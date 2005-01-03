Strategy Tester Report
10point3V1[1].9c

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.10.20 22:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=0; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=15; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=80; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2005; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; Magic=772188;
Bars in test14576Ticks modelled3076899Modelling quality89.38%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9948.80Gross profit50052.72Gross loss-60001.52
Profit factor0.83Expected payoff-6.32
Absolute drawdown9948.80Maximal drawdown10500.80 (99.51%)Relative drawdown99.51% (10500.80)
Total trades1574Short positions (won %)790 (67.34%)Long positions (won %)784 (60.08%)
Profit trades (% of total)1003 (63.72%)Loss trades (% of total)571 (36.28%)
Largestprofit trade576.00loss trade-744.00
Averageprofit trade49.90loss trade-105.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (742.52)consecutive losses (loss in money)20 (-4233.46)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1276.00 (10)consecutive loss (count of losses)-4233.46 (20)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 00:00sell10.201.35601.36360.0000
22005.01.03 00:54sell20.401.35761.36370.0000
32005.01.03 01:35close20.401.35561.36370.000080.0010080.00
42005.01.03 01:35close10.201.35581.36360.00004.0010084.00
52005.01.03 01:37sell30.301.35561.36320.0000
62005.01.03 03:03modify30.301.35561.35411.3511
72005.01.03 03:04modify30.301.35561.35401.3510
82005.01.03 03:04modify30.301.35561.35391.3509
92005.01.03 03:04modify30.301.35561.35381.3508
102005.01.03 03:05modify30.301.35561.35381.3508
112005.01.03 03:05modify30.301.35561.35371.3507
122005.01.03 03:05modify30.301.35561.35361.3506
132005.01.03 03:43modify30.301.35561.35341.3504
142005.01.03 03:54modify30.301.35561.35331.3503
152005.01.03 03:55modify30.301.35561.35331.3503
162005.01.03 03:55modify30.301.35561.35321.3502
172005.01.03 03:57modify30.301.35561.35321.3502
182005.01.03 03:57modify30.301.35561.35291.3499
192005.01.03 03:57modify30.301.35561.35271.3497
202005.01.03 03:57modify30.301.35561.35261.3496
212005.01.03 03:57modify30.301.35561.35231.3493
222005.01.03 03:57modify30.301.35561.35171.3487
232005.01.03 03:57modify30.301.35561.35171.3487
242005.01.03 03:58modify30.301.35561.35161.3486
252005.01.03 03:58modify30.301.35561.35161.3486
262005.01.03 03:58modify30.301.35561.35141.3484
272005.01.03 03:59modify30.301.35561.35131.3483
282005.01.03 04:01modify30.301.35561.35121.3482
292005.01.03 04:03modify30.301.35561.35111.3481
302005.01.03 04:03modify30.301.35561.35101.3480
312005.01.03 04:04modify30.301.35561.35101.3480
322005.01.03 04:05modify30.301.35561.35101.3480
332005.01.03 04:05modify30.301.35561.35061.3476
342005.01.03 04:05modify30.301.35561.35051.3475
352005.01.03 04:06modify30.301.35561.35051.3475
362005.01.03 04:06modify30.301.35561.35041.3474
372005.01.03 04:06modify30.301.35561.35021.3472
382005.01.03 04:06modify30.301.35561.35011.3471
392005.01.03 04:06modify30.301.35561.35011.3471
402005.01.03 04:06modify30.301.35561.35001.3470
412005.01.03 04:07modify30.301.35561.35001.3470
422005.01.03 04:07modify30.301.35561.34991.3469
432005.01.03 04:07modify30.301.35561.34991.3469
442005.01.03 04:09modify30.301.35561.34981.3468
452005.01.03 04:09modify30.301.35561.34971.3467
462005.01.03 04:20modify30.301.35561.34961.3466
472005.01.03 04:20modify30.301.35561.34961.3466
482005.01.03 04:23modify30.301.35561.34941.3464
492005.01.03 04:23modify30.301.35561.34921.3462
502005.01.03 04:23modify30.301.35561.34911.3461
512005.01.03 04:24modify30.301.35561.34901.3460
522005.01.03 04:24modify30.301.35561.34871.3457
532005.01.03 04:24modify30.301.35561.34861.3456
542005.01.03 04:24modify30.301.35561.34851.3455
552005.01.03 04:24modify30.301.35561.34851.3455
562005.01.03 04:24modify30.301.35561.34841.3454
572005.01.03 04:26modify30.301.35561.34831.3453
582005.01.03 04:26modify30.301.35561.34821.3452
592005.01.03 04:26modify30.301.35561.34811.3451
602005.01.03 04:26modify30.301.35561.34791.3449
612005.01.03 04:26modify30.301.35561.34771.3447
622005.01.03 04:26modify30.301.35561.34761.3446
632005.01.03 04:26modify30.301.35561.34751.3445
642005.01.03 04:27modify30.301.35561.34741.3444
652005.01.03 04:27modify30.301.35561.34731.3443
662005.01.03 04:27modify30.301.35561.34721.3442
672005.01.03 04:27modify30.301.35561.34721.3442
682005.01.03 04:27modify30.301.35561.34701.3440
692005.01.03 04:28modify30.301.35561.34691.3439
702005.01.03 04:28modify30.301.35561.34681.3438
712005.01.03 04:28modify30.301.35561.34671.3437
722005.01.03 04:28modify30.301.35561.34671.3437
732005.01.03 04:39modify30.301.35561.34661.3436
742005.01.03 04:39modify30.301.35561.34661.3436
752005.01.03 04:40modify30.301.35561.34651.3435
762005.01.03 04:40modify30.301.35561.34621.3432
772005.01.03 04:40modify30.301.35561.34591.3429
782005.01.03 04:40modify30.301.35561.34581.3428
792005.01.03 04:40modify30.301.35561.34571.3427
802005.01.03 04:40modify30.301.35561.34551.3425
812005.01.03 04:40modify30.301.35561.34541.3424
822005.01.03 04:40modify30.301.35561.34531.3423
832005.01.03 04:40modify30.301.35561.34501.3420
842005.01.03 04:44modify30.301.35561.34481.3418
852005.01.03 04:45modify30.301.35561.34461.3416
862005.01.03 04:45modify30.301.35561.34451.3415
872005.01.03 04:45modify30.301.35561.34431.3413
882005.01.03 04:45modify30.301.35561.34421.3412
892005.01.03 04:45modify30.301.35561.34391.3409
902005.01.03 04:45modify30.301.35561.34381.3408
912005.01.03 04:45modify30.301.35561.34271.3397
922005.01.03 04:46modify30.301.35561.34261.3396
932005.01.03 04:46modify30.301.35561.34211.3391
942005.01.03 04:46modify30.301.35561.34191.3389
952005.01.03 04:46modify30.301.35561.34171.3387
962005.01.03 04:46s/l30.301.34171.34171.3387417.0010501.00
972005.01.03 04:46sell40.301.34191.34950.0000
982005.01.03 04:54modify40.301.34191.34031.3373
992005.01.03 04:54modify40.301.34191.34021.3372
1002005.01.03 04:59s/l40.301.34021.34021.337251.0010552.00
1012005.01.03 04:59sell50.301.34001.34760.0000
1022005.01.03 05:01sell60.601.34161.34770.0000
1032005.01.03 05:04sell71.201.34311.34770.0000
1042005.01.03 06:01sell82.401.34461.34770.0000
1052005.01.03 07:59s/l50.301.34761.34760.0000-228.0010324.00
1062005.01.03 07:59s/l60.601.34771.34770.0000-366.009958.00
1072005.01.03 07:59s/l71.201.34771.34770.0000-552.009406.00
1082005.01.03 07:59s/l82.401.34771.34770.0000-744.008662.00
1092005.01.03 07:59sell90.201.34751.35510.0000
1102005.01.03 08:35sell100.401.34921.35530.0000
1112005.01.03 08:43sell110.801.35071.35530.0000
1122005.01.03 08:49sell121.601.35221.35530.0000
1132005.01.03 09:33close121.601.35061.35530.0000256.008918.00
1142005.01.03 09:33close110.801.35091.35530.0000-16.008902.00
1152005.01.03 09:33close100.401.35081.35530.0000-64.008838.00
1162005.01.03 09:33close90.201.35061.35510.0000-62.008776.00
1172005.01.03 09:33buy130.201.35071.34310.0000
1182005.01.03 10:25modify130.201.35071.35231.3553
1192005.01.03 10:25modify130.201.35071.35241.3554
1202005.01.03 10:25modify130.201.35071.35271.3557
1212005.01.03 10:25modify130.201.35071.35281.3558
1222005.01.03 10:26modify130.201.35071.35301.3560
1232005.01.03 10:26modify130.201.35071.35321.3562
1242005.01.03 10:26modify130.201.35071.35331.3563
1252005.01.03 10:26modify130.201.35071.35351.3565
1262005.01.03 10:26modify130.201.35071.35361.3566
1272005.01.03 10:27modify130.201.35071.35381.3568
1282005.01.03 10:27modify130.201.35071.35391.3569
1292005.01.03 10:27modify130.201.35071.35411.3571
1302005.01.03 10:28modify130.201.35071.35421.3572
1312005.01.03 10:28modify130.201.35071.35441.3574
1322005.01.03 10:28modify130.201.35071.35451.3575
1332005.01.03 10:28modify130.201.35071.35461.3576
1342005.01.03 10:28modify130.201.35071.35471.3577
1352005.01.03 10:28modify130.201.35071.35491.3579
1362005.01.03 10:28modify130.201.35071.35521.3582
1372005.01.03 10:28modify130.201.35071.35531.3583
1382005.01.03 10:29modify130.201.35071.35531.3583
1392005.01.03 10:29modify130.201.35071.35541.3584
1402005.01.03 10:29modify130.201.35071.35551.3585
1412005.01.03 10:30modify130.201.35071.35551.3585
1422005.01.03 10:30modify130.201.35071.35561.3586
1432005.01.03 10:38s/l130.201.35561.35561.358698.008874.00
1442005.01.03 10:38buy140.201.35561.34800.0000
1452005.01.03 10:41buy150.401.35411.34800.0000
1462005.01.03 12:46buy160.801.35241.34780.0000
1472005.01.03 13:03buy171.601.35081.34770.0000
1482005.01.03 13:15close171.601.35231.34770.0000240.009114.00
1492005.01.03 13:15close160.801.35231.34780.0000-8.019105.99
1502005.01.03 13:15close150.401.35231.34800.0000-72.009033.99
1512005.01.03 13:15close140.201.35221.34800.0000-68.008965.99
1522005.01.03 13:16buy180.201.35231.34470.0000
1532005.01.03 13:40buy190.401.35081.34470.0000
1542005.01.03 14:36buy200.801.34911.34450.0000
1552005.01.03 14:43buy211.601.34761.34450.0000
1562005.01.03 15:10s/l180.201.34471.34470.0000-152.008813.99
1572005.01.03 15:10s/l190.401.34471.34470.0000-244.008569.99
1582005.01.03 15:10close211.601.34471.34450.0000-463.998106.00
1592005.01.03 15:10s/l200.801.34451.34450.0000-368.007738.00
1602005.01.03 15:10sell220.201.34451.35210.0000
1612005.01.03 15:18sell230.401.34621.35230.0000
1622005.01.03 15:47sell240.801.34771.35230.0000
1632005.01.03 16:03sell251.601.34931.35240.0000
1642005.01.03 16:50close251.601.34781.35240.0000239.997977.99
1652005.01.03 16:50close240.801.34781.35230.0000-8.007969.99
1662005.01.03 16:51close230.401.34781.35230.0000-64.007905.99
1672005.01.03 16:51close220.201.34771.35210.0000-64.007841.99
1682005.01.03 16:51sell260.201.34761.35520.0000
1692005.01.03 20:39sell270.401.34911.35520.0000
1702005.01.03 21:08close270.401.34721.35520.000076.007917.99
1712005.01.03 21:08close260.201.34731.35520.00006.007923.99
1722005.01.03 21:08buy280.201.34721.33960.0000
1732005.01.03 22:21buy290.401.34571.33960.0000
1742005.01.04 03:50close290.401.34761.33960.000074.527998.51
1752005.01.04 03:50close280.201.34751.33960.00005.268003.77
1762005.01.04 03:51buy300.201.34781.34020.0000
1772005.01.04 07:46buy310.401.34621.34010.0000
1782005.01.04 08:31buy320.801.34471.34010.0000
1792005.01.04 08:48close320.801.34621.34010.0000120.008123.77
1802005.01.04 08:48close310.401.34631.34010.00004.008127.77
1812005.01.04 08:48close300.201.34651.34020.0000-26.008101.77
1822005.01.04 08:48sell330.201.34621.35380.0000
1832005.01.04 09:30modify330.201.34621.34471.3417
1842005.01.04 09:31modify330.201.34621.34461.3416
1852005.01.04 09:31modify330.201.34621.34461.3416
1862005.01.04 09:31modify330.201.34621.34451.3415
1872005.01.04 09:31modify330.201.34621.34441.3414
1882005.01.04 09:31modify330.201.34621.34431.3413
1892005.01.04 09:31modify330.201.34621.34421.3412
1902005.01.04 09:31modify330.201.34621.34411.3411
1912005.01.04 09:35modify330.201.34621.34401.3410
1922005.01.04 09:35modify330.201.34621.34391.3409
1932005.01.04 09:35modify330.201.34621.34391.3409
1942005.01.04 09:38modify330.201.34621.34381.3408
1952005.01.04 09:38modify330.201.34621.34361.3406
1962005.01.04 09:38modify330.201.34621.34351.3405
1972005.01.04 09:39modify330.201.34621.34341.3404
1982005.01.04 09:39modify330.201.34621.34341.3404
1992005.01.04 09:40modify330.201.34621.34331.3403
2002005.01.04 09:44modify330.201.34621.34321.3402
2012005.01.04 09:45modify330.201.34621.34321.3402
2022005.01.04 09:45modify330.201.34621.34311.3401
2032005.01.04 09:49modify330.201.34621.34291.3399
2042005.01.04 10:04s/l330.201.34291.34291.339966.008167.77
2052005.01.04 10:04sell340.201.34271.35030.0000
2062005.01.04 10:37modify340.201.34271.34121.3382
2072005.01.04 10:37modify340.201.34271.34121.3382
2082005.01.04 10:39modify340.201.34271.34111.3381
2092005.01.04 10:39modify340.201.34271.34091.3379
2102005.01.04 10:39modify340.201.34271.34081.3378
2112005.01.04 10:39modify340.201.34271.34071.3377
2122005.01.04 10:39modify340.201.34271.34061.3376
2132005.01.04 10:54modify340.201.34271.34051.3375
2142005.01.04 10:54modify340.201.34271.34051.3375
2152005.01.04 10:55modify340.201.34271.34031.3373
2162005.01.04 10:55modify340.201.34271.34021.3372
2172005.01.04 10:55modify340.201.34271.34011.3371
2182005.01.04 10:55modify340.201.34271.34011.3371
2192005.01.04 10:56modify340.201.34271.34001.3370
2202005.01.04 10:56modify340.201.34271.33991.3369
2212005.01.04 10:56modify340.201.34271.33981.3368
2222005.01.04 10:56modify340.201.34271.33961.3366
2232005.01.04 10:56modify340.201.34271.33951.3365
2242005.01.04 10:56modify340.201.34271.33941.3364
2252005.01.04 10:57modify340.201.34271.33931.3363
2262005.01.04 10:57modify340.201.34271.33921.3362
2272005.01.04 10:58modify340.201.34271.33901.3360
2282005.01.04 10:58modify340.201.34271.33881.3358
2292005.01.04 10:58modify340.201.34271.33871.3357
2302005.01.04 10:58modify340.201.34271.33861.3356
2312005.01.04 10:58modify340.201.34271.33851.3355
2322005.01.04 10:58modify340.201.34271.33801.3350
2332005.01.04 10:58modify340.201.34271.33781.3348
2342005.01.04 10:59modify340.201.34271.33771.3347
2352005.01.04 11:04s/l340.201.33771.33771.3347100.008267.77
2362005.01.04 11:04sell350.201.33751.34510.0000
2372005.01.04 11:32sell360.401.33911.34520.0000
2382005.01.04 13:00close360.401.33721.34520.000076.008343.77
2392005.01.04 13:00close350.201.33731.34510.00004.008347.77
2402005.01.04 13:00sell370.201.33721.34480.0000
2412005.01.04 14:38sell380.401.33871.34480.0000
2422005.01.04 14:50close380.401.33681.34480.000076.008423.77
2432005.01.04 14:50close370.201.33661.34480.000012.008435.77
2442005.01.04 14:50sell390.201.33641.34400.0000
2452005.01.04 16:17modify390.201.33641.33431.3313
2462005.01.04 16:18modify390.201.33641.33411.3311
2472005.01.04 16:20modify390.201.33641.33401.3310
2482005.01.04 16:20modify390.201.33641.33381.3308
2492005.01.04 16:20modify390.201.33641.33361.3306
2502005.01.04 16:20modify390.201.33641.33341.3304
2512005.01.04 16:20modify390.201.33641.33331.3303
2522005.01.04 16:20modify390.201.33641.33321.3302
2532005.01.04 16:20modify390.201.33641.33321.3302
2542005.01.04 16:22modify390.201.33641.33291.3299
2552005.01.04 16:23modify390.201.33641.33291.3299
2562005.01.04 16:23modify390.201.33641.33281.3298
2572005.01.04 16:23modify390.201.33641.33281.3298
2582005.01.04 16:24modify390.201.33641.33251.3295
2592005.01.04 16:24modify390.201.33641.33231.3293
2602005.01.04 16:24modify390.201.33641.33221.3292
2612005.01.04 16:24modify390.201.33641.33201.3290
2622005.01.04 16:24modify390.201.33641.33191.3289
2632005.01.04 16:25modify390.201.33641.33181.3288
2642005.01.04 16:25modify390.201.33641.33171.3287
2652005.01.04 16:25modify390.201.33641.33171.3287
2662005.01.04 16:28modify390.201.33641.33161.3286
2672005.01.04 16:35s/l390.201.33161.33161.328696.008531.77
2682005.01.04 16:35sell400.201.33161.33920.0000
2692005.01.04 17:30modify400.201.33161.33001.3270
2702005.01.04 17:30modify400.201.33161.33001.3270
2712005.01.04 17:32modify400.201.33161.32991.3269
2722005.01.04 17:32modify400.201.33161.32961.3266
2732005.01.04 17:32modify400.201.33161.32951.3265
2742005.01.04 17:33modify400.201.33161.32951.3265
2752005.01.04 17:33modify400.201.33161.32941.3264
2762005.01.04 17:59s/l400.201.32941.32941.326444.008575.77
2772005.01.04 17:59sell410.201.32941.33700.0000
2782005.01.04 18:22sell420.401.33091.33700.0000
2792005.01.04 20:04close420.401.32901.33700.000076.008651.77
2802005.01.04 20:04close410.201.32941.33700.00000.008651.77
2812005.01.04 20:05sell430.201.32911.33670.0000
2822005.01.04 20:42modify430.201.32911.32761.3246
2832005.01.04 20:43modify430.201.32911.32691.3239
2842005.01.04 20:43modify430.201.32911.32651.3235
2852005.01.04 20:50s/l430.201.32651.32651.323552.008703.77
2862005.01.04 20:50sell440.201.32661.33420.0000
2872005.01.04 22:42sell450.401.32841.33450.0000
2882005.01.05 02:47close450.401.32641.33450.000080.608784.37
2892005.01.05 02:48close440.201.32631.33420.00006.308790.67
2902005.01.05 02:48buy460.201.32651.31890.0000
2912005.01.05 08:38buy470.401.32481.31870.0000
2922005.01.05 09:06close470.401.32671.31870.000076.008866.67
2932005.01.05 09:06close460.201.32651.31890.00000.008866.67
2942005.01.05 09:06buy480.201.32641.31880.0000
2952005.01.05 11:01buy490.401.32491.31880.0000
2962005.01.05 11:09buy500.801.32341.31880.0000
2972005.01.05 11:33buy511.601.32191.31880.0000
2982005.01.05 11:44close511.601.32361.31880.0000272.009138.67
2992005.01.05 11:44close500.801.32381.31880.000032.009170.67
3002005.01.05 11:44close490.401.32351.31880.0000-56.009114.67
3012005.01.05 11:44close480.201.32361.31880.0000-56.009058.67
3022005.01.05 11:44sell520.201.32381.33140.0000
3032005.01.05 12:00sell530.401.32531.33140.0000
3042005.01.05 12:04close530.401.32331.33140.000080.009138.67
3052005.01.05 12:04close520.201.32351.33140.00006.009144.67
3062005.01.05 12:04buy540.201.32371.31610.0000
3072005.01.05 14:15buy550.401.32211.31600.0000
3082005.01.05 14:43close550.401.32411.31600.000080.009224.67
3092005.01.05 14:43close540.201.32401.31610.00006.009230.67
3102005.01.05 14:43buy560.201.32411.31650.0000
3112005.01.05 16:20modify560.201.32411.32571.3287
3122005.01.05 16:21modify560.201.32411.32591.3289
3132005.01.05 16:28s/l560.201.32591.32591.328936.009266.67
3142005.01.05 16:28buy570.201.32591.31830.0000
3152005.01.05 17:04modify570.201.32591.32771.3307
3162005.01.05 17:04modify570.201.32591.32781.3308
3172005.01.05 17:04modify570.201.32591.32791.3309
3182005.01.05 17:04modify570.201.32591.32811.3311
3192005.01.05 17:05modify570.201.32591.32831.3313
3202005.01.05 17:07modify570.201.32591.32841.3314
3212005.01.05 17:07modify570.201.32591.32861.3316
3222005.01.05 17:15s/l570.201.32861.32861.331654.009320.67
3232005.01.05 17:15buy580.201.32871.32110.0000
3242005.01.05 20:14buy590.401.32721.32110.0000
3252005.01.05 21:18buy600.801.32571.32110.0000
3262005.01.05 23:30close600.801.32721.32110.0000120.009440.67
3272005.01.05 23:30close590.401.32731.32110.00004.009444.67
3282005.01.05 23:30close580.201.32741.32110.0000-26.009418.67
3292005.01.05 23:30buy610.201.32721.31960.0000
3302005.01.06 01:59buy620.401.32571.31960.0000
3312005.01.06 03:11close620.401.32761.31960.000076.009494.67
3322005.01.06 03:11close610.201.32761.31960.00005.789500.45
3332005.01.06 03:11buy630.201.32771.32010.0000
3342005.01.06 04:05buy640.401.32621.32010.0000
3352005.01.06 07:54buy650.801.32471.32010.0000
3362005.01.06 08:05buy661.601.32301.31990.0000
3372005.01.06 08:33buy673.201.32131.31970.0000
3382005.01.06 08:35s/l630.201.32011.32010.0000-152.009348.45
3392005.01.06 08:35s/l640.401.32011.32010.0000-244.009104.45
3402005.01.06 08:35s/l650.801.32011.32010.0000-368.008736.45
3412005.01.06 08:35close673.201.32011.31970.0000-384.028352.43
3422005.01.06 08:35close661.601.32061.31990.0000-384.027968.41
3432005.01.06 08:36sell680.201.32061.32820.0000
3442005.01.06 09:42modify680.201.32061.31911.3161
3452005.01.06 09:42modify680.201.32061.31901.3160
3462005.01.06 09:42modify680.201.32061.31891.3159
3472005.01.06 09:43modify680.201.32061.31881.3158
3482005.01.06 09:43modify680.201.32061.31871.3157
3492005.01.06 09:43modify680.201.32061.31871.3157
3502005.01.06 09:49modify680.201.32061.31861.3156
3512005.01.06 09:58s/l680.201.31861.31861.315640.008008.41
3522005.01.06 09:58sell690.201.31851.32610.0000
3532005.01.06 15:15sell700.401.32001.32610.0000
3542005.01.06 16:14close700.401.31811.32610.000076.008084.41
3552005.01.06 16:14close690.201.31801.32610.000010.008094.41
3562005.01.06 16:14sell710.201.31771.32530.0000
3572005.01.06 17:15sell720.401.31931.32540.0000
3582005.01.06 17:29sell730.801.32081.32540.0000
3592005.01.06 17:38close730.801.31821.32540.0000208.008302.41
3602005.01.06 17:38close720.401.31961.32540.0000-12.008290.41
3612005.01.06 17:39close710.201.31971.32530.0000-40.008250.41
3622005.01.06 17:39buy740.201.31961.31200.0000
3632005.01.06 17:43buy750.401.31801.31190.0000
3642005.01.06 18:37buy760.801.31641.31180.0000
3652005.01.06 18:51close760.801.31791.31180.0000120.008370.41
3662005.01.06 18:51close750.401.31791.31190.0000-4.008366.41
3672005.01.06 18:51close740.201.31791.31200.0000-34.008332.41
3682005.01.06 18:51sell770.201.31771.32530.0000
3692005.01.07 04:40sell780.401.31931.32540.0000
3702005.01.07 07:54close780.401.31741.32540.000076.008408.41
3712005.01.07 07:54close770.201.31731.32530.00008.308416.71
3722005.01.07 07:54sell790.201.31711.32470.0000
3732005.01.07 08:03sell800.401.31871.32480.0000
3742005.01.07 08:43sell810.801.32021.32480.0000
3752005.01.07 10:05sell821.601.32191.32500.0000
3762005.01.07 11:19s/l790.201.32471.32470.0000-152.008264.71
3772005.01.07 11:19close821.601.32471.32500.0000-448.007816.71
3782005.01.07 11:20close810.801.32451.32480.0000-344.007472.71
3792005.01.07 11:20close800.401.32451.32480.0000-232.007240.71
3802005.01.07 11:20buy830.201.32461.31700.0000
3812005.01.07 12:03buy840.401.32301.31690.0000
3822005.01.07 12:34buy850.801.32141.31680.0000
3832005.01.07 14:15buy861.601.31981.31670.0000
3842005.01.07 14:29s/l830.201.31701.31700.0000-152.007088.71
3852005.01.07 14:29s/l840.401.31691.31690.0000-244.006844.71
3862005.01.07 14:29s/l850.801.31681.31680.0000-368.006476.71
3872005.01.07 14:29s/l861.601.31671.31670.0000-496.005980.71
3882005.01.07 14:29sell870.201.31621.32380.0000
3892005.01.07 14:29sell880.401.31841.32450.0000
3902005.01.07 14:30sell890.801.31991.32450.0000
3912005.01.07 14:30sell901.601.32161.32470.0000
3922005.01.07 14:30close901.601.31931.32470.0000368.006348.71
3932005.01.07 14:30close890.801.32131.32450.0000-112.006236.71
3942005.01.07 14:30s/l870.201.32381.32380.0000-152.006084.71
3952005.01.07 14:30close880.401.32401.32450.0000-224.005860.71
3962005.01.07 14:30buy910.201.32391.31630.0000
3972005.01.07 14:30buy920.401.32181.31570.0000
3982005.01.07 14:32buy930.801.31951.31490.0000
3992005.01.07 14:33buy941.601.31781.31470.0000
4002005.01.07 14:34close941.601.31981.31470.0000319.986180.69
4012005.01.07 14:34close930.801.31961.31490.00008.006188.69
4022005.01.07 14:34close920.401.31931.31570.0000-100.006088.69
4032005.01.07 14:34close910.201.31891.31630.0000-100.005988.69
4042005.01.07 14:34sell950.201.31851.32610.0000
4052005.01.07 14:35sell960.401.32011.32620.0000
4062005.01.07 14:35sell970.801.32191.32650.0000
4072005.01.07 14:35close970.801.32031.32650.0000128.006116.69
4082005.01.07 14:35close960.401.32011.32620.00000.006116.69
4092005.01.07 14:35close950.201.32041.32610.0000-38.006078.69
4102005.01.07 14:35buy980.201.32131.31370.0000
4112005.01.07 15:46buy990.401.31981.31370.0000
4122005.01.07 16:03buy1000.801.31821.31360.0000
4132005.01.07 16:04buy1011.601.31661.31350.0000
4142005.01.07 16:20s/l980.201.31371.31370.0000-152.005926.69
4152005.01.07 16:20s/l990.401.31371.31370.0000-244.005682.69
4162005.01.07 16:20s/l1000.801.31361.31360.0000-368.005314.69
4172005.01.07 16:20s/l1011.601.31351.31350.0000-496.004818.69
4182005.01.07 16:20sell1020.101.31341.32100.0000
4192005.01.07 16:20sell1030.201.31551.32160.0000
4202005.01.07 16:21modify1030.201.31551.31391.3109
4212005.01.07 16:21modify1030.201.31551.31321.3102
4222005.01.07 16:21modify1030.201.31551.31301.3100
4232005.01.07 16:21close1030.201.31211.31301.310068.004886.69
4242005.01.07 16:21close1020.101.31151.32100.000019.004905.69
4252005.01.07 16:21sell1040.101.31121.31880.0000
4262005.01.07 16:21sell1050.201.31281.31890.0000
4272005.01.07 16:21modify1050.201.31281.30971.3067
4282005.01.07 16:21s/l1050.201.30971.30971.306762.004967.69
4292005.01.07 16:21close1040.101.31081.31880.00004.004971.69
4302005.01.07 16:21sell1060.101.31171.31930.0000
4312005.01.07 16:26modify1060.101.31171.31011.3071
4322005.01.07 16:26modify1060.101.31171.31001.3070
4332005.01.07 16:26modify1060.101.31171.30981.3068
4342005.01.07 16:26modify1060.101.31171.30971.3067
4352005.01.07 16:26modify1060.101.31171.30951.3065
4362005.01.07 16:26modify1060.101.31171.30951.3065
4372005.01.07 16:27modify1060.101.31171.30931.3063
4382005.01.07 16:27modify1060.101.31171.30931.3063
4392005.01.07 16:27modify1060.101.31171.30921.3062
4402005.01.07 16:27modify1060.101.31171.30921.3062
4412005.01.07 16:29s/l1060.101.30921.30921.306225.004996.69
4422005.01.07 16:29sell1070.101.30941.31700.0000
4432005.01.07 16:40modify1070.101.30941.30781.3048
4442005.01.07 16:40modify1070.101.30941.30781.3048
4452005.01.07 16:40modify1070.101.30941.30771.3047
4462005.01.07 16:41modify1070.101.30941.30761.3046
4472005.01.07 16:41modify1070.101.30941.30751.3045
4482005.01.07 16:41modify1070.101.30941.30741.3044
4492005.01.07 16:41modify1070.101.30941.30731.3043
4502005.01.07 16:41modify1070.101.30941.30731.3043
4512005.01.07 16:43modify1070.101.30941.30701.3040
4522005.01.07 16:43modify1070.101.30941.30691.3039
4532005.01.07 16:43modify1070.101.30941.30681.3038
4542005.01.07 16:43modify1070.101.30941.30671.3037
4552005.01.07 16:43modify1070.101.30941.30671.3037
4562005.01.07 16:44modify1070.101.30941.30661.3036
4572005.01.07 16:44modify1070.101.30941.30651.3035
4582005.01.07 16:44modify1070.101.30941.30641.3034
4592005.01.07 16:44modify1070.101.30941.30641.3034
4602005.01.07 16:45modify1070.101.30941.30621.3032
4612005.01.07 16:45modify1070.101.30941.30611.3031
4622005.01.07 16:45modify1070.101.30941.30591.3029
4632005.01.07 16:47s/l1070.101.30591.30591.302935.005031.69
4642005.01.07 16:47sell1080.201.30581.31340.0000
4652005.01.07 17:14sell1090.401.30731.31340.0000
4662005.01.07 17:32close1090.401.30541.31340.000076.005107.69
4672005.01.07 17:32close1080.201.30541.31340.00008.005115.69
4682005.01.07 17:32sell1100.201.30531.31290.0000
4692005.01.07 20:31sell1110.401.30691.31300.0000
4702005.01.07 21:03close1110.401.30501.31300.000076.005191.69
4712005.01.07 21:03close1100.201.30511.31290.00004.005195.69
4722005.01.07 21:03sell1120.201.30481.31240.0000
4732005.01.10 00:49sell1130.401.30641.31250.0000
4742005.01.10 04:19sell1140.801.30791.31250.0000
4752005.01.10 08:27close1140.801.30641.31250.0000120.005315.69
4762005.01.10 08:27close1130.401.30681.31250.0000-16.005299.69
4772005.01.10 08:27close1120.201.30661.31240.0000-35.705263.99
4782005.01.10 08:27buy1150.201.30701.29940.0000
4792005.01.10 10:10modify1150.201.30701.30871.3117
4802005.01.10 10:10modify1150.201.30701.30881.3118
4812005.01.10 10:11modify1150.201.30701.30881.3118
4822005.01.10 10:16modify1150.201.30701.30891.3119
4832005.01.10 10:16modify1150.201.30701.30901.3120
4842005.01.10 10:16modify1150.201.30701.30911.3121
4852005.01.10 10:16modify1150.201.30701.30911.3121
4862005.01.10 10:19modify1150.201.30701.30911.3121
4872005.01.10 10:19modify1150.201.30701.30921.3122
4882005.01.10 10:35s/l1150.201.30921.30921.312244.005307.99
4892005.01.10 10:35buy1160.201.30931.30170.0000
4902005.01.10 16:32buy1170.401.30741.30130.0000
4912005.01.10 16:44close1170.401.30961.30130.000088.005395.99
4922005.01.10 16:44close1160.201.31021.30170.000018.005413.99
4932005.01.10 16:45buy1180.201.30961.30200.0000
4942005.01.10 18:41buy1190.401.30811.30200.0000
4952005.01.10 23:57close1190.401.31001.30200.000076.005489.99
4962005.01.10 23:57close1180.201.31021.30200.000012.005501.99
4972005.01.10 23:57buy1200.201.31041.30280.0000
4982005.01.11 05:54modify1200.201.31041.31201.3150
4992005.01.11 07:50s/l1200.201.31201.31201.315031.265533.25
5002005.01.11 07:50buy1210.201.31211.30450.0000
5012005.01.11 11:00modify1210.201.31211.31371.3167
5022005.01.11 11:00modify1210.201.31211.31401.3170
5032005.01.11 11:00modify1210.201.31211.31461.3176
5042005.01.11 11:01modify1210.201.31211.31491.3179
5052005.01.11 11:09modify1210.201.31211.31511.3181
5062005.01.11 11:09modify1210.201.31211.31511.3181
5072005.01.11 11:10modify1210.201.31211.31521.3182
5082005.01.11 11:10modify1210.201.31211.31531.3183
5092005.01.11 11:11modify1210.201.31211.31541.3184
5102005.01.11 12:00s/l1210.201.31541.31541.318466.005599.25
5112005.01.11 12:00buy1220.201.31541.30780.0000
5122005.01.11 14:21buy1230.401.31371.30760.0000
5132005.01.11 15:23close1230.401.31571.30760.000080.005679.25
5142005.01.11 15:23close1220.201.31571.30780.00006.005685.25
5152005.01.11 15:23buy1240.201.31581.30820.0000
5162005.01.11 16:55buy1250.401.31431.30820.0000
5172005.01.11 17:51close1250.401.31621.30820.000076.005761.25
5182005.01.11 17:51close1240.201.31621.30820.00008.005769.25
5192005.01.11 17:51buy1260.201.31631.30870.0000
5202005.01.11 18:02buy1270.401.31481.30870.0000
5212005.01.11 18:33buy1280.801.31331.30870.0000
5222005.01.11 18:34buy1291.601.31171.30860.0000
5232005.01.11 18:41close1291.601.31321.30860.0000240.006009.25
5242005.01.11 18:41close1280.801.31321.30870.0000-8.006001.25
5252005.01.11 18:41close1270.401.31271.30870.0000-84.005917.25
5262005.01.11 18:41close1260.201.31251.30870.0000-76.005841.25
5272005.01.11 18:41sell1300.201.31271.32030.0000
5282005.01.12 09:26modify1300.201.31271.31121.3082
5292005.01.12 09:26modify1300.201.31271.31111.3081
5302005.01.12 09:26modify1300.201.31271.31101.3080
5312005.01.12 09:26modify1300.201.31271.31091.3079
5322005.01.12 09:29modify1300.201.31271.31081.3078
5332005.01.12 09:29modify1300.201.31271.31071.3077
5342005.01.12 09:29modify1300.201.31271.31061.3076
5352005.01.12 09:32modify1300.201.31271.31051.3075
5362005.01.12 09:32modify1300.201.31271.31041.3074
5372005.01.12 09:32modify1300.201.31271.31031.3073
5382005.01.12 09:34modify1300.201.31271.31021.3072
5392005.01.12 09:34modify1300.201.31271.31021.3072
5402005.01.12 09:35modify1300.201.31271.31011.3071
5412005.01.12 09:35modify1300.201.31271.31001.3070
5422005.01.12 09:54modify1300.201.31271.30991.3069
5432005.01.12 09:54modify1300.201.31271.30981.3068
5442005.01.12 09:54modify1300.201.31271.30971.3067
5452005.01.12 10:13s/l1300.201.30971.30971.306760.305901.55
5462005.01.12 10:13sell1310.201.30951.31710.0000
5472005.01.12 12:54sell1320.401.31111.31720.0000
5482005.01.12 13:00sell1330.801.31271.31730.0000
5492005.01.12 13:06sell1341.601.31421.31730.0000
5502005.01.12 14:26close1341.601.31281.31730.0000224.016125.56
5512005.01.12 14:26close1330.801.31271.31730.00000.006125.56
5522005.01.12 14:26close1320.401.31261.31720.0000-60.006065.56
5532005.01.12 14:26close1310.201.31261.31710.0000-62.006003.56
5542005.01.12 14:27buy1350.201.31281.30520.0000
5552005.01.12 14:30modify1350.201.31281.31751.3205
5562005.01.12 14:30s/l1350.201.31751.31751.320594.006097.56
5572005.01.12 14:30buy1360.201.31761.31000.0000
5582005.01.12 14:30buy1370.401.31521.30910.0000
5592005.01.12 14:30buy1380.801.31321.30860.0000
5602005.01.12 14:30modify1380.801.31321.31731.3203
5612005.01.12 14:31modify1380.801.31321.31761.3206
5622005.01.12 14:31modify1380.801.31321.31831.3213
5632005.01.12 14:31modify1380.801.31321.31911.3221
5642005.01.12 14:31modify1370.401.31521.31901.3220
5652005.01.12 14:31close1380.801.32041.31911.3221576.006673.56
5662005.01.12 14:31close1370.401.32031.31901.3220204.006877.56
5672005.01.12 14:31close1360.201.32021.31000.000052.006929.56
5682005.01.12 14:31buy1390.201.32031.31270.0000
5692005.01.12 14:34modify1390.201.32031.32191.3249
5702005.01.12 14:35s/l1390.201.32191.32191.324932.006961.56
5712005.01.12 14:35buy1400.201.32181.31420.0000
5722005.01.12 14:39buy1410.401.32011.31400.0000
5732005.01.12 14:45close1410.401.32211.31400.000080.007041.56
5742005.01.12 14:45close1400.201.32191.31420.00002.007043.56
5752005.01.12 14:45buy1420.201.32191.31430.0000
5762005.01.12 15:53modify1420.201.32191.32351.3265
5772005.01.12 15:56modify1420.201.32191.32361.3266
5782005.01.12 15:56modify1420.201.32191.32381.3268
5792005.01.12 15:56modify1420.201.32191.32411.3271
5802005.01.12 15:57modify1420.201.32191.32421.3272
5812005.01.12 15:57modify1420.201.32191.32441.3274
5822005.01.12 15:58modify1420.201.32191.32451.3275
5832005.01.12 15:58modify1420.201.32191.32461.3276
5842005.01.12 15:58modify1420.201.32191.32471.3277
5852005.01.12 15:58modify1420.201.32191.32491.3279
5862005.01.12 15:58modify1420.201.32191.32491.3279
5872005.01.12 15:59modify1420.201.32191.32501.3280
5882005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32501.3280
5892005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32511.3281
5902005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32541.3284
5912005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32551.3285
5922005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32561.3286
5932005.01.12 16:00modify1420.201.32191.32581.3288
5942005.01.12 16:03s/l1420.201.32581.32581.328878.007121.56
5952005.01.12 16:03buy1430.201.32601.31840.0000
5962005.01.12 17:14modify1430.201.32601.32751.3305
5972005.01.12 17:24s/l1430.201.32751.32751.330530.007151.56
5982005.01.12 17:24buy1440.201.32771.32010.0000
5992005.01.12 21:22buy1450.401.32621.32010.0000
6002005.01.13 03:04buy1460.801.32461.32000.0000
6012005.01.13 07:48close1460.801.32621.32000.0000128.007279.56
6022005.01.13 07:48close1450.401.32621.32010.0000-4.447275.12
6032005.01.13 07:49close1440.201.32601.32010.0000-36.227238.90
6042005.01.13 07:49sell1470.201.32571.33330.0000
6052005.01.13 09:52modify1470.201.32571.32421.3212
6062005.01.13 09:52modify1470.201.32571.32411.3211
6072005.01.13 09:53modify1470.201.32571.32401.3210
6082005.01.13 09:54modify1470.201.32571.32381.3208
6092005.01.13 09:54modify1470.201.32571.32361.3206
6102005.01.13 10:29modify1470.201.32571.32351.3205
6112005.01.13 10:37modify1470.201.32571.32341.3204
6122005.01.13 11:49modify1470.201.32571.32331.3203
6132005.01.13 11:49modify1470.201.32571.32261.3196
6142005.01.13 11:55s/l1470.201.32261.32261.319662.007300.90
6152005.01.13 11:55sell1480.201.32241.33000.0000
6162005.01.13 12:13sell1490.401.32401.33010.0000
6172005.01.13 14:25close1490.401.32191.33010.000084.007384.90
6182005.01.13 14:25close1480.201.32191.33000.000010.007394.90
6192005.01.13 14:25sell1500.201.32221.32980.0000
6202005.01.13 14:34sell1510.401.32371.32980.0000
6212005.01.13 15:16close1510.401.32171.32980.000080.007474.90
6222005.01.13 15:16close1500.201.32201.32980.00004.007478.90
6232005.01.13 15:16sell1520.201.32211.32970.0000
6242005.01.14 02:44modify1520.201.32211.32051.3175
6252005.01.14 02:44modify1520.201.32211.32031.3173
6262005.01.14 02:44modify1520.201.32211.32001.3170
6272005.01.14 02:47modify1520.201.32211.32001.3170
6282005.01.14 02:48modify1520.201.32211.31991.3169
6292005.01.14 02:48modify1520.201.32211.31991.3169
6302005.01.14 03:04modify1520.201.32211.31981.3168
6312005.01.14 03:06modify1520.201.32211.31941.3164
6322005.01.14 03:06modify1520.201.32211.31931.3163
6332005.01.14 03:06modify1520.201.32211.31901.3160
6342005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31881.3158
6352005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31871.3157
6362005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31861.3156
6372005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31851.3155
6382005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31841.3154
6392005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31811.3151
6402005.01.14 03:09modify1520.201.32211.31781.3148
6412005.01.14 03:20modify1520.201.32211.31781.3148
6422005.01.14 03:39modify1520.201.32211.31771.3147
6432005.01.14 03:39modify1520.201.32211.31761.3146
6442005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31691.3139
6452005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31671.3137
6462005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31641.3134
6472005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31601.3130
6482005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31521.3122
6492005.01.14 03:40modify1520.201.32211.31461.3116
6502005.01.14 03:41s/l1520.201.31461.31461.3116150.307629.20
6512005.01.14 03:41sell1530.201.31481.32240.0000
6522005.01.14 03:45modify1530.201.31481.31301.3100
6532005.01.14 03:47s/l1530.201.31301.31301.310036.007665.20
6542005.01.14 03:47sell1540.201.31301.32060.0000
6552005.01.14 04:06sell1550.401.31451.32060.0000
6562005.01.14 04:30close1550.401.31251.32060.000080.007745.20
6572005.01.14 04:31close1540.201.31261.32060.00008.007753.20
6582005.01.14 04:31sell1560.201.31241.32000.0000
6592005.01.14 09:31modify1560.201.31241.31091.3079
6602005.01.14 09:31modify1560.201.31241.31071.3077
6612005.01.14 09:31modify1560.201.31241.31051.3075
6622005.01.14 09:31modify1560.201.31241.31031.3073
6632005.01.14 09:31modify1560.201.31241.31011.3071
6642005.01.14 09:32modify1560.201.31241.30991.3069
6652005.01.14 09:32modify1560.201.31241.30981.3068
6662005.01.14 09:32modify1560.201.31241.30961.3066
6672005.01.14 09:32modify1560.201.31241.30961.3066
6682005.01.14 09:32modify1560.201.31241.30881.3058
6692005.01.14 09:32s/l1560.201.30881.30881.305872.007825.20
6702005.01.14 09:33sell1570.201.30891.31650.0000
6712005.01.14 10:00modify1570.201.30891.30721.3042
6722005.01.14 10:00modify1570.201.30891.30701.3040
6732005.01.14 10:04s/l1570.201.30701.30701.304038.007863.20
6742005.01.14 10:04sell1580.201.30721.31480.0000
6752005.01.14 10:13sell1590.401.30871.31480.0000
6762005.01.14 10:21sell1600.801.31021.31480.0000
6772005.01.14 10:47sell1611.601.31181.31490.0000
6782005.01.14 10:55close1611.601.31021.31490.0000256.018119.21
6792005.01.14 10:55close1600.801.31021.31480.00000.008119.21
6802005.01.14 10:55close1590.401.31041.31480.0000-68.008051.21
6812005.01.14 10:55close1580.201.31051.31480.0000-66.007985.21
6822005.01.14 10:55sell1620.201.31061.31820.0000
6832005.01.14 11:09sell1630.401.31221.31830.0000
6842005.01.14 12:59close1630.401.31031.31830.000076.008061.21
6852005.01.14 12:59close1620.201.31051.31820.00002.008063.21
6862005.01.14 12:59sell1640.201.31031.31790.0000
6872005.01.14 13:40sell1650.401.31181.31790.0000
6882005.01.14 14:02close1650.401.30981.31790.000080.008143.21
6892005.01.14 14:02close1640.201.31011.31790.00004.008147.21
6902005.01.14 14:02buy1660.201.31041.30280.0000
6912005.01.14 14:08buy1670.401.30891.30280.0000
6922005.01.14 14:30close1670.401.31121.30280.000092.008239.21
6932005.01.14 14:30close1660.201.31111.30280.000014.008253.21
6942005.01.14 14:30buy1680.201.31131.30370.0000
6952005.01.14 14:44buy1690.401.30951.30340.0000
6962005.01.14 15:06buy1700.801.30791.30330.0000
6972005.01.14 15:22close1700.801.30951.30330.0000128.008381.21
6982005.01.14 15:22close1690.401.30961.30340.00004.008385.21
6992005.01.14 15:22close1680.201.30951.30370.0000-36.008349.21
7002005.01.14 15:22buy1710.201.30961.30200.0000
7012005.01.14 15:26buy1720.401.30791.30180.0000
7022005.01.14 15:40close1720.401.30991.30180.000080.008429.21
7032005.01.14 15:40close1710.201.30991.30200.00006.008435.21
7042005.01.14 15:41buy1730.201.30981.30220.0000
7052005.01.14 16:11modify1730.201.30981.31151.3145
7062005.01.14 16:11modify1730.201.30981.31151.3145
7072005.01.14 16:11modify1730.201.30981.31171.3147
7082005.01.14 16:11modify1730.201.30981.31201.3150
7092005.01.14 16:15s/l1730.201.31201.31201.315044.008479.21
7102005.01.14 16:15buy1740.201.31191.30430.0000
7112005.01.14 16:46buy1750.401.31041.30430.0000
7122005.01.14 17:17buy1760.801.30871.30410.0000
7132005.01.14 17:40close1760.801.31031.30410.0000128.008607.21
7142005.01.14 17:41close1750.401.31011.30430.0000-12.008595.21
7152005.01.14 17:41close1740.201.31011.30430.0000-36.008559.21
7162005.01.14 17:41buy1770.201.31031.30270.0000
7172005.01.14 18:24buy1780.401.30871.30260.0000
7182005.01.14 18:37close1780.401.31061.30260.000076.008635.21
7192005.01.14 18:37close1770.201.31031.30270.00000.008635.21
7202005.01.14 18:37buy1790.201.31061.30300.0000
7212005.01.14 18:45buy1800.401.30911.30300.0000
7222005.01.14 22:56close1800.401.31101.30300.000076.008711.21
7232005.01.14 22:56close1790.201.31111.30300.000010.008721.21
7242005.01.14 22:56buy1810.201.31101.30340.0000
7252005.01.17 01:54buy1820.401.30931.30320.0000
7262005.01.17 04:27close1820.401.31121.30320.000076.008797.21
7272005.01.17 04:28close1810.201.31131.30340.00005.268802.47
7282005.01.17 04:29buy1830.201.31161.30400.0000
7292005.01.17 10:57buy1840.401.31011.30400.0000
7302005.01.17 13:33buy1850.801.30861.30400.0000
7312005.01.17 17:58buy1861.601.30711.30400.0000
7322005.01.18 00:09s/l1830.201.30401.30400.0000-152.748649.73
7332005.01.18 00:09s/l1840.401.30401.30400.0000-245.488404.25
7342005.01.18 00:09s/l1850.801.30401.30400.0000-370.968033.29
7352005.01.18 00:09s/l1861.601.30401.30400.0000-501.927531.37
7362005.01.18 00:09sell1870.201.30391.31150.0000
7372005.01.18 03:23modify1870.201.30391.30241.2994
7382005.01.18 03:29modify1870.201.30391.30231.2993
7392005.01.18 03:33s/l1870.201.30231.30231.299332.007563.37
7402005.01.18 03:33sell1880.201.30231.30990.0000
7412005.01.18 04:27sell1890.401.30381.30990.0000
7422005.01.18 06:18close1890.401.30191.30990.000076.007639.37
7432005.01.18 06:19close1880.201.30211.30990.00004.007643.37
7442005.01.18 06:19sell1900.201.30191.30950.0000
7452005.01.18 06:38sell1910.401.30351.30960.0000
7462005.01.18 08:51close1910.401.30141.30960.000084.007727.37
7472005.01.18 08:51close1900.201.30141.30950.000010.007737.37
7482005.01.18 08:51sell1920.201.30131.30890.0000
7492005.01.18 09:58sell1930.401.30301.30910.0000
7502005.01.18 11:44sell1940.801.30451.30910.0000
7512005.01.18 12:08sell1951.601.30631.30940.0000
7522005.01.18 15:00close1951.601.30411.30940.0000351.998089.36
7532005.01.18 15:00close1940.801.30461.30910.0000-7.998081.37
7542005.01.18 15:00close1930.401.30491.30910.0000-76.008005.37
7552005.01.18 15:00close1920.201.30501.30890.0000-74.007931.37
7562005.01.18 15:00buy1960.201.30571.29810.0000
7572005.01.18 15:00buy1970.401.30411.29800.0000
7582005.01.18 15:00close1970.401.30621.29800.000084.008015.37
7592005.01.18 15:00close1960.201.30491.29810.0000-16.007999.37
7602005.01.18 15:00buy1980.201.30581.29820.0000
7612005.01.18 15:00buy1990.401.30411.29800.0000
7622005.01.18 15:01buy2000.801.30241.29780.0000
7632005.01.18 15:02close2000.801.30401.29780.0000128.008127.37
7642005.01.18 15:02close1990.401.30491.29800.000032.008159.37
7652005.01.18 15:02close1980.201.30501.29820.0000-16.008143.37
7662005.01.18 15:02buy2010.201.30511.29750.0000
7672005.01.18 15:12buy2020.401.30361.29750.0000
7682005.01.18 15:42buy2030.801.30201.29740.0000
7692005.01.18 17:30close2030.801.30441.29740.0000192.008335.37
7702005.01.18 17:30close2020.401.30401.29750.000016.008351.37
7712005.01.18 17:31close2010.201.30411.29750.0000-20.008331.37
7722005.01.18 17:31buy2040.201.30381.29620.0000
7732005.01.18 20:34buy2050.401.30231.29620.0000
7742005.01.19 08:53close2050.401.30421.29620.000074.528405.89
7752005.01.19 08:53close2040.201.30421.29620.00007.268413.15
7762005.01.19 08:53buy2060.201.30421.29660.0000
7772005.01.19 09:37modify2060.201.30421.30661.3096
7782005.01.19 09:37modify2060.201.30421.30671.3097
7792005.01.19 09:37modify2060.201.30421.30691.3099
7802005.01.19 09:37s/l2060.201.30691.30691.309954.008467.15
7812005.01.19 09:37buy2070.201.30701.29940.0000
7822005.01.19 09:47modify2070.201.30701.30861.3116
7832005.01.19 09:53s/l2070.201.30861.30861.311632.008499.15
7842005.01.19 09:53buy2080.201.30871.30110.0000
7852005.01.19 14:30buy2090.401.30711.30100.0000
7862005.01.19 14:34close2090.401.30901.30100.000076.008575.15
7872005.01.19 14:34close2080.201.30911.30110.00008.008583.15
7882005.01.19 14:34buy2100.201.30921.30160.0000
7892005.01.19 15:35buy2110.401.30761.30150.0000
7902005.01.19 15:55buy2120.801.30611.30150.0000
7912005.01.19 16:04buy2131.601.30441.30130.0000
7922005.01.19 18:05s/l2100.201.30161.30160.0000-152.008431.15
7932005.01.19 18:05close2131.601.30161.30130.0000-448.007983.15
7942005.01.19 18:05close2120.801.30181.30150.0000-344.007639.15
7952005.01.19 18:05close2110.401.30171.30150.0000-236.007403.15
7962005.01.19 18:05sell2140.201.30191.30950.0000
7972005.01.19 19:08modify2140.201.30191.30041.2974
7982005.01.19 19:08modify2140.201.30191.30031.2973
7992005.01.19 19:08modify2140.201.30191.30021.2972
8002005.01.19 19:08modify2140.201.30191.30011.2971
8012005.01.19 19:08modify2140.201.30191.30001.2970
8022005.01.19 20:00modify2140.201.30191.30001.2970
8032005.01.19 20:00modify2140.201.30191.29991.2969
8042005.01.19 20:06modify2140.201.30191.29981.2968
8052005.01.19 20:06modify2140.201.30191.29971.2967
8062005.01.19 20:06modify2140.201.30191.29961.2966
8072005.01.19 20:06modify2140.201.30191.29951.2965
8082005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29941.2964
8092005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29921.2962
8102005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29891.2959
8112005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29871.2957
8122005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29851.2955
8132005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29831.2953
8142005.01.19 20:07modify2140.201.30191.29821.2952
8152005.01.19 20:08modify2140.201.30191.29821.2952
8162005.01.19 20:09modify2140.201.30191.29781.2948
8172005.01.19 20:14s/l2140.201.29781.29781.294882.007485.15
8182005.01.19 20:14sell2150.201.29771.30530.0000
8192005.01.19 20:56sell2160.401.29921.30530.0000
8202005.01.19 22:46sell2170.801.30071.30530.0000
8212005.01.20 00:33close2170.801.29921.30530.0000123.607608.75
8222005.01.20 00:34close2160.401.29911.30530.00005.797614.54
8232005.01.20 00:34close2150.201.29921.30530.0000-29.107585.44
8242005.01.20 00:34sell2180.201.29881.30640.0000
8252005.01.20 01:05sell2190.401.30031.30640.0000
8262005.01.20 08:00sell2200.801.30181.30640.0000
8272005.01.20 08:18close2200.801.30031.30640.0000120.007705.44
8282005.01.20 08:18close2190.401.30041.30640.0000-4.007701.44
8292005.01.20 08:18close2180.201.30031.30640.0000-30.007671.44
8302005.01.20 08:18sell2210.201.30001.30760.0000
8312005.01.20 09:25modify2210.201.30001.29841.2954
8322005.01.20 09:32s/l2210.201.29841.29841.295432.007703.44
8332005.01.20 09:32sell2220.201.29841.30600.0000
8342005.01.20 11:26modify2220.201.29841.29691.2939
8352005.01.20 11:27modify2220.201.29841.29641.2934
8362005.01.20 11:27modify2220.201.29841.29641.2934
