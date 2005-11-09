Alpari Ltd.

Account: 110441 Name: starter v666 Currency: USD 2005 November 25, 17:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
17609722005.11.09 13:48balanceDeposit10 000.00
17751282005.11.10 03:00buy1.00eurusd1.17671.17321.17772005.11.10 09:211.17680.000.0010.00
17752312005.11.10 03:16buy1.00gbpusd1.74341.73991.74442005.11.10 09:411.74310.000.00-21.00
17757912005.11.10 05:07buy1.00usdchf1.31091.30741.31202005.11.10 10:531.30740.000.00-267.73
17772332005.11.10 07:55sell1.00gbpusd1.74161.74511.74062005.11.10 09:451.74510.000.00-245.00
17903052005.11.10 17:15buy1.00gbpusd1.74661.74311.74762005.11.10 18:331.74760.000.0070.00
17969522005.11.11 04:47sell1.00gbpusd1.74221.74571.74122005.11.11 10:051.74120.000.0070.00
17981632005.11.11 07:30sell1.00gbpusd1.74221.74571.74122005.11.11 10:051.74120.000.0070.00
17983532005.11.11 07:48buy1.00usdcad1.18931.18581.19032005.11.11 10:531.19030.000.0084.01
18027002005.11.11 12:38sell1.00gbpusd1.74101.74451.74002005.11.11 12:541.74000.000.0070.00
18056472005.11.11 16:15buy1.00usdjpy118.00117.65118.102005.11.11 19:48118.020.000.0016.95
18063802005.11.11 17:00sell1.00gbpusd1.74011.74361.73912005.11.11 19:001.73910.000.0070.00
18115482005.11.14 01:31buy1.00usdjpy118.00117.65118.102005.11.14 08:10118.010.000.008.47
18122012005.11.14 02:21buy1.00gbpusd1.74161.73811.74262005.11.14 02:571.74260.000.0070.00
18315762005.11.14 16:30buy1.00eurjpy138.97138.62139.072005.11.14 17:46138.620.000.00-294.41
18365962005.11.14 20:49buy1.00usdjpy118.80118.45118.902005.11.15 00:17118.780.0010.10-16.84
18368132005.11.14 21:16sell1.00gbpusd1.73781.74131.73682005.11.14 23:261.73680.000.0070.00
18368362005.11.14 21:17sell1.00eurusd1.16921.17271.16822005.11.15 00:351.16910.005.3010.00
18375942005.11.14 23:00buy1.00usdcad1.19331.18981.19432005.11.14 23:271.19430.000.0083.73
18382022005.11.15 00:46sell1.00gbpusd1.73761.74111.73662005.11.15 03:101.73860.000.00-70.00
18387732005.11.15 03:16sell1.00eurusd1.16941.17291.16842005.11.15 07:461.16940.000.000.00
18393012005.11.15 05:36sell1.00gbpusd1.73821.74171.73722005.11.15 06:521.73720.000.0070.00
18428542005.11.15 10:32sell1.00gbpusd1.73801.74151.73702005.11.15 10:381.73700.000.0070.00
18472032005.11.15 13:30buy1.00eurjpy139.08138.73139.182005.11.15 14:53139.180.000.0083.98
18524432005.11.15 16:45sell1.00eurusd1.16771.17121.16672005.11.15 17:341.17120.000.00-350.00
18524592005.11.15 16:45sell1.00gbpusd1.73381.73731.73282005.11.15 16:531.73280.000.0070.00
18558932005.11.15 19:07buy1.00usdjpy119.00118.65119.102005.11.16 03:45118.960.0010.09-33.62
18584912005.11.15 23:30buy1.00usdjpy118.95118.60119.052005.11.16 04:28119.050.0010.0984.00
18598642005.11.16 02:32sell1.00gbpusd1.73551.73901.73452005.11.16 05:051.73450.000.0070.00
18605042005.11.16 05:01buy1.00usdchf1.31801.31451.31912005.11.16 08:061.31910.000.0083.38
18606072005.11.16 05:06buy1.00eurusd1.17141.16791.17242005.11.16 09:301.17240.000.00100.00
18647162005.11.16 10:46buy1.00gbpusd1.73481.73131.73582005.11.16 11:201.73130.000.00-245.00
18691742005.11.16 14:01sell1.00gbpusd1.72581.72931.72482005.11.16 14:301.72480.000.0070.00
