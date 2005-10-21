Interbank FX, LLC

Account: 203218 Name: BrainWashing v1 Currency: USD 2005 December 23, 04:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
18042722005.10.21 14:30balanceDeposit10 000.00
18056882005.10.21 16:00sell0.10usdchf1.28351.28721.27352005.10.21 17:151.28720.000.00-28.74
18062952005.10.21 16:47sell1.00eurusd1.20151.20651.19152005.10.25 10:021.19790.0010.60360.00
18078172005.10.21 18:00buy1.00usdchf1.29181.29371.30182005.10.21 20:381.29370.000.00146.87
18241342005.10.25 01:22sell1.00eurusd1.19661.19661.18662005.10.25 03:411.19660.000.000.00
18253412005.10.25 02:14buy1.00usdjpy115.69115.20116.692005.10.25 15:01115.200.000.00-425.35
18287602005.10.25 09:00sell1.00eurusd1.19491.19711.18492005.10.25 09:391.19710.000.00-220.00
18296752005.10.25 10:00buy1.00eurusd1.19681.20331.20682005.10.25 15:061.20680.000.001 000.00
18296992005.10.25 10:00buy1.00gbpusd1.76981.77371.77982005.10.25 10:281.77370.000.00390.00
18310942005.10.25 10:42buy1.00gbpusd1.77591.78151.78592005.10.25 16:271.78590.000.001 000.00
18313482005.10.25 11:00sell1.00usdchf1.28451.27851.27452005.10.26 04:041.27850.00-8.75469.26
18436402005.10.26 01:00buy1.00usdjpy115.14115.76116.142005.10.27 01:52116.140.0030.90861.03
18456312005.10.26 03:00sell1.00gbpusd1.78331.78581.77332005.10.26 08:161.78580.000.00-250.00
18456482005.10.26 03:00sell1.00eurusd1.20941.21131.19942005.10.26 03:521.21130.000.00-190.00
18499682005.10.26 09:00buy1.00eurusd1.21131.20971.22132005.10.26 09:091.20970.000.00-160.00
18516602005.10.26 10:00sell1.00eurusd1.20731.21081.19532005.10.27 05:051.21080.0015.90-350.00
18662422005.10.27 03:00sell1.00usdchf1.28031.27801.27032005.10.27 07:231.27800.000.00179.95
18662502005.10.27 03:00sell1.00usdjpy115.82115.50114.822005.10.27 07:32115.500.000.00277.06
18662582005.10.27 03:00buy1.00gbpusd1.78011.78121.79012005.10.27 07:241.78120.000.00110.00
18858362005.10.27 19:00buy1.00usdjpy115.39115.96116.392005.10.31 15:40116.390.0010.30859.18
18891712005.10.28 04:01sell1.00eurusd1.21351.21551.20352005.10.28 08:281.21550.000.00-200.00
18896542005.10.28 05:01buy1.00gbpusd1.78481.78201.79482005.10.28 10:311.78200.000.00-280.00
18904212005.10.28 07:00buy1.00usdchf1.27401.27121.28402005.10.28 08:361.27120.000.00-220.26
18918302005.10.28 09:00buy1.00eurusd1.21511.21261.22512005.10.28 14:301.21260.000.00-250.00
18925092005.10.28 10:00sell1.00usdchf1.26981.27381.25982005.10.28 13:491.27380.000.00-314.02
18931362005.10.28 11:00sell1.00gbpusd1.78231.78101.77232005.10.28 15:581.78100.000.00130.00
18948102005.10.28 14:00buy1.00usdchf1.27351.27501.28352005.10.28 15:531.27500.000.00117.65
18952742005.10.28 14:30sell1.00eurusd1.21261.20851.20262005.10.31 08:331.20850.005.30410.00
19085892005.10.31 07:00buy1.00gbpusd1.77641.77871.78642005.10.31 10:191.77870.000.00230.00
19086302005.10.31 07:01sell1.00usdchf1.28011.28251.27012005.10.31 07:231.28250.000.00-187.13
19116102005.10.31 11:00sell1.00eurusd1.20531.20201.19532005.11.01 10:161.20200.005.30330.00
19116262005.10.31 11:01buy1.00usdchf1.28321.28631.29322005.11.01 10:161.28630.008.25241.02
