Alpari Ltd

Account: 127710 Name: rsx expert Currency: USD 2005 December 23, 22:59
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Closed P/L: 183.40
Open Trades:
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 Floating P/L: -87.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 183.40 Floating P/L: -87.10 Margin: 1 187.20
Balance: 10 183.40 Equity: 10 096.30 Free Margin: 8 909.10
 
Details:
Gross Profit: 3 234.00 Gross Loss: 3 050.60 Total Net Profit: 183.40
Profit Factor: 1.06 Expected Payoff: 6.79  
Absolute Drawdown: 510.00 Maximal Drawdown (%): 767.10 (7.1%)  
 
Total Trades: 27 Short Positions (won %): 14 (28.57%) Long Positions (won %): 13 (30.77%)
Profit Trades (% of total): 8 (29.63%) Loss trades (% of total): 19 (70.37%)
Largest profit trade: 1 153.60 loss trade: -510.00
Average profit trade: 404.25 loss trade: -160.56
Maximum consecutive wins ($): 2 (408.40) consecutive losses ($): 7 (-680.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 153.60 (1) consecutive loss (count): -680.00 (7)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2