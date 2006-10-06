Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.02 16:00 - 2007.01.31 00:00 (2006.10.01 - 2007.01.31)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersTP=20; Lots=0.1;
Bars in test2087Ticks modelled20960Modelling quality36.57%
Initial deposit10000.00
Total net profit11622.38Gross profit31129.83Gross loss-19507.45
Profit factor1.60Expected payoff8.55
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1512.10 (11.81%)Relative drawdown11.81% (1512.10)
Total trades1360Short positions (won %)680 (48.53%)Long positions (won %)680 (51.47%)
Profit trades (% of total)680 (50.00%)Loss trades (% of total)680 (50.00%)
Largestprofit trade594.88loss trade-480.00
Averageprofit trade45.78loss trade-28.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (142.04)consecutive losses (loss in money)5 (-1512.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)594.88 (1)consecutive loss (count of losses)-1512.10 (5)
Averageconsecutive wins1consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 16:00buy10.101.27450.00001.2763
22006.10.02 16:00sell20.101.27430.00001.2725
32006.10.03 06:45t/p10.101.27630.00001.276317.3410017.34
42006.10.03 06:45buy30.101.27670.00001.2785
52006.10.03 06:45sell40.201.27650.00001.2747
62006.10.03 06:45modify20.101.27430.00001.2747
72006.10.03 07:05t/p20.101.27470.00001.2747-3.4110013.93
82006.10.03 07:05t/p40.201.27470.00001.274736.0010049.93
92006.10.03 07:05sell50.101.27440.00001.2726
102006.10.03 07:05buy60.201.27460.00001.2764
112006.10.03 07:05modify30.101.27670.00001.2764
122006.10.03 12:40t/p50.101.27260.00001.272618.0010067.93
132006.10.03 12:40sell70.101.27210.00001.2703
142006.10.03 12:40buy80.401.27230.00001.2741
152006.10.03 12:40modify30.101.27670.00001.2741
162006.10.03 12:40modify60.201.27460.00001.2741
172006.10.03 14:15t/p30.101.27410.00001.2741-26.0010041.93
182006.10.03 14:15t/p60.201.27410.00001.2741-10.0010031.93
192006.10.03 14:15t/p80.401.27410.00001.274172.0010103.93
202006.10.03 14:15buy90.101.27450.00001.2763
212006.10.03 14:15sell100.201.27430.00001.2725
222006.10.03 14:15modify70.101.27210.00001.2725
232006.10.03 16:20t/p70.101.27250.00001.2725-4.0010099.93
242006.10.03 16:20t/p100.201.27250.00001.272536.0010135.93
252006.10.03 16:20sell110.101.27230.00001.2705
262006.10.03 16:20buy120.201.27250.00001.2743
272006.10.03 16:20modify90.101.27450.00001.2743
282006.10.04 08:25t/p110.101.27050.00001.270518.5910154.53
292006.10.04 08:25sell130.101.26840.00001.2666
302006.10.04 08:25buy140.401.26860.00001.2704
312006.10.04 08:25modify90.101.27450.00001.2704
322006.10.04 08:25modify120.201.27250.00001.2704
332006.10.04 08:50t/p90.101.27040.00001.2704-41.6610112.87
342006.10.04 08:50t/p120.201.27040.00001.2704-43.3110069.56
352006.10.04 08:50t/p140.401.27040.00001.270472.0010141.56
362006.10.04 08:50buy150.101.27200.00001.2738
372006.10.04 08:50sell160.201.27180.00001.2700
382006.10.04 08:50modify130.101.26840.00001.2700
392006.10.04 08:59t/p130.101.27000.00001.2700-16.0010125.56
402006.10.04 08:59t/p160.201.27000.00001.270036.0010161.56
412006.10.04 08:59sell170.101.26850.00001.2667
422006.10.04 08:59buy180.201.26870.00001.2705
432006.10.04 08:59modify150.101.27200.00001.2705
442006.10.04 18:05t/p150.101.27050.00001.2705-15.0010146.56
452006.10.04 18:05t/p180.201.27050.00001.270536.0010182.56
462006.10.04 18:05buy190.101.27140.00001.2732
472006.10.04 18:05sell200.201.27120.00001.2694
482006.10.04 18:05modify170.101.26850.00001.2694
492006.10.05 04:50t/p170.101.26940.00001.2694-7.2310175.33
502006.10.05 04:50t/p200.201.26940.00001.269439.5410214.87
512006.10.05 04:50sell210.101.26920.00001.2674
522006.10.05 04:50buy220.201.26940.00001.2712
532006.10.05 04:50modify190.101.27140.00001.2712
542006.10.05 06:05t/p190.101.27120.00001.2712-3.9610210.91
552006.10.05 06:05t/p220.201.27120.00001.271236.0010246.91
562006.10.05 06:05buy230.101.27140.00001.2732
572006.10.05 06:05sell240.201.27120.00001.2694
582006.10.05 06:05modify210.101.26920.00001.2694
592006.10.05 12:10t/p210.101.26940.00001.2694-2.0010244.91
602006.10.05 12:10t/p240.201.26940.00001.269436.0010280.91
612006.10.05 12:10sell250.101.26850.00001.2667
622006.10.05 12:10buy260.201.26870.00001.2705
632006.10.05 12:10modify230.101.27140.00001.2705
642006.10.05 12:25t/p230.101.27050.00001.2705-9.0010271.91
652006.10.05 12:25t/p260.201.27050.00001.270536.0010307.91
662006.10.05 12:25buy270.101.27080.00001.2726
672006.10.05 12:25sell280.201.27060.00001.2688
682006.10.05 12:25modify250.101.26850.00001.2688
692006.10.05 12:35t/p270.101.27260.00001.272618.0010325.91
702006.10.05 12:35buy290.101.27280.00001.2746
712006.10.05 12:35sell300.401.27260.00001.2708
722006.10.05 12:35modify250.101.26850.00001.2708
732006.10.05 12:35modify280.201.27060.00001.2708
742006.10.05 12:59t/p250.101.27080.00001.2708-23.0010302.91
752006.10.05 12:59t/p280.201.27080.00001.2708-4.0010298.91
762006.10.05 12:59t/p300.401.27080.00001.270872.0010370.91
772006.10.05 12:59sell310.101.26870.00001.2669
782006.10.05 12:59buy320.201.26890.00001.2707
792006.10.05 12:59modify290.101.27280.00001.2707
802006.10.06 11:35t/p310.101.26690.00001.266918.5910389.50
812006.10.06 11:35sell330.101.26630.00001.2645
822006.10.06 11:35buy340.401.26650.00001.2683
832006.10.06 11:35modify290.101.27280.00001.2683
842006.10.06 11:35modify320.201.26890.00001.2683
852006.10.06 12:10t/p290.101.26830.00001.2683-45.6610343.84
862006.10.06 12:10t/p320.201.26830.00001.2683-13.3110330.53
872006.10.06 12:10t/p340.401.26830.00001.268372.0010402.53
882006.10.06 12:10buy350.101.26940.00001.2712
892006.10.06 12:10sell360.201.26920.00001.2674
902006.10.06 12:10modify330.101.26630.00001.2674
912006.10.06 12:15t/p330.101.26740.00001.2674-11.0010391.53
922006.10.06 12:15t/p360.201.26740.00001.267436.0010427.53
932006.10.06 12:15sell370.101.26630.00001.2645
942006.10.06 12:15buy380.201.26650.00001.2683
952006.10.06 12:15modify350.101.26940.00001.2683
962006.10.06 12:20t/p350.101.26830.00001.2683-11.0010416.53
972006.10.06 12:20t/p380.201.26830.00001.268336.0010452.53
982006.10.06 12:20buy390.101.27150.00001.2733
992006.10.06 12:20sell400.201.27130.00001.2695
1002006.10.06 12:20modify370.101.26630.00001.2695
1012006.10.06 12:25t/p370.101.26950.00001.2695-32.0010420.53
1022006.10.06 12:25t/p400.201.26950.00001.269536.0010456.53
1032006.10.06 12:25sell410.101.26700.00001.2652
1042006.10.06 12:25buy420.201.26720.00001.2690
1052006.10.06 12:25modify390.101.27150.00001.2690
1062006.10.06 12:30t/p410.101.26520.00001.265218.0010474.53
1072006.10.06 12:30sell430.101.26090.00001.2591
1082006.10.06 12:30buy440.401.26110.00001.2629
1092006.10.06 12:30modify390.101.27150.00001.2629
1102006.10.06 12:30modify420.201.26720.00001.2629
1112006.10.06 12:35t/p390.101.26290.00001.2629-86.0010388.53
1122006.10.06 12:35t/p420.201.26290.00001.2629-86.0010302.53
1132006.10.06 12:35t/p440.401.26290.00001.262972.0010374.53
1142006.10.06 12:35buy450.101.26580.00001.2676
1152006.10.06 12:35sell460.201.26560.00001.2638
1162006.10.06 12:35modify430.101.26090.00001.2638
1172006.10.06 12:40t/p430.101.26380.00001.2638-29.0010345.53
1182006.10.06 12:40t/p460.201.26380.00001.263836.0010381.53
1192006.10.06 12:40sell470.101.26020.00001.2584
1202006.10.06 12:40buy480.201.26040.00001.2622
1212006.10.06 12:40modify450.101.26580.00001.2622
1222006.10.06 12:45t/p450.101.26220.00001.2622-36.0010345.53
1232006.10.06 12:45t/p480.201.26220.00001.262236.0010381.53
1242006.10.06 12:45buy490.101.26380.00001.2656
1252006.10.06 12:45sell500.201.26360.00001.2618
1262006.10.06 12:45modify470.101.26020.00001.2618
1272006.10.06 12:50t/p470.101.26180.00001.2618-16.0010365.53
1282006.10.06 12:50t/p500.201.26180.00001.261836.0010401.53
1292006.10.06 12:50sell510.101.25950.00001.2577
1302006.10.06 12:50buy520.201.25970.00001.2615
1312006.10.06 12:50modify490.101.26380.00001.2615
1322006.10.06 14:50t/p510.101.25770.00001.257718.0010419.53
1332006.10.06 14:50sell530.101.25730.00001.2555
1342006.10.06 14:50buy540.401.25750.00001.2593
1352006.10.06 14:50modify490.101.26380.00001.2593
1362006.10.06 14:50modify520.201.25970.00001.2593
1372006.10.06 15:05t/p490.101.25930.00001.2593-45.0010374.53
1382006.10.06 15:05t/p520.201.25930.00001.2593-8.0010366.53
1392006.10.06 15:05t/p540.401.25930.00001.259372.0010438.53
1402006.10.06 15:05buy550.101.26090.00001.2627
1412006.10.06 15:05sell560.201.26070.00001.2589
1422006.10.06 15:05modify530.101.25730.00001.2589
1432006.10.06 15:45t/p530.101.25890.00001.2589-16.0010422.53
1442006.10.06 15:45t/p560.201.25890.00001.258936.0010458.53
1452006.10.06 15:45sell570.101.25830.00001.2565
1462006.10.06 15:45buy580.201.25850.00001.2603
1472006.10.06 15:45modify550.101.26090.00001.2603
1482006.10.06 16:05t/p550.101.26030.00001.2603-6.0010452.53
1492006.10.06 16:05t/p580.201.26030.00001.260336.0010488.53
1502006.10.06 16:05buy590.101.26130.00001.2631
1512006.10.06 16:05sell600.201.26110.00001.2593
1522006.10.06 16:05modify570.101.25830.00001.2593
1532006.10.06 16:40t/p570.101.25930.00001.2593-10.0010478.53
1542006.10.06 16:40t/p600.201.25930.00001.259336.0010514.53
1552006.10.06 16:40sell610.101.25910.00001.2573
1562006.10.06 16:40buy620.201.25930.00001.2611
1572006.10.06 16:40modify590.101.26130.00001.2611
1582006.10.09 11:20t/p590.101.26110.00001.2611-2.6610511.88
1592006.10.09 11:20t/p620.201.26110.00001.261134.6910546.57
1602006.10.09 11:20buy630.101.26130.00001.2631
1612006.10.09 11:20sell640.201.26110.00001.2593
1622006.10.09 11:20modify610.101.25910.00001.2593
1632006.10.09 15:15t/p610.101.25930.00001.2593-1.4110545.16
1642006.10.09 15:15t/p640.201.25930.00001.259336.0010581.16
1652006.10.09 15:15sell650.101.25910.00001.2573
1662006.10.09 15:15buy660.201.25930.00001.2611
1672006.10.09 15:15modify630.101.26130.00001.2611
1682006.10.10 06:05t/p630.101.26110.00001.2611-2.6610578.50
1692006.10.10 06:05t/p660.201.26110.00001.261134.6910613.19
1702006.10.10 06:05buy670.101.26130.00001.2631
1712006.10.10 06:05sell680.201.26110.00001.2593
1722006.10.10 06:05modify650.101.25910.00001.2593
1732006.10.10 07:25t/p650.101.25930.00001.2593-1.4110611.78
1742006.10.10 07:25t/p680.201.25930.00001.259336.0010647.78
1752006.10.10 07:25sell690.101.25870.00001.2569
1762006.10.10 07:25buy700.201.25890.00001.2607
1772006.10.10 07:25modify670.101.26130.00001.2607
1782006.10.10 08:20t/p690.101.25690.00001.256918.0010665.78
1792006.10.10 08:20sell710.101.25550.00001.2537
1802006.10.10 08:20buy720.401.25570.00001.2575
1812006.10.10 08:20modify670.101.26130.00001.2575
1822006.10.10 08:20modify700.201.25890.00001.2575
1832006.10.10 08:45t/p670.101.25750.00001.2575-38.0010627.78
1842006.10.10 08:45t/p700.201.25750.00001.2575-28.0010599.78
1852006.10.10 08:45t/p720.401.25750.00001.257572.0010671.78
1862006.10.10 08:45buy730.101.25870.00001.2605
1872006.10.10 08:45sell740.201.25850.00001.2567
1882006.10.10 08:45modify710.101.25550.00001.2567
1892006.10.10 09:10t/p710.101.25670.00001.2567-12.0010659.78
1902006.10.10 09:10t/p740.201.25670.00001.256736.0010695.78
1912006.10.10 09:10sell750.101.25610.00001.2543
1922006.10.10 09:10buy760.201.25630.00001.2581
1932006.10.10 09:10modify730.101.25870.00001.2581
1942006.10.10 11:45t/p750.101.25430.00001.254318.0010713.78
1952006.10.10 11:45sell770.101.25280.00001.2510
1962006.10.10 11:45buy780.401.25300.00001.2548
1972006.10.10 11:45modify730.101.25870.00001.2548
1982006.10.10 11:45modify760.201.25630.00001.2548
1992006.10.11 07:50t/p730.101.25480.00001.2548-39.6610674.13
2002006.10.11 07:50t/p760.201.25480.00001.2548-31.3110642.82
2012006.10.11 07:50t/p780.401.25480.00001.254869.3810712.20
2022006.10.11 07:50buy790.101.25500.00001.2568
2032006.10.11 07:50sell800.201.25480.00001.2530
2042006.10.11 07:50modify770.101.25280.00001.2530
2052006.10.11 18:05t/p770.101.25300.00001.2530-1.4110710.79
2062006.10.11 18:05t/p800.201.25300.00001.253036.0010746.79
2072006.10.11 18:05sell810.101.24980.00001.2480
2082006.10.11 18:05buy820.201.25000.00001.2518
2092006.10.11 18:05modify790.101.25500.00001.2518
2102006.10.11 18:15t/p790.101.25180.00001.2518-32.0010714.79
2112006.10.11 18:15t/p820.201.25180.00001.251836.0010750.79
2122006.10.11 18:15buy830.101.25440.00001.2562
2132006.10.11 18:15sell840.201.25420.00001.2524
2142006.10.11 18:15modify810.101.24980.00001.2524
2152006.10.11 18:35t/p810.101.25240.00001.2524-26.0010724.79
2162006.10.11 18:35t/p840.201.25240.00001.252436.0010760.79
2172006.10.11 18:35sell850.101.25110.00001.2493
2182006.10.11 18:35buy860.201.25130.00001.2531
2192006.10.11 18:35modify830.101.25440.00001.2531
2202006.10.11 18:50t/p830.101.25310.00001.2531-13.0010747.79
2212006.10.11 18:50t/p860.201.25310.00001.253136.0010783.79
2222006.10.11 18:50buy870.101.25500.00001.2568
2232006.10.11 18:50sell880.201.25480.00001.2530
2242006.10.11 18:50modify850.101.25110.00001.2530
2252006.10.11 18:59t/p850.101.25300.00001.2530-19.0010764.79
2262006.10.11 18:59t/p880.201.25300.00001.253036.0010800.79
2272006.10.11 18:59sell890.101.25140.00001.2496
2282006.10.11 18:59buy900.201.25160.00001.2534
2292006.10.11 18:59modify870.101.25500.00001.2534
2302006.10.12 02:15t/p870.101.25340.00001.2534-17.9710782.82
2312006.10.12 02:15t/p900.201.25340.00001.253432.0710814.89
2322006.10.12 02:15buy910.101.25360.00001.2554
2332006.10.12 02:15sell920.201.25340.00001.2516
2342006.10.12 02:15modify890.101.25140.00001.2516
2352006.10.12 07:35t/p910.101.25540.00001.255418.0010832.89
