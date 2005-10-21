|Account: 203218
|Name: BrainWashing v1
|Currency: USD
|2005 December 23, 04:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1804272
|2005.10.21 14:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1805688
|2005.10.21 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2835
|1.2872
|1.2735
|2005.10.21 17:15
|1.2872
|0.00
|0.00
|-28.74
|1806295
|2005.10.21 16:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2015
|1.2065
|1.1915
|2005.10.25 10:02
|1.1979
|0.00
|10.60
|360.00
|1807817
|2005.10.21 18:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2918
|1.2937
|1.3018
|2005.10.21 20:38
|1.2937
|0.00
|0.00
|146.87
|1824134
|2005.10.25 01:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1966
|1.1966
|1.1866
|2005.10.25 03:41
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|1825341
|2005.10.25 02:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.20
|116.69
|2005.10.25 15:01
|115.20
|0.00
|0.00
|-425.35
|1828760
|2005.10.25 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1949
|1.1971
|1.1849
|2005.10.25 09:39
|1.1971
|0.00
|0.00
|-220.00
|1829675
|2005.10.25 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.2033
|1.2068
|2005.10.25 15:06
|1.2068
|0.00
|0.00
|1 000.00
|1829699
|2005.10.25 10:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7698
|1.7737
|1.7798
|2005.10.25 10:28
|1.7737
|0.00
|0.00
|390.00
|1831094
|2005.10.25 10:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7759
|1.7815
|1.7859
|2005.10.25 16:27
|1.7859
|0.00
|0.00
|1 000.00
|1831348
|2005.10.25 11:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2845
|1.2785
|1.2745
|2005.10.26 04:04
|1.2785
|0.00
|-8.75
|469.26
|1843640
|2005.10.26 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.14
|115.76
|116.14
|2005.10.27 01:52
|116.14
|0.00
|30.90
|861.03
|1845631
|2005.10.26 03:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7833
|1.7858
|1.7733
|2005.10.26 08:16
|1.7858
|0.00
|0.00
|-250.00
|1845648
|2005.10.26 03:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2113
|1.1994
|2005.10.26 03:52
|1.2113
|0.00
|0.00
|-190.00
|1849968
|2005.10.26 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2097
|1.2213
|2005.10.26 09:09
|1.2097
|0.00
|0.00
|-160.00
|1851660
|2005.10.26 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2108
|1.1953
|2005.10.27 05:05
|1.2108
|0.00
|15.90
|-350.00
|1866242
|2005.10.27 03:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2803
|1.2780
|1.2703
|2005.10.27 07:23
|1.2780
|0.00
|0.00
|179.95
|1866250
|2005.10.27 03:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.82
|115.50
|114.82
|2005.10.27 07:32
|115.50
|0.00
|0.00
|277.06
|1866258
|2005.10.27 03:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7801
|1.7812
|1.7901
|2005.10.27 07:24
|1.7812
|0.00
|0.00
|110.00
|1885836
|2005.10.27 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.39
|115.96
|116.39
|2005.10.31 15:40
|116.39
|0.00
|10.30
|859.18
|1889171
|2005.10.28 04:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2155
|1.2035
|2005.10.28 08:28
|1.2155
|0.00
|0.00
|-200.00
|1889654
|2005.10.28 05:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7848
|1.7820
|1.7948
|2005.10.28 10:31
|1.7820
|0.00
|0.00
|-280.00
|1890421
|2005.10.28 07:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2740
|1.2712
|1.2840
|2005.10.28 08:36
|1.2712
|0.00
|0.00
|-220.26
|1891830
|2005.10.28 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2151
|1.2126
|1.2251
|2005.10.28 14:30
|1.2126
|0.00
|0.00
|-250.00
|1892509
|2005.10.28 10:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2698
|1.2738
|1.2598
|2005.10.28 13:49
|1.2738
|0.00
|0.00
|-314.02
|1893136