19146752005.10.31 14:00sell1.00gbpusd1.77381.77271.76382005.11.01 08:231.77270.00-4.30110.00
19266342005.11.01 08:24buy1.00gbpusd1.77251.76791.79252005.11.01 13:501.76790.000.00-460.00
19294642005.11.01 10:16sell1.00usdchf1.28641.29021.26642005.11.01 13:581.29020.000.00-294.53
19325602005.11.01 14:00sell1.00gbpusd1.76661.76651.74662005.11.01 21:431.76650.000.0010.00
19337762005.11.01 15:00sell1.00eurusd1.19891.20131.18392005.11.01 16:341.20130.000.00-240.00
19337802005.11.01 15:00buy1.00usdjpy116.69116.51118.292005.11.01 16:32116.510.000.00-154.49
19337832005.11.01 15:00buy1.00usdchf1.29121.28731.31122005.11.01 21:111.28730.000.00-302.96
19387252005.11.01 21:00buy1.00eurusd1.20141.20271.21642005.11.03 13:341.20270.00-23.80130.00
19388662005.11.01 21:12sell1.00usdchf1.28741.28161.26742005.11.03 11:011.28160.00-35.00452.56
19439782005.11.02 03:10buy1.00gbpusd1.76591.76371.78592005.11.02 08:281.76370.000.00-220.00
19482842005.11.02 09:00sell1.00gbpusd1.76431.76631.74432005.11.02 09:431.76630.000.00-200.00
19495672005.11.02 11:00buy1.00gbpusd1.76661.76421.78662005.11.02 11:101.76420.000.00-240.00
19571092005.11.02 17:00sell1.00usdjpy116.77116.90115.172005.11.02 21:41116.900.000.00-111.21
19605432005.11.02 22:00buy1.00usdjpy116.88117.74118.482005.11.07 01:12117.740.0051.50730.49
19654042005.11.03 06:01sell1.00gbpusd1.77461.77621.75462005.11.03 09:301.77620.000.00-160.00
19690582005.11.03 10:00buy1.00gbpusd1.77711.77411.79712005.11.03 13:211.77410.000.00-300.00
19743292005.11.03 14:00sell1.00gbpusd1.77301.76751.75302005.11.04 13:411.76750.00-4.30550.00
20027652005.11.04 09:00buy1.00eurusd1.19511.19331.21012005.11.04 12:021.19330.000.00-180.00
20028442005.11.04 09:02sell1.00usdchf1.29171.29321.27172005.11.04 09:311.29320.000.00-115.98
20038232005.11.04 12:32buy1.00usdchf1.29391.29171.31392005.11.04 11:141.29170.000.00-170.32
20050912005.11.04 12:03sell1.00eurusd1.19341.19471.17842005.11.04 13:311.19470.000.00-130.00
20365242005.11.07 03:00sell1.00usdjpy117.80117.47116.202005.11.09 14:52117.470.00-21.00280.90
20391782005.11.07 04:00buy1.00gbpusd1.75141.74701.77142005.11.07 07:401.74700.000.00-440.00
20480502005.11.07 08:00sell1.00gbpusd1.74621.75001.72622005.11.07 08:281.75000.000.00-380.00
20522312005.11.07 09:00sell1.00usdchf1.30601.30941.28602005.11.07 13:541.30940.000.00-259.64
20549822005.11.07 10:00buy1.00eurusd1.18231.17951.19732005.11.07 13:511.17950.000.00-280.00
21030722005.11.08 13:00sell1.00usdchf1.31171.31041.29372005.11.10 14:091.31040.00-35.0099.21
21335962005.11.09 10:00sell1.00eurusd1.17571.17791.15772005.11.09 13:571.17790.000.00-220.00
21336202005.11.09 10:00sell1.00gbpusd1.74001.74461.72202005.11.09 13:571.74460.000.00-460.00
21404382005.11.09 14:00buy1.00eurusd1.17841.17291.19642005.11.09 14:331.17290.000.00-550.00
21433172005.11.09 14:52sell1.00usdjpy117.45117.64115.652005.11.09 16:27117.640.000.00-161.51
21486782005.11.09 18:00buy1.00usdjpy117.74117.75119.542005.11.11 00:42117.750.0041.208.49
21883362005.11.11 07:00buy1.00eurusd1.17031.17231.18832005.11.14 12:391.17230.00-5.95200.00
21883792005.11.11 07:00sell1.00usdchf1.31291.31251.29492005.11.14 11:511.31250.00-8.7530.48
