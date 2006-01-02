|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.27 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=100; Lots=0.2; magic=111;
|Bars in test
|618
|Ticks modelled
|1182975
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|20674.86
|Gross profit
|43474.02
|Gross loss
|-22799.15
|Profit factor
|1.91
|Expected payoff
|115.50
|Absolute drawdown
|1235.48
|Maximal drawdown
|5339.72 (23.93%)
|Relative drawdown
|23.93% (5339.72)
|Total trades
|179
|Short positions (won %)
|90 (50.00%)
|Long positions (won %)
|89 (69.66%)
|Profit trades (% of total)
|107 (59.78%)
|Loss trades (% of total)
|72 (40.22%)
|Largest
|profit trade
|2878.42
|loss trade
|-1354.01
|Average
|profit trade
|406.30
|loss trade
|-316.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (1562.57)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-4409.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3022.61 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-4409.78 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.20
|117.91
|0.00
|118.88
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|0.20
|117.88
|0.00
|116.91
|3
|2006.01.03 16:09
|t/p
|2
|0.20
|116.91
|0.00
|116.91
|163.37
|10163.37
|4
|2006.01.03 16:09
|sell
|3
|0.20
|116.87
|0.00
|115.90
|5
|2006.01.03 16:09
|buy
|4
|0.40
|116.90
|0.00
|117.87
|6
|2006.01.03 16:09
|modify
|1
|0.20
|117.91
|0.00
|117.87
|7
|2006.01.04 00:54
|t/p
|3
|0.20
|115.90
|0.00
|115.90
|164.84
|10328.21
|8
|2006.01.04 00:54
|sell
|5
|0.20
|115.85
|0.00
|114.88
|9
|2006.01.04 00:54
|buy
|6
|0.80
|115.88
|0.00
|116.85
|10
|2006.01.04 00:54
|modify
|1
|0.20
|117.91
|0.00
|116.85
|11
|2006.01.04 00:54
|modify
|4
|0.40
|116.90
|0.00
|116.85
|12
|2006.01.06 14:51
|t/p
|5
|0.20
|114.88
|0.00
|114.88
|158.60
|10486.80
|13
|2006.01.06 14:51
|sell
|7
|0.20
|114.82
|0.00
|113.85
|14
|2006.01.06 14:51
|buy
|8
|1.60
|114.85
|0.00
|115.82
|15
|2006.01.06 14:51
|modify
|1
|0.20
|117.91
|0.00
|115.82
|16
|2006.01.06 14:51
|modify
|4
|0.40
|116.90
|0.00
|115.82
|17
|2006.01.06 14:51
|modify
|6
|0.80
|115.88
|0.00
|115.82
|18
|2006.01.09 01:59
|t/p
|7
|0.20
|113.85
|0.00
|113.85
|167.83
|10654.63
|19
|2006.01.09 01:59
|sell
|9
|0.20
|113.81
|0.00
|112.84
|20
|2006.01.09 01:59
|buy
|10
|3.20
|113.84
|0.00
|114.81
|21
|2006.01.09 01:59
|modify
|1
|0.20
|117.91
|0.00
|114.81
|22
|2006.01.09 01:59
|modify
|4
|0.40
|116.90
|0.00
|114.81
|23
|2006.01.09 01:59
|modify
|6
|0.80
|115.88
|0.00
|114.81
|24
|2006.01.09 01:59
|modify
|8
|1.60
|114.85
|0.00
|114.81
|25
|2006.01.11 06:26
|t/p
|1
|0.20
|114.81
|0.00
|114.81
|-518.98
|10135.65
|26
|2006.01.11 06:26
|t/p
|4
|0.40
|114.81
|0.00
|114.81
|-690.82
|9444.83
|27
|2006.01.11 06:26
|t/p
|6
|0.80
|114.81
|0.00
|114.81
|-680.31
|8764.52
|28
|2006.01.11 06:26
|t/p
|8
|1.60
|114.81
|0.00
|114.81
|0.09
|8764.61
|29
|2006.01.11 06:26
|t/p
|10
|3.20
|114.81
|0.00
|114.81
|2777.57
|11542.18
|30
|2006.01.11 06:26
|buy
|11
|0.20
|114.86
|0.00
|115.83
|31
|2006.01.11 06:26
|sell
|12
|0.40
|114.83
|0.00
|113.86
|32
|2006.01.11 06:26
|modify
|9
|0.20
|113.81
|0.00
|113.86
|33
|2006.01.12 07:37
|t/p
|9
|0.20
|113.86
|0.00
|113.86
|-21.69
|11520.48
|34
|2006.01.12 07:37
|t/p
|12
|0.40
|113.86
|0.00
|113.86
|325.31
|11845.80
|35
|2006.01.12 07:37
|sell
|13
|0.20
|113.82
|0.00
|112.85
|36
|2006.01.12 07:37
|buy
|14
|0.40
|113.85
|0.00
|114.82
|37
|2006.01.12 07:37
|modify
|11
|0.20
|114.86
|0.00
|114.82
|38
|2006.01.16 14:12
|t/p
|11
|0.20
|114.82
|0.00
|114.82
|4.66
|11850.46
|39
|2006.01.16 14:12
|t/p
|14
|0.40
|114.82
|0.00
|114.82
|347.23
|12197.68
|40
|2006.01.16 14:12
|buy
|15
|0.20
|114.85
|0.00
|115.82
|41
|2006.01.16 14:12
|sell
|16
|0.40
|114.82
|0.00
|113.85
|42
|2006.01.16 14:12
|modify
|13
|0.20
|113.82
|0.00
|113.85
|43
|2006.01.17 16:50
|t/p
|15
|0.20
|115.82
|0.00
|115.82
|169.83
|12367.51
|44
|2006.01.17 16:50
|buy
|17
|0.20
|115.85
|0.00
|116.82
|45
|2006.01.17 16:50
|sell
|18
|0.80
|115.82
|0.00
|114.85
|46
|2006.01.17 16:50
|modify
|13
|0.20
|113.82
|0.00
|114.85
|47
|2006.01.17 16:50
|modify
|16
|0.40
|114.82
|0.00
|114.85
|48
|2006.01.18 10:46
|t/p
|13
|0.20
|114.85
|0.00
|114.85
|-189.71
|12177.79
|49
|2006.01.18 10:46
|t/p
|16
|0.40
|114.85
|0.00
|114.85
|-20.77
|12157.02
|50
|2006.01.18 10:46
|t/p
|18
|0.80
|114.85
|0.00
|114.85
|665.46
|12822.48
|51
|2006.01.18 10:46
|sell
|19
|0.20
|114.80
|0.00
|113.83
|52
|2006.01.18 10:46
|buy
|20
|0.40
|114.83
|0.00
|115.80
|53
