|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=80; Lots=0.1; magic=111;
|Bars in test
|623
|Ticks modelled
|1005506
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16000.62
|Gross profit
|31464.78
|Gross loss
|-15464.16
|Profit factor
|2.03
|Expected payoff
|49.69
|Absolute drawdown
|1366.08
|Maximal drawdown
|1784.13 (10.69%)
|Relative drawdown
|16.08% (1654.48)
|Total trades
|322
|Short positions (won %)
|161 (52.17%)
|Long positions (won %)
|161 (53.42%)
|Profit trades (% of total)
|170 (52.80%)
|Loss trades (% of total)
|152 (47.20%)
|Largest
|profit trade
|1959.45
|loss trade
|-540.19
|Average
|profit trade
|185.09
|loss trade
|-101.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (427.32)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1784.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1959.45 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1784.13 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3224
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3069
|3
|2006.01.03 06:28
|t/p
|2
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|56.32
|10056.32
|4
|2006.01.03 06:28
|sell
|3
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.2989
|5
|2006.01.03 06:28
|buy
|4
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.3144
|6
|2006.01.03 06:28
|modify
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3144
|7
|2006.01.03 16:00
|t/p
|3
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|57.74
|10114.06
|8
|2006.01.03 16:00
|sell
|5
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2909
|9
|2006.01.03 16:00
|buy
|6
|0.40
|1.2989
|0.0000
|1.3064
|10
|2006.01.03 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3064
|11
|2006.01.03 16:00
|modify
|4
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.3064
|12
|2006.01.03 20:33
|t/p
|5
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|58.11
|10172.17
|13
|2006.01.03 20:33
|sell
|7
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2827
|14
|2006.01.03 20:33
|buy
|8
|0.80
|1.2907
|0.0000
|1.2982
|15
|2006.01.03 20:33
|modify
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.2982
|16
|2006.01.03 20:33
|modify
|4
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.2982
|17
|2006.01.03 20:33
|modify
|6
|0.40
|1.2989
|0.0000
|1.2982
|18
|2006.01.04 13:35
|t/p
|7
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|57.40
|10229.56
|19
|2006.01.04 13:35
|sell
|9
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2747
|20
|2006.01.04 13:35
|buy
|10
|1.60
|1.2827
|0.0000
|1.2902
|21
|2006.01.04 13:35
|modify
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.2902
|22
|2006.01.04 13:35
|modify
|4
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.2902
|23
|2006.01.04 13:35
|modify
|6
|0.40
|1.2989
|0.0000
|1.2902
|24
|2006.01.04 13:35
|modify
|8
|0.80
|1.2907
|0.0000
|1.2902
|25
|2006.01.04 19:03
|t/p
|9
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|58.84
|10288.40
|26
|2006.01.04 19:03
|sell
|11
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2667
|27
|2006.01.04 19:03
|buy
|12
|3.20
|1.2747
|0.0000
|1.2822
|28
|2006.01.04 19:03
|modify
|1
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.2822
|29
|2006.01.04 19:03
|modify
|4
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.2822
|30
|2006.01.04 19:03
|modify
|6
|0.40
|1.2989
|0.0000
|1.2822
|31
|2006.01.04 19:03
|modify
|8
|0.80
|1.2907
|0.0000
|1.2822
|32
|2006.01.04 19:03
|modify
|10
|1.60
|1.2827
|0.0000
|1.2822
|33
|2006.01.05 12:03
|t/p
|1
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-250.46
|10037.94
|34
|2006.01.05 12:03
|t/p
|4
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-377.97
|9659.97
|35
|2006.01.05 12:03
|t/p
|6
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-506.37
|9153.60
|36
|2006.01.05 12:03
|t/p
|8
|0.80
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-501.12
|8652.48
|37
|2006.01.05 12:03
|t/p
|10
|1.60
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-18.56
|8633.92
|38
|2006.01.05 12:03
|t/p
|12
|3.20
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|1959.45
|10593.37
|39
|2006.01.05 12:03
|buy
|13
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2902
|40
|2006.01.05 12:03
|sell
|14
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2747
|41
|2006.01.05 12:03
|modify
|11
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2747
|42
|2006.01.06 14:30
|t/p
|11
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|-8.21
|10585.16
|43
|2006.01.06 14:30
|t/p
|14
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|115.55
|10700.71
|44
|2006.01.06 14:30
|sell
|15
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2664
|45
|2006.01.06 14:30
|buy
|16
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2819
|46
|2006.01.06 14:30
|modify
|13
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2819
|47
|2006.01.10 14:41
|t/p
|13
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-3.50
|10697.21
|48
|2006.01.10 14:41
|t/p
|16
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|120.65
|10817.86
|49
|2006.01.10 14:41
|buy
|17
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2900
|50
|2006.01.10 14:41
|sell
|18
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2745
|51
|2006.01.10 14:41
|modify
|15
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2745
|52
|2006.01.11 17:48
|t/p
|15
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|-7.93
|10809.94
|53
|2006.01.11 17:48
|t/p
|18
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|115.56
|10925.50
|54
|2006.01.11 17:48
|sell
|19
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2663
|55
|2006.01.11 17:48
|buy
|20
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2818
|56
|2006.01.11 17:48
|modify
|17
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2818
|57
|2006.01.12 15:00
|t/p
|17
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-1.81
|10923.69
|58
|2006.01.12 15:00
|t/p
|20
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|122.50
|11046.19
|59
|2006.01.12 15:00
|buy
|21
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2898
|60
|2006.01.12 15:00
|sell
|22
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2743
|61
|2006.01.12 15:00
|modify
|19
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2743
|62
|2006.01.16 00:39
|t/p
|19
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|-9.29
|11036.91
|63
|2006.01.16 00:39
|t/p
|22
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|113.43
|11150.33
|64
|2006.01.16 00:39
|sell
|23
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2662
|65
|2006.01.16 00:39
|buy
|24
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2817
|66
|2006.01.16 00:39
|modify
|21
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2817
|67
|2006.01.17 01:56
|t/p
|21
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-1.94
|11148.39
|68
|2006.01.17 01:56
|t/p
|24
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|118.85
|11267.24
|69
|2006.01.17 01:56
|buy
|25
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2898
|70
|2006.01.17 01:56
|sell
|26
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2743
|71
|2006.01.17 01:56
|modify
|23
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2743
|72
|2006.01.18 14:45
|t/p
|23
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|-6.86
|11260.38
|73
|2006.01.18 14:45
|t/p
|26
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|115.56
|11375.95
|74
|2006.01.18 14:45
|sell
|27
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2663
|75
|2006.01.18 14:45
|buy
|28
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2818
|76
|2006.01.18 14:45
|modify
|25
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2818
|77
|2006.01.18 17:42
|t/p
|25
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-2.99
|11372.96
|78
|2006.01.18 17:42
|t/p
|28
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|117.02
|11489.98
|79
|2006.01.18 17:42
|buy
|29
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2898
|80
|2006.01.18 17:42
|sell
|30
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2743
|81
|2006.01.18 17:42
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2743
|82
|2006.01.23 00:41
|t/p
|27
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|-9.29
|11480.70
|83
|2006.01.23 00:41
|t/p
|30
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|106.99
|11587.69
|84
|2006.01.23 00:41
|sell
|31
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2662
|85
|2006.01.23 00:41
|buy
|32
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2817
|86
|2006.01.23 00:41
|modify
|29
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2817
|87
|2006.01.23 01:43
|t/p
|31
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|59.23
|11646.92
|88
|2006.01.23 01:43
|sell
|33
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2582
|89
|2006.01.23 01:43
|buy
|34
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2737
|90
|2006.01.23 01:43
|modify
|29
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2737
|91
|2006.01.23 01:43
|modify
|32
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|92
|2006.01.23 18:46
|t/p
|33
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|59.61
|11706.53
|93
|2006.01.23 18:46
|sell
|35
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2502
|94
|2006.01.23 18:46
|buy
|36
|0.80
|1.2582
|0.0000
|1.2657
|95
|2006.01.23 18:46
|modify
|29
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2657
|96
|2006.01.23 18:46
|modify
|32
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2657
|97
|2006.01.23 18:46
|modify
|34
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2657
|98
|2006.01.26 12:30
|t/p
|29
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|-122.01
|11584.52
|99
|2006.01.26 12:30
|t/p
|32
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|-125.17
|11459.35
|100
|2006.01.26 12:30
|t/p
|34
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|2.46
|11461.81
|101
|2006.01.26 12:30
|t/p
|36
|0.80
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|510.54
|11972.35
|102
|2006.01.26 12:30
|buy
|37
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2738
|103
|2006.01.26 12:30
|sell
|38
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2583
|104
|2006.01.26 12:30
|modify
|35
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2583
|105
|2006.01.27 11:46
|t/p
|37
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|59.79
|12032.15
|106
|2006.01.27 11:46
|buy
|39
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2818
|107
|2006.01.27 11:46
|sell
|40
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2663
|108
|2006.01.27 11:46
