|Account: 383117
|Name: terminator1_203
|Currency: USD
|2007 February 2, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7218489
|2007.01.28 15:17
|balance
|Deposit
|100 000.00
|7218718
|2007.01.29 01:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7741
|0.0000
|0.7779
|2007.01.31 17:39
|0.7743
|0.00
|0.00
|0.24
|4.00
|7219612
|2007.01.29 02:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2543
|0.0000
|1.2581
|2007.01.31 11:00
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.86
|20.71
|7219852
|2007.01.29 02:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|1.2867
|2007.01.31 10:22
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.60
|-76.00
|7220234
|2007.01.29 03:37
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1816
|0.0000
|1.1854
|2007.01.29 14:48
|1.1835
|0.00
|0.00
|0.00
|32.11
|7224864
|2007.01.29 10:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1797
|0.0000
|1.1835
|2007.01.29 14:48
|1.1835
|0.00
|0.00
|0.00
|96.32
|7227653
|2007.01.29 12:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|1.2885
|2007.01.31 10:22
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.90
|-54.00
|7231806
|2007.01.29 15:22
|buy
|0.30
|audusd
|0.7722
|0.0000
|0.7760
|2007.01.31 17:38
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.36
|60.00
|7236093
|2007.01.29 18:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2941
|0.0000
|1.2903
|2007.01.31 10:22
|1.2942
|0.00
|0.00
|1.50
|-5.00
|7237169
|2007.01.29 19:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2924
|2007.01.31 10:22
|1.2941
|0.00
|0.00
|2.40
|168.00
|7237196
|2007.01.29 19:02
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2519
|0.0000
|1.2557
|2007.01.31 11:00
|1.2557
|0.00
|0.00
|1.30
|90.79
|7239844
|2007.01.29 23:14
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1827
|0.0000
|1.1865
|2007.01.31 15:14
|1.1831
|0.00
|0.00
|0.58
|6.76
|7244070
|2007.01.30 06:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6237
|0.0000
|1.6275
|2007.01.31 09:07
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.54
|31.89
|7244141
|2007.01.30 06:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.95
|0.00
|158.33
|2007.01.31 14:07
|157.25
|0.00
|0.00
|0.67
|-115.17
|7244236
|2007.01.30 06:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.84
|0.00
|122.22
|2007.01.31 15:48
|121.66
|0.00
|0.00
|1.04
|-29.59
|7253663
|2007.01.30 14:54
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2980
|0.0000
|1.2942
|2007.01.31 10:22
|1.2942
|0.00
|0.00
|1.95
|494.00
|7256595
|2007.01.30 16:25
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6219
|0.0000
|1.6257
|2007.01.31 09:07
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.81
|90.88
|7256711
|2007.01.30 16:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1809
|0.0000
|1.1847
|2007.01.31 15:14
|1.1829
|0.00
|0.00
|0.43
|50.72
|7257488
|2007.01.30 16:54
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.76
|0.00
|158.14
|2007.01.31 14:07
|157.24
|0.00
|0.00
|1.01
|-128.33
|7258491
|2007.01.30 17:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.66
|0.00
|122.04
|2007.01.31 15:48
|121.69
|0.00
|0.00
|1.55
|7.40
|7259022
|2007.01.30 17:28
|buy
|0.50
|eurjpy
|157.57
|0.00
|157.95
|2007.01.31 14:07
|157.27
|0.00
|0.00
|1.69
|-123.40
|7268008
|2007.01.31 07:51
|buy
|0.50
|usdjpy
|121.47
|0.00
|121.85
|2007.01.31 15:48
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|82.19
|7268054
|2007.01.31 07:55
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1790
|0.0000
|1.1828
|2007.01.31 15:14
|1.1828
|0.00
|0.00
|0.00
|160.64
|7268168
|2007.01.31 08:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.38
|0.00
|157.76
|2007.01.31 14:07
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.96
|7268652
|2007.01.31 08:20
|buy
|0.80
|usdjpy
|121.28
|0.00
|121.66
|2007.01.31 15:48
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|249.85
|7268653
|2007.01.31 08:20
|buy
|1.30
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.58
|2007.01.31 14:07
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|53.47
|7270244
|2007.01.31 09:31
|buy
|2.10
|eurjpy
|157.01
|0.00
|157.39
|2007.01.31 14:07
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|449.16
|7272332
|2007.01.31 10:22
|buy
|0.50
|audusd
|0.7704
|0.0000
|0.7742
|2007.01.31 17:38
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|7282275
|2007.01.31 15:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.69
|0.00
|122.07
|2007.01.31 18:05
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.04
|7286213
|2007.01.31 17:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.50
|0.00
|121.88
|2007.01.31 18:05
|120.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.46
|7289059
|2007.01.31 17:44
|buy
|0.50
|usdjpy
|121.32
|0.00
|121.70
|2007.01.31 18:05
|120.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.52
|7290508
|2007.01.31 17:58
|buy
|0.80
|usdjpy
|121.11
|0.00
|121.49
|2007.01.31 18:04
|120.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.21
|7290923
|2007.01.31 18:01
|buy
|1.30
|usdjpy
|120.89
|0.00
|121.27
|2007.01.31 18:04
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|85.97
|7291044
|2007.01.31 18:02
|buy
|2.10
|usdjpy
|120.68
|0.00
|121.06
|2007.01.31 18:04
|120.96
|0.00
|0.00
|0.00
|486.11
|7303786
|2007.02.01 01:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.49