|2006.01.18 10:46
|modify
|17
|0.20
|115.85
|0.00
|115.80
|54
|2006.01.25 16:44
|t/p
|17
|0.20
|115.80
|0.00
|115.80
|9.97
|12832.45
|55
|2006.01.25 16:44
|t/p
|20
|0.40
|115.80
|0.00
|115.80
|367.60
|13200.04
|56
|2006.01.25 16:44
|buy
|21
|0.20
|115.84
|0.00
|116.81
|57
|2006.01.25 16:44
|sell
|22
|0.40
|115.81
|0.00
|114.84
|58
|2006.01.25 16:44
|modify
|19
|0.20
|114.80
|0.00
|114.84
|59
|2006.01.27 11:59
|t/p
|21
|0.20
|116.81
|0.00
|116.81
|175.38
|13375.42
|60
|2006.01.27 11:59
|buy
|23
|0.20
|116.85
|0.00
|117.82
|61
|2006.01.27 11:59
|sell
|24
|0.80
|116.82
|0.00
|115.85
|62
|2006.01.27 11:59
|modify
|19
|0.20
|114.80
|0.00
|115.85
|63
|2006.01.27 11:59
|modify
|22
|0.40
|115.81
|0.00
|115.85
|64
|2006.02.01 17:05
|t/p
|23
|0.20
|117.82
|0.00
|117.82
|171.62
|13547.04
|65
|2006.02.01 17:05
|buy
|25
|0.20
|117.86
|0.00
|118.83
|66
|2006.02.01 17:05
|sell
|26
|1.60
|117.83
|0.00
|116.86
|67
|2006.02.01 17:05
|modify
|19
|0.20
|114.80
|0.00
|116.86
|68
|2006.02.01 17:05
|modify
|22
|0.40
|115.81
|0.00
|116.86
|69
|2006.02.01 17:05
|modify
|24
|0.80
|116.82
|0.00
|116.86
|70
|2006.02.03 14:35
|t/p
|25
|0.20
|118.83
|0.00
|118.83
|172.56
|13719.59
|71
|2006.02.03 14:35
|buy
|27
|0.20
|118.87
|0.00
|119.84
|72
|2006.02.03 14:35
|sell
|28
|3.20
|118.84
|0.00
|117.87
|73
|2006.02.03 14:35
|modify
|19
|0.20
|114.80
|0.00
|117.87
|74
|2006.02.03 14:35
|modify
|22
|0.40
|115.81
|0.00
|117.87
|75
|2006.02.03 14:35
|modify
|24
|0.80
|116.82
|0.00
|117.87
|76
|2006.02.03 14:35
|modify
|26
|1.60
|117.83
|0.00
|117.87
|77
|2006.02.07 10:30
|t/p
|19
|0.20
|117.87
|0.00
|117.87
|-572.53
|13147.06
|78
|2006.02.07 10:30
|t/p
|22
|0.40
|117.87
|0.00
|117.87
|-766.17
|12380.89
|79
|2006.02.07 10:30
|t/p
|24
|0.80
|117.87
|0.00
|117.87
|-805.56
|11575.32
|80
|2006.02.07 10:30
|t/p
|26
|1.60
|117.87
|0.00
|117.87
|-178.18
|11397.15
|81
|2006.02.07 10:30
|t/p
|28
|3.20
|117.87
|0.00
|117.87
|2550.82
|13947.97
|82
|2006.02.07 10:30
|sell
|29
|0.20
|117.84
|0.00
|116.87
|83
|2006.02.07 10:30
|buy
|30
|0.40
|117.87
|0.00
|118.84
|84
|2006.02.07 10:30
|modify
|27
|0.20
|118.87
|0.00
|118.84
|85
|2006.02.09 20:43
|t/p
|27
|0.20
|118.84
|0.00
|118.84
|8.91
|13956.87
|86
|2006.02.09 20:43
|t/p
|30
|0.40
|118.84
|0.00
|118.84
|345.05
|14301.92
|87
|2006.02.09 20:43
|buy
|31
|0.20
|118.89
|0.00
|119.86
|88
|2006.02.09 20:43
|sell
|32
|0.40
|118.86
|0.00
|117.89
|89
|2006.02.09 20:43
|modify
|29
|0.20
|117.84
|0.00
|117.89
|90
|2006.02.10 06:43
|t/p
|29
|0.20
|117.89
|0.00
|117.89
|-21.38
|14280.54
|91
|2006.02.10 06:43
|t/p
|32
|0.40
|117.89
|0.00
|117.89
|323.96
|14604.50
|92
|2006.02.10 06:43
|sell
|33
|0.20
|117.86
|0.00
|116.89
|93
|2006.02.10 06:43
|buy
|34
|0.40
|117.89
|0.00
|118.86
|94
|2006.02.10 06:43
|modify
|31
|0.20
|118.89
|0.00
|118.86
|95
|2006.02.15 16:18
|t/p
|33
|0.20
|116.89
|0.00
|116.89
|158.23
|14762.73
|96
|2006.02.15 16:18
|sell
|35
|0.20
|116.86
|0.00
|115.89
|97
|2006.02.15 16:18
|buy
|36
|0.80
|116.89
|0.00
|117.86
|98
|2006.02.15 16:18
|modify
|31
|0.20
|118.89
|0.00
|117.86
|99
|2006.02.15 16:18
|modify
|34
|0.40
|117.89
|0.00
|117.86
|100
|2006.02.15 17:32
|t/p
|31
|0.20
|117.86
|0.00
|117.86
|-165.47
|14597.25
|101
|2006.02.15 17:32
|t/p
|34
|0.40
|117.86
|0.00
|117.86
|3.78
|14601.03
|102
|2006.02.15 17:32
|t/p
|36
|0.80
|117.86
|0.00
|117.86
|658.41
|15259.44
|103
|2006.02.15 17:32
|buy
|37
|0.20
|117.89
|0.00
|118.86
|104
|2006.02.15 17:32
|sell
|38
|0.40
|117.86
|0.00
|116.89
|105
|2006.02.15 17:32
|modify
|35
|0.20
|116.86
|0.00
|116.89
|106
|2006.02.21 12:38
|t/p
|37
|0.20
|118.86
|0.00
|118.86
|177.18
|15436.62
|107
|2006.02.21 12:38
|buy
|39
|0.20
|118.89
|0.00
|119.86
|108
|2006.02.21 12:38
|sell
|40
|0.80
|118.86
|0.00
|117.89
|109
|2006.02.21 12:38
|modify
|35
|0.20
|116.86
|0.00
|117.89
|110
|2006.02.21 12:38
|modify
|38
|0.40
|117.86
|0.00
|117.89
|111
|2006.02.23 05:32
|t/p
|35
|0.20
|117.89
|0.00
|117.89
|-200.55
|15236.07
|112
|2006.02.23 05:32
|t/p
|38
|0.40
|117.89
|0.00
|117.89
|-61.80
|15174.27
|113
|2006.02.23 05:32
|t/p
|40
|0.80
|117.89
|0.00
|117.89
|616.94
|15791.21
|114
|2006.02.23 05:32
|sell
|41
|0.20
|117.86
|0.00
|116.89
|115
|2006.02.23 05:32
|buy
|42
|0.40
|117.89
|0.00
|118.86
|116
|2006.02.23 05:32
|modify
|39
|0.20
|118.89
|0.00
|118.86
|117
|2006.02.23 14:19
|t/p
|41
|0.20
|116.89
|0.00
|116.89
|165.97
|15957.18
|118
|2006.02.23 14:19
|sell
|43
|0.20
|116.86
|0.00
|115.89
|119
|2006.02.23 14:19
|buy
|44
|0.80
|116.89
|0.00
|117.86
|120
|2006.02.23 14:19
|modify
|39
|0.20
|118.89
|0.00
|117.86
