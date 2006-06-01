|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.06.01 00:01 - 2007.01.23 07:35 (2006.06.01 - 2007.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|maxLoss=10; maxYield=1.1; lTakeProfit=50; sTakeProfit=50; takeProfit=50; pr=25; stopLoss=0; sStopLoss=120; lStopLoss=120; magicEA=124; lTrailingStop=8; sTrailingStop=8; Slippage=3; Lots=10; moneyManagement=true; useElliott=true; useMA=true; useStochastic=true; useMACD=true; useSAR=true; usedeMark=true; useMomentum=true; internalSL=true; internalTP=true; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; nameEA="FarhadCrab(4.5).mq4"; vVolume=0; Alerts=false; GMTshift=0; LabelShift=20; LineShift=40; Pivot=true; PivotColor=Yellow; PivotFontColor=White; PivotFontSize=12; PivotWidth=1; PipDistance=20; Cams=true; CamFontColor=White; CamFontSize=10; Fibs=true; FibColor=Sienna; FibFontColor=White; FibFontSize=8; StandardPivots=true; StandardFontColor=White; StandardFontSize=8; SupportColor=White; ResistanceColor=FireBrick; MidPivots=true; MidPivotColor=White; MidFontSize=8;
|Bars in test
|2398376
|Ticks modelled
|3234940
|Modelling quality
|25.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|103892.00
|Gross profit
|209398.00
|Gross loss
|-105506.00
|Profit factor
|1.98
|Expected payoff
|288.59
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|38355.00 (31.43%)
|Relative drawdown
|31.43% (38355.00)
|Total trades
|360
|Short positions (won %)
|176 (92.05%)
|Long positions (won %)
|184 (93.48%)
|Profit trades (% of total)
|334 (92.78%)
|Loss trades (% of total)
|26 (7.22%)
|Largest
|profit trade
|5000.00
|loss trade
|-11985.00
|Average
|profit trade
|626.94
|loss trade
|-4057.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|70 (52038.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-38355.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|52038.00 (70)
|consecutive loss (count of losses)
|-38355.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|26
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 07:01
|sell
|1
|10.00
|1.2780
|1.2900
|1.2730
|2
|2006.06.01 07:01
|sell
|2
|10.00
|1.2775
|1.2895
|1.2725
|3
|2006.06.01 07:04
|sell
|3
|10.00
|1.2774
|1.2894
|1.2724
|4
|2006.06.01 07:04
|close
|1
|10.00
|1.2773
|1.2900
|1.2730
|700.00
|50700.00
|5
|2006.06.01 07:04
|close
|3
|10.00
|1.2773
|1.2894
|1.2724
|100.00
|50800.00
|6
|2006.06.01 07:04
|sell
|4
|10.00
|1.2772
|1.2892
|1.2722
|7
|2006.06.01 07:08
|sell
|5
|10.00
|1.2771
|1.2891
|1.2721
|8
|2006.06.01 08:21
|close
|2
|10.00
|1.2770
|1.2895
|1.2725
|500.00
|51300.00
|9
|2006.06.01 08:21
|close
|5
|10.00
|1.2770
|1.2891
|1.2721
|100.00
|51400.00
|10
|2006.06.01 08:39
|close
|4
|10.00
|1.2766
|1.2892
|1.2722
|600.00
|52000.00
|11
|2006.06.02 16:01
|buy
|6
|10.00
|1.2920
|1.2800
|1.2970
|12
|2006.06.02 16:01
|buy
|7
|10.00
|1.2919
|1.2799
|1.2969
|13
|2006.06.02 16:02
|buy
|8
|10.00
|1.2923
|1.2803
|1.2973
|14
|2006.06.02 16:27
|close
|6
|10.00
|1.2925
|1.2800
|1.2970
|500.00
|52500.00
|15
|2006.06.02 16:27
|close
|8
|10.00
|1.2925
|1.2803
|1.2973
|200.00
|52700.00
|16
|2006.06.02 16:28
|close
|7
|10.00
|1.2925
|1.2799
|1.2969
|600.00
|53300.00
|17
|2006.06.02 16:32
|buy
|9
|10.00
|1.2920
|1.2800
|1.2970
|18
|2006.06.02 16:32
|buy
|10
|10.00
|1.2919
|1.2799
|1.2969
|19
|2006.06.02 16:38
|buy
|11
|10.00
|1.2921
|1.2801
|1.2971
|20
|2006.06.02 16:39
|close
|9
|10.00
|1.2923
|1.2800
|1.2970
|300.00
|53600.00
|21
|2006.06.02 16:39
|close
|11
|10.00
|1.2923
|1.2801
|1.2971
|200.00
|53800.00
|22
|2006.06.02 16:39
|buy
|12
|10.00
|1.2923
|1.2803
|1.2973
|23
|2006.06.02 16:39
|buy
|13
|10.00
|1.2924
|1.2804
|1.2974
|24
|2006.06.02 16:40
|close
|10
|10.00
|1.2925
|1.2799
|1.2969
|600.00
|54400.00
|25
|2006.06.02 16:40
|close
|13
|10.00
|1.2925
|1.2804
|1.2974
|100.00
|54500.00
|26
|2006.06.02 16:43
|close
|12
|10.00
|1.2929
|1.2803
|1.2973
|600.00
|55100.00
|27
|2006.06.02 16:49
|buy
|14
|10.00
|1.2927
|1.2807
|1.2977
|28
|2006.06.02 16:49
|buy
|15
|10.00
|1.2929
|1.2809
|1.2979
|29
|2006.06.02 16:49
|buy
|16
|10.00
|1.2931
|1.2811
|1.2981
|30
|2006.06.02 16:51
|close
|14
|10.00
|1.2932
|1.2807
|1.2977
|500.00
|55600.00
|31
|2006.06.02 16:51
|close
|16
|10.00
|1.2932
|1.2811
|1.2981
|100.00
|55700.00
|32
|2006.06.02 16:55
|close
|15
|10.00
|1.2936
|1.2809
|1.2979
|700.00
|56400.00
|33
|2006.06.02 16:59
|buy
|17
|10.00
|1.2939
|1.2819
|1.2989
|34
|2006.06.02 16:59
|buy
|18
|10.00
|1.2938
|1.2818
|1.2988
|35
|2006.06.02 16:59
|buy
|19
|10.00
|1.2940
|1.2820
|1.2990
|36
|2006.06.05 02:51
|close
|17
|10.00
|1.2942
|1.2819
|1.2989
|263.00
|56663.00
|37
|2006.06.05 02:51
|close
|19
|10.00
|1.2942
|1.2820
|1.2990
|163.00
|56826.00
|38
|2006.06.05 03:19
|close
|18
|10.00
|1.2945
|1.2818
|1.2988
|663.00
|57489.00
|39
|2006.06.06 17:05
|sell
|20
|10.00
|1.2810
|1.2930
|1.2760
|40
|2006.06.06 17:05
|sell
|21
|10.00
|1.2811
|1.2931
|1.2761
|41
|2006.06.06 17:07
|sell
|22
|10.00
|1.2811
|1.2931
|1.2761
|42
|2006.06.07 00:25
|close
|20
|10.00
|1.2808
|1.2930
|1.2760
|215.00
|57704.00
|43
|2006.06.07 00:25
|close
|22
|10.00
|1.2808
|1.2931
|1.2761
|315.00
|58019.00
|44
|2006.06.07 08:31
|close
|21
|10.00
|1.2802
|1.2931
|1.2761
|915.00
|58934.00
|45
|2006.06.15 00:01
|buy
|23
|10.00
|1.2609
|1.2585
|1.2619
|46
|2006.06.15 00:01
|buy
|24
|10.00
|1.2609
|1.2585
|1.2619
|47
|2006.06.15 00:06
|buy
|25
|10.00
|1.2610
|1.2586
|1.2620
|48
|2006.06.15 00:09
|close
|23
|10.00
|1.2612
|1.2585
|1.2619
|300.00
|59234.00
|49
|2006.06.15 00:09
|close
|25
|10.00
|1.2612
|1.2586
|1.2620
|200.00
|59434.00
|50
|2006.06.15 00:12
|buy
|26
|10.00
|1.2613
|1.2589
|1.2623
|51
|2006.06.15 00:13
|buy
|27
|10.00
|1.2613
|1.2589
|1.2623
|52
|2006.06.15 00:17
|close
|24
|10.00
|1.2615
|1.2585
|1.2619
|600.00
|60034.00
|53
|2006.06.15 00:17
|close
|27
|10.00
|1.2615
|1.2589
|1.2623
|200.00
|60234.00
|54
|2006.06.15 00:21
|buy
|28
|10.00
|1.2612
|1.2588
|1.2622
|55
|2006.06.15 00:21
|buy
|29
|10.00
|1.2611
|1.2587
|1.2621
|56
|2006.06.15 03:47
|close
|26
|10.00
|1.2615
|1.2589
|1.2623
|200.00
|60434.00
|57
|2006.06.15 03:47
|close
|29
|10.00
|1.2615
|1.2587
|1.2621
|400.00
|60834.00
|58
|2006.06.15 04:03
|close
|28
|10.00
|1.2619
|1.2588
|1.2622
|700.00
|61534.00
|59
|2006.06.19 10:03
|sell
|30
|10.00
|1.2593
|1.2713
|1.2543
|60
|2006.06.19 10:03
|sell
|31
|10.00
|1.2589
|1.2709
|1.2539
|61
|2006.06.19 10:03
|sell
|32
|10.00
|1.2590
|1.2710
|1.2540
|62
|2006.06.19 10:06
|close
|30
|10.00
|1.2586
|1.2713
|1.2543
|700.00
|62234.00
|63
|2006.06.19 10:06
|close
|32
|10.00
|1.2586
|1.2710
|1.2540
|400.00
|62634.00
|64
|2006.06.19 10:09
|sell
|33
|10.00
|1.2586
|1.2706
|1.2536
|65
|2006.06.19 10:09
|sell
|34
|10.00
|1.2587
|1.2707
|1.2537
|66
|2006.06.19 12:27
|close
|31
|10.00
|1.2585
|1.2709
|1.2539
|400.00
|63034.00
|67
|2006.06.19 12:27
|close
|34
|10.00
|1.2585
|1.2707
|1.2537
|200.00
|63234.00
|68
|2006.06.19 14:22
|close
|33
|10.00
