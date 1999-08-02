|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 1999.01.06 15:30 - 2007.02.01 14:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; PipsOffset=50; TimeZoneDiff=2; CloseOrdersDay=5; CloseOrdersHour=22; TakeProfit=999; StopLoss=30; MagicNumber=54321;
|Bars in test
|100656
|Ticks modelled
|13730470
|Modelling quality
|89.91%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9320.30
|Gross profit
|62568.60
|Gross loss
|-71888.90
|Profit factor
|0.87
|Expected payoff
|-32.03
|Absolute drawdown
|9320.30
|Maximal drawdown
|15579.40 (95.82%)
|Relative drawdown
|95.82% (15579.40)
|Total trades
|291
|Short positions (won %)
|151 (19.87%)
|Long positions (won %)
|140 (15.00%)
|Profit trades (% of total)
|51 (17.53%)
|Loss trades (% of total)
|240 (82.47%)
|Largest
|profit trade
|3071.40
|loss trade
|-340.50
|Average
|profit trade
|1226.84
|loss trade
|-299.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (3514.20)
|consecutive losses (loss in money)
|24 (-7189.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4432.80 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-7189.10 (24)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1999.01.11 02:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.1635
|1.1605
|1.2634
|2
|1999.01.11 02:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.1535
|1.1565
|1.0536
|3
|1999.01.11 15:40
|sell
|2
|1.00
|1.1535
|1.1565
|1.0536
|4
|1999.01.11 15:40
|delete
|1
|1.00
|1.1635
|1.1605
|1.2634
|5
|1999.01.11 15:40
|buy stop
|3
|1.00
|1.1585
|1.1555
|1.2584
|6
|1999.01.12 18:32
|s/l
|2
|1.00
|1.1565
|1.1565
|1.0536
|-296.20
|9703.80
|7
|1999.01.13 08:16
|buy
|3
|1.00
|1.1585
|1.1555
|1.2584
|8
|1999.01.15 21:23
|s/l
|3
|1.00
|1.1555
|1.1555
|1.2584
|-332.40
|9371.40
|9
|1999.01.18 02:00
|buy stop
|4
|1.00
|1.1613
|1.1583
|1.2612
|10
|1999.01.18 02:00
|sell stop
|5
|1.00
|1.1513
|1.1543
|1.0514
|11
|1999.01.18 13:45
|buy
|4
|1.00
|1.1613
|1.1583
|1.2612
|12
|1999.01.18 13:45
|delete
|5
|1.00
|1.1513
|1.1543
|1.0514
|13
|1999.01.18 13:45
|sell stop
|6
|1.00
|1.1563
|1.1593
|1.0564
|14
|1999.01.19 02:39
|s/l
|4
|1.00
|1.1583
|1.1583
|1.2612
|-308.10
|9063.30
|15
|1999.01.20 08:51
|sell
|6
|1.00
|1.1563
|1.1593
|1.0564
|16
|1999.01.20 11:03
|s/l
|6
|1.00
|1.1593
|1.1593
|1.0564
|-300.00
|8763.30
|17
|1999.01.25 01:59
|buy stop
|7
|1.00
|1.1637
|1.1607
|1.2636
|18
|1999.01.25 01:59
|sell stop
|8
|1.00
|1.1537
|1.1567
|1.0538
|19
|1999.01.27 01:52
|sell
|8
|1.00
|1.1537
|1.1567
|1.0538
|20
|1999.01.27 01:52
|delete
|7
|1.00
|1.1637
|1.1607
|1.2636
|21
|1999.01.27 01:52
|buy stop
|9
|1.00
|1.1587
|1.1557
|1.2586
|22
|1999.01.29 22:29
|close
|8
|1.00
|1.1362
|1.1567
|1.0538
|1765.20
|10528.50
|23
|1999.01.29 22:59
|delete
|9
|1.00
|1.1587
|1.1557
|1.2586
|24
|1999.02.01 02:03
|buy stop
|10
|1.00
|1.1417
|1.1387
|1.2416
|25
|1999.02.01 02:03
|sell stop
|11
|1.00
|1.1317
|1.1347
|1.0318
|26
|1999.02.01 15:16
|sell
|11
|1.00
|1.1317
|1.1347
|1.0318
|27
|1999.02.01 15:16
|delete
|10
|1.00
|1.1417
|1.1387
|1.2416
|28
|1999.02.01 15:16
|buy stop
|12
|1.00
|1.1367
|1.1337
|1.2366
|29
|1999.02.02 07:57
|s/l
|11
|1.00
|1.1347
|1.1347
|1.0318
|-296.20
|10232.30
|30
|1999.02.02 17:04
|buy
|12
|1.00
|1.1367
|1.1337
|1.2366
|31
|1999.02.02 17:15
|s/l
|12
|1.00
|1.1337
|1.1337
|1.2366
|-300.00
|9932.30
|32
|1999.02.08 02:04
|buy stop
|13
|1.00
|1.1310
|1.1280
|1.2309
|33
|1999.02.08 02:04
|sell stop
|14
|1.00
|1.1210
|1.1240
|1.0211
|34
|1999.02.08 18:51
|buy
|13
|1.00
|1.1310
|1.1280
|1.2309
|35
|1999.02.08 18:51
|delete
|14
|1.00
|1.1210
|1.1240
|1.0211
|36
|1999.02.08 18:51
|sell stop
|15
|1.00
|1.1260
|1.1290
|1.0261
|37
|1999.02.10 08:29
|s/l
|13
|1.00
|1.1280
|1.1280
|1.2309
|-316.20
|9616.10
|38
|1999.02.11 20:22
|sell
|15
|1.00
|1.1260
|1.1290
|1.0261
|39
|1999.02.12 17:05
|s/l
|15
|1.00
|1.1290
|1.1290
|1.0261
|-296.20
|9319.90
|40
|1999.02.15 01:59
|buy stop
|16
|1.00
|1.1356
|1.1326
|1.2355
|41
|1999.02.15 01:59
|sell stop
|17
|1.00
|1.1256
|1.1286
|1.0257
|42
|1999.02.15 12:26
|sell
|17
|1.00
|1.1256
|1.1286
|1.0257
|43
|1999.02.15 12:26
|delete
|16
|1.00
|1.1356
|1.1326
|1.2355
|44
|1999.02.15 12:26
|buy stop
|18
|1.00
|1.1306
|1.1276
|1.2305
|45
|1999.02.19 22:29
|close
|17
|1.00
|1.1081
|1.1286
|1.0257
|1772.80
|11092.70
|46
|1999.02.19 22:41
|delete
|18
|1.00
|1.1306
|1.1276
|1.2305
|47
|1999.02.22 02:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.1108
|1.1078
|1.2107
|48
|1999.02.22 02:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.1008
|1.1038
|1.0009
|49
|1999.02.22 09:24
|sell
|20
|1.00
|1.1008
|1.1038
|1.0009
|50
|1999.02.22 09:24
|delete
|19
|1.00
|1.1108
|1.1078
|1.2107
|51
|1999.02.22 09:24
|buy stop
|21
|1.00
|1.1058
|1.1028
|1.2057
|52
|1999.02.22 15:32
|s/l
|20
|1.00
|1.1038
|1.1038
|1.0009
|-300.00
|10792.70
|53
|1999.02.23 07:50
|buy
|21
|1.00
|1.1058
|1.1028
|1.2057
|54
|1999.02.23 10:24
|s/l
|21
|1.00
|1.1028
|1.1028
|1.2057
|-300.00
|10492.70
|55
|1999.03.01 01:59
|buy stop
|22
|1.00
|1.1075
|1.1045
|1.2074
|56
|1999.03.01 01:59
|sell stop
|23
|1.00
|1.0975
|1.1005
|0.9976
|57
|1999.03.01 08:11
|sell
|23
|1.00
|1.0975
|1.1005
|0.9976
|58
|1999.03.01 08:11
|delete
|22
|1.00
|1.1075
|1.1045
|1.2074
|59
|1999.03.01 08:11
|buy stop
|24
|1.00
|1.1025
|1.0995
|1.2024
|60
|1999.03.01 08:59
|s/l
|23
|1.00
|1.1005
|1.1005
|0.9976
|-300.00
|10192.70
|61
|1999.03.05 22:59
|delete
|24
|1.00
|1.1025
|1.0995
|1.2024
|62
|1999.03.08 02:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.0868
|1.0838
|1.1867
|63
|1999.03.08 02:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.0768
|1.0798
|0.9769
|64
|1999.03.08 08:50
|buy
|25
|1.00
|1.0868
|1.0838
|1.1867
|65
|1999.03.08 08:50
|delete
|26
|1.00
|1.0768
|1.0798
|0.9769
|66
|1999.03.08 08:50
|sell stop
|27
|1.00
|1.0818
|1.0848
|0.9819
|67
|1999.03.11 16:09
|s/l
|25
|1.00
|1.0838
|1.0838
|1.1867
|-340.50
|9852.20
|68
|1999.03.11 17:13
|sell
|27
|1.00
|1.0818
|1.0848
|0.9819
|69
|1999.03.11 17:47
|s/l
|27
|1.00
|1.0848
|1.0848
|0.9819
|-300.00
|9552.20
|70
|1999.03.15 02:00
|buy stop
|28
|1.00
|1.0955
|1.0925
|1.1954
|71
|1999.03.15 02:00
|sell stop
|29
|1.00
|1.0855
|1.0885
|0.9856
|72
|1999.03.15 10:54
|buy
|28
|1.00
|1.0955
|1.0925
|1.1954
|73
|1999.03.15 10:54
|delete
|29
|1.00
|1.0855
|1.0885
|0.9856
|74
|1999.03.15 10:54
|sell stop
|30
|1.00
|1.0905
|1.0935
|0.9906
|75
|1999.03.15 17:18
|s/l
|28
|1.00
|1.0925
|1.0925
|1.1954
|-300.00
|9252.20
|76
|1999.03.16 00:59
|sell
|30
|1.00
|1.0905
|1.0935
|0.9906
|77
|1999.03.16 18:17
|s/l
|30
|1.00
|1.0935
|1.0935
|0.9906
|-300.00
|8952.20
|78
|1999.03.22 02:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.0939
|1.0909
|1.1938
|79
|1999.03.22 02:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.0839
|1.0869
|0.9840
|80
|1999.03.24 10:47
|buy
|31
|1.00
|1.0939
|1.0909
|1.1938
|81
|1999.03.24 10:47
|delete
|32
|1.00
|1.0839
|1.0869
|0.9840
|82
|1999.03.24 10:47
|sell stop
|33
|1.00
|1.0889
|1.0919
|0.9890
|83
|1999.03.24 18:30
|s/l
|31
|1.00
|1.0909
|1.0909
|1.1938
|-300.00
|8652.20
|84
|1999.03.24 19:10
|sell
|33
|1.00
|1.0889
|1.0919
|0.9890
|85
|1999.03.26 22:29
|close
|33
|1.00
|1.0773
|1.0919
|0.9890
|1175.20
|9827.40
|86
|1999.03.29 02:03
|buy stop
|34
|1.00
|1.0815
|1.0785
|1.1814
|87
|1999.03.29 02:03
|sell stop
|35
|1.00
|1.0715
|1.0745
|0.9716
|88
|1999.03.29 13:54
|sell
|35
|1.00
|1.0715
|1.0745
|0.9716
|89
|1999.03.29 13:54
|delete
|34
|1.00
|1.0815
|1.0785
|1.1814
|90
|1999.03.29 13:54
|buy stop
|36
|1.00
|1.0765
|1.0735
|1.1764
|91
|1999.03.30 03:25
|s/l
|35
|1.00
|1.0745
|1.0745
|0.9716
|-296.20
|9531.20
|92
|1999.03.30 16:35
|buy
|36
|1.00
|1.0765
|1.0735
|1.1764
|93
|1999.03.30 18:50
|s/l
|36
|1.00
|1.0735
|1.0735
|1.1764
|-300.00
|9231.20
|94
|1999.04.05 02:04
|buy stop
|37
|1.00
|1.0844
|1.0814
|1.1843
|95
|1999.04.05 02:04
|sell stop
|38
|1.00
|1.0744
|1.0774
|0.9745
|96
|1999.04.05 14:58
|sell
|38
|1.00
|1.0744
|1.0774
|0.9745
|97
|1999.04.05 14:58
|delete
|37
|1.00
|1.0844
|1.0814
|1.1843
|98
|1999.04.05 14:58
|buy stop
|39
|1.00
|1.0794
|1.0764
|1.1793
|99
|1999.04.06 16:53
|s/l
|38
|1.00
|1.0774
|1.0774
|0.9745
|-296.20
|8935.00
|100
|1999.04.06 17:32
|buy
|39
|1.00
|1.0794
|1.0764
|1.1793
|101
|1999.04.08 01:12
|s/l
|39
|1.00
|1.0764
|1.0764
|1.1793
|-332.40
|8602.60
|102
|1999.04.12 01:59
|buy stop
|40
|1.00
|1.0844
|1.0814
|1.1843
|103
|1999.04.12 01:59
|sell stop
|41
|1.00
|1.0744
|1.0774
|0.9745
|104
|1999.04.12 08:30
|buy
|40
|1.00
|1.0844
|1.0814
|1.1843
|105
|1999.04.12 08:30
|delete
|41
|1.00
|1.0744
|1.0774
|0.9745
|106
|1999.04.12 08:30
|sell stop
|42
|1.00
|1.0794
|1.0824
|0.9795
|107
|1999.04.12 21:57
|s/l
|40
|1.00
|1.0814
|1.0814
|1.1843
|-300.00
|8302.60
|108
|1999.04.13 12:56
|sell
|42
|1.00
|1.0794
|1.0824
|0.9795
|109
|1999.04.16 22:30
|close
|42
|1.00
|1.0710
|1.0824
|0.9795
|859.00
|9161.60
|110
|1999.04.19 02:02
|buy stop
|43
|1.00
|1.0752
|1.0722
|1.1751
|111
|1999.04.19 02:02
|sell stop
|44
|1.00
|1.0652
|1.0682
|0.9653
|112
|1999.04.19 10:08
|sell
|44
|1.00
|1.0652
|1.0682
|0.9653
|113
|1999.04.19 10:08
|delete
|43
|1.00
|1.0752
|1.0722
|1.1751
|114
|1999.04.19 10:08
|buy stop
|45
|1.00
|1.0702
|1.0672
|1.1701
|115
|1999.04.20 06:37
|s/l
|44
|1.00
|1.0682
|1.0682
|0.9653
|-296.20
|8865.40
|116
|1999.04.23 22:46
|delete
|45
|1.00
|1.0702
|1.0672
|1.1701
|117
|1999.04.26 01:59
|buy stop
|46
|1.00
|1.0658
|1.0628
|1.1657
|118
|1999.04.26 01:59
|sell stop
|47
|1.00
|1.0558
|1.0588
|0.9559
|119
|1999.04.27 16:46
|buy
|46
|1.00
|1.0658
|1.0628
|1.1657
|120
|1999.04.27 16:46
|delete
|47
|1.00
|1.0558
|1.0588
|0.9559
|121
|1999.04.27 16:46
|sell stop
|48
|1.00
|1.0608
|1.0638
|0.9609
|122
|1999.04.28 16:55
|s/l
|46
|1.00
|1.0628
|1.0628
|1.1657
|-308.10
|8557.30
|123
|1999.04.28 17:45
|sell
|48
|1.00
|1.0608
|1.0638
|0.9609
|124
|1999.04.28 21:29
|s/l
|48
|1.00
|1.0638
|1.0638
|0.9609
|-300.00
|8257.30
|125
|1999.05.03 02:10
|buy stop
|49
|1.00
|1.0625
|1.0595
|1.1624
|126
|1999.05.03 02:10
|sell stop
|50
|1.00
|1.0525
|1.0555
|0.9526
|127
|1999.05.04 18:52
|buy
|49
|1.00
|1.0625
|1.0595
|1.1624
|128
|1999.05.04 18:52
|delete
|50
|1.00
|1.0525
|1.0555
|0.9526
|129
|1999.05.04 18:52
|sell stop
|51
|1.00
|1.0575
|1.0605
|0.9576
|130
|1999.05.07 22:53
|close
|49
|1.00
|1.0756
|1.0595
|1.1624
|1269.50
|9526.80
|131
|1999.05.07 22:59
|delete
|51
|1.00
|1.0575
|1.0605
|0.9576
|132
|1999.05.10 02:00
|buy stop
|52
|1.00
|1.0808
|1.0778
|1.1807
|133
|1999.05.10 02:00
|sell stop
|53
|1.00
|1.0708
|1.0738
|0.9709
|134
|1999.05.10 03:22
|sell
|53
|1.00
|1.0708
|1.0738
|0.9709
|135
|1999.05.10 03:22
|delete
|52
|1.00
|1.0808
|1.0778
|1.1807
|136
|1999.05.10 03:22
|buy stop
|54
|1.00
|1.0758
|1.0728
|1.1757
|137
|1999.05.10 09:08
|s/l
|53
|1.00
|1.0738
|1.0738
|0.9709
|-300.00
|9226.80
|138
|1999.05.10 16:23
|buy
|54
|1.00
|1.0758
|1.0728
|1.1757
|139
|1999.05.11 14:13
|s/l
|54
|1.00
|1.0728
|1.0728
|1.1757
|-308.10
|8918.70
|140
|1999.05.17 01:59
|buy stop
|55
|1.00
|1.0707
|1.0677
|1.1706
|141
|1999.05.17 01:59
|sell stop
|56
|1.00
|1.0607
|1.0637
|0.9608
|142
|1999.05.18 06:36
|buy
|55
|1.00
|1.0707
|1.0677
|1.1706
|143
|1999.05.18 06:36
|delete
|56
|1.00
|1.0607
|1.0637
|0.9608
|144
|1999.05.18 06:36
|sell stop
|57
|1.00
|1.0657
|1.0687
|0.9658
|145
|1999.05.18 16:46
|s/l
|55
|1.00
|1.0677
|1.0677
|1.1706
|-300.00
|8618.70
|146
|1999.05.18 17:04
|sell
|57
|1.00
|1.0657
|1.0687
|0.9658
|147
|1999.05.18 17:13
|s/l
|57
|1.00
|1.0687
|1.0687
|0.9658
|-300.00
|8318.70
|148
|1999.05.24 02:10
|buy stop
|58
|1.00
|1.0641
|1.0611
|1.1640
|149
|1999.05.24 02:10
|sell stop
|59
|1.00
|1.0541
|1.0571
|0.9542
|150
|1999.05.25 10:20
|buy
|58
|1.00
|1.0641
|1.0611
|1.1640
|151
|1999.05.25 10:20
