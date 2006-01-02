Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v3

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.27 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=100; Lots=0.2; magic=111;
Bars in test618Ticks modelled1182975Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit20674.86Gross profit43474.02Gross loss-22799.15
Profit factor1.91Expected payoff115.50
Absolute drawdown1235.48Maximal drawdown5339.72 (23.93%)Relative drawdown23.93% (5339.72)
Total trades179Short positions (won %)90 (50.00%)Long positions (won %)89 (69.66%)
Profit trades (% of total)107 (59.78%)Loss trades (% of total)72 (40.22%)
Largestprofit trade2878.42loss trade-1354.01
Averageprofit trade406.30loss trade-316.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (1562.57)consecutive losses (loss in money)5 (-4409.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3022.61 (3)consecutive loss (count of losses)-4409.78 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.20117.910.00118.88
22006.01.02 00:00sell20.20117.880.00116.91
32006.01.03 16:09t/p20.20116.910.00116.91163.3710163.37
42006.01.03 16:09sell30.20116.870.00115.90
52006.01.03 16:09buy40.40116.900.00117.87
62006.01.03 16:09modify10.20117.910.00117.87
72006.01.04 00:54t/p30.20115.900.00115.90164.8410328.21
82006.01.04 00:54sell50.20115.850.00114.88
92006.01.04 00:54buy60.80115.880.00116.85
102006.01.04 00:54modify10.20117.910.00116.85
112006.01.04 00:54modify40.40116.900.00116.85
122006.01.06 14:51t/p50.20114.880.00114.88158.6010486.80
132006.01.06 14:51sell70.20114.820.00113.85
142006.01.06 14:51buy81.60114.850.00115.82
152006.01.06 14:51modify10.20117.910.00115.82
162006.01.06 14:51modify40.40116.900.00115.82
172006.01.06 14:51modify60.80115.880.00115.82
182006.01.09 01:59t/p70.20113.850.00113.85167.8310654.63
192006.01.09 01:59sell90.20113.810.00112.84
202006.01.09 01:59buy103.20113.840.00114.81
212006.01.09 01:59modify10.20117.910.00114.81
222006.01.09 01:59modify40.40116.900.00114.81
232006.01.09 01:59modify60.80115.880.00114.81
242006.01.09 01:59modify81.60114.850.00114.81
252006.01.11 06:26t/p10.20114.810.00114.81-518.9810135.65
262006.01.11 06:26t/p40.40114.810.00114.81-690.829444.83
272006.01.11 06:26t/p60.80114.810.00114.81-680.318764.52
282006.01.11 06:26t/p81.60114.810.00114.810.098764.61
292006.01.11 06:26t/p103.20114.810.00114.812777.5711542.18
302006.01.11 06:26buy110.20114.860.00115.83
312006.01.11 06:26sell120.40114.830.00113.86
322006.01.11 06:26modify90.20113.810.00113.86
332006.01.12 07:37t/p90.20113.860.00113.86-21.6911520.48
342006.01.12 07:37t/p120.40113.860.00113.86325.3111845.80
352006.01.12 07:37sell130.20113.820.00112.85
362006.01.12 07:37buy140.40113.850.00114.82
372006.01.12 07:37modify110.20114.860.00114.82
382006.01.16 14:12t/p110.20114.820.00114.824.6611850.46
392006.01.16 14:12t/p140.40114.820.00114.82347.2312197.68
402006.01.16 14:12buy150.20114.850.00115.82
412006.01.16 14:12sell160.40114.820.00113.85
422006.01.16 14:12modify130.20113.820.00113.85
432006.01.17 16:50t/p150.20115.820.00115.82169.8312367.51
442006.01.17 16:50buy170.20115.850.00116.82
452006.01.17 16:50sell180.80115.820.00114.85
462006.01.17 16:50modify130.20113.820.00114.85
472006.01.17 16:50modify160.40114.820.00114.85
482006.01.18 10:46t/p130.20114.850.00114.85-189.7112177.79
492006.01.18 10:46t/p160.40114.850.00114.85-20.7712157.02
