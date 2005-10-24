|Account: 89977
|Name: 1
|Currency: USD
|2005 November 9, 12:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1480273
|2005.10.24 01:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.51
|115.96
|2005.10.24 08:31
|115.51
|0.00
|0.00
|-303.00
|1480275
|2005.10.24 01:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2926
|1.2891
|1.2936
|2005.10.24 01:59
|1.2936
|0.00
|0.00
|77.30
|1480284
|2005.10.24 01:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.53
|115.98
|2005.10.24 04:12
|115.90
|0.00
|0.00
|17.26
|1481673
|2005.10.24 06:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7693
|1.7648
|2005.10.24 08:57
|1.7693
|0.00
|0.00
|-245.00
|1482478
|2005.10.24 08:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1861
|1.1826
|1.1871
|2005.10.24 11:04
|1.1871
|0.00
|0.00
|84.22
|1486140
|2005.10.24 11:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7672
|1.7707
|1.7662
|2005.10.24 14:55
|1.7662
|0.00
|0.00
|70.00
|1488106
|2005.10.24 14:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.17
|138.52
|138.07
|2005.10.24 14:18
|138.07
|0.00
|0.00
|86.46
|1496114
|2005.10.24 21:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.51
|115.86
|115.41
|2005.10.24 23:26
|115.41
|0.00
|0.00
|86.65
|1496598
|2005.10.24 22:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7675
|1.7710
|1.7665
|2005.10.25 00:49
|1.7691
|0.00
|-3.33
|-112.00
|1513806
|2005.10.25 18:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7854
|1.7819
|1.7864
|2005.10.25 20:15
|1.7864
|0.00
|0.00
|70.00
|1516434
|2005.10.25 23:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.03
|115.38
|114.93
|2005.10.26 09:00
|115.04
|0.00
|-10.21
|-8.69
|1516796
|2005.10.26 00:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7843
|1.7808
|1.7854
|2005.10.26 06:02
|1.7835
|0.00
|0.00
|-56.00
|1519735
|2005.10.26 03:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.13
|115.48
|115.02
|2005.10.26 08:14
|115.02
|0.00
|0.00
|95.64
|1521050
|2005.10.26 04:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7834
|1.7799
|1.7845
|2005.10.26 08:10
|1.7845
|0.00
|0.00
|77.00
|1521055
|2005.10.26 04:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2098
|1.2063
|1.2109
|2005.10.26 06:15
|1.2102
|0.00
|0.00
|40.00
|1522057
|2005.10.26 06:02
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1767
|1.1802
|1.1756
|2005.10.26 08:23
|1.1756
|0.00
|0.00
|93.59
|1532857
|2005.10.26 12:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.30
|138.95
|139.40
|2005.10.26 12:50
|139.40
|0.00
|0.00
|86.59
|1541348
|2005.10.26 17:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2809
|1.2844
|1.2798
|2005.10.27 01:37
|1.2844
|0.00
|-26.29
|-272.50
|1541793
|2005.10.26 17:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7765
|1.7800
|1.7755
|2005.10.26 18:09
|1.7755
|0.00
|0.00
|70.00
|1545490
|2005.10.26 20:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7746
|1.7781
|1.7736
|2005.10.26 22:20
|1.7740
|0.00
|0.00
|42.00
|1547739
|2005.10.26 23:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.82
|139.47
|139.92
|2005.10.27 01:52
|139.92
|0.00
|17.48
|86.12
|1548854
|2005.10.27 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7753
|1.7788
|1.7743
|2005.10.27 01:37
|1.7743
|0.00
|0.00
|70.00
|1560820
|2005.10.27 11:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7862
|1.7827
|1.7872
|2005.10.27 13:51
|1.7847
|0.00
|0.00
|-105.00
|1570116
|2005.10.27 18:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.26
|115.61
|115.16
|2005.10.28 01:42
|115.37
|0.00
|-10.18
|-95.35
|1570470
|2005.10.27 19:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7841
|1.7876
|1.7831
|2005.10.27 20:33
|1.7831
|0.00
|0.00
|70.00
|1571264
|2005.10.27 20:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7836
|1.7801
|1.7846
|2005.10.28 02:06
|1.7846
|0.00
|2.28
|70.00
|1572449
|2005.10.27 22:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2104
|1.2149
|2005.10.28 02:03
|1.2149
|0.00
|-6.00
|100.00
|1573443
|2005.10.28 00:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7833
|1.7868
|1.7823
|2005.10.28 03:00
|1.7838
|0.00
|0.00
|-35.00
|1573905
