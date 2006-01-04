Strategy Tester Report
KusKus_EA

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.03 08:00 - 2007.01.30 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersAccountIsMini=false; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=1; MaxLots=100; StopLoss=30; UseTrailingStop=true; TrailingStop=75; Margincutoff=800; TakeProfit=80; Slippage=10; Expert_Name="---- KusKus_EA ----"; s3="BBandsStop settings"; Length=9; Deviation=2; MoneyRisk=1; SignalTimeFrame=30; dstr0=" 4 Hr Trend"; dstr1=" 0 = None"; dstr2=" 1 = MACD"; dstr3=" 2 = EMA(14)"; dstr4=" 3 = LSMA(18)"; dstr5=" 4 = ITrend(26)"; dstr6=" 5 = HMA(16)"; TrendD_Method=5; TrendD_Period=6; TrendD_Threshold=20; TrendD_PrevShift=3; TrendD_CurShift=1; TrendD_TimeFrame=240; TrendD_SignalCandle=0; sD=" 4 Hr GMACD settings"; TD_FastEMA=8; TD_SlowEMA=17; TD_SignalSMA=9; fstr0=" 1 Hr Trend"; fstr1=" 0 = None"; fstr2=" 1 = MACD"; fstr3=" 2 = EMA(14)"; fstr4=" 3 = LSMA(18)"; fstr5=" 4 = ITrend(26)"; fstr6=" 5 = HMA(16)"; Trend4_Method=0; Trend4_Period=6; Trend4_Threshold=10; Trend4_PrevShift=3; Trend4_CurShift=1; Trend4_TimeFrame=60; Trend4_SignalCandle=0; s4="//====GMACD settings====//"; T4_FastEMA=8; T4_SlowEMA=17; T4_SignalSMA=9; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=false; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=true; StartHour3=15; StopHour3=17;
Bars in test9174Ticks modelled1846057Modelling quality56.19%
Initial deposit10000.00
Total net profit5779.75Gross profit37627.20Gross loss-31847.45
Profit factor1.18Expected payoff28.33
Absolute drawdown2434.37Maximal drawdown4765.78 (24.09%)Relative drawdown24.43% (2446.00)
Total trades204Short positions (won %)94 (34.04%)Long positions (won %)110 (40.00%)
Profit trades (% of total)76 (37.25%)Loss trades (% of total)128 (62.75%)
Largestprofit trade820.45loss trade-318.37
Averageprofit trade495.09loss trade-248.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (2648.43)consecutive losses (loss in money)14 (-3869.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2648.43 (5)consecutive loss (count of losses)-3869.77 (14)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 15:00buy11.001.20901.20601.2170
22006.01.05 09:30close11.001.20931.20601.217011.6310011.63
32006.01.05 15:00sell21.001.20941.21241.2014
42006.01.06 02:32s/l21.001.21241.21241.2014-294.899716.74
52006.01.09 15:00sell31.001.20831.21131.2003
62006.01.10 11:00close31.001.20731.21131.2003105.119821.85
72006.01.10 11:00buy41.001.20731.20431.2153
82006.01.10 15:30close41.001.20651.20431.2153-80.009741.85
92006.01.10 16:00sell51.001.20551.20851.1975
102006.01.11 14:13s/l51.001.20851.20851.1975-294.899446.97
112006.01.12 09:00buy61.001.21551.21251.2235
122006.01.12 14:19s/l61.001.21251.21251.2235-300.009146.97
132006.01.16 16:00sell71.001.21171.21471.2037
142006.01.17 08:00close71.001.21181.21471.2037-4.899142.08
152006.01.17 15:00sell81.001.20841.21141.2004
162006.01.17 22:00close81.001.20961.21141.2004-120.009022.08
172006.01.18 10:00buy91.001.21191.20891.2199
182006.01.18 17:19s/l91.001.20891.20891.2199-300.008722.08
192006.01.18 17:19buy101.001.20911.20611.2171
202006.01.18 18:00close101.001.21001.20611.217190.008812.08
212006.01.19 09:30sell111.001.20891.21191.2009
222006.01.19 17:48s/l111.001.21191.21191.2009-300.008512.08
232006.01.23 09:00buy121.001.22361.22061.2316
242006.01.23 23:15modify121.001.22361.22361.2316
252006.01.23 23:19modify121.001.22361.22371.2316
262006.01.23 23:20modify121.001.22361.22381.2316
272006.01.24 01:30modify121.001.22361.22391.2316
282006.01.24 01:31modify121.001.22361.22401.2316
292006.01.24 01:31t/p121.001.23161.22401.2316793.889305.96
302006.01.24 09:00buy131.001.22951.22651.2375
312006.01.24 10:30close131.001.22761.22651.2375-190.009115.96
322006.01.24 16:00sell141.001.22661.22961.2186
332006.01.24 19:43s/l141.001.22961.22961.2186-300.008815.96
342006.01.26 11:00sell151.001.22431.22731.2163
352006.01.27 13:19modify151.001.22431.22431.2163
362006.01.27 13:19modify151.001.22431.22421.2163
372006.01.27 13:19modify151.001.22431.22411.2163
382006.01.27 13:19modify151.001.22431.22401.2163
392006.01.27 15:19modify151.001.22431.22391.2163
402006.01.27 15:19t/p151.001.21631.22391.2163805.119621.07
412006.01.27 15:19sell161.001.21611.21911.2081
