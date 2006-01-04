|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.01 20:00 - 2006.06.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.06.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Trade_setup=(NULL); StopLoss=50; TakeProfit=120; TrailingStop=0; Lots=1;
|Bars in test
|12098
|Ticks modelled
|997340
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6482.95
|Gross profit
|35993.15
|Gross loss
|-29510.20
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|72.84
|Absolute drawdown
|1998.00
|Maximal drawdown
|6094.40 (33.69%)
|Relative drawdown
|33.69% (6094.40)
|Total trades
|89
|Short positions (won %)
|57 (28.07%)
|Long positions (won %)
|32 (43.75%)
|Profit trades (% of total)
|30 (33.71%)
|Loss trades (% of total)
|59 (66.29%)
|Largest
|profit trade
|1202.40
|loss trade
|-506.90
|Average
|profit trade
|1199.77
|loss trade
|-500.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (3600.40)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3998.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3600.40 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-3998.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 04:00
|sell
|1
|1.00
|1.7517
|1.7567
|1.7397
|2
|2006.01.04 09:22
|s/l
|1
|1.00
|1.7567
|1.7567
|1.7397
|-500.00
|9500.00
|3
|2006.01.04 09:22
|sell
|2
|1.00
|1.7562
|1.7612
|1.7442
|4
|2006.01.04 16:12
|s/l
|2
|1.00
|1.7612
|1.7612
|1.7442
|-500.00
|9000.00
|5
|2006.01.04 20:00
|sell
|3
|1.00
|1.7579
|1.7629
|1.7459
|6
|2006.01.06 13:51
|s/l
|3
|1.00
|1.7629
|1.7629
|1.7459
|-498.40
|8501.60
|7
|2006.01.08 20:00
|sell
|4
|1.00
|1.7681
|1.7731
|1.7561
|8
|2006.01.09 05:34
|s/l
|4
|1.00
|1.7731
|1.7731
|1.7561
|-499.60
|8002.00
|9
|2006.01.09 05:39
|sell
|5
|1.00
|1.7718
|1.7768
|1.7598
|10
|2006.01.11 08:41
|t/p
|5
|1.00
|1.7598
|1.7768
|1.7598
|1200.80
|9202.80
|11
|2006.01.16 02:18
|sell
|6
|1.00
|1.7765
|1.7815
|1.7645
|12
|2006.01.16 14:43
|t/p
|6
|1.00
|1.7645
|1.7815
|1.7645
|1200.00
|10402.80
|13
|2006.01.19 13:23
|buy
|7
|1.00
|1.7570
|1.7520
|1.7690
|14
|2006.01.20 18:43
|t/p
|7
|1.00
|1.7690
|1.7520
|1.7690
|1198.85
|11601.65
|15
|2006.01.23 04:05
|sell
|8
|1.00
|1.7803
|1.7853
|1.7683
|16
|2006.01.23 10:52
|s/l
|8
|1.00
|1.7853
|1.7853
|1.7683
|-500.00
|11101.65
|17