502006.01.18 10:46t/p180.80114.850.00114.85665.4612822.48
512006.01.18 10:46sell190.20114.800.00113.83
522006.01.18 10:46buy200.40114.830.00115.80
532006.01.18 10:46modify170.20115.850.00115.80
542006.01.25 16:44t/p170.20115.800.00115.809.9712832.45
552006.01.25 16:44t/p200.40115.800.00115.80367.6013200.04
562006.01.25 16:44buy210.20115.840.00116.81
572006.01.25 16:44sell220.40115.810.00114.84
582006.01.25 16:44modify190.20114.800.00114.84
592006.01.27 11:59t/p210.20116.810.00116.81175.3813375.42
602006.01.27 11:59buy230.20116.850.00117.82
612006.01.27 11:59sell240.80116.820.00115.85
622006.01.27 11:59modify190.20114.800.00115.85
632006.01.27 11:59modify220.40115.810.00115.85
642006.02.01 17:05t/p230.20117.820.00117.82171.6213547.04
652006.02.01 17:05buy250.20117.860.00118.83
662006.02.01 17:05sell261.60117.830.00116.86
672006.02.01 17:05modify190.20114.800.00116.86
682006.02.01 17:05modify220.40115.810.00116.86
692006.02.01 17:05modify240.80116.820.00116.86
702006.02.03 14:35t/p250.20118.830.00118.83172.5613719.59
712006.02.03 14:35buy270.20118.870.00119.84
722006.02.03 14:35sell283.20118.840.00117.87
732006.02.03 14:35modify190.20114.800.00117.87
742006.02.03 14:35modify220.40115.810.00117.87
752006.02.03 14:35modify240.80116.820.00117.87
762006.02.03 14:35modify261.60117.830.00117.87
772006.02.07 10:30t/p190.20117.870.00117.87-572.5313147.06
782006.02.07 10:30t/p220.40117.870.00117.87-766.1712380.89
792006.02.07 10:30t/p240.80117.870.00117.87-805.5611575.32
802006.02.07 10:30t/p261.60117.870.00117.87-178.1811397.15
812006.02.07 10:30t/p283.20117.870.00117.872550.8213947.97
822006.02.07 10:30sell290.20117.840.00116.87
832006.02.07 10:30buy300.40117.870.00118.84
842006.02.07 10:30modify270.20118.870.00118.84
852006.02.09 20:43t/p270.20118.840.00118.848.9113956.87
862006.02.09 20:43t/p300.40118.840.00118.84345.0514301.92
872006.02.09 20:43buy310.20118.890.00119.86
882006.02.09 20:43sell320.40118.860.00117.89
892006.02.09 20:43modify290.20117.840.00117.89
902006.02.10 06:43t/p290.20117.890.00117.89-21.3814280.54
912006.02.10 06:43t/p320.40117.890.00117.89323.9614604.50
922006.02.10 06:43sell330.20117.860.00116.89
932006.02.10 06:43buy340.40117.890.00118.86
942006.02.10 06:43modify310.20118.890.00118.86
952006.02.15 16:18t/p330.20116.890.00116.89158.2314762.73
962006.02.15 16:18sell350.20116.860.00115.89
972006.02.15 16:18buy360.80116.890.00117.86
982006.02.15 16:18modify310.20118.890.00117.86
992006.02.15 16:18modify340.40117.890.00117.86
1002006.02.15 17:32t/p310.20117.860.00117.86-165.4714597.25
1012006.02.15 17:32t/p340.40117.860.00117.863.7814601.03
1022006.02.15 17:32t/p360.80117.860.00117.86658.4115259.44
1032006.02.15 17:32buy370.20117.890.00118.86
1042006.02.15 17:32sell380.40117.860.00116.89
1052006.02.15 17:32modify350.20116.860.00116.89
1062006.02.21 12:38t/p370.20118.860.00118.86177.1815436.62
1072006.02.21 12:38buy390.20118.890.00119.86
1082006.02.21 12:38sell400.80118.860.00117.89
1092006.02.21 12:38modify350.20116.860.00117.89
1102006.02.21 12:38modify380.40117.860.00117.89
1112006.02.23 05:32t/p350.20117.890.00117.89-200.5515236.07
1122006.02.23 05:32t/p380.40117.890.00117.89-61.8015174.27
1132006.02.23 05:32t/p400.80117.890.00117.89616.9415791.21
1142006.02.23 05:32sell410.20117.860.00116.89
1152006.02.23 05:32buy420.40117.890.00118.86
1162006.02.23 05:32modify390.20118.890.00118.86
1172006.02.23 14:19t/p410.20116.890.00116.89165.9715957.18
