|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.10.20 22:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=0; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=15; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=80; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2005; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; Magic=772188;
|Bars in test
|14576
|Ticks modelled
|3076899
|Modelling quality
|89.38%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9948.80
|Gross profit
|50052.72
|Gross loss
|-60001.52
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-6.32
|Absolute drawdown
|9948.80
|Maximal drawdown
|10500.80 (99.51%)
|Relative drawdown
|99.51% (10500.80)
|Total trades
|1574
|Short positions (won %)
|790 (67.34%)
|Long positions (won %)
|784 (60.08%)
|Profit trades (% of total)
|1003 (63.72%)
|Loss trades (% of total)
|571 (36.28%)
|Largest
|profit trade
|576.00
|loss trade
|-744.00
|Average
|profit trade
|49.90
|loss trade
|-105.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (742.52)
|consecutive losses (loss in money)
|20 (-4233.46)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1276.00 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-4233.46 (20)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 00:00
|sell
|1
|0.20
|1.3560
|1.3636
|0.0000
|2
|2005.01.03 00:54
|sell
|2
|0.40
|1.3576
|1.3637
|0.0000
|3
|2005.01.03 01:35
|close
|2
|0.40
|1.3556
|1.3637
|0.0000
|80.00
|10080.00
|4
|2005.01.03 01:35
|close
|1
|0.20
|1.3558
|1.3636
|0.0000
|4.00
|10084.00
|5
|2005.01.03 01:37
|sell
|3
|0.30
|1.3556
|1.3632
|0.0000
|6
|2005.01.03 03:03
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3541
|1.3511
|7
|2005.01.03 03:04
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3540
|1.3510
|8
|2005.01.03 03:04
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3539
|1.3509
|9
|2005.01.03 03:04
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3538
|1.3508
|10
|2005.01.03 03:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3538
|1.3508
|11
|2005.01.03 03:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3537
|1.3507
|12
|2005.01.03 03:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3536
|1.3506
|13
|2005.01.03 03:43
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3534
|1.3504
|14
|2005.01.03 03:54
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3533
|1.3503
|15
|2005.01.03 03:55
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3533
|1.3503
|16
|2005.01.03 03:55
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3532
|1.3502
|17
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3532
|1.3502
|18
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3529
|1.3499
|19
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3527
|1.3497
|20
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3526
|1.3496
|21
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3523
|1.3493
|22
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3517
|1.3487
|23
|2005.01.03 03:57
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3517
|1.3487
|24
|2005.01.03 03:58
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3516
|1.3486
|25
|2005.01.03 03:58
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3516
|1.3486
|26
|2005.01.03 03:58
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3514
|1.3484
|27
|2005.01.03 03:59
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3513
|1.3483
|28
|2005.01.03 04:01
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3512
|1.3482
|29
|2005.01.03 04:03
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3511
|1.3481
|30
|2005.01.03 04:03
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3510
|1.3480
|31
|2005.01.03 04:04
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3510
|1.3480
|32
|2005.01.03 04:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3510
|1.3480
|33
|2005.01.03 04:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3506
|1.3476
|34
|2005.01.03 04:05
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3505
|1.3475
|35
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3505
|1.3475
|36
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3504
|1.3474
|37
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3502
|1.3472
|38
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3501
|1.3471
|39
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3501
|1.3471
|40
|2005.01.03 04:06
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3500
|1.3470
|41
|2005.01.03 04:07
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3500
|1.3470
|42
|2005.01.03 04:07
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3499
|1.3469
|43
|2005.01.03 04:07
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3499
|1.3469
|44
|2005.01.03 04:09
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3498
|1.3468
|45
|2005.01.03 04:09
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3497
|1.3467
|46
|2005.01.03 04:20
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3496
|1.3466
|47
|2005.01.03 04:20
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3496
|1.3466
|48
|2005.01.03 04:23
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3494
|1.3464
|49
|2005.01.03 04:23
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3492
|1.3462
|50
|2005.01.03 04:23
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3491
|1.3461
|51
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3490
|1.3460
|52
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3487
|1.3457
|53
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3486
|1.3456
|54
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3485
|1.3455
|55
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3485
|1.3455
|56
|2005.01.03 04:24
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3484
|1.3454
|57
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3483
|1.3453
|58
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3482
|1.3452
|59
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3481
|1.3451
|60
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3479
|1.3449
|61
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3477
|1.3447
|62
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3476
|1.3446
|63
|2005.01.03 04:26
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3475
|1.3445
|64
|2005.01.03 04:27
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3474
|1.3444
|65
|2005.01.03 04:27
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3473
|1.3443
|66
|2005.01.03 04:27
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3472
|1.3442
|67
|2005.01.03 04:27
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3472
|1.3442
|68
|2005.01.03 04:27
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3470
|1.3440
|69
|2005.01.03 04:28
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3469
|1.3439
|70
|2005.01.03 04:28
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3468
|1.3438
|71
|2005.01.03 04:28
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3467
|1.3437
|72
|2005.01.03 04:28
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3467
|1.3437
|73
|2005.01.03 04:39
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3466
|1.3436
|74
|2005.01.03 04:39
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3466
|1.3436
|75
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3465
|1.3435
|76
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3462
|1.3432
|77
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3459
|1.3429
|78
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3458
|1.3428
|79
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3457
|1.3427
|80
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3455
|1.3425
|81
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3454
|1.3424
|82
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3453
|1.3423
|83
|2005.01.03 04:40
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3450
|1.3420
|84
|2005.01.03 04:44
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3448
|1.3418
|85
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3446
|1.3416
|86
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3445
|1.3415
|87
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3443
|1.3413
|88
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3442
|1.3412
|89
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3439
|1.3409
|90
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3438
|1.3408
|91
|2005.01.03 04:45
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3427
|1.3397
|92
|2005.01.03 04:46
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3426
|1.3396
|93
|2005.01.03 04:46
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3421
|1.3391
|94
|2005.01.03 04:46
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3419
|1.3389
|95
|2005.01.03 04:46
|modify
|3
|0.30
|1.3556
|1.3417
|1.3387
|96
|2005.01.03 04:46
|s/l
|3
|0.30
|1.3417
|1.3417
|1.3387
|417.00
|10501.00
|97
|2005.01.03 04:46
|sell
|4
|0.30
|1.3419
|1.3495
|0.0000
|98
|2005.01.03 04:54
|modify
|4
|0.30
|1.3419
|1.3403
|1.3373
|99
|2005.01.03 04:54
|modify
|4
|0.30
|1.3419
|1.3402
|1.3372
|100
|2005.01.03 04:59
|s/l
|4
|0.30
|1.3402
|1.3402
|1.3372
|51.00
|10552.00
|101
|2005.01.03 04:59
|sell
|5
|0.30
|1.3400
|1.3476
|0.0000
|102
|2005.01.03 05:01
|sell
|6
|0.60
|1.3416
|1.3477
|0.0000
|103
|2005.01.03 05:04
|sell
|7
|1.20
|1.3431
|1.3477
|0.0000
|104
|2005.01.03 06:01
|sell
|8
|2.40
|1.3446
|1.3477
|0.0000
|105
|2005.01.03 07:59
|s/l
|5
|0.30
|1.3476
|1.3476
|0.0000
|-228.00
|10324.00
|106
|2005.01.03 07:59
|s/l
|6
|0.60
|1.3477
|1.3477
|0.0000
|-366.00
|9958.00
|107
|2005.01.03 07:59
|s/l
|7
|1.20
|1.3477
|1.3477
|0.0000
|-552.00
|9406.00
|108
|2005.01.03 07:59
|s/l
|8
|2.40
|1.3477
|1.3477
|0.0000
|-744.00
|8662.00
|109
|2005.01.03 07:59
|sell
|9
|0.20
|1.3475
|1.3551
|0.0000
|110
|2005.01.03 08:35
|sell
|10
|0.40
|1.3492
|1.3553
|0.0000
|111
|2005.01.03 08:43
|sell
|11
|0.80
|1.3507
|1.3553
|0.0000
|112
|2005.01.03 08:49
|sell
|12
|1.60
|1.3522
|1.3553
|0.0000
|113
|2005.01.03 09:33
|close
|12
|1.60
|1.3506
|1.3553
|0.0000
|256.00
|8918.00
|114
|2005.01.03 09:33
|close
|11
|0.80
|1.3509
|1.3553
|0.0000
|-16.00
|8902.00
|115
|2005.01.03 09:33
|close
|10
|0.40
|1.3508
|1.3553
|0.0000
|-64.00
|8838.00
|116
|2005.01.03 09:33
|close
|9
|0.20
|1.3506
|1.3551
|0.0000
|-62.00
|8776.00
|117
|2005.01.03 09:33
|buy
|13
|0.20
|1.3507
|1.3431
|0.0000
|118
|2005.01.03 10:25
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3523
|1.3553
|119
|2005.01.03 10:25
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3524
|1.3554
|120
|2005.01.03 10:25
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3527
|1.3557
|121
|2005.01.03 10:25
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3528
|1.3558
|122
|2005.01.03 10:26
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3530
|1.3560
|123
|2005.01.03 10:26
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3532
|1.3562
|124
|2005.01.03 10:26
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3533
|1.3563
|125
|2005.01.03 10:26
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3535
|1.3565
|126
|2005.01.03 10:26
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3536
|1.3566
|127
|2005.01.03 10:27
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3538
|1.3568
|128
|2005.01.03 10:27
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3539
|1.3569
|129
|2005.01.03 10:27
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3541
|1.3571
|130
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3542
|1.3572
|131
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3544
|1.3574
|132
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3545
|1.3575
|133
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3546
|1.3576
|134
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3547
|1.3577
|135
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3549
|1.3579
|136
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3552
|1.3582
|137
|2005.01.03 10:28
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3553
|1.3583
|138
|2005.01.03 10:29
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3553
|1.3583
|139
|2005.01.03 10:29
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3554
|1.3584
|140
|2005.01.03 10:29
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3555
|1.3585
|141
|2005.01.03 10:30
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3555
|1.3585
|142
|2005.01.03 10:30
|modify
|13
|0.20
|1.3507
|1.3556
|1.3586
|143
|2005.01.03 10:38
|s/l
|13
|0.20
|1.3556
|1.3556
|1.3586
|98.00
|8874.00
|144
|2005.01.03 10:38
|buy
|14
|0.20
|1.3556
|1.3480
|0.0000
|145
|2005.01.03 10:41
|buy
|15
|0.40
|1.3541
|1.3480
|0.0000
|146
|2005.01.03 12:46
|buy
|16
|0.80
|1.3524
|1.3478
|0.0000
|147
|2005.01.03 13:03
|buy
|17
|1.60
|1.3508
|1.3477
|0.0000
|148
|2005.01.03 13:15
|close
|17
|1.60
|1.3523
|1.3477
|0.0000
|240.00
|9114.00
|149
|2005.01.03 13:15
|close
|16
|0.80
|1.3523
|1.3478
|0.0000
|-8.01
|9105.99
|150
|2005.01.03 13:15
|close
|15
|0.40
|1.3523
|1.3480
|0.0000
|-72.00
|9033.99
|151
|2005.01.03 13:15
|close
|14
|0.20
|1.3522
|1.3480
|0.0000
|-68.00
|8965.99
|152
|2005.01.03 13:16
|buy
|18
|0.20
|1.3523
|1.3447
|0.0000
|153
|2005.01.03 13:40
|buy
|19
|0.40
|1.3508
|1.3447
|0.0000
|154
|2005.01.03 14:36
|buy
|20
|0.80
|1.3491
|1.3445
|0.0000
|155
|2005.01.03 14:43
|buy
|21
|1.60
|1.3476
|1.3445
|0.0000
|156
|2005.01.03 15:10
|s/l
|18
|0.20
|1.3447
|1.3447
|0.0000
|-152.00
|8813.99
|157
|2005.01.03 15:10
|s/l
|19
|0.40
|1.3447
|1.3447
|0.0000
|-244.00
|8569.99
|158
|2005.01.03 15:10
|close
|21
|1.60
|1.3447
|1.3445
|0.0000
|-463.99
|8106.00
|159
|2005.01.03 15:10
|s/l
|20
|0.80
|1.3445
|1.3445
|0.0000
|-368.00
|7738.00
|160
|2005.01.03 15:10
|sell
|22
|0.20
|1.3445
|1.3521
|0.0000
|161
|2005.01.03 15:18
|sell
|23
|0.40
|1.3462
|1.3523
|0.0000
|162
|2005.01.03 15:47
|sell
|24
|0.80
|1.3477
|1.3523
|0.0000
|163
|2005.01.03 16:03
|sell
|25
|1.60
|1.3493
|1.3524
|0.0000
|164
|2005.01.03 16:50
|close
|25
|1.60
|1.3478
|1.3524
|0.0000
|239.99
|7977.99
|165
|2005.01.03 16:50
|close
|24
|0.80
|1.3478
|1.3523
|0.0000
|-8.00
|7969.99
|166
|2005.01.03 16:51
|close
|23
|0.40
|1.3478
|1.3523
|0.0000
|-64.00
|7905.99
|167
|2005.01.03 16:51
|close
|22
|0.20
|1.3477
|1.3521
|0.0000
|-64.00
|7841.99
|168
|2005.01.03 16:51
|sell
|26
|0.20
|1.3476
|1.3552
|0.0000
|169
|2005.01.03 20:39
|sell
|27
|0.40
|1.3491
|1.3552
|0.0000
|170
|2005.01.03 21:08
|close
|27
|0.40
|1.3472
|1.3552
|0.0000
|76.00
|7917.99
|171
|2005.01.03 21:08
|close
|26
|0.20
|1.3473
|1.3552
|0.0000
|6.00
|7923.99
|172
|2005.01.03 21:08
|buy
|28
|0.20
|1.3472
|1.3396
|0.0000
|173
|2005.01.03 22:21
|buy
|29
|0.40
|1.3457
|1.3396
|0.0000
|174
|2005.01.04 03:50
|close
|29
|0.40
|1.3476
|1.3396
|0.0000
|74.52
|7998.51
|175
|2005.01.04 03:50
|close
|28
|0.20
|1.3475
|1.3396
|0.0000
|5.26
|8003.77
|176
|2005.01.04 03:51
|buy
|30
|0.20
|1.3478
|1.3402
|0.0000
|177
|2005.01.04 07:46
|buy
|31
|0.40
|1.3462
|1.3401
|0.0000
|178
|2005.01.04 08:31
|buy
|32
|0.80
|1.3447
|1.3401
|0.0000
|179
|2005.01.04 08:48
|close
|32
|0.80
|1.3462
|1.3401
|0.0000
|120.00
|8123.77
|180
|2005.01.04 08:48
|close
|31
|0.40
|1.3463
|1.3401
|0.0000
|4.00
|8127.77
|181
|2005.01.04 08:48
|close
|30
|0.20
|1.3465
|1.3402
|0.0000
|-26.00
|8101.77
|182
|2005.01.04 08:48
|sell
|33
|0.20
|1.3462
|1.3538
|0.0000
|183
|2005.01.04 09:30
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3447
|1.3417
|184
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3446
|1.3416
|185
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3446
|1.3416
|186
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3445
|1.3415
|187
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3444
|1.3414
|188
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3443
|1.3413
|189
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3442
|1.3412
|190
|2005.01.04 09:31
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3441
|1.3411
|191
|2005.01.04 09:35
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3440
|1.3410
|192
|2005.01.04 09:35
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3439
|1.3409
|193
|2005.01.04 09:35
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3439
|1.3409
|194
|2005.01.04 09:38
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3438
|1.3408
|195
|2005.01.04 09:38
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3436
|1.3406
|196
|2005.01.04 09:38
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3435
|1.3405
|197
|2005.01.04 09:39
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3434
|1.3404
|198
|2005.01.04 09:39
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3434
|1.3404
|199
|2005.01.04 09:40
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3433
|1.3403
|200
|2005.01.04 09:44
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3432
|1.3402
|201
|2005.01.04 09:45
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3432
|1.3402
|202
|2005.01.04 09:45
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3431
|1.3401
|203
|2005.01.04 09:49
|modify
|33
|0.20
|1.3462
|1.3429
|1.3399
|204
|2005.01.04 10:04
|s/l
|33
|0.20
|1.3429
|1.3429
|1.3399
|66.00
|8167.77
|205
|2005.01.04 10:04
|sell
|34
|0.20
|1.3427
|1.3503
|0.0000
|206
|2005.01.04 10:37
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3412
|1.3382
|207
|2005.01.04 10:37
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3412
|1.3382
|208
|2005.01.04 10:39
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3411
|1.3381
|209
|2005.01.04 10:39
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3409
|1.3379
|210
|2005.01.04 10:39
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3408
|1.3378
|211
|2005.01.04 10:39
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3407
|1.3377
|212
|2005.01.04 10:39
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3406
|1.3376
|213
|2005.01.04 10:54
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3405
|1.3375
|214
|2005.01.04 10:54
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3405
|1.3375
|215
|2005.01.04 10:55
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3403
|1.3373
|216
|2005.01.04 10:55
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3402
|1.3372
|217
|2005.01.04 10:55
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3401
|1.3371
|218
|2005.01.04 10:55
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3401
|1.3371
|219
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3400
|1.3370
|220
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3399
|1.3369
|221
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3398
|1.3368
|222
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3396
|1.3366
|223
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3395
|1.3365
|224
|2005.01.04 10:56
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3394
|1.3364
|225
|2005.01.04 10:57
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3393
|1.3363
|226
|2005.01.04 10:57
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3392
|1.3362
|227
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3390
|1.3360
|228
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3388
|1.3358
|229
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3387
|1.3357
|230
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3386
|1.3356
|231
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3385
|1.3355
|232
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3380
|1.3350
|233
|2005.01.04 10:58
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3378
|1.3348
|234
|2005.01.04 10:59
|modify
|34
|0.20
|1.3427
|1.3377
|1.3347
|235
|2005.01.04 11:04
|s/l
|34
|0.20
|1.3377
|1.3377
|1.3347
|100.00
|8267.77
|236
|2005.01.04 11:04
|sell
|35
|0.20
|1.3375
|1.3451
|0.0000
|237
|2005.01.04 11:32
|sell
|36
|0.40
|1.3391
|1.3452
|0.0000
|238
|2005.01.04 13:00
|close
|36
|0.40
|1.3372
|1.3452
|0.0000
|76.00
|8343.77
|239
|2005.01.04 13:00
|close
|35
|0.20
|1.3373
|1.3451
|0.0000
|4.00
|8347.77
|240
|2005.01.04 13:00
|sell
|37
|0.20
|1.3372
|1.3448
|0.0000
|241
|2005.01.04 14:38
|sell
|38
|0.40
|1.3387
|1.3448
|0.0000
|242
|2005.01.04 14:50
|close
|38
|0.40
|1.3368
|1.3448
|0.0000
|76.00
|8423.77
|243
|2005.01.04 14:50
|close
|37
|0.20
|1.3366
|1.3448
|0.0000
|12.00
|8435.77
|244
|2005.01.04 14:50
|sell
|39
|0.20
|1.3364
|1.3440
|0.0000
|245
|2005.01.04 16:17
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3343
|1.3313
|246
|2005.01.04 16:18
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3341
|1.3311
|247
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3340
|1.3310
|248
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3338
|1.3308
|249
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3336
|1.3306
|250
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3334
|1.3304
|251
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3333
|1.3303
|252
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3332
|1.3302
|253
|2005.01.04 16:20
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3332
|1.3302
|254
|2005.01.04 16:22
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3329
|1.3299
|255
|2005.01.04 16:23
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3329
|1.3299
|256
|2005.01.04 16:23
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3328
|1.3298
|257
|2005.01.04 16:23
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3328
|1.3298
|258
|2005.01.04 16:24
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3325
|1.3295
|259
|2005.01.04 16:24
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3323
|1.3293
|260
|2005.01.04 16:24
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3322
|1.3292
|261
|2005.01.04 16:24
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3320
|1.3290
|262
|2005.01.04 16:24
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3319
|1.3289
|263
|2005.01.04 16:25
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3318
|1.3288
|264
|2005.01.04 16:25
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3317
|1.3287
|265
|2005.01.04 16:25
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3317
|1.3287
|266
|2005.01.04 16:28
|modify
|39
|0.20
|1.3364
|1.3316
|1.3286
|267
|2005.01.04 16:35
|s/l
|39
|0.20
|1.3316
|1.3316
|1.3286
|96.00
|8531.77
|268
|2005.01.04 16:35
|sell
|40
|0.20
|1.3316
|1.3392
|0.0000
|269
|2005.01.04 17:30
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3300
|1.3270
|270
|2005.01.04 17:30
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3300
|1.3270
|271
|2005.01.04 17:32
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3299
|1.3269
|272
|2005.01.04 17:32
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3296
|1.3266
|273
|2005.01.04 17:32
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3295
|1.3265
|274
|2005.01.04 17:33
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3295
|1.3265
|275
|2005.01.04 17:33
|modify
|40
|0.20
|1.3316
|1.3294
|1.3264
|276
|2005.01.04 17:59
|s/l
|40
|0.20
|1.3294
|1.3294
|1.3264
|44.00
|8575.77
|277
|2005.01.04 17:59
|sell
|41
|0.20
|1.3294
|1.3370
|0.0000
|278
|2005.01.04 18:22
|sell
|42
|0.40
|1.3309
|1.3370
|0.0000
|279
|2005.01.04 20:04
|close
|42
|0.40
|1.3290
|1.3370
|0.0000
|76.00
|8651.77
|280
|2005.01.04 20:04
|close
|41
|0.20
|1.3294
|1.3370
|0.0000
|0.00
|8651.77
|281
|2005.01.04 20:05
|sell
|43
|0.20
|1.3291
|1.3367
|0.0000
|282
|2005.01.04 20:42
|modify
|43
|0.20
|1.3291
|1.3276
|1.3246
|283
|2005.01.04 20:43
|modify
|43
|0.20
|1.3291
|1.3269
|1.3239
|284
|2005.01.04 20:43
|modify
|43
|0.20
|1.3291
|1.3265
|1.3235
|285
|2005.01.04 20:50
|s/l
|43
|0.20
|1.3265
|1.3265
|1.3235
|52.00
|8703.77
|286
|2005.01.04 20:50
|sell
|44
|0.20
|1.3266
|1.3342
|0.0000
|287
|2005.01.04 22:42
|sell
|45
|0.40
|1.3284
|1.3345
|0.0000
|288
|2005.01.05 02:47
|close
|45
|0.40
|1.3264
|1.3345
|0.0000
|80.60
|8784.37
|289
|2005.01.05 02:48
|close
|44
|0.20
|1.3263
|1.3342
|0.0000
|6.30
|8790.67
|290
|2005.01.05 02:48
|buy
|46
|0.20
|1.3265
|1.3189
|0.0000
|291
|2005.01.05 08:38
|buy
|47
|0.40
|1.3248
|1.3187
|0.0000
|292
|2005.01.05 09:06
|close
|47
|0.40
|1.3267
|1.3187
|0.0000
|76.00
|8866.67
|293
|2005.01.05 09:06
|close
|46
|0.20
|1.3265
|1.3189
|0.0000
|0.00
|8866.67
|294
|2005.01.05 09:06
|buy
|48
|0.20
|1.3264
|1.3188
|0.0000
|295
|2005.01.05 11:01
|buy
|49
|0.40
|1.3249
|1.3188
|0.0000
|296
|2005.01.05 11:09
|buy
|50
|0.80
|1.3234
|1.3188
|0.0000
|297
|2005.01.05 11:33
|buy
|51
|1.60
|1.3219
|1.3188
|0.0000
|298
|2005.01.05 11:44
|close
|51
|1.60
|1.3236
|1.3188
|0.0000
|272.00
|9138.67
|299
|2005.01.05 11:44
|close
|50
|0.80
|1.3238
|1.3188
|0.0000
|32.00
|9170.67
|300
|2005.01.05 11:44
|close
|49
|0.40
|1.3235
|1.3188
|0.0000
|-56.00
|9114.67
|301
|2005.01.05 11:44
|close
|48
|0.20
|1.3236
|1.3188
|0.0000
|-56.00
|9058.67
|302
|2005.01.05 11:44
|sell
|52
|0.20
|1.3238
|1.3314
|0.0000
|303
|2005.01.05 12:00
|sell
|53
|0.40
|1.3253
|1.3314
|0.0000
|304
|2005.01.05 12:04
|close
|53
|0.40
|1.3233
|1.3314
|0.0000
|80.00
|9138.67
|305
|2005.01.05 12:04
|close
|52
|0.20
|1.3235
|1.3314
|0.0000
|6.00
|9144.67
|306
|2005.01.05 12:04
|buy
|54
|0.20
|1.3237
|1.3161
|0.0000
|307
|2005.01.05 14:15
|buy
|55
|0.40
|1.3221
|1.3160
|0.0000
|308
|2005.01.05 14:43
|close
|55
|0.40
|1.3241
|1.3160
|0.0000
|80.00
|9224.67
|309
|2005.01.05 14:43
|close
|54
|0.20
|1.3240
|1.3161
|0.0000
|6.00
|9230.67
|310
|2005.01.05 14:43
|buy
|56
|0.20
|1.3241
|1.3165
|0.0000
|311
|2005.01.05 16:20
|modify
|56
|0.20
|1.3241
|1.3257
|1.3287
|312
|2005.01.05 16:21
|modify
|56
|0.20
|1.3241
|1.3259
|1.3289
|313
|2005.01.05 16:28
|s/l
|56
|0.20
|1.3259
|1.3259
|1.3289
|36.00
|9266.67
|314
|2005.01.05 16:28
|buy
|57
|0.20
|1.3259
|1.3183
|0.0000
|315
|2005.01.05 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3277
|1.3307
|316
|2005.01.05 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3278
|1.3308
|317
|2005.01.05 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3279
|1.3309
|318
|2005.01.05 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3281
|1.3311
|319
|2005.01.05 17:05
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3283
|1.3313
|320
|2005.01.05 17:07
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3284
|1.3314
|321
|2005.01.05 17:07
|modify
|57
|0.20
|1.3259
|1.3286
|1.3316
|322
|2005.01.05 17:15
|s/l
|57
|0.20
|1.3286
|1.3286
|1.3316
|54.00
|9320.67
|323
|2005.01.05 17:15
|buy
|58
|0.20
|1.3287
|1.3211
|0.0000
|324
|2005.01.05 20:14
|buy
|59
|0.40
|1.3272
|1.3211
|0.0000
|325
|2005.01.05 21:18
|buy
|60
|0.80
|1.3257
|1.3211
|0.0000
|326
|2005.01.05 23:30
|close
|60
|0.80
|1.3272
|1.3211
|0.0000
|120.00
|9440.67
|327
|2005.01.05 23:30
|close
|59
|0.40
|1.3273
|1.3211
|0.0000
|4.00
|9444.67
|328
|2005.01.05 23:30
|close
|58
|0.20
|1.3274
|1.3211
|0.0000
|-26.00
|9418.67
|329
|2005.01.05 23:30
|buy
|61
|0.20
|1.3272
|1.3196
|0.0000
|330
|2005.01.06 01:59
|buy
|62
|0.40
|1.3257
|1.3196
|0.0000
|331
|2005.01.06 03:11
|close
|62
|0.40
|1.3276
|1.3196
|0.0000
|76.00
|9494.67
|332
|2005.01.06 03:11
|close
|61
|0.20
|1.3276
|1.3196
|0.0000
|5.78
|9500.45
|333
|2005.01.06 03:11
|buy
|63
|0.20
|1.3277
|1.3201
|0.0000
|334
|2005.01.06 04:05
|buy
|64
|0.40
|1.3262
|1.3201
|0.0000
|335
|2005.01.06 07:54
|buy
|65
|0.80
|1.3247
|1.3201
|0.0000
|336
|2005.01.06 08:05
|buy
|66
|1.60
|1.3230
|1.3199
|0.0000
|337
|2005.01.06 08:33
|buy
|67
|3.20
|1.3213
|1.3197
|0.0000
|338
|2005.01.06 08:35
|s/l
|63
|0.20
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|-152.00
|9348.45
|339
|2005.01.06 08:35
|s/l
|64
|0.40
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|-244.00
|9104.45
|340
|2005.01.06 08:35
|s/l
|65
|0.80
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|-368.00
|8736.45
|341
|2005.01.06 08:35
|close
|67
|3.20
|1.3201
|1.3197
|0.0000
|-384.02
|8352.43
|342
|2005.01.06 08:35
|close
|66
|1.60
|1.3206
|1.3199
|0.0000
|-384.02
|7968.41
|343
|2005.01.06 08:36
|sell
|68
|0.20
|1.3206
|1.3282
|0.0000
|344
|2005.01.06 09:42
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3191
|1.3161
|345
|2005.01.06 09:42
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3190
|1.3160
|346
|2005.01.06 09:42
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3189
|1.3159
|347
|2005.01.06 09:43
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3188
|1.3158
|348
|2005.01.06 09:43
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3187
|1.3157
|349
|2005.01.06 09:43
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3187
|1.3157
|350
|2005.01.06 09:49
|modify
|68
|0.20
|1.3206
|1.3186
|1.3156
|351
|2005.01.06 09:58
|s/l
|68
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3156
|40.00
|8008.41
|352
|2005.01.06 09:58
|sell
|69
|0.20
|1.3185
|1.3261
|0.0000
|353
|2005.01.06 15:15
|sell
|70
|0.40
|1.3200
|1.3261
|0.0000
|354
|2005.01.06 16:14
|close
|70
|0.40
|1.3181
|1.3261
|0.0000
|76.00
|8084.41
|355
|2005.01.06 16:14
|close
|69
|0.20
|1.3180
|1.3261
|0.0000
|10.00
|8094.41
|356
|2005.01.06 16:14
|sell
|71
|0.20
|1.3177
|1.3253
|0.0000
|357
|2005.01.06 17:15
|sell
|72
|0.40
|1.3193
|1.3254
|0.0000
|358
|2005.01.06 17:29
|sell
|73
|0.80
|1.3208
|1.3254
|0.0000
|359
|2005.01.06 17:38
|close
|73
|0.80
|1.3182
|1.3254
|0.0000
|208.00
|8302.41
|360
|2005.01.06 17:38
|close
|72
|0.40
|1.3196
|1.3254
|0.0000
|-12.00
|8290.41
|361
|2005.01.06 17:39
|close
|71
|0.20
|1.3197
|1.3253
|0.0000
|-40.00
|8250.41
|362
|2005.01.06 17:39
|buy
|74
|0.20
|1.3196
|1.3120
|0.0000
|363
|2005.01.06 17:43
|buy
|75
|0.40
|1.3180
|1.3119
|0.0000
|364
|2005.01.06 18:37
|buy
|76
|0.80
|1.3164
|1.3118
|0.0000
|365
|2005.01.06 18:51
|close
|76
|0.80
|1.3179
|1.3118
|0.0000
|120.00
|8370.41
|366
|2005.01.06 18:51
|close
|75
|0.40
|1.3179
|1.3119
|0.0000
|-4.00
|8366.41
|367
|2005.01.06 18:51
|close
|74
|0.20
|1.3179
|1.3120
|0.0000
|-34.00
|8332.41
|368
|2005.01.06 18:51
|sell
|77
|0.20
|1.3177
|1.3253
|0.0000
|369
|2005.01.07 04:40
|sell
|78
|0.40
|1.3193
|1.3254
|0.0000
|370
|2005.01.07 07:54
|close
|78
|0.40
|1.3174
|1.3254
|0.0000
|76.00
|8408.41
|371
|2005.01.07 07:54
|close
|77
|0.20
|1.3173
|1.3253
|0.0000
|8.30
|8416.71
|372
|2005.01.07 07:54
|sell
|79
|0.20
|1.3171
|1.3247
|0.0000
|373
|2005.01.07 08:03
|sell
|80
|0.40
|1.3187
|1.3248
|0.0000
|374
|2005.01.07 08:43
|sell
|81
|0.80
|1.3202
|1.3248
|0.0000
|375
|2005.01.07 10:05
|sell
|82
|1.60
|1.3219
|1.3250
|0.0000
|376
|2005.01.07 11:19
|s/l
|79
|0.20
|1.3247
|1.3247
|0.0000
|-152.00
|8264.71
|377
|2005.01.07 11:19
|close
|82
|1.60
|1.3247
|1.3250
|0.0000
|-448.00
|7816.71
|378
|2005.01.07 11:20
|close
|81
|0.80
|1.3245
|1.3248
|0.0000
|-344.00
|7472.71
|379
|2005.01.07 11:20
|close
|80
|0.40
|1.3245
|1.3248
|0.0000
|-232.00
|7240.71
|380
|2005.01.07 11:20
|buy
|83
|0.20
|1.3246
|1.3170
|0.0000
|381
|2005.01.07 12:03
|buy
|84
|0.40
|1.3230
|1.3169
|0.0000
|382
|2005.01.07 12:34
|buy
|85
|0.80
|1.3214
|1.3168
|0.0000
|383
|2005.01.07 14:15
|buy
|86
|1.60
|1.3198
|1.3167
|0.0000
|384
|2005.01.07 14:29
|s/l
|83
|0.20
|1.3170
|1.3170
|0.0000
|-152.00
|7088.71
|385
|2005.01.07 14:29
|s/l
|84
|0.40
|1.3169
|1.3169
|0.0000
|-244.00
|6844.71
|386
|2005.01.07 14:29
|s/l
|85
|0.80
|1.3168
|1.3168
|0.0000
|-368.00
|6476.71
|387
|2005.01.07 14:29
|s/l
|86
|1.60
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|-496.00
|5980.71
|388
|2005.01.07 14:29
|sell
|87
|0.20
|1.3162
|1.3238
|0.0000
|389
|2005.01.07 14:29
|sell
|88
|0.40
|1.3184
|1.3245
|0.0000
|390
|2005.01.07 14:30
|sell
|89
|0.80
|1.3199
|1.3245
|0.0000
|391
|2005.01.07 14:30
|sell
|90
|1.60
|1.3216
|1.3247
|0.0000
|392
|2005.01.07 14:30
|close
|90
|1.60
|1.3193
|1.3247
|0.0000
|368.00
|6348.71
|393
|2005.01.07 14:30
|close
|89
|0.80
|1.3213
|1.3245
|0.0000
|-112.00
|6236.71
|394
|2005.01.07 14:30
|s/l
|87
|0.20
|1.3238
|1.3238
|0.0000
|-152.00
|6084.71
|395
|2005.01.07 14:30
|close
|88
|0.40
|1.3240
|1.3245
|0.0000
|-224.00
|5860.71
|396
|2005.01.07 14:30
|buy
|91
|0.20
|1.3239
|1.3163
|0.0000
|397
|2005.01.07 14:30
|buy
|92
|0.40
|1.3218
|1.3157
|0.0000
|398
|2005.01.07 14:32
|buy
|93
|0.80
|1.3195
|1.3149
|0.0000
|399
|2005.01.07 14:33
|buy
|94
|1.60
|1.3178
|1.3147
|0.0000
|400
|2005.01.07 14:34
|close
|94
|1.60
|1.3198
|1.3147
|0.0000
|319.98
|6180.69
|401
|2005.01.07 14:34
|close
|93
|0.80
|1.3196
|1.3149
|0.0000
|8.00
|6188.69
|402
|2005.01.07 14:34
|close
|92
|0.40
|1.3193
|1.3157
|0.0000
|-100.00
|6088.69
|403
|2005.01.07 14:34
|close
|91
|0.20
|1.3189
|1.3163
|0.0000
|-100.00
|5988.69
|404
|2005.01.07 14:34
|sell
|95
|0.20
|1.3185
|1.3261
|0.0000
|405
|2005.01.07 14:35
|sell
|96
|0.40
|1.3201
|1.3262
|0.0000
|406
|2005.01.07 14:35
|sell
|97
|0.80
|1.3219
|1.3265
|0.0000
|407
|2005.01.07 14:35
|close
|97
|0.80
|1.3203
|1.3265
|0.0000
|128.00
|6116.69
|408
|2005.01.07 14:35
|close
|96
|0.40
|1.3201
|1.3262
|0.0000
|0.00
|6116.69
|409
|2005.01.07 14:35
|close
|95
|0.20
|1.3204
|1.3261
|0.0000
|-38.00
|6078.69
|410
|2005.01.07 14:35
|buy
|98
|0.20
|1.3213
|1.3137
|0.0000
|411
|2005.01.07 15:46
|buy
|99
|0.40
|1.3198
|1.3137
|0.0000
|412
|2005.01.07 16:03
|buy
|100
|0.80
|1.3182
|1.3136
|0.0000
|413
|2005.01.07 16:04
|buy
|101
|1.60
|1.3166
|1.3135
|0.0000
|414
|2005.01.07 16:20
|s/l
|98
|0.20
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|-152.00
|5926.69
|415
|2005.01.07 16:20
|s/l
|99
|0.40
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|-244.00
|5682.69
|416
|2005.01.07 16:20
|s/l
|100
|0.80
|1.3136
|1.3136
|0.0000
|-368.00
|5314.69
|417
|2005.01.07 16:20
|s/l
|101
|1.60
|1.3135
|1.3135
|0.0000
|-496.00
|4818.69
|418
|2005.01.07 16:20
|sell
|102
|0.10
|1.3134
|1.3210
|0.0000
|419
|2005.01.07 16:20
|sell
|103
|0.20
|1.3155
|1.3216
|0.0000
|420
|2005.01.07 16:21
|modify
|103
|0.20
|1.3155
|1.3139
|1.3109
|421
|2005.01.07 16:21
|modify
|103
|0.20
|1.3155
|1.3132
|1.3102
|422
|2005.01.07 16:21
|modify
|103
|0.20
|1.3155
|1.3130
|1.3100
|423
|2005.01.07 16:21
|close
|103
|0.20
|1.3121
|1.3130
|1.3100
|68.00
|4886.69
|424
|2005.01.07 16:21
|close
|102
|0.10
|1.3115
|1.3210
|0.0000
|19.00
|4905.69
|425
|2005.01.07 16:21
|sell
|104
|0.10
|1.3112
|1.3188
|0.0000
|426
|2005.01.07 16:21
|sell
|105
|0.20
|1.3128
|1.3189
|0.0000
|427
|2005.01.07 16:21
|modify
|105
|0.20
|1.3128
|1.3097
|1.3067
|428
|2005.01.07 16:21
|s/l
|105
|0.20
|1.3097
|1.3097
|1.3067
|62.00
|4967.69
|429
|2005.01.07 16:21
|close
|104
|0.10
|1.3108
|1.3188
|0.0000
|4.00
|4971.69
|430
|2005.01.07 16:21
|sell
|106
|0.10
|1.3117
|1.3193
|0.0000
|431
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3101
|1.3071
|432
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3100
|1.3070
|433
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3098
|1.3068
|434
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3097
|1.3067
|435
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3095
|1.3065
|436
|2005.01.07 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3095
|1.3065
|437
|2005.01.07 16:27
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3093
|1.3063
|438
|2005.01.07 16:27
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3093
|1.3063
|439
|2005.01.07 16:27
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3092
|1.3062
|440
|2005.01.07 16:27
|modify
|106
|0.10
|1.3117
|1.3092
|1.3062
|441
|2005.01.07 16:29
|s/l
|106
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.3062
|25.00
|4996.69
|442
|2005.01.07 16:29
|sell
|107
|0.10
|1.3094
|1.3170
|0.0000
|443
|2005.01.07 16:40
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3078
|1.3048
|444
|2005.01.07 16:40
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3078
|1.3048
|445
|2005.01.07 16:40
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3077
|1.3047
|446
|2005.01.07 16:41
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3076
|1.3046
|447
|2005.01.07 16:41
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3075
|1.3045
|448
|2005.01.07 16:41
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3074
|1.3044
|449
|2005.01.07 16:41
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3073
|1.3043
|450
|2005.01.07 16:41
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3073
|1.3043
|451
|2005.01.07 16:43
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3070
|1.3040
|452
|2005.01.07 16:43
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3069
|1.3039
|453
|2005.01.07 16:43
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3068
|1.3038
|454
|2005.01.07 16:43
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3067
|1.3037
|455
|2005.01.07 16:43
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3067
|1.3037
|456
|2005.01.07 16:44
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3066
|1.3036
|457
|2005.01.07 16:44
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3065
|1.3035
|458
|2005.01.07 16:44
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3064
|1.3034
|459
|2005.01.07 16:44
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3064
|1.3034
|460
|2005.01.07 16:45
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3062
|1.3032
|461
|2005.01.07 16:45
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3061
|1.3031
|462
|2005.01.07 16:45
|modify
|107
|0.10
|1.3094
|1.3059
|1.3029
|463
|2005.01.07 16:47
|s/l
|107
|0.10
|1.3059
|1.3059
|1.3029
|35.00
|5031.69
|464
|2005.01.07 16:47
|sell
|108
|0.20
|1.3058
|1.3134
|0.0000
|465
|2005.01.07 17:14
|sell
|109
|0.40
|1.3073
|1.3134
|0.0000
|466
|2005.01.07 17:32
|close
|109
|0.40
|1.3054
|1.3134
|0.0000
|76.00
|5107.69
|467
|2005.01.07 17:32
|close
|108
|0.20
|1.3054
|1.3134
|0.0000
|8.00
|5115.69
|468
|2005.01.07 17:32
|sell
|110
|0.20
|1.3053
|1.3129
|0.0000
|469
|2005.01.07 20:31
|sell
|111
|0.40
|1.3069
|1.3130
|0.0000
|470
|2005.01.07 21:03
|close
|111
|0.40
|1.3050
|1.3130
|0.0000
|76.00
|5191.69
|471
|2005.01.07 21:03
|close
|110
|0.20
|1.3051
|1.3129
|0.0000
|4.00
|5195.69
|472
|2005.01.07 21:03
|sell
|112
|0.20
|1.3048
|1.3124
|0.0000
|473
|2005.01.10 00:49
|sell
|113
|0.40
|1.3064
|1.3125
|0.0000
|474
|2005.01.10 04:19
|sell
|114
|0.80
|1.3079
|1.3125
|0.0000
|475
|2005.01.10 08:27
|close
|114
|0.80
|1.3064
|1.3125
|0.0000
|120.00
|5315.69
|476
|2005.01.10 08:27
|close
|113
|0.40
|1.3068
|1.3125
|0.0000
|-16.00
|5299.69
|477
|2005.01.10 08:27
|close
|112
|0.20
|1.3066
|1.3124
|0.0000
|-35.70
|5263.99
|478
|2005.01.10 08:27
|buy
|115
|0.20
|1.3070
|1.2994
|0.0000
|479
|2005.01.10 10:10
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3087
|1.3117
|480
|2005.01.10 10:10
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3088
|1.3118
|481
|2005.01.10 10:11
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3088
|1.3118
|482
|2005.01.10 10:16
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3089
|1.3119
|483
|2005.01.10 10:16
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3090
|1.3120
|484
|2005.01.10 10:16
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3091
|1.3121
|485
|2005.01.10 10:16
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3091
|1.3121
|486
|2005.01.10 10:19
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3091
|1.3121
|487
|2005.01.10 10:19
|modify
|115
|0.20
|1.3070
|1.3092
|1.3122
|488
|2005.01.10 10:35
|s/l
|115
|0.20
|1.3092
|1.3092
|1.3122
|44.00
|5307.99
|489
|2005.01.10 10:35
|buy
|116
|0.20
|1.3093
|1.3017
|0.0000
|490
|2005.01.10 16:32
|buy
|117
|0.40
|1.3074
|1.3013
|0.0000
|491
|2005.01.10 16:44
|close
|117
|0.40
|1.3096
|1.3013
|0.0000
|88.00
|5395.99
|492
|2005.01.10 16:44
|close
|116
|0.20
|1.3102
|1.3017
|0.0000
|18.00
|5413.99
|493
|2005.01.10 16:45
|buy
|118
|0.20
|1.3096
|1.3020
|0.0000
|494
|2005.01.10 18:41
|buy
|119
|0.40
|1.3081
|1.3020
|0.0000
|495
|2005.01.10 23:57
|close
|119
|0.40
|1.3100
|1.3020
|0.0000
|76.00
|5489.99
|496
|2005.01.10 23:57
|close
|118
|0.20
|1.3102
|1.3020
|0.0000
|12.00
|5501.99
|497
|2005.01.10 23:57
|buy
|120
|0.20
|1.3104
|1.3028
|0.0000
|498
|2005.01.11 05:54
|modify
|120
|0.20
|1.3104
|1.3120
|1.3150
|499
|2005.01.11 07:50
|s/l
|120
|0.20
|1.3120
|1.3120
|1.3150
|31.26
|5533.25
|500
|2005.01.11 07:50
|buy
|121
|0.20
|1.3121
|1.3045
|0.0000
|501
|2005.01.11 11:00
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3137
|1.3167
|502
|2005.01.11 11:00
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3140
|1.3170
|503
|2005.01.11 11:00
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3146
|1.3176
|504
|2005.01.11 11:01
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3149
|1.3179
|505
|2005.01.11 11:09
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3151
|1.3181
|506
|2005.01.11 11:09
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3151
|1.3181
|507
|2005.01.11 11:10
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3152
|1.3182
|508
|2005.01.11 11:10
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3153
|1.3183
|509
|2005.01.11 11:11
|modify
|121
|0.20
|1.3121
|1.3154
|1.3184
|510
|2005.01.11 12:00
|s/l
|121
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.3184
|66.00
|5599.25
|511
|2005.01.11 12:00
|buy
|122
|0.20
|1.3154
|1.3078
|0.0000
|512
|2005.01.11 14:21
|buy
|123
|0.40
|1.3137
|1.3076
|0.0000
|513
|2005.01.11 15:23
|close
|123
|0.40
|1.3157
|1.3076
|0.0000
|80.00
|5679.25
|514
|2005.01.11 15:23
|close
|122
|0.20
|1.3157
|1.3078
|0.0000
|6.00
|5685.25
|515
|2005.01.11 15:23
|buy
|124
|0.20
|1.3158
|1.3082
|0.0000
|516
|2005.01.11 16:55
|buy
|125
|0.40
|1.3143
|1.3082
|0.0000
|517
|2005.01.11 17:51
|close
|125
|0.40
|1.3162
|1.3082
|0.0000
|76.00
|5761.25
|518
|2005.01.11 17:51
|close
|124
|0.20
|1.3162
|1.3082
|0.0000
|8.00
|5769.25
|519
|2005.01.11 17:51
|buy
|126
|0.20
|1.3163
|1.3087
|0.0000
|520
|2005.01.11 18:02
|buy
|127
|0.40
|1.3148
|1.3087
|0.0000
|521
|2005.01.11 18:33
|buy
|128
|0.80
|1.3133
|1.3087
|0.0000
|522
|2005.01.11 18:34
|buy
|129
|1.60
|1.3117
|1.3086
|0.0000
|523
|2005.01.11 18:41
|close
|129
|1.60
|1.3132
|1.3086
|0.0000
|240.00
|6009.25
|524
|2005.01.11 18:41
|close
|128
|0.80
|1.3132
|1.3087
|0.0000
|-8.00
|6001.25
|525
|2005.01.11 18:41
|close
|127
|0.40
|1.3127
|1.3087
|0.0000
|-84.00
|5917.25
|526
|2005.01.11 18:41
|close
|126
|0.20
|1.3125
|1.3087
|0.0000
|-76.00
|5841.25
|527
|2005.01.11 18:41
|sell
|130
|0.20
|1.3127
|1.3203
|0.0000
|528
|2005.01.12 09:26
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3112
|1.3082
|529
|2005.01.12 09:26
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3111
|1.3081
|530
|2005.01.12 09:26
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3110
|1.3080
|531
|2005.01.12 09:26
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3109
|1.3079
|532
|2005.01.12 09:29
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3108
|1.3078
|533
|2005.01.12 09:29
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3107
|1.3077
|534
|2005.01.12 09:29
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3106
|1.3076
|535
|2005.01.12 09:32
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3105
|1.3075
|536
|2005.01.12 09:32
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3104
|1.3074
|537
|2005.01.12 09:32
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3103
|1.3073
|538
|2005.01.12 09:34
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3102
|1.3072
|539
|2005.01.12 09:34
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3102
|1.3072
|540
|2005.01.12 09:35
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3101
|1.3071
|541
|2005.01.12 09:35
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3100
|1.3070
|542
|2005.01.12 09:54
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3099
|1.3069
|543
|2005.01.12 09:54
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3098
|1.3068
|544
|2005.01.12 09:54
|modify
|130
|0.20
|1.3127
|1.3097
|1.3067
|545
|2005.01.12 10:13
|s/l
|130
|0.20
|1.3097
|1.3097
|1.3067
|60.30
|5901.55
|546
|2005.01.12 10:13
|sell
|131
|0.20
|1.3095
|1.3171
|0.0000
|547
|2005.01.12 12:54
|sell
|132
|0.40
|1.3111
|1.3172
|0.0000
|548
|2005.01.12 13:00
|sell
|133
|0.80
|1.3127
|1.3173
|0.0000
|549
|2005.01.12 13:06
|sell
|134
|1.60
|1.3142
|1.3173
|0.0000
|550
|2005.01.12 14:26
|close
|134
|1.60
|1.3128
|1.3173
|0.0000
|224.01
|6125.56
|551
|2005.01.12 14:26
|close
|133
|0.80
|1.3127
|1.3173
|0.0000
|0.00
|6125.56
|552
|2005.01.12 14:26
|close
|132
|0.40
|1.3126
|1.3172
|0.0000
|-60.00
|6065.56
|553
|2005.01.12 14:26
|close
|131
|0.20
|1.3126
|1.3171
|0.0000
|-62.00
|6003.56
|554
|2005.01.12 14:27
|buy
|135
|0.20
|1.3128
|1.3052
|0.0000
|555
|2005.01.12 14:30
|modify
|135
|0.20
|1.3128
|1.3175
|1.3205
|556
|2005.01.12 14:30
|s/l
|135
|0.20
|1.3175
|1.3175
|1.3205
|94.00
|6097.56
|557
|2005.01.12 14:30
|buy
|136
|0.20
|1.3176
|1.3100
|0.0000
|558
|2005.01.12 14:30
|buy
|137
|0.40
|1.3152
|1.3091
|0.0000
|559
|2005.01.12 14:30
|buy
|138
|0.80
|1.3132
|1.3086
|0.0000
|560
|2005.01.12 14:30
|modify
|138
|0.80
|1.3132
|1.3173
|1.3203
|561
|2005.01.12 14:31
|modify
|138
|0.80
|1.3132
|1.3176
|1.3206
|562
|2005.01.12 14:31
|modify
|138
|0.80
|1.3132
|1.3183
|1.3213
|563
|2005.01.12 14:31
|modify
|138
|0.80
|1.3132
|1.3191
|1.3221
|564
|2005.01.12 14:31
|modify
|137
|0.40
|1.3152
|1.3190
|1.3220
|565
|2005.01.12 14:31
|close
|138
|0.80
|1.3204
|1.3191
|1.3221
|576.00
|6673.56
|566
|2005.01.12 14:31
|close
|137
|0.40
|1.3203
|1.3190
|1.3220
|204.00
|6877.56
|567
|2005.01.12 14:31
|close
|136
|0.20
|1.3202
|1.3100
|0.0000
|52.00
|6929.56
|568
|2005.01.12 14:31
|buy
|139
|0.20
|1.3203
|1.3127
|0.0000
|569
|2005.01.12 14:34
|modify
|139
|0.20
|1.3203
|1.3219
|1.3249
|570
|2005.01.12 14:35
|s/l
|139
|0.20
|1.3219
|1.3219
|1.3249
|32.00
|6961.56
|571
|2005.01.12 14:35
|buy
|140
|0.20
|1.3218
|1.3142
|0.0000
|572
|2005.01.12 14:39
|buy
|141
|0.40
|1.3201
|1.3140
|0.0000
|573
|2005.01.12 14:45
|close
|141
|0.40
|1.3221
|1.3140
|0.0000
|80.00
|7041.56
|574
|2005.01.12 14:45
|close
|140
|0.20
|1.3219
|1.3142
|0.0000
|2.00
|7043.56
|575
|2005.01.12 14:45
|buy
|142
|0.20
|1.3219
|1.3143
|0.0000
|576
|2005.01.12 15:53
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3235
|1.3265
|577
|2005.01.12 15:56
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3236
|1.3266
|578
|2005.01.12 15:56
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3238
|1.3268
|579
|2005.01.12 15:56
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3241
|1.3271
|580
|2005.01.12 15:57
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3242
|1.3272
|581
|2005.01.12 15:57
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3244
|1.3274
|582
|2005.01.12 15:58
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3245
|1.3275
|583
|2005.01.12 15:58
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3246
|1.3276
|584
|2005.01.12 15:58
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3247
|1.3277
|585
|2005.01.12 15:58
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3249
|1.3279
|586
|2005.01.12 15:58
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3249
|1.3279
|587
|2005.01.12 15:59
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3250
|1.3280
|588
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3250
|1.3280
|589
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3251
|1.3281
|590
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3254
|1.3284
|591
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3255
|1.3285
|592
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3256
|1.3286
|593
|2005.01.12 16:00
|modify
|142
|0.20
|1.3219
|1.3258
|1.3288
|594
|2005.01.12 16:03
|s/l
|142
|0.20
|1.3258
|1.3258
|1.3288
|78.00
|7121.56
|595
|2005.01.12 16:03
|buy
|143
|0.20
|1.3260
|1.3184
|0.0000
|596
|2005.01.12 17:14
|modify
|143
|0.20
|1.3260
|1.3275
|1.3305
|597
|2005.01.12 17:24
|s/l
|143
|0.20
|1.3275
|1.3275
|1.3305
|30.00
|7151.56
|598
|2005.01.12 17:24
|buy
|144
|0.20
|1.3277
|1.3201
|0.0000
|599
|2005.01.12 21:22
|buy
|145
|0.40
|1.3262
|1.3201
|0.0000
|600
|2005.01.13 03:04
|buy
|146
|0.80
|1.3246
|1.3200
|0.0000
|601
|2005.01.13 07:48
|close
|146
|0.80
|1.3262
|1.3200
|0.0000
|128.00
|7279.56
|602
|2005.01.13 07:48
|close
|145
|0.40
|1.3262
|1.3201
|0.0000
|-4.44
|7275.12
|603
|2005.01.13 07:49
|close
|144
|0.20
|1.3260
|1.3201
|0.0000
|-36.22
|7238.90
|604
|2005.01.13 07:49
|sell
|147
|0.20
|1.3257
|1.3333
|0.0000
|605
|2005.01.13 09:52
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3242
|1.3212
|606
|2005.01.13 09:52
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3241
|1.3211
|607
|2005.01.13 09:53
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3240
|1.3210
|608
|2005.01.13 09:54
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3238
|1.3208
|609
|2005.01.13 09:54
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3236
|1.3206
|610
|2005.01.13 10:29
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3235
|1.3205
|611
|2005.01.13 10:37
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3234
|1.3204
|612
|2005.01.13 11:49
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3233
|1.3203
|613
|2005.01.13 11:49
|modify
|147
|0.20
|1.3257
|1.3226
|1.3196
|614
|2005.01.13 11:55
|s/l
|147
|0.20
|1.3226
|1.3226
|1.3196
|62.00
|7300.90
|615
|2005.01.13 11:55
|sell
|148
|0.20
|1.3224
|1.3300
|0.0000
|616
|2005.01.13 12:13
|sell
|149
|0.40
|1.3240
|1.3301
|0.0000
|617
|2005.01.13 14:25
|close
|149
|0.40
|1.3219
|1.3301
|0.0000
|84.00
|7384.90
|618
|2005.01.13 14:25
|close
|148
|0.20
|1.3219
|1.3300
|0.0000
|10.00
|7394.90
|619
|2005.01.13 14:25
|sell
|150
|0.20
|1.3222
|1.3298
|0.0000
|620
|2005.01.13 14:34
|sell
|151
|0.40
|1.3237
|1.3298
|0.0000
|621
|2005.01.13 15:16
|close
|151
|0.40
|1.3217
|1.3298
|0.0000
|80.00
|7474.90
|622
|2005.01.13 15:16
|close
|150
|0.20
|1.3220
|1.3298
|0.0000
|4.00
|7478.90
|623
|2005.01.13 15:16
|sell
|152
|0.20
|1.3221
|1.3297
|0.0000
|624
|2005.01.14 02:44
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3205
|1.3175
|625
|2005.01.14 02:44
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3203
|1.3173
|626
|2005.01.14 02:44
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3200
|1.3170
|627
|2005.01.14 02:47
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3200
|1.3170
|628
|2005.01.14 02:48
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3199
|1.3169
|629
|2005.01.14 02:48
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3199
|1.3169
|630
|2005.01.14 03:04
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3198
|1.3168
|631
|2005.01.14 03:06
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3194
|1.3164
|632
|2005.01.14 03:06
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3193
|1.3163
|633
|2005.01.14 03:06
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3190
|1.3160
|634
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3188
|1.3158
|635
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3187
|1.3157
|636
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3186
|1.3156
|637
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3185
|1.3155
|638
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3184
|1.3154
|639
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3181
|1.3151
|640
|2005.01.14 03:09
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3178
|1.3148
|641
|2005.01.14 03:20
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3178
|1.3148
|642
|2005.01.14 03:39
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3177
|1.3147
|643
|2005.01.14 03:39
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3176
|1.3146
|644
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3169
|1.3139
|645
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3167
|1.3137
|646
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3164
|1.3134
|647
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3160
|1.3130
|648
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3152
|1.3122
|649
|2005.01.14 03:40
|modify
|152
|0.20
|1.3221
|1.3146
|1.3116
|650
|2005.01.14 03:41
|s/l
|152
|0.20
|1.3146
|1.3146
|1.3116
|150.30
|7629.20
|651
|2005.01.14 03:41
|sell
|153
|0.20
|1.3148
|1.3224
|0.0000
|652
|2005.01.14 03:45
|modify
|153
|0.20
|1.3148
|1.3130
|1.3100
|653
|2005.01.14 03:47
|s/l
|153
|0.20
|1.3130
|1.3130
|1.3100
|36.00
|7665.20
|654
|2005.01.14 03:47
|sell
|154
|0.20
|1.3130
|1.3206
|0.0000
|655
|2005.01.14 04:06
|sell
|155
|0.40
|1.3145
|1.3206
|0.0000
|656
|2005.01.14 04:30
|close
|155
|0.40
|1.3125
|1.3206
|0.0000
|80.00
|7745.20
|657
|2005.01.14 04:31
|close
|154
|0.20
|1.3126
|1.3206
|0.0000
|8.00
|7753.20
|658
|2005.01.14 04:31
|sell
|156
|0.20
|1.3124
|1.3200
|0.0000
|659
|2005.01.14 09:31
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3109
|1.3079
|660
|2005.01.14 09:31
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3107
|1.3077
|661
|2005.01.14 09:31
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3105
|1.3075
|662
|2005.01.14 09:31
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3103
|1.3073
|663
|2005.01.14 09:31
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3101
|1.3071
|664
|2005.01.14 09:32
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3099
|1.3069
|665
|2005.01.14 09:32
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3098
|1.3068
|666
|2005.01.14 09:32
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3096
|1.3066
|667
|2005.01.14 09:32
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3096
|1.3066
|668
|2005.01.14 09:32
|modify
|156
|0.20
|1.3124
|1.3088
|1.3058
|669
|2005.01.14 09:32
|s/l
|156
|0.20
|1.3088
|1.3088
|1.3058
|72.00
|7825.20
|670
|2005.01.14 09:33
|sell
|157
|0.20
|1.3089
|1.3165
|0.0000
|671
|2005.01.14 10:00
|modify
|157
|0.20
|1.3089
|1.3072
|1.3042
|672
|2005.01.14 10:00
|modify
|157
|0.20
|1.3089
|1.3070
|1.3040
|673
|2005.01.14 10:04
|s/l
|157
|0.20
|1.3070
|1.3070
|1.3040
|38.00
|7863.20
|674
|2005.01.14 10:04
|sell
|158
|0.20
|1.3072
|1.3148
|0.0000
|675
|2005.01.14 10:13
|sell
|159
|0.40
|1.3087
|1.3148
|0.0000
|676
|2005.01.14 10:21
|sell
|160
|0.80
|1.3102
|1.3148
|0.0000
|677
|2005.01.14 10:47
|sell
|161
|1.60
|1.3118
|1.3149
|0.0000
|678
|2005.01.14 10:55
|close
|161
|1.60
|1.3102
|1.3149
|0.0000
|256.01
|8119.21
|679
|2005.01.14 10:55
|close
|160
|0.80
|1.3102
|1.3148
|0.0000
|0.00
|8119.21
|680
|2005.01.14 10:55
|close
|159
|0.40
|1.3104
|1.3148
|0.0000
|-68.00
|8051.21
|681
|2005.01.14 10:55
|close
|158
|0.20
|1.3105
|1.3148
|0.0000
|-66.00
|7985.21
|682
|2005.01.14 10:55
|sell
|162
|0.20
|1.3106
|1.3182
|0.0000
|683
|2005.01.14 11:09
|sell
|163
|0.40
|1.3122
|1.3183
|0.0000
|684
|2005.01.14 12:59
|close
|163
|0.40
|1.3103
|1.3183
|0.0000
|76.00
|8061.21
|685
|2005.01.14 12:59
|close
|162
|0.20
|1.3105
|1.3182
|0.0000
|2.00
|8063.21
|686
|2005.01.14 12:59
|sell
|164
|0.20
|1.3103
|1.3179
|0.0000
|687
|2005.01.14 13:40
|sell
|165
|0.40
|1.3118
|1.3179
|0.0000
|688
|2005.01.14 14:02
|close
|165
|0.40
|1.3098
|1.3179
|0.0000
|80.00
|8143.21
|689
|2005.01.14 14:02
|close
|164
|0.20
|1.3101
|1.3179
|0.0000
|4.00
|8147.21
|690
|2005.01.14 14:02
|buy
|166
|0.20
|1.3104
|1.3028
|0.0000
|691
|2005.01.14 14:08
|buy
|167
|0.40
|1.3089
|1.3028
|0.0000
|692
|2005.01.14 14:30
|close
|167
|0.40
|1.3112
|1.3028
|0.0000
|92.00
|8239.21
|693
|2005.01.14 14:30
|close
|166
|0.20
|1.3111
|1.3028
|0.0000
|14.00
|8253.21
|694
|2005.01.14 14:30
|buy
|168
|0.20
|1.3113
|1.3037
|0.0000
|695
|2005.01.14 14:44
|buy
|169
|0.40
|1.3095
|1.3034
|0.0000
|696
|2005.01.14 15:06
|buy
|170
|0.80
|1.3079
|1.3033
|0.0000
|697
|2005.01.14 15:22
|close
|170
|0.80
|1.3095
|1.3033
|0.0000
|128.00
|8381.21
|698
|2005.01.14 15:22
|close
|169
|0.40
|1.3096
|1.3034
|0.0000
|4.00
|8385.21
|699
|2005.01.14 15:22
|close
|168
|0.20
|1.3095
|1.3037
|0.0000
|-36.00
|8349.21
|700
|2005.01.14 15:22
|buy
|171
|0.20
|1.3096
|1.3020
|0.0000
|701
|2005.01.14 15:26
|buy
|172
|0.40
|1.3079
|1.3018
|0.0000
|702
|2005.01.14 15:40
|close
|172
|0.40
|1.3099
|1.3018
|0.0000
|80.00
|8429.21
|703
|2005.01.14 15:40
|close
|171
|0.20
|1.3099
|1.3020
|0.0000
|6.00
|8435.21
|704
|2005.01.14 15:41
|buy
|173
|0.20
|1.3098
|1.3022
|0.0000
|705
|2005.01.14 16:11
|modify
|173
|0.20
|1.3098
|1.3115
|1.3145
|706
|2005.01.14 16:11
|modify
|173
|0.20
|1.3098
|1.3115
|1.3145
|707
|2005.01.14 16:11
|modify
|173
|0.20
|1.3098
|1.3117
|1.3147
|708
|2005.01.14 16:11
|modify
|173
|0.20
|1.3098
|1.3120
|1.3150
|709
|2005.01.14 16:15
|s/l
|173
|0.20
|1.3120
|1.3120
|1.3150
|44.00
|8479.21
|710
|2005.01.14 16:15
|buy
|174
|0.20
|1.3119
|1.3043
|0.0000
|711
|2005.01.14 16:46
|buy
|175
|0.40
|1.3104
|1.3043
|0.0000
|712
|2005.01.14 17:17
|buy
|176
|0.80
|1.3087
|1.3041
|0.0000
|713
|2005.01.14 17:40
|close
|176
|0.80
|1.3103
|1.3041
|0.0000
|128.00
|8607.21
|714
|2005.01.14 17:41
|close
|175
|0.40
|1.3101
|1.3043
|0.0000
|-12.00
|8595.21
|715
|2005.01.14 17:41
|close
|174
|0.20
|1.3101
|1.3043
|0.0000
|-36.00
|8559.21
|716
|2005.01.14 17:41
|buy
|177
|0.20
|1.3103
|1.3027
|0.0000
|717
|2005.01.14 18:24
|buy
|178
|0.40
|1.3087
|1.3026
|0.0000
|718
|2005.01.14 18:37
|close
|178
|0.40
|1.3106
|1.3026
|0.0000
|76.00
|8635.21
|719
|2005.01.14 18:37
|close
|177
|0.20
|1.3103
|1.3027
|0.0000
|0.00
|8635.21
|720
|2005.01.14 18:37
|buy
|179
|0.20
|1.3106
|1.3030
|0.0000
|721
|2005.01.14 18:45
|buy
|180
|0.40
|1.3091
|1.3030
|0.0000
|722
|2005.01.14 22:56
|close
|180
|0.40
|1.3110
|1.3030
|0.0000
|76.00
|8711.21
|723
|2005.01.14 22:56
|close
|179
|0.20
|1.3111
|1.3030
|0.0000
|10.00
|8721.21
|724
|2005.01.14 22:56
|buy
|181
|0.20
|1.3110
|1.3034
|0.0000
|725
|2005.01.17 01:54
|buy
|182
|0.40
|1.3093
|1.3032
|0.0000
|726
|2005.01.17 04:27
|close
|182
|0.40
|1.3112
|1.3032
|0.0000
|76.00
|8797.21
|727
|2005.01.17 04:28
|close
|181
|0.20
|1.3113
|1.3034
|0.0000
|5.26
|8802.47
|728
|2005.01.17 04:29
|buy
|183
|0.20
|1.3116
|1.3040
|0.0000
|729
|2005.01.17 10:57
|buy
|184
|0.40
|1.3101
|1.3040
|0.0000
|730
|2005.01.17 13:33
|buy
|185
|0.80
|1.3086
|1.3040
|0.0000
|731
|2005.01.17 17:58
|buy
|186
|1.60
|1.3071
|1.3040
|0.0000
|732
|2005.01.18 00:09
|s/l
|183
|0.20
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-152.74
|8649.73
|733
|2005.01.18 00:09
|s/l
|184
|0.40
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-245.48
|8404.25
|734
|2005.01.18 00:09
|s/l
|185
|0.80
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-370.96
|8033.29
|735
|2005.01.18 00:09
|s/l
|186
|1.60
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-501.92
|7531.37
|736
|2005.01.18 00:09
|sell
|187
|0.20
|1.3039
|1.3115
|0.0000
|737
|2005.01.18 03:23
|modify
|187
|0.20
|1.3039
|1.3024
|1.2994
|738
|2005.01.18 03:29
|modify
|187
|0.20
|1.3039
|1.3023
|1.2993
|739
|2005.01.18 03:33
|s/l
|187
|0.20
|1.3023
|1.3023
|1.2993
|32.00
|7563.37
|740
|2005.01.18 03:33
|sell
|188
|0.20
|1.3023
|1.3099
|0.0000
|741
|2005.01.18 04:27
|sell
|189
|0.40
|1.3038
|1.3099
|0.0000
|742
|2005.01.18 06:18
|close
|189
|0.40
|1.3019
|1.3099
|0.0000
|76.00
|7639.37
|743
|2005.01.18 06:19
|close
|188
|0.20
|1.3021
|1.3099
|0.0000
|4.00
|7643.37
|744
|2005.01.18 06:19
|sell
|190
|0.20
|1.3019
|1.3095
|0.0000
|745
|2005.01.18 06:38
|sell
|191
|0.40
|1.3035
|1.3096
|0.0000
|746
|2005.01.18 08:51
|close
|191
|0.40
|1.3014
|1.3096
|0.0000
|84.00
|7727.37
|747
|2005.01.18 08:51
|close
|190
|0.20
|1.3014
|1.3095
|0.0000
|10.00
|7737.37
|748
|2005.01.18 08:51
|sell
|192
|0.20
|1.3013
|1.3089
|0.0000
|749
|2005.01.18 09:58
|sell
|193
|0.40
|1.3030
|1.3091
|0.0000
|750
|2005.01.18 11:44
|sell
|194
|0.80
|1.3045
|1.3091
|0.0000
|751
|2005.01.18 12:08
|sell
|195
|1.60
|1.3063
|1.3094
|0.0000
|752
|2005.01.18 15:00
|close
|195
|1.60
|1.3041
|1.3094
|0.0000
|351.99
|8089.36
|753
|2005.01.18 15:00
|close
|194
|0.80
|1.3046
|1.3091
|0.0000
|-7.99
|8081.37
|754
|2005.01.18 15:00
|close
|193
|0.40
|1.3049
|1.3091
|0.0000
|-76.00
|8005.37
|755
|2005.01.18 15:00
|close
|192
|0.20
|1.3050
|1.3089
|0.0000
|-74.00
|7931.37
|756
|2005.01.18 15:00
|buy
|196
|0.20
|1.3057
|1.2981
|0.0000
|757
|2005.01.18 15:00
|buy
|197
|0.40
|1.3041
|1.2980
|0.0000
|758
|2005.01.18 15:00
|close
|197
|0.40
|1.3062
|1.2980
|0.0000
|84.00
|8015.37
|759
|2005.01.18 15:00
|close
|196
|0.20
|1.3049
|1.2981
|0.0000
|-16.00
|7999.37
|760
|2005.01.18 15:00
|buy
|198
|0.20
|1.3058
|1.2982
|0.0000
|761
|2005.01.18 15:00
|buy
|199
|0.40
|1.3041
|1.2980
|0.0000
|762
|2005.01.18 15:01
|buy
|200
|0.80
|1.3024
|1.2978
|0.0000
|763
|2005.01.18 15:02
|close
|200
|0.80
|1.3040
|1.2978
|0.0000
|128.00
|8127.37
|764
|2005.01.18 15:02
|close
|199
|0.40
|1.3049
|1.2980
|0.0000
|32.00
|8159.37
|765
|2005.01.18 15:02
|close
|198
|0.20
|1.3050
|1.2982
|0.0000
|-16.00
|8143.37
|766
|2005.01.18 15:02
|buy
|201
|0.20
|1.3051
|1.2975
|0.0000
|767
|2005.01.18 15:12
|buy
|202
|0.40
|1.3036
|1.2975
|0.0000
|768
|2005.01.18 15:42
|buy
|203
|0.80
|1.3020
|1.2974
|0.0000
|769
|2005.01.18 17:30
|close
|203
|0.80
|1.3044
|1.2974
|0.0000
|192.00
|8335.37
|770
|2005.01.18 17:30
|close
|202
|0.40
|1.3040
|1.2975
|0.0000
|16.00
|8351.37
|771
|2005.01.18 17:31
|close
|201
|0.20
|1.3041
|1.2975
|0.0000
|-20.00
|8331.37
|772
|2005.01.18 17:31
|buy
|204
|0.20
|1.3038
|1.2962
|0.0000
|773
|2005.01.18 20:34
|buy
|205
|0.40
|1.3023
|1.2962
|0.0000
|774
|2005.01.19 08:53
|close
|205
|0.40
|1.3042
|1.2962
|0.0000
|74.52
|8405.89
|775
|2005.01.19 08:53
|close
|204
|0.20
|1.3042
|1.2962
|0.0000
|7.26
|8413.15
|776
|2005.01.19 08:53
|buy
|206
|0.20
|1.3042
|1.2966
|0.0000
|777
|2005.01.19 09:37
|modify
|206
|0.20
|1.3042
|1.3066
|1.3096
|778
|2005.01.19 09:37
|modify
|206
|0.20
|1.3042
|1.3067
|1.3097
|779
|2005.01.19 09:37
|modify
|206
|0.20
|1.3042
|1.3069
|1.3099
|780
|2005.01.19 09:37
|s/l
|206
|0.20
|1.3069
|1.3069
|1.3099
|54.00
|8467.15
|781
|2005.01.19 09:37
|buy
|207
|0.20
|1.3070
|1.2994
|0.0000
|782
|2005.01.19 09:47
|modify
|207
|0.20
|1.3070
|1.3086
|1.3116
|783
|2005.01.19 09:53
|s/l
|207
|0.20
|1.3086
|1.3086
|1.3116
|32.00
|8499.15
|784
|2005.01.19 09:53
|buy
|208
|0.20
|1.3087
|1.3011
|0.0000
|785
|2005.01.19 14:30
|buy
|209
|0.40
|1.3071
|1.3010
|0.0000
|786
|2005.01.19 14:34
|close
|209
|0.40
|1.3090
|1.3010
|0.0000
|76.00
|8575.15
|787
|2005.01.19 14:34
|close
|208
|0.20
|1.3091
|1.3011
|0.0000
|8.00
|8583.15
|788
|2005.01.19 14:34
|buy
|210
|0.20
|1.3092
|1.3016
|0.0000
|789
|2005.01.19 15:35
|buy
|211
|0.40
|1.3076
|1.3015
|0.0000
|790
|2005.01.19 15:55
|buy
|212
|0.80
|1.3061
|1.3015
|0.0000
|791
|2005.01.19 16:04
|buy
|213
|1.60
|1.3044
|1.3013
|0.0000
|792
|2005.01.19 18:05
|s/l
|210
|0.20
|1.3016
|1.3016
|0.0000
|-152.00
|8431.15
|793
|2005.01.19 18:05
|close
|213
|1.60
|1.3016
|1.3013
|0.0000
|-448.00
|7983.15
|794
|2005.01.19 18:05
|close
|212
|0.80
|1.3018
|1.3015
|0.0000
|-344.00
|7639.15
|795
|2005.01.19 18:05
|close
|211
|0.40
|1.3017
|1.3015
|0.0000
|-236.00
|7403.15
|796
|2005.01.19 18:05
|sell
|214
|0.20
|1.3019
|1.3095
|0.0000
|797
|2005.01.19 19:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3004
|1.2974
|798
|2005.01.19 19:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3003
|1.2973
|799
|2005.01.19 19:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3002
|1.2972
|800
|2005.01.19 19:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3001
|1.2971
|801
|2005.01.19 19:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3000
|1.2970
|802
|2005.01.19 20:00
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.3000
|1.2970
|803
|2005.01.19 20:00
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2999
|1.2969
|804
|2005.01.19 20:06
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2998
|1.2968
|805
|2005.01.19 20:06
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2997
|1.2967
|806
|2005.01.19 20:06
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2996
|1.2966
|807
|2005.01.19 20:06
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2995
|1.2965
|808
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2994
|1.2964
|809
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2992
|1.2962
|810
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2989
|1.2959
|811
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2987
|1.2957
|812
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2985
|1.2955
|813
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2983
|1.2953
|814
|2005.01.19 20:07
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2982
|1.2952
|815
|2005.01.19 20:08
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2982
|1.2952
|816
|2005.01.19 20:09
|modify
|214
|0.20
|1.3019
|1.2978
|1.2948
|817
|2005.01.19 20:14
|s/l
|214
|0.20
|1.2978
|1.2978
|1.2948
|82.00
|7485.15
|818
|2005.01.19 20:14
|sell
|215
|0.20
|1.2977
|1.3053
|0.0000
|819
|2005.01.19 20:56
|sell
|216
|0.40
|1.2992
|1.3053
|0.0000
|820
|2005.01.19 22:46
|sell
|217
|0.80
|1.3007
|1.3053
|0.0000
|821
|2005.01.20 00:33
|close
|217
|0.80
|1.2992
|1.3053
|0.0000
|123.60
|7608.75
|822
|2005.01.20 00:34
|close
|216
|0.40
|1.2991
|1.3053
|0.0000
|5.79
|7614.54
|823
|2005.01.20 00:34
|close
|215
|0.20
|1.2992
|1.3053
|0.0000
|-29.10
|7585.44
|824
|2005.01.20 00:34
|sell
|218
|0.20
|1.2988
|1.3064
|0.0000
|825
|2005.01.20 01:05
|sell
|219
|0.40
|1.3003
|1.3064
|0.0000
|826
|2005.01.20 08:00
|sell
|220
|0.80
|1.3018
|1.3064
|0.0000
|827
|2005.01.20 08:18
|close
|220
|0.80
|1.3003
|1.3064
|0.0000
|120.00
|7705.44
|828
|2005.01.20 08:18
|close
|219
|0.40
|1.3004
|1.3064
|0.0000
|-4.00
|7701.44
|829
|2005.01.20 08:18
|close
|218
|0.20
|1.3003
|1.3064
|0.0000
|-30.00
|7671.44
|830
|2005.01.20 08:18
|sell
|221
|0.20
|1.3000
|1.3076
|0.0000
|831
|2005.01.20 09:25
|modify
|221
|0.20
|1.3000
|1.2984
|1.2954
|832
|2005.01.20 09:32
|s/l
|221
|0.20
|1.2984
|1.2984
|1.2954
|32.00
|7703.44
|833
|2005.01.20 09:32
|sell
|222
|0.20
|1.2984
|1.3060
|0.0000
|834
|2005.01.20 11:26
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2969
|1.2939
|835
|2005.01.20 11:27
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2964
|1.2934
|836
|2005.01.20 11:27
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2964
|1.2934
|837
|2005.01.20 11:27
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2962
|1.2932
|838
|2005.01.20 11:27
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2959
|1.2929
|839
|2005.01.20 11:37
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2958
|1.2928
|840
