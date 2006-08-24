|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.08.24 09:42 - 2007.02.02 22:59 (2006.08.16 - 2007.02.04)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|132385
|Ticks modelled
|627698
|Modelling quality
|24.98%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|30086.36
|Gross profit
|100042.76
|Gross loss
|-69956.40
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|252.83
|Absolute drawdown
|1028.02
|Maximal drawdown
|12097.84 (31.30%)
|Relative drawdown
|31.30% (12097.84)
|Total trades
|119
|Short positions (won %)
|56 (67.86%)
|Long positions (won %)
|63 (76.19%)
|Profit trades (% of total)
|86 (72.27%)
|Loss trades (% of total)
|33 (27.73%)
|Largest
|profit trade
|1900.00
|loss trade
|-3800.00
|Average
|profit trade
|1163.29
|loss trade
|-2119.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (14328.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-8879.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|14328.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-8879.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.24 09:42
|sell
|1
|1.00
|1.8904
|1.9004
|1.8854
|2
|2006.08.24 12:30
|close
|1
|1.00
|1.8928
|1.9004
|1.8854
|-240.00
|9760.00
|3
|2006.08.25 00:00
|sell
|2
|0.90
|1.8870
|1.8970
|1.8820
|4
|2006.08.28 08:00
|close
|2
|0.90
|1.8915
|1.8970
|1.8820
|-405.87
|9354.13
|5
|2006.08.28 09:00
|buy
|3
|0.90
|1.8911
|1.8811
|1.8961
|6
|2006.08.28 16:46
|t/p
|3
|0.90
|1.8961
|1.8811
|1.8961
|450.00
|9804.13
|7
|2006.08.29 00:00
|sell
|4
|0.90
|1.8927
|1.9027
|1.8877
|8
|2006.08.29 03:30
|close
|4
|0.90
|1.8969
|1.9027
|1.8877
|-378.00
|9426.13
|9
|2006.08.29 09:00
|buy
|5
|0.90
|1.8992
|1.8892
|1.9042
|10
|2006.08.30 13:09
|t/p
|5
|0.90
|1.9042
|1.8892
|1.9042
|448.96
|9875.09
|11
|2006.08.31 00:02
|buy
|6
|0.90
|1.9046
|1.8946
|1.9096
|12
|2006.09.05 16:40
|s/l
|6
|0.90
|1.8946
|1.8946
|1.9096
|-903.11
|8971.98
|13
|2006.09.06 00:00
|sell
|7
|0.80
|1.8945
|1.9045
|1.8895
|14
|2006.09.06 12:11
|t/p
|7
|0.80
|1.8895
|1.9045
|1.8895
|400.00
|9371.98
|15
|2006.09.07 11:30
|sell
|8
|0.90
|1.8821
|1.8921
|1.8771
|16
|2006.09.07 14:05
|t/p
|8
|0.90
|1.8771
|1.8921
|1.8771
|450.00
|9821.98
|17