|modify
|35
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2663
|109
|2006.01.27 11:46
|modify
|38
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2663
|110
|2006.01.27 19:14
|t/p
|39
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|58.51
|12090.66
|111
|2006.01.27 19:14
|buy
|41
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2898
|112
|2006.01.27 19:14
|sell
|42
|0.80
|1.2818
|0.0000
|1.2743
|113
|2006.01.27 19:14
|modify
|35
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2743
|114
|2006.01.27 19:14
|modify
|38
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2743
|115
|2006.01.27 19:14
|modify
|40
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2743
|116
|2006.01.30 14:25
|t/p
|41
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|59.06
|12149.72
|117
|2006.01.30 14:25
|buy
|43
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2978
|118
|2006.01.30 14:25
|sell
|44
|1.60
|1.2898
|0.0000
|1.2823
|119
|2006.01.30 14:25
|modify
|35
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2823
|120
|2006.01.30 14:25
|modify
|38
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2823
|121
|2006.01.30 14:25
|modify
|40
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2823
|122
|2006.01.30 14:25
|modify
|42
|0.80
|1.2818
|0.0000
|1.2823
|123
|2006.01.31 13:29
|t/p
|35
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-200.42
|11949.29
|124
|2006.01.31 13:29
|t/p
|38
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-263.79
|11685.51
|125
|2006.01.31 13:29
|t/p
|40
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-273.73
|11411.77
|126
|2006.01.31 13:29
|t/p
|42
|0.80
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-48.36
|11363.41
|127
|2006.01.31 13:29
|t/p
|44
|1.60
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|918.65
|12282.07
|128
|2006.01.31 13:29
|sell
|45
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2743
|129
|2006.01.31 13:29
|buy
|46
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2898
|130
|2006.01.31 13:29
|modify
|43
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2898
|131
|2006.02.01 20:22
|t/p
|43
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|-2.05
|12280.01
|132
|2006.02.01 20:22
|t/p
|46
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|118.13
|12398.14
|133
|2006.02.01 20:22
|buy
|47
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2978
|134
|2006.02.01 20:22
|sell
|48
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.2823
|135
|2006.02.01 20:22
|modify
|45
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2823
|136
|2006.02.03 15:07
|t/p
|47
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2978
|61.44
|12459.58
|137
|2006.02.03 15:07
|buy
|49
|0.10
|1.2983
|0.0000
|1.3058
|138
|2006.02.03 15:07
|sell
|50
|0.40
|1.2978
|0.0000
|1.2903
|139
|2006.02.03 15:07
|modify
|45
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2903
|140
|2006.02.03 15:07
|modify
|48
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.2903
|141
|2006.02.10 16:54
|t/p
|49
|0.10
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|63.76
|12523.34
|142
|2006.02.10 16:54
|buy
|51
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3151
|143
|2006.02.10 16:54
|sell
|52
|0.80
|1.3071
|0.0000
|1.2996
|144
|2006.02.10 16:54
|modify
|45
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2996
|145
|2006.02.10 16:54
|modify
|48
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.2996
|146
|2006.02.10 16:54
|modify
|50
|0.40
|1.2978
|0.0000
|1.2996
|147
|2006.02.16 12:19
|t/p
|51
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|62.51
|12585.85
|148
|2006.02.16 12:19
|buy
|53
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3231
|149
|2006.02.16 12:19
|sell
|54
|1.60
|1.3151
|0.0000
|1.3076
|150
|2006.02.16 12:19
|modify
|45
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.3076
|151
|2006.02.16 12:19
|modify
|48
|0.20
|1.2898
|0.0000
|1.3076
|152
|2006.02.16 12:19
|modify
|50
|0.40
|1.2978
|0.0000
|1.3076
|153
|2006.02.16 12:19
|modify
|52
|0.80
|1.3071
|0.0000
|1.3076
|154
|2006.02.20 03:20
|t/p
|45
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|-218.81
|12367.04
|155
|2006.02.20 03:20
|t/p
|48
|0.20
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|-313.09
|12053.95
|156
|2006.02.20 03:20
|t/p
|50
|0.40
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|-364.24
|11689.71
|157
|2006.02.20 03:20
|t/p
|52
|0.80
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|-99.27
|11590.44
|158
|2006.02.20 03:20
|t/p
|54
|1.60
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|883.58
|12474.02
|159
|2006.02.20 03:20
|sell
|55
|0.10
|1.3068
|0.0000
|1.2993
|160
|2006.02.20 03:20
|buy
|56
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3148
|161
|2006.02.20 03:20
|modify
|53
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3148
|162
|2006.02.22 14:30
|t/p
|53
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|-2.43
|12471.59
|163
|2006.02.22 14:30
|t/p
|56
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|117.74
|12589.33
|164
|2006.02.22 14:30
|buy
|57
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3228
|165
|2006.02.22 14:30
|sell
|58
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3073
|166
|2006.02.22 14:30
|modify
|55
|0.10
|1.3068
|0.0000
|1.3073
|167
|2006.02.23 10:41
|t/p
|55
|0.10
|1.3073
|0.0000
|1.3073
|-9.19
|12580.15
|168
|2006.02.23 10:41
|t/p
|58
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3073
|108.32
|12688.47
|169
|2006.02.23 10:41
|sell
|59
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.2991
|170
|2006.02.23 10:41
|buy
|60
|0.20
|1.3071
|0.0000
|1.3146
|171
|2006.02.23 10:41
|modify
|57
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3146
|172
|2006.02.24 16:23
|t/p
|57
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-1.67
|12686.80
|173
|2006.02.24 16:23
|t/p
|60
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|115.93
|12802.73
|174
|2006.02.24 16:23
|buy
|61
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3227
|175
|2006.02.24 16:23
|sell
|62
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3072
|176
|2006.02.24 16:23
|modify
|59
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.3072
|177
|2006.02.27 23:01
|t/p
|61
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|57.60
|12860.33
|178
|2006.02.27 23:01
|buy
|63
|0.10
|1.3233
|0.0000
|1.3308
|179
|2006.02.27 23:01
|sell
|64
|0.40
|1.3228
|0.0000
|1.3153
|180
|2006.02.27 23:01
|modify
|59
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.3153
|181
|2006.02.27 23:01
|modify
|62
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3153
|182
|2006.02.28 16:10
|t/p
|59
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|-69.37
|12790.96
|183
|2006.02.28 16:10
|t/p
|62
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|-13.41
|12777.55
|184
|2006.02.28 16:10
|t/p
|64
|0.40
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|223.83
|13001.38
|185
|2006.02.28 16:10
|sell
|65
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3071
|186
|2006.02.28 16:10
|buy
|66
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3226
|187
|2006.02.28 16:10
|modify
|63
|0.10
|1.3233
|0.0000
|1.3226
|188
|2006.03.01 14:06
|t/p
|65
|0.10
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|56.33
|13057.71
|189
|2006.03.01 14:06
|sell
|67
|0.10
|1.3062
|0.0000
|1.2987
|190
|2006.03.01 14:06
|buy
|68
|0.40
|1.3067
|0.0000
|1.3142
|191
|2006.03.01 14:06
|modify
|63
|0.10
|1.3233
|0.0000
|1.3142
|192
|2006.03.01 14:06
|modify
|66
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3142
|193
|2006.03.01 17:41
|t/p
|63
|0.10
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|-67.41
|12990.29
|194
|2006.03.01 17:41
|t/p
|66
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|-11.87
|12978.42
|195
|2006.03.01 17:41
|t/p
|68
|0.40
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|228.27
|13206.69
|196
|2006.03.01 17:41
|buy
|69
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3222
|197
|2006.03.01 17:41
|sell
|70
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3067
|198
|2006.03.01 17:41
|modify
|67
|0.10
|1.3062
|0.0000
|1.3067
|199
|2006.03.02 16:04
|t/p
|67
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3067
|-7.05
|13199.64
|200
|2006.03.02 16:04
|t/p
|70
|0.20
|1.3067
|0.0000
|1.3067
|108.36
|13308.00
|201
|2006.03.02 16:04
|sell
|71
|0.10
|1.3061
|0.0000
|1.2986
|202
|2006.03.02 16:04
|buy
|72
|0.20
|1.3066
|0.0000
|1.3141
|203
|2006.03.02 16:04
|modify
|69
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3141
|204
|2006.03.02 21:26
|t/p
|71
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|57.76
|13365.76
|205
|2006.03.02 21:26
|sell
|73
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2905
|206
|2006.03.02 21:26
|buy
|74
|0.40
|1.2985
|0.0000
|1.3060
|207
|2006.03.02 21:26
|modify
|69
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3060
|208
|2006.03.02 21:26
|modify
|72
|0.20
|1.3066
|0.0000
|1.3060
|209
|2006.03.06 01:03
|t/p
|73
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|55.98
|13421.75
|210
|2006.03.06 01:03
|sell
|75
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2824
|211
|2006.03.06 01:03
|buy
|76
|0.80
|1.2904
|0.0000
|1.2979
|212
|2006.03.06 01:03
|modify
|69
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.2979
|213
|2006.03.06 01:03
|modify
|72
|0.20
|1.3066
|0.0000
|1.2979
|214
|2006.03.06 01:03
|modify
|74
|0.40
|1.2985
|0.0000
|1.2979
|215
|2006.03.06 13:38
|t/p
|69
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|-124.86
|13296.88
|216
|2006.03.06 13:38
|t/p
|72
|0.20
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|-130.40
|13166.49
|217
|2006.03.06 13:38
|t/p
|74
|0.40
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|-11.18
|13155.30
|218
|2006.03.06 13:38
|t/p
|76
|0.80
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|462.25
|13617.55
|219
|2006.03.06 13:38
|buy
|77
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.3060
|220
|2006.03.06 13:38
|sell
|78
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2905
|221
|2006.03.06 13:38
|modify
|75
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2905
|222
|2006.03.07 09:31
|t/p
|77
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.3060
|58.33
|13675.89
|223
|2006.03.07 09:31
|buy
|79
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.3141
|224
|2006.03.07 09:31
|sell
|80
|0.40
|1.3061
|0.0000
|1.2986
|225
|2006.03.07 09:31
|modify
|75
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2986
|226
|2006.03.07 09:31
|modify
|78
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2986
