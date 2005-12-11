Alpari Ltd

Account: 127710 Name: rsx expert Currency: USD 2005 December 23, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit

2253171 balance Deposit 10 000.00

2253343 sell 1.00 eurusd 1.1786 1.1886 1.1586 1.1837 0.00 0.00 -510.00

2255786 buy 1.00 eurusd 1.1837 1.1737 1.2037 1.1953 0.00 -6.40 1 160.00

2283909 sell 1.00 eurusd 1.1953 1.2053 1.1753 1.1971 0.00 0.00 -180.00

2285285 buy 1.00 eurusd 1.1971 1.1871 1.2171 1.1999 0.00 -6.40 280.00

2326790 sell 1.00 eurusd 1.1999 1.2099 1.1799 1.2003 0.00 16.50 -40.00

2337795 buy 1.00 eurusd 1.2003 1.1903 1.2203 1.1976 0.00 0.00 -270.00

2345906 sell 1.00 eurusd 1.1976 1.2076 1.1776 1.1973 0.00 5.50 30.00

2357762 buy 1.00 eurusd 1.1973 1.1873 1.2173 1.2011 0.00 -7.10 380.00

2378753 sell 1.00 eurusd 1.2011 1.2111 1.1811 1.2027 0.00 0.00 -160.00

2380577 buy 1.00 eurusd 1.2027 1.1927 1.2227 1.2017 0.00 0.00 -100.00

2380775 sell 1.00 eurusd 1.2017 1.2117 1.1817 1.2027 0.00 0.00 -100.00

2380925 buy 1.00 eurusd 1.2027 1.1927 1.2227 1.2017 0.00 0.00 -100.00

2381655 sell 1.00 eurusd 1.2017 1.2117 1.1817 1.2008 0.00 0.00 90.00

2394423 buy 1.00 eurusd 1.2008 1.1908 1.2208 1.1969 0.00 -7.10 -390.00

2397401 sell 1.00 eurusd 1.1969 1.2069 1.1769 1.1872 0.00 5.50 970.00

2421789 buy 1.00 eurusd 1.1872 1.1772 1.2072 1.1854 0.00 0.00 -180.00

2422513 sell 1.00 eurusd 1.1854 1.1954 1.1654 1.1838 0.00 0.00 160.00

2443883 buy 1.00 eurusd 1.1839 1.1739 1.2039 1.1825 0.00 0.00 -140.00

2446194 sell 1.00 eurusd 1.1825 1.1925 1.1625 1.1846 0.00 0.00 -210.00

2449183 buy 1.00 eurusd 1.1846 1.1746 1.2046 1.1864 0.00 -7.10 180.00

2464085 sell 1.00 eurusd 1.1864 1.1964 1.1664 1.1879 0.00 0.00 -150.00

2464530 buy 1.00 eurusd 1.1879 1.1779 1.2079 1.1870 0.00 0.00 -90.00

2465079 sell 1.00 eurusd 1.1870 1.1970 1.1670 1.1877 0.00 0.00 -70.00

2465493 buy 1.00 eurusd 1.1877 1.1777 1.2077 1.1870 0.00 0.00 -70.00

2465973 sell 1.00 eurusd 1.1870 1.1970 1.1670 1.1880 0.00 0.00 -100.00

2466385 buy 1.00 eurusd 1.1880 1.1780 1.2080 1.1866 0.00 0.00 -140.00

2467667 sell 1.00 eurusd 1.1866 1.1966 1.1666 1.1872 0.00 0.00 -60.00

0.00 -6.60 190.00

Closed P/L: 183.40

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Swap Profit

2475488 buy 1.00 eurusd 1.1872 1.1772 1.2072 1.1864 0.00 -7.10 -80.00

0.00 -7.10 -80.00

Floating P/L: -87.10

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 183.40 Floating P/L: -87.10 Margin: 1 187.20

Balance: 10 183.40 Equity: 10 096.30 Free Margin: 8 909.10

Details:

Gross Profit: 3 234.00 Gross Loss: 3 050.60 Total Net Profit: 183.40

Profit Factor: 1.06 Expected Payoff: 6.79

Absolute Drawdown: 510.00 Maximal Drawdown (%): 767.10 (7.1%)

Total Trades: 27 Short Positions (won %): 14 (28.57%) Long Positions (won %): 13 (30.77%)

Profit Trades (% of total): 8 (29.63%) Loss trades (% of total): 19 (70.37%)

Largest profit trade: 1 153.60 loss trade: -510.00

Average profit trade: 404.25 loss trade: -160.56

Maximum consecutive wins ($): 2 (408.40) consecutive losses ($): 7 (-680.00)

Maximal consecutive profit (count): 1 153.60 (1) consecutive loss (count): -680.00 (7)