|2006.09.08 09:00
|sell
|9
|0.90
|1.8737
|1.8837
|1.8687
|18
|2006.09.08 15:35
|t/p
|9
|0.90
|1.8687
|1.8837
|1.8687
|450.00
|10271.98
|19
|2006.09.11 00:02
|sell
|10
|1.00
|1.8654
|1.8754
|1.8604
|20
|2006.09.12 13:51
|s/l
|10
|1.00
|1.8754
|1.8754
|1.8604
|-1000.96
|9271.02
|21
|2006.09.13 00:00
|buy
|11
|0.90
|1.8752
|1.8652
|1.8802
|22
|2006.09.14 11:30
|t/p
|11
|0.90
|1.8802
|1.8652
|1.8802
|446.89
|9717.90
|23
|2006.09.14 11:30
|buy
|12
|0.90
|1.8809
|1.8709
|1.8859
|24
|2006.09.14 14:14
|t/p
|12
|0.90
|1.8859
|1.8709
|1.8859
|450.00
|10167.90
|25
|2006.09.15 11:00
|sell
|13
|1.00
|1.8851
|1.8951
|1.8801
|26
|2006.09.15 16:32
|t/p
|13
|1.00
|1.8801
|1.8951
|1.8801
|500.00
|10667.90
|27
|2006.09.18 00:30
|sell
|14
|1.00
|1.8775
|1.8875
|1.8725
|28
|2006.09.19 04:00
|close
|14
|1.00
|1.8814
|1.8875
|1.8725
|-390.96
|10276.94
|29
|2006.09.19 09:00
|buy
|15
|1.00
|1.8811
|1.8711
|1.8861
|30
|2006.09.19 15:41
|t/p
|15
|1.00
|1.8861
|1.8711
|1.8861
|500.00
|10776.94
|31
|2006.09.21 00:00
|buy
|16
|1.00
|1.8885
|1.8785
|1.8935
|32
|2006.09.21 08:44
|t/p
|16
|1.00
|1.8935
|1.8785
|1.8935
|500.00
|11276.94
|33
|2006.09.21 09:00
|buy
|17
|1.10
|1.8925
|1.8825
|1.8975
|34
|2006.09.21 13:33
|t/p
|17
|1.10
|1.8975
|1.8825
|1.8975
|550.00
|11826.94
|35
|2006.09.22 00:00
|buy
|18
|1.10
|1.9023
|1.8923
|1.9073
|36
|2006.09.25 09:33
|t/p
|18
|1.10
|1.9073
|1.8923
|1.9073
|548.73
|12375.67
|37
|2006.09.25 09:33
|buy
|19
|1.20
|1.9077
|1.8977
|1.9127
|38
|2006.09.26 10:12
|s/l
|19
|1.20
|1.8977
|1.8977
|1.9127
|-1201.38
|11174.29
|39
|2006.09.26 10:12
|sell
|20
|1.10
|1.8977
|1.9077
|1.8927
|40
|2006.09.27 09:10
|t/p
|20
|1.10
|1.8927
|1.9077
|1.8927
|548.94
|11723.23
|41
|2006.09.27 09:30
|sell
|21
|1.10
|1.8935
|1.9035
|1.8885
|42
|2006.09.27 11:16
|t/p
|21
|1.10
|1.8885
|1.9035
|1.8885
|550.00
|12273.23
|43
|2006.09.27 11:16
|sell
|22
|1.20
|1.8881
|1.8981
|1.8831
|44
|2006.09.28 09:47
|t/p
|22
|1.20
|1.8831
|1.8981
|1.8831
|596.53
|12869.75
|45
|2006.09.28 09:47
|sell
|23
|1.20
|1.8826
|1.8926
|1.8776
|46
|2006.09.28 12:55
|t/p
|23
|1.20
|1.8776
|1.8926
|1.8776
|600.00
|13469.75
|47
|2006.09.29 01:00
|sell
|24
|1.30
|1.8756
|1.8856
|1.8706
|48
|2006.09.29 10:14
|t/p
|24
|1.30
|1.8706
|1.8856
|1.8706
|650.00
|14119.75
|49
|2006.09.29 10:14
|sell