1182006.02.23 14:19sell430.20116.860.00115.89
1192006.02.23 14:19buy440.80116.890.00117.86
1202006.02.23 14:19modify390.20118.890.00117.86
1212006.02.23 14:19modify420.40117.890.00117.86
1222006.02.27 02:58t/p430.20115.890.00115.89162.3516119.53
1232006.02.27 02:58sell450.20115.780.00114.81
1242006.02.27 02:58buy461.60115.810.00116.78
1252006.02.27 02:58modify390.20118.890.00116.78
1262006.02.27 02:58modify420.40117.890.00116.78
1272006.02.27 02:58modify440.80116.890.00116.78
1282006.03.03 16:07t/p390.20116.780.00116.78-333.4415786.08
1292006.03.03 16:07t/p420.40116.780.00116.78-342.9815443.10
1302006.03.03 16:07t/p440.80116.780.00116.78-0.9215442.18
1312006.03.03 16:07t/p461.60116.780.00116.781440.6616882.85
1322006.03.03 16:07buy470.20116.810.00117.78
1332006.03.03 16:07sell480.40116.780.00115.81
1342006.03.03 16:07modify450.20115.780.00115.81
1352006.03.07 09:28t/p470.20117.780.00117.78169.3617052.21
1362006.03.07 09:28buy490.20117.810.00118.78
1372006.03.07 09:28sell500.80117.780.00116.81
1382006.03.07 09:28modify450.20115.780.00116.81
1392006.03.07 09:28modify480.40116.780.00116.81
1402006.03.10 15:23t/p490.20118.780.00118.78174.9517227.16
1412006.03.10 15:23buy510.20118.820.00119.79
1422006.03.10 15:23sell521.60118.790.00117.82
1432006.03.10 15:23modify450.20115.780.00117.82
1442006.03.10 15:23modify480.40116.780.00117.82
1452006.03.10 15:23modify500.80117.780.00117.82
1462006.03.14 15:48t/p450.20117.820.00117.82-385.0316842.12
1472006.03.14 15:48t/p480.40117.820.00117.82-399.5816442.55
1482006.03.14 15:48t/p500.80117.820.00117.82-99.4316343.12
1492006.03.14 15:48t/p521.60117.820.00117.821276.0817619.21
1502006.03.14 15:48sell530.20117.780.00116.81
1512006.03.14 15:48buy540.40117.810.00118.78
1522006.03.14 15:48modify510.20118.820.00118.78
1532006.03.16 20:35t/p530.20116.810.00116.81155.7617774.96
1542006.03.16 20:35sell550.20116.780.00115.81
1552006.03.16 20:35buy560.80116.810.00117.78
1562006.03.16 20:35modify510.20118.820.00117.78
1572006.03.16 20:35modify540.40117.810.00117.78
1582006.03.17 14:48t/p550.20115.810.00115.81164.9417939.90
1592006.03.17 14:48sell570.20115.780.00114.81
1602006.03.17 14:48buy581.60115.810.00116.78
1612006.03.17 14:48modify510.20118.820.00116.78
1622006.03.17 14:48modify540.40117.810.00116.78
1632006.03.17 14:48modify560.80116.810.00116.78
1642006.03.21 10:24t/p510.20116.780.00116.78-328.4017611.50
1652006.03.21 10:24t/p540.40116.780.00116.78-320.1917291.30
1662006.03.21 10:24t/p560.80116.780.00116.787.3717298.67
1672006.03.21 10:24t/p581.60116.780.00116.781366.1018664.77
1682006.03.21 10:24buy590.20116.820.00117.79
1692006.03.21 10:24sell600.40116.790.00115.82
1702006.03.21 10:24modify570.20115.780.00115.82
1712006.03.23 20:09t/p590.20117.790.00117.79173.9918838.75
1722006.03.23 20:09buy610.20117.830.00118.80
1732006.03.23 20:09sell620.80117.800.00116.83
1742006.03.23 20:09modify570.20115.780.00116.83
1752006.03.23 20:09modify600.40116.790.00116.83
1762006.03.27 04:19t/p570.20116.830.00116.83-200.4018638.36
1772006.03.27 04:19t/p600.40116.830.00116.83-44.6718593.69
1782006.03.27 04:19t/p620.80116.830.00116.83643.5619237.25
1792006.03.27 04:19sell630.20116.800.00115.83
1802006.03.27 04:19buy640.40116.830.00117.80
1812006.03.27 04:19modify610.20117.830.00117.80
1822006.03.28 21:35t/p610.20117.800.00117.801.8919239.14
1832006.03.28 21:35t/p640.40117.800.00117.80334.0219573.16
1842006.03.28 21:35buy650.20117.830.00118.80
