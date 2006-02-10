Strategy Tester Report
Dolly_Expert2_mm_trail

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.03 08:30 - 2007.01.31 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=18; n=6; TimeOrders1="09:00"; TimeOrders2="15:00"; Order_Comment="Shinigami Expert"; UrovenBezubytka=18; TrailingStop=0; LotsIfNoMM=0.1; UseMM=true; MMRiskFactor=0.1; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1;
Bars in test18125Ticks modelled1851671Modelling quality50.08%
Initial deposit10000.00
Total net profit1654.03Gross profit25564.98Gross loss-23910.94
Profit factor1.07Expected payoff4.01
Absolute drawdown130.00Maximal drawdown2663.69 (21.06%)Relative drawdown21.06% (2663.69)
Total trades412Short positions (won %)193 (63.21%)Long positions (won %)219 (59.36%)
Profit trades (% of total)252 (61.17%)Loss trades (% of total)160 (38.83%)
Largestprofit trade119.15loss trade-167.01
Averageprofit trade101.45loss trade-149.44
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (1153.06)consecutive losses (loss in money)6 (-962.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1153.06 (11)consecutive loss (count of losses)-962.71 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.06 15:00sell stop10.501.20881.21141.2070
22006.01.06 15:00buy stop20.501.21281.21021.2146
32006.01.06 15:36sell10.501.20881.21141.2070
42006.01.06 15:38s/l10.501.21141.21141.2070-130.009870.00
52006.01.06 15:39buy20.501.21281.21021.2146
62006.01.06 15:43t/p20.501.21461.21021.214690.009960.00
72006.01.10 15:00sell stop30.501.20641.20901.2046
82006.01.10 15:00buy stop40.501.21041.20781.2122
92006.01.10 15:18sell30.501.20641.20901.2046
102006.01.10 15:48t/p30.501.20461.20901.204690.0010050.00
112006.01.11 09:00delete40.501.21041.20781.2122
122006.01.11 09:00sell stop50.501.20441.20701.2026
132006.01.11 09:00buy stop60.501.20841.20581.2102
142006.01.11 10:49sell50.501.20441.20701.2026
152006.01.11 12:48s/l50.501.20701.20701.2026-130.009920.00
162006.01.11 13:49buy60.501.20841.20581.2102
172006.01.11 16:18t/p60.501.21021.20581.210290.0010010.00
182006.01.12 15:00sell stop70.501.21061.21321.2088
192006.01.12 15:00buy stop80.501.21461.21201.2164
202006.01.12 15:43sell70.501.21061.21321.2088
212006.01.12 15:48t/p70.501.20881.21321.208890.0010100.00
222006.01.13 15:00delete80.501.21461.21201.2164
232006.01.13 15:00sell stop90.511.20141.20401.1996
242006.01.13 15:00buy stop100.511.20541.20281.2072
252006.01.13 15:18buy100.511.20541.20281.2072
262006.01.13 15:44t/p100.511.20721.20281.207291.8010191.80
272006.01.16 09:00delete90.511.20141.20401.1996
282006.01.16 09:00sell stop110.511.21181.21441.2100
292006.01.16 09:00buy stop120.511.21581.21321.2176
302006.01.16 15:00delete110.511.21181.21441.2100
312006.01.16 15:00sell stop130.511.21181.21441.2100
322006.01.16 15:00buy stop140.511.21581.21321.2176
332006.01.16 15:13sell130.511.21181.21441.2100
342006.01.17 02:43t/p130.511.21001.21441.210094.4110286.21
352006.01.17 09:00delete120.511.21581.21321.2176
362006.01.17 09:00sell stop150.511.21021.21281.2084
372006.01.17 09:00buy stop160.511.21421.21161.2160
382006.01.17 11:49sell150.511.21021.21281.2084
392006.01.17 13:19t/p150.511.20841.21281.208491.8010378.01
402006.01.18 10:44buy160.511.21421.21161.2160
412006.01.18 11:18s/l160.511.21161.21161.2160-132.6010245.41
422006.01.18 15:00delete140.511.21581.21321.2176
432006.01.18 15:00sell stop170.511.20841.21101.2066
442006.01.18 18:43sell170.511.20841.21101.2066
452006.01.18 21:49s/l170.511.21101.21101.2066-132.6010112.81
462006.01.19 09:00sell stop180.511.20911.21171.2073
472006.01.19 09:00buy stop190.511.21311.21051.2149
482006.01.19 09:18sell180.511.20911.21171.2073
492006.01.19 10:44t/p180.511.20731.21171.207391.8010204.61
502006.01.20 20:48buy190.511.21311.21051.2149
512006.01.23 00:18t/p190.511.21491.21051.214988.6810293.28
522006.01.24 09:00sell stop200.511.22881.23141.2270
532006.01.24 09:00buy stop210.511.23281.23021.2346
542006.01.24 09:18sell200.511.22881.23141.2270
552006.01.24 10:49t/p200.511.22701.23141.227091.8010385.08
562006.01.25 09:00delete210.511.23281.23021.2346
572006.01.25 09:00sell stop220.521.22591.22851.2241
582006.01.25 09:00buy stop230.521.22991.22731.2317
592006.01.25 11:13buy230.521.22991.22731.2317
602006.01.25 11:44t/p230.521.23171.22731.231793.6010478.68
612006.01.25 16:44sell220.521.22591.22851.2241
622006.01.25 17:50t/p220.521.22411.22851.224193.6010572.28
632006.01.26 09:00sell stop240.531.22221.22481.2204
642006.01.26 09:00buy stop250.531.22621.22361.2280
652006.01.26 09:43buy250.531.22621.22361.2280
662006.01.26 11:05s/l250.531.22361.22361.2280-137.8010434.48
672006.01.26 15:00delete240.531.22221.22481.2204
682006.01.26 15:00sell stop260.521.22221.22481.2204
692006.01.26 15:00buy stop270.521.22621.22361.2280
702006.01.26 15:48buy270.521.22621.22361.2280
712006.01.26 18:13s/l270.521.22361.22361.2280-135.2010299.28
722006.01.26 18:20sell260.521.22221.22481.2204
732006.01.26 21:18t/p260.521.22041.22481.220493.6010392.88
742006.01.27 09:00sell stop280.521.21871.22131.2169
752006.01.27 09:00buy stop290.521.22271.22011.2245
762006.01.27 12:49sell280.521.21871.22131.2169
772006.01.27 13:18t/p280.521.21691.22131.216993.6010486.48
782006.01.27 15:48buy290.521.22271.22011.2245
792006.01.27 17:09s/l290.521.22011.22011.2245-135.2010351.28
802006.01.30 09:00sell stop300.521.20821.21081.2064
812006.01.30 09:00buy stop310.521.21221.20961.2140
822006.01.30 10:43sell300.521.20821.21081.2064
832006.01.30 15:00delete310.521.21221.20961.2140
842006.01.30 15:00buy stop320.521.21221.20961.2140
852006.01.30 15:20t/p300.521.20641.21081.206493.6010444.88
862006.01.31 09:00delete320.521.21221.20961.2140
872006.01.31 09:00sell stop330.521.20691.20951.2051
882006.01.31 09:00buy stop340.521.21091.20831.2127
892006.01.31 09:49buy340.521.21091.20831.2127
902006.01.31 14:19t/p340.521.21271.20831.212793.6010538.48
912006.02.01 09:00delete330.521.20691.20951.2051
922006.02.01 09:00sell stop350.531.21331.21591.2115
932006.02.01 09:00buy stop360.531.21731.21471.2191
942006.02.01 11:14sell350.531.21331.21591.2115
952006.02.01 12:44t/p350.531.21151.21591.211595.4010633.88
962006.02.02 09:00delete360.531.21731.21471.2191
972006.02.02 09:00sell stop370.531.20391.20651.2021
982006.02.02 09:00buy stop380.531.20791.20531.2097
992006.02.02 15:00delete370.531.20391.20651.2021
1002006.02.02 15:00sell stop390.531.20391.20651.2021
1012006.02.02 15:00buy stop400.531.20791.20531.2097
1022006.02.02 17:10buy380.531.20791.20531.2097
1032006.02.02 17:10buy400.531.20791.20531.2097
1042006.02.02 17:19t/p380.531.20971.20531.209795.4010729.28
1052006.02.02 17:19t/p400.531.20971.20531.209795.4010824.68
1062006.02.03 09:00delete390.531.20391.20651.2021
1072006.02.03 09:00sell stop410.541.20741.21001.2056
1082006.02.03 09:00buy stop420.541.21141.20881.2132
1092006.02.03 09:44sell410.541.20741.21001.2056
1102006.02.03 15:18t/p410.541.20561.21001.205697.2010921.88
1112006.02.06 09:00delete420.541.21141.20881.2132
1122006.02.06 09:00sell stop430.551.20031.20291.1985
1132006.02.06 09:00buy stop440.551.20431.20171.2061
1142006.02.06 09:19sell430.551.20031.20291.1985
1152006.02.06 12:00t/p430.551.19851.20291.198599.0011020.88
1162006.02.07 09:00delete440.551.20431.20171.2061
1172006.02.07 09:00sell stop450.551.19461.19721.1928
1182006.02.07 15:00delete450.551.19461.19721.1928
1192006.02.07 15:00sell stop460.551.19461.19721.1928
1202006.02.07 15:00buy stop470.551.19861.19601.2004
1212006.02.07 15:43buy470.551.19861.19601.2004
1222006.02.07 17:19s/l470.551.19601.19601.2004-143.0010877.88
1232006.02.07 18:01sell460.551.19461.19721.1928
1242006.02.07 18:19s/l460.551.19721.19721.1928-143.0010734.88
1252006.02.08 09:00sell stop480.541.19581.19841.1940
1262006.02.08 09:00buy stop490.541.19981.19721.2016
1272006.02.08 14:14sell480.541.19581.19841.1940
1282006.02.08 18:13t/p480.541.19401.19841.194097.2010832.08
1292006.02.09 15:00delete490.541.19981.19721.2016
1302006.02.09 15:00sell stop500.541.19411.19671.1923
1312006.02.09 15:00buy stop510.541.19811.19551.1999
1322006.02.09 15:43buy510.541.19811.19551.1999
1332006.02.09 17:18s/l510.541.19551.19551.1999-140.4010691.68
1342006.02.10 09:00delete500.541.19411.19671.1923
1352006.02.10 09:00sell stop520.531.19571.19831.1939
1362006.02.10 09:00buy stop530.531.19971.19711.2015
1372006.02.10 10:31sell520.531.19571.19831.1939
1382006.02.10 13:18s/l520.531.19831.19831.1939-137.8010553.88
1392006.02.10 15:00delete530.531.19971.19711.2015
1402006.02.10 15:00sell stop540.531.19571.19831.1939
1412006.02.10 15:00buy stop550.531.19971.19711.2015
1422006.02.10 15:43buy550.531.19971.19711.2015
1432006.02.10 15:48t/p550.531.20151.19711.201595.4010649.28
1442006.02.10 17:34sell540.531.19571.19831.1939
1452006.02.10 17:43t/p540.531.19391.19831.193995.4010744.68
1462006.02.13 09:00sell stop560.541.18751.19011.1857
1472006.02.13 09:00buy stop570.541.19151.18891.1933
1482006.02.13 09:19buy570.541.19151.18891.1933
1492006.02.13 11:14s/l570.541.18891.18891.1933-140.4010604.28
1502006.02.13 15:00delete560.541.18751.19011.1857
1512006.02.13 15:00sell stop580.531.18751.19011.1857
1522006.02.13 15:00buy stop590.531.19151.18891.1933
1532006.02.13 17:49buy590.531.19151.18891.1933
1542006.02.14 09:00delete580.531.18751.19011.1857
1552006.02.14 09:00sell stop600.531.18791.19051.1861
1562006.02.14 15:00delete600.531.18791.19051.1861
1572006.02.14 15:00sell stop610.531.18791.19051.1861
1582006.02.14 15:00buy stop620.531.19191.18931.1937
1592006.02.14 15:39s/l590.531.18891.18891.1933-141.0410463.24
1602006.02.14 15:43sell610.531.18791.19051.1861
1612006.02.14 15:50t/p610.531.18611.19051.186195.4010558.64
1622006.02.14 21:49buy620.531.19191.18931.1937
1632006.02.15 09:00sell stop630.531.18951.19211.1877
1642006.02.15 09:00buy stop640.531.19351.19091.1953
1652006.02.15 15:00delete630.531.18951.19211.1877
1662006.02.15 15:00sell stop650.531.18951.19211.1877
1672006.02.15 15:00buy stop660.531.19351.19091.1953
1682006.02.15 16:13buy640.531.19351.19091.1953
1692006.02.15 16:13buy660.531.19351.19091.1953
1702006.02.15 16:17t/p620.531.19371.18931.193792.1610650.80
1712006.02.15 17:06t/p640.531.19531.19091.195395.4010746.20
1722006.02.15 17:06t/p660.531.19531.19091.195395.4010841.60
1732006.02.15 17:47sell650.531.18951.19211.1877
1742006.02.15 18:48t/p650.531.18771.19211.187795.4010937.00
1752006.02.16 09:00sell stop670.551.18681.18941.1850
1762006.02.16 09:00buy stop680.551.19081.18821.1926
1772006.02.16 11:19sell670.551.18681.18941.1850
1782006.02.16 13:20t/p670.551.18501.18941.185099.0011036.00
1792006.02.16 23:20buy680.551.19081.18821.1926
1802006.02.17 03:45s/l680.551.18821.18821.1926-146.3710889.63
1812006.02.20 15:00sell stop690.541.19111.19371.1893
1822006.02.20 15:00buy stop700.541.19511.19251.1969
1832006.02.21 09:00delete690.541.19111.19371.1893
1842006.02.21 09:00sell stop710.541.19171.19431.1899
1852006.02.21 09:00buy stop720.541.19571.19311.1975
1862006.02.21 09:13sell710.541.19171.19431.1899
1872006.02.21 15:36t/p710.541.18991.19431.189997.2010986.83
1882006.02.22 09:00delete700.541.19511.19251.1969
1892006.02.22 09:00sell stop730.551.18901.19161.1872
1902006.02.22 09:00buy stop740.551.19301.19041.1948
1912006.02.22 12:13sell730.551.18901.19161.1872
1922006.02.22 12:31t/p730.551.18721.19161.187299.0011085.83
1932006.02.23 09:00delete720.541.19571.19311.1975
1942006.02.23 09:00sell stop750.551.18911.19171.1873
1952006.02.23 09:00buy stop760.551.19311.19051.1949
1962006.02.23 11:14buy740.551.19301.19041.1948
1972006.02.23 11:15buy760.551.19311.19051.1949
1982006.02.23 12:02t/p740.551.19481.19041.194899.0011184.83