|2005.01.20 11:37
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2956
|1.2926
|841
|2005.01.20 11:37
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2954
|1.2924
|842
|2005.01.20 11:38
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2953
|1.2923
|843
|2005.01.20 11:38
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2953
|1.2923
|844
|2005.01.20 11:38
|modify
|222
|0.20
|1.2984
|1.2950
|1.2920
|845
|2005.01.20 11:40
|s/l
|222
|0.20
|1.2950
|1.2950
|1.2920
|68.00
|7771.44
|846
|2005.01.20 11:40
|sell
|223
|0.20
|1.2948
|1.3024
|0.0000
|847
|2005.01.20 15:45
|sell
|224
|0.40
|1.2965
|1.3026
|0.0000
|848
|2005.01.20 17:16
|close
|224
|0.40
|1.2946
|1.3026
|0.0000
|76.00
|7847.44
|849
|2005.01.20 17:16
|close
|223
|0.20
|1.2950
|1.3024
|0.0000
|-4.00
|7843.44
|850
|2005.01.20 17:16
|sell
|225
|0.20
|1.2947
|1.3023
|0.0000
|851
|2005.01.20 18:00
|sell
|226
|0.40
|1.2962
|1.3023
|0.0000
|852
|2005.01.20 18:52
|close
|226
|0.40
|1.2943
|1.3023
|0.0000
|76.00
|7919.44
|853
|2005.01.20 18:52
|close
|225
|0.20
|1.2944
|1.3023
|0.0000
|6.00
|7925.44
|854
|2005.01.20 18:53
|sell
|227
|0.20
|1.2943
|1.3019
|0.0000
|855
|2005.01.20 19:05
|sell
|228
|0.40
|1.2959
|1.3020
|0.0000
|856
|2005.01.20 21:47
|sell
|229
|0.80
|1.2974
|1.3020
|0.0000
|857
|2005.01.20 23:00
|close
|229
|0.80
|1.2959
|1.3020
|0.0000
|120.00
|8045.44
|858
|2005.01.20 23:00
|close
|228
|0.40
|1.2963
|1.3020
|0.0000
|-16.00
|8029.44
|859
|2005.01.20 23:00
|close
|227
|0.20
|1.2959
|1.3019
|0.0000
|-32.00
|7997.44
|860
|2005.01.20 23:00
|buy
|230
|0.20
|1.2959
|1.2883
|0.0000
|861
|2005.01.20 23:04
|buy
|231
|0.40
|1.2944
|1.2883
|0.0000
|862
|2005.01.21 08:28
|close
|231
|0.40
|1.2963
|1.2883
|0.0000
|74.52
|8071.96
|863
|2005.01.21 08:28
|close
|230
|0.20
|1.2963
|1.2883
|0.0000
|7.26
|8079.22
|864
|2005.01.21 08:28
|buy
|232
|0.20
|1.2965
|1.2889
|0.0000
|865
|2005.01.21 10:05
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2980
|1.3010
|866
|2005.01.21 10:05
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2982
|1.3012
|867
|2005.01.21 10:05
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2983
|1.3013
|868
|2005.01.21 10:05
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2984
|1.3014
|869
|2005.01.21 10:06
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2984
|1.3014
|870
|2005.01.21 10:06
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2985
|1.3015
|871
|2005.01.21 10:06
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2986
|1.3016
|872
|2005.01.21 10:06
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2988
|1.3018
|873
|2005.01.21 10:07
|modify
|232
|0.20
|1.2965
|1.2990
|1.3020
|874
|2005.01.21 10:28
|s/l
|232
|0.20
|1.2990
|1.2990
|1.3020
|50.00
|8129.22
|875
|2005.01.21 10:28
|buy
|233
|0.20
|1.2991
|1.2915
|0.0000
|876
|2005.01.21 12:50
|buy
|234
|0.40
|1.2975
|1.2914
|0.0000
|877
|2005.01.21 13:06
|buy
|235
|0.80
|1.2959
|1.2913
|0.0000
|878
|2005.01.21 14:51
|close
|235
|0.80
|1.2975
|1.2913
|0.0000
|127.99
|8257.21
|879
|2005.01.21 14:51
|close
|234
|0.40
|1.2972
|1.2914
|0.0000
|-12.00
|8245.21
|880
|2005.01.21 14:51
|close
|233
|0.20
|1.2973
|1.2915
|0.0000
|-36.00
|8209.21
|881
|2005.01.21 14:51
|buy
|236
|0.20
|1.2977
|1.2901
|0.0000
|882
|2005.01.21 16:04
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.2995
|1.3025
|883
|2005.01.21 16:04
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.2998
|1.3028
|884
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.2998
|1.3028
|885
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.2999
|1.3029
|886
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3001
|1.3031
|887
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3002
|1.3032
|888
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3004
|1.3034
|889
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3005
|1.3035
|890
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3006
|1.3036
|891
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3007
|1.3037
|892
|2005.01.21 16:10
|modify
|236
|0.20
|1.2977
|1.3008
|1.3038
|893
|2005.01.21 16:15
|s/l
|236
|0.20
|1.3008
|1.3008
|1.3038
|62.00
|8271.21
|894
|2005.01.21 16:15
|buy
|237
|0.20
|1.3010
|1.2934
|0.0000
|895
|2005.01.21 16:56
|buy
|238
|0.40
|1.2995
|1.2934
|0.0000
|896
|2005.01.21 17:14
|close
|238
|0.40
|1.3014
|1.2934
|0.0000
|76.00
|8347.21
|897
|2005.01.21 17:15
|close
|237
|0.20
|1.3012
|1.2934
|0.0000
|4.00
|8351.21
|898
|2005.01.21 17:15
|buy
|239
|0.20
|1.3014
|1.2938
|0.0000
|899
|2005.01.21 17:49
|modify
|239
|0.20
|1.3014
|1.3030
|1.3060
|900
|2005.01.21 17:49
|modify
|239
|0.20
|1.3014
|1.3032
|1.3062
|901
|2005.01.21 18:15
|modify
|239
|0.20
|1.3014
|1.3033
|1.3063
|902
|2005.01.21 18:15
|modify
|239
|0.20
|1.3014
|1.3035
|1.3065
|903
|2005.01.21 18:15
|modify
|239
|0.20
|1.3014
|1.3037
|1.3067
|904
|2005.01.21 18:19
|s/l
|239
|0.20
|1.3037
|1.3037
|1.3067
|46.00
|8397.21
|905
|2005.01.21 18:19
|buy
|240
|0.20
|1.3039
|1.2963
|0.0000
|906
|2005.01.24 08:55
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3054
|1.3084
|907
|2005.01.24 08:55
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3055
|1.3085
|908
|2005.01.24 08:56
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3055
|1.3085
|909
|2005.01.24 08:56
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3056
|1.3086
|910
|2005.01.24 08:59
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3057
|1.3087
|911
|2005.01.24 08:59
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3057
|1.3087
|912
|2005.01.24 08:59
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3058
|1.3088
|913
|2005.01.24 08:59
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3060
|1.3090
|914
|2005.01.24 09:05
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3061
|1.3091
|915
|2005.01.24 09:05
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3062
|1.3092
|916
|2005.01.24 09:05
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3063
|1.3093
|917
|2005.01.24 09:05
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3063
|1.3093
|918
|2005.01.24 09:24
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3063
|1.3093
|919
|2005.01.24 09:24
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3064
|1.3094
|920
|2005.01.24 09:27
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3064
|1.3094
|921
|2005.01.24 09:27
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3065
|1.3095
|922
|2005.01.24 09:27
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3066
|1.3096
|923
|2005.01.24 09:28
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3066
|1.3096
|924
|2005.01.24 09:28
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3068
|1.3098
|925
|2005.01.24 09:28
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3069
|1.3099
|926
|2005.01.24 09:28
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3069
|1.3099
|927
|2005.01.24 09:29
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3069
|1.3099
|928
|2005.01.24 09:29
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3070
|1.3100
|929
|2005.01.24 09:29
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3071
|1.3101
|930
|2005.01.24 09:34
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3071
|1.3101
|931
|2005.01.24 09:55
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3072
|1.3102
|932
|2005.01.24 10:02
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3072
|1.3102
|933
|2005.01.24 10:02
|modify
|240
|0.20
|1.3039
|1.3074
|1.3104
|934
|2005.01.24 10:33
|s/l
|240
|0.20
|1.3074
|1.3074
|1.3104
|69.26
|8466.47
|935
|2005.01.24 10:33
|buy
|241
|0.20
|1.3075
|1.2999
|0.0000
|936
|2005.01.24 13:31
|buy
|242
|0.40
|1.3060
|1.2999
|0.0000
|937
|2005.01.24 15:13
|close
|242
|0.40
|1.3079
|1.2999
|0.0000
|76.00
|8542.47
|938
|2005.01.24 15:13
|close
|241
|0.20
|1.3078
|1.2999
|0.0000
|6.00
|8548.47
|939
|2005.01.24 15:13
|sell
|243
|0.20
|1.3076
|1.3152
|0.0000
|940
|2005.01.24 15:16
|sell
|244
|0.40
|1.3092
|1.3153
|0.0000
|941
|2005.01.24 15:27
|close
|244
|0.40
|1.3072
|1.3153
|0.0000
|80.00
|8628.47
|942
|2005.01.24 15:27
|close
|243
|0.20
|1.3071
|1.3152
|0.0000
|10.00
|8638.47
|943
|2005.01.24 15:27
|sell
|245
|0.20
|1.3070
|1.3146
|0.0000
|944
|2005.01.24 16:21
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3055
|1.3025
|945
|2005.01.24 16:37
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3054
|1.3024
|946
|2005.01.24 16:37
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3053
|1.3023
|947
|2005.01.24 17:10
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3052
|1.3022
|948
|2005.01.24 17:10
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3050
|1.3020
|949
|2005.01.24 17:11
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3050
|1.3020
|950
|2005.01.24 17:11
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3048
|1.3018
|951
|2005.01.24 17:12
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3046
|1.3016
|952
|2005.01.24 17:32
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3045
|1.3015
|953
|2005.01.24 17:32
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3045
|1.3015
|954
|2005.01.24 17:33
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3044
|1.3014
|955
|2005.01.24 17:33
|modify
|245
|0.20
|1.3070
|1.3042
|1.3012
|956
|2005.01.24 17:45
|s/l
|245
|0.20
|1.3042
|1.3042
|1.3012
|56.00
|8694.47
|957
|2005.01.24 17:45
|sell
|246
|0.20
|1.3041
|1.3117
|0.0000
|958
|2005.01.24 20:52
|sell
|247
|0.40
|1.3057
|1.3118
|0.0000
|959
|2005.01.25 00:21
|close
|247
|0.40
|1.3037
|1.3118
|0.0000
|80.60
|8775.07
|960
|2005.01.25 00:21
|close
|246
|0.20
|1.3038
|1.3117
|0.0000
|6.30
|8781.37
|961
|2005.01.25 00:22
|sell
|248
|0.20
|1.3035
|1.3111
|0.0000
|962
|2005.01.25 09:14
|sell
|249
|0.40
|1.3051
|1.3112
|0.0000
|963
|2005.01.25 09:55
|sell
|250
|0.80
|1.3067
|1.3113
|0.0000
|964
|2005.01.25 11:44
|close
|250
|0.80
|1.3052
|1.3113
|0.0000
|120.00
|8901.37
|965
|2005.01.25 11:44
|close
|249
|0.40
|1.3052
|1.3112
|0.0000
|-4.00
|8897.37
|966
|2005.01.25 11:44
|close
|248
|0.20
|1.3054
|1.3111
|0.0000
|-38.00
|8859.37
|967
|2005.01.25 11:45
|buy
|251
|0.20
|1.3053
|1.2977
|0.0000
|968
|2005.01.25 13:16
|buy
|252
|0.40
|1.3035
|1.2974
|0.0000
|969
|2005.01.25 14:00
|buy
|253
|0.80
|1.3018
|1.2972
|0.0000
|970
|2005.01.25 15:08
|close
|253
|0.80
|1.3039
|1.2972
|0.0000
|168.00
|9027.37
|971
|2005.01.25 15:08
|close
|252
|0.40
|1.3038
|1.2974
|0.0000
|12.00
|9039.37
|972
|2005.01.25 15:08
|close
|251
|0.20
|1.3039
|1.2977
|0.0000
|-28.00
|9011.37
|973
|2005.01.25 15:08
|sell
|254
|0.20
|1.3037
|1.3113
|0.0000
|974
|2005.01.25 16:04
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3022
|1.2992
|975
|2005.01.25 16:07
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3021
|1.2991
|976
|2005.01.25 16:07
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3019
|1.2989
|977
|2005.01.25 16:07
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3017
|1.2987
|978
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3015
|1.2985
|979
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3013
|1.2983
|980
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3011
|1.2981
|981
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3008
|1.2978
|982
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3007
|1.2977
|983
|2005.01.25 16:08
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3005
|1.2975
|984
|2005.01.25 16:12
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3004
|1.2974
|985
|2005.01.25 16:12
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3003
|1.2973
|986
|2005.01.25 16:12
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3002
|1.2972
|987
|2005.01.25 16:12
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3001
|1.2971
|988
|2005.01.25 16:12
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.3001
|1.2971
|989
|2005.01.25 16:25
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2999
|1.2969
|990
|2005.01.25 16:25
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2996
|1.2966
|991
|2005.01.25 16:26
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2995
|1.2965
|992
|2005.01.25 16:26
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2995
|1.2965
|993
|2005.01.25 16:27
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2992
|1.2962
|994
|2005.01.25 16:28
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2991
|1.2961
|995
|2005.01.25 16:28
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2990
|1.2960
|996
|2005.01.25 16:28
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2989
|1.2959
|997
|2005.01.25 16:28
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2986
|1.2956
|998
|2005.01.25 16:28
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2986
|1.2956
|999
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2986
|1.2956
|1000
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2985
|1.2955
|1001
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2984
|1.2954
|1002
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2982
|1.2952
|1003
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2979
|1.2949
|1004
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2978
|1.2948
|1005
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2977
|1.2947
|1006
|2005.01.25 16:29
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2976
|1.2946
|1007
|2005.01.25 16:30
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2976
|1.2946
|1008
|2005.01.25 16:31
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2975
|1.2945
|1009
|2005.01.25 16:32
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2974
|1.2944
|1010
|2005.01.25 16:32
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2974
|1.2944
|1011
|2005.01.25 16:36
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2972
|1.2942
|1012
|2005.01.25 16:36
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2971
|1.2941
|1013
|2005.01.25 16:37
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2970
|1.2940
|1014
|2005.01.25 16:37
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2970
|1.2940
|1015
|2005.01.25 16:37
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2969
|1.2939
|1016
|2005.01.25 16:37
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2966
|1.2936
|1017
|2005.01.25 16:37
|modify
|254
|0.20
|1.3037
|1.2966
|1.2936
|1018
|2005.01.25 16:50
|s/l
|254
|0.20
|1.2966
|1.2966
|1.2936
|142.00
|9153.37
|1019
|2005.01.25 16:50
|sell
|255
|0.20
|1.2964
|1.3040
|0.0000
|1020
|2005.01.26 01:38
|sell
|256
|0.40
|1.2980
|1.3041
|0.0000
|1021
|2005.01.26 04:17
|sell
|257
|0.80
|1.2995
|1.3041
|0.0000
|1022
|2005.01.26 04:42
|close
|257
|0.80
|1.2980
|1.3041
|0.0000
|120.00
|9273.37
|1023
|2005.01.26 04:42
|close
|256
|0.40
|1.2982
|1.3041
|0.0000
|-8.00
|9265.37
|1024
|2005.01.26 04:42
|close
|255
|0.20
|1.2982
|1.3040
|0.0000
|-35.70
|9229.67
|1025
|2005.01.26 04:42
|buy
|258
|0.20
|1.2982
|1.2906
|0.0000
|1026
|2005.01.26 10:49
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.2999
|1.3029
|1027
|2005.01.26 10:55
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.2999
|1.3029
|1028
|2005.01.26 10:58
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3000
|1.3030
|1029
|2005.01.26 11:01
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3000
|1.3030
|1030
|2005.01.26 11:05
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3000
|1.3030
|1031
|2005.01.26 11:05
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3001
|1.3031
|1032
|2005.01.26 11:05
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3001
|1.3031
|1033
|2005.01.26 11:06
|modify
|258
|0.20
|1.2982
|1.3005
|1.3035
|1034
|2005.01.26 11:26
|s/l
|258
|0.20
|1.3005
|1.3005
|1.3035
|46.00
|9275.67
|1035
|2005.01.26 11:26
|buy
|259
|0.20
|1.3006
|1.2930
|0.0000
|1036
|2005.01.26 14:56
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3027
|1.3057
|1037
|2005.01.26 14:57
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3028
|1.3058
|1038
|2005.01.26 14:58
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3028
|1.3058
|1039
|2005.01.26 14:58
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3029
|1.3059
|1040
|2005.01.26 15:05
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3030
|1.3060
|1041
|2005.01.26 15:05
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3032
|1.3062
|1042
|2005.01.26 15:05
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3033
|1.3063
|1043
|2005.01.26 15:05
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3034
|1.3064
|1044
|2005.01.26 15:05
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3034
|1.3064
|1045
|2005.01.26 15:07
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3035
|1.3065
|1046
|2005.01.26 15:09
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3035
|1.3065
|1047
|2005.01.26 15:10
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3036
|1.3066
|1048
|2005.01.26 15:10
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3036
|1.3066
|1049
|2005.01.26 15:11
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3037
|1.3067
|1050
|2005.01.26 15:11
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3037
|1.3067
|1051
|2005.01.26 15:11
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3040
|1.3070
|1052
|2005.01.26 15:11
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3042
|1.3072
|1053
|2005.01.26 15:12
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3042
|1.3072
|1054
|2005.01.26 15:12
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3044
|1.3074
|1055
|2005.01.26 15:12
|modify
|259
|0.20
|1.3006
|1.3046
|1.3076
|1056
|2005.01.26 15:23
|s/l
|259
|0.20
|1.3046
|1.3046
|1.3076
|80.00
|9355.67
|1057
|2005.01.26 15:23
|buy
|260
|0.20
|1.3047
|1.2971
|0.0000
|1058
|2005.01.26 17:02
|modify
|260
|0.20
|1.3047
|1.3063
|1.3093
|1059
|2005.01.26 17:04
|modify
|260
|0.20
|1.3047
|1.3063
|1.3093
|1060
|2005.01.26 17:04
|modify
|260
|0.20
|1.3047
|1.3064
|1.3094
|1061
|2005.01.26 17:04
|modify
|260
|0.20
|1.3047
|1.3067
|1.3097
|1062
|2005.01.26 17:11
|s/l
|260
|0.20
|1.3067
|1.3067
|1.3097
|40.00
|9395.67
|1063
|2005.01.26 17:11
|buy
|261
|0.20
|1.3069
|1.2993
|0.0000
|1064
|2005.01.26 18:55
|modify
|261
|0.20
|1.3069
|1.3087
|1.3117
|1065
|2005.01.26 18:55
|modify
|261
|0.20
|1.3069
|1.3088
|1.3118
|1066
|2005.01.26 18:55
|modify
|261
|0.20
|1.3069
|1.3089
|1.3119
|1067
|2005.01.26 18:56
|modify
|261
|0.20
|1.3069
|1.3091
|1.3121
|1068
|2005.01.26 19:13
|s/l
|261
|0.20
|1.3091
|1.3091
|1.3121
|44.00
|9439.67
|1069
|2005.01.26 19:13
|buy
|262
|0.20
|1.3092
|1.3016
|0.0000
|1070
|2005.01.26 20:29
|buy
|263
|0.40
|1.3076
|1.3015
|0.0000
|1071
|2005.01.26 21:18
|buy
|264
|0.80
|1.3060
|1.3014
|0.0000
|1072
|2005.01.26 22:04
|close
|264
|0.80
|1.3076
|1.3014
|0.0000
|127.99
|9567.66
|1073
|2005.01.26 22:05
|close
|263
|0.40
|1.3075
|1.3015
|0.0000
|-4.00
|9563.66
|1074
|2005.01.26 22:05
|close
|262
|0.20
|1.3075
|1.3016
|0.0000
|-34.00
|9529.66
|1075
|2005.01.26 22:05
|buy
|265
|0.20
|1.3079
|1.3003
|0.0000
|1076
|2005.01.27 01:58
|buy
|266
|0.40
|1.3064
|1.3003
|0.0000
|1077
|2005.01.27 06:33
|close
|266
|0.40
|1.3083
|1.3003
|0.0000
|76.00
|9605.66
|1078
|2005.01.27 06:33
|close
|265
|0.20
|1.3081
|1.3003
|0.0000
|1.78
|9607.44
|1079
|2005.01.27 06:33
|buy
|267
|0.20
|1.3083
|1.3007
|0.0000
|1080
|2005.01.27 08:51
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3099
|1.3129
|1081
|2005.01.27 08:51
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3100
|1.3130
|1082
|2005.01.27 08:51
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3101
|1.3131
|1083
|2005.01.27 08:51
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3103
|1.3133
|1084
|2005.01.27 08:52
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3103
|1.3133
|1085
|2005.01.27 08:56
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3104
|1.3134
|1086
|2005.01.27 08:56
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3106
|1.3136
|1087
|2005.01.27 08:56
|modify
|267
|0.20
|1.3083
|1.3107
|1.3137
|1088
|2005.01.27 09:03
|s/l
|267
|0.20
|1.3107
|1.3107
|1.3137
|48.00
|9655.44
|1089
|2005.01.27 09:03
|buy
|268
|0.20
|1.3108
|1.3032
|0.0000
|1090
|2005.01.27 09:25
|buy
|269
|0.40
|1.3093
|1.3032
|0.0000
|1091
|2005.01.27 09:40
|buy
|270
|0.80
|1.3075
|1.3029
|0.0000
|1092
|2005.01.27 11:06
|buy
|271
|1.60
|1.3060
|1.3029
|0.0000
|1093
|2005.01.27 11:08
|buy
|272
|3.20
|1.3045
|1.3029
|0.0000
|1094
|2005.01.27 13:16
|s/l
|268
|0.20
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|-152.00
|9503.44
|1095
|2005.01.27 13:16
|s/l
|269
|0.40
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|-244.00
|9259.44
|1096
|2005.01.27 13:16
|close
|272
|3.20
|1.3032
|1.3029
|0.0000
|-415.98
|8843.46
|1097
|2005.01.27 13:16
|close
|271
|1.60
|1.3032
|1.3029
|0.0000
|-447.99
|8395.47
|1098
|2005.01.27 13:16
|close
|270
|0.80
|1.3032
|1.3029
|0.0000
|-344.00
|8051.47
|1099
|2005.01.27 13:16
|sell
|273
|0.20
|1.3033
|1.3109
|0.0000
|1100
|2005.01.27 14:38
|sell
|274
|0.40
|1.3049
|1.3110
|0.0000
|1101
|2005.01.27 14:54
|close
|274
|0.40
|1.3030
|1.3110
|0.0000
|76.00
|8127.47
|1102
|2005.01.27 14:54
|close
|273
|0.20
|1.3031
|1.3109
|0.0000
|4.00
|8131.47
|1103
|2005.01.27 14:54
|sell
|275
|0.20
|1.3031
|1.3107
|0.0000
|1104
|2005.01.27 16:41
|sell
|276
|0.40
|1.3046
|1.3107
|0.0000
|1105
|2005.01.27 17:04
|close
|276
|0.40
|1.3027
|1.3107
|0.0000
|76.00
|8207.47
|1106
|2005.01.27 17:04
|close
|275
|0.20
|1.3026
|1.3107
|0.0000
|10.00
|8217.47
|1107
|2005.01.27 17:04
|sell
|277
|0.20
|1.3022
|1.3098
|0.0000
|1108
|2005.01.27 17:29
|sell
|278
|0.40
|1.3037
|1.3098
|0.0000
|1109
|2005.01.27 23:20
|sell
|279
|0.80
|1.3056
|1.3102
|0.0000
|1110
|2005.01.27 23:35
|close
|279
|0.80
|1.3038
|1.3102
|0.0000
|143.99
|8361.46
|1111
|2005.01.27 23:35
|close
|278
|0.40
|1.3037
|1.3098
|0.0000
|0.00
|8361.46
|1112
|2005.01.27 23:35
|close
|277
|0.20
|1.3038
|1.3098
|0.0000
|-32.00
|8329.46
|1113
|2005.01.27 23:35
|sell
|280
|0.20
|1.3033
|1.3109
|0.0000
|1114
|2005.01.28 07:53
|sell
|281
|0.40
|1.3049
|1.3110
|0.0000
|1115
|2005.01.28 08:56
|close
|281
|0.40
|1.3030
|1.3110
|0.0000
|76.00
|8405.46
|1116
|2005.01.28 08:56
|close
|280
|0.20
|1.3034
|1.3109
|0.0000
|-1.70
|8403.76
|1117
|2005.01.28 08:57
|buy
|282
|0.20
|1.3035
|1.2959
|0.0000
|1118
|2005.01.28 14:36
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3051
|1.3081
|1119
|2005.01.28 14:36
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3052
|1.3082
|1120
|2005.01.28 14:36
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3053
|1.3083
|1121
|2005.01.28 14:36
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3055
|1.3085
|1122
|2005.01.28 14:36
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3055
|1.3085
|1123
|2005.01.28 14:38
|modify
|282
|0.20
|1.3035
|1.3059
|1.3089
|1124
|2005.01.28 14:41
|s/l
|282
|0.20
|1.3059
|1.3059
|1.3089
|48.00
|8451.76
|1125
|2005.01.28 14:41
|buy
|283
|0.20
|1.3053
|1.2977
|0.0000
|1126
|2005.01.28 16:08
|buy
|284
|0.40
|1.3036
|1.2975
|0.0000
|1127
|2005.01.28 16:12
|buy
|285
|0.80
|1.3021
|1.2975
|0.0000
|1128
|2005.01.28 16:16
|buy
|286
|1.60
|1.3006
|1.2975
|0.0000
|1129
|2005.01.28 17:37
|close
|286
|1.60
|1.3022
|1.2975
|0.0000
|255.99
|8707.75
|1130
|2005.01.28 17:37
|close
|285
|0.80
|1.3022
|1.2975
|0.0000
|8.00
|8715.75
|1131
|2005.01.28 17:38
|close
|284
|0.40
|1.3022
|1.2975
|0.0000
|-56.00
|8659.75
|1132
|2005.01.28 17:38
|close
|283
|0.20
|1.3019
|1.2977
|0.0000
|-68.00
|8591.75
|1133
|2005.01.28 17:38
|sell
|287
|0.20
|1.3018
|1.3094
|0.0000
|1134
|2005.01.28 18:02
|sell
|288
|0.40
|1.3034
|1.3095
|0.0000
|1135
|2005.01.31 00:00
|close
|288
|0.40
|1.3013
|1.3095
|0.0000
|84.60
|8676.35
|1136
|2005.01.31 00:00
|close
|287
|0.20
|1.3014
|1.3094
|0.0000
|8.30
|8684.65
|1137
|2005.01.31 00:00
|sell
|289
|0.20
|1.3010
|1.3086
|0.0000
|1138
|2005.01.31 01:19
|sell
|290
|0.40
|1.3026
|1.3087
|0.0000
|1139
|2005.01.31 09:52
|close
|290
|0.40
|1.3005
|1.3087
|0.0000
|84.00
|8768.65
|1140
|2005.01.31 09:52
|close
|289
|0.20
|1.3006
|1.3086
|0.0000
|8.00
|8776.65
|1141
|2005.01.31 09:52
|sell
|291
|0.20
|1.3006
|1.3082
|0.0000
|1142
|2005.01.31 10:47
|modify
|291
|0.20
|1.3006
|1.2990
|1.2960
|1143
|2005.01.31 10:47
|modify
|291
|0.20
|1.3006
|1.2989
|1.2959
|1144
|2005.01.31 10:57
|s/l
|291
|0.20
|1.2989
|1.2989
|1.2959
|34.00
|8810.65
|1145
|2005.01.31 10:57
|sell
|292
|0.20
|1.2987
|1.3063
|0.0000
|1146
|2005.01.31 12:00
|sell
|293
|0.40
|1.3002
|1.3063
|0.0000
|1147
|2005.01.31 12:35
|sell
|294
|0.80
|1.3018
|1.3064
|0.0000
|1148
|2005.01.31 12:35
|close
|294
|0.80
|1.3003
|1.3064
|0.0000
|119.99
|8930.64
|1149
|2005.01.31 12:35
|close
|293
|0.40
|1.3006
|1.3063
|0.0000
|-16.00
|8914.64
|1150
|2005.01.31 12:35
|close
|292
|0.20
|1.3009
|1.3063
|0.0000
|-44.00
|8870.64
|1151
|2005.01.31 12:35
|sell
|295
|0.20
|1.3005
|1.3081
|0.0000
|1152
|2005.01.31 12:35
|sell
|296
|0.40
|1.3025
|1.3086
|0.0000
|1153
|2005.01.31 13:36
|sell
|297
|0.80
|1.3045
|1.3091
|0.0000
|1154
|2005.01.31 14:01
|close
|297
|0.80
|1.3027
|1.3091
|0.0000
|144.00
|9014.64
|1155
|2005.01.31 14:02
|close
|296
|0.40
|1.3026
|1.3086
|0.0000
|-4.00
|9010.64
|1156
|2005.01.31 14:02
|close
|295
|0.20
|1.3028
|1.3081
|0.0000
|-46.00
|8964.64
|1157
|2005.01.31 14:02
|buy
|298
|0.20
|1.3028
|1.2952
|0.0000
|1158
|2005.02.01 06:50
|modify
|298
|0.20
|1.3028
|1.3045
|1.3075
|1159
|2005.02.01 06:52
|modify
|298
|0.20
|1.3028
|1.3045
|1.3075
|1160
|2005.02.01 06:52
|modify
|298
|0.20
|1.3028
|1.3046
|1.3076
|1161
|2005.02.01 06:52
|modify
|298
|0.20
|1.3028
|1.3050
|1.3080
|1162
|2005.02.01 07:07
|s/l
|298
|0.20
|1.3050
|1.3050
|1.3080
|43.26
|9007.90
|1163
|2005.02.01 07:07
|buy
|299
|0.20
|1.3050
|1.2974
|0.0000
|1164
|2005.02.01 08:20
|buy
|300
|0.40
|1.3035
|1.2974
|0.0000
|1165
|2005.02.01 09:15
|buy
|301
|0.80
|1.3019
|1.2973
|0.0000
|1166
|2005.02.01 10:39
|close
|301
|0.80
|1.3035
|1.2973
|0.0000
|127.99
|9135.89
|1167
|2005.02.01 10:39
|close
|300
|0.40
|1.3034
|1.2974
|0.0000
|-4.00
|9131.89
|1168
|2005.02.01 10:40
|close
|299
|0.20
|1.3033
|1.2974
|0.0000
|-34.00
|9097.89
|1169
|2005.02.01 10:40
|sell
|302
|0.20
|1.3036
|1.3112
|0.0000
|1170
|2005.02.01 15:04
|modify
|302
|0.20
|1.3036
|1.3020
|1.2990
|1171
|2005.02.01 15:04
|modify
|302
|0.20
|1.3036
|1.3020
|1.2990
|1172
|2005.02.01 15:04
|modify
|302
|0.20
|1.3036
|1.3019
|1.2989
|1173
|2005.02.01 15:04
|modify
|302
|0.20
|1.3036
|1.3019
|1.2989
|1174
|2005.02.01 15:34
|s/l
|302
|0.20
|1.3019
|1.3019
|1.2989
|34.00
|9131.89
|1175
|2005.02.01 15:34
|sell
|303
|0.20
|1.3017
|1.3093
|0.0000
|1176
|2005.02.01 19:00
|sell
|304
|0.40
|1.3032
|1.3093
|0.0000
|1177
|2005.02.01 19:40
|sell
|305
|0.80
|1.3048
|1.3094
|0.0000
|1178
|2005.02.01 23:36
|close
|305
|0.80
|1.3033
|1.3094
|0.0000
|120.00
|9251.89
|1179
|2005.02.01 23:36
|close
|304
|0.40
|1.3036
|1.3093
|0.0000
|-16.00
|9235.89
|1180
|2005.02.01 23:36
|close
|303
|0.20
|1.3035
|1.3093
|0.0000
|-36.00
|9199.89
|1181
|2005.02.01 23:37
|sell
|306
|0.20
|1.3034
|1.3110
|0.0000
|1182
|2005.02.02 01:22
|sell
|307
|0.40
|1.3050
|1.3111
|0.0000
|1183
|2005.02.02 01:50
|sell
|308
|0.80
|1.3066
|1.3112
|0.0000
|1184
|2005.02.02 03:20
|sell
|309
|1.60
|1.3082
|1.3113
|0.0000
|1185
|2005.02.02 08:04
|close
|309
|1.60
|1.3067
|1.3113
|0.0000
|240.01
|9439.90
|1186
|2005.02.02 08:05
|close
|308
|0.80
|1.3068
|1.3112
|0.0000
|-16.00
|9423.90
|1187
|2005.02.02 08:05
|close
|307
|0.40
|1.3067
|1.3111
|0.0000
|-68.00
|9355.90
|1188
|2005.02.02 08:05
|close
|306
|0.20
|1.3068
|1.3110
|0.0000
|-67.70
|9288.20
|1189
|2005.02.02 08:06
|sell
|310
|0.20
|1.3068
|1.3144
|0.0000
|1190
|2005.02.02 09:34
|sell
|311
|0.40
|1.3084
|1.3145
|0.0000
|1191
|2005.02.02 14:10
|close
|311
|0.40
|1.3065
|1.3145
|0.0000
|76.00
|9364.20
|1192
|2005.02.02 14:11
|close
|310
|0.20
|1.3063
|1.3144
|0.0000
|10.00
|9374.20
|1193
|2005.02.02 14:12
|sell
|312
|0.20
|1.3063
|1.3139
|0.0000
|1194
|2005.02.02 16:36
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3048
|1.3018
|1195
|2005.02.02 16:36
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3046
|1.3016
|1196
|2005.02.02 16:45
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3044
|1.3014
|1197
|2005.02.02 16:48
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3044
|1.3014
|1198
|2005.02.02 16:59
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3043
|1.3013
|1199
|2005.02.02 17:09
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3040
|1.3010
|1200
|2005.02.02 17:10
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3039
|1.3009
|1201
|2005.02.02 17:10
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3038
|1.3008
|1202
|2005.02.02 17:20
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3037
|1.3007
|1203
|2005.02.02 17:20
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3037
|1.3007
|1204
|2005.02.02 17:21
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3035
|1.3005
|1205
|2005.02.02 17:21
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3033
|1.3003
|1206
|2005.02.02 17:21
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3030
|1.3000
|1207
|2005.02.02 17:21
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3030
|1.3000
|1208
|2005.02.02 17:22
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3028
|1.2998
|1209
|2005.02.02 17:37
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3028
|1.2998
|1210
|2005.02.02 17:50
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3027
|1.2997
|1211
|2005.02.02 17:50
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3026
|1.2996
|1212
|2005.02.02 18:06
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3025
|1.2995
|1213
|2005.02.02 18:06
|modify
|312
|0.20
|1.3063
|1.3025
|1.2995
|1214
|2005.02.02 18:44
|s/l
|312
|0.20
|1.3025
|1.3025
|1.2995
|76.00
|9450.20
|1215
|2005.02.02 18:44
|sell
|313
|0.20
|1.3023
|1.3099
|0.0000
|1216
|2005.02.02 20:18
|sell
|314
|0.40
|1.3049
|1.3110
|0.0000
|1217
|2005.02.02 20:21
|close
|314
|0.40
|1.3022
|1.3110
|0.0000
|108.00
|9558.20
|1218
|2005.02.02 20:21
|close
|313
|0.20
|1.3016
|1.3099
|0.0000
|14.00
|9572.20
|1219
|2005.02.02 20:21
|sell
|315
|0.20
|1.3015
|1.3091
|0.0000
|1220
|2005.02.02 20:26
|sell
|316
|0.40
|1.3032
|1.3093
|0.0000
|1221
|2005.02.03 08:21
|close
|316
|0.40
|1.3013
|1.3093
|0.0000
|77.80
|9650.00
|1222
|2005.02.03 08:21
|close
|315
|0.20
|1.3015
|1.3091
|0.0000
|0.90
|9650.90
|1223
|2005.02.03 08:21
|sell
|317
|0.20
|1.3015
|1.3091
|0.0000
|1224
|2005.02.03 11:11
|sell
|318
|0.40
|1.3031
|1.3092
|0.0000
|1225
|2005.02.03 13:43
|close
|318
|0.40
|1.3012
|1.3092
|0.0000
|76.00
|9726.90
|1226
|2005.02.03 13:43
|close
|317
|0.20
|1.3015
|1.3091
|0.0000
|0.00
|9726.90
|1227
|2005.02.03 13:43
|sell
|319
|0.20
|1.3012
|1.3088
|0.0000
|1228
|2005.02.03 14:45
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2996
|1.2966
|1229
|2005.02.03 14:45
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2996
|1.2966
|1230
|2005.02.03 14:46
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2995
|1.2965
|1231
|2005.02.03 14:46
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2993
|1.2963
|1232
|2005.02.03 14:46
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2991
|1.2961
|1233
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2990
|1.2960
|1234
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2988
|1.2958
|1235
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2986
|1.2956
|1236
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2983
|1.2953
|1237
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2981
|1.2951
|1238
|2005.02.03 14:47
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2979
|1.2949
|1239
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2978
|1.2948
|1240
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2977
|1.2947
|1241
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2975
|1.2945
|1242
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2973
|1.2943
|1243
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2972
|1.2942
|1244
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2971
|1.2941
|1245
|2005.02.03 14:48
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2968
|1.2938
|1246
|2005.02.03 14:56
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2967
|1.2937
|1247
|2005.02.03 14:56
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2964
|1.2934
|1248
|2005.02.03 14:56
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2964
|1.2934
|1249
|2005.02.03 14:57
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2964
|1.2934
|1250
|2005.02.03 14:57
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2961
|1.2931
|1251
|2005.02.03 14:57
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2958
|1.2928
|1252
|2005.02.03 14:57
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2958
|1.2928
|1253
|2005.02.03 14:58
|modify
|319
|0.20
|1.3012
|1.2956
|1.2926
|1254
|2005.02.03 15:02
|s/l
|319
|0.20
|1.2956
|1.2956
|1.2926
|112.00
|9838.90
|1255
|2005.02.03 15:02
|sell
|320
|0.20
|1.2956
|1.3032
|0.0000
|1256
|2005.02.03 16:10
|sell
|321
|0.40
|1.2971
|1.3032
|0.0000
|1257
|2005.02.03 16:56
|close
|321
|0.40
|1.2952
|1.3032
|0.0000
|76.00
|9914.90
|1258
|2005.02.03 16:56
|close
|320
|0.20
|1.2953
|1.3032
|0.0000
|6.00
|9920.90
|1259
|2005.02.03 16:56
|sell
|322
|0.20
|1.2949
|1.3025
|0.0000
|1260
|2005.02.03 17:04
|sell
|323
|0.40
|1.2964
|1.3025
|0.0000
|1261
|2005.02.04 14:30
|sell
|324
|0.80
|1.3003
|1.3049
|0.0000
|1262
|2005.02.04 14:30
|s/l
|322
|0.20
|1.3025
|1.3025
|0.0000
|-151.70
|9769.20
|1263
|2005.02.04 14:30
|s/l
|323
|0.40
|1.3025
|1.3025
|0.0000
|-243.40
|9525.80
|1264
|2005.02.04 14:30
|close
|324
|0.80
|1.3033
|1.3049
|0.0000
|-240.00
|9285.80
|1265
|2005.02.04 14:30
|buy
|325
|0.20
|1.3016
|1.2940
|0.0000
|1266
|2005.02.04 14:30
|buy
|326
|0.40
|1.2999
|1.2938
|0.0000
|1267
|2005.02.04 14:30
|close
|326
|0.40
|1.3020
|1.2938
|0.0000
|84.00
|9369.80
|1268
|2005.02.04 14:30
|close
|325
|0.20
|1.3026
|1.2940
|0.0000
|20.00
|9389.80
|1269
|2005.02.04 14:30
|buy
|327
|0.20
|1.3033
|1.2957
|0.0000
|1270
|2005.02.04 14:30
|buy
|328
|0.40
|1.2977
|1.2916
|0.0000
|1271
|2005.02.04 14:30
|modify
|328
|0.40
|1.2977
|1.3005
|1.3035
|1272
|2005.02.04 14:31
|close
|328
|0.40
|1.3019
|1.3005
|1.3035
|168.00
|9557.80
|1273
|2005.02.04 14:31
|close
|327
|0.20
|1.3016
|1.2957
|0.0000
|-34.00
|9523.80
|1274
|2005.02.04 14:31
|buy
|329
|0.20
|1.3019
|1.2943
|0.0000
|1275
|2005.02.04 14:45
|buy
|330
|0.40
|1.3003
|1.2942
|0.0000
|1276
|2005.02.04 14:47
|buy
|331
|0.80
|1.2981
|1.2935
|0.0000
|1277
|2005.02.04 14:50
|buy
|332
|1.60
|1.2963
|1.2932
|0.0000
|1278
|2005.02.04 14:50
|buy
|333
|3.20
|1.2948
|1.2932
|0.0000
|1279
|2005.02.04 14:50
|s/l
|329
|0.20
|1.2943
|1.2943
|0.0000
|-152.00
|9371.80
|1280
|2005.02.04 14:50
|s/l
|330
|0.40
|1.2942
|1.2942
|0.0000
|-244.00
|9127.80
|1281
|2005.02.04 14:50
|close
|333
|3.20
|1.2940
|1.2932
|0.0000
|-256.00
|8871.80
|1282
|2005.02.04 14:50
|s/l
|331
|0.80
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-368.00
|8503.80
|1283
|2005.02.04 14:50
|close
|332
|1.60
|1.2934
|1.2932
|0.0000
|-464.00
|8039.80
|1284
|2005.02.04 14:50
|sell
|334
|0.20
|1.2933
|1.3009
|0.0000
|1285
|2005.02.04 14:54
|sell
|335
|0.40
|1.2949
|1.3010
|0.0000
|1286
|2005.02.04 15:02
|close
|335
|0.40
|1.2929
|1.3010
|0.0000
|80.00
|8119.80
|1287
|2005.02.04 15:02
|close
|334
|0.20
|1.2932
|1.3009
|0.0000
|2.00
|8121.80
|1288
|2005.02.04 15:02
|sell
|336
|0.20
|1.2933
|1.3009
|0.0000
|1289
|2005.02.04 15:12
|sell
|337
|0.40
|1.2948
|1.3009
|0.0000
|1290
|2005.02.04 15:42
|sell
|338
|0.80
|1.2963
|1.3009
|0.0000
|1291
|2005.02.04 16:31
|close
|338
|0.80
|1.2948
|1.3009
|0.0000
|120.00
|8241.80
|1292
|2005.02.04 16:31
|close
|337
|0.40
|1.2950
|1.3009
|0.0000
|-8.00
|8233.80
|1293
|2005.02.04 16:32
|close
|336
|0.20
|1.2950
|1.3009
|0.0000
|-34.00
|8199.80
|1294
|2005.02.04 16:32
|sell
|339
|0.20
|1.2948
|1.3024
|0.0000
|1295
|2005.02.04 18:03
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2932
|1.2902
|1296
|2005.02.04 18:03
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2931
|1.2901
|1297
|2005.02.04 18:03
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2929
|1.2899
|1298
|2005.02.04 18:03
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2926
|1.2896
|1299
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2925
|1.2895
|1300
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2923
|1.2893
|1301
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2920
|1.2890
|1302
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2919
|1.2889
|1303
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2918
|1.2888
|1304
|2005.02.04 18:04
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2914
|1.2884
|1305
|2005.02.04 18:05
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2913
|1.2883
|1306
|2005.02.04 18:05
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2912
|1.2882
|1307
|2005.02.04 18:05
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2911
|1.2881
|1308
|2005.02.04 18:05
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2906
|1.2876
|1309
|2005.02.04 18:05
|modify
|339
|0.20
|1.2948
|1.2904
|1.2874
|1310
|2005.02.04 18:16
|s/l
|339
|0.20
|1.2904
|1.2904
|1.2874
|88.00
|8287.80
|1311
|2005.02.04 18:16
|sell
|340
|0.20
|1.2905
|1.2981
|0.0000
|1312
|2005.02.04 19:24
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2889
|1.2859
|1313
|2005.02.04 19:24
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2888
|1.2858
|1314
|2005.02.04 19:25
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2887
|1.2857
|1315
|2005.02.04 19:25
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2886
|1.2856
|1316
|2005.02.04 19:25
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2885
|1.2855
|1317
|2005.02.04 19:25
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2884
|1.2854
|1318
|2005.02.04 19:25
|modify
|340
|0.20
|1.2905
|1.2882
|1.2852
|1319
|2005.02.04 19:58
|s/l
|340
|0.20
|1.2882
|1.2882
|1.2852
|46.00
|8333.80
|1320
|2005.02.04 19:58
|sell
|341
|0.20
|1.2880
|1.2956
|0.0000
|1321
|2005.02.07 01:12
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2865
|1.2835
|1322
|2005.02.07 01:12
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2864
|1.2834
|1323
|2005.02.07 01:12
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2863
|1.2833
|1324
|2005.02.07 01:12
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2860
|1.2830
|1325
|2005.02.07 01:13
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2859
|1.2829
|1326
|2005.02.07 01:17
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2857
|1.2827
|1327
|2005.02.07 01:22
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2852
|1.2822
|1328
|2005.02.07 01:22
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2850
|1.2820
|1329
|2005.02.07 01:23
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2850
|1.2820
|1330
|2005.02.07 01:23
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2846
|1.2816
|1331
|2005.02.07 01:26
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2843
|1.2813
|1332
|2005.02.07 01:26
|modify
|341
|0.20
|1.2880
|1.2841
|1.2811
|1333
|2005.02.07 01:30
|s/l
|341
|0.20
|1.2841
|1.2841
|1.2811
|78.30
|8412.10
|1334
|2005.02.07 01:30
|sell
|342
|0.20
|1.2841
|1.2917
|0.0000
|1335
|2005.02.07 12:47
|sell
|343
|0.40
|1.2857
|1.2918
|0.0000
|1336
|2005.02.07 14:23
|close
|343
|0.40
|1.2838
|1.2918
|0.0000
|76.00
|8488.10
|1337
|2005.02.07 14:23
|close
|342
|0.20
|1.2838
|1.2917
|0.0000
|6.00
|8494.10
|1338
|2005.02.07 14:23
|buy
|344
|0.20
|1.2838
|1.2762
|0.0000
|1339
|2005.02.07 17:04
|buy
|345
|0.40
|1.2821
|1.2760
|0.0000
|1340
|2005.02.07 17:35
|buy
|346
|0.80
|1.2806
|1.2760
|0.0000
|1341
|2005.02.07 17:40
|buy
|347
|1.60
|1.2791
|1.2760
|0.0000
|1342
|2005.02.07 18:10
|s/l
|344
|0.20
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-152.00
|8342.10
|1343
|2005.02.07 18:10
|close
|347
|1.60
|1.2761
|1.2760
|0.0000
|-479.99
|7862.11
|1344
|2005.02.07 18:10
|close
|346
|0.80
|1.2761
|1.2760
|0.0000
|-360.00
|7502.11
|1345
|2005.02.07 18:10
|close
|345
|0.40
|1.2766
|1.2760
|0.0000
|-220.00
|7282.11
|1346
|2005.02.07 18:10
|sell
|348
|0.20
|1.2761
|1.2837
|0.0000
|1347
|2005.02.07 20:22
|sell
|349
|0.40
|1.2776
|1.2837
|0.0000
|1348
|2005.02.07 22:12
|close
|349
|0.40
|1.2757
|1.2837
|0.0000
|76.00
|7358.11
|1349
|2005.02.07 22:12
|close
|348
|0.20
|1.2758
|1.2837
|0.0000
|6.00
|7364.11
|1350
|2005.02.07 22:12
|sell
|350
|0.20
|1.2757
|1.2833
|0.0000
|1351
|2005.02.08 09:37
|sell
|351
|0.40
|1.2774
|1.2835
|0.0000
|1352
|2005.02.08 11:07
|close
|351
|0.40
|1.2754
|1.2835
|0.0000
|80.00
|7444.11
|1353
|2005.02.08 11:07
|close
|350
|0.20
|1.2753
|1.2833
|0.0000
|8.30
|7452.41
|1354
|2005.02.08 11:07
|buy
|352
|0.20
|1.2750
|1.2674
|0.0000
|1355
|2005.02.08 11:59
|buy
|353
|0.40
|1.2734
|1.2673
|0.0000
|1356
|2005.02.08 13:03
|close
|353
|0.40
|1.2755
|1.2673
|0.0000
|84.00
|7536.41
|1357
|2005.02.08 13:03
|close
|352
|0.20
|1.2756
|1.2674
|0.0000
|12.00
|7548.41
|1358
|2005.02.08 13:03
|buy
|354
|0.20
|1.2757
|1.2681
|0.0000
|1359
|2005.02.08 15:50
|buy
|355
|0.40
|1.2742
|1.2681
|0.0000
|1360
|2005.02.08 16:10
|close
|355
|0.40
|1.2761
|1.2681
|0.0000
|76.00
|7624.41
|1361
|2005.02.08 16:10
|close
|354
|0.20
|1.2764
|1.2681
|0.0000
|14.00
|7638.41
|1362
|2005.02.08 16:11
|buy
|356
|0.20
|1.2763
|1.2687
|0.0000
|1363
|2005.02.08 16:25
|buy
|357
|0.40
|1.2748
|1.2687
|0.0000
|1364
|2005.02.08 16:40
|close
|357
|0.40
|1.2767
|1.2687
|0.0000
|76.00
|7714.41
|1365
|2005.02.08 16:40
|close
|356
|0.20
|1.2765
|1.2687
|0.0000
|4.00
|7718.41
|1366
|2005.02.08 16:40
|buy
|358
|0.20
|1.2769
|1.2693
|0.0000
|1367
|2005.02.09 06:05
|buy
|359
|0.40
|1.2753
|1.2692
|0.0000
|1368
|2005.02.09 06:54
|close
|359
|0.40
|1.2772
|1.2692
|0.0000
|76.00
|7794.41
|1369
|2005.02.09 06:55
|close
|358
|0.20
|1.2773
|1.2693
|0.0000
|7.26
|7801.67
|1370
|2005.02.09 06:55
|buy
|360
|0.20
|1.2774
|1.2698
|0.0000
|1371
|2005.02.09 14:19
|buy
|361
|0.40
|1.2758
|1.2697
|0.0000
|1372
|2005.02.09 14:50
|buy
|362
|0.80
|1.2743
|1.2697
|0.0000
|1373
|2005.02.09 15:51
|close
|362
|0.80
|1.2758
|1.2697
|0.0000
|120.00
|7921.67
|1374
|2005.02.09 15:51
|close
|361
|0.40
|1.2757
|1.2697
|0.0000
|-4.00
|7917.67
|1375
|2005.02.09 15:51
|close
|360
|0.20
|1.2758
|1.2698
|0.0000
|-32.00
|7885.67
|1376
|2005.02.09 15:51
|sell
|363
|0.20
|1.2757
|1.2833
|0.0000
|1377
|2005.02.09 16:06
|sell
|364
|0.40
|1.2775
|1.2836
|0.0000
|1378
|2005.02.09 16:36
|sell
|365
|0.80
|1.2793
|1.2839
|0.0000
|1379
|2005.02.09 17:18
|sell
|366
|1.60
|1.2808
|1.2839
|0.0000
|1380
|2005.02.09 17:21
|close
|366
|1.60
|1.2791
|1.2839
|0.0000
|272.00
|8157.67
|1381
|2005.02.09 17:21
|close
|365
|0.80
|1.2791
|1.2839
|0.0000
|16.00
|8173.67
|1382
|2005.02.09 17:21
|close
|364
|0.40
|1.2793
|1.2836
|0.0000
|-72.00
|8101.67
|1383
|2005.02.09 17:21
|close
|363
|0.20
|1.2794
|1.2833
|0.0000
|-74.00
|8027.67
|1384
|2005.02.09 17:21
|buy
|367
|0.20
|1.2798
|1.2722
|0.0000
|1385
|2005.02.09 17:49
|buy
|368
|0.40
|1.2783
|1.2722
|0.0000
|1386
|2005.02.09 18:07
|close
|368
|0.40
|1.2803
|1.2722
|0.0000
|80.00
|8107.67
|1387
|2005.02.09 18:07
|close
|367
|0.20
|1.2801
|1.2722
|0.0000
|6.00
|8113.67
|1388
|2005.02.09 18:07
|buy
|369
|0.20
|1.2802
|1.2726
|0.0000
|1389
|2005.02.09 18:59
|buy
|370
|0.40
|1.2786
|1.2725
|0.0000
|1390
|2005.02.09 19:59
|close
|370
|0.40
|1.2805
|1.2725
|0.0000
|76.00
|8189.67
|1391
|2005.02.09 19:59
|close
|369
|0.20
|1.2804
|1.2726
|0.0000
|4.00
|8193.67
|1392
|2005.02.09 20:00
|buy
|371
|0.20
|1.2807
|1.2731
|0.0000
|1393
|2005.02.09 20:45
|buy
|372
|0.40
|1.2791
|1.2730
|0.0000
|1394
|2005.02.09 22:41
|close
|372
|0.40
|1.2810
|1.2730
|0.0000
|76.00
|8269.67
|1395
|2005.02.09 22:42
|close
|371
|0.20
|1.2808
|1.2731
|0.0000
|2.00
|8271.67
|1396
|2005.02.09 22:43
|buy
|373
|0.20
|1.2809
|1.2733
|0.0000
|1397
|2005.02.10 10:03
|buy
|374
|0.40
|1.2792
|1.2731
|0.0000
|1398
|2005.02.10 13:44
|buy
|375
|0.80
|1.2777
|1.2731
|0.0000
|1399
|2005.02.10 14:30
|buy
|376
|1.60
|1.2762
|1.2731
|0.0000
|1400
|2005.02.10 14:30
|close
|376
|1.60
|1.2776
|1.2731
|0.0000
|224.00
|8495.67
|1401
|2005.02.10 14:30
|close
|375
|0.80
|1.2783
|1.2731
|0.0000
|47.99
|8543.66
|1402
|2005.02.10 14:30
|close
|374
|0.40
|1.2779
|1.2731
|0.0000
|-52.00
|8491.66
|1403
|2005.02.10 14:30
|close
|373
|0.20
|1.2780
|1.2733
|0.0000
|-60.22
|8431.44
|1404
|2005.02.10 14:30
|sell
|377
|0.20
|1.2775
|1.2851
|0.0000
|1405
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2759
|1.2729
|1406
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2758
|1.2728
|1407
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2757
|1.2727
|1408
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2756
|1.2726
|1409
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2755
|1.2725
|1410
|2005.02.10 14:36
|modify
|377
|0.20
|1.2775
|1.2754
|1.2724
|1411
|2005.02.10 14:39
|s/l
|377
|0.20
|1.2754
|1.2754
|1.2724
|42.00
|8473.44
|1412
|2005.02.10 14:39
|sell
|378
|0.20
|1.2755
|1.2831
|0.0000
|1413
|2005.02.10 14:48
|sell
|379
|0.40
|1.2771
|1.2832
|0.0000
|1414
|2005.02.10 14:57
|sell
|380
|0.80
|1.2787
|1.2833
|0.0000
|1415
|2005.02.10 15:09
|sell
|381
|1.60
|1.2803
|1.2834
|0.0000
|1416
|2005.02.10 15:32
|s/l
|378
|0.20
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-152.00
|8321.44
|1417
|2005.02.10 15:32
|s/l
|379
|0.40
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-244.00
|8077.44
|1418
|2005.02.10 15:32
|close
|381
|1.60
|1.2832
|1.2834
|0.0000
|-464.00
|7613.44
|1419
|2005.02.10 15:32
|close
|380
|0.80
|1.2830
|1.2833
|0.0000
|-344.00
|7269.44
|1420
|2005.02.10 15:32
|buy
|382
|0.20
|1.2834
|1.2758
|0.0000
|1421
|2005.02.10 16:00
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2849
|1.2879
|1422
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2850
|1.2880
|1423
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2853
|1.2883
|1424
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2855
|1.2885
|1425
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2856
|1.2886
|1426
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2858
|1.2888
|1427
|2005.02.10 16:01
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2860
|1.2890
|1428
|2005.02.10 16:02
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2860
|1.2890
|1429
|2005.02.10 16:02
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2862
|1.2892
|1430
|2005.02.10 16:02
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2863
|1.2893
|1431
|2005.02.10 16:02
|modify
|382
|0.20
|1.2834
|1.2864
|1.2894
|1432
|2005.02.10 16:09
|s/l
|382
|0.20
|1.2864
|1.2864
|1.2894
|60.00
|7329.44
|1433
|2005.02.10 16:09
|buy
|383
|0.20
|1.2866
|1.2790
|0.0000
|1434
|2005.02.10 17:16
|modify
|383
|0.20
|1.2866
|1.2881
|1.2911
|1435
|2005.02.10 17:17
|modify
|383
|0.20
|1.2866
|1.2883
|1.2913
|1436
|2005.02.10 17:20
|modify
|383
|0.20
|1.2866
|1.2883
|1.2913
|1437
|2005.02.10 17:20
|modify
|383
|0.20
|1.2866
|1.2884
|1.2914
|1438
|2005.02.10 17:20
|modify
|383
|0.20
|1.2866
|1.2885
|1.2915
|1439
|2005.02.10 17:28
|s/l
|383
|0.20
|1.2885
|1.2885
|1.2915
|38.00
|7367.44
|1440
|2005.02.10 17:28
|buy
|384
|0.20
|1.2885
|1.2809
|0.0000
|1441
|2005.02.11 01:44
|buy
|385
|0.40
|1.2869
|1.2808
|0.0000
|1442
|2005.02.11 14:03
|buy
|386
|0.80
|1.2851
|1.2805
|0.0000
|1443
|2005.02.11 14:57
|close
|386
|0.80
|1.2867
|1.2805
|0.0000
|127.99
|7495.43
|1444
|2005.02.11 14:57
|close
|385
|0.40
|1.2865
|1.2808
|0.0000
|-16.00
|7479.43
|1445
|2005.02.11 14:58
|close
|384
|0.20
|1.2867
|1.2809
|0.0000
|-36.74
|7442.69
|1446
|2005.02.11 14:58
|sell
|387
|0.20
|1.2865
|1.2941
|0.0000
|1447
|2005.02.11 16:13
|sell
|388
|0.40
|1.2880
|1.2941
|0.0000
|1448
|2005.02.11 17:58
|close
|388
|0.40
|1.2861
|1.2941
|0.0000
|76.00
|7518.69
|1449
|2005.02.11 17:58
|close
|387
|0.20
|1.2862
|1.2941
|0.0000
|6.00
|7524.69
|1450
|2005.02.11 17:58
|sell
|389
|0.20
|1.2859
|1.2935
|0.0000
|1451
|2005.02.11 18:16
|sell
|390
|0.40
|1.2874
|1.2935
|0.0000
|1452
|2005.02.14 02:00
|sell
|391
|0.80
|1.2889
|1.2935
|0.0000
|1453
|2005.02.14 02:06
|sell
|392
|1.60
|1.2905
|1.2936
|0.0000
|1454
|2005.02.14 02:32
|s/l
|389
|0.20
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-151.70
|7372.99
|1455
|2005.02.14 02:32
|s/l
|390
|0.40
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-243.40
|7129.59
|1456
|2005.02.14 02:32
|s/l
|391
|0.80
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-368.00
|6761.59
|1457
|2005.02.14 02:32
|s/l
|392
|1.60
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-495.99
|6265.60
|1458
|2005.02.14 02:32
|buy
|393
|0.20
|1.2938
|1.2862
|0.0000
|1459
|2005.02.14 09:30
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2953
|1.2983
|1460
|2005.02.14 09:39
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2954
|1.2984
|1461
|2005.02.14 09:39
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2955
|1.2985
|1462
|2005.02.14 09:57
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2955
|1.2985
|1463
|2005.02.14 09:58
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2957
|1.2987
|1464
|2005.02.14 09:58
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2958
|1.2988
|1465
|2005.02.14 10:04
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2958
|1.2988
|1466
|2005.02.14 10:04
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2961
|1.2991
|1467
|2005.02.14 10:04
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2961
|1.2991
|1468
|2005.02.14 10:05
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2961
|1.2991
|1469
|2005.02.14 10:05
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2962
|1.2992
|1470
|2005.02.14 10:05
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2963
|1.2993
|1471
|2005.02.14 10:05
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2964
|1.2994
|1472
|2005.02.14 10:05
|modify
|393
|0.20
|1.2938
|1.2964
|1.2994
|1473
|2005.02.14 10:21
|s/l
|393
|0.20
|1.2964
|1.2964
|1.2994
|52.00
|6317.60
|1474
|2005.02.14 10:21
|buy
|394
|0.20
|1.2966
|1.2890
|0.0000
|1475
|2005.02.14 15:45
|buy
|395
|0.40
|1.2951
|1.2890
|0.0000
|1476
|2005.02.14 17:15
|close
|395
|0.40
|1.2970
|1.2890
|0.0000
|76.00
|6393.60
|1477
|2005.02.14 17:15
|close
|394
|0.20
|1.2969
|1.2890
|0.0000
|6.00
|6399.60
|1478
|2005.02.14 17:16
|sell
|396
|0.20
|1.2968
|1.3044
|0.0000
|1479
|2005.02.15 10:09
|sell
|397
|0.40
|1.2984
|1.3045
|0.0000
|1480
|2005.02.15 14:05
|sell
|398
|0.80
|1.3003
|1.3049
|0.0000
|1481
|2005.02.15 14:19
|sell
|399
|1.60
|1.3018
|1.3049
|0.0000
|1482
|2005.02.15 14:32
|s/l
|396
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-151.70
|6247.90
|1483
|2005.02.15 14:32
|s/l
|397
|0.40
|1.3045
|1.3045
|0.0000
|-244.00
|6003.90
|1484
|2005.02.15 14:32
|close
|399
|1.60
|1.3046
|1.3049
|0.0000
|-448.00
|5555.90
|1485
|2005.02.15 14:32
|s/l
|398
|0.80
|1.3049
|1.3049
|0.0000
|-368.00
|5187.90
|1486
|2005.02.15 14:32
|buy
|400
|0.20
|1.3049
|1.2973
|0.0000
|1487
|2005.02.15 14:46
|buy
|401
|0.40
|1.3032
|1.2971
|0.0000
|1488
|2005.02.15 15:07
|buy
|402
|0.80
|1.3016
|1.2970
|0.0000
|1489
|2005.02.15 15:25
|buy
|403
|1.60
|1.3000
|1.2969
|0.0000
|1490
|2005.02.15 16:12
|s/l
|400
|0.20
|1.2973
|1.2973
|0.0000
|-152.00
|5035.90
|1491
|2005.02.15 16:12
|close
|403
|1.60
|1.2972
|1.2969
|0.0000
|-448.01
|4587.89
|1492
|2005.02.15 16:13
|s/l
|401
|0.40
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|-244.00
|4343.89
|1493
|2005.02.15 16:13
|close
|402
|0.80
|1.2971
|1.2970
|0.0000
|-360.00
|3983.89
|1494
|2005.02.15 16:13
|sell
|404
|0.10
|1.2964
|1.3040
|0.0000
|1495
|2005.02.15 17:16
|sell
|405
|0.20
|1.2979
|1.3040
|0.0000
|1496
|2005.02.15 17:43
|sell
|406
|0.40
|1.2994
|1.3040
|0.0000
|1497
|2005.02.15 18:47
|sell
|407
|0.80
|1.3009
|1.3040
|0.0000
|1498
|2005.02.16 14:05
|s/l
|404
|0.10
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-75.85
|3908.04
|1499
|2005.02.16 14:05
|s/l
|405
|0.20
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-121.70
|3786.34
|1500
|2005.02.16 14:05
|s/l
|406
|0.40
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-183.40
|3602.94
|1501
|2005.02.16 14:05
|s/l
|407
|0.80
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|-246.80
|3356.14
|1502
|2005.02.16 14:05
|buy
|408
|0.10
|1.3040
|1.2964
|0.0000
|1503
|2005.02.16 15:06
|buy
|409
|0.20
|1.3024
|1.2963
|0.0000
|1504
|2005.02.16 16:01
|buy
|410
|0.40
|1.3007
|1.2961
|0.0000
|1505
|2005.02.16 16:06
|buy
|411
|0.80
|1.2992
|1.2961
|0.0000
|1506
|2005.02.16 16:33
|s/l
|408
|0.10
|1.2964
|1.2964
|0.0000
|-76.00
|3280.14
|1507
|2005.02.16 16:33
|close
|411
|0.80
|1.2964
|1.2961
|0.0000
|-224.00
|3056.14
|1508
|2005.02.16 16:33
|close
|410
|0.40
|1.2965
|1.2961
|0.0000
|-168.00
|2888.14
|1509
|2005.02.16 16:33
|close
|409
|0.20
|1.2966
|1.2963
|0.0000
|-116.00
|2772.14
|1510
|2005.02.16 16:33
|sell
|412
|0.10
|1.2967
|1.3043
|0.0000
|1511
|2005.02.16 16:58
|sell
|413
|0.20
|1.2982
|1.3043
|0.0000
|1512
|2005.02.16 17:40
|sell
|414
|0.40
|1.2997
|1.3043
|0.0000
|1513
|2005.02.16 18:55
|sell
|415
|0.80
|1.3017
|1.3048
|0.0000
|1514
|2005.02.16 19:15
|s/l
|412
|0.10
|1.3043
|1.3043
|0.0000
|-76.00
|2696.14
|1515
|2005.02.16 19:15
|s/l
|413
|0.20
|1.3043
|1.3043
|0.0000
|-122.00
|2574.14
|1516
|2005.02.16 19:15
|s/l
|414
|0.40
|1.3043
|1.3043
|0.0000
|-184.00
|2390.14
|1517
|2005.02.16 19:15
|close
|415
|0.80
|1.3045
|1.3048
|0.0000
|-224.00
|2166.14
|1518
|2005.02.16 19:15
|buy
|416
|0.10
|1.3041
|1.2965
|0.0000
|1519
|2005.02.16 21:34
|buy
|417
|0.20
|1.3024
|1.2963
|0.0000
|1520
|2005.02.17 08:40
|modify
|417
|0.20
|1.3024
|1.3040
|1.3070
|1521
|2005.02.17 08:40
|modify
|417
|0.20
|1.3024
|1.3041
|1.3071
|1522
|2005.02.17 08:40
|modify
|417
|0.20
|1.3024
|1.3043
|1.3073
|1523
|2005.02.17 08:40
|close
|417
|0.20
|1.3057
|1.3043
|1.3073
|63.78
|2229.92
|1524
|2005.02.17 08:40
|close
|416
|0.10
|1.3058
|1.2965
|0.0000
|15.89
|2245.81
|1525
|2005.02.17 08:40
|buy
|418
|0.10
|1.3059
|1.2983
|0.0000
|1526
|2005.02.17 14:11
|buy
|419
|0.20
|1.3044
|1.2983
|0.0000
|1527
|2005.02.17 14:32
|buy
|420
|0.40
|1.3027
|1.2981
|0.0000
|1528
|2005.02.17 16:02
|close
|420
|0.40
|1.3049
|1.2981
|0.0000
|88.00
|2333.81
|1529
|2005.02.17 16:02
|close
|419
|0.20
|1.3049
|1.2983
|0.0000
|10.00
|2343.81
|1530
|2005.02.17 16:02
|close
|418
|0.10
|1.3049
|1.2983
|0.0000
|-10.00
|2333.81
|1531
|2005.02.17 16:03
|sell
|421
|0.10
|1.3051
|1.3127
|0.0000
|1532
|2005.02.17 17:01
|sell
|422
|0.20
|1.3066
|1.3127
|0.0000
|1533
|2005.02.17 17:05
|sell
|423
|0.40
|1.3081
|1.3127
|0.0000
|1534
|2005.02.18 02:41
|close
|423
|0.40
|1.3061
|1.3127
|0.0000
|80.60
|2414.41
|1535
|2005.02.18 02:41
|close
|422
|0.20
|1.3061
|1.3127
|0.0000
|10.30
|2424.71
|1536
|2005.02.18 02:42
|close
|421
|0.10
|1.3060
|1.3127
|0.0000
|-8.85
|2415.86
|1537
|2005.02.18 02:43
|sell
|424
|0.10
|1.3059
|1.3135
|0.0000
|1538
|2005.02.18 07:41
|sell
|425
|0.20
|1.3074
|1.3135
|0.0000
|1539
|2005.02.18 11:47
|modify
|425
|0.20
|1.3074
|1.3058
|1.3028
|1540
|2005.02.18 11:47
|modify
|425
|0.20
|1.3074
|1.3056
|1.3026
|1541
|2005.02.18 11:47
|modify
|425
|0.20
|1.3074
|1.3056
|1.3026
|1542
|2005.02.18 11:56
|close
|425
|0.20
|1.3041
|1.3056
|1.3026
|66.00
|2481.86
|1543
|2005.02.18 11:56
|close
|424
|0.10
|1.3042
|1.3135
|0.0000
|17.00
|2498.86
|1544
|2005.02.18 11:56
|sell
|426
|0.10
|1.3039
|1.3115
|0.0000
|1545
|2005.02.18 15:04
|sell
|427
|0.20
|1.3056
|1.3117
|0.0000
|1546
|2005.02.18 15:54
|sell
|428
|0.40
|1.3071
|1.3117
|0.0000
|1547
|2005.02.21 02:43
|close
|428
|0.40
|1.3050
|1.3117
|0.0000
|84.60
|2583.46
|1548
|2005.02.21 02:43
|close
|427
|0.20
|1.3051
|1.3117
|0.0000
|10.30
|2593.76
|1549
|2005.02.21 02:43
|close
|426
|0.10
|1.3051
|1.3115
|0.0000
|-11.85
|2581.91
|1550
|2005.02.21 02:43
|sell
|429
|0.10
|1.3048
|1.3124
|0.0000
|1551
|2005.02.21 08:02
|sell
|430
|0.20
|1.3065
|1.3126
|0.0000
|1552
|2005.02.22 03:45
|sell
|431
|0.40
|1.3080
|1.3126
|0.0000
|1553
|2005.02.22 03:57
|sell
|432
|0.80
|1.3095
|1.3126
|0.0000
|1554
|2005.02.22 04:18
|s/l
|429
|0.10
|1.3124
|1.3124
|0.0000
|-75.85
|2506.06
|1555
|2005.02.22 04:18
|close
|432
|0.80
|1.3124
|1.3126
|0.0000
|-232.01
|2274.05
|1556
|2005.02.22 04:18
|close
|431
|0.40
|1.3123
|1.3126
|0.0000
|-172.00
|2102.05
|1557
|2005.02.22 04:18
|close
|430
|0.20
|1.3123
|1.3126
|0.0000
|-115.70
|1986.35
|1558
|2005.02.22 04:18
|buy
|433
|0.10
|1.3125
|1.3049
|0.0000
|1559
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3141
|1.3171
|1560
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3142
|1.3172
|1561
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3143
|1.3173
|1562
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3144
|1.3174
|1563
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3145
|1.3175
|1564
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3146
|1.3176
|1565
|2005.02.22 04:26
|modify
|433
|0.10
|1.3125
|1.3146
|1.3176
|1566
|2005.02.22 04:33
|s/l
|433
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3176
|21.00
|2007.35
|1567
|2005.02.22 04:33
|buy
|434
|0.10
|1.3148
|1.3072
|0.0000
|1568
|2005.02.22 04:37
|buy
|435
|0.20
|1.3133
|1.3072
|0.0000
|1569
|2005.02.22 06:24
|modify
|435
|0.20
|1.3133
|1.3149
|1.3179
|1570
|2005.02.22 06:24
|modify
|435
|0.20
|1.3133
|1.3149
|1.3179
|1571
|2005.02.22 06:28
|modify
|435
|0.20
|1.3133
|1.3151
|1.3181
|1572
|2005.02.22 06:33
|modify
|435
|0.20
|1.3133
|1.3151
|1.3181
|1573
|2005.02.22 06:33
|close
|435
|0.20
|1.3166
|1.3151
|1.3181
|66.00
|2073.35
|1574
|2005.02.22 06:33
|close
|434
|0.10
|1.3166
|1.3072
|0.0000
|18.00
|2091.35
|1575
|2005.02.22 06:33
|buy
|436
|0.10
|1.3173
|1.3097
|0.0000
|1576
|2005.02.22 11:44
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3188
|1.3218
|1577
|2005.02.22 11:44
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3191
|1.3221
|1578
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3192
|1.3222
|1579
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3193
|1.3223
|1580
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3195
|1.3225
|1581
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3196
|1.3226
|1582
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3197
|1.3227
|1583
|2005.02.22 11:48
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3198
|1.3228
|1584
|2005.02.22 11:49
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3198
|1.3228
|1585
|2005.02.22 11:49
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3199
|1.3229
|1586
|2005.02.22 11:49
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3200
|1.3230
|1587
|2005.02.22 11:50
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3200
|1.3230
|1588
|2005.02.22 11:50
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3201
|1.3231
|1589
|2005.02.22 11:50
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3202
|1.3232
|1590
|2005.02.22 11:50
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3203
|1.3233
|1591
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3204
|1.3234
|1592
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3205
|1.3235
|1593
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3206
|1.3236
|1594
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3207
|1.3237
|1595
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3208
|1.3238
|1596
|2005.02.22 11:51
|modify
|436
|0.10
|1.3173
|1.3209
|1.3239
|1597
|2005.02.22 12:24
|s/l
|436
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3239
|36.00
|2127.35
|1598
|2005.02.22 12:24
|buy
|437
|0.10
|1.3211
|1.3135
|0.0000
|1599
|2005.02.22 13:31
|buy
|438
|0.20
|1.3195
|1.3134
|0.0000
|1600
|2005.02.22 16:02
|modify
|438
|0.20
|1.3195
|1.3211
|1.3241
|1601
|2005.02.22 16:02
|modify
|438
|0.20
|1.3195
|1.3212
|1.3242
|1602
|2005.02.22 16:02
|modify
|438
|0.20
|1.3195
|1.3213
|1.3243
|1603
|2005.02.22 16:02
|modify
|438
|0.20
|1.3195
|1.3213
|1.3243
|1604
|2005.02.22 16:02
|close
|438
|0.20
|1.3228
|1.3213
|1.3243
|66.00
|2193.35
|1605
|2005.02.22 16:03
|close
|437
|0.10
|1.3230
|1.3135
|0.0000
|19.00
|2212.35
|1606
|2005.02.22 16:03
|buy
|439
|0.10
|1.3229
|1.3153
|0.0000
|1607
|2005.02.22 16:04
|buy
|440
|0.20
|1.3213
|1.3152
|0.0000
|1608
|2005.02.22 16:05
|buy
|441
|0.40
|1.3198
|1.3152
|0.0000
|1609
|2005.02.22 16:48
|close
|441
|0.40
|1.3219
|1.3152
|0.0000
|84.00
|2296.35
|1610
|2005.02.22 16:48
|close
|440
|0.20
|1.3220
|1.3152
|0.0000
|14.00
|2310.35
|1611
|2005.02.22 16:48
|close
|439
|0.10
|1.3220
|1.3153
|0.0000
|-9.00
|2301.35
|1612
|2005.02.22 16:49
|buy
|442
|0.10
|1.3218
|1.3142
|0.0000
|1613
|2005.02.22 19:48
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3234
|1.3264
|1614
|2005.02.22 19:51
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3234
|1.3264
|1615
|2005.02.22 19:51
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3236
|1.3266
|1616
|2005.02.22 19:54
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3237
|1.3267
|1617
|2005.02.22 19:54
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3240
|1.3270
|1618
|2005.02.22 19:54
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3241
|1.3271
|1619
|2005.02.22 19:55
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3241
|1.3271
|1620
|2005.02.22 19:55
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3242
|1.3272
|1621
|2005.02.22 20:49
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3243
|1.3273
|1622
|2005.02.22 20:49
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3243
|1.3273
|1623
|2005.02.22 20:50
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3244
|1.3274
|1624
|2005.02.22 20:50
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3244
|1.3274
|1625
|2005.02.22 20:52
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3244
|1.3274
|1626
|2005.02.22 20:52
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3245
|1.3275
|1627
|2005.02.22 23:02
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3246
|1.3276
|1628
|2005.02.22 23:06
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3248
|1.3278
|1629
|2005.02.22 23:06
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3249
|1.3279
|1630
|2005.02.22 23:08
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3249
|1.3279
|1631
|2005.02.22 23:08
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3251
|1.3281
|1632
|2005.02.22 23:09
|modify
|442
|0.10
|1.3218
|1.3252
|1.3282
|1633
|2005.02.22 23:48
|s/l
|442
|0.10
|1.3252
|1.3252
|1.3282
|34.00
|2335.35
|1634
|2005.02.22 23:48
|sell
|443
|0.10
|1.3252
|1.3328
|0.0000
|1635
|2005.02.23 01:17
|sell
|444
|0.20
|1.3267
|1.3328
|0.0000
|1636
|2005.02.23 02:23
|modify
|444
|0.20
|1.3267
|1.3252
|1.3222
|1637
|2005.02.23 02:23
|modify
|444
|0.20
|1.3267
|1.3251
|1.3221
|1638
|2005.02.23 02:24
|modify
|444
|0.20
|1.3267
|1.3251
|1.3221
|1639
|2005.02.23 02:24
|modify
|444
|0.20
|1.3267
|1.3250
|1.3220
|1640
|2005.02.23 02:24
|close
|444
|0.20
|1.3235
|1.3250
|1.3220
|64.00
|2399.35
|1641
|2005.02.23 02:24
|close
|443
|0.10
|1.3233
|1.3328
|0.0000
|19.15
|2418.50
|1642
|2005.02.23 02:24
|sell
|445
|0.10
|1.3232
|1.3308
|0.0000
|1643
|2005.02.23 03:04
|sell
|446
|0.20
|1.3248
|1.3309
|0.0000
|1644
|2005.02.23 03:41
|sell
|447
|0.40
|1.3263
|1.3309
|0.0000
|1645
|2005.02.23 04:09
|close
|447
|0.40
|1.3242
|1.3309
|0.0000
|84.00
|2502.50
|1646
|2005.02.23 04:09
|close
|446
|0.20
|1.3248
|1.3309
|0.0000
|0.00
|2502.50
|1647
|2005.02.23 04:10
|close
|445
|0.10
|1.3251
|1.3308
|0.0000
|-19.00
|2483.50
|1648
|2005.02.23 04:10
|sell
|448
|0.10
|1.3249
|1.3325
|0.0000
|1649
|2005.02.23 08:31
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3234
|1.3204
|1650
|2005.02.23 08:32
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3233
|1.3203
|1651
|2005.02.23 08:35
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3232
|1.3202
|1652
|2005.02.23 08:48
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3228
|1.3198
|1653
|2005.02.23 08:49
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3227
|1.3197
|1654
|2005.02.23 08:49
|modify
|448
|0.10
|1.3249
|1.3226
|1.3196
|1655
|2005.02.23 09:08
|s/l
|448
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3196
|23.00
|2506.50
|1656
|2005.02.23 09:08
|sell
|449
|0.10
|1.3224
|1.3300
|0.0000
|1657
|2005.02.23 14:59
|sell
|450
|0.20
|1.3239
|1.3300
|0.0000
|1658
|2005.02.23 15:22
|modify
|450
|0.20
|1.3239
|1.3221
|1.3191
|1659
|2005.02.23 15:22
|close
|450
|0.20
|1.3206
|1.3221
|1.3191
|66.00
|2572.50
|1660
|2005.02.23 15:23
|close
|449
|0.10
|1.3205
|1.3300
|0.0000
|19.00
|2591.50
|1661
|2005.02.23 15:23
|sell
|451
|0.10
|1.3204
|1.3280
|0.0000
|1662
|2005.02.23 16:03
|sell
|452
|0.20
|1.3219
|1.3280
|0.0000
|1663
|2005.02.23 17:11
|modify
|452
|0.20
|1.3219
|1.3200
|1.3170
|1664
|2005.02.23 17:11
|close
|452
|0.20
|1.3186
|1.3200
|1.3170
|66.00
|2657.50
|1665
|2005.02.23 17:11
|close
|451
|0.10
|1.3189
|1.3280
|0.0000
|15.00
|2672.50
|1666
|2005.02.23 17:11
|sell
|453
|0.10
|1.3190
|1.3266
|0.0000
|1667
|2005.02.23 17:44
|sell
|454
|0.20
|1.3208
|1.3269
|0.0000
|1668
|2005.02.23 20:01
|sell
|455
|0.40
|1.3224
|1.3270
|0.0000
|1669
|2005.02.23 20:02
|sell
|456
|0.80
|1.3239
|1.3270
|0.0000
|1670
|2005.02.23 20:10
|close
|456
|0.80
|1.3222
|1.3270
|0.0000
|136.00
|2808.50
|1671
|2005.02.23 20:10
|close
|455
|0.40
|1.3222
|1.3270
|0.0000
|8.00
|2816.50
|1672
|2005.02.23 20:10
|close
|454
|0.20
|1.3224
|1.3269
|0.0000
|-32.00
|2784.50
|1673
|2005.02.23 20:10
|close
|453
|0.10
|1.3222
|1.3266
|0.0000
|-32.00
|2752.50
|1674
|2005.02.23 20:11
|buy
|457
|0.10
|1.3223
|1.3147
|0.0000
|1675
|2005.02.23 21:40
|buy
|458
|0.20
|1.3208
|1.3147
|0.0000
|1676
|2005.02.24 03:49
|modify
|458
|0.20
|1.3208
|1.3226
|1.3256
|1677
|2005.02.24 03:49
|modify
|458
|0.20
|1.3208
|1.3226
|1.3256
|1678
|2005.02.24 03:49
|close
|458
|0.20
|1.3241
|1.3226
|1.3256
|63.78
|2816.28
|1679
|2005.02.24 03:50
|close
|457
|0.10
|1.3240
|1.3147
|0.0000
|15.89
|2832.17
|1680
|2005.02.24 03:50
|buy
|459
|0.10
|1.3242
|1.3166
|0.0000
|1681
|2005.02.24 09:13
|buy
|460
|0.20
|1.3227
|1.3166
|0.0000
|1682
|2005.02.24 09:51
|modify
|460
|0.20
|1.3227
|1.3243
|1.3273
|1683
|2005.02.24 10:00
|modify
|460
|0.20
|1.3227
|1.3244
|1.3274
|1684
|2005.02.24 10:00
|modify
|460
|0.20
|1.3227
|1.3244
|1.3274