|25
|1.40
|1.8701
|1.8801
|1.8651
|50
|2006.09.29 15:38
|t/p
|25
|1.40
|1.8651
|1.8801
|1.8651
|700.00
|14819.75
|51
|2006.10.02 00:30
|buy
|26
|1.40
|1.8750
|1.8650
|1.8800
|52
|2006.10.02 16:45
|t/p
|26
|1.40
|1.8800
|1.8650
|1.8800
|700.00
|15519.75
|53
|2006.10.03 00:00
|buy
|27
|1.50
|1.8872
|1.8772
|1.8922
|54
|2006.10.04 08:00
|close
|27
|1.50
|1.8841
|1.8772
|1.8922
|-466.73
|15053.02
|55
|2006.10.04 09:00
|sell
|28
|1.50
|1.8837
|1.8937
|1.8787
|56
|2006.10.05 16:36
|t/p
|28
|1.50
|1.8787
|1.8937
|1.8787
|745.66
|15798.69
|57
|2006.10.06 00:00
|sell
|29
|1.50
|1.8792
|1.8892
|1.8742
|58
|2006.10.06 09:59
|t/p
|29
|1.50
|1.8742
|1.8892
|1.8742
|750.00
|16548.69
|59
|2006.10.06 09:59
|sell
|30
|1.60
|1.8737
|1.8837
|1.8687
|60
|2006.10.06 15:30
|s/l
|30
|1.60
|1.8837
|1.8837
|1.8687
|-1600.00
|14948.69
|61
|2006.10.09 00:00
|sell
|31
|1.40
|1.8699
|1.8799
|1.8649
|62
|2006.10.09 15:33
|t/p
|31
|1.40
|1.8649
|1.8799
|1.8649
|700.00
|15648.69
|63
|2006.10.10 03:30
|sell
|32
|1.50
|1.8656
|1.8756
|1.8606
|64
|2006.10.10 11:30
|t/p
|32
|1.50
|1.8606
|1.8756
|1.8606
|750.00
|16398.69
|65
|2006.10.10 11:30
|sell
|33
|1.60
|1.8602
|1.8702
|1.8552
|66
|2006.10.10 16:03
|t/p
|33
|1.60
|1.8552
|1.8702
|1.8552
|800.00
|17198.69
|67
|2006.10.11 00:00
|sell
|34
|1.70
|1.8543
|1.8643
|1.8493
|68
|2006.10.16 15:42
|s/l
|34
|1.70
|1.8643
|1.8643
|1.8493
|-1708.20
|15490.49
|69
|2006.10.17 00:00
|buy
|35
|1.50
|1.8620
|1.8520
|1.8670
|70
|2006.10.17 12:05
|t/p
|35
|1.50
|1.8670
|1.8520
|1.8670
|750.00
|16240.49
|71
|2006.10.18 00:00
|buy
|36
|1.60
|1.8710
|1.8610
|1.8760
|72
|2006.10.19 17:36
|t/p
|36
|1.60
|1.8760
|1.8610
|1.8760
|794.46
|17034.95
|73
|2006.10.20 00:00
|buy
|37
|1.70
|1.8782
|1.8682
|1.8832
|74
|2006.10.20 14:23
|t/p
|37
|1.70
|1.8832
|1.8682
|1.8832
|850.00
|17884.95
|75
|2006.10.23 00:00
|buy
|38
|1.70
|1.8837
|1.8737
|1.8887
|76
|2006.10.23 12:12
|s/l
|38
|1.70
|1.8737
|1.8737
|1.8887
|-1700.00
|16184.95
|77
|2006.10.24 09:30
|sell
|39
|1.60
|1.8694
|1.8794
|1.8644
|78
|2006.10.25 00:00
|close
|39
|1.60
|1.8730
|1.8794
|1.8644
|-577.54
|15607.41
|79
|2006.10.25 00:07
|buy
|40
|1.50
|1.8739
|1.8639
|1.8789
|80
|2006.10.25 21:20
|t/p
|40
|1.50
|1.8789
|1.8639
|1.8789
|750.00
|16357.41
|81
|2006.10.26 00:00
|buy
|41
|1.60