|1.2578
|1.2706
|1.2536
|800.00
|64034.00
|69
|2006.06.21 09:02
|buy
|35
|10.00
|1.2624
|1.2504
|1.2674
|70
|2006.06.21 09:02
|buy
|36
|10.00
|1.2625
|1.2505
|1.2675
|71
|2006.06.21 09:02
|buy
|37
|10.00
|1.2621
|1.2597
|1.2631
|72
|2006.06.21 09:29
|close
|35
|10.00
|1.2626
|1.2504
|1.2674
|200.00
|64234.00
|73
|2006.06.21 09:29
|close
|37
|10.00
|1.2626
|1.2597
|1.2631
|500.00
|64734.00
|74
|2006.06.21 09:34
|buy
|38
|10.00
|1.2626
|1.2506
|1.2676
|75
|2006.06.21 09:35
|buy
|39
|10.00
|1.2626
|1.2506
|1.2676
|76
|2006.06.21 09:51
|close
|36
|10.00
|1.2629
|1.2505
|1.2675
|400.00
|65134.00
|77
|2006.06.21 09:51
|close
|39
|10.00
|1.2629
|1.2506
|1.2676
|300.00
|65434.00
|78
|2006.06.21 09:51
|buy
|40
|10.00
|1.2630
|1.2510
|1.2680
|79
|2006.06.21 09:51
|buy
|41
|10.00
|1.2629
|1.2509
|1.2679
|80
|2006.06.21 10:59
|close
|38
|10.00
|1.2632
|1.2506
|1.2676
|600.00
|66034.00
|81
|2006.06.21 10:59
|close
|41
|10.00
|1.2632
|1.2509
|1.2679
|300.00
|66334.00
|82
|2006.06.21 11:21
|close
|40
|10.00
|1.2638
|1.2510
|1.2680
|800.00
|67134.00
|83
|2006.06.22 23:03
|sell
|42
|10.00
|1.2578
|1.2698
|1.2528
|84
|2006.06.22 23:03
|sell
|43
|10.00
|1.2576
|1.2696
|1.2526
|85
|2006.06.22 23:03
|sell
|44
|10.00
|1.2577
|1.2697
|1.2527
|86
|2006.06.22 23:20
|close
|42
|10.00
|1.2574
|1.2698
|1.2528
|400.00
|67534.00
|87
|2006.06.22 23:20
|close
|44
|10.00
|1.2574
|1.2697
|1.2527
|300.00
|67834.00
|88
|2006.06.22 23:22
|sell
|45
|10.00
|1.2576
|1.2696
|1.2526
|89
|2006.06.22 23:22
|sell
|46
|10.00
|1.2577
|1.2697
|1.2527
|90
|2006.06.22 23:37
|close
|43
|10.00
|1.2573
|1.2696
|1.2526
|300.00
|68134.00
|91
|2006.06.22 23:37
|close
|46
|10.00
|1.2573
|1.2697
|1.2527
|400.00
|68534.00
|92
|2006.06.22 23:40
|sell
|47
|10.00
|1.2573
|1.2693
|1.2523
|93
|2006.06.22 23:40
|sell
|48
|10.00
|1.2572
|1.2692
|1.2522
|94
|2006.06.22 23:53
|close
|45
|10.00
|1.2571
|1.2696
|1.2526
|500.00
|69034.00
|95
|2006.06.22 23:53
|close
|48
|10.00
|1.2571
|1.2692
|1.2522
|100.00
|69134.00
|96
|2006.06.22 23:53
|sell
|49
|10.00
|1.2571
|1.2691
|1.2521
|97
|2006.06.22 23:53
|sell
|50
|10.00
|1.2570
|1.2690
|1.2520
|98
|2006.06.22 23:54
|close
|47
|10.00
|1.2568
|1.2693
|1.2523
|500.00
|69634.00
|99
|2006.06.22 23:54
|close
|50
|10.00
|1.2568
|1.2690
|1.2520
|200.00
|69834.00
|100
|2006.06.22 23:56
|sell
|51
|10.00
|1.2571
|1.2691
|1.2521
|101
|2006.06.22 23:57
|sell
|52
|10.00
|1.2568
|1.2688
|1.2518
|102
|2006.06.23 00:07
|close
|49
|10.00
|1.2567
|1.2691
|1.2521
|415.00
|70249.00
|103
|2006.06.23 00:07
|close
|52
|10.00
|1.2567
|1.2688
|1.2518
|115.00
|70364.00
|104
|2006.06.23 03:39
|close
|51
|10.00
|1.2562
|1.2691
|1.2521
|915.00
|71279.00
|105
|2006.06.27 03:01
|buy
|53
|10.00
|1.2619
|1.2499
|1.2669
|106
|2006.06.27 03:01
|buy
|54
|10.00
|1.2618
|1.2498
|1.2668
|107
|2006.06.27 03:01
|buy
|55
|10.00
|1.2619
|1.2499
|1.2669
|108
|2006.06.29 20:23
|close
|53
|10.00
|1.2623
|1.2499
|1.2669
|252.00
|71531.00
|109
|2006.06.29 20:23
|close
|55
|10.00
|1.2623
|1.2499
|1.2669
|252.00
|71783.00
|110
|2006.06.29 20:28
|close
|54
|10.00
|1.2628
|1.2498
|1.2668
|852.00
|72635.00
|111
|2006.06.30 00:02
|buy
|56
|10.00
|1.2669
|1.2549
|1.2719
|112
|2006.06.30 00:02
|buy
|57
|10.00
|1.2671
|1.2551
|1.2721
|113
|2006.06.30 00:02
|buy
|58
|10.00
|1.2668
|1.2548
|1.2718
|114
|2006.06.30 00:05
|close
|56
|10.00
|1.2673
|1.2549
|1.2719
|400.00
|73035.00
|115
|2006.06.30 00:05
|close
|58
|10.00
|1.2673
|1.2548
|1.2718
|500.00
|73535.00
|116
|2006.06.30 00:05
|buy
|59
|10.00
|1.2674
|1.2554
|1.2724
|117
|2006.06.30 00:05
|buy
|60
|10.00
|1.2673
|1.2553
|1.2723
|118
|2006.06.30 02:56
|close
|57
|10.00
|1.2676
|1.2551
|1.2721
|500.00
|74035.00
|119
|2006.06.30 02:56
|close
|60
|10.00
|1.2676
|1.2553
|1.2723
|300.00
|74335.00
|120
|2006.06.30 03:09
|close
|59
|10.00
|1.2683
|1.2554
|1.2724
|900.00
|75235.00
|121
|2006.07.05 13:06
|sell
|61
|10.00
|1.2775
|1.2799
|1.2765
|122
|2006.07.05 13:06
|sell
|62
|10.00
|1.2777
|1.2801
|1.2767
|123
|2006.07.05 13:06
|sell
|63
|10.00
|1.2773
|1.2797
|1.2763
|124
|2006.07.05 13:58
|s/l
|63
|10.00
|1.2797
|1.2797
|1.2763
|-2400.00
|72835.00
|125
|2006.07.05 14:03
|s/l
|61
|10.00
|1.2799
|1.2799
|1.2765
|-2400.00
|70435.00
|126
|2006.07.05 14:03
|s/l
|62
|10.00
|1.2801
|1.2801
|1.2767
|-2400.00
|68035.00
|127
|2006.07.05 14:04
|sell
|64
|10.00
|1.2792
|1.2816
|1.2782
|128
|2006.07.05 14:04
|sell
|65
|10.00
|1.2789
|1.2813
|1.2779
|129
|2006.07.05 14:04
|sell
|66
|10.00
|1.2790
|1.2814
|1.2780
|130
|2006.07.05 14:16
|close
|64
|10.00
|1.2785
|1.2816
|1.2782
|700.00
|68735.00
|131
|2006.07.05 14:16
|close
|66
|10.00
|1.2785
|1.2814
|1.2780
|500.00
|69235.00
|132
|2006.07.05 14:16
|sell
|67
|10.00
|1.2785
|1.2809
|1.2775
|133
|2006.07.05 14:16
|t/p
|65
|10.00
|1.2779
|1.2813
|1.2779
|1000.00
|70235.00
|134
|2006.07.05 14:16
|sell
|68
|10.00
|1.2776
|1.2800
|1.2766
|135
|2006.07.05 14:16
|sell
|69
|10.00
|1.2780
|1.2804
|1.2770
|136
|2006.07.05 14:17
|t/p
|67
|10.00
|1.2775
|1.2809
|1.2775
|1000.00
|71235.00
|137
|2006.07.05 14:17
|close
|68
|10.00
|1.2774
|1.2800
|1.2766
|200.00
|71435.00
|138
|2006.07.05 14:19
|t/p
|69
|10.00
|1.2770
|1.2804
|1.2770
|1000.00
|72435.00
|139
|2006.07.05 14:23
|sell
|70
|10.00
|1.2761
|1.2785
|1.2751
|140
|2006.07.05 14:23
|sell
|71
|10.00
|1.2762
|1.2786
|1.2752
|141
|2006.07.05 14:23
|sell
|72
|10.00
|1.2760
|1.2784
|1.2750
|142
|2006.07.05 14:28
|close
|70
|10.00
|1.2756
|1.2785
|1.2751
|500.00
|72935.00
|143
|2006.07.05 14:28
|close
|72
|10.00
|1.2756
|1.2784
|1.2750
|400.00
|73335.00
|144
|2006.07.05 14:28
|t/p
|71
|10.00
|1.2752
|1.2786
|1.2752
|1000.00
|74335.00
|145
|2006.07.05 14:31
|sell
|73
|10.00
|1.2755
|1.2779
|1.2745
|146
|2006.07.05 14:31
|sell
|74
|10.00
|1.2753
|1.2777
|1.2743
|147
|2006.07.05 14:31
|sell
|75
|10.00
|1.2754
|1.2778
|1.2744
|148
|2006.07.05 14:31
|sell
|76
|10.00
|1.2750
|1.2774
|1.2740
|149
|2006.07.05 14:32
|close
|73
|10.00
|1.2748
|1.2779
|1.2745
|700.00
|75035.00
|150
|2006.07.05 14:32
|close
|75
|10.00
|1.2748
|1.2778
|1.2744
|600.00
|75635.00
|151
|2006.07.05 14:32
|t/p
|74
|10.00
|1.2743
|1.2777
|1.2743
|1000.00
|76635.00
|152
|2006.07.05 14:36
|sell
|77
|10.00
|1.2747
|1.2771
|1.2737
|153
|2006.07.05 14:36
|sell
|78
|10.00
|1.2748
|1.2772
|1.2738
|154
|2006.07.05 14:36
|sell
|79
|10.00
|1.2746
|1.2770
|1.2736
|155
|2006.07.05 15:16
|close
|76
|10.00
|1.2742
|1.2774
|1.2740
|800.00
|77435.00
|156
|2006.07.05 15:16
|close
|78
|10.00
|1.2742
|1.2772
|1.2738
|600.00
|78035.00
|157
|2006.07.05 15:16
|t/p
|77
|10.00
|1.2737
|1.2771
|1.2737
|1000.00
|79035.00
|158
|2006.07.05 15:16
|close
|79
|10.00
|1.2737
|1.2770
|1.2736
|900.00
|79935.00
|159
|2006.07.07 08:00
|buy
|80
|10.00
|1.2772
|1.2652
|1.2822
|160
|2006.07.07 08:01
|buy
|81
|10.00
|1.2771
|1.2651
|1.2821
|161
|2006.07.07 08:01
|buy
|82
|10.00
|1.2774
|1.2654
|1.2824
|162
|2006.07.07 08:03
|buy
|83
|10.00
|1.2774
|1.2654
|1.2824
|163
|2006.07.07 08:08
|close
|80
|10.00
|1.2775
|1.2652
|1.2822
|300.00
