|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.03 08:30 - 2007.01.31 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=18; n=6; TimeOrders1="09:00"; TimeOrders2="15:00"; Order_Comment="Shinigami Expert"; UrovenBezubytka=18; TrailingStop=0; LotsIfNoMM=0.1; UseMM=true; MMRiskFactor=0.1; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1;
|Bars in test
|18125
|Ticks modelled
|1851671
|Modelling quality
|50.08%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1654.03
|Gross profit
|25564.98
|Gross loss
|-23910.94
|Profit factor
|1.07
|Expected payoff
|4.01
|Absolute drawdown
|130.00
|Maximal drawdown
|2663.69 (21.06%)
|Relative drawdown
|21.06% (2663.69)
|Total trades
|412
|Short positions (won %)
|193 (63.21%)
|Long positions (won %)
|219 (59.36%)
|Profit trades (% of total)
|252 (61.17%)
|Loss trades (% of total)
|160 (38.83%)
|Largest
|profit trade
|119.15
|loss trade
|-167.01
|Average
|profit trade
|101.45
|loss trade
|-149.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (1153.06)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-962.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1153.06 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-962.71 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.06 15:00
|sell stop
|1
|0.50
|1.2088
|1.2114
|1.2070
|2
|2006.01.06 15:00
|buy stop
|2
|0.50
|1.2128
|1.2102
|1.2146
|3
|2006.01.06 15:36
|sell
|1
|0.50
|1.2088
|1.2114
|1.2070
|4
|2006.01.06 15:38
|s/l
|1
|0.50
|1.2114
|1.2114
|1.2070
|-130.00
|9870.00
|5
|2006.01.06 15:39
|buy
|2
|0.50
|1.2128
|1.2102
|1.2146
|6
|2006.01.06 15:43
|t/p
|2
|0.50
|1.2146
|1.2102
|1.2146
|90.00
|9960.00
|7
|2006.01.10 15:00
|sell stop
|3
|0.50
|1.2064
|1.2090
|1.2046
|8
|2006.01.10 15:00
|buy stop
|4
|0.50
|1.2104
|1.2078
|1.2122
|9
|2006.01.10 15:18
|sell
|3
|0.50
|1.2064
|1.2090
|1.2046
|10
|2006.01.10 15:48
|t/p
|3
|0.50
|1.2046
|1.2090
|1.2046
|90.00
|10050.00
|11
|2006.01.11 09:00
|delete
|4
|0.50
|1.2104
|1.2078
|1.2122
|12
|2006.01.11 09:00
|sell stop
|5
|0.50
|1.2044
|1.2070
|1.2026
|13
|2006.01.11 09:00
|buy stop
|6
|0.50
|1.2084
|1.2058
|1.2102
|14
|2006.01.11 10:49
|sell
|5
|0.50
|1.2044
|1.2070
|1.2026
|15
|2006.01.11 12:48
|s/l
|5
|0.50
|1.2070
|1.2070
|1.2026
|-130.00
|9920.00
|16
|2006.01.11 13:49
|buy
|6
|0.50
|1.2084
|1.2058
|1.2102
|17
|2006.01.11 16:18
|t/p
|6
|0.50
|1.2102
|1.2058
|1.2102
|90.00
|10010.00
|18
|2006.01.12 15:00
|sell stop
|7
|0.50
|1.2106
|1.2132
|1.2088
|19
|2006.01.12 15:00
|buy stop
|8
|0.50
|1.2146
|1.2120
|1.2164
|20
|2006.01.12 15:43
|sell
|7
|0.50
|1.2106
|1.2132
|1.2088
|21
|2006.01.12 15:48
|t/p
|7
|0.50
|1.2088
|1.2132
|1.2088
|90.00
|10100.00
|22
|2006.01.13 15:00
|delete
|8
|0.50
|1.2146
|1.2120
|1.2164
|23
|2006.01.13 15:00
|sell stop
|9
|0.51
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|24
|2006.01.13 15:00
|buy stop
|10
|0.51
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|25
|2006.01.13 15:18
|buy
|10
|0.51
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|26
|2006.01.13 15:44
|t/p
|10
|0.51
|1.2072
|1.2028
|1.2072
|91.80
|10191.80
|27
|2006.01.16 09:00
|delete
|9
|0.51
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|28
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|11
|0.51
|1.2118
|1.2144
|1.2100
|29
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|12
|0.51
|1.2158
|1.2132
|1.2176
|30
|2006.01.16 15:00
|delete
|11
|0.51
|1.2118
|1.2144
|1.2100
|31
|2006.01.16 15:00
|sell stop
|13
|0.51
|1.2118
|1.2144
|1.2100
|32
|2006.01.16 15:00
|buy stop
|14
|0.51
|1.2158
|1.2132
|1.2176
|33
|2006.01.16 15:13
|sell
|13
|0.51
|1.2118
|1.2144
|1.2100
|34
|2006.01.17 02:43
|t/p
|13
|0.51
|1.2100
|1.2144
|1.2100
|94.41
|10286.21
|35
|2006.01.17 09:00
|delete
|12
|0.51
|1.2158
|1.2132
|1.2176
|36
|2006.01.17 09:00
|sell stop
|15
|0.51
|1.2102
|1.2128
|1.2084
|37
|2006.01.17 09:00
|buy stop
|16
|0.51
|1.2142
|1.2116
|1.2160
|38
|2006.01.17 11:49
|sell
|15
|0.51
|1.2102
|1.2128
|1.2084
|39
|2006.01.17 13:19
|t/p
|15
|0.51
|1.2084
|1.2128
|1.2084
|91.80
|10378.01
|40
|2006.01.18 10:44
|buy
|16
|0.51
|1.2142
|1.2116
|1.2160
|41
|2006.01.18 11:18
|s/l
|16
|0.51
|1.2116
|1.2116
|1.2160
|-132.60
|10245.41
|42
|2006.01.18 15:00
|delete
|14
|0.51
|1.2158
|1.2132
|1.2176
|43
|2006.01.18 15:00
|sell stop
|17
|0.51
|1.2084
|1.2110
|1.2066
|44
|2006.01.18 18:43
|sell
|17
|0.51
|1.2084
|1.2110
|1.2066
|45
|2006.01.18 21:49
|s/l
|17
|0.51
|1.2110
|1.2110
|1.2066
|-132.60
|10112.81
|46
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|18
|0.51
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|47
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|19
|0.51
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|48
|2006.01.19 09:18
|sell
|18
|0.51
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|49
|2006.01.19 10:44
|t/p
|18
|0.51
|1.2073
|1.2117
|1.2073
|91.80
|10204.61
|50
|2006.01.20 20:48
|buy
|19
|0.51
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|51
|2006.01.23 00:18
|t/p
|19
|0.51
|1.2149
|1.2105
|1.2149
|88.68
|10293.28
|52
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|20
|0.51
|1.2288
|1.2314
|1.2270
|53
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|21
|0.51
|1.2328
|1.2302
|1.2346
|54
|2006.01.24 09:18
|sell
|20
|0.51
|1.2288
|1.2314
|1.2270
|55
|2006.01.24 10:49
|t/p
|20
|0.51
|1.2270
|1.2314
|1.2270
|91.80
|10385.08
|56
|2006.01.25 09:00
|delete
|21
|0.51
|1.2328
|1.2302
|1.2346
|57
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|22
|0.52
|1.2259
|1.2285
|1.2241
|58
|2006.01.25 09:00
|buy stop
|23
|0.52
|1.2299
|1.2273
|1.2317
|59
|2006.01.25 11:13
|buy
|23
|0.52
|1.2299
|1.2273
|1.2317
|60
|2006.01.25 11:44
|t/p
|23
|0.52
|1.2317
|1.2273
|1.2317
|93.60
|10478.68
|61
|2006.01.25 16:44
|sell
|22
|0.52
|1.2259
|1.2285
|1.2241
|62
|2006.01.25 17:50
|t/p
|22
|0.52
|1.2241
|1.2285
|1.2241
|93.60
|10572.28
|63
|2006.01.26 09:00
|sell stop
|24
|0.53
|1.2222
|1.2248
|1.2204
|64
|2006.01.26 09:00
|buy stop
|25
|0.53
|1.2262
|1.2236
|1.2280
|65
|2006.01.26 09:43
|buy
|25
|0.53
|1.2262
|1.2236
|1.2280
|66
|2006.01.26 11:05
|s/l
|25
|0.53
|1.2236
|1.2236
|1.2280
|-137.80
|10434.48
|67
|2006.01.26 15:00
|delete
|24
|0.53
|1.2222
|1.2248
|1.2204
|68
|2006.01.26 15:00
|sell stop
|26
|0.52
|1.2222
|1.2248
|1.2204
|69
|2006.01.26 15:00
|buy stop
|27
|0.52
|1.2262
|1.2236
|1.2280
|70
|2006.01.26 15:48
|buy
|27
|0.52
|1.2262
|1.2236
|1.2280
|71
|2006.01.26 18:13
|s/l
|27
|0.52
|1.2236
|1.2236
|1.2280
|-135.20
|10299.28
|72
|2006.01.26 18:20
|sell
|26
|0.52
|1.2222
|1.2248
|1.2204
|73
|2006.01.26 21:18
|t/p
|26
|0.52
|1.2204
|1.2248
|1.2204
|93.60
|10392.88
|74
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|28
|0.52
|1.2187
|1.2213
|1.2169
|75
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|29
|0.52
|1.2227
|1.2201
|1.2245
|76
|2006.01.27 12:49
|sell
|28
|0.52
|1.2187
|1.2213
|1.2169
|77
|2006.01.27 13:18
|t/p
|28
|0.52
|1.2169
|1.2213
|1.2169
|93.60
|10486.48
|78
|2006.01.27 15:48
|buy
|29
|0.52
|1.2227
|1.2201
|1.2245
|79
|2006.01.27 17:09
|s/l
|29
|0.52
|1.2201
|1.2201
|1.2245
|-135.20
|10351.28
|80
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|30
|0.52
|1.2082
|1.2108
|1.2064
|81
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|31
|0.52
|1.2122
|1.2096
|1.2140
|82
|2006.01.30 10:43
|sell
|30
|0.52
|1.2082
|1.2108
|1.2064
|83
|2006.01.30 15:00
|delete
|31
|0.52
|1.2122
|1.2096
|1.2140
|84
|2006.01.30 15:00
|buy stop
|32
|0.52
|1.2122
|1.2096
|1.2140
|85
|2006.01.30 15:20
|t/p
|30
|0.52
|1.2064
|1.2108
|1.2064
|93.60
|10444.88
|86
|2006.01.31 09:00
|delete
|32
|0.52
|1.2122
|1.2096
|1.2140
|87
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|33
|0.52
|1.2069
|1.2095
|1.2051
|88
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|34
|0.52
|1.2109
|1.2083
|1.2127
|89
|2006.01.31 09:49
|buy
|34
|0.52
|1.2109
|1.2083
|1.2127
|90
|2006.01.31 14:19
|t/p
|34
|0.52
|1.2127
|1.2083
|1.2127
|93.60
|10538.48
|91
|2006.02.01 09:00
|delete
|33
|0.52
|1.2069
|1.2095
|1.2051
|92
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|35
|0.53
|1.2133
|1.2159
|1.2115
|93
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|36
|0.53
|1.2173
|1.2147
|1.2191
|94
|2006.02.01 11:14
|sell
|35
|0.53
|1.2133
|1.2159
|1.2115
|95
|2006.02.01 12:44
|t/p
|35
|0.53
|1.2115
|1.2159
|1.2115
|95.40
|10633.88
|96
|2006.02.02 09:00
|delete
|36
|0.53
|1.2173
|1.2147
|1.2191
|97
|2006.02.02 09:00
|sell stop
|37
|0.53
|1.2039
|1.2065
|1.2021
|98
|2006.02.02 09:00
|buy stop
|38
|0.53
|1.2079
|1.2053
|1.2097
|99
|2006.02.02 15:00
|delete
|37
|0.53
|1.2039
|1.2065
|1.2021
|100
|2006.02.02 15:00
|sell stop
|39
|0.53
|1.2039
|1.2065
|1.2021
|101
|2006.02.02 15:00
|buy stop
|40
|0.53
|1.2079
|1.2053
|1.2097
|102
|2006.02.02 17:10
|buy
|38
|0.53
|1.2079
|1.2053
|1.2097
|103
|2006.02.02 17:10
|buy
|40
|0.53
|1.2079
|1.2053
|1.2097
|104
|2006.02.02 17:19
|t/p
|38
|0.53
|1.2097
|1.2053
|1.2097
|95.40
|10729.28
|105
|2006.02.02 17:19
|t/p
|40
|0.53
|1.2097
|1.2053
|1.2097
|95.40
|10824.68
|106
|2006.02.03 09:00
|delete
|39
|0.53
|1.2039
|1.2065
|1.2021
|107
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|41
|0.54
|1.2074
|1.2100
|1.2056
|108
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|42
|0.54
|1.2114
|1.2088
|1.2132
|109
|2006.02.03 09:44
|sell
|41
|0.54
|1.2074
|1.2100
|1.2056
|110
|2006.02.03 15:18
|t/p
|41
|0.54
|1.2056
|1.2100
|1.2056
|97.20
|10921.88
|111
|2006.02.06 09:00
|delete
|42
|0.54
|1.2114
|1.2088
|1.2132
|112
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|43
|0.55
|1.2003
|1.2029
|1.1985
|113
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|44
|0.55
|1.2043
|1.2017
|1.2061
|114
|2006.02.06 09:19
|sell
|43
|0.55
|1.2003
|1.2029
|1.1985
|115
|2006.02.06 12:00
|t/p
|43
|0.55
|1.1985
|1.2029
|1.1985
|99.00
|11020.88
|116
|2006.02.07 09:00
|delete
|44
|0.55
|1.2043
|1.2017
|1.2061
|117
|2006.02.07 09:00
|sell stop
|45
|0.55
|1.1946
|1.1972
|1.1928
|118
|2006.02.07 15:00
|delete
|45
|0.55
|1.1946
|1.1972
|1.1928
|119
|2006.02.07 15:00
|sell stop
|46
|0.55
|1.1946
|1.1972
|1.1928
|120
|2006.02.07 15:00
|buy stop
|47
|0.55
|1.1986
|1.1960
|1.2004
|121
|2006.02.07 15:43
|buy
|47
|0.55
|1.1986
|1.1960
|1.2004
|122
|2006.02.07 17:19
|s/l
|47
|0.55
|1.1960
|1.1960
|1.2004
|-143.00
|10877.88
|123
|2006.02.07 18:01
|sell
|46
|0.55
|1.1946
|1.1972
|1.1928
|124
|2006.02.07 18:19
|s/l
|46
|0.55
|1.1972
|1.1972
|1.1928
|-143.00
|10734.88
|125
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|48
|0.54
|1.1958
|1.1984
|1.1940
|126
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|49
|0.54
|1.1998
|1.1972
|1.2016
|127
|2006.02.08 14:14
|sell
|48
|0.54
|1.1958
|1.1984
|1.1940
|128
|2006.02.08 18:13
|t/p
|48
|0.54
|1.1940
|1.1984
|1.1940
|97.20
|10832.08
|129
|2006.02.09 15:00
|delete
|49
|0.54
|1.1998
|1.1972
|1.2016
|130
|2006.02.09 15:00
|sell stop
|50
|0.54
|1.1941
|1.1967
|1.1923
|131
|2006.02.09 15:00
|buy stop
|51
|0.54
|1.1981
|1.1955
|1.1999
|132
|2006.02.09 15:43
|buy
|51
|0.54
|1.1981
|1.1955
|1.1999
|133
|2006.02.09 17:18
|s/l
|51
|0.54
|1.1955
|1.1955
|1.1999
|-140.40
|10691.68
|134
|2006.02.10 09:00
|delete
|50
|0.54
|1.1941
|1.1967
|1.1923
|135
|2006.02.10 09:00
|sell stop
|52
|0.53
|1.1957
|1.1983
|1.1939
|136
|2006.02.10 09:00
|buy stop
|53
|0.53
|1.1997
|1.1971
|1.2015
|137
|2006.02.10 10:31
|sell
|52
|0.53
|1.1957
|1.1983
|1.1939
|138
|2006.02.10 13:18
|s/l
|52
|0.53
|1.1983
|1.1983
|1.1939
|-137.80
|10553.88
|139
|2006.02.10 15:00
|delete
|53
|0.53
|1.1997
|1.1971
|1.2015
|140
|2006.02.10 15:00
|sell stop
|54
|0.53
|1.1957
|1.1983
|1.1939
|141
|2006.02.10 15:00
|buy stop
|55
|0.53
|1.1997
|1.1971
|1.2015
|142
|2006.02.10 15:43
|buy
|55
|0.53
|1.1997
|1.1971
|1.2015
|143
|2006.02.10 15:48
|t/p
|55
|0.53
|1.2015
|1.1971
|1.2015
|95.40
|10649.28
|144
|2006.02.10 17:34
|sell
|54
|0.53
|1.1957
|1.1983
|1.1939
|145
|2006.02.10 17:43
|t/p
|54
|0.53
|1.1939
|1.1983
|1.1939
|95.40
|10744.68
|146
|2006.02.13 09:00
|sell stop
|56
|0.54
|1.1875
|1.1901
|1.1857
|147
|2006.02.13 09:00
|buy stop
|57
|0.54
|1.1915
|1.1889
|1.1933
|148
|2006.02.13 09:19
|buy
|57
|0.54
|1.1915
|1.1889
|1.1933
|149
|2006.02.13 11:14
|s/l
|57
|0.54
|1.1889
|1.1889
|1.1933
|-140.40
|10604.28
|150
|2006.02.13 15:00
|delete
|56
|0.54
|1.1875
|1.1901
|1.1857
|151
|2006.02.13 15:00
|sell stop
|58
|0.53
|1.1875
|1.1901
|1.1857
|152
|2006.02.13 15:00
|buy stop
|59
|0.53
|1.1915
|1.1889
|1.1933
|153
|2006.02.13 17:49
|buy
|59
|0.53
|1.1915
|1.1889
|1.1933
|154
|2006.02.14 09:00
|delete
|58
|0.53
|1.1875
|1.1901
|1.1857
|155
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|60
|0.53
|1.1879
|1.1905
|1.1861
|156
|2006.02.14 15:00
|delete
|60
|0.53
|1.1879
|1.1905
|1.1861
|157
|2006.02.14 15:00
|sell stop
|61
|0.53
|1.1879
|1.1905
|1.1861
|158
|2006.02.14 15:00
|buy stop
|62
|0.53
|1.1919
|1.1893
|1.1937
|159
|2006.02.14 15:39
|s/l
|59
|0.53
|1.1889
|1.1889
|1.1933
|-141.04
|10463.24
|160
|2006.02.14 15:43
|sell
|61
|0.53
|1.1879
|1.1905
|1.1861
|161
|2006.02.14 15:50
|t/p
|61
|0.53
|1.1861
|1.1905
|1.1861
|95.40
|10558.64
|162
|2006.02.14 21:49
|buy
|62
|0.53
|1.1919
|1.1893
|1.1937
|163
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|63
|0.53
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|164
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|64
|0.53
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|165
|2006.02.15 15:00
|delete
|63
|0.53
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|166
|2006.02.15 15:00
|sell stop
|65
|0.53
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|167
|2006.02.15 15:00
|buy stop
|66
|0.53
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|168
|2006.02.15 16:13
|buy
|64
|0.53
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|169
|2006.02.15 16:13
|buy
|66
|0.53
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|170
|2006.02.15 16:17
|t/p
|62
|0.53
|1.1937
|1.1893
|1.1937
|92.16
|10650.80
|171
|2006.02.15 17:06
|t/p
|64
|0.53
|1.1953
|1.1909
|1.1953
|95.40
|10746.20
|172
|2006.02.15 17:06
|t/p
|66
|0.53
|1.1953
|1.1909
|1.1953
|95.40
|10841.60
|173
|2006.02.15 17:47
|sell
|65
|0.53
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|174
|2006.02.15 18:48
|t/p
|65
|0.53
|1.1877
|1.1921
|1.1877
|95.40
|10937.00
|175
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|67
|0.55
|1.1868
|1.1894
|1.1850
|176
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|68
|0.55
|1.1908
|1.1882
|1.1926
|177
|2006.02.16 11:19
|sell
|67
|0.55
|1.1868
|1.1894
|1.1850
|178
|2006.02.16 13:20
|t/p
|67
|0.55
|1.1850
|1.1894
|1.1850
|99.00
|11036.00
|179
|2006.02.16 23:20
|buy
|68
|0.55
|1.1908
|1.1882
|1.1926
|180
|2006.02.17 03:45
|s/l
|68
|0.55
|1.1882
|1.1882
|1.1926
|-146.37
|10889.63
|181
|2006.02.20 15:00
|sell stop
|69
|0.54
|1.1911
|1.1937
|1.1893
|182
|2006.02.20 15:00
|buy stop
|70
|0.54
|1.1951
|1.1925
|1.1969
|183
|2006.02.21 09:00
|delete
|69
|0.54
|1.1911
|1.1937
|1.1893
|184
|2006.02.21 09:00
|sell stop
|71
|0.54
|1.1917
|1.1943
|1.1899
|185
|2006.02.21 09:00
|buy stop
|72
|0.54
|1.1957
|1.1931
|1.1975
|186
|2006.02.21 09:13
|sell
|71
|0.54
|1.1917
|1.1943
|1.1899
|187
|2006.02.21 15:36
|t/p
|71
|0.54
|1.1899
|1.1943
|1.1899
|97.20
|10986.83
|188
|2006.02.22 09:00
|delete
|70
|0.54
|1.1951
|1.1925
|1.1969
|189
|2006.02.22 09:00
|sell stop
|73
|0.55
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|190
|2006.02.22 09:00
|buy stop
|74
|0.55
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|191
|2006.02.22 12:13
|sell
|73
|0.55
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|192
|2006.02.22 12:31
|t/p
|73
|0.55
|1.1872
|1.1916
|1.1872
|99.00
|11085.83
|193
|2006.02.23 09:00
|delete
|72
|0.54
|1.1957
|1.1931
|1.1975
|194
|2006.02.23 09:00
|sell stop
|75
|0.55
|1.1891
|1.1917
|1.1873
|195
|2006.02.23 09:00
|buy stop
|76
|0.55
|1.1931
|1.1905
|1.1949
|196
|2006.02.23 11:14
|buy
|74
|0.55
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|197
|2006.02.23 11:15
|buy
|76
|0.55
|1.1931
|1.1905
|1.1949
|198
|2006.02.23 12:02
|t/p
|74
|0.55
|1.1948
|1.1904
|1.1948
|99.00
|11184.83
|199
|2006.02.23 12:02
|t/p
|76
|0.55
|1.1949
|1.1905
|1.1949
|99.00
|11283.83
|200
|2006.02.24 09:00
|delete
|75
|0.55
|1.1891
|1.1917
|1.1873
|201
|2006.02.24 09:00
|sell stop
|77
|0.56
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|202
|2006.02.24 09:00
|buy stop
|78
|0.56
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|203
|2006.02.24 10:15
|sell
|77
|0.56
