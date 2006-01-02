Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v3

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=80; Lots=0.1; magic=111;
Bars in test623Ticks modelled1005506Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit16000.62Gross profit31464.78Gross loss-15464.16
Profit factor2.03Expected payoff49.69
Absolute drawdown1366.08Maximal drawdown1784.13 (10.69%)Relative drawdown16.08% (1654.48)
Total trades322Short positions (won %)161 (52.17%)Long positions (won %)161 (53.42%)
Profit trades (% of total)170 (52.80%)Loss trades (% of total)152 (47.20%)
Largestprofit trade1959.45loss trade-540.19
Averageprofit trade185.09loss trade-101.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (427.32)consecutive losses (loss in money)5 (-1784.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1959.45 (1)consecutive loss (count of losses)-1784.13 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.101.31490.00001.3224
22006.01.02 00:00sell20.101.31440.00001.3069
32006.01.03 06:28t/p20.101.30690.00001.306956.3210056.32
42006.01.03 06:28sell30.101.30640.00001.2989
52006.01.03 06:28buy40.201.30690.00001.3144
62006.01.03 06:28modify10.101.31490.00001.3144
72006.01.03 16:00t/p30.101.29890.00001.298957.7410114.06
82006.01.03 16:00sell50.101.29840.00001.2909
92006.01.03 16:00buy60.401.29890.00001.3064
102006.01.03 16:00modify10.101.31490.00001.3064
112006.01.03 16:00modify40.201.30690.00001.3064
122006.01.03 20:33t/p50.101.29090.00001.290958.1110172.17
132006.01.03 20:33sell70.101.29020.00001.2827
142006.01.03 20:33buy80.801.29070.00001.2982
152006.01.03 20:33modify10.101.31490.00001.2982
162006.01.03 20:33modify40.201.30690.00001.2982
172006.01.03 20:33modify60.401.29890.00001.2982
182006.01.04 13:35t/p70.101.28270.00001.282757.4010229.56
192006.01.04 13:35sell90.101.28220.00001.2747
202006.01.04 13:35buy101.601.28270.00001.2902
212006.01.04 13:35modify10.101.31490.00001.2902
222006.01.04 13:35modify40.201.30690.00001.2902
232006.01.04 13:35modify60.401.29890.00001.2902
242006.01.04 13:35modify80.801.29070.00001.2902
252006.01.04 19:03t/p90.101.27470.00001.274758.8410288.40
262006.01.04 19:03sell110.101.27420.00001.2667
272006.01.04 19:03buy123.201.27470.00001.2822
282006.01.04 19:03modify10.101.31490.00001.2822
292006.01.04 19:03modify40.201.30690.00001.2822
302006.01.04 19:03modify60.401.29890.00001.2822
312006.01.04 19:03modify80.801.29070.00001.2822
322006.01.04 19:03modify101.601.28270.00001.2822
332006.01.05 12:03t/p10.101.28220.00001.2822-250.4610037.94
342006.01.05 12:03t/p40.201.28220.00001.2822-377.979659.97
352006.01.05 12:03t/p60.401.28220.00001.2822-506.379153.60
362006.01.05 12:03t/p80.801.28220.00001.2822-501.128652.48
372006.01.05 12:03t/p101.601.28220.00001.2822-18.568633.92
382006.01.05 12:03t/p123.201.28220.00001.28221959.4510593.37
392006.01.05 12:03buy130.101.28270.00001.2902
402006.01.05 12:03sell140.201.28220.00001.2747
412006.01.05 12:03modify110.101.27420.00001.2747
422006.01.06 14:30t/p110.101.27470.00001.2747-8.2110585.16
432006.01.06 14:30t/p140.201.27470.00001.2747115.5510700.71
442006.01.06 14:30sell150.101.27390.00001.2664
452006.01.06 14:30buy160.201.27440.00001.2819
462006.01.06 14:30modify130.101.28270.00001.2819
472006.01.10 14:41t/p130.101.28190.00001.2819-3.5010697.21
482006.01.10 14:41t/p160.201.28190.00001.2819120.6510817.86
492006.01.10 14:41buy170.101.28250.00001.2900
502006.01.10 14:41sell180.201.28200.00001.2745
512006.01.10 14:41modify150.101.27390.00001.2745
522006.01.11 17:48t/p150.101.27450.00001.2745-7.9310809.94
532006.01.11 17:48t/p180.201.27450.00001.2745115.5610925.50
542006.01.11 17:48sell190.101.27380.00001.2663
552006.01.11 17:48buy200.201.27430.00001.2818
562006.01.11 17:48modify170.101.28250.00001.2818
572006.01.12 15:00t/p170.101.28180.00001.2818-1.8110923.69
582006.01.12 15:00t/p200.201.28180.00001.2818122.5011046.19
592006.01.12 15:00buy210.101.28230.00001.2898
602006.01.12 15:00sell220.201.28180.00001.2743
612006.01.12 15:00modify190.101.27380.00001.2743
622006.01.16 00:39t/p190.101.27430.00001.2743-9.2911036.91
632006.01.16 00:39t/p220.201.27430.00001.2743113.4311150.33
642006.01.16 00:39sell230.101.27370.00001.2662
652006.01.16 00:39buy240.201.27420.00001.2817
662006.01.16 00:39modify210.101.28230.00001.2817
672006.01.17 01:56t/p210.101.28170.00001.2817-1.9411148.39
682006.01.17 01:56t/p240.201.28170.00001.2817118.8511267.24
692006.01.17 01:56buy250.101.28230.00001.2898
702006.01.17 01:56sell260.201.28180.00001.2743
712006.01.17 01:56modify230.101.27370.00001.2743
722006.01.18 14:45t/p230.101.27430.00001.2743-6.8611260.38
732006.01.18 14:45t/p260.201.27430.00001.2743115.5611375.95
742006.01.18 14:45sell270.101.27380.00001.2663
752006.01.18 14:45buy280.201.27430.00001.2818
762006.01.18 14:45modify250.101.28230.00001.2818
772006.01.18 17:42t/p250.101.28180.00001.2818-2.9911372.96
782006.01.18 17:42t/p280.201.28180.00001.2818117.0211489.98
792006.01.18 17:42buy290.101.28230.00001.2898
802006.01.18 17:42sell300.201.28180.00001.2743
812006.01.18 17:42modify270.101.27380.00001.2743
822006.01.23 00:41t/p270.101.27430.00001.2743-9.2911480.70
832006.01.23 00:41t/p300.201.27430.00001.2743106.9911587.69
842006.01.23 00:41sell310.101.27370.00001.2662
852006.01.23 00:41buy320.201.27420.00001.2817
862006.01.23 00:41modify290.101.28230.00001.2817
872006.01.23 01:43t/p310.101.26620.00001.266259.2311646.92
882006.01.23 01:43sell330.101.26570.00001.2582
892006.01.23 01:43buy340.401.26620.00001.2737
902006.01.23 01:43modify290.101.28230.00001.2737
912006.01.23 01:43modify320.201.27420.00001.2737
922006.01.23 18:46t/p330.101.25820.00001.258259.6111706.53
932006.01.23 18:46sell350.101.25770.00001.2502
942006.01.23 18:46buy360.801.25820.00001.2657
952006.01.23 18:46modify290.101.28230.00001.2657
962006.01.23 18:46modify320.201.27420.00001.2657
972006.01.23 18:46modify340.401.26620.00001.2657
982006.01.26 12:30t/p290.101.26570.00001.2657-122.0111584.52
992006.01.26 12:30t/p320.201.26570.00001.2657-125.1711459.35
1002006.01.26 12:30t/p340.401.26570.00001.26572.4611461.81
1012006.01.26 12:30t/p360.801.26570.00001.2657510.5411972.35
1022006.01.26 12:30buy370.101.26630.00001.2738
1032006.01.26 12:30sell380.201.26580.00001.2583
1042006.01.26 12:30modify350.101.25770.00001.2583
