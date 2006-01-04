|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.03 08:00 - 2007.01.30 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|AccountIsMini=false; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=1; MaxLots=100; StopLoss=30; UseTrailingStop=true; TrailingStop=75; Margincutoff=800; TakeProfit=80; Slippage=10; Expert_Name="---- KusKus_EA ----"; s3="BBandsStop settings"; Length=9; Deviation=2; MoneyRisk=1; SignalTimeFrame=30; dstr0=" 4 Hr Trend"; dstr1=" 0 = None"; dstr2=" 1 = MACD"; dstr3=" 2 = EMA(14)"; dstr4=" 3 = LSMA(18)"; dstr5=" 4 = ITrend(26)"; dstr6=" 5 = HMA(16)"; TrendD_Method=5; TrendD_Period=6; TrendD_Threshold=20; TrendD_PrevShift=3; TrendD_CurShift=1; TrendD_TimeFrame=240; TrendD_SignalCandle=0; sD=" 4 Hr GMACD settings"; TD_FastEMA=8; TD_SlowEMA=17; TD_SignalSMA=9; fstr0=" 1 Hr Trend"; fstr1=" 0 = None"; fstr2=" 1 = MACD"; fstr3=" 2 = EMA(14)"; fstr4=" 3 = LSMA(18)"; fstr5=" 4 = ITrend(26)"; fstr6=" 5 = HMA(16)"; Trend4_Method=0; Trend4_Period=6; Trend4_Threshold=10; Trend4_PrevShift=3; Trend4_CurShift=1; Trend4_TimeFrame=60; Trend4_SignalCandle=0; s4="//====GMACD settings====//"; T4_FastEMA=8; T4_SlowEMA=17; T4_SignalSMA=9; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=false; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=true; StartHour3=15; StopHour3=17;
|Bars in test
|9174
|Ticks modelled
|1846057
|Modelling quality
|56.19%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5779.75
|Gross profit
|37627.20
|Gross loss
|-31847.45
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|28.33
|Absolute drawdown
|2434.37
|Maximal drawdown
|4765.78 (24.09%)
|Relative drawdown
|24.43% (2446.00)
|Total trades
|204
|Short positions (won %)
|94 (34.04%)
|Long positions (won %)
|110 (40.00%)
|Profit trades (% of total)
|76 (37.25%)
|Loss trades (% of total)
|128 (62.75%)
|Largest
|profit trade
|820.45
|loss trade
|-318.37
|Average
|profit trade
|495.09
|loss trade
|-248.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (2648.43)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-3869.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2648.43 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-3869.77 (14)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 15:00
|buy
|1
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2170
|2
|2006.01.05 09:30
|close
|1
|1.00
|1.2093
|1.2060
|1.2170
|11.63
|10011.63
|3
|2006.01.05 15:00
|sell
|2
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2014
|4
|2006.01.06 02:32
|s/l
|2
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2014
|-294.89
|9716.74
|5
|2006.01.09 15:00
|sell
|3
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2003
|6
|2006.01.10 11:00
|close
|3
|1.00
|1.2073
|1.2113
|1.2003
|105.11
|9821.85
|7
|2006.01.10 11:00
|buy
|4
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2153
|8
|2006.01.10 15:30
|close
|4
|1.00
|1.2065
|1.2043
|1.2153
|-80.00
|9741.85
|9
|2006.01.10 16:00
|sell
|5
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.1975
|10
|2006.01.11 14:13
|s/l
|5
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.1975
|-294.89
|9446.97
|11
|2006.01.12 09:00
|buy
|6
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2235
|12
|2006.01.12 14:19
|s/l
|6
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2235
|-300.00
|9146.97
|13
|2006.01.16 16:00
|sell
|7
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2037
|14
|2006.01.17 08:00
|close
|7
|1.00
|1.2118
|1.2147
|1.2037
|-4.89
|9142.08
|15
|2006.01.17 15:00
|sell
|8
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2004
|16
|2006.01.17 22:00
|close
|8
|1.00
|1.2096
|1.2114
|1.2004
|-120.00
|9022.08
|17
|2006.01.18 10:00
|buy
|9
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2199
|18
|2006.01.18 17:19
|s/l
|9
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2199
|-300.00
|8722.08
|19
|2006.01.18 17:19
|buy
|10
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2171
|20
|2006.01.18 18:00
|close
|10
|1.00
|1.2100
|1.2061
|1.2171
|90.00
|8812.08
|21
|2006.01.19 09:30
|sell
|11
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2009
|22
|2006.01.19 17:48
|s/l
|11
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2009
|-300.00
|8512.08
|23
|2006.01.23 09:00
|buy
|12
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2316
|24
|2006.01.23 23:15
|modify
|12
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|25
|2006.01.23 23:19
|modify
|12
|1.00
|1.2236
|1.2237
|1.2316
|26
|2006.01.23 23:20
|modify
|12
|1.00
|1.2236
|1.2238
|1.2316
|27
|2006.01.24 01:30
|modify
|12
|1.00
|1.2236
|1.2239
|1.2316
|28
|2006.01.24 01:31
|modify
|12
|1.00
|1.2236
|1.2240
|1.2316
|29
|2006.01.24 01:31
|t/p
|12
|1.00
|1.2316
|1.2240
|1.2316
|793.88
|9305.96
|30
|2006.01.24 09:00
|buy
|13
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2375
|31
|2006.01.24 10:30
|close
|13
|1.00
|1.2276
|1.2265
|1.2375
|-190.00
|9115.96
|32
|2006.01.24 16:00
|sell
|14
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.2186
|33
|2006.01.24 19:43
|s/l
|14
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2186
|-300.00
|8815.96
|34
|2006.01.26 11:00
|sell
|15
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.2163
|35
|2006.01.27 13:19
|modify
|15
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2163
|36
|2006.01.27 13:19
|modify
|15
|1.00
|1.2243
|1.2242
|1.2163
|37
|2006.01.27 13:19
|modify
|15
|1.00
|1.2243
|1.2241
|1.2163
|38
|2006.01.27 13:19
|modify
|15
|1.00
|1.2243
|1.2240
|1.2163
|39
|2006.01.27 15:19
|modify
|15
|1.00
|1.2243
|1.2239
|1.2163
|40
|2006.01.27 15:19
|t/p
|15
|1.00
|1.2163
|1.2239
|1.2163
|805.11
|9621.07
|41
|2006.01.27 15:19
|sell
|16
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2081
|42
|2006.01.27 15:38
|s/l
|16
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2081
|-300.00
|9321.07
|43
|2006.01.30 11:00
|sell
|17
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2003
|44
|2006.01.31 10:00
|close
|17
|1.00
|1.2110
|1.2113
|1.2003
|-264.89
|9056.18
|45
|2006.01.31 15:00
|buy
|18
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2202
|46
|2006.02.01 11:30
|close
|18
|1.00
|1.2125
|1.2092