|2005.10.28 11:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7823
|1.7810
|1.7723
|2005.10.28 15:58
|1.7810
|0.00
|0.00
|130.00
|1894810
|2005.10.28 14:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2735
|1.2750
|1.2835
|2005.10.28 15:53
|1.2750
|0.00
|0.00
|117.65
|1895274
|2005.10.28 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2126
|1.2085
|1.2026
|2005.10.31 08:33
|1.2085
|0.00
|5.30
|410.00
|1908589
|2005.10.31 07:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7764
|1.7787
|1.7864
|2005.10.31 10:19
|1.7787
|0.00
|0.00
|230.00
|1908630
|2005.10.31 07:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2801
|1.2825
|1.2701
|2005.10.31 07:23
|1.2825
|0.00
|0.00
|-187.13
|1911610
|2005.10.31 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2053
|1.2020
|1.1953
|2005.11.01 10:16
|1.2020
|0.00
|5.30
|330.00
|1911626
|2005.10.31 11:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2832
|1.2863
|1.2932
|2005.11.01 10:16
|1.2863
|0.00
|8.25
|241.02
|1914675
|2005.10.31 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7738
|1.7727
|1.7638
|2005.11.01 08:23
|1.7727
|0.00
|-4.30
|110.00
|1926634
|2005.11.01 08:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7725
|1.7679
|1.7925
|2005.11.01 13:50
|1.7679
|0.00
|0.00
|-460.00
|1929464
|2005.11.01 10:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2864
|1.2902
|1.2664
|2005.11.01 13:58
|1.2902
|0.00
|0.00
|-294.53
|1932560
|2005.11.01 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7665
|1.7466
|2005.11.01 21:43
|1.7665
|0.00
|0.00
|10.00
|1933776
|2005.11.01 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1989
|1.2013
|1.1839
|2005.11.01 16:34
|1.2013
|0.00
|0.00
|-240.00
|1933780
|2005.11.01 15:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.51
|118.29
|2005.11.01 16:32
|116.51
|0.00
|0.00
|-154.49
|1933783
|2005.11.01 15:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2912
|1.2873
|1.3112
|2005.11.01 21:11
|1.2873
|0.00
|0.00
|-302.96
|1938725
|2005.11.01 21:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2014
|1.2027
|1.2164
|2005.11.03 13:34
|1.2027
|0.00
|-23.80
|130.00
|1938866
|2005.11.01 21:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2874
|1.2816
|1.2674
|2005.11.03 11:01
|1.2816
|0.00
|-35.00
|452.56
|1943978
|2005.11.02 03:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7659
|1.7637
|1.7859
|2005.11.02 08:28
|1.7637
|0.00
|0.00
|-220.00
|1948284
|2005.11.02 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7643
|1.7663
|1.7443
|2005.11.02 09:43
|1.7663
|0.00
|0.00
|-200.00
|1949567
|2005.11.02 11:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7642
|1.7866
|2005.11.02 11:10
|1.7642
|0.00
|0.00
|-240.00
|1957109
|2005.11.02 17:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.77
|116.90
|115.17
|2005.11.02 21:41
|116.90
|0.00
|0.00
|-111.21
|1960543
|2005.11.02 22:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.88
|117.74
|118.48
|2005.11.07 01:12
|117.74
|0.00
|51.50
|730.49
|1965404
|2005.11.03 06:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7746
|1.7762
|1.7546
|2005.11.03 09:30
|1.7762
|0.00
|0.00
|-160.00
|1969058
|2005.11.03 10:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7771
|1.7741
|1.7971
|2005.11.03 13:21
|1.7741
|0.00
|0.00
|-300.00
|1974329
|2005.11.03 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7730
|1.7675
|1.7530
|2005.11.04 13:41
|1.7675
|0.00
|-4.30
|550.00
|2002765
|2005.11.04 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1951
|1.1933
|1.2101
|2005.11.04 12:02
|1.1933
|0.00
|0.00
|-180.00
|2002844
|2005.11.04 09:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2917
|1.2932
|1.2717
|2005.11.04 09:31
|1.2932
|0.00
|0.00
|-115.98
|2003823
|2005.11.04 12:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2939
|1.2917
|1.3139
