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|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDJPY
|Total Trades
|1
|6
|2
|2
|Total Closed Trades
|1
|6
|2
|2
|
|
|
|
|
|Total Net Profit
|100.00
|-662.70
|-303.80
|181.03
|Gross Profit
|100.00
|326.11
|76.20
|181.03
|Gross Loss
|0.00
|-988.81
|-380.00
|0.00
|
|
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|
|Total Net Pips
|10
|-24
|-30
|22
|Gross Profit Pips
|10
|40
|8
|22
|Gross Loss Pips
|0
|-64
|-38
|0
|
|
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|
|
|Average Profit Trade
|100.00
|108.70
|76.20
|90.52
|Average Loss Trade
|0.00
|-329.60
|-380.00
|0.00
|Largest Profit Trade
|100.00
|124.01
|76.20
|98.69
|Largest Loss Trade
|0.00
|-420.03
|-380.00
|0.00
|
|
|
|
|
|Profit Factor
|0.00
|0.33
|0.20
|0.00
|Expected Payoff
|100.00
|-110.45
|-151.90
|90.52
|
|
|
|
|
|Total Short Positions Percent
|0.00%
|33.33%
|0.00%
|50.00%
|Short Positions Win Percent
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|100.00%
|Short Positions Lose Percent
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|
|
|
|
|
|Total Long Positions Percent
|100.00%
|66.67%
|100.00%
|50.00%
|Long Posistions Win Percent
|100.00%
|50.00%
|50.00%
|100.00%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|50.00%
|50.00%
|0.00%
|
|
|
|
|
|Total Short Positions
|0
|2
|0
|1
|Total Short Positions Lost
|0
|1
|0
|0
|Total Short Positions Won
|0
|1
|0
|1
|
|
|
|
|
|Total Long Positions
|1
|4
|2
|1
|Total Long Positions Lost
|0
|2
|1
|0
|Total Long Positions Won
|1
|2
|1
|1
|
|
|
|
|
|Profit Trades Percent
|100.00%
|50.00%
|50.00%
|100.00%
|Loss Trades Percent
|0.00%
|50.00%
|50.00%
|0.00%
|
|
|
|
|
|Total Profit Trades
|1
|3
|1
|2
|Total Loss Trades
|0
|3
|1
|0
|
|
|
|
|
|Maximum Consecutive Wins
|1
|2
|1
|2
|Maximum Consecutive Profit
|100.00
|227.76
|76.20
|181.03
|Maximum Consecutive Losses
|0
|2
|1
|0
|Maximum Consecutive Loss
|0.00
|-693.10
|-380.00
|0.00
|
|
|
|
|
|Maximal Consecutive Profit
|100.00
|227.76
|76.20
|181.03
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|1
|2
|1
|2
|Maximal Consecutive Loss
|0.00
|-693.10
|-380.00
|0.00
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|0
|2
|1
|0
|
|
|
|
|
|Average Consecutive Wins
|1.00
|1.50
|1.00
|2.00
|Average Consecutive Losses
|0.00
|1.50
|1.00
|0.00
|
|
|
|
|
|Net Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|
|
|
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|
|
|
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
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|
|
|
|Total Trading Time
|10H 54M
|23H 19M
|14H 56M
|4H 42M
|Average Trade Time
|10H 54M
|3H 53M
|7H 28M
|2H 21M
|Counted Trades
|1
|6
|2
|2
|Uncounted Trades
|0
|0
|0
|0