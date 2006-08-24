Strategy Tester Report
DIN_KusKus_EA_v2.0

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.08.24 09:42 - 2007.02.02 22:59 (2006.08.16 - 2007.02.04)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test132385Ticks modelled627698Modelling quality24.98%
Initial deposit10000.00
Total net profit30086.36Gross profit100042.76Gross loss-69956.40
Profit factor1.43Expected payoff252.83
Absolute drawdown1028.02Maximal drawdown12097.84 (31.30%)Relative drawdown31.30% (12097.84)
Total trades119Short positions (won %)56 (67.86%)Long positions (won %)63 (76.19%)
Profit trades (% of total)86 (72.27%)Loss trades (% of total)33 (27.73%)
Largestprofit trade1900.00loss trade-3800.00
Averageprofit trade1163.29loss trade-2119.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (14328.00)consecutive losses (loss in money)3 (-8879.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)14328.00 (9)consecutive loss (count of losses)-8879.00 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.24 09:42sell11.001.89041.90041.8854
22006.08.24 12:30close11.001.89281.90041.8854-240.009760.00
32006.08.25 00:00sell20.901.88701.89701.8820
42006.08.28 08:00close20.901.89151.89701.8820-405.879354.13
52006.08.28 09:00buy30.901.89111.88111.8961
62006.08.28 16:46t/p30.901.89611.88111.8961450.009804.13
72006.08.29 00:00sell40.901.89271.90271.8877
82006.08.29 03:30close40.901.89691.90271.8877-378.009426.13
92006.08.29 09:00buy50.901.89921.88921.9042
102006.08.30 13:09t/p50.901.90421.88921.9042448.969875.09
112006.08.31 00:02buy60.901.90461.89461.9096
122006.09.05 16:40s/l60.901.89461.89461.9096-903.118971.98
132006.09.06 00:00sell70.801.89451.90451.8895
142006.09.06 12:11t/p70.801.88951.90451.8895400.009371.98
152006.09.07 11:30sell80.901.88211.89211.8771
162006.09.07 14:05t/p80.901.87711.89211.8771450.009821.98
172006.09.08 09:00sell90.901.87371.88371.8687
182006.09.08 15:35t/p90.901.86871.88371.8687450.0010271.98
192006.09.11 00:02sell101.001.86541.87541.8604
202006.09.12 13:51s/l101.001.87541.87541.8604-1000.969271.02
212006.09.13 00:00buy110.901.87521.86521.8802
222006.09.14 11:30t/p110.901.88021.86521.8802446.899717.90
232006.09.14 11:30buy120.901.88091.87091.8859
242006.09.14 14:14t/p120.901.88591.87091.8859450.0010167.90
252006.09.15 11:00sell131.001.88511.89511.8801
262006.09.15 16:32t/p131.001.88011.89511.8801500.0010667.90
272006.09.18 00:30sell141.001.87751.88751.8725
282006.09.19 04:00close141.001.88141.88751.8725-390.9610276.94
292006.09.19 09:00buy151.001.88111.87111.8861
302006.09.19 15:41t/p151.001.88611.87111.8861500.0010776.94
312006.09.21 00:00buy161.001.88851.87851.8935
322006.09.21 08:44t/p161.001.89351.87851.8935500.0011276.94
332006.09.21 09:00buy171.101.89251.88251.8975
342006.09.21 13:33t/p171.101.89751.88251.8975550.0011826.94
352006.09.22 00:00buy181.101.90231.89231.9073
362006.09.25 09:33t/p181.101.90731.89231.9073548.7312375.67
372006.09.25 09:33buy191.201.90771.89771.9127
382006.09.26 10:12s/l191.201.89771.89771.9127-1201.3811174.29
392006.09.26 10:12sell201.101.89771.90771.8927
402006.09.27 09:10t/p201.101.89271.90771.8927548.9411723.23
412006.09.27 09:30sell211.101.89351.90351.8885
422006.09.27 11:16t/p211.101.88851.90351.8885550.0012273.23
432006.09.27 11:16sell221.201.88811.89811.8831
442006.09.28 09:47t/p221.201.88311.89811.8831596.5312869.75
452006.09.28 09:47sell231.201.88261.89261.8776
462006.09.28 12:55t/p231.201.87761.89261.8776600.0013469.75