422006.01.27 15:38s/l161.001.21911.21911.2081-300.009321.07
432006.01.30 11:00sell171.001.20831.21131.2003
442006.01.31 10:00close171.001.21101.21131.2003-264.899056.18
452006.01.31 15:00buy181.001.21221.20921.2202
462006.02.01 11:30close181.001.21251.20921.220223.889080.06
472006.02.01 16:00sell191.001.20941.21241.2014
482006.02.02 17:30close191.001.21001.21241.2014-44.669035.40
492006.02.03 16:00sell201.001.20051.20351.1925
502006.02.06 00:00s/l201.001.20351.20351.1925-294.898740.51
512006.02.06 16:00sell211.001.19701.20001.1890
522006.02.07 09:00close211.001.19831.20001.1890-124.898615.63
532006.02.09 09:00buy221.001.19871.19571.2067
542006.02.09 17:14s/l221.001.19571.19571.2067-300.008315.63
552006.02.13 11:30sell231.001.18821.19121.1802
562006.02.13 17:48s/l231.001.19121.19121.1802-300.008015.63
572006.02.16 11:00sell241.001.18771.19071.1797
582006.02.16 22:30close241.001.18921.19071.1797-150.007865.63
592006.02.20 09:00buy251.001.19711.19411.2051
602006.02.20 10:43s/l251.001.19411.19411.2051-300.007565.63
612006.02.21 09:00sell261.001.19251.19551.1845
622006.02.22 19:00close261.001.19071.19551.1845185.117750.74
632006.02.23 09:00buy271.001.19131.18831.1993
642006.02.23 17:30close271.001.19111.18831.1993-20.007730.74
652006.02.24 09:00sell281.001.19211.19511.1841
662006.02.27 01:14modify281.001.19211.19211.1841
672006.02.27 01:14modify281.001.19211.19201.1841
682006.02.27 01:15modify281.001.19211.19191.1841
692006.02.27 01:18modify281.001.19211.19181.1841
702006.02.27 01:18modify281.001.19211.19171.1841
712006.02.27 01:18t/p281.001.18411.19171.1841805.118535.85
722006.02.27 09:00sell291.001.18521.18821.1772
732006.02.28 11:30close291.001.18781.18821.1772-254.898280.96
742006.02.28 16:00buy301.001.18811.18511.1961
752006.03.01 15:18modify301.001.18811.18811.1961
762006.03.01 15:18modify301.001.18811.18821.1961
772006.03.01 15:19modify301.001.18811.18831.1961
782006.03.01 15:19modify301.001.18811.18841.1961
792006.03.01 15:44modify301.001.18811.18851.1961
802006.03.01 15:47t/p301.001.19611.18851.1961793.889074.84
812006.03.01 15:47buy311.001.19631.19331.2043
822006.03.01 17:19s/l311.001.19331.19331.2043-300.008774.84
832006.03.07 09:00sell321.001.19691.19991.1889
842006.03.07 16:14modify321.001.19691.19691.1889
852006.03.07 16:18modify321.001.19691.19681.1889
862006.03.07 16:18modify321.001.19691.19671.1889
872006.03.07 16:18modify321.001.19691.19661.1889
882006.03.07 16:18modify321.001.19691.19651.1889
892006.03.07 16:19t/p321.001.18891.19651.1889800.009574.84
902006.03.07 16:19sell331.001.18871.19171.1807
912006.03.08 09:20s/l331.001.19171.19171.1807-294.899279.95
922006.03.08 15:00buy341.001.19171.18871.1997
932006.03.08 16:30close341.001.19081.18871.1997-90.009189.95
942006.03.13 09:00buy351.001.19441.19141.2024
952006.03.13 12:30close351.001.19251.19141.2024-190.008999.95
962006.03.14 09:00buy361.001.19681.19381.2048
972006.03.14 13:30close361.001.19521.19381.2048-160.008839.95
982006.03.14 17:00buy371.001.19871.19571.2067
992006.03.15 16:19modify371.001.19871.19871.2067
1002006.03.15 16:19modify371.001.19871.19881.2067
1012006.03.15 16:20modify371.001.19871.19891.2067
1022006.03.15 21:18modify371.001.19871.19901.2067
1032006.03.15 21:19modify371.001.19871.19911.2067
1042006.03.15 21:19t/p371.001.20671.19911.2067793.889633.83
1052006.03.21 09:00sell381.001.21351.21651.2055
1062006.03.21 15:36s/l381.001.21651.21651.2055-300.009333.83
1072006.03.21 16:30sell391.001.21251.21551.2045
1082006.03.22 17:30close391.001.21081.21551.2045175.119508.94
1092006.03.23 15:00sell401.001.20601.20901.1980
1102006.03.23 17:19modify401.001.20601.20591.1980
1112006.03.23 17:19modify401.001.20601.20581.1980
1122006.03.23 17:19modify401.001.20601.20571.1980
1132006.03.23 17:19modify401.001.20601.20561.1980
1142006.03.23 17:19t/p401.001.19801.20561.1980800.0010308.94
1152006.03.24 10:30sell411.001.19671.19971.1887
1162006.03.24 17:09s/l411.001.19971.19971.1887-300.0010008.94
1172006.03.27 09:00buy421.001.20441.20141.2124
1182006.03.27 15:00close421.001.20241.20141.2124-200.009808.94
1192006.03.28 16:00buy431.001.21031.20731.2183
1202006.03.28 17:13s/l431.001.20731.20731.2183-300.009508.94
1212006.03.28 17:13buy441.001.20751.20451.2155
1222006.03.28 21:00close441.001.20621.20451.2155-130.009378.94
1232006.03.30 09:00buy451.001.20601.20301.2140
1242006.03.30 16:43modify451.001.20601.20601.2140