|227
|2006.03.07 15:13
|t/p
|79
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|57.07
|13732.96
|228
|2006.03.07 15:13
|buy
|81
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3221
|229
|2006.03.07 15:13
|sell
|82
|0.80
|1.3141
|0.0000
|1.3066
|230
|2006.03.07 15:13
|modify
|75
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.3066
|231
|2006.03.07 15:13
|modify
|78
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.3066
|232
|2006.03.07 15:13
|modify
|80
|0.40
|1.3061
|0.0000
|1.3066
|233
|2006.03.10 15:35
|t/p
|81
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|61.30
|13794.25
|234
|2006.03.10 15:35
|buy
|83
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3301
|235
|2006.03.10 15:35
|sell
|84
|1.60
|1.3221
|0.0000
|1.3146
|236
|2006.03.10 15:35
|modify
|75
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.3146
|237
|2006.03.10 15:35
|modify
|78
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.3146
|238
|2006.03.10 15:35
|modify
|80
|0.40
|1.3061
|0.0000
|1.3146
|239
|2006.03.10 15:35
|modify
|82
|0.80
|1.3141
|0.0000
|1.3146
|240
|2006.03.13 02:29
|t/p
|75
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-195.41
|13598.84
|241
|2006.03.13 02:29
|t/p
|78
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-267.59
|13331.25
|242
|2006.03.13 02:29
|t/p
|80
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-284.40
|13046.85
|243
|2006.03.13 02:29
|t/p
|82
|0.80
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-81.93
|12964.91
|244
|2006.03.13 02:29
|t/p
|84
|1.60
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|895.73
|13860.64
|245
|2006.03.13 02:29
|sell
|85
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3065
|246
|2006.03.13 02:29
|buy
|86
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3220
|247
|2006.03.13 02:29
|modify
|83
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3220
|248
|2006.03.14 16:00
|t/p
|85
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3065
|56.34
|13916.98
|249
|2006.03.14 16:00
|sell
|87
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.2985
|250
|2006.03.14 16:00
|buy
|88
|0.40
|1.3065
|0.0000
|1.3140
|251
|2006.03.14 16:00
|modify
|83
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3140
|252
|2006.03.14 16:00
|modify
|86
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3140
|253
|2006.03.15 15:12
|t/p
|87
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|56.69
|13973.67
|254
|2006.03.15 15:12
|sell
|89
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2905
|255
|2006.03.15 15:12
|buy
|90
|0.80
|1.2985
|0.0000
|1.3060
|256
|2006.03.15 15:12
|modify
|83
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3060
|257
|2006.03.15 15:12
|modify
|86
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3060
|258
|2006.03.15 15:12
|modify
|88
|0.40
|1.3065
|0.0000
|1.3060
|259
|2006.03.16 18:18
|t/p
|89
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|54.90
|14028.57
|260
|2006.03.16 18:18
|sell
|91
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2825
|261
|2006.03.16 18:18
|buy
|92
|1.60
|1.2905
|0.0000
|1.2980
|262
|2006.03.16 18:18
|modify
|83
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.2980
|263
|2006.03.16 18:18
|modify
|86
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.2980
|264
|2006.03.16 18:18
|modify
|88
|0.40
|1.3065
|0.0000
|1.2980
|265
|2006.03.16 18:18
|modify
|90
|0.80
|1.2985
|0.0000
|1.2980
|266
|2006.03.21 14:52
|t/p
|83
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|-181.30
|13847.27
|267
|2006.03.21 14:52
|t/p
|86
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|-239.63
|13607.64
|268
|2006.03.21 14:52
|t/p
|88
|0.40
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|-236.37
|13371.27
|269
|2006.03.21 14:52
|t/p
|90
|0.80
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|13.01
|13384.28
|270
|2006.03.21 14:52
|t/p
|92
|1.60
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|968.33
|14352.61
|271
|2006.03.21 14:52
|buy
|93
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.3060
|272
|2006.03.21 14:52
|sell
|94
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2905
|273
|2006.03.21 14:52
|modify
|91
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2905
|274
|2006.03.23 01:49
|t/p
|93
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.3060
|61.07
|14413.69
|275
|2006.03.23 01:49
|buy
|95
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.3141
|276
|2006.03.23 01:49
|sell
|96
|0.40
|1.3061
|0.0000
|1.2986
|277
|2006.03.23 01:49
|modify
|91
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2986
|278
|2006.03.23 01:49
|modify
|94
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2986
|279
|2006.03.23 16:21
|t/p
|95
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|57.07
|14470.76
|280
|2006.03.23 16:21
|buy
|97
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3221
|281
|2006.03.23 16:21
|sell
|98
|0.80
|1.3141
|0.0000
|1.3066
|282
|2006.03.23 16:21
|modify
|91
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.3066
|283
|2006.03.23 16:21
|modify
|94
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.3066
|284
|2006.03.23 16:21
|modify
|96
|0.40
|1.3061
|0.0000
|1.3066
|285
|2006.03.28 10:00
|t/p
|91
|0.10
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|-137.80
|14332.96
|286
|2006.03.28 10:00
|t/p
|94
|0.20
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|-146.68
|14186.28
|287
|2006.03.28 10:00
|t/p
|96
|0.40
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|-28.19
|14158.09
|288
|2006.03.28 10:00
|t/p
|98
|0.80
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|433.52
|14591.61
|289
|2006.03.28 10:00
|sell
|99
|0.10
|1.3059
|0.0000
|1.2984
|290
|2006.03.28 10:00
|buy
|100
|0.20
|1.3064
|0.0000
|1.3139
|291
|2006.03.28 10:00
|modify
|97
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3139
|292
|2006.03.28 15:29
|t/p
|99
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|57.77
|14649.38
|293
|2006.03.28 15:29
|sell
|101
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2903
|294
|2006.03.28 15:29
|buy
|102
|0.40
|1.2983
|0.0000
|1.3058
|295
|2006.03.28 15:29
|modify
|97
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3058
|296
|2006.03.28 15:29
|modify
|100
|0.20
|1.3064
|0.0000
|1.3058
|297
|2006.03.28 21:21
|t/p
|97
|0.10
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|-64.65
|14584.73
|298
|2006.03.28 21:21
|t/p
|100
|0.20
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|-9.19
|14575.54
|299
|2006.03.28 21:21
|t/p
|102
|0.40
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|229.73
|14805.27
|300
|2006.03.28 21:21
|buy
|103
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3139
|301
|2006.03.28 21:21
|sell
|104
|0.20
|1.3059
|0.0000
|1.2984
|302
|2006.03.28 21:21
|modify
|101
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2984
|303
|2006.03.30 16:37
|t/p
|101
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|-8.91
|14796.35
|304
|2006.03.30 16:37
|t/p
|104
|0.20
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|106.96
|14903.31
|305
|2006.03.30 16:37
|sell
|105
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2903
|306
|2006.03.30 16:37
|buy
|106
|0.20
|1.2983
|0.0000
|1.3058
|307
|2006.03.30 16:37
|modify
|103
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3058
|308
|2006.03.31 12:03
|t/p
|103
|0.10
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|-0.02
|14903.29
|309
|2006.03.31 12:03
|t/p
|106
|0.20
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|116.69
|15019.97
|310
|2006.03.31 12:03
|buy
|107
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3140
|311
|2006.03.31 12:03
|sell
|108
|0.20
|1.3060
|0.0000
|1.2985
|312
|2006.03.31 12:03
|modify
|105
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2985
|313
|2006.04.04 11:41
|t/p
|105
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|-8.61
|15011.36
|314
|2006.04.04 11:41
|t/p
|108
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|111.23
|15122.59
|315
|2006.04.04 11:41
|sell
|109
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2905
|316
|2006.04.04 11:41
|buy
|110
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.3060
|317
|2006.04.04 11:41
|modify
|107
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3060
|318
|2006.04.04 14:29
|t/p
|109
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|58.12
|15180.71
|319
|2006.04.04 14:29
|sell
|111
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2825
|320
|2006.04.04 14:29
|buy
|112
|0.40
|1.2905
|0.0000
|1.2980
|321
|2006.04.04 14:29
|modify
|107
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.2980
|322
|2006.04.04 14:29
|modify
|110
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.2980
|323
|2006.04.05 15:39
|t/p
|111
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|57.41
|15238.12
|324
|2006.04.05 15:39
|sell
|113
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2745
|325
|2006.04.05 15:39
|buy
|114
|0.80
|1.2825
|0.0000
|1.2900
|326
|2006.04.05 15:39
|modify
|107
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.2900
|327
|2006.04.05 15:39
|modify
|110
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.2900
|328
|2006.04.05 15:39
|modify
|112
|0.40
|1.2905
|0.0000
|1.2900
|329
|2006.04.06 14:55
|t/p
|107
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|-122.41
|15115.71
|330
|2006.04.06 14:55
|t/p
|110
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|-124.45
|14991.25
|331
|2006.04.06 14:55
|t/p
|112
|0.40
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|-0.89
|14990.36
|332
|2006.04.06 14:55
|t/p
|114
|0.80
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|486.97
|15477.33
|333
|2006.04.06 14:55
|buy
|115
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2982
|334
|2006.04.06 14:55
|sell
|116
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2827
|335
|2006.04.06 14:55
|modify
|113
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2827
|336
|2006.04.07 16:05
|t/p
|115
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|58.68
|15536.01
|337
|2006.04.07 16:05
|buy
|117
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.3063
|338
|2006.04.07 16:05
|sell
|118
|0.40
|1.2983
|0.0000
|1.2908
|339
|2006.04.07 16:05
|modify
|113
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2908
|340
|2006.04.07 16:05
|modify
|116
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2908
|341
|2006.04.17 03:08
|t/p
|113
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|-81.06
|15454.96
|342
|2006.04.17 03:08
|t/p
|116
|0.20
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|-28.61
|15426.34
|343
