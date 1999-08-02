Strategy Tester Report
WealthBuilder_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1999.01.06 15:30 - 2007.02.01 14:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; PipsOffset=50; TimeZoneDiff=2; CloseOrdersDay=5; CloseOrdersHour=22; TakeProfit=999; StopLoss=30; MagicNumber=54321;
Bars in test100656Ticks modelled13730470Modelling quality89.91%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9320.30Gross profit62568.60Gross loss-71888.90
Profit factor0.87Expected payoff-32.03
Absolute drawdown9320.30Maximal drawdown15579.40 (95.82%)Relative drawdown95.82% (15579.40)
Total trades291Short positions (won %)151 (19.87%)Long positions (won %)140 (15.00%)
Profit trades (% of total)51 (17.53%)Loss trades (% of total)240 (82.47%)
Largestprofit trade3071.40loss trade-340.50
Averageprofit trade1226.84loss trade-299.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (3514.20)consecutive losses (loss in money)24 (-7189.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4432.80 (2)consecutive loss (count of losses)-7189.10 (24)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
11999.01.11 02:00buy stop11.001.16351.16051.2634
21999.01.11 02:00sell stop21.001.15351.15651.0536
31999.01.11 15:40sell21.001.15351.15651.0536
41999.01.11 15:40delete11.001.16351.16051.2634
51999.01.11 15:40buy stop31.001.15851.15551.2584
61999.01.12 18:32s/l21.001.15651.15651.0536-296.209703.80
71999.01.13 08:16buy31.001.15851.15551.2584
81999.01.15 21:23s/l31.001.15551.15551.2584-332.409371.40
91999.01.18 02:00buy stop41.001.16131.15831.2612
101999.01.18 02:00sell stop51.001.15131.15431.0514
111999.01.18 13:45buy41.001.16131.15831.2612
121999.01.18 13:45delete51.001.15131.15431.0514
131999.01.18 13:45sell stop61.001.15631.15931.0564
141999.01.19 02:39s/l41.001.15831.15831.2612-308.109063.30
151999.01.20 08:51sell61.001.15631.15931.0564
161999.01.20 11:03s/l61.001.15931.15931.0564-300.008763.30
171999.01.25 01:59buy stop71.001.16371.16071.2636
181999.01.25 01:59sell stop81.001.15371.15671.0538
191999.01.27 01:52sell81.001.15371.15671.0538
201999.01.27 01:52delete71.001.16371.16071.2636
211999.01.27 01:52buy stop91.001.15871.15571.2586
221999.01.29 22:29close81.001.13621.15671.05381765.2010528.50
231999.01.29 22:59delete91.001.15871.15571.2586
241999.02.01 02:03buy stop101.001.14171.13871.2416
251999.02.01 02:03sell stop111.001.13171.13471.0318
261999.02.01 15:16sell111.001.13171.13471.0318
271999.02.01 15:16delete101.001.14171.13871.2416
281999.02.01 15:16buy stop121.001.13671.13371.2366
291999.02.02 07:57s/l111.001.13471.13471.0318-296.2010232.30
301999.02.02 17:04buy121.001.13671.13371.2366
311999.02.02 17:15s/l121.001.13371.13371.2366-300.009932.30
321999.02.08 02:04buy stop131.001.13101.12801.2309
331999.02.08 02:04sell stop141.001.12101.12401.0211
341999.02.08 18:51buy131.001.13101.12801.2309
351999.02.08 18:51delete141.001.12101.12401.0211
361999.02.08 18:51sell stop151.001.12601.12901.0261
371999.02.10 08:29s/l131.001.12801.12801.2309-316.209616.10
381999.02.11 20:22sell151.001.12601.12901.0261
391999.02.12 17:05s/l151.001.12901.12901.0261-296.209319.90
401999.02.15 01:59buy stop161.001.13561.13261.2355
411999.02.15 01:59sell stop171.001.12561.12861.0257
421999.02.15 12:26sell171.001.12561.12861.0257
431999.02.15 12:26delete161.001.13561.13261.2355
441999.02.15 12:26buy stop181.001.13061.12761.2305
451999.02.19 22:29close171.001.10811.12861.02571772.8011092.70
461999.02.19 22:41delete181.001.13061.12761.2305
471999.02.22 02:00buy stop191.001.11081.10781.2107
481999.02.22 02:00sell stop201.001.10081.10381.0009
491999.02.22 09:24sell201.001.10081.10381.0009
501999.02.22 09:24delete191.001.11081.10781.2107
511999.02.22 09:24buy stop211.001.10581.10281.2057
521999.02.22 15:32s/l201.001.10381.10381.0009-300.0010792.70
531999.02.23 07:50buy211.001.10581.10281.2057
541999.02.23 10:24s/l211.001.10281.10281.2057-300.0010492.70
551999.03.01 01:59buy stop221.001.10751.10451.2074
561999.03.01 01:59sell stop231.001.09751.10050.9976
571999.03.01 08:11sell231.001.09751.10050.9976
581999.03.01 08:11delete221.001.10751.10451.2074
591999.03.01 08:11buy stop241.001.10251.09951.2024
601999.03.01 08:59s/l231.001.10051.10050.9976-300.0010192.70
611999.03.05 22:59delete241.001.10251.09951.2024
621999.03.08 02:00buy stop251.001.08681.08381.1867
631999.03.08 02:00sell stop261.001.07681.07980.9769
641999.03.08 08:50buy251.001.08681.08381.1867
651999.03.08 08:50delete261.001.07681.07980.9769
661999.03.08 08:50sell stop271.001.08181.08480.9819
671999.03.11 16:09s/l251.001.08381.08381.1867-340.509852.20
681999.03.11 17:13sell271.001.08181.08480.9819
691999.03.11 17:47s/l271.001.08481.08480.9819-300.009552.20
701999.03.15 02:00buy stop281.001.09551.09251.1954
711999.03.15 02:00sell stop291.001.08551.08850.9856
721999.03.15 10:54buy281.001.09551.09251.1954
731999.03.15 10:54delete291.001.08551.08850.9856
741999.03.15 10:54sell stop301.001.09051.09350.9906
751999.03.15 17:18s/l281.001.09251.09251.1954-300.009252.20
761999.03.16 00:59sell301.001.09051.09350.9906
771999.03.16 18:17s/l301.001.09351.09350.9906-300.008952.20
781999.03.22 02:00buy stop311.001.09391.09091.1938
791999.03.22 02:00sell stop321.001.08391.08690.9840
801999.03.24 10:47buy311.001.09391.09091.1938
811999.03.24 10:47delete321.001.08391.08690.9840
821999.03.24 10:47sell stop331.001.08891.09190.9890
831999.03.24 18:30s/l311.001.09091.09091.1938-300.008652.20
841999.03.24 19:10sell331.001.08891.09190.9890
851999.03.26 22:29close331.001.07731.09190.98901175.209827.40
861999.03.29 02:03buy stop341.001.08151.07851.1814
871999.03.29 02:03sell stop351.001.07151.07450.9716
881999.03.29 13:54sell351.001.07151.07450.9716
891999.03.29 13:54delete341.001.08151.07851.1814
901999.03.29 13:54buy stop361.001.07651.07351.1764
911999.03.30 03:25s/l351.001.07451.07450.9716-296.209531.20
921999.03.30 16:35buy361.001.07651.07351.1764
931999.03.30 18:50s/l361.001.07351.07351.1764-300.009231.20
941999.04.05 02:04buy stop371.001.08441.08141.1843
951999.04.05 02:04sell stop381.001.07441.07740.9745
961999.04.05 14:58sell381.001.07441.07740.9745
971999.04.05 14:58delete371.001.08441.08141.1843
981999.04.05 14:58buy stop391.001.07941.07641.1793
991999.04.06 16:53s/l381.001.07741.07740.9745-296.208935.00
1001999.04.06 17:32buy391.001.07941.07641.1793
1011999.04.08 01:12s/l391.001.07641.07641.1793-332.408602.60
1021999.04.12 01:59buy stop401.001.08441.08141.1843
1031999.04.12 01:59sell stop411.001.07441.07740.9745
1041999.04.12 08:30buy401.001.08441.08141.1843
1051999.04.12 08:30delete411.001.07441.07740.9745
1061999.04.12 08:30sell stop421.001.07941.08240.9795
1071999.04.12 21:57s/l401.001.08141.08141.1843-300.008302.60
1081999.04.13 12:56sell421.001.07941.08240.9795
1091999.04.16 22:30close421.001.07101.08240.9795859.009161.60
1101999.04.19 02:02buy stop431.001.07521.07221.1751
1111999.04.19 02:02sell stop441.001.06521.06820.9653
1121999.04.19 10:08sell441.001.06521.06820.9653
1131999.04.19 10:08delete431.001.07521.07221.1751
1141999.04.19 10:08buy stop451.001.07021.06721.1701
1151999.04.20 06:37s/l441.001.06821.06820.9653-296.208865.40
1161999.04.23 22:46delete451.001.07021.06721.1701
1171999.04.26 01:59buy stop461.001.06581.06281.1657
1181999.04.26 01:59sell stop471.001.05581.05880.9559
1191999.04.27 16:46buy461.001.06581.06281.1657
1201999.04.27 16:46delete471.001.05581.05880.9559
1211999.04.27 16:46sell stop481.001.06081.06380.9609
1221999.04.28 16:55s/l461.001.06281.06281.1657-308.108557.30
1231999.04.28 17:45sell481.001.06081.06380.9609
1241999.04.28 21:29s/l481.001.06381.06380.9609-300.008257.30
1251999.05.03 02:10buy stop491.001.06251.05951.1624
1261999.05.03 02:10sell stop501.001.05251.05550.9526
1271999.05.04 18:52buy491.001.06251.05951.1624
1281999.05.04 18:52delete501.001.05251.05550.9526
1291999.05.04 18:52sell stop511.001.05751.06050.9576
1301999.05.07 22:53close491.001.07561.05951.16241269.509526.80
1311999.05.07 22:59delete511.001.05751.06050.9576
1321999.05.10 02:00buy stop521.001.08081.07781.1807
1331999.05.10 02:00sell stop531.001.07081.07380.9709
1341999.05.10 03:22sell531.001.07081.07380.9709
1351999.05.10 03:22delete521.001.08081.07781.1807
1361999.05.10 03:22buy stop541.001.07581.07281.1757
1371999.05.10 09:08s/l531.001.07381.07380.9709-300.009226.80
1381999.05.10 16:23buy541.001.07581.07281.1757
1391999.05.11 14:13s/l541.001.07281.07281.1757-308.108918.70
1401999.05.17 01:59buy stop551.001.07071.06771.1706
1411999.05.17 01:59sell stop561.001.06071.06370.9608
1421999.05.18 06:36buy551.001.07071.06771.1706
1431999.05.18 06:36delete561.001.06071.06370.9608
1441999.05.18 06:36sell stop571.001.06571.06870.9658
1451999.05.18 16:46s/l551.001.06771.06771.1706-300.008618.70
1461999.05.18 17:04sell571.001.06571.06870.9658
