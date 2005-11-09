|Account: 110441
|Name: starter v666
|Currency: USD
|2005 December 26, 02:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1760972
|2005.11.09 13:48
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1775128
|2005.11.10 03:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1767
|1.1732
|1.1777
|2005.11.10 09:21
|1.1768
|0.00
|0.00
|10.00
|1775231
|2005.11.10 03:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7434
|1.7399
|1.7444
|2005.11.10 09:41
|1.7431
|0.00
|0.00
|-21.00
|1775791
|2005.11.10 05:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3109
|1.3074
|1.3120
|2005.11.10 10:53
|1.3074
|0.00
|0.00
|-267.73
|1777233
|2005.11.10 07:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7416
|1.7451
|1.7406
|2005.11.10 09:45
|1.7451
|0.00
|0.00
|-245.00
|1790305
|2005.11.10 17:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7466
|1.7431
|1.7476
|2005.11.10 18:33
|1.7476
|0.00
|0.00
|70.00
|1796952
|2005.11.11 04:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7422
|1.7457
|1.7412
|2005.11.11 10:05
|1.7412
|0.00
|0.00
|70.00
|1798163
|2005.11.11 07:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7422
|1.7457
|1.7412
|2005.11.11 10:05
|1.7412
|0.00
|0.00
|70.00
|1798353
|2005.11.11 07:48
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1893
|1.1858
|1.1903
|2005.11.11 10:53
|1.1903
|0.00
|0.00
|84.01
|1802700
|2005.11.11 12:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7410
|1.7445
|1.7400
|2005.11.11 12:54
|1.7400
|0.00
|0.00
|70.00
|1805647
|2005.11.11 16:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.00
|117.65
|118.10
|2005.11.11 19:48
|118.02
|0.00
|0.00
|16.95
|1806380
|2005.11.11 17:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7401
|1.7436
|1.7391
|2005.11.11 19:00
|1.7391
|0.00
|0.00
|70.00
|1811548
|2005.11.14 01:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.00
|117.65
|118.10
|2005.11.14 08:10
|118.01
|0.00
|0.00
|8.47
|1812201
|2005.11.14 02:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7416
|1.7381
|1.7426
|2005.11.14 02:57
|1.7426
|0.00
|0.00
|70.00
|1831576
|2005.11.14 16:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.97
|138.62
|139.07
|2005.11.14 17:46
|138.62
|0.00
|0.00
|-294.41
|1836596
|2005.11.14 20:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.80
|118.45
|118.90
|2005.11.15 00:17
|118.78
|0.00
|10.10
|-16.84
|1836813
|2005.11.14 21:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7378
|1.7413
|1.7368
|2005.11.14 23:26
|1.7368
|0.00
|0.00
|70.00
|1836836
|2005.11.14 21:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1727
|1.1682
|2005.11.15 00:35
|1.1691
|0.00
|5.30
|10.00
|1837594
|2005.11.14 23:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1933
|1.1898
|1.1943
|2005.11.14 23:27
|1.1943
|0.00
|0.00
|83.73
|1838202
|2005.11.15 00:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7376
|1.7411
|1.7366
|2005.11.15 03:10
|1.7386
|0.00
|0.00
|-70.00
|1838773
|2005.11.15 03:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1694
|1.1729
|1.1684
|2005.11.15 07:46
|1.1694
|0.00
|0.00
|0.00
|1839301
|2005.11.15 05:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7382
|1.7417
|1.7372
|2005.11.15 06:52
|1.7372
|0.00
|0.00
|70.00
|1842854
|2005.11.15 10:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7380
|1.7415
|1.7370
|2005.11.15 10:38
|1.7370
|0.00
|0.00
|70.00
|1847203
|2005.11.15 13:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.08
