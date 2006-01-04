Strategy Tester Report
stocEAv1.0

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.01 20:00 - 2006.06.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.06.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrade_setup=(NULL); StopLoss=50; TakeProfit=120; TrailingStop=0; Lots=1;
Bars in test12098Ticks modelled997340Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit6482.95Gross profit35993.15Gross loss-29510.20
Profit factor1.22Expected payoff72.84
Absolute drawdown1998.00Maximal drawdown6094.40 (33.69%)Relative drawdown33.69% (6094.40)
Total trades89Short positions (won %)57 (28.07%)Long positions (won %)32 (43.75%)
Profit trades (% of total)30 (33.71%)Loss trades (% of total)59 (66.29%)
Largestprofit trade1202.40loss trade-506.90
Averageprofit trade1199.77loss trade-500.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (3600.40)consecutive losses (loss in money)8 (-3998.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3600.40 (3)consecutive loss (count of losses)-3998.00 (8)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 04:00sell11.001.75171.75671.7397
22006.01.04 09:22s/l11.001.75671.75671.7397-500.009500.00
32006.01.04 09:22sell21.001.75621.76121.7442
42006.01.04 16:12s/l21.001.76121.76121.7442-500.009000.00
52006.01.04 20:00sell31.001.75791.76291.7459
62006.01.06 13:51s/l31.001.76291.76291.7459-498.408501.60
72006.01.08 20:00sell41.001.76811.77311.7561
82006.01.09 05:34s/l41.001.77311.77311.7561-499.608002.00
92006.01.09 05:39sell51.001.77181.77681.7598
102006.01.11 08:41t/p51.001.75981.77681.75981200.809202.80
112006.01.16 02:18sell61.001.77651.78151.7645
122006.01.16 14:43t/p61.001.76451.78151.76451200.0010402.80
132006.01.19 13:23buy71.001.75701.75201.7690
142006.01.20 18:43t/p71.001.76901.75201.76901198.8511601.65
152006.01.23 04:05sell81.001.78031.78531.7683
162006.01.23 10:52s/l81.001.78531.78531.7683-500.0011101.65
172006.01.23 10:52sell91.001.78491.78991.7729
182006.01.24 17:02s/l91.001.78991.78991.7729-499.6010602.05
192006.01.24 19:25sell101.001.78501.79001.7730
202006.01.25 09:32s/l101.001.79001.79001.7730-499.6010102.45
212006.01.25 10:52sell111.001.78791.79291.7759
222006.01.25 11:57s/l111.001.79291.79291.7759-500.009602.45
232006.01.25 16:03sell121.001.78671.79171.7747
242006.01.27 15:50t/p121.001.77471.79171.77471201.6010804.05
252006.01.27 20:27buy131.001.76981.76481.7818
262006.01.30 08:29s/l131.001.76481.76481.7818-501.1510302.90
272006.01.30 10:00buy141.001.76681.76181.7788
282006.01.31 16:31t/p141.001.77881.76181.77881198.8511501.75
292006.02.06 00:00buy151.001.76331.75831.7753
302006.02.06 07:14s/l151.001.75831.75831.7753-500.0011001.75
312006.02.06 16:00buy161.001.75171.74671.7637
322006.02.06 16:51s/l161.001.74671.74671.7637-500.0010501.75
332006.02.06 16:52buy171.001.74771.74271.7597
342006.02.07 15:14s/l171.001.74271.74271.7597-501.1510000.60
352006.02.07 22:17buy181.001.74721.74221.7592
362006.02.08 08:42s/l181.001.74221.74221.7592-501.159499.45
372006.02.08 20:22buy191.001.74091.73591.7529
382006.02.10 13:38t/p191.001.75291.73591.75291195.4010694.85
392006.02.14 20:00buy201.001.73611.73111.7481
402006.02.15 14:10t/p201.001.74811.73111.74811198.8511893.70
412006.02.21 04:00sell211.001.74311.74811.7311
422006.02.21 13:26s/l211.001.74811.74811.7311-500.0011393.70
432006.02.21 15:05sell221.001.74421.74921.7322
442006.02.23 09:11s/l221.001.74921.74921.7322-498.4010895.30
452006.02.24 08:08sell231.001.75091.75591.7389
462006.02.27 00:45t/p231.001.73891.75591.73891200.4012095.70