1852006.03.28 21:35sell660.40117.800.00116.83
1862006.03.28 21:35modify630.20116.800.00116.83
1872006.04.05 06:24t/p630.20116.830.00116.83-28.3619544.80
1882006.04.05 06:24t/p660.40116.830.00116.83290.8419835.65
1892006.04.05 06:24sell670.20116.790.00115.82
1902006.04.05 06:24buy680.40116.820.00117.79
1912006.04.05 06:24modify650.20117.830.00117.79
1922006.04.06 15:31t/p650.20117.790.00117.7918.8019854.44
1932006.04.06 15:31t/p680.40117.790.00117.79343.3620197.80
1942006.04.06 15:31buy690.20117.820.00118.79
1952006.04.06 15:31sell700.40117.790.00116.82
1962006.04.06 15:31modify670.20116.790.00116.82
1972006.04.11 14:22t/p690.20118.790.00118.79170.2920368.09
1982006.04.11 14:22buy710.20118.820.00119.79
1992006.04.11 14:22sell720.80118.790.00117.82
2002006.04.11 14:22modify670.20116.790.00117.82
2012006.04.11 14:22modify700.40117.790.00117.82
2022006.04.17 14:21t/p670.20117.820.00117.82-205.8520162.24
2032006.04.17 14:21t/p700.40117.820.00117.82-56.6520105.59
2042006.04.17 14:21t/p720.80117.820.00117.82596.8120702.40
2052006.04.17 14:21sell730.20117.770.00116.80
2062006.04.17 14:21buy740.40117.800.00118.77
2072006.04.17 14:21modify710.20118.820.00118.77
2082006.04.19 03:02t/p730.20116.800.00116.80160.9520863.35
2092006.04.19 03:02sell750.20116.760.00115.79
2102006.04.19 03:02buy760.80116.790.00117.76
2112006.04.19 03:02modify710.20118.820.00117.76
2122006.04.19 03:02modify740.40117.800.00117.76
2132006.04.19 15:22t/p710.20117.760.00117.76-161.4020701.95
2142006.04.19 15:22t/p740.40117.760.00117.76-4.2820697.66
2152006.04.19 15:22t/p760.80117.760.00117.76658.9121356.57
2162006.04.19 15:22buy770.20117.800.00118.77
2172006.04.19 15:22sell780.40117.770.00116.80
2182006.04.19 15:22modify750.20116.760.00116.80
2192006.04.21 16:38t/p750.20116.800.00116.80-17.1721339.40
2202006.04.21 16:38t/p780.40116.800.00116.80311.5421650.94
2212006.04.21 16:38sell790.20116.770.00115.80
2222006.04.21 16:38buy800.40116.800.00117.77
2232006.04.21 16:38modify770.20117.800.00117.77
2242006.04.24 00:00t/p790.20115.800.00115.80165.0621816.00
2252006.04.24 00:00sell810.20115.690.00114.72
2262006.04.24 00:00buy820.80115.720.00116.69
2272006.04.24 00:00modify770.20117.800.00116.69
2282006.04.24 00:00modify800.40116.800.00116.69
2292006.04.24 18:16t/p810.20114.720.00114.72169.1121985.11
2302006.04.24 18:16sell830.20114.690.00113.72
2312006.04.24 18:16buy841.60114.720.00115.69
2322006.04.24 18:16modify770.20117.800.00115.69
2332006.04.24 18:16modify800.40116.800.00115.69
2342006.04.24 18:16modify820.80115.720.00115.69
2352006.04.28 18:05t/p830.20113.720.00113.72155.1022140.21
2362006.04.28 18:05sell850.20113.690.00112.72
2372006.04.28 18:05buy863.20113.720.00114.69
2382006.04.28 18:05modify770.20117.800.00114.69
2392006.04.28 18:05modify800.40116.800.00114.69
2402006.04.28 18:05modify820.80115.720.00114.69
2412006.04.28 18:05modify841.60114.720.00114.69
2422006.05.01 14:56t/p850.20112.720.00112.72169.5322309.74
2432006.05.01 14:56sell870.20112.690.00111.72
2442006.05.01 14:56modify770.20117.800.00113.69
2452006.05.01 14:56modify800.40116.800.00113.69
2462006.05.01 14:56modify820.80115.720.00113.69
2472006.05.01 14:56modify841.60114.720.00113.69
2482006.05.01 14:56modify863.20113.720.00113.69
2492006.05.01 14:56buy880.20112.730.00113.70
2502006.05.01 14:56sell890.20112.700.00111.73
2512006.05.02 00:16t/p770.20113.690.00113.69-692.7821616.96
2522006.05.02 00:16t/p800.40113.690.00113.69-1052.3320564.64
