008.47
18122012005.11.14 02:21buy1.00gbpusd1.74161.73811.74262005.11.14 02:571.74260.000.0070.00
18315762005.11.14 16:30buy1.00eurjpy138.97138.62139.072005.11.14 17:46138.620.000.00-294.41
18365962005.11.14 20:49buy1.00usdjpy118.80118.45118.902005.11.15 00:17118.780.0010.10-16.84
18368132005.11.14 21:16sell1.00gbpusd1.73781.74131.73682005.11.14 23:261.73680.000.0070.00
18368362005.11.14 21:17sell1.00eurusd1.16921.17271.16822005.11.15 00:351.16910.005.3010.00
18375942005.11.14 23:00buy1.00usdcad1.19331.18981.19432005.11.14 23:271.19430.000.0083.73
18382022005.11.15 00:46sell1.00gbpusd1.73761.74111.73662005.11.15 03:101.73860.000.00-70.00
18387732005.11.15 03:16sell1.00eurusd1.16941.17291.16842005.11.15 07:461.16940.000.000.00
18393012005.11.15 05:36sell1.00gbpusd1.73821.74171.73722005.11.15 06:521.73720.000.0070.00
18428542005.11.15 10:32sell1.00gbpusd1.73801.74151.73702005.11.15 10:381.73700.000.0070.00
18472032005.11.15 13:30buy1.00eurjpy139.08138.73139.182005.11.15 14:53139.180.000.0083.98
18524432005.11.15 16:45sell1.00eurusd1.16771.17121.16672005.11.15 17:341.17120.000.00-350.00
18524592005.11.15 16:45sell1.00gbpusd1.73381.73731.73282005.11.15 16:531.73280.000.0070.00
18558932005.11.15 19:07buy1.00usdjpy119.00118.65119.102005.11.16 03:45118.960.0010.09-33.62
18584912005.11.15 23:30buy1.00usdjpy118.95118.60119.052005.11.16 04:28119.050.0010.0984.00
18598642005.11.16 02:32sell1.00gbpusd1.73551.73901.73452005.11.16 05:051.73450.000.0070.00
18605042005.11.16 05:01buy1.00usdchf1.31801.31451.31912005.11.16 08:061.31910.000.0083.38
18606072005.11.16 05:06buy1.00eurusd1.17141.16791.17242005.11.16 09:301.17240.000.00100.00
18647162005.11.16 10:46buy1.00gbpusd1.73481.73131.73582005.11.16 11:201.73130.000.00-245.00
18691742005.11.16 14:01sell1.00gbpusd1.72581.72931.72482005.11.16 14:301.72480.000.0070.00
18768322005.11.16 19:50sell1.00gbpusd1.71821.72171.71722005.11.16 20:191.71720.000.0070.00
18771532005.11.16 20:17sell1.00eurusd1.16861.17211.16762005.11.16 21:191.16760.000.00100.00
18802972005.11.17 03:02buy1.00usdjpy119.10118.75119.202005.11.17 05:08118.750.000.00-294.74
18803332005.11.17 03:07sell1.00eurusd1.16751.17101.16652005.11.17 03:531.16650.000.00100.00
18898392005.11.17 12:30sell1.00gbpusd1.71911.72261.71712005.11.17 15:011.71800.000.0077.00
19034372005.11.18 04:01sell1.00usdcad1.18871.19221.18672005.11.18 06:311.18760.000.0092.62
19129462005.11.18 13:34buy1.00usdjpy119.18118.83119.382005.11.18 16:57119.290.000.0092.21
19224812005.11.18 19:02sell1.00gbpusd1.71571.71921.71372005.11.21 02:451.71460.00-2.5977.00
19239632005.11.18 21:36buy1.00usdjpy119.18118.83119.382005.11.21 07:07119.380.0010.08167.53
19256152005.11.21 00:28buy1.00usdjpy119.13118.78119.332005.11.21 01:23119.240.000.0092.25
19372942005.11.21 13:31buy1.00eurchf1.54881.54531.55082005.11.22 00:261.54780.003.71-75.77
19530752005.11.21 22:30sell1.00usdjpy118.96119.31118.762005.11.22 09:42119.310.00-11.59-293.35
19545512005.11.22 00:32sell1.00eurjpy139.67140.02139.472005.11.22 05:34139.630.000.0033.58
19555402005.11.22 01:15sell1.00eurchf1.54781.55131.54582005.11.22 02:191.54790.000.00-7.58