1052006.01.27 11:46t/p370.101.27380.00001.273859.7912032.15
1062006.01.27 11:46buy390.101.27430.00001.2818
1072006.01.27 11:46sell400.401.27380.00001.2663
1082006.01.27 11:46modify350.101.25770.00001.2663
1092006.01.27 11:46modify380.201.26580.00001.2663
1102006.01.27 19:14t/p390.101.28180.00001.281858.5112090.66
1112006.01.27 19:14buy410.101.28230.00001.2898
1122006.01.27 19:14sell420.801.28180.00001.2743
1132006.01.27 19:14modify350.101.25770.00001.2743
1142006.01.27 19:14modify380.201.26580.00001.2743
1152006.01.27 19:14modify400.401.27380.00001.2743
1162006.01.30 14:25t/p410.101.28980.00001.289859.0612149.72
1172006.01.30 14:25buy430.101.29030.00001.2978
1182006.01.30 14:25sell441.601.28980.00001.2823
1192006.01.30 14:25modify350.101.25770.00001.2823
1202006.01.30 14:25modify380.201.26580.00001.2823
1212006.01.30 14:25modify400.401.27380.00001.2823
1222006.01.30 14:25modify420.801.28180.00001.2823
1232006.01.31 13:29t/p350.101.28230.00001.2823-200.4211949.29
1242006.01.31 13:29t/p380.201.28230.00001.2823-263.7911685.51
1252006.01.31 13:29t/p400.401.28230.00001.2823-273.7311411.77
1262006.01.31 13:29t/p420.801.28230.00001.2823-48.3611363.41
1272006.01.31 13:29t/p441.601.28230.00001.2823918.6512282.07
1282006.01.31 13:29sell450.101.28180.00001.2743
1292006.01.31 13:29buy460.201.28230.00001.2898
1302006.01.31 13:29modify430.101.29030.00001.2898
1312006.02.01 20:22t/p430.101.28980.00001.2898-2.0512280.01
1322006.02.01 20:22t/p460.201.28980.00001.2898118.1312398.14
1332006.02.01 20:22buy470.101.29030.00001.2978
1342006.02.01 20:22sell480.201.28980.00001.2823
1352006.02.01 20:22modify450.101.28180.00001.2823
1362006.02.03 15:07t/p470.101.29780.00001.297861.4412459.58
1372006.02.03 15:07buy490.101.29830.00001.3058
1382006.02.03 15:07sell500.401.29780.00001.2903
1392006.02.03 15:07modify450.101.28180.00001.2903
1402006.02.03 15:07modify480.201.28980.00001.2903
1412006.02.10 16:54t/p490.101.30580.00001.305863.7612523.34
1422006.02.10 16:54buy510.101.30760.00001.3151
1432006.02.10 16:54sell520.801.30710.00001.2996
1442006.02.10 16:54modify450.101.28180.00001.2996
1452006.02.10 16:54modify480.201.28980.00001.2996
1462006.02.10 16:54modify500.401.29780.00001.2996
1472006.02.16 12:19t/p510.101.31510.00001.315162.5112585.85
1482006.02.16 12:19buy530.101.31560.00001.3231
1492006.02.16 12:19sell541.601.31510.00001.3076
1502006.02.16 12:19modify450.101.28180.00001.3076
1512006.02.16 12:19modify480.201.28980.00001.3076
1522006.02.16 12:19modify500.401.29780.00001.3076
1532006.02.16 12:19modify520.801.30710.00001.3076
1542006.02.20 03:20t/p450.101.30760.00001.3076-218.8112367.04
1552006.02.20 03:20t/p480.201.30760.00001.3076-313.0912053.95
1562006.02.20 03:20t/p500.401.30760.00001.3076-364.2411689.71
1572006.02.20 03:20t/p520.801.30760.00001.3076-99.2711590.44
1582006.02.20 03:20t/p541.601.30760.00001.3076883.5812474.02
1592006.02.20 03:20sell550.101.30680.00001.2993
1602006.02.20 03:20buy560.201.30730.00001.3148
1612006.02.20 03:20modify530.101.31560.00001.3148
1622006.02.22 14:30t/p530.101.31480.00001.3148-2.4312471.59
1632006.02.22 14:30t/p560.201.31480.00001.3148117.7412589.33
1642006.02.22 14:30buy570.101.31530.00001.3228
1652006.02.22 14:30sell580.201.31480.00001.3073
1662006.02.22 14:30modify550.101.30680.00001.3073
1672006.02.23 10:41t/p550.101.30730.00001.3073-9.1912580.15
1682006.02.23 10:41t/p580.201.30730.00001.3073108.3212688.47
1692006.02.23 10:41sell590.101.30660.00001.2991
1702006.02.23 10:41buy600.201.30710.00001.3146
1712006.02.23 10:41modify570.101.31530.00001.3146
1722006.02.24 16:23t/p570.101.31460.00001.3146-1.6712686.80
1732006.02.24 16:23t/p600.201.31460.00001.3146115.9312802.73
1742006.02.24 16:23buy610.101.31520.00001.3227
1752006.02.24 16:23sell620.201.31470.00001.3072
1762006.02.24 16:23modify590.101.30660.00001.3072
1772006.02.27 23:01t/p610.101.32270.00001.322757.6012860.33
1782006.02.27 23:01buy630.101.32330.00001.3308
1792006.02.27 23:01sell640.401.32280.00001.3153
1802006.02.27 23:01modify590.101.30660.00001.3153
1812006.02.27 23:01modify620.201.31470.00001.3153
1822006.02.28 16:10t/p590.101.31530.00001.3153-69.3712790.96
1832006.02.28 16:10t/p620.201.31530.00001.3153-13.4112777.55
1842006.02.28 16:10t/p640.401.31530.00001.3153223.8313001.38
1852006.02.28 16:10sell650.101.31460.00001.3071
1862006.02.28 16:10buy660.201.31510.00001.3226
1872006.02.28 16:10modify630.101.32330.00001.3226
1882006.03.01 14:06t/p650.101.30710.00001.307156.3313057.71
1892006.03.01 14:06sell670.101.30620.00001.2987
1902006.03.01 14:06buy680.401.30670.00001.3142
1912006.03.01 14:06modify630.101.32330.00001.3142
1922006.03.01 14:06modify660.201.31510.00001.3142
1932006.03.01 17:41t/p630.101.31420.00001.3142-67.4112990.29
1942006.03.01 17:41t/p660.201.31420.00001.3142-11.8712978.42
1952006.03.01 17:41t/p680.401.31420.00001.3142228.2713206.69
1962006.03.01 17:41buy690.101.31470.00001.3222
1972006.03.01 17:41sell700.201.31420.00001.3067
1982006.03.01 17:41modify670.101.30620.00001.3067
1992006.03.02 16:04t/p670.101.30670.00001.3067-7.0513199.64
2002006.03.02 16:04t/p700.201.30670.00001.3067108.3613308.00
2012006.03.02 16:04sell710.101.30610.00001.2986
2022006.03.02 16:04buy720.201.30660.00001.3141
2032006.03.02 16:04modify690.101.31470.00001.3141
2042006.03.02 21:26t/p710.101.29860.00001.298657.7613365.76
2052006.03.02 21:26sell730.101.29800.00001.2905
2062006.03.02 21:26buy740.401.29850.00001.3060
2072006.03.02 21:26modify690.101.31470.00001.3060
2082006.03.02 21:26modify720.201.30660.00001.3060
2092006.03.06 01:03t/p730.101.29050.00001.290555.9813421.75
2102006.03.06 01:03sell750.101.28990.00001.2824
2112006.03.06 01:03buy760.801.29040.00001.2979
2122006.03.06 01:03modify690.101.31470.00001.2979
2132006.03.06 01:03modify720.201.30660.00001.2979
2142006.03.06 01:03modify740.401.29850.00001.2979
2152006.03.06 13:38t/p690.101.29790.00001.2979-124.8613296.88
2162006.03.06 13:38t/p720.201.29790.00001.2979-130.4013166.49
2172006.03.06 13:38t/p740.401.29790.00001.2979-11.1813155.30
2182006.03.06 13:38t/p760.801.29790.00001.2979462.2513617.55
2192006.03.06 13:38buy770.101.29850.00001.3060
2202006.03.06 13:38sell780.201.29800.00001.2905
2212006.03.06 13:38modify750.101.28990.00001.2905
2222006.03.07 09:31t/p770.101.30600.00001.306058.3313675.89
2232006.03.07 09:31buy790.101.30660.00001.3141