|delete
|59
|1.00
|1.0541
|1.0571
|0.9542
|152
|1999.05.25 10:20
|sell stop
|60
|1.00
|1.0591
|1.0621
|0.9592
|153
|1999.05.25 16:49
|s/l
|58
|1.00
|1.0611
|1.0611
|1.1640
|-300.00
|8018.70
|154
|1999.05.25 17:53
|sell
|60
|1.00
|1.0591
|1.0621
|0.9592
|155
|1999.05.25 22:10
|s/l
|60
|1.00
|1.0621
|1.0621
|0.9592
|-300.00
|7718.70
|156
|1999.05.31 02:07
|buy stop
|61
|1.00
|1.0479
|1.0449
|1.1478
|157
|1999.05.31 02:07
|sell stop
|62
|1.00
|1.0379
|1.0409
|0.9380
|158
|1999.05.31 15:02
|buy
|61
|1.00
|1.0479
|1.0449
|1.1478
|159
|1999.05.31 15:02
|delete
|62
|1.00
|1.0379
|1.0409
|0.9380
|160
|1999.05.31 15:02
|sell stop
|63
|1.00
|1.0429
|1.0459
|0.9430
|161
|1999.05.31 16:40
|s/l
|61
|1.00
|1.0449
|1.0449
|1.1478
|-300.00
|7418.70
|162
|1999.05.31 17:00
|sell
|63
|1.00
|1.0429
|1.0459
|0.9430
|163
|1999.06.01 15:09
|s/l
|63
|1.00
|1.0459
|1.0459
|0.9430
|-296.20
|7122.50
|164
|1999.06.07 02:59
|buy stop
|64
|1.00
|1.0426
|1.0396
|1.1425
|165
|1999.06.07 02:59
|sell stop
|65
|1.00
|1.0326
|1.0356
|0.9327
|166
|1999.06.07 03:16
|sell
|65
|1.00
|1.0326
|1.0356
|0.9327
|167
|1999.06.07 03:16
|delete
|64
|1.00
|1.0426
|1.0396
|1.1425
|168
|1999.06.07 03:16
|buy stop
|66
|1.00
|1.0376
|1.0346
|1.1375
|169
|1999.06.08 09:35
|s/l
|65
|1.00
|1.0356
|1.0356
|0.9327
|-296.20
|6826.30
|170
|1999.06.08 09:55
|buy
|66
|1.00
|1.0376
|1.0346
|1.1375
|171
|1999.06.11 22:30
|close
|66
|1.00
|1.0528
|1.0346
|1.1375
|1479.50
|8305.80
|172
|1999.06.14 02:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.0563
|1.0533
|1.1562
|173
|1999.06.14 02:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.0463
|1.0493
|0.9464
|174
|1999.06.14 10:36
|sell
|68
|1.00
|1.0463
|1.0493
|0.9464
|175
|1999.06.14 10:36
|delete
|67
|1.00
|1.0563
|1.0533
|1.1562
|176
|1999.06.14 10:36
|buy stop
|69
|1.00
|1.0513
|1.0483
|1.1512
|177
|1999.06.18 22:30
|close
|68
|1.00
|1.0402
|1.0493
|0.9464
|632.80
|8938.60
|178
|1999.06.18 22:31
|delete
|69
|1.00
|1.0513
|1.0483
|1.1512
|179
|1999.06.21 01:59
|buy stop
|70
|1.00
|1.0450
|1.0420
|1.1449
|180
|1999.06.21 01:59
|sell stop
|71
|1.00
|1.0350
|1.0380
|0.9351
|181
|1999.06.21 11:57
|sell
|71
|1.00
|1.0350
|1.0380
|0.9351
|182
|1999.06.21 11:57
|delete
|70
|1.00
|1.0450
|1.0420
|1.1449
|183
|1999.06.21 11:57
|buy stop
|72
|1.00
|1.0400
|1.0370
|1.1399
|184
|1999.06.24 18:08
|s/l
|71
|1.00
|1.0380
|1.0380
|0.9351
|-281.00
|8657.60
|185
|1999.06.24 18:27
|buy
|72
|1.00
|1.0400
|1.0370
|1.1399
|186
|1999.06.25 22:30
|close
|72
|1.00
|1.0426
|1.0370
|1.1399
|251.90
|8909.50
|187
|1999.06.28 02:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.0479
|1.0449
|1.1478
|188
|1999.06.28 02:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.0379
|1.0409
|0.9380
|189
|1999.06.28 14:12
|sell
|74
|1.00
|1.0379
|1.0409
|0.9380
|190
|1999.06.28 14:12
|delete
|73
|1.00
|1.0479
|1.0449
|1.1478
|191
|1999.06.28 14:12
|buy stop
|75
|1.00
|1.0429
|1.0399
|1.1428
|192
|1999.07.02 22:29
|close
|74
|1.00
|1.0250
|1.0409
|0.9380
|1312.80
|10222.30
|193
|1999.07.02 22:59
|delete
|75
|1.00
|1.0429
|1.0399
|1.1428
|194
|1999.07.05 02:04
|buy stop
|76
|1.00
|1.0300
|1.0270
|1.1299
|195
|1999.07.05 02:04
|sell stop
|77
|1.00
|1.0200
|1.0230
|0.9201
|196
|1999.07.06 08:23
|sell
|77
|1.00
|1.0200
|1.0230
|0.9201
|197
|1999.07.06 08:23
|delete
|76
|1.00
|1.0300
|1.0270
|1.1299
|198
|1999.07.06 08:23
|buy stop
|78
|1.00
|1.0250
|1.0220
|1.1249
|199
|1999.07.06 14:09
|s/l
|77
|1.00
|1.0230
|1.0230
|0.9201
|-300.00
|9922.30
|200
|1999.07.06 16:23
|buy
|78
|1.00
|1.0250
|1.0220
|1.1249
|201
|1999.07.07 13:02
|s/l
|78
|1.00
|1.0220
|1.0220
|1.1249
|-308.10
|9614.20
|202
|1999.07.12 02:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.0250
|1.0220
|1.1249
|203
|1999.07.12 02:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.0150
|1.0180
|0.9151
|204
|1999.07.12 11:19
|sell
|80
|1.00
|1.0150
|1.0180
|0.9151
|205
|1999.07.12 11:19
|delete
|79
|1.00
|1.0250
|1.0220
|1.1249
|206
|1999.07.12 11:19
|buy stop
|81
|1.00
|1.0200
|1.0170
|1.1199
|207
|1999.07.13 13:52
|s/l
|80
|1.00
|1.0180
|1.0180
|0.9151
|-296.20
|9318.00
|208
|1999.07.13 14:44
|buy
|81
|1.00
|1.0200
|1.0170
|1.1199
|209
|1999.07.13 18:02
|s/l
|81
|1.00
|1.0170
|1.0170
|1.1199
|-300.00
|9018.00
|210
|1999.07.19 02:04
|buy stop
|82
|1.00
|1.0251
|1.0221
|1.1250
|211
|1999.07.19 02:04
|sell stop
|83
|1.00
|1.0151
|1.0181
|0.9152
|212
|1999.07.19 02:24
|sell
|83
|1.00
|1.0151
|1.0181
|0.9152
|213
|1999.07.19 02:24
|delete
|82
|1.00
|1.0251
|1.0221
|1.1250
|214
|1999.07.19 02:24
|buy stop
|84
|1.00
|1.0201
|1.0171
|1.1200
|215
|1999.07.19 17:26
|s/l
|83
|1.00
|1.0181
|1.0181
|0.9152
|-300.00
|8718.00
|216
|1999.07.19 17:59
|buy
|84
|1.00
|1.0201
|1.0171
|1.1200
|217
|1999.07.23 22:29
|close
|84
|1.00
|1.0513
|1.0171
|1.1200
|3071.40
|11789.40
|218
|1999.07.26 02:02
|buy stop
|85
|1.00
|1.0574
|1.0544
|1.1573
|219
|1999.07.26 02:02
|sell stop
|86
|1.00
|1.0474
|1.0504
|0.9475
|220
|1999.07.26 10:57
|buy
|85
|1.00
|1.0574
|1.0544
|1.1573
|221
|1999.07.26 10:57
|delete
|86
|1.00
|1.0474
|1.0504
|0.9475
|222
|1999.07.26 10:57
|sell stop
|87
|1.00
|1.0524
|1.0554
|0.9525
|223
|1999.07.30 22:29
|close
|85
|1.00
|1.0715
|1.0544
|1.1573
|1361.40
|13150.80
|224
|1999.07.30 22:59
|delete
|87
|1.00
|1.0524
|1.0554
|0.9525
|225
|1999.08.02 01:59
|buy stop
|88
|1.00
|1.0764
|1.0734
|1.1763
|226
|1999.08.02 01:59
|sell stop
|89
|1.00
|1.0664
|1.0694
|0.9665
|227
|1999.08.02 02:08
|sell
|89
|1.00
|1.0664
|1.0694
|0.9665
|228
|1999.08.02 02:08
|delete
|88
|1.00
|1.0764
|1.0734
|1.1763
|229
|1999.08.02 02:08
|buy stop
|90
|1.00
|1.0714
|1.0684
|1.1713
|230
|1999.08.02 04:30
|s/l
|89
|1.00
|1.0694
|1.0694
|0.9665
|-300.00
|12850.80
|231
|1999.08.02 19:14
|buy
|90
|1.00
|1.0714
|1.0684
|1.1713
|232
|1999.08.02 21:27
|s/l
|90
|1.00
|1.0684
|1.0684
|1.1713
|-300.00
|12550.80
|233
|1999.08.02 21:27
|buy stop
|91
|1.00
|1.0764
|1.0734
|1.1763
|234
|1999.08.02 21:27
|sell stop
|92
|1.00
|1.0664
|1.0694
|0.9665
|235
|1999.08.03 07:58
|sell
|92
|1.00
|1.0664
|1.0694
|0.9665
|236
|1999.08.03 07:58
|delete
|91
|1.00
|1.0764
|1.0734
|1.1763
|237
|1999.08.03 07:58
|buy stop
|93
|1.00
|1.0714
|1.0684
|1.1713
|238
|1999.08.03 18:09
|s/l
|92
|1.00
|1.0694
|1.0694
|0.9665
|-300.00
|12250.80
|239
|1999.08.04 05:18
|buy
|93
|1.00
|1.0714
|1.0684
|1.1713
|240
|1999.08.06 22:29
|close
|93
|1.00
|1.0746
|1.0684
|1.1713
|287.60
|12538.40
|241
|1999.08.06 23:59
|buy stop
|94
|1.00
|1.0808
|1.0778
|1.1807
|242
|1999.08.06 23:59
|sell stop
|95
|1.00
|1.0708
|1.0738
|0.9709
|243
|1999.08.09 03:30
|delete
|94
|1.00
|1.0808
|1.0778
|1.1807
|244
|1999.08.09 08:01
|sell
|95
|1.00
|1.0708
|1.0738
|0.9709
|245
|1999.08.09 08:01
|buy stop
|96
|1.00
|1.0758
|1.0728
|1.1757
|246
|1999.08.10 09:06
|s/l
|95
|1.00
|1.0738
|1.0738
|0.9709
|-296.20
|12242.20
|247
|1999.08.10 11:39
|buy
|96
|1.00
|1.0758
|1.0728
|1.1757
|248
|1999.08.10 15:01
|s/l
|96
|1.00
|1.0728
|1.0728
|1.1757
|-300.00
|11942.20
|249
|1999.08.16 02:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.0617
|1.0587
|1.1616
|250
|1999.08.16 02:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.0517
|1.0547
|0.9518
|251
|1999.08.17 10:31
|sell
|98
|1.00
|1.0517
|1.0547
|0.9518
|252
|1999.08.17 10:31
|delete
|97
|1.00
|1.0617
|1.0587
|1.1616
|253
|1999.08.17 10:31
|buy stop
|99
|1.00
|1.0567
|1.0537
|1.1566
|254
|1999.08.18 09:53
|s/l
|98
|1.00
|1.0547
|1.0547
|0.9518
|-296.20
|11646.00
|255
|1999.08.19 14:59
|buy
|99
|1.00
|1.0567
|1.0537
|1.1566
|256
|1999.08.20 22:29
|close
|99
|1.00
|1.0670
|1.0537
|1.1566
|1021.90
|12667.90
|257
|1999.08.23 01:59
|buy stop
|100
|1.00
|1.0725
|1.0695
|1.1724
|258
|1999.08.23 01:59
|sell stop
|101
|1.00
|1.0625
|1.0655
|0.9626
|259
|1999.08.23 12:45
|sell
|101
|1.00
|1.0625
|1.0655
|0.9626
|260
|1999.08.23 12:45
|delete
|100
|1.00
|1.0725
|1.0695
|1.1724
|261
|1999.08.23 12:45
|buy stop
|102
|1.00
|1.0675
|1.0645
|1.1674
|262
|1999.08.27 22:29
|close
|101
|1.00
|1.0469
|1.0655
|0.9626
|1582.80
|14250.70
|263
|1999.08.27 22:31
|delete
|102
|1.00
|1.0675
|1.0645
|1.1674
|264
|1999.08.30 02:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.0515
|1.0485
|1.1514
|265
|1999.08.30 02:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.0415
|1.0445
|0.9416
|266
|1999.08.31 07:47
|buy
|103
|1.00
|1.0515
|1.0485
|1.1514
|267
|1999.08.31 07:47
|delete
|104
|1.00
|1.0415
|1.0445
|0.9416
|268
|1999.08.31 07:47
|sell stop
|105
|1.00
|1.0465
|1.0495
|0.9466
|269
|1999.09.03 22:31
|close
|103
|1.00
|1.0610
|1.0485
|1.1514
|909.50
|15160.20
|270
|1999.09.03 22:33
|delete
|105
|1.00
|1.0465
|1.0495
|0.9466
|271
|1999.09.06 02:00
|buy stop
|106
|1.00
|1.0663
|1.0633
|1.1662
|272
|1999.09.06 02:00
|sell stop
|107
|1.00
|1.0563
|1.0593
|0.9564
|273
|1999.09.07 02:41
|sell
|107
|1.00
|1.0563
|1.0593
|0.9564
|274
|1999.09.07 02:41
|delete
|106
|1.00
|1.0663
|1.0633
|1.1662
|275
|1999.09.07 02:41
|buy stop
|108
|1.00
|1.0613
|1.0583
|1.1612
|276
|1999.09.07 08:21
|s/l
|107
|1.00
|1.0593
|1.0593
|0.9564
|-300.00
|14860.20
|277
|1999.09.08 01:58
|buy
|108
|1.00
|1.0613
|1.0583
|1.1612
|278
|1999.09.08 11:13
|s/l
|108
|1.00
|1.0583
|1.0583
|1.1612
|-300.00
|14560.20
|279
|1999.09.13 02:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.0418
|1.0388
|1.1417
|280
|1999.09.13 02:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.0318
|1.0348
|0.9319
|281
|1999.09.13 10:39
|sell
|110
|1.00
|1.0318
|1.0348
|0.9319
|282
|1999.09.13 10:39
|delete
|109
|1.00
|1.0418
|1.0388
|1.1417
|283
|1999.09.13 10:39
|buy stop
|111
|1.00
|1.0368
|1.0338
|1.1367
|284
|1999.09.13 12:56
|s/l
|110
|1.00
|1.0348
|1.0348
|0.9319
|-300.00
|14260.20
|285
|1999.09.13 15:30
|buy
|111
|1.00
|1.0368
|1.0338
|1.1367
|286
|1999.09.14 10:11
|s/l
|111
|1.00
|1.0338
|1.0338
|1.1367
|-308.10
|13952.10
|287
|1999.09.20 02:00
|buy stop
|112
|1.00
|1.0475
|1.0445
|1.1474
|288
|1999.09.20 02:00
|sell stop
|113
|1.00
|1.0375
|1.0405
|0.9376
|289
|1999.09.20 21:12
|sell
|113
|1.00
|1.0375
|1.0405
|0.9376
|290
|1999.09.20 21:12
|delete
|112
|1.00
|1.0475
|1.0445
|1.1474
|291
|1999.09.20 21:12
|buy stop
|114
|1.00
|1.0425
|1.0395
|1.1424
|292
|1999.09.21 09:03
|s/l
|113
|1.00
|1.0405
|1.0405
|0.9376
|-296.20
|13655.90
|293
|1999.09.21 10:02
|buy
|114
|1.00
|1.0425
|1.0395
|1.1424
|294
|1999.09.21 14:06
|s/l
|114
|1.00
|1.0395
|1.0395
|1.1424
|-300.00
|13355.90
|295
|1999.09.27 02:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.0480
|1.0450
|1.1479
|296
|1999.09.27 02:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.0380
|1.0410
|0.9381
|297
|1999.09.27 08:43
|buy
|115
|1.00
|1.0480
|1.0450
|1.1479
|298
|1999.09.27 08:43
|delete
|116
|1.00
|1.0380
|1.0410
|0.9381
|299
|1999.09.27 08:43
|sell stop
|117
|1.00
|1.0430
|1.0460
|0.9431
|300
|1999.09.27 09:52
|s/l
|115
|1.00
|1.0450
|1.0450
|1.1479
|-300.00
|13055.90
|301
|1999.09.27 14:00
|sell
|117
|1.00
|1.0430
|1.0460
|0.9431
|302
|1999.09.27 17:07
|s/l
|117
|1.00
|1.0460
|1.0460
|0.9431
|-300.00
|12755.90
|303
|1999.09.27 17:07
|buy stop
|118
|1.00
|1.0480
|1.0450
|1.1479
|304
|1999.09.27 17:07
|sell stop
|119
|1.00
|1.0380
|1.0410
|0.9381
|305
|1999.09.27 20:24
|buy
|118
|1.00
|1.0480
|1.0450
|1.1479
|306
|1999.09.27 20:24
|delete
|119
|1.00
|1.0380
|1.0410
|0.9381
|307
|1999.09.27 20:24
|sell stop
|120
|1.00
|1.0430
|1.0460
|0.9431
|308
|1999.09.28 03:42
|s/l
|118
|1.00
|1.0450
|1.0450
|1.1479
|-308.10
|12447.80
|309
|1999.10.08 22:30
|delete
|120
|1.00
|1.0430
|1.0460
|0.9431
|310
|1999.10.11 02:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.0681
|1.0651
|1.1680
|311
|1999.10.11 02:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.0581
|1.0611
|0.9582
|312
|1999.10.12 14:49
|buy
|121
|1.00
|1.0681
|1.0651
|1.1680
|313
|1999.10.12 14:49
|delete
|122
|1.00
|1.0581
