Strategy Tester Report
FarhadCrab4.5

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.06.01 00:01 - 2007.01.23 07:35 (2006.06.01 - 2007.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersmaxLoss=10; maxYield=1.1; lTakeProfit=50; sTakeProfit=50; takeProfit=50; pr=25; stopLoss=0; sStopLoss=120; lStopLoss=120; magicEA=124; lTrailingStop=8; sTrailingStop=8; Slippage=3; Lots=10; moneyManagement=true; useElliott=true; useMA=true; useStochastic=true; useMACD=true; useSAR=true; usedeMark=true; useMomentum=true; internalSL=true; internalTP=true; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; nameEA="FarhadCrab(4.5).mq4"; vVolume=0; Alerts=false; GMTshift=0; LabelShift=20; LineShift=40; Pivot=true; PivotColor=Yellow; PivotFontColor=White; PivotFontSize=12; PivotWidth=1; PipDistance=20; Cams=true; CamFontColor=White; CamFontSize=10; Fibs=true; FibColor=Sienna; FibFontColor=White; FibFontSize=8; StandardPivots=true; StandardFontColor=White; StandardFontSize=8; SupportColor=White; ResistanceColor=FireBrick; MidPivots=true; MidPivotColor=White; MidFontSize=8;
Bars in test2398376Ticks modelled3234940Modelling quality25.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit103892.00Gross profit209398.00Gross loss-105506.00
Profit factor1.98Expected payoff288.59
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown38355.00 (31.43%)Relative drawdown31.43% (38355.00)
Total trades360Short positions (won %)176 (92.05%)Long positions (won %)184 (93.48%)
Profit trades (% of total)334 (92.78%)Loss trades (% of total)26 (7.22%)
Largestprofit trade5000.00loss trade-11985.00
Averageprofit trade626.94loss trade-4057.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)70 (52038.00)consecutive losses (loss in money)4 (-38355.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)52038.00 (70)consecutive loss (count of losses)-38355.00 (4)
Averageconsecutive wins26consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 07:01sell110.001.27801.29001.2730
22006.06.01 07:01sell210.001.27751.28951.2725
32006.06.01 07:04sell310.001.27741.28941.2724
42006.06.01 07:04close110.001.27731.29001.2730700.0050700.00
52006.06.01 07:04close310.001.27731.28941.2724100.0050800.00
62006.06.01 07:04sell410.001.27721.28921.2722
72006.06.01 07:08sell510.001.27711.28911.2721
82006.06.01 08:21close210.001.27701.28951.2725500.0051300.00
92006.06.01 08:21close510.001.27701.28911.2721100.0051400.00
102006.06.01 08:39close410.001.27661.28921.2722600.0052000.00
112006.06.02 16:01buy610.001.29201.28001.2970
122006.06.02 16:01buy710.001.29191.27991.2969
132006.06.02 16:02buy810.001.29231.28031.2973
142006.06.02 16:27close610.001.29251.28001.2970500.0052500.00
152006.06.02 16:27close810.001.29251.28031.2973200.0052700.00
162006.06.02 16:28close710.001.29251.27991.2969600.0053300.00
172006.06.02 16:32buy910.001.29201.28001.2970
182006.06.02 16:32buy1010.001.29191.27991.2969
192006.06.02 16:38buy1110.001.29211.28011.2971
202006.06.02 16:39close910.001.29231.28001.2970300.0053600.00
212006.06.02 16:39close1110.001.29231.28011.2971200.0053800.00
222006.06.02 16:39buy1210.001.29231.28031.2973
232006.06.02 16:39buy1310.001.29241.28041.2974
242006.06.02 16:40close1010.001.29251.27991.2969600.0054400.00
252006.06.02 16:40close1310.001.29251.28041.2974100.0054500.00
262006.06.02 16:43close1210.001.29291.28031.2973600.0055100.00
272006.06.02 16:49buy1410.001.29271.28071.2977
282006.06.02 16:49buy1510.001.29291.28091.2979
292006.06.02 16:49buy1610.001.29311.28111.2981
302006.06.02 16:51close1410.001.29321.28071.2977500.0055600.00
312006.06.02 16:51close1610.001.29321.28111.2981100.0055700.00
322006.06.02 16:55close1510.001.29361.28091.2979700.0056400.00
332006.06.02 16:59buy1710.001.29391.28191.2989
342006.06.02 16:59buy1810.001.29381.28181.2988
352006.06.02 16:59buy1910.001.29401.28201.2990
362006.06.05 02:51close1710.001.29421.28191.2989263.0056663.00
372006.06.05 02:51close1910.001.29421.28201.2990163.0056826.00
382006.06.05 03:19close1810.001.29451.28181.2988663.0057489.00
392006.06.06 17:05sell2010.001.28101.29301.2760
402006.06.06 17:05sell2110.001.28111.29311.2761
412006.06.06 17:07sell2210.001.28111.29311.2761
422006.06.07 00:25close2010.001.28081.29301.2760215.0057704.00
432006.06.07 00:25close2210.001.28081.29311.2761315.0058019.00
442006.06.07 08:31close2110.001.28021.29311.2761915.0058934.00
452006.06.15 00:01buy2310.001.26091.25851.2619
462006.06.15 00:01buy2410.001.26091.25851.2619
472006.06.15 00:06buy2510.001.26101.25861.2620
482006.06.15 00:09close2310.001.26121.25851.2619300.0059234.00
492006.06.15 00:09close2510.001.26121.25861.2620200.0059434.00
502006.06.15 00:12buy2610.001.26131.25891.2623
512006.06.15 00:13buy2710.001.26131.25891.2623
522006.06.15 00:17close2410.001.26151.25851.2619600.0060034.00
532006.06.15 00:17close2710.001.26151.25891.2623200.0060234.00
542006.06.15 00:21buy2810.001.26121.25881.2622
552006.06.15 00:21buy2910.001.26111.25871.2621
562006.06.15 03:47close2610.001.26151.25891.2623200.0060434.00
572006.06.15 03:47close2910.001.26151.25871.2621400.0060834.00
582006.06.15 04:03close2810.001.26191.25881.2622700.0061534.00
592006.06.19 10:03sell3010.001.25931.27131.2543
602006.06.19 10:03sell3110.001.25891.27091.2539
612006.06.19 10:03sell3210.001.25901.27101.2540
622006.06.19 10:06close3010.001.25861.27131.2543700.0062234.00
632006.06.19 10:06close3210.001.25861.27101.2540400.0062634.00