2362006.10.12 07:35buy930.101.25650.00001.2583
2372006.10.12 07:35sell940.401.25630.00001.2545
2382006.10.12 07:35modify890.101.25140.00001.2545
2392006.10.12 07:35modify920.201.25340.00001.2545
2402006.10.12 08:15t/p890.101.25450.00001.2545-29.2310803.66
2412006.10.12 08:15t/p920.201.25450.00001.2545-22.0010781.66
2422006.10.12 08:15t/p940.401.25450.00001.254572.0010853.66
2432006.10.12 08:15sell950.101.25430.00001.2525
2442006.10.12 08:15buy960.201.25450.00001.2563
2452006.10.12 08:15modify930.101.25650.00001.2563
2462006.10.12 11:05t/p950.101.25250.00001.252518.0010871.66
2472006.10.12 11:05sell970.101.25170.00001.2499
2482006.10.12 11:05buy980.401.25190.00001.2537
2492006.10.12 11:05modify930.101.25650.00001.2537
2502006.10.12 11:05modify960.201.25450.00001.2537
2512006.10.12 11:40t/p930.101.25370.00001.2537-28.0010843.66
2522006.10.12 11:40t/p960.201.25370.00001.2537-16.0010827.66
2532006.10.12 11:40t/p980.401.25370.00001.253772.0010899.66
2542006.10.12 11:40buy990.101.25460.00001.2564
2552006.10.12 11:40sell1000.201.25440.00001.2526
2562006.10.12 11:40modify970.101.25170.00001.2526
2572006.10.12 12:05t/p970.101.25260.00001.2526-9.0010890.66
2582006.10.12 12:05t/p1000.201.25260.00001.252636.0010926.66
2592006.10.12 12:05sell1010.101.25200.00001.2502
2602006.10.12 12:05buy1020.201.25220.00001.2540
2612006.10.12 12:05modify990.101.25460.00001.2540
2622006.10.12 12:35t/p990.101.25400.00001.2540-6.0010920.66
2632006.10.12 12:35t/p1020.201.25400.00001.254036.0010956.66
2642006.10.12 12:35buy1030.101.25500.00001.2568
2652006.10.12 12:35sell1040.201.25480.00001.2530
2662006.10.12 12:35modify1010.101.25200.00001.2530
2672006.10.12 12:59t/p1010.101.25300.00001.2530-10.0010946.66
2682006.10.12 12:59t/p1040.201.25300.00001.253036.0010982.66
2692006.10.12 12:59sell1050.101.25210.00001.2503
2702006.10.12 12:59buy1060.201.25230.00001.2541
2712006.10.12 12:59modify1030.101.25500.00001.2541
2722006.10.12 14:30t/p1030.101.25410.00001.2541-9.0010973.66
2732006.10.12 14:30t/p1060.201.25410.00001.254136.0011009.66
2742006.10.12 14:30buy1070.101.25470.00001.2565
2752006.10.12 14:30sell1080.201.25450.00001.2527
2762006.10.12 14:30modify1050.101.25210.00001.2527
2772006.10.12 22:45t/p1070.101.25650.00001.256518.0011027.66
2782006.10.12 22:45buy1090.101.25670.00001.2585
2792006.10.12 22:45sell1100.401.25650.00001.2547
2802006.10.12 22:45modify1050.101.25210.00001.2547
2812006.10.12 22:45modify1080.201.25450.00001.2547
2822006.10.13 10:10t/p1050.101.25470.00001.2547-25.4111002.25
2832006.10.13 10:10t/p1080.201.25470.00001.2547-2.8210999.43
2842006.10.13 10:10t/p1100.401.25470.00001.254774.3611073.79
2852006.10.13 10:10sell1110.101.25450.00001.2527
2862006.10.13 10:10buy1120.201.25470.00001.2565
2872006.10.13 10:10modify1090.101.25670.00001.2565
2882006.10.13 12:10t/p1090.101.25650.00001.2565-2.6611071.14
2892006.10.13 12:10t/p1120.201.25650.00001.256536.0011107.14
2902006.10.13 12:10buy1130.101.25720.00001.2590
2912006.10.13 12:10sell1140.201.25700.00001.2552
2922006.10.13 12:10modify1110.101.25450.00001.2552
2932006.10.13 12:35t/p1110.101.25520.00001.2552-7.0011100.14
2942006.10.13 12:35t/p1140.201.25520.00001.255236.0011136.14
2952006.10.13 12:35sell1150.101.25450.00001.2527
2962006.10.13 12:35buy1160.201.25470.00001.2565
2972006.10.13 12:35modify1130.101.25720.00001.2565
2982006.10.13 12:45t/p1150.101.25270.00001.252718.0011154.14
2992006.10.13 12:45sell1170.101.25200.00001.2502
3002006.10.13 12:45buy1180.401.25220.00001.2540
3012006.10.13 12:45modify1130.101.25720.00001.2540
3022006.10.13 12:45modify1160.201.25470.00001.2540
3032006.10.13 14:50t/p1170.101.25020.00001.250218.0011172.14
3042006.10.13 14:50sell1190.101.24830.00001.2465
3052006.10.13 14:50buy1200.801.24850.00001.2503
3062006.10.13 14:50modify1130.101.25720.00001.2503
3072006.10.13 14:50modify1160.201.25470.00001.2503
3082006.10.13 14:50modify1180.401.25220.00001.2503
3092006.10.13 16:10t/p1130.101.25030.00001.2503-69.0011103.14
3102006.10.13 16:10t/p1160.201.25030.00001.2503-88.0011015.14
3112006.10.13 16:10t/p1180.401.25030.00001.2503-76.0010939.14
3122006.10.13 16:10t/p1200.801.25030.00001.2503144.0011083.14
3132006.10.13 16:10buy1210.101.25100.00001.2528
3142006.10.13 16:10sell1220.201.25080.00001.2490
3152006.10.13 16:10modify1190.101.24830.00001.2490
3162006.10.16 01:15t/p1190.101.24900.00001.2490-6.4111076.73
3172006.10.16 01:15t/p1220.201.24900.00001.249037.1811113.91
3182006.10.16 01:15sell1230.101.24880.00001.2470
3192006.10.16 01:15buy1240.201.24900.00001.2508
3202006.10.16 01:15modify1210.101.25100.00001.2508
3212006.10.16 05:05t/p1210.101.25080.00001.2508-2.6611111.25
3222006.10.16 05:05t/p1240.201.25080.00001.250836.0011147.25
3232006.10.16 05:05buy1250.101.25110.00001.2529
3242006.10.16 05:05sell1260.201.25090.00001.2491
3252006.10.16 05:05modify1230.101.24880.00001.2491
3262006.10.16 12:30t/p1250.101.25290.00001.252918.0011165.25
3272006.10.16 12:30buy1270.101.25340.00001.2552
3282006.10.16 12:30sell1280.401.25320.00001.2514
3292006.10.16 12:30modify1230.101.24880.00001.2514
3302006.10.16 12:30modify1260.201.25090.00001.2514
3312006.10.16 15:10t/p1230.101.25140.00001.2514-26.0011139.25
3322006.10.16 15:10t/p1260.201.25140.00001.2514-10.0011129.25
3332006.10.16 15:10t/p1280.401.25140.00001.251472.0011201.25
3342006.10.16 15:10sell1290.101.25110.00001.2493
3352006.10.16 15:10buy1300.201.25130.00001.2531
3362006.10.16 15:10modify1270.101.25340.00001.2531
3372006.10.16 19:30t/p1270.101.25310.00001.2531-3.0011198.25
3382006.10.16 19:30t/p1300.201.25310.00001.253136.0011234.25
3392006.10.16 19:30buy1310.101.25360.00001.2554
3402006.10.16 19:30sell1320.201.25340.00001.2516
3412006.10.16 19:30modify1290.101.25110.00001.2516
3422006.10.17 12:30t/p1290.101.25160.00001.2516-4.4111229.84
3432006.10.17 12:30t/p1320.201.25160.00001.251637.1811267.02
3442006.10.17 12:30sell1330.101.25130.00001.2495
3452006.10.17 12:30buy1340.201.25150.00001.2533
3462006.10.17 12:30modify1310.101.25360.00001.2533
3472006.10.17 12:35t/p1310.101.25330.00001.2533-3.6611263.37
3482006.10.17 12:35t/p1340.201.25330.00001.253336.0011299.37
3492006.10.17 12:35buy1350.101.25390.00001.2557
3502006.10.17 12:35sell1360.201.25370.00001.2519
3512006.10.17 12:35modify1330.101.25130.00001.2519
3522006.10.17 12:45t/p1330.101.25190.00001.2519-6.0011293.37
3532006.10.17 12:45t/p1360.201.25190.00001.251936.0011329.37
3542006.10.17 12:45sell1370.101.25110.00001.2493
3552006.10.17 12:45buy1380.201.25130.00001.2531
3562006.10.17 12:45modify1350.101.25390.00001.2531
3572006.10.17 13:05t/p1350.101.25310.00001.2531-8.0011321.37
3582006.10.17 13:05t/p1380.201.25310.00001.253136.0011357.37
3592006.10.17 13:05buy1390.101.25340.00001.2552
3602006.10.17 13:05sell1400.201.25320.00001.2514
3612006.10.17 13:05modify1370.101.25110.00001.2514
3622006.10.17 13:30t/p1390.101.25520.00001.255218.0011375.37
3632006.10.17 13:30buy1410.101.25570.00001.2575
3642006.10.17 13:30sell1420.401.25550.00001.2537
3652006.10.17 13:30modify1370.101.25110.00001.2537
3662006.10.17 13:30modify1400.201.25320.00001.2537
3672006.10.17 13:40t/p1370.101.25370.00001.2537-26.0011349.37
3682006.10.17 13:40t/p1400.201.25370.00001.2537-10.0011339.37
3692006.10.17 13:40t/p1420.401.25370.00001.253772.0011411.37
3702006.10.17 13:40sell1430.101.25190.00001.2501
3712006.10.17 13:40buy1440.201.25210.00001.2539
3722006.10.17 13:40modify1410.101.25570.00001.2539
3732006.10.17 13:59t/p1410.101.25390.00001.2539-18.0011393.37
3742006.10.17 13:59t/p1440.201.25390.00001.253936.0011429.37
3752006.10.17 13:59buy1450.101.25460.00001.2564
3762006.10.17 13:59sell1460.201.25440.00001.2526
3772006.10.17 13:59modify1430.101.25190.00001.2526
3782006.10.17 15:50t/p1450.101.25640.00001.256418.0011447.37
3792006.10.17 15:50buy1470.101.25670.00001.2585
3802006.10.17 15:50sell1480.401.25650.00001.2547
3812006.10.17 15:50modify1430.101.25190.00001.2547
3822006.10.17 15:50modify1460.201.25440.00001.2547
3832006.10.17 18:10t/p1430.101.25470.00001.2547-28.0011419.37
3842006.10.17 18:10t/p1460.201.25470.00001.2547-6.0011413.37
3852006.10.17 18:10t/p1480.401.25470.00001.254772.0011485.37
3862006.10.17 18:10sell1490.101.25450.00001.2527
3872006.10.17 18:10buy1500.201.25470.00001.2565
3882006.10.17 18:10modify1470.101.25670.00001.2565
3892006.10.18 12:45t/p1490.101.25270.00001.252718.5911503.96
3902006.10.18 12:45sell1510.101.25210.00001.2503
3912006.10.18 12:45buy1520.401.25230.00001.2541
3922006.10.18 12:45modify1470.101.25670.00001.2541
3932006.10.18 12:45modify1500.201.25470.00001.2541
3942006.10.18 23:35t/p1470.101.25410.00001.2541-26.6611477.30
3952006.10.18 23:35t/p1500.201.25410.00001.2541-13.3111463.99
3962006.10.18 23:35t/p1520.401.25410.00001.254172.0011535.99
3972006.10.18 23:35buy1530.101.25450.00001.2563
3982006.10.18 23:35sell1540.201.25430.00001.2525
3992006.10.18 23:35modify1510.101.25210.00001.2525
4002006.10.19 08:15t/p1530.101.25630.00001.256316.0411552.03
4012006.10.19 08:15buy1550.101.25680.00001.2586
4022006.10.19 08:15sell1560.401.25660.00001.2548
4032006.10.19 08:15modify1510.101.25210.00001.2548
4042006.10.19 08:15modify1540.201.25430.00001.2548
4052006.10.19 13:35t/p1550.101.25860.00001.258618.0011570.03
4062006.10.19 13:35buy1570.101.25880.00001.2606
4072006.10.19 13:35sell1580.801.25860.00001.2568
4082006.10.19 13:35modify1510.101.25210.00001.2568
4092006.10.19 13:35modify1540.201.25430.00001.2568
4102006.10.19 13:35modify1560.401.25660.00001.2568
4112006.10.19 16:45t/p1570.101.26060.00001.260618.0011588.03
4122006.10.19 16:45buy1590.101.26090.00001.2627
4132006.10.19 16:45sell1601.601.26070.00001.2589
4142006.10.19 16:45modify1510.101.25210.00001.2589
4152006.10.19 16:45modify1540.201.25430.00001.2589
4162006.10.19 16:45modify1560.401.25660.00001.2589
4172006.10.19 16:45modify1580.801.25860.00001.2589
4182006.10.19 17:45t/p1590.101.26270.00001.262718.0011606.03
4192006.10.19 17:45buy1610.101.26300.00001.2648
4202006.10.19 17:45sell1623.201.26280.00001.2610
4212006.10.19 17:45modify1510.101.25210.00001.2610
4222006.10.19 17:45modify1540.201.25430.00001.2610
4232006.10.19 17:45modify1560.401.25660.00001.2610
4242006.10.19 17:45modify1580.801.25860.00001.2610
4252006.10.19 17:45modify1601.601.26070.00001.2610
4262006.10.20 09:05t/p1510.101.26100.00001.2610-86.6411519.39
4272006.10.20 09:05t/p1540.201.26100.00001.2610-129.2811390.11
4282006.10.20 09:05t/p1560.401.26100.00001.2610-173.6411216.47
4292006.10.20 09:05t/p1580.801.26100.00001.2610-187.2811029.18
4302006.10.20 09:05t/p1601.601.26100.00001.2610-38.5610990.63
4312006.10.20 09:05t/p1623.201.26100.00001.2610594.8811585.50
4322006.10.20 09:05sell1630.101.26060.00001.2588
4332006.10.20 09:05buy1640.201.26080.00001.2626
4342006.10.20 09:05modify1610.101.26300.00001.2626
4352006.10.20 09:15t/p1610.101.26260.00001.2626-4.6611580.85
4362006.10.20 09:15t/p1640.201.26260.00001.262636.0011616.85
4372006.10.20 09:15buy1650.101.26300.00001.2648
4382006.10.20 09:15sell1660.201.26280.00001.2610
4392006.10.20 09:15modify1630.101.26060.00001.2610
4402006.10.20 09:40t/p1630.101.26100.00001.2610-4.0011612.85
4412006.10.20 09:40t/p1660.201.26100.00001.261036.0011648.85
4422006.10.20 09:40sell1670.101.26080.00001.2590
4432006.10.20 09:40buy1680.201.26100.00001.2628
4442006.10.20 09:40modify1650.101.26300.00001.2628
4452006.10.20 13:15t/p1650.101.26280.00001.2628-2.0011646.85
4462006.10.20 13:15t/p1680.201.26280.00001.262836.0011682.85
4472006.10.20 13:15buy1690.101.26340.00001.2652
4482006.10.20 13:15sell1700.201.26320.00001.2614
4492006.10.20 13:15modify1670.101.26080.00001.2614
4502006.10.20 14:20t/p1670.101.26140.00001.2614-6.0011676.85
4512006.10.20 14:20t/p1700.201.26140.00001.261436.0011712.85
4522006.10.20 14:20sell1710.101.26120.00001.2594
4532006.10.20 14:20buy1720.201.26140.00001.2632
4542006.10.20 14:20modify1690.101.26340.00001.2632
4552006.10.23 06:05t/p1710.101.25940.00001.259418.5911731.44
4562006.10.23 06:05sell1730.101.25880.00001.2570
4572006.10.23 06:05buy1740.401.25900.00001.2608
4582006.10.23 06:05modify1690.101.26340.00001.2608
4592006.10.23 06:05modify1720.201.26140.00001.2608
4602006.10.23 09:40t/p1730.101.25700.00001.257018.0011749.44
4612006.10.23 09:40sell1750.101.25660.00001.2548
4622006.10.23 09:40buy1760.801.25680.00001.2586
4632006.10.23 09:40modify1690.101.26340.00001.2586
4642006.10.23 09:40modify1720.201.26140.00001.2586
4652006.10.23 09:40modify1740.401.25900.00001.2586
4662006.10.23 10:50t/p1750.101.25480.00001.254818.0011767.44
4672006.10.23 10:50sell1770.101.25440.00001.2526
4682006.10.23 10:50buy1781.601.25460.00001.2564
4692006.10.23 10:50modify1690.101.26340.00001.2564
4702006.10.23 10:50modify1720.201.26140.00001.2564
4712006.10.23 10:50modify1740.401.25900.00001.2564
4722006.10.23 10:50modify1760.801.25680.00001.2564
4732006.10.24 07:50t/p1770.101.25260.00001.252618.5911786.03
4742006.10.24 07:50sell1790.101.25240.00001.2506
4752006.10.24 07:50buy1803.201.25260.00001.2544
4762006.10.24 07:50modify1690.101.26340.00001.2544
4772006.10.24 07:50modify1720.201.26140.00001.2544
4782006.10.24 07:50modify1740.401.25900.00001.2544
4792006.10.24 07:50modify1760.801.25680.00001.2544
4802006.10.24 07:50modify1781.601.25460.00001.2544
4812006.10.24 08:05t/p1690.101.25440.00001.2544-91.3111694.72
4822006.10.24 08:05t/p1720.201.25440.00001.2544-142.6211552.10
4832006.10.24 08:05t/p1740.401.25440.00001.2544-186.6211365.48
4842006.10.24 08:05t/p1760.801.25440.00001.2544-197.2411168.24