1471999.05.18 17:13s/l571.001.06871.06870.9658-300.008318.70
1481999.05.24 02:10buy stop581.001.06411.06111.1640
1491999.05.24 02:10sell stop591.001.05411.05710.9542
1501999.05.25 10:20buy581.001.06411.06111.1640
1511999.05.25 10:20delete591.001.05411.05710.9542
1521999.05.25 10:20sell stop601.001.05911.06210.9592
1531999.05.25 16:49s/l581.001.06111.06111.1640-300.008018.70
1541999.05.25 17:53sell601.001.05911.06210.9592
1551999.05.25 22:10s/l601.001.06211.06210.9592-300.007718.70
1561999.05.31 02:07buy stop611.001.04791.04491.1478
1571999.05.31 02:07sell stop621.001.03791.04090.9380
1581999.05.31 15:02buy611.001.04791.04491.1478
1591999.05.31 15:02delete621.001.03791.04090.9380
1601999.05.31 15:02sell stop631.001.04291.04590.9430
1611999.05.31 16:40s/l611.001.04491.04491.1478-300.007418.70
1621999.05.31 17:00sell631.001.04291.04590.9430
1631999.06.01 15:09s/l631.001.04591.04590.9430-296.207122.50
1641999.06.07 02:59buy stop641.001.04261.03961.1425
1651999.06.07 02:59sell stop651.001.03261.03560.9327
1661999.06.07 03:16sell651.001.03261.03560.9327
1671999.06.07 03:16delete641.001.04261.03961.1425
1681999.06.07 03:16buy stop661.001.03761.03461.1375
1691999.06.08 09:35s/l651.001.03561.03560.9327-296.206826.30
1701999.06.08 09:55buy661.001.03761.03461.1375
1711999.06.11 22:30close661.001.05281.03461.13751479.508305.80
1721999.06.14 02:00buy stop671.001.05631.05331.1562
1731999.06.14 02:00sell stop681.001.04631.04930.9464
1741999.06.14 10:36sell681.001.04631.04930.9464
1751999.06.14 10:36delete671.001.05631.05331.1562
1761999.06.14 10:36buy stop691.001.05131.04831.1512
1771999.06.18 22:30close681.001.04021.04930.9464632.808938.60
1781999.06.18 22:31delete691.001.05131.04831.1512
1791999.06.21 01:59buy stop701.001.04501.04201.1449
1801999.06.21 01:59sell stop711.001.03501.03800.9351
1811999.06.21 11:57sell711.001.03501.03800.9351
1821999.06.21 11:57delete701.001.04501.04201.1449
1831999.06.21 11:57buy stop721.001.04001.03701.1399
1841999.06.24 18:08s/l711.001.03801.03800.9351-281.008657.60
1851999.06.24 18:27buy721.001.04001.03701.1399
1861999.06.25 22:30close721.001.04261.03701.1399251.908909.50
1871999.06.28 02:00buy stop731.001.04791.04491.1478
1881999.06.28 02:00sell stop741.001.03791.04090.9380
1891999.06.28 14:12sell741.001.03791.04090.9380
1901999.06.28 14:12delete731.001.04791.04491.1478
1911999.06.28 14:12buy stop751.001.04291.03991.1428
1921999.07.02 22:29close741.001.02501.04090.93801312.8010222.30
1931999.07.02 22:59delete751.001.04291.03991.1428
1941999.07.05 02:04buy stop761.001.03001.02701.1299
1951999.07.05 02:04sell stop771.001.02001.02300.9201
1961999.07.06 08:23sell771.001.02001.02300.9201
1971999.07.06 08:23delete761.001.03001.02701.1299
1981999.07.06 08:23buy stop781.001.02501.02201.1249
1991999.07.06 14:09s/l771.001.02301.02300.9201-300.009922.30
2001999.07.06 16:23buy781.001.02501.02201.1249
2011999.07.07 13:02s/l781.001.02201.02201.1249-308.109614.20
2021999.07.12 02:00buy stop791.001.02501.02201.1249
2031999.07.12 02:00sell stop801.001.01501.01800.9151
2041999.07.12 11:19sell801.001.01501.01800.9151
2051999.07.12 11:19delete791.001.02501.02201.1249
2061999.07.12 11:19buy stop811.001.02001.01701.1199
2071999.07.13 13:52s/l801.001.01801.01800.9151-296.209318.00
2081999.07.13 14:44buy811.001.02001.01701.1199
2091999.07.13 18:02s/l811.001.01701.01701.1199-300.009018.00
2101999.07.19 02:04buy stop821.001.02511.02211.1250
2111999.07.19 02:04sell stop831.001.01511.01810.9152
2121999.07.19 02:24sell831.001.01511.01810.9152
2131999.07.19 02:24delete821.001.02511.02211.1250
2141999.07.19 02:24buy stop841.001.02011.01711.1200
2151999.07.19 17:26s/l831.001.01811.01810.9152-300.008718.00
2161999.07.19 17:59buy841.001.02011.01711.1200
2171999.07.23 22:29close841.001.05131.01711.12003071.4011789.40
2181999.07.26 02:02buy stop851.001.05741.05441.1573
2191999.07.26 02:02sell stop861.001.04741.05040.9475
2201999.07.26 10:57buy851.001.05741.05441.1573
2211999.07.26 10:57delete861.001.04741.05040.9475
2221999.07.26 10:57sell stop871.001.05241.05540.9525
2231999.07.30 22:29close851.001.07151.05441.15731361.4013150.80
2241999.07.30 22:59delete871.001.05241.05540.9525
2251999.08.02 01:59buy stop881.001.07641.07341.1763
2261999.08.02 01:59sell stop891.001.06641.06940.9665
2271999.08.02 02:08sell891.001.06641.06940.9665
2281999.08.02 02:08delete881.001.07641.07341.1763
2291999.08.02 02:08buy stop901.001.07141.06841.1713
2301999.08.02 04:30s/l891.001.06941.06940.9665-300.0012850.80
2311999.08.02 19:14buy901.001.07141.06841.1713
2321999.08.02 21:27s/l901.001.06841.06841.1713-300.0012550.80
2331999.08.02 21:27buy stop911.001.07641.07341.1763
2341999.08.02 21:27sell stop921.001.06641.06940.9665
2351999.08.03 07:58sell921.001.06641.06940.9665
2361999.08.03 07:58delete911.001.07641.07341.1763
2371999.08.03 07:58buy stop931.001.07141.06841.1713
2381999.08.03 18:09s/l921.001.06941.06940.9665-300.0012250.80
2391999.08.04 05:18buy931.001.07141.06841.1713
2401999.08.06 22:29close931.001.07461.06841.1713287.6012538.40
2411999.08.06 23:59buy stop941.001.08081.07781.1807
2421999.08.06 23:59sell stop951.001.07081.07380.9709
2431999.08.09 03:30delete941.001.08081.07781.1807
2441999.08.09 08:01sell951.001.07081.07380.9709
2451999.08.09 08:01buy stop961.001.07581.07281.1757
2461999.08.10 09:06s/l951.001.07381.07380.9709-296.2012242.20
2471999.08.10 11:39buy961.001.07581.07281.1757
2481999.08.10 15:01s/l961.001.07281.07281.1757-300.0011942.20
2491999.08.16 02:00buy stop971.001.06171.05871.1616
2501999.08.16 02:00sell stop981.001.05171.05470.9518
2511999.08.17 10:31sell981.001.05171.05470.9518
2521999.08.17 10:31delete971.001.06171.05871.1616
2531999.08.17 10:31buy stop991.001.05671.05371.1566
2541999.08.18 09:53s/l981.001.05471.05470.9518-296.2011646.00
2551999.08.19 14:59buy991.001.05671.05371.1566
2561999.08.20 22:29close991.001.06701.05371.15661021.9012667.90
2571999.08.23 01:59buy stop1001.001.07251.06951.1724
2581999.08.23 01:59sell stop1011.001.06251.06550.9626
2591999.08.23 12:45sell1011.001.06251.06550.9626
2601999.08.23 12:45delete1001.001.07251.06951.1724
2611999.08.23 12:45buy stop1021.001.06751.06451.1674
2621999.08.27 22:29close1011.001.04691.06550.96261582.8014250.70
2631999.08.27 22:31delete1021.001.06751.06451.1674
2641999.08.30 02:00buy stop1031.001.05151.04851.1514
2651999.08.30 02:00sell stop1041.001.04151.04450.9416
2661999.08.31 07:47buy1031.001.05151.04851.1514
2671999.08.31 07:47delete1041.001.04151.04450.9416
2681999.08.31 07:47sell stop1051.001.04651.04950.9466
2691999.09.03 22:31close1031.001.06101.04851.1514909.5015160.20
2701999.09.03 22:33delete1051.001.04651.04950.9466
2711999.09.06 02:00buy stop1061.001.06631.06331.1662
2721999.09.06 02:00sell stop1071.001.05631.05930.9564
2731999.09.07 02:41sell1071.001.05631.05930.9564
2741999.09.07 02:41delete1061.001.06631.06331.1662
2751999.09.07 02:41buy stop1081.001.06131.05831.1612
2761999.09.07 08:21s/l1071.001.05931.05930.9564-300.0014860.20
2771999.09.08 01:58buy1081.001.06131.05831.1612
2781999.09.08 11:13s/l1081.001.05831.05831.1612-300.0014560.20
2791999.09.13 02:00buy stop1091.001.04181.03881.1417
2801999.09.13 02:00sell stop1101.001.03181.03480.9319
2811999.09.13 10:39sell1101.001.03181.03480.9319
2821999.09.13 10:39delete1091.001.04181.03881.1417
2831999.09.13 10:39buy stop1111.001.03681.03381.1367
2841999.09.13 12:56s/l1101.001.03481.03480.9319-300.0014260.20
2851999.09.13 15:30buy1111.001.03681.03381.1367
2861999.09.14 10:11s/l1111.001.03381.03381.1367-308.1013952.10
2871999.09.20 02:00buy stop1121.001.04751.04451.1474
2881999.09.20 02:00sell stop1131.001.03751.04050.9376
2891999.09.20 21:12sell1131.001.03751.04050.9376
2901999.09.20 21:12delete1121.001.04751.04451.1474
2911999.09.20 21:12buy stop1141.001.04251.03951.1424
2921999.09.21 09:03s/l1131.001.04051.04050.9376-296.2013655.90
2931999.09.21 10:02buy1141.001.04251.03951.1424
2941999.09.21 14:06s/l1141.001.03951.03951.1424-300.0013355.90
2951999.09.27 02:00buy stop1151.001.04801.04501.1479
2961999.09.27 02:00sell stop1161.001.03801.04100.9381
2971999.09.27 08:43buy1151.001.04801.04501.1479
2981999.09.27 08:43delete1161.001.03801.04100.9381
2991999.09.27 08:43sell stop1171.001.04301.04600.9431
3001999.09.27 09:52s/l1151.001.04501.04501.1479-300.0013055.90
3011999.09.27 14:00sell1171.001.04301.04600.9431
3021999.09.27 17:07s/l1171.001.04601.04600.9431-300.0012755.90
3031999.09.27 17:07buy stop1181.001.04801.04501.1479
3041999.09.27 17:07sell stop1191.001.03801.04100.9381
3051999.09.27 20:24buy1181.001.04801.04501.1479
3061999.09.27 20:24delete1191.001.03801.04100.9381
3071999.09.27 20:24sell stop1201.001.04301.04600.9431
3081999.09.28 03:42s/l1181.001.04501.04501.1479-308.1012447.80
3091999.10.08 22:30delete1201.001.04301.04600.9431
3101999.10.11 02:00buy stop1211.001.06811.06511.1680
3111999.10.11 02:00sell stop1221.001.05811.06110.9582
