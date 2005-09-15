MetaQuotes Software Corp.
|Account: 169003
|Name: Daytrader real
|Currency: USD
|2005 November 9, 21:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1904688
|2005.09.15 22:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1905132
|2005.09.15 23:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|110.67
|110.72
|110.90
|2005.09.16 03:22
|110.90
|0.00
|2.71
|207.39
|1906108
|2005.09.16 01:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2232
|1.2230
|1.2212
|2005.09.16 15:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|200.00
|1906503
|2005.09.16 01:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8074
|1.8074
|1.8094
|2005.09.16 06:13
|1.8094
|0.00
|0.00
|200.00
|1908484
|2005.09.16 04:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|2005.09.16 14:19
|1.2670
|0.00
|0.00
|157.85
|1918250
|2005.09.16 16:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8028
|1.8028
|1.8048
|2005.09.16 17:18
|1.8048
|0.00
|0.00
|200.00
|1933857
|2005.09.19 19:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8017
|1.8018
|1.8037
|2005.09.19 20:49
|1.8037
|0.00
|0.00
|200.00
|1941133
|2005.09.20 06:44
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2762
|1.2762
|1.2782
|2005.09.20 10:26
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1941432
|2005.09.20 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2160
|1.2162
|1.2180
|2005.09.20 08:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|200.00
|1949815
|2005.09.20 17:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2172
|1.2170
|1.2152
|2005.09.20 20:18
|1.2152
|0.00
|0.00
|200.00
|1951286
|2005.09.20 20:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|2005.09.21 03:30
|1.2801
|0.00
|-4.48
|-265.60
|1951463
|2005.09.20 20:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8041
|1.8041
|1.8021
|2005.09.20 20:22
|1.8021
|0.00
|0.00
|200.00
|1954527
|2005.09.21 03:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|2005.09.21 19:21
|1.2713
|0.00
|0.00
|-700.07
|1954741
|2005.09.21 04:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2141
|0.0000
|1.2121
|2005.09.21 19:21
|1.2208
|0.00
|0.00
|-670.00
|1970487
|2005.09.21 23:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2703
|1.2703
|1.2723
|2005.09.22 04:00
|1.2723
|0.00
|6.49
|157.20
|1973656
|2005.09.22 04:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.64
|111.62
|111.44
|2005.09.22 08:51
|111.44
|0.00
|0.00
|179.47
|1974469
|2005.09.22 05:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2721
|0.0000
|1.2741
|2005.09.22 06:53
|1.2741
|0.00
|0.00
|156.96
|1976451
|2005.09.22 08:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8081
|1.8081
|1.8061
|2005.09.22 11:08
|1.8061
|0.00
|0.00
|200.00
|1977309
|2005.09.22 09:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|2005.09.22 14:40
|1.2723
|0.00
|0.00
|157.20
|1981866
|2005.09.22 14:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8020
|1.8019
|1.8000
|2005.09.22 14:21
|1.8000
|0.00
|0.00
|200.00
|1989303
|2005.09.23 00:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.67
|0.00
|111.87
|2005.09.23 02:33
|111.64
|0.00
|0.00
|-26.87
|1989680
|2005.09.23 01:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2785
|1.2785
|1.2805
|2005.09.23 03:25
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|1990507
|2005.09.23 02:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.64
|111.64
|111.44
|2005.09.23 06:33
|111.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1991020
|2005.09.23 03:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7900
|1.7901
|1.7920
|2005.09.23 03:43
|1.7920
|0.00
|0.00
|200.00
|1992474
|2005.09.23 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7912
|0.0000
|1.7932
|2005.09.23 17:27
|1.7780