|1.2202
|23.88
|9080.06
|47
|2006.02.01 16:00
|sell
|19
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2014
|48
|2006.02.02 17:30
|close
|19
|1.00
|1.2100
|1.2124
|1.2014
|-44.66
|9035.40
|49
|2006.02.03 16:00
|sell
|20
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1925
|50
|2006.02.06 00:00
|s/l
|20
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1925
|-294.89
|8740.51
|51
|2006.02.06 16:00
|sell
|21
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1890
|52
|2006.02.07 09:00
|close
|21
|1.00
|1.1983
|1.2000
|1.1890
|-124.89
|8615.63
|53
|2006.02.09 09:00
|buy
|22
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.2067
|54
|2006.02.09 17:14
|s/l
|22
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.2067
|-300.00
|8315.63
|55
|2006.02.13 11:30
|sell
|23
|1.00
|1.1882
|1.1912
|1.1802
|56
|2006.02.13 17:48
|s/l
|23
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.1802
|-300.00
|8015.63
|57
|2006.02.16 11:00
|sell
|24
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1797
|58
|2006.02.16 22:30
|close
|24
|1.00
|1.1892
|1.1907
|1.1797
|-150.00
|7865.63
|59
|2006.02.20 09:00
|buy
|25
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.2051
|60
|2006.02.20 10:43
|s/l
|25
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2051
|-300.00
|7565.63
|61
|2006.02.21 09:00
|sell
|26
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.1845
|62
|2006.02.22 19:00
|close
|26
|1.00
|1.1907
|1.1955
|1.1845
|185.11
|7750.74
|63
|2006.02.23 09:00
|buy
|27
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1993
|64
|2006.02.23 17:30
|close
|27
|1.00
|1.1911
|1.1883
|1.1993
|-20.00
|7730.74
|65
|2006.02.24 09:00
|sell
|28
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1841
|66
|2006.02.27 01:14
|modify
|28
|1.00
|1.1921
|1.1921
|1.1841
|67
|2006.02.27 01:14
|modify
|28
|1.00
|1.1921
|1.1920
|1.1841
|68
|2006.02.27 01:15
|modify
|28
|1.00
|1.1921
|1.1919
|1.1841
|69
|2006.02.27 01:18
|modify
|28
|1.00
|1.1921
|1.1918
|1.1841
|70
|2006.02.27 01:18
|modify
|28
|1.00
|1.1921
|1.1917
|1.1841
|71
|2006.02.27 01:18
|t/p
|28
|1.00
|1.1841
|1.1917
|1.1841
|805.11
|8535.85
|72
|2006.02.27 09:00
|sell
|29
|1.00
|1.1852
|1.1882
|1.1772
|73
|2006.02.28 11:30
|close
|29
|1.00
|1.1878
|1.1882
|1.1772
|-254.89
|8280.96
|74
|2006.02.28 16:00
|buy
|30
|1.00
|1.1881
|1.1851
|1.1961
|75
|2006.03.01 15:18
|modify
|30
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1961
|76
|2006.03.01 15:18
|modify
|30
|1.00
|1.1881
|1.1882
|1.1961
|77
|2006.03.01 15:19
|modify
|30
|1.00
|1.1881
|1.1883
|1.1961
|78
|2006.03.01 15:19
|modify
|30
|1.00
|1.1881
|1.1884
|1.1961
|79
|2006.03.01 15:44
|modify
|30
|1.00
|1.1881
|1.1885
|1.1961
|80
|2006.03.01 15:47
|t/p
|30
|1.00
|1.1961
|1.1885
|1.1961
|793.88
|9074.84
|81
|2006.03.01 15:47
|buy
|31
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.2043
|82
|2006.03.01 17:19
|s/l
|31
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.2043
|-300.00
|8774.84
|83
|2006.03.07 09:00
|sell
|32
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1889
|84
|2006.03.07 16:14
|modify
|32
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1889
|85
|2006.03.07 16:18
|modify
|32
|1.00
|1.1969
|1.1968
|1.1889
|86
|2006.03.07 16:18
|modify
|32
|1.00
|1.1969
|1.1967
|1.1889
|87
|2006.03.07 16:18
|modify
|32
|1.00
|1.1969
|1.1966
|1.1889
|88
|2006.03.07 16:18
|modify
|32
|1.00
|1.1969
|1.1965
|1.1889
|89
|2006.03.07 16:19
|t/p
|32
|1.00
|1.1889
|1.1965
|1.1889
|800.00
|9574.84
|90
|2006.03.07 16:19
|sell
|33
|1.00
|1.1887
|1.1917
|1.1807
|91
|2006.03.08 09:20
|s/l
|33
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1807
|-294.89
|9279.95
|92
|2006.03.08 15:00
|buy
|34
|1.00
|1.1917
|1.1887
|1.1997
|93
|2006.03.08 16:30
|close
|34
|1.00
|1.1908
|1.1887
|1.1997
|-90.00
|9189.95
|94
|2006.03.13 09:00
|buy
|35
|1.00
|1.1944
|1.1914
|1.2024
|95
|2006.03.13 12:30
|close
|35
|1.00
|1.1925
|1.1914
|1.2024
|-190.00
|8999.95
|96
|2006.03.14 09:00
|buy
|36
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2048
|97
|2006.03.14 13:30
|close
|36
|1.00
|1.1952
|1.1938
|1.2048
|-160.00
|8839.95
|98
|2006.03.14 17:00
|buy
|37
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.2067
|99
|2006.03.15 16:19
|modify
|37
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|100
|2006.03.15 16:19
|modify
|37
|1.00
|1.1987
|1.1988
|1.2067
|101
|2006.03.15 16:20
|modify
|37
|1.00
|1.1987
|1.1989
|1.2067
|102
|2006.03.15 21:18
|modify
|37
|1.00
|1.1987
|1.1990
|1.2067
|103
|2006.03.15 21:19
|modify
|37
|1.00
|1.1987
|1.1991
|1.2067
|104
|2006.03.15 21:19
|t/p
|37
|1.00
|1.2067
|1.1991
|1.2067
|793.88
|9633.83
|105
|2006.03.21 09:00
|sell
|38
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2055
|106
|2006.03.21 15:36
|s/l
|38
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2055
|-300.00
|9333.83
|107
|2006.03.21 16:30
|sell
|39
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2045
|108
|2006.03.22 17:30
|close
|39
|1.00
|1.2108
|1.2155
|1.2045
|175.11
|9508.94
|109
|2006.03.23 15:00
|sell
|40
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.1980
|110
|2006.03.23 17:19
|modify
|40
|1.00
|1.2060
|1.2059
|1.1980
|111
|2006.03.23 17:19
|modify
|40
|1.00
|1.2060
|1.2058
|1.1980
|112
|2006.03.23 17:19
|modify
|40
|1.00
|1.2060
|1.2057
|1.1980
|113
|2006.03.23 17:19
|modify
|40
|1.00
|1.2060
|1.2056
|1.1980
|114
|2006.03.23 17:19
|t/p
|40
|1.00
|1.1980
|1.2056
|1.1980
|800.00
|10308.94
|115
|2006.03.24 10:30
|sell
|41
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1887
|116
|2006.03.24 17:09
|s/l
|41
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1887
|-300.00
|10008.94
|117
|2006.03.27 09:00
|buy
|42
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2124
|118
|2006.03.27 15:00
|close
|42
|1.00
|1.2024
|1.2014
|1.2124
|-200.00
|9808.94
|119
|2006.03.28 16:00
|buy
|43
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2183
|120
|2006.03.28 17:13
|s/l
|43
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2183
|-300.00
|9508.94
|121
|2006.03.28 17:13
|buy
|44
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2155
|122
|2006.03.28 21:00
|close
|44
|1.00
|1.2062
|1.2045
|1.2155
|-130.00
|9378.94
|123
|2006.03.30 09:00
|buy
|45