8372005.01.20 11:27modify2220.201.29841.29621.2932
8382005.01.20 11:27modify2220.201.29841.29591.2929
8392005.01.20 11:37modify2220.201.29841.29581.2928
8402005.01.20 11:37modify2220.201.29841.29561.2926
8412005.01.20 11:37modify2220.201.29841.29541.2924
8422005.01.20 11:38modify2220.201.29841.29531.2923
8432005.01.20 11:38modify2220.201.29841.29531.2923
8442005.01.20 11:38modify2220.201.29841.29501.2920
8452005.01.20 11:40s/l2220.201.29501.29501.292068.007771.44
8462005.01.20 11:40sell2230.201.29481.30240.0000
8472005.01.20 15:45sell2240.401.29651.30260.0000
8482005.01.20 17:16close2240.401.29461.30260.000076.007847.44
8492005.01.20 17:16close2230.201.29501.30240.0000-4.007843.44
8502005.01.20 17:16sell2250.201.29471.30230.0000
8512005.01.20 18:00sell2260.401.29621.30230.0000
8522005.01.20 18:52close2260.401.29431.30230.000076.007919.44
8532005.01.20 18:52close2250.201.29441.30230.00006.007925.44
8542005.01.20 18:53sell2270.201.29431.30190.0000
8552005.01.20 19:05sell2280.401.29591.30200.0000
8562005.01.20 21:47sell2290.801.29741.30200.0000
8572005.01.20 23:00close2290.801.29591.30200.0000120.008045.44
8582005.01.20 23:00close2280.401.29631.30200.0000-16.008029.44
8592005.01.20 23:00close2270.201.29591.30190.0000-32.007997.44
8602005.01.20 23:00buy2300.201.29591.28830.0000
8612005.01.20 23:04buy2310.401.29441.28830.0000
8622005.01.21 08:28close2310.401.29631.28830.000074.528071.96
8632005.01.21 08:28close2300.201.29631.28830.00007.268079.22
8642005.01.21 08:28buy2320.201.29651.28890.0000
8652005.01.21 10:05modify2320.201.29651.29801.3010
8662005.01.21 10:05modify2320.201.29651.29821.3012
8672005.01.21 10:05modify2320.201.29651.29831.3013
8682005.01.21 10:05modify2320.201.29651.29841.3014
8692005.01.21 10:06modify2320.201.29651.29841.3014
8702005.01.21 10:06modify2320.201.29651.29851.3015
8712005.01.21 10:06modify2320.201.29651.29861.3016
8722005.01.21 10:06modify2320.201.29651.29881.3018
8732005.01.21 10:07modify2320.201.29651.29901.3020
8742005.01.21 10:28s/l2320.201.29901.29901.302050.008129.22
8752005.01.21 10:28buy2330.201.29911.29150.0000
8762005.01.21 12:50buy2340.401.29751.29140.0000
8772005.01.21 13:06buy2350.801.29591.29130.0000
8782005.01.21 14:51close2350.801.29751.29130.0000127.998257.21
8792005.01.21 14:51close2340.401.29721.29140.0000-12.008245.21
8802005.01.21 14:51close2330.201.29731.29150.0000-36.008209.21
8812005.01.21 14:51buy2360.201.29771.29010.0000
8822005.01.21 16:04modify2360.201.29771.29951.3025
8832005.01.21 16:04modify2360.201.29771.29981.3028
8842005.01.21 16:10modify2360.201.29771.29981.3028
8852005.01.21 16:10modify2360.201.29771.29991.3029
8862005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30011.3031
8872005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30021.3032
8882005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30041.3034
8892005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30051.3035
8902005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30061.3036
8912005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30071.3037
8922005.01.21 16:10modify2360.201.29771.30081.3038
8932005.01.21 16:15s/l2360.201.30081.30081.303862.008271.21
8942005.01.21 16:15buy2370.201.30101.29340.0000
8952005.01.21 16:56buy2380.401.29951.29340.0000
8962005.01.21 17:14close2380.401.30141.29340.000076.008347.21
8972005.01.21 17:15close2370.201.30121.29340.00004.008351.21
8982005.01.21 17:15buy2390.201.30141.29380.0000
8992005.01.21 17:49modify2390.201.30141.30301.3060
9002005.01.21 17:49modify2390.201.30141.30321.3062
9012005.01.21 18:15modify2390.201.30141.30331.3063
9022005.01.21 18:15modify2390.201.30141.30351.3065
9032005.01.21 18:15modify2390.201.30141.30371.3067
9042005.01.21 18:19s/l2390.201.30371.30371.306746.008397.21
9052005.01.21 18:19buy2400.201.30391.29630.0000
9062005.01.24 08:55modify2400.201.30391.30541.3084
9072005.01.24 08:55modify2400.201.30391.30551.3085
9082005.01.24 08:56modify2400.201.30391.30551.3085
9092005.01.24 08:56modify2400.201.30391.30561.3086
9102005.01.24 08:59modify2400.201.30391.30571.3087
9112005.01.24 08:59modify2400.201.30391.30571.3087
9122005.01.24 08:59modify2400.201.30391.30581.3088
9132005.01.24 08:59modify2400.201.30391.30601.3090
9142005.01.24 09:05modify2400.201.30391.30611.3091
9152005.01.24 09:05modify2400.201.30391.30621.3092
9162005.01.24 09:05modify2400.201.30391.30631.3093
9172005.01.24 09:05modify2400.201.30391.30631.3093
9182005.01.24 09:24modify2400.201.30391.30631.3093
9192005.01.24 09:24modify2400.201.30391.30641.3094
9202005.01.24 09:27modify2400.201.30391.30641.3094
9212005.01.24 09:27modify2400.201.30391.30651.3095
9222005.01.24 09:27modify2400.201.30391.30661.3096
9232005.01.24 09:28modify2400.201.30391.30661.3096
9242005.01.24 09:28modify2400.201.30391.30681.3098
9252005.01.24 09:28modify2400.201.30391.30691.3099
9262005.01.24 09:28modify2400.201.30391.30691.3099
9272005.01.24 09:29modify2400.201.30391.30691.3099
9282005.01.24 09:29modify2400.201.30391.30701.3100
9292005.01.24 09:29modify2400.201.30391.30711.3101
9302005.01.24 09:34modify2400.201.30391.30711.3101
9312005.01.24 09:55modify2400.201.30391.30721.3102
9322005.01.24 10:02modify2400.201.30391.30721.3102
9332005.01.24 10:02modify2400.201.30391.30741.3104
9342005.01.24 10:33s/l2400.201.30741.30741.310469.268466.47
9352005.01.24 10:33buy2410.201.30751.29990.0000
9362005.01.24 13:31buy2420.401.30601.29990.0000
9372005.01.24 15:13close2420.401.30791.29990.000076.008542.47
9382005.01.24 15:13close2410.201.30781.29990.00006.008548.47
9392005.01.24 15:13sell2430.201.30761.31520.0000
9402005.01.24 15:16sell2440.401.30921.31530.0000
9412005.01.24 15:27close2440.401.30721.31530.000080.008628.47
9422005.01.24 15:27close2430.201.30711.31520.000010.008638.47
9432005.01.24 15:27sell2450.201.30701.31460.0000
9442005.01.24 16:21modify2450.201.30701.30551.3025
9452005.01.24 16:37modify2450.201.30701.30541.3024
9462005.01.24 16:37modify2450.201.30701.30531.3023
9472005.01.24 17:10modify2450.201.30701.30521.3022
9482005.01.24 17:10modify2450.201.30701.30501.3020
9492005.01.24 17:11modify2450.201.30701.30501.3020
9502005.01.24 17:11modify2450.201.30701.30481.3018
9512005.01.24 17:12modify2450.201.30701.30461.3016
9522005.01.24 17:32modify2450.201.30701.30451.3015
9532005.01.24 17:32modify2450.201.30701.30451.3015
9542005.01.24 17:33modify2450.201.30701.30441.3014
9552005.01.24 17:33modify2450.201.30701.30421.3012
9562005.01.24 17:45s/l2450.201.30421.30421.301256.008694.47
9572005.01.24 17:45sell2460.201.30411.31170.0000
9582005.01.24 20:52sell2470.401.30571.31180.0000
9592005.01.25 00:21close2470.401.30371.31180.000080.608775.07
9602005.01.25 00:21close2460.201.30381.31170.00006.308781.37
9612005.01.25 00:22sell2480.201.30351.31110.0000
9622005.01.25 09:14sell2490.401.30511.31120.0000
9632005.01.25 09:55sell2500.801.30671.31130.0000
9642005.01.25 11:44close2500.801.30521.31130.0000120.008901.37
9652005.01.25 11:44close2490.401.30521.31120.0000-4.008897.37
9662005.01.25 11:44close2480.201.30541.31110.0000-38.008859.37
9672005.01.25 11:45buy2510.201.30531.29770.0000
9682005.01.25 13:16buy2520.401.30351.29740.0000
9692005.01.25 14:00buy2530.801.30181.29720.0000
9702005.01.25 15:08close2530.801.30391.29720.0000168.009027.37
9712005.01.25 15:08close2520.401.30381.29740.000012.009039.37
9722005.01.25 15:08close2510.201.30391.29770.0000-28.009011.37
9732005.01.25 15:08sell2540.201.30371.31130.0000
9742005.01.25 16:04modify2540.201.30371.30221.2992
9752005.01.25 16:07modify2540.201.30371.30211.2991
9762005.01.25 16:07modify2540.201.30371.30191.2989
9772005.01.25 16:07modify2540.201.30371.30171.2987
9782005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30151.2985
9792005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30131.2983
9802005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30111.2981
9812005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30081.2978
9822005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30071.2977
9832005.01.25 16:08modify2540.201.30371.30051.2975
9842005.01.25 16:12modify2540.201.30371.30041.2974
9852005.01.25 16:12modify2540.201.30371.30031.2973
9862005.01.25 16:12modify2540.201.30371.30021.2972
9872005.01.25 16:12modify2540.201.30371.30011.2971
9882005.01.25 16:12modify2540.201.30371.30011.2971
9892005.01.25 16:25modify2540.201.30371.29991.2969
9902005.01.25 16:25modify2540.201.30371.29961.2966
9912005.01.25 16:26modify2540.201.30371.29951.2965
9922005.01.25 16:26modify2540.201.30371.29951.2965
9932005.01.25 16:27modify2540.201.30371.29921.2962
9942005.01.25 16:28modify2540.201.30371.29911.2961
9952005.01.25 16:28modify2540.201.30371.29901.2960
9962005.01.25 16:28modify2540.201.30371.29891.2959
9972005.01.25 16:28modify2540.201.30371.29861.2956
9982005.01.25 16:28modify2540.201.30371.29861.2956
9992005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29861.2956
10002005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29851.2955
10012005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29841.2954
10022005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29821.2952
10032005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29791.2949
10042005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29781.2948
10052005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29771.2947
10062005.01.25 16:29modify2540.201.30371.29761.2946
10072005.01.25 16:30modify2540.201.30371.29761.2946
10082005.01.25 16:31modify2540.201.30371.29751.2945
10092005.01.25 16:32modify2540.201.30371.29741.2944
10102005.01.25 16:32modify2540.201.30371.29741.2944
10112005.01.25 16:36modify2540.201.30371.29721.2942
10122005.01.25 16:36modify2540.201.30371.29711.2941
10132005.01.25 16:37modify2540.201.30371.29701.2940
10142005.01.25 16:37modify2540.201.30371.29701.2940
10152005.01.25 16:37modify2540.201.30371.29691.2939
10162005.01.25 16:37modify2540.201.30371.29661.2936
10172005.01.25 16:37modify2540.201.30371.29661.2936
10182005.01.25 16:50s/l2540.201.29661.29661.2936142.009153.37
10192005.01.25 16:50sell2550.201.29641.30400.0000
10202005.01.26 01:38sell2560.401.29801.30410.0000
10212005.01.26 04:17sell2570.801.29951.30410.0000
10222005.01.26 04:42close2570.801.29801.30410.0000120.009273.37
10232005.01.26 04:42close2560.401.29821.30410.0000-8.009265.37
10242005.01.26 04:42close2550.201.29821.30400.0000-35.709229.67
10252005.01.26 04:42buy2580.201.29821.29060.0000
10262005.01.26 10:49modify2580.201.29821.29991.3029
10272005.01.26 10:55modify2580.201.29821.29991.3029
10282005.01.26 10:58modify2580.201.29821.30001.3030
10292005.01.26 11:01modify2580.201.29821.30001.3030
10302005.01.26 11:05modify2580.201.29821.30001.3030
10312005.01.26 11:05modify2580.201.29821.30011.3031
10322005.01.26 11:05modify2580.201.29821.30011.3031
10332005.01.26 11:06modify2580.201.29821.30051.3035
10342005.01.26 11:26s/l2580.201.30051.30051.303546.009275.67
10352005.01.26 11:26buy2590.201.30061.29300.0000
10362005.01.26 14:56modify2590.201.30061.30271.3057
10372005.01.26 14:57modify2590.201.30061.30281.3058
10382005.01.26 14:58modify2590.201.30061.30281.3058
10392005.01.26 14:58modify2590.201.30061.30291.3059
10402005.01.26 15:05modify2590.201.30061.30301.3060
10412005.01.26 15:05modify2590.201.30061.30321.3062
10422005.01.26 15:05modify2590.201.30061.30331.3063
10432005.01.26 15:05modify2590.201.30061.30341.3064
10442005.01.26 15:05modify2590.201.30061.30341.3064
10452005.01.26 15:07modify2590.201.30061.30351.3065
10462005.01.26 15:09modify2590.201.30061.30351.3065
10472005.01.26 15:10modify2590.201.30061.30361.3066
10482005.01.26 15:10modify2590.201.30061.30361.3066
10492005.01.26 15:11modify2590.201.30061.30371.3067
10502005.01.26 15:11modify2590.201.30061.30371.3067
10512005.01.26 15:11modify2590.201.30061.30401.3070
10522005.01.26 15:11modify2590.201.30061.30421.3072
10532005.01.26 15:12modify2590.201.30061.30421.3072
10542005.01.26 15:12modify2590.201.30061.30441.3074
10552005.01.26 15:12modify2590.201.30061.30461.3076
10562005.01.26 15:23s/l2590.201.30461.30461.307680.009355.67
10572005.01.26 15:23buy2600.201.30471.29710.0000
10582005.01.26 17:02modify2600.201.30471.30631.3093
10592005.01.26 17:04modify2600.201.30471.30631.3093
10602005.01.26 17:04modify2600.201.30471.30641.3094
10612005.01.26 17:04modify2600.201.30471.30671.3097
10622005.01.26 17:11s/l2600.201.30671.30671.309740.009395.67
10632005.01.26 17:11buy2610.201.30691.29930.0000
10642005.01.26 18:55modify2610.201.30691.30871.3117
10652005.01.26 18:55modify2610.201.30691.30881.3118
10662005.01.26 18:55modify2610.201.30691.30891.3119
10672005.01.26 18:56modify2610.201.30691.30911.3121
10682005.01.26 19:13s/l2610.201.30911.30911.312144.009439.67
10692005.01.26 19:13buy2620.201.30921.30160.0000
10702005.01.26 20:29buy2630.401.30761.30150.0000
10712005.01.26 21:18buy2640.801.30601.30140.0000
10722005.01.26 22:04close2640.801.30761.30140.0000127.999567.66
10732005.01.26 22:05close2630.401.30751.30150.0000-4.009563.66
10742005.01.26 22:05close2620.201.30751.30160.0000-34.009529.66
10752005.01.26 22:05buy2650.201.30791.30030.0000
10762005.01.27 01:58buy2660.401.30641.30030.0000
10772005.01.27 06:33close2660.401.30831.30030.000076.009605.66
10782005.01.27 06:33close2650.201.30811.30030.00001.789607.44
10792005.01.27 06:33buy2670.201.30831.30070.0000
10802005.01.27 08:51modify2670.201.30831.30991.3129
10812005.01.27 08:51modify2670.201.30831.31001.3130
10822005.01.27 08:51modify2670.201.30831.31011.3131
10832005.01.27 08:51modify2670.201.30831.31031.3133
10842005.01.27 08:52modify2670.201.30831.31031.3133
10852005.01.27 08:56modify2670.201.30831.31041.3134
10862005.01.27 08:56modify2670.201.30831.31061.3136
10872005.01.27 08:56modify2670.201.30831.31071.3137
10882005.01.27 09:03s/l2670.201.31071.31071.313748.009655.44
10892005.01.27 09:03buy2680.201.31081.30320.0000
10902005.01.27 09:25buy2690.401.30931.30320.0000
10912005.01.27 09:40buy2700.801.30751.30290.0000
10922005.01.27 11:06buy2711.601.30601.30290.0000
10932005.01.27 11:08buy2723.201.30451.30290.0000
10942005.01.27 13:16s/l2680.201.30321.30320.0000-152.009503.44
10952005.01.27 13:16s/l2690.401.30321.30320.0000-244.009259.44
10962005.01.27 13:16close2723.201.30321.30290.0000-415.988843.46
10972005.01.27 13:16close2711.601.30321.30290.0000-447.998395.47
10982005.01.27 13:16close2700.801.30321.30290.0000-344.008051.47
10992005.01.27 13:16sell2730.201.30331.31090.0000
11002005.01.27 14:38sell2740.401.30491.31100.0000
11012005.01.27 14:54close2740.401.30301.31100.000076.008127.47
11022005.01.27 14:54close2730.201.30311.31090.00004.008131.47
11032005.01.27 14:54sell2750.201.30311.31070.0000
11042005.01.27 16:41sell2760.401.30461.31070.0000
11052005.01.27 17:04close2760.401.30271.31070.000076.008207.47
11062005.01.27 17:04close2750.201.30261.31070.000010.008217.47
11072005.01.27 17:04sell2770.201.30221.30980.0000
11082005.01.27 17:29sell2780.401.30371.30980.0000
11092005.01.27 23:20sell2790.801.30561.31020.0000
11102005.01.27 23:35close2790.801.30381.31020.0000143.998361.46
11112005.01.27 23:35close2780.401.30371.30980.00000.008361.46
11122005.01.27 23:35close2770.201.30381.30980.0000-32.008329.46
11132005.01.27 23:35sell2800.201.30331.31090.0000
11142005.01.28 07:53sell2810.401.30491.31100.0000
11152005.01.28 08:56close2810.401.30301.31100.000076.008405.46
11162005.01.28 08:56close2800.201.30341.31090.0000-1.708403.76
11172005.01.28 08:57buy2820.201.30351.29590.0000
11182005.01.28 14:36modify2820.201.30351.30511.3081
11192005.01.28 14:36modify2820.201.30351.30521.3082
11202005.01.28 14:36modify2820.201.30351.30531.3083
11212005.01.28 14:36modify2820.201.30351.30551.3085
11222005.01.28 14:36modify2820.201.30351.30551.3085
11232005.01.28 14:38modify2820.201.30351.30591.3089
11242005.01.28 14:41s/l2820.201.30591.30591.308948.008451.76
11252005.01.28 14:41buy2830.201.30531.29770.0000
11262005.01.28 16:08buy2840.401.30361.29750.0000
11272005.01.28 16:12buy2850.801.30211.29750.0000
11282005.01.28 16:16buy2861.601.30061.29750.0000
11292005.01.28 17:37close2861.601.30221.29750.0000255.998707.75
11302005.01.28 17:37close2850.801.30221.29750.00008.008715.75
11312005.01.28 17:38close2840.401.30221.29750.0000-56.008659.75
11322005.01.28 17:38close2830.201.30191.29770.0000-68.008591.75
11332005.01.28 17:38sell2870.201.30181.30940.0000
11342005.01.28 18:02sell2880.401.30341.30950.0000
11352005.01.31 00:00close2880.401.30131.30950.000084.608676.35
11362005.01.31 00:00close2870.201.30141.30940.00008.308684.65
11372005.01.31 00:00sell2890.201.30101.30860.0000
11382005.01.31 01:19sell2900.401.30261.30870.0000
11392005.01.31 09:52close2900.401.30051.30870.000084.008768.65
11402005.01.31 09:52close2890.201.30061.30860.00008.008776.65
11412005.01.31 09:52sell2910.201.30061.30820.0000
11422005.01.31 10:47modify2910.201.30061.29901.2960
11432005.01.31 10:47modify2910.201.30061.29891.2959
11442005.01.31 10:57s/l2910.201.29891.29891.295934.008810.65
11452005.01.31 10:57sell2920.201.29871.30630.0000
11462005.01.31 12:00sell2930.401.30021.30630.0000
11472005.01.31 12:35sell2940.801.30181.30640.0000
11482005.01.31 12:35close2940.801.30031.30640.0000119.998930.64
11492005.01.31 12:35close2930.401.30061.30630.0000-16.008914.64
11502005.01.31 12:35close2920.201.30091.30630.0000-44.008870.64
11512005.01.31 12:35sell2950.201.30051.30810.0000
11522005.01.31 12:35sell2960.401.30251.30860.0000
11532005.01.31 13:36sell2970.801.30451.30910.0000
11542005.01.31 14:01close2970.801.30271.30910.0000144.009014.64
11552005.01.31 14:02close2960.401.30261.30860.0000-4.009010.64
11562005.01.31 14:02close2950.201.30281.30810.0000-46.008964.64
11572005.01.31 14:02buy2980.201.30281.29520.0000
11582005.02.01 06:50modify2980.201.30281.30451.3075
11592005.02.01 06:52modify2980.201.30281.30451.3075
11602005.02.01 06:52modify2980.201.30281.30461.3076
11612005.02.01 06:52modify2980.201.30281.30501.3080
11622005.02.01 07:07s/l2980.201.30501.30501.308043.269007.90
11632005.02.01 07:07buy2990.201.30501.29740.0000
11642005.02.01 08:20buy3000.401.30351.29740.0000
11652005.02.01 09:15buy3010.801.30191.29730.0000
11662005.02.01 10:39close3010.801.30351.29730.0000127.999135.89
11672005.02.01 10:39close3000.401.30341.29740.0000-4.009131.89
11682005.02.01 10:40close2990.201.30331.29740.0000-34.009097.89
11692005.02.01 10:40sell3020.201.30361.31120.0000
11702005.02.01 15:04modify3020.201.30361.30201.2990
11712005.02.01 15:04modify3020.201.30361.30201.2990
11722005.02.01 15:04modify3020.201.30361.30191.2989
11732005.02.01 15:04modify3020.201.30361.30191.2989
11742005.02.01 15:34s/l3020.201.30191.30191.298934.009131.89
11752005.02.01 15:34sell3030.201.30171.30930.0000
11762005.02.01 19:00sell3040.401.30321.30930.0000
11772005.02.01 19:40sell3050.801.30481.30940.0000
11782005.02.01 23:36close3050.801.30331.30940.0000120.009251.89
11792005.02.01 23:36close3040.401.30361.30930.0000-16.009235.89
11802005.02.01 23:36close3030.201.30351.30930.0000-36.009199.89
11812005.02.01 23:37sell3060.201.30341.31100.0000
11822005.02.02 01:22sell3070.401.30501.31110.0000
11832005.02.02 01:50sell3080.801.30661.31120.0000
11842005.02.02 03:20sell3091.601.30821.31130.0000
11852005.02.02 08:04close3091.601.30671.31130.0000240.019439.90
11862005.02.02 08:05close3080.801.30681.31120.0000-16.009423.90
11872005.02.02 08:05close3070.401.30671.31110.0000-68.009355.90
11882005.02.02 08:05close3060.201.30681.31100.0000-67.709288.20
11892005.02.02 08:06sell3100.201.30681.31440.0000
11902005.02.02 09:34sell3110.401.30841.31450.0000
11912005.02.02 14:10close3110.401.30651.31450.000076.009364.20
11922005.02.02 14:11close3100.201.30631.31440.000010.009374.20
11932005.02.02 14:12sell3120.201.30631.31390.0000
11942005.02.02 16:36modify3120.201.30631.30481.3018
11952005.02.02 16:36modify3120.201.30631.30461.3016
11962005.02.02 16:45modify3120.201.30631.30441.3014
11972005.02.02 16:48modify3120.201.30631.30441.3014
11982005.02.02 16:59modify3120.201.30631.30431.3013
11992005.02.02 17:09modify3120.201.30631.30401.3010
12002005.02.02 17:10modify3120.201.30631.30391.3009
12012005.02.02 17:10modify3120.201.30631.30381.3008
12022005.02.02 17:20modify3120.201.30631.30371.3007
12032005.02.02 17:20modify3120.201.30631.30371.3007
12042005.02.02 17:21modify3120.201.30631.30351.3005
12052005.02.02 17:21modify3120.201.30631.30331.3003
12062005.02.02 17:21modify3120.201.30631.30301.3000
12072005.02.02 17:21modify3120.201.30631.30301.3000
12082005.02.02 17:22modify3120.201.30631.30281.2998
12092005.02.02 17:37modify3120.201.30631.30281.2998
12102005.02.02 17:50modify3120.201.30631.30271.2997
12112005.02.02 17:50modify3120.201.30631.30261.2996
12122005.02.02 18:06modify3120.201.30631.30251.2995
12132005.02.02 18:06modify3120.201.30631.30251.2995
12142005.02.02 18:44s/l3120.201.30251.30251.299576.009450.20
12152005.02.02 18:44sell3130.201.30231.30990.0000
12162005.02.02 20:18sell3140.401.30491.31100.0000
12172005.02.02 20:21close3140.401.30221.31100.0000108.009558.20
12182005.02.02 20:21close3130.201.30161.30990.000014.009572.20
12192005.02.02 20:21sell3150.201.30151.30910.0000
12202005.02.02 20:26sell3160.401.30321.30930.0000
12212005.02.03 08:21close3160.401.30131.30930.000077.809650.00
12222005.02.03 08:21close3150.201.30151.30910.00000.909650.90
12232005.02.03 08:21sell3170.201.30151.30910.0000
12242005.02.03 11:11sell3180.401.30311.30920.0000
12252005.02.03 13:43close3180.401.30121.30920.000076.009726.90
12262005.02.03 13:43close3170.201.30151.30910.00000.009726.90
12272005.02.03 13:43sell3190.201.30121.30880.0000
12282005.02.03 14:45modify3190.201.30121.29961.2966
12292005.02.03 14:45modify3190.201.30121.29961.2966
12302005.02.03 14:46modify3190.201.30121.29951.2965
12312005.02.03 14:46modify3190.201.30121.29931.2963
12322005.02.03 14:46modify3190.201.30121.29911.2961
12332005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29901.2960
12342005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29881.2958
12352005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29861.2956
12362005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29831.2953
12372005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29811.2951
12382005.02.03 14:47modify3190.201.30121.29791.2949
12392005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29781.2948
12402005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29771.2947
12412005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29751.2945
12422005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29731.2943
12432005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29721.2942
12442005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29711.2941
12452005.02.03 14:48modify3190.201.30121.29681.2938
12462005.02.03 14:56modify3190.201.30121.29671.2937
12472005.02.03 14:56modify3190.201.30121.29641.2934
12482005.02.03 14:56modify3190.201.30121.29641.2934
12492005.02.03 14:57modify3190.201.30121.29641.2934
12502005.02.03 14:57modify3190.201.30121.29611.2931
12512005.02.03 14:57modify3190.201.30121.29581.2928
12522005.02.03 14:57modify3190.201.30121.29581.2928
12532005.02.03 14:58modify3190.201.30121.29561.2926
12542005.02.03 15:02s/l3190.201.29561.29561.2926112.009838.90
12552005.02.03 15:02sell3200.201.29561.30320.0000
12562005.02.03 16:10sell3210.401.29711.30320.0000
12572005.02.03 16:56close3210.401.29521.30320.000076.009914.90
12582005.02.03 16:56close3200.201.29531.30320.00006.009920.90
12592005.02.03 16:56sell3220.201.29491.30250.0000
12602005.02.03 17:04sell3230.401.29641.30250.0000
12612005.02.04 14:30sell3240.801.30031.30490.0000
12622005.02.04 14:30s/l3220.201.30251.30250.0000-151.709769.20
12632005.02.04 14:30s/l3230.401.30251.30250.0000-243.409525.80
12642005.02.04 14:30close3240.801.30331.30490.0000-240.009285.80
12652005.02.04 14:30buy3250.201.30161.29400.0000
12662005.02.04 14:30buy3260.401.29991.29380.0000
12672005.02.04 14:30close3260.401.30201.29380.000084.009369.80
12682005.02.04 14:30close3250.201.30261.29400.000020.009389.80
12692005.02.04 14:30buy3270.201.30331.29570.0000
12702005.02.04 14:30buy3280.401.29771.29160.0000
12712005.02.04 14:30modify3280.401.29771.30051.3035
12722005.02.04 14:31close3280.401.30191.30051.3035168.009557.80
12732005.02.04 14:31close3270.201.30161.29570.0000-34.009523.80
12742005.02.04 14:31buy3290.201.30191.29430.0000
12752005.02.04 14:45buy3300.401.30031.29420.0000
12762005.02.04 14:47buy3310.801.29811.29350.0000
12772005.02.04 14:50buy3321.601.29631.29320.0000
12782005.02.04 14:50buy3333.201.29481.29320.0000
12792005.02.04 14:50s/l3290.201.29431.29430.0000-152.009371.80
12802005.02.04 14:50s/l3300.401.29421.29420.0000-244.009127.80
12812005.02.04 14:50close3333.201.29401.29320.0000-256.008871.80
12822005.02.04 14:50s/l3310.801.29351.29350.0000-368.008503.80
12832005.02.04 14:50close3321.601.29341.29320.0000-464.008039.80
12842005.02.04 14:50sell3340.201.29331.30090.0000
12852005.02.04 14:54sell3350.401.29491.30100.0000
12862005.02.04 15:02close3350.401.29291.30100.000080.008119.80
12872005.02.04 15:02close3340.201.29321.30090.00002.008121.80
12882005.02.04 15:02sell3360.201.29331.30090.0000
12892005.02.04 15:12sell3370.401.29481.30090.0000
12902005.02.04 15:42sell3380.801.29631.30090.0000
12912005.02.04 16:31close3380.801.29481.30090.0000120.008241.80
12922005.02.04 16:31close3370.401.29501.30090.0000-8.008233.80
12932005.02.04 16:32close3360.201.29501.30090.0000-34.008199.80
12942005.02.04 16:32sell3390.201.29481.30240.0000
12952005.02.04 18:03modify3390.201.29481.29321.2902
12962005.02.04 18:03modify3390.201.29481.29311.2901
12972005.02.04 18:03modify3390.201.29481.29291.2899
12982005.02.04 18:03modify3390.201.29481.29261.2896
12992005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29251.2895
13002005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29231.2893
13012005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29201.2890
13022005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29191.2889
13032005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29181.2888
13042005.02.04 18:04modify3390.201.29481.29141.2884
13052005.02.04 18:05modify3390.201.29481.29131.2883
13062005.02.04 18:05modify3390.201.29481.29121.2882
13072005.02.04 18:05modify3390.201.29481.29111.2881
13082005.02.04 18:05modify3390.201.29481.29061.2876
13092005.02.04 18:05modify3390.201.29481.29041.2874
13102005.02.04 18:16s/l3390.201.29041.29041.287488.008287.80
13112005.02.04 18:16sell3400.201.29051.29810.0000
13122005.02.04 19:24modify3400.201.29051.28891.2859
13132005.02.04 19:24modify3400.201.29051.28881.2858
13142005.02.04 19:25modify3400.201.29051.28871.2857
13152005.02.04 19:25modify3400.201.29051.28861.2856
13162005.02.04 19:25modify3400.201.29051.28851.2855
13172005.02.04 19:25modify3400.201.29051.28841.2854
13182005.02.04 19:25modify3400.201.29051.28821.2852
13192005.02.04 19:58s/l3400.201.28821.28821.285246.008333.80
13202005.02.04 19:58sell3410.201.28801.29560.0000
13212005.02.07 01:12modify3410.201.28801.28651.2835
13222005.02.07 01:12modify3410.201.28801.28641.2834
13232005.02.07 01:12modify3410.201.28801.28631.2833
13242005.02.07 01:12modify3410.201.28801.28601.2830
13252005.02.07 01:13modify3410.201.28801.28591.2829
13262005.02.07 01:17modify3410.201.28801.28571.2827
13272005.02.07 01:22modify3410.201.28801.28521.2822
13282005.02.07 01:22modify3410.201.28801.28501.2820
13292005.02.07 01:23modify3410.201.28801.28501.2820
13302005.02.07 01:23modify3410.201.28801.28461.2816
13312005.02.07 01:26modify3410.201.28801.28431.2813
13322005.02.07 01:26modify3410.201.28801.28411.2811
13332005.02.07 01:30s/l3410.201.28411.28411.281178.308412.10
13342005.02.07 01:30sell3420.201.28411.29170.0000
13352005.02.07 12:47sell3430.401.28571.29180.0000
13362005.02.07 14:23close3430.401.28381.29180.000076.008488.10
13372005.02.07 14:23close3420.201.28381.29170.00006.008494.10
13382005.02.07 14:23buy3440.201.28381.27620.0000
13392005.02.07 17:04buy3450.401.28211.27600.0000
13402005.02.07 17:35buy3460.801.28061.27600.0000
13412005.02.07 17:40buy3471.601.27911.27600.0000
13422005.02.07 18:10s/l3440.201.27621.27620.0000-152.008342.10
13432005.02.07 18:10close3471.601.27611.27600.0000-479.997862.11
13442005.02.07 18:10close3460.801.27611.27600.0000-360.007502.11
13452005.02.07 18:10close3450.401.27661.27600.0000-220.007282.11
13462005.02.07 18:10sell3480.201.27611.28370.0000
13472005.02.07 20:22sell3490.401.27761.28370.0000
13482005.02.07 22:12close3490.401.27571.28370.000076.007358.11
13492005.02.07 22:12close3480.201.27581.28370.00006.007364.11
13502005.02.07 22:12sell3500.201.27571.28330.0000
13512005.02.08 09:37sell3510.401.27741.28350.0000
13522005.02.08 11:07close3510.401.27541.28350.000080.007444.11
13532005.02.08 11:07close3500.201.27531.28330.00008.307452.41
13542005.02.08 11:07buy3520.201.27501.26740.0000
13552005.02.08 11:59buy3530.401.27341.26730.0000
13562005.02.08 13:03close3530.401.27551.26730.000084.007536.41
13572005.02.08 13:03close3520.201.27561.26740.000012.007548.41
13582005.02.08 13:03buy3540.201.27571.26810.0000
13592005.02.08 15:50buy3550.401.27421.26810.0000
13602005.02.08 16:10close3550.401.27611.26810.000076.007624.41
13612005.02.08 16:10close3540.201.27641.26810.000014.007638.41
13622005.02.08 16:11buy3560.201.27631.26870.0000
13632005.02.08 16:25buy3570.401.27481.26870.0000
13642005.02.08 16:40close3570.401.27671.26870.000076.007714.41
13652005.02.08 16:40close3560.201.27651.26870.00004.007718.41
13662005.02.08 16:40buy3580.201.27691.26930.0000
13672005.02.09 06:05buy3590.401.27531.26920.0000
13682005.02.09 06:54close3590.401.27721.26920.000076.007794.41
13692005.02.09 06:55close3580.201.27731.26930.00007.267801.67
13702005.02.09 06:55buy3600.201.27741.26980.0000
13712005.02.09 14:19buy3610.401.27581.26970.0000
13722005.02.09 14:50buy3620.801.27431.26970.0000
13732005.02.09 15:51close3620.801.27581.26970.0000120.007921.67
13742005.02.09 15:51close3610.401.27571.26970.0000-4.007917.67
13752005.02.09 15:51close3600.201.27581.26980.0000-32.007885.67
13762005.02.09 15:51sell3630.201.27571.28330.0000
13772005.02.09 16:06sell3640.401.27751.28360.0000
13782005.02.09 16:36sell3650.801.27931.28390.0000
13792005.02.09 17:18sell3661.601.28081.28390.0000
13802005.02.09 17:21close3661.601.27911.28390.0000272.008157.67
13812005.02.09 17:21close3650.801.27911.28390.000016.008173.67
13822005.02.09 17:21close3640.401.27931.28360.0000-72.008101.67
13832005.02.09 17:21close3630.201.27941.28330.0000-74.008027.67
13842005.02.09 17:21buy3670.201.27981.27220.0000
13852005.02.09 17:49buy3680.401.27831.27220.0000
13862005.02.09 18:07close3680.401.28031.27220.000080.008107.67
13872005.02.09 18:07close3670.201.28011.27220.00006.008113.67
13882005.02.09 18:07buy3690.201.28021.27260.0000
13892005.02.09 18:59buy3700.401.27861.27250.0000
13902005.02.09 19:59close3700.401.28051.27250.000076.008189.67
13912005.02.09 19:59close3690.201.28041.27260.00004.008193.67
13922005.02.09 20:00buy3710.201.28071.27310.0000
13932005.02.09 20:45buy3720.401.27911.27300.0000
13942005.02.09 22:41close3720.401.28101.27300.000076.008269.67
13952005.02.09 22:42close3710.201.28081.27310.00002.008271.67
13962005.02.09 22:43buy3730.201.28091.27330.0000
13972005.02.10 10:03buy3740.401.27921.27310.0000
13982005.02.10 13:44buy3750.801.27771.27310.0000
13992005.02.10 14:30buy3761.601.27621.27310.0000
14002005.02.10 14:30close3761.601.27761.27310.0000224.008495.67
14012005.02.10 14:30close3750.801.27831.27310.000047.998543.66
14022005.02.10 14:30close3740.401.27791.27310.0000-52.008491.66
14032005.02.10 14:30close3730.201.27801.27330.0000-60.228431.44
14042005.02.10 14:30sell3770.201.27751.28510.0000
14052005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27591.2729
14062005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27581.2728
14072005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27571.2727
14082005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27561.2726
14092005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27551.2725
14102005.02.10 14:36modify3770.201.27751.27541.2724
14112005.02.10 14:39s/l3770.201.27541.27541.272442.008473.44
14122005.02.10 14:39sell3780.201.27551.28310.0000
14132005.02.10 14:48sell3790.401.27711.28320.0000
14142005.02.10 14:57sell3800.801.27871.28330.0000
14152005.02.10 15:09sell3811.601.28031.28340.0000
14162005.02.10 15:32s/l3780.201.28311.28310.0000-152.008321.44
14172005.02.10 15:32s/l3790.401.28321.28320.0000-244.008077.44
14182005.02.10 15:32close3811.601.28321.28340.0000-464.007613.44
14192005.02.10 15:32close3800.801.28301.28330.0000-344.007269.44
14202005.02.10 15:32buy3820.201.28341.27580.0000
14212005.02.10 16:00modify3820.201.28341.28491.2879
14222005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28501.2880
14232005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28531.2883
14242005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28551.2885
14252005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28561.2886
14262005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28581.2888
14272005.02.10 16:01modify3820.201.28341.28601.2890
14282005.02.10 16:02modify3820.201.28341.28601.2890
14292005.02.10 16:02modify3820.201.28341.28621.2892
14302005.02.10 16:02modify3820.201.28341.28631.2893
14312005.02.10 16:02modify3820.201.28341.28641.2894
14322005.02.10 16:09s/l3820.201.28641.28641.289460.007329.44
14332005.02.10 16:09buy3830.201.28661.27900.0000
14342005.02.10 17:16modify3830.201.28661.28811.2911
14352005.02.10 17:17modify3830.201.28661.28831.2913
14362005.02.10 17:20modify3830.201.28661.28831.2913
14372005.02.10 17:20modify3830.201.28661.28841.2914
14382005.02.10 17:20modify3830.201.28661.28851.2915
14392005.02.10 17:28s/l3830.201.28851.28851.291538.007367.44
14402005.02.10 17:28buy3840.201.28851.28090.0000
14412005.02.11 01:44buy3850.401.28691.28080.0000
14422005.02.11 14:03buy3860.801.28511.28050.0000
14432005.02.11 14:57close3860.801.28671.28050.0000127.997495.43
14442005.02.11 14:57close3850.401.28651.28080.0000-16.007479.43
14452005.02.11 14:58close3840.201.28671.28090.0000-36.747442.69
14462005.02.11 14:58sell3870.201.28651.29410.0000
14472005.02.11 16:13sell3880.401.28801.29410.0000
14482005.02.11 17:58close3880.401.28611.29410.000076.007518.69
14492005.02.11 17:58close3870.201.28621.29410.00006.007524.69
14502005.02.11 17:58sell3890.201.28591.29350.0000
14512005.02.11 18:16sell3900.401.28741.29350.0000
14522005.02.14 02:00sell3910.801.28891.29350.0000
14532005.02.14 02:06sell3921.601.29051.29360.0000
14542005.02.14 02:32s/l3890.201.29351.29350.0000-151.707372.99
14552005.02.14 02:32s/l3900.401.29351.29350.0000-243.407129.59
14562005.02.14 02:32s/l3910.801.29351.29350.0000-368.006761.59
14572005.02.14 02:32s/l3921.601.29361.29360.0000-495.996265.60
14582005.02.14 02:32buy3930.201.29381.28620.0000
14592005.02.14 09:30modify3930.201.29381.29531.2983
14602005.02.14 09:39modify3930.201.29381.29541.2984
14612005.02.14 09:39modify3930.201.29381.29551.2985
14622005.02.14 09:57modify3930.201.29381.29551.2985
14632005.02.14 09:58modify3930.201.29381.29571.2987
14642005.02.14 09:58modify3930.201.29381.29581.2988
14652005.02.14 10:04modify3930.201.29381.29581.2988
14662005.02.14 10:04modify3930.201.29381.29611.2991
14672005.02.14 10:04modify3930.201.29381.29611.2991
14682005.02.14 10:05modify3930.201.29381.29611.2991
14692005.02.14 10:05modify3930.201.29381.29621.2992
14702005.02.14 10:05modify3930.201.29381.29631.2993
14712005.02.14 10:05modify3930.201.29381.29641.2994
14722005.02.14 10:05modify3930.201.29381.29641.2994
14732005.02.14 10:21s/l3930.201.29641.29641.299452.006317.60
14742005.02.14 10:21buy3940.201.29661.28900.0000
14752005.02.14 15:45buy3950.401.29511.28900.0000
14762005.02.14 17:15close3950.401.29701.28900.000076.006393.60
14772005.02.14 17:15close3940.201.29691.28900.00006.006399.60
14782005.02.14 17:16sell3960.201.29681.30440.0000
14792005.02.15 10:09sell3970.401.29841.30450.0000
14802005.02.15 14:05sell3980.801.30031.30490.0000
14812005.02.15 14:19sell3991.601.30181.30490.0000
14822005.02.15 14:32s/l3960.201.30441.30440.0000-151.706247.90
14832005.02.15 14:32s/l3970.401.30451.30450.0000-244.006003.90
14842005.02.15 14:32close3991.601.30461.30490.0000-448.005555.90
14852005.02.15 14:32s/l3980.801.30491.30490.0000-368.005187.90
14862005.02.15 14:32buy4000.201.30491.29730.0000
14872005.02.15 14:46buy4010.401.30321.29710.0000
14882005.02.15 15:07buy4020.801.30161.29700.0000
14892005.02.15 15:25buy4031.601.30001.29690.0000
14902005.02.15 16:12s/l4000.201.29731.29730.0000-152.005035.90
14912005.02.15 16:12close4031.601.29721.29690.0000-448.014587.89
14922005.02.15 16:13s/l4010.401.29711.29710.0000-244.004343.89
14932005.02.15 16:13close4020.801.29711.29700.0000-360.003983.89
14942005.02.15 16:13sell4040.101.29641.30400.0000
14952005.02.15 17:16sell4050.201.29791.30400.0000
14962005.02.15 17:43sell4060.401.29941.30400.0000
14972005.02.15 18:47sell4070.801.30091.30400.0000
14982005.02.16 14:05s/l4040.101.30401.30400.0000-75.853908.04
14992005.02.16 14:05s/l4050.201.30401.30400.0000-121.703786.34
15002005.02.16 14:05s/l4060.401.30401.30400.0000-183.403602.94
15012005.02.16 14:05s/l4070.801.30401.30400.0000-246.803356.14
15022005.02.16 14:05buy4080.101.30401.29640.0000
15032005.02.16 15:06buy4090.201.30241.29630.0000
15042005.02.16 16:01buy4100.401.30071.29610.0000
15052005.02.16 16:06buy4110.801.29921.29610.0000
15062005.02.16 16:33s/l4080.101.29641.29640.0000-76.003280.14
15072005.02.16 16:33close4110.801.29641.29610.0000-224.003056.14
15082005.02.16 16:33close4100.401.29651.29610.0000-168.002888.14
15092005.02.16 16:33close4090.201.29661.29630.0000-116.002772.14
15102005.02.16 16:33sell4120.101.29671.30430.0000
15112005.02.16 16:58sell4130.201.29821.30430.0000
15122005.02.16 17:40sell4140.401.29971.30430.0000
15132005.02.16 18:55sell4150.801.30171.30480.0000
15142005.02.16 19:15s/l4120.101.30431.30430.0000-76.002696.14
15152005.02.16 19:15s/l4130.201.30431.30430.0000-122.002574.14
15162005.02.16 19:15s/l4140.401.30431.30430.0000-184.002390.14
15172005.02.16 19:15close4150.801.30451.30480.0000-224.002166.14
15182005.02.16 19:15buy4160.101.30411.29650.0000
15192005.02.16 21:34buy4170.201.30241.29630.0000
15202005.02.17 08:40modify4170.201.30241.30401.3070
15212005.02.17 08:40modify4170.201.30241.30411.3071
15222005.02.17 08:40modify4170.201.30241.30431.3073
15232005.02.17 08:40close4170.201.30571.30431.307363.782229.92
15242005.02.17 08:40close4160.101.30581.29650.000015.892245.81
15252005.02.17 08:40buy4180.101.30591.29830.0000
15262005.02.17 14:11buy4190.201.30441.29830.0000
15272005.02.17 14:32buy4200.401.30271.29810.0000
15282005.02.17 16:02close4200.401.30491.29810.000088.002333.81
15292005.02.17 16:02close4190.201.30491.29830.000010.002343.81
15302005.02.17 16:02close4180.101.30491.29830.0000-10.002333.81
15312005.02.17 16:03sell4210.101.30511.31270.0000
15322005.02.17 17:01sell4220.201.30661.31270.0000
15332005.02.17 17:05sell4230.401.30811.31270.0000
15342005.02.18 02:41close4230.401.30611.31270.000080.602414.41
15352005.02.18 02:41close4220.201.30611.31270.000010.302424.71
15362005.02.18 02:42close4210.101.30601.31270.0000-8.852415.86
15372005.02.18 02:43sell4240.101.30591.31350.0000
15382005.02.18 07:41sell4250.201.30741.31350.0000
15392005.02.18 11:47modify4250.201.30741.30581.3028
15402005.02.18 11:47modify4250.201.30741.30561.3026
15412005.02.18 11:47modify4250.201.30741.30561.3026
15422005.02.18 11:56close4250.201.30411.30561.302666.002481.86
15432005.02.18 11:56close4240.101.30421.31350.000017.002498.86
15442005.02.18 11:56sell4260.101.30391.31150.0000
15452005.02.18 15:04sell4270.201.30561.31170.0000
15462005.02.18 15:54sell4280.401.30711.31170.0000
15472005.02.21 02:43close4280.401.30501.31170.000084.602583.46
15482005.02.21 02:43close4270.201.30511.31170.000010.302593.76
15492005.02.21 02:43close4260.101.30511.31150.0000-11.852581.91
15502005.02.21 02:43sell4290.101.30481.31240.0000
15512005.02.21 08:02sell4300.201.30651.31260.0000
15522005.02.22 03:45sell4310.401.30801.31260.0000
15532005.02.22 03:57sell4320.801.30951.31260.0000
15542005.02.22 04:18s/l4290.101.31241.31240.0000-75.852506.06
15552005.02.22 04:18close4320.801.31241.31260.0000-232.012274.05
15562005.02.22 04:18close4310.401.31231.31260.0000-172.002102.05
15572005.02.22 04:18close4300.201.31231.31260.0000-115.701986.35
15582005.02.22 04:18buy4330.101.31251.30490.0000
15592005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31411.3171
15602005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31421.3172
15612005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31431.3173
15622005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31441.3174
15632005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31451.3175
15642005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31461.3176
15652005.02.22 04:26modify4330.101.31251.31461.3176
15662005.02.22 04:33s/l4330.101.31461.31461.317621.002007.35
15672005.02.22 04:33buy4340.101.31481.30720.0000
15682005.02.22 04:37buy4350.201.31331.30720.0000
15692005.02.22 06:24modify4350.201.31331.31491.3179
15702005.02.22 06:24modify4350.201.31331.31491.3179
15712005.02.22 06:28modify4350.201.31331.31511.3181
15722005.02.22 06:33modify4350.201.31331.31511.3181
15732005.02.22 06:33close4350.201.31661.31511.318166.002073.35
15742005.02.22 06:33close4340.101.31661.30720.000018.002091.35
15752005.02.22 06:33buy4360.101.31731.30970.0000
15762005.02.22 11:44modify4360.101.31731.31881.3218
15772005.02.22 11:44modify4360.101.31731.31911.3221
15782005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31921.3222
15792005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31931.3223
15802005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31951.3225
15812005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31961.3226
15822005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31971.3227
15832005.02.22 11:48modify4360.101.31731.31981.3228
15842005.02.22 11:49modify4360.101.31731.31981.3228
15852005.02.22 11:49modify4360.101.31731.31991.3229
15862005.02.22 11:49modify4360.101.31731.32001.3230
15872005.02.22 11:50modify4360.101.31731.32001.3230
15882005.02.22 11:50modify4360.101.31731.32011.3231
15892005.02.22 11:50modify4360.101.31731.32021.3232
15902005.02.22 11:50modify4360.101.31731.32031.3233
15912005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32041.3234
15922005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32051.3235
15932005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32061.3236
15942005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32071.3237
15952005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32081.3238
15962005.02.22 11:51modify4360.101.31731.32091.3239
15972005.02.22 12:24s/l4360.101.32091.32091.323936.002127.35
15982005.02.22 12:24buy4370.101.32111.31350.0000
15992005.02.22 13:31buy4380.201.31951.31340.0000
16002005.02.22 16:02modify4380.201.31951.32111.3241
16012005.02.22 16:02modify4380.201.31951.32121.3242
16022005.02.22 16:02modify4380.201.31951.32131.3243
16032005.02.22 16:02modify4380.201.31951.32131.3243
16042005.02.22 16:02close4380.201.32281.32131.324366.002193.35
16052005.02.22 16:03close4370.101.32301.31350.000019.002212.35
16062005.02.22 16:03buy4390.101.32291.31530.0000
16072005.02.22 16:04buy4400.201.32131.31520.0000
16082005.02.22 16:05buy4410.401.31981.31520.0000
16092005.02.22 16:48close4410.401.32191.31520.000084.002296.35
16102005.02.22 16:48close4400.201.32201.31520.000014.002310.35
16112005.02.22 16:48close4390.101.32201.31530.0000-9.002301.35
16122005.02.22 16:49buy4420.101.32181.31420.0000
16132005.02.22 19:48modify4420.101.32181.32341.3264
16142005.02.22 19:51modify4420.101.32181.32341.3264
16152005.02.22 19:51modify4420.101.32181.32361.3266
16162005.02.22 19:54modify4420.101.32181.32371.3267
16172005.02.22 19:54modify4420.101.32181.32401.3270
16182005.02.22 19:54modify4420.101.32181.32411.3271
16192005.02.22 19:55modify4420.101.32181.32411.3271
16202005.02.22 19:55modify4420.101.32181.32421.3272
16212005.02.22 20:49modify4420.101.32181.32431.3273
16222005.02.22 20:49modify4420.101.32181.32431.3273
16232005.02.22 20:50modify4420.101.32181.32441.3274
16242005.02.22 20:50modify4420.101.32181.32441.3274
16252005.02.22 20:52modify4420.101.32181.32441.3274
16262005.02.22 20:52modify4420.101.32181.32451.3275
16272005.02.22 23:02modify4420.101.32181.32461.3276
16282005.02.22 23:06modify4420.101.32181.32481.3278
16292005.02.22 23:06modify4420.101.32181.32491.3279
16302005.02.22 23:08modify4420.101.32181.32491.3279
16312005.02.22 23:08modify4420.101.32181.32511.3281
16322005.02.22 23:09modify4420.101.32181.32521.3282
16332005.02.22 23:48s/l4420.101.32521.32521.328234.002335.35
16342005.02.22 23:48sell4430.101.32521.33280.0000
16352005.02.23 01:17sell4440.201.32671.33280.0000
16362005.02.23 02:23modify4440.201.32671.32521.3222
16372005.02.23 02:23modify4440.201.32671.32511.3221
16382005.02.23 02:24modify4440.201.32671.32511.3221
16392005.02.23 02:24modify4440.201.32671.32501.3220
16402005.02.23 02:24close4440.201.32351.32501.322064.002399.35
16412005.02.23 02:24close4430.101.32331.33280.000019.152418.50
16422005.02.23 02:24sell4450.101.32321.33080.0000
16432005.02.23 03:04sell4460.201.32481.33090.0000
16442005.02.23 03:41sell4470.401.32631.33090.0000
16452005.02.23 04:09close4470.401.32421.33090.000084.002502.50
16462005.02.23 04:09close4460.201.32481.33090.00000.002502.50
16472005.02.23 04:10close4450.101.32511.33080.0000-19.002483.50
16482005.02.23 04:10sell4480.101.32491.33250.0000
16492005.02.23 08:31modify4480.101.32491.32341.3204
16502005.02.23 08:32modify4480.101.32491.32331.3203
16512005.02.23 08:35modify4480.101.32491.32321.3202
16522005.02.23 08:48modify4480.101.32491.32281.3198
16532005.02.23 08:49modify4480.101.32491.32271.3197
16542005.02.23 08:49modify4480.101.32491.32261.3196
16552005.02.23 09:08s/l4480.101.32261.32261.319623.002506.50
16562005.02.23 09:08sell4490.101.32241.33000.0000
16572005.02.23 14:59sell4500.201.32391.33000.0000