|2005.10.28 02:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7835
|1.7800
|1.7845
|2005.10.28 02:54
|1.7845
|0.00
|0.00
|70.00
|1574030
|2005.10.28 03:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7836
|1.7801
|1.7846
|2005.10.28 04:45
|1.7846
|0.00
|0.00
|70.00
|1575097
|2005.10.28 06:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7832
|1.7797
|1.7842
|2005.10.28 07:24
|1.7842
|0.00
|0.00
|70.00
|1575962
|2005.10.28 07:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7838
|1.7803
|1.7848
|2005.10.28 08:29
|1.7848
|0.00
|0.00
|70.00
|1576530
|2005.10.28 08:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7841
|1.7803
|1.7848
|2005.10.28 08:36
|1.7848
|0.00
|0.00
|49.00
|1576890
|2005.10.28 08:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7838
|1.7803
|1.7848
|2005.10.28 09:31
|1.7848
|0.00
|0.00
|70.00
|1586998
|2005.10.28 16:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7809
|1.7844
|1.7799
|2005.10.28 16:42
|1.7799
|0.00
|0.00
|70.00
|1593536
|2005.10.31 00:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.56
|139.91
|139.46
|2005.10.31 05:09
|139.53
|0.00
|0.00
|25.92
|1594887
|2005.10.31 04:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7751
|1.7786
|1.7741
|2005.10.31 05:57
|1.7741
|0.00
|0.00
|70.00
|1597848
|2005.10.31 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2061
|1.2096
|1.2051
|2005.10.31 12:01
|1.2051
|0.00
|0.00
|100.00
|1613139
|2005.10.31 20:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7689
|1.7724
|1.7679
|2005.10.31 23:45
|1.7691
|0.00
|0.00
|-14.00
|1615132
|2005.11.01 01:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7685
|1.7720
|1.7675
|2005.11.01 03:21
|1.7687
|0.00
|0.00
|-14.00
|1617896
|2005.11.01 08:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1813
|1.1778
|1.1823
|2005.11.01 08:50
|1.1823
|0.00
|0.00
|84.58
|1621114
|2005.11.01 10:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7702
|1.7667
|1.7712
|2005.11.01 10:41
|1.7712
|0.00
|0.00
|70.00
|1622188
|2005.11.01 11:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7702
|1.7737
|1.7692
|2005.11.01 12:24
|1.7692
|0.00
|0.00
|70.00
|1624508
|2005.11.01 14:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7728
|1.7683
|2005.11.01 14:50
|1.7683
|0.00
|0.00
|70.00
|1628396
|2005.11.01 16:46
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.95
|139.60
|140.05
|2005.11.01 19:30
|139.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1630725
|2005.11.01 19:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7631
|1.7666
|1.7621
|2005.11.01 20:27
|1.7621
|0.00
|0.00
|70.00
|1638035
|2005.11.02 06:17
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1766
|1.1801
|1.1756
|2005.11.02 08:52
|1.1756
|0.00
|0.00
|85.06
|1638931
|2005.11.02 07:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7631
|1.7676
|2005.11.02 08:18
|1.7669
|0.00
|0.00
|21.00
|1640024
|2005.11.02 08:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7662
|1.7697
|1.7652
|2005.11.02 09:22
|1.7652
|0.00
|0.00
|70.00
|1641567
|2005.11.02 10:13
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2867
|1.2832
|1.2878
|2005.11.02 14:55
|1.2832
|0.00
|0.00
|-272.76
|1642319
|2005.11.02 11:13
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.54
|140.19
|140.64
|2005.11.02 15:07
|140.64
|0.00
|0.00
|85.62
|1642922
|2005.11.02 12:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7660
|1.7695
|1.7650
|2005.11.02 12:08
|1.7650
|0.00
|0.00
|70.00
|1652842
|2005.11.02 19:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7752
|1.7717
|1.7762
|2005.11.02 20:28
|1.7762
|0.00
|0.00
|70.00
|1653624
|2005.11.02 20:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.81
|116.46
|116.91
|2005.11.02 23:45
|116.91
|0.00
|0.00
|85.54
|1656186
|2005.11.03 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2030
|1.2075
|2005.11.03 05:46
|1.2068
|0.00
|0.00
|30.00
|1656201
|2005.11.03 02:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7754
|1.7719
|1.7764
|2005.11.03 10:30
|1.7764
|0.00
|0.00
|70.00
|1657113
|2005.11.03 06:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7752
|1.7717
|1.7762
|2005.11.03 10:30
|1.7762
|0.00
|0.00
|70.00
|1657798
|2005.11.03 07:20
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.05