21916432005.11.11 10:01buy1.00usdjpy118.08118.85119.882005.11.15 16:26118.850.0020.60647.88
21996612005.11.13 23:13buy1.00gbpusd1.74231.74451.76032005.11.14 11:191.74450.000.00220.00
22167212005.11.14 12:00buy1.00usdchf1.31261.31591.33062005.11.14 18:171.31590.000.00250.78
22175082005.11.14 12:40sell1.00eurusd1.17221.16981.15422005.11.15 15:261.16980.005.30240.00
22184832005.11.14 13:00sell1.00gbpusd1.74081.73961.72282005.11.14 18:171.73960.000.00120.00
22607482005.11.15 21:00sell1.00usdchf1.31611.32441.29812005.11.16 11:001.32440.00-8.75-626.65
22607572005.11.15 21:01buy1.00eurusd1.17261.17391.19062005.11.18 15:101.17390.00-29.75130.00
22833752005.11.16 18:00sell1.00usdjpy118.95118.73117.152005.11.23 15:58118.730.00-73.50185.29
22961602005.11.17 09:00sell1.00usdchf1.32341.32121.30542005.11.18 03:431.32120.00-8.75166.52
23168992005.11.18 04:00sell1.00gbpusd1.71651.71541.69852005.11.18 12:361.71540.000.00110.00
23180902005.11.18 05:03buy1.00usdchf1.32091.32201.33892005.11.18 13:501.32200.000.0083.21
23364302005.11.18 15:10buy1.00eurusd1.17411.17841.19212005.11.21 15:091.17840.00-5.95430.00
23744372005.11.21 16:00sell1.00eurusd1.17381.17371.15582005.11.22 15:461.17370.005.3010.00
23745162005.11.21 16:00buy1.00usdchf1.31811.31921.33612005.11.22 15:461.31920.008.2583.38
23818712005.11.21 22:00sell1.00gbpusd1.71541.71231.69742005.11.22 15:451.71230.00-4.30310.00
24124172005.11.22 19:00buy1.00eurusd1.17441.18111.19242005.11.23 08:541.18110.00-5.95670.00
24188002005.11.22 20:00buy1.00gbpusd1.72191.72291.73992005.11.24 18:421.72290.0013.20100.00
24422902005.11.23 12:00buy1.00usdchf1.31611.31821.33412005.11.28 15:051.31820.0041.25159.32
24526412005.11.23 19:00buy1.00usdjpy118.92119.40120.722005.11.28 15:48119.400.0051.50402.04
24597262005.11.24 07:00sell1.00eurusd1.17981.17371.16182005.11.28 15:041.17370.0010.60610.00
24693262005.11.25 01:00sell1.00gbpusd1.72131.71061.70332005.11.28 10:001.71060.00-4.301 070.00
25125652005.11.28 16:00buy1.00gbpusd1.72051.72941.73852005.11.28 20:561.72940.000.00890.00
25356652005.11.29 03:00buy1.00usdjpy119.38120.54121.182005.12.02 15:02121.180.0051.501 485.27
25447092005.11.29 13:00sell1.00eurusd1.18061.17941.16262005.11.29 16:341.17940.000.00120.00
25447502005.11.29 13:00buy1.00usdchf1.31101.31311.32902005.11.29 16:311.31310.000.00159.93
25490792005.11.29 14:00sell1.00gbpusd1.71941.72711.70142005.11.30 11:121.72710.00-4.30-770.00
25642442005.11.30 06:00buy1.00eurusd1.17941.17591.19742005.11.30 13:511.17590.000.00-350.00
25859972005.12.01 09:03sell1.00usdchf1.31301.31611.29502005.12.01 12:431.31610.000.00-235.54
25938942005.12.01 14:00buy1.00usdchf1.31861.31231.33662005.12.05 12:541.31230.0016.50-480.07
26028002005.12.01 18:00buy1.00gbpusd1.73291.72581.75092005.12.02 12:291.72580.003.30-710.00
26231262005.12.02 14:00buy1.00gbpusd1.73571.73581.75372005.12.05 15:471.73580.003.3010.00
26521302005.12.05 12:00sell1.00usdjpy121.05120.82119.252005.12.08 13:02120.590.00-52.50381.46
26521372005.12.05 12:00buy1.00eurusd1.17441.17661.19242005.12.06 09:141.17660.00-5.95220.00
26862622005.12.06 10:00sell1.00eurusd1.17761.17941.15962005.12.06 13:071.17940.000.00-180.00