16582005.02.23 15:22modify4500.201.32391.32211.3191
16592005.02.23 15:22close4500.201.32061.32211.319166.002572.50
16602005.02.23 15:23close4490.101.32051.33000.000019.002591.50
16612005.02.23 15:23sell4510.101.32041.32800.0000
16622005.02.23 16:03sell4520.201.32191.32800.0000
16632005.02.23 17:11modify4520.201.32191.32001.3170
16642005.02.23 17:11close4520.201.31861.32001.317066.002657.50
16652005.02.23 17:11close4510.101.31891.32800.000015.002672.50
16662005.02.23 17:11sell4530.101.31901.32660.0000
16672005.02.23 17:44sell4540.201.32081.32690.0000
16682005.02.23 20:01sell4550.401.32241.32700.0000
16692005.02.23 20:02sell4560.801.32391.32700.0000
16702005.02.23 20:10close4560.801.32221.32700.0000136.002808.50
16712005.02.23 20:10close4550.401.32221.32700.00008.002816.50
16722005.02.23 20:10close4540.201.32241.32690.0000-32.002784.50
16732005.02.23 20:10close4530.101.32221.32660.0000-32.002752.50
16742005.02.23 20:11buy4570.101.32231.31470.0000
16752005.02.23 21:40buy4580.201.32081.31470.0000
16762005.02.24 03:49modify4580.201.32081.32261.3256
16772005.02.24 03:49modify4580.201.32081.32261.3256
16782005.02.24 03:49close4580.201.32411.32261.325663.782816.28
16792005.02.24 03:50close4570.101.32401.31470.000015.892832.17
16802005.02.24 03:50buy4590.101.32421.31660.0000
16812005.02.24 09:13buy4600.201.32271.31660.0000
16822005.02.24 09:51modify4600.201.32271.32431.3273
16832005.02.24 10:00modify4600.201.32271.32441.3274
16842005.02.24 10:00modify4600.201.32271.32441.3274
16852005.02.24 10:01modify4600.201.32271.32441.3274
16862005.02.24 10:01close4600.201.32591.32441.327464.002896.17
16872005.02.24 10:01close4590.101.32591.31660.000017.002913.17
16882005.02.24 10:01buy4610.101.32631.31870.0000
16892005.02.24 10:15buy4620.201.32431.31820.0000
16902005.02.24 15:41buy4630.401.32271.31810.0000
16912005.02.24 15:43buy4640.801.32121.31810.0000
16922005.02.24 16:46s/l4610.101.31871.31870.0000-76.002837.17
16932005.02.24 16:46close4640.801.31871.31810.0000-200.002637.17
16942005.02.24 16:46close4630.401.31881.31810.0000-156.002481.17
16952005.02.24 16:46close4620.201.31891.31820.0000-108.002373.17
16962005.02.24 16:46sell4650.101.31881.32640.0000
16972005.02.24 16:50sell4660.201.32031.32640.0000
16982005.02.24 18:49sell4670.401.32181.32640.0000
16992005.02.24 19:48close4670.401.31971.32640.000084.002457.17
17002005.02.24 19:48close4660.201.31981.32640.000010.002467.17
17012005.02.24 19:49close4650.101.31991.32640.0000-11.002456.17
17022005.02.24 19:49sell4680.101.32001.32760.0000
17032005.02.25 11:33modify4680.101.32001.31831.3153
17042005.02.25 11:34modify4680.101.32001.31821.3152
17052005.02.25 11:34modify4680.101.32001.31801.3150
17062005.02.25 11:34modify4680.101.32001.31781.3148
17072005.02.25 11:34modify4680.101.32001.31721.3142
17082005.02.25 11:36s/l4680.101.31721.31721.314228.152484.32
17092005.02.25 11:36sell4690.101.31701.32460.0000
17102005.02.25 14:36sell4700.201.31861.32470.0000
17112005.02.25 14:45sell4710.401.32011.32470.0000
17122005.02.25 15:50close4710.401.31801.32470.000084.002568.32
17132005.02.25 15:51close4700.201.31811.32470.000010.002578.32
17142005.02.25 15:51close4690.101.31791.32460.0000-9.002569.32
17152005.02.25 15:51buy4720.101.31801.31040.0000
17162005.02.25 18:15modify4720.101.31801.31961.3226
17172005.02.25 18:15modify4720.101.31801.32001.3230
17182005.02.25 18:16modify4720.101.31801.32001.3230
17192005.02.25 18:16modify4720.101.31801.32011.3231
17202005.02.25 18:23modify4720.101.31801.32011.3231
17212005.02.25 18:23modify4720.101.31801.32031.3233
17222005.02.25 18:23modify4720.101.31801.32051.3235
17232005.02.25 18:23modify4720.101.31801.32071.3237
17242005.02.25 18:24modify4720.101.31801.32071.3237
17252005.02.25 18:24modify4720.101.31801.32081.3238
17262005.02.25 18:25modify4720.101.31801.32101.3240
17272005.02.25 18:25modify4720.101.31801.32141.3244
17282005.02.25 18:26modify4720.101.31801.32141.3244
17292005.02.25 18:30modify4720.101.31801.32141.3244
17302005.02.25 18:30modify4720.101.31801.32151.3245
17312005.02.25 18:30modify4720.101.31801.32161.3246
17322005.02.25 18:30modify4720.101.31801.32181.3248
17332005.02.25 18:31modify4720.101.31801.32191.3249
17342005.02.25 19:14modify4720.101.31801.32211.3251
17352005.02.25 20:39modify4720.101.31801.32231.3253
17362005.02.25 20:40modify4720.101.31801.32231.3253
17372005.02.25 20:40modify4720.101.31801.32241.3254
17382005.02.25 20:43modify4720.101.31801.32261.3256
17392005.02.25 20:43modify4720.101.31801.32261.3256
17402005.02.25 20:45modify4720.101.31801.32261.3256
17412005.02.25 20:45modify4720.101.31801.32271.3257
17422005.02.25 20:47modify4720.101.31801.32281.3258
17432005.02.25 21:02modify4720.101.31801.32281.3258
17442005.02.25 21:02modify4720.101.31801.32291.3259
17452005.02.25 21:19modify4720.101.31801.32301.3260
17462005.02.25 22:22modify4720.101.31801.32301.3260
17472005.02.25 22:22modify4720.101.31801.32311.3261
17482005.02.25 22:25modify4720.101.31801.32321.3262
17492005.02.25 22:26modify4720.101.31801.32321.3262
17502005.02.25 22:56modify4720.101.31801.32331.3263
17512005.02.28 00:35s/l4720.101.32331.32331.326352.632621.95
17522005.02.28 00:35buy4730.101.32331.31570.0000
17532005.02.28 01:47modify4730.101.32331.32481.3278
17542005.02.28 01:47modify4730.101.32331.32491.3279
17552005.02.28 01:48modify4730.101.32331.32521.3282
17562005.02.28 02:06s/l4730.101.32521.32521.328219.002640.95
17572005.02.28 02:06buy4740.101.32541.31780.0000
17582005.02.28 16:01buy4750.201.32391.31780.0000
17592005.02.28 16:32modify4750.201.32391.32541.3284
17602005.02.28 16:59modify4750.201.32391.32561.3286
17612005.02.28 16:59close4750.201.32711.32561.328664.002704.95
17622005.02.28 16:59close4740.101.32691.31780.000015.002719.95
17632005.02.28 16:59buy4760.101.32741.31980.0000
17642005.02.28 17:05buy4770.201.32581.31970.0000
17652005.02.28 20:38buy4780.401.32411.31950.0000
17662005.02.28 22:36buy4790.801.32261.31950.0000
17672005.03.01 03:33s/l4760.101.31981.31980.0000-76.372643.58
17682005.03.01 03:33s/l4770.201.31971.31970.0000-122.742520.84
17692005.03.01 03:33s/l4780.401.31951.31950.0000-185.482335.36
17702005.03.01 03:33s/l4790.801.31951.31950.0000-250.962084.40
17712005.03.01 03:33sell4800.101.31921.32680.0000
17722005.03.01 11:02sell4810.201.32071.32680.0000
17732005.03.01 13:59sell4820.401.32251.32710.0000
17742005.03.01 14:40close4820.401.32031.32710.000088.002172.40
17752005.03.01 14:40close4810.201.32041.32680.00006.002178.40
17762005.03.01 14:40close4800.101.32031.32680.0000-11.002167.40
17772005.03.01 14:41buy4830.101.32041.31280.0000
17782005.03.01 14:51buy4840.201.31881.31270.0000
17792005.03.01 18:46buy4850.401.31731.31270.0000
17802005.03.02 02:00buy4860.801.31581.31270.0000
17812005.03.02 05:07close4860.801.31751.31270.0000136.002303.40
17822005.03.02 05:08close4850.401.31741.31270.00002.522305.92
17832005.03.02 05:09close4840.201.31731.31270.0000-30.742275.18
17842005.03.02 05:09close4830.101.31701.31280.0000-34.372240.81
17852005.03.02 05:10buy4870.101.31731.30970.0000
17862005.03.02 06:27buy4880.201.31561.30950.0000
17872005.03.02 09:53buy4890.401.31401.30940.0000
17882005.03.02 10:04buy4900.801.31251.30940.0000
17892005.03.02 12:10s/l4870.101.30971.30970.0000-76.002164.81
17902005.03.02 12:10close4900.801.30961.30940.0000-232.001932.81
17912005.03.02 12:10close4890.401.30981.30940.0000-168.001764.81
17922005.03.02 12:10close4880.201.31011.30950.0000-110.001654.81
17932005.03.02 12:11sell4910.101.30971.31730.0000
17942005.03.02 12:33sell4920.201.31131.31740.0000
17952005.03.02 16:06sell4930.401.31281.31740.0000
17962005.03.03 19:22close4930.401.31071.31740.000085.801740.61
17972005.03.03 19:22close4920.201.31061.31740.000014.901755.51
17982005.03.03 19:22close4910.101.31111.31730.0000-13.551741.96
17992005.03.03 19:23sell4940.101.31111.31870.0000
18002005.03.04 11:01sell4950.201.31261.31870.0000
18012005.03.04 14:31sell4960.401.31521.31980.0000
18022005.03.04 14:33close4960.401.31261.31980.0000104.001845.96
18032005.03.04 14:33close4950.201.31241.31870.00004.001849.96
18042005.03.04 14:33close4940.101.31251.31870.0000-13.851836.11
18052005.03.04 14:33buy4970.101.31241.30480.0000
18062005.03.04 14:59modify4970.101.31241.31391.3169
18072005.03.04 15:01modify4970.101.31241.31441.3174
18082005.03.04 15:01modify4970.101.31241.31481.3178
18092005.03.04 15:01modify4970.101.31241.31501.3180
18102005.03.04 15:01modify4970.101.31241.31561.3186
18112005.03.04 15:02modify4970.101.31241.31571.3187
18122005.03.04 15:02modify4970.101.31241.31621.3192
18132005.03.04 15:03s/l4970.101.31621.31621.319238.001874.11
18142005.03.04 15:03buy4980.101.31641.30880.0000
18152005.03.04 15:25modify4980.101.31641.31801.3210
18162005.03.04 15:26modify4980.101.31641.31801.3210
18172005.03.04 15:26modify4980.101.31641.31811.3211
18182005.03.04 15:26modify4980.101.31641.31811.3211
18192005.03.04 15:27modify4980.101.31641.31821.3212
18202005.03.04 15:27modify4980.101.31641.31831.3213
18212005.03.04 15:27modify4980.101.31641.31831.3213
18222005.03.04 15:30modify4980.101.31641.31831.3213
18232005.03.04 15:30modify4980.101.31641.31841.3214
18242005.03.04 15:31modify4980.101.31641.31851.3215
18252005.03.04 15:31modify4980.101.31641.31861.3216
18262005.03.04 15:31modify4980.101.31641.31871.3217
18272005.03.04 15:31modify4980.101.31641.31881.3218
18282005.03.04 15:31modify4980.101.31641.31881.3218
18292005.03.04 15:32modify4980.101.31641.31911.3221
18302005.03.04 15:32modify4980.101.31641.31921.3222
18312005.03.04 15:32modify4980.101.31641.31921.3222
18322005.03.04 15:33modify4980.101.31641.31921.3222
18332005.03.04 15:33modify4980.101.31641.31931.3223
18342005.03.04 15:36modify4980.101.31641.31931.3223
18352005.03.04 15:36modify4980.101.31641.31941.3224
18362005.03.04 15:37modify4980.101.31641.31961.3226
18372005.03.04 15:44s/l4980.101.31961.31961.322632.001906.11
18382005.03.04 15:44buy4990.101.31971.31210.0000
18392005.03.04 16:33modify4990.101.31971.32131.3243
18402005.03.04 16:33modify4990.101.31971.32151.3245
18412005.03.04 16:33modify4990.101.31971.32191.3249
18422005.03.04 16:34modify4990.101.31971.32191.3249
18432005.03.04 16:34modify4990.101.31971.32221.3252
18442005.03.04 16:35modify4990.101.31971.32231.3253
18452005.03.04 16:36modify4990.101.31971.32231.3253
18462005.03.04 16:36modify4990.101.31971.32241.3254
18472005.03.04 16:36modify4990.101.31971.32261.3256
18482005.03.04 16:55modify4990.101.31971.32281.3258
18492005.03.04 16:55modify4990.101.31971.32311.3261
18502005.03.04 16:56modify4990.101.31971.32311.3261
18512005.03.04 16:57modify4990.101.31971.32331.3263
18522005.03.04 17:46modify4990.101.31971.32331.3263
18532005.03.04 17:46modify4990.101.31971.32361.3266
18542005.03.04 20:45s/l4990.101.32361.32361.326639.001945.11
18552005.03.04 20:45buy5000.101.32371.31610.0000
18562005.03.07 09:24buy5010.201.32201.31590.0000
18572005.03.07 11:30buy5020.401.32051.31590.0000
18582005.03.08 02:53close5020.401.32261.31590.000082.522027.63
18592005.03.08 02:53close5010.201.32261.31590.000011.262038.89
18602005.03.08 02:53close5000.101.32251.31610.0000-12.742026.15
18612005.03.08 02:54buy5030.101.32281.31520.0000
18622005.03.08 09:46modify5030.101.32281.32441.3274
18632005.03.08 09:51modify5030.101.32281.32441.3274
18642005.03.08 09:51modify5030.101.32281.32451.3275
18652005.03.08 10:03s/l5030.101.32451.32451.327517.002043.15
18662005.03.08 10:03buy5040.101.32471.31710.0000
18672005.03.08 11:06buy5050.201.32311.31700.0000
18682005.03.08 15:08modify5050.201.32311.32461.3276
18692005.03.08 15:08modify5050.201.32311.32471.3277
18702005.03.08 15:08modify5050.201.32311.32481.3278
18712005.03.08 15:08close5050.201.32631.32481.327864.002107.15
18722005.03.08 15:08close5040.101.32641.31710.000017.002124.15
18732005.03.08 15:09buy5060.101.32641.31880.0000
18742005.03.08 15:24modify5060.101.32641.32801.3310
18752005.03.08 15:26modify5060.101.32641.32811.3311
18762005.03.08 15:28modify5060.101.32641.32811.3311
18772005.03.08 15:30modify5060.101.32641.32811.3311
18782005.03.08 15:30modify5060.101.32641.32821.3312
18792005.03.08 15:32modify5060.101.32641.32881.3318
18802005.03.08 15:32modify5060.101.32641.32881.3318
18812005.03.08 15:37s/l5060.101.32881.32881.331824.002148.15
18822005.03.08 15:37buy5070.101.32881.32120.0000
18832005.03.08 15:55modify5070.101.32881.33061.3336
18842005.03.08 15:56modify5070.101.32881.33071.3337
18852005.03.08 15:56modify5070.101.32881.33121.3342
18862005.03.08 16:08s/l5070.101.33121.33121.334224.002172.15
18872005.03.08 16:08buy5080.101.33131.32370.0000
18882005.03.08 16:52modify5080.101.33131.33291.3359
18892005.03.08 16:52modify5080.101.33131.33301.3360
18902005.03.08 16:52modify5080.101.33131.33311.3361
18912005.03.08 16:52modify5080.101.33131.33311.3361
18922005.03.08 16:52modify5080.101.33131.33321.3362
18932005.03.08 16:54modify5080.101.33131.33321.3362
18942005.03.08 16:54modify5080.101.33131.33331.3363
18952005.03.08 16:54modify5080.101.33131.33331.3363
18962005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33341.3364
18972005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33351.3365
18982005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33361.3366
18992005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33371.3367
19002005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33391.3369
19012005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33401.3370
19022005.03.08 17:20modify5080.101.33131.33411.3371
19032005.03.08 17:21modify5080.101.33131.33441.3374
19042005.03.08 17:21modify5080.101.33131.33451.3375
19052005.03.08 17:21modify5080.101.33131.33451.3375
19062005.03.08 17:22modify5080.101.33131.33461.3376
19072005.03.08 17:35s/l5080.101.33461.33461.337633.002205.15
19082005.03.08 17:35buy5090.101.33481.32720.0000
19092005.03.08 18:03buy5100.201.33311.32700.0000
19102005.03.09 09:17modify5100.201.33311.33461.3376
19112005.03.09 09:17modify5100.201.33311.33471.3377
19122005.03.09 09:18modify5100.201.33311.33501.3380
19132005.03.09 09:18modify5100.201.33311.33531.3383
19142005.03.09 09:18close5100.201.33671.33531.338371.262276.41
19152005.03.09 09:18close5090.101.33681.32720.000019.632296.04
19162005.03.09 09:18buy5110.101.33701.32940.0000
19172005.03.09 13:40buy5120.201.33551.32940.0000
19182005.03.09 15:05buy5130.401.33401.32940.0000
19192005.03.09 16:04close5130.401.33611.32940.000084.002380.04
19202005.03.09 16:04close5120.201.33571.32940.00004.002384.04
19212005.03.09 16:04close5110.101.33541.32940.0000-16.002368.04
19222005.03.09 16:04sell5140.101.33551.34310.0000
19232005.03.09 16:12sell5150.201.33701.34310.0000
19242005.03.09 17:50sell5160.401.33851.34310.0000
19252005.03.09 18:40sell5170.801.34001.34310.0000
19262005.03.09 21:37close5170.801.33831.34310.0000136.002504.04
19272005.03.09 21:38close5160.401.33851.34310.00000.002504.04
19282005.03.09 21:38close5150.201.33871.34310.0000-34.002470.04
19292005.03.09 21:38close5140.101.33871.34310.0000-32.002438.04
19302005.03.09 21:38sell5180.101.33851.34610.0000
19312005.03.10 02:57sell5190.201.34001.34610.0000
19322005.03.10 03:01sell5200.401.34161.34620.0000
19332005.03.10 03:10sell5210.801.34321.34630.0000
19342005.03.10 03:39close5210.801.34081.34630.0000192.002630.04
19352005.03.10 03:39close5200.401.34151.34620.00004.002634.04
19362005.03.10 03:39close5190.201.34141.34610.0000-28.002606.04
19372005.03.10 03:39close5180.101.34151.34610.0000-29.552576.49
19382005.03.10 03:39buy5220.101.34171.33410.0000
19392005.03.10 03:40buy5230.201.33991.33380.0000
19402005.03.10 04:38modify5230.201.33991.34141.3444
19412005.03.10 04:38modify5230.201.33991.34171.3447
19422005.03.10 04:38modify5230.201.33991.34181.3448
19432005.03.10 04:38close5230.201.34321.34181.344866.002642.49
19442005.03.10 04:38close5220.101.34291.33410.000012.002654.49
19452005.03.10 04:39buy5240.101.34301.33540.0000
19462005.03.10 11:17buy5250.201.34131.33520.0000
19472005.03.10 16:56buy5260.401.33981.33520.0000
19482005.03.10 19:03close5260.401.34221.33520.000096.002750.49
19492005.03.10 19:03close5250.201.34221.33520.000018.002768.49
19502005.03.10 19:03close5240.101.34201.33540.0000-10.002758.49
19512005.03.10 19:03sell5270.101.34191.34950.0000
19522005.03.10 19:12sell5280.201.34341.34950.0000
19532005.03.11 10:13modify5280.201.34341.34191.3389
19542005.03.11 10:13modify5280.201.34341.34181.3388
19552005.03.11 10:13modify5280.201.34341.34171.3387
19562005.03.11 10:46s/l5280.201.34171.34171.338734.302792.79
19572005.03.11 10:46close5270.101.34171.34950.00002.152794.94
19582005.03.11 10:46sell5290.101.34151.34910.0000
19592005.03.11 14:30sell5300.201.34461.35070.0000
19602005.03.11 14:30modify5300.201.34461.34301.3400
19612005.03.11 14:30s/l5300.201.34301.34301.340032.002826.94
19622005.03.11 14:30close5290.101.34351.34910.0000-20.002806.94
19632005.03.11 14:30buy5310.101.34271.33510.0000
19642005.03.11 14:30modify5310.101.34271.34451.3475
19652005.03.11 14:31s/l5310.101.34451.34451.347518.002824.94
19662005.03.11 14:31buy5320.101.34251.33490.0000
19672005.03.11 14:34modify5320.101.34251.34451.3475
19682005.03.11 14:34s/l5320.101.34451.34451.347520.002844.94
19692005.03.11 14:34buy5330.101.34431.33670.0000
19702005.03.11 14:35modify5330.101.34431.34591.3489
19712005.03.11 14:35modify5330.101.34431.34611.3491
19722005.03.11 14:35s/l5330.101.34611.34611.349118.002862.94
19732005.03.11 14:35buy5340.101.34621.33860.0000
19742005.03.11 14:54buy5350.201.34441.33830.0000
19752005.03.11 14:55buy5360.401.34271.33810.0000
19762005.03.11 14:55close5360.401.34551.33810.0000112.002974.94
19772005.03.11 14:55close5350.201.34541.33830.000020.002994.94
19782005.03.11 14:55close5340.101.34561.33860.0000-6.002988.94
19792005.03.11 14:55buy5370.101.34591.33830.0000
19802005.03.11 14:55buy5380.201.34431.33820.0000
19812005.03.11 14:55modify5380.201.34431.34621.3492
19822005.03.11 14:55s/l5380.201.34621.34621.349238.003026.94
19832005.03.11 14:55close5370.101.34431.33830.0000-16.003010.94
19842005.03.11 14:55buy5390.101.34511.33750.0000
19852005.03.11 14:56buy5400.201.34331.33720.0000
19862005.03.11 14:56buy5410.401.34171.33710.0000
19872005.03.11 14:56close5410.401.34421.33710.0000100.003110.94
19882005.03.11 14:56close5400.201.34431.33720.000020.003130.94
19892005.03.11 14:56close5390.101.34451.33750.0000-6.003124.94
19902005.03.11 14:56buy5420.101.34441.33680.0000
19912005.03.11 14:56buy5430.201.34231.33620.0000
19922005.03.11 14:58buy5440.401.34081.33620.0000
19932005.03.11 14:59buy5450.801.33911.33600.0000
19942005.03.11 14:59close5450.801.34101.33600.0000152.013276.95
19952005.03.11 15:00close5440.401.34111.33620.000012.003288.95
19962005.03.11 15:00close5430.201.34131.33620.0000-20.003268.95
19972005.03.11 15:00close5420.101.34121.33680.0000-32.003236.95
19982005.03.11 15:00sell5460.101.34131.34890.0000
19992005.03.11 15:15sell5470.201.34281.34890.0000
20002005.03.11 15:23sell5480.401.34451.34910.0000
20012005.03.11 15:30close5480.401.34241.34910.000084.003320.95
20022005.03.11 15:30close5470.201.34231.34890.000010.003330.95
20032005.03.11 15:30close5460.101.34251.34890.0000-12.003318.95
20042005.03.11 15:30buy5490.101.34241.33480.0000
20052005.03.11 16:12modify5490.101.34241.34401.3470
20062005.03.11 16:13modify5490.101.34241.34411.3471
20072005.03.11 16:13modify5490.101.34241.34421.3472
20082005.03.11 16:13modify5490.101.34241.34431.3473
20092005.03.11 16:13modify5490.101.34241.34441.3474
20102005.03.11 16:14modify5490.101.34241.34451.3475
20112005.03.11 16:14modify5490.101.34241.34461.3476
20122005.03.11 16:18s/l5490.101.34461.34461.347622.003340.95
20132005.03.11 16:18buy5500.101.34461.33700.0000
20142005.03.11 17:12modify5500.101.34461.34621.3492
20152005.03.11 17:12modify5500.101.34461.34631.3493
20162005.03.11 17:19s/l5500.101.34631.34631.349317.003357.95
20172005.03.11 17:19buy5510.101.34641.33880.0000
20182005.03.11 21:35buy5520.201.34491.33880.0000
20192005.03.14 07:13buy5530.401.34341.33880.0000
20202005.03.14 08:37buy5540.801.34181.33870.0000
20212005.03.14 13:34s/l5510.101.33881.33880.0000-76.373281.58
20222005.03.14 13:34s/l5520.201.33881.33880.0000-122.743158.84
20232005.03.14 13:34s/l5530.401.33881.33880.0000-184.002974.84
20242005.03.14 13:34close5540.801.33881.33870.0000-240.002734.84
20252005.03.14 13:34sell5550.101.33921.34680.0000
20262005.03.14 17:19modify5550.101.33921.33771.3347
20272005.03.14 17:20modify5550.101.33921.33751.3345
20282005.03.14 17:34modify5550.101.33921.33721.3342
20292005.03.14 17:34modify5550.101.33921.33711.3341
20302005.03.14 17:34modify5550.101.33921.33691.3339
20312005.03.14 17:41modify5550.101.33921.33661.3336
20322005.03.14 17:41modify5550.101.33921.33641.3334
20332005.03.14 17:41modify5550.101.33921.33591.3329
20342005.03.14 17:41modify5550.101.33921.33591.3329
20352005.03.14 17:42modify5550.101.33921.33571.3327
20362005.03.14 17:50modify5550.101.33921.33571.3327
20372005.03.14 17:51modify5550.101.33921.33561.3326
20382005.03.14 17:51modify5550.101.33921.33561.3326
20392005.03.14 17:54modify5550.101.33921.33551.3325
20402005.03.14 18:03s/l5550.101.33551.33551.332537.002771.84
20412005.03.14 18:03sell5560.101.33531.34290.0000
20422005.03.14 21:03sell5570.201.33691.34300.0000
20432005.03.15 11:43sell5580.401.33871.34330.0000
20442005.03.15 14:32sell5590.801.34031.34340.0000
20452005.03.15 15:00modify5590.801.34031.33781.3348
20462005.03.15 15:00close5590.801.33751.33781.3348224.002995.84
20472005.03.15 15:00close5580.401.33701.34330.000068.003063.84
20482005.03.15 15:00close5570.201.33651.34300.00008.303072.14
20492005.03.15 15:00close5560.101.33751.34290.0000-21.853050.29
20502005.03.15 15:00sell5600.101.33631.34390.0000
20512005.03.15 15:00sell5610.201.33981.34590.0000
20522005.03.15 15:00modify5610.201.33981.33781.3348
20532005.03.15 15:00s/l5610.201.33781.33781.334840.003090.29
20542005.03.15 15:00close5600.101.33961.34390.0000-33.003057.29
20552005.03.15 15:00buy5620.101.34061.33300.0000
20562005.03.15 15:00buy5630.201.33711.33100.0000
20572005.03.15 15:00modify5630.201.33711.33911.3421
20582005.03.15 15:00s/l5630.201.33911.33911.342140.003097.29
20592005.03.15 15:00close5620.101.33841.33300.0000-22.003075.29
20602005.03.15 15:00buy5640.101.34051.33290.0000
20612005.03.15 15:00buy5650.201.33901.33290.0000
20622005.03.15 15:00buy5660.401.33691.33230.0000
20632005.03.15 15:01modify5660.401.33691.33961.3426
20642005.03.15 15:01s/l5660.401.33961.33961.3426108.003183.29
20652005.03.15 15:01close5650.201.33611.33290.0000-58.003125.29
20662005.03.15 15:01close5640.101.33671.33290.0000-38.003087.29
20672005.03.15 15:01sell5670.101.33661.34420.0000
20682005.03.15 15:01sell5680.201.34071.34680.0000
20692005.03.15 15:01modify5680.201.34071.33781.3348
20702005.03.15 15:01close5680.201.33631.33781.334888.003175.29
20712005.03.15 15:01close5670.101.33731.34420.0000-7.003168.29
20722005.03.15 15:01buy5690.101.33751.32990.0000
20732005.03.15 15:01buy5700.201.33111.32500.0000
20742005.03.15 15:01modify5700.201.33111.33961.3426
20752005.03.15 15:01s/l5700.201.33961.33961.3426170.003338.29
20762005.03.15 15:01close5690.101.33091.32990.0000-66.003272.29
20772005.03.15 15:01buy5710.101.33801.33040.0000
20782005.03.15 15:03buy5720.201.33611.33000.0000
20792005.03.15 15:11buy5730.401.33421.32960.0000
20802005.03.15 15:35buy5740.801.33271.32960.0000
20812005.03.15 17:02s/l5710.101.33041.33040.0000-76.003196.29
20822005.03.15 17:02close5740.801.33041.32960.0000-184.003012.29
20832005.03.15 17:02close5730.401.33041.32960.0000-152.002860.29
20842005.03.15 17:02close5720.201.33051.33000.0000-112.002748.29
20852005.03.15 17:02sell5750.101.33061.33820.0000
20862005.03.16 08:05sell5760.201.33211.33820.0000
20872005.03.16 08:30sell5770.401.33381.33840.0000
20882005.03.16 08:42sell5780.801.33531.33840.0000
20892005.03.16 12:56s/l5750.101.33821.33820.0000-75.852672.44
20902005.03.16 12:56s/l5760.201.33821.33820.0000-122.002550.44
20912005.03.16 12:56close5780.801.33821.33840.0000-232.002318.44
20922005.03.16 12:56close5770.401.33821.33840.0000-176.002142.44
20932005.03.16 12:56buy5790.101.33811.33050.0000
20942005.03.16 14:41modify5790.101.33811.33971.3427
20952005.03.16 14:41modify5790.101.33811.33981.3428
20962005.03.16 14:41modify5790.101.33811.33991.3429
20972005.03.16 14:41modify5790.101.33811.34001.3430
20982005.03.16 14:41modify5790.101.33811.34011.3431
20992005.03.16 14:41modify5790.101.33811.34021.3432
21002005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34031.3433
21012005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34041.3434
21022005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34051.3435
21032005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34061.3436
21042005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34061.3436
21052005.03.16 14:42modify5790.101.33811.34071.3437
21062005.03.16 14:48modify5790.101.33811.34081.3438
21072005.03.16 14:48modify5790.101.33811.34101.3440
21082005.03.16 14:48modify5790.101.33811.34121.3442
21092005.03.16 14:52modify5790.101.33811.34141.3444
21102005.03.16 14:52modify5790.101.33811.34161.3446
21112005.03.16 14:52modify5790.101.33811.34181.3448
21122005.03.16 15:04s/l5790.101.34181.34181.344837.002179.44
21132005.03.16 15:04buy5800.101.34191.33430.0000
21142005.03.16 15:07buy5810.201.34041.33430.0000
21152005.03.16 16:42modify5810.201.34041.34211.3451
21162005.03.16 16:42modify5810.201.34041.34211.3451
21172005.03.16 16:43modify5810.201.34041.34211.3451
21182005.03.16 16:43close5810.201.34361.34211.345164.002243.44
21192005.03.16 16:43close5800.101.34371.33430.000018.002261.44
21202005.03.16 16:44buy5820.101.34381.33620.0000
21212005.03.16 17:12buy5830.201.34221.33610.0000
21222005.03.16 18:34buy5840.401.34071.33610.0000
21232005.03.17 06:12buy5850.801.33911.33600.0000
21242005.03.17 07:27close5850.801.34101.33600.0000152.002413.44
21252005.03.17 07:27close5840.401.34091.33610.00003.562417.00
21262005.03.17 07:28close5830.201.34101.33610.0000-26.222390.78
21272005.03.17 07:28close5820.101.34101.33620.0000-29.112361.67
21282005.03.17 07:28sell5860.101.34111.34870.0000
21292005.03.17 11:29modify5860.101.34111.33961.3366
21302005.03.17 11:29modify5860.101.34111.33951.3365
21312005.03.17 11:29modify5860.101.34111.33941.3364
21322005.03.17 11:29modify5860.101.34111.33921.3362
21332005.03.17 11:29modify5860.101.34111.33911.3361
21342005.03.17 11:30modify5860.101.34111.33901.3360
21352005.03.17 11:30modify5860.101.34111.33891.3359
21362005.03.17 11:50modify5860.101.34111.33881.3358
21372005.03.17 11:51modify5860.101.34111.33881.3358
21382005.03.17 11:52modify5860.101.34111.33871.3357
21392005.03.17 11:53modify5860.101.34111.33841.3354
21402005.03.17 11:53modify5860.101.34111.33841.3354
21412005.03.17 11:57modify5860.101.34111.33831.3353
21422005.03.17 12:41s/l5860.101.33831.33831.335328.002389.67
21432005.03.17 12:41sell5870.101.33841.34600.0000
21442005.03.17 14:34modify5870.101.33841.33671.3337
21452005.03.17 14:35modify5870.101.33841.33661.3336
21462005.03.17 14:35modify5870.101.33841.33621.3332
21472005.03.17 14:36modify5870.101.33841.33611.3331
21482005.03.17 14:36modify5870.101.33841.33601.3330
21492005.03.17 14:36modify5870.101.33841.33591.3329
21502005.03.17 14:45modify5870.101.33841.33581.3328
21512005.03.17 15:15s/l5870.101.33581.33581.332826.002415.67
21522005.03.17 15:15sell5880.101.33561.34320.0000
21532005.03.17 16:08sell5890.201.33741.34350.0000
21542005.03.17 18:07sell5900.401.33901.34360.0000
21552005.03.17 18:38close5900.401.33691.34360.000084.002499.67
21562005.03.17 18:38close5890.201.33691.34350.000010.002509.67
21572005.03.17 18:38close5880.101.33711.34320.0000-15.002494.67
21582005.03.17 18:39sell5910.101.33701.34460.0000
21592005.03.18 01:56sell5920.201.33851.34460.0000
21602005.03.18 08:25modify5920.201.33851.33691.3339
21612005.03.18 08:26modify5920.201.33851.33681.3338
21622005.03.18 08:26modify5920.201.33851.33681.3338
21632005.03.18 08:26close5920.201.33531.33681.333864.002558.67
21642005.03.18 08:26close5910.101.33521.34460.000018.152576.82
21652005.03.18 08:27sell5930.101.33511.34270.0000
21662005.03.18 09:53modify5930.101.33511.33351.3305
21672005.03.18 09:53modify5930.101.33511.33341.3304
21682005.03.18 09:54modify5930.101.33511.33331.3303
21692005.03.18 09:54modify5930.101.33511.33311.3301
21702005.03.18 09:54modify5930.101.33511.33291.3299
21712005.03.18 09:54modify5930.101.33511.33281.3298
21722005.03.18 09:54modify5930.101.33511.33271.3297
21732005.03.18 09:55modify5930.101.33511.33261.3296
21742005.03.18 09:55modify5930.101.33511.33251.3295
21752005.03.18 09:55modify5930.101.33511.33251.3295
21762005.03.18 09:56modify5930.101.33511.33231.3293
21772005.03.18 10:05s/l5930.101.33231.33231.329328.002604.82
21782005.03.18 10:05sell5940.101.33221.33980.0000
21792005.03.18 13:59modify5940.101.33221.33041.3274
21802005.03.18 13:59s/l5940.101.33041.33041.327418.002622.82
21812005.03.18 13:59sell5950.101.33051.33810.0000
21822005.03.18 14:04modify5950.101.33051.32901.3260
21832005.03.18 14:04modify5950.101.33051.32891.3259
21842005.03.18 14:09s/l5950.101.32891.32891.325916.002638.82
21852005.03.18 14:09sell5960.101.32881.33640.0000
21862005.03.18 17:37sell5970.201.33041.33650.0000
21872005.03.18 18:08sell5980.401.33191.33650.0000
21882005.03.21 02:14close5980.401.32981.33650.000084.602723.42
21892005.03.21 02:14close5970.201.32961.33650.000016.302739.72
21902005.03.21 02:14close5960.101.32971.33640.0000-8.852730.87
21912005.03.21 02:15sell5990.101.32941.33700.0000
21922005.03.21 03:11modify5990.101.32941.32771.3247
21932005.03.21 03:11modify5990.101.32941.32751.3245
21942005.03.21 03:11modify5990.101.32941.32731.3243
21952005.03.21 03:11modify5990.101.32941.32721.3242
21962005.03.21 03:12modify5990.101.32941.32711.3241
21972005.03.21 03:12modify5990.101.32941.32711.3241
21982005.03.21 03:12modify5990.101.32941.32691.3239
21992005.03.21 03:24s/l5990.101.32691.32691.323925.002755.87
22002005.03.21 03:24sell6000.101.32671.33430.0000
22012005.03.21 08:48modify6000.101.32671.32511.3221
22022005.03.21 08:49modify6000.101.32671.32511.3221
22032005.03.21 08:49modify6000.101.32671.32501.3220
22042005.03.21 08:49modify6000.101.32671.32491.3219
22052005.03.21 08:49modify6000.101.32671.32481.3218
22062005.03.21 08:49modify6000.101.32671.32481.3218
22072005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32471.3217
22082005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32451.3215
22092005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32441.3214
22102005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32431.3213
22112005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32421.3212
22122005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32411.3211
22132005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32401.3210
22142005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32381.3208
22152005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32371.3207
22162005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32361.3206
22172005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32351.3205
22182005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32341.3204
22192005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32341.3204
22202005.03.21 08:50modify6000.101.32671.32331.3203
22212005.03.21 08:55modify6000.101.32671.32321.3202
22222005.03.21 08:57modify6000.101.32671.32291.3199
22232005.03.21 08:57modify6000.101.32671.32281.3198
22242005.03.21 09:03s/l6000.101.32281.32281.319839.002794.87
22252005.03.21 09:03sell6010.101.32261.33020.0000
22262005.03.21 12:57modify6010.101.32261.32111.3181
22272005.03.21 12:58modify6010.101.32261.32101.3180
22282005.03.21 12:58modify6010.101.32261.32091.3179
22292005.03.21 12:58modify6010.101.32261.32071.3177
22302005.03.21 12:59modify6010.101.32261.32061.3176
22312005.03.21 13:02modify6010.101.32261.32041.3174
22322005.03.21 13:59s/l6010.101.32041.32041.317422.002816.87
22332005.03.21 13:59sell6020.101.32021.32780.0000
22342005.03.21 17:34modify6020.101.32021.31871.3157
22352005.03.21 17:34modify6020.101.32021.31851.3155
22362005.03.21 17:34modify6020.101.32021.31831.3153
22372005.03.21 17:35modify6020.101.32021.31811.3151
22382005.03.21 17:35modify6020.101.32021.31811.3151
22392005.03.21 17:36modify6020.101.32021.31801.3150
22402005.03.21 17:36modify6020.101.32021.31781.3148
22412005.03.21 17:36modify6020.101.32021.31771.3147
22422005.03.21 17:38modify6020.101.32021.31761.3146
22432005.03.21 17:38modify6020.101.32021.31761.3146
22442005.03.21 17:39modify6020.101.32021.31751.3145
22452005.03.21 17:40modify6020.101.32021.31741.3144
22462005.03.21 17:40modify6020.101.32021.31741.3144
22472005.03.21 17:41modify6020.101.32021.31721.3142
22482005.03.21 17:45modify6020.101.32021.31701.3140
22492005.03.21 17:45modify6020.101.32021.31691.3139
22502005.03.21 17:45modify6020.101.32021.31681.3138
22512005.03.21 18:04modify6020.101.32021.31661.3136
22522005.03.21 18:06modify6020.101.32021.31661.3136
22532005.03.21 18:08modify6020.101.32021.31651.3135
22542005.03.21 18:08modify6020.101.32021.31641.3134
22552005.03.21 18:10modify6020.101.32021.31641.3134
22562005.03.21 18:11modify6020.101.32021.31631.3133
22572005.03.21 18:11modify6020.101.32021.31621.3132
22582005.03.21 18:11modify6020.101.32021.31611.3131
22592005.03.21 18:11modify6020.101.32021.31601.3130
22602005.03.21 18:11modify6020.101.32021.31601.3130
22612005.03.21 18:12modify6020.101.32021.31591.3129
22622005.03.21 18:12modify6020.101.32021.31581.3128
22632005.03.21 18:12modify6020.101.32021.31571.3127
22642005.03.21 18:12modify6020.101.32021.31561.3126
22652005.03.21 18:31s/l6020.101.31561.31561.312646.002862.87
22662005.03.21 18:31sell6030.101.31551.32310.0000
22672005.03.21 20:07sell6040.201.31701.32310.0000
22682005.03.22 09:15sell6050.401.31851.32310.0000
22692005.03.22 15:44sell6060.801.32001.32310.0000
22702005.03.22 20:19close6060.801.31791.32310.0000168.003030.87
22712005.03.22 20:19close6050.401.31711.32310.000056.003086.87
22722005.03.22 20:19close6040.201.31691.32310.00002.303089.17
22732005.03.22 20:19close6030.101.31671.32310.0000-11.853077.32
22742005.03.22 20:19sell6070.101.31671.32430.0000
22752005.03.22 20:19sell6080.201.31851.32460.0000
22762005.03.22 20:19modify6080.201.31851.31661.3136
22772005.03.22 20:20s/l6080.201.31661.31661.313638.003115.32
22782005.03.22 20:20close6070.101.31661.32430.00001.003116.32
22792005.03.22 20:20sell6090.101.31651.32410.0000
22802005.03.22 20:25modify6090.101.31651.31491.3119
22812005.03.22 20:26modify6090.101.31651.31481.3118
22822005.03.22 20:26modify6090.101.31651.31471.3117
22832005.03.22 20:26modify6090.101.31651.31471.3117
22842005.03.22 20:26modify6090.101.31651.31451.3115
22852005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31451.3115
22862005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31441.3114
22872005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31431.3113
22882005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31411.3111
22892005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31391.3109
22902005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31371.3107
22912005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31351.3105
22922005.03.22 20:27modify6090.101.31651.31351.3105
22932005.03.22 20:29s/l6090.101.31351.31351.310530.003146.32
22942005.03.22 20:29sell6100.101.31351.32110.0000
22952005.03.22 20:50modify6100.101.31351.31191.3089
22962005.03.22 20:50modify6100.101.31351.31171.3087
22972005.03.22 20:50modify6100.101.31351.31171.3087
22982005.03.22 20:51modify6100.101.31351.31161.3086
22992005.03.22 20:51modify6100.101.31351.31151.3085
23002005.03.22 20:51modify6100.101.31351.31141.3084
23012005.03.22 20:51modify6100.101.31351.31131.3083
23022005.03.22 20:51modify6100.101.31351.31121.3082
23032005.03.22 20:53modify6100.101.31351.31111.3081
23042005.03.22 20:53modify6100.101.31351.31111.3081
23052005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31101.3080
23062005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31091.3079
23072005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31081.3078
23082005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31061.3076
23092005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31051.3075
23102005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31041.3074
23112005.03.22 20:55modify6100.101.31351.31041.3074
23122005.03.22 20:56modify6100.101.31351.31011.3071
23132005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30981.3068
23142005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30971.3067
23152005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30961.3066
23162005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30921.3062
23172005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30901.3060
23182005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30871.3057
23192005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30861.3056
23202005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30851.3055
23212005.03.22 20:56modify6100.101.31351.30841.3054
23222005.03.22 20:57s/l6100.101.30841.30841.305451.003197.32
23232005.03.22 20:57sell6110.101.30821.31580.0000
23242005.03.23 10:13modify6110.101.30821.30671.3037
23252005.03.23 10:13modify6110.101.30821.30661.3036
23262005.03.23 10:13modify6110.101.30821.30651.3035
23272005.03.23 10:13modify6110.101.30821.30641.3034
23282005.03.23 10:13modify6110.101.30821.30641.3034
23292005.03.23 10:14modify6110.101.30821.30631.3033
23302005.03.23 10:14modify6110.101.30821.30611.3031
23312005.03.23 10:14modify6110.101.30821.30601.3030
23322005.03.23 10:15modify6110.101.30821.30591.3029
23332005.03.23 10:15modify6110.101.30821.30581.3028
23342005.03.23 10:15modify6110.101.30821.30571.3027
23352005.03.23 10:15modify6110.101.30821.30561.3026
23362005.03.23 10:16modify6110.101.30821.30551.3025
23372005.03.23 10:16modify6110.101.30821.30541.3024
23382005.03.23 10:17modify6110.101.30821.30531.3023
23392005.03.23 10:17modify6110.101.30821.30531.3023
23402005.03.23 10:18modify6110.101.30821.30521.3022
23412005.03.23 10:18modify6110.101.30821.30491.3019
23422005.03.23 10:18modify6110.101.30821.30481.3018
23432005.03.23 10:18modify6110.101.30821.30471.3017
23442005.03.23 10:19modify6110.101.30821.30451.3015
23452005.03.23 10:19modify6110.101.30821.30451.3015
23462005.03.23 10:22modify6110.101.30821.30451.3015
23472005.03.23 10:22modify6110.101.30821.30441.3014
23482005.03.23 10:24modify6110.101.30821.30441.3014
23492005.03.23 10:24modify6110.101.30821.30431.3013
23502005.03.23 10:24modify6110.101.30821.30421.3012
23512005.03.23 10:56modify6110.101.30821.30381.3008
23522005.03.23 10:57modify6110.101.30821.30371.3007
23532005.03.23 10:58modify6110.101.30821.30371.3007
23542005.03.23 10:58modify6110.101.30821.30351.3005
23552005.03.23 11:17s/l6110.101.30351.30351.300547.153244.47
23562005.03.23 11:17sell6120.101.30341.31100.0000
23572005.03.23 11:26sell6130.201.30491.31100.0000
23582005.03.23 14:30modify6130.201.30491.30321.3002
23592005.03.23 14:30modify6130.201.30491.30231.2993
23602005.03.23 14:30modify6130.201.30491.30211.2991
23612005.03.23 14:30modify6130.201.30491.30191.2989
23622005.03.23 14:30close6130.201.30101.30191.298978.003322.47
23632005.03.23 14:30close6120.101.30071.31100.000027.003349.47
23642005.03.23 14:31sell6140.101.30011.30770.0000
23652005.03.23 14:55sell6150.201.30171.30780.0000
23662005.03.23 15:04sell6160.401.30331.30790.0000
23672005.03.23 16:54close6160.401.30121.30790.000084.003433.47
23682005.03.23 16:54close6150.201.30121.30780.000010.003443.47
23692005.03.23 16:55close6140.101.30111.30770.0000-10.003433.47
23702005.03.23 16:55sell6170.101.30081.30840.0000
23712005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29901.2960
23722005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29891.2959
23732005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29881.2958
23742005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29871.2957
23752005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29861.2956
23762005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29841.2954
23772005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29831.2953
23782005.03.23 18:14modify6170.101.30081.29821.2952
23792005.03.23 18:27s/l6170.101.29821.29821.295226.003459.47
23802005.03.23 18:27sell6180.101.29801.30560.0000
23812005.03.23 18:48sell6190.201.29951.30560.0000
23822005.03.23 20:14modify6190.201.29951.29791.2949
23832005.03.23 20:15modify6190.201.29951.29781.2948
23842005.03.23 20:15close6190.201.29631.29781.294864.003523.47
23852005.03.23 20:15close6180.101.29671.30560.000013.003536.47
23862005.03.23 20:16sell6200.101.29641.30400.0000
23872005.03.23 20:58sell6210.201.29801.30410.0000
23882005.03.23 23:37sell6220.401.29951.30410.0000
23892005.03.24 01:57close6220.401.29731.30410.000089.803626.27
23902005.03.24 01:57close6210.201.29731.30410.000014.903641.17
23912005.03.24 01:57close6200.101.29741.30400.0000-9.553631.62
23922005.03.24 01:58buy6230.101.29731.28970.0000
23932005.03.24 07:40modify6230.101.29731.29881.3018
23942005.03.24 07:41modify6230.101.29731.29881.3018
23952005.03.24 07:41modify6230.101.29731.29891.3019
23962005.03.24 07:41modify6230.101.29731.29901.3020
23972005.03.24 07:41modify6230.101.29731.29921.3022
23982005.03.24 07:41modify6230.101.29731.29931.3023
23992005.03.24 07:42modify6230.101.29731.29941.3024
24002005.03.24 08:08s/l6230.101.29941.29941.302421.003652.62
24012005.03.24 08:08buy6240.101.29951.29190.0000
24022005.03.24 10:06modify6240.101.29951.30101.3040
24032005.03.24 10:06modify6240.101.29951.30131.3043
24042005.03.24 10:07modify6240.101.29951.30131.3043
24052005.03.24 10:07modify6240.101.29951.30141.3044
24062005.03.24 10:07modify6240.101.29951.30151.3045
24072005.03.24 10:08modify6240.101.29951.30151.3045
24082005.03.24 10:08modify6240.101.29951.30171.3047
24092005.03.24 10:16s/l6240.101.30171.30171.304722.003674.62
24102005.03.24 10:16buy6250.101.30191.29430.0000
24112005.03.24 10:40buy6260.201.30031.29420.0000
24122005.03.24 11:14buy6270.401.29861.29400.0000
24132005.03.24 16:20buy6280.801.29711.29400.0000
24142005.03.24 19:25s/l6250.101.29431.29430.0000-76.003598.62
24152005.03.24 19:25s/l6260.201.29421.29420.0000-122.003476.62
24162005.03.24 19:25close6280.801.29421.29400.0000-232.003244.62
24172005.03.24 19:25close6270.401.29431.29400.0000-172.003072.62
24182005.03.24 19:25sell6290.101.29441.30200.0000
24192005.03.25 09:02sell6300.201.29591.30200.0000
24202005.03.28 02:59modify6300.201.29591.29441.2914
24212005.03.28 03:00modify6300.201.29591.29411.2911
24222005.03.28 03:00close6300.201.29271.29411.291164.303136.92
24232005.03.28 03:00close6290.101.29291.30200.000015.303152.22
24242005.03.28 03:01sell6310.101.29291.30050.0000
24252005.03.28 03:17modify6310.101.29291.29131.2883
24262005.03.28 03:52modify6310.101.29291.29091.2879
24272005.03.28 03:52modify6310.101.29291.29071.2877
24282005.03.28 04:02modify6310.101.29291.29061.2876
24292005.03.28 04:03modify6310.101.29291.29051.2875
24302005.03.28 04:03modify6310.101.29291.29051.2875
24312005.03.28 04:03modify6310.101.29291.29041.2874
24322005.03.28 05:12s/l6310.101.29041.29041.287425.003177.22
24332005.03.28 05:12sell6320.101.29021.29780.0000
24342005.03.28 05:19sell6330.201.29171.29780.0000
24352005.03.28 14:36sell6340.401.29331.29790.0000
24362005.03.28 15:18close6340.401.29121.29790.000084.003261.22
24372005.03.28 15:18close6330.201.29121.29780.000010.003271.22
24382005.03.28 15:19close6320.101.29111.29780.0000-9.003262.22
24392005.03.28 15:19sell6350.101.29081.29840.0000
24402005.03.28 15:50modify6350.101.29081.28911.2861
24412005.03.28 15:50modify6350.101.29081.28911.2861
24422005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28901.2860
24432005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28881.2858
24442005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28861.2856
24452005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28851.2855
24462005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28841.2854
24472005.03.28 15:53modify6350.101.29081.28831.2853
24482005.03.28 15:54modify6350.101.29081.28821.2852
24492005.03.28 15:54modify6350.101.29081.28821.2852
24502005.03.28 16:06s/l6350.101.28821.28821.285226.003288.22
24512005.03.28 16:06sell6360.101.28811.29570.0000
24522005.03.28 23:31sell6370.201.28961.29570.0000
24532005.03.29 02:31sell6380.401.29131.29590.0000
24542005.03.29 03:18sell6390.801.29281.29590.0000
24552005.03.29 13:33close6390.801.29111.29590.0000136.003424.22
24562005.03.29 13:33close6380.401.29141.29590.0000-4.003420.22
24572005.03.29 13:34close6370.201.29141.29570.0000-35.703384.52
24582005.03.29 13:34close6360.101.29161.29570.0000-34.853349.67
24592005.03.29 13:34sell6400.101.29141.29900.0000
24602005.03.29 14:15sell6410.201.29311.29920.0000
24612005.03.29 16:33modify6410.201.29311.29151.2885
24622005.03.29 16:33modify6410.201.29311.29151.2885
24632005.03.29 16:35modify6410.201.29311.29141.2884
24642005.03.29 16:59s/l6410.201.29141.29141.288434.003383.67
24652005.03.29 16:59close6400.101.29161.29900.0000-2.003381.67
24662005.03.29 16:59sell6420.101.29131.29890.0000
24672005.03.29 20:49sell6430.201.29281.29890.0000
24682005.03.30 04:18sell6440.401.29441.29900.0000
24692005.03.30 06:15sell6450.801.29601.29910.0000
24702005.03.30 11:51close6450.801.29431.29910.0000136.003517.67
24712005.03.30 11:51close6440.401.29441.29900.00000.003517.67
24722005.03.30 11:51close6430.201.29451.29890.0000-33.703483.97
24732005.03.30 11:51close6420.101.29431.29890.0000-29.853454.12
24742005.03.30 11:51sell6460.101.29401.30160.0000
24752005.03.30 15:37sell6470.201.29551.30160.0000
24762005.03.30 16:04sell6480.401.29721.30180.0000
24772005.03.30 17:12close6480.401.29511.30180.000084.003538.12
24782005.03.30 17:12close6470.201.29531.30160.00004.003542.12
24792005.03.30 17:13close6460.101.29521.30160.0000-12.003530.12
24802005.03.30 17:13sell6490.101.29511.30270.0000