|2006.01.23 10:52
|sell
|9
|1.00
|1.7849
|1.7899
|1.7729
|18
|2006.01.24 17:02
|s/l
|9
|1.00
|1.7899
|1.7899
|1.7729
|-499.60
|10602.05
|19
|2006.01.24 19:25
|sell
|10
|1.00
|1.7850
|1.7900
|1.7730
|20
|2006.01.25 09:32
|s/l
|10
|1.00
|1.7900
|1.7900
|1.7730
|-499.60
|10102.45
|21
|2006.01.25 10:52
|sell
|11
|1.00
|1.7879
|1.7929
|1.7759
|22
|2006.01.25 11:57
|s/l
|11
|1.00
|1.7929
|1.7929
|1.7759
|-500.00
|9602.45
|23
|2006.01.25 16:03
|sell
|12
|1.00
|1.7867
|1.7917
|1.7747
|24
|2006.01.27 15:50
|t/p
|12
|1.00
|1.7747
|1.7917
|1.7747
|1201.60
|10804.05
|25
|2006.01.27 20:27
|buy
|13
|1.00
|1.7698
|1.7648
|1.7818
|26
|2006.01.30 08:29
|s/l
|13
|1.00
|1.7648
|1.7648
|1.7818
|-501.15
|10302.90
|27
|2006.01.30 10:00
|buy
|14
|1.00
|1.7668
|1.7618
|1.7788
|28
|2006.01.31 16:31
|t/p
|14
|1.00
|1.7788
|1.7618
|1.7788
|1198.85
|11501.75
|29
|2006.02.06 00:00
|buy
|15
|1.00
|1.7633
|1.7583
|1.7753
|30
|2006.02.06 07:14
|s/l
|15
|1.00
|1.7583
|1.7583
|1.7753
|-500.00
|11001.75
|31
|2006.02.06 16:00
|buy
|16
|1.00
|1.7517
|1.7467
|1.7637
|32
|2006.02.06 16:51
|s/l
|16
|1.00
|1.7467
|1.7467
|1.7637
|-500.00
|10501.75
|33
|2006.02.06 16:52
|buy
|17
|1.00
|1.7477
|1.7427
|1.7597
|34
|2006.02.07 15:14
|s/l
|17
|1.00
|1.7427
|1.7427
|1.7597
|-501.15
|10000.60
|35
|2006.02.07 22:17
|buy
|18
|1.00
|1.7472
|1.7422
|1.7592
|36
|2006.02.08 08:42
|s/l
|18
|1.00
|1.7422
|1.7422
|1.7592
|-501.15
|9499.45
|37
|2006.02.08 20:22
|buy
|19
|1.00
|1.7409
|1.7359
|1.7529
|38
|2006.02.10 13:38
|t/p
|19
|1.00
|1.7529
|1.7359
|1.7529
|1195.40
|10694.85
|39
|2006.02.14 20:00
|buy
|20
|1.00
|1.7361
|1.7311
|1.7481
|40
|2006.02.15 14:10
|t/p
|20
|1.00
|1.7481
|1.7311
|1.7481
|1198.85
|11893.70
|41
|2006.02.21 04:00
|sell
|21
|1.00
|1.7431
|1.7481
|1.7311
|42
|2006.02.21 13:26
|s/l
|21
|1.00
|1.7481
|1.7481
|1.7311
|-500.00
|11393.70
|43
|2006.02.21 15:05
|sell
|22
|1.00
|1.7442
|1.7492
|1.7322
|44
|2006.02.23 09:11
|s/l
|22
|1.00
|1.7492
|1.7492
|1.7322
|-498.40
|10895.30
|45
|2006.02.24 08:08
|sell
|23
|1.00
|1.7509
|1.7559
|1.7389
|46
|2006.02.27 00:45
|t/p
|23
|1.00
|1.7389
|1.7559
|1.7389
|1200.40
|12095.70
|47
|2006.02.28 03:24
|buy
|24
|1.00
|1.7412
|1.7362
|1.7532
|48
|2006.02.28 16:15
|t/p
|24
|1.00
|1.7532
|1.7362
|1.7532
|1200.00
|13295.70
|49
|2006.03.01 06:58
|sell
|25
|1.00
|1.7534
|1.7584
|1.7414
|50
|2006.03.01 10:17
|s/l