|0.00
|157.87
|2007.02.01 18:16
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.67
|7304020
|2007.02.01 01:44
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.30
|0.00
|157.68
|2007.02.01 18:16
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.23
|7305529
|2007.02.01 04:49
|buy
|0.50
|eurjpy
|157.12
|0.00
|157.50
|2007.02.01 18:16
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|7308271
|2007.02.01 09:05
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6631
|0.0000
|0.6593
|2007.02.02 17:00
|0.6593
|0.00
|0.00
|0.43
|149.65
|7311787
|2007.02.01 11:11
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.92
|0.00
|157.30
|2007.02.01 18:16
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|112.77
|7313240
|2007.02.01 12:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|2007.02.01 17:54
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.38
|7313734
|2007.02.01 12:35
|buy
|1.30
|eurjpy
|156.72
|0.00
|157.10
|2007.02.01 18:16
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|409.62
|7314538
|2007.02.01 13:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2477
|2007.02.01 17:54
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|7317212
|2007.02.01 15:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2459
|2007.02.01 17:53
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|56.29
|7320440
|2007.02.01 17:01
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2397
|0.0000
|1.2435
|2007.02.01 17:53
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|244.47
|7323491
|2007.02.01 18:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.63
|0.00
|121.01
|2007.02.02 13:01
|121.01
|0.00
|0.00
|1.04
|62.80
|7324789
|2007.02.01 19:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.18
|0.00
|157.56
|2007.02.02 13:02
|157.56
|0.00
|0.00
|0.68
|62.80
|7325269
|2007.02.01 19:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2482
|2007.02.02 16:01
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.43
|-28.97
|7325453
|2007.02.01 20:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3019
|0.0000
|1.2981
|2007.02.02 16:02
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.30
|18.00
|7325477
|2007.02.01 20:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1777
|0.0000
|1.1815
|2007.02.02 10:33
|1.1815
|0.00
|0.00
|0.29
|64.32
|7326476
|2007.02.01 21:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2464
|2007.02.02 16:01
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.65
|-9.66
|7333490
|2007.02.02 10:33
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1820
|0.0000
|1.1858
|2007.02.02 16:25
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|64.09
|7339928
|2007.02.02 15:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3047
|0.0000
|1.3009
|2007.02.02 16:02
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|7340011
|2007.02.02 15:32
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2405
|0.0000
|1.2443
|2007.02.02 16:01
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|76.46
|7340760
|2007.02.02 15:36
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2386
|0.0000
|1.2424
|2007.02.02 16:01
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|244.69
|7342836
|2007.02.02 16:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2483
|2007.02.02 19:56
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|60.88
|7342940
|2007.02.02 16:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|1.2969
|2007.02.02 17:02
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|0.00
|0.00
|22.25
|3 420.87
|Closed P/L:
|3 443.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7289557
|2007.01.31 17:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7754
|0.0000
|0.7792
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.60
|-18.00
|7329008
|2007.02.02 02:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7731
|0.0000
|0.7769
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.18
|42.00
|7308304
|2007.02.01 09:06
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6217
|0.0000
|1.6255
|1.6172
|0.00
|0.00
|1.10
|-72.17
|7309905
|2007.02.01 09:55
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6199
|0.0000
|1.6237
|1.6172
|0.00
|0.00
|1.64
|-64.96
|7317067
|2007.02.01 15:14
|buy
|0.50
|eurchf
|1.6180
|0.0000
|1.6218
|1.6172
|0.00
|0.00
|2.73
|-32.08
|0.00
|0.00
|6.25
|-145.21
|Floating P/L:
|-138.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 443.12
|Floating P/L:
|-138.96
|Margin:
|422.37
|Balance:
|103 443.12
|Equity:
|103 304.16
|Free Margin:
|102 881.79
|Details:
|Gross Profit:
|4 741.57
|Gross Loss:
|1 298.45
|Total Net Profit:
|3 443.12
|Profit Factor:
|3.65
|Expected Payoff:
|62.60
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|485.23 (0.47%)
|Relative Drawdown:
|0.47% (485.23)
|Total Trades:
|55
|Short Positions (won %):
|9 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|46 (65.22%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (65.45%)
|Loss trades (% of total):
|19 (34.55%)
|Largest
|profit trade:
|495.95
|loss trade:
|-140.52
|Average
|profit trade:
|131.71
|loss trade:
|-68.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (918.90)
|consecutive losses ($):
|4 (-485.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|918.90 (6)
|consecutive loss (count):
|-485.23 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3