3121999.10.12 14:49buy1211.001.06811.06511.1680
3131999.10.12 14:49delete1221.001.05811.06110.9582
3141999.10.12 14:49sell stop1231.001.06311.06610.9632
3151999.10.15 22:30close1211.001.08961.06511.16802109.5014557.30
3161999.10.15 22:31delete1231.001.06311.06610.9632
3171999.10.18 02:00buy stop1241.001.09281.08981.1927
3181999.10.18 02:00sell stop1251.001.08281.08580.9829
3191999.10.18 19:34sell1251.001.08281.08580.9829
3201999.10.18 19:34delete1241.001.09281.08981.1927
3211999.10.18 19:34buy stop1261.001.08781.08481.1877
3221999.10.22 22:30close1251.001.06951.08580.98291352.8015910.10
3231999.10.22 22:31delete1261.001.08781.08481.1877
3241999.10.25 02:00buy stop1271.001.07431.07131.1742
3251999.10.25 02:00sell stop1281.001.06431.06730.9644
3261999.10.25 10:20sell1281.001.06431.06730.9644
3271999.10.25 10:20delete1271.001.07431.07131.1742
3281999.10.25 10:20buy stop1291.001.06931.06631.1692
3291999.10.25 12:50s/l1281.001.06731.06730.9644-300.0015610.10
3301999.10.25 14:01buy1291.001.06931.06631.1692
3311999.10.25 17:14s/l1291.001.06631.06631.1692-300.0015310.10
3321999.10.25 17:14buy stop1301.001.07431.07131.1742
3331999.10.25 17:14sell stop1311.001.06431.06730.9644
3341999.10.26 11:40sell1311.001.06431.06730.9644
3351999.10.26 11:40delete1301.001.07431.07131.1742
3361999.10.26 11:40buy stop1321.001.06931.06631.1692
3371999.10.29 22:30close1311.001.05501.06730.9644949.0016259.10
3381999.10.29 22:33delete1321.001.06931.06631.1692
3391999.11.01 02:00buy stop1331.001.05771.05471.1576
3401999.11.01 02:00sell stop1341.001.04771.05070.9478
3411999.11.01 08:49buy1331.001.05771.05471.1576
3421999.11.01 08:49delete1341.001.04771.05070.9478
3431999.11.01 08:49sell stop1351.001.05271.05570.9528
3441999.11.01 14:51s/l1331.001.05471.05471.1576-300.0015959.10
3451999.11.01 16:16sell1351.001.05271.05570.9528
3461999.11.02 09:35s/l1351.001.05571.05570.9528-296.2015662.90
3471999.11.08 02:00buy stop1361.001.04941.04641.1493
3481999.11.08 02:00sell stop1371.001.03941.04240.9395
3491999.11.08 14:36sell1371.001.03941.04240.9395
3501999.11.08 14:36delete1361.001.04941.04641.1493
3511999.11.08 14:36buy stop1381.001.04441.04141.1443
3521999.11.09 13:03s/l1371.001.04241.04240.9395-296.2015366.70
3531999.11.10 16:38buy1381.001.04441.04141.1443
3541999.11.11 10:21s/l1381.001.04141.04141.1443-324.3015042.40
3551999.11.15 02:00buy stop1391.001.03691.03391.1368
3561999.11.15 02:00sell stop1401.001.02691.02990.9270
3571999.11.17 09:35buy1391.001.03691.03391.1368
3581999.11.17 09:35delete1401.001.02691.02990.9270
3591999.11.17 09:35sell stop1411.001.03191.03490.9320
3601999.11.18 16:15s/l1391.001.03391.03391.1368-324.3014718.10
3611999.11.18 16:23sell1411.001.03191.03490.9320
3621999.11.19 22:30close1411.001.03031.03490.9320163.8014881.90
3631999.11.22 02:00buy stop1421.001.03601.03301.1359
3641999.11.22 02:00sell stop1431.001.02601.02900.9261
3651999.11.23 18:02sell1431.001.02601.02900.9261
3661999.11.23 18:02delete1421.001.03601.03301.1359
3671999.11.23 18:02buy stop1441.001.03101.02801.1309
3681999.11.23 22:19s/l1431.001.02901.02900.9261-300.0014581.90
3691999.11.26 22:30delete1441.001.03101.02801.1309
3701999.11.29 02:00buy stop1451.001.02221.01921.1221
3711999.11.29 02:00sell stop1461.001.01221.01520.9123
3721999.11.29 05:15sell1461.001.01221.01520.9123
3731999.11.29 05:15delete1451.001.02221.01921.1221
3741999.11.29 05:15buy stop1471.001.01721.01421.1171
3751999.11.29 06:57s/l1461.001.01521.01520.9123-300.0014281.90
3761999.11.29 07:00buy1471.001.01721.01421.1171
3771999.11.29 08:08s/l1471.001.01421.01421.1171-300.0013981.90
3781999.11.29 08:08buy stop1481.001.02221.01921.1221
3791999.11.29 08:08sell stop1491.001.01221.01520.9123
3801999.11.29 08:11sell1491.001.01221.01520.9123
3811999.11.29 08:11delete1481.001.02221.01921.1221
3821999.11.29 08:11buy stop1501.001.01721.01421.1171
3831999.11.29 08:32s/l1491.001.01521.01520.9123-300.0013681.90
3841999.12.03 22:32delete1501.001.01721.01421.1171
3851999.12.06 01:59buy stop1511.001.00811.00511.1080
3861999.12.06 01:59sell stop1521.000.99811.00110.8982
3871999.12.06 11:53buy1511.001.00811.00511.1080
3881999.12.06 11:53delete1521.000.99811.00110.8982
3891999.12.06 11:53sell stop1531.001.00311.00610.9032
3901999.12.10 22:30close1511.001.01331.00511.1080471.4014153.30
3911999.12.10 22:30delete1531.001.00311.00610.9032
3921999.12.13 02:03buy stop1541.001.01871.01571.1186
3931999.12.13 02:03sell stop1551.001.00871.01170.9088
3941999.12.14 10:20sell1551.001.00871.01170.9088
3951999.12.14 10:20delete1541.001.01871.01571.1186
3961999.12.14 10:20buy stop1561.001.01371.01071.1136
3971999.12.16 09:22s/l1551.001.01171.01170.9088-284.8013868.50
3981999.12.16 09:39buy1561.001.01371.01071.1136
3991999.12.17 16:21s/l1561.001.01071.01071.1136-308.1013560.40
4001999.12.20 02:00buy stop1571.001.01271.00971.1126
4011999.12.20 02:00sell stop1581.001.00271.00570.9028
4021999.12.20 20:42buy1571.001.01271.00971.1126
4031999.12.20 20:42delete1581.001.00271.00570.9028
4041999.12.20 20:42sell stop1591.001.00771.01070.9078
4051999.12.21 10:25s/l1571.001.00971.00971.1126-308.1013252.30
4061999.12.21 10:30sell1591.001.00771.01070.9078
4071999.12.21 11:58s/l1591.001.01071.01070.9078-300.0012952.30
4081999.12.27 01:59buy stop1601.001.01811.01511.1180
4091999.12.27 01:59sell stop1611.001.00811.01110.9082
4101999.12.28 14:41sell1611.001.00811.01110.9082
4111999.12.28 14:41delete1601.001.01811.01511.1180
4121999.12.28 14:41buy stop1621.001.01311.01011.1130
4131999.12.28 16:02s/l1611.001.01111.01110.9082-300.0012652.30
4141999.12.31 22:29delete1621.001.01311.01011.1130
4152000.01.03 01:59sell stop1631.001.00121.00420.9013
4162000.01.03 01:59buy stop1641.001.01521.01221.1151
4172000.01.03 02:47buy1641.001.01521.01221.1151
4182000.01.03 02:47delete1631.001.00121.00420.9013
4192000.01.03 02:47sell stop1651.001.00621.00920.9063
4202000.01.03 09:13s/l1641.001.01221.01221.1151-300.0012352.30
4212000.01.03 15:26sell1651.001.00621.00920.9063
4222000.01.03 16:39s/l1651.001.00921.00920.9063-300.0012052.30
4232000.01.03 16:39buy stop1661.001.01121.00821.1111
4242000.01.03 16:39sell stop1671.001.00121.00420.9013
4252000.01.03 16:48buy1661.001.01121.00821.1111
4262000.01.03 16:48delete1671.001.00121.00420.9013
4272000.01.03 16:48sell stop1681.001.00621.00920.9063
4282000.01.07 22:30close1661.001.02891.00821.11111721.4013773.70
4292000.01.07 22:31delete1681.001.00621.00920.9063
4302000.01.10 02:00buy stop1691.001.03481.03181.1347
4312000.01.10 02:00sell stop1701.001.02481.02780.9249
4322000.01.10 10:58sell1701.001.02481.02780.9249
4332000.01.10 10:58delete1691.001.03481.03181.1347
4342000.01.10 10:58buy stop1711.001.02981.02681.1297
4352000.01.10 19:36s/l1701.001.02781.02780.9249-300.0013473.70
4362000.01.11 07:39buy1711.001.02981.02681.1297
4372000.01.11 14:02s/l1711.001.02681.02681.1297-300.0013173.70
4382000.01.17 02:00buy stop1721.001.01721.01421.1171
4392000.01.17 02:00sell stop1731.001.00721.01020.9073
4402000.01.17 15:13sell1731.001.00721.01020.9073
4412000.01.17 15:13delete1721.001.01721.01421.1171
4422000.01.17 15:13buy stop1741.001.01221.00921.1121
4432000.01.17 17:16s/l1731.001.01021.01020.9073-300.0012873.70
4442000.01.17 19:33buy1741.001.01221.00921.1121
4452000.01.18 04:12s/l1741.001.00921.00921.1121-308.1012565.60
4462000.01.24 01:58buy stop1751.001.01371.01071.1136
4472000.01.24 01:58sell stop1761.001.00371.00670.9038
4482000.01.24 07:26sell1761.001.00371.00670.9038
4492000.01.24 07:26delete1751.001.01371.01071.1136
4502000.01.24 07:26buy stop1771.001.00871.00571.1086
4512000.01.24 11:31s/l1761.001.00671.00670.9038-300.0012265.60
4522000.01.25 04:37buy1771.001.00871.00571.1086
4532000.01.25 09:19s/l1771.001.00571.00571.1086-300.0011965.60
4542000.01.31 02:00sell stop1781.000.96990.97290.8700
4552000.01.31 02:00buy stop1791.000.98090.97791.0808
4562000.01.31 04:55buy1791.000.98090.97791.0808
4572000.01.31 04:55delete1781.000.96990.97290.8700
4582000.01.31 04:55sell stop1801.000.97490.97790.8750
4592000.01.31 16:28s/l1791.000.97790.97791.0808-300.0011665.60
4602000.01.31 18:16sell1801.000.97490.97790.8750
4612000.02.01 16:29s/l1801.000.97790.97790.8750-296.2011369.40
4622000.02.07 02:01buy stop1811.000.98900.98601.0889
4632000.02.07 02:01sell stop1821.000.97900.98200.8791
4642000.02.07 12:34sell1821.000.97900.98200.8791
4652000.02.07 12:34delete1811.000.98900.98601.0889
4662000.02.07 12:34buy stop1831.000.98400.98101.0839
4672000.02.08 05:38s/l1821.000.98200.98200.8791-296.2011073.20
4682000.02.08 08:43buy1831.000.98400.98101.0839
4692000.02.08 09:24s/l1831.000.98100.98101.0839-300.0010773.20
4702000.02.14 02:00buy stop1841.000.99340.99041.0933
4712000.02.14 02:00sell stop1851.000.98340.98640.8835
4722000.02.14 15:44sell1851.000.98340.98640.8835
4732000.02.14 15:44delete1841.000.99340.99041.0933
4742000.02.14 15:44buy stop1861.000.98840.98541.0883
4752000.02.15 17:30s/l1851.000.98640.98640.8835-296.2010477.00