2242006.03.07 09:31sell800.401.30610.00001.2986
2252006.03.07 09:31modify750.101.28990.00001.2986
2262006.03.07 09:31modify780.201.29800.00001.2986
2272006.03.07 15:13t/p790.101.31410.00001.314157.0713732.96
2282006.03.07 15:13buy810.101.31460.00001.3221
2292006.03.07 15:13sell820.801.31410.00001.3066
2302006.03.07 15:13modify750.101.28990.00001.3066
2312006.03.07 15:13modify780.201.29800.00001.3066
2322006.03.07 15:13modify800.401.30610.00001.3066
2332006.03.10 15:35t/p810.101.32210.00001.322161.3013794.25
2342006.03.10 15:35buy830.101.32260.00001.3301
2352006.03.10 15:35sell841.601.32210.00001.3146
2362006.03.10 15:35modify750.101.28990.00001.3146
2372006.03.10 15:35modify780.201.29800.00001.3146
2382006.03.10 15:35modify800.401.30610.00001.3146
2392006.03.10 15:35modify820.801.31410.00001.3146
2402006.03.13 02:29t/p750.101.31460.00001.3146-195.4113598.84
2412006.03.13 02:29t/p780.201.31460.00001.3146-267.5913331.25
2422006.03.13 02:29t/p800.401.31460.00001.3146-284.4013046.85
2432006.03.13 02:29t/p820.801.31460.00001.3146-81.9312964.91
2442006.03.13 02:29t/p841.601.31460.00001.3146895.7313860.64
2452006.03.13 02:29sell850.101.31400.00001.3065
2462006.03.13 02:29buy860.201.31450.00001.3220
2472006.03.13 02:29modify830.101.32260.00001.3220
2482006.03.14 16:00t/p850.101.30650.00001.306556.3413916.98
2492006.03.14 16:00sell870.101.30600.00001.2985
2502006.03.14 16:00buy880.401.30650.00001.3140
2512006.03.14 16:00modify830.101.32260.00001.3140
2522006.03.14 16:00modify860.201.31450.00001.3140
2532006.03.15 15:12t/p870.101.29850.00001.298556.6913973.67
2542006.03.15 15:12sell890.101.29800.00001.2905
2552006.03.15 15:12buy900.801.29850.00001.3060
2562006.03.15 15:12modify830.101.32260.00001.3060
2572006.03.15 15:12modify860.201.31450.00001.3060
2582006.03.15 15:12modify880.401.30650.00001.3060
2592006.03.16 18:18t/p890.101.29050.00001.290554.9014028.57
2602006.03.16 18:18sell910.101.29000.00001.2825
2612006.03.16 18:18buy921.601.29050.00001.2980
2622006.03.16 18:18modify830.101.32260.00001.2980
2632006.03.16 18:18modify860.201.31450.00001.2980
2642006.03.16 18:18modify880.401.30650.00001.2980
2652006.03.16 18:18modify900.801.29850.00001.2980
2662006.03.21 14:52t/p830.101.29800.00001.2980-181.3013847.27
2672006.03.21 14:52t/p860.201.29800.00001.2980-239.6313607.64
2682006.03.21 14:52t/p880.401.29800.00001.2980-236.3713371.27
2692006.03.21 14:52t/p900.801.29800.00001.298013.0113384.28
2702006.03.21 14:52t/p921.601.29800.00001.2980968.3314352.61
2712006.03.21 14:52buy930.101.29850.00001.3060
2722006.03.21 14:52sell940.201.29800.00001.2905
2732006.03.21 14:52modify910.101.29000.00001.2905
2742006.03.23 01:49t/p930.101.30600.00001.306061.0714413.69
2752006.03.23 01:49buy950.101.30660.00001.3141
2762006.03.23 01:49sell960.401.30610.00001.2986
2772006.03.23 01:49modify910.101.29000.00001.2986
2782006.03.23 01:49modify940.201.29800.00001.2986
2792006.03.23 16:21t/p950.101.31410.00001.314157.0714470.76
2802006.03.23 16:21buy970.101.31460.00001.3221
2812006.03.23 16:21sell980.801.31410.00001.3066
2822006.03.23 16:21modify910.101.29000.00001.3066
2832006.03.23 16:21modify940.201.29800.00001.3066
2842006.03.23 16:21modify960.401.30610.00001.3066
2852006.03.28 10:00t/p910.101.30660.00001.3066-137.8014332.96
2862006.03.28 10:00t/p940.201.30660.00001.3066-146.6814186.28
2872006.03.28 10:00t/p960.401.30660.00001.3066-28.1914158.09
2882006.03.28 10:00t/p980.801.30660.00001.3066433.5214591.61
2892006.03.28 10:00sell990.101.30590.00001.2984
2902006.03.28 10:00buy1000.201.30640.00001.3139
2912006.03.28 10:00modify970.101.31460.00001.3139
2922006.03.28 15:29t/p990.101.29840.00001.298457.7714649.38
2932006.03.28 15:29sell1010.101.29780.00001.2903
2942006.03.28 15:29buy1020.401.29830.00001.3058
2952006.03.28 15:29modify970.101.31460.00001.3058
2962006.03.28 15:29modify1000.201.30640.00001.3058
2972006.03.28 21:21t/p970.101.30580.00001.3058-64.6514584.73
2982006.03.28 21:21t/p1000.201.30580.00001.3058-9.1914575.54
2992006.03.28 21:21t/p1020.401.30580.00001.3058229.7314805.27
3002006.03.28 21:21buy1030.101.30640.00001.3139
3012006.03.28 21:21sell1040.201.30590.00001.2984
3022006.03.28 21:21modify1010.101.29780.00001.2984
3032006.03.30 16:37t/p1010.101.29840.00001.2984-8.9114796.35
3042006.03.30 16:37t/p1040.201.29840.00001.2984106.9614903.31
3052006.03.30 16:37sell1050.101.29780.00001.2903
3062006.03.30 16:37buy1060.201.29830.00001.3058
3072006.03.30 16:37modify1030.101.30640.00001.3058
3082006.03.31 12:03t/p1030.101.30580.00001.3058-0.0214903.29
3092006.03.31 12:03t/p1060.201.30580.00001.3058116.6915019.97
3102006.03.31 12:03buy1070.101.30650.00001.3140
3112006.03.31 12:03sell1080.201.30600.00001.2985
3122006.03.31 12:03modify1050.101.29780.00001.2985
3132006.04.04 11:41t/p1050.101.29850.00001.2985-8.6115011.36
3142006.04.04 11:41t/p1080.201.29850.00001.2985111.2315122.59
3152006.04.04 11:41sell1090.101.29800.00001.2905
3162006.04.04 11:41buy1100.201.29850.00001.3060
3172006.04.04 11:41modify1070.101.30650.00001.3060
3182006.04.04 14:29t/p1090.101.29050.00001.290558.1215180.71
3192006.04.04 14:29sell1110.101.29000.00001.2825
3202006.04.04 14:29buy1120.401.29050.00001.2980
3212006.04.04 14:29modify1070.101.30650.00001.2980
3222006.04.04 14:29modify1100.201.29850.00001.2980
3232006.04.05 15:39t/p1110.101.28250.00001.282557.4115238.12
3242006.04.05 15:39sell1130.101.28200.00001.2745
3252006.04.05 15:39buy1140.801.28250.00001.2900
3262006.04.05 15:39modify1070.101.30650.00001.2900
3272006.04.05 15:39modify1100.201.29850.00001.2900
3282006.04.05 15:39modify1120.401.29050.00001.2900
3292006.04.06 14:55t/p1070.101.29000.00001.2900-122.4115115.71
3302006.04.06 14:55t/p1100.201.29000.00001.2900-124.4514991.25
3312006.04.06 14:55t/p1120.401.29000.00001.2900-0.8914990.36
3322006.04.06 14:55t/p1140.801.29000.00001.2900486.9715477.33
3332006.04.06 14:55buy1150.101.29070.00001.2982
3342006.04.06 14:55sell1160.201.29020.00001.2827
3352006.04.06 14:55modify1130.101.28200.00001.2827
3362006.04.07 16:05t/p1150.101.29820.00001.298258.6815536.01
3372006.04.07 16:05buy1170.101.29880.00001.3063
3382006.04.07 16:05sell1180.401.29830.00001.2908
3392006.04.07 16:05modify1130.101.28200.00001.2908
3402006.04.07 16:05modify1160.201.29020.00001.2908
3412006.04.17 03:08t/p1130.101.29080.00001.2908-81.0615454.96
3422006.04.17 03:08t/p1160.201.29080.00001.2908-28.6115426.34