19555412005.11.22 01:15sell1.00eurchf1.54781.55131.54582005.11.22 03:181.54800.000.00-15.15
19563862005.11.22 02:36sell1.00eurusd1.17291.17641.17092005.11.22 05:161.17250.000.0040.00
19576882005.11.22 05:01sell1.00eurjpy139.67140.02139.472005.11.22 10:38139.550.000.00100.54
19587522005.11.22 07:01sell1.00gbpusd1.71651.72001.71452005.11.22 09:131.71540.000.0077.00
19588482005.11.22 07:08sell1.00usdcad1.18371.18721.18172005.11.22 13:471.18250.000.00101.48
19829612005.11.23 03:15buy1.00eurusd1.17991.17641.18192005.11.23 05:221.18090.000.00100.00
19833942005.11.23 04:42buy1.00eurjpy140.18139.83140.382005.11.23 07:14140.380.000.00168.92
20010282005.11.23 18:12buy1.00gbpusd1.72141.71791.72342005.11.23 19:511.72250.000.0077.00
20059082005.11.24 03:16buy1.00eurjpy140.20139.85140.402005.11.24 05:30140.250.000.0042.12
20072412005.11.24 07:32sell1.00usdcad1.17231.17581.17032005.11.24 11:531.17120.000.0093.92
20094772005.11.24 09:45buy1.00eurjpy140.30139.95140.502005.11.24 13:30139.950.000.00-294.74
20226112005.11.24 22:13sell1.00eurusd1.17861.18211.17662005.11.25 00:451.17820.005.3040.00
20228182005.11.24 22:59sell1.00gbpusd1.72271.72621.72072005.11.25 00:301.72290.00-2.59-14.00
20234712005.11.25 01:00sell1.00usdcad1.17151.17501.16952005.11.25 13:351.17270.000.00-102.33
20250622005.11.25 05:45sell1.00gbpusd1.72221.72571.72022005.11.25 07:451.72220.000.000.00
20263082005.11.25 08:05sell1.00usdcad1.17251.17601.17052005.11.25 12:271.17140.000.0093.90
20281592005.11.25 09:48buy1.00eurjpy140.28139.93140.482005.11.25 13:22140.320.000.0033.50
20315172005.11.25 12:10buy1.00eurjpy140.30139.95140.502005.11.25 14:15140.410.000.0092.15
20364952005.11.25 15:45sell1.00gbpusd1.72071.72421.71872005.11.25 15:581.71950.000.0084.00
20521932005.11.28 14:20sell1.00gbpusd1.71041.71391.70842005.11.28 14:401.70930.000.0077.00
20649882005.11.29 00:46buy1.00eurusd1.18391.18041.18592005.11.29 01:171.18500.000.00110.00
20656022005.11.29 01:45buy1.00gbpusd1.72871.72521.73072005.11.29 02:231.72520.000.00-245.00
20659512005.11.29 02:23buy1.00gbpusd1.72621.72271.72822005.11.29 03:581.72270.000.00-245.00
20674792005.11.29 06:06sell1.00usdjpy119.21119.56119.012005.11.29 08:14119.040.000.00142.81
20676832005.11.29 06:30buy1.00gbpusd1.72451.72101.72652005.11.29 08:381.72650.000.00140.00
20730052005.11.29 12:32buy1.00eurjpy140.83140.48141.032005.11.29 14:34140.480.000.00-293.30
20836982005.11.29 20:30sell1.00eurusd1.17871.18221.17672005.11.29 22:531.17770.000.00100.00
20863082005.11.30 02:30buy1.00eurjpy140.90140.55141.102005.11.30 10:15140.910.000.008.36
20876442005.11.30 05:38sell1.00gbpusd1.71841.72191.71642005.11.30 06:581.72190.000.00-245.00
20962912005.11.30 13:55buy1.00eurjpy140.80140.45141.002005.11.30 16:24140.910.000.0091.97
21045262005.11.30 21:45buy1.00gbpusd1.72941.72591.73142005.12.01 01:001.73060.001.8984.00
21060872005.12.01 03:15buy1.00eurjpy141.21140.86141.412005.12.01 06:20141.200.000.00-8.34
21063442005.12.01 04:22buy1.00gbpusd1.72901.72551.73102005.12.01 07:261.73020.000.0084.00
21069712005.12.01 06:31buy1.00gbpusd1.72871.72521.73072005.12.01 07:241.72980.000.0077.00
