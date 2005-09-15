MetaQuotes Software Corp.

Account: 169003 Name: Daytrader real Currency: USD 2005 November 9, 21:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
19046882005.09.15 22:03balanceDeposit10 000.00
19051322005.09.15 23:02buy1.00usdjpy110.67110.72110.902005.09.16 03:22110.900.002.71207.39
19061082005.09.16 01:09sell1.00eurusd1.22321.22301.22122005.09.16 15:011.22120.000.00200.00
19065032005.09.16 01:51buy1.00gbpusd1.80741.80741.80942005.09.16 06:131.80940.000.00200.00
19084842005.09.16 04:57buy1.00usdchf1.26500.00001.26702005.09.16 14:191.26700.000.00157.85
19182502005.09.16 16:39buy1.00gbpusd1.80281.80281.80482005.09.16 17:181.80480.000.00200.00
19338572005.09.19 19:27buy1.00gbpusd1.80171.80181.80372005.09.19 20:491.80370.000.00200.00
19411332005.09.20 06:44buy1.00usdchf1.27621.27621.27822005.09.20 10:261.27620.000.000.00
19414322005.09.20 07:17buy1.00eurusd1.21601.21621.21802005.09.20 08:301.21800.000.00200.00
19498152005.09.20 17:18sell1.00eurusd1.21721.21701.21522005.09.20 20:181.21520.000.00200.00
19512862005.09.20 20:13sell1.00usdchf1.27670.00001.27472005.09.21 03:301.28010.00-4.48-265.60
19514632005.09.20 20:19sell1.00gbpusd1.80411.80411.80212005.09.20 20:221.80210.000.00200.00
19545272005.09.21 03:30buy1.00usdchf1.28020.00001.28222005.09.21 19:211.27130.000.00-700.07
19547412005.09.21 04:08sell1.00eurusd1.21410.00001.21212005.09.21 19:211.22080.000.00-670.00
19704872005.09.21 23:23buy1.00usdchf1.27031.27031.27232005.09.22 04:001.27230.006.49157.20
19736562005.09.22 04:17sell1.00usdjpy111.64111.62111.442005.09.22 08:51111.440.000.00179.47
19744692005.09.22 05:53buy1.00usdchf1.27210.00001.27412005.09.22 06:531.27410.000.00156.96
19764512005.09.22 08:09sell1.00gbpusd1.80811.80811.80612005.09.22 11:081.80610.000.00200.00
19773092005.09.22 09:04buy1.00usdchf1.27030.00001.27232005.09.22 14:401.27230.000.00157.20
19818662005.09.22 14:03sell1.00gbpusd1.80201.80191.80002005.09.22 14:211.80000.000.00200.00
19893032005.09.23 00:23buy1.00usdjpy111.670.00111.872005.09.23 02:33111.640.000.00-26.87
19896802005.09.23 01:09buy1.00usdchf1.27851.27851.28052005.09.23 03:251.27850.000.000.00
19905072005.09.23 02:34sell1.00usdjpy111.64111.64111.442005.09.23 06:33111.640.000.000.00
19910202005.09.23 03:20buy1.00gbpusd1.79001.79011.79202005.09.23 03:431.79200.000.00200.00
19924742005.09.23 07:25buy1.00gbpusd1.79120.00001.79322005.09.23 17:271.77800.000.00-1 320.00
19924982005.09.23 07:27sell1.00usdjpy111.610.00111.412005.09.23 11:00111.410.000.00179.52
19946102005.09.23 09:35buy1.00eurusd1.21231.21231.21432005.09.23 10:491.21230.000.000.00
19946382005.09.23 09:37sell1.00usdchf1.28140.00001.27942005.09.23 11:001.27940.000.00156.36
20037762005.09.23 18:32sell1.00usdjpy112.230.00112.032005.09.27 18:41113.520.00-6.22-1 136.36
20055742005.09.23 22:04sell1.00gbpusd1.77731.77721.77532005.09.23 22:421.77530.000.00200.00