|2005.11.04 11:14
|1.2917
|0.00
|0.00
|-170.32
|2005091
|2005.11.04 12:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1934
|1.1947
|1.1784
|2005.11.04 13:31
|1.1947
|0.00
|0.00
|-130.00
|2036524
|2005.11.07 03:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.80
|117.47
|116.20
|2005.11.09 14:52
|117.47
|0.00
|-21.00
|280.90
|2039178
|2005.11.07 04:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7470
|1.7714
|2005.11.07 07:40
|1.7470
|0.00
|0.00
|-440.00
|2048050
|2005.11.07 08:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7462
|1.7500
|1.7262
|2005.11.07 08:28
|1.7500
|0.00
|0.00
|-380.00
|2052231
|2005.11.07 09:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3060
|1.3094
|1.2860
|2005.11.07 13:54
|1.3094
|0.00
|0.00
|-259.64
|2054982
|2005.11.07 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1823
|1.1795
|1.1973
|2005.11.07 13:51
|1.1795
|0.00
|0.00
|-280.00
|2103072
|2005.11.08 13:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3117
|1.3104
|1.2937
|2005.11.10 14:09
|1.3104
|0.00
|-35.00
|99.21
|2133596
|2005.11.09 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1757
|1.1779
|1.1577
|2005.11.09 13:57
|1.1779
|0.00
|0.00
|-220.00
|2133620
|2005.11.09 10:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7400
|1.7446
|1.7220
|2005.11.09 13:57
|1.7446
|0.00
|0.00
|-460.00
|2140438
|2005.11.09 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1784
|1.1729
|1.1964
|2005.11.09 14:33
|1.1729
|0.00
|0.00
|-550.00
|2143317
|2005.11.09 14:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.45
|117.64
|115.65
|2005.11.09 16:27
|117.64
|0.00
|0.00
|-161.51
|2148678
|2005.11.09 18:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.74
|117.75
|119.54
|2005.11.11 00:42
|117.75
|0.00
|41.20
|8.49
|2188336
|2005.11.11 07:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1703
|1.1723
|1.1883
|2005.11.14 12:39
|1.1723
|0.00
|-5.95
|200.00
|2188379
|2005.11.11 07:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3129
|1.3125
|1.2949
|2005.11.14 11:51
|1.3125
|0.00
|-8.75
|30.48
|2191643
|2005.11.11 10:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.08
|118.85
|119.88
|2005.11.15 16:26
|118.85
|0.00
|20.60
|647.88
|2199661
|2005.11.13 23:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7423
|1.7445
|1.7603
|2005.11.14 11:19
|1.7445
|0.00
|0.00
|220.00
|2216721
|2005.11.14 12:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3126
|1.3159
|1.3306
|2005.11.14 18:17
|1.3159
|0.00
|0.00
|250.78
|2217508
|2005.11.14 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1722
|1.1698
|1.1542
|2005.11.15 15:26
|1.1698
|0.00
|5.30
|240.00
|2218483
|2005.11.14 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7408
|1.7396
|1.7228
|2005.11.14 18:17
|1.7396
|0.00
|0.00
|120.00
|2260748
|2005.11.15 21:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3161
|1.3244
|1.2981
|2005.11.16 11:00
|1.3244
|0.00
|-8.75
|-626.65
|2260757
|2005.11.15 21:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1726
|1.1739
|1.1906
|2005.11.18 15:10
|1.1739
|0.00
|-29.75
|130.00
|2283375
|2005.11.16 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.95
|118.73
|117.15
|2005.11.23 15:58
|118.73
|0.00
|-73.50
|185.29
|2296160
|2005.11.17 09:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3234
|1.3212
|1.3054
|2005.11.18 03:43
|1.3212
|0.00
|-8.75
|166.52
|2316899
|2005.11.18 04:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7165
|1.7154
|1.6985
|2005.11.18 12:36
|1.7154
|0.00
|0.00
|110.00
|2318090
|2005.11.18 05:03
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3209
|1.3220
|1.3389
|2005.11.18 13:50
|1.3220
|0.00
|0.00
|83.21
|2336430
|2005.11.18 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1741
|1.1784
|1.1921
|2005.11.21 15:09
|1.1784
|0.00
|-5.95
|430.00
|2374437