472006.09.29 01:00sell241.301.87561.88561.8706
482006.09.29 10:14t/p241.301.87061.88561.8706650.0014119.75
492006.09.29 10:14sell251.401.87011.88011.8651
502006.09.29 15:38t/p251.401.86511.88011.8651700.0014819.75
512006.10.02 00:30buy261.401.87501.86501.8800
522006.10.02 16:45t/p261.401.88001.86501.8800700.0015519.75
532006.10.03 00:00buy271.501.88721.87721.8922
542006.10.04 08:00close271.501.88411.87721.8922-466.7315053.02
552006.10.04 09:00sell281.501.88371.89371.8787
562006.10.05 16:36t/p281.501.87871.89371.8787745.6615798.69
572006.10.06 00:00sell291.501.87921.88921.8742
582006.10.06 09:59t/p291.501.87421.88921.8742750.0016548.69
592006.10.06 09:59sell301.601.87371.88371.8687
602006.10.06 15:30s/l301.601.88371.88371.8687-1600.0014948.69
612006.10.09 00:00sell311.401.86991.87991.8649
622006.10.09 15:33t/p311.401.86491.87991.8649700.0015648.69
632006.10.10 03:30sell321.501.86561.87561.8606
642006.10.10 11:30t/p321.501.86061.87561.8606750.0016398.69
652006.10.10 11:30sell331.601.86021.87021.8552
662006.10.10 16:03t/p331.601.85521.87021.8552800.0017198.69
672006.10.11 00:00sell341.701.85431.86431.8493
682006.10.16 15:42s/l341.701.86431.86431.8493-1708.2015490.49
692006.10.17 00:00buy351.501.86201.85201.8670
702006.10.17 12:05t/p351.501.86701.85201.8670750.0016240.49
712006.10.18 00:00buy361.601.87101.86101.8760
722006.10.19 17:36t/p361.601.87601.86101.8760794.4617034.95
732006.10.20 00:00buy371.701.87821.86821.8832
742006.10.20 14:23t/p371.701.88321.86821.8832850.0017884.95
752006.10.23 00:00buy381.701.88371.87371.8887
762006.10.23 12:12s/l381.701.87371.87371.8887-1700.0016184.95
772006.10.24 09:30sell391.601.86941.87941.8644
782006.10.25 00:00close391.601.87301.87941.8644-577.5415607.41
792006.10.25 00:07buy401.501.87391.86391.8789
802006.10.25 21:20t/p401.501.87891.86391.8789750.0016357.41
812006.10.26 00:00buy411.601.87741.86741.8824
822006.10.26 10:00t/p411.601.88241.86741.8824800.0017157.41
832006.10.26 10:00buy421.701.88321.87321.8882
842006.10.26 17:36t/p421.701.88821.87321.8882850.0018007.41
852006.10.27 00:00buy431.801.89101.88101.8960
862006.10.27 15:32t/p431.801.89601.88101.8960900.0018907.41
872006.10.30 00:01buy441.801.89621.88621.9012
882006.10.30 13:48t/p441.801.90121.88621.9012900.0019807.41
892006.10.31 00:00buy451.901.90191.89191.9069
902006.10.31 17:26t/p451.901.90691.89191.9069950.0020757.41
912006.11.01 00:02buy462.001.90771.89771.9127
922006.11.01 17:02t/p462.001.91271.89771.91271000.0021757.41
932006.11.02 01:30sell472.101.90731.91731.9023
942006.11.03 15:31t/p472.101.90231.91731.90231047.9822805.39
952006.11.06 00:01sell482.201.90201.91201.8970
962006.11.06 11:30t/p482.201.89701.91201.89701100.0023905.39
972006.11.06 11:30sell492.301.89641.90641.8914
982006.11.07 08:01close492.301.90541.90641.8914-2072.2221833.17
992006.11.07 09:00buy502.101.90411.89411.9091
1002006.11.07 16:29t/p502.101.90911.89411.90911050.0022883.17
1012006.11.08 09:30sell512.201.90451.91451.8995
1022006.11.09 15:38t/p512.201.89951.91451.89951093.6423976.80
1032006.11.10 09:00buy522.301.90911.89911.9141
1042006.11.10 10:57t/p522.301.91411.89911.91411150.0025126.80
1052006.11.10 10:57buy532.501.91481.90481.9198
1062006.11.13 13:36s/l532.501.90481.90481.9198-2502.8822623.92
1072006.11.14 00:00sell542.201.90101.91101.8960
1082006.11.14 13:01t/p542.201.89601.91101.89601100.0023723.92
1092006.11.15 00:00sell552.301.89531.90531.8903
1102006.11.15 11:37t/p552.301.89031.90531.89031150.0024873.92
1112006.11.16 10:30sell562.401.88631.89631.8813