|2006.04.17 03:08
|t/p
|118
|0.40
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|198.09
|15624.44
|344
|2006.04.17 03:08
|sell
|119
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2827
|345
|2006.04.17 03:08
|buy
|120
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2982
|346
|2006.04.17 03:08
|modify
|117
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2982
|347
|2006.04.17 14:20
|t/p
|119
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|58.47
|15682.91
|348
|2006.04.17 14:20
|sell
|121
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2747
|349
|2006.04.17 14:20
|buy
|122
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2902
|350
|2006.04.17 14:20
|modify
|117
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2902
|351
|2006.04.17 14:20
|modify
|120
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2902
|352
|2006.04.18 11:35
|t/p
|121
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|57.77
|15740.68
|353
|2006.04.18 11:35
|sell
|123
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2667
|354
|2006.04.18 11:35
|buy
|124
|0.80
|1.2747
|0.0000
|1.2822
|355
|2006.04.18 11:35
|modify
|117
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2822
|356
|2006.04.18 11:35
|modify
|120
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2822
|357
|2006.04.18 11:35
|modify
|122
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2822
|358
|2006.04.19 19:00
|t/p
|123
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|58.14
|15798.81
|359
|2006.04.19 19:00
|sell
|125
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2587
|360
|2006.04.19 19:00
|buy
|126
|1.60
|1.2667
|0.0000
|1.2742
|361
|2006.04.19 19:00
|modify
|117
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2742
|362
|2006.04.19 19:00
|modify
|120
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2742
|363
|2006.04.19 19:00
|modify
|122
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2742
|364
|2006.04.19 19:00
|modify
|124
|0.80
|1.2747
|0.0000
|1.2742
|365
|2006.04.20 12:41
|t/p
|117
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|-181.17
|15617.64
|366
|2006.04.20 12:41
|t/p
|120
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|-249.84
|15367.81
|367
|2006.04.20 12:41
|t/p
|122
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|-248.55
|15119.26
|368
|2006.04.20 12:41
|t/p
|124
|0.80
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|-2.17
|15117.09
|369
|2006.04.20 12:41
|t/p
|126
|1.60
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|985.53
|16102.63
|370
|2006.04.20 12:41
|buy
|127
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2823
|371
|2006.04.20 12:41
|sell
|128
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2668
|372
|2006.04.20 12:41
|modify
|125
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2668
|373
|2006.04.24 20:12
|t/p
|125
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|-10.11
|16092.52
|374
|2006.04.24 20:12
|t/p
|128
|0.20
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|114.13
|16206.65
|375
|2006.04.24 20:12
|sell
|129
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2587
|376
|2006.04.24 20:12
|buy
|130
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2742
|377
|2006.04.24 20:12
|modify
|127
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2742
|378
|2006.04.27 13:51
|t/p
|127
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|1.68
|16208.33
|379
|2006.04.27 13:51
|t/p
|130
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|126.85
|16335.18
|380
|2006.04.27 13:51
|buy
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2822
|381
|2006.04.27 13:51
|sell
|132
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2667
|382
|2006.04.27 13:51
|modify
|129
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2667
|383
|2006.04.27 16:01
|t/p
|129
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|-9.32
|16325.87
|384
|2006.04.27 16:01
|t/p
|132
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|118.42
|16444.29
|385
|2006.04.27 16:01
|sell
|133
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2587
|386
|2006.04.27 16:01
|buy
|134
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2742
|387
|2006.04.27 16:01
|modify
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2742
|388
|2006.04.27 16:48
|t/p
|133
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|59.59
|16503.88
|389
|2006.04.27 16:48
|sell
|135
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2506
|390
|2006.04.27 16:48
|buy
|136
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2661
|391
|2006.04.27 16:48
|modify
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2661
|392
|2006.04.27 16:48
|modify
|134
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2661
|393
|2006.04.28 11:31
|t/p
|135
|0.10
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|58.92
|16562.80
|394
|2006.04.28 11:31
|sell
|137
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.2423
|395
|2006.04.28 11:31
|buy
|138
|0.80
|1.2503
|0.0000
|1.2578
|396
|2006.04.28 11:31
|modify
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2578
|397
|2006.04.28 11:31
|modify
|134
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2578
|398
|2006.04.28 11:31
|modify
|136
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2578
|399
|2006.04.28 17:05
|t/p
|137
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2423
|60.37
|16623.17
|400
|2006.04.28 17:05
|sell
|139
|0.10
|1.2418
|0.0000
|1.2343
|401
|2006.04.28 17:05
|buy
|140
|1.60
|1.2423
|0.0000
|1.2498
|402
|2006.04.28 17:05
|modify
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2498
|403
|2006.04.28 17:05
|modify
|134
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2498
|404
|2006.04.28 17:05
|modify
|136
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2498
|405
|2006.04.28 17:05
|modify
|138
|0.80
|1.2503
|0.0000
|1.2498
|406
|2006.05.01 14:56
|t/p
|139
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2343
|59.69
|16682.85
|407
|2006.05.01 14:56
|sell
|141
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2263
|408
|2006.05.01 14:56
|buy
|142
|3.20
|1.2343
|0.0000
|1.2418
|409
|2006.05.01 14:56
|modify
|131
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2418
|410
|2006.05.01 14:56
|modify
|134
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2418
|411
|2006.05.01 14:56
|modify
|136
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2418
|412
|2006.05.01 14:56
|modify
|138
|0.80
|1.2503
|0.0000
|1.2418
|413
|2006.05.01 14:56
|modify
|140
|1.60
|1.2423
|0.0000
|1.2418
|414
|2006.05.01 21:19
|t/p
|131
|0.10
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-263.07
|16419.78
|415
|2006.05.01 21:19
|t/p
|134
|0.20
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-397.31
|16022.47
|416
|2006.05.01 21:19
|t/p
|136
|0.40
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-533.75
|15488.72
|417
|2006.05.01 21:19
|t/p
|138
|0.80
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-540.19
|14948.52
|418
|2006.05.01 21:19
|t/p
|140
|1.60
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-49.80
|14898.72
|419
|2006.05.01 21:19
|t/p
|142
|3.20
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|1932.36
|16831.08
|420
|2006.05.01 21:19
|buy
|143
|0.10
|1.2425
|0.0000
|1.2500
|421
|2006.05.01 21:19
|sell
|144
|0.20
|1.2420
|0.0000
|1.2345
|422
|2006.05.01 21:19
|modify
|141
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2345
|423
|2006.05.02 12:07
|t/p
|141
|0.10
|1.2345
|0.0000
|1.2345
|-6.74
|16824.34
|424
|2006.05.02 12:07
|t/p
|144
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.2345
|119.38
|16943.72
|425
|2006.05.02 12:07
|sell
|145
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2263
|426
|2006.05.02 12:07
|buy
|146
|0.20
|1.2343
|0.0000
|1.2418
|427
|2006.05.02 12:07
|modify
|143
|0.10
|1.2425
|0.0000
|1.2418
|428
|2006.05.04 09:09
|t/p
|143
|0.10
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|-1.07
|16942.65
|429
|2006.05.04 09:09
|t/p
|146
|0.20
|1.2418
|0.0000
|1.2418
|128.10
|17070.75
|430
|2006.05.04 09:09
|buy
|147
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2498
|431
|2006.05.04 09:09
|sell
|148
|0.20
|1.2418
|0.0000
|1.2343
|432
|2006.05.04 09:09
|modify
|145
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2343
|433
|2006.05.04 16:04
|t/p
|145
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2343
|-8.34
|17062.40
|434
|2006.05.04 16:04
|t/p
|148
|0.20
|1.2343
|0.0000
|1.2343
|121.55
|17183.95
|435
|2006.05.04 16:04
|sell
|149
|0.10
|1.2336
|0.0000
|1.2261
|436
|2006.05.04 16:04
|buy
|150
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.2416
|437
|2006.05.04 16:04
|modify
|147
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2416
|438
|2006.05.04 20:11
|t/p
|149
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2261
|61.17
|17245.12
|439
|2006.05.04 20:11
|sell
|151
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2181
|440
|2006.05.04 20:11
|buy
|152
|0.40
|1.2261
|0.0000
|1.2336
|441
|2006.05.04 20:11
|modify
|147
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2336
|442
|2006.05.04 20:11
|modify
|150
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.2336
|443
|2006.05.10 08:50
|t/p
|151
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2181
|57.29
|17302.41
|444
|2006.05.10 08:50
|sell
|153
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2100
|445
|2006.05.10 08:50
|buy
|154
|0.80
|1.2180
|0.0000
|1.2255
|446
|2006.05.10 08:50
|modify
|147
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2255
|447
|2006.05.10 08:50
|modify
|150
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.2255
|448
|2006.05.10 08:50
|modify
|152
|0.40
|1.2261
|0.0000
|1.2255
|449
|2006.05.11 09:15
|t/p
|147
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|-130.69
|17171.72
|450
|2006.05.11 09:15
|t/p
|150
|0.20
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|-127.56
|17044.17
|451
|2006.05.11 09:15
|t/p
|152
|0.40
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|5.99
|17050.16
|452
|2006.05.11 09:15
|t/p
|154
|0.80
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|511.47
|17561.63
|453
|2006.05.11 09:15
|buy
|155
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2336
|454
|2006.05.11 09:15
|sell
|156
|0.20
|1.2256
|0.0000
|1.2181
|455
|2006.05.11 09:15
|modify
|153
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2181
|456
|2006.05.11 16:11
|t/p
|153
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2181
|-8.15
|17553.48
|457
|2006.05.11 16:11
|t/p
|156
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2181
|123.14
|17676.62
|458
|2006.05.11 16:11
|sell