4762000.02.17 08:35buy1861.000.98840.98541.0883
4772000.02.17 10:06s/l1861.000.98540.98541.0883-300.0010177.00
4782000.02.21 02:00buy stop1871.000.98950.98651.0894
4792000.02.21 02:00sell stop1881.000.97950.98250.8796
4802000.02.22 00:47buy1871.000.98950.98651.0894
4812000.02.22 00:47delete1881.000.97950.98250.8796
4822000.02.22 00:47sell stop1891.000.98450.98750.8846
4832000.02.25 08:45s/l1871.000.98650.98651.0894-340.509836.50
4842000.02.25 12:37sell1891.000.98450.98750.8846
4852000.02.25 22:29close1891.000.97430.98750.88461020.0010856.50
4862000.02.28 02:00buy stop1901.000.97960.97661.0795
4872000.02.28 02:00sell stop1911.000.96960.97260.8697
4882000.02.28 03:09sell1911.000.96960.97260.8697
4892000.02.28 03:09delete1901.000.97960.97661.0795
4902000.02.28 03:09buy stop1921.000.97460.97161.0745
4912000.02.28 10:25s/l1911.000.97260.97260.8697-300.0010556.50
4922000.02.29 09:39buy1921.000.97460.97161.0745
4932000.02.29 09:49s/l1921.000.97160.97161.0745-300.0010256.50
4942000.03.06 01:59buy stop1931.000.96570.96271.0656
4952000.03.06 01:59sell stop1941.000.95570.95870.8558
4962000.03.06 11:12buy1931.000.96570.96271.0656
4972000.03.06 11:12delete1941.000.95570.95870.8558
4982000.03.06 11:12sell stop1951.000.96070.96370.8608
4992000.03.06 13:02s/l1931.000.96270.96271.0656-300.009956.50
5002000.03.06 15:05sell1951.000.96070.96370.8608
5012000.03.06 16:33s/l1951.000.96370.96370.8608-300.009656.50
5022000.03.06 16:33buy stop1961.000.96570.96271.0656
5032000.03.06 16:33sell stop1971.000.95570.95870.8558
5042000.03.07 16:33sell1971.000.95570.95870.8558
5052000.03.07 16:33delete1961.000.96570.96271.0656
5062000.03.07 16:33buy stop1981.000.96070.95771.0606
5072000.03.07 21:37s/l1971.000.95870.95870.8558-300.009356.50
5082000.03.08 07:26buy1981.000.96070.95771.0606
5092000.03.08 09:05s/l1981.000.95770.95771.0606-300.009056.50
5102000.03.13 02:00buy stop1991.000.96890.96591.0688
5112000.03.13 02:00sell stop2001.000.95890.96190.8590
5122000.03.13 08:52buy1991.000.96890.96591.0688
5132000.03.13 08:52delete2001.000.95890.96190.8590
5142000.03.13 08:52sell stop2011.000.96390.96690.8640
5152000.03.13 16:51s/l1991.000.96590.96591.0688-300.008756.50
5162000.03.13 18:13sell2011.000.96390.96690.8640
5172000.03.14 19:58s/l2011.000.96690.96690.8640-296.208460.30
5182000.03.20 02:04buy stop2021.000.97790.97491.0778
5192000.03.20 02:04sell stop2031.000.96790.97090.8680
5202000.03.21 18:40sell2031.000.96790.97090.8680
5212000.03.21 18:40delete2021.000.97790.97491.0778
5222000.03.21 18:40buy stop2041.000.97290.96991.0728
5232000.03.23 15:58s/l2031.000.97090.97090.8680-284.808175.50
5242000.03.23 19:49buy2041.000.97290.96991.0728
5252000.03.23 20:08s/l2041.000.96990.96991.0728-300.007875.50
5262000.03.27 01:59buy stop2051.000.98350.98051.0834
5272000.03.27 01:59sell stop2061.000.97350.97650.8736
5282000.03.27 11:58sell2061.000.97350.97650.8736
5292000.03.27 11:58delete2051.000.98350.98051.0834
5302000.03.27 11:58buy stop2071.000.97850.97551.0784
5312000.03.31 22:29close2061.000.95610.97650.87361762.809638.30
5322000.03.31 22:30delete2071.000.97850.97551.0784
5332000.04.03 02:00buy stop2081.000.96020.95721.0601
5342000.04.03 02:00sell stop2091.000.95020.95320.8503
5352000.04.03 08:03sell2091.000.95020.95320.8503
5362000.04.03 08:03delete2081.000.96020.95721.0601
5372000.04.03 08:03buy stop2101.000.95520.95221.0551
5382000.04.03 08:31s/l2091.000.95320.95320.8503-300.009338.30
5392000.04.03 13:01buy2101.000.95520.95221.0551
5402000.04.04 11:46s/l2101.000.95220.95221.0551-308.109030.20
5412000.04.10 02:00buy stop2111.000.95950.95651.0594
5422000.04.10 02:00sell stop2121.000.94950.95250.8496
5432000.04.10 13:43buy2111.000.95950.95651.0594
5442000.04.10 13:43delete2121.000.94950.95250.8496
5452000.04.10 13:43sell stop2131.000.95450.95750.8546
5462000.04.11 19:01s/l2111.000.95650.95651.0594-308.108722.10
5472000.04.12 17:26sell2131.000.95450.95750.8546
5482000.04.12 21:35s/l2131.000.95750.95750.8546-300.008422.10
5492000.04.17 02:29buy stop2141.000.96780.96481.0677
5502000.04.17 02:29sell stop2151.000.95780.96080.8579
5512000.04.17 08:59buy2141.000.96780.96481.0677
5522000.04.17 08:59delete2151.000.95780.96080.8579
5532000.04.17 08:59sell stop2161.000.96280.96580.8629
5542000.04.17 09:22s/l2141.000.96480.96481.0677-300.008122.10
5552000.04.17 10:00sell2161.000.96280.96580.8629
5562000.04.21 22:30close2161.000.93850.96580.86292452.8010574.90
5572000.04.24 02:03buy stop2171.000.94330.94031.0432
5582000.04.24 02:03sell stop2181.000.93330.93630.8334
5592000.04.24 14:12buy2171.000.94330.94031.0432
5602000.04.24 14:12delete2181.000.93330.93630.8334
5612000.04.24 14:12sell stop2191.000.93830.94130.8384
5622000.04.24 16:51s/l2171.000.94030.94031.0432-300.0010274.90
5632000.04.24 21:51sell2191.000.93830.94130.8384
5642000.04.28 22:32close2191.000.91140.94130.83842712.8012987.70
5652000.05.01 02:00buy stop2201.000.91670.91371.0166
5662000.05.01 02:00sell stop2211.000.90670.90970.8068
5672000.05.01 20:46buy2201.000.91670.91371.0166
5682000.05.01 20:46delete2211.000.90670.90970.8068
5692000.05.01 20:46sell stop2221.000.91170.91470.8118
5702000.05.02 08:55s/l2201.000.91370.91371.0166-308.1012679.60
5712000.05.02 09:44sell2221.000.91170.91470.8118
5722000.05.05 22:35close2221.000.89840.91470.81181349.0014028.60
5732000.05.08 02:01buy stop2231.000.90190.89891.0018
5742000.05.08 02:01sell stop2241.000.89190.89490.7920
5752000.05.08 02:43buy2231.000.90190.89891.0018
5762000.05.08 02:43delete2241.000.89190.89490.7920
5772000.05.08 02:43sell stop2251.000.89690.89990.7970
5782000.05.08 09:27s/l2231.000.89890.89891.0018-300.0013728.60
5792000.05.08 12:07sell2251.000.89690.89990.7970
5802000.05.09 11:09s/l2251.000.89990.89990.7970-296.2013432.40
5812000.05.15 02:02buy stop2261.000.92350.92051.0234
5822000.05.15 02:02sell stop2271.000.91350.91650.8136
5832000.05.15 14:27sell2271.000.91350.91650.8136
5842000.05.15 14:27delete2261.000.92350.92051.0234
5852000.05.15 14:27buy stop2281.000.91850.91551.0184
5862000.05.15 16:31s/l2271.000.91650.91650.8136-300.0013132.40
5872000.05.19 22:30delete2281.000.91850.91551.0184
5882000.05.22 02:03buy stop2291.000.90200.89901.0019
5892000.05.22 02:03sell stop2301.000.89200.89500.7921
5902000.05.22 09:54buy2291.000.90200.89901.0019
5912000.05.22 09:54delete2301.000.89200.89500.7921
5922000.05.22 09:54sell stop2311.000.89700.90000.7971
5932000.05.22 11:02s/l2291.000.89900.89901.0019-300.0012832.40
5942000.05.26 22:29delete2311.000.89700.90000.7971
5952000.05.29 02:00buy stop2321.000.93650.93351.0364
5962000.05.29 02:00sell stop2331.000.92650.92950.8266
5972000.05.29 09:38sell2331.000.92650.92950.8266
5982000.05.29 09:38delete2321.000.93650.93351.0364
5992000.05.29 09:38buy stop2341.000.93150.92851.0314
6002000.05.29 10:28s/l2331.000.92950.92950.8266-300.0012532.40
6012000.05.30 08:37buy2341.000.93150.92851.0314
6022000.05.31 08:13s/l2341.000.92850.92851.0314-308.1012224.30
6032000.06.05 02:00buy stop2351.000.95080.94781.0507
6042000.06.05 02:00sell stop2361.000.94080.94380.8409
6052000.06.06 10:05buy2351.000.95080.94781.0507
6062000.06.06 10:05delete2361.000.94080.94380.8409
6072000.06.06 10:05sell stop2371.000.94580.94880.8459
6082000.06.06 10:44s/l2351.000.94780.94781.0507-300.0011924.30
6092000.06.06 12:01sell2371.000.94580.94880.8459
6102000.06.06 14:13s/l2371.000.94880.94880.8459-300.0011624.30
6112000.06.12 02:00buy stop2381.000.95830.95531.0582
6122000.06.12 02:00sell stop2391.000.94830.95130.8484
6132000.06.13 08:40buy2381.000.95830.95531.0582
6142000.06.13 08:40delete2391.000.94830.95130.8484
6152000.06.13 08:40sell stop2401.000.95330.95630.8534
6162000.06.15 09:14s/l2381.000.95530.95531.0582-332.4011291.90
6172000.06.15 10:39sell2401.000.95330.95630.8534
6182000.06.16 11:23s/l2401.000.95630.95630.8534-296.2010995.70
6192000.06.19 02:00buy stop2411.000.96930.96631.0692
6202000.06.19 02:00sell stop2421.000.95930.96230.8594
6212000.06.19 09:48buy2411.000.96930.96631.0692
6222000.06.19 09:48delete2421.000.95930.96230.8594
6232000.06.19 09:48sell stop2431.000.96430.96730.8644
6242000.06.19 10:36s/l2411.000.96630.96631.0692-300.0010695.70
6252000.06.19 10:56sell2431.000.96430.96730.8644
6262000.06.23 22:30close2431.000.93670.96730.86442782.8013478.50
6272000.06.26 02:00buy stop2441.000.94120.93821.0411
6282000.06.26 02:00sell stop2451.000.93120.93420.8313
6292000.06.26 09:21sell2451.000.93120.93420.8313
6302000.06.26 09:21delete2441.000.94120.93821.0411
6312000.06.26 09:21buy stop2461.000.93620.93321.0361
6322000.06.26 11:45s/l2451.000.93420.93420.8313-300.0013178.50
6332000.06.26 15:30buy2461.000.93620.93321.0361
6342000.06.30 22:32close2461.000.95340.93321.03611671.4014849.90
6352000.07.03 02:01buy stop2471.000.95730.95431.0572
6362000.07.03 02:01sell stop2481.000.94730.95030.8474
6372000.07.04 04:02sell2481.000.94730.95030.8474