|138.73
|139.18
|2005.11.15 14:53
|139.18
|0.00
|0.00
|83.98
|1852443
|2005.11.15 16:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1677
|1.1712
|1.1667
|2005.11.15 17:34
|1.1712
|0.00
|0.00
|-350.00
|1852459
|2005.11.15 16:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7338
|1.7373
|1.7328
|2005.11.15 16:53
|1.7328
|0.00
|0.00
|70.00
|1855893
|2005.11.15 19:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.00
|118.65
|119.10
|2005.11.16 03:45
|118.96
|0.00
|10.09
|-33.62
|1858491
|2005.11.15 23:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.95
|118.60
|119.05
|2005.11.16 04:28
|119.05
|0.00
|10.09
|84.00
|1859864
|2005.11.16 02:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7355
|1.7390
|1.7345
|2005.11.16 05:05
|1.7345
|0.00
|0.00
|70.00
|1860504
|2005.11.16 05:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3180
|1.3145
|1.3191
|2005.11.16 08:06
|1.3191
|0.00
|0.00
|83.38
|1860607
|2005.11.16 05:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1714
|1.1679
|1.1724
|2005.11.16 09:30
|1.1724
|0.00
|0.00
|100.00
|1864716
|2005.11.16 10:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7348
|1.7313
|1.7358
|2005.11.16 11:20
|1.7313
|0.00
|0.00
|-245.00
|1869174
|2005.11.16 14:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7258
|1.7293
|1.7248
|2005.11.16 14:30
|1.7248
|0.00
|0.00
|70.00
|1876832
|2005.11.16 19:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7182
|1.7217
|1.7172
|2005.11.16 20:19
|1.7172
|0.00
|0.00
|70.00
|1877153
|2005.11.16 20:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1686
|1.1721
|1.1676
|2005.11.16 21:19
|1.1676
|0.00
|0.00
|100.00
|1880297
|2005.11.17 03:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.10
|118.75
|119.20
|2005.11.17 05:08
|118.75
|0.00
|0.00
|-294.74
|1880333
|2005.11.17 03:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1675
|1.1710
|1.1665
|2005.11.17 03:53
|1.1665
|0.00
|0.00
|100.00
|1889839
|2005.11.17 12:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7191
|1.7226
|1.7171
|2005.11.17 15:01
|1.7180
|0.00
|0.00
|77.00
|1903437
|2005.11.18 04:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1887
|1.1922
|1.1867
|2005.11.18 06:31
|1.1876
|0.00
|0.00
|92.62
|1912946
|2005.11.18 13:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.18
|118.83
|119.38
|2005.11.18 16:57
|119.29
|0.00
|0.00
|92.21
|1922481
|2005.11.18 19:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7157
|1.7192
|1.7137
|2005.11.21 02:45
|1.7146
|0.00
|-2.59
|77.00
|1923963
|2005.11.18 21:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.18
|118.83
|119.38
|2005.11.21 07:07
|119.38
|0.00
|10.08
|167.53
|1925615
|2005.11.21 00:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.13
|118.78
|119.33
|2005.11.21 01:23
|119.24
|0.00
|0.00
|92.25
|1937294
|2005.11.21 13:31
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5488
|1.5453
|1.5508
|2005.11.22 00:26
|1.5478
|0.00
|3.71
|-75.77
|1953075
|2005.11.21 22:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.96
|119.31
|118.76
|2005.11.22 09:42
|119.31
|0.00
|-11.59
|-293.35
|1954551
|2005.11.22 00:32
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.67
|140.02
|139.47
|2005.11.22 05:34
|139.63
|0.00
|0.00
|33.58
|1955540
|2005.11.22 01:15
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5478
|1.5513
|1.5458
|2005.11.22 02:19
|1.5479
|0.00
|0.00
|-7.58
|1955541
|2005.11.22 01:15
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5478
|1.5513
|1.5458
|2005.11.22 03:18
|1.5480
|0.00
|0.00
|-15.15
|1956386