2532006.05.02 00:16t/p820.80113.690.00113.69-1354.0119210.63
2542006.05.02 00:16t/p841.60113.690.00113.69-1300.6717909.96
2552006.05.02 00:16t/p863.20113.690.00113.69-10.0017899.96
2562006.05.02 01:41t/p880.20113.700.00113.70172.9418072.89
2572006.05.02 01:41buy900.20113.740.00114.71
2582006.05.02 01:41sell910.40113.710.00112.74
2592006.05.02 01:41modify870.20112.690.00112.74
2602006.05.02 01:41modify890.20112.700.00112.74
2612006.05.05 15:19t/p870.20112.740.00112.74-24.3618048.54
2622006.05.05 15:19t/p890.20112.740.00112.74-22.5918025.95
2632006.05.05 15:19t/p910.40112.740.00112.74318.3418344.29
2642006.05.05 15:19sell920.20112.710.00111.74
2652006.05.05 15:19buy930.40112.740.00113.71
2662006.05.05 15:19modify900.20113.740.00113.71
2672006.05.08 03:02t/p920.20111.740.00111.74171.0518515.34
2682006.05.08 03:02sell940.20111.700.00110.73
2692006.05.08 03:02buy950.80111.730.00112.70
2702006.05.08 03:02modify900.20113.740.00112.70
2712006.05.08 03:02modify930.40112.740.00112.70
2722006.05.10 08:51t/p940.20110.730.00110.73170.0418685.38
2732006.05.10 08:51sell960.20110.700.00109.73
2742006.05.10 08:51buy971.60110.730.00111.70
2752006.05.10 08:51modify900.20113.740.00111.70
2762006.05.10 08:51modify930.40112.740.00111.70
2772006.05.10 08:51modify950.80111.730.00111.70
2782006.05.12 09:26t/p960.20109.730.00109.73166.4818851.86
2792006.05.12 09:26sell980.20109.700.00108.73
2802006.05.12 09:26buy993.20109.730.00110.70
2812006.05.12 09:26modify900.20113.740.00110.70
2822006.05.12 09:26modify930.40112.740.00110.70
2832006.05.12 09:26modify950.80111.730.00110.70
2842006.05.12 09:26modify971.60110.730.00110.70
2852006.05.16 00:07t/p900.20110.700.00110.70-516.6618335.19
2862006.05.16 00:07t/p930.40110.700.00110.70-695.2617639.94
2872006.05.16 00:07t/p950.80110.700.00110.70-669.9116970.03
2882006.05.16 00:07t/p971.60110.700.00110.7068.3017038.33
2892006.05.16 00:07t/p993.20110.700.00110.702878.4219916.75
2902006.05.16 00:07buy1000.20110.730.00111.70
2912006.05.16 00:07sell1010.40110.700.00109.73
2922006.05.16 00:07modify980.20109.700.00109.73
2932006.05.16 21:36t/p980.20109.730.00109.73-10.6319906.12
2942006.05.16 21:36t/p1010.40109.730.00109.73353.6020259.72
2952006.05.16 21:36sell1020.20109.700.00108.73
2962006.05.16 21:36buy1030.40109.730.00110.70
2972006.05.16 21:36modify1000.20110.730.00110.70
2982006.05.17 18:00t/p1000.20110.700.00110.70-3.0920256.62
2992006.05.17 18:00t/p1030.40110.700.00110.70355.1520611.77
3002006.05.17 18:00buy1040.20110.730.00111.70
3012006.05.17 18:00sell1050.40110.700.00109.73
3022006.05.17 18:00modify1020.20109.700.00109.73
3032006.05.19 09:59t/p1040.20111.700.00111.70182.9920794.76
3042006.05.19 09:59buy1060.20111.730.00112.70
3052006.05.19 09:59sell1070.80111.700.00110.73
3062006.05.19 09:59modify1020.20109.700.00110.73
3072006.05.19 09:59modify1050.40110.700.00110.73
3082006.05.22 08:42t/p1060.20112.700.00112.70174.4720969.23
3092006.05.22 08:42buy1080.20112.730.00113.70
3102006.05.22 08:42sell1091.60112.700.00111.73
3112006.05.22 08:42modify1020.20109.700.00111.73
3122006.05.22 08:42modify1050.40110.700.00111.73
3132006.05.22 08:42modify1070.80111.700.00111.73
3142006.05.22 17:32t/p1020.20111.730.00111.73-378.8720590.36
3152006.05.22 17:32t/p1050.40111.730.00111.73-394.5620195.80
3162006.05.22 17:32t/p1070.80111.730.00111.73-31.8020164.00
3172006.05.22 17:32t/p1091.60111.730.00111.731389.0721553.07
3182006.05.22 17:32sell1100.20111.700.00110.73