6382000.07.04 04:02delete2471.000.95730.95431.0572
6392000.07.04 04:02buy stop2491.000.95230.94931.0522
6402000.07.04 16:10s/l2481.000.95030.95030.8474-300.0014549.90
6412000.07.04 19:11buy2491.000.95230.94931.0522
6422000.07.07 01:31s/l2491.000.94930.94931.0522-340.5014209.40
6432000.07.10 02:00buy stop2501.000.95290.94991.0528
6442000.07.10 02:00sell stop2511.000.94290.94590.8430
6452000.07.10 07:19buy2501.000.95290.94991.0528
6462000.07.10 07:19delete2511.000.94290.94590.8430
6472000.07.10 07:19sell stop2521.000.94790.95090.8480
6482000.07.11 16:48s/l2501.000.94990.94991.0528-308.1013901.30
6492000.07.12 09:19sell2521.000.94790.95090.8480
6502000.07.12 11:19s/l2521.000.95090.95090.8480-300.0013601.30
6512000.07.17 02:03buy stop2531.000.94330.94031.0432
6522000.07.17 02:03sell stop2541.000.93330.93630.8334
6532000.07.18 16:47sell2541.000.93330.93630.8334
6542000.07.18 16:47delete2531.000.94330.94031.0432
6552000.07.18 16:47buy stop2551.000.93830.93531.0382
6562000.07.21 09:15s/l2541.000.93630.93630.8334-281.0013320.30
6572000.07.21 21:17buy2551.000.93830.93531.0382
6582000.07.21 22:30close2551.000.93600.93531.0382-230.0013090.30
6592000.07.24 01:59buy stop2561.000.94120.93821.0411
6602000.07.24 01:59sell stop2571.000.93120.93420.8313
6612000.07.24 17:54sell2571.000.93120.93420.8313
6622000.07.24 17:54delete2561.000.94120.93821.0411
6632000.07.24 17:54buy stop2581.000.93620.93321.0361
6642000.07.25 07:35s/l2571.000.93420.93420.8313-296.2012794.10
6652000.07.25 08:32buy2581.000.93620.93321.0361
6662000.07.27 17:38s/l2581.000.93320.93321.0361-332.4012461.70
6672000.07.31 02:04buy stop2591.000.92750.92451.0274
6682000.07.31 02:04sell stop2601.000.91750.92050.8176
6692000.07.31 17:02buy2591.000.92750.92451.0274
6702000.07.31 17:02delete2601.000.91750.92050.8176
6712000.07.31 17:02sell stop2611.000.92250.92550.8226
6722000.08.01 08:46s/l2591.000.92450.92451.0274-308.1012153.60
6732000.08.01 17:43sell2611.000.92250.92550.8226
6742000.08.04 22:29close2611.000.90830.92550.82261439.0013592.60
6752000.08.07 02:00buy stop2621.000.91310.91011.0130
6762000.08.07 02:00sell stop2631.000.90310.90610.8032
6772000.08.08 14:29sell2631.000.90310.90610.8032
6782000.08.08 14:29delete2621.000.91310.91011.0130
6792000.08.08 14:29buy stop2641.000.90810.90511.0080
6802000.08.10 15:06s/l2631.000.90610.90610.8032-284.8013307.80
6812000.08.10 16:14buy2641.000.90810.90511.0080
6822000.08.11 16:50s/l2641.000.90510.90511.0080-308.1012999.70
6832000.08.14 02:00buy stop2651.000.90860.90561.0085
6842000.08.14 02:00sell stop2661.000.89860.90160.7987
6852000.08.15 08:31buy2651.000.90860.90561.0085
6862000.08.15 08:31delete2661.000.89860.90160.7987
6872000.08.15 08:31sell stop2671.000.90360.90660.8037
6882000.08.18 22:30close2651.000.90660.90561.0085-240.5012759.20
6892000.08.18 22:30delete2671.000.90360.90660.8037
6902000.08.21 02:00buy stop2681.000.91180.90881.0117
6912000.08.21 02:00sell stop2691.000.90180.90480.8019
6922000.08.21 12:49sell2691.000.90180.90480.8019
6932000.08.21 12:49delete2681.000.91180.90881.0117
6942000.08.21 12:49buy stop2701.000.90680.90381.0067
6952000.08.21 15:13s/l2691.000.90480.90480.8019-300.0012459.20
6962000.08.25 16:21buy2701.000.90680.90381.0067
6972000.08.25 17:26s/l2701.000.90380.90381.0067-300.0012159.20
6982000.08.28 02:00buy stop2711.000.90720.90421.0071
6992000.08.28 02:00sell stop2721.000.89720.90020.7973
7002000.08.29 13:27sell2721.000.89720.90020.7973
7012000.08.29 13:27delete2711.000.90720.90421.0071
7022000.08.29 13:27buy stop2731.000.90220.89921.0021
7032000.09.01 16:05s/l2721.000.90020.90020.7973-281.0011878.20
7042000.09.01 22:30delete2731.000.90220.89921.0021
7052000.09.04 02:00buy stop2741.000.90530.90231.0052
7062000.09.04 02:00sell stop2751.000.89530.89830.7954
7072000.09.05 07:30sell2751.000.89530.89830.7954
7082000.09.05 07:30delete2741.000.90530.90231.0052
7092000.09.05 07:30buy stop2761.000.90030.89731.0002
7102000.09.08 22:30close2751.000.86870.89830.79542679.0014557.20
7112000.09.08 22:30delete2761.000.90030.89731.0002
7122000.09.11 02:00buy stop2771.000.87150.86850.9714
7132000.09.11 02:00sell stop2781.000.86150.86450.7616
7142000.09.11 02:28sell2781.000.86150.86450.7616
7152000.09.11 02:28delete2771.000.87150.86850.9714
7162000.09.11 02:28buy stop2791.000.86650.86350.9664
7172000.09.11 02:37s/l2781.000.86450.86450.7616-300.0014257.20
7182000.09.11 02:57buy2791.000.86650.86350.9664
7192000.09.11 10:09s/l2791.000.86350.86350.9664-300.0013957.20
7202000.09.11 10:09buy stop2801.000.87150.86850.9714
7212000.09.11 10:09sell stop2811.000.86150.86450.7616
7222000.09.11 11:28sell2811.000.86150.86450.7616
7232000.09.11 11:28delete2801.000.87150.86850.9714
7242000.09.11 11:28buy stop2821.000.86650.86350.9664
7252000.09.12 15:01s/l2811.000.86450.86450.7616-296.2013661.00
7262000.09.12 15:05buy2821.000.86650.86350.9664
7272000.09.12 16:50s/l2821.000.86350.86350.9664-300.0013361.00
7282000.09.18 02:00buy stop2831.000.85720.85420.9571
7292000.09.18 02:00sell stop2841.000.84720.85020.7473
7302000.09.18 10:15buy2831.000.85720.85420.9571
7312000.09.18 10:15delete2841.000.84720.85020.7473
7322000.09.18 10:15sell stop2851.000.85220.85520.7523
7332000.09.18 11:33s/l2831.000.85420.85420.9571-300.0013061.00
7342000.09.18 13:47sell2851.000.85220.85520.7523
7352000.09.18 15:09s/l2851.000.85520.85520.7523-300.0012761.00
7362000.09.18 15:09buy stop2861.000.85720.85420.9571
7372000.09.18 15:09sell stop2871.000.84720.85020.7473
7382000.09.20 03:22sell2871.000.84720.85020.7473
7392000.09.20 03:22delete2861.000.85720.85420.9571
7402000.09.20 03:22buy stop2881.000.85220.84920.9521
7412000.09.20 03:42s/l2871.000.85020.85020.7473-300.0012461.00
7422000.09.21 09:25buy2881.000.85220.84920.9521
7432000.09.21 12:38s/l2881.000.84920.84920.9521-300.0012161.00
7442000.09.25 02:00buy stop2891.000.88150.87850.9814
7452000.09.25 02:00sell stop2901.000.87150.87450.7716
7462000.09.25 02:05buy2891.000.88150.87850.9814
7472000.09.25 02:05delete2901.000.87150.87450.7716
7482000.09.25 02:05sell stop2911.000.87650.87950.7766
7492000.09.25 09:05s/l2891.000.87850.87850.9814-300.0011861.00
7502000.09.25 14:15sell2911.000.87650.87950.7766
7512000.09.26 09:41s/l2911.000.87950.87950.7766-296.2011564.80
7522000.10.02 02:01buy stop2921.000.88920.88620.9891
7532000.10.02 02:01sell stop2931.000.87920.88220.7793
7542000.10.02 14:29sell2931.000.87920.88220.7793
7552000.10.02 14:29delete2921.000.88920.88620.9891
7562000.10.02 14:29buy stop2941.000.88420.88120.9841
7572000.10.02 16:02s/l2931.000.88220.88220.7793-300.0011264.80
7582000.10.06 22:30delete2941.000.88420.88120.9841
7592000.10.09 02:04buy stop2951.000.87320.87020.9731
7602000.10.09 02:04sell stop2961.000.86320.86620.7633
7612000.10.10 09:54buy2951.000.87320.87020.9731
7622000.10.10 09:54delete2961.000.86320.86620.7633
7632000.10.10 09:54sell stop2971.000.86820.87120.7683
7642000.10.10 15:01s/l2951.000.87020.87020.9731-300.0010964.80
7652000.10.10 16:34sell2971.000.86820.87120.7683
7662000.10.10 20:40s/l2971.000.87120.87120.7683-300.0010664.80
7672000.10.16 02:01buy stop2981.000.86140.85840.9613
7682000.10.16 02:01sell stop2991.000.85140.85440.7515
7692000.10.16 09:51sell2991.000.85140.85440.7515
7702000.10.16 09:51delete2981.000.86140.85840.9613
7712000.10.16 09:51buy stop3001.000.85640.85340.9563
7722000.10.17 20:24s/l2991.000.85440.85440.7515-296.2010368.60
7732000.10.17 21:06buy3001.000.85640.85340.9563
7742000.10.18 03:38s/l3001.000.85340.85340.9563-308.1010060.50
7752000.10.23 02:00buy stop3011.000.84700.84400.9469
7762000.10.23 02:00sell stop3021.000.83700.84000.7371
7772000.10.23 16:47sell3021.000.83700.84000.7371
7782000.10.23 16:47delete3011.000.84700.84400.9469
7792000.10.23 16:47buy stop3031.000.84200.83900.9419
7802000.10.24 11:02s/l3021.000.84000.84000.7371-296.209764.30
7812000.10.27 16:16buy3031.000.84200.83900.9419
7822000.10.27 16:16s/l3031.000.83900.83900.9419-300.009464.30
7832000.10.30 02:00buy stop3041.000.84370.84070.9436
7842000.10.30 02:00sell stop3051.000.83370.83670.7338
7852000.10.30 10:29buy3041.000.84370.84070.9436
7862000.10.30 10:29delete3051.000.83370.83670.7338
7872000.10.30 10:29sell stop3061.000.83870.84170.7388
7882000.10.30 22:17s/l3041.000.84070.84070.9436-300.009164.30
7892000.10.31 07:43sell3061.000.83870.84170.7388
7902000.10.31 09:06s/l3061.000.84170.84170.7388-300.008864.30
7912000.11.06 02:00buy stop3071.000.87240.86940.9723
7922000.11.06 02:00sell stop3081.000.86240.86540.7625
7932000.11.06 08:35sell3081.000.86240.86540.7625
7942000.11.06 08:35delete3071.000.87240.86940.9723
7952000.11.06 08:35buy stop3091.000.86740.86440.9673
7962000.11.06 08:53s/l3081.000.86540.86540.7625-300.008564.30
7972000.11.06 08:53buy3091.000.86740.86440.9673
7982000.11.06 16:00s/l3091.000.86440.86440.9673-300.008264.30
7992000.11.06 16:00buy stop3101.000.87240.86940.9723
8002000.11.06 16:00sell stop3111.000.86240.86540.7625