|1685
|2005.02.24 10:01
|modify
|460
|0.20
|1.3227
|1.3244
|1.3274
|1686
|2005.02.24 10:01
|close
|460
|0.20
|1.3259
|1.3244
|1.3274
|64.00
|2896.17
|1687
|2005.02.24 10:01
|close
|459
|0.10
|1.3259
|1.3166
|0.0000
|17.00
|2913.17
|1688
|2005.02.24 10:01
|buy
|461
|0.10
|1.3263
|1.3187
|0.0000
|1689
|2005.02.24 10:15
|buy
|462
|0.20
|1.3243
|1.3182
|0.0000
|1690
|2005.02.24 15:41
|buy
|463
|0.40
|1.3227
|1.3181
|0.0000
|1691
|2005.02.24 15:43
|buy
|464
|0.80
|1.3212
|1.3181
|0.0000
|1692
|2005.02.24 16:46
|s/l
|461
|0.10
|1.3187
|1.3187
|0.0000
|-76.00
|2837.17
|1693
|2005.02.24 16:46
|close
|464
|0.80
|1.3187
|1.3181
|0.0000
|-200.00
|2637.17
|1694
|2005.02.24 16:46
|close
|463
|0.40
|1.3188
|1.3181
|0.0000
|-156.00
|2481.17
|1695
|2005.02.24 16:46
|close
|462
|0.20
|1.3189
|1.3182
|0.0000
|-108.00
|2373.17
|1696
|2005.02.24 16:46
|sell
|465
|0.10
|1.3188
|1.3264
|0.0000
|1697
|2005.02.24 16:50
|sell
|466
|0.20
|1.3203
|1.3264
|0.0000
|1698
|2005.02.24 18:49
|sell
|467
|0.40
|1.3218
|1.3264
|0.0000
|1699
|2005.02.24 19:48
|close
|467
|0.40
|1.3197
|1.3264
|0.0000
|84.00
|2457.17
|1700
|2005.02.24 19:48
|close
|466
|0.20
|1.3198
|1.3264
|0.0000
|10.00
|2467.17
|1701
|2005.02.24 19:49
|close
|465
|0.10
|1.3199
|1.3264
|0.0000
|-11.00
|2456.17
|1702
|2005.02.24 19:49
|sell
|468
|0.10
|1.3200
|1.3276
|0.0000
|1703
|2005.02.25 11:33
|modify
|468
|0.10
|1.3200
|1.3183
|1.3153
|1704
|2005.02.25 11:34
|modify
|468
|0.10
|1.3200
|1.3182
|1.3152
|1705
|2005.02.25 11:34
|modify
|468
|0.10
|1.3200
|1.3180
|1.3150
|1706
|2005.02.25 11:34
|modify
|468
|0.10
|1.3200
|1.3178
|1.3148
|1707
|2005.02.25 11:34
|modify
|468
|0.10
|1.3200
|1.3172
|1.3142
|1708
|2005.02.25 11:36
|s/l
|468
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3142
|28.15
|2484.32
|1709
|2005.02.25 11:36
|sell
|469
|0.10
|1.3170
|1.3246
|0.0000
|1710
|2005.02.25 14:36
|sell
|470
|0.20
|1.3186
|1.3247
|0.0000
|1711
|2005.02.25 14:45
|sell
|471
|0.40
|1.3201
|1.3247
|0.0000
|1712
|2005.02.25 15:50
|close
|471
|0.40
|1.3180
|1.3247
|0.0000
|84.00
|2568.32
|1713
|2005.02.25 15:51
|close
|470
|0.20
|1.3181
|1.3247
|0.0000
|10.00
|2578.32
|1714
|2005.02.25 15:51
|close
|469
|0.10
|1.3179
|1.3246
|0.0000
|-9.00
|2569.32
|1715
|2005.02.25 15:51
|buy
|472
|0.10
|1.3180
|1.3104
|0.0000
|1716
|2005.02.25 18:15
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3196
|1.3226
|1717
|2005.02.25 18:15
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3200
|1.3230
|1718
|2005.02.25 18:16
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3200
|1.3230
|1719
|2005.02.25 18:16
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3201
|1.3231
|1720
|2005.02.25 18:23
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3201
|1.3231
|1721
|2005.02.25 18:23
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3203
|1.3233
|1722
|2005.02.25 18:23
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3205
|1.3235
|1723
|2005.02.25 18:23
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3207
|1.3237
|1724
|2005.02.25 18:24
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3207
|1.3237
|1725
|2005.02.25 18:24
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3208
|1.3238
|1726
|2005.02.25 18:25
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3210
|1.3240
|1727
|2005.02.25 18:25
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3214
|1.3244
|1728
|2005.02.25 18:26
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3214
|1.3244
|1729
|2005.02.25 18:30
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3214
|1.3244
|1730
|2005.02.25 18:30
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3215
|1.3245
|1731
|2005.02.25 18:30
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3216
|1.3246
|1732
|2005.02.25 18:30
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3218
|1.3248
|1733
|2005.02.25 18:31
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3219
|1.3249
|1734
|2005.02.25 19:14
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3221
|1.3251
|1735
|2005.02.25 20:39
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3223
|1.3253
|1736
|2005.02.25 20:40
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3223
|1.3253
|1737
|2005.02.25 20:40
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3224
|1.3254
|1738
|2005.02.25 20:43
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3226
|1.3256
|1739
|2005.02.25 20:43
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3226
|1.3256
|1740
|2005.02.25 20:45
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3226
|1.3256
|1741
|2005.02.25 20:45
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3227
|1.3257
|1742
|2005.02.25 20:47
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3228
|1.3258
|1743
|2005.02.25 21:02
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3228
|1.3258
|1744
|2005.02.25 21:02
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3229
|1.3259
|1745
|2005.02.25 21:19
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3230
|1.3260
|1746
|2005.02.25 22:22
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3230
|1.3260
|1747
|2005.02.25 22:22
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3231
|1.3261
|1748
|2005.02.25 22:25
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3232
|1.3262
|1749
|2005.02.25 22:26
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3232
|1.3262
|1750
|2005.02.25 22:56
|modify
|472
|0.10
|1.3180
|1.3233
|1.3263
|1751
|2005.02.28 00:35
|s/l
|472
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3263
|52.63
|2621.95
|1752
|2005.02.28 00:35
|buy
|473
|0.10
|1.3233
|1.3157
|0.0000
|1753
|2005.02.28 01:47
|modify
|473
|0.10
|1.3233
|1.3248
|1.3278
|1754
|2005.02.28 01:47
|modify
|473
|0.10
|1.3233
|1.3249
|1.3279
|1755
|2005.02.28 01:48
|modify
|473
|0.10
|1.3233
|1.3252
|1.3282
|1756
|2005.02.28 02:06
|s/l
|473
|0.10
|1.3252
|1.3252
|1.3282
|19.00
|2640.95
|1757
|2005.02.28 02:06
|buy
|474
|0.10
|1.3254
|1.3178
|0.0000
|1758
|2005.02.28 16:01
|buy
|475
|0.20
|1.3239
|1.3178
|0.0000
|1759
|2005.02.28 16:32
|modify
|475
|0.20
|1.3239
|1.3254
|1.3284
|1760
|2005.02.28 16:59
|modify
|475
|0.20
|1.3239
|1.3256
|1.3286
|1761
|2005.02.28 16:59
|close
|475
|0.20
|1.3271
|1.3256
|1.3286
|64.00
|2704.95
|1762
|2005.02.28 16:59
|close
|474
|0.10
|1.3269
|1.3178
|0.0000
|15.00
|2719.95
|1763
|2005.02.28 16:59
|buy
|476
|0.10
|1.3274
|1.3198
|0.0000
|1764
|2005.02.28 17:05
|buy
|477
|0.20
|1.3258
|1.3197
|0.0000
|1765
|2005.02.28 20:38
|buy
|478
|0.40
|1.3241
|1.3195
|0.0000
|1766
|2005.02.28 22:36
|buy
|479
|0.80
|1.3226
|1.3195
|0.0000
|1767
|2005.03.01 03:33
|s/l
|476
|0.10
|1.3198
|1.3198
|0.0000
|-76.37
|2643.58
|1768
|2005.03.01 03:33
|s/l
|477
|0.20
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|-122.74
|2520.84
|1769
|2005.03.01 03:33
|s/l
|478
|0.40
|1.3195
|1.3195
|0.0000
|-185.48
|2335.36
|1770
|2005.03.01 03:33
|s/l
|479
|0.80
|1.3195
|1.3195
|0.0000
|-250.96
|2084.40
|1771
|2005.03.01 03:33
|sell
|480
|0.10
|1.3192
|1.3268
|0.0000
|1772
|2005.03.01 11:02
|sell
|481
|0.20
|1.3207
|1.3268
|0.0000
|1773
|2005.03.01 13:59
|sell
|482
|0.40
|1.3225
|1.3271
|0.0000
|1774
|2005.03.01 14:40
|close
|482
|0.40
|1.3203
|1.3271
|0.0000
|88.00
|2172.40
|1775
|2005.03.01 14:40
|close
|481
|0.20
|1.3204
|1.3268
|0.0000
|6.00
|2178.40
|1776
|2005.03.01 14:40
|close
|480
|0.10
|1.3203
|1.3268
|0.0000
|-11.00
|2167.40
|1777
|2005.03.01 14:41
|buy
|483
|0.10
|1.3204
|1.3128
|0.0000
|1778
|2005.03.01 14:51
|buy
|484
|0.20
|1.3188
|1.3127
|0.0000
|1779
|2005.03.01 18:46
|buy
|485
|0.40
|1.3173
|1.3127
|0.0000
|1780
|2005.03.02 02:00
|buy
|486
|0.80
|1.3158
|1.3127
|0.0000
|1781
|2005.03.02 05:07
|close
|486
|0.80
|1.3175
|1.3127
|0.0000
|136.00
|2303.40
|1782
|2005.03.02 05:08
|close
|485
|0.40
|1.3174
|1.3127
|0.0000
|2.52
|2305.92
|1783
|2005.03.02 05:09
|close
|484
|0.20
|1.3173
|1.3127
|0.0000
|-30.74
|2275.18
|1784
|2005.03.02 05:09
|close
|483
|0.10
|1.3170
|1.3128
|0.0000
|-34.37
|2240.81
|1785
|2005.03.02 05:10
|buy
|487
|0.10
|1.3173
|1.3097
|0.0000
|1786
|2005.03.02 06:27
|buy
|488
|0.20
|1.3156
|1.3095
|0.0000
|1787
|2005.03.02 09:53
|buy
|489
|0.40
|1.3140
|1.3094
|0.0000
|1788
|2005.03.02 10:04
|buy
|490
|0.80
|1.3125
|1.3094
|0.0000
|1789
|2005.03.02 12:10
|s/l
|487
|0.10
|1.3097
|1.3097
|0.0000
|-76.00
|2164.81
|1790
|2005.03.02 12:10
|close
|490
|0.80
|1.3096
|1.3094
|0.0000
|-232.00
|1932.81
|1791
|2005.03.02 12:10
|close
|489
|0.40
|1.3098
|1.3094
|0.0000
|-168.00
|1764.81
|1792
|2005.03.02 12:10
|close
|488
|0.20
|1.3101
|1.3095
|0.0000
|-110.00
|1654.81
|1793
|2005.03.02 12:11
|sell
|491
|0.10
|1.3097
|1.3173
|0.0000
|1794
|2005.03.02 12:33
|sell
|492
|0.20
|1.3113
|1.3174
|0.0000
|1795
|2005.03.02 16:06
|sell
|493
|0.40
|1.3128
|1.3174
|0.0000
|1796
|2005.03.03 19:22
|close
|493
|0.40
|1.3107
|1.3174
|0.0000
|85.80
|1740.61
|1797
|2005.03.03 19:22
|close
|492
|0.20
|1.3106
|1.3174
|0.0000
|14.90
|1755.51
|1798
|2005.03.03 19:22
|close
|491
|0.10
|1.3111
|1.3173
|0.0000
|-13.55
|1741.96
|1799
|2005.03.03 19:23
|sell
|494
|0.10
|1.3111
|1.3187
|0.0000
|1800
|2005.03.04 11:01
|sell
|495
|0.20
|1.3126
|1.3187
|0.0000
|1801
|2005.03.04 14:31
|sell
|496
|0.40
|1.3152
|1.3198
|0.0000
|1802
|2005.03.04 14:33
|close
|496
|0.40
|1.3126
|1.3198
|0.0000
|104.00
|1845.96
|1803
|2005.03.04 14:33
|close
|495
|0.20
|1.3124
|1.3187
|0.0000
|4.00
|1849.96
|1804
|2005.03.04 14:33
|close
|494
|0.10
|1.3125
|1.3187
|0.0000
|-13.85
|1836.11
|1805
|2005.03.04 14:33
|buy
|497
|0.10
|1.3124
|1.3048
|0.0000
|1806
|2005.03.04 14:59
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3139
|1.3169
|1807
|2005.03.04 15:01
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3144
|1.3174
|1808
|2005.03.04 15:01
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3148
|1.3178
|1809
|2005.03.04 15:01
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3150
|1.3180
|1810
|2005.03.04 15:01
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3156
|1.3186
|1811
|2005.03.04 15:02
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3157
|1.3187
|1812
|2005.03.04 15:02
|modify
|497
|0.10
|1.3124
|1.3162
|1.3192
|1813
|2005.03.04 15:03
|s/l
|497
|0.10
|1.3162
|1.3162
|1.3192
|38.00
|1874.11
|1814
|2005.03.04 15:03
|buy
|498
|0.10
|1.3164
|1.3088
|0.0000
|1815
|2005.03.04 15:25
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3210
|1816
|2005.03.04 15:26
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3210
|1817
|2005.03.04 15:26
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3181
|1.3211
|1818
|2005.03.04 15:26
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3181
|1.3211
|1819
|2005.03.04 15:27
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3182
|1.3212
|1820
|2005.03.04 15:27
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3183
|1.3213
|1821
|2005.03.04 15:27
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3183
|1.3213
|1822
|2005.03.04 15:30
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3183
|1.3213
|1823
|2005.03.04 15:30
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3184
|1.3214
|1824
|2005.03.04 15:31
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3185
|1.3215
|1825
|2005.03.04 15:31
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3186
|1.3216
|1826
|2005.03.04 15:31
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3187
|1.3217
|1827
|2005.03.04 15:31
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3188
|1.3218
|1828
|2005.03.04 15:31
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3188
|1.3218
|1829
|2005.03.04 15:32
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3191
|1.3221
|1830
|2005.03.04 15:32
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3192
|1.3222
|1831
|2005.03.04 15:32
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3192
|1.3222
|1832
|2005.03.04 15:33
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3192
|1.3222
|1833
|2005.03.04 15:33
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3193
|1.3223
|1834
|2005.03.04 15:36
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3193
|1.3223
|1835
|2005.03.04 15:36
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3194
|1.3224
|1836
|2005.03.04 15:37
|modify
|498
|0.10
|1.3164
|1.3196
|1.3226
|1837
|2005.03.04 15:44
|s/l
|498
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3226
|32.00
|1906.11
|1838
|2005.03.04 15:44
|buy
|499
|0.10
|1.3197
|1.3121
|0.0000
|1839
|2005.03.04 16:33
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3213
|1.3243
|1840
|2005.03.04 16:33
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3215
|1.3245
|1841
|2005.03.04 16:33
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3219
|1.3249
|1842
|2005.03.04 16:34
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3219
|1.3249
|1843
|2005.03.04 16:34
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3222
|1.3252
|1844
|2005.03.04 16:35
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3223
|1.3253
|1845
|2005.03.04 16:36
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3223
|1.3253
|1846
|2005.03.04 16:36
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3224
|1.3254
|1847
|2005.03.04 16:36
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3226
|1.3256
|1848
|2005.03.04 16:55
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3228
|1.3258
|1849
|2005.03.04 16:55
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3231
|1.3261
|1850
|2005.03.04 16:56
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3231
|1.3261
|1851
|2005.03.04 16:57
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3233
|1.3263
|1852
|2005.03.04 17:46
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3233
|1.3263
|1853
|2005.03.04 17:46
|modify
|499
|0.10
|1.3197
|1.3236
|1.3266
|1854
|2005.03.04 20:45
|s/l
|499
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3266
|39.00
|1945.11
|1855
|2005.03.04 20:45
|buy
|500
|0.10
|1.3237
|1.3161
|0.0000
|1856
|2005.03.07 09:24
|buy
|501
|0.20
|1.3220
|1.3159
|0.0000
|1857
|2005.03.07 11:30
|buy
|502
|0.40
|1.3205
|1.3159
|0.0000
|1858
|2005.03.08 02:53
|close
|502
|0.40
|1.3226
|1.3159
|0.0000
|82.52
|2027.63
|1859
|2005.03.08 02:53
|close
|501
|0.20
|1.3226
|1.3159
|0.0000
|11.26
|2038.89
|1860
|2005.03.08 02:53
|close
|500
|0.10
|1.3225
|1.3161
|0.0000
|-12.74
|2026.15
|1861
|2005.03.08 02:54
|buy
|503
|0.10
|1.3228
|1.3152
|0.0000
|1862
|2005.03.08 09:46
|modify
|503
|0.10
|1.3228
|1.3244
|1.3274
|1863
|2005.03.08 09:51
|modify
|503
|0.10
|1.3228
|1.3244
|1.3274
|1864
|2005.03.08 09:51
|modify
|503
|0.10
|1.3228
|1.3245
|1.3275
|1865
|2005.03.08 10:03
|s/l
|503
|0.10
|1.3245
|1.3245
|1.3275
|17.00
|2043.15
|1866
|2005.03.08 10:03
|buy
|504
|0.10
|1.3247
|1.3171
|0.0000
|1867
|2005.03.08 11:06
|buy
|505
|0.20
|1.3231
|1.3170
|0.0000
|1868
|2005.03.08 15:08
|modify
|505
|0.20
|1.3231
|1.3246
|1.3276
|1869
|2005.03.08 15:08
|modify
|505
|0.20
|1.3231
|1.3247
|1.3277
|1870
|2005.03.08 15:08
|modify
|505
|0.20
|1.3231
|1.3248
|1.3278
|1871
|2005.03.08 15:08
|close
|505
|0.20
|1.3263
|1.3248
|1.3278
|64.00
|2107.15
|1872
|2005.03.08 15:08
|close
|504
|0.10
|1.3264
|1.3171
|0.0000
|17.00
|2124.15
|1873
|2005.03.08 15:09
|buy
|506
|0.10
|1.3264
|1.3188
|0.0000
|1874
|2005.03.08 15:24
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3280
|1.3310
|1875
|2005.03.08 15:26
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3281
|1.3311
|1876
|2005.03.08 15:28
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3281
|1.3311
|1877
|2005.03.08 15:30
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3281
|1.3311
|1878
|2005.03.08 15:30
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3282
|1.3312
|1879
|2005.03.08 15:32
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3288
|1.3318
|1880
|2005.03.08 15:32
|modify
|506
|0.10
|1.3264
|1.3288
|1.3318
|1881
|2005.03.08 15:37
|s/l
|506
|0.10
|1.3288
|1.3288
|1.3318
|24.00
|2148.15
|1882
|2005.03.08 15:37
|buy
|507
|0.10
|1.3288
|1.3212
|0.0000
|1883
|2005.03.08 15:55
|modify
|507
|0.10
|1.3288
|1.3306
|1.3336
|1884
|2005.03.08 15:56
|modify
|507
|0.10
|1.3288
|1.3307
|1.3337
|1885
|2005.03.08 15:56
|modify
|507
|0.10
|1.3288
|1.3312
|1.3342
|1886
|2005.03.08 16:08
|s/l
|507
|0.10
|1.3312
|1.3312
|1.3342
|24.00
|2172.15
|1887
|2005.03.08 16:08
|buy
|508
|0.10
|1.3313
|1.3237
|0.0000
|1888
|2005.03.08 16:52
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3329
|1.3359
|1889
|2005.03.08 16:52
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3330
|1.3360
|1890
|2005.03.08 16:52
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3331
|1.3361
|1891
|2005.03.08 16:52
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3331
|1.3361
|1892
|2005.03.08 16:52
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3332
|1.3362
|1893
|2005.03.08 16:54
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3332
|1.3362
|1894
|2005.03.08 16:54
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3333
|1.3363
|1895
|2005.03.08 16:54
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3333
|1.3363
|1896
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3334
|1.3364
|1897
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3335
|1.3365
|1898
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3336
|1.3366
|1899
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3337
|1.3367
|1900
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3339
|1.3369
|1901
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3340
|1.3370
|1902
|2005.03.08 17:20
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3341
|1.3371
|1903
|2005.03.08 17:21
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3344
|1.3374
|1904
|2005.03.08 17:21
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3345
|1.3375
|1905
|2005.03.08 17:21
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3345
|1.3375
|1906
|2005.03.08 17:22
|modify
|508
|0.10
|1.3313
|1.3346
|1.3376
|1907
|2005.03.08 17:35
|s/l
|508
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3376
|33.00
|2205.15
|1908
|2005.03.08 17:35
|buy
|509
|0.10
|1.3348
|1.3272
|0.0000
|1909
|2005.03.08 18:03
|buy
|510
|0.20
|1.3331
|1.3270
|0.0000
|1910
|2005.03.09 09:17
|modify
|510
|0.20
|1.3331
|1.3346
|1.3376
|1911
|2005.03.09 09:17
|modify
|510
|0.20
|1.3331
|1.3347
|1.3377
|1912
|2005.03.09 09:18
|modify
|510
|0.20
|1.3331
|1.3350
|1.3380
|1913
|2005.03.09 09:18
|modify
|510
|0.20
|1.3331
|1.3353
|1.3383
|1914
|2005.03.09 09:18
|close
|510
|0.20
|1.3367
|1.3353
|1.3383
|71.26
|2276.41
|1915
|2005.03.09 09:18
|close
|509
|0.10
|1.3368
|1.3272
|0.0000
|19.63
|2296.04
|1916
|2005.03.09 09:18
|buy
|511
|0.10
|1.3370
|1.3294
|0.0000
|1917
|2005.03.09 13:40
|buy
|512
|0.20
|1.3355
|1.3294
|0.0000
|1918
|2005.03.09 15:05
|buy
|513
|0.40
|1.3340
|1.3294
|0.0000
|1919
|2005.03.09 16:04
|close
|513
|0.40
|1.3361
|1.3294
|0.0000
|84.00
|2380.04
|1920
|2005.03.09 16:04
|close
|512
|0.20
|1.3357
|1.3294
|0.0000
|4.00
|2384.04
|1921
|2005.03.09 16:04
|close
|511
|0.10
|1.3354
|1.3294
|0.0000
|-16.00
|2368.04
|1922
|2005.03.09 16:04
|sell
|514
|0.10
|1.3355
|1.3431
|0.0000
|1923
|2005.03.09 16:12
|sell
|515
|0.20
|1.3370
|1.3431
|0.0000
|1924
|2005.03.09 17:50
|sell
|516
|0.40
|1.3385
|1.3431
|0.0000
|1925
|2005.03.09 18:40
|sell
|517
|0.80
|1.3400
|1.3431
|0.0000
|1926
|2005.03.09 21:37
|close
|517
|0.80
|1.3383
|1.3431
|0.0000
|136.00
|2504.04
|1927
|2005.03.09 21:38
|close
|516
|0.40
|1.3385
|1.3431
|0.0000
|0.00
|2504.04
|1928
|2005.03.09 21:38
|close
|515
|0.20
|1.3387
|1.3431
|0.0000
|-34.00
|2470.04
|1929
|2005.03.09 21:38
|close
|514
|0.10
|1.3387
|1.3431
|0.0000
|-32.00
|2438.04
|1930
|2005.03.09 21:38
|sell
|518
|0.10
|1.3385
|1.3461
|0.0000
|1931
|2005.03.10 02:57
|sell
|519
|0.20
|1.3400
|1.3461
|0.0000
|1932
|2005.03.10 03:01
|sell
|520
|0.40
|1.3416
|1.3462
|0.0000
|1933
|2005.03.10 03:10
|sell
|521
|0.80
|1.3432
|1.3463
|0.0000
|1934
|2005.03.10 03:39
|close
|521
|0.80
|1.3408
|1.3463
|0.0000
|192.00
|2630.04
|1935
|2005.03.10 03:39
|close
|520
|0.40
|1.3415
|1.3462
|0.0000
|4.00
|2634.04
|1936
|2005.03.10 03:39
|close
|519
|0.20
|1.3414
|1.3461
|0.0000
|-28.00
|2606.04
|1937
|2005.03.10 03:39
|close
|518
|0.10
|1.3415
|1.3461
|0.0000
|-29.55
|2576.49
|1938
|2005.03.10 03:39
|buy
|522
|0.10
|1.3417
|1.3341
|0.0000
|1939
|2005.03.10 03:40
|buy
|523
|0.20
|1.3399
|1.3338
|0.0000
|1940
|2005.03.10 04:38
|modify
|523
|0.20
|1.3399
|1.3414
|1.3444
|1941
|2005.03.10 04:38
|modify
|523
|0.20
|1.3399
|1.3417
|1.3447
|1942
|2005.03.10 04:38
|modify
|523
|0.20
|1.3399
|1.3418
|1.3448
|1943
|2005.03.10 04:38
|close
|523
|0.20
|1.3432
|1.3418
|1.3448
|66.00
|2642.49
|1944
|2005.03.10 04:38
|close
|522
|0.10
|1.3429
|1.3341
|0.0000
|12.00
|2654.49
|1945
|2005.03.10 04:39
|buy
|524
|0.10
|1.3430
|1.3354
|0.0000
|1946
|2005.03.10 11:17
|buy
|525
|0.20
|1.3413
|1.3352
|0.0000
|1947
|2005.03.10 16:56
|buy
|526
|0.40
|1.3398
|1.3352
|0.0000
|1948
|2005.03.10 19:03
|close
|526
|0.40
|1.3422
|1.3352
|0.0000
|96.00
|2750.49
|1949
|2005.03.10 19:03
|close
|525
|0.20
|1.3422
|1.3352
|0.0000
|18.00
|2768.49
|1950
|2005.03.10 19:03
|close
|524
|0.10
|1.3420
|1.3354
|0.0000
|-10.00
|2758.49
|1951
|2005.03.10 19:03
|sell
|527
|0.10
|1.3419
|1.3495
|0.0000
|1952
|2005.03.10 19:12
|sell
|528
|0.20
|1.3434
|1.3495
|0.0000
|1953
|2005.03.11 10:13
|modify
|528
|0.20
|1.3434
|1.3419
|1.3389
|1954
|2005.03.11 10:13
|modify
|528
|0.20
|1.3434
|1.3418
|1.3388
|1955
|2005.03.11 10:13
|modify
|528
|0.20
|1.3434
|1.3417
|1.3387
|1956
|2005.03.11 10:46
|s/l
|528
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3387
|34.30
|2792.79
|1957
|2005.03.11 10:46
|close
|527
|0.10
|1.3417
|1.3495
|0.0000
|2.15
|2794.94
|1958
|2005.03.11 10:46
|sell
|529
|0.10
|1.3415
|1.3491
|0.0000
|1959
|2005.03.11 14:30
|sell
|530
|0.20
|1.3446
|1.3507
|0.0000
|1960
|2005.03.11 14:30
|modify
|530
|0.20
|1.3446
|1.3430
|1.3400
|1961
|2005.03.11 14:30
|s/l
|530
|0.20
|1.3430
|1.3430
|1.3400
|32.00
|2826.94
|1962
|2005.03.11 14:30
|close
|529
|0.10
|1.3435
|1.3491
|0.0000
|-20.00
|2806.94
|1963
|2005.03.11 14:30
|buy
|531
|0.10
|1.3427
|1.3351
|0.0000
|1964
|2005.03.11 14:30
|modify
|531
|0.10
|1.3427
|1.3445
|1.3475
|1965
|2005.03.11 14:31
|s/l
|531
|0.10
|1.3445
|1.3445
|1.3475
|18.00
|2824.94
|1966
|2005.03.11 14:31
|buy
|532
|0.10
|1.3425
|1.3349
|0.0000
|1967
|2005.03.11 14:34
|modify
|532
|0.10
|1.3425
|1.3445
|1.3475
|1968
|2005.03.11 14:34
|s/l
|532
|0.10
|1.3445
|1.3445
|1.3475
|20.00
|2844.94
|1969
|2005.03.11 14:34
|buy
|533
|0.10
|1.3443
|1.3367
|0.0000
|1970
|2005.03.11 14:35
|modify
|533
|0.10
|1.3443
|1.3459
|1.3489
|1971
|2005.03.11 14:35
|modify
|533
|0.10
|1.3443
|1.3461
|1.3491
|1972
|2005.03.11 14:35
|s/l
|533
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3491
|18.00
|2862.94
|1973
|2005.03.11 14:35
|buy
|534
|0.10
|1.3462
|1.3386
|0.0000
|1974
|2005.03.11 14:54
|buy
|535
|0.20
|1.3444
|1.3383
|0.0000
|1975
|2005.03.11 14:55
|buy
|536
|0.40
|1.3427
|1.3381
|0.0000
|1976
|2005.03.11 14:55
|close
|536
|0.40
|1.3455
|1.3381
|0.0000
|112.00
|2974.94
|1977
|2005.03.11 14:55
|close
|535
|0.20
|1.3454
|1.3383
|0.0000
|20.00
|2994.94
|1978
|2005.03.11 14:55
|close
|534
|0.10
|1.3456
|1.3386
|0.0000
|-6.00
|2988.94
|1979
|2005.03.11 14:55
|buy
|537
|0.10
|1.3459
|1.3383
|0.0000
|1980
|2005.03.11 14:55
|buy
|538
|0.20
|1.3443
|1.3382
|0.0000
|1981
|2005.03.11 14:55
|modify
|538
|0.20
|1.3443
|1.3462
|1.3492
|1982
|2005.03.11 14:55
|s/l
|538
|0.20
|1.3462
|1.3462
|1.3492
|38.00
|3026.94
|1983
|2005.03.11 14:55
|close
|537
|0.10
|1.3443
|1.3383
|0.0000
|-16.00
|3010.94
|1984
|2005.03.11 14:55
|buy
|539
|0.10
|1.3451
|1.3375
|0.0000
|1985
|2005.03.11 14:56
|buy
|540
|0.20
|1.3433
|1.3372
|0.0000
|1986
|2005.03.11 14:56
|buy
|541
|0.40
|1.3417
|1.3371
|0.0000
|1987
|2005.03.11 14:56
|close
|541
|0.40
|1.3442
|1.3371
|0.0000
|100.00
|3110.94
|1988
|2005.03.11 14:56
|close
|540
|0.20
|1.3443
|1.3372
|0.0000
|20.00
|3130.94
|1989
|2005.03.11 14:56
|close
|539
|0.10
|1.3445
|1.3375
|0.0000
|-6.00
|3124.94
|1990
|2005.03.11 14:56
|buy
|542
|0.10
|1.3444
|1.3368
|0.0000
|1991
|2005.03.11 14:56
|buy
|543
|0.20
|1.3423
|1.3362
|0.0000
|1992
|2005.03.11 14:58
|buy
|544
|0.40
|1.3408
|1.3362
|0.0000
|1993
|2005.03.11 14:59
|buy
|545
|0.80
|1.3391
|1.3360
|0.0000
|1994
|2005.03.11 14:59
|close
|545
|0.80
|1.3410
|1.3360
|0.0000
|152.01
|3276.95
|1995
|2005.03.11 15:00
|close
|544
|0.40
|1.3411
|1.3362
|0.0000
|12.00
|3288.95
|1996
|2005.03.11 15:00
|close
|543
|0.20
|1.3413
|1.3362
|0.0000
|-20.00
|3268.95
|1997
|2005.03.11 15:00
|close
|542
|0.10
|1.3412
|1.3368
|0.0000
|-32.00
|3236.95
|1998
|2005.03.11 15:00
|sell
|546
|0.10
|1.3413
|1.3489
|0.0000
|1999
|2005.03.11 15:15
|sell
|547
|0.20
|1.3428
|1.3489
|0.0000
|2000
|2005.03.11 15:23
|sell
|548
|0.40
|1.3445
|1.3491
|0.0000
|2001
|2005.03.11 15:30
|close
|548
|0.40
|1.3424
|1.3491
|0.0000
|84.00
|3320.95
|2002
|2005.03.11 15:30
|close
|547
|0.20
|1.3423
|1.3489
|0.0000
|10.00
|3330.95
|2003
|2005.03.11 15:30
|close
|546
|0.10
|1.3425
|1.3489
|0.0000
|-12.00
|3318.95
|2004
|2005.03.11 15:30
|buy
|549
|0.10
|1.3424
|1.3348
|0.0000
|2005
|2005.03.11 16:12
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3440
|1.3470
|2006
|2005.03.11 16:13
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3441
|1.3471
|2007
|2005.03.11 16:13
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3442
|1.3472
|2008
|2005.03.11 16:13
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3443
|1.3473
|2009
|2005.03.11 16:13
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3444
|1.3474
|2010
|2005.03.11 16:14
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3445
|1.3475
|2011
|2005.03.11 16:14
|modify
|549
|0.10
|1.3424
|1.3446
|1.3476
|2012
|2005.03.11 16:18
|s/l
|549
|0.10
|1.3446
|1.3446
|1.3476
|22.00
|3340.95
|2013
|2005.03.11 16:18
|buy
|550
|0.10
|1.3446
|1.3370
|0.0000
|2014
|2005.03.11 17:12
|modify
|550
|0.10
|1.3446
|1.3462
|1.3492
|2015
|2005.03.11 17:12
|modify
|550
|0.10
|1.3446
|1.3463
|1.3493
|2016
|2005.03.11 17:19
|s/l
|550
|0.10
|1.3463
|1.3463
|1.3493
|17.00
|3357.95
|2017
|2005.03.11 17:19
|buy
|551
|0.10
|1.3464
|1.3388
|0.0000
|2018
|2005.03.11 21:35
|buy
|552
|0.20
|1.3449
|1.3388
|0.0000
|2019
|2005.03.14 07:13
|buy
|553
|0.40
|1.3434
|1.3388
|0.0000
|2020
|2005.03.14 08:37
|buy
|554
|0.80
|1.3418
|1.3387
|0.0000
|2021
|2005.03.14 13:34
|s/l
|551
|0.10
|1.3388
|1.3388
|0.0000
|-76.37
|3281.58
|2022
|2005.03.14 13:34
|s/l
|552
|0.20
|1.3388
|1.3388
|0.0000
|-122.74
|3158.84
|2023
|2005.03.14 13:34
|s/l
|553
|0.40
|1.3388
|1.3388
|0.0000
|-184.00
|2974.84
|2024
|2005.03.14 13:34
|close
|554
|0.80
|1.3388
|1.3387
|0.0000
|-240.00
|2734.84
|2025
|2005.03.14 13:34
|sell
|555
|0.10
|1.3392
|1.3468
|0.0000
|2026
|2005.03.14 17:19
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3377
|1.3347
|2027
|2005.03.14 17:20
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3375
|1.3345
|2028
|2005.03.14 17:34
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3372
|1.3342
|2029
|2005.03.14 17:34
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3371
|1.3341
|2030
|2005.03.14 17:34
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3369
|1.3339
|2031
|2005.03.14 17:41
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3366
|1.3336
|2032
|2005.03.14 17:41
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3364
|1.3334
|2033
|2005.03.14 17:41
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3359
|1.3329
|2034
|2005.03.14 17:41
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3359
|1.3329
|2035
|2005.03.14 17:42
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3357
|1.3327
|2036
|2005.03.14 17:50
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3357
|1.3327
|2037
|2005.03.14 17:51
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3356
|1.3326
|2038
|2005.03.14 17:51
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3356
|1.3326
|2039
|2005.03.14 17:54
|modify
|555
|0.10
|1.3392
|1.3355
|1.3325
|2040
|2005.03.14 18:03
|s/l
|555
|0.10
|1.3355
|1.3355
|1.3325
|37.00
|2771.84
|2041
|2005.03.14 18:03
|sell
|556
|0.10
|1.3353
|1.3429
|0.0000
|2042
|2005.03.14 21:03
|sell
|557
|0.20
|1.3369
|1.3430
|0.0000
|2043
|2005.03.15 11:43
|sell
|558
|0.40
|1.3387
|1.3433
|0.0000
|2044
|2005.03.15 14:32
|sell
|559
|0.80
|1.3403
|1.3434
|0.0000
|2045
|2005.03.15 15:00
|modify
|559
|0.80
|1.3403
|1.3378
|1.3348
|2046
|2005.03.15 15:00
|close
|559
|0.80
|1.3375
|1.3378
|1.3348
|224.00
|2995.84
|2047
|2005.03.15 15:00
|close
|558
|0.40
|1.3370
|1.3433
|0.0000
|68.00
|3063.84
|2048
|2005.03.15 15:00
|close
|557
|0.20
|1.3365
|1.3430
|0.0000
|8.30
|3072.14
|2049
|2005.03.15 15:00
|close
|556
|0.10
|1.3375
|1.3429
|0.0000
|-21.85
|3050.29
|2050
|2005.03.15 15:00
|sell
|560
|0.10
|1.3363
|1.3439
|0.0000
|2051
|2005.03.15 15:00
|sell
|561
|0.20
|1.3398
|1.3459
|0.0000
|2052
|2005.03.15 15:00
|modify
|561
|0.20
|1.3398
|1.3378
|1.3348
|2053
|2005.03.15 15:00
|s/l
|561
|0.20
|1.3378
|1.3378
|1.3348
|40.00
|3090.29
|2054
|2005.03.15 15:00
|close
|560
|0.10
|1.3396
|1.3439
|0.0000
|-33.00
|3057.29
|2055
|2005.03.15 15:00
|buy
|562
|0.10
|1.3406
|1.3330
|0.0000
|2056
|2005.03.15 15:00
|buy
|563
|0.20
|1.3371
|1.3310
|0.0000
|2057
|2005.03.15 15:00
|modify
|563
|0.20
|1.3371
|1.3391
|1.3421
|2058
|2005.03.15 15:00
|s/l
|563
|0.20
|1.3391
|1.3391
|1.3421
|40.00
|3097.29
|2059
|2005.03.15 15:00
|close
|562
|0.10
|1.3384
|1.3330
|0.0000
|-22.00
|3075.29
|2060
|2005.03.15 15:00
|buy
|564
|0.10
|1.3405
|1.3329
|0.0000
|2061
|2005.03.15 15:00
|buy
|565
|0.20
|1.3390
|1.3329
|0.0000
|2062
|2005.03.15 15:00
|buy
|566
|0.40
|1.3369
|1.3323
|0.0000
|2063
|2005.03.15 15:01
|modify
|566
|0.40
|1.3369
|1.3396
|1.3426
|2064
|2005.03.15 15:01
|s/l
|566
|0.40
|1.3396
|1.3396
|1.3426
|108.00
|3183.29
|2065
|2005.03.15 15:01
|close
|565
|0.20
|1.3361
|1.3329
|0.0000
|-58.00
|3125.29
|2066
|2005.03.15 15:01
|close
|564
|0.10
|1.3367
|1.3329
|0.0000
|-38.00
|3087.29
|2067
|2005.03.15 15:01
|sell
|567
|0.10
|1.3366
|1.3442
|0.0000
|2068
|2005.03.15 15:01
|sell
|568
|0.20
|1.3407
|1.3468
|0.0000
|2069
|2005.03.15 15:01
|modify
|568
|0.20
|1.3407
|1.3378
|1.3348
|2070
|2005.03.15 15:01
|close
|568
|0.20
|1.3363
|1.3378
|1.3348
|88.00
|3175.29
|2071
|2005.03.15 15:01
|close
|567
|0.10
|1.3373
|1.3442
|0.0000
|-7.00
|3168.29
|2072
|2005.03.15 15:01
|buy
|569
|0.10
|1.3375
|1.3299
|0.0000
|2073
|2005.03.15 15:01
|buy
|570
|0.20
|1.3311
|1.3250
|0.0000
|2074
|2005.03.15 15:01
|modify
|570
|0.20
|1.3311
|1.3396
|1.3426
|2075
|2005.03.15 15:01
|s/l
|570
|0.20
|1.3396
|1.3396
|1.3426
|170.00
|3338.29
|2076
|2005.03.15 15:01
|close
|569
|0.10
|1.3309
|1.3299
|0.0000
|-66.00
|3272.29
|2077
|2005.03.15 15:01
|buy
|571
|0.10
|1.3380
|1.3304
|0.0000
|2078
|2005.03.15 15:03
|buy
|572
|0.20
|1.3361
|1.3300
|0.0000
|2079
|2005.03.15 15:11
|buy
|573
|0.40
|1.3342
|1.3296
|0.0000
|2080
|2005.03.15 15:35
|buy
|574
|0.80
|1.3327
|1.3296
|0.0000
|2081
|2005.03.15 17:02
|s/l
|571
|0.10
|1.3304
|1.3304
|0.0000
|-76.00
|3196.29
|2082
|2005.03.15 17:02
|close
|574
|0.80
|1.3304
|1.3296
|0.0000
|-184.00
|3012.29
|2083
|2005.03.15 17:02
|close
|573
|0.40
|1.3304
|1.3296
|0.0000
|-152.00
|2860.29
|2084
|2005.03.15 17:02
|close
|572
|0.20
|1.3305
|1.3300
|0.0000
|-112.00
|2748.29
|2085
|2005.03.15 17:02
|sell
|575
|0.10
|1.3306
|1.3382
|0.0000
|2086
|2005.03.16 08:05
|sell
|576
|0.20
|1.3321
|1.3382
|0.0000
|2087
|2005.03.16 08:30
|sell
|577
|0.40
|1.3338
|1.3384
|0.0000
|2088
|2005.03.16 08:42
|sell
|578
|0.80
|1.3353
|1.3384
|0.0000
|2089
|2005.03.16 12:56
|s/l
|575
|0.10
|1.3382
|1.3382
|0.0000
|-75.85
|2672.44
|2090
|2005.03.16 12:56
|s/l
|576
|0.20
|1.3382
|1.3382
|0.0000
|-122.00
|2550.44
|2091
|2005.03.16 12:56
|close
|578
|0.80
|1.3382
|1.3384
|0.0000
|-232.00
|2318.44
|2092
|2005.03.16 12:56
|close
|577
|0.40
|1.3382
|1.3384
|0.0000
|-176.00
|2142.44
|2093
|2005.03.16 12:56
|buy
|579
|0.10
|1.3381
|1.3305
|0.0000
|2094
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3397
|1.3427
|2095
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3398
|1.3428
|2096
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3399
|1.3429
|2097
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3400
|1.3430
|2098
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3401
|1.3431
|2099
|2005.03.16 14:41
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3402
|1.3432
|2100
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3403
|1.3433
|2101
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3404
|1.3434
|2102
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3405
|1.3435
|2103
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3406
|1.3436
|2104
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3406
|1.3436
|2105
|2005.03.16 14:42
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3407
|1.3437
|2106
|2005.03.16 14:48
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3408
|1.3438
|2107
|2005.03.16 14:48
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3410
|1.3440
|2108
|2005.03.16 14:48
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3412
|1.3442
|2109
|2005.03.16 14:52
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3414
|1.3444
|2110
|2005.03.16 14:52
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3416
|1.3446
|2111
|2005.03.16 14:52
|modify
|579
|0.10
|1.3381
|1.3418
|1.3448
|2112
|2005.03.16 15:04
|s/l
|579
|0.10
|1.3418
|1.3418
|1.3448
|37.00
|2179.44
|2113
|2005.03.16 15:04
|buy
|580
|0.10
|1.3419
|1.3343
|0.0000
|2114
|2005.03.16 15:07
|buy
|581
|0.20
|1.3404
|1.3343
|0.0000
|2115
|2005.03.16 16:42
|modify
|581
|0.20
|1.3404
|1.3421
|1.3451
|2116
|2005.03.16 16:42
|modify
|581
|0.20
|1.3404
|1.3421
|1.3451
|2117
|2005.03.16 16:43
|modify
|581
|0.20
|1.3404
|1.3421
|1.3451
|2118
|2005.03.16 16:43
|close
|581
|0.20
|1.3436
|1.3421
|1.3451
|64.00
|2243.44
|2119
|2005.03.16 16:43
|close
|580
|0.10
|1.3437
|1.3343
|0.0000
|18.00
|2261.44
|2120
|2005.03.16 16:44
|buy
|582
|0.10
|1.3438
|1.3362
|0.0000
|2121
|2005.03.16 17:12
|buy
|583
|0.20
|1.3422
|1.3361
|0.0000
|2122
|2005.03.16 18:34
|buy
|584
|0.40
|1.3407
|1.3361
|0.0000
|2123
|2005.03.17 06:12
|buy
|585
|0.80
|1.3391
|1.3360
|0.0000
|2124
|2005.03.17 07:27
|close
|585
|0.80
|1.3410
|1.3360
|0.0000
|152.00
|2413.44
|2125
|2005.03.17 07:27
|close
|584
|0.40
|1.3409
|1.3361
|0.0000
|3.56
|2417.00
|2126
|2005.03.17 07:28
|close
|583
|0.20
|1.3410
|1.3361
|0.0000
|-26.22
|2390.78
|2127
|2005.03.17 07:28
|close
|582
|0.10
|1.3410
|1.3362
|0.0000
|-29.11
|2361.67
|2128
|2005.03.17 07:28
|sell
|586
|0.10
|1.3411
|1.3487
|0.0000
|2129
|2005.03.17 11:29
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3396
|1.3366
|2130
|2005.03.17 11:29
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3395
|1.3365
|2131
|2005.03.17 11:29
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3394
|1.3364
|2132
|2005.03.17 11:29
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3392
|1.3362
|2133
|2005.03.17 11:29
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3391
|1.3361
|2134
|2005.03.17 11:30
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3390
|1.3360
|2135
|2005.03.17 11:30
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3389
|1.3359
|2136
|2005.03.17 11:50
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3388
|1.3358
|2137
|2005.03.17 11:51
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3388
|1.3358
|2138
|2005.03.17 11:52
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3387
|1.3357
|2139
|2005.03.17 11:53
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3384
|1.3354
|2140
|2005.03.17 11:53
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3384
|1.3354
|2141
|2005.03.17 11:57
|modify
|586
|0.10
|1.3411
|1.3383
|1.3353
|2142
|2005.03.17 12:41
|s/l
|586
|0.10
|1.3383
|1.3383
|1.3353
|28.00
|2389.67
|2143
|2005.03.17 12:41
|sell
|587
|0.10
|1.3384
|1.3460
|0.0000
|2144
|2005.03.17 14:34
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3367
|1.3337
|2145
|2005.03.17 14:35
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3366
|1.3336
|2146
|2005.03.17 14:35
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3362
|1.3332
|2147
|2005.03.17 14:36
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3361
|1.3331
|2148
|2005.03.17 14:36
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3360
|1.3330
|2149
|2005.03.17 14:36
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3359
|1.3329
|2150
|2005.03.17 14:45
|modify
|587
|0.10
|1.3384
|1.3358
|1.3328
|2151
|2005.03.17 15:15
|s/l
|587
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3328
|26.00
|2415.67
|2152
|2005.03.17 15:15
|sell
|588
|0.10
|1.3356
|1.3432
|0.0000
|2153
|2005.03.17 16:08
|sell
|589
|0.20
|1.3374
|1.3435
|0.0000
|2154
|2005.03.17 18:07
|sell
|590
|0.40
|1.3390
|1.3436
|0.0000
|2155
|2005.03.17 18:38
|close
|590
|0.40
|1.3369
|1.3436
|0.0000
|84.00
|2499.67
|2156
|2005.03.17 18:38
|close
|589
|0.20
|1.3369
|1.3435
|0.0000
|10.00
|2509.67
|2157
|2005.03.17 18:38
|close
|588
|0.10
|1.3371
|1.3432
|0.0000
|-15.00
|2494.67
|2158
|2005.03.17 18:39
|sell
|591
|0.10
|1.3370
|1.3446
|0.0000
|2159
|2005.03.18 01:56
|sell
|592
|0.20
|1.3385
|1.3446
|0.0000
|2160
|2005.03.18 08:25
|modify
|592
|0.20
|1.3385
|1.3369
|1.3339
|2161
|2005.03.18 08:26
|modify
|592
|0.20
|1.3385
|1.3368
|1.3338
|2162
|2005.03.18 08:26
|modify
|592
|0.20
|1.3385
|1.3368
|1.3338
|2163
|2005.03.18 08:26
|close
|592
|0.20
|1.3353
|1.3368
|1.3338
|64.00
|2558.67
|2164
|2005.03.18 08:26
|close
|591
|0.10
|1.3352
|1.3446
|0.0000
|18.15
|2576.82
|2165
|2005.03.18 08:27
|sell
|593
|0.10
|1.3351
|1.3427
|0.0000
|2166
|2005.03.18 09:53
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3305
|2167
|2005.03.18 09:53
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3334
|1.3304
|2168
|2005.03.18 09:54
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3333
|1.3303
|2169
|2005.03.18 09:54
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3331
|1.3301
|2170
|2005.03.18 09:54
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3329
|1.3299
|2171
|2005.03.18 09:54
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3328
|1.3298
|2172
|2005.03.18 09:54
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3327
|1.3297
|2173
|2005.03.18 09:55
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3326
|1.3296
|2174
|2005.03.18 09:55
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3325
|1.3295
|2175
|2005.03.18 09:55
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3325
|1.3295
|2176
|2005.03.18 09:56
|modify
|593
|0.10
|1.3351
|1.3323
|1.3293
|2177
|2005.03.18 10:05
|s/l
|593
|0.10
|1.3323
|1.3323
|1.3293
|28.00
|2604.82
|2178
|2005.03.18 10:05
|sell
|594
|0.10
|1.3322
|1.3398
|0.0000
|2179
|2005.03.18 13:59
|modify
|594
|0.10
|1.3322
|1.3304
|1.3274
|2180
|2005.03.18 13:59
|s/l
|594
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.3274
|18.00
|2622.82
|2181
|2005.03.18 13:59
|sell
|595
|0.10
|1.3305
|1.3381
|0.0000
|2182
|2005.03.18 14:04
|modify
|595
|0.10
|1.3305
|1.3290
|1.3260
|2183
|2005.03.18 14:04
|modify
|595
|0.10
|1.3305
|1.3289
|1.3259
|2184
|2005.03.18 14:09
|s/l
|595
|0.10
|1.3289
|1.3289
|1.3259
|16.00
|2638.82
|2185
|2005.03.18 14:09
|sell
|596
|0.10
|1.3288
|1.3364
|0.0000
|2186
|2005.03.18 17:37
|sell
|597
|0.20
|1.3304
|1.3365
|0.0000
|2187
|2005.03.18 18:08
|sell
|598
|0.40
|1.3319
|1.3365
|0.0000
|2188
|2005.03.21 02:14
|close
|598
|0.40
|1.3298
|1.3365
|0.0000
|84.60
|2723.42
|2189
|2005.03.21 02:14
|close
|597
|0.20
|1.3296
|1.3365
|0.0000
|16.30
|2739.72
|2190
|2005.03.21 02:14
|close
|596
|0.10
|1.3297
|1.3364
|0.0000
|-8.85
|2730.87
|2191
|2005.03.21 02:15
|sell
|599
|0.10
|1.3294
|1.3370
|0.0000
|2192
|2005.03.21 03:11
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3277
|1.3247
|2193
|2005.03.21 03:11
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3275
|1.3245
|2194
|2005.03.21 03:11
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3273
|1.3243
|2195
|2005.03.21 03:11
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3272
|1.3242
|2196
|2005.03.21 03:12
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3271
|1.3241
|2197
|2005.03.21 03:12
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3271
|1.3241
|2198
|2005.03.21 03:12
|modify
|599
|0.10
|1.3294
|1.3269
|1.3239
|2199
|2005.03.21 03:24
|s/l
|599
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3239
|25.00
|2755.87
|2200
|2005.03.21 03:24
|sell
|600
|0.10
|1.3267
|1.3343
|0.0000
|2201
|2005.03.21 08:48
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3251
|1.3221
|2202
|2005.03.21 08:49
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3251
|1.3221
|2203
|2005.03.21 08:49
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3250
|1.3220
|2204
|2005.03.21 08:49
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3249
|1.3219
|2205
|2005.03.21 08:49
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3248
|1.3218
|2206
|2005.03.21 08:49
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3248
|1.3218
|2207
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3247
|1.3217
|2208
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3245
|1.3215
|2209
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3244
|1.3214
|2210
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3243
|1.3213
|2211
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3242
|1.3212
|2212
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3241
|1.3211
|2213
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3240
|1.3210
|2214
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3238
|1.3208
|2215
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3237
|1.3207
|2216
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3236
|1.3206
|2217
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3235
|1.3205
|2218
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3234
|1.3204
|2219
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3234
|1.3204
|2220
|2005.03.21 08:50
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3233
|1.3203
|2221
|2005.03.21 08:55
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3232
|1.3202
|2222
|2005.03.21 08:57
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3229
|1.3199
|2223
|2005.03.21 08:57
|modify
|600
|0.10
|1.3267
|1.3228
|1.3198
|2224
|2005.03.21 09:03
|s/l
|600
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3198
|39.00
|2794.87
|2225
|2005.03.21 09:03
|sell
|601
|0.10
|1.3226
|1.3302
|0.0000
|2226
|2005.03.21 12:57
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3211
|1.3181
|2227
|2005.03.21 12:58
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3210
|1.3180
|2228
|2005.03.21 12:58
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3209
|1.3179
|2229
|2005.03.21 12:58
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3207
|1.3177
|2230
|2005.03.21 12:59
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3206
|1.3176
|2231
|2005.03.21 13:02
|modify
|601
|0.10
|1.3226
|1.3204
|1.3174
|2232
|2005.03.21 13:59
|s/l
|601
|0.10
|1.3204
|1.3204
|1.3174
|22.00
|2816.87
|2233
|2005.03.21 13:59
|sell
|602
|0.10
|1.3202
|1.3278
|0.0000
|2234
|2005.03.21 17:34
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3187
|1.3157
|2235
|2005.03.21 17:34
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3185
|1.3155
|2236
|2005.03.21 17:34
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3183
|1.3153
|2237
|2005.03.21 17:35
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3181
|1.3151
|2238
|2005.03.21 17:35
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3181
|1.3151
|2239
|2005.03.21 17:36
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3180
|1.3150
|2240
|2005.03.21 17:36
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3178
|1.3148
|2241
|2005.03.21 17:36
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3177
|1.3147
|2242
|2005.03.21 17:38
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3176
|1.3146
|2243
|2005.03.21 17:38
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3176
|1.3146
|2244
|2005.03.21 17:39
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3175
|1.3145
|2245
|2005.03.21 17:40
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3174
|1.3144
|2246
|2005.03.21 17:40
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3174
|1.3144
|2247
|2005.03.21 17:41
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3172
|1.3142
|2248
|2005.03.21 17:45
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3170
|1.3140
|2249
|2005.03.21 17:45
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3169
|1.3139
|2250
|2005.03.21 17:45
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3168
|1.3138
|2251
|2005.03.21 18:04
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3166
|1.3136
|2252
|2005.03.21 18:06
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3166
|1.3136
|2253
|2005.03.21 18:08
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3165
|1.3135
|2254
|2005.03.21 18:08
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3164
|1.3134
|2255
|2005.03.21 18:10
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3164
|1.3134
|2256
|2005.03.21 18:11
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3163
|1.3133
|2257
|2005.03.21 18:11
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3162
|1.3132
|2258
|2005.03.21 18:11
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3161
|1.3131
|2259
|2005.03.21 18:11
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3160
|1.3130
|2260
|2005.03.21 18:11
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3160
|1.3130
|2261
|2005.03.21 18:12
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3159
|1.3129
|2262
|2005.03.21 18:12
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3158
|1.3128
|2263
|2005.03.21 18:12
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3157
|1.3127
|2264
|2005.03.21 18:12
|modify
|602
|0.10
|1.3202
|1.3156
|1.3126
|2265
|2005.03.21 18:31
|s/l
|602
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3126
|46.00
|2862.87
|2266
|2005.03.21 18:31
|sell
|603
|0.10
|1.3155
|1.3231
|0.0000
|2267
|2005.03.21 20:07
|sell
|604
|0.20
|1.3170
|1.3231
|0.0000
|2268
|2005.03.22 09:15
|sell
|605
|0.40
|1.3185
|1.3231
|0.0000
|2269
|2005.03.22 15:44
|sell
|606
|0.80
|1.3200
|1.3231
|0.0000
|2270
|2005.03.22 20:19
|close
|606
|0.80
|1.3179
|1.3231
|0.0000
|168.00
|3030.87
|2271
|2005.03.22 20:19
|close
|605
|0.40
|1.3171
|1.3231
|0.0000
|56.00
|3086.87
|2272
|2005.03.22 20:19
|close
|604
|0.20
|1.3169
|1.3231
|0.0000
|2.30
|3089.17
|2273
|2005.03.22 20:19
|close
|603
|0.10
|1.3167
|1.3231
|0.0000
|-11.85
|3077.32
|2274
|2005.03.22 20:19
|sell
|607
|0.10
|1.3167
|1.3243
|0.0000
|2275
|2005.03.22 20:19
|sell
|608
|0.20
|1.3185
|1.3246
|0.0000
|2276
|2005.03.22 20:19
|modify
|608
|0.20
|1.3185
|1.3166
|1.3136
|2277
|2005.03.22 20:20
|s/l
|608
|0.20
|1.3166
|1.3166
|1.3136
|38.00
|3115.32
|2278
|2005.03.22 20:20
|close
|607
|0.10
|1.3166
|1.3243
|0.0000
|1.00
|3116.32
|2279
|2005.03.22 20:20
|sell
|609
|0.10
|1.3165
|1.3241
|0.0000
|2280
|2005.03.22 20:25
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3149
|1.3119
|2281
|2005.03.22 20:26
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3148
|1.3118
|2282
|2005.03.22 20:26
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3147
|1.3117
|2283
|2005.03.22 20:26
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3147
|1.3117
|2284
|2005.03.22 20:26
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3145
|1.3115
|2285
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3145
|1.3115
|2286
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3144
|1.3114
|2287
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3143
|1.3113
|2288
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3141
|1.3111
|2289
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3139
|1.3109
|2290
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3137
|1.3107
|2291
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3135
|1.3105
|2292
|2005.03.22 20:27
|modify
|609
|0.10
|1.3165
|1.3135
|1.3105
|2293
|2005.03.22 20:29
|s/l
|609
|0.10
|1.3135
|1.3135
|1.3105
|30.00
|3146.32
|2294
|2005.03.22 20:29
|sell
|610
|0.10
|1.3135
|1.3211
|0.0000
|2295
|2005.03.22 20:50
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3119
|1.3089
|2296
|2005.03.22 20:50
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3117
|1.3087
|2297
|2005.03.22 20:50
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3117
|1.3087
|2298
|2005.03.22 20:51
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3116
|1.3086
|2299
|2005.03.22 20:51
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3115
|1.3085
|2300
|2005.03.22 20:51
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3114
|1.3084
|2301
|2005.03.22 20:51
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3113
|1.3083
|2302
|2005.03.22 20:51
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3112
|1.3082
|2303
|2005.03.22 20:53
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3111
|1.3081
|2304
|2005.03.22 20:53
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3111
|1.3081
|2305
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3110
|1.3080
|2306
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3109
|1.3079
|2307
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3108
|1.3078
|2308
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3106
|1.3076
|2309
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3105
|1.3075
|2310
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3104
|1.3074
|2311
|2005.03.22 20:55
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3104
|1.3074
|2312
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3101
|1.3071
|2313
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3098
|1.3068
|2314
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3097
|1.3067
|2315
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3096
|1.3066
|2316
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3092
|1.3062
|2317
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3090
|1.3060
|2318
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3087
|1.3057
|2319
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3086
|1.3056
|2320
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3085
|1.3055
|2321
|2005.03.22 20:56
|modify
|610
|0.10
|1.3135
|1.3084
|1.3054
|2322
|2005.03.22 20:57
|s/l
|610
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3054
|51.00
|3197.32
|2323
|2005.03.22 20:57
|sell
|611
|0.10
|1.3082
|1.3158
|0.0000
|2324
|2005.03.23 10:13
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3067
|1.3037
|2325
|2005.03.23 10:13
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3066
|1.3036
|2326
|2005.03.23 10:13
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3065
|1.3035
|2327
|2005.03.23 10:13
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3064
|1.3034
|2328
|2005.03.23 10:13
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3064
|1.3034
|2329
|2005.03.23 10:14
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3063
|1.3033
|2330
|2005.03.23 10:14
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3061
|1.3031
|2331
|2005.03.23 10:14
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3060
|1.3030
|2332
|2005.03.23 10:15
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3059
|1.3029
|2333
|2005.03.23 10:15
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3058
|1.3028
|2334
|2005.03.23 10:15
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3057
|1.3027
|2335
|2005.03.23 10:15
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3056
|1.3026
|2336
|2005.03.23 10:16
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3055
|1.3025
|2337
|2005.03.23 10:16
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3054
|1.3024
|2338
|2005.03.23 10:17
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3053
|1.3023
|2339
|2005.03.23 10:17
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3053
|1.3023
|2340
|2005.03.23 10:18
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3052
|1.3022
|2341
|2005.03.23 10:18
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3049
|1.3019
|2342
|2005.03.23 10:18
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3048
|1.3018
|2343
|2005.03.23 10:18
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3047
|1.3017
|2344
|2005.03.23 10:19
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3045
|1.3015
|2345
|2005.03.23 10:19
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3045
|1.3015
|2346
|2005.03.23 10:22
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3045
|1.3015
|2347
|2005.03.23 10:22
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3044
|1.3014
|2348
|2005.03.23 10:24
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3044
|1.3014
|2349
|2005.03.23 10:24
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3043
|1.3013
|2350
|2005.03.23 10:24
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3042
|1.3012
|2351
|2005.03.23 10:56
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3038
|1.3008
|2352
|2005.03.23 10:57
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3037
|1.3007
|2353
|2005.03.23 10:58
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3037
|1.3007
|2354
|2005.03.23 10:58
|modify
|611
|0.10
|1.3082
|1.3035
|1.3005
|2355
|2005.03.23 11:17
|s/l
|611
|0.10
|1.3035
|1.3035
|1.3005
|47.15
|3244.47
|2356
|2005.03.23 11:17
|sell
|612
|0.10
|1.3034
|1.3110
|0.0000
|2357
|2005.03.23 11:26
|sell
|613
|0.20
|1.3049
|1.3110
|0.0000
|2358
|2005.03.23 14:30
|modify
|613
|0.20
|1.3049
|1.3032
|1.3002
|2359
|2005.03.23 14:30
|modify
|613
|0.20
|1.3049
|1.3023
|1.2993
|2360
|2005.03.23 14:30
|modify
|613
|0.20
|1.3049
|1.3021
|1.2991
|2361
|2005.03.23 14:30
|modify
|613
|0.20
|1.3049
|1.3019
|1.2989
|2362
|2005.03.23 14:30
|close
|613
|0.20
|1.3010
|1.3019
|1.2989
|78.00
|3322.47
|2363
|2005.03.23 14:30
|close
|612
|0.10
|1.3007
|1.3110
|0.0000
|27.00
|3349.47
|2364
|2005.03.23 14:31
|sell
|614
|0.10
|1.3001
|1.3077
|0.0000
|2365
|2005.03.23 14:55
|sell
|615
|0.20
|1.3017
|1.3078
|0.0000
|2366
|2005.03.23 15:04
|sell
|616
|0.40
|1.3033
|1.3079
|0.0000
|2367
|2005.03.23 16:54
|close
|616
|0.40
|1.3012
|1.3079
|0.0000
|84.00
|3433.47
|2368
|2005.03.23 16:54
|close
|615
|0.20
|1.3012
|1.3078
|0.0000
|10.00
|3443.47
|2369
|2005.03.23 16:55
|close
|614
|0.10
|1.3011
|1.3077
|0.0000
|-10.00
|3433.47
|2370
|2005.03.23 16:55
|sell
|617
|0.10
|1.3008
|1.3084
|0.0000
|2371
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2990
|1.2960
|2372
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2989
|1.2959
|2373
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2988
|1.2958
|2374
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2987
|1.2957
|2375
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2986
|1.2956
|2376
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2984
|1.2954
|2377
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2983
|1.2953
|2378
|2005.03.23 18:14
|modify
|617
|0.10
|1.3008
|1.2982
|1.2952
|2379
|2005.03.23 18:27
|s/l
|617
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.2952
|26.00
|3459.47
|2380
|2005.03.23 18:27
|sell
|618
|0.10
|1.2980
|1.3056
|0.0000
|2381
|2005.03.23 18:48
|sell
|619
|0.20
|1.2995
|1.3056
|0.0000
|2382
|2005.03.23 20:14
|modify
|619
|0.20
|1.2995
|1.2979
|1.2949
|2383
|2005.03.23 20:15
|modify
|619
|0.20
|1.2995
|1.2978
|1.2948
|2384
|2005.03.23 20:15
|close
|619
|0.20
|1.2963
|1.2978
|1.2948
|64.00
|3523.47
|2385
|2005.03.23 20:15
|close
|618
|0.10
|1.2967
|1.3056
|0.0000
|13.00
|3536.47
|2386
|2005.03.23 20:16
|sell
|620
|0.10
|1.2964
|1.3040
|0.0000
|2387
|2005.03.23 20:58
|sell
|621
|0.20
|1.2980
|1.3041
|0.0000
|2388
|2005.03.23 23:37
|sell
|622
|0.40
|1.2995
|1.3041
|0.0000
|2389
|2005.03.24 01:57
|close
|622
|0.40
|1.2973
|1.3041
|0.0000
|89.80
|3626.27
|2390
|2005.03.24 01:57
|close
|621
|0.20
|1.2973
|1.3041
|0.0000
|14.90
|3641.17
|2391
|2005.03.24 01:57
|close
|620
|0.10
|1.2974
|1.3040
|0.0000
|-9.55
|3631.62
|2392
|2005.03.24 01:58
|buy
|623
|0.10
|1.2973
|1.2897
|0.0000
|2393
|2005.03.24 07:40
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2988
|1.3018
|2394
|2005.03.24 07:41
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2988
|1.3018
|2395
|2005.03.24 07:41
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2989
|1.3019
|2396
|2005.03.24 07:41
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2990
|1.3020
|2397
|2005.03.24 07:41
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2992
|1.3022
|2398
|2005.03.24 07:41
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2993
|1.3023
|2399
|2005.03.24 07:42
|modify
|623
|0.10
|1.2973
|1.2994
|1.3024
|2400
|2005.03.24 08:08
|s/l
|623
|0.10
|1.2994
|1.2994
|1.3024
|21.00
|3652.62
|2401
|2005.03.24 08:08
|buy
|624
|0.10
|1.2995
|1.2919
|0.0000
|2402
|2005.03.24 10:06
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3010
|1.3040
|2403
|2005.03.24 10:06
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3013
|1.3043
|2404
|2005.03.24 10:07
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3013
|1.3043
|2405
|2005.03.24 10:07
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3014
|1.3044
|2406
|2005.03.24 10:07
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3015
|1.3045
|2407
|2005.03.24 10:08
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3015
|1.3045
|2408
|2005.03.24 10:08
|modify
|624
|0.10
|1.2995
|1.3017
|1.3047
|2409
|2005.03.24 10:16
|s/l
|624
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.3047
|22.00
|3674.62
|2410
|2005.03.24 10:16
|buy
|625
|0.10
|1.3019
|1.2943
|0.0000
|2411
|2005.03.24 10:40
|buy
|626
|0.20
|1.3003
|1.2942
|0.0000
|2412
|2005.03.24 11:14
|buy
|627
|0.40
|1.2986
|1.2940
|0.0000
|2413
|2005.03.24 16:20
|buy
|628
|0.80
|1.2971
|1.2940
|0.0000
|2414
|2005.03.24 19:25
|s/l
|625
|0.10
|1.2943
|1.2943
|0.0000
|-76.00
|3598.62
|2415
|2005.03.24 19:25
|s/l
|626
|0.20
|1.2942
|1.2942
|0.0000
|-122.00
|3476.62
|2416
|2005.03.24 19:25
|close
|628
|0.80
|1.2942
|1.2940
|0.0000
|-232.00
|3244.62
|2417
|2005.03.24 19:25
|close
|627
|0.40
|1.2943
|1.2940
|0.0000
|-172.00
|3072.62
|2418
|2005.03.24 19:25
|sell
|629
|0.10
|1.2944
|1.3020
|0.0000
|2419
|2005.03.25 09:02
|sell
|630
|0.20
|1.2959
|1.3020
|0.0000
|2420
|2005.03.28 02:59
|modify
|630
|0.20
|1.2959
|1.2944
|1.2914
|2421
|2005.03.28 03:00
|modify
|630
|0.20
|1.2959
|1.2941
|1.2911
|2422
|2005.03.28 03:00
|close
|630
|0.20
|1.2927
|1.2941
|1.2911
|64.30
|3136.92
|2423
|2005.03.28 03:00
|close
|629
|0.10
|1.2929
|1.3020
|0.0000
|15.30
|3152.22
|2424
|2005.03.28 03:01
|sell
|631
|0.10
|1.2929
|1.3005
|0.0000
|2425
|2005.03.28 03:17
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2913
|1.2883
|2426
|2005.03.28 03:52
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2909
|1.2879
|2427
|2005.03.28 03:52
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2907
|1.2877
|2428
|2005.03.28 04:02
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2906
|1.2876
|2429
|2005.03.28 04:03
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2905
|1.2875
|2430
|2005.03.28 04:03
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2905
|1.2875
|2431
|2005.03.28 04:03
|modify
|631
|0.10
|1.2929
|1.2904
|1.2874
|2432
|2005.03.28 05:12
|s/l
|631
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2874
|25.00
|3177.22
|2433
|2005.03.28 05:12
|sell
|632
|0.10
|1.2902
|1.2978
|0.0000
|2434
|2005.03.28 05:19
|sell
|633
|0.20
|1.2917
|1.2978
|0.0000
|2435
|2005.03.28 14:36
|sell
|634
|0.40
|1.2933
|1.2979
|0.0000
|2436
|2005.03.28 15:18
|close
|634
|0.40
|1.2912
|1.2979
|0.0000
|84.00
|3261.22
|2437
|2005.03.28 15:18
|close
|633
|0.20
|1.2912
|1.2978
|0.0000
|10.00
|3271.22
|2438
|2005.03.28 15:19
|close
|632
|0.10
|1.2911
|1.2978
|0.0000
|-9.00
|3262.22
|2439
|2005.03.28 15:19
|sell
|635
|0.10
|1.2908
|1.2984
|0.0000
|2440
|2005.03.28 15:50
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2891
|1.2861
|2441
|2005.03.28 15:50
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2891
|1.2861
|2442
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2890
|1.2860
|2443
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2888
|1.2858
|2444
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2886
|1.2856
|2445
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2885
|1.2855
|2446
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2884
|1.2854
|2447
|2005.03.28 15:53
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2883
|1.2853
|2448
|2005.03.28 15:54
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2882
|1.2852
|2449
|2005.03.28 15:54
|modify
|635
|0.10
|1.2908
|1.2882
|1.2852
|2450
|2005.03.28 16:06
|s/l
|635
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2852
|26.00
|3288.22
|2451
|2005.03.28 16:06
|sell
|636
|0.10
|1.2881
|1.2957
|0.0000
|2452
|2005.03.28 23:31
|sell
|637
|0.20
|1.2896
|1.2957
|0.0000
|2453
|2005.03.29 02:31
|sell
|638
|0.40
|1.2913
|1.2959
|0.0000
|2454
|2005.03.29 03:18
|sell
|639
|0.80
|1.2928
|1.2959
|0.0000
|2455
|2005.03.29 13:33
|close
|639
|0.80
|1.2911
|1.2959
|0.0000
|136.00
|3424.22
|2456
|2005.03.29 13:33
|close
|638
|0.40
|1.2914
|1.2959
|0.0000
|-4.00
|3420.22
|2457
|2005.03.29 13:34
|close
|637
|0.20
|1.2914
|1.2957
|0.0000
|-35.70
|3384.52
|2458
|2005.03.29 13:34
|close
|636
|0.10
|1.2916
|1.2957
|0.0000
|-34.85
|3349.67
|2459
|2005.03.29 13:34
|sell
|640
|0.10
|1.2914
|1.2990
|0.0000
|2460
|2005.03.29 14:15
|sell
|641
|0.20
|1.2931
|1.2992
|0.0000
|2461
|2005.03.29 16:33
|modify
|641
|0.20
|1.2931
|1.2915
|1.2885
|2462
|2005.03.29 16:33
|modify
|641
|0.20
|1.2931
|1.2915
|1.2885
|2463
|2005.03.29 16:35
|modify
|641
|0.20
|1.2931
|1.2914
|1.2884
|2464
|2005.03.29 16:59
|s/l
|641
|0.20
|1.2914
|1.2914
|1.2884
|34.00
|3383.67
|2465
|2005.03.29 16:59
|close
|640
|0.10
|1.2916
|1.2990
|0.0000
|-2.00
|3381.67
|2466
|2005.03.29 16:59
|sell
|642
|0.10
|1.2913
|1.2989
|0.0000
|2467
|2005.03.29 20:49
|sell
|643
|0.20
|1.2928
|1.2989
|0.0000
|2468
|2005.03.30 04:18
|sell
|644
|0.40
|1.2944
|1.2990
|0.0000
|2469
|2005.03.30 06:15
|sell
|645
|0.80
|1.2960
|1.2991
|0.0000
|2470
|2005.03.30 11:51
|close
|645
|0.80
|1.2943
|1.2991
|0.0000
|136.00
|3517.67
|2471
|2005.03.30 11:51
|close
|644
|0.40
|1.2944
|1.2990
|0.0000
|0.00
|3517.67
|2472
|2005.03.30 11:51
|close
|643
|0.20
|1.2945
|1.2989
|0.0000
|-33.70
|3483.97
|2473
|2005.03.30 11:51
|close
|642
|0.10
|1.2943
|1.2989
|0.0000
|-29.85
|3454.12
|2474
|2005.03.30 11:51
|sell
|646
|0.10
|1.2940
|1.3016
|0.0000
|2475
|2005.03.30 15:37
|sell
|647
|0.20
|1.2955
|1.3016
|0.0000
|2476
|2005.03.30 16:04
|sell
|648
|0.40
|1.2972
|1.3018
|0.0000
|2477
|2005.03.30 17:12
|close
|648
|0.40
|1.2951
|1.3018
|0.0000
|84.00
|3538.12
|2478
|2005.03.30 17:12
|close
|647
|0.20
|1.2953
|1.3016
|0.0000
|4.00
|3542.12
|2479
|2005.03.30 17:13
|close
|646
|0.10
|1.2952
|1.3016
|0.0000
|-12.00
|3530.12
|2480
|2005.03.30 17:13
|sell
|649
|0.10
|1.2951
|1.3027
|0.0000
|2481
|2005.03.30 22:40
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2935
|1.2905
|2482
|2005.03.30 22:40
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2933
|1.2903
|2483
|2005.03.30 22:42
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2931
|1.2901
|2484
|2005.03.30 22:52
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2930
|1.2900
|2485
|2005.03.30 22:52
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2929
|1.2899
|2486
|2005.03.30 22:54
|modify
|649
|0.10
|1.2951
|1.2928
|1.2898
|2487
|2005.03.31 02:16
|s/l
|649
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2898
|23.45
|3553.57
|2488
|2005.03.31 02:16
|sell
|650
|0.10
|1.2927
|1.3003
|0.0000
|2489
|2005.03.31 09:27
|sell
|651
|0.20
|1.2942
|1.3003
|0.0000
|2490
|2005.03.31 09:44
|sell
|652
|0.40
|1.2957
|1.3003
|0.0000
|2491
|2005.03.31 15:31
|sell
|653
|0.80
|1.2973
|1.3004
|0.0000
|2492
|2005.03.31 16:16
|s/l
|650
|0.10
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|-76.00
|3477.57
|2493
|2005.03.31 16:16
|s/l
|651
|0.20
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|-122.00
|3355.57
|2494
|2005.03.31 16:16
|s/l
|652
|0.40
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|-184.00
|3171.57
|2495
|2005.03.31 16:16
|close
|653
|0.80
|1.3003
|1.3004
|0.0000
|-240.00
|2931.57
|2496
|2005.03.31 16:16
|buy
|654
|0.10
|1.3002
|1.2926
|0.0000
|2497
|2005.03.31 16:58
|buy
|655
|0.20
|1.2986
|1.2925
|0.0000
|2498
|2005.03.31 17:09
|buy
|656
|0.40
|1.2971
|1.2925
|0.0000
|2499
|2005.03.31 17:31
|buy
|657
|0.80
|1.2955
|1.2924
|0.0000
|2500
|2005.03.31 18:18
|close
|657
|0.80
|1.2972
|1.2924
|0.0000
|136.00
|3067.57
|2501
|2005.03.31 18:18
|close
|656
|0.40
|1.2971
|1.2925
|0.0000
|0.00
|3067.57
|2502
|2005.03.31 18:18
|close
|655
|0.20
|1.2970
|1.2925
|0.0000
|-32.00
|3035.57
|2503
|2005.03.31 18:18
|close
|654
|0.10
|1.2974
|1.2926
|0.0000
|-28.00
|3007.57
|2504
|2005.03.31 18:18
|buy
|658
|0.10
|1.2977
|1.2901
|0.0000
|2505
|2005.03.31 21:11
|buy
|659
|0.20
|1.2962
|1.2901
|0.0000
|2506
|2005.04.01 15:30
|modify
|659
|0.20
|1.2962
|1.2981
|1.3011
|2507
|2005.04.01 15:30
|t/p
|659
|0.20
|1.3011
|1.2981
|1.3011
|97.26
|3104.83
|2508
|2005.04.01 15:30
|close
|658
|0.10
|1.3038
|1.2901
|0.0000
|60.63
|3165.46
|2509
|2005.04.01 15:30
|buy
|660
|0.10
|1.3030
|1.2954
|0.0000
|2510
|2005.04.01 15:30
|buy
|661
|0.20
|1.3015
|1.2954
|0.0000
|2511
|2005.04.01 15:30
|modify
|661
|0.20
|1.3015
|1.3033
|1.3063
|2512
|2005.04.01 15:30
|modify
|661
|0.20
|1.3015
|1.3044
|1.3074
|2513
|2005.04.01 15:30
|s/l
|661
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.3074
|58.00
|3223.46
|2514
|2005.04.01 15:30
|close
|660
|0.10
|1.3003
|1.2954
|0.0000
|-27.00
|3196.46
|2515
|2005.04.01 15:30
|buy
|662
|0.10
|1.3026
|1.2950
|0.0000
|2516
|2005.04.01 15:58
|buy
|663
|0.20
|1.3010
|1.2949
|0.0000
|2517
|2005.04.01 16:07
|buy
|664
|0.40
|1.2995
|1.2949
|0.0000
|2518
|2005.04.01 16:12
|buy
|665
|0.80
|1.2978
|1.2947
|0.0000
|2519
|2005.04.01 17:00
|s/l
|662
|0.10
|1.2950
|1.2950
|0.0000