1992006.02.23 12:02t/p760.551.19491.19051.194999.0011283.83
2002006.02.24 09:00delete750.551.18911.19171.1873
2012006.02.24 09:00sell stop770.561.18991.19251.1881
2022006.02.24 09:00buy stop780.561.19391.19131.1957
2032006.02.24 10:15sell770.561.18991.19251.1881
2042006.02.24 17:43t/p770.561.18811.19251.1881100.8011384.63
2052006.02.27 09:00delete780.561.19391.19131.1957
2062006.02.27 09:00buy stop790.571.18891.18631.1907
2072006.02.27 15:00delete790.571.18891.18631.1907
2082006.02.27 15:00sell stop800.571.18491.18751.1831
2092006.02.27 15:00buy stop810.571.18891.18631.1907
2102006.02.27 15:50sell800.571.18491.18751.1831
2112006.02.28 09:00delete810.571.18891.18631.1907
2122006.02.28 09:00sell stop820.571.18261.18521.1808
2132006.02.28 09:00buy stop830.571.18661.18401.1884
2142006.02.28 10:48buy830.571.18661.18401.1884
2152006.02.28 11:15s/l800.571.18751.18751.1831-145.2911239.35
2162006.02.28 12:39t/p830.571.18841.18401.1884102.6011341.95
2172006.03.01 09:00delete820.571.18261.18521.1808
2182006.03.01 09:00sell stop840.571.19001.19261.1882
2192006.03.01 09:00buy stop850.571.19401.19141.1958
2202006.03.01 09:45buy850.571.19401.19141.1958
2212006.03.01 15:19t/p850.571.19581.19141.1958102.6011444.55
2222006.03.01 18:49sell840.571.19001.19261.1882
2232006.03.02 08:20s/l840.571.19261.19261.1882-139.4611305.08
2242006.03.02 09:00sell stop860.571.18991.19251.1881
2252006.03.02 09:00buy stop870.571.19391.19131.1957
2262006.03.02 10:18buy870.571.19391.19131.1957
2272006.03.02 15:00delete860.571.18991.19251.1881
2282006.03.02 15:00sell stop880.571.18991.19251.1881
2292006.03.02 15:00buy stop890.571.19391.19131.1957
2302006.03.02 15:39buy890.571.19391.19131.1957
2312006.03.02 15:48t/p870.571.19571.19131.1957102.6011407.68
2322006.03.02 15:48t/p890.571.19571.19131.1957102.6011510.28
2332006.03.03 09:00delete880.571.18991.19251.1881
2342006.03.03 09:00buy stop900.581.20591.20331.2077
2352006.03.03 15:00delete900.581.20591.20331.2077
2362006.03.03 15:00buy stop910.581.20591.20331.2077
2372006.03.06 01:08buy910.581.20591.20331.2077
2382006.03.06 01:18t/p910.581.20771.20331.2077104.4011614.68
2392006.03.06 15:00sell stop920.581.20161.20421.1998
2402006.03.06 15:00buy stop930.581.20561.20301.2074
2412006.03.06 15:19sell920.581.20161.20421.1998
2422006.03.06 19:48t/p920.581.19981.20421.1998104.4011719.08
2432006.03.08 09:00delete930.581.20561.20301.2074
2442006.03.08 09:00sell stop940.591.18641.18901.1846
2452006.03.08 09:00buy stop950.591.19041.18781.1922
2462006.03.08 09:09buy950.591.19041.18781.1922
2472006.03.08 11:44t/p950.591.19221.18781.1922106.2011825.28
2482006.03.09 09:00delete940.591.18641.18901.1846
2492006.03.09 09:00sell stop960.591.19041.19301.1886
2502006.03.09 09:00buy stop970.591.19441.19181.1962
2512006.03.09 09:45buy970.591.19441.19181.1962
2522006.03.09 15:00delete960.591.19041.19301.1886
2532006.03.09 15:00sell stop980.591.19041.19301.1886
2542006.03.09 15:00buy stop990.591.19441.19181.1962
2552006.03.09 15:18s/l970.591.19181.19181.1962-153.4011671.88
2562006.03.09 19:49sell980.591.19041.19301.1886
2572006.03.10 09:00delete990.591.19441.19181.1962
2582006.03.10 09:00sell stop1000.581.18901.19161.1872
2592006.03.10 09:00buy stop1010.581.19301.19041.1948
2602006.03.10 15:00delete1000.581.18901.19161.1872
2612006.03.10 15:00sell stop1020.581.18901.19161.1872
2622006.03.10 15:00buy stop1030.581.19301.19041.1948
2632006.03.10 15:48sell1020.581.18901.19161.1872
2642006.03.10 15:49t/p980.591.18861.19301.1886109.2111781.10
2652006.03.10 16:19t/p1020.581.18721.19161.1872104.4011885.50
2662006.03.13 02:19buy1010.581.19301.19041.1948
2672006.03.13 02:19buy1030.581.19301.19041.1948
2682006.03.13 04:36t/p1010.581.19481.19041.1948104.4011989.90
2692006.03.13 04:36t/p1030.581.19481.19041.1948104.4012094.30
2702006.03.13 15:00sell stop1040.601.18951.19211.1877
2712006.03.13 15:00buy stop1050.601.19351.19091.1953
2722006.03.13 15:19buy1050.601.19351.19091.1953
2732006.03.13 21:14t/p1050.601.19531.19091.1953108.0012202.30
2742006.03.14 09:00delete1040.601.18951.19211.1877
2752006.03.14 09:00sell stop1060.611.19421.19681.1924
2762006.03.14 09:00buy stop1070.611.19821.19561.2000
2772006.03.14 10:14buy1070.611.19821.19561.2000
2782006.03.14 12:19s/l1070.611.19561.19561.2000-158.6012043.70
2792006.03.14 13:06sell1060.611.19421.19681.1924
2802006.03.14 15:00sell stop1080.601.19421.19681.1924
2812006.03.14 15:00buy stop1090.601.19821.19561.2000
2822006.03.14 15:30s/l1060.611.19681.19681.1924-158.6011885.10
2832006.03.14 16:45buy1090.601.19821.19561.2000
2842006.03.14 17:13t/p1090.601.20001.19561.2000108.0011993.10
2852006.03.15 09:00delete1080.601.19421.19681.1924
2862006.03.15 09:00sell stop1100.601.19931.20191.1975
2872006.03.16 15:00delete1100.601.19931.20191.1975
2882006.03.16 15:00sell stop1110.601.20501.20761.2032
2892006.03.16 15:00buy stop1120.601.20901.20641.2108
2902006.03.16 15:38buy1120.601.20901.20641.2108
2912006.03.16 15:43t/p1120.601.21081.20641.2108108.0012101.10
2922006.03.17 15:00delete1110.601.20501.20761.2032
2932006.03.17 15:00sell stop1130.611.21611.21871.2143
2942006.03.17 15:00buy stop1140.611.22011.21751.2219
2952006.03.17 15:49buy1140.611.22011.21751.2219
2962006.03.17 16:14s/l1140.611.21751.21751.2219-158.6011942.50
2972006.03.17 16:48sell1130.611.21611.21871.2143
2982006.03.17 17:06t/p1130.611.21431.21871.2143109.8012052.30
2992006.03.20 15:00sell stop1150.601.21711.21971.2153
3002006.03.20 15:00buy stop1160.601.22111.21851.2229
3012006.03.20 15:06sell1150.601.21711.21971.2153
3022006.03.20 19:49t/p1150.601.21531.21971.2153108.0012160.30
3032006.03.21 15:00delete1160.601.22111.21851.2229
3042006.03.21 15:00buy stop1170.611.21831.21571.2201
3052006.03.22 09:00delete1170.611.21831.21571.2201
3062006.03.22 09:00sell stop1180.611.20701.20961.2052
3072006.03.22 09:00buy stop1190.611.21101.20841.2128
3082006.03.22 12:18sell1180.611.20701.20961.2052
3092006.03.22 15:00delete1190.611.21101.20841.2128
3102006.03.22 15:00sell stop1200.611.20701.20961.2052
3112006.03.22 15:00buy stop1210.611.21101.20841.2128
3122006.03.22 15:02sell1200.611.20701.20961.2052
3132006.03.22 15:44s/l1180.611.20961.20961.2052-158.6012001.70
3142006.03.22 15:44s/l1200.611.20961.20961.2052-158.6011843.10
3152006.03.23 09:00delete1210.611.21101.20841.2128
3162006.03.23 09:00sell stop1220.591.20531.20791.2035
3172006.03.23 09:00buy stop1230.591.20931.20671.2111
3182006.03.23 13:49sell1220.591.20531.20791.2035
3192006.03.23 15:00delete1230.591.20931.20671.2111
3202006.03.23 15:00sell stop1240.591.20531.20791.2035
3212006.03.23 15:00buy stop1250.591.20931.20671.2111
3222006.03.23 15:06sell1240.591.20531.20791.2035
3232006.03.23 17:09t/p1220.591.20351.20791.2035106.2011949.30
3242006.03.23 17:09t/p1240.591.20351.20791.2035106.2012055.50
3252006.03.24 09:00delete1250.591.20931.20671.2111
3262006.03.24 09:00sell stop1260.601.19481.19741.1930
3272006.03.24 09:00buy stop1270.601.19881.19621.2006
3282006.03.24 15:00delete1260.601.19481.19741.1930
3292006.03.24 15:00sell stop1280.601.19481.19741.1930
3302006.03.24 15:00buy stop1290.601.19881.19621.2006
3312006.03.24 15:49buy1270.601.19881.19621.2006
3322006.03.24 15:49buy1290.601.19881.19621.2006
3332006.03.24 16:02s/l1270.601.19621.19621.2006-156.0011899.50
3342006.03.24 16:02s/l1290.601.19621.19621.2006-156.0011743.50
3352006.03.27 09:00delete1280.601.19481.19741.1930
3362006.03.27 09:00sell stop1300.591.20141.20401.1996
3372006.03.27 09:00buy stop1310.591.20541.20281.2072
3382006.03.27 15:00delete1300.591.20141.20401.1996
3392006.03.27 15:00sell stop1320.591.20141.20401.1996
3402006.03.27 15:00buy stop1330.591.20541.20281.2072
3412006.03.27 18:13sell1320.591.20141.20401.1996
3422006.03.28 05:32t/p1320.591.19961.20401.1996109.2111852.71
3432006.03.28 09:00delete1310.591.20541.20281.2072
3442006.03.28 09:00sell stop1340.591.19951.20211.1977
3452006.03.28 09:00buy stop1350.591.20351.20091.2053
3462006.03.28 10:01buy1350.591.20351.20091.2053
3472006.03.28 10:13buy1330.591.20541.20281.2072
3482006.03.28 10:13t/p1350.591.20531.20091.2053106.2011958.91
3492006.03.28 10:19t/p1330.591.20721.20281.2072106.2012065.11
3502006.03.28 21:49sell1340.591.19951.20211.1977
3512006.03.29 09:00sell stop1360.601.19781.20041.1960
3522006.03.29 09:00buy stop1370.601.20181.19921.2036
3532006.03.29 09:50sell1360.601.19781.20041.1960
3542006.03.29 10:19s/l1360.601.20041.20041.1960-156.0011909.11
3552006.03.29 12:19buy1370.601.20181.19921.2036
3562006.03.29 12:44s/l1340.591.20211.20211.1977-150.3911758.73
3572006.03.29 15:00sell stop1380.591.19781.20041.1960
3582006.03.29 15:00buy stop1390.591.20181.19921.2036
3592006.03.29 17:44buy1390.591.20181.19921.2036
3602006.03.29 18:20t/p1370.601.20361.19921.2036108.0011866.73
3612006.03.29 18:20t/p1390.591.20361.19921.2036106.2011972.93
3622006.04.04 09:00delete1380.591.19781.20041.1960
3632006.04.04 09:00sell stop1400.601.21201.21461.2102
3642006.04.04 09:00buy stop1410.601.21601.21341.2178
3652006.04.04 09:49sell1400.601.21201.21461.2102
3662006.04.04 10:19s/l1400.601.21461.21461.2102-156.0011816.93
3672006.04.04 10:47buy1410.601.21601.21341.2178
3682006.04.04 12:47t/p1410.601.21781.21341.2178108.0011924.93
3692006.04.05 09:00sell stop1420.601.22381.22641.2220
3702006.04.05 09:00buy stop1430.601.22781.22521.2296
3712006.04.05 09:19buy1430.601.22781.22521.2296
3722006.04.05 12:31s/l1430.601.22521.22521.2296-156.0011768.93
3732006.04.05 15:00delete1420.601.22381.22641.2220
3742006.04.05 15:00sell stop1440.591.22381.22641.2220
3752006.04.05 15:00buy stop1450.591.22781.22521.2296
3762006.04.05 15:13buy1450.591.22781.22521.2296
3772006.04.05 15:44t/p1450.591.22961.22521.2296106.2011875.13
3782006.04.06 09:00delete1440.591.22381.22641.2220
3792006.04.06 09:00sell stop1460.591.22681.22941.2250
3802006.04.06 09:00buy stop1470.591.23081.22821.2326
3812006.04.06 10:14buy1470.591.23081.22821.2326
3822006.04.06 11:48t/p1470.591.23261.22821.2326106.2011981.33
3832006.04.06 15:43sell1460.591.22681.22941.2250
3842006.04.06 15:44t/p1460.591.22501.22941.2250106.2012087.53
3852006.04.10 09:00sell stop1480.601.20811.21071.2063
3862006.04.10 09:00buy stop1490.601.21211.20951.2139
3872006.04.10 10:09buy1490.601.21211.20951.2139
3882006.04.10 15:00delete1480.601.20811.21071.2063
3892006.04.10 15:00sell stop1500.601.20811.21071.2063
3902006.04.10 15:00buy stop1510.601.21211.20951.2139
3912006.04.10 16:36s/l1490.601.20951.20951.2139-156.0011931.53
3922006.04.10 16:48buy1510.601.21211.20951.2139
3932006.04.10 18:19s/l1510.601.20951.20951.2139-156.0011775.53
3942006.04.10 20:00sell1500.601.20811.21071.2063
3952006.04.10 22:40s/l1500.601.21071.21071.2063-156.0011619.53
3962006.04.11 09:00sell stop1520.581.20911.21171.2073
3972006.04.11 15:00delete1520.581.20911.21171.2073
3982006.04.11 15:00sell stop1530.581.20911.21171.2073
3992006.04.11 15:00buy stop1540.581.21311.21051.2149
4002006.04.11 16:49buy1540.581.21311.21051.2149
4012006.04.11 22:52t/p1540.581.21491.21051.2149104.4011723.93
4022006.04.12 09:00delete1530.581.20911.21171.2073
4032006.04.12 09:00sell stop1550.591.21261.21521.2108
4042006.04.12 09:00buy stop1560.591.21661.21401.2184
4052006.04.12 15:00delete1550.591.21261.21521.2108
4062006.04.12 15:00sell stop1570.591.21261.21521.2108
4072006.04.12 15:00buy stop1580.591.21661.21401.2184
4082006.04.12 15:09sell1570.591.21261.21521.2108
4092006.04.12 15:34t/p1570.591.21081.21521.2108106.2011830.13
4102006.04.13 09:00delete1560.591.21661.21401.2184
4112006.04.13 09:00sell stop1590.591.20861.21121.2068
4122006.04.13 09:00buy stop1600.591.21261.21001.2144
4132006.04.13 10:07buy1600.591.21261.21001.2144
4142006.04.13 13:39s/l1600.591.21001.21001.2144-153.4011676.73
4152006.04.13 15:00delete1580.591.21661.21401.2184