|1.8774
|1.8674
|1.8824
|82
|2006.10.26 10:00
|t/p
|41
|1.60
|1.8824
|1.8674
|1.8824
|800.00
|17157.41
|83
|2006.10.26 10:00
|buy
|42
|1.70
|1.8832
|1.8732
|1.8882
|84
|2006.10.26 17:36
|t/p
|42
|1.70
|1.8882
|1.8732
|1.8882
|850.00
|18007.41
|85
|2006.10.27 00:00
|buy
|43
|1.80
|1.8910
|1.8810
|1.8960
|86
|2006.10.27 15:32
|t/p
|43
|1.80
|1.8960
|1.8810
|1.8960
|900.00
|18907.41
|87
|2006.10.30 00:01
|buy
|44
|1.80
|1.8962
|1.8862
|1.9012
|88
|2006.10.30 13:48
|t/p
|44
|1.80
|1.9012
|1.8862
|1.9012
|900.00
|19807.41
|89
|2006.10.31 00:00
|buy
|45
|1.90
|1.9019
|1.8919
|1.9069
|90
|2006.10.31 17:26
|t/p
|45
|1.90
|1.9069
|1.8919
|1.9069
|950.00
|20757.41
|91
|2006.11.01 00:02
|buy
|46
|2.00
|1.9077
|1.8977
|1.9127
|92
|2006.11.01 17:02
|t/p
|46
|2.00
|1.9127
|1.8977
|1.9127
|1000.00
|21757.41
|93
|2006.11.02 01:30
|sell
|47
|2.10
|1.9073
|1.9173
|1.9023
|94
|2006.11.03 15:31
|t/p
|47
|2.10
|1.9023
|1.9173
|1.9023
|1047.98
|22805.39
|95
|2006.11.06 00:01
|sell
|48
|2.20
|1.9020
|1.9120
|1.8970
|96
|2006.11.06 11:30
|t/p
|48
|2.20
|1.8970
|1.9120
|1.8970
|1100.00
|23905.39
|97
|2006.11.06 11:30
|sell
|49
|2.30
|1.8964
|1.9064
|1.8914
|98
|2006.11.07 08:01
|close
|49
|2.30
|1.9054
|1.9064
|1.8914
|-2072.22
|21833.17
|99
|2006.11.07 09:00
|buy
|50
|2.10
|1.9041
|1.8941
|1.9091
|100
|2006.11.07 16:29
|t/p
|50
|2.10
|1.9091
|1.8941
|1.9091
|1050.00
|22883.17
|101
|2006.11.08 09:30
|sell
|51
|2.20
|1.9045
|1.9145
|1.8995
|102
|2006.11.09 15:38
|t/p
|51
|2.20
|1.8995
|1.9145
|1.8995
|1093.64
|23976.80
|103
|2006.11.10 09:00
|buy
|52
|2.30
|1.9091
|1.8991
|1.9141
|104
|2006.11.10 10:57
|t/p
|52
|2.30
|1.9141
|1.8991
|1.9141
|1150.00
|25126.80
|105
|2006.11.10 10:57
|buy
|53
|2.50
|1.9148
|1.9048
|1.9198
|106
|2006.11.13 13:36
|s/l
|53
|2.50
|1.9048
|1.9048
|1.9198
|-2502.88
|22623.92
|107
|2006.11.14 00:00
|sell
|54
|2.20
|1.9010
|1.9110
|1.8960
|108
|2006.11.14 13:01
|t/p
|54
|2.20
|1.8960
|1.9110
|1.8960
|1100.00
|23723.92
|109
|2006.11.15 00:00
|sell
|55
|2.30
|1.8953
|1.9053
|1.8903
|110
|2006.11.15 11:37
|t/p
|55
|2.30
|1.8903
|1.9053
|1.8903
|1150.00
|24873.92
|111
|2006.11.16 10:30
|sell
|56
|2.40
|1.8863
|1.8963
|1.8813
|112
|2006.11.17 17:17
|s/l
|56
|2.40
|1.8963
|1.8963
|1.8813
|-2402.31
|22471.61
|113
|2006.11.20 00:02
|buy