26926872005.12.06 14:00sell1.00usdchf1.30611.31081.28812005.12.07 07:271.31080.00-8.75-358.53
27123372005.12.07 03:01sell1.00eurusd1.17691.17571.15892005.12.08 08:241.17570.0015.90120.00
27177632005.12.07 07:27buy1.00usdchf1.31101.30391.32872005.12.08 09:081.30600.0024.75-382.85
27415722005.12.07 22:03buy1.00gbpusd1.73551.74081.75352005.12.08 13:021.74350.000.00800.00
27538642005.12.08 08:24buy1.00eurusd1.17581.17011.19382005.12.08 13:021.17660.000.0080.00
28079362005.12.09 15:00buy1.00eurusd1.18181.19271.19982005.12.13 08:421.19270.00-11.901 090.00
28200112005.12.12 02:00sell1.00usdchf1.29941.29221.28142005.12.13 08:211.29220.00-8.75557.19
28335822005.12.12 09:00sell1.00usdjpy120.49120.08118.692005.12.13 08:20120.080.00-10.50341.41
28856562005.12.13 09:01buy1.00usdchf1.29311.28611.31112005.12.14 02:141.28610.008.25-544.28
29070952005.12.13 20:00sell1.00usdjpy119.94118.81118.142005.12.14 13:31118.140.00-10.501 523.62
29183282005.12.14 02:14sell1.00usdchf1.28611.28281.26812005.12.14 18:581.28280.000.00257.25
29235992005.12.14 03:00buy1.00gbpusd1.77521.77521.79322005.12.14 09:301.77520.000.000.00
29959162005.12.15 10:01buy1.00eurusd1.20331.19591.22132005.12.15 15:131.19590.000.00-740.00
30329222005.12.16 08:01sell1.00usdchf1.28711.29341.26542005.12.19 12:391.29340.00-8.75-487.05
30359932005.12.16 09:00buy1.00gbpusd1.77121.76141.79122005.12.19 13:211.76140.003.30-980.00
30360372005.12.16 09:00buy1.00eurusd1.20091.19291.21892005.12.20 13:561.19290.00-11.90-800.00
30947492005.12.20 01:00buy1.00usdjpy116.26116.48117.462005.12.20 08:42116.480.000.00188.87
31111362005.12.20 11:00buy1.00gbpusd1.76831.75631.78832005.12.20 16:481.75630.000.00-1 200.00
31320552005.12.20 17:00sell1.00gbpusd1.75391.74261.73392005.12.21 17:511.74260.00-4.301 130.00
31576532005.12.21 10:00buy1.00eurusd1.18871.18501.20172005.12.21 14:081.18500.000.00-370.00
31945822005.12.22 14:00sell1.00usdjpy117.10116.77115.902005.12.22 17:57116.770.000.00282.61
  0.00 35.85 7 029.07
Closed P/L: 7 064.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
31684292005.12.21 15:00sell1.00eurusd1.18081.19161.1678 1.18740.0021.20-660.00
31984412005.12.22 15:00sell1.00usdchf1.31101.31771.2980 1.31130.00-8.75-22.88
  0.00 12.45 -682.88
 Floating P/L: -670.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 064.92 Floating P/L: -670.43 Margin: 2 000.00
Balance: 17 064.92 Equity: 16 394.49 Free Margin: 14 394.49
 
Details:
Gross Profit: 25 356.48 Gross Loss: 18 291.56 Total Net Profit: 7 064.92
Profit Factor: 1.39 Expected Payoff: 58.87  
Absolute Drawdown: 156.62 Maximal Drawdown (%): 3 845.08 (27.0%)  
 
Total Trades: 120 Short Positions (won %): 59 (55.93%) Long Positions (won %): 61 (57.38%)
Profit Trades (% of total): 68 (56.67%) Loss trades (% of total): 52 (43.33%)
Largest profit trade: 1 536.77 loss trade: -1 200.00
Average profit trade: 372.89 loss trade: -351.76
Maximum consecutive wins ($): 19 (7 224.06) consecutive losses ($): 5 (-2 530.11)
Maximal consecutive profit (count): 7 224.06 (19) consecutive loss (count): -3 024.40 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3