4162006.04.13 15:00sell stop1610.581.20861.21121.2068
4172006.04.13 15:00buy stop1620.581.21261.21001.2144
4182006.04.13 15:52sell1590.591.20861.21121.2068
4192006.04.13 15:52sell1610.581.20861.21121.2068
4202006.04.13 20:22s/l1590.591.21121.21121.2068-153.4011523.33
4212006.04.13 20:22s/l1610.581.21121.21121.2068-150.8011372.53
4222006.04.14 09:00delete1620.581.21261.21001.2144
4232006.04.14 09:00sell stop1630.571.20911.21171.2073
4242006.04.14 09:00buy stop1640.571.21311.21051.2149
4252006.04.14 15:00delete1630.571.20911.21171.2073
4262006.04.14 15:00sell stop1650.571.20911.21171.2073
4272006.04.14 15:00buy stop1660.571.21311.21051.2149
4282006.04.17 01:24buy1640.571.21311.21051.2149
4292006.04.17 01:24buy1660.571.21311.21051.2149
4302006.04.17 03:06t/p1640.571.21491.21051.2149102.6011475.13
4312006.04.17 03:06t/p1660.571.21491.21051.2149102.6011577.73
4322006.04.18 09:00delete1650.571.20911.21171.2073
4332006.04.18 09:00sell stop1670.581.22321.22581.2214
4342006.04.18 09:00buy stop1680.581.22721.22461.2290
4352006.04.18 10:40sell1670.581.22321.22581.2214
4362006.04.18 12:19s/l1670.581.22581.22581.2214-150.8011426.93
4372006.04.18 12:31buy1680.581.22721.22461.2290
4382006.04.18 15:00sell stop1690.571.22321.22581.2214
4392006.04.18 15:00buy stop1700.571.22721.22461.2290
4402006.04.18 15:36buy1700.571.22721.22461.2290
4412006.04.18 15:52t/p1680.581.22901.22461.2290104.4011531.33
4422006.04.18 15:52t/p1700.571.22901.22461.2290102.6011633.93
4432006.04.19 09:00delete1690.571.22321.22581.2214
4442006.04.19 09:00sell stop1710.581.23211.23471.2303
4452006.04.19 09:00buy stop1720.581.23611.23351.2379
4462006.04.19 09:52buy1720.581.23611.23351.2379
4472006.04.19 14:09s/l1720.581.23351.23351.2379-150.8011483.13
4482006.04.19 15:00delete1710.581.23211.23471.2303
4492006.04.19 15:00sell stop1730.571.23211.23471.2303
4502006.04.19 15:00buy stop1740.571.23611.23351.2379
4512006.04.19 15:37sell1730.571.23211.23471.2303
4522006.04.19 16:08t/p1730.571.23031.23471.2303102.6011585.73
4532006.04.19 19:09buy1740.571.23611.23351.2379
4542006.04.19 19:24t/p1740.571.23791.23351.2379102.6011688.33
4552006.04.21 09:00sell stop1750.581.22961.23221.2278
4562006.04.21 09:00buy stop1760.581.23361.23101.2354
4572006.04.21 09:07sell1750.581.22961.23221.2278
4582006.04.21 09:37t/p1750.581.22781.23221.2278104.4011792.73
4592006.04.21 11:09buy1760.581.23361.23101.2354
4602006.04.21 14:06s/l1760.581.23101.23101.2354-150.8011641.93
4612006.04.21 15:00sell stop1770.581.22961.23221.2278
4622006.04.21 15:00buy stop1780.581.23361.23101.2354
4632006.04.21 15:54buy1780.581.23361.23101.2354
4642006.04.21 17:24s/l1780.581.23101.23101.2354-150.8011491.13
4652006.04.24 09:00delete1770.581.22961.23221.2278
4662006.04.24 09:00sell stop1790.571.23331.23591.2315
4672006.04.24 09:00buy stop1800.571.23731.23471.2391
4682006.04.24 09:36buy1800.571.23731.23471.2391
4692006.04.24 09:54t/p1800.571.23911.23471.2391102.6011593.73
4702006.04.24 17:03sell1790.571.23331.23591.2315
4712006.04.24 17:50s/l1790.571.23591.23591.2315-148.2011445.53
4722006.04.25 09:00sell stop1810.571.23721.23981.2354
4732006.04.25 09:00buy stop1820.571.24121.23861.2430
4742006.04.25 11:00buy1820.571.24121.23861.2430
4752006.04.25 11:09s/l1820.571.23861.23861.2430-148.2011297.33
4762006.04.25 15:00delete1810.571.23721.23981.2354
4772006.04.25 15:00sell stop1830.561.23721.23981.2354
4782006.04.25 15:00buy stop1840.561.24121.23861.2430
4792006.04.25 15:04buy1840.561.24121.23861.2430
4802006.04.25 15:22t/p1840.561.24301.23861.2430100.8011398.13
4812006.04.25 17:24sell1830.561.23721.23981.2354
4822006.04.25 17:50s/l1830.561.23981.23981.2354-145.6011252.53
4832006.04.26 09:00sell stop1850.561.24111.24371.2393
4842006.04.26 09:00buy stop1860.561.24511.24251.2469
4852006.04.26 09:45sell1850.561.24111.24371.2393
4862006.04.26 15:00delete1860.561.24511.24251.2469
4872006.04.26 15:00sell stop1870.561.24111.24371.2393
4882006.04.26 15:00buy stop1880.561.24511.24251.2469
4892006.04.26 15:34sell1870.561.24111.24371.2393
4902006.04.26 15:39t/p1850.561.23931.24371.2393100.8011353.33
4912006.04.26 15:39t/p1870.561.23931.24371.2393100.8011454.13
4922006.04.26 16:24buy1880.561.24511.24251.2469
4932006.04.26 17:00s/l1880.561.24251.24251.2469-145.6011308.53
4942006.04.27 09:00sell stop1890.571.24321.24581.2414
4952006.04.27 09:00buy stop1900.571.24721.24461.2490
4962006.04.27 10:54sell1890.571.24321.24581.2414
4972006.04.27 14:39t/p1890.571.24141.24581.2414102.6011411.13
4982006.04.27 17:06buy1900.571.24721.24461.2490
4992006.04.27 17:09t/p1900.571.24901.24461.2490102.6011513.73
5002006.04.28 09:00sell stop1910.581.25131.25391.2495
5012006.04.28 09:00buy stop1920.581.25531.25271.2571
5022006.04.28 09:24buy1920.581.25531.25271.2571
5032006.04.28 09:45s/l1920.581.25271.25271.2571-150.8011362.93
5042006.04.28 15:00delete1910.581.25131.25391.2495
5052006.04.28 15:00sell stop1930.571.25131.25391.2495
5062006.04.28 15:00buy stop1940.571.25531.25271.2571
5072006.04.28 15:36buy1940.571.25531.25271.2571
5082006.04.28 16:51t/p1940.571.25711.25271.2571102.6011465.53
5092006.05.01 09:00delete1930.571.25131.25391.2495
5102006.05.01 09:00sell stop1950.571.26011.26271.2583
5112006.05.01 09:00buy stop1960.571.26411.26151.2659
5122006.05.01 09:46buy1960.571.26411.26151.2659
5132006.05.01 11:22s/l1960.571.26151.26151.2659-148.2011317.33
5142006.05.01 15:00delete1950.571.26011.26271.2583
5152006.05.01 15:00sell stop1970.571.26011.26271.2583
5162006.05.01 15:00buy stop1980.571.26411.26151.2659
5172006.05.01 15:09buy1980.571.26411.26151.2659
5182006.05.01 15:51t/p1980.571.26591.26151.2659102.6011419.93
5192006.05.01 18:39sell1970.571.26011.26271.2583
5202006.05.01 20:25s/l1970.571.26271.26271.2583-148.2011271.73
5212006.05.02 09:00buy stop1990.561.26061.25801.2624
5222006.05.02 10:39buy1990.561.26061.25801.2624
5232006.05.02 11:37t/p1990.561.26241.25801.2624100.8011372.53
5242006.05.03 15:00sell stop2000.571.25981.26241.2580
5252006.05.03 15:00buy stop2010.571.26381.26121.2656
5262006.05.03 15:24buy2010.571.26381.26121.2656
5272006.05.03 16:09s/l2010.571.26121.26121.2656-148.2011224.33
5282006.05.03 17:39sell2000.571.25981.26241.2580
5292006.05.03 18:06s/l2000.571.26241.26241.2580-148.2011076.13
5302006.05.04 09:00sell stop2020.551.26081.26341.2590
5312006.05.04 09:00buy stop2030.551.26481.26221.2666
5322006.05.04 09:22sell2020.551.26081.26341.2590
5332006.05.04 10:09t/p2020.551.25901.26341.259099.0011175.13
5342006.05.04 16:54buy2030.551.26481.26221.2666
5352006.05.04 17:09t/p2030.551.26661.26221.266699.0011274.13
5362006.05.05 09:00sell stop2040.561.26761.27021.2658
5372006.05.05 09:00buy stop2050.561.27161.26901.2734
5382006.05.05 10:07sell2040.561.26761.27021.2658
5392006.05.05 10:51s/l2040.561.27021.27021.2658-145.6011128.53
5402006.05.05 15:00delete2050.561.27161.26901.2734
5412006.05.05 15:00sell stop2060.561.26761.27021.2658
5422006.05.05 15:00buy stop2070.561.27161.26901.2734
5432006.05.05 15:34buy2070.561.27161.26901.2734
5442006.05.05 15:36t/p2070.561.27341.26901.2734100.8011229.33
5452006.05.08 09:00delete2060.561.26761.27021.2658
5462006.05.08 09:00sell stop2080.561.27121.27381.2694
5472006.05.08 09:00buy stop2090.561.27521.27261.2770
5482006.05.08 09:54buy2090.561.27521.27261.2770
5492006.05.08 11:22t/p2090.561.27701.27261.2770100.8011330.13
5502006.05.08 16:54sell2080.561.27121.27381.2694
5512006.05.09 03:09t/p2080.561.26941.27381.2694103.6611433.79
5522006.05.09 09:00sell stop2100.571.26911.27171.2673
5532006.05.09 09:00buy stop2110.571.27311.27051.2749
5542006.05.09 09:09sell2100.571.26911.27171.2673
5552006.05.09 09:54t/p2100.571.26731.27171.2673102.6011536.39
5562006.05.09 15:00delete2110.571.27311.27051.2749
5572006.05.09 15:00buy stop2120.581.27311.27051.2749
5582006.05.09 16:24buy2120.581.27311.27051.2749
5592006.05.09 17:04t/p2120.581.27491.27051.2749104.4011640.79
5602006.05.10 09:00sell stop2130.581.27391.27651.2721
5612006.05.10 09:00buy stop2140.581.27791.27531.2797
5622006.05.10 09:49buy2140.581.27791.27531.2797
5632006.05.10 09:54t/p2140.581.27971.27531.2797104.4011745.19
5642006.05.11 04:07sell2130.581.27391.27651.2721
5652006.05.11 04:25t/p2130.581.27211.27651.2721104.4011849.59
5662006.05.15 09:00sell stop2150.591.29101.29361.2892
5672006.05.15 09:00buy stop2160.591.29501.29241.2968
5682006.05.15 09:22sell2150.591.29101.29361.2892
5692006.05.15 10:07t/p2150.591.28921.29361.2892106.2011955.79
5702006.05.16 09:00delete2160.591.29501.29241.2968
5712006.05.16 09:00sell stop2170.601.27791.28051.2761
5722006.05.17 09:00delete2170.601.27791.28051.2761
5732006.05.17 09:00sell stop2180.601.28381.28641.2820
5742006.05.17 16:52sell2180.601.28381.28641.2820
5752006.05.17 17:21t/p2180.601.28201.28641.2820108.0012063.79
5762006.05.18 09:00sell stop2190.601.27251.27511.2707
5772006.05.18 09:00buy stop2200.601.27651.27391.2783
5782006.05.18 10:21buy2200.601.27651.27391.2783
5792006.05.18 11:21t/p2200.601.27831.27391.2783108.0012171.79
5802006.05.19 09:00delete2190.601.27251.27511.2707
5812006.05.19 09:00sell stop2210.611.28231.28491.2805
5822006.05.19 09:00buy stop2220.611.28631.28371.2881
5832006.05.19 09:22sell2210.611.28231.28491.2805
5842006.05.19 10:19t/p2210.611.28051.28491.2805109.8012281.59
5852006.05.22 15:00delete2220.611.28631.28371.2881
5862006.05.22 15:00sell stop2230.611.27511.27771.2733
5872006.05.22 15:00buy stop2240.611.27911.27651.2809
5882006.05.22 15:09sell2230.611.27511.27771.2733
5892006.05.22 15:39s/l2230.611.27771.27771.2733-158.6012122.99
5902006.05.22 16:52buy2240.611.27911.27651.2809
5912006.05.22 17:22t/p2240.611.28091.27651.2809109.8012232.79
5922006.05.23 09:00sell stop2250.611.28461.28721.2828
5932006.05.23 09:00buy stop2260.611.28861.28601.2904
5942006.05.23 09:09sell2250.611.28461.28721.2828
5952006.05.23 10:39t/p2250.611.28281.28721.2828109.8012342.59
5962006.05.23 15:00delete2260.611.28861.28601.2904
5972006.05.23 15:00sell stop2270.621.28461.28721.2828
5982006.05.23 15:00buy stop2280.621.28861.28601.2904
5992006.05.23 15:07sell2270.621.28461.28721.2828
6002006.05.23 16:22t/p2270.621.28281.28721.2828111.6012454.19
6012006.05.24 15:45buy2280.621.28861.28601.2904
6022006.05.24 16:04s/l2280.621.28601.28601.2904-161.2012292.99
6032006.05.25 09:00sell stop2290.611.27361.27621.2718
6042006.05.25 09:00buy stop2300.611.27761.27501.2794
6052006.05.25 09:20buy2300.611.27761.27501.2794
6062006.05.25 11:39t/p2300.611.27941.27501.2794109.8012402.79
6072006.05.25 15:00delete2290.611.27361.27621.2718
6082006.05.25 15:00sell stop2310.621.27361.27621.2718
6092006.05.25 15:00buy stop2320.621.27761.27501.2794
6102006.05.25 15:34buy2320.621.27761.27501.2794
6112006.05.25 15:39t/p2320.621.27941.27501.2794111.6012514.39
6122006.05.26 15:00delete2310.621.27361.27621.2718
6132006.05.26 15:00sell stop2330.631.27771.28031.2759
6142006.05.26 15:00buy stop2340.631.28171.27911.2835
6152006.05.26 15:38buy2340.631.28171.27911.2835
6162006.05.26 16:22s/l2340.631.27911.27911.2835-163.8012350.59
6172006.05.26 16:24sell2330.631.27771.28031.2759
6182006.05.26 16:36t/p2330.631.27591.28031.2759113.4012463.99
6192006.05.29 09:00sell stop2350.621.27071.27331.2689
6202006.05.31 09:00delete2350.621.27071.27331.2689
6212006.05.31 09:00sell stop2360.621.28511.28771.2833
6222006.05.31 09:00buy stop2370.621.28911.28651.2909
6232006.05.31 09:25buy2370.621.28911.28651.2909
6242006.05.31 11:07s/l2370.621.28651.28651.2909-161.2012302.79
6252006.05.31 14:40sell2360.621.28511.28771.2833
6262006.05.31 15:00sell stop2380.621.28511.28771.2833
6272006.05.31 15:00buy stop2390.621.28911.28651.2909
6282006.05.31 16:09s/l2360.621.28771.28771.2833-161.2012141.59
6292006.05.31 16:37sell2380.621.28511.28771.2833
6302006.05.31 18:09t/p2380.621.28331.28771.2833111.6012253.19