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|1992498
|2005.09.23 07:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.61
|0.00
|111.41
|2005.09.23 11:00
|111.41
|0.00
|0.00
|179.52
|1994610
|2005.09.23 09:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2123
|1.2123
|1.2143
|2005.09.23 10:49
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|1994638
|2005.09.23 09:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|2005.09.23 11:00
|1.2794
|0.00
|0.00
|156.36
|2003776
|2005.09.23 18:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.23
|0.00
|112.03
|2005.09.27 18:41
|113.52
|0.00
|-6.22
|-1 136.36
|2005574
|2005.09.23 22:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7773
|1.7772
|1.7753
|2005.09.23 22:42
|1.7753
|0.00
|0.00
|200.00
|2005810
|2005.09.23 22:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7766
|0.0000
|1.7786
|2005.09.26 06:13
|1.7742
|0.00
|2.25
|-240.00
|2009207
|2005.09.26 08:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2036
|1.2038
|1.2056
|2005.09.26 10:36
|1.2056
|0.00
|0.00
|200.00
|2010628
|2005.09.26 11:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2902
|1.2902
|1.2922
|2005.09.26 13:00
|1.2922
|0.00
|0.00
|154.76
|2014728
|2005.09.26 21:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2897
|0.0000
|1.2917
|2005.09.27 03:29
|1.2917
|0.00
|0.00
|154.77
|2017930
|2005.09.27 08:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|112.88
|0.00
|0.00
|2005.09.27 15:09
|113.18
|0.00
|0.00
|265.06
|2017953
|2005.09.27 08:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2003
|0.0000
|1.2023
|2005.09.27 10:12
|1.2023
|0.00
|0.00
|200.00
|2023384
|2005.09.27 15:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.18
|0.00
|0.00
|2005.09.27 18:41
|113.52
|0.00
|0.00
|-299.51
|2024088
|2005.09.27 15:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2975
|0.0000
|1.2995
|2005.09.27 18:40
|1.2995
|0.00
|0.00
|153.91
|2024508
|2005.09.27 16:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.24
|0.00
|0.00
|2005.09.27 16:59
|113.32
|0.00
|0.00
|70.60
|2040675
|2005.09.28 13:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2934
|0.0000
|1.2954
|2005.09.28 16:09
|1.2954
|0.00
|0.00
|154.39
|2044668
|2005.09.28 16:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2023
|1.2023
|1.2043
|2005.09.28 18:23
|1.2043
|0.00
|0.00
|200.00
|2045720
|2005.09.28 17:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2956
|1.2956
|1.2936
|2005.09.28 18:16
|1.2936
|0.00
|0.00
|154.61
|2048266
|2005.09.28 23:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2921
|0.0000
|1.2941
|2005.09.29 08:04
|1.2900
|0.00
|6.39
|-162.79
|2049767
|2005.09.29 04:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7685
|1.7685
|1.7705
|2005.09.29 06:34
|1.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|2050718
|2005.09.29 07:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|0.0000
|1.7713
|2005.09.29 16:09
|1.7624
|0.00
|0.00
|-690.00
|2052533
|2005.09.29 10:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2047
|1.2048
|1.2067
|2005.09.29 12:29
|1.2048
|0.00
|0.00
|10.00
|2052581
|2005.09.29 10:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2931
|0.0000
|1.2911
|2005.09.29 18:34
|1.2964
|0.00
|0.00
|-254.55
|2055850
|2005.09.29 16:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7624
|1.7624
|1.7604
|2005.09.29 16:40
|1.7604
|0.00
|0.00
|200.00
|2056310
|2005.09.29 16:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.18
|113.16
|112.98
|2005.09.29 17:33
|112.98
|0.00
|0.00
|177.05
|2058832
|2005.09.29 23:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2935
|1.2933
|1.2912
|2005.09.30 03:42
|1.2933
|0.00
|-4.44
|15.46
|2059016
|2005.09.30 00:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2032
|1.2034
|1.2052
|2005.09.30 03:34
|1.2052
|0.00
|0.00
|200.00
|2061283