642006.06.19 10:09sell3310.001.25861.27061.2536
652006.06.19 10:09sell3410.001.25871.27071.2537
662006.06.19 12:27close3110.001.25851.27091.2539400.0063034.00
672006.06.19 12:27close3410.001.25851.27071.2537200.0063234.00
682006.06.19 14:22close3310.001.25781.27061.2536800.0064034.00
692006.06.21 09:02buy3510.001.26241.25041.2674
702006.06.21 09:02buy3610.001.26251.25051.2675
712006.06.21 09:02buy3710.001.26211.25971.2631
722006.06.21 09:29close3510.001.26261.25041.2674200.0064234.00
732006.06.21 09:29close3710.001.26261.25971.2631500.0064734.00
742006.06.21 09:34buy3810.001.26261.25061.2676
752006.06.21 09:35buy3910.001.26261.25061.2676
762006.06.21 09:51close3610.001.26291.25051.2675400.0065134.00
772006.06.21 09:51close3910.001.26291.25061.2676300.0065434.00
782006.06.21 09:51buy4010.001.26301.25101.2680
792006.06.21 09:51buy4110.001.26291.25091.2679
802006.06.21 10:59close3810.001.26321.25061.2676600.0066034.00
812006.06.21 10:59close4110.001.26321.25091.2679300.0066334.00
822006.06.21 11:21close4010.001.26381.25101.2680800.0067134.00
832006.06.22 23:03sell4210.001.25781.26981.2528
842006.06.22 23:03sell4310.001.25761.26961.2526
852006.06.22 23:03sell4410.001.25771.26971.2527
862006.06.22 23:20close4210.001.25741.26981.2528400.0067534.00
872006.06.22 23:20close4410.001.25741.26971.2527300.0067834.00
882006.06.22 23:22sell4510.001.25761.26961.2526
892006.06.22 23:22sell4610.001.25771.26971.2527
902006.06.22 23:37close4310.001.25731.26961.2526300.0068134.00
912006.06.22 23:37close4610.001.25731.26971.2527400.0068534.00
922006.06.22 23:40sell4710.001.25731.26931.2523
932006.06.22 23:40sell4810.001.25721.26921.2522
942006.06.22 23:53close4510.001.25711.26961.2526500.0069034.00
952006.06.22 23:53close4810.001.25711.26921.2522100.0069134.00
962006.06.22 23:53sell4910.001.25711.26911.2521
972006.06.22 23:53sell5010.001.25701.26901.2520
982006.06.22 23:54close4710.001.25681.26931.2523500.0069634.00
992006.06.22 23:54close5010.001.25681.26901.2520200.0069834.00
1002006.06.22 23:56sell5110.001.25711.26911.2521
1012006.06.22 23:57sell5210.001.25681.26881.2518
1022006.06.23 00:07close4910.001.25671.26911.2521415.0070249.00
1032006.06.23 00:07close5210.001.25671.26881.2518115.0070364.00
1042006.06.23 03:39close5110.001.25621.26911.2521915.0071279.00
1052006.06.27 03:01buy5310.001.26191.24991.2669
1062006.06.27 03:01buy5410.001.26181.24981.2668
1072006.06.27 03:01buy5510.001.26191.24991.2669
1082006.06.29 20:23close5310.001.26231.24991.2669252.0071531.00
1092006.06.29 20:23close5510.001.26231.24991.2669252.0071783.00
1102006.06.29 20:28close5410.001.26281.24981.2668852.0072635.00
1112006.06.30 00:02buy5610.001.26691.25491.2719
1122006.06.30 00:02buy5710.001.26711.25511.2721
1132006.06.30 00:02buy5810.001.26681.25481.2718
1142006.06.30 00:05close5610.001.26731.25491.2719400.0073035.00
1152006.06.30 00:05close5810.001.26731.25481.2718500.0073535.00
1162006.06.30 00:05buy5910.001.26741.25541.2724
1172006.06.30 00:05buy6010.001.26731.25531.2723
1182006.06.30 02:56close5710.001.26761.25511.2721500.0074035.00
1192006.06.30 02:56close6010.001.26761.25531.2723300.0074335.00
1202006.06.30 03:09close5910.001.26831.25541.2724900.0075235.00
1212006.07.05 13:06sell6110.001.27751.27991.2765
1222006.07.05 13:06sell6210.001.27771.28011.2767
1232006.07.05 13:06sell6310.001.27731.27971.2763
1242006.07.05 13:58s/l6310.001.27971.27971.2763-2400.0072835.00
1252006.07.05 14:03s/l6110.001.27991.27991.2765-2400.0070435.00
1262006.07.05 14:03s/l6210.001.28011.28011.2767-2400.0068035.00
1272006.07.05 14:04sell6410.001.27921.28161.2782
1282006.07.05 14:04sell6510.001.27891.28131.2779
1292006.07.05 14:04sell6610.001.27901.28141.2780
1302006.07.05 14:16close6410.001.27851.28161.2782700.0068735.00
1312006.07.05 14:16close6610.001.27851.28141.2780500.0069235.00
1322006.07.05 14:16sell6710.001.27851.28091.2775
1332006.07.05 14:16t/p6510.001.27791.28131.27791000.0070235.00
1342006.07.05 14:16sell6810.001.27761.28001.2766
1352006.07.05 14:16sell6910.001.27801.28041.2770
1362006.07.05 14:17t/p6710.001.27751.28091.27751000.0071235.00
1372006.07.05 14:17close6810.001.27741.28001.2766200.0071435.00
1382006.07.05 14:19t/p6910.001.27701.28041.27701000.0072435.00
1392006.07.05 14:23sell7010.001.27611.27851.2751
1402006.07.05 14:23sell7110.001.27621.27861.2752
1412006.07.05 14:23sell7210.001.27601.27841.2750
1422006.07.05 14:28close7010.001.27561.27851.2751500.0072935.00
1432006.07.05 14:28close7210.001.27561.27841.2750400.0073335.00
1442006.07.05 14:28t/p7110.001.27521.27861.27521000.0074335.00
1452006.07.05 14:31sell7310.001.27551.27791.2745
1462006.07.05 14:31sell7410.001.27531.27771.2743
1472006.07.05 14:31sell7510.001.27541.27781.2744
1482006.07.05 14:31sell7610.001.27501.27741.2740
1492006.07.05 14:32close7310.001.27481.27791.2745700.0075035.00
1502006.07.05 14:32close7510.001.27481.27781.2744600.0075635.00
1512006.07.05 14:32t/p7410.001.27431.27771.27431000.0076635.00
1522006.07.05 14:36sell7710.001.27471.27711.2737
1532006.07.05 14:36sell7810.001.27481.27721.2738
1542006.07.05 14:36sell7910.001.27461.27701.2736
1552006.07.05 15:16close7610.001.27421.27741.2740800.0077435.00
1562006.07.05 15:16close7810.001.27421.27721.2738600.0078035.00
1572006.07.05 15:16t/p7710.001.27371.27711.27371000.0079035.00
1582006.07.05 15:16close7910.001.27371.27701.2736900.0079935.00
1592006.07.07 08:00buy8010.001.27721.26521.2822
1602006.07.07 08:01buy8110.001.27711.26511.2821