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|204
|2006.02.24 17:43
|t/p
|77
|0.56
|1.1881
|1.1925
|1.1881
|100.80
|11384.63
|205
|2006.02.27 09:00
|delete
|78
|0.56
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|206
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|79
|0.57
|1.1889
|1.1863
|1.1907
|207
|2006.02.27 15:00
|delete
|79
|0.57
|1.1889
|1.1863
|1.1907
|208
|2006.02.27 15:00
|sell stop
|80
|0.57
|1.1849
|1.1875
|1.1831
|209
|2006.02.27 15:00
|buy stop
|81
|0.57
|1.1889
|1.1863
|1.1907
|210
|2006.02.27 15:50
|sell
|80
|0.57
|1.1849
|1.1875
|1.1831
|211
|2006.02.28 09:00
|delete
|81
|0.57
|1.1889
|1.1863
|1.1907
|212
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|82
|0.57
|1.1826
|1.1852
|1.1808
|213
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|83
|0.57
|1.1866
|1.1840
|1.1884
|214
|2006.02.28 10:48
|buy
|83
|0.57
|1.1866
|1.1840
|1.1884
|215
|2006.02.28 11:15
|s/l
|80
|0.57
|1.1875
|1.1875
|1.1831
|-145.29
|11239.35
|216
|2006.02.28 12:39
|t/p
|83
|0.57
|1.1884
|1.1840
|1.1884
|102.60
|11341.95
|217
|2006.03.01 09:00
|delete
|82
|0.57
|1.1826
|1.1852
|1.1808
|218
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|84
|0.57
|1.1900
|1.1926
|1.1882
|219
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|85
|0.57
|1.1940
|1.1914
|1.1958
|220
|2006.03.01 09:45
|buy
|85
|0.57
|1.1940
|1.1914
|1.1958
|221
|2006.03.01 15:19
|t/p
|85
|0.57
|1.1958
|1.1914
|1.1958
|102.60
|11444.55
|222
|2006.03.01 18:49
|sell
|84
|0.57
|1.1900
|1.1926
|1.1882
|223
|2006.03.02 08:20
|s/l
|84
|0.57
|1.1926
|1.1926
|1.1882
|-139.46
|11305.08
|224
|2006.03.02 09:00
|sell stop
|86
|0.57
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|225
|2006.03.02 09:00
|buy stop
|87
|0.57
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|226
|2006.03.02 10:18
|buy
|87
|0.57
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|227
|2006.03.02 15:00
|delete
|86
|0.57
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|228
|2006.03.02 15:00
|sell stop
|88
|0.57
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|229
|2006.03.02 15:00
|buy stop
|89
|0.57
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|230
|2006.03.02 15:39
|buy
|89
|0.57
|1.1939
|1.1913
|1.1957
|231
|2006.03.02 15:48
|t/p
|87
|0.57
|1.1957
|1.1913
|1.1957
|102.60
|11407.68
|232
|2006.03.02 15:48
|t/p
|89
|0.57
|1.1957
|1.1913
|1.1957
|102.60
|11510.28
|233
|2006.03.03 09:00
|delete
|88
|0.57
|1.1899
|1.1925
|1.1881
|234
|2006.03.03 09:00
|buy stop
|90
|0.58
|1.2059
|1.2033
|1.2077
|235
|2006.03.03 15:00
|delete
|90
|0.58
|1.2059
|1.2033
|1.2077
|236
|2006.03.03 15:00
|buy stop
|91
|0.58
|1.2059
|1.2033
|1.2077
|237
|2006.03.06 01:08
|buy
|91
|0.58
|1.2059
|1.2033
|1.2077
|238
|2006.03.06 01:18
|t/p
|91
|0.58
|1.2077
|1.2033
|1.2077
|104.40
|11614.68
|239
|2006.03.06 15:00
|sell stop
|92
|0.58
|1.2016
|1.2042
|1.1998
|240
|2006.03.06 15:00
|buy stop
|93
|0.58
|1.2056
|1.2030
|1.2074
|241
|2006.03.06 15:19
|sell
|92
|0.58
|1.2016
|1.2042
|1.1998
|242
|2006.03.06 19:48
|t/p
|92
|0.58
|1.1998
|1.2042
|1.1998
|104.40
|11719.08
|243
|2006.03.08 09:00
|delete
|93
|0.58
|1.2056
|1.2030
|1.2074
|244
|2006.03.08 09:00
|sell stop
|94
|0.59
|1.1864
|1.1890
|1.1846
|245
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|95
|0.59
|1.1904
|1.1878
|1.1922
|246
|2006.03.08 09:09
|buy
|95
|0.59
|1.1904
|1.1878
|1.1922
|247
|2006.03.08 11:44
|t/p
|95
|0.59
|1.1922
|1.1878
|1.1922
|106.20
|11825.28
|248
|2006.03.09 09:00
|delete
|94
|0.59
|1.1864
|1.1890
|1.1846
|249
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|96
|0.59
|1.1904
|1.1930
|1.1886
|250
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|97
|0.59
|1.1944
|1.1918
|1.1962
|251
|2006.03.09 09:45
|buy
|97
|0.59
|1.1944
|1.1918
|1.1962
|252
|2006.03.09 15:00
|delete
|96
|0.59
|1.1904
|1.1930
|1.1886
|253
|2006.03.09 15:00
|sell stop
|98
|0.59
|1.1904
|1.1930
|1.1886
|254
|2006.03.09 15:00
|buy stop
|99
|0.59
|1.1944
|1.1918
|1.1962
|255
|2006.03.09 15:18
|s/l
|97
|0.59
|1.1918
|1.1918
|1.1962
|-153.40
|11671.88
|256
|2006.03.09 19:49
|sell
|98
|0.59
|1.1904
|1.1930
|1.1886
|257
|2006.03.10 09:00
|delete
|99
|0.59
|1.1944
|1.1918
|1.1962
|258
|2006.03.10 09:00
|sell stop
|100
|0.58
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|259
|2006.03.10 09:00
|buy stop
|101
|0.58
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|260
|2006.03.10 15:00
|delete
|100
|0.58
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|261
|2006.03.10 15:00
|sell stop
|102
|0.58
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|262
|2006.03.10 15:00
|buy stop
|103
|0.58
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|263
|2006.03.10 15:48
|sell
|102
|0.58
|1.1890
|1.1916
|1.1872
|264
|2006.03.10 15:49
|t/p
|98
|0.59
|1.1886
|1.1930
|1.1886
|109.21
|11781.10
|265
|2006.03.10 16:19
|t/p
|102
|0.58
|1.1872
|1.1916
|1.1872
|104.40
|11885.50
|266
|2006.03.13 02:19
|buy
|101
|0.58
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|267
|2006.03.13 02:19
|buy
|103
|0.58
|1.1930
|1.1904
|1.1948
|268
|2006.03.13 04:36
|t/p
|101
|0.58
|1.1948
|1.1904
|1.1948
|104.40
|11989.90
|269
|2006.03.13 04:36
|t/p
|103
|0.58
|1.1948
|1.1904
|1.1948
|104.40
|12094.30
|270
|2006.03.13 15:00
|sell stop
|104
|0.60
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|271
|2006.03.13 15:00
|buy stop
|105
|0.60
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|272
|2006.03.13 15:19
|buy
|105
|0.60
|1.1935
|1.1909
|1.1953
|273
|2006.03.13 21:14
|t/p
|105
|0.60
|1.1953
|1.1909
|1.1953
|108.00
|12202.30
|274
|2006.03.14 09:00
|delete
|104
|0.60
|1.1895
|1.1921
|1.1877
|275
|2006.03.14 09:00
|sell stop
|106
|0.61
|1.1942
|1.1968
|1.1924
|276
|2006.03.14 09:00
|buy stop
|107
|0.61
|1.1982
|1.1956
|1.2000
|277
|2006.03.14 10:14
|buy
|107
|0.61
|1.1982
|1.1956
|1.2000
|278
|2006.03.14 12:19
|s/l
|107
|0.61
|1.1956
|1.1956
|1.2000
|-158.60
|12043.70
|279
|2006.03.14 13:06
|sell
|106
|0.61
|1.1942
|1.1968
|1.1924
|280
|2006.03.14 15:00
|sell stop
|108
|0.60
|1.1942
|1.1968
|1.1924
|281
|2006.03.14 15:00
|buy stop
|109
|0.60
|1.1982
|1.1956
|1.2000
|282
|2006.03.14 15:30
|s/l
|106
|0.61
|1.1968
|1.1968
|1.1924
|-158.60
|11885.10
|283
|2006.03.14 16:45
|buy
|109
|0.60
|1.1982
|1.1956
|1.2000
|284
|2006.03.14 17:13
|t/p
|109
|0.60
|1.2000
|1.1956
|1.2000
|108.00
|11993.10
|285
|2006.03.15 09:00
|delete
|108
|0.60
|1.1942
|1.1968
|1.1924
|286
|2006.03.15 09:00
|sell stop
|110
|0.60
|1.1993
|1.2019
|1.1975
|287
|2006.03.16 15:00
|delete
|110
|0.60
|1.1993
|1.2019
|1.1975
|288
|2006.03.16 15:00
|sell stop
|111
|0.60
|1.2050
|1.2076
|1.2032
|289
|2006.03.16 15:00
|buy stop
|112
|0.60
|1.2090
|1.2064
|1.2108
|290
|2006.03.16 15:38
|buy
|112
|0.60
|1.2090
|1.2064
|1.2108
|291
|2006.03.16 15:43
|t/p
|112
|0.60
|1.2108
|1.2064
|1.2108
|108.00
|12101.10
|292
|2006.03.17 15:00
|delete
|111
|0.60
|1.2050
|1.2076
|1.2032
|293
|2006.03.17 15:00
|sell stop
|113
|0.61
|1.2161
|1.2187
|1.2143
|294
|2006.03.17 15:00
|buy stop
|114
|0.61
|1.2201
|1.2175
|1.2219
|295
|2006.03.17 15:49
|buy
|114
|0.61
|1.2201
|1.2175
|1.2219
|296
|2006.03.17 16:14
|s/l
|114
|0.61
|1.2175
|1.2175
|1.2219
|-158.60
|11942.50
|297
|2006.03.17 16:48
|sell
|113
|0.61
|1.2161
|1.2187
|1.2143
|298
|2006.03.17 17:06
|t/p
|113
|0.61
|1.2143
|1.2187
|1.2143
|109.80
|12052.30
|299
|2006.03.20 15:00
|sell stop
|115
|0.60
|1.2171
|1.2197
|1.2153
|300
|2006.03.20 15:00
|buy stop
|116
|0.60
|1.2211
|1.2185
|1.2229
|301
|2006.03.20 15:06
|sell
|115
|0.60
|1.2171
|1.2197
|1.2153
|302
|2006.03.20 19:49
|t/p
|115
|0.60
|1.2153
|1.2197
|1.2153
|108.00
|12160.30
|303
|2006.03.21 15:00
|delete
|116
|0.60
|1.2211
|1.2185
|1.2229
|304
|2006.03.21 15:00
|buy stop
|117
|0.61
|1.2183
|1.2157
|1.2201
|305
|2006.03.22 09:00
|delete
|117
|0.61
|1.2183
|1.2157
|1.2201
|306
|2006.03.22 09:00
|sell stop
|118
|0.61
|1.2070
|1.2096
|1.2052
|307
|2006.03.22 09:00
|buy stop
|119
|0.61
|1.2110
|1.2084
|1.2128
|308
|2006.03.22 12:18
|sell
|118
|0.61
|1.2070
|1.2096
|1.2052
|309
|2006.03.22 15:00
|delete
|119
|0.61
|1.2110
|1.2084
|1.2128
|310
|2006.03.22 15:00
|sell stop
|120
|0.61
|1.2070
|1.2096
|1.2052
|311
|2006.03.22 15:00
|buy stop
|121
|0.61
|1.2110
|1.2084
|1.2128
|312
|2006.03.22 15:02
|sell
|120
|0.61
|1.2070
|1.2096
|1.2052
|313
|2006.03.22 15:44
|s/l
|118
|0.61
|1.2096
|1.2096
|1.2052
|-158.60
|12001.70
|314
|2006.03.22 15:44
|s/l
|120
|0.61
|1.2096
|1.2096
|1.2052
|-158.60
|11843.10
|315
|2006.03.23 09:00
|delete
|121
|0.61
|1.2110
|1.2084
|1.2128
|316
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|122
|0.59
|1.2053
|1.2079
|1.2035
|317
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|123
|0.59
|1.2093
|1.2067
|1.2111
|318
|2006.03.23 13:49
|sell
|122
|0.59
|1.2053
|1.2079
|1.2035
|319
|2006.03.23 15:00
|delete
|123
|0.59
|1.2093
|1.2067
|1.2111
|320
|2006.03.23 15:00
|sell stop
|124
|0.59
|1.2053
|1.2079
|1.2035
|321
|2006.03.23 15:00
|buy stop
|125
|0.59
|1.2093
|1.2067
|1.2111
|322
|2006.03.23 15:06
|sell
|124
|0.59
|1.2053
|1.2079
|1.2035
|323
|2006.03.23 17:09
|t/p
|122
|0.59
|1.2035
|1.2079
|1.2035
|106.20
|11949.30
|324
|2006.03.23 17:09
|t/p
|124
|0.59
|1.2035
|1.2079
|1.2035
|106.20
|12055.50
|325
|2006.03.24 09:00
|delete
|125
|0.59
|1.2093
|1.2067
|1.2111
|326
|2006.03.24 09:00
|sell stop
|126
|0.60
|1.1948
|1.1974
|1.1930
|327
|2006.03.24 09:00
|buy stop
|127
|0.60
|1.1988
|1.1962
|1.2006
|328
|2006.03.24 15:00
|delete
|126
|0.60
|1.1948
|1.1974
|1.1930
|329
|2006.03.24 15:00
|sell stop
|128
|0.60
|1.1948
|1.1974
|1.1930
|330
|2006.03.24 15:00
|buy stop
|129
|0.60
|1.1988
|1.1962
|1.2006
|331
|2006.03.24 15:49
|buy
|127
|0.60
|1.1988
|1.1962
|1.2006
|332
|2006.03.24 15:49
|buy
|129
|0.60
|1.1988
|1.1962
|1.2006
|333
|2006.03.24 16:02
|s/l
|127
|0.60
|1.1962
|1.1962
|1.2006
|-156.00
|11899.50
|334
|2006.03.24 16:02
|s/l
|129
|0.60
|1.1962
|1.1962
|1.2006
|-156.00
|11743.50
|335
|2006.03.27 09:00
|delete
|128
|0.60
|1.1948
|1.1974
|1.1930
|336
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|130
|0.59
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|337
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|131
|0.59
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|338
|2006.03.27 15:00
|delete
|130
|0.59
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|339
|2006.03.27 15:00
|sell stop
|132
|0.59
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|340
|2006.03.27 15:00
|buy stop
|133
|0.59
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|341
|2006.03.27 18:13
|sell
|132
|0.59
|1.2014
|1.2040
|1.1996
|342
|2006.03.28 05:32
|t/p
|132
|0.59
|1.1996
|1.2040
|1.1996
|109.21
|11852.71
|343
|2006.03.28 09:00
|delete
|131
|0.59
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|344
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|134
|0.59
|1.1995
|1.2021
|1.1977
|345
|2006.03.28 09:00
|buy stop
|135
|0.59
|1.2035
|1.2009
|1.2053
|346
|2006.03.28 10:01
|buy
|135
|0.59
|1.2035
|1.2009
|1.2053
|347
|2006.03.28 10:13
|buy
|133
|0.59
|1.2054
|1.2028
|1.2072
|348
|2006.03.28 10:13
|t/p
|135
|0.59
|1.2053
|1.2009
|1.2053
|106.20
|11958.91
|349
|2006.03.28 10:19
|t/p
|133
|0.59
|1.2072
|1.2028
|1.2072
|106.20
|12065.11
|350
|2006.03.28 21:49
|sell
|134
|0.59
|1.1995
|1.2021
|1.1977
|351
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|136
|0.60
|1.1978
|1.2004
|1.1960
|352
|2006.03.29 09:00
|buy stop
|137
|0.60
|1.2018
|1.1992
|1.2036
|353
|2006.03.29 09:50
|sell
|136
|0.60
|1.1978
|1.2004
|1.1960
|354
|2006.03.29 10:19
|s/l
|136
|0.60
|1.2004
|1.2004
|1.1960
|-156.00
|11909.11
|355
|2006.03.29 12:19
|buy
|137
|0.60
|1.2018
|1.1992
|1.2036
|356
|2006.03.29 12:44
|s/l
|134
|0.59
|1.2021
|1.2021
|1.1977
|-150.39
|11758.73
|357
|2006.03.29 15:00
|sell stop
|138
|0.59
|1.1978
|1.2004
|1.1960
|358
|2006.03.29 15:00
|buy stop
|139
|0.59
|1.2018
|1.1992
|1.2036
|359
|2006.03.29 17:44
|buy
|139
|0.59
|1.2018
|1.1992
|1.2036
|360
|2006.03.29 18:20
|t/p
|137
|0.60
|1.2036
|1.1992
|1.2036
|108.00
|11866.73
|361
|2006.03.29 18:20
|t/p
|139
|0.59
|1.2036
|1.1992
|1.2036
|106.20
|11972.93
|362
|2006.04.04 09:00
|delete
|138
|0.59
|1.1978
|1.2004
|1.1960
|363
|2006.04.04 09:00
|sell stop
|140
|0.60
|1.2120
|1.2146
|1.2102
|364
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|141
|0.60
|1.2160
|1.2134
|1.2178
|365
|2006.04.04 09:49
|sell
|140
|0.60
|1.2120
|1.2146
|1.2102
|366
|2006.04.04 10:19
|s/l
|140
|0.60
|1.2146
|1.2146
|1.2102
|-156.00
|11816.93
|367
|2006.04.04 10:47
|buy
|141
|0.60
|1.2160
|1.2134
|1.2178
|368
|2006.04.04 12:47
|t/p
|141
|0.60
|1.2178
|1.2134
|1.2178
|108.00
|11924.93
|369
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|142
|0.60
|1.2238
|1.2264
|1.2220
|370
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|143
|0.60
|1.2278
|1.2252
|1.2296
|371
|2006.04.05 09:19
|buy
|143
|0.60
|1.2278
|1.2252
|1.2296
|372
|2006.04.05 12:31
|s/l
|143
|0.60
|1.2252
|1.2252
|1.2296
|-156.00
|11768.93
|373
|2006.04.05 15:00
|delete
|142
|0.60
|1.2238
|1.2264
|1.2220
|374
|2006.04.05 15:00
|sell stop
|144
|0.59
|1.2238
|1.2264
|1.2220
|375
|2006.04.05 15:00
|buy stop
|145
|0.59
|1.2278
|1.2252
|1.2296
|376
|2006.04.05 15:13
|buy
|145
|0.59
|1.2278
|1.2252
|1.2296
|377
|2006.04.05 15:44
|t/p
|145
|0.59
|1.2296
|1.2252
|1.2296
|106.20
|11875.13
|378
|2006.04.06 09:00
|delete
|144
|0.59
|1.2238
|1.2264
|1.2220
|379
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|146
|0.59
|1.2268
|1.2294
|1.2250
|380
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|147
|0.59
|1.2308
|1.2282
|1.2326
|381
|2006.04.06 10:14
|buy
|147
|0.59
|1.2308
|1.2282
|1.2326
|382
|2006.04.06 11:48
|t/p
|147
|0.59
|1.2326
|1.2282
|1.2326
|106.20
|11981.33
|383
|2006.04.06 15:43
|sell
|146
|0.59
|1.2268
|1.2294
|1.2250
|384
|2006.04.06 15:44
|t/p
|146
|0.59
|1.2250
|1.2294
|1.2250
|106.20
|12087.53
|385
|2006.04.10 09:00
|sell stop
|148
|0.60
|1.2081
|1.2107
|1.2063
|386
|2006.04.10 09:00
|buy stop
|149
|0.60
|1.2121
|1.2095
|1.2139
|387
|2006.04.10 10:09
|buy
|149
|0.60
|1.2121
|1.2095
|1.2139
|388
|2006.04.10 15:00
|delete
|148
|0.60
|1.2081
|1.2107
|1.2063
|389
|2006.04.10 15:00
|sell stop
|150
|0.60
|1.2081
|1.2107
|1.2063
|390
|2006.04.10 15:00
|buy stop
|151
|0.60
|1.2121
|1.2095
|1.2139
|391
|2006.04.10 16:36
|s/l
|149
|0.60
|1.2095
|1.2095
|1.2139
|-156.00
|11931.53
|392
|2006.04.10 16:48
|buy
|151
|0.60
|1.2121
|1.2095
|1.2139
|393
|2006.04.10 18:19
|s/l
|151
|0.60
|1.2095
|1.2095
|1.2139
|-156.00
|11775.53
|394
|2006.04.10 20:00
|sell
|150
|0.60
|1.2081
|1.2107
|1.2063
|395
|2006.04.10 22:40
|s/l
|150
|0.60
|1.2107
|1.2107
|1.2063
|-156.00
|11619.53
|396
|2006.04.11 09:00
|sell stop
|152
|0.58
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|397
|2006.04.11 15:00
|delete
|152
|0.58
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|398
|2006.04.11 15:00
|sell stop
|153
|0.58
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|399
|2006.04.11 15:00
|buy stop
|154
|0.58
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|400
|2006.04.11 16:49
|buy
|154
|0.58
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|401
|2006.04.11 22:52
|t/p
|154
|0.58
|1.2149
|1.2105
|1.2149
|104.40
|11723.93
|402
|2006.04.12 09:00
|delete
|153
|0.58
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|403
|2006.04.12 09:00
|sell stop
|155
|0.59
|1.2126
|1.2152
|1.2108
|404
|2006.04.12 09:00
|buy stop
|156
|0.59
|1.2166
|1.2140
|1.2184
|405
|2006.04.12 15:00
|delete
|155
|0.59
|1.2126
|1.2152
|1.2108
|406
|2006.04.12 15:00
|sell stop
|157
|0.59
|1.2126
|1.2152
|1.2108
|407
|2006.04.12 15:00
|buy stop
|158
|0.59
|1.2166
|1.2140
|1.2184
|408
|2006.04.12 15:09
|sell
|157
|0.59
|1.2126
|1.2152
|1.2108
|409
|2006.04.12 15:34
|t/p
|157
|0.59
|1.2108
|1.2152
|1.2108
|106.20
|11830.13
|410
|2006.04.13 09:00
|delete
|156
|0.59
|1.2166
|1.2140
|1.2184
|411
|2006.04.13 09:00
|sell stop
|159
|0.59
|1.2086
|1.2112
|1.2068
|412
|2006.04.13 09:00
|buy stop
|160
|0.59
|1.2126
|1.2100
|1.2144
|413
|2006.04.13 10:07
|buy
|160
|0.59
|1.2126
|1.2100
|1.2144
|414
|2006.04.13 13:39
|s/l
|160
|0.59
|1.2100
|1.2100
|1.2144
|-153.40
|11676.73
|415
|2006.04.13 15:00
|delete
|158
|0.59
|1.2166
|1.2140
|1.2184
|416
|2006.04.13 15:00
|sell stop
|161
|0.58
|1.2086
|1.2112
|1.2068
|417
|2006.04.13 15:00
|buy stop
|162
|0.58
|1.2126
|1.2100
|1.2144
|418
|2006.04.13 15:52
|sell
|159
|0.59
|1.2086
|1.2112
|1.2068
|419
|2006.04.13 15:52
|sell
|161
|0.58
|1.2086
|1.2112
|1.2068
|420
|2006.04.13 20:22
|s/l
|159
|0.59