1252006.03.30 16:43modify451.001.20601.20611.2140
1262006.03.30 16:43modify451.001.20601.20621.2140
1272006.03.30 16:47modify451.001.20601.20631.2140
1282006.03.30 16:47modify451.001.20601.20641.2140
1292006.03.30 16:48t/p451.001.21401.20641.2140800.0010178.94
1302006.03.30 16:48buy461.001.21421.21121.2222
1312006.03.30 17:49s/l461.001.21121.21121.2222-300.009878.94
1322006.03.30 17:49buy471.001.21141.20841.2194
1332006.03.31 09:00close471.001.21401.20841.2194253.8810132.82
1342006.03.31 16:00sell481.001.21071.21371.2027
1352006.03.31 18:43s/l481.001.21371.21371.2027-300.009832.82
1362006.04.04 09:00buy491.001.21511.21211.2231
1372006.04.04 09:49s/l491.001.21211.21211.2231-300.009532.82
1382006.04.04 11:00buy501.001.21651.21351.2245
1392006.04.04 15:18modify501.001.21651.21651.2245
1402006.04.04 15:18modify501.001.21651.21661.2245
1412006.04.04 15:18modify501.001.21651.21671.2245
1422006.04.04 15:18modify501.001.21651.21681.2245
1432006.04.04 15:18modify501.001.21651.21691.2245
1442006.04.04 15:18t/p501.001.22451.21691.2245800.0010332.82
1452006.04.04 15:18buy511.001.22471.22171.2327
1462006.04.06 11:43modify511.001.22471.22471.2327
1472006.04.06 11:44modify511.001.22471.22481.2327
1482006.04.06 11:44modify511.001.22471.22491.2327
1492006.04.06 11:44modify511.001.22471.22501.2327
1502006.04.06 11:48modify511.001.22471.22511.2327
1512006.04.06 11:48t/p511.001.23271.22511.2327775.5011108.32
1522006.04.07 09:00sell521.001.22061.22361.2126
1532006.04.07 17:14modify521.001.22061.22051.2126
1542006.04.07 17:17modify521.001.22061.22041.2126
1552006.04.07 17:18modify521.001.22061.22031.2126
1562006.04.07 17:18modify521.001.22061.22021.2126
1572006.04.07 17:18t/p521.001.21261.22021.2126800.0011908.32
1582006.04.07 17:18sell531.001.21241.21541.2044
1592006.04.11 09:00close531.001.21311.21541.2044-59.7711848.55
1602006.04.11 17:00buy541.001.21341.21041.2214
1612006.04.12 15:30close541.001.21211.21041.2214-136.1211712.43
1622006.04.17 09:00buy551.001.21781.21481.2258
1632006.04.17 15:30modify551.001.21781.21781.2258
1642006.04.17 15:30modify551.001.21781.21791.2258
1652006.04.17 15:30modify551.001.21781.21801.2258
1662006.04.17 15:30modify551.001.21781.21811.2258
1672006.04.17 15:30modify551.001.21781.21821.2258
1682006.04.17 15:30t/p551.001.22581.21821.2258800.0012512.43
1692006.04.17 15:30buy561.001.22601.22301.2340
1702006.04.17 16:07s/l561.001.22301.22301.2340-300.0012212.43
1712006.04.20 16:00sell571.001.23281.23581.2248
1722006.04.21 12:30close571.001.23441.23581.2248-154.8912057.54
1732006.04.27 09:00buy581.001.24551.24251.2535
1742006.04.27 11:00close581.001.24321.24251.2535-230.0011827.54
1752006.04.27 16:00sell591.001.24271.24571.2347
1762006.04.27 17:04s/l591.001.24571.24571.2347-300.0011527.54
1772006.04.27 17:04sell601.001.24551.24851.2375
1782006.04.27 17:09s/l601.001.24851.24851.2375-300.0011227.54
1792006.04.28 09:30buy611.001.25491.25191.2629
1802006.04.28 18:09modify611.001.25491.25491.2629
1812006.04.28 18:09modify611.001.25491.25501.2629
1822006.04.28 18:09modify611.001.25491.25511.2629
1832006.04.28 18:09modify611.001.25491.25521.2629
1842006.04.28 18:09modify611.001.25491.25531.2629
1852006.04.28 18:09t/p611.001.26291.25531.2629800.0012027.54
1862006.05.01 09:00buy621.001.26341.26041.2714
1872006.05.01 18:30close621.001.26121.26041.2714-220.0011807.54
1882006.05.02 09:00sell631.001.25681.25981.2488
1892006.05.02 10:37s/l631.001.25981.25981.2488-300.0011507.54
1902006.05.02 10:37sell641.001.25961.26261.2516
1912006.05.02 11:37s/l641.001.26261.26261.2516-300.0011207.54
1922006.05.02 16:00buy651.001.26401.26101.2720
1932006.05.02 19:54s/l651.001.26101.26101.2720-300.0010907.54
1942006.05.05 09:00buy661.001.26931.26631.2773
1952006.05.08 11:22modify661.001.26931.26931.2773
1962006.05.08 11:22modify661.001.26931.26941.2773
1972006.05.08 11:22modify661.001.26931.26951.2773
1982006.05.08 11:22modify661.001.26931.26961.2773
1992006.05.08 11:24modify661.001.26931.26971.2773
2002006.05.08 11:24t/p661.001.27731.26971.2773793.8811701.42
2012006.05.09 09:00sell671.001.26981.27281.2618
2022006.05.09 16:24s/l671.001.27281.27281.2618-300.0011401.42
2032006.05.10 09:00buy681.001.27701.27401.2850
2042006.05.11 02:30close681.001.27641.27401.2850-78.3711323.04
2052006.05.11 09:00sell691.001.27341.27641.2654
2062006.05.11 15:37s/l691.001.27641.27641.2654-300.0011023.04
2072006.05.11 15:37sell701.001.27621.27921.2682