18768322005.11.16 19:50sell1.00gbpusd1.71821.72171.71722005.11.16 20:191.71720.000.0070.00
18771532005.11.16 20:17sell1.00eurusd1.16861.17211.16762005.11.16 21:191.16760.000.00100.00
18802972005.11.17 03:02buy1.00usdjpy119.10118.75119.202005.11.17 05:08118.750.000.00-294.74
18803332005.11.17 03:07sell1.00eurusd1.16751.17101.16652005.11.17 03:531.16650.000.00100.00
18898392005.11.17 12:30sell1.00gbpusd1.71911.72261.71712005.11.17 15:011.71800.000.0077.00
19034372005.11.18 04:01sell1.00usdcad1.18871.19221.18672005.11.18 06:311.18760.000.0092.62
19129462005.11.18 13:34buy1.00usdjpy119.18118.83119.382005.11.18 16:57119.290.000.0092.21
19224812005.11.18 19:02sell1.00gbpusd1.71571.71921.71372005.11.21 02:451.71460.00-2.5977.00
19239632005.11.18 21:36buy1.00usdjpy119.18118.83119.382005.11.21 07:07119.380.0010.08167.53
19256152005.11.21 00:28buy1.00usdjpy119.13118.78119.332005.11.21 01:23119.240.000.0092.25
19372942005.11.21 13:31buy1.00eurchf1.54881.54531.55082005.11.22 00:261.54780.003.71-75.77
19530752005.11.21 22:30sell1.00usdjpy118.96119.31118.762005.11.22 09:42119.310.00-11.59-293.35
19545512005.11.22 00:32sell1.00eurjpy139.67140.02139.472005.11.22 05:34139.630.000.0033.58
19555402005.11.22 01:15sell1.00eurchf1.54781.55131.54582005.11.22 02:191.54790.000.00-7.58
19555412005.11.22 01:15sell1.00eurchf1.54781.55131.54582005.11.22 03:181.54800.000.00-15.15
19563862005.11.22 02:36sell1.00eurusd1.17291.17641.17092005.11.22 05:161.17250.000.0040.00
19576882005.11.22 05:01sell1.00eurjpy139.67140.02139.472005.11.22 10:38139.550.000.00100.54
19587522005.11.22 07:01sell1.00gbpusd1.71651.72001.71452005.11.22 09:131.71540.000.0077.00
19588482005.11.22 07:08sell1.00usdcad1.18371.18721.18172005.11.22 13:471.18250.000.00101.48
19829612005.11.23 03:15buy1.00eurusd1.17991.17641.18192005.11.23 05:221.18090.000.00100.00
19833942005.11.23 04:42buy1.00eurjpy140.18139.83140.382005.11.23 07:14140.380.000.00168.92
20010282005.11.23 18:12buy1.00gbpusd1.72141.71791.72342005.11.23 19:511.72250.000.0077.00
20059082005.11.24 03:16buy1.00eurjpy140.20139.85140.402005.11.24 05:30140.250.000.0042.12
20072412005.11.24 07:32sell1.00usdcad1.17231.17581.17032005.11.24 11:531.17120.000.0093.92
20094772005.11.24 09:45buy1.00eurjpy140.30139.95140.502005.11.24 13:30139.950.000.00-294.74
20226112005.11.24 22:13sell1.00eurusd1.17861.18211.17662005.11.25 00:451.17820.005.3040.00
20228182005.11.24 22:59sell1.00gbpusd1.72271.72621.72072005.11.25 00:301.72290.00-2.59-14.00
20234712005.11.25 01:00sell1.00usdcad1.17151.17501.16952005.11.25 13:351.17270.000.00-102.33
20250622005.11.25 05:45sell1.00gbpusd1.72221.72571.72022005.11.25 07:451.72220.000.000.00
20263082005.11.25 08:05sell1.00usdcad1.17251.17601.17052005.11.25 12:271.17140.000.0093.90
20281592005.11.25 09:48buy1.00eurjpy140.28139.93140.482005.11.25 13:22140.320.000.0033.50
20315172005.11.25 12:10buy1.00eurjpy140.30139.95140.502005.11.25 14:15140.410.000.0092.15
20364952005.11.25 15:45sell1.00gbpusd1.72071.72421.71872005.11.25 15:581.71950.000.0084.00
  0.00 37.90 809.98
Closed P/L: 847.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 847.88 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 847.88 Equity: 10 847.88 Free Margin: 10 847.88