|25
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7414
|-500.00
|12795.70
|51
|2006.03.01 10:31
|sell
|26
|1.00
|1.7556
|1.7606
|1.7436
|52
|2006.03.06 00:05
|s/l
|26
|1.00
|1.7606
|1.7606
|1.7436
|-498.00
|12297.70
|53
|2006.03.06 08:05
|sell
|27
|1.00
|1.7599
|1.7649
|1.7479
|54
|2006.03.06 17:46
|t/p
|27
|1.00
|1.7479
|1.7649
|1.7479
|1200.00
|13497.70
|55
|2006.03.07 16:00
|buy
|28
|1.00
|1.7364
|1.7314
|1.7484
|56
|2006.03.10 13:34
|s/l
|28
|1.00
|1.7314
|1.7314
|1.7484
|-505.75
|12991.95
|57
|2006.03.10 13:36
|buy
|29
|1.00
|1.7326
|1.7276
|1.7446
|58
|2006.03.10 14:16
|s/l
|29
|1.00
|1.7276
|1.7276
|1.7446
|-500.00
|12491.95
|59
|2006.03.10 15:00
|buy
|30
|1.00
|1.7270
|1.7220
|1.7390
|60
|2006.03.14 14:50
|t/p
|30
|1.00
|1.7390
|1.7220
|1.7390
|1197.70
|13689.65
|61
|2006.03.15 04:03
|sell
|31
|1.00
|1.7469
|1.7519
|1.7349
|62
|2006.03.16 13:40
|s/l
|31
|1.00
|1.7519
|1.7519
|1.7349
|-498.80
|13190.85
|63
|2006.03.16 13:51
|sell
|32
|1.00
|1.7508
|1.7558
|1.7388
|64
|2006.03.16 15:09
|s/l
|32
|1.00
|1.7558
|1.7558
|1.7388
|-500.00
|12690.85
|65
|2006.03.16 15:19
|sell
|33
|1.00
|1.7537
|1.7587
|1.7417
|66
|2006.03.16 17:31
|s/l
|33
|1.00
|1.7587
|1.7587
|1.7417
|-500.00
|12190.85
|67
|2006.03.17 00:00
|sell
|34
|1.00
|1.7565
|1.7615
|1.7445
|68
|2006.03.23 01:08
|t/p
|34
|1.00
|1.7445
|1.7615
|1.7445
|1202.40
|13393.25
|69
|2006.03.23 08:27
|buy
|35
|1.00
|1.7445
|1.7395
|1.7565
|70
|2006.03.23 15:13
|s/l
|35
|1.00
|1.7395
|1.7395
|1.7565
|-500.00
|12893.25
|71
|2006.03.23 16:00
|buy
|36
|1.00
|1.7349
|1.7299
|1.7469
|72
|2006.03.27 04:08
|t/p
|36
|1.00
|1.7469
|1.7299
|1.7469
|1197.70
|14090.95
|73
|2006.03.28 00:00
|sell
|37
|1.00
|1.7461
|1.7511
|1.7341
|74
|2006.03.28 13:05
|s/l
|37
|1.00
|1.7511
|1.7511
|1.7341
|-500.00
|13590.95
|75
|2006.03.28 16:01
|sell
|38
|1.00
|1.7501
|1.7551
|1.7381
|76
|2006.03.29 08:57
|t/p
|38
|1.00
|1.7381
|1.7551
|1.7381
|1200.40
|14791.35
|77
|2006.03.30 00:28
|buy
|39
|1.00
|1.7361
|1.7311
|1.7481
|78
|2006.03.30 20:22
|t/p
|39
|1.00
|1.7481
|1.7311
|1.7481
|1200.00
|15991.35
|79
|2006.04.03 12:00
|buy
|40
|1.00
|1.7293
|1.7243
|1.7413
|80
|2006.04.03 23:11
|t/p
|40
|1.00
|1.7413
|1.7243
|1.7413
|1200.00
|17191.35
|81
|2006.04.05 00:00
|sell
|41
|1.00
|1.7542
|1.7592
|1.7422
|82
|2006.04.05 04:51
|s/l
|41
|1.00
|1.7592
|1.7592
|1.7422
|-500.00
|16691.35