1612006.07.07 08:01buy8210.001.27741.26541.2824
1622006.07.07 08:03buy8310.001.27741.26541.2824
1632006.07.07 08:08close8010.001.27751.26521.2822300.0080235.00
1642006.07.07 08:08close8210.001.27751.26541.2824100.0080335.00
1652006.07.07 08:11close8110.001.27771.26511.2821600.0080935.00
1662006.07.07 08:16buy8410.001.27781.26581.2828
1672006.07.07 08:18buy8510.001.27771.26571.2827
1682006.07.07 08:19buy8610.001.27771.26571.2827
1692006.07.07 08:41close8310.001.27791.26541.2824500.0081435.00
1702006.07.07 08:41close8510.001.27791.26571.2827200.0081635.00
1712006.07.07 08:44buy8710.001.27821.26621.2832
1722006.07.07 08:44buy8810.001.27801.26601.2830
1732006.07.07 08:48close8410.001.27821.26581.2828400.0082035.00
1742006.07.07 08:48close8710.001.27821.26621.28320.0082035.00
1752006.07.07 08:53buy8910.001.27821.26621.2832
1762006.07.07 08:53buy9010.001.27831.26631.2833
1772006.07.07 09:04close8610.001.27831.26571.2827600.0082635.00
1782006.07.07 09:04close8910.001.27831.26621.2832100.0082735.00
1792006.07.07 09:21close8810.001.27871.26601.2830700.0083435.00
1802006.07.07 11:40close9010.001.27941.26631.28331100.0084535.00
1812006.07.10 21:03sell9110.001.27311.28511.2681
1822006.07.10 21:04sell9210.001.27331.28531.2683
1832006.07.10 21:04sell9310.001.27291.28491.2679
1842006.07.10 21:04sell9410.001.27281.28481.2678
1852006.07.11 07:38close9110.001.27281.28511.2681315.0084850.00
1862006.07.11 07:38close9310.001.27281.28491.2679115.0084965.00
1872006.07.11 08:08close9210.001.27241.28531.2683915.0085880.00
1882006.07.11 08:12close9410.001.27181.28481.26781015.0086895.00
1892006.07.20 00:01buy9510.001.25981.25741.2608
1902006.07.20 00:03buy9610.001.25981.25741.2608
1912006.07.20 00:03buy9710.001.25991.25751.2609
1922006.07.20 00:05buy9810.001.25971.25731.2607
1932006.07.20 00:43close9510.001.26021.25741.2608400.0087295.00
1942006.07.20 00:43close9710.001.26021.25751.2609300.0087595.00
1952006.07.20 00:43buy9910.001.26041.25801.2614
1962006.07.20 00:43buy10010.001.25991.25751.2609
1972006.07.20 00:47close9610.001.26021.25741.2608400.0087995.00
1982006.07.20 00:47close9910.001.26021.25801.2614-200.0087795.00
1992006.07.20 00:47buy10110.001.26041.25801.2614
2002006.07.20 00:47buy10210.001.25981.25741.2608
2012006.07.20 00:59close9810.001.26021.25731.2607500.0088295.00
2022006.07.20 00:59close10110.001.26021.25801.2614-200.0088095.00
2032006.07.20 00:59buy10310.001.26051.25811.2615
2042006.07.20 00:59buy10410.001.26001.25761.2610
2052006.07.20 02:09close10010.001.26031.25751.2609400.0088495.00
2062006.07.20 02:09close10310.001.26031.25811.2615-200.0088295.00
2072006.07.20 02:15close10210.001.26041.25741.2608600.0088895.00
2082006.07.20 03:01t/p10410.001.26101.25761.26101000.0089895.00
2092006.07.24 23:00sell10510.001.26321.26561.2622
2102006.07.24 23:00sell10610.001.26331.26571.2623
2112006.07.24 23:00sell10710.001.26341.26581.2624
2122006.07.24 23:01sell10810.001.26321.26561.2622
2132006.07.24 23:41close10510.001.26281.26561.2622400.0090295.00
2142006.07.24 23:41close10710.001.26281.26581.2624600.0090895.00
2152006.07.24 23:43sell10910.001.26291.27491.2579
2162006.07.24 23:44sell11010.001.26301.27501.2580
2172006.07.25 00:18close10610.001.26281.26571.2623515.0091410.00
2182006.07.25 00:18close10910.001.26281.27491.2579115.0091525.00
2192006.07.25 00:49close10810.001.26261.26561.2622615.0092140.00
2202006.07.25 02:13close11010.001.26181.27501.25801215.0093355.00
2212006.07.27 00:01buy11110.001.27171.25971.2767
2222006.07.27 00:01buy11210.001.27191.25991.2769
2232006.07.27 00:01buy11310.001.27151.25951.2765
2242006.07.27 00:01buy11410.001.27171.25971.2767
2252006.07.27 00:23close11110.001.27201.25971.2767300.0093655.00
2262006.07.27 00:23close11310.001.27201.25951.2765500.0094155.00
2272006.07.27 00:25buy11510.001.27211.26011.2771
2282006.07.27 00:25buy11610.001.27211.26011.2771
2292006.07.27 02:45close11210.001.27231.25991.2769400.0094555.00
2302006.07.27 02:45close11510.001.27231.26011.2771200.0094755.00
2312006.07.27 03:49close11410.001.27251.25971.2767800.0095555.00
2322006.07.27 06:41close11610.001.27321.26011.27711100.0096655.00
2332006.08.03 10:01sell11710.001.27651.27891.2755
2342006.08.03 10:01sell11810.001.27631.27871.2753
2352006.08.03 10:03sell11910.001.27641.27881.2754
2362006.08.03 10:03sell12010.001.27661.27901.2756
2372006.08.03 11:33close11710.001.27601.27891.2755500.0097155.00
2382006.08.03 11:33close11910.001.27601.27881.2754400.0097555.00
2392006.08.03 11:41close11810.001.27591.27871.2753400.0097955.00
2402006.08.03 11:53t/p12010.001.27561.27901.27561000.0098955.00
2412006.08.04 03:00buy12110.001.28041.26841.2854
2422006.08.04 03:01buy12210.001.28041.26841.2854
2432006.08.04 03:01buy12310.001.28061.26861.2856
2442006.08.04 03:01buy12410.001.28021.26821.2852
2452006.08.04 03:03close12110.001.28081.26841.2854400.0099355.00
2462006.08.04 03:03close12310.001.28081.26861.2856200.0099555.00
2472006.08.04 03:05close12210.001.28091.26841.2854500.00100055.00
2482006.08.04 03:11buy12510.001.28071.26871.2857
2492006.08.04 03:11buy12610.001.28081.26881.2858
2502006.08.04 03:14buy12710.001.28091.26891.2859
2512006.08.04 03:29close12410.001.28111.26821.2852900.00100955.00
2522006.08.04 03:29close12610.001.28111.26881.2858300.00101255.00
2532006.08.04 03:31buy12810.001.28121.26921.2862
2542006.08.04 03:31buy12910.001.28111.26911.2861
2552006.08.04 03:45close12510.001.28131.26871.2857600.00101855.00