4852006.10.24 08:05t/p1781.601.25440.00001.2544-42.4811125.76
4862006.10.24 08:05t/p1803.201.25440.00001.2544576.0011701.76
4872006.10.24 08:05buy1810.101.25500.00001.2568
4882006.10.24 08:05sell1820.201.25480.00001.2530
4892006.10.24 08:05modify1790.101.25240.00001.2530
4902006.10.24 08:45t/p1790.101.25300.00001.2530-6.0011695.76
4912006.10.24 08:45t/p1820.201.25300.00001.253036.0011731.76
4922006.10.24 08:45sell1830.101.25270.00001.2509
4932006.10.24 08:45buy1840.201.25290.00001.2547
4942006.10.24 08:45modify1810.101.25500.00001.2547
4952006.10.24 09:05t/p1810.101.25470.00001.2547-3.0011728.76
4962006.10.24 09:05t/p1840.201.25470.00001.254736.0011764.76
4972006.10.24 09:05buy1850.101.25490.00001.2567
4982006.10.24 09:05sell1860.201.25470.00001.2529
4992006.10.24 09:05modify1830.101.25270.00001.2529
5002006.10.24 15:05t/p1850.101.25670.00001.256718.0011782.76
5012006.10.24 15:05buy1870.101.25710.00001.2589
5022006.10.24 15:05sell1880.401.25690.00001.2551
5032006.10.24 15:05modify1830.101.25270.00001.2551
5042006.10.24 15:05modify1860.201.25470.00001.2551
5052006.10.25 10:25t/p1870.101.25890.00001.258917.3411800.10
5062006.10.25 10:25buy1890.101.25920.00001.2610
5072006.10.25 10:25sell1900.801.25900.00001.2572
5082006.10.25 10:25modify1830.101.25270.00001.2572
5092006.10.25 10:25modify1860.201.25470.00001.2572
5102006.10.25 10:25modify1880.401.25690.00001.2572
5112006.10.25 18:05t/p1830.101.25720.00001.2572-44.4111755.69
5122006.10.25 18:05t/p1860.201.25720.00001.2572-48.8211706.87
5132006.10.25 18:05t/p1880.401.25720.00001.2572-9.6411697.23
5142006.10.25 18:05t/p1900.801.25720.00001.2572144.0011841.23
5152006.10.25 18:05sell1910.101.25690.00001.2551
5162006.10.25 18:05buy1920.201.25710.00001.2589
5172006.10.25 18:05modify1890.101.25920.00001.2589
5182006.10.25 18:30t/p1890.101.25890.00001.2589-3.0011838.23
5192006.10.25 18:30t/p1920.201.25890.00001.258936.0011874.23
5202006.10.25 18:30buy1930.101.26100.00001.2628
5212006.10.25 18:30sell1940.201.26080.00001.2590
5222006.10.25 18:30modify1910.101.25690.00001.2590
5232006.10.26 01:50t/p1930.101.26280.00001.262816.0411890.27
5242006.10.26 01:50buy1950.101.26300.00001.2648
5252006.10.26 01:50sell1960.401.26280.00001.2610
5262006.10.26 01:50modify1910.101.25690.00001.2610
5272006.10.26 01:50modify1940.201.26080.00001.2610
5282006.10.26 07:10t/p1950.101.26480.00001.264818.0011908.27
5292006.10.26 07:10buy1970.101.26520.00001.2670
5302006.10.26 07:10sell1980.801.26500.00001.2632
5312006.10.26 07:10modify1910.101.25690.00001.2632
5322006.10.26 07:10modify1940.201.26080.00001.2632
5332006.10.26 07:10modify1960.401.26280.00001.2632
5342006.10.26 08:50t/p1970.101.26700.00001.267018.0011926.27
5352006.10.26 08:50buy1990.101.26730.00001.2691
5362006.10.26 08:50sell2001.601.26710.00001.2653
5372006.10.26 08:50modify1910.101.25690.00001.2653
5382006.10.26 08:50modify1940.201.26080.00001.2653
5392006.10.26 08:50modify1960.401.26280.00001.2653
5402006.10.26 08:50modify1980.801.26500.00001.2653
5412006.10.26 10:05t/p1910.101.26530.00001.2653-82.2311844.04
5422006.10.26 10:05t/p1940.201.26530.00001.2653-86.4611757.58
5432006.10.26 10:05t/p1960.401.26530.00001.2653-100.0011657.58
5442006.10.26 10:05t/p1980.801.26530.00001.2653-24.0011633.58
5452006.10.26 10:05t/p2001.601.26530.00001.2653288.0011921.58
5462006.10.26 10:05sell2010.101.26460.00001.2628
5472006.10.26 10:05buy2020.201.26480.00001.2666
5482006.10.26 10:05modify1990.101.26730.00001.2666
5492006.10.26 12:35t/p1990.101.26660.00001.2666-7.0011914.58
5502006.10.26 12:35t/p2020.201.26660.00001.266636.0011950.58
5512006.10.26 12:35buy2030.101.26710.00001.2689
5522006.10.26 12:35sell2040.201.26690.00001.2651
5532006.10.26 12:35modify2010.101.26460.00001.2651
5542006.10.26 16:15t/p2030.101.26890.00001.268918.0011968.58
5552006.10.26 16:15buy2050.101.26910.00001.2709
5562006.10.26 16:15sell2060.401.26890.00001.2671
5572006.10.26 16:15modify2010.101.26460.00001.2671
5582006.10.26 16:15modify2040.201.26690.00001.2671
5592006.10.27 00:20t/p2050.101.27090.00001.270917.3411985.92
5602006.10.27 00:20buy2070.101.27110.00001.2729
5612006.10.27 00:20sell2080.801.27090.00001.2691
5622006.10.27 00:20modify2010.101.26460.00001.2691
5632006.10.27 00:20modify2040.201.26690.00001.2691
5642006.10.27 00:20modify2060.401.26890.00001.2691
5652006.10.27 06:05t/p2010.101.26910.00001.2691-44.4111941.51
5662006.10.27 06:05t/p2040.201.26910.00001.2691-42.8211898.70
5672006.10.27 06:05t/p2060.401.26910.00001.2691-5.6411893.06
5682006.10.27 06:05t/p2080.801.26910.00001.2691144.0012037.06
5692006.10.27 06:05sell2090.101.26740.00001.2656
5702006.10.27 06:05buy2100.201.26760.00001.2694
5712006.10.27 06:05modify2070.101.27110.00001.2694
5722006.10.27 06:35t/p2070.101.26940.00001.2694-17.0012020.06
5732006.10.27 06:35t/p2100.201.26940.00001.269436.0012056.06
5742006.10.27 06:35buy2110.101.27010.00001.2719
5752006.10.27 06:35sell2120.201.26990.00001.2681
5762006.10.27 06:35modify2090.101.26740.00001.2681
5772006.10.27 06:59t/p2090.101.26810.00001.2681-7.0012049.06
5782006.10.27 06:59t/p2120.201.26810.00001.268136.0012085.06
5792006.10.27 06:59sell2130.101.26740.00001.2656
5802006.10.27 06:59buy2140.201.26760.00001.2694
5812006.10.27 06:59modify2110.101.27010.00001.2694
5822006.10.27 12:05t/p2110.101.26940.00001.2694-7.0012078.06
5832006.10.27 12:05t/p2140.201.26940.00001.269436.0012114.06
5842006.10.27 12:05buy2150.101.27260.00001.2744
5852006.10.27 12:05sell2160.201.27240.00001.2706
5862006.10.27 12:05modify2130.101.26740.00001.2706
5872006.10.27 12:30t/p2130.101.27060.00001.2706-32.0012082.06
5882006.10.27 12:30t/p2160.201.27060.00001.270636.0012118.06
5892006.10.27 12:30sell2170.101.26870.00001.2669
5902006.10.27 12:30buy2180.201.26890.00001.2707
5912006.10.27 12:30modify2150.101.27260.00001.2707
5922006.10.27 12:59t/p2150.101.27070.00001.2707-19.0012099.06
5932006.10.27 12:59t/p2180.201.27070.00001.270736.0012135.06
5942006.10.27 12:59buy2190.101.27150.00001.2733
5952006.10.27 12:59sell2200.201.27130.00001.2695
5962006.10.27 12:59modify2170.101.26870.00001.2695
5972006.10.27 13:05t/p2190.101.27330.00001.273318.0012153.06
5982006.10.27 13:05buy2210.101.27500.00001.2768
5992006.10.27 13:05sell2220.401.27480.00001.2730
6002006.10.27 13:05modify2170.101.26870.00001.2730
6012006.10.27 13:05modify2200.201.27130.00001.2730
6022006.10.27 13:25t/p2170.101.27300.00001.2730-43.0012110.06
6032006.10.27 13:25t/p2200.201.27300.00001.2730-34.0012076.06
6042006.10.27 13:25t/p2220.401.27300.00001.273072.0012148.06
6052006.10.27 13:25sell2230.101.27180.00001.2700
6062006.10.27 13:25buy2240.201.27200.00001.2738
6072006.10.27 13:25modify2210.101.27500.00001.2738
6082006.10.27 14:50t/p2210.101.27380.00001.2738-12.0012136.06
6092006.10.27 14:50t/p2240.201.27380.00001.273836.0012172.06
6102006.10.27 14:50buy2250.101.27410.00001.2759
6112006.10.27 14:50sell2260.201.27390.00001.2721
6122006.10.27 14:50modify2230.101.27180.00001.2721
6132006.10.27 15:15t/p2230.101.27210.00001.2721-3.0012169.06
6142006.10.27 15:15t/p2260.201.27210.00001.272136.0012205.06
6152006.10.27 15:15sell2270.101.27150.00001.2697
6162006.10.27 15:15buy2280.201.27170.00001.2735
6172006.10.27 15:15modify2250.101.27410.00001.2735
6182006.10.27 16:45t/p2250.101.27350.00001.2735-6.0012199.06
6192006.10.27 16:45t/p2280.201.27350.00001.273536.0012235.06
6202006.10.27 16:45buy2290.101.27390.00001.2757
6212006.10.27 16:45sell2300.201.27370.00001.2719
6222006.10.27 16:45modify2270.101.27150.00001.2719
6232006.10.30 06:30t/p2270.101.27190.00001.2719-3.4112231.65
6242006.10.30 06:30t/p2300.201.27190.00001.271937.1812268.83
6252006.10.30 06:30sell2310.101.27170.00001.2699
6262006.10.30 06:30buy2320.201.27190.00001.2737
6272006.10.30 06:30modify2290.101.27390.00001.2737
6282006.10.31 07:20t/p2310.101.26990.00001.269918.5912287.42
6292006.10.31 07:20sell2330.101.26890.00001.2671
6302006.10.31 07:20buy2340.401.26910.00001.2709
6312006.10.31 07:20modify2290.101.27390.00001.2709
6322006.10.31 07:20modify2320.201.27190.00001.2709
6332006.10.31 13:05t/p2290.101.27090.00001.2709-31.3112256.11
6342006.10.31 13:05t/p2320.201.27090.00001.2709-21.3112234.80
6352006.10.31 13:05t/p2340.401.27090.00001.270972.0012306.80
6362006.10.31 13:05buy2350.101.27140.00001.2732
6372006.10.31 13:05sell2360.201.27120.00001.2694
6382006.10.31 13:05modify2330.101.26890.00001.2694
6392006.10.31 15:05t/p2350.101.27320.00001.273218.0012324.80
6402006.10.31 15:05buy2370.101.27700.00001.2788
6412006.10.31 15:05sell2380.401.27680.00001.2750
6422006.10.31 15:05modify2330.101.26890.00001.2750
6432006.10.31 15:05modify2360.201.27120.00001.2750
6442006.10.31 15:20t/p2330.101.27500.00001.2750-61.0012263.80
6452006.10.31 15:20t/p2360.201.27500.00001.2750-76.0012187.80
6462006.10.31 15:20t/p2380.401.27500.00001.275072.0012259.80
6472006.10.31 15:20sell2390.101.27180.00001.2700
6482006.10.31 15:20buy2400.201.27200.00001.2738
6492006.10.31 15:20modify2370.101.27700.00001.2738
6502006.10.31 15:45t/p2370.101.27380.00001.2738-32.0012227.80
6512006.10.31 15:45t/p2400.201.27380.00001.273836.0012263.80
6522006.10.31 15:45buy2410.101.27430.00001.2761
6532006.10.31 15:45sell2420.201.27410.00001.2723
6542006.10.31 15:45modify2390.101.27180.00001.2723
6552006.10.31 15:59t/p2410.101.27610.00001.276118.0012281.80
6562006.10.31 15:59buy2430.101.27640.00001.2782
6572006.10.31 15:59sell2440.401.27620.00001.2744
6582006.10.31 15:59modify2390.101.27180.00001.2744
6592006.10.31 15:59modify2420.201.27410.00001.2744
6602006.11.01 08:50t/p2390.101.27440.00001.2744-25.4112256.39
6612006.11.01 08:50t/p2420.201.27440.00001.2744-4.8212251.57
6622006.11.01 08:50t/p2440.401.27440.00001.274474.3612325.93
6632006.11.01 08:50sell2450.101.27420.00001.2724
6642006.11.01 08:50buy2460.201.27440.00001.2762
6652006.11.01 08:50modify2430.101.27640.00001.2762
6662006.11.01 11:05t/p2430.101.27620.00001.2762-2.6612323.27
6672006.11.01 11:05t/p2460.201.27620.00001.276236.0012359.27
6682006.11.01 11:05buy2470.101.27680.00001.2786
6692006.11.01 11:05sell2480.201.27660.00001.2748
6702006.11.01 11:05modify2450.101.27420.00001.2748
6712006.11.01 13:30t/p2450.101.27480.00001.2748-6.0012353.27
6722006.11.01 13:30t/p2480.201.27480.00001.274836.0012389.27
6732006.11.01 13:30sell2490.101.27460.00001.2728
6742006.11.01 13:30buy2500.201.27480.00001.2766
6752006.11.01 13:30modify2470.101.27680.00001.2766
6762006.11.01 14:10t/p2470.101.27660.00001.2766-2.0012387.27
6772006.11.01 14:10t/p2500.201.27660.00001.276636.0012423.27
6782006.11.01 14:10buy2510.101.27680.00001.2786
6792006.11.01 14:10sell2520.201.27660.00001.2748
6802006.11.01 14:10modify2490.101.27460.00001.2748
6812006.11.01 15:05t/p2510.101.27860.00001.278618.0012441.27
6822006.11.01 15:05buy2530.101.27930.00001.2811
6832006.11.01 15:05sell2540.401.27910.00001.2773
6842006.11.01 15:05modify2490.101.27460.00001.2773
6852006.11.01 15:05modify2520.201.27660.00001.2773
6862006.11.01 15:20t/p2490.101.27730.00001.2773-27.0012414.27
6872006.11.01 15:20t/p2520.201.27730.00001.2773-14.0012400.27
6882006.11.01 15:20t/p2540.401.27730.00001.277372.0012472.27
6892006.11.01 15:20sell2550.101.27590.00001.2741
6902006.11.01 15:20buy2560.201.27610.00001.2779
6912006.11.01 15:20modify2530.101.27930.00001.2779
6922006.11.01 15:40t/p2530.101.27790.00001.2779-14.0012458.27
6932006.11.01 15:40t/p2560.201.27790.00001.277936.0012494.27
6942006.11.01 15:40buy2570.101.28010.00001.2819
6952006.11.01 15:40sell2580.201.27990.00001.2781
6962006.11.01 15:40modify2550.101.27590.00001.2781
6972006.11.01 15:45t/p2550.101.27810.00001.2781-22.0012472.27
6982006.11.01 15:45t/p2580.201.27810.00001.278136.0012508.27
6992006.11.01 15:45sell2590.101.27760.00001.2758
7002006.11.01 15:45buy2600.201.27780.00001.2796
7012006.11.01 15:45modify2570.101.28010.00001.2796
7022006.11.01 20:05t/p2590.101.27580.00001.275818.0012526.27
7032006.11.01 20:05sell2610.101.27530.00001.2735
7042006.11.01 20:05buy2620.401.27550.00001.2773
7052006.11.01 20:05modify2570.101.28010.00001.2773
7062006.11.01 20:05modify2600.201.27780.00001.2773
7072006.11.01 20:35t/p2570.101.27730.00001.2773-28.0012498.27
7082006.11.01 20:35t/p2600.201.27730.00001.2773-10.0012488.27
7092006.11.01 20:35t/p2620.401.27730.00001.277372.0012560.27
7102006.11.01 20:35buy2630.101.27780.00001.2796
7112006.11.01 20:35sell2640.201.27760.00001.2758
7122006.11.01 20:35modify2610.101.27530.00001.2758
7132006.11.01 21:05t/p2610.101.27580.00001.2758-5.0012555.27
7142006.11.01 21:05t/p2640.201.27580.00001.275836.0012591.27
7152006.11.01 21:05sell2650.101.27530.00001.2735
7162006.11.01 21:05buy2660.201.27550.00001.2773
7172006.11.01 21:05modify2630.101.27780.00001.2773
7182006.11.02 11:50t/p2630.101.27730.00001.2773-6.9612584.31
7192006.11.02 11:50t/p2660.201.27730.00001.277332.0712616.38
7202006.11.02 11:50buy2670.101.27760.00001.2794
7212006.11.02 11:50sell2680.201.27740.00001.2756
7222006.11.02 11:50modify2650.101.27530.00001.2756
7232006.11.03 13:30t/p2650.101.27560.00001.2756-0.6412615.74
7242006.11.03 13:30t/p2680.201.27560.00001.275637.1812652.92
7252006.11.03 13:30sell2690.101.26850.00001.2667
7262006.11.03 13:30buy2700.201.26870.00001.2705
7272006.11.03 13:30modify2670.101.27760.00001.2705
7282006.11.03 13:35t/p2670.101.27050.00001.2705-71.6612581.26
7292006.11.03 13:35t/p2700.201.27050.00001.270536.0012617.26
7302006.11.03 13:35buy2710.101.27490.00001.2767
7312006.11.03 13:35sell2720.201.27470.00001.2729
7322006.11.03 13:35modify2690.101.26850.00001.2729
7332006.11.03 13:40t/p2710.101.27670.00001.276718.0012635.26