3432006.04.17 03:08t/p1180.401.29080.00001.2908198.0915624.44
3442006.04.17 03:08sell1190.101.29020.00001.2827
3452006.04.17 03:08buy1200.201.29070.00001.2982
3462006.04.17 03:08modify1170.101.29880.00001.2982
3472006.04.17 14:20t/p1190.101.28270.00001.282758.4715682.91
3482006.04.17 14:20sell1210.101.28220.00001.2747
3492006.04.17 14:20buy1220.401.28270.00001.2902
3502006.04.17 14:20modify1170.101.29880.00001.2902
3512006.04.17 14:20modify1200.201.29070.00001.2902
3522006.04.18 11:35t/p1210.101.27470.00001.274757.7715740.68
3532006.04.18 11:35sell1230.101.27420.00001.2667
3542006.04.18 11:35buy1240.801.27470.00001.2822
3552006.04.18 11:35modify1170.101.29880.00001.2822
3562006.04.18 11:35modify1200.201.29070.00001.2822
3572006.04.18 11:35modify1220.401.28270.00001.2822
3582006.04.19 19:00t/p1230.101.26670.00001.266758.1415798.81
3592006.04.19 19:00sell1250.101.26620.00001.2587
3602006.04.19 19:00buy1261.601.26670.00001.2742
3612006.04.19 19:00modify1170.101.29880.00001.2742
3622006.04.19 19:00modify1200.201.29070.00001.2742
3632006.04.19 19:00modify1220.401.28270.00001.2742
3642006.04.19 19:00modify1240.801.27470.00001.2742
3652006.04.20 12:41t/p1170.101.27420.00001.2742-181.1715617.64
3662006.04.20 12:41t/p1200.201.27420.00001.2742-249.8415367.81
3672006.04.20 12:41t/p1220.401.27420.00001.2742-248.5515119.26
3682006.04.20 12:41t/p1240.801.27420.00001.2742-2.1715117.09
3692006.04.20 12:41t/p1261.601.27420.00001.2742985.5316102.63
3702006.04.20 12:41buy1270.101.27480.00001.2823
3712006.04.20 12:41sell1280.201.27430.00001.2668
3722006.04.20 12:41modify1250.101.26620.00001.2668
3732006.04.24 20:12t/p1250.101.26680.00001.2668-10.1116092.52
3742006.04.24 20:12t/p1280.201.26680.00001.2668114.1316206.65
3752006.04.24 20:12sell1290.101.26620.00001.2587
3762006.04.24 20:12buy1300.201.26670.00001.2742
3772006.04.24 20:12modify1270.101.27480.00001.2742
3782006.04.27 13:51t/p1270.101.27420.00001.27421.6816208.33
3792006.04.27 13:51t/p1300.201.27420.00001.2742126.8516335.18
3802006.04.27 13:51buy1310.101.27470.00001.2822
3812006.04.27 13:51sell1320.201.27420.00001.2667
3822006.04.27 13:51modify1290.101.26620.00001.2667
3832006.04.27 16:01t/p1290.101.26670.00001.2667-9.3216325.87
3842006.04.27 16:01t/p1320.201.26670.00001.2667118.4216444.29
3852006.04.27 16:01sell1330.101.26620.00001.2587
3862006.04.27 16:01buy1340.201.26670.00001.2742
3872006.04.27 16:01modify1310.101.27470.00001.2742
3882006.04.27 16:48t/p1330.101.25870.00001.258759.5916503.88
3892006.04.27 16:48sell1350.101.25810.00001.2506
3902006.04.27 16:48buy1360.401.25860.00001.2661
3912006.04.27 16:48modify1310.101.27470.00001.2661
3922006.04.27 16:48modify1340.201.26670.00001.2661
3932006.04.28 11:31t/p1350.101.25060.00001.250658.9216562.80
3942006.04.28 11:31sell1370.101.24980.00001.2423
3952006.04.28 11:31buy1380.801.25030.00001.2578
3962006.04.28 11:31modify1310.101.27470.00001.2578
3972006.04.28 11:31modify1340.201.26670.00001.2578
3982006.04.28 11:31modify1360.401.25860.00001.2578
3992006.04.28 17:05t/p1370.101.24230.00001.242360.3716623.17
4002006.04.28 17:05sell1390.101.24180.00001.2343
4012006.04.28 17:05buy1401.601.24230.00001.2498
4022006.04.28 17:05modify1310.101.27470.00001.2498
4032006.04.28 17:05modify1340.201.26670.00001.2498
4042006.04.28 17:05modify1360.401.25860.00001.2498
4052006.04.28 17:05modify1380.801.25030.00001.2498
4062006.05.01 14:56t/p1390.101.23430.00001.234359.6916682.85
4072006.05.01 14:56sell1410.101.23380.00001.2263
4082006.05.01 14:56buy1423.201.23430.00001.2418
4092006.05.01 14:56modify1310.101.27470.00001.2418
4102006.05.01 14:56modify1340.201.26670.00001.2418
4112006.05.01 14:56modify1360.401.25860.00001.2418
4122006.05.01 14:56modify1380.801.25030.00001.2418
4132006.05.01 14:56modify1401.601.24230.00001.2418
4142006.05.01 21:19t/p1310.101.24180.00001.2418-263.0716419.78
4152006.05.01 21:19t/p1340.201.24180.00001.2418-397.3116022.47
4162006.05.01 21:19t/p1360.401.24180.00001.2418-533.7515488.72
4172006.05.01 21:19t/p1380.801.24180.00001.2418-540.1914948.52
4182006.05.01 21:19t/p1401.601.24180.00001.2418-49.8014898.72
4192006.05.01 21:19t/p1423.201.24180.00001.24181932.3616831.08
4202006.05.01 21:19buy1430.101.24250.00001.2500
4212006.05.01 21:19sell1440.201.24200.00001.2345
4222006.05.01 21:19modify1410.101.23380.00001.2345
4232006.05.02 12:07t/p1410.101.23450.00001.2345-6.7416824.34
4242006.05.02 12:07t/p1440.201.23450.00001.2345119.3816943.72
4252006.05.02 12:07sell1450.101.23380.00001.2263
4262006.05.02 12:07buy1460.201.23430.00001.2418
4272006.05.02 12:07modify1430.101.24250.00001.2418
4282006.05.04 09:09t/p1430.101.24180.00001.2418-1.0716942.65
4292006.05.04 09:09t/p1460.201.24180.00001.2418128.1017070.75
4302006.05.04 09:09buy1470.101.24230.00001.2498
4312006.05.04 09:09sell1480.201.24180.00001.2343
4322006.05.04 09:09modify1450.101.23380.00001.2343
4332006.05.04 16:04t/p1450.101.23430.00001.2343-8.3417062.40
4342006.05.04 16:04t/p1480.201.23430.00001.2343121.5517183.95
4352006.05.04 16:04sell1490.101.23360.00001.2261
4362006.05.04 16:04buy1500.201.23410.00001.2416
4372006.05.04 16:04modify1470.101.24230.00001.2416
4382006.05.04 20:11t/p1490.101.22610.00001.226161.1717245.12
4392006.05.04 20:11sell1510.101.22560.00001.2181
4402006.05.04 20:11buy1520.401.22610.00001.2336
4412006.05.04 20:11modify1470.101.24230.00001.2336
4422006.05.04 20:11modify1500.201.23410.00001.2336
4432006.05.10 08:50t/p1510.101.21810.00001.218157.2917302.41
4442006.05.10 08:50sell1530.101.21750.00001.2100
4452006.05.10 08:50buy1540.801.21800.00001.2255
4462006.05.10 08:50modify1470.101.24230.00001.2255
4472006.05.10 08:50modify1500.201.23410.00001.2255
4482006.05.10 08:50modify1520.401.22610.00001.2255
4492006.05.11 09:15t/p1470.101.22550.00001.2255-130.6917171.72
4502006.05.11 09:15t/p1500.201.22550.00001.2255-127.5617044.17
4512006.05.11 09:15t/p1520.401.22550.00001.22555.9917050.16
4522006.05.11 09:15t/p1540.801.22550.00001.2255511.4717561.63
4532006.05.11 09:15buy1550.101.22610.00001.2336
4542006.05.11 09:15sell1560.201.22560.00001.2181
4552006.05.11 09:15modify1530.101.21750.00001.2181
4562006.05.11 16:11t/p1530.101.21810.00001.2181-8.1517553.48
4572006.05.11 16:11t/p1560.201.21810.00001.2181123.1417676.62
4582006.05.11 16:11sell1570.101.21760.00001.2101
4592006.05.11 16:11buy1580.201.21810.00001.2256