2562006.08.04 03:45close12810.001.28131.26921.2862100.00101955.00
2572006.08.04 03:45buy13010.001.28151.26951.2865
2582006.08.04 03:45buy13110.001.28101.26901.2860
2592006.08.04 04:03close12710.001.28151.26891.2859600.00102555.00
2602006.08.04 04:03close13010.001.28151.26951.28650.00102555.00
2612006.08.04 14:30close12910.001.28181.26911.2861700.00103255.00
2622006.08.04 14:31close13110.001.28231.26901.28601300.00104555.00
2632006.08.08 11:00sell13210.001.28421.28661.2832
2642006.08.08 11:01sell13310.001.28431.28671.2833
2652006.08.08 11:01sell13410.001.28421.28661.2832
2662006.08.08 11:01sell13510.001.28411.28651.2831
2672006.08.08 11:23close13210.001.28391.28661.2832300.00104855.00
2682006.08.08 11:23close13410.001.28391.28661.2832300.00105155.00
2692006.08.08 11:26sell13610.001.28401.28641.2830
2702006.08.08 11:26sell13710.001.28411.28651.2831
2712006.08.08 11:28close13310.001.28381.28671.2833500.00105655.00
2722006.08.08 11:28close13610.001.28381.28641.2830200.00105855.00
2732006.08.08 11:31sell13810.001.28381.28621.2828
2742006.08.08 11:31sell13910.001.28371.28611.2827
2752006.08.08 14:10close13510.001.28361.28651.2831500.00106355.00
2762006.08.08 14:10close13810.001.28361.28621.2828200.00106555.00
2772006.08.08 14:32close13710.001.28321.28651.2831900.00107455.00
2782006.08.08 14:44t/p13910.001.28271.28611.28271000.00108455.00
2792006.08.09 18:01buy14010.001.28921.27721.2942
2802006.08.09 18:03buy14110.001.28911.27711.2941
2812006.08.09 18:07buy14210.001.28971.27771.2947
2822006.08.09 18:07buy14310.001.28971.27771.2947
2832006.08.10 08:16close14010.001.29001.27721.2942689.00109144.00
2842006.08.10 08:16close14210.001.29001.27771.2947189.00109333.00
2852006.08.10 08:16close14110.001.29041.27711.29411189.00110522.00
2862006.08.10 09:04close14310.001.29111.27771.29471289.00111811.00
2872006.08.10 20:00sell14410.001.27781.28981.2728
2882006.08.10 20:00sell14510.001.27771.28971.2727
2892006.08.10 20:01sell14610.001.27781.28981.2728
2902006.08.10 20:01sell14710.001.27761.28961.2726
2912006.08.11 03:30close14410.001.27741.28981.2728415.00112226.00
2922006.08.11 03:30close14610.001.27741.28981.2728415.00112641.00
2932006.08.11 03:44close14510.001.27701.28971.2727715.00113356.00
2942006.08.11 08:23close14710.001.27611.28961.27261515.00114871.00
2952006.08.15 21:00buy14810.001.27881.26681.2838
2962006.08.15 21:02buy14910.001.27871.26671.2837
2972006.08.15 21:02buy15010.001.27871.26671.2837
2982006.08.15 21:02buy15110.001.27901.26701.2840
2992006.08.15 21:19close14810.001.27921.26681.2838400.00115271.00
3002006.08.15 21:19close15010.001.27921.26671.2837500.00115771.00
3012006.08.15 21:21buy15210.001.27901.26701.2840
3022006.08.15 21:21buy15310.001.27911.26711.2841
3032006.08.16 00:53close14910.001.27941.26671.2837663.00116434.00
3042006.08.16 00:53close15210.001.27941.26701.2840363.00116797.00
3052006.08.16 08:31close15110.001.27991.26701.2840863.00117660.00
3062006.08.16 14:31close15310.001.28111.26711.28411963.00119623.00
3072006.08.18 18:00sell15410.001.28131.28371.2803
3082006.08.18 18:00sell15510.001.28111.28351.2801
3092006.08.18 18:00sell15610.001.28121.28361.2802
3102006.08.18 18:00sell15710.001.28081.28321.2798
3112006.08.18 18:40close15410.001.28051.28371.2803800.00120423.00
3122006.08.18 18:40close15610.001.28051.28361.2802700.00121123.00
3132006.08.18 18:41close15510.001.28021.28351.2801900.00122023.00
3142006.08.18 18:44sell15810.001.28051.29251.2755
3152006.08.18 18:44sell15910.001.28051.29251.2755
3162006.08.18 18:44sell16010.001.28031.29231.2753
3172006.08.18 21:00s/l15710.001.28321.28321.2798-2400.00119623.00
3182006.08.21 14:14s/l15810.001.29251.29251.2755-11985.00107638.00
3192006.08.21 14:14s/l15910.001.29251.29251.2755-11985.0095653.00
3202006.08.21 14:14s/l16010.001.29231.29231.2753-11985.0083668.00
3212006.08.22 18:03sell16110.001.28011.29211.2751
3222006.08.22 18:04sell16210.001.28031.29231.2753
3232006.08.22 18:04sell16310.001.28011.29211.2751
3242006.08.22 18:09sell16410.001.28001.29201.2750
3252006.08.22 19:29close16110.001.27971.29211.2751400.0084068.00
3262006.08.22 19:29close16310.001.27971.29211.2751400.0084468.00
3272006.08.22 19:30close16210.001.27931.29231.27531000.0085468.00
3282006.08.22 19:59close16410.001.27861.29201.27501400.0086868.00
3292006.08.28 12:49buy16510.001.28221.27021.2872
3302006.08.28 12:53buy16610.001.28231.27031.2873
3312006.08.28 12:53buy16710.001.28221.27021.2872
3322006.08.29 05:15close16510.001.28261.27021.2872363.0087231.00
3332006.08.29 05:15close16710.001.28261.27021.2872363.0087594.00
3342006.08.29 06:36close16610.001.28341.27031.28731063.0088657.00
3352006.09.01 02:00sell16810.001.28101.29301.2760
3362006.09.01 02:00sell16910.001.28091.29291.2759
3372006.09.01 02:02sell17010.001.28091.29291.2759
3382006.09.01 02:02sell17110.001.28071.29271.2757
3392006.09.01 03:50close16810.001.28061.29301.2760400.0089057.00
3402006.09.01 03:50close17010.001.28061.29291.2759300.0089357.00
3412006.09.01 03:55close16910.001.28031.29291.2759600.0089957.00
3422006.09.01 05:25close17110.001.27971.29271.27571000.0090957.00
3432006.09.04 03:00buy17210.001.28571.27371.2907
3442006.09.04 03:00buy17310.001.28581.27381.2908
3452006.09.04 03:02buy17410.001.28561.27361.2906
3462006.09.04 03:02buy17510.001.28581.27381.2908
3472006.09.04 03:12close17210.001.28611.27371.2907400.0091357.00
3482006.09.04 03:12close17410.001.28611.27361.2906500.0091857.00