|157
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2101
|459
|2006.05.11 16:11
|buy
|158
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2256
|460
|2006.05.11 16:11
|modify
|155
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2256
|461
|2006.05.11 17:58
|t/p
|157
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|61.98
|17738.60
|462
|2006.05.11 17:58
|sell
|159
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2021
|463
|2006.05.11 17:58
|buy
|160
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2176
|464
|2006.05.11 17:58
|modify
|155
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2176
|465
|2006.05.11 17:58
|modify
|158
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2176
|466
|2006.05.12 11:31
|t/p
|159
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|61.33
|17799.92
|467
|2006.05.12 11:31
|sell
|161
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.1940
|468
|2006.05.12 11:31
|buy
|162
|0.80
|1.2020
|0.0000
|1.2095
|469
|2006.05.12 11:31
|modify
|155
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2095
|470
|2006.05.12 11:31
|modify
|158
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2095
|471
|2006.05.12 11:31
|modify
|160
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2095
|472
|2006.05.15 00:19
|t/p
|161
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|61.75
|17861.67
|473
|2006.05.15 00:19
|sell
|163
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1859
|474
|2006.05.15 00:19
|buy
|164
|1.60
|1.1939
|0.0000
|1.2014
|475
|2006.05.15 00:19
|modify
|155
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2014
|476
|2006.05.15 00:19
|modify
|158
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2014
|477
|2006.05.15 00:19
|modify
|160
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2014
|478
|2006.05.15 00:19
|modify
|162
|0.80
|1.2020
|0.0000
|1.2014
|479
|2006.05.15 09:08
|t/p
|155
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-203.76
|17657.91
|480
|2006.05.15 09:08
|t/p
|158
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-274.36
|17383.55
|481
|2006.05.15 09:08
|t/p
|160
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-282.35
|17101.20
|482
|2006.05.15 09:08
|t/p
|162
|0.80
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|-32.64
|17068.55
|483
|2006.05.15 09:08
|t/p
|164
|1.60
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|998.83
|18067.38
|484
|2006.05.15 09:08
|buy
|165
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2094
|485
|2006.05.15 09:08
|sell
|166
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.1939
|486
|2006.05.15 09:08
|modify
|163
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1939
|487
|2006.05.15 12:41
|t/p
|165
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|62.01
|18129.39
|488
|2006.05.15 12:41
|buy
|167
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2174
|489
|2006.05.15 12:41
|sell
|168
|0.40
|1.2094
|0.0000
|1.2019
|490
|2006.05.15 12:41
|modify
|163
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.2019
|491
|2006.05.15 12:41
|modify
|166
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.2019
|492
|2006.05.17 10:59
|t/p
|163
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|-72.88
|18056.52
|493
|2006.05.17 10:59
|t/p
|166
|0.20
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|-12.61
|18043.90
|494
|2006.05.17 10:59
|t/p
|168
|0.40
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|241.04
|18284.94
|495
|2006.05.17 10:59
|sell
|169
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.1938
|496
|2006.05.17 10:59
|buy
|170
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.2093
|497
|2006.05.17 10:59
|modify
|167
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2093
|498
|2006.05.17 16:24
|t/p
|167
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|-3.13
|18281.81
|499
|2006.05.17 16:24
|t/p
|170
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|124.04
|18405.85
|500
|2006.05.17 16:24
|buy
|171
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2173
|501
|2006.05.17 16:24
|sell
|172
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2018
|502
|2006.05.17 16:24
|modify
|169
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2018
|503
|2006.05.17 17:32
|t/p
|171
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|61.61
|18467.46
|504
|2006.05.17 17:32
|buy
|173
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2253
|505
|2006.05.17 17:32
|sell
|174
|0.40
|1.2173
|0.0000
|1.2098
|506
|2006.05.17 17:32
|modify
|169
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2098
|507
|2006.05.17 17:32
|modify
|172
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2098
|508
|2006.05.18 15:34
|t/p
|169
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|-73.48
|18393.98
|509
|2006.05.18 15:34
|t/p
|172
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|-14.71
|18379.27
|510
|2006.05.18 15:34
|t/p
|174
|0.40
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|235.10
|18614.37
|511
|2006.05.18 15:34
|sell
|175
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2018
|512
|2006.05.18 15:34
|buy
|176
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2173
|513
|2006.05.18 15:34
|modify
|173
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2173
|514
|2006.05.19 09:41
|t/p
|173
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|-0.46
|18613.91
|515
|2006.05.19 09:41
|t/p
|176
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|125.05
|18738.96
|516
|2006.05.19 09:41
|buy
|177
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2253
|517
|2006.05.19 09:41
|sell
|178
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2098
|518
|2006.05.19 09:41
|modify
|175
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2098
|519
|2006.05.22 16:21
|t/p
|175
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|-6.28
|18732.69
|520
|2006.05.22 16:21
|t/p
|178
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|121.87
|18854.56
|521
|2006.05.22 16:21
|sell
|179
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2015
|522
|2006.05.22 16:21
|buy
|180
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2170
|523
|2006.05.22 16:21
|modify
|177
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2170
|524
|2006.05.24 16:38
|t/p
|177
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|-3.83
|18850.73
|525
|2006.05.24 16:38
|t/p
|180
|0.20
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|126.90
|18977.63
|526
|2006.05.24 16:38
|buy
|181
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2250
|527
|2006.05.24 16:38
|sell
|182
|0.20
|1.2170
|0.0000
|1.2095
|528
|2006.05.24 16:38
|modify
|179
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2095
|529
|2006.05.26 15:43
|t/p
|181
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2250
|64.87
|19042.50
|530
|2006.05.26 15:43
|buy
|183
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2332
|531
|2006.05.26 15:43
|sell
|184
|0.40
|1.2252
|0.0000
|1.2177
|532
|2006.05.26 15:43
|modify
|179
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2177
|533
|2006.05.26 15:43
|modify
|182
|0.20
|1.2170
|0.0000
|1.2177
|534
|2006.05.30 05:15
|t/p
|179
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2177
|-80.05
|18962.45
|535
|2006.05.30 05:15
|t/p
|182
|0.20
|1.2177
|0.0000
|1.2177
|-24.38
|18938.07
|536
|2006.05.30 05:15
|t/p
|184
|0.40
|1.2177
|0.0000
|1.2177
|237.87
|19175.94
|537
|2006.05.30 05:15
|sell
|185
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2093
|538
|2006.05.30 05:15
|buy
|186
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2248
|539
|2006.05.30 05:15
|modify
|183
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2248
|540
|2006.05.30 16:02
|t/p
|185
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|62.02
|19237.96
|541
|2006.05.30 16:02
|sell
|187
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2013
|542
|2006.05.30 16:02
|buy
|188
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2168
|543
|2006.05.30 16:02
|modify
|183
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2168
|544
|2006.05.30 16:02
|modify
|186
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2168
|545
|2006.05.31 17:20
|t/p
|183
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|-70.40
|19167.56
|546
|2006.05.31 17:20
|t/p
|186
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|-6.39
|19161.17
|547
|2006.05.31 17:20
|t/p
|188
|0.40
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|250.20
|19411.37
|548
|2006.05.31 17:20
|buy
|189
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2248
|549
|2006.05.31 17:20
|sell
|190
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.2093
|550
|2006.05.31 17:20
|modify
|187
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2093
|551
|2006.06.01 13:10
|t/p
|189
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2248
|63.97
|19475.34
|552
|2006.06.01 13:10
|buy
|191
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2329
|553
|2006.06.01 13:10
|sell
|192
|0.40
|1.2249
|0.0000
|1.2174
|554
|2006.06.01 13:10
|modify
|187
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2174
|555
|2006.06.01 13:10
|modify
|190
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.2174
|556
|2006.06.02 14:30
|t/p
|187
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|-76.01
|19399.33
|557
|2006.06.02 14:30
|t/p
|190
|0.20
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|-18.44
|19380.89
|558
|2006.06.02 14:30
|t/p
|192
|0.40
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|242.14
|19623.03
|559
|2006.06.02 14:30
|sell
|193
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2094
|560
|2006.06.02 14:30
|buy
|194
|0.20
|1.2174
|0.0000
|1.2249
|561
|2006.06.02 14:30
|modify
|191
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2249
|562
|2006.06.02 14:44
|t/p
|193
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|62.01
|19685.04
|563
|2006.06.02 14:44
|sell
|195
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2014
|564
|2006.06.02 14:44
|buy
|196
|0.40
|1.2094
|0.0000
|1.2169
|565
|2006.06.02 14:44
|modify
|191
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2169
|566
|2006.06.02 14:44
|modify
|194
|0.20
|1.2174
|0.0000
|1.2169
|567
|2006.06.06 15:37
|t/p
|191
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|-67.11
|19617.93
|568
|2006.06.06 15:37
|t/p
|194
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|-4.57
|19613.36
|569
|2006.06.06 15:37
|t/p
|196
|0.40
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|253.84
|19867.20
|570
|2006.06.06 15:37
|buy
|197
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2249
|571