|121
|2006.02.23 14:19
|modify
|42
|0.40
|117.89
|0.00
|117.86
|122
|2006.02.27 02:58
|t/p
|43
|0.20
|115.89
|0.00
|115.89
|162.35
|16119.53
|123
|2006.02.27 02:58
|sell
|45
|0.20
|115.78
|0.00
|114.81
|124
|2006.02.27 02:58
|buy
|46
|1.60
|115.81
|0.00
|116.78
|125
|2006.02.27 02:58
|modify
|39
|0.20
|118.89
|0.00
|116.78
|126
|2006.02.27 02:58
|modify
|42
|0.40
|117.89
|0.00
|116.78
|127
|2006.02.27 02:58
|modify
|44
|0.80
|116.89
|0.00
|116.78
|128
|2006.03.03 16:07
|t/p
|39
|0.20
|116.78
|0.00
|116.78
|-333.44
|15786.08
|129
|2006.03.03 16:07
|t/p
|42
|0.40
|116.78
|0.00
|116.78
|-342.98
|15443.10
|130
|2006.03.03 16:07
|t/p
|44
|0.80
|116.78
|0.00
|116.78
|-0.92
|15442.18
|131
|2006.03.03 16:07
|t/p
|46
|1.60
|116.78
|0.00
|116.78
|1440.66
|16882.85
|132
|2006.03.03 16:07
|buy
|47
|0.20
|116.81
|0.00
|117.78
|133
|2006.03.03 16:07
|sell
|48
|0.40
|116.78
|0.00
|115.81
|134
|2006.03.03 16:07
|modify
|45
|0.20
|115.78
|0.00
|115.81
|135
|2006.03.07 09:28
|t/p
|47
|0.20
|117.78
|0.00
|117.78
|169.36
|17052.21
|136
|2006.03.07 09:28
|buy
|49
|0.20
|117.81
|0.00
|118.78
|137
|2006.03.07 09:28
|sell
|50
|0.80
|117.78
|0.00
|116.81
|138
|2006.03.07 09:28
|modify
|45
|0.20
|115.78
|0.00
|116.81
|139
|2006.03.07 09:28
|modify
|48
|0.40
|116.78
|0.00
|116.81
|140
|2006.03.10 15:23
|t/p
|49
|0.20
|118.78
|0.00
|118.78
|174.95
|17227.16
|141
|2006.03.10 15:23
|buy
|51
|0.20
|118.82
|0.00
|119.79
|142
|2006.03.10 15:23
|sell
|52
|1.60
|118.79
|0.00
|117.82
|143
|2006.03.10 15:23
|modify
|45
|0.20
|115.78
|0.00
|117.82
|144
|2006.03.10 15:23
|modify
|48
|0.40
|116.78
|0.00
|117.82
|145
|2006.03.10 15:23
|modify
|50
|0.80
|117.78
|0.00
|117.82
|146
|2006.03.14 15:48
|t/p
|45
|0.20
|117.82
|0.00
|117.82
|-385.03
|16842.12
|147
|2006.03.14 15:48
|t/p
|48
|0.40
|117.82
|0.00
|117.82
|-399.58
|16442.55
|148
|2006.03.14 15:48
|t/p
|50
|0.80
|117.82
|0.00
|117.82
|-99.43
|16343.12
|149
|2006.03.14 15:48
|t/p
|52
|1.60
|117.82
|0.00
|117.82
|1276.08
|17619.21
|150
|2006.03.14 15:48
|sell
|53
|0.20
|117.78
|0.00
|116.81
|151
|2006.03.14 15:48
|buy
|54
|0.40
|117.81
|0.00
|118.78
|152
|2006.03.14 15:48
|modify
|51
|0.20
|118.82
|0.00
|118.78
|153
|2006.03.16 20:35
|t/p
|53
|0.20
|116.81
|0.00
|116.81
|155.76
|17774.96
|154
|2006.03.16 20:35
|sell
|55
|0.20
|116.78
|0.00
|115.81
|155
|2006.03.16 20:35
|buy
|56
|0.80
|116.81
|0.00
|117.78
|156
|2006.03.16 20:35
|modify
|51
|0.20
|118.82
|0.00
|117.78
|157
|2006.03.16 20:35
|modify
|54
|0.40
|117.81
|0.00
|117.78
|158
|2006.03.17 14:48
|t/p
|55
|0.20
|115.81
|0.00
|115.81
|164.94
|17939.90
|159
|2006.03.17 14:48
|sell
|57
|0.20
|115.78
|0.00
|114.81
|160
|2006.03.17 14:48
|buy
|58
|1.60
|115.81
|0.00
|116.78
|161
|2006.03.17 14:48
|modify
|51
|0.20
|118.82
|0.00
|116.78
|162
|2006.03.17 14:48
|modify
|54
|0.40
|117.81
|0.00
|116.78
|163
|2006.03.17 14:48
|modify
|56
|0.80
|116.81
|0.00
|116.78
|164
|2006.03.21 10:24
|t/p
|51
|0.20
|116.78
|0.00
|116.78
|-328.40
|17611.50
|165
|2006.03.21 10:24
|t/p
|54
|0.40
|116.78
|0.00
|116.78
|-320.19
|17291.30
|166
|2006.03.21 10:24
|t/p
|56
|0.80
|116.78
|0.00
|116.78
|7.37
|17298.67
|167
|2006.03.21 10:24
|t/p
|58
|1.60
|116.78
|0.00
|116.78
|1366.10
|18664.77
|168
|2006.03.21 10:24
|buy
|59
|0.20
|116.82
|0.00
|117.79
|169
|2006.03.21 10:24
|sell
|60
|0.40
|116.79
|0.00
|115.82
|170
|2006.03.21 10:24
|modify
|57
|0.20
|115.78
|0.00
|115.82
|171
|2006.03.23 20:09
|t/p
|59
|0.20
|117.79
|0.00
|117.79
|173.99
|18838.75
|172
|2006.03.23 20:09
|buy
|61
|0.20
|117.83
|0.00
|118.80
|173
|2006.03.23 20:09
|sell
|62
|0.80
|117.80
|0.00
|116.83
|174
|2006.03.23 20:09
|modify
|57
|0.20
|115.78
|0.00
|116.83
|175
|2006.03.23 20:09
|modify
|60
|0.40
|116.79
|0.00
|116.83
|176
|2006.03.27 04:19
|t/p
|57
|0.20
|116.83
|0.00
|116.83
|-200.40
|18638.36
|177
|2006.03.27 04:19
|t/p
|60
|0.40
|116.83
|0.00
|116.83
|-44.67
|18593.69
|178
|2006.03.27 04:19
|t/p
|62
|0.80
|116.83
|0.00
|116.83
|643.56
|19237.25
|179
|2006.03.27 04:19
|sell
|63
|0.20
|116.80
|0.00
|115.83
|180
|2006.03.27 04:19
|buy
|64
|0.40
|116.83
|0.00
|117.80
|181
|2006.03.27 04:19
|modify
|61
|0.20
|117.83
|0.00
|117.80
|182
|2006.03.28 21:35
|t/p
|61
|0.20
|117.80
|0.00
|117.80
|1.89
|19239.14
|183
|2006.03.28 21:35
|t/p
|64
|0.40
|117.80
|0.00
|117.80
|334.02
|19573.16
|184
|2006.03.28 21:35
|buy
|65
|0.20
|117.83
|0.00
|118.80
|185
|2006.03.28 21:35
|sell
|66
|0.40
|117.80
|0.00
|116.83
|186
|2006.03.28 21:35
|modify
|63
|0.20
|116.80
|0.00
|116.83
|187
|2006.04.05 06:24
|t/p
|63
|0.20
|116.83
|0.00
|116.83