|1.0611
|0.9582
|314
|1999.10.12 14:49
|sell stop
|123
|1.00
|1.0631
|1.0661
|0.9632
|315
|1999.10.15 22:30
|close
|121
|1.00
|1.0896
|1.0651
|1.1680
|2109.50
|14557.30
|316
|1999.10.15 22:31
|delete
|123
|1.00
|1.0631
|1.0661
|0.9632
|317
|1999.10.18 02:00
|buy stop
|124
|1.00
|1.0928
|1.0898
|1.1927
|318
|1999.10.18 02:00
|sell stop
|125
|1.00
|1.0828
|1.0858
|0.9829
|319
|1999.10.18 19:34
|sell
|125
|1.00
|1.0828
|1.0858
|0.9829
|320
|1999.10.18 19:34
|delete
|124
|1.00
|1.0928
|1.0898
|1.1927
|321
|1999.10.18 19:34
|buy stop
|126
|1.00
|1.0878
|1.0848
|1.1877
|322
|1999.10.22 22:30
|close
|125
|1.00
|1.0695
|1.0858
|0.9829
|1352.80
|15910.10
|323
|1999.10.22 22:31
|delete
|126
|1.00
|1.0878
|1.0848
|1.1877
|324
|1999.10.25 02:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.0743
|1.0713
|1.1742
|325
|1999.10.25 02:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.0643
|1.0673
|0.9644
|326
|1999.10.25 10:20
|sell
|128
|1.00
|1.0643
|1.0673
|0.9644
|327
|1999.10.25 10:20
|delete
|127
|1.00
|1.0743
|1.0713
|1.1742
|328
|1999.10.25 10:20
|buy stop
|129
|1.00
|1.0693
|1.0663
|1.1692
|329
|1999.10.25 12:50
|s/l
|128
|1.00
|1.0673
|1.0673
|0.9644
|-300.00
|15610.10
|330
|1999.10.25 14:01
|buy
|129
|1.00
|1.0693
|1.0663
|1.1692
|331
|1999.10.25 17:14
|s/l
|129
|1.00
|1.0663
|1.0663
|1.1692
|-300.00
|15310.10
|332
|1999.10.25 17:14
|buy stop
|130
|1.00
|1.0743
|1.0713
|1.1742
|333
|1999.10.25 17:14
|sell stop
|131
|1.00
|1.0643
|1.0673
|0.9644
|334
|1999.10.26 11:40
|sell
|131
|1.00
|1.0643
|1.0673
|0.9644
|335
|1999.10.26 11:40
|delete
|130
|1.00
|1.0743
|1.0713
|1.1742
|336
|1999.10.26 11:40
|buy stop
|132
|1.00
|1.0693
|1.0663
|1.1692
|337
|1999.10.29 22:30
|close
|131
|1.00
|1.0550
|1.0673
|0.9644
|949.00
|16259.10
|338
|1999.10.29 22:33
|delete
|132
|1.00
|1.0693
|1.0663
|1.1692
|339
|1999.11.01 02:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.0577
|1.0547
|1.1576
|340
|1999.11.01 02:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.0477
|1.0507
|0.9478
|341
|1999.11.01 08:49
|buy
|133
|1.00
|1.0577
|1.0547
|1.1576
|342
|1999.11.01 08:49
|delete
|134
|1.00
|1.0477
|1.0507
|0.9478
|343
|1999.11.01 08:49
|sell stop
|135
|1.00
|1.0527
|1.0557
|0.9528
|344
|1999.11.01 14:51
|s/l
|133
|1.00
|1.0547
|1.0547
|1.1576
|-300.00
|15959.10
|345
|1999.11.01 16:16
|sell
|135
|1.00
|1.0527
|1.0557
|0.9528
|346
|1999.11.02 09:35
|s/l
|135
|1.00
|1.0557
|1.0557
|0.9528
|-296.20
|15662.90
|347
|1999.11.08 02:00
|buy stop
|136
|1.00
|1.0494
|1.0464
|1.1493
|348
|1999.11.08 02:00
|sell stop
|137
|1.00
|1.0394
|1.0424
|0.9395
|349
|1999.11.08 14:36
|sell
|137
|1.00
|1.0394
|1.0424
|0.9395
|350
|1999.11.08 14:36
|delete
|136
|1.00
|1.0494
|1.0464
|1.1493
|351
|1999.11.08 14:36
|buy stop
|138
|1.00
|1.0444
|1.0414
|1.1443
|352
|1999.11.09 13:03
|s/l
|137
|1.00
|1.0424
|1.0424
|0.9395
|-296.20
|15366.70
|353
|1999.11.10 16:38
|buy
|138
|1.00
|1.0444
|1.0414
|1.1443
|354
|1999.11.11 10:21
|s/l
|138
|1.00
|1.0414
|1.0414
|1.1443
|-324.30
|15042.40
|355
|1999.11.15 02:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.0369
|1.0339
|1.1368
|356
|1999.11.15 02:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.0269
|1.0299
|0.9270
|357
|1999.11.17 09:35
|buy
|139
|1.00
|1.0369
|1.0339
|1.1368
|358
|1999.11.17 09:35
|delete
|140
|1.00
|1.0269
|1.0299
|0.9270
|359
|1999.11.17 09:35
|sell stop
|141
|1.00
|1.0319
|1.0349
|0.9320
|360
|1999.11.18 16:15
|s/l
|139
|1.00
|1.0339
|1.0339
|1.1368
|-324.30
|14718.10
|361
|1999.11.18 16:23
|sell
|141
|1.00
|1.0319
|1.0349
|0.9320
|362
|1999.11.19 22:30
|close
|141
|1.00
|1.0303
|1.0349
|0.9320
|163.80
|14881.90
|363
|1999.11.22 02:00
|buy stop
|142
|1.00
|1.0360
|1.0330
|1.1359
|364
|1999.11.22 02:00
|sell stop
|143
|1.00
|1.0260
|1.0290
|0.9261
|365
|1999.11.23 18:02
|sell
|143
|1.00
|1.0260
|1.0290
|0.9261
|366
|1999.11.23 18:02
|delete
|142
|1.00
|1.0360
|1.0330
|1.1359
|367
|1999.11.23 18:02
|buy stop
|144
|1.00
|1.0310
|1.0280
|1.1309
|368
|1999.11.23 22:19
|s/l
|143
|1.00
|1.0290
|1.0290
|0.9261
|-300.00
|14581.90
|369
|1999.11.26 22:30
|delete
|144
|1.00
|1.0310
|1.0280
|1.1309
|370
|1999.11.29 02:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.0222
|1.0192
|1.1221
|371
|1999.11.29 02:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.0122
|1.0152
|0.9123
|372
|1999.11.29 05:15
|sell
|146
|1.00
|1.0122
|1.0152
|0.9123
|373
|1999.11.29 05:15
|delete
|145
|1.00
|1.0222
|1.0192
|1.1221
|374
|1999.11.29 05:15
|buy stop
|147
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|375
|1999.11.29 06:57
|s/l
|146
|1.00
|1.0152
|1.0152
|0.9123
|-300.00
|14281.90
|376
|1999.11.29 07:00
|buy
|147
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|377
|1999.11.29 08:08
|s/l
|147
|1.00
|1.0142
|1.0142
|1.1171
|-300.00
|13981.90
|378
|1999.11.29 08:08
|buy stop
|148
|1.00
|1.0222
|1.0192
|1.1221
|379
|1999.11.29 08:08
|sell stop
|149
|1.00
|1.0122
|1.0152
|0.9123
|380
|1999.11.29 08:11
|sell
|149
|1.00
|1.0122
|1.0152
|0.9123
|381
|1999.11.29 08:11
|delete
|148
|1.00
|1.0222
|1.0192
|1.1221
|382
|1999.11.29 08:11
|buy stop
|150
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|383
|1999.11.29 08:32
|s/l
|149
|1.00
|1.0152
|1.0152
|0.9123
|-300.00
|13681.90
|384
|1999.12.03 22:32
|delete
|150
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|385
|1999.12.06 01:59
|buy stop
|151
|1.00
|1.0081
|1.0051
|1.1080
|386
|1999.12.06 01:59
|sell stop
|152
|1.00
|0.9981
|1.0011
|0.8982
|387
|1999.12.06 11:53
|buy
|151
|1.00
|1.0081
|1.0051
|1.1080
|388
|1999.12.06 11:53
|delete
|152
|1.00
|0.9981
|1.0011
|0.8982
|389
|1999.12.06 11:53
|sell stop
|153
|1.00
|1.0031
|1.0061
|0.9032
|390
|1999.12.10 22:30
|close
|151
|1.00
|1.0133
|1.0051
|1.1080
|471.40
|14153.30
|391
|1999.12.10 22:30
|delete
|153
|1.00
|1.0031
|1.0061
|0.9032
|392
|1999.12.13 02:03
|buy stop
|154
|1.00
|1.0187
|1.0157
|1.1186
|393
|1999.12.13 02:03
|sell stop
|155
|1.00
|1.0087
|1.0117
|0.9088
|394
|1999.12.14 10:20
|sell
|155
|1.00
|1.0087
|1.0117
|0.9088
|395
|1999.12.14 10:20
|delete
|154
|1.00
|1.0187
|1.0157
|1.1186
|396
|1999.12.14 10:20
|buy stop
|156
|1.00
|1.0137
|1.0107
|1.1136
|397
|1999.12.16 09:22
|s/l
|155
|1.00
|1.0117
|1.0117
|0.9088
|-284.80
|13868.50
|398
|1999.12.16 09:39
|buy
|156
|1.00
|1.0137
|1.0107
|1.1136
|399
|1999.12.17 16:21
|s/l
|156
|1.00
|1.0107
|1.0107
|1.1136
|-308.10
|13560.40
|400
|1999.12.20 02:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.0127
|1.0097
|1.1126
|401
|1999.12.20 02:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.0027
|1.0057
|0.9028
|402
|1999.12.20 20:42
|buy
|157
|1.00
|1.0127
|1.0097
|1.1126
|403
|1999.12.20 20:42
|delete
|158
|1.00
|1.0027
|1.0057
|0.9028
|404
|1999.12.20 20:42
|sell stop
|159
|1.00
|1.0077
|1.0107
|0.9078
|405
|1999.12.21 10:25
|s/l
|157
|1.00
|1.0097
|1.0097
|1.1126
|-308.10
|13252.30
|406
|1999.12.21 10:30
|sell
|159
|1.00
|1.0077
|1.0107
|0.9078
|407
|1999.12.21 11:58
|s/l
|159
|1.00
|1.0107
|1.0107
|0.9078
|-300.00
|12952.30
|408
|1999.12.27 01:59
|buy stop
|160
|1.00
|1.0181
|1.0151
|1.1180
|409
|1999.12.27 01:59
|sell stop
|161
|1.00
|1.0081
|1.0111
|0.9082
|410
|1999.12.28 14:41
|sell
|161
|1.00
|1.0081
|1.0111
|0.9082
|411
|1999.12.28 14:41
|delete
|160
|1.00
|1.0181
|1.0151
|1.1180
|412
|1999.12.28 14:41
|buy stop
|162
|1.00
|1.0131
|1.0101
|1.1130
|413
|1999.12.28 16:02
|s/l
|161
|1.00
|1.0111
|1.0111
|0.9082
|-300.00
|12652.30
|414
|1999.12.31 22:29
|delete
|162
|1.00
|1.0131
|1.0101
|1.1130
|415
|2000.01.03 01:59
|sell stop
|163
|1.00
|1.0012
|1.0042
|0.9013
|416
|2000.01.03 01:59
|buy stop
|164
|1.00
|1.0152
|1.0122
|1.1151
|417
|2000.01.03 02:47
|buy
|164
|1.00
|1.0152
|1.0122
|1.1151
|418
|2000.01.03 02:47
|delete
|163
|1.00
|1.0012
|1.0042
|0.9013
|419
|2000.01.03 02:47
|sell stop
|165
|1.00
|1.0062
|1.0092
|0.9063
|420
|2000.01.03 09:13
|s/l
|164
|1.00
|1.0122
|1.0122
|1.1151
|-300.00
|12352.30
|421
|2000.01.03 15:26
|sell
|165
|1.00
|1.0062
|1.0092
|0.9063
|422
|2000.01.03 16:39
|s/l
|165
|1.00
|1.0092
|1.0092
|0.9063
|-300.00
|12052.30
|423
|2000.01.03 16:39
|buy stop
|166
|1.00
|1.0112
|1.0082
|1.1111
|424
|2000.01.03 16:39
|sell stop
|167
|1.00
|1.0012
|1.0042
|0.9013
|425
|2000.01.03 16:48
|buy
|166
|1.00
|1.0112
|1.0082
|1.1111
|426
|2000.01.03 16:48
|delete
|167
|1.00
|1.0012
|1.0042
|0.9013
|427
|2000.01.03 16:48
|sell stop
|168
|1.00
|1.0062
|1.0092
|0.9063
|428
|2000.01.07 22:30
|close
|166
|1.00
|1.0289
|1.0082
|1.1111
|1721.40
|13773.70
|429
|2000.01.07 22:31
|delete
|168
|1.00
|1.0062
|1.0092
|0.9063
|430
|2000.01.10 02:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.0348
|1.0318
|1.1347
|431
|2000.01.10 02:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.0248
|1.0278
|0.9249
|432
|2000.01.10 10:58
|sell
|170
|1.00
|1.0248
|1.0278
|0.9249
|433
|2000.01.10 10:58
|delete
|169
|1.00
|1.0348
|1.0318
|1.1347
|434
|2000.01.10 10:58
|buy stop
|171
|1.00
|1.0298
|1.0268
|1.1297
|435
|2000.01.10 19:36
|s/l
|170
|1.00
|1.0278
|1.0278
|0.9249
|-300.00
|13473.70
|436
|2000.01.11 07:39
|buy
|171
|1.00
|1.0298
|1.0268
|1.1297
|437
|2000.01.11 14:02
|s/l
|171
|1.00
|1.0268
|1.0268
|1.1297
|-300.00
|13173.70
|438
|2000.01.17 02:00
|buy stop
|172
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|439
|2000.01.17 02:00
|sell stop
|173
|1.00
|1.0072
|1.0102
|0.9073
|440
|2000.01.17 15:13
|sell
|173
|1.00
|1.0072
|1.0102
|0.9073
|441
|2000.01.17 15:13
|delete
|172
|1.00
|1.0172
|1.0142
|1.1171
|442
|2000.01.17 15:13
|buy stop
|174
|1.00
|1.0122
|1.0092
|1.1121
|443
|2000.01.17 17:16
|s/l
|173
|1.00
|1.0102
|1.0102
|0.9073
|-300.00
|12873.70
|444
|2000.01.17 19:33
|buy
|174
|1.00
|1.0122
|1.0092
|1.1121
|445
|2000.01.18 04:12
|s/l
|174
|1.00
|1.0092
|1.0092
|1.1121
|-308.10
|12565.60
|446
|2000.01.24 01:58
|buy stop
|175
|1.00
|1.0137
|1.0107
|1.1136
|447
|2000.01.24 01:58
|sell stop
|176
|1.00
|1.0037
|1.0067
|0.9038
|448
|2000.01.24 07:26
|sell
|176
|1.00
|1.0037
|1.0067
|0.9038
|449
|2000.01.24 07:26
|delete
|175
|1.00
|1.0137
|1.0107
|1.1136
|450
|2000.01.24 07:26
|buy stop
|177
|1.00
|1.0087
|1.0057
|1.1086
|451
|2000.01.24 11:31
|s/l
|176
|1.00
|1.0067
|1.0067
|0.9038
|-300.00
|12265.60
|452
|2000.01.25 04:37
|buy
|177
|1.00
|1.0087
|1.0057
|1.1086
|453
|2000.01.25 09:19
|s/l
|177
|1.00
|1.0057
|1.0057
|1.1086
|-300.00
|11965.60
|454
|2000.01.31 02:00
|sell stop
|178
|1.00
|0.9699
|0.9729
|0.8700
|455
|2000.01.31 02:00
|buy stop
|179
|1.00
|0.9809
|0.9779
|1.0808
|456
|2000.01.31 04:55
|buy
|179
|1.00
|0.9809
|0.9779
|1.0808
|457
|2000.01.31 04:55
|delete
|178
|1.00
|0.9699
|0.9729
|0.8700
|458
|2000.01.31 04:55
|sell stop
|180
|1.00
|0.9749
|0.9779
|0.8750
|459
|2000.01.31 16:28
|s/l
|179
|1.00
|0.9779
|0.9779
|1.0808
|-300.00
|11665.60
|460
|2000.01.31 18:16
|sell
|180
|1.00
|0.9749
|0.9779
|0.8750
|461
|2000.02.01 16:29
|s/l
|180
|1.00
|0.9779
|0.9779
|0.8750
|-296.20
|11369.40
|462
|2000.02.07 02:01
|buy stop
|181
|1.00
|0.9890
|0.9860
|1.0889
|463
|2000.02.07 02:01
|sell stop
|182
|1.00
|0.9790
|0.9820
|0.8791
|464
|2000.02.07 12:34
|sell
|182
|1.00
|0.9790
|0.9820
|0.8791
|465
|2000.02.07 12:34
|delete
|181
|1.00
|0.9890
|0.9860
|1.0889
|466
|2000.02.07 12:34
|buy stop
|183
|1.00
|0.9840
|0.9810
|1.0839
|467
|2000.02.08 05:38
|s/l
|182
|1.00
|0.9820
|0.9820
|0.8791
|-296.20
|11073.20
|468
|2000.02.08 08:43
|buy
|183
|1.00
|0.9840
|0.9810
|1.0839
|469
|2000.02.08 09:24
|s/l
|183
|1.00
|0.9810
|0.9810
|1.0839
|-300.00
|10773.20
|470
|2000.02.14 02:00
|buy stop
|184
|1.00
|0.9934
|0.9904
|1.0933
|471
|2000.02.14 02:00
|sell stop
|185
|1.00
|0.9834
|0.9864
|0.8835
|472
|2000.02.14 15:44
|sell
|185
|1.00
|0.9834
|0.9864
|0.8835
|473
|2000.02.14 15:44
|delete
|184
|1.00
|0.9934
|0.9904
|1.0933
|474
|2000.02.14 15:44
|buy stop
|186
|1.00
|0.9884
|0.9854