|57
|2.20
|1.8947
|1.8847
|1.8997
|114
|2006.11.21 13:19
|t/p
|57
|2.20
|1.8997
|1.8847
|1.8997
|1097.46
|23569.07
|115
|2006.11.22 00:00
|buy
|58
|2.30
|1.8993
|1.8893
|1.9043
|116
|2006.11.22 09:41
|t/p
|58
|2.30
|1.9043
|1.8893
|1.9043
|1150.00
|24719.07
|117
|2006.11.22 09:41
|buy
|59
|2.40
|1.9047
|1.8947
|1.9097
|118
|2006.11.22 14:23
|t/p
|59
|2.40
|1.9097
|1.8947
|1.9097
|1200.00
|25919.07
|119
|2006.11.23 00:00
|buy
|60
|2.50
|1.9149
|1.9049
|1.9199
|120
|2006.11.24 10:24
|t/p
|60
|2.50
|1.9199
|1.9049
|1.9199
|1247.12
|27166.19
|121
|2006.11.24 10:24
|buy
|61
|2.70
|1.9209
|1.9109
|1.9259
|122
|2006.11.24 10:32
|t/p
|61
|2.70
|1.9259
|1.9109
|1.9259
|1350.00
|28516.19
|123
|2006.11.24 10:32
|buy
|62
|2.80
|1.9266
|1.9166
|1.9316
|124
|2006.11.24 10:47
|t/p
|62
|2.80
|1.9316
|1.9166
|1.9316
|1400.00
|29916.19
|125
|2006.11.24 10:47
|buy
|63
|2.90
|1.9324
|1.9224
|1.9374
|126
|2006.11.27 00:01
|t/p
|63
|2.90
|1.9374
|1.9224
|1.9374
|1446.66
|31362.84
|127
|2006.11.27 00:01
|buy
|64
|3.10
|1.9464
|1.9364
|1.9514
|128
|2006.11.27 07:24
|s/l
|64
|3.10
|1.9364
|1.9364
|1.9514
|-3100.00
|28262.84
|129
|2006.11.27 10:58
|sell
|65
|2.80
|1.9325
|1.9425
|1.9275
|130
|2006.11.27 18:00
|close
|65
|2.80
|1.9372
|1.9425
|1.9275
|-1316.00
|26946.84
|131
|2006.11.28 03:02
|buy
|66
|2.60
|1.9388
|1.9288
|1.9438
|132
|2006.11.28 10:06
|t/p
|66
|2.60
|1.9438
|1.9288
|1.9438
|1300.00
|28246.84
|133
|2006.11.28 10:06
|buy
|67
|2.80
|1.9445
|1.9345
|1.9495
|134
|2006.11.28 16:51
|t/p
|67
|2.80
|1.9495
|1.9345
|1.9495
|1400.00
|29646.84
|135
|2006.11.29 00:00
|buy
|68
|2.90
|1.9519
|1.9419
|1.9569
|136
|2006.11.30 11:24
|t/p
|68
|2.90
|1.9569
|1.9419
|1.9569
|1439.97
|31086.81
|137
|2006.11.30 11:24
|buy
|69
|3.10
|1.9575
|1.9475
|1.9625
|138
|2006.11.30 17:08
|t/p
|69
|3.10
|1.9625
|1.9475
|1.9625
|1550.00
|32636.81
|139
|2006.12.01 00:00
|buy
|70
|3.20
|1.9664
|1.9564
|1.9714
|140
|2006.12.01 08:26
|t/p
|70
|3.20
|1.9714
|1.9564
|1.9714
|1600.00
|34236.81
|141
|2006.12.01 09:00
|buy
|71
|3.40
|1.9732
|1.9632
|1.9782
|142
|2006.12.01 17:11
|t/p
|71
|3.40
|1.9782
|1.9632
|1.9782
|1700.00
|35936.81
|143
|2006.12.04 00:00
|buy
|72
|3.50
|1.9770
|1.9670
|1.9820
|144
|2006.12.04 00:55
|t/p
|72
|3.50
|1.9820
|1.9670
|1.9820
|1750.00
|37686.81
|145