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2140
|124
|2006.03.30 16:43
|modify
|45
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2140
|125
|2006.03.30 16:43
|modify
|45
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2140
|126
|2006.03.30 16:43
|modify
|45
|1.00
|1.2060
|1.2062
|1.2140
|127
|2006.03.30 16:47
|modify
|45
|1.00
|1.2060
|1.2063
|1.2140
|128
|2006.03.30 16:47
|modify
|45
|1.00
|1.2060
|1.2064
|1.2140
|129
|2006.03.30 16:48
|t/p
|45
|1.00
|1.2140
|1.2064
|1.2140
|800.00
|10178.94
|130
|2006.03.30 16:48
|buy
|46
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.2222
|131
|2006.03.30 17:49
|s/l
|46
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2222
|-300.00
|9878.94
|132
|2006.03.30 17:49
|buy
|47
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2194
|133
|2006.03.31 09:00
|close
|47
|1.00
|1.2140
|1.2084
|1.2194
|253.88
|10132.82
|134
|2006.03.31 16:00
|sell
|48
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2027
|135
|2006.03.31 18:43
|s/l
|48
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2027
|-300.00
|9832.82
|136
|2006.04.04 09:00
|buy
|49
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2231
|137
|2006.04.04 09:49
|s/l
|49
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2231
|-300.00
|9532.82
|138
|2006.04.04 11:00
|buy
|50
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2245
|139
|2006.04.04 15:18
|modify
|50
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2245
|140
|2006.04.04 15:18
|modify
|50
|1.00
|1.2165
|1.2166
|1.2245
|141
|2006.04.04 15:18
|modify
|50
|1.00
|1.2165
|1.2167
|1.2245
|142
|2006.04.04 15:18
|modify
|50
|1.00
|1.2165
|1.2168
|1.2245
|143
|2006.04.04 15:18
|modify
|50
|1.00
|1.2165
|1.2169
|1.2245
|144
|2006.04.04 15:18
|t/p
|50
|1.00
|1.2245
|1.2169
|1.2245
|800.00
|10332.82
|145
|2006.04.04 15:18
|buy
|51
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.2327
|146
|2006.04.06 11:43
|modify
|51
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2327
|147
|2006.04.06 11:44
|modify
|51
|1.00
|1.2247
|1.2248
|1.2327
|148
|2006.04.06 11:44
|modify
|51
|1.00
|1.2247
|1.2249
|1.2327
|149
|2006.04.06 11:44
|modify
|51
|1.00
|1.2247
|1.2250
|1.2327
|150
|2006.04.06 11:48
|modify
|51
|1.00
|1.2247
|1.2251
|1.2327
|151
|2006.04.06 11:48
|t/p
|51
|1.00
|1.2327
|1.2251
|1.2327
|775.50
|11108.32
|152
|2006.04.07 09:00
|sell
|52
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2126
|153
|2006.04.07 17:14
|modify
|52
|1.00
|1.2206
|1.2205
|1.2126
|154
|2006.04.07 17:17
|modify
|52
|1.00
|1.2206
|1.2204
|1.2126
|155
|2006.04.07 17:18
|modify
|52
|1.00
|1.2206
|1.2203
|1.2126
|156
|2006.04.07 17:18
|modify
|52
|1.00
|1.2206
|1.2202
|1.2126
|157
|2006.04.07 17:18
|t/p
|52
|1.00
|1.2126
|1.2202
|1.2126
|800.00
|11908.32
|158
|2006.04.07 17:18
|sell
|53
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2044
|159
|2006.04.11 09:00
|close
|53
|1.00
|1.2131
|1.2154
|1.2044
|-59.77
|11848.55
|160
|2006.04.11 17:00
|buy
|54
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2214
|161
|2006.04.12 15:30
|close
|54
|1.00
|1.2121
|1.2104
|1.2214
|-136.12
|11712.43
|162
|2006.04.17 09:00
|buy
|55
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2258
|163
|2006.04.17 15:30
|modify
|55
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|164
|2006.04.17 15:30
|modify
|55
|1.00
|1.2178
|1.2179
|1.2258
|165
|2006.04.17 15:30
|modify
|55
|1.00
|1.2178
|1.2180
|1.2258
|166
|2006.04.17 15:30
|modify
|55
|1.00
|1.2178
|1.2181
|1.2258
|167
|2006.04.17 15:30
|modify
|55
|1.00
|1.2178
|1.2182
|1.2258
|168
|2006.04.17 15:30
|t/p
|55
|1.00
|1.2258
|1.2182
|1.2258
|800.00
|12512.43
|169
|2006.04.17 15:30
|buy
|56
|1.00
|1.2260
|1.2230
|1.2340
|170
|2006.04.17 16:07
|s/l
|56
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2340
|-300.00
|12212.43
|171
|2006.04.20 16:00
|sell
|57
|1.00
|1.2328
|1.2358
|1.2248
|172
|2006.04.21 12:30
|close
|57
|1.00
|1.2344
|1.2358
|1.2248
|-154.89
|12057.54
|173
|2006.04.27 09:00
|buy
|58
|1.00
|1.2455
|1.2425
|1.2535
|174
|2006.04.27 11:00
|close
|58
|1.00
|1.2432
|1.2425
|1.2535
|-230.00
|11827.54
|175
|2006.04.27 16:00
|sell
|59
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2347
|176
|2006.04.27 17:04
|s/l
|59
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2347
|-300.00
|11527.54
|177
|2006.04.27 17:04
|sell
|60
|1.00
|1.2455
|1.2485
|1.2375
|178
|2006.04.27 17:09
|s/l
|60
|1.00
|1.2485
|1.2485
|1.2375
|-300.00
|11227.54
|179
|2006.04.28 09:30
|buy
|61
|1.00
|1.2549
|1.2519
|1.2629
|180
|2006.04.28 18:09
|modify
|61
|1.00
|1.2549
|1.2549
|1.2629
|181
|2006.04.28 18:09
|modify
|61
|1.00
|1.2549
|1.2550
|1.2629
|182
|2006.04.28 18:09
|modify
|61
|1.00
|1.2549
|1.2551
|1.2629
|183
|2006.04.28 18:09
|modify
|61
|1.00
|1.2549
|1.2552
|1.2629
|184
|2006.04.28 18:09
|modify
|61
|1.00
|1.2549
|1.2553
|1.2629
|185
|2006.04.28 18:09
|t/p
|61
|1.00
|1.2629
|1.2553
|1.2629
|800.00
|12027.54
|186
|2006.05.01 09:00
|buy
|62
|1.00
|1.2634
|1.2604
|1.2714
|187
|2006.05.01 18:30
|close
|62
|1.00
|1.2612
|1.2604
|1.2714
|-220.00
|11807.54
|188
|2006.05.02 09:00
|sell
|63
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.2488
|189
|2006.05.02 10:37
|s/l
|63
|1.00
|1.2598
|1.2598
|1.2488
|-300.00
|11507.54
|190
|2006.05.02 10:37
|sell
|64
|1.00
|1.2596
|1.2626
|1.2516
|191
|2006.05.02 11:37
|s/l
|64
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2516
|-300.00
|11207.54
|192
|2006.05.02 16:00
|buy
|65
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2720
|193
|2006.05.02 19:54
|s/l
|65
|1.00
|1.2610
|1.2610
|1.2720
|-300.00
|10907.54
|194
|2006.05.05 09:00
|buy
|66
|1.00
|1.2693
|1.2663
|1.2773
|195
|2006.05.08 11:22
|modify
|66
|1.00
|1.2693
|1.2693
|1.2773
|196
|2006.05.08 11:22
|modify
|66
|1.00
|1.2693
|1.2694
|1.2773
|197
|2006.05.08 11:22
|modify
|66
|1.00
|1.2693
|1.2695
|1.2773
|198
|2006.05.08 11:22
|modify
|66
|1.00
|1.2693
|1.2696
|1.2773
|199
|2006.05.08 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.2693
|1.2697
|1.2773
|200
|2006.05.08 11:24
|t/p
|66
|1.00
|1.2773
|1.2697
|1.2773
|793.88
|11701.42
|201
|2006.05.09 09:00
|sell
|67
|1.00
|1.2698
|1.2728
|1.2618
|202
|2006.05.09 16:24
|s/l
|67
|1.00
|1.2728
|1.2728
|1.2618
|-300.00
|11401.42
|203
|2006.05.10 09:00