|1.0883
|475
|2000.02.15 17:30
|s/l
|185
|1.00
|0.9864
|0.9864
|0.8835
|-296.20
|10477.00
|476
|2000.02.17 08:35
|buy
|186
|1.00
|0.9884
|0.9854
|1.0883
|477
|2000.02.17 10:06
|s/l
|186
|1.00
|0.9854
|0.9854
|1.0883
|-300.00
|10177.00
|478
|2000.02.21 02:00
|buy stop
|187
|1.00
|0.9895
|0.9865
|1.0894
|479
|2000.02.21 02:00
|sell stop
|188
|1.00
|0.9795
|0.9825
|0.8796
|480
|2000.02.22 00:47
|buy
|187
|1.00
|0.9895
|0.9865
|1.0894
|481
|2000.02.22 00:47
|delete
|188
|1.00
|0.9795
|0.9825
|0.8796
|482
|2000.02.22 00:47
|sell stop
|189
|1.00
|0.9845
|0.9875
|0.8846
|483
|2000.02.25 08:45
|s/l
|187
|1.00
|0.9865
|0.9865
|1.0894
|-340.50
|9836.50
|484
|2000.02.25 12:37
|sell
|189
|1.00
|0.9845
|0.9875
|0.8846
|485
|2000.02.25 22:29
|close
|189
|1.00
|0.9743
|0.9875
|0.8846
|1020.00
|10856.50
|486
|2000.02.28 02:00
|buy stop
|190
|1.00
|0.9796
|0.9766
|1.0795
|487
|2000.02.28 02:00
|sell stop
|191
|1.00
|0.9696
|0.9726
|0.8697
|488
|2000.02.28 03:09
|sell
|191
|1.00
|0.9696
|0.9726
|0.8697
|489
|2000.02.28 03:09
|delete
|190
|1.00
|0.9796
|0.9766
|1.0795
|490
|2000.02.28 03:09
|buy stop
|192
|1.00
|0.9746
|0.9716
|1.0745
|491
|2000.02.28 10:25
|s/l
|191
|1.00
|0.9726
|0.9726
|0.8697
|-300.00
|10556.50
|492
|2000.02.29 09:39
|buy
|192
|1.00
|0.9746
|0.9716
|1.0745
|493
|2000.02.29 09:49
|s/l
|192
|1.00
|0.9716
|0.9716
|1.0745
|-300.00
|10256.50
|494
|2000.03.06 01:59
|buy stop
|193
|1.00
|0.9657
|0.9627
|1.0656
|495
|2000.03.06 01:59
|sell stop
|194
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.8558
|496
|2000.03.06 11:12
|buy
|193
|1.00
|0.9657
|0.9627
|1.0656
|497
|2000.03.06 11:12
|delete
|194
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.8558
|498
|2000.03.06 11:12
|sell stop
|195
|1.00
|0.9607
|0.9637
|0.8608
|499
|2000.03.06 13:02
|s/l
|193
|1.00
|0.9627
|0.9627
|1.0656
|-300.00
|9956.50
|500
|2000.03.06 15:05
|sell
|195
|1.00
|0.9607
|0.9637
|0.8608
|501
|2000.03.06 16:33
|s/l
|195
|1.00
|0.9637
|0.9637
|0.8608
|-300.00
|9656.50
|502
|2000.03.06 16:33
|buy stop
|196
|1.00
|0.9657
|0.9627
|1.0656
|503
|2000.03.06 16:33
|sell stop
|197
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.8558
|504
|2000.03.07 16:33
|sell
|197
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.8558
|505
|2000.03.07 16:33
|delete
|196
|1.00
|0.9657
|0.9627
|1.0656
|506
|2000.03.07 16:33
|buy stop
|198
|1.00
|0.9607
|0.9577
|1.0606
|507
|2000.03.07 21:37
|s/l
|197
|1.00
|0.9587
|0.9587
|0.8558
|-300.00
|9356.50
|508
|2000.03.08 07:26
|buy
|198
|1.00
|0.9607
|0.9577
|1.0606
|509
|2000.03.08 09:05
|s/l
|198
|1.00
|0.9577
|0.9577
|1.0606
|-300.00
|9056.50
|510
|2000.03.13 02:00
|buy stop
|199
|1.00
|0.9689
|0.9659
|1.0688
|511
|2000.03.13 02:00
|sell stop
|200
|1.00
|0.9589
|0.9619
|0.8590
|512
|2000.03.13 08:52
|buy
|199
|1.00
|0.9689
|0.9659
|1.0688
|513
|2000.03.13 08:52
|delete
|200
|1.00
|0.9589
|0.9619
|0.8590
|514
|2000.03.13 08:52
|sell stop
|201
|1.00
|0.9639
|0.9669
|0.8640
|515
|2000.03.13 16:51
|s/l
|199
|1.00
|0.9659
|0.9659
|1.0688
|-300.00
|8756.50
|516
|2000.03.13 18:13
|sell
|201
|1.00
|0.9639
|0.9669
|0.8640
|517
|2000.03.14 19:58
|s/l
|201
|1.00
|0.9669
|0.9669
|0.8640
|-296.20
|8460.30
|518
|2000.03.20 02:04
|buy stop
|202
|1.00
|0.9779
|0.9749
|1.0778
|519
|2000.03.20 02:04
|sell stop
|203
|1.00
|0.9679
|0.9709
|0.8680
|520
|2000.03.21 18:40
|sell
|203
|1.00
|0.9679
|0.9709
|0.8680
|521
|2000.03.21 18:40
|delete
|202
|1.00
|0.9779
|0.9749
|1.0778
|522
|2000.03.21 18:40
|buy stop
|204
|1.00
|0.9729
|0.9699
|1.0728
|523
|2000.03.23 15:58
|s/l
|203
|1.00
|0.9709
|0.9709
|0.8680
|-284.80
|8175.50
|524
|2000.03.23 19:49
|buy
|204
|1.00
|0.9729
|0.9699
|1.0728
|525
|2000.03.23 20:08
|s/l
|204
|1.00
|0.9699
|0.9699
|1.0728
|-300.00
|7875.50
|526
|2000.03.27 01:59
|buy stop
|205
|1.00
|0.9835
|0.9805
|1.0834
|527
|2000.03.27 01:59
|sell stop
|206
|1.00
|0.9735
|0.9765
|0.8736
|528
|2000.03.27 11:58
|sell
|206
|1.00
|0.9735
|0.9765
|0.8736
|529
|2000.03.27 11:58
|delete
|205
|1.00
|0.9835
|0.9805
|1.0834
|530
|2000.03.27 11:58
|buy stop
|207
|1.00
|0.9785
|0.9755
|1.0784
|531
|2000.03.31 22:29
|close
|206
|1.00
|0.9561
|0.9765
|0.8736
|1762.80
|9638.30
|532
|2000.03.31 22:30
|delete
|207
|1.00
|0.9785
|0.9755
|1.0784
|533
|2000.04.03 02:00
|buy stop
|208
|1.00
|0.9602
|0.9572
|1.0601
|534
|2000.04.03 02:00
|sell stop
|209
|1.00
|0.9502
|0.9532
|0.8503
|535
|2000.04.03 08:03
|sell
|209
|1.00
|0.9502
|0.9532
|0.8503
|536
|2000.04.03 08:03
|delete
|208
|1.00
|0.9602
|0.9572
|1.0601
|537
|2000.04.03 08:03
|buy stop
|210
|1.00
|0.9552
|0.9522
|1.0551
|538
|2000.04.03 08:31
|s/l
|209
|1.00
|0.9532
|0.9532
|0.8503
|-300.00
|9338.30
|539
|2000.04.03 13:01
|buy
|210
|1.00
|0.9552
|0.9522
|1.0551
|540
|2000.04.04 11:46
|s/l
|210
|1.00
|0.9522
|0.9522
|1.0551
|-308.10
|9030.20
|541
|2000.04.10 02:00
|buy stop
|211
|1.00
|0.9595
|0.9565
|1.0594
|542
|2000.04.10 02:00
|sell stop
|212
|1.00
|0.9495
|0.9525
|0.8496
|543
|2000.04.10 13:43
|buy
|211
|1.00
|0.9595
|0.9565
|1.0594
|544
|2000.04.10 13:43
|delete
|212
|1.00
|0.9495
|0.9525
|0.8496
|545
|2000.04.10 13:43
|sell stop
|213
|1.00
|0.9545
|0.9575
|0.8546
|546
|2000.04.11 19:01
|s/l
|211
|1.00
|0.9565
|0.9565
|1.0594
|-308.10
|8722.10
|547
|2000.04.12 17:26
|sell
|213
|1.00
|0.9545
|0.9575
|0.8546
|548
|2000.04.12 21:35
|s/l
|213
|1.00
|0.9575
|0.9575
|0.8546
|-300.00
|8422.10
|549
|2000.04.17 02:29
|buy stop
|214
|1.00
|0.9678
|0.9648
|1.0677
|550
|2000.04.17 02:29
|sell stop
|215
|1.00
|0.9578
|0.9608
|0.8579
|551
|2000.04.17 08:59
|buy
|214
|1.00
|0.9678
|0.9648
|1.0677
|552
|2000.04.17 08:59
|delete
|215
|1.00
|0.9578
|0.9608
|0.8579
|553
|2000.04.17 08:59
|sell stop
|216
|1.00
|0.9628
|0.9658
|0.8629
|554
|2000.04.17 09:22
|s/l
|214
|1.00
|0.9648
|0.9648
|1.0677
|-300.00
|8122.10
|555
|2000.04.17 10:00
|sell
|216
|1.00
|0.9628
|0.9658
|0.8629
|556
|2000.04.21 22:30
|close
|216
|1.00
|0.9385
|0.9658
|0.8629
|2452.80
|10574.90
|557
|2000.04.24 02:03
|buy stop
|217
|1.00
|0.9433
|0.9403
|1.0432
|558
|2000.04.24 02:03
|sell stop
|218
|1.00
|0.9333
|0.9363
|0.8334
|559
|2000.04.24 14:12
|buy
|217
|1.00
|0.9433
|0.9403
|1.0432
|560
|2000.04.24 14:12
|delete
|218
|1.00
|0.9333
|0.9363
|0.8334
|561
|2000.04.24 14:12
|sell stop
|219
|1.00
|0.9383
|0.9413
|0.8384
|562
|2000.04.24 16:51
|s/l
|217
|1.00
|0.9403
|0.9403
|1.0432
|-300.00
|10274.90
|563
|2000.04.24 21:51
|sell
|219
|1.00
|0.9383
|0.9413
|0.8384
|564
|2000.04.28 22:32
|close
|219
|1.00
|0.9114
|0.9413
|0.8384
|2712.80
|12987.70
|565
|2000.05.01 02:00
|buy stop
|220
|1.00
|0.9167
|0.9137
|1.0166
|566
|2000.05.01 02:00
|sell stop
|221
|1.00
|0.9067
|0.9097
|0.8068
|567
|2000.05.01 20:46
|buy
|220
|1.00
|0.9167
|0.9137
|1.0166
|568
|2000.05.01 20:46
|delete
|221
|1.00
|0.9067
|0.9097
|0.8068
|569
|2000.05.01 20:46
|sell stop
|222
|1.00
|0.9117
|0.9147
|0.8118
|570
|2000.05.02 08:55
|s/l
|220
|1.00
|0.9137
|0.9137
|1.0166
|-308.10
|12679.60
|571
|2000.05.02 09:44
|sell
|222
|1.00
|0.9117
|0.9147
|0.8118
|572
|2000.05.05 22:35
|close
|222
|1.00
|0.8984
|0.9147
|0.8118
|1349.00
|14028.60
|573
|2000.05.08 02:01
|buy stop
|223
|1.00
|0.9019
|0.8989
|1.0018
|574
|2000.05.08 02:01
|sell stop
|224
|1.00
|0.8919
|0.8949
|0.7920
|575
|2000.05.08 02:43
|buy
|223
|1.00
|0.9019
|0.8989
|1.0018
|576
|2000.05.08 02:43
|delete
|224
|1.00
|0.8919
|0.8949
|0.7920
|577
|2000.05.08 02:43
|sell stop
|225
|1.00
|0.8969
|0.8999
|0.7970
|578
|2000.05.08 09:27
|s/l
|223
|1.00
|0.8989
|0.8989
|1.0018
|-300.00
|13728.60
|579
|2000.05.08 12:07
|sell
|225
|1.00
|0.8969
|0.8999
|0.7970
|580
|2000.05.09 11:09
|s/l
|225
|1.00
|0.8999
|0.8999
|0.7970
|-296.20
|13432.40
|581
|2000.05.15 02:02
|buy stop
|226
|1.00
|0.9235
|0.9205
|1.0234
|582
|2000.05.15 02:02
|sell stop
|227
|1.00
|0.9135
|0.9165
|0.8136
|583
|2000.05.15 14:27
|sell
|227
|1.00
|0.9135
|0.9165
|0.8136
|584
|2000.05.15 14:27
|delete
|226
|1.00
|0.9235
|0.9205
|1.0234
|585
|2000.05.15 14:27
|buy stop
|228
|1.00
|0.9185
|0.9155
|1.0184
|586
|2000.05.15 16:31
|s/l
|227
|1.00
|0.9165
|0.9165
|0.8136
|-300.00
|13132.40
|587
|2000.05.19 22:30
|delete
|228
|1.00
|0.9185
|0.9155
|1.0184
|588
|2000.05.22 02:03
|buy stop
|229
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|589
|2000.05.22 02:03
|sell stop
|230
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|590
|2000.05.22 09:54
|buy
|229
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|591
|2000.05.22 09:54
|delete
|230
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|592
|2000.05.22 09:54
|sell stop
|231
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|593
|2000.05.22 11:02
|s/l
|229
|1.00
|0.8990
|0.8990
|1.0019
|-300.00
|12832.40
|594
|2000.05.26 22:29
|delete
|231
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|595
|2000.05.29 02:00
|buy stop
|232
|1.00
|0.9365
|0.9335
|1.0364
|596
|2000.05.29 02:00
|sell stop
|233
|1.00
|0.9265
|0.9295
|0.8266
|597
|2000.05.29 09:38
|sell
|233
|1.00
|0.9265
|0.9295
|0.8266
|598
|2000.05.29 09:38
|delete
|232
|1.00
|0.9365
|0.9335
|1.0364
|599
|2000.05.29 09:38
|buy stop
|234
|1.00
|0.9315
|0.9285
|1.0314
|600
|2000.05.29 10:28
|s/l
|233
|1.00
|0.9295
|0.9295
|0.8266
|-300.00
|12532.40
|601
|2000.05.30 08:37
|buy
|234
|1.00
|0.9315
|0.9285
|1.0314
|602
|2000.05.31 08:13
|s/l
|234
|1.00
|0.9285
|0.9285
|1.0314
|-308.10
|12224.30
|603
|2000.06.05 02:00
|buy stop
|235
|1.00
|0.9508
|0.9478
|1.0507
|604
|2000.06.05 02:00
|sell stop
|236
|1.00
|0.9408
|0.9438
|0.8409
|605
|2000.06.06 10:05
|buy
|235
|1.00
|0.9508
|0.9478
|1.0507
|606
|2000.06.06 10:05
|delete
|236
|1.00
|0.9408
|0.9438
|0.8409
|607
|2000.06.06 10:05
|sell stop
|237
|1.00
|0.9458
|0.9488
|0.8459
|608
|2000.06.06 10:44
|s/l
|235
|1.00
|0.9478
|0.9478
|1.0507
|-300.00
|11924.30
|609
|2000.06.06 12:01
|sell
|237
|1.00
|0.9458
|0.9488
|0.8459
|610
|2000.06.06 14:13
|s/l
|237
|1.00
|0.9488
|0.9488
|0.8459
|-300.00
|11624.30
|611
|2000.06.12 02:00
|buy stop
|238
|1.00
|0.9583
|0.9553
|1.0582
|612
|2000.06.12 02:00
|sell stop
|239
|1.00
|0.9483
|0.9513
|0.8484
|613
|2000.06.13 08:40
|buy
|238
|1.00
|0.9583
|0.9553
|1.0582
|614
|2000.06.13 08:40
|delete
|239
|1.00
|0.9483
|0.9513
|0.8484
|615
|2000.06.13 08:40
|sell stop
|240
|1.00
|0.9533
|0.9563
|0.8534
|616
|2000.06.15 09:14
|s/l
|238
|1.00
|0.9553
|0.9553
|1.0582
|-332.40
|11291.90
|617
|2000.06.15 10:39
|sell
|240
|1.00
|0.9533
|0.9563
|0.8534
|618
|2000.06.16 11:23
|s/l
|240
|1.00
|0.9563
|0.9563
|0.8534
|-296.20
|10995.70
|619
|2000.06.19 02:00
|buy stop
|241
|1.00
|0.9693
|0.9663
|1.0692
|620
|2000.06.19 02:00
|sell stop
|242
|1.00
|0.9593
|0.9623
|0.8594
|621
|2000.06.19 09:48
|buy
|241
|1.00
|0.9693
|0.9663
|1.0692
|622
|2000.06.19 09:48
|delete
|242
|1.00
|0.9593
|0.9623
|0.8594
|623
|2000.06.19 09:48
|sell stop
|243
|1.00
|0.9643
|0.9673
|0.8644
|624
|2000.06.19 10:36
|s/l
|241
|1.00
|0.9663
|0.9663
|1.0692
|-300.00
|10695.70
|625
|2000.06.19 10:56
|sell
|243
|1.00
|0.9643
|0.9673
|0.8644
|626
|2000.06.23 22:30
|close
|243
|1.00
|0.9367
|0.9673
|0.8644
|2782.80
|13478.50
|627
|2000.06.26 02:00
|buy stop
|244
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|628
|2000.06.26 02:00
|sell stop
|245
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|629
|2000.06.26 09:21
|sell
|245
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|630
|2000.06.26 09:21
|delete
|244
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|631
|2000.06.26 09:21
|buy stop
|246
|1.00
|0.9362
|0.9332
|1.0361
|632
|2000.06.26 11:45
|s/l
|245
|1.00
|0.9342
|0.9342
|0.8313
|-300.00
|13178.50
|633
|2000.06.26 15:30
|buy
|246
|1.00
|0.9362
|0.9332
|1.0361
|634
|2000.06.30 22:32
|close
|246
|1.00
|0.9534
|0.9332
|1.0361
|1671.40
|14849.90
|635
|2000.07.03 02:01
|buy stop
|247
|1.00
|0.9573
|0.9543
|1.0572
|636
|2000.07.03 02:01
|sell stop