20058102005.09.23 22:45buy1.00gbpusd1.77660.00001.77862005.09.26 06:131.77420.002.25-240.00
20092072005.09.26 08:07buy1.00eurusd1.20361.20381.20562005.09.26 10:361.20560.000.00200.00
20106282005.09.26 11:17buy1.00usdchf1.29021.29021.29222005.09.26 13:001.29220.000.00154.76
20147282005.09.26 21:29buy1.00usdchf1.28970.00001.29172005.09.27 03:291.29170.000.00154.77
20179302005.09.27 08:53buy1.00usdjpy112.880.000.002005.09.27 15:09113.180.000.00265.06
20179532005.09.27 08:55buy1.00eurusd1.20030.00001.20232005.09.27 10:121.20230.000.00200.00
20233842005.09.27 15:04sell1.00usdjpy113.180.000.002005.09.27 18:41113.520.000.00-299.51
20240882005.09.27 15:55buy1.00usdchf1.29750.00001.29952005.09.27 18:401.29950.000.00153.91
20245082005.09.27 16:11buy1.00usdjpy113.240.000.002005.09.27 16:59113.320.000.0070.60
20406752005.09.28 13:08buy1.00usdchf1.29340.00001.29542005.09.28 16:091.29540.000.00154.39
20446682005.09.28 16:19buy1.00eurusd1.20231.20231.20432005.09.28 18:231.20430.000.00200.00
20457202005.09.28 17:24sell1.00usdchf1.29561.29561.29362005.09.28 18:161.29360.000.00154.61
20482662005.09.28 23:32buy1.00usdchf1.29210.00001.29412005.09.29 08:041.29000.006.39-162.79
20497672005.09.29 04:58buy1.00gbpusd1.76851.76851.77052005.09.29 06:341.76850.000.000.00
20507182005.09.29 07:40buy1.00gbpusd1.76930.00001.77132005.09.29 16:091.76240.000.00-690.00
20525332005.09.29 10:46buy1.00eurusd1.20471.20481.20672005.09.29 12:291.20480.000.0010.00
20525812005.09.29 10:53sell1.00usdchf1.29310.00001.29112005.09.29 18:341.29640.000.00-254.55
20558502005.09.29 16:10sell1.00gbpusd1.76241.76241.76042005.09.29 16:401.76040.000.00200.00
20563102005.09.29 16:48sell1.00usdjpy113.18113.16112.982005.09.29 17:33112.980.000.00177.05
20588322005.09.29 23:52sell1.00usdchf1.29351.29331.29122005.09.30 03:421.29330.00-4.4415.46
20590162005.09.30 00:28buy1.00eurusd1.20321.20341.20522005.09.30 03:341.20520.000.00200.00
20612832005.09.30 07:40sell1.00usdjpy113.090.00112.892005.10.03 06:51114.030.00-6.17-824.34
20629152005.09.30 10:45buy1.00usdchf1.29421.29421.29622005.09.30 20:401.29620.000.00154.29
20703702005.09.30 20:55buy1.00gbpusd1.76221.76221.76422005.09.30 21:541.76220.000.000.00
20756452005.10.03 04:27buy1.00gbpusd1.75391.75401.75592005.10.03 05:401.75400.000.0010.00
20774662005.10.03 06:53buy1.00usdjpy114.03114.05114.232005.10.03 16:16114.230.000.00175.09
20778972005.10.03 07:26buy1.00usdchf1.30170.00001.30372005.10.03 16:311.30370.000.00153.41
20780732005.10.03 07:32sell1.00eurusd1.19521.19501.19322005.10.03 12:541.19320.000.00200.00
20827682005.10.03 13:23buy1.00eurusd1.19270.00001.19472005.10.03 16:031.19280.000.0010.00
20851772005.10.03 16:03sell1.00eurusd1.19271.19251.19072005.10.03 16:311.19070.000.00200.00
20871582005.10.03 19:14sell1.00usdchf1.30271.30271.30072005.10.03 20:591.30270.000.000.00
20880422005.10.03 21:21buy1.00usdjpy114.180.00114.382005.10.04 06:39114.090.002.63-78.89