|2005.11.21 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1738
|1.1737
|1.1558
|2005.11.22 15:46
|1.1737
|0.00
|5.30
|10.00
|2374516
|2005.11.21 16:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3181
|1.3192
|1.3361
|2005.11.22 15:46
|1.3192
|0.00
|8.25
|83.38
|2381871
|2005.11.21 22:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7154
|1.7123
|1.6974
|2005.11.22 15:45
|1.7123
|0.00
|-4.30
|310.00
|2412417
|2005.11.22 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1744
|1.1811
|1.1924
|2005.11.23 08:54
|1.1811
|0.00
|-5.95
|670.00
|2418800
|2005.11.22 20:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7219
|1.7229
|1.7399
|2005.11.24 18:42
|1.7229
|0.00
|13.20
|100.00
|2442290
|2005.11.23 12:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3161
|1.3182
|1.3341
|2005.11.28 15:05
|1.3182
|0.00
|41.25
|159.32
|2452641
|2005.11.23 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.92
|119.40
|120.72
|2005.11.28 15:48
|119.40
|0.00
|51.50
|402.04
|2459726
|2005.11.24 07:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1798
|1.1737
|1.1618
|2005.11.28 15:04
|1.1737
|0.00
|10.60
|610.00
|2469326
|2005.11.25 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7213
|1.7106
|1.7033
|2005.11.28 10:00
|1.7106
|0.00
|-4.30
|1 070.00
|2512565
|2005.11.28 16:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7205
|1.7294
|1.7385
|2005.11.28 20:56
|1.7294
|0.00
|0.00
|890.00
|2535665
|2005.11.29 03:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.38
|120.54
|121.18
|2005.12.02 15:02
|121.18
|0.00
|51.50
|1 485.27
|2544709
|2005.11.29 13:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1806
|1.1794
|1.1626
|2005.11.29 16:34
|1.1794
|0.00
|0.00
|120.00
|2544750
|2005.11.29 13:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3131
|1.3290
|2005.11.29 16:31
|1.3131
|0.00
|0.00
|159.93
|2549079
|2005.11.29 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7194
|1.7271
|1.7014
|2005.11.30 11:12
|1.7271
|0.00
|-4.30
|-770.00
|2564244
|2005.11.30 06:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1794
|1.1759
|1.1974
|2005.11.30 13:51
|1.1759
|0.00
|0.00
|-350.00
|2585997
|2005.12.01 09:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3130
|1.3161
|1.2950
|2005.12.01 12:43
|1.3161
|0.00
|0.00
|-235.54
|2593894
|2005.12.01 14:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3186
|1.3123
|1.3366
|2005.12.05 12:54
|1.3123
|0.00
|16.50
|-480.07
|2602800
|2005.12.01 18:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7329
|1.7258
|1.7509
|2005.12.02 12:29
|1.7258
|0.00
|3.30
|-710.00
|2623126
|2005.12.02 14:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7357
|1.7358
|1.7537
|2005.12.05 15:47
|1.7358
|0.00
|3.30
|10.00
|2652130
|2005.12.05 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.05
|120.82
|119.25
|2005.12.08 13:02
|120.59
|0.00
|-52.50
|381.46
|2652137
|2005.12.05 12:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1744
|1.1766
|1.1924
|2005.12.06 09:14
|1.1766
|0.00
|-5.95
|220.00
|2686262
|2005.12.06 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1776
|1.1794
|1.1596
|2005.12.06 13:07
|1.1794
|0.00
|0.00
|-180.00
|2692687
|2005.12.06 14:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3061
|1.3108
|1.2881
|2005.12.07 07:27
|1.3108
|0.00
|-8.75
|-358.53
|2712337
|2005.12.07 03:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1769
|1.1757
|1.1589
|2005.12.08 08:24
|1.1757
|0.00
|15.90
|120.00
|2717763
|2005.12.07 07:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3039
|1.3287
|2005.12.08 09:08
|1.3060
|0.00
|24.75
|-382.85
|2741572
|2005.12.07 22:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7355
|1.7408
|1.7535
|2005.12.08 13:02
|1.7435
|0.00
|0.00
|800.00
|2753864
|2005.12.08 08:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1758
