North Finance Co Ltd

Account: 383117 Name: terminator1_203 Currency: USD 2007 February 2, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72184892007.01.28 15:17balanceDeposit100 000.00
72187182007.01.29 01:00buy0.20audusd0.77410.00000.77792007.01.31 17:390.77430.000.000.244.00
72196122007.01.29 02:14buy0.20usdchf1.25430.00001.25812007.01.31 11:001.25560.000.000.8620.71
72198522007.01.29 02:47sell0.20eurusd1.29050.00001.28672007.01.31 10:221.29430.000.000.60-76.00
72202342007.01.29 03:37buy0.20usdcad1.18160.00001.18542007.01.29 14:481.18350.000.000.0032.11
72248642007.01.29 10:00buy0.30usdcad1.17970.00001.18352007.01.29 14:481.18350.000.000.0096.32
72276532007.01.29 12:05sell0.30eurusd1.29230.00001.28852007.01.31 10:221.29410.000.000.90-54.00
72318062007.01.29 15:22buy0.30audusd0.77220.00000.77602007.01.31 17:380.77420.000.000.3660.00
72360932007.01.29 18:09sell0.50eurusd1.29410.00001.29032007.01.31 10:221.29420.000.001.50-5.00
72371692007.01.29 19:02sell0.80eurusd1.29620.00001.29242007.01.31 10:221.29410.000.002.40168.00
72371962007.01.29 19:02buy0.30usdchf1.25190.00001.25572007.01.31 11:001.25570.000.001.3090.79
72398442007.01.29 23:14buy0.20usdcad1.18270.00001.18652007.01.31 15:141.18310.000.000.586.76
72440702007.01.30 06:00buy0.20eurchf1.62370.00001.62752007.01.31 09:071.62570.000.000.5431.89
72441412007.01.30 06:07buy0.20eurjpy157.950.00158.332007.01.31 14:07157.250.000.000.67-115.17
72442362007.01.30 06:13buy0.20usdjpy121.840.00122.222007.01.31 15:48121.660.000.001.04-29.59
72536632007.01.30 14:54sell1.30eurusd1.29800.00001.29422007.01.31 10:221.29420.000.001.95494.00
72565952007.01.30 16:25buy0.30eurchf1.62190.00001.62572007.01.31 09:071.62570.000.000.8190.88
72567112007.01.30 16:30buy0.30usdcad1.18090.00001.18472007.01.31 15:141.18290.000.000.4350.72
72574882007.01.30 16:54buy0.30eurjpy157.760.00158.142007.01.31 14:07157.240.000.001.01-128.33
72584912007.01.30 17:16buy0.30usdjpy121.660.00122.042007.01.31 15:48121.690.000.001.557.40
72590222007.01.30 17:28buy0.50eurjpy157.570.00157.952007.01.31 14:07157.270.000.001.69-123.40
72680082007.01.31 07:51buy0.50usdjpy121.470.00121.852007.01.31 15:48121.670.000.000.0082.19
72680542007.01.31 07:55buy0.50usdcad1.17900.00001.18282007.01.31 15:141.18280.000.000.00160.64
72681682007.01.31 08:00buy0.80eurjpy157.380.00157.762007.01.31 14:07157.260.000.000.00-78.96
72686522007.01.31 08:20buy0.80usdjpy121.280.00121.662007.01.31 15:48121.660.000.000.00249.85
72686532007.01.31 08:20buy1.30eurjpy157.200.00157.582007.01.31 14:07157.250.000.000.0053.47
72702442007.01.31 09:31buy2.10eurjpy157.010.00157.392007.01.31 14:07157.270.000.000.00449.16
72723322007.01.31 10:22buy0.50audusd0.77040.00000.77422007.01.31 17:380.77420.000.000.00190.00
72822752007.01.31 15:48buy0.20usdjpy121.690.00122.072007.01.31 18:05120.970.000.000.00-119.04
72862132007.01.31 17:01buy0.30usdjpy121.500.00121.882007.01.31 18:05120.990.000.000.00-126.46
72890592007.01.31 17:44buy0.50usdjpy121.320.00121.702007.01.31 18:05120.980.000.000.00-140.52
72905082007.01.31 17:58buy0.80usdjpy121.110.00121.492007.01.31 18:04120.960.000.000.00-99.21
72909232007.01.31 18:01buy1.30usdjpy120.890.00121.272007.01.31 18:04120.970.000.000.0085.97
72910442007.01.31 18:02buy2.10usdjpy120.680.00121.062007.01.31 18:04120.960.000.000.00486.11
73037862007.02.01 01:00buy0.20eurjpy157.490.00157.872007.02.01 18:16157.100.000.000.00-64.67