6312006.06.02 09:00delete2390.621.28911.28651.2909
6322006.06.02 09:00sell stop2400.611.27831.28091.2765
6332006.06.02 09:00buy stop2410.611.28231.27971.2841
6342006.06.02 13:22buy2410.611.28231.27971.2841
6352006.06.02 15:00delete2400.611.27831.28091.2765
6362006.06.02 15:00sell stop2420.611.27831.28091.2765
6372006.06.02 15:00buy stop2430.611.28231.27971.2841
6382006.06.02 15:01buy2430.611.28231.27971.2841
6392006.06.02 15:29t/p2410.611.28411.27971.2841109.8012362.99
6402006.06.02 15:29t/p2430.611.28411.27971.2841109.8012472.79
6412006.06.05 09:00delete2420.611.27831.28091.2765
6422006.06.05 09:00sell stop2440.621.29071.29331.2889
6432006.06.05 23:24sell2440.621.29071.29331.2889
6442006.06.06 04:09t/p2440.621.28891.29331.2889114.7712587.55
6452006.06.06 09:00sell stop2450.631.28891.29151.2871
6462006.06.06 09:00buy stop2460.631.29291.29031.2947
6472006.06.06 09:54buy2460.631.29291.29031.2947
6482006.06.06 11:49s/l2460.631.29031.29031.2947-163.8012423.75
6492006.06.06 12:39sell2450.631.28891.29151.2871
6502006.06.06 13:21t/p2450.631.28711.29151.2871113.4012537.15
6512006.06.07 09:00buy stop2470.631.28531.28271.2871
6522006.06.08 09:00delete2470.631.28531.28271.2871
6532006.06.08 09:00sell stop2480.631.27671.27931.2749
6542006.06.08 09:00buy stop2490.631.28071.27811.2825
6552006.06.08 09:39sell2480.631.27671.27931.2749
6562006.06.08 10:24t/p2480.631.27491.27931.2749113.4012650.55
6572006.06.09 09:00delete2490.631.28071.27811.2825
6582006.06.09 09:00sell stop2500.631.26331.26591.2615
6592006.06.09 09:00buy stop2510.631.26731.26471.2691
6602006.06.09 09:09sell2500.631.26331.26591.2615
6612006.06.09 10:09s/l2500.631.26591.26591.2615-163.8012486.75
6622006.06.09 12:39buy2510.631.26731.26471.2691
6632006.06.09 15:00sell stop2520.621.26331.26591.2615
6642006.06.09 15:00buy stop2530.621.26731.26471.2691
6652006.06.09 15:34s/l2510.631.26471.26471.2691-163.8012322.95
6662006.06.09 15:36sell2520.621.26331.26591.2615
6672006.06.09 15:39t/p2520.621.26151.26591.2615111.6012434.55
6682006.06.09 16:30buy2530.621.26731.26471.2691
6692006.06.09 17:39s/l2530.621.26471.26471.2691-161.2012273.35
6702006.06.12 09:00sell stop2540.611.26141.26401.2596
6712006.06.12 09:00buy stop2550.611.26541.26281.2672
6722006.06.12 09:39buy2550.611.26541.26281.2672
6732006.06.12 10:09s/l2550.611.26281.26281.2672-158.6012114.75
6742006.06.12 10:54sell2540.611.26141.26401.2596
6752006.06.12 14:21t/p2540.611.25961.26401.2596109.8012224.55
6762006.06.13 09:00sell stop2560.611.25671.25931.2549
6772006.06.13 09:00buy stop2570.611.26071.25811.2625
6782006.06.13 09:09sell2560.611.25671.25931.2549
6792006.06.13 11:24s/l2560.611.25931.25931.2549-158.6012065.95
6802006.06.13 13:23buy2570.611.26071.25811.2625
6812006.06.13 13:54s/l2570.611.25811.25811.2625-158.6011907.35
6822006.06.13 15:00sell stop2580.601.25671.25931.2549
6832006.06.13 15:00buy stop2590.601.26071.25811.2625
6842006.06.13 15:22sell2580.601.25671.25931.2549
6852006.06.13 15:39t/p2580.601.25491.25931.2549108.0012015.35
6862006.06.13 16:39buy2590.601.26071.25811.2625
6872006.06.13 17:21s/l2590.601.25811.25811.2625-156.0011859.35
6882006.06.15 09:00sell stop2600.591.25761.26021.2558
6892006.06.16 09:00delete2600.591.25761.26021.2558
6902006.06.16 09:00sell stop2610.591.26131.26391.2595
6912006.06.16 09:00buy stop2620.591.26531.26271.2671
6922006.06.16 09:07buy2620.591.26531.26271.2671
6932006.06.16 11:09t/p2620.591.26711.26271.2671106.2011965.55
6942006.06.19 03:54sell2610.591.26131.26391.2595
6952006.06.19 04:09t/p2610.591.25951.26391.2595106.2012071.75
6962006.06.20 09:00sell stop2630.601.25581.25841.2540
6972006.06.20 09:00buy stop2640.601.25981.25721.2616
6982006.06.20 10:09buy2640.601.25981.25721.2616
6992006.06.20 11:24s/l2640.601.25721.25721.2616-156.0011915.75
7002006.06.20 12:54sell2630.601.25581.25841.2540
7012006.06.20 15:00sell stop2650.601.25581.25841.2540
7022006.06.20 15:00buy stop2660.601.25981.25721.2616
7032006.06.20 15:04sell2650.601.25581.25841.2540
7042006.06.20 15:39t/p2630.601.25401.25841.2540108.0012023.75
7052006.06.20 15:39t/p2650.601.25401.25841.2540108.0012131.75
7062006.06.20 20:04buy2660.601.25981.25721.2616
7072006.06.20 20:09t/p2660.601.26161.25721.2616108.0012239.75
7082006.06.22 09:00sell stop2670.611.26401.26661.2622
7092006.06.22 09:00buy stop2680.611.26801.26541.2698
7102006.06.22 09:31buy2680.611.26801.26541.2698
7112006.06.22 10:09s/l2680.611.26541.26541.2698-158.6012081.15
7122006.06.22 10:52sell2670.611.26401.26661.2622
7132006.06.22 13:21t/p2670.611.26221.26661.2622109.8012190.95
7142006.06.23 09:00sell stop2690.611.25591.25851.2541
7152006.06.23 09:00buy stop2700.611.25991.25731.2617
7162006.06.23 11:09sell2690.611.25591.25851.2541
7172006.06.23 13:15t/p2690.611.25411.25851.2541109.8012300.75
7182006.06.26 09:00delete2700.611.25991.25731.2617
7192006.06.26 09:00sell stop2710.621.24931.25191.2475
7202006.06.26 09:00buy stop2720.621.25331.25071.2551
7212006.06.26 10:04buy2720.621.25331.25071.2551
7222006.06.26 10:19t/p2720.621.25511.25071.2551111.6012412.35
7232006.06.27 09:00delete2710.621.24931.25191.2475
7242006.06.27 09:00sell stop2730.621.25621.25881.2544
7252006.06.27 09:00buy stop2740.621.26021.25761.2620
7262006.06.27 09:00buy2740.621.26021.25761.2620
7272006.06.27 11:18s/l2740.621.25761.25761.2620-161.2012251.15
7282006.06.27 15:00delete2730.621.25621.25881.2544
7292006.06.27 15:00sell stop2750.611.25621.25881.2544
7302006.06.27 15:00buy stop2760.611.26021.25761.2620
7312006.06.27 16:07buy2760.611.26021.25761.2620
7322006.06.27 23:09s/l2760.611.25761.25761.2620-158.6012092.55
7332006.06.28 09:00delete2750.611.25621.25881.2544
7342006.06.28 09:00sell stop2770.601.25601.25861.2542
7352006.06.28 09:00buy stop2780.601.26001.25741.2618
7362006.06.28 10:09sell2770.601.25601.25861.2542
7372006.06.28 15:00delete2780.601.26001.25741.2618
7382006.06.28 15:00sell stop2790.601.25601.25861.2542
7392006.06.28 15:00buy stop2800.601.26001.25741.2618
7402006.06.28 15:24sell2790.601.25601.25861.2542
7412006.06.28 17:24t/p2770.601.25421.25861.2542108.0012200.55
7422006.06.28 17:24t/p2790.601.25421.25861.2542108.0012308.55
7432006.06.29 09:00delete2800.601.26001.25741.2618
7442006.06.29 09:00sell stop2810.621.25371.25631.2519
7452006.06.29 09:00buy stop2820.621.25771.25511.2595
7462006.06.29 11:24sell2810.621.25371.25631.2519
7472006.06.29 21:18s/l2810.621.25631.25631.2519-161.2012147.35
7482006.06.29 21:21buy2820.621.25771.25511.2595
7492006.06.29 21:21t/p2820.621.25951.25511.2595111.6012258.95
7502006.07.03 09:00sell stop2830.611.27681.27941.2750
7512006.07.03 09:00buy stop2840.611.28081.27821.2826
7522006.07.03 11:24sell2830.611.27681.27941.2750
7532006.07.03 13:37s/l2830.611.27941.27941.2750-158.6012100.35
7542006.07.03 14:24buy2840.611.28081.27821.2826
7552006.07.03 15:00sell stop2850.611.27681.27941.2750
7562006.07.03 15:00buy stop2860.611.28081.27821.2826
7572006.07.03 15:39s/l2840.611.27821.27821.2826-158.6011941.75
7582006.07.03 17:07buy2860.611.28081.27821.2826
7592006.07.03 18:15s/l2860.611.27821.27821.2826-158.6011783.15
7602006.07.04 09:00delete2850.611.27681.27941.2750
7612006.07.04 09:00sell stop2870.591.27831.28091.2765
7622006.07.04 09:00buy stop2880.591.28231.27971.2841
7632006.07.04 15:00delete2870.591.27831.28091.2765
7642006.07.04 15:00sell stop2890.591.27831.28091.2765
7652006.07.04 15:00buy stop2900.591.28231.27971.2841
7662006.07.05 01:07sell2890.591.27831.28091.2765
7672006.07.05 07:54s/l2890.591.28091.28091.2765-153.4011629.75
7682006.07.05 08:34buy2880.591.28231.27971.2841
7692006.07.05 08:34buy2900.591.28231.27971.2841
7702006.07.05 09:37s/l2880.591.27971.27971.2841-153.4011476.35
7712006.07.05 09:37s/l2900.591.27971.27971.2841-153.4011322.95
7722006.07.05 15:00sell stop2910.571.27801.28061.2762
7732006.07.05 15:00buy stop2920.571.28201.27941.2838
7742006.07.05 15:19sell2910.571.27801.28061.2762
7752006.07.05 15:24t/p2910.571.27621.28061.2762102.6011425.55
7762006.07.06 09:00delete2920.571.28201.27941.2838
7772006.07.06 09:00sell stop2930.571.27071.27331.2689
7782006.07.06 09:00buy stop2940.571.27471.27211.2765
7792006.07.06 10:09buy2940.571.27471.27211.2765
7802006.07.06 15:36t/p2940.571.27651.27211.2765102.6011528.15
7812006.07.07 09:00delete2930.571.27071.27331.2689
7822006.07.07 09:00sell stop2950.581.27601.27861.2742
7832006.07.07 09:00buy stop2960.581.28001.27741.2818
7842006.07.07 15:00delete2950.581.27601.27861.2742
7852006.07.07 15:00sell stop2970.581.27601.27861.2742
7862006.07.07 15:00buy stop2980.581.28001.27741.2818
7872006.07.07 15:21buy2960.581.28001.27741.2818
7882006.07.07 15:21buy2980.581.28001.27741.2818
7892006.07.07 15:30t/p2960.581.28181.27741.2818104.4011632.55
7902006.07.07 15:30t/p2980.581.28181.27741.2818104.4011736.95
7912006.07.10 14:07sell2970.581.27601.27861.2742
7922006.07.10 15:36t/p2970.581.27421.27861.2742104.4011841.35
7932006.07.11 09:00sell stop2990.591.27121.27381.2694
7942006.07.11 09:00buy stop3000.591.27521.27261.2770
7952006.07.11 09:54sell2990.591.27121.27381.2694
7962006.07.11 10:37s/l2990.591.27381.27381.2694-153.4011687.95
7972006.07.11 11:29buy3000.591.27521.27261.2770
7982006.07.11 15:00sell stop3010.581.27121.27381.2694
7992006.07.11 15:00buy stop3020.581.27521.27261.2770
8002006.07.11 16:06s/l3000.591.27261.27261.2770-153.4011534.55
8012006.07.11 16:24buy3020.581.27521.27261.2770
8022006.07.11 21:39t/p3020.581.27701.27261.2770104.4011638.95
8032006.07.12 09:00delete3010.581.27121.27381.2694
8042006.07.12 09:00sell stop3030.581.27571.27831.2739
8052006.07.12 09:00buy stop3040.581.27971.27711.2815
8062006.07.12 10:39sell3030.581.27571.27831.2739
8072006.07.12 12:52t/p3030.581.27391.27831.2739104.4011743.35
8082006.07.13 09:00delete3040.581.27971.27711.2815
8092006.07.13 09:00sell stop3050.591.26831.27091.2665
8102006.07.13 09:00buy stop3060.591.27231.26971.2741
8112006.07.13 10:05buy3060.591.27231.26971.2741
8122006.07.13 13:07s/l3060.591.26971.26971.2741-153.4011589.95
8132006.07.13 14:25sell3050.591.26831.27091.2665
8142006.07.13 15:00sell stop3070.581.26831.27091.2665
8152006.07.13 15:00buy stop3080.581.27231.26971.2741
8162006.07.13 15:39s/l3050.591.27091.27091.2665-153.4011436.55
8172006.07.13 17:09buy3080.581.27231.26971.2741
8182006.07.13 17:39s/l3080.581.26971.26971.2741-150.8011285.75
8192006.07.13 18:09sell3070.581.26831.27091.2665
8202006.07.14 09:00sell stop3090.561.26721.26981.2654
8212006.07.14 09:00buy stop3100.561.27121.26861.2730
8222006.07.14 09:19sell3090.561.26721.26981.2654
8232006.07.14 09:22t/p3070.581.26651.27091.2665107.3611393.12
8242006.07.14 09:24t/p3090.561.26541.26981.2654100.8011493.92
8252006.07.18 09:00delete3100.561.27121.26861.2730
8262006.07.18 09:00sell stop3110.571.24971.25231.2479
8272006.07.18 09:00buy stop3120.571.25371.25111.2555
8282006.07.18 09:09buy3120.571.25371.25111.2555
8292006.07.18 12:06s/l3120.571.25111.25111.2555-148.2011345.72
8302006.07.18 12:09sell3110.571.24971.25231.2479
8312006.07.18 12:45s/l3110.571.25231.25231.2479-148.2011197.52
8322006.07.18 15:00sell stop3130.561.24971.25231.2479
8332006.07.18 15:00buy stop3140.561.25371.25111.2555
8342006.07.18 15:09buy3140.561.25371.25111.2555
8352006.07.18 16:16t/p3140.561.25551.25111.2555100.8011298.32
8362006.07.18 17:24sell3130.561.24971.25231.2479
8372006.07.18 17:45t/p3130.561.24791.25231.2479100.8011399.12
8382006.07.19 09:00sell stop3150.571.24841.25101.2466
8392006.07.19 09:00buy stop3160.571.25241.24981.2542
8402006.07.19 11:01sell3150.571.24841.25101.2466
8412006.07.19 15:00delete3160.571.25241.24981.2542
8422006.07.19 15:00sell stop3170.571.24841.25101.2466
8432006.07.19 15:00buy stop3180.571.25241.24981.2542
8442006.07.19 15:09sell3170.571.24841.25101.2466