|2005.11.22 02:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1729
|1.1764
|1.1709
|2005.11.22 05:16
|1.1725
|0.00
|0.00
|40.00
|1957688
|2005.11.22 05:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.67
|140.02
|139.47
|2005.11.22 10:38
|139.55
|0.00
|0.00
|100.54
|1958752
|2005.11.22 07:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7165
|1.7200
|1.7145
|2005.11.22 09:13
|1.7154
|0.00
|0.00
|77.00
|1958848
|2005.11.22 07:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1837
|1.1872
|1.1817
|2005.11.22 13:47
|1.1825
|0.00
|0.00
|101.48
|1982961
|2005.11.23 03:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1799
|1.1764
|1.1819
|2005.11.23 05:22
|1.1809
|0.00
|0.00
|100.00
|1983394
|2005.11.23 04:42
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.18
|139.83
|140.38
|2005.11.23 07:14
|140.38
|0.00
|0.00
|168.92
|2001028
|2005.11.23 18:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7214
|1.7179
|1.7234
|2005.11.23 19:51
|1.7225
|0.00
|0.00
|77.00
|2005908
|2005.11.24 03:16
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.20
|139.85
|140.40
|2005.11.24 05:30
|140.25
|0.00
|0.00
|42.12
|2007241
|2005.11.24 07:32
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1723
|1.1758
|1.1703
|2005.11.24 11:53
|1.1712
|0.00
|0.00
|93.92
|2009477
|2005.11.24 09:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.30
|139.95
|140.50
|2005.11.24 13:30
|139.95
|0.00
|0.00
|-294.74
|2022611
|2005.11.24 22:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1786
|1.1821
|1.1766
|2005.11.25 00:45
|1.1782
|0.00
|5.30
|40.00
|2022818
|2005.11.24 22:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7227
|1.7262
|1.7207
|2005.11.25 00:30
|1.7229
|0.00
|-2.59
|-14.00
|2023471
|2005.11.25 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1715
|1.1750
|1.1695
|2005.11.25 13:35
|1.1727
|0.00
|0.00
|-102.33
|2025062
|2005.11.25 05:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7222
|1.7257
|1.7202
|2005.11.25 07:45
|1.7222
|0.00
|0.00
|0.00
|2026308
|2005.11.25 08:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1725
|1.1760
|1.1705
|2005.11.25 12:27
|1.1714
|0.00
|0.00
|93.90
|2028159
|2005.11.25 09:48
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.28
|139.93
|140.48
|2005.11.25 13:22
|140.32
|0.00
|0.00
|33.50
|2031517
|2005.11.25 12:10
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.30
|139.95
|140.50
|2005.11.25 14:15
|140.41
|0.00
|0.00
|92.15
|2036495
|2005.11.25 15:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7207
|1.7242
|1.7187
|2005.11.25 15:58
|1.7195
|0.00
|0.00
|84.00
|2052193
|2005.11.28 14:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7104
|1.7139
|1.7084
|2005.11.28 14:40
|1.7093
|0.00
|0.00
|77.00
|2064988
|2005.11.29 00:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1839
|1.1804
|1.1859
|2005.11.29 01:17
|1.1850
|0.00
|0.00
|110.00
|2065602
|2005.11.29 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7287
|1.7252
|1.7307
|2005.11.29 02:23
|1.7252
|0.00
|0.00
|-245.00
|2065951
|2005.11.29 02:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7262
|1.7227
|1.7282
|2005.11.29 03:58
|1.7227
|0.00
|0.00
|-245.00
|2067479
|2005.11.29 06:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.21
|119.56
|119.01
|2005.11.29 08:14
|119.04
|0.00
|0.00
|142.81
|2067683
|2005.11.29 06:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7245
|1.7210
|1.7265
|2005.11.29 08:38
|1.7265
|0.00
|0.00
|140.00
|2073005
|2005.11.29 12:32
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.83
|140.48
|141.03