24812005.03.30 22:40modify6490.101.29511.29351.2905
24822005.03.30 22:40modify6490.101.29511.29331.2903
24832005.03.30 22:42modify6490.101.29511.29311.2901
24842005.03.30 22:52modify6490.101.29511.29301.2900
24852005.03.30 22:52modify6490.101.29511.29291.2899
24862005.03.30 22:54modify6490.101.29511.29281.2898
24872005.03.31 02:16s/l6490.101.29281.29281.289823.453553.57
24882005.03.31 02:16sell6500.101.29271.30030.0000
24892005.03.31 09:27sell6510.201.29421.30030.0000
24902005.03.31 09:44sell6520.401.29571.30030.0000
24912005.03.31 15:31sell6530.801.29731.30040.0000
24922005.03.31 16:16s/l6500.101.30031.30030.0000-76.003477.57
24932005.03.31 16:16s/l6510.201.30031.30030.0000-122.003355.57
24942005.03.31 16:16s/l6520.401.30031.30030.0000-184.003171.57
24952005.03.31 16:16close6530.801.30031.30040.0000-240.002931.57
24962005.03.31 16:16buy6540.101.30021.29260.0000
24972005.03.31 16:58buy6550.201.29861.29250.0000
24982005.03.31 17:09buy6560.401.29711.29250.0000
24992005.03.31 17:31buy6570.801.29551.29240.0000
25002005.03.31 18:18close6570.801.29721.29240.0000136.003067.57
25012005.03.31 18:18close6560.401.29711.29250.00000.003067.57
25022005.03.31 18:18close6550.201.29701.29250.0000-32.003035.57
25032005.03.31 18:18close6540.101.29741.29260.0000-28.003007.57
25042005.03.31 18:18buy6580.101.29771.29010.0000
25052005.03.31 21:11buy6590.201.29621.29010.0000
25062005.04.01 15:30modify6590.201.29621.29811.3011
25072005.04.01 15:30t/p6590.201.30111.29811.301197.263104.83
25082005.04.01 15:30close6580.101.30381.29010.000060.633165.46
25092005.04.01 15:30buy6600.101.30301.29540.0000
25102005.04.01 15:30buy6610.201.30151.29540.0000
25112005.04.01 15:30modify6610.201.30151.30331.3063
25122005.04.01 15:30modify6610.201.30151.30441.3074
25132005.04.01 15:30s/l6610.201.30441.30441.307458.003223.46
25142005.04.01 15:30close6600.101.30031.29540.0000-27.003196.46
25152005.04.01 15:30buy6620.101.30261.29500.0000
25162005.04.01 15:58buy6630.201.30101.29490.0000
25172005.04.01 16:07buy6640.401.29951.29490.0000
25182005.04.01 16:12buy6650.801.29781.29470.0000
25192005.04.01 17:00s/l6620.101.29501.29500.0000-76.003120.46
25202005.04.01 17:00s/l6630.201.29491.29490.0000-122.002998.46
25212005.04.01 17:00s/l6640.401.29491.29490.0000-184.002814.46
25222005.04.01 17:00s/l6650.801.29471.29470.0000-248.002566.46
25232005.04.01 17:00sell6660.101.29441.30200.0000
25242005.04.01 17:01modify6660.101.29441.29231.2893
25252005.04.01 17:01s/l6660.101.29231.29231.289321.002587.46
25262005.04.01 17:01sell6670.101.29281.30040.0000
25272005.04.01 17:03sell6680.201.29501.30110.0000
25282005.04.01 17:04sell6690.401.29701.30160.0000
25292005.04.01 17:04close6690.401.29451.30160.0000100.002687.46
25302005.04.01 17:04close6680.201.29461.30110.00008.002695.46
25312005.04.01 17:04close6670.101.29421.30040.0000-14.002681.46
25322005.04.01 17:04sell6700.101.29471.30230.0000
25332005.04.01 17:08modify6700.101.29471.29301.2900
25342005.04.01 17:08modify6700.101.29471.29301.2900
25352005.04.01 17:09modify6700.101.29471.29281.2898
25362005.04.01 17:09modify6700.101.29471.29271.2897
25372005.04.01 17:09modify6700.101.29471.29261.2896
25382005.04.01 17:10s/l6700.101.29261.29261.289621.002702.46
25392005.04.01 17:10sell6710.101.29241.30000.0000
25402005.04.01 17:16modify6710.101.29241.29081.2878
25412005.04.01 17:16modify6710.101.29241.29081.2878
25422005.04.01 17:22modify6710.101.29241.29061.2876
25432005.04.01 17:22modify6710.101.29241.29021.2872
25442005.04.01 17:23modify6710.101.29241.28941.2864
25452005.04.01 17:25modify6710.101.29241.28931.2863
25462005.04.01 17:26modify6710.101.29241.28921.2862
25472005.04.01 17:26modify6710.101.29241.28911.2861
25482005.04.01 17:26modify6710.101.29241.28901.2860
25492005.04.01 17:27modify6710.101.29241.28881.2858
25502005.04.01 17:27modify6710.101.29241.28871.2857
25512005.04.01 17:27modify6710.101.29241.28861.2856
25522005.04.01 17:30s/l6710.101.28861.28861.285638.002740.46
25532005.04.01 17:30sell6720.101.28851.29610.0000
25542005.04.01 18:46sell6730.201.29001.29610.0000
25552005.04.04 15:00modify6730.201.29001.28841.2854
25562005.04.04 15:00modify6730.201.29001.28821.2852
25572005.04.04 15:01close6730.201.28681.28821.285264.302804.76
25582005.04.04 15:01close6720.101.28691.29610.000016.152820.91
25592005.04.04 15:01sell6740.101.28651.29410.0000
25602005.04.04 16:18modify6740.101.28651.28491.2819
25612005.04.04 16:18modify6740.101.28651.28481.2818
25622005.04.04 16:18modify6740.101.28651.28471.2817
25632005.04.04 16:19modify6740.101.28651.28461.2816
25642005.04.04 16:19modify6740.101.28651.28461.2816
25652005.04.04 16:20modify6740.101.28651.28451.2815
25662005.04.04 16:22modify6740.101.28651.28431.2813
25672005.04.04 16:33modify6740.101.28651.28421.2812
25682005.04.04 16:34modify6740.101.28651.28411.2811
25692005.04.04 16:34modify6740.101.28651.28411.2811
25702005.04.04 16:34modify6740.101.28651.28401.2810
25712005.04.04 16:34modify6740.101.28651.28381.2808
25722005.04.04 16:35modify6740.101.28651.28371.2807
25732005.04.04 16:35modify6740.101.28651.28361.2806
25742005.04.04 17:02modify6740.101.28651.28361.2806
25752005.04.04 17:02modify6740.101.28651.28351.2805
25762005.04.04 17:02modify6740.101.28651.28341.2804
25772005.04.04 17:40s/l6740.101.28341.28341.280431.002851.91
25782005.04.04 17:40sell6750.101.28331.29090.0000
25792005.04.04 20:33sell6760.201.28491.29100.0000
25802005.04.05 04:54modify6760.201.28491.28331.2803
25812005.04.05 04:54modify6760.201.28491.28331.2803
25822005.04.05 05:08modify6760.201.28491.28321.2802
25832005.04.05 05:08modify6760.201.28491.28321.2802
25842005.04.05 06:22s/l6760.201.28321.28321.280234.302886.21
25852005.04.05 06:22close6750.101.28321.29090.00001.152887.36
25862005.04.05 06:22buy6770.101.28321.27560.0000
25872005.04.05 08:43buy6780.201.28171.27560.0000
25882005.04.05 13:31buy6790.401.28021.27560.0000
25892005.04.05 14:18close6790.401.28231.27560.000084.002971.36
25902005.04.05 14:18close6780.201.28231.27560.000012.002983.36
25912005.04.05 14:18close6770.101.28181.27560.0000-14.002969.36
25922005.04.05 14:19buy6800.101.28191.27430.0000
25932005.04.05 14:39modify6800.101.28191.28351.2865
25942005.04.05 14:39modify6800.101.28191.28351.2865
25952005.04.05 14:57modify6800.101.28191.28361.2866
25962005.04.05 14:57modify6800.101.28191.28371.2867
25972005.04.05 14:57modify6800.101.28191.28391.2869
25982005.04.05 14:57modify6800.101.28191.28401.2870
25992005.04.05 14:57modify6800.101.28191.28411.2871
26002005.04.05 14:58modify6800.101.28191.28421.2872
26012005.04.05 14:58modify6800.101.28191.28431.2873
26022005.04.05 14:58modify6800.101.28191.28441.2874
26032005.04.05 15:06s/l6800.101.28441.28441.287425.002994.36
26042005.04.05 15:06buy6810.101.28461.27700.0000
26052005.04.06 04:34modify6810.101.28461.28621.2892
26062005.04.06 04:54modify6810.101.28461.28621.2892
26072005.04.06 04:54modify6810.101.28461.28631.2893
26082005.04.06 04:55modify6810.101.28461.28631.2893
26092005.04.06 04:55modify6810.101.28461.28671.2897
26102005.04.06 04:55modify6810.101.28461.28681.2898
26112005.04.06 04:55modify6810.101.28461.28691.2899
26122005.04.06 05:23s/l6810.101.28691.28691.289922.633016.99
26132005.04.06 05:23buy6820.101.28701.27940.0000
26142005.04.06 11:29modify6820.101.28701.28871.2917
26152005.04.06 11:30modify6820.101.28701.28881.2918
26162005.04.06 11:30modify6820.101.28701.28901.2920
26172005.04.06 11:30modify6820.101.28701.28911.2921
26182005.04.06 11:30modify6820.101.28701.28931.2923
26192005.04.06 11:47s/l6820.101.28931.28931.292323.003039.99
26202005.04.06 11:47buy6830.101.28951.28190.0000
26212005.04.06 13:33buy6840.201.28801.28190.0000
26222005.04.06 14:10buy6850.401.28641.28180.0000
26232005.04.06 14:22buy6860.801.28491.28180.0000
26242005.04.06 15:58close6860.801.28661.28180.0000136.003175.99
26252005.04.06 15:58close6850.401.28651.28180.00004.003179.99
26262005.04.06 15:59close6840.201.28641.28190.0000-32.003147.99
26272005.04.06 15:59close6830.101.28641.28190.0000-31.003116.99
26282005.04.06 15:59sell6870.101.28641.29400.0000
26292005.04.06 18:21sell6880.201.28811.29420.0000
26302005.04.07 06:51sell6890.401.28961.29420.0000
26312005.04.07 07:50sell6900.801.29121.29430.0000
26322005.04.07 12:24close6900.801.28951.29430.0000136.003252.99
26332005.04.07 12:24close6890.401.28951.29420.00004.003256.99
26342005.04.07 12:24close6880.201.28971.29420.0000-31.103225.89
26352005.04.07 12:25close6870.101.28951.29400.0000-30.553195.34
26362005.04.07 12:25sell6910.101.28941.29700.0000
26372005.04.07 13:21sell6920.201.29101.29710.0000
26382005.04.07 14:05sell6930.401.29251.29710.0000
26392005.04.07 16:04close6930.401.29041.29710.000084.003279.34
26402005.04.07 16:04close6920.201.29041.29710.000012.003291.34
26412005.04.07 16:04close6910.101.29051.29700.0000-11.003280.34
26422005.04.07 16:04sell6940.101.29031.29790.0000
26432005.04.07 16:17sell6950.201.29181.29790.0000
26442005.04.07 19:06modify6950.201.29181.29031.2873
26452005.04.07 19:06modify6950.201.29181.28971.2867
26462005.04.07 19:08close6950.201.28861.28971.286764.003344.34
26472005.04.07 19:09close6940.101.28851.29790.000018.003362.34
26482005.04.07 19:09sell6960.101.28831.29590.0000
26492005.04.07 19:40modify6960.101.28831.28681.2838
26502005.04.07 19:40modify6960.101.28831.28671.2837
26512005.04.07 19:40modify6960.101.28831.28661.2836
26522005.04.07 19:48modify6960.101.28831.28651.2835
26532005.04.07 19:48modify6960.101.28831.28641.2834
26542005.04.07 19:48modify6960.101.28831.28641.2834
26552005.04.07 19:50modify6960.101.28831.28631.2833
26562005.04.07 20:27modify6960.101.28831.28621.2832
26572005.04.08 00:09modify6960.101.28831.28621.2832
26582005.04.08 00:14modify6960.101.28831.28571.2827
26592005.04.08 00:15modify6960.101.28831.28561.2826
26602005.04.08 01:58modify6960.101.28831.28511.2821
26612005.04.08 01:58modify6960.101.28831.28481.2818
26622005.04.08 02:00modify6960.101.28831.28481.2818
26632005.04.08 02:00modify6960.101.28831.28461.2816
26642005.04.08 02:00modify6960.101.28831.28431.2813
26652005.04.08 02:06modify6960.101.28831.28431.2813
26662005.04.08 02:06modify6960.101.28831.28421.2812
26672005.04.08 02:08modify6960.101.28831.28401.2810
26682005.04.08 02:08modify6960.101.28831.28391.2809
26692005.04.08 02:08modify6960.101.28831.28391.2809
26702005.04.08 02:10modify6960.101.28831.28381.2808
26712005.04.08 02:10modify6960.101.28831.28371.2807
26722005.04.08 02:10modify6960.101.28831.28351.2805
26732005.04.08 02:11modify6960.101.28831.28351.2805
26742005.04.08 02:17modify6960.101.28831.28331.2803
26752005.04.08 02:27modify6960.101.28831.28321.2802
26762005.04.08 02:27modify6960.101.28831.28321.2802
26772005.04.08 02:41modify6960.101.28831.28311.2801
26782005.04.08 02:41modify6960.101.28831.28301.2800
26792005.04.08 02:41modify6960.101.28831.28281.2798
26802005.04.08 08:59modify6960.101.28831.28281.2798
26812005.04.08 08:59modify6960.101.28831.28271.2797
26822005.04.08 08:59modify6960.101.28831.28261.2796
26832005.04.08 08:59modify6960.101.28831.28251.2795
26842005.04.08 08:59modify6960.101.28831.28241.2794
26852005.04.08 09:25s/l6960.101.28241.28241.279459.153421.49
26862005.04.08 09:25buy6970.101.28251.27490.0000
26872005.04.08 16:57modify6970.101.28251.28401.2870
26882005.04.08 16:57modify6970.101.28251.28411.2871
26892005.04.08 16:57modify6970.101.28251.28421.2872
26902005.04.08 17:08s/l6970.101.28421.28421.287217.003438.49
26912005.04.08 17:08buy6980.101.28441.27680.0000
26922005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28591.2889
26932005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28601.2890
26942005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28611.2891
26952005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28651.2895
26962005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28661.2896
26972005.04.08 17:23modify6980.101.28441.28661.2896
26982005.04.08 17:24modify6980.101.28441.28671.2897
26992005.04.08 17:24modify6980.101.28441.28681.2898
27002005.04.08 17:38modify6980.101.28441.28681.2898
27012005.04.08 17:38modify6980.101.28441.28731.2903
27022005.04.08 17:39modify6980.101.28441.28751.2905
27032005.04.08 17:39modify6980.101.28441.28761.2906
27042005.04.08 17:40modify6980.101.28441.28761.2906
27052005.04.08 17:40modify6980.101.28441.28771.2907
27062005.04.08 17:40modify6980.101.28441.28781.2908
27072005.04.08 17:40modify6980.101.28441.28801.2910
27082005.04.08 17:40modify6980.101.28441.28811.2911
27092005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28811.2911
27102005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28821.2912
27112005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28831.2913
27122005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28841.2914
27132005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28851.2915
27142005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28861.2916
27152005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28871.2917
27162005.04.08 17:41modify6980.101.28441.28881.2918
27172005.04.08 17:54modify6980.101.28441.28891.2919
27182005.04.08 17:54modify6980.101.28441.28911.2921
27192005.04.08 17:54modify6980.101.28441.28941.2924
27202005.04.08 17:55modify6980.101.28441.28951.2925
27212005.04.08 17:58modify6980.101.28441.28971.2927
27222005.04.08 18:00modify6980.101.28441.28971.2927
27232005.04.08 18:00modify6980.101.28441.28981.2928
27242005.04.08 18:00modify6980.101.28441.28991.2929
27252005.04.08 18:00modify6980.101.28441.29001.2930
27262005.04.08 18:00modify6980.101.28441.29011.2931
27272005.04.08 18:00modify6980.101.28441.29031.2933
27282005.04.08 18:00modify6980.101.28441.29041.2934
27292005.04.08 18:01modify6980.101.28441.29041.2934
27302005.04.08 18:01modify6980.101.28441.29051.2935
27312005.04.08 18:01modify6980.101.28441.29051.2935
27322005.04.08 18:01modify6980.101.28441.29061.2936
27332005.04.08 18:02modify6980.101.28441.29071.2937
27342005.04.08 18:02modify6980.101.28441.29081.2938
27352005.04.08 18:02modify6980.101.28441.29091.2939
27362005.04.08 18:02modify6980.101.28441.29101.2940
27372005.04.08 18:02modify6980.101.28441.29101.2940
27382005.04.08 18:03modify6980.101.28441.29111.2941
27392005.04.08 18:03modify6980.101.28441.29121.2942
27402005.04.08 18:03modify6980.101.28441.29131.2943
27412005.04.08 18:03modify6980.101.28441.29141.2944
27422005.04.08 18:03modify6980.101.28441.29151.2945
27432005.04.08 18:04modify6980.101.28441.29161.2946
27442005.04.08 18:07s/l6980.101.29161.29161.294672.003510.49
27452005.04.08 18:07buy6990.101.29171.28410.0000
27462005.04.11 10:01modify6990.101.29171.29331.2963
27472005.04.11 10:01modify6990.101.29171.29351.2965
27482005.04.11 10:01modify6990.101.29171.29371.2967
27492005.04.11 10:01modify6990.101.29171.29371.2967
27502005.04.11 10:01modify6990.101.29171.29391.2969
27512005.04.11 10:02modify6990.101.29171.29401.2970
27522005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29421.2972
27532005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29431.2973
27542005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29441.2974
27552005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29451.2975
27562005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29461.2976
27572005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29471.2977
27582005.04.11 10:05modify6990.101.29171.29471.2977
27592005.04.11 10:07modify6990.101.29171.29481.2978
27602005.04.11 10:07modify6990.101.29171.29481.2978
27612005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29491.2979
27622005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29501.2980
27632005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29511.2981
27642005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29521.2982
27652005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29531.2983
27662005.04.11 10:08modify6990.101.29171.29531.2983
27672005.04.11 10:10modify6990.101.29171.29541.2984
27682005.04.11 10:10modify6990.101.29171.29551.2985
27692005.04.11 10:10modify6990.101.29171.29561.2986
27702005.04.11 10:10modify6990.101.29171.29571.2987
27712005.04.11 10:29modify6990.101.29171.29581.2988
27722005.04.11 12:12s/l6990.101.29581.29581.298840.633551.12
27732005.04.11 12:12buy7000.101.29601.28840.0000
27742005.04.11 17:06buy7010.201.29451.28840.0000
27752005.04.11 18:02modify7010.201.29451.29631.2993
27762005.04.11 18:02close7010.201.29771.29631.299364.003615.12
27772005.04.11 18:02close7000.101.29751.28840.000015.003630.12
27782005.04.11 18:02sell7020.101.29731.30490.0000
27792005.04.11 18:10sell7030.201.29881.30490.0000
27802005.04.12 14:30sell7040.401.30151.30610.0000
27812005.04.12 14:30close7040.401.29871.30610.0000112.003742.12
27822005.04.12 14:30close7030.201.30001.30490.0000-23.703718.42
27832005.04.12 14:30close7020.101.29911.30490.0000-17.853700.57
27842005.04.12 14:30buy7050.101.29941.29180.0000
27852005.04.12 14:33buy7060.201.29781.29170.0000
27862005.04.12 14:33buy7070.401.29531.29070.0000
27872005.04.12 14:33s/l7050.101.29181.29180.0000-76.003624.57
27882005.04.12 14:33close7070.401.29181.29070.0000-140.003484.57
27892005.04.12 14:33close7060.201.29481.29170.0000-60.003424.57
27902005.04.12 14:34sell7080.101.29471.30230.0000
27912005.04.12 14:36sell7090.201.29651.30260.0000
27922005.04.12 14:48modify7090.201.29651.29501.2920
27932005.04.12 14:48modify7090.201.29651.29491.2919
27942005.04.12 14:48modify7090.201.29651.29491.2919
27952005.04.12 14:49modify7090.201.29651.29461.2916
27962005.04.12 14:49modify7090.201.29651.29431.2913
27972005.04.12 14:49modify7090.201.29651.29411.2911
27982005.04.12 14:49close7090.201.29271.29411.291176.003500.57
27992005.04.12 14:49close7080.101.29291.30230.000018.003518.57
28002005.04.12 14:49sell7100.101.29251.30010.0000
28012005.04.12 15:15modify7100.101.29251.29101.2880
28022005.04.12 15:18modify7100.101.29251.29071.2877
28032005.04.12 15:18modify7100.101.29251.29021.2872
28042005.04.12 15:23modify7100.101.29251.29001.2870
28052005.04.12 15:23modify7100.101.29251.29001.2870
28062005.04.12 15:31modify7100.101.29251.28981.2868
28072005.04.12 15:31modify7100.101.29251.28961.2866
28082005.04.12 15:31modify7100.101.29251.28931.2863
28092005.04.12 15:39s/l7100.101.28931.28931.286332.003550.57
28102005.04.12 15:39sell7110.101.28921.29680.0000
28112005.04.12 20:25sell7120.201.29101.29710.0000
28122005.04.13 08:07sell7130.401.29261.29720.0000
28132005.04.13 09:38sell7140.801.29411.29720.0000
28142005.04.13 13:04close7140.801.29241.29720.0000136.003686.57
28152005.04.13 13:04close7130.401.29261.29720.00000.003686.57
28162005.04.13 13:05close7120.201.29281.29710.0000-35.703650.87
28172005.04.13 13:06close7110.101.29261.29680.0000-33.853617.02
28182005.04.13 13:06sell7150.101.29231.29990.0000
28192005.04.13 14:35sell7160.201.29421.30030.0000
28202005.04.13 14:47modify7160.201.29421.29261.2896
28212005.04.13 14:47modify7160.201.29421.29231.2893
28222005.04.13 14:47modify7160.201.29421.29191.2889
28232005.04.13 14:47modify7160.201.29421.29111.2881
28242005.04.13 14:47close7160.201.29061.29111.288172.003689.02
28252005.04.13 14:48close7150.101.29041.29990.000019.003708.02
28262005.04.13 14:48sell7170.101.29041.29800.0000
28272005.04.13 15:23modify7170.101.29041.28871.2857
28282005.04.13 15:30modify7170.101.29041.28861.2856
28292005.04.13 15:30modify7170.101.29041.28851.2855
28302005.04.13 15:30modify7170.101.29041.28811.2851
28312005.04.13 15:30modify7170.101.29041.28771.2847
28322005.04.13 15:30modify7170.101.29041.28731.2843
28332005.04.13 15:31modify7170.101.29041.28701.2840
28342005.04.13 15:31modify7170.101.29041.28681.2838
28352005.04.13 15:31modify7170.101.29041.28661.2836
28362005.04.13 15:32modify7170.101.29041.28651.2835
28372005.04.13 15:32modify7170.101.29041.28641.2834
28382005.04.13 15:41s/l7170.101.28641.28641.283440.003748.02
28392005.04.13 15:41sell7180.101.28631.29390.0000
28402005.04.13 16:10sell7190.201.28841.29450.0000
28412005.04.13 16:55sell7200.401.28991.29450.0000
28422005.04.13 17:13sell7210.801.29161.29470.0000
28432005.04.14 03:27close7210.801.28961.29470.0000163.603911.62
28442005.04.14 03:27close7200.401.28981.29450.00005.803917.42
28452005.04.14 03:27close7190.201.29001.29450.0000-31.103886.32
28462005.04.14 03:27close7180.101.28961.29390.0000-32.553853.77
28472005.04.14 03:27sell7220.101.28961.29720.0000
28482005.04.14 08:11modify7220.101.28961.28811.2851
28492005.04.14 08:36modify7220.101.28961.28801.2850
28502005.04.14 08:54modify7220.101.28961.28791.2849
28512005.04.14 08:54modify7220.101.28961.28791.2849
28522005.04.14 08:56modify7220.101.28961.28781.2848
28532005.04.14 09:19s/l7220.101.28781.28781.284818.003871.77
28542005.04.14 09:19sell7230.101.28771.29530.0000
28552005.04.14 11:41modify7230.101.28771.28601.2830
28562005.04.14 11:48modify7230.101.28771.28591.2829
28572005.04.14 11:48modify7230.101.28771.28581.2828
28582005.04.14 11:48modify7230.101.28771.28571.2827
28592005.04.14 11:48modify7230.101.28771.28561.2826
28602005.04.14 11:48modify7230.101.28771.28551.2825
28612005.04.14 11:49modify7230.101.28771.28541.2824
28622005.04.14 11:49modify7230.101.28771.28531.2823
28632005.04.14 11:49modify7230.101.28771.28521.2822
28642005.04.14 11:49modify7230.101.28771.28511.2821
28652005.04.14 12:31modify7230.101.28771.28501.2820
28662005.04.14 12:31modify7230.101.28771.28491.2819
28672005.04.14 12:31modify7230.101.28771.28481.2818
28682005.04.14 12:32modify7230.101.28771.28481.2818
28692005.04.14 12:32modify7230.101.28771.28461.2816
28702005.04.14 12:32modify7230.101.28771.28451.2815
28712005.04.14 12:32modify7230.101.28771.28411.2811
28722005.04.14 12:33modify7230.101.28771.28411.2811
28732005.04.14 12:33modify7230.101.28771.28401.2810
28742005.04.14 12:33modify7230.101.28771.28391.2809
28752005.04.14 12:34modify7230.101.28771.28381.2808
28762005.04.14 13:19modify7230.101.28771.28361.2806
28772005.04.14 13:20modify7230.101.28771.28351.2805
28782005.04.14 13:21modify7230.101.28771.28331.2803
28792005.04.14 13:21modify7230.101.28771.28321.2802
28802005.04.14 13:21modify7230.101.28771.28311.2801
28812005.04.14 13:21modify7230.101.28771.28301.2800
28822005.04.14 13:31s/l7230.101.28301.28301.280047.003918.77
28832005.04.14 13:31sell7240.101.28291.29050.0000
28842005.04.14 14:59modify7240.101.28291.28131.2783
28852005.04.14 14:59modify7240.101.28291.28111.2781
28862005.04.14 15:00s/l7240.101.28111.28111.278118.003936.77
28872005.04.14 15:00sell7250.101.28171.28930.0000
28882005.04.14 15:45modify7250.101.28171.28011.2771
28892005.04.14 15:45modify7250.101.28171.27981.2768
28902005.04.14 15:48modify7250.101.28171.27961.2766
28912005.04.14 15:48modify7250.101.28171.27961.2766
28922005.04.14 15:55s/l7250.101.27961.27961.276621.003957.77
28932005.04.14 15:55sell7260.101.27941.28700.0000
28942005.04.14 16:52sell7270.201.28131.28740.0000
28952005.04.14 21:04sell7280.401.28291.28750.0000
28962005.04.14 22:28close7280.401.28071.28750.000088.004045.77
28972005.04.14 22:29close7270.201.28091.28740.00008.004053.77
28982005.04.14 22:29close7260.101.28121.28700.0000-18.004035.77
28992005.04.14 22:29buy7290.101.28121.27360.0000
29002005.04.14 23:38buy7300.201.27961.27350.0000
29012005.04.15 06:38buy7310.401.27811.27350.0000
29022005.04.15 08:30close7310.401.28021.27350.000084.004119.77
29032005.04.15 08:30close7300.201.28031.27350.000013.264133.03
29042005.04.15 08:31close7290.101.28041.27360.0000-8.374124.66
29052005.04.15 08:31buy7320.101.28031.27270.0000
29062005.04.15 09:42modify7320.101.28031.28211.2851
29072005.04.15 10:03modify7320.101.28031.28211.2851
29082005.04.15 10:03modify7320.101.28031.28231.2853
29092005.04.15 10:06modify7320.101.28031.28241.2854
29102005.04.15 10:06modify7320.101.28031.28251.2855
29112005.04.15 10:11modify7320.101.28031.28281.2858
29122005.04.15 10:12modify7320.101.28031.28281.2858
29132005.04.15 10:12modify7320.101.28031.28311.2861
29142005.04.15 10:35modify7320.101.28031.28321.2862
29152005.04.15 10:35modify7320.101.28031.28341.2864
29162005.04.15 10:35modify7320.101.28031.28351.2865
29172005.04.15 10:35modify7320.101.28031.28361.2866
29182005.04.15 10:36modify7320.101.28031.28371.2867
29192005.04.15 11:31s/l7320.101.28371.28371.286734.004158.66
29202005.04.15 11:31buy7330.101.28391.27630.0000
29212005.04.15 11:48buy7340.201.28231.27620.0000
29222005.04.15 13:40modify7340.201.28231.28381.2868
29232005.04.15 13:40modify7340.201.28231.28411.2871
29242005.04.15 13:40close7340.201.28561.28411.287166.004224.66
29252005.04.15 13:41close7330.101.28551.27630.000016.004240.66
29262005.04.15 13:41buy7350.101.28551.27790.0000
29272005.04.15 14:30modify7350.101.28551.28711.2901
29282005.04.15 14:31modify7350.101.28551.28741.2904
29292005.04.15 14:31modify7350.101.28551.28751.2905
29302005.04.15 14:34s/l7350.101.28751.28751.290520.004260.66
29312005.04.15 14:34buy7360.101.28761.28000.0000
29322005.04.15 15:00buy7370.201.28611.28000.0000
29332005.04.15 15:00buy7380.401.28391.27930.0000
29342005.04.15 15:01close7380.401.28651.27930.0000104.004364.66
29352005.04.15 15:01close7370.201.28611.28000.00000.004364.66
29362005.04.15 15:01close7360.101.28581.28000.0000-18.004346.66
29372005.04.15 15:01buy7390.101.28581.27820.0000
29382005.04.15 15:32modify7390.101.28581.28731.2903
29392005.04.15 15:34modify7390.101.28581.28741.2904
29402005.04.15 15:34modify7390.101.28581.28761.2906
29412005.04.15 15:34modify7390.101.28581.28771.2907
29422005.04.15 15:34modify7390.101.28581.28801.2910
29432005.04.15 15:34modify7390.101.28581.28831.2913
29442005.04.15 15:35modify7390.101.28581.28831.2913
29452005.04.15 15:36modify7390.101.28581.28841.2914
29462005.04.15 15:36modify7390.101.28581.28861.2916
29472005.04.15 15:36modify7390.101.28581.28861.2916
29482005.04.15 15:46modify7390.101.28581.28881.2918
29492005.04.15 15:46modify7390.101.28581.28891.2919
29502005.04.15 15:47s/l7390.101.28891.28891.291931.004377.66
29512005.04.15 15:47buy7400.101.28881.28120.0000
29522005.04.15 15:50buy7410.201.28711.28100.0000
29532005.04.15 16:20modify7410.201.28711.28891.2919
29542005.04.15 16:20modify7410.201.28711.28931.2923
29552005.04.15 16:20close7410.201.29051.28931.292368.004445.66
29562005.04.15 16:20close7400.101.29081.28120.000020.004465.66
29572005.04.15 16:21buy7420.101.29111.28350.0000
29582005.04.18 02:45buy7430.201.28951.28340.0000
29592005.04.18 03:15buy7440.401.28801.28340.0000
29602005.04.18 08:26close7440.401.29011.28340.000084.004549.66
29612005.04.18 08:26close7430.201.29041.28340.000018.004567.66
29622005.04.18 08:26close7420.101.29041.28350.0000-7.374560.29
29632005.04.18 08:26buy7450.101.29061.28300.0000
29642005.04.18 08:52modify7450.101.29061.29221.2952
29652005.04.18 08:52modify7450.101.29061.29231.2953
29662005.04.18 08:53modify7450.101.29061.29241.2954
29672005.04.18 08:53modify7450.101.29061.29251.2955
29682005.04.18 08:53modify7450.101.29061.29261.2956
29692005.04.18 08:54modify7450.101.29061.29271.2957
29702005.04.18 09:02modify7450.101.29061.29281.2958
29712005.04.18 09:02modify7450.101.29061.29291.2959
29722005.04.18 09:02modify7450.101.29061.29301.2960
29732005.04.18 09:02modify7450.101.29061.29311.2961
29742005.04.18 09:02modify7450.101.29061.29321.2962
29752005.04.18 09:09modify7450.101.29061.29321.2962
29762005.04.18 09:25modify7450.101.29061.29331.2963
29772005.04.18 09:27modify7450.101.29061.29361.2966
29782005.04.18 09:28modify7450.101.29061.29371.2967
29792005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29381.2968
29802005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29391.2969
29812005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29411.2971
29822005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29421.2972
29832005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29431.2973
29842005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29461.2976
29852005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29491.2979
29862005.04.18 09:29modify7450.101.29061.29511.2981
29872005.04.18 09:30modify7450.101.29061.29521.2982
29882005.04.18 09:30modify7450.101.29061.29521.2982
29892005.04.18 09:31modify7450.101.29061.29531.2983
29902005.04.18 09:31modify7450.101.29061.29541.2984
29912005.04.18 09:31modify7450.101.29061.29541.2984
29922005.04.18 09:32modify7450.101.29061.29551.2985
29932005.04.18 09:35modify7450.101.29061.29561.2986
29942005.04.18 09:35modify7450.101.29061.29571.2987
29952005.04.18 09:35modify7450.101.29061.29581.2988
29962005.04.18 09:35modify7450.101.29061.29581.2988
29972005.04.18 09:37modify7450.101.29061.29591.2989
29982005.04.18 09:37modify7450.101.29061.29601.2990
29992005.04.18 09:37modify7450.101.29061.29611.2991
30002005.04.18 09:52modify7450.101.29061.29621.2992
30012005.04.18 09:52modify7450.101.29061.29631.2993
30022005.04.18 09:52modify7450.101.29061.29641.2994
30032005.04.18 09:59s/l7450.101.29641.29641.299458.004618.29
30042005.04.18 09:59buy7460.101.29661.28900.0000
30052005.04.18 15:12modify7460.101.29661.29811.3011
30062005.04.18 15:14modify7460.101.29661.29821.3012
30072005.04.18 15:15modify7460.101.29661.29821.3012
30082005.04.18 15:15modify7460.101.29661.29831.3013
30092005.04.18 15:19modify7460.101.29661.29861.3016
30102005.04.18 15:20s/l7460.101.29861.29861.301620.004638.29
30112005.04.18 15:20buy7470.101.29881.29120.0000
30122005.04.18 15:32buy7480.201.29721.29110.0000
30132005.04.18 16:29modify7480.201.29721.29881.3018
30142005.04.18 16:29modify7480.201.29721.29891.3019
30152005.04.18 16:31modify7480.201.29721.29891.3019
30162005.04.18 16:31modify7480.201.29721.29901.3020
30172005.04.18 16:31modify7480.201.29721.29931.3023
30182005.04.18 16:31close7480.201.30051.29931.302366.004704.29
30192005.04.18 16:32close7470.101.30061.29120.000018.004722.29
30202005.04.18 16:32buy7490.101.30081.29320.0000
30212005.04.18 17:43modify7490.101.30081.30251.3055
30222005.04.18 17:47modify7490.101.30081.30261.3056
30232005.04.18 17:49modify7490.101.30081.30261.3056
30242005.04.18 17:49modify7490.101.30081.30271.3057
30252005.04.18 17:49modify7490.101.30081.30281.3058
30262005.04.18 18:38s/l7490.101.30281.30281.305820.004742.29
30272005.04.18 18:38buy7500.101.30291.29530.0000
30282005.04.18 20:00buy7510.201.30121.29510.0000
30292005.04.18 20:00buy7520.401.29961.29500.0000
30302005.04.18 20:00modify7520.401.29961.30111.3041
30312005.04.18 20:01close7520.401.30251.30111.3041116.004858.29
30322005.04.18 20:01close7510.201.30241.29510.000024.004882.29
30332005.04.18 20:01close7500.101.30241.29530.0000-5.004877.29
30342005.04.18 20:02buy7530.101.30281.29520.0000
30352005.04.18 21:04buy7540.201.30111.29500.0000
30362005.04.19 10:51buy7550.401.29941.29480.0000
30372005.04.19 12:07close7550.401.30171.29480.000092.004969.29
30382005.04.19 12:07close7540.201.30151.29500.00007.264976.55
30392005.04.19 12:08close7530.101.30161.29520.0000-12.374964.18
30402005.04.19 12:08sell7560.101.30151.30910.0000
30412005.04.19 13:04modify7560.101.30151.29961.2966
30422005.04.19 13:12s/l7560.101.29961.29961.296619.004983.18
30432005.04.19 13:12sell7570.101.29951.30710.0000
30442005.04.19 14:49sell7580.201.30101.30710.0000
30452005.04.19 16:31sell7590.401.30251.30710.0000
30462005.04.19 16:37sell7600.801.30431.30740.0000
30472005.04.19 17:46close7600.801.30251.30740.0000144.005127.18
30482005.04.19 17:46close7590.401.30261.30710.0000-4.005123.18
30492005.04.19 17:49close7580.201.30271.30710.0000-34.005089.18
30502005.04.19 17:49close7570.101.30281.30710.0000-33.005056.18
30512005.04.19 17:49buy7610.201.30291.29530.0000
30522005.04.19 21:19modify7610.201.30291.30461.3076
30532005.04.19 21:19modify7610.201.30291.30461.3076
30542005.04.19 21:24modify7610.201.30291.30491.3079
30552005.04.19 21:24modify7610.201.30291.30501.3080
30562005.04.19 21:24modify7610.201.30291.30551.3085
30572005.04.19 21:25modify7610.201.30291.30561.3086
30582005.04.19 21:49modify7610.201.30291.30591.3089
30592005.04.19 21:56modify7610.201.30291.30601.3090
30602005.04.19 22:30s/l7610.201.30601.30601.309062.005118.18
30612005.04.19 22:30buy7620.201.30621.29860.0000
30622005.04.20 09:37buy7630.401.30461.29850.0000
30632005.04.20 10:31buy7640.801.30311.29850.0000
30642005.04.20 12:45close7640.801.30461.29850.0000120.005238.18
30652005.04.20 12:45close7630.401.30451.29850.0000-4.005234.18
30662005.04.20 12:46close7620.201.30461.29860.0000-32.745201.44
30672005.04.20 12:46sell7650.201.30461.31220.0000
30682005.04.20 14:31modify7650.201.30461.30281.2998
30692005.04.20 14:31s/l7650.201.30281.30281.299836.005237.44
30702005.04.20 14:31sell7660.201.30271.31030.0000
30712005.04.20 15:12modify7660.201.30271.30111.2981
30722005.04.20 15:13modify7660.201.30271.30101.2980
30732005.04.20 15:13modify7660.201.30271.30091.2979
30742005.04.20 15:13modify7660.201.30271.30071.2977
30752005.04.20 15:13modify7660.201.30271.30071.2977
30762005.04.20 15:19modify7660.201.30271.30061.2976
30772005.04.20 15:19modify7660.201.30271.30061.2976
30782005.04.20 15:41s/l7660.201.30061.30061.297642.005279.44
30792005.04.20 15:41sell7670.201.30061.30820.0000
30802005.04.20 15:56sell7680.401.30211.30820.0000
30812005.04.20 15:59sell7690.801.30371.30830.0000
30822005.04.20 16:11sell7701.601.30531.30840.0000
30832005.04.20 17:20s/l7670.201.30821.30820.0000-152.005127.44
30842005.04.20 17:20s/l7680.401.30821.30820.0000-244.004883.44
30852005.04.20 17:20s/l7690.801.30831.30830.0000-368.004515.44
30862005.04.20 17:20s/l7701.601.30841.30840.0000-496.004019.44
30872005.04.20 17:20buy7710.101.30871.30110.0000
30882005.04.20 18:17buy7720.201.30701.30090.0000
30892005.04.20 21:46modify7720.201.30701.30861.3116
30902005.04.20 22:26s/l7720.201.30861.30861.311632.004051.44
30912005.04.20 22:26close7710.101.30861.30110.0000-1.004050.44
30922005.04.20 22:26buy7730.101.30901.30140.0000
30932005.04.21 09:33buy7740.201.30751.30140.0000
30942005.04.21 13:45buy7750.401.30601.30140.0000
30952005.04.21 14:42close7750.401.30821.30140.000088.004138.44
30962005.04.21 14:42close7740.201.30801.30140.000010.004148.44
30972005.04.21 14:42close7730.101.30761.30140.0000-15.114133.33
30982005.04.21 14:42sell7760.101.30801.31560.0000
30992005.04.21 16:17sell7770.201.30951.31560.0000
31002005.04.21 16:43sell7780.401.31111.31570.0000
31012005.04.21 17:21close7780.401.30891.31570.000088.004221.33
31022005.04.21 17:21close7770.201.30861.31560.000018.004239.33
31032005.04.21 17:22close7760.101.30851.31560.0000-5.004234.33
31042005.04.21 17:22sell7790.101.30821.31580.0000
31052005.04.21 18:02modify7790.101.30821.30671.3037
31062005.04.21 18:02s/l7790.101.30671.30671.303715.004249.33
31072005.04.21 18:02sell7800.101.30671.31430.0000
31082005.04.21 18:22modify7800.101.30671.30511.3021
31092005.04.21 18:22modify7800.101.30671.30481.3018
31102005.04.21 18:24modify7800.101.30671.30471.3017
31112005.04.21 18:25modify7800.101.30671.30431.3013
31122005.04.21 18:26modify7800.101.30671.30421.3012
31132005.04.21 18:27modify7800.101.30671.30421.3012
31142005.04.21 18:27modify7800.101.30671.30411.3011
31152005.04.21 18:27modify7800.101.30671.30411.3011
31162005.04.21 18:43modify7800.101.30671.30401.3010
31172005.04.21 18:57s/l7800.101.30401.30401.301027.004276.33
31182005.04.21 18:57sell7810.101.30381.31140.0000
31192005.04.21 19:03sell7820.201.30541.31150.0000
31202005.04.22 03:02modify7820.201.30541.30381.3008
31212005.04.22 03:04modify7820.201.30541.30371.3007
31222005.04.22 04:11s/l7820.201.30371.30371.300734.304310.63
31232005.04.22 04:11close7810.101.30371.31140.00001.154311.78
31242005.04.22 04:12sell7830.101.30341.31100.0000
31252005.04.22 08:10sell7840.201.30511.31120.0000
31262005.04.22 10:00sell7850.401.30661.31120.0000
31272005.04.22 14:22sell7860.801.30811.31120.0000
31282005.04.22 17:30close7860.801.30641.31120.0000136.004447.78
31292005.04.22 17:30close7850.401.30611.31120.000020.004467.78
31302005.04.22 17:30close7840.201.30601.31120.0000-18.004449.78
31312005.04.22 17:31close7830.101.30591.31100.0000-25.004424.78
31322005.04.22 17:31sell7870.101.30611.31370.0000
31332005.04.25 02:10modify7870.101.30611.30441.3014
31342005.04.25 02:11modify7870.101.30611.30431.3013
31352005.04.25 02:11modify7870.101.30611.30421.3012
31362005.04.25 02:12modify7870.101.30611.30411.3011
31372005.04.25 02:12modify7870.101.30611.30391.3009
31382005.04.25 02:12modify7870.101.30611.30381.3008
31392005.04.25 02:12modify7870.101.30611.30361.3006
31402005.04.25 02:12modify7870.101.30611.30341.3004
31412005.04.25 02:15modify7870.101.30611.30331.3003
31422005.04.25 02:20modify7870.101.30611.30321.3002
31432005.04.25 02:22modify7870.101.30611.30311.3001
31442005.04.25 02:22modify7870.101.30611.30281.2998
31452005.04.25 02:23modify7870.101.30611.30271.2997
31462005.04.25 02:23modify7870.101.30611.30261.2996
31472005.04.25 02:24modify7870.101.30611.30251.2995
31482005.04.25 02:24modify7870.101.30611.30251.2995
31492005.04.25 02:37modify7870.101.30611.30211.2991
31502005.04.25 02:37modify7870.101.30611.30211.2991
31512005.04.25 02:42modify7870.101.30611.30191.2989
31522005.04.25 02:42modify7870.101.30611.30181.2988
31532005.04.25 03:07s/l7870.101.30181.30181.298843.154467.93
31542005.04.25 03:07sell7880.101.30161.30920.0000
31552005.04.25 08:23sell7890.201.30391.31000.0000
31562005.04.25 10:22modify7890.201.30391.30241.2994
31572005.04.25 10:22modify7890.201.30391.30231.2993
31582005.04.25 10:22modify7890.201.30391.30221.2992
31592005.04.25 10:27modify7890.201.30391.30211.2991
31602005.04.25 10:30modify7890.201.30391.30181.2988
31612005.04.25 10:30close7890.201.30031.30181.298872.004539.93
31622005.04.25 10:30close7880.101.30031.30920.000013.004552.93
31632005.04.25 10:31sell7900.101.30021.30780.0000
31642005.04.25 11:01modify7900.101.30021.29791.2949
31652005.04.25 11:36s/l7900.101.29791.29791.294923.004575.93
31662005.04.25 11:36sell7910.101.29781.30540.0000
31672005.04.25 15:33sell7920.201.29931.30540.0000
31682005.04.25 16:18modify7920.201.29931.29771.2947
31692005.04.25 16:18modify7920.201.29931.29771.2947
31702005.04.25 16:23modify7920.201.29931.29761.2946
31712005.04.25 16:27modify7920.201.29931.29751.2945
31722005.04.25 16:27close7920.201.29601.29751.294566.004641.93
31732005.04.25 16:28close7910.101.29591.30540.000019.004660.93
31742005.04.25 16:28sell7930.101.29581.30340.0000
31752005.04.25 16:42sell7940.201.29751.30360.0000
31762005.04.25 21:07sell7950.401.29901.30360.0000
31772005.04.25 22:35sell7960.801.30051.30360.0000
31782005.04.25 23:47close7960.801.29881.30360.0000135.994796.92
31792005.04.25 23:48close7950.401.29891.30360.00004.004800.92
31802005.04.25 23:48close7940.201.29881.30360.0000-26.004774.92
31812005.04.25 23:50close7930.101.29891.30340.0000-31.004743.92
31822005.04.25 23:51buy7970.101.29881.29120.0000
31832005.04.26 10:05buy7980.201.29731.29120.0000
31842005.04.26 16:16buy7990.401.29571.29110.0000
31852005.04.26 21:54close7990.401.29791.29110.000088.004831.92
31862005.04.26 21:54close7980.201.29761.29120.00006.004837.92
31872005.04.26 21:54close7970.101.29761.29120.0000-12.374825.55
31882005.04.26 21:54buy8000.101.29811.29050.0000
31892005.04.27 02:27buy8010.201.29661.29050.0000
31902005.04.27 07:58buy8020.401.29501.29040.0000
31912005.04.27 08:02buy8030.801.29321.29010.0000
31922005.04.27 08:15buy8041.601.29161.29000.0000
31932005.04.27 08:40s/l8000.101.29051.29050.0000-76.374749.18
31942005.04.27 08:40s/l8010.201.29051.29050.0000-122.004627.18
31952005.04.27 08:40close8041.601.29051.29000.0000-176.004451.18
31962005.04.27 08:40close8030.801.29061.29010.0000-208.004243.18
31972005.04.27 08:40close8020.401.29061.29040.0000-176.004067.18
31982005.04.27 08:41sell8050.101.29081.29840.0000
31992005.04.27 09:58sell8060.201.29241.29850.0000
32002005.04.27 14:30sell8070.401.29401.29860.0000
32012005.04.27 14:39sell8080.801.29561.29870.0000
32022005.04.27 15:08s/l8050.101.29841.29840.0000-76.003991.18
32032005.04.27 15:08s/l8060.201.29851.29850.0000-122.003869.18
32042005.04.27 15:08close8080.801.29851.29870.0000-232.013637.17
32052005.04.27 15:08s/l8070.401.29861.29860.0000-184.003453.17
32062005.04.27 15:08buy8090.101.29861.29100.0000
32072005.04.27 15:27buy8100.201.29711.29100.0000
32082005.04.27 17:06buy8110.401.29551.29090.0000
32092005.04.27 17:55buy8120.801.29391.29080.0000
32102005.04.28 12:24s/l8090.101.29101.29100.0000-77.113376.06
32112005.04.28 12:24s/l8100.201.29101.29100.0000-124.223251.84
32122005.04.28 12:24s/l8110.401.29091.29090.0000-188.443063.40
32132005.04.28 12:24close8120.801.29091.29080.0000-248.882814.52
32142005.04.28 12:24sell8130.101.29111.29870.0000
32152005.04.28 14:30sell8140.201.29311.29920.0000
32162005.04.28 14:30modify8140.201.29311.29111.2881
32172005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29101.2880
32182005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29091.2879
32192005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29081.2878
32202005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29061.2876
32212005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29051.2875
32222005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29041.2874
32232005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29031.2873
32242005.04.28 14:31modify8140.201.29311.29031.2873
32252005.04.28 14:31close8140.201.28911.29031.287380.002894.52
32262005.04.28 14:31close8130.101.28951.29870.000016.002910.52
32272005.04.28 14:31sell8150.101.28941.29700.0000
32282005.04.28 14:34sell8160.201.29141.29750.0000
32292005.04.28 14:35sell8170.401.29311.29770.0000
32302005.04.28 14:47close8170.401.29081.29770.000092.003002.52
32312005.04.28 14:47close8160.201.29061.29750.000016.003018.52
32322005.04.28 14:47close8150.101.29041.29700.0000-10.003008.52
32332005.04.28 14:47sell8180.101.29011.29770.0000
32342005.04.28 14:55sell8190.201.29181.29790.0000
32352005.04.28 15:05modify8190.201.29181.28991.2869
32362005.04.28 15:05close8190.201.28841.28991.286968.003076.52
32372005.04.28 15:05close8180.101.28891.29770.000012.003088.52
32382005.04.28 15:05sell8200.101.28881.29640.0000
32392005.04.28 15:12sell8210.201.29041.29650.0000
32402005.04.28 15:52sell8220.401.29191.29650.0000
32412005.04.28 17:29close8220.401.28971.29650.000088.003176.52
32422005.04.28 17:29close8210.201.28991.29650.000010.003186.52
32432005.04.28 17:30close8200.101.29001.29640.0000-12.003174.52
32442005.04.28 17:30sell8230.101.28991.29750.0000
32452005.04.28 17:56sell8240.201.29161.29770.0000
32462005.04.28 20:16modify8240.201.29161.29001.2870
32472005.04.28 20:16modify8240.201.29161.28971.2867
32482005.04.28 20:16close8240.201.28831.28971.286766.003240.52
32492005.04.28 20:16close8230.101.28841.29750.000015.003255.52
32502005.04.28 20:16sell8250.101.28801.29560.0000
32512005.04.28 20:55sell8260.201.28961.29570.0000
32522005.04.29 02:27sell8270.401.29111.29570.0000
32532005.04.29 06:38sell8280.801.29261.29570.0000
32542005.04.29 08:09s/l8250.101.29561.29560.0000-75.853179.67
32552005.04.29 08:09s/l8260.201.29571.29570.0000-121.703057.97
32562005.04.29 08:09s/l8270.401.29571.29570.0000-184.002873.97
32572005.04.29 08:09s/l8280.801.29571.29570.0000-248.002625.97
32582005.04.29 08:09buy8290.101.29571.28810.0000
32592005.04.29 15:01buy8300.201.29421.28810.0000
32602005.04.29 15:59buy8310.401.29261.28800.0000
32612005.04.29 16:41buy8320.801.29111.28800.0000
32622005.04.29 17:11close8320.801.29281.28800.0000136.002761.97
32632005.04.29 17:11close8310.401.29281.28800.00008.002769.97
32642005.04.29 17:12close8300.201.29261.28810.0000-32.002737.97
32652005.04.29 17:12close8290.101.29241.28810.0000-33.002704.97
32662005.04.29 17:12sell8330.101.29241.30000.0000
32672005.04.29 18:37modify8330.101.29241.29081.2878
32682005.04.29 18:37modify8330.101.29241.29041.2874
32692005.04.29 18:50s/l8330.101.29041.29041.287420.002724.97
32702005.04.29 18:50sell8340.101.29021.29780.0000
32712005.04.29 19:25modify8340.101.29021.28861.2856
32722005.04.29 19:25modify8340.101.29021.28851.2855
32732005.04.29 19:25modify8340.101.29021.28841.2854
32742005.04.29 19:25modify8340.101.29021.28831.2853
32752005.04.29 19:26modify8340.101.29021.28801.2850
32762005.04.29 19:27modify8340.101.29021.28791.2849
32772005.04.29 19:27modify8340.101.29021.28781.2848
32782005.04.29 19:28modify8340.101.29021.28781.2848
32792005.04.29 19:28modify8340.101.29021.28771.2847
32802005.04.29 19:29modify8340.101.29021.28771.2847
32812005.04.29 19:29modify8340.101.29021.28761.2846
32822005.04.29 19:29modify8340.101.29021.28761.2846
32832005.04.29 20:22modify8340.101.29021.28751.2845
32842005.04.29 20:27modify8340.101.29021.28741.2844
32852005.04.29 20:28modify8340.101.29021.28731.2843
32862005.04.29 20:32modify8340.101.29021.28721.2842
32872005.04.29 20:38modify8340.101.29021.28711.2841
32882005.04.29 20:39modify8340.101.29021.28691.2839
32892005.04.29 21:08s/l8340.101.28691.28691.283933.002757.97
32902005.04.29 21:08sell8350.101.28671.29430.0000
32912005.05.02 16:59modify8350.101.28671.28521.2822
32922005.05.02 17:24s/l8350.101.28521.28521.282215.152773.12
32932005.05.02 17:24buy8360.101.28531.27770.0000
32942005.05.03 03:57buy8370.201.28381.27770.0000
32952005.05.03 11:13modify8370.201.28381.28551.2885
32962005.05.03 11:13modify8370.201.28381.28551.2885
32972005.05.03 11:13close8370.201.28701.28551.288564.002837.12
32982005.05.03 11:14close8360.101.28691.27770.000015.632852.75
32992005.05.03 11:14buy8380.101.28711.27950.0000
33002005.05.03 13:01buy8390.201.28541.27930.0000
33012005.05.03 15:23modify8390.201.28541.28691.2899
33022005.05.03 15:23modify8390.201.28541.28721.2902
33032005.05.03 15:24modify8390.201.28541.28721.2902
33042005.05.03 15:24modify8390.201.28541.28731.2903
33052005.05.03 15:24close8390.201.28871.28731.290366.002918.75
33062005.05.03 15:24close8380.101.28881.27950.000017.002935.75
33072005.05.03 15:24buy8400.101.28911.28150.0000
33082005.05.03 20:17buy8410.201.28711.28100.0000
33092005.05.03 20:24buy8420.401.28561.28100.0000
33102005.05.03 20:31close8420.401.28781.28100.000088.003023.75
33112005.05.03 20:31close8410.201.28781.28100.000014.003037.75
33122005.05.03 20:31close8400.101.28761.28150.0000-15.003022.75