3192006.05.22 17:32buy1110.40111.730.00112.70
3202006.05.22 17:32modify1080.20112.730.00112.70
3212006.05.24 16:09t/p1080.20112.700.00112.70-0.6721552.40
3222006.05.24 16:09t/p1110.40112.700.00112.70353.5221905.91
3232006.05.24 16:09buy1120.20112.750.00113.72
3242006.05.24 16:09sell1130.40112.720.00111.75
3252006.05.24 16:09modify1100.20111.700.00111.75
3262006.05.25 21:19t/p1100.20111.750.00111.75-21.8521884.06
3272006.05.25 21:19t/p1130.40111.750.00111.75331.7422215.80
3282006.05.25 21:19sell1140.20111.710.00110.74
3292006.05.25 21:19buy1150.40111.740.00112.71
3302006.05.25 21:19modify1120.20112.750.00112.71
3312006.05.26 16:36t/p1120.20112.710.00112.712.2222218.02
3322006.05.26 16:36t/p1150.40112.710.00112.71348.8622566.88
3332006.05.26 16:36buy1160.20112.750.00113.72
3342006.05.26 16:36sell1170.40112.720.00111.75
3352006.05.26 16:36modify1140.20111.710.00111.75
3362006.05.30 09:02t/p1140.20111.750.00111.75-14.9022551.98
3372006.05.30 09:02t/p1170.40111.750.00111.75336.9122888.88
3382006.05.30 09:02sell1180.20111.710.00110.74
3392006.05.30 09:02buy1190.40111.740.00112.71
3402006.05.30 09:02modify1160.20112.750.00112.71
3412006.06.01 02:45t/p1160.20112.710.00112.716.8622895.74
3422006.06.01 02:45t/p1190.40112.710.00112.71362.8623258.60
3432006.06.01 02:45buy1200.20112.740.00113.71
3442006.06.01 02:45sell1210.40112.710.00111.74
3452006.06.01 02:45modify1180.20111.710.00111.74
3462006.06.02 15:13t/p1180.20111.740.00111.74-18.2723240.33
3472006.06.02 15:13t/p1210.40111.740.00111.74342.0723582.40
3482006.06.02 15:13sell1220.20111.710.00110.74
3492006.06.02 15:13buy1230.40111.740.00112.71
3502006.06.02 15:13modify1200.20112.740.00112.71
3512006.06.06 14:16t/p1200.20112.710.00112.711.6623584.05
3522006.06.06 14:16t/p1230.40112.710.00112.71353.5623937.61
3532006.06.06 14:16buy1240.20112.740.00113.71
3542006.06.06 14:16sell1250.40112.710.00111.74
3552006.06.06 14:16modify1220.20111.710.00111.74
3562006.06.08 03:28t/p1240.20113.710.00113.71179.9024117.50
3572006.06.08 03:28buy1260.20113.750.00114.72
3582006.06.08 03:28sell1270.80113.720.00112.75
3592006.06.08 03:28modify1220.20111.710.00112.75
3602006.06.08 03:28modify1250.40112.710.00112.75
3612006.06.13 09:05t/p1260.20114.720.00114.72176.0924293.59
3622006.06.13 09:05buy1280.20114.750.00115.72
3632006.06.13 09:05sell1291.60114.720.00113.75
3642006.06.13 09:05modify1220.20111.710.00113.75
3652006.06.13 09:05modify1250.40112.710.00113.75
3662006.06.13 09:05modify1270.80113.720.00113.75
3672006.06.19 03:23t/p1280.20115.720.00115.72181.6124475.20
3682006.06.19 03:23buy1300.20115.750.00116.72
3692006.06.19 03:23sell1313.20115.720.00114.75
3702006.06.19 03:23modify1220.20111.710.00114.75
3712006.06.19 03:23modify1250.40112.710.00114.75
3722006.06.19 03:23modify1270.80113.720.00114.75
3732006.06.19 03:23modify1291.60114.720.00114.75
3742006.06.20 08:57t/p1220.20114.750.00114.75-571.1923904.02
3752006.06.20 08:57t/p1250.40114.750.00114.75-783.4523120.57
3762006.06.20 08:57t/p1270.80114.750.00114.75-821.3822299.19
3772006.06.20 08:57t/p1291.60114.750.00114.75-186.3622112.83
3782006.06.20 08:57t/p1313.20114.750.00114.752663.9524776.78
3792006.06.20 08:57sell1320.20114.710.00113.74
3802006.06.20 08:57buy1330.40114.740.00115.71
3812006.06.20 08:57modify1300.20115.750.00115.71
3822006.06.22 15:04t/p1300.20115.710.00115.714.7224781.50
3832006.06.22 15:04t/p1330.40115.710.00115.71353.9325135.43
3842006.06.22 15:04buy1340.20115.740.00116.71