|buy
|68
|1.00
|1.2770
|1.2740
|1.2850
|204
|2006.05.11 02:30
|close
|68
|1.00
|1.2764
|1.2740
|1.2850
|-78.37
|11323.04
|205
|2006.05.11 09:00
|sell
|69
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.2654
|206
|2006.05.11 15:37
|s/l
|69
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2654
|-300.00
|11023.04
|207
|2006.05.11 15:37
|sell
|70
|1.00
|1.2762
|1.2792
|1.2682
|208
|2006.05.11 16:00
|close
|70
|1.00
|1.2741
|1.2792
|1.2682
|210.00
|11233.04
|209
|2006.05.12 09:00
|buy
|71
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.2955
|210
|2006.05.12 12:39
|modify
|71
|1.00
|1.2875
|1.2876
|1.2955
|211
|2006.05.12 12:39
|modify
|71
|1.00
|1.2875
|1.2877
|1.2955
|212
|2006.05.12 12:39
|modify
|71
|1.00
|1.2875
|1.2878
|1.2955
|213
|2006.05.12 12:39
|modify
|71
|1.00
|1.2875
|1.2879
|1.2955
|214
|2006.05.12 12:39
|t/p
|71
|1.00
|1.2955
|1.2879
|1.2955
|800.00
|12033.04
|215
|2006.05.12 15:00
|buy
|72
|1.00
|1.2900
|1.2870
|1.2980
|216
|2006.05.12 15:39
|s/l
|72
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2980
|-300.00
|11733.04
|217
|2006.05.15 16:00
|sell
|73
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.2766
|218
|2006.05.16 06:00
|close
|73
|1.00
|1.2818
|1.2876
|1.2766
|285.11
|12018.16
|219
|2006.05.16 09:00
|sell
|74
|1.00
|1.2824
|1.2854
|1.2744
|220
|2006.05.16 15:00
|close
|74
|1.00
|1.2816
|1.2854
|1.2744
|80.00
|12098.16
|221
|2006.05.16 15:00
|buy
|75
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.2896
|222
|2006.05.17 10:09
|modify
|75
|1.00
|1.2816
|1.2817
|1.2896
|223
|2006.05.17 10:09
|modify
|75
|1.00
|1.2816
|1.2818
|1.2896
|224
|2006.05.17 10:09
|modify
|75
|1.00
|1.2816
|1.2819
|1.2896
|225
|2006.05.17 10:09
|modify
|75
|1.00
|1.2816
|1.2820
|1.2896
|226
|2006.05.17 10:09
|t/p
|75
|1.00
|1.2896
|1.2820
|1.2896
|793.88
|12892.03
|227
|2006.05.18 16:00
|buy
|76
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.2852
|228
|2006.05.18 23:39
|modify
|76
|1.00
|1.2772
|1.2772
|1.2852
|229
|2006.05.18 23:39
|modify
|76
|1.00
|1.2772
|1.2773
|1.2852
|230
|2006.05.18 23:39
|modify
|76
|1.00
|1.2772
|1.2774
|1.2852
|231
|2006.05.18 23:40
|modify
|76
|1.00
|1.2772
|1.2776
|1.2852
|232
|2006.05.18 23:45
|t/p
|76
|1.00
|1.2852
|1.2776
|1.2852
|800.00
|13692.03
|233
|2006.05.19 16:00
|sell
|77
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.2651
|234
|2006.05.19 20:21
|s/l
|77
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2651
|-300.00
|13392.03
|235
|2006.05.22 15:00
|buy
|78
|1.00
|1.2765
|1.2735
|1.2845
|236
|2006.05.22 18:15
|modify
|78
|1.00
|1.2765
|1.2765
|1.2845
|237
|2006.05.22 18:15
|modify
|78
|1.00
|1.2765
|1.2766
|1.2845
|238
|2006.05.22 18:15
|modify
|78
|1.00
|1.2765
|1.2767
|1.2845
|239
|2006.05.22 18:18
|modify
|78
|1.00
|1.2765
|1.2768
|1.2845
|240
|2006.05.22 18:51
|modify
|78
|1.00
|1.2765
|1.2769
|1.2845
|241
|2006.05.22 18:52
|t/p
|78
|1.00
|1.2845
|1.2769
|1.2845
|800.00
|14192.03
|242
|2006.05.23 09:00
|buy
|79
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.2942
|243
|2006.05.23 10:36
|s/l
|79
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2942
|-300.00
|13892.03
|244
|2006.05.24 09:00
|sell
|80
|1.00
|1.2779
|1.2809
|1.2699
|245
|2006.05.24 09:52
|s/l
|80
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2699
|-300.00
|13592.03
|246
|2006.05.24 16:00
|buy
|81
|1.00
|1.2872
|1.2842
|1.2952
|247
|2006.05.24 16:07
|s/l
|81
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2952
|-300.00
|13292.03
|248
|2006.05.25 15:00
|sell
|82
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2687
|249
|2006.05.25 15:39
|s/l
|82
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2687
|-300.00
|12992.03
|250
|2006.05.29 16:00
|buy
|83
|1.00
|1.2763
|1.2733
|1.2843
|251
|2006.05.30 09:09
|modify
|83
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2843
|252
|2006.05.30 09:09
|modify
|83
|1.00
|1.2763
|1.2764
|1.2843
|253
|2006.05.30 09:09
|modify
|83
|1.00
|1.2763
|1.2765
|1.2843
|254
|2006.05.30 09:09
|modify
|83
|1.00
|1.2763
|1.2766
|1.2843
|255
|2006.05.30 09:10
|modify
|83
|1.00
|1.2763
|1.2767
|1.2843
|256
|2006.05.30 09:15
|t/p
|83
|1.00
|1.2843
|1.2767
|1.2843
|793.88
|13785.91
|257
|2006.05.30 15:00
|buy
|84
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.2920
|258
|2006.05.30 15:31
|s/l
|84
|1.00
|1.2810
|1.2810
|1.2920
|-300.00
|13485.91
|259
|2006.06.01 09:00
|sell
|85
|1.00
|1.2778
|1.2808
|1.2698
|260
|2006.06.01 17:51
|s/l
|85
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.2698
|-300.00
|13185.91
|261
|2006.06.01 17:51
|sell
|86
|1.00
|1.2806
|1.2836
|1.2726
|262
|2006.06.01 18:00
|close
|86
|1.00
|1.2818
|1.2836
|1.2726
|-120.00
|13065.91
|263
|2006.06.02 09:00
|buy
|87
|1.00
|1.2815
|1.2785
|1.2895
|264
|2006.06.02 15:36
|modify
|87
|1.00
|1.2815
|1.2816
|1.2895
|265
|2006.06.02 15:36
|modify
|87
|1.00
|1.2815
|1.2817
|1.2895
|266
|2006.06.02 15:36
|modify
|87
|1.00
|1.2815
|1.2818
|1.2895
|267
|2006.06.02 15:36
|modify
|87
|1.00
|1.2815
|1.2819
|1.2895
|268
|2006.06.02 15:36
|t/p
|87
|1.00
|1.2895
|1.2819
|1.2895
|800.00
|13865.91
|269
|2006.06.02 15:36
|buy
|88
|1.00
|1.2897
|1.2867
|1.2977
|270
|2006.06.05 10:30
|modify
|88
|1.00
|1.2897
|1.2898
|1.2977
|271
|2006.06.05 10:30
|modify
|88
|1.00
|1.2897
|1.2899
|1.2977
|272
|2006.06.05 10:30
|modify
|88
|1.00
|1.2897
|1.2900
|1.2977
|273
|2006.06.05 10:30
|modify
|88
|1.00
|1.2897
|1.2901
|1.2977
|274
|2006.06.05 10:31
|t/p
|88
|1.00
|1.2977
|1.2901
|1.2977
|793.88
|14659.79
|275
|2006.06.05 10:31
|buy
|89
|1.00
|1.2979
|1.2949
|1.3059
|276
|2006.06.05 15:03
|s/l
|89
|1.00
|1.2949
|1.2949
|1.3059
|-300.00
|14359.79
|277
|2006.06.06 15:00
|sell
|90
|1.00
|1.2861
|1.2891
|1.2781
|278
|2006.06.07 09:40
|modify
|90
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2781
|279
|2006.06.07 09:54
|modify
|90
|1.00
|1.2861
|1.2860
|1.2781
|280
|2006.06.07 09:54
|modify
|90
|1.00
|1.2861
|1.2859
|1.2781
|281
|2006.06.07 09:54
|modify
|90
|1.00
|1.2861
|1.2858
|1.2781
|282
|2006.06.07 14:51
|modify
|90
|1.00
|1.2861
|1.2857
|1.2781
|283
|2006.06.07 14:51
|t/p
|90
|1.00
|1.2781
|1.2857
|1.2781
|805.11
|15164.90
|284
|2006.06.08 09:00
|sell
|91
|1.00
|1.2786
|1.2816
|1.2706
|285
|2006.06.08 15:34
|modify
|91