2082006.05.11 16:00close701.001.27411.27921.2682210.0011233.04
2092006.05.12 09:00buy711.001.28751.28451.2955
2102006.05.12 12:39modify711.001.28751.28761.2955
2112006.05.12 12:39modify711.001.28751.28771.2955
2122006.05.12 12:39modify711.001.28751.28781.2955
2132006.05.12 12:39modify711.001.28751.28791.2955
2142006.05.12 12:39t/p711.001.29551.28791.2955800.0012033.04
2152006.05.12 15:00buy721.001.29001.28701.2980
2162006.05.12 15:39s/l721.001.28701.28701.2980-300.0011733.04
2172006.05.15 16:00sell731.001.28461.28761.2766
2182006.05.16 06:00close731.001.28181.28761.2766285.1112018.16
2192006.05.16 09:00sell741.001.28241.28541.2744
2202006.05.16 15:00close741.001.28161.28541.274480.0012098.16
2212006.05.16 15:00buy751.001.28161.27861.2896
2222006.05.17 10:09modify751.001.28161.28171.2896
2232006.05.17 10:09modify751.001.28161.28181.2896
2242006.05.17 10:09modify751.001.28161.28191.2896
2252006.05.17 10:09modify751.001.28161.28201.2896
2262006.05.17 10:09t/p751.001.28961.28201.2896793.8812892.03
2272006.05.18 16:00buy761.001.27721.27421.2852
2282006.05.18 23:39modify761.001.27721.27721.2852
2292006.05.18 23:39modify761.001.27721.27731.2852
2302006.05.18 23:39modify761.001.27721.27741.2852
2312006.05.18 23:40modify761.001.27721.27761.2852
2322006.05.18 23:45t/p761.001.28521.27761.2852800.0013692.03
2332006.05.19 16:00sell771.001.27311.27611.2651
2342006.05.19 20:21s/l771.001.27611.27611.2651-300.0013392.03
2352006.05.22 15:00buy781.001.27651.27351.2845
2362006.05.22 18:15modify781.001.27651.27651.2845
2372006.05.22 18:15modify781.001.27651.27661.2845
2382006.05.22 18:15modify781.001.27651.27671.2845
2392006.05.22 18:18modify781.001.27651.27681.2845
2402006.05.22 18:51modify781.001.27651.27691.2845
2412006.05.22 18:52t/p781.001.28451.27691.2845800.0014192.03
2422006.05.23 09:00buy791.001.28621.28321.2942
2432006.05.23 10:36s/l791.001.28321.28321.2942-300.0013892.03
2442006.05.24 09:00sell801.001.27791.28091.2699
2452006.05.24 09:52s/l801.001.28091.28091.2699-300.0013592.03
2462006.05.24 16:00buy811.001.28721.28421.2952
2472006.05.24 16:07s/l811.001.28421.28421.2952-300.0013292.03
2482006.05.25 15:00sell821.001.27671.27971.2687
2492006.05.25 15:39s/l821.001.27971.27971.2687-300.0012992.03
2502006.05.29 16:00buy831.001.27631.27331.2843
2512006.05.30 09:09modify831.001.27631.27631.2843
2522006.05.30 09:09modify831.001.27631.27641.2843
2532006.05.30 09:09modify831.001.27631.27651.2843
2542006.05.30 09:09modify831.001.27631.27661.2843
2552006.05.30 09:10modify831.001.27631.27671.2843
2562006.05.30 09:15t/p831.001.28431.27671.2843793.8813785.91
2572006.05.30 15:00buy841.001.28401.28101.2920
2582006.05.30 15:31s/l841.001.28101.28101.2920-300.0013485.91
2592006.06.01 09:00sell851.001.27781.28081.2698
2602006.06.01 17:51s/l851.001.28081.28081.2698-300.0013185.91
2612006.06.01 17:51sell861.001.28061.28361.2726
2622006.06.01 18:00close861.001.28181.28361.2726-120.0013065.91
2632006.06.02 09:00buy871.001.28151.27851.2895
2642006.06.02 15:36modify871.001.28151.28161.2895
2652006.06.02 15:36modify871.001.28151.28171.2895
2662006.06.02 15:36modify871.001.28151.28181.2895
2672006.06.02 15:36modify871.001.28151.28191.2895
2682006.06.02 15:36t/p871.001.28951.28191.2895800.0013865.91
2692006.06.02 15:36buy881.001.28971.28671.2977
2702006.06.05 10:30modify881.001.28971.28981.2977
2712006.06.05 10:30modify881.001.28971.28991.2977
2722006.06.05 10:30modify881.001.28971.29001.2977
2732006.06.05 10:30modify881.001.28971.29011.2977
2742006.06.05 10:31t/p881.001.29771.29011.2977793.8814659.79
2752006.06.05 10:31buy891.001.29791.29491.3059
2762006.06.05 15:03s/l891.001.29491.29491.3059-300.0014359.79
2772006.06.06 15:00sell901.001.28611.28911.2781
2782006.06.07 09:40modify901.001.28611.28611.2781
2792006.06.07 09:54modify901.001.28611.28601.2781
2802006.06.07 09:54modify901.001.28611.28591.2781
2812006.06.07 09:54modify901.001.28611.28581.2781
2822006.06.07 14:51modify901.001.28611.28571.2781
2832006.06.07 14:51t/p901.001.27811.28571.2781805.1115164.90
2842006.06.08 09:00sell911.001.27861.28161.2706
2852006.06.08 15:34modify911.001.27861.27861.2706
2862006.06.08 15:34modify911.001.27861.27851.2706
2872006.06.08 15:34modify911.001.27861.27841.2706
2882006.06.08 15:34modify911.001.27861.27831.2706
2892006.06.08 15:34modify911.001.27861.27821.2706
2902006.06.08 15:34t/p911.001.27061.27821.2706800.0015964.90