3492006.09.04 03:12buy17610.001.28591.27391.2909
3502006.09.04 03:12buy17710.001.28611.27411.2911
3512006.09.04 03:13close17310.001.28621.27381.2908400.0092257.00
3522006.09.04 03:13close17610.001.28621.27391.2909300.0092557.00
3532006.09.04 03:16close17510.001.28651.27381.2908700.0093257.00
3542006.09.04 03:17buy17810.001.28621.27421.2912
3552006.09.04 03:17buy17910.001.28671.27471.2917
3562006.09.04 03:17buy18010.001.28661.27461.2916
3572006.09.04 03:19close17710.001.28671.27411.2911600.0093857.00
3582006.09.04 03:19close17910.001.28671.27471.29170.0093857.00
3592006.09.04 03:24buy18110.001.28671.27471.2917
3602006.09.04 03:24buy18210.001.28661.27461.2916
3612006.09.04 05:13close17810.001.28681.27421.2912600.0094457.00
3622006.09.04 05:13close18110.001.28681.27471.2917100.0094557.00
3632006.09.04 16:16close18010.001.28721.27461.2916600.0095157.00
3642006.09.04 23:11close18210.001.28771.27461.29161100.0096257.00
3652006.09.05 17:00sell18310.001.28021.29221.2752
3662006.09.05 17:02sell18410.001.28061.29261.2756
3672006.09.05 17:02sell18510.001.28051.29251.2755
3682006.09.05 17:02sell18610.001.28071.29271.2757
3692006.09.06 13:16close18310.001.28021.29221.275215.0096272.00
3702006.09.06 13:16close18510.001.28021.29251.2755315.0096587.00
3712006.09.06 13:17close18410.001.27981.29261.2756815.0097402.00
3722006.09.06 13:29close18610.001.27961.29271.27571115.0098517.00
3732006.09.12 11:01buy18710.001.27171.26931.2727
3742006.09.12 11:03buy18810.001.27121.26881.2722
3752006.09.12 11:03buy18910.001.27151.26911.2725
3762006.09.12 11:03buy19010.001.27131.26891.2723
3772006.09.12 11:09close18710.001.27181.26931.2727100.0098617.00
3782006.09.12 11:09close18910.001.27181.26911.2725300.0098917.00
3792006.09.12 11:09close18810.001.27181.26881.2722600.0099517.00
3802006.09.12 11:12buy19110.001.27151.26911.2725
3812006.09.12 11:12buy19210.001.27161.26921.2726
3822006.09.12 11:12buy19310.001.27151.26911.2725
3832006.09.12 11:25close19010.001.27201.26891.2723700.00100217.00
3842006.09.12 11:25close19210.001.27201.26921.2726400.00100617.00
3852006.09.12 11:25buy19410.001.27211.26971.2731
3862006.09.12 11:25buy19510.001.27201.26961.2730
3872006.09.12 11:31close19110.001.27211.26911.2725600.00101217.00
3882006.09.12 11:31close19410.001.27211.26971.27310.00101217.00
3892006.09.12 11:34buy19610.001.27171.26931.2727
3902006.09.12 11:35buy19710.001.27181.26941.2728
3912006.09.12 14:31close19310.001.27231.26911.2725800.00102017.00
3922006.09.12 14:31close19610.001.27231.26931.2727600.00102617.00
3932006.09.12 14:31close19510.001.27271.26961.2730700.00103317.00
3942006.09.12 14:31t/p19710.001.27281.26941.27281000.00104317.00
3952006.09.13 02:04sell19810.001.26811.28011.2631
3962006.09.13 02:06sell19910.001.26821.28021.2632
3972006.09.13 02:06sell20010.001.26811.28011.2631
3982006.09.13 02:06sell20110.001.26821.28021.2632
3992006.09.13 02:14close19810.001.26781.28011.2631300.00104617.00
4002006.09.13 02:14close20010.001.26781.28011.2631300.00104917.00
4012006.09.13 02:14close19910.001.26761.28021.2632600.00105517.00
4022006.09.13 02:17sell20210.001.26721.27921.2622
4032006.09.13 02:17sell20310.001.26711.27911.2621
4042006.09.13 02:17sell20410.001.26701.27901.2620
4052006.09.13 03:19close20110.001.26691.28021.26321300.00106817.00
4062006.09.13 03:19close20310.001.26691.27911.2621200.00107017.00
4072006.09.15 14:45close20210.001.26631.27921.2622960.00107977.00
4082006.09.15 15:33close20410.001.26541.27901.26201660.00109637.00
4092006.09.15 18:00sell20510.001.26481.27681.2598
4102006.09.15 18:00sell20610.001.26471.27671.2597
4112006.09.15 18:00sell20710.001.26461.27661.2596
4122006.09.15 18:00sell20810.001.26491.27691.2599
4132006.09.15 18:34close20510.001.26421.27681.2598600.00110237.00
4142006.09.15 18:34close20710.001.26421.27661.2596400.00110637.00
4152006.09.15 18:35close20610.001.26411.27671.2597600.00111237.00
4162006.09.15 18:38sell20910.001.26421.27621.2592
4172006.09.15 18:38sell21010.001.26431.27631.2593
4182006.09.15 18:38close20810.001.26401.27691.2599900.00112137.00
4192006.09.15 18:38close21010.001.26401.27631.2593300.00112437.00
4202006.09.15 18:38sell21110.001.26401.27601.2590
4212006.09.15 18:41sell21210.001.26411.27611.2591
4222006.09.15 18:42sell21310.001.26421.27621.2592
4232006.09.18 00:01close20910.001.26371.27621.2592515.00112952.00
4242006.09.18 00:01close21210.001.26371.27611.2591415.00113367.00
4252006.09.18 00:01close21110.001.26341.27601.2590615.00113982.00
4262006.09.19 05:05buy21410.001.27241.26041.2774
4272006.09.21 18:03s/l21310.001.27621.27621.2592-11910.00102072.00
4282006.09.21 18:03close21410.001.27611.26041.27743552.00105624.00
4292006.09.26 00:01sell21510.001.27461.27701.2736
4302006.09.26 00:03sell21610.001.27461.27701.2736
4312006.09.26 00:04sell21710.001.27471.27711.2737
4322006.09.26 00:08sell21810.001.27451.27691.2735
4332006.09.26 00:26close21510.001.27401.27701.2736600.00106224.00
4342006.09.26 00:26close21710.001.27401.27711.2737700.00106924.00
4352006.09.26 00:28sell21910.001.27451.27691.2735
4362006.09.26 00:28sell22010.001.27441.27681.2734
4372006.09.26 09:00close21610.001.27421.27701.2736400.00107324.00
4382006.09.26 09:00close21910.001.27421.27691.2735300.00107624.00
4392006.09.26 09:10close21810.001.27381.27691.2735700.00108324.00
4402006.09.26 09:12t/p22010.001.27341.27681.27341000.00109324.00
4412006.09.28 20:52buy22110.001.27141.26901.2724