|80235.00
|164
|2006.07.07 08:08
|close
|82
|10.00
|1.2775
|1.2654
|1.2824
|100.00
|80335.00
|165
|2006.07.07 08:11
|close
|81
|10.00
|1.2777
|1.2651
|1.2821
|600.00
|80935.00
|166
|2006.07.07 08:16
|buy
|84
|10.00
|1.2778
|1.2658
|1.2828
|167
|2006.07.07 08:18
|buy
|85
|10.00
|1.2777
|1.2657
|1.2827
|168
|2006.07.07 08:19
|buy
|86
|10.00
|1.2777
|1.2657
|1.2827
|169
|2006.07.07 08:41
|close
|83
|10.00
|1.2779
|1.2654
|1.2824
|500.00
|81435.00
|170
|2006.07.07 08:41
|close
|85
|10.00
|1.2779
|1.2657
|1.2827
|200.00
|81635.00
|171
|2006.07.07 08:44
|buy
|87
|10.00
|1.2782
|1.2662
|1.2832
|172
|2006.07.07 08:44
|buy
|88
|10.00
|1.2780
|1.2660
|1.2830
|173
|2006.07.07 08:48
|close
|84
|10.00
|1.2782
|1.2658
|1.2828
|400.00
|82035.00
|174
|2006.07.07 08:48
|close
|87
|10.00
|1.2782
|1.2662
|1.2832
|0.00
|82035.00
|175
|2006.07.07 08:53
|buy
|89
|10.00
|1.2782
|1.2662
|1.2832
|176
|2006.07.07 08:53
|buy
|90
|10.00
|1.2783
|1.2663
|1.2833
|177
|2006.07.07 09:04
|close
|86
|10.00
|1.2783
|1.2657
|1.2827
|600.00
|82635.00
|178
|2006.07.07 09:04
|close
|89
|10.00
|1.2783
|1.2662
|1.2832
|100.00
|82735.00
|179
|2006.07.07 09:21
|close
|88
|10.00
|1.2787
|1.2660
|1.2830
|700.00
|83435.00
|180
|2006.07.07 11:40
|close
|90
|10.00
|1.2794
|1.2663
|1.2833
|1100.00
|84535.00
|181
|2006.07.10 21:03
|sell
|91
|10.00
|1.2731
|1.2851
|1.2681
|182
|2006.07.10 21:04
|sell
|92
|10.00
|1.2733
|1.2853
|1.2683
|183
|2006.07.10 21:04
|sell
|93
|10.00
|1.2729
|1.2849
|1.2679
|184
|2006.07.10 21:04
|sell
|94
|10.00
|1.2728
|1.2848
|1.2678
|185
|2006.07.11 07:38
|close
|91
|10.00
|1.2728
|1.2851
|1.2681
|315.00
|84850.00
|186
|2006.07.11 07:38
|close
|93
|10.00
|1.2728
|1.2849
|1.2679
|115.00
|84965.00
|187
|2006.07.11 08:08
|close
|92
|10.00
|1.2724
|1.2853
|1.2683
|915.00
|85880.00
|188
|2006.07.11 08:12
|close
|94
|10.00
|1.2718
|1.2848
|1.2678
|1015.00
|86895.00
|189
|2006.07.20 00:01
|buy
|95
|10.00
|1.2598
|1.2574
|1.2608
|190
|2006.07.20 00:03
|buy
|96
|10.00
|1.2598
|1.2574
|1.2608
|191
|2006.07.20 00:03
|buy
|97
|10.00
|1.2599
|1.2575
|1.2609
|192
|2006.07.20 00:05
|buy
|98
|10.00
|1.2597
|1.2573
|1.2607
|193
|2006.07.20 00:43
|close
|95
|10.00
|1.2602
|1.2574
|1.2608
|400.00
|87295.00
|194
|2006.07.20 00:43
|close
|97
|10.00
|1.2602
|1.2575
|1.2609
|300.00
|87595.00
|195
|2006.07.20 00:43
|buy
|99
|10.00
|1.2604
|1.2580
|1.2614
|196
|2006.07.20 00:43
|buy
|100
|10.00
|1.2599
|1.2575
|1.2609
|197
|2006.07.20 00:47
|close
|96
|10.00
|1.2602
|1.2574
|1.2608
|400.00
|87995.00
|198
|2006.07.20 00:47
|close
|99
|10.00
|1.2602
|1.2580
|1.2614
|-200.00
|87795.00
|199
|2006.07.20 00:47
|buy
|101
|10.00
|1.2604
|1.2580
|1.2614
|200
|2006.07.20 00:47
|buy
|102
|10.00
|1.2598
|1.2574
|1.2608
|201
|2006.07.20 00:59
|close
|98
|10.00
|1.2602
|1.2573
|1.2607
|500.00
|88295.00
|202
|2006.07.20 00:59
|close
|101
|10.00
|1.2602
|1.2580
|1.2614
|-200.00
|88095.00
|203
|2006.07.20 00:59
|buy
|103
|10.00
|1.2605
|1.2581
|1.2615
|204
|2006.07.20 00:59
|buy
|104
|10.00
|1.2600
|1.2576
|1.2610
|205
|2006.07.20 02:09
|close
|100
|10.00
|1.2603
|1.2575
|1.2609
|400.00
|88495.00
|206
|2006.07.20 02:09
|close
|103
|10.00
|1.2603
|1.2581
|1.2615
|-200.00
|88295.00
|207
|2006.07.20 02:15
|close
|102
|10.00
|1.2604
|1.2574
|1.2608
|600.00
|88895.00
|208
|2006.07.20 03:01
|t/p
|104
|10.00
|1.2610
|1.2576
|1.2610
|1000.00
|89895.00
|209
|2006.07.24 23:00
|sell
|105
|10.00
|1.2632
|1.2656
|1.2622
|210
|2006.07.24 23:00
|sell
|106
|10.00
|1.2633
|1.2657
|1.2623
|211
|2006.07.24 23:00
|sell
|107
|10.00
|1.2634
|1.2658
|1.2624
|212
|2006.07.24 23:01
|sell
|108
|10.00
|1.2632
|1.2656
|1.2622
|213
|2006.07.24 23:41
|close
|105
|10.00
|1.2628
|1.2656
|1.2622
|400.00
|90295.00
|214
|2006.07.24 23:41
|close
|107
|10.00
|1.2628
|1.2658
|1.2624
|600.00
|90895.00
|215
|2006.07.24 23:43
|sell
|109
|10.00
|1.2629
|1.2749
|1.2579
|216
|2006.07.24 23:44
|sell
|110
|10.00
|1.2630
|1.2750
|1.2580
|217
|2006.07.25 00:18
|close
|106
|10.00
|1.2628
|1.2657
|1.2623
|515.00
|91410.00
|218
|2006.07.25 00:18
|close
|109
|10.00
|1.2628
|1.2749
|1.2579
|115.00
|91525.00
|219
|2006.07.25 00:49
|close
|108
|10.00
|1.2626
|1.2656
|1.2622
|615.00
|92140.00
|220
|2006.07.25 02:13
|close
|110
|10.00
|1.2618
|1.2750
|1.2580
|1215.00
|93355.00
|221
|2006.07.27 00:01
|buy
|111
|10.00
|1.2717
|1.2597
|1.2767
|222
|2006.07.27 00:01
|buy
|112
|10.00
|1.2719
|1.2599
|1.2769
|223
|2006.07.27 00:01
|buy
|113
|10.00
|1.2715
|1.2595
|1.2765
|224
|2006.07.27 00:01
|buy
|114
|10.00
|1.2717
|1.2597
|1.2767
|225
|2006.07.27 00:23
|close
|111
|10.00
|1.2720
|1.2597
|1.2767
|300.00
|93655.00
|226
|2006.07.27 00:23
|close
|113
|10.00
|1.2720
|1.2595
|1.2765
|500.00
|94155.00
|227
|2006.07.27 00:25
|buy
|115
|10.00
|1.2721
|1.2601
|1.2771
|228
|2006.07.27 00:25
|buy
|116
|10.00
|1.2721
|1.2601
|1.2771
|229
|2006.07.27 02:45
|close
|112
|10.00
|1.2723
|1.2599
|1.2769
|400.00
|94555.00
|230
|2006.07.27 02:45
|close
|115
|10.00
|1.2723
|1.2601
|1.2771
|200.00
|94755.00
|231
|2006.07.27 03:49
|close
|114
|10.00
|1.2725
|1.2597
|1.2767
|800.00
|95555.00
|232
|2006.07.27 06:41
|close
|116
|10.00
|1.2732
|1.2601
|1.2771
|1100.00
|96655.00
|233
|2006.08.03 10:01
|sell
|117
|10.00
|1.2765
|1.2789
|1.2755
|234
|2006.08.03 10:01
|sell
|118
|10.00
|1.2763
|1.2787
|1.2753
|235
|2006.08.03 10:03
|sell
|119
|10.00
|1.2764
|1.2788
|1.2754
|236
|2006.08.03 10:03
|sell
|120
|10.00
|1.2766
|1.2790
|1.2756
|237
|2006.08.03 11:33
|close
|117
|10.00
|1.2760
|1.2789
|1.2755
|500.00
|97155.00
|238
|2006.08.03 11:33
|close
|119
|10.00
|1.2760
|1.2788
|1.2754
|400.00
|97555.00
|239
|2006.08.03 11:41
|close
|118
|10.00
|1.2759
|1.2787
|1.2753
|400.00
|97955.00
|240
|2006.08.03 11:53
|t/p
|120
|10.00
|1.2756
|1.2790
|1.2756
|1000.00
|98955.00
|241
|2006.08.04 03:00
|buy
|121
|10.00
|1.2804
|1.2684
|1.2854
|242
|2006.08.04 03:01
|buy
|122
|10.00
|1.2804
|1.2684
|1.2854
|243
|2006.08.04 03:01
|buy
|123
|10.00
|1.2806
|1.2686
|1.2856
|244
|2006.08.04 03:01
|buy
|124
|10.00
|1.2802
|1.2682
|1.2852
|245
|2006.08.04 03:03
|close
|121
|10.00
|1.2808
|1.2684
|1.2854
|400.00
|99355.00
|246
|2006.08.04 03:03
|close
|123
|10.00
|1.2808
|1.2686
|1.2856
|200.00
|99555.00
|247
|2006.08.04 03:05
|close
|122
|10.00
|1.2809
|1.2684
|1.2854
|500.00
|100055.00
|248
|2006.08.04 03:11
|buy
|125
|10.00
|1.2807
|1.2687
|1.2857
|249
|2006.08.04 03:11
|buy
|126
|10.00
|1.2808
|1.2688
|1.2858
|250
|2006.08.04 03:14
|buy
|127
|10.00
|1.2809
|1.2689
|1.2859
|251
|2006.08.04 03:29
|close
|124
|10.00
|1.2811
|1.2682
|1.2852
|900.00
|100955.00
|252
|2006.08.04 03:29
|close
|126
|10.00
|1.2811
|1.2688
|1.2858
|300.00
|101255.00
|253
|2006.08.04 03:31
|buy
|128
|10.00
|1.2812
|1.2692
|1.2862
|254
|2006.08.04 03:31
|buy
|129
|10.00
|1.2811
|1.2691
|1.2861
|255
|2006.08.04 03:45
|close
|125
|10.00
|1.2813
|1.2687
|1.2857
|600.00
|101855.00
|256
|2006.08.04 03:45
|close
|128
|10.00
|1.2813
|1.2692
|1.2862
|100.00
|101955.00
|257
|2006.08.04 03:45
|buy
|130
|10.00
|1.2815