|1.1701
|1.1938
|2005.12.08 13:02
|1.1766
|0.00
|0.00
|80.00
|2807936
|2005.12.09 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1818
|1.1927
|1.1998
|2005.12.13 08:42
|1.1927
|0.00
|-11.90
|1 090.00
|2820011
|2005.12.12 02:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2994
|1.2922
|1.2814
|2005.12.13 08:21
|1.2922
|0.00
|-8.75
|557.19
|2833582
|2005.12.12 09:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.49
|120.08
|118.69
|2005.12.13 08:20
|120.08
|0.00
|-10.50
|341.41
|2885656
|2005.12.13 09:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2931
|1.2861
|1.3111
|2005.12.14 02:14
|1.2861
|0.00
|8.25
|-544.28
|2907095
|2005.12.13 20:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.94
|118.81
|118.14
|2005.12.14 13:31
|118.14
|0.00
|-10.50
|1 523.62
|2918328
|2005.12.14 02:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2861
|1.2828
|1.2681
|2005.12.14 18:58
|1.2828
|0.00
|0.00
|257.25
|2923599
|2005.12.14 03:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7752
|1.7752
|1.7932
|2005.12.14 09:30
|1.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|2995916
|2005.12.15 10:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2033
|1.1959
|1.2213
|2005.12.15 15:13
|1.1959
|0.00
|0.00
|-740.00
|3032922
|2005.12.16 08:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2871
|1.2934
|1.2654
|2005.12.19 12:39
|1.2934
|0.00
|-8.75
|-487.05
|3035993
|2005.12.16 09:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7712
|1.7614
|1.7912
|2005.12.19 13:21
|1.7614
|0.00
|3.30
|-980.00
|3036037
|2005.12.16 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2009
|1.1929
|1.2189
|2005.12.20 13:56
|1.1929
|0.00
|-11.90
|-800.00
|3094749
|2005.12.20 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.48
|117.46
|2005.12.20 08:42
|116.48
|0.00
|0.00
|188.87
|3111136
|2005.12.20 11:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7683
|1.7563
|1.7883
|2005.12.20 16:48
|1.7563
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|3132055
|2005.12.20 17:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7426
|1.7339
|2005.12.21 17:51
|1.7426
|0.00
|-4.30
|1 130.00
|3157653
|2005.12.21 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1887
|1.1850
|1.2017
|2005.12.21 14:08
|1.1850
|0.00
|0.00
|-370.00
|3194582
|2005.12.22 14:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.10
|116.77
|115.90
|2005.12.22 17:57
|116.77
|0.00
|0.00
|282.61
|0.00
|35.85
|7 029.07
|Closed P/L:
|7 064.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|3168429
|2005.12.21 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1808
|1.1916
|1.1678
|1.1874
|0.00
|21.20
|-660.00
|3198441
|2005.12.22 15:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3177
|1.2980
|1.3113
|0.00
|-8.75
|-22.88
|0.00
|12.45
|-682.88
|Floating P/L:
|-670.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 064.92
|Floating P/L:
|-670.43
|Margin:
|2 000.00
|Balance:
|17 064.92
|Equity:
|16 394.49
|Free Margin:
|14 394.49
|Details:
|Gross Profit:
|25 356.48
|Gross Loss:
|18 291.56
|Total Net Profit:
|7 064.92
|Profit Factor:
|1.39
|Expected Payoff:
|58.87
|Absolute Drawdown:
|156.62
|Maximal Drawdown (%):
|3 845.08 (27.0%)
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|59 (55.93%)
|Long Positions (won %):
|61 (57.38%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (56.67%)
|Loss trades (% of total):
|52 (43.33%)
|Largest
|profit trade:
|1 536.77
|loss trade:
|-1 200.00
|Average
|profit trade:
|372.89
|loss trade:
|-351.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (7 224.06)
|consecutive losses ($):
|5 (-2 530.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7 224.06 (19)
|consecutive loss (count):
|-3 024.40 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3