4422006.09.28 20:58buy22210.001.27151.26911.2725
4432006.09.28 20:58buy22310.001.27161.26921.2726
4442006.09.28 20:58buy22410.001.27141.26901.2724
4452006.09.28 23:58s/l22310.001.26921.26921.2726-2400.00106924.00
4462006.09.29 08:23s/l22210.001.26911.26911.2725-2437.00104487.00
4472006.09.29 08:34s/l22110.001.26901.26901.2724-2437.00102050.00
4482006.09.29 08:34s/l22410.001.26901.26901.2724-2437.0099613.00
4492006.09.29 08:49sell22510.001.26871.28071.2637
4502006.09.29 08:49sell22610.001.26871.28071.2637
4512006.09.29 08:50sell22710.001.26871.28071.2637
4522006.09.29 08:53close22510.001.26821.28071.2637500.00100113.00
4532006.09.29 08:53close22710.001.26821.28071.2637500.00100613.00
4542006.09.29 08:56sell22810.001.26821.28021.2632
4552006.09.29 08:56sell22910.001.26821.28021.2632
4562006.09.29 09:18close22610.001.26791.28071.2637800.00101413.00
4572006.09.29 09:18close22910.001.26791.28021.2632300.00101713.00
4582006.09.29 09:24close22810.001.26701.28021.26321200.00102913.00
4592006.10.02 19:00buy23010.001.27521.26321.2802
4602006.10.02 19:00buy23110.001.27511.26311.2801
4612006.10.02 19:00buy23210.001.27521.26321.2802
4622006.10.02 19:00buy23310.001.27511.26311.2801
4632006.10.03 07:55close23010.001.27551.26321.2802263.00103176.00
4642006.10.03 07:55close23210.001.27551.26321.2802263.00103439.00
4652006.10.03 08:01close23110.001.27581.26311.2801663.00104102.00
4662006.10.03 08:34close23310.001.27631.26311.28011163.00105265.00
4672006.10.04 14:03sell23410.001.26731.27931.2623
4682006.10.04 14:05sell23510.001.26751.27951.2625
4692006.10.04 14:06sell23610.001.26751.27951.2625
4702006.10.04 14:06sell23710.001.26751.27951.2625
4712006.10.06 10:42close23410.001.26721.27931.2623160.00105425.00
4722006.10.06 10:42close23610.001.26721.27951.2625360.00105785.00
4732006.10.06 13:57close23510.001.26681.27951.2625760.00106545.00
4742006.10.06 13:59close23710.001.26631.27951.26251260.00107805.00
4752006.10.13 04:01buy23810.001.25671.25431.2577
4762006.10.13 04:02buy23910.001.25681.25441.2578
4772006.10.13 04:07buy24010.001.25671.25431.2577
4782006.10.13 04:07buy24110.001.25671.25431.2577
4792006.10.13 04:41close23810.001.25711.25431.2577400.00108205.00
4802006.10.13 04:41close24010.001.25711.25431.2577400.00108605.00
4812006.10.13 04:47buy24210.001.25721.25481.2582
4822006.10.13 04:53close23910.001.25731.25441.2578500.00109105.00
4832006.10.13 04:53close24210.001.25731.25481.2582100.00109205.00
4842006.10.13 04:56buy24310.001.25751.25511.2585
4852006.10.13 05:02t/p24110.001.25771.25431.25771000.00110205.00
4862006.10.13 11:12s/l24310.001.25511.25511.2585-2400.00107805.00
4872006.10.13 20:02sell24410.001.25131.26331.2463
4882006.10.13 20:02sell24510.001.25121.26321.2462
4892006.10.13 20:02sell24610.001.25131.26331.2463
4902006.10.13 20:02sell24710.001.25141.26341.2464
4912006.10.13 21:10close24410.001.25091.26331.2463400.00108205.00
4922006.10.13 21:10close24610.001.25091.26331.2463400.00108605.00
4932006.10.13 21:10close24510.001.25061.26321.2462600.00109205.00
4942006.10.16 00:02close24710.001.25021.26341.24641215.00110420.00
4952006.10.17 11:05buy24810.001.25341.25101.2544
4962006.10.17 11:05buy24910.001.25351.25111.2545
4972006.10.17 11:05buy25010.001.25341.25101.2544
4982006.10.17 11:05buy25110.001.25361.25121.2546
4992006.10.17 11:06close24810.001.25381.25101.2544400.00110820.00
5002006.10.17 11:06close25010.001.25381.25101.2544400.00111220.00
5012006.10.17 11:10buy25210.001.25381.25141.2548
5022006.10.17 11:15buy25310.001.25341.25101.2544
5032006.10.17 14:30s/l25210.001.25141.25141.2548-2400.00108820.00
5042006.10.17 14:30s/l25110.001.25121.25121.2546-2400.00106420.00
5052006.10.17 14:30s/l24910.001.25111.25111.2545-2400.00104020.00
5062006.10.17 14:30s/l25310.001.25101.25101.2544-2400.00101620.00
5072006.10.23 16:01sell25410.001.25431.26631.2493
5082006.10.23 16:01sell25510.001.25441.26641.2494
5092006.10.23 16:01sell25610.001.25431.26631.2493
5102006.10.23 16:05sell25710.001.25451.26651.2495
5112006.10.24 03:11close25410.001.25411.26631.2493215.00101835.00
5122006.10.24 03:11close25610.001.25411.26631.2493215.00102050.00
5132006.10.24 03:21close25510.001.25391.26641.2494515.00102565.00
5142006.10.24 07:59close25710.001.25331.26651.24951215.00103780.00
5152006.10.25 16:00buy25810.001.25791.24591.2629
5162006.10.25 16:00buy25910.001.25801.24601.2630
5172006.10.25 16:00buy26010.001.25791.24591.2629
5182006.10.25 16:00buy26110.001.25801.24601.2630
5192006.10.25 16:19close25810.001.25841.24591.2629500.00104280.00
5202006.10.25 16:19close26010.001.25841.24591.2629500.00104780.00
5212006.10.25 16:19close25910.001.25861.24601.2630600.00105380.00
5222006.10.25 16:22buy26210.001.25871.24671.2637
5232006.10.25 16:22buy26310.001.25871.24671.2637
5242006.10.25 16:22buy26410.001.25881.24681.2638
5252006.10.25 16:23close26110.001.25891.24601.2630900.00106280.00
5262006.10.25 16:23close26310.001.25891.24671.2637200.00106480.00
5272006.10.25 16:26buy26510.001.25891.24691.2639
5282006.10.25 16:26buy26610.001.25891.24691.2639
5292006.10.25 17:03close26210.001.25921.24671.2637500.00106980.00
5302006.10.25 17:03close26510.001.25921.24691.2639300.00107280.00
5312006.10.25 17:17close26410.001.25951.24681.2638700.00107980.00
5322006.10.25 20:18close26610.001.26041.24691.26391500.00109480.00
5332006.11.03 17:01sell26710.001.27011.28211.2651
5342006.11.03 17:01sell26810.001.27021.28221.2652
5352006.11.03 17:01sell26910.001.27011.28211.2651