|2006.06.06 15:37
|sell
|198
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2094
|572
|2006.06.06 15:37
|modify
|195
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2094
|573
|2006.06.08 09:21
|t/p
|197
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|64.88
|19932.08
|574
|2006.06.08 09:21
|buy
|199
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2329
|575
|2006.06.08 09:21
|sell
|200
|0.40
|1.2249
|0.0000
|1.2174
|576
|2006.06.08 09:21
|modify
|195
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2174
|577
|2006.06.08 09:21
|modify
|198
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2174
|578
|2006.06.08 14:33
|t/p
|199
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|60.83
|19992.91
|579
|2006.06.08 14:33
|buy
|201
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2409
|580
|2006.06.08 14:33
|sell
|202
|0.80
|1.2329
|0.0000
|1.2254
|581
|2006.06.08 14:33
|modify
|195
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2254
|582
|2006.06.08 14:33
|modify
|198
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2254
|583
|2006.06.08 14:33
|modify
|200
|0.40
|1.2249
|0.0000
|1.2254
|584
|2006.06.19 15:02
|t/p
|201
|0.10
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|68.66
|20061.57
|585
|2006.06.19 15:02
|buy
|203
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2489
|586
|2006.06.19 15:02
|sell
|204
|1.60
|1.2409
|0.0000
|1.2334
|587
|2006.06.19 15:02
|modify
|195
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2334
|588
|2006.06.19 15:02
|modify
|198
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2334
|589
|2006.06.19 15:02
|modify
|200
|0.40
|1.2249
|0.0000
|1.2334
|590
|2006.06.19 15:02
|modify
|202
|0.80
|1.2329
|0.0000
|1.2334
|591
|2006.06.21 17:57
|t/p
|195
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|-216.89
|19844.68
|592
|2006.06.21 17:57
|t/p
|198
|0.20
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|-299.76
|19544.92
|593
|2006.06.21 17:57
|t/p
|200
|0.40
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|-322.89
|19222.02
|594
|2006.06.21 17:57
|t/p
|202
|0.80
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|-126.86
|19095.16
|595
|2006.06.21 17:57
|t/p
|204
|1.60
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|938.66
|20033.82
|596
|2006.06.21 17:57
|sell
|205
|0.10
|1.2328
|0.0000
|1.2253
|597
|2006.06.21 17:57
|buy
|206
|0.20
|1.2333
|0.0000
|1.2408
|598
|2006.06.21 17:57
|modify
|203
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2408
|599
|2006.06.22 12:47
|t/p
|203
|0.10
|1.2408
|0.0000
|1.2408
|-0.27
|20033.55
|600
|2006.06.22 12:47
|t/p
|206
|0.20
|1.2408
|0.0000
|1.2408
|126.37
|20159.92
|601
|2006.06.22 12:47
|buy
|207
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2488
|602
|2006.06.22 12:47
|sell
|208
|0.20
|1.2408
|0.0000
|1.2333
|603
|2006.06.22 12:47
|modify
|205
|0.10
|1.2328
|0.0000
|1.2333
|604
|2006.06.23 13:48
|t/p
|207
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2488
|60.97
|20220.89
|605
|2006.06.23 13:48
|buy
|209
|0.10
|1.2493
|0.0000
|1.2568
|606
|2006.06.23 13:48
|sell
|210
|0.40
|1.2488
|0.0000
|1.2413
|607
|2006.06.23 13:48
|modify
|205
|0.10
|1.2328
|0.0000
|1.2413
|608
|2006.06.23 13:48
|modify
|208
|0.20
|1.2408
|0.0000
|1.2413
|609
|2006.06.26 19:42
|t/p
|205
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2413
|-73.86
|20147.04
|610
|2006.06.26 19:42
|t/p
|208
|0.20
|1.2413
|0.0000
|1.2413
|-12.35
|20134.68
|611
|2006.06.26 19:42
|t/p
|210
|0.40
|1.2413
|0.0000
|1.2413
|237.41
|20372.09
|612
|2006.06.26 19:42
|sell
|211
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2332
|613
|2006.06.26 19:42
|buy
|212
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2487
|614
|2006.06.26 19:42
|modify
|209
|0.10
|1.2493
|0.0000
|1.2487
|615
|2006.06.28 16:36
|t/p
|209
|0.10
|1.2487
|0.0000
|1.2487
|-2.06
|20370.03
|616
|2006.06.28 16:36
|t/p
|212
|0.20
|1.2487
|0.0000
|1.2487
|123.77
|20493.80
|617
|2006.06.28 16:36
|buy
|213
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2567
|618
|2006.06.28 16:36
|sell
|214
|0.20
|1.2487
|0.0000
|1.2412
|619
|2006.06.28 16:36
|modify
|211
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2412
|620
|2006.06.29 20:27
|t/p
|211
|0.10
|1.2412
|0.0000
|1.2412
|-9.40
|20484.41
|621
|2006.06.29 20:27
|t/p
|214
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2412
|114.41
|20598.82
|622
|2006.06.29 20:27
|sell
|215
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2332
|623
|2006.06.29 20:27
|buy
|216
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2487
|624
|2006.06.29 20:27
|modify
|213
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2487
|625
|2006.06.30 03:35
|t/p
|215
|0.10
|1.2332
|0.0000
|1.2332
|59.75
|20658.57
|626
|2006.06.30 03:35
|sell
|217
|0.10
|1.2327
|0.0000
|1.2252
|627
|2006.06.30 03:35
|buy
|218
|0.40
|1.2332
|0.0000
|1.2407
|628
|2006.06.30 03:35
|modify
|213
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2407
|629
|2006.06.30 03:35
|modify
|216
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2407
|630
|2006.06.30 17:00
|t/p
|217
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|61.21
|20719.78
|631
|2006.06.30 17:00
|sell
|219
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2172
|632
|2006.06.30 17:00
|buy
|220
|0.80
|1.2252
|0.0000
|1.2327
|633
|2006.06.30 17:00
|modify
|213
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2327
|634
|2006.06.30 17:00
|modify
|216
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2327
|635
|2006.06.30 17:00
|modify
|218
|0.40
|1.2332
|0.0000
|1.2327
|636
|2006.07.05 15:42
|t/p
|213
|0.10
|1.2327
|0.0000
|1.2327
|-127.46
|20592.32
|637
|2006.07.05 15:42
|t/p
|216
|0.20
|1.2327
|0.0000
|1.2327
|-130.60
|20461.72
|638
|2006.07.05 15:42
|t/p
|218
|0.40
|1.2327
|0.0000
|1.2327
|-5.26
|20456.45
|639
|2006.07.05 15:42
|t/p
|220
|0.80
|1.2327
|0.0000
|1.2327
|508.66
|20965.11
|640
|2006.07.05 15:42
|buy
|221
|0.10
|1.2332
|0.0000
|1.2407
|641
|2006.07.05 15:42
|sell
|222
|0.20
|1.2327
|0.0000
|1.2252
|642
|2006.07.05 15:42
|modify
|219
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2252
|643
|2006.07.07 14:30
|t/p
|219
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|-11.60
|20953.51
|644
|2006.07.07 14:30
|t/p
|222
|0.20
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|113.86
|21067.37
|645
|2006.07.07 14:30
|sell
|223
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2171
|646
|2006.07.07 14:30
|buy
|224
|0.20
|1.2251
|0.0000
|1.2326
|647
|2006.07.07 14:30
|modify
|221
|0.10
|1.2332
|0.0000
|1.2326
|648
|2006.07.11 08:57
|t/p
|221
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2326
|0.61
|21067.97
|649
|2006.07.11 08:57
|t/p
|224
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2326
|125.34
|21193.32
|650
|2006.07.11 08:57
|buy
|225
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2406
|651
|2006.07.11 08:57
|sell
|226
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2251
|652
|2006.07.11 08:57
|modify
|223
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2251
|653
|2006.07.17 10:15
|t/p
|225
|0.10
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|65.93
|21259.25
|654
|2006.07.17 10:15
|buy
|227
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2486
|655
|2006.07.17 10:15
|sell
|228
|0.40
|1.2406
|0.0000
|1.2331
|656
|2006.07.17 10:15
|modify
|223
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2331
|657
|2006.07.17 10:15
|modify
|226
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2331
|658
|2006.07.17 14:36
|t/p
|227
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|60.07
|21319.32
|659
|2006.07.17 14:36
|buy
|229
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2566
|660
|2006.07.17 14:36
|sell
|230
|0.80
|1.2486
|0.0000
|1.2411
|661
|2006.07.17 14:36
|modify
|223
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2411
|662
|2006.07.17 14:36
|modify
|226
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2411
|663
|2006.07.17 14:36
|modify
|228
|0.40
|1.2406
|0.0000
|1.2411
|664
|2006.07.19 13:29
|t/p
|229
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|61.52
|21380.83
|665
|2006.07.19 13:29
|buy
|231
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2646
|666
|2006.07.19 13:29
|sell
|232
|1.60
|1.2566
|0.0000
|1.2491
|667
|2006.07.19 13:29
|modify
|223
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2491
|668
|2006.07.19 13:29
|modify
|226
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2491
|669
|2006.07.19 13:29
|modify
|228
|0.40
|1.2406
|0.0000
|1.2491
|670
|2006.07.19 13:29
|modify
|230
|0.80
|1.2486
|0.0000
|1.2491
|671
|2006.07.19 16:09
|t/p
|223
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|-206.87
|21173.96
|672
|2006.07.19 16:09
|t/p
|226
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|-281.36
|20892.60
|673
|2006.07.19 16:09
|t/p
|228
|0.40
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|-280.78
|20611.82
|674
|2006.07.19 16:09
|t/p
|230
|0.80
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|-49.19
|20562.63
|675
|2006.07.19 16:09
|t/p
|232
|1.60
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|960.69
|21523.32
|676
|2006.07.19 16:09
|sell
|233
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.2411
|677
|2006.07.19 16:09
|buy
|234
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2566
|678
|2006.07.19 16:09
|modify
|231
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2566
|679
|2006.07.21 08:36
|t/p
|233
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2411
|56.14
|21579.46
|680
|2006.07.21 08:36
|sell
|235
|0.10
|1.2406
|0.0000
|1.2331
|681
|2006.07.21 08:36
|buy
|236
|0.40
|1.2411
|0.0000
|1.2486
|682
|2006.07.21 08:36
|modify
|231
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2486
|683
|2006.07.21 08:36
|modify
|234
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2486
|684
|2006.07.25 02:42
|t/p
|231
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|-62.60
|21516.86
|685
|2006.07.25 02:42
|t/p
|234
|0.20
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|2.95
|21519.81
|686
|2006.07.25 02:42
|t/p
|236
|0.40
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|247.58
|21767.38
|687
|2006.07.25 02:42
|buy
|237
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2566
|688
|2006.07.25 02:42
|sell
|238
|0.20
|1.2486
|0.0000
|1.2411
|689
|2006.07.25 02:42
|modify
|235
|0.10
|1.2406
|0.0000
|1.2411
|690
|2006.07.26 22:51
|t/p
|235
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2411
|-7.25
|21760.13
|691
|2006.07.26 22:51
|t/p
|238
|0.20
|1.2411
|0.0000
|1.2411
|118.71
|21878.85
|692
|2006.07.26 22:51
|sell
|239
|0.10
|1.2406
|0.0000