|2005.09.30 07:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.09
|0.00
|112.89
|2005.10.03 06:51
|114.03
|0.00
|-6.17
|-824.34
|2062915
|2005.09.30 10:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2942
|1.2942
|1.2962
|2005.09.30 20:40
|1.2962
|0.00
|0.00
|154.29
|2070370
|2005.09.30 20:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.7622
|1.7642
|2005.09.30 21:54
|1.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|2075645
|2005.10.03 04:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7540
|1.7559
|2005.10.03 05:40
|1.7540
|0.00
|0.00
|10.00
|2077466
|2005.10.03 06:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.03
|114.05
|114.23
|2005.10.03 16:16
|114.23
|0.00
|0.00
|175.09
|2077897
|2005.10.03 07:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|2005.10.03 16:31
|1.3037
|0.00
|0.00
|153.41
|2078073
|2005.10.03 07:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1952
|1.1950
|1.1932
|2005.10.03 12:54
|1.1932
|0.00
|0.00
|200.00
|2082768
|2005.10.03 13:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1927
|0.0000
|1.1947
|2005.10.03 16:03
|1.1928
|0.00
|0.00
|10.00
|2085177
|2005.10.03 16:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1927
|1.1925
|1.1907
|2005.10.03 16:31
|1.1907
|0.00
|0.00
|200.00
|2087158
|2005.10.03 19:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3027
|1.3027
|1.3007
|2005.10.03 20:59
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|2088042
|2005.10.03 21:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.18
|0.00
|114.38
|2005.10.04 06:39
|114.09
|0.00
|2.63
|-78.89
|2088488
|2005.10.03 22:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7552
|1.7553
|1.7572
|2005.10.04 05:07
|1.7572
|0.00
|2.25
|200.00
|2089872
|2005.10.04 02:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3020
|1.3020
|1.3040
|2005.10.04 05:04
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|2091189
|2005.10.04 06:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.10
|114.08
|113.90
|2005.10.05 03:55
|113.90
|0.00
|-6.13
|175.59
|2108091
|2005.10.04 23:28
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|2005.10.05 08:24
|1.2983
|0.00
|2.11
|-261.88
|2109193
|2005.10.05 02:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7582
|0.0000
|1.7562
|2005.10.05 13:28
|1.7635
|0.00
|0.00
|-530.00
|2109792
|2005.10.05 04:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.96
|0.00
|114.16
|2005.10.05 15:04
|113.91
|0.00
|0.00
|-43.89
|2111412
|2005.10.05 08:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1942
|1.1944
|1.1962
|2005.10.05 09:54
|1.1962
|0.00
|0.00
|200.00
|2111420
|2005.10.05 08:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.2984
|1.2964
|2005.10.05 11:19
|1.2964
|0.00
|0.00
|154.27
|2113932
|2005.10.05 13:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7635
|1.7636
|1.7655
|2005.10.05 18:14
|1.7636
|0.00
|0.00
|10.00
|2114834
|2005.10.05 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1939
|1.1941
|1.1959
|2005.10.05 16:11
|1.1959
|0.00
|0.00
|200.00
|2114854
|2005.10.05 15:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.91
|0.00
|113.71
|2005.10.05 15:29
|113.94
|0.00
|0.00
|-26.33
|2115282
|2005.10.05 15:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.94
|0.00
|114.14
|2005.10.05 16:03
|113.85
|0.00
|0.00
|-79.05
|2115819
|2005.10.05 16:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.85
|113.84
|113.65
|2005.10.05 16:45
|113.84
|0.00
|0.00
|8.78
|2119025
|2005.10.05 21:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7617
|1.7618
|1.7637
|2005.10.05 23:50
|1.7637
|0.00
|0.00
|200.00
|2119747
|2005.10.05 23:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2927
|0.0000
|1.2947
|2005.10.06 22:27
|1.2702
|0.00
|6.39
|-1 771.37
|2120928
|2005.10.06 01:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7677