|-28.36
|19544.80
|188
|2006.04.05 06:24
|t/p
|66
|0.40
|116.83
|0.00
|116.83
|290.84
|19835.65
|189
|2006.04.05 06:24
|sell
|67
|0.20
|116.79
|0.00
|115.82
|190
|2006.04.05 06:24
|buy
|68
|0.40
|116.82
|0.00
|117.79
|191
|2006.04.05 06:24
|modify
|65
|0.20
|117.83
|0.00
|117.79
|192
|2006.04.06 15:31
|t/p
|65
|0.20
|117.79
|0.00
|117.79
|18.80
|19854.44
|193
|2006.04.06 15:31
|t/p
|68
|0.40
|117.79
|0.00
|117.79
|343.36
|20197.80
|194
|2006.04.06 15:31
|buy
|69
|0.20
|117.82
|0.00
|118.79
|195
|2006.04.06 15:31
|sell
|70
|0.40
|117.79
|0.00
|116.82
|196
|2006.04.06 15:31
|modify
|67
|0.20
|116.79
|0.00
|116.82
|197
|2006.04.11 14:22
|t/p
|69
|0.20
|118.79
|0.00
|118.79
|170.29
|20368.09
|198
|2006.04.11 14:22
|buy
|71
|0.20
|118.82
|0.00
|119.79
|199
|2006.04.11 14:22
|sell
|72
|0.80
|118.79
|0.00
|117.82
|200
|2006.04.11 14:22
|modify
|67
|0.20
|116.79
|0.00
|117.82
|201
|2006.04.11 14:22
|modify
|70
|0.40
|117.79
|0.00
|117.82
|202
|2006.04.17 14:21
|t/p
|67
|0.20
|117.82
|0.00
|117.82
|-205.85
|20162.24
|203
|2006.04.17 14:21
|t/p
|70
|0.40
|117.82
|0.00
|117.82
|-56.65
|20105.59
|204
|2006.04.17 14:21
|t/p
|72
|0.80
|117.82
|0.00
|117.82
|596.81
|20702.40
|205
|2006.04.17 14:21
|sell
|73
|0.20
|117.77
|0.00
|116.80
|206
|2006.04.17 14:21
|buy
|74
|0.40
|117.80
|0.00
|118.77
|207
|2006.04.17 14:21
|modify
|71
|0.20
|118.82
|0.00
|118.77
|208
|2006.04.19 03:02
|t/p
|73
|0.20
|116.80
|0.00
|116.80
|160.95
|20863.35
|209
|2006.04.19 03:02
|sell
|75
|0.20
|116.76
|0.00
|115.79
|210
|2006.04.19 03:02
|buy
|76
|0.80
|116.79
|0.00
|117.76
|211
|2006.04.19 03:02
|modify
|71
|0.20
|118.82
|0.00
|117.76
|212
|2006.04.19 03:02
|modify
|74
|0.40
|117.80
|0.00
|117.76
|213
|2006.04.19 15:22
|t/p
|71
|0.20
|117.76
|0.00
|117.76
|-161.40
|20701.95
|214
|2006.04.19 15:22
|t/p
|74
|0.40
|117.76
|0.00
|117.76
|-4.28
|20697.66
|215
|2006.04.19 15:22
|t/p
|76
|0.80
|117.76
|0.00
|117.76
|658.91
|21356.57
|216
|2006.04.19 15:22
|buy
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|118.77
|217
|2006.04.19 15:22
|sell
|78
|0.40
|117.77
|0.00
|116.80
|218
|2006.04.19 15:22
|modify
|75
|0.20
|116.76
|0.00
|116.80
|219
|2006.04.21 16:38
|t/p
|75
|0.20
|116.80
|0.00
|116.80
|-17.17
|21339.40
|220
|2006.04.21 16:38
|t/p
|78
|0.40
|116.80
|0.00
|116.80
|311.54
|21650.94
|221
|2006.04.21 16:38
|sell
|79
|0.20
|116.77
|0.00
|115.80
|222
|2006.04.21 16:38
|buy
|80
|0.40
|116.80
|0.00
|117.77
|223
|2006.04.21 16:38
|modify
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|117.77
|224
|2006.04.24 00:00
|t/p
|79
|0.20
|115.80
|0.00
|115.80
|165.06
|21816.00
|225
|2006.04.24 00:00
|sell
|81
|0.20
|115.69
|0.00
|114.72
|226
|2006.04.24 00:00
|buy
|82
|0.80
|115.72
|0.00
|116.69
|227
|2006.04.24 00:00
|modify
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|116.69
|228
|2006.04.24 00:00
|modify
|80
|0.40
|116.80
|0.00
|116.69
|229
|2006.04.24 18:16
|t/p
|81
|0.20
|114.72
|0.00
|114.72
|169.11
|21985.11
|230
|2006.04.24 18:16
|sell
|83
|0.20
|114.69
|0.00
|113.72
|231
|2006.04.24 18:16
|buy
|84
|1.60
|114.72
|0.00
|115.69
|232
|2006.04.24 18:16
|modify
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|115.69
|233
|2006.04.24 18:16
|modify
|80
|0.40
|116.80
|0.00
|115.69
|234
|2006.04.24 18:16
|modify
|82
|0.80
|115.72
|0.00
|115.69
|235
|2006.04.28 18:05
|t/p
|83
|0.20
|113.72
|0.00
|113.72
|155.10
|22140.21
|236
|2006.04.28 18:05
|sell
|85
|0.20
|113.69
|0.00
|112.72
|237
|2006.04.28 18:05
|buy
|86
|3.20
|113.72
|0.00
|114.69
|238
|2006.04.28 18:05
|modify
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|114.69
|239
|2006.04.28 18:05
|modify
|80
|0.40
|116.80
|0.00
|114.69
|240
|2006.04.28 18:05
|modify
|82
|0.80
|115.72
|0.00
|114.69
|241
|2006.04.28 18:05
|modify
|84
|1.60
|114.72
|0.00
|114.69
|242
|2006.05.01 14:56
|t/p
|85
|0.20
|112.72
|0.00
|112.72
|169.53
|22309.74
|243
|2006.05.01 14:56
|sell
|87
|0.20
|112.69
|0.00
|111.72
|244
|2006.05.01 14:56
|modify
|77
|0.20
|117.80
|0.00
|113.69
|245
|2006.05.01 14:56
|modify
|80
|0.40
|116.80
|0.00
|113.69
|246
|2006.05.01 14:56
|modify
|82
|0.80
|115.72
|0.00
|113.69
|247
|2006.05.01 14:56
|modify
|84
|1.60
|114.72
|0.00
|113.69
|248
|2006.05.01 14:56
|modify
|86
|3.20
|113.72
|0.00
|113.69
|249
|2006.05.01 14:56
|buy
|88
|0.20
|112.73
|0.00
|113.70
|250
|2006.05.01 14:56
|sell
|89
|0.20
|112.70
|0.00
|111.73
|251
|2006.05.02 00:16
|t/p
|77
|0.20
|113.69
|0.00
|113.69
|-692.78
|21616.96
|252
|2006.05.02 00:16
|t/p
|80
|0.40
|113.69
|0.00
|113.69
|-1052.33
|20564.64
|253
|2006.05.02 00:16