7342006.11.03 13:40buy2730.101.27800.00001.2798
7352006.11.03 13:40sell2740.401.27780.00001.2760
7362006.11.03 13:40modify2690.101.26850.00001.2760
7372006.11.03 13:40modify2720.201.27470.00001.2760
7382006.11.03 13:45t/p2690.101.27600.00001.2760-75.0012560.26
7392006.11.03 13:45t/p2720.201.27600.00001.2760-26.0012534.26
7402006.11.03 13:45t/p2740.401.27600.00001.276072.0012606.26
7412006.11.03 13:45sell2750.101.27310.00001.2713
7422006.11.03 13:45buy2760.201.27330.00001.2751
7432006.11.03 13:45modify2730.101.27800.00001.2751
7442006.11.03 13:50t/p2730.101.27510.00001.2751-29.0012577.26
7452006.11.03 13:50t/p2760.201.27510.00001.275136.0012613.26
7462006.11.03 13:50buy2770.101.27640.00001.2782
7472006.11.03 13:50sell2780.201.27620.00001.2744
7482006.11.03 13:50modify2750.101.27310.00001.2744
7492006.11.03 13:59t/p2750.101.27440.00001.2744-13.0012600.26
7502006.11.03 13:59t/p2780.201.27440.00001.274436.0012636.26
7512006.11.03 13:59sell2790.101.26860.00001.2668
7522006.11.03 13:59buy2800.201.26880.00001.2706
7532006.11.03 13:59modify2770.101.27640.00001.2706
7542006.11.03 14:05t/p2770.101.27060.00001.2706-58.0012578.26
7552006.11.03 14:05t/p2800.201.27060.00001.270636.0012614.26
7562006.11.03 14:05buy2810.101.27100.00001.2728
7572006.11.03 14:05sell2820.201.27080.00001.2690
7582006.11.03 14:05modify2790.101.26860.00001.2690
7592006.11.03 14:25t/p2790.101.26900.00001.2690-4.0012610.26
7602006.11.03 14:25t/p2820.201.26900.00001.269036.0012646.26
7612006.11.03 14:25sell2830.101.26830.00001.2665
7622006.11.03 14:25buy2840.201.26850.00001.2703
7632006.11.03 14:25modify2810.101.27100.00001.2703
7642006.11.03 14:35t/p2810.101.27030.00001.2703-7.0012639.26
7652006.11.03 14:35t/p2840.201.27030.00001.270336.0012675.26
7662006.11.03 14:35buy2850.101.27100.00001.2728
7672006.11.03 14:35sell2860.201.27080.00001.2690
7682006.11.03 14:35modify2830.101.26830.00001.2690
7692006.11.03 15:50t/p2830.101.26900.00001.2690-7.0012668.26
7702006.11.03 15:50t/p2860.201.26900.00001.269036.0012704.26
7712006.11.03 15:50sell2870.101.26790.00001.2661
7722006.11.03 15:50buy2880.201.26810.00001.2699
7732006.11.03 15:50modify2850.101.27100.00001.2699
7742006.11.03 15:59t/p2850.101.26990.00001.2699-11.0012693.26
7752006.11.03 15:59t/p2880.201.26990.00001.269936.0012729.26
7762006.11.03 15:59buy2890.101.27060.00001.2724
7772006.11.03 15:59sell2900.201.27040.00001.2686
7782006.11.03 15:59modify2870.101.26790.00001.2686
7792006.11.06 17:50t/p2890.101.27240.00001.272417.3412746.61
7802006.11.06 17:50buy2910.101.27270.00001.2745
7812006.11.06 17:50sell2920.401.27250.00001.2707
7822006.11.06 17:50modify2870.101.26790.00001.2707
7832006.11.06 17:50modify2900.201.27040.00001.2707
7842006.11.07 03:50t/p2910.101.27450.00001.274517.3412763.95
7852006.11.07 03:50buy2930.101.27470.00001.2765
7862006.11.07 03:50sell2940.801.27450.00001.2727
7872006.11.07 03:50modify2870.101.26790.00001.2727
7882006.11.07 03:50modify2900.201.27040.00001.2727
7892006.11.07 03:50modify2920.401.27250.00001.2727
7902006.11.07 04:50t/p2930.101.27650.00001.276518.0012781.95
7912006.11.07 04:50buy2950.101.27710.00001.2789
7922006.11.07 04:50sell2961.601.27690.00001.2751
7932006.11.07 04:50modify2870.101.26790.00001.2751
7942006.11.07 04:50modify2900.201.27040.00001.2751
7952006.11.07 04:50modify2920.401.27250.00001.2751
7962006.11.07 04:50modify2940.801.27450.00001.2751
7972006.11.07 14:10t/p2950.101.27890.00001.278918.0012799.95
7982006.11.07 14:10buy2970.101.28190.00001.2837
7992006.11.07 14:10sell2983.201.28170.00001.2799
8002006.11.07 14:10modify2870.101.26790.00001.2799
8012006.11.07 14:10modify2900.201.27040.00001.2799
8022006.11.07 14:10modify2920.401.27250.00001.2799
8032006.11.07 14:10modify2940.801.27450.00001.2799
8042006.11.07 14:10modify2961.601.27690.00001.2799
8052006.11.07 15:25t/p2870.101.27990.00001.2799-118.8212681.13
8062006.11.07 15:25t/p2900.201.27990.00001.2799-187.6412493.49
8072006.11.07 15:25t/p2920.401.27990.00001.2799-293.6412199.85
8082006.11.07 15:25t/p2940.801.27990.00001.2799-432.0011767.85
8092006.11.07 15:25t/p2961.601.27990.00001.2799-480.0011287.85
8102006.11.07 15:25t/p2983.201.27990.00001.2799576.0011863.85
8112006.11.07 15:25sell2990.101.27960.00001.2778
8122006.11.07 15:25buy3000.201.27980.00001.2816
8132006.11.07 15:25modify2970.101.28190.00001.2816
8142006.11.07 15:50t/p2970.101.28160.00001.2816-3.0011860.85
8152006.11.07 15:50t/p3000.201.28160.00001.281636.0011896.85
8162006.11.07 15:50buy3010.101.28210.00001.2839
8172006.11.07 15:50sell3020.201.28190.00001.2801
8182006.11.07 15:50modify2990.101.27960.00001.2801
8192006.11.07 16:05t/p2990.101.28010.00001.2801-5.0011891.85
8202006.11.07 16:05t/p3020.201.28010.00001.280136.0011927.85
8212006.11.07 16:05sell3030.101.27990.00001.2781
8222006.11.07 16:05buy3040.201.28010.00001.2819
8232006.11.07 16:05modify3010.101.28210.00001.2819
8242006.11.07 19:05t/p3030.101.27810.00001.278118.0011945.85
8252006.11.07 19:05sell3050.101.27670.00001.2749
8262006.11.07 19:05buy3060.401.27690.00001.2787
8272006.11.07 19:05modify3010.101.28210.00001.2787
8282006.11.07 19:05modify3040.201.28010.00001.2787
8292006.11.07 19:35t/p3010.101.27870.00001.2787-34.0011911.85
8302006.11.07 19:35t/p3040.201.27870.00001.2787-28.0011883.85
8312006.11.07 19:35t/p3060.401.27870.00001.278772.0011955.85
8322006.11.07 19:35buy3070.101.28040.00001.2822
8332006.11.07 19:35sell3080.201.28020.00001.2784
8342006.11.07 19:35modify3050.101.27670.00001.2784
8352006.11.07 19:59t/p3050.101.27840.00001.2784-17.0011938.85
8362006.11.07 19:59t/p3080.201.27840.00001.278436.0011974.85
8372006.11.07 19:59sell3090.101.27690.00001.2751
8382006.11.07 19:59buy3100.201.27710.00001.2789
8392006.11.07 19:59modify3070.101.28040.00001.2789
8402006.11.08 08:10t/p3070.101.27890.00001.2789-15.6511959.20
8412006.11.08 08:10t/p3100.201.27890.00001.278934.6911993.89
8422006.11.08 08:10buy3110.101.27920.00001.2810
8432006.11.08 08:10sell3120.201.27900.00001.2772
8442006.11.08 08:10modify3090.101.27690.00001.2772
8452006.11.08 08:30t/p3090.101.27720.00001.2772-2.4111991.48
8462006.11.08 08:30t/p3120.201.27720.00001.277236.0012027.48
8472006.11.08 08:30sell3130.101.27690.00001.2751
8482006.11.08 08:30buy3140.201.27710.00001.2789
8492006.11.08 08:30modify3110.101.27920.00001.2789
8502006.11.08 09:00t/p3110.101.27890.00001.2789-3.0012024.48
8512006.11.08 09:00t/p3140.201.27890.00001.278936.0012060.48
8522006.11.08 09:00buy3150.101.27910.00001.2809
8532006.11.08 09:00sell3160.201.27890.00001.2771
8542006.11.08 09:00modify3130.101.27690.00001.2771
8552006.11.08 13:05t/p3130.101.27710.00001.2771-2.0012058.48
8562006.11.08 13:05t/p3160.201.27710.00001.277136.0012094.48
8572006.11.08 13:05sell3170.101.27660.00001.2748
8582006.11.08 13:05buy3180.201.27680.00001.2786
8592006.11.08 13:05modify3150.101.27910.00001.2786
8602006.11.09 08:40t/p3150.101.27860.00001.2786-6.9612087.51
8612006.11.09 08:40t/p3180.201.27860.00001.278632.0712119.58
8622006.11.09 08:40buy3190.101.27910.00001.2809
8632006.11.09 08:40sell3200.201.27890.00001.2771
8642006.11.09 08:40modify3170.101.27660.00001.2771
8652006.11.09 10:10t/p3170.101.27710.00001.2771-3.2312116.35
8662006.11.09 10:10t/p3200.201.27710.00001.277136.0012152.35
8672006.11.09 10:10sell3210.101.27690.00001.2751
8682006.11.09 10:10buy3220.201.27710.00001.2789
8692006.11.09 10:10modify3190.101.27910.00001.2789
8702006.11.09 12:35t/p3190.101.27890.00001.2789-2.0012150.35
8712006.11.09 12:35t/p3220.201.27890.00001.278936.0012186.35
8722006.11.09 12:35buy3230.101.27950.00001.2813
8732006.11.09 12:35sell3240.201.27930.00001.2775
8742006.11.09 12:35modify3210.101.27690.00001.2775
8752006.11.09 13:10t/p3210.101.27750.00001.2775-6.0012180.35
8762006.11.09 13:10t/p3240.201.27750.00001.277536.0012216.35
8772006.11.09 13:10sell3250.101.27510.00001.2733
8782006.11.09 13:10buy3260.201.27530.00001.2771
8792006.11.09 13:10modify3230.101.27950.00001.2771
8802006.11.09 13:30t/p3230.101.27710.00001.2771-24.0012192.35
8812006.11.09 13:30t/p3260.201.27710.00001.277136.0012228.35
8822006.11.09 13:30buy3270.101.27980.00001.2816
8832006.11.09 13:30sell3280.201.27960.00001.2778
8842006.11.09 13:30modify3250.101.27510.00001.2778
8852006.11.09 13:59t/p3250.101.27780.00001.2778-27.0012201.35
8862006.11.09 13:59t/p3280.201.27780.00001.277836.0012237.35
8872006.11.09 13:59sell3290.101.27670.00001.2749
8882006.11.09 13:59buy3300.201.27690.00001.2787
8892006.11.09 13:59modify3270.101.27980.00001.2787
8902006.11.09 14:50t/p3270.101.27870.00001.2787-11.0012226.35
8912006.11.09 14:50t/p3300.201.27870.00001.278736.0012262.35
8922006.11.09 14:50buy3310.101.27910.00001.2809
8932006.11.09 14:50sell3320.201.27890.00001.2771
8942006.11.09 14:50modify3290.101.27670.00001.2771
8952006.11.09 15:45t/p3310.101.28090.00001.280918.0012280.35
8962006.11.09 15:45buy3330.101.28120.00001.2830
8972006.11.09 15:45sell3340.401.28100.00001.2792
8982006.11.09 15:45modify3290.101.27670.00001.2792
8992006.11.09 15:45modify3320.201.27890.00001.2792
9002006.11.09 15:50t/p3290.101.27920.00001.2792-25.0012255.35
9012006.11.09 15:50t/p3320.201.27920.00001.2792-6.0012249.35
9022006.11.09 15:50t/p3340.401.27920.00001.279272.0012321.35
9032006.11.09 15:50sell3350.101.27880.00001.2770
9042006.11.09 15:50buy3360.201.27900.00001.2808
9052006.11.09 15:50modify3330.101.28120.00001.2808
9062006.11.09 16:15t/p3330.101.28080.00001.2808-4.0012317.35
9072006.11.09 16:15t/p3360.201.28080.00001.280836.0012353.35
9082006.11.09 16:15buy3370.101.28420.00001.2860
9092006.11.09 16:15sell3380.201.28400.00001.2822
9102006.11.09 16:15modify3350.101.27880.00001.2822
9112006.11.09 16:45t/p3350.101.28220.00001.2822-34.0012319.35
9122006.11.09 16:45t/p3380.201.28220.00001.282236.0012355.35
9132006.11.09 16:45sell3390.101.28050.00001.2787
9142006.11.09 16:45buy3400.201.28070.00001.2825
9152006.11.09 16:45modify3370.101.28420.00001.2825
9162006.11.09 16:50t/p3370.101.28250.00001.2825-17.0012338.35
9172006.11.09 16:50t/p3400.201.28250.00001.282536.0012374.35
9182006.11.09 16:50buy3410.101.28420.00001.2860
9192006.11.09 16:50sell3420.201.28400.00001.2822
9202006.11.09 16:50modify3390.101.28050.00001.2822
9212006.11.10 02:15t/p3410.101.28600.00001.286017.3412391.70
9222006.11.10 02:15buy3430.101.28660.00001.2884
9232006.11.10 02:15sell3440.401.28640.00001.2846
9242006.11.10 02:15modify3390.101.28050.00001.2846
9252006.11.10 02:15modify3420.201.28400.00001.2846
9262006.11.10 08:30t/p3430.101.28840.00001.288418.0012409.70
9272006.11.10 08:30buy3450.101.28920.00001.2910
9282006.11.10 08:30sell3460.801.28900.00001.2872
9292006.11.10 08:30modify3390.101.28050.00001.2872
9302006.11.10 08:30modify3420.201.28400.00001.2872
9312006.11.10 08:30modify3440.401.28640.00001.2872
9322006.11.10 11:05t/p3390.101.28720.00001.2872-66.4112343.29
9332006.11.10 11:05t/p3420.201.28720.00001.2872-62.8212280.47
9342006.11.10 11:05t/p3440.401.28720.00001.2872-32.0012248.47
9352006.11.10 11:05t/p3460.801.28720.00001.2872144.0012392.47
9362006.11.10 11:05sell3470.101.28670.00001.2849
9372006.11.10 11:05buy3480.201.28690.00001.2887
9382006.11.10 11:05modify3450.101.28920.00001.2887
9392006.11.10 19:40t/p3470.101.28490.00001.284918.0012410.47
9402006.11.10 19:40sell3490.101.28460.00001.2828
9412006.11.10 19:40buy3500.401.28480.00001.2866
9422006.11.10 19:40modify3450.101.28920.00001.2866
9432006.11.10 19:40modify3480.201.28690.00001.2866
9442006.11.13 00:10t/p3450.101.28660.00001.2866-26.6612383.81
9452006.11.13 00:10t/p3480.201.28660.00001.2866-7.3112376.50
9462006.11.13 00:10t/p3500.401.28660.00001.286669.3812445.88
9472006.11.13 00:10buy3510.101.28690.00001.2887
9482006.11.13 00:10sell3520.201.28670.00001.2849
9492006.11.13 00:10modify3490.101.28460.00001.2849
9502006.11.13 00:45t/p3490.101.28490.00001.2849-2.4112443.47
9512006.11.13 00:45t/p3520.201.28490.00001.284936.0012479.47
9522006.11.13 00:45sell3530.101.28440.00001.2826
9532006.11.13 00:45buy3540.201.28460.00001.2864
9542006.11.13 00:45modify3510.101.28690.00001.2864
9552006.11.13 00:59t/p3510.101.28640.00001.2864-5.0012474.47
9562006.11.13 00:59t/p3540.201.28640.00001.286436.0012510.47
9572006.11.13 00:59buy3550.101.28660.00001.2884
9582006.11.13 00:59sell3560.201.28640.00001.2846
9592006.11.13 00:59modify3530.101.28440.00001.2846
9602006.11.13 09:05t/p3530.101.28460.00001.2846-2.0012508.47
9612006.11.13 09:05t/p3560.201.28460.00001.284636.0012544.47
9622006.11.13 09:05sell3570.101.28420.00001.2824
9632006.11.13 09:05buy3580.201.28440.00001.2862
9642006.11.13 09:05modify3550.101.28660.00001.2862
9652006.11.13 14:35t/p3570.101.28240.00001.282418.0012562.47
9662006.11.13 14:35sell3590.101.28200.00001.2802
9672006.11.13 14:35buy3600.401.28220.00001.2840
9682006.11.13 14:35modify3550.101.28660.00001.2840
9692006.11.13 14:35modify3580.201.28440.00001.2840
9702006.11.13 15:40t/p3590.101.28020.00001.280218.0012580.47
9712006.11.13 15:40sell3610.101.27990.00001.2781
9722006.11.13 15:40buy3620.801.28010.00001.2819
9732006.11.13 15:40modify3550.101.28660.00001.2819
9742006.11.13 15:40modify3580.201.28440.00001.2819
9752006.11.13 15:40modify3600.401.28220.00001.2819
9762006.11.13 23:10t/p3550.101.28190.00001.2819-47.0012533.47
9772006.11.13 23:10t/p3580.201.28190.00001.2819-50.0012483.47
9782006.11.13 23:10t/p3600.401.28190.00001.2819-12.0012471.47
9792006.11.13 23:10t/p3620.801.28190.00001.2819144.0012615.47
9802006.11.13 23:10buy3630.101.28260.00001.2844
9812006.11.13 23:10sell3640.201.28240.00001.2806
9822006.11.13 23:10modify3610.101.27990.00001.2806