33132005.05.03 20:31sell8430.101.28741.29500.0000
33142005.05.03 21:57sell8440.201.29091.29700.0000
33152005.05.03 22:33modify8440.201.29091.28931.2863
33162005.05.03 22:33modify8440.201.29091.28921.2862
33172005.05.03 22:33modify8440.201.29091.28901.2860
33182005.05.03 22:33modify8440.201.29091.28891.2859
33192005.05.03 22:34modify8440.201.29091.28881.2858
33202005.05.03 22:34modify8440.201.29091.28881.2858
33212005.05.03 22:34modify8440.201.29091.28881.2858
33222005.05.03 22:35modify8440.201.29091.28871.2857
33232005.05.03 22:44modify8440.201.29091.28861.2856
33242005.05.03 23:00modify8440.201.29091.28851.2855
33252005.05.03 23:00modify8440.201.29091.28851.2855
33262005.05.03 23:00modify8440.201.29091.28841.2854
33272005.05.03 23:00modify8440.201.29091.28841.2854
33282005.05.03 23:00close8440.201.28701.28841.285478.003100.75
33292005.05.03 23:00close8430.101.28721.29500.00002.003102.75
33302005.05.03 23:00sell8450.101.28681.29440.0000
33312005.05.04 00:59sell8460.201.28841.29450.0000
33322005.05.04 03:25sell8470.401.28991.29450.0000
33332005.05.04 03:36sell8480.801.29141.29450.0000
33342005.05.04 03:42s/l8450.101.29441.29440.0000-75.853026.90
33352005.05.04 03:42s/l8460.201.29451.29450.0000-122.002904.90
33362005.05.04 03:42s/l8470.401.29451.29450.0000-184.002720.90
33372005.05.04 03:42s/l8480.801.29451.29450.0000-248.002472.90
33382005.05.04 03:42buy8490.101.29451.28690.0000
33392005.05.04 09:26buy8500.201.29301.28690.0000
33402005.05.04 16:01modify8500.201.29301.29461.2976
33412005.05.04 16:04s/l8500.201.29461.29461.297632.002504.90
33422005.05.04 16:04close8490.101.29441.28690.0000-1.002503.90
33432005.05.04 16:04sell8510.101.29451.30210.0000
33442005.05.05 08:31sell8520.201.29601.30210.0000
33452005.05.05 09:47sell8530.401.29761.30220.0000
33462005.05.05 12:43close8530.401.29551.30220.000084.002587.90
33472005.05.05 12:43close8520.201.29561.30210.00008.002595.90
33482005.05.05 12:44close8510.101.29581.30210.0000-12.552583.35
33492005.05.05 12:44sell8540.101.29571.30330.0000
33502005.05.05 14:36sell8550.201.29721.30330.0000
33512005.05.05 16:38modify8550.201.29721.29561.2926
33522005.05.05 16:38modify8550.201.29721.29551.2925
33532005.05.05 16:52modify8550.201.29721.29531.2923
33542005.05.05 16:52close8550.201.29381.29531.292368.002651.35
33552005.05.05 16:52close8540.101.29421.30330.000015.002666.35
33562005.05.05 16:52sell8560.101.29361.30120.0000
33572005.05.05 18:49sell8570.201.29521.30130.0000
33582005.05.06 14:30modify8570.201.29521.29331.2903
33592005.05.06 14:30t/p8570.201.29031.29331.290398.302764.65
33602005.05.06 14:30close8560.101.28971.30120.000039.152803.80
33612005.05.06 14:30sell8580.101.29001.29760.0000
33622005.05.06 14:30sell8590.201.29211.29820.0000
33632005.05.06 14:31modify8590.201.29211.29001.2870
33642005.05.06 14:31s/l8590.201.29001.29001.287042.002845.80
33652005.05.06 14:31close8580.101.29031.29760.0000-3.002842.80
33662005.05.06 14:32sell8600.101.29001.29760.0000
33672005.05.06 14:35modify8600.101.29001.28841.2854
33682005.05.06 14:35modify8600.101.29001.28831.2853
33692005.05.06 14:35modify8600.101.29001.28811.2851
33702005.05.06 14:38s/l8600.101.28811.28811.285119.002861.80
33712005.05.06 14:38sell8610.101.28791.29550.0000
33722005.05.06 15:16modify8610.101.28791.28621.2832
33732005.05.06 15:16modify8610.101.28791.28601.2830
33742005.05.06 15:16modify8610.101.28791.28591.2829
33752005.05.06 15:16modify8610.101.28791.28571.2827
33762005.05.06 15:17modify8610.101.28791.28561.2826
33772005.05.06 15:19modify8610.101.28791.28551.2825
33782005.05.06 15:19modify8610.101.28791.28551.2825
33792005.05.06 15:19modify8610.101.28791.28531.2823
33802005.05.06 15:19modify8610.101.28791.28521.2822
33812005.05.06 15:26s/l8610.101.28521.28521.282227.002888.80
33822005.05.06 15:26sell8620.101.28501.29260.0000
33832005.05.06 17:02modify8620.101.28501.28331.2803
33842005.05.06 17:03modify8620.101.28501.28321.2802
33852005.05.06 17:03modify8620.101.28501.28281.2798
33862005.05.06 17:03modify8620.101.28501.28281.2798
33872005.05.06 17:09s/l8620.101.28281.28281.279822.002910.80
33882005.05.06 17:09sell8630.101.28261.29020.0000
33892005.05.06 18:11sell8640.201.28421.29030.0000
33902005.05.09 03:14modify8640.201.28421.28261.2796
33912005.05.09 03:15modify8640.201.28421.28231.2793
33922005.05.09 03:15modify8640.201.28421.28221.2792
33932005.05.09 03:15modify8640.201.28421.28221.2792
33942005.05.09 03:15close8640.201.28081.28221.279268.302979.10
33952005.05.09 03:15close8630.101.28071.29020.000019.152998.25
33962005.05.09 03:16sell8650.101.28071.28830.0000
33972005.05.09 09:18sell8660.201.28221.28830.0000
33982005.05.09 11:27sell8670.401.28371.28830.0000
33992005.05.09 14:34close8670.401.28161.28830.000084.003082.25
34002005.05.09 14:35close8660.201.28171.28830.000010.003092.25
34012005.05.09 14:35close8650.101.28161.28830.0000-9.003083.25
34022005.05.09 14:35buy8680.101.28171.27410.0000
34032005.05.09 23:10modify8680.101.28171.28391.2869
34042005.05.09 23:10modify8680.101.28171.28411.2871
34052005.05.09 23:10modify8680.101.28171.28411.2871
34062005.05.09 23:11modify8680.101.28171.28421.2872
34072005.05.09 23:11modify8680.101.28171.28431.2873
34082005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28441.2874
34092005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28451.2875
34102005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28471.2877
34112005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28481.2878
34122005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28591.2889
34132005.05.09 23:13modify8680.101.28171.28601.2890
34142005.05.10 00:00s/l8680.101.28601.28601.289042.633125.88
34152005.05.10 00:00buy8690.101.28611.27850.0000
34162005.05.10 01:13buy8700.201.28451.27840.0000
34172005.05.10 08:20buy8710.401.28301.27840.0000
34182005.05.10 11:08close8710.401.28511.27840.000084.003209.88
34192005.05.10 11:08close8700.201.28481.27840.00006.003215.88
34202005.05.10 11:08close8690.101.28461.27850.0000-15.003200.88
34212005.05.10 11:08buy8720.101.28491.27730.0000
34222005.05.10 17:55modify8720.101.28491.28641.2894
34232005.05.10 17:55modify8720.101.28491.28651.2895
34242005.05.10 17:55modify8720.101.28491.28661.2896
34252005.05.10 17:55modify8720.101.28491.28671.2897
34262005.05.10 17:55modify8720.101.28491.28681.2898
34272005.05.10 18:20s/l8720.101.28681.28681.289819.003219.88
34282005.05.10 18:20buy8730.101.28671.27910.0000
34292005.05.11 10:21modify8730.101.28671.28821.2912
34302005.05.11 10:22modify8730.101.28671.28831.2913
34312005.05.11 10:22modify8730.101.28671.28851.2915
34322005.05.11 10:22modify8730.101.28671.28881.2918
34332005.05.11 10:22modify8730.101.28671.28931.2923
34342005.05.11 10:22modify8730.101.28671.28971.2927
34352005.05.11 10:24s/l8730.101.28971.28971.292729.633249.51
34362005.05.11 10:24buy8740.101.28891.28130.0000
34372005.05.11 10:31buy8750.201.28731.28120.0000
34382005.05.11 14:30buy8760.401.28451.27990.0000
34392005.05.11 14:30buy8770.801.28251.27940.0000
34402005.05.11 14:30modify8770.801.28251.28481.2878
34412005.05.11 14:30close8770.801.28531.28481.2878224.003473.51
34422005.05.11 14:30close8760.401.28251.27990.0000-80.003393.51
34432005.05.11 14:31close8750.201.28261.28120.0000-94.003299.51
34442005.05.11 14:31close8740.101.28281.28130.0000-61.003238.51
34452005.05.11 14:31sell8780.101.28291.29050.0000
34462005.05.11 14:52modify8780.101.28291.28131.2783
34472005.05.11 14:55modify8780.101.28291.28121.2782
34482005.05.11 14:55modify8780.101.28291.28111.2781
34492005.05.11 14:56modify8780.101.28291.28101.2780
34502005.05.11 14:56modify8780.101.28291.28091.2779
34512005.05.11 14:56modify8780.101.28291.28091.2779
34522005.05.11 14:57modify8780.101.28291.28071.2777
34532005.05.11 14:57modify8780.101.28291.28061.2776
34542005.05.11 15:03s/l8780.101.28061.28061.277623.003261.51
34552005.05.11 15:03sell8790.101.28051.28810.0000
34562005.05.11 17:08sell8800.201.28211.28820.0000
34572005.05.11 20:34modify8800.201.28211.28051.2775
34582005.05.11 21:28s/l8800.201.28051.28051.277532.003293.51
34592005.05.11 21:28close8790.101.28051.28810.00000.003293.51
34602005.05.11 21:28sell8810.101.28041.28800.0000
34612005.05.12 08:34modify8810.101.28041.27831.2753
34622005.05.12 08:39s/l8810.101.27831.27831.275321.453314.96
34632005.05.12 08:39sell8820.101.27831.28590.0000
34642005.05.12 08:58modify8820.101.27831.27661.2736
34652005.05.12 08:58modify8820.101.27831.27651.2735
34662005.05.12 09:02s/l8820.101.27651.27651.273518.003332.96
34672005.05.12 09:02sell8830.101.27631.28390.0000
34682005.05.12 14:30modify8830.101.27631.27371.2707
34692005.05.12 14:30t/p8830.101.27071.27371.270756.003388.96
34702005.05.12 14:30sell8840.101.27051.27810.0000
34712005.05.12 14:30sell8850.201.27331.27940.0000
34722005.05.12 14:53modify8850.201.27331.27111.2681
34732005.05.12 14:53close8850.201.26961.27111.268174.003462.96
34742005.05.12 14:54close8840.101.26971.27810.00008.003470.96
34752005.05.12 14:54sell8860.101.27001.27760.0000
34762005.05.12 15:00sell8870.201.27191.27800.0000
34772005.05.12 22:38modify8870.201.27191.27011.2671
34782005.05.12 22:48s/l8870.201.27011.27011.267136.003506.96
34792005.05.12 22:48close8860.101.27051.27760.0000-5.003501.96
34802005.05.12 22:48buy8880.101.27021.26260.0000
34812005.05.12 23:01buy8890.201.26851.26240.0000
34822005.05.12 23:14buy8900.401.26701.26240.0000
34832005.05.13 11:27buy8910.801.26541.26230.0000
34842005.05.13 12:05s/l8880.101.26261.26260.0000-76.373425.59
34852005.05.13 12:05close8910.801.26261.26230.0000-224.003201.59
34862005.05.13 12:05close8900.401.26301.26240.0000-161.483040.11
34872005.05.13 12:06close8890.201.26291.26240.0000-112.742927.37
34882005.05.13 12:06sell8920.101.26291.27050.0000
34892005.05.13 12:22sell8930.201.26441.27050.0000
34902005.05.13 21:13modify8930.201.26441.26271.2597
34912005.05.13 21:13modify8930.201.26441.26251.2595
34922005.05.13 21:14close8930.201.26111.26251.259566.002993.37
34932005.05.13 21:14close8920.101.26121.27050.000017.003010.37
34942005.05.13 21:15sell8940.101.26111.26870.0000
34952005.05.13 22:53sell8950.201.26271.26880.0000
34962005.05.16 01:05modify8950.201.26271.26111.2581
34972005.05.16 01:06modify8950.201.26271.26101.2580
34982005.05.16 01:07modify8950.201.26271.26091.2579
34992005.05.16 01:07modify8950.201.26271.26071.2577
35002005.05.16 01:07modify8950.201.26271.26041.2574
35012005.05.16 01:07modify8950.201.26271.26011.2571
35022005.05.16 01:07close8950.201.25911.26011.257172.303082.67
35032005.05.16 01:07close8940.101.25921.26870.000019.153101.82
35042005.05.16 01:07sell8960.101.25931.26690.0000
35052005.05.16 02:21sell8970.201.26081.26690.0000
35062005.05.16 11:26sell8980.401.26241.26700.0000
35072005.05.16 12:52close8980.401.26031.26700.000083.993185.81
35082005.05.16 12:53close8970.201.26021.26690.000012.003197.81
35092005.05.16 12:53close8960.101.26011.26690.0000-8.003189.81
35102005.05.16 12:59buy8990.101.26031.25270.0000
35112005.05.16 15:00modify8990.101.26031.26201.2650
35122005.05.16 15:00modify8990.101.26031.26231.2653
35132005.05.16 15:00s/l8990.101.26231.26231.265320.003209.81
35142005.05.16 15:00buy9000.101.26231.25470.0000
35152005.05.16 15:00buy9010.201.26061.25450.0000
35162005.05.16 15:42modify9010.201.26061.26221.2652
35172005.05.16 15:42modify9010.201.26061.26241.2654
35182005.05.16 15:43modify9010.201.26061.26261.2656
35192005.05.16 15:43close9010.201.26401.26261.265668.003277.81
35202005.05.16 15:43close9000.101.26381.25470.000015.003292.81
35212005.05.16 15:43buy9020.101.26421.25660.0000
35222005.05.16 16:38buy9030.201.26261.25650.0000
35232005.05.17 02:52buy9040.401.26111.25650.0000
35242005.05.17 05:18close9040.401.26321.25650.000084.003376.81
35252005.05.17 05:18close9030.201.26321.25650.000011.263388.07
35262005.05.17 05:18close9020.101.26311.25660.0000-11.373376.70
35272005.05.17 05:18buy9050.101.26321.25560.0000
35282005.05.17 14:30buy9060.201.26161.25550.0000
35292005.05.17 18:32modify9060.201.26161.26311.2661
35302005.05.17 20:39modify9060.201.26161.26361.2666
35312005.05.17 20:40close9060.201.26491.26361.266666.003442.70
35322005.05.17 20:40close9050.101.26481.25560.000016.003458.70
35332005.05.17 20:40buy9070.101.26481.25720.0000
35342005.05.17 20:46buy9080.201.26311.25700.0000
35352005.05.17 21:20buy9090.401.26161.25700.0000
35362005.05.17 21:49buy9100.801.26001.25690.0000
35372005.05.18 08:14close9100.801.26171.25690.0000133.043591.74
35382005.05.18 08:14close9090.401.26181.25700.00006.523598.26
35392005.05.18 08:15close9080.201.26161.25700.0000-30.743567.52
35402005.05.18 08:16close9070.101.26151.25720.0000-33.373534.15
35412005.05.18 08:16buy9110.101.26171.25410.0000
35422005.05.18 14:50modify9110.101.26171.26331.2663
35432005.05.18 14:50modify9110.101.26171.26351.2665
35442005.05.18 14:50modify9110.101.26171.26371.2667
35452005.05.18 14:50modify9110.101.26171.26391.2669
35462005.05.18 14:51modify9110.101.26171.26421.2672
35472005.05.18 14:51modify9110.101.26171.26431.2673
35482005.05.18 15:01s/l9110.101.26431.26431.267326.003560.15
35492005.05.18 15:01buy9120.101.26451.25690.0000
35502005.05.18 15:19buy9130.201.26261.25650.0000
35512005.05.18 15:38buy9140.401.26081.25620.0000
35522005.05.18 16:12close9140.401.26311.25620.000092.003652.15
35532005.05.18 16:12close9130.201.26301.25650.00008.003660.15
35542005.05.18 16:12close9120.101.26301.25690.0000-15.003645.15
35552005.05.18 16:13buy9150.101.26331.25570.0000
35562005.05.18 17:40modify9150.101.26331.26511.2681
35572005.05.18 17:46modify9150.101.26331.26511.2681
35582005.05.18 17:46modify9150.101.26331.26541.2684
35592005.05.18 18:07s/l9150.101.26541.26541.268421.003666.15
35602005.05.18 18:07buy9160.101.26561.25800.0000
35612005.05.18 19:25modify9160.101.26561.26711.2701
35622005.05.18 19:25modify9160.101.26561.26711.2701
35632005.05.18 19:25modify9160.101.26561.26731.2703
35642005.05.18 19:37s/l9160.101.26731.26731.270317.003683.15
35652005.05.18 19:37buy9170.101.26731.25970.0000
35662005.05.19 10:27buy9180.201.26581.25970.0000
35672005.05.19 11:44buy9190.401.26431.25970.0000
35682005.05.19 14:38buy9200.801.26281.25970.0000
35692005.05.19 23:19close9200.801.26461.25970.0000143.993827.14
35702005.05.19 23:20close9190.401.26441.25970.00004.003831.14
35712005.05.19 23:28close9180.201.26431.25970.0000-30.003801.14
35722005.05.19 23:28close9170.101.26431.25970.0000-31.113770.03
35732005.05.19 23:28buy9210.101.26461.25700.0000
35742005.05.20 00:29buy9220.201.26291.25680.0000
35752005.05.20 13:35buy9230.401.26141.25680.0000
35762005.05.20 14:40buy9240.801.25951.25640.0000
35772005.05.20 15:02s/l9210.101.25701.25700.0000-76.373693.66
35782005.05.20 15:02close9240.801.25691.25640.0000-208.003485.66
35792005.05.20 15:02close9230.401.25711.25680.0000-172.003313.66
35802005.05.20 15:02close9220.201.25721.25680.0000-114.003199.66
35812005.05.20 15:02sell9250.101.25711.26470.0000
35822005.05.20 17:22modify9250.101.25711.25551.2525
35832005.05.20 17:22modify9250.101.25711.25551.2525
35842005.05.20 17:23modify9250.101.25711.25541.2524
35852005.05.20 17:23modify9250.101.25711.25531.2523
35862005.05.20 17:23modify9250.101.25711.25531.2523
35872005.05.20 17:24modify9250.101.25711.25521.2522
35882005.05.20 17:32modify9250.101.25711.25511.2521
35892005.05.20 17:39s/l9250.101.25511.25511.252120.003219.66
35902005.05.20 17:39sell9260.101.25511.26270.0000
35912005.05.23 15:30sell9270.201.25671.26280.0000
35922005.05.23 16:22sell9280.401.25831.26290.0000
35932005.05.23 18:06close9280.401.25611.26290.000088.003307.66
35942005.05.23 18:06close9270.201.25601.26280.000014.003321.66
35952005.05.23 18:06close9260.101.25631.26270.0000-11.853309.81
35962005.05.23 18:07buy9290.101.25611.24850.0000
35972005.05.24 08:51modify9290.101.25611.25771.2607
35982005.05.24 08:52modify9290.101.25611.25781.2608
35992005.05.24 08:52modify9290.101.25611.25781.2608
36002005.05.24 08:52modify9290.101.25611.25791.2609
36012005.05.24 08:55modify9290.101.25611.25791.2609
36022005.05.24 08:55modify9290.101.25611.25811.2611
36032005.05.24 08:56modify9290.101.25611.25811.2611
36042005.05.24 08:56modify9290.101.25611.25821.2612
36052005.05.24 08:56modify9290.101.25611.25831.2613
36062005.05.24 09:09s/l9290.101.25831.25831.261321.633331.44
36072005.05.24 09:09buy9300.101.25851.25090.0000
36082005.05.24 11:11buy9310.201.25681.25070.0000
36092005.05.24 12:25modify9310.201.25681.25871.2617
36102005.05.24 12:25modify9310.201.25681.25911.2621
36112005.05.24 12:25modify9310.201.25681.25911.2621
36122005.05.24 12:25close9310.201.26021.25911.262168.003399.44
36132005.05.24 12:25close9300.101.26041.25090.000019.003418.44
36142005.05.24 12:25buy9320.101.26021.25260.0000
36152005.05.24 16:37buy9330.201.25871.25260.0000
36162005.05.24 19:00buy9340.401.25721.25260.0000
36172005.05.25 04:08close9340.401.25921.25260.000078.523496.96
36182005.05.25 04:08close9330.201.25901.25260.00005.263502.22
36192005.05.25 04:08close9320.101.25911.25260.0000-11.373490.85
36202005.05.25 04:09buy9350.101.25921.25160.0000
36212005.05.25 08:25buy9360.201.25761.25150.0000
36222005.05.25 12:58buy9370.401.25601.25140.0000
36232005.05.25 14:55close9370.401.25811.25140.000084.003574.85
36242005.05.25 14:55close9360.201.25801.25150.00008.003582.85
36252005.05.25 14:56close9350.101.25791.25160.0000-13.003569.85
36262005.05.25 14:56buy9380.101.25781.25020.0000
36272005.05.25 15:31modify9380.101.25781.25931.2623
36282005.05.25 15:31modify9380.101.25781.25931.2623
36292005.05.25 15:59modify9380.101.25781.25941.2624
36302005.05.25 15:59modify9380.101.25781.25951.2625
36312005.05.25 15:59modify9380.101.25781.25971.2627
36322005.05.25 16:00modify9380.101.25781.25971.2627
36332005.05.25 16:01modify9380.101.25781.25981.2628
36342005.05.25 16:01modify9380.101.25781.25991.2629
36352005.05.25 16:01modify9380.101.25781.26011.2631
36362005.05.25 16:08modify9380.101.25781.26011.2631
36372005.05.25 16:08modify9380.101.25781.26021.2632
36382005.05.25 16:20s/l9380.101.26021.26021.263224.003593.85
36392005.05.25 16:20buy9390.101.26031.25270.0000
36402005.05.26 06:27buy9400.201.25881.25270.0000
36412005.05.26 06:36buy9410.401.25721.25260.0000
36422005.05.26 07:51buy9420.801.25551.25240.0000
36432005.05.26 11:19close9420.801.25731.25240.0000143.993737.84
36442005.05.26 11:19close9410.401.25721.25260.00000.003737.84
36452005.05.26 11:19close9400.201.25731.25270.0000-30.003707.84
36462005.05.26 11:19close9390.101.25701.25270.0000-34.113673.73
36472005.05.26 11:20buy9430.101.25731.24970.0000
36482005.05.26 11:53buy9440.201.25581.24970.0000
36492005.05.26 12:56buy9450.401.25421.24960.0000
36502005.05.26 13:15buy9460.801.25231.24920.0000
36512005.05.26 15:39close9460.801.25421.24920.0000152.003825.73
36522005.05.26 15:39close9450.401.25371.24960.0000-20.003805.73
36532005.05.26 15:39close9440.201.25391.24970.0000-38.003767.73
36542005.05.26 15:39close9430.101.25421.24970.0000-31.003736.73
36552005.05.26 15:40sell9470.101.25411.26170.0000
36562005.05.26 16:20modify9470.101.25411.25261.2496
36572005.05.26 16:20modify9470.101.25411.25261.2496
36582005.05.26 16:20modify9470.101.25411.25241.2494
36592005.05.26 16:48s/l9470.101.25241.25241.249417.003753.73
36602005.05.26 16:48sell9480.101.25251.26010.0000
36612005.05.26 20:40modify9480.101.25251.25091.2479
36622005.05.26 20:45s/l9480.101.25091.25091.247916.003769.73
36632005.05.26 20:45sell9490.101.25091.25850.0000
36642005.05.27 04:16sell9500.201.25241.25850.0000
36652005.05.27 13:28sell9510.401.25391.25850.0000
36662005.05.27 17:20sell9520.801.25551.25860.0000
36672005.05.27 18:36s/l9490.101.25851.25850.0000-75.853693.88
36682005.05.27 18:36s/l9500.201.25851.25850.0000-122.003571.88
36692005.05.27 18:36s/l9510.401.25851.25850.0000-184.003387.88
36702005.05.27 18:36s/l9520.801.25861.25860.0000-248.003139.88
36712005.05.27 18:36buy9530.101.25871.25110.0000
36722005.05.27 19:31buy9540.201.25721.25110.0000
36732005.05.30 00:00buy9550.401.25351.24890.0000
36742005.05.30 01:21buy9560.801.25201.24890.0000
36752005.05.30 02:06s/l9530.101.25111.25110.0000-76.373063.51
36762005.05.30 02:06s/l9540.201.25111.25110.0000-122.742940.77
36772005.05.30 02:06close9560.801.25111.24890.0000-72.002868.77
36782005.05.30 02:06close9550.401.25121.24890.0000-92.002776.77
36792005.05.30 02:06sell9570.101.25131.25890.0000
36802005.05.30 02:23sell9580.201.25281.25890.0000
36812005.05.30 03:07sell9590.401.25441.25900.0000
36822005.05.30 07:49close9590.401.25231.25900.000084.002860.77
36832005.05.30 07:49close9580.201.25221.25890.000012.002872.77
36842005.05.30 07:49close9570.101.25221.25890.0000-9.002863.77
36852005.05.30 07:49sell9600.101.25211.25970.0000
36862005.05.30 13:03modify9600.101.25211.25011.2471
36872005.05.30 13:04modify9600.101.25211.25001.2470
36882005.05.30 13:04modify9600.101.25211.25001.2470
36892005.05.30 13:04modify9600.101.25211.24981.2468
36902005.05.30 13:04modify9600.101.25211.24961.2466
36912005.05.30 13:04modify9600.101.25211.24911.2461
36922005.05.30 13:30modify9600.101.25211.24891.2459
36932005.05.30 13:30modify9600.101.25211.24881.2458
36942005.05.30 13:30modify9600.101.25211.24871.2457
36952005.05.30 13:30modify9600.101.25211.24871.2457
36962005.05.30 13:31modify9600.101.25211.24861.2456
36972005.05.30 13:31modify9600.101.25211.24861.2456
36982005.05.30 13:31modify9600.101.25211.24861.2456
36992005.05.30 14:11modify9600.101.25211.24841.2454
37002005.05.30 14:11modify9600.101.25211.24831.2453
37012005.05.30 14:11modify9600.101.25211.24831.2453
37022005.05.30 14:21modify9600.101.25211.24811.2451
37032005.05.30 14:22modify9600.101.25211.24811.2451
37042005.05.31 00:23s/l9600.101.24811.24811.245140.152903.92
37052005.05.31 00:23buy9610.101.24811.24050.0000
37062005.05.31 02:06buy9620.201.24661.24050.0000
37072005.05.31 03:07buy9630.401.24461.24000.0000
37082005.05.31 03:08buy9640.801.24301.23990.0000
37092005.05.31 03:21s/l9610.101.24051.24050.0000-76.002827.92
37102005.05.31 03:21s/l9620.201.24051.24050.0000-122.002705.92
37112005.05.31 03:21close9640.801.24051.23990.0000-200.002505.92
37122005.05.31 03:21close9630.401.24071.24000.0000-156.002349.92
37132005.05.31 03:21sell9650.101.24061.24820.0000
37142005.05.31 03:24modify9650.101.24061.23901.2360
37152005.05.31 03:24modify9650.101.24061.23861.2356
37162005.05.31 03:24s/l9650.101.23861.23861.235620.002369.92
37172005.05.31 03:24sell9660.101.23841.24600.0000
37182005.05.31 03:31sell9670.201.23991.24600.0000
37192005.05.31 11:48modify9670.201.23991.23831.2353
37202005.05.31 11:48modify9670.201.23991.23811.2351
37212005.05.31 11:48close9670.201.23671.23811.235164.002433.92
37222005.05.31 11:48close9660.101.23661.24600.000018.002451.92
37232005.05.31 11:49sell9680.101.23621.24380.0000
37242005.05.31 12:13modify9680.101.23621.23461.2316
37252005.05.31 12:13modify9680.101.23621.23441.2314
37262005.05.31 12:13modify9680.101.23621.23401.2310
37272005.05.31 12:13modify9680.101.23621.23401.2310
37282005.05.31 12:15modify9680.101.23621.23381.2308
37292005.05.31 12:18modify9680.101.23621.23371.2307
37302005.05.31 12:19modify9680.101.23621.23361.2306
37312005.05.31 12:19modify9680.101.23621.23351.2305
37322005.05.31 12:21modify9680.101.23621.23341.2304
37332005.05.31 12:21modify9680.101.23621.23301.2300
37342005.05.31 12:21modify9680.101.23621.23291.2299
37352005.05.31 12:25modify9680.101.23621.23281.2298
37362005.05.31 12:25modify9680.101.23621.23271.2297
37372005.05.31 12:52s/l9680.101.23271.23271.229735.002486.92
37382005.05.31 12:52sell9690.101.23251.24010.0000
37392005.05.31 14:48sell9700.201.23411.24020.0000
37402005.05.31 16:10sell9710.401.23561.24020.0000
37412005.05.31 19:05close9710.401.23351.24020.000084.002570.92
37422005.05.31 19:05close9700.201.23351.24020.000012.002582.92
37432005.05.31 19:05close9690.101.23351.24010.0000-10.002572.92
37442005.05.31 19:05buy9720.101.23371.22610.0000
37452005.05.31 19:12buy9730.201.23221.22610.0000
37462005.05.31 19:45buy9740.401.23061.22600.0000
37472005.06.01 03:13close9740.401.23271.22600.000082.522655.44
37482005.06.01 03:14close9730.201.23261.22610.00007.262662.70
37492005.06.01 03:14close9720.101.23271.22610.0000-10.372652.33
37502005.06.01 03:14buy9750.101.23281.22520.0000
37512005.06.01 09:19buy9760.201.23131.22520.0000
37522005.06.01 10:01buy9770.401.22981.22520.0000
37532005.06.01 10:05buy9780.801.22831.22520.0000
37542005.06.01 11:27s/l9750.101.22521.22520.0000-76.002576.33
37552005.06.01 11:27s/l9760.201.22521.22520.0000-122.002454.33
37562005.06.01 11:27s/l9770.401.22521.22520.0000-184.002270.33
37572005.06.01 11:27s/l9780.801.22521.22520.0000-248.002022.33
37582005.06.01 11:27sell9790.101.22501.23260.0000
37592005.06.01 16:35sell9800.201.22661.23270.0000
37602005.06.01 17:37modify9800.201.22661.22501.2220
37612005.06.01 17:38modify9800.201.22661.22491.2219
37622005.06.01 17:51modify9800.201.22661.22481.2218
37632005.06.01 17:51modify9800.201.22661.22471.2217
37642005.06.01 17:51close9800.201.22331.22471.221766.002088.33
37652005.06.01 17:51close9790.101.22321.23260.000018.002106.33
37662005.06.01 17:51sell9810.101.22341.23100.0000
37672005.06.01 21:43modify9810.101.22341.22181.2188
37682005.06.01 21:53modify9810.101.22341.22181.2188
37692005.06.01 21:59modify9810.101.22341.22171.2187
37702005.06.01 22:03modify9810.101.22341.22121.2182
37712005.06.01 22:04modify9810.101.22341.22111.2181
37722005.06.01 22:04modify9810.101.22341.22101.2180
37732005.06.01 22:04modify9810.101.22341.22091.2179
37742005.06.01 22:04modify9810.101.22341.22091.2179
37752005.06.01 22:05modify9810.101.22341.22071.2177
37762005.06.01 22:05modify9810.101.22341.21991.2169
37772005.06.01 22:05modify9810.101.22341.21921.2162
37782005.06.01 22:22modify9810.101.22341.21911.2161
37792005.06.01 22:22modify9810.101.22341.21871.2157
37802005.06.01 22:23modify9810.101.22341.21811.2151
37812005.06.01 22:25modify9810.101.22341.21811.2151
37822005.06.01 22:25modify9810.101.22341.21781.2148
37832005.06.01 22:28modify9810.101.22341.21771.2147
37842005.06.01 22:28modify9810.101.22341.21761.2146
37852005.06.01 22:28modify9810.101.22341.21761.2146
37862005.06.01 22:29modify9810.101.22341.21741.2144
37872005.06.01 22:29modify9810.101.22341.21731.2143
37882005.06.01 22:40s/l9810.101.21731.21731.214361.002167.33
37892005.06.01 22:40sell9820.101.21741.22500.0000
37902005.06.01 23:03sell9830.201.21901.22510.0000
37912005.06.01 23:44sell9840.401.22061.22520.0000
37922005.06.02 00:49close9840.401.21851.22520.000085.802253.13
37932005.06.02 00:49close9830.201.21861.22510.00008.902262.03
37942005.06.02 00:50close9820.101.21881.22500.0000-13.552248.48
37952005.06.02 00:51sell9850.101.21841.22600.0000
37962005.06.02 01:10sell9860.201.22011.22620.0000
37972005.06.02 02:31sell9870.401.22161.22620.0000
37982005.06.02 03:48sell9880.801.22311.22620.0000
37992005.06.02 05:54close9880.801.22121.22620.0000152.002400.48
38002005.06.02 05:54close9870.401.22131.22620.000012.002412.48
38012005.06.02 05:55close9860.201.22121.22620.0000-22.002390.48
38022005.06.02 05:55close9850.101.22131.22600.0000-29.002361.48
38032005.06.02 05:55buy9890.101.22141.21380.0000
38042005.06.02 06:15buy9900.201.21981.21370.0000
38052005.06.02 06:32buy9910.401.21821.21360.0000
38062005.06.02 07:38close9910.401.22041.21360.000088.002449.48
38072005.06.02 07:38close9900.201.22021.21370.00008.002457.48
38082005.06.02 07:39close9890.101.22041.21380.0000-10.002447.48
38092005.06.02 07:39buy9920.101.22031.21270.0000
38102005.06.02 08:40modify9920.101.22031.22221.2252
38112005.06.02 08:40modify9920.101.22031.22221.2252
38122005.06.02 08:42modify9920.101.22031.22261.2256
38132005.06.02 08:42modify9920.101.22031.22271.2257
38142005.06.02 08:43modify9920.101.22031.22271.2257
38152005.06.02 08:48modify9920.101.22031.22281.2258
38162005.06.02 08:48modify9920.101.22031.22291.2259
38172005.06.02 08:48modify9920.101.22031.22321.2262
38182005.06.02 08:49modify9920.101.22031.22341.2264
38192005.06.02 08:49modify9920.101.22031.22351.2265
38202005.06.02 08:49modify9920.101.22031.22371.2267
38212005.06.02 08:53modify9920.101.22031.22371.2267
38222005.06.02 08:53modify9920.101.22031.22381.2268
38232005.06.02 09:00s/l9920.101.22381.22381.226835.002482.48
38242005.06.02 09:00buy9930.101.22401.21640.0000
38252005.06.02 09:53modify9930.101.22401.22551.2285
38262005.06.02 09:54modify9930.101.22401.22551.2285
38272005.06.02 09:54modify9930.101.22401.22561.2286
38282005.06.02 09:54modify9930.101.22401.22571.2287
38292005.06.02 10:05s/l9930.101.22571.22571.228717.002499.48
38302005.06.02 10:05buy9940.101.22571.21810.0000
38312005.06.02 11:02modify9940.101.22571.22741.2304
38322005.06.02 11:02modify9940.101.22571.22751.2305
38332005.06.02 11:03modify9940.101.22571.22761.2306
38342005.06.02 11:03modify9940.101.22571.22761.2306
38352005.06.02 11:03modify9940.101.22571.22771.2307
38362005.06.02 11:03modify9940.101.22571.22771.2307
38372005.06.02 11:04modify9940.101.22571.22781.2308
38382005.06.02 11:31s/l9940.101.22781.22781.230821.002520.48
38392005.06.02 11:31buy9950.101.22781.22020.0000
38402005.06.02 12:03buy9960.201.22631.22020.0000
38412005.06.02 15:42buy9970.401.22471.22010.0000
38422005.06.02 16:19close9970.401.22691.22010.000088.002608.48
38432005.06.02 16:19close9960.201.22671.22020.00008.002616.48
38442005.06.02 16:19close9950.101.22661.22020.0000-12.002604.48
38452005.06.02 16:19buy9980.101.22711.21950.0000
38462005.06.03 07:22modify9980.101.22711.22881.2318
38472005.06.03 07:22modify9980.101.22711.22911.2321
38482005.06.03 07:28s/l9980.101.22911.22911.232119.632624.11
38492005.06.03 07:28buy9990.101.22931.22170.0000
38502005.06.03 08:09buy10000.201.22741.22130.0000
38512005.06.03 08:09buy10010.401.22551.22090.0000
38522005.06.03 08:09buy10020.801.22321.22010.0000
38532005.06.03 08:10modify10020.801.22321.22521.2282
38542005.06.03 08:10modify10020.801.22321.22521.2282
38552005.06.03 08:10close10020.801.22661.22521.2282272.002896.11
38562005.06.03 08:10close10010.401.22641.22090.000036.002932.11
38572005.06.03 08:10close10000.201.22621.22130.0000-24.002908.11
38582005.06.03 08:10close9990.101.22591.22170.0000-34.002874.11
38592005.06.03 08:10sell10030.101.22531.23290.0000
38602005.06.03 09:01sell10040.201.22721.23330.0000
38612005.06.03 13:03sell10050.401.22871.23330.0000
38622005.06.03 14:30sell10060.801.23171.23480.0000
38632005.06.03 14:30s/l10030.101.23291.23290.0000-76.002798.11
38642005.06.03 14:30s/l10040.201.23331.23330.0000-122.002676.11
38652005.06.03 14:30s/l10050.401.23331.23330.0000-184.002492.11
38662005.06.03 14:30close10060.801.23451.23480.0000-223.992268.12
38672005.06.03 14:30buy10070.101.23341.22580.0000
38682005.06.03 14:30buy10080.201.23191.22580.0000
38692005.06.03 14:33buy10090.401.22961.22500.0000
38702005.06.03 14:35buy10100.801.22801.22490.0000
38712005.06.03 14:51close10100.801.23001.22490.0000160.002428.12
38722005.06.03 14:51close10090.401.23021.22500.000024.002452.12
38732005.06.03 14:51close10080.201.23051.22580.0000-28.002424.12
38742005.06.03 14:51close10070.101.23031.22580.0000-31.002393.12
38752005.06.03 14:51buy10110.101.23071.22310.0000
38762005.06.03 15:05buy10120.201.22901.22290.0000
38772005.06.03 15:21buy10130.401.22751.22290.0000
38782005.06.03 17:01buy10140.801.22571.22260.0000
38792005.06.03 17:33s/l10110.101.22311.22310.0000-76.002317.12
38802005.06.03 17:33s/l10120.201.22291.22290.0000-122.002195.12
38812005.06.03 17:33s/l10130.401.22291.22290.0000-184.002011.12
38822005.06.03 17:33close10140.801.22291.22260.0000-224.001787.12
38832005.06.03 17:33sell10150.101.22311.23070.0000
38842005.06.06 03:57sell10160.201.22471.23080.0000
38852005.06.06 06:03sell10170.401.22691.23150.0000
38862005.06.06 08:19close10170.401.22451.23150.000096.001883.12
38872005.06.06 08:20close10160.201.22461.23080.00002.001885.12
38882005.06.06 08:20close10150.101.22441.23070.0000-12.851872.27
38892005.06.06 08:20sell10180.101.22441.23200.0000
38902005.06.06 08:46sell10190.201.22591.23200.0000
38912005.06.06 10:58sell10200.401.22751.23210.0000
38922005.06.07 00:10close10200.401.22541.23210.000084.601956.87
38932005.06.07 00:10close10190.201.22551.23200.00008.301965.17
38942005.06.07 00:10close10180.101.22541.23200.0000-9.851955.32
38952005.06.07 00:10sell10210.101.22531.23290.0000
38962005.06.07 07:00sell10220.201.22691.23300.0000
38972005.06.07 08:14sell10230.401.22841.23300.0000
38982005.06.07 15:58close10230.401.22631.23300.000084.002039.32
38992005.06.07 15:59close10220.201.22651.23300.00008.002047.32
39002005.06.07 15:59close10210.101.22651.23290.0000-12.002035.32
39012005.06.07 15:59sell10240.101.22601.23360.0000
39022005.06.07 17:55sell10250.201.22761.23370.0000
39032005.06.08 02:53sell10260.401.22911.23370.0000
39042005.06.08 03:11sell10270.801.23061.23370.0000
39052005.06.08 04:47close10270.801.22891.23370.0000136.002171.32
39062005.06.08 04:47close10260.401.22921.23370.0000-4.002167.32
39072005.06.08 04:48close10250.201.22931.23370.0000-33.702133.62
39082005.06.08 04:48close10240.101.22961.23360.0000-35.852097.77
39092005.06.08 04:48buy10280.101.22961.22200.0000
39102005.06.08 07:23modify10280.101.22961.23121.2342
39112005.06.08 07:23modify10280.101.22961.23131.2343
39122005.06.08 07:24modify10280.101.22961.23141.2344
39132005.06.08 07:24modify10280.101.22961.23141.2344
39142005.06.08 07:26modify10280.101.22961.23141.2344
39152005.06.08 07:26modify10280.101.22961.23151.2345
39162005.06.08 08:03s/l10280.101.23151.23151.234519.002116.77
39172005.06.08 08:03buy10290.101.23161.22400.0000
39182005.06.08 09:25buy10300.201.23001.22390.0000
39192005.06.08 11:43modify10300.201.23001.23161.2346
39202005.06.08 11:45modify10300.201.23001.23161.2346
39212005.06.08 11:53modify10300.201.23001.23171.2347
39222005.06.08 11:54modify10300.201.23001.23171.2347
39232005.06.08 11:58modify10300.201.23001.23171.2347
39242005.06.08 11:58modify10300.201.23001.23211.2351
39252005.06.08 11:58close10300.201.23321.23211.235164.002180.77
39262005.06.08 11:58close10290.101.23361.22400.000020.002200.77
39272005.06.08 11:58buy10310.101.23361.22600.0000
39282005.06.08 12:40buy10320.201.23211.22600.0000
39292005.06.08 17:47modify10320.201.23211.23371.2367
39302005.06.08 17:50s/l10320.201.23371.23371.236732.002232.77
39312005.06.08 17:50close10310.101.23371.22600.00001.002233.77
39322005.06.08 17:50buy10330.101.23321.22560.0000
39332005.06.08 17:57buy10340.201.23171.22560.0000
39342005.06.08 18:15buy10350.401.23021.22560.0000
39352005.06.08 18:41buy10360.801.22871.22560.0000
39362005.06.08 19:27s/l10330.101.22561.22560.0000-76.002157.77
39372005.06.08 19:27s/l10340.201.22561.22560.0000-122.002035.77
39382005.06.08 19:27s/l10350.401.22561.22560.0000-184.001851.77
39392005.06.08 19:27s/l10360.801.22561.22560.0000-248.001603.77
39402005.06.08 19:27sell10370.101.22521.23280.0000
39412005.06.08 20:12modify10370.101.22521.22361.2206
39422005.06.08 20:20modify10370.101.22521.22351.2205
39432005.06.08 20:21modify10370.101.22521.22341.2204
39442005.06.08 20:23modify10370.101.22521.22311.2201
39452005.06.08 20:23modify10370.101.22521.22301.2200
39462005.06.08 20:23modify10370.101.22521.22281.2198
39472005.06.08 20:23modify10370.101.22521.22271.2197
39482005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22261.2196
39492005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22251.2195
39502005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22241.2194
39512005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22221.2192
39522005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22211.2191
39532005.06.08 20:24modify10370.101.22521.22211.2191
39542005.06.08 20:29s/l10370.101.22211.22211.219131.001634.77
39552005.06.08 20:29sell10380.101.22191.22950.0000
39562005.06.08 20:50sell10390.201.22341.22950.0000
39572005.06.09 16:04sell10400.401.22511.22970.0000
39582005.06.09 16:13close10400.401.22261.22970.0000100.001734.77
39592005.06.09 16:13close10390.201.22261.22950.000016.901751.67
39602005.06.09 16:13close10380.101.22271.22950.0000-7.551744.12
39612005.06.09 16:13buy10410.101.22341.21580.0000
39622005.06.09 16:25buy10420.201.22191.21580.0000
39632005.06.09 16:25buy10430.401.22041.21580.0000
39642005.06.09 18:25close10430.401.22241.21580.000080.001824.12
39652005.06.09 18:25close10420.201.22221.21580.00006.001830.12
39662005.06.09 18:25close10410.101.22231.21580.0000-11.001819.12
39672005.06.09 18:25buy10440.101.22241.21480.0000
39682005.06.10 14:30buy10450.201.22021.21410.0000
39692005.06.10 14:42buy10460.401.21871.21410.0000
39702005.06.10 16:03s/l10440.101.21481.21480.0000-76.371742.75
39712005.06.10 16:03close10460.401.21461.21410.0000-164.001578.75
39722005.06.10 16:03close10450.201.21431.21410.0000-118.001460.75
39732005.06.10 16:03sell10470.101.21451.22210.0000
39742005.06.10 16:49modify10470.101.21451.21291.2099
39752005.06.10 16:49modify10470.101.21451.21281.2098
39762005.06.10 16:52s/l10470.101.21281.21281.209817.001477.75
39772005.06.10 16:52sell10480.101.21261.22020.0000
39782005.06.13 03:02modify10480.101.21261.21101.2080
39792005.06.13 03:02modify10480.101.21261.21071.2077
39802005.06.13 03:03modify10480.101.21261.21041.2074
39812005.06.13 03:03modify10480.101.21261.21031.2073
39822005.06.13 03:03modify10480.101.21261.21011.2071
39832005.06.13 03:03modify10480.101.21261.20981.2068
39842005.06.13 03:03modify10480.101.21261.20961.2066
39852005.06.13 03:03modify10480.101.21261.20931.2063
39862005.06.13 03:03modify10480.101.21261.20871.2057
39872005.06.13 03:21modify10480.101.21261.20861.2056
39882005.06.13 03:21modify10480.101.21261.20821.2052
39892005.06.13 03:21modify10480.101.21261.20811.2051
39902005.06.13 03:30s/l10480.101.20811.20811.205145.151522.90
39912005.06.13 03:30sell10490.101.20801.21560.0000
39922005.06.13 04:28sell10500.201.20961.21570.0000
39932005.06.13 06:51sell10510.401.21111.21570.0000
39942005.06.13 08:17close10510.401.20901.21570.000084.001606.90
39952005.06.13 08:17close10500.201.20911.21570.000010.001616.90
39962005.06.13 08:17close10490.101.20891.21560.0000-9.001607.90
39972005.06.13 08:17sell10520.101.20851.21610.0000
39982005.06.13 08:41sell10530.201.21011.21620.0000
39992005.06.13 10:39modify10530.201.21011.20831.2053
40002005.06.13 10:39modify10530.201.21011.20801.2050
40012005.06.13 10:39close10530.201.20651.20801.205072.001679.90
40022005.06.13 10:39close10520.101.20681.21610.000017.001696.90
40032005.06.13 10:39sell10540.101.20671.21430.0000
40042005.06.13 11:28modify10540.101.20671.20521.2022
40052005.06.13 11:28modify10540.101.20671.20501.2020
40062005.06.13 11:38s/l10540.101.20501.20501.202017.001713.90
40072005.06.13 11:38sell10550.101.20481.21240.0000
40082005.06.13 12:09sell10560.201.20641.21250.0000
40092005.06.13 16:44modify10560.201.20641.20461.2016
40102005.06.13 16:44close10560.201.20311.20461.201666.001779.90
40112005.06.13 16:45close10550.101.20331.21240.000015.001794.90
40122005.06.13 16:45sell10570.101.20291.21050.0000
40132005.06.13 18:09sell10580.201.20441.21050.0000
40142005.06.13 18:15sell10590.401.20601.21060.0000
40152005.06.13 20:49s/l10570.101.21051.21050.0000-76.001718.90
40162005.06.13 20:49s/l10580.201.21051.21050.0000-122.001596.90
40172005.06.13 20:49close10590.401.21051.21060.0000-180.001416.90
40182005.06.13 20:49buy10600.101.21041.20280.0000
40192005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21201.2150
40202005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21211.2151
40212005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21221.2152
40222005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21231.2153
40232005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21241.2154
40242005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21251.2155
40252005.06.14 02:41modify10600.101.21041.21261.2156
40262005.06.14 02:42modify10600.101.21041.21281.2158
40272005.06.14 02:42modify10600.101.21041.21291.2159
40282005.06.14 02:59modify10600.101.21041.21291.2159
40292005.06.14 02:59modify10600.101.21041.21301.2160
40302005.06.14 02:59modify10600.101.21041.21311.2161
40312005.06.14 03:40modify10600.101.21041.21321.2162
40322005.06.14 03:53s/l10600.101.21321.21321.216227.631444.53
40332005.06.14 03:53buy10610.101.21341.20580.0000
40342005.06.14 07:31buy10620.201.21171.20560.0000
40352005.06.14 09:15modify10620.201.21171.21331.2163
40362005.06.14 09:15modify10620.201.21171.21351.2165
40372005.06.14 09:22s/l10620.201.21351.21351.216536.001480.53
40382005.06.14 09:22close10610.101.21341.20580.00000.001480.53
40392005.06.14 09:22buy10630.101.21381.20620.0000
40402005.06.14 11:01buy10640.201.21231.20620.0000
40412005.06.14 14:27buy10650.401.21071.20610.0000
40422005.06.14 14:32close10650.401.21291.20610.000088.001568.53
40432005.06.14 14:32close10640.201.21211.20620.0000-4.001564.53
40442005.06.14 14:33close10630.101.21201.20620.0000-18.001546.53
40452005.06.14 14:33buy10660.101.21241.20480.0000
40462005.06.14 15:04buy10670.201.21071.20460.0000
40472005.06.14 15:06buy10680.401.20901.20440.0000
40482005.06.14 15:51s/l10660.101.20481.20480.0000-76.001470.53
40492005.06.14 15:51s/l10670.201.20461.20460.0000-122.001348.53
40502005.06.14 15:51close10680.401.20451.20440.0000-180.001168.53
40512005.06.14 15:51sell10690.101.20411.21170.0000
40522005.06.15 09:51sell10700.201.20561.21170.0000
40532005.06.15 14:37modify10700.201.20561.20411.2011
40542005.06.15 14:37modify10700.201.20561.20401.2010
40552005.06.15 14:37modify10700.201.20561.20391.2009
40562005.06.15 14:40s/l10700.201.20391.20391.200934.001202.53
40572005.06.15 14:40close10690.101.20391.21170.00002.151204.68
40582005.06.15 14:40buy10710.101.20411.19650.0000
40592005.06.15 15:00modify10710.101.20411.20671.2097
40602005.06.15 15:00s/l10710.101.20671.20671.209726.001230.68
40612005.06.15 15:00buy10720.101.20631.19870.0000
40622005.06.15 15:02buy10730.201.20481.19870.0000
40632005.06.15 15:32modify10730.201.20481.20641.2094
40642005.06.15 15:32modify10730.201.20481.20661.2096
40652005.06.15 15:32modify10730.201.20481.20691.2099
40662005.06.15 15:32close10730.201.20831.20691.209970.001300.68
40672005.06.15 15:32close10720.101.20821.19870.000019.001319.68
40682005.06.15 15:32buy10740.101.20851.20090.0000
40692005.06.15 19:51modify10740.101.20851.21001.2130
40702005.06.15 19:51modify10740.101.20851.21021.2132
40712005.06.15 19:51modify10740.101.20851.21041.2134
40722005.06.15 19:52modify10740.101.20851.21091.2139
40732005.06.15 19:53modify10740.101.20851.21111.2141
40742005.06.15 19:53modify10740.101.20851.21111.2141
40752005.06.15 19:53modify10740.101.20851.21131.2143
40762005.06.15 20:11modify10740.101.20851.21131.2143
40772005.06.15 20:11modify10740.101.20851.21161.2146
40782005.06.15 20:21s/l10740.101.21161.21161.214631.001350.68
40792005.06.15 20:21buy10750.101.21181.20420.0000
40802005.06.16 03:11buy10760.201.21031.20420.0000
40812005.06.16 04:57buy10770.401.20871.20410.0000
40822005.06.16 11:14close10770.401.21091.20410.000088.001438.68
40832005.06.16 11:14close10760.201.21071.20420.00008.001446.68
40842005.06.16 11:14close10750.101.21051.20420.0000-14.111432.57
40852005.06.16 11:15buy10780.101.21081.20320.0000
40862005.06.16 14:47modify10780.101.21081.21231.2153
40872005.06.16 14:47modify10780.101.21081.21251.2155
40882005.06.16 14:49modify10780.101.21081.21261.2156
40892005.06.16 14:49modify10780.101.21081.21281.2158
40902005.06.16 15:00modify10780.101.21081.21291.2159
40912005.06.16 15:03modify10780.101.21081.21291.2159
40922005.06.16 15:13modify10780.101.21081.21321.2162
40932005.06.16 15:13modify10780.101.21081.21341.2164
40942005.06.16 15:24modify10780.101.21081.21341.2164
40952005.06.16 15:24modify10780.101.21081.21351.2165
40962005.06.16 15:24modify10780.101.21081.21361.2166
40972005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21381.2168
40982005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21391.2169
40992005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21441.2174
41002005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21451.2175
41012005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21471.2177
41022005.06.16 15:25modify10780.101.21081.21481.2178
41032005.06.16 15:26modify10780.101.21081.21481.2178
41042005.06.16 15:26modify10780.101.21081.21491.2179
41052005.06.16 15:26modify10780.101.21081.21501.2180
41062005.06.16 15:26modify10780.101.21081.21521.2182
41072005.06.16 15:28s/l10780.101.21521.21521.218244.001476.57
41082005.06.16 15:28buy10790.101.21511.20750.0000
41092005.06.16 15:30buy10800.201.21341.20730.0000
41102005.06.16 15:40buy10810.401.21181.20720.0000
41112005.06.16 15:56s/l10790.101.20751.20750.0000-76.001400.57
41122005.06.16 15:56close10810.401.20751.20720.0000-172.001228.57
41132005.06.16 15:56close10800.201.20791.20730.0000-110.001118.57
41142005.06.16 15:57sell10820.101.20781.21540.0000
41152005.06.16 16:03sell10830.201.20961.21570.0000
41162005.06.16 16:24modify10830.201.20961.20791.2049
41172005.06.16 16:25modify10830.201.20961.20791.2049
41182005.06.16 16:25modify10830.201.20961.20781.2048
41192005.06.16 16:25modify10830.201.20961.20761.2046
41202005.06.16 16:25close10830.201.20621.20761.204668.001186.57
41212005.06.16 16:25close10820.101.20631.21540.000015.001201.57
41222005.06.16 16:25sell10840.101.20601.21360.0000
41232005.06.16 16:38sell10850.201.20761.21370.0000
41242005.06.16 17:30sell10860.401.20911.21370.0000
41252005.06.17 09:29s/l10840.101.21361.21360.0000-75.851125.72
41262005.06.17 09:29close10860.401.21371.21370.0000-183.40942.32
41272005.06.17 09:29close10850.201.21331.21370.0000-113.70828.62
41282005.06.17 09:29buy10870.101.21341.20580.0000
41292005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21511.2181
41302005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21521.2182
41312005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21541.2184
41322005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21561.2186
41332005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21581.2188
41342005.06.17 12:25modify10870.101.21341.21591.2189
41352005.06.17 12:29s/l10870.101.21591.21591.218925.00853.62
41362005.06.17 12:29buy10880.101.21611.20850.0000