|-76.00
|3120.46
|2520
|2005.04.01 17:00
|s/l
|663
|0.20
|1.2949
|1.2949
|0.0000
|-122.00
|2998.46
|2521
|2005.04.01 17:00
|s/l
|664
|0.40
|1.2949
|1.2949
|0.0000
|-184.00
|2814.46
|2522
|2005.04.01 17:00
|s/l
|665
|0.80
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|-248.00
|2566.46
|2523
|2005.04.01 17:00
|sell
|666
|0.10
|1.2944
|1.3020
|0.0000
|2524
|2005.04.01 17:01
|modify
|666
|0.10
|1.2944
|1.2923
|1.2893
|2525
|2005.04.01 17:01
|s/l
|666
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2893
|21.00
|2587.46
|2526
|2005.04.01 17:01
|sell
|667
|0.10
|1.2928
|1.3004
|0.0000
|2527
|2005.04.01 17:03
|sell
|668
|0.20
|1.2950
|1.3011
|0.0000
|2528
|2005.04.01 17:04
|sell
|669
|0.40
|1.2970
|1.3016
|0.0000
|2529
|2005.04.01 17:04
|close
|669
|0.40
|1.2945
|1.3016
|0.0000
|100.00
|2687.46
|2530
|2005.04.01 17:04
|close
|668
|0.20
|1.2946
|1.3011
|0.0000
|8.00
|2695.46
|2531
|2005.04.01 17:04
|close
|667
|0.10
|1.2942
|1.3004
|0.0000
|-14.00
|2681.46
|2532
|2005.04.01 17:04
|sell
|670
|0.10
|1.2947
|1.3023
|0.0000
|2533
|2005.04.01 17:08
|modify
|670
|0.10
|1.2947
|1.2930
|1.2900
|2534
|2005.04.01 17:08
|modify
|670
|0.10
|1.2947
|1.2930
|1.2900
|2535
|2005.04.01 17:09
|modify
|670
|0.10
|1.2947
|1.2928
|1.2898
|2536
|2005.04.01 17:09
|modify
|670
|0.10
|1.2947
|1.2927
|1.2897
|2537
|2005.04.01 17:09
|modify
|670
|0.10
|1.2947
|1.2926
|1.2896
|2538
|2005.04.01 17:10
|s/l
|670
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2896
|21.00
|2702.46
|2539
|2005.04.01 17:10
|sell
|671
|0.10
|1.2924
|1.3000
|0.0000
|2540
|2005.04.01 17:16
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2908
|1.2878
|2541
|2005.04.01 17:16
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2908
|1.2878
|2542
|2005.04.01 17:22
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2906
|1.2876
|2543
|2005.04.01 17:22
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2902
|1.2872
|2544
|2005.04.01 17:23
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2894
|1.2864
|2545
|2005.04.01 17:25
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2893
|1.2863
|2546
|2005.04.01 17:26
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2892
|1.2862
|2547
|2005.04.01 17:26
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2891
|1.2861
|2548
|2005.04.01 17:26
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2890
|1.2860
|2549
|2005.04.01 17:27
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2888
|1.2858
|2550
|2005.04.01 17:27
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2887
|1.2857
|2551
|2005.04.01 17:27
|modify
|671
|0.10
|1.2924
|1.2886
|1.2856
|2552
|2005.04.01 17:30
|s/l
|671
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2856
|38.00
|2740.46
|2553
|2005.04.01 17:30
|sell
|672
|0.10
|1.2885
|1.2961
|0.0000
|2554
|2005.04.01 18:46
|sell
|673
|0.20
|1.2900
|1.2961
|0.0000
|2555
|2005.04.04 15:00
|modify
|673
|0.20
|1.2900
|1.2884
|1.2854
|2556
|2005.04.04 15:00
|modify
|673
|0.20
|1.2900
|1.2882
|1.2852
|2557
|2005.04.04 15:01
|close
|673
|0.20
|1.2868
|1.2882
|1.2852
|64.30
|2804.76
|2558
|2005.04.04 15:01
|close
|672
|0.10
|1.2869
|1.2961
|0.0000
|16.15
|2820.91
|2559
|2005.04.04 15:01
|sell
|674
|0.10
|1.2865
|1.2941
|0.0000
|2560
|2005.04.04 16:18
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2849
|1.2819
|2561
|2005.04.04 16:18
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2848
|1.2818
|2562
|2005.04.04 16:18
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2847
|1.2817
|2563
|2005.04.04 16:19
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2846
|1.2816
|2564
|2005.04.04 16:19
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2846
|1.2816
|2565
|2005.04.04 16:20
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2845
|1.2815
|2566
|2005.04.04 16:22
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2843
|1.2813
|2567
|2005.04.04 16:33
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2842
|1.2812
|2568
|2005.04.04 16:34
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2841
|1.2811
|2569
|2005.04.04 16:34
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2841
|1.2811
|2570
|2005.04.04 16:34
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2840
|1.2810
|2571
|2005.04.04 16:34
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2838
|1.2808
|2572
|2005.04.04 16:35
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2837
|1.2807
|2573
|2005.04.04 16:35
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2836
|1.2806
|2574
|2005.04.04 17:02
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2836
|1.2806
|2575
|2005.04.04 17:02
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2835
|1.2805
|2576
|2005.04.04 17:02
|modify
|674
|0.10
|1.2865
|1.2834
|1.2804
|2577
|2005.04.04 17:40
|s/l
|674
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2804
|31.00
|2851.91
|2578
|2005.04.04 17:40
|sell
|675
|0.10
|1.2833
|1.2909
|0.0000
|2579
|2005.04.04 20:33
|sell
|676
|0.20
|1.2849
|1.2910
|0.0000
|2580
|2005.04.05 04:54
|modify
|676
|0.20
|1.2849
|1.2833
|1.2803
|2581
|2005.04.05 04:54
|modify
|676
|0.20
|1.2849
|1.2833
|1.2803
|2582
|2005.04.05 05:08
|modify
|676
|0.20
|1.2849
|1.2832
|1.2802
|2583
|2005.04.05 05:08
|modify
|676
|0.20
|1.2849
|1.2832
|1.2802
|2584
|2005.04.05 06:22
|s/l
|676
|0.20
|1.2832
|1.2832
|1.2802
|34.30
|2886.21
|2585
|2005.04.05 06:22
|close
|675
|0.10
|1.2832
|1.2909
|0.0000
|1.15
|2887.36
|2586
|2005.04.05 06:22
|buy
|677
|0.10
|1.2832
|1.2756
|0.0000
|2587
|2005.04.05 08:43
|buy
|678
|0.20
|1.2817
|1.2756
|0.0000
|2588
|2005.04.05 13:31
|buy
|679
|0.40
|1.2802
|1.2756
|0.0000
|2589
|2005.04.05 14:18
|close
|679
|0.40
|1.2823
|1.2756
|0.0000
|84.00
|2971.36
|2590
|2005.04.05 14:18
|close
|678
|0.20
|1.2823
|1.2756
|0.0000
|12.00
|2983.36
|2591
|2005.04.05 14:18
|close
|677
|0.10
|1.2818
|1.2756
|0.0000
|-14.00
|2969.36
|2592
|2005.04.05 14:19
|buy
|680
|0.10
|1.2819
|1.2743
|0.0000
|2593
|2005.04.05 14:39
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2835
|1.2865
|2594
|2005.04.05 14:39
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2835
|1.2865
|2595
|2005.04.05 14:57
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2836
|1.2866
|2596
|2005.04.05 14:57
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2837
|1.2867
|2597
|2005.04.05 14:57
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2839
|1.2869
|2598
|2005.04.05 14:57
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2840
|1.2870
|2599
|2005.04.05 14:57
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2841
|1.2871
|2600
|2005.04.05 14:58
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2842
|1.2872
|2601
|2005.04.05 14:58
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2843
|1.2873
|2602
|2005.04.05 14:58
|modify
|680
|0.10
|1.2819
|1.2844
|1.2874
|2603
|2005.04.05 15:06
|s/l
|680
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2874
|25.00
|2994.36
|2604
|2005.04.05 15:06
|buy
|681
|0.10
|1.2846
|1.2770
|0.0000
|2605
|2005.04.06 04:34
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2862
|1.2892
|2606
|2005.04.06 04:54
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2862
|1.2892
|2607
|2005.04.06 04:54
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2863
|1.2893
|2608
|2005.04.06 04:55
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2863
|1.2893
|2609
|2005.04.06 04:55
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2867
|1.2897
|2610
|2005.04.06 04:55
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2868
|1.2898
|2611
|2005.04.06 04:55
|modify
|681
|0.10
|1.2846
|1.2869
|1.2899
|2612
|2005.04.06 05:23
|s/l
|681
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2899
|22.63
|3016.99
|2613
|2005.04.06 05:23
|buy
|682
|0.10
|1.2870
|1.2794
|0.0000
|2614
|2005.04.06 11:29
|modify
|682
|0.10
|1.2870
|1.2887
|1.2917
|2615
|2005.04.06 11:30
|modify
|682
|0.10
|1.2870
|1.2888
|1.2918
|2616
|2005.04.06 11:30
|modify
|682
|0.10
|1.2870
|1.2890
|1.2920
|2617
|2005.04.06 11:30
|modify
|682
|0.10
|1.2870
|1.2891
|1.2921
|2618
|2005.04.06 11:30
|modify
|682
|0.10
|1.2870
|1.2893
|1.2923
|2619
|2005.04.06 11:47
|s/l
|682
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2923
|23.00
|3039.99
|2620
|2005.04.06 11:47
|buy
|683
|0.10
|1.2895
|1.2819
|0.0000
|2621
|2005.04.06 13:33
|buy
|684
|0.20
|1.2880
|1.2819
|0.0000
|2622
|2005.04.06 14:10
|buy
|685
|0.40
|1.2864
|1.2818
|0.0000
|2623
|2005.04.06 14:22
|buy
|686
|0.80
|1.2849
|1.2818
|0.0000
|2624
|2005.04.06 15:58
|close
|686
|0.80
|1.2866
|1.2818
|0.0000
|136.00
|3175.99
|2625
|2005.04.06 15:58
|close
|685
|0.40
|1.2865
|1.2818
|0.0000
|4.00
|3179.99
|2626
|2005.04.06 15:59
|close
|684
|0.20
|1.2864
|1.2819
|0.0000
|-32.00
|3147.99
|2627
|2005.04.06 15:59
|close
|683
|0.10
|1.2864
|1.2819
|0.0000
|-31.00
|3116.99
|2628
|2005.04.06 15:59
|sell
|687
|0.10
|1.2864
|1.2940
|0.0000
|2629
|2005.04.06 18:21
|sell
|688
|0.20
|1.2881
|1.2942
|0.0000
|2630
|2005.04.07 06:51
|sell
|689
|0.40
|1.2896
|1.2942
|0.0000
|2631
|2005.04.07 07:50
|sell
|690
|0.80
|1.2912
|1.2943
|0.0000
|2632
|2005.04.07 12:24
|close
|690
|0.80
|1.2895
|1.2943
|0.0000
|136.00
|3252.99
|2633
|2005.04.07 12:24
|close
|689
|0.40
|1.2895
|1.2942
|0.0000
|4.00
|3256.99
|2634
|2005.04.07 12:24
|close
|688
|0.20
|1.2897
|1.2942
|0.0000
|-31.10
|3225.89
|2635
|2005.04.07 12:25
|close
|687
|0.10
|1.2895
|1.2940
|0.0000
|-30.55
|3195.34
|2636
|2005.04.07 12:25
|sell
|691
|0.10
|1.2894
|1.2970
|0.0000
|2637
|2005.04.07 13:21
|sell
|692
|0.20
|1.2910
|1.2971
|0.0000
|2638
|2005.04.07 14:05
|sell
|693
|0.40
|1.2925
|1.2971
|0.0000
|2639
|2005.04.07 16:04
|close
|693
|0.40
|1.2904
|1.2971
|0.0000
|84.00
|3279.34
|2640
|2005.04.07 16:04
|close
|692
|0.20
|1.2904
|1.2971
|0.0000
|12.00
|3291.34
|2641
|2005.04.07 16:04
|close
|691
|0.10
|1.2905
|1.2970
|0.0000
|-11.00
|3280.34
|2642
|2005.04.07 16:04
|sell
|694
|0.10
|1.2903
|1.2979
|0.0000
|2643
|2005.04.07 16:17
|sell
|695
|0.20
|1.2918
|1.2979
|0.0000
|2644
|2005.04.07 19:06
|modify
|695
|0.20
|1.2918
|1.2903
|1.2873
|2645
|2005.04.07 19:06
|modify
|695
|0.20
|1.2918
|1.2897
|1.2867
|2646
|2005.04.07 19:08
|close
|695
|0.20
|1.2886
|1.2897
|1.2867
|64.00
|3344.34
|2647
|2005.04.07 19:09
|close
|694
|0.10
|1.2885
|1.2979
|0.0000
|18.00
|3362.34
|2648
|2005.04.07 19:09
|sell
|696
|0.10
|1.2883
|1.2959
|0.0000
|2649
|2005.04.07 19:40
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2868
|1.2838
|2650
|2005.04.07 19:40
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2867
|1.2837
|2651
|2005.04.07 19:40
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2866
|1.2836
|2652
|2005.04.07 19:48
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2865
|1.2835
|2653
|2005.04.07 19:48
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2864
|1.2834
|2654
|2005.04.07 19:48
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2864
|1.2834
|2655
|2005.04.07 19:50
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2863
|1.2833
|2656
|2005.04.07 20:27
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2862
|1.2832
|2657
|2005.04.08 00:09
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2862
|1.2832
|2658
|2005.04.08 00:14
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2857
|1.2827
|2659
|2005.04.08 00:15
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2856
|1.2826
|2660
|2005.04.08 01:58
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2851
|1.2821
|2661
|2005.04.08 01:58
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2848
|1.2818
|2662
|2005.04.08 02:00
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2848
|1.2818
|2663
|2005.04.08 02:00
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2846
|1.2816
|2664
|2005.04.08 02:00
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2843
|1.2813
|2665
|2005.04.08 02:06
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2843
|1.2813
|2666
|2005.04.08 02:06
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2842
|1.2812
|2667
|2005.04.08 02:08
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2840
|1.2810
|2668
|2005.04.08 02:08
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2839
|1.2809
|2669
|2005.04.08 02:08
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2839
|1.2809
|2670
|2005.04.08 02:10
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2838
|1.2808
|2671
|2005.04.08 02:10
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2837
|1.2807
|2672
|2005.04.08 02:10
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2835
|1.2805
|2673
|2005.04.08 02:11
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2835
|1.2805
|2674
|2005.04.08 02:17
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2833
|1.2803
|2675
|2005.04.08 02:27
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2832
|1.2802
|2676
|2005.04.08 02:27
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2832
|1.2802
|2677
|2005.04.08 02:41
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2831
|1.2801
|2678
|2005.04.08 02:41
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2830
|1.2800
|2679
|2005.04.08 02:41
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2828
|1.2798
|2680
|2005.04.08 08:59
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2828
|1.2798
|2681
|2005.04.08 08:59
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2827
|1.2797
|2682
|2005.04.08 08:59
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2826
|1.2796
|2683
|2005.04.08 08:59
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2825
|1.2795
|2684
|2005.04.08 08:59
|modify
|696
|0.10
|1.2883
|1.2824
|1.2794
|2685
|2005.04.08 09:25
|s/l
|696
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2794
|59.15
|3421.49
|2686
|2005.04.08 09:25
|buy
|697
|0.10
|1.2825
|1.2749
|0.0000
|2687
|2005.04.08 16:57
|modify
|697
|0.10
|1.2825
|1.2840
|1.2870
|2688
|2005.04.08 16:57
|modify
|697
|0.10
|1.2825
|1.2841
|1.2871
|2689
|2005.04.08 16:57
|modify
|697
|0.10
|1.2825
|1.2842
|1.2872
|2690
|2005.04.08 17:08
|s/l
|697
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2872
|17.00
|3438.49
|2691
|2005.04.08 17:08
|buy
|698
|0.10
|1.2844
|1.2768
|0.0000
|2692
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2859
|1.2889
|2693
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2860
|1.2890
|2694
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2861
|1.2891
|2695
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2865
|1.2895
|2696
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2866
|1.2896
|2697
|2005.04.08 17:23
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2866
|1.2896
|2698
|2005.04.08 17:24
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2867
|1.2897
|2699
|2005.04.08 17:24
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2868
|1.2898
|2700
|2005.04.08 17:38
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2868
|1.2898
|2701
|2005.04.08 17:38
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2873
|1.2903
|2702
|2005.04.08 17:39
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2875
|1.2905
|2703
|2005.04.08 17:39
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2876
|1.2906
|2704
|2005.04.08 17:40
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2876
|1.2906
|2705
|2005.04.08 17:40
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2877
|1.2907
|2706
|2005.04.08 17:40
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2878
|1.2908
|2707
|2005.04.08 17:40
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2880
|1.2910
|2708
|2005.04.08 17:40
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2881
|1.2911
|2709
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2881
|1.2911
|2710
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2882
|1.2912
|2711
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2883
|1.2913
|2712
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2884
|1.2914
|2713
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2885
|1.2915
|2714
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2886
|1.2916
|2715
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2887
|1.2917
|2716
|2005.04.08 17:41
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2888
|1.2918
|2717
|2005.04.08 17:54
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2889
|1.2919
|2718
|2005.04.08 17:54
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2891
|1.2921
|2719
|2005.04.08 17:54
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2894
|1.2924
|2720
|2005.04.08 17:55
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2895
|1.2925
|2721
|2005.04.08 17:58
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2897
|1.2927
|2722
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2897
|1.2927
|2723
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2898
|1.2928
|2724
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2899
|1.2929
|2725
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2900
|1.2930
|2726
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2901
|1.2931
|2727
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2903
|1.2933
|2728
|2005.04.08 18:00
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2904
|1.2934
|2729
|2005.04.08 18:01
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2904
|1.2934
|2730
|2005.04.08 18:01
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2905
|1.2935
|2731
|2005.04.08 18:01
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2905
|1.2935
|2732
|2005.04.08 18:01
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2906
|1.2936
|2733
|2005.04.08 18:02
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2907
|1.2937
|2734
|2005.04.08 18:02
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2908
|1.2938
|2735
|2005.04.08 18:02
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2909
|1.2939
|2736
|2005.04.08 18:02
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2910
|1.2940
|2737
|2005.04.08 18:02
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2910
|1.2940
|2738
|2005.04.08 18:03
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2911
|1.2941
|2739
|2005.04.08 18:03
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2912
|1.2942
|2740
|2005.04.08 18:03
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2913
|1.2943
|2741
|2005.04.08 18:03
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2944
|2742
|2005.04.08 18:03
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2915
|1.2945
|2743
|2005.04.08 18:04
|modify
|698
|0.10
|1.2844
|1.2916
|1.2946
|2744
|2005.04.08 18:07
|s/l
|698
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2946
|72.00
|3510.49
|2745
|2005.04.08 18:07
|buy
|699
|0.10
|1.2917
|1.2841
|0.0000
|2746
|2005.04.11 10:01
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2933
|1.2963
|2747
|2005.04.11 10:01
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2935
|1.2965
|2748
|2005.04.11 10:01
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2937
|1.2967
|2749
|2005.04.11 10:01
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2937
|1.2967
|2750
|2005.04.11 10:01
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2939
|1.2969
|2751
|2005.04.11 10:02
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2940
|1.2970
|2752
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2942
|1.2972
|2753
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2943
|1.2973
|2754
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2944
|1.2974
|2755
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2945
|1.2975
|2756
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2946
|1.2976
|2757
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2947
|1.2977
|2758
|2005.04.11 10:05
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2947
|1.2977
|2759
|2005.04.11 10:07
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2948
|1.2978
|2760
|2005.04.11 10:07
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2948
|1.2978
|2761
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2949
|1.2979
|2762
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2950
|1.2980
|2763
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2951
|1.2981
|2764
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2952
|1.2982
|2765
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2953
|1.2983
|2766
|2005.04.11 10:08
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2953
|1.2983
|2767
|2005.04.11 10:10
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2954
|1.2984
|2768
|2005.04.11 10:10
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2955
|1.2985
|2769
|2005.04.11 10:10
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2956
|1.2986
|2770
|2005.04.11 10:10
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2957
|1.2987
|2771
|2005.04.11 10:29
|modify
|699
|0.10
|1.2917
|1.2958
|1.2988
|2772
|2005.04.11 12:12
|s/l
|699
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.2988
|40.63
|3551.12
|2773
|2005.04.11 12:12
|buy
|700
|0.10
|1.2960
|1.2884
|0.0000
|2774
|2005.04.11 17:06
|buy
|701
|0.20
|1.2945
|1.2884
|0.0000
|2775
|2005.04.11 18:02
|modify
|701
|0.20
|1.2945
|1.2963
|1.2993
|2776
|2005.04.11 18:02
|close
|701
|0.20
|1.2977
|1.2963
|1.2993
|64.00
|3615.12
|2777
|2005.04.11 18:02
|close
|700
|0.10
|1.2975
|1.2884
|0.0000
|15.00
|3630.12
|2778
|2005.04.11 18:02
|sell
|702
|0.10
|1.2973
|1.3049
|0.0000
|2779
|2005.04.11 18:10
|sell
|703
|0.20
|1.2988
|1.3049
|0.0000
|2780
|2005.04.12 14:30
|sell
|704
|0.40
|1.3015
|1.3061
|0.0000
|2781
|2005.04.12 14:30
|close
|704
|0.40
|1.2987
|1.3061
|0.0000
|112.00
|3742.12
|2782
|2005.04.12 14:30
|close
|703
|0.20
|1.3000
|1.3049
|0.0000
|-23.70
|3718.42
|2783
|2005.04.12 14:30
|close
|702
|0.10
|1.2991
|1.3049
|0.0000
|-17.85
|3700.57
|2784
|2005.04.12 14:30
|buy
|705
|0.10
|1.2994
|1.2918
|0.0000
|2785
|2005.04.12 14:33
|buy
|706
|0.20
|1.2978
|1.2917
|0.0000
|2786
|2005.04.12 14:33
|buy
|707
|0.40
|1.2953
|1.2907
|0.0000
|2787
|2005.04.12 14:33
|s/l
|705
|0.10
|1.2918
|1.2918
|0.0000
|-76.00
|3624.57
|2788
|2005.04.12 14:33
|close
|707
|0.40
|1.2918
|1.2907
|0.0000
|-140.00
|3484.57
|2789
|2005.04.12 14:33
|close
|706
|0.20
|1.2948
|1.2917
|0.0000
|-60.00
|3424.57
|2790
|2005.04.12 14:34
|sell
|708
|0.10
|1.2947
|1.3023
|0.0000
|2791
|2005.04.12 14:36
|sell
|709
|0.20
|1.2965
|1.3026
|0.0000
|2792
|2005.04.12 14:48
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2950
|1.2920
|2793
|2005.04.12 14:48
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2949
|1.2919
|2794
|2005.04.12 14:48
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2949
|1.2919
|2795
|2005.04.12 14:49
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2946
|1.2916
|2796
|2005.04.12 14:49
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2943
|1.2913
|2797
|2005.04.12 14:49
|modify
|709
|0.20
|1.2965
|1.2941
|1.2911
|2798
|2005.04.12 14:49
|close
|709
|0.20
|1.2927
|1.2941
|1.2911
|76.00
|3500.57
|2799
|2005.04.12 14:49
|close
|708
|0.10
|1.2929
|1.3023
|0.0000
|18.00
|3518.57
|2800
|2005.04.12 14:49
|sell
|710
|0.10
|1.2925
|1.3001
|0.0000
|2801
|2005.04.12 15:15
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2910
|1.2880
|2802
|2005.04.12 15:18
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2907
|1.2877
|2803
|2005.04.12 15:18
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2902
|1.2872
|2804
|2005.04.12 15:23
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2900
|1.2870
|2805
|2005.04.12 15:23
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2900
|1.2870
|2806
|2005.04.12 15:31
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2898
|1.2868
|2807
|2005.04.12 15:31
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2896
|1.2866
|2808
|2005.04.12 15:31
|modify
|710
|0.10
|1.2925
|1.2893
|1.2863
|2809
|2005.04.12 15:39
|s/l
|710
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2863
|32.00
|3550.57
|2810
|2005.04.12 15:39
|sell
|711
|0.10
|1.2892
|1.2968
|0.0000
|2811
|2005.04.12 20:25
|sell
|712
|0.20
|1.2910
|1.2971
|0.0000
|2812
|2005.04.13 08:07
|sell
|713
|0.40
|1.2926
|1.2972
|0.0000
|2813
|2005.04.13 09:38
|sell
|714
|0.80
|1.2941
|1.2972
|0.0000
|2814
|2005.04.13 13:04
|close
|714
|0.80
|1.2924
|1.2972
|0.0000
|136.00
|3686.57
|2815
|2005.04.13 13:04
|close
|713
|0.40
|1.2926
|1.2972
|0.0000
|0.00
|3686.57
|2816
|2005.04.13 13:05
|close
|712
|0.20
|1.2928
|1.2971
|0.0000
|-35.70
|3650.87
|2817
|2005.04.13 13:06
|close
|711
|0.10
|1.2926
|1.2968
|0.0000
|-33.85
|3617.02
|2818
|2005.04.13 13:06
|sell
|715
|0.10
|1.2923
|1.2999
|0.0000
|2819
|2005.04.13 14:35
|sell
|716
|0.20
|1.2942
|1.3003
|0.0000
|2820
|2005.04.13 14:47
|modify
|716
|0.20
|1.2942
|1.2926
|1.2896
|2821
|2005.04.13 14:47
|modify
|716
|0.20
|1.2942
|1.2923
|1.2893
|2822
|2005.04.13 14:47
|modify
|716
|0.20
|1.2942
|1.2919
|1.2889
|2823
|2005.04.13 14:47
|modify
|716
|0.20
|1.2942
|1.2911
|1.2881
|2824
|2005.04.13 14:47
|close
|716
|0.20
|1.2906
|1.2911
|1.2881
|72.00
|3689.02
|2825
|2005.04.13 14:48
|close
|715
|0.10
|1.2904
|1.2999
|0.0000
|19.00
|3708.02
|2826
|2005.04.13 14:48
|sell
|717
|0.10
|1.2904
|1.2980
|0.0000
|2827
|2005.04.13 15:23
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2887
|1.2857
|2828
|2005.04.13 15:30
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2886
|1.2856
|2829
|2005.04.13 15:30
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2885
|1.2855
|2830
|2005.04.13 15:30
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2881
|1.2851
|2831
|2005.04.13 15:30
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2877
|1.2847
|2832
|2005.04.13 15:30
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2873
|1.2843
|2833
|2005.04.13 15:31
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2870
|1.2840
|2834
|2005.04.13 15:31
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2868
|1.2838
|2835
|2005.04.13 15:31
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2866
|1.2836
|2836
|2005.04.13 15:32
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2865
|1.2835
|2837
|2005.04.13 15:32
|modify
|717
|0.10
|1.2904
|1.2864
|1.2834
|2838
|2005.04.13 15:41
|s/l
|717
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2834
|40.00
|3748.02
|2839
|2005.04.13 15:41
|sell
|718
|0.10
|1.2863
|1.2939
|0.0000
|2840
|2005.04.13 16:10
|sell
|719
|0.20
|1.2884
|1.2945
|0.0000
|2841
|2005.04.13 16:55
|sell
|720
|0.40
|1.2899
|1.2945
|0.0000
|2842
|2005.04.13 17:13
|sell
|721
|0.80
|1.2916
|1.2947
|0.0000
|2843
|2005.04.14 03:27
|close
|721
|0.80
|1.2896
|1.2947
|0.0000
|163.60
|3911.62
|2844
|2005.04.14 03:27
|close
|720
|0.40
|1.2898
|1.2945
|0.0000
|5.80
|3917.42
|2845
|2005.04.14 03:27
|close
|719
|0.20
|1.2900
|1.2945
|0.0000
|-31.10
|3886.32
|2846
|2005.04.14 03:27
|close
|718
|0.10
|1.2896
|1.2939
|0.0000
|-32.55
|3853.77
|2847
|2005.04.14 03:27
|sell
|722
|0.10
|1.2896
|1.2972
|0.0000
|2848
|2005.04.14 08:11
|modify
|722
|0.10
|1.2896
|1.2881
|1.2851
|2849
|2005.04.14 08:36
|modify
|722
|0.10
|1.2896
|1.2880
|1.2850
|2850
|2005.04.14 08:54
|modify
|722
|0.10
|1.2896
|1.2879
|1.2849
|2851
|2005.04.14 08:54
|modify
|722
|0.10
|1.2896
|1.2879
|1.2849
|2852
|2005.04.14 08:56
|modify
|722
|0.10
|1.2896
|1.2878
|1.2848
|2853
|2005.04.14 09:19
|s/l
|722
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2848
|18.00
|3871.77
|2854
|2005.04.14 09:19
|sell
|723
|0.10
|1.2877
|1.2953
|0.0000
|2855
|2005.04.14 11:41
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2860
|1.2830
|2856
|2005.04.14 11:48
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2859
|1.2829
|2857
|2005.04.14 11:48
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2858
|1.2828
|2858
|2005.04.14 11:48
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2857
|1.2827
|2859
|2005.04.14 11:48
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2856
|1.2826
|2860
|2005.04.14 11:48
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2855
|1.2825
|2861
|2005.04.14 11:49
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2854
|1.2824
|2862
|2005.04.14 11:49
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2853
|1.2823
|2863
|2005.04.14 11:49
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2852
|1.2822
|2864
|2005.04.14 11:49
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2851
|1.2821
|2865
|2005.04.14 12:31
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2850
|1.2820
|2866
|2005.04.14 12:31
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2849
|1.2819
|2867
|2005.04.14 12:31
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2848
|1.2818
|2868
|2005.04.14 12:32
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2848
|1.2818
|2869
|2005.04.14 12:32
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2846
|1.2816
|2870
|2005.04.14 12:32
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2845
|1.2815
|2871
|2005.04.14 12:32
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2841
|1.2811
|2872
|2005.04.14 12:33
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2841
|1.2811
|2873
|2005.04.14 12:33
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2840
|1.2810
|2874
|2005.04.14 12:33
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2839
|1.2809
|2875
|2005.04.14 12:34
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2838
|1.2808
|2876
|2005.04.14 13:19
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2836
|1.2806
|2877
|2005.04.14 13:20
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2835
|1.2805
|2878
|2005.04.14 13:21
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2833
|1.2803
|2879
|2005.04.14 13:21
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2832
|1.2802
|2880
|2005.04.14 13:21
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2831
|1.2801
|2881
|2005.04.14 13:21
|modify
|723
|0.10
|1.2877
|1.2830
|1.2800
|2882
|2005.04.14 13:31
|s/l
|723
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2800
|47.00
|3918.77
|2883
|2005.04.14 13:31
|sell
|724
|0.10
|1.2829
|1.2905
|0.0000
|2884
|2005.04.14 14:59
|modify
|724
|0.10
|1.2829
|1.2813
|1.2783
|2885
|2005.04.14 14:59
|modify
|724
|0.10
|1.2829
|1.2811
|1.2781
|2886
|2005.04.14 15:00
|s/l
|724
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2781
|18.00
|3936.77
|2887
|2005.04.14 15:00
|sell
|725
|0.10
|1.2817
|1.2893
|0.0000
|2888
|2005.04.14 15:45
|modify
|725
|0.10
|1.2817
|1.2801
|1.2771
|2889
|2005.04.14 15:45
|modify
|725
|0.10
|1.2817
|1.2798
|1.2768
|2890
|2005.04.14 15:48
|modify
|725
|0.10
|1.2817
|1.2796
|1.2766
|2891
|2005.04.14 15:48
|modify
|725
|0.10
|1.2817
|1.2796
|1.2766
|2892
|2005.04.14 15:55
|s/l
|725
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2766
|21.00
|3957.77
|2893
|2005.04.14 15:55
|sell
|726
|0.10
|1.2794
|1.2870
|0.0000
|2894
|2005.04.14 16:52
|sell
|727
|0.20
|1.2813
|1.2874
|0.0000
|2895
|2005.04.14 21:04
|sell
|728
|0.40
|1.2829
|1.2875
|0.0000
|2896
|2005.04.14 22:28
|close
|728
|0.40
|1.2807
|1.2875
|0.0000
|88.00
|4045.77
|2897
|2005.04.14 22:29
|close
|727
|0.20
|1.2809
|1.2874
|0.0000
|8.00
|4053.77
|2898
|2005.04.14 22:29
|close
|726
|0.10
|1.2812
|1.2870
|0.0000
|-18.00
|4035.77
|2899
|2005.04.14 22:29
|buy
|729
|0.10
|1.2812
|1.2736
|0.0000
|2900
|2005.04.14 23:38
|buy
|730
|0.20
|1.2796
|1.2735
|0.0000
|2901
|2005.04.15 06:38
|buy
|731
|0.40
|1.2781
|1.2735
|0.0000
|2902
|2005.04.15 08:30
|close
|731
|0.40
|1.2802
|1.2735
|0.0000
|84.00
|4119.77
|2903
|2005.04.15 08:30
|close
|730
|0.20
|1.2803
|1.2735
|0.0000
|13.26
|4133.03
|2904
|2005.04.15 08:31
|close
|729
|0.10
|1.2804
|1.2736
|0.0000
|-8.37
|4124.66
|2905
|2005.04.15 08:31
|buy
|732
|0.10
|1.2803
|1.2727
|0.0000
|2906
|2005.04.15 09:42
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2821
|1.2851
|2907
|2005.04.15 10:03
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2821
|1.2851
|2908
|2005.04.15 10:03
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2823
|1.2853
|2909
|2005.04.15 10:06
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2824
|1.2854
|2910
|2005.04.15 10:06
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2825
|1.2855
|2911
|2005.04.15 10:11
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2828
|1.2858
|2912
|2005.04.15 10:12
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2828
|1.2858
|2913
|2005.04.15 10:12
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2831
|1.2861
|2914
|2005.04.15 10:35
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2832
|1.2862
|2915
|2005.04.15 10:35
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2834
|1.2864
|2916
|2005.04.15 10:35
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2835
|1.2865
|2917
|2005.04.15 10:35
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2836
|1.2866
|2918
|2005.04.15 10:36
|modify
|732
|0.10
|1.2803
|1.2837
|1.2867
|2919
|2005.04.15 11:31
|s/l
|732
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2867
|34.00
|4158.66
|2920
|2005.04.15 11:31
|buy
|733
|0.10
|1.2839
|1.2763
|0.0000
|2921
|2005.04.15 11:48
|buy
|734
|0.20
|1.2823
|1.2762
|0.0000
|2922
|2005.04.15 13:40
|modify
|734
|0.20
|1.2823
|1.2838
|1.2868
|2923
|2005.04.15 13:40
|modify
|734
|0.20
|1.2823
|1.2841
|1.2871
|2924
|2005.04.15 13:40
|close
|734
|0.20
|1.2856
|1.2841
|1.2871
|66.00
|4224.66
|2925
|2005.04.15 13:41
|close
|733
|0.10
|1.2855
|1.2763
|0.0000
|16.00
|4240.66
|2926
|2005.04.15 13:41
|buy
|735
|0.10
|1.2855
|1.2779
|0.0000
|2927
|2005.04.15 14:30
|modify
|735
|0.10
|1.2855
|1.2871
|1.2901
|2928
|2005.04.15 14:31
|modify
|735
|0.10
|1.2855
|1.2874
|1.2904
|2929
|2005.04.15 14:31
|modify
|735
|0.10
|1.2855
|1.2875
|1.2905
|2930
|2005.04.15 14:34
|s/l
|735
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2905
|20.00
|4260.66
|2931
|2005.04.15 14:34
|buy
|736
|0.10
|1.2876
|1.2800
|0.0000
|2932
|2005.04.15 15:00
|buy
|737
|0.20
|1.2861
|1.2800
|0.0000
|2933
|2005.04.15 15:00
|buy
|738
|0.40
|1.2839
|1.2793
|0.0000
|2934
|2005.04.15 15:01
|close
|738
|0.40
|1.2865
|1.2793
|0.0000
|104.00
|4364.66
|2935
|2005.04.15 15:01
|close
|737
|0.20
|1.2861
|1.2800
|0.0000
|0.00
|4364.66
|2936
|2005.04.15 15:01
|close
|736
|0.10
|1.2858
|1.2800
|0.0000
|-18.00
|4346.66
|2937
|2005.04.15 15:01
|buy
|739
|0.10
|1.2858
|1.2782
|0.0000
|2938
|2005.04.15 15:32
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2873
|1.2903
|2939
|2005.04.15 15:34
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2874
|1.2904
|2940
|2005.04.15 15:34
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2876
|1.2906
|2941
|2005.04.15 15:34
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2877
|1.2907
|2942
|2005.04.15 15:34
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2880
|1.2910
|2943
|2005.04.15 15:34
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2883
|1.2913
|2944
|2005.04.15 15:35
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2883
|1.2913
|2945
|2005.04.15 15:36
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2884
|1.2914
|2946
|2005.04.15 15:36
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2886
|1.2916
|2947
|2005.04.15 15:36
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2886
|1.2916
|2948
|2005.04.15 15:46
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2888
|1.2918
|2949
|2005.04.15 15:46
|modify
|739
|0.10
|1.2858
|1.2889
|1.2919
|2950
|2005.04.15 15:47
|s/l
|739
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2919
|31.00
|4377.66
|2951
|2005.04.15 15:47
|buy
|740
|0.10
|1.2888
|1.2812
|0.0000
|2952
|2005.04.15 15:50
|buy
|741
|0.20
|1.2871
|1.2810
|0.0000
|2953
|2005.04.15 16:20
|modify
|741
|0.20
|1.2871
|1.2889
|1.2919
|2954
|2005.04.15 16:20
|modify
|741
|0.20
|1.2871
|1.2893
|1.2923
|2955
|2005.04.15 16:20
|close
|741
|0.20
|1.2905
|1.2893
|1.2923
|68.00
|4445.66
|2956
|2005.04.15 16:20
|close
|740
|0.10
|1.2908
|1.2812
|0.0000
|20.00
|4465.66
|2957
|2005.04.15 16:21
|buy
|742
|0.10
|1.2911
|1.2835
|0.0000
|2958
|2005.04.18 02:45
|buy
|743
|0.20
|1.2895
|1.2834
|0.0000
|2959
|2005.04.18 03:15
|buy
|744
|0.40
|1.2880
|1.2834
|0.0000
|2960
|2005.04.18 08:26
|close
|744
|0.40
|1.2901
|1.2834
|0.0000
|84.00
|4549.66
|2961
|2005.04.18 08:26
|close
|743
|0.20
|1.2904
|1.2834
|0.0000
|18.00
|4567.66
|2962
|2005.04.18 08:26
|close
|742
|0.10
|1.2904
|1.2835
|0.0000
|-7.37
|4560.29
|2963
|2005.04.18 08:26
|buy
|745
|0.10
|1.2906
|1.2830
|0.0000
|2964
|2005.04.18 08:52
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2922
|1.2952
|2965
|2005.04.18 08:52
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2923
|1.2953
|2966
|2005.04.18 08:53
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2924
|1.2954
|2967
|2005.04.18 08:53
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2925
|1.2955
|2968
|2005.04.18 08:53
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2926
|1.2956
|2969
|2005.04.18 08:54
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2927
|1.2957
|2970
|2005.04.18 09:02
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2928
|1.2958
|2971
|2005.04.18 09:02
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2929
|1.2959
|2972
|2005.04.18 09:02
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2930
|1.2960
|2973
|2005.04.18 09:02
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2931
|1.2961
|2974
|2005.04.18 09:02
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2932
|1.2962
|2975
|2005.04.18 09:09
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2932
|1.2962
|2976
|2005.04.18 09:25
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2933
|1.2963
|2977
|2005.04.18 09:27
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2936
|1.2966
|2978
|2005.04.18 09:28
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2937
|1.2967
|2979
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2938
|1.2968
|2980
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2939
|1.2969
|2981
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2941
|1.2971
|2982
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2942
|1.2972
|2983
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2943
|1.2973
|2984
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2946
|1.2976
|2985
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2949
|1.2979
|2986
|2005.04.18 09:29
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2951
|1.2981
|2987
|2005.04.18 09:30
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2952
|1.2982
|2988
|2005.04.18 09:30
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2952
|1.2982
|2989
|2005.04.18 09:31
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2953
|1.2983
|2990
|2005.04.18 09:31
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2954
|1.2984
|2991
|2005.04.18 09:31
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2954
|1.2984
|2992
|2005.04.18 09:32
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2955
|1.2985
|2993
|2005.04.18 09:35
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2956
|1.2986
|2994
|2005.04.18 09:35
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2957
|1.2987
|2995
|2005.04.18 09:35
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2958
|1.2988
|2996
|2005.04.18 09:35
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2958
|1.2988
|2997
|2005.04.18 09:37
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2959
|1.2989
|2998
|2005.04.18 09:37
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2960
|1.2990
|2999
|2005.04.18 09:37
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2961
|1.2991
|3000
|2005.04.18 09:52
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2962
|1.2992
|3001
|2005.04.18 09:52
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2963
|1.2993
|3002
|2005.04.18 09:52
|modify
|745
|0.10
|1.2906
|1.2964
|1.2994
|3003
|2005.04.18 09:59
|s/l
|745
|0.10
|1.2964
|1.2964
|1.2994
|58.00
|4618.29
|3004
|2005.04.18 09:59
|buy
|746
|0.10
|1.2966
|1.2890
|0.0000
|3005
|2005.04.18 15:12
|modify
|746
|0.10
|1.2966
|1.2981
|1.3011
|3006
|2005.04.18 15:14
|modify
|746
|0.10
|1.2966
|1.2982
|1.3012
|3007
|2005.04.18 15:15
|modify
|746
|0.10
|1.2966
|1.2982
|1.3012
|3008
|2005.04.18 15:15
|modify
|746
|0.10
|1.2966
|1.2983
|1.3013
|3009
|2005.04.18 15:19
|modify
|746
|0.10
|1.2966
|1.2986
|1.3016
|3010
|2005.04.18 15:20
|s/l
|746
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.3016
|20.00
|4638.29
|3011
|2005.04.18 15:20
|buy
|747
|0.10
|1.2988
|1.2912
|0.0000
|3012
|2005.04.18 15:32
|buy
|748
|0.20
|1.2972
|1.2911
|0.0000
|3013
|2005.04.18 16:29
|modify
|748
|0.20
|1.2972
|1.2988
|1.3018
|3014
|2005.04.18 16:29
|modify
|748
|0.20
|1.2972
|1.2989
|1.3019
|3015
|2005.04.18 16:31
|modify
|748
|0.20
|1.2972
|1.2989
|1.3019
|3016
|2005.04.18 16:31
|modify
|748
|0.20
|1.2972
|1.2990
|1.3020
|3017
|2005.04.18 16:31
|modify
|748
|0.20
|1.2972
|1.2993
|1.3023
|3018
|2005.04.18 16:31
|close
|748
|0.20
|1.3005
|1.2993
|1.3023
|66.00
|4704.29
|3019
|2005.04.18 16:32
|close
|747
|0.10
|1.3006
|1.2912
|0.0000
|18.00
|4722.29
|3020
|2005.04.18 16:32
|buy
|749
|0.10
|1.3008
|1.2932
|0.0000
|3021
|2005.04.18 17:43
|modify
|749
|0.10
|1.3008
|1.3025
|1.3055
|3022
|2005.04.18 17:47
|modify
|749
|0.10
|1.3008
|1.3026
|1.3056
|3023
|2005.04.18 17:49
|modify
|749
|0.10
|1.3008
|1.3026
|1.3056
|3024
|2005.04.18 17:49
|modify
|749
|0.10
|1.3008
|1.3027
|1.3057
|3025
|2005.04.18 17:49
|modify
|749
|0.10
|1.3008
|1.3028
|1.3058
|3026
|2005.04.18 18:38
|s/l
|749
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.3058
|20.00
|4742.29
|3027
|2005.04.18 18:38
|buy
|750
|0.10
|1.3029
|1.2953
|0.0000
|3028
|2005.04.18 20:00
|buy
|751
|0.20
|1.3012
|1.2951
|0.0000
|3029
|2005.04.18 20:00
|buy
|752
|0.40
|1.2996
|1.2950
|0.0000
|3030
|2005.04.18 20:00
|modify
|752
|0.40
|1.2996
|1.3011
|1.3041
|3031
|2005.04.18 20:01
|close
|752
|0.40
|1.3025
|1.3011
|1.3041
|116.00
|4858.29
|3032
|2005.04.18 20:01
|close
|751
|0.20
|1.3024
|1.2951
|0.0000
|24.00
|4882.29
|3033
|2005.04.18 20:01
|close
|750
|0.10
|1.3024
|1.2953
|0.0000
|-5.00
|4877.29
|3034
|2005.04.18 20:02
|buy
|753
|0.10
|1.3028
|1.2952
|0.0000
|3035
|2005.04.18 21:04
|buy
|754
|0.20
|1.3011
|1.2950
|0.0000
|3036
|2005.04.19 10:51
|buy
|755
|0.40
|1.2994
|1.2948
|0.0000
|3037
|2005.04.19 12:07
|close
|755
|0.40
|1.3017
|1.2948
|0.0000
|92.00
|4969.29
|3038
|2005.04.19 12:07
|close
|754
|0.20
|1.3015
|1.2950
|0.0000
|7.26
|4976.55
|3039
|2005.04.19 12:08
|close
|753
|0.10
|1.3016
|1.2952
|0.0000
|-12.37
|4964.18
|3040
|2005.04.19 12:08
|sell
|756
|0.10
|1.3015
|1.3091
|0.0000
|3041
|2005.04.19 13:04
|modify
|756
|0.10
|1.3015
|1.2996
|1.2966
|3042
|2005.04.19 13:12
|s/l
|756
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.2966
|19.00
|4983.18
|3043
|2005.04.19 13:12
|sell
|757
|0.10
|1.2995
|1.3071
|0.0000
|3044
|2005.04.19 14:49
|sell
|758
|0.20
|1.3010
|1.3071
|0.0000
|3045
|2005.04.19 16:31
|sell
|759
|0.40
|1.3025
|1.3071
|0.0000
|3046
|2005.04.19 16:37
|sell
|760
|0.80
|1.3043
|1.3074
|0.0000
|3047
|2005.04.19 17:46
|close
|760
|0.80
|1.3025
|1.3074
|0.0000
|144.00
|5127.18
|3048
|2005.04.19 17:46
|close
|759
|0.40
|1.3026
|1.3071
|0.0000
|-4.00
|5123.18
|3049
|2005.04.19 17:49
|close
|758
|0.20
|1.3027
|1.3071
|0.0000
|-34.00
|5089.18
|3050
|2005.04.19 17:49
|close
|757
|0.10
|1.3028
|1.3071
|0.0000
|-33.00
|5056.18
|3051
|2005.04.19 17:49
|buy
|761
|0.20
|1.3029
|1.2953
|0.0000
|3052
|2005.04.19 21:19
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3046
|1.3076
|3053
|2005.04.19 21:19
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3046
|1.3076
|3054
|2005.04.19 21:24
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3049
|1.3079
|3055
|2005.04.19 21:24
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3050
|1.3080
|3056
|2005.04.19 21:24
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3055
|1.3085
|3057
|2005.04.19 21:25
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3056
|1.3086
|3058
|2005.04.19 21:49
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3059
|1.3089
|3059
|2005.04.19 21:56
|modify
|761
|0.20
|1.3029
|1.3060
|1.3090
|3060
|2005.04.19 22:30
|s/l
|761
|0.20
|1.3060
|1.3060
|1.3090
|62.00
|5118.18
|3061
|2005.04.19 22:30
|buy
|762
|0.20
|1.3062
|1.2986
|0.0000
|3062
|2005.04.20 09:37
|buy
|763
|0.40
|1.3046
|1.2985
|0.0000
|3063
|2005.04.20 10:31
|buy
|764
|0.80
|1.3031
|1.2985
|0.0000
|3064
|2005.04.20 12:45
|close
|764
|0.80
|1.3046
|1.2985
|0.0000
|120.00
|5238.18
|3065
|2005.04.20 12:45
|close
|763
|0.40
|1.3045
|1.2985
|0.0000
|-4.00
|5234.18
|3066
|2005.04.20 12:46
|close
|762
|0.20
|1.3046
|1.2986
|0.0000
|-32.74
|5201.44
|3067
|2005.04.20 12:46
|sell
|765
|0.20
|1.3046
|1.3122
|0.0000
|3068
|2005.04.20 14:31
|modify
|765
|0.20
|1.3046
|1.3028
|1.2998
|3069
|2005.04.20 14:31
|s/l
|765
|0.20
|1.3028
|1.3028
|1.2998
|36.00
|5237.44
|3070
|2005.04.20 14:31
|sell
|766
|0.20
|1.3027
|1.3103
|0.0000
|3071
|2005.04.20 15:12
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3011
|1.2981
|3072
|2005.04.20 15:13
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3010
|1.2980
|3073
|2005.04.20 15:13
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3009
|1.2979
|3074
|2005.04.20 15:13
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3007
|1.2977
|3075
|2005.04.20 15:13
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3007
|1.2977
|3076
|2005.04.20 15:19
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3006
|1.2976
|3077
|2005.04.20 15:19
|modify
|766
|0.20
|1.3027
|1.3006
|1.2976
|3078
|2005.04.20 15:41
|s/l
|766
|0.20
|1.3006
|1.3006
|1.2976
|42.00
|5279.44
|3079
|2005.04.20 15:41
|sell
|767
|0.20
|1.3006
|1.3082
|0.0000
|3080
|2005.04.20 15:56
|sell
|768
|0.40
|1.3021
|1.3082
|0.0000
|3081
|2005.04.20 15:59
|sell
|769
|0.80
|1.3037
|1.3083
|0.0000
|3082
|2005.04.20 16:11
|sell
|770
|1.60
|1.3053
|1.3084
|0.0000
|3083
|2005.04.20 17:20
|s/l
|767
|0.20
|1.3082
|1.3082
|0.0000
|-152.00
|5127.44
|3084
|2005.04.20 17:20
|s/l
|768
|0.40
|1.3082
|1.3082
|0.0000
|-244.00
|4883.44
|3085
|2005.04.20 17:20
|s/l
|769
|0.80
|1.3083
|1.3083
|0.0000
|-368.00
|4515.44
|3086
|2005.04.20 17:20
|s/l
|770
|1.60
|1.3084
|1.3084
|0.0000
|-496.00
|4019.44
|3087
|2005.04.20 17:20
|buy
|771
|0.10
|1.3087
|1.3011
|0.0000
|3088
|2005.04.20 18:17
|buy
|772
|0.20
|1.3070
|1.3009
|0.0000
|3089
|2005.04.20 21:46
|modify
|772
|0.20
|1.3070
|1.3086
|1.3116
|3090
|2005.04.20 22:26
|s/l
|772
|0.20
|1.3086
|1.3086
|1.3116
|32.00
|4051.44
|3091
|2005.04.20 22:26
|close
|771
|0.10
|1.3086
|1.3011
|0.0000
|-1.00
|4050.44
|3092
|2005.04.20 22:26
|buy
|773
|0.10
|1.3090
|1.3014
|0.0000
|3093
|2005.04.21 09:33
|buy
|774
|0.20
|1.3075
|1.3014
|0.0000
|3094
|2005.04.21 13:45
|buy
|775
|0.40
|1.3060
|1.3014
|0.0000
|3095
|2005.04.21 14:42
|close
|775
|0.40
|1.3082
|1.3014
|0.0000
|88.00
|4138.44
|3096
|2005.04.21 14:42
|close
|774
|0.20
|1.3080
|1.3014
|0.0000
|10.00
|4148.44
|3097
|2005.04.21 14:42
|close
|773
|0.10
|1.3076
|1.3014
|0.0000
|-15.11
|4133.33
|3098
|2005.04.21 14:42
|sell
|776
|0.10
|1.3080
|1.3156
|0.0000
|3099
|2005.04.21 16:17
|sell
|777
|0.20
|1.3095
|1.3156
|0.0000
|3100
|2005.04.21 16:43
|sell
|778
|0.40
|1.3111
|1.3157
|0.0000
|3101
|2005.04.21 17:21
|close
|778
|0.40
|1.3089
|1.3157
|0.0000
|88.00
|4221.33
|3102
|2005.04.21 17:21
|close
|777
|0.20
|1.3086
|1.3156
|0.0000
|18.00
|4239.33
|3103
|2005.04.21 17:22
|close
|776
|0.10
|1.3085
|1.3156
|0.0000
|-5.00
|4234.33
|3104
|2005.04.21 17:22
|sell
|779
|0.10
|1.3082
|1.3158
|0.0000
|3105
|2005.04.21 18:02
|modify
|779
|0.10
|1.3082
|1.3067
|1.3037
|3106
|2005.04.21 18:02
|s/l
|779
|0.10
|1.3067
|1.3067
|1.3037
|15.00
|4249.33
|3107
|2005.04.21 18:02
|sell
|780
|0.10
|1.3067
|1.3143
|0.0000
|3108
|2005.04.21 18:22
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3051
|1.3021
|3109
|2005.04.21 18:22
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3048
|1.3018
|3110
|2005.04.21 18:24
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3047
|1.3017
|3111
|2005.04.21 18:25
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3043
|1.3013
|3112
|2005.04.21 18:26
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3042
|1.3012
|3113
|2005.04.21 18:27
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3042
|1.3012
|3114
|2005.04.21 18:27
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3041
|1.3011
|3115
|2005.04.21 18:27
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3041
|1.3011
|3116
|2005.04.21 18:43
|modify
|780
|0.10
|1.3067
|1.3040
|1.3010
|3117
|2005.04.21 18:57
|s/l
|780
|0.10
|1.3040
|1.3040
|1.3010
|27.00
|4276.33
|3118
|2005.04.21 18:57
|sell
|781
|0.10
|1.3038
|1.3114
|0.0000
|3119
|2005.04.21 19:03
|sell
|782
|0.20
|1.3054
|1.3115
|0.0000
|3120
|2005.04.22 03:02
|modify
|782
|0.20
|1.3054
|1.3038
|1.3008
|3121
|2005.04.22 03:04
|modify
|782
|0.20
|1.3054
|1.3037
|1.3007
|3122
|2005.04.22 04:11
|s/l
|782
|0.20
|1.3037
|1.3037
|1.3007
|34.30
|4310.63
|3123
|2005.04.22 04:11
|close
|781
|0.10
|1.3037
|1.3114
|0.0000
|1.15
|4311.78
|3124
|2005.04.22 04:12
|sell
|783
|0.10
|1.3034
|1.3110
|0.0000
|3125
|2005.04.22 08:10
|sell
|784
|0.20
|1.3051
|1.3112
|0.0000
|3126
|2005.04.22 10:00
|sell
|785
|0.40
|1.3066
|1.3112
|0.0000
|3127
|2005.04.22 14:22
|sell
|786
|0.80
|1.3081
|1.3112
|0.0000
|3128
|2005.04.22 17:30
|close
|786
|0.80
|1.3064
|1.3112
|0.0000
|136.00
|4447.78
|3129
|2005.04.22 17:30
|close
|785
|0.40
|1.3061
|1.3112
|0.0000
|20.00
|4467.78
|3130
|2005.04.22 17:30
|close
|784
|0.20
|1.3060
|1.3112
|0.0000
|-18.00
|4449.78
|3131
|2005.04.22 17:31
|close
|783
|0.10
|1.3059
|1.3110
|0.0000
|-25.00
|4424.78
|3132
|2005.04.22 17:31
|sell
|787
|0.10
|1.3061
|1.3137
|0.0000
|3133
|2005.04.25 02:10
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3044
|1.3014
|3134
|2005.04.25 02:11
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3043
|1.3013
|3135
|2005.04.25 02:11
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3042
|1.3012
|3136
|2005.04.25 02:12
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3041
|1.3011
|3137
|2005.04.25 02:12
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3039
|1.3009
|3138
|2005.04.25 02:12
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3038
|1.3008
|3139
|2005.04.25 02:12
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3036
|1.3006
|3140
|2005.04.25 02:12
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3034
|1.3004
|3141
|2005.04.25 02:15
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3033
|1.3003
|3142
|2005.04.25 02:20
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3032
|1.3002
|3143
|2005.04.25 02:22
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3031
|1.3001
|3144
|2005.04.25 02:22
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3028
|1.2998
|3145
|2005.04.25 02:23
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3027
|1.2997
|3146
|2005.04.25 02:23
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3026
|1.2996
|3147
|2005.04.25 02:24
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3025
|1.2995
|3148
|2005.04.25 02:24
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3025
|1.2995
|3149
|2005.04.25 02:37
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3021
|1.2991
|3150
|2005.04.25 02:37
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3021
|1.2991
|3151
|2005.04.25 02:42
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3019
|1.2989
|3152
|2005.04.25 02:42
|modify
|787
|0.10
|1.3061
|1.3018
|1.2988
|3153
|2005.04.25 03:07
|s/l
|787
|0.10
|1.3018
|1.3018
|1.2988
|43.15
|4467.93
|3154
|2005.04.25 03:07
|sell
|788
|0.10
|1.3016
|1.3092
|0.0000
|3155
|2005.04.25 08:23
|sell
|789
|0.20
|1.3039
|1.3100
|0.0000
|3156
|2005.04.25 10:22
|modify
|789
|0.20
|1.3039
|1.3024
|1.2994
|3157
|2005.04.25 10:22
|modify
|789
|0.20
|1.3039
|1.3023
|1.2993
|3158
|2005.04.25 10:22
|modify
|789
|0.20
|1.3039
|1.3022
|1.2992
|3159
|2005.04.25 10:27
|modify
|789
|0.20
|1.3039
|1.3021
|1.2991
|3160
|2005.04.25 10:30
|modify
|789
|0.20
|1.3039
|1.3018
|1.2988
|3161
|2005.04.25 10:30
|close
|789
|0.20
|1.3003
|1.3018
|1.2988
|72.00
|4539.93
|3162
|2005.04.25 10:30
|close
|788
|0.10
|1.3003
|1.3092
|0.0000
|13.00
|4552.93
|3163
|2005.04.25 10:31
|sell
|790
|0.10
|1.3002
|1.3078
|0.0000
|3164
|2005.04.25 11:01
|modify
|790
|0.10
|1.3002
|1.2979
|1.2949
|3165
|2005.04.25 11:36
|s/l
|790
|0.10
|1.2979
|1.2979
|1.2949
|23.00
|4575.93
|3166
|2005.04.25 11:36
|sell
|791
|0.10
|1.2978
|1.3054
|0.0000
|3167
|2005.04.25 15:33
|sell
|792
|0.20
|1.2993
|1.3054
|0.0000
|3168
|2005.04.25 16:18
|modify
|792
|0.20
|1.2993
|1.2977
|1.2947
|3169
|2005.04.25 16:18
|modify
|792
|0.20
|1.2993
|1.2977
|1.2947
|3170
|2005.04.25 16:23
|modify
|792
|0.20
|1.2993
|1.2976
|1.2946
|3171
|2005.04.25 16:27
|modify
|792
|0.20
|1.2993
|1.2975
|1.2945
|3172
|2005.04.25 16:27
|close
|792
|0.20
|1.2960
|1.2975
|1.2945
|66.00
|4641.93
|3173
|2005.04.25 16:28
|close
|791
|0.10
|1.2959
|1.3054
|0.0000
|19.00
|4660.93
|3174
|2005.04.25 16:28
|sell
|793
|0.10
|1.2958
|1.3034
|0.0000
|3175
|2005.04.25 16:42
|sell
|794
|0.20
|1.2975
|1.3036
|0.0000
|3176
|2005.04.25 21:07
|sell
|795
|0.40
|1.2990
|1.3036
|0.0000
|3177
|2005.04.25 22:35
|sell
|796
|0.80
|1.3005
|1.3036
|0.0000
|3178
|2005.04.25 23:47
|close
|796
|0.80
|1.2988
|1.3036
|0.0000
|135.99
|4796.92
|3179
|2005.04.25 23:48
|close
|795
|0.40
|1.2989
|1.3036
|0.0000
|4.00
|4800.92
|3180
|2005.04.25 23:48
|close
|794
|0.20
|1.2988
|1.3036
|0.0000
|-26.00
|4774.92
|3181
|2005.04.25 23:50
|close
|793
|0.10
|1.2989
|1.3034
|0.0000
|-31.00
|4743.92
|3182
|2005.04.25 23:51
|buy
|797
|0.10
|1.2988
|1.2912
|0.0000
|3183
|2005.04.26 10:05
|buy
|798
|0.20
|1.2973
|1.2912
|0.0000
|3184
|2005.04.26 16:16
|buy
|799
|0.40
|1.2957
|1.2911
|0.0000
|3185
|2005.04.26 21:54
|close
|799
|0.40
|1.2979
|1.2911
|0.0000
|88.00
|4831.92
|3186
|2005.04.26 21:54
|close
|798
|0.20
|1.2976
|1.2912
|0.0000
|6.00
|4837.92
|3187
|2005.04.26 21:54
|close
|797
|0.10
|1.2976
|1.2912
|0.0000
|-12.37
|4825.55
|3188
|2005.04.26 21:54
|buy
|800
|0.10
|1.2981
|1.2905
|0.0000
|3189
|2005.04.27 02:27
|buy
|801
|0.20
|1.2966
|1.2905
|0.0000
|3190
|2005.04.27 07:58
|buy
|802
|0.40
|1.2950
|1.2904
|0.0000
|3191
|2005.04.27 08:02
|buy
|803
|0.80
|1.2932
|1.2901
|0.0000
|3192
|2005.04.27 08:15
|buy
|804
|1.60
|1.2916
|1.2900
|0.0000
|3193
|2005.04.27 08:40
|s/l
|800
|0.10
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-76.37
|4749.18
|3194
|2005.04.27 08:40
|s/l
|801
|0.20
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-122.00
|4627.18
|3195
|2005.04.27 08:40
|close
|804
|1.60
|1.2905
|1.2900
|0.0000
|-176.00
|4451.18
|3196
|2005.04.27 08:40
|close
|803
|0.80
|1.2906
|1.2901
|0.0000
|-208.00
|4243.18
|3197
|2005.04.27 08:40
|close
|802
|0.40
|1.2906
|1.2904
|0.0000
|-176.00
|4067.18
|3198
|2005.04.27 08:41
|sell
|805
|0.10
|1.2908
|1.2984
|0.0000
|3199
|2005.04.27 09:58
|sell
|806
|0.20
|1.2924
|1.2985
|0.0000
|3200
|2005.04.27 14:30
|sell
|807
|0.40
|1.2940
|1.2986
|0.0000
|3201
|2005.04.27 14:39
|sell
|808
|0.80
|1.2956
|1.2987
|0.0000
|3202
|2005.04.27 15:08
|s/l
|805
|0.10
|1.2984
|1.2984
|0.0000
|-76.00
|3991.18
|3203
|2005.04.27 15:08
|s/l
|806
|0.20
|1.2985
|1.2985
|0.0000
|-122.00
|3869.18
|3204
|2005.04.27 15:08
|close
|808
|0.80
|1.2985
|1.2987
|0.0000
|-232.01
|3637.17
|3205
|2005.04.27 15:08
|s/l
|807
|0.40
|1.2986
|1.2986
|0.0000
|-184.00
|3453.17
|3206
|2005.04.27 15:08
|buy
|809
|0.10
|1.2986
|1.2910
|0.0000
|3207
|2005.04.27 15:27
|buy
|810
|0.20
|1.2971
|1.2910
|0.0000
|3208
|2005.04.27 17:06
|buy
|811
|0.40
|1.2955
|1.2909
|0.0000
|3209
|2005.04.27 17:55
|buy
|812
|0.80
|1.2939
|1.2908
|0.0000
|3210
|2005.04.28 12:24
|s/l
|809
|0.10
|1.2910
|1.2910
|0.0000
|-77.11
|3376.06
|3211
|2005.04.28 12:24
|s/l
|810
|0.20
|1.2910
|1.2910
|0.0000
|-124.22
|3251.84
|3212
|2005.04.28 12:24
|s/l
|811
|0.40
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-188.44
|3063.40
|3213
|2005.04.28 12:24
|close
|812
|0.80
|1.2909
|1.2908
|0.0000
|-248.88
|2814.52
|3214
|2005.04.28 12:24
|sell
|813
|0.10
|1.2911
|1.2987
|0.0000
|3215
|2005.04.28 14:30
|sell
|814
|0.20
|1.2931
|1.2992
|0.0000
|3216
|2005.04.28 14:30
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2911
|1.2881
|3217
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2910
|1.2880
|3218
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2909
|1.2879
|3219
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2908
|1.2878
|3220
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2906
|1.2876
|3221
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2905
|1.2875
|3222
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2904
|1.2874
|3223
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2903
|1.2873
|3224
|2005.04.28 14:31
|modify
|814
|0.20
|1.2931
|1.2903
|1.2873
|3225
|2005.04.28 14:31
|close
|814
|0.20
|1.2891
|1.2903
|1.2873
|80.00
|2894.52
|3226
|2005.04.28 14:31
|close
|813
|0.10
|1.2895
|1.2987
|0.0000
|16.00
|2910.52
|3227
|2005.04.28 14:31
|sell
|815
|0.10
|1.2894
|1.2970
|0.0000
|3228
|2005.04.28 14:34
|sell
|816
|0.20
|1.2914
|1.2975
|0.0000
|3229
|2005.04.28 14:35
|sell
|817
|0.40
|1.2931
|1.2977
|0.0000
|3230
|2005.04.28 14:47
|close
|817
|0.40
|1.2908
|1.2977
|0.0000
|92.00
|3002.52
|3231
|2005.04.28 14:47
|close
|816
|0.20
|1.2906
|1.2975
|0.0000
|16.00
|3018.52
|3232
|2005.04.28 14:47
|close
|815
|0.10
|1.2904
|1.2970
|0.0000
|-10.00
|3008.52
|3233
|2005.04.28 14:47
|sell
|818
|0.10
|1.2901
|1.2977
|0.0000
|3234
|2005.04.28 14:55
|sell
|819
|0.20
|1.2918
|1.2979
|0.0000
|3235
|2005.04.28 15:05
|modify
|819
|0.20
|1.2918
|1.2899
|1.2869
|3236
|2005.04.28 15:05
|close
|819
|0.20
|1.2884
|1.2899
|1.2869
|68.00
|3076.52
|3237
|2005.04.28 15:05
|close
|818
|0.10
|1.2889
|1.2977
|0.0000
|12.00
|3088.52
|3238
|2005.04.28 15:05
|sell
|820
|0.10
|1.2888
|1.2964
|0.0000
|3239
|2005.04.28 15:12
|sell
|821
|0.20
|1.2904
|1.2965
|0.0000
|3240
|2005.04.28 15:52
|sell
|822
|0.40
|1.2919
|1.2965
|0.0000
|3241
|2005.04.28 17:29
|close
|822
|0.40
|1.2897
|1.2965
|0.0000
|88.00
|3176.52
|3242
|2005.04.28 17:29
|close
|821
|0.20
|1.2899
|1.2965
|0.0000
|10.00
|3186.52
|3243
|2005.04.28 17:30
|close
|820
|0.10
|1.2900
|1.2964
|0.0000
|-12.00
|3174.52
|3244
|2005.04.28 17:30
|sell
|823
|0.10
|1.2899
|1.2975
|0.0000
|3245
|2005.04.28 17:56
|sell
|824
|0.20
|1.2916
|1.2977
|0.0000
|3246
|2005.04.28 20:16
|modify
|824
|0.20
|1.2916
|1.2900
|1.2870
|3247
|2005.04.28 20:16
|modify
|824
|0.20
|1.2916
|1.2897
|1.2867
|3248
|2005.04.28 20:16
|close
|824
|0.20
|1.2883
|1.2897
|1.2867
|66.00
|3240.52
|3249
|2005.04.28 20:16
|close
|823
|0.10
|1.2884
|1.2975
|0.0000
|15.00
|3255.52
|3250
|2005.04.28 20:16
|sell
|825
|0.10
|1.2880
|1.2956
|0.0000
|3251
|2005.04.28 20:55
|sell
|826
|0.20
|1.2896
|1.2957
|0.0000
|3252
|2005.04.29 02:27
|sell
|827
|0.40
|1.2911
|1.2957
|0.0000
|3253
|2005.04.29 06:38
|sell
|828
|0.80
|1.2926
|1.2957
|0.0000
|3254
|2005.04.29 08:09
|s/l
|825
|0.10
|1.2956
|1.2956
|0.0000
|-75.85
|3179.67
|3255
|2005.04.29 08:09
|s/l
|826
|0.20
|1.2957
|1.2957
|0.0000
|-121.70
|3057.97
|3256
|2005.04.29 08:09
|s/l
|827
|0.40
|1.2957
|1.2957
|0.0000
|-184.00
|2873.97
|3257
|2005.04.29 08:09
|s/l
|828
|0.80
|1.2957
|1.2957
|0.0000
|-248.00
|2625.97
|3258
|2005.04.29 08:09
|buy
|829
|0.10
|1.2957
|1.2881
|0.0000
|3259
|2005.04.29 15:01
|buy
|830
|0.20
|1.2942
|1.2881
|0.0000
|3260
|2005.04.29 15:59
|buy
|831
|0.40
|1.2926
|1.2880
|0.0000
|3261
|2005.04.29 16:41
|buy
|832
|0.80
|1.2911
|1.2880
|0.0000
|3262
|2005.04.29 17:11
|close
|832
|0.80
|1.2928
|1.2880
|0.0000
|136.00
|2761.97
|3263
|2005.04.29 17:11
|close
|831
|0.40
|1.2928
|1.2880
|0.0000
|8.00
|2769.97
|3264
|2005.04.29 17:12
|close
|830
|0.20
|1.2926
|1.2881
|0.0000
|-32.00
|2737.97
|3265
|2005.04.29 17:12
|close
|829
|0.10
|1.2924
|1.2881
|0.0000
|-33.00
|2704.97
|3266
|2005.04.29 17:12
|sell
|833
|0.10
|1.2924
|1.3000
|0.0000
|3267
|2005.04.29 18:37
|modify
|833
|0.10
|1.2924
|1.2908
|1.2878
|3268
|2005.04.29 18:37
|modify
|833
|0.10
|1.2924
|1.2904
|1.2874
|3269
|2005.04.29 18:50
|s/l
|833
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2874
|20.00
|2724.97
|3270
|2005.04.29 18:50
|sell
|834
|0.10
|1.2902
|1.2978
|0.0000
|3271
|2005.04.29 19:25
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2886
|1.2856
|3272
|2005.04.29 19:25
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2885
|1.2855
|3273
|2005.04.29 19:25
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2884
|1.2854
|3274
|2005.04.29 19:25
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2883
|1.2853
|3275
|2005.04.29 19:26
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2880
|1.2850
|3276
|2005.04.29 19:27
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2879
|1.2849
|3277
|2005.04.29 19:27
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2878
|1.2848
|3278
|2005.04.29 19:28
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2878
|1.2848
|3279
|2005.04.29 19:28
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2877
|1.2847
|3280
|2005.04.29 19:29
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2877
|1.2847
|3281
|2005.04.29 19:29
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2876
|1.2846
|3282
|2005.04.29 19:29
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2876
|1.2846
|3283
|2005.04.29 20:22
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2875
|1.2845
|3284
|2005.04.29 20:27
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2874
|1.2844
|3285
|2005.04.29 20:28
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2873
|1.2843
|3286
|2005.04.29 20:32
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2872
|1.2842
|3287
|2005.04.29 20:38
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2871
|1.2841
|3288
|2005.04.29 20:39
|modify
|834
|0.10
|1.2902
|1.2869
|1.2839
|3289
|2005.04.29 21:08
|s/l
|834
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2839
|33.00
|2757.97
|3290
|2005.04.29 21:08
|sell
|835
|0.10
|1.2867
|1.2943
|0.0000
|3291
|2005.05.02 16:59
|modify
|835
|0.10
|1.2867
|1.2852
|1.2822
|3292
|2005.05.02 17:24
|s/l
|835
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2822
|15.15
|2773.12
|3293
|2005.05.02 17:24
|buy
|836
|0.10
|1.2853
|1.2777
|0.0000
|3294
|2005.05.03 03:57
|buy
|837
|0.20
|1.2838
|1.2777
|0.0000
|3295
|2005.05.03 11:13
|modify
|837
|0.20
|1.2838
|1.2855
|1.2885
|3296
|2005.05.03 11:13
|modify
|837
|0.20
|1.2838
|1.2855
|1.2885
|3297
|2005.05.03 11:13
|close
|837
|0.20
|1.2870
|1.2855
|1.2885
|64.00
|2837.12
|3298
|2005.05.03 11:14
|close
|836
|0.10
|1.2869
|1.2777
|0.0000
|15.63
|2852.75
|3299
|2005.05.03 11:14
|buy
|838
|0.10
|1.2871
|1.2795
|0.0000
|3300
|2005.05.03 13:01
|buy
|839
|0.20
|1.2854
|1.2793
|0.0000
|3301
|2005.05.03 15:23
|modify
|839
|0.20
|1.2854
|1.2869
|1.2899
|3302
|2005.05.03 15:23
|modify
|839
|0.20
|1.2854
|1.2872
|1.2902
|3303
|2005.05.03 15:24
|modify
|839
|0.20
|1.2854
|1.2872
|1.2902
|3304
|2005.05.03 15:24
|modify
|839
|0.20
|1.2854
|1.2873
|1.2903
|3305
|2005.05.03 15:24
|close
|839
|0.20
|1.2887
|1.2873
|1.2903
|66.00
|2918.75
|3306
|2005.05.03 15:24
|close
|838
|0.10
|1.2888
|1.2795
|0.0000
|17.00
|2935.75
|3307
|2005.05.03 15:24
|buy
|840
|0.10
|1.2891
|1.2815
|0.0000
|3308
|2005.05.03 20:17
|buy
|841
|0.20
|1.2871
|1.2810
|0.0000
|3309
|2005.05.03 20:24
|buy
|842
|0.40
|1.2856
|1.2810
|0.0000
|3310
|2005.05.03 20:31
|close
|842
|0.40
|1.2878
|1.2810
|0.0000
|88.00
|3023.75
|3311
|2005.05.03 20:31
|close
|841
|0.20
|1.2878
|1.2810
|0.0000
|14.00
|3037.75
|3312
|2005.05.03 20:31
|close
|840
|0.10
|1.2876
|1.2815
|0.0000
|-15.00
|3022.75
|3313
|2005.05.03 20:31
|sell
|843
|0.10
|1.2874
|1.2950
|0.0000
|3314
|2005.05.03 21:57
|sell
|844
|0.20
|1.2909
|1.2970
|0.0000
|3315
|2005.05.03 22:33
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2893
|1.2863
|3316
|2005.05.03 22:33
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2892
|1.2862
|3317
|2005.05.03 22:33
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2890
|1.2860
|3318
|2005.05.03 22:33
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2889
|1.2859
|3319
|2005.05.03 22:34
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2888
|1.2858
|3320
|2005.05.03 22:34
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2888
|1.2858
|3321
|2005.05.03 22:34
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2888
|1.2858
|3322
|2005.05.03 22:35
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2887
|1.2857
|3323
|2005.05.03 22:44
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2886
|1.2856
|3324
|2005.05.03 23:00
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2885
|1.2855
|3325
|2005.05.03 23:00
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2885
|1.2855
|3326
|2005.05.03 23:00
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2884
|1.2854
|3327
|2005.05.03 23:00
|modify
|844
|0.20
|1.2909
|1.2884
|1.2854
|3328
|2005.05.03 23:00
|close
|844
|0.20
|1.2870
|1.2884
|1.2854
|78.00
|3100.75
|3329
|2005.05.03 23:00
|close
|843
|0.10
|1.2872
|1.2950
|0.0000
|2.00
|3102.75
|3330
|2005.05.03 23:00
|sell
|845
|0.10
|1.2868
|1.2944
|0.0000
|3331
|2005.05.04 00:59
|sell
|846
|0.20
|1.2884
|1.2945
|0.0000
|3332
|2005.05.04 03:25
|sell
|847
|0.40
|1.2899
|1.2945
|0.0000
|3333
|2005.05.04 03:36
|sell
|848
|0.80
|1.2914
|1.2945
|0.0000
|3334
|2005.05.04 03:42
|s/l
|845
|0.10
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|-75.85
|3026.90
|3335
|2005.05.04 03:42
|s/l
|846
|0.20
|1.2945
|1.2945
|0.0000
|-122.00
|2904.90
|3336
|2005.05.04 03:42
|s/l
|847
|0.40
|1.2945
|1.2945
|0.0000
|-184.00
|2720.90
|3337
|2005.05.04 03:42
|s/l
|848
|0.80
|1.2945
|1.2945
|0.0000
|-248.00
|2472.90
|3338
|2005.05.04 03:42
|buy
|849
|0.10
|1.2945
|1.2869
|0.0000
|3339
|2005.05.04 09:26
|buy
|850
|0.20
|1.2930
|1.2869
|0.0000
|3340
|2005.05.04 16:01
|modify
|850
|0.20
|1.2930
|1.2946
|1.2976
|3341
|2005.05.04 16:04
|s/l
|850
|0.20
|1.2946
|1.2946
|1.2976
|32.00
|2504.90
|3342
|2005.05.04 16:04
|close
|849
|0.10
|1.2944
|1.2869
|0.0000
|-1.00
|2503.90
|3343
|2005.05.04 16:04
|sell
|851
|0.10
|1.2945
|1.3021
|0.0000
|3344
|2005.05.05 08:31
|sell
|852
|0.20
|1.2960
|1.3021
|0.0000
|3345
|2005.05.05 09:47
|sell
|853
|0.40
|1.2976
|1.3022
|0.0000
|3346
|2005.05.05 12:43
|close