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2706
|286
|2006.06.08 15:34
|modify
|91
|1.00
|1.2786
|1.2785
|1.2706
|287
|2006.06.08 15:34
|modify
|91
|1.00
|1.2786
|1.2784
|1.2706
|288
|2006.06.08 15:34
|modify
|91
|1.00
|1.2786
|1.2783
|1.2706
|289
|2006.06.08 15:34
|modify
|91
|1.00
|1.2786
|1.2782
|1.2706
|290
|2006.06.08 15:34
|t/p
|91
|1.00
|1.2706
|1.2782
|1.2706
|800.00
|15964.90
|291
|2006.06.08 16:00
|sell
|92
|1.00
|1.2685
|1.2715
|1.2605
|292
|2006.06.09 15:39
|modify
|92
|1.00
|1.2685
|1.2685
|1.2605
|293
|2006.06.09 15:39
|modify
|92
|1.00
|1.2685
|1.2684
|1.2605
|294
|2006.06.09 15:39
|modify
|92
|1.00
|1.2685
|1.2683
|1.2605
|295
|2006.06.09 15:39
|modify
|92
|1.00
|1.2685
|1.2682
|1.2605
|296
|2006.06.09 15:39
|modify
|92
|1.00
|1.2685
|1.2681
|1.2605
|297
|2006.06.09 15:39
|t/p
|92
|1.00
|1.2605
|1.2681
|1.2605
|805.11
|16770.01
|298
|2006.06.16 09:00
|buy
|93
|1.00
|1.2647
|1.2617
|1.2727
|299
|2006.06.16 17:00
|close
|93
|1.00
|1.2622
|1.2617
|1.2727
|-250.00
|16520.01
|300
|2006.06.21 09:00
|buy
|94
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.2702
|301
|2006.06.22 12:30
|close
|94
|1.00
|1.2628
|1.2592
|1.2702
|41.63
|16561.64
|302
|2006.06.22 16:00
|sell
|95
|1.00
|1.2584
|1.2614
|1.2504
|303
|2006.06.23 14:54
|modify
|95
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2504
|304
|2006.06.23 14:54
|modify
|95
|1.00
|1.2584
|1.2583
|1.2504
|305
|2006.06.23 14:54
|modify
|95
|1.00
|1.2584
|1.2582
|1.2504
|306
|2006.06.23 14:54
|modify
|95
|1.00
|1.2584
|1.2581
|1.2504
|307
|2006.06.23 14:54
|modify
|95
|1.00
|1.2584
|1.2580
|1.2504
|308
|2006.06.23 14:54
|t/p
|95
|1.00
|1.2504
|1.2580
|1.2504
|805.11
|17366.75
|309
|2006.06.26 15:00
|buy
|96
|1.00
|1.2565
|1.2535
|1.2645
|310
|2006.06.27 13:30
|close
|96
|1.00
|1.2570
|1.2535
|1.2645
|43.88
|17410.63
|311
|2006.06.28 15:00
|sell
|97
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.2489
|312
|2006.06.29 21:21
|s/l
|97
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2489
|-284.66
|17125.97
|313
|2006.06.30 09:00
|buy
|98
|1.00
|1.2727
|1.2697
|1.2807
|314
|2006.06.30 09:39
|s/l
|98
|1.00
|1.2697
|1.2697
|1.2807
|-300.00
|16825.97
|315
|2006.07.04 09:00
|buy
|99
|1.00
|1.2807
|1.2777
|1.2887
|316
|2006.07.05 02:54
|s/l
|99
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2887
|-306.12
|16519.84
|317
|2006.07.05 10:30
|sell
|100
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2687
|318
|2006.07.06 16:00
|close
|100
|1.00
|1.2762
|1.2797
|1.2687
|65.34
|16585.18
|319
|2006.07.06 16:00
|buy
|101
|1.00
|1.2762
|1.2732
|1.2842
|320
|2006.07.07 15:36
|modify
|101
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2842
|321
|2006.07.07 15:36
|modify
|101
|1.00
|1.2762
|1.2763
|1.2842
|322
|2006.07.07 15:36
|modify
|101
|1.00
|1.2762
|1.2764
|1.2842
|323
|2006.07.07 15:36
|modify
|101
|1.00
|1.2762
|1.2765
|1.2842
|324
|2006.07.07 15:36
|modify
|101
|1.00
|1.2762
|1.2766
|1.2842
|325
|2006.07.07 15:36
|t/p
|101
|1.00
|1.2842
|1.2766
|1.2842
|793.88
|17379.06
|326
|2006.07.10 15:00
|sell
|102
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.2672
|327
|2006.07.11 11:30
|close
|102
|1.00
|1.2749
|1.2782
|1.2672
|35.11
|17414.17
|328
|2006.07.11 15:00
|buy
|103
|1.00
|1.2745
|1.2715
|1.2825
|329
|2006.07.11 16:09
|s/l
|103
|1.00
|1.2715
|1.2715
|1.2825
|-300.00
|17114.17
|330
|2006.07.11 16:09
|buy
|104
|1.00
|1.2717
|1.2687
|1.2797
|331
|2006.07.12 13:00
|close
|104
|1.00
|1.2738
|1.2687
|1.2797
|203.88
|17318.05
|332
|2006.07.12 16:00
|sell
|105
|1.00
|1.2714
|1.2744
|1.2634
|333
|2006.07.14 16:54
|modify
|105
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.2634
|334
|2006.07.14 16:54
|modify
|105
|1.00
|1.2714
|1.2713
|1.2634
|335
|2006.07.14 16:54
|modify
|105
|1.00
|1.2714
|1.2712
|1.2634
|336
|2006.07.14 16:54
|modify
|105
|1.00
|1.2714
|1.2711
|1.2634
|337
|2006.07.14 16:54
|modify
|105
|1.00
|1.2714
|1.2710
|1.2634
|338
|2006.07.14 16:54
|t/p
|105
|1.00
|1.2634
|1.2710
|1.2634
|820.45
|18138.50
|339
|2006.07.17 09:00
|sell
|106
|1.00
|1.2626
|1.2656
|1.2546
|340
|2006.07.17 12:21
|modify
|106
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2546
|341
|2006.07.17 12:22
|modify
|106
|1.00
|1.2626
|1.2625
|1.2546
|342
|2006.07.17 12:22
|modify
|106
|1.00
|1.2626
|1.2624
|1.2546
|343
|2006.07.17 12:22
|modify
|106
|1.00
|1.2626
|1.2623
|1.2546
|344
|2006.07.17 12:22
|modify
|106
|1.00
|1.2626
|1.2622
|1.2546
|345
|2006.07.17 12:24
|t/p
|106
|1.00
|1.2546
|1.2622
|1.2546
|800.00
|18938.50
|346
|2006.07.17 15:00
|sell
|107
|1.00
|1.2536
|1.2566
|1.2456
|347
|2006.07.19 15:39
|modify
|107
|1.00
|1.2536
|1.2536
|1.2456
|348
|2006.07.19 15:39
|modify
|107
|1.00
|1.2536
|1.2535
|1.2456
|349
|2006.07.19 15:40
|modify
|107
|1.00
|1.2536
|1.2534
|1.2456
|350
|2006.07.19 17:06
|s/l
|107
|1.00
|1.2534
|1.2534
|1.2456
|30.23
|18968.73
|351
|2006.07.20 09:00
|buy
|108
|1.00
|1.2608
|1.2578
|1.2688
|352
|2006.07.21 13:25
|modify
|108
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.2688
|353
|2006.07.21 15:22
|modify
|108
|1.00
|1.2608
|1.2609
|1.2688
|354
|2006.07.21 15:22
|modify
|108
|1.00
|1.2608
|1.2610
|1.2688
|355
|2006.07.21 15:24
|modify
|108
|1.00
|1.2608
|1.2611
|1.2688
|356
|2006.07.21 15:24
|modify
|108
|1.00
|1.2608
|1.2612
|1.2688
|357
|2006.07.21 15:25
|t/p
|108
|1.00
|1.2688
|1.2612
|1.2688
|793.88
|19762.60
|358
|2006.07.21 15:25
|buy
|109
|1.00
|1.2690
|1.2660
|1.2770
|359
|2006.07.24 03:30
|close
|109
|1.00
|1.2670
|1.2660
|1.2770
|-206.12
|19556.48
|360
|2006.07.24 15:00
|sell
|110
|1.00
|1.2627
|1.2657
|1.2547
|361
|2006.07.25 08:30
|close
|110
|1.00
|1.2651
|1.2657
|1.2547
|-234.89
|19321.59
|362
|2006.07.25 16:00
|buy
|111
|1.00
|1.2645
|1.2615
|1.2725
|363
|2006.07.25 17:24
|s/l
|111
|1.00
|1.2615
|1.2615
|1.2725
|-300.00
|19021.59
|364
|2006.07.25 17:24
|buy
|112
|1.00
|1.2617
|1.2587
|1.2697
|365
|2006.07.25 18:00
|close
|112
|1.00
|1.2625
|1.2587
|1.2697
|80.00
|19101.59
|366
|2006.07.26 09:00
|sell
|113
|1.00
|1.2570
|1.2600
|1.2490
|367
|2006.07.26 13:16
|s/l
|113
|1.00
|1.2600
|1.2600
|1.2490
|-300.00
|18801.59
|368
|2006.07.27 09:00
|buy
|114
|1.00
|1.2738
|1.2708
|1.2818
|369
|2006.07.27 15:39
|s/l
|114
|1.00
|1.2708
|1.2708
|1.2818
|-300.00
|18501.59
|370