|t/p
|82
|0.80
|113.69
|0.00
|113.69
|-1354.01
|19210.63
|254
|2006.05.02 00:16
|t/p
|84
|1.60
|113.69
|0.00
|113.69
|-1300.67
|17909.96
|255
|2006.05.02 00:16
|t/p
|86
|3.20
|113.69
|0.00
|113.69
|-10.00
|17899.96
|256
|2006.05.02 01:41
|t/p
|88
|0.20
|113.70
|0.00
|113.70
|172.94
|18072.89
|257
|2006.05.02 01:41
|buy
|90
|0.20
|113.74
|0.00
|114.71
|258
|2006.05.02 01:41
|sell
|91
|0.40
|113.71
|0.00
|112.74
|259
|2006.05.02 01:41
|modify
|87
|0.20
|112.69
|0.00
|112.74
|260
|2006.05.02 01:41
|modify
|89
|0.20
|112.70
|0.00
|112.74
|261
|2006.05.05 15:19
|t/p
|87
|0.20
|112.74
|0.00
|112.74
|-24.36
|18048.54
|262
|2006.05.05 15:19
|t/p
|89
|0.20
|112.74
|0.00
|112.74
|-22.59
|18025.95
|263
|2006.05.05 15:19
|t/p
|91
|0.40
|112.74
|0.00
|112.74
|318.34
|18344.29
|264
|2006.05.05 15:19
|sell
|92
|0.20
|112.71
|0.00
|111.74
|265
|2006.05.05 15:19
|buy
|93
|0.40
|112.74
|0.00
|113.71
|266
|2006.05.05 15:19
|modify
|90
|0.20
|113.74
|0.00
|113.71
|267
|2006.05.08 03:02
|t/p
|92
|0.20
|111.74
|0.00
|111.74
|171.05
|18515.34
|268
|2006.05.08 03:02
|sell
|94
|0.20
|111.70
|0.00
|110.73
|269
|2006.05.08 03:02
|buy
|95
|0.80
|111.73
|0.00
|112.70
|270
|2006.05.08 03:02
|modify
|90
|0.20
|113.74
|0.00
|112.70
|271
|2006.05.08 03:02
|modify
|93
|0.40
|112.74
|0.00
|112.70
|272
|2006.05.10 08:51
|t/p
|94
|0.20
|110.73
|0.00
|110.73
|170.04
|18685.38
|273
|2006.05.10 08:51
|sell
|96
|0.20
|110.70
|0.00
|109.73
|274
|2006.05.10 08:51
|buy
|97
|1.60
|110.73
|0.00
|111.70
|275
|2006.05.10 08:51
|modify
|90
|0.20
|113.74
|0.00
|111.70
|276
|2006.05.10 08:51
|modify
|93
|0.40
|112.74
|0.00
|111.70
|277
|2006.05.10 08:51
|modify
|95
|0.80
|111.73
|0.00
|111.70
|278
|2006.05.12 09:26
|t/p
|96
|0.20
|109.73
|0.00
|109.73
|166.48
|18851.86
|279
|2006.05.12 09:26
|sell
|98
|0.20
|109.70
|0.00
|108.73
|280
|2006.05.12 09:26
|buy
|99
|3.20
|109.73
|0.00
|110.70
|281
|2006.05.12 09:26
|modify
|90
|0.20
|113.74
|0.00
|110.70
|282
|2006.05.12 09:26
|modify
|93
|0.40
|112.74
|0.00
|110.70
|283
|2006.05.12 09:26
|modify
|95
|0.80
|111.73
|0.00
|110.70
|284
|2006.05.12 09:26
|modify
|97
|1.60
|110.73
|0.00
|110.70
|285
|2006.05.16 00:07
|t/p
|90
|0.20
|110.70
|0.00
|110.70
|-516.66
|18335.19
|286
|2006.05.16 00:07
|t/p
|93
|0.40
|110.70
|0.00
|110.70
|-695.26
|17639.94
|287
|2006.05.16 00:07
|t/p
|95
|0.80
|110.70
|0.00
|110.70
|-669.91
|16970.03
|288
|2006.05.16 00:07
|t/p
|97
|1.60
|110.70
|0.00
|110.70
|68.30
|17038.33
|289
|2006.05.16 00:07
|t/p
|99
|3.20
|110.70
|0.00
|110.70
|2878.42
|19916.75
|290
|2006.05.16 00:07
|buy
|100
|0.20
|110.73
|0.00
|111.70
|291
|2006.05.16 00:07
|sell
|101
|0.40
|110.70
|0.00
|109.73
|292
|2006.05.16 00:07
|modify
|98
|0.20
|109.70
|0.00
|109.73
|293
|2006.05.16 21:36
|t/p
|98
|0.20
|109.73
|0.00
|109.73
|-10.63
|19906.12
|294
|2006.05.16 21:36
|t/p
|101
|0.40
|109.73
|0.00
|109.73
|353.60
|20259.72
|295
|2006.05.16 21:36
|sell
|102
|0.20
|109.70
|0.00
|108.73
|296
|2006.05.16 21:36
|buy
|103
|0.40
|109.73
|0.00
|110.70
|297
|2006.05.16 21:36
|modify
|100
|0.20
|110.73
|0.00
|110.70
|298
|2006.05.17 18:00
|t/p
|100
|0.20
|110.70
|0.00
|110.70
|-3.09
|20256.62
|299
|2006.05.17 18:00
|t/p
|103
|0.40
|110.70
|0.00
|110.70
|355.15
|20611.77
|300
|2006.05.17 18:00
|buy
|104
|0.20
|110.73
|0.00
|111.70
|301
|2006.05.17 18:00
|sell
|105
|0.40
|110.70
|0.00
|109.73
|302
|2006.05.17 18:00
|modify
|102
|0.20
|109.70
|0.00
|109.73
|303
|2006.05.19 09:59
|t/p
|104
|0.20
|111.70
|0.00
|111.70
|182.99
|20794.76
|304
|2006.05.19 09:59
|buy
|106
|0.20
|111.73
|0.00
|112.70
|305
|2006.05.19 09:59
|sell
|107
|0.80
|111.70
|0.00
|110.73
|306
|2006.05.19 09:59
|modify
|102
|0.20
|109.70
|0.00
|110.73
|307
|2006.05.19 09:59
|modify
|105
|0.40
|110.70
|0.00
|110.73
|308
|2006.05.22 08:42
|t/p
|106
|0.20
|112.70
|0.00
|112.70
|174.47
|20969.23
|309
|2006.05.22 08:42
|buy
|108
|0.20
|112.73
|0.00
|113.70
|310
|2006.05.22 08:42
|sell
|109
|1.60
|112.70
|0.00
|111.73
|311
|2006.05.22 08:42
|modify
|102
|0.20
|109.70
|0.00
|111.73
|312
|2006.05.22 08:42
|modify
|105
|0.40
|110.70
|0.00
|111.73
|313
|2006.05.22 08:42
|modify
|107
|0.80
|111.70
|0.00
|111.73
|314
|2006.05.22 17:32
|t/p
|102
|0.20
|111.73
|0.00
|111.73
|-378.87
|20590.36
|315
|2006.05.22 17:32
|t/p
|105
|0.40
|111.73
|0.00
|111.73
|-394.56
|20195.80
|316
|2006.05.22 17:32
|t/p
|107
|0.80
|111.73
|0.00
|111.73
|-31.80
|20164.00
|317
|2006.05.22 17:32
|t/p
|109
|1.60
|111.73
|0.00
|111.73
|1389.07
|21553.07
|318
|2006.05.22 17:32
|sell
|110
|0.20
|111.70
|0.00
|110.73
|319
|2006.05.22 17:32