|853
|0.40
|1.2955
|1.3022
|0.0000
|84.00
|2587.90
|3347
|2005.05.05 12:43
|close
|852
|0.20
|1.2956
|1.3021
|0.0000
|8.00
|2595.90
|3348
|2005.05.05 12:44
|close
|851
|0.10
|1.2958
|1.3021
|0.0000
|-12.55
|2583.35
|3349
|2005.05.05 12:44
|sell
|854
|0.10
|1.2957
|1.3033
|0.0000
|3350
|2005.05.05 14:36
|sell
|855
|0.20
|1.2972
|1.3033
|0.0000
|3351
|2005.05.05 16:38
|modify
|855
|0.20
|1.2972
|1.2956
|1.2926
|3352
|2005.05.05 16:38
|modify
|855
|0.20
|1.2972
|1.2955
|1.2925
|3353
|2005.05.05 16:52
|modify
|855
|0.20
|1.2972
|1.2953
|1.2923
|3354
|2005.05.05 16:52
|close
|855
|0.20
|1.2938
|1.2953
|1.2923
|68.00
|2651.35
|3355
|2005.05.05 16:52
|close
|854
|0.10
|1.2942
|1.3033
|0.0000
|15.00
|2666.35
|3356
|2005.05.05 16:52
|sell
|856
|0.10
|1.2936
|1.3012
|0.0000
|3357
|2005.05.05 18:49
|sell
|857
|0.20
|1.2952
|1.3013
|0.0000
|3358
|2005.05.06 14:30
|modify
|857
|0.20
|1.2952
|1.2933
|1.2903
|3359
|2005.05.06 14:30
|t/p
|857
|0.20
|1.2903
|1.2933
|1.2903
|98.30
|2764.65
|3360
|2005.05.06 14:30
|close
|856
|0.10
|1.2897
|1.3012
|0.0000
|39.15
|2803.80
|3361
|2005.05.06 14:30
|sell
|858
|0.10
|1.2900
|1.2976
|0.0000
|3362
|2005.05.06 14:30
|sell
|859
|0.20
|1.2921
|1.2982
|0.0000
|3363
|2005.05.06 14:31
|modify
|859
|0.20
|1.2921
|1.2900
|1.2870
|3364
|2005.05.06 14:31
|s/l
|859
|0.20
|1.2900
|1.2900
|1.2870
|42.00
|2845.80
|3365
|2005.05.06 14:31
|close
|858
|0.10
|1.2903
|1.2976
|0.0000
|-3.00
|2842.80
|3366
|2005.05.06 14:32
|sell
|860
|0.10
|1.2900
|1.2976
|0.0000
|3367
|2005.05.06 14:35
|modify
|860
|0.10
|1.2900
|1.2884
|1.2854
|3368
|2005.05.06 14:35
|modify
|860
|0.10
|1.2900
|1.2883
|1.2853
|3369
|2005.05.06 14:35
|modify
|860
|0.10
|1.2900
|1.2881
|1.2851
|3370
|2005.05.06 14:38
|s/l
|860
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|19.00
|2861.80
|3371
|2005.05.06 14:38
|sell
|861
|0.10
|1.2879
|1.2955
|0.0000
|3372
|2005.05.06 15:16
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2862
|1.2832
|3373
|2005.05.06 15:16
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2860
|1.2830
|3374
|2005.05.06 15:16
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2859
|1.2829
|3375
|2005.05.06 15:16
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2857
|1.2827
|3376
|2005.05.06 15:17
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2856
|1.2826
|3377
|2005.05.06 15:19
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2855
|1.2825
|3378
|2005.05.06 15:19
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2855
|1.2825
|3379
|2005.05.06 15:19
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2853
|1.2823
|3380
|2005.05.06 15:19
|modify
|861
|0.10
|1.2879
|1.2852
|1.2822
|3381
|2005.05.06 15:26
|s/l
|861
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2822
|27.00
|2888.80
|3382
|2005.05.06 15:26
|sell
|862
|0.10
|1.2850
|1.2926
|0.0000
|3383
|2005.05.06 17:02
|modify
|862
|0.10
|1.2850
|1.2833
|1.2803
|3384
|2005.05.06 17:03
|modify
|862
|0.10
|1.2850
|1.2832
|1.2802
|3385
|2005.05.06 17:03
|modify
|862
|0.10
|1.2850
|1.2828
|1.2798
|3386
|2005.05.06 17:03
|modify
|862
|0.10
|1.2850
|1.2828
|1.2798
|3387
|2005.05.06 17:09
|s/l
|862
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2798
|22.00
|2910.80
|3388
|2005.05.06 17:09
|sell
|863
|0.10
|1.2826
|1.2902
|0.0000
|3389
|2005.05.06 18:11
|sell
|864
|0.20
|1.2842
|1.2903
|0.0000
|3390
|2005.05.09 03:14
|modify
|864
|0.20
|1.2842
|1.2826
|1.2796
|3391
|2005.05.09 03:15
|modify
|864
|0.20
|1.2842
|1.2823
|1.2793
|3392
|2005.05.09 03:15
|modify
|864
|0.20
|1.2842
|1.2822
|1.2792
|3393
|2005.05.09 03:15
|modify
|864
|0.20
|1.2842
|1.2822
|1.2792
|3394
|2005.05.09 03:15
|close
|864
|0.20
|1.2808
|1.2822
|1.2792
|68.30
|2979.10
|3395
|2005.05.09 03:15
|close
|863
|0.10
|1.2807
|1.2902
|0.0000
|19.15
|2998.25
|3396
|2005.05.09 03:16
|sell
|865
|0.10
|1.2807
|1.2883
|0.0000
|3397
|2005.05.09 09:18
|sell
|866
|0.20
|1.2822
|1.2883
|0.0000
|3398
|2005.05.09 11:27
|sell
|867
|0.40
|1.2837
|1.2883
|0.0000
|3399
|2005.05.09 14:34
|close
|867
|0.40
|1.2816
|1.2883
|0.0000
|84.00
|3082.25
|3400
|2005.05.09 14:35
|close
|866
|0.20
|1.2817
|1.2883
|0.0000
|10.00
|3092.25
|3401
|2005.05.09 14:35
|close
|865
|0.10
|1.2816
|1.2883
|0.0000
|-9.00
|3083.25
|3402
|2005.05.09 14:35
|buy
|868
|0.10
|1.2817
|1.2741
|0.0000
|3403
|2005.05.09 23:10
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2839
|1.2869
|3404
|2005.05.09 23:10
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2841
|1.2871
|3405
|2005.05.09 23:10
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2841
|1.2871
|3406
|2005.05.09 23:11
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2842
|1.2872
|3407
|2005.05.09 23:11
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2843
|1.2873
|3408
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2844
|1.2874
|3409
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2845
|1.2875
|3410
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2847
|1.2877
|3411
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2848
|1.2878
|3412
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2859
|1.2889
|3413
|2005.05.09 23:13
|modify
|868
|0.10
|1.2817
|1.2860
|1.2890
|3414
|2005.05.10 00:00
|s/l
|868
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2890
|42.63
|3125.88
|3415
|2005.05.10 00:00
|buy
|869
|0.10
|1.2861
|1.2785
|0.0000
|3416
|2005.05.10 01:13
|buy
|870
|0.20
|1.2845
|1.2784
|0.0000
|3417
|2005.05.10 08:20
|buy
|871
|0.40
|1.2830
|1.2784
|0.0000
|3418
|2005.05.10 11:08
|close
|871
|0.40
|1.2851
|1.2784
|0.0000
|84.00
|3209.88
|3419
|2005.05.10 11:08
|close
|870
|0.20
|1.2848
|1.2784
|0.0000
|6.00
|3215.88
|3420
|2005.05.10 11:08
|close
|869
|0.10
|1.2846
|1.2785
|0.0000
|-15.00
|3200.88
|3421
|2005.05.10 11:08
|buy
|872
|0.10
|1.2849
|1.2773
|0.0000
|3422
|2005.05.10 17:55
|modify
|872
|0.10
|1.2849
|1.2864
|1.2894
|3423
|2005.05.10 17:55
|modify
|872
|0.10
|1.2849
|1.2865
|1.2895
|3424
|2005.05.10 17:55
|modify
|872
|0.10
|1.2849
|1.2866
|1.2896
|3425
|2005.05.10 17:55
|modify
|872
|0.10
|1.2849
|1.2867
|1.2897
|3426
|2005.05.10 17:55
|modify
|872
|0.10
|1.2849
|1.2868
|1.2898
|3427
|2005.05.10 18:20
|s/l
|872
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|19.00
|3219.88
|3428
|2005.05.10 18:20
|buy
|873
|0.10
|1.2867
|1.2791
|0.0000
|3429
|2005.05.11 10:21
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2882
|1.2912
|3430
|2005.05.11 10:22
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2883
|1.2913
|3431
|2005.05.11 10:22
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2885
|1.2915
|3432
|2005.05.11 10:22
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2888
|1.2918
|3433
|2005.05.11 10:22
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2893
|1.2923
|3434
|2005.05.11 10:22
|modify
|873
|0.10
|1.2867
|1.2897
|1.2927
|3435
|2005.05.11 10:24
|s/l
|873
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2927
|29.63
|3249.51
|3436
|2005.05.11 10:24
|buy
|874
|0.10
|1.2889
|1.2813
|0.0000
|3437
|2005.05.11 10:31
|buy
|875
|0.20
|1.2873
|1.2812
|0.0000
|3438
|2005.05.11 14:30
|buy
|876
|0.40
|1.2845
|1.2799
|0.0000
|3439
|2005.05.11 14:30
|buy
|877
|0.80
|1.2825
|1.2794
|0.0000
|3440
|2005.05.11 14:30
|modify
|877
|0.80
|1.2825
|1.2848
|1.2878
|3441
|2005.05.11 14:30
|close
|877
|0.80
|1.2853
|1.2848
|1.2878
|224.00
|3473.51
|3442
|2005.05.11 14:30
|close
|876
|0.40
|1.2825
|1.2799
|0.0000
|-80.00
|3393.51
|3443
|2005.05.11 14:31
|close
|875
|0.20
|1.2826
|1.2812
|0.0000
|-94.00
|3299.51
|3444
|2005.05.11 14:31
|close
|874
|0.10
|1.2828
|1.2813
|0.0000
|-61.00
|3238.51
|3445
|2005.05.11 14:31
|sell
|878
|0.10
|1.2829
|1.2905
|0.0000
|3446
|2005.05.11 14:52
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2813
|1.2783
|3447
|2005.05.11 14:55
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2812
|1.2782
|3448
|2005.05.11 14:55
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2811
|1.2781
|3449
|2005.05.11 14:56
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2810
|1.2780
|3450
|2005.05.11 14:56
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2809
|1.2779
|3451
|2005.05.11 14:56
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2809
|1.2779
|3452
|2005.05.11 14:57
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2807
|1.2777
|3453
|2005.05.11 14:57
|modify
|878
|0.10
|1.2829
|1.2806
|1.2776
|3454
|2005.05.11 15:03
|s/l
|878
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2776
|23.00
|3261.51
|3455
|2005.05.11 15:03
|sell
|879
|0.10
|1.2805
|1.2881
|0.0000
|3456
|2005.05.11 17:08
|sell
|880
|0.20
|1.2821
|1.2882
|0.0000
|3457
|2005.05.11 20:34
|modify
|880
|0.20
|1.2821
|1.2805
|1.2775
|3458
|2005.05.11 21:28
|s/l
|880
|0.20
|1.2805
|1.2805
|1.2775
|32.00
|3293.51
|3459
|2005.05.11 21:28
|close
|879
|0.10
|1.2805
|1.2881
|0.0000
|0.00
|3293.51
|3460
|2005.05.11 21:28
|sell
|881
|0.10
|1.2804
|1.2880
|0.0000
|3461
|2005.05.12 08:34
|modify
|881
|0.10
|1.2804
|1.2783
|1.2753
|3462
|2005.05.12 08:39
|s/l
|881
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2753
|21.45
|3314.96
|3463
|2005.05.12 08:39
|sell
|882
|0.10
|1.2783
|1.2859
|0.0000
|3464
|2005.05.12 08:58
|modify
|882
|0.10
|1.2783
|1.2766
|1.2736
|3465
|2005.05.12 08:58
|modify
|882
|0.10
|1.2783
|1.2765
|1.2735
|3466
|2005.05.12 09:02
|s/l
|882
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2735
|18.00
|3332.96
|3467
|2005.05.12 09:02
|sell
|883
|0.10
|1.2763
|1.2839
|0.0000
|3468
|2005.05.12 14:30
|modify
|883
|0.10
|1.2763
|1.2737
|1.2707
|3469
|2005.05.12 14:30
|t/p
|883
|0.10
|1.2707
|1.2737
|1.2707
|56.00
|3388.96
|3470
|2005.05.12 14:30
|sell
|884
|0.10
|1.2705
|1.2781
|0.0000
|3471
|2005.05.12 14:30
|sell
|885
|0.20
|1.2733
|1.2794
|0.0000
|3472
|2005.05.12 14:53
|modify
|885
|0.20
|1.2733
|1.2711
|1.2681
|3473
|2005.05.12 14:53
|close
|885
|0.20
|1.2696
|1.2711
|1.2681
|74.00
|3462.96
|3474
|2005.05.12 14:54
|close
|884
|0.10
|1.2697
|1.2781
|0.0000
|8.00
|3470.96
|3475
|2005.05.12 14:54
|sell
|886
|0.10
|1.2700
|1.2776
|0.0000
|3476
|2005.05.12 15:00
|sell
|887
|0.20
|1.2719
|1.2780
|0.0000
|3477
|2005.05.12 22:38
|modify
|887
|0.20
|1.2719
|1.2701
|1.2671
|3478
|2005.05.12 22:48
|s/l
|887
|0.20
|1.2701
|1.2701
|1.2671
|36.00
|3506.96
|3479
|2005.05.12 22:48
|close
|886
|0.10
|1.2705
|1.2776
|0.0000
|-5.00
|3501.96
|3480
|2005.05.12 22:48
|buy
|888
|0.10
|1.2702
|1.2626
|0.0000
|3481
|2005.05.12 23:01
|buy
|889
|0.20
|1.2685
|1.2624
|0.0000
|3482
|2005.05.12 23:14
|buy
|890
|0.40
|1.2670
|1.2624
|0.0000
|3483
|2005.05.13 11:27
|buy
|891
|0.80
|1.2654
|1.2623
|0.0000
|3484
|2005.05.13 12:05
|s/l
|888
|0.10
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-76.37
|3425.59
|3485
|2005.05.13 12:05
|close
|891
|0.80
|1.2626
|1.2623
|0.0000
|-224.00
|3201.59
|3486
|2005.05.13 12:05
|close
|890
|0.40
|1.2630
|1.2624
|0.0000
|-161.48
|3040.11
|3487
|2005.05.13 12:06
|close
|889
|0.20
|1.2629
|1.2624
|0.0000
|-112.74
|2927.37
|3488
|2005.05.13 12:06
|sell
|892
|0.10
|1.2629
|1.2705
|0.0000
|3489
|2005.05.13 12:22
|sell
|893
|0.20
|1.2644
|1.2705
|0.0000
|3490
|2005.05.13 21:13
|modify
|893
|0.20
|1.2644
|1.2627
|1.2597
|3491
|2005.05.13 21:13
|modify
|893
|0.20
|1.2644
|1.2625
|1.2595
|3492
|2005.05.13 21:14
|close
|893
|0.20
|1.2611
|1.2625
|1.2595
|66.00
|2993.37
|3493
|2005.05.13 21:14
|close
|892
|0.10
|1.2612
|1.2705
|0.0000
|17.00
|3010.37
|3494
|2005.05.13 21:15
|sell
|894
|0.10
|1.2611
|1.2687
|0.0000
|3495
|2005.05.13 22:53
|sell
|895
|0.20
|1.2627
|1.2688
|0.0000
|3496
|2005.05.16 01:05
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2611
|1.2581
|3497
|2005.05.16 01:06
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2610
|1.2580
|3498
|2005.05.16 01:07
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2609
|1.2579
|3499
|2005.05.16 01:07
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2607
|1.2577
|3500
|2005.05.16 01:07
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2604
|1.2574
|3501
|2005.05.16 01:07
|modify
|895
|0.20
|1.2627
|1.2601
|1.2571
|3502
|2005.05.16 01:07
|close
|895
|0.20
|1.2591
|1.2601
|1.2571
|72.30
|3082.67
|3503
|2005.05.16 01:07
|close
|894
|0.10
|1.2592
|1.2687
|0.0000
|19.15
|3101.82
|3504
|2005.05.16 01:07
|sell
|896
|0.10
|1.2593
|1.2669
|0.0000
|3505
|2005.05.16 02:21
|sell
|897
|0.20
|1.2608
|1.2669
|0.0000
|3506
|2005.05.16 11:26
|sell
|898
|0.40
|1.2624
|1.2670
|0.0000
|3507
|2005.05.16 12:52
|close
|898
|0.40
|1.2603
|1.2670
|0.0000
|83.99
|3185.81
|3508
|2005.05.16 12:53
|close
|897
|0.20
|1.2602
|1.2669
|0.0000
|12.00
|3197.81
|3509
|2005.05.16 12:53
|close
|896
|0.10
|1.2601
|1.2669
|0.0000
|-8.00
|3189.81
|3510
|2005.05.16 12:59
|buy
|899
|0.10
|1.2603
|1.2527
|0.0000
|3511
|2005.05.16 15:00
|modify
|899
|0.10
|1.2603
|1.2620
|1.2650
|3512
|2005.05.16 15:00
|modify
|899
|0.10
|1.2603
|1.2623
|1.2653
|3513
|2005.05.16 15:00
|s/l
|899
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2653
|20.00
|3209.81
|3514
|2005.05.16 15:00
|buy
|900
|0.10
|1.2623
|1.2547
|0.0000
|3515
|2005.05.16 15:00
|buy
|901
|0.20
|1.2606
|1.2545
|0.0000
|3516
|2005.05.16 15:42
|modify
|901
|0.20
|1.2606
|1.2622
|1.2652
|3517
|2005.05.16 15:42
|modify
|901
|0.20
|1.2606
|1.2624
|1.2654
|3518
|2005.05.16 15:43
|modify
|901
|0.20
|1.2606
|1.2626
|1.2656
|3519
|2005.05.16 15:43
|close
|901
|0.20
|1.2640
|1.2626
|1.2656
|68.00
|3277.81
|3520
|2005.05.16 15:43
|close
|900
|0.10
|1.2638
|1.2547
|0.0000
|15.00
|3292.81
|3521
|2005.05.16 15:43
|buy
|902
|0.10
|1.2642
|1.2566
|0.0000
|3522
|2005.05.16 16:38
|buy
|903
|0.20
|1.2626
|1.2565
|0.0000
|3523
|2005.05.17 02:52
|buy
|904
|0.40
|1.2611
|1.2565
|0.0000
|3524
|2005.05.17 05:18
|close
|904
|0.40
|1.2632
|1.2565
|0.0000
|84.00
|3376.81
|3525
|2005.05.17 05:18
|close
|903
|0.20
|1.2632
|1.2565
|0.0000
|11.26
|3388.07
|3526
|2005.05.17 05:18
|close
|902
|0.10
|1.2631
|1.2566
|0.0000
|-11.37
|3376.70
|3527
|2005.05.17 05:18
|buy
|905
|0.10
|1.2632
|1.2556
|0.0000
|3528
|2005.05.17 14:30
|buy
|906
|0.20
|1.2616
|1.2555
|0.0000
|3529
|2005.05.17 18:32
|modify
|906
|0.20
|1.2616
|1.2631
|1.2661
|3530
|2005.05.17 20:39
|modify
|906
|0.20
|1.2616
|1.2636
|1.2666
|3531
|2005.05.17 20:40
|close
|906
|0.20
|1.2649
|1.2636
|1.2666
|66.00
|3442.70
|3532
|2005.05.17 20:40
|close
|905
|0.10
|1.2648
|1.2556
|0.0000
|16.00
|3458.70
|3533
|2005.05.17 20:40
|buy
|907
|0.10
|1.2648
|1.2572
|0.0000
|3534
|2005.05.17 20:46
|buy
|908
|0.20
|1.2631
|1.2570
|0.0000
|3535
|2005.05.17 21:20
|buy
|909
|0.40
|1.2616
|1.2570
|0.0000
|3536
|2005.05.17 21:49
|buy
|910
|0.80
|1.2600
|1.2569
|0.0000
|3537
|2005.05.18 08:14
|close
|910
|0.80
|1.2617
|1.2569
|0.0000
|133.04
|3591.74
|3538
|2005.05.18 08:14
|close
|909
|0.40
|1.2618
|1.2570
|0.0000
|6.52
|3598.26
|3539
|2005.05.18 08:15
|close
|908
|0.20
|1.2616
|1.2570
|0.0000
|-30.74
|3567.52
|3540
|2005.05.18 08:16
|close
|907
|0.10
|1.2615
|1.2572
|0.0000
|-33.37
|3534.15
|3541
|2005.05.18 08:16
|buy
|911
|0.10
|1.2617
|1.2541
|0.0000
|3542
|2005.05.18 14:50
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2663
|3543
|2005.05.18 14:50
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2635
|1.2665
|3544
|2005.05.18 14:50
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2637
|1.2667
|3545
|2005.05.18 14:50
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2639
|1.2669
|3546
|2005.05.18 14:51
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2642
|1.2672
|3547
|2005.05.18 14:51
|modify
|911
|0.10
|1.2617
|1.2643
|1.2673
|3548
|2005.05.18 15:01
|s/l
|911
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2673
|26.00
|3560.15
|3549
|2005.05.18 15:01
|buy
|912
|0.10
|1.2645
|1.2569
|0.0000
|3550
|2005.05.18 15:19
|buy
|913
|0.20
|1.2626
|1.2565
|0.0000
|3551
|2005.05.18 15:38
|buy
|914
|0.40
|1.2608
|1.2562
|0.0000
|3552
|2005.05.18 16:12
|close
|914
|0.40
|1.2631
|1.2562
|0.0000
|92.00
|3652.15
|3553
|2005.05.18 16:12
|close
|913
|0.20
|1.2630
|1.2565
|0.0000
|8.00
|3660.15
|3554
|2005.05.18 16:12
|close
|912
|0.10
|1.2630
|1.2569
|0.0000
|-15.00
|3645.15
|3555
|2005.05.18 16:13
|buy
|915
|0.10
|1.2633
|1.2557
|0.0000
|3556
|2005.05.18 17:40
|modify
|915
|0.10
|1.2633
|1.2651
|1.2681
|3557
|2005.05.18 17:46
|modify
|915
|0.10
|1.2633
|1.2651
|1.2681
|3558
|2005.05.18 17:46
|modify
|915
|0.10
|1.2633
|1.2654
|1.2684
|3559
|2005.05.18 18:07
|s/l
|915
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2684
|21.00
|3666.15
|3560
|2005.05.18 18:07
|buy
|916
|0.10
|1.2656
|1.2580
|0.0000
|3561
|2005.05.18 19:25
|modify
|916
|0.10
|1.2656
|1.2671
|1.2701
|3562
|2005.05.18 19:25
|modify
|916
|0.10
|1.2656
|1.2671
|1.2701
|3563
|2005.05.18 19:25
|modify
|916
|0.10
|1.2656
|1.2673
|1.2703
|3564
|2005.05.18 19:37
|s/l
|916
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2703
|17.00
|3683.15
|3565
|2005.05.18 19:37
|buy
|917
|0.10
|1.2673
|1.2597
|0.0000
|3566
|2005.05.19 10:27
|buy
|918
|0.20
|1.2658
|1.2597
|0.0000
|3567
|2005.05.19 11:44
|buy
|919
|0.40
|1.2643
|1.2597
|0.0000
|3568
|2005.05.19 14:38
|buy
|920
|0.80
|1.2628
|1.2597
|0.0000
|3569
|2005.05.19 23:19
|close
|920
|0.80
|1.2646
|1.2597
|0.0000
|143.99
|3827.14
|3570
|2005.05.19 23:20
|close
|919
|0.40
|1.2644
|1.2597
|0.0000
|4.00
|3831.14
|3571
|2005.05.19 23:28
|close
|918
|0.20
|1.2643
|1.2597
|0.0000
|-30.00
|3801.14
|3572
|2005.05.19 23:28
|close
|917
|0.10
|1.2643
|1.2597
|0.0000
|-31.11
|3770.03
|3573
|2005.05.19 23:28
|buy
|921
|0.10
|1.2646
|1.2570
|0.0000
|3574
|2005.05.20 00:29
|buy
|922
|0.20
|1.2629
|1.2568
|0.0000
|3575
|2005.05.20 13:35
|buy
|923
|0.40
|1.2614
|1.2568
|0.0000
|3576
|2005.05.20 14:40
|buy
|924
|0.80
|1.2595
|1.2564
|0.0000
|3577
|2005.05.20 15:02
|s/l
|921
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|-76.37
|3693.66
|3578
|2005.05.20 15:02
|close
|924
|0.80
|1.2569
|1.2564
|0.0000
|-208.00
|3485.66
|3579
|2005.05.20 15:02
|close
|923
|0.40
|1.2571
|1.2568
|0.0000
|-172.00
|3313.66
|3580
|2005.05.20 15:02
|close
|922
|0.20
|1.2572
|1.2568
|0.0000
|-114.00
|3199.66
|3581
|2005.05.20 15:02
|sell
|925
|0.10
|1.2571
|1.2647
|0.0000
|3582
|2005.05.20 17:22
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2555
|1.2525
|3583
|2005.05.20 17:22
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2555
|1.2525
|3584
|2005.05.20 17:23
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2554
|1.2524
|3585
|2005.05.20 17:23
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2553
|1.2523
|3586
|2005.05.20 17:23
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2553
|1.2523
|3587
|2005.05.20 17:24
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2552
|1.2522
|3588
|2005.05.20 17:32
|modify
|925
|0.10
|1.2571
|1.2551
|1.2521
|3589
|2005.05.20 17:39
|s/l
|925
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2521
|20.00
|3219.66
|3590
|2005.05.20 17:39
|sell
|926
|0.10
|1.2551
|1.2627
|0.0000
|3591
|2005.05.23 15:30
|sell
|927
|0.20
|1.2567
|1.2628
|0.0000
|3592
|2005.05.23 16:22
|sell
|928
|0.40
|1.2583
|1.2629
|0.0000
|3593
|2005.05.23 18:06
|close
|928
|0.40
|1.2561
|1.2629
|0.0000
|88.00
|3307.66
|3594
|2005.05.23 18:06
|close
|927
|0.20
|1.2560
|1.2628
|0.0000
|14.00
|3321.66
|3595
|2005.05.23 18:06
|close
|926
|0.10
|1.2563
|1.2627
|0.0000
|-11.85
|3309.81
|3596
|2005.05.23 18:07
|buy
|929
|0.10
|1.2561
|1.2485
|0.0000
|3597
|2005.05.24 08:51
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2577
|1.2607
|3598
|2005.05.24 08:52
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2578
|1.2608
|3599
|2005.05.24 08:52
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2578
|1.2608
|3600
|2005.05.24 08:52
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2579
|1.2609
|3601
|2005.05.24 08:55
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2579
|1.2609
|3602
|2005.05.24 08:55
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2581
|1.2611
|3603
|2005.05.24 08:56
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2581
|1.2611
|3604
|2005.05.24 08:56
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2582
|1.2612
|3605
|2005.05.24 08:56
|modify
|929
|0.10
|1.2561
|1.2583
|1.2613
|3606
|2005.05.24 09:09
|s/l
|929
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2613
|21.63
|3331.44
|3607
|2005.05.24 09:09
|buy
|930
|0.10
|1.2585
|1.2509
|0.0000
|3608
|2005.05.24 11:11
|buy
|931
|0.20
|1.2568
|1.2507
|0.0000
|3609
|2005.05.24 12:25
|modify
|931
|0.20
|1.2568
|1.2587
|1.2617
|3610
|2005.05.24 12:25
|modify
|931
|0.20
|1.2568
|1.2591
|1.2621
|3611
|2005.05.24 12:25
|modify
|931
|0.20
|1.2568
|1.2591
|1.2621
|3612
|2005.05.24 12:25
|close
|931
|0.20
|1.2602
|1.2591
|1.2621
|68.00
|3399.44
|3613
|2005.05.24 12:25
|close
|930
|0.10
|1.2604
|1.2509
|0.0000
|19.00
|3418.44
|3614
|2005.05.24 12:25
|buy
|932
|0.10
|1.2602
|1.2526
|0.0000
|3615
|2005.05.24 16:37
|buy
|933
|0.20
|1.2587
|1.2526
|0.0000
|3616
|2005.05.24 19:00
|buy
|934
|0.40
|1.2572
|1.2526
|0.0000
|3617
|2005.05.25 04:08
|close
|934
|0.40
|1.2592
|1.2526
|0.0000
|78.52
|3496.96
|3618
|2005.05.25 04:08
|close
|933
|0.20
|1.2590
|1.2526
|0.0000
|5.26
|3502.22
|3619
|2005.05.25 04:08
|close
|932
|0.10
|1.2591
|1.2526
|0.0000
|-11.37
|3490.85
|3620
|2005.05.25 04:09
|buy
|935
|0.10
|1.2592
|1.2516
|0.0000
|3621
|2005.05.25 08:25
|buy
|936
|0.20
|1.2576
|1.2515
|0.0000
|3622
|2005.05.25 12:58
|buy
|937
|0.40
|1.2560
|1.2514
|0.0000
|3623
|2005.05.25 14:55
|close
|937
|0.40
|1.2581
|1.2514
|0.0000
|84.00
|3574.85
|3624
|2005.05.25 14:55
|close
|936
|0.20
|1.2580
|1.2515
|0.0000
|8.00
|3582.85
|3625
|2005.05.25 14:56
|close
|935
|0.10
|1.2579
|1.2516
|0.0000
|-13.00
|3569.85
|3626
|2005.05.25 14:56
|buy
|938
|0.10
|1.2578
|1.2502
|0.0000
|3627
|2005.05.25 15:31
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2593
|1.2623
|3628
|2005.05.25 15:31
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2593
|1.2623
|3629
|2005.05.25 15:59
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2594
|1.2624
|3630
|2005.05.25 15:59
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2595
|1.2625
|3631
|2005.05.25 15:59
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2597
|1.2627
|3632
|2005.05.25 16:00
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2597
|1.2627
|3633
|2005.05.25 16:01
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2598
|1.2628
|3634
|2005.05.25 16:01
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2599
|1.2629
|3635
|2005.05.25 16:01
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2601
|1.2631
|3636
|2005.05.25 16:08
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2601
|1.2631
|3637
|2005.05.25 16:08
|modify
|938
|0.10
|1.2578
|1.2602
|1.2632
|3638
|2005.05.25 16:20
|s/l
|938
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2632
|24.00
|3593.85
|3639
|2005.05.25 16:20
|buy
|939
|0.10
|1.2603
|1.2527
|0.0000
|3640
|2005.05.26 06:27
|buy
|940
|0.20
|1.2588
|1.2527
|0.0000
|3641
|2005.05.26 06:36
|buy
|941
|0.40
|1.2572
|1.2526
|0.0000
|3642
|2005.05.26 07:51
|buy
|942
|0.80
|1.2555
|1.2524
|0.0000
|3643
|2005.05.26 11:19
|close
|942
|0.80
|1.2573
|1.2524
|0.0000
|143.99
|3737.84
|3644
|2005.05.26 11:19
|close
|941
|0.40
|1.2572
|1.2526
|0.0000
|0.00
|3737.84
|3645
|2005.05.26 11:19
|close
|940
|0.20
|1.2573
|1.2527
|0.0000
|-30.00
|3707.84
|3646
|2005.05.26 11:19
|close
|939
|0.10
|1.2570
|1.2527
|0.0000
|-34.11
|3673.73
|3647
|2005.05.26 11:20
|buy
|943
|0.10
|1.2573
|1.2497
|0.0000
|3648
|2005.05.26 11:53
|buy
|944
|0.20
|1.2558
|1.2497
|0.0000
|3649
|2005.05.26 12:56
|buy
|945
|0.40
|1.2542
|1.2496
|0.0000
|3650
|2005.05.26 13:15
|buy
|946
|0.80
|1.2523
|1.2492
|0.0000
|3651
|2005.05.26 15:39
|close
|946
|0.80
|1.2542
|1.2492
|0.0000
|152.00
|3825.73
|3652
|2005.05.26 15:39
|close
|945
|0.40
|1.2537
|1.2496
|0.0000
|-20.00
|3805.73
|3653
|2005.05.26 15:39
|close
|944
|0.20
|1.2539
|1.2497
|0.0000
|-38.00
|3767.73
|3654
|2005.05.26 15:39
|close
|943
|0.10
|1.2542
|1.2497
|0.0000
|-31.00
|3736.73
|3655
|2005.05.26 15:40
|sell
|947
|0.10
|1.2541
|1.2617
|0.0000
|3656
|2005.05.26 16:20
|modify
|947
|0.10
|1.2541
|1.2526
|1.2496
|3657
|2005.05.26 16:20
|modify
|947
|0.10
|1.2541
|1.2526
|1.2496
|3658
|2005.05.26 16:20
|modify
|947
|0.10
|1.2541
|1.2524
|1.2494
|3659
|2005.05.26 16:48
|s/l
|947
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2494
|17.00
|3753.73
|3660
|2005.05.26 16:48
|sell
|948
|0.10
|1.2525
|1.2601
|0.0000
|3661
|2005.05.26 20:40
|modify
|948
|0.10
|1.2525
|1.2509
|1.2479
|3662
|2005.05.26 20:45
|s/l
|948
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2479
|16.00
|3769.73
|3663
|2005.05.26 20:45
|sell
|949
|0.10
|1.2509
|1.2585
|0.0000
|3664
|2005.05.27 04:16
|sell
|950
|0.20
|1.2524
|1.2585
|0.0000
|3665
|2005.05.27 13:28
|sell
|951
|0.40
|1.2539
|1.2585
|0.0000
|3666
|2005.05.27 17:20
|sell
|952
|0.80
|1.2555
|1.2586
|0.0000
|3667
|2005.05.27 18:36
|s/l
|949
|0.10
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-75.85
|3693.88
|3668
|2005.05.27 18:36
|s/l
|950
|0.20
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-122.00
|3571.88
|3669
|2005.05.27 18:36
|s/l
|951
|0.40
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-184.00
|3387.88
|3670
|2005.05.27 18:36
|s/l
|952
|0.80
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|-248.00
|3139.88
|3671
|2005.05.27 18:36
|buy
|953
|0.10
|1.2587
|1.2511
|0.0000
|3672
|2005.05.27 19:31
|buy
|954
|0.20
|1.2572
|1.2511
|0.0000
|3673
|2005.05.30 00:00
|buy
|955
|0.40
|1.2535
|1.2489
|0.0000
|3674
|2005.05.30 01:21
|buy
|956
|0.80
|1.2520
|1.2489
|0.0000
|3675
|2005.05.30 02:06
|s/l
|953
|0.10
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-76.37
|3063.51
|3676
|2005.05.30 02:06
|s/l
|954
|0.20
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-122.74
|2940.77
|3677
|2005.05.30 02:06
|close
|956
|0.80
|1.2511
|1.2489
|0.0000
|-72.00
|2868.77
|3678
|2005.05.30 02:06
|close
|955
|0.40
|1.2512
|1.2489
|0.0000
|-92.00
|2776.77
|3679
|2005.05.30 02:06
|sell
|957
|0.10
|1.2513
|1.2589
|0.0000
|3680
|2005.05.30 02:23
|sell
|958
|0.20
|1.2528
|1.2589
|0.0000
|3681
|2005.05.30 03:07
|sell
|959
|0.40
|1.2544
|1.2590
|0.0000
|3682
|2005.05.30 07:49
|close
|959
|0.40
|1.2523
|1.2590
|0.0000
|84.00
|2860.77
|3683
|2005.05.30 07:49
|close
|958
|0.20
|1.2522
|1.2589
|0.0000
|12.00
|2872.77
|3684
|2005.05.30 07:49
|close
|957
|0.10
|1.2522
|1.2589
|0.0000
|-9.00
|2863.77
|3685
|2005.05.30 07:49
|sell
|960
|0.10
|1.2521
|1.2597
|0.0000
|3686
|2005.05.30 13:03
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2501
|1.2471
|3687
|2005.05.30 13:04
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2500
|1.2470
|3688
|2005.05.30 13:04
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2500
|1.2470
|3689
|2005.05.30 13:04
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2498
|1.2468
|3690
|2005.05.30 13:04
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2496
|1.2466
|3691
|2005.05.30 13:04
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2491
|1.2461
|3692
|2005.05.30 13:30
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2489
|1.2459
|3693
|2005.05.30 13:30
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2488
|1.2458
|3694
|2005.05.30 13:30
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2487
|1.2457
|3695
|2005.05.30 13:30
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2487
|1.2457
|3696
|2005.05.30 13:31
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2486
|1.2456
|3697
|2005.05.30 13:31
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2486
|1.2456
|3698
|2005.05.30 13:31
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2486
|1.2456
|3699
|2005.05.30 14:11
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2484
|1.2454
|3700
|2005.05.30 14:11
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2483
|1.2453
|3701
|2005.05.30 14:11
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2483
|1.2453
|3702
|2005.05.30 14:21
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2481
|1.2451
|3703
|2005.05.30 14:22
|modify
|960
|0.10
|1.2521
|1.2481
|1.2451
|3704
|2005.05.31 00:23
|s/l
|960
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2451
|40.15
|2903.92
|3705
|2005.05.31 00:23
|buy
|961
|0.10
|1.2481
|1.2405
|0.0000
|3706
|2005.05.31 02:06
|buy
|962
|0.20
|1.2466
|1.2405
|0.0000
|3707
|2005.05.31 03:07
|buy
|963
|0.40
|1.2446
|1.2400
|0.0000
|3708
|2005.05.31 03:08
|buy
|964
|0.80
|1.2430
|1.2399
|0.0000
|3709
|2005.05.31 03:21
|s/l
|961
|0.10
|1.2405
|1.2405
|0.0000
|-76.00
|2827.92
|3710
|2005.05.31 03:21
|s/l
|962
|0.20
|1.2405
|1.2405
|0.0000
|-122.00
|2705.92
|3711
|2005.05.31 03:21
|close
|964
|0.80
|1.2405
|1.2399
|0.0000
|-200.00
|2505.92
|3712
|2005.05.31 03:21
|close
|963
|0.40
|1.2407
|1.2400
|0.0000
|-156.00
|2349.92
|3713
|2005.05.31 03:21
|sell
|965
|0.10
|1.2406
|1.2482
|0.0000
|3714
|2005.05.31 03:24
|modify
|965
|0.10
|1.2406
|1.2390
|1.2360
|3715
|2005.05.31 03:24
|modify
|965
|0.10
|1.2406
|1.2386
|1.2356
|3716
|2005.05.31 03:24
|s/l
|965
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2356
|20.00
|2369.92
|3717
|2005.05.31 03:24
|sell
|966
|0.10
|1.2384
|1.2460
|0.0000
|3718
|2005.05.31 03:31
|sell
|967
|0.20
|1.2399
|1.2460
|0.0000
|3719
|2005.05.31 11:48
|modify
|967
|0.20
|1.2399
|1.2383
|1.2353
|3720
|2005.05.31 11:48
|modify
|967
|0.20
|1.2399
|1.2381
|1.2351
|3721
|2005.05.31 11:48
|close
|967
|0.20
|1.2367
|1.2381
|1.2351
|64.00
|2433.92
|3722
|2005.05.31 11:48
|close
|966
|0.10
|1.2366
|1.2460
|0.0000
|18.00
|2451.92
|3723
|2005.05.31 11:49
|sell
|968
|0.10
|1.2362
|1.2438
|0.0000
|3724
|2005.05.31 12:13
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2346
|1.2316
|3725
|2005.05.31 12:13
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2344
|1.2314
|3726
|2005.05.31 12:13
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2340
|1.2310
|3727
|2005.05.31 12:13
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2340
|1.2310
|3728
|2005.05.31 12:15
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2338
|1.2308
|3729
|2005.05.31 12:18
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2337
|1.2307
|3730
|2005.05.31 12:19
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2336
|1.2306
|3731
|2005.05.31 12:19
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2335
|1.2305
|3732
|2005.05.31 12:21
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2334
|1.2304
|3733
|2005.05.31 12:21
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2330
|1.2300
|3734
|2005.05.31 12:21
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2329
|1.2299
|3735
|2005.05.31 12:25
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2328
|1.2298
|3736
|2005.05.31 12:25
|modify
|968
|0.10
|1.2362
|1.2327
|1.2297
|3737
|2005.05.31 12:52
|s/l
|968
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2297
|35.00
|2486.92
|3738
|2005.05.31 12:52
|sell
|969
|0.10
|1.2325
|1.2401
|0.0000
|3739
|2005.05.31 14:48
|sell
|970
|0.20
|1.2341
|1.2402
|0.0000
|3740
|2005.05.31 16:10
|sell
|971
|0.40
|1.2356
|1.2402
|0.0000
|3741
|2005.05.31 19:05
|close
|971
|0.40
|1.2335
|1.2402
|0.0000
|84.00
|2570.92
|3742
|2005.05.31 19:05
|close
|970
|0.20
|1.2335
|1.2402
|0.0000
|12.00
|2582.92
|3743
|2005.05.31 19:05
|close
|969
|0.10
|1.2335
|1.2401
|0.0000
|-10.00
|2572.92
|3744
|2005.05.31 19:05
|buy
|972
|0.10
|1.2337
|1.2261
|0.0000
|3745
|2005.05.31 19:12
|buy
|973
|0.20
|1.2322
|1.2261
|0.0000
|3746
|2005.05.31 19:45
|buy
|974
|0.40
|1.2306
|1.2260
|0.0000
|3747
|2005.06.01 03:13
|close
|974
|0.40
|1.2327
|1.2260
|0.0000
|82.52
|2655.44
|3748
|2005.06.01 03:14
|close
|973
|0.20
|1.2326
|1.2261
|0.0000
|7.26
|2662.70
|3749
|2005.06.01 03:14
|close
|972
|0.10
|1.2327
|1.2261
|0.0000
|-10.37
|2652.33
|3750
|2005.06.01 03:14
|buy
|975
|0.10
|1.2328
|1.2252
|0.0000
|3751
|2005.06.01 09:19
|buy
|976
|0.20
|1.2313
|1.2252
|0.0000
|3752
|2005.06.01 10:01
|buy
|977
|0.40
|1.2298
|1.2252
|0.0000
|3753
|2005.06.01 10:05
|buy
|978
|0.80
|1.2283
|1.2252
|0.0000
|3754
|2005.06.01 11:27
|s/l
|975
|0.10
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-76.00
|2576.33
|3755
|2005.06.01 11:27
|s/l
|976
|0.20
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-122.00
|2454.33
|3756
|2005.06.01 11:27
|s/l
|977
|0.40
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-184.00
|2270.33
|3757
|2005.06.01 11:27
|s/l
|978
|0.80
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-248.00
|2022.33
|3758
|2005.06.01 11:27
|sell
|979
|0.10
|1.2250
|1.2326
|0.0000
|3759
|2005.06.01 16:35
|sell
|980
|0.20
|1.2266
|1.2327
|0.0000
|3760
|2005.06.01 17:37
|modify
|980
|0.20
|1.2266
|1.2250
|1.2220
|3761
|2005.06.01 17:38
|modify
|980
|0.20
|1.2266
|1.2249
|1.2219
|3762
|2005.06.01 17:51
|modify
|980
|0.20
|1.2266
|1.2248
|1.2218
|3763
|2005.06.01 17:51
|modify
|980
|0.20
|1.2266
|1.2247
|1.2217
|3764
|2005.06.01 17:51
|close
|980
|0.20
|1.2233
|1.2247
|1.2217
|66.00
|2088.33
|3765
|2005.06.01 17:51
|close
|979
|0.10
|1.2232
|1.2326
|0.0000
|18.00
|2106.33
|3766
|2005.06.01 17:51
|sell
|981
|0.10
|1.2234
|1.2310
|0.0000
|3767
|2005.06.01 21:43
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2218
|1.2188
|3768
|2005.06.01 21:53
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2218
|1.2188
|3769
|2005.06.01 21:59
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2217
|1.2187
|3770
|2005.06.01 22:03
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2212
|1.2182
|3771
|2005.06.01 22:04
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2211
|1.2181
|3772
|2005.06.01 22:04
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2210
|1.2180
|3773
|2005.06.01 22:04
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2209
|1.2179
|3774
|2005.06.01 22:04
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2209
|1.2179
|3775
|2005.06.01 22:05
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2207
|1.2177
|3776
|2005.06.01 22:05
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2199
|1.2169
|3777
|2005.06.01 22:05
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2192
|1.2162
|3778
|2005.06.01 22:22
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2191
|1.2161
|3779
|2005.06.01 22:22
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2187
|1.2157
|3780
|2005.06.01 22:23
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2181
|1.2151
|3781
|2005.06.01 22:25
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2181
|1.2151
|3782
|2005.06.01 22:25
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2178
|1.2148
|3783
|2005.06.01 22:28
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2177
|1.2147
|3784
|2005.06.01 22:28
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2176
|1.2146
|3785
|2005.06.01 22:28
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2176
|1.2146
|3786
|2005.06.01 22:29
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2174
|1.2144
|3787
|2005.06.01 22:29
|modify
|981
|0.10
|1.2234
|1.2173
|1.2143
|3788
|2005.06.01 22:40
|s/l
|981
|0.10
|1.2173
|1.2173
|1.2143
|61.00
|2167.33
|3789
|2005.06.01 22:40
|sell
|982
|0.10
|1.2174
|1.2250
|0.0000
|3790
|2005.06.01 23:03
|sell
|983
|0.20
|1.2190
|1.2251
|0.0000
|3791
|2005.06.01 23:44
|sell
|984
|0.40
|1.2206
|1.2252
|0.0000
|3792
|2005.06.02 00:49
|close
|984
|0.40
|1.2185
|1.2252
|0.0000
|85.80
|2253.13
|3793
|2005.06.02 00:49
|close
|983
|0.20
|1.2186
|1.2251
|0.0000
|8.90
|2262.03
|3794
|2005.06.02 00:50
|close
|982
|0.10
|1.2188
|1.2250
|0.0000
|-13.55
|2248.48
|3795
|2005.06.02 00:51
|sell
|985
|0.10
|1.2184
|1.2260
|0.0000
|3796
|2005.06.02 01:10
|sell
|986
|0.20
|1.2201
|1.2262
|0.0000
|3797
|2005.06.02 02:31
|sell
|987
|0.40
|1.2216
|1.2262
|0.0000
|3798
|2005.06.02 03:48
|sell
|988
|0.80
|1.2231
|1.2262
|0.0000
|3799
|2005.06.02 05:54
|close
|988
|0.80
|1.2212
|1.2262
|0.0000
|152.00
|2400.48
|3800
|2005.06.02 05:54
|close
|987
|0.40
|1.2213
|1.2262
|0.0000
|12.00
|2412.48
|3801
|2005.06.02 05:55
|close
|986
|0.20
|1.2212
|1.2262
|0.0000
|-22.00
|2390.48
|3802
|2005.06.02 05:55
|close
|985
|0.10
|1.2213
|1.2260
|0.0000
|-29.00
|2361.48
|3803
|2005.06.02 05:55
|buy
|989
|0.10
|1.2214
|1.2138
|0.0000
|3804
|2005.06.02 06:15
|buy
|990
|0.20
|1.2198
|1.2137
|0.0000
|3805
|2005.06.02 06:32
|buy
|991
|0.40
|1.2182
|1.2136
|0.0000
|3806
|2005.06.02 07:38
|close
|991
|0.40
|1.2204
|1.2136
|0.0000
|88.00
|2449.48
|3807
|2005.06.02 07:38
|close
|990
|0.20
|1.2202
|1.2137
|0.0000
|8.00
|2457.48
|3808
|2005.06.02 07:39
|close
|989
|0.10
|1.2204
|1.2138
|0.0000
|-10.00
|2447.48
|3809
|2005.06.02 07:39
|buy
|992
|0.10
|1.2203
|1.2127
|0.0000
|3810
|2005.06.02 08:40
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2222
|1.2252
|3811
|2005.06.02 08:40
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2222
|1.2252
|3812
|2005.06.02 08:42
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2226
|1.2256
|3813
|2005.06.02 08:42
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2227
|1.2257
|3814
|2005.06.02 08:43
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2227
|1.2257
|3815
|2005.06.02 08:48
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2228
|1.2258
|3816
|2005.06.02 08:48
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2229
|1.2259
|3817
|2005.06.02 08:48
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2232
|1.2262
|3818
|2005.06.02 08:49
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2234
|1.2264
|3819
|2005.06.02 08:49
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2235
|1.2265
|3820
|2005.06.02 08:49
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2237
|1.2267
|3821
|2005.06.02 08:53
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2237
|1.2267
|3822
|2005.06.02 08:53
|modify
|992
|0.10
|1.2203
|1.2238
|1.2268
|3823
|2005.06.02 09:00
|s/l
|992
|0.10
|1.2238
|1.2238
|1.2268
|35.00
|2482.48
|3824
|2005.06.02 09:00
|buy
|993
|0.10
|1.2240
|1.2164
|0.0000
|3825
|2005.06.02 09:53
|modify
|993
|0.10
|1.2240
|1.2255
|1.2285
|3826
|2005.06.02 09:54
|modify
|993
|0.10
|1.2240
|1.2255
|1.2285
|3827
|2005.06.02 09:54
|modify
|993
|0.10
|1.2240
|1.2256
|1.2286
|3828
|2005.06.02 09:54
|modify
|993
|0.10
|1.2240
|1.2257
|1.2287
|3829
|2005.06.02 10:05
|s/l
|993
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2287
|17.00
|2499.48
|3830
|2005.06.02 10:05
|buy
|994
|0.10
|1.2257
|1.2181
|0.0000
|3831
|2005.06.02 11:02
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2274
|1.2304
|3832
|2005.06.02 11:02
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2275
|1.2305
|3833
|2005.06.02 11:03
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2276
|1.2306
|3834
|2005.06.02 11:03
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2276
|1.2306
|3835
|2005.06.02 11:03
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2277
|1.2307
|3836
|2005.06.02 11:03
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2277
|1.2307
|3837
|2005.06.02 11:04
|modify
|994
|0.10
|1.2257
|1.2278
|1.2308
|3838
|2005.06.02 11:31
|s/l
|994
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|21.00
|2520.48
|3839
|2005.06.02 11:31
|buy
|995
|0.10
|1.2278
|1.2202
|0.0000
|3840
|2005.06.02 12:03
|buy
|996
|0.20
|1.2263
|1.2202
|0.0000
|3841
|2005.06.02 15:42
|buy
|997
|0.40
|1.2247
|1.2201
|0.0000
|3842
|2005.06.02 16:19
|close
|997
|0.40
|1.2269
|1.2201
|0.0000
|88.00
|2608.48
|3843
|2005.06.02 16:19
|close
|996
|0.20
|1.2267
|1.2202
|0.0000
|8.00
|2616.48
|3844
|2005.06.02 16:19
|close
|995
|0.10
|1.2266
|1.2202
|0.0000
|-12.00
|2604.48
|3845
|2005.06.02 16:19
|buy
|998
|0.10
|1.2271
|1.2195
|0.0000
|3846
|2005.06.03 07:22
|modify
|998
|0.10
|1.2271
|1.2288
|1.2318
|3847
|2005.06.03 07:22
|modify
|998
|0.10
|1.2271
|1.2291
|1.2321
|3848
|2005.06.03 07:28
|s/l
|998
|0.10
|1.2291
|1.2291
|1.2321
|19.63
|2624.11
|3849
|2005.06.03 07:28
|buy
|999
|0.10
|1.2293
|1.2217
|0.0000
|3850
|2005.06.03 08:09
|buy
|1000
|0.20
|1.2274
|1.2213
|0.0000
|3851
|2005.06.03 08:09
|buy
|1001
|0.40
|1.2255
|1.2209
|0.0000
|3852
|2005.06.03 08:09
|buy
|1002
|0.80
|1.2232
|1.2201
|0.0000
|3853
|2005.06.03 08:10
|modify
|1002
|0.80
|1.2232
|1.2252
|1.2282
|3854
|2005.06.03 08:10
|modify
|1002
|0.80
|1.2232
|1.2252
|1.2282
|3855
|2005.06.03 08:10
|close
|1002
|0.80
|1.2266
|1.2252
|1.2282
|272.00
|2896.11
|3856
|2005.06.03 08:10
|close
|1001
|0.40
|1.2264
|1.2209
|0.0000
|36.00
|2932.11
|3857
|2005.06.03 08:10
|close
|1000
|0.20
|1.2262
|1.2213
|0.0000
|-24.00
|2908.11
|3858
|2005.06.03 08:10
|close
|999
|0.10
|1.2259
|1.2217
|0.0000
|-34.00
|2874.11
|3859
|2005.06.03 08:10
|sell
|1003
|0.10
|1.2253
|1.2329
|0.0000
|3860
|2005.06.03 09:01
|sell
|1004
|0.20
|1.2272
|1.2333
|0.0000
|3861
|2005.06.03 13:03
|sell
|1005
|0.40
|1.2287
|1.2333
|0.0000
|3862
|2005.06.03 14:30
|sell
|1006
|0.80
|1.2317
|1.2348
|0.0000
|3863
|2005.06.03 14:30
|s/l
|1003
|0.10
|1.2329
|1.2329
|0.0000
|-76.00
|2798.11
|3864
|2005.06.03 14:30
|s/l
|1004
|0.20
|1.2333
|1.2333
|0.0000
|-122.00
|2676.11
|3865
|2005.06.03 14:30
|s/l
|1005
|0.40
|1.2333
|1.2333
|0.0000
|-184.00
|2492.11
|3866
|2005.06.03 14:30
|close
|1006
|0.80
|1.2345
|1.2348
|0.0000
|-223.99
|2268.12
|3867
|2005.06.03 14:30
|buy
|1007
|0.10
|1.2334
|1.2258
|0.0000
|3868
|2005.06.03 14:30
|buy
|1008
|0.20
|1.2319
|1.2258
|0.0000
|3869
|2005.06.03 14:33
|buy
|1009
|0.40
|1.2296
|1.2250
|0.0000
|3870
|2005.06.03 14:35
|buy
|1010
|0.80
|1.2280
|1.2249
|0.0000
|3871
|2005.06.03 14:51
|close
|1010
|0.80
|1.2300
|1.2249
|0.0000
|160.00
|2428.12
|3872
|2005.06.03 14:51
|close
|1009
|0.40
|1.2302
|1.2250
|0.0000
|24.00
|2452.12
|3873
|2005.06.03 14:51
|close
|1008
|0.20
|1.2305
|1.2258
|0.0000
|-28.00
|2424.12
|3874
|2005.06.03 14:51
|close
|1007
|0.10
|1.2303
|1.2258
|0.0000
|-31.00
|2393.12
|3875
|2005.06.03 14:51
|buy
|1011
|0.10
|1.2307
|1.2231
|0.0000
|3876
|2005.06.03 15:05
|buy
|1012
|0.20
|1.2290
|1.2229
|0.0000
|3877
|2005.06.03 15:21
|buy
|1013
|0.40
|1.2275
|1.2229
|0.0000
|3878
|2005.06.03 17:01
|buy
|1014
|0.80
|1.2257
|1.2226
|0.0000
|3879
|2005.06.03 17:33
|s/l
|1011
|0.10
|1.2231
|1.2231
|0.0000
|-76.00
|2317.12
|3880
|2005.06.03 17:33
|s/l
|1012
|0.20
|1.2229
|1.2229
|0.0000
|-122.00
|2195.12
|3881
|2005.06.03 17:33
|s/l
|1013
|0.40
|1.2229
|1.2229
|0.0000
|-184.00
|2011.12
|3882
|2005.06.03 17:33
|close
|1014
|0.80
|1.2229
|1.2226
|0.0000
|-224.00
|1787.12
|3883
|2005.06.03 17:33
|sell
|1015
|0.10
|1.2231
|1.2307
|0.0000
|3884
|2005.06.06 03:57
|sell
|1016
|0.20
|1.2247
|1.2308
|0.0000
|3885
|2005.06.06 06:03
|sell
|1017
|0.40
|1.2269
|1.2315
|0.0000
|3886
|2005.06.06 08:19
|close
|1017
|0.40
|1.2245
|1.2315
|0.0000
|96.00
|1883.12
|3887
|2005.06.06 08:20
|close
|1016
|0.20
|1.2246
|1.2308
|0.0000
|2.00
|1885.12
|3888
|2005.06.06 08:20
|close
|1015
|0.10
|1.2244
|1.2307
|0.0000
|-12.85
|1872.27
|3889
|2005.06.06 08:20
|sell
|1018
|0.10
|1.2244
|1.2320
|0.0000
|3890
|2005.06.06 08:46
|sell
|1019
|0.20
|1.2259
|1.2320
|0.0000
|3891
|2005.06.06 10:58
|sell
|1020
|0.40
|1.2275
|1.2321
|0.0000
|3892
|2005.06.07 00:10
|close
|1020
|0.40
|1.2254
|1.2321
|0.0000
|84.60
|1956.87
|3893
|2005.06.07 00:10
|close
|1019
|0.20
|1.2255
|1.2320
|0.0000
|8.30
|1965.17
|3894
|2005.06.07 00:10
|close
|1018
|0.10
|1.2254
|1.2320
|0.0000
|-9.85
|1955.32
|3895
|2005.06.07 00:10
|sell
|1021
|0.10
|1.2253
|1.2329
|0.0000
|3896
|2005.06.07 07:00
|sell
|1022
|0.20
|1.2269
|1.2330
|0.0000
|3897
|2005.06.07 08:14
|sell
|1023
|0.40
|1.2284
|1.2330
|0.0000
|3898
|2005.06.07 15:58
|close
|1023
|0.40
|1.2263
|1.2330
|0.0000
|84.00
|2039.32
|3899
|2005.06.07 15:59
|close
|1022
|0.20
|1.2265
|1.2330
|0.0000
|8.00
|2047.32
|3900
|2005.06.07 15:59
|close
|1021
|0.10
|1.2265
|1.2329
|0.0000
|-12.00
|2035.32
|3901
|2005.06.07 15:59
|sell
|1024
|0.10
|1.2260
|1.2336
|0.0000
|3902
|2005.06.07 17:55
|sell
|1025
|0.20
|1.2276
|1.2337
|0.0000
|3903
|2005.06.08 02:53
|sell
|1026
|0.40
|1.2291
|1.2337
|0.0000
|3904
|2005.06.08 03:11
|sell
|1027
|0.80
|1.2306
|1.2337
|0.0000
|3905
|2005.06.08 04:47
|close
|1027
|0.80
|1.2289
|1.2337
|0.0000
|136.00
|2171.32
|3906
|2005.06.08 04:47
|close
|1026
|0.40
|1.2292
|1.2337
|0.0000
|-4.00
|2167.32
|3907
|2005.06.08 04:48
|close
|1025
|0.20
|1.2293
|1.2337
|0.0000
|-33.70
|2133.62
|3908
|2005.06.08 04:48
|close
|1024
|0.10
|1.2296
|1.2336
|0.0000
|-35.85
|2097.77
|3909
|2005.06.08 04:48
|buy
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2220
|0.0000
|3910
|2005.06.08 07:23
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2312
|1.2342
|3911
|2005.06.08 07:23
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2313
|1.2343
|3912
|2005.06.08 07:24
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2314
|1.2344
|3913
|2005.06.08 07:24
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2314
|1.2344
|3914
|2005.06.08 07:26
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2314
|1.2344
|3915
|2005.06.08 07:26
|modify
|1028
|0.10
|1.2296
|1.2315
|1.2345
|3916
|2005.06.08 08:03
|s/l
|1028
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2345
|19.00
|2116.77
|3917
|2005.06.08 08:03
|buy
|1029
|0.10
|1.2316
|1.2240
|0.0000
|3918
|2005.06.08 09:25
|buy
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2239
|0.0000
|3919
|2005.06.08 11:43
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2316
|1.2346
|3920
|2005.06.08 11:45
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2316
|1.2346
|3921
|2005.06.08 11:53
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2317
|1.2347
|3922
|2005.06.08 11:54
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2317
|1.2347
|3923
|2005.06.08 11:58
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2317
|1.2347
|3924
|2005.06.08 11:58
|modify
|1030
|0.20
|1.2300
|1.2321
|1.2351
|3925
|2005.06.08 11:58
|close
|1030
|0.20
|1.2332
|1.2321
|1.2351
|64.00
|2180.77
|3926
|2005.06.08 11:58
|close
|1029
|0.10
|1.2336
|1.2240
|0.0000
|20.00
|2200.77
|3927
|2005.06.08 11:58
|buy
|1031
|0.10
|1.2336
|1.2260
|0.0000
|3928
|2005.06.08 12:40
|buy
|1032
|0.20
|1.2321
|1.2260
|0.0000
|3929
|2005.06.08 17:47
|modify
|1032
|0.20
|1.2321
|1.2337
|1.2367
|3930
|2005.06.08 17:50
|s/l
|1032
|0.20
|1.2337
|1.2337
|1.2367
|32.00
|2232.77
|3931
|2005.06.08 17:50
|close
|1031
|0.10
|1.2337
|1.2260
|0.0000
|1.00
|2233.77
|3932
|2005.06.08 17:50
|buy
|1033
|0.10
|1.2332
|1.2256
|0.0000
|3933
|2005.06.08 17:57
|buy
|1034
|0.20
|1.2317
|1.2256
|0.0000
|3934
|2005.06.08 18:15
|buy
|1035
|0.40
|1.2302
|1.2256
|0.0000
|3935
|2005.06.08 18:41
|buy
|1036
|0.80
|1.2287
|1.2256
|0.0000
|3936
|2005.06.08 19:27
|s/l
|1033
|0.10
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-76.00
|2157.77
|3937
|2005.06.08 19:27
|s/l
|1034
|0.20
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-122.00
|2035.77
|3938
|2005.06.08 19:27
|s/l
|1035
|0.40
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-184.00
|1851.77
|3939
|2005.06.08 19:27
|s/l
|1036
|0.80
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-248.00
|1603.77
|3940
|2005.06.08 19:27
|sell
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2328
|0.0000
|3941
|2005.06.08 20:12
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2236
|1.2206
|3942
|2005.06.08 20:20
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2235
|1.2205
|3943
|2005.06.08 20:21
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2234
|1.2204
|3944
|2005.06.08 20:23
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2231
|1.2201
|3945
|2005.06.08 20:23
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2230
|1.2200
|3946
|2005.06.08 20:23
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2228
|1.2198
|3947
|2005.06.08 20:23
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2227
|1.2197
|3948
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2226
|1.2196
|3949
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2225
|1.2195
|3950
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2224
|1.2194
|3951
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2222
|1.2192
|3952
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2221
|1.2191
|3953
|2005.06.08 20:24
|modify
|1037
|0.10
|1.2252
|1.2221
|1.2191
|3954
|2005.06.08 20:29
|s/l
|1037
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2191
|31.00
|1634.77
|3955
|2005.06.08 20:29
|sell
|1038
|0.10
|1.2219
|1.2295
|0.0000
|3956
|2005.06.08 20:50
|sell
|1039
|0.20
|1.2234
|1.2295
|0.0000
|3957
|2005.06.09 16:04
|sell
|1040
|0.40
|1.2251
|1.2297
|0.0000
|3958
|2005.06.09 16:13
|close
|1040
|0.40
|1.2226
|1.2297
|0.0000
|100.00
|1734.77
|3959
|2005.06.09 16:13
|close
|1039
|0.20
|1.2226
|1.2295
|0.0000
|16.90
|1751.67
|3960
|2005.06.09 16:13
|close
|1038
|0.10
|1.2227
|1.2295
|0.0000
|-7.55
|1744.12
|3961
|2005.06.09 16:13
|buy
|1041
|0.10
|1.2234
|1.2158
|0.0000
|3962
|2005.06.09 16:25
|buy
|1042
|0.20
|1.2219
|1.2158
|0.0000
|3963
|2005.06.09 16:25
|buy
|1043
|0.40
|1.2204
|1.2158
|0.0000
|3964
|2005.06.09 18:25
|close
|1043
|0.40
|1.2224
|1.2158
|0.0000
|80.00
|1824.12
|3965
|2005.06.09 18:25
|close
|1042
|0.20
|1.2222
|1.2158
|0.0000
|6.00
|1830.12
|3966
|2005.06.09 18:25
|close
|1041
|0.10
|1.2223
|1.2158
|0.0000
|-11.00
|1819.12
|3967
|2005.06.09 18:25
|buy
|1044
|0.10
|1.2224
|1.2148
|0.0000
|3968
|2005.06.10 14:30
|buy
|1045
|0.20
|1.2202
|1.2141
|0.0000
|3969
|2005.06.10 14:42
|buy
|1046
|0.40
|1.2187
|1.2141
|0.0000
|3970
|2005.06.10 16:03
|s/l
|1044
|0.10
|1.2148
|1.2148
|0.0000
|-76.37
|1742.75
|3971
|2005.06.10 16:03
|close
|1046
|0.40
|1.2146
|1.2141
|0.0000
|-164.00
|1578.75
|3972
|2005.06.10 16:03
|close
|1045
|0.20
|1.2143
|1.2141
|0.0000
|-118.00
|1460.75
|3973
|2005.06.10 16:03
|sell
|1047
|0.10
|1.2145
|1.2221
|0.0000
|3974
|2005.06.10 16:49
|modify
|1047
|0.10
|1.2145
|1.2129
|1.2099
|3975
|2005.06.10 16:49
|modify
|1047
|0.10
|1.2145
|1.2128
|1.2098
|3976
|2005.06.10 16:52
|s/l
|1047
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2098
|17.00
|1477.75
|3977
|2005.06.10 16:52
|sell
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2202
|0.0000
|3978
|2005.06.13 03:02
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2110
|1.2080
|3979
|2005.06.13 03:02
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2107
|1.2077
|3980
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2104
|1.2074
|3981
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2103
|1.2073
|3982
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2101
|1.2071
|3983
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2098
|1.2068
|3984
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2096
|1.2066
|3985
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2093
|1.2063
|3986
|2005.06.13 03:03
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2087
|1.2057
|3987
|2005.06.13 03:21
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2086
|1.2056
|3988
|2005.06.13 03:21
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2082
|1.2052
|3989
|2005.06.13 03:21
|modify
|1048
|0.10
|1.2126
|1.2081
|1.2051
|3990
|2005.06.13 03:30
|s/l
|1048
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2051
|45.15
|1522.90
|3991
|2005.06.13 03:30
|sell
|1049
|0.10
|1.2080
|1.2156
|0.0000
|3992
|2005.06.13 04:28
|sell
|1050
|0.20
|1.2096
|1.2157
|0.0000
|3993
|2005.06.13 06:51
|sell
|1051
|0.40
|1.2111
|1.2157
|0.0000
|3994
|2005.06.13 08:17
|close
|1051
|0.40
|1.2090
|1.2157
|0.0000
|84.00
|1606.90
|3995
|2005.06.13 08:17
|close
|1050
|0.20
|1.2091
|1.2157
|0.0000
|10.00
|1616.90
|3996
|2005.06.13 08:17
|close
|1049
|0.10
|1.2089
|1.2156
|0.0000
|-9.00
|1607.90
|3997
|2005.06.13 08:17
|sell
|1052
|0.10
|1.2085
|1.2161
|0.0000
|3998
|2005.06.13 08:41
|sell
|1053
|0.20
|1.2101
|1.2162
|0.0000
|3999
|2005.06.13 10:39
|modify
|1053
|0.20
|1.2101
|1.2083
|1.2053
|4000
|2005.06.13 10:39
|modify
|1053
|0.20
|1.2101
|1.2080
|1.2050
|4001
|2005.06.13 10:39
|close
|1053
|0.20
|1.2065
|1.2080
|1.2050
|72.00
|1679.90
|4002
|2005.06.13 10:39
|close
|1052
|0.10
|1.2068
|1.2161
|0.0000
|17.00
|1696.90
|4003
|2005.06.13 10:39
|sell
|1054
|0.10
|1.2067
|1.2143
|0.0000
|4004
|2005.06.13 11:28
|modify
|1054
|0.10
|1.2067
|1.2052
|1.2022
|4005
|2005.06.13 11:28
|modify
|1054
|0.10
|1.2067
|1.2050
|1.2020
|4006
|2005.06.13 11:38
|s/l
|1054
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2020
|17.00
|1713.90
|4007
|2005.06.13 11:38
|sell
|1055
|0.10
|1.2048
|1.2124
|0.0000
|4008
|2005.06.13 12:09
|sell
|1056
|0.20
|1.2064
|1.2125
|0.0000
|4009
|2005.06.13 16:44
|modify
|1056
|0.20
|1.2064
|1.2046
|1.2016
|4010
|2005.06.13 16:44
|close
|1056
|0.20
|1.2031
|1.2046
|1.2016
|66.00
|1779.90
|4011
|2005.06.13 16:45
|close
|1055
|0.10
|1.2033
|1.2124
|0.0000
|15.00
|1794.90
|4012
|2005.06.13 16:45
|sell
|1057
|0.10
|1.2029
|1.2105
|0.0000
|4013
|2005.06.13 18:09
|sell
|1058
|0.20
|1.2044
|1.2105
|0.0000
|4014
|2005.06.13 18:15
|sell
|1059
|0.40
|1.2060
|1.2106
|0.0000
|4015
|2005.06.13 20:49
|s/l
|1057
|0.10
|1.2105
|1.2105
|0.0000
|-76.00
|1718.90
|4016
|2005.06.13 20:49
|s/l
|1058
|0.20
|1.2105
|1.2105
|0.0000
|-122.00
|1596.90
|4017
|2005.06.13 20:49
|close
|1059
|0.40
|1.2105
|1.2106
|0.0000
|-180.00
|1416.90
|4018
|2005.06.13 20:49
|buy
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2028
|0.0000
|4019
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2120
|1.2150
|4020
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2121
|1.2151
|4021
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2122
|1.2152
|4022
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2123
|1.2153
|4023
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2124
|1.2154
|4024
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2125
|1.2155
|4025
|2005.06.14 02:41
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2126
|1.2156
|4026
|2005.06.14 02:42
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2128
|1.2158
|4027
|2005.06.14 02:42
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2129
|1.2159
|4028
|2005.06.14 02:59
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2129
|1.2159
|4029
|2005.06.14 02:59
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2130
|1.2160
|4030
|2005.06.14 02:59
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2131
|1.2161
|4031
|2005.06.14 03:40
|modify
|1060
|0.10
|1.2104
|1.2132
|1.2162
|4032
|2005.06.14 03:53
|s/l
|1060
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2162
|27.63
|1444.53
|4033
|2005.06.14 03:53
|buy
|1061
|0.10
|1.2134
|1.2058
|0.0000
|4034
|2005.06.14 07:31
|buy
|1062
|0.20
|1.2117
|1.2056
|0.0000
|4035
|2005.06.14 09:15
|modify
|1062
|0.20
|1.2117
|1.2133
|1.2163
|4036
|2005.06.14 09:15
|modify
|1062
|0.20
|1.2117
|1.2135
|1.2165
|4037
|2005.06.14 09:22
|s/l
|1062
|0.20
|1.2135
|1.2135
|1.2165
|36.00
|1480.53
|4038
|2005.06.14 09:22
|close
|1061
|0.10
|1.2134
|1.2058
|0.0000
|0.00
|1480.53
|4039
|2005.06.14 09:22
|buy
|1063
|0.10
|1.2138
|1.2062
|0.0000
|4040
|2005.06.14 11:01
|buy
|1064
|0.20
|1.2123
|1.2062
|0.0000
|4041
|2005.06.14 14:27
|buy
|1065
|0.40
|1.2107
|1.2061
|0.0000
|4042
|2005.06.14 14:32
|close
|1065
|0.40
|1.2129
|1.2061
|0.0000
|88.00
|1568.53
|4043
|2005.06.14 14:32
|close
|1064
|0.20
|1.2121
|1.2062
|0.0000
|-4.00
|1564.53
|4044
|2005.06.14 14:33
|close
|1063
|0.10
|1.2120
|1.2062
|0.0000
|-18.00
|1546.53
|4045
|2005.06.14 14:33
|buy
|1066
|0.10
|1.2124
|1.2048
|0.0000
|4046
|2005.06.14 15:04
|buy
|1067
|0.20
|1.2107
|1.2046
|0.0000
|4047
|2005.06.14 15:06
|buy
|1068
|0.40
|1.2090
|1.2044
|0.0000
|4048
|2005.06.14 15:51
|s/l
|1066
|0.10
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-76.00
|1470.53
|4049
|2005.06.14 15:51
|s/l
|1067
|0.20
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-122.00
|1348.53
|4050
|2005.06.14 15:51
|close
|1068
|0.40
|1.2045
|1.2044
|0.0000
|-180.00
|1168.53
|4051
|2005.06.14 15:51
|sell
|1069
|0.10
|1.2041
|1.2117
|0.0000
|4052
|2005.06.15 09:51
|sell
|1070
|0.20
|1.2056
|1.2117
|0.0000
|4053
|2005.06.15 14:37
|modify
|1070
|0.20
|1.2056
|1.2041
|1.2011
|4054
|2005.06.15 14:37
|modify
|1070
|0.20
|1.2056
|1.2040
|1.2010
|4055
|2005.06.15 14:37
|modify
|1070
|0.20
|1.2056
|1.2039
|1.2009
|4056
|2005.06.15 14:40
|s/l
|1070
|0.20
|1.2039
|1.2039
|1.2009
|34.00
|1202.53
|4057
|2005.06.15 14:40
|close
|1069
|0.10
|1.2039
|1.2117
|0.0000
|2.15
|1204.68
|4058
|2005.06.15 14:40
|buy
|1071
|0.10
|1.2041
|1.1965
|0.0000
|4059
|2005.06.15 15:00
|modify
|1071
|0.10
|1.2041
|1.2067
|1.2097
|4060
|2005.06.15 15:00
|s/l
|1071
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2097
|26.00
|1230.68
|4061
|2005.06.15 15:00
|buy
|1072
|0.10
|1.2063
|1.1987
|0.0000
|4062
|2005.06.15 15:02
|buy
|1073
|0.20
|1.2048
|1.1987
|0.0000
|4063
|2005.06.15 15:32
|modify
|1073
|0.20
|1.2048
|1.2064
|1.2094
|4064
|2005.06.15 15:32
|modify
|1073
|0.20
|1.2048
|1.2066
|1.2096
|4065
|2005.06.15 15:32
|modify
|1073
|0.20
|1.2048
|1.2069
|1.2099
|4066
|2005.06.15 15:32
|close
|1073
|0.20
|1.2083
|1.2069
|1.2099
|70.00
|1300.68
|4067
|2005.06.15 15:32
|close
|1072
|0.10
|1.2082
|1.1987
|0.0000
|19.00
|1319.68
|4068
|2005.06.15 15:32
|buy
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2009
|0.0000
|4069
|2005.06.15 19:51
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2100
|1.2130
|4070
|2005.06.15 19:51
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2102
|1.2132
|4071
|2005.06.15 19:51
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2104
|1.2134
|4072
|2005.06.15 19:52
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2109
|1.2139
|4073
|2005.06.15 19:53
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2111
|1.2141
|4074
|2005.06.15 19:53
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2111
|1.2141
|4075
|2005.06.15 19:53
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2143
|4076
|2005.06.15 20:11
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2143
|4077
|2005.06.15 20:11
|modify
|1074
|0.10
|1.2085
|1.2116
|1.2146
|4078
|2005.06.15 20:21
|s/l
|1074
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2146
|31.00
|1350.68
|4079
|2005.06.15 20:21
|buy
|1075
|0.10
|1.2118
|1.2042
|0.0000
|4080
|2005.06.16 03:11
|buy
|1076
|0.20
|1.2103
|1.2042
|0.0000
|4081
|2005.06.16 04:57
|buy
|1077
|0.40
|1.2087
|1.2041
|0.0000
|4082
|2005.06.16 11:14
|close
|1077
|0.40
|1.2109
|1.2041
|0.0000
|88.00
|1438.68
|4083
|2005.06.16 11:14
|close
|1076
|0.20
|1.2107
|1.2042
|0.0000
|8.00
|1446.68
|4084
|2005.06.16 11:14
|close
|1075
|0.10
|1.2105
|1.2042
|0.0000
|-14.11
|1432.57
|4085
|2005.06.16 11:15
|buy
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2032
|0.0000
|4086
|2005.06.16 14:47
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2123
|1.2153
|4087
|2005.06.16 14:47
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2125
|1.2155
|4088
|2005.06.16 14:49
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2126
|1.2156
|4089
|2005.06.16 14:49
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2128
|1.2158
|4090
|2005.06.16 15:00
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2129
|1.2159
|4091
|2005.06.16 15:03
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2129
|1.2159
|4092
|2005.06.16 15:13
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2132
|1.2162
|4093
|2005.06.16 15:13
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2134
|1.2164
|4094
|2005.06.16 15:24
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2134
|1.2164
|4095
|2005.06.16 15:24
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2135
|1.2165
|4096
|2005.06.16 15:24
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2136
|1.2166
|4097
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.2168
|4098
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2139
|1.2169
|4099
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2144
|1.2174
|4100
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2145
|1.2175
|4101
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2147
|1.2177
|4102
|2005.06.16 15:25
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2148
|1.2178
|4103
|2005.06.16 15:26
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2148
|1.2178
|4104
|2005.06.16 15:26
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2149
|1.2179
|4105
|2005.06.16 15:26
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.2180
|4106
|2005.06.16 15:26
|modify
|1078
|0.10
|1.2108
|1.2152
|1.2182
|4107
|2005.06.16 15:28
|s/l
|1078
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2182
|44.00
|1476.57
|4108
|2005.06.16 15:28
|buy
|1079
|0.10
|1.2151
|1.2075
|0.0000
|4109
|2005.06.16 15:30
|buy
|1080
|0.20
|1.2134
|1.2073
|0.0000
|4110
|2005.06.16 15:40
|buy
|1081
|0.40
|1.2118
|1.2072
|0.0000
|4111
|2005.06.16 15:56
|s/l
|1079
|0.10
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-76.00
|1400.57
|4112
|2005.06.16 15:56
|close
|1081
|0.40
|1.2075
|1.2072
|0.0000
|-172.00
|1228.57
|4113
|2005.06.16 15:56
|close
|1080
|0.20
|1.2079
|1.2073
|0.0000
|-110.00
|1118.57
|4114
|2005.06.16 15:57
|sell
|1082
|0.10
|1.2078
|1.2154
|0.0000
|4115
|2005.06.16 16:03
|sell
|1083
|0.20
|1.2096
|1.2157
|0.0000
|4116
|2005.06.16 16:24
|modify
|1083
|0.20
|1.2096
|1.2079
|1.2049
|4117
|2005.06.16 16:25
|modify
|1083
|0.20
|1.2096
|1.2079
|1.2049
|4118
|2005.06.16 16:25
|modify
|1083
|0.20
|1.2096
|1.2078
|1.2048
|4119
|2005.06.16 16:25
|modify
|1083
|0.20
|1.2096
|1.2076
|1.2046
|4120
|2005.06.16 16:25
|close
|1083
|0.20
|1.2062
|1.2076
|1.2046
|68.00
|1186.57
|4121
|2005.06.16 16:25
|close
|1082
|0.10
|1.2063
|1.2154
|0.0000
|15.00
|1201.57
|4122
|2005.06.16 16:25
|sell
|1084
|0.10
|1.2060
|1.2136
|0.0000
|4123
|2005.06.16 16:38
|sell
|1085
|0.20
|1.2076
|1.2137
|0.0000
|4124
|2005.06.16 17:30
|sell
|1086
|0.40
|1.2091
|1.2137
|0.0000
|4125
|2005.06.17 09:29
|s/l
|1084
|0.10
|1.2136
|1.2136
|0.0000
|-75.85
|1125.72
|4126
|2005.06.17 09:29
|close
|1086
|0.40
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|-183.40
|942.32
|4127
|2005.06.17 09:29
|close
|1085
|0.20
|1.2133
|1.2137
|0.0000
|-113.70
|828.62
|4128
|2005.06.17 09:29
|buy
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2058
|0.0000
|4129
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2151
|1.2181
|4130
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2152
|1.2182
|4131
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2154
|1.2184
|4132
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2156
|1.2186
|4133
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2158
|1.2188
|4134
|2005.06.17 12:25
|modify
|1087
|0.10
|1.2134
|1.2159
|1.2189
|4135
|2005.06.17 12:29
|s/l
|1087
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2189
|25.00
|853.62
|4136
|2005.06.17 12:29
|buy
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2085
|0.0000
|4137
|2005.06.17 14:43
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2176
|1.2206
|4138
|2005.06.17 14:43
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2176
|1.2206
|4139
|2005.06.17 14:47
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2177
|1.2207
|4140
|2005.06.17 14:47
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2178
|1.2208
|4141
|2005.06.17 14:47
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2179
|1.2209
|4142
|2005.06.17 14:47
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2180
|1.2210
|4143
|2005.06.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2180
|1.2210
|4144
|2005.06.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2181
|1.2211
|4145
|2005.06.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2182
|1.2212
|4146
|2005.06.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2183
|1.2213
|4147
|2005.06.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|1.2161
|1.2184
|1.2214
|4148
|2005.06.17 14:51
|s/l
|1088
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2214
|23.00
|876.62
|4149
|2005.06.17 14:51
|buy
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2097
|0.0000
|4150
|2005.06.17 16:25
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2189
|1.2219
|4151
|2005.06.17 16:25
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2189
|1.2219
|4152
|2005.06.17 16:26
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2194
|1.2224
|4153
|2005.06.17 16:26
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2195
|1.2225
|4154
|2005.06.17 16:26
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2196
|1.2226
|4155
|2005.06.17 16:26
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2196
|1.2226
|4156
|2005.06.17 16:34
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2197
|1.2227
|4157
|2005.06.17 16:34
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2197
|1.2227
|4158
|2005.06.17 16:39
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2198
|1.2228
|4159
|2005.06.17 16:39
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2199
|1.2229
|4160
|2005.06.17 16:39
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2200
|1.2230
|4161
|2005.06.17 16:39
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2201
|1.2231
|4162
|2005.06.17 16:40
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2201
|1.2231
|4163
|2005.06.17 16:40
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2202
|1.2232
|4164
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2202
|1.2232
|4165
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2204
|1.2234
|4166
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2206
|1.2236
|4167
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2207
|1.2237
|4168
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2208
|1.2238
|4169
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2209
|1.2239
|4170
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2210
|1.2240
|4171
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2212
|1.2242
|4172
|2005.06.17 16:41
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2213
|1.2243
|4173
|2005.06.17 16:42
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2213
|1.2243
|4174
|2005.06.17 16:42
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2214
|1.2244
|4175
|2005.06.17 16:42
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2216
|1.2246
|4176
|2005.06.17 16:42
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2218
|1.2248
|4177
|2005.06.17 16:46
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2219
|1.2249
|4178
|2005.06.17 16:47
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2220