|2006.12.04 00:55
|buy
|73
|3.70
|1.9824
|1.9724
|1.9874
|146
|2006.12.04 10:27
|s/l
|73
|3.70
|1.9724
|1.9724
|1.9874
|-3700.00
|33986.81
|147
|2006.12.04 10:30
|sell
|74
|3.30
|1.9728
|1.9828
|1.9678
|148
|2006.12.04 13:30
|close
|74
|3.30
|1.9791
|1.9828
|1.9678
|-2079.00
|31907.81
|149
|2006.12.05 00:00
|buy
|75
|3.10
|1.9817
|1.9717
|1.9867
|150
|2006.12.05 17:11
|s/l
|75
|3.10
|1.9717
|1.9717
|1.9867
|-3100.00
|28807.81
|151
|2006.12.06 09:30
|sell
|76
|2.80
|1.9710
|1.9810
|1.9660
|152
|2006.12.06 11:31
|t/p
|76
|2.80
|1.9660
|1.9810
|1.9660
|1400.00
|30207.81
|153
|2006.12.06 11:31
|sell
|77
|3.00
|1.9656
|1.9756
|1.9606
|154
|2006.12.08 09:37
|t/p
|77
|3.00
|1.9606
|1.9756
|1.9606
|1488.43
|31696.24
|155
|2006.12.08 09:37
|sell
|78
|3.10
|1.9602
|1.9702
|1.9552
|156
|2006.12.08 15:30
|t/p
|78
|3.10
|1.9552
|1.9702
|1.9552
|1550.00
|33246.24
|157
|2006.12.11 00:01
|sell
|79
|3.30
|1.9520
|1.9620
|1.9470
|158
|2006.12.11 04:19
|t/p
|79
|3.30
|1.9470
|1.9620
|1.9470
|1650.00
|34896.24
|159
|2006.12.12 00:00
|buy
|80
|3.40
|1.9581
|1.9481
|1.9631
|160
|2006.12.12 11:30
|t/p
|80
|3.40
|1.9631
|1.9481
|1.9631
|1700.00
|36596.24
|161
|2006.12.13 00:00
|buy
|81
|3.60
|1.9716
|1.9616
|1.9766
|162
|2006.12.13 16:35
|s/l
|81
|3.60
|1.9616
|1.9616
|1.9766
|-3600.00
|32996.24
|163
|2006.12.14 03:30
|sell
|82
|3.20
|1.9665
|1.9765
|1.9615
|164
|2006.12.14 15:31
|t/p
|82
|3.20
|1.9615
|1.9765
|1.9615
|1600.00
|34596.24
|165
|2006.12.15 00:00
|sell
|83
|3.40
|1.9601
|1.9701
|1.9551
|166
|2006.12.15 17:03
|t/p
|83
|3.40
|1.9551
|1.9701
|1.9551
|1700.00
|36296.24
|167
|2006.12.18 00:01
|sell
|84
|3.60
|1.9531
|1.9631
|1.9481
|168
|2006.12.18 16:50
|t/p
|84
|3.60
|1.9481
|1.9631
|1.9481
|1800.00
|38096.24
|169
|2006.12.19 00:31
|sell
|85
|3.80
|1.9474
|1.9574
|1.9424
|170
|2006.12.19 10:11
|s/l
|85
|3.80
|1.9574
|1.9574
|1.9424
|-3800.00
|34296.24
|171
|2006.12.19 10:11
|buy
|86
|3.40
|1.9574
|1.9474
|1.9624
|172
|2006.12.19 11:00
|t/p
|86
|3.40
|1.9624
|1.9474
|1.9624
|1700.00
|35996.24
|173
|2006.12.19 11:00
|buy
|87
|3.50
|1.9629
|1.9529
|1.9679
|174
|2006.12.19 20:19
|t/p
|87
|3.50
|1.9679
|1.9529
|1.9679
|1750.00
|37746.24
|175
|2006.12.20 00:00
|buy
|88
|3.70
|1.9698
|1.9598
|1.9748
|176
|2006.12.21 15:20
|s/l
|88
|3.70
|1.9598
|1.9598