20884882005.10.03 22:47buy1.00gbpusd1.75521.75531.75722005.10.04 05:071.75720.002.25200.00
20898722005.10.04 02:25buy1.00usdchf1.30201.30201.30402005.10.04 05:041.30200.000.000.00
20911892005.10.04 06:39sell1.00usdjpy114.10114.08113.902005.10.05 03:55113.900.00-6.13175.59
21080912005.10.04 23:28buy1.00usdchf1.30170.00001.30372005.10.05 08:241.29830.002.11-261.88
21091932005.10.05 02:19sell1.00gbpusd1.75820.00001.75622005.10.05 13:281.76350.000.00-530.00
21097922005.10.05 04:13buy1.00usdjpy113.960.00114.162005.10.05 15:04113.910.000.00-43.89
21114122005.10.05 08:23buy1.00eurusd1.19421.19441.19622005.10.05 09:541.19620.000.00200.00
21114202005.10.05 08:24sell1.00usdchf1.29841.29841.29642005.10.05 11:191.29640.000.00154.27
21139322005.10.05 13:28buy1.00gbpusd1.76351.76361.76552005.10.05 18:141.76360.000.0010.00
21148342005.10.05 15:03buy1.00eurusd1.19391.19411.19592005.10.05 16:111.19590.000.00200.00
21148542005.10.05 15:04sell1.00usdjpy113.910.00113.712005.10.05 15:29113.940.000.00-26.33
21152822005.10.05 15:29buy1.00usdjpy113.940.00114.142005.10.05 16:03113.850.000.00-79.05
21158192005.10.05 16:03sell1.00usdjpy113.85113.84113.652005.10.05 16:45113.840.000.008.78
21190252005.10.05 21:16buy1.00gbpusd1.76171.76181.76372005.10.05 23:501.76370.000.00200.00
21197472005.10.05 23:25buy1.00usdchf1.29270.00001.29472005.10.06 22:271.27020.006.39-1 771.37
21209282005.10.06 01:19sell1.00gbpusd1.76770.00001.76572005.10.07 01:461.77710.00-5.25-940.00
21225562005.10.06 04:40sell1.00usdjpy113.88113.87113.682005.10.06 09:15113.680.000.00175.93
21264652005.10.06 12:04sell1.00usdjpy113.87113.85113.672005.10.06 15:14113.670.000.00175.95
21340722005.10.06 22:28sell1.00usdchf1.27020.00001.26822005.10.07 07:071.27340.00-4.53-251.30
21342142005.10.06 22:50buy1.00eurusd1.21810.00001.22012005.10.07 22:331.21240.00-3.50-570.00
21342402005.10.06 22:56sell1.00usdjpy113.270.00113.072005.10.07 20:38113.790.00-6.18-456.98
21355182005.10.07 01:53buy1.00gbpusd1.77730.00001.77932005.10.07 22:331.76050.000.00-1 680.00
21374002005.10.07 07:07buy1.00usdchf1.27350.00001.27552005.10.07 14:301.27550.000.00156.51
21457272005.10.07 20:30buy1.00usdchf1.27870.00001.28072005.10.07 22:331.27800.000.00-54.77
21457862005.10.07 20:38buy1.00usdjpy113.790.00113.992005.10.07 22:33113.750.000.00-35.16
21480552005.10.10 03:59sell1.00usdchf1.27740.00001.27542005.10.10 08:021.27870.000.00-101.67
21491812005.10.10 08:02buy1.00usdchf1.27910.00001.28112005.10.10 14:071.28110.000.00156.01
21560902005.10.10 22:00buy1.00usdjpy114.13114.15114.332005.10.11 16:12114.330.002.63174.93
21562182005.10.10 22:21buy1.00usdchf1.28311.28311.28512005.10.11 00:591.28510.002.14155.61
21570942005.10.11 01:19sell1.00usdchf1.28470.00001.28272005.10.11 04:561.28630.000.00-124.39
21585642005.10.11 04:58buy1.00usdchf1.28630.00001.28832005.10.11 08:221.28830.000.00155.22