|buy
|111
|0.40
|111.73
|0.00
|112.70
|320
|2006.05.22 17:32
|modify
|108
|0.20
|112.73
|0.00
|112.70
|321
|2006.05.24 16:09
|t/p
|108
|0.20
|112.70
|0.00
|112.70
|-0.67
|21552.40
|322
|2006.05.24 16:09
|t/p
|111
|0.40
|112.70
|0.00
|112.70
|353.52
|21905.91
|323
|2006.05.24 16:09
|buy
|112
|0.20
|112.75
|0.00
|113.72
|324
|2006.05.24 16:09
|sell
|113
|0.40
|112.72
|0.00
|111.75
|325
|2006.05.24 16:09
|modify
|110
|0.20
|111.70
|0.00
|111.75
|326
|2006.05.25 21:19
|t/p
|110
|0.20
|111.75
|0.00
|111.75
|-21.85
|21884.06
|327
|2006.05.25 21:19
|t/p
|113
|0.40
|111.75
|0.00
|111.75
|331.74
|22215.80
|328
|2006.05.25 21:19
|sell
|114
|0.20
|111.71
|0.00
|110.74
|329
|2006.05.25 21:19
|buy
|115
|0.40
|111.74
|0.00
|112.71
|330
|2006.05.25 21:19
|modify
|112
|0.20
|112.75
|0.00
|112.71
|331
|2006.05.26 16:36
|t/p
|112
|0.20
|112.71
|0.00
|112.71
|2.22
|22218.02
|332
|2006.05.26 16:36
|t/p
|115
|0.40
|112.71
|0.00
|112.71
|348.86
|22566.88
|333
|2006.05.26 16:36
|buy
|116
|0.20
|112.75
|0.00
|113.72
|334
|2006.05.26 16:36
|sell
|117
|0.40
|112.72
|0.00
|111.75
|335
|2006.05.26 16:36
|modify
|114
|0.20
|111.71
|0.00
|111.75
|336
|2006.05.30 09:02
|t/p
|114
|0.20
|111.75
|0.00
|111.75
|-14.90
|22551.98
|337
|2006.05.30 09:02
|t/p
|117
|0.40
|111.75
|0.00
|111.75
|336.91
|22888.88
|338
|2006.05.30 09:02
|sell
|118
|0.20
|111.71
|0.00
|110.74
|339
|2006.05.30 09:02
|buy
|119
|0.40
|111.74
|0.00
|112.71
|340
|2006.05.30 09:02
|modify
|116
|0.20
|112.75
|0.00
|112.71
|341
|2006.06.01 02:45
|t/p
|116
|0.20
|112.71
|0.00
|112.71
|6.86
|22895.74
|342
|2006.06.01 02:45
|t/p
|119
|0.40
|112.71
|0.00
|112.71
|362.86
|23258.60
|343
|2006.06.01 02:45
|buy
|120
|0.20
|112.74
|0.00
|113.71
|344
|2006.06.01 02:45
|sell
|121
|0.40
|112.71
|0.00
|111.74
|345
|2006.06.01 02:45
|modify
|118
|0.20
|111.71
|0.00
|111.74
|346
|2006.06.02 15:13
|t/p
|118
|0.20
|111.74
|0.00
|111.74
|-18.27
|23240.33
|347
|2006.06.02 15:13
|t/p
|121
|0.40
|111.74
|0.00
|111.74
|342.07
|23582.40
|348
|2006.06.02 15:13
|sell
|122
|0.20
|111.71
|0.00
|110.74
|349
|2006.06.02 15:13
|buy
|123
|0.40
|111.74
|0.00
|112.71
|350
|2006.06.02 15:13
|modify
|120
|0.20
|112.74
|0.00
|112.71
|351
|2006.06.06 14:16
|t/p
|120
|0.20
|112.71
|0.00
|112.71
|1.66
|23584.05
|352
|2006.06.06 14:16
|t/p
|123
|0.40
|112.71
|0.00
|112.71
|353.56
|23937.61
|353
|2006.06.06 14:16
|buy
|124
|0.20
|112.74
|0.00
|113.71
|354
|2006.06.06 14:16
|sell
|125
|0.40
|112.71
|0.00
|111.74
|355
|2006.06.06 14:16
|modify
|122
|0.20
|111.71
|0.00
|111.74
|356
|2006.06.08 03:28
|t/p
|124
|0.20
|113.71
|0.00
|113.71
|179.90
|24117.50
|357
|2006.06.08 03:28
|buy
|126
|0.20
|113.75
|0.00
|114.72
|358
|2006.06.08 03:28
|sell
|127
|0.80
|113.72
|0.00
|112.75
|359
|2006.06.08 03:28
|modify
|122
|0.20
|111.71
|0.00
|112.75
|360
|2006.06.08 03:28
|modify
|125
|0.40
|112.71
|0.00
|112.75
|361
|2006.06.13 09:05
|t/p
|126
|0.20
|114.72
|0.00
|114.72
|176.09
|24293.59
|362
|2006.06.13 09:05
|buy
|128
|0.20
|114.75
|0.00
|115.72
|363
|2006.06.13 09:05
|sell
|129
|1.60
|114.72
|0.00
|113.75
|364
|2006.06.13 09:05
|modify
|122
|0.20
|111.71
|0.00
|113.75
|365
|2006.06.13 09:05
|modify
|125
|0.40
|112.71
|0.00
|113.75
|366
|2006.06.13 09:05
|modify
|127
|0.80
|113.72
|0.00
|113.75
|367
|2006.06.19 03:23
|t/p
|128
|0.20
|115.72
|0.00
|115.72
|181.61
|24475.20
|368
|2006.06.19 03:23
|buy
|130
|0.20
|115.75
|0.00
|116.72
|369
|2006.06.19 03:23
|sell
|131
|3.20
|115.72
|0.00
|114.75
|370
|2006.06.19 03:23
|modify
|122
|0.20
|111.71
|0.00
|114.75
|371
|2006.06.19 03:23
|modify
|125
|0.40
|112.71
|0.00
|114.75
|372
|2006.06.19 03:23
|modify
|127
|0.80
|113.72
|0.00
|114.75
|373
|2006.06.19 03:23
|modify
|129
|1.60
|114.72
|0.00
|114.75
|374
|2006.06.20 08:57
|t/p
|122
|0.20
|114.75
|0.00
|114.75
|-571.19
|23904.02
|375
|2006.06.20 08:57
|t/p
|125
|0.40
|114.75
|0.00
|114.75
|-783.45
|23120.57
|376
|2006.06.20 08:57
|t/p
|127
|0.80
|114.75
|0.00
|114.75
|-821.38
|22299.19
|377
|2006.06.20 08:57
|t/p
|129
|1.60
|114.75
|0.00
|114.75
|-186.36
|22112.83
|378
|2006.06.20 08:57
|t/p
|131
|3.20
|114.75
|0.00
|114.75
|2663.95
|24776.78
|379
|2006.06.20 08:57
|sell
|132
|0.20
|114.71
|0.00
|113.74
|380
|2006.06.20 08:57
|buy
|133
|0.40
|114.74
|0.00
|115.71
|381
|2006.06.20 08:57
|modify
|130
|0.20
|115.75
|0.00
|115.71
|382
|2006.06.22 15:04
|t/p
|130
|0.20
|115.71
|0.00
|115.71
|4.72
|24781.50
|383
|2006.06.22 15:04
|t/p
|133
|0.40
|115.71
|0.00
|115.71
|353.93
|25135.43
|384
|2006.06.22 15:04
|buy
|134
|0.20
|115.74
|0.00
|116.71
|385