8452006.07.19 15:39t/p3150.571.24661.25101.2466102.6011501.72
8462006.07.19 15:39t/p3170.571.24661.25101.2466102.6011604.32
8472006.07.19 17:04buy3180.571.25241.24981.2542
8482006.07.19 17:06t/p3180.571.25421.24981.2542102.6011706.92
8492006.07.20 09:00sell stop3190.591.25691.25951.2551
8502006.07.21 09:00delete3190.591.25691.25951.2551
8512006.07.21 09:00sell stop3200.591.26111.26371.2593
8522006.07.21 09:00buy stop3210.591.26511.26251.2669
8532006.07.21 09:39buy3210.591.26511.26251.2669
8542006.07.21 10:40t/p3210.591.26691.26251.2669106.2011813.12
8552006.07.24 11:46sell3200.591.26111.26371.2593
8562006.07.24 15:19s/l3200.591.26371.26371.2593-153.4011659.72
8572006.07.25 15:00sell stop3220.581.26131.26391.2595
8582006.07.25 15:00buy stop3230.581.26531.26271.2671
8592006.07.25 16:40buy3230.581.26531.26271.2671
8602006.07.25 17:09s/l3230.581.26271.26271.2671-150.8011508.92
8612006.07.25 17:24sell3220.581.26131.26391.2595
8622006.07.25 18:20t/p3220.581.25951.26391.2595104.4011613.32
8632006.07.26 09:00sell stop3240.581.25601.25861.2542
8642006.07.26 09:00buy stop3250.581.26001.25741.2618
8652006.07.26 09:09sell3240.581.25601.25861.2542
8662006.07.26 10:05s/l3240.581.25861.25861.2542-150.8011462.52
8672006.07.26 13:16buy3250.581.26001.25741.2618
8682006.07.26 15:00sell stop3260.571.25601.25861.2542
8692006.07.26 15:00buy stop3270.571.26001.25741.2618
8702006.07.26 15:52buy3270.571.26001.25741.2618
8712006.07.26 17:25t/p3250.581.26181.25741.2618104.4011566.92
8722006.07.26 17:25t/p3270.571.26181.25741.2618102.6011669.52
8732006.07.28 09:00delete3260.571.25601.25861.2542
8742006.07.28 09:00sell stop3280.581.26791.27051.2661
8752006.07.28 09:00buy stop3290.581.27191.26931.2737
8762006.07.28 13:39sell3280.581.26791.27051.2661
8772006.07.28 15:36s/l3280.581.27051.27051.2661-150.8011518.72
8782006.07.28 15:37buy3290.581.27191.26931.2737
8792006.07.28 15:39t/p3290.581.27371.26931.2737104.4011623.12
8802006.07.31 09:00sell stop3300.581.27351.27611.2717
8812006.07.31 09:00buy stop3310.581.27751.27491.2793
8822006.07.31 14:45buy3310.581.27751.27491.2793
8832006.07.31 15:00delete3300.581.27351.27611.2717
8842006.07.31 15:00sell stop3320.581.27351.27611.2717
8852006.07.31 15:00buy stop3330.581.27751.27491.2793
8862006.07.31 15:25buy3330.581.27751.27491.2793
8872006.07.31 18:09s/l3310.581.27491.27491.2793-150.8011472.32
8882006.07.31 18:09s/l3330.581.27491.27491.2793-150.8011321.52
8892006.08.01 04:55sell3320.581.27351.27611.2717
8902006.08.01 13:45s/l3320.581.27611.27611.2717-150.8011170.72
8912006.08.01 15:00sell stop3340.561.27501.27761.2732
8922006.08.01 15:00buy stop3350.561.27901.27641.2808
8932006.08.01 15:39sell3340.561.27501.27761.2732
8942006.08.01 17:24t/p3340.561.27321.27761.2732100.8011271.52
8952006.08.01 19:04buy3350.561.27901.27641.2808
8962006.08.01 19:09t/p3350.561.28081.27641.2808100.8011372.32
8972006.08.02 09:00sell stop3360.571.28081.28341.2790
8982006.08.02 09:00buy stop3370.571.28481.28221.2866
8992006.08.02 10:54sell3360.571.28081.28341.2790
9002006.08.02 15:25t/p3360.571.27901.28341.2790102.6011474.92
9012006.08.03 15:00delete3370.571.28481.28221.2866
9022006.08.03 15:00sell stop3380.571.27661.27921.2748
9032006.08.03 15:00buy stop3390.571.28061.27801.2824
9042006.08.03 15:34buy3390.571.28061.27801.2824
9052006.08.03 15:39t/p3390.571.28241.27801.2824102.6011577.52
9062006.08.03 18:09sell3380.571.27661.27921.2748
9072006.08.03 19:34s/l3380.571.27921.27921.2748-148.2011429.32
9082006.08.04 09:00sell stop3400.571.27861.28121.2768
9092006.08.04 09:00buy stop3410.571.28261.28001.2844
9102006.08.04 10:54sell3400.571.27861.28121.2768
9112006.08.04 15:00delete3410.571.28261.28001.2844
9122006.08.04 15:00sell stop3420.571.27861.28121.2768
9132006.08.04 15:00buy stop3430.571.28261.28001.2844
9142006.08.04 15:24s/l3400.571.28121.28121.2768-148.2011281.12
9152006.08.04 15:34buy3430.571.28261.28001.2844
9162006.08.04 15:36t/p3430.571.28441.28001.2844102.6011383.72
9172006.08.07 09:00delete3420.571.27861.28121.2768
9182006.08.07 09:00sell stop3440.571.28591.28851.2841
9192006.08.07 09:00buy stop3450.571.28991.28731.2917
9202006.08.07 10:24sell3440.571.28591.28851.2841
9212006.08.07 20:24t/p3440.571.28411.28851.2841102.6011486.32
9222006.08.08 09:00delete3450.571.28991.28731.2917
9232006.08.08 09:00buy stop3460.571.28601.28341.2878
9242006.08.08 15:00delete3460.571.28601.28341.2878
9252006.08.08 15:00sell stop3470.571.28201.28461.2802
9262006.08.08 15:00buy stop3480.571.28601.28341.2878
9272006.08.08 21:06buy3480.571.28601.28341.2878
9282006.08.08 21:09t/p3480.571.28781.28341.2878102.6011588.92
9292006.08.08 21:24sell3470.571.28201.28461.2802
9302006.08.08 21:36s/l3470.571.28461.28461.2802-148.2011440.72
9312006.08.10 09:00sell stop3490.571.28411.28671.2823
9322006.08.10 15:00delete3490.571.28411.28671.2823
9332006.08.10 15:00sell stop3500.571.28411.28671.2823
9342006.08.10 15:00buy stop3510.571.28811.28551.2899
9352006.08.10 15:37sell3500.571.28411.28671.2823
9362006.08.10 16:39t/p3500.571.28231.28671.2823102.6011543.32
9372006.08.11 09:00delete3510.571.28811.28551.2899
9382006.08.11 09:00sell stop3520.581.27731.27991.2755
9392006.08.11 09:00buy stop3530.581.28131.27871.2831
9402006.08.11 09:15sell3520.581.27731.27991.2755
9412006.08.11 09:24t/p3520.581.27551.27991.2755104.4011647.72
9422006.08.11 15:00delete3530.581.28131.27871.2831
9432006.08.11 15:00sell stop3540.581.27731.27991.2755
9442006.08.11 15:00buy stop3550.581.28131.27871.2831
9452006.08.11 15:07sell3540.581.27731.27991.2755
9462006.08.11 15:36t/p3540.581.27551.27991.2755104.4011752.12
9472006.08.14 09:00delete3550.581.28131.27871.2831
9482006.08.14 09:00sell stop3560.591.27081.27341.2690
9492006.08.14 15:00delete3560.591.27081.27341.2690
9502006.08.14 15:00sell stop3570.591.27081.27341.2690
9512006.08.14 15:00buy stop3580.591.27481.27221.2766
9522006.08.14 15:24sell3570.591.27081.27341.2690
9532006.08.14 15:51s/l3570.591.27341.27341.2690-153.4011598.72
9542006.08.14 16:39buy3580.591.27481.27221.2766
9552006.08.14 20:51s/l3580.591.27221.27221.2766-153.4011445.32
9562006.08.15 15:00sell stop3590.571.26931.27191.2675
9572006.08.15 15:00buy stop3600.571.27331.27071.2751
9582006.08.15 15:34buy3600.571.27331.27071.2751
9592006.08.15 15:37t/p3600.571.27511.27071.2751102.6011547.92
9602006.08.16 09:00delete3590.571.26931.27191.2675
9612006.08.16 09:00sell stop3610.581.27661.27921.2748
9622006.08.16 09:00buy stop3620.581.28061.27801.2824
9632006.08.16 15:00delete3610.581.27661.27921.2748
9642006.08.16 15:00sell stop3630.581.27661.27921.2748
9652006.08.16 15:00buy stop3640.581.28061.27801.2824
9662006.08.16 15:34buy3620.581.28061.27801.2824
9672006.08.16 15:34buy3640.581.28061.27801.2824
9682006.08.16 15:37t/p3620.581.28241.27801.2824104.4011652.32
9692006.08.16 15:37t/p3640.581.28241.27801.2824104.4011756.72
9702006.08.17 09:00delete3630.581.27661.27921.2748
9712006.08.17 09:00sell stop3650.591.28221.28481.2804
9722006.08.17 09:00buy stop3660.591.28621.28361.2880
9732006.08.17 10:09buy3660.591.28621.28361.2880
9742006.08.17 14:50t/p3660.591.28801.28361.2880106.2011862.92
9752006.08.17 20:52sell3650.591.28221.28481.2804
9762006.08.18 09:00sell stop3670.591.28081.28341.2790
9772006.08.18 09:00buy stop3680.591.28481.28221.2866
9782006.08.18 14:22sell3670.591.28081.28341.2790
9792006.08.18 14:24t/p3650.591.28041.28481.2804109.2111972.13
9802006.08.18 15:24t/p3670.591.27901.28341.2790106.2012078.33
9812006.08.21 03:52buy3680.591.28481.28221.2866
9822006.08.21 04:21t/p3680.591.28661.28221.2866106.2012184.53
9832006.08.23 09:00sell stop3690.611.27821.28081.2764
9842006.08.23 09:00buy stop3700.611.28221.27961.2840
9852006.08.23 10:22buy3700.611.28221.27961.2840
9862006.08.23 15:00delete3690.611.27821.28081.2764
9872006.08.23 15:00sell stop3710.611.27821.28081.2764
9882006.08.23 17:04t/p3700.611.28401.27961.2840109.8012294.33
9892006.08.23 18:07sell3710.611.27821.28081.2764
9902006.08.24 04:09t/p3710.611.27641.28081.2764119.1512413.48
9912006.08.24 09:00sell stop3720.621.27671.27931.2749
9922006.08.24 09:00buy stop3730.621.28071.27811.2825
9932006.08.24 09:40sell3720.621.27671.27931.2749
9942006.08.24 11:07s/l3720.621.27931.27931.2749-161.2012252.28
9952006.08.24 11:09buy3730.621.28071.27811.2825
9962006.08.24 11:49t/p3730.621.28251.27811.2825111.6012363.88
9972006.08.25 09:00sell stop3740.621.27431.27691.2725
9982006.08.25 09:00buy stop3750.621.27831.27571.2801
9992006.08.25 15:00delete3740.621.27431.27691.2725
10002006.08.25 15:00sell stop3760.621.27431.27691.2725
10012006.08.25 15:00buy stop3770.621.27831.27571.2801
10022006.08.25 17:06sell3760.621.27431.27691.2725
10032006.08.25 18:06s/l3760.621.27691.27691.2725-161.2012202.68
10042006.08.25 18:24buy3750.621.27831.27571.2801
10052006.08.25 18:24buy3770.621.27831.27571.2801
10062006.08.25 19:09s/l3750.621.27571.27571.2801-161.2012041.48
10072006.08.25 19:09s/l3770.621.27571.27571.2801-161.2011880.28
10082006.08.30 09:00sell stop3780.591.28051.28311.2787
10092006.08.30 09:00buy stop3790.591.28451.28191.2863
10102006.08.30 09:54buy3790.591.28451.28191.2863
10112006.08.30 12:54s/l3790.591.28191.28191.2863-153.4011726.88
10122006.08.30 15:00delete3780.591.28051.28311.2787
10132006.08.30 15:00sell stop3800.591.28051.28311.2787
10142006.08.30 15:00buy stop3810.591.28451.28191.2863
10152006.08.30 16:09buy3810.591.28451.28191.2863
10162006.08.30 18:31s/l3810.591.28191.28191.2863-153.4011573.48
10172006.08.31 09:00delete3800.591.28051.28311.2787
10182006.08.31 09:00sell stop3820.581.28131.28391.2795
10192006.08.31 09:00buy stop3830.581.28531.28271.2871
10202006.08.31 10:21buy3830.581.28531.28271.2871
10212006.08.31 15:36t/p3830.581.28711.28271.2871104.4011677.88
10222006.08.31 17:22sell3820.581.28131.28391.2795
10232006.08.31 17:30t/p3820.581.27951.28391.2795104.4011782.28
10242006.09.01 09:00sell stop3840.591.27951.28211.2777
10252006.09.01 09:00buy stop3850.591.28351.28091.2853
10262006.09.01 15:00delete3840.591.27951.28211.2777
10272006.09.01 15:00sell stop3860.591.27951.28211.2777
10282006.09.01 15:00buy stop3870.591.28351.28091.2853
10292006.09.01 15:36sell3860.591.27951.28211.2777
10302006.09.01 15:39t/p3860.591.27771.28211.2777106.2011888.48
10312006.09.01 18:54buy3850.591.28351.28091.2853
10322006.09.01 18:54buy3870.591.28351.28091.2853
10332006.09.04 02:06t/p3850.591.28531.28091.2853102.5911991.07
10342006.09.04 02:06t/p3870.591.28531.28091.2853102.5912093.66
10352006.09.06 09:00sell stop3880.601.27991.28251.2781
10362006.09.06 09:00buy stop3890.601.28391.28131.2857
10372006.09.06 14:19sell3880.601.27991.28251.2781
10382006.09.06 15:30t/p3880.601.27811.28251.2781108.0012201.66
10392006.09.07 09:00delete3890.601.28391.28131.2857
10402006.09.07 09:00sell stop3900.611.27851.28111.2767
10412006.09.07 09:00buy stop3910.611.28251.27991.2843
10422006.09.07 09:45buy3910.611.28251.27991.2843
10432006.09.07 10:54s/l3910.611.27991.27991.2843-158.6012043.06
10442006.09.07 11:54sell3900.611.27851.28111.2767
10452006.09.07 13:37t/p3900.611.27671.28111.2767109.8012152.86
10462006.09.08 09:00buy stop3920.611.27541.27281.2772
10472006.09.11 09:00delete3920.611.27541.27281.2772
10482006.09.11 09:00sell stop3930.611.26571.26831.2639
10492006.09.11 09:00buy stop3940.611.26971.26711.2715
10502006.09.11 09:24buy3940.611.26971.26711.2715
10512006.09.11 11:09t/p3940.611.27151.26711.2715109.8012262.66
10522006.09.12 09:00delete3930.611.26571.26831.2639
10532006.09.12 09:00sell stop3950.611.26821.27081.2664
10542006.09.12 09:00buy stop3960.611.27221.26961.2740
10552006.09.12 09:54buy3960.611.27221.26961.2740
10562006.09.12 15:00delete3950.611.26821.27081.2664
10572006.09.12 15:00sell stop3970.611.26821.27081.2664
10582006.09.12 15:00buy stop3980.611.27221.26961.2740