9832006.11.14 01:25t/p3610.101.28060.00001.2806-6.4112609.06
9842006.11.14 01:25t/p3640.201.28060.00001.280637.1812646.24
9852006.11.14 01:25sell3650.101.28010.00001.2783
9862006.11.14 01:25buy3660.201.28030.00001.2821
9872006.11.14 01:25modify3630.101.28260.00001.2821
9882006.11.14 04:30t/p3630.101.28210.00001.2821-5.6612640.59
9892006.11.14 04:30t/p3660.201.28210.00001.282136.0012676.59
9902006.11.14 04:30buy3670.101.28230.00001.2841
9912006.11.14 04:30sell3680.201.28210.00001.2803
9922006.11.14 04:30modify3650.101.28010.00001.2803
9932006.11.14 08:40t/p3670.101.28410.00001.284118.0012694.59
9942006.11.14 08:40buy3690.101.28450.00001.2863
9952006.11.14 08:40sell3700.401.28430.00001.2825
9962006.11.14 08:40modify3650.101.28010.00001.2825
9972006.11.14 08:40modify3680.201.28210.00001.2825
9982006.11.14 10:10t/p3650.101.28250.00001.2825-24.0012670.59
9992006.11.14 10:10t/p3680.201.28250.00001.2825-8.0012662.59
10002006.11.14 10:10t/p3700.401.28250.00001.282572.0012734.59
10012006.11.14 10:10sell3710.101.28230.00001.2805
10022006.11.14 10:10buy3720.201.28250.00001.2843
10032006.11.14 10:10modify3690.101.28450.00001.2843
10042006.11.14 13:15t/p3690.101.28430.00001.2843-2.0012732.59
10052006.11.14 13:15t/p3720.201.28430.00001.284336.0012768.59
10062006.11.14 13:15buy3730.101.28470.00001.2865
10072006.11.14 13:15sell3740.201.28450.00001.2827
10082006.11.14 13:15modify3710.101.28230.00001.2827
10092006.11.14 14:30t/p3730.101.28650.00001.286518.0012786.59
10102006.11.14 14:30buy3750.101.28680.00001.2886
10112006.11.14 14:30sell3760.401.28660.00001.2848
10122006.11.14 14:30modify3710.101.28230.00001.2848
10132006.11.14 14:30modify3740.201.28450.00001.2848
10142006.11.14 14:59t/p3710.101.28480.00001.2848-25.0012761.59
10152006.11.14 14:59t/p3740.201.28480.00001.2848-6.0012755.59
10162006.11.14 14:59t/p3760.401.28480.00001.284872.0012827.59
10172006.11.14 14:59sell3770.101.28380.00001.2820
10182006.11.14 14:59buy3780.201.28400.00001.2858
10192006.11.14 14:59modify3750.101.28680.00001.2858
10202006.11.14 15:05t/p3770.101.28200.00001.282018.0012845.59
10212006.11.14 15:05sell3790.101.27930.00001.2775
10222006.11.14 15:05buy3800.401.27950.00001.2813
10232006.11.14 15:05modify3750.101.28680.00001.2813
10242006.11.14 15:05modify3780.201.28400.00001.2813
10252006.11.14 15:50t/p3750.101.28130.00001.2813-55.0012790.59
10262006.11.14 15:50t/p3780.201.28130.00001.2813-54.0012736.59
10272006.11.14 15:50t/p3800.401.28130.00001.281372.0012808.59
10282006.11.14 15:50buy3810.101.28450.00001.2863
10292006.11.14 15:50sell3820.201.28430.00001.2825
10302006.11.14 15:50modify3790.101.27930.00001.2825
10312006.11.14 15:59t/p3790.101.28250.00001.2825-32.0012776.59
10322006.11.14 15:59t/p3820.201.28250.00001.282536.0012812.59
10332006.11.14 15:59sell3830.101.28100.00001.2792
10342006.11.14 15:59buy3840.201.28120.00001.2830
10352006.11.14 15:59modify3810.101.28450.00001.2830
10362006.11.15 08:25t/p3810.101.28300.00001.2830-15.6512796.93
10372006.11.15 08:25t/p3840.201.28300.00001.283034.6912831.62
10382006.11.15 08:25buy3850.101.28330.00001.2851
10392006.11.15 08:25sell3860.201.28310.00001.2813
10402006.11.15 08:25modify3830.101.28100.00001.2813
10412006.11.15 09:45t/p3830.101.28130.00001.2813-2.4112829.21
10422006.11.15 09:45t/p3860.201.28130.00001.281336.0012865.21
10432006.11.15 09:45sell3870.101.28030.00001.2785
10442006.11.15 09:45buy3880.201.28050.00001.2823
10452006.11.15 09:45modify3850.101.28330.00001.2823
10462006.11.15 09:50t/p3850.101.28230.00001.2823-10.0012855.21
10472006.11.15 09:50t/p3880.201.28230.00001.282336.0012891.21
10482006.11.15 09:50buy3890.101.28310.00001.2849
10492006.11.15 09:50sell3900.201.28290.00001.2811
10502006.11.15 09:50modify3870.101.28030.00001.2811
10512006.11.15 10:05t/p3870.101.28110.00001.2811-8.0012883.21
10522006.11.15 10:05t/p3900.201.28110.00001.281136.0012919.21
10532006.11.15 10:05sell3910.101.27930.00001.2775
10542006.11.15 10:05buy3920.201.27950.00001.2813
10552006.11.15 10:05modify3890.101.28310.00001.2813
10562006.11.15 16:15t/p3890.101.28130.00001.2813-18.0012901.21
10572006.11.15 16:15t/p3920.201.28130.00001.281336.0012937.21
10582006.11.15 16:15buy3930.101.28150.00001.2833
10592006.11.15 16:15sell3940.201.28130.00001.2795
10602006.11.15 16:15modify3910.101.27930.00001.2795
10612006.11.15 19:15t/p3910.101.27950.00001.2795-2.0012935.21
10622006.11.15 19:15t/p3940.201.27950.00001.279536.0012971.21
10632006.11.15 19:15sell3950.101.27930.00001.2775
10642006.11.15 19:15buy3960.201.27950.00001.2813
10652006.11.15 19:15modify3930.101.28150.00001.2813
10662006.11.15 19:45t/p3930.101.28130.00001.2813-2.0012969.21
10672006.11.15 19:45t/p3960.201.28130.00001.281336.0013005.21
10682006.11.15 19:45buy3970.101.28160.00001.2834
10692006.11.15 19:45sell3980.201.28140.00001.2796
10702006.11.15 19:45modify3950.101.27930.00001.2796
10712006.11.16 13:05t/p3970.101.28340.00001.283416.0413021.25
10722006.11.16 13:05buy3990.101.28370.00001.2855
10732006.11.16 13:05sell4000.401.28350.00001.2817
10742006.11.16 13:05modify3950.101.27930.00001.2817
10752006.11.16 13:05modify3980.201.28140.00001.2817
10762006.11.16 13:35t/p3950.101.28170.00001.2817-22.2312999.02
10772006.11.16 13:35t/p3980.201.28170.00001.2817-2.4612996.56
10782006.11.16 13:35t/p4000.401.28170.00001.281772.0013068.56
10792006.11.16 13:35sell4010.101.28090.00001.2791
10802006.11.16 13:35buy4020.201.28110.00001.2829
10812006.11.16 13:35modify3990.101.28370.00001.2829
10822006.11.16 17:20t/p4010.101.27910.00001.279118.0013086.56
10832006.11.16 17:20sell4030.101.27830.00001.2765
10842006.11.16 17:20buy4040.401.27850.00001.2803
10852006.11.16 17:20modify3990.101.28370.00001.2803
10862006.11.16 17:20modify4020.201.28110.00001.2803
10872006.11.16 17:40t/p3990.101.28030.00001.2803-34.0013052.56
10882006.11.16 17:40t/p4020.201.28030.00001.2803-16.0013036.56
10892006.11.16 17:40t/p4040.401.28030.00001.280372.0013108.56
10902006.11.16 17:40buy4050.101.28090.00001.2827
10912006.11.16 17:40sell4060.201.28070.00001.2789
10922006.11.16 17:40modify4030.101.27830.00001.2789
10932006.11.16 18:15t/p4030.101.27890.00001.2789-6.0013102.56
10942006.11.16 18:15t/p4060.201.27890.00001.278936.0013138.56
10952006.11.16 18:15sell4070.101.27860.00001.2768
10962006.11.16 18:15buy4080.201.27880.00001.2806
10972006.11.16 18:15modify4050.101.28090.00001.2806
10982006.11.17 05:40t/p4070.101.27680.00001.276818.5913157.15
10992006.11.17 05:40sell4090.101.27660.00001.2748
11002006.11.17 05:40buy4100.401.27680.00001.2786
11012006.11.17 05:40modify4050.101.28090.00001.2786
11022006.11.17 05:40modify4080.201.27880.00001.2786
11032006.11.17 07:10t/p4050.101.27860.00001.2786-23.6613133.49
11042006.11.17 07:10t/p4080.201.27860.00001.2786-5.3113128.18
11052006.11.17 07:10t/p4100.401.27860.00001.278672.0013200.18
11062006.11.17 07:10buy4110.101.27900.00001.2808
11072006.11.17 07:10sell4120.201.27880.00001.2770
11082006.11.17 07:10modify4090.101.27660.00001.2770
11092006.11.17 11:25t/p4090.101.27700.00001.2770-4.0013196.18
11102006.11.17 11:25t/p4120.201.27700.00001.277036.0013232.18
11112006.11.17 11:25sell4130.101.27680.00001.2750
11122006.11.17 11:25buy4140.201.27700.00001.2788
11132006.11.17 11:25modify4110.101.27900.00001.2788
11142006.11.17 14:05t/p4110.101.27880.00001.2788-2.0013230.18
11152006.11.17 14:05t/p4140.201.27880.00001.278836.0013266.18
11162006.11.17 14:05buy4150.101.28010.00001.2819
11172006.11.17 14:05sell4160.201.27990.00001.2781
11182006.11.17 14:05modify4130.101.27680.00001.2781
11192006.11.17 14:15t/p4130.101.27810.00001.2781-13.0013253.18
11202006.11.17 14:15t/p4160.201.27810.00001.278136.0013289.18
11212006.11.17 14:15sell4170.101.27780.00001.2760
11222006.11.17 14:15buy4180.201.27800.00001.2798
11232006.11.17 14:15modify4150.101.28010.00001.2798
11242006.11.17 14:30t/p4150.101.27980.00001.2798-3.0013286.18
11252006.11.17 14:30t/p4180.201.27980.00001.279836.0013322.18
11262006.11.17 14:30buy4190.101.28090.00001.2827
11272006.11.17 14:30sell4200.201.28070.00001.2789
11282006.11.17 14:30modify4170.101.27780.00001.2789
11292006.11.17 14:45t/p4170.101.27890.00001.2789-11.0013311.18
11302006.11.17 14:45t/p4200.201.27890.00001.278936.0013347.18
11312006.11.17 14:45sell4210.101.27860.00001.2768
11322006.11.17 14:45buy4220.201.27880.00001.2806
11332006.11.17 14:45modify4190.101.28090.00001.2806
11342006.11.17 15:05t/p4190.101.28060.00001.2806-3.0013344.18
11352006.11.17 15:05t/p4220.201.28060.00001.280636.0013380.18
11362006.11.17 15:05buy4230.101.28220.00001.2840
11372006.11.17 15:05sell4240.201.28200.00001.2802
11382006.11.17 15:05modify4210.101.27860.00001.2802
11392006.11.17 15:25t/p4230.101.28400.00001.284018.0013398.18
11402006.11.17 15:25buy4250.101.28450.00001.2863
11412006.11.17 15:25sell4260.401.28430.00001.2825
11422006.11.17 15:25modify4210.101.27860.00001.2825
11432006.11.17 15:25modify4240.201.28200.00001.2825
11442006.11.17 15:30t/p4210.101.28250.00001.2825-39.0013359.18
11452006.11.17 15:30t/p4240.201.28250.00001.2825-10.0013349.18
11462006.11.17 15:30t/p4260.401.28250.00001.282572.0013421.18
11472006.11.17 15:30sell4270.101.28220.00001.2804
11482006.11.17 15:30buy4280.201.28240.00001.2842
11492006.11.17 15:30modify4250.101.28450.00001.2842
11502006.11.20 02:10t/p4250.101.28420.00001.2842-3.6613417.53
11512006.11.20 02:10t/p4280.201.28420.00001.284234.6913452.22
11522006.11.20 02:10buy4290.101.28450.00001.2863
11532006.11.20 02:10sell4300.201.28430.00001.2825
11542006.11.20 02:10modify4270.101.28220.00001.2825
11552006.11.20 15:10t/p4270.101.28250.00001.2825-2.4113449.81
11562006.11.20 15:10t/p4300.201.28250.00001.282536.0013485.81
11572006.11.20 15:10sell4310.101.28200.00001.2802
11582006.11.20 15:10buy4320.201.28220.00001.2840
11592006.11.20 15:10modify4290.101.28450.00001.2840
11602006.11.21 14:10t/p4310.101.28020.00001.280218.5913504.40
11612006.11.21 14:10sell4330.101.27970.00001.2779
11622006.11.21 14:10buy4340.401.27990.00001.2817
11632006.11.21 14:10modify4290.101.28450.00001.2817
11642006.11.21 14:10modify4320.201.28220.00001.2817
11652006.11.21 15:20t/p4290.101.28170.00001.2817-28.6613475.74
11662006.11.21 15:20t/p4320.201.28170.00001.2817-11.3113464.43
11672006.11.21 15:20t/p4340.401.28170.00001.281772.0013536.43
11682006.11.21 15:20buy4350.101.28280.00001.2846
11692006.11.21 15:20sell4360.201.28260.00001.2808
11702006.11.21 15:20modify4330.101.27970.00001.2808
11712006.11.21 19:05t/p4350.101.28460.00001.284618.0013554.43
11722006.11.21 19:05buy4370.101.28500.00001.2868
11732006.11.21 19:05sell4380.401.28480.00001.2830
11742006.11.21 19:05modify4330.101.27970.00001.2830
11752006.11.21 19:05modify4360.201.28260.00001.2830
11762006.11.21 19:35t/p4330.101.28300.00001.2830-33.0013521.43
11772006.11.21 19:35t/p4360.201.28300.00001.2830-8.0013513.43
11782006.11.21 19:35t/p4380.401.28300.00001.283072.0013585.43
11792006.11.21 19:35sell4390.101.28270.00001.2809
11802006.11.21 19:35buy4400.201.28290.00001.2847
11812006.11.21 19:35modify4370.101.28500.00001.2847
11822006.11.21 19:40t/p4370.101.28470.00001.2847-3.0013582.43
11832006.11.21 19:40t/p4400.201.28470.00001.284736.0013618.43
11842006.11.21 19:40buy4410.101.28560.00001.2874
11852006.11.21 19:40sell4420.201.28540.00001.2836
11862006.11.21 19:40modify4390.101.28270.00001.2836
11872006.11.22 08:35t/p4410.101.28740.00001.287417.3413635.78
11882006.11.22 08:35buy4430.101.28760.00001.2894
11892006.11.22 08:35sell4440.401.28740.00001.2856
11902006.11.22 08:35modify4390.101.28270.00001.2856
11912006.11.22 08:35modify4420.201.28540.00001.2856
11922006.11.22 12:45t/p4430.101.28940.00001.289418.0013653.78
11932006.11.22 12:45buy4450.101.28960.00001.2914
11942006.11.22 12:45sell4460.801.28940.00001.2876
11952006.11.22 12:45modify4390.101.28270.00001.2876
11962006.11.22 12:45modify4420.201.28540.00001.2876
11972006.11.22 12:45modify4440.401.28740.00001.2876
11982006.11.22 13:50t/p4450.101.29140.00001.291418.0013671.78
11992006.11.22 13:50buy4470.101.29290.00001.2947
12002006.11.22 13:50sell4481.601.29270.00001.2909
12012006.11.22 13:50modify4390.101.28270.00001.2909
12022006.11.22 13:50modify4420.201.28540.00001.2909
12032006.11.22 13:50modify4440.401.28740.00001.2909
12042006.11.22 13:50modify4460.801.28940.00001.2909
12052006.11.22 15:50t/p4470.101.29470.00001.294718.0013689.78
12062006.11.22 15:50buy4490.101.29600.00001.2978
12072006.11.22 15:50sell4503.201.29580.00001.2940
12082006.11.22 15:50modify4390.101.28270.00001.2940
12092006.11.22 15:50modify4420.201.28540.00001.2940
12102006.11.22 15:50modify4440.401.28740.00001.2940
12112006.11.22 15:50modify4460.801.28940.00001.2940
12122006.11.22 15:50modify4481.601.29270.00001.2940
12132006.11.22 15:59t/p4390.101.29400.00001.2940-112.4113577.37
12142006.11.22 15:59t/p4420.201.29400.00001.2940-170.8213406.55
12152006.11.22 15:59t/p4440.401.29400.00001.2940-264.0013142.55
12162006.11.22 15:59t/p4460.801.29400.00001.2940-368.0012774.55
12172006.11.22 15:59t/p4481.601.29400.00001.2940-208.0012566.55
12182006.11.22 15:59t/p4503.201.29400.00001.2940576.0013142.55
12192006.11.22 15:59sell4510.101.29310.00001.2913
12202006.11.22 15:59buy4520.201.29330.00001.2951
12212006.11.22 15:59modify4490.101.29600.00001.2951
12222006.11.23 09:05t/p4490.101.29510.00001.2951-10.9713131.58
12232006.11.23 09:05t/p4520.201.29510.00001.295132.0713163.65
12242006.11.23 09:05buy4530.101.29770.00001.2995
12252006.11.23 09:05sell4540.201.29750.00001.2957
12262006.11.23 09:05modify4510.101.29310.00001.2957
