Alpari Ltd.
|Account: 110441
|Name: starter v666
|Currency: USD
|2005 November 25, 17:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1760972
|2005.11.09 13:48
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1775128
|2005.11.10 03:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1767
|1.1732
|1.1777
|2005.11.10 09:21
|1.1768
|0.00
|0.00
|10.00
|1775231
|2005.11.10 03:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7434
|1.7399
|1.7444
|2005.11.10 09:41
|1.7431
|0.00
|0.00
|-21.00
|1775791
|2005.11.10 05:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3109
|1.3074
|1.3120
|2005.11.10 10:53
|1.3074
|0.00
|0.00
|-267.73
|1777233
|2005.11.10 07:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7416
|1.7451
|1.7406
|2005.11.10 09:45
|1.7451
|0.00
|0.00
|-245.00
|1790305
|2005.11.10 17:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7466
|1.7431
|1.7476
|2005.11.10 18:33
|1.7476
|0.00
|0.00
|70.00
|1796952
|2005.11.11 04:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7422
|1.7457
|1.7412
|2005.11.11 10:05
|1.7412
|0.00
|0.00
|70.00
|1798163
|2005.11.11 07:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7422
|1.7457
|1.7412
|2005.11.11 10:05
|1.7412
|0.00
|0.00
|70.00
|1798353
|2005.11.11 07:48
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1893
|1.1858
|1.1903
|2005.11.11 10:53
|1.1903
|0.00
|0.00
|84.01
|1802700
|2005.11.11 12:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7410
|1.7445
|1.7400
|2005.11.11 12:54
|1.7400
|0.00
|0.00
|70.00
|1805647
|2005.11.11 16:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.00
|117.65
|118.10
|2005.11.11 19:48
|118.02
|0.00
|0.00
|16.95
|1806380
|2005.11.11 17:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7401
|1.7436
|1.7391
|2005.11.11 19:00
|1.7391
|0.00
|0.00
|70.00
|1811548
|2005.11.14 01:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.00
|117.65
|118.10
|2005.11.14 08:10
|118.01
|0.00
|0.00
|8.47
|1812201
|2005.11.14 02:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7416
|1.7381
|1.7426
|2005.11.14 02:57
|1.7426
|0.00
|0.00
|70.00
|1831576
|2005.11.14 16:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.97
|138.62
|139.07
|2005.11.14 17:46
|138.62
|0.00
|0.00
|-294.41
|1836596
|2005.11.14 20:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.80
|118.45
|118.90
|2005.11.15 00:17
|118.78
|0.00
|10.10
|-16.84
|1836813
|2005.11.14 21:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7378
|1.7413
|1.7368
|2005.11.14 23:26
|1.7368
|0.00
|0.00
|70.00
|1836836
|2005.11.14 21:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1692
|1.1727
|1.1682
|2005.11.15 00:35
|1.1691
|0.00
|5.30
|10.00
|1837594
|2005.11.14 23:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1933
|1.1898
|1.1943
|2005.11.14 23:27
|1.1943
|0.00
|0.00
|83.73
|1838202
|2005.11.15 00:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7376
|1.7411
|1.7366
|2005.11.15 03:10
|1.7386
|0.00
|0.00
|-70.00
|1838773
|2005.11.15 03:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1694
|1.1729
|1.1684
|2005.11.15 07:46
|1.1694
|0.00
|0.00
|0.00
|1839301
|2005.11.15 05:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7382
|1.7417
|1.7372
|2005.11.15 06:52
|1.7372
|0.00
|0.00
|70.00
|1842854
|2005.11.15 10:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7380
|1.7415
|1.7370
|2005.11.15 10:38
|1.7370
|0.00
|0.00
|70.00
|1847203
|2005.11.15 13:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.08
|138.73
|139.18
|2005.11.15 14:53
|139.18
|0.00
|0.00
|83.98
|1852443
|2005.11.15 16:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1677
|1.1712
|1.1667
|2005.11.15 17:34
|1.1712
|0.00
|0.00
|-350.00
|1852459
|2005.11.15 16:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7338
|1.7373
|1.7328
|2005.11.15 16:53
|1.7328
|0.00
|0.00
|70.00
|1855893
|2005.11.15 19:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.00
|118.65
|119.10
|2005.11.16 03:45
|118.96
|0.00
|10.09
|-33.62
|1858491
|2005.11.15 23:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.95
|118.60
|119.05
|2005.11.16 04:28
|119.05
|0.00
|10.09
|84.00
|1859864
|2005.11.16 02:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7355
|1.7390
|1.7345
|2005.11.16 05:05
|1.7345
|0.00
|0.00
|70.00
|1860504
|2005.11.16 05:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3180
|1.3145
|1.3191
|2005.11.16 08:06
|1.3191
|0.00
|0.00
|83.38
|1860607
|2005.11.16 05:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1714
|1.1679
|1.1724
|2005.11.16 09:30
|1.1724
|0.00
|0.00
|100.00
|1864716
|2005.11.16 10:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7348
|1.7313
|1.7358
|2005.11.16 11:20
|1.7313
|0.00
|0.00
|-245.00
|1869174
|2005.11.16 14:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7258
|1.7293
|1.7248
|2005.11.16 14:30
|1.7248
|0.00
|0.00
|70.00
|1876832
|2005.11.16 19:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7182