|2006.07.27 15:39
|buy
|115
|1.00
|1.2710
|1.2680
|1.2790
|371
|2006.07.27 18:30
|close
|115
|1.00
|1.2722
|1.2680
|1.2790
|120.00
|18621.59
|372
|2006.07.28 15:00
|sell
|116
|1.00
|1.2662
|1.2692
|1.2582
|373
|2006.07.28 15:34
|s/l
|116
|1.00
|1.2692
|1.2692
|1.2582
|-300.00
|18321.59
|374
|2006.08.01 09:00
|sell
|117
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.2652
|375
|2006.08.01 13:45
|s/l
|117
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2652
|-300.00
|18021.59
|376
|2006.08.01 17:30
|sell
|118
|1.00
|1.2729
|1.2759
|1.2649
|377
|2006.08.01 18:24
|s/l
|118
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2649
|-300.00
|17721.59
|378
|2006.08.02 09:00
|buy
|119
|1.00
|1.2822
|1.2792
|1.2902
|379
|2006.08.02 15:00
|close
|119
|1.00
|1.2799
|1.2792
|1.2902
|-230.00
|17491.59
|380
|2006.08.02 16:00
|sell
|120
|1.00
|1.2803
|1.2833
|1.2723
|381
|2006.08.03 15:30
|close
|120
|1.00
|1.2792
|1.2833
|1.2723
|125.34
|17616.93
|382
|2006.08.07 15:00
|sell
|121
|1.00
|1.2855
|1.2885
|1.2775
|383
|2006.08.08 11:30
|close
|121
|1.00
|1.2850
|1.2885
|1.2775
|55.11
|17672.05
|384
|2006.08.10 11:30
|sell
|122
|1.00
|1.2857
|1.2887
|1.2777
|385
|2006.08.10 17:25
|modify
|122
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2777
|386
|2006.08.10 17:34
|modify
|122
|1.00
|1.2857
|1.2856
|1.2777
|387
|2006.08.10 17:35
|modify
|122
|1.00
|1.2857
|1.2855
|1.2777
|388
|2006.08.10 17:36
|modify
|122
|1.00
|1.2857
|1.2854
|1.2777
|389
|2006.08.10 17:36
|modify
|122
|1.00
|1.2857
|1.2853
|1.2777
|390
|2006.08.10 17:36
|t/p
|122
|1.00
|1.2777
|1.2853
|1.2777
|800.00
|18472.05
|391
|2006.08.11 09:01
|sell
|123
|1.00
|1.2780
|1.2810
|1.2700
|392
|2006.08.14 08:00
|close
|123
|1.00
|1.2756
|1.2810
|1.2700
|245.11
|18717.16
|393
|2006.08.14 10:30
|sell
|124
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.2644
|394
|2006.08.14 17:22
|s/l
|124
|1.00
|1.2754
|1.2754
|1.2644
|-300.00
|18417.16
|395
|2006.08.15 16:00
|buy
|125
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.2858
|396
|2006.08.16 16:21
|modify
|125
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2858
|397
|2006.08.16 16:21
|modify
|125
|1.00
|1.2778
|1.2779
|1.2858
|398
|2006.08.16 16:21
|modify
|125
|1.00
|1.2778
|1.2780
|1.2858
|399
|2006.08.16 16:22
|modify
|125
|1.00
|1.2778
|1.2781
|1.2858
|400
|2006.08.16 16:22
|modify
|125
|1.00
|1.2778
|1.2782
|1.2858
|401
|2006.08.16 16:24
|t/p
|125
|1.00
|1.2858
|1.2782
|1.2858
|793.88
|19211.04
|402
|2006.08.17 09:00
|buy
|126
|1.00
|1.2854
|1.2824
|1.2934
|403
|2006.08.17 20:00
|close
|126
|1.00
|1.2842
|1.2824
|1.2934
|-120.00
|19091.04
|404
|2006.08.18 15:00
|sell
|127
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.2719
|405
|2006.08.18 16:49
|s/l
|127
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2719
|-300.00
|18791.04
|406
|2006.08.21 09:00
|buy
|128
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.2955
|407
|2006.08.21 22:30
|close
|128
|1.00
|1.2894
|1.2845
|1.2955
|190.00
|18981.04
|408
|2006.08.22 09:00
|sell
|129
|1.00
|1.2870
|1.2900
|1.2790
|409
|2006.08.22 20:25
|modify
|129
|1.00
|1.2870
|1.2869
|1.2790
|410
|2006.08.22 20:30
|modify
|129
|1.00
|1.2870
|1.2868
|1.2790
|411
|2006.08.22 20:30
|modify
|129
|1.00
|1.2870
|1.2867
|1.2790
|412
|2006.08.22 20:32
|modify
|129
|1.00
|1.2870
|1.2866
|1.2790
|413
|2006.08.22 20:54
|t/p
|129
|1.00
|1.2790
|1.2866
|1.2790
|800.00
|19781.04
|414
|2006.08.23 09:01
|sell
|130
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2712
|415
|2006.08.23 10:22
|s/l
|130
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2712
|-300.00
|19481.04
|416
|2006.08.24 16:00
|buy
|131
|1.00
|1.2826
|1.2796
|1.2906
|417
|2006.08.24 17:51
|s/l
|131
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2906
|-300.00
|19181.04
|418
|2006.08.25 09:30
|sell
|132
|1.00
|1.2757
|1.2787
|1.2677
|419
|2006.08.25 19:00
|close
|132
|1.00
|1.2768
|1.2787
|1.2677
|-110.00
|19071.04
|420
|2006.08.28 15:00
|buy
|133
|1.00
|1.2807
|1.2777
|1.2887
|421
|2006.08.28 23:55
|s/l
|133
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2887
|-300.00
|18771.04
|422
|2006.08.30 09:00
|buy
|134
|1.00
|1.2839
|1.2809
|1.2919
|423
|2006.08.31 17:24
|s/l
|134
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2919
|-318.37
|18452.66
|424
|2006.09.04 09:00
|buy
|135
|1.00
|1.2861
|1.2831
|1.2941
|425
|2006.09.05 04:30
|close
|135
|1.00
|1.2844
|1.2831
|1.2941
|-176.12
|18276.54
|426
|2006.09.05 15:00
|sell
|136
|1.00
|1.2810
|1.2840
|1.2730
|427
|2006.09.06 22:00
|close
|136
|1.00
|1.2816
|1.2840
|1.2730
|-54.89
|18221.65
|428
|2006.09.11 16:00
|buy
|137
|1.00
|1.2716
|1.2686
|1.2796
|429
|2006.09.11 17:09
|s/l
|137
|1.00
|1.2686
|1.2686
|1.2796
|-300.00
|17921.65
|430
|2006.09.11 17:09
|buy
|138
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.2768
|431
|2006.09.11 17:30
|close
|138
|1.00
|1.2685
|1.2658
|1.2768
|-30.00
|17891.65
|432
|2006.09.12 16:30
|buy
|139
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.2800
|433
|2006.09.12 17:07
|s/l
|139
|1.00
|1.2690
|1.2690
|1.2800
|-300.00
|17591.65
|434
|2006.09.13 10:30
|sell
|140
|1.00
|1.2685
|1.2715
|1.2605
|435
|2006.09.13 18:54
|s/l
|140
|1.00
|1.2715
|1.2715
|1.2605
|-300.00
|17291.65
|436
|2006.09.15 09:00
|buy
|141
|1.00
|1.2737
|1.2707
|1.2817
|437
|2006.09.15 11:00
|close
|141
|1.00
|1.2712
|1.2707
|1.2817
|-250.00
|17041.65
|438
|2006.09.15 15:00
|sell
|142
|1.00
|1.2674
|1.2704
|1.2594
|439
|2006.09.18 09:30
|close
|142
|1.00
|1.2675
|1.2704
|1.2594
|-4.89
|17036.77
|440
|2006.09.21 09:00
|buy
|143
|1.00
|1.2718
|1.2688
|1.2798
|441
|2006.09.21 22:13
|modify
|143
|1.00
|1.2718
|1.2719
|1.2798
|442
|2006.09.21 22:21
|modify
|143
|1.00
|1.2718
|1.2720
|1.2798
|443
|2006.09.21 22:37
|modify
|143
|1.00
|1.2718
|1.2721
|1.2798
|444
|2006.09.21 22:38
|modify
|143
|1.00
|1.2718
|1.2722
|1.2798
|445
|2006.09.22 08:30
|t/p
|143
|1.00
|1.2798
|1.2722
|1.2798
|793.88
|17830.64
|446
|2006.09.22 09:00
|buy
|144
|1.00
|1.2794
|1.2764
|1.2874
|447
|2006.09.22 17:30
|close
|144
|1.00
|1.2809
|1.2764
|1.2874
|150.00
|17980.64
|448
|2006.09.25 11:00
|sell
|145
|1.00
|1.2786
|1.2816
|1.2706
|449
|2006.09.26 12:48
|modify
|145
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2706
|450