12272006.11.23 09:25t/p4510.101.29570.00001.2957-24.2313139.42
12282006.11.23 09:25t/p4540.201.29570.00001.295736.0013175.42
12292006.11.23 09:25sell4550.101.29390.00001.2921
12302006.11.23 09:25buy4560.201.29410.00001.2959
12312006.11.23 09:25modify4530.101.29770.00001.2959
12322006.11.23 09:35t/p4530.101.29590.00001.2959-18.0013157.42
12332006.11.23 09:35t/p4560.201.29590.00001.295936.0013193.42
12342006.11.23 09:35buy4570.101.29660.00001.2984
12352006.11.23 09:35sell4580.201.29640.00001.2946
12362006.11.23 09:35modify4550.101.29390.00001.2946
12372006.11.23 16:10t/p4550.101.29460.00001.2946-7.0013186.42
12382006.11.23 16:10t/p4580.201.29460.00001.294636.0013222.42
12392006.11.23 16:10sell4590.101.29420.00001.2924
12402006.11.23 16:10buy4600.201.29440.00001.2962
12412006.11.23 16:10modify4570.101.29660.00001.2962
12422006.11.24 03:50t/p4570.101.29620.00001.2962-4.6613217.77
12432006.11.24 03:50t/p4600.201.29620.00001.296234.6913252.46
12442006.11.24 03:50buy4610.101.29640.00001.2982
12452006.11.24 03:50sell4620.201.29620.00001.2944
12462006.11.24 03:50modify4590.101.29420.00001.2944
12472006.11.24 08:10t/p4610.101.29820.00001.298218.0013270.46
12482006.11.24 08:10buy4630.101.30090.00001.3027
12492006.11.24 08:10sell4640.401.30070.00001.2989
12502006.11.24 08:10modify4590.101.29420.00001.2989
12512006.11.24 08:10modify4620.201.29620.00001.2989
12522006.11.24 08:25t/p4630.101.30270.00001.302718.0013288.46
12532006.11.24 08:25buy4650.101.30390.00001.3057
12542006.11.24 08:25sell4660.801.30370.00001.3019
12552006.11.24 08:25modify4590.101.29420.00001.3019
12562006.11.24 08:25modify4620.201.29620.00001.3019
12572006.11.24 08:25modify4640.401.30070.00001.3019
12582006.11.24 08:35t/p4650.101.30570.00001.305718.0013306.46
12592006.11.24 08:35buy4670.101.30640.00001.3082
12602006.11.24 08:35sell4681.601.30620.00001.3044
12612006.11.24 08:35modify4590.101.29420.00001.3044
12622006.11.24 08:35modify4620.201.29620.00001.3044
12632006.11.24 08:35modify4640.401.30070.00001.3044
12642006.11.24 08:35modify4660.801.30370.00001.3044
12652006.11.24 08:45t/p4590.101.30440.00001.3044-101.4113205.05
12662006.11.24 08:45t/p4620.201.30440.00001.3044-164.0013041.05
12672006.11.24 08:45t/p4640.401.30440.00001.3044-148.0012893.05
12682006.11.24 08:45t/p4660.801.30440.00001.3044-56.0012837.05
12692006.11.24 08:45t/p4681.601.30440.00001.3044288.0013125.05
12702006.11.24 08:45sell4690.101.30420.00001.3024
12712006.11.24 08:45buy4700.201.30440.00001.3062
12722006.11.24 08:45modify4670.101.30640.00001.3062
12732006.11.24 08:50t/p4670.101.30620.00001.3062-2.0013123.05
12742006.11.24 08:50t/p4700.201.30620.00001.306236.0013159.05
12752006.11.24 08:50buy4710.101.30890.00001.3107
12762006.11.24 08:50sell4720.201.30870.00001.3069
12772006.11.24 08:50modify4690.101.30420.00001.3069
12782006.11.24 08:59t/p4690.101.30690.00001.3069-27.0013132.05
12792006.11.24 08:59t/p4720.201.30690.00001.306936.0013168.05
12802006.11.24 08:59sell4730.101.30670.00001.3049
12812006.11.24 08:59buy4740.201.30690.00001.3087
12822006.11.24 08:59modify4710.101.30890.00001.3087
12832006.11.24 10:50t/p4710.101.30870.00001.3087-2.0013166.05
12842006.11.24 10:50t/p4740.201.30870.00001.308736.0013202.05
12852006.11.24 10:50buy4750.101.31110.00001.3129
12862006.11.24 10:50sell4760.201.31090.00001.3091
12872006.11.24 10:50modify4730.101.30670.00001.3091
12882006.11.24 10:59t/p4730.101.30910.00001.3091-24.0013178.05
12892006.11.24 10:59t/p4760.201.30910.00001.309136.0013214.05
12902006.11.24 10:59sell4770.101.30800.00001.3062
12912006.11.24 10:59buy4780.201.30820.00001.3100
12922006.11.24 10:59modify4750.101.31110.00001.3100
12932006.11.24 15:15t/p4750.101.31000.00001.3100-11.0013203.05
12942006.11.24 15:15t/p4780.201.31000.00001.310036.0013239.05
12952006.11.24 15:15buy4790.101.31030.00001.3121
12962006.11.24 15:15sell4800.201.31010.00001.3083
12972006.11.24 15:15modify4770.101.30800.00001.3083
12982006.11.24 15:20t/p4770.101.30830.00001.3083-3.0013236.05
12992006.11.24 15:20t/p4800.201.30830.00001.308336.0013272.05
13002006.11.24 15:20sell4810.101.30760.00001.3058
13012006.11.24 15:20buy4820.201.30780.00001.3096
13022006.11.24 15:20modify4790.101.31030.00001.3096
13032006.11.24 18:45t/p4790.101.30960.00001.3096-7.0013265.05
13042006.11.24 18:45t/p4820.201.30960.00001.309636.0013301.05
13052006.11.24 18:45buy4830.101.30980.00001.3116
13062006.11.24 18:45sell4840.201.30960.00001.3078
13072006.11.24 18:45modify4810.101.30760.00001.3078
13082006.11.26 22:00t/p4830.101.31160.00001.311618.0013319.05
13092006.11.26 22:00buy4850.101.31470.00001.3165
13102006.11.26 22:00sell4860.401.31450.00001.3127
13112006.11.26 22:00modify4810.101.30760.00001.3127
13122006.11.26 22:00modify4840.201.30960.00001.3127
13132006.11.27 01:20t/p4810.101.31270.00001.3127-50.4113268.64
13142006.11.27 01:20t/p4840.201.31270.00001.3127-60.8213207.82
13152006.11.27 01:20t/p4860.401.31270.00001.312774.3613282.18
13162006.11.27 01:20sell4870.101.31240.00001.3106
13172006.11.27 01:20buy4880.201.31260.00001.3144
13182006.11.27 01:20modify4850.101.31470.00001.3144
13192006.11.27 01:35t/p4850.101.31440.00001.3144-3.6613278.52
13202006.11.27 01:35t/p4880.201.31440.00001.314436.0013314.52
13212006.11.27 01:35buy4890.101.31490.00001.3167
13222006.11.27 01:35sell4900.201.31470.00001.3129
13232006.11.27 01:35modify4870.101.31240.00001.3129
13242006.11.27 01:50t/p4870.101.31290.00001.3129-5.0013309.52
13252006.11.27 01:50t/p4900.201.31290.00001.312936.0013345.52
13262006.11.27 01:50sell4910.101.31270.00001.3109
13272006.11.27 01:50buy4920.201.31290.00001.3147
13282006.11.27 01:50modify4890.101.31490.00001.3147
13292006.11.27 08:05t/p4910.101.31090.00001.310918.0013363.52
13302006.11.27 08:05sell4930.101.30990.00001.3081
13312006.11.27 08:05buy4940.401.31010.00001.3119
13322006.11.27 08:05modify4890.101.31490.00001.3119
13332006.11.27 08:05modify4920.201.31290.00001.3119
13342006.11.27 08:10t/p4890.101.31190.00001.3119-30.0013333.52
13352006.11.27 08:10t/p4920.201.31190.00001.3119-20.0013313.52
13362006.11.27 08:10t/p4940.401.31190.00001.311972.0013385.52
13372006.11.27 08:10buy4950.101.31350.00001.3153
13382006.11.27 08:10sell4960.201.31330.00001.3115
13392006.11.27 08:10modify4930.101.30990.00001.3115
13402006.11.27 08:29t/p4930.101.31150.00001.3115-16.0013369.52
13412006.11.27 08:29t/p4960.201.31150.00001.311536.0013405.52
13422006.11.27 08:29sell4970.101.30990.00001.3081
13432006.11.27 08:29buy4980.201.31010.00001.3119
13442006.11.27 08:29modify4950.101.31350.00001.3119
13452006.11.27 09:35t/p4950.101.31190.00001.3119-16.0013389.52
13462006.11.27 09:35t/p4980.201.31190.00001.311936.0013425.52
13472006.11.27 09:35buy4990.101.31350.00001.3153
13482006.11.27 09:35sell5000.201.31330.00001.3115
13492006.11.27 09:35modify4970.101.30990.00001.3115
13502006.11.27 10:10t/p4970.101.31150.00001.3115-16.0013409.52
13512006.11.27 10:10t/p5000.201.31150.00001.311536.0013445.52
13522006.11.27 10:10sell5010.101.31130.00001.3095
13532006.11.27 10:10buy5020.201.31150.00001.3133
13542006.11.27 10:10modify4990.101.31350.00001.3133
13552006.11.27 11:15t/p4990.101.31330.00001.3133-2.0013443.52
13562006.11.27 11:15t/p5020.201.31330.00001.313336.0013479.52
13572006.11.27 11:15buy5030.101.31360.00001.3154
13582006.11.27 11:15sell5040.201.31340.00001.3116
13592006.11.27 11:15modify5010.101.31130.00001.3116
13602006.11.27 12:10t/p5010.101.31160.00001.3116-3.0013476.52
13612006.11.27 12:10t/p5040.201.31160.00001.311636.0013512.52
13622006.11.27 12:10sell5050.101.31120.00001.3094
13632006.11.27 12:10buy5060.201.31140.00001.3132
13642006.11.27 12:10modify5030.101.31360.00001.3132
13652006.11.27 15:20t/p5030.101.31320.00001.3132-4.0013508.52
13662006.11.27 15:20t/p5060.201.31320.00001.313236.0013544.52
13672006.11.27 15:20buy5070.101.31380.00001.3156
13682006.11.27 15:20sell5080.201.31360.00001.3118
13692006.11.27 15:20modify5050.101.31120.00001.3118
13702006.11.27 15:40t/p5050.101.31180.00001.3118-6.0013538.52
13712006.11.27 15:40t/p5080.201.31180.00001.311836.0013574.52
13722006.11.27 15:40sell5090.101.31140.00001.3096
13732006.11.27 15:40buy5100.201.31160.00001.3134
13742006.11.27 15:40modify5070.101.31380.00001.3134
13752006.11.27 19:15t/p5070.101.31340.00001.3134-4.0013570.52
13762006.11.27 19:15t/p5100.201.31340.00001.313436.0013606.52
13772006.11.27 19:15buy5110.101.31400.00001.3158
13782006.11.27 19:15sell5120.201.31380.00001.3120
13792006.11.27 19:15modify5090.101.31140.00001.3120
13802006.11.28 08:20t/p5110.101.31580.00001.315817.3413623.87
13812006.11.28 08:20buy5130.101.31640.00001.3182
13822006.11.28 08:20sell5140.401.31620.00001.3144
13832006.11.28 08:20modify5090.101.31140.00001.3144
13842006.11.28 08:20modify5120.201.31380.00001.3144
13852006.11.28 08:35t/p5090.101.31440.00001.3144-29.4113594.46
13862006.11.28 08:35t/p5120.201.31440.00001.3144-10.8213583.64
13872006.11.28 08:35t/p5140.401.31440.00001.314472.0013655.64
13882006.11.28 08:35sell5150.101.31280.00001.3110
13892006.11.28 08:35buy5160.201.31300.00001.3148
13902006.11.28 08:35modify5130.101.31640.00001.3148
13912006.11.28 08:50t/p5130.101.31480.00001.3148-16.0013639.64
13922006.11.28 08:50t/p5160.201.31480.00001.314836.0013675.64
13932006.11.28 08:50buy5170.101.31540.00001.3172
13942006.11.28 08:50sell5180.201.31520.00001.3134
13952006.11.28 08:50modify5150.101.31280.00001.3134
13962006.11.28 13:35t/p5170.101.31720.00001.317218.0013693.64
13972006.11.28 13:35buy5190.101.31800.00001.3198
13982006.11.28 13:35sell5200.401.31780.00001.3160
13992006.11.28 13:35modify5150.101.31280.00001.3160
14002006.11.28 13:35modify5180.201.31520.00001.3160
14012006.11.28 13:40t/p5150.101.31600.00001.3160-32.0013661.64
14022006.11.28 13:40t/p5180.201.31600.00001.3160-16.0013645.64
14032006.11.28 13:40t/p5200.401.31600.00001.316072.0013717.64
14042006.11.28 13:40sell5210.101.31350.00001.3117
14052006.11.28 13:40buy5220.201.31370.00001.3155
14062006.11.28 13:40modify5190.101.31800.00001.3155
14072006.11.28 13:50t/p5190.101.31550.00001.3155-25.0013692.64
14082006.11.28 13:50t/p5220.201.31550.00001.315536.0013728.64
14092006.11.28 13:50buy5230.101.31650.00001.3183
14102006.11.28 13:50sell5240.201.31630.00001.3145
14112006.11.28 13:50modify5210.101.31350.00001.3145
14122006.11.28 15:05t/p5210.101.31450.00001.3145-10.0013718.64
14132006.11.28 15:05t/p5240.201.31450.00001.314536.0013754.64
14142006.11.28 15:05sell5250.101.31400.00001.3122
14152006.11.28 15:05buy5260.201.31420.00001.3160
14162006.11.28 15:05modify5230.101.31650.00001.3160
14172006.11.28 15:15t/p5230.101.31600.00001.3160-5.0013749.64
14182006.11.28 15:15t/p5260.201.31600.00001.316036.0013785.64
14192006.11.28 15:15buy5270.101.31730.00001.3191
14202006.11.28 15:15sell5280.201.31710.00001.3153
14212006.11.28 15:15modify5250.101.31400.00001.3153
14222006.11.28 15:35t/p5250.101.31530.00001.3153-13.0013772.64
14232006.11.28 15:35t/p5280.201.31530.00001.315336.0013808.64
14242006.11.28 15:35sell5290.101.31460.00001.3128
14252006.11.28 15:35buy5300.201.31480.00001.3166
14262006.11.28 15:35modify5270.101.31730.00001.3166
14272006.11.28 18:05t/p5270.101.31660.00001.3166-7.0013801.64
14282006.11.28 18:05t/p5300.201.31660.00001.316636.0013837.64
14292006.11.28 18:05buy5310.101.31780.00001.3196
14302006.11.28 18:05sell5320.201.31760.00001.3158
14312006.11.28 18:05modify5290.101.31460.00001.3158
14322006.11.28 18:10t/p5290.101.31580.00001.3158-12.0013825.64
14332006.11.28 18:10t/p5320.201.31580.00001.315836.0013861.64
14342006.11.28 18:10sell5330.101.31560.00001.3138
14352006.11.28 18:10buy5340.201.31580.00001.3176
14362006.11.28 18:10modify5310.101.31780.00001.3176
14372006.11.28 18:15t/p5310.101.31760.00001.3176-2.0013859.64
14382006.11.28 18:15t/p5340.201.31760.00001.317636.0013895.64
14392006.11.28 18:15buy5350.101.31990.00001.3217
14402006.11.28 18:15sell5360.201.31970.00001.3179
14412006.11.28 18:15modify5330.101.31560.00001.3179
14422006.11.28 18:20t/p5330.101.31790.00001.3179-23.0013872.64
14432006.11.28 18:20t/p5360.201.31790.00001.317936.0013908.64
14442006.11.28 18:20sell5370.101.31740.00001.3156
14452006.11.28 18:20buy5380.201.31760.00001.3194
14462006.11.28 18:20modify5350.101.31990.00001.3194
14472006.11.28 18:40t/p5350.101.31940.00001.3194-5.0013903.64
14482006.11.28 18:40t/p5380.201.31940.00001.319436.0013939.64
14492006.11.28 18:40buy5390.101.32060.00001.3224
14502006.11.28 18:40sell5400.201.32040.00001.3186
14512006.11.28 18:40modify5370.101.31740.00001.3186
14522006.11.28 18:45t/p5370.101.31860.00001.3186-12.0013927.64
14532006.11.28 18:45t/p5400.201.31860.00001.318636.0013963.64
14542006.11.28 18:45sell5410.101.31820.00001.3164
14552006.11.28 18:45buy5420.201.31840.00001.3202
14562006.11.28 18:45modify5390.101.32060.00001.3202
14572006.11.28 20:50t/p5390.101.32020.00001.3202-4.0013959.64
14582006.11.28 20:50t/p5420.201.32020.00001.320236.0013995.64
14592006.11.28 20:50buy5430.101.32060.00001.3224
14602006.11.28 20:50sell5440.201.32040.00001.3186
14612006.11.28 20:50modify5410.101.31820.00001.3186
14622006.11.29 05:50t/p5410.101.31860.00001.3186-3.4113992.23
14632006.11.29 05:50t/p5440.201.31860.00001.318637.1814029.41
14642006.11.29 05:50sell5450.101.31820.00001.3164
14652006.11.29 05:50buy5460.201.31840.00001.3202
14662006.11.29 05:50modify5430.101.32060.00001.3202
14672006.11.29 06:10t/p5430.101.32020.00001.3202-4.6614024.75
14682006.11.29 06:10t/p5460.201.32020.00001.320236.0014060.75
14692006.11.29 06:10buy5470.101.32090.00001.3227
14702006.11.29 06:10sell5480.201.32070.00001.3189