10592006.09.12 15:30buy3980.611.27221.26961.2740
10602006.09.12 15:39s/l3960.611.26961.26961.2740-158.6012104.06
10612006.09.12 15:39s/l3980.611.26961.26961.2740-158.6011945.46
10622006.09.12 17:09sell3970.611.26821.27081.2664
10632006.09.13 09:00sell stop3990.601.26691.26951.2651
10642006.09.13 09:00buy stop4000.601.27091.26831.2727
10652006.09.13 15:00delete3990.601.26691.26951.2651
10662006.09.13 15:00sell stop4010.601.26691.26951.2651
10672006.09.13 15:00buy stop4020.601.27091.26831.2727
10682006.09.13 17:30sell4010.601.26691.26951.2651
10692006.09.13 18:21s/l4010.601.26951.26951.2651-156.0011789.46
10702006.09.13 18:51s/l3970.611.27081.27081.2664-155.4811633.98
10712006.09.13 18:51buy4000.601.27091.26831.2727
10722006.09.13 18:51buy4020.601.27091.26831.2727
10732006.09.14 09:00sell stop4030.581.26721.26981.2654
10742006.09.14 09:00buy stop4040.581.27121.26861.2730
10752006.09.14 09:09s/l4000.601.26831.26831.2727-167.0111466.96
10762006.09.14 09:09s/l4020.601.26831.26831.2727-167.0111299.95
10772006.09.14 13:36buy4040.581.27121.26861.2730
10782006.09.14 14:36t/p4040.581.27301.26861.2730104.4011404.35
10792006.09.15 09:00delete4030.581.26721.26981.2654
10802006.09.15 09:00sell stop4050.571.27031.27291.2685
10812006.09.15 09:00buy stop4060.571.27431.27171.2761
10822006.09.15 11:24sell4050.571.27031.27291.2685
10832006.09.15 13:18t/p4050.571.26851.27291.2685102.6011506.95
10842006.09.18 09:00delete4060.571.27431.27171.2761
10852006.09.18 09:00sell stop4070.581.26361.26621.2618
10862006.09.18 09:00buy stop4080.581.26761.26501.2694
10872006.09.18 09:20buy4080.581.26761.26501.2694
10882006.09.18 14:15s/l4080.581.26501.26501.2694-150.8011356.15
10892006.09.18 15:00delete4070.581.26361.26621.2618
10902006.09.18 15:00sell stop4090.571.26361.26621.2618
10912006.09.18 15:00buy stop4100.571.26761.26501.2694
10922006.09.18 16:00buy4100.571.26761.26501.2694
10932006.09.18 16:03t/p4100.571.26941.26501.2694102.6011458.75
10942006.09.19 09:00delete4090.571.26361.26621.2618
10952006.09.19 09:00sell stop4110.571.26861.27121.2668
10962006.09.19 09:00buy stop4120.571.27261.27001.2744
10972006.09.19 10:40sell4110.571.26861.27121.2668
10982006.09.19 11:13t/p4110.571.26681.27121.2668102.6011561.35
10992006.09.20 09:00delete4120.571.27261.27001.2744
11002006.09.20 09:00sell stop4130.581.26601.26861.2642
11012006.09.20 09:00buy stop4140.581.27001.26741.2718
11022006.09.20 15:00delete4130.581.26601.26861.2642
11032006.09.20 15:00sell stop4150.581.26601.26861.2642
11042006.09.20 15:00buy stop4160.581.27001.26741.2718
11052006.09.20 17:07buy4140.581.27001.26741.2718
11062006.09.20 17:07buy4160.581.27001.26741.2718
11072006.09.20 21:22t/p4140.581.27181.26741.2718104.4011665.75
11082006.09.20 21:22t/p4160.581.27181.26741.2718104.4011770.15
11092006.09.22 09:00delete4150.581.26601.26861.2642
11102006.09.22 09:00sell stop4170.591.27611.27871.2743
11112006.09.22 09:00buy stop4180.591.28011.27751.2819
11122006.09.22 09:17buy4180.591.28011.27751.2819
11132006.09.22 10:22t/p4180.591.28191.27751.2819106.2011876.35
11142006.09.25 15:00delete4170.591.27611.27871.2743
11152006.09.25 15:00buy stop4190.591.28081.27821.2826
11162006.09.26 09:00delete4190.591.28081.27821.2826
11172006.09.26 09:00sell stop4200.591.27291.27551.2711
11182006.09.26 09:00buy stop4210.591.27691.27431.2787
11192006.09.26 11:13sell4200.591.27291.27551.2711
11202006.09.26 12:48t/p4200.591.27111.27551.2711106.2011982.55
11212006.09.27 09:00delete4210.591.27691.27431.2787
11222006.09.27 09:00sell stop4220.601.26691.26951.2651
11232006.09.27 09:00buy stop4230.601.27091.26831.2727
11242006.09.27 15:00delete4220.601.26691.26951.2651
11252006.09.27 15:00sell stop4240.601.26691.26951.2651
11262006.09.27 15:00buy stop4250.601.27091.26831.2727
11272006.09.27 15:32buy4230.601.27091.26831.2727
11282006.09.27 15:32buy4250.601.27091.26831.2727
11292006.09.27 15:43s/l4230.601.26831.26831.2727-156.0011826.55
11302006.09.27 15:43s/l4250.601.26831.26831.2727-156.0011670.55
11312006.09.28 15:00delete4240.601.26691.26951.2651
11322006.09.28 15:00sell stop4260.581.26821.27081.2664
11332006.09.28 17:25sell4260.581.26821.27081.2664
11342006.09.28 21:42s/l4260.581.27081.27081.2664-150.8011519.75
11352006.09.29 09:00sell stop4270.581.26831.27091.2665
11362006.09.29 09:00buy stop4280.581.27231.26971.2741
11372006.09.29 09:53sell4270.581.26831.27091.2665
11382006.09.29 10:33t/p4270.581.26651.27091.2665104.4011624.15
11392006.10.02 09:00delete4280.581.27231.26971.2741
11402006.10.02 09:00sell stop4290.581.26621.26881.2644
11412006.10.02 09:00buy stop4300.581.27021.26761.2720
11422006.10.02 10:05sell4290.581.26621.26881.2644
11432006.10.02 12:32s/l4290.581.26881.26881.2644-150.8011473.35
11442006.10.02 13:18buy4300.581.27021.26761.2720
11452006.10.02 15:00sell stop4310.571.26621.26881.2644
11462006.10.02 15:00buy stop4320.571.27021.26761.2720
11472006.10.02 16:05buy4320.571.27021.26761.2720
11482006.10.02 16:33t/p4300.581.27201.26761.2720104.4011577.75
11492006.10.02 16:33t/p4320.571.27201.26761.2720102.6011680.35
11502006.10.03 09:00delete4310.571.26621.26881.2644
11512006.10.03 09:00sell stop4330.581.27201.27461.2702
11522006.10.03 15:00delete4330.581.27201.27461.2702
11532006.10.03 15:00sell stop4340.581.27201.27461.2702
11542006.10.03 15:00buy stop4350.581.27601.27341.2778
11552006.10.03 19:43sell4340.581.27201.27461.2702
11562006.10.04 09:00delete4350.581.27601.27341.2778
11572006.10.04 09:00sell stop4360.581.27101.27361.2692
11582006.10.04 09:00buy stop4370.581.27501.27241.2768
11592006.10.04 11:03sell4360.581.27101.27361.2692
11602006.10.04 11:42t/p4340.581.27021.27461.2702107.3611787.71
11612006.10.04 11:52t/p4360.581.26921.27361.2692104.4011892.11
11622006.10.05 09:00delete4370.581.27501.27241.2768
11632006.10.05 09:00sell stop4380.591.26941.27201.2676
11642006.10.05 09:00buy stop4390.591.27341.27081.2752
11652006.10.05 15:00delete4380.591.26941.27201.2676
11662006.10.05 15:00sell stop4400.591.26941.27201.2676
11672006.10.05 15:00buy stop4410.591.27341.27081.2752
11682006.10.05 15:43sell4400.591.26941.27201.2676
11692006.10.05 17:03t/p4400.591.26761.27201.2676106.2011998.31
11702006.10.06 09:00delete4390.591.27341.27081.2752
11712006.10.06 09:00sell stop4420.601.26731.26991.2655
11722006.10.06 09:00buy stop4430.601.27131.26871.2731
11732006.10.06 10:03sell4420.601.26731.26991.2655
11742006.10.06 15:30s/l4420.601.26991.26991.2655-156.0011842.31
11752006.10.09 09:00delete4410.591.27341.27081.2752
11762006.10.09 09:00sell stop4440.591.25741.26001.2556
11772006.10.09 09:00buy stop4450.591.26141.25881.2632
11782006.10.09 14:00buy4450.591.26141.25881.2632
11792006.10.09 15:00delete4430.601.27131.26871.2731
11802006.10.09 15:00sell stop4460.591.25741.26001.2556
11812006.10.10 03:13s/l4450.591.25881.25881.2632-157.0111685.30
11822006.10.10 09:00delete4440.591.25741.26001.2556
11832006.10.10 09:00sell stop4470.581.25771.26031.2559
11842006.10.10 09:00buy stop4480.581.26171.25911.2635
11852006.10.10 09:18buy4480.581.26171.25911.2635
11862006.10.10 10:08s/l4480.581.25911.25911.2635-150.8011534.50
11872006.10.10 11:22sell4470.581.25771.26031.2559
11882006.10.10 11:22sell4460.591.25741.26001.2556
11892006.10.10 12:03t/p4470.581.25591.26031.2559104.4011638.90
11902006.10.10 14:02t/p4460.591.25561.26001.2556106.2011745.10
11912006.10.11 09:00sell stop4490.591.25171.25431.2499
11922006.10.11 09:00buy stop4500.591.25571.25311.2575
11932006.10.11 11:15buy4500.591.25571.25311.2575
11942006.10.11 15:00delete4490.591.25171.25431.2499
11952006.10.11 15:00sell stop4510.591.25171.25431.2499
11962006.10.11 15:00buy stop4520.591.25571.25311.2575
11972006.10.11 17:50buy4520.591.25571.25311.2575
11982006.10.11 21:03s/l4500.591.25311.25311.2575-153.4011591.70
11992006.10.11 21:03s/l4520.591.25311.25311.2575-153.4011438.30
12002006.10.11 21:22sell4510.591.25171.25431.2499
12012006.10.12 06:11s/l4510.591.25431.25431.2499-144.3611293.95
12022006.10.12 15:00sell stop4530.561.24951.25211.2477
12032006.10.13 09:00delete4530.561.24951.25211.2477
12042006.10.13 09:00sell stop4540.561.25381.25641.2520
12052006.10.13 09:00buy stop4550.561.25781.25521.2596
12062006.10.13 15:00delete4540.561.25381.25641.2520
12072006.10.13 15:00sell stop4560.561.25381.25641.2520
12082006.10.13 15:00buy stop4570.561.25781.25521.2596
12092006.10.13 15:31buy4550.561.25781.25521.2596
12102006.10.13 15:31buy4570.561.25781.25521.2596
12112006.10.13 15:32s/l4550.561.25521.25521.2596-145.6011148.35
12122006.10.13 15:32s/l4570.561.25521.25521.2596-145.6011002.75
12132006.10.13 15:33sell4560.561.25381.25641.2520
12142006.10.13 15:37t/p4560.561.25201.25641.2520100.8011103.55
12152006.10.16 09:00sell stop4580.561.24891.25151.2471
12162006.10.16 09:00buy stop4590.561.25291.25031.2547
12172006.10.16 10:40sell4580.561.24891.25151.2471
12182006.10.16 10:58s/l4580.561.25151.25151.2471-145.6010957.95
12192006.10.16 11:08buy4590.561.25291.25031.2547
12202006.10.16 15:00sell stop4600.551.24891.25151.2471
12212006.10.16 15:00buy stop4610.551.25291.25031.2547
12222006.10.16 15:41buy4610.551.25291.25031.2547
12232006.10.17 09:00delete4600.551.24891.25151.2471
12242006.10.17 09:00sell stop4620.551.25131.25391.2495
12252006.10.17 09:00buy stop4630.551.25531.25271.2571
12262006.10.17 15:00delete4620.551.25131.25391.2495
12272006.10.17 15:00sell stop4640.551.25131.25391.2495
12282006.10.17 15:00buy stop4650.551.25531.25271.2571
12292006.10.17 15:33sell4640.551.25131.25391.2495
12302006.10.17 15:50s/l4640.551.25391.25391.2495-143.0010814.95
12312006.10.17 16:18t/p4590.561.25471.25031.254797.3710912.32
12322006.10.17 16:18t/p4610.551.25471.25031.254795.6311007.95
12332006.10.17 16:22buy4630.551.25531.25271.2571
12342006.10.17 16:22buy4650.551.25531.25271.2571
12352006.10.18 09:00sell stop4660.551.25261.25521.2508
12362006.10.18 09:00buy stop4670.551.25661.25401.2584
12372006.10.18 15:00delete4660.551.25261.25521.2508
12382006.10.18 15:00sell stop4680.551.25261.25521.2508
12392006.10.18 15:00buy stop4690.551.25661.25401.2584
12402006.10.18 15:43s/l4630.551.25271.25271.2571-146.3710861.59
12412006.10.18 15:43s/l4650.551.25271.25271.2571-146.3710715.22
12422006.10.18 15:43sell4680.551.25261.25521.2508
12432006.10.18 16:13t/p4680.551.25081.25521.250899.0010814.22
12442006.10.19 09:00delete4670.551.25661.25401.2584
12452006.10.19 09:00sell stop4700.541.25121.25381.2494
12462006.10.19 09:00buy stop4710.541.25521.25261.2570
12472006.10.19 10:31buy4710.541.25521.25261.2570
12482006.10.19 10:40buy4690.551.25661.25401.2584
12492006.10.19 12:02t/p4710.541.25701.25261.257097.2010911.42
12502006.10.19 16:28t/p4690.551.25841.25401.258499.0011010.42
12512006.10.20 09:00delete4700.541.25121.25381.2494
12522006.10.20 09:00sell stop4720.551.26071.26331.2589
12532006.10.20 09:00buy stop4730.551.26471.26211.2665
12542006.10.20 12:57sell4720.551.26071.26331.2589
12552006.10.20 15:00delete4730.551.26471.26211.2665
12562006.10.20 15:00sell stop4740.551.26071.26331.2589
12572006.10.20 15:00buy stop4750.551.26471.26211.2665
12582006.10.20 16:00s/l4720.551.26331.26331.2589-143.0010867.42
12592006.10.20 17:03sell4740.551.26071.26331.2589
12602006.10.23 09:00delete4750.551.26471.26211.2665
12612006.10.23 09:00sell stop4760.541.26001.26261.2582
12622006.10.23 09:00buy stop4770.541.26401.26141.2658
12632006.10.23 09:17sell4760.541.26001.26261.2582
12642006.10.23 09:53t/p4740.551.25891.26331.2589101.8110969.23
12652006.10.23 11:43t/p4760.541.25821.26261.258297.2011066.43
12662006.10.24 15:00delete4770.541.26401.26141.2658
12672006.10.24 15:00sell stop4780.551.25331.25591.2515
12682006.10.24 15:00buy stop4790.551.25731.25471.2591
12692006.10.24 18:37buy4790.551.25731.25471.2591