21672432005.10.12 01:38sell1.00usdjpy114.580.00114.382005.10.12 15:03114.380.000.00174.86
21688972005.10.12 09:02sell1.00usdchf1.29381.29381.29182005.10.12 10:091.29180.000.00154.82
21751082005.10.12 21:56sell1.00gbpusd1.75110.00001.74912005.10.14 12:471.74910.000.00200.00
21917072005.10.17 00:02sell1.00usdchf1.28370.00001.28172005.10.17 02:231.28170.000.00156.04
21920552005.10.17 01:00buy1.00eurusd1.20701.20721.20902005.10.17 02:201.20900.000.00200.00
21955132005.10.17 07:19buy1.00usdjpy113.97113.99114.172005.10.17 08:01114.170.000.00175.18
21981952005.10.17 12:06buy1.00gbpusd1.75970.00001.76172005.10.18 15:021.74470.002.25-1 500.00
22031002005.10.17 23:53sell1.00usdjpy114.930.00114.732005.10.19 11:17115.630.00-12.14-605.38
22036492005.10.18 01:34buy1.00usdchf1.29411.29411.29612005.10.18 02:251.29610.000.00154.31
22043212005.10.18 04:04buy1.00usdchf1.29511.29511.29712005.10.18 08:461.29710.000.00154.19
22085992005.10.18 12:36buy1.00eurusd1.19450.00001.19652005.10.18 19:271.19650.000.00200.00
22101762005.10.18 15:02sell1.00gbpusd1.74481.74471.74282005.10.18 15:061.74280.000.00200.00
22137812005.10.18 22:53sell1.00gbpusd1.75120.00001.74922005.10.18 23:551.75150.000.00-30.00
22139832005.10.18 23:56buy1.00gbpusd1.75150.00001.75352005.10.19 11:061.75350.002.25200.00
22141982005.10.19 00:32sell1.00usdchf1.29780.00001.29582005.10.19 03:091.30200.000.00-322.58
22148512005.10.19 03:09buy1.00usdchf1.30210.00001.30412005.10.19 08:361.30410.000.00153.34
22187822005.10.19 11:17buy1.00usdjpy115.62115.63115.822005.10.19 15:14115.820.000.00172.68
22217502005.10.19 15:24buy1.00eurusd1.19411.19461.19642005.10.19 15:501.19640.000.00230.00
22217612005.10.19 15:25sell1.00usdjpy115.68115.66115.482005.10.19 16:56115.480.000.00173.19
22217922005.10.19 15:29sell1.00usdchf1.29981.29981.29782005.10.19 15:461.29780.000.00154.11
22233272005.10.19 17:41sell1.00gbpusd1.76260.00001.76062005.10.19 18:531.76060.000.00200.00
22241312005.10.19 19:18buy1.00eurusd1.19761.19771.19962005.10.19 21:331.19960.000.00200.00
22253582005.10.19 22:08sell1.00gbpusd1.76611.76601.76412005.10.19 23:391.76410.000.00200.00
22257492005.10.19 23:57sell1.00usdchf1.29460.00001.29262005.10.20 15:581.29260.00-13.32154.73
22259992005.10.20 00:23buy1.00gbpusd1.76390.00001.76592005.10.20 07:491.76090.000.00-300.00
22262482005.10.20 01:09sell1.00usdjpy115.46115.45115.262005.10.20 01:53115.260.000.00173.52
22281782005.10.20 07:49sell1.00gbpusd1.76100.00001.75902005.10.21 00:261.77410.00-5.25-1 310.00
22341632005.10.20 18:51sell1.00gbpusd1.76811.77311.76532005.10.20 21:261.77310.000.00-500.00
22353892005.10.20 21:54buy1.00usdchf1.28840.00001.29042005.10.21 17:241.29040.002.13154.92
22354062005.10.20 21:57buy1.00usdjpy115.410.00115.612005.10.21 13:56115.610.002.60173.00
22361502005.10.21 00:40buy1.00eurusd1.20161.20211.20392005.10.21 02:011.20390.000.00230.00
22373972005.10.21 03:26sell1.00gbpusd1.77781.77781.77582005.10.21 04:261.77580.000.00200.00