5362006.11.03 17:01sell27010.001.27021.28221.2652
5372006.11.03 18:15close26710.001.26981.28211.2651300.00109780.00
5382006.11.03 18:15close26910.001.26981.28211.2651300.00110080.00
5392006.11.06 10:39close26810.001.26961.28221.2652615.00110695.00
5402006.11.07 12:00buy27110.001.27571.26371.2807
5412006.11.07 12:03buy27210.001.27581.26381.2808
5422006.11.07 15:43t/p27110.001.28071.26371.28075000.00115695.00
5432006.11.07 15:43t/p27210.001.28081.26381.28085000.00120695.00
5442006.11.09 17:25s/l27010.001.28221.28221.2652-11910.00108785.00
5452006.11.14 00:01sell27310.001.28071.28311.2797
5462006.11.14 00:05sell27410.001.28101.28341.2800
5472006.11.14 00:06sell27510.001.28081.28321.2798
5482006.11.14 00:08sell27610.001.28101.28341.2800
5492006.11.14 02:48close27310.001.28051.28311.2797200.00108985.00
5502006.11.14 02:48close27510.001.28051.28321.2798300.00109285.00
5512006.11.14 02:49close27410.001.28031.28341.2800700.00109985.00
5522006.11.14 09:43s/l27610.001.28341.28341.2800-2400.00107585.00
5532006.11.20 03:02buy27710.001.28361.27161.2886
5542006.11.20 03:12buy27810.001.28371.27171.2887
5552006.11.20 03:12buy27910.001.28381.27181.2888
5562006.11.20 03:12buy28010.001.28371.27171.2887
5572006.11.20 03:24close27710.001.28401.27161.2886400.00107985.00
5582006.11.20 03:24close27910.001.28401.27181.2888200.00108185.00
5592006.11.20 03:27buy28110.001.28411.27211.2891
5602006.11.20 03:33buy28210.001.28421.27221.2892
5612006.11.20 03:51close27810.001.28431.27171.2887600.00108785.00
5622006.11.20 03:51close28110.001.28431.27211.2891200.00108985.00
5632006.11.20 03:55buy28310.001.28451.27251.2895
5642006.11.20 03:55buy28410.001.28461.27261.2896
5652006.11.20 10:56close28010.001.28471.27171.28871000.00109985.00
5662006.11.20 10:56close28310.001.28471.27251.2895200.00110185.00
5672006.11.21 20:27close28210.001.28511.27221.2892863.00111048.00
5682006.11.22 03:20close28410.001.28591.27261.28961226.00112274.00
5692006.12.06 11:02sell28510.001.32721.32961.3262
5702006.12.06 11:02sell28610.001.32711.32951.3261
5712006.12.06 11:02sell28710.001.32721.32961.3262
5722006.12.06 11:02sell28810.001.32701.32941.3260
5732006.12.06 11:30close28510.001.32671.32961.3262500.00112774.00
5742006.12.06 11:30close28710.001.32671.32961.3262500.00113274.00
5752006.12.06 11:32sell28910.001.32661.32901.3256
5762006.12.06 11:35sell29010.001.32681.32921.3258
5772006.12.06 12:49s/l28910.001.32901.32901.3256-2400.00110874.00
5782006.12.06 12:52s/l29010.001.32921.32921.3258-2400.00108474.00
5792006.12.06 12:52sell29110.001.32871.33111.3277
5802006.12.06 12:59sell29210.001.32821.33061.3272
5812006.12.06 13:50t/p29110.001.32771.33111.32771000.00109474.00
5822006.12.06 14:15t/p29210.001.32721.33061.32721000.00110474.00
5832006.12.06 14:16close28610.001.32631.32951.3261800.00111274.00
5842006.12.06 14:17t/p28810.001.32601.32941.32601000.00112274.00
5852006.12.12 13:28buy29310.001.32451.31251.3295
5862006.12.12 13:28buy29410.001.32441.31241.3294
5872006.12.12 13:53buy29510.001.32451.31251.3295
5882006.12.12 13:54close29310.001.32501.31251.3295500.00112774.00
5892006.12.12 13:54close29510.001.32501.31251.3295500.00113274.00
5902006.12.12 15:37close29410.001.32571.31241.32941300.00114574.00
5912006.12.14 01:07sell29610.001.32151.33351.3165
5922006.12.14 01:08sell29710.001.32161.33361.3166
5932006.12.14 01:08sell29810.001.32151.33351.3165
5942006.12.14 01:08sell29910.001.32161.33361.3166
5952006.12.14 01:11close29610.001.32121.33351.3165300.00114874.00
5962006.12.14 01:11close29810.001.32121.33351.3165300.00115174.00
5972006.12.14 01:13sell30010.001.32101.33301.3160
5982006.12.14 01:15close29710.001.32081.33361.3166800.00115974.00
5992006.12.14 01:15close30010.001.32081.33301.3160200.00116174.00
6002006.12.14 01:21sell30110.001.32101.33301.3160
6012006.12.14 01:21sell30210.001.32111.33311.3161
6022006.12.14 01:21sell30310.001.32101.33301.3160
6032006.12.14 01:52close29910.001.32081.33361.3166800.00116974.00
6042006.12.14 01:52close30210.001.32081.33311.3161300.00117274.00
6052006.12.14 01:55sell30410.001.32061.33261.3156
6062006.12.14 01:55sell30510.001.32051.33251.3155
6072006.12.14 02:13close30110.001.32041.33301.3160600.00117874.00
6082006.12.14 02:13close30410.001.32041.33261.3156200.00118074.00
6092006.12.14 12:31close30310.001.32011.33301.3160900.00118974.00
6102006.12.14 12:46close30510.001.31911.33251.31551400.00120374.00
6112006.12.19 15:03buy30610.001.31541.31301.3164
6122006.12.19 15:03buy30710.001.31531.31291.3163
6132006.12.19 15:03buy30810.001.31541.31301.3164
6142006.12.19 15:03buy30910.001.31551.31311.3165
6152006.12.19 15:04close30610.001.31581.31301.3164400.00120774.00
6162006.12.19 15:04close30810.001.31581.31301.3164400.00121174.00
6172006.12.19 15:06close30710.001.31611.31291.3163800.00121974.00
6182006.12.19 15:09buy31010.001.31651.31411.3175
6192006.12.19 15:09buy31110.001.31661.31421.3176
6202006.12.19 15:09buy31210.001.31651.31411.3175
6212006.12.19 15:10t/p30910.001.31651.31311.31651000.00122974.00
6222006.12.19 15:14buy31310.001.31651.31411.3175
6232006.12.19 15:39close31010.001.31691.31411.3175400.00123374.00
6242006.12.19 15:39close31210.001.31691.31411.3175400.00123774.00
6252006.12.19 15:42buy31410.001.31701.31461.3180
6262006.12.19 15:42buy31510.001.31711.30511.3221
6272006.12.19 15:43close31110.001.31721.31421.3176600.00124374.00
6282006.12.19 15:43close31410.001.31721.31461.3180200.00124574.00