|1.2695
|1.2865
|258
|2006.08.04 03:45
|buy
|131
|10.00
|1.2810
|1.2690
|1.2860
|259
|2006.08.04 04:03
|close
|127
|10.00
|1.2815
|1.2689
|1.2859
|600.00
|102555.00
|260
|2006.08.04 04:03
|close
|130
|10.00
|1.2815
|1.2695
|1.2865
|0.00
|102555.00
|261
|2006.08.04 14:30
|close
|129
|10.00
|1.2818
|1.2691
|1.2861
|700.00
|103255.00
|262
|2006.08.04 14:31
|close
|131
|10.00
|1.2823
|1.2690
|1.2860
|1300.00
|104555.00
|263
|2006.08.08 11:00
|sell
|132
|10.00
|1.2842
|1.2866
|1.2832
|264
|2006.08.08 11:01
|sell
|133
|10.00
|1.2843
|1.2867
|1.2833
|265
|2006.08.08 11:01
|sell
|134
|10.00
|1.2842
|1.2866
|1.2832
|266
|2006.08.08 11:01
|sell
|135
|10.00
|1.2841
|1.2865
|1.2831
|267
|2006.08.08 11:23
|close
|132
|10.00
|1.2839
|1.2866
|1.2832
|300.00
|104855.00
|268
|2006.08.08 11:23
|close
|134
|10.00
|1.2839
|1.2866
|1.2832
|300.00
|105155.00
|269
|2006.08.08 11:26
|sell
|136
|10.00
|1.2840
|1.2864
|1.2830
|270
|2006.08.08 11:26
|sell
|137
|10.00
|1.2841
|1.2865
|1.2831
|271
|2006.08.08 11:28
|close
|133
|10.00
|1.2838
|1.2867
|1.2833
|500.00
|105655.00
|272
|2006.08.08 11:28
|close
|136
|10.00
|1.2838
|1.2864
|1.2830
|200.00
|105855.00
|273
|2006.08.08 11:31
|sell
|138
|10.00
|1.2838
|1.2862
|1.2828
|274
|2006.08.08 11:31
|sell
|139
|10.00
|1.2837
|1.2861
|1.2827
|275
|2006.08.08 14:10
|close
|135
|10.00
|1.2836
|1.2865
|1.2831
|500.00
|106355.00
|276
|2006.08.08 14:10
|close
|138
|10.00
|1.2836
|1.2862
|1.2828
|200.00
|106555.00
|277
|2006.08.08 14:32
|close
|137
|10.00
|1.2832
|1.2865
|1.2831
|900.00
|107455.00
|278
|2006.08.08 14:44
|t/p
|139
|10.00
|1.2827
|1.2861
|1.2827
|1000.00
|108455.00
|279
|2006.08.09 18:01
|buy
|140
|10.00
|1.2892
|1.2772
|1.2942
|280
|2006.08.09 18:03
|buy
|141
|10.00
|1.2891
|1.2771
|1.2941
|281
|2006.08.09 18:07
|buy
|142
|10.00
|1.2897
|1.2777
|1.2947
|282
|2006.08.09 18:07
|buy
|143
|10.00
|1.2897
|1.2777
|1.2947
|283
|2006.08.10 08:16
|close
|140
|10.00
|1.2900
|1.2772
|1.2942
|689.00
|109144.00
|284
|2006.08.10 08:16
|close
|142
|10.00
|1.2900
|1.2777
|1.2947
|189.00
|109333.00
|285
|2006.08.10 08:16
|close
|141
|10.00
|1.2904
|1.2771
|1.2941
|1189.00
|110522.00
|286
|2006.08.10 09:04
|close
|143
|10.00
|1.2911
|1.2777
|1.2947
|1289.00
|111811.00
|287
|2006.08.10 20:00
|sell
|144
|10.00
|1.2778
|1.2898
|1.2728
|288
|2006.08.10 20:00
|sell
|145
|10.00
|1.2777
|1.2897
|1.2727
|289
|2006.08.10 20:01
|sell
|146
|10.00
|1.2778
|1.2898
|1.2728
|290
|2006.08.10 20:01
|sell
|147
|10.00
|1.2776
|1.2896
|1.2726
|291
|2006.08.11 03:30
|close
|144
|10.00
|1.2774
|1.2898
|1.2728
|415.00
|112226.00
|292
|2006.08.11 03:30
|close
|146
|10.00
|1.2774
|1.2898
|1.2728
|415.00
|112641.00
|293
|2006.08.11 03:44
|close
|145
|10.00
|1.2770
|1.2897
|1.2727
|715.00
|113356.00
|294
|2006.08.11 08:23
|close
|147
|10.00
|1.2761
|1.2896
|1.2726
|1515.00
|114871.00
|295
|2006.08.15 21:00
|buy
|148
|10.00
|1.2788
|1.2668
|1.2838
|296
|2006.08.15 21:02
|buy
|149
|10.00
|1.2787
|1.2667
|1.2837
|297
|2006.08.15 21:02
|buy
|150
|10.00
|1.2787
|1.2667
|1.2837
|298
|2006.08.15 21:02
|buy
|151
|10.00
|1.2790
|1.2670
|1.2840
|299
|2006.08.15 21:19
|close
|148
|10.00
|1.2792
|1.2668
|1.2838
|400.00
|115271.00
|300
|2006.08.15 21:19
|close
|150
|10.00
|1.2792
|1.2667
|1.2837
|500.00
|115771.00
|301
|2006.08.15 21:21
|buy
|152
|10.00
|1.2790
|1.2670
|1.2840
|302
|2006.08.15 21:21
|buy
|153
|10.00
|1.2791
|1.2671
|1.2841
|303
|2006.08.16 00:53
|close
|149
|10.00
|1.2794
|1.2667
|1.2837
|663.00
|116434.00
|304
|2006.08.16 00:53
|close
|152
|10.00
|1.2794
|1.2670
|1.2840
|363.00
|116797.00
|305
|2006.08.16 08:31
|close
|151
|10.00
|1.2799
|1.2670
|1.2840
|863.00
|117660.00
|306
|2006.08.16 14:31
|close
|153
|10.00
|1.2811
|1.2671
|1.2841
|1963.00
|119623.00
|307
|2006.08.18 18:00
|sell
|154
|10.00
|1.2813
|1.2837
|1.2803
|308
|2006.08.18 18:00
|sell
|155
|10.00
|1.2811
|1.2835
|1.2801
|309
|2006.08.18 18:00
|sell
|156
|10.00
|1.2812
|1.2836
|1.2802
|310
|2006.08.18 18:00
|sell
|157
|10.00
|1.2808
|1.2832
|1.2798
|311
|2006.08.18 18:40
|close
|154
|10.00
|1.2805
|1.2837
|1.2803
|800.00
|120423.00
|312
|2006.08.18 18:40
|close
|156
|10.00
|1.2805
|1.2836
|1.2802
|700.00
|121123.00
|313
|2006.08.18 18:41
|close
|155
|10.00
|1.2802
|1.2835
|1.2801
|900.00
|122023.00
|314
|2006.08.18 18:44
|sell
|158
|10.00
|1.2805
|1.2925
|1.2755
|315
|2006.08.18 18:44
|sell
|159
|10.00
|1.2805
|1.2925
|1.2755
|316
|2006.08.18 18:44
|sell
|160
|10.00
|1.2803
|1.2923
|1.2753
|317
|2006.08.18 21:00
|s/l
|157
|10.00
|1.2832
|1.2832
|1.2798
|-2400.00
|119623.00
|318
|2006.08.21 14:14
|s/l
|158
|10.00
|1.2925
|1.2925
|1.2755
|-11985.00
|107638.00
|319
|2006.08.21 14:14
|s/l
|159
|10.00
|1.2925
|1.2925
|1.2755
|-11985.00
|95653.00
|320
|2006.08.21 14:14
|s/l
|160
|10.00
|1.2923
|1.2923
|1.2753
|-11985.00
|83668.00
|321
|2006.08.22 18:03
|sell
|161
|10.00
|1.2801
|1.2921
|1.2751
|322
|2006.08.22 18:04
|sell
|162
|10.00
|1.2803
|1.2923
|1.2753
|323
|2006.08.22 18:04
|sell
|163
|10.00
|1.2801
|1.2921
|1.2751
|324
|2006.08.22 18:09
|sell
|164
|10.00
|1.2800
|1.2920
|1.2750
|325
|2006.08.22 19:29
|close
|161
|10.00
|1.2797
|1.2921
|1.2751
|400.00
|84068.00
|326
|2006.08.22 19:29
|close
|163
|10.00
|1.2797
|1.2921
|1.2751
|400.00
|84468.00
|327
|2006.08.22 19:30
|close
|162
|10.00
|1.2793
|1.2923
|1.2753
|1000.00
|85468.00
|328
|2006.08.22 19:59
|close
|164
|10.00
|1.2786
|1.2920
|1.2750
|1400.00
|86868.00
|329
|2006.08.28 12:49
|buy
|165
|10.00
|1.2822
|1.2702
|1.2872
|330
|2006.08.28 12:53
|buy
|166
|10.00
|1.2823
|1.2703
|1.2873
|331
|2006.08.28 12:53
|buy
|167
|10.00
|1.2822
|1.2702
|1.2872
|332
|2006.08.29 05:15
|close
|165
|10.00
|1.2826
|1.2702
|1.2872
|363.00
|87231.00
|333
|2006.08.29 05:15
|close
|167
|10.00
|1.2826
|1.2702
|1.2872
|363.00
|87594.00
|334
|2006.08.29 06:36
|close
|166
|10.00
|1.2834
|1.2703
|1.2873
|1063.00
|88657.00
|335
|2006.09.01 02:00
|sell
|168
|10.00
|1.2810
|1.2930
|1.2760
|336
|2006.09.01 02:00
|sell
|169
|10.00
|1.2809
|1.2929
|1.2759
|337
|2006.09.01 02:02
|sell
|170
|10.00
|1.2809
|1.2929
|1.2759
|338
|2006.09.01 02:02
|sell
|171
|10.00
|1.2807
|1.2927
|1.2757
|339
|2006.09.01 03:50
|close
|168
|10.00
|1.2806
|1.2930
|1.2760
|400.00
|89057.00
|340
|2006.09.01 03:50
|close
|170
|10.00
|1.2806
|1.2929
|1.2759
|300.00
|89357.00
|341
|2006.09.01 03:55
|close
|169
|10.00
|1.2803
|1.2929
|1.2759
|600.00
|89957.00
|342
|2006.09.01 05:25
|close
|171
|10.00
|1.2797
|1.2927
|1.2757
|1000.00
|90957.00
|343
|2006.09.04 03:00
|buy
|172
|10.00
|1.2857
|1.2737
|1.2907
|344
|2006.09.04 03:00
|buy
|173
|10.00
|1.2858
|1.2738
|1.2908
|345
|2006.09.04 03:02
|buy
|174
|10.00
|1.2856
|1.2736
|1.2906
|346
|2006.09.04 03:02
|buy
|175
|10.00
|1.2858
|1.2738
|1.2908
|347
|2006.09.04 03:12
|close
|172
|10.00
|1.2861
|1.2737
|1.2907
|400.00
|91357.00
|348
|2006.09.04 03:12
|close
|174
|10.00
|1.2861
|1.2736
|1.2906
|500.00
|91857.00
|349
|2006.09.04 03:12
|buy
|176
|10.00
|1.2859
|1.2739
|1.2909
|350
|2006.09.04 03:12
|buy
|177
|10.00
|1.2861