|1.2112
|1.2112
|1.2068
|-153.40
|11523.33
|421
|2006.04.13 20:22
|s/l
|161
|0.58
|1.2112
|1.2112
|1.2068
|-150.80
|11372.53
|422
|2006.04.14 09:00
|delete
|162
|0.58
|1.2126
|1.2100
|1.2144
|423
|2006.04.14 09:00
|sell stop
|163
|0.57
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|424
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|164
|0.57
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|425
|2006.04.14 15:00
|delete
|163
|0.57
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|426
|2006.04.14 15:00
|sell stop
|165
|0.57
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|427
|2006.04.14 15:00
|buy stop
|166
|0.57
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|428
|2006.04.17 01:24
|buy
|164
|0.57
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|429
|2006.04.17 01:24
|buy
|166
|0.57
|1.2131
|1.2105
|1.2149
|430
|2006.04.17 03:06
|t/p
|164
|0.57
|1.2149
|1.2105
|1.2149
|102.60
|11475.13
|431
|2006.04.17 03:06
|t/p
|166
|0.57
|1.2149
|1.2105
|1.2149
|102.60
|11577.73
|432
|2006.04.18 09:00
|delete
|165
|0.57
|1.2091
|1.2117
|1.2073
|433
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|167
|0.58
|1.2232
|1.2258
|1.2214
|434
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|168
|0.58
|1.2272
|1.2246
|1.2290
|435
|2006.04.18 10:40
|sell
|167
|0.58
|1.2232
|1.2258
|1.2214
|436
|2006.04.18 12:19
|s/l
|167
|0.58
|1.2258
|1.2258
|1.2214
|-150.80
|11426.93
|437
|2006.04.18 12:31
|buy
|168
|0.58
|1.2272
|1.2246
|1.2290
|438
|2006.04.18 15:00
|sell stop
|169
|0.57
|1.2232
|1.2258
|1.2214
|439
|2006.04.18 15:00
|buy stop
|170
|0.57
|1.2272
|1.2246
|1.2290
|440
|2006.04.18 15:36
|buy
|170
|0.57
|1.2272
|1.2246
|1.2290
|441
|2006.04.18 15:52
|t/p
|168
|0.58
|1.2290
|1.2246
|1.2290
|104.40
|11531.33
|442
|2006.04.18 15:52
|t/p
|170
|0.57
|1.2290
|1.2246
|1.2290
|102.60
|11633.93
|443
|2006.04.19 09:00
|delete
|169
|0.57
|1.2232
|1.2258
|1.2214
|444
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|171
|0.58
|1.2321
|1.2347
|1.2303
|445
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|172
|0.58
|1.2361
|1.2335
|1.2379
|446
|2006.04.19 09:52
|buy
|172
|0.58
|1.2361
|1.2335
|1.2379
|447
|2006.04.19 14:09
|s/l
|172
|0.58
|1.2335
|1.2335
|1.2379
|-150.80
|11483.13
|448
|2006.04.19 15:00
|delete
|171
|0.58
|1.2321
|1.2347
|1.2303
|449
|2006.04.19 15:00
|sell stop
|173
|0.57
|1.2321
|1.2347
|1.2303
|450
|2006.04.19 15:00
|buy stop
|174
|0.57
|1.2361
|1.2335
|1.2379
|451
|2006.04.19 15:37
|sell
|173
|0.57
|1.2321
|1.2347
|1.2303
|452
|2006.04.19 16:08
|t/p
|173
|0.57
|1.2303
|1.2347
|1.2303
|102.60
|11585.73
|453
|2006.04.19 19:09
|buy
|174
|0.57
|1.2361
|1.2335
|1.2379
|454
|2006.04.19 19:24
|t/p
|174
|0.57
|1.2379
|1.2335
|1.2379
|102.60
|11688.33
|455
|2006.04.21 09:00
|sell stop
|175
|0.58
|1.2296
|1.2322
|1.2278
|456
|2006.04.21 09:00
|buy stop
|176
|0.58
|1.2336
|1.2310
|1.2354
|457
|2006.04.21 09:07
|sell
|175
|0.58
|1.2296
|1.2322
|1.2278
|458
|2006.04.21 09:37
|t/p
|175
|0.58
|1.2278
|1.2322
|1.2278
|104.40
|11792.73
|459
|2006.04.21 11:09
|buy
|176
|0.58
|1.2336
|1.2310
|1.2354
|460
|2006.04.21 14:06
|s/l
|176
|0.58
|1.2310
|1.2310
|1.2354
|-150.80
|11641.93
|461
|2006.04.21 15:00
|sell stop
|177
|0.58
|1.2296
|1.2322
|1.2278
|462
|2006.04.21 15:00
|buy stop
|178
|0.58
|1.2336
|1.2310
|1.2354
|463
|2006.04.21 15:54
|buy
|178
|0.58
|1.2336
|1.2310
|1.2354
|464
|2006.04.21 17:24
|s/l
|178
|0.58
|1.2310
|1.2310
|1.2354
|-150.80
|11491.13
|465
|2006.04.24 09:00
|delete
|177
|0.58
|1.2296
|1.2322
|1.2278
|466
|2006.04.24 09:00
|sell stop
|179
|0.57
|1.2333
|1.2359
|1.2315
|467
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|180
|0.57
|1.2373
|1.2347
|1.2391
|468
|2006.04.24 09:36
|buy
|180
|0.57
|1.2373
|1.2347
|1.2391
|469
|2006.04.24 09:54
|t/p
|180
|0.57
|1.2391
|1.2347
|1.2391
|102.60
|11593.73
|470
|2006.04.24 17:03
|sell
|179
|0.57
|1.2333
|1.2359
|1.2315
|471
|2006.04.24 17:50
|s/l
|179
|0.57
|1.2359
|1.2359
|1.2315
|-148.20
|11445.53
|472
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|181
|0.57
|1.2372
|1.2398
|1.2354
|473
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|182
|0.57
|1.2412
|1.2386
|1.2430
|474
|2006.04.25 11:00
|buy
|182
|0.57
|1.2412
|1.2386
|1.2430
|475
|2006.04.25 11:09
|s/l
|182
|0.57
|1.2386
|1.2386
|1.2430
|-148.20
|11297.33
|476
|2006.04.25 15:00
|delete
|181
|0.57
|1.2372
|1.2398
|1.2354
|477
|2006.04.25 15:00
|sell stop
|183
|0.56
|1.2372
|1.2398
|1.2354
|478
|2006.04.25 15:00
|buy stop
|184
|0.56
|1.2412
|1.2386
|1.2430
|479
|2006.04.25 15:04
|buy
|184
|0.56
|1.2412
|1.2386
|1.2430
|480
|2006.04.25 15:22
|t/p
|184
|0.56
|1.2430
|1.2386
|1.2430
|100.80
|11398.13
|481
|2006.04.25 17:24
|sell
|183
|0.56
|1.2372
|1.2398
|1.2354
|482
|2006.04.25 17:50
|s/l
|183
|0.56
|1.2398
|1.2398
|1.2354
|-145.60
|11252.53
|483
|2006.04.26 09:00
|sell stop
|185
|0.56
|1.2411
|1.2437
|1.2393
|484
|2006.04.26 09:00
|buy stop
|186
|0.56
|1.2451
|1.2425
|1.2469
|485
|2006.04.26 09:45
|sell
|185
|0.56
|1.2411
|1.2437
|1.2393
|486
|2006.04.26 15:00
|delete
|186
|0.56
|1.2451
|1.2425
|1.2469
|487
|2006.04.26 15:00
|sell stop
|187
|0.56
|1.2411
|1.2437
|1.2393
|488
|2006.04.26 15:00
|buy stop
|188
|0.56
|1.2451
|1.2425
|1.2469
|489
|2006.04.26 15:34
|sell
|187
|0.56
|1.2411
|1.2437
|1.2393
|490
|2006.04.26 15:39
|t/p
|185
|0.56
|1.2393
|1.2437
|1.2393
|100.80
|11353.33
|491
|2006.04.26 15:39
|t/p
|187
|0.56
|1.2393
|1.2437
|1.2393
|100.80
|11454.13
|492
|2006.04.26 16:24
|buy
|188
|0.56
|1.2451
|1.2425
|1.2469
|493
|2006.04.26 17:00
|s/l
|188
|0.56
|1.2425
|1.2425
|1.2469
|-145.60
|11308.53
|494
|2006.04.27 09:00
|sell stop
|189
|0.57
|1.2432
|1.2458
|1.2414
|495
|2006.04.27 09:00
|buy stop
|190
|0.57
|1.2472
|1.2446
|1.2490
|496
|2006.04.27 10:54
|sell
|189
|0.57
|1.2432
|1.2458
|1.2414
|497
|2006.04.27 14:39
|t/p
|189
|0.57
|1.2414
|1.2458
|1.2414
|102.60
|11411.13
|498
|2006.04.27 17:06
|buy
|190
|0.57
|1.2472
|1.2446
|1.2490
|499
|2006.04.27 17:09
|t/p
|190
|0.57
|1.2490
|1.2446
|1.2490
|102.60
|11513.73
|500
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|191
|0.58
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|501
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|192
|0.58
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|502
|2006.04.28 09:24
|buy
|192
|0.58
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|503
|2006.04.28 09:45
|s/l
|192
|0.58
|1.2527
|1.2527
|1.2571
|-150.80
|11362.93
|504
|2006.04.28 15:00
|delete
|191
|0.58
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|505
|2006.04.28 15:00
|sell stop
|193
|0.57
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|506
|2006.04.28 15:00
|buy stop
|194
|0.57
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|507
|2006.04.28 15:36
|buy
|194
|0.57
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|508
|2006.04.28 16:51
|t/p
|194
|0.57
|1.2571
|1.2527
|1.2571
|102.60
|11465.53
|509
|2006.05.01 09:00
|delete
|193
|0.57
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|510
|2006.05.01 09:00
|sell stop
|195
|0.57
|1.2601
|1.2627
|1.2583
|511
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|196
|0.57
|1.2641
|1.2615
|1.2659
|512
|2006.05.01 09:46
|buy
|196
|0.57
|1.2641
|1.2615
|1.2659
|513
|2006.05.01 11:22
|s/l
|196
|0.57
|1.2615
|1.2615
|1.2659
|-148.20
|11317.33
|514
|2006.05.01 15:00
|delete
|195
|0.57
|1.2601
|1.2627
|1.2583
|515
|2006.05.01 15:00
|sell stop
|197
|0.57
|1.2601
|1.2627
|1.2583
|516
|2006.05.01 15:00
|buy stop
|198
|0.57
|1.2641
|1.2615
|1.2659
|517
|2006.05.01 15:09
|buy
|198
|0.57
|1.2641
|1.2615
|1.2659
|518
|2006.05.01 15:51
|t/p
|198
|0.57
|1.2659
|1.2615
|1.2659
|102.60
|11419.93
|519
|2006.05.01 18:39
|sell
|197
|0.57
|1.2601
|1.2627
|1.2583
|520
|2006.05.01 20:25
|s/l
|197
|0.57
|1.2627
|1.2627
|1.2583
|-148.20
|11271.73
|521
|2006.05.02 09:00
|buy stop
|199
|0.56
|1.2606
|1.2580
|1.2624
|522
|2006.05.02 10:39
|buy
|199
|0.56
|1.2606
|1.2580
|1.2624
|523
|2006.05.02 11:37
|t/p
|199
|0.56
|1.2624
|1.2580
|1.2624
|100.80
|11372.53
|524
|2006.05.03 15:00
|sell stop
|200
|0.57
|1.2598
|1.2624
|1.2580
|525
|2006.05.03 15:00
|buy stop
|201
|0.57
|1.2638
|1.2612
|1.2656
|526
|2006.05.03 15:24
|buy
|201
|0.57
|1.2638
|1.2612
|1.2656
|527
|2006.05.03 16:09
|s/l
|201
|0.57
|1.2612
|1.2612
|1.2656
|-148.20
|11224.33
|528
|2006.05.03 17:39
|sell
|200
|0.57
|1.2598
|1.2624
|1.2580
|529
|2006.05.03 18:06
|s/l
|200
|0.57
|1.2624
|1.2624
|1.2580
|-148.20
|11076.13
|530
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|202
|0.55
|1.2608
|1.2634
|1.2590
|531
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|203
|0.55
|1.2648
|1.2622
|1.2666
|532
|2006.05.04 09:22
|sell
|202
|0.55
|1.2608
|1.2634
|1.2590
|533
|2006.05.04 10:09
|t/p
|202
|0.55
|1.2590
|1.2634
|1.2590
|99.00
|11175.13
|534
|2006.05.04 16:54
|buy
|203
|0.55
|1.2648
|1.2622
|1.2666
|535
|2006.05.04 17:09
|t/p
|203
|0.55
|1.2666
|1.2622
|1.2666
|99.00
|11274.13
|536
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|204
|0.56
|1.2676
|1.2702
|1.2658
|537
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|205
|0.56
|1.2716
|1.2690
|1.2734
|538
|2006.05.05 10:07
|sell
|204
|0.56
|1.2676
|1.2702
|1.2658
|539
|2006.05.05 10:51
|s/l
|204
|0.56
|1.2702
|1.2702
|1.2658
|-145.60
|11128.53
|540
|2006.05.05 15:00
|delete
|205
|0.56
|1.2716
|1.2690
|1.2734
|541
|2006.05.05 15:00
|sell stop
|206
|0.56
|1.2676
|1.2702
|1.2658
|542
|2006.05.05 15:00
|buy stop
|207
|0.56
|1.2716
|1.2690
|1.2734
|543
|2006.05.05 15:34
|buy
|207
|0.56
|1.2716
|1.2690
|1.2734
|544
|2006.05.05 15:36
|t/p
|207
|0.56
|1.2734
|1.2690
|1.2734
|100.80
|11229.33
|545
|2006.05.08 09:00
|delete
|206
|0.56
|1.2676
|1.2702
|1.2658
|546
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|208
|0.56
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|547
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|209
|0.56
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|548
|2006.05.08 09:54
|buy
|209
|0.56
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|549
|2006.05.08 11:22
|t/p
|209
|0.56
|1.2770
|1.2726
|1.2770
|100.80
|11330.13
|550
|2006.05.08 16:54
|sell
|208
|0.56
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|551
|2006.05.09 03:09
|t/p
|208
|0.56
|1.2694
|1.2738
|1.2694
|103.66
|11433.79
|552
|2006.05.09 09:00
|sell stop
|210
|0.57
|1.2691
|1.2717
|1.2673
|553
|2006.05.09 09:00
|buy stop
|211
|0.57
|1.2731
|1.2705
|1.2749
|554
|2006.05.09 09:09
|sell
|210
|0.57
|1.2691
|1.2717
|1.2673
|555
|2006.05.09 09:54
|t/p
|210
|0.57
|1.2673
|1.2717
|1.2673
|102.60
|11536.39
|556
|2006.05.09 15:00
|delete
|211
|0.57
|1.2731
|1.2705
|1.2749
|557
|2006.05.09 15:00
|buy stop
|212
|0.58
|1.2731
|1.2705
|1.2749
|558
|2006.05.09 16:24
|buy
|212
|0.58
|1.2731
|1.2705
|1.2749
|559
|2006.05.09 17:04
|t/p
|212
|0.58
|1.2749
|1.2705
|1.2749
|104.40
|11640.79
|560
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|213
|0.58
|1.2739
|1.2765
|1.2721
|561
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|214
|0.58
|1.2779
|1.2753
|1.2797
|562
|2006.05.10 09:49
|buy
|214
|0.58
|1.2779
|1.2753
|1.2797
|563
|2006.05.10 09:54
|t/p
|214
|0.58
|1.2797
|1.2753
|1.2797
|104.40
|11745.19
|564
|2006.05.11 04:07
|sell
|213
|0.58
|1.2739
|1.2765
|1.2721
|565
|2006.05.11 04:25
|t/p
|213
|0.58
|1.2721
|1.2765
|1.2721
|104.40
|11849.59
|566
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|215
|0.59
|1.2910
|1.2936
|1.2892
|567
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|216
|0.59
|1.2950
|1.2924
|1.2968
|568
|2006.05.15 09:22
|sell
|215
|0.59
|1.2910
|1.2936
|1.2892
|569
|2006.05.15 10:07
|t/p
|215
|0.59
|1.2892
|1.2936
|1.2892
|106.20
|11955.79
|570
|2006.05.16 09:00
|delete
|216
|0.59
|1.2950
|1.2924
|1.2968
|571
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|217
|0.60
|1.2779
|1.2805
|1.2761
|572
|2006.05.17 09:00
|delete
|217
|0.60
|1.2779
|1.2805
|1.2761
|573
|2006.05.17 09:00
|sell stop
|218
|0.60
|1.2838
|1.2864
|1.2820
|574
|2006.05.17 16:52
|sell
|218
|0.60
|1.2838
|1.2864
|1.2820
|575
|2006.05.17 17:21
|t/p
|218
|0.60
|1.2820
|1.2864
|1.2820
|108.00
|12063.79
|576
|2006.05.18 09:00
|sell stop
|219
|0.60
|1.2725
|1.2751
|1.2707
|577
|2006.05.18 09:00
|buy stop
|220
|0.60
|1.2765
|1.2739
|1.2783
|578
|2006.05.18 10:21
|buy
|220
|0.60
|1.2765
|1.2739
|1.2783
|579
|2006.05.18 11:21
|t/p
|220
|0.60
|1.2783
|1.2739
|1.2783
|108.00
|12171.79
|580
|2006.05.19 09:00
|delete
|219
|0.60
|1.2725
|1.2751
|1.2707
|581
|2006.05.19 09:00
|sell stop
|221
|0.61
|1.2823
|1.2849
|1.2805
|582
|2006.05.19 09:00
|buy stop
|222
|0.61
|1.2863
|1.2837
|1.2881
|583
|2006.05.19 09:22
|sell
|221
|0.61
|1.2823
|1.2849
|1.2805
|584
|2006.05.19 10:19
|t/p
|221
|0.61
|1.2805
|1.2849
|1.2805
|109.80
|12281.59
|585
|2006.05.22 15:00
|delete
|222
|0.61
|1.2863
|1.2837
|1.2881
|586
|2006.05.22 15:00
|sell stop
|223
|0.61
|1.2751
|1.2777
|1.2733
|587
|2006.05.22 15:00
|buy stop
|224
|0.61
|1.2791
|1.2765
|1.2809
|588
|2006.05.22 15:09
|sell
|223
|0.61
|1.2751
|1.2777
|1.2733
|589
|2006.05.22 15:39
|s/l
|223
|0.61
|1.2777
|1.2777
|1.2733
|-158.60
|12122.99
|590
|2006.05.22 16:52
|buy
|224
|0.61
|1.2791
|1.2765
|1.2809
|591
|2006.05.22 17:22
|t/p
|224
|0.61
|1.2809
|1.2765
|1.2809
|109.80
|12232.79
|592
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|225
|0.61
|1.2846
|1.2872
|1.2828
|593
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|226
|0.61
|1.2886
|1.2860
|1.2904
|594
|2006.05.23 09:09
|sell
|225
|0.61
|1.2846
|1.2872
|1.2828
|595
|2006.05.23 10:39
|t/p
|225
|0.61
|1.2828
|1.2872
|1.2828
|109.80
|12342.59
|596
|2006.05.23 15:00
|delete
|226
|0.61
|1.2886
|1.2860
|1.2904
|597
|2006.05.23 15:00
|sell stop
|227
|0.62
|1.2846
|1.2872
|1.2828
|598
|2006.05.23 15:00
|buy stop
|228
|0.62
|1.2886
|1.2860
|1.2904
|599
|2006.05.23 15:07
|sell
|227
|0.62
|1.2846
|1.2872
|1.2828
|600
|2006.05.23 16:22
|t/p
|227
|0.62
|1.2828
|1.2872
|1.2828
|111.60
|12454.19
|601
|2006.05.24 15:45
|buy
|228
|0.62
|1.2886
|1.2860
|1.2904
|602
|2006.05.24 16:04
|s/l
|228
|0.62
|1.2860
|1.2860
|1.2904
|-161.20
|12292.99
|603
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|229
|0.61
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|604
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|230
|0.61
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|605
|2006.05.25 09:20
|buy
|230
|0.61
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|606
|2006.05.25 11:39
|t/p
|230
|0.61
|1.2794
|1.2750
|1.2794
|109.80
|12402.79
|607
|2006.05.25 15:00
|delete
|229
|0.61
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|608
|2006.05.25 15:00
|sell stop
|231
|0.62
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|609
|2006.05.25 15:00
|buy stop
|232
|0.62
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|610
|2006.05.25 15:34
|buy
|232
|0.62
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|611
|2006.05.25 15:39
|t/p
|232
|0.62
|1.2794
|1.2750
|1.2794
|111.60
|12514.39
|612
|2006.05.26 15:00
|delete
|231
|0.62
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|613
|2006.05.26 15:00
|sell stop
|233
|0.63
|1.2777
|1.2803
|1.2759
|614
|2006.05.26 15:00
|buy stop
|234
|0.63
|1.2817
|1.2791
|1.2835
|615
|2006.05.26 15:38
|buy
|234
|0.63
|1.2817
|1.2791
|1.2835
|616
|2006.05.26 16:22
|s/l
|234
|0.63
|1.2791
|1.2791
|1.2835
|-163.80
|12350.59
|617
|2006.05.26 16:24
|sell
|233
|0.63
|1.2777
|1.2803
|1.2759
|618
|2006.05.26 16:36
|t/p
|233
|0.63
|1.2759
|1.2803
|1.2759
|113.40
|12463.99
|619
|2006.05.29 09:00
|sell stop
|235
|0.62
|1.2707
|1.2733
|1.2689
|620
|2006.05.31 09:00
|delete
|235
|0.62
|1.2707
|1.2733
|1.2689
|621
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|236
|0.62
|1.2851
|1.2877
|1.2833
|622
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|237
|0.62
|1.2891
|1.2865
|1.2909
|623
|2006.05.31 09:25
|buy
|237
|0.62
|1.2891
|1.2865
|1.2909
|624
|2006.05.31 11:07
|s/l
|237
|0.62
|1.2865
|1.2865
|1.2909
|-161.20
|12302.79
|625
|2006.05.31 14:40
|sell
|236
|0.62
|1.2851
|1.2877
|1.2833
|626
|2006.05.31 15:00
|sell stop
|238
|0.62
|1.2851
|1.2877
|1.2833
|627
|2006.05.31 15:00
|buy stop
|239
|0.62
|1.2891
|1.2865
|1.2909
|628
|2006.05.31 16:09
|s/l
|236
|0.62
|1.2877
|1.2877
|1.2833
|-161.20
|12141.59
|629
|2006.05.31 16:37
|sell
|238
|0.62
|1.2851
|1.2877
|1.2833
|630
|2006.05.31 18:09
|t/p
|238
|0.62
|1.2833
|1.2877
|1.2833
|111.60
|12253.19
|631
|2006.06.02 09:00
|delete
|239
|0.62
|1.2891
|1.2865
|1.2909
|632
|2006.06.02 09:00