6292006.12.19 15:43t/p31310.001.31751.31411.31751000.00125574.00
6302006.12.19 15:49buy31610.001.31771.30571.3227
6312006.12.19 15:49buy31710.001.31761.30561.3226
6322006.12.19 15:49buy31810.001.31771.30571.3227
6332006.12.19 17:40close31510.001.31801.30511.3221900.00126474.00
6342006.12.19 17:40close31710.001.31801.30561.3226400.00126874.00
6352006.12.19 17:51close31610.001.31841.30571.3227700.00127574.00
6362006.12.19 17:52close31810.001.31921.30571.32271500.00129074.00
6372006.12.21 21:01sell31910.001.31751.32951.3125
6382006.12.21 21:09sell32010.001.31721.32921.3122
6392006.12.21 21:09sell32110.001.31711.32911.3121
6402006.12.21 21:09sell32210.001.31721.32921.3122
6412006.12.21 21:29close31910.001.31681.32951.3125700.00129774.00
6422006.12.21 21:29close32110.001.31681.32911.3121300.00130074.00
6432006.12.21 21:32sell32310.001.31651.32851.3115
6442006.12.21 21:32sell32410.001.31641.32841.3114
6452006.12.21 21:35close32010.001.31581.32921.31221400.00131474.00
6462006.12.21 21:35close32310.001.31581.32851.3115700.00132174.00
6472006.12.21 21:35close32210.001.31581.32921.31221400.00133574.00
6482006.12.21 21:35sell32510.001.31551.32751.3105
6492006.12.21 21:39sell32610.001.31641.32841.3114
6502006.12.21 21:39sell32710.001.31651.32851.3115
6512006.12.22 16:03close32410.001.31581.32841.3114615.00134189.00
6522006.12.22 16:03close32610.001.31581.32841.3114615.00134804.00
6532006.12.22 16:26close32510.001.31511.32751.3105415.00135219.00
6542006.12.22 16:26close32710.001.31501.32851.31151515.00136734.00
6552006.12.28 14:19buy32810.001.31771.30571.3227
6562006.12.28 14:19buy32910.001.31771.30571.3227
6572006.12.28 14:27close32810.001.31851.30571.3227800.00137534.00
6582006.12.28 14:31buy33010.001.31841.30641.3234
6592006.12.28 14:31buy33110.001.31881.30681.3238
6602006.12.28 14:31buy33210.001.31871.30671.3237
6612006.12.28 14:36close32910.001.31881.30571.32271100.00138634.00
6622006.12.28 14:36close33110.001.31881.30681.32380.00138634.00
6632006.12.28 14:36close33010.001.31951.30641.32341100.00139734.00
6642006.12.28 14:39buy33310.001.31991.30791.3249
6652006.12.28 14:43buy33410.001.31951.30751.3245
6662006.12.28 14:43buy33510.001.31941.30741.3244
6672006.12.29 17:28close33210.001.31981.30671.32371063.00140797.00
6682006.12.29 17:28close33410.001.31981.30751.3245263.00141060.00
6692006.12.29 17:31close33310.001.32051.30791.3249563.00141623.00
6702007.01.02 00:13close33510.001.32121.30741.32441689.00143312.00
6712007.01.03 22:03sell33610.001.31561.32761.3106
6722007.01.03 22:03sell33710.001.31561.32761.3106
6732007.01.03 22:03sell33810.001.31581.32781.3108
6742007.01.03 22:06sell33910.001.31591.32791.3109
6752007.01.04 09:08close33610.001.31531.32761.3106345.00143657.00
6762007.01.04 09:08close33810.001.31531.32781.3108545.00144202.00
6772007.01.04 09:14close33710.001.31481.32761.3106845.00145047.00
6782007.01.04 09:24close33910.001.31431.32791.31091645.00146692.00
6792007.01.16 08:04buy34010.001.29521.29281.2962
6802007.01.16 08:04buy34110.001.29531.29291.2963
6812007.01.16 08:04buy34210.001.29521.29281.2962
6822007.01.16 08:06close34010.001.29591.29281.2962700.00147392.00
6832007.01.16 08:06close34210.001.29591.29281.2962700.00148092.00
6842007.01.16 08:06t/p34110.001.29631.29291.29631000.00149092.00
6852007.01.16 08:13buy34310.001.29621.29381.2972
6862007.01.16 08:15buy34410.001.29621.29381.2972
6872007.01.16 08:15buy34510.001.29611.29371.2971
6882007.01.16 08:16buy34610.001.29621.29381.2972
6892007.01.16 08:38close34310.001.29661.29381.2972400.00149492.00
6902007.01.16 08:38close34510.001.29661.29371.2971500.00149992.00
6912007.01.16 08:39t/p34410.001.29721.29381.29721000.00150992.00
6922007.01.16 08:39t/p34610.001.29721.29381.29721000.00151992.00
6932007.01.16 08:48buy34710.001.29681.29441.2978
6942007.01.16 08:48buy34810.001.29671.29431.2977
6952007.01.16 08:54buy34910.001.29671.29431.2977
6962007.01.16 08:54buy35010.001.29661.29421.2976
6972007.01.16 10:30close34710.001.29721.29441.2978400.00152392.00
6982007.01.16 10:30close34910.001.29721.29431.2977500.00152892.00
6992007.01.16 11:00close34810.001.29751.29431.2977800.00153692.00
7002007.01.16 11:00t/p35010.001.29761.29421.29761000.00154692.00
7012007.01.17 13:08sell35110.001.29141.30341.2864
7022007.01.17 13:09sell35210.001.29141.30341.2864
7032007.01.17 13:09sell35310.001.29151.30351.2865
7042007.01.17 14:07close35110.001.29081.30341.2864600.00155292.00
7052007.01.17 14:07close35310.001.29081.30351.2865700.00155992.00
7062007.01.17 14:13sell35410.001.29051.30251.2855
7072007.01.17 14:13sell35510.001.29071.30271.2857
7082007.01.17 14:15sell35610.001.29071.30271.2857
7092007.01.17 14:30close35210.001.29031.30341.28641100.00157092.00
7102007.01.17 14:30close35510.001.29031.30271.2857400.00157492.00
7112007.01.17 14:35sell35710.001.29041.30241.2854
7122007.01.17 14:35sell35810.001.29051.30251.2855
7132007.01.18 14:35close35410.001.29011.30251.2855445.00157937.00
7142007.01.18 14:35close35710.001.29011.30241.2854345.00158282.00
7152007.01.22 18:00sell35910.001.29551.30751.2905
7162007.01.22 19:48sell36010.001.29471.30671.2897
7172007.01.23 07:35close at stop36010.001.29401.30671.2897715.00158997.00
7182007.01.23 07:35close at stop35910.001.29401.30751.29051515.00160512.00
7192007.01.23 07:35close at stop35810.001.29401.30251.2855-3410.00157102.00
7202007.01.23 07:35close at stop35610.001.29401.30271.2857-3210.00153892.00