|2005.11.29 14:34
|140.48
|0.00
|0.00
|-293.30
|2083698
|2005.11.29 20:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1787
|1.1822
|1.1767
|2005.11.29 22:53
|1.1777
|0.00
|0.00
|100.00
|2086308
|2005.11.30 02:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.90
|140.55
|141.10
|2005.11.30 10:15
|140.91
|0.00
|0.00
|8.36
|2087644
|2005.11.30 05:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7184
|1.7219
|1.7164
|2005.11.30 06:58
|1.7219
|0.00
|0.00
|-245.00
|2096291
|2005.11.30 13:55
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.80
|140.45
|141.00
|2005.11.30 16:24
|140.91
|0.00
|0.00
|91.97
|2104526
|2005.11.30 21:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7294
|1.7259
|1.7314
|2005.12.01 01:00
|1.7306
|0.00
|1.89
|84.00
|2106087
|2005.12.01 03:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.21
|140.86
|141.41
|2005.12.01 06:20
|141.20
|0.00
|0.00
|-8.34
|2106344
|2005.12.01 04:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7290
|1.7255
|1.7310
|2005.12.01 07:26
|1.7302
|0.00
|0.00
|84.00
|2106971
|2005.12.01 06:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7287
|1.7252
|1.7307
|2005.12.01 07:24
|1.7298
|0.00
|0.00
|77.00
|2123162
|2005.12.01 21:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1732
|1.1767
|1.1712
|2005.12.02 02:44
|1.1722
|0.00
|5.30
|100.00
|2125603
|2005.12.02 05:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.38
|141.03
|141.58
|2005.12.02 12:17
|141.51
|0.00
|0.00
|107.54
|2125888
|2005.12.02 06:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7311
|1.7276
|1.7331
|2005.12.02 08:32
|1.7276
|0.00
|0.00
|-245.00
|2125907
|2005.12.02 06:33
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1663
|1.1698
|1.1643
|2005.12.02 10:27
|1.1651
|0.00
|0.00
|103.00
|2169725
|2005.12.06 00:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1791
|1.1756
|1.1811
|2005.12.06 07:45
|1.1789
|0.00
|0.00
|-20.00
|2170132
|2005.12.06 02:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7416
|1.7381
|1.7436
|2005.12.06 07:30
|1.7418
|0.00
|0.00
|14.00
|2171092
|2005.12.06 06:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7415
|1.7380
|1.7435
|2005.12.06 08:39
|1.7418
|0.00
|0.00
|21.00
|2187022
|2005.12.06 19:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.55
|142.20
|142.75
|2005.12.07 00:06
|142.20
|0.00
|6.46
|-289.86
|2188052
|2005.12.06 21:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1564
|1.1599
|1.1544
|2005.12.07 09:50
|1.1599
|0.00
|-3.54
|-301.72
|2206667
|2005.12.07 17:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1725
|1.1760
|1.1705
|2005.12.07 18:02
|1.1714
|0.00
|0.00
|110.00
|2208130
|2005.12.07 18:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7336
|1.7371
|1.7316
|2005.12.08 01:21
|1.7350
|0.00
|-7.98
|-98.00
|2209817
|2005.12.07 21:30
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.78
|142.13
|141.58
|2005.12.08 02:12
|141.71
|0.00
|-23.79
|57.90
|2210121
|2005.12.07 22:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1721
|1.1756
|1.1701
|2005.12.08 02:55
|1.1710
|0.00
|14.40
|110.00
|2210160
|2005.12.07 22:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7347
|1.7382
|1.7327
|2005.12.08 00:32
|1.7336
|0.00
|-7.98
|77.00
|2211461
|2005.12.08 02:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7349
|1.7384
|1.7329
|2005.12.08 07:39
|1.7338
|0.00
|0.00
|77.00
|2232616
|2005.12.08 20:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.10
|141.75
|142.30
|2005.12.08 21:42
|142.21
|0.00
|0.00
|91.41
|2233767