|248
|1.00
|0.9473
|0.9503
|0.8474
|637
|2000.07.04 04:02
|sell
|248
|1.00
|0.9473
|0.9503
|0.8474
|638
|2000.07.04 04:02
|delete
|247
|1.00
|0.9573
|0.9543
|1.0572
|639
|2000.07.04 04:02
|buy stop
|249
|1.00
|0.9523
|0.9493
|1.0522
|640
|2000.07.04 16:10
|s/l
|248
|1.00
|0.9503
|0.9503
|0.8474
|-300.00
|14549.90
|641
|2000.07.04 19:11
|buy
|249
|1.00
|0.9523
|0.9493
|1.0522
|642
|2000.07.07 01:31
|s/l
|249
|1.00
|0.9493
|0.9493
|1.0522
|-340.50
|14209.40
|643
|2000.07.10 02:00
|buy stop
|250
|1.00
|0.9529
|0.9499
|1.0528
|644
|2000.07.10 02:00
|sell stop
|251
|1.00
|0.9429
|0.9459
|0.8430
|645
|2000.07.10 07:19
|buy
|250
|1.00
|0.9529
|0.9499
|1.0528
|646
|2000.07.10 07:19
|delete
|251
|1.00
|0.9429
|0.9459
|0.8430
|647
|2000.07.10 07:19
|sell stop
|252
|1.00
|0.9479
|0.9509
|0.8480
|648
|2000.07.11 16:48
|s/l
|250
|1.00
|0.9499
|0.9499
|1.0528
|-308.10
|13901.30
|649
|2000.07.12 09:19
|sell
|252
|1.00
|0.9479
|0.9509
|0.8480
|650
|2000.07.12 11:19
|s/l
|252
|1.00
|0.9509
|0.9509
|0.8480
|-300.00
|13601.30
|651
|2000.07.17 02:03
|buy stop
|253
|1.00
|0.9433
|0.9403
|1.0432
|652
|2000.07.17 02:03
|sell stop
|254
|1.00
|0.9333
|0.9363
|0.8334
|653
|2000.07.18 16:47
|sell
|254
|1.00
|0.9333
|0.9363
|0.8334
|654
|2000.07.18 16:47
|delete
|253
|1.00
|0.9433
|0.9403
|1.0432
|655
|2000.07.18 16:47
|buy stop
|255
|1.00
|0.9383
|0.9353
|1.0382
|656
|2000.07.21 09:15
|s/l
|254
|1.00
|0.9363
|0.9363
|0.8334
|-281.00
|13320.30
|657
|2000.07.21 21:17
|buy
|255
|1.00
|0.9383
|0.9353
|1.0382
|658
|2000.07.21 22:30
|close
|255
|1.00
|0.9360
|0.9353
|1.0382
|-230.00
|13090.30
|659
|2000.07.24 01:59
|buy stop
|256
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|660
|2000.07.24 01:59
|sell stop
|257
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|661
|2000.07.24 17:54
|sell
|257
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|662
|2000.07.24 17:54
|delete
|256
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|663
|2000.07.24 17:54
|buy stop
|258
|1.00
|0.9362
|0.9332
|1.0361
|664
|2000.07.25 07:35
|s/l
|257
|1.00
|0.9342
|0.9342
|0.8313
|-296.20
|12794.10
|665
|2000.07.25 08:32
|buy
|258
|1.00
|0.9362
|0.9332
|1.0361
|666
|2000.07.27 17:38
|s/l
|258
|1.00
|0.9332
|0.9332
|1.0361
|-332.40
|12461.70
|667
|2000.07.31 02:04
|buy stop
|259
|1.00
|0.9275
|0.9245
|1.0274
|668
|2000.07.31 02:04
|sell stop
|260
|1.00
|0.9175
|0.9205
|0.8176
|669
|2000.07.31 17:02
|buy
|259
|1.00
|0.9275
|0.9245
|1.0274
|670
|2000.07.31 17:02
|delete
|260
|1.00
|0.9175
|0.9205
|0.8176
|671
|2000.07.31 17:02
|sell stop
|261
|1.00
|0.9225
|0.9255
|0.8226
|672
|2000.08.01 08:46
|s/l
|259
|1.00
|0.9245
|0.9245
|1.0274
|-308.10
|12153.60
|673
|2000.08.01 17:43
|sell
|261
|1.00
|0.9225
|0.9255
|0.8226
|674
|2000.08.04 22:29
|close
|261
|1.00
|0.9083
|0.9255
|0.8226
|1439.00
|13592.60
|675
|2000.08.07 02:00
|buy stop
|262
|1.00
|0.9131
|0.9101
|1.0130
|676
|2000.08.07 02:00
|sell stop
|263
|1.00
|0.9031
|0.9061
|0.8032
|677
|2000.08.08 14:29
|sell
|263
|1.00
|0.9031
|0.9061
|0.8032
|678
|2000.08.08 14:29
|delete
|262
|1.00
|0.9131
|0.9101
|1.0130
|679
|2000.08.08 14:29
|buy stop
|264
|1.00
|0.9081
|0.9051
|1.0080
|680
|2000.08.10 15:06
|s/l
|263
|1.00
|0.9061
|0.9061
|0.8032
|-284.80
|13307.80
|681
|2000.08.10 16:14
|buy
|264
|1.00
|0.9081
|0.9051
|1.0080
|682
|2000.08.11 16:50
|s/l
|264
|1.00
|0.9051
|0.9051
|1.0080
|-308.10
|12999.70
|683
|2000.08.14 02:00
|buy stop
|265
|1.00
|0.9086
|0.9056
|1.0085
|684
|2000.08.14 02:00
|sell stop
|266
|1.00
|0.8986
|0.9016
|0.7987
|685
|2000.08.15 08:31
|buy
|265
|1.00
|0.9086
|0.9056
|1.0085
|686
|2000.08.15 08:31
|delete
|266
|1.00
|0.8986
|0.9016
|0.7987
|687
|2000.08.15 08:31
|sell stop
|267
|1.00
|0.9036
|0.9066
|0.8037
|688
|2000.08.18 22:30
|close
|265
|1.00
|0.9066
|0.9056
|1.0085
|-240.50
|12759.20
|689
|2000.08.18 22:30
|delete
|267
|1.00
|0.9036
|0.9066
|0.8037
|690
|2000.08.21 02:00
|buy stop
|268
|1.00
|0.9118
|0.9088
|1.0117
|691
|2000.08.21 02:00
|sell stop
|269
|1.00
|0.9018
|0.9048
|0.8019
|692
|2000.08.21 12:49
|sell
|269
|1.00
|0.9018
|0.9048
|0.8019
|693
|2000.08.21 12:49
|delete
|268
|1.00
|0.9118
|0.9088
|1.0117
|694
|2000.08.21 12:49
|buy stop
|270
|1.00
|0.9068
|0.9038
|1.0067
|695
|2000.08.21 15:13
|s/l
|269
|1.00
|0.9048
|0.9048
|0.8019
|-300.00
|12459.20
|696
|2000.08.25 16:21
|buy
|270
|1.00
|0.9068
|0.9038
|1.0067
|697
|2000.08.25 17:26
|s/l
|270
|1.00
|0.9038
|0.9038
|1.0067
|-300.00
|12159.20
|698
|2000.08.28 02:00
|buy stop
|271
|1.00
|0.9072
|0.9042
|1.0071
|699
|2000.08.28 02:00
|sell stop
|272
|1.00
|0.8972
|0.9002
|0.7973
|700
|2000.08.29 13:27
|sell
|272
|1.00
|0.8972
|0.9002
|0.7973
|701
|2000.08.29 13:27
|delete
|271
|1.00
|0.9072
|0.9042
|1.0071
|702
|2000.08.29 13:27
|buy stop
|273
|1.00
|0.9022
|0.8992
|1.0021
|703
|2000.09.01 16:05
|s/l
|272
|1.00
|0.9002
|0.9002
|0.7973
|-281.00
|11878.20
|704
|2000.09.01 22:30
|delete
|273
|1.00
|0.9022
|0.8992
|1.0021
|705
|2000.09.04 02:00
|buy stop
|274
|1.00
|0.9053
|0.9023
|1.0052
|706
|2000.09.04 02:00
|sell stop
|275
|1.00
|0.8953
|0.8983
|0.7954
|707
|2000.09.05 07:30
|sell
|275
|1.00
|0.8953
|0.8983
|0.7954
|708
|2000.09.05 07:30
|delete
|274
|1.00
|0.9053
|0.9023
|1.0052
|709
|2000.09.05 07:30
|buy stop
|276
|1.00
|0.9003
|0.8973
|1.0002
|710
|2000.09.08 22:30
|close
|275
|1.00
|0.8687
|0.8983
|0.7954
|2679.00
|14557.20
|711
|2000.09.08 22:30
|delete
|276
|1.00
|0.9003
|0.8973
|1.0002
|712
|2000.09.11 02:00
|buy stop
|277
|1.00
|0.8715
|0.8685
|0.9714
|713
|2000.09.11 02:00
|sell stop
|278
|1.00
|0.8615
|0.8645
|0.7616
|714
|2000.09.11 02:28
|sell
|278
|1.00
|0.8615
|0.8645
|0.7616
|715
|2000.09.11 02:28
|delete
|277
|1.00
|0.8715
|0.8685
|0.9714
|716
|2000.09.11 02:28
|buy stop
|279
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|717
|2000.09.11 02:37
|s/l
|278
|1.00
|0.8645
|0.8645
|0.7616
|-300.00
|14257.20
|718
|2000.09.11 02:57
|buy
|279
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|719
|2000.09.11 10:09
|s/l
|279
|1.00
|0.8635
|0.8635
|0.9664
|-300.00
|13957.20
|720
|2000.09.11 10:09
|buy stop
|280
|1.00
|0.8715
|0.8685
|0.9714
|721
|2000.09.11 10:09
|sell stop
|281
|1.00
|0.8615
|0.8645
|0.7616
|722
|2000.09.11 11:28
|sell
|281
|1.00
|0.8615
|0.8645
|0.7616
|723
|2000.09.11 11:28
|delete
|280
|1.00
|0.8715
|0.8685
|0.9714
|724
|2000.09.11 11:28
|buy stop
|282
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|725
|2000.09.12 15:01
|s/l
|281
|1.00
|0.8645
|0.8645
|0.7616
|-296.20
|13661.00
|726
|2000.09.12 15:05
|buy
|282
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|727
|2000.09.12 16:50
|s/l
|282
|1.00
|0.8635
|0.8635
|0.9664
|-300.00
|13361.00
|728
|2000.09.18 02:00
|buy stop
|283
|1.00
|0.8572
|0.8542
|0.9571
|729
|2000.09.18 02:00
|sell stop
|284
|1.00
|0.8472
|0.8502
|0.7473
|730
|2000.09.18 10:15
|buy
|283
|1.00
|0.8572
|0.8542
|0.9571
|731
|2000.09.18 10:15
|delete
|284
|1.00
|0.8472
|0.8502
|0.7473
|732
|2000.09.18 10:15
|sell stop
|285
|1.00
|0.8522
|0.8552
|0.7523
|733
|2000.09.18 11:33
|s/l
|283
|1.00
|0.8542
|0.8542
|0.9571
|-300.00
|13061.00
|734
|2000.09.18 13:47
|sell
|285
|1.00
|0.8522
|0.8552
|0.7523
|735
|2000.09.18 15:09
|s/l
|285
|1.00
|0.8552
|0.8552
|0.7523
|-300.00
|12761.00
|736
|2000.09.18 15:09
|buy stop
|286
|1.00
|0.8572
|0.8542
|0.9571
|737
|2000.09.18 15:09
|sell stop
|287
|1.00
|0.8472
|0.8502
|0.7473
|738
|2000.09.20 03:22
|sell
|287
|1.00
|0.8472
|0.8502
|0.7473
|739
|2000.09.20 03:22
|delete
|286
|1.00
|0.8572
|0.8542
|0.9571
|740
|2000.09.20 03:22
|buy stop
|288
|1.00
|0.8522
|0.8492
|0.9521
|741
|2000.09.20 03:42
|s/l
|287
|1.00
|0.8502
|0.8502
|0.7473
|-300.00
|12461.00
|742
|2000.09.21 09:25
|buy
|288
|1.00
|0.8522
|0.8492
|0.9521
|743
|2000.09.21 12:38
|s/l
|288
|1.00
|0.8492
|0.8492
|0.9521
|-300.00
|12161.00
|744
|2000.09.25 02:00
|buy stop
|289
|1.00
|0.8815
|0.8785
|0.9814
|745
|2000.09.25 02:00
|sell stop
|290
|1.00
|0.8715
|0.8745
|0.7716
|746
|2000.09.25 02:05
|buy
|289
|1.00
|0.8815
|0.8785
|0.9814
|747
|2000.09.25 02:05
|delete
|290
|1.00
|0.8715
|0.8745
|0.7716
|748
|2000.09.25 02:05
|sell stop
|291
|1.00
|0.8765
|0.8795
|0.7766
|749
|2000.09.25 09:05
|s/l
|289
|1.00
|0.8785
|0.8785
|0.9814
|-300.00
|11861.00
|750
|2000.09.25 14:15
|sell
|291
|1.00
|0.8765
|0.8795
|0.7766
|751
|2000.09.26 09:41
|s/l
|291
|1.00
|0.8795
|0.8795
|0.7766
|-296.20
|11564.80
|752
|2000.10.02 02:01
|buy stop
|292
|1.00
|0.8892
|0.8862
|0.9891
|753
|2000.10.02 02:01
|sell stop
|293
|1.00
|0.8792
|0.8822
|0.7793
|754
|2000.10.02 14:29
|sell
|293
|1.00
|0.8792
|0.8822
|0.7793
|755
|2000.10.02 14:29
|delete
|292
|1.00
|0.8892
|0.8862
|0.9891
|756
|2000.10.02 14:29
|buy stop
|294
|1.00
|0.8842
|0.8812
|0.9841
|757
|2000.10.02 16:02
|s/l
|293
|1.00
|0.8822
|0.8822
|0.7793
|-300.00
|11264.80
|758
|2000.10.06 22:30
|delete
|294
|1.00
|0.8842
|0.8812
|0.9841
|759
|2000.10.09 02:04
|buy stop
|295
|1.00
|0.8732
|0.8702
|0.9731
|760
|2000.10.09 02:04
|sell stop
|296
|1.00
|0.8632
|0.8662
|0.7633
|761
|2000.10.10 09:54
|buy
|295
|1.00
|0.8732
|0.8702
|0.9731
|762
|2000.10.10 09:54
|delete
|296
|1.00
|0.8632
|0.8662
|0.7633
|763
|2000.10.10 09:54
|sell stop
|297
|1.00
|0.8682
|0.8712
|0.7683
|764
|2000.10.10 15:01
|s/l
|295
|1.00
|0.8702
|0.8702
|0.9731
|-300.00
|10964.80
|765
|2000.10.10 16:34
|sell
|297
|1.00
|0.8682
|0.8712
|0.7683
|766
|2000.10.10 20:40
|s/l
|297
|1.00
|0.8712
|0.8712
|0.7683
|-300.00
|10664.80
|767
|2000.10.16 02:01
|buy stop
|298
|1.00
|0.8614
|0.8584
|0.9613
|768
|2000.10.16 02:01
|sell stop
|299
|1.00
|0.8514
|0.8544
|0.7515
|769
|2000.10.16 09:51
|sell
|299
|1.00
|0.8514
|0.8544
|0.7515
|770
|2000.10.16 09:51
|delete
|298
|1.00
|0.8614
|0.8584
|0.9613
|771
|2000.10.16 09:51
|buy stop
|300
|1.00
|0.8564
|0.8534
|0.9563
|772
|2000.10.17 20:24
|s/l
|299
|1.00
|0.8544
|0.8544
|0.7515
|-296.20
|10368.60
|773
|2000.10.17 21:06
|buy
|300
|1.00
|0.8564
|0.8534
|0.9563
|774
|2000.10.18 03:38
|s/l
|300
|1.00
|0.8534
|0.8534
|0.9563
|-308.10
|10060.50
|775
|2000.10.23 02:00
|buy stop
|301
|1.00
|0.8470
|0.8440
|0.9469
|776
|2000.10.23 02:00
|sell stop
|302
|1.00
|0.8370
|0.8400
|0.7371
|777
|2000.10.23 16:47
|sell
|302
|1.00
|0.8370
|0.8400
|0.7371
|778
|2000.10.23 16:47
|delete
|301
|1.00
|0.8470
|0.8440
|0.9469
|779
|2000.10.23 16:47
|buy stop
|303
|1.00
|0.8420
|0.8390
|0.9419
|780
|2000.10.24 11:02
|s/l
|302
|1.00
|0.8400
|0.8400
|0.7371
|-296.20
|9764.30
|781
|2000.10.27 16:16
|buy
|303
|1.00
|0.8420
|0.8390
|0.9419
|782
|2000.10.27 16:16
|s/l
|303
|1.00
|0.8390
|0.8390
|0.9419
|-300.00
|9464.30
|783
|2000.10.30 02:00
|buy stop
|304
|1.00
|0.8437
|0.8407
|0.9436
|784
|2000.10.30 02:00
|sell stop
|305
|1.00
|0.8337
|0.8367
|0.7338
|785
|2000.10.30 10:29
|buy
|304
|1.00
|0.8437
|0.8407
|0.9436
|786
|2000.10.30 10:29
|delete
|305
|1.00
|0.8337
|0.8367
|0.7338
|787
|2000.10.30 10:29
|sell stop
|306
|1.00
|0.8387
|0.8417
|0.7388
|788
|2000.10.30 22:17
|s/l
|304
|1.00
|0.8407
|0.8407
|0.9436
|-300.00
|9164.30
|789
|2000.10.31 07:43
|sell
|306
|1.00
|0.8387
|0.8417
|0.7388
|790
|2000.10.31 09:06
|s/l
|306
|1.00
|0.8417
|0.8417
|0.7388
|-300.00
|8864.30
|791
|2000.11.06 02:00
|buy stop
|307
|1.00
|0.8724
|0.8694
|0.9723
|792
|2000.11.06 02:00
|sell stop
|308
|1.00
|0.8624
|0.8654
|0.7625
|793
|2000.11.06 08:35
|sell
|308
|1.00
|0.8624
|0.8654
|0.7625
|794
|2000.11.06 08:35
|delete
|307
|1.00
|0.8724
|0.8694
|0.9723
|795
|2000.11.06 08:35
|buy stop
|309
|1.00
|0.8674
|0.8644
|0.9673
|796
|2000.11.06 08:53
|s/l
|308
|1.00
|0.8654
|0.8654
|0.7625
|-300.00
|8564.30
|797
|2000.11.06 08:53
|buy
|309
|1.00
|0.8674
|0.8644
|0.9673
|798
|2000.11.06 16:00
|s/l
|309
|1.00
|0.8644
|0.8644
|0.9673
|-300.00
|8264.30
|799
|2000.11.06 16:00
|buy stop
|310
|1.00
|0.8724
|0.8694
|0.9723
|800
|2000.11.06 16:00
|sell stop
|311
|1.00