|2006.09.26 12:48
|modify
|145
|1.00
|1.2786
|1.2785
|1.2706
|451
|2006.09.26 12:51
|modify
|145
|1.00
|1.2786
|1.2784
|1.2706
|452
|2006.09.26 12:51
|modify
|145
|1.00
|1.2786
|1.2783
|1.2706
|453
|2006.09.26 12:52
|modify
|145
|1.00
|1.2786
|1.2782
|1.2706
|454
|2006.09.26 12:52
|t/p
|145
|1.00
|1.2706
|1.2782
|1.2706
|805.11
|18785.76
|455
|2006.09.26 16:00
|sell
|146
|1.00
|1.2694
|1.2724
|1.2614
|456
|2006.09.27 18:00
|close
|146
|1.00
|1.2712
|1.2724
|1.2614
|-174.89
|18610.87
|457
|2006.09.28 09:00
|buy
|147
|1.00
|1.2727
|1.2697
|1.2807
|458
|2006.09.28 15:33
|s/l
|147
|1.00
|1.2697
|1.2697
|1.2807
|-300.00
|18310.87
|459
|2006.09.29 16:00
|sell
|148
|1.00
|1.2654
|1.2684
|1.2574
|460
|2006.09.29 18:21
|s/l
|148
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2574
|-300.00
|18010.87
|461
|2006.10.03 09:00
|buy
|149
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2839
|462
|2006.10.03 15:23
|s/l
|149
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2839
|-300.00
|17710.87
|463
|2006.10.04 16:00
|sell
|150
|1.00
|1.2688
|1.2718
|1.2608
|464
|2006.10.04 22:00
|close
|150
|1.00
|1.2712
|1.2718
|1.2608
|-240.00
|17470.87
|465
|2006.10.05 09:30
|buy
|151
|1.00
|1.2711
|1.2681
|1.2791
|466
|2006.10.05 16:00
|close
|151
|1.00
|1.2686
|1.2681
|1.2791
|-250.00
|17220.87
|467
|2006.10.09 10:31
|sell
|152
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.2510
|468
|2006.10.11 21:23
|modify
|152
|1.00
|1.2590
|1.2589
|1.2510
|469
|2006.10.11 21:23
|modify
|152
|1.00
|1.2590
|1.2588
|1.2510
|470
|2006.10.11 21:28
|modify
|152
|1.00
|1.2590
|1.2587
|1.2510
|471
|2006.10.11 21:28
|modify
|152
|1.00
|1.2590
|1.2586
|1.2510
|472
|2006.10.11 21:30
|t/p
|152
|1.00
|1.2510
|1.2586
|1.2510
|810.23
|18031.09
|473
|2006.10.13 09:00
|buy
|153
|1.00
|1.2573
|1.2543
|1.2653
|474
|2006.10.13 14:05
|s/l
|153
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2653
|-300.00
|17731.09
|475
|2006.10.17 09:00
|buy
|154
|1.00
|1.2540
|1.2510
|1.2620
|476
|2006.10.17 15:33
|s/l
|154
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2620
|-300.00
|17431.09
|477
|2006.10.18 09:00
|buy
|155
|1.00
|1.2554
|1.2524
|1.2634
|478
|2006.10.18 15:43
|s/l
|155
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2634
|-300.00
|17131.09
|479
|2006.10.18 16:00
|sell
|156
|1.00
|1.2523
|1.2553
|1.2443
|480
|2006.10.19 10:30
|close
|156
|1.00
|1.2550
|1.2553
|1.2443
|-254.66
|16876.43
|481
|2006.10.19 15:00
|buy
|157
|1.00
|1.2569
|1.2539
|1.2649
|482
|2006.10.19 21:23
|modify
|157
|1.00
|1.2569
|1.2569
|1.2649
|483
|2006.10.20 18:00
|close
|157
|1.00
|1.2603
|1.2569
|1.2649
|333.88
|17210.31
|484
|2006.10.23 09:00
|sell
|158
|1.00
|1.2607
|1.2637
|1.2527
|485
|2006.10.24 08:58
|modify
|158
|1.00
|1.2607
|1.2607
|1.2527
|486
|2006.10.24 09:23
|modify
|158
|1.00
|1.2607
|1.2606
|1.2527
|487
|2006.10.24 10:33
|modify
|158
|1.00
|1.2607
|1.2605
|1.2527
|488
|2006.10.24 10:33
|modify
|158
|1.00
|1.2607
|1.2604
|1.2527
|489
|2006.10.24 10:33
|modify
|158
|1.00
|1.2607
|1.2603
|1.2527
|490
|2006.10.24 18:30
|close
|158
|1.00
|1.2566
|1.2603
|1.2527
|415.11
|17625.42
|491
|2006.10.25 09:00
|buy
|159
|1.00
|1.2567
|1.2537
|1.2647
|492
|2006.10.26 05:42
|modify
|159
|1.00
|1.2567
|1.2567
|1.2647
|493
|2006.10.26 05:43
|modify
|159
|1.00
|1.2567
|1.2568
|1.2647
|494
|2006.10.26 05:43
|modify
|159
|1.00
|1.2567
|1.2569
|1.2647
|495
|2006.10.26 06:12
|modify
|159
|1.00
|1.2567
|1.2570
|1.2647
|496
|2006.10.26 06:13
|modify
|159
|1.00
|1.2567
|1.2571
|1.2647
|497
|2006.10.26 09:53
|t/p
|159
|1.00
|1.2647
|1.2571
|1.2647
|781.63
|18407.05
|498
|2006.10.26 09:53
|buy
|160
|1.00
|1.2649
|1.2619
|1.2729
|499
|2006.10.27 10:00
|close
|160
|1.00
|1.2678
|1.2619
|1.2729
|283.88
|18690.93
|500
|2006.11.01 15:00
|buy
|161
|1.00
|1.2757
|1.2727
|1.2837
|501
|2006.11.02 00:00
|close
|161
|1.00
|1.2757
|1.2727
|1.2837
|-18.37
|18672.56
|502
|2006.11.03 09:00
|buy
|162
|1.00
|1.2781
|1.2751
|1.2861
|503
|2006.11.03 15:32
|s/l
|162
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2861
|-300.00
|18372.56
|504
|2006.11.07 09:00
|buy
|163
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2839
|505
|2006.11.07 22:00
|close
|163
|1.00
|1.2767
|1.2729
|1.2839
|80.00
|18452.56
|506
|2006.11.08 09:00
|sell
|164
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.2697
|507
|2006.11.08 11:27
|s/l
|164
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.2697
|-300.00
|18152.56
|508
|2006.11.08 15:30
|sell
|165
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.2693
|509
|2006.11.09 10:00
|close
|165
|1.00
|1.2788
|1.2803
|1.2693
|-134.66
|18017.90
|510
|2006.11.10 09:00
|buy
|166
|1.00
|1.2856
|1.2826
|1.2936
|511
|2006.11.10 19:00
|close
|166
|1.00
|1.2860
|1.2826
|1.2936
|40.00
|18057.90
|512
|2006.11.15 09:00
|sell
|167
|1.00
|1.2805
|1.2835
|1.2725
|513
|2006.11.15 10:10
|s/l
|167
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2725
|-300.00
|17757.90
|514
|2006.11.15 15:00
|sell
|168
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2712
|515
|2006.11.15 20:00
|close
|168
|1.00
|1.2818
|1.2822
|1.2712
|-260.00
|17497.90
|516
|2006.11.17 09:00
|sell
|169
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.2697
|517
|2006.11.17 16:53
|s/l
|169
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.2697
|-300.00
|17197.90
|518
|2006.11.20 09:00
|buy
|170
|1.00
|1.2847
|1.2817
|1.2927
|519
|2006.11.20 17:48
|s/l
|170
|1.00
|1.2817
|1.2817
|1.2927
|-300.00
|16897.90
|520
|2006.11.21 09:00
|sell
|171
|1.00
|1.2818
|1.2848
|1.2738
|521
|2006.11.21 21:27
|s/l
|171
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2738
|-300.00
|16597.90
|522
|2006.11.22 09:00
|buy
|172
|1.00
|1.2861
|1.2831
|1.2941
|523
|2006.11.22 17:06
|modify
|172
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2941
|524
|2006.11.22 17:06
|modify
|172
|1.00
|1.2861
|1.2862
|1.2941
|525
|2006.11.22 17:07
|modify
|172
|1.00
|1.2861
|1.2863
|1.2941
|526
|2006.11.22 17:07
|modify
|172
|1.00
|1.2861
|1.2864
|1.2941
|527
|2006.11.22 17:07
|modify
|172
|1.00
|1.2861
|1.2865
|1.2941
|528
|2006.11.22 17:07
|t/p
|172
|1.00
|1.2941
|1.2865
|1.2941
|800.00
|17397.90
|529
|2006.11.22 17:07
|buy
|173
|1.00
|1.2943
|1.2913
|1.3023
|530
|2006.11.24 10:31
|modify