4602006.05.11 16:11modify1550.101.22610.00001.2256
4612006.05.11 17:58t/p1570.101.21010.00001.210161.9817738.60
4622006.05.11 17:58sell1590.101.20960.00001.2021
4632006.05.11 17:58buy1600.401.21010.00001.2176
4642006.05.11 17:58modify1550.101.22610.00001.2176
4652006.05.11 17:58modify1580.201.21810.00001.2176
4662006.05.12 11:31t/p1590.101.20210.00001.202161.3317799.92
4672006.05.12 11:31sell1610.101.20150.00001.1940
4682006.05.12 11:31buy1620.801.20200.00001.2095
4692006.05.12 11:31modify1550.101.22610.00001.2095
4702006.05.12 11:31modify1580.201.21810.00001.2095
4712006.05.12 11:31modify1600.401.21010.00001.2095
4722006.05.15 00:19t/p1610.101.19400.00001.194061.7517861.67
4732006.05.15 00:19sell1630.101.19340.00001.1859
4742006.05.15 00:19buy1641.601.19390.00001.2014
4752006.05.15 00:19modify1550.101.22610.00001.2014
4762006.05.15 00:19modify1580.201.21810.00001.2014
4772006.05.15 00:19modify1600.401.21010.00001.2014
4782006.05.15 00:19modify1620.801.20200.00001.2014
4792006.05.15 09:08t/p1550.101.20140.00001.2014-203.7617657.91
4802006.05.15 09:08t/p1580.201.20140.00001.2014-274.3617383.55
4812006.05.15 09:08t/p1600.401.20140.00001.2014-282.3517101.20
4822006.05.15 09:08t/p1620.801.20140.00001.2014-32.6417068.55
4832006.05.15 09:08t/p1641.601.20140.00001.2014998.8318067.38
4842006.05.15 09:08buy1650.101.20190.00001.2094
4852006.05.15 09:08sell1660.201.20140.00001.1939
4862006.05.15 09:08modify1630.101.19340.00001.1939
4872006.05.15 12:41t/p1650.101.20940.00001.209462.0118129.39
4882006.05.15 12:41buy1670.101.20990.00001.2174
4892006.05.15 12:41sell1680.401.20940.00001.2019
4902006.05.15 12:41modify1630.101.19340.00001.2019
4912006.05.15 12:41modify1660.201.20140.00001.2019
4922006.05.17 10:59t/p1630.101.20190.00001.2019-72.8818056.52
4932006.05.17 10:59t/p1660.201.20190.00001.2019-12.6118043.90
4942006.05.17 10:59t/p1680.401.20190.00001.2019241.0418284.94
4952006.05.17 10:59sell1690.101.20130.00001.1938
4962006.05.17 10:59buy1700.201.20180.00001.2093
4972006.05.17 10:59modify1670.101.20990.00001.2093
4982006.05.17 16:24t/p1670.101.20930.00001.2093-3.1318281.81
4992006.05.17 16:24t/p1700.201.20930.00001.2093124.0418405.85
5002006.05.17 16:24buy1710.101.20980.00001.2173
5012006.05.17 16:24sell1720.201.20930.00001.2018
5022006.05.17 16:24modify1690.101.20130.00001.2018
5032006.05.17 17:32t/p1710.101.21730.00001.217361.6118467.46
5042006.05.17 17:32buy1730.101.21780.00001.2253
5052006.05.17 17:32sell1740.401.21730.00001.2098
5062006.05.17 17:32modify1690.101.20130.00001.2098
5072006.05.17 17:32modify1720.201.20930.00001.2098
5082006.05.18 15:34t/p1690.101.20980.00001.2098-73.4818393.98
5092006.05.18 15:34t/p1720.201.20980.00001.2098-14.7118379.27
5102006.05.18 15:34t/p1740.401.20980.00001.2098235.1018614.37
5112006.05.18 15:34sell1750.101.20930.00001.2018
5122006.05.18 15:34buy1760.201.20980.00001.2173
5132006.05.18 15:34modify1730.101.21780.00001.2173
5142006.05.19 09:41t/p1730.101.21730.00001.2173-0.4618613.91
5152006.05.19 09:41t/p1760.201.21730.00001.2173125.0518738.96
5162006.05.19 09:41buy1770.101.21780.00001.2253
5172006.05.19 09:41sell1780.201.21730.00001.2098
5182006.05.19 09:41modify1750.101.20930.00001.2098
5192006.05.22 16:21t/p1750.101.20980.00001.2098-6.2818732.69
5202006.05.22 16:21t/p1780.201.20980.00001.2098121.8718854.56
5212006.05.22 16:21sell1790.101.20900.00001.2015
5222006.05.22 16:21buy1800.201.20950.00001.2170
5232006.05.22 16:21modify1770.101.21780.00001.2170
5242006.05.24 16:38t/p1770.101.21700.00001.2170-3.8318850.73
5252006.05.24 16:38t/p1800.201.21700.00001.2170126.9018977.63
5262006.05.24 16:38buy1810.101.21750.00001.2250
5272006.05.24 16:38sell1820.201.21700.00001.2095
5282006.05.24 16:38modify1790.101.20900.00001.2095
5292006.05.26 15:43t/p1810.101.22500.00001.225064.8719042.50
5302006.05.26 15:43buy1830.101.22570.00001.2332
5312006.05.26 15:43sell1840.401.22520.00001.2177
5322006.05.26 15:43modify1790.101.20900.00001.2177
5332006.05.26 15:43modify1820.201.21700.00001.2177
5342006.05.30 05:15t/p1790.101.21770.00001.2177-80.0518962.45
5352006.05.30 05:15t/p1820.201.21770.00001.2177-24.3818938.07
5362006.05.30 05:15t/p1840.401.21770.00001.2177237.8719175.94
5372006.05.30 05:15sell1850.101.21680.00001.2093
5382006.05.30 05:15buy1860.201.21730.00001.2248
5392006.05.30 05:15modify1830.101.22570.00001.2248
5402006.05.30 16:02t/p1850.101.20930.00001.209362.0219237.96
5412006.05.30 16:02sell1870.101.20880.00001.2013
5422006.05.30 16:02buy1880.401.20930.00001.2168
5432006.05.30 16:02modify1830.101.22570.00001.2168
5442006.05.30 16:02modify1860.201.21730.00001.2168
5452006.05.31 17:20t/p1830.101.21680.00001.2168-70.4019167.56
5462006.05.31 17:20t/p1860.201.21680.00001.2168-6.3919161.17
5472006.05.31 17:20t/p1880.401.21680.00001.2168250.2019411.37
5482006.05.31 17:20buy1890.101.21730.00001.2248
5492006.05.31 17:20sell1900.201.21680.00001.2093
5502006.05.31 17:20modify1870.101.20880.00001.2093
5512006.06.01 13:10t/p1890.101.22480.00001.224863.9719475.34
5522006.06.01 13:10buy1910.101.22540.00001.2329
5532006.06.01 13:10sell1920.401.22490.00001.2174
5542006.06.01 13:10modify1870.101.20880.00001.2174
5552006.06.01 13:10modify1900.201.21680.00001.2174
5562006.06.02 14:30t/p1870.101.21740.00001.2174-76.0119399.33
5572006.06.02 14:30t/p1900.201.21740.00001.2174-18.4419380.89
5582006.06.02 14:30t/p1920.401.21740.00001.2174242.1419623.03
5592006.06.02 14:30sell1930.101.21690.00001.2094
5602006.06.02 14:30buy1940.201.21740.00001.2249
5612006.06.02 14:30modify1910.101.22540.00001.2249
5622006.06.02 14:44t/p1930.101.20940.00001.209462.0119685.04
5632006.06.02 14:44sell1950.101.20890.00001.2014
5642006.06.02 14:44buy1960.401.20940.00001.2169
5652006.06.02 14:44modify1910.101.22540.00001.2169
5662006.06.02 14:44modify1940.201.21740.00001.2169
5672006.06.06 15:37t/p1910.101.21690.00001.2169-67.1119617.93
5682006.06.06 15:37t/p1940.201.21690.00001.2169-4.5719613.36
5692006.06.06 15:37t/p1960.401.21690.00001.2169253.8419867.20
5702006.06.06 15:37buy1970.101.21740.00001.2249
5712006.06.06 15:37sell1980.201.21690.00001.2094
5722006.06.06 15:37modify1950.101.20890.00001.2094
5732006.06.08 09:21t/p1970.101.22490.00001.224964.8819932.08
5742006.06.08 09:21buy1990.101.22540.00001.2329
5752006.06.08 09:21sell2000.401.22490.00001.2174
5762006.06.08 09:21modify1950.101.20890.00001.2174