|0.8624
|0.8654
|0.7625
|801
|2000.11.06 16:27
|sell
|311
|1.00
|0.8624
|0.8654
|0.7625
|802
|2000.11.06 16:27
|delete
|310
|1.00
|0.8724
|0.8694
|0.9723
|803
|2000.11.06 16:27
|buy stop
|312
|1.00
|0.8674
|0.8644
|0.9673
|804
|2000.11.07 08:10
|s/l
|311
|1.00
|0.8654
|0.8654
|0.7625
|-296.20
|7968.10
|805
|2000.11.08 03:08
|buy
|312
|1.00
|0.8674
|0.8644
|0.9673
|806
|2000.11.08 04:04
|s/l
|312
|1.00
|0.8644
|0.8644
|0.9673
|-300.00
|7668.10
|807
|2000.11.13 02:00
|buy stop
|313
|1.00
|0.8656
|0.8626
|0.9655
|808
|2000.11.13 02:00
|sell stop
|314
|1.00
|0.8556
|0.8586
|0.7557
|809
|2000.11.13 07:52
|buy
|313
|1.00
|0.8656
|0.8626
|0.9655
|810
|2000.11.13 07:52
|delete
|314
|1.00
|0.8556
|0.8586
|0.7557
|811
|2000.11.13 07:52
|sell stop
|315
|1.00
|0.8606
|0.8636
|0.7607
|812
|2000.11.13 10:17
|s/l
|313
|1.00
|0.8626
|0.8626
|0.9655
|-300.00
|7368.10
|813
|2000.11.13 13:21
|sell
|315
|1.00
|0.8606
|0.8636
|0.7607
|814
|2000.11.17 22:30
|close
|315
|1.00
|0.8486
|0.8636
|0.7607
|1222.80
|8590.90
|815
|2000.11.20 02:00
|buy stop
|316
|1.00
|0.8528
|0.8498
|0.9527
|816
|2000.11.20 02:00
|sell stop
|317
|1.00
|0.8428
|0.8458
|0.7429
|817
|2000.11.21 01:23
|buy
|316
|1.00
|0.8528
|0.8498
|0.9527
|818
|2000.11.21 01:23
|delete
|317
|1.00
|0.8428
|0.8458
|0.7429
|819
|2000.11.21 01:23
|sell stop
|318
|1.00
|0.8478
|0.8508
|0.7479
|820
|2000.11.21 10:06
|s/l
|316
|1.00
|0.8498
|0.8498
|0.9527
|-300.00
|8290.90
|821
|2000.11.21 13:56
|sell
|318
|1.00
|0.8478
|0.8508
|0.7479
|822
|2000.11.24 22:30
|close
|318
|1.00
|0.8386
|0.8508
|0.7479
|939.00
|9229.90
|823
|2000.11.27 02:00
|buy stop
|319
|1.00
|0.8431
|0.8401
|0.9430
|824
|2000.11.27 02:00
|sell stop
|320
|1.00
|0.8331
|0.8361
|0.7332
|825
|2000.11.27 07:57
|buy
|319
|1.00
|0.8431
|0.8401
|0.9430
|826
|2000.11.27 07:57
|delete
|320
|1.00
|0.8331
|0.8361
|0.7332
|827
|2000.11.27 07:57
|sell stop
|321
|1.00
|0.8381
|0.8411
|0.7382
|828
|2000.11.27 11:10
|s/l
|319
|1.00
|0.8401
|0.8401
|0.9430
|-300.00
|8929.90
|829
|2000.12.01 22:30
|delete
|321
|1.00
|0.8381
|0.8411
|0.7382
|830
|2000.12.04 02:00
|buy stop
|322
|1.00
|0.8842
|0.8812
|0.9841
|831
|2000.12.04 02:00
|sell stop
|323
|1.00
|0.8742
|0.8772
|0.7743
|832
|2000.12.04 10:45
|buy
|322
|1.00
|0.8842
|0.8812
|0.9841
|833
|2000.12.04 10:45
|delete
|323
|1.00
|0.8742
|0.8772
|0.7743
|834
|2000.12.04 10:45
|sell stop
|324
|1.00
|0.8792
|0.8822
|0.7793
|835
|2000.12.05 12:43
|s/l
|322
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.9841
|-308.10
|8621.80
|836
|2000.12.05 17:48
|sell
|324
|1.00
|0.8792
|0.8822
|0.7793
|837
|2000.12.05 19:02
|s/l
|324
|1.00
|0.8822
|0.8822
|0.7793
|-300.00
|8321.80
|838
|2000.12.11 02:00
|buy stop
|325
|1.00
|0.8928
|0.8898
|0.9927
|839
|2000.12.11 02:00
|sell stop
|326
|1.00
|0.8828
|0.8858
|0.7829
|840
|2000.12.11 03:42
|sell
|326
|1.00
|0.8828
|0.8858
|0.7829
|841
|2000.12.11 03:42
|delete
|325
|1.00
|0.8928
|0.8898
|0.9927
|842
|2000.12.11 03:42
|buy stop
|327
|1.00
|0.8878
|0.8848
|0.9877
|843
|2000.12.11 08:45
|s/l
|326
|1.00
|0.8858
|0.8858
|0.7829
|-300.00
|8021.80
|844
|2000.12.14 16:48
|buy
|327
|1.00
|0.8878
|0.8848
|0.9877
|845
|2000.12.15 22:30
|close
|327
|1.00
|0.8952
|0.8848
|0.9877
|731.90
|8753.70
|846
|2000.12.18 02:00
|buy stop
|328
|1.00
|0.9007
|0.8977
|1.0006
|847
|2000.12.18 02:00
|sell stop
|329
|1.00
|0.8907
|0.8937
|0.7908
|848
|2000.12.18 08:57
|buy
|328
|1.00
|0.9007
|0.8977
|1.0006
|849
|2000.12.18 08:57
|delete
|329
|1.00
|0.8907
|0.8937
|0.7908
|850
|2000.12.18 08:57
|sell stop
|330
|1.00
|0.8957
|0.8987
|0.7958
|851
|2000.12.18 09:42
|s/l
|328
|1.00
|0.8977
|0.8977
|1.0006
|-300.00
|8453.70
|852
|2000.12.18 12:22
|sell
|330
|1.00
|0.8957
|0.8987
|0.7958
|853
|2000.12.20 03:39
|s/l
|330
|1.00
|0.8987
|0.8987
|0.7958
|-292.40
|8161.30
|854
|2000.12.25 02:00
|buy stop
|331
|1.00
|0.9282
|0.9252
|1.0281
|855
|2000.12.25 02:00
|sell stop
|332
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.8183
|856
|2000.12.25 09:23
|buy
|331
|1.00
|0.9282
|0.9252
|1.0281
|857
|2000.12.25 09:23
|delete
|332
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.8183
|858
|2000.12.25 09:23
|sell stop
|333
|1.00
|0.9232
|0.9262
|0.8233
|859
|2000.12.25 10:43
|s/l
|331
|1.00
|0.9252
|0.9252
|1.0281
|-300.00
|7861.30
|860
|2000.12.25 10:48
|sell
|333
|1.00
|0.9232
|0.9262
|0.8233
|861
|2000.12.25 11:09
|s/l
|333
|1.00
|0.9262
|0.9262
|0.8233
|-300.00
|7561.30
|862
|2000.12.25 11:09
|buy stop
|334
|1.00
|0.9282
|0.9252
|1.0281
|863
|2000.12.25 11:09
|sell stop
|335
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.8183
|864
|2000.12.26 08:02
|buy
|334
|1.00
|0.9282
|0.9252
|1.0281
|865
|2000.12.26 08:02
|delete
|335
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.8183
|866
|2000.12.26 08:02
|sell stop
|336
|1.00
|0.9232
|0.9262
|0.8233
|867
|2000.12.28 17:01
|s/l
|334
|1.00
|0.9252
|0.9252
|1.0281
|-332.40
|7228.90
|868
|2000.12.29 22:30
|delete
|336
|1.00
|0.9232
|0.9262
|0.8233
|869
|2001.01.01 08:29
|buy stop
|337
|1.00
|0.9474
|0.9444
|1.0473
|870
|2001.01.01 08:29
|sell stop
|338
|1.00
|0.9374
|0.9404
|0.8375
|871
|2001.01.02 02:14
|sell
|338
|1.00
|0.9374
|0.9404
|0.8375
|872
|2001.01.02 02:14
|delete
|337
|1.00
|0.9474
|0.9444
|1.0473
|873
|2001.01.02 02:14
|buy stop
|339
|1.00
|0.9424
|0.9394
|1.0423
|874
|2001.01.02 08:27
|s/l
|338
|1.00
|0.9404
|0.9404
|0.8375
|-300.00
|6928.90
|875
|2001.01.02 08:36
|buy
|339
|1.00
|0.9424
|0.9394
|1.0423
|876
|2001.01.02 15:10
|s/l
|339
|1.00
|0.9394
|0.9394
|1.0423
|-300.00
|6628.90
|877
|2001.01.08 02:00
|buy stop
|340
|1.00
|0.9625
|0.9595
|1.0624
|878
|2001.01.08 02:00
|sell stop
|341
|1.00
|0.9525
|0.9555
|0.8526
|879
|2001.01.08 10:20
|sell
|341
|1.00
|0.9525
|0.9555
|0.8526
|880
|2001.01.08 10:20
|delete
|340
|1.00
|0.9625
|0.9595
|1.0624
|881
|2001.01.08 10:20
|buy stop
|342
|1.00
|0.9575
|0.9545
|1.0574
|882
|2001.01.11 18:48
|s/l
|341
|1.00
|0.9555
|0.9555
|0.8526
|-281.00
|6347.90
|883
|2001.01.12 08:26
|buy
|342
|1.00
|0.9575
|0.9545
|1.0574
|884
|2001.01.12 08:54
|s/l
|342
|1.00
|0.9545
|0.9545
|1.0574
|-300.00
|6047.90
|885
|2001.01.15 02:00
|buy stop
|343
|1.00
|0.9569
|0.9539
|1.0568
|886
|2001.01.15 02:00
|sell stop
|344
|1.00
|0.9469
|0.9499
|0.8470
|887
|2001.01.15 03:54
|sell
|344
|1.00
|0.9469
|0.9499
|0.8470
|888
|2001.01.15 03:54
|delete
|343
|1.00
|0.9569
|0.9539
|1.0568
|889
|2001.01.15 03:54
|buy stop
|345
|1.00
|0.9519
|0.9489
|1.0518
|890
|2001.01.19 08:37
|s/l
|344
|1.00
|0.9499
|0.9499
|0.8470
|-277.20
|5770.70
|891
|2001.01.19 22:30
|delete
|345
|1.00
|0.9519
|0.9489
|1.0518
|892
|2001.01.22 02:00
|buy stop
|346
|1.00
|0.9392
|0.9362
|1.0391
|893
|2001.01.22 02:00
|sell stop
|347
|1.00
|0.9292
|0.9322
|0.8293
|894
|2001.01.22 11:11
|sell
|347
|1.00
|0.9292
|0.9322
|0.8293
|895
|2001.01.22 11:11
|delete
|346
|1.00
|0.9392
|0.9362
|1.0391
|896
|2001.01.22 11:11
|buy stop
|348
|1.00
|0.9342
|0.9312
|1.0341
|897
|2001.01.22 15:52
|s/l
|347
|1.00
|0.9322
|0.9322
|0.8293
|-300.00
|5470.70
|898
|2001.01.22 16:01
|buy
|348
|1.00
|0.9342
|0.9312
|1.0341
|899
|2001.01.24 11:23
|s/l
|348
|1.00
|0.9312
|0.9312
|1.0341
|-316.20
|5154.50
|900
|2001.01.29 02:00
|buy stop
|349
|1.00
|0.9296
|0.9266
|1.0295
|901
|2001.01.29 02:00
|sell stop
|350
|1.00
|0.9196
|0.9226
|0.8197
|902
|2001.01.29 12:59
|sell
|350
|1.00
|0.9196
|0.9226
|0.8197
|903
|2001.01.29 12:59
|delete
|349
|1.00
|0.9296
|0.9266
|1.0295
|904
|2001.01.29 12:59
|buy stop
|351
|1.00
|0.9246
|0.9216
|1.0245
|905
|2001.01.30 16:01
|s/l
|350
|1.00
|0.9226
|0.9226
|0.8197
|-296.20
|4858.30
|906
|2001.01.30 16:12
|buy
|351
|1.00
|0.9246
|0.9216
|1.0245
|907
|2001.02.02 22:30
|close
|351
|1.00
|0.9363
|0.9216
|1.0245
|1129.50
|5987.80
|908
|2001.02.05 02:00
|buy stop
|352
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|909
|2001.02.05 02:00
|sell stop
|353
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|910
|2001.02.05 08:37
|buy
|352
|1.00
|0.9412
|0.9382
|1.0411
|911
|2001.02.05 08:37
|delete
|353
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.8313
|912
|2001.02.05 08:37
|sell stop
|354
|1.00
|0.9362
|0.9392
|0.8363
|913
|2001.02.05 16:10
|s/l
|352
|1.00
|0.9382
|0.9382
|1.0411
|-300.00
|5687.80
|914
|2001.02.06 02:18
|sell
|354
|1.00
|0.9362
|0.9392
|0.8363
|915
|2001.02.09 22:30
|close
|354
|1.00
|0.9241
|0.9392
|0.8363
|1229.00
|6916.80
|916
|2001.02.12 02:00
|buy stop
|355
|1.00
|0.9293
|0.9263
|1.0292
|917
|2001.02.12 02:00
|sell stop
|356
|1.00
|0.9193
|0.9223
|0.8194
|918
|2001.02.12 07:34
|buy
|355
|1.00
|0.9293
|0.9263
|1.0292
|919
|2001.02.12 07:34
|delete
|356
|1.00
|0.9193
|0.9223
|0.8194
|920
|2001.02.12 07:34
|sell stop
|357
|1.00
|0.9243
|0.9273
|0.8244
|921
|2001.02.13 08:39
|s/l
|355
|1.00
|0.9263
|0.9263
|1.0292
|-308.10
|6608.70
|922
|2001.02.13 14:50
|sell
|357
|1.00
|0.9243
|0.9273
|0.8244
|923
|2001.02.16 22:30
|close
|357
|1.00
|0.9136
|0.9273
|0.8244
|1089.00
|7697.70
|924
|2001.02.19 02:01
|buy stop
|358
|1.00
|0.9198
|0.9168
|1.0197
|925
|2001.02.19 02:01
|sell stop
|359
|1.00
|0.9098
|0.9128
|0.8099
|926
|2001.02.19 11:01
|buy
|358
|1.00
|0.9198
|0.9168
|1.0197
|927
|2001.02.19 11:01
|delete
|359
|1.00
|0.9098
|0.9128
|0.8099
|928
|2001.02.19 11:01
|sell stop
|360
|1.00
|0.9148
|0.9178
|0.8149
|929
|2001.02.20 09:29
|s/l
|358
|1.00
|0.9168
|0.9168
|1.0197
|-308.10
|7389.60
|930
|2001.02.20 09:43
|sell
|360
|1.00
|0.9148
|0.9178
|0.8149
|931
|2001.02.21 15:18
|s/l
|360
|1.00
|0.9178
|0.9178
|0.8149
|-296.20
|7093.40
|932
|2001.02.26 02:00
|buy stop
|361
|1.00
|0.9243
|0.9213
|1.0242
|933
|2001.02.26 02:00
|sell stop
|362
|1.00
|0.9143
|0.9173
|0.8144
|934
|2001.02.26 09:22
|sell
|362
|1.00
|0.9143
|0.9173
|0.8144
|935
|2001.02.26 09:22
|delete
|361
|1.00
|0.9243
|0.9213
|1.0242
|936
|2001.02.26 09:22
|buy stop
|363
|1.00
|0.9193
|0.9163
|1.0192
|937
|2001.02.27 09:32
|s/l
|362
|1.00
|0.9173
|0.9173
|0.8144
|-296.20
|6797.20
|938
|2001.02.27 15:57
|buy
|363
|1.00
|0.9193
|0.9163
|1.0192
|939
|2001.02.27 17:18
|s/l
|363
|1.00
|0.9163
|0.9163
|1.0192
|-300.00
|6497.20
|940
|2001.03.05 02:00
|buy stop
|364
|1.00
|0.9413
|0.9383
|1.0412
|941
|2001.03.05 02:00
|sell stop
|365
|1.00
|0.9313
|0.9343
|0.8314
|942
|2001.03.05 06:05
|sell
|365
|1.00
|0.9313
|0.9343
|0.8314
|943
|2001.03.05 06:05
|delete
|364
|1.00
|0.9413
|0.9383
|1.0412
|944
|2001.03.05 06:05
|buy stop
|366
|1.00
|0.9363
|0.9333
|1.0362
|945
|2001.03.05 08:13
|s/l
|365
|1.00
|0.9343
|0.9343
|0.8314
|-300.00
|6197.20
|946
|2001.03.07 03:17
|buy
|366
|1.00
|0.9363
|0.9333
|1.0362
|947
|2001.03.07 08:51
|s/l
|366
|1.00
|0.9333
|0.9333
|1.0362
|-300.00
|5897.20
|948
|2001.03.12 02:00
|buy stop
|367
|1.00
|0.9381
|0.9351
|1.0380
|949
|2001.03.12 02:00
|sell stop
|368
|1.00
|0.9281
|0.9311
|0.8282
|950
|2001.03.12 11:33
|sell
|368
|1.00
|0.9281
|0.9311
|0.8282
|951
|2001.03.12 11:33
|delete
|367
|1.00
|0.9381
|0.9351
|1.0380
|952
|2001.03.12 11:33
|buy stop
|369
|1.00
|0.9331
|0.9301
|1.0330
|953
|2001.03.12 16:28
|s/l
|368
|1.00
|0.9311
|0.9311
|0.8282
|-300.00
|5597.20
|954
|2001.03.16 22:29
|delete
|369
|1.00
|0.9331
|0.9301
|1.0330
|955
|2001.03.19 02:01
|buy stop
|370
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|956
|2001.03.19 02:01
|sell stop
|371
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|957
|2001.03.19 11:08
|buy
|370
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|958
|2001.03.19 11:08
|delete
|371
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|959
|2001.03.19 11:08
|sell stop
|372
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|960
|2001.03.19 12:31
|s/l
|370
|1.00
|0.8990
|0.8990
|1.0019
|-300.00
|5297.20
|961
|2001.03.19 14:31
|sell
|372
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|962
|2001.03.19 16:30
|s/l
|372
|1.00
|0.9000
|0.9000
|0.7971