|1.2250
|4179
|2005.06.17 16:47
|modify
|1089
|0.10
|1.2173
|1.2221
|1.2251
|4180
|2005.06.17 17:01
|s/l
|1089
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2251
|48.00
|924.62
|4181
|2005.06.17 17:01
|buy
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2146
|0.0000
|4182
|2005.06.17 20:09
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2238
|1.2268
|4183
|2005.06.17 20:09
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2242
|1.2272
|4184
|2005.06.17 20:11
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2246
|1.2276
|4185
|2005.06.17 20:11
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2246
|1.2276
|4186
|2005.06.17 20:11
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2247
|1.2277
|4187
|2005.06.17 20:11
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2249
|1.2279
|4188
|2005.06.17 20:12
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2251
|1.2281
|4189
|2005.06.17 20:12
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2252
|1.2282
|4190
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2252
|1.2282
|4191
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2254
|1.2284
|4192
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2256
|1.2286
|4193
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2259
|1.2289
|4194
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2260
|1.2290
|4195
|2005.06.17 20:13
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2261
|1.2291
|4196
|2005.06.17 20:18
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2261
|1.2291
|4197
|2005.06.17 20:47
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2263
|1.2293
|4198
|2005.06.17 20:47
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2264
|1.2294
|4199
|2005.06.17 20:47
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2265
|1.2295
|4200
|2005.06.17 20:47
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2266
|1.2296
|4201
|2005.06.17 22:10
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2268
|1.2298
|4202
|2005.06.17 22:12
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2269
|1.2299
|4203
|2005.06.17 22:22
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2270
|1.2300
|4204
|2005.06.17 22:23
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2271
|1.2301
|4205
|2005.06.17 22:35
|modify
|1090
|0.10
|1.2222
|1.2273
|1.2303
|4206
|2005.06.20 00:00
|s/l
|1090
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2303
|50.63
|975.25
|4207
|2005.06.20 00:00
|sell
|1091
|0.10
|1.2190
|1.2266
|0.0000
|4208
|2005.06.20 01:29
|sell
|1092
|0.20
|1.2206
|1.2267
|0.0000
|4209
|2005.06.20 02:19
|sell
|1093
|0.40
|1.2222
|1.2268
|0.0000
|4210
|2005.06.20 08:01
|close
|1093
|0.40
|1.2200
|1.2268
|0.0000
|88.00
|1063.25
|4211
|2005.06.20 08:01
|close
|1092
|0.20
|1.2201
|1.2267
|0.0000
|10.00
|1073.25
|4212
|2005.06.20 08:02
|close
|1091
|0.10
|1.2200
|1.2266
|0.0000
|-10.00
|1063.25
|4213
|2005.06.20 08:02
|sell
|1094
|0.10
|1.2199
|1.2275
|0.0000
|4214
|2005.06.20 08:15
|sell
|1095
|0.20
|1.2216
|1.2277
|0.0000
|4215
|2005.06.20 08:57
|sell
|1096
|0.40
|1.2232
|1.2278
|0.0000
|4216
|2005.06.20 10:18
|close
|1096
|0.40
|1.2211
|1.2278
|0.0000
|84.00
|1147.25
|4217
|2005.06.20 10:18
|close
|1095
|0.20
|1.2213
|1.2277
|0.0000
|6.00
|1153.25
|4218
|2005.06.20 10:18
|close
|1094
|0.10
|1.2211
|1.2275
|0.0000
|-12.00
|1141.25
|4219
|2005.06.20 10:19
|sell
|1097
|0.10
|1.2208
|1.2284
|0.0000
|4220
|2005.06.20 11:02
|sell
|1098
|0.20
|1.2227
|1.2288
|0.0000
|4221
|2005.06.20 14:37
|modify
|1098
|0.20
|1.2227
|1.2208
|1.2178
|4222
|2005.06.20 14:37
|close
|1098
|0.20
|1.2193
|1.2208
|1.2178
|68.00
|1209.25
|4223
|2005.06.20 14:37
|close
|1097
|0.10
|1.2187
|1.2284
|0.0000
|21.00
|1230.25
|4224
|2005.06.20 14:37
|sell
|1099
|0.10
|1.2192
|1.2268
|0.0000
|4225
|2005.06.20 15:05
|modify
|1099
|0.10
|1.2192
|1.2177
|1.2147
|4226
|2005.06.20 15:05
|modify
|1099
|0.10
|1.2192
|1.2176
|1.2146
|4227
|2005.06.20 15:05
|modify
|1099
|0.10
|1.2192
|1.2176
|1.2146
|4228
|2005.06.20 15:09
|modify
|1099
|0.10
|1.2192
|1.2175
|1.2145
|4229
|2005.06.20 15:26
|s/l
|1099
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2145
|17.00
|1247.25
|4230
|2005.06.20 15:26
|sell
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2250
|0.0000
|4231
|2005.06.20 15:48
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2156
|1.2126
|4232
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2155
|1.2125
|4233
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2154
|1.2124
|4234
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2153
|1.2123
|4235
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2152
|1.2122
|4236
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2151
|1.2121
|4237
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2150
|1.2120
|4238
|2005.06.20 15:49
|modify
|1100
|0.10
|1.2174
|1.2150
|1.2120
|4239
|2005.06.20 15:58
|s/l
|1100
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2120
|24.00
|1271.25
|4240
|2005.06.20 15:58
|sell
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2225
|0.0000
|4241
|2005.06.21 09:37
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2133
|1.2103
|4242
|2005.06.21 09:37
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2130
|1.2100
|4243
|2005.06.21 09:37
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2130
|1.2100
|4244
|2005.06.21 09:38
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2129
|1.2099
|4245
|2005.06.21 09:38
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2128
|1.2098
|4246
|2005.06.21 09:44
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2125
|1.2095
|4247
|2005.06.21 09:44
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2124
|1.2094
|4248
|2005.06.21 09:45
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2091
|4249
|2005.06.21 09:45
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2120
|1.2090
|4250
|2005.06.21 09:51
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2118
|1.2088
|4251
|2005.06.21 09:58
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2117
|1.2087
|4252
|2005.06.21 09:58
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2116
|1.2086
|4253
|2005.06.21 10:00
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2116
|1.2086
|4254
|2005.06.21 10:00
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2115
|1.2085
|4255
|2005.06.21 10:00
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2114
|1.2084
|4256
|2005.06.21 10:00
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2113
|1.2083
|4257
|2005.06.21 10:00
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2111
|1.2081
|4258
|2005.06.21 10:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2111
|1.2081
|4259
|2005.06.21 10:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2079
|4260
|2005.06.21 10:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2079
|4261
|2005.06.21 10:02
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2108
|1.2078
|4262
|2005.06.21 10:02
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2106
|1.2076
|4263
|2005.06.21 10:30
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2105
|1.2075
|4264
|2005.06.21 10:30
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2104
|1.2074
|4265
|2005.06.21 10:30
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2103
|1.2073
|4266
|2005.06.21 11:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2098
|1.2068
|4267
|2005.06.21 11:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2096
|1.2066
|4268
|2005.06.21 11:01
|modify
|1101
|0.10
|1.2149
|1.2096
|1.2066
|4269
|2005.06.21 11:30
|s/l
|1101
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2066
|53.15
|1324.40
|4270
|2005.06.21 11:30
|sell
|1102
|0.10
|1.2094
|1.2170
|0.0000
|4271
|2005.06.21 15:07
|sell
|1103
|0.20
|1.2109
|1.2170
|0.0000
|4272
|2005.06.21 16:47
|sell
|1104
|0.40
|1.2126
|1.2172
|0.0000
|4273
|2005.06.21 20:29
|s/l
|1102
|0.10
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|-76.00
|1248.40
|4274
|2005.06.21 20:29
|s/l
|1103
|0.20
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|-122.00
|1126.40
|4275
|2005.06.21 20:29
|s/l
|1104
|0.40
|1.2172
|1.2172
|0.0000
|-184.00
|942.40
|4276
|2005.06.21 20:29
|buy
|1105
|0.10
|1.2173
|1.2097
|0.0000
|4277
|2005.06.22 11:10
|buy
|1106
|0.20
|1.2156
|1.2095
|0.0000
|4278
|2005.06.22 11:15
|buy
|1107
|0.40
|1.2140
|1.2094
|0.0000
|4279
|2005.06.22 18:20
|s/l
|1105
|0.10
|1.2097
|1.2097
|0.0000
|-76.37
|866.03
|4280
|2005.06.22 18:20
|close
|1107
|0.40
|1.2097
|1.2094
|0.0000
|-172.00
|694.03
|4281
|2005.06.22 18:20
|close
|1106
|0.20
|1.2099
|1.2095
|0.0000
|-114.00
|580.03
|4282
|2005.06.22 18:20
|sell
|1108
|0.10
|1.2096
|1.2172
|0.0000
|4283
|2005.06.22 18:25
|sell
|1109
|0.20
|1.2115
|1.2176
|0.0000
|4284
|2005.06.23 09:38
|modify
|1109
|0.20
|1.2115
|1.2097
|1.2067
|4285
|2005.06.23 09:38
|modify
|1109
|0.20
|1.2115
|1.2096
|1.2066
|4286
|2005.06.23 09:39
|close
|1109
|0.20
|1.2081
|1.2096
|1.2066
|68.90
|648.93
|4287
|2005.06.23 09:39
|close
|1108
|0.10
|1.2087
|1.2172
|0.0000
|9.45
|658.38
|4288
|2005.06.23 09:39
|sell
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2161
|0.0000
|4289
|2005.06.23 14:23
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2069
|1.2039
|4290
|2005.06.23 14:23
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2068
|1.2038
|4291
|2005.06.23 14:24
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2067
|1.2037
|4292
|2005.06.23 14:24
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2066
|1.2036
|4293
|2005.06.23 14:33
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2063
|1.2033
|4294
|2005.06.23 14:34
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2062
|1.2032
|4295
|2005.06.23 14:34
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2060
|1.2030
|4296
|2005.06.23 14:35
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2060
|1.2030
|4297
|2005.06.23 14:35
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2053
|1.2023
|4298
|2005.06.23 14:35
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2051
|1.2021
|4299
|2005.06.23 14:36
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2050
|1.2020
|4300
|2005.06.23 14:36
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2048
|1.2018
|4301
|2005.06.23 14:38
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2047
|1.2017
|4302
|2005.06.23 14:38
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2043
|1.2013
|4303
|2005.06.23 14:39
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2043
|1.2013
|4304
|2005.06.23 14:39
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2041
|1.2011
|4305
|2005.06.23 14:44
|modify
|1110
|0.10
|1.2085
|1.2039
|1.2009
|4306
|2005.06.23 14:46
|s/l
|1110
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.2009
|46.00
|704.38
|4307
|2005.06.23 14:46
|sell
|1111
|0.10
|1.2038
|1.2114
|0.0000
|4308
|2005.06.23 15:29
|sell
|1112
|0.20
|1.2053
|1.2114
|0.0000
|4309
|2005.06.23 20:47
|modify
|1112
|0.20
|1.2053
|1.2036
|1.2006
|4310
|2005.06.23 20:47
|modify
|1112
|0.20
|1.2053
|1.2033
|1.2003
|4311
|2005.06.23 20:47
|close
|1112
|0.20
|1.2018
|1.2033
|1.2003
|70.00
|774.38
|4312
|2005.06.23 20:47
|close
|1111
|0.10
|1.2019
|1.2114
|0.0000
|19.00
|793.38
|4313
|2005.06.23 20:47
|sell
|1113
|0.10
|1.2021
|1.2097
|0.0000
|4314
|2005.06.23 21:12
|sell
|1114
|0.20
|1.2038
|1.2099
|0.0000
|4315
|2005.06.24 06:06
|modify
|1114
|0.20
|1.2038
|1.2014
|1.1984
|4316
|2005.06.24 06:06
|close
|1114
|0.20
|1.2004
|1.2014
|1.1984
|68.30
|861.68
|4317
|2005.06.24 06:06
|close
|1113
|0.10
|1.2009
|1.2097
|0.0000
|12.15
|873.83
|4318
|2005.06.24 06:06
|sell
|1115
|0.10
|1.2002
|1.2078
|0.0000
|4319
|2005.06.24 06:12
|sell
|1116
|0.20
|1.2018
|1.2079
|0.0000
|4320
|2005.06.24 12:21
|s/l
|1115
|0.10
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-76.00
|797.83
|4321
|2005.06.24 12:21
|close
|1116
|0.20
|1.2078
|1.2079
|0.0000
|-120.00
|677.83
|4322
|2005.06.24 12:21
|buy
|1117
|0.10
|1.2080
|1.2004
|0.0000
|4323
|2005.06.24 14:30
|buy
|1118
|0.20
|1.2063
|1.2002
|0.0000
|4324
|2005.06.24 16:15
|modify
|1118
|0.20
|1.2063
|1.2078
|1.2108
|4325
|2005.06.24 16:15
|modify
|1118
|0.20
|1.2063
|1.2079
|1.2109
|4326
|2005.06.24 16:15
|modify
|1118
|0.20
|1.2063
|1.2081
|1.2111
|4327
|2005.06.24 16:15
|modify
|1118
|0.20
|1.2063
|1.2082
|1.2112
|4328
|2005.06.24 16:19
|s/l
|1118
|0.20
|1.2082
|1.2082
|1.2112
|38.00
|715.83
|4329
|2005.06.24 16:19
|close
|1117
|0.10
|1.2082
|1.2004
|0.0000
|2.00
|717.83
|4330
|2005.06.24 16:19
|buy
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2007
|0.0000
|4331
|2005.06.27 01:17
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2098
|1.2128
|4332
|2005.06.27 01:17
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2101
|1.2131
|4333
|2005.06.27 01:17
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2102
|1.2132
|4334
|2005.06.27 01:17
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2102
|1.2132
|4335
|2005.06.27 01:19
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2104
|1.2134
|4336
|2005.06.27 01:19
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2105
|1.2135
|4337
|2005.06.27 01:19
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2108
|1.2138
|4338
|2005.06.27 01:34
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2109
|1.2139
|4339
|2005.06.27 01:34
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2119
|1.2149
|4340
|2005.06.27 01:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2120
|1.2150
|4341
|2005.06.27 01:45
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2120
|1.2150
|4342
|2005.06.27 01:45
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2121
|1.2151
|4343
|2005.06.27 08:19
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2121
|1.2151
|4344
|2005.06.27 08:20
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2121
|1.2151
|4345
|2005.06.27 08:20
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2122
|1.2152
|4346
|2005.06.27 08:26
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2123
|1.2153
|4347
|2005.06.27 08:26
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2154
|4348
|2005.06.27 08:30
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2125
|1.2155
|4349
|2005.06.27 08:30
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2126
|1.2156
|4350
|2005.06.27 08:31
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2127
|1.2157
|4351
|2005.06.27 08:31
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2128
|1.2158
|4352
|2005.06.27 08:31
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2130
|1.2160
|4353
|2005.06.27 08:31
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2131
|1.2161
|4354
|2005.06.27 08:32
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2131
|1.2161
|4355
|2005.06.27 08:32
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2132
|1.2162
|4356
|2005.06.27 08:39
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2132
|1.2162
|4357
|2005.06.27 08:40
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2133
|1.2163
|4358
|2005.06.27 08:40
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2140
|1.2170
|4359
|2005.06.27 08:40
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2140
|1.2170
|4360
|2005.06.27 08:41
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2141
|1.2171
|4361
|2005.06.27 08:41
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2141
|1.2171
|4362
|2005.06.27 08:43
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2142
|1.2172
|4363
|2005.06.27 08:43
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2144
|1.2174
|4364
|2005.06.27 08:43
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2146
|1.2176
|4365
|2005.06.27 08:43
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2148
|1.2178
|4366
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2148
|1.2178
|4367
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2151
|1.2181
|4368
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2153
|1.2183
|4369
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2154
|1.2184
|4370
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2155
|1.2185
|4371
|2005.06.27 08:44
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2155
|1.2185
|4372
|2005.06.27 08:45
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2156
|1.2186
|4373
|2005.06.27 09:53
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2156
|1.2186
|4374
|2005.06.27 09:54
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2157
|1.2187
|4375
|2005.06.27 09:56
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2158
|1.2188
|4376
|2005.06.27 09:58
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2158
|1.2188
|4377
|2005.06.27 09:58
|modify
|1119
|0.10
|1.2083
|1.2159
|1.2189
|4378
|2005.06.27 10:05
|s/l
|1119
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2189
|75.63
|793.46
|4379
|2005.06.27 10:05
|buy
|1120
|0.10
|1.2160
|1.2084
|0.0000
|4380
|2005.06.27 17:03
|buy
|1121
|0.20
|1.2145
|1.2084
|0.0000
|4381
|2005.06.28 15:04
|s/l
|1120
|0.10
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-76.37
|717.09
|4382
|2005.06.28 15:04
|s/l
|1121
|0.20
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-122.74
|594.35
|4383
|2005.06.28 15:04
|sell
|1122
|0.10
|1.2084
|1.2160
|0.0000
|4384
|2005.06.28 22:52
|modify
|1122
|0.10
|1.2084
|1.2068
|1.2038
|4385
|2005.06.28 22:55
|modify
|1122
|0.10
|1.2084
|1.2068
|1.2038
|4386
|2005.06.28 22:55
|modify
|1122
|0.10
|1.2084
|1.2067
|1.2037
|4387
|2005.06.28 23:01
|modify
|1122
|0.10
|1.2084
|1.2067
|1.2037
|4388
|2005.06.28 23:23
|s/l
|1122
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2037
|17.00
|611.35
|4389
|2005.06.28 23:23
|buy
|1123
|0.10
|1.2067
|1.1991
|0.0000
|4390
|2005.06.29 08:14
|buy
|1124
|0.20
|1.2052
|1.1991
|0.0000
|4391
|2005.06.29 17:03
|modify
|1124
|0.20
|1.2052
|1.2069
|1.2099
|4392
|2005.06.29 17:03
|modify
|1124
|0.20
|1.2052
|1.2072
|1.2102
|4393
|2005.06.29 17:03
|modify
|1124
|0.20
|1.2052
|1.2073
|1.2103
|4394
|2005.06.29 17:03
|close
|1124
|0.20
|1.2087
|1.2073
|1.2103
|70.00
|681.35
|4395
|2005.06.29 17:04
|close
|1123
|0.10
|1.2089
|1.1991
|0.0000
|21.63
|702.98
|4396
|2005.06.29 17:04
|buy
|1125
|0.10
|1.2088
|1.2012
|0.0000
|4397
|2005.06.29 17:12
|buy
|1126
|0.20
|1.2071
|1.2010
|0.0000
|4398
|2005.06.29 17:50
|modify
|1126
|0.20
|1.2071
|1.2089
|1.2119
|4399
|2005.06.29 17:50
|modify
|1126
|0.20
|1.2071
|1.2090
|1.2120
|4400
|2005.06.29 17:50
|modify
|1126
|0.20
|1.2071
|1.2091
|1.2121
|4401
|2005.06.29 17:50
|close
|1126
|0.20
|1.2105
|1.2091
|1.2121
|68.00
|770.98
|4402
|2005.06.29 17:50
|close
|1125
|0.10
|1.2106
|1.2012
|0.0000
|18.00
|788.98
|4403
|2005.06.29 17:51
|buy
|1127
|0.10
|1.2110
|1.2034
|0.0000
|4404
|2005.06.29 18:04
|buy
|1128
|0.20
|1.2095
|1.2034
|0.0000
|4405
|2005.07.01 07:54
|s/l
|1127
|0.10
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-77.48
|711.50
|4406
|2005.07.01 07:54
|s/l
|1128
|0.20
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-124.96
|586.54
|4407
|2005.07.01 07:54
|sell
|1129
|0.10
|1.2032
|1.2108
|0.0000
|4408
|2005.07.01 09:09
|sell
|1130
|0.20
|1.2047
|1.2108
|0.0000
|4409
|2005.07.01 16:20
|modify
|1130
|0.20
|1.2047
|1.2031
|1.2001
|4410
|2005.07.01 16:20
|modify
|1130
|0.20
|1.2047
|1.2028
|1.1998
|4411
|2005.07.01 16:20
|modify
|1130
|0.20
|1.2047
|1.2027
|1.1997
|4412
|2005.07.01 16:20
|modify
|1130
|0.20
|1.2047
|1.2026
|1.1996
|4413
|2005.07.01 16:20
|close
|1130
|0.20
|1.2011
|1.2026
|1.1996
|72.00
|658.54
|4414
|2005.07.01 16:20
|close
|1129
|0.10
|1.2012
|1.2108
|0.0000
|20.00
|678.54
|4415
|2005.07.01 16:20
|sell
|1131
|0.10
|1.2014
|1.2090
|0.0000
|4416
|2005.07.01 16:28
|modify
|1131
|0.10
|1.2014
|1.1999
|1.1969
|4417
|2005.07.01 16:28
|modify
|1131
|0.10
|1.2014
|1.1999
|1.1969
|4418
|2005.07.01 16:31
|s/l
|1131
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.1969
|15.00
|693.54
|4419
|2005.07.01 16:31
|sell
|1132
|0.10
|1.1997
|1.2073
|0.0000
|4420
|2005.07.01 16:47
|modify
|1132
|0.10
|1.1997
|1.1980
|1.1950
|4421
|2005.07.01 16:51
|modify
|1132
|0.10
|1.1997
|1.1980
|1.1950
|4422
|2005.07.01 16:51
|modify
|1132
|0.10
|1.1997
|1.1979
|1.1949
|4423
|2005.07.01 16:51
|modify
|1132
|0.10
|1.1997
|1.1978
|1.1948
|4424
|2005.07.01 17:04
|s/l
|1132
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.1948
|19.00
|712.54
|4425
|2005.07.01 17:04
|sell
|1133
|0.10
|1.1979
|1.2055
|0.0000
|4426
|2005.07.01 18:06
|modify
|1133
|0.10
|1.1979
|1.1958
|1.1928
|4427
|2005.07.01 18:06
|modify
|1133
|0.10
|1.1979
|1.1958
|1.1928
|4428
|2005.07.01 18:07
|modify
|1133
|0.10
|1.1979
|1.1957
|1.1927
|4429
|2005.07.01 18:07
|modify
|1133
|0.10
|1.1979
|1.1956
|1.1926
|4430
|2005.07.01 18:19
|s/l
|1133
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.1926
|23.00
|735.54
|4431
|2005.07.01 18:19
|sell
|1134
|0.10
|1.1954
|1.2030
|0.0000
|4432
|2005.07.04 00:02
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1939
|1.1909
|4433
|2005.07.04 00:03
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1938
|1.1908
|4434
|2005.07.04 00:03
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1935
|1.1905
|4435
|2005.07.04 00:03
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1930
|1.1900
|4436
|2005.07.04 00:03
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1928
|1.1898
|4437
|2005.07.04 00:03
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1928
|1.1898
|4438
|2005.07.04 00:05
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1926
|1.1896
|4439
|2005.07.04 00:05
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1925
|1.1895
|4440
|2005.07.04 00:05
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1924
|1.1894
|4441
|2005.07.04 00:05
|modify
|1134
|0.10
|1.1954
|1.1920
|1.1890
|4442
|2005.07.04 00:50
|s/l
|1134
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.1890
|34.15
|769.69
|4443
|2005.07.04 00:50
|sell
|1135
|0.10
|1.1918
|1.1994
|0.0000
|4444
|2005.07.04 01:02
|sell
|1136
|0.20
|1.1933
|1.1994
|0.0000
|4445
|2005.07.04 05:14
|modify
|1136
|0.20
|1.1933
|1.1918
|1.1888
|4446
|2005.07.04 06:18
|s/l
|1136
|0.20
|1.1918
|1.1918
|1.1888
|30.00
|799.69
|4447
|2005.07.04 06:18
|close
|1135
|0.10
|1.1918
|1.1994
|0.0000
|0.00
|799.69
|4448
|2005.07.04 06:18
|buy
|1137
|0.10
|1.1916
|1.1840
|0.0000
|4449
|2005.07.04 09:38
|modify
|1137
|0.10
|1.1916
|1.1932
|1.1962
|4450
|2005.07.04 09:51
|s/l
|1137
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1962
|16.00
|815.69
|4451
|2005.07.04 09:51
|buy
|1138
|0.10
|1.1932
|1.1856
|0.0000
|4452
|2005.07.04 10:23
|buy
|1139
|0.20
|1.1916
|1.1855
|0.0000
|4453
|2005.07.06 10:32
|modify
|1139
|0.20
|1.1916
|1.1934
|1.1964
|4454
|2005.07.06 10:35
|s/l
|1139
|0.20
|1.1934
|1.1934
|1.1964
|34.52
|850.21
|4455
|2005.07.06 10:35
|close
|1138
|0.10
|1.1933
|1.1856
|0.0000
|0.26
|850.47
|4456
|2005.07.06 10:35
|buy
|1140
|0.10
|1.1935
|1.1859
|0.0000
|4457
|2005.07.06 10:41
|buy
|1141
|0.20
|1.1919
|1.1858
|0.0000
|4458
|2005.07.07 10:46
|modify
|1141
|0.20
|1.1919
|1.1935
|1.1965
|4459
|2005.07.07 10:47
|modify
|1141
|0.20
|1.1919
|1.1940
|1.1970
|4460
|2005.07.07 10:47
|close
|1141
|0.20
|1.1951
|1.1940
|1.1970
|61.78
|912.25
|4461
|2005.07.07 10:47
|close
|1140
|0.10
|1.1947
|1.1859
|0.0000
|10.89
|923.14
|4462
|2005.07.07 10:47
|buy
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1872
|0.0000
|4463
|2005.07.07 11:23
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1967
|1.1997
|4464
|2005.07.07 11:23
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1970
|1.2000
|4465
|2005.07.07 11:23
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1974
|1.2004
|4466
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1976
|1.2006
|4467
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1980
|1.2010
|4468
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1984
|1.2014
|4469
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1987
|1.2017
|4470
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1991
|1.2021
|4471
|2005.07.07 11:24
|modify
|1142
|0.10
|1.1948
|1.1995
|1.2025
|4472
|2005.07.07 11:24
|t/p
|1142
|0.10
|1.2025
|1.1995
|1.2025
|77.00
|1000.14
|4473
|2005.07.07 11:24
|buy
|1143
|0.10
|1.2027
|1.1951
|0.0000
|4474
|2005.07.07 11:24
|buy
|1144
|0.20
|1.2011
|1.1950
|0.0000
|4475
|2005.07.07 11:38
|buy
|1145
|0.40
|1.1995
|1.1949
|0.0000
|4476
|2005.07.07 14:10
|s/l
|1143
|0.10
|1.1951
|1.1951
|0.0000
|-76.00
|924.14
|4477
|2005.07.07 14:10
|close
|1145
|0.40
|1.1951
|1.1949
|0.0000
|-176.00
|748.14
|4478
|2005.07.07 14:10
|close
|1144
|0.20
|1.1953
|1.1950
|0.0000
|-116.00
|632.14
|4479
|2005.07.07 14:10
|sell
|1146
|0.10
|1.1952
|1.2028
|0.0000
|4480
|2005.07.07 15:07
|modify
|1146
|0.10
|1.1952
|1.1937
|1.1907
|4481
|2005.07.07 15:32
|modify
|1146
|0.10
|1.1952
|1.1936
|1.1906
|4482
|2005.07.07 15:42
|modify
|1146
|0.10
|1.1952
|1.1935
|1.1905
|4483
|2005.07.07 15:51
|s/l
|1146
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|17.00
|649.14
|4484
|2005.07.07 15:51
|sell
|1147
|0.10
|1.1933
|1.2009
|0.0000
|4485
|2005.07.07 16:55
|sell
|1148
|0.20
|1.1949
|1.2010
|0.0000
|4486
|2005.07.07 19:13
|modify
|1148
|0.20
|1.1949
|1.1934
|1.1904
|4487
|2005.07.07 19:13
|modify
|1148
|0.20
|1.1949
|1.1933
|1.1903
|4488
|2005.07.07 19:13
|modify
|1148
|0.20
|1.1949
|1.1932
|1.1902
|4489
|2005.07.07 19:34
|s/l
|1148
|0.20
|1.1932
|1.1932
|1.1902
|34.00
|683.14
|4490
|2005.07.07 19:34
|close
|1147
|0.10
|1.1932
|1.2009
|0.0000
|1.00
|684.14
|4491
|2005.07.07 19:34
|sell
|1149
|0.10
|1.1931
|1.2007
|0.0000
|4492
|2005.07.07 19:41
|sell
|1150
|0.20
|1.1947
|1.2008
|0.0000
|4493
|2005.07.08 08:10
|modify
|1150
|0.20
|1.1947
|1.1931
|1.1901
|4494
|2005.07.08 08:47
|modify
|1150
|0.20
|1.1947
|1.1931
|1.1901
|4495
|2005.07.08 08:47
|modify
|1150
|0.20
|1.1947
|1.1930
|1.1900
|4496
|2005.07.08 08:47
|modify
|1150
|0.20
|1.1947
|1.1929
|1.1899
|4497
|2005.07.08 08:47
|close
|1150
|0.20
|1.1914
|1.1929
|1.1899
|66.30
|750.44
|4498
|2005.07.08 08:48
|close
|1149
|0.10
|1.1913
|1.2007
|0.0000
|18.15
|768.59
|4499
|2005.07.08 08:48
|sell
|1151
|0.10
|1.1913
|1.1989
|0.0000
|4500
|2005.07.08 14:30
|sell
|1152
|0.20
|1.1933
|1.1994
|0.0000
|4501
|2005.07.08 14:30
|modify
|1152
|0.20
|1.1933
|1.1918
|1.1888
|4502
|2005.07.08 14:30
|modify
|1152
|0.20
|1.1933
|1.1914
|1.1884
|4503
|2005.07.08 14:30
|modify
|1152
|0.20
|1.1933
|1.1910
|1.1880
|4504
|2005.07.08 14:30
|close
|1152
|0.20
|1.1899
|1.1910
|1.1880
|68.00
|836.59
|4505
|2005.07.08 14:30
|close
|1151
|0.10
|1.1903
|1.1989
|0.0000
|10.00
|846.59
|4506
|2005.07.08 14:30
|sell
|1153
|0.10
|1.1897
|1.1973
|0.0000
|4507
|2005.07.08 14:30
|sell
|1154
|0.20
|1.1912
|1.1973
|0.0000
|4508
|2005.07.08 14:32
|modify
|1154
|0.20
|1.1912
|1.1897
|1.1867
|4509
|2005.07.08 14:33
|modify
|1154
|0.20
|1.1912
|1.1894
|1.1864
|4510
|2005.07.08 14:33
|modify
|1154
|0.20
|1.1912
|1.1890
|1.1860
|4511
|2005.07.08 14:33
|close
|1154
|0.20
|1.1876
|1.1890
|1.1860
|72.00
|918.59
|4512
|2005.07.08 14:33
|close
|1153
|0.10
|1.1878
|1.1973
|0.0000
|19.00
|937.59
|4513
|2005.07.08 14:33
|sell
|1155
|0.10
|1.1874
|1.1950
|0.0000
|4514
|2005.07.08 14:35
|sell
|1156
|0.20
|1.1889
|1.1950
|0.0000
|4515
|2005.07.08 14:37
|sell
|1157
|0.40
|1.1904
|1.1950
|0.0000
|4516
|2005.07.08 15:11
|s/l
|1155
|0.10
|1.1950
|1.1950
|0.0000
|-76.00
|861.59
|4517
|2005.07.08 15:11
|s/l
|1156
|0.20
|1.1950
|1.1950
|0.0000
|-122.00
|739.59
|4518
|2005.07.08 15:11
|s/l
|1157
|0.40
|1.1950
|1.1950
|0.0000
|-184.00
|555.59
|4519
|2005.07.08 15:11
|buy
|1158
|0.10
|1.1950
|1.1874
|0.0000
|4520
|2005.07.08 15:16
|buy
|1159
|0.20
|1.1934
|1.1873
|0.0000
|4521
|2005.07.08 15:50
|modify
|1159
|0.20
|1.1934
|1.1951
|1.1981
|4522
|2005.07.08 15:50
|modify
|1159
|0.20
|1.1934
|1.1954
|1.1984
|4523
|2005.07.08 15:50
|close
|1159
|0.20
|1.1968
|1.1954
|1.1984
|68.00
|623.59
|4524
|2005.07.08 15:51
|close
|1158
|0.10
|1.1967
|1.1874
|0.0000
|17.00
|640.59
|4525
|2005.07.08 15:51
|buy
|1160
|0.10
|1.1966
|1.1890
|0.0000
|4526
|2005.07.08 16:47
|buy
|1161
|0.20
|1.1950
|1.1889
|0.0000
|4527
|2005.07.11 04:25
|modify
|1161
|0.20
|1.1950
|1.1966
|1.1996
|4528
|2005.07.11 04:26
|modify
|1161
|0.20
|1.1950
|1.1968
|1.1998
|4529
|2005.07.11 04:34
|close
|1161
|0.20
|1.1983
|1.1968
|1.1998
|65.26
|705.85
|4530
|2005.07.11 04:35
|close
|1160
|0.10
|1.1985
|1.1890
|0.0000
|18.63
|724.48
|4531
|2005.07.11 04:35
|buy
|1162
|0.10
|1.1986
|1.1910
|0.0000
|4532
|2005.07.11 08:33
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2002
|1.2032
|4533
|2005.07.11 08:35
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2003
|1.2033
|4534
|2005.07.11 08:37
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2004
|1.2034
|4535
|2005.07.11 08:37
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2005
|1.2035
|4536
|2005.07.11 08:47
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2007
|1.2037
|4537
|2005.07.11 08:49
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2007
|1.2037
|4538
|2005.07.11 08:49
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2008
|1.2038
|4539
|2005.07.11 08:49
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2011
|1.2041
|4540
|2005.07.11 08:55
|modify
|1162
|0.10
|1.1986
|1.2012
|1.2042
|4541
|2005.07.11 09:15
|s/l
|1162
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2042
|26.00
|750.48
|4542
|2005.07.11 09:15
|buy
|1163
|0.10
|1.2008
|1.1932
|0.0000
|4543
|2005.07.11 13:04
|buy
|1164
|0.20
|1.1991
|1.1930
|0.0000
|4544
|2005.07.11 16:11
|modify
|1164
|0.20
|1.1991
|1.2006
|1.2036
|4545
|2005.07.11 16:11
|modify
|1164
|0.20
|1.1991
|1.2007
|1.2037
|4546
|2005.07.11 16:14
|modify
|1164
|0.20
|1.1991
|1.2007
|1.2037
|4547
|2005.07.11 16:15
|modify
|1164
|0.20
|1.1991
|1.2008
|1.2038
|4548
|2005.07.11 16:16
|modify
|1164
|0.20
|1.1991
|1.2009
|1.2039
|4549
|2005.07.11 16:16
|close
|1164
|0.20
|1.2024
|1.2009
|1.2039
|66.00
|816.48
|4550
|2005.07.11 16:16
|close
|1163
|0.10
|1.2024
|1.1932
|0.0000
|16.00
|832.48
|4551
|2005.07.11 16:16
|buy
|1165
|0.10
|1.2024
|1.1948
|0.0000
|4552
|2005.07.11 16:52
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2040
|1.2070
|4553
|2005.07.11 16:52
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2042
|1.2072
|4554
|2005.07.11 16:52
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2044
|1.2074
|4555
|2005.07.11 16:53
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2045
|1.2075
|4556
|2005.07.11 16:53
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2046
|1.2076
|4557
|2005.07.11 16:53
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2047
|1.2077
|4558
|2005.07.11 16:53
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2048
|1.2078
|4559
|2005.07.11 16:54
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2049
|1.2079
|4560
|2005.07.11 16:54
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2051
|1.2081
|4561
|2005.07.11 16:54
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2052
|1.2082
|4562
|2005.07.11 16:55
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2052
|1.2082
|4563
|2005.07.11 16:55
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2053
|1.2083
|4564
|2005.07.11 16:56
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2054
|1.2084
|4565
|2005.07.11 16:56
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2055
|1.2085
|4566
|2005.07.11 16:56
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2056
|1.2086
|4567
|2005.07.11 17:16
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2056
|1.2086
|4568
|2005.07.11 17:17
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2057
|1.2087
|4569
|2005.07.11 17:17
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2058
|1.2088
|4570
|2005.07.11 17:19
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2058
|1.2088
|4571
|2005.07.11 17:19
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2059
|1.2089
|4572
|2005.07.11 17:20
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2059
|1.2089
|4573
|2005.07.11 17:20
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2061
|1.2091
|4574
|2005.07.11 17:20
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2062
|1.2092
|4575
|2005.07.11 17:20
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2063
|1.2093
|4576
|2005.07.11 17:20
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2065
|1.2095
|4577
|2005.07.11 17:21
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2065
|1.2095
|4578
|2005.07.11 17:21
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2066
|1.2096
|4579
|2005.07.11 17:21
|modify
|1165
|0.10
|1.2024
|1.2067
|1.2097
|4580
|2005.07.11 17:39
|s/l
|1165
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2097
|43.00
|875.48
|4581
|2005.07.11 17:39
|buy
|1166
|0.10
|1.2069
|1.1993
|0.0000
|4582
|2005.07.12 01:56
|buy
|1167
|0.20
|1.2054
|1.1993
|0.0000
|4583
|2005.07.12 03:34
|modify
|1167
|0.20
|1.2054
|1.2070
|1.2100
|4584
|2005.07.12 03:34
|modify
|1167
|0.20
|1.2054
|1.2070
|1.2100
|4585
|2005.07.12 03:35
|modify
|1167
|0.20
|1.2054
|1.2072
|1.2102
|4586
|2005.07.12 03:35
|modify
|1167
|0.20
|1.2054
|1.2073
|1.2103
|4587
|2005.07.12 03:35
|modify
|1167
|0.20
|1.2054
|1.2073
|1.2103
|4588
|2005.07.12 03:35
|close
|1167
|0.20
|1.2087
|1.2073
|1.2103
|66.00
|941.48
|4589
|2005.07.12 03:35
|close
|1166
|0.10
|1.2088
|1.1993
|0.0000
|18.63
|960.11
|4590
|2005.07.12 03:35
|buy
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2014
|0.0000
|4591
|2005.07.12 04:22
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2106
|1.2136
|4592
|2005.07.12 04:23
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2109
|1.2139
|4593
|2005.07.12 04:25
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2109
|1.2139
|4594
|2005.07.12 04:25
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2110
|1.2140
|4595
|2005.07.12 04:25
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2112
|1.2142
|4596
|2005.07.12 04:25
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2113
|1.2143
|4597
|2005.07.12 04:25
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2119
|1.2149
|4598
|2005.07.12 04:26
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2150
|4599
|2005.07.12 04:26
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2150
|4600
|2005.07.12 04:30
|modify
|1168
|0.10
|1.2090
|1.2121
|1.2151
|4601
|2005.07.12 04:45
|s/l
|1168
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2151
|31.00
|991.11
|4602
|2005.07.12 04:45
|buy
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2046
|0.0000
|4603
|2005.07.12 05:33
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2138
|1.2168
|4604
|2005.07.12 06:07
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2138
|1.2168
|4605
|2005.07.12 06:07
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2169
|4606
|2005.07.12 06:25
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2169
|4607
|2005.07.12 06:25
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2144
|1.2174
|4608
|2005.07.12 06:26
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2144
|1.2174
|4609
|2005.07.12 06:26
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2146
|1.2176
|4610
|2005.07.12 06:26
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2147
|1.2177
|4611
|2005.07.12 06:26
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2147
|1.2177
|4612
|2005.07.12 06:27
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2152
|1.2182
|4613
|2005.07.12 06:28
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2155
|1.2185
|4614
|2005.07.12 06:28
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2156
|1.2186
|4615
|2005.07.12 06:30
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2156
|1.2186
|4616
|2005.07.12 06:30
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2157
|1.2187
|4617
|2005.07.12 06:30
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2159
|1.2189
|4618
|2005.07.12 06:30
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2162
|1.2192
|4619
|2005.07.12 06:30
|modify
|1169
|0.10
|1.2122
|1.2163
|1.2193
|4620
|2005.07.12 06:36
|s/l
|1169
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2193
|41.00
|1032.11
|4621
|2005.07.12 06:36
|buy
|1170
|0.10
|1.2164
|1.2088
|0.0000
|4622
|2005.07.12 08:03
|buy
|1171
|0.20
|1.2148
|1.2087
|0.0000
|4623
|2005.07.12 09:21
|modify
|1171
|0.20
|1.2148
|1.2164
|1.2194
|4624
|2005.07.12 09:21
|modify
|1171
|0.20
|1.2148
|1.2165
|1.2195
|4625
|2005.07.12 09:22
|modify
|1171
|0.20
|1.2148
|1.2166
|1.2196
|4626
|2005.07.12 09:22
|modify
|1171
|0.20
|1.2148
|1.2168
|1.2198
|4627
|2005.07.12 09:22
|close
|1171
|0.20
|1.2181
|1.2168
|1.2198
|66.00
|1098.11
|4628
|2005.07.12 09:22
|close
|1170
|0.10
|1.2182
|1.2088
|0.0000
|18.00
|1116.11
|4629
|2005.07.12 09:22
|buy
|1172
|0.10
|1.2185
|1.2109
|0.0000
|4630
|2005.07.12 11:55
|buy
|1173
|0.20
|1.2167
|1.2106
|0.0000
|4631
|2005.07.12 12:34
|modify
|1173
|0.20
|1.2167
|1.2184
|1.2214
|4632
|2005.07.12 12:34
|modify
|1173
|0.20
|1.2167
|1.2185
|1.2215
|4633
|2005.07.12 12:38
|close
|1173
|0.20
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|66.00
|1182.11
|4634
|2005.07.12 12:38
|close
|1172
|0.10
|1.2199
|1.2109
|0.0000
|14.00
|1196.11
|4635
|2005.07.12 12:38
|buy
|1174
|0.10
|1.2202
|1.2126
|0.0000
|4636
|2005.07.12 12:51
|buy
|1175
|0.20
|1.2179
|1.2118
|0.0000
|4637
|2005.07.12 13:20
|buy
|1176
|0.40
|1.2164
|1.2118
|0.0000
|4638
|2005.07.12 15:19
|close
|1176
|0.40
|1.2186
|1.2118
|0.0000
|88.00
|1284.11
|4639
|2005.07.12 15:19
|close
|1175
|0.20
|1.2186
|1.2118
|0.0000
|14.00
|1298.11
|4640
|2005.07.12 15:19
|close
|1174
|0.10
|1.2182
|1.2126
|0.0000
|-20.00
|1278.11
|4641
|2005.07.12 15:20
|buy
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2109
|0.0000
|4642
|2005.07.12 19:16
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2204
|1.2234
|4643
|2005.07.12 19:16
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2206
|1.2236
|4644
|2005.07.12 19:16
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2211
|1.2241
|4645
|2005.07.12 19:29
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2211
|1.2241
|4646
|2005.07.12 19:29
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2213
|1.2243
|4647
|2005.07.12 19:52
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2217
|1.2247
|4648
|2005.07.12 19:52
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2217
|1.2247
|4649
|2005.07.12 19:53
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2217
|1.2247
|4650
|2005.07.12 19:53
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2220
|1.2250
|4651
|2005.07.12 19:53
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2220
|1.2250
|4652
|2005.07.12 19:54
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2221
|1.2251
|4653
|2005.07.12 19:54
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2222
|1.2252
|4654
|2005.07.12 19:57
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2222
|1.2252
|4655
|2005.07.12 19:58
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2224
|1.2254
|4656
|2005.07.12 19:58
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2225
|1.2255
|4657
|2005.07.12 19:59
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2227
|1.2257
|4658
|2005.07.12 20:04
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2229
|1.2259
|4659
|2005.07.12 20:04
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2230
|1.2260
|4660
|2005.07.12 20:05
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2232
|1.2262
|4661
|2005.07.12 20:05
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2235
|1.2265
|4662
|2005.07.12 20:05
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2237
|1.2267
|4663
|2005.07.12 20:05
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2237
|1.2267
|4664
|2005.07.12 20:06
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2237
|1.2267
|4665
|2005.07.12 20:06
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2238
|1.2268
|4666
|2005.07.12 20:06
|modify
|1177
|0.10
|1.2185
|1.2239
|1.2269
|4667
|2005.07.12 20:11
|s/l
|1177
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2269
|54.00
|1332.11
|4668
|2005.07.12 20:11
|buy
|1178
|0.10
|1.2241
|1.2165
|0.0000
|4669
|2005.07.13 00:34
|buy
|1179
|0.20
|1.2226
|1.2165
|0.0000
|4670
|2005.07.13 02:27
|buy
|1180
|0.40
|1.2211
|1.2165
|0.0000
|4671
|2005.07.13 14:30
|s/l
|1178
|0.10
|1.2165
|1.2165
|0.0000
|-76.37
|1255.74
|4672
|2005.07.13 14:30
|s/l
|1179
|0.20
|1.2165
|1.2165
|0.0000
|-122.00
|1133.74
|4673
|2005.07.13 14:30
|s/l
|1180
|0.40
|1.2165
|1.2165
|0.0000
|-184.00
|949.74
|4674
|2005.07.13 14:30
|sell
|1181
|0.10
|1.2156
|1.2232
|0.0000
|4675
|2005.07.13 14:30
|sell
|1182
|0.20
|1.2175
|1.2236
|0.0000
|4676
|2005.07.13 15:00
|modify
|1182
|0.20
|1.2175
|1.2158
|1.2128
|4677
|2005.07.13 15:01
|modify
|1182
|0.20
|1.2175
|1.2156
|1.2126
|4678
|2005.07.13 15:01
|close
|1182
|0.20
|1.2141
|1.2156
|1.2126
|68.00
|1017.74
|4679
|2005.07.13 15:01
|close
|1181
|0.10
|1.2136
|1.2232
|0.0000
|20.00
|1037.74
|4680
|2005.07.13 15:01
|sell
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2204
|0.0000
|4681
|2005.07.13 16:39
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2112
|1.2082
|4682
|2005.07.13 16:39
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2112
|1.2082
|4683
|2005.07.13 16:39
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2111
|1.2081
|4684
|2005.07.13 16:39
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2109
|1.2079
|4685
|2005.07.13 16:39
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2107
|1.2077
|4686
|2005.07.13 16:40
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2106
|1.2076
|4687
|2005.07.13 17:00
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2105
|1.2075
|4688
|2005.07.13 17:00
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2105
|1.2075
|4689
|2005.07.13 17:00
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2104
|1.2074
|4690
|2005.07.13 17:00
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2103
|1.2073
|4691
|2005.07.13 17:00
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2102
|1.2072
|4692
|2005.07.13 17:02
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2101
|1.2071
|4693
|2005.07.13 17:02
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2100
|1.2070
|4694
|2005.07.13 17:02
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2098
|1.2068
|4695
|2005.07.13 17:03
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2097
|1.2067
|4696
|2005.07.13 17:03
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2096
|1.2066
|4697
|2005.07.13 17:03
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2095
|1.2065
|4698
|2005.07.13 17:03
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2093
|1.2063
|4699
|2005.07.13 17:03
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2092
|1.2062
|4700
|2005.07.13 17:04
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2091
|1.2061
|4701
|2005.07.13 17:04
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2091
|1.2061
|4702
|2005.07.13 17:08
|modify
|1183
|0.10
|1.2128
|1.2090
|1.2060
|4703
|2005.07.13 17:29
|s/l
|1183
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2060
|38.00
|1075.74
|4704
|2005.07.13 17:29
|sell
|1184
|0.10
|1.2090
|1.2166
|0.0000
|4705
|2005.07.14 04:01
|modify
|1184
|0.10
|1.2090
|1.2073
|1.2043
|4706
|2005.07.14 04:02
|modify
|1184
|0.10
|1.2090
|1.2072
|1.2042
|4707
|2005.07.14 04:02
|modify
|1184
|0.10
|1.2090
|1.2072
|1.2042
|4708
|2005.07.14 05:03
|s/l
|1184
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2042
|18.45
|1094.19
|4709
|2005.07.14 05:03
|buy
|1185
|0.10
|1.2073
|1.1997
|0.0000
|4710
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2089
|1.2119
|4711
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2090
|1.2120
|4712
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2091
|1.2121
|4713
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2092
|1.2122
|4714
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2094
|1.2124
|4715
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2095
|1.2125
|4716
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2097
|1.2127
|4717
|2005.07.14 14:59
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2098
|1.2128
|4718
|2005.07.14 15:00
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2098
|1.2128
|4719
|2005.07.14 15:00
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2099
|1.2129
|4720
|2005.07.14 15:00
|modify
|1185
|0.10
|1.2073
|1.2100
|1.2130
|4721
|2005.07.14 15:06
|s/l
|1185
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2130
|27.00
|1121.19
|4722
|2005.07.14 15:06
|buy
|1186
|0.10
|1.2101
|1.2025
|0.0000
|4723
|2005.07.14 17:37
|buy
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2024
|0.0000
|4724
|2005.07.15 08:00
|modify
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2100
|1.2130
|4725
|2005.07.15 08:05
|modify
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2101
|1.2131
|4726
|2005.07.15 08:05
|modify
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2101
|1.2131
|4727
|2005.07.15 08:06
|modify
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2102
|1.2132
|4728
|2005.07.15 08:07
|modify
|1187
|0.20
|1.2085
|1.2103
|1.2133
|4729
|2005.07.15 08:07
|close
|1187
|0.20
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|65.26
|1186.45
|4730
|2005.07.15 08:07
|close
|1186
|0.10
|1.2119
|1.2025
|0.0000
|17.63
|1204.08
|4731
|2005.07.15 08:07
|buy
|1188
|0.10
|1.2121
|1.2045
|0.0000
|4732
|2005.07.15 10:56
|buy
|1189
|0.20
|1.2105
|1.2044
|0.0000
|4733
|2005.07.15 12:06
|buy
|1190
|0.40
|1.2086
|1.2040
|0.0000
|4734
|2005.07.15 14:36
|s/l
|1188
|0.10
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-76.00
|1128.08
|4735
|2005.07.15 14:36
|close
|1190
|0.40
|1.2045
|1.2040
|0.0000
|-164.00
|964.08
|4736
|2005.07.15 14:36
|close
|1189
|0.20
|1.2046
|1.2044
|0.0000
|-118.00
|846.08
|4737
|2005.07.15 14:36
|sell
|1191
|0.10
|1.2047
|1.2123
|0.0000
|4738
|2005.07.18 08:11
|sell
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2125
|0.0000
|4739
|2005.07.19 06:40
|modify
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2049
|1.2019
|4740
|2005.07.19 06:43
|modify
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2048
|1.2018
|4741
|2005.07.19 06:49
|modify
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2046
|1.2016
|4742
|2005.07.19 06:53
|modify
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2046
|1.2016
|4743
|2005.07.19 06:53
|modify
|1192
|0.20
|1.2064
|1.2043
|1.2013
|4744
|2005.07.19 06:53
|close
|1192
|0.20
|1.2028
|1.2043
|1.2013
|72.30
|918.38
|4745
|2005.07.19 06:54
|close
|1191
|0.10
|1.2030
|1.2123
|0.0000
|17.30
|935.68
|4746
|2005.07.19 06:54
|sell
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2102
|0.0000
|4747
|2005.07.19 09:06
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2008
|1.1978
|4748
|2005.07.19 09:06
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2006
|1.1976
|4749
|2005.07.19 09:07
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2005
|1.1975
|4750
|2005.07.19 09:07
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2003
|1.1973
|4751
|2005.07.19 09:12
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2003
|1.1973
|4752
|2005.07.19 09:12
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2002
|1.1972
|4753
|2005.07.19 09:14
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.2000
|1.1970
|4754
|2005.07.19 09:14
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.1998
|1.1968
|4755
|2005.07.19 09:19
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.1997
|1.1967
|4756
|2005.07.19 09:34
|modify
|1193
|0.10
|1.2026
|1.1992
|1.1962
|4757
|2005.07.19 09:52
|s/l
|1193
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.1962
|34.00
|969.68
|4758
|2005.07.19 09:52
|sell
|1194
|0.10
|1.1990
|1.2066
|0.0000
|4759
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1975
|1.1945
|4760
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1974
|1.1944
|4761
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1973
|1.1943
|4762
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1972
|1.1942
|4763
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1971
|1.1941
|4764
|2005.07.19 14:57
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1970
|1.1940
|4765
|2005.07.19 14:58
|modify
|1194
|0.10
|1.1990
|1.1969
|1.1939
|4766
|2005.07.19 15:12
|s/l
|1194
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.1939
|21.00
|990.68
|4767
|2005.07.19 15:12
|sell
|1195
|0.10
|1.1968
|1.2044
|0.0000
|4768
|2005.07.19 16:07
|sell
|1196
|0.20
|1.1985
|1.2046
|0.0000
|4769
|2005.07.19 16:43
|sell
|1197
|0.40
|1.2000
|1.2046
|0.0000
|4770
|2005.07.19 17:27
|close
|1197
|0.40
|1.1978
|1.2046
|0.0000
|88.00
|1078.68
|4771
|2005.07.19 17:27
|close
|1196
|0.20
|1.1978
|1.2046
|0.0000
|14.00
|1092.68
|4772
|2005.07.19 17:28
|close
|1195
|0.10
|1.1979
|1.2044
|0.0000
|-11.00
|1081.68
|4773
|2005.07.19 17:28
|buy
|1198
|0.10
|1.1980
|1.1904
|0.0000
|4774
|2005.07.19 18:06
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.1996
|1.2026
|4775
|2005.07.19 18:06
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.1998
|1.2028
|4776
|2005.07.19 18:07
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.1999
|1.2029
|4777
|2005.07.19 18:07
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2000
|1.2030
|4778
|2005.07.19 18:07
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2001
|1.2031
|4779
|2005.07.19 18:07
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2002
|1.2032
|4780
|2005.07.19 18:07
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2003
|1.2033
|4781
|2005.07.19 18:26
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2003
|1.2033
|4782
|2005.07.19 18:26
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2005
|1.2035
|4783
|2005.07.19 18:26
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2006
|1.2036
|4784
|2005.07.19 18:27
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2007
|1.2037
|4785
|2005.07.19 18:27
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2008
|1.2038
|4786
|2005.07.19 18:27
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2010
|1.2040
|4787
|2005.07.19 18:31
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2010
|1.2040
|4788
|2005.07.19 18:31
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2012
|1.2042
|4789
|2005.07.19 18:31
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2014
|1.2044
|4790
|2005.07.19 18:32
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2016
|1.2046
|4791
|2005.07.19 19:46
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2017
|1.2047
|4792
|2005.07.19 19:46
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2019
|1.2049
|4793
|2005.07.19 19:51
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2019
|1.2049
|4794
|2005.07.19 19:53
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2021
|1.2051
|4795
|2005.07.19 19:53
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2022
|1.2052
|4796
|2005.07.19 19:56
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2023
|1.2053
|4797
|2005.07.19 19:56
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2023
|1.2053
|4798
|2005.07.19 19:56
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2024
|1.2054
|4799
|2005.07.19 20:30
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2026
|1.2056
|4800
|2005.07.19 20:30
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2026
|1.2056
|4801
|2005.07.19 20:50
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2028
|1.2058
|4802
|2005.07.19 20:50
|modify
|1198
|0.10
|1.1980
|1.2030
|1.2060
|4803
|2005.07.19 21:45
|s/l
|1198
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2060
|50.00
|1131.68
|4804
|2005.07.19 21:45
|buy
|1199
|0.10
|1.2031
|1.1955
|0.0000
|4805
|2005.07.20 03:07
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2050
|1.2080
|4806
|2005.07.20 03:07
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2054
|1.2084
|4807
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2054
|1.2084
|4808
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2057
|1.2087
|4809
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2059
|1.2089
|4810
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2061
|1.2091
|4811
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2064
|1.2094
|4812
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2066
|1.2096
|4813
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2069
|1.2099
|4814
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2073
|1.2103
|4815
|2005.07.20 03:08
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2076
|1.2106
|4816
|2005.07.20 03:10
|modify
|1199
|0.10
|1.2031
|1.2079
|1.2109
|4817
|2005.07.20 03:18
|s/l
|1199
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2109
|47.63
|1179.31
|4818
|2005.07.20 03:18
|buy
|1200
|0.10
|1.2080
|1.2004
|0.0000
|4819
|2005.07.20 08:04
|buy
|1201
|0.20
|1.2065
|1.2004
|0.0000
|4820
|2005.07.20 16:08
|buy
|1202
|0.40
|1.2046
|1.2000
|0.0000
|4821
|2005.07.20 16:33
|s/l
|1200
|0.10
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-76.00
|1103.31
|4822
|2005.07.20 16:33
|s/l
|1201
|0.20
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-122.00
|981.31
|4823
|2005.07.20 16:33
|close
|1202
|0.40
|1.2003
|1.2000
|0.0000
|-172.00
|809.31
|4824
|2005.07.20 16:33
|sell
|1203
|0.10
|1.2005
|1.2081
|0.0000
|4825
|2005.07.20 17:10
|sell
|1204
|0.20
|1.2025
|1.2086
|0.0000
|4826
|2005.07.20 19:24
|s/l
|1203
|0.10
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-76.00
|733.31
|4827
|2005.07.20 19:24
|close
|1204
|0.20
|1.2081
|1.2086
|0.0000
|-112.00
|621.31
|4828
|2005.07.20 19:24
|buy
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2005
|0.0000
|4829
|2005.07.20 19:31
|modify
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2099
|1.2129
|4830
|2005.07.20 19:31
|modify
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2102
|1.2132
|4831
|2005.07.20 19:31
|modify
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2106
|1.2136
|4832
|2005.07.20 19:31
|modify
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2107
|1.2137
|4833
|2005.07.20 19:32
|modify
|1205
|0.10
|1.2081
|1.2108
|1.2138
|4834
|2005.07.20 19:34
|s/l
|1205
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2138
|27.00
|648.31
|4835
|2005.07.20 19:34
|buy
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2032
|0.0000
|4836
|2005.07.20 20:08
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2124
|1.2154
|4837
|2005.07.20 20:08
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2126
|1.2156
|4838
|2005.07.20 20:08
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2127
|1.2157
|4839
|2005.07.20 20:08
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2128
|1.2158
|4840
|2005.07.20 20:08
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2128
|1.2158
|4841
|2005.07.20 20:13
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2131
|1.2161
|4842
|2005.07.20 20:14
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2131
|1.2161
|4843
|2005.07.20 20:14
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2132
|1.2162
|4844
|2005.07.20 20:14
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2133
|1.2163
|4845
|2005.07.20 20:14
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2135
|1.2165
|4846
|2005.07.20 20:14
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2135
|1.2165
|4847
|2005.07.20 20:15
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.2168
|4848
|2005.07.20 20:15
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2139
|1.2169
|4849
|2005.07.20 20:15
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2143
|1.2173
|4850
|2005.07.20 20:15
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2147
|1.2177
|4851
|2005.07.20 20:16
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2151
|1.2181
|4852
|2005.07.20 20:16
|modify
|1206
|0.10
|1.2108
|1.2152
|1.2182
|4853
|2005.07.20 20:17
|s/l
|1206
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2182
|44.00
|692.31
|4854
|2005.07.20 20:17
|buy
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2073
|0.0000
|4855
|2005.07.20 20:28
|modify
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2164
|1.2194
|4856
|2005.07.20 20:29
|modify
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2165
|1.2195
|4857
|2005.07.20 20:29
|modify
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2167
|1.2197
|4858
|2005.07.20 20:29
|modify
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2168
|1.2198
|4859
|2005.07.20 20:30
|modify
|1207
|0.10
|1.2149
|1.2169
|1.2199
|4860
|2005.07.20 20:32
|s/l
|1207
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2199
|20.00
|712.31
|4861
|2005.07.20 20:32
|buy
|1208
|0.10
|1.2171
|1.2095
|0.0000
|4862
|2005.07.20 20:45
|buy
|1209
|0.20
|1.2153
|1.2092
|0.0000
|4863
|2005.07.21 02:47
|modify
|1209
|0.20
|1.2153
|1.2169
|1.2199
|4864
|2005.07.21 03:02
|modify
|1209
|0.20
|1.2153
|1.2170
|1.2200
|4865
|2005.07.21 03:02
|modify
|1209
|0.20
|1.2153
|1.2174
|1.2204
|4866
|2005.07.21 03:02
|modify
|1209
|0.20
|1.2153
|1.2176
|1.2206
|4867
|2005.07.21 03:02
|close
|1209
|0.20
|1.2186
|1.2176
|1.2206
|63.78
|776.09
|4868
|2005.07.21 03:02
|close
|1208
|0.10
|1.2191
|1.2095
|0.0000
|18.89
|794.98
|4869
|2005.07.21 03:03
|buy
|1210
|0.10
|1.2194
|1.2118
|0.0000
|4870
|2005.07.21 03:29
|buy
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2118
|0.0000
|4871
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2198
|1.2228
|4872
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2200
|1.2230
|4873
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2201
|1.2231
|4874
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2204
|1.2234
|4875
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2205
|1.2235
|4876
|2005.07.21 13:27
|modify
|1211
|0.20
|1.2179
|1.2205
|1.2235
|4877
|2005.07.21 13:27
|close
|1211
|0.20
|1.2220
|1.2205
|1.2235
|82.00
|876.98
|4878
|2005.07.21 13:27
|close
|1210
|0.10
|1.2220
|1.2118
|0.0000
|26.00
|902.98
|4879
|2005.07.21 13:28
|buy
|1212
|0.10
|1.2219
|1.2143
|0.0000
|4880
|2005.07.21 13:30
|modify
|1212
|0.10
|1.2219
|1.2235
|1.2265
|4881
|2005.07.21 13:30
|modify
|1212
|0.10
|1.2219
|1.2236
|1.2266
|4882
|2005.07.21 13:30
|modify
|1212
|0.10
|1.2219
|1.2237
|1.2267
|4883
|2005.07.21 13:32
|s/l
|1212
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2267
|18.00
|920.98
|4884
|2005.07.21 13:32
|buy
|1213
|0.10
|1.2233
|1.2157
|0.0000
|4885
|2005.07.21 13:34
|buy
|1214
|0.20
|1.2214
|1.2153
|0.0000
|4886
|2005.07.21 15:51
|s/l
|1213
|0.10
|1.2157
|1.2157
|0.0000
|-76.00
|844.98
|4887
|2005.07.21 15:51
|close
|1214
|0.20
|1.2156
|1.2153
|0.0000
|-116.00
|728.98
|4888
|2005.07.21 15:51
|sell
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2234
|0.0000
|4889
|2005.07.21 16:27
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2140
|1.2110
|4890
|2005.07.21 16:28
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2138
|1.2108
|4891
|2005.07.21 16:28
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2138
|1.2108
|4892
|2005.07.21 16:28
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2137
|1.2107
|4893
|2005.07.21 16:28
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2135
|1.2105
|4894
|2005.07.21 16:28
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2135
|1.2105
|4895
|2005.07.21 16:29
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2131
|1.2101
|4896
|2005.07.21 16:29
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2131
|1.2101
|4897
|2005.07.21 16:35
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2130
|1.2100
|4898
|2005.07.21 16:37
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2129
|1.2099
|4899
|2005.07.21 16:37
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2129
|1.2099
|4900
|2005.07.21 16:40
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2127
|1.2097
|4901
|2005.07.21 16:40
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2096
|4902
|2005.07.21 16:40
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2125
|1.2095
|4903
|2005.07.21 16:40
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2122
|1.2092
|4904
|2005.07.21 16:43
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2122
|1.2092
|4905
|2005.07.21 16:43
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2121
|1.2091
|4906
|2005.07.21 16:43
|modify
|1215
|0.10
|1.2158
|1.2119
|1.2089
|4907
|2005.07.21 16:48
|s/l
|1215
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2089
|39.00
|767.98
|4908
|2005.07.21 16:48
|sell
|1216
|0.10
|1.2117
|1.2193
|0.0000
|4909
|2005.07.21 18:14
|sell
|1217
|0.20
|1.2135
|1.2196
|0.0000
|4910
|2005.07.21 19:34
|s/l
|1216
|0.10
|1.2193
|1.2193
|0.0000
|-76.00
|691.98
|4911
|2005.07.21 19:34
|close
|1217
|0.20
|1.2193
|1.2196
|0.0000
|-116.00
|575.98
|4912
|2005.07.21 19:34
|buy
|1218
|0.10
|1.2192
|1.2116
|0.0000
|4913
|2005.07.21 20:19
|buy
|1219
|0.20
|1.2176
|1.2115
|0.0000
|4914
|2005.07.22 15:53
|s/l
|1218
|0.10
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-76.37
|499.61
|4915
|2005.07.22 15:53
|s/l
|1219
|0.20
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-122.74
|376.87
|4916
|2005.07.22 15:53
|sell
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2191
|0.0000
|4917
|2005.07.22 17:50
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2100
|1.2070
|4918
|2005.07.22 17:50
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2098
|1.2068
|4919
|2005.07.22 17:50
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2096
|1.2066
|4920
|2005.07.22 17:50
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2093
|1.2063
|4921
|2005.07.22 17:52
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2091
|1.2061
|4922
|2005.07.22 17:52
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2091
|1.2061
|4923
|2005.07.22 17:53
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2090
|1.2060
|4924
|2005.07.22 17:54
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2089
|1.2059
|4925
|2005.07.22 17:54
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2088
|1.2058
|4926
|2005.07.22 17:54
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2088
|1.2058
|4927
|2005.07.22 17:58
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2087
|1.2057
|4928
|2005.07.22 17:58
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2086
|1.2056
|4929
|2005.07.22 17:58
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2085
|1.2055
|4930
|2005.07.22 17:58
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2084
|1.2054
|4931
|2005.07.22 17:58
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2084
|1.2054
|4932
|2005.07.22 17:59
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2053
|4933
|2005.07.22 17:59
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2053
|4934
|2005.07.22 18:17
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2081
|1.2051
|4935
|2005.07.22 18:17
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2081
|1.2051
|4936
|2005.07.22 18:18
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2078
|1.2048
|4937
|2005.07.22 18:18
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2076
|1.2046
|4938
|2005.07.22 18:18
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2073
|1.2043
|4939
|2005.07.22 18:18
|modify
|1220
|0.10
|1.2115
|1.2070
|1.2040
|4940
|2005.07.22 18:28
|s/l
|1220
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2040
|45.00
|421.87
|4941
|2005.07.22 18:28
|sell
|1221
|0.10
|1.2068
|1.2144
|0.0000
|4942
|2005.07.25 04:23
|modify
|1221
|0.10
|1.2068
|1.2052
|1.2022
|4943
|2005.07.25 04:23
|modify
|1221
|0.10
|1.2068
|1.2051
|1.2021
|4944
|2005.07.25 04:59
|s/l
|1221
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2021
|17.15
|439.02
|4945
|2005.07.25 04:59
|sell
|1222
|0.10
|1.2050
|1.2126
|0.0000
|4946
|2005.07.25 10:52
|sell
|1223
|0.20
|1.2069
|1.2130
|0.0000
|4947
|2005.07.25 17:20
|modify
|1223
|0.20
|1.2069
|1.2053
|1.2023
|4948
|2005.07.25 18:03
|s/l
|1223
|0.20
|1.2053
|1.2053
|1.2023
|32.00
|471.02
|4949
|2005.07.25 18:03
|close
|1222
|0.10
|1.2054
|1.2126
|0.0000
|-4.00
|467.02
|4950
|2005.07.25 18:03
|buy
|1224
|0.10
|1.2053
|1.1977
|0.0000
|4951
|2005.07.26 03:42
|buy
|1225
|0.20
|1.2038
|1.1977
|0.0000
|4952
|2005.07.27 09:36
|s/l
|1224
|0.10
|1.1977
|1.1977
|0.0000
|-76.74
|390.28
|4953
|2005.07.27 09:36
|s/l
|1225
|0.20
|1.1977
|1.1977
|0.0000
|-122.74
|267.54
|4954
|2005.07.27 09:36
|sell
|1226
|0.10
|1.1974
|1.2050
|0.0000
|4955
|2005.07.27 15:05
|s/l
|1226
|0.10
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-76.00
|191.54
|4956
|2005.07.27 15:05
|buy
|1227
|0.10
|1.2051
|1.1975
|0.0000
|4957
|2005.07.28 02:23
|modify
|1227
|0.10
|1.2051
|1.2067
|1.2097
|4958
|2005.07.28 02:57
|s/l
|1227
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2097
|14.89
|206.43
|4959
|2005.07.28 02:57
|buy
|1228
|0.10
|1.2069
|1.1993
|0.0000
|4960
|2005.07.28 13:17
|modify
|1228
|0.10
|1.2069
|1.2084
|1.2114
|4961
|2005.07.28 13:35
|s/l
|1228
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2114
|15.00
|221.43
|4962
|2005.07.28 13:35
|buy
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2010
|0.0000
|4963
|2005.07.28 17:23
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2102
|1.2132
|4964
|2005.07.28 17:24
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2102
|1.2132
|4965
|2005.07.28 17:24
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2103
|1.2133
|4966
|2005.07.28 17:24
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2104
|1.2134
|4967
|2005.07.28 17:24
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2105
|1.2135
|4968
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2105
|1.2135
|4969
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2106
|1.2136
|4970
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2107
|1.2137
|4971
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2108
|1.2138
|4972
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2110
|1.2140
|4973
|2005.07.28 17:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2110
|1.2140
|4974
|2005.07.28 17:40
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2110
|1.2140
|4975
|2005.07.28 17:40
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2111
|1.2141
|4976