2912006.06.08 16:00sell921.001.26851.27151.2605
2922006.06.09 15:39modify921.001.26851.26851.2605
2932006.06.09 15:39modify921.001.26851.26841.2605
2942006.06.09 15:39modify921.001.26851.26831.2605
2952006.06.09 15:39modify921.001.26851.26821.2605
2962006.06.09 15:39modify921.001.26851.26811.2605
2972006.06.09 15:39t/p921.001.26051.26811.2605805.1116770.01
2982006.06.16 09:00buy931.001.26471.26171.2727
2992006.06.16 17:00close931.001.26221.26171.2727-250.0016520.01
3002006.06.21 09:00buy941.001.26221.25921.2702
3012006.06.22 12:30close941.001.26281.25921.270241.6316561.64
3022006.06.22 16:00sell951.001.25841.26141.2504
3032006.06.23 14:54modify951.001.25841.25841.2504
3042006.06.23 14:54modify951.001.25841.25831.2504
3052006.06.23 14:54modify951.001.25841.25821.2504
3062006.06.23 14:54modify951.001.25841.25811.2504
3072006.06.23 14:54modify951.001.25841.25801.2504
3082006.06.23 14:54t/p951.001.25041.25801.2504805.1117366.75
3092006.06.26 15:00buy961.001.25651.25351.2645
3102006.06.27 13:30close961.001.25701.25351.264543.8817410.63
3112006.06.28 15:00sell971.001.25691.25991.2489
3122006.06.29 21:21s/l971.001.25991.25991.2489-284.6617125.97
3132006.06.30 09:00buy981.001.27271.26971.2807
3142006.06.30 09:39s/l981.001.26971.26971.2807-300.0016825.97
3152006.07.04 09:00buy991.001.28071.27771.2887
3162006.07.05 02:54s/l991.001.27771.27771.2887-306.1216519.84
3172006.07.05 10:30sell1001.001.27671.27971.2687
3182006.07.06 16:00close1001.001.27621.27971.268765.3416585.18
3192006.07.06 16:00buy1011.001.27621.27321.2842
3202006.07.07 15:36modify1011.001.27621.27621.2842
3212006.07.07 15:36modify1011.001.27621.27631.2842
3222006.07.07 15:36modify1011.001.27621.27641.2842
3232006.07.07 15:36modify1011.001.27621.27651.2842
3242006.07.07 15:36modify1011.001.27621.27661.2842
3252006.07.07 15:36t/p1011.001.28421.27661.2842793.8817379.06
3262006.07.10 15:00sell1021.001.27521.27821.2672
3272006.07.11 11:30close1021.001.27491.27821.267235.1117414.17
3282006.07.11 15:00buy1031.001.27451.27151.2825
3292006.07.11 16:09s/l1031.001.27151.27151.2825-300.0017114.17
3302006.07.11 16:09buy1041.001.27171.26871.2797
3312006.07.12 13:00close1041.001.27381.26871.2797203.8817318.05
3322006.07.12 16:00sell1051.001.27141.27441.2634
3332006.07.14 16:54modify1051.001.27141.27141.2634
3342006.07.14 16:54modify1051.001.27141.27131.2634
3352006.07.14 16:54modify1051.001.27141.27121.2634
3362006.07.14 16:54modify1051.001.27141.27111.2634
3372006.07.14 16:54modify1051.001.27141.27101.2634
3382006.07.14 16:54t/p1051.001.26341.27101.2634820.4518138.50
3392006.07.17 09:00sell1061.001.26261.26561.2546
3402006.07.17 12:21modify1061.001.26261.26261.2546
3412006.07.17 12:22modify1061.001.26261.26251.2546
3422006.07.17 12:22modify1061.001.26261.26241.2546
3432006.07.17 12:22modify1061.001.26261.26231.2546
3442006.07.17 12:22modify1061.001.26261.26221.2546
3452006.07.17 12:24t/p1061.001.25461.26221.2546800.0018938.50
3462006.07.17 15:00sell1071.001.25361.25661.2456
3472006.07.19 15:39modify1071.001.25361.25361.2456
3482006.07.19 15:39modify1071.001.25361.25351.2456
3492006.07.19 15:40modify1071.001.25361.25341.2456
3502006.07.19 17:06s/l1071.001.25341.25341.245630.2318968.73
3512006.07.20 09:00buy1081.001.26081.25781.2688
3522006.07.21 13:25modify1081.001.26081.26081.2688
3532006.07.21 15:22modify1081.001.26081.26091.2688
3542006.07.21 15:22modify1081.001.26081.26101.2688
3552006.07.21 15:24modify1081.001.26081.26111.2688
3562006.07.21 15:24modify1081.001.26081.26121.2688
3572006.07.21 15:25t/p1081.001.26881.26121.2688793.8819762.60
3582006.07.21 15:25buy1091.001.26901.26601.2770
3592006.07.24 03:30close1091.001.26701.26601.2770-206.1219556.48
3602006.07.24 15:00sell1101.001.26271.26571.2547
3612006.07.25 08:30close1101.001.26511.26571.2547-234.8919321.59
3622006.07.25 16:00buy1111.001.26451.26151.2725
3632006.07.25 17:24s/l1111.001.26151.26151.2725-300.0019021.59
3642006.07.25 17:24buy1121.001.26171.25871.2697
3652006.07.25 18:00close1121.001.26251.25871.269780.0019101.59
3662006.07.26 09:00sell1131.001.25701.26001.2490
3672006.07.26 13:16s/l1131.001.26001.26001.2490-300.0018801.59
3682006.07.27 09:00buy1141.001.27381.27081.2818
3692006.07.27 15:39s/l1141.001.27081.27081.2818-300.0018501.59
3702006.07.27 15:39buy1151.001.27101.26801.2790
3712006.07.27 18:30close1151.001.27221.26801.2790120.0018621.59