5772006.06.08 09:21modify1980.201.21690.00001.2174
5782006.06.08 14:33t/p1990.101.23290.00001.232960.8319992.91
5792006.06.08 14:33buy2010.101.23340.00001.2409
5802006.06.08 14:33sell2020.801.23290.00001.2254
5812006.06.08 14:33modify1950.101.20890.00001.2254
5822006.06.08 14:33modify1980.201.21690.00001.2254
5832006.06.08 14:33modify2000.401.22490.00001.2254
5842006.06.19 15:02t/p2010.101.24090.00001.240968.6620061.57
5852006.06.19 15:02buy2030.101.24140.00001.2489
5862006.06.19 15:02sell2041.601.24090.00001.2334
5872006.06.19 15:02modify1950.101.20890.00001.2334
5882006.06.19 15:02modify1980.201.21690.00001.2334
5892006.06.19 15:02modify2000.401.22490.00001.2334
5902006.06.19 15:02modify2020.801.23290.00001.2334
5912006.06.21 17:57t/p1950.101.23340.00001.2334-216.8919844.68
5922006.06.21 17:57t/p1980.201.23340.00001.2334-299.7619544.92
5932006.06.21 17:57t/p2000.401.23340.00001.2334-322.8919222.02
5942006.06.21 17:57t/p2020.801.23340.00001.2334-126.8619095.16
5952006.06.21 17:57t/p2041.601.23340.00001.2334938.6620033.82
5962006.06.21 17:57sell2050.101.23280.00001.2253
5972006.06.21 17:57buy2060.201.23330.00001.2408
5982006.06.21 17:57modify2030.101.24140.00001.2408
5992006.06.22 12:47t/p2030.101.24080.00001.2408-0.2720033.55
6002006.06.22 12:47t/p2060.201.24080.00001.2408126.3720159.92
6012006.06.22 12:47buy2070.101.24130.00001.2488
6022006.06.22 12:47sell2080.201.24080.00001.2333
6032006.06.22 12:47modify2050.101.23280.00001.2333
6042006.06.23 13:48t/p2070.101.24880.00001.248860.9720220.89
6052006.06.23 13:48buy2090.101.24930.00001.2568
6062006.06.23 13:48sell2100.401.24880.00001.2413
6072006.06.23 13:48modify2050.101.23280.00001.2413
6082006.06.23 13:48modify2080.201.24080.00001.2413
6092006.06.26 19:42t/p2050.101.24130.00001.2413-73.8620147.04
6102006.06.26 19:42t/p2080.201.24130.00001.2413-12.3520134.68
6112006.06.26 19:42t/p2100.401.24130.00001.2413237.4120372.09
6122006.06.26 19:42sell2110.101.24070.00001.2332
6132006.06.26 19:42buy2120.201.24120.00001.2487
6142006.06.26 19:42modify2090.101.24930.00001.2487
6152006.06.28 16:36t/p2090.101.24870.00001.2487-2.0620370.03
6162006.06.28 16:36t/p2120.201.24870.00001.2487123.7720493.80
6172006.06.28 16:36buy2130.101.24920.00001.2567
6182006.06.28 16:36sell2140.201.24870.00001.2412
6192006.06.28 16:36modify2110.101.24070.00001.2412
6202006.06.29 20:27t/p2110.101.24120.00001.2412-9.4020484.41
6212006.06.29 20:27t/p2140.201.24120.00001.2412114.4120598.82
6222006.06.29 20:27sell2150.101.24070.00001.2332
6232006.06.29 20:27buy2160.201.24120.00001.2487
6242006.06.29 20:27modify2130.101.24920.00001.2487
6252006.06.30 03:35t/p2150.101.23320.00001.233259.7520658.57
6262006.06.30 03:35sell2170.101.23270.00001.2252
6272006.06.30 03:35buy2180.401.23320.00001.2407
6282006.06.30 03:35modify2130.101.24920.00001.2407
6292006.06.30 03:35modify2160.201.24120.00001.2407
6302006.06.30 17:00t/p2170.101.22520.00001.225261.2120719.78
6312006.06.30 17:00sell2190.101.22470.00001.2172
6322006.06.30 17:00buy2200.801.22520.00001.2327
6332006.06.30 17:00modify2130.101.24920.00001.2327
6342006.06.30 17:00modify2160.201.24120.00001.2327
6352006.06.30 17:00modify2180.401.23320.00001.2327
6362006.07.05 15:42t/p2130.101.23270.00001.2327-127.4620592.32
6372006.07.05 15:42t/p2160.201.23270.00001.2327-130.6020461.72
6382006.07.05 15:42t/p2180.401.23270.00001.2327-5.2620456.45
6392006.07.05 15:42t/p2200.801.23270.00001.2327508.6620965.11
6402006.07.05 15:42buy2210.101.23320.00001.2407
6412006.07.05 15:42sell2220.201.23270.00001.2252
6422006.07.05 15:42modify2190.101.22470.00001.2252
6432006.07.07 14:30t/p2190.101.22520.00001.2252-11.6020953.51
6442006.07.07 14:30t/p2220.201.22520.00001.2252113.8621067.37
6452006.07.07 14:30sell2230.101.22460.00001.2171
6462006.07.07 14:30buy2240.201.22510.00001.2326
6472006.07.07 14:30modify2210.101.23320.00001.2326
6482006.07.11 08:57t/p2210.101.23260.00001.23260.6121067.97
6492006.07.11 08:57t/p2240.201.23260.00001.2326125.3421193.32
6502006.07.11 08:57buy2250.101.23310.00001.2406
6512006.07.11 08:57sell2260.201.23260.00001.2251
6522006.07.11 08:57modify2230.101.22460.00001.2251
6532006.07.17 10:15t/p2250.101.24060.00001.240665.9321259.25
6542006.07.17 10:15buy2270.101.24110.00001.2486
6552006.07.17 10:15sell2280.401.24060.00001.2331
6562006.07.17 10:15modify2230.101.22460.00001.2331
6572006.07.17 10:15modify2260.201.23260.00001.2331
6582006.07.17 14:36t/p2270.101.24860.00001.248660.0721319.32
6592006.07.17 14:36buy2290.101.24910.00001.2566
6602006.07.17 14:36sell2300.801.24860.00001.2411
6612006.07.17 14:36modify2230.101.22460.00001.2411
6622006.07.17 14:36modify2260.201.23260.00001.2411
6632006.07.17 14:36modify2280.401.24060.00001.2411
6642006.07.19 13:29t/p2290.101.25660.00001.256661.5221380.83
6652006.07.19 13:29buy2310.101.25710.00001.2646
6662006.07.19 13:29sell2321.601.25660.00001.2491
6672006.07.19 13:29modify2230.101.22460.00001.2491
6682006.07.19 13:29modify2260.201.23260.00001.2491
6692006.07.19 13:29modify2280.401.24060.00001.2491
6702006.07.19 13:29modify2300.801.24860.00001.2491
6712006.07.19 16:09t/p2230.101.24910.00001.2491-206.8721173.96
6722006.07.19 16:09t/p2260.201.24910.00001.2491-281.3620892.60
6732006.07.19 16:09t/p2280.401.24910.00001.2491-280.7820611.82
6742006.07.19 16:09t/p2300.801.24910.00001.2491-49.1920562.63
6752006.07.19 16:09t/p2321.601.24910.00001.2491960.6921523.32
6762006.07.19 16:09sell2330.101.24860.00001.2411
6772006.07.19 16:09buy2340.201.24910.00001.2566
6782006.07.19 16:09modify2310.101.25710.00001.2566
6792006.07.21 08:36t/p2330.101.24110.00001.241156.1421579.46
6802006.07.21 08:36sell2350.101.24060.00001.2331
6812006.07.21 08:36buy2360.401.24110.00001.2486
6822006.07.21 08:36modify2310.101.25710.00001.2486
6832006.07.21 08:36modify2340.201.24910.00001.2486
6842006.07.25 02:42t/p2310.101.24860.00001.2486-62.6021516.86
6852006.07.25 02:42t/p2340.201.24860.00001.24862.9521519.81
6862006.07.25 02:42t/p2360.401.24860.00001.2486247.5821767.38
6872006.07.25 02:42buy2370.101.24910.00001.2566
6882006.07.25 02:42sell2380.201.24860.00001.2411
6892006.07.25 02:42modify2350.101.24060.00001.2411
6902006.07.26 22:51t/p2350.101.24110.00001.2411-7.2521760.13
6912006.07.26 22:51t/p2380.201.24110.00001.2411118.7121878.85
6922006.07.26 22:51sell2390.101.24060.00001.2331
6932006.07.26 22:51buy2400.201.24110.00001.2486