|1.9748
|-3712.80
|34033.44
|177
|2006.12.22 00:00
|sell
|89
|3.40
|1.9614
|1.9714
|1.9564
|178
|2006.12.22 19:02
|t/p
|89
|3.40
|1.9564
|1.9714
|1.9564
|1700.00
|35733.44
|179
|2006.12.26 09:00
|sell
|90
|3.50
|1.9588
|1.9688
|1.9538
|180
|2006.12.26 19:35
|t/p
|90
|3.50
|1.9538
|1.9688
|1.9538
|1750.00
|37483.44
|181
|2006.12.27 00:04
|sell
|91
|3.70
|1.9535
|1.9635
|1.9485
|182
|2006.12.27 08:38
|s/l
|91
|3.70
|1.9635
|1.9635
|1.9485
|-3700.00
|33783.44
|183
|2006.12.27 09:00
|buy
|92
|3.30
|1.9610
|1.9510
|1.9660
|184
|2006.12.28 15:27
|t/p
|92
|3.30
|1.9660
|1.9510
|1.9660
|1638.58
|35422.02
|185
|2006.12.29 09:00
|buy
|93
|3.50
|1.9656
|1.9556
|1.9706
|186
|2007.01.02 10:26
|t/p
|93
|3.50
|1.9706
|1.9556
|1.9706
|1741.93
|37163.95
|187
|2007.01.02 10:26
|buy
|94
|3.70
|1.9712
|1.9612
|1.9762
|188
|2007.01.03 13:42
|s/l
|94
|3.70
|1.9612
|1.9612
|1.9762
|-3704.27
|33459.68
|189
|2007.01.04 00:00
|sell
|95
|3.30
|1.9513
|1.9613
|1.9463
|190
|2007.01.04 10:13
|t/p
|95
|3.30
|1.9463
|1.9613
|1.9463
|1650.00
|35109.68
|191
|2007.01.04 10:30
|sell
|96
|3.50
|1.9452
|1.9552
|1.9402
|192
|2007.01.04 11:33
|t/p
|96
|3.50
|1.9402
|1.9552
|1.9402
|1750.00
|36859.68
|193
|2007.01.04 11:33
|sell
|97
|3.60
|1.9398
|1.9498
|1.9348
|194
|2007.01.05 15:30
|t/p
|97
|3.60
|1.9348
|1.9498
|1.9348
|1796.53
|38656.21
|195
|2007.01.08 00:04
|sell
|98
|3.80
|1.9305
|1.9405
|1.9255
|196
|2007.01.08 19:03
|s/l
|98
|3.80
|1.9405
|1.9405
|1.9255
|-3800.00
|34856.21
|197
|2007.01.09 00:00
|buy
|99
|3.40
|1.9383
|1.9283
|1.9433
|198
|2007.01.09 03:01
|t/p
|99
|3.40
|1.9433
|1.9283
|1.9433
|1700.00
|36556.21
|199
|2007.01.09 03:01
|buy
|100
|3.60
|1.9437
|1.9337
|1.9487
|200
|2007.01.10 08:00
|close
|100
|3.60
|1.9373
|1.9337
|1.9487
|-2308.15
|34248.06
|201
|2007.01.10 10:00
|buy
|101
|3.40
|1.9405
|1.9305
|1.9455
|202
|2007.01.10 15:00
|close
|101
|3.40
|1.9376
|1.9305
|1.9455
|-986.00
|33262.06
|203
|2007.01.11 00:00
|sell
|102
|3.30
|1.9319
|1.9419
|1.9269
|204
|2007.01.11 14:00
|s/l
|102
|3.30
|1.9419
|1.9419
|1.9269
|-3300.00
|29962.06
|205
|2007.01.12 00:00
|buy
|103
|2.90
|1.9454
|1.9354
|1.9504
|206
|2007.01.12 14:42
|t/p
|103
|2.90
|1.9504
|1.9354
|1.9504
|1450.00
|31412.06
|207
|2007.01.15 00:07
|buy
|104
|3.10
|1.9598
|1.9498
|1.9648
|208