41372005.06.17 14:43modify10880.101.21611.21761.2206
41382005.06.17 14:43modify10880.101.21611.21761.2206
41392005.06.17 14:47modify10880.101.21611.21771.2207
41402005.06.17 14:47modify10880.101.21611.21781.2208
41412005.06.17 14:47modify10880.101.21611.21791.2209
41422005.06.17 14:47modify10880.101.21611.21801.2210
41432005.06.17 14:49modify10880.101.21611.21801.2210
41442005.06.17 14:49modify10880.101.21611.21811.2211
41452005.06.17 14:49modify10880.101.21611.21821.2212
41462005.06.17 14:49modify10880.101.21611.21831.2213
41472005.06.17 14:49modify10880.101.21611.21841.2214
41482005.06.17 14:51s/l10880.101.21841.21841.221423.00876.62
41492005.06.17 14:51buy10890.101.21731.20970.0000
41502005.06.17 16:25modify10890.101.21731.21891.2219
41512005.06.17 16:25modify10890.101.21731.21891.2219
41522005.06.17 16:26modify10890.101.21731.21941.2224
41532005.06.17 16:26modify10890.101.21731.21951.2225
41542005.06.17 16:26modify10890.101.21731.21961.2226
41552005.06.17 16:26modify10890.101.21731.21961.2226
41562005.06.17 16:34modify10890.101.21731.21971.2227
41572005.06.17 16:34modify10890.101.21731.21971.2227
41582005.06.17 16:39modify10890.101.21731.21981.2228
41592005.06.17 16:39modify10890.101.21731.21991.2229
41602005.06.17 16:39modify10890.101.21731.22001.2230
41612005.06.17 16:39modify10890.101.21731.22011.2231
41622005.06.17 16:40modify10890.101.21731.22011.2231
41632005.06.17 16:40modify10890.101.21731.22021.2232
41642005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22021.2232
41652005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22041.2234
41662005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22061.2236
41672005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22071.2237
41682005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22081.2238
41692005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22091.2239
41702005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22101.2240
41712005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22121.2242
41722005.06.17 16:41modify10890.101.21731.22131.2243
41732005.06.17 16:42modify10890.101.21731.22131.2243
41742005.06.17 16:42modify10890.101.21731.22141.2244
41752005.06.17 16:42modify10890.101.21731.22161.2246
41762005.06.17 16:42modify10890.101.21731.22181.2248
41772005.06.17 16:46modify10890.101.21731.22191.2249
41782005.06.17 16:47modify10890.101.21731.22201.2250
41792005.06.17 16:47modify10890.101.21731.22211.2251
41802005.06.17 17:01s/l10890.101.22211.22211.225148.00924.62
41812005.06.17 17:01buy10900.101.22221.21460.0000
41822005.06.17 20:09modify10900.101.22221.22381.2268
41832005.06.17 20:09modify10900.101.22221.22421.2272
41842005.06.17 20:11modify10900.101.22221.22461.2276
41852005.06.17 20:11modify10900.101.22221.22461.2276
41862005.06.17 20:11modify10900.101.22221.22471.2277
41872005.06.17 20:11modify10900.101.22221.22491.2279
41882005.06.17 20:12modify10900.101.22221.22511.2281
41892005.06.17 20:12modify10900.101.22221.22521.2282
41902005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22521.2282
41912005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22541.2284
41922005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22561.2286
41932005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22591.2289
41942005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22601.2290
41952005.06.17 20:13modify10900.101.22221.22611.2291
41962005.06.17 20:18modify10900.101.22221.22611.2291
41972005.06.17 20:47modify10900.101.22221.22631.2293
41982005.06.17 20:47modify10900.101.22221.22641.2294
41992005.06.17 20:47modify10900.101.22221.22651.2295
42002005.06.17 20:47modify10900.101.22221.22661.2296
42012005.06.17 22:10modify10900.101.22221.22681.2298
42022005.06.17 22:12modify10900.101.22221.22691.2299
42032005.06.17 22:22modify10900.101.22221.22701.2300
42042005.06.17 22:23modify10900.101.22221.22711.2301
42052005.06.17 22:35modify10900.101.22221.22731.2303
42062005.06.20 00:00s/l10900.101.22731.22731.230350.63975.25
42072005.06.20 00:00sell10910.101.21901.22660.0000
42082005.06.20 01:29sell10920.201.22061.22670.0000
42092005.06.20 02:19sell10930.401.22221.22680.0000
42102005.06.20 08:01close10930.401.22001.22680.000088.001063.25
42112005.06.20 08:01close10920.201.22011.22670.000010.001073.25
42122005.06.20 08:02close10910.101.22001.22660.0000-10.001063.25
42132005.06.20 08:02sell10940.101.21991.22750.0000
42142005.06.20 08:15sell10950.201.22161.22770.0000
42152005.06.20 08:57sell10960.401.22321.22780.0000
42162005.06.20 10:18close10960.401.22111.22780.000084.001147.25
42172005.06.20 10:18close10950.201.22131.22770.00006.001153.25
42182005.06.20 10:18close10940.101.22111.22750.0000-12.001141.25
42192005.06.20 10:19sell10970.101.22081.22840.0000
42202005.06.20 11:02sell10980.201.22271.22880.0000
42212005.06.20 14:37modify10980.201.22271.22081.2178
42222005.06.20 14:37close10980.201.21931.22081.217868.001209.25
42232005.06.20 14:37close10970.101.21871.22840.000021.001230.25
42242005.06.20 14:37sell10990.101.21921.22680.0000
42252005.06.20 15:05modify10990.101.21921.21771.2147
42262005.06.20 15:05modify10990.101.21921.21761.2146
42272005.06.20 15:05modify10990.101.21921.21761.2146
42282005.06.20 15:09modify10990.101.21921.21751.2145
42292005.06.20 15:26s/l10990.101.21751.21751.214517.001247.25
42302005.06.20 15:26sell11000.101.21741.22500.0000
42312005.06.20 15:48modify11000.101.21741.21561.2126
42322005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21551.2125
42332005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21541.2124
42342005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21531.2123
42352005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21521.2122
42362005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21511.2121
42372005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21501.2120
42382005.06.20 15:49modify11000.101.21741.21501.2120
42392005.06.20 15:58s/l11000.101.21501.21501.212024.001271.25
42402005.06.20 15:58sell11010.101.21491.22250.0000
42412005.06.21 09:37modify11010.101.21491.21331.2103
42422005.06.21 09:37modify11010.101.21491.21301.2100
42432005.06.21 09:37modify11010.101.21491.21301.2100
42442005.06.21 09:38modify11010.101.21491.21291.2099
42452005.06.21 09:38modify11010.101.21491.21281.2098
42462005.06.21 09:44modify11010.101.21491.21251.2095
42472005.06.21 09:44modify11010.101.21491.21241.2094
42482005.06.21 09:45modify11010.101.21491.21211.2091
42492005.06.21 09:45modify11010.101.21491.21201.2090
42502005.06.21 09:51modify11010.101.21491.21181.2088
42512005.06.21 09:58modify11010.101.21491.21171.2087
42522005.06.21 09:58modify11010.101.21491.21161.2086
42532005.06.21 10:00modify11010.101.21491.21161.2086
42542005.06.21 10:00modify11010.101.21491.21151.2085
42552005.06.21 10:00modify11010.101.21491.21141.2084
42562005.06.21 10:00modify11010.101.21491.21131.2083
42572005.06.21 10:00modify11010.101.21491.21111.2081
42582005.06.21 10:01modify11010.101.21491.21111.2081
42592005.06.21 10:01modify11010.101.21491.21091.2079
42602005.06.21 10:01modify11010.101.21491.21091.2079
42612005.06.21 10:02modify11010.101.21491.21081.2078
42622005.06.21 10:02modify11010.101.21491.21061.2076
42632005.06.21 10:30modify11010.101.21491.21051.2075
42642005.06.21 10:30modify11010.101.21491.21041.2074
42652005.06.21 10:30modify11010.101.21491.21031.2073
42662005.06.21 11:01modify11010.101.21491.20981.2068
42672005.06.21 11:01modify11010.101.21491.20961.2066
42682005.06.21 11:01modify11010.101.21491.20961.2066
42692005.06.21 11:30s/l11010.101.20961.20961.206653.151324.40
42702005.06.21 11:30sell11020.101.20941.21700.0000
42712005.06.21 15:07sell11030.201.21091.21700.0000
42722005.06.21 16:47sell11040.401.21261.21720.0000
42732005.06.21 20:29s/l11020.101.21701.21700.0000-76.001248.40
42742005.06.21 20:29s/l11030.201.21701.21700.0000-122.001126.40
42752005.06.21 20:29s/l11040.401.21721.21720.0000-184.00942.40
42762005.06.21 20:29buy11050.101.21731.20970.0000
42772005.06.22 11:10buy11060.201.21561.20950.0000
42782005.06.22 11:15buy11070.401.21401.20940.0000
42792005.06.22 18:20s/l11050.101.20971.20970.0000-76.37866.03
42802005.06.22 18:20close11070.401.20971.20940.0000-172.00694.03
42812005.06.22 18:20close11060.201.20991.20950.0000-114.00580.03
42822005.06.22 18:20sell11080.101.20961.21720.0000
42832005.06.22 18:25sell11090.201.21151.21760.0000
42842005.06.23 09:38modify11090.201.21151.20971.2067
42852005.06.23 09:38modify11090.201.21151.20961.2066
42862005.06.23 09:39close11090.201.20811.20961.206668.90648.93
42872005.06.23 09:39close11080.101.20871.21720.00009.45658.38
42882005.06.23 09:39sell11100.101.20851.21610.0000
42892005.06.23 14:23modify11100.101.20851.20691.2039
42902005.06.23 14:23modify11100.101.20851.20681.2038
42912005.06.23 14:24modify11100.101.20851.20671.2037
42922005.06.23 14:24modify11100.101.20851.20661.2036
42932005.06.23 14:33modify11100.101.20851.20631.2033
42942005.06.23 14:34modify11100.101.20851.20621.2032
42952005.06.23 14:34modify11100.101.20851.20601.2030
42962005.06.23 14:35modify11100.101.20851.20601.2030
42972005.06.23 14:35modify11100.101.20851.20531.2023
42982005.06.23 14:35modify11100.101.20851.20511.2021
42992005.06.23 14:36modify11100.101.20851.20501.2020
43002005.06.23 14:36modify11100.101.20851.20481.2018
43012005.06.23 14:38modify11100.101.20851.20471.2017
43022005.06.23 14:38modify11100.101.20851.20431.2013
43032005.06.23 14:39modify11100.101.20851.20431.2013
43042005.06.23 14:39modify11100.101.20851.20411.2011
43052005.06.23 14:44modify11100.101.20851.20391.2009
43062005.06.23 14:46s/l11100.101.20391.20391.200946.00704.38
43072005.06.23 14:46sell11110.101.20381.21140.0000
43082005.06.23 15:29sell11120.201.20531.21140.0000
43092005.06.23 20:47modify11120.201.20531.20361.2006
43102005.06.23 20:47modify11120.201.20531.20331.2003
43112005.06.23 20:47close11120.201.20181.20331.200370.00774.38
43122005.06.23 20:47close11110.101.20191.21140.000019.00793.38
43132005.06.23 20:47sell11130.101.20211.20970.0000
43142005.06.23 21:12sell11140.201.20381.20990.0000
43152005.06.24 06:06modify11140.201.20381.20141.1984
43162005.06.24 06:06close11140.201.20041.20141.198468.30861.68
43172005.06.24 06:06close11130.101.20091.20970.000012.15873.83
43182005.06.24 06:06sell11150.101.20021.20780.0000
43192005.06.24 06:12sell11160.201.20181.20790.0000
43202005.06.24 12:21s/l11150.101.20781.20780.0000-76.00797.83
43212005.06.24 12:21close11160.201.20781.20790.0000-120.00677.83
43222005.06.24 12:21buy11170.101.20801.20040.0000
43232005.06.24 14:30buy11180.201.20631.20020.0000
43242005.06.24 16:15modify11180.201.20631.20781.2108
43252005.06.24 16:15modify11180.201.20631.20791.2109
43262005.06.24 16:15modify11180.201.20631.20811.2111
43272005.06.24 16:15modify11180.201.20631.20821.2112
43282005.06.24 16:19s/l11180.201.20821.20821.211238.00715.83
43292005.06.24 16:19close11170.101.20821.20040.00002.00717.83
43302005.06.24 16:19buy11190.101.20831.20070.0000
43312005.06.27 01:17modify11190.101.20831.20981.2128
43322005.06.27 01:17modify11190.101.20831.21011.2131
43332005.06.27 01:17modify11190.101.20831.21021.2132
43342005.06.27 01:17modify11190.101.20831.21021.2132
43352005.06.27 01:19modify11190.101.20831.21041.2134
43362005.06.27 01:19modify11190.101.20831.21051.2135
43372005.06.27 01:19modify11190.101.20831.21081.2138
43382005.06.27 01:34modify11190.101.20831.21091.2139
43392005.06.27 01:34modify11190.101.20831.21191.2149
43402005.06.27 01:44modify11190.101.20831.21201.2150
43412005.06.27 01:45modify11190.101.20831.21201.2150
43422005.06.27 01:45modify11190.101.20831.21211.2151
43432005.06.27 08:19modify11190.101.20831.21211.2151
43442005.06.27 08:20modify11190.101.20831.21211.2151
43452005.06.27 08:20modify11190.101.20831.21221.2152
43462005.06.27 08:26modify11190.101.20831.21231.2153
43472005.06.27 08:26modify11190.101.20831.21241.2154
43482005.06.27 08:30modify11190.101.20831.21251.2155
43492005.06.27 08:30modify11190.101.20831.21261.2156
43502005.06.27 08:31modify11190.101.20831.21271.2157
43512005.06.27 08:31modify11190.101.20831.21281.2158
43522005.06.27 08:31modify11190.101.20831.21301.2160
43532005.06.27 08:31modify11190.101.20831.21311.2161
43542005.06.27 08:32modify11190.101.20831.21311.2161
43552005.06.27 08:32modify11190.101.20831.21321.2162
43562005.06.27 08:39modify11190.101.20831.21321.2162
43572005.06.27 08:40modify11190.101.20831.21331.2163
43582005.06.27 08:40modify11190.101.20831.21401.2170
43592005.06.27 08:40modify11190.101.20831.21401.2170
43602005.06.27 08:41modify11190.101.20831.21411.2171
43612005.06.27 08:41modify11190.101.20831.21411.2171
43622005.06.27 08:43modify11190.101.20831.21421.2172
43632005.06.27 08:43modify11190.101.20831.21441.2174
43642005.06.27 08:43modify11190.101.20831.21461.2176
43652005.06.27 08:43modify11190.101.20831.21481.2178
43662005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21481.2178
43672005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21511.2181
43682005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21531.2183
43692005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21541.2184
43702005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21551.2185
43712005.06.27 08:44modify11190.101.20831.21551.2185
43722005.06.27 08:45modify11190.101.20831.21561.2186
43732005.06.27 09:53modify11190.101.20831.21561.2186
43742005.06.27 09:54modify11190.101.20831.21571.2187
43752005.06.27 09:56modify11190.101.20831.21581.2188
43762005.06.27 09:58modify11190.101.20831.21581.2188
43772005.06.27 09:58modify11190.101.20831.21591.2189
43782005.06.27 10:05s/l11190.101.21591.21591.218975.63793.46
43792005.06.27 10:05buy11200.101.21601.20840.0000
43802005.06.27 17:03buy11210.201.21451.20840.0000
43812005.06.28 15:04s/l11200.101.20841.20840.0000-76.37717.09
43822005.06.28 15:04s/l11210.201.20841.20840.0000-122.74594.35
43832005.06.28 15:04sell11220.101.20841.21600.0000
43842005.06.28 22:52modify11220.101.20841.20681.2038
43852005.06.28 22:55modify11220.101.20841.20681.2038
43862005.06.28 22:55modify11220.101.20841.20671.2037
43872005.06.28 23:01modify11220.101.20841.20671.2037
43882005.06.28 23:23s/l11220.101.20671.20671.203717.00611.35
43892005.06.28 23:23buy11230.101.20671.19910.0000
43902005.06.29 08:14buy11240.201.20521.19910.0000
43912005.06.29 17:03modify11240.201.20521.20691.2099
43922005.06.29 17:03modify11240.201.20521.20721.2102
43932005.06.29 17:03modify11240.201.20521.20731.2103
43942005.06.29 17:03close11240.201.20871.20731.210370.00681.35
43952005.06.29 17:04close11230.101.20891.19910.000021.63702.98
43962005.06.29 17:04buy11250.101.20881.20120.0000
43972005.06.29 17:12buy11260.201.20711.20100.0000
43982005.06.29 17:50modify11260.201.20711.20891.2119
43992005.06.29 17:50modify11260.201.20711.20901.2120
44002005.06.29 17:50modify11260.201.20711.20911.2121
44012005.06.29 17:50close11260.201.21051.20911.212168.00770.98
44022005.06.29 17:50close11250.101.21061.20120.000018.00788.98
44032005.06.29 17:51buy11270.101.21101.20340.0000
44042005.06.29 18:04buy11280.201.20951.20340.0000
44052005.07.01 07:54s/l11270.101.20341.20340.0000-77.48711.50
44062005.07.01 07:54s/l11280.201.20341.20340.0000-124.96586.54
44072005.07.01 07:54sell11290.101.20321.21080.0000
44082005.07.01 09:09sell11300.201.20471.21080.0000
44092005.07.01 16:20modify11300.201.20471.20311.2001
44102005.07.01 16:20modify11300.201.20471.20281.1998
44112005.07.01 16:20modify11300.201.20471.20271.1997
44122005.07.01 16:20modify11300.201.20471.20261.1996
44132005.07.01 16:20close11300.201.20111.20261.199672.00658.54
44142005.07.01 16:20close11290.101.20121.21080.000020.00678.54
44152005.07.01 16:20sell11310.101.20141.20900.0000
44162005.07.01 16:28modify11310.101.20141.19991.1969
44172005.07.01 16:28modify11310.101.20141.19991.1969
44182005.07.01 16:31s/l11310.101.19991.19991.196915.00693.54
44192005.07.01 16:31sell11320.101.19971.20730.0000
44202005.07.01 16:47modify11320.101.19971.19801.1950
44212005.07.01 16:51modify11320.101.19971.19801.1950
44222005.07.01 16:51modify11320.101.19971.19791.1949
44232005.07.01 16:51modify11320.101.19971.19781.1948
44242005.07.01 17:04s/l11320.101.19781.19781.194819.00712.54
44252005.07.01 17:04sell11330.101.19791.20550.0000
44262005.07.01 18:06modify11330.101.19791.19581.1928
44272005.07.01 18:06modify11330.101.19791.19581.1928
44282005.07.01 18:07modify11330.101.19791.19571.1927
44292005.07.01 18:07modify11330.101.19791.19561.1926
44302005.07.01 18:19s/l11330.101.19561.19561.192623.00735.54
44312005.07.01 18:19sell11340.101.19541.20300.0000
44322005.07.04 00:02modify11340.101.19541.19391.1909
44332005.07.04 00:03modify11340.101.19541.19381.1908
44342005.07.04 00:03modify11340.101.19541.19351.1905
44352005.07.04 00:03modify11340.101.19541.19301.1900
44362005.07.04 00:03modify11340.101.19541.19281.1898
44372005.07.04 00:03modify11340.101.19541.19281.1898
44382005.07.04 00:05modify11340.101.19541.19261.1896
44392005.07.04 00:05modify11340.101.19541.19251.1895
44402005.07.04 00:05modify11340.101.19541.19241.1894
44412005.07.04 00:05modify11340.101.19541.19201.1890
44422005.07.04 00:50s/l11340.101.19201.19201.189034.15769.69
44432005.07.04 00:50sell11350.101.19181.19940.0000
44442005.07.04 01:02sell11360.201.19331.19940.0000
44452005.07.04 05:14modify11360.201.19331.19181.1888
44462005.07.04 06:18s/l11360.201.19181.19181.188830.00799.69
44472005.07.04 06:18close11350.101.19181.19940.00000.00799.69
44482005.07.04 06:18buy11370.101.19161.18400.0000
44492005.07.04 09:38modify11370.101.19161.19321.1962
44502005.07.04 09:51s/l11370.101.19321.19321.196216.00815.69
44512005.07.04 09:51buy11380.101.19321.18560.0000
44522005.07.04 10:23buy11390.201.19161.18550.0000
44532005.07.06 10:32modify11390.201.19161.19341.1964
44542005.07.06 10:35s/l11390.201.19341.19341.196434.52850.21
44552005.07.06 10:35close11380.101.19331.18560.00000.26850.47
44562005.07.06 10:35buy11400.101.19351.18590.0000
44572005.07.06 10:41buy11410.201.19191.18580.0000
44582005.07.07 10:46modify11410.201.19191.19351.1965
44592005.07.07 10:47modify11410.201.19191.19401.1970
44602005.07.07 10:47close11410.201.19511.19401.197061.78912.25
44612005.07.07 10:47close11400.101.19471.18590.000010.89923.14
44622005.07.07 10:47buy11420.101.19481.18720.0000
44632005.07.07 11:23modify11420.101.19481.19671.1997
44642005.07.07 11:23modify11420.101.19481.19701.2000
44652005.07.07 11:23modify11420.101.19481.19741.2004
44662005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19761.2006
44672005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19801.2010
44682005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19841.2014
44692005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19871.2017
44702005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19911.2021
44712005.07.07 11:24modify11420.101.19481.19951.2025
44722005.07.07 11:24t/p11420.101.20251.19951.202577.001000.14
44732005.07.07 11:24buy11430.101.20271.19510.0000
44742005.07.07 11:24buy11440.201.20111.19500.0000
44752005.07.07 11:38buy11450.401.19951.19490.0000
44762005.07.07 14:10s/l11430.101.19511.19510.0000-76.00924.14
44772005.07.07 14:10close11450.401.19511.19490.0000-176.00748.14
44782005.07.07 14:10close11440.201.19531.19500.0000-116.00632.14
44792005.07.07 14:10sell11460.101.19521.20280.0000
44802005.07.07 15:07modify11460.101.19521.19371.1907
44812005.07.07 15:32modify11460.101.19521.19361.1906
44822005.07.07 15:42modify11460.101.19521.19351.1905
44832005.07.07 15:51s/l11460.101.19351.19351.190517.00649.14
44842005.07.07 15:51sell11470.101.19331.20090.0000
44852005.07.07 16:55sell11480.201.19491.20100.0000
44862005.07.07 19:13modify11480.201.19491.19341.1904
44872005.07.07 19:13modify11480.201.19491.19331.1903
44882005.07.07 19:13modify11480.201.19491.19321.1902
44892005.07.07 19:34s/l11480.201.19321.19321.190234.00683.14
44902005.07.07 19:34close11470.101.19321.20090.00001.00684.14
44912005.07.07 19:34sell11490.101.19311.20070.0000
44922005.07.07 19:41sell11500.201.19471.20080.0000
44932005.07.08 08:10modify11500.201.19471.19311.1901
44942005.07.08 08:47modify11500.201.19471.19311.1901
44952005.07.08 08:47modify11500.201.19471.19301.1900
44962005.07.08 08:47modify11500.201.19471.19291.1899
44972005.07.08 08:47close11500.201.19141.19291.189966.30750.44
44982005.07.08 08:48close11490.101.19131.20070.000018.15768.59
44992005.07.08 08:48sell11510.101.19131.19890.0000
45002005.07.08 14:30sell11520.201.19331.19940.0000
45012005.07.08 14:30modify11520.201.19331.19181.1888
45022005.07.08 14:30modify11520.201.19331.19141.1884
45032005.07.08 14:30modify11520.201.19331.19101.1880
45042005.07.08 14:30close11520.201.18991.19101.188068.00836.59
45052005.07.08 14:30close11510.101.19031.19890.000010.00846.59
45062005.07.08 14:30sell11530.101.18971.19730.0000
45072005.07.08 14:30sell11540.201.19121.19730.0000
45082005.07.08 14:32modify11540.201.19121.18971.1867
45092005.07.08 14:33modify11540.201.19121.18941.1864
45102005.07.08 14:33modify11540.201.19121.18901.1860
45112005.07.08 14:33close11540.201.18761.18901.186072.00918.59
45122005.07.08 14:33close11530.101.18781.19730.000019.00937.59
45132005.07.08 14:33sell11550.101.18741.19500.0000
45142005.07.08 14:35sell11560.201.18891.19500.0000
45152005.07.08 14:37sell11570.401.19041.19500.0000
45162005.07.08 15:11s/l11550.101.19501.19500.0000-76.00861.59
45172005.07.08 15:11s/l11560.201.19501.19500.0000-122.00739.59
45182005.07.08 15:11s/l11570.401.19501.19500.0000-184.00555.59
45192005.07.08 15:11buy11580.101.19501.18740.0000
45202005.07.08 15:16buy11590.201.19341.18730.0000
45212005.07.08 15:50modify11590.201.19341.19511.1981
45222005.07.08 15:50modify11590.201.19341.19541.1984
45232005.07.08 15:50close11590.201.19681.19541.198468.00623.59
45242005.07.08 15:51close11580.101.19671.18740.000017.00640.59
45252005.07.08 15:51buy11600.101.19661.18900.0000
45262005.07.08 16:47buy11610.201.19501.18890.0000
45272005.07.11 04:25modify11610.201.19501.19661.1996
45282005.07.11 04:26modify11610.201.19501.19681.1998
45292005.07.11 04:34close11610.201.19831.19681.199865.26705.85
45302005.07.11 04:35close11600.101.19851.18900.000018.63724.48
45312005.07.11 04:35buy11620.101.19861.19100.0000
45322005.07.11 08:33modify11620.101.19861.20021.2032
45332005.07.11 08:35modify11620.101.19861.20031.2033
45342005.07.11 08:37modify11620.101.19861.20041.2034
45352005.07.11 08:37modify11620.101.19861.20051.2035
45362005.07.11 08:47modify11620.101.19861.20071.2037
45372005.07.11 08:49modify11620.101.19861.20071.2037
45382005.07.11 08:49modify11620.101.19861.20081.2038
45392005.07.11 08:49modify11620.101.19861.20111.2041
45402005.07.11 08:55modify11620.101.19861.20121.2042
45412005.07.11 09:15s/l11620.101.20121.20121.204226.00750.48
45422005.07.11 09:15buy11630.101.20081.19320.0000
45432005.07.11 13:04buy11640.201.19911.19300.0000
45442005.07.11 16:11modify11640.201.19911.20061.2036
45452005.07.11 16:11modify11640.201.19911.20071.2037
45462005.07.11 16:14modify11640.201.19911.20071.2037
45472005.07.11 16:15modify11640.201.19911.20081.2038
45482005.07.11 16:16modify11640.201.19911.20091.2039
45492005.07.11 16:16close11640.201.20241.20091.203966.00816.48
45502005.07.11 16:16close11630.101.20241.19320.000016.00832.48
45512005.07.11 16:16buy11650.101.20241.19480.0000
45522005.07.11 16:52modify11650.101.20241.20401.2070
45532005.07.11 16:52modify11650.101.20241.20421.2072
45542005.07.11 16:52modify11650.101.20241.20441.2074
45552005.07.11 16:53modify11650.101.20241.20451.2075
45562005.07.11 16:53modify11650.101.20241.20461.2076
45572005.07.11 16:53modify11650.101.20241.20471.2077
45582005.07.11 16:53modify11650.101.20241.20481.2078
45592005.07.11 16:54modify11650.101.20241.20491.2079
45602005.07.11 16:54modify11650.101.20241.20511.2081
45612005.07.11 16:54modify11650.101.20241.20521.2082
45622005.07.11 16:55modify11650.101.20241.20521.2082
45632005.07.11 16:55modify11650.101.20241.20531.2083
45642005.07.11 16:56modify11650.101.20241.20541.2084
45652005.07.11 16:56modify11650.101.20241.20551.2085
45662005.07.11 16:56modify11650.101.20241.20561.2086
45672005.07.11 17:16modify11650.101.20241.20561.2086
45682005.07.11 17:17modify11650.101.20241.20571.2087
45692005.07.11 17:17modify11650.101.20241.20581.2088
45702005.07.11 17:19modify11650.101.20241.20581.2088
45712005.07.11 17:19modify11650.101.20241.20591.2089
45722005.07.11 17:20modify11650.101.20241.20591.2089
45732005.07.11 17:20modify11650.101.20241.20611.2091
45742005.07.11 17:20modify11650.101.20241.20621.2092
45752005.07.11 17:20modify11650.101.20241.20631.2093
45762005.07.11 17:20modify11650.101.20241.20651.2095
45772005.07.11 17:21modify11650.101.20241.20651.2095
45782005.07.11 17:21modify11650.101.20241.20661.2096
45792005.07.11 17:21modify11650.101.20241.20671.2097
45802005.07.11 17:39s/l11650.101.20671.20671.209743.00875.48
45812005.07.11 17:39buy11660.101.20691.19930.0000
45822005.07.12 01:56buy11670.201.20541.19930.0000
45832005.07.12 03:34modify11670.201.20541.20701.2100
45842005.07.12 03:34modify11670.201.20541.20701.2100
45852005.07.12 03:35modify11670.201.20541.20721.2102
45862005.07.12 03:35modify11670.201.20541.20731.2103
45872005.07.12 03:35modify11670.201.20541.20731.2103
45882005.07.12 03:35close11670.201.20871.20731.210366.00941.48
45892005.07.12 03:35close11660.101.20881.19930.000018.63960.11
45902005.07.12 03:35buy11680.101.20901.20140.0000
45912005.07.12 04:22modify11680.101.20901.21061.2136
45922005.07.12 04:23modify11680.101.20901.21091.2139
45932005.07.12 04:25modify11680.101.20901.21091.2139
45942005.07.12 04:25modify11680.101.20901.21101.2140
45952005.07.12 04:25modify11680.101.20901.21121.2142
45962005.07.12 04:25modify11680.101.20901.21131.2143
45972005.07.12 04:25modify11680.101.20901.21191.2149
45982005.07.12 04:26modify11680.101.20901.21201.2150
45992005.07.12 04:26modify11680.101.20901.21201.2150
46002005.07.12 04:30modify11680.101.20901.21211.2151
46012005.07.12 04:45s/l11680.101.21211.21211.215131.00991.11
46022005.07.12 04:45buy11690.101.21221.20460.0000
46032005.07.12 05:33modify11690.101.21221.21381.2168
46042005.07.12 06:07modify11690.101.21221.21381.2168
46052005.07.12 06:07modify11690.101.21221.21391.2169
46062005.07.12 06:25modify11690.101.21221.21391.2169
46072005.07.12 06:25modify11690.101.21221.21441.2174
46082005.07.12 06:26modify11690.101.21221.21441.2174
46092005.07.12 06:26modify11690.101.21221.21461.2176
46102005.07.12 06:26modify11690.101.21221.21471.2177
46112005.07.12 06:26modify11690.101.21221.21471.2177
46122005.07.12 06:27modify11690.101.21221.21521.2182
46132005.07.12 06:28modify11690.101.21221.21551.2185
46142005.07.12 06:28modify11690.101.21221.21561.2186
46152005.07.12 06:30modify11690.101.21221.21561.2186
46162005.07.12 06:30modify11690.101.21221.21571.2187
46172005.07.12 06:30modify11690.101.21221.21591.2189
46182005.07.12 06:30modify11690.101.21221.21621.2192
46192005.07.12 06:30modify11690.101.21221.21631.2193
46202005.07.12 06:36s/l11690.101.21631.21631.219341.001032.11
46212005.07.12 06:36buy11700.101.21641.20880.0000
46222005.07.12 08:03buy11710.201.21481.20870.0000
46232005.07.12 09:21modify11710.201.21481.21641.2194
46242005.07.12 09:21modify11710.201.21481.21651.2195
46252005.07.12 09:22modify11710.201.21481.21661.2196
46262005.07.12 09:22modify11710.201.21481.21681.2198
46272005.07.12 09:22close11710.201.21811.21681.219866.001098.11
46282005.07.12 09:22close11700.101.21821.20880.000018.001116.11
46292005.07.12 09:22buy11720.101.21851.21090.0000
46302005.07.12 11:55buy11730.201.21671.21060.0000
46312005.07.12 12:34modify11730.201.21671.21841.2214
46322005.07.12 12:34modify11730.201.21671.21851.2215
46332005.07.12 12:38close11730.201.22001.21851.221566.001182.11
46342005.07.12 12:38close11720.101.21991.21090.000014.001196.11
46352005.07.12 12:38buy11740.101.22021.21260.0000
46362005.07.12 12:51buy11750.201.21791.21180.0000
46372005.07.12 13:20buy11760.401.21641.21180.0000
46382005.07.12 15:19close11760.401.21861.21180.000088.001284.11
46392005.07.12 15:19close11750.201.21861.21180.000014.001298.11
46402005.07.12 15:19close11740.101.21821.21260.0000-20.001278.11
46412005.07.12 15:20buy11770.101.21851.21090.0000
46422005.07.12 19:16modify11770.101.21851.22041.2234
46432005.07.12 19:16modify11770.101.21851.22061.2236
46442005.07.12 19:16modify11770.101.21851.22111.2241
46452005.07.12 19:29modify11770.101.21851.22111.2241
46462005.07.12 19:29modify11770.101.21851.22131.2243
46472005.07.12 19:52modify11770.101.21851.22171.2247
46482005.07.12 19:52modify11770.101.21851.22171.2247
46492005.07.12 19:53modify11770.101.21851.22171.2247
46502005.07.12 19:53modify11770.101.21851.22201.2250
46512005.07.12 19:53modify11770.101.21851.22201.2250
46522005.07.12 19:54modify11770.101.21851.22211.2251
46532005.07.12 19:54modify11770.101.21851.22221.2252
46542005.07.12 19:57modify11770.101.21851.22221.2252
46552005.07.12 19:58modify11770.101.21851.22241.2254
46562005.07.12 19:58modify11770.101.21851.22251.2255
46572005.07.12 19:59modify11770.101.21851.22271.2257
46582005.07.12 20:04modify11770.101.21851.22291.2259
46592005.07.12 20:04modify11770.101.21851.22301.2260
46602005.07.12 20:05modify11770.101.21851.22321.2262
46612005.07.12 20:05modify11770.101.21851.22351.2265
46622005.07.12 20:05modify11770.101.21851.22371.2267
46632005.07.12 20:05modify11770.101.21851.22371.2267
46642005.07.12 20:06modify11770.101.21851.22371.2267
46652005.07.12 20:06modify11770.101.21851.22381.2268
46662005.07.12 20:06modify11770.101.21851.22391.2269
46672005.07.12 20:11s/l11770.101.22391.22391.226954.001332.11
46682005.07.12 20:11buy11780.101.22411.21650.0000
46692005.07.13 00:34buy11790.201.22261.21650.0000
46702005.07.13 02:27buy11800.401.22111.21650.0000
46712005.07.13 14:30s/l11780.101.21651.21650.0000-76.371255.74
46722005.07.13 14:30s/l11790.201.21651.21650.0000-122.001133.74
46732005.07.13 14:30s/l11800.401.21651.21650.0000-184.00949.74
46742005.07.13 14:30sell11810.101.21561.22320.0000
46752005.07.13 14:30sell11820.201.21751.22360.0000
46762005.07.13 15:00modify11820.201.21751.21581.2128
46772005.07.13 15:01modify11820.201.21751.21561.2126
46782005.07.13 15:01close11820.201.21411.21561.212668.001017.74
46792005.07.13 15:01close11810.101.21361.22320.000020.001037.74
46802005.07.13 15:01sell11830.101.21281.22040.0000
46812005.07.13 16:39modify11830.101.21281.21121.2082
46822005.07.13 16:39modify11830.101.21281.21121.2082
46832005.07.13 16:39modify11830.101.21281.21111.2081
46842005.07.13 16:39modify11830.101.21281.21091.2079
46852005.07.13 16:39modify11830.101.21281.21071.2077
46862005.07.13 16:40modify11830.101.21281.21061.2076
46872005.07.13 17:00modify11830.101.21281.21051.2075
46882005.07.13 17:00modify11830.101.21281.21051.2075
46892005.07.13 17:00modify11830.101.21281.21041.2074
46902005.07.13 17:00modify11830.101.21281.21031.2073
46912005.07.13 17:00modify11830.101.21281.21021.2072
46922005.07.13 17:02modify11830.101.21281.21011.2071
46932005.07.13 17:02modify11830.101.21281.21001.2070
46942005.07.13 17:02modify11830.101.21281.20981.2068
46952005.07.13 17:03modify11830.101.21281.20971.2067
46962005.07.13 17:03modify11830.101.21281.20961.2066
46972005.07.13 17:03modify11830.101.21281.20951.2065
46982005.07.13 17:03modify11830.101.21281.20931.2063
46992005.07.13 17:03modify11830.101.21281.20921.2062
47002005.07.13 17:04modify11830.101.21281.20911.2061
47012005.07.13 17:04modify11830.101.21281.20911.2061
47022005.07.13 17:08modify11830.101.21281.20901.2060
47032005.07.13 17:29s/l11830.101.20901.20901.206038.001075.74
47042005.07.13 17:29sell11840.101.20901.21660.0000
47052005.07.14 04:01modify11840.101.20901.20731.2043
47062005.07.14 04:02modify11840.101.20901.20721.2042
47072005.07.14 04:02modify11840.101.20901.20721.2042
47082005.07.14 05:03s/l11840.101.20721.20721.204218.451094.19
47092005.07.14 05:03buy11850.101.20731.19970.0000
47102005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20891.2119
47112005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20901.2120
47122005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20911.2121
47132005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20921.2122
47142005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20941.2124
47152005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20951.2125
47162005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20971.2127
47172005.07.14 14:59modify11850.101.20731.20981.2128
47182005.07.14 15:00modify11850.101.20731.20981.2128
47192005.07.14 15:00modify11850.101.20731.20991.2129
47202005.07.14 15:00modify11850.101.20731.21001.2130
47212005.07.14 15:06s/l11850.101.21001.21001.213027.001121.19
47222005.07.14 15:06buy11860.101.21011.20250.0000
47232005.07.14 17:37buy11870.201.20851.20240.0000
47242005.07.15 08:00modify11870.201.20851.21001.2130
47252005.07.15 08:05modify11870.201.20851.21011.2131
47262005.07.15 08:05modify11870.201.20851.21011.2131
47272005.07.15 08:06modify11870.201.20851.21021.2132
47282005.07.15 08:07modify11870.201.20851.21031.2133
47292005.07.15 08:07close11870.201.21181.21031.213365.261186.45
47302005.07.15 08:07close11860.101.21191.20250.000017.631204.08
47312005.07.15 08:07buy11880.101.21211.20450.0000
47322005.07.15 10:56buy11890.201.21051.20440.0000
47332005.07.15 12:06buy11900.401.20861.20400.0000
47342005.07.15 14:36s/l11880.101.20451.20450.0000-76.001128.08
47352005.07.15 14:36close11900.401.20451.20400.0000-164.00964.08
47362005.07.15 14:36close11890.201.20461.20440.0000-118.00846.08
47372005.07.15 14:36sell11910.101.20471.21230.0000
47382005.07.18 08:11sell11920.201.20641.21250.0000
47392005.07.19 06:40modify11920.201.20641.20491.2019
47402005.07.19 06:43modify11920.201.20641.20481.2018
47412005.07.19 06:49modify11920.201.20641.20461.2016
47422005.07.19 06:53modify11920.201.20641.20461.2016
47432005.07.19 06:53modify11920.201.20641.20431.2013
47442005.07.19 06:53close11920.201.20281.20431.201372.30918.38
47452005.07.19 06:54close11910.101.20301.21230.000017.30935.68
47462005.07.19 06:54sell11930.101.20261.21020.0000
47472005.07.19 09:06modify11930.101.20261.20081.1978
47482005.07.19 09:06modify11930.101.20261.20061.1976
47492005.07.19 09:07modify11930.101.20261.20051.1975
47502005.07.19 09:07modify11930.101.20261.20031.1973
47512005.07.19 09:12modify11930.101.20261.20031.1973
47522005.07.19 09:12modify11930.101.20261.20021.1972
47532005.07.19 09:14modify11930.101.20261.20001.1970
47542005.07.19 09:14modify11930.101.20261.19981.1968
47552005.07.19 09:19modify11930.101.20261.19971.1967
47562005.07.19 09:34modify11930.101.20261.19921.1962
47572005.07.19 09:52s/l11930.101.19921.19921.196234.00969.68
47582005.07.19 09:52sell11940.101.19901.20660.0000
47592005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19751.1945
47602005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19741.1944
47612005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19731.1943
47622005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19721.1942
47632005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19711.1941
47642005.07.19 14:57modify11940.101.19901.19701.1940
47652005.07.19 14:58modify11940.101.19901.19691.1939
47662005.07.19 15:12s/l11940.101.19691.19691.193921.00990.68
47672005.07.19 15:12sell11950.101.19681.20440.0000
47682005.07.19 16:07sell11960.201.19851.20460.0000
47692005.07.19 16:43sell11970.401.20001.20460.0000
47702005.07.19 17:27close11970.401.19781.20460.000088.001078.68
47712005.07.19 17:27close11960.201.19781.20460.000014.001092.68
47722005.07.19 17:28close11950.101.19791.20440.0000-11.001081.68
47732005.07.19 17:28buy11980.101.19801.19040.0000
47742005.07.19 18:06modify11980.101.19801.19961.2026
47752005.07.19 18:06modify11980.101.19801.19981.2028
47762005.07.19 18:07modify11980.101.19801.19991.2029
47772005.07.19 18:07modify11980.101.19801.20001.2030
47782005.07.19 18:07modify11980.101.19801.20011.2031
47792005.07.19 18:07modify11980.101.19801.20021.2032
47802005.07.19 18:07modify11980.101.19801.20031.2033
47812005.07.19 18:26modify11980.101.19801.20031.2033
47822005.07.19 18:26modify11980.101.19801.20051.2035
47832005.07.19 18:26modify11980.101.19801.20061.2036
47842005.07.19 18:27modify11980.101.19801.20071.2037
47852005.07.19 18:27modify11980.101.19801.20081.2038
47862005.07.19 18:27modify11980.101.19801.20101.2040
47872005.07.19 18:31modify11980.101.19801.20101.2040
47882005.07.19 18:31modify11980.101.19801.20121.2042
47892005.07.19 18:31modify11980.101.19801.20141.2044
47902005.07.19 18:32modify11980.101.19801.20161.2046
47912005.07.19 19:46modify11980.101.19801.20171.2047
47922005.07.19 19:46modify11980.101.19801.20191.2049
47932005.07.19 19:51modify11980.101.19801.20191.2049
47942005.07.19 19:53modify11980.101.19801.20211.2051
47952005.07.19 19:53modify11980.101.19801.20221.2052
47962005.07.19 19:56modify11980.101.19801.20231.2053
47972005.07.19 19:56modify11980.101.19801.20231.2053
47982005.07.19 19:56modify11980.101.19801.20241.2054
47992005.07.19 20:30modify11980.101.19801.20261.2056
48002005.07.19 20:30modify11980.101.19801.20261.2056
48012005.07.19 20:50modify11980.101.19801.20281.2058
48022005.07.19 20:50modify11980.101.19801.20301.2060
48032005.07.19 21:45s/l11980.101.20301.20301.206050.001131.68
48042005.07.19 21:45buy11990.101.20311.19550.0000
48052005.07.20 03:07modify11990.101.20311.20501.2080
48062005.07.20 03:07modify11990.101.20311.20541.2084
48072005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20541.2084
48082005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20571.2087
48092005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20591.2089
48102005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20611.2091
48112005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20641.2094
48122005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20661.2096
48132005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20691.2099
48142005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20731.2103
48152005.07.20 03:08modify11990.101.20311.20761.2106
48162005.07.20 03:10modify11990.101.20311.20791.2109
48172005.07.20 03:18s/l11990.101.20791.20791.210947.631179.31
48182005.07.20 03:18buy12000.101.20801.20040.0000
48192005.07.20 08:04buy12010.201.20651.20040.0000
48202005.07.20 16:08buy12020.401.20461.20000.0000
48212005.07.20 16:33s/l12000.101.20041.20040.0000-76.001103.31
48222005.07.20 16:33s/l12010.201.20041.20040.0000-122.00981.31
48232005.07.20 16:33close12020.401.20031.20000.0000-172.00809.31
48242005.07.20 16:33sell12030.101.20051.20810.0000
48252005.07.20 17:10sell12040.201.20251.20860.0000
48262005.07.20 19:24s/l12030.101.20811.20810.0000-76.00733.31
48272005.07.20 19:24close12040.201.20811.20860.0000-112.00621.31
48282005.07.20 19:24buy12050.101.20811.20050.0000
48292005.07.20 19:31modify12050.101.20811.20991.2129
48302005.07.20 19:31modify12050.101.20811.21021.2132
48312005.07.20 19:31modify12050.101.20811.21061.2136
48322005.07.20 19:31modify12050.101.20811.21071.2137
48332005.07.20 19:32modify12050.101.20811.21081.2138
48342005.07.20 19:34s/l12050.101.21081.21081.213827.00648.31
48352005.07.20 19:34buy12060.101.21081.20320.0000
48362005.07.20 20:08modify12060.101.21081.21241.2154
48372005.07.20 20:08modify12060.101.21081.21261.2156
48382005.07.20 20:08modify12060.101.21081.21271.2157
48392005.07.20 20:08modify12060.101.21081.21281.2158
48402005.07.20 20:08modify12060.101.21081.21281.2158
48412005.07.20 20:13modify12060.101.21081.21311.2161
48422005.07.20 20:14modify12060.101.21081.21311.2161
48432005.07.20 20:14modify12060.101.21081.21321.2162
48442005.07.20 20:14modify12060.101.21081.21331.2163
48452005.07.20 20:14modify12060.101.21081.21351.2165
48462005.07.20 20:14modify12060.101.21081.21351.2165
48472005.07.20 20:15modify12060.101.21081.21381.2168
48482005.07.20 20:15modify12060.101.21081.21391.2169
48492005.07.20 20:15modify12060.101.21081.21431.2173
48502005.07.20 20:15modify12060.101.21081.21471.2177
48512005.07.20 20:16modify12060.101.21081.21511.2181
48522005.07.20 20:16modify12060.101.21081.21521.2182
48532005.07.20 20:17s/l12060.101.21521.21521.218244.00692.31
48542005.07.20 20:17buy12070.101.21491.20730.0000
48552005.07.20 20:28modify12070.101.21491.21641.2194
48562005.07.20 20:29modify12070.101.21491.21651.2195
48572005.07.20 20:29modify12070.101.21491.21671.2197
48582005.07.20 20:29modify12070.101.21491.21681.2198
48592005.07.20 20:30modify12070.101.21491.21691.2199
48602005.07.20 20:32s/l12070.101.21691.21691.219920.00712.31
48612005.07.20 20:32buy12080.101.21711.20950.0000
48622005.07.20 20:45buy12090.201.21531.20920.0000
48632005.07.21 02:47modify12090.201.21531.21691.2199
48642005.07.21 03:02modify12090.201.21531.21701.2200
48652005.07.21 03:02modify12090.201.21531.21741.2204
48662005.07.21 03:02modify12090.201.21531.21761.2206
48672005.07.21 03:02close12090.201.21861.21761.220663.78776.09
48682005.07.21 03:02close12080.101.21911.20950.000018.89794.98
48692005.07.21 03:03buy12100.101.21941.21180.0000
48702005.07.21 03:29buy12110.201.21791.21180.0000
48712005.07.21 13:27modify12110.201.21791.21981.2228
48722005.07.21 13:27modify12110.201.21791.22001.2230
48732005.07.21 13:27modify12110.201.21791.22011.2231
48742005.07.21 13:27modify12110.201.21791.22041.2234
48752005.07.21 13:27modify12110.201.21791.22051.2235
48762005.07.21 13:27modify12110.201.21791.22051.2235
48772005.07.21 13:27close12110.201.22201.22051.223582.00876.98
48782005.07.21 13:27close12100.101.22201.21180.000026.00902.98
48792005.07.21 13:28buy12120.101.22191.21430.0000
48802005.07.21 13:30modify12120.101.22191.22351.2265
48812005.07.21 13:30modify12120.101.22191.22361.2266
48822005.07.21 13:30modify12120.101.22191.22371.2267
48832005.07.21 13:32s/l12120.101.22371.22371.226718.00920.98
48842005.07.21 13:32buy12130.101.22331.21570.0000
48852005.07.21 13:34buy12140.201.22141.21530.0000
48862005.07.21 15:51s/l12130.101.21571.21570.0000-76.00844.98
48872005.07.21 15:51close12140.201.21561.21530.0000-116.00728.98
48882005.07.21 15:51sell12150.101.21581.22340.0000
48892005.07.21 16:27modify12150.101.21581.21401.2110
48902005.07.21 16:28modify12150.101.21581.21381.2108
48912005.07.21 16:28modify12150.101.21581.21381.2108
48922005.07.21 16:28modify12150.101.21581.21371.2107
48932005.07.21 16:28modify12150.101.21581.21351.2105
48942005.07.21 16:28modify12150.101.21581.21351.2105
48952005.07.21 16:29modify12150.101.21581.21311.2101
48962005.07.21 16:29modify12150.101.21581.21311.2101
48972005.07.21 16:35modify12150.101.21581.21301.2100
48982005.07.21 16:37modify12150.101.21581.21291.2099
48992005.07.21 16:37modify12150.101.21581.21291.2099
49002005.07.21 16:40modify12150.101.21581.21271.2097
49012005.07.21 16:40modify12150.101.21581.21261.2096
49022005.07.21 16:40modify12150.101.21581.21251.2095
49032005.07.21 16:40modify12150.101.21581.21221.2092
49042005.07.21 16:43modify12150.101.21581.21221.2092
49052005.07.21 16:43modify12150.101.21581.21211.2091
49062005.07.21 16:43modify12150.101.21581.21191.2089
49072005.07.21 16:48s/l12150.101.21191.21191.208939.00767.98
49082005.07.21 16:48sell12160.101.21171.21930.0000
49092005.07.21 18:14sell12170.201.21351.21960.0000
49102005.07.21 19:34s/l12160.101.21931.21930.0000-76.00691.98
49112005.07.21 19:34close12170.201.21931.21960.0000-116.00575.98
49122005.07.21 19:34buy12180.101.21921.21160.0000
49132005.07.21 20:19buy12190.201.21761.21150.0000
49142005.07.22 15:53s/l12180.101.21161.21160.0000-76.37499.61
49152005.07.22 15:53s/l12190.201.21151.21150.0000-122.74376.87
49162005.07.22 15:53sell12200.101.21151.21910.0000
49172005.07.22 17:50modify12200.101.21151.21001.2070
49182005.07.22 17:50modify12200.101.21151.20981.2068
49192005.07.22 17:50modify12200.101.21151.20961.2066
49202005.07.22 17:50modify12200.101.21151.20931.2063
49212005.07.22 17:52modify12200.101.21151.20911.2061
49222005.07.22 17:52modify12200.101.21151.20911.2061
49232005.07.22 17:53modify12200.101.21151.20901.2060
49242005.07.22 17:54modify12200.101.21151.20891.2059
49252005.07.22 17:54modify12200.101.21151.20881.2058
49262005.07.22 17:54modify12200.101.21151.20881.2058
49272005.07.22 17:58modify12200.101.21151.20871.2057
49282005.07.22 17:58modify12200.101.21151.20861.2056
49292005.07.22 17:58modify12200.101.21151.20851.2055
49302005.07.22 17:58modify12200.101.21151.20841.2054
49312005.07.22 17:58modify12200.101.21151.20841.2054
49322005.07.22 17:59modify12200.101.21151.20831.2053
49332005.07.22 17:59modify12200.101.21151.20831.2053
49342005.07.22 18:17modify12200.101.21151.20811.2051
49352005.07.22 18:17modify12200.101.21151.20811.2051
49362005.07.22 18:18modify12200.101.21151.20781.2048
49372005.07.22 18:18modify12200.101.21151.20761.2046
49382005.07.22 18:18modify12200.101.21151.20731.2043
49392005.07.22 18:18modify12200.101.21151.20701.2040
49402005.07.22 18:28s/l12200.101.20701.20701.204045.00421.87
49412005.07.22 18:28sell12210.101.20681.21440.0000
49422005.07.25 04:23modify12210.101.20681.20521.2022
49432005.07.25 04:23modify12210.101.20681.20511.2021
49442005.07.25 04:59s/l12210.101.20511.20511.202117.15439.02
49452005.07.25 04:59sell12220.101.20501.21260.0000
49462005.07.25 10:52sell12230.201.20691.21300.0000
49472005.07.25 17:20modify12230.201.20691.20531.2023
49482005.07.25 18:03s/l12230.201.20531.20531.202332.00471.02
49492005.07.25 18:03close12220.101.20541.21260.0000-4.00467.02
49502005.07.25 18:03buy12240.101.20531.19770.0000
49512005.07.26 03:42buy12250.201.20381.19770.0000
49522005.07.27 09:36s/l12240.101.19771.19770.0000-76.74390.28
49532005.07.27 09:36s/l12250.201.19771.19770.0000-122.74267.54
49542005.07.27 09:36sell12260.101.19741.20500.0000
49552005.07.27 15:05s/l12260.101.20501.20500.0000-76.00191.54
49562005.07.27 15:05buy12270.101.20511.19750.0000
49572005.07.28 02:23modify12270.101.20511.20671.2097
49582005.07.28 02:57s/l12270.101.20671.20671.209714.89206.43
49592005.07.28 02:57buy12280.101.20691.19930.0000
49602005.07.28 13:17modify12280.101.20691.20841.2114