|0.0000
|1.7657
|2005.10.07 01:46
|1.7771
|0.00
|-5.25
|-940.00
|2122556
|2005.10.06 04:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.88
|113.87
|113.68
|2005.10.06 09:15
|113.68
|0.00
|0.00
|175.93
|2126465
|2005.10.06 12:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.87
|113.85
|113.67
|2005.10.06 15:14
|113.67
|0.00
|0.00
|175.95
|2134072
|2005.10.06 22:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|2005.10.07 07:07
|1.2734
|0.00
|-4.53
|-251.30
|2134214
|2005.10.06 22:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2181
|0.0000
|1.2201
|2005.10.07 22:33
|1.2124
|0.00
|-3.50
|-570.00
|2134240
|2005.10.06 22:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.27
|0.00
|113.07
|2005.10.07 20:38
|113.79
|0.00
|-6.18
|-456.98
|2135518
|2005.10.07 01:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7773
|0.0000
|1.7793
|2005.10.07 22:33
|1.7605
|0.00
|0.00
|-1 680.00
|2137400
|2005.10.07 07:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|2005.10.07 14:30
|1.2755
|0.00
|0.00
|156.51
|2145727
|2005.10.07 20:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|2005.10.07 22:33
|1.2780
|0.00
|0.00
|-54.77
|2145786
|2005.10.07 20:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.79
|0.00
|113.99
|2005.10.07 22:33
|113.75
|0.00
|0.00
|-35.16
|2148055
|2005.10.10 03:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|2005.10.10 08:02
|1.2787
|0.00
|0.00
|-101.67
|2149181
|2005.10.10 08:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|2005.10.10 14:07
|1.2811
|0.00
|0.00
|156.01
|2156090
|2005.10.10 22:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.13
|114.15
|114.33
|2005.10.11 16:12
|114.33
|0.00
|2.63
|174.93
|2156218
|2005.10.10 22:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2831
|1.2831
|1.2851
|2005.10.11 00:59
|1.2851
|0.00
|2.14
|155.61
|2157094
|2005.10.11 01:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2847
|0.0000
|1.2827
|2005.10.11 04:56
|1.2863
|0.00
|0.00
|-124.39
|2158564
|2005.10.11 04:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|2005.10.11 08:22
|1.2883
|0.00
|0.00
|155.22
|2167243
|2005.10.12 01:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.58
|0.00
|114.38
|2005.10.12 15:03
|114.38
|0.00
|0.00
|174.86
|2168897
|2005.10.12 09:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2938
|1.2938
|1.2918
|2005.10.12 10:09
|1.2918
|0.00
|0.00
|154.82
|2175108
|2005.10.12 21:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7511
|0.0000
|1.7491
|2005.10.14 12:47
|1.7491
|0.00
|0.00
|200.00
|2191707
|2005.10.17 00:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|2005.10.17 02:23
|1.2817
|0.00
|0.00
|156.04
|2192055
|2005.10.17 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2070
|1.2072
|1.2090
|2005.10.17 02:20
|1.2090
|0.00
|0.00
|200.00
|2195513
|2005.10.17 07:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.97
|113.99
|114.17
|2005.10.17 08:01
|114.17
|0.00
|0.00
|175.18
|2198195
|2005.10.17 12:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7597
|0.0000
|1.7617
|2005.10.18 15:02
|1.7447
|0.00
|2.25
|-1 500.00
|2203100
|2005.10.17 23:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.93
|0.00
|114.73
|2005.10.19 11:17
|115.63
|0.00
|-12.14
|-605.38
|2203649
|2005.10.18 01:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2941
|1.2941
|1.2961
|2005.10.18 02:25
|1.2961
|0.00
|0.00
|154.31
|2204321
|2005.10.18 04:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2951
|1.2951
|1.2971
|2005.10.18 08:46
|1.2971
|0.00
|0.00
|154.19
|2208599
|2005.10.18 12:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1945
|0.0000
|1.1965
|2005.10.18 19:27
|1.1965
|0.00
|0.00
|200.00
|2210176
|2005.10.18 15:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7448
|1.7447
|1.7428
|2005.10.18 15:06
|1.7428
|0.00
|0.00
|200.00
|2213781