3852006.06.22 15:04sell1350.40115.710.00114.74
3862006.06.22 15:04modify1320.20114.710.00114.74
3872006.06.30 07:36t/p1320.20114.740.00114.74-36.2025099.23
3882006.06.30 07:36t/p1350.40114.740.00114.74296.8625396.10
3892006.06.30 07:36sell1360.20114.710.00113.74
3902006.06.30 07:36buy1370.40114.740.00115.71
3912006.06.30 07:36modify1340.20115.740.00115.71
3922006.07.05 16:39t/p1340.20115.710.00115.7120.4025416.49
3932006.07.05 16:39t/p1370.40115.710.00115.71349.2525765.74
3942006.07.05 16:39buy1380.20115.750.00116.72
3952006.07.05 16:39sell1390.40115.720.00114.75
3962006.07.05 16:39modify1360.20114.710.00114.75
3972006.07.07 11:54t/p1360.20114.750.00114.75-25.0425740.71
3982006.07.07 11:54t/p1390.40114.750.00114.75317.4826058.19
3992006.07.07 11:54sell1400.20114.720.00113.75
4002006.07.07 11:54buy1410.40114.750.00115.72
4012006.07.07 11:54modify1380.20115.750.00115.72
4022006.07.10 05:14t/p1400.20113.750.00113.75167.9726226.16
4032006.07.10 05:14sell1420.20113.720.00112.75
4042006.07.10 05:14buy1430.80113.750.00114.72
4052006.07.10 05:14modify1380.20115.750.00114.72
4062006.07.10 05:14modify1410.40114.750.00114.72
4072006.07.12 10:23t/p1380.20114.720.00114.72-163.2726062.89
4082006.07.12 10:23t/p1410.40114.720.00114.723.5026066.39
4092006.07.12 10:23t/p1430.80114.720.00114.72694.9826761.37
4102006.07.12 10:23buy1440.20114.760.00115.73
4112006.07.12 10:23sell1450.40114.730.00113.76
4122006.07.12 10:23modify1420.20113.720.00113.76
4132006.07.14 03:21t/p1440.20115.730.00115.73176.9326938.29
4142006.07.14 03:21buy1460.20115.770.00116.74
4152006.07.14 03:21sell1470.80115.740.00114.77
4162006.07.14 03:21modify1420.20113.720.00114.77
4172006.07.14 03:21modify1450.40114.730.00114.77
4182006.07.17 10:38t/p1460.20116.740.00116.74168.5027106.79
4192006.07.17 10:38buy1480.20116.780.00117.75
4202006.07.17 10:38sell1491.60116.750.00115.78
4212006.07.17 10:38modify1420.20113.720.00115.78
4222006.07.17 10:38modify1450.40114.730.00115.78
4232006.07.17 10:38modify1470.80115.740.00115.78
4242006.07.19 14:30t/p1480.20117.750.00117.75169.4127276.20
4252006.07.19 14:30buy1500.20117.780.00118.75
4262006.07.19 14:30sell1513.20117.750.00116.78
4272006.07.19 14:30modify1420.20113.720.00116.78
4282006.07.19 14:30modify1450.40114.730.00116.78
4292006.07.19 14:30modify1470.80115.740.00116.78
4302006.07.19 14:30modify1491.60116.750.00116.78
4312006.07.19 18:59t/p1420.20116.780.00116.78-547.2926728.91
4322006.07.19 18:59t/p1450.40116.780.00116.78-738.3125990.60
4332006.07.19 18:59t/p1470.80116.780.00116.78-743.4225247.18
4342006.07.19 18:59t/p1491.60116.780.00116.78-82.4025164.78
4352006.07.19 18:59t/p1513.20116.780.00116.782657.9927822.77
4362006.07.19 18:59sell1520.20116.750.00115.78
4372006.07.19 18:59buy1530.40116.780.00117.75
4382006.07.19 18:59modify1500.20117.780.00117.75
4392006.07.27 10:52t/p1520.20115.780.00115.78141.7527964.52
4402006.07.27 10:52sell1540.20115.750.00114.78
4412006.07.27 10:52buy1550.80115.780.00116.75
4422006.07.27 10:52modify1500.20117.780.00116.75
4432006.07.27 10:52modify1530.40116.780.00116.75
4442006.07.28 15:27t/p1540.20114.780.00114.78166.4428130.96
4452006.07.28 15:27sell1560.20114.750.00113.78
4462006.07.28 15:27buy1571.60114.780.00115.75
4472006.07.28 15:27modify1500.20117.780.00115.75
4482006.07.28 15:27modify1530.40116.780.00115.75
4492006.07.28 15:27modify1550.80115.780.00115.75
4502006.08.11 08:21t/p1500.20115.750.00115.75-292.6027838.36
4512006.08.11 08:21t/p1530.40115.750.00115.75-239.6327598.73