|140.70
|141.15
|2005.11.03 10:33
|141.15
|0.00
|0.00
|85.59
|1674821
|2005.11.03 22:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|116.84
|117.29
|2005.11.03 23:55
|117.29
|0.00
|0.00
|85.26
|1675074
|2005.11.03 23:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7746
|1.7701
|2005.11.04 00:04
|1.7701
|0.00
|-2.59
|70.00
|1675998
|2005.11.04 02:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.16
|140.51
|140.06
|2005.11.04 04:56
|140.51
|0.00
|0.00
|-297.42
|1676217
|2005.11.04 03:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7698
|1.7733
|1.7688
|2005.11.04 04:36
|1.7694
|0.00
|0.00
|28.00
|1678811
|2005.11.04 08:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7671
|1.7706
|1.7661
|2005.11.04 09:04
|1.7661
|0.00
|0.00
|70.00
|1681450
|2005.11.04 12:03
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1821
|1.1786
|1.1831
|2005.11.04 13:00
|1.1786
|0.00
|0.00
|-296.99
|1695275
|2005.11.04 19:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7510
|1.7545
|1.7500
|2005.11.04 22:41
|1.7505
|0.00
|0.00
|35.00
|1701038
|2005.11.07 04:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7543
|1.7498
|2005.11.07 06:56
|1.7498
|0.00
|0.00
|70.00
|1701651
|2005.11.07 05:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1817
|1.1852
|1.1807
|2005.11.07 06:57
|1.1807
|0.00
|0.00
|100.00
|1701804
|2005.11.07 06:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.91
|117.56
|118.01
|2005.11.07 08:39
|118.01
|0.00
|0.00
|84.74
|1708102
|2005.11.07 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.78
|117.43
|117.88
|2005.11.07 14:48
|117.88
|0.00
|0.00
|84.83
|1725124
|2005.11.08 00:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.38
|117.83
|2005.11.08 02:11
|117.83
|0.00
|0.00
|84.86
|1725513
|2005.11.08 00:37
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1874
|1.1839
|1.1884
|2005.11.08 01:23
|1.1884
|0.00
|0.00
|84.15
|1729294
|2005.11.08 05:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7382
|1.7417
|1.7372
|2005.11.08 07:55
|1.7380
|0.00
|0.00
|14.00
|1748528
|2005.11.08 21:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7433
|1.7398
|1.7443
|2005.11.08 22:44
|1.7437
|0.00
|0.00
|28.00
|1748594
|2005.11.08 21:49
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.07
|138.42
|137.97
|2005.11.09 02:04
|137.97
|0.00
|-7.68
|85.27
|1748907
|2005.11.08 22:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.59
|117.14
|2005.11.09 11:49
|117.59
|0.00
|-11.86
|-297.62
|1749552
|2005.11.09 00:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3111
|1.3076
|1.3122
|2005.11.09 01:15
|1.3122
|0.00
|0.00
|83.82
|1750146
|2005.11.09 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|1.7459
|1.7414
|2005.11.09 10:33
|1.7414
|0.00
|0.00
|70.00
|1750754
|2005.11.09 02:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7430
|1.7395
|1.7440
|2005.11.09 08:14
|1.7440
|0.00
|0.00
|70.00
|1755407
|2005.11.09 09:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7428
|1.7393
|1.7438
|2005.11.09 10:53
|1.7393
|0.00
|0.00
|-245.00
|0.00
|-58.38
|1 642.74
|Closed P/L:
|1 584.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1752166
|2005.11.09 06:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.32
|117.67
|117.22
|117.58
|0.00
|0.00
|-221.13
|0.00
|0.00
|-221.13
|Floating P/L:
|-221.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 584.36
|Floating P/L:
|-221.13
|Margin:
|1 000.00
|Balance:
|11 665.23
|Equity:
|11 444.10
|Free Margin:
|10 444.10
|Details:
|Gross Profit:
|4 316.56
|Gross Loss:
|2 732.20
|Total Net Profit:
|1 584.36
|Profit Factor:
|1.58
|Expected Payoff:
|20.06
|Absolute Drawdown:
|453.44
|Maximal Drawdown (%):
|496.41 (4.2%)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|38 (73.68%)
|Long Positions (won %):
|41 (85.37%)
|Profit Trades (% of total):
|63 (79.75%)
|Loss trades (% of total):
|16 (20.25%)
|Largest
|profit trade:
|103.60
|loss trade:
|-309.48
|Average
|profit trade:
|68.52
|loss trade:
|-170.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (719.42)
|consecutive losses ($):
|2 (-74.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|719.42 (10)
|consecutive loss (count):
|-309.48 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1