8012000.11.06 16:27sell3111.000.86240.86540.7625
8022000.11.06 16:27delete3101.000.87240.86940.9723
8032000.11.06 16:27buy stop3121.000.86740.86440.9673
8042000.11.07 08:10s/l3111.000.86540.86540.7625-296.207968.10
8052000.11.08 03:08buy3121.000.86740.86440.9673
8062000.11.08 04:04s/l3121.000.86440.86440.9673-300.007668.10
8072000.11.13 02:00buy stop3131.000.86560.86260.9655
8082000.11.13 02:00sell stop3141.000.85560.85860.7557
8092000.11.13 07:52buy3131.000.86560.86260.9655
8102000.11.13 07:52delete3141.000.85560.85860.7557
8112000.11.13 07:52sell stop3151.000.86060.86360.7607
8122000.11.13 10:17s/l3131.000.86260.86260.9655-300.007368.10
8132000.11.13 13:21sell3151.000.86060.86360.7607
8142000.11.17 22:30close3151.000.84860.86360.76071222.808590.90
8152000.11.20 02:00buy stop3161.000.85280.84980.9527
8162000.11.20 02:00sell stop3171.000.84280.84580.7429
8172000.11.21 01:23buy3161.000.85280.84980.9527
8182000.11.21 01:23delete3171.000.84280.84580.7429
8192000.11.21 01:23sell stop3181.000.84780.85080.7479
8202000.11.21 10:06s/l3161.000.84980.84980.9527-300.008290.90
8212000.11.21 13:56sell3181.000.84780.85080.7479
8222000.11.24 22:30close3181.000.83860.85080.7479939.009229.90
8232000.11.27 02:00buy stop3191.000.84310.84010.9430
8242000.11.27 02:00sell stop3201.000.83310.83610.7332
8252000.11.27 07:57buy3191.000.84310.84010.9430
8262000.11.27 07:57delete3201.000.83310.83610.7332
8272000.11.27 07:57sell stop3211.000.83810.84110.7382
8282000.11.27 11:10s/l3191.000.84010.84010.9430-300.008929.90
8292000.12.01 22:30delete3211.000.83810.84110.7382
8302000.12.04 02:00buy stop3221.000.88420.88120.9841
8312000.12.04 02:00sell stop3231.000.87420.87720.7743
8322000.12.04 10:45buy3221.000.88420.88120.9841
8332000.12.04 10:45delete3231.000.87420.87720.7743
8342000.12.04 10:45sell stop3241.000.87920.88220.7793
8352000.12.05 12:43s/l3221.000.88120.88120.9841-308.108621.80
8362000.12.05 17:48sell3241.000.87920.88220.7793
8372000.12.05 19:02s/l3241.000.88220.88220.7793-300.008321.80
8382000.12.11 02:00buy stop3251.000.89280.88980.9927
8392000.12.11 02:00sell stop3261.000.88280.88580.7829
8402000.12.11 03:42sell3261.000.88280.88580.7829
8412000.12.11 03:42delete3251.000.89280.88980.9927
8422000.12.11 03:42buy stop3271.000.88780.88480.9877
8432000.12.11 08:45s/l3261.000.88580.88580.7829-300.008021.80
8442000.12.14 16:48buy3271.000.88780.88480.9877
8452000.12.15 22:30close3271.000.89520.88480.9877731.908753.70
8462000.12.18 02:00buy stop3281.000.90070.89771.0006
8472000.12.18 02:00sell stop3291.000.89070.89370.7908
8482000.12.18 08:57buy3281.000.90070.89771.0006
8492000.12.18 08:57delete3291.000.89070.89370.7908
8502000.12.18 08:57sell stop3301.000.89570.89870.7958
8512000.12.18 09:42s/l3281.000.89770.89771.0006-300.008453.70
8522000.12.18 12:22sell3301.000.89570.89870.7958
8532000.12.20 03:39s/l3301.000.89870.89870.7958-292.408161.30
8542000.12.25 02:00buy stop3311.000.92820.92521.0281
8552000.12.25 02:00sell stop3321.000.91820.92120.8183
8562000.12.25 09:23buy3311.000.92820.92521.0281
8572000.12.25 09:23delete3321.000.91820.92120.8183
8582000.12.25 09:23sell stop3331.000.92320.92620.8233
8592000.12.25 10:43s/l3311.000.92520.92521.0281-300.007861.30
8602000.12.25 10:48sell3331.000.92320.92620.8233
8612000.12.25 11:09s/l3331.000.92620.92620.8233-300.007561.30
8622000.12.25 11:09buy stop3341.000.92820.92521.0281
8632000.12.25 11:09sell stop3351.000.91820.92120.8183
8642000.12.26 08:02buy3341.000.92820.92521.0281
8652000.12.26 08:02delete3351.000.91820.92120.8183
8662000.12.26 08:02sell stop3361.000.92320.92620.8233
8672000.12.28 17:01s/l3341.000.92520.92521.0281-332.407228.90
8682000.12.29 22:30delete3361.000.92320.92620.8233
8692001.01.01 08:29buy stop3371.000.94740.94441.0473
8702001.01.01 08:29sell stop3381.000.93740.94040.8375
8712001.01.02 02:14sell3381.000.93740.94040.8375
8722001.01.02 02:14delete3371.000.94740.94441.0473
8732001.01.02 02:14buy stop3391.000.94240.93941.0423
8742001.01.02 08:27s/l3381.000.94040.94040.8375-300.006928.90
8752001.01.02 08:36buy3391.000.94240.93941.0423
8762001.01.02 15:10s/l3391.000.93940.93941.0423-300.006628.90
8772001.01.08 02:00buy stop3401.000.96250.95951.0624
8782001.01.08 02:00sell stop3411.000.95250.95550.8526
8792001.01.08 10:20sell3411.000.95250.95550.8526
8802001.01.08 10:20delete3401.000.96250.95951.0624
8812001.01.08 10:20buy stop3421.000.95750.95451.0574
8822001.01.11 18:48s/l3411.000.95550.95550.8526-281.006347.90
8832001.01.12 08:26buy3421.000.95750.95451.0574
8842001.01.12 08:54s/l3421.000.95450.95451.0574-300.006047.90
8852001.01.15 02:00buy stop3431.000.95690.95391.0568
8862001.01.15 02:00sell stop3441.000.94690.94990.8470
8872001.01.15 03:54sell3441.000.94690.94990.8470
8882001.01.15 03:54delete3431.000.95690.95391.0568
8892001.01.15 03:54buy stop3451.000.95190.94891.0518
8902001.01.19 08:37s/l3441.000.94990.94990.8470-277.205770.70
8912001.01.19 22:30delete3451.000.95190.94891.0518
8922001.01.22 02:00buy stop3461.000.93920.93621.0391
8932001.01.22 02:00sell stop3471.000.92920.93220.8293
8942001.01.22 11:11sell3471.000.92920.93220.8293
8952001.01.22 11:11delete3461.000.93920.93621.0391
8962001.01.22 11:11buy stop3481.000.93420.93121.0341
8972001.01.22 15:52s/l3471.000.93220.93220.8293-300.005470.70
8982001.01.22 16:01buy3481.000.93420.93121.0341
8992001.01.24 11:23s/l3481.000.93120.93121.0341-316.205154.50
9002001.01.29 02:00buy stop3491.000.92960.92661.0295
9012001.01.29 02:00sell stop3501.000.91960.92260.8197
9022001.01.29 12:59sell3501.000.91960.92260.8197
9032001.01.29 12:59delete3491.000.92960.92661.0295
9042001.01.29 12:59buy stop3511.000.92460.92161.0245
9052001.01.30 16:01s/l3501.000.92260.92260.8197-296.204858.30
9062001.01.30 16:12buy3511.000.92460.92161.0245
9072001.02.02 22:30close3511.000.93630.92161.02451129.505987.80
9082001.02.05 02:00buy stop3521.000.94120.93821.0411
9092001.02.05 02:00sell stop3531.000.93120.93420.8313
9102001.02.05 08:37buy3521.000.94120.93821.0411
9112001.02.05 08:37delete3531.000.93120.93420.8313
9122001.02.05 08:37sell stop3541.000.93620.93920.8363
9132001.02.05 16:10s/l3521.000.93820.93821.0411-300.005687.80
9142001.02.06 02:18sell3541.000.93620.93920.8363
9152001.02.09 22:30close3541.000.92410.93920.83631229.006916.80
9162001.02.12 02:00buy stop3551.000.92930.92631.0292
9172001.02.12 02:00sell stop3561.000.91930.92230.8194
9182001.02.12 07:34buy3551.000.92930.92631.0292
9192001.02.12 07:34delete3561.000.91930.92230.8194
9202001.02.12 07:34sell stop3571.000.92430.92730.8244
9212001.02.13 08:39s/l3551.000.92630.92631.0292-308.106608.70
9222001.02.13 14:50sell3571.000.92430.92730.8244
9232001.02.16 22:30close3571.000.91360.92730.82441089.007697.70
9242001.02.19 02:01buy stop3581.000.91980.91681.0197
9252001.02.19 02:01sell stop3591.000.90980.91280.8099
9262001.02.19 11:01buy3581.000.91980.91681.0197
9272001.02.19 11:01delete3591.000.90980.91280.8099
9282001.02.19 11:01sell stop3601.000.91480.91780.8149
9292001.02.20 09:29s/l3581.000.91680.91681.0197-308.107389.60
9302001.02.20 09:43sell3601.000.91480.91780.8149
9312001.02.21 15:18s/l3601.000.91780.91780.8149-296.207093.40
9322001.02.26 02:00buy stop3611.000.92430.92131.0242
9332001.02.26 02:00sell stop3621.000.91430.91730.8144
9342001.02.26 09:22sell3621.000.91430.91730.8144
9352001.02.26 09:22delete3611.000.92430.92131.0242
9362001.02.26 09:22buy stop3631.000.91930.91631.0192
9372001.02.27 09:32s/l3621.000.91730.91730.8144-296.206797.20
9382001.02.27 15:57buy3631.000.91930.91631.0192
9392001.02.27 17:18s/l3631.000.91630.91631.0192-300.006497.20
9402001.03.05 02:00buy stop3641.000.94130.93831.0412
9412001.03.05 02:00sell stop3651.000.93130.93430.8314
9422001.03.05 06:05sell3651.000.93130.93430.8314
9432001.03.05 06:05delete3641.000.94130.93831.0412
9442001.03.05 06:05buy stop3661.000.93630.93331.0362
9452001.03.05 08:13s/l3651.000.93430.93430.8314-300.006197.20
9462001.03.07 03:17buy3661.000.93630.93331.0362
9472001.03.07 08:51s/l3661.000.93330.93331.0362-300.005897.20
9482001.03.12 02:00buy stop3671.000.93810.93511.0380
9492001.03.12 02:00sell stop3681.000.92810.93110.8282
9502001.03.12 11:33sell3681.000.92810.93110.8282
9512001.03.12 11:33delete3671.000.93810.93511.0380
9522001.03.12 11:33buy stop3691.000.93310.93011.0330
9532001.03.12 16:28s/l3681.000.93110.93110.8282-300.005597.20
9542001.03.16 22:29delete3691.000.93310.93011.0330
9552001.03.19 02:01buy stop3701.000.90200.89901.0019
9562001.03.19 02:01sell stop3711.000.89200.89500.7921
9572001.03.19 11:08buy3701.000.90200.89901.0019
9582001.03.19 11:08delete3711.000.89200.89500.7921
9592001.03.19 11:08sell stop3721.000.89700.90000.7971
9602001.03.19 12:31s/l3701.000.89900.89901.0019-300.005297.20
9612001.03.19 14:31sell3721.000.89700.90000.7971
9622001.03.19 16:30s/l3721.000.90000.90000.7971-300.004997.20
9632001.03.19 16:30buy stop3731.000.90200.89901.0019