|2005.12.08 22:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1819
|1.1784
|1.1839
|2005.12.09 05:46
|1.1809
|0.00
|-6.40
|-100.00
|2234844
|2005.12.09 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7486
|1.7541
|2005.12.09 05:49
|1.7519
|0.00
|0.00
|-14.00
|2246842
|2005.12.09 15:05
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.06
|142.44
|141.89
|2005.12.09 15:59
|142.44
|0.00
|0.00
|-315.27
|2280704
|2005.12.12 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1950
|1.1915
|1.1970
|2005.12.13 02:46
|1.1961
|0.00
|-6.40
|110.00
|2281343
|2005.12.12 23:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.20
|142.85
|143.40
|2005.12.13 00:21
|143.31
|0.00
|6.51
|91.75
|2282101
|2005.12.13 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7748
|1.7713
|1.7768
|2005.12.13 02:35
|1.7759
|0.00
|0.00
|77.00
|2283461
|2005.12.13 06:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.29
|142.94
|143.49
|2005.12.13 08:33
|143.41
|0.00
|0.00
|100.14
|2284599
|2005.12.13 07:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1957
|1.1922
|1.1977
|2005.12.13 08:34
|1.1967
|0.00
|0.00
|100.00
|2287119
|2005.12.13 09:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7729
|1.7694
|1.7749
|2005.12.13 10:30
|1.7694
|0.00
|0.00
|-245.00
|2298800
|2005.12.13 20:02
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.33
|142.98
|143.53
|2005.12.13 20:14
|143.48
|0.00
|0.00
|124.86
|2299071
|2005.12.13 20:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.32
|142.97
|143.52
|2005.12.13 20:18
|143.47
|0.00
|0.00
|125.15
|2299892
|2005.12.13 20:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.30
|142.98
|143.53
|2005.12.13 20:34
|143.41
|0.00
|0.00
|91.72
|2321604
|2005.12.14 15:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7727
|1.7692
|1.7747
|2005.12.14 16:15
|1.7742
|0.00
|0.00
|105.00
|2329075
|2005.12.14 23:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.81
|141.16
|140.61
|2005.12.15 00:39
|141.16
|0.00
|-25.27
|-297.39
|2329740
|2005.12.15 00:44
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.03
|141.38
|140.83
|2005.12.15 00:46
|140.92
|0.00
|0.00
|93.47
|2351178
|2005.12.15 19:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.43
|139.78
|139.23
|2005.12.15 20:15
|139.32
|0.00
|0.00
|94.38
|2353924
|2005.12.15 23:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7655
|1.7690
|1.7635
|2005.12.16 00:07
|1.7642
|0.00
|-2.10
|91.00
|2354125
|2005.12.15 23:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1972
|1.2007
|1.1952
|2005.12.16 00:35
|1.1962
|0.00
|5.50
|100.00
|2355402
|2005.12.16 01:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7651
|1.7686
|1.7631
|2005.12.16 01:58
|1.7639
|0.00
|0.00
|84.00
|2359627
|2005.12.16 08:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7650
|1.7685
|1.7630
|2005.12.16 09:06
|1.7685
|0.00
|0.00
|-245.00
|2365802
|2005.12.16 13:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.17
|116.52
|115.97
|2005.12.16 14:53
|116.52
|0.00
|0.00
|-300.38
|2366660
|2005.12.16 14:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.1952
|1.2007
|2005.12.16 16:11
|1.1998
|0.00
|0.00
|110.00
|2367750
|2005.12.16 15:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7687
|1.7652
|1.7707
|2005.12.16 15:14
|1.7697
|0.00
|0.00
|70.00
|2367994
|2005.12.16 15:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7691
|1.7656
|1.7711
|2005.12.16 15:36
|1.7701
|0.00
|0.00
|70.00
|2369451
|2005.12.16 16:32
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1570
|1.1535
|1.1590
|2005.12.16 20:28
|1.1582
|0.00
|0.00
|103.61
