EURUSDGBPJPYGBPUSDUSDJPY
Total Trades 1 6 2 2
Total Closed Trades 1 6 2 2
Total Net Profit 100.00 -662.70 -303.80 181.03
Gross Profit 100.00 326.11 76.20 181.03
Gross Loss 0.00 -988.81 -380.00 0.00
Total Net Pips 10 -24 -30 22
Gross Profit Pips 10 40 8 22
Gross Loss Pips 0 -64 -38 0
Average Profit Trade 100.00 108.70 76.20 90.52
Average Loss Trade 0.00 -329.60 -380.00 0.00
Largest Profit Trade 100.00 124.01 76.20 98.69
Largest Loss Trade 0.00 -420.03 -380.00 0.00
Profit Factor 0.00 0.33 0.20 0.00
Expected Payoff 100.00 -110.45 -151.90 90.52
Total Short Positions Percent 0.00% 33.33% 0.00% 50.00%
Short Positions Win Percent 0.00% 50.00% 0.00% 100.00%
Short Positions Lose Percent 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
Total Long Positions Percent 100.00% 66.67% 100.00% 50.00%
Long Posistions Win Percent 100.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
Total Short Positions 0 2 0 1
Total Short Positions Lost 0 1 0 0
Total Short Positions Won 0 1 0 1
Total Long Positions 1 4 2 1
Total Long Positions Lost 0 2 1 0
Total Long Positions Won 1 2 1 1
Profit Trades Percent 100.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Loss Trades Percent 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
Total Profit Trades 1 3 1 2
Total Loss Trades 0 3 1 0
Maximum Consecutive Wins 1 2 1 2
Maximum Consecutive Profit 100.00 227.76 76.20 181.03
Maximum Consecutive Losses 0 2 1 0
Maximum Consecutive Loss 0.00 -693.10 -380.00 0.00
Maximal Consecutive Profit 100.00 227.76 76.20 181.03
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 1 2 1 2
Maximal Consecutive Loss 0.00 -693.10 -380.00 0.00
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 0 2 1 0
Average Consecutive Wins 1.00 1.50 1.00 2.00
Average Consecutive Losses 0.00 1.50 1.00 0.00
Net Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 10H 54M 23H 19M 14H 56M 4H 42M
Average Trade Time 10H 54M 3H 53M 7H 28M 2H 21M
Counted Trades 1 6 2 2
Uncounted Trades 0 0 0 0