9642001.03.19 16:30sell stop3741.000.89200.89500.7921
9652001.03.20 07:19buy3731.000.90200.89901.0019
9662001.03.20 07:19delete3741.000.89200.89500.7921
9672001.03.20 07:19sell stop3751.000.89700.90000.7971
9682001.03.21 09:02s/l3731.000.89900.89901.0019-308.104689.10
9692001.03.21 09:33sell3751.000.89700.90000.7971
9702001.03.21 10:52s/l3751.000.90000.90000.7971-300.004389.10
9712001.03.26 02:00buy stop3761.000.89400.89100.9939
9722001.03.26 02:00sell stop3771.000.88400.88700.7841
9732001.03.26 07:55buy3761.000.89400.89100.9939
9742001.03.26 07:55delete3771.000.88400.88700.7841
9752001.03.26 07:55sell stop3781.000.88900.89200.7891
9762001.03.26 10:50s/l3761.000.89100.89100.9939-300.004089.10
9772001.03.28 10:22sell3781.000.88900.89200.7891
9782001.03.30 22:30close3781.000.87940.89200.7891975.205064.30
9792001.04.02 02:00buy stop3791.000.88050.87750.9804
9802001.04.02 02:00sell stop3801.000.87050.87350.7706
9812001.04.02 15:34buy3791.000.88050.87750.9804
9822001.04.02 15:34delete3801.000.87050.87350.7706
9832001.04.02 15:34sell stop3811.000.87550.87850.7756
9842001.04.06 22:30close3791.000.90380.87750.98042281.407345.70
9852001.04.06 22:30delete3811.000.87550.87850.7756
9862001.04.09 02:00buy stop3821.000.90900.90601.0089
9872001.04.09 02:00sell stop3831.000.89900.90200.7991
9882001.04.09 20:52sell3831.000.89900.90200.7991
9892001.04.09 20:52delete3821.000.90900.90601.0089
9902001.04.09 20:52buy stop3841.000.90400.90101.0039
9912001.04.13 22:32close3831.000.88890.90200.79911032.808378.50
9922001.04.13 22:33delete3841.000.90400.90101.0039
9932001.04.16 02:00buy stop3851.000.89320.89020.9931
9942001.04.16 02:00sell stop3861.000.88320.88620.7833
9952001.04.16 14:50sell3861.000.88320.88620.7833
9962001.04.16 14:50delete3851.000.89320.89020.9931
9972001.04.16 14:50buy stop3871.000.88820.88520.9881
9982001.04.16 16:09s/l3861.000.88620.88620.7833-300.008078.50
9992001.04.16 22:35buy3871.000.88820.88520.9881
10002001.04.17 09:48s/l3871.000.88520.88520.9881-308.107770.40
10012001.04.23 02:00buy stop3881.000.90790.90491.0078
10022001.04.23 02:00sell stop3891.000.89790.90090.7980
10032001.04.23 03:42buy3881.000.90790.90491.0078
10042001.04.23 03:42delete3891.000.89790.90090.7980
10052001.04.23 03:42sell stop3901.000.90290.90590.8030
10062001.04.23 08:18s/l3881.000.90490.90491.0078-300.007470.40
10072001.04.23 09:00sell3901.000.90290.90590.8030
10082001.04.27 22:30close3901.000.89070.90590.80301242.808713.20
10092001.04.30 02:00buy stop3911.000.89720.89420.9971
10102001.04.30 02:00sell stop3921.000.88720.89020.7873
10112001.04.30 12:53sell3921.000.88720.89020.7873
10122001.04.30 12:53delete3911.000.89720.89420.9971
10132001.04.30 12:53buy stop3931.000.89220.88920.9921
10142001.05.01 14:31s/l3921.000.89020.89020.7873-296.208417.00
10152001.05.01 16:13buy3931.000.89220.88920.9921
10162001.05.02 09:40s/l3931.000.88920.88920.9921-308.108108.90
10172001.05.07 02:00buy stop3941.000.89760.89460.9975
10182001.05.07 02:00sell stop3951.000.88760.89060.7877
10192001.05.08 08:49sell3951.000.88760.89060.7877
10202001.05.08 08:49delete3941.000.89760.89460.9975
10212001.05.08 08:49buy stop3961.000.89260.88960.9925
10222001.05.10 13:47s/l3951.000.89060.89060.7877-284.807824.10
10232001.05.10 13:51buy3961.000.89260.88960.9925
10242001.05.10 14:03s/l3961.000.88960.88960.9925-300.007524.10
10252001.05.14 02:00buy stop3971.000.88020.87720.9801
10262001.05.14 02:00sell stop3981.000.87020.87320.7703
10272001.05.15 20:15buy3971.000.88020.87720.9801
10282001.05.15 20:15delete3981.000.87020.87320.7703
10292001.05.15 20:15sell stop3991.000.87520.87820.7753
10302001.05.15 20:17s/l3971.000.87720.87720.9801-300.007224.10
10312001.05.16 04:31sell3991.000.87520.87820.7753
10322001.05.16 08:50s/l3991.000.87820.87820.7753-300.006924.10
10332001.05.21 02:00buy stop4001.000.88670.88370.9866
10342001.05.21 02:00sell stop4011.000.87670.87970.7768
10352001.05.21 09:29sell4011.000.87670.87970.7768
10362001.05.21 09:29delete4001.000.88670.88370.9866
10372001.05.21 09:29buy stop4021.000.88170.87870.9816
10382001.05.25 22:30close4011.000.86080.87970.77681612.808536.90
10392001.05.25 22:30delete4021.000.88170.87870.9816
10402001.05.28 02:00buy stop4031.000.86640.86340.9663
10412001.05.28 02:00sell stop4041.000.85640.85940.7565
10422001.05.29 07:24sell4041.000.85640.85940.7565
10432001.05.29 07:24delete4031.000.86640.86340.9663
10442001.05.29 07:24buy stop4051.000.86140.85840.9613
10452001.05.30 02:36s/l4041.000.85940.85940.7565-296.208240.70
10462001.06.01 22:30delete4051.000.86140.85840.9613
10472001.06.04 02:00buy stop4061.000.85310.85010.9530
10482001.06.04 02:00sell stop4071.000.84310.84610.7432
10492001.06.04 08:30buy4061.000.85310.85010.9530
10502001.06.04 08:30delete4071.000.84310.84610.7432
10512001.06.04 08:30sell stop4081.000.84810.85110.7482
10522001.06.04 16:17s/l4061.000.85010.85010.9530-300.007940.70
10532001.06.04 16:47sell4081.000.84810.85110.7482
10542001.06.05 17:08s/l4081.000.85110.85110.7482-296.207644.50
10552001.06.11 02:00buy stop4091.000.85580.85280.9557
10562001.06.11 02:00sell stop4101.000.84580.84880.7459
10572001.06.11 14:57sell4101.000.84580.84880.7459
10582001.06.11 14:57delete4091.000.85580.85280.9557
10592001.06.11 14:57buy stop4111.000.85080.84780.9507
10602001.06.12 08:57s/l4101.000.84880.84880.7459-296.207348.30
10612001.06.12 21:10buy4111.000.85080.84780.9507
10622001.06.15 22:30close4111.000.86130.84780.95071009.508357.80
10632001.06.18 02:00buy stop4121.000.86650.86350.9664
10642001.06.18 02:00sell stop4131.000.85650.85950.7566
10652001.06.19 09:18sell4131.000.85650.85950.7566
10662001.06.19 09:18delete4121.000.86650.86350.9664
10672001.06.19 09:18buy stop4141.000.86150.85850.9614
10682001.06.22 22:30close4131.000.85750.85950.7566-81.008276.80
10692001.06.22 22:30delete4141.000.86150.85850.9614
10702001.06.25 02:00buy stop4151.000.86260.85960.9625
10712001.06.25 02:00sell stop4161.000.85260.85560.7527
10722001.06.25 11:20buy4151.000.86260.85960.9625
10732001.06.25 11:20delete4161.000.85260.85560.7527
10742001.06.25 11:20sell stop4171.000.85760.86060.7577
10752001.06.25 14:35s/l4151.000.85960.85960.9625-300.007976.80
10762001.06.28 08:34sell4171.000.85760.86060.7577
10772001.06.29 22:30close4171.000.84980.86060.7577783.808760.60
10782001.07.02 02:00buy stop4181.000.85470.85170.9546
10792001.07.02 02:00sell stop4191.000.84470.84770.7448
10802001.07.02 10:00sell4191.000.84470.84770.7448
10812001.07.02 10:00delete4181.000.85470.85170.9546
10822001.07.02 10:00buy stop4201.000.84970.84670.9496
10832001.07.02 12:50s/l4191.000.84770.84770.7448-300.008460.60
10842001.07.03 13:46buy4201.000.84970.84670.9496
10852001.07.03 15:39s/l4201.000.84670.84670.9496-300.008160.60
10862001.07.09 02:00buy stop4211.000.85300.85000.9529
10872001.07.09 02:00sell stop4221.000.84300.84600.7431
10882001.07.10 08:49buy4211.000.85300.85000.9529
10892001.07.10 08:49delete4221.000.84300.84600.7431
10902001.07.10 08:49sell stop4231.000.84800.85100.7481
10912001.07.13 22:30close4211.000.85460.85000.9529119.508280.10
10922001.07.13 22:30delete4231.000.84800.85100.7481
10932001.07.16 02:00buy stop4241.000.85950.85650.9594
10942001.07.16 02:00sell stop4251.000.84950.85250.7496
10952001.07.16 12:23buy4241.000.85950.85650.9594
10962001.07.16 12:23delete4251.000.84950.85250.7496
10972001.07.16 12:23sell stop4261.000.85450.85750.7546
10982001.07.16 13:00s/l4241.000.85650.85650.9594-300.007980.10
10992001.07.16 17:10sell4261.000.85450.85750.7546
11002001.07.17 18:31s/l4261.000.85750.85750.7546-296.207683.90
11012001.07.23 02:00buy stop4271.000.87640.87340.9763
11022001.07.23 02:00sell stop4281.000.86640.86940.7665
11032001.07.23 14:59sell4281.000.86640.86940.7665
11042001.07.23 14:59delete4271.000.87640.87340.9763
11052001.07.23 14:59buy stop4291.000.87140.86840.9713
11062001.07.23 16:36s/l4281.000.86940.86940.7665-300.007383.90
11072001.07.24 07:31buy4291.000.87140.86840.9713
11082001.07.27 22:30close4291.000.87700.86840.9713519.507903.40
11092001.07.30 02:00buy stop4301.000.88260.87960.9825
11102001.07.30 02:00sell stop4311.000.87260.87560.7727
11112001.07.30 09:31sell4311.000.87260.87560.7727
11122001.07.30 09:31delete4301.000.88260.87960.9825
11132001.07.30 09:31buy stop4321.000.87760.87460.9775
11142001.07.30 10:40s/l4311.000.87560.87560.7727-300.007603.40
11152001.07.31 16:02buy4321.000.87760.87460.9775
11162001.07.31 16:24s/l4321.000.87460.87460.9775-300.007303.40
11172001.08.06 03:14buy stop4331.000.88930.88630.9892
11182001.08.06 03:14sell stop4341.000.87930.88230.7794
11192001.08.06 10:40sell4341.000.87930.88230.7794
11202001.08.06 10:40delete4331.000.88930.88630.9892
11212001.08.06 10:40buy stop4351.000.88430.88130.9842
11222001.08.06 19:54s/l4341.000.88230.88230.7794-300.007003.40
11232001.08.09 09:18buy4351.000.88430.88130.9842
11242001.08.10 22:30close4351.000.89340.88130.9842901.907905.30