|173
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.3023
|531
|2006.11.24 10:31
|modify
|173
|1.00
|1.2943
|1.2945
|1.3023
|532
|2006.11.24 10:31
|modify
|173
|1.00
|1.2943
|1.2947
|1.3023
|533
|2006.11.24 10:31
|t/p
|173
|1.00
|1.3023
|1.2947
|1.3023
|775.50
|18173.40
|534
|2006.11.24 16:00
|buy
|174
|1.00
|1.3088
|1.3058
|1.3168
|535
|2006.11.27 00:00
|modify
|174
|1.00
|1.3088
|1.3090
|1.3168
|536
|2006.11.27 00:00
|modify
|174
|1.00
|1.3088
|1.3091
|1.3168
|537
|2006.11.27 00:00
|modify
|174
|1.00
|1.3088
|1.3092
|1.3168
|538
|2006.11.27 00:06
|t/p
|174
|1.00
|1.3168
|1.3092
|1.3168
|793.88
|18967.28
|539
|2006.11.27 16:00
|sell
|175
|1.00
|1.3108
|1.3138
|1.3028
|540
|2006.11.27 17:26
|s/l
|175
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.3028
|-300.00
|18667.28
|541
|2006.11.27 17:26
|sell
|176
|1.00
|1.3136
|1.3166
|1.3056
|542
|2006.11.27 22:00
|close
|176
|1.00
|1.3130
|1.3166
|1.3056
|60.00
|18727.28
|543
|2006.11.28 10:30
|buy
|177
|1.00
|1.3150
|1.3120
|1.3230
|544
|2006.11.29 10:30
|close
|177
|1.00
|1.3164
|1.3120
|1.3230
|133.88
|18861.15
|545
|2006.11.29 16:00
|sell
|178
|1.00
|1.3139
|1.3169
|1.3059
|546
|2006.11.29 16:25
|s/l
|178
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3059
|-300.00
|18561.15
|547
|2006.11.30 15:00
|buy
|179
|1.00
|1.3202
|1.3172
|1.3282
|548
|2006.12.01 09:51
|modify
|179
|1.00
|1.3202
|1.3202
|1.3282
|549
|2006.12.01 09:52
|modify
|179
|1.00
|1.3202
|1.3203
|1.3282
|550
|2006.12.01 09:53
|modify
|179
|1.00
|1.3202
|1.3204
|1.3282
|551
|2006.12.01 09:54
|modify
|179
|1.00
|1.3202
|1.3205
|1.3282
|552
|2006.12.01 09:54
|modify
|179
|1.00
|1.3202
|1.3206
|1.3282
|553
|2006.12.01 12:00
|close
|179
|1.00
|1.3235
|1.3206
|1.3282
|323.88
|18885.03
|554
|2006.12.04 16:00
|sell
|180
|1.00
|1.3301
|1.3331
|1.3221
|555
|2006.12.04 18:00
|close
|180
|1.00
|1.3327
|1.3331
|1.3221
|-260.00
|18625.03
|556
|2006.12.05 09:00
|buy
|181
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3417
|557
|2006.12.05 11:28
|s/l
|181
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3417
|-300.00
|18325.03
|558
|2006.12.06 16:00
|sell
|182
|1.00
|1.3265
|1.3295
|1.3185
|559
|2006.12.06 16:53
|s/l
|182
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3185
|-300.00
|18025.03
|560
|2006.12.07 09:00
|buy
|183
|1.00
|1.3308
|1.3278
|1.3388
|561
|2006.12.07 16:00
|s/l
|183
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3388
|-300.00
|17725.03
|562
|2006.12.12 09:00
|buy
|184
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3339
|563
|2006.12.12 10:03
|s/l
|184
|1.00
|1.3229
|1.3229
|1.3339
|-300.00
|17425.03
|564
|2006.12.15 09:00
|sell
|185
|1.00
|1.3145
|1.3175
|1.3065
|565
|2006.12.15 09:47
|s/l
|185
|1.00
|1.3175
|1.3175
|1.3065
|-300.00
|17125.03
|566
|2006.12.15 15:00
|sell
|186
|1.00
|1.3106
|1.3136
|1.3026
|567
|2006.12.15 15:28
|s/l
|186
|1.00
|1.3136
|1.3136
|1.3026
|-300.00
|16825.03
|568
|2006.12.15 17:30
|sell
|187
|1.00
|1.3090
|1.3120
|1.3010
|569
|2006.12.18 15:38
|s/l
|187
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3010
|-294.89
|16530.14
|570
|2006.12.19 15:00
|buy
|188
|1.00
|1.3167
|1.3137
|1.3247
|571
|2006.12.19 15:30
|s/l
|188
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.3247
|-300.00
|16230.14
|572
|2006.12.20 09:00
|buy
|189
|1.00
|1.3236
|1.3206
|1.3316
|573
|2006.12.20 10:01
|s/l
|189
|1.00
|1.3206
|1.3206
|1.3316
|-300.00
|15930.14
|574
|2006.12.26 09:00
|sell
|190
|1.00
|1.3126
|1.3156
|1.3046
|575
|2006.12.27 04:30
|close
|190
|1.00
|1.3128
|1.3156
|1.3046
|-14.89
|15915.26
|576
|2006.12.27 15:00
|buy
|191
|1.00
|1.3178
|1.3148
|1.3258
|577
|2006.12.27 15:50
|s/l
|191
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3258
|-300.00
|15615.26
|578
|2006.12.28 16:00
|buy
|192
|1.00
|1.3189
|1.3159
|1.3269
|579
|2006.12.28 17:00
|s/l
|192
|1.00
|1.3159
|1.3159
|1.3269
|-300.00
|15315.26
|580
|2006.12.28 17:00
|buy
|193
|1.00
|1.3161
|1.3131
|1.3241
|581
|2006.12.28 17:21
|s/l
|193
|1.00
|1.3131
|1.3131
|1.3241
|-300.00
|15015.26
|582
|2007.01.02 09:00
|buy
|194
|1.00
|1.3237
|1.3207
|1.3317
|583
|2007.01.03 12:00
|close
|194
|1.00
|1.3255
|1.3207
|1.3317
|173.88
|15189.13
|584
|2007.01.03 15:00
|sell
|195
|1.00
|1.3233
|1.3263
|1.3153
|585
|2007.01.03 19:24
|modify
|195
|1.00
|1.3233
|1.3232
|1.3153
|586
|2007.01.03 19:24
|modify
|195
|1.00
|1.3233
|1.3231
|1.3153
|587
|2007.01.03 19:25
|modify
|195
|1.00
|1.3233
|1.3230
|1.3153
|588
|2007.01.03 19:28
|modify
|195
|1.00
|1.3233
|1.3229
|1.3153
|589
|2007.01.03 20:59
|t/p
|195
|1.00
|1.3153
|1.3229
|1.3153
|800.00
|15989.13
|590
|2007.01.04 09:00
|sell
|196
|1.00
|1.3159
|1.3189
|1.3079
|591
|2007.01.04 16:50
|modify
|196
|1.00
|1.3159
|1.3158
|1.3079
|592
|2007.01.04 18:12
|modify
|196
|1.00
|1.3159
|1.3157
|1.3079
|593
|2007.01.04 18:12
|modify
|196
|1.00
|1.3159
|1.3155
|1.3079
|594
|2007.01.04 18:12
|t/p
|196
|1.00
|1.3079
|1.3155
|1.3079
|800.00
|16789.13
|595
|2007.01.08 15:01
|buy
|197
|1.00
|1.3017
|1.2987
|1.3097
|596
|2007.01.08 15:30
|close
|197
|1.00
|1.3002
|1.2987
|1.3097
|-150.00
|16639.13
|597
|2007.01.09 09:00
|buy
|198
|1.00
|1.3040
|1.3010
|1.3120
|598
|2007.01.09 14:30
|close
|198
|1.00
|1.3015
|1.3010
|1.3120
|-250.00
|16389.13
|599
|2007.01.11 15:00
|buy
|199
|1.00
|1.2985
|1.2955
|1.3065
|600
|2007.01.11 15:40
|s/l
|199
|1.00
|1.2955
|1.2955
|1.3065
|-300.00
|16089.13
|601
|2007.01.12 16:30
|buy
|200
|1.00
|1.2924
|1.2894
|1.3004
|602
|2007.01.16 15:30
|close
|200
|1.00
|1.2944
|1.2894
|1.3004
|187.75
|16276.88
|603
|2007.01.18 09:00
|buy
|201
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3043
|604
|2007.01.18 12:30
|close
|201
|1.00
|1.2937
|1.2933
|1.3043
|-260.00
|16016.88
|605
|2007.01.18 17:30
|buy
|202
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.3034
|606
|2007.01.19 12:30
|close
|202
|1.00
|1.2961
|1.2924
|1.3034
|63.88
|16080.76
|607
|2007.01.23 16:00
|buy
|203
|1.00
|1.3029
|1.2999
|1.3109
|608
|2007.01.24 10:04
|s/l
|203
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3109
|-306.12
|15774.64
|609
|2007.01.26 09:00
|sell
|204
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2844
|610
|2007.01.29 01:00
|close
|204
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2844
|5.11
|15779.75