73040202007.02.01 01:44buy0.30eurjpy157.300.00157.682007.02.01 18:16157.090.000.000.00-52.23
73055292007.02.01 04:49buy0.50eurjpy157.120.00157.502007.02.01 18:16157.100.000.000.00-8.29
73082712007.02.01 09:05sell0.20eurgbp0.66310.00000.65932007.02.02 17:000.65930.000.000.43149.65
73117872007.02.01 11:11buy0.80eurjpy156.920.00157.302007.02.01 18:16157.090.000.000.00112.77
73132402007.02.01 12:11buy0.20usdchf1.24570.00001.24952007.02.01 17:541.24350.000.000.00-35.38
73137342007.02.01 12:35buy1.30eurjpy156.720.00157.102007.02.01 18:16157.100.000.000.00409.62
73145382007.02.01 13:06buy0.30usdchf1.24390.00001.24772007.02.01 17:541.24340.000.000.00-12.06
73172122007.02.01 15:20buy0.50usdchf1.24210.00001.24592007.02.01 17:531.24350.000.000.0056.29
73204402007.02.01 17:01buy0.80usdchf1.23970.00001.24352007.02.01 17:531.24350.000.000.00244.47
73234912007.02.01 18:16buy0.20usdjpy120.630.00121.012007.02.02 13:01121.010.000.001.0462.80
73247892007.02.01 19:13buy0.20eurjpy157.180.00157.562007.02.02 13:02157.560.000.000.6862.80
73252692007.02.01 19:49buy0.20usdchf1.24440.00001.24822007.02.02 16:011.24260.000.000.43-28.97
73254532007.02.01 20:00sell0.20eurusd1.30190.00001.29812007.02.02 16:021.30100.000.000.3018.00
73254772007.02.01 20:01buy0.20usdcad1.17770.00001.18152007.02.02 10:331.18150.000.000.2964.32
73264762007.02.01 21:15buy0.30usdchf1.24260.00001.24642007.02.02 16:011.24220.000.000.65-9.66
73334902007.02.02 10:33buy0.20usdcad1.18200.00001.18582007.02.02 16:251.18580.000.000.0064.09
73399282007.02.02 15:31sell0.30eurusd1.30470.00001.30092007.02.02 16:021.30090.000.000.00114.00
73400112007.02.02 15:32buy0.50usdchf1.24050.00001.24432007.02.02 16:011.24240.000.000.0076.46
73407602007.02.02 15:36buy0.80usdchf1.23860.00001.24242007.02.02 16:011.24240.000.000.00244.69
73428362007.02.02 16:02buy0.20usdchf1.24450.00001.24832007.02.02 19:561.24830.000.000.0060.88
73429402007.02.02 16:03sell0.20eurusd1.30070.00001.29692007.02.02 17:021.29690.000.000.0076.00
  0.00 0.00 22.25 3 420.87
Closed P/L: 3 443.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
72895572007.01.31 17:46buy0.20audusd0.77540.00000.7792 0.77450.000.000.60-18.00
73290082007.02.02 02:30buy0.30audusd0.77310.00000.7769 0.77450.000.000.1842.00
73083042007.02.01 09:06buy0.20eurchf1.62170.00001.6255 1.61720.000.001.10-72.17
73099052007.02.01 09:55buy0.30eurchf1.61990.00001.6237 1.61720.000.001.64-64.96
73170672007.02.01 15:14buy0.50eurchf1.61800.00001.6218 1.61720.000.002.73-32.08
  0.00 0.00 6.25 -145.21
 Floating P/L: -138.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 443.12 Floating P/L: -138.96 Margin: 422.37
Balance: 103 443.12 Equity: 103 304.16 Free Margin: 102 881.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 741.57 Gross Loss: 1 298.45 Total Net Profit: 3 443.12
Profit Factor: 3.65 Expected Payoff: 62.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 485.23 (0.47%) Relative Drawdown: 0.47% (485.23)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 9 (66.67%) Long Positions (won %): 46 (65.22%)
Profit Trades (% of total): 36 (65.45%) Loss trades (% of total): 19 (34.55%)
Largest profit trade: 495.95 loss trade: -140.52
Average profit trade: 131.71 loss trade: -68.34
Maximum consecutive wins ($): 6 (918.90) consecutive losses ($): 4 (-485.23)
Maximal consecutive profit (count): 918.90 (6) consecutive loss (count): -485.23 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3