|83
|2006.04.05 06:08
|sell
|42
|1.00
|1.7571
|1.7621
|1.7451
|84
|2006.04.05 07:26
|s/l
|42
|1.00
|1.7621
|1.7621
|1.7451
|-500.00
|16191.35
|85
|2006.04.05 07:35
|sell
|43
|1.00
|1.7587
|1.7637
|1.7467
|86
|2006.04.07 13:25
|t/p
|43
|1.00
|1.7467
|1.7637
|1.7467
|1201.60
|17392.95
|87
|2006.04.10 00:00
|buy
|44
|1.00
|1.7433
|1.7383
|1.7553
|88
|2006.04.10 17:09
|s/l
|44
|1.00
|1.7383
|1.7383
|1.7553
|-500.00
|16892.95
|89
|2006.04.10 21:14
|buy
|45
|1.00
|1.7442
|1.7392
|1.7562
|90
|2006.04.12 08:49
|t/p
|45
|1.00
|1.7562
|1.7392
|1.7562
|1197.70
|18090.65
|91
|2006.04.12 12:00
|sell
|46
|1.00
|1.7539
|1.7589
|1.7419
|92
|2006.04.17 00:25
|s/l
|46
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.7419
|-498.00
|17592.65
|93
|2006.04.17 13:07
|sell
|47
|1.00
|1.7668
|1.7718
|1.7548
|94
|2006.04.17 13:21
|s/l
|47
|1.00
|1.7718
|1.7718
|1.7548
|-500.00
|17092.65
|95
|2006.04.17 16:27
|sell
|48
|1.00
|1.7702
|1.7752
|1.7582
|96
|2006.04.18 10:18
|s/l
|48
|1.00
|1.7752
|1.7752
|1.7582
|-499.60
|16593.05
|97
|2006.04.19 04:00
|sell
|49
|1.00
|1.7816
|1.7866
|1.7696
|98
|2006.04.19 08:35
|s/l
|49
|1.00
|1.7866
|1.7866
|1.7696
|-500.00
|16093.05
|99
|2006.04.19 08:41
|sell
|50
|1.00
|1.7843
|1.7893
|1.7723
|100
|2006.04.19 14:06
|s/l
|50
|1.00
|1.7893
|1.7893
|1.7723
|-500.00
|15593.05
|101
|2006.04.19 14:46
|sell
|51
|1.00
|1.7874
|1.7924
|1.7754
|102
|2006.04.19 16:14
|s/l
|51
|1.00
|1.7924
|1.7924
|1.7754
|-500.00
|15093.05
|103
|2006.04.19 16:33
|sell
|52
|1.00
|1.7901
|1.7951
|1.7781
|104
|2006.04.20 14:08
|t/p
|52
|1.00
|1.7781
|1.7951
|1.7781
|1201.20
|16294.25
|105
|2006.04.28 04:00
|sell
|53
|1.00
|1.8008
|1.8058
|1.7888
|106
|2006.04.28 08:33
|s/l
|53
|1.00
|1.8058
|1.8058
|1.7888
|-500.00
|15794.25
|107
|2006.05.01 00:00
|sell
|54
|1.00
|1.8239
|1.8289
|1.8119
|108
|2006.05.01 12:21
|s/l
|54
|1.00
|1.8289
|1.8289
|1.8119
|-500.00
|15294.25
|109
|2006.05.01 12:26
|sell
|55
|1.00
|1.8275
|1.8325
|1.8155
|110
|2006.05.01 12:58
|s/l
|55
|1.00
|1.8325
|1.8325
|1.8155
|-500.00
|14794.25
|111
|2006.05.01 13:49
|sell
|56
|1.00
|1.8390
|1.8440
|1.8270
|112
|2006.05.01 19:16
|t/p
|56
|1.00
|1.8270
|1.8440
|1.8270
|1200.00
|15994.25
|113
|2006.05.01 19:16
|sell
|57
|1.00
|1.8263
|1.8313
|1.8143
|114
|2006.05.02 08:31
|s/l
|57
|1.00
|1.8313
|1.8313
|1.8143
|-499.60
|15494.65
|115
|2006.05.03 00:00
