EURJPYEURUSDGBPJPYGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Total Trades 10 2 2 6 4 8
Total Closed Trades 10 2 2 6 4 8
Total Net Profit 511.47 -52.25 174.16 -672.20 260.86 320.25
Gross Profit 651.69 0.00 174.16 167.80 260.86 463.83
Gross Loss -140.22 -52.25 0.00 -840.00 0.00 -143.58
Total Net Pips 294 -20 84 -252 168 210
Gross Profit Pips 378 0 84 84 168 294
Gross Loss Pips -84 -20 0 -336 0 -84
Average Profit Trade 72.41 0.00 87.08 83.90 65.22 66.26
Average Loss Trade -140.22 -26.13 0.00 -210.00 0.00 -143.58
Largest Profit Trade 104.44 0.00 104.71 84.00 68.54 69.83
Largest Loss Trade -140.22 -32.25 0.00 -252.00 0.00 -143.58
Profit Factor 4.65 0.00 0.00 0.20 0.00 3.23
Expected Payoff 51.15 -26.13 87.08 -112.03 65.22 40.03
Total Short Positions Percent 70.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 75.00%
Short Positions Win Percent 85.71% 0.00% 0.00% 33.33% 100.00% 83.33%
Short Positions Lose Percent 14.29% 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 16.67%
Total Long Positions Percent 30.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 25.00%
Long Posistions Win Percent 100.00% 0.00% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00%
Total Short Positions 7 0 0 3 2 6
Total Short Positions Lost 1 0 0 2 0 1
Total Short Positions Won 6 0 0 1 2 5
Total Long Positions 3 2 2 3 2 2
Total Long Positions Lost 0 2 0 2 0 0
Total Long Positions Won 3 0 2 1 2 2
Profit Trades Percent 90.00% 0.00% 100.00% 33.33% 100.00% 87.50%
Loss Trades Percent 10.00% 100.00% 0.00% 66.67% 0.00% 12.50%
Total Profit Trades 9 0 2 2 4 7
Total Loss Trades 1 2 0 4 0 1
Maximum Consecutive Wins 9 0 2 1 4 5
Maximum Consecutive Profit 651.69 0.00 174.16 84.00 260.86 333.51
Maximum Consecutive Losses 1 2 0 2 0 1
Maximum Consecutive Loss -140.22 -52.25 0.00 -420.00 0.00 -143.58
Maximal Consecutive Profit 651.69 0.00 174.16 84.00 260.86 333.51
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 9 0 2 1 4 5
Maximal Consecutive Loss -140.22 -52.25 0.00 -420.00 0.00 -143.58
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 1 2 0 2 0 1
Average Consecutive Wins 9.00 0.00 2.00 1.00 4.00 3.50
Average Consecutive Losses 1.00 2.00 0.00 1.33 0.00 1.00
Net Swap -9.22 -2.25 0.00 -0.20 -8.37 -28.88
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00
Gross Loss Swap -9.22 -2.25 0.00 -0.20 -10.78 -28.88
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 5D 13H 10M 2D 4H 11M 15H 11M 2D 21H 1M 11D 6H 24M 11D 9H 42M
Average Trade Time 13H 19M 1D2H 5M 7H 35M 11H 30M 2D 19H 36M 1D10H 12M
Counted Trades 10 2 2 6 4 8
Uncounted Trades 1 0 0 0 0 1