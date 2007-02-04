North Finance Co Ltd

Account: 389406 Name: terminator2_203 Currency: USD 2007 February 6, 17:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73549222007.02.04 16:27balanceDeposit5 000.00
73559502007.02.05 02:22buy0.10audusd0.77510.00000.77892007.02.05 10:010.77450.000.000.00-6.00
73560112007.02.05 02:30buy0.20audusd0.77470.00000.77852007.02.05 10:010.77470.000.000.000.00
73560182007.02.05 02:30buy0.30audusd0.77390.00000.77772007.02.05 10:010.77470.000.000.0024.00
73617502007.02.05 09:37buy0.10usdcad1.18560.00001.18942007.02.05 10:031.18520.000.000.00-3.37
73618482007.02.05 09:42buy0.20usdcad1.18520.00001.18902007.02.05 10:031.18540.000.000.003.37
73621122007.02.05 09:52buy0.30usdcad1.18480.00001.18862007.02.05 10:031.18560.000.000.0020.24
73624602007.02.05 10:01buy0.10audusd0.77490.00000.77872007.02.05 16:320.77480.000.000.00-1.00
73626312007.02.05 10:07buy0.10usdcad1.18580.00001.18962007.02.05 12:151.18560.000.000.00-1.69
73626822007.02.05 10:08buy0.20audusd0.77460.00000.77842007.02.05 16:320.77490.000.000.006.00
73627882007.02.05 10:12buy0.20usdcad1.18530.00001.18912007.02.05 12:151.18540.000.000.001.69
73629132007.02.05 10:18buy0.30usdcad1.18490.00001.18872007.02.05 12:151.18560.000.000.0017.71
73654912007.02.05 11:43buy0.10eurchf1.61820.00001.62202007.02.05 12:461.61810.000.000.00-0.80
73655492007.02.05 11:44buy0.20eurchf1.61790.00001.62172007.02.05 12:461.61800.000.000.001.60
73657362007.02.05 11:47buy0.30eurchf1.61750.00001.62132007.02.05 12:461.61820.000.000.0016.78
73659822007.02.05 11:53buy0.30audusd0.77420.00000.77802007.02.05 16:320.77480.000.000.0018.00
73665682007.02.05 12:15buy0.10usdcad1.18580.00001.18962007.02.05 13:001.18640.000.000.005.06
73667272007.02.05 12:22buy0.20usdcad1.18540.00001.18922007.02.05 13:001.18640.000.000.0016.86
73671562007.02.05 12:41buy0.10usdchf1.25100.00001.25482007.02.05 14:321.25150.000.000.004.00
73681062007.02.05 13:10buy0.20usdchf1.25060.00001.25442007.02.05 14:321.25160.000.000.0015.98
73760662007.02.05 17:57sell0.10eurgbp0.65930.00000.65552007.02.06 06:100.65930.000.000.220.00
73765662007.02.05 18:18sell0.20eurgbp0.65970.00000.65592007.02.06 06:090.65920.000.000.4319.61
73845892007.02.06 09:24buy0.10eurjpy155.580.00155.962007.02.06 10:16155.630.000.000.004.15
73846462007.02.06 09:28buy0.20eurjpy155.550.00155.932007.02.06 10:16155.650.000.000.0016.61
73853632007.02.06 10:03buy0.10audusd0.77590.00000.77972007.02.06 14:080.77590.000.000.000.00
73856942007.02.06 10:16buy0.10eurjpy155.700.00156.082007.02.06 10:32155.780.000.000.006.64
73856982007.02.06 10:17buy0.20eurjpy155.670.00156.052007.02.06 10:32155.770.000.000.0016.59
73857472007.02.06 10:19buy0.20audusd0.77540.00000.77922007.02.06 14:080.77560.000.000.004.00
73859432007.02.06 10:26buy0.30audusd0.77500.00000.77882007.02.06 14:080.77570.000.000.0021.00
73922452007.02.06 14:42buy0.10audusd0.77630.00000.78012007.02.06 15:150.77690.000.000.006.00
73924102007.02.06 14:52buy0.20audusd0.77590.00000.77972007.02.06 15:150.77680.000.000.0018.00
73926432007.02.06 15:01buy0.10usdcad1.18330.00001.18712007.02.06 15:301.18330.000.000.000.00
73928432007.02.06 15:07buy0.20usdcad1.18290.00001.18672007.02.06 15:301.18310.000.000.003.38
73929672007.02.06 15:12buy0.30usdcad1.18250.00001.18632007.02.06 15:301.18330.000.000.0020.28
73940662007.02.06 15:44buy0.10audusd0.77760.00000.78142007.02.06 17:000.77740.000.000.00-2.00
73942462007.02.06 15:47buy0.20audusd0.77720.00000.78102007.02.06 17:000.77750.000.000.006.00
73944782007.02.06 15:53buy0.30audusd0.77680.00000.78062007.02.06 16:590.77750.000.000.0021.00
  0.00 0.00 0.65 299.69
Closed P/L: 300.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
73672952007.02.05 12:46buy0.10eurchf1.61840.00001.6222 1.61070.000.000.27-61.90
73674002007.02.05 12:52buy0.20eurchf1.61800.00001.6218 1.61070.000.000.54-117.37
73677352007.02.05 13:01buy0.30eurchf1.61770.00001.6215 1.61070.000.000.82-168.82
73815802007.02.06 04:04sell0.10eurusd1.29270.00001.2889 1.29490.000.000.00-22.00
73787662007.02.05 21:25buy0.10usdchf1.24990.00001.2537 1.24380.000.000.22-49.04
73787792007.02.05 21:26buy0.20usdchf1.24940.00001.2532 1.24380.000.000.43-90.05
73788632007.02.05 21:35buy0.30usdchf1.24900.00001.2528 1.24380.000.000.65-125.42
73853592007.02.06 10:03sell0.20eurusd1.29310.00001.2893 1.29490.000.000.00-36.00
73865762007.02.06 10:59sell0.30eurusd1.29340.00001.2896 1.29490.000.000.00-45.00
73937002007.02.06 15:30buy0.10usdcad1.18350.00001.1873 1.18350.000.000.000.00
73946562007.02.06 15:58buy0.20usdcad1.18310.00001.1869 1.18350.000.000.006.76
  0.00 0.00 2.93 -708.84
 Floating P/L: -705.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 300.34 Floating P/L: -705.91 Margin: 2 451.86
Balance: 5 300.34 Equity: 4 594.43 Free Margin: 2 142.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 315.20 Gross Loss: 14.86 Total Net Profit: 300.34
Profit Factor: 21.21 Expected Payoff: 8.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.00 (0.12%) Relative Drawdown: 0.12% (6.00)
 
Total Trades: 36 Short Positions (won %): 2 (100.00%) Long Positions (won %): 34 (82.35%)
Profit Trades (% of total): 30 (83.33%) Loss trades (% of total): 6 (16.67%)
Largest profit trade: 24.00 loss trade: -6.00
Average profit trade: 10.51 loss trade: -2.48
Maximum consecutive wins ($): 16 (163.91) consecutive losses ($): 1 (-6.00)
Maximal consecutive profit (count): 163.91 (16) consecutive loss (count): -6.00 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1