|2006.06.22 15:04
|sell
|135
|0.40
|115.71
|0.00
|114.74
|386
|2006.06.22 15:04
|modify
|132
|0.20
|114.71
|0.00
|114.74
|387
|2006.06.30 07:36
|t/p
|132
|0.20
|114.74
|0.00
|114.74
|-36.20
|25099.23
|388
|2006.06.30 07:36
|t/p
|135
|0.40
|114.74
|0.00
|114.74
|296.86
|25396.10
|389
|2006.06.30 07:36
|sell
|136
|0.20
|114.71
|0.00
|113.74
|390
|2006.06.30 07:36
|buy
|137
|0.40
|114.74
|0.00
|115.71
|391
|2006.06.30 07:36
|modify
|134
|0.20
|115.74
|0.00
|115.71
|392
|2006.07.05 16:39
|t/p
|134
|0.20
|115.71
|0.00
|115.71
|20.40
|25416.49
|393
|2006.07.05 16:39
|t/p
|137
|0.40
|115.71
|0.00
|115.71
|349.25
|25765.74
|394
|2006.07.05 16:39
|buy
|138
|0.20
|115.75
|0.00
|116.72
|395
|2006.07.05 16:39
|sell
|139
|0.40
|115.72
|0.00
|114.75
|396
|2006.07.05 16:39
|modify
|136
|0.20
|114.71
|0.00
|114.75
|397
|2006.07.07 11:54
|t/p
|136
|0.20
|114.75
|0.00
|114.75
|-25.04
|25740.71
|398
|2006.07.07 11:54
|t/p
|139
|0.40
|114.75
|0.00
|114.75
|317.48
|26058.19
|399
|2006.07.07 11:54
|sell
|140
|0.20
|114.72
|0.00
|113.75
|400
|2006.07.07 11:54
|buy
|141
|0.40
|114.75
|0.00
|115.72
|401
|2006.07.07 11:54
|modify
|138
|0.20
|115.75
|0.00
|115.72
|402
|2006.07.10 05:14
|t/p
|140
|0.20
|113.75
|0.00
|113.75
|167.97
|26226.16
|403
|2006.07.10 05:14
|sell
|142
|0.20
|113.72
|0.00
|112.75
|404
|2006.07.10 05:14
|buy
|143
|0.80
|113.75
|0.00
|114.72
|405
|2006.07.10 05:14
|modify
|138
|0.20
|115.75
|0.00
|114.72
|406
|2006.07.10 05:14
|modify
|141
|0.40
|114.75
|0.00
|114.72
|407
|2006.07.12 10:23
|t/p
|138
|0.20
|114.72
|0.00
|114.72
|-163.27
|26062.89
|408
|2006.07.12 10:23
|t/p
|141
|0.40
|114.72
|0.00
|114.72
|3.50
|26066.39
|409
|2006.07.12 10:23
|t/p
|143
|0.80
|114.72
|0.00
|114.72
|694.98
|26761.37
|410
|2006.07.12 10:23
|buy
|144
|0.20
|114.76
|0.00
|115.73
|411
|2006.07.12 10:23
|sell
|145
|0.40
|114.73
|0.00
|113.76
|412
|2006.07.12 10:23
|modify
|142
|0.20
|113.72
|0.00
|113.76
|413
|2006.07.14 03:21
|t/p
|144
|0.20
|115.73
|0.00
|115.73
|176.93
|26938.29
|414
|2006.07.14 03:21
|buy
|146
|0.20
|115.77
|0.00
|116.74
|415
|2006.07.14 03:21
|sell
|147
|0.80
|115.74
|0.00
|114.77
|416
|2006.07.14 03:21
|modify
|142
|0.20
|113.72
|0.00
|114.77
|417
|2006.07.14 03:21
|modify
|145
|0.40
|114.73
|0.00
|114.77
|418
|2006.07.17 10:38
|t/p
|146
|0.20
|116.74
|0.00
|116.74
|168.50
|27106.79
|419
|2006.07.17 10:38
|buy
|148
|0.20
|116.78
|0.00
|117.75
|420
|2006.07.17 10:38
|sell
|149
|1.60
|116.75
|0.00
|115.78
|421
|2006.07.17 10:38
|modify
|142
|0.20
|113.72
|0.00
|115.78
|422
|2006.07.17 10:38
|modify
|145
|0.40
|114.73
|0.00
|115.78
|423
|2006.07.17 10:38
|modify
|147
|0.80
|115.74
|0.00
|115.78
|424
|2006.07.19 14:30
|t/p
|148
|0.20
|117.75
|0.00
|117.75
|169.41
|27276.20
|425
|2006.07.19 14:30
|buy
|150
|0.20
|117.78
|0.00
|118.75
|426
|2006.07.19 14:30
|sell
|151
|3.20
|117.75
|0.00
|116.78
|427
|2006.07.19 14:30
|modify
|142
|0.20
|113.72
|0.00
|116.78
|428
|2006.07.19 14:30
|modify
|145
|0.40
|114.73
|0.00
|116.78
|429
|2006.07.19 14:30
|modify
|147
|0.80
|115.74
|0.00
|116.78
|430
|2006.07.19 14:30
|modify
|149
|1.60
|116.75
|0.00
|116.78
|431
|2006.07.19 18:59
|t/p
|142
|0.20
|116.78
|0.00
|116.78
|-547.29
|26728.91
|432
|2006.07.19 18:59
|t/p
|145
|0.40
|116.78
|0.00
|116.78
|-738.31
|25990.60
|433
|2006.07.19 18:59
|t/p
|147
|0.80
|116.78
|0.00
|116.78
|-743.42
|25247.18
|434
|2006.07.19 18:59
|t/p
|149
|1.60
|116.78
|0.00
|116.78
|-82.40
|25164.78
|435
|2006.07.19 18:59
|t/p
|151
|3.20
|116.78
|0.00
|116.78
|2657.99
|27822.77
|436
|2006.07.19 18:59
|sell
|152
|0.20
|116.75
|0.00
|115.78
|437
|2006.07.19 18:59
|buy
|153
|0.40
|116.78
|0.00
|117.75
|438
|2006.07.19 18:59
|modify
|150
|0.20
|117.78
|0.00
|117.75
|439
|2006.07.27 10:52
|t/p
|152
|0.20
|115.78
|0.00
|115.78
|141.75
|27964.52
|440
|2006.07.27 10:52
|sell
|154
|0.20
|115.75
|0.00
|114.78
|441
|2006.07.27 10:52
|buy
|155
|0.80
|115.78
|0.00
|116.75
|442
|2006.07.27 10:52
|modify
|150
|0.20
|117.78
|0.00
|116.75
|443
|2006.07.27 10:52
|modify
|153
|0.40
|116.78
|0.00
|116.75
|444
|2006.07.28 15:27
|t/p
|154
|0.20
|114.78
|0.00
|114.78
|166.44
|28130.96
|445
|2006.07.28 15:27
|sell
|156
|0.20
|114.75
|0.00
|113.78
|446
|2006.07.28 15:27
|buy
|157
|1.60
|114.78
|0.00
|115.75
|447
|2006.07.28 15:27
|modify
|150
|0.20
|117.78
|0.00
|115.75
|448
|2006.07.28 15:27
|modify
|153
|0.40
|116.78
|0.00
|115.75
|449
|2006.07.28 15:27
|modify
|155
|0.80
|115.78
|0.00
|115.75
|450
|2006.08.11 08:21
|t/p
|150
|0.20
|115.75
|0.00
|115.75
|-292.60
|27838.36
|451
|2006.08.11 08:21
|t/p
|153