|sell stop
|240
|0.61
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|633
|2006.06.02 09:00
|buy stop
|241
|0.61
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|634
|2006.06.02 13:22
|buy
|241
|0.61
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|635
|2006.06.02 15:00
|delete
|240
|0.61
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|636
|2006.06.02 15:00
|sell stop
|242
|0.61
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|637
|2006.06.02 15:00
|buy stop
|243
|0.61
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|638
|2006.06.02 15:01
|buy
|243
|0.61
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|639
|2006.06.02 15:29
|t/p
|241
|0.61
|1.2841
|1.2797
|1.2841
|109.80
|12362.99
|640
|2006.06.02 15:29
|t/p
|243
|0.61
|1.2841
|1.2797
|1.2841
|109.80
|12472.79
|641
|2006.06.05 09:00
|delete
|242
|0.61
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|642
|2006.06.05 09:00
|sell stop
|244
|0.62
|1.2907
|1.2933
|1.2889
|643
|2006.06.05 23:24
|sell
|244
|0.62
|1.2907
|1.2933
|1.2889
|644
|2006.06.06 04:09
|t/p
|244
|0.62
|1.2889
|1.2933
|1.2889
|114.77
|12587.55
|645
|2006.06.06 09:00
|sell stop
|245
|0.63
|1.2889
|1.2915
|1.2871
|646
|2006.06.06 09:00
|buy stop
|246
|0.63
|1.2929
|1.2903
|1.2947
|647
|2006.06.06 09:54
|buy
|246
|0.63
|1.2929
|1.2903
|1.2947
|648
|2006.06.06 11:49
|s/l
|246
|0.63
|1.2903
|1.2903
|1.2947
|-163.80
|12423.75
|649
|2006.06.06 12:39
|sell
|245
|0.63
|1.2889
|1.2915
|1.2871
|650
|2006.06.06 13:21
|t/p
|245
|0.63
|1.2871
|1.2915
|1.2871
|113.40
|12537.15
|651
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|247
|0.63
|1.2853
|1.2827
|1.2871
|652
|2006.06.08 09:00
|delete
|247
|0.63
|1.2853
|1.2827
|1.2871
|653
|2006.06.08 09:00
|sell stop
|248
|0.63
|1.2767
|1.2793
|1.2749
|654
|2006.06.08 09:00
|buy stop
|249
|0.63
|1.2807
|1.2781
|1.2825
|655
|2006.06.08 09:39
|sell
|248
|0.63
|1.2767
|1.2793
|1.2749
|656
|2006.06.08 10:24
|t/p
|248
|0.63
|1.2749
|1.2793
|1.2749
|113.40
|12650.55
|657
|2006.06.09 09:00
|delete
|249
|0.63
|1.2807
|1.2781
|1.2825
|658
|2006.06.09 09:00
|sell stop
|250
|0.63
|1.2633
|1.2659
|1.2615
|659
|2006.06.09 09:00
|buy stop
|251
|0.63
|1.2673
|1.2647
|1.2691
|660
|2006.06.09 09:09
|sell
|250
|0.63
|1.2633
|1.2659
|1.2615
|661
|2006.06.09 10:09
|s/l
|250
|0.63
|1.2659
|1.2659
|1.2615
|-163.80
|12486.75
|662
|2006.06.09 12:39
|buy
|251
|0.63
|1.2673
|1.2647
|1.2691
|663
|2006.06.09 15:00
|sell stop
|252
|0.62
|1.2633
|1.2659
|1.2615
|664
|2006.06.09 15:00
|buy stop
|253
|0.62
|1.2673
|1.2647
|1.2691
|665
|2006.06.09 15:34
|s/l
|251
|0.63
|1.2647
|1.2647
|1.2691
|-163.80
|12322.95
|666
|2006.06.09 15:36
|sell
|252
|0.62
|1.2633
|1.2659
|1.2615
|667
|2006.06.09 15:39
|t/p
|252
|0.62
|1.2615
|1.2659
|1.2615
|111.60
|12434.55
|668
|2006.06.09 16:30
|buy
|253
|0.62
|1.2673
|1.2647
|1.2691
|669
|2006.06.09 17:39
|s/l
|253
|0.62
|1.2647
|1.2647
|1.2691
|-161.20
|12273.35
|670
|2006.06.12 09:00
|sell stop
|254
|0.61
|1.2614
|1.2640
|1.2596
|671
|2006.06.12 09:00
|buy stop
|255
|0.61
|1.2654
|1.2628
|1.2672
|672
|2006.06.12 09:39
|buy
|255
|0.61
|1.2654
|1.2628
|1.2672
|673
|2006.06.12 10:09
|s/l
|255
|0.61
|1.2628
|1.2628
|1.2672
|-158.60
|12114.75
|674
|2006.06.12 10:54
|sell
|254
|0.61
|1.2614
|1.2640
|1.2596
|675
|2006.06.12 14:21
|t/p
|254
|0.61
|1.2596
|1.2640
|1.2596
|109.80
|12224.55
|676
|2006.06.13 09:00
|sell stop
|256
|0.61
|1.2567
|1.2593
|1.2549
|677
|2006.06.13 09:00
|buy stop
|257
|0.61
|1.2607
|1.2581
|1.2625
|678
|2006.06.13 09:09
|sell
|256
|0.61
|1.2567
|1.2593
|1.2549
|679
|2006.06.13 11:24
|s/l
|256
|0.61
|1.2593
|1.2593
|1.2549
|-158.60
|12065.95
|680
|2006.06.13 13:23
|buy
|257
|0.61
|1.2607
|1.2581
|1.2625
|681
|2006.06.13 13:54
|s/l
|257
|0.61
|1.2581
|1.2581
|1.2625
|-158.60
|11907.35
|682
|2006.06.13 15:00
|sell stop
|258
|0.60
|1.2567
|1.2593
|1.2549
|683
|2006.06.13 15:00
|buy stop
|259
|0.60
|1.2607
|1.2581
|1.2625
|684
|2006.06.13 15:22
|sell
|258
|0.60
|1.2567
|1.2593
|1.2549
|685
|2006.06.13 15:39
|t/p
|258
|0.60
|1.2549
|1.2593
|1.2549
|108.00
|12015.35
|686
|2006.06.13 16:39
|buy
|259
|0.60
|1.2607
|1.2581
|1.2625
|687
|2006.06.13 17:21
|s/l
|259
|0.60
|1.2581
|1.2581
|1.2625
|-156.00
|11859.35
|688
|2006.06.15 09:00
|sell stop
|260
|0.59
|1.2576
|1.2602
|1.2558
|689
|2006.06.16 09:00
|delete
|260
|0.59
|1.2576
|1.2602
|1.2558
|690
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|261
|0.59
|1.2613
|1.2639
|1.2595
|691
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|262
|0.59
|1.2653
|1.2627
|1.2671
|692
|2006.06.16 09:07
|buy
|262
|0.59
|1.2653
|1.2627
|1.2671
|693
|2006.06.16 11:09
|t/p
|262
|0.59
|1.2671
|1.2627
|1.2671
|106.20
|11965.55
|694
|2006.06.19 03:54
|sell
|261
|0.59
|1.2613
|1.2639
|1.2595
|695
|2006.06.19 04:09
|t/p
|261
|0.59
|1.2595
|1.2639
|1.2595
|106.20
|12071.75
|696
|2006.06.20 09:00
|sell stop
|263
|0.60
|1.2558
|1.2584
|1.2540
|697
|2006.06.20 09:00
|buy stop
|264
|0.60
|1.2598
|1.2572
|1.2616
|698
|2006.06.20 10:09
|buy
|264
|0.60
|1.2598
|1.2572
|1.2616
|699
|2006.06.20 11:24
|s/l
|264
|0.60
|1.2572
|1.2572
|1.2616
|-156.00
|11915.75
|700
|2006.06.20 12:54
|sell
|263
|0.60
|1.2558
|1.2584
|1.2540
|701
|2006.06.20 15:00
|sell stop
|265
|0.60
|1.2558
|1.2584
|1.2540
|702
|2006.06.20 15:00
|buy stop
|266
|0.60
|1.2598
|1.2572
|1.2616
|703
|2006.06.20 15:04
|sell
|265
|0.60
|1.2558
|1.2584
|1.2540
|704
|2006.06.20 15:39
|t/p
|263
|0.60
|1.2540
|1.2584
|1.2540
|108.00
|12023.75
|705
|2006.06.20 15:39
|t/p
|265
|0.60
|1.2540
|1.2584
|1.2540
|108.00
|12131.75
|706
|2006.06.20 20:04
|buy
|266
|0.60
|1.2598
|1.2572
|1.2616
|707
|2006.06.20 20:09
|t/p
|266
|0.60
|1.2616
|1.2572
|1.2616
|108.00
|12239.75
|708
|2006.06.22 09:00
|sell stop
|267
|0.61
|1.2640
|1.2666
|1.2622
|709
|2006.06.22 09:00
|buy stop
|268
|0.61
|1.2680
|1.2654
|1.2698
|710
|2006.06.22 09:31
|buy
|268
|0.61
|1.2680
|1.2654
|1.2698
|711
|2006.06.22 10:09
|s/l
|268
|0.61
|1.2654
|1.2654
|1.2698
|-158.60
|12081.15
|712
|2006.06.22 10:52
|sell
|267
|0.61
|1.2640
|1.2666
|1.2622
|713
|2006.06.22 13:21
|t/p
|267
|0.61
|1.2622
|1.2666
|1.2622
|109.80
|12190.95
|714
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|269
|0.61
|1.2559
|1.2585
|1.2541
|715
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|270
|0.61
|1.2599
|1.2573
|1.2617
|716
|2006.06.23 11:09
|sell
|269
|0.61
|1.2559
|1.2585
|1.2541
|717
|2006.06.23 13:15
|t/p
|269
|0.61
|1.2541
|1.2585
|1.2541
|109.80
|12300.75
|718
|2006.06.26 09:00
|delete
|270
|0.61
|1.2599
|1.2573
|1.2617
|719
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|271
|0.62
|1.2493
|1.2519
|1.2475
|720
|2006.06.26 09:00
|buy stop
|272
|0.62
|1.2533
|1.2507
|1.2551
|721
|2006.06.26 10:04
|buy
|272
|0.62
|1.2533
|1.2507
|1.2551
|722
|2006.06.26 10:19
|t/p
|272
|0.62
|1.2551
|1.2507
|1.2551
|111.60
|12412.35
|723
|2006.06.27 09:00
|delete
|271
|0.62
|1.2493
|1.2519
|1.2475
|724
|2006.06.27 09:00
|sell stop
|273
|0.62
|1.2562
|1.2588
|1.2544
|725
|2006.06.27 09:00
|buy stop
|274
|0.62
|1.2602
|1.2576
|1.2620
|726
|2006.06.27 09:00
|buy
|274
|0.62
|1.2602
|1.2576
|1.2620
|727
|2006.06.27 11:18
|s/l
|274
|0.62
|1.2576
|1.2576
|1.2620
|-161.20
|12251.15
|728
|2006.06.27 15:00
|delete
|273
|0.62
|1.2562
|1.2588
|1.2544
|729
|2006.06.27 15:00
|sell stop
|275
|0.61
|1.2562
|1.2588
|1.2544
|730
|2006.06.27 15:00
|buy stop
|276
|0.61
|1.2602
|1.2576
|1.2620
|731
|2006.06.27 16:07
|buy
|276
|0.61
|1.2602
|1.2576
|1.2620
|732
|2006.06.27 23:09
|s/l
|276
|0.61
|1.2576
|1.2576
|1.2620
|-158.60
|12092.55
|733
|2006.06.28 09:00
|delete
|275
|0.61
|1.2562
|1.2588
|1.2544
|734
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|277
|0.60
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|735
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|278
|0.60
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|736
|2006.06.28 10:09
|sell
|277
|0.60
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|737
|2006.06.28 15:00
|delete
|278
|0.60
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|738
|2006.06.28 15:00
|sell stop
|279
|0.60
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|739
|2006.06.28 15:00
|buy stop
|280
|0.60
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|740
|2006.06.28 15:24
|sell
|279
|0.60
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|741
|2006.06.28 17:24
|t/p
|277
|0.60
|1.2542
|1.2586
|1.2542
|108.00
|12200.55
|742
|2006.06.28 17:24
|t/p
|279
|0.60
|1.2542
|1.2586
|1.2542
|108.00
|12308.55
|743
|2006.06.29 09:00
|delete
|280
|0.60
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|744
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|281
|0.62
|1.2537
|1.2563
|1.2519
|745
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|282
|0.62
|1.2577
|1.2551
|1.2595
|746
|2006.06.29 11:24
|sell
|281
|0.62
|1.2537
|1.2563
|1.2519
|747
|2006.06.29 21:18
|s/l
|281
|0.62
|1.2563
|1.2563
|1.2519
|-161.20
|12147.35
|748
|2006.06.29 21:21
|buy
|282
|0.62
|1.2577
|1.2551
|1.2595
|749
|2006.06.29 21:21
|t/p
|282
|0.62
|1.2595
|1.2551
|1.2595
|111.60
|12258.95
|750
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|283
|0.61
|1.2768
|1.2794
|1.2750
|751
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|284
|0.61
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|752
|2006.07.03 11:24
|sell
|283
|0.61
|1.2768
|1.2794
|1.2750
|753
|2006.07.03 13:37
|s/l
|283
|0.61
|1.2794
|1.2794
|1.2750
|-158.60
|12100.35
|754
|2006.07.03 14:24
|buy
|284
|0.61
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|755
|2006.07.03 15:00
|sell stop
|285
|0.61
|1.2768
|1.2794
|1.2750
|756
|2006.07.03 15:00
|buy stop
|286
|0.61
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|757
|2006.07.03 15:39
|s/l
|284
|0.61
|1.2782
|1.2782
|1.2826
|-158.60
|11941.75
|758
|2006.07.03 17:07
|buy
|286
|0.61
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|759
|2006.07.03 18:15
|s/l
|286
|0.61
|1.2782
|1.2782
|1.2826
|-158.60
|11783.15
|760
|2006.07.04 09:00
|delete
|285
|0.61
|1.2768
|1.2794
|1.2750
|761
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|287
|0.59
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|762
|2006.07.04 09:00
|buy stop
|288
|0.59
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|763
|2006.07.04 15:00
|delete
|287
|0.59
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|764
|2006.07.04 15:00
|sell stop
|289
|0.59
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|765
|2006.07.04 15:00
|buy stop
|290
|0.59
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|766
|2006.07.05 01:07
|sell
|289
|0.59
|1.2783
|1.2809
|1.2765
|767
|2006.07.05 07:54
|s/l
|289
|0.59
|1.2809
|1.2809
|1.2765
|-153.40
|11629.75
|768
|2006.07.05 08:34
|buy
|288
|0.59
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|769
|2006.07.05 08:34
|buy
|290
|0.59
|1.2823
|1.2797
|1.2841
|770
|2006.07.05 09:37
|s/l
|288
|0.59
|1.2797
|1.2797
|1.2841
|-153.40
|11476.35
|771
|2006.07.05 09:37
|s/l
|290
|0.59
|1.2797
|1.2797
|1.2841
|-153.40
|11322.95
|772
|2006.07.05 15:00
|sell stop
|291
|0.57
|1.2780
|1.2806
|1.2762
|773
|2006.07.05 15:00
|buy stop
|292
|0.57
|1.2820
|1.2794
|1.2838
|774
|2006.07.05 15:19
|sell
|291
|0.57
|1.2780
|1.2806
|1.2762
|775
|2006.07.05 15:24
|t/p
|291
|0.57
|1.2762
|1.2806
|1.2762
|102.60
|11425.55
|776
|2006.07.06 09:00
|delete
|292
|0.57
|1.2820
|1.2794
|1.2838
|777
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|293
|0.57
|1.2707
|1.2733
|1.2689
|778
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|294
|0.57
|1.2747
|1.2721
|1.2765
|779
|2006.07.06 10:09
|buy
|294
|0.57
|1.2747
|1.2721
|1.2765
|780
|2006.07.06 15:36
|t/p
|294
|0.57
|1.2765
|1.2721
|1.2765
|102.60
|11528.15
|781
|2006.07.07 09:00
|delete
|293
|0.57
|1.2707
|1.2733
|1.2689
|782
|2006.07.07 09:00
|sell stop
|295
|0.58
|1.2760
|1.2786
|1.2742
|783
|2006.07.07 09:00
|buy stop
|296
|0.58
|1.2800
|1.2774
|1.2818
|784
|2006.07.07 15:00
|delete
|295
|0.58
|1.2760
|1.2786
|1.2742
|785
|2006.07.07 15:00
|sell stop
|297
|0.58
|1.2760
|1.2786
|1.2742
|786
|2006.07.07 15:00
|buy stop
|298
|0.58
|1.2800
|1.2774
|1.2818
|787
|2006.07.07 15:21
|buy
|296
|0.58
|1.2800
|1.2774
|1.2818
|788
|2006.07.07 15:21
|buy
|298
|0.58
|1.2800
|1.2774
|1.2818
|789
|2006.07.07 15:30
|t/p
|296
|0.58
|1.2818
|1.2774
|1.2818
|104.40
|11632.55
|790
|2006.07.07 15:30
|t/p
|298
|0.58
|1.2818
|1.2774
|1.2818
|104.40
|11736.95
|791
|2006.07.10 14:07
|sell
|297
|0.58
|1.2760
|1.2786
|1.2742
|792
|2006.07.10 15:36
|t/p
|297
|0.58
|1.2742
|1.2786
|1.2742
|104.40
|11841.35
|793
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|299
|0.59
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|794
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|300
|0.59
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|795
|2006.07.11 09:54
|sell
|299
|0.59
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|796
|2006.07.11 10:37
|s/l
|299
|0.59
|1.2738
|1.2738
|1.2694
|-153.40
|11687.95
|797
|2006.07.11 11:29
|buy
|300
|0.59
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|798
|2006.07.11 15:00
|sell stop
|301
|0.58
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|799
|2006.07.11 15:00
|buy stop
|302
|0.58
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|800
|2006.07.11 16:06
|s/l
|300
|0.59
|1.2726
|1.2726
|1.2770
|-153.40
|11534.55
|801
|2006.07.11 16:24
|buy
|302
|0.58
|1.2752
|1.2726
|1.2770
|802
|2006.07.11 21:39
|t/p
|302
|0.58
|1.2770
|1.2726
|1.2770
|104.40
|11638.95
|803
|2006.07.12 09:00
|delete
|301
|0.58
|1.2712
|1.2738
|1.2694
|804
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|303
|0.58
|1.2757
|1.2783
|1.2739
|805
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|304
|0.58
|1.2797
|1.2771
|1.2815
|806
|2006.07.12 10:39
|sell
|303
|0.58
|1.2757
|1.2783
|1.2739
|807
|2006.07.12 12:52
|t/p
|303
|0.58
|1.2739
|1.2783
|1.2739
|104.40
|11743.35
|808
|2006.07.13 09:00
|delete
|304
|0.58
|1.2797
|1.2771
|1.2815
|809
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|305
|0.59
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|810
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|306
|0.59
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|811
|2006.07.13 10:05
|buy
|306
|0.59
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|812
|2006.07.13 13:07
|s/l
|306
|0.59
|1.2697
|1.2697
|1.2741
|-153.40
|11589.95
|813
|2006.07.13 14:25
|sell
|305
|0.59
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|814
|2006.07.13 15:00
|sell stop
|307
|0.58
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|815
|2006.07.13 15:00
|buy stop
|308
|0.58
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|816
|2006.07.13 15:39
|s/l
|305
|0.59
|1.2709
|1.2709
|1.2665
|-153.40
|11436.55
|817
|2006.07.13 17:09
|buy
|308
|0.58
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|818
|2006.07.13 17:39
|s/l
|308
|0.58
|1.2697
|1.2697
|1.2741
|-150.80
|11285.75
|819
|2006.07.13 18:09
|sell
|307
|0.58
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|820
|2006.07.14 09:00
|sell stop
|309
|0.56
|1.2672
|1.2698
|1.2654
|821
|2006.07.14 09:00
|buy stop
|310
|0.56
|1.2712
|1.2686
|1.2730
|822
|2006.07.14 09:19
|sell
|309
|0.56
|1.2672
|1.2698
|1.2654
|823
|2006.07.14 09:22
|t/p
|307
|0.58
|1.2665
|1.2709
|1.2665
|107.36
|11393.12
|824
|2006.07.14 09:24
|t/p
|309
|0.56
|1.2654
|1.2698
|1.2654
|100.80
|11493.92
|825
|2006.07.18 09:00
|delete
|310
|0.56
|1.2712
|1.2686
|1.2730
|826
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|311
|0.57
|1.2497
|1.2523
|1.2479
|827
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|312
|0.57
|1.2537
|1.2511
|1.2555
|828
|2006.07.18 09:09
|buy
|312
|0.57
|1.2537
|1.2511
|1.2555
|829
|2006.07.18 12:06
|s/l
|312
|0.57
|1.2511
|1.2511
|1.2555
|-148.20
|11345.72
|830
|2006.07.18 12:09
|sell
|311
|0.57
|1.2497
|1.2523
|1.2479
|831
|2006.07.18 12:45
|s/l
|311
|0.57
|1.2523
|1.2523
|1.2479
|-148.20
|11197.52
|832
|2006.07.18 15:00
|sell stop
|313
|0.56
|1.2497
|1.2523
|1.2479
|833
|2006.07.18 15:00
|buy stop
|314
|0.56
|1.2537
|1.2511
|1.2555
|834
|2006.07.18 15:09
|buy
|314
|0.56
|1.2537
|1.2511
|1.2555
|835
|2006.07.18 16:16
|t/p
|314
|0.56
|1.2555
|1.2511
|1.2555
|100.80
|11298.32
|836
|2006.07.18 17:24
|sell
|313
|0.56
|1.2497
|1.2523
|1.2479
|837
|2006.07.18 17:45
|t/p
|313
|0.56
|1.2479
|1.2523
|1.2479
|100.80
|11399.12
|838
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|315
|0.57
|1.2484
|1.2510
|1.2466
|839
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|316