22436592005.10.21 15:58buy1.00usdjpy115.44115.46115.642005.10.21 16:47115.640.000.00172.95
22454802005.10.21 18:39buy1.00gbpusd1.76730.00001.76932005.10.21 22:561.76810.000.0080.00
22465982005.10.21 22:56sell1.00gbpusd1.76801.76791.76602005.10.24 00:291.76600.00-5.25200.00
22472932005.10.24 00:16buy1.00usdjpy115.920.00116.122005.10.25 14:27115.450.002.60-407.10
22475502005.10.24 01:13buy1.00eurusd1.19481.19501.19682005.10.24 16:091.19680.000.00200.00
22477632005.10.24 02:04sell1.00usdchf1.29290.00001.29092005.10.24 15:461.29090.000.00154.93
22491782005.10.24 07:47buy1.00gbpusd1.76641.76641.76842005.10.24 08:201.76640.000.000.00
22532622005.10.24 15:46buy1.00gbpusd1.76661.76661.76862005.10.24 16:181.76860.000.00200.00
22664862005.10.25 23:45buy1.00usdjpy115.02115.04115.222005.10.26 02:05115.220.002.61173.58
22665752005.10.26 00:05buy1.00usdchf1.27591.27591.27792005.10.26 02:381.27590.000.000.00
22707462005.10.26 13:22sell1.00eurusd1.20691.20671.20492005.10.26 14:481.20670.000.0020.00
22724972005.10.26 16:14sell1.00gbpusd1.77711.77701.77512005.10.26 16:511.77510.000.00200.00
22726062005.10.26 16:19sell1.00eurusd1.20871.20851.20672005.10.26 17:021.20850.000.0020.00
22731892005.10.26 17:29sell1.00usdchf1.28110.00001.27912005.10.27 01:261.28370.00-13.44-202.54
22737942005.10.26 19:00buy1.00eurusd1.20681.20701.20882005.10.27 02:261.20880.00-10.50200.00
22756852005.10.27 01:26buy1.00usdchf1.28380.00001.28582005.10.28 08:091.27350.002.16-808.79
22764932005.10.27 04:32buy1.00eurusd1.20941.20961.21142005.10.27 05:151.21140.000.00200.00
22787352005.10.27 09:53buy1.00usdjpy115.41115.43115.612005.10.28 16:58115.610.002.60173.00
22876802005.10.28 08:09buy1.00eurusd1.21361.21371.21562005.10.28 08:321.21560.000.00200.00
22967452005.10.31 08:45buy1.00usdchf1.28090.00001.28292005.10.31 10:221.28090.000.000.00
22976052005.10.31 10:21buy1.00eurusd1.20661.20681.20862005.10.31 10:351.20860.000.00200.00
22976142005.10.31 10:22sell1.00usdchf1.28070.00001.27872005.10.31 10:351.27870.000.00156.41
23046542005.11.01 01:42buy1.00eurusd1.19841.19861.20042005.11.01 09:381.20040.000.00200.00
23051672005.11.01 03:44sell1.00gbpusd1.76870.00001.76672005.11.01 05:351.76830.000.0040.00
23056652005.11.01 06:25buy1.00gbpusd1.76831.76831.77032005.11.01 08:441.77030.000.00200.00
23057702005.11.01 06:59buy1.00usdjpy116.52116.54116.722005.11.01 10:06116.720.000.00171.35
23071572005.11.01 09:31buy1.00usdchf1.28980.00001.29182005.11.01 16:001.29180.000.00154.81
23111142005.11.01 16:09sell1.00usdjpy116.670.00116.472005.11.02 15:34116.800.00-6.00-111.30
23132152005.11.01 20:14buy1.00usdchf1.28950.00001.29152005.11.03 20:081.29150.008.59154.86
23164312005.11.02 01:55buy1.00eurusd1.20111.20131.20312005.11.02 04:301.20310.000.00200.00
23174692005.11.02 04:11sell1.00gbpusd1.76571.76561.76372005.11.02 09:381.76560.000.0010.00
23182192005.11.02 05:29sell1.00eurusd1.20340.00001.20172005.11.02 09:271.20170.000.00170.00