|0.40
|115.75
|0.00
|115.75
|-239.63
|27598.73
|452
|2006.08.11 08:21
|t/p
|155
|0.80
|115.75
|0.00
|115.75
|118.85
|27717.58
|453
|2006.08.11 08:21
|t/p
|157
|1.60
|115.75
|0.00
|115.75
|1601.36
|29318.94
|454
|2006.08.11 08:21
|buy
|158
|0.20
|115.78
|0.00
|116.75
|455
|2006.08.11 08:21
|sell
|159
|0.40
|115.75
|0.00
|114.78
|456
|2006.08.11 08:21
|modify
|156
|0.20
|114.75
|0.00
|114.78
|457
|2006.08.22 19:32
|t/p
|158
|0.20
|116.75
|0.00
|116.75
|187.11
|29506.04
|458
|2006.08.22 19:32
|buy
|160
|0.20
|116.78
|0.00
|117.75
|459
|2006.08.22 19:32
|sell
|161
|0.80
|116.75
|0.00
|115.78
|460
|2006.08.22 19:32
|modify
|156
|0.20
|114.75
|0.00
|115.78
|461
|2006.08.22 19:32
|modify
|159
|0.40
|115.75
|0.00
|115.78
|462
|2006.09.05 03:59
|t/p
|156
|0.20
|115.78
|0.00
|115.78
|-273.42
|29232.63
|463
|2006.09.05 03:59
|t/p
|159
|0.40
|115.78
|0.00
|115.78
|-129.08
|29103.55
|464
|2006.09.05 03:59
|t/p
|161
|0.80
|115.78
|0.00
|115.78
|525.71
|29629.25
|465
|2006.09.05 03:59
|sell
|162
|0.20
|115.75
|0.00
|114.78
|466
|2006.09.05 03:59
|buy
|163
|0.40
|115.78
|0.00
|116.75
|467
|2006.09.05 03:59
|modify
|160
|0.20
|116.78
|0.00
|116.75
|468
|2006.09.06 18:02
|t/p
|160
|0.20
|116.75
|0.00
|116.75
|29.75
|29659.01
|469
|2006.09.06 18:02
|t/p
|163
|0.40
|116.75
|0.00
|116.75
|336.95
|29995.96
|470
|2006.09.06 18:02
|buy
|164
|0.20
|116.79
|0.00
|117.76
|471
|2006.09.06 18:02
|sell
|165
|0.40
|116.76
|0.00
|115.79
|472
|2006.09.06 18:02
|modify
|162
|0.20
|115.75
|0.00
|115.79
|473
|2006.09.11 16:46
|t/p
|164
|0.20
|117.76
|0.00
|117.76
|176.37
|30172.33
|474
|2006.09.11 16:46
|buy
|166
|0.20
|117.79
|0.00
|118.76
|475
|2006.09.11 16:46
|sell
|167
|0.80
|117.76
|0.00
|116.79
|476
|2006.09.11 16:46
|modify
|162
|0.20
|115.75
|0.00
|116.79
|477
|2006.09.11 16:46
|modify
|165
|0.40
|116.76
|0.00
|116.79
|478
|2006.09.21 13:00
|t/p
|162
|0.20
|116.79
|0.00
|116.79
|-224.57
|29947.76
|479
|2006.09.21 13:00
|t/p
|165
|0.40
|116.79
|0.00
|116.79
|-98.03
|29849.73
|480
|2006.09.21 13:00
|t/p
|167
|0.80
|116.79
|0.00
|116.79
|540.61
|30390.34
|481
|2006.09.21 13:00
|sell
|168
|0.20
|116.75
|0.00
|115.78
|482
|2006.09.21 13:00
|buy
|169
|0.40
|116.78
|0.00
|117.75
|483
|2006.09.21 13:00
|modify
|166
|0.20
|117.79
|0.00
|117.75
|484
|2006.09.28 14:35
|t/p
|166
|0.20
|117.75
|0.00
|117.75
|37.41
|30427.75
|485
|2006.09.28 14:35
|t/p
|169
|0.40
|117.75
|0.00
|117.75
|362.08
|30789.83
|486
|2006.09.28 14:35
|buy
|170
|0.20
|117.78
|0.00
|118.75
|487
|2006.09.28 14:35
|sell
|171
|0.40
|117.75
|0.00
|116.78
|488
|2006.09.28 14:35
|modify
|168
|0.20
|116.75
|0.00
|116.78
|489
|2006.10.06 15:53
|t/p
|170
|0.20
|118.75
|0.00
|118.75
|181.95
|30971.78
|490
|2006.10.06 15:53
|buy
|172
|0.20
|118.80
|0.00
|119.77
|491
|2006.10.06 15:53
|sell
|173
|0.80
|118.77
|0.00
|117.80
|492
|2006.10.06 15:53
|modify
|168
|0.20
|116.75
|0.00
|117.80
|493
|2006.10.06 15:53
|modify
|171
|0.40
|117.75
|0.00
|117.80
|494
|2006.10.11 20:32
|t/p
|172
|0.20
|119.77
|0.00
|119.77
|168.94
|31140.72
|495
|2006.10.11 20:32
|buy
|174
|0.20
|119.81
|0.00
|120.78
|496
|2006.10.11 20:32
|sell
|175
|1.60
|119.78
|0.00
|118.81
|497
|2006.10.11 20:32
|modify
|168
|0.20
|116.75
|0.00
|118.81
|498
|2006.10.11 20:32
|modify
|171
|0.40
|117.75
|0.00
|118.81
|499
|2006.10.11 20:32
|modify
|173
|0.80
|118.77
|0.00
|118.81
|500
|2006.10.17 10:41
|t/p
|168
|0.20
|118.81
|0.00
|118.81
|-408.74
|30731.98
|501
|2006.10.17 10:41
|t/p
|171
|0.40
|118.81
|0.00
|118.81
|-444.65
|30287.32
|502
|2006.10.17 10:41
|t/p
|173
|0.80
|118.81
|0.00
|118.81
|-119.85
|30167.47
|503
|2006.10.17 10:41
|t/p
|175
|1.60
|118.81
|0.00
|118.81
|1182.51
|31349.98
|504
|2006.10.17 10:41
|sell
|176
|0.20
|118.77
|0.00
|117.80
|505
|2006.10.17 10:41
|buy
|177
|0.40
|118.80
|0.00
|119.77
|506
|2006.10.17 10:41
|modify
|174
|0.20
|119.81
|0.00
|119.77
|507
|2006.10.27 15:03
|t/p
|176
|0.20
|117.80
|0.00
|117.80
|133.72
|31483.70
|508
|2006.10.27 15:03
|sell
|178
|0.20
|117.77
|0.00
|116.80
|509
|2006.10.27 15:03
|buy
|179
|0.80
|117.80
|0.00
|118.77
|510
|2006.10.27 15:03
|modify
|174
|0.20
|119.81
|0.00
|118.77
|511
|2006.10.27 15:03
|modify
|177
|0.40
|118.80
|0.00
|118.77
|512
|2006.10.27 23:59
|close at stop
|179
|0.80
|117.59
|0.00
|118.77
|-142.87
|31340.83
|513
|2006.10.27 23:59
|close at stop
|178
|0.20
|117.62
|0.00
|116.80
|25.51
|31366.34
|514
|2006.10.27 23:59
|close at stop
|177
|0.40
|117.59
|0.00
|118.77
|-355.77
|31010.57
|515
|2006.10.27 23:59
|close at stop
|174
|0.20
|117.59
|0.00
|118.77
|-335.71
|30674.86