472006.02.28 03:24buy241.001.74121.73621.7532
482006.02.28 16:15t/p241.001.75321.73621.75321200.0013295.70
492006.03.01 06:58sell251.001.75341.75841.7414
502006.03.01 10:17s/l251.001.75841.75841.7414-500.0012795.70
512006.03.01 10:31sell261.001.75561.76061.7436
522006.03.06 00:05s/l261.001.76061.76061.7436-498.0012297.70
532006.03.06 08:05sell271.001.75991.76491.7479
542006.03.06 17:46t/p271.001.74791.76491.74791200.0013497.70
552006.03.07 16:00buy281.001.73641.73141.7484
562006.03.10 13:34s/l281.001.73141.73141.7484-505.7512991.95
572006.03.10 13:36buy291.001.73261.72761.7446
582006.03.10 14:16s/l291.001.72761.72761.7446-500.0012491.95
592006.03.10 15:00buy301.001.72701.72201.7390
602006.03.14 14:50t/p301.001.73901.72201.73901197.7013689.65
612006.03.15 04:03sell311.001.74691.75191.7349
622006.03.16 13:40s/l311.001.75191.75191.7349-498.8013190.85
632006.03.16 13:51sell321.001.75081.75581.7388
642006.03.16 15:09s/l321.001.75581.75581.7388-500.0012690.85
652006.03.16 15:19sell331.001.75371.75871.7417
662006.03.16 17:31s/l331.001.75871.75871.7417-500.0012190.85
672006.03.17 00:00sell341.001.75651.76151.7445
682006.03.23 01:08t/p341.001.74451.76151.74451202.4013393.25
692006.03.23 08:27buy351.001.74451.73951.7565
702006.03.23 15:13s/l351.001.73951.73951.7565-500.0012893.25
712006.03.23 16:00buy361.001.73491.72991.7469
722006.03.27 04:08t/p361.001.74691.72991.74691197.7014090.95
732006.03.28 00:00sell371.001.74611.75111.7341
742006.03.28 13:05s/l371.001.75111.75111.7341-500.0013590.95
752006.03.28 16:01sell381.001.75011.75511.7381
762006.03.29 08:57t/p381.001.73811.75511.73811200.4014791.35
772006.03.30 00:28buy391.001.73611.73111.7481
782006.03.30 20:22t/p391.001.74811.73111.74811200.0015991.35
792006.04.03 12:00buy401.001.72931.72431.7413
802006.04.03 23:11t/p401.001.74131.72431.74131200.0017191.35
812006.04.05 00:00sell411.001.75421.75921.7422
822006.04.05 04:51s/l411.001.75921.75921.7422-500.0016691.35
832006.04.05 06:08sell421.001.75711.76211.7451
842006.04.05 07:26s/l421.001.76211.76211.7451-500.0016191.35
852006.04.05 07:35sell431.001.75871.76371.7467
862006.04.07 13:25t/p431.001.74671.76371.74671201.6017392.95
872006.04.10 00:00buy441.001.74331.73831.7553
882006.04.10 17:09s/l441.001.73831.73831.7553-500.0016892.95
892006.04.10 21:14buy451.001.74421.73921.7562
902006.04.12 08:49t/p451.001.75621.73921.75621197.7018090.65
912006.04.12 12:00sell461.001.75391.75891.7419
922006.04.17 00:25s/l461.001.75891.75891.7419-498.0017592.65
932006.04.17 13:07sell471.001.76681.77181.7548
942006.04.17 13:21s/l471.001.77181.77181.7548-500.0017092.65
952006.04.17 16:27sell481.001.77021.77521.7582
962006.04.18 10:18s/l481.001.77521.77521.7582-499.6016593.05
972006.04.19 04:00sell491.001.78161.78661.7696
982006.04.19 08:35s/l491.001.78661.78661.7696-500.0016093.05
992006.04.19 08:41sell501.001.78431.78931.7723
1002006.04.19 14:06s/l501.001.78931.78931.7723-500.0015593.05
1012006.04.19 14:46sell511.001.78741.79241.7754
1022006.04.19 16:14s/l511.001.79241.79241.7754-500.0015093.05
1032006.04.19 16:33sell521.001.79011.79511.7781
1042006.04.20 14:08t/p521.001.77811.79511.77811201.2016294.25
1052006.04.28 04:00sell531.001.80081.80581.7888
1062006.04.28 08:33s/l531.001.80581.80581.7888-500.0015794.25
1072006.05.01 00:00sell541.001.82391.82891.8119
1082006.05.01 12:21s/l541.001.82891.82891.8119-500.0015294.25
1092006.05.01 12:26sell551.001.82751.83251.8155
1102006.05.01 12:58s/l551.001.83251.83251.8155-500.0014794.25
1112006.05.01 13:49sell561.001.83901.84401.8270
1122006.05.01 19:16t/p561.001.82701.84401.82701200.0015994.25