|sell
|58
|1.00
|1.8367
|1.8417
|1.8247
|116
|2006.05.03 02:29
|s/l
|58
|1.00
|1.8417
|1.8417
|1.8247
|-500.00
|14994.65
|117
|2006.05.03 02:29
|sell
|59
|1.00
|1.8413
|1.8463
|1.8293
|118
|2006.05.03 06:34
|s/l
|59
|1.00
|1.8463
|1.8463
|1.8293
|-500.00
|14494.65
|119
|2006.05.03 06:35
|sell
|60
|1.00
|1.8444
|1.8494
|1.8324
|120
|2006.05.04 14:22
|s/l
|60
|1.00
|1.8494
|1.8494
|1.8324
|-498.80
|13995.85
|121
|2006.05.05 00:39
|sell
|61
|1.00
|1.8508
|1.8558
|1.8388
|122
|2006.05.05 12:31
|s/l
|61
|1.00
|1.8558
|1.8558
|1.8388
|-500.00
|13495.85
|123
|2006.05.05 12:31
|sell
|62
|1.00
|1.8551
|1.8601
|1.8431
|124
|2006.05.05 12:32
|s/l
|62
|1.00
|1.8601
|1.8601
|1.8431
|-500.00
|12995.85
|125
|2006.05.05 12:38
|sell
|63
|1.00
|1.8568
|1.8618
|1.8448
|126
|2006.05.05 13:29
|s/l
|63
|1.00
|1.8618
|1.8618
|1.8448
|-500.00
|12495.85
|127
|2006.05.05 13:43
|sell
|64
|1.00
|1.8593
|1.8643
|1.8473
|128
|2006.05.08 08:26
|s/l
|64
|1.00
|1.8643
|1.8643
|1.8473
|-499.60
|11996.25
|129
|2006.05.08 08:33
|sell
|65
|1.00
|1.8675
|1.8725
|1.8555
|130
|2006.05.08 17:12
|t/p
|65
|1.00
|1.8555
|1.8725
|1.8555
|1200.00
|13196.25
|131
|2006.05.10 08:11
|sell
|66
|1.00
|1.8690
|1.8740
|1.8570
|132
|2006.05.11 01:08
|t/p
|66
|1.00
|1.8570
|1.8740
|1.8570
|1201.20
|14397.45
|133
|2006.05.12 04:00
|sell
|67
|1.00
|1.8837
|1.8887
|1.8717
|134
|2006.05.12 05:54
|s/l
|67
|1.00
|1.8887
|1.8887
|1.8717
|-500.00
|13897.45
|135
|2006.05.12 06:02
|sell
|68
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8749
|136
|2006.05.12 07:31
|s/l
|68
|1.00
|1.8919
|1.8919
|1.8749
|-500.00
|13397.45
|137
|2006.05.12 07:36
|sell
|69
|1.00
|1.8896
|1.8946
|1.8776
|138
|2006.05.12 09:29
|s/l
|69
|1.00
|1.8946
|1.8946
|1.8776
|-500.00
|12897.45
|139
|2006.05.12 09:58
|sell
|70
|1.00
|1.8965
|1.9015
|1.8845
|140
|2006.05.15 08:20
|t/p
|70
|1.00
|1.8845
|1.9015
|1.8845
|1200.40
|14097.85
|141
|2006.05.15 08:36
|sell
|71
|1.00
|1.8866
|1.8916
|1.8746
|142
|2006.05.17 03:11
|s/l
|71
|1.00
|1.8916
|1.8916
|1.8746
|-499.20
|13598.65
|143
|2006.05.22 08:00
|buy
|72
|1.00
|1.8722
|1.8672
|1.8842
|144
|2006.05.22 15:16
|t/p
|72
|1.00
|1.8842
|1.8672
|1.8842
|1200.00
|14798.65
|145
|2006.05.28 20:00
|buy
|73
|1.00
|1.8585
|1.8535
|1.8705
|146
|2006.05.30 06:10
|t/p
|73
|1.00
|1.8705
|1.8535
|1.8705
|1197.70
|15996.35
|147
|2006.05.31 00:08
|sell
|74
|1.00