1122006.11.17 17:17s/l562.401.89631.89631.8813-2402.3122471.61
1132006.11.20 00:02buy572.201.89471.88471.8997
1142006.11.21 13:19t/p572.201.89971.88471.89971097.4623569.07
1152006.11.22 00:00buy582.301.89931.88931.9043
1162006.11.22 09:41t/p582.301.90431.88931.90431150.0024719.07
1172006.11.22 09:41buy592.401.90471.89471.9097
1182006.11.22 14:23t/p592.401.90971.89471.90971200.0025919.07
1192006.11.23 00:00buy602.501.91491.90491.9199
1202006.11.24 10:24t/p602.501.91991.90491.91991247.1227166.19
1212006.11.24 10:24buy612.701.92091.91091.9259
1222006.11.24 10:32t/p612.701.92591.91091.92591350.0028516.19
1232006.11.24 10:32buy622.801.92661.91661.9316
1242006.11.24 10:47t/p622.801.93161.91661.93161400.0029916.19
1252006.11.24 10:47buy632.901.93241.92241.9374
1262006.11.27 00:01t/p632.901.93741.92241.93741446.6631362.84
1272006.11.27 00:01buy643.101.94641.93641.9514
1282006.11.27 07:24s/l643.101.93641.93641.9514-3100.0028262.84
1292006.11.27 10:58sell652.801.93251.94251.9275
1302006.11.27 18:00close652.801.93721.94251.9275-1316.0026946.84
1312006.11.28 03:02buy662.601.93881.92881.9438
1322006.11.28 10:06t/p662.601.94381.92881.94381300.0028246.84
1332006.11.28 10:06buy672.801.94451.93451.9495
1342006.11.28 16:51t/p672.801.94951.93451.94951400.0029646.84
1352006.11.29 00:00buy682.901.95191.94191.9569
1362006.11.30 11:24t/p682.901.95691.94191.95691439.9731086.81
1372006.11.30 11:24buy693.101.95751.94751.9625
1382006.11.30 17:08t/p693.101.96251.94751.96251550.0032636.81
1392006.12.01 00:00buy703.201.96641.95641.9714
1402006.12.01 08:26t/p703.201.97141.95641.97141600.0034236.81
1412006.12.01 09:00buy713.401.97321.96321.9782
1422006.12.01 17:11t/p713.401.97821.96321.97821700.0035936.81
1432006.12.04 00:00buy723.501.97701.96701.9820
1442006.12.04 00:55t/p723.501.98201.96701.98201750.0037686.81
1452006.12.04 00:55buy733.701.98241.97241.9874
1462006.12.04 10:27s/l733.701.97241.97241.9874-3700.0033986.81
1472006.12.04 10:30sell743.301.97281.98281.9678
1482006.12.04 13:30close743.301.97911.98281.9678-2079.0031907.81
1492006.12.05 00:00buy753.101.98171.97171.9867
1502006.12.05 17:11s/l753.101.97171.97171.9867-3100.0028807.81
1512006.12.06 09:30sell762.801.97101.98101.9660
1522006.12.06 11:31t/p762.801.96601.98101.96601400.0030207.81
1532006.12.06 11:31sell773.001.96561.97561.9606
1542006.12.08 09:37t/p773.001.96061.97561.96061488.4331696.24
1552006.12.08 09:37sell783.101.96021.97021.9552
1562006.12.08 15:30t/p783.101.95521.97021.95521550.0033246.24
1572006.12.11 00:01sell793.301.95201.96201.9470
1582006.12.11 04:19t/p793.301.94701.96201.94701650.0034896.24
1592006.12.12 00:00buy803.401.95811.94811.9631
1602006.12.12 11:30t/p803.401.96311.94811.96311700.0036596.24
1612006.12.13 00:00buy813.601.97161.96161.9766
1622006.12.13 16:35s/l813.601.96161.96161.9766-3600.0032996.24
1632006.12.14 03:30sell823.201.96651.97651.9615
1642006.12.14 15:31t/p823.201.96151.97651.96151600.0034596.24
1652006.12.15 00:00sell833.401.96011.97011.9551
1662006.12.15 17:03t/p833.401.95511.97011.95511700.0036296.24
1672006.12.18 00:01sell843.601.95311.96311.9481
1682006.12.18 16:50t/p843.601.94811.96311.94811800.0038096.24
1692006.12.19 00:31sell853.801.94741.95741.9424
1702006.12.19 10:11s/l853.801.95741.95741.9424-3800.0034296.24
1712006.12.19 10:11buy863.401.95741.94741.9624
1722006.12.19 11:00t/p863.401.96241.94741.96241700.0035996.24
1732006.12.19 11:00buy873.501.96291.95291.9679
1742006.12.19 20:19t/p873.501.96791.95291.96791750.0037746.24
1752006.12.20 00:00buy883.701.96981.95981.9748