|1.2741
|1.2911
|351
|2006.09.04 03:13
|close
|173
|10.00
|1.2862
|1.2738
|1.2908
|400.00
|92257.00
|352
|2006.09.04 03:13
|close
|176
|10.00
|1.2862
|1.2739
|1.2909
|300.00
|92557.00
|353
|2006.09.04 03:16
|close
|175
|10.00
|1.2865
|1.2738
|1.2908
|700.00
|93257.00
|354
|2006.09.04 03:17
|buy
|178
|10.00
|1.2862
|1.2742
|1.2912
|355
|2006.09.04 03:17
|buy
|179
|10.00
|1.2867
|1.2747
|1.2917
|356
|2006.09.04 03:17
|buy
|180
|10.00
|1.2866
|1.2746
|1.2916
|357
|2006.09.04 03:19
|close
|177
|10.00
|1.2867
|1.2741
|1.2911
|600.00
|93857.00
|358
|2006.09.04 03:19
|close
|179
|10.00
|1.2867
|1.2747
|1.2917
|0.00
|93857.00
|359
|2006.09.04 03:24
|buy
|181
|10.00
|1.2867
|1.2747
|1.2917
|360
|2006.09.04 03:24
|buy
|182
|10.00
|1.2866
|1.2746
|1.2916
|361
|2006.09.04 05:13
|close
|178
|10.00
|1.2868
|1.2742
|1.2912
|600.00
|94457.00
|362
|2006.09.04 05:13
|close
|181
|10.00
|1.2868
|1.2747
|1.2917
|100.00
|94557.00
|363
|2006.09.04 16:16
|close
|180
|10.00
|1.2872
|1.2746
|1.2916
|600.00
|95157.00
|364
|2006.09.04 23:11
|close
|182
|10.00
|1.2877
|1.2746
|1.2916
|1100.00
|96257.00
|365
|2006.09.05 17:00
|sell
|183
|10.00
|1.2802
|1.2922
|1.2752
|366
|2006.09.05 17:02
|sell
|184
|10.00
|1.2806
|1.2926
|1.2756
|367
|2006.09.05 17:02
|sell
|185
|10.00
|1.2805
|1.2925
|1.2755
|368
|2006.09.05 17:02
|sell
|186
|10.00
|1.2807
|1.2927
|1.2757
|369
|2006.09.06 13:16
|close
|183
|10.00
|1.2802
|1.2922
|1.2752
|15.00
|96272.00
|370
|2006.09.06 13:16
|close
|185
|10.00
|1.2802
|1.2925
|1.2755
|315.00
|96587.00
|371
|2006.09.06 13:17
|close
|184
|10.00
|1.2798
|1.2926
|1.2756
|815.00
|97402.00
|372
|2006.09.06 13:29
|close
|186
|10.00
|1.2796
|1.2927
|1.2757
|1115.00
|98517.00
|373
|2006.09.12 11:01
|buy
|187
|10.00
|1.2717
|1.2693
|1.2727
|374
|2006.09.12 11:03
|buy
|188
|10.00
|1.2712
|1.2688
|1.2722
|375
|2006.09.12 11:03
|buy
|189
|10.00
|1.2715
|1.2691
|1.2725
|376
|2006.09.12 11:03
|buy
|190
|10.00
|1.2713
|1.2689
|1.2723
|377
|2006.09.12 11:09
|close
|187
|10.00
|1.2718
|1.2693
|1.2727
|100.00
|98617.00
|378
|2006.09.12 11:09
|close
|189
|10.00
|1.2718
|1.2691
|1.2725
|300.00
|98917.00
|379
|2006.09.12 11:09
|close
|188
|10.00
|1.2718
|1.2688
|1.2722
|600.00
|99517.00
|380
|2006.09.12 11:12
|buy
|191
|10.00
|1.2715
|1.2691
|1.2725
|381
|2006.09.12 11:12
|buy
|192
|10.00
|1.2716
|1.2692
|1.2726
|382
|2006.09.12 11:12
|buy
|193
|10.00
|1.2715
|1.2691
|1.2725
|383
|2006.09.12 11:25
|close
|190
|10.00
|1.2720
|1.2689
|1.2723
|700.00
|100217.00
|384
|2006.09.12 11:25
|close
|192
|10.00
|1.2720
|1.2692
|1.2726
|400.00
|100617.00
|385
|2006.09.12 11:25
|buy
|194
|10.00
|1.2721
|1.2697
|1.2731
|386
|2006.09.12 11:25
|buy
|195
|10.00
|1.2720
|1.2696
|1.2730
|387
|2006.09.12 11:31
|close
|191
|10.00
|1.2721
|1.2691
|1.2725
|600.00
|101217.00
|388
|2006.09.12 11:31
|close
|194
|10.00
|1.2721
|1.2697
|1.2731
|0.00
|101217.00
|389
|2006.09.12 11:34
|buy
|196
|10.00
|1.2717
|1.2693
|1.2727
|390
|2006.09.12 11:35
|buy
|197
|10.00
|1.2718
|1.2694
|1.2728
|391
|2006.09.12 14:31
|close
|193
|10.00
|1.2723
|1.2691
|1.2725
|800.00
|102017.00
|392
|2006.09.12 14:31
|close
|196
|10.00
|1.2723
|1.2693
|1.2727
|600.00
|102617.00
|393
|2006.09.12 14:31
|close
|195
|10.00
|1.2727
|1.2696
|1.2730
|700.00
|103317.00
|394
|2006.09.12 14:31
|t/p
|197
|10.00
|1.2728
|1.2694
|1.2728
|1000.00
|104317.00
|395
|2006.09.13 02:04
|sell
|198
|10.00
|1.2681
|1.2801
|1.2631
|396
|2006.09.13 02:06
|sell
|199
|10.00
|1.2682
|1.2802
|1.2632
|397
|2006.09.13 02:06
|sell
|200
|10.00
|1.2681
|1.2801
|1.2631
|398
|2006.09.13 02:06
|sell
|201
|10.00
|1.2682
|1.2802
|1.2632
|399
|2006.09.13 02:14
|close
|198
|10.00
|1.2678
|1.2801
|1.2631
|300.00
|104617.00
|400
|2006.09.13 02:14
|close
|200
|10.00
|1.2678
|1.2801
|1.2631
|300.00
|104917.00
|401
|2006.09.13 02:14
|close
|199
|10.00
|1.2676
|1.2802
|1.2632
|600.00
|105517.00
|402
|2006.09.13 02:17
|sell
|202
|10.00
|1.2672
|1.2792
|1.2622
|403
|2006.09.13 02:17
|sell
|203
|10.00
|1.2671
|1.2791
|1.2621
|404
|2006.09.13 02:17
|sell
|204
|10.00
|1.2670
|1.2790
|1.2620
|405
|2006.09.13 03:19
|close
|201
|10.00
|1.2669
|1.2802
|1.2632
|1300.00
|106817.00
|406
|2006.09.13 03:19
|close
|203
|10.00
|1.2669
|1.2791
|1.2621
|200.00
|107017.00
|407
|2006.09.15 14:45
|close
|202
|10.00
|1.2663
|1.2792
|1.2622
|960.00
|107977.00
|408
|2006.09.15 15:33
|close
|204
|10.00
|1.2654
|1.2790
|1.2620
|1660.00
|109637.00
|409
|2006.09.15 18:00
|sell
|205
|10.00
|1.2648
|1.2768
|1.2598
|410
|2006.09.15 18:00
|sell
|206
|10.00
|1.2647
|1.2767
|1.2597
|411
|2006.09.15 18:00
|sell
|207
|10.00
|1.2646
|1.2766
|1.2596
|412
|2006.09.15 18:00
|sell
|208
|10.00
|1.2649
|1.2769
|1.2599
|413
|2006.09.15 18:34
|close
|205
|10.00
|1.2642
|1.2768
|1.2598
|600.00
|110237.00
|414
|2006.09.15 18:34
|close
|207
|10.00
|1.2642
|1.2766
|1.2596
|400.00
|110637.00
|415
|2006.09.15 18:35
|close
|206
|10.00
|1.2641
|1.2767
|1.2597
|600.00
|111237.00
|416
|2006.09.15 18:38
|sell
|209
|10.00
|1.2642
|1.2762
|1.2592
|417
|2006.09.15 18:38
|sell
|210
|10.00
|1.2643
|1.2763
|1.2593
|418
|2006.09.15 18:38
|close
|208
|10.00
|1.2640
|1.2769
|1.2599
|900.00
|112137.00
|419
|2006.09.15 18:38
|close
|210
|10.00
|1.2640
|1.2763
|1.2593
|300.00
|112437.00
|420
|2006.09.15 18:38
|sell
|211
|10.00
|1.2640
|1.2760
|1.2590
|421
|2006.09.15 18:41
|sell
|212
|10.00
|1.2641
|1.2761
|1.2591
|422
|2006.09.15 18:42
|sell
|213
|10.00
|1.2642
|1.2762
|1.2592
|423
|2006.09.18 00:01
|close
|209
|10.00
|1.2637
|1.2762
|1.2592
|515.00
|112952.00
|424
|2006.09.18 00:01
|close
|212
|10.00
|1.2637
|1.2761
|1.2591
|415.00
|113367.00
|425
|2006.09.18 00:01
|close
|211
|10.00
|1.2634
|1.2760
|1.2590
|615.00
|113982.00
|426
|2006.09.19 05:05
|buy
|214
|10.00
|1.2724
|1.2604
|1.2774
|427
|2006.09.21 18:03
|s/l
|213
|10.00
|1.2762
|1.2762
|1.2592
|-11910.00
|102072.00
|428
|2006.09.21 18:03
|close
|214
|10.00
|1.2761
|1.2604
|1.2774
|3552.00
|105624.00
|429
|2006.09.26 00:01
|sell
|215
|10.00
|1.2746
|1.2770
|1.2736
|430
|2006.09.26 00:03
|sell
|216
|10.00
|1.2746
|1.2770
|1.2736
|431
|2006.09.26 00:04
|sell
|217
|10.00
|1.2747
|1.2771
|1.2737
|432
|2006.09.26 00:08
|sell
|218
|10.00
|1.2745
|1.2769
|1.2735
|433
|2006.09.26 00:26
|close
|215
|10.00
|1.2740
|1.2770
|1.2736
|600.00
|106224.00
|434
|2006.09.26 00:26
|close
|217
|10.00
|1.2740
|1.2771
|1.2737
|700.00
|106924.00
|435
|2006.09.26 00:28
|sell
|219
|10.00
|1.2745
|1.2769
|1.2735
|436
|2006.09.26 00:28
|sell
|220
|10.00
|1.2744
|1.2768
|1.2734
|437
|2006.09.26 09:00
|close
|216
|10.00
|1.2742
|1.2770
|1.2736
|400.00
|107324.00
|438
|2006.09.26 09:00
|close
|219
|10.00
|1.2742
|1.2769
|1.2735
|300.00
|107624.00
|439
|2006.09.26 09:10
|close
|218
|10.00
|1.2738
|1.2769
|1.2735
|700.00
|108324.00
|440
|2006.09.26 09:12
|t/p
|220
|10.00
|1.2734
|1.2768
|1.2734
|1000.00
|109324.00
|441
|2006.09.28 20:52
|buy
|221
|10.00
|1.2714
|1.2690
|1.2724
|442
|2006.09.28 20:58
|buy
|222
|10.00
|1.2715
|1.2691
|1.2725
|443
|2006.09.28 20:58
|buy
|223