|2007.01.15 11:11
|t/p
|104
|3.10
|1.9648
|1.9498
|1.9648
|1550.00
|32962.06
|209
|2007.01.15 11:11
|buy
|105
|3.20
|1.9652
|1.9552
|1.9702
|210
|2007.01.16 11:30
|t/p
|105
|3.20
|1.9702
|1.9552
|1.9702
|1596.31
|34558.37
|211
|2007.01.16 11:30
|buy
|106
|3.40
|1.9706
|1.9606
|1.9756
|212
|2007.01.16 17:10
|s/l
|106
|3.40
|1.9606
|1.9606
|1.9756
|-3400.00
|31158.37
|213
|2007.01.17 00:02
|sell
|107
|3.10
|1.9611
|1.9711
|1.9561
|214
|2007.01.17 17:31
|s/l
|107
|3.10
|1.9711
|1.9711
|1.9561
|-3100.00
|28058.37
|215
|2007.01.18 00:01
|buy
|108
|2.80
|1.9702
|1.9602
|1.9752
|216
|2007.01.18 09:39
|t/p
|108
|2.80
|1.9752
|1.9602
|1.9752
|1400.00
|29458.37
|217
|2007.01.18 09:39
|buy
|109
|2.90
|1.9756
|1.9656
|1.9806
|218
|2007.01.18 15:33
|s/l
|109
|2.90
|1.9656
|1.9656
|1.9806
|-2900.00
|26558.37
|219
|2007.01.19 00:01
|buy
|110
|2.60
|1.9746
|1.9646
|1.9796
|220
|2007.01.23 09:30
|t/p
|110
|2.60
|1.9796
|1.9646
|1.9796
|1294.00
|27852.37
|221
|2007.01.23 09:30
|buy
|111
|2.70
|1.9800
|1.9700
|1.9850
|222
|2007.01.23 12:09
|t/p
|111
|2.70
|1.9850
|1.9700
|1.9850
|1350.00
|29202.37
|223
|2007.01.24 00:30
|sell
|112
|2.90
|1.9806
|1.9906
|1.9756
|224
|2007.01.24 09:49
|t/p
|112
|2.90
|1.9756
|1.9906
|1.9756
|1450.00
|30652.37
|225
|2007.01.24 09:49
|sell
|113
|3.00
|1.9751
|1.9851
|1.9701
|226
|2007.01.24 11:30
|t/p
|113
|3.00
|1.9701
|1.9851
|1.9701
|1500.00
|32152.37
|227
|2007.01.24 11:30
|sell
|114
|3.20
|1.9695
|1.9795
|1.9645
|228
|2007.01.25 21:32
|t/p
|114
|3.20
|1.9645
|1.9795
|1.9645
|1590.74
|33743.11
|229
|2007.01.26 00:00
|sell
|115
|3.30
|1.9640
|1.9740
|1.9590
|230
|2007.01.26 13:38
|t/p
|115
|3.30
|1.9590
|1.9740
|1.9590
|1650.00
|35393.11
|231
|2007.01.29 00:00
|sell
|116
|3.50
|1.9599
|1.9699
|1.9549
|232
|2007.01.31 10:35
|t/p
|116
|3.50
|1.9549
|1.9699
|1.9549
|1743.25
|37136.36
|233
|2007.01.31 10:35
|sell
|117
|3.70
|1.9545
|1.9645
|1.9495
|234
|2007.01.31 15:50
|t/p
|117
|3.70
|1.9495
|1.9645
|1.9495
|1850.00
|38986.36
|235
|2007.02.01 00:01
|buy
|118
|3.80
|1.9657
|1.9557
|1.9707
|236
|2007.02.01 16:48
|t/p
|118
|3.80
|1.9707
|1.9557
|1.9707
|1900.00
|40886.36
|237
|2007.02.02 10:30
|sell
|119
|4.00
|1.9655
|1.9755
|1.9605
|238
|2007.02.02 22:59
|close at stop
|119
|4.00
|1.9675
|1.9755
|1.9605
|-800.00
|40086.36