49612005.07.28 13:35s/l12280.101.20841.20841.211415.00221.43
49622005.07.28 13:35buy12290.101.20861.20100.0000
49632005.07.28 17:23modify12290.101.20861.21021.2132
49642005.07.28 17:24modify12290.101.20861.21021.2132
49652005.07.28 17:24modify12290.101.20861.21031.2133
49662005.07.28 17:24modify12290.101.20861.21041.2134
49672005.07.28 17:24modify12290.101.20861.21051.2135
49682005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21051.2135
49692005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21061.2136
49702005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21071.2137
49712005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21081.2138
49722005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21101.2140
49732005.07.28 17:38modify12290.101.20861.21101.2140
49742005.07.28 17:40modify12290.101.20861.21101.2140
49752005.07.28 17:40modify12290.101.20861.21111.2141
49762005.07.28 17:40modify12290.101.20861.21131.2143
49772005.07.28 18:05modify12290.101.20861.21131.2143
49782005.07.28 18:06modify12290.101.20861.21131.2143
49792005.07.28 18:06modify12290.101.20861.21141.2144
49802005.07.28 18:07modify12290.101.20861.21141.2144
49812005.07.28 18:07modify12290.101.20861.21161.2146
49822005.07.28 18:08modify12290.101.20861.21171.2147
49832005.07.28 18:08modify12290.101.20861.21181.2148
49842005.07.28 18:09modify12290.101.20861.21181.2148
49852005.07.28 18:09modify12290.101.20861.21191.2149
49862005.07.28 18:10modify12290.101.20861.21191.2149
49872005.07.28 18:10modify12290.101.20861.21221.2152
49882005.07.28 18:10modify12290.101.20861.21231.2153
49892005.07.28 18:10modify12290.101.20861.21241.2154
49902005.07.28 18:10modify12290.101.20861.21241.2154
49912005.07.28 18:22modify12290.101.20861.21261.2156
49922005.07.28 18:32modify12290.101.20861.21311.2161
49932005.07.28 18:38modify12290.101.20861.21321.2162
49942005.07.28 18:52s/l12290.101.21321.21321.216246.00267.43
49952005.07.28 18:52buy12300.101.21341.20580.0000
49962005.08.01 04:36modify12300.101.21341.21511.2181
49972005.08.01 04:36modify12300.101.21341.21531.2183
49982005.08.01 04:36modify12300.101.21341.21561.2186
49992005.08.01 04:36modify12300.101.21341.21591.2189
50002005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21591.2189
50012005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21601.2190
50022005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21611.2191
50032005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21621.2192
50042005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21631.2193
50052005.08.01 04:37modify12300.101.21341.21641.2194
50062005.08.01 04:39modify12300.101.21341.21651.2195
50072005.08.01 04:39modify12300.101.21341.21661.2196
50082005.08.01 05:10modify12300.101.21341.21681.2198
50092005.08.01 05:10modify12300.101.21341.21691.2199
50102005.08.01 05:10modify12300.101.21341.21691.2199
50112005.08.01 06:45modify12300.101.21341.21701.2200
50122005.08.01 06:45modify12300.101.21341.21711.2201
50132005.08.01 06:45modify12300.101.21341.21711.2201
50142005.08.01 06:46modify12300.101.21341.21721.2202
50152005.08.01 08:29s/l12300.101.21721.21721.220237.26304.69
50162005.08.01 08:29buy12310.101.21731.20970.0000
50172005.08.01 10:23modify12310.101.21731.21901.2220
50182005.08.01 10:23modify12310.101.21731.21901.2220
50192005.08.01 10:24modify12310.101.21731.21911.2221
50202005.08.01 10:24modify12310.101.21731.21931.2223
50212005.08.01 10:24modify12310.101.21731.21931.2223
50222005.08.01 10:25modify12310.101.21731.21941.2224
50232005.08.01 10:26modify12310.101.21731.21941.2224
50242005.08.01 10:28modify12310.101.21731.21941.2224
50252005.08.01 10:28modify12310.101.21731.21961.2226
50262005.08.01 10:28modify12310.101.21731.22001.2230
50272005.08.01 10:28modify12310.101.21731.22011.2231
50282005.08.01 10:30modify12310.101.21731.22021.2232
50292005.08.01 10:30modify12310.101.21731.22031.2233
50302005.08.01 10:30modify12310.101.21731.22041.2234
50312005.08.01 10:30modify12310.101.21731.22071.2237
50322005.08.01 10:31modify12310.101.21731.22071.2237
50332005.08.01 10:56modify12310.101.21731.22081.2238
50342005.08.01 11:31s/l12310.101.22081.22081.223835.00339.69
50352005.08.01 11:31buy12320.101.22071.21310.0000
50362005.08.01 14:23modify12320.101.22071.22221.2252
50372005.08.01 14:23modify12320.101.22071.22231.2253
50382005.08.01 14:24modify12320.101.22071.22231.2253
50392005.08.01 14:24modify12320.101.22071.22241.2254
50402005.08.01 14:29modify12320.101.22071.22251.2255
50412005.08.01 14:29modify12320.101.22071.22271.2257
50422005.08.01 14:29modify12320.101.22071.22281.2258
50432005.08.01 14:44s/l12320.101.22281.22281.225821.00360.69
50442005.08.01 14:44buy12330.101.22291.21530.0000
50452005.08.03 03:24s/l12330.101.21531.21530.0000-76.74283.95
50462005.08.03 03:24sell12340.101.21511.22270.0000
50472005.08.03 10:24s/l12340.101.22271.22270.0000-76.00207.95
50482005.08.03 10:24buy12350.101.22281.21520.0000
50492005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22451.2275
50502005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22481.2278
50512005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22491.2279
50522005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22541.2284
50532005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22571.2287
50542005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22581.2288
50552005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22681.2298
50562005.08.03 11:02modify12350.101.22281.22781.2308
50572005.08.03 11:02s/l12350.101.22781.22781.230850.00257.95
50582005.08.03 11:02buy12360.101.22721.21960.0000
50592005.08.03 11:24modify12360.101.22721.22881.2318
50602005.08.03 11:24modify12360.101.22721.22941.2324
50612005.08.03 11:24modify12360.101.22721.22951.2325
50622005.08.03 11:25modify12360.101.22721.22981.2328
50632005.08.03 11:25modify12360.101.22721.22991.2329
50642005.08.03 11:25modify12360.101.22721.23001.2330
50652005.08.03 11:25modify12360.101.22721.23021.2332
50662005.08.03 11:31modify12360.101.22721.23031.2333
50672005.08.03 11:31modify12360.101.22721.23041.2334
50682005.08.03 11:37s/l12360.101.23041.23041.233432.00289.95
50692005.08.03 11:37buy12370.101.23061.22300.0000
50702005.08.03 17:57modify12370.101.23061.23211.2351
50712005.08.03 17:57modify12370.101.23061.23221.2352
50722005.08.03 18:10modify12370.101.23061.23231.2353
50732005.08.03 18:13modify12370.101.23061.23241.2354
50742005.08.03 18:13modify12370.101.23061.23281.2358
50752005.08.03 18:34s/l12370.101.23281.23281.235822.00311.95
50762005.08.03 18:34buy12380.101.23281.22520.0000
50772005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23451.2375
50782005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23491.2379
50792005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23531.2383
50802005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23541.2384
50812005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23551.2385
50822005.08.04 03:18modify12380.101.23281.23601.2390
50832005.08.04 03:19modify12380.101.23281.23611.2391
50842005.08.04 03:21s/l12380.101.23611.23611.239131.89343.84
50852005.08.04 03:21buy12390.101.23631.22870.0000
50862005.08.04 17:25modify12390.101.23631.23781.2408
50872005.08.04 17:25modify12390.101.23631.23791.2409
50882005.08.04 17:25modify12390.101.23631.23801.2410
50892005.08.04 17:25modify12390.101.23631.23821.2412
50902005.08.04 17:25modify12390.101.23631.23821.2412
50912005.08.04 17:26modify12390.101.23631.23831.2413
50922005.08.04 17:26modify12390.101.23631.23841.2414
50932005.08.04 17:26modify12390.101.23631.23841.2414
50942005.08.04 17:27modify12390.101.23631.23851.2415
50952005.08.04 17:27modify12390.101.23631.23861.2416
50962005.08.04 17:33s/l12390.101.23861.23861.241623.00366.84
50972005.08.04 17:33buy12400.101.23871.23110.0000
50982005.08.05 18:15s/l12400.101.23111.23110.0000-76.37290.47
50992005.08.05 18:15sell12410.101.23111.23870.0000
51002005.08.08 11:36s/l12410.101.23871.23870.0000-75.85214.62
51012005.08.08 11:36buy12420.101.23871.23110.0000
51022005.08.10 11:27modify12420.101.23871.24021.2432
51032005.08.10 11:28modify12420.101.23871.24031.2433
51042005.08.10 11:28modify12420.101.23871.24041.2434
51052005.08.10 11:28modify12420.101.23871.24061.2436
51062005.08.10 11:28modify12420.101.23871.24091.2439
51072005.08.10 11:33s/l12420.101.24091.24091.243921.26235.88
51082005.08.10 11:33buy12430.101.23971.23210.0000
51092005.08.11 10:00modify12430.101.23971.24121.2442
51102005.08.11 10:00modify12430.101.23971.24131.2443
51112005.08.11 10:01s/l12430.101.24131.24131.244314.89250.77
51122005.08.11 10:01buy12440.101.24151.23390.0000
51132005.08.11 17:07modify12440.101.24151.24311.2461
51142005.08.11 17:09modify12440.101.24151.24321.2462
51152005.08.11 17:11s/l12440.101.24321.24321.246217.00267.77
51162005.08.11 17:11buy12450.101.24321.23560.0000
51172005.08.11 21:52modify12450.101.24321.24481.2478
51182005.08.11 21:52modify12450.101.24321.24481.2478
51192005.08.11 21:53modify12450.101.24321.24491.2479
51202005.08.11 22:13modify12450.101.24321.24491.2479
51212005.08.11 22:13modify12450.101.24321.24511.2481
51222005.08.11 22:13modify12450.101.24321.24551.2485
51232005.08.11 22:13modify12450.101.24321.24571.2487
51242005.08.11 22:13modify12450.101.24321.24571.2487
51252005.08.11 22:22modify12450.101.24321.24571.2487
51262005.08.11 22:22modify12450.101.24321.24581.2488
51272005.08.11 22:31modify12450.101.24321.24591.2489
51282005.08.11 23:10modify12450.101.24321.24591.2489
51292005.08.11 23:11modify12450.101.24321.24591.2489
51302005.08.12 01:33s/l12450.101.24591.24591.248926.63294.40
51312005.08.12 01:33sell12460.101.24591.25350.0000
51322005.08.12 14:47modify12460.101.24591.24391.2409
51332005.08.12 14:48modify12460.101.24591.24381.2408
51342005.08.12 14:48modify12460.101.24591.24371.2407
51352005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24371.2407
51362005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24361.2406
51372005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24331.2403
51382005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24291.2399
51392005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24281.2398
51402005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24261.2396
51412005.08.12 14:49modify12460.101.24591.24251.2395
51422005.08.12 14:51s/l12460.101.24251.24251.239534.00328.40
51432005.08.12 14:51sell12470.101.24231.24990.0000
51442005.08.12 15:03modify12470.101.24231.24081.2378
51452005.08.12 15:09s/l12470.101.24081.24081.237815.00343.40
51462005.08.12 15:09sell12480.101.24061.24820.0000
51472005.08.15 11:53modify12480.101.24061.23901.2360
51482005.08.15 11:53modify12480.101.24061.23901.2360
51492005.08.15 11:54modify12480.101.24061.23891.2359
51502005.08.15 12:36modify12480.101.24061.23891.2359
51512005.08.15 12:36modify12480.101.24061.23871.2357
51522005.08.15 12:37modify12480.101.24061.23861.2356
51532005.08.15 12:37modify12480.101.24061.23861.2356
51542005.08.15 12:38modify12480.101.24061.23851.2355
51552005.08.15 12:45modify12480.101.24061.23811.2351
51562005.08.15 13:13modify12480.101.24061.23811.2351
51572005.08.15 13:21modify12480.101.24061.23801.2350
51582005.08.15 13:21modify12480.101.24061.23781.2348
51592005.08.15 13:22modify12480.101.24061.23771.2347
51602005.08.15 13:23modify12480.101.24061.23761.2346
51612005.08.15 14:03s/l12480.101.23761.23761.234630.15373.55
51622005.08.15 14:03sell12490.101.23751.24510.0000
51632005.08.15 15:36modify12490.101.23751.23591.2329
51642005.08.15 15:52s/l12490.101.23591.23591.232916.00389.55
51652005.08.15 15:52sell12500.101.23591.24350.0000
51662005.08.15 17:20sell12510.201.23741.24350.0000
51672005.08.16 02:11modify12510.201.23741.23581.2328
51682005.08.16 02:11modify12510.201.23741.23581.2328
51692005.08.16 02:24modify12510.201.23741.23561.2326
51702005.08.16 02:24modify12510.201.23741.23561.2326
51712005.08.16 02:37close12510.201.23411.23561.232666.30455.85
51722005.08.16 02:37close12500.101.23431.24350.000016.15472.00
51732005.08.16 02:38sell12520.101.23391.24150.0000
51742005.08.16 08:00sell12530.201.23541.24150.0000
51752005.08.16 11:20modify12530.201.23541.23371.2307
51762005.08.16 11:20modify12530.201.23541.23361.2306
51772005.08.16 11:20modify12530.201.23541.23351.2305
51782005.08.16 11:20close12530.201.23221.23351.230564.00536.00
51792005.08.16 11:21close12520.101.23211.24150.000018.00554.00
51802005.08.16 11:21sell12540.101.23211.23970.0000
51812005.08.16 17:03sell12550.201.23391.24000.0000
51822005.08.17 08:05modify12550.201.23391.23201.2290
51832005.08.17 08:05close12550.201.23051.23201.229068.30622.30
51842005.08.17 08:05close12540.101.23071.23970.000014.15636.45
51852005.08.17 08:05sell12560.101.23051.23810.0000
51862005.08.17 18:30modify12560.101.23051.22881.2258
51872005.08.17 18:30modify12560.101.23051.22841.2254
51882005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22831.2253
51892005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22831.2253
51902005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22821.2252
51912005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22811.2251
51922005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22791.2249
51932005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22781.2248
51942005.08.17 18:31modify12560.101.23051.22771.2247
51952005.08.17 18:34modify12560.101.23051.22771.2247
51962005.08.17 19:42s/l12560.101.22771.22771.224728.00664.45
51972005.08.17 19:42sell12570.101.22751.23510.0000
51982005.08.18 06:08sell12580.201.22901.23510.0000
51992005.08.18 07:52modify12580.201.22901.22741.2244
52002005.08.18 08:10s/l12580.201.22741.22741.224432.00696.45
52012005.08.18 08:10close12570.101.22751.23510.00000.45696.90
52022005.08.18 08:10buy12590.101.22701.21940.0000
52032005.08.18 10:31buy12600.201.22551.21940.0000
52042005.08.18 14:50s/l12590.101.21941.21940.0000-76.00620.90
52052005.08.18 14:50s/l12600.201.21941.21940.0000-122.00498.90
52062005.08.18 14:50sell12610.101.21941.22700.0000
52072005.08.18 16:04modify12610.101.21941.21791.2149
52082005.08.18 16:13modify12610.101.21941.21781.2148
52092005.08.18 16:13modify12610.101.21941.21781.2148
52102005.08.18 16:14modify12610.101.21941.21771.2147
52112005.08.18 16:14modify12610.101.21941.21751.2145
52122005.08.18 16:14modify12610.101.21941.21751.2145
52132005.08.18 16:45modify12610.101.21941.21741.2144
52142005.08.18 16:45modify12610.101.21941.21741.2144
52152005.08.18 16:46modify12610.101.21941.21731.2143
52162005.08.18 16:57s/l12610.101.21731.21731.214321.00519.90
52172005.08.18 16:57sell12620.101.21711.22470.0000
52182005.08.18 18:10sell12630.201.21871.22480.0000
52192005.08.19 08:56modify12630.201.21871.21701.2140
52202005.08.19 09:20modify12630.201.21871.21651.2135
52212005.08.19 09:20modify12630.201.21871.21611.2131
52222005.08.19 09:20close12630.201.21501.21611.213174.30594.20
52232005.08.19 09:20close12620.101.21571.22470.000014.15608.35
52242005.08.19 09:20buy12640.101.21571.20810.0000
52252005.08.19 09:22buy12650.201.21401.20790.0000
52262005.08.19 11:18modify12650.201.21401.21561.2186
52272005.08.19 11:18modify12650.201.21401.21561.2186
52282005.08.19 11:19modify12650.201.21401.21581.2188
52292005.08.19 11:21close12650.201.21731.21581.218866.00674.35
52302005.08.19 11:21close12640.101.21711.20810.000014.00688.35
52312005.08.19 11:22buy12660.101.21741.20980.0000
52322005.08.19 15:21buy12670.201.21581.20970.0000
52332005.08.22 05:14modify12670.201.21581.21741.2204
52342005.08.22 05:14modify12670.201.21581.21751.2205
52352005.08.22 07:20s/l12670.201.21751.21751.220533.26721.61
52362005.08.22 07:20close12660.101.21751.20980.00000.63722.24
52372005.08.22 07:20buy12680.101.21781.21020.0000
52382005.08.22 12:52modify12680.101.21781.21951.2225
52392005.08.22 12:52modify12680.101.21781.21981.2228
52402005.08.22 12:59modify12680.101.21781.21991.2229
52412005.08.22 13:00modify12680.101.21781.22031.2233
52422005.08.22 13:16modify12680.101.21781.22031.2233
52432005.08.22 13:16modify12680.101.21781.22051.2235
52442005.08.22 13:16modify12680.101.21781.22051.2235
52452005.08.22 13:20modify12680.101.21781.22061.2236
52462005.08.22 13:24modify12680.101.21781.22061.2236
52472005.08.22 13:27modify12680.101.21781.22061.2236
52482005.08.22 13:27modify12680.101.21781.22071.2237
52492005.08.22 13:46modify12680.101.21781.22081.2238
52502005.08.22 13:50modify12680.101.21781.22081.2238
52512005.08.22 13:52modify12680.101.21781.22091.2239
52522005.08.22 13:52modify12680.101.21781.22101.2240
52532005.08.22 13:53modify12680.101.21781.22101.2240
52542005.08.22 13:53modify12680.101.21781.22111.2241
52552005.08.22 13:54modify12680.101.21781.22121.2242
52562005.08.22 13:59modify12680.101.21781.22121.2242
52572005.08.22 13:59modify12680.101.21781.22141.2244
52582005.08.22 13:59modify12680.101.21781.22151.2245
52592005.08.22 13:59modify12680.101.21781.22161.2246
52602005.08.22 14:02modify12680.101.21781.22171.2247
52612005.08.22 14:03modify12680.101.21781.22171.2247
52622005.08.22 14:03modify12680.101.21781.22191.2249
52632005.08.22 14:03modify12680.101.21781.22191.2249
52642005.08.22 14:04modify12680.101.21781.22191.2249
52652005.08.22 14:04modify12680.101.21781.22211.2251
52662005.08.22 14:05modify12680.101.21781.22221.2252
52672005.08.22 15:31s/l12680.101.22221.22221.225244.00766.24
52682005.08.22 15:31buy12690.101.22231.21470.0000
52692005.08.23 03:41buy12700.201.22081.21470.0000
52702005.08.23 08:57modify12700.201.22081.22241.2254
52712005.08.23 08:57modify12700.201.22081.22251.2255
52722005.08.23 08:57close12700.201.22401.22251.225564.00830.24
52732005.08.23 08:57close12690.101.22391.21470.000015.63845.87
52742005.08.23 08:57buy12710.101.22371.21610.0000
52752005.08.23 10:23buy12720.201.22221.21610.0000
52762005.08.23 11:03modify12720.201.22221.22381.2268
52772005.08.23 11:04s/l12720.201.22381.22381.226832.00877.87
52782005.08.23 11:04close12710.101.22381.21610.00001.00878.87
52792005.08.23 11:04buy12730.101.22401.21640.0000
52802005.08.23 14:44buy12740.201.22241.21630.0000
52812005.08.24 08:41s/l12730.101.21641.21640.0000-76.37802.50
52822005.08.24 08:41close12740.201.21641.21630.0000-120.74681.76
52832005.08.24 08:41sell12750.101.21651.22410.0000
52842005.08.24 10:15sell12760.201.21811.22420.0000
52852005.08.24 14:30s/l12750.101.22411.22410.0000-76.00605.76
52862005.08.24 14:30s/l12760.201.22421.22420.0000-122.00483.76
52872005.08.24 14:30buy12770.101.22431.21670.0000
52882005.08.24 15:22modify12770.101.22431.22581.2288
52892005.08.24 15:22modify12770.101.22431.22591.2289
52902005.08.24 15:22modify12770.101.22431.22601.2290
52912005.08.24 15:22modify12770.101.22431.22611.2291
52922005.08.24 15:22modify12770.101.22431.22611.2291
52932005.08.24 15:24modify12770.101.22431.22611.2291
52942005.08.24 15:24modify12770.101.22431.22631.2293
52952005.08.24 16:05s/l12770.101.22631.22631.229320.00503.76
52962005.08.24 16:05buy12780.101.22641.21880.0000
52972005.08.24 17:09buy12790.201.22451.21840.0000
52982005.08.24 20:28modify12790.201.22451.22611.2291
52992005.08.24 21:07s/l12790.201.22611.22611.229132.00535.76
53002005.08.24 21:07close12780.101.22611.21880.0000-3.00532.76
53012005.08.24 21:07buy12800.101.22661.21900.0000
53022005.08.25 04:18modify12800.101.22661.22811.2311
53032005.08.25 04:31modify12800.101.22661.22811.2311
53042005.08.25 04:37modify12800.101.22661.22831.2313
53052005.08.25 04:37modify12800.101.22661.22891.2319
53062005.08.25 04:59s/l12800.101.22891.22891.231921.89554.65
53072005.08.25 04:59buy12810.101.22891.22130.0000
53082005.08.25 14:10buy12820.201.22741.22130.0000
53092005.08.25 17:23modify12820.201.22741.22901.2320
53102005.08.25 17:24modify12820.201.22741.22951.2325
53112005.08.25 17:24modify12820.201.22741.22961.2326
53122005.08.25 17:24close12820.201.23091.22961.232670.00624.65
53132005.08.25 17:24close12810.101.23071.22130.000018.00642.65
53142005.08.25 17:24buy12830.101.23071.22310.0000
53152005.08.26 01:16buy12840.201.22921.22310.0000
53162005.08.26 09:17modify12840.201.22921.23071.2337
53172005.08.26 09:22modify12840.201.22921.23091.2339
53182005.08.26 09:22modify12840.201.22921.23141.2344
53192005.08.26 09:22close12840.201.23281.23141.234472.00714.65
53202005.08.26 09:22close12830.101.23291.22310.000021.63736.28
53212005.08.26 09:22buy12850.101.23221.22460.0000
53222005.08.26 10:41buy12860.201.23071.22460.0000
53232005.08.26 16:35modify12860.201.23071.23221.2352
53242005.08.26 16:41modify12860.201.23071.23241.2354
53252005.08.26 16:41close12860.201.23391.23241.235464.00800.28
53262005.08.26 16:41close12850.101.23371.22460.000015.00815.28
53272005.08.26 16:41buy12870.101.23371.22610.0000
53282005.08.26 17:14buy12880.201.23221.22610.0000
53292005.08.29 17:07s/l12870.101.22611.22610.0000-76.37738.91
53302005.08.29 17:07s/l12880.201.22611.22610.0000-122.74616.17
53312005.08.29 17:07sell12890.101.22611.23370.0000
53322005.08.29 18:04modify12890.101.22611.22451.2215
53332005.08.29 18:04modify12890.101.22611.22451.2215
53342005.08.29 18:11modify12890.101.22611.22411.2211
53352005.08.29 18:12modify12890.101.22611.22401.2210
53362005.08.29 18:12modify12890.101.22611.22391.2209
53372005.08.29 18:12modify12890.101.22611.22381.2208
53382005.08.29 18:12modify12890.101.22611.22371.2207
53392005.08.29 18:12modify12890.101.22611.22361.2206
53402005.08.29 18:13modify12890.101.22611.22361.2206
53412005.08.29 18:14modify12890.101.22611.22351.2205
53422005.08.29 18:14modify12890.101.22611.22331.2203
53432005.08.29 22:43s/l12890.101.22331.22331.220328.00644.17
53442005.08.29 22:43sell12900.101.22321.23080.0000
53452005.08.30 11:54modify12900.101.22321.22171.2187
53462005.08.30 11:54modify12900.101.22321.22141.2184
53472005.08.30 11:57modify12900.101.22321.22131.2183
53482005.08.30 11:58modify12900.101.22321.22121.2182
53492005.08.30 11:58modify12900.101.22321.22121.2182
53502005.08.30 12:21modify12900.101.22321.22091.2179
53512005.08.30 12:22modify12900.101.22321.22081.2178
53522005.08.30 12:23modify12900.101.22321.22051.2175
53532005.08.30 12:24modify12900.101.22321.22041.2174
53542005.08.30 12:24modify12900.101.22321.22001.2170
53552005.08.30 12:28modify12900.101.22321.21991.2169
53562005.08.30 12:57modify12900.101.22321.21981.2168
53572005.08.30 13:11modify12900.101.22321.21971.2167
53582005.08.30 13:11modify12900.101.22321.21971.2167
53592005.08.30 13:12modify12900.101.22321.21961.2166
53602005.08.30 14:08modify12900.101.22321.21961.2166
53612005.08.30 14:09modify12900.101.22321.21951.2165
53622005.08.30 14:15modify12900.101.22321.21941.2164
53632005.08.30 14:15modify12900.101.22321.21931.2163
53642005.08.30 14:15modify12900.101.22321.21911.2161
53652005.08.30 14:16modify12900.101.22321.21901.2160
53662005.08.30 14:19modify12900.101.22321.21901.2160
53672005.08.30 14:21modify12900.101.22321.21891.2159
53682005.08.30 14:21modify12900.101.22321.21881.2158
53692005.08.30 14:21modify12900.101.22321.21871.2157
53702005.08.30 15:14s/l12900.101.21871.21871.215745.15689.32
53712005.08.30 15:14buy12910.101.21891.21130.0000
53722005.08.30 16:02buy12920.201.21731.21120.0000
53732005.08.30 17:05modify12920.201.21731.21891.2219
53742005.08.30 17:05modify12920.201.21731.21911.2221
53752005.08.30 17:05close12920.201.22051.21911.222164.00753.32
53762005.08.30 17:05close12910.101.22061.21130.000017.00770.32
53772005.08.30 17:05buy12930.101.22081.21320.0000
53782005.08.30 18:24buy12940.201.21931.21320.0000
53792005.08.30 21:25modify12940.201.21931.22091.2239
53802005.08.30 21:25modify12940.201.21931.22111.2241
53812005.08.30 21:26close12940.201.22261.22111.224166.00836.32
53822005.08.30 21:26close12930.101.22241.21320.000016.00852.32
53832005.08.30 21:28buy12950.101.22251.21490.0000
53842005.08.31 07:08buy12960.201.22101.21490.0000
53852005.08.31 16:01modify12960.201.22101.22291.2259
53862005.08.31 16:01close12960.201.22441.22291.225968.00920.32
53872005.08.31 16:01close12950.101.22401.21490.000014.63934.95
53882005.08.31 16:02buy12970.101.22441.21680.0000
53892005.08.31 16:11modify12970.101.22441.22611.2291
53902005.08.31 16:22modify12970.101.22441.22631.2293
53912005.08.31 16:23modify12970.101.22441.22631.2293
53922005.08.31 16:23modify12970.101.22441.22641.2294
53932005.08.31 16:23modify12970.101.22441.22661.2296
53942005.08.31 16:24modify12970.101.22441.22661.2296
53952005.08.31 16:25modify12970.101.22441.22691.2299
53962005.08.31 16:25modify12970.101.22441.22691.2299
53972005.08.31 16:29modify12970.101.22441.22701.2300
53982005.08.31 16:29modify12970.101.22441.22731.2303
53992005.08.31 16:30modify12970.101.22441.22741.2304
54002005.08.31 16:30modify12970.101.22441.22751.2305
54012005.08.31 16:30modify12970.101.22441.22761.2306
54022005.08.31 16:30modify12970.101.22441.22781.2308
54032005.08.31 16:32modify12970.101.22441.22781.2308
54042005.08.31 16:32modify12970.101.22441.22791.2309
54052005.08.31 16:32modify12970.101.22441.22801.2310
54062005.08.31 16:32modify12970.101.22441.22811.2311
54072005.08.31 16:33modify12970.101.22441.22811.2311
54082005.08.31 16:37s/l12970.101.22811.22811.231137.00971.95
54092005.08.31 16:37buy12980.101.22831.22070.0000
54102005.08.31 17:43modify12980.101.22831.22981.2328
54112005.08.31 17:43modify12980.101.22831.22991.2329
54122005.08.31 17:46modify12980.101.22831.22991.2329
54132005.08.31 17:47modify12980.101.22831.23011.2331
54142005.08.31 17:47modify12980.101.22831.23021.2332
54152005.08.31 17:53modify12980.101.22831.23031.2333
54162005.08.31 17:54modify12980.101.22831.23031.2333
54172005.08.31 17:54modify12980.101.22831.23041.2334
54182005.08.31 17:54modify12980.101.22831.23061.2336
54192005.08.31 17:55modify12980.101.22831.23061.2336
54202005.08.31 17:55modify12980.101.22831.23081.2338
54212005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23081.2338
54222005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23101.2340
54232005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23111.2341
54242005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23121.2342
54252005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23131.2343
54262005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23141.2344
54272005.08.31 17:56modify12980.101.22831.23151.2345
54282005.08.31 17:58modify12980.101.22831.23161.2346
54292005.08.31 18:00modify12980.101.22831.23161.2346
54302005.08.31 18:00modify12980.101.22831.23171.2347
54312005.08.31 18:01modify12980.101.22831.23171.2347
54322005.08.31 18:01modify12980.101.22831.23181.2348
54332005.08.31 18:01modify12980.101.22831.23181.2348
54342005.08.31 18:02modify12980.101.22831.23191.2349
54352005.08.31 18:02modify12980.101.22831.23201.2350
54362005.08.31 18:02modify12980.101.22831.23211.2351
54372005.08.31 18:21modify12980.101.22831.23231.2353
54382005.08.31 18:24modify12980.101.22831.23231.2353
54392005.08.31 18:25modify12980.101.22831.23241.2354
54402005.08.31 18:25modify12980.101.22831.23251.2355
54412005.08.31 18:25modify12980.101.22831.23281.2358
54422005.08.31 18:26modify12980.101.22831.23291.2359
54432005.08.31 18:26modify12980.101.22831.23291.2359
54442005.08.31 18:28modify12980.101.22831.23301.2360
54452005.08.31 18:28modify12980.101.22831.23301.2360
54462005.08.31 18:30modify12980.101.22831.23311.2361
54472005.08.31 18:30modify12980.101.22831.23341.2364
54482005.08.31 18:30modify12980.101.22831.23371.2367
54492005.08.31 18:30modify12980.101.22831.23381.2368
54502005.08.31 18:30modify12980.101.22831.23391.2369
54512005.08.31 18:39s/l12980.101.23391.23391.236956.001027.95
54522005.08.31 18:39buy12990.101.23411.22650.0000
54532005.08.31 19:19buy13000.201.23261.22650.0000
54542005.09.01 10:21modify13000.201.23261.23471.2377
54552005.09.01 10:21close13000.201.23601.23471.237765.781093.73
54562005.09.01 10:21close12990.101.23581.22650.000015.891109.62
54572005.09.01 10:21buy13010.101.23641.22880.0000
54582005.09.01 13:01modify13010.101.23641.23801.2410
54592005.09.01 13:02modify13010.101.23641.23801.2410
54602005.09.01 13:03modify13010.101.23641.23811.2411
54612005.09.01 13:06modify13010.101.23641.23811.2411
54622005.09.01 13:06modify13010.101.23641.23831.2413
54632005.09.01 13:07modify13010.101.23641.23841.2414
54642005.09.01 13:08modify13010.101.23641.23851.2415
54652005.09.01 13:08modify13010.101.23641.23861.2416
54662005.09.01 13:20s/l13010.101.23861.23861.241622.001131.62
54672005.09.01 13:20buy13020.101.23871.23110.0000
54682005.09.01 16:00modify13020.101.23871.24041.2434
54692005.09.01 16:00s/l13020.101.24041.24041.243417.001148.62
54702005.09.01 16:00buy13030.101.24061.23300.0000
54712005.09.01 16:04modify13030.101.24061.24221.2452
54722005.09.01 16:04modify13030.101.24061.24271.2457
54732005.09.01 16:05modify13030.101.24061.24301.2460
54742005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24311.2461
54752005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24321.2462
54762005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24331.2463
54772005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24341.2464
54782005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24371.2467
54792005.09.01 16:06modify13030.101.24061.24391.2469
54802005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24411.2471
54812005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24411.2471
54822005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24421.2472
54832005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24431.2473
54842005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24451.2475
54852005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24471.2477
54862005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24481.2478
54872005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24491.2479
54882005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24501.2480
54892005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24521.2482
54902005.09.01 16:07modify13030.101.24061.24531.2483
54912005.09.01 16:09s/l13030.101.24531.24531.248347.001195.62
54922005.09.01 16:09buy13040.101.24541.23780.0000
54932005.09.01 20:21modify13040.101.24541.24721.2502
54942005.09.01 20:21modify13040.101.24541.24741.2504
54952005.09.01 20:21modify13040.101.24541.24761.2506
54962005.09.01 20:21modify13040.101.24541.24791.2509
54972005.09.01 20:21modify13040.101.24541.24791.2509
54982005.09.01 20:22modify13040.101.24541.24891.2519
54992005.09.01 20:22modify13040.101.24541.24931.2523
55002005.09.01 20:22modify13040.101.24541.24981.2528
55012005.09.01 20:22modify13040.101.24541.24981.2528
55022005.09.01 20:22modify13040.101.24541.25031.2533
55032005.09.01 20:22s/l13040.101.25031.25031.253349.001244.62
55042005.09.01 20:22buy13050.101.25031.24270.0000
55052005.09.01 21:16buy13060.201.24881.24270.0000
55062005.09.02 02:20buy13070.401.24731.24270.0000
55072005.09.02 08:04close13070.401.24931.24270.000080.001324.62
55082005.09.02 08:04close13060.201.24941.24270.000011.261335.88
55092005.09.02 08:04close13050.101.24951.24270.0000-8.371327.51
55102005.09.02 08:04sell13080.101.24941.25700.0000
55112005.09.02 08:50sell13090.201.25101.25710.0000
55122005.09.02 09:40sell13100.401.25261.25720.0000
55132005.09.02 10:51s/l13080.101.25701.25700.0000-76.001251.51
55142005.09.02 10:51s/l13090.201.25711.25710.0000-122.001129.51
55152005.09.02 10:51close13100.401.25711.25720.0000-180.00949.51
55162005.09.02 10:51buy13110.101.25701.24940.0000
55172005.09.02 12:31buy13120.201.25541.24930.0000
55182005.09.02 13:12buy13130.401.25391.24930.0000
55192005.09.02 13:44close13130.401.25621.24930.000092.001041.51
55202005.09.02 13:44close13120.201.25601.24930.000012.001053.51
55212005.09.02 13:44close13110.101.25581.24940.0000-12.001041.51
55222005.09.02 13:44buy13140.101.25621.24860.0000
55232005.09.02 14:09buy13150.201.25451.24840.0000
55242005.09.02 14:34buy13160.401.25221.24760.0000
55252005.09.02 16:01close13160.401.25461.24760.000096.001137.51
55262005.09.02 16:01close13150.201.25511.24840.000012.001149.51
55272005.09.02 16:01close13140.101.25521.24860.0000-10.001139.51
55282005.09.02 16:01sell13170.101.25541.26300.0000
55292005.09.02 16:27modify13170.101.25541.25381.2508
55302005.09.02 16:29s/l13170.101.25381.25381.250816.001155.51
55312005.09.02 16:29sell13180.101.25361.26120.0000
55322005.09.05 03:07sell13190.201.25521.26130.0000
55332005.09.05 03:35sell13200.401.25711.26170.0000
55342005.09.05 08:39close13200.401.25461.26170.0000100.001255.51
55352005.09.05 08:39close13190.201.25511.26130.00002.001257.51
55362005.09.05 08:39close13180.101.25541.26120.0000-17.851239.66
55372005.09.05 08:39sell13210.101.25491.26250.0000
55382005.09.05 10:41sell13220.201.25651.26260.0000
55392005.09.05 14:05modify13220.201.25651.25481.2518
55402005.09.05 14:48s/l13220.201.25481.25481.251834.001273.66
55412005.09.05 14:48close13210.101.25491.26250.00000.001273.66
55422005.09.05 14:48sell13230.101.25501.26260.0000
55432005.09.05 16:52modify13230.101.25501.25331.2503
55442005.09.05 16:52modify13230.101.25501.25311.2501
55452005.09.05 16:52modify13230.101.25501.25301.2500
55462005.09.05 16:54modify13230.101.25501.25291.2499
55472005.09.05 17:43s/l13230.101.25291.25291.249921.001294.66
55482005.09.05 17:43sell13240.101.25281.26040.0000
55492005.09.05 23:28sell13250.201.25431.26040.0000
55502005.09.06 01:43modify13250.201.25431.25281.2498
55512005.09.06 01:44modify13250.201.25431.25261.2496
55522005.09.06 01:44close13250.201.25111.25261.249664.301358.96
55532005.09.06 01:44close13240.101.25131.26040.000015.151374.11
55542005.09.06 01:44sell13260.101.25101.25860.0000
55552005.09.06 08:43modify13260.101.25101.24941.2464
55562005.09.06 08:44modify13260.101.25101.24931.2463
55572005.09.06 08:44modify13260.101.25101.24891.2459
55582005.09.06 08:44modify13260.101.25101.24881.2458
55592005.09.06 08:52modify13260.101.25101.24851.2455
55602005.09.06 08:53modify13260.101.25101.24841.2454
55612005.09.06 08:53modify13260.101.25101.24831.2453
55622005.09.06 08:53modify13260.101.25101.24821.2452
55632005.09.06 09:03s/l13260.101.24821.24821.245228.001402.11
55642005.09.06 09:03sell13270.101.24811.25570.0000
55652005.09.06 09:30modify13270.101.24811.24651.2435
55662005.09.06 09:30modify13270.101.24811.24631.2433
55672005.09.06 09:40s/l13270.101.24631.24631.243318.001420.11
55682005.09.06 09:40sell13280.101.24621.25380.0000
55692005.09.06 13:16sell13290.201.24771.25380.0000
55702005.09.06 14:25sell13300.401.24931.25390.0000
55712005.09.06 16:17close13300.401.24701.25390.000092.001512.11
55722005.09.06 16:17close13290.201.24711.25380.000012.001524.11
55732005.09.06 16:17close13280.101.24731.25380.0000-11.001513.11
55742005.09.06 16:17sell13310.101.24721.25480.0000
55752005.09.06 18:05sell13320.201.24891.25500.0000
55762005.09.06 23:21modify13320.201.24891.24731.2443
55772005.09.06 23:26modify13320.201.24891.24721.2442
55782005.09.06 23:26modify13320.201.24891.24721.2442
55792005.09.06 23:31modify13320.201.24891.24711.2441
55802005.09.06 23:31close13320.201.24561.24711.244166.001579.11
55812005.09.06 23:32close13310.101.24581.25480.000014.001593.11
55822005.09.06 23:33sell13330.101.24551.25310.0000
55832005.09.07 05:57sell13340.201.24711.25320.0000
55842005.09.07 06:39sell13350.401.24861.25320.0000
55852005.09.07 09:25s/l13330.101.25311.25310.0000-75.851517.26
55862005.09.07 09:25close13350.401.25311.25320.0000-180.001337.26
55872005.09.07 09:25close13340.201.25281.25320.0000-114.001223.26
55882005.09.07 09:26buy13360.101.25291.24530.0000
55892005.09.07 09:54buy13370.201.25141.24530.0000
55902005.09.07 10:19buy13380.401.24991.24530.0000
55912005.09.07 12:33s/l13360.101.24531.24530.0000-76.001147.26
55922005.09.07 12:33s/l13370.201.24531.24530.0000-122.001025.26
55932005.09.07 12:33s/l13380.401.24531.24530.0000-184.00841.26
55942005.09.07 12:33sell13390.101.24531.25290.0000
55952005.09.07 15:12modify13390.101.24531.24381.2408
55962005.09.07 15:15modify13390.101.24531.24371.2407
55972005.09.07 15:15modify13390.101.24531.24361.2406
55982005.09.07 15:15modify13390.101.24531.24361.2406
55992005.09.07 15:16modify13390.101.24531.24351.2405
56002005.09.07 15:16modify13390.101.24531.24351.2405
56012005.09.07 15:16modify13390.101.24531.24341.2404
56022005.09.07 15:33s/l13390.101.24341.24341.240419.00860.26
56032005.09.07 15:33sell13400.101.24331.25090.0000
56042005.09.07 16:37sell13410.201.24481.25090.0000
56052005.09.07 20:20modify13410.201.24481.24311.2401
56062005.09.07 20:20modify13410.201.24481.24301.2400
56072005.09.07 20:20modify13410.201.24481.24291.2399
56082005.09.07 20:20modify13410.201.24481.24291.2399
56092005.09.07 20:20close13410.201.24161.24291.239964.00924.26
56102005.09.07 20:21close13400.101.24151.25090.000018.00942.26
56112005.09.07 20:21sell13420.101.24121.24880.0000
56122005.09.08 04:37sell13430.201.24281.24890.0000
56132005.09.08 08:45sell13440.401.24431.24890.0000
56142005.09.08 10:29close13440.401.24211.24890.000088.001030.26
56152005.09.08 10:29close13430.201.24221.24890.000012.001042.26
56162005.09.08 10:29close13420.101.24231.24880.0000-10.551031.71
56172005.09.08 10:29buy13450.101.24251.23490.0000
56182005.09.08 12:02buy13460.201.24101.23490.0000
56192005.09.08 14:52modify13460.201.24101.24251.2455
56202005.09.08 14:52modify13460.201.24101.24271.2457
56212005.09.08 14:53close13460.201.24421.24271.245764.001095.71
56222005.09.08 14:53close13450.101.24411.23490.000016.001111.71
56232005.09.08 14:53buy13470.101.24421.23660.0000
56242005.09.08 15:20buy13480.201.24261.23650.0000
56252005.09.08 16:12buy13490.401.24111.23650.0000
56262005.09.09 04:09close13490.401.24361.23650.000098.521210.23
56272005.09.09 04:09close13480.201.24351.23650.000017.261227.49
56282005.09.09 04:09close13470.101.24361.23660.0000-6.371221.12
56292005.09.09 04:09buy13500.101.24361.23600.0000
56302005.09.09 04:31buy13510.201.24211.23600.0000
56312005.09.09 11:34buy13520.401.24061.23600.0000
56322005.09.09 14:45close13520.401.24261.23600.000080.001301.12
56332005.09.09 14:45close13510.201.24281.23600.000014.001315.12
56342005.09.09 14:45close13500.101.24261.23600.0000-10.001305.12
56352005.09.09 14:46buy13530.101.24271.23510.0000
56362005.09.09 15:28buy13540.201.24091.23480.0000
56372005.09.09 16:03buy13550.401.23931.23470.0000
56382005.09.09 16:21close13550.401.24141.23470.000084.001389.12
56392005.09.09 16:21close13540.201.24121.23480.00006.001395.12
56402005.09.09 16:22close13530.101.24131.23510.0000-14.001381.12
56412005.09.09 16:22buy13560.101.24161.23400.0000
56422005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24351.2465
56432005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24361.2466
56442005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24371.2467
56452005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24391.2469
56462005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24401.2470
56472005.09.09 17:23modify13560.101.24161.24421.2472
56482005.09.09 17:25s/l13560.101.24421.24421.247226.001407.12
56492005.09.09 17:25buy13570.101.24441.23680.0000
56502005.09.09 17:55buy13580.201.24261.23650.0000
56512005.09.09 18:29buy13590.401.24101.23640.0000
56522005.09.12 04:16s/l13570.101.23681.23680.0000-76.371330.75
56532005.09.12 04:16s/l13580.201.23651.23650.0000-122.741208.01
56542005.09.12 04:16close13590.401.23651.23640.0000-181.481026.53
56552005.09.12 04:16sell13600.101.23611.24370.0000
56562005.09.12 04:51modify13600.101.23611.23441.2314
56572005.09.12 04:51modify13600.101.23611.23421.2312
56582005.09.12 04:52modify13600.101.23611.23411.2311
56592005.09.12 04:53s/l13600.101.23411.23411.231120.001046.53
56602005.09.12 04:53sell13610.101.23391.24150.0000
56612005.09.12 12:36modify13610.101.23391.23211.2291
56622005.09.12 12:37modify13610.101.23391.23201.2290
56632005.09.12 12:43modify13610.101.23391.23201.2290
56642005.09.12 12:43modify13610.101.23391.23181.2288
56652005.09.12 12:44modify13610.101.23391.23171.2287
56662005.09.12 12:58modify13610.101.23391.23171.2287
56672005.09.12 12:58modify13610.101.23391.23161.2286
56682005.09.12 12:58modify13610.101.23391.23161.2286
56692005.09.12 12:59modify13610.101.23391.23151.2285
56702005.09.12 13:00modify13610.101.23391.23141.2284
56712005.09.12 13:00modify13610.101.23391.23131.2283
56722005.09.12 13:29s/l13610.101.23131.23131.228326.001072.53
56732005.09.12 13:29sell13620.101.23121.23880.0000
56742005.09.12 14:55modify13620.101.23121.22961.2266
56752005.09.12 15:37s/l13620.101.22961.22961.226616.001088.53
56762005.09.12 15:37sell13630.101.22961.23720.0000
56772005.09.13 03:31sell13640.201.23111.23720.0000
56782005.09.13 08:10modify13640.201.23111.22961.2266
56792005.09.13 08:10modify13640.201.23111.22941.2264
56802005.09.13 08:10modify13640.201.23111.22931.2263
56812005.09.13 08:10close13640.201.22791.22931.226364.001152.53
56822005.09.13 08:10close13630.101.22781.23720.000018.151170.68
56832005.09.13 08:10sell13650.101.22771.23530.0000
56842005.09.13 08:20sell13660.201.22921.23530.0000
56852005.09.13 10:11sell13670.401.23081.23540.0000
56862005.09.13 10:36close13670.401.22871.23540.000084.001254.68
56872005.09.13 10:36close13660.201.22881.23530.00008.001262.68
56882005.09.13 10:37close13650.101.22871.23530.0000-10.001252.68
56892005.09.13 10:37buy13680.101.22891.22130.0000
56902005.09.13 11:59buy13690.201.22731.22120.0000
56912005.09.13 12:00buy13700.401.22571.22110.0000
56922005.09.13 13:44close13700.401.22781.22110.000084.001336.68
56932005.09.13 13:44close13690.201.22801.22120.000014.001350.68
56942005.09.13 13:44close13680.101.22781.22130.0000-11.001339.68
56952005.09.13 13:44buy13710.101.22831.22070.0000
56962005.09.13 14:32buy13720.201.22671.22060.0000
56972005.09.13 14:34buy13730.401.22491.22030.0000
56982005.09.13 14:37close13730.401.22711.22030.000088.001427.68
56992005.09.13 14:37close13720.201.22711.22060.00008.001435.68
57002005.09.13 14:37close13710.101.22661.22070.0000-17.001418.68
57012005.09.13 14:37sell13740.101.22671.23430.0000
57022005.09.13 14:39sell13750.201.22821.23430.0000
57032005.09.13 14:58sell13760.401.22971.23430.0000
57042005.09.13 15:14close13760.401.22771.23430.000080.001498.68
57052005.09.13 15:14close13750.201.22791.23430.00006.001504.68
57062005.09.13 15:14close13740.101.22781.23430.0000-11.001493.68
57072005.09.13 15:14buy13770.101.22791.22030.0000
57082005.09.13 17:31buy13780.201.22641.22030.0000
57092005.09.14 03:27modify13780.201.22641.22801.2310
57102005.09.14 03:27modify13780.201.22641.22811.2311
57112005.09.14 03:28close13780.201.22961.22811.231163.261556.94
57122005.09.14 03:29close13770.101.22981.22030.000018.631575.57
57132005.09.14 03:29buy13790.101.23021.22260.0000
57142005.09.14 07:49buy13800.201.22861.22250.0000
57152005.09.14 09:03buy13810.401.22701.22240.0000
57162005.09.14 09:42close13810.401.22911.22240.000084.001659.57
57172005.09.14 09:42close13800.201.22931.22250.000014.001673.57
57182005.09.14 09:42close13790.101.22931.22260.0000-9.001664.57
57192005.09.14 09:42buy13820.101.22941.22180.0000
57202005.09.14 10:31buy13830.201.22781.22170.0000
57212005.09.14 13:57modify13830.201.22781.22951.2325
57222005.09.14 13:58modify13830.201.22781.22961.2326
57232005.09.14 13:58close13830.201.23101.22961.232664.001728.57
57242005.09.14 13:58close13820.101.23111.22180.000017.001745.57
57252005.09.14 13:58buy13840.101.23121.22360.0000
57262005.09.14 14:39buy13850.201.22921.22310.0000
57272005.09.14 16:26modify13850.201.22921.23081.2338
57282005.09.14 16:26modify13850.201.22921.23101.2340
57292005.09.14 16:33s/l13850.201.23101.23101.234036.001781.57
57302005.09.14 16:33close13840.101.23061.22360.0000-6.001775.57
57312005.09.14 16:33buy13860.101.23161.22400.0000
57322005.09.14 16:34buy13870.201.23011.22400.0000
57332005.09.14 17:07buy13880.401.22861.22400.0000
57342005.09.15 03:07s/l13860.101.22401.22400.0000-77.111698.46
57352005.09.15 03:07s/l13870.201.22401.22400.0000-124.221574.24
57362005.09.15 03:07s/l13880.401.22401.22400.0000-188.441385.80
57372005.09.15 03:07sell13890.101.22401.23160.0000
57382005.09.15 08:57modify13890.101.22401.22241.2194
57392005.09.15 08:58modify13890.101.22401.22241.2194
57402005.09.15 08:58modify13890.101.22401.22221.2192
57412005.09.15 08:59modify13890.101.22401.22211.2191
57422005.09.15 09:09modify13890.101.22401.22201.2190
57432005.09.15 09:09modify13890.101.22401.22191.2189
57442005.09.15 09:09modify13890.101.22401.22181.2188
57452005.09.15 09:10modify13890.101.22401.22181.2188
57462005.09.15 09:10modify13890.101.22401.22151.2185
57472005.09.15 09:20modify13890.101.22401.22121.2182
57482005.09.15 09:50s/l13890.101.22121.22121.218228.001413.80
57492005.09.15 09:50sell13900.101.22101.22860.0000
57502005.09.15 11:03sell13910.201.22271.22880.0000
57512005.09.15 15:33modify13910.201.22271.22091.2179
57522005.09.15 15:33close13910.201.21941.22091.217966.001479.80
57532005.09.15 15:33close13900.101.21931.22860.000017.001496.80
57542005.09.15 15:33sell13920.101.21941.22700.0000
57552005.09.15 15:40sell13930.201.22141.22750.0000
57562005.09.15 18:23sell13940.401.22291.22750.0000
57572005.09.15 20:06close13940.401.22061.22750.000092.001588.80
57582005.09.15 20:06close13930.201.22081.22750.000012.001600.80
57592005.09.15 20:07close13920.101.22061.22700.0000-12.001588.80
57602005.09.15 20:07sell13950.101.22041.22800.0000
57612005.09.15 20:57sell13960.201.22191.22800.0000
57622005.09.16 00:39sell13970.401.22341.22800.0000
57632005.09.16 06:14s/l13950.101.22801.22800.0000-75.851512.95
57642005.09.16 06:14s/l13960.201.22801.22800.0000-121.701391.25
57652005.09.16 06:14s/l13970.401.22801.22800.0000-184.001207.25
57662005.09.16 06:14buy13980.101.22801.22040.0000
57672005.09.16 12:02buy13990.201.22641.22030.0000
57682005.09.16 13:06buy14000.401.22481.22020.0000
57692005.09.16 16:10s/l13980.101.22041.22040.0000-76.001131.25
57702005.09.16 16:10close14000.401.22041.22020.0000-176.00955.25
57712005.09.16 16:10close13990.201.22081.22030.0000-112.00843.25
57722005.09.16 16:10sell14010.101.22071.22830.0000
57732005.09.16 18:36sell14020.201.22221.22830.0000
57742005.09.19 00:00modify14020.201.22221.21751.2145
57752005.09.19 00:00modify14010.101.22071.21761.2146