1762006.12.21 15:20s/l883.701.95981.95981.9748-3712.8034033.44
1772006.12.22 00:00sell893.401.96141.97141.9564
1782006.12.22 19:02t/p893.401.95641.97141.95641700.0035733.44
1792006.12.26 09:00sell903.501.95881.96881.9538
1802006.12.26 19:35t/p903.501.95381.96881.95381750.0037483.44
1812006.12.27 00:04sell913.701.95351.96351.9485
1822006.12.27 08:38s/l913.701.96351.96351.9485-3700.0033783.44
1832006.12.27 09:00buy923.301.96101.95101.9660
1842006.12.28 15:27t/p923.301.96601.95101.96601638.5835422.02
1852006.12.29 09:00buy933.501.96561.95561.9706
1862007.01.02 10:26t/p933.501.97061.95561.97061741.9337163.95
1872007.01.02 10:26buy943.701.97121.96121.9762
1882007.01.03 13:42s/l943.701.96121.96121.9762-3704.2733459.68
1892007.01.04 00:00sell953.301.95131.96131.9463
1902007.01.04 10:13t/p953.301.94631.96131.94631650.0035109.68
1912007.01.04 10:30sell963.501.94521.95521.9402
1922007.01.04 11:33t/p963.501.94021.95521.94021750.0036859.68
1932007.01.04 11:33sell973.601.93981.94981.9348
1942007.01.05 15:30t/p973.601.93481.94981.93481796.5338656.21
1952007.01.08 00:04sell983.801.93051.94051.9255
1962007.01.08 19:03s/l983.801.94051.94051.9255-3800.0034856.21
1972007.01.09 00:00buy993.401.93831.92831.9433
1982007.01.09 03:01t/p993.401.94331.92831.94331700.0036556.21
1992007.01.09 03:01buy1003.601.94371.93371.9487
2002007.01.10 08:00close1003.601.93731.93371.9487-2308.1534248.06
2012007.01.10 10:00buy1013.401.94051.93051.9455
2022007.01.10 15:00close1013.401.93761.93051.9455-986.0033262.06
2032007.01.11 00:00sell1023.301.93191.94191.9269
2042007.01.11 14:00s/l1023.301.94191.94191.9269-3300.0029962.06
2052007.01.12 00:00buy1032.901.94541.93541.9504
2062007.01.12 14:42t/p1032.901.95041.93541.95041450.0031412.06
2072007.01.15 00:07buy1043.101.95981.94981.9648
2082007.01.15 11:11t/p1043.101.96481.94981.96481550.0032962.06
2092007.01.15 11:11buy1053.201.96521.95521.9702
2102007.01.16 11:30t/p1053.201.97021.95521.97021596.3134558.37
2112007.01.16 11:30buy1063.401.97061.96061.9756
2122007.01.16 17:10s/l1063.401.96061.96061.9756-3400.0031158.37
2132007.01.17 00:02sell1073.101.96111.97111.9561
2142007.01.17 17:31s/l1073.101.97111.97111.9561-3100.0028058.37
2152007.01.18 00:01buy1082.801.97021.96021.9752
2162007.01.18 09:39t/p1082.801.97521.96021.97521400.0029458.37
2172007.01.18 09:39buy1092.901.97561.96561.9806
2182007.01.18 15:33s/l1092.901.96561.96561.9806-2900.0026558.37
2192007.01.19 00:01buy1102.601.97461.96461.9796
2202007.01.23 09:30t/p1102.601.97961.96461.97961294.0027852.37
2212007.01.23 09:30buy1112.701.98001.97001.9850
2222007.01.23 12:09t/p1112.701.98501.97001.98501350.0029202.37
2232007.01.24 00:30sell1122.901.98061.99061.9756
2242007.01.24 09:49t/p1122.901.97561.99061.97561450.0030652.37
2252007.01.24 09:49sell1133.001.97511.98511.9701
2262007.01.24 11:30t/p1133.001.97011.98511.97011500.0032152.37
2272007.01.24 11:30sell1143.201.96951.97951.9645
2282007.01.25 21:32t/p1143.201.96451.97951.96451590.7433743.11
2292007.01.26 00:00sell1153.301.96401.97401.9590
2302007.01.26 13:38t/p1153.301.95901.97401.95901650.0035393.11
2312007.01.29 00:00sell1163.501.95991.96991.9549
2322007.01.31 10:35t/p1163.501.95491.96991.95491743.2537136.36
2332007.01.31 10:35sell1173.701.95451.96451.9495
2342007.01.31 15:50t/p1173.701.94951.96451.94951850.0038986.36
2352007.02.01 00:01buy1183.801.96571.95571.9707
2362007.02.01 16:48t/p1183.801.97071.95571.97071900.0040886.36
2372007.02.02 10:30sell1194.001.96551.97551.9605
2382007.02.02 22:59close at stop1194.001.96751.97551.9605-800.0040086.36