|2005.07.28 17:40
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2113
|1.2143
|4977
|2005.07.28 18:05
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2113
|1.2143
|4978
|2005.07.28 18:06
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2113
|1.2143
|4979
|2005.07.28 18:06
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2144
|4980
|2005.07.28 18:07
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2144
|4981
|2005.07.28 18:07
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2116
|1.2146
|4982
|2005.07.28 18:08
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2117
|1.2147
|4983
|2005.07.28 18:08
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2118
|1.2148
|4984
|2005.07.28 18:09
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2118
|1.2148
|4985
|2005.07.28 18:09
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2119
|1.2149
|4986
|2005.07.28 18:10
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2119
|1.2149
|4987
|2005.07.28 18:10
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2122
|1.2152
|4988
|2005.07.28 18:10
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2123
|1.2153
|4989
|2005.07.28 18:10
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2124
|1.2154
|4990
|2005.07.28 18:10
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2124
|1.2154
|4991
|2005.07.28 18:22
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2126
|1.2156
|4992
|2005.07.28 18:32
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2131
|1.2161
|4993
|2005.07.28 18:38
|modify
|1229
|0.10
|1.2086
|1.2132
|1.2162
|4994
|2005.07.28 18:52
|s/l
|1229
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2162
|46.00
|267.43
|4995
|2005.07.28 18:52
|buy
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2058
|0.0000
|4996
|2005.08.01 04:36
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2151
|1.2181
|4997
|2005.08.01 04:36
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2153
|1.2183
|4998
|2005.08.01 04:36
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2156
|1.2186
|4999
|2005.08.01 04:36
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2159
|1.2189
|5000
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2159
|1.2189
|5001
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2160
|1.2190
|5002
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2161
|1.2191
|5003
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2162
|1.2192
|5004
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2163
|1.2193
|5005
|2005.08.01 04:37
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2194
|5006
|2005.08.01 04:39
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2165
|1.2195
|5007
|2005.08.01 04:39
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2166
|1.2196
|5008
|2005.08.01 05:10
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2168
|1.2198
|5009
|2005.08.01 05:10
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2169
|1.2199
|5010
|2005.08.01 05:10
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2169
|1.2199
|5011
|2005.08.01 06:45
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2170
|1.2200
|5012
|2005.08.01 06:45
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2171
|1.2201
|5013
|2005.08.01 06:45
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2171
|1.2201
|5014
|2005.08.01 06:46
|modify
|1230
|0.10
|1.2134
|1.2172
|1.2202
|5015
|2005.08.01 08:29
|s/l
|1230
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|37.26
|304.69
|5016
|2005.08.01 08:29
|buy
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2097
|0.0000
|5017
|2005.08.01 10:23
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2190
|1.2220
|5018
|2005.08.01 10:23
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2190
|1.2220
|5019
|2005.08.01 10:24
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2191
|1.2221
|5020
|2005.08.01 10:24
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2193
|1.2223
|5021
|2005.08.01 10:24
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2193
|1.2223
|5022
|2005.08.01 10:25
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2194
|1.2224
|5023
|2005.08.01 10:26
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2194
|1.2224
|5024
|2005.08.01 10:28
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2194
|1.2224
|5025
|2005.08.01 10:28
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2196
|1.2226
|5026
|2005.08.01 10:28
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2200
|1.2230
|5027
|2005.08.01 10:28
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2201
|1.2231
|5028
|2005.08.01 10:30
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2202
|1.2232
|5029
|2005.08.01 10:30
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2203
|1.2233
|5030
|2005.08.01 10:30
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2204
|1.2234
|5031
|2005.08.01 10:30
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2207
|1.2237
|5032
|2005.08.01 10:31
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2207
|1.2237
|5033
|2005.08.01 10:56
|modify
|1231
|0.10
|1.2173
|1.2208
|1.2238
|5034
|2005.08.01 11:31
|s/l
|1231
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2238
|35.00
|339.69
|5035
|2005.08.01 11:31
|buy
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2131
|0.0000
|5036
|2005.08.01 14:23
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2222
|1.2252
|5037
|2005.08.01 14:23
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2223
|1.2253
|5038
|2005.08.01 14:24
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2223
|1.2253
|5039
|2005.08.01 14:24
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2224
|1.2254
|5040
|2005.08.01 14:29
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2225
|1.2255
|5041
|2005.08.01 14:29
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2227
|1.2257
|5042
|2005.08.01 14:29
|modify
|1232
|0.10
|1.2207
|1.2228
|1.2258
|5043
|2005.08.01 14:44
|s/l
|1232
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2258
|21.00
|360.69
|5044
|2005.08.01 14:44
|buy
|1233
|0.10
|1.2229
|1.2153
|0.0000
|5045
|2005.08.03 03:24
|s/l
|1233
|0.10
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-76.74
|283.95
|5046
|2005.08.03 03:24
|sell
|1234
|0.10
|1.2151
|1.2227
|0.0000
|5047
|2005.08.03 10:24
|s/l
|1234
|0.10
|1.2227
|1.2227
|0.0000
|-76.00
|207.95
|5048
|2005.08.03 10:24
|buy
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2152
|0.0000
|5049
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2245
|1.2275
|5050
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2248
|1.2278
|5051
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2249
|1.2279
|5052
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2254
|1.2284
|5053
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2257
|1.2287
|5054
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2258
|1.2288
|5055
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2268
|1.2298
|5056
|2005.08.03 11:02
|modify
|1235
|0.10
|1.2228
|1.2278
|1.2308
|5057
|2005.08.03 11:02
|s/l
|1235
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|50.00
|257.95
|5058
|2005.08.03 11:02
|buy
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2196
|0.0000
|5059
|2005.08.03 11:24
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2288
|1.2318
|5060
|2005.08.03 11:24
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2294
|1.2324
|5061
|2005.08.03 11:24
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2295
|1.2325
|5062
|2005.08.03 11:25
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2298
|1.2328
|5063
|2005.08.03 11:25
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2299
|1.2329
|5064
|2005.08.03 11:25
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2330
|5065
|2005.08.03 11:25
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2332
|5066
|2005.08.03 11:31
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2303
|1.2333
|5067
|2005.08.03 11:31
|modify
|1236
|0.10
|1.2272
|1.2304
|1.2334
|5068
|2005.08.03 11:37
|s/l
|1236
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2334
|32.00
|289.95
|5069
|2005.08.03 11:37
|buy
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2230
|0.0000
|5070
|2005.08.03 17:57
|modify
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2321
|1.2351
|5071
|2005.08.03 17:57
|modify
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2322
|1.2352
|5072
|2005.08.03 18:10
|modify
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2323
|1.2353
|5073
|2005.08.03 18:13
|modify
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2324
|1.2354
|5074
|2005.08.03 18:13
|modify
|1237
|0.10
|1.2306
|1.2328
|1.2358
|5075
|2005.08.03 18:34
|s/l
|1237
|0.10
|1.2328
|1.2328
|1.2358
|22.00
|311.95
|5076
|2005.08.03 18:34
|buy
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2252
|0.0000
|5077
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2345
|1.2375
|5078
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2349
|1.2379
|5079
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2353
|1.2383
|5080
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2354
|1.2384
|5081
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2355
|1.2385
|5082
|2005.08.04 03:18
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2360
|1.2390
|5083
|2005.08.04 03:19
|modify
|1238
|0.10
|1.2328
|1.2361
|1.2391
|5084
|2005.08.04 03:21
|s/l
|1238
|0.10
|1.2361
|1.2361
|1.2391
|31.89
|343.84
|5085
|2005.08.04 03:21
|buy
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2287
|0.0000
|5086
|2005.08.04 17:25
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2378
|1.2408
|5087
|2005.08.04 17:25
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2379
|1.2409
|5088
|2005.08.04 17:25
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2380
|1.2410
|5089
|2005.08.04 17:25
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2382
|1.2412
|5090
|2005.08.04 17:25
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2382
|1.2412
|5091
|2005.08.04 17:26
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2383
|1.2413
|5092
|2005.08.04 17:26
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2384
|1.2414
|5093
|2005.08.04 17:26
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2384
|1.2414
|5094
|2005.08.04 17:27
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2385
|1.2415
|5095
|2005.08.04 17:27
|modify
|1239
|0.10
|1.2363
|1.2386
|1.2416
|5096
|2005.08.04 17:33
|s/l
|1239
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2416
|23.00
|366.84
|5097
|2005.08.04 17:33
|buy
|1240
|0.10
|1.2387
|1.2311
|0.0000
|5098
|2005.08.05 18:15
|s/l
|1240
|0.10
|1.2311
|1.2311
|0.0000
|-76.37
|290.47
|5099
|2005.08.05 18:15
|sell
|1241
|0.10
|1.2311
|1.2387
|0.0000
|5100
|2005.08.08 11:36
|s/l
|1241
|0.10
|1.2387
|1.2387
|0.0000
|-75.85
|214.62
|5101
|2005.08.08 11:36
|buy
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2311
|0.0000
|5102
|2005.08.10 11:27
|modify
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2402
|1.2432
|5103
|2005.08.10 11:28
|modify
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2403
|1.2433
|5104
|2005.08.10 11:28
|modify
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2404
|1.2434
|5105
|2005.08.10 11:28
|modify
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2406
|1.2436
|5106
|2005.08.10 11:28
|modify
|1242
|0.10
|1.2387
|1.2409
|1.2439
|5107
|2005.08.10 11:33
|s/l
|1242
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2439
|21.26
|235.88
|5108
|2005.08.10 11:33
|buy
|1243
|0.10
|1.2397
|1.2321
|0.0000
|5109
|2005.08.11 10:00
|modify
|1243
|0.10
|1.2397
|1.2412
|1.2442
|5110
|2005.08.11 10:00
|modify
|1243
|0.10
|1.2397
|1.2413
|1.2443
|5111
|2005.08.11 10:01
|s/l
|1243
|0.10
|1.2413
|1.2413
|1.2443
|14.89
|250.77
|5112
|2005.08.11 10:01
|buy
|1244
|0.10
|1.2415
|1.2339
|0.0000
|5113
|2005.08.11 17:07
|modify
|1244
|0.10
|1.2415
|1.2431
|1.2461
|5114
|2005.08.11 17:09
|modify
|1244
|0.10
|1.2415
|1.2432
|1.2462
|5115
|2005.08.11 17:11
|s/l
|1244
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2462
|17.00
|267.77
|5116
|2005.08.11 17:11
|buy
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2356
|0.0000
|5117
|2005.08.11 21:52
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2448
|1.2478
|5118
|2005.08.11 21:52
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2448
|1.2478
|5119
|2005.08.11 21:53
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2449
|1.2479
|5120
|2005.08.11 22:13
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2449
|1.2479
|5121
|2005.08.11 22:13
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2451
|1.2481
|5122
|2005.08.11 22:13
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2455
|1.2485
|5123
|2005.08.11 22:13
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2457
|1.2487
|5124
|2005.08.11 22:13
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2457
|1.2487
|5125
|2005.08.11 22:22
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2457
|1.2487
|5126
|2005.08.11 22:22
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2458
|1.2488
|5127
|2005.08.11 22:31
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2459
|1.2489
|5128
|2005.08.11 23:10
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2459
|1.2489
|5129
|2005.08.11 23:11
|modify
|1245
|0.10
|1.2432
|1.2459
|1.2489
|5130
|2005.08.12 01:33
|s/l
|1245
|0.10
|1.2459
|1.2459
|1.2489
|26.63
|294.40
|5131
|2005.08.12 01:33
|sell
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2535
|0.0000
|5132
|2005.08.12 14:47
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2439
|1.2409
|5133
|2005.08.12 14:48
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2438
|1.2408
|5134
|2005.08.12 14:48
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2437
|1.2407
|5135
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2437
|1.2407
|5136
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2436
|1.2406
|5137
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2433
|1.2403
|5138
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2429
|1.2399
|5139
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2428
|1.2398
|5140
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2426
|1.2396
|5141
|2005.08.12 14:49
|modify
|1246
|0.10
|1.2459
|1.2425
|1.2395
|5142
|2005.08.12 14:51
|s/l
|1246
|0.10
|1.2425
|1.2425
|1.2395
|34.00
|328.40
|5143
|2005.08.12 14:51
|sell
|1247
|0.10
|1.2423
|1.2499
|0.0000
|5144
|2005.08.12 15:03
|modify
|1247
|0.10
|1.2423
|1.2408
|1.2378
|5145
|2005.08.12 15:09
|s/l
|1247
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2378
|15.00
|343.40
|5146
|2005.08.12 15:09
|sell
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2482
|0.0000
|5147
|2005.08.15 11:53
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2390
|1.2360
|5148
|2005.08.15 11:53
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2390
|1.2360
|5149
|2005.08.15 11:54
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2389
|1.2359
|5150
|2005.08.15 12:36
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2389
|1.2359
|5151
|2005.08.15 12:36
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2387
|1.2357
|5152
|2005.08.15 12:37
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2386
|1.2356
|5153
|2005.08.15 12:37
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2386
|1.2356
|5154
|2005.08.15 12:38
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2385
|1.2355
|5155
|2005.08.15 12:45
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2381
|1.2351
|5156
|2005.08.15 13:13
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2381
|1.2351
|5157
|2005.08.15 13:21
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2380
|1.2350
|5158
|2005.08.15 13:21
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2348
|5159
|2005.08.15 13:22
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2377
|1.2347
|5160
|2005.08.15 13:23
|modify
|1248
|0.10
|1.2406
|1.2376
|1.2346
|5161
|2005.08.15 14:03
|s/l
|1248
|0.10
|1.2376
|1.2376
|1.2346
|30.15
|373.55
|5162
|2005.08.15 14:03
|sell
|1249
|0.10
|1.2375
|1.2451
|0.0000
|5163
|2005.08.15 15:36
|modify
|1249
|0.10
|1.2375
|1.2359
|1.2329
|5164
|2005.08.15 15:52
|s/l
|1249
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2329
|16.00
|389.55
|5165
|2005.08.15 15:52
|sell
|1250
|0.10
|1.2359
|1.2435
|0.0000
|5166
|2005.08.15 17:20
|sell
|1251
|0.20
|1.2374
|1.2435
|0.0000
|5167
|2005.08.16 02:11
|modify
|1251
|0.20
|1.2374
|1.2358
|1.2328
|5168
|2005.08.16 02:11
|modify
|1251
|0.20
|1.2374
|1.2358
|1.2328
|5169
|2005.08.16 02:24
|modify
|1251
|0.20
|1.2374
|1.2356
|1.2326
|5170
|2005.08.16 02:24
|modify
|1251
|0.20
|1.2374
|1.2356
|1.2326
|5171
|2005.08.16 02:37
|close
|1251
|0.20
|1.2341
|1.2356
|1.2326
|66.30
|455.85
|5172
|2005.08.16 02:37
|close
|1250
|0.10
|1.2343
|1.2435
|0.0000
|16.15
|472.00
|5173
|2005.08.16 02:38
|sell
|1252
|0.10
|1.2339
|1.2415
|0.0000
|5174
|2005.08.16 08:00
|sell
|1253
|0.20
|1.2354
|1.2415
|0.0000
|5175
|2005.08.16 11:20
|modify
|1253
|0.20
|1.2354
|1.2337
|1.2307
|5176
|2005.08.16 11:20
|modify
|1253
|0.20
|1.2354
|1.2336
|1.2306
|5177
|2005.08.16 11:20
|modify
|1253
|0.20
|1.2354
|1.2335
|1.2305
|5178
|2005.08.16 11:20
|close
|1253
|0.20
|1.2322
|1.2335
|1.2305
|64.00
|536.00
|5179
|2005.08.16 11:21
|close
|1252
|0.10
|1.2321
|1.2415
|0.0000
|18.00
|554.00
|5180
|2005.08.16 11:21
|sell
|1254
|0.10
|1.2321
|1.2397
|0.0000
|5181
|2005.08.16 17:03
|sell
|1255
|0.20
|1.2339
|1.2400
|0.0000
|5182
|2005.08.17 08:05
|modify
|1255
|0.20
|1.2339
|1.2320
|1.2290
|5183
|2005.08.17 08:05
|close
|1255
|0.20
|1.2305
|1.2320
|1.2290
|68.30
|622.30
|5184
|2005.08.17 08:05
|close
|1254
|0.10
|1.2307
|1.2397
|0.0000
|14.15
|636.45
|5185
|2005.08.17 08:05
|sell
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2381
|0.0000
|5186
|2005.08.17 18:30
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2288
|1.2258
|5187
|2005.08.17 18:30
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2284
|1.2254
|5188
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2283
|1.2253
|5189
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2283
|1.2253
|5190
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2282
|1.2252
|5191
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2281
|1.2251
|5192
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2279
|1.2249
|5193
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2278
|1.2248
|5194
|2005.08.17 18:31
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2277
|1.2247
|5195
|2005.08.17 18:34
|modify
|1256
|0.10
|1.2305
|1.2277
|1.2247
|5196
|2005.08.17 19:42
|s/l
|1256
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2247
|28.00
|664.45
|5197
|2005.08.17 19:42
|sell
|1257
|0.10
|1.2275
|1.2351
|0.0000
|5198
|2005.08.18 06:08
|sell
|1258
|0.20
|1.2290
|1.2351
|0.0000
|5199
|2005.08.18 07:52
|modify
|1258
|0.20
|1.2290
|1.2274
|1.2244
|5200
|2005.08.18 08:10
|s/l
|1258
|0.20
|1.2274
|1.2274
|1.2244
|32.00
|696.45
|5201
|2005.08.18 08:10
|close
|1257
|0.10
|1.2275
|1.2351
|0.0000
|0.45
|696.90
|5202
|2005.08.18 08:10
|buy
|1259
|0.10
|1.2270
|1.2194
|0.0000
|5203
|2005.08.18 10:31
|buy
|1260
|0.20
|1.2255
|1.2194
|0.0000
|5204
|2005.08.18 14:50
|s/l
|1259
|0.10
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|-76.00
|620.90
|5205
|2005.08.18 14:50
|s/l
|1260
|0.20
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|-122.00
|498.90
|5206
|2005.08.18 14:50
|sell
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2270
|0.0000
|5207
|2005.08.18 16:04
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2179
|1.2149
|5208
|2005.08.18 16:13
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2178
|1.2148
|5209
|2005.08.18 16:13
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2178
|1.2148
|5210
|2005.08.18 16:14
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2177
|1.2147
|5211
|2005.08.18 16:14
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2175
|1.2145
|5212
|2005.08.18 16:14
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2175
|1.2145
|5213
|2005.08.18 16:45
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2174
|1.2144
|5214
|2005.08.18 16:45
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2174
|1.2144
|5215
|2005.08.18 16:46
|modify
|1261
|0.10
|1.2194
|1.2173
|1.2143
|5216
|2005.08.18 16:57
|s/l
|1261
|0.10
|1.2173
|1.2173
|1.2143
|21.00
|519.90
|5217
|2005.08.18 16:57
|sell
|1262
|0.10
|1.2171
|1.2247
|0.0000
|5218
|2005.08.18 18:10
|sell
|1263
|0.20
|1.2187
|1.2248
|0.0000
|5219
|2005.08.19 08:56
|modify
|1263
|0.20
|1.2187
|1.2170
|1.2140
|5220
|2005.08.19 09:20
|modify
|1263
|0.20
|1.2187
|1.2165
|1.2135
|5221
|2005.08.19 09:20
|modify
|1263
|0.20
|1.2187
|1.2161
|1.2131
|5222
|2005.08.19 09:20
|close
|1263
|0.20
|1.2150
|1.2161
|1.2131
|74.30
|594.20
|5223
|2005.08.19 09:20
|close
|1262
|0.10
|1.2157
|1.2247
|0.0000
|14.15
|608.35
|5224
|2005.08.19 09:20
|buy
|1264
|0.10
|1.2157
|1.2081
|0.0000
|5225
|2005.08.19 09:22
|buy
|1265
|0.20
|1.2140
|1.2079
|0.0000
|5226
|2005.08.19 11:18
|modify
|1265
|0.20
|1.2140
|1.2156
|1.2186
|5227
|2005.08.19 11:18
|modify
|1265
|0.20
|1.2140
|1.2156
|1.2186
|5228
|2005.08.19 11:19
|modify
|1265
|0.20
|1.2140
|1.2158
|1.2188
|5229
|2005.08.19 11:21
|close
|1265
|0.20
|1.2173
|1.2158
|1.2188
|66.00
|674.35
|5230
|2005.08.19 11:21
|close
|1264
|0.10
|1.2171
|1.2081
|0.0000
|14.00
|688.35
|5231
|2005.08.19 11:22
|buy
|1266
|0.10
|1.2174
|1.2098
|0.0000
|5232
|2005.08.19 15:21
|buy
|1267
|0.20
|1.2158
|1.2097
|0.0000
|5233
|2005.08.22 05:14
|modify
|1267
|0.20
|1.2158
|1.2174
|1.2204
|5234
|2005.08.22 05:14
|modify
|1267
|0.20
|1.2158
|1.2175
|1.2205
|5235
|2005.08.22 07:20
|s/l
|1267
|0.20
|1.2175
|1.2175
|1.2205
|33.26
|721.61
|5236
|2005.08.22 07:20
|close
|1266
|0.10
|1.2175
|1.2098
|0.0000
|0.63
|722.24
|5237
|2005.08.22 07:20
|buy
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2102
|0.0000
|5238
|2005.08.22 12:52
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2195
|1.2225
|5239
|2005.08.22 12:52
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2198
|1.2228
|5240
|2005.08.22 12:59
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2199
|1.2229
|5241
|2005.08.22 13:00
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2203
|1.2233
|5242
|2005.08.22 13:16
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2203
|1.2233
|5243
|2005.08.22 13:16
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2205
|1.2235
|5244
|2005.08.22 13:16
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2205
|1.2235
|5245
|2005.08.22 13:20
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2206
|1.2236
|5246
|2005.08.22 13:24
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2206
|1.2236
|5247
|2005.08.22 13:27
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2206
|1.2236
|5248
|2005.08.22 13:27
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2207
|1.2237
|5249
|2005.08.22 13:46
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2208
|1.2238
|5250
|2005.08.22 13:50
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2208
|1.2238
|5251
|2005.08.22 13:52
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2209
|1.2239
|5252
|2005.08.22 13:52
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2210
|1.2240
|5253
|2005.08.22 13:53
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2210
|1.2240
|5254
|2005.08.22 13:53
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2211
|1.2241
|5255
|2005.08.22 13:54
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2212
|1.2242
|5256
|2005.08.22 13:59
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2212
|1.2242
|5257
|2005.08.22 13:59
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2214
|1.2244
|5258
|2005.08.22 13:59
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2215
|1.2245
|5259
|2005.08.22 13:59
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2216
|1.2246
|5260
|2005.08.22 14:02
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2217
|1.2247
|5261
|2005.08.22 14:03
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2217
|1.2247
|5262
|2005.08.22 14:03
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2219
|1.2249
|5263
|2005.08.22 14:03
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2219
|1.2249
|5264
|2005.08.22 14:04
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2219
|1.2249
|5265
|2005.08.22 14:04
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2221
|1.2251
|5266
|2005.08.22 14:05
|modify
|1268
|0.10
|1.2178
|1.2222
|1.2252
|5267
|2005.08.22 15:31
|s/l
|1268
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2252
|44.00
|766.24
|5268
|2005.08.22 15:31
|buy
|1269
|0.10
|1.2223
|1.2147
|0.0000
|5269
|2005.08.23 03:41
|buy
|1270
|0.20
|1.2208
|1.2147
|0.0000
|5270
|2005.08.23 08:57
|modify
|1270
|0.20
|1.2208
|1.2224
|1.2254
|5271
|2005.08.23 08:57
|modify
|1270
|0.20
|1.2208
|1.2225
|1.2255
|5272
|2005.08.23 08:57
|close
|1270
|0.20
|1.2240
|1.2225
|1.2255
|64.00
|830.24
|5273
|2005.08.23 08:57
|close
|1269
|0.10
|1.2239
|1.2147
|0.0000
|15.63
|845.87
|5274
|2005.08.23 08:57
|buy
|1271
|0.10
|1.2237
|1.2161
|0.0000
|5275
|2005.08.23 10:23
|buy
|1272
|0.20
|1.2222
|1.2161
|0.0000
|5276
|2005.08.23 11:03
|modify
|1272
|0.20
|1.2222
|1.2238
|1.2268
|5277
|2005.08.23 11:04
|s/l
|1272
|0.20
|1.2238
|1.2238
|1.2268
|32.00
|877.87
|5278
|2005.08.23 11:04
|close
|1271
|0.10
|1.2238
|1.2161
|0.0000
|1.00
|878.87
|5279
|2005.08.23 11:04
|buy
|1273
|0.10
|1.2240
|1.2164
|0.0000
|5280
|2005.08.23 14:44
|buy
|1274
|0.20
|1.2224
|1.2163
|0.0000
|5281
|2005.08.24 08:41
|s/l
|1273
|0.10
|1.2164
|1.2164
|0.0000
|-76.37
|802.50
|5282
|2005.08.24 08:41
|close
|1274
|0.20
|1.2164
|1.2163
|0.0000
|-120.74
|681.76
|5283
|2005.08.24 08:41
|sell
|1275
|0.10
|1.2165
|1.2241
|0.0000
|5284
|2005.08.24 10:15
|sell
|1276
|0.20
|1.2181
|1.2242
|0.0000
|5285
|2005.08.24 14:30
|s/l
|1275
|0.10
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|-76.00
|605.76
|5286
|2005.08.24 14:30
|s/l
|1276
|0.20
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|-122.00
|483.76
|5287
|2005.08.24 14:30
|buy
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2167
|0.0000
|5288
|2005.08.24 15:22
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2258
|1.2288
|5289
|2005.08.24 15:22
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2259
|1.2289
|5290
|2005.08.24 15:22
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2260
|1.2290
|5291
|2005.08.24 15:22
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2261
|1.2291
|5292
|2005.08.24 15:22
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2261
|1.2291
|5293
|2005.08.24 15:24
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2261
|1.2291
|5294
|2005.08.24 15:24
|modify
|1277
|0.10
|1.2243
|1.2263
|1.2293
|5295
|2005.08.24 16:05
|s/l
|1277
|0.10
|1.2263
|1.2263
|1.2293
|20.00
|503.76
|5296
|2005.08.24 16:05
|buy
|1278
|0.10
|1.2264
|1.2188
|0.0000
|5297
|2005.08.24 17:09
|buy
|1279
|0.20
|1.2245
|1.2184
|0.0000
|5298
|2005.08.24 20:28
|modify
|1279
|0.20
|1.2245
|1.2261
|1.2291
|5299
|2005.08.24 21:07
|s/l
|1279
|0.20
|1.2261
|1.2261
|1.2291
|32.00
|535.76
|5300
|2005.08.24 21:07
|close
|1278
|0.10
|1.2261
|1.2188
|0.0000
|-3.00
|532.76
|5301
|2005.08.24 21:07
|buy
|1280
|0.10
|1.2266
|1.2190
|0.0000
|5302
|2005.08.25 04:18
|modify
|1280
|0.10
|1.2266
|1.2281
|1.2311
|5303
|2005.08.25 04:31
|modify
|1280
|0.10
|1.2266
|1.2281
|1.2311
|5304
|2005.08.25 04:37
|modify
|1280
|0.10
|1.2266
|1.2283
|1.2313
|5305
|2005.08.25 04:37
|modify
|1280
|0.10
|1.2266
|1.2289
|1.2319
|5306
|2005.08.25 04:59
|s/l
|1280
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2319
|21.89
|554.65
|5307
|2005.08.25 04:59
|buy
|1281
|0.10
|1.2289
|1.2213
|0.0000
|5308
|2005.08.25 14:10
|buy
|1282
|0.20
|1.2274
|1.2213
|0.0000
|5309
|2005.08.25 17:23
|modify
|1282
|0.20
|1.2274
|1.2290
|1.2320
|5310
|2005.08.25 17:24
|modify
|1282
|0.20
|1.2274
|1.2295
|1.2325
|5311
|2005.08.25 17:24
|modify
|1282
|0.20
|1.2274
|1.2296
|1.2326
|5312
|2005.08.25 17:24
|close
|1282
|0.20
|1.2309
|1.2296
|1.2326
|70.00
|624.65
|5313
|2005.08.25 17:24
|close
|1281
|0.10
|1.2307
|1.2213
|0.0000
|18.00
|642.65
|5314
|2005.08.25 17:24
|buy
|1283
|0.10
|1.2307
|1.2231
|0.0000
|5315
|2005.08.26 01:16
|buy
|1284
|0.20
|1.2292
|1.2231
|0.0000
|5316
|2005.08.26 09:17
|modify
|1284
|0.20
|1.2292
|1.2307
|1.2337
|5317
|2005.08.26 09:22
|modify
|1284
|0.20
|1.2292
|1.2309
|1.2339
|5318
|2005.08.26 09:22
|modify
|1284
|0.20
|1.2292
|1.2314
|1.2344
|5319
|2005.08.26 09:22
|close
|1284
|0.20
|1.2328
|1.2314
|1.2344
|72.00
|714.65
|5320
|2005.08.26 09:22
|close
|1283
|0.10
|1.2329
|1.2231
|0.0000
|21.63
|736.28
|5321
|2005.08.26 09:22
|buy
|1285
|0.10
|1.2322
|1.2246
|0.0000
|5322
|2005.08.26 10:41
|buy
|1286
|0.20
|1.2307
|1.2246
|0.0000
|5323
|2005.08.26 16:35
|modify
|1286
|0.20
|1.2307
|1.2322
|1.2352
|5324
|2005.08.26 16:41
|modify
|1286
|0.20
|1.2307
|1.2324
|1.2354
|5325
|2005.08.26 16:41
|close
|1286
|0.20
|1.2339
|1.2324
|1.2354
|64.00
|800.28
|5326
|2005.08.26 16:41
|close
|1285
|0.10
|1.2337
|1.2246
|0.0000
|15.00
|815.28
|5327
|2005.08.26 16:41
|buy
|1287
|0.10
|1.2337
|1.2261
|0.0000
|5328
|2005.08.26 17:14
|buy
|1288
|0.20
|1.2322
|1.2261
|0.0000
|5329
|2005.08.29 17:07
|s/l
|1287
|0.10
|1.2261
|1.2261
|0.0000
|-76.37
|738.91
|5330
|2005.08.29 17:07
|s/l
|1288
|0.20
|1.2261
|1.2261
|0.0000
|-122.74
|616.17
|5331
|2005.08.29 17:07
|sell
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2337
|0.0000
|5332
|2005.08.29 18:04
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2245
|1.2215
|5333
|2005.08.29 18:04
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2245
|1.2215
|5334
|2005.08.29 18:11
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2241
|1.2211
|5335
|2005.08.29 18:12
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2240
|1.2210
|5336
|2005.08.29 18:12
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2239
|1.2209
|5337
|2005.08.29 18:12
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2238
|1.2208
|5338
|2005.08.29 18:12
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2237
|1.2207
|5339
|2005.08.29 18:12
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2236
|1.2206
|5340
|2005.08.29 18:13
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2236
|1.2206
|5341
|2005.08.29 18:14
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2235
|1.2205
|5342
|2005.08.29 18:14
|modify
|1289
|0.10
|1.2261
|1.2233
|1.2203
|5343
|2005.08.29 22:43
|s/l
|1289
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2203
|28.00
|644.17
|5344
|2005.08.29 22:43
|sell
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2308
|0.0000
|5345
|2005.08.30 11:54
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2217
|1.2187
|5346
|2005.08.30 11:54
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2214
|1.2184
|5347
|2005.08.30 11:57
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2213
|1.2183
|5348
|2005.08.30 11:58
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2212
|1.2182
|5349
|2005.08.30 11:58
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2212
|1.2182
|5350
|2005.08.30 12:21
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2209
|1.2179
|5351
|2005.08.30 12:22
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2208
|1.2178
|5352
|2005.08.30 12:23
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2205
|1.2175
|5353
|2005.08.30 12:24
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2204
|1.2174
|5354
|2005.08.30 12:24
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2200
|1.2170
|5355
|2005.08.30 12:28
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2199
|1.2169
|5356
|2005.08.30 12:57
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2198
|1.2168
|5357
|2005.08.30 13:11
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2197
|1.2167
|5358
|2005.08.30 13:11
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2197
|1.2167
|5359
|2005.08.30 13:12
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2196
|1.2166
|5360
|2005.08.30 14:08
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2196
|1.2166
|5361
|2005.08.30 14:09
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2195
|1.2165
|5362
|2005.08.30 14:15
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2194
|1.2164
|5363
|2005.08.30 14:15
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2193
|1.2163
|5364
|2005.08.30 14:15
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2191
|1.2161
|5365
|2005.08.30 14:16
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2190
|1.2160
|5366
|2005.08.30 14:19
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2190
|1.2160
|5367
|2005.08.30 14:21
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2189
|1.2159
|5368
|2005.08.30 14:21
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2188
|1.2158
|5369
|2005.08.30 14:21
|modify
|1290
|0.10
|1.2232
|1.2187
|1.2157
|5370
|2005.08.30 15:14
|s/l
|1290
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2157
|45.15
|689.32
|5371
|2005.08.30 15:14
|buy
|1291
|0.10
|1.2189
|1.2113
|0.0000
|5372
|2005.08.30 16:02
|buy
|1292
|0.20
|1.2173
|1.2112
|0.0000
|5373
|2005.08.30 17:05
|modify
|1292
|0.20
|1.2173
|1.2189
|1.2219
|5374
|2005.08.30 17:05
|modify
|1292
|0.20
|1.2173
|1.2191
|1.2221
|5375
|2005.08.30 17:05
|close
|1292
|0.20
|1.2205
|1.2191
|1.2221
|64.00
|753.32
|5376
|2005.08.30 17:05
|close
|1291
|0.10
|1.2206
|1.2113
|0.0000
|17.00
|770.32
|5377
|2005.08.30 17:05
|buy
|1293
|0.10
|1.2208
|1.2132
|0.0000
|5378
|2005.08.30 18:24
|buy
|1294
|0.20
|1.2193
|1.2132
|0.0000
|5379
|2005.08.30 21:25
|modify
|1294
|0.20
|1.2193
|1.2209
|1.2239
|5380
|2005.08.30 21:25
|modify
|1294
|0.20
|1.2193
|1.2211
|1.2241
|5381
|2005.08.30 21:26
|close
|1294
|0.20
|1.2226
|1.2211
|1.2241
|66.00
|836.32
|5382
|2005.08.30 21:26
|close
|1293
|0.10
|1.2224
|1.2132
|0.0000
|16.00
|852.32
|5383
|2005.08.30 21:28
|buy
|1295
|0.10
|1.2225
|1.2149
|0.0000
|5384
|2005.08.31 07:08
|buy
|1296
|0.20
|1.2210
|1.2149
|0.0000
|5385
|2005.08.31 16:01
|modify
|1296
|0.20
|1.2210
|1.2229
|1.2259
|5386
|2005.08.31 16:01
|close
|1296
|0.20
|1.2244
|1.2229
|1.2259
|68.00
|920.32
|5387
|2005.08.31 16:01
|close
|1295
|0.10
|1.2240
|1.2149
|0.0000
|14.63
|934.95
|5388
|2005.08.31 16:02
|buy
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2168
|0.0000
|5389
|2005.08.31 16:11
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2261
|1.2291
|5390
|2005.08.31 16:22
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2263
|1.2293
|5391
|2005.08.31 16:23
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2263
|1.2293
|5392
|2005.08.31 16:23
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2264
|1.2294
|5393
|2005.08.31 16:23
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2266
|1.2296
|5394
|2005.08.31 16:24
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2266
|1.2296
|5395
|2005.08.31 16:25
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2269
|1.2299
|5396
|2005.08.31 16:25
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2269
|1.2299
|5397
|2005.08.31 16:29
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2270
|1.2300
|5398
|2005.08.31 16:29
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2273
|1.2303
|5399
|2005.08.31 16:30
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2274
|1.2304
|5400
|2005.08.31 16:30
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2275
|1.2305
|5401
|2005.08.31 16:30
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2276
|1.2306
|5402
|2005.08.31 16:30
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2278
|1.2308
|5403
|2005.08.31 16:32
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2278
|1.2308
|5404
|2005.08.31 16:32
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2279
|1.2309
|5405
|2005.08.31 16:32
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2280
|1.2310
|5406
|2005.08.31 16:32
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2281
|1.2311
|5407
|2005.08.31 16:33
|modify
|1297
|0.10
|1.2244
|1.2281
|1.2311
|5408
|2005.08.31 16:37
|s/l
|1297
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2311
|37.00
|971.95
|5409
|2005.08.31 16:37
|buy
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2207
|0.0000
|5410
|2005.08.31 17:43
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2298
|1.2328
|5411
|2005.08.31 17:43
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2299
|1.2329
|5412
|2005.08.31 17:46
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2299
|1.2329
|5413
|2005.08.31 17:47
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2301
|1.2331
|5414
|2005.08.31 17:47
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2302
|1.2332
|5415
|2005.08.31 17:53
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2303
|1.2333
|5416
|2005.08.31 17:54
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2303
|1.2333
|5417
|2005.08.31 17:54
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2304
|1.2334
|5418
|2005.08.31 17:54
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2306
|1.2336
|5419
|2005.08.31 17:55
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2306
|1.2336
|5420
|2005.08.31 17:55
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2308
|1.2338
|5421
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2308
|1.2338
|5422
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2310
|1.2340
|5423
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2311
|1.2341
|5424
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2312
|1.2342
|5425
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2313
|1.2343
|5426
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2314
|1.2344
|5427
|2005.08.31 17:56
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2315
|1.2345
|5428
|2005.08.31 17:58
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2316
|1.2346
|5429
|2005.08.31 18:00
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2316
|1.2346
|5430
|2005.08.31 18:00
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2317
|1.2347
|5431
|2005.08.31 18:01
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2317
|1.2347
|5432
|2005.08.31 18:01
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2318
|1.2348
|5433
|2005.08.31 18:01
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2318
|1.2348
|5434
|2005.08.31 18:02
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2319
|1.2349
|5435
|2005.08.31 18:02
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2320
|1.2350
|5436
|2005.08.31 18:02
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2321
|1.2351
|5437
|2005.08.31 18:21
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2323
|1.2353
|5438
|2005.08.31 18:24
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2323
|1.2353
|5439
|2005.08.31 18:25
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2324
|1.2354
|5440
|2005.08.31 18:25
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2325
|1.2355
|5441
|2005.08.31 18:25
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2328
|1.2358
|5442
|2005.08.31 18:26
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2329
|1.2359
|5443
|2005.08.31 18:26
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2329
|1.2359
|5444
|2005.08.31 18:28
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2330
|1.2360
|5445
|2005.08.31 18:28
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2330
|1.2360
|5446
|2005.08.31 18:30
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2331
|1.2361
|5447
|2005.08.31 18:30
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2334
|1.2364
|5448
|2005.08.31 18:30
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2337
|1.2367
|5449
|2005.08.31 18:30
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2338
|1.2368
|5450
|2005.08.31 18:30
|modify
|1298
|0.10
|1.2283
|1.2339
|1.2369
|5451
|2005.08.31 18:39
|s/l
|1298
|0.10
|1.2339
|1.2339
|1.2369
|56.00
|1027.95
|5452
|2005.08.31 18:39
|buy
|1299
|0.10
|1.2341
|1.2265
|0.0000
|5453
|2005.08.31 19:19
|buy
|1300
|0.20
|1.2326
|1.2265
|0.0000
|5454
|2005.09.01 10:21
|modify
|1300
|0.20
|1.2326
|1.2347
|1.2377
|5455
|2005.09.01 10:21
|close
|1300
|0.20
|1.2360
|1.2347
|1.2377
|65.78
|1093.73
|5456
|2005.09.01 10:21
|close
|1299
|0.10
|1.2358
|1.2265
|0.0000
|15.89
|1109.62
|5457
|2005.09.01 10:21
|buy
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2288
|0.0000
|5458
|2005.09.01 13:01
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2380
|1.2410
|5459
|2005.09.01 13:02
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2380
|1.2410
|5460
|2005.09.01 13:03
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2381
|1.2411
|5461
|2005.09.01 13:06
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2381
|1.2411
|5462
|2005.09.01 13:06
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2383
|1.2413
|5463
|2005.09.01 13:07
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2384
|1.2414
|5464
|2005.09.01 13:08
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2385
|1.2415
|5465
|2005.09.01 13:08
|modify
|1301
|0.10
|1.2364
|1.2386
|1.2416
|5466
|2005.09.01 13:20
|s/l
|1301
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2416
|22.00
|1131.62
|5467
|2005.09.01 13:20
|buy
|1302
|0.10
|1.2387
|1.2311
|0.0000
|5468
|2005.09.01 16:00
|modify
|1302
|0.10
|1.2387
|1.2404
|1.2434
|5469
|2005.09.01 16:00
|s/l
|1302
|0.10
|1.2404
|1.2404
|1.2434
|17.00
|1148.62
|5470
|2005.09.01 16:00
|buy
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2330
|0.0000
|5471
|2005.09.01 16:04
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2422
|1.2452
|5472
|2005.09.01 16:04
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2427
|1.2457
|5473
|2005.09.01 16:05
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2430
|1.2460
|5474
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2431
|1.2461
|5475
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2432
|1.2462
|5476
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2433
|1.2463
|5477
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2434
|1.2464
|5478
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2437
|1.2467
|5479
|2005.09.01 16:06
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2439
|1.2469
|5480
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2441
|1.2471
|5481
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2441
|1.2471
|5482
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2442
|1.2472
|5483
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2443
|1.2473
|5484
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2445
|1.2475
|5485
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2447
|1.2477
|5486
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2448
|1.2478
|5487
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2449
|1.2479
|5488
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2450
|1.2480
|5489
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2452
|1.2482
|5490
|2005.09.01 16:07
|modify
|1303
|0.10
|1.2406
|1.2453
|1.2483
|5491
|2005.09.01 16:09
|s/l
|1303
|0.10
|1.2453
|1.2453
|1.2483
|47.00
|1195.62
|5492
|2005.09.01 16:09
|buy
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2378
|0.0000
|5493
|2005.09.01 20:21
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2472
|1.2502
|5494
|2005.09.01 20:21
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2474
|1.2504
|5495
|2005.09.01 20:21
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2476
|1.2506
|5496
|2005.09.01 20:21
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2479
|1.2509
|5497
|2005.09.01 20:21
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2479
|1.2509
|5498
|2005.09.01 20:22
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2489
|1.2519
|5499
|2005.09.01 20:22
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2493
|1.2523
|5500
|2005.09.01 20:22
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2498
|1.2528
|5501
|2005.09.01 20:22
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2498
|1.2528
|5502
|2005.09.01 20:22
|modify
|1304
|0.10
|1.2454
|1.2503
|1.2533
|5503
|2005.09.01 20:22
|s/l
|1304
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2533
|49.00
|1244.62
|5504
|2005.09.01 20:22
|buy
|1305
|0.10
|1.2503
|1.2427
|0.0000
|5505
|2005.09.01 21:16
|buy
|1306
|0.20
|1.2488
|1.2427
|0.0000
|5506
|2005.09.02 02:20
|buy
|1307
|0.40
|1.2473
|1.2427
|0.0000
|5507
|2005.09.02 08:04
|close
|1307
|0.40
|1.2493
|1.2427
|0.0000
|80.00
|1324.62
|5508
|2005.09.02 08:04
|close
|1306
|0.20
|1.2494
|1.2427
|0.0000
|11.26
|1335.88
|5509
|2005.09.02 08:04
|close
|1305
|0.10
|1.2495
|1.2427
|0.0000
|-8.37
|1327.51
|5510
|2005.09.02 08:04
|sell
|1308
|0.10
|1.2494
|1.2570
|0.0000
|5511
|2005.09.02 08:50
|sell
|1309
|0.20
|1.2510
|1.2571
|0.0000
|5512
|2005.09.02 09:40
|sell
|1310
|0.40
|1.2526
|1.2572
|0.0000
|5513
|2005.09.02 10:51
|s/l
|1308
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|-76.00
|1251.51
|5514
|2005.09.02 10:51
|s/l
|1309
|0.20
|1.2571
|1.2571
|0.0000
|-122.00
|1129.51
|5515
|2005.09.02 10:51
|close
|1310
|0.40
|1.2571
|1.2572
|0.0000
|-180.00
|949.51
|5516
|2005.09.02 10:51
|buy
|1311
|0.10
|1.2570
|1.2494
|0.0000
|5517
|2005.09.02 12:31
|buy
|1312
|0.20
|1.2554
|1.2493
|0.0000
|5518
|2005.09.02 13:12
|buy
|1313
|0.40
|1.2539
|1.2493
|0.0000
|5519
|2005.09.02 13:44
|close
|1313
|0.40
|1.2562
|1.2493
|0.0000
|92.00
|1041.51
|5520
|2005.09.02 13:44
|close
|1312
|0.20
|1.2560
|1.2493
|0.0000
|12.00
|1053.51
|5521
|2005.09.02 13:44
|close
|1311
|0.10
|1.2558
|1.2494
|0.0000
|-12.00
|1041.51
|5522
|2005.09.02 13:44
|buy
|1314
|0.10
|1.2562
|1.2486
|0.0000
|5523
|2005.09.02 14:09
|buy
|1315
|0.20
|1.2545
|1.2484
|0.0000
|5524
|2005.09.02 14:34
|buy
|1316
|0.40
|1.2522
|1.2476
|0.0000
|5525
|2005.09.02 16:01
|close
|1316
|0.40
|1.2546
|1.2476
|0.0000
|96.00
|1137.51
|5526
|2005.09.02 16:01
|close
|1315
|0.20
|1.2551
|1.2484
|0.0000
|12.00
|1149.51
|5527
|2005.09.02 16:01
|close
|1314
|0.10
|1.2552
|1.2486
|0.0000
|-10.00
|1139.51
|5528
|2005.09.02 16:01
|sell
|1317
|0.10
|1.2554
|1.2630
|0.0000
|5529
|2005.09.02 16:27
|modify
|1317
|0.10
|1.2554
|1.2538
|1.2508
|5530
|2005.09.02 16:29
|s/l
|1317
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2508
|16.00
|1155.51
|5531
|2005.09.02 16:29
|sell
|1318
|0.10
|1.2536
|1.2612
|0.0000
|5532
|2005.09.05 03:07
|sell
|1319
|0.20
|1.2552
|1.2613
|0.0000
|5533
|2005.09.05 03:35
|sell
|1320
|0.40
|1.2571
|1.2617
|0.0000
|5534
|2005.09.05 08:39
|close
|1320
|0.40
|1.2546
|1.2617
|0.0000
|100.00
|1255.51
|5535
|2005.09.05 08:39
|close
|1319
|0.20
|1.2551
|1.2613
|0.0000
|2.00
|1257.51
|5536
|2005.09.05 08:39
|close
|1318
|0.10
|1.2554
|1.2612
|0.0000
|-17.85
|1239.66
|5537
|2005.09.05 08:39
|sell
|1321
|0.10
|1.2549
|1.2625
|0.0000
|5538
|2005.09.05 10:41
|sell
|1322
|0.20
|1.2565
|1.2626
|0.0000
|5539
|2005.09.05 14:05
|modify
|1322
|0.20
|1.2565
|1.2548
|1.2518
|5540
|2005.09.05 14:48
|s/l
|1322
|0.20
|1.2548
|1.2548
|1.2518
|34.00
|1273.66
|5541
|2005.09.05 14:48
|close
|1321
|0.10
|1.2549
|1.2625
|0.0000
|0.00
|1273.66
|5542
|2005.09.05 14:48
|sell
|1323
|0.10
|1.2550
|1.2626
|0.0000
|5543
|2005.09.05 16:52
|modify
|1323
|0.10
|1.2550
|1.2533
|1.2503
|5544
|2005.09.05 16:52
|modify
|1323
|0.10
|1.2550
|1.2531
|1.2501
|5545
|2005.09.05 16:52
|modify
|1323
|0.10
|1.2550
|1.2530
|1.2500
|5546
|2005.09.05 16:54
|modify
|1323
|0.10
|1.2550
|1.2529
|1.2499
|5547
|2005.09.05 17:43
|s/l
|1323
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2499
|21.00
|1294.66
|5548
|2005.09.05 17:43
|sell
|1324
|0.10
|1.2528
|1.2604
|0.0000
|5549
|2005.09.05 23:28
|sell
|1325
|0.20
|1.2543
|1.2604
|0.0000
|5550
|2005.09.06 01:43
|modify
|1325
|0.20
|1.2543
|1.2528
|1.2498
|5551
|2005.09.06 01:44
|modify
|1325
|0.20
|1.2543
|1.2526
|1.2496
|5552
|2005.09.06 01:44
|close
|1325
|0.20
|1.2511
|1.2526
|1.2496
|64.30
|1358.96
|5553
|2005.09.06 01:44
|close
|1324
|0.10
|1.2513
|1.2604
|0.0000
|15.15
|1374.11
|5554
|2005.09.06 01:44
|sell
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2586
|0.0000
|5555
|2005.09.06 08:43
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2494
|1.2464
|5556
|2005.09.06 08:44
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2493
|1.2463
|5557
|2005.09.06 08:44
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2489
|1.2459
|5558
|2005.09.06 08:44
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2488
|1.2458
|5559
|2005.09.06 08:52
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2485
|1.2455
|5560
|2005.09.06 08:53
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2484
|1.2454
|5561
|2005.09.06 08:53
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2483
|1.2453
|5562
|2005.09.06 08:53
|modify
|1326
|0.10
|1.2510
|1.2482
|1.2452
|5563
|2005.09.06 09:03
|s/l
|1326
|0.10
|1.2482
|1.2482
|1.2452
|28.00
|1402.11
|5564
|2005.09.06 09:03
|sell
|1327
|0.10
|1.2481
|1.2557
|0.0000
|5565
|2005.09.06 09:30
|modify
|1327
|0.10
|1.2481
|1.2465
|1.2435
|5566
|2005.09.06 09:30
|modify
|1327
|0.10
|1.2481
|1.2463
|1.2433
|5567
|2005.09.06 09:40
|s/l
|1327
|0.10
|1.2463
|1.2463
|1.2433
|18.00
|1420.11
|5568
|2005.09.06 09:40
|sell
|1328
|0.10
|1.2462
|1.2538
|0.0000
|5569
|2005.09.06 13:16
|sell
|1329
|0.20
|1.2477
|1.2538
|0.0000
|5570
|2005.09.06 14:25
|sell
|1330
|0.40
|1.2493
|1.2539
|0.0000
|5571
|2005.09.06 16:17
|close
|1330
|0.40
|1.2470
|1.2539
|0.0000
|92.00
|1512.11
|5572
|2005.09.06 16:17
|close
|1329
|0.20
|1.2471
|1.2538
|0.0000
|12.00
|1524.11
|5573
|2005.09.06 16:17
|close
|1328
|0.10
|1.2473
|1.2538
|0.0000
|-11.00
|1513.11
|5574
|2005.09.06 16:17
|sell
|1331
|0.10
|1.2472
|1.2548
|0.0000
|5575
|2005.09.06 18:05
|sell
|1332
|0.20
|1.2489
|1.2550
|0.0000
|5576
|2005.09.06 23:21
|modify
|1332
|0.20
|1.2489
|1.2473
|1.2443
|5577
|2005.09.06 23:26
|modify
|1332
|0.20
|1.2489
|1.2472
|1.2442
|5578
|2005.09.06 23:26
|modify
|1332
|0.20
|1.2489
|1.2472
|1.2442
|5579
|2005.09.06 23:31
|modify
|1332
|0.20
|1.2489
|1.2471
|1.2441
|5580
|2005.09.06 23:31
|close
|1332
|0.20
|1.2456
|1.2471
|1.2441
|66.00
|1579.11
|5581
|2005.09.06 23:32
|close
|1331
|0.10
|1.2458
|1.2548
|0.0000
|14.00
|1593.11
|5582
|2005.09.06 23:33
|sell
|1333
|0.10
|1.2455
|1.2531
|0.0000
|5583
|2005.09.07 05:57
|sell
|1334
|0.20
|1.2471
|1.2532
|0.0000
|5584
|2005.09.07 06:39
|sell
|1335
|0.40
|1.2486
|1.2532
|0.0000
|5585
|2005.09.07 09:25
|s/l
|1333
|0.10
|1.2531
|1.2531
|0.0000
|-75.85
|1517.26
|5586
|2005.09.07 09:25
|close
|1335
|0.40
|1.2531
|1.2532
|0.0000
|-180.00
|1337.26
|5587
|2005.09.07 09:25
|close
|1334
|0.20
|1.2528
|1.2532
|0.0000
|-114.00
|1223.26
|5588
|2005.09.07 09:26
|buy
|1336
|0.10
|1.2529
|1.2453
|0.0000
|5589
|2005.09.07 09:54
|buy
|1337
|0.20
|1.2514
|1.2453
|0.0000
|5590
|2005.09.07 10:19
|buy
|1338
|0.40
|1.2499
|1.2453
|0.0000
|5591
|2005.09.07 12:33
|s/l
|1336
|0.10
|1.2453
|1.2453
|0.0000
|-76.00
|1147.26
|5592
|2005.09.07 12:33
|s/l
|1337
|0.20
|1.2453
|1.2453
|0.0000
|-122.00
|1025.26
|5593
|2005.09.07 12:33
|s/l
|1338
|0.40
|1.2453
|1.2453
|0.0000
|-184.00
|841.26
|5594
|2005.09.07 12:33
|sell
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2529
|0.0000
|5595
|2005.09.07 15:12
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2438
|1.2408
|5596
|2005.09.07 15:15
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2437
|1.2407
|5597
|2005.09.07 15:15
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2436
|1.2406
|5598
|2005.09.07 15:15
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2436
|1.2406
|5599
|2005.09.07 15:16
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2435
|1.2405
|5600
|2005.09.07 15:16
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2435
|1.2405
|5601
|2005.09.07 15:16
|modify
|1339
|0.10
|1.2453
|1.2434
|1.2404
|5602
|2005.09.07 15:33
|s/l
|1339
|0.10
|1.2434
|1.2434
|1.2404
|19.00
|860.26
|5603
|2005.09.07 15:33
|sell
|1340
|0.10
|1.2433
|1.2509
|0.0000
|5604
|2005.09.07 16:37
|sell
|1341
|0.20
|1.2448
|1.2509
|0.0000
|5605
|2005.09.07 20:20
|modify
|1341
|0.20
|1.2448
|1.2431
|1.2401
|5606
|2005.09.07 20:20
|modify
|1341
|0.20
|1.2448
|1.2430
|1.2400
|5607
|2005.09.07 20:20
|modify
|1341
|0.20
|1.2448
|1.2429
|1.2399
|5608
|2005.09.07 20:20
|modify
|1341
|0.20
|1.2448
|1.2429
|1.2399
|5609
|2005.09.07 20:20
|close
|1341
|0.20
|1.2416
|1.2429
|1.2399
|64.00
|924.26
|5610
|2005.09.07 20:21
|close
|1340
|0.10
|1.2415
|1.2509
|0.0000
|18.00
|942.26
|5611
|2005.09.07 20:21
|sell
|1342
|0.10
|1.2412
|1.2488
|0.0000
|5612
|2005.09.08 04:37
|sell
|1343
|0.20
|1.2428
|1.2489
|0.0000
|5613
|2005.09.08 08:45
|sell
|1344
|0.40
|1.2443
|1.2489
|0.0000
|5614
|2005.09.08 10:29
|close
|1344
|0.40
|1.2421
|1.2489
|0.0000
|88.00
|1030.26
|5615
|2005.09.08 10:29
|close
|1343
|0.20
|1.2422
|1.2489
|0.0000
|12.00
|1042.26
|5616
|2005.09.08 10:29
|close
|1342
|0.10
|1.2423
|1.2488
|0.0000
|-10.55
|1031.71
|5617
|2005.09.08 10:29
|buy
|1345
|0.10
|1.2425
|1.2349
|0.0000
|5618
|2005.09.08 12:02
|buy
|1346
|0.20
|1.2410
|1.2349
|0.0000
|5619
|2005.09.08 14:52
|modify
|1346
|0.20
|1.2410
|1.2425
|1.2455
|5620
|2005.09.08 14:52
|modify
|1346
|0.20
|1.2410
|1.2427
|1.2457
|5621
|2005.09.08 14:53
|close
|1346
|0.20
|1.2442
|1.2427
|1.2457
|64.00
|1095.71
|5622
|2005.09.08 14:53
|close
|1345
|0.10
|1.2441
|1.2349
|0.0000
|16.00
|1111.71
|5623
|2005.09.08 14:53
|buy
|1347
|0.10
|1.2442
|1.2366
|0.0000
|5624
|2005.09.08 15:20
|buy
|1348
|0.20
|1.2426
|1.2365
|0.0000
|5625
|2005.09.08 16:12
|buy
|1349
|0.40
|1.2411
|1.2365
|0.0000
|5626
|2005.09.09 04:09
|close
|1349
|0.40
|1.2436
|1.2365
|0.0000
|98.52
|1210.23
|5627
|2005.09.09 04:09
|close
|1348
|0.20
|1.2435
|1.2365
|0.0000
|17.26
|1227.49
|5628
|2005.09.09 04:09
|close
|1347
|0.10
|1.2436
|1.2366
|0.0000
|-6.37
|1221.12
|5629
|2005.09.09 04:09
|buy
|1350
|0.10
|1.2436
|1.2360
|0.0000
|5630
|2005.09.09 04:31
|buy
|1351
|0.20
|1.2421
|1.2360
|0.0000
|5631
|2005.09.09 11:34
|buy
|1352
|0.40
|1.2406
|1.2360
|0.0000
|5632
|2005.09.09 14:45
|close
|1352
|0.40
|1.2426
|1.2360
|0.0000
|80.00
|1301.12
|5633
|2005.09.09 14:45
|close
|1351
|0.20
|1.2428
|1.2360
|0.0000
|14.00
|1315.12
|5634
|2005.09.09 14:45
|close
|1350
|0.10
|1.2426
|1.2360
|0.0000
|-10.00
|1305.12
|5635
|2005.09.09 14:46
|buy
|1353
|0.10
|1.2427
|1.2351
|0.0000
|5636
|2005.09.09 15:28
|buy
|1354
|0.20
|1.2409
|1.2348
|0.0000
|5637
|2005.09.09 16:03
|buy
|1355
|0.40
|1.2393
|1.2347
|0.0000
|5638
|2005.09.09 16:21
|close
|1355
|0.40
|1.2414
|1.2347
|0.0000
|84.00
|1389.12
|5639
|2005.09.09 16:21
|close
|1354
|0.20
|1.2412
|1.2348
|0.0000
|6.00
|1395.12
|5640
|2005.09.09 16:22
|close
|1353
|0.10
|1.2413
|1.2351
|0.0000
|-14.00
|1381.12
|5641
|2005.09.09 16:22
|buy
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2340
|0.0000
|5642
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2435
|1.2465
|5643
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2436
|1.2466
|5644
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2437
|1.2467
|5645
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2439
|1.2469
|5646
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2440
|1.2470
|5647
|2005.09.09 17:23
|modify
|1356
|0.10
|1.2416
|1.2442
|1.2472
|5648
|2005.09.09 17:25
|s/l
|1356
|0.10
|1.2442
|1.2442
|1.2472
|26.00
|1407.12
|5649
|2005.09.09 17:25
|buy
|1357
|0.10
|1.2444
|1.2368
|0.0000
|5650
|2005.09.09 17:55
|buy
|1358
|0.20
|1.2426
|1.2365
|0.0000
|5651
|2005.09.09 18:29
|buy
|1359
|0.40
|1.2410
|1.2364
|0.0000
|5652
|2005.09.12 04:16
|s/l
|1357
|0.10
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-76.37
|1330.75
|5653
|2005.09.12 04:16
|s/l
|1358
|0.20
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|-122.74
|1208.01
|5654
|2005.09.12 04:16
|close
|1359
|0.40
|1.2365
|1.2364
|0.0000
|-181.48
|1026.53
|5655
|2005.09.12 04:16
|sell
|1360
|0.10
|1.2361
|1.2437
|0.0000
|5656
|2005.09.12 04:51
|modify
|1360
|0.10
|1.2361
|1.2344
|1.2314
|5657
|2005.09.12 04:51
|modify
|1360
|0.10
|1.2361
|1.2342
|1.2312
|5658
|2005.09.12 04:52
|modify
|1360
|0.10
|1.2361
|1.2341
|1.2311
|5659
|2005.09.12 04:53
|s/l
|1360
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2311
|20.00
|1046.53
|5660
|2005.09.12 04:53
|sell
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2415
|0.0000
|5661
|2005.09.12 12:36
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2321
|1.2291
|5662
|2005.09.12 12:37
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2320
|1.2290
|5663
|2005.09.12 12:43
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2320
|1.2290
|5664
|2005.09.12 12:43
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2318
|1.2288
|5665
|2005.09.12 12:44
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2317
|1.2287
|5666
|2005.09.12 12:58
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2317
|1.2287
|5667
|2005.09.12 12:58
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2316
|1.2286
|5668
|2005.09.12 12:58
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2316
|1.2286
|5669
|2005.09.12 12:59
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2315
|1.2285
|5670
|2005.09.12 13:00
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2314
|1.2284
|5671
|2005.09.12 13:00
|modify
|1361
|0.10
|1.2339
|1.2313
|1.2283
|5672
|2005.09.12 13:29
|s/l
|1361
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2283
|26.00
|1072.53
|5673
|2005.09.12 13:29
|sell
|1362
|0.10
|1.2312
|1.2388
|0.0000
|5674
|2005.09.12 14:55
|modify
|1362
|0.10
|1.2312
|1.2296
|1.2266
|5675
|2005.09.12 15:37
|s/l
|1362
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2266
|16.00
|1088.53
|5676
|2005.09.12 15:37
|sell
|1363
|0.10
|1.2296
|1.2372
|0.0000
|5677
|2005.09.13 03:31
|sell
|1364
|0.20
|1.2311
|1.2372
|0.0000
|5678
|2005.09.13 08:10
|modify
|1364
|0.20
|1.2311
|1.2296
|1.2266
|5679
|2005.09.13 08:10
|modify
|1364
|0.20
|1.2311
|1.2294
|1.2264
|5680
|2005.09.13 08:10
|modify
|1364
|0.20
|1.2311
|1.2293
|1.2263
|5681
|2005.09.13 08:10
|close
|1364
|0.20
|1.2279
|1.2293
|1.2263
|64.00
|1152.53
|5682
|2005.09.13 08:10
|close
|1363
|0.10
|1.2278
|1.2372
|0.0000
|18.15
|1170.68
|5683
|2005.09.13 08:10
|sell
|1365
|0.10
|1.2277
|1.2353
|0.0000
|5684
|2005.09.13 08:20
|sell
|1366
|0.20
|1.2292
|1.2353
|0.0000
|5685
|2005.09.13 10:11
|sell
|1367
|0.40
|1.2308
|1.2354
|0.0000
|5686
|2005.09.13 10:36
|close
|1367
|0.40
|1.2287
|1.2354
|0.0000
|84.00
|1254.68
|5687
|2005.09.13 10:36
|close
|1366
|0.20
|1.2288
|1.2353
|0.0000
|8.00
|1262.68
|5688
|2005.09.13 10:37
|close
|1365
|0.10
|1.2287
|1.2353
|0.0000
|-10.00
|1252.68
|5689
|2005.09.13 10:37
|buy
|1368
|0.10
|1.2289
|1.2213
|0.0000
|5690
|2005.09.13 11:59
|buy
|1369
|0.20
|1.2273
|1.2212
|0.0000
|5691
|2005.09.13 12:00
|buy
|1370
|0.40
|1.2257
|1.2211
|0.0000
|5692
|2005.09.13 13:44
|close
|1370
|0.40
|1.2278
|1.2211
|0.0000
|84.00
|1336.68
|5693
|2005.09.13 13:44
|close
|1369
|0.20
|1.2280
|1.2212
|0.0000
|14.00
|1350.68
|5694
|2005.09.13 13:44
|close
|1368
|0.10
|1.2278
|1.2213
|0.0000
|-11.00
|1339.68
|5695
|2005.09.13 13:44
|buy
|1371
|0.10
|1.2283
|1.2207
|0.0000
|5696
|2005.09.13 14:32
|buy
|1372
|0.20
|1.2267
|1.2206
|0.0000
|5697
|2005.09.13 14:34
|buy
|1373
|0.40
|1.2249
|1.2203
|0.0000
|5698
|2005.09.13 14:37
|close
|1373
|0.40
|1.2271
|1.2203
|0.0000
|88.00
|1427.68
|5699
|2005.09.13 14:37
|close
|1372
|0.20
|1.2271
|1.2206
|0.0000
|8.00
|1435.68
|5700
|2005.09.13 14:37
|close
|1371
|0.10
|1.2266
|1.2207
|0.0000
|-17.00
|1418.68
|5701
|2005.09.13 14:37
|sell
|1374
|0.10
|1.2267
|1.2343
|0.0000
|5702
|2005.09.13 14:39
|sell
|1375
|0.20
|1.2282
|1.2343
|0.0000
|5703
|2005.09.13 14:58
|sell
|1376
|0.40
|1.2297
|1.2343
|0.0000
|5704
|2005.09.13 15:14
|close
|1376
|0.40
|1.2277
|1.2343
|0.0000
|80.00
|1498.68
|5705
|2005.09.13 15:14
|close
|1375
|0.20
|1.2279
|1.2343
|0.0000
|6.00
|1504.68
|5706
|2005.09.13 15:14
|close
|1374
|0.10
|1.2278
|1.2343
|0.0000
|-11.00
|1493.68
|5707
|2005.09.13 15:14
|buy
|1377
|0.10
|1.2279
|1.2203
|0.0000
|5708
|2005.09.13 17:31
|buy
|1378
|0.20
|1.2264
|1.2203
|0.0000
|5709
|2005.09.14 03:27
|modify
|1378
|0.20
|1.2264
|1.2280
|1.2310
|5710
|2005.09.14 03:27
|modify
|1378
|0.20
|1.2264
|1.2281
|1.2311
|5711
|2005.09.14 03:28
|close
|1378
|0.20
|1.2296
|1.2281
|1.2311
|63.26
|1556.94
|5712
|2005.09.14 03:29
|close
|1377
|0.10
|1.2298
|1.2203
|0.0000
|18.63
|1575.57
|5713
|2005.09.14 03:29
|buy
|1379
|0.10
|1.2302
|1.2226
|0.0000
|5714
|2005.09.14 07:49
|buy
|1380
|0.20
|1.2286
|1.2225
|0.0000
|5715
|2005.09.14 09:03
|buy
|1381
|0.40
|1.2270
|1.2224
|0.0000
|5716
|2005.09.14 09:42
|close
|1381
|0.40
|1.2291
|1.2224
|0.0000
|84.00
|1659.57
|5717
|2005.09.14 09:42
|close
|1380
|0.20
|1.2293
|1.2225
|0.0000
|14.00
|1673.57
|5718
|2005.09.14 09:42
|close
|1379
|0.10
|1.2293
|1.2226
|0.0000
|-9.00
|1664.57
|5719
|2005.09.14 09:42
|buy
|1382
|0.10
|1.2294
|1.2218
|0.0000
|5720
|2005.09.14 10:31
|buy
|1383
|0.20
|1.2278
|1.2217
|0.0000
|5721
|2005.09.14 13:57
|modify
|1383
|0.20
|1.2278
|1.2295
|1.2325
|5722
|2005.09.14 13:58
|modify
|1383
|0.20
|1.2278
|1.2296
|1.2326
|5723
|2005.09.14 13:58
|close
|1383
|0.20
|1.2310
|1.2296
|1.2326
|64.00
|1728.57
|5724
|2005.09.14 13:58
|close
|1382
|0.10
|1.2311
|1.2218
|0.0000
|17.00
|1745.57
|5725
|2005.09.14 13:58
|buy
|1384
|0.10
|1.2312
|1.2236
|0.0000
|5726
|2005.09.14 14:39
|buy
|1385
|0.20
|1.2292
|1.2231
|0.0000
|5727
|2005.09.14 16:26
|modify
|1385
|0.20
|1.2292
|1.2308
|1.2338
|5728
|2005.09.14 16:26
|modify
|1385
|0.20
|1.2292
|1.2310
|1.2340
|5729
|2005.09.14 16:33
|s/l
|1385
|0.20
|1.2310
|1.2310
|1.2340
|36.00
|1781.57
|5730
|2005.09.14 16:33
|close
|1384
|0.10
|1.2306
|1.2236
|0.0000
|-6.00
|1775.57
|5731
|2005.09.14 16:33
|buy
|1386
|0.10
|1.2316
|1.2240
|0.0000
|5732
|2005.09.14 16:34
|buy
|1387
|0.20
|1.2301
|1.2240
|0.0000
|5733
|2005.09.14 17:07
|buy
|1388
|0.40
|1.2286
|1.2240
|0.0000
|5734
|2005.09.15 03:07
|s/l
|1386
|0.10
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-77.11
|1698.46
|5735
|2005.09.15 03:07
|s/l
|1387
|0.20
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-124.22
|1574.24
|5736
|2005.09.15 03:07
|s/l
|1388
|0.40
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-188.44
|1385.80
|5737
|2005.09.15 03:07
|sell
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2316
|0.0000
|5738
|2005.09.15 08:57
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2224
|1.2194
|5739
|2005.09.15 08:58
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2224
|1.2194
|5740
|2005.09.15 08:58
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2222
|1.2192
|5741
|2005.09.15 08:59
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2221
|1.2191
|5742
|2005.09.15 09:09
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2220
|1.2190
|5743
|2005.09.15 09:09
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2219
|1.2189
|5744
|2005.09.15 09:09
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2218
|1.2188
|5745
|2005.09.15 09:10
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2218
|1.2188
|5746
|2005.09.15 09:10
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2215
|1.2185
|5747
|2005.09.15 09:20
|modify
|1389
|0.10
|1.2240
|1.2212
|1.2182
|5748
|2005.09.15 09:50
|s/l
|1389
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2182
|28.00
|1413.80
|5749
|2005.09.15 09:50
|sell
|1390
|0.10
|1.2210
|1.2286
|0.0000
|5750
|2005.09.15 11:03
|sell
|1391
|0.20
|1.2227
|1.2288
|0.0000
|5751
|2005.09.15 15:33
|modify
|1391
|0.20
|1.2227
|1.2209
|1.2179
|5752
|2005.09.15 15:33
|close
|1391
|0.20
|1.2194
|1.2209
|1.2179
|66.00
|1479.80
|5753
|2005.09.15 15:33
|close
|1390
|0.10
|1.2193
|1.2286
|0.0000
|17.00
|1496.80
|5754
|2005.09.15 15:33
|sell
|1392
|0.10
|1.2194
|1.2270
|0.0000
|5755
|2005.09.15 15:40
|sell
|1393
|0.20
|1.2214
|1.2275
|0.0000
|5756
|2005.09.15 18:23
|sell
|1394
|0.40
|1.2229
|1.2275
|0.0000
|5757
|2005.09.15 20:06
|close
|1394
|0.40
|1.2206
|1.2275
|0.0000
|92.00
|1588.80
|5758
|2005.09.15 20:06
|close
|1393
|0.20
|1.2208
|1.2275
|0.0000
|12.00
|1600.80
|5759
|2005.09.15 20:07
|close
|1392
|0.10
|1.2206
|1.2270
|0.0000
|-12.00
|1588.80
|5760
|2005.09.15 20:07
|sell
|1395
|0.10
|1.2204
|1.2280
|0.0000
|5761
|2005.09.15 20:57
|sell
|1396
|0.20
|1.2219
|1.2280
|0.0000
|5762
|2005.09.16 00:39
|sell
|1397
|0.40
|1.2234
|1.2280
|0.0000
|5763
|2005.09.16 06:14
|s/l
|1395
|0.10
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|-75.85
|1512.95
|5764
|2005.09.16 06:14
|s/l
|1396
|0.20
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|-121.70
|1391.25
|5765
|2005.09.16 06:14
|s/l
|1397
|0.40
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|-184.00
|1207.25
|5766
|2005.09.16 06:14
|buy
|1398
|0.10
|1.2280
|1.2204
|0.0000
|5767
|2005.09.16 12:02
|buy
|1399
|0.20
|1.2264
|1.2203
|0.0000
|5768
|2005.09.16 13:06
|buy
|1400
|0.40
|1.2248
|1.2202
|0.0000
|5769
|2005.09.16 16:10
|s/l
|1398
|0.10
|1.2204
|1.2204
|0.0000
|-76.00
|1131.25
|5770
|2005.09.16 16:10
|close
|1400
|0.40
|1.2204
|1.2202
|0.0000
|-176.00
|955.25
|5771
|2005.09.16 16:10
|close
|1399
|0.20
|1.2208
|1.2203
|0.0000
|-112.00
|843.25
|5772
|2005.09.16 16:10
|sell
|1401
|0.10
|1.2207
|1.2283
|0.0000
|5773
|2005.09.16 18:36
|sell
|1402
|0.20
|1.2222
|1.2283
|0.0000
|5774
|2005.09.19 00:00
|modify
|1402
|0.20
|1.2222
|1.2175
|1.2145
|5775
|2005.09.19 00:00
|modify
|1401
|0.10
|1.2207
|1.2176
|1.2146
|5776
|2005.09.19 00:00
|modify
|1402
|0.20
|1.2222
|1.2173
|1.2143
|5777
|2005.09.19 00:01
|modify
|1401
|0.10
|1.2207
|1.2175
|1.2145
|5778
|2005.09.19 00:02
|modify
|1401
|0.10
|1.2207
|1.2173
|1.2143
|5779
|2005.09.19 00:02
|close
|1402
|0.20
|1.2160
|1.2173
|1.2143
|124.30
|967.55
|5780
|2005.09.19 00:02
|close
|1401
|0.10
|1.2161
|1.2173
|1.2143
|46.15
|1013.70
|5781
|2005.09.19 00:02
|sell
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2234
|0.0000
|5782
|2005.09.19 07:23
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2142
|1.2112
|5783
|2005.09.19 07:23
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2140
|1.2110
|5784
|2005.09.19 07:25
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2139