|0.57
|1.2524
|1.2498
|1.2542
|840
|2006.07.19 11:01
|sell
|315
|0.57
|1.2484
|1.2510
|1.2466
|841
|2006.07.19 15:00
|delete
|316
|0.57
|1.2524
|1.2498
|1.2542
|842
|2006.07.19 15:00
|sell stop
|317
|0.57
|1.2484
|1.2510
|1.2466
|843
|2006.07.19 15:00
|buy stop
|318
|0.57
|1.2524
|1.2498
|1.2542
|844
|2006.07.19 15:09
|sell
|317
|0.57
|1.2484
|1.2510
|1.2466
|845
|2006.07.19 15:39
|t/p
|315
|0.57
|1.2466
|1.2510
|1.2466
|102.60
|11501.72
|846
|2006.07.19 15:39
|t/p
|317
|0.57
|1.2466
|1.2510
|1.2466
|102.60
|11604.32
|847
|2006.07.19 17:04
|buy
|318
|0.57
|1.2524
|1.2498
|1.2542
|848
|2006.07.19 17:06
|t/p
|318
|0.57
|1.2542
|1.2498
|1.2542
|102.60
|11706.92
|849
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|319
|0.59
|1.2569
|1.2595
|1.2551
|850
|2006.07.21 09:00
|delete
|319
|0.59
|1.2569
|1.2595
|1.2551
|851
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|320
|0.59
|1.2611
|1.2637
|1.2593
|852
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|321
|0.59
|1.2651
|1.2625
|1.2669
|853
|2006.07.21 09:39
|buy
|321
|0.59
|1.2651
|1.2625
|1.2669
|854
|2006.07.21 10:40
|t/p
|321
|0.59
|1.2669
|1.2625
|1.2669
|106.20
|11813.12
|855
|2006.07.24 11:46
|sell
|320
|0.59
|1.2611
|1.2637
|1.2593
|856
|2006.07.24 15:19
|s/l
|320
|0.59
|1.2637
|1.2637
|1.2593
|-153.40
|11659.72
|857
|2006.07.25 15:00
|sell stop
|322
|0.58
|1.2613
|1.2639
|1.2595
|858
|2006.07.25 15:00
|buy stop
|323
|0.58
|1.2653
|1.2627
|1.2671
|859
|2006.07.25 16:40
|buy
|323
|0.58
|1.2653
|1.2627
|1.2671
|860
|2006.07.25 17:09
|s/l
|323
|0.58
|1.2627
|1.2627
|1.2671
|-150.80
|11508.92
|861
|2006.07.25 17:24
|sell
|322
|0.58
|1.2613
|1.2639
|1.2595
|862
|2006.07.25 18:20
|t/p
|322
|0.58
|1.2595
|1.2639
|1.2595
|104.40
|11613.32
|863
|2006.07.26 09:00
|sell stop
|324
|0.58
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|864
|2006.07.26 09:00
|buy stop
|325
|0.58
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|865
|2006.07.26 09:09
|sell
|324
|0.58
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|866
|2006.07.26 10:05
|s/l
|324
|0.58
|1.2586
|1.2586
|1.2542
|-150.80
|11462.52
|867
|2006.07.26 13:16
|buy
|325
|0.58
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|868
|2006.07.26 15:00
|sell stop
|326
|0.57
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|869
|2006.07.26 15:00
|buy stop
|327
|0.57
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|870
|2006.07.26 15:52
|buy
|327
|0.57
|1.2600
|1.2574
|1.2618
|871
|2006.07.26 17:25
|t/p
|325
|0.58
|1.2618
|1.2574
|1.2618
|104.40
|11566.92
|872
|2006.07.26 17:25
|t/p
|327
|0.57
|1.2618
|1.2574
|1.2618
|102.60
|11669.52
|873
|2006.07.28 09:00
|delete
|326
|0.57
|1.2560
|1.2586
|1.2542
|874
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|328
|0.58
|1.2679
|1.2705
|1.2661
|875
|2006.07.28 09:00
|buy stop
|329
|0.58
|1.2719
|1.2693
|1.2737
|876
|2006.07.28 13:39
|sell
|328
|0.58
|1.2679
|1.2705
|1.2661
|877
|2006.07.28 15:36
|s/l
|328
|0.58
|1.2705
|1.2705
|1.2661
|-150.80
|11518.72
|878
|2006.07.28 15:37
|buy
|329
|0.58
|1.2719
|1.2693
|1.2737
|879
|2006.07.28 15:39
|t/p
|329
|0.58
|1.2737
|1.2693
|1.2737
|104.40
|11623.12
|880
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|330
|0.58
|1.2735
|1.2761
|1.2717
|881
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|331
|0.58
|1.2775
|1.2749
|1.2793
|882
|2006.07.31 14:45
|buy
|331
|0.58
|1.2775
|1.2749
|1.2793
|883
|2006.07.31 15:00
|delete
|330
|0.58
|1.2735
|1.2761
|1.2717
|884
|2006.07.31 15:00
|sell stop
|332
|0.58
|1.2735
|1.2761
|1.2717
|885
|2006.07.31 15:00
|buy stop
|333
|0.58
|1.2775
|1.2749
|1.2793
|886
|2006.07.31 15:25
|buy
|333
|0.58
|1.2775
|1.2749
|1.2793
|887
|2006.07.31 18:09
|s/l
|331
|0.58
|1.2749
|1.2749
|1.2793
|-150.80
|11472.32
|888
|2006.07.31 18:09
|s/l
|333
|0.58
|1.2749
|1.2749
|1.2793
|-150.80
|11321.52
|889
|2006.08.01 04:55
|sell
|332
|0.58
|1.2735
|1.2761
|1.2717
|890
|2006.08.01 13:45
|s/l
|332
|0.58
|1.2761
|1.2761
|1.2717
|-150.80
|11170.72
|891
|2006.08.01 15:00
|sell stop
|334
|0.56
|1.2750
|1.2776
|1.2732
|892
|2006.08.01 15:00
|buy stop
|335
|0.56
|1.2790
|1.2764
|1.2808
|893
|2006.08.01 15:39
|sell
|334
|0.56
|1.2750
|1.2776
|1.2732
|894
|2006.08.01 17:24
|t/p
|334
|0.56
|1.2732
|1.2776
|1.2732
|100.80
|11271.52
|895
|2006.08.01 19:04
|buy
|335
|0.56
|1.2790
|1.2764
|1.2808
|896
|2006.08.01 19:09
|t/p
|335
|0.56
|1.2808
|1.2764
|1.2808
|100.80
|11372.32
|897
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|336
|0.57
|1.2808
|1.2834
|1.2790
|898
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|337
|0.57
|1.2848
|1.2822
|1.2866
|899
|2006.08.02 10:54
|sell
|336
|0.57
|1.2808
|1.2834
|1.2790
|900
|2006.08.02 15:25
|t/p
|336
|0.57
|1.2790
|1.2834
|1.2790
|102.60
|11474.92
|901
|2006.08.03 15:00
|delete
|337
|0.57
|1.2848
|1.2822
|1.2866
|902
|2006.08.03 15:00
|sell stop
|338
|0.57
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|903
|2006.08.03 15:00
|buy stop
|339
|0.57
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|904
|2006.08.03 15:34
|buy
|339
|0.57
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|905
|2006.08.03 15:39
|t/p
|339
|0.57
|1.2824
|1.2780
|1.2824
|102.60
|11577.52
|906
|2006.08.03 18:09
|sell
|338
|0.57
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|907
|2006.08.03 19:34
|s/l
|338
|0.57
|1.2792
|1.2792
|1.2748
|-148.20
|11429.32
|908
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|340
|0.57
|1.2786
|1.2812
|1.2768
|909
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|341
|0.57
|1.2826
|1.2800
|1.2844
|910
|2006.08.04 10:54
|sell
|340
|0.57
|1.2786
|1.2812
|1.2768
|911
|2006.08.04 15:00
|delete
|341
|0.57
|1.2826
|1.2800
|1.2844
|912
|2006.08.04 15:00
|sell stop
|342
|0.57
|1.2786
|1.2812
|1.2768
|913
|2006.08.04 15:00
|buy stop
|343
|0.57
|1.2826
|1.2800
|1.2844
|914
|2006.08.04 15:24
|s/l
|340
|0.57
|1.2812
|1.2812
|1.2768
|-148.20
|11281.12
|915
|2006.08.04 15:34
|buy
|343
|0.57
|1.2826
|1.2800
|1.2844
|916
|2006.08.04 15:36
|t/p
|343
|0.57
|1.2844
|1.2800
|1.2844
|102.60
|11383.72
|917
|2006.08.07 09:00
|delete
|342
|0.57
|1.2786
|1.2812
|1.2768
|918
|2006.08.07 09:00
|sell stop
|344
|0.57
|1.2859
|1.2885
|1.2841
|919
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|345
|0.57
|1.2899
|1.2873
|1.2917
|920
|2006.08.07 10:24
|sell
|344
|0.57
|1.2859
|1.2885
|1.2841
|921
|2006.08.07 20:24
|t/p
|344
|0.57
|1.2841
|1.2885
|1.2841
|102.60
|11486.32
|922
|2006.08.08 09:00
|delete
|345
|0.57
|1.2899
|1.2873
|1.2917
|923
|2006.08.08 09:00
|buy stop
|346
|0.57
|1.2860
|1.2834
|1.2878
|924
|2006.08.08 15:00
|delete
|346
|0.57
|1.2860
|1.2834
|1.2878
|925
|2006.08.08 15:00
|sell stop
|347
|0.57
|1.2820
|1.2846
|1.2802
|926
|2006.08.08 15:00
|buy stop
|348
|0.57
|1.2860
|1.2834
|1.2878
|927
|2006.08.08 21:06
|buy
|348
|0.57
|1.2860
|1.2834
|1.2878
|928
|2006.08.08 21:09
|t/p
|348
|0.57
|1.2878
|1.2834
|1.2878
|102.60
|11588.92
|929
|2006.08.08 21:24
|sell
|347
|0.57
|1.2820
|1.2846
|1.2802
|930
|2006.08.08 21:36
|s/l
|347
|0.57
|1.2846
|1.2846
|1.2802
|-148.20
|11440.72
|931
|2006.08.10 09:00
|sell stop
|349
|0.57
|1.2841
|1.2867
|1.2823
|932
|2006.08.10 15:00
|delete
|349
|0.57
|1.2841
|1.2867
|1.2823
|933
|2006.08.10 15:00
|sell stop
|350
|0.57
|1.2841
|1.2867
|1.2823
|934
|2006.08.10 15:00
|buy stop
|351
|0.57
|1.2881
|1.2855
|1.2899
|935
|2006.08.10 15:37
|sell
|350
|0.57
|1.2841
|1.2867
|1.2823
|936
|2006.08.10 16:39
|t/p
|350
|0.57
|1.2823
|1.2867
|1.2823
|102.60
|11543.32
|937
|2006.08.11 09:00
|delete
|351
|0.57
|1.2881
|1.2855
|1.2899
|938
|2006.08.11 09:00
|sell stop
|352
|0.58
|1.2773
|1.2799
|1.2755
|939
|2006.08.11 09:00
|buy stop
|353
|0.58
|1.2813
|1.2787
|1.2831
|940
|2006.08.11 09:15
|sell
|352
|0.58
|1.2773
|1.2799
|1.2755
|941
|2006.08.11 09:24
|t/p
|352
|0.58
|1.2755
|1.2799
|1.2755
|104.40
|11647.72
|942
|2006.08.11 15:00
|delete
|353
|0.58
|1.2813
|1.2787
|1.2831
|943
|2006.08.11 15:00
|sell stop
|354
|0.58
|1.2773
|1.2799
|1.2755
|944
|2006.08.11 15:00
|buy stop
|355
|0.58
|1.2813
|1.2787
|1.2831
|945
|2006.08.11 15:07
|sell
|354
|0.58
|1.2773
|1.2799
|1.2755
|946
|2006.08.11 15:36
|t/p
|354
|0.58
|1.2755
|1.2799
|1.2755
|104.40
|11752.12
|947
|2006.08.14 09:00
|delete
|355
|0.58
|1.2813
|1.2787
|1.2831
|948
|2006.08.14 09:00
|sell stop
|356
|0.59
|1.2708
|1.2734
|1.2690
|949
|2006.08.14 15:00
|delete
|356
|0.59
|1.2708
|1.2734
|1.2690
|950
|2006.08.14 15:00
|sell stop
|357
|0.59
|1.2708
|1.2734
|1.2690
|951
|2006.08.14 15:00
|buy stop
|358
|0.59
|1.2748
|1.2722
|1.2766
|952
|2006.08.14 15:24
|sell
|357
|0.59
|1.2708
|1.2734
|1.2690
|953
|2006.08.14 15:51
|s/l
|357
|0.59
|1.2734
|1.2734
|1.2690
|-153.40
|11598.72
|954
|2006.08.14 16:39
|buy
|358
|0.59
|1.2748
|1.2722
|1.2766
|955
|2006.08.14 20:51
|s/l
|358
|0.59
|1.2722
|1.2722
|1.2766
|-153.40
|11445.32
|956
|2006.08.15 15:00
|sell stop
|359
|0.57
|1.2693
|1.2719
|1.2675
|957
|2006.08.15 15:00
|buy stop
|360
|0.57
|1.2733
|1.2707
|1.2751
|958
|2006.08.15 15:34
|buy
|360
|0.57
|1.2733
|1.2707
|1.2751
|959
|2006.08.15 15:37
|t/p
|360
|0.57
|1.2751
|1.2707
|1.2751
|102.60
|11547.92
|960
|2006.08.16 09:00
|delete
|359
|0.57
|1.2693
|1.2719
|1.2675
|961
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|361
|0.58
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|962
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|362
|0.58
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|963
|2006.08.16 15:00
|delete
|361
|0.58
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|964
|2006.08.16 15:00
|sell stop
|363
|0.58
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|965
|2006.08.16 15:00
|buy stop
|364
|0.58
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|966
|2006.08.16 15:34
|buy
|362
|0.58
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|967
|2006.08.16 15:34
|buy
|364
|0.58
|1.2806
|1.2780
|1.2824
|968
|2006.08.16 15:37
|t/p
|362
|0.58
|1.2824
|1.2780
|1.2824
|104.40
|11652.32
|969
|2006.08.16 15:37
|t/p
|364
|0.58
|1.2824
|1.2780
|1.2824
|104.40
|11756.72
|970
|2006.08.17 09:00
|delete
|363
|0.58
|1.2766
|1.2792
|1.2748
|971
|2006.08.17 09:00
|sell stop
|365
|0.59
|1.2822
|1.2848
|1.2804
|972
|2006.08.17 09:00
|buy stop
|366
|0.59
|1.2862
|1.2836
|1.2880
|973
|2006.08.17 10:09
|buy
|366
|0.59
|1.2862
|1.2836
|1.2880
|974
|2006.08.17 14:50
|t/p
|366
|0.59
|1.2880
|1.2836
|1.2880
|106.20
|11862.92
|975
|2006.08.17 20:52
|sell
|365
|0.59
|1.2822
|1.2848
|1.2804
|976
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|367
|0.59
|1.2808
|1.2834
|1.2790
|977
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|368
|0.59
|1.2848
|1.2822
|1.2866
|978
|2006.08.18 14:22
|sell
|367
|0.59
|1.2808
|1.2834
|1.2790
|979
|2006.08.18 14:24
|t/p
|365
|0.59
|1.2804
|1.2848
|1.2804
|109.21
|11972.13
|980
|2006.08.18 15:24
|t/p
|367
|0.59
|1.2790
|1.2834
|1.2790
|106.20
|12078.33
|981
|2006.08.21 03:52
|buy
|368
|0.59
|1.2848
|1.2822
|1.2866
|982
|2006.08.21 04:21
|t/p
|368
|0.59
|1.2866
|1.2822
|1.2866
|106.20
|12184.53
|983
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|369
|0.61
|1.2782
|1.2808
|1.2764
|984
|2006.08.23 09:00
|buy stop
|370
|0.61
|1.2822
|1.2796
|1.2840
|985
|2006.08.23 10:22
|buy
|370
|0.61
|1.2822
|1.2796
|1.2840
|986
|2006.08.23 15:00
|delete
|369
|0.61
|1.2782
|1.2808
|1.2764
|987
|2006.08.23 15:00
|sell stop
|371
|0.61
|1.2782
|1.2808
|1.2764
|988
|2006.08.23 17:04
|t/p
|370
|0.61
|1.2840
|1.2796
|1.2840
|109.80
|12294.33
|989
|2006.08.23 18:07
|sell
|371
|0.61
|1.2782
|1.2808
|1.2764
|990
|2006.08.24 04:09
|t/p
|371
|0.61
|1.2764
|1.2808
|1.2764
|119.15
|12413.48
|991
|2006.08.24 09:00
|sell stop
|372
|0.62
|1.2767
|1.2793
|1.2749
|992
|2006.08.24 09:00
|buy stop
|373
|0.62
|1.2807
|1.2781
|1.2825
|993
|2006.08.24 09:40
|sell
|372
|0.62
|1.2767
|1.2793
|1.2749
|994
|2006.08.24 11:07
|s/l
|372
|0.62
|1.2793
|1.2793
|1.2749
|-161.20
|12252.28
|995
|2006.08.24 11:09
|buy
|373
|0.62
|1.2807
|1.2781
|1.2825
|996
|2006.08.24 11:49
|t/p
|373
|0.62
|1.2825
|1.2781
|1.2825
|111.60
|12363.88
|997
|2006.08.25 09:00
|sell stop
|374
|0.62
|1.2743
|1.2769
|1.2725
|998
|2006.08.25 09:00
|buy stop
|375
|0.62
|1.2783
|1.2757
|1.2801
|999
|2006.08.25 15:00
|delete
|374
|0.62
|1.2743
|1.2769
|1.2725
|1000
|2006.08.25 15:00
|sell stop
|376
|0.62
|1.2743
|1.2769
|1.2725
|1001
|2006.08.25 15:00
|buy stop
|377
|0.62
|1.2783
|1.2757
|1.2801
|1002
|2006.08.25 17:06
|sell
|376
|0.62
|1.2743
|1.2769
|1.2725
|1003
|2006.08.25 18:06
|s/l
|376
|0.62
|1.2769
|1.2769
|1.2725
|-161.20
|12202.68
|1004
|2006.08.25 18:24
|buy
|375
|0.62
|1.2783
|1.2757
|1.2801
|1005
|2006.08.25 18:24
|buy
|377
|0.62
|1.2783
|1.2757
|1.2801
|1006
|2006.08.25 19:09
|s/l
|375
|0.62
|1.2757
|1.2757
|1.2801
|-161.20
|12041.48
|1007
|2006.08.25 19:09
|s/l
|377
|0.62
|1.2757
|1.2757
|1.2801
|-161.20
|11880.28
|1008
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|378
|0.59
|1.2805
|1.2831
|1.2787
|1009
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|379
|0.59
|1.2845
|1.2819
|1.2863
|1010
|2006.08.30 09:54
|buy
|379
|0.59
|1.2845
|1.2819
|1.2863
|1011
|2006.08.30 12:54
|s/l
|379
|0.59
|1.2819
|1.2819
|1.2863
|-153.40
|11726.88
|1012
|2006.08.30 15:00
|delete
|378
|0.59
|1.2805
|1.2831
|1.2787
|1013
|2006.08.30 15:00
|sell stop
|380
|0.59
|1.2805
|1.2831
|1.2787
|1014
|2006.08.30 15:00
|buy stop
|381
|0.59
|1.2845
|1.2819
|1.2863
|1015
|2006.08.30 16:09
|buy
|381
|0.59
|1.2845
|1.2819
|1.2863
|1016
|2006.08.30 18:31
|s/l
|381
|0.59
|1.2819
|1.2819
|1.2863
|-153.40
|11573.48
|1017
|2006.08.31 09:00
|delete
|380
|0.59
|1.2805
|1.2831
|1.2787
|1018
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|382
|0.58
|1.2813
|1.2839
|1.2795
|1019
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|383
|0.58
|1.2853
|1.2827
|1.2871
|1020
|2006.08.31 10:21
|buy
|383
|0.58
|1.2853
|1.2827
|1.2871
|1021
|2006.08.31 15:36
|t/p
|383
|0.58
|1.2871
|1.2827
|1.2871
|104.40
|11677.88
|1022
|2006.08.31 17:22
|sell
|382
|0.58
|1.2813
|1.2839
|1.2795
|1023
|2006.08.31 17:30
|t/p
|382
|0.58
|1.2795
|1.2839
|1.2795
|104.40
|11782.28
|1024
|2006.09.01 09:00
|sell stop
|384
|0.59
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1025
|2006.09.01 09:00
|buy stop
|385
|0.59
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1026
|2006.09.01 15:00
|delete
|384
|0.59
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1027
|2006.09.01 15:00
|sell stop
|386
|0.59
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1028
|2006.09.01 15:00
|buy stop
|387
|0.59
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1029
|2006.09.01 15:36
|sell
|386
|0.59
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1030
|2006.09.01 15:39
|t/p
|386
|0.59
|1.2777
|1.2821
|1.2777
|106.20
|11888.48
|1031
|2006.09.01 18:54
|buy
|385
|0.59
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1032
|2006.09.01 18:54
|buy
|387
|0.59
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1033
|2006.09.04 02:06
|t/p
|385
|0.59
|1.2853
|1.2809
|1.2853
|102.59
|11991.07
|1034
|2006.09.04 02:06
|t/p
|387
|0.59
|1.2853
|1.2809
|1.2853
|102.59
|12093.66
|1035
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|388
|0.60
|1.2799
|1.2825
|1.2781
|1036
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|389
|0.60
|1.2839
|1.2813
|1.2857
|1037
|2006.09.06 14:19
|sell
|388
|0.60
|1.2799
|1.2825
|1.2781
|1038
|2006.09.06 15:30
|t/p
|388
|0.60
|1.2781
|1.2825
|1.2781
|108.00
|12201.66
|1039
|2006.09.07 09:00
|delete
|389
|0.60
|1.2839
|1.2813
|1.2857
|1040
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|390
|0.61
|1.2785
|1.2811
|1.2767
|1041
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|391
|0.61
|1.2825
|1.2799
|1.2843
|1042
|2006.09.07 09:45
|buy
|391
|0.61
|1.2825
|1.2799
|1.2843
|1043
|2006.09.07 10:54
|s/l
|391
|0.61
|1.2799
|1.2799
|1.2843
|-158.60
|12043.06
|1044
|2006.09.07 11:54
|sell
|390
|0.61
|1.2785
|1.2811
|1.2767
|1045
|2006.09.07 13:37
|t/p
|390
|0.61
|1.2767
|1.2811
|1.2767
|109.80
|12152.86
|1046
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|392
|0.61
|1.2754
|1.2728
|1.2772
|1047
|2006.09.11 09:00
|delete
|392
|0.61
|1.2754
|1.2728
|1.2772
|1048
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|393
|0.61
|1.2657
|1.2683
|1.2639
|1049
|2006.09.11 09:00
|buy stop
|394
|0.61
|1.2697
|1.2671
|1.2715
|1050
|2006.09.11 09:24
|buy
|394
|0.61
|1.2697
|1.2671
|1.2715
|1051
|2006.09.11 11:09
|t/p
|394
|0.61
|1.2715
|1.2671
|1.2715
|109.80
|12262.66
|1052
|2006.09.12 09:00