|10.00
|1.2716
|1.2692
|1.2726
|444
|2006.09.28 20:58
|buy
|224
|10.00
|1.2714
|1.2690
|1.2724
|445
|2006.09.28 23:58
|s/l
|223
|10.00
|1.2692
|1.2692
|1.2726
|-2400.00
|106924.00
|446
|2006.09.29 08:23
|s/l
|222
|10.00
|1.2691
|1.2691
|1.2725
|-2437.00
|104487.00
|447
|2006.09.29 08:34
|s/l
|221
|10.00
|1.2690
|1.2690
|1.2724
|-2437.00
|102050.00
|448
|2006.09.29 08:34
|s/l
|224
|10.00
|1.2690
|1.2690
|1.2724
|-2437.00
|99613.00
|449
|2006.09.29 08:49
|sell
|225
|10.00
|1.2687
|1.2807
|1.2637
|450
|2006.09.29 08:49
|sell
|226
|10.00
|1.2687
|1.2807
|1.2637
|451
|2006.09.29 08:50
|sell
|227
|10.00
|1.2687
|1.2807
|1.2637
|452
|2006.09.29 08:53
|close
|225
|10.00
|1.2682
|1.2807
|1.2637
|500.00
|100113.00
|453
|2006.09.29 08:53
|close
|227
|10.00
|1.2682
|1.2807
|1.2637
|500.00
|100613.00
|454
|2006.09.29 08:56
|sell
|228
|10.00
|1.2682
|1.2802
|1.2632
|455
|2006.09.29 08:56
|sell
|229
|10.00
|1.2682
|1.2802
|1.2632
|456
|2006.09.29 09:18
|close
|226
|10.00
|1.2679
|1.2807
|1.2637
|800.00
|101413.00
|457
|2006.09.29 09:18
|close
|229
|10.00
|1.2679
|1.2802
|1.2632
|300.00
|101713.00
|458
|2006.09.29 09:24
|close
|228
|10.00
|1.2670
|1.2802
|1.2632
|1200.00
|102913.00
|459
|2006.10.02 19:00
|buy
|230
|10.00
|1.2752
|1.2632
|1.2802
|460
|2006.10.02 19:00
|buy
|231
|10.00
|1.2751
|1.2631
|1.2801
|461
|2006.10.02 19:00
|buy
|232
|10.00
|1.2752
|1.2632
|1.2802
|462
|2006.10.02 19:00
|buy
|233
|10.00
|1.2751
|1.2631
|1.2801
|463
|2006.10.03 07:55
|close
|230
|10.00
|1.2755
|1.2632
|1.2802
|263.00
|103176.00
|464
|2006.10.03 07:55
|close
|232
|10.00
|1.2755
|1.2632
|1.2802
|263.00
|103439.00
|465
|2006.10.03 08:01
|close
|231
|10.00
|1.2758
|1.2631
|1.2801
|663.00
|104102.00
|466
|2006.10.03 08:34
|close
|233
|10.00
|1.2763
|1.2631
|1.2801
|1163.00
|105265.00
|467
|2006.10.04 14:03
|sell
|234
|10.00
|1.2673
|1.2793
|1.2623
|468
|2006.10.04 14:05
|sell
|235
|10.00
|1.2675
|1.2795
|1.2625
|469
|2006.10.04 14:06
|sell
|236
|10.00
|1.2675
|1.2795
|1.2625
|470
|2006.10.04 14:06
|sell
|237
|10.00
|1.2675
|1.2795
|1.2625
|471
|2006.10.06 10:42
|close
|234
|10.00
|1.2672
|1.2793
|1.2623
|160.00
|105425.00
|472
|2006.10.06 10:42
|close
|236
|10.00
|1.2672
|1.2795
|1.2625
|360.00
|105785.00
|473
|2006.10.06 13:57
|close
|235
|10.00
|1.2668
|1.2795
|1.2625
|760.00
|106545.00
|474
|2006.10.06 13:59
|close
|237
|10.00
|1.2663
|1.2795
|1.2625
|1260.00
|107805.00
|475
|2006.10.13 04:01
|buy
|238
|10.00
|1.2567
|1.2543
|1.2577
|476
|2006.10.13 04:02
|buy
|239
|10.00
|1.2568
|1.2544
|1.2578
|477
|2006.10.13 04:07
|buy
|240
|10.00
|1.2567
|1.2543
|1.2577
|478
|2006.10.13 04:07
|buy
|241
|10.00
|1.2567
|1.2543
|1.2577
|479
|2006.10.13 04:41
|close
|238
|10.00
|1.2571
|1.2543
|1.2577
|400.00
|108205.00
|480
|2006.10.13 04:41
|close
|240
|10.00
|1.2571
|1.2543
|1.2577
|400.00
|108605.00
|481
|2006.10.13 04:47
|buy
|242
|10.00
|1.2572
|1.2548
|1.2582
|482
|2006.10.13 04:53
|close
|239
|10.00
|1.2573
|1.2544
|1.2578
|500.00
|109105.00
|483
|2006.10.13 04:53
|close
|242
|10.00
|1.2573
|1.2548
|1.2582
|100.00
|109205.00
|484
|2006.10.13 04:56
|buy
|243
|10.00
|1.2575
|1.2551
|1.2585
|485
|2006.10.13 05:02
|t/p
|241
|10.00
|1.2577
|1.2543
|1.2577
|1000.00
|110205.00
|486
|2006.10.13 11:12
|s/l
|243
|10.00
|1.2551
|1.2551
|1.2585
|-2400.00
|107805.00
|487
|2006.10.13 20:02
|sell
|244
|10.00
|1.2513
|1.2633
|1.2463
|488
|2006.10.13 20:02
|sell
|245
|10.00
|1.2512
|1.2632
|1.2462
|489
|2006.10.13 20:02
|sell
|246
|10.00
|1.2513
|1.2633
|1.2463
|490
|2006.10.13 20:02
|sell
|247
|10.00
|1.2514
|1.2634
|1.2464
|491
|2006.10.13 21:10
|close
|244
|10.00
|1.2509
|1.2633
|1.2463
|400.00
|108205.00
|492
|2006.10.13 21:10
|close
|246
|10.00
|1.2509
|1.2633
|1.2463
|400.00
|108605.00
|493
|2006.10.13 21:10
|close
|245
|10.00
|1.2506
|1.2632
|1.2462
|600.00
|109205.00
|494
|2006.10.16 00:02
|close
|247
|10.00
|1.2502
|1.2634
|1.2464
|1215.00
|110420.00
|495
|2006.10.17 11:05
|buy
|248
|10.00
|1.2534
|1.2510
|1.2544
|496
|2006.10.17 11:05
|buy
|249
|10.00
|1.2535
|1.2511
|1.2545
|497
|2006.10.17 11:05
|buy
|250
|10.00
|1.2534
|1.2510
|1.2544
|498
|2006.10.17 11:05
|buy
|251
|10.00
|1.2536
|1.2512
|1.2546
|499
|2006.10.17 11:06
|close
|248
|10.00
|1.2538
|1.2510
|1.2544
|400.00
|110820.00
|500
|2006.10.17 11:06
|close
|250
|10.00
|1.2538
|1.2510
|1.2544
|400.00
|111220.00
|501
|2006.10.17 11:10
|buy
|252
|10.00
|1.2538
|1.2514
|1.2548
|502
|2006.10.17 11:15
|buy
|253
|10.00
|1.2534
|1.2510
|1.2544
|503
|2006.10.17 14:30
|s/l
|252
|10.00
|1.2514
|1.2514
|1.2548
|-2400.00
|108820.00
|504
|2006.10.17 14:30
|s/l
|251
|10.00
|1.2512
|1.2512
|1.2546
|-2400.00
|106420.00
|505
|2006.10.17 14:30
|s/l
|249
|10.00
|1.2511
|1.2511
|1.2545
|-2400.00
|104020.00
|506
|2006.10.17 14:30
|s/l
|253
|10.00
|1.2510
|1.2510
|1.2544
|-2400.00
|101620.00
|507
|2006.10.23 16:01
|sell
|254
|10.00
|1.2543
|1.2663
|1.2493
|508
|2006.10.23 16:01
|sell
|255
|10.00
|1.2544
|1.2664
|1.2494
|509
|2006.10.23 16:01
|sell
|256
|10.00
|1.2543
|1.2663
|1.2493
|510
|2006.10.23 16:05
|sell
|257
|10.00
|1.2545
|1.2665
|1.2495
|511
|2006.10.24 03:11
|close
|254
|10.00
|1.2541
|1.2663
|1.2493
|215.00
|101835.00
|512
|2006.10.24 03:11
|close
|256
|10.00
|1.2541
|1.2663
|1.2493
|215.00
|102050.00
|513
|2006.10.24 03:21
|close
|255
|10.00
|1.2539
|1.2664
|1.2494
|515.00
|102565.00
|514
|2006.10.24 07:59
|close
|257
|10.00
|1.2533
|1.2665
|1.2495
|1215.00
|103780.00
|515
|2006.10.25 16:00
|buy
|258
|10.00
|1.2579
|1.2459
|1.2629
|516
|2006.10.25 16:00
|buy
|259
|10.00
|1.2580
|1.2460
|1.2630
|517
|2006.10.25 16:00
|buy
|260
|10.00
|1.2579
|1.2459
|1.2629
|518
|2006.10.25 16:00
|buy
|261
|10.00
|1.2580
|1.2460
|1.2630
|519
|2006.10.25 16:19
|close
|258
|10.00
|1.2584
|1.2459
|1.2629
|500.00
|104280.00
|520
|2006.10.25 16:19
|close
|260
|10.00
|1.2584
|1.2459
|1.2629
|500.00
|104780.00
|521
|2006.10.25 16:19
|close
|259
|10.00
|1.2586
|1.2460
|1.2630
|600.00
|105380.00
|522
|2006.10.25 16:22
|buy
|262
|10.00
|1.2587
|1.2467
|1.2637
|523
|2006.10.25 16:22
|buy
|263
|10.00
|1.2587
|1.2467
|1.2637
|524
|2006.10.25 16:22
|buy
|264
|10.00
|1.2588
|1.2468
|1.2638
|525
|2006.10.25 16:23
|close
|261
|10.00
|1.2589
|1.2460
|1.2630
|900.00
|106280.00
|526
|2006.10.25 16:23
|close
|263
|10.00
|1.2589
|1.2467
|1.2637
|200.00
|106480.00
|527
|2006.10.25 16:26
|buy
|265
|10.00
|1.2589
|1.2469
|1.2639
|528
|2006.10.25 16:26
|buy
|266
|10.00
|1.2589
|1.2469
|1.2639
|529
|2006.10.25 17:03
|close
|262
|10.00
|1.2592
|1.2467
|1.2637
|500.00
|106980.00
|530
|2006.10.25 17:03
|close
|265
|10.00
|1.2592
|1.2469
|1.2639
|300.00
|107280.00
|531
|2006.10.25 17:17
|close
|264
|10.00
|1.2595
|1.2468
|1.2638
|700.00
|107980.00
|532
|2006.10.25 20:18
|close
|266
|10.00
|1.2604
|1.2469
|1.2639
|1500.00
|109480.00
|533
|2006.11.03 17:01
|sell
|267
|10.00
|1.2701
|1.2821
|1.2651
|534
|2006.11.03 17:01
|sell
|268
|10.00
|1.2702
|1.2822
|1.2652
|535
|2006.11.03 17:01
|sell
|269
|10.00
|1.2701
|1.2821
|1.2651
|536
|2006.11.03 17:01
|sell