|-300.00
|4997.20
|963
|2001.03.19 16:30
|buy stop
|373
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|964
|2001.03.19 16:30
|sell stop
|374
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|965
|2001.03.20 07:19
|buy
|373
|1.00
|0.9020
|0.8990
|1.0019
|966
|2001.03.20 07:19
|delete
|374
|1.00
|0.8920
|0.8950
|0.7921
|967
|2001.03.20 07:19
|sell stop
|375
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|968
|2001.03.21 09:02
|s/l
|373
|1.00
|0.8990
|0.8990
|1.0019
|-308.10
|4689.10
|969
|2001.03.21 09:33
|sell
|375
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.7971
|970
|2001.03.21 10:52
|s/l
|375
|1.00
|0.9000
|0.9000
|0.7971
|-300.00
|4389.10
|971
|2001.03.26 02:00
|buy stop
|376
|1.00
|0.8940
|0.8910
|0.9939
|972
|2001.03.26 02:00
|sell stop
|377
|1.00
|0.8840
|0.8870
|0.7841
|973
|2001.03.26 07:55
|buy
|376
|1.00
|0.8940
|0.8910
|0.9939
|974
|2001.03.26 07:55
|delete
|377
|1.00
|0.8840
|0.8870
|0.7841
|975
|2001.03.26 07:55
|sell stop
|378
|1.00
|0.8890
|0.8920
|0.7891
|976
|2001.03.26 10:50
|s/l
|376
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.9939
|-300.00
|4089.10
|977
|2001.03.28 10:22
|sell
|378
|1.00
|0.8890
|0.8920
|0.7891
|978
|2001.03.30 22:30
|close
|378
|1.00
|0.8794
|0.8920
|0.7891
|975.20
|5064.30
|979
|2001.04.02 02:00
|buy stop
|379
|1.00
|0.8805
|0.8775
|0.9804
|980
|2001.04.02 02:00
|sell stop
|380
|1.00
|0.8705
|0.8735
|0.7706
|981
|2001.04.02 15:34
|buy
|379
|1.00
|0.8805
|0.8775
|0.9804
|982
|2001.04.02 15:34
|delete
|380
|1.00
|0.8705
|0.8735
|0.7706
|983
|2001.04.02 15:34
|sell stop
|381
|1.00
|0.8755
|0.8785
|0.7756
|984
|2001.04.06 22:30
|close
|379
|1.00
|0.9038
|0.8775
|0.9804
|2281.40
|7345.70
|985
|2001.04.06 22:30
|delete
|381
|1.00
|0.8755
|0.8785
|0.7756
|986
|2001.04.09 02:00
|buy stop
|382
|1.00
|0.9090
|0.9060
|1.0089
|987
|2001.04.09 02:00
|sell stop
|383
|1.00
|0.8990
|0.9020
|0.7991
|988
|2001.04.09 20:52
|sell
|383
|1.00
|0.8990
|0.9020
|0.7991
|989
|2001.04.09 20:52
|delete
|382
|1.00
|0.9090
|0.9060
|1.0089
|990
|2001.04.09 20:52
|buy stop
|384
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|991
|2001.04.13 22:32
|close
|383
|1.00
|0.8889
|0.9020
|0.7991
|1032.80
|8378.50
|992
|2001.04.13 22:33
|delete
|384
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|993
|2001.04.16 02:00
|buy stop
|385
|1.00
|0.8932
|0.8902
|0.9931
|994
|2001.04.16 02:00
|sell stop
|386
|1.00
|0.8832
|0.8862
|0.7833
|995
|2001.04.16 14:50
|sell
|386
|1.00
|0.8832
|0.8862
|0.7833
|996
|2001.04.16 14:50
|delete
|385
|1.00
|0.8932
|0.8902
|0.9931
|997
|2001.04.16 14:50
|buy stop
|387
|1.00
|0.8882
|0.8852
|0.9881
|998
|2001.04.16 16:09
|s/l
|386
|1.00
|0.8862
|0.8862
|0.7833
|-300.00
|8078.50
|999
|2001.04.16 22:35
|buy
|387
|1.00
|0.8882
|0.8852
|0.9881
|1000
|2001.04.17 09:48
|s/l
|387
|1.00
|0.8852
|0.8852
|0.9881
|-308.10
|7770.40
|1001
|2001.04.23 02:00
|buy stop
|388
|1.00
|0.9079
|0.9049
|1.0078
|1002
|2001.04.23 02:00
|sell stop
|389
|1.00
|0.8979
|0.9009
|0.7980
|1003
|2001.04.23 03:42
|buy
|388
|1.00
|0.9079
|0.9049
|1.0078
|1004
|2001.04.23 03:42
|delete
|389
|1.00
|0.8979
|0.9009
|0.7980
|1005
|2001.04.23 03:42
|sell stop
|390
|1.00
|0.9029
|0.9059
|0.8030
|1006
|2001.04.23 08:18
|s/l
|388
|1.00
|0.9049
|0.9049
|1.0078
|-300.00
|7470.40
|1007
|2001.04.23 09:00
|sell
|390
|1.00
|0.9029
|0.9059
|0.8030
|1008
|2001.04.27 22:30
|close
|390
|1.00
|0.8907
|0.9059
|0.8030
|1242.80
|8713.20
|1009
|2001.04.30 02:00
|buy stop
|391
|1.00
|0.8972
|0.8942
|0.9971
|1010
|2001.04.30 02:00
|sell stop
|392
|1.00
|0.8872
|0.8902
|0.7873
|1011
|2001.04.30 12:53
|sell
|392
|1.00
|0.8872
|0.8902
|0.7873
|1012
|2001.04.30 12:53
|delete
|391
|1.00
|0.8972
|0.8942
|0.9971
|1013
|2001.04.30 12:53
|buy stop
|393
|1.00
|0.8922
|0.8892
|0.9921
|1014
|2001.05.01 14:31
|s/l
|392
|1.00
|0.8902
|0.8902
|0.7873
|-296.20
|8417.00
|1015
|2001.05.01 16:13
|buy
|393
|1.00
|0.8922
|0.8892
|0.9921
|1016
|2001.05.02 09:40
|s/l
|393
|1.00
|0.8892
|0.8892
|0.9921
|-308.10
|8108.90
|1017
|2001.05.07 02:00
|buy stop
|394
|1.00
|0.8976
|0.8946
|0.9975
|1018
|2001.05.07 02:00
|sell stop
|395
|1.00
|0.8876
|0.8906
|0.7877
|1019
|2001.05.08 08:49
|sell
|395
|1.00
|0.8876
|0.8906
|0.7877
|1020
|2001.05.08 08:49
|delete
|394
|1.00
|0.8976
|0.8946
|0.9975
|1021
|2001.05.08 08:49
|buy stop
|396
|1.00
|0.8926
|0.8896
|0.9925
|1022
|2001.05.10 13:47
|s/l
|395
|1.00
|0.8906
|0.8906
|0.7877
|-284.80
|7824.10
|1023
|2001.05.10 13:51
|buy
|396
|1.00
|0.8926
|0.8896
|0.9925
|1024
|2001.05.10 14:03
|s/l
|396
|1.00
|0.8896
|0.8896
|0.9925
|-300.00
|7524.10
|1025
|2001.05.14 02:00
|buy stop
|397
|1.00
|0.8802
|0.8772
|0.9801
|1026
|2001.05.14 02:00
|sell stop
|398
|1.00
|0.8702
|0.8732
|0.7703
|1027
|2001.05.15 20:15
|buy
|397
|1.00
|0.8802
|0.8772
|0.9801
|1028
|2001.05.15 20:15
|delete
|398
|1.00
|0.8702
|0.8732
|0.7703
|1029
|2001.05.15 20:15
|sell stop
|399
|1.00
|0.8752
|0.8782
|0.7753
|1030
|2001.05.15 20:17
|s/l
|397
|1.00
|0.8772
|0.8772
|0.9801
|-300.00
|7224.10
|1031
|2001.05.16 04:31
|sell
|399
|1.00
|0.8752
|0.8782
|0.7753
|1032
|2001.05.16 08:50
|s/l
|399
|1.00
|0.8782
|0.8782
|0.7753
|-300.00
|6924.10
|1033
|2001.05.21 02:00
|buy stop
|400
|1.00
|0.8867
|0.8837
|0.9866
|1034
|2001.05.21 02:00
|sell stop
|401
|1.00
|0.8767
|0.8797
|0.7768
|1035
|2001.05.21 09:29
|sell
|401
|1.00
|0.8767
|0.8797
|0.7768
|1036
|2001.05.21 09:29
|delete
|400
|1.00
|0.8867
|0.8837
|0.9866
|1037
|2001.05.21 09:29
|buy stop
|402
|1.00
|0.8817
|0.8787
|0.9816
|1038
|2001.05.25 22:30
|close
|401
|1.00
|0.8608
|0.8797
|0.7768
|1612.80
|8536.90
|1039
|2001.05.25 22:30
|delete
|402
|1.00
|0.8817
|0.8787
|0.9816
|1040
|2001.05.28 02:00
|buy stop
|403
|1.00
|0.8664
|0.8634
|0.9663
|1041
|2001.05.28 02:00
|sell stop
|404
|1.00
|0.8564
|0.8594
|0.7565
|1042
|2001.05.29 07:24
|sell
|404
|1.00
|0.8564
|0.8594
|0.7565
|1043
|2001.05.29 07:24
|delete
|403
|1.00
|0.8664
|0.8634
|0.9663
|1044
|2001.05.29 07:24
|buy stop
|405
|1.00
|0.8614
|0.8584
|0.9613
|1045
|2001.05.30 02:36
|s/l
|404
|1.00
|0.8594
|0.8594
|0.7565
|-296.20
|8240.70
|1046
|2001.06.01 22:30
|delete
|405
|1.00
|0.8614
|0.8584
|0.9613
|1047
|2001.06.04 02:00
|buy stop
|406
|1.00
|0.8531
|0.8501
|0.9530
|1048
|2001.06.04 02:00
|sell stop
|407
|1.00
|0.8431
|0.8461
|0.7432
|1049
|2001.06.04 08:30
|buy
|406
|1.00
|0.8531
|0.8501
|0.9530
|1050
|2001.06.04 08:30
|delete
|407
|1.00
|0.8431
|0.8461
|0.7432
|1051
|2001.06.04 08:30
|sell stop
|408
|1.00
|0.8481
|0.8511
|0.7482
|1052
|2001.06.04 16:17
|s/l
|406
|1.00
|0.8501
|0.8501
|0.9530
|-300.00
|7940.70
|1053
|2001.06.04 16:47
|sell
|408
|1.00
|0.8481
|0.8511
|0.7482
|1054
|2001.06.05 17:08
|s/l
|408
|1.00
|0.8511
|0.8511
|0.7482
|-296.20
|7644.50
|1055
|2001.06.11 02:00
|buy stop
|409
|1.00
|0.8558
|0.8528
|0.9557
|1056
|2001.06.11 02:00
|sell stop
|410
|1.00
|0.8458
|0.8488
|0.7459
|1057
|2001.06.11 14:57
|sell
|410
|1.00
|0.8458
|0.8488
|0.7459
|1058
|2001.06.11 14:57
|delete
|409
|1.00
|0.8558
|0.8528
|0.9557
|1059
|2001.06.11 14:57
|buy stop
|411
|1.00
|0.8508
|0.8478
|0.9507
|1060
|2001.06.12 08:57
|s/l
|410
|1.00
|0.8488
|0.8488
|0.7459
|-296.20
|7348.30
|1061
|2001.06.12 21:10
|buy
|411
|1.00
|0.8508
|0.8478
|0.9507
|1062
|2001.06.15 22:30
|close
|411
|1.00
|0.8613
|0.8478
|0.9507
|1009.50
|8357.80
|1063
|2001.06.18 02:00
|buy stop
|412
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|1064
|2001.06.18 02:00
|sell stop
|413
|1.00
|0.8565
|0.8595
|0.7566
|1065
|2001.06.19 09:18
|sell
|413
|1.00
|0.8565
|0.8595
|0.7566
|1066
|2001.06.19 09:18
|delete
|412
|1.00
|0.8665
|0.8635
|0.9664
|1067
|2001.06.19 09:18
|buy stop
|414
|1.00
|0.8615
|0.8585
|0.9614
|1068
|2001.06.22 22:30
|close
|413
|1.00
|0.8575
|0.8595
|0.7566
|-81.00
|8276.80
|1069
|2001.06.22 22:30
|delete
|414
|1.00
|0.8615
|0.8585
|0.9614
|1070
|2001.06.25 02:00
|buy stop
|415
|1.00
|0.8626
|0.8596
|0.9625
|1071
|2001.06.25 02:00
|sell stop
|416
|1.00
|0.8526
|0.8556
|0.7527
|1072
|2001.06.25 11:20
|buy
|415
|1.00
|0.8626
|0.8596
|0.9625
|1073
|2001.06.25 11:20
|delete
|416
|1.00
|0.8526
|0.8556
|0.7527
|1074
|2001.06.25 11:20
|sell stop
|417
|1.00
|0.8576
|0.8606
|0.7577
|1075
|2001.06.25 14:35
|s/l
|415
|1.00
|0.8596
|0.8596
|0.9625
|-300.00
|7976.80
|1076
|2001.06.28 08:34
|sell
|417
|1.00
|0.8576
|0.8606
|0.7577
|1077
|2001.06.29 22:30
|close
|417
|1.00
|0.8498
|0.8606
|0.7577
|783.80
|8760.60
|1078
|2001.07.02 02:00
|buy stop
|418
|1.00
|0.8547
|0.8517
|0.9546
|1079
|2001.07.02 02:00
|sell stop
|419
|1.00
|0.8447
|0.8477
|0.7448
|1080
|2001.07.02 10:00
|sell
|419
|1.00
|0.8447
|0.8477
|0.7448
|1081
|2001.07.02 10:00
|delete
|418
|1.00
|0.8547
|0.8517
|0.9546
|1082
|2001.07.02 10:00
|buy stop
|420
|1.00
|0.8497
|0.8467
|0.9496
|1083
|2001.07.02 12:50
|s/l
|419
|1.00
|0.8477
|0.8477
|0.7448
|-300.00
|8460.60
|1084
|2001.07.03 13:46
|buy
|420
|1.00
|0.8497
|0.8467
|0.9496
|1085
|2001.07.03 15:39
|s/l
|420
|1.00
|0.8467
|0.8467
|0.9496
|-300.00
|8160.60
|1086
|2001.07.09 02:00
|buy stop
|421
|1.00
|0.8530
|0.8500
|0.9529
|1087
|2001.07.09 02:00
|sell stop
|422
|1.00
|0.8430
|0.8460
|0.7431
|1088
|2001.07.10 08:49
|buy
|421
|1.00
|0.8530
|0.8500
|0.9529
|1089
|2001.07.10 08:49
|delete
|422
|1.00
|0.8430
|0.8460
|0.7431
|1090
|2001.07.10 08:49
|sell stop
|423
|1.00
|0.8480
|0.8510
|0.7481
|1091
|2001.07.13 22:30
|close
|421
|1.00
|0.8546
|0.8500
|0.9529
|119.50
|8280.10
|1092
|2001.07.13 22:30
|delete
|423
|1.00
|0.8480
|0.8510
|0.7481
|1093
|2001.07.16 02:00
|buy stop
|424
|1.00
|0.8595
|0.8565
|0.9594
|1094
|2001.07.16 02:00
|sell stop
|425
|1.00
|0.8495
|0.8525
|0.7496
|1095
|2001.07.16 12:23
|buy
|424
|1.00
|0.8595
|0.8565
|0.9594
|1096
|2001.07.16 12:23
|delete
|425
|1.00
|0.8495
|0.8525
|0.7496
|1097
|2001.07.16 12:23
|sell stop
|426
|1.00
|0.8545
|0.8575
|0.7546
|1098
|2001.07.16 13:00
|s/l
|424
|1.00
|0.8565
|0.8565
|0.9594
|-300.00
|7980.10
|1099
|2001.07.16 17:10
|sell
|426
|1.00
|0.8545
|0.8575
|0.7546
|1100
|2001.07.17 18:31
|s/l
|426
|1.00
|0.8575
|0.8575
|0.7546
|-296.20
|7683.90
|1101
|2001.07.23 02:00
|buy stop
|427
|1.00
|0.8764
|0.8734
|0.9763
|1102
|2001.07.23 02:00
|sell stop
|428
|1.00
|0.8664
|0.8694
|0.7665
|1103
|2001.07.23 14:59
|sell
|428
|1.00
|0.8664
|0.8694
|0.7665
|1104
|2001.07.23 14:59
|delete
|427
|1.00
|0.8764
|0.8734
|0.9763
|1105
|2001.07.23 14:59
|buy stop
|429
|1.00
|0.8714
|0.8684
|0.9713
|1106
|2001.07.23 16:36
|s/l
|428
|1.00
|0.8694
|0.8694
|0.7665
|-300.00
|7383.90
|1107
|2001.07.24 07:31
|buy
|429
|1.00
|0.8714
|0.8684
|0.9713
|1108
|2001.07.27 22:30
|close
|429
|1.00
|0.8770
|0.8684
|0.9713
|519.50
|7903.40
|1109
|2001.07.30 02:00
|buy stop
|430
|1.00
|0.8826
|0.8796
|0.9825
|1110
|2001.07.30 02:00
|sell stop
|431
|1.00
|0.8726
|0.8756
|0.7727
|1111
|2001.07.30 09:31
|sell
|431
|1.00
|0.8726
|0.8756
|0.7727
|1112
|2001.07.30 09:31
|delete
|430
|1.00
|0.8826
|0.8796
|0.9825
|1113
|2001.07.30 09:31
|buy stop
|432
|1.00
|0.8776
|0.8746
|0.9775
|1114
|2001.07.30 10:40
|s/l
|431
|1.00
|0.8756
|0.8756
|0.7727
|-300.00
|7603.40
|1115
|2001.07.31 16:02
|buy
|432
|1.00
|0.8776
|0.8746
|0.9775
|1116
|2001.07.31 16:24
|s/l
|432
|1.00
|0.8746
|0.8746
|0.9775
|-300.00
|7303.40
|1117
|2001.08.06 03:14
|buy stop
|433
|1.00
|0.8893
|0.8863
|0.9892
|1118
|2001.08.06 03:14
|sell stop
|434
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.7794
|1119
|2001.08.06 10:40
|sell
|434
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.7794
|1120
|2001.08.06 10:40
|delete
|433
|1.00
|0.8893
|0.8863
|0.9892
|1121
|2001.08.06 10:40
|buy stop
|435
|1.00
|0.8843
|0.8813
|0.9842
|1122
|2001.08.06 19:54
|s/l
|434
|1.00
|0.8823
|0.8823
|0.7794
|-300.00
|7003.40
|1123
|2001.08.09 09:18
|buy
|435
|1.00
|0.8843
|0.8813
|0.9842
|1124
|2001.08.10 22:30
|close
|435
|1.00
|0.8934
|0.8813
|0.9842