|delete
|393
|0.61
|1.2657
|1.2683
|1.2639
|1053
|2006.09.12 09:00
|sell stop
|395
|0.61
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1054
|2006.09.12 09:00
|buy stop
|396
|0.61
|1.2722
|1.2696
|1.2740
|1055
|2006.09.12 09:54
|buy
|396
|0.61
|1.2722
|1.2696
|1.2740
|1056
|2006.09.12 15:00
|delete
|395
|0.61
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1057
|2006.09.12 15:00
|sell stop
|397
|0.61
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1058
|2006.09.12 15:00
|buy stop
|398
|0.61
|1.2722
|1.2696
|1.2740
|1059
|2006.09.12 15:30
|buy
|398
|0.61
|1.2722
|1.2696
|1.2740
|1060
|2006.09.12 15:39
|s/l
|396
|0.61
|1.2696
|1.2696
|1.2740
|-158.60
|12104.06
|1061
|2006.09.12 15:39
|s/l
|398
|0.61
|1.2696
|1.2696
|1.2740
|-158.60
|11945.46
|1062
|2006.09.12 17:09
|sell
|397
|0.61
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1063
|2006.09.13 09:00
|sell stop
|399
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1064
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|400
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1065
|2006.09.13 15:00
|delete
|399
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1066
|2006.09.13 15:00
|sell stop
|401
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1067
|2006.09.13 15:00
|buy stop
|402
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1068
|2006.09.13 17:30
|sell
|401
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1069
|2006.09.13 18:21
|s/l
|401
|0.60
|1.2695
|1.2695
|1.2651
|-156.00
|11789.46
|1070
|2006.09.13 18:51
|s/l
|397
|0.61
|1.2708
|1.2708
|1.2664
|-155.48
|11633.98
|1071
|2006.09.13 18:51
|buy
|400
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1072
|2006.09.13 18:51
|buy
|402
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1073
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|403
|0.58
|1.2672
|1.2698
|1.2654
|1074
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|404
|0.58
|1.2712
|1.2686
|1.2730
|1075
|2006.09.14 09:09
|s/l
|400
|0.60
|1.2683
|1.2683
|1.2727
|-167.01
|11466.96
|1076
|2006.09.14 09:09
|s/l
|402
|0.60
|1.2683
|1.2683
|1.2727
|-167.01
|11299.95
|1077
|2006.09.14 13:36
|buy
|404
|0.58
|1.2712
|1.2686
|1.2730
|1078
|2006.09.14 14:36
|t/p
|404
|0.58
|1.2730
|1.2686
|1.2730
|104.40
|11404.35
|1079
|2006.09.15 09:00
|delete
|403
|0.58
|1.2672
|1.2698
|1.2654
|1080
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|405
|0.57
|1.2703
|1.2729
|1.2685
|1081
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|406
|0.57
|1.2743
|1.2717
|1.2761
|1082
|2006.09.15 11:24
|sell
|405
|0.57
|1.2703
|1.2729
|1.2685
|1083
|2006.09.15 13:18
|t/p
|405
|0.57
|1.2685
|1.2729
|1.2685
|102.60
|11506.95
|1084
|2006.09.18 09:00
|delete
|406
|0.57
|1.2743
|1.2717
|1.2761
|1085
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|407
|0.58
|1.2636
|1.2662
|1.2618
|1086
|2006.09.18 09:00
|buy stop
|408
|0.58
|1.2676
|1.2650
|1.2694
|1087
|2006.09.18 09:20
|buy
|408
|0.58
|1.2676
|1.2650
|1.2694
|1088
|2006.09.18 14:15
|s/l
|408
|0.58
|1.2650
|1.2650
|1.2694
|-150.80
|11356.15
|1089
|2006.09.18 15:00
|delete
|407
|0.58
|1.2636
|1.2662
|1.2618
|1090
|2006.09.18 15:00
|sell stop
|409
|0.57
|1.2636
|1.2662
|1.2618
|1091
|2006.09.18 15:00
|buy stop
|410
|0.57
|1.2676
|1.2650
|1.2694
|1092
|2006.09.18 16:00
|buy
|410
|0.57
|1.2676
|1.2650
|1.2694
|1093
|2006.09.18 16:03
|t/p
|410
|0.57
|1.2694
|1.2650
|1.2694
|102.60
|11458.75
|1094
|2006.09.19 09:00
|delete
|409
|0.57
|1.2636
|1.2662
|1.2618
|1095
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|411
|0.57
|1.2686
|1.2712
|1.2668
|1096
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|412
|0.57
|1.2726
|1.2700
|1.2744
|1097
|2006.09.19 10:40
|sell
|411
|0.57
|1.2686
|1.2712
|1.2668
|1098
|2006.09.19 11:13
|t/p
|411
|0.57
|1.2668
|1.2712
|1.2668
|102.60
|11561.35
|1099
|2006.09.20 09:00
|delete
|412
|0.57
|1.2726
|1.2700
|1.2744
|1100
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|413
|0.58
|1.2660
|1.2686
|1.2642
|1101
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|414
|0.58
|1.2700
|1.2674
|1.2718
|1102
|2006.09.20 15:00
|delete
|413
|0.58
|1.2660
|1.2686
|1.2642
|1103
|2006.09.20 15:00
|sell stop
|415
|0.58
|1.2660
|1.2686
|1.2642
|1104
|2006.09.20 15:00
|buy stop
|416
|0.58
|1.2700
|1.2674
|1.2718
|1105
|2006.09.20 17:07
|buy
|414
|0.58
|1.2700
|1.2674
|1.2718
|1106
|2006.09.20 17:07
|buy
|416
|0.58
|1.2700
|1.2674
|1.2718
|1107
|2006.09.20 21:22
|t/p
|414
|0.58
|1.2718
|1.2674
|1.2718
|104.40
|11665.75
|1108
|2006.09.20 21:22
|t/p
|416
|0.58
|1.2718
|1.2674
|1.2718
|104.40
|11770.15
|1109
|2006.09.22 09:00
|delete
|415
|0.58
|1.2660
|1.2686
|1.2642
|1110
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|417
|0.59
|1.2761
|1.2787
|1.2743
|1111
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|418
|0.59
|1.2801
|1.2775
|1.2819
|1112
|2006.09.22 09:17
|buy
|418
|0.59
|1.2801
|1.2775
|1.2819
|1113
|2006.09.22 10:22
|t/p
|418
|0.59
|1.2819
|1.2775
|1.2819
|106.20
|11876.35
|1114
|2006.09.25 15:00
|delete
|417
|0.59
|1.2761
|1.2787
|1.2743
|1115
|2006.09.25 15:00
|buy stop
|419
|0.59
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|1116
|2006.09.26 09:00
|delete
|419
|0.59
|1.2808
|1.2782
|1.2826
|1117
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|420
|0.59
|1.2729
|1.2755
|1.2711
|1118
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|421
|0.59
|1.2769
|1.2743
|1.2787
|1119
|2006.09.26 11:13
|sell
|420
|0.59
|1.2729
|1.2755
|1.2711
|1120
|2006.09.26 12:48
|t/p
|420
|0.59
|1.2711
|1.2755
|1.2711
|106.20
|11982.55
|1121
|2006.09.27 09:00
|delete
|421
|0.59
|1.2769
|1.2743
|1.2787
|1122
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|422
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1123
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|423
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1124
|2006.09.27 15:00
|delete
|422
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1125
|2006.09.27 15:00
|sell stop
|424
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1126
|2006.09.27 15:00
|buy stop
|425
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1127
|2006.09.27 15:32
|buy
|423
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1128
|2006.09.27 15:32
|buy
|425
|0.60
|1.2709
|1.2683
|1.2727
|1129
|2006.09.27 15:43
|s/l
|423
|0.60
|1.2683
|1.2683
|1.2727
|-156.00
|11826.55
|1130
|2006.09.27 15:43
|s/l
|425
|0.60
|1.2683
|1.2683
|1.2727
|-156.00
|11670.55
|1131
|2006.09.28 15:00
|delete
|424
|0.60
|1.2669
|1.2695
|1.2651
|1132
|2006.09.28 15:00
|sell stop
|426
|0.58
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1133
|2006.09.28 17:25
|sell
|426
|0.58
|1.2682
|1.2708
|1.2664
|1134
|2006.09.28 21:42
|s/l
|426
|0.58
|1.2708
|1.2708
|1.2664
|-150.80
|11519.75
|1135
|2006.09.29 09:00
|sell stop
|427
|0.58
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|1136
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|428
|0.58
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|1137
|2006.09.29 09:53
|sell
|427
|0.58
|1.2683
|1.2709
|1.2665
|1138
|2006.09.29 10:33
|t/p
|427
|0.58
|1.2665
|1.2709
|1.2665
|104.40
|11624.15
|1139
|2006.10.02 09:00
|delete
|428
|0.58
|1.2723
|1.2697
|1.2741
|1140
|2006.10.02 09:00
|sell stop
|429
|0.58
|1.2662
|1.2688
|1.2644
|1141
|2006.10.02 09:00
|buy stop
|430
|0.58
|1.2702
|1.2676
|1.2720
|1142
|2006.10.02 10:05
|sell
|429
|0.58
|1.2662
|1.2688
|1.2644
|1143
|2006.10.02 12:32
|s/l
|429
|0.58
|1.2688
|1.2688
|1.2644
|-150.80
|11473.35
|1144
|2006.10.02 13:18
|buy
|430
|0.58
|1.2702
|1.2676
|1.2720
|1145
|2006.10.02 15:00
|sell stop
|431
|0.57
|1.2662
|1.2688
|1.2644
|1146
|2006.10.02 15:00
|buy stop
|432
|0.57
|1.2702
|1.2676
|1.2720
|1147
|2006.10.02 16:05
|buy
|432
|0.57
|1.2702
|1.2676
|1.2720
|1148
|2006.10.02 16:33
|t/p
|430
|0.58
|1.2720
|1.2676
|1.2720
|104.40
|11577.75
|1149
|2006.10.02 16:33
|t/p
|432
|0.57
|1.2720
|1.2676
|1.2720
|102.60
|11680.35
|1150
|2006.10.03 09:00
|delete
|431
|0.57
|1.2662
|1.2688
|1.2644
|1151
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|433
|0.58
|1.2720
|1.2746
|1.2702
|1152
|2006.10.03 15:00
|delete
|433
|0.58
|1.2720
|1.2746
|1.2702
|1153
|2006.10.03 15:00
|sell stop
|434
|0.58
|1.2720
|1.2746
|1.2702
|1154
|2006.10.03 15:00
|buy stop
|435
|0.58
|1.2760
|1.2734
|1.2778
|1155
|2006.10.03 19:43
|sell
|434
|0.58
|1.2720
|1.2746
|1.2702
|1156
|2006.10.04 09:00
|delete
|435
|0.58
|1.2760
|1.2734
|1.2778
|1157
|2006.10.04 09:00
|sell stop
|436
|0.58
|1.2710
|1.2736
|1.2692
|1158
|2006.10.04 09:00
|buy stop
|437
|0.58
|1.2750
|1.2724
|1.2768
|1159
|2006.10.04 11:03
|sell
|436
|0.58
|1.2710
|1.2736
|1.2692
|1160
|2006.10.04 11:42
|t/p
|434
|0.58
|1.2702
|1.2746
|1.2702
|107.36
|11787.71
|1161
|2006.10.04 11:52
|t/p
|436
|0.58
|1.2692
|1.2736
|1.2692
|104.40
|11892.11
|1162
|2006.10.05 09:00
|delete
|437
|0.58
|1.2750
|1.2724
|1.2768
|1163
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|438
|0.59
|1.2694
|1.2720
|1.2676
|1164
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|439
|0.59
|1.2734
|1.2708
|1.2752
|1165
|2006.10.05 15:00
|delete
|438
|0.59
|1.2694
|1.2720
|1.2676
|1166
|2006.10.05 15:00
|sell stop
|440
|0.59
|1.2694
|1.2720
|1.2676
|1167
|2006.10.05 15:00
|buy stop
|441
|0.59
|1.2734
|1.2708
|1.2752
|1168
|2006.10.05 15:43
|sell
|440
|0.59
|1.2694
|1.2720
|1.2676
|1169
|2006.10.05 17:03
|t/p
|440
|0.59
|1.2676
|1.2720
|1.2676
|106.20
|11998.31
|1170
|2006.10.06 09:00
|delete
|439
|0.59
|1.2734
|1.2708
|1.2752
|1171
|2006.10.06 09:00
|sell stop
|442
|0.60
|1.2673
|1.2699
|1.2655
|1172
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|443
|0.60
|1.2713
|1.2687
|1.2731
|1173
|2006.10.06 10:03
|sell
|442
|0.60
|1.2673
|1.2699
|1.2655
|1174
|2006.10.06 15:30
|s/l
|442
|0.60
|1.2699
|1.2699
|1.2655
|-156.00
|11842.31
|1175
|2006.10.09 09:00
|delete
|441
|0.59
|1.2734
|1.2708
|1.2752
|1176
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|444
|0.59
|1.2574
|1.2600
|1.2556
|1177
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|445
|0.59
|1.2614
|1.2588
|1.2632
|1178
|2006.10.09 14:00
|buy
|445
|0.59
|1.2614
|1.2588
|1.2632
|1179
|2006.10.09 15:00
|delete
|443
|0.60
|1.2713
|1.2687
|1.2731
|1180
|2006.10.09 15:00
|sell stop
|446
|0.59
|1.2574
|1.2600
|1.2556
|1181
|2006.10.10 03:13
|s/l
|445
|0.59
|1.2588
|1.2588
|1.2632
|-157.01
|11685.30
|1182
|2006.10.10 09:00
|delete
|444
|0.59
|1.2574
|1.2600
|1.2556
|1183
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|447
|0.58
|1.2577
|1.2603
|1.2559
|1184
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|448
|0.58
|1.2617
|1.2591
|1.2635
|1185
|2006.10.10 09:18
|buy
|448
|0.58
|1.2617
|1.2591
|1.2635
|1186
|2006.10.10 10:08
|s/l
|448
|0.58
|1.2591
|1.2591
|1.2635
|-150.80
|11534.50
|1187
|2006.10.10 11:22
|sell
|447
|0.58
|1.2577
|1.2603
|1.2559
|1188
|2006.10.10 11:22
|sell
|446
|0.59
|1.2574
|1.2600
|1.2556
|1189
|2006.10.10 12:03
|t/p
|447
|0.58
|1.2559
|1.2603
|1.2559
|104.40
|11638.90
|1190
|2006.10.10 14:02
|t/p
|446
|0.59
|1.2556
|1.2600
|1.2556
|106.20
|11745.10
|1191
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|449
|0.59
|1.2517
|1.2543
|1.2499
|1192
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|450
|0.59
|1.2557
|1.2531
|1.2575
|1193
|2006.10.11 11:15
|buy
|450
|0.59
|1.2557
|1.2531
|1.2575
|1194
|2006.10.11 15:00
|delete
|449
|0.59
|1.2517
|1.2543
|1.2499
|1195
|2006.10.11 15:00
|sell stop
|451
|0.59
|1.2517
|1.2543
|1.2499
|1196
|2006.10.11 15:00
|buy stop
|452
|0.59
|1.2557
|1.2531
|1.2575
|1197
|2006.10.11 17:50
|buy
|452
|0.59
|1.2557
|1.2531
|1.2575
|1198
|2006.10.11 21:03
|s/l
|450
|0.59
|1.2531
|1.2531
|1.2575
|-153.40
|11591.70
|1199
|2006.10.11 21:03
|s/l
|452
|0.59
|1.2531
|1.2531
|1.2575
|-153.40
|11438.30
|1200
|2006.10.11 21:22
|sell
|451
|0.59
|1.2517
|1.2543
|1.2499
|1201
|2006.10.12 06:11
|s/l
|451
|0.59
|1.2543
|1.2543
|1.2499
|-144.36
|11293.95
|1202
|2006.10.12 15:00
|sell stop
|453
|0.56
|1.2495
|1.2521
|1.2477
|1203
|2006.10.13 09:00
|delete
|453
|0.56
|1.2495
|1.2521
|1.2477
|1204
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|454
|0.56
|1.2538
|1.2564
|1.2520
|1205
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|455
|0.56
|1.2578
|1.2552
|1.2596
|1206
|2006.10.13 15:00
|delete
|454
|0.56
|1.2538
|1.2564
|1.2520
|1207
|2006.10.13 15:00
|sell stop
|456
|0.56
|1.2538
|1.2564
|1.2520
|1208
|2006.10.13 15:00
|buy stop
|457
|0.56
|1.2578
|1.2552
|1.2596
|1209
|2006.10.13 15:31
|buy
|455
|0.56
|1.2578
|1.2552
|1.2596
|1210
|2006.10.13 15:31
|buy
|457
|0.56
|1.2578
|1.2552
|1.2596
|1211
|2006.10.13 15:32
|s/l
|455
|0.56
|1.2552
|1.2552
|1.2596
|-145.60
|11148.35
|1212
|2006.10.13 15:32
|s/l
|457
|0.56
|1.2552
|1.2552
|1.2596
|-145.60
|11002.75
|1213
|2006.10.13 15:33
|sell
|456
|0.56
|1.2538
|1.2564
|1.2520
|1214
|2006.10.13 15:37
|t/p
|456
|0.56
|1.2520
|1.2564
|1.2520
|100.80
|11103.55
|1215
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|458
|0.56
|1.2489
|1.2515
|1.2471
|1216
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|459
|0.56
|1.2529
|1.2503
|1.2547
|1217
|2006.10.16 10:40
|sell
|458
|0.56
|1.2489
|1.2515
|1.2471
|1218
|2006.10.16 10:58
|s/l
|458
|0.56
|1.2515
|1.2515
|1.2471
|-145.60
|10957.95
|1219
|2006.10.16 11:08
|buy
|459
|0.56
|1.2529
|1.2503
|1.2547
|1220
|2006.10.16 15:00
|sell stop
|460
|0.55
|1.2489
|1.2515
|1.2471
|1221
|2006.10.16 15:00
|buy stop
|461
|0.55
|1.2529
|1.2503
|1.2547
|1222
|2006.10.16 15:41
|buy
|461
|0.55
|1.2529
|1.2503
|1.2547
|1223
|2006.10.17 09:00
|delete
|460
|0.55
|1.2489
|1.2515
|1.2471
|1224
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|462
|0.55
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|1225
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|463
|0.55
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|1226
|2006.10.17 15:00
|delete
|462
|0.55
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|1227
|2006.10.17 15:00
|sell stop
|464
|0.55
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|1228
|2006.10.17 15:00
|buy stop
|465
|0.55
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|1229
|2006.10.17 15:33
|sell
|464
|0.55
|1.2513
|1.2539
|1.2495
|1230
|2006.10.17 15:50
|s/l
|464
|0.55
|1.2539
|1.2539
|1.2495
|-143.00
|10814.95
|1231
|2006.10.17 16:18
|t/p
|459
|0.56
|1.2547
|1.2503
|1.2547
|97.37
|10912.32
|1232
|2006.10.17 16:18
|t/p
|461
|0.55
|1.2547
|1.2503
|1.2547
|95.63
|11007.95
|1233
|2006.10.17 16:22
|buy
|463
|0.55
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|1234
|2006.10.17 16:22
|buy
|465
|0.55
|1.2553
|1.2527
|1.2571
|1235
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|466
|0.55
|1.2526
|1.2552
|1.2508
|1236
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|467
|0.55
|1.2566
|1.2540
|1.2584
|1237
|2006.10.18 15:00
|delete
|466
|0.55
|1.2526
|1.2552
|1.2508
|1238
|2006.10.18 15:00
|sell stop
|468
|0.55
|1.2526
|1.2552
|1.2508
|1239
|2006.10.18 15:00
|buy stop
|469
|0.55
|1.2566
|1.2540
|1.2584
|1240
|2006.10.18 15:43
|s/l
|463
|0.55
|1.2527
|1.2527
|1.2571
|-146.37
|10861.59
|1241
|2006.10.18 15:43
|s/l
|465
|0.55
|1.2527
|1.2527
|1.2571
|-146.37
|10715.22
|1242
|2006.10.18 15:43
|sell
|468
|0.55
|1.2526
|1.2552
|1.2508
|1243
|2006.10.18 16:13
|t/p
|468
|0.55
|1.2508
|1.2552
|1.2508
|99.00
|10814.22
|1244
|2006.10.19 09:00
|delete
|467
|0.55
|1.2566
|1.2540
|1.2584
|1245
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|470
|0.54
|1.2512
|1.2538
|1.2494
|1246
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|471
|0.54
|1.2552
|1.2526
|1.2570
|1247
|2006.10.19 10:31
|buy
|471
|0.54
|1.2552
|1.2526
|1.2570
|1248
|2006.10.19 10:40
|buy
|469
|0.55
|1.2566
|1.2540
|1.2584
|1249
|2006.10.19 12:02
|t/p
|471
|0.54
|1.2570
|1.2526
|1.2570
|97.20
|10911.42
|1250
|2006.10.19 16:28
|t/p
|469
|0.55
|1.2584
|1.2540
|1.2584
|99.00
|11010.42
|1251
|2006.10.20 09:00
|delete
|470
|0.54
|1.2512
|1.2538
|1.2494
|1252
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|472
|0.55
|1.2607
|1.2633
|1.2589
|1253
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|473
|0.55
|1.2647
|1.2621
|1.2665
|1254
|2006.10.20 12:57
|sell
|472
|0.55
|1.2607
|1.2633
|1.2589
|1255
|2006.10.20 15:00
|delete
|473
|0.55
|1.2647
|1.2621
|1.2665
|1256
|2006.10.20 15:00
|sell stop
|474
|0.55
|1.2607
|1.2633
|1.2589
|1257
|2006.10.20 15:00
|buy stop
|475
|0.55
|1.2647
|1.2621
|1.2665
|1258
|2006.10.20 16:00
|s/l
|472
|0.55
|1.2633
|1.2633
|1.2589
|-143.00
|10867.42
|1259
|2006.10.20 17:03
|sell
|474