21231622005.12.01 21:30sell1.00eurusd1.17321.17671.17122005.12.02 02:441.17220.005.30100.00
21256032005.12.02 05:31buy1.00eurjpy141.38141.03141.582005.12.02 12:17141.510.000.00107.54
21258882005.12.02 06:29buy1.00gbpusd1.73111.72761.73312005.12.02 08:321.72760.000.00-245.00
21259072005.12.02 06:33sell1.00usdcad1.16631.16981.16432005.12.02 10:271.16510.000.00103.00
21697252005.12.06 00:34buy1.00eurusd1.17911.17561.18112005.12.06 07:451.17890.000.00-20.00
21701322005.12.06 02:15buy1.00gbpusd1.74161.73811.74362005.12.06 07:301.74180.000.0014.00
21710922005.12.06 06:01buy1.00gbpusd1.74151.73801.74352005.12.06 08:391.74180.000.0021.00
21870222005.12.06 19:31buy1.00eurjpy142.55142.20142.752005.12.07 00:06142.200.006.46-289.86
21880522005.12.06 21:03sell1.00usdcad1.15641.15991.15442005.12.07 09:501.15990.00-3.54-301.72
22066672005.12.07 17:30sell1.00eurusd1.17251.17601.17052005.12.07 18:021.17140.000.00110.00
22081302005.12.07 18:52sell1.00gbpusd1.73361.73711.73162005.12.08 01:211.73500.00-7.98-98.00
22098172005.12.07 21:30sell1.00eurjpy141.78142.13141.582005.12.08 02:12141.710.00-23.7957.90
22101212005.12.07 22:15sell1.00eurusd1.17211.17561.17012005.12.08 02:551.17100.0014.40110.00
22101602005.12.07 22:21sell1.00gbpusd1.73471.73821.73272005.12.08 00:321.73360.00-7.9877.00
22114612005.12.08 02:01sell1.00gbpusd1.73491.73841.73292005.12.08 07:391.73380.000.0077.00
22326162005.12.08 20:45buy1.00eurjpy142.10141.75142.302005.12.08 21:42142.210.000.0091.41
22337672005.12.08 22:15buy1.00eurusd1.18191.17841.18392005.12.09 05:461.18090.00-6.40-100.00
22348442005.12.09 01:00buy1.00gbpusd1.75211.74861.75412005.12.09 05:491.75190.000.00-14.00
22468422005.12.09 15:05sell1.00eurjpy142.06142.44141.892005.12.09 15:59142.440.000.00-315.27
22807042005.12.12 22:00buy1.00eurusd1.19501.19151.19702005.12.13 02:461.19610.00-6.40110.00
22813432005.12.12 23:30buy1.00eurjpy143.20142.85143.402005.12.13 00:21143.310.006.5191.75
22821012005.12.13 01:45buy1.00gbpusd1.77481.77131.77682005.12.13 02:351.77590.000.0077.00
22834612005.12.13 06:15buy1.00eurjpy143.29142.94143.492005.12.13 08:33143.410.000.00100.14
22845992005.12.13 07:45buy1.00eurusd1.19571.19221.19772005.12.13 08:341.19670.000.00100.00
22871192005.12.13 09:32buy1.00gbpusd1.77291.76941.77492005.12.13 10:301.76940.000.00-245.00
22988002005.12.13 20:02buy1.00eurjpy143.33142.98143.532005.12.13 20:14143.480.000.00124.86
22990712005.12.13 20:15buy1.00eurjpy143.32142.97143.522005.12.13 20:18143.470.000.00125.15
22998922005.12.13 20:28buy1.00eurjpy143.30142.98143.532005.12.13 20:34143.410.000.0091.72
23216042005.12.14 15:39buy1.00gbpusd1.77271.76921.77472005.12.14 16:151.77420.000.00105.00
23290752005.12.14 23:01sell1.00eurjpy140.81141.16140.612005.12.15 00:39141.160.00-25.27-297.39
23297402005.12.15 00:44sell1.00eurjpy141.03141.38140.832005.12.15 00:46140.920.000.0093.47
23511782005.12.15 19:00sell1.00eurjpy139.43139.78139.232005.12.15 20:15139.320.000.0094.38
23539242005.12.15 23:01sell1.00gbpusd1.76551.76901.76352005.12.16 00:071.76420.00-2.1091.00
23541252005.12.15 23:37sell1.00eurusd1.19721.20071.19522005.12.16 00:351.19620.005.50100.00
23554022005.12.16 01:42sell1.00gbpusd1.76511.76861.76312005.12.16 01:581.76390.000.0084.00