1132006.05.01 19:16sell571.001.82631.83131.8143
1142006.05.02 08:31s/l571.001.83131.83131.8143-499.6015494.65
1152006.05.03 00:00sell581.001.83671.84171.8247
1162006.05.03 02:29s/l581.001.84171.84171.8247-500.0014994.65
1172006.05.03 02:29sell591.001.84131.84631.8293
1182006.05.03 06:34s/l591.001.84631.84631.8293-500.0014494.65
1192006.05.03 06:35sell601.001.84441.84941.8324
1202006.05.04 14:22s/l601.001.84941.84941.8324-498.8013995.85
1212006.05.05 00:39sell611.001.85081.85581.8388
1222006.05.05 12:31s/l611.001.85581.85581.8388-500.0013495.85
1232006.05.05 12:31sell621.001.85511.86011.8431
1242006.05.05 12:32s/l621.001.86011.86011.8431-500.0012995.85
1252006.05.05 12:38sell631.001.85681.86181.8448
1262006.05.05 13:29s/l631.001.86181.86181.8448-500.0012495.85
1272006.05.05 13:43sell641.001.85931.86431.8473
1282006.05.08 08:26s/l641.001.86431.86431.8473-499.6011996.25
1292006.05.08 08:33sell651.001.86751.87251.8555
1302006.05.08 17:12t/p651.001.85551.87251.85551200.0013196.25
1312006.05.10 08:11sell661.001.86901.87401.8570
1322006.05.11 01:08t/p661.001.85701.87401.85701201.2014397.45
1332006.05.12 04:00sell671.001.88371.88871.8717
1342006.05.12 05:54s/l671.001.88871.88871.8717-500.0013897.45
1352006.05.12 06:02sell681.001.88691.89191.8749
1362006.05.12 07:31s/l681.001.89191.89191.8749-500.0013397.45
1372006.05.12 07:36sell691.001.88961.89461.8776
1382006.05.12 09:29s/l691.001.89461.89461.8776-500.0012897.45
1392006.05.12 09:58sell701.001.89651.90151.8845
1402006.05.15 08:20t/p701.001.88451.90151.88451200.4014097.85
1412006.05.15 08:36sell711.001.88661.89161.8746
1422006.05.17 03:11s/l711.001.89161.89161.8746-499.2013598.65
1432006.05.22 08:00buy721.001.87221.86721.8842
1442006.05.22 15:16t/p721.001.88421.86721.88421200.0014798.65
1452006.05.28 20:00buy731.001.85851.85351.8705
1462006.05.30 06:10t/p731.001.87051.85351.87051197.7015996.35
1472006.05.31 00:08sell741.001.88081.88581.8688
1482006.05.31 06:52s/l741.001.88581.88581.8688-500.0015496.35
1492006.05.31 07:04sell751.001.88321.88821.8712
1502006.05.31 15:00t/p751.001.87121.88821.87121200.0016696.35
1512006.06.05 07:05sell761.001.88131.88631.8693
1522006.06.05 07:30s/l761.001.88631.88631.8693-500.0016196.35
1532006.06.05 08:10sell771.001.88411.88911.8721
1542006.06.05 21:03t/p771.001.87211.88911.87211200.0017396.35
1552006.06.07 04:00buy781.001.86361.85861.8756
1562006.06.07 06:16s/l781.001.85861.85861.8756-500.0016896.35
1572006.06.07 06:32buy791.001.86001.85501.8720
1582006.06.07 13:45s/l791.001.85501.85501.8720-500.0016396.35
1592006.06.07 14:16buy801.001.85841.85341.8704
1602006.06.08 06:35s/l801.001.85341.85341.8704-503.4515892.90
1612006.06.08 14:19buy811.001.84421.83921.8562
1622006.06.08 14:55s/l811.001.83921.83921.8562-500.0015392.90
1632006.06.08 16:00buy821.001.84281.83781.8548
1642006.06.09 12:35s/l821.001.83781.83781.8548-501.1514891.75
1652006.06.09 13:19buy831.001.84201.83701.8540
1662006.06.13 12:32s/l831.001.83701.83701.8540-502.3014389.45
1672006.06.14 04:00buy841.001.83571.83071.8477
1682006.06.14 13:29t/p841.001.84771.83071.84771200.0015589.45
1692006.06.16 12:06sell851.001.85271.85771.8407
1702006.06.19 14:04t/p851.001.84071.85771.84071200.4016789.85
1712006.06.23 04:38buy861.001.82941.82441.8414
1722006.06.23 08:47s/l861.001.82441.82441.8414-500.0016289.85
1732006.06.23 13:02buy871.001.81741.81241.8294
1742006.06.29 09:53s/l871.001.81241.81241.8294-506.9015782.95
1752006.06.29 12:38buy881.001.81521.81021.8272
1762006.06.29 15:44s/l881.001.81021.81021.8272-500.0015282.95
1772006.06.29 18:17buy891.001.81351.80851.8255
1782006.06.29 18:34t/p891.001.82551.80851.82551200.0016482.95