3722006.07.28 15:00sell1161.001.26621.26921.2582
3732006.07.28 15:34s/l1161.001.26921.26921.2582-300.0018321.59
3742006.08.01 09:00sell1171.001.27321.27621.2652
3752006.08.01 13:45s/l1171.001.27621.27621.2652-300.0018021.59
3762006.08.01 17:30sell1181.001.27291.27591.2649
3772006.08.01 18:24s/l1181.001.27591.27591.2649-300.0017721.59
3782006.08.02 09:00buy1191.001.28221.27921.2902
3792006.08.02 15:00close1191.001.27991.27921.2902-230.0017491.59
3802006.08.02 16:00sell1201.001.28031.28331.2723
3812006.08.03 15:30close1201.001.27921.28331.2723125.3417616.93
3822006.08.07 15:00sell1211.001.28551.28851.2775
3832006.08.08 11:30close1211.001.28501.28851.277555.1117672.05
3842006.08.10 11:30sell1221.001.28571.28871.2777
3852006.08.10 17:25modify1221.001.28571.28571.2777
3862006.08.10 17:34modify1221.001.28571.28561.2777
3872006.08.10 17:35modify1221.001.28571.28551.2777
3882006.08.10 17:36modify1221.001.28571.28541.2777
3892006.08.10 17:36modify1221.001.28571.28531.2777
3902006.08.10 17:36t/p1221.001.27771.28531.2777800.0018472.05
3912006.08.11 09:01sell1231.001.27801.28101.2700
3922006.08.14 08:00close1231.001.27561.28101.2700245.1118717.16
3932006.08.14 10:30sell1241.001.27241.27541.2644
3942006.08.14 17:22s/l1241.001.27541.27541.2644-300.0018417.16
3952006.08.15 16:00buy1251.001.27781.27481.2858
3962006.08.16 16:21modify1251.001.27781.27781.2858
3972006.08.16 16:21modify1251.001.27781.27791.2858
3982006.08.16 16:21modify1251.001.27781.27801.2858
3992006.08.16 16:22modify1251.001.27781.27811.2858
4002006.08.16 16:22modify1251.001.27781.27821.2858
4012006.08.16 16:24t/p1251.001.28581.27821.2858793.8819211.04
4022006.08.17 09:00buy1261.001.28541.28241.2934
4032006.08.17 20:00close1261.001.28421.28241.2934-120.0019091.04
4042006.08.18 15:00sell1271.001.27991.28291.2719
4052006.08.18 16:49s/l1271.001.28291.28291.2719-300.0018791.04
4062006.08.21 09:00buy1281.001.28751.28451.2955
4072006.08.21 22:30close1281.001.28941.28451.2955190.0018981.04
4082006.08.22 09:00sell1291.001.28701.29001.2790
4092006.08.22 20:25modify1291.001.28701.28691.2790
4102006.08.22 20:30modify1291.001.28701.28681.2790
4112006.08.22 20:30modify1291.001.28701.28671.2790
4122006.08.22 20:32modify1291.001.28701.28661.2790
4132006.08.22 20:54t/p1291.001.27901.28661.2790800.0019781.04
4142006.08.23 09:01sell1301.001.27921.28221.2712
4152006.08.23 10:22s/l1301.001.28221.28221.2712-300.0019481.04
4162006.08.24 16:00buy1311.001.28261.27961.2906
4172006.08.24 17:51s/l1311.001.27961.27961.2906-300.0019181.04
4182006.08.25 09:30sell1321.001.27571.27871.2677
4192006.08.25 19:00close1321.001.27681.27871.2677-110.0019071.04
4202006.08.28 15:00buy1331.001.28071.27771.2887
4212006.08.28 23:55s/l1331.001.27771.27771.2887-300.0018771.04
4222006.08.30 09:00buy1341.001.28391.28091.2919
4232006.08.31 17:24s/l1341.001.28091.28091.2919-318.3718452.66
4242006.09.04 09:00buy1351.001.28611.28311.2941
4252006.09.05 04:30close1351.001.28441.28311.2941-176.1218276.54
4262006.09.05 15:00sell1361.001.28101.28401.2730
4272006.09.06 22:00close1361.001.28161.28401.2730-54.8918221.65
4282006.09.11 16:00buy1371.001.27161.26861.2796
4292006.09.11 17:09s/l1371.001.26861.26861.2796-300.0017921.65
4302006.09.11 17:09buy1381.001.26881.26581.2768
4312006.09.11 17:30close1381.001.26851.26581.2768-30.0017891.65
4322006.09.12 16:30buy1391.001.27201.26901.2800
4332006.09.12 17:07s/l1391.001.26901.26901.2800-300.0017591.65
4342006.09.13 10:30sell1401.001.26851.27151.2605
4352006.09.13 18:54s/l1401.001.27151.27151.2605-300.0017291.65
4362006.09.15 09:00buy1411.001.27371.27071.2817
4372006.09.15 11:00close1411.001.27121.27071.2817-250.0017041.65
4382006.09.15 15:00sell1421.001.26741.27041.2594
4392006.09.18 09:30close1421.001.26751.27041.2594-4.8917036.77
4402006.09.21 09:00buy1431.001.27181.26881.2798
4412006.09.21 22:13modify1431.001.27181.27191.2798
4422006.09.21 22:21modify1431.001.27181.27201.2798
4432006.09.21 22:37modify1431.001.27181.27211.2798
4442006.09.21 22:38modify1431.001.27181.27221.2798
4452006.09.22 08:30t/p1431.001.27981.27221.2798793.8817830.64
4462006.09.22 09:00buy1441.001.27941.27641.2874
4472006.09.22 17:30close1441.001.28091.27641.2874150.0017980.64
4482006.09.25 11:00sell1451.001.27861.28161.2706
4492006.09.26 12:48modify1451.001.27861.27861.2706
4502006.09.26 12:48modify1451.001.27861.27851.2706
4512006.09.26 12:51modify1451.001.27861.27841.2706