57762005.09.19 00:00modify14020.201.22221.21731.2143
57772005.09.19 00:01modify14010.101.22071.21751.2145
57782005.09.19 00:02modify14010.101.22071.21731.2143
57792005.09.19 00:02close14020.201.21601.21731.2143124.30967.55
57802005.09.19 00:02close14010.101.21611.21731.214346.151013.70
57812005.09.19 00:02sell14030.101.21581.22340.0000
57822005.09.19 07:23modify14030.101.21581.21421.2112
57832005.09.19 07:23modify14030.101.21581.21401.2110
57842005.09.19 07:25modify14030.101.21581.21391.2109
57852005.09.19 07:25modify14030.101.21581.21381.2108
57862005.09.19 07:26modify14030.101.21581.21361.2106
57872005.09.19 07:26modify14030.101.21581.21341.2104
57882005.09.19 07:35modify14030.101.21581.21301.2100
57892005.09.19 07:35modify14030.101.21581.21271.2097
57902005.09.19 07:38modify14030.101.21581.21251.2095
57912005.09.19 08:08modify14030.101.21581.21241.2094
57922005.09.19 08:10modify14030.101.21581.21241.2094
57932005.09.19 08:10modify14030.101.21581.21231.2093
57942005.09.19 08:10modify14030.101.21581.21221.2092
57952005.09.19 08:10modify14030.101.21581.21211.2091
57962005.09.19 08:10modify14030.101.21581.21201.2090
57972005.09.19 08:11modify14030.101.21581.21191.2089
57982005.09.19 08:32modify14030.101.21581.21151.2085
57992005.09.19 09:02s/l14030.101.21151.21151.208543.001056.70
58002005.09.19 09:02sell14040.101.21141.21900.0000
58012005.09.19 09:10sell14050.201.21291.21900.0000
58022005.09.19 10:51sell14060.401.21441.21900.0000
58032005.09.19 14:59close14060.401.21221.21900.000088.001144.70
58042005.09.19 14:59close14050.201.21251.21900.00008.001152.70
58052005.09.19 14:59close14040.101.21261.21900.0000-12.001140.70
58062005.09.19 14:59sell14070.101.21231.21990.0000
58072005.09.19 15:28sell14080.201.21381.21990.0000
58082005.09.19 15:54sell14090.401.21531.21990.0000
58092005.09.20 20:24close14090.401.21271.21990.0000104.601245.30
58102005.09.20 20:24close14080.201.21261.21990.000024.301269.60
58112005.09.20 20:24close14070.101.21261.21990.0000-2.851266.75
58122005.09.20 20:24sell14100.101.21271.22030.0000
58132005.09.20 20:37sell14110.201.21431.22040.0000
58142005.09.20 22:30modify14110.201.21431.21281.2098
58152005.09.20 22:30modify14110.201.21431.21271.2097
58162005.09.21 02:29s/l14110.201.21271.21271.209732.301299.05
58172005.09.21 02:29close14100.101.21281.22030.0000-0.851298.20
58182005.09.21 02:29sell14120.101.21241.22000.0000
58192005.09.21 02:53sell14130.201.21391.22000.0000
58202005.09.21 04:36sell14140.401.21541.22000.0000
58212005.09.21 07:19s/l14120.101.22001.22000.0000-76.001222.20
58222005.09.21 07:19s/l14130.201.22001.22000.0000-122.001100.20
58232005.09.21 07:19s/l14140.401.22001.22000.0000-184.00916.20
58242005.09.21 07:19buy14150.101.22011.21250.0000
58252005.09.21 08:02buy14160.201.21861.21250.0000
58262005.09.21 10:19modify14160.201.21861.22011.2231
58272005.09.21 10:19modify14160.201.21861.22021.2232
58282005.09.21 10:22modify14160.201.21861.22031.2233
58292005.09.21 10:22modify14160.201.21861.22051.2235
58302005.09.21 10:22close14160.201.22191.22051.223566.00982.20
58312005.09.21 10:22close14150.101.22211.21250.000020.001002.20
58322005.09.21 10:22buy14170.101.22221.21460.0000
58332005.09.21 11:40buy14180.201.22071.21460.0000
58342005.09.21 18:40buy14190.401.21921.21460.0000
58352005.09.21 19:42close14190.401.22121.21460.000080.001082.20
58362005.09.21 19:42close14180.201.22111.21460.00008.001090.20
58372005.09.21 19:42close14170.101.22121.21460.0000-10.001080.20
58382005.09.21 19:42sell14200.101.22131.22890.0000
58392005.09.22 00:23sell14210.201.22281.22890.0000
58402005.09.22 01:44sell14220.401.22471.22930.0000
58412005.09.22 03:13close14220.401.22251.22930.000088.001168.20
58422005.09.22 03:13close14210.201.22261.22890.00004.001172.20
58432005.09.22 03:13close14200.101.22241.22890.0000-10.551161.65
58442005.09.22 03:13sell14230.101.22241.23000.0000
58452005.09.22 06:53modify14230.101.22241.22051.2175
58462005.09.22 06:53modify14230.101.22241.21981.2168
58472005.09.22 06:57s/l14230.101.21981.21981.216826.001187.65
58482005.09.22 06:57sell14240.101.21961.22720.0000
58492005.09.22 07:17sell14250.201.22121.22730.0000
58502005.09.22 08:44sell14260.401.22281.22740.0000
58512005.09.22 12:02close14260.401.22071.22740.000084.001271.65
58522005.09.22 12:02close14250.201.22091.22730.00006.001277.65
58532005.09.22 12:02close14240.101.22101.22720.0000-14.001263.65
58542005.09.22 12:02sell14270.101.22051.22810.0000
58552005.09.22 12:48sell14280.201.22201.22810.0000
58562005.09.22 15:33modify14280.201.22201.22051.2175
58572005.09.22 15:34modify14280.201.22201.22031.2173
58582005.09.22 15:34close14280.201.21881.22031.217364.001327.65
58592005.09.22 15:34close14270.101.21871.22810.000018.001345.65
58602005.09.22 15:34sell14290.101.21891.22650.0000
58612005.09.22 16:29modify14290.101.21891.21721.2142
58622005.09.22 16:29modify14290.101.21891.21681.2138
58632005.09.22 16:29modify14290.101.21891.21681.2138
58642005.09.22 16:30modify14290.101.21891.21671.2137
58652005.09.22 16:30modify14290.101.21891.21671.2137
58662005.09.22 16:33modify14290.101.21891.21661.2136
58672005.09.22 16:33modify14290.101.21891.21661.2136
58682005.09.22 16:36modify14290.101.21891.21651.2135
58692005.09.22 16:37modify14290.101.21891.21631.2133
58702005.09.22 16:37modify14290.101.21891.21601.2130
58712005.09.22 16:37modify14290.101.21891.21591.2129
58722005.09.22 16:37modify14290.101.21891.21581.2128
58732005.09.22 16:38modify14290.101.21891.21571.2127
58742005.09.22 16:38modify14290.101.21891.21561.2126
58752005.09.22 16:38modify14290.101.21891.21561.2126
58762005.09.22 16:39modify14290.101.21891.21551.2125
58772005.09.22 16:42modify14290.101.21891.21541.2124
58782005.09.22 16:42modify14290.101.21891.21531.2123
58792005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21521.2122
58802005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21511.2121
58812005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21501.2120
58822005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21491.2119
58832005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21481.2118
58842005.09.22 16:46modify14290.101.21891.21471.2117
58852005.09.22 16:47modify14290.101.21891.21461.2116
58862005.09.22 17:19s/l14290.101.21461.21461.211643.001388.65
58872005.09.22 17:19sell14300.101.21451.22210.0000
58882005.09.22 18:21sell14310.201.21611.22220.0000
58892005.09.23 08:38modify14310.201.21611.21451.2115
58902005.09.23 08:38modify14310.201.21611.21441.2114
58912005.09.23 08:38modify14310.201.21611.21431.2113
58922005.09.23 08:41close14310.201.21281.21431.211366.301454.95
58932005.09.23 08:41close14300.101.21301.22210.000015.151470.10
58942005.09.23 08:41sell14320.101.21271.22030.0000
58952005.09.23 11:00sell14330.201.21581.22190.0000
58962005.09.23 11:00modify14330.201.21581.21431.2113
58972005.09.23 11:00modify14330.201.21581.21391.2109
58982005.09.23 11:00s/l14330.201.21391.21391.210938.001508.10
58992005.09.23 11:00close14320.101.21631.22030.0000-36.001472.10
59002005.09.23 11:01buy14340.101.21621.20860.0000
59012005.09.23 11:01buy14350.201.21451.20840.0000
59022005.09.23 11:16buy14360.401.21261.20800.0000
59032005.09.23 14:50s/l14340.101.20861.20860.0000-76.001396.10
59042005.09.23 14:50close14360.401.20861.20800.0000-160.001236.10
59052005.09.23 14:50close14350.201.20881.20840.0000-114.001122.10
59062005.09.23 14:50sell14370.101.20891.21650.0000
59072005.09.23 19:08modify14370.101.20891.20731.2043
59082005.09.23 19:10modify14370.101.20891.20721.2042
59092005.09.23 19:10modify14370.101.20891.20711.2041
59102005.09.23 19:45modify14370.101.20891.20701.2040
59112005.09.23 19:45modify14370.101.20891.20681.2038
59122005.09.23 19:49modify14370.101.20891.20671.2037
59132005.09.23 19:50modify14370.101.20891.20661.2036
59142005.09.23 20:44modify14370.101.20891.20651.2035
59152005.09.23 20:44modify14370.101.20891.20651.2035
59162005.09.23 20:59modify14370.101.20891.20641.2034
59172005.09.23 21:08modify14370.101.20891.20621.2032
59182005.09.23 21:30modify14370.101.20891.20611.2031
59192005.09.23 21:30modify14370.101.20891.20601.2030
59202005.09.23 21:38modify14370.101.20891.20581.2028
59212005.09.23 22:13modify14370.101.20891.20571.2027
59222005.09.23 22:19modify14370.101.20891.20561.2026
59232005.09.23 22:58modify14370.101.20891.20551.2025
59242005.09.23 22:58modify14370.101.20891.20551.2025
59252005.09.23 22:59modify14370.101.20891.20541.2024
59262005.09.23 22:59modify14370.101.20891.20541.2024
59272005.09.26 00:00modify14370.101.20891.20411.2011
59282005.09.26 00:00modify14370.101.20891.20401.2010
59292005.09.26 00:01modify14370.101.20891.20401.2010
59302005.09.26 00:02modify14370.101.20891.20391.2009
59312005.09.26 00:02modify14370.101.20891.20391.2009
59322005.09.26 00:02modify14370.101.20891.20381.2008
59332005.09.26 00:02modify14370.101.20891.20371.2007
59342005.09.26 00:03modify14370.101.20891.20361.2006
59352005.09.26 00:09modify14370.101.20891.20361.2006
59362005.09.26 00:21modify14370.101.20891.20351.2005
59372005.09.26 01:15s/l14370.101.20351.20351.200554.151176.25
59382005.09.26 01:15sell14380.101.20341.21100.0000
59392005.09.26 10:10sell14390.201.20491.21100.0000
59402005.09.26 11:01sell14400.401.20641.21100.0000
59412005.09.26 11:37close14400.401.20441.21100.000080.001256.25
59422005.09.26 11:37close14390.201.20471.21100.00004.001260.25
59432005.09.26 11:38close14380.101.20461.21100.0000-12.001248.25
59442005.09.26 11:38buy14410.101.20471.19710.0000
59452005.09.26 14:01buy14420.201.20321.19710.0000
59462005.09.26 20:48modify14420.201.20321.20471.2077
59472005.09.26 20:50modify14420.201.20321.20481.2078
59482005.09.26 20:51modify14420.201.20321.20491.2079
59492005.09.26 20:52close14420.201.20641.20491.207964.001312.25
59502005.09.26 20:52close14410.101.20631.19710.000016.001328.25
59512005.09.26 20:52buy14430.101.20651.19890.0000
59522005.09.27 03:28buy14440.201.20481.19870.0000
59532005.09.27 03:48buy14450.401.20301.19840.0000
59542005.09.27 18:37s/l14430.101.19891.19890.0000-76.371251.88
59552005.09.27 18:37s/l14440.201.19871.19870.0000-122.001129.88
59562005.09.27 18:37close14450.401.19871.19840.0000-172.00957.88
59572005.09.27 18:37sell14460.101.19861.20620.0000
59582005.09.27 19:21sell14470.201.20021.20630.0000
59592005.09.28 00:54sell14480.401.20171.20630.0000
59602005.09.28 17:39close14480.401.19961.20630.000084.001041.88
59612005.09.28 17:39close14470.201.19961.20630.000012.301054.18
59622005.09.28 17:39close14460.101.19991.20620.0000-12.851041.33
59632005.09.28 17:40sell14490.101.19961.20720.0000
59642005.09.28 17:52sell14500.201.20111.20720.0000
59652005.09.28 18:10sell14510.401.20261.20720.0000
59662005.09.29 06:18s/l14490.101.20721.20720.0000-75.55965.78
59672005.09.29 06:18s/l14500.201.20721.20720.0000-121.10844.68
59682005.09.29 06:18s/l14510.401.20721.20720.0000-182.20662.48
59692005.09.29 06:18buy14520.101.20731.19970.0000
59702005.09.29 06:32buy14530.201.20581.19970.0000
59712005.09.30 17:34modify14530.201.20581.20741.2104
59722005.09.30 17:35s/l14530.201.20741.20741.210431.26693.74
59732005.09.30 17:35close14520.101.20681.19970.0000-5.37688.37
59742005.09.30 17:35buy14540.101.20721.19960.0000
59752005.09.30 17:56buy14550.201.20561.19950.0000
59762005.09.30 20:44s/l14540.101.19961.19960.0000-76.00612.37
59772005.09.30 20:44close14550.201.19961.19950.0000-120.00492.37
59782005.09.30 20:44sell14560.101.19961.20720.0000
59792005.09.30 20:59sell14570.201.20141.20750.0000
59802005.10.03 02:33modify14570.201.20141.19981.1968
59812005.10.03 02:33modify14570.201.20141.19971.1967
59822005.10.03 02:34modify14570.201.20141.19931.1963
59832005.10.03 02:34modify14570.201.20141.19931.1963
59842005.10.03 02:34modify14570.201.20141.19921.1962
59852005.10.03 02:34modify14570.201.20141.19911.1961
59862005.10.03 02:34close14570.201.19771.19911.196174.30566.67
59872005.10.03 02:34close14560.101.19781.20720.000018.15584.82
59882005.10.03 02:34sell14580.101.19751.20510.0000
59892005.10.03 03:06modify14580.101.19751.19581.1928
59902005.10.03 03:06modify14580.101.19751.19561.1926
59912005.10.03 03:06modify14580.101.19751.19531.1923
59922005.10.03 03:06modify14580.101.19751.19511.1921
59932005.10.03 03:07modify14580.101.19751.19501.1920
59942005.10.03 03:07modify14580.101.19751.19481.1918
59952005.10.03 03:07modify14580.101.19751.19471.1917
59962005.10.03 03:15s/l14580.101.19471.19471.191728.00612.82
59972005.10.03 03:15sell14590.101.19461.20220.0000
59982005.10.03 08:20sell14600.201.19611.20220.0000
59992005.10.03 10:57modify14600.201.19611.19441.1914
60002005.10.03 10:57close14600.201.19291.19441.191464.00676.82
60012005.10.03 10:58close14590.101.19281.20220.000018.00694.82
60022005.10.03 10:58sell14610.101.19261.20020.0000
60032005.10.04 15:33sell14620.201.19421.20030.0000
60042005.10.04 17:41modify14620.201.19421.19271.1897
60052005.10.04 17:43modify14620.201.19421.19261.1896
60062005.10.04 17:43modify14620.201.19421.19251.1895
60072005.10.04 17:43modify14620.201.19421.19241.1894
60082005.10.04 17:44close14620.201.19101.19241.189464.00758.82
60092005.10.04 17:44close14610.101.19121.20020.000014.15772.97
60102005.10.04 17:44sell14630.101.19101.19860.0000
60112005.10.04 18:17sell14640.201.19271.19880.0000
60122005.10.05 17:59s/l14630.101.19861.19860.0000-75.85697.12
60132005.10.05 17:59close14640.201.19861.19880.0000-117.70579.42
60142005.10.05 17:59buy14650.101.19851.19090.0000
60152005.10.05 18:07buy14660.201.19701.19090.0000
60162005.10.05 23:58modify14660.201.19701.19861.2016
60172005.10.05 23:58modify14660.201.19701.19871.2017
60182005.10.05 23:58modify14660.201.19701.19931.2023
60192005.10.05 23:58modify14660.201.19701.19941.2024
60202005.10.05 23:58modify14660.201.19701.19961.2026
60212005.10.05 23:58close14660.201.20021.19961.202664.00643.42
60222005.10.05 23:58close14650.101.20081.19090.000023.00666.42
60232005.10.05 23:58buy14670.101.20121.19360.0000
60242005.10.06 00:06buy14680.201.19961.19350.0000
60252005.10.06 02:14modify14680.201.19961.20111.2041
60262005.10.06 02:14modify14680.201.19961.20111.2041
60272005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20141.2044
60282005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20151.2045
60292005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20161.2046
60302005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20171.2047
60312005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20211.2051
60322005.10.06 02:15modify14680.201.19961.20251.2055
60332005.10.06 02:15close14680.201.20351.20251.205578.00744.42
60342005.10.06 02:15close14670.101.20331.19360.000019.89764.31
60352005.10.06 02:15buy14690.101.20371.19610.0000
60362005.10.06 06:45modify14690.101.20371.20531.2083
60372005.10.06 06:46modify14690.101.20371.20531.2083
60382005.10.06 06:46modify14690.101.20371.20541.2084
60392005.10.06 07:02s/l14690.101.20541.20541.208417.00781.31
60402005.10.06 07:02buy14700.101.20561.19800.0000
60412005.10.06 12:15buy14710.201.20411.19800.0000
60422005.10.06 14:30modify14710.201.20411.20561.2086
60432005.10.06 14:31modify14710.201.20411.20561.2086
60442005.10.06 14:34s/l14710.201.20561.20561.208630.00811.31
60452005.10.06 14:34close14700.101.20561.19800.00000.00811.31
60462005.10.06 14:34sell14720.101.20581.21340.0000
60472005.10.06 14:56sell14730.201.20731.21340.0000
60482005.10.06 16:00s/l14720.101.21341.21340.0000-76.00735.31
60492005.10.06 16:00s/l14730.201.21341.21340.0000-122.00613.31
60502005.10.06 16:00buy14740.101.21371.20610.0000
60512005.10.06 16:46buy14750.201.21221.20610.0000
60522005.10.06 18:40modify14750.201.21221.21381.2168
60532005.10.06 18:41modify14750.201.21221.21381.2168
60542005.10.06 18:41modify14750.201.21221.21391.2169
60552005.10.06 18:41modify14750.201.21221.21391.2169
60562005.10.06 18:43close14750.201.21541.21391.216964.00677.31
60572005.10.06 18:43close14740.101.21561.20610.000019.00696.31
60582005.10.06 18:43buy14760.101.21571.20810.0000
60592005.10.06 20:26modify14760.101.21571.21721.2202
60602005.10.06 20:26modify14760.101.21571.21741.2204
60612005.10.06 20:26modify14760.101.21571.21751.2205
60622005.10.06 20:26modify14760.101.21571.21761.2206
60632005.10.06 20:37modify14760.101.21571.21801.2210
60642005.10.06 20:38modify14760.101.21571.21811.2211
60652005.10.06 20:39modify14760.101.21571.21841.2214
60662005.10.06 20:39modify14760.101.21571.21861.2216
60672005.10.06 20:57s/l14760.101.21861.21861.221629.00725.31
60682005.10.06 20:57buy14770.101.21861.21100.0000
60692005.10.07 00:27buy14780.201.21711.21100.0000
60702005.10.07 14:30s/l14770.101.21101.21100.0000-76.37648.94
60712005.10.07 14:30s/l14780.201.21101.21100.0000-122.00526.94
60722005.10.07 14:30sell14790.101.21081.21840.0000
60732005.10.07 14:30sell14800.201.21261.21870.0000
60742005.10.07 15:22modify14800.201.21261.21081.2078
60752005.10.07 15:23s/l14800.201.21081.21081.207836.00562.94
60762005.10.07 15:23close14790.101.21081.21840.00000.00562.94
60772005.10.07 15:23sell14810.101.21061.21820.0000
60782005.10.07 16:05sell14820.201.21211.21820.0000
60792005.10.10 14:04modify14820.201.21211.21061.2076
60802005.10.10 14:05modify14820.201.21211.21041.2074
60812005.10.10 14:05modify14820.201.21211.21031.2073
60822005.10.10 14:05modify14820.201.21211.21021.2072
60832005.10.10 14:05modify14820.201.21211.21001.2070
60842005.10.10 14:05modify14820.201.21211.20981.2068
60852005.10.10 14:05close14820.201.20841.20981.206874.30637.24
60862005.10.10 14:05close14810.101.20831.21820.000023.15660.39
60872005.10.10 14:05sell14830.101.20801.21560.0000
60882005.10.10 16:48modify14830.101.20801.20641.2034
60892005.10.10 16:48modify14830.101.20801.20621.2032
60902005.10.10 16:48modify14830.101.20801.20611.2031
60912005.10.10 16:49modify14830.101.20801.20601.2030
60922005.10.10 16:49modify14830.101.20801.20591.2029
60932005.10.10 16:51modify14830.101.20801.20581.2028
60942005.10.10 16:54modify14830.101.20801.20571.2027
60952005.10.10 16:54modify14830.101.20801.20551.2025
60962005.10.10 17:25s/l14830.101.20551.20551.202525.00685.39
60972005.10.10 17:25sell14840.101.20531.21290.0000
60982005.10.10 21:45sell14850.201.20691.21300.0000
60992005.10.11 02:54modify14850.201.20691.20521.2022
61002005.10.11 02:54modify14850.201.20691.20491.2019
61012005.10.11 02:55close14850.201.20361.20491.201966.30751.69
61022005.10.11 02:55close14840.101.20381.21290.000015.15766.84
61032005.10.11 02:55sell14860.101.20361.21120.0000
61042005.10.11 15:25modify14860.101.20361.20211.1991
61052005.10.11 15:42modify14860.101.20361.20201.1990
61062005.10.11 15:48modify14860.101.20361.20191.1989
61072005.10.11 15:48modify14860.101.20361.20181.1988
61082005.10.11 15:48modify14860.101.20361.20171.1987
61092005.10.11 15:54modify14860.101.20361.20171.1987
61102005.10.11 15:54modify14860.101.20361.20161.1986
61112005.10.11 15:57modify14860.101.20361.20151.1985
61122005.10.11 16:00modify14860.101.20361.20151.1985
61132005.10.11 16:00modify14860.101.20361.20141.1984
61142005.10.11 16:00modify14860.101.20361.20141.1984
61152005.10.11 16:01modify14860.101.20361.20131.1983
61162005.10.11 16:02modify14860.101.20361.20121.1982
61172005.10.11 16:02modify14860.101.20361.20111.1981
61182005.10.11 16:02modify14860.101.20361.20111.1981
61192005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20101.1980
61202005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20071.1977
61212005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20061.1976
61222005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20051.1975
61232005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20041.1974
61242005.10.11 16:08modify14860.101.20361.20041.1974
61252005.10.11 16:10modify14860.101.20361.20031.1973
61262005.10.11 16:10modify14860.101.20361.20021.1972
61272005.10.11 16:10modify14860.101.20361.20001.1970
61282005.10.11 16:11modify14860.101.20361.20001.1970
61292005.10.11 16:11modify14860.101.20361.19991.1969
61302005.10.11 16:11modify14860.101.20361.19981.1968
61312005.10.11 16:21s/l14860.101.19981.19981.196838.00804.84
61322005.10.11 16:21sell14870.101.19961.20720.0000
61332005.10.11 17:45sell14880.201.20121.20730.0000
61342005.10.11 20:40modify14880.201.20121.19961.1966
61352005.10.11 20:41modify14880.201.20121.19951.1965
61362005.10.11 20:41modify14880.201.20121.19951.1965
61372005.10.11 20:41modify14880.201.20121.19941.1964
61382005.10.11 20:41modify14880.201.20121.19921.1962
61392005.10.11 20:41close14880.201.19791.19921.196266.00870.84
61402005.10.11 20:41close14870.101.19771.20720.000019.00889.84
61412005.10.11 20:42sell14890.101.19761.20520.0000
61422005.10.11 21:19sell14900.201.19921.20530.0000
61432005.10.12 02:24modify14900.201.19921.19771.1947
61442005.10.12 02:27modify14900.201.19921.19751.1945
61452005.10.12 02:37close14900.201.19601.19751.194564.30954.14
61462005.10.12 02:37close14890.101.19611.20520.000015.15969.29
61472005.10.12 02:37sell14910.101.19571.20330.0000
61482005.10.12 04:05sell14920.201.19731.20340.0000
61492005.10.12 11:16sell14930.401.19891.20350.0000
61502005.10.12 15:13s/l14910.101.20331.20330.0000-76.00893.29
61512005.10.12 15:13close14930.401.20331.20350.0000-176.00717.29
61522005.10.12 15:13close14920.201.20341.20340.0000-122.00595.29
61532005.10.12 15:13buy14940.101.20331.19570.0000
61542005.10.12 16:04buy14950.201.20181.19570.0000
61552005.10.12 18:28modify14950.201.20181.20331.2063
61562005.10.12 18:28modify14950.201.20181.20371.2067
61572005.10.12 18:28close14950.201.20501.20371.206764.00659.29
61582005.10.12 18:28close14940.101.20511.19570.000018.00677.29
61592005.10.12 18:28buy14960.101.20451.19690.0000
61602005.10.12 19:40buy14970.201.20281.19670.0000
61612005.10.13 04:53s/l14960.101.19691.19690.0000-77.11600.18
61622005.10.13 04:53close14970.201.19681.19670.0000-122.22477.96
61632005.10.13 04:53sell14980.101.19711.20470.0000
61642005.10.13 05:13sell14990.201.19871.20480.0000
61652005.10.13 14:37modify14990.201.19871.19711.1941
61662005.10.13 14:37modify14990.201.19871.19701.1940
61672005.10.13 14:37modify14990.201.19871.19691.1939
61682005.10.13 14:37modify14990.201.19871.19691.1939
61692005.10.13 14:38close14990.201.19541.19691.193966.00543.96
61702005.10.13 14:38close14980.101.19541.20470.000017.00560.96
61712005.10.13 14:38sell15000.101.19521.20280.0000
61722005.10.13 16:11modify15000.101.19521.19371.1907
61732005.10.13 16:15modify15000.101.19521.19361.1906
61742005.10.13 16:15modify15000.101.19521.19341.1904
61752005.10.13 16:15modify15000.101.19521.19331.1903
61762005.10.13 16:15modify15000.101.19521.19331.1903
61772005.10.13 16:17modify15000.101.19521.19321.1902
61782005.10.13 16:21modify15000.101.19521.19311.1901
61792005.10.13 16:26modify15000.101.19521.19311.1901
61802005.10.13 16:26modify15000.101.19521.19301.1900
61812005.10.13 16:26modify15000.101.19521.19301.1900
61822005.10.13 16:27modify15000.101.19521.19291.1899
61832005.10.13 16:41s/l15000.101.19291.19291.189923.00583.96
61842005.10.13 16:41sell15010.101.19291.20050.0000
61852005.10.13 17:38sell15020.201.19441.20050.0000
61862005.10.13 20:46s/l15010.101.20051.20050.0000-76.00507.96
61872005.10.13 20:46s/l15020.201.20051.20050.0000-122.00385.96
61882005.10.13 20:46buy15030.101.20071.19310.0000
61892005.10.14 06:01modify15030.101.20071.20221.2052
61902005.10.14 06:02modify15030.101.20071.20261.2056
61912005.10.14 06:12modify15030.101.20071.20281.2058
61922005.10.14 06:31modify15030.101.20071.20291.2059
61932005.10.14 06:31modify15030.101.20071.20301.2060
61942005.10.14 06:52s/l15030.101.20301.20301.206022.63408.59
61952005.10.14 06:52buy15040.101.20281.19520.0000
61962005.10.14 08:01buy15050.201.20131.19520.0000
61972005.10.14 14:42modify15050.201.20131.20301.2060
61982005.10.14 14:42modify15050.201.20131.20371.2067
61992005.10.14 14:42modify15050.201.20131.20381.2068
62002005.10.14 14:42modify15050.201.20131.20391.2069
62012005.10.14 14:42close15050.201.20511.20391.206976.00484.59
62022005.10.14 14:42close15040.101.20471.19520.000019.00503.59
62032005.10.14 14:42buy15060.101.20481.19720.0000
62042005.10.14 14:49buy15070.201.20301.19690.0000
62052005.10.14 16:36modify15070.201.20301.20461.2076
62062005.10.14 16:36modify15070.201.20301.20471.2077
62072005.10.14 16:36modify15070.201.20301.20481.2078
62082005.10.14 16:36close15070.201.20631.20481.207866.00569.59
62092005.10.14 16:36close15060.101.20661.19720.000018.00587.59
62102005.10.14 16:36buy15080.101.20671.19910.0000
62112005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20841.2114
62122005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20851.2115
62132005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20871.2117
62142005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20881.2118
62152005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20911.2121
62162005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20921.2122
62172005.10.14 19:43modify15080.101.20671.20921.2122
62182005.10.14 19:59s/l15080.101.20921.20921.212225.00612.59
62192005.10.14 19:59buy15090.101.20941.20180.0000
62202005.10.14 21:17buy15100.201.20791.20180.0000
62212005.10.17 02:25modify15100.201.20791.20961.2126
62222005.10.17 02:25modify15100.201.20791.21001.2130
62232005.10.17 02:25modify15100.201.20791.21021.2132
62242005.10.17 02:25modify15100.201.20791.21041.2134
62252005.10.17 02:25s/l15100.201.21041.21041.213449.26661.85
62262005.10.17 02:25close15090.101.21031.20180.00008.63670.48
62272005.10.17 02:26buy15110.101.21041.20280.0000
62282005.10.17 03:20buy15120.201.20881.20270.0000
62292005.10.17 12:08s/l15110.101.20281.20280.0000-76.00594.48
62302005.10.17 12:08s/l15120.201.20271.20270.0000-122.00472.48
62312005.10.17 12:08sell15130.101.20251.21010.0000
62322005.10.17 13:07sell15140.201.20401.21010.0000
62332005.10.18 00:37modify15140.201.20401.20241.1994
62342005.10.18 00:37modify15140.201.20401.20241.1994
62352005.10.18 00:42modify15140.201.20401.20231.1993
62362005.10.18 00:42modify15140.201.20401.20231.1993
62372005.10.18 00:42close15140.201.20081.20231.199364.30536.78
62382005.10.18 00:42close15130.101.20081.21010.000017.15553.93
62392005.10.18 00:43sell15150.101.20051.20810.0000
62402005.10.18 09:51modify15150.101.20051.19891.1959
62412005.10.18 09:51modify15150.101.20051.19871.1957
62422005.10.18 09:52modify15150.101.20051.19861.1956
62432005.10.18 09:52modify15150.101.20051.19851.1955
62442005.10.18 09:52modify15150.101.20051.19841.1954
62452005.10.18 09:52modify15150.101.20051.19831.1953
62462005.10.18 09:52modify15150.101.20051.19831.1953
62472005.10.18 09:58modify15150.101.20051.19821.1952
62482005.10.18 09:58modify15150.101.20051.19801.1950
62492005.10.18 10:02modify15150.101.20051.19801.1950
62502005.10.18 10:02modify15150.101.20051.19791.1949
62512005.10.18 10:02modify15150.101.20051.19781.1948
62522005.10.18 10:02modify15150.101.20051.19781.1948
62532005.10.18 10:15s/l15150.101.19781.19781.194827.00580.93
62542005.10.18 10:15sell15160.101.19761.20520.0000
62552005.10.18 11:55modify15160.101.19761.19611.1931
62562005.10.18 11:55modify15160.101.19761.19601.1930
62572005.10.18 12:14modify15160.101.19761.19591.1929
62582005.10.18 12:14modify15160.101.19761.19591.1929
62592005.10.18 12:15modify15160.101.19761.19571.1927
62602005.10.18 12:15modify15160.101.19761.19571.1927
62612005.10.18 12:16modify15160.101.19761.19561.1926
62622005.10.18 12:23modify15160.101.19761.19551.1925
62632005.10.18 12:24modify15160.101.19761.19541.1924
62642005.10.18 12:25modify15160.101.19761.19511.1921
62652005.10.18 12:25modify15160.101.19761.19511.1921
62662005.10.18 12:26modify15160.101.19761.19501.1920
62672005.10.18 12:27modify15160.101.19761.19501.1920
62682005.10.18 12:28modify15160.101.19761.19491.1919
62692005.10.18 12:38s/l15160.101.19491.19491.191927.00607.93
62702005.10.18 12:38sell15170.101.19471.20230.0000
62712005.10.18 15:06modify15170.101.19471.19321.1902
62722005.10.18 15:06modify15170.101.19471.19321.1902
62732005.10.18 15:12s/l15170.101.19321.19321.190215.00622.93
62742005.10.18 15:12sell15180.101.19321.20080.0000
62752005.10.18 17:18sell15190.201.19471.20080.0000
62762005.10.19 08:35modify15190.201.19471.19321.1902
62772005.10.19 08:35modify15190.201.19471.19311.1901
62782005.10.19 08:35modify15190.201.19471.19311.1901
62792005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19301.1900
62802005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19301.1900
62812005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19291.1899
62822005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19271.1897
62832005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19251.1895
62842005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19231.1893
62852005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19211.1891
62862005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19191.1889
62872005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19141.1884
62882005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19131.1883
62892005.10.19 08:36modify15190.201.19471.19131.1883
62902005.10.19 08:36modify15180.101.19321.19131.1883
62912005.10.19 08:36close15190.201.18991.19131.188396.30719.23
62922005.10.19 08:36close15180.101.18931.19131.188339.15758.38
62932005.10.19 08:36sell15200.101.19041.19800.0000
62942005.10.19 11:05sell15210.201.19211.19820.0000
62952005.10.19 16:54s/l15200.101.19801.19800.0000-76.00682.38
62962005.10.19 16:54close15210.201.19821.19820.0000-122.00560.38
62972005.10.19 16:54buy15220.101.19791.19030.0000
62982005.10.19 20:37buy15230.201.19641.19030.0000
62992005.10.19 21:33modify15230.201.19641.19791.2009
63002005.10.19 21:33modify15230.201.19641.19801.2010
63012005.10.19 21:34modify15230.201.19641.19811.2011
63022005.10.19 21:35modify15230.201.19641.19831.2013
63032005.10.19 21:35close15230.201.19961.19831.201364.00624.38
63042005.10.19 21:38close15220.101.19951.19030.000016.00640.38
63052005.10.19 21:38buy15240.101.19981.19220.0000
63062005.10.20 00:36buy15250.201.19811.19200.0000
63072005.10.20 21:26modify15250.201.19811.20011.2031
63082005.10.20 21:27close15250.201.20141.20011.203166.00706.38
63092005.10.20 21:27close15240.101.20111.19220.000011.89718.27
63102005.10.20 21:27buy15260.101.20131.19370.0000
63112005.10.21 02:13modify15260.101.20131.20331.2063
63122005.10.21 02:13modify15260.101.20131.20341.2064
63132005.10.21 02:13modify15260.101.20131.20361.2066
63142005.10.21 02:13modify15260.101.20131.20391.2069
63152005.10.21 02:13modify15260.101.20131.20391.2069
63162005.10.21 02:14modify15260.101.20131.20401.2070
63172005.10.21 02:14modify15260.101.20131.20411.2071
63182005.10.21 02:15modify15260.101.20131.20421.2072
63192005.10.21 02:15modify15260.101.20131.20461.2076
63202005.10.21 02:16modify15260.101.20131.20481.2078
63212005.10.21 02:17modify15260.101.20131.20501.2080
63222005.10.21 02:17modify15260.101.20131.20521.2082
63232005.10.21 02:17modify15260.101.20131.20531.2083
63242005.10.21 02:20s/l15260.101.20531.20531.208339.63757.90
63252005.10.21 02:20buy15270.101.20541.19780.0000
63262005.10.21 04:26buy15280.201.20381.19770.0000
63272005.10.21 17:23s/l15270.101.19781.19780.0000-76.00681.90
63282005.10.21 17:23s/l15280.201.19771.19770.0000-122.00559.90
63292005.10.21 17:23sell15290.101.19771.20530.0000
63302005.10.21 18:26modify15290.101.19771.19621.1932
63312005.10.21 18:27modify15290.101.19771.19611.1931
63322005.10.21 18:27modify15290.101.19771.19581.1928
63332005.10.21 18:42s/l15290.101.19581.19581.192819.00578.90
63342005.10.21 18:42sell15300.101.19561.20320.0000
63352005.10.24 05:02modify15300.101.19561.19411.1911
63362005.10.24 05:03modify15300.101.19561.19391.1909
63372005.10.24 05:04modify15300.101.19561.19381.1908
63382005.10.24 06:37s/l15300.101.19381.19381.190818.15597.05
63392005.10.24 06:37buy15310.101.19381.18620.0000
63402005.10.24 16:08modify15310.101.19381.19541.1984
63412005.10.24 16:10modify15310.101.19381.19551.1985
63422005.10.24 16:10modify15310.101.19381.19581.1988
63432005.10.24 16:10modify15310.101.19381.19591.1989
63442005.10.24 16:19modify15310.101.19381.19601.1990
63452005.10.24 16:19modify15310.101.19381.19631.1993
63462005.10.24 16:20modify15310.101.19381.19641.1994
63472005.10.24 16:20modify15310.101.19381.19661.1996
63482005.10.24 16:21modify15310.101.19381.19671.1997
63492005.10.24 17:01modify15310.101.19381.19671.1997
63502005.10.24 17:01modify15310.101.19381.19681.1998
63512005.10.24 17:01modify15310.101.19381.19691.1999
63522005.10.24 17:02modify15310.101.19381.19691.1999
63532005.10.24 17:03modify15310.101.19381.19701.2000
63542005.10.24 17:22s/l15310.101.19701.19701.200032.00629.05
63552005.10.24 17:22buy15320.101.19721.18960.0000
63562005.10.24 18:02modify15320.101.19721.19891.2019
63572005.10.24 18:02modify15320.101.19721.19911.2021
63582005.10.24 18:02modify15320.101.19721.19921.2022
63592005.10.24 18:02modify15320.101.19721.19941.2024
63602005.10.24 18:03modify15320.101.19721.19951.2025
63612005.10.24 18:03modify15320.101.19721.19971.2027
63622005.10.24 18:03modify15320.101.19721.19971.2027
63632005.10.24 18:04modify15320.101.19721.19981.2028
63642005.10.24 18:04modify15320.101.19721.19991.2029
63652005.10.24 18:04modify15320.101.19721.20021.2032
63662005.10.24 18:05modify15320.101.19721.20021.2032
63672005.10.24 18:05modify15320.101.19721.20031.2033
63682005.10.24 18:05modify15320.101.19721.20041.2034
63692005.10.24 18:13s/l15320.101.20041.20041.203432.00661.05
63702005.10.24 18:13buy15330.101.20061.19300.0000
63712005.10.24 18:36buy15340.201.19911.19300.0000
63722005.10.25 10:35modify15340.201.19911.20081.2038
63732005.10.25 10:35modify15340.201.19911.20101.2040
63742005.10.25 10:35modify15340.201.19911.20101.2040
63752005.10.25 10:35close15340.201.20231.20101.204063.26724.31
63762005.10.25 10:36close15330.101.20241.19300.000017.63741.94
63772005.10.25 10:36buy15350.101.20201.19440.0000
63782005.10.25 14:56modify15350.101.20201.20351.2065
63792005.10.25 14:56modify15350.101.20201.20351.2065
63802005.10.25 14:57modify15350.101.20201.20361.2066
63812005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20371.2067
63822005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20381.2068
63832005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20401.2070
63842005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20411.2071
63852005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20421.2072
63862005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20431.2073
63872005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20441.2074
63882005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20451.2075
63892005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20461.2076
63902005.10.25 14:58modify15350.101.20201.20471.2077
63912005.10.25 15:06modify15350.101.20201.20481.2078
63922005.10.25 15:06modify15350.101.20201.20521.2082
63932005.10.25 15:24s/l15350.101.20521.20521.208232.00773.94
63942005.10.25 15:24buy15360.101.20541.19780.0000
63952005.10.25 16:02modify15360.101.20541.20741.2104
63962005.10.25 16:02modify15360.101.20541.20781.2108
63972005.10.25 16:03modify15360.101.20541.20791.2109
63982005.10.25 16:04modify15360.101.20541.20801.2110
63992005.10.25 16:11modify15360.101.20541.20811.2111
64002005.10.25 16:12modify15360.101.20541.20821.2112
64012005.10.25 16:12modify15360.101.20541.20841.2114
64022005.10.25 16:17s/l15360.101.20841.20841.211430.00803.94
64032005.10.25 16:17buy15370.101.20861.20100.0000
64042005.10.26 08:14modify15370.101.20861.21021.2132
64052005.10.26 08:14modify15370.101.20861.21041.2134
64062005.10.26 08:14modify15370.101.20861.21051.2135
64072005.10.26 08:14modify15370.101.20861.21101.2140
64082005.10.26 08:14modify15370.101.20861.21101.2140
64092005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21131.2143
64102005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21141.2144
64112005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21151.2145
64122005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21171.2147
64132005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21181.2148
64142005.10.26 08:16modify15370.101.20861.21191.2149
64152005.10.26 08:40s/l15370.101.21191.21191.214932.63836.57
64162005.10.26 08:40buy15380.101.21211.20450.0000
64172005.10.26 08:44buy15390.201.21061.20450.0000
64182005.10.27 01:37s/l15380.101.20451.20450.0000-77.11759.46
64192005.10.27 01:37s/l15390.201.20451.20450.0000-124.22635.24
64202005.10.27 01:37sell15400.101.20451.21210.0000
64212005.10.27 02:12sell15410.201.20621.21230.0000
64222005.10.27 05:17s/l15400.101.21211.21210.0000-76.00559.24
64232005.10.27 05:17close15410.201.21211.21230.0000-118.00441.24
64242005.10.27 05:17buy15420.101.21231.20470.0000
64252005.10.27 05:29buy15430.201.21071.20460.0000
64262005.10.27 10:09modify15430.201.21071.21231.2153
64272005.10.27 10:09modify15430.201.21071.21251.2155
64282005.10.27 10:09modify15430.201.21071.21261.2156
64292005.10.27 10:09close15430.201.21411.21261.215668.00509.24
64302005.10.27 10:09close15420.101.21371.20470.000014.00523.24
64312005.10.27 10:09buy15440.101.21401.20640.0000
64322005.10.27 10:57buy15450.201.21251.20640.0000
64332005.10.27 14:45modify15450.201.21251.21401.2170
64342005.10.27 14:45modify15450.201.21251.21451.2175
64352005.10.27 14:45close15450.201.21571.21451.217564.00587.24
64362005.10.27 14:45close15440.101.21551.20640.000015.00602.24
64372005.10.27 14:45buy15460.101.21581.20820.0000
64382005.10.27 16:04buy15470.201.21411.20800.0000
64392005.10.28 17:12s/l15460.101.20821.20820.0000-76.37525.87
64402005.10.28 17:12close15470.201.20811.20800.0000-120.74405.13
64412005.10.28 17:12sell15480.101.20831.21590.0000
64422005.10.28 17:31sell15490.201.21001.21610.0000
64432005.10.28 18:20modify15490.201.21001.20851.2055
64442005.10.28 18:20modify15490.201.21001.20831.2053
64452005.10.28 18:59modify15490.201.21001.20811.2051
64462005.10.28 18:59close15490.201.20671.20811.205166.00471.13
64472005.10.28 18:59close15480.101.20661.21590.000017.00488.13
64482005.10.28 18:59sell15500.101.20631.21390.0000
64492005.10.31 09:24sell15510.201.20791.21400.0000
64502005.10.31 12:01modify15510.201.20791.20641.2034
64512005.10.31 12:03modify15510.201.20791.20631.2033
64522005.10.31 12:03modify15510.201.20791.20621.2032
64532005.10.31 12:03modify15510.201.20791.20611.2031
64542005.10.31 12:04close15510.201.20461.20611.203166.00554.13
64552005.10.31 12:04close15500.101.20451.21390.000018.15572.28
64562005.10.31 12:04sell15520.101.20411.21170.0000
64572005.10.31 14:31modify15520.101.20411.20231.1993
64582005.10.31 14:32modify15520.101.20411.20231.1993
64592005.10.31 14:32modify15520.101.20411.20221.1992
64602005.10.31 14:52modify15520.101.20411.20221.1992
64612005.10.31 14:52modify15520.101.20411.20211.1991
64622005.10.31 14:52modify15520.101.20411.20201.1990
64632005.10.31 14:52modify15520.101.20411.20191.1989
64642005.10.31 15:00modify15520.101.20411.20191.1989
64652005.10.31 15:00modify15520.101.20411.20181.1988
64662005.10.31 15:31s/l15520.101.20181.20181.198823.00595.28
64672005.10.31 15:31sell15530.101.20161.20920.0000
64682005.10.31 16:09modify15530.101.20161.20001.1970
64692005.10.31 16:10modify15530.101.20161.20001.1970
64702005.10.31 16:10modify15530.101.20161.19991.1969
64712005.10.31 16:10modify15530.101.20161.19981.1968
64722005.10.31 16:10modify15530.101.20161.19981.1968
64732005.10.31 16:25modify15530.101.20161.19971.1967
64742005.10.31 16:38modify15530.101.20161.19961.1966
64752005.10.31 16:38modify15530.101.20161.19951.1965
64762005.10.31 16:38modify15530.101.20161.19951.1965
64772005.10.31 16:39modify15530.101.20161.19941.1964
64782005.10.31 16:39modify15530.101.20161.19931.1963
64792005.10.31 16:40modify15530.101.20161.19931.1963
64802005.10.31 16:40modify15530.101.20161.19911.1961
64812005.10.31 16:40modify15530.101.20161.19901.1960
64822005.10.31 16:40modify15530.101.20161.19901.1960
64832005.10.31 16:50modify15530.101.20161.19891.1959
64842005.10.31 16:50modify15530.101.20161.19861.1956
64852005.10.31 16:51modify15530.101.20161.19861.1956
64862005.10.31 16:51modify15530.101.20161.19851.1955
64872005.10.31 16:51modify15530.101.20161.19841.1954
64882005.10.31 16:51modify15530.101.20161.19831.1953
64892005.10.31 17:00s/l15530.101.19831.19831.195333.00628.28
64902005.10.31 17:00sell15540.101.19821.20580.0000
64912005.10.31 18:02sell15550.201.19981.20590.0000
64922005.11.02 16:32s/l15540.101.20581.20580.0000-75.70552.58
64932005.11.02 16:32s/l15550.201.20591.20590.0000-121.40431.18
64942005.11.02 16:32buy15560.101.20611.19850.0000
64952005.11.03 12:02buy15570.201.20451.19840.0000
64962005.11.03 15:11s/l15560.101.19851.19850.0000-77.11354.07
64972005.11.03 15:11close15570.201.19851.19840.0000-120.00234.07
64982005.11.03 15:11sell15580.101.19841.20600.0000
64992005.11.03 18:07modify15580.101.19841.19691.1939
65002005.11.03 18:08modify15580.101.19841.19681.1938
65012005.11.03 18:08modify15580.101.19841.19671.1937
65022005.11.03 18:36modify15580.101.19841.19661.1936
65032005.11.03 18:36modify15580.101.19841.19661.1936
65042005.11.03 18:43modify15580.101.19841.19651.1935
65052005.11.03 19:22s/l15580.101.19651.19651.193519.00253.07
65062005.11.03 19:22sell15590.101.19631.20390.0000
65072005.11.04 06:05modify15590.101.19631.19481.1918
65082005.11.04 06:23modify15590.101.19631.19471.1917
65092005.11.04 07:03modify15590.101.19631.19461.1916
65102005.11.04 07:03modify15590.101.19631.19451.1915
65112005.11.04 07:58s/l15590.101.19451.19451.191518.15271.22
65122005.11.04 07:58buy15600.101.19451.18690.0000
65132005.11.04 14:49modify15600.101.19451.19611.1991
65142005.11.04 14:58modify15600.101.19451.19621.1992
65152005.11.04 15:01modify15600.101.19451.19631.1993
65162005.11.04 15:01modify15600.101.19451.19641.1994
65172005.11.04 15:01modify15600.101.19451.19661.1996
65182005.11.04 15:01modify15600.101.19451.19661.1996
65192005.11.04 15:02modify15600.101.19451.19701.2000
65202005.11.04 15:02modify15600.101.19451.19731.2003
65212005.11.04 15:02modify15600.101.19451.19751.2005
65222005.11.04 15:03modify15600.101.19451.19761.2006
65232005.11.04 15:14s/l15600.101.19761.19761.200631.00302.22
65242005.11.04 15:14buy15610.101.19781.19020.0000
65252005.11.04 16:06s/l15610.101.19021.19020.0000-76.00226.22
65262005.11.04 16:06sell15620.101.19011.19770.0000
65272005.11.04 16:29modify15620.101.19011.18781.1848
65282005.11.04 16:29modify15620.101.19011.18711.1841
65292005.11.04 16:29modify15620.101.19011.18711.1841
65302005.11.04 16:30modify15620.101.19011.18701.1840
65312005.11.04 16:30modify15620.101.19011.18681.1838
65322005.11.04 16:30modify15620.101.19011.18671.1837
65332005.11.04 16:30modify15620.101.19011.18671.1837
65342005.11.04 16:30modify15620.101.19011.18631.1833
65352005.11.04 16:34modify15620.101.19011.18551.1825
65362005.11.04 16:34modify15620.101.19011.18541.1824
65372005.11.04 16:34modify15620.101.19011.18531.1823
65382005.11.04 16:35modify15620.101.19011.18521.1822
65392005.11.04 16:35modify15620.101.19011.18481.1818
65402005.11.04 16:35modify15620.101.19011.18461.1816
65412005.11.04 16:35modify15620.101.19011.18451.1815
65422005.11.04 16:38s/l15620.101.18451.18451.181556.00282.22
65432005.11.04 16:38sell15630.101.18441.19200.0000
65442005.11.04 16:55modify15630.101.18441.18281.1798
65452005.11.04 16:55modify15630.101.18441.18271.1797
65462005.11.04 16:55modify15630.101.18441.18261.1796
65472005.11.04 16:55modify15630.101.18441.18251.1795
65482005.11.04 16:55modify15630.101.18441.18241.1794
65492005.11.04 16:56modify15630.101.18441.18221.1792
65502005.11.04 16:56modify15630.101.18441.18211.1791
65512005.11.04 16:56modify15630.101.18441.18201.1790
65522005.11.04 16:58modify15630.101.18441.18191.1789
65532005.11.04 16:58modify15630.101.18441.18181.1788
65542005.11.04 16:58modify15630.101.18441.18181.1788
65552005.11.04 17:01s/l15630.101.18181.18181.178826.00308.22
65562005.11.04 17:01sell15640.101.18181.18940.0000
65572005.11.07 08:39modify15640.101.18181.18011.1771
65582005.11.07 08:39modify15640.101.18181.17981.1768
65592005.11.07 08:39modify15640.101.18181.17971.1767
65602005.11.07 08:40modify15640.101.18181.17971.1767
65612005.11.07 09:12s/l15640.101.17971.17971.176721.15329.37
65622005.11.07 09:12buy15650.101.17971.17210.0000
65632005.11.07 10:11modify15650.101.17971.18121.1842
65642005.11.07 10:11modify15650.101.17971.18131.1843
65652005.11.07 10:12modify15650.101.17971.18141.1844
65662005.11.07 10:12modify15650.101.17971.18151.1845
65672005.11.07 10:12modify15650.101.17971.18161.1846
65682005.11.07 10:37s/l15650.101.18161.18161.184619.00348.37
65692005.11.07 10:37buy15660.101.18181.17420.0000
65702005.11.08 02:10s/l15660.101.17421.17420.0000-76.37272.00
65712005.11.08 02:10sell15670.101.17421.18180.0000
65722005.11.08 02:16modify15670.101.17421.17261.1696
65732005.11.08 02:16modify15670.101.17421.17241.1694
65742005.11.08 02:17s/l15670.101.17241.17241.169418.00290.00
65752005.11.08 02:17sell15680.101.17231.17990.0000
65762005.11.10 20:57modify15680.101.17231.17061.1676
65772005.11.10 20:57modify15680.101.17231.17041.1674
65782005.11.10 20:57modify15680.101.17231.17021.1672
65792005.11.10 20:59modify15680.101.17231.17011.1671
65802005.11.10 20:59modify15680.101.17231.16921.1662
65812005.11.10 21:00s/l15680.101.16921.16921.166231.60321.60
65822005.11.10 21:00sell15690.101.16901.17660.0000
65832005.11.14 05:06s/l15690.101.17661.17660.0000-75.70245.90
65842005.11.14 05:06buy15700.101.17681.16920.0000
65852005.11.14 14:22s/l15700.101.16921.16920.0000-76.00169.90
65862005.11.14 14:22sell15710.101.16911.17670.0000
65872005.11.14 17:46modify15710.101.16911.16761.1646
65882005.11.14 18:17s/l15710.101.16761.16761.164615.00184.90
65892005.11.14 18:17sell15720.101.16741.17500.0000
65902005.11.15 13:11modify15720.101.16741.16581.1628
65912005.11.15 13:11modify15720.101.16741.16561.1626
65922005.11.15 13:17s/l15720.101.16561.16561.162618.15203.05
65932005.11.15 13:17sell15730.101.16541.17300.0000
65942005.11.16 00:34s/l15730.101.17301.17300.0000-75.85127.20
65952005.11.16 00:34buy15740.101.17311.16550.0000
65962005.11.16 15:37s/l15740.101.16551.16550.0000-76.0051.20