|1.2331
|693
|2006.07.26 22:51
|buy
|240
|0.20
|1.2411
|0.0000
|1.2486
|694
|2006.07.26 22:51
|modify
|237
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2486
|695
|2006.07.27 15:11
|t/p
|239
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2331
|57.60
|21936.45
|696
|2006.07.27 15:11
|sell
|241
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2251
|697
|2006.07.27 15:11
|buy
|242
|0.40
|1.2331
|0.0000
|1.2406
|698
|2006.07.27 15:11
|modify
|237
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2406
|699
|2006.07.27 15:11
|modify
|240
|0.20
|1.2411
|0.0000
|1.2406
|700
|2006.07.28 10:17
|t/p
|237
|0.10
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|-63.95
|21872.50
|701
|2006.07.28 10:17
|t/p
|240
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|-0.75
|21871.74
|702
|2006.07.28 10:17
|t/p
|242
|0.40
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|245.47
|22117.21
|703
|2006.07.28 10:17
|buy
|243
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2486
|704
|2006.07.28 10:17
|sell
|244
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2331
|705
|2006.07.28 10:17
|modify
|241
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2331
|706
|2006.07.28 15:15
|t/p
|241
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2331
|-5.12
|22112.09
|707
|2006.07.28 15:15
|t/p
|244
|0.20
|1.2331
|0.0000
|1.2331
|121.64
|22233.73
|708
|2006.07.28 15:15
|sell
|245
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2251
|709
|2006.07.28 15:15
|buy
|246
|0.20
|1.2331
|0.0000
|1.2406
|710
|2006.07.28 15:15
|modify
|243
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2406
|711
|2006.08.04 14:38
|t/p
|245
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2251
|53.71
|22287.44
|712
|2006.08.04 14:38
|sell
|247
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2171
|713
|2006.08.04 14:38
|buy
|248
|0.40
|1.2251
|0.0000
|1.2326
|714
|2006.08.04 14:38
|modify
|243
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2326
|715
|2006.08.04 14:38
|modify
|246
|0.20
|1.2331
|0.0000
|1.2326
|716
|2006.08.09 00:59
|t/p
|243
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2326
|-59.80
|22227.64
|717
|2006.08.09 00:59
|t/p
|246
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2326
|10.15
|22237.80
|718
|2006.08.09 00:59
|t/p
|248
|0.40
|1.2326
|0.0000
|1.2326
|254.27
|22492.06
|719
|2006.08.09 00:59
|buy
|249
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2410
|720
|2006.08.09 00:59
|sell
|250
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2255
|721
|2006.08.09 00:59
|modify
|247
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2255
|722
|2006.08.09 09:11
|t/p
|247
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|-10.56
|22481.51
|723
|2006.08.09 09:11
|t/p
|250
|0.20
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|122.40
|22603.91
|724
|2006.08.09 09:11
|sell
|251
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2175
|725
|2006.08.09 09:11
|buy
|252
|0.20
|1.2255
|0.0000
|1.2330
|726
|2006.08.09 09:11
|modify
|249
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2330
|727
|2006.08.10 16:22
|t/p
|249
|0.10
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|-1.32
|22602.58
|728
|2006.08.10 16:22
|t/p
|252
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|127.13
|22729.71
|729
|2006.08.10 16:22
|buy
|253
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2410
|730
|2006.08.10 16:22
|sell
|254
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2255
|731
|2006.08.10 16:22
|modify
|251
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2255
|732
|2006.08.11 14:31
|t/p
|253
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2410
|61.35
|22791.07
|733
|2006.08.11 14:31
|buy
|255
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2490
|734
|2006.08.11 14:31
|sell
|256
|0.40
|1.2410
|0.0000
|1.2335
|735
|2006.08.11 14:31
|modify
|251
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2335
|736
|2006.08.11 14:31
|modify
|254
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2335
|737
|2006.08.16 14:30
|t/p
|251
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|-76.42
|22714.65
|738
|2006.08.16 14:30
|t/p
|254
|0.20
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|-16.69
|22697.95
|739
|2006.08.16 14:30
|t/p
|256
|0.40
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|230.35
|22928.31
|740
|2006.08.16 14:30
|sell
|257
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2254
|741
|2006.08.16 14:30
|buy
|258
|0.20
|1.2334
|0.0000
|1.2409
|742
|2006.08.16 14:30
|modify
|255
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2409
|743
|2006.08.17 09:32
|t/p
|257
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2254
|57.98
|22986.29
|744
|2006.08.17 09:32
|sell
|259
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2174
|745
|2006.08.17 09:32
|buy
|260
|0.40
|1.2254
|0.0000
|1.2329
|746
|2006.08.17 09:32
|modify
|255
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2329
|747
|2006.08.17 09:32
|modify
|258
|0.20
|1.2334
|0.0000
|1.2329
|748
|2006.08.17 19:46
|t/p
|255
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-64.27
|22922.02
|749
|2006.08.17 19:46
|t/p
|258
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-2.63
|22919.39
|750
|2006.08.17 19:46
|t/p
|260
|0.40
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|243.30
|23162.69
|751
|2006.08.17 19:46
|buy
|261
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2410
|752
|2006.08.17 19:46
|sell
|262
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2255
|753
|2006.08.17 19:46
|modify
|259
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2255
|754
|2006.08.21 09:00
|t/p
|259
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|-7.05
|23155.64
|755
|2006.08.21 09:00
|t/p
|262
|0.20
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|118.11
|23273.75
|756
|2006.08.21 09:00
|sell
|263
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2175
|757
|2006.08.21 09:00
|buy
|264
|0.20
|1.2255
|0.0000
|1.2330
|758
|2006.08.21 09:00
|modify
|261
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2330
|759
|2006.08.22 15:33
|t/p
|261
|0.10
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|-1.32
|23272.43
|760
|2006.08.22 15:33
|t/p
|264
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|123.49
|23395.91
|761
|2006.08.22 15:33
|buy
|265
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2410
|762
|2006.08.22 15:33
|sell
|266
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2255
|763
|2006.08.22 15:33
|modify
|263
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2255
|764
|2006.08.25 16:08
|t/p
|265
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2410
|65.00
|23460.91
|765
|2006.08.25 16:08
|buy
|267
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2491
|766
|2006.08.25 16:08
|sell
|268
|0.40
|1.2411
|0.0000
|1.2336
|767
|2006.08.25 16:08
|modify
|263
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2336
|768
|2006.08.25 16:08
|modify
|266
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2336
|769
|2006.08.28 12:35
|t/p
|263
|0.10
|1.2336
|0.0000
|1.2336
|-77.23
|23383.68
|770
|2006.08.28 12:35
|t/p
|266
|0.20
|1.2336
|0.0000
|1.2336
|-22.61
|23361.07
|771
|2006.08.28 12:35
|t/p
|268
|0.40
|1.2336
|0.0000
|1.2336
|238.92
|23599.99
|772
|2006.08.28 12:35
|sell
|269
|0.10
|1.2330
|0.0000
|1.2255
|773
|2006.08.28 12:35
|buy
|270
|0.20
|1.2335
|0.0000
|1.2410
|774
|2006.08.28 12:35
|modify
|267
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2410
|775
|2006.08.31 12:58
|t/p
|269
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|55.83
|23655.83
|776
|2006.08.31 12:58
|sell
|271
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2174
|777
|2006.08.31 12:58
|buy
|272
|0.40
|1.2254
|0.0000
|1.2329
|778
|2006.08.31 12:58
|modify
|267
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2329
|779
|2006.08.31 12:58
|modify
|270
|0.20
|1.2335
|0.0000
|1.2329
|780
|2006.08.31 16:29
|t/p
|267
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-65.09
|23590.73
|781
|2006.08.31 16:29
|t/p
|270
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|-0.60
|23590.14
|782
|2006.08.31 16:29
|t/p
|272
|0.40
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|243.33
|23833.47
|783
|2006.08.31 16:29
|buy
|273
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2409
|784
|2006.08.31 16:29
|sell
|274
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2254
|785
|2006.08.31 16:29
|modify
|271
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2254
|786
|2006.09.07 13:07
|t/p
|273
|0.10
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|66.83
|23900.30
|787
|2006.09.07 13:07
|buy
|275
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2489
|788
|2006.09.07 13:07
|sell
|276
|0.40
|1.2409
|0.0000
|1.2334
|789
|2006.09.07 13:07
|modify
|271
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2334
|790
|2006.09.07 13:07
|modify
|274
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2334
|791
|2006.09.08 16:15
|t/p
|275
|0.10
|1.2489
|0.0000
|1.2489
|60.95
|23961.25
|792
|2006.09.08 16:15
|buy
|277
|0.10
|1.2496
|0.0000
|1.2571
|793
|2006.09.08 16:15
|sell
|278
|0.80
|1.2491
|0.0000
|1.2416
|794
|2006.09.08 16:15
|modify
|271
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2416
|795
|2006.09.08 16:15
|modify
|274
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2416
|796
|2006.09.08 16:15
|modify
|276
|0.40
|1.2409
|0.0000
|1.2416
|797
|2006.09.11 11:49
|t/p
|271
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2416
|-144.16
|23817.09
|798
|2006.09.11 11:49
|t/p
|274
|0.20
|1.2416
|0.0000
|1.2416
|-159.45
|23657.64
|799
|2006.09.11 11:49
|t/p
|276
|0.40
|1.2416
|0.0000
|1.2416
|-31.13
|23626.51
|800
|2006.09.11 11:49
|t/p
|278
|0.80
|1.2416
|0.0000
|1.2416
|474.67
|24101.17
|801
|2006.09.11 11:49
|sell
|279
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2336
|802
|2006.09.11 11:49
|buy
|280
|0.20
|1.2416
|0.0000
|1.2491
|803
|2006.09.11 11:49
|modify
|277
|0.10
|1.2496
|0.0000
|1.2491
|804
|2006.09.12 16:16
|t/p
|277
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|-2.17
|24099.00
|805
|2006.09.12 16:16
|t/p
|280
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|121.92
|24220.92
|806
|2006.09.12 16:16
|buy
|281
|0.10
|1.2496
|0.0000
|1.2571
|807
|2006.09.12 16:16
|sell
|282
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2416
|808
|2006.09.12 16:16
|modify
|279
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2416
|809
|2006.09.15 12:04
|t/p
|281
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|64.22
|24285.13
|810
|2006.09.15 12:04
|buy
|283