6942006.07.26 22:51modify2370.101.24910.00001.2486
6952006.07.27 15:11t/p2390.101.23310.00001.233157.6021936.45
6962006.07.27 15:11sell2410.101.23260.00001.2251
6972006.07.27 15:11buy2420.401.23310.00001.2406
6982006.07.27 15:11modify2370.101.24910.00001.2406
6992006.07.27 15:11modify2400.201.24110.00001.2406
7002006.07.28 10:17t/p2370.101.24060.00001.2406-63.9521872.50
7012006.07.28 10:17t/p2400.201.24060.00001.2406-0.7521871.74
7022006.07.28 10:17t/p2420.401.24060.00001.2406245.4722117.21
7032006.07.28 10:17buy2430.101.24110.00001.2486
7042006.07.28 10:17sell2440.201.24060.00001.2331
7052006.07.28 10:17modify2410.101.23260.00001.2331
7062006.07.28 15:15t/p2410.101.23310.00001.2331-5.1222112.09
7072006.07.28 15:15t/p2440.201.23310.00001.2331121.6422233.73
7082006.07.28 15:15sell2450.101.23260.00001.2251
7092006.07.28 15:15buy2460.201.23310.00001.2406
7102006.07.28 15:15modify2430.101.24110.00001.2406
7112006.08.04 14:38t/p2450.101.22510.00001.225153.7122287.44
7122006.08.04 14:38sell2470.101.22460.00001.2171
7132006.08.04 14:38buy2480.401.22510.00001.2326
7142006.08.04 14:38modify2430.101.24110.00001.2326
7152006.08.04 14:38modify2460.201.23310.00001.2326
7162006.08.09 00:59t/p2430.101.23260.00001.2326-59.8022227.64
7172006.08.09 00:59t/p2460.201.23260.00001.232610.1522237.80
7182006.08.09 00:59t/p2480.401.23260.00001.2326254.2722492.06
7192006.08.09 00:59buy2490.101.23350.00001.2410
7202006.08.09 00:59sell2500.201.23300.00001.2255
7212006.08.09 00:59modify2470.101.22460.00001.2255
7222006.08.09 09:11t/p2470.101.22550.00001.2255-10.5622481.51
7232006.08.09 09:11t/p2500.201.22550.00001.2255122.4022603.91
7242006.08.09 09:11sell2510.101.22500.00001.2175
7252006.08.09 09:11buy2520.201.22550.00001.2330
7262006.08.09 09:11modify2490.101.23350.00001.2330
7272006.08.10 16:22t/p2490.101.23300.00001.2330-1.3222602.58
7282006.08.10 16:22t/p2520.201.23300.00001.2330127.1322729.71
7292006.08.10 16:22buy2530.101.23350.00001.2410
7302006.08.10 16:22sell2540.201.23300.00001.2255
7312006.08.10 16:22modify2510.101.22500.00001.2255
7322006.08.11 14:31t/p2530.101.24100.00001.241061.3522791.07
7332006.08.11 14:31buy2550.101.24150.00001.2490
7342006.08.11 14:31sell2560.401.24100.00001.2335
7352006.08.11 14:31modify2510.101.22500.00001.2335
7362006.08.11 14:31modify2540.201.23300.00001.2335
7372006.08.16 14:30t/p2510.101.23350.00001.2335-76.4222714.65
7382006.08.16 14:30t/p2540.201.23350.00001.2335-16.6922697.95
7392006.08.16 14:30t/p2560.401.23350.00001.2335230.3522928.31
7402006.08.16 14:30sell2570.101.23290.00001.2254
7412006.08.16 14:30buy2580.201.23340.00001.2409
7422006.08.16 14:30modify2550.101.24150.00001.2409
7432006.08.17 09:32t/p2570.101.22540.00001.225457.9822986.29
7442006.08.17 09:32sell2590.101.22490.00001.2174
7452006.08.17 09:32buy2600.401.22540.00001.2329
7462006.08.17 09:32modify2550.101.24150.00001.2329
7472006.08.17 09:32modify2580.201.23340.00001.2329
7482006.08.17 19:46t/p2550.101.23290.00001.2329-64.2722922.02
7492006.08.17 19:46t/p2580.201.23290.00001.2329-2.6322919.39
7502006.08.17 19:46t/p2600.401.23290.00001.2329243.3023162.69
7512006.08.17 19:46buy2610.101.23350.00001.2410
7522006.08.17 19:46sell2620.201.23300.00001.2255
7532006.08.17 19:46modify2590.101.22490.00001.2255
7542006.08.21 09:00t/p2590.101.22550.00001.2255-7.0523155.64
7552006.08.21 09:00t/p2620.201.22550.00001.2255118.1123273.75
7562006.08.21 09:00sell2630.101.22500.00001.2175
7572006.08.21 09:00buy2640.201.22550.00001.2330
7582006.08.21 09:00modify2610.101.23350.00001.2330
7592006.08.22 15:33t/p2610.101.23300.00001.2330-1.3223272.43
7602006.08.22 15:33t/p2640.201.23300.00001.2330123.4923395.91
7612006.08.22 15:33buy2650.101.23350.00001.2410
7622006.08.22 15:33sell2660.201.23300.00001.2255
7632006.08.22 15:33modify2630.101.22500.00001.2255
7642006.08.25 16:08t/p2650.101.24100.00001.241065.0023460.91
7652006.08.25 16:08buy2670.101.24160.00001.2491
7662006.08.25 16:08sell2680.401.24110.00001.2336
7672006.08.25 16:08modify2630.101.22500.00001.2336
7682006.08.25 16:08modify2660.201.23300.00001.2336
7692006.08.28 12:35t/p2630.101.23360.00001.2336-77.2323383.68
7702006.08.28 12:35t/p2660.201.23360.00001.2336-22.6123361.07
7712006.08.28 12:35t/p2680.401.23360.00001.2336238.9223599.99
7722006.08.28 12:35sell2690.101.23300.00001.2255
7732006.08.28 12:35buy2700.201.23350.00001.2410
7742006.08.28 12:35modify2670.101.24160.00001.2410
7752006.08.31 12:58t/p2690.101.22550.00001.225555.8323655.83
7762006.08.31 12:58sell2710.101.22490.00001.2174
7772006.08.31 12:58buy2720.401.22540.00001.2329
7782006.08.31 12:58modify2670.101.24160.00001.2329
7792006.08.31 12:58modify2700.201.23350.00001.2329
7802006.08.31 16:29t/p2670.101.23290.00001.2329-65.0923590.73
7812006.08.31 16:29t/p2700.201.23290.00001.2329-0.6023590.14
7822006.08.31 16:29t/p2720.401.23290.00001.2329243.3323833.47
7832006.08.31 16:29buy2730.101.23340.00001.2409
7842006.08.31 16:29sell2740.201.23290.00001.2254
7852006.08.31 16:29modify2710.101.22490.00001.2254
7862006.09.07 13:07t/p2730.101.24090.00001.240966.8323900.30
7872006.09.07 13:07buy2750.101.24140.00001.2489
7882006.09.07 13:07sell2760.401.24090.00001.2334
7892006.09.07 13:07modify2710.101.22490.00001.2334
7902006.09.07 13:07modify2740.201.23290.00001.2334
7912006.09.08 16:15t/p2750.101.24890.00001.248960.9523961.25
7922006.09.08 16:15buy2770.101.24960.00001.2571
7932006.09.08 16:15sell2780.801.24910.00001.2416
7942006.09.08 16:15modify2710.101.22490.00001.2416
7952006.09.08 16:15modify2740.201.23290.00001.2416
7962006.09.08 16:15modify2760.401.24090.00001.2416
7972006.09.11 11:49t/p2710.101.24160.00001.2416-144.1623817.09
7982006.09.11 11:49t/p2740.201.24160.00001.2416-159.4523657.64
7992006.09.11 11:49t/p2760.401.24160.00001.2416-31.1323626.51
8002006.09.11 11:49t/p2780.801.24160.00001.2416474.6724101.17
8012006.09.11 11:49sell2790.101.24110.00001.2336
8022006.09.11 11:49buy2800.201.24160.00001.2491
8032006.09.11 11:49modify2770.101.24960.00001.2491
8042006.09.12 16:16t/p2770.101.24910.00001.2491-2.1724099.00
8052006.09.12 16:16t/p2800.201.24910.00001.2491121.9224220.92
8062006.09.12 16:16buy2810.101.24960.00001.2571
8072006.09.12 16:16sell2820.201.24910.00001.2416
8082006.09.12 16:16modify2790.101.24110.00001.2416
8092006.09.15 12:04t/p2810.101.25710.00001.257164.2224285.13
8102006.09.15 12:04buy2830.101.25770.00001.2652