14712006.11.29 06:10modify5450.101.31820.00001.3189
14722006.11.29 07:35t/p5450.101.31890.00001.3189-7.0014053.75
14732006.11.29 07:35t/p5480.201.31890.00001.318936.0014089.75
14742006.11.29 07:35sell5490.101.31740.00001.3156
14752006.11.29 07:35buy5500.201.31760.00001.3194
14762006.11.29 07:35modify5470.101.32090.00001.3194
14772006.11.29 07:45t/p5470.101.31940.00001.3194-15.0014074.75
14782006.11.29 07:45t/p5500.201.31940.00001.319436.0014110.75
14792006.11.29 07:45buy5510.101.31970.00001.3215
14802006.11.29 07:45sell5520.201.31950.00001.3177
14812006.11.29 07:45modify5490.101.31740.00001.3177
14822006.11.29 08:05t/p5490.101.31770.00001.3177-3.0014107.75
14832006.11.29 08:05t/p5520.201.31770.00001.317736.0014143.75
14842006.11.29 08:05sell5530.101.31640.00001.3146
14852006.11.29 08:05buy5540.201.31660.00001.3184
14862006.11.29 08:05modify5510.101.31970.00001.3184
14872006.11.29 13:50t/p5530.101.31460.00001.314618.0014161.75
14882006.11.29 13:50sell5550.101.31270.00001.3109
14892006.11.29 13:50buy5560.401.31290.00001.3147
14902006.11.29 13:50modify5510.101.31970.00001.3147
14912006.11.29 13:50modify5540.201.31660.00001.3147
14922006.11.29 14:05t/p5510.101.31470.00001.3147-50.0014111.75
14932006.11.29 14:05t/p5540.201.31470.00001.3147-38.0014073.75
14942006.11.29 14:05t/p5560.401.31470.00001.314772.0014145.75
14952006.11.29 14:05buy5570.101.31760.00001.3194
14962006.11.29 14:05sell5580.201.31740.00001.3156
14972006.11.29 14:05modify5550.101.31270.00001.3156
14982006.11.29 14:10t/p5550.101.31560.00001.3156-29.0014116.75
14992006.11.29 14:10t/p5580.201.31560.00001.315636.0014152.75
15002006.11.29 14:10sell5590.101.31390.00001.3121
15012006.11.29 14:10buy5600.201.31410.00001.3159
15022006.11.29 14:10modify5570.101.31760.00001.3159
15032006.11.29 14:20t/p5570.101.31590.00001.3159-17.0014135.75
15042006.11.29 14:20t/p5600.201.31590.00001.315936.0014171.75
15052006.11.29 14:20buy5610.101.31720.00001.3190
15062006.11.29 14:20sell5620.201.31700.00001.3152
15072006.11.29 14:20modify5590.101.31390.00001.3152
15082006.11.29 15:15t/p5590.101.31520.00001.3152-13.0014158.75
15092006.11.29 15:15t/p5620.201.31520.00001.315236.0014194.75
15102006.11.29 15:15sell5630.101.31450.00001.3127
15112006.11.29 15:15buy5640.201.31470.00001.3165
15122006.11.29 15:15modify5610.101.31720.00001.3165
15132006.11.29 15:20t/p5610.101.31650.00001.3165-7.0014187.75
15142006.11.29 15:20t/p5640.201.31650.00001.316536.0014223.75
15152006.11.29 15:20buy5650.101.31780.00001.3196
15162006.11.29 15:20sell5660.201.31760.00001.3158
15172006.11.29 15:20modify5630.101.31450.00001.3158
15182006.11.29 15:29t/p5630.101.31580.00001.3158-13.0014210.75
15192006.11.29 15:29t/p5660.201.31580.00001.315836.0014246.75
15202006.11.29 15:29sell5670.101.31530.00001.3135
15212006.11.29 15:29buy5680.201.31550.00001.3173
15222006.11.29 15:29modify5650.101.31780.00001.3173
15232006.11.29 16:05t/p5670.101.31350.00001.313518.0014264.75
15242006.11.29 16:05sell5690.101.31330.00001.3115
15252006.11.29 16:05buy5700.401.31350.00001.3153
15262006.11.29 16:05modify5650.101.31780.00001.3153
15272006.11.29 16:05modify5680.201.31550.00001.3153
15282006.11.29 16:10t/p5650.101.31530.00001.3153-25.0014239.75
15292006.11.29 16:10t/p5680.201.31530.00001.3153-4.0014235.75
15302006.11.29 16:10t/p5700.401.31530.00001.315372.0014307.75
15312006.11.29 16:10buy5710.101.31560.00001.3174
15322006.11.29 16:10sell5720.201.31540.00001.3136
15332006.11.29 16:10modify5690.101.31330.00001.3136
15342006.11.29 18:15t/p5690.101.31360.00001.3136-3.0014304.75
15352006.11.29 18:15t/p5720.201.31360.00001.313636.0014340.75
15362006.11.29 18:15sell5730.101.31320.00001.3114
15372006.11.29 18:15buy5740.201.31340.00001.3152
15382006.11.29 18:15modify5710.101.31560.00001.3152
15392006.11.29 18:20t/p5710.101.31520.00001.3152-4.0014336.75
15402006.11.29 18:20t/p5740.201.31520.00001.315236.0014372.75
15412006.11.29 18:20buy5750.101.31610.00001.3179
15422006.11.29 18:20sell5760.201.31590.00001.3141
15432006.11.29 18:20modify5730.101.31320.00001.3141
15442006.11.29 20:35t/p5730.101.31410.00001.3141-9.0014363.75
15452006.11.29 20:35t/p5760.201.31410.00001.314136.0014399.75
15462006.11.29 20:35sell5770.101.31390.00001.3121
15472006.11.29 20:35buy5780.201.31410.00001.3159
15482006.11.29 20:35modify5750.101.31610.00001.3159
15492006.11.30 02:10t/p5750.101.31590.00001.3159-3.9614395.79
15502006.11.30 02:10t/p5780.201.31590.00001.315932.0714427.86
15512006.11.30 02:10buy5790.101.31610.00001.3179
15522006.11.30 02:10sell5800.201.31590.00001.3141
15532006.11.30 02:10modify5770.101.31390.00001.3141
15542006.11.30 05:50t/p5790.101.31790.00001.317918.0014445.86
15552006.11.30 05:50buy5810.101.31810.00001.3199
15562006.11.30 05:50sell5820.401.31790.00001.3161
15572006.11.30 05:50modify5770.101.31390.00001.3161
15582006.11.30 05:50modify5800.201.31590.00001.3161
15592006.11.30 09:10t/p5810.101.31990.00001.319918.0014463.86
15602006.11.30 09:10buy5830.101.32010.00001.3219
15612006.11.30 09:10sell5840.801.31990.00001.3181
15622006.11.30 09:10modify5770.101.31390.00001.3181
15632006.11.30 09:10modify5800.201.31590.00001.3181
15642006.11.30 09:10modify5820.401.31790.00001.3181
15652006.11.30 14:40t/p5830.101.32190.00001.321918.0014481.86
15662006.11.30 14:40buy5850.101.32230.00001.3241
15672006.11.30 14:40sell5861.601.32210.00001.3203
15682006.11.30 14:40modify5770.101.31390.00001.3203
15692006.11.30 14:40modify5800.201.31590.00001.3203
15702006.11.30 14:40modify5820.401.31790.00001.3203
15712006.11.30 14:40modify5840.801.31990.00001.3203
15722006.11.30 14:50t/p5770.101.32030.00001.3203-62.2314419.63
15732006.11.30 14:50t/p5800.201.32030.00001.3203-88.0014331.63
15742006.11.30 14:50t/p5820.401.32030.00001.3203-96.0014235.63
15752006.11.30 14:50t/p5840.801.32030.00001.3203-32.0014203.63
15762006.11.30 14:50t/p5861.601.32030.00001.3203288.0014491.63
15772006.11.30 14:50sell5870.101.31930.00001.3175
15782006.11.30 14:50buy5880.201.31950.00001.3213
15792006.11.30 14:50modify5850.101.32230.00001.3213
15802006.11.30 15:05t/p5850.101.32130.00001.3213-10.0014481.63
15812006.11.30 15:05t/p5880.201.32130.00001.321336.0014517.63
15822006.11.30 15:05buy5890.101.32420.00001.3260
15832006.11.30 15:05sell5900.201.32400.00001.3222
15842006.11.30 15:05modify5870.101.31930.00001.3222
15852006.11.30 15:15t/p5870.101.32220.00001.3222-29.0014488.63
15862006.11.30 15:15t/p5900.201.32220.00001.322236.0014524.63
15872006.11.30 15:15sell5910.101.32070.00001.3189
15882006.11.30 15:15buy5920.201.32090.00001.3227
15892006.11.30 15:15modify5890.101.32420.00001.3227
15902006.11.30 15:20t/p5890.101.32270.00001.3227-15.0014509.63
15912006.11.30 15:20t/p5920.201.32270.00001.322736.0014545.63
15922006.11.30 15:20buy5930.101.32480.00001.3266
15932006.11.30 15:20sell5940.201.32460.00001.3228
15942006.11.30 15:20modify5910.101.32070.00001.3228
15952006.11.30 16:20t/p5930.101.32660.00001.326618.0014563.63
15962006.11.30 16:20buy5950.101.32770.00001.3295
15972006.11.30 16:20sell5960.401.32750.00001.3257
15982006.11.30 16:20modify5910.101.32070.00001.3257
15992006.11.30 16:20modify5940.201.32460.00001.3257
16002006.11.30 17:35t/p5910.101.32570.00001.3257-50.0014513.63
16012006.11.30 17:35t/p5940.201.32570.00001.3257-22.0014491.63
16022006.11.30 17:35t/p5960.401.32570.00001.325772.0014563.63
16032006.11.30 17:35sell5970.101.32520.00001.3234
16042006.11.30 17:35buy5980.201.32540.00001.3272
16052006.11.30 17:35modify5950.101.32770.00001.3272
16062006.12.01 06:05t/p5950.101.32720.00001.3272-5.6614557.97
16072006.12.01 06:05t/p5980.201.32720.00001.327234.6914592.66
16082006.12.01 06:05buy5990.101.32740.00001.3292
16092006.12.01 06:05sell6000.201.32720.00001.3254
16102006.12.01 06:05modify5970.101.32520.00001.3254
16112006.12.01 06:15t/p5970.101.32540.00001.3254-1.4114591.25
16122006.12.01 06:15t/p6000.201.32540.00001.325436.0014627.25
16132006.12.01 06:15sell6010.101.32520.00001.3234
16142006.12.01 06:15buy6020.201.32540.00001.3272
16152006.12.01 06:15modify5990.101.32740.00001.3272
16162006.12.01 06:35t/p5990.101.32720.00001.3272-2.0014625.25
16172006.12.01 06:35t/p6020.201.32720.00001.327236.0014661.25
16182006.12.01 06:35buy6030.101.32740.00001.3292
16192006.12.01 06:35sell6040.201.32720.00001.3254
16202006.12.01 06:35modify6010.101.32520.00001.3254
16212006.12.01 08:05t/p6010.101.32540.00001.3254-2.0014659.25
16222006.12.01 08:05t/p6040.201.32540.00001.325436.0014695.25
16232006.12.01 08:05sell6050.101.32430.00001.3225
16242006.12.01 08:05buy6060.201.32450.00001.3263
16252006.12.01 08:05modify6030.101.32740.00001.3263
16262006.12.01 08:10t/p6030.101.32630.00001.3263-11.0014684.25
16272006.12.01 08:10t/p6060.201.32630.00001.326336.0014720.25
16282006.12.01 08:10buy6070.101.32730.00001.3291
16292006.12.01 08:10sell6080.201.32710.00001.3253
16302006.12.01 08:10modify6050.101.32430.00001.3253
16312006.12.01 08:29t/p6050.101.32530.00001.3253-10.0014710.25
16322006.12.01 08:29t/p6080.201.32530.00001.325336.0014746.25
16332006.12.01 08:29sell6090.101.32430.00001.3225
16342006.12.01 08:29buy6100.201.32450.00001.3263
16352006.12.01 08:29modify6070.101.32730.00001.3263
16362006.12.01 10:10t/p6090.101.32250.00001.322518.0014764.25
16372006.12.01 10:10sell6110.101.32230.00001.3205
16382006.12.01 10:10buy6120.401.32250.00001.3243
16392006.12.01 10:10modify6070.101.32730.00001.3243
16402006.12.01 10:10modify6100.201.32450.00001.3243
16412006.12.01 11:10t/p6070.101.32430.00001.3243-30.0014734.25
16422006.12.01 11:10t/p6100.201.32430.00001.3243-4.0014730.25
16432006.12.01 11:10t/p6120.401.32430.00001.324372.0014802.25
16442006.12.01 11:10buy6130.101.32450.00001.3263
16452006.12.01 11:10sell6140.201.32430.00001.3225
16462006.12.01 11:10modify6110.101.32230.00001.3225
16472006.12.01 14:15t/p6130.101.32630.00001.326318.0014820.25
16482006.12.01 14:15buy6150.101.32870.00001.3305
16492006.12.01 14:15sell6160.401.32850.00001.3267
16502006.12.01 14:15modify6110.101.32230.00001.3267
16512006.12.01 14:15modify6140.201.32430.00001.3267
16522006.12.01 14:35t/p6110.101.32670.00001.3267-44.0014776.25
16532006.12.01 14:35t/p6140.201.32670.00001.3267-48.0014728.25
16542006.12.01 14:35t/p6160.401.32670.00001.326772.0014800.25
16552006.12.01 14:35sell6170.101.32620.00001.3244
16562006.12.01 14:35buy6180.201.32640.00001.3282
16572006.12.01 14:35modify6150.101.32870.00001.3282
16582006.12.01 15:05t/p6150.101.32820.00001.3282-5.0014795.25
16592006.12.01 15:05t/p6180.201.32820.00001.328236.0014831.25
16602006.12.01 15:05buy6190.101.32840.00001.3302
16612006.12.01 15:05sell6200.201.32820.00001.3264
16622006.12.01 15:05modify6170.101.32620.00001.3264
16632006.12.01 15:20t/p6190.101.33020.00001.330218.0014849.25
16642006.12.01 15:20buy6210.101.33360.00001.3354
16652006.12.01 15:20sell6220.401.33340.00001.3316
16662006.12.01 15:20modify6170.101.32620.00001.3316
16672006.12.01 15:20modify6200.201.32820.00001.3316
16682006.12.01 16:35t/p6170.101.33160.00001.3316-54.0014795.25
16692006.12.01 16:35t/p6200.201.33160.00001.3316-68.0014727.25
16702006.12.01 16:35t/p6220.401.33160.00001.331672.0014799.25
16712006.12.01 16:35sell6230.101.33050.00001.3287
16722006.12.01 16:35buy6240.201.33070.00001.3325
16732006.12.01 16:35modify6210.101.33360.00001.3325
16742006.12.01 17:40t/p6210.101.33250.00001.3325-11.0014788.25
16752006.12.01 17:40t/p6240.201.33250.00001.332536.0014824.25
16762006.12.01 17:40buy6250.101.33270.00001.3345
16772006.12.01 17:40sell6260.201.33250.00001.3307
16782006.12.01 17:40modify6230.101.33050.00001.3307
16792006.12.03 22:10t/p6250.101.33450.00001.334518.0014842.25
16802006.12.03 22:10buy6270.101.33520.00001.3370
16812006.12.03 22:10sell6280.401.33500.00001.3332
16822006.12.03 22:10modify6230.101.33050.00001.3332
16832006.12.03 22:10modify6260.201.33250.00001.3332
16842006.12.04 01:20t/p6230.101.33320.00001.3332-26.4114815.84
16852006.12.04 01:20t/p6260.201.33320.00001.3332-12.8214803.02
16862006.12.04 01:20t/p6280.401.33320.00001.333274.3614877.38
16872006.12.04 01:20sell6290.101.33200.00001.3302
16882006.12.04 01:20buy6300.201.33220.00001.3340
16892006.12.04 01:20modify6270.101.33520.00001.3340
16902006.12.04 08:10t/p6290.101.33020.00001.330218.0014895.38
16912006.12.04 08:10sell6310.101.32890.00001.3271
16922006.12.04 08:10buy6320.401.32910.00001.3309
16932006.12.04 08:10modify6270.101.33520.00001.3309
16942006.12.04 08:10modify6300.201.33220.00001.3309
16952006.12.04 08:35t/p6270.101.33090.00001.3309-43.6614851.73
16962006.12.04 08:35t/p6300.201.33090.00001.3309-26.0014825.73
16972006.12.04 08:35t/p6320.401.33090.00001.330972.0014897.73
16982006.12.04 08:35buy6330.101.33110.00001.3329
16992006.12.04 08:35sell6340.201.33090.00001.3291
17002006.12.04 08:35modify6310.101.32890.00001.3291
17012006.12.04 08:50t/p6310.101.32910.00001.3291-2.0014895.73
17022006.12.04 08:50t/p6340.201.32910.00001.329136.0014931.73
17032006.12.04 08:50sell6350.101.32860.00001.3268
17042006.12.04 08:50buy6360.201.32880.00001.3306
17052006.12.04 08:50modify6330.101.33110.00001.3306
17062006.12.04 08:59t/p6330.101.33060.00001.3306-5.0014926.73
17072006.12.04 08:59t/p6360.201.33060.00001.330636.0014962.73
17082006.12.04 08:59buy6370.101.33090.00001.3327
17092006.12.04 08:59sell6380.201.33070.00001.3289
17102006.12.04 08:59modify6350.101.32860.00001.3289
17112006.12.04 09:20t/p6350.101.32890.00001.3289-3.0014959.73
17122006.12.04 09:20t/p6380.201.32890.00001.328936.0014995.73
17132006.12.04 09:20sell6390.101.32870.00001.3269
17142006.12.04 09:20buy6400.201.32890.00001.3307
