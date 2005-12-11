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|Type
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|Price
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|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
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|Floating P/L:
|-87.10
|Margin:
|1 187.20
|Balance:
|10 183.40
|Equity:
|10 096.30
|Free Margin:
|8 909.10
|Details:
|Gross Profit:
|3 234.00
|Gross Loss:
|3 050.60
|Total Net Profit:
|183.40
|Profit Factor:
|1.06
|Expected Payoff:
|6.79
|Absolute Drawdown:
|510.00
|Maximal Drawdown (%):
|767.10 (7.1%)
|Total Trades:
|27
|Short Positions (won %):
|14 (28.57%)
|Long Positions (won %):
|13 (30.77%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (29.63%)
|Loss trades (% of total):
|19 (70.37%)
|Largest
|profit trade:
|1 153.60
|loss trade:
|-510.00
|Average
|profit trade:
|404.25
|loss trade:
|-160.56
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (408.40)
|consecutive losses ($):
|7 (-680.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 153.60 (1)
|consecutive loss (count):
|-680.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2