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2652
|811
|2006.09.15 12:04
|sell
|284
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2497
|812
|2006.09.15 12:04
|modify
|279
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2497
|813
|2006.09.15 12:04
|modify
|282
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2497
|814
|2006.09.19 03:34
|t/p
|279
|0.10
|1.2497
|0.0000
|1.2497
|-77.40
|24207.73
|815
|2006.09.19 03:34
|t/p
|282
|0.20
|1.2497
|0.0000
|1.2497
|-24.62
|24183.11
|816
|2006.09.19 03:34
|t/p
|284
|0.40
|1.2497
|0.0000
|1.2497
|231.48
|24414.58
|817
|2006.09.19 03:34
|sell
|285
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2417
|818
|2006.09.19 03:34
|buy
|286
|0.20
|1.2497
|0.0000
|1.2572
|819
|2006.09.19 03:34
|modify
|283
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2572
|820
|2006.09.22 02:11
|t/p
|285
|0.10
|1.2417
|0.0000
|1.2417
|55.03
|24469.62
|821
|2006.09.22 02:11
|sell
|287
|0.10
|1.2412
|0.0000
|1.2337
|822
|2006.09.22 02:11
|buy
|288
|0.40
|1.2417
|0.0000
|1.2492
|823
|2006.09.22 02:11
|modify
|283
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2492
|824
|2006.09.22 02:11
|modify
|286
|0.20
|1.2497
|0.0000
|1.2492
|825
|2006.09.22 14:14
|t/p
|287
|0.10
|1.2337
|0.0000
|1.2337
|60.81
|24530.43
|826
|2006.09.22 14:14
|sell
|289
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2254
|827
|2006.09.22 14:14
|buy
|290
|0.80
|1.2334
|0.0000
|1.2409
|828
|2006.09.22 14:14
|modify
|283
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2409
|829
|2006.09.22 14:14
|modify
|286
|0.20
|1.2497
|0.0000
|1.2409
|830
|2006.09.22 14:14
|modify
|288
|0.40
|1.2417
|0.0000
|1.2409
|831
|2006.09.26 10:48
|t/p
|283
|0.10
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|-127.17
|24403.25
|832
|2006.09.26 10:48
|t/p
|286
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|-129.05
|24274.21
|833
|2006.09.26 10:48
|t/p
|288
|0.40
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|-18.48
|24255.73
|834
|2006.09.26 10:48
|t/p
|290
|0.80
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|498.13
|24753.86
|835
|2006.09.26 10:48
|buy
|291
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2489
|836
|2006.09.26 10:48
|sell
|292
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2334
|837
|2006.09.26 10:48
|modify
|289
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2334
|838
|2006.09.29 08:24
|t/p
|291
|0.10
|1.2489
|0.0000
|1.2489
|64.62
|24818.47
|839
|2006.09.29 08:24
|buy
|293
|0.10
|1.2495
|0.0000
|1.2570
|840
|2006.09.29 08:24
|sell
|294
|0.40
|1.2490
|0.0000
|1.2415
|841
|2006.09.29 08:24
|modify
|289
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2415
|842
|2006.09.29 08:24
|modify
|292
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2415
|843
|2006.10.02 16:23
|t/p
|289
|0.10
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|-77.85
|24740.62
|844
|2006.10.02 16:23
|t/p
|292
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|-22.55
|24718.07
|845
|2006.10.02 16:23
|t/p
|294
|0.40
|1.2415
|0.0000
|1.2415
|237.35
|24955.42
|846
|2006.10.02 16:23
|sell
|295
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2335
|847
|2006.10.02 16:23
|buy
|296
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2490
|848
|2006.10.02 16:23
|modify
|293
|0.10
|1.2495
|0.0000
|1.2490
|849
|2006.10.04 10:46
|t/p
|293
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2490
|-1.26
|24954.16
|850
|2006.10.04 10:46
|t/p
|296
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2490
|123.73
|25077.89
|851
|2006.10.04 10:46
|buy
|297
|0.10
|1.2497
|0.0000
|1.2572
|852
|2006.10.04 10:46
|sell
|298
|0.20
|1.2492
|0.0000
|1.2417
|853
|2006.10.04 10:46
|modify
|295
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2417
|854
|2006.10.06 14:35
|t/p
|297
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|63.30
|25141.20
|855
|2006.10.06 14:35
|buy
|299
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2653
|856
|2006.10.06 14:35
|sell
|300
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2498
|857
|2006.10.06 14:35
|modify
|295
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2498
|858
|2006.10.06 14:35
|modify
|298
|0.20
|1.2492
|0.0000
|1.2498
|859
|2006.10.10 10:30
|t/p
|299
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|61.10
|25202.29
|860
|2006.10.10 10:30
|buy
|301
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2733
|861
|2006.10.10 10:30
|sell
|302
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.2578
|862
|2006.10.10 10:30
|modify
|295
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2578
|863
|2006.10.10 10:30
|modify
|298
|0.20
|1.2492
|0.0000
|1.2578
|864
|2006.10.10 10:30
|modify
|300
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2578
|865
|2006.10.11 20:24
|t/p
|301
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|59.80
|25262.09
|866
|2006.10.11 20:24
|buy
|303
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2814
|867
|2006.10.11 20:24
|sell
|304
|1.60
|1.2734
|0.0000
|1.2659
|868
|2006.10.11 20:24
|modify
|295
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2659
|869
|2006.10.11 20:24
|modify
|298
|0.20
|1.2492
|0.0000
|1.2659
|870
|2006.10.11 20:24
|modify
|300
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2659
|871
|2006.10.11 20:24
|modify
|302
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.2659
|872
|2006.10.17 17:40
|t/p
|295
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-212.81
|25049.29
|873
|2006.10.17 17:40
|t/p
|298
|0.20
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-291.76
|24757.53
|874
|2006.10.17 17:40
|t/p
|300
|0.40
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-310.39
|24447.14
|875
|2006.10.17 17:40
|t/p
|302
|0.80
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-98.01
|24349.13
|876
|2006.10.17 17:40
|t/p
|304
|1.60
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|845.01
|25194.15
|877
|2006.10.17 17:40
|sell
|305
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2578
|878
|2006.10.17 17:40
|buy
|306
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2733
|879
|2006.10.17 17:40
|modify
|303
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2733
|880
|2006.10.18 15:19
|t/p
|303
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|1.67
|25195.82
|881
|2006.10.18 15:19
|t/p
|306
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|119.61
|25315.42
|882
|2006.10.18 15:19
|buy
|307
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2816
|883
|2006.10.18 15:19
|sell
|308
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2661
|884
|2006.10.18 15:19
|modify
|305
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2661
|885
|2006.10.19 09:44
|t/p
|305
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|-10.61
|25304.81
|886
|2006.10.19 09:44
|t/p
|308
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|112.03
|25416.84
|887
|2006.10.19 09:44
|sell
|309
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2581
|888
|2006.10.19 09:44
|buy
|310
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2736
|889
|2006.10.19 09:44
|modify
|307
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2736
|890
|2006.10.19 19:46
|t/p
|309
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|59.61
|25476.45
|891
|2006.10.19 19:46
|sell
|311
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2501
|892
|2006.10.19 19:46
|buy
|312
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2656
|893
|2006.10.19 19:46
|modify
|307
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2656
|894
|2006.10.19 19:46
|modify
|310
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2656
|895
|2006.10.23 11:29
|t/p
|307
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|-62.59
|25413.86
|896
|2006.10.23 11:29
|t/p
|310
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|-4.25
|25409.61
|897
|2006.10.23 11:29
|t/p
|312
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|244.35
|25653.96
|898
|2006.10.23 11:29
|buy
|313
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2736
|899
|2006.10.23 11:29
|sell
|314
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2581
|900
|2006.10.23 11:29
|modify
|311
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2581
|901
|2006.10.26 09:27
|t/p
|311
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|-11.48
|25642.48
|902
|2006.10.26 09:27
|t/p
|314
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|108.51
|25750.99
|903
|2006.10.26 09:27
|sell
|315
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2500
|904
|2006.10.26 09:27
|buy
|316
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2655
|905
|2006.10.26 09:27
|modify
|313
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2655
|906
|2006.10.27 15:06
|t/p
|315
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2500
|58.93
|25809.91
|907
|2006.10.27 15:06
|sell
|317
|0.10
|1.2495
|0.0000
|1.2420
|908
|2006.10.27 15:06
|buy
|318
|0.40
|1.2500
|0.0000
|1.2575
|909
|2006.10.27 15:06
|modify
|313
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2575
|910
|2006.10.27 15:06
|modify
|316
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2575
|911
|2006.10.31 17:39
|t/p
|317
|0.10
|1.2420
|0.0000
|1.2420
|58.24
|25868.16
|912
|2006.10.31 17:39
|sell
|319
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2339
|913
|2006.10.31 17:39
|buy
|320
|0.80
|1.2419
|0.0000
|1.2494
|914
|2006.10.31 17:39
|modify
|313
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2494
|915
|2006.10.31 17:39
|modify
|316
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2494
|916
|2006.10.31 17:39
|modify
|318
|0.40
|1.2500
|0.0000
|1.2494
|917
|2006.11.03 14:31
|t/p
|313
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|-121.73
|25746.43
|918
|2006.11.03 14:31
|t/p
|316
|0.20
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|-122.99
|25623.44
|919
|2006.11.03 14:31
|t/p
|318
|0.40
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|6.37
|25629.81
|920
|2006.11.03 14:31
|t/p
|320
|0.80
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|516.53
|26146.34
|921
|2006.11.03 14:31
|buy
|321
|0.10
|1.2505
|0.0000
|1.2580
|922
|2006.11.03 14:31
|sell
|322
|0.20
|1.2500
|0.0000
|1.2425
|923
|2006.11.03 14:31
|modify
|319
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2425
|924
|2006.11.03 23:59
|close at stop
|322
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2425
|-63.80
|26082.54
|925
|2006.11.03 23:59
|close at stop
|321
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2580
|23.93
|26106.47
|926
|2006.11.03 23:59
|close at stop
|319
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2425
|-105.85
|26000.62