|270
|10.00
|1.2702
|1.2822
|1.2652
|537
|2006.11.03 18:15
|close
|267
|10.00
|1.2698
|1.2821
|1.2651
|300.00
|109780.00
|538
|2006.11.03 18:15
|close
|269
|10.00
|1.2698
|1.2821
|1.2651
|300.00
|110080.00
|539
|2006.11.06 10:39
|close
|268
|10.00
|1.2696
|1.2822
|1.2652
|615.00
|110695.00
|540
|2006.11.07 12:00
|buy
|271
|10.00
|1.2757
|1.2637
|1.2807
|541
|2006.11.07 12:03
|buy
|272
|10.00
|1.2758
|1.2638
|1.2808
|542
|2006.11.07 15:43
|t/p
|271
|10.00
|1.2807
|1.2637
|1.2807
|5000.00
|115695.00
|543
|2006.11.07 15:43
|t/p
|272
|10.00
|1.2808
|1.2638
|1.2808
|5000.00
|120695.00
|544
|2006.11.09 17:25
|s/l
|270
|10.00
|1.2822
|1.2822
|1.2652
|-11910.00
|108785.00
|545
|2006.11.14 00:01
|sell
|273
|10.00
|1.2807
|1.2831
|1.2797
|546
|2006.11.14 00:05
|sell
|274
|10.00
|1.2810
|1.2834
|1.2800
|547
|2006.11.14 00:06
|sell
|275
|10.00
|1.2808
|1.2832
|1.2798
|548
|2006.11.14 00:08
|sell
|276
|10.00
|1.2810
|1.2834
|1.2800
|549
|2006.11.14 02:48
|close
|273
|10.00
|1.2805
|1.2831
|1.2797
|200.00
|108985.00
|550
|2006.11.14 02:48
|close
|275
|10.00
|1.2805
|1.2832
|1.2798
|300.00
|109285.00
|551
|2006.11.14 02:49
|close
|274
|10.00
|1.2803
|1.2834
|1.2800
|700.00
|109985.00
|552
|2006.11.14 09:43
|s/l
|276
|10.00
|1.2834
|1.2834
|1.2800
|-2400.00
|107585.00
|553
|2006.11.20 03:02
|buy
|277
|10.00
|1.2836
|1.2716
|1.2886
|554
|2006.11.20 03:12
|buy
|278
|10.00
|1.2837
|1.2717
|1.2887
|555
|2006.11.20 03:12
|buy
|279
|10.00
|1.2838
|1.2718
|1.2888
|556
|2006.11.20 03:12
|buy
|280
|10.00
|1.2837
|1.2717
|1.2887
|557
|2006.11.20 03:24
|close
|277
|10.00
|1.2840
|1.2716
|1.2886
|400.00
|107985.00
|558
|2006.11.20 03:24
|close
|279
|10.00
|1.2840
|1.2718
|1.2888
|200.00
|108185.00
|559
|2006.11.20 03:27
|buy
|281
|10.00
|1.2841
|1.2721
|1.2891
|560
|2006.11.20 03:33
|buy
|282
|10.00
|1.2842
|1.2722
|1.2892
|561
|2006.11.20 03:51
|close
|278
|10.00
|1.2843
|1.2717
|1.2887
|600.00
|108785.00
|562
|2006.11.20 03:51
|close
|281
|10.00
|1.2843
|1.2721
|1.2891
|200.00
|108985.00
|563
|2006.11.20 03:55
|buy
|283
|10.00
|1.2845
|1.2725
|1.2895
|564
|2006.11.20 03:55
|buy
|284
|10.00
|1.2846
|1.2726
|1.2896
|565
|2006.11.20 10:56
|close
|280
|10.00
|1.2847
|1.2717
|1.2887
|1000.00
|109985.00
|566
|2006.11.20 10:56
|close
|283
|10.00
|1.2847
|1.2725
|1.2895
|200.00
|110185.00
|567
|2006.11.21 20:27
|close
|282
|10.00
|1.2851
|1.2722
|1.2892
|863.00
|111048.00
|568
|2006.11.22 03:20
|close
|284
|10.00
|1.2859
|1.2726
|1.2896
|1226.00
|112274.00
|569
|2006.12.06 11:02
|sell
|285
|10.00
|1.3272
|1.3296
|1.3262
|570
|2006.12.06 11:02
|sell
|286
|10.00
|1.3271
|1.3295
|1.3261
|571
|2006.12.06 11:02
|sell
|287
|10.00
|1.3272
|1.3296
|1.3262
|572
|2006.12.06 11:02
|sell
|288
|10.00
|1.3270
|1.3294
|1.3260
|573
|2006.12.06 11:30
|close
|285
|10.00
|1.3267
|1.3296
|1.3262
|500.00
|112774.00
|574
|2006.12.06 11:30
|close
|287
|10.00
|1.3267
|1.3296
|1.3262
|500.00
|113274.00
|575
|2006.12.06 11:32
|sell
|289
|10.00
|1.3266
|1.3290
|1.3256
|576
|2006.12.06 11:35
|sell
|290
|10.00
|1.3268
|1.3292
|1.3258
|577
|2006.12.06 12:49
|s/l
|289
|10.00
|1.3290
|1.3290
|1.3256
|-2400.00
|110874.00
|578
|2006.12.06 12:52
|s/l
|290
|10.00
|1.3292
|1.3292
|1.3258
|-2400.00
|108474.00
|579
|2006.12.06 12:52
|sell
|291
|10.00
|1.3287
|1.3311
|1.3277
|580
|2006.12.06 12:59
|sell
|292
|10.00
|1.3282
|1.3306
|1.3272
|581
|2006.12.06 13:50
|t/p
|291
|10.00
|1.3277
|1.3311
|1.3277
|1000.00
|109474.00
|582
|2006.12.06 14:15
|t/p
|292
|10.00
|1.3272
|1.3306
|1.3272
|1000.00
|110474.00
|583
|2006.12.06 14:16
|close
|286
|10.00
|1.3263
|1.3295
|1.3261
|800.00
|111274.00
|584
|2006.12.06 14:17
|t/p
|288
|10.00
|1.3260
|1.3294
|1.3260
|1000.00
|112274.00
|585
|2006.12.12 13:28
|buy
|293
|10.00
|1.3245
|1.3125
|1.3295
|586
|2006.12.12 13:28
|buy
|294
|10.00
|1.3244
|1.3124
|1.3294
|587
|2006.12.12 13:53
|buy
|295
|10.00
|1.3245
|1.3125
|1.3295
|588
|2006.12.12 13:54
|close
|293
|10.00
|1.3250
|1.3125
|1.3295
|500.00
|112774.00
|589
|2006.12.12 13:54
|close
|295
|10.00
|1.3250
|1.3125
|1.3295
|500.00
|113274.00
|590
|2006.12.12 15:37
|close
|294
|10.00
|1.3257
|1.3124
|1.3294
|1300.00
|114574.00
|591
|2006.12.14 01:07
|sell
|296
|10.00
|1.3215
|1.3335
|1.3165
|592
|2006.12.14 01:08
|sell
|297
|10.00
|1.3216
|1.3336
|1.3166
|593
|2006.12.14 01:08
|sell
|298
|10.00
|1.3215
|1.3335
|1.3165
|594
|2006.12.14 01:08
|sell
|299
|10.00
|1.3216
|1.3336
|1.3166
|595
|2006.12.14 01:11
|close
|296
|10.00
|1.3212
|1.3335
|1.3165
|300.00
|114874.00
|596
|2006.12.14 01:11
|close
|298
|10.00
|1.3212
|1.3335
|1.3165
|300.00
|115174.00
|597
|2006.12.14 01:13
|sell
|300
|10.00
|1.3210
|1.3330
|1.3160
|598
|2006.12.14 01:15
|close
|297
|10.00
|1.3208
|1.3336
|1.3166
|800.00
|115974.00
|599
|2006.12.14 01:15
|close
|300
|10.00
|1.3208
|1.3330
|1.3160
|200.00
|116174.00
|600
|2006.12.14 01:21
|sell
|301
|10.00
|1.3210
|1.3330
|1.3160
|601
|2006.12.14 01:21
|sell
|302
|10.00
|1.3211
|1.3331
|1.3161
|602
|2006.12.14 01:21
|sell
|303
|10.00
|1.3210
|1.3330
|1.3160
|603
|2006.12.14 01:52
|close
|299
|10.00
|1.3208
|1.3336
|1.3166
|800.00
|116974.00
|604
|2006.12.14 01:52
|close
|302
|10.00
|1.3208
|1.3331
|1.3161
|300.00
|117274.00
|605
|2006.12.14 01:55
|sell
|304
|10.00
|1.3206
|1.3326
|1.3156
|606
|2006.12.14 01:55
|sell
|305
|10.00
|1.3205
|1.3325
|1.3155
|607
|2006.12.14 02:13
|close
|301
|10.00
|1.3204
|1.3330
|1.3160
|600.00
|117874.00
|608
|2006.12.14 02:13
|close
|304
|10.00
|1.3204
|1.3326
|1.3156
|200.00
|118074.00
|609
|2006.12.14 12:31
|close
|303
|10.00
|1.3201
|1.3330
|1.3160
|900.00
|118974.00
|610
|2006.12.14 12:46
|close
|305
|10.00
|1.3191
|1.3325
|1.3155
|1400.00
|120374.00
|611
|2006.12.19 15:03
|buy
|306
|10.00
|1.3154
|1.3130
|1.3164
|612
|2006.12.19 15:03
|buy
|307
|10.00
|1.3153
|1.3129
|1.3163
|613
|2006.12.19 15:03
|buy
|308
|10.00
|1.3154
|1.3130
|1.3164
|614
|2006.12.19 15:03
|buy
|309
|10.00
|1.3155
|1.3131
|1.3165
|615
|2006.12.19 15:04
|close
|306
|10.00
|1.3158
|1.3130
|1.3164
|400.00
|120774.00
|616
|2006.12.19 15:04
|close
|308
|10.00
|1.3158
|1.3130
|1.3164
|400.00
|121174.00
|617
|2006.12.19 15:06
|close
|307
|10.00
|1.3161
|1.3129
|1.3163
|800.00
|121974.00
|618
|2006.12.19 15:09
|buy
|310
|10.00
|1.3165
|1.3141
|1.3175
|619
|2006.12.19 15:09
|buy
|311
|10.00
|1.3166
|1.3142
|1.3176
|620
|2006.12.19 15:09
|buy
|312
|10.00
|1.3165
|1.3141
|1.3175
|621
|2006.12.19 15:10
|t/p
|309
|10.00
|1.3165
|1.3131
|1.3165
|1000.00
|122974.00
|622
|2006.12.19 15:14
|buy
|313
|10.00
|1.3165
|1.3141
|1.3175
|623
|2006.12.19 15:39
|close
|310
|10.00
|1.3169
|1.3141
|1.3175
|400.00
|123374.00
|624
|2006.12.19 15:39
|close
|312
|10.00
|1.3169
|1.3141
|1.3175
|400.00
|123774.00
|625
|2006.12.19 15:42
|buy
|314
|10.00
|1.3170
|1.3146
|1.3180
|626
|2006.12.19 15:42
|buy
|315
|10.00
|1.3171
|1.3051
|1.3221
|627
|2006.12.19 15:43
|close
|311
|10.00
|1.3172
|1.3142
|1.3176
|600.00
|124374.00
|628
|2006.12.19 15:43
|close
|314
|10.00
|1.3172
|1.3146
|1.3180
|200.00
|124574.00
