|
|EURJPY
|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|Total Trades
|10
|2
|2
|6
|4
|8
|Total Closed Trades
|10
|2
|2
|6
|4
|8
|
|
|
|
|
|
|
|Total Net Profit
|511.47
|-52.25
|174.16
|-672.20
|260.86
|320.25
|Gross Profit
|651.69
|0.00
|174.16
|167.80
|260.86
|463.83
|Gross Loss
|-140.22
|-52.25
|0.00
|-840.00
|0.00
|-143.58
|
|
|
|
|
|
|
|Total Net Pips
|294
|-20
|84
|-252
|168
|210
|Gross Profit Pips
|378
|0
|84
|84
|168
|294
|Gross Loss Pips
|-84
|-20
|0
|-336
|0
|-84
|
|
|
|
|
|
|
|Average Profit Trade
|72.41
|0.00
|87.08
|83.90
|65.22
|66.26
|Average Loss Trade
|-140.22
|-26.13
|0.00
|-210.00
|0.00
|-143.58
|Largest Profit Trade
|104.44
|0.00
|104.71
|84.00
|68.54
|69.83
|Largest Loss Trade
|-140.22
|-32.25
|0.00
|-252.00
|0.00
|-143.58
|
|
|
|
|
|
|
|Profit Factor
|4.65
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|3.23
|Expected Payoff
|51.15
|-26.13
|87.08
|-112.03
|65.22
|40.03
|
|
|
|
|
|
|
|Total Short Positions Percent
|70.00%
|0.00%
|0.00%
|50.00%
|50.00%
|75.00%
|Short Positions Win Percent
|85.71%
|0.00%
|0.00%
|33.33%
|100.00%
|83.33%
|Short Positions Lose Percent
|14.29%
|0.00%
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|16.67%
|
|
|
|
|
|
|
|Total Long Positions Percent
|30.00%
|100.00%
|100.00%
|50.00%
|50.00%
|25.00%
|Long Posistions Win Percent
|100.00%
|0.00%
|100.00%
|33.33%
|100.00%
|100.00%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|0.00%
|
|
|
|
|
|
|
|Total Short Positions
|7
|0
|0
|3
|2
|6
|Total Short Positions Lost
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|Total Short Positions Won
|6
|0
|0
|1
|2
|5
|
|
|
|
|
|
|
|Total Long Positions
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|Total Long Positions Lost
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|Total Long Positions Won
|3
|0
|2
|1
|2
|2
|
|
|
|
|
|
|
|Profit Trades Percent
|90.00%
|0.00%
|100.00%
|33.33%
|100.00%
|87.50%
|Loss Trades Percent
|10.00%
|100.00%
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|12.50%
|
|
|
|
|
|
|
|Total Profit Trades
|9
|0
|2
|2
|4
|7
|Total Loss Trades
|1
|2
|0
|4
|0
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Maximum Consecutive Wins
|9
|0
|2
|1
|4
|5
|Maximum Consecutive Profit
|651.69
|0.00
|174.16
|84.00
|260.86
|333.51
|Maximum Consecutive Losses
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|Maximum Consecutive Loss
|-140.22
|-52.25
|0.00
|-420.00
|0.00
|-143.58
|
|
|
|
|
|
|
|Maximal Consecutive Profit
|651.69
|0.00
|174.16
|84.00
|260.86
|333.51
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|9
|0
|2
|1
|4
|5
|Maximal Consecutive Loss
|-140.22
|-52.25
|0.00
|-420.00
|0.00
|-143.58
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Average Consecutive Wins
|9.00
|0.00
|2.00
|1.00
|4.00
|3.50
|Average Consecutive Losses
|1.00
|2.00
|0.00
|1.33
|0.00
|1.00
|
|
|
|
|
|
|
|Net Swap
|-9.22
|-2.25
|0.00
|-0.20
|-8.37
|-28.88
|Gross Profit Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|0.00
|Gross Loss Swap
|-9.22
|-2.25
|0.00
|-0.20
|-10.78
|-28.88
|
|
|
|
|
|
|
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|
|
|
|
|
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|
|
|
|
|
|Total Trading Time
|5D 13H 10M
|2D 4H 11M
|15H 11M
|2D 21H 1M
|11D 6H 24M
|11D 9H 42M
|Average Trade Time
|13H 19M
|1D2H 5M
|7H 35M
|11H 30M
|2D 19H 36M
|1D10H 12M
|Counted Trades
|10
|2
|2
|6
|4
|8
|Uncounted Trades
|1
|0
|0
|0
|0
|1