|1.8808
|1.8858
|1.8688
|148
|2006.05.31 06:52
|s/l
|74
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.8688
|-500.00
|15496.35
|149
|2006.05.31 07:04
|sell
|75
|1.00
|1.8832
|1.8882
|1.8712
|150
|2006.05.31 15:00
|t/p
|75
|1.00
|1.8712
|1.8882
|1.8712
|1200.00
|16696.35
|151
|2006.06.05 07:05
|sell
|76
|1.00
|1.8813
|1.8863
|1.8693
|152
|2006.06.05 07:30
|s/l
|76
|1.00
|1.8863
|1.8863
|1.8693
|-500.00
|16196.35
|153
|2006.06.05 08:10
|sell
|77
|1.00
|1.8841
|1.8891
|1.8721
|154
|2006.06.05 21:03
|t/p
|77
|1.00
|1.8721
|1.8891
|1.8721
|1200.00
|17396.35
|155
|2006.06.07 04:00
|buy
|78
|1.00
|1.8636
|1.8586
|1.8756
|156
|2006.06.07 06:16
|s/l
|78
|1.00
|1.8586
|1.8586
|1.8756
|-500.00
|16896.35
|157
|2006.06.07 06:32
|buy
|79
|1.00
|1.8600
|1.8550
|1.8720
|158
|2006.06.07 13:45
|s/l
|79
|1.00
|1.8550
|1.8550
|1.8720
|-500.00
|16396.35
|159
|2006.06.07 14:16
|buy
|80
|1.00
|1.8584
|1.8534
|1.8704
|160
|2006.06.08 06:35
|s/l
|80
|1.00
|1.8534
|1.8534
|1.8704
|-503.45
|15892.90
|161
|2006.06.08 14:19
|buy
|81
|1.00
|1.8442
|1.8392
|1.8562
|162
|2006.06.08 14:55
|s/l
|81
|1.00
|1.8392
|1.8392
|1.8562
|-500.00
|15392.90
|163
|2006.06.08 16:00
|buy
|82
|1.00
|1.8428
|1.8378
|1.8548
|164
|2006.06.09 12:35
|s/l
|82
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.8548
|-501.15
|14891.75
|165
|2006.06.09 13:19
|buy
|83
|1.00
|1.8420
|1.8370
|1.8540
|166
|2006.06.13 12:32
|s/l
|83
|1.00
|1.8370
|1.8370
|1.8540
|-502.30
|14389.45
|167
|2006.06.14 04:00
|buy
|84
|1.00
|1.8357
|1.8307
|1.8477
|168
|2006.06.14 13:29
|t/p
|84
|1.00
|1.8477
|1.8307
|1.8477
|1200.00
|15589.45
|169
|2006.06.16 12:06
|sell
|85
|1.00
|1.8527
|1.8577
|1.8407
|170
|2006.06.19 14:04
|t/p
|85
|1.00
|1.8407
|1.8577
|1.8407
|1200.40
|16789.85
|171
|2006.06.23 04:38
|buy
|86
|1.00
|1.8294
|1.8244
|1.8414
|172
|2006.06.23 08:47
|s/l
|86
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.8414
|-500.00
|16289.85
|173
|2006.06.23 13:02
|buy
|87
|1.00
|1.8174
|1.8124
|1.8294
|174
|2006.06.29 09:53
|s/l
|87
|1.00
|1.8124
|1.8124
|1.8294
|-506.90
|15782.95
|175
|2006.06.29 12:38
|buy
|88
|1.00
|1.8152
|1.8102
|1.8272
|176
|2006.06.29 15:44
|s/l
|88
|1.00
|1.8102
|1.8102
|1.8272
|-500.00
|15282.95
|177
|2006.06.29 18:17
|buy
|89
|1.00
|1.8135
|1.8085
|1.8255
|178
|2006.06.29 18:34
|t/p
|89
|1.00
|1.8255
|1.8085
|1.8255
|1200.00
|16482.95