|0.55
|1.2607
|1.2633
|1.2589
|1260
|2006.10.23 09:00
|delete
|475
|0.55
|1.2647
|1.2621
|1.2665
|1261
|2006.10.23 09:00
|sell stop
|476
|0.54
|1.2600
|1.2626
|1.2582
|1262
|2006.10.23 09:00
|buy stop
|477
|0.54
|1.2640
|1.2614
|1.2658
|1263
|2006.10.23 09:17
|sell
|476
|0.54
|1.2600
|1.2626
|1.2582
|1264
|2006.10.23 09:53
|t/p
|474
|0.55
|1.2589
|1.2633
|1.2589
|101.81
|10969.23
|1265
|2006.10.23 11:43
|t/p
|476
|0.54
|1.2582
|1.2626
|1.2582
|97.20
|11066.43
|1266
|2006.10.24 15:00
|delete
|477
|0.54
|1.2640
|1.2614
|1.2658
|1267
|2006.10.24 15:00
|sell stop
|478
|0.55
|1.2533
|1.2559
|1.2515
|1268
|2006.10.24 15:00
|buy stop
|479
|0.55
|1.2573
|1.2547
|1.2591
|1269
|2006.10.24 18:37
|buy
|479
|0.55
|1.2573
|1.2547
|1.2591
|1270
|2006.10.25 09:00
|delete
|478
|0.55
|1.2533
|1.2559
|1.2515
|1271
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|480
|0.55
|1.2539
|1.2565
|1.2521
|1272
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|481
|0.55
|1.2579
|1.2553
|1.2597
|1273
|2006.10.25 11:03
|buy
|481
|0.55
|1.2579
|1.2553
|1.2597
|1274
|2006.10.25 13:42
|t/p
|479
|0.55
|1.2591
|1.2547
|1.2591
|95.63
|11162.07
|1275
|2006.10.25 18:18
|t/p
|481
|0.55
|1.2597
|1.2553
|1.2597
|99.00
|11261.07
|1276
|2006.10.27 09:00
|delete
|480
|0.55
|1.2539
|1.2565
|1.2521
|1277
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|482
|0.56
|1.2674
|1.2700
|1.2656
|1278
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|483
|0.56
|1.2714
|1.2688
|1.2732
|1279
|2006.10.27 10:03
|sell
|482
|0.56
|1.2674
|1.2700
|1.2656
|1280
|2006.10.27 15:00
|delete
|483
|0.56
|1.2714
|1.2688
|1.2732
|1281
|2006.10.27 15:00
|sell stop
|484
|0.56
|1.2674
|1.2700
|1.2656
|1282
|2006.10.27 15:00
|buy stop
|485
|0.56
|1.2714
|1.2688
|1.2732
|1283
|2006.10.27 15:31
|s/l
|482
|0.56
|1.2700
|1.2700
|1.2656
|-145.60
|11115.47
|1284
|2006.10.27 15:32
|buy
|485
|0.56
|1.2714
|1.2688
|1.2732
|1285
|2006.10.27 16:07
|t/p
|485
|0.56
|1.2732
|1.2688
|1.2732
|100.80
|11216.27
|1286
|2006.10.30 09:00
|delete
|484
|0.56
|1.2674
|1.2700
|1.2656
|1287
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|486
|0.56
|1.2716
|1.2742
|1.2698
|1288
|2006.10.30 09:00
|buy stop
|487
|0.56
|1.2756
|1.2730
|1.2774
|1289
|2006.10.30 09:23
|sell
|486
|0.56
|1.2716
|1.2742
|1.2698
|1290
|2006.10.30 15:00
|delete
|487
|0.56
|1.2756
|1.2730
|1.2774
|1291
|2006.10.30 15:00
|sell stop
|488
|0.56
|1.2716
|1.2742
|1.2698
|1292
|2006.10.30 15:00
|buy stop
|489
|0.56
|1.2756
|1.2730
|1.2774
|1293
|2006.10.30 15:13
|sell
|488
|0.56
|1.2716
|1.2742
|1.2698
|1294
|2006.10.31 09:00
|delete
|489
|0.56
|1.2756
|1.2730
|1.2774
|1295
|2006.10.31 09:00
|sell stop
|490
|0.56
|1.2706
|1.2732
|1.2688
|1296
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|491
|0.56
|1.2746
|1.2720
|1.2764
|1297
|2006.10.31 09:23
|sell
|490
|0.56
|1.2706
|1.2732
|1.2688
|1298
|2006.10.31 09:28
|t/p
|486
|0.56
|1.2698
|1.2742
|1.2698
|103.66
|11319.93
|1299
|2006.10.31 09:28
|t/p
|488
|0.56
|1.2698
|1.2742
|1.2698
|103.66
|11423.59
|1300
|2006.10.31 09:42
|t/p
|490
|0.56
|1.2688
|1.2732
|1.2688
|100.80
|11524.39
|1301
|2006.10.31 17:07
|buy
|491
|0.56
|1.2746
|1.2720
|1.2764
|1302
|2006.10.31 17:10
|t/p
|491
|0.56
|1.2764
|1.2720
|1.2764
|100.80
|11625.19
|1303
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|492
|0.58
|1.2742
|1.2768
|1.2724
|1304
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|493
|0.58
|1.2782
|1.2756
|1.2800
|1305
|2006.11.01 10:03
|sell
|492
|0.58
|1.2742
|1.2768
|1.2724
|1306
|2006.11.01 13:58
|s/l
|492
|0.58
|1.2768
|1.2768
|1.2724
|-150.80
|11474.39
|1307
|2006.11.01 15:00
|delete
|493
|0.58
|1.2782
|1.2756
|1.2800
|1308
|2006.11.01 15:00
|sell stop
|494
|0.57
|1.2742
|1.2768
|1.2724
|1309
|2006.11.01 15:00
|buy stop
|495
|0.57
|1.2782
|1.2756
|1.2800
|1310
|2006.11.01 17:01
|buy
|495
|0.57
|1.2782
|1.2756
|1.2800
|1311
|2006.11.01 17:03
|t/p
|495
|0.57
|1.2800
|1.2756
|1.2800
|102.60
|11576.99
|1312
|2006.11.02 02:53
|sell
|494
|0.57
|1.2742
|1.2768
|1.2724
|1313
|2006.11.02 09:00
|sell stop
|496
|0.58
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|1314
|2006.11.02 09:00
|buy stop
|497
|0.58
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|1315
|2006.11.02 11:25
|s/l
|494
|0.57
|1.2768
|1.2768
|1.2724
|-148.20
|11428.79
|1316
|2006.11.02 13:42
|buy
|497
|0.58
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|1317
|2006.11.02 15:00
|delete
|496
|0.58
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|1318
|2006.11.02 15:00
|sell stop
|498
|0.57
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|1319
|2006.11.02 15:00
|buy stop
|499
|0.57
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|1320
|2006.11.02 15:08
|buy
|499
|0.57
|1.2776
|1.2750
|1.2794
|1321
|2006.11.03 09:00
|delete
|498
|0.57
|1.2736
|1.2762
|1.2718
|1322
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|500
|0.57
|1.2759
|1.2785
|1.2741
|1323
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|501
|0.57
|1.2799
|1.2773
|1.2817
|1324
|2006.11.03 15:00
|delete
|500
|0.57
|1.2759
|1.2785
|1.2741
|1325
|2006.11.03 15:00
|sell stop
|502
|0.57
|1.2759
|1.2785
|1.2741
|1326
|2006.11.03 15:00
|buy stop
|503
|0.57
|1.2799
|1.2773
|1.2817
|1327
|2006.11.03 15:12
|sell
|502
|0.57
|1.2759
|1.2785
|1.2741
|1328
|2006.11.03 15:30
|s/l
|502
|0.57
|1.2785
|1.2785
|1.2741
|-148.20
|11280.59
|1329
|2006.11.03 15:31
|t/p
|497
|0.58
|1.2794
|1.2750
|1.2794
|100.85
|11381.44
|1330
|2006.11.03 15:31
|t/p
|499
|0.57
|1.2794
|1.2750
|1.2794
|99.11
|11480.55
|1331
|2006.11.06 09:00
|delete
|501
|0.57
|1.2799
|1.2773
|1.2817
|1332
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|504
|0.57
|1.2697
|1.2723
|1.2679
|1333
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|505
|0.57
|1.2737
|1.2711
|1.2755
|1334
|2006.11.06 10:20
|sell
|504
|0.57
|1.2697
|1.2723
|1.2679
|1335
|2006.11.06 15:00
|delete
|503
|0.57
|1.2799
|1.2773
|1.2817
|1336
|2006.11.06 15:00
|delete
|505
|0.57
|1.2737
|1.2711
|1.2755
|1337
|2006.11.06 15:00
|sell stop
|506
|0.57
|1.2697
|1.2723
|1.2679
|1338
|2006.11.06 15:00
|buy stop
|507
|0.57
|1.2737
|1.2711
|1.2755
|1339
|2006.11.06 15:48
|sell
|506
|0.57
|1.2697
|1.2723
|1.2679
|1340
|2006.11.06 19:15
|s/l
|504
|0.57
|1.2723
|1.2723
|1.2679
|-148.20
|11332.35
|1341
|2006.11.06 19:15
|s/l
|506
|0.57
|1.2723
|1.2723
|1.2679
|-148.20
|11184.15
|1342
|2006.11.07 00:43
|buy
|507
|0.57
|1.2737
|1.2711
|1.2755
|1343
|2006.11.07 06:16
|t/p
|507
|0.57
|1.2755
|1.2711
|1.2755
|102.60
|11286.75
|1344
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|508
|0.56
|1.2754
|1.2780
|1.2736
|1345
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|509
|0.56
|1.2794
|1.2768
|1.2812
|1346
|2006.11.08 11:06
|buy
|509
|0.56
|1.2794
|1.2768
|1.2812
|1347
|2006.11.08 15:00
|delete
|508
|0.56
|1.2754
|1.2780
|1.2736
|1348
|2006.11.08 15:00
|sell stop
|510
|0.56
|1.2754
|1.2780
|1.2736
|1349
|2006.11.08 15:00
|buy stop
|511
|0.56
|1.2794
|1.2768
|1.2812
|1350
|2006.11.08 15:38
|s/l
|509
|0.56
|1.2768
|1.2768
|1.2812
|-145.60
|11141.15
|1351
|2006.11.08 16:13
|sell
|510
|0.56
|1.2754
|1.2780
|1.2736
|1352
|2006.11.08 18:18
|s/l
|510
|0.56
|1.2780
|1.2780
|1.2736
|-145.60
|10995.55
|1353
|2006.11.09 09:00
|delete
|511
|0.56
|1.2794
|1.2768
|1.2812
|1354
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|512
|0.55
|1.2738
|1.2764
|1.2720
|1355
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|513
|0.55
|1.2778
|1.2752
|1.2796
|1356
|2006.11.09 09:27
|buy
|513
|0.55
|1.2778
|1.2752
|1.2796
|1357
|2006.11.09 14:52
|t/p
|513
|0.55
|1.2796
|1.2752
|1.2796
|99.00
|11094.55
|1358
|2006.11.13 15:00
|delete
|512
|0.55
|1.2738
|1.2764
|1.2720
|1359
|2006.11.13 15:00
|sell stop
|514
|0.55
|1.2828
|1.2854
|1.2810
|1360
|2006.11.13 15:00
|buy stop
|515
|0.55
|1.2868
|1.2842
|1.2886
|1361
|2006.11.13 16:05
|sell
|514
|0.55
|1.2828
|1.2854
|1.2810
|1362
|2006.11.13 17:08
|t/p
|514
|0.55
|1.2810
|1.2854
|1.2810
|99.00
|11193.55
|1363
|2006.11.14 15:00
|delete
|515
|0.55
|1.2868
|1.2842
|1.2886
|1364
|2006.11.14 15:00
|sell stop
|516
|0.56
|1.2787
|1.2813
|1.2769
|1365
|2006.11.15 09:00
|delete
|516
|0.56
|1.2787
|1.2813
|1.2769
|1366
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|517
|0.56
|1.2791
|1.2817
|1.2773
|1367
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|518
|0.56
|1.2831
|1.2805
|1.2849
|1368
|2006.11.15 09:30
|buy
|518
|0.56
|1.2831
|1.2805
|1.2849
|1369
|2006.11.15 11:38
|s/l
|518
|0.56
|1.2805
|1.2805
|1.2849
|-145.60
|11047.95
|1370
|2006.11.15 12:37
|sell
|517
|0.56
|1.2791
|1.2817
|1.2773
|1371
|2006.11.15 15:00
|buy stop
|519
|0.55
|1.2831
|1.2805
|1.2849
|1372
|2006.11.15 18:48
|s/l
|517
|0.56
|1.2817
|1.2817
|1.2773
|-145.60
|10902.35
|1373
|2006.11.15 21:08
|buy
|519
|0.55
|1.2831
|1.2805
|1.2849
|1374
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|520
|0.55
|1.2809
|1.2835
|1.2791
|1375
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|521
|0.55
|1.2849
|1.2823
|1.2867
|1376
|2006.11.16 10:38
|sell
|520
|0.55
|1.2809
|1.2835
|1.2791
|1377
|2006.11.16 11:03
|s/l
|519
|0.55
|1.2805
|1.2805
|1.2849
|-153.10
|10749.25
|1378
|2006.11.16 15:30
|s/l
|520
|0.55
|1.2835
|1.2835
|1.2791
|-143.00
|10606.25
|1379
|2006.11.20 09:00
|delete
|521
|0.55
|1.2849
|1.2823
|1.2867
|1380
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|522
|0.53
|1.2807
|1.2833
|1.2789
|1381
|2006.11.20 15:00
|delete
|522
|0.53
|1.2807
|1.2833
|1.2789
|1382
|2006.11.20 15:00
|sell stop
|523
|0.53
|1.2807
|1.2833
|1.2789
|1383
|2006.11.20 15:00
|buy stop
|524
|0.53
|1.2847
|1.2821
|1.2865
|1384
|2006.11.20 18:55
|sell
|523
|0.53
|1.2807
|1.2833
|1.2789
|1385
|2006.11.21 02:13
|s/l
|523
|0.53
|1.2833
|1.2833
|1.2789
|-135.09
|10471.16
|1386
|2006.11.21 09:00
|delete
|524
|0.53
|1.2847
|1.2821
|1.2865
|1387
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|525
|0.52
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1388
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|526
|0.52
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1389
|2006.11.21 10:08
|buy
|526
|0.52
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1390
|2006.11.21 15:00
|delete
|525
|0.52
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1391
|2006.11.21 15:00
|sell stop
|527
|0.52
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1392
|2006.11.21 15:00
|buy stop
|528
|0.52
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1393
|2006.11.21 15:43
|s/l
|526
|0.52
|1.2809
|1.2809
|1.2853
|-135.20
|10335.96
|1394
|2006.11.21 21:11
|buy
|528
|0.52
|1.2835
|1.2809
|1.2853
|1395
|2006.11.21 21:28
|t/p
|528
|0.52
|1.2853
|1.2809
|1.2853
|93.60
|10429.56
|1396
|2006.11.22 09:00
|delete
|527
|0.52
|1.2795
|1.2821
|1.2777
|1397
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|529
|0.52
|1.2824
|1.2850
|1.2806
|1398
|2006.11.23 09:00
|delete
|529
|0.52
|1.2824
|1.2850
|1.2806
|1399
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|530
|0.52
|1.2923
|1.2949
|1.2905
|1400
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|531
|0.52
|1.2963
|1.2937
|1.2981
|1401
|2006.11.23 11:07
|buy
|531
|0.52
|1.2963
|1.2937
|1.2981
|1402
|2006.11.23 15:00
|delete
|530
|0.52
|1.2923
|1.2949
|1.2905
|1403
|2006.11.23 15:00
|sell stop
|532
|0.52
|1.2923
|1.2949
|1.2905
|1404
|2006.11.24 10:26
|t/p
|531
|0.52
|1.2981
|1.2937
|1.2981
|90.42
|10519.98
|1405
|2006.11.27 09:00
|delete
|532
|0.52
|1.2923
|1.2949
|1.2905
|1406
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|533
|0.53
|1.3099
|1.3125
|1.3081
|1407
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|534
|0.53
|1.3139
|1.3113
|1.3157
|1408
|2006.11.27 09:06
|buy
|534
|0.53
|1.3139
|1.3113
|1.3157
|1409
|2006.11.27 10:25
|s/l
|534
|0.53
|1.3113
|1.3113
|1.3157
|-137.80
|10382.18
|1410
|2006.11.27 10:30
|sell
|533
|0.53
|1.3099
|1.3125
|1.3081
|1411
|2006.11.27 11:32
|s/l
|533
|0.53
|1.3125
|1.3125
|1.3081
|-137.80
|10244.38
|1412
|2006.11.27 15:00
|sell stop
|535
|0.51
|1.3099
|1.3125
|1.3081
|1413
|2006.11.27 15:00
|buy stop
|536
|0.51
|1.3139
|1.3113
|1.3157
|1414
|2006.11.27 15:41
|sell
|535
|0.51
|1.3099
|1.3125
|1.3081
|1415
|2006.11.27 16:25
|s/l
|535
|0.51
|1.3125
|1.3125
|1.3081
|-132.60
|10111.78
|1416
|2006.11.27 21:13
|buy
|536
|0.51
|1.3139
|1.3113
|1.3157
|1417
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|537
|0.51
|1.3114
|1.3140
|1.3096
|1418
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|538
|0.51
|1.3154
|1.3128
|1.3172
|1419
|2006.11.28 10:06
|buy
|538
|0.51
|1.3154
|1.3128
|1.3172
|1420
|2006.11.28 10:07
|t/p
|536
|0.51
|1.3157
|1.3113
|1.3157
|88.68
|10200.46
|1421
|2006.11.28 10:49
|s/l
|538
|0.51
|1.3128
|1.3128
|1.3172
|-132.60
|10067.86
|1422
|2006.11.28 15:00
|delete
|537
|0.51
|1.3114
|1.3140
|1.3096
|1423
|2006.11.28 15:00
|sell stop
|539
|0.50
|1.3114
|1.3140
|1.3096
|1424
|2006.11.28 15:00
|buy stop
|540
|0.50
|1.3154
|1.3128
|1.3172
|1425
|2006.11.28 15:05
|buy
|540
|0.50
|1.3154
|1.3128
|1.3172
|1426
|2006.11.28 15:34
|t/p
|540
|0.50
|1.3172
|1.3128
|1.3172
|90.00
|10157.86
|1427
|2006.11.29 09:00
|delete
|539
|0.50
|1.3114
|1.3140
|1.3096
|1428
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|541
|0.51
|1.3180
|1.3206
|1.3162
|1429
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|542
|0.51
|1.3220
|1.3194
|1.3238
|1430
|2006.11.29 09:46
|sell
|541
|0.51
|1.3180
|1.3206
|1.3162
|1431
|2006.11.29 11:13
|t/p
|541
|0.51
|1.3162
|1.3206
|1.3162
|91.80
|10249.66
|1432
|2006.11.30 16:57
|buy
|542
|0.51
|1.3220
|1.3194
|1.3238
|1433
|2006.11.30 17:08
|t/p
|542
|0.51
|1.3238
|1.3194
|1.3238
|91.80
|10341.46
|1434
|2006.12.01 15:00
|sell stop
|543
|0.52
|1.3222
|1.3248
|1.3204
|1435
|2006.12.01 15:00
|buy stop
|544
|0.52
|1.3262
|1.3236
|1.3280
|1436
|2006.12.01 16:14
|buy
|544
|0.52
|1.3262
|1.3236
|1.3280
|1437
|2006.12.01 16:21
|t/p
|544
|0.52
|1.3280
|1.3236
|1.3280
|93.60
|10435.06
|1438
|2006.12.04 09:00
|delete
|543
|0.52
|1.3222
|1.3248
|1.3204
|1439
|2006.12.04 09:00
|buy stop
|545
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1440
|2006.12.05 09:00
|delete
|545
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1441
|2006.12.05 09:00
|sell stop
|546
|0.52
|1.3317
|1.3343
|1.3299
|1442
|2006.12.05 09:00
|buy stop
|547
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1443
|2006.12.05 09:34
|sell
|546
|0.52
|1.3317
|1.3343
|1.3299
|1444
|2006.12.05 15:00
|delete
|547
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1445
|2006.12.05 15:00
|sell stop
|548
|0.52
|1.3317
|1.3343
|1.3299
|1446
|2006.12.05 15:00
|buy stop
|549
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1447
|2006.12.05 15:28
|s/l
|546
|0.52
|1.3343
|1.3343
|1.3299
|-135.20
|10299.86
|1448
|2006.12.05 15:30
|buy
|549
|0.52
|1.3357
|1.3331
|1.3375
|1449
|2006.12.05 15:50
|s/l
|549
|0.52
|1.3331
|1.3331
|1.3375
|-135.20
|10164.66
|1450
|2006.12.05 16:03
|sell
|548
|0.52
|1.3317
|1.3343
|1.3299
|1451
|2006.12.05 16:51
|s/l
|548
|0.52
|1.3343
|1.3343
|1.3299
|-135.20
|10029.46
|1452
|2006.12.06 09:00
|sell stop
|550
|0.50
|1.3299
|1.3325
|1.3281
|1453
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|551
|0.50
|1.3339
|1.3313
|1.3357
|1454
|2006.12.06 10:26
|sell
|550
|0.50
|1.3299
|1.3325
|1.3281
|1455
|2006.12.06 11:18
|t/p
|550
|0.50
|1.3281
|1.3325
|1.3281
|90.00
|10119.46
|1456
|2006.12.07 09:00
|delete
|551
|0.50
|1.3339
|1.3313
|1.3357
|1457
|2006.12.07 09:00
|sell stop
|552
|0.51
|1.3267
|1.3293
|1.3249
|1458
|2006.12.07 15:00
|delete
|552
|0.51
|1.3267
|1.3293
|1.3249
|1459
|2006.12.07 15:00
|sell stop
|553
|0.51
|1.3267
|1.3293
|1.3249
|1460
|2006.12.07 15:00
|buy stop
|554
|0.51
|1.3307
|1.3281
|1.3325
|1461
|2006.12.07 15:36
|buy
|554
|0.51
|1.3307
|1.3281
|1.3325
|1462
|2006.12.07 16:00
|s/l
|554
|0.51
|1.3281
|1.3281
|1.3325
|-132.60
|9986.86
|1463
|2006.12.08 09:00
|delete
|553
|0.51
|1.3267
|1.3293
|1.3249
|1464
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|555
|0.50
|1.3268
|1.3294
|1.3250
|1465
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|556
|0.50
|1.3308
|1.3282
|1.3326
|1466
|2006.12.08 15:00
|delete
|555
|0.50
|1.3268
|1.3294
|1.3250
|1467
|2006.12.08 15:00
|sell stop
|557
|0.50
|1.3268
|1.3294
|1.3250
|1468
|2006.12.08 15:00
|buy stop
|558
|0.50
|1.3308
|1.3282
|1.3326
|1469
|2006.12.08 15:28
|sell
|557
|0.50
|1.3268
|1.3294
|1.3250
|1470
|2006.12.08 15:30
|t/p
|557
|0.50
|1.3250
|1.3294
|1.3250
|90.00
|10076.86
|1471
|2006.12.08 15:45
|buy
|556
|0.50
|1.3308
|1.3282
|1.3326
|1472