|1.2109
|5785
|2005.09.19 07:25
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2138
|1.2108
|5786
|2005.09.19 07:26
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2136
|1.2106
|5787
|2005.09.19 07:26
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2134
|1.2104
|5788
|2005.09.19 07:35
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2130
|1.2100
|5789
|2005.09.19 07:35
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2127
|1.2097
|5790
|2005.09.19 07:38
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2125
|1.2095
|5791
|2005.09.19 08:08
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2124
|1.2094
|5792
|2005.09.19 08:10
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2124
|1.2094
|5793
|2005.09.19 08:10
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2123
|1.2093
|5794
|2005.09.19 08:10
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2122
|1.2092
|5795
|2005.09.19 08:10
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2121
|1.2091
|5796
|2005.09.19 08:10
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2120
|1.2090
|5797
|2005.09.19 08:11
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2119
|1.2089
|5798
|2005.09.19 08:32
|modify
|1403
|0.10
|1.2158
|1.2115
|1.2085
|5799
|2005.09.19 09:02
|s/l
|1403
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2085
|43.00
|1056.70
|5800
|2005.09.19 09:02
|sell
|1404
|0.10
|1.2114
|1.2190
|0.0000
|5801
|2005.09.19 09:10
|sell
|1405
|0.20
|1.2129
|1.2190
|0.0000
|5802
|2005.09.19 10:51
|sell
|1406
|0.40
|1.2144
|1.2190
|0.0000
|5803
|2005.09.19 14:59
|close
|1406
|0.40
|1.2122
|1.2190
|0.0000
|88.00
|1144.70
|5804
|2005.09.19 14:59
|close
|1405
|0.20
|1.2125
|1.2190
|0.0000
|8.00
|1152.70
|5805
|2005.09.19 14:59
|close
|1404
|0.10
|1.2126
|1.2190
|0.0000
|-12.00
|1140.70
|5806
|2005.09.19 14:59
|sell
|1407
|0.10
|1.2123
|1.2199
|0.0000
|5807
|2005.09.19 15:28
|sell
|1408
|0.20
|1.2138
|1.2199
|0.0000
|5808
|2005.09.19 15:54
|sell
|1409
|0.40
|1.2153
|1.2199
|0.0000
|5809
|2005.09.20 20:24
|close
|1409
|0.40
|1.2127
|1.2199
|0.0000
|104.60
|1245.30
|5810
|2005.09.20 20:24
|close
|1408
|0.20
|1.2126
|1.2199
|0.0000
|24.30
|1269.60
|5811
|2005.09.20 20:24
|close
|1407
|0.10
|1.2126
|1.2199
|0.0000
|-2.85
|1266.75
|5812
|2005.09.20 20:24
|sell
|1410
|0.10
|1.2127
|1.2203
|0.0000
|5813
|2005.09.20 20:37
|sell
|1411
|0.20
|1.2143
|1.2204
|0.0000
|5814
|2005.09.20 22:30
|modify
|1411
|0.20
|1.2143
|1.2128
|1.2098
|5815
|2005.09.20 22:30
|modify
|1411
|0.20
|1.2143
|1.2127
|1.2097
|5816
|2005.09.21 02:29
|s/l
|1411
|0.20
|1.2127
|1.2127
|1.2097
|32.30
|1299.05
|5817
|2005.09.21 02:29
|close
|1410
|0.10
|1.2128
|1.2203
|0.0000
|-0.85
|1298.20
|5818
|2005.09.21 02:29
|sell
|1412
|0.10
|1.2124
|1.2200
|0.0000
|5819
|2005.09.21 02:53
|sell
|1413
|0.20
|1.2139
|1.2200
|0.0000
|5820
|2005.09.21 04:36
|sell
|1414
|0.40
|1.2154
|1.2200
|0.0000
|5821
|2005.09.21 07:19
|s/l
|1412
|0.10
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-76.00
|1222.20
|5822
|2005.09.21 07:19
|s/l
|1413
|0.20
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-122.00
|1100.20
|5823
|2005.09.21 07:19
|s/l
|1414
|0.40
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-184.00
|916.20
|5824
|2005.09.21 07:19
|buy
|1415
|0.10
|1.2201
|1.2125
|0.0000
|5825
|2005.09.21 08:02
|buy
|1416
|0.20
|1.2186
|1.2125
|0.0000
|5826
|2005.09.21 10:19
|modify
|1416
|0.20
|1.2186
|1.2201
|1.2231
|5827
|2005.09.21 10:19
|modify
|1416
|0.20
|1.2186
|1.2202
|1.2232
|5828
|2005.09.21 10:22
|modify
|1416
|0.20
|1.2186
|1.2203
|1.2233
|5829
|2005.09.21 10:22
|modify
|1416
|0.20
|1.2186
|1.2205
|1.2235
|5830
|2005.09.21 10:22
|close
|1416
|0.20
|1.2219
|1.2205
|1.2235
|66.00
|982.20
|5831
|2005.09.21 10:22
|close
|1415
|0.10
|1.2221
|1.2125
|0.0000
|20.00
|1002.20
|5832
|2005.09.21 10:22
|buy
|1417
|0.10
|1.2222
|1.2146
|0.0000
|5833
|2005.09.21 11:40
|buy
|1418
|0.20
|1.2207
|1.2146
|0.0000
|5834
|2005.09.21 18:40
|buy
|1419
|0.40
|1.2192
|1.2146
|0.0000
|5835
|2005.09.21 19:42
|close
|1419
|0.40
|1.2212
|1.2146
|0.0000
|80.00
|1082.20
|5836
|2005.09.21 19:42
|close
|1418
|0.20
|1.2211
|1.2146
|0.0000
|8.00
|1090.20
|5837
|2005.09.21 19:42
|close
|1417
|0.10
|1.2212
|1.2146
|0.0000
|-10.00
|1080.20
|5838
|2005.09.21 19:42
|sell
|1420
|0.10
|1.2213
|1.2289
|0.0000
|5839
|2005.09.22 00:23
|sell
|1421
|0.20
|1.2228
|1.2289
|0.0000
|5840
|2005.09.22 01:44
|sell
|1422
|0.40
|1.2247
|1.2293
|0.0000
|5841
|2005.09.22 03:13
|close
|1422
|0.40
|1.2225
|1.2293
|0.0000
|88.00
|1168.20
|5842
|2005.09.22 03:13
|close
|1421
|0.20
|1.2226
|1.2289
|0.0000
|4.00
|1172.20
|5843
|2005.09.22 03:13
|close
|1420
|0.10
|1.2224
|1.2289
|0.0000
|-10.55
|1161.65
|5844
|2005.09.22 03:13
|sell
|1423
|0.10
|1.2224
|1.2300
|0.0000
|5845
|2005.09.22 06:53
|modify
|1423
|0.10
|1.2224
|1.2205
|1.2175
|5846
|2005.09.22 06:53
|modify
|1423
|0.10
|1.2224
|1.2198
|1.2168
|5847
|2005.09.22 06:57
|s/l
|1423
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.2168
|26.00
|1187.65
|5848
|2005.09.22 06:57
|sell
|1424
|0.10
|1.2196
|1.2272
|0.0000
|5849
|2005.09.22 07:17
|sell
|1425
|0.20
|1.2212
|1.2273
|0.0000
|5850
|2005.09.22 08:44
|sell
|1426
|0.40
|1.2228
|1.2274
|0.0000
|5851
|2005.09.22 12:02
|close
|1426
|0.40
|1.2207
|1.2274
|0.0000
|84.00
|1271.65
|5852
|2005.09.22 12:02
|close
|1425
|0.20
|1.2209
|1.2273
|0.0000
|6.00
|1277.65
|5853
|2005.09.22 12:02
|close
|1424
|0.10
|1.2210
|1.2272
|0.0000
|-14.00
|1263.65
|5854
|2005.09.22 12:02
|sell
|1427
|0.10
|1.2205
|1.2281
|0.0000
|5855
|2005.09.22 12:48
|sell
|1428
|0.20
|1.2220
|1.2281
|0.0000
|5856
|2005.09.22 15:33
|modify
|1428
|0.20
|1.2220
|1.2205
|1.2175
|5857
|2005.09.22 15:34
|modify
|1428
|0.20
|1.2220
|1.2203
|1.2173
|5858
|2005.09.22 15:34
|close
|1428
|0.20
|1.2188
|1.2203
|1.2173
|64.00
|1327.65
|5859
|2005.09.22 15:34
|close
|1427
|0.10
|1.2187
|1.2281
|0.0000
|18.00
|1345.65
|5860
|2005.09.22 15:34
|sell
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2265
|0.0000
|5861
|2005.09.22 16:29
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2172
|1.2142
|5862
|2005.09.22 16:29
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2168
|1.2138
|5863
|2005.09.22 16:29
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2168
|1.2138
|5864
|2005.09.22 16:30
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2167
|1.2137
|5865
|2005.09.22 16:30
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2167
|1.2137
|5866
|2005.09.22 16:33
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2166
|1.2136
|5867
|2005.09.22 16:33
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2166
|1.2136
|5868
|2005.09.22 16:36
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2165
|1.2135
|5869
|2005.09.22 16:37
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2163
|1.2133
|5870
|2005.09.22 16:37
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2160
|1.2130
|5871
|2005.09.22 16:37
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2159
|1.2129
|5872
|2005.09.22 16:37
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2158
|1.2128
|5873
|2005.09.22 16:38
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2157
|1.2127
|5874
|2005.09.22 16:38
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2156
|1.2126
|5875
|2005.09.22 16:38
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2156
|1.2126
|5876
|2005.09.22 16:39
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2155
|1.2125
|5877
|2005.09.22 16:42
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2154
|1.2124
|5878
|2005.09.22 16:42
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2153
|1.2123
|5879
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2152
|1.2122
|5880
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2151
|1.2121
|5881
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2150
|1.2120
|5882
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2149
|1.2119
|5883
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2148
|1.2118
|5884
|2005.09.22 16:46
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2147
|1.2117
|5885
|2005.09.22 16:47
|modify
|1429
|0.10
|1.2189
|1.2146
|1.2116
|5886
|2005.09.22 17:19
|s/l
|1429
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2116
|43.00
|1388.65
|5887
|2005.09.22 17:19
|sell
|1430
|0.10
|1.2145
|1.2221
|0.0000
|5888
|2005.09.22 18:21
|sell
|1431
|0.20
|1.2161
|1.2222
|0.0000
|5889
|2005.09.23 08:38
|modify
|1431
|0.20
|1.2161
|1.2145
|1.2115
|5890
|2005.09.23 08:38
|modify
|1431
|0.20
|1.2161
|1.2144
|1.2114
|5891
|2005.09.23 08:38
|modify
|1431
|0.20
|1.2161
|1.2143
|1.2113
|5892
|2005.09.23 08:41
|close
|1431
|0.20
|1.2128
|1.2143
|1.2113
|66.30
|1454.95
|5893
|2005.09.23 08:41
|close
|1430
|0.10
|1.2130
|1.2221
|0.0000
|15.15
|1470.10
|5894
|2005.09.23 08:41
|sell
|1432
|0.10
|1.2127
|1.2203
|0.0000
|5895
|2005.09.23 11:00
|sell
|1433
|0.20
|1.2158
|1.2219
|0.0000
|5896
|2005.09.23 11:00
|modify
|1433
|0.20
|1.2158
|1.2143
|1.2113
|5897
|2005.09.23 11:00
|modify
|1433
|0.20
|1.2158
|1.2139
|1.2109
|5898
|2005.09.23 11:00
|s/l
|1433
|0.20
|1.2139
|1.2139
|1.2109
|38.00
|1508.10
|5899
|2005.09.23 11:00
|close
|1432
|0.10
|1.2163
|1.2203
|0.0000
|-36.00
|1472.10
|5900
|2005.09.23 11:01
|buy
|1434
|0.10
|1.2162
|1.2086
|0.0000
|5901
|2005.09.23 11:01
|buy
|1435
|0.20
|1.2145
|1.2084
|0.0000
|5902
|2005.09.23 11:16
|buy
|1436
|0.40
|1.2126
|1.2080
|0.0000
|5903
|2005.09.23 14:50
|s/l
|1434
|0.10
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-76.00
|1396.10
|5904
|2005.09.23 14:50
|close
|1436
|0.40
|1.2086
|1.2080
|0.0000
|-160.00
|1236.10
|5905
|2005.09.23 14:50
|close
|1435
|0.20
|1.2088
|1.2084
|0.0000
|-114.00
|1122.10
|5906
|2005.09.23 14:50
|sell
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2165
|0.0000
|5907
|2005.09.23 19:08
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2073
|1.2043
|5908
|2005.09.23 19:10
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2072
|1.2042
|5909
|2005.09.23 19:10
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2071
|1.2041
|5910
|2005.09.23 19:45
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2070
|1.2040
|5911
|2005.09.23 19:45
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2068
|1.2038
|5912
|2005.09.23 19:49
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2067
|1.2037
|5913
|2005.09.23 19:50
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2066
|1.2036
|5914
|2005.09.23 20:44
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2065
|1.2035
|5915
|2005.09.23 20:44
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2065
|1.2035
|5916
|2005.09.23 20:59
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2064
|1.2034
|5917
|2005.09.23 21:08
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2062
|1.2032
|5918
|2005.09.23 21:30
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2061
|1.2031
|5919
|2005.09.23 21:30
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2060
|1.2030
|5920
|2005.09.23 21:38
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2058
|1.2028
|5921
|2005.09.23 22:13
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2057
|1.2027
|5922
|2005.09.23 22:19
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2056
|1.2026
|5923
|2005.09.23 22:58
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2055
|1.2025
|5924
|2005.09.23 22:58
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2055
|1.2025
|5925
|2005.09.23 22:59
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2054
|1.2024
|5926
|2005.09.23 22:59
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2054
|1.2024
|5927
|2005.09.26 00:00
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2041
|1.2011
|5928
|2005.09.26 00:00
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2040
|1.2010
|5929
|2005.09.26 00:01
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2040
|1.2010
|5930
|2005.09.26 00:02
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2039
|1.2009
|5931
|2005.09.26 00:02
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2039
|1.2009
|5932
|2005.09.26 00:02
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2038
|1.2008
|5933
|2005.09.26 00:02
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2037
|1.2007
|5934
|2005.09.26 00:03
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2036
|1.2006
|5935
|2005.09.26 00:09
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2036
|1.2006
|5936
|2005.09.26 00:21
|modify
|1437
|0.10
|1.2089
|1.2035
|1.2005
|5937
|2005.09.26 01:15
|s/l
|1437
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2005
|54.15
|1176.25
|5938
|2005.09.26 01:15
|sell
|1438
|0.10
|1.2034
|1.2110
|0.0000
|5939
|2005.09.26 10:10
|sell
|1439
|0.20
|1.2049
|1.2110
|0.0000
|5940
|2005.09.26 11:01
|sell
|1440
|0.40
|1.2064
|1.2110
|0.0000
|5941
|2005.09.26 11:37
|close
|1440
|0.40
|1.2044
|1.2110
|0.0000
|80.00
|1256.25
|5942
|2005.09.26 11:37
|close
|1439
|0.20
|1.2047
|1.2110
|0.0000
|4.00
|1260.25
|5943
|2005.09.26 11:38
|close
|1438
|0.10
|1.2046
|1.2110
|0.0000
|-12.00
|1248.25
|5944
|2005.09.26 11:38
|buy
|1441
|0.10
|1.2047
|1.1971
|0.0000
|5945
|2005.09.26 14:01
|buy
|1442
|0.20
|1.2032
|1.1971
|0.0000
|5946
|2005.09.26 20:48
|modify
|1442
|0.20
|1.2032
|1.2047
|1.2077
|5947
|2005.09.26 20:50
|modify
|1442
|0.20
|1.2032
|1.2048
|1.2078
|5948
|2005.09.26 20:51
|modify
|1442
|0.20
|1.2032
|1.2049
|1.2079
|5949
|2005.09.26 20:52
|close
|1442
|0.20
|1.2064
|1.2049
|1.2079
|64.00
|1312.25
|5950
|2005.09.26 20:52
|close
|1441
|0.10
|1.2063
|1.1971
|0.0000
|16.00
|1328.25
|5951
|2005.09.26 20:52
|buy
|1443
|0.10
|1.2065
|1.1989
|0.0000
|5952
|2005.09.27 03:28
|buy
|1444
|0.20
|1.2048
|1.1987
|0.0000
|5953
|2005.09.27 03:48
|buy
|1445
|0.40
|1.2030
|1.1984
|0.0000
|5954
|2005.09.27 18:37
|s/l
|1443
|0.10
|1.1989
|1.1989
|0.0000
|-76.37
|1251.88
|5955
|2005.09.27 18:37
|s/l
|1444
|0.20
|1.1987
|1.1987
|0.0000
|-122.00
|1129.88
|5956
|2005.09.27 18:37
|close
|1445
|0.40
|1.1987
|1.1984
|0.0000
|-172.00
|957.88
|5957
|2005.09.27 18:37
|sell
|1446
|0.10
|1.1986
|1.2062
|0.0000
|5958
|2005.09.27 19:21
|sell
|1447
|0.20
|1.2002
|1.2063
|0.0000
|5959
|2005.09.28 00:54
|sell
|1448
|0.40
|1.2017
|1.2063
|0.0000
|5960
|2005.09.28 17:39
|close
|1448
|0.40
|1.1996
|1.2063
|0.0000
|84.00
|1041.88
|5961
|2005.09.28 17:39
|close
|1447
|0.20
|1.1996
|1.2063
|0.0000
|12.30
|1054.18
|5962
|2005.09.28 17:39
|close
|1446
|0.10
|1.1999
|1.2062
|0.0000
|-12.85
|1041.33
|5963
|2005.09.28 17:40
|sell
|1449
|0.10
|1.1996
|1.2072
|0.0000
|5964
|2005.09.28 17:52
|sell
|1450
|0.20
|1.2011
|1.2072
|0.0000
|5965
|2005.09.28 18:10
|sell
|1451
|0.40
|1.2026
|1.2072
|0.0000
|5966
|2005.09.29 06:18
|s/l
|1449
|0.10
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-75.55
|965.78
|5967
|2005.09.29 06:18
|s/l
|1450
|0.20
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-121.10
|844.68
|5968
|2005.09.29 06:18
|s/l
|1451
|0.40
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-182.20
|662.48
|5969
|2005.09.29 06:18
|buy
|1452
|0.10
|1.2073
|1.1997
|0.0000
|5970
|2005.09.29 06:32
|buy
|1453
|0.20
|1.2058
|1.1997
|0.0000
|5971
|2005.09.30 17:34
|modify
|1453
|0.20
|1.2058
|1.2074
|1.2104
|5972
|2005.09.30 17:35
|s/l
|1453
|0.20
|1.2074
|1.2074
|1.2104
|31.26
|693.74
|5973
|2005.09.30 17:35
|close
|1452
|0.10
|1.2068
|1.1997
|0.0000
|-5.37
|688.37
|5974
|2005.09.30 17:35
|buy
|1454
|0.10
|1.2072
|1.1996
|0.0000
|5975
|2005.09.30 17:56
|buy
|1455
|0.20
|1.2056
|1.1995
|0.0000
|5976
|2005.09.30 20:44
|s/l
|1454
|0.10
|1.1996
|1.1996
|0.0000
|-76.00
|612.37
|5977
|2005.09.30 20:44
|close
|1455
|0.20
|1.1996
|1.1995
|0.0000
|-120.00
|492.37
|5978
|2005.09.30 20:44
|sell
|1456
|0.10
|1.1996
|1.2072
|0.0000
|5979
|2005.09.30 20:59
|sell
|1457
|0.20
|1.2014
|1.2075
|0.0000
|5980
|2005.10.03 02:33
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1998
|1.1968
|5981
|2005.10.03 02:33
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1997
|1.1967
|5982
|2005.10.03 02:34
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1993
|1.1963
|5983
|2005.10.03 02:34
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1993
|1.1963
|5984
|2005.10.03 02:34
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1992
|1.1962
|5985
|2005.10.03 02:34
|modify
|1457
|0.20
|1.2014
|1.1991
|1.1961
|5986
|2005.10.03 02:34
|close
|1457
|0.20
|1.1977
|1.1991
|1.1961
|74.30
|566.67
|5987
|2005.10.03 02:34
|close
|1456
|0.10
|1.1978
|1.2072
|0.0000
|18.15
|584.82
|5988
|2005.10.03 02:34
|sell
|1458
|0.10
|1.1975
|1.2051
|0.0000
|5989
|2005.10.03 03:06
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1958
|1.1928
|5990
|2005.10.03 03:06
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1956
|1.1926
|5991
|2005.10.03 03:06
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1953
|1.1923
|5992
|2005.10.03 03:06
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1951
|1.1921
|5993
|2005.10.03 03:07
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1950
|1.1920
|5994
|2005.10.03 03:07
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1948
|1.1918
|5995
|2005.10.03 03:07
|modify
|1458
|0.10
|1.1975
|1.1947
|1.1917
|5996
|2005.10.03 03:15
|s/l
|1458
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1917
|28.00
|612.82
|5997
|2005.10.03 03:15
|sell
|1459
|0.10
|1.1946
|1.2022
|0.0000
|5998
|2005.10.03 08:20
|sell
|1460
|0.20
|1.1961
|1.2022
|0.0000
|5999
|2005.10.03 10:57
|modify
|1460
|0.20
|1.1961
|1.1944
|1.1914
|6000
|2005.10.03 10:57
|close
|1460
|0.20
|1.1929
|1.1944
|1.1914
|64.00
|676.82
|6001
|2005.10.03 10:58
|close
|1459
|0.10
|1.1928
|1.2022
|0.0000
|18.00
|694.82
|6002
|2005.10.03 10:58
|sell
|1461
|0.10
|1.1926
|1.2002
|0.0000
|6003
|2005.10.04 15:33
|sell
|1462
|0.20
|1.1942
|1.2003
|0.0000
|6004
|2005.10.04 17:41
|modify
|1462
|0.20
|1.1942
|1.1927
|1.1897
|6005
|2005.10.04 17:43
|modify
|1462
|0.20
|1.1942
|1.1926
|1.1896
|6006
|2005.10.04 17:43
|modify
|1462
|0.20
|1.1942
|1.1925
|1.1895
|6007
|2005.10.04 17:43
|modify
|1462
|0.20
|1.1942
|1.1924
|1.1894
|6008
|2005.10.04 17:44
|close
|1462
|0.20
|1.1910
|1.1924
|1.1894
|64.00
|758.82
|6009
|2005.10.04 17:44
|close
|1461
|0.10
|1.1912
|1.2002
|0.0000
|14.15
|772.97
|6010
|2005.10.04 17:44
|sell
|1463
|0.10
|1.1910
|1.1986
|0.0000
|6011
|2005.10.04 18:17
|sell
|1464
|0.20
|1.1927
|1.1988
|0.0000
|6012
|2005.10.05 17:59
|s/l
|1463
|0.10
|1.1986
|1.1986
|0.0000
|-75.85
|697.12
|6013
|2005.10.05 17:59
|close
|1464
|0.20
|1.1986
|1.1988
|0.0000
|-117.70
|579.42
|6014
|2005.10.05 17:59
|buy
|1465
|0.10
|1.1985
|1.1909
|0.0000
|6015
|2005.10.05 18:07
|buy
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1909
|0.0000
|6016
|2005.10.05 23:58
|modify
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1986
|1.2016
|6017
|2005.10.05 23:58
|modify
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1987
|1.2017
|6018
|2005.10.05 23:58
|modify
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1993
|1.2023
|6019
|2005.10.05 23:58
|modify
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1994
|1.2024
|6020
|2005.10.05 23:58
|modify
|1466
|0.20
|1.1970
|1.1996
|1.2026
|6021
|2005.10.05 23:58
|close
|1466
|0.20
|1.2002
|1.1996
|1.2026
|64.00
|643.42
|6022
|2005.10.05 23:58
|close
|1465
|0.10
|1.2008
|1.1909
|0.0000
|23.00
|666.42
|6023
|2005.10.05 23:58
|buy
|1467
|0.10
|1.2012
|1.1936
|0.0000
|6024
|2005.10.06 00:06
|buy
|1468
|0.20
|1.1996
|1.1935
|0.0000
|6025
|2005.10.06 02:14
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2011
|1.2041
|6026
|2005.10.06 02:14
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2011
|1.2041
|6027
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2014
|1.2044
|6028
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2015
|1.2045
|6029
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2016
|1.2046
|6030
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2017
|1.2047
|6031
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2021
|1.2051
|6032
|2005.10.06 02:15
|modify
|1468
|0.20
|1.1996
|1.2025
|1.2055
|6033
|2005.10.06 02:15
|close
|1468
|0.20
|1.2035
|1.2025
|1.2055
|78.00
|744.42
|6034
|2005.10.06 02:15
|close
|1467
|0.10
|1.2033
|1.1936
|0.0000
|19.89
|764.31
|6035
|2005.10.06 02:15
|buy
|1469
|0.10
|1.2037
|1.1961
|0.0000
|6036
|2005.10.06 06:45
|modify
|1469
|0.10
|1.2037
|1.2053
|1.2083
|6037
|2005.10.06 06:46
|modify
|1469
|0.10
|1.2037
|1.2053
|1.2083
|6038
|2005.10.06 06:46
|modify
|1469
|0.10
|1.2037
|1.2054
|1.2084
|6039
|2005.10.06 07:02
|s/l
|1469
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2084
|17.00
|781.31
|6040
|2005.10.06 07:02
|buy
|1470
|0.10
|1.2056
|1.1980
|0.0000
|6041
|2005.10.06 12:15
|buy
|1471
|0.20
|1.2041
|1.1980
|0.0000
|6042
|2005.10.06 14:30
|modify
|1471
|0.20
|1.2041
|1.2056
|1.2086
|6043
|2005.10.06 14:31
|modify
|1471
|0.20
|1.2041
|1.2056
|1.2086
|6044
|2005.10.06 14:34
|s/l
|1471
|0.20
|1.2056
|1.2056
|1.2086
|30.00
|811.31
|6045
|2005.10.06 14:34
|close
|1470
|0.10
|1.2056
|1.1980
|0.0000
|0.00
|811.31
|6046
|2005.10.06 14:34
|sell
|1472
|0.10
|1.2058
|1.2134
|0.0000
|6047
|2005.10.06 14:56
|sell
|1473
|0.20
|1.2073
|1.2134
|0.0000
|6048
|2005.10.06 16:00
|s/l
|1472
|0.10
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-76.00
|735.31
|6049
|2005.10.06 16:00
|s/l
|1473
|0.20
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-122.00
|613.31
|6050
|2005.10.06 16:00
|buy
|1474
|0.10
|1.2137
|1.2061
|0.0000
|6051
|2005.10.06 16:46
|buy
|1475
|0.20
|1.2122
|1.2061
|0.0000
|6052
|2005.10.06 18:40
|modify
|1475
|0.20
|1.2122
|1.2138
|1.2168
|6053
|2005.10.06 18:41
|modify
|1475
|0.20
|1.2122
|1.2138
|1.2168
|6054
|2005.10.06 18:41
|modify
|1475
|0.20
|1.2122
|1.2139
|1.2169
|6055
|2005.10.06 18:41
|modify
|1475
|0.20
|1.2122
|1.2139
|1.2169
|6056
|2005.10.06 18:43
|close
|1475
|0.20
|1.2154
|1.2139
|1.2169
|64.00
|677.31
|6057
|2005.10.06 18:43
|close
|1474
|0.10
|1.2156
|1.2061
|0.0000
|19.00
|696.31
|6058
|2005.10.06 18:43
|buy
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2081
|0.0000
|6059
|2005.10.06 20:26
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2172
|1.2202
|6060
|2005.10.06 20:26
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2174
|1.2204
|6061
|2005.10.06 20:26
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2175
|1.2205
|6062
|2005.10.06 20:26
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2176
|1.2206
|6063
|2005.10.06 20:37
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2180
|1.2210
|6064
|2005.10.06 20:38
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2181
|1.2211
|6065
|2005.10.06 20:39
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2184
|1.2214
|6066
|2005.10.06 20:39
|modify
|1476
|0.10
|1.2157
|1.2186
|1.2216
|6067
|2005.10.06 20:57
|s/l
|1476
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2216
|29.00
|725.31
|6068
|2005.10.06 20:57
|buy
|1477
|0.10
|1.2186
|1.2110
|0.0000
|6069
|2005.10.07 00:27
|buy
|1478
|0.20
|1.2171
|1.2110
|0.0000
|6070
|2005.10.07 14:30
|s/l
|1477
|0.10
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|-76.37
|648.94
|6071
|2005.10.07 14:30
|s/l
|1478
|0.20
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|-122.00
|526.94
|6072
|2005.10.07 14:30
|sell
|1479
|0.10
|1.2108
|1.2184
|0.0000
|6073
|2005.10.07 14:30
|sell
|1480
|0.20
|1.2126
|1.2187
|0.0000
|6074
|2005.10.07 15:22
|modify
|1480
|0.20
|1.2126
|1.2108
|1.2078
|6075
|2005.10.07 15:23
|s/l
|1480
|0.20
|1.2108
|1.2108
|1.2078
|36.00
|562.94
|6076
|2005.10.07 15:23
|close
|1479
|0.10
|1.2108
|1.2184
|0.0000
|0.00
|562.94
|6077
|2005.10.07 15:23
|sell
|1481
|0.10
|1.2106
|1.2182
|0.0000
|6078
|2005.10.07 16:05
|sell
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2182
|0.0000
|6079
|2005.10.10 14:04
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2106
|1.2076
|6080
|2005.10.10 14:05
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2104
|1.2074
|6081
|2005.10.10 14:05
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2103
|1.2073
|6082
|2005.10.10 14:05
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2102
|1.2072
|6083
|2005.10.10 14:05
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2100
|1.2070
|6084
|2005.10.10 14:05
|modify
|1482
|0.20
|1.2121
|1.2098
|1.2068
|6085
|2005.10.10 14:05
|close
|1482
|0.20
|1.2084
|1.2098
|1.2068
|74.30
|637.24
|6086
|2005.10.10 14:05
|close
|1481
|0.10
|1.2083
|1.2182
|0.0000
|23.15
|660.39
|6087
|2005.10.10 14:05
|sell
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2156
|0.0000
|6088
|2005.10.10 16:48
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2064
|1.2034
|6089
|2005.10.10 16:48
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2062
|1.2032
|6090
|2005.10.10 16:48
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2061
|1.2031
|6091
|2005.10.10 16:49
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2060
|1.2030
|6092
|2005.10.10 16:49
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2059
|1.2029
|6093
|2005.10.10 16:51
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2058
|1.2028
|6094
|2005.10.10 16:54
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2057
|1.2027
|6095
|2005.10.10 16:54
|modify
|1483
|0.10
|1.2080
|1.2055
|1.2025
|6096
|2005.10.10 17:25
|s/l
|1483
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2025
|25.00
|685.39
|6097
|2005.10.10 17:25
|sell
|1484
|0.10
|1.2053
|1.2129
|0.0000
|6098
|2005.10.10 21:45
|sell
|1485
|0.20
|1.2069
|1.2130
|0.0000
|6099
|2005.10.11 02:54
|modify
|1485
|0.20
|1.2069
|1.2052
|1.2022
|6100
|2005.10.11 02:54
|modify
|1485
|0.20
|1.2069
|1.2049
|1.2019
|6101
|2005.10.11 02:55
|close
|1485
|0.20
|1.2036
|1.2049
|1.2019
|66.30
|751.69
|6102
|2005.10.11 02:55
|close
|1484
|0.10
|1.2038
|1.2129
|0.0000
|15.15
|766.84
|6103
|2005.10.11 02:55
|sell
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2112
|0.0000
|6104
|2005.10.11 15:25
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2021
|1.1991
|6105
|2005.10.11 15:42
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2020
|1.1990
|6106
|2005.10.11 15:48
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2019
|1.1989
|6107
|2005.10.11 15:48
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2018
|1.1988
|6108
|2005.10.11 15:48
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2017
|1.1987
|6109
|2005.10.11 15:54
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2017
|1.1987
|6110
|2005.10.11 15:54
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2016
|1.1986
|6111
|2005.10.11 15:57
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2015
|1.1985
|6112
|2005.10.11 16:00
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2015
|1.1985
|6113
|2005.10.11 16:00
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2014
|1.1984
|6114
|2005.10.11 16:00
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2014
|1.1984
|6115
|2005.10.11 16:01
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2013
|1.1983
|6116
|2005.10.11 16:02
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2012
|1.1982
|6117
|2005.10.11 16:02
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2011
|1.1981
|6118
|2005.10.11 16:02
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2011
|1.1981
|6119
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2010
|1.1980
|6120
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2007
|1.1977
|6121
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2006
|1.1976
|6122
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2005
|1.1975
|6123
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2004
|1.1974
|6124
|2005.10.11 16:08
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2004
|1.1974
|6125
|2005.10.11 16:10
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2003
|1.1973
|6126
|2005.10.11 16:10
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2002
|1.1972
|6127
|2005.10.11 16:10
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2000
|1.1970
|6128
|2005.10.11 16:11
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.2000
|1.1970
|6129
|2005.10.11 16:11
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.1999
|1.1969
|6130
|2005.10.11 16:11
|modify
|1486
|0.10
|1.2036
|1.1998
|1.1968
|6131
|2005.10.11 16:21
|s/l
|1486
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1968
|38.00
|804.84
|6132
|2005.10.11 16:21
|sell
|1487
|0.10
|1.1996
|1.2072
|0.0000
|6133
|2005.10.11 17:45
|sell
|1488
|0.20
|1.2012
|1.2073
|0.0000
|6134
|2005.10.11 20:40
|modify
|1488
|0.20
|1.2012
|1.1996
|1.1966
|6135
|2005.10.11 20:41
|modify
|1488
|0.20
|1.2012
|1.1995
|1.1965
|6136
|2005.10.11 20:41
|modify
|1488
|0.20
|1.2012
|1.1995
|1.1965
|6137
|2005.10.11 20:41
|modify
|1488
|0.20
|1.2012
|1.1994
|1.1964
|6138
|2005.10.11 20:41
|modify
|1488
|0.20
|1.2012
|1.1992
|1.1962
|6139
|2005.10.11 20:41
|close
|1488
|0.20
|1.1979
|1.1992
|1.1962
|66.00
|870.84
|6140
|2005.10.11 20:41
|close
|1487
|0.10
|1.1977
|1.2072
|0.0000
|19.00
|889.84
|6141
|2005.10.11 20:42
|sell
|1489
|0.10
|1.1976
|1.2052
|0.0000
|6142
|2005.10.11 21:19
|sell
|1490
|0.20
|1.1992
|1.2053
|0.0000
|6143
|2005.10.12 02:24
|modify
|1490
|0.20
|1.1992
|1.1977
|1.1947
|6144
|2005.10.12 02:27
|modify
|1490
|0.20
|1.1992
|1.1975
|1.1945
|6145
|2005.10.12 02:37
|close
|1490
|0.20
|1.1960
|1.1975
|1.1945
|64.30
|954.14
|6146
|2005.10.12 02:37
|close
|1489
|0.10
|1.1961
|1.2052
|0.0000
|15.15
|969.29
|6147
|2005.10.12 02:37
|sell
|1491
|0.10
|1.1957
|1.2033
|0.0000
|6148
|2005.10.12 04:05
|sell
|1492
|0.20
|1.1973
|1.2034
|0.0000
|6149
|2005.10.12 11:16
|sell
|1493
|0.40
|1.1989
|1.2035
|0.0000
|6150
|2005.10.12 15:13
|s/l
|1491
|0.10
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|-76.00
|893.29
|6151
|2005.10.12 15:13
|close
|1493
|0.40
|1.2033
|1.2035
|0.0000
|-176.00
|717.29
|6152
|2005.10.12 15:13
|close
|1492
|0.20
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-122.00
|595.29
|6153
|2005.10.12 15:13
|buy
|1494
|0.10
|1.2033
|1.1957
|0.0000
|6154
|2005.10.12 16:04
|buy
|1495
|0.20
|1.2018
|1.1957
|0.0000
|6155
|2005.10.12 18:28
|modify
|1495
|0.20
|1.2018
|1.2033
|1.2063
|6156
|2005.10.12 18:28
|modify
|1495
|0.20
|1.2018
|1.2037
|1.2067
|6157
|2005.10.12 18:28
|close
|1495
|0.20
|1.2050
|1.2037
|1.2067
|64.00
|659.29
|6158
|2005.10.12 18:28
|close
|1494
|0.10
|1.2051
|1.1957
|0.0000
|18.00
|677.29
|6159
|2005.10.12 18:28
|buy
|1496
|0.10
|1.2045
|1.1969
|0.0000
|6160
|2005.10.12 19:40
|buy
|1497
|0.20
|1.2028
|1.1967
|0.0000
|6161
|2005.10.13 04:53
|s/l
|1496
|0.10
|1.1969
|1.1969
|0.0000
|-77.11
|600.18
|6162
|2005.10.13 04:53
|close
|1497
|0.20
|1.1968
|1.1967
|0.0000
|-122.22
|477.96
|6163
|2005.10.13 04:53
|sell
|1498
|0.10
|1.1971
|1.2047
|0.0000
|6164
|2005.10.13 05:13
|sell
|1499
|0.20
|1.1987
|1.2048
|0.0000
|6165
|2005.10.13 14:37
|modify
|1499
|0.20
|1.1987
|1.1971
|1.1941
|6166
|2005.10.13 14:37
|modify
|1499
|0.20
|1.1987
|1.1970
|1.1940
|6167
|2005.10.13 14:37
|modify
|1499
|0.20
|1.1987
|1.1969
|1.1939
|6168
|2005.10.13 14:37
|modify
|1499
|0.20
|1.1987
|1.1969
|1.1939
|6169
|2005.10.13 14:38
|close
|1499
|0.20
|1.1954
|1.1969
|1.1939
|66.00
|543.96
|6170
|2005.10.13 14:38
|close
|1498
|0.10
|1.1954
|1.2047
|0.0000
|17.00
|560.96
|6171
|2005.10.13 14:38
|sell
|1500
|0.10
|1.1952
|1.2028
|0.0000
|6172
|2005.10.13 16:11
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1937
|1.1907
|6173
|2005.10.13 16:15
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1936
|1.1906
|6174
|2005.10.13 16:15
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1934
|1.1904
|6175
|2005.10.13 16:15
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1933
|1.1903
|6176
|2005.10.13 16:15
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1933
|1.1903
|6177
|2005.10.13 16:17
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1932
|1.1902
|6178
|2005.10.13 16:21
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1931
|1.1901
|6179
|2005.10.13 16:26
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1931
|1.1901
|6180
|2005.10.13 16:26
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1930
|1.1900
|6181
|2005.10.13 16:26
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1930
|1.1900
|6182
|2005.10.13 16:27
|modify
|1500
|0.10
|1.1952
|1.1929
|1.1899
|6183
|2005.10.13 16:41
|s/l
|1500
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.1899
|23.00
|583.96
|6184
|2005.10.13 16:41
|sell
|1501
|0.10
|1.1929
|1.2005
|0.0000
|6185
|2005.10.13 17:38
|sell
|1502
|0.20
|1.1944
|1.2005
|0.0000
|6186
|2005.10.13 20:46
|s/l
|1501
|0.10
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-76.00
|507.96
|6187
|2005.10.13 20:46
|s/l
|1502
|0.20
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-122.00
|385.96
|6188
|2005.10.13 20:46
|buy
|1503
|0.10
|1.2007
|1.1931
|0.0000
|6189
|2005.10.14 06:01
|modify
|1503
|0.10
|1.2007
|1.2022
|1.2052
|6190
|2005.10.14 06:02
|modify
|1503
|0.10
|1.2007
|1.2026
|1.2056
|6191
|2005.10.14 06:12
|modify
|1503
|0.10
|1.2007
|1.2028
|1.2058
|6192
|2005.10.14 06:31
|modify
|1503
|0.10
|1.2007
|1.2029
|1.2059
|6193
|2005.10.14 06:31
|modify
|1503
|0.10
|1.2007
|1.2030
|1.2060
|6194
|2005.10.14 06:52
|s/l
|1503
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2060
|22.63
|408.59
|6195
|2005.10.14 06:52
|buy
|1504
|0.10
|1.2028
|1.1952
|0.0000
|6196
|2005.10.14 08:01
|buy
|1505
|0.20
|1.2013
|1.1952
|0.0000
|6197
|2005.10.14 14:42
|modify
|1505
|0.20
|1.2013
|1.2030
|1.2060
|6198
|2005.10.14 14:42
|modify
|1505
|0.20
|1.2013
|1.2037
|1.2067
|6199
|2005.10.14 14:42
|modify
|1505
|0.20
|1.2013
|1.2038
|1.2068
|6200
|2005.10.14 14:42
|modify
|1505
|0.20
|1.2013
|1.2039
|1.2069
|6201
|2005.10.14 14:42
|close
|1505
|0.20
|1.2051
|1.2039
|1.2069
|76.00
|484.59
|6202
|2005.10.14 14:42
|close
|1504
|0.10
|1.2047
|1.1952
|0.0000
|19.00
|503.59
|6203
|2005.10.14 14:42
|buy
|1506
|0.10
|1.2048
|1.1972
|0.0000
|6204
|2005.10.14 14:49
|buy
|1507
|0.20
|1.2030
|1.1969
|0.0000
|6205
|2005.10.14 16:36
|modify
|1507
|0.20
|1.2030
|1.2046
|1.2076
|6206
|2005.10.14 16:36
|modify
|1507
|0.20
|1.2030
|1.2047
|1.2077
|6207
|2005.10.14 16:36
|modify
|1507
|0.20
|1.2030
|1.2048
|1.2078
|6208
|2005.10.14 16:36
|close
|1507
|0.20
|1.2063
|1.2048
|1.2078
|66.00
|569.59
|6209
|2005.10.14 16:36
|close
|1506
|0.10
|1.2066
|1.1972
|0.0000
|18.00
|587.59
|6210
|2005.10.14 16:36
|buy
|1508
|0.10
|1.2067
|1.1991
|0.0000
|6211
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2084
|1.2114
|6212
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2085
|1.2115
|6213
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2087
|1.2117
|6214
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2088
|1.2118
|6215
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2091
|1.2121
|6216
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2092
|1.2122
|6217
|2005.10.14 19:43
|modify
|1508
|0.10
|1.2067
|1.2092
|1.2122
|6218
|2005.10.14 19:59
|s/l
|1508
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2122
|25.00
|612.59
|6219
|2005.10.14 19:59
|buy
|1509
|0.10
|1.2094
|1.2018
|0.0000
|6220
|2005.10.14 21:17
|buy
|1510
|0.20
|1.2079
|1.2018
|0.0000
|6221
|2005.10.17 02:25
|modify
|1510
|0.20
|1.2079
|1.2096
|1.2126
|6222
|2005.10.17 02:25
|modify
|1510
|0.20
|1.2079
|1.2100
|1.2130
|6223
|2005.10.17 02:25
|modify
|1510
|0.20
|1.2079
|1.2102
|1.2132
|6224
|2005.10.17 02:25
|modify
|1510
|0.20
|1.2079
|1.2104
|1.2134
|6225
|2005.10.17 02:25
|s/l
|1510
|0.20
|1.2104
|1.2104
|1.2134
|49.26
|661.85
|6226
|2005.10.17 02:25
|close
|1509
|0.10
|1.2103
|1.2018
|0.0000
|8.63
|670.48
|6227
|2005.10.17 02:26
|buy
|1511
|0.10
|1.2104
|1.2028
|0.0000
|6228
|2005.10.17 03:20
|buy
|1512
|0.20
|1.2088
|1.2027
|0.0000
|6229
|2005.10.17 12:08
|s/l
|1511
|0.10
|1.2028
|1.2028
|0.0000
|-76.00
|594.48
|6230
|2005.10.17 12:08
|s/l
|1512
|0.20
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-122.00
|472.48
|6231
|2005.10.17 12:08
|sell
|1513
|0.10
|1.2025
|1.2101
|0.0000
|6232
|2005.10.17 13:07
|sell
|1514
|0.20
|1.2040
|1.2101
|0.0000
|6233
|2005.10.18 00:37
|modify
|1514
|0.20
|1.2040
|1.2024
|1.1994
|6234
|2005.10.18 00:37
|modify
|1514
|0.20
|1.2040
|1.2024
|1.1994
|6235
|2005.10.18 00:42
|modify
|1514
|0.20
|1.2040
|1.2023
|1.1993
|6236
|2005.10.18 00:42
|modify
|1514
|0.20
|1.2040
|1.2023
|1.1993
|6237
|2005.10.18 00:42
|close
|1514
|0.20
|1.2008
|1.2023
|1.1993
|64.30
|536.78
|6238
|2005.10.18 00:42
|close
|1513
|0.10
|1.2008
|1.2101
|0.0000
|17.15
|553.93
|6239
|2005.10.18 00:43
|sell
|1515
|0.10
|1.2005
|1.2081
|0.0000
|6240
|2005.10.18 09:51
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1989
|1.1959
|6241
|2005.10.18 09:51
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1987
|1.1957
|6242
|2005.10.18 09:52
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1986
|1.1956
|6243
|2005.10.18 09:52
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1985
|1.1955
|6244
|2005.10.18 09:52
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1984
|1.1954
|6245
|2005.10.18 09:52
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1983
|1.1953
|6246
|2005.10.18 09:52
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1983
|1.1953
|6247
|2005.10.18 09:58
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1982
|1.1952
|6248
|2005.10.18 09:58
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1980
|1.1950
|6249
|2005.10.18 10:02
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1980
|1.1950
|6250
|2005.10.18 10:02
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1979
|1.1949
|6251
|2005.10.18 10:02
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1978
|1.1948
|6252
|2005.10.18 10:02
|modify
|1515
|0.10
|1.2005
|1.1978
|1.1948
|6253
|2005.10.18 10:15
|s/l
|1515
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.1948
|27.00
|580.93
|6254
|2005.10.18 10:15
|sell
|1516
|0.10
|1.1976
|1.2052
|0.0000
|6255
|2005.10.18 11:55
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1961
|1.1931
|6256
|2005.10.18 11:55
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1960
|1.1930
|6257
|2005.10.18 12:14
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1959
|1.1929
|6258
|2005.10.18 12:14
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1959
|1.1929
|6259
|2005.10.18 12:15
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1957
|1.1927
|6260
|2005.10.18 12:15
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1957
|1.1927
|6261
|2005.10.18 12:16
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1956
|1.1926
|6262
|2005.10.18 12:23
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1955
|1.1925
|6263
|2005.10.18 12:24
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1954
|1.1924
|6264
|2005.10.18 12:25
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1951
|1.1921
|6265
|2005.10.18 12:25
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1951
|1.1921
|6266
|2005.10.18 12:26
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1950
|1.1920
|6267
|2005.10.18 12:27
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1950
|1.1920
|6268
|2005.10.18 12:28
|modify
|1516
|0.10
|1.1976
|1.1949
|1.1919
|6269
|2005.10.18 12:38
|s/l
|1516
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.1919
|27.00
|607.93
|6270
|2005.10.18 12:38
|sell
|1517
|0.10
|1.1947
|1.2023
|0.0000
|6271
|2005.10.18 15:06
|modify
|1517
|0.10
|1.1947
|1.1932
|1.1902
|6272
|2005.10.18 15:06
|modify
|1517
|0.10
|1.1947
|1.1932
|1.1902
|6273
|2005.10.18 15:12
|s/l
|1517
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1902
|15.00
|622.93
|6274
|2005.10.18 15:12
|sell
|1518
|0.10
|1.1932
|1.2008
|0.0000
|6275
|2005.10.18 17:18
|sell
|1519
|0.20
|1.1947
|1.2008
|0.0000
|6276
|2005.10.19 08:35
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1932
|1.1902
|6277
|2005.10.19 08:35
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1931
|1.1901
|6278
|2005.10.19 08:35
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1931
|1.1901
|6279
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1930
|1.1900
|6280
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1930
|1.1900
|6281
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1929
|1.1899
|6282
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1927
|1.1897
|6283
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1925
|1.1895
|6284
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1923
|1.1893
|6285
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1921
|1.1891
|6286
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1919
|1.1889
|6287
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1914
|1.1884
|6288
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1913
|1.1883
|6289
|2005.10.19 08:36
|modify
|1519
|0.20
|1.1947
|1.1913
|1.1883
|6290
|2005.10.19 08:36
|modify
|1518
|0.10
|1.1932
|1.1913
|1.1883
|6291
|2005.10.19 08:36
|close
|1519
|0.20
|1.1899
|1.1913
|1.1883
|96.30
|719.23
|6292
|2005.10.19 08:36
|close
|1518
|0.10
|1.1893
|1.1913
|1.1883
|39.15
|758.38
|6293
|2005.10.19 08:36
|sell
|1520
|0.10
|1.1904
|1.1980
|0.0000
|6294
|2005.10.19 11:05
|sell
|1521
|0.20
|1.1921
|1.1982
|0.0000
|6295
|2005.10.19 16:54
|s/l
|1520
|0.10
|1.1980
|1.1980
|0.0000
|-76.00
|682.38
|6296
|2005.10.19 16:54
|close
|1521
|0.20
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-122.00
|560.38
|6297
|2005.10.19 16:54
|buy
|1522
|0.10
|1.1979
|1.1903
|0.0000
|6298
|2005.10.19 20:37
|buy
|1523
|0.20
|1.1964
|1.1903
|0.0000
|6299
|2005.10.19 21:33
|modify
|1523
|0.20
|1.1964
|1.1979
|1.2009
|6300
|2005.10.19 21:33
|modify
|1523
|0.20
|1.1964
|1.1980
|1.2010
|6301
|2005.10.19 21:34
|modify
|1523
|0.20
|1.1964
|1.1981
|1.2011
|6302
|2005.10.19 21:35
|modify
|1523
|0.20
|1.1964
|1.1983
|1.2013
|6303
|2005.10.19 21:35
|close
|1523
|0.20
|1.1996
|1.1983
|1.2013
|64.00
|624.38
|6304
|2005.10.19 21:38
|close
|1522
|0.10
|1.1995
|1.1903
|0.0000
|16.00
|640.38
|6305
|2005.10.19 21:38
|buy
|1524
|0.10
|1.1998
|1.1922
|0.0000
|6306
|2005.10.20 00:36
|buy
|1525
|0.20
|1.1981
|1.1920
|0.0000
|6307
|2005.10.20 21:26
|modify
|1525
|0.20
|1.1981
|1.2001
|1.2031
|6308
|2005.10.20 21:27
|close
|1525
|0.20
|1.2014
|1.2001
|1.2031
|66.00
|706.38
|6309
|2005.10.20 21:27
|close
|1524
|0.10
|1.2011
|1.1922
|0.0000
|11.89
|718.27
|6310
|2005.10.20 21:27
|buy
|1526
|0.10
|1.2013
|1.1937
|0.0000
|6311
|2005.10.21 02:13
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2033
|1.2063
|6312
|2005.10.21 02:13
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2034
|1.2064
|6313
|2005.10.21 02:13
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2036
|1.2066
|6314
|2005.10.21 02:13
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2039
|1.2069
|6315
|2005.10.21 02:13
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2039
|1.2069
|6316
|2005.10.21 02:14
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2040
|1.2070
|6317
|2005.10.21 02:14
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2041
|1.2071
|6318
|2005.10.21 02:15
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2042
|1.2072
|6319
|2005.10.21 02:15
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2046
|1.2076
|6320
|2005.10.21 02:16
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2048
|1.2078
|6321
|2005.10.21 02:17
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2050
|1.2080
|6322
|2005.10.21 02:17
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2052
|1.2082
|6323
|2005.10.21 02:17
|modify
|1526
|0.10
|1.2013
|1.2053
|1.2083
|6324
|2005.10.21 02:20
|s/l
|1526
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2083
|39.63
|757.90
|6325
|2005.10.21 02:20
|buy
|1527
|0.10
|1.2054
|1.1978
|0.0000
|6326
|2005.10.21 04:26
|buy
|1528
|0.20
|1.2038
|1.1977
|0.0000
|6327
|2005.10.21 17:23
|s/l
|1527
|0.10
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|-76.00
|681.90
|6328
|2005.10.21 17:23
|s/l
|1528
|0.20
|1.1977
|1.1977
|0.0000
|-122.00
|559.90
|6329
|2005.10.21 17:23
|sell
|1529
|0.10
|1.1977
|1.2053
|0.0000
|6330
|2005.10.21 18:26
|modify
|1529
|0.10
|1.1977
|1.1962
|1.1932
|6331
|2005.10.21 18:27
|modify
|1529
|0.10
|1.1977
|1.1961
|1.1931
|6332
|2005.10.21 18:27
|modify
|1529
|0.10
|1.1977
|1.1958
|1.1928
|6333
|2005.10.21 18:42
|s/l
|1529
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.1928
|19.00
|578.90
|6334
|2005.10.21 18:42
|sell
|1530
|0.10
|1.1956
|1.2032
|0.0000
|6335
|2005.10.24 05:02
|modify
|1530
|0.10
|1.1956
|1.1941
|1.1911
|6336
|2005.10.24 05:03
|modify
|1530
|0.10
|1.1956
|1.1939
|1.1909
|6337
|2005.10.24 05:04
|modify
|1530
|0.10
|1.1956
|1.1938
|1.1908
|6338
|2005.10.24 06:37
|s/l
|1530
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.1908
|18.15
|597.05
|6339
|2005.10.24 06:37
|buy
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1862
|0.0000
|6340
|2005.10.24 16:08
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1954
|1.1984
|6341
|2005.10.24 16:10
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1955
|1.1985
|6342
|2005.10.24 16:10
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1958
|1.1988
|6343
|2005.10.24 16:10
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1959
|1.1989
|6344
|2005.10.24 16:19
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1960
|1.1990
|6345
|2005.10.24 16:19
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1963
|1.1993
|6346
|2005.10.24 16:20
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1964
|1.1994
|6347
|2005.10.24 16:20
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1966
|1.1996
|6348
|2005.10.24 16:21
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1967
|1.1997
|6349
|2005.10.24 17:01
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1967
|1.1997
|6350
|2005.10.24 17:01
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1968
|1.1998
|6351
|2005.10.24 17:01
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1969
|1.1999
|6352
|2005.10.24 17:02
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1969
|1.1999
|6353
|2005.10.24 17:03
|modify
|1531
|0.10
|1.1938
|1.1970
|1.2000
|6354
|2005.10.24 17:22
|s/l
|1531
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2000
|32.00
|629.05
|6355
|2005.10.24 17:22
|buy
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1896
|0.0000
|6356
|2005.10.24 18:02
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1989
|1.2019
|6357
|2005.10.24 18:02
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1991
|1.2021
|6358
|2005.10.24 18:02
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1992
|1.2022
|6359
|2005.10.24 18:02
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1994
|1.2024
|6360
|2005.10.24 18:03
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1995
|1.2025
|6361
|2005.10.24 18:03
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1997
|1.2027
|6362
|2005.10.24 18:03
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1997
|1.2027
|6363
|2005.10.24 18:04
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1998
|1.2028
|6364
|2005.10.24 18:04
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.1999
|1.2029
|6365
|2005.10.24 18:04
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.2032
|6366
|2005.10.24 18:05
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.2032
|6367
|2005.10.24 18:05
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.2003
|1.2033
|6368
|2005.10.24 18:05
|modify
|1532
|0.10
|1.1972
|1.2004
|1.2034
|6369
|2005.10.24 18:13
|s/l
|1532
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.2034
|32.00
|661.05
|6370
|2005.10.24 18:13
|buy
|1533
|0.10
|1.2006
|1.1930
|0.0000
|6371
|2005.10.24 18:36
|buy
|1534
|0.20
|1.1991
|1.1930
|0.0000
|6372
|2005.10.25 10:35
|modify
|1534
|0.20
|1.1991
|1.2008
|1.2038
|6373
|2005.10.25 10:35
|modify
|1534
|0.20
|1.1991
|1.2010
|1.2040
|6374
|2005.10.25 10:35
|modify
|1534
|0.20
|1.1991
|1.2010
|1.2040
|6375
|2005.10.25 10:35
|close
|1534
|0.20
|1.2023
|1.2010
|1.2040
|63.26
|724.31
|6376
|2005.10.25 10:36
|close
|1533
|0.10
|1.2024
|1.1930
|0.0000
|17.63
|741.94
|6377
|2005.10.25 10:36
|buy
|1535
|0.10
|1.2020
|1.1944
|0.0000
|6378
|2005.10.25 14:56
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2035
|1.2065
|6379
|2005.10.25 14:56
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2035
|1.2065
|6380
|2005.10.25 14:57
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2036
|1.2066
|6381
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2037
|1.2067
|6382
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2038
|1.2068
|6383
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2040
|1.2070
|6384
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2041
|1.2071
|6385
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2042
|1.2072
|6386
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2043
|1.2073
|6387
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2044
|1.2074
|6388
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2045
|1.2075
|6389
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2046
|1.2076
|6390
|2005.10.25 14:58
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2047
|1.2077
|6391
|2005.10.25 15:06
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2048
|1.2078
|6392
|2005.10.25 15:06
|modify
|1535
|0.10
|1.2020
|1.2052
|1.2082
|6393
|2005.10.25 15:24
|s/l
|1535
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2082
|32.00
|773.94
|6394
|2005.10.25 15:24
|buy
|1536
|0.10
|1.2054
|1.1978
|0.0000
|6395
|2005.10.25 16:02
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2074
|1.2104
|6396
|2005.10.25 16:02
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2078
|1.2108
|6397
|2005.10.25 16:03
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2079
|1.2109
|6398
|2005.10.25 16:04
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2080
|1.2110
|6399
|2005.10.25 16:11
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2081
|1.2111
|6400
|2005.10.25 16:12
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2082
|1.2112
|6401
|2005.10.25 16:12
|modify
|1536
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.2114
|6402
|2005.10.25 16:17
|s/l
|1536
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2114
|30.00
|803.94
|6403
|2005.10.25 16:17
|buy
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2010
|0.0000
|6404
|2005.10.26 08:14
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2102
|1.2132
|6405
|2005.10.26 08:14
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2104
|1.2134
|6406
|2005.10.26 08:14
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2105
|1.2135
|6407
|2005.10.26 08:14
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2110
|1.2140
|6408
|2005.10.26 08:14
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2110
|1.2140
|6409
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2113
|1.2143
|6410
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2144
|6411
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2115
|1.2145
|6412
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2117
|1.2147
|6413
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2118
|1.2148
|6414
|2005.10.26 08:16
|modify
|1537
|0.10
|1.2086
|1.2119
|1.2149
|6415
|2005.10.26 08:40
|s/l
|1537
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2149
|32.63
|836.57
|6416
|2005.10.26 08:40
|buy
|1538
|0.10
|1.2121
|1.2045
|0.0000
|6417
|2005.10.26 08:44
|buy
|1539
|0.20
|1.2106
|1.2045
|0.0000
|6418
|2005.10.27 01:37
|s/l
|1538
|0.10
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-77.11
|759.46
|6419
|2005.10.27 01:37
|s/l
|1539
|0.20
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-124.22
|635.24
|6420
|2005.10.27 01:37
|sell
|1540
|0.10
|1.2045
|1.2121
|0.0000
|6421
|2005.10.27 02:12
|sell
|1541
|0.20
|1.2062
|1.2123
|0.0000
|6422
|2005.10.27 05:17
|s/l
|1540
|0.10
|1.2121
|1.2121
|0.0000
|-76.00
|559.24
|6423
|2005.10.27 05:17
|close
|1541
|0.20
|1.2121
|1.2123
|0.0000
|-118.00
|441.24
|6424
|2005.10.27 05:17
|buy
|1542
|0.10
|1.2123
|1.2047
|0.0000
|6425
|2005.10.27 05:29
|buy
|1543
|0.20
|1.2107
|1.2046
|0.0000
|6426
|2005.10.27 10:09
|modify
|1543
|0.20
|1.2107
|1.2123
|1.2153
|6427
|2005.10.27 10:09
|modify
|1543
|0.20
|1.2107
|1.2125
|1.2155
|6428
|2005.10.27 10:09
|modify
|1543
|0.20
|1.2107
|1.2126
|1.2156
|6429
|2005.10.27 10:09
|close
|1543
|0.20
|1.2141
|1.2126
|1.2156
|68.00
|509.24
|6430
|2005.10.27 10:09
|close
|1542
|0.10
|1.2137
|1.2047
|0.0000
|14.00
|523.24
|6431
|2005.10.27 10:09
|buy
|1544
|0.10
|1.2140
|1.2064
|0.0000
|6432
|2005.10.27 10:57
|buy
|1545
|0.20
|1.2125
|1.2064
|0.0000
|6433
|2005.10.27 14:45
|modify
|1545
|0.20
|1.2125
|1.2140
|1.2170
|6434
|2005.10.27 14:45
|modify
|1545
|0.20
|1.2125
|1.2145
|1.2175
|6435
|2005.10.27 14:45
|close
|1545
|0.20
|1.2157
|1.2145
|1.2175
|64.00
|587.24
|6436
|2005.10.27 14:45
|close
|1544
|0.10
|1.2155
|1.2064
|0.0000
|15.00
|602.24
|6437
|2005.10.27 14:45
|buy
|1546
|0.10
|1.2158
|1.2082
|0.0000
|6438
|2005.10.27 16:04
|buy
|1547
|0.20
|1.2141
|1.2080
|0.0000
|6439
|2005.10.28 17:12
|s/l
|1546
|0.10
|1.2082
|1.2082
|0.0000
|-76.37
|525.87
|6440
|2005.10.28 17:12
|close
|1547
|0.20
|1.2081
|1.2080
|0.0000
|-120.74
|405.13
|6441
|2005.10.28 17:12
|sell
|1548
|0.10
|1.2083
|1.2159
|0.0000
|6442
|2005.10.28 17:31
|sell
|1549
|0.20
|1.2100
|1.2161
|0.0000
|6443
|2005.10.28 18:20
|modify
|1549
|0.20
|1.2100
|1.2085
|1.2055
|6444
|2005.10.28 18:20
|modify
|1549
|0.20
|1.2100
|1.2083
|1.2053
|6445
|2005.10.28 18:59
|modify
|1549
|0.20
|1.2100
|1.2081
|1.2051
|6446
|2005.10.28 18:59
|close
|1549
|0.20
|1.2067
|1.2081
|1.2051
|66.00
|471.13
|6447
|2005.10.28 18:59
|close
|1548
|0.10
|1.2066
|1.2159
|0.0000
|17.00
|488.13
|6448
|2005.10.28 18:59
|sell
|1550
|0.10
|1.2063
|1.2139
|0.0000
|6449
|2005.10.31 09:24
|sell
|1551
|0.20
|1.2079
|1.2140
|0.0000
|6450
|2005.10.31 12:01
|modify
|1551
|0.20
|1.2079
|1.2064
|1.2034
|6451
|2005.10.31 12:03
|modify
|1551
|0.20
|1.2079
|1.2063
|1.2033
|6452
|2005.10.31 12:03
|modify
|1551
|0.20
|1.2079
|1.2062
|1.2032
|6453
|2005.10.31 12:03
|modify
|1551
|0.20
|1.2079
|1.2061
|1.2031
|6454
|2005.10.31 12:04
|close
|1551
|0.20
|1.2046
|1.2061
|1.2031
|66.00
|554.13
|6455
|2005.10.31 12:04
|close
|1550
|0.10
|1.2045
|1.2139
|0.0000
|18.15
|572.28
|6456
|2005.10.31 12:04
|sell
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2117
|0.0000
|6457
|2005.10.31 14:31
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2023
|1.1993
|6458
|2005.10.31 14:32
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2023
|1.1993
|6459
|2005.10.31 14:32
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2022
|1.1992
|6460
|2005.10.31 14:52
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2022
|1.1992
|6461
|2005.10.31 14:52
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2021
|1.1991
|6462
|2005.10.31 14:52
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2020
|1.1990
|6463
|2005.10.31 14:52
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2019
|1.1989
|6464
|2005.10.31 15:00
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2019
|1.1989
|6465
|2005.10.31 15:00
|modify
|1552
|0.10
|1.2041
|1.2018
|1.1988
|6466
|2005.10.31 15:31
|s/l
|1552
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1988
|23.00
|595.28
|6467
|2005.10.31 15:31
|sell
|1553
|0.10
|1.2016
|1.2092
|0.0000
|6468
|2005.10.31 16:09
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.2000
|1.1970
|6469
|2005.10.31 16:10
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.2000
|1.1970
|6470
|2005.10.31 16:10
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1999
|1.1969
|6471
|2005.10.31 16:10
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1998
|1.1968
|6472
|2005.10.31 16:10
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1998
|1.1968
|6473
|2005.10.31 16:25
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1997
|1.1967
|6474
|2005.10.31 16:38
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1996
|1.1966
|6475
|2005.10.31 16:38
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1995
|1.1965
|6476
|2005.10.31 16:38
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1995
|1.1965
|6477
|2005.10.31 16:39
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1994
|1.1964
|6478
|2005.10.31 16:39
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1993
|1.1963
|6479
|2005.10.31 16:40
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1993
|1.1963
|6480
|2005.10.31 16:40
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1991
|1.1961
|6481
|2005.10.31 16:40
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1990
|1.1960
|6482
|2005.10.31 16:40
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1990
|1.1960
|6483
|2005.10.31 16:50
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1989
|1.1959
|6484
|2005.10.31 16:50
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.1956
|6485
|2005.10.31 16:51
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.1956
|6486
|2005.10.31 16:51
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1985
|1.1955
|6487
|2005.10.31 16:51
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1984
|1.1954
|6488
|2005.10.31 16:51
|modify
|1553
|0.10
|1.2016
|1.1983
|1.1953
|6489
|2005.10.31 17:00
|s/l
|1553
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.1953
|33.00
|628.28
|6490
|2005.10.31 17:00
|sell
|1554
|0.10
|1.1982
|1.2058
|0.0000
|6491
|2005.10.31 18:02
|sell
|1555
|0.20
|1.1998
|1.2059
|0.0000
|6492
|2005.11.02 16:32
|s/l
|1554
|0.10
|1.2058
|1.2058
|0.0000
|-75.70
|552.58
|6493
|2005.11.02 16:32
|s/l
|1555
|0.20
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|-121.40
|431.18
|6494
|2005.11.02 16:32
|buy
|1556
|0.10
|1.2061
|1.1985
|0.0000
|6495
|2005.11.03 12:02
|buy
|1557
|0.20
|1.2045
|1.1984
|0.0000
|6496
|2005.11.03 15:11
|s/l
|1556
|0.10
|1.1985
|1.1985
|0.0000
|-77.11
|354.07
|6497
|2005.11.03 15:11
|close
|1557
|0.20
|1.1985
|1.1984
|0.0000
|-120.00
|234.07
|6498
|2005.11.03 15:11
|sell
|1558
|0.10
|1.1984
|1.2060
|0.0000
|6499
|2005.11.03 18:07
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1969
|1.1939
|6500
|2005.11.03 18:08
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1968
|1.1938
|6501
|2005.11.03 18:08
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1967
|1.1937
|6502
|2005.11.03 18:36
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1966
|1.1936
|6503
|2005.11.03 18:36
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1966
|1.1936
|6504
|2005.11.03 18:43
|modify
|1558
|0.10
|1.1984
|1.1965
|1.1935
|6505
|2005.11.03 19:22
|s/l
|1558
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.1935
|19.00
|253.07
|6506
|2005.11.03 19:22
|sell
|1559
|0.10
|1.1963
|1.2039
|0.0000
|6507
|2005.11.04 06:05
|modify
|1559
|0.10
|1.1963
|1.1948
|1.1918
|6508
|2005.11.04 06:23
|modify
|1559
|0.10
|1.1963
|1.1947
|1.1917
|6509
|2005.11.04 07:03
|modify
|1559
|0.10
|1.1963
|1.1946
|1.1916
|6510
|2005.11.04 07:03
|modify
|1559
|0.10
|1.1963
|1.1945
|1.1915
|6511
|2005.11.04 07:58
|s/l
|1559
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.1915
|18.15
|271.22
|6512
|2005.11.04 07:58
|buy
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1869
|0.0000
|6513
|2005.11.04 14:49
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1961
|1.1991
|6514
|2005.11.04 14:58
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1962
|1.1992
|6515
|2005.11.04 15:01
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1963
|1.1993
|6516
|2005.11.04 15:01
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1964
|1.1994
|6517
|2005.11.04 15:01
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1966
|1.1996
|6518
|2005.11.04 15:01
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1966
|1.1996
|6519
|2005.11.04 15:02
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1970
|1.2000
|6520
|2005.11.04 15:02
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1973
|1.2003
|6521
|2005.11.04 15:02
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1975
|1.2005
|6522
|2005.11.04 15:03
|modify
|1560
|0.10
|1.1945
|1.1976
|1.2006
|6523
|2005.11.04 15:14
|s/l
|1560
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.2006
|31.00
|302.22
|6524
|2005.11.04 15:14
|buy
|1561
|0.10
|1.1978
|1.1902
|0.0000
|6525
|2005.11.04 16:06
|s/l
|1561
|0.10
|1.1902
|1.1902
|0.0000
|-76.00
|226.22
|6526
|2005.11.04 16:06
|sell
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1977
|0.0000
|6527
|2005.11.04 16:29
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1878
|1.1848
|6528
|2005.11.04 16:29
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1871
|1.1841
|6529
|2005.11.04 16:29
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1871
|1.1841
|6530
|2005.11.04 16:30
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1870
|1.1840
|6531
|2005.11.04 16:30
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1868
|1.1838
|6532
|2005.11.04 16:30
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1867
|1.1837
|6533
|2005.11.04 16:30
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1867
|1.1837
|6534
|2005.11.04 16:30
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1863
|1.1833
|6535
|2005.11.04 16:34
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1855
|1.1825
|6536
|2005.11.04 16:34
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1854
|1.1824
|6537
|2005.11.04 16:34
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1853
|1.1823
|6538
|2005.11.04 16:35
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1852
|1.1822
|6539
|2005.11.04 16:35
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1848
|1.1818
|6540
|2005.11.04 16:35
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1846
|1.1816
|6541
|2005.11.04 16:35
|modify
|1562
|0.10
|1.1901
|1.1845
|1.1815
|6542
|2005.11.04 16:38
|s/l
|1562
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1815
|56.00
|282.22
|6543
|2005.11.04 16:38
|sell
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1920
|0.0000
|6544
|2005.11.04 16:55
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1828
|1.1798
|6545
|2005.11.04 16:55
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1827
|1.1797
|6546
|2005.11.04 16:55
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1826
|1.1796
|6547
|2005.11.04 16:55
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1825
|1.1795
|6548
|2005.11.04 16:55
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1824
|1.1794
|6549
|2005.11.04 16:56
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1822
|1.1792
|6550
|2005.11.04 16:56
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1821
|1.1791
|6551
|2005.11.04 16:56
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1820
|1.1790
|6552
|2005.11.04 16:58
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1819
|1.1789
|6553
|2005.11.04 16:58
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1818
|1.1788
|6554
|2005.11.04 16:58
|modify
|1563
|0.10
|1.1844
|1.1818
|1.1788
|6555
|2005.11.04 17:01
|s/l
|1563
|0.10
|1.1818
|1.1818
|1.1788
|26.00
|308.22
|6556
|2005.11.04 17:01
|sell
|1564
|0.10
|1.1818
|1.1894
|0.0000
|6557
|2005.11.07 08:39
|modify
|1564
|0.10
|1.1818
|1.1801
|1.1771
|6558
|2005.11.07 08:39
|modify
|1564
|0.10
|1.1818
|1.1798
|1.1768
|6559
|2005.11.07 08:39
|modify
|1564
|0.10
|1.1818
|1.1797
|1.1767
|6560
|2005.11.07 08:40
|modify
|1564
|0.10
|1.1818
|1.1797
|1.1767
|6561
|2005.11.07 09:12
|s/l
|1564
|0.10
|1.1797
|1.1797
|1.1767
|21.15
|329.37
|6562
|2005.11.07 09:12
|buy
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1721
|0.0000
|6563
|2005.11.07 10:11
|modify
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1812
|1.1842
|6564
|2005.11.07 10:11
|modify
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1813
|1.1843
|6565
|2005.11.07 10:12
|modify
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1814
|1.1844
|6566
|2005.11.07 10:12
|modify
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1815
|1.1845
|6567
|2005.11.07 10:12
|modify
|1565
|0.10
|1.1797
|1.1816
|1.1846
|6568
|2005.11.07 10:37
|s/l
|1565
|0.10
|1.1816
|1.1816
|1.1846
|19.00
|348.37
|6569
|2005.11.07 10:37
|buy
|1566
|0.10
|1.1818
|1.1742
|0.0000
|6570
|2005.11.08 02:10
|s/l
|1566
|0.10
|1.1742
|1.1742
|0.0000
|-76.37
|272.00
|6571
|2005.11.08 02:10
|sell
|1567
|0.10
|1.1742
|1.1818
|0.0000
|6572
|2005.11.08 02:16
|modify
|1567
|0.10
|1.1742
|1.1726
|1.1696
|6573
|2005.11.08 02:16
|modify
|1567
|0.10
|1.1742
|1.1724
|1.1694
|6574
|2005.11.08 02:17
|s/l
|1567
|0.10
|1.1724
|1.1724
|1.1694
|18.00
|290.00
|6575
|2005.11.08 02:17
|sell
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1799
|0.0000
|6576
|2005.11.10 20:57
|modify
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1706
|1.1676
|6577
|2005.11.10 20:57
|modify
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1704
|1.1674
|6578
|2005.11.10 20:57
|modify
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1702
|1.1672
|6579
|2005.11.10 20:59
|modify
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1701
|1.1671
|6580
|2005.11.10 20:59
|modify
|1568
|0.10
|1.1723
|1.1692
|1.1662
|6581
|2005.11.10 21:00
|s/l
|1568
|0.10
|1.1692
|1.1692
|1.1662
|31.60
|321.60
|6582
|2005.11.10 21:00
|sell
|1569
|0.10
|1.1690
|1.1766
|0.0000
|6583
|2005.11.14 05:06
|s/l
|1569
|0.10
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-75.70
|245.90
|6584
|2005.11.14 05:06
|buy
|1570
|0.10
|1.1768
|1.1692
|0.0000
|6585
|2005.11.14 14:22
|s/l
|1570
|0.10
|1.1692
|1.1692
|0.0000
|-76.00
|169.90
|6586
|2005.11.14 14:22
|sell
|1571
|0.10
|1.1691
|1.1767
|0.0000
|6587
|2005.11.14 17:46
|modify
|1571
|0.10
|1.1691
|1.1676
|1.1646
|6588
|2005.11.14 18:17
|s/l
|1571
|0.10
|1.1676
|1.1676
|1.1646
|15.00
|184.90
|6589
|2005.11.14 18:17
|sell
|1572
|0.10
|1.1674
|1.1750
|0.0000
|6590
|2005.11.15 13:11
|modify
|1572
|0.10
|1.1674
|1.1658
|1.1628
|6591
|2005.11.15 13:11
|modify
|1572
|0.10
|1.1674
|1.1656
|1.1626
|6592
|2005.11.15 13:17
|s/l
|1572
|0.10
|1.1656
|1.1656
|1.1626
|18.15
|203.05
|6593
|2005.11.15 13:17
|sell
|1573
|0.10
|1.1654
|1.1730
|0.0000
|6594
|2005.11.16 00:34
|s/l
|1573
|0.10
|1.1730
|1.1730
|0.0000
|-75.85
|127.20
|6595
|2005.11.16 00:34
|buy
|1574
|0.10
|1.1731
|1.1655
|0.0000
|6596
|2005.11.16 15:37
|s/l
|1574
|0.10
|1.1655
|1.1655
|0.0000
|-76.00
|51.20