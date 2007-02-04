|Account: 389406
|Name: terminator2_203
|Currency: USD
|2007 February 6, 17:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7354922
|2007.02.04 16:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|7355950
|2007.02.05 02:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7751
|0.0000
|0.7789
|2007.02.05 10:01
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7356011
|2007.02.05 02:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7785
|2007.02.05 10:01
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7356018
|2007.02.05 02:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7777
|2007.02.05 10:01
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7361750
|2007.02.05 09:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1856
|0.0000
|1.1894
|2007.02.05 10:03
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|7361848
|2007.02.05 09:42
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1852
|0.0000
|1.1890
|2007.02.05 10:03
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|7362112
|2007.02.05 09:52
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1848
|0.0000
|1.1886
|2007.02.05 10:03
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|7362460
|2007.02.05 10:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7749
|0.0000
|0.7787
|2007.02.05 16:32
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7362631
|2007.02.05 10:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1896
|2007.02.05 12:15
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|7362682
|2007.02.05 10:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7784
|2007.02.05 16:32
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7362788
|2007.02.05 10:12
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1853
|0.0000
|1.1891
|2007.02.05 12:15
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|7362913
|2007.02.05 10:18
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1849
|0.0000
|1.1887
|2007.02.05 12:15
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|17.71
|7365491
|2007.02.05 11:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6182
|0.0000
|1.6220
|2007.02.05 12:46
|1.6181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7365549
|2007.02.05 11:44
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6179
|0.0000
|1.6217
|2007.02.05 12:46
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7365736
|2007.02.05 11:47
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6175
|0.0000
|1.6213
|2007.02.05 12:46
|1.6182
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|7365982
|2007.02.05 11:53
|buy
|0.30
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7780
|2007.02.05 16:32
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7366568
|2007.02.05 12:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1896
|2007.02.05 13:00
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|7366727
|2007.02.05 12:22
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1854
|0.0000
|1.1892
|2007.02.05 13:00
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|7367156
|2007.02.05 12:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2548
|2007.02.05 14:32
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7368106
|2007.02.05 13:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|1.2544
|2007.02.05 14:32
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|7376066
|2007.02.05 17:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6593
|0.0000
|0.6555
|2007.02.06 06:10
|0.6593
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|7376566
|2007.02.05 18:18
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6597
|0.0000
|0.6559
|2007.02.06 06:09
|0.6592
|0.00
|0.00
|0.43
|19.61
|7384589
|2007.02.06 09:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.58
|0.00
|155.96
|2007.02.06 10:16
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|7384646
|2007.02.06 09:28
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.55
|0.00
|155.93
|2007.02.06 10:16
|155.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|7385363
|2007.02.06 10:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7759
|0.0000
|0.7797
|2007.02.06 14:08
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7385694
|2007.02.06 10:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.70
|0.00
|156.08
|2007.02.06 10:32
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|7385698
|2007.02.06 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.67
|0.00
|156.05
|2007.02.06 10:32
|155.77
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|7385747
|2007.02.06 10:19
|buy
|0.20
|audusd
|0.7754
|0.0000
|0.7792
|2007.02.06 14:08
|0.7756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7385943
|2007.02.06 10:26
|buy
|0.30
|audusd
|0.7750
|0.0000
|0.7788
|2007.02.06 14:08
|0.7757
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|7392245
|2007.02.06 14:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.7763
|0.0000
|0.7801
|2007.02.06 15:15
|0.7769
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7392410
|2007.02.06 14:52
|buy
|0.20
|audusd
|0.7759
|0.0000
|0.7797
|2007.02.06 15:15
|0.7768
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7392643
|2007.02.06 15:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1833
|0.0000
|1.1871
|2007.02.06 15:30
|1.1833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7392843
|2007.02.06 15:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1829
|0.0000
|1.1867
|2007.02.06 15:30
|1.1831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|7392967
|2007.02.06 15:12
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1825
|0.0000
|1.1863
|2007.02.06 15:30
|1.1833
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|7394066
|2007.02.06 15:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7776
|0.0000
|0.7814
|2007.02.06 17:00
|0.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7394246
|2007.02.06 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7772
|0.0000
|0.7810
|2007.02.06 17:00
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7394478
|2007.02.06 15:53
|buy
|0.30
|audusd
|0.7768
|0.0000
|0.7806
|2007.02.06 16:59
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|0.00
|0.00
|0.65
|299.69
|Closed P/L:
|300.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7367295
|2007.02.05 12:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6184
|0.0000
|1.6222
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.27
|-61.90
|7367400
|2007.02.05 12:52
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6180
|0.0000
|1.6218
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.54
|-117.37
|7367735
|2007.02.05 13:01
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6177
|0.0000
|1.6215
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.82
|-168.82
|7381580
|2007.02.06 04:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|1.2889
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|7378766
|2007.02.05 21:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2537
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.22
|-49.04
|7378779
|2007.02.05 21:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2532
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.43
|-90.05
|7378863
|2007.02.05 21:35
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.65
|-125.42
|7385359
|2007.02.06 10:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|1.2893
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|7386576
|2007.02.06 10:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2896
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|7393700
|2007.02.06 15:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1835
|0.0000
|1.1873
|1.1835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7394656
|2007.02.06 15:58
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1831
|0.0000
|1.1869
|1.1835
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|0.00
|0.00
|2.93
|-708.84
|Floating P/L:
|-705.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|300.34
|Floating P/L:
|-705.91
|Margin:
|2 451.86
|Balance:
|5 300.34
|Equity:
|4 594.43
|Free Margin:
|2 142.57
|Details:
|Gross Profit:
|315.20
|Gross Loss:
|14.86
|Total Net Profit:
|300.34
|Profit Factor:
|21.21
|Expected Payoff:
|8.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.00 (0.12%)
|Relative Drawdown:
|0.12% (6.00)
|Total Trades:
|36
|Short Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|34 (82.35%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|6 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|24.00
|loss trade:
|-6.00
|Average
|profit trade:
|10.51
|loss trade:
|-2.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (163.91)
|consecutive losses ($):
|1 (-6.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|163.91 (16)
|consecutive loss (count):
|-6.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1