|2006.12.08 15:45
|buy
|558
|0.50
|1.3308
|1.3282
|1.3326
|1473
|2006.12.08 15:52
|t/p
|556
|0.50
|1.3326
|1.3282
|1.3326
|90.00
|10166.86
|1474
|2006.12.08 15:52
|t/p
|558
|0.50
|1.3326
|1.3282
|1.3326
|90.00
|10256.86
|1475
|2006.12.11 15:00
|buy stop
|559
|0.51
|1.3215
|1.3189
|1.3233
|1476
|2006.12.11 17:38
|buy
|559
|0.51
|1.3215
|1.3189
|1.3233
|1477
|2006.12.11 19:01
|t/p
|559
|0.51
|1.3233
|1.3189
|1.3233
|91.80
|10348.66
|1478
|2006.12.12 15:00
|sell stop
|560
|0.52
|1.3216
|1.3242
|1.3198
|1479
|2006.12.12 15:00
|buy stop
|561
|0.52
|1.3256
|1.3230
|1.3274
|1480
|2006.12.12 15:56
|sell
|560
|0.52
|1.3216
|1.3242
|1.3198
|1481
|2006.12.12 16:35
|s/l
|560
|0.52
|1.3242
|1.3242
|1.3198
|-135.20
|10213.46
|1482
|2006.12.12 16:37
|buy
|561
|0.52
|1.3256
|1.3230
|1.3274
|1483
|2006.12.12 18:34
|s/l
|561
|0.52
|1.3230
|1.3230
|1.3274
|-135.20
|10078.26
|1484
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|562
|0.50
|1.3262
|1.3288
|1.3244
|1485
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|563
|0.50
|1.3302
|1.3276
|1.3320
|1486
|2006.12.13 10:03
|sell
|562
|0.50
|1.3262
|1.3288
|1.3244
|1487
|2006.12.13 15:00
|delete
|563
|0.50
|1.3302
|1.3276
|1.3320
|1488
|2006.12.13 15:00
|sell stop
|564
|0.50
|1.3262
|1.3288
|1.3244
|1489
|2006.12.13 15:00
|buy stop
|565
|0.50
|1.3302
|1.3276
|1.3320
|1490
|2006.12.13 15:24
|sell
|564
|0.50
|1.3262
|1.3288
|1.3244
|1491
|2006.12.13 15:30
|t/p
|562
|0.50
|1.3244
|1.3288
|1.3244
|90.00
|10168.26
|1492
|2006.12.13 15:30
|t/p
|564
|0.50
|1.3244
|1.3288
|1.3244
|90.00
|10258.26
|1493
|2006.12.14 09:00
|delete
|565
|0.50
|1.3302
|1.3276
|1.3320
|1494
|2006.12.14 09:00
|sell stop
|566
|0.51
|1.3193
|1.3219
|1.3175
|1495
|2006.12.14 09:00
|buy stop
|567
|0.51
|1.3233
|1.3207
|1.3251
|1496
|2006.12.14 09:44
|buy
|567
|0.51
|1.3233
|1.3207
|1.3251
|1497
|2006.12.14 10:06
|t/p
|567
|0.51
|1.3251
|1.3207
|1.3251
|91.80
|10350.06
|1498
|2006.12.14 13:35
|sell
|566
|0.51
|1.3193
|1.3219
|1.3175
|1499
|2006.12.14 15:30
|t/p
|566
|0.51
|1.3175
|1.3219
|1.3175
|91.80
|10441.86
|1500
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|568
|0.52
|1.3123
|1.3149
|1.3105
|1501
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|569
|0.52
|1.3163
|1.3137
|1.3181
|1502
|2006.12.15 09:10
|buy
|569
|0.52
|1.3163
|1.3137
|1.3181
|1503
|2006.12.15 11:28
|s/l
|569
|0.52
|1.3137
|1.3137
|1.3181
|-135.20
|10306.66
|1504
|2006.12.15 11:29
|sell
|568
|0.52
|1.3123
|1.3149
|1.3105
|1505
|2006.12.15 11:31
|t/p
|568
|0.52
|1.3105
|1.3149
|1.3105
|93.60
|10400.26
|1506
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|570
|0.52
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1507
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|571
|0.52
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1508
|2006.12.18 09:14
|buy
|571
|0.52
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1509
|2006.12.18 15:00
|delete
|570
|0.52
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1510
|2006.12.18 15:00
|sell stop
|572
|0.52
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1511
|2006.12.18 15:00
|buy stop
|573
|0.52
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1512
|2006.12.18 15:32
|buy
|573
|0.52
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1513
|2006.12.18 16:58
|s/l
|571
|0.52
|1.3077
|1.3077
|1.3121
|-135.20
|10265.06
|1514
|2006.12.18 16:58
|s/l
|573
|0.52
|1.3077
|1.3077
|1.3121
|-135.20
|10129.86
|1515
|2006.12.18 17:06
|sell
|572
|0.52
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1516
|2006.12.18 20:27
|s/l
|572
|0.52
|1.3089
|1.3089
|1.3045
|-135.20
|9994.66
|1517
|2006.12.19 09:00
|sell stop
|574
|0.50
|1.3078
|1.3104
|1.3060
|1518
|2006.12.19 09:00
|buy stop
|575
|0.50
|1.3118
|1.3092
|1.3136
|1519
|2006.12.19 09:53
|buy
|575
|0.50
|1.3118
|1.3092
|1.3136
|1520
|2006.12.19 10:09
|t/p
|575
|0.50
|1.3136
|1.3092
|1.3136
|90.00
|10084.66
|1521
|2006.12.21 09:00
|delete
|574
|0.50
|1.3078
|1.3104
|1.3060
|1522
|2006.12.21 09:00
|sell stop
|576
|0.50
|1.3153
|1.3179
|1.3135
|1523
|2006.12.21 09:00
|buy stop
|577
|0.50
|1.3193
|1.3167
|1.3211
|1524
|2006.12.21 09:16
|buy
|577
|0.50
|1.3193
|1.3167
|1.3211
|1525
|2006.12.21 09:47
|t/p
|577
|0.50
|1.3211
|1.3167
|1.3211
|90.00
|10174.66
|1526
|2006.12.21 15:00
|delete
|576
|0.50
|1.3153
|1.3179
|1.3135
|1527
|2006.12.21 15:00
|sell stop
|578
|0.51
|1.3153
|1.3179
|1.3135
|1528
|2006.12.21 15:00
|buy stop
|579
|0.51
|1.3193
|1.3167
|1.3211
|1529
|2006.12.21 15:37
|sell
|578
|0.51
|1.3153
|1.3179
|1.3135
|1530
|2006.12.21 19:00
|s/l
|578
|0.51
|1.3179
|1.3179
|1.3135
|-132.60
|10042.06
|1531
|2006.12.22 06:29
|buy
|579
|0.51
|1.3193
|1.3167
|1.3211
|1532
|2006.12.22 12:45
|t/p
|579
|0.51
|1.3211
|1.3167
|1.3211
|91.80
|10133.86
|1533
|2006.12.22 15:00
|sell stop
|580
|0.51
|1.3154
|1.3180
|1.3136
|1534
|2006.12.22 17:24
|sell
|580
|0.51
|1.3154
|1.3180
|1.3136
|1535
|2006.12.22 18:48
|t/p
|580
|0.51
|1.3136
|1.3180
|1.3136
|91.80
|10225.66
|1536
|2006.12.26 09:00
|sell stop
|581
|0.51
|1.3117
|1.3143
|1.3099
|1537
|2006.12.26 09:00
|buy stop
|582
|0.51
|1.3157
|1.3131
|1.3175
|1538
|2006.12.26 15:00
|delete
|581
|0.51
|1.3117
|1.3143
|1.3099
|1539
|2006.12.26 15:00
|sell stop
|583
|0.51
|1.3117
|1.3143
|1.3099
|1540
|2006.12.26 15:00
|buy stop
|584
|0.51
|1.3157
|1.3131
|1.3175
|1541
|2006.12.26 19:29
|sell
|583
|0.51
|1.3117
|1.3143
|1.3099
|1542
|2006.12.26 19:55
|t/p
|583
|0.51
|1.3099
|1.3143
|1.3099
|91.80
|10317.46
|1543
|2006.12.27 08:12
|buy
|582
|0.51
|1.3157
|1.3131
|1.3175
|1544
|2006.12.27 08:12
|buy
|584
|0.51
|1.3157
|1.3131
|1.3175
|1545
|2006.12.27 14:54
|t/p
|582
|0.51
|1.3175
|1.3131
|1.3175
|91.80
|10409.26
|1546
|2006.12.27 14:54
|t/p
|584
|0.51
|1.3175
|1.3131
|1.3175
|91.80
|10501.06
|1547
|2006.12.28 09:00
|sell stop
|585
|0.53
|1.3095
|1.3121
|1.3077
|1548
|2006.12.28 09:00
|buy stop
|586
|0.53
|1.3135
|1.3109
|1.3153
|1549
|2006.12.28 10:25
|buy
|586
|0.53
|1.3135
|1.3109
|1.3153
|1550
|2006.12.28 13:23
|t/p
|586
|0.53
|1.3153
|1.3109
|1.3153
|95.40
|10596.46
|1551
|2007.01.03 09:00
|delete
|585
|0.53
|1.3095
|1.3121
|1.3077
|1552
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|587
|0.53
|1.3255
|1.3281
|1.3237
|1553
|2007.01.03 09:00
|buy stop
|588
|0.53
|1.3295
|1.3269
|1.3313
|1554
|2007.01.03 11:35
|sell
|587
|0.53
|1.3255
|1.3281
|1.3237
|1555
|2007.01.03 12:17
|t/p
|587
|0.53
|1.3237
|1.3281
|1.3237
|95.40
|10691.86
|1556
|2007.01.04 09:00
|delete
|588
|0.53
|1.3295
|1.3269
|1.3313
|1557
|2007.01.04 09:00
|sell stop
|589
|0.53
|1.3148
|1.3174
|1.3130
|1558
|2007.01.04 09:00
|buy stop
|590
|0.53
|1.3188
|1.3162
|1.3206
|1559
|2007.01.04 10:13
|sell
|589
|0.53
|1.3148
|1.3174
|1.3130
|1560
|2007.01.04 10:33
|t/p
|589
|0.53
|1.3130
|1.3174
|1.3130
|95.40
|10787.26
|1561
|2007.01.05 09:00
|delete
|590
|0.53
|1.3188
|1.3162
|1.3206
|1562
|2007.01.05 09:00
|sell stop
|591
|0.54
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1563
|2007.01.05 09:00
|buy stop
|592
|0.54
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1564
|2007.01.05 09:54
|buy
|592
|0.54
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1565
|2007.01.05 10:50
|s/l
|592
|0.54
|1.3077
|1.3077
|1.3121
|-140.40
|10646.86
|1566
|2007.01.05 15:00
|delete
|591
|0.54
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1567
|2007.01.05 15:00
|sell stop
|593
|0.53
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1568
|2007.01.05 15:00
|buy stop
|594
|0.53
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1569
|2007.01.05 15:30
|sell
|593
|0.53
|1.3063
|1.3089
|1.3045
|1570
|2007.01.05 15:30
|t/p
|593
|0.53
|1.3045
|1.3089
|1.3045
|95.40
|10742.26
|1571
|2007.01.08 09:00
|delete
|594
|0.53
|1.3103
|1.3077
|1.3121
|1572
|2007.01.08 09:00
|sell stop
|595
|0.54
|1.2986
|1.3012
|1.2968
|1573
|2007.01.08 09:00
|buy stop
|596
|0.54
|1.3026
|1.3000
|1.3044
|1574
|2007.01.08 10:54
|buy
|596
|0.54
|1.3026
|1.3000
|1.3044
|1575
|2007.01.08 15:00
|delete
|595
|0.54
|1.2986
|1.3012
|1.2968
|1576
|2007.01.08 15:00
|sell stop
|597
|0.54
|1.2986
|1.3012
|1.2968
|1577
|2007.01.08 15:00
|buy stop
|598
|0.54
|1.3026
|1.3000
|1.3044
|1578
|2007.01.08 15:23
|s/l
|596
|0.54
|1.3000
|1.3000
|1.3044
|-140.40
|10601.86
|1579
|2007.01.08 15:58
|sell
|597
|0.54
|1.2986
|1.3012
|1.2968
|1580
|2007.01.08 16:56
|s/l
|597
|0.54
|1.3012
|1.3012
|1.2968
|-140.40
|10461.46
|1581
|2007.01.08 17:04
|buy
|598
|0.54
|1.3026
|1.3000
|1.3044
|1582
|2007.01.09 02:19
|t/p
|598
|0.54
|1.3044
|1.3000
|1.3044
|93.90
|10555.36
|1583
|2007.01.09 09:00
|sell stop
|599
|0.53
|1.3003
|1.3029
|1.2985
|1584
|2007.01.09 15:00
|delete
|599
|0.53
|1.3003
|1.3029
|1.2985
|1585
|2007.01.09 15:00
|sell stop
|600
|0.53
|1.3003
|1.3029
|1.2985
|1586
|2007.01.09 15:00
|buy stop
|601
|0.53
|1.3043
|1.3017
|1.3061
|1587
|2007.01.09 16:05
|sell
|600
|0.53
|1.3003
|1.3029
|1.2985
|1588
|2007.01.10 02:10
|t/p
|600
|0.53
|1.2985
|1.3029
|1.2985
|98.11
|10653.46
|1589
|2007.01.10 09:00
|delete
|601
|0.53
|1.3043
|1.3017
|1.3061
|1590
|2007.01.10 09:00
|sell stop
|602
|0.53
|1.2980
|1.3006
|1.2962
|1591
|2007.01.10 09:00
|buy stop
|603
|0.53
|1.3020
|1.2994
|1.3038
|1592
|2007.01.10 10:46
|sell
|602
|0.53
|1.2980
|1.3006
|1.2962
|1593
|2007.01.10 15:00
|delete
|603
|0.53
|1.3020
|1.2994
|1.3038
|1594
|2007.01.10 15:00
|sell stop
|604
|0.53
|1.2980
|1.3006
|1.2962
|1595
|2007.01.10 15:00
|buy stop
|605
|0.53
|1.3020
|1.2994
|1.3038
|1596
|2007.01.10 15:29
|sell
|604
|0.53
|1.2980
|1.3006
|1.2962
|1597
|2007.01.10 16:46
|t/p
|602
|0.53
|1.2962
|1.3006
|1.2962
|95.40
|10748.86
|1598
|2007.01.10 16:46
|t/p
|604
|0.53
|1.2962
|1.3006
|1.2962
|95.40
|10844.26
|1599
|2007.01.12 09:00
|delete
|605
|0.53
|1.3020
|1.2994
|1.3038
|1600
|2007.01.12 09:00
|sell stop
|606
|0.54
|1.2873
|1.2899
|1.2855
|1601
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|607
|0.54
|1.2913
|1.2887
|1.2931
|1602
|2007.01.12 09:01
|buy
|607
|0.54
|1.2913
|1.2887
|1.2931
|1603
|2007.01.12 14:58
|s/l
|607
|0.54
|1.2887
|1.2887
|1.2931
|-140.40
|10703.86
|1604
|2007.01.12 15:00
|delete
|606
|0.54
|1.2873
|1.2899
|1.2855
|1605
|2007.01.12 15:00
|sell stop
|608
|0.54
|1.2873
|1.2899
|1.2855
|1606
|2007.01.12 15:00
|buy stop
|609
|0.54
|1.2913
|1.2887
|1.2931
|1607
|2007.01.12 15:30
|sell
|608
|0.54
|1.2873
|1.2899
|1.2855
|1608
|2007.01.12 15:57
|s/l
|608
|0.54
|1.2899
|1.2899
|1.2855
|-140.40
|10563.46
|1609
|2007.01.12 15:59
|buy
|609
|0.54
|1.2913
|1.2887
|1.2931
|1610
|2007.01.12 16:37
|t/p
|609
|0.54
|1.2931
|1.2887
|1.2931
|97.20
|10660.66
|1611
|2007.01.15 09:00
|sell stop
|610
|0.53
|1.2897
|1.2923
|1.2879
|1612
|2007.01.15 09:00
|buy stop
|611
|0.53
|1.2937
|1.2911
|1.2955
|1613
|2007.01.15 09:18
|buy
|611
|0.53
|1.2937
|1.2911
|1.2955
|1614
|2007.01.15 09:54
|t/p
|611
|0.53
|1.2955
|1.2911
|1.2955
|95.40
|10756.06
|1615
|2007.01.16 09:00
|delete
|610
|0.53
|1.2897
|1.2923
|1.2879
|1616
|2007.01.16 09:00
|sell stop
|612
|0.54
|1.2918
|1.2944
|1.2900
|1617
|2007.01.16 09:00
|buy stop
|613
|0.54
|1.2958
|1.2932
|1.2976
|1618
|2007.01.16 09:05
|buy
|613
|0.54
|1.2958
|1.2932
|1.2976
|1619
|2007.01.16 12:00
|t/p
|613
|0.54
|1.2976
|1.2932
|1.2976
|97.20
|10853.26
|1620
|2007.01.16 18:49
|sell
|612
|0.54
|1.2918
|1.2944
|1.2900
|1621
|2007.01.17 09:00
|sell stop
|614
|0.54
|1.2898
|1.2924
|1.2880
|1622
|2007.01.17 09:00
|buy stop
|615
|0.54
|1.2938
|1.2912
|1.2956
|1623
|2007.01.17 15:00
|delete
|614
|0.54
|1.2898
|1.2924
|1.2880
|1624
|2007.01.17 15:00
|sell stop
|616
|0.54
|1.2898
|1.2924
|1.2880
|1625
|2007.01.17 15:00
|buy stop
|617
|0.54
|1.2938
|1.2912
|1.2956
|1626
|2007.01.17 15:31
|t/p
|612
|0.54
|1.2900
|1.2944
|1.2900
|99.96
|10953.22
|1627
|2007.01.17 15:31
|sell
|616
|0.54
|1.2898
|1.2924
|1.2880
|1628
|2007.01.17 15:47
|s/l
|616
|0.54
|1.2924
|1.2924
|1.2880
|-140.40
|10812.82
|1629
|2007.01.17 16:51
|buy
|615
|0.54
|1.2938
|1.2912
|1.2956
|1630
|2007.01.17 16:51
|buy
|617
|0.54
|1.2938
|1.2912
|1.2956
|1631
|2007.01.18 04:23
|t/p
|615
|0.54
|1.2956
|1.2912
|1.2956
|87.29
|10900.11
|1632
|2007.01.18 04:23
|t/p
|617
|0.54
|1.2956
|1.2912
|1.2956
|87.29
|10987.40
|1633
|2007.01.18 15:00
|sell stop
|618
|0.55
|1.2917
|1.2943
|1.2899
|1634
|2007.01.18 15:00
|buy stop
|619
|0.55
|1.2957
|1.2931
|1.2975
|1635
|2007.01.18 15:30
|sell
|618
|0.55
|1.2917
|1.2943
|1.2899
|1636
|2007.01.18 15:35
|t/p
|618
|0.55
|1.2899
|1.2943
|1.2899
|99.00
|11086.40
|1637
|2007.01.18 16:34
|buy
|619
|0.55
|1.2957
|1.2931
|1.2975
|1638
|2007.01.19 04:05
|t/p
|619
|0.55
|1.2975
|1.2931
|1.2975
|95.63
|11182.03
|1639
|2007.01.19 15:00
|sell stop
|620
|0.56
|1.2942
|1.2968
|1.2924
|1640
|2007.01.19 15:00
|buy stop
|621
|0.56
|1.2982
|1.2956
|1.3000
|1641
|2007.01.19 16:06
|sell
|620
|0.56
|1.2942
|1.2968
|1.2924
|1642
|2007.01.19 17:01
|t/p
|620
|0.56
|1.2924
|1.2968
|1.2924
|100.80
|11282.83
|1643
|2007.01.22 09:00
|delete
|621
|0.56
|1.2982
|1.2956
|1.3000
|1644
|2007.01.22 09:00
|sell stop
|622
|0.56
|1.2943
|1.2969
|1.2925
|1645
|2007.01.22 09:00
|buy stop
|623
|0.56
|1.2983
|1.2957
|1.3001
|1646
|2007.01.22 12:57
|sell
|622
|0.56
|1.2943
|1.2969
|1.2925
|1647
|2007.01.22 14:50
|t/p
|622
|0.56
|1.2925
|1.2969
|1.2925
|100.80
|11383.63
|1648
|2007.01.23 09:00
|delete
|623
|0.56
|1.2983
|1.2957
|1.3001
|1649
|2007.01.23 09:00
|sell stop
|624
|0.57
|1.2929
|1.2955
|1.2911
|1650
|2007.01.23 09:00
|buy stop
|625
|0.57
|1.2969
|1.2943
|1.2987
|1651
|2007.01.23 09:32
|buy
|625
|0.57
|1.2969
|1.2943
|1.2987
|1652
|2007.01.23 11:57
|t/p
|625
|0.57
|1.2987
|1.2943
|1.2987
|102.60
|11486.23
|1653
|2007.01.24 09:00
|delete
|624
|0.57
|1.2929
|1.2955
|1.2911
|1654
|2007.01.24 09:00
|sell stop
|626
|0.57
|1.3006
|1.3032
|1.2988
|1655
|2007.01.24 09:00
|buy stop
|627
|0.57
|1.3046
|1.3020
|1.3064
|1656
|2007.01.24 09:53
|sell
|626
|0.57
|1.3006
|1.3032
|1.2988
|1657
|2007.01.24 10:16
|t/p
|626
|0.57
|1.2988
|1.3032
|1.2988
|102.60
|11588.83
|1658
|2007.01.24 15:00
|delete
|627
|0.57
|1.3046
|1.3020
|1.3064
|1659
|2007.01.24 15:00
|sell stop
|628
|0.58
|1.3006
|1.3032
|1.2988
|1660
|2007.01.24 15:00
|buy stop
|629
|0.58
|1.3046
|1.3020
|1.3064
|1661
|2007.01.24 15:07
|sell
|628
|0.58
|1.3006
|1.3032
|1.2988
|1662
|2007.01.24 16:01
|t/p
|628
|0.58
|1.2988
|1.3032
|1.2988
|104.40
|11693.23
|1663
|2007.01.25 09:00
|delete
|629
|0.58
|1.3046
|1.3020
|1.3064
|1664
|2007.01.25 09:00
|sell stop
|630
|0.58
|1.2947
|1.2973
|1.2929
|1665
|2007.01.25 09:00
|buy stop
|631
|0.58
|1.2987
|1.2961
|1.3005
|1666
|2007.01.25 09:45
|buy
|631
|0.58
|1.2987
|1.2961
|1.3005
|1667
|2007.01.25 15:00
|delete
|630
|0.58
|1.2947
|1.2973
|1.2929
|1668
|2007.01.25 15:00
|sell stop
|632
|0.58
|1.2947
|1.2973
|1.2929
|1669
|2007.01.25 15:00
|buy stop
|633
|0.58
|1.2987
|1.2961
|1.3005
|1670
|2007.01.25 15:32
|buy
|633
|0.58
|1.2987
|1.2961
|1.3005
|1671
|2007.01.25 18:35
|s/l
|631
|0.58
|1.2961
|1.2961
|1.3005
|-150.80
|11542.43
|1672
|2007.01.25 18:35
|s/l
|633
|0.58
|1.2961
|1.2961
|1.3005
|-150.80
|11391.63
|1673
|2007.01.25 21:03
|sell
|632
|0.58
|1.2947
|1.2973
|1.2929
|1674
|2007.01.25 21:33
|t/p
|632
|0.58
|1.2929
|1.2973
|1.2929
|104.40
|11496.03
|1675
|2007.01.26 09:00
|sell stop
|634
|0.57
|1.2913
|1.2939
|1.2895
|1676
|2007.01.26 09:00
|buy stop
|635
|0.57
|1.2953
|1.2927
|1.2971
|1677
|2007.01.26 10:08
|sell
|634
|0.57
|1.2913
|1.2939
|1.2895
|1678
|2007.01.26 13:38
|t/p
|634
|0.57
|1.2895
|1.2939
|1.2895
|102.60
|11598.63
|1679
|2007.01.29 09:00
|delete
|635
|0.57
|1.2953
|1.2927
|1.2971
|1680
|2007.01.29 09:00
|sell stop
|636
|0.58
|1.2895
|1.2921
|1.2877
|1681
|2007.01.29 09:00
|buy stop
|637
|0.58
|1.2935
|1.2909
|1.2953
|1682
|2007.01.29 15:00
|delete
|636
|0.58
|1.2895
|1.2921
|1.2877
|1683
|2007.01.29 15:00
|sell stop
|638
|0.58
|1.2895
|1.2921
|1.2877
|1684
|2007.01.29 15:00
|buy stop
|639
|0.58
|1.2935
|1.2909
|1.2953
|1685
|2007.01.29 16:54
|buy
|637
|0.58
|1.2935
|1.2909
|1.2953
|1686
|2007.01.29 16:54
|buy
|639
|0.58
|1.2935
|1.2909
|1.2953
|1687
|2007.01.29 19:01
|t/p
|637
|0.58
|1.2953
|1.2909
|1.2953
|104.40
|11703.03
|1688
|2007.01.29 19:01
|t/p
|639
|0.58
|1.2953
|1.2909
|1.2953
|104.40
|11807.43
|1689
|2007.01.30 09:00
|delete
|638
|0.58
|1.2895
|1.2921
|1.2877
|1690
|2007.01.30 09:00
|sell stop
|640
|0.59
|1.2937
|1.2963
|1.2919
|1691
|2007.01.30 09:00
|buy stop
|641
|0.59
|1.2977
|1.2951
|1.2995
|1692
|2007.01.30 14:50
|buy
|641
|0.59
|1.2977
|1.2951
|1.2995
|1693
|2007.01.30 16:56
|s/l
|641
|0.59
|1.2951
|1.2951
|1.2995
|-153.40
|11654.03