|2377135
|2005.12.19 05:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2016
|1.1981
|1.2036
|2005.12.19 09:26
|1.2027
|0.00
|0.00
|110.00
|2394924
|2005.12.19 23:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7630
|1.7665
|1.7610
|2005.12.20 02:03
|1.7619
|0.00
|-2.10
|77.00
|2399905
|2005.12.20 08:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7605
|1.7640
|1.7585
|2005.12.20 10:36
|1.7594
|0.00
|0.00
|77.00
|2417750
|2005.12.20 22:17
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.99
|139.34
|138.79
|2005.12.21 00:51
|139.34
|0.00
|-8.45
|-298.41
|2418744
|2005.12.21 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1865
|1.1900
|1.1845
|2005.12.21 05:51
|1.1872
|0.00
|0.00
|-70.00
|2422774
|2005.12.21 06:33
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1718
|1.1683
|1.1738
|2005.12.21 13:10
|1.1729
|0.00
|0.00
|93.78
|2430573
|2005.12.21 12:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1716
|1.1681
|1.1736
|2005.12.21 13:08
|1.1723
|0.00
|0.00
|59.71
|2432485
|2005.12.21 13:32
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1718
|1.1683
|1.1738
|2005.12.21 14:04
|1.1728
|0.00
|0.00
|85.27
|2442267
|2005.12.21 21:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7437
|1.7472
|1.7417
|2005.12.22 03:31
|1.7443
|0.00
|-6.30
|-42.00
|2442271
|2005.12.21 21:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1835
|1.1870
|1.1815
|2005.12.22 01:14
|1.1824
|0.00
|16.50
|110.00
|2443206
|2005.12.22 00:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.87
|139.22
|138.67
|2005.12.22 02:05
|139.22
|0.00
|0.00
|-297.59
|2444616
|2005.12.22 04:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7443
|1.7478
|1.7423
|2005.12.22 08:10
|1.7430
|0.00
|0.00
|91.00
|2462225
|2005.12.23 00:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1869
|1.1834
|1.1889
|2005.12.23 04:03
|1.1880
|0.00
|0.00
|110.00
|2463399
|2005.12.23 06:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7392
|1.7427
|1.7372
|2005.12.23 09:26
|1.7382
|0.00
|0.00
|70.00
|2464039
|2005.12.23 07:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1874
|1.1839
|1.1894
|2005.12.23 09:45
|1.1873
|0.00
|0.00
|-10.00
|2467307
|2005.12.23 11:31
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.44
|138.79
|138.24
|2005.12.23 12:20
|138.33
|0.00
|0.00
|94.42
|2475853
|2005.12.23 21:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7340
|1.7375
|1.7320
|2005.12.23 22:59
|1.7329
|0.00
|0.00
|77.00
|2476921
|2005.12.26 00:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.02
|138.37
|137.82
|2005.12.26 00:55
|137.90
|0.00
|0.00
|103.17
|0.00
|-5.85
|1 268.14
|Closed P/L:
|1 262.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 262.29
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 262.29
|Equity:
|11 262.29
|Free Margin:
|11 262.29
|Details:
|Gross Profit:
|8 171.57
|Gross Loss:
|6 909.28
|Total Net Profit:
|1 262.29
|Profit Factor:
|1.18
|Expected Payoff:
|9.08
|Absolute Drawdown:
|523.73
|Maximal Drawdown (%):
|845.14 (7.7%)
|Total Trades:
|139
|Short Positions (won %):
|70 (72.86%)
|Long Positions (won %):
|69 (71.01%)
|Profit Trades (% of total):
|100 (71.94%)
|Loss trades (% of total):
|39 (28.06%)
|Largest
|profit trade:
|177.61
|loss trade:
|-350.00
|Average
|profit trade:
|81.72
|loss trade:
|-177.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (800.98)
|consecutive losses ($):
|3 (-533.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|800.98 (9)
|consecutive loss (count):
|-588.66 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1