|1.7217
|1.7172
|2005.11.16 20:19
|1.7172
|0.00
|0.00
|70.00
|1877153
|2005.11.16 20:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1686
|1.1721
|1.1676
|2005.11.16 21:19
|1.1676
|0.00
|0.00
|100.00
|1880297
|2005.11.17 03:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.10
|118.75
|119.20
|2005.11.17 05:08
|118.75
|0.00
|0.00
|-294.74
|1880333
|2005.11.17 03:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1675
|1.1710
|1.1665
|2005.11.17 03:53
|1.1665
|0.00
|0.00
|100.00
|1889839
|2005.11.17 12:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7191
|1.7226
|1.7171
|2005.11.17 15:01
|1.7180
|0.00
|0.00
|77.00
|1903437
|2005.11.18 04:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1887
|1.1922
|1.1867
|2005.11.18 06:31
|1.1876
|0.00
|0.00
|92.62
|1912946
|2005.11.18 13:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.18
|118.83
|119.38
|2005.11.18 16:57
|119.29
|0.00
|0.00
|92.21
|1922481
|2005.11.18 19:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7157
|1.7192
|1.7137
|2005.11.21 02:45
|1.7146
|0.00
|-2.59
|77.00
|1923963
|2005.11.18 21:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.18
|118.83
|119.38
|2005.11.21 07:07
|119.38
|0.00
|10.08
|167.53
|1925615
|2005.11.21 00:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.13
|118.78
|119.33
|2005.11.21 01:23
|119.24
|0.00
|0.00
|92.25
|1937294
|2005.11.21 13:31
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5488
|1.5453
|1.5508
|2005.11.22 00:26
|1.5478
|0.00
|3.71
|-75.77
|1953075
|2005.11.21 22:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.96
|119.31
|118.76
|2005.11.22 09:42
|119.31
|0.00
|-11.59
|-293.35
|1954551
|2005.11.22 00:32
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.67
|140.02
|139.47
|2005.11.22 05:34
|139.63
|0.00
|0.00
|33.58
|1955540
|2005.11.22 01:15
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5478
|1.5513
|1.5458
|2005.11.22 02:19
|1.5479
|0.00
|0.00
|-7.58
|1955541
|2005.11.22 01:15
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5478
|1.5513
|1.5458
|2005.11.22 03:18
|1.5480
|0.00
|0.00
|-15.15
|1956386
|2005.11.22 02:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1729
|1.1764
|1.1709
|2005.11.22 05:16
|1.1725
|0.00
|0.00
|40.00
|1957688
|2005.11.22 05:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.67
|140.02
|139.47
|2005.11.22 10:38
|139.55
|0.00
|0.00
|100.54
|1958752
|2005.11.22 07:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7165
|1.7200
|1.7145
|2005.11.22 09:13
|1.7154
|0.00
|0.00
|77.00
|1958848
|2005.11.22 07:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1837
|1.1872
|1.1817
|2005.11.22 13:47
|1.1825
|0.00
|0.00
|101.48
|1982961
|2005.11.23 03:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1799
|1.1764
|1.1819
|2005.11.23 05:22
|1.1809
|0.00
|0.00
|100.00
|1983394
|2005.11.23 04:42
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.18
|139.83
|140.38
|2005.11.23 07:14
|140.38
|0.00
|0.00
|168.92
|2001028
|2005.11.23 18:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7214
|1.7179
|1.7234
|2005.11.23 19:51
|1.7225
|0.00
|0.00
|77.00
|2005908
|2005.11.24 03:16
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.20
|139.85
|140.40
|2005.11.24 05:30
|140.25
|0.00
|0.00
|42.12
|2007241
|2005.11.24 07:32
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1723
|1.1758
|1.1703
|2005.11.24 11:53
|1.1712
|0.00
|0.00
|93.92
|2009477
|2005.11.24 09:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.30
|139.95
|140.50
|2005.11.24 13:30
|139.95
|0.00
|0.00
|-294.74
|2022611
|2005.11.24 22:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1786
|1.1821
|1.1766
|2005.11.25 00:45
|1.1782
|0.00
|5.30
|40.00
|2022818
|2005.11.24 22:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7227
|1.7262
|1.7207
|2005.11.25 00:30
|1.7229
|0.00
|-2.59
|-14.00
|2023471
|2005.11.25 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1715
|1.1750
|1.1695
|2005.11.25 13:35
|1.1727
|0.00
|0.00
|-102.33
|2025062
|2005.11.25 05:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7222
|1.7257
|1.7202
|2005.11.25 07:45
|1.7222
|0.00
|0.00
|0.00
|2026308
|2005.11.25 08:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1725
|1.1760
|1.1705
|2005.11.25 12:27
|1.1714
|0.00
|0.00
|93.90
|2028159
|2005.11.25 09:48
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.28
|139.93
|140.48
|2005.11.25 13:22
|140.32
|0.00
|0.00
|33.50
|2031517
|2005.11.25 12:10
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.30
|139.95
|140.50
|2005.11.25 14:15
|140.41
|0.00
|0.00
|92.15
|2036495
|2005.11.25 15:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7207
|1.7242
|1.7187
|2005.11.25 15:58
|1.7195
|0.00
|0.00
|84.00
|
|0.00
|37.90
|809.98
|Closed P/L:
|847.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|847.88
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 847.88
|Equity:
|10 847.88
|Free Margin:
|10 847.88