4522006.09.26 12:51modify1451.001.27861.27831.2706
4532006.09.26 12:52modify1451.001.27861.27821.2706
4542006.09.26 12:52t/p1451.001.27061.27821.2706805.1118785.76
4552006.09.26 16:00sell1461.001.26941.27241.2614
4562006.09.27 18:00close1461.001.27121.27241.2614-174.8918610.87
4572006.09.28 09:00buy1471.001.27271.26971.2807
4582006.09.28 15:33s/l1471.001.26971.26971.2807-300.0018310.87
4592006.09.29 16:00sell1481.001.26541.26841.2574
4602006.09.29 18:21s/l1481.001.26841.26841.2574-300.0018010.87
4612006.10.03 09:00buy1491.001.27591.27291.2839
4622006.10.03 15:23s/l1491.001.27291.27291.2839-300.0017710.87
4632006.10.04 16:00sell1501.001.26881.27181.2608
4642006.10.04 22:00close1501.001.27121.27181.2608-240.0017470.87
4652006.10.05 09:30buy1511.001.27111.26811.2791
4662006.10.05 16:00close1511.001.26861.26811.2791-250.0017220.87
4672006.10.09 10:31sell1521.001.25901.26201.2510
4682006.10.11 21:23modify1521.001.25901.25891.2510
4692006.10.11 21:23modify1521.001.25901.25881.2510
4702006.10.11 21:28modify1521.001.25901.25871.2510
4712006.10.11 21:28modify1521.001.25901.25861.2510
4722006.10.11 21:30t/p1521.001.25101.25861.2510810.2318031.09
4732006.10.13 09:00buy1531.001.25731.25431.2653
4742006.10.13 14:05s/l1531.001.25431.25431.2653-300.0017731.09
4752006.10.17 09:00buy1541.001.25401.25101.2620
4762006.10.17 15:33s/l1541.001.25101.25101.2620-300.0017431.09
4772006.10.18 09:00buy1551.001.25541.25241.2634
4782006.10.18 15:43s/l1551.001.25241.25241.2634-300.0017131.09
4792006.10.18 16:00sell1561.001.25231.25531.2443
4802006.10.19 10:30close1561.001.25501.25531.2443-254.6616876.43
4812006.10.19 15:00buy1571.001.25691.25391.2649
4822006.10.19 21:23modify1571.001.25691.25691.2649
4832006.10.20 18:00close1571.001.26031.25691.2649333.8817210.31
4842006.10.23 09:00sell1581.001.26071.26371.2527
4852006.10.24 08:58modify1581.001.26071.26071.2527
4862006.10.24 09:23modify1581.001.26071.26061.2527
4872006.10.24 10:33modify1581.001.26071.26051.2527
4882006.10.24 10:33modify1581.001.26071.26041.2527
4892006.10.24 10:33modify1581.001.26071.26031.2527
4902006.10.24 18:30close1581.001.25661.26031.2527415.1117625.42
4912006.10.25 09:00buy1591.001.25671.25371.2647
4922006.10.26 05:42modify1591.001.25671.25671.2647
4932006.10.26 05:43modify1591.001.25671.25681.2647
4942006.10.26 05:43modify1591.001.25671.25691.2647
4952006.10.26 06:12modify1591.001.25671.25701.2647
4962006.10.26 06:13modify1591.001.25671.25711.2647
4972006.10.26 09:53t/p1591.001.26471.25711.2647781.6318407.05
4982006.10.26 09:53buy1601.001.26491.26191.2729
4992006.10.27 10:00close1601.001.26781.26191.2729283.8818690.93
5002006.11.01 15:00buy1611.001.27571.27271.2837
5012006.11.02 00:00close1611.001.27571.27271.2837-18.3718672.56
5022006.11.03 09:00buy1621.001.27811.27511.2861
5032006.11.03 15:32s/l1621.001.27511.27511.2861-300.0018372.56
5042006.11.07 09:00buy1631.001.27591.27291.2839
5052006.11.07 22:00close1631.001.27671.27291.283980.0018452.56
5062006.11.08 09:00sell1641.001.27771.28071.2697
5072006.11.08 11:27s/l1641.001.28071.28071.2697-300.0018152.56
5082006.11.08 15:30sell1651.001.27731.28031.2693
5092006.11.09 10:00close1651.001.27881.28031.2693-134.6618017.90
5102006.11.10 09:00buy1661.001.28561.28261.2936
5112006.11.10 19:00close1661.001.28601.28261.293640.0018057.90
5122006.11.15 09:00sell1671.001.28051.28351.2725
5132006.11.15 10:10s/l1671.001.28351.28351.2725-300.0017757.90
5142006.11.15 15:00sell1681.001.27921.28221.2712
5152006.11.15 20:00close1681.001.28181.28221.2712-260.0017497.90
5162006.11.17 09:00sell1691.001.27771.28071.2697
5172006.11.17 16:53s/l1691.001.28071.28071.2697-300.0017197.90
5182006.11.20 09:00buy1701.001.28471.28171.2927
5192006.11.20 17:48s/l1701.001.28171.28171.2927-300.0016897.90
5202006.11.21 09:00sell1711.001.28181.28481.2738
5212006.11.21 21:27s/l1711.001.28481.28481.2738-300.0016597.90
5222006.11.22 09:00buy1721.001.28611.28311.2941
5232006.11.22 17:06modify1721.001.28611.28611.2941
5242006.11.22 17:06modify1721.001.28611.28621.2941
5252006.11.22 17:07modify1721.001.28611.28631.2941
5262006.11.22 17:07modify1721.001.28611.28641.2941
5272006.11.22 17:07modify1721.001.28611.28651.2941
5282006.11.22 17:07t/p1721.001.29411.28651.2941800.0017397.90
5292006.11.22 17:07buy1731.001.29431.29131.3023
5302006.11.24 10:31modify1731.001.29431.29431.3023
5312006.11.24 10:31modify1731.001.29431.29451.3023