4522006.08.11 08:21t/p1550.80115.750.00115.75118.8527717.58
4532006.08.11 08:21t/p1571.60115.750.00115.751601.3629318.94
4542006.08.11 08:21buy1580.20115.780.00116.75
4552006.08.11 08:21sell1590.40115.750.00114.78
4562006.08.11 08:21modify1560.20114.750.00114.78
4572006.08.22 19:32t/p1580.20116.750.00116.75187.1129506.04
4582006.08.22 19:32buy1600.20116.780.00117.75
4592006.08.22 19:32sell1610.80116.750.00115.78
4602006.08.22 19:32modify1560.20114.750.00115.78
4612006.08.22 19:32modify1590.40115.750.00115.78
4622006.09.05 03:59t/p1560.20115.780.00115.78-273.4229232.63
4632006.09.05 03:59t/p1590.40115.780.00115.78-129.0829103.55
4642006.09.05 03:59t/p1610.80115.780.00115.78525.7129629.25
4652006.09.05 03:59sell1620.20115.750.00114.78
4662006.09.05 03:59buy1630.40115.780.00116.75
4672006.09.05 03:59modify1600.20116.780.00116.75
4682006.09.06 18:02t/p1600.20116.750.00116.7529.7529659.01
4692006.09.06 18:02t/p1630.40116.750.00116.75336.9529995.96
4702006.09.06 18:02buy1640.20116.790.00117.76
4712006.09.06 18:02sell1650.40116.760.00115.79
4722006.09.06 18:02modify1620.20115.750.00115.79
4732006.09.11 16:46t/p1640.20117.760.00117.76176.3730172.33
4742006.09.11 16:46buy1660.20117.790.00118.76
4752006.09.11 16:46sell1670.80117.760.00116.79
4762006.09.11 16:46modify1620.20115.750.00116.79
4772006.09.11 16:46modify1650.40116.760.00116.79
4782006.09.21 13:00t/p1620.20116.790.00116.79-224.5729947.76
4792006.09.21 13:00t/p1650.40116.790.00116.79-98.0329849.73
4802006.09.21 13:00t/p1670.80116.790.00116.79540.6130390.34
4812006.09.21 13:00sell1680.20116.750.00115.78
4822006.09.21 13:00buy1690.40116.780.00117.75
4832006.09.21 13:00modify1660.20117.790.00117.75
4842006.09.28 14:35t/p1660.20117.750.00117.7537.4130427.75
4852006.09.28 14:35t/p1690.40117.750.00117.75362.0830789.83
4862006.09.28 14:35buy1700.20117.780.00118.75
4872006.09.28 14:35sell1710.40117.750.00116.78
4882006.09.28 14:35modify1680.20116.750.00116.78
4892006.10.06 15:53t/p1700.20118.750.00118.75181.9530971.78
4902006.10.06 15:53buy1720.20118.800.00119.77
4912006.10.06 15:53sell1730.80118.770.00117.80
4922006.10.06 15:53modify1680.20116.750.00117.80
4932006.10.06 15:53modify1710.40117.750.00117.80
4942006.10.11 20:32t/p1720.20119.770.00119.77168.9431140.72
4952006.10.11 20:32buy1740.20119.810.00120.78
4962006.10.11 20:32sell1751.60119.780.00118.81
4972006.10.11 20:32modify1680.20116.750.00118.81
4982006.10.11 20:32modify1710.40117.750.00118.81
4992006.10.11 20:32modify1730.80118.770.00118.81
5002006.10.17 10:41t/p1680.20118.810.00118.81-408.7430731.98
5012006.10.17 10:41t/p1710.40118.810.00118.81-444.6530287.32
5022006.10.17 10:41t/p1730.80118.810.00118.81-119.8530167.47
5032006.10.17 10:41t/p1751.60118.810.00118.811182.5131349.98
5042006.10.17 10:41sell1760.20118.770.00117.80
5052006.10.17 10:41buy1770.40118.800.00119.77
5062006.10.17 10:41modify1740.20119.810.00119.77
5072006.10.27 15:03t/p1760.20117.800.00117.80133.7231483.70
5082006.10.27 15:03sell1780.20117.770.00116.80
5092006.10.27 15:03buy1790.80117.800.00118.77
5102006.10.27 15:03modify1740.20119.810.00118.77
5112006.10.27 15:03modify1770.40118.800.00118.77
5122006.10.27 23:59close at stop1790.80117.590.00118.77-142.8731340.83
5132006.10.27 23:59close at stop1780.20117.620.00116.8025.5131366.34
5142006.10.27 23:59close at stop1770.40117.590.00118.77-355.7731010.57
5152006.10.27 23:59close at stop1740.20117.590.00118.77-335.7130674.86