23596272005.12.16 08:52sell1.00gbpusd1.76501.76851.76302005.12.16 09:061.76850.000.00-245.00
23658022005.12.16 13:08sell1.00usdjpy116.17116.52115.972005.12.16 14:53116.520.000.00-300.38
23666602005.12.16 14:15buy1.00eurusd1.19871.19521.20072005.12.16 16:111.19980.000.00110.00
23677502005.12.16 15:06buy1.00gbpusd1.76871.76521.77072005.12.16 15:141.76970.000.0070.00
23679942005.12.16 15:20buy1.00gbpusd1.76911.76561.77112005.12.16 15:361.77010.000.0070.00
23694512005.12.16 16:32buy1.00usdcad1.15701.15351.15902005.12.16 20:281.15820.000.00103.61
23771352005.12.19 05:51buy1.00eurusd1.20161.19811.20362005.12.19 09:261.20270.000.00110.00
23949242005.12.19 23:17sell1.00gbpusd1.76301.76651.76102005.12.20 02:031.76190.00-2.1077.00
23999052005.12.20 08:53sell1.00gbpusd1.76051.76401.75852005.12.20 10:361.75940.000.0077.00
24177502005.12.20 22:17sell1.00eurjpy138.99139.34138.792005.12.21 00:51139.340.00-8.45-298.41
24187442005.12.21 00:12sell1.00eurusd1.18651.19001.18452005.12.21 05:511.18720.000.00-70.00
24227742005.12.21 06:33buy1.00usdcad1.17181.16831.17382005.12.21 13:101.17290.000.0093.78
24305732005.12.21 12:03buy1.00usdcad1.17161.16811.17362005.12.21 13:081.17230.000.0059.71
24324852005.12.21 13:32buy1.00usdcad1.17181.16831.17382005.12.21 14:041.17280.000.0085.27
24422672005.12.21 21:54sell1.00gbpusd1.74371.74721.74172005.12.22 03:311.74430.00-6.30-42.00
24422712005.12.21 21:55sell1.00eurusd1.18351.18701.18152005.12.22 01:141.18240.0016.50110.00
24432062005.12.22 00:04sell1.00eurjpy138.87139.22138.672005.12.22 02:05139.220.000.00-297.59
24446162005.12.22 04:38sell1.00gbpusd1.74431.74781.74232005.12.22 08:101.74300.000.0091.00
24622252005.12.23 00:30buy1.00eurusd1.18691.18341.18892005.12.23 04:031.18800.000.00110.00
24633992005.12.23 06:00sell1.00gbpusd1.73921.74271.73722005.12.23 09:261.73820.000.0070.00
24640392005.12.23 07:48buy1.00eurusd1.18741.18391.18942005.12.23 09:451.18730.000.00-10.00
24673072005.12.23 11:31sell1.00eurjpy138.44138.79138.242005.12.23 12:20138.330.000.0094.42
24758532005.12.23 21:13sell1.00gbpusd1.73401.73751.73202005.12.23 22:591.73290.000.0077.00
24769212005.12.26 00:45sell1.00eurjpy138.02138.37137.822005.12.26 00:55137.900.000.00103.17
  0.00 -5.85 1 268.14
Closed P/L: 1 262.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 262.29 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 262.29 Equity: 11 262.29 Free Margin: 11 262.29
 
Details:
Gross Profit: 8 171.57 Gross Loss: 6 909.28 Total Net Profit: 1 262.29
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 9.08  
Absolute Drawdown: 523.73 Maximal Drawdown (%): 845.14 (7.7%)  
 
Total Trades: 139 Short Positions (won %): 70 (72.86%) Long Positions (won %): 69 (71.01%)
Profit Trades (% of total): 100 (71.94%) Loss trades (% of total): 39 (28.06%)
Largest profit trade: 177.61 loss trade: -350.00
Average profit trade: 81.72 loss trade: -177.16
Maximum consecutive wins ($): 9 (800.98) consecutive losses ($): 3 (-533.73)
Maximal consecutive profit (count): 800.98 (9) consecutive loss (count): -588.66 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1