12702006.10.25 09:00delete4780.551.25331.25591.2515
12712006.10.25 09:00sell stop4800.551.25391.25651.2521
12722006.10.25 09:00buy stop4810.551.25791.25531.2597
12732006.10.25 11:03buy4810.551.25791.25531.2597
12742006.10.25 13:42t/p4790.551.25911.25471.259195.6311162.07
12752006.10.25 18:18t/p4810.551.25971.25531.259799.0011261.07
12762006.10.27 09:00delete4800.551.25391.25651.2521
12772006.10.27 09:00sell stop4820.561.26741.27001.2656
12782006.10.27 09:00buy stop4830.561.27141.26881.2732
12792006.10.27 10:03sell4820.561.26741.27001.2656
12802006.10.27 15:00delete4830.561.27141.26881.2732
12812006.10.27 15:00sell stop4840.561.26741.27001.2656
12822006.10.27 15:00buy stop4850.561.27141.26881.2732
12832006.10.27 15:31s/l4820.561.27001.27001.2656-145.6011115.47
12842006.10.27 15:32buy4850.561.27141.26881.2732
12852006.10.27 16:07t/p4850.561.27321.26881.2732100.8011216.27
12862006.10.30 09:00delete4840.561.26741.27001.2656
12872006.10.30 09:00sell stop4860.561.27161.27421.2698
12882006.10.30 09:00buy stop4870.561.27561.27301.2774
12892006.10.30 09:23sell4860.561.27161.27421.2698
12902006.10.30 15:00delete4870.561.27561.27301.2774
12912006.10.30 15:00sell stop4880.561.27161.27421.2698
12922006.10.30 15:00buy stop4890.561.27561.27301.2774
12932006.10.30 15:13sell4880.561.27161.27421.2698
12942006.10.31 09:00delete4890.561.27561.27301.2774
12952006.10.31 09:00sell stop4900.561.27061.27321.2688
12962006.10.31 09:00buy stop4910.561.27461.27201.2764
12972006.10.31 09:23sell4900.561.27061.27321.2688
12982006.10.31 09:28t/p4860.561.26981.27421.2698103.6611319.93
12992006.10.31 09:28t/p4880.561.26981.27421.2698103.6611423.59
13002006.10.31 09:42t/p4900.561.26881.27321.2688100.8011524.39
13012006.10.31 17:07buy4910.561.27461.27201.2764
13022006.10.31 17:10t/p4910.561.27641.27201.2764100.8011625.19
13032006.11.01 09:00sell stop4920.581.27421.27681.2724
13042006.11.01 09:00buy stop4930.581.27821.27561.2800
13052006.11.01 10:03sell4920.581.27421.27681.2724
13062006.11.01 13:58s/l4920.581.27681.27681.2724-150.8011474.39
13072006.11.01 15:00delete4930.581.27821.27561.2800
13082006.11.01 15:00sell stop4940.571.27421.27681.2724
13092006.11.01 15:00buy stop4950.571.27821.27561.2800
13102006.11.01 17:01buy4950.571.27821.27561.2800
13112006.11.01 17:03t/p4950.571.28001.27561.2800102.6011576.99
13122006.11.02 02:53sell4940.571.27421.27681.2724
13132006.11.02 09:00sell stop4960.581.27361.27621.2718
13142006.11.02 09:00buy stop4970.581.27761.27501.2794
13152006.11.02 11:25s/l4940.571.27681.27681.2724-148.2011428.79
13162006.11.02 13:42buy4970.581.27761.27501.2794
13172006.11.02 15:00delete4960.581.27361.27621.2718
13182006.11.02 15:00sell stop4980.571.27361.27621.2718
13192006.11.02 15:00buy stop4990.571.27761.27501.2794
13202006.11.02 15:08buy4990.571.27761.27501.2794
13212006.11.03 09:00delete4980.571.27361.27621.2718
13222006.11.03 09:00sell stop5000.571.27591.27851.2741
13232006.11.03 09:00buy stop5010.571.27991.27731.2817
13242006.11.03 15:00delete5000.571.27591.27851.2741
13252006.11.03 15:00sell stop5020.571.27591.27851.2741
13262006.11.03 15:00buy stop5030.571.27991.27731.2817
13272006.11.03 15:12sell5020.571.27591.27851.2741
13282006.11.03 15:30s/l5020.571.27851.27851.2741-148.2011280.59
13292006.11.03 15:31t/p4970.581.27941.27501.2794100.8511381.44
13302006.11.03 15:31t/p4990.571.27941.27501.279499.1111480.55
13312006.11.06 09:00delete5010.571.27991.27731.2817
13322006.11.06 09:00sell stop5040.571.26971.27231.2679
13332006.11.06 09:00buy stop5050.571.27371.27111.2755
13342006.11.06 10:20sell5040.571.26971.27231.2679
13352006.11.06 15:00delete5030.571.27991.27731.2817
13362006.11.06 15:00delete5050.571.27371.27111.2755
13372006.11.06 15:00sell stop5060.571.26971.27231.2679
13382006.11.06 15:00buy stop5070.571.27371.27111.2755
13392006.11.06 15:48sell5060.571.26971.27231.2679
13402006.11.06 19:15s/l5040.571.27231.27231.2679-148.2011332.35
13412006.11.06 19:15s/l5060.571.27231.27231.2679-148.2011184.15
13422006.11.07 00:43buy5070.571.27371.27111.2755
13432006.11.07 06:16t/p5070.571.27551.27111.2755102.6011286.75
13442006.11.08 09:00sell stop5080.561.27541.27801.2736
13452006.11.08 09:00buy stop5090.561.27941.27681.2812
13462006.11.08 11:06buy5090.561.27941.27681.2812
13472006.11.08 15:00delete5080.561.27541.27801.2736
13482006.11.08 15:00sell stop5100.561.27541.27801.2736
13492006.11.08 15:00buy stop5110.561.27941.27681.2812
13502006.11.08 15:38s/l5090.561.27681.27681.2812-145.6011141.15
13512006.11.08 16:13sell5100.561.27541.27801.2736
13522006.11.08 18:18s/l5100.561.27801.27801.2736-145.6010995.55
13532006.11.09 09:00delete5110.561.27941.27681.2812
13542006.11.09 09:00sell stop5120.551.27381.27641.2720
13552006.11.09 09:00buy stop5130.551.27781.27521.2796
13562006.11.09 09:27buy5130.551.27781.27521.2796
13572006.11.09 14:52t/p5130.551.27961.27521.279699.0011094.55
13582006.11.13 15:00delete5120.551.27381.27641.2720
13592006.11.13 15:00sell stop5140.551.28281.28541.2810
13602006.11.13 15:00buy stop5150.551.28681.28421.2886
13612006.11.13 16:05sell5140.551.28281.28541.2810
13622006.11.13 17:08t/p5140.551.28101.28541.281099.0011193.55
13632006.11.14 15:00delete5150.551.28681.28421.2886
13642006.11.14 15:00sell stop5160.561.27871.28131.2769
13652006.11.15 09:00delete5160.561.27871.28131.2769
13662006.11.15 09:00sell stop5170.561.27911.28171.2773
13672006.11.15 09:00buy stop5180.561.28311.28051.2849
13682006.11.15 09:30buy5180.561.28311.28051.2849
13692006.11.15 11:38s/l5180.561.28051.28051.2849-145.6011047.95
13702006.11.15 12:37sell5170.561.27911.28171.2773
13712006.11.15 15:00buy stop5190.551.28311.28051.2849
13722006.11.15 18:48s/l5170.561.28171.28171.2773-145.6010902.35
13732006.11.15 21:08buy5190.551.28311.28051.2849
13742006.11.16 09:00sell stop5200.551.28091.28351.2791
13752006.11.16 09:00buy stop5210.551.28491.28231.2867
13762006.11.16 10:38sell5200.551.28091.28351.2791
13772006.11.16 11:03s/l5190.551.28051.28051.2849-153.1010749.25
13782006.11.16 15:30s/l5200.551.28351.28351.2791-143.0010606.25
13792006.11.20 09:00delete5210.551.28491.28231.2867
13802006.11.20 09:00sell stop5220.531.28071.28331.2789
13812006.11.20 15:00delete5220.531.28071.28331.2789
13822006.11.20 15:00sell stop5230.531.28071.28331.2789
13832006.11.20 15:00buy stop5240.531.28471.28211.2865
13842006.11.20 18:55sell5230.531.28071.28331.2789
13852006.11.21 02:13s/l5230.531.28331.28331.2789-135.0910471.16
13862006.11.21 09:00delete5240.531.28471.28211.2865
13872006.11.21 09:00sell stop5250.521.27951.28211.2777
13882006.11.21 09:00buy stop5260.521.28351.28091.2853
13892006.11.21 10:08buy5260.521.28351.28091.2853
13902006.11.21 15:00delete5250.521.27951.28211.2777
13912006.11.21 15:00sell stop5270.521.27951.28211.2777
13922006.11.21 15:00buy stop5280.521.28351.28091.2853
13932006.11.21 15:43s/l5260.521.28091.28091.2853-135.2010335.96
13942006.11.21 21:11buy5280.521.28351.28091.2853
13952006.11.21 21:28t/p5280.521.28531.28091.285393.6010429.56
13962006.11.22 09:00delete5270.521.27951.28211.2777
13972006.11.22 09:00sell stop5290.521.28241.28501.2806
13982006.11.23 09:00delete5290.521.28241.28501.2806
13992006.11.23 09:00sell stop5300.521.29231.29491.2905
14002006.11.23 09:00buy stop5310.521.29631.29371.2981
14012006.11.23 11:07buy5310.521.29631.29371.2981
14022006.11.23 15:00delete5300.521.29231.29491.2905
14032006.11.23 15:00sell stop5320.521.29231.29491.2905
14042006.11.24 10:26t/p5310.521.29811.29371.298190.4210519.98
14052006.11.27 09:00delete5320.521.29231.29491.2905
14062006.11.27 09:00sell stop5330.531.30991.31251.3081
14072006.11.27 09:00buy stop5340.531.31391.31131.3157
14082006.11.27 09:06buy5340.531.31391.31131.3157
14092006.11.27 10:25s/l5340.531.31131.31131.3157-137.8010382.18
14102006.11.27 10:30sell5330.531.30991.31251.3081
14112006.11.27 11:32s/l5330.531.31251.31251.3081-137.8010244.38
14122006.11.27 15:00sell stop5350.511.30991.31251.3081
14132006.11.27 15:00buy stop5360.511.31391.31131.3157
14142006.11.27 15:41sell5350.511.30991.31251.3081
14152006.11.27 16:25s/l5350.511.31251.31251.3081-132.6010111.78
14162006.11.27 21:13buy5360.511.31391.31131.3157
14172006.11.28 09:00sell stop5370.511.31141.31401.3096
14182006.11.28 09:00buy stop5380.511.31541.31281.3172
14192006.11.28 10:06buy5380.511.31541.31281.3172
14202006.11.28 10:07t/p5360.511.31571.31131.315788.6810200.46
14212006.11.28 10:49s/l5380.511.31281.31281.3172-132.6010067.86
14222006.11.28 15:00delete5370.511.31141.31401.3096
14232006.11.28 15:00sell stop5390.501.31141.31401.3096
14242006.11.28 15:00buy stop5400.501.31541.31281.3172
14252006.11.28 15:05buy5400.501.31541.31281.3172
14262006.11.28 15:34t/p5400.501.31721.31281.317290.0010157.86
14272006.11.29 09:00delete5390.501.31141.31401.3096
14282006.11.29 09:00sell stop5410.511.31801.32061.3162
14292006.11.29 09:00buy stop5420.511.32201.31941.3238
14302006.11.29 09:46sell5410.511.31801.32061.3162
14312006.11.29 11:13t/p5410.511.31621.32061.316291.8010249.66
14322006.11.30 16:57buy5420.511.32201.31941.3238
14332006.11.30 17:08t/p5420.511.32381.31941.323891.8010341.46
14342006.12.01 15:00sell stop5430.521.32221.32481.3204
14352006.12.01 15:00buy stop5440.521.32621.32361.3280
14362006.12.01 16:14buy5440.521.32621.32361.3280
14372006.12.01 16:21t/p5440.521.32801.32361.328093.6010435.06
14382006.12.04 09:00delete5430.521.32221.32481.3204
14392006.12.04 09:00buy stop5450.521.33571.33311.3375
14402006.12.05 09:00delete5450.521.33571.33311.3375
14412006.12.05 09:00sell stop5460.521.33171.33431.3299
14422006.12.05 09:00buy stop5470.521.33571.33311.3375
14432006.12.05 09:34sell5460.521.33171.33431.3299
14442006.12.05 15:00delete5470.521.33571.33311.3375
14452006.12.05 15:00sell stop5480.521.33171.33431.3299
14462006.12.05 15:00buy stop5490.521.33571.33311.3375
14472006.12.05 15:28s/l5460.521.33431.33431.3299-135.2010299.86
14482006.12.05 15:30buy5490.521.33571.33311.3375
14492006.12.05 15:50s/l5490.521.33311.33311.3375-135.2010164.66
14502006.12.05 16:03sell5480.521.33171.33431.3299
14512006.12.05 16:51s/l5480.521.33431.33431.3299-135.2010029.46
14522006.12.06 09:00sell stop5500.501.32991.33251.3281
14532006.12.06 09:00buy stop5510.501.33391.33131.3357
14542006.12.06 10:26sell5500.501.32991.33251.3281
14552006.12.06 11:18t/p5500.501.32811.33251.328190.0010119.46
14562006.12.07 09:00delete5510.501.33391.33131.3357
14572006.12.07 09:00sell stop5520.511.32671.32931.3249
14582006.12.07 15:00delete5520.511.32671.32931.3249
14592006.12.07 15:00sell stop5530.511.32671.32931.3249
14602006.12.07 15:00buy stop5540.511.33071.32811.3325
14612006.12.07 15:36buy5540.511.33071.32811.3325
14622006.12.07 16:00s/l5540.511.32811.32811.3325-132.609986.86
14632006.12.08 09:00delete5530.511.32671.32931.3249
14642006.12.08 09:00sell stop5550.501.32681.32941.3250
14652006.12.08 09:00buy stop5560.501.33081.32821.3326
14662006.12.08 15:00delete5550.501.32681.32941.3250
14672006.12.08 15:00sell stop5570.501.32681.32941.3250
14682006.12.08 15:00buy stop5580.501.33081.32821.3326
14692006.12.08 15:28sell5570.501.32681.32941.3250
14702006.12.08 15:30t/p5570.501.32501.32941.325090.0010076.86
14712006.12.08 15:45buy5560.501.33081.32821.3326
14722006.12.08 15:45buy5580.501.33081.32821.3326
14732006.12.08 15:52t/p5560.501.33261.32821.332690.0010166.86
14742006.12.08 15:52t/p5580.501.33261.32821.332690.0010256.86
14752006.12.11 15:00buy stop5590.511.32151.31891.3233
14762006.12.11 17:38buy5590.511.32151.31891.3233
14772006.12.11 19:01t/p5590.511.32331.31891.323391.8010348.66
14782006.12.12 15:00sell stop5600.521.32161.32421.3198
14792006.12.12 15:00buy stop5610.521.32561.32301.3274
14802006.12.12 15:56sell5600.521.32161.32421.3198
14812006.12.12 16:35s/l5600.521.32421.32421.3198-135.2010213.46