|629
|2006.12.19 15:43
|t/p
|313
|10.00
|1.3175
|1.3141
|1.3175
|1000.00
|125574.00
|630
|2006.12.19 15:49
|buy
|316
|10.00
|1.3177
|1.3057
|1.3227
|631
|2006.12.19 15:49
|buy
|317
|10.00
|1.3176
|1.3056
|1.3226
|632
|2006.12.19 15:49
|buy
|318
|10.00
|1.3177
|1.3057
|1.3227
|633
|2006.12.19 17:40
|close
|315
|10.00
|1.3180
|1.3051
|1.3221
|900.00
|126474.00
|634
|2006.12.19 17:40
|close
|317
|10.00
|1.3180
|1.3056
|1.3226
|400.00
|126874.00
|635
|2006.12.19 17:51
|close
|316
|10.00
|1.3184
|1.3057
|1.3227
|700.00
|127574.00
|636
|2006.12.19 17:52
|close
|318
|10.00
|1.3192
|1.3057
|1.3227
|1500.00
|129074.00
|637
|2006.12.21 21:01
|sell
|319
|10.00
|1.3175
|1.3295
|1.3125
|638
|2006.12.21 21:09
|sell
|320
|10.00
|1.3172
|1.3292
|1.3122
|639
|2006.12.21 21:09
|sell
|321
|10.00
|1.3171
|1.3291
|1.3121
|640
|2006.12.21 21:09
|sell
|322
|10.00
|1.3172
|1.3292
|1.3122
|641
|2006.12.21 21:29
|close
|319
|10.00
|1.3168
|1.3295
|1.3125
|700.00
|129774.00
|642
|2006.12.21 21:29
|close
|321
|10.00
|1.3168
|1.3291
|1.3121
|300.00
|130074.00
|643
|2006.12.21 21:32
|sell
|323
|10.00
|1.3165
|1.3285
|1.3115
|644
|2006.12.21 21:32
|sell
|324
|10.00
|1.3164
|1.3284
|1.3114
|645
|2006.12.21 21:35
|close
|320
|10.00
|1.3158
|1.3292
|1.3122
|1400.00
|131474.00
|646
|2006.12.21 21:35
|close
|323
|10.00
|1.3158
|1.3285
|1.3115
|700.00
|132174.00
|647
|2006.12.21 21:35
|close
|322
|10.00
|1.3158
|1.3292
|1.3122
|1400.00
|133574.00
|648
|2006.12.21 21:35
|sell
|325
|10.00
|1.3155
|1.3275
|1.3105
|649
|2006.12.21 21:39
|sell
|326
|10.00
|1.3164
|1.3284
|1.3114
|650
|2006.12.21 21:39
|sell
|327
|10.00
|1.3165
|1.3285
|1.3115
|651
|2006.12.22 16:03
|close
|324
|10.00
|1.3158
|1.3284
|1.3114
|615.00
|134189.00
|652
|2006.12.22 16:03
|close
|326
|10.00
|1.3158
|1.3284
|1.3114
|615.00
|134804.00
|653
|2006.12.22 16:26
|close
|325
|10.00
|1.3151
|1.3275
|1.3105
|415.00
|135219.00
|654
|2006.12.22 16:26
|close
|327
|10.00
|1.3150
|1.3285
|1.3115
|1515.00
|136734.00
|655
|2006.12.28 14:19
|buy
|328
|10.00
|1.3177
|1.3057
|1.3227
|656
|2006.12.28 14:19
|buy
|329
|10.00
|1.3177
|1.3057
|1.3227
|657
|2006.12.28 14:27
|close
|328
|10.00
|1.3185
|1.3057
|1.3227
|800.00
|137534.00
|658
|2006.12.28 14:31
|buy
|330
|10.00
|1.3184
|1.3064
|1.3234
|659
|2006.12.28 14:31
|buy
|331
|10.00
|1.3188
|1.3068
|1.3238
|660
|2006.12.28 14:31
|buy
|332
|10.00
|1.3187
|1.3067
|1.3237
|661
|2006.12.28 14:36
|close
|329
|10.00
|1.3188
|1.3057
|1.3227
|1100.00
|138634.00
|662
|2006.12.28 14:36
|close
|331
|10.00
|1.3188
|1.3068
|1.3238
|0.00
|138634.00
|663
|2006.12.28 14:36
|close
|330
|10.00
|1.3195
|1.3064
|1.3234
|1100.00
|139734.00
|664
|2006.12.28 14:39
|buy
|333
|10.00
|1.3199
|1.3079
|1.3249
|665
|2006.12.28 14:43
|buy
|334
|10.00
|1.3195
|1.3075
|1.3245
|666
|2006.12.28 14:43
|buy
|335
|10.00
|1.3194
|1.3074
|1.3244
|667
|2006.12.29 17:28
|close
|332
|10.00
|1.3198
|1.3067
|1.3237
|1063.00
|140797.00
|668
|2006.12.29 17:28
|close
|334
|10.00
|1.3198
|1.3075
|1.3245
|263.00
|141060.00
|669
|2006.12.29 17:31
|close
|333
|10.00
|1.3205
|1.3079
|1.3249
|563.00
|141623.00
|670
|2007.01.02 00:13
|close
|335
|10.00
|1.3212
|1.3074
|1.3244
|1689.00
|143312.00
|671
|2007.01.03 22:03
|sell
|336
|10.00
|1.3156
|1.3276
|1.3106
|672
|2007.01.03 22:03
|sell
|337
|10.00
|1.3156
|1.3276
|1.3106
|673
|2007.01.03 22:03
|sell
|338
|10.00
|1.3158
|1.3278
|1.3108
|674
|2007.01.03 22:06
|sell
|339
|10.00
|1.3159
|1.3279
|1.3109
|675
|2007.01.04 09:08
|close
|336
|10.00
|1.3153
|1.3276
|1.3106
|345.00
|143657.00
|676
|2007.01.04 09:08
|close
|338
|10.00
|1.3153
|1.3278
|1.3108
|545.00
|144202.00
|677
|2007.01.04 09:14
|close
|337
|10.00
|1.3148
|1.3276
|1.3106
|845.00
|145047.00
|678
|2007.01.04 09:24
|close
|339
|10.00
|1.3143
|1.3279
|1.3109
|1645.00
|146692.00
|679
|2007.01.16 08:04
|buy
|340
|10.00
|1.2952
|1.2928
|1.2962
|680
|2007.01.16 08:04
|buy
|341
|10.00
|1.2953
|1.2929
|1.2963
|681
|2007.01.16 08:04
|buy
|342
|10.00
|1.2952
|1.2928
|1.2962
|682
|2007.01.16 08:06
|close
|340
|10.00
|1.2959
|1.2928
|1.2962
|700.00
|147392.00
|683
|2007.01.16 08:06
|close
|342
|10.00
|1.2959
|1.2928
|1.2962
|700.00
|148092.00
|684
|2007.01.16 08:06
|t/p
|341
|10.00
|1.2963
|1.2929
|1.2963
|1000.00
|149092.00
|685
|2007.01.16 08:13
|buy
|343
|10.00
|1.2962
|1.2938
|1.2972
|686
|2007.01.16 08:15
|buy
|344
|10.00
|1.2962
|1.2938
|1.2972
|687
|2007.01.16 08:15
|buy
|345
|10.00
|1.2961
|1.2937
|1.2971
|688
|2007.01.16 08:16
|buy
|346
|10.00
|1.2962
|1.2938
|1.2972
|689
|2007.01.16 08:38
|close
|343
|10.00
|1.2966
|1.2938
|1.2972
|400.00
|149492.00
|690
|2007.01.16 08:38
|close
|345
|10.00
|1.2966
|1.2937
|1.2971
|500.00
|149992.00
|691
|2007.01.16 08:39
|t/p
|344
|10.00
|1.2972
|1.2938
|1.2972
|1000.00
|150992.00
|692
|2007.01.16 08:39
|t/p
|346
|10.00
|1.2972
|1.2938
|1.2972
|1000.00
|151992.00
|693
|2007.01.16 08:48
|buy
|347
|10.00
|1.2968
|1.2944
|1.2978
|694
|2007.01.16 08:48
|buy
|348
|10.00
|1.2967
|1.2943
|1.2977
|695
|2007.01.16 08:54
|buy
|349
|10.00
|1.2967
|1.2943
|1.2977
|696
|2007.01.16 08:54
|buy
|350
|10.00
|1.2966
|1.2942
|1.2976
|697
|2007.01.16 10:30
|close
|347
|10.00
|1.2972
|1.2944
|1.2978
|400.00
|152392.00
|698
|2007.01.16 10:30
|close
|349
|10.00
|1.2972
|1.2943
|1.2977
|500.00
|152892.00
|699
|2007.01.16 11:00
|close
|348
|10.00
|1.2975
|1.2943
|1.2977
|800.00
|153692.00
|700
|2007.01.16 11:00
|t/p
|350
|10.00
|1.2976
|1.2942
|1.2976
|1000.00
|154692.00
|701
|2007.01.17 13:08
|sell
|351
|10.00
|1.2914
|1.3034
|1.2864
|702
|2007.01.17 13:09
|sell
|352
|10.00
|1.2914
|1.3034
|1.2864
|703
|2007.01.17 13:09
|sell
|353
|10.00
|1.2915
|1.3035
|1.2865
|704
|2007.01.17 14:07
|close
|351
|10.00
|1.2908
|1.3034
|1.2864
|600.00
|155292.00
|705
|2007.01.17 14:07
|close
|353
|10.00
|1.2908
|1.3035
|1.2865
|700.00
|155992.00
|706
|2007.01.17 14:13
|sell
|354
|10.00
|1.2905
|1.3025
|1.2855
|707
|2007.01.17 14:13
|sell
|355
|10.00
|1.2907
|1.3027
|1.2857
|708
|2007.01.17 14:15
|sell
|356
|10.00
|1.2907
|1.3027
|1.2857
|709
|2007.01.17 14:30
|close
|352
|10.00
|1.2903
|1.3034
|1.2864
|1100.00
|157092.00
|710
|2007.01.17 14:30
|close
|355
|10.00
|1.2903
|1.3027
|1.2857
|400.00
|157492.00
|711
|2007.01.17 14:35
|sell
|357
|10.00
|1.2904
|1.3024
|1.2854
|712
|2007.01.17 14:35
|sell
|358
|10.00
|1.2905
|1.3025
|1.2855
|713
|2007.01.18 14:35
|close
|354
|10.00
|1.2901
|1.3025
|1.2855
|445.00
|157937.00
|714
|2007.01.18 14:35
|close
|357
|10.00
|1.2901
|1.3024
|1.2854
|345.00
|158282.00
|715
|2007.01.22 18:00
|sell
|359
|10.00
|1.2955
|1.3075
|1.2905
|716
|2007.01.22 19:48
|sell
|360
|10.00
|1.2947
|1.3067
|1.2897
|717
|2007.01.23 07:35
|close at stop
|360
|10.00
|1.2940
|1.3067
|1.2897
|715.00
|158997.00
|718
|2007.01.23 07:35
|close at stop
|359
|10.00
|1.2940
|1.3075
|1.2905
|1515.00
|160512.00
|719
|2007.01.23 07:35
|close at stop
|358
|10.00
|1.2940
|1.3025
|1.2855
|-3410.00
|157102.00
|720
|2007.01.23 07:35
|close at stop
|356
|10.00
|1.2940
|1.3027
|1.2857
|-3210.00
|153892.00