|2005.10.18 22:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7492
|2005.10.18 23:55
|1.7515
|0.00
|0.00
|-30.00
|2213983
|2005.10.18 23:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7515
|0.0000
|1.7535
|2005.10.19 11:06
|1.7535
|0.00
|2.25
|200.00
|2214198
|2005.10.19 00:32
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2978
|0.0000
|1.2958
|2005.10.19 03:09
|1.3020
|0.00
|0.00
|-322.58
|2214851
|2005.10.19 03:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3021
|0.0000
|1.3041
|2005.10.19 08:36
|1.3041
|0.00
|0.00
|153.34
|2218782
|2005.10.19 11:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.63
|115.82
|2005.10.19 15:14
|115.82
|0.00
|0.00
|172.68
|2221750
|2005.10.19 15:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1941
|1.1946
|1.1964
|2005.10.19 15:50
|1.1964
|0.00
|0.00
|230.00
|2221761
|2005.10.19 15:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.68
|115.66
|115.48
|2005.10.19 16:56
|115.48
|0.00
|0.00
|173.19
|2221792
|2005.10.19 15:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2998
|1.2978
|2005.10.19 15:46
|1.2978
|0.00
|0.00
|154.11
|2223327
|2005.10.19 17:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7626
|0.0000
|1.7606
|2005.10.19 18:53
|1.7606
|0.00
|0.00
|200.00
|2224131
|2005.10.19 19:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1976
|1.1977
|1.1996
|2005.10.19 21:33
|1.1996
|0.00
|0.00
|200.00
|2225358
|2005.10.19 22:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7661
|1.7660
|1.7641
|2005.10.19 23:39
|1.7641
|0.00
|0.00
|200.00
|2225749
|2005.10.19 23:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2946
|0.0000
|1.2926
|2005.10.20 15:58
|1.2926
|0.00
|-13.32
|154.73
|2225999
|2005.10.20 00:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7639
|0.0000
|1.7659
|2005.10.20 07:49
|1.7609
|0.00
|0.00
|-300.00
|2226248
|2005.10.20 01:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.46
|115.45
|115.26
|2005.10.20 01:53
|115.26
|0.00
|0.00
|173.52
|2228178
|2005.10.20 07:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7610
|0.0000
|1.7590
|2005.10.21 00:26
|1.7741
|0.00
|-5.25
|-1 310.00
|2234163
|2005.10.20 18:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7681
|1.7731
|1.7653
|2005.10.20 21:26
|1.7731
|0.00
|0.00
|-500.00
|2235389
|2005.10.20 21:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2884
|0.0000
|1.2904
|2005.10.21 17:24
|1.2904
|0.00
|2.13
|154.92
|2235406
|2005.10.20 21:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.41
|0.00
|115.61
|2005.10.21 13:56
|115.61
|0.00
|2.60
|173.00
|2236150
|2005.10.21 00:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2016
|1.2021
|1.2039
|2005.10.21 02:01
|1.2039
|0.00
|0.00
|230.00
|2237397
|2005.10.21 03:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7778
|1.7778
|1.7758
|2005.10.21 04:26
|1.7758
|0.00
|0.00
|200.00
|2243659
|2005.10.21 15:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.44
|115.46
|115.64
|2005.10.21 16:47
|115.64
|0.00
|0.00
|172.95
|2245480
|2005.10.21 18:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7673
|0.0000
|1.7693
|2005.10.21 22:56
|1.7681
|0.00
|0.00
|80.00
|2246598
|2005.10.21 22:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7680
|1.7679
|1.7660
|2005.10.24 00:29
|1.7660
|0.00
|-5.25
|200.00
|2247293
|2005.10.24 00:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.92
|0.00
|116.12
|2005.10.25 14:27
|115.45
|0.00
|2.60
|-407.10
|2247550
|2005.10.24 01:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1948
|1.1950
|1.1968
|2005.10.24 16:09
|1.1968
|0.00
|0.00
|200.00
|2247763
|2005.10.24 02:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|2005.10.24 15:46
|1.2909
|0.00
|0.00
|154.93
|2249178
|2005.10.24 07:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7664
|1.7664
|1.7684
|2005.10.24 08:20