14822006.12.12 16:37buy5610.521.32561.32301.3274
14832006.12.12 18:34s/l5610.521.32301.32301.3274-135.2010078.26
14842006.12.13 09:00sell stop5620.501.32621.32881.3244
14852006.12.13 09:00buy stop5630.501.33021.32761.3320
14862006.12.13 10:03sell5620.501.32621.32881.3244
14872006.12.13 15:00delete5630.501.33021.32761.3320
14882006.12.13 15:00sell stop5640.501.32621.32881.3244
14892006.12.13 15:00buy stop5650.501.33021.32761.3320
14902006.12.13 15:24sell5640.501.32621.32881.3244
14912006.12.13 15:30t/p5620.501.32441.32881.324490.0010168.26
14922006.12.13 15:30t/p5640.501.32441.32881.324490.0010258.26
14932006.12.14 09:00delete5650.501.33021.32761.3320
14942006.12.14 09:00sell stop5660.511.31931.32191.3175
14952006.12.14 09:00buy stop5670.511.32331.32071.3251
14962006.12.14 09:44buy5670.511.32331.32071.3251
14972006.12.14 10:06t/p5670.511.32511.32071.325191.8010350.06
14982006.12.14 13:35sell5660.511.31931.32191.3175
14992006.12.14 15:30t/p5660.511.31751.32191.317591.8010441.86
15002006.12.15 09:00sell stop5680.521.31231.31491.3105
15012006.12.15 09:00buy stop5690.521.31631.31371.3181
15022006.12.15 09:10buy5690.521.31631.31371.3181
15032006.12.15 11:28s/l5690.521.31371.31371.3181-135.2010306.66
15042006.12.15 11:29sell5680.521.31231.31491.3105
15052006.12.15 11:31t/p5680.521.31051.31491.310593.6010400.26
15062006.12.18 09:00sell stop5700.521.30631.30891.3045
15072006.12.18 09:00buy stop5710.521.31031.30771.3121
15082006.12.18 09:14buy5710.521.31031.30771.3121
15092006.12.18 15:00delete5700.521.30631.30891.3045
15102006.12.18 15:00sell stop5720.521.30631.30891.3045
15112006.12.18 15:00buy stop5730.521.31031.30771.3121
15122006.12.18 15:32buy5730.521.31031.30771.3121
15132006.12.18 16:58s/l5710.521.30771.30771.3121-135.2010265.06
15142006.12.18 16:58s/l5730.521.30771.30771.3121-135.2010129.86
15152006.12.18 17:06sell5720.521.30631.30891.3045
15162006.12.18 20:27s/l5720.521.30891.30891.3045-135.209994.66
15172006.12.19 09:00sell stop5740.501.30781.31041.3060
15182006.12.19 09:00buy stop5750.501.31181.30921.3136
15192006.12.19 09:53buy5750.501.31181.30921.3136
15202006.12.19 10:09t/p5750.501.31361.30921.313690.0010084.66
15212006.12.21 09:00delete5740.501.30781.31041.3060
15222006.12.21 09:00sell stop5760.501.31531.31791.3135
15232006.12.21 09:00buy stop5770.501.31931.31671.3211
15242006.12.21 09:16buy5770.501.31931.31671.3211
15252006.12.21 09:47t/p5770.501.32111.31671.321190.0010174.66
15262006.12.21 15:00delete5760.501.31531.31791.3135
15272006.12.21 15:00sell stop5780.511.31531.31791.3135
15282006.12.21 15:00buy stop5790.511.31931.31671.3211
15292006.12.21 15:37sell5780.511.31531.31791.3135
15302006.12.21 19:00s/l5780.511.31791.31791.3135-132.6010042.06
15312006.12.22 06:29buy5790.511.31931.31671.3211
15322006.12.22 12:45t/p5790.511.32111.31671.321191.8010133.86
15332006.12.22 15:00sell stop5800.511.31541.31801.3136
15342006.12.22 17:24sell5800.511.31541.31801.3136
15352006.12.22 18:48t/p5800.511.31361.31801.313691.8010225.66
15362006.12.26 09:00sell stop5810.511.31171.31431.3099
15372006.12.26 09:00buy stop5820.511.31571.31311.3175
15382006.12.26 15:00delete5810.511.31171.31431.3099
15392006.12.26 15:00sell stop5830.511.31171.31431.3099
15402006.12.26 15:00buy stop5840.511.31571.31311.3175
15412006.12.26 19:29sell5830.511.31171.31431.3099
15422006.12.26 19:55t/p5830.511.30991.31431.309991.8010317.46
15432006.12.27 08:12buy5820.511.31571.31311.3175
15442006.12.27 08:12buy5840.511.31571.31311.3175
15452006.12.27 14:54t/p5820.511.31751.31311.317591.8010409.26
15462006.12.27 14:54t/p5840.511.31751.31311.317591.8010501.06
15472006.12.28 09:00sell stop5850.531.30951.31211.3077
15482006.12.28 09:00buy stop5860.531.31351.31091.3153
15492006.12.28 10:25buy5860.531.31351.31091.3153
15502006.12.28 13:23t/p5860.531.31531.31091.315395.4010596.46
15512007.01.03 09:00delete5850.531.30951.31211.3077
15522007.01.03 09:00sell stop5870.531.32551.32811.3237
15532007.01.03 09:00buy stop5880.531.32951.32691.3313
15542007.01.03 11:35sell5870.531.32551.32811.3237
15552007.01.03 12:17t/p5870.531.32371.32811.323795.4010691.86
15562007.01.04 09:00delete5880.531.32951.32691.3313
15572007.01.04 09:00sell stop5890.531.31481.31741.3130
15582007.01.04 09:00buy stop5900.531.31881.31621.3206
15592007.01.04 10:13sell5890.531.31481.31741.3130
15602007.01.04 10:33t/p5890.531.31301.31741.313095.4010787.26
15612007.01.05 09:00delete5900.531.31881.31621.3206
15622007.01.05 09:00sell stop5910.541.30631.30891.3045
15632007.01.05 09:00buy stop5920.541.31031.30771.3121
15642007.01.05 09:54buy5920.541.31031.30771.3121
15652007.01.05 10:50s/l5920.541.30771.30771.3121-140.4010646.86
15662007.01.05 15:00delete5910.541.30631.30891.3045
15672007.01.05 15:00sell stop5930.531.30631.30891.3045
15682007.01.05 15:00buy stop5940.531.31031.30771.3121
15692007.01.05 15:30sell5930.531.30631.30891.3045
15702007.01.05 15:30t/p5930.531.30451.30891.304595.4010742.26
15712007.01.08 09:00delete5940.531.31031.30771.3121
15722007.01.08 09:00sell stop5950.541.29861.30121.2968
15732007.01.08 09:00buy stop5960.541.30261.30001.3044
15742007.01.08 10:54buy5960.541.30261.30001.3044
15752007.01.08 15:00delete5950.541.29861.30121.2968
15762007.01.08 15:00sell stop5970.541.29861.30121.2968
15772007.01.08 15:00buy stop5980.541.30261.30001.3044
15782007.01.08 15:23s/l5960.541.30001.30001.3044-140.4010601.86
15792007.01.08 15:58sell5970.541.29861.30121.2968
15802007.01.08 16:56s/l5970.541.30121.30121.2968-140.4010461.46
15812007.01.08 17:04buy5980.541.30261.30001.3044
15822007.01.09 02:19t/p5980.541.30441.30001.304493.9010555.36
15832007.01.09 09:00sell stop5990.531.30031.30291.2985
15842007.01.09 15:00delete5990.531.30031.30291.2985
15852007.01.09 15:00sell stop6000.531.30031.30291.2985
15862007.01.09 15:00buy stop6010.531.30431.30171.3061
15872007.01.09 16:05sell6000.531.30031.30291.2985
15882007.01.10 02:10t/p6000.531.29851.30291.298598.1110653.46
15892007.01.10 09:00delete6010.531.30431.30171.3061
15902007.01.10 09:00sell stop6020.531.29801.30061.2962
15912007.01.10 09:00buy stop6030.531.30201.29941.3038
15922007.01.10 10:46sell6020.531.29801.30061.2962
15932007.01.10 15:00delete6030.531.30201.29941.3038
15942007.01.10 15:00sell stop6040.531.29801.30061.2962
15952007.01.10 15:00buy stop6050.531.30201.29941.3038
15962007.01.10 15:29sell6040.531.29801.30061.2962
15972007.01.10 16:46t/p6020.531.29621.30061.296295.4010748.86
15982007.01.10 16:46t/p6040.531.29621.30061.296295.4010844.26
15992007.01.12 09:00delete6050.531.30201.29941.3038
16002007.01.12 09:00sell stop6060.541.28731.28991.2855
16012007.01.12 09:00buy stop6070.541.29131.28871.2931
16022007.01.12 09:01buy6070.541.29131.28871.2931
16032007.01.12 14:58s/l6070.541.28871.28871.2931-140.4010703.86
16042007.01.12 15:00delete6060.541.28731.28991.2855
16052007.01.12 15:00sell stop6080.541.28731.28991.2855
16062007.01.12 15:00buy stop6090.541.29131.28871.2931
16072007.01.12 15:30sell6080.541.28731.28991.2855
16082007.01.12 15:57s/l6080.541.28991.28991.2855-140.4010563.46
16092007.01.12 15:59buy6090.541.29131.28871.2931
16102007.01.12 16:37t/p6090.541.29311.28871.293197.2010660.66
16112007.01.15 09:00sell stop6100.531.28971.29231.2879
16122007.01.15 09:00buy stop6110.531.29371.29111.2955
16132007.01.15 09:18buy6110.531.29371.29111.2955
16142007.01.15 09:54t/p6110.531.29551.29111.295595.4010756.06
16152007.01.16 09:00delete6100.531.28971.29231.2879
16162007.01.16 09:00sell stop6120.541.29181.29441.2900
16172007.01.16 09:00buy stop6130.541.29581.29321.2976
16182007.01.16 09:05buy6130.541.29581.29321.2976
16192007.01.16 12:00t/p6130.541.29761.29321.297697.2010853.26
16202007.01.16 18:49sell6120.541.29181.29441.2900
16212007.01.17 09:00sell stop6140.541.28981.29241.2880
16222007.01.17 09:00buy stop6150.541.29381.29121.2956
16232007.01.17 15:00delete6140.541.28981.29241.2880
16242007.01.17 15:00sell stop6160.541.28981.29241.2880
16252007.01.17 15:00buy stop6170.541.29381.29121.2956
16262007.01.17 15:31t/p6120.541.29001.29441.290099.9610953.22
16272007.01.17 15:31sell6160.541.28981.29241.2880
16282007.01.17 15:47s/l6160.541.29241.29241.2880-140.4010812.82
16292007.01.17 16:51buy6150.541.29381.29121.2956
16302007.01.17 16:51buy6170.541.29381.29121.2956
16312007.01.18 04:23t/p6150.541.29561.29121.295687.2910900.11
16322007.01.18 04:23t/p6170.541.29561.29121.295687.2910987.40
16332007.01.18 15:00sell stop6180.551.29171.29431.2899
16342007.01.18 15:00buy stop6190.551.29571.29311.2975
16352007.01.18 15:30sell6180.551.29171.29431.2899
16362007.01.18 15:35t/p6180.551.28991.29431.289999.0011086.40
16372007.01.18 16:34buy6190.551.29571.29311.2975
16382007.01.19 04:05t/p6190.551.29751.29311.297595.6311182.03
16392007.01.19 15:00sell stop6200.561.29421.29681.2924
16402007.01.19 15:00buy stop6210.561.29821.29561.3000
16412007.01.19 16:06sell6200.561.29421.29681.2924
16422007.01.19 17:01t/p6200.561.29241.29681.2924100.8011282.83
16432007.01.22 09:00delete6210.561.29821.29561.3000
16442007.01.22 09:00sell stop6220.561.29431.29691.2925
16452007.01.22 09:00buy stop6230.561.29831.29571.3001
16462007.01.22 12:57sell6220.561.29431.29691.2925
16472007.01.22 14:50t/p6220.561.29251.29691.2925100.8011383.63
16482007.01.23 09:00delete6230.561.29831.29571.3001
16492007.01.23 09:00sell stop6240.571.29291.29551.2911
16502007.01.23 09:00buy stop6250.571.29691.29431.2987
16512007.01.23 09:32buy6250.571.29691.29431.2987
16522007.01.23 11:57t/p6250.571.29871.29431.2987102.6011486.23
16532007.01.24 09:00delete6240.571.29291.29551.2911
16542007.01.24 09:00sell stop6260.571.30061.30321.2988
16552007.01.24 09:00buy stop6270.571.30461.30201.3064
16562007.01.24 09:53sell6260.571.30061.30321.2988
16572007.01.24 10:16t/p6260.571.29881.30321.2988102.6011588.83
16582007.01.24 15:00delete6270.571.30461.30201.3064
16592007.01.24 15:00sell stop6280.581.30061.30321.2988
16602007.01.24 15:00buy stop6290.581.30461.30201.3064
16612007.01.24 15:07sell6280.581.30061.30321.2988
16622007.01.24 16:01t/p6280.581.29881.30321.2988104.4011693.23
16632007.01.25 09:00delete6290.581.30461.30201.3064
16642007.01.25 09:00sell stop6300.581.29471.29731.2929
16652007.01.25 09:00buy stop6310.581.29871.29611.3005
16662007.01.25 09:45buy6310.581.29871.29611.3005
16672007.01.25 15:00delete6300.581.29471.29731.2929
16682007.01.25 15:00sell stop6320.581.29471.29731.2929
16692007.01.25 15:00buy stop6330.581.29871.29611.3005
16702007.01.25 15:32buy6330.581.29871.29611.3005
16712007.01.25 18:35s/l6310.581.29611.29611.3005-150.8011542.43
16722007.01.25 18:35s/l6330.581.29611.29611.3005-150.8011391.63
16732007.01.25 21:03sell6320.581.29471.29731.2929
16742007.01.25 21:33t/p6320.581.29291.29731.2929104.4011496.03
16752007.01.26 09:00sell stop6340.571.29131.29391.2895
16762007.01.26 09:00buy stop6350.571.29531.29271.2971
16772007.01.26 10:08sell6340.571.29131.29391.2895
16782007.01.26 13:38t/p6340.571.28951.29391.2895102.6011598.63
16792007.01.29 09:00delete6350.571.29531.29271.2971
16802007.01.29 09:00sell stop6360.581.28951.29211.2877
16812007.01.29 09:00buy stop6370.581.29351.29091.2953
16822007.01.29 15:00delete6360.581.28951.29211.2877
16832007.01.29 15:00sell stop6380.581.28951.29211.2877
16842007.01.29 15:00buy stop6390.581.29351.29091.2953
16852007.01.29 16:54buy6370.581.29351.29091.2953
16862007.01.29 16:54buy6390.581.29351.29091.2953
16872007.01.29 19:01t/p6370.581.29531.29091.2953104.4011703.03
16882007.01.29 19:01t/p6390.581.29531.29091.2953104.4011807.43
16892007.01.30 09:00delete6380.581.28951.29211.2877
16902007.01.30 09:00sell stop6400.591.29371.29631.2919
16912007.01.30 09:00buy stop6410.591.29771.29511.2995
16922007.01.30 14:50buy6410.591.29771.29511.2995
16932007.01.30 16:56s/l6410.591.29511.29511.2995-153.4011654.03