8112006.09.15 12:04sell2840.401.25720.00001.2497
8122006.09.15 12:04modify2790.101.24110.00001.2497
8132006.09.15 12:04modify2820.201.24910.00001.2497
8142006.09.19 03:34t/p2790.101.24970.00001.2497-77.4024207.73
8152006.09.19 03:34t/p2820.201.24970.00001.2497-24.6224183.11
8162006.09.19 03:34t/p2840.401.24970.00001.2497231.4824414.58
8172006.09.19 03:34sell2850.101.24920.00001.2417
8182006.09.19 03:34buy2860.201.24970.00001.2572
8192006.09.19 03:34modify2830.101.25770.00001.2572
8202006.09.22 02:11t/p2850.101.24170.00001.241755.0324469.62
8212006.09.22 02:11sell2870.101.24120.00001.2337
8222006.09.22 02:11buy2880.401.24170.00001.2492
8232006.09.22 02:11modify2830.101.25770.00001.2492
8242006.09.22 02:11modify2860.201.24970.00001.2492
8252006.09.22 14:14t/p2870.101.23370.00001.233760.8124530.43
8262006.09.22 14:14sell2890.101.23290.00001.2254
8272006.09.22 14:14buy2900.801.23340.00001.2409
8282006.09.22 14:14modify2830.101.25770.00001.2409
8292006.09.22 14:14modify2860.201.24970.00001.2409
8302006.09.22 14:14modify2880.401.24170.00001.2409
8312006.09.26 10:48t/p2830.101.24090.00001.2409-127.1724403.25
8322006.09.26 10:48t/p2860.201.24090.00001.2409-129.0524274.21
8332006.09.26 10:48t/p2880.401.24090.00001.2409-18.4824255.73
8342006.09.26 10:48t/p2900.801.24090.00001.2409498.1324753.86
8352006.09.26 10:48buy2910.101.24140.00001.2489
8362006.09.26 10:48sell2920.201.24090.00001.2334
8372006.09.26 10:48modify2890.101.23290.00001.2334
8382006.09.29 08:24t/p2910.101.24890.00001.248964.6224818.47
8392006.09.29 08:24buy2930.101.24950.00001.2570
8402006.09.29 08:24sell2940.401.24900.00001.2415
8412006.09.29 08:24modify2890.101.23290.00001.2415
8422006.09.29 08:24modify2920.201.24090.00001.2415
8432006.10.02 16:23t/p2890.101.24150.00001.2415-77.8524740.62
8442006.10.02 16:23t/p2920.201.24150.00001.2415-22.5524718.07
8452006.10.02 16:23t/p2940.401.24150.00001.2415237.3524955.42
8462006.10.02 16:23sell2950.101.24100.00001.2335
8472006.10.02 16:23buy2960.201.24150.00001.2490
8482006.10.02 16:23modify2930.101.24950.00001.2490
8492006.10.04 10:46t/p2930.101.24900.00001.2490-1.2624954.16
8502006.10.04 10:46t/p2960.201.24900.00001.2490123.7325077.89
8512006.10.04 10:46buy2970.101.24970.00001.2572
8522006.10.04 10:46sell2980.201.24920.00001.2417
8532006.10.04 10:46modify2950.101.24100.00001.2417
8542006.10.06 14:35t/p2970.101.25720.00001.257263.3025141.20
8552006.10.06 14:35buy2990.101.25780.00001.2653
8562006.10.06 14:35sell3000.401.25730.00001.2498
8572006.10.06 14:35modify2950.101.24100.00001.2498
8582006.10.06 14:35modify2980.201.24920.00001.2498
8592006.10.10 10:30t/p2990.101.26530.00001.265361.1025202.29
8602006.10.10 10:30buy3010.101.26580.00001.2733
8612006.10.10 10:30sell3020.801.26530.00001.2578
8622006.10.10 10:30modify2950.101.24100.00001.2578
8632006.10.10 10:30modify2980.201.24920.00001.2578
8642006.10.10 10:30modify3000.401.25730.00001.2578
8652006.10.11 20:24t/p3010.101.27330.00001.273359.8025262.09
8662006.10.11 20:24buy3030.101.27390.00001.2814
8672006.10.11 20:24sell3041.601.27340.00001.2659
8682006.10.11 20:24modify2950.101.24100.00001.2659
8692006.10.11 20:24modify2980.201.24920.00001.2659
8702006.10.11 20:24modify3000.401.25730.00001.2659
8712006.10.11 20:24modify3020.801.26530.00001.2659
8722006.10.17 17:40t/p2950.101.26590.00001.2659-212.8125049.29
8732006.10.17 17:40t/p2980.201.26590.00001.2659-291.7624757.53
8742006.10.17 17:40t/p3000.401.26590.00001.2659-310.3924447.14
8752006.10.17 17:40t/p3020.801.26590.00001.2659-98.0124349.13
8762006.10.17 17:40t/p3041.601.26590.00001.2659845.0125194.15
8772006.10.17 17:40sell3050.101.26530.00001.2578
8782006.10.17 17:40buy3060.201.26580.00001.2733
8792006.10.17 17:40modify3030.101.27390.00001.2733
8802006.10.18 15:19t/p3030.101.27330.00001.27331.6725195.82
8812006.10.18 15:19t/p3060.201.27330.00001.2733119.6125315.42
8822006.10.18 15:19buy3070.101.27410.00001.2816
8832006.10.18 15:19sell3080.201.27360.00001.2661
8842006.10.18 15:19modify3050.101.26530.00001.2661
8852006.10.19 09:44t/p3050.101.26610.00001.2661-10.6125304.81
8862006.10.19 09:44t/p3080.201.26610.00001.2661112.0325416.84
8872006.10.19 09:44sell3090.101.26560.00001.2581
8882006.10.19 09:44buy3100.201.26610.00001.2736
8892006.10.19 09:44modify3070.101.27410.00001.2736
8902006.10.19 19:46t/p3090.101.25810.00001.258159.6125476.45
8912006.10.19 19:46sell3110.101.25760.00001.2501
8922006.10.19 19:46buy3120.401.25810.00001.2656
8932006.10.19 19:46modify3070.101.27410.00001.2656
8942006.10.19 19:46modify3100.201.26610.00001.2656
8952006.10.23 11:29t/p3070.101.26560.00001.2656-62.5925413.86
8962006.10.23 11:29t/p3100.201.26560.00001.2656-4.2525409.61
8972006.10.23 11:29t/p3120.401.26560.00001.2656244.3525653.96
8982006.10.23 11:29buy3130.101.26610.00001.2736
8992006.10.23 11:29sell3140.201.26560.00001.2581
9002006.10.23 11:29modify3110.101.25760.00001.2581
9012006.10.26 09:27t/p3110.101.25810.00001.2581-11.4825642.48
9022006.10.26 09:27t/p3140.201.25810.00001.2581108.5125750.99
9032006.10.26 09:27sell3150.101.25750.00001.2500
9042006.10.26 09:27buy3160.201.25800.00001.2655
9052006.10.26 09:27modify3130.101.26610.00001.2655
9062006.10.27 15:06t/p3150.101.25000.00001.250058.9325809.91
9072006.10.27 15:06sell3170.101.24950.00001.2420
9082006.10.27 15:06buy3180.401.25000.00001.2575
9092006.10.27 15:06modify3130.101.26610.00001.2575
9102006.10.27 15:06modify3160.201.25800.00001.2575
9112006.10.31 17:39t/p3170.101.24200.00001.242058.2425868.16
9122006.10.31 17:39sell3190.101.24140.00001.2339
9132006.10.31 17:39buy3200.801.24190.00001.2494
9142006.10.31 17:39modify3130.101.26610.00001.2494
9152006.10.31 17:39modify3160.201.25800.00001.2494
9162006.10.31 17:39modify3180.401.25000.00001.2494
9172006.11.03 14:31t/p3130.101.24940.00001.2494-121.7325746.43
9182006.11.03 14:31t/p3160.201.24940.00001.2494-122.9925623.44
9192006.11.03 14:31t/p3180.401.24940.00001.24946.3725629.81
9202006.11.03 14:31t/p3200.801.24940.00001.2494516.5326146.34
9212006.11.03 14:31buy3210.101.25050.00001.2580
9222006.11.03 14:31sell3220.201.25000.00001.2425
9232006.11.03 14:31modify3190.101.24140.00001.2425
9242006.11.03 23:59close at stop3220.201.25400.00001.2425-63.8026082.54
9252006.11.03 23:59close at stop3210.101.25350.00001.258023.9326106.47
9262006.11.03 23:59close at stop3190.101.25400.00001.2425-105.8526000.62