11252001.08.13 02:00buy stop4361.000.89800.89500.9979
11262001.08.13 02:00sell stop4371.000.88800.89100.7881
11272001.08.13 11:17buy4361.000.89800.89500.9979
11282001.08.13 11:17delete4371.000.88800.89100.7881
11292001.08.13 11:17sell stop4381.000.89300.89600.7931
11302001.08.14 09:39s/l4361.000.89500.89500.9979-308.107597.20
11312001.08.17 22:31delete4381.000.89300.89600.7931
11322001.08.20 02:00buy stop4391.000.92310.92011.0230
11332001.08.20 02:00sell stop4401.000.91310.91610.8132
11342001.08.20 15:51sell4401.000.91310.91610.8132
11352001.08.20 15:51delete4391.000.92310.92011.0230
11362001.08.20 15:51buy stop4411.000.91810.91511.0180
11372001.08.21 21:24s/l4401.000.91610.91610.8132-296.207301.00
11382001.08.21 22:34buy4411.000.91810.91511.0180
11392001.08.22 08:59s/l4411.000.91510.91511.0180-308.106992.90
11402001.08.27 02:00buy stop4421.000.91980.91681.0197
11412001.08.27 02:00sell stop4431.000.90980.91280.8099
11422001.08.27 08:44sell4431.000.90980.91280.8099
11432001.08.27 08:44delete4421.000.91980.91681.0197
11442001.08.27 08:44buy stop4441.000.91480.91181.0147
11452001.08.28 20:39s/l4431.000.91280.91280.8099-296.206696.70
11462001.08.29 09:07buy4441.000.91480.91181.0147
11472001.08.29 11:24s/l4441.000.91180.91181.0147-300.006396.70
11482001.09.03 02:00buy stop4451.000.91750.91451.0174
11492001.09.03 02:00sell stop4461.000.90750.91050.8076
11502001.09.03 12:00sell4461.000.90750.91050.8076
11512001.09.03 12:00delete4451.000.91750.91451.0174
11522001.09.03 12:00buy stop4471.000.91250.90951.0124
11532001.09.07 22:30close4461.000.90730.91050.807642.806439.50
11542001.09.07 22:31delete4471.000.91250.90951.0124
11552001.09.10 02:00buy stop4481.000.91260.90961.0125
11562001.09.10 02:00sell stop4491.000.90260.90560.8027
11572001.09.10 14:48sell4491.000.90260.90560.8027
11582001.09.10 14:48delete4481.000.91260.90961.0125
11592001.09.10 14:48buy stop4501.000.90760.90461.0075
11602001.09.11 15:08s/l4491.000.90560.90560.8027-296.206143.30
11612001.09.11 15:48buy4501.000.90760.90461.0075
11622001.09.11 15:56s/l4501.000.90460.90461.0075-300.005843.30
11632001.09.17 02:00buy stop4511.000.92550.92251.0254
11642001.09.17 02:00sell stop4521.000.91550.91850.8156
11652001.09.17 02:28buy4511.000.92550.92251.0254
11662001.09.17 02:28delete4521.000.91550.91850.8156
11672001.09.17 02:28sell stop4531.000.92050.92350.8206
11682001.09.17 16:35s/l4511.000.92250.92251.0254-300.005543.30
11692001.09.17 16:40sell4531.000.92050.92350.8206
11702001.09.17 17:32s/l4531.000.92350.92350.8206-300.005243.30
11712001.09.17 17:32buy stop4541.000.92550.92251.0254
11722001.09.17 17:32sell stop4551.000.91550.91850.8156
11732001.09.17 19:50buy4541.000.92550.92251.0254
11742001.09.17 19:50delete4551.000.91550.91850.8156
11752001.09.17 19:50sell stop4561.000.92050.92350.8206
11762001.09.18 01:18s/l4541.000.92250.92251.0254-308.104935.20
11772001.09.18 04:22sell4561.000.92050.92350.8206
11782001.09.18 08:04s/l4561.000.92350.92350.8206-300.004635.20
11792001.09.24 02:00buy stop4571.000.91940.91641.0193
11802001.09.24 02:00sell stop4581.000.90940.91240.8095
11812001.09.24 13:09buy4571.000.91940.91641.0193
11822001.09.24 13:09delete4581.000.90940.91240.8095
11832001.09.24 13:09sell stop4591.000.91440.91740.8145
11842001.09.24 13:38s/l4571.000.91640.91641.0193-300.004335.20
11852001.09.24 17:32sell4591.000.91440.91740.8145
11862001.09.24 21:24s/l4591.000.91740.91740.8145-300.004035.20
11872001.09.24 21:24buy stop4601.000.91940.91641.0193
11882001.09.24 21:24sell stop4611.000.90940.91240.8095
11892001.09.25 09:43buy4601.000.91940.91641.0193
11902001.09.25 09:43delete4611.000.90940.91240.8095
11912001.09.25 09:43sell stop4621.000.91440.91740.8145
11922001.09.25 10:19s/l4601.000.91640.91641.0193-300.003735.20
11932001.09.28 02:59sell4621.000.91440.91740.8145
11942001.09.28 10:57s/l4621.000.91740.91740.8145-300.003435.20
11952001.10.01 02:00buy stop4631.000.91640.91341.0163
11962001.10.01 02:00sell stop4641.000.90640.90940.8065
11972001.10.01 02:22sell4641.000.90640.90940.8065
11982001.10.01 02:22delete4631.000.91640.91341.0163
11992001.10.01 02:22buy stop4651.000.91140.90841.0113
12002001.10.01 03:23s/l4641.000.90940.90940.8065-300.003135.20
12012001.10.01 11:02buy4651.000.91140.90841.0113
12022001.10.05 22:29close4651.000.91840.90841.0113651.403786.60
12032001.10.08 02:00buy stop4661.000.92370.92071.0236
12042001.10.08 02:00sell stop4671.000.91370.91670.8138
12052001.10.08 09:44buy4661.000.92370.92071.0236
12062001.10.08 09:44delete4671.000.91370.91670.8138
12072001.10.08 09:44sell stop4681.000.91870.92170.8188
12082001.10.08 10:42s/l4661.000.92070.92071.0236-300.003486.60
12092001.10.08 16:35sell4681.000.91870.92170.8188
12102001.10.08 22:16s/l4681.000.92170.92170.8188-300.003186.60
12112001.10.08 22:16buy stop4691.000.92370.92071.0236
12122001.10.08 22:16sell stop4701.000.91370.91670.8138
12132001.10.09 18:07sell4701.000.91370.91670.8138
12142001.10.09 18:07delete4691.000.92370.92071.0236
12152001.10.09 18:07buy stop4711.000.91870.91571.0186
12162001.10.12 22:30close4701.000.91120.91670.8138269.003455.60
12172001.10.12 22:30delete4711.000.91870.91571.0186
12182001.10.15 02:00buy stop4721.000.91630.91331.0162
12192001.10.15 02:00sell stop4731.000.90630.90930.8064
12202001.10.15 20:07sell4731.000.90630.90930.8064
12212001.10.15 20:07delete4721.000.91630.91331.0162
12222001.10.15 20:07buy stop4741.000.91130.90831.0112
12232001.10.15 21:52s/l4731.000.90930.90930.8064-300.003155.60
12242001.10.16 18:13buy4741.000.91130.90831.0112
12252001.10.16 20:09s/l4741.000.90830.90831.0112-300.002855.60
12262001.10.22 02:00buy stop4751.000.90400.90101.0039
12272001.10.22 02:00sell stop4761.000.89400.89700.7941
12282001.10.22 15:44sell4761.000.89400.89700.7941
12292001.10.22 15:44delete4751.000.90400.90101.0039
12302001.10.22 15:44buy stop4771.000.89900.89600.9989
12312001.10.25 16:16s/l4761.000.89700.89700.7941-281.002574.60
12322001.10.26 22:30delete4771.000.89900.89600.9989
12332001.10.29 02:00buy stop4781.000.89730.89430.9972
12342001.10.29 02:00sell stop4791.000.88730.89030.7874
12352001.10.29 09:11buy4781.000.89730.89430.9972
12362001.10.29 09:11delete4791.000.88730.89030.7874
12372001.10.29 09:11sell stop4801.000.89230.89530.7924
12382001.11.02 22:30close4781.000.90260.89430.9972481.403056.00
12392001.11.02 22:30delete4801.000.89230.89530.7924
12402001.11.05 02:00buy stop4811.000.90900.90601.0089
12412001.11.05 02:00sell stop4821.000.89900.90200.7991
12422001.11.05 02:02sell4821.000.89900.90200.7991
12432001.11.05 02:02delete4811.000.90900.90601.0089
12442001.11.05 02:02buy stop4831.000.90400.90101.0039
12452001.11.07 07:53s/l4821.000.90200.90200.7991-292.402763.60
12462001.11.07 10:28buy4831.000.90400.90101.0039
12472001.11.07 13:52s/l4831.000.90100.90101.0039-300.002463.60
12482001.11.12 02:00buy stop4841.000.89840.89540.9983
12492001.11.12 02:00sell stop4851.000.88840.89140.7885
12502001.11.12 15:31buy4841.000.89840.89540.9983
12512001.11.12 15:31delete4851.000.88840.89140.7885
12522001.11.12 15:31sell stop4861.000.89340.89640.7935
12532001.11.12 16:26s/l4841.000.89540.89540.9983-300.002163.60
12542001.11.12 23:00sell4861.000.89340.89640.7935
12552001.11.16 22:30close4861.000.88450.89640.7935912.803076.40
12562001.11.19 02:00buy stop4871.000.88930.88630.9892
12572001.11.19 02:00sell stop4881.000.87930.88230.7794
12582001.11.19 12:28sell4881.000.87930.88230.7794
12592001.11.19 12:28delete4871.000.88930.88630.9892
12602001.11.19 12:28buy stop4891.000.88430.88130.9842
12612001.11.20 07:48s/l4881.000.88230.88230.7794-296.202780.20
12622001.11.20 12:04buy4891.000.88430.88130.9842
12632001.11.20 14:24s/l4891.000.88130.88130.9842-300.002480.20
12642001.11.26 02:00buy stop4901.000.88320.88020.9831
12652001.11.26 02:00sell stop4911.000.87320.87620.7733
12662001.11.26 09:29buy4901.000.88320.88020.9831
12672001.11.26 09:29delete4911.000.87320.87620.7733
12682001.11.26 09:29sell stop4921.000.87820.88120.7783
12692001.11.26 15:06s/l4901.000.88020.88020.9831-300.002180.20
12702001.11.27 12:05sell4921.000.87820.88120.7783
12712001.11.27 16:18s/l4921.000.88120.88120.7783-300.001880.20
12722001.12.03 02:00buy stop4931.000.90060.89761.0005
12732001.12.03 02:00sell stop4941.000.89060.89360.7907
12742001.12.03 16:09sell4941.000.89060.89360.7907
12752001.12.03 16:19delete4931.000.90060.89761.0005
12762001.12.03 16:19buy stop4951.000.89560.89260.9955
12772001.12.05 08:02s/l4941.000.89360.89360.7907-292.401587.80
12782001.12.06 19:50buy4951.000.89560.89260.9955
12792001.12.07 09:38s/l4951.000.89260.89260.9955-308.101279.70
12802001.12.10 02:00buy stop4961.000.89680.89380.9967
12812001.12.10 02:00sell stop4971.000.88680.88980.7869
12822001.12.10 13:12sell4971.000.88680.88980.7869
12832001.12.10 19:02s/l4971.000.88980.88980.7869-300.00979.70
12842001.12.12 04:04buy4961.000.89680.89380.9967
12852001.12.12 10:30s/l4961.000.89380.89380.9967-300.00679.70