|1.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|2253262
|2005.10.24 15:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7666
|1.7686
|2005.10.24 16:18
|1.7686
|0.00
|0.00
|200.00
|2266486
|2005.10.25 23:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.02
|115.04
|115.22
|2005.10.26 02:05
|115.22
|0.00
|2.61
|173.58
|2266575
|2005.10.26 00:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2759
|1.2759
|1.2779
|2005.10.26 02:38
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|2270746
|2005.10.26 13:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2069
|1.2067
|1.2049
|2005.10.26 14:48
|1.2067
|0.00
|0.00
|20.00
|2272497
|2005.10.26 16:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7771
|1.7770
|1.7751
|2005.10.26 16:51
|1.7751
|0.00
|0.00
|200.00
|2272606
|2005.10.26 16:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2085
|1.2067
|2005.10.26 17:02
|1.2085
|0.00
|0.00
|20.00
|2273189
|2005.10.26 17:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|2005.10.27 01:26
|1.2837
|0.00
|-13.44
|-202.54
|2273794
|2005.10.26 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2068
|1.2070
|1.2088
|2005.10.27 02:26
|1.2088
|0.00
|-10.50
|200.00
|2275685
|2005.10.27 01:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|2005.10.28 08:09
|1.2735
|0.00
|2.16
|-808.79
|2276493
|2005.10.27 04:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2096
|1.2114
|2005.10.27 05:15
|1.2114
|0.00
|0.00
|200.00
|2278735
|2005.10.27 09:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.41
|115.43
|115.61
|2005.10.28 16:58
|115.61
|0.00
|2.60
|173.00
|2287680
|2005.10.28 08:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2136
|1.2137
|1.2156
|2005.10.28 08:32
|1.2156
|0.00
|0.00
|200.00
|2296745
|2005.10.31 08:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2809
|0.0000
|1.2829
|2005.10.31 10:22
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|2297605
|2005.10.31 10:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2066
|1.2068
|1.2086
|2005.10.31 10:35
|1.2086
|0.00
|0.00
|200.00
|2297614
|2005.10.31 10:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|2005.10.31 10:35
|1.2787
|0.00
|0.00
|156.41
|2304654
|2005.11.01 01:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1984
|1.1986
|1.2004
|2005.11.01 09:38
|1.2004
|0.00
|0.00
|200.00
|2305167
|2005.11.01 03:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7687
|0.0000
|1.7667
|2005.11.01 05:35
|1.7683
|0.00
|0.00
|40.00
|2305665
|2005.11.01 06:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7683
|1.7683
|1.7703
|2005.11.01 08:44
|1.7703
|0.00
|0.00
|200.00
|2305770
|2005.11.01 06:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.54
|116.72
|2005.11.01 10:06
|116.72
|0.00
|0.00
|171.35
|2307157
|2005.11.01 09:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2898
|0.0000
|1.2918
|2005.11.01 16:00
|1.2918
|0.00
|0.00
|154.81
|2311114
|2005.11.01 16:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|0.00
|116.47
|2005.11.02 15:34
|116.80
|0.00
|-6.00
|-111.30
|2313215
|2005.11.01 20:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|2005.11.03 20:08
|1.2915
|0.00
|8.59
|154.86
|2316431
|2005.11.02 01:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2011
|1.2013
|1.2031
|2005.11.02 04:30
|1.2031
|0.00
|0.00
|200.00
|2317469
|2005.11.02 04:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7657
|1.7656
|1.7637
|2005.11.02 09:38
|1.7656
|0.00
|0.00
|10.00
|2318219
|2005.11.02 05:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2034
|0.0000
|1.2017
|2005.11.02 09:27
|1.2017
|0.00
|0.00
|170.00
|2322384
|2005.11.02 11:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7656
|1.7656
|1.7636
|2005.11.02 12:18
|1.7636
|0.00
|0.00
|200.00
|2325138
|2005.11.02 15:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.83
|0.00
|117.00
|2005.11.03 01:32
|116.82