23223842005.11.02 11:31sell1.00gbpusd1.76561.76561.76362005.11.02 12:181.76360.000.00200.00
23251382005.11.02 15:34buy1.00usdjpy116.830.00117.002005.11.03 01:32116.820.007.70-8.56
23297772005.11.03 01:32sell1.00usdjpy116.830.00116.632005.11.08 17:49117.200.00-17.81-315.70
23297892005.11.03 01:33buy1.00gbpusd1.77520.00001.77722005.11.03 10:331.77720.000.00200.00
23400302005.11.03 21:34buy1.00gbpusd1.77130.00001.77332005.11.08 23:251.74470.006.75-2 660.00
23427582005.11.04 05:46buy1.00eurusd1.19391.19411.19592005.11.04 14:331.19410.000.0020.00
23436952005.11.04 08:07buy1.00usdchf1.29320.00001.29522005.11.04 14:301.29340.000.0015.46
23471372005.11.04 14:30sell1.00usdchf1.29340.00001.29142005.11.04 14:321.29140.000.00154.91
23473772005.11.04 14:34sell1.00usdchf1.29250.00001.29052005.11.04 14:421.29050.000.00155.05
23473902005.11.04 14:34buy1.00eurusd1.19401.19421.19602005.11.04 14:411.19600.000.00200.00
23580322005.11.07 03:40buy1.00usdchf1.30760.00001.30962005.11.07 08:381.30960.000.00152.72
23599032005.11.07 07:58sell1.00eurusd1.18111.18111.17912005.11.07 08:391.17910.000.00200.00
23899522005.11.08 17:49buy1.00usdjpy117.20117.22117.402005.11.08 23:59117.290.000.0076.73
23941022005.11.08 23:25sell1.00gbpusd1.74491.74481.74292005.11.09 00:431.74290.00-5.25200.00
23942772005.11.08 23:59sell1.00usdjpy117.290.00117.092005.11.09 03:05117.240.00-5.9642.65
23953822005.11.09 01:15buy1.00gbpusd1.74261.74271.74462005.11.09 08:351.74270.000.0010.00
23963162005.11.09 03:05buy1.00usdjpy117.24117.26117.442005.11.09 08:04117.440.000.00170.29
23969112005.11.09 04:32buy1.00usdchf1.31251.31251.31452005.11.09 12:251.31450.000.00152.14
24011162005.11.09 11:59buy1.00gbpusd1.73961.73971.74162005.11.09 14:451.74160.000.00200.00
24086972005.11.09 17:59sell1.00gbpusd1.74001.73991.73802005.11.09 18:221.73800.000.00200.00
  0.00 -63.59 -2 872.84
Closed P/L: -2 936.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
23754142005.11.08 00:05buy1.00eurusd1.17930.00001.1813 1.17710.00-3.50-220.00
  0.00 -3.50 -220.00
 Floating P/L: -223.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 936.43 Floating P/L: -223.50 Margin: 1 179.30
Balance: 7 063.57 Equity: 6 840.07 Free Margin: 5 660.77
 
Details:
Gross Profit: 19 791.03 Gross Loss: 22 727.46 Total Net Profit: -2 936.43
Profit Factor: 0.87 Expected Payoff: -16.68  
Absolute Drawdown: 5 596.90 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 176 Short Positions (won %): 71 (70.42%) Long Positions (won %): 105 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 134 (76.14%) Loss trades (% of total): 42 (23.86%)
Largest profit trade: 265.06 loss trade: -2 653.25
Average profit trade: 147.69 loss trade: -541.13
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 938.74) consecutive losses ($): 4 (-2 972.49)
Maximal consecutive profit (count): 1 938.74 (15) consecutive loss (count): -2 972.49 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1