|901.90
|7905.30
|1125
|2001.08.13 02:00
|buy stop
|436
|1.00
|0.8980
|0.8950
|0.9979
|1126
|2001.08.13 02:00
|sell stop
|437
|1.00
|0.8880
|0.8910
|0.7881
|1127
|2001.08.13 11:17
|buy
|436
|1.00
|0.8980
|0.8950
|0.9979
|1128
|2001.08.13 11:17
|delete
|437
|1.00
|0.8880
|0.8910
|0.7881
|1129
|2001.08.13 11:17
|sell stop
|438
|1.00
|0.8930
|0.8960
|0.7931
|1130
|2001.08.14 09:39
|s/l
|436
|1.00
|0.8950
|0.8950
|0.9979
|-308.10
|7597.20
|1131
|2001.08.17 22:31
|delete
|438
|1.00
|0.8930
|0.8960
|0.7931
|1132
|2001.08.20 02:00
|buy stop
|439
|1.00
|0.9231
|0.9201
|1.0230
|1133
|2001.08.20 02:00
|sell stop
|440
|1.00
|0.9131
|0.9161
|0.8132
|1134
|2001.08.20 15:51
|sell
|440
|1.00
|0.9131
|0.9161
|0.8132
|1135
|2001.08.20 15:51
|delete
|439
|1.00
|0.9231
|0.9201
|1.0230
|1136
|2001.08.20 15:51
|buy stop
|441
|1.00
|0.9181
|0.9151
|1.0180
|1137
|2001.08.21 21:24
|s/l
|440
|1.00
|0.9161
|0.9161
|0.8132
|-296.20
|7301.00
|1138
|2001.08.21 22:34
|buy
|441
|1.00
|0.9181
|0.9151
|1.0180
|1139
|2001.08.22 08:59
|s/l
|441
|1.00
|0.9151
|0.9151
|1.0180
|-308.10
|6992.90
|1140
|2001.08.27 02:00
|buy stop
|442
|1.00
|0.9198
|0.9168
|1.0197
|1141
|2001.08.27 02:00
|sell stop
|443
|1.00
|0.9098
|0.9128
|0.8099
|1142
|2001.08.27 08:44
|sell
|443
|1.00
|0.9098
|0.9128
|0.8099
|1143
|2001.08.27 08:44
|delete
|442
|1.00
|0.9198
|0.9168
|1.0197
|1144
|2001.08.27 08:44
|buy stop
|444
|1.00
|0.9148
|0.9118
|1.0147
|1145
|2001.08.28 20:39
|s/l
|443
|1.00
|0.9128
|0.9128
|0.8099
|-296.20
|6696.70
|1146
|2001.08.29 09:07
|buy
|444
|1.00
|0.9148
|0.9118
|1.0147
|1147
|2001.08.29 11:24
|s/l
|444
|1.00
|0.9118
|0.9118
|1.0147
|-300.00
|6396.70
|1148
|2001.09.03 02:00
|buy stop
|445
|1.00
|0.9175
|0.9145
|1.0174
|1149
|2001.09.03 02:00
|sell stop
|446
|1.00
|0.9075
|0.9105
|0.8076
|1150
|2001.09.03 12:00
|sell
|446
|1.00
|0.9075
|0.9105
|0.8076
|1151
|2001.09.03 12:00
|delete
|445
|1.00
|0.9175
|0.9145
|1.0174
|1152
|2001.09.03 12:00
|buy stop
|447
|1.00
|0.9125
|0.9095
|1.0124
|1153
|2001.09.07 22:30
|close
|446
|1.00
|0.9073
|0.9105
|0.8076
|42.80
|6439.50
|1154
|2001.09.07 22:31
|delete
|447
|1.00
|0.9125
|0.9095
|1.0124
|1155
|2001.09.10 02:00
|buy stop
|448
|1.00
|0.9126
|0.9096
|1.0125
|1156
|2001.09.10 02:00
|sell stop
|449
|1.00
|0.9026
|0.9056
|0.8027
|1157
|2001.09.10 14:48
|sell
|449
|1.00
|0.9026
|0.9056
|0.8027
|1158
|2001.09.10 14:48
|delete
|448
|1.00
|0.9126
|0.9096
|1.0125
|1159
|2001.09.10 14:48
|buy stop
|450
|1.00
|0.9076
|0.9046
|1.0075
|1160
|2001.09.11 15:08
|s/l
|449
|1.00
|0.9056
|0.9056
|0.8027
|-296.20
|6143.30
|1161
|2001.09.11 15:48
|buy
|450
|1.00
|0.9076
|0.9046
|1.0075
|1162
|2001.09.11 15:56
|s/l
|450
|1.00
|0.9046
|0.9046
|1.0075
|-300.00
|5843.30
|1163
|2001.09.17 02:00
|buy stop
|451
|1.00
|0.9255
|0.9225
|1.0254
|1164
|2001.09.17 02:00
|sell stop
|452
|1.00
|0.9155
|0.9185
|0.8156
|1165
|2001.09.17 02:28
|buy
|451
|1.00
|0.9255
|0.9225
|1.0254
|1166
|2001.09.17 02:28
|delete
|452
|1.00
|0.9155
|0.9185
|0.8156
|1167
|2001.09.17 02:28
|sell stop
|453
|1.00
|0.9205
|0.9235
|0.8206
|1168
|2001.09.17 16:35
|s/l
|451
|1.00
|0.9225
|0.9225
|1.0254
|-300.00
|5543.30
|1169
|2001.09.17 16:40
|sell
|453
|1.00
|0.9205
|0.9235
|0.8206
|1170
|2001.09.17 17:32
|s/l
|453
|1.00
|0.9235
|0.9235
|0.8206
|-300.00
|5243.30
|1171
|2001.09.17 17:32
|buy stop
|454
|1.00
|0.9255
|0.9225
|1.0254
|1172
|2001.09.17 17:32
|sell stop
|455
|1.00
|0.9155
|0.9185
|0.8156
|1173
|2001.09.17 19:50
|buy
|454
|1.00
|0.9255
|0.9225
|1.0254
|1174
|2001.09.17 19:50
|delete
|455
|1.00
|0.9155
|0.9185
|0.8156
|1175
|2001.09.17 19:50
|sell stop
|456
|1.00
|0.9205
|0.9235
|0.8206
|1176
|2001.09.18 01:18
|s/l
|454
|1.00
|0.9225
|0.9225
|1.0254
|-308.10
|4935.20
|1177
|2001.09.18 04:22
|sell
|456
|1.00
|0.9205
|0.9235
|0.8206
|1178
|2001.09.18 08:04
|s/l
|456
|1.00
|0.9235
|0.9235
|0.8206
|-300.00
|4635.20
|1179
|2001.09.24 02:00
|buy stop
|457
|1.00
|0.9194
|0.9164
|1.0193
|1180
|2001.09.24 02:00
|sell stop
|458
|1.00
|0.9094
|0.9124
|0.8095
|1181
|2001.09.24 13:09
|buy
|457
|1.00
|0.9194
|0.9164
|1.0193
|1182
|2001.09.24 13:09
|delete
|458
|1.00
|0.9094
|0.9124
|0.8095
|1183
|2001.09.24 13:09
|sell stop
|459
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.8145
|1184
|2001.09.24 13:38
|s/l
|457
|1.00
|0.9164
|0.9164
|1.0193
|-300.00
|4335.20
|1185
|2001.09.24 17:32
|sell
|459
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.8145
|1186
|2001.09.24 21:24
|s/l
|459
|1.00
|0.9174
|0.9174
|0.8145
|-300.00
|4035.20
|1187
|2001.09.24 21:24
|buy stop
|460
|1.00
|0.9194
|0.9164
|1.0193
|1188
|2001.09.24 21:24
|sell stop
|461
|1.00
|0.9094
|0.9124
|0.8095
|1189
|2001.09.25 09:43
|buy
|460
|1.00
|0.9194
|0.9164
|1.0193
|1190
|2001.09.25 09:43
|delete
|461
|1.00
|0.9094
|0.9124
|0.8095
|1191
|2001.09.25 09:43
|sell stop
|462
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.8145
|1192
|2001.09.25 10:19
|s/l
|460
|1.00
|0.9164
|0.9164
|1.0193
|-300.00
|3735.20
|1193
|2001.09.28 02:59
|sell
|462
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.8145
|1194
|2001.09.28 10:57
|s/l
|462
|1.00
|0.9174
|0.9174
|0.8145
|-300.00
|3435.20
|1195
|2001.10.01 02:00
|buy stop
|463
|1.00
|0.9164
|0.9134
|1.0163
|1196
|2001.10.01 02:00
|sell stop
|464
|1.00
|0.9064
|0.9094
|0.8065
|1197
|2001.10.01 02:22
|sell
|464
|1.00
|0.9064
|0.9094
|0.8065
|1198
|2001.10.01 02:22
|delete
|463
|1.00
|0.9164
|0.9134
|1.0163
|1199
|2001.10.01 02:22
|buy stop
|465
|1.00
|0.9114
|0.9084
|1.0113
|1200
|2001.10.01 03:23
|s/l
|464
|1.00
|0.9094
|0.9094
|0.8065
|-300.00
|3135.20
|1201
|2001.10.01 11:02
|buy
|465
|1.00
|0.9114
|0.9084
|1.0113
|1202
|2001.10.05 22:29
|close
|465
|1.00
|0.9184
|0.9084
|1.0113
|651.40
|3786.60
|1203
|2001.10.08 02:00
|buy stop
|466
|1.00
|0.9237
|0.9207
|1.0236
|1204
|2001.10.08 02:00
|sell stop
|467
|1.00
|0.9137
|0.9167
|0.8138
|1205
|2001.10.08 09:44
|buy
|466
|1.00
|0.9237
|0.9207
|1.0236
|1206
|2001.10.08 09:44
|delete
|467
|1.00
|0.9137
|0.9167
|0.8138
|1207
|2001.10.08 09:44
|sell stop
|468
|1.00
|0.9187
|0.9217
|0.8188
|1208
|2001.10.08 10:42
|s/l
|466
|1.00
|0.9207
|0.9207
|1.0236
|-300.00
|3486.60
|1209
|2001.10.08 16:35
|sell
|468
|1.00
|0.9187
|0.9217
|0.8188
|1210
|2001.10.08 22:16
|s/l
|468
|1.00
|0.9217
|0.9217
|0.8188
|-300.00
|3186.60
|1211
|2001.10.08 22:16
|buy stop
|469
|1.00
|0.9237
|0.9207
|1.0236
|1212
|2001.10.08 22:16
|sell stop
|470
|1.00
|0.9137
|0.9167
|0.8138
|1213
|2001.10.09 18:07
|sell
|470
|1.00
|0.9137
|0.9167
|0.8138
|1214
|2001.10.09 18:07
|delete
|469
|1.00
|0.9237
|0.9207
|1.0236
|1215
|2001.10.09 18:07
|buy stop
|471
|1.00
|0.9187
|0.9157
|1.0186
|1216
|2001.10.12 22:30
|close
|470
|1.00
|0.9112
|0.9167
|0.8138
|269.00
|3455.60
|1217
|2001.10.12 22:30
|delete
|471
|1.00
|0.9187
|0.9157
|1.0186
|1218
|2001.10.15 02:00
|buy stop
|472
|1.00
|0.9163
|0.9133
|1.0162
|1219
|2001.10.15 02:00
|sell stop
|473
|1.00
|0.9063
|0.9093
|0.8064
|1220
|2001.10.15 20:07
|sell
|473
|1.00
|0.9063
|0.9093
|0.8064
|1221
|2001.10.15 20:07
|delete
|472
|1.00
|0.9163
|0.9133
|1.0162
|1222
|2001.10.15 20:07
|buy stop
|474
|1.00
|0.9113
|0.9083
|1.0112
|1223
|2001.10.15 21:52
|s/l
|473
|1.00
|0.9093
|0.9093
|0.8064
|-300.00
|3155.60
|1224
|2001.10.16 18:13
|buy
|474
|1.00
|0.9113
|0.9083
|1.0112
|1225
|2001.10.16 20:09
|s/l
|474
|1.00
|0.9083
|0.9083
|1.0112
|-300.00
|2855.60
|1226
|2001.10.22 02:00
|buy stop
|475
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|1227
|2001.10.22 02:00
|sell stop
|476
|1.00
|0.8940
|0.8970
|0.7941
|1228
|2001.10.22 15:44
|sell
|476
|1.00
|0.8940
|0.8970
|0.7941
|1229
|2001.10.22 15:44
|delete
|475
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|1230
|2001.10.22 15:44
|buy stop
|477
|1.00
|0.8990
|0.8960
|0.9989
|1231
|2001.10.25 16:16
|s/l
|476
|1.00
|0.8970
|0.8970
|0.7941
|-281.00
|2574.60
|1232
|2001.10.26 22:30
|delete
|477
|1.00
|0.8990
|0.8960
|0.9989
|1233
|2001.10.29 02:00
|buy stop
|478
|1.00
|0.8973
|0.8943
|0.9972
|1234
|2001.10.29 02:00
|sell stop
|479
|1.00
|0.8873
|0.8903
|0.7874
|1235
|2001.10.29 09:11
|buy
|478
|1.00
|0.8973
|0.8943
|0.9972
|1236
|2001.10.29 09:11
|delete
|479
|1.00
|0.8873
|0.8903
|0.7874
|1237
|2001.10.29 09:11
|sell stop
|480
|1.00
|0.8923
|0.8953
|0.7924
|1238
|2001.11.02 22:30
|close
|478
|1.00
|0.9026
|0.8943
|0.9972
|481.40
|3056.00
|1239
|2001.11.02 22:30
|delete
|480
|1.00
|0.8923
|0.8953
|0.7924
|1240
|2001.11.05 02:00
|buy stop
|481
|1.00
|0.9090
|0.9060
|1.0089
|1241
|2001.11.05 02:00
|sell stop
|482
|1.00
|0.8990
|0.9020
|0.7991
|1242
|2001.11.05 02:02
|sell
|482
|1.00
|0.8990
|0.9020
|0.7991
|1243
|2001.11.05 02:02
|delete
|481
|1.00
|0.9090
|0.9060
|1.0089
|1244
|2001.11.05 02:02
|buy stop
|483
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|1245
|2001.11.07 07:53
|s/l
|482
|1.00
|0.9020
|0.9020
|0.7991
|-292.40
|2763.60
|1246
|2001.11.07 10:28
|buy
|483
|1.00
|0.9040
|0.9010
|1.0039
|1247
|2001.11.07 13:52
|s/l
|483
|1.00
|0.9010
|0.9010
|1.0039
|-300.00
|2463.60
|1248
|2001.11.12 02:00
|buy stop
|484
|1.00
|0.8984
|0.8954
|0.9983
|1249
|2001.11.12 02:00
|sell stop
|485
|1.00
|0.8884
|0.8914
|0.7885
|1250
|2001.11.12 15:31
|buy
|484
|1.00
|0.8984
|0.8954
|0.9983
|1251
|2001.11.12 15:31
|delete
|485
|1.00
|0.8884
|0.8914
|0.7885
|1252
|2001.11.12 15:31
|sell stop
|486
|1.00
|0.8934
|0.8964
|0.7935
|1253
|2001.11.12 16:26
|s/l
|484
|1.00
|0.8954
|0.8954
|0.9983
|-300.00
|2163.60
|1254
|2001.11.12 23:00
|sell
|486
|1.00
|0.8934
|0.8964
|0.7935
|1255
|2001.11.16 22:30
|close
|486
|1.00
|0.8845
|0.8964
|0.7935
|912.80
|3076.40
|1256
|2001.11.19 02:00
|buy stop
|487
|1.00
|0.8893
|0.8863
|0.9892
|1257
|2001.11.19 02:00
|sell stop
|488
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.7794
|1258
|2001.11.19 12:28
|sell
|488
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.7794
|1259
|2001.11.19 12:28
|delete
|487
|1.00
|0.8893
|0.8863
|0.9892
|1260
|2001.11.19 12:28
|buy stop
|489
|1.00
|0.8843
|0.8813
|0.9842
|1261
|2001.11.20 07:48
|s/l
|488
|1.00
|0.8823
|0.8823
|0.7794
|-296.20
|2780.20
|1262
|2001.11.20 12:04
|buy
|489
|1.00
|0.8843
|0.8813
|0.9842
|1263
|2001.11.20 14:24
|s/l
|489
|1.00
|0.8813
|0.8813
|0.9842
|-300.00
|2480.20
|1264
|2001.11.26 02:00
|buy stop
|490
|1.00
|0.8832
|0.8802
|0.9831
|1265
|2001.11.26 02:00
|sell stop
|491
|1.00
|0.8732
|0.8762
|0.7733
|1266
|2001.11.26 09:29
|buy
|490
|1.00
|0.8832
|0.8802
|0.9831
|1267
|2001.11.26 09:29
|delete
|491
|1.00
|0.8732
|0.8762
|0.7733
|1268
|2001.11.26 09:29
|sell stop
|492
|1.00
|0.8782
|0.8812
|0.7783
|1269
|2001.11.26 15:06
|s/l
|490
|1.00
|0.8802
|0.8802
|0.9831
|-300.00
|2180.20
|1270
|2001.11.27 12:05
|sell
|492
|1.00
|0.8782
|0.8812
|0.7783
|1271
|2001.11.27 16:18
|s/l
|492
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.7783
|-300.00
|1880.20
|1272
|2001.12.03 02:00
|buy stop
|493
|1.00
|0.9006
|0.8976
|1.0005
|1273
|2001.12.03 02:00
|sell stop
|494
|1.00
|0.8906
|0.8936
|0.7907
|1274
|2001.12.03 16:09
|sell
|494
|1.00
|0.8906
|0.8936
|0.7907
|1275
|2001.12.03 16:19
|delete
|493
|1.00
|0.9006
|0.8976
|1.0005
|1276
|2001.12.03 16:19
|buy stop
|495
|1.00
|0.8956
|0.8926
|0.9955
|1277
|2001.12.05 08:02
|s/l
|494
|1.00
|0.8936
|0.8936
|0.7907
|-292.40
|1587.80
|1278
|2001.12.06 19:50
|buy
|495
|1.00
|0.8956
|0.8926
|0.9955
|1279
|2001.12.07 09:38
|s/l
|495
|1.00
|0.8926
|0.8926
|0.9955
|-308.10
|1279.70
|1280
|2001.12.10 02:00
|buy stop
|496
|1.00
|0.8968
|0.8938
|0.9967
|1281
|2001.12.10 02:00
|sell stop
|497
|1.00
|0.8868
|0.8898
|0.7869
|1282
|2001.12.10 13:12
|sell
|497
|1.00
|0.8868
|0.8898
|0.7869
|1283
|2001.12.10 19:02
|s/l
|497
|1.00
|0.8898
|0.8898
|0.7869
|-300.00
|979.70
|1284
|2001.12.12 04:04
|buy
|496
|1.00
|0.8968
|0.8938
|0.9967
|1285
|2001.12.12 10:30
|s/l
|496
|1.00
|0.8938
|0.8938
|0.9967
|-300.00
|679.70