|0.00
|7.70
|-8.56
|2329777
|2005.11.03 01:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.63
|2005.11.08 17:49
|117.20
|0.00
|-17.81
|-315.70
|2329789
|2005.11.03 01:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7752
|0.0000
|1.7772
|2005.11.03 10:33
|1.7772
|0.00
|0.00
|200.00
|2340030
|2005.11.03 21:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7713
|0.0000
|1.7733
|2005.11.08 23:25
|1.7447
|0.00
|6.75
|-2 660.00
|2342758
|2005.11.04 05:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1939
|1.1941
|1.1959
|2005.11.04 14:33
|1.1941
|0.00
|0.00
|20.00
|2343695
|2005.11.04 08:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2932
|0.0000
|1.2952
|2005.11.04 14:30
|1.2934
|0.00
|0.00
|15.46
|2347137
|2005.11.04 14:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2934
|0.0000
|1.2914
|2005.11.04 14:32
|1.2914
|0.00
|0.00
|154.91
|2347377
|2005.11.04 14:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2925
|0.0000
|1.2905
|2005.11.04 14:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|155.05
|2347390
|2005.11.04 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1940
|1.1942
|1.1960
|2005.11.04 14:41
|1.1960
|0.00
|0.00
|200.00
|2358032
|2005.11.07 03:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3076
|0.0000
|1.3096
|2005.11.07 08:38
|1.3096
|0.00
|0.00
|152.72
|2359903
|2005.11.07 07:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1811
|1.1811
|1.1791
|2005.11.07 08:39
|1.1791
|0.00
|0.00
|200.00
|2389952
|2005.11.08 17:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.22
|117.40
|2005.11.08 23:59
|117.29
|0.00
|0.00
|76.73
|2394102
|2005.11.08 23:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7449
|1.7448
|1.7429
|2005.11.09 00:43
|1.7429
|0.00
|-5.25
|200.00
|2394277
|2005.11.08 23:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.29
|0.00
|117.09
|2005.11.09 03:05
|117.24
|0.00
|-5.96
|42.65
|2395382
|2005.11.09 01:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7426
|1.7427
|1.7446
|2005.11.09 08:35
|1.7427
|0.00
|0.00
|10.00
|2396316
|2005.11.09 03:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.26
|117.44
|2005.11.09 08:04
|117.44
|0.00
|0.00
|170.29
|2396911
|2005.11.09 04:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3125
|1.3125
|1.3145
|2005.11.09 12:25
|1.3145
|0.00
|0.00
|152.14
|2401116
|2005.11.09 11:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7396
|1.7397
|1.7416
|2005.11.09 14:45
|1.7416
|0.00
|0.00
|200.00
|2408697
|2005.11.09 17:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7400
|1.7399
|1.7380
|2005.11.09 18:22
|1.7380
|0.00
|0.00
|200.00
|
|0.00
|-63.59
|-2 872.84
|Closed P/L:
|-2 936.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2375414
|2005.11.08 00:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1793
|0.0000
|1.1813
|
|1.1771
|0.00
|-3.50
|-220.00
|
|0.00
|-3.50
|-220.00
|
|Floating P/L:
|-223.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 936.43
|Floating P/L:
|-223.50
|Margin:
|1 179.30
|Balance:
|7 063.57
|Equity:
|6 840.07
|Free Margin:
|5 660.77
|
|Details:
|Gross Profit:
|19 791.03
|Gross Loss:
|22 727.46
|Total Net Profit:
|-2 936.43
|Profit Factor:
|0.87
|Expected Payoff:
|-16.68
|
|Absolute Drawdown:
|5 596.90
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|
|
|Total Trades:
|176
|Short Positions (won %):
|71 (70.42%)
|Long Positions (won %):
|105 (80.00%)
|Profit Trades (% of total):
|134 (76.14%)
|Loss trades (% of total):
|42 (23.86%)
|Largest
|profit trade:
|265.06
|loss trade:
|-2 653.25
|Average
|profit trade:
|147.69
|loss trade:
|-541.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (1 938.74)
|consecutive losses ($):
|4 (-2 972.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 938.74 (15)
|consecutive loss (count):
|-2 972.49 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1