5322006.11.24 10:31modify1731.001.29431.29471.3023
5332006.11.24 10:31t/p1731.001.30231.29471.3023775.5018173.40
5342006.11.24 16:00buy1741.001.30881.30581.3168
5352006.11.27 00:00modify1741.001.30881.30901.3168
5362006.11.27 00:00modify1741.001.30881.30911.3168
5372006.11.27 00:00modify1741.001.30881.30921.3168
5382006.11.27 00:06t/p1741.001.31681.30921.3168793.8818967.28
5392006.11.27 16:00sell1751.001.31081.31381.3028
5402006.11.27 17:26s/l1751.001.31381.31381.3028-300.0018667.28
5412006.11.27 17:26sell1761.001.31361.31661.3056
5422006.11.27 22:00close1761.001.31301.31661.305660.0018727.28
5432006.11.28 10:30buy1771.001.31501.31201.3230
5442006.11.29 10:30close1771.001.31641.31201.3230133.8818861.15
5452006.11.29 16:00sell1781.001.31391.31691.3059
5462006.11.29 16:25s/l1781.001.31691.31691.3059-300.0018561.15
5472006.11.30 15:00buy1791.001.32021.31721.3282
5482006.12.01 09:51modify1791.001.32021.32021.3282
5492006.12.01 09:52modify1791.001.32021.32031.3282
5502006.12.01 09:53modify1791.001.32021.32041.3282
5512006.12.01 09:54modify1791.001.32021.32051.3282
5522006.12.01 09:54modify1791.001.32021.32061.3282
5532006.12.01 12:00close1791.001.32351.32061.3282323.8818885.03
5542006.12.04 16:00sell1801.001.33011.33311.3221
5552006.12.04 18:00close1801.001.33271.33311.3221-260.0018625.03
5562006.12.05 09:00buy1811.001.33371.33071.3417
5572006.12.05 11:28s/l1811.001.33071.33071.3417-300.0018325.03
5582006.12.06 16:00sell1821.001.32651.32951.3185
5592006.12.06 16:53s/l1821.001.32951.32951.3185-300.0018025.03
5602006.12.07 09:00buy1831.001.33081.32781.3388
5612006.12.07 16:00s/l1831.001.32781.32781.3388-300.0017725.03
5622006.12.12 09:00buy1841.001.32591.32291.3339
5632006.12.12 10:03s/l1841.001.32291.32291.3339-300.0017425.03
5642006.12.15 09:00sell1851.001.31451.31751.3065
5652006.12.15 09:47s/l1851.001.31751.31751.3065-300.0017125.03
5662006.12.15 15:00sell1861.001.31061.31361.3026
5672006.12.15 15:28s/l1861.001.31361.31361.3026-300.0016825.03
5682006.12.15 17:30sell1871.001.30901.31201.3010
5692006.12.18 15:38s/l1871.001.31201.31201.3010-294.8916530.14
5702006.12.19 15:00buy1881.001.31671.31371.3247
5712006.12.19 15:30s/l1881.001.31371.31371.3247-300.0016230.14
5722006.12.20 09:00buy1891.001.32361.32061.3316
5732006.12.20 10:01s/l1891.001.32061.32061.3316-300.0015930.14
5742006.12.26 09:00sell1901.001.31261.31561.3046
5752006.12.27 04:30close1901.001.31281.31561.3046-14.8915915.26
5762006.12.27 15:00buy1911.001.31781.31481.3258
5772006.12.27 15:50s/l1911.001.31481.31481.3258-300.0015615.26
5782006.12.28 16:00buy1921.001.31891.31591.3269
5792006.12.28 17:00s/l1921.001.31591.31591.3269-300.0015315.26
5802006.12.28 17:00buy1931.001.31611.31311.3241
5812006.12.28 17:21s/l1931.001.31311.31311.3241-300.0015015.26
5822007.01.02 09:00buy1941.001.32371.32071.3317
5832007.01.03 12:00close1941.001.32551.32071.3317173.8815189.13
5842007.01.03 15:00sell1951.001.32331.32631.3153
5852007.01.03 19:24modify1951.001.32331.32321.3153
5862007.01.03 19:24modify1951.001.32331.32311.3153
5872007.01.03 19:25modify1951.001.32331.32301.3153
5882007.01.03 19:28modify1951.001.32331.32291.3153
5892007.01.03 20:59t/p1951.001.31531.32291.3153800.0015989.13
5902007.01.04 09:00sell1961.001.31591.31891.3079
5912007.01.04 16:50modify1961.001.31591.31581.3079
5922007.01.04 18:12modify1961.001.31591.31571.3079
5932007.01.04 18:12modify1961.001.31591.31551.3079
5942007.01.04 18:12t/p1961.001.30791.31551.3079800.0016789.13
5952007.01.08 15:01buy1971.001.30171.29871.3097
5962007.01.08 15:30close1971.001.30021.29871.3097-150.0016639.13
5972007.01.09 09:00buy1981.001.30401.30101.3120
5982007.01.09 14:30close1981.001.30151.30101.3120-250.0016389.13
5992007.01.11 15:00buy1991.001.29851.29551.3065
6002007.01.11 15:40s/l1991.001.29551.29551.3065-300.0016089.13
6012007.01.12 16:30buy2001.001.29241.28941.3004
6022007.01.16 15:30close2001.001.29441.28941.3004187.7516276.88
6032007.01.18 09:00buy2011.001.29631.29331.3043
6042007.01.18 12:30close2011.001.29371.29331.3043-260.0016016.88
6052007.01.18 17:30buy2021.001.29541.29241.3034
6062007.01.19 12:30close2021.001.29611.29241.303463.8816080.76
6072007.01.23 16:00buy2031.001.30291.29991.3109
6082007.01.24 10:04s/l2031.001.29991.29991.3109-306.1215774.64
6092007.01.26 09:00sell2041.001.29241.29541.2844
6102007.01.29 01:00close2041.001.29241.29541.28445.1115779.75