17152006.12.04 09:20modify6370.101.33090.00001.3307
17162006.12.04 09:29t/p6370.101.33070.00001.3307-2.0014993.73
17172006.12.04 09:29t/p6400.201.33070.00001.330736.0015029.73
17182006.12.04 09:29buy6410.101.33100.00001.3328
17192006.12.04 09:29sell6420.201.33080.00001.3290
17202006.12.04 09:29modify6390.101.32870.00001.3290
17212006.12.04 16:10t/p6410.101.33280.00001.332818.0015047.73
17222006.12.04 16:10buy6430.101.33300.00001.3348
17232006.12.04 16:10sell6440.401.33280.00001.3310
17242006.12.04 16:10modify6390.101.32870.00001.3310
17252006.12.04 16:10modify6420.201.33080.00001.3310
17262006.12.05 09:15t/p6390.101.33100.00001.3310-22.4115025.32
17272006.12.05 09:15t/p6420.201.33100.00001.3310-2.8215022.50
17282006.12.05 09:15t/p6440.401.33100.00001.331074.3615096.86
17292006.12.05 09:15sell6450.101.33050.00001.3287
17302006.12.05 09:15buy6460.201.33070.00001.3325
17312006.12.05 09:15modify6430.101.33300.00001.3325
17322006.12.05 11:05t/p6430.101.33250.00001.3325-5.6615091.20
17332006.12.05 11:05t/p6460.201.33250.00001.332536.0015127.20
17342006.12.05 11:05buy6470.101.33360.00001.3354
17352006.12.05 11:05sell6480.201.33340.00001.3316
17362006.12.05 11:05modify6450.101.33050.00001.3316
17372006.12.05 11:15t/p6450.101.33160.00001.3316-11.0015116.20
17382006.12.05 11:15t/p6480.201.33160.00001.331636.0015152.20
17392006.12.05 11:15sell6490.101.33130.00001.3295
17402006.12.05 11:15buy6500.201.33150.00001.3333
17412006.12.05 11:15modify6470.101.33360.00001.3333
17422006.12.05 13:10t/p6470.101.33330.00001.3333-3.0015149.20
17432006.12.05 13:10t/p6500.201.33330.00001.333336.0015185.20
17442006.12.05 13:10buy6510.101.33470.00001.3365
17452006.12.05 13:10sell6520.201.33450.00001.3327
17462006.12.05 13:10modify6490.101.33130.00001.3327
17472006.12.05 13:15t/p6490.101.33270.00001.3327-14.0015171.20
17482006.12.05 13:15t/p6520.201.33270.00001.332736.0015207.20
17492006.12.05 13:15sell6530.101.33250.00001.3307
17502006.12.05 13:15buy6540.201.33270.00001.3345
17512006.12.05 13:15modify6510.101.33470.00001.3345
17522006.12.05 13:30t/p6510.101.33450.00001.3345-2.0015205.20
17532006.12.05 13:30t/p6540.201.33450.00001.334536.0015241.20
17542006.12.05 13:30buy6550.101.33470.00001.3365
17552006.12.05 13:30sell6560.201.33450.00001.3327
17562006.12.05 13:30modify6530.101.33250.00001.3327
17572006.12.05 14:05t/p6530.101.33270.00001.3327-2.0015239.20
17582006.12.05 14:05t/p6560.201.33270.00001.332736.0015275.20
17592006.12.05 14:05sell6570.101.33150.00001.3297
17602006.12.05 14:05buy6580.201.33170.00001.3335
17612006.12.05 14:05modify6550.101.33470.00001.3335
17622006.12.05 14:20t/p6550.101.33350.00001.3335-12.0015263.20
17632006.12.05 14:20t/p6580.201.33350.00001.333536.0015299.20
17642006.12.05 14:20buy6590.101.33390.00001.3357
17652006.12.05 14:20sell6600.201.33370.00001.3319
17662006.12.05 14:20modify6570.101.33150.00001.3319
17672006.12.05 15:05t/p6570.101.33190.00001.3319-4.0015295.20
17682006.12.05 15:05t/p6600.201.33190.00001.331936.0015331.20
17692006.12.05 15:05sell6610.101.32850.00001.3267
17702006.12.05 15:05buy6620.201.32870.00001.3305
17712006.12.05 15:05modify6590.101.33390.00001.3305
17722006.12.05 15:10t/p6590.101.33050.00001.3305-34.0015297.20
17732006.12.05 15:10t/p6620.201.33050.00001.330536.0015333.20
17742006.12.05 15:10buy6630.101.33410.00001.3359
17752006.12.05 15:10sell6640.201.33390.00001.3321
17762006.12.05 15:10modify6610.101.32850.00001.3321
17772006.12.05 15:15t/p6610.101.33210.00001.3321-36.0015297.20
17782006.12.05 15:15t/p6640.201.33210.00001.332136.0015333.20
17792006.12.05 15:15sell6650.101.33150.00001.3297
17802006.12.05 15:15buy6660.201.33170.00001.3335
17812006.12.05 15:15modify6630.101.33410.00001.3335
17822006.12.05 15:29t/p6650.101.32970.00001.329718.0015351.20
17832006.12.05 15:29sell6670.101.32920.00001.3274
17842006.12.05 15:29buy6680.401.32940.00001.3312
17852006.12.05 15:29modify6630.101.33410.00001.3312
17862006.12.05 15:29modify6660.201.33170.00001.3312
17872006.12.05 16:05t/p6630.101.33120.00001.3312-29.0015322.20
17882006.12.05 16:05t/p6660.201.33120.00001.3312-10.0015312.20
17892006.12.05 16:05t/p6680.401.33120.00001.331272.0015384.20
17902006.12.05 16:05buy6690.101.33180.00001.3336
17912006.12.05 16:05sell6700.201.33160.00001.3298
17922006.12.05 16:05modify6670.101.32920.00001.3298
17932006.12.06 06:15t/p6690.101.33360.00001.333617.3415401.55
17942006.12.06 06:15buy6710.101.33380.00001.3356
17952006.12.06 06:15sell6720.401.33360.00001.3318
17962006.12.06 06:15modify6670.101.32920.00001.3318
17972006.12.06 06:15modify6700.201.33160.00001.3318
17982006.12.06 07:05t/p6670.101.33180.00001.3318-25.4115376.14
17992006.12.06 07:05t/p6700.201.33180.00001.3318-2.8215373.32
18002006.12.06 07:05t/p6720.401.33180.00001.331872.0015445.32
18012006.12.06 07:05sell6730.101.33100.00001.3292
18022006.12.06 07:05buy6740.201.33120.00001.3330
18032006.12.06 07:05modify6710.101.33380.00001.3330
18042006.12.06 08:50t/p6730.101.32920.00001.329218.0015463.32
18052006.12.06 08:50sell6750.101.32900.00001.3272
18062006.12.06 08:50buy6760.401.32920.00001.3310
18072006.12.06 08:50modify6710.101.33380.00001.3310
18082006.12.06 08:50modify6740.201.33120.00001.3310
18092006.12.06 09:45t/p6750.101.32720.00001.327218.0015481.32
18102006.12.06 09:45sell6770.101.32580.00001.3240
18112006.12.06 09:45buy6780.801.32600.00001.3278
18122006.12.06 09:45modify6710.101.33380.00001.3278
18132006.12.06 09:45modify6740.201.33120.00001.3278
18142006.12.06 09:45modify6760.401.32920.00001.3278
18152006.12.06 10:35t/p6710.101.32780.00001.3278-60.0015421.32
18162006.12.06 10:35t/p6740.201.32780.00001.3278-68.0015353.32
18172006.12.06 10:35t/p6760.401.32780.00001.3278-56.0015297.32
18182006.12.06 10:35t/p6780.801.32780.00001.3278144.0015441.32
18192006.12.06 10:35buy6790.101.32860.00001.3304
18202006.12.06 10:35sell6800.201.32840.00001.3266
18212006.12.06 10:35modify6770.101.32580.00001.3266
18222006.12.06 10:50t/p6770.101.32660.00001.3266-8.0015433.32
18232006.12.06 10:50t/p6800.201.32660.00001.326636.0015469.32
18242006.12.06 10:50sell6810.101.32640.00001.3246
18252006.12.06 10:50buy6820.201.32660.00001.3284
18262006.12.06 10:50modify6790.101.32860.00001.3284
18272006.12.06 11:05t/p6790.101.32840.00001.3284-2.0015467.32
18282006.12.06 11:05t/p6820.201.32840.00001.328436.0015503.32
18292006.12.06 11:05buy6830.101.32870.00001.3305
18302006.12.06 11:05sell6840.201.32850.00001.3267
18312006.12.06 11:05modify6810.101.32640.00001.3267
18322006.12.06 13:05t/p6810.101.32670.00001.3267-3.0015500.32
18332006.12.06 13:05t/p6840.201.32670.00001.326736.0015536.32
18342006.12.06 13:05sell6850.101.32530.00001.3235
18352006.12.06 13:05buy6860.201.32550.00001.3273
18362006.12.06 13:05modify6830.101.32870.00001.3273
18372006.12.06 13:10t/p6830.101.32730.00001.3273-14.0015522.32
18382006.12.06 13:10t/p6860.201.32730.00001.327336.0015558.32
18392006.12.06 13:10buy6870.101.32810.00001.3299
18402006.12.06 13:10sell6880.201.32790.00001.3261
18412006.12.06 13:10modify6850.101.32530.00001.3261
18422006.12.06 13:50t/p6850.101.32610.00001.3261-8.0015550.32
18432006.12.06 13:50t/p6880.201.32610.00001.326136.0015586.32
18442006.12.06 13:50sell6890.101.32550.00001.3237
18452006.12.06 13:50buy6900.201.32570.00001.3275
18462006.12.06 13:50modify6870.101.32810.00001.3275
18472006.12.06 14:05t/p6870.101.32750.00001.3275-6.0015580.32
18482006.12.06 14:05t/p6900.201.32750.00001.327536.0015616.32
18492006.12.06 14:05buy6910.101.32830.00001.3301
18502006.12.06 14:05sell6920.201.32810.00001.3263
18512006.12.06 14:05modify6890.101.32550.00001.3263
18522006.12.06 15:05t/p6910.101.33010.00001.330118.0015634.32
18532006.12.06 15:05buy6930.101.33070.00001.3325
18542006.12.06 15:05sell6940.401.33050.00001.3287
18552006.12.06 15:05modify6890.101.32550.00001.3287
18562006.12.06 15:05modify6920.201.32810.00001.3287
18572006.12.06 19:20t/p6890.101.32870.00001.3287-32.0015602.32
18582006.12.06 19:20t/p6920.201.32870.00001.3287-12.0015590.32
18592006.12.06 19:20t/p6940.401.32870.00001.328772.0015662.32
18602006.12.06 19:20sell6950.101.32820.00001.3264
18612006.12.06 19:20buy6960.201.32840.00001.3302
18622006.12.06 19:20modify6930.101.33070.00001.3302
18632006.12.07 04:40t/p6930.101.33020.00001.3302-6.9615655.35
18642006.12.07 04:40t/p6960.201.33020.00001.330232.0715687.42
18652006.12.07 04:40buy6970.101.33070.00001.3325
18662006.12.07 04:40sell6980.201.33050.00001.3287
18672006.12.07 04:40modify6950.101.32820.00001.3287
18682006.12.07 10:45t/p6950.101.32870.00001.3287-3.2315684.19
18692006.12.07 10:45t/p6980.201.32870.00001.328736.0015720.19
18702006.12.07 10:45sell6990.101.32830.00001.3265
18712006.12.07 10:45buy7000.201.32850.00001.3303
18722006.12.07 10:45modify6970.101.33070.00001.3303
18732006.12.07 13:15t/p6970.101.33030.00001.3303-4.0015716.19
18742006.12.07 13:15t/p7000.201.33030.00001.330336.0015752.19
18752006.12.07 13:15buy7010.101.33050.00001.3323
18762006.12.07 13:15sell7020.201.33030.00001.3285
18772006.12.07 13:15modify6990.101.32830.00001.3285
18782006.12.07 13:35t/p6990.101.32850.00001.3285-2.0015750.19
18792006.12.07 13:35t/p7020.201.32850.00001.328536.0015786.19
18802006.12.07 13:35sell7030.101.32780.00001.3260
18812006.12.07 13:35buy7040.201.32800.00001.3298
18822006.12.07 13:35modify7010.101.33050.00001.3298
18832006.12.07 13:50t/p7010.101.32980.00001.3298-7.0015779.19
18842006.12.07 13:50t/p7040.201.32980.00001.329836.0015815.19
18852006.12.07 13:50buy7050.101.33220.00001.3340
18862006.12.07 13:50sell7060.201.33200.00001.3302
18872006.12.07 13:50modify7030.101.32780.00001.3302
18882006.12.07 13:59t/p7030.101.33020.00001.3302-24.0015791.19
18892006.12.07 13:59t/p7060.201.33020.00001.330236.0015827.19
18902006.12.07 13:59sell7070.101.32910.00001.3273
18912006.12.07 13:59buy7080.201.32930.00001.3311
18922006.12.07 13:59modify7050.101.33220.00001.3311
18932006.12.08 07:50t/p7070.101.32730.00001.327318.5915845.78
18942006.12.08 07:50sell7090.101.32690.00001.3251
18952006.12.08 07:50buy7100.401.32710.00001.3289
18962006.12.08 07:50modify7050.101.33220.00001.3289
18972006.12.08 07:50modify7080.201.32930.00001.3289
18982006.12.08 09:10t/p7050.101.32890.00001.3289-33.6615812.13
18992006.12.08 09:10t/p7080.201.32890.00001.3289-9.3115802.82
19002006.12.08 09:10t/p7100.401.32890.00001.328972.0015874.82
19012006.12.08 09:10buy7110.101.32940.00001.3312
19022006.12.08 09:10sell7120.201.32920.00001.3274
19032006.12.08 09:10modify7090.101.32690.00001.3274
19042006.12.08 11:05t/p7090.101.32740.00001.3274-5.0015869.82
19052006.12.08 11:05t/p7120.201.32740.00001.327436.0015905.82
19062006.12.08 11:05sell7130.101.32700.00001.3252
19072006.12.08 11:05buy7140.201.32720.00001.3290
19082006.12.08 11:05modify7110.101.32940.00001.3290
19092006.12.08 13:35t/p7130.101.32520.00001.325218.0015923.82
19102006.12.08 13:35sell7150.101.32320.00001.3214
19112006.12.08 13:35buy7160.401.32340.00001.3252
19122006.12.08 13:35modify7110.101.32940.00001.3252
19132006.12.08 13:35modify7140.201.32720.00001.3252
19142006.12.08 13:40t/p7110.101.32520.00001.3252-42.0015881.82
19152006.12.08 13:40t/p7140.201.32520.00001.3252-40.0015841.82
19162006.12.08 13:40t/p7160.401.32520.00001.325272.0015913.82
19172006.12.08 13:40buy7170.101.33170.00001.3335
19182006.12.08 13:40sell7180.201.33150.00001.3297
19192006.12.08 13:40modify7150.101.32320.00001.3297
19202006.12.08 13:45t/p7170.101.33350.00001.333518.0015931.82
19212006.12.08 13:45buy7190.101.33480.00001.3366
19222006.12.08 13:45sell7200.401.33460.00001.3328
19232006.12.08 13:45modify7150.101.32320.00001.3328
19242006.12.08 13:45modify7180.201.33150.00001.3328
19252006.12.08 13:50t/p7150.101.33280.00001.3328-96.0015835.82
19262006.12.08 13:50t/p7180.201.33280.00001.3328-26.0015809.82
19272006.12.08 13:50t/p7200.401.33280.00001.332872.0015881.82
19282006.12.08 13:50sell7210.101.32680.00001.3250
19292006.12.08 13:50buy7220.201.32700.00001.3288
19302006.12.08 13:50modify7190.101.33480.00001.3288
19312006.12.08 13:59t/p7190.101.32880.00001.3288-60.0015821.82
19322006.12.08 13:59t/p7220.201.32880.00001.328836.0015857.82
19332006.12.08 13:59buy7230.101.33350.00001.3353
19342006.12.08 13:59sell7240.201.33330.00001.3315
19352006.12.08 13:59modify7210.101.32680.00001.3315
19362006.12.08 15:10t/p7210.101.33150.00001.3315-47.0015810.82
19372006.12.08 15:10t/p7240.201.33150.00001.331536.0015846.82
19382006.12.08 15:10sell7250.101.33100.00001.3292
19392006.12.08 15:10buy7260.201.33120.00001.3330
19402006.12.08 15:10modify7230.101.33350.00001.3330
19412006.12.08 15:15t/p7230.101.33300.00001.3330-5.0015841.82
19422006.12.08 15:15t/p7260.201.33300.00001.333036.0015877.82
19432006.12.08 15:15buy7270.101.33570.00001.3375
19442006.12.08 15:15sell7280.201.33550.00001.3337
19452006.12.08 15:15modify7250.101.33100.00001.3337
19462006.12.08 15:29t/p7250.101.33370.00001.3337-27.0015850.82
19472006.12.08 15:29t/p7280.201.33370.00001.333736.0015886.82
19482006.12.08 15:29sell7290.101.33100.00001.3292
19492006.12.08 15:29buy7300.201.33120.00001.3330
19502006.12.08 15:29modify7270.101.33570.00001.3330
19512006.12.08 16:45t/p7290.101.32920.00001.329218.0015904.82
19522006.12.08 16:45sell7310.101.31860.00001.3168
19532006.12.08 16:45buy7320.401.31880.00001.3206
19542006.12.08 16:45modify7270.101.33570.00001.3206
19552006.12.08 16:45modify7300.201.33120.00001.3206
19562006.12.08 16:50t/p7270.101.32060.00001.3206-151.0015753.82
19572006.12.08 16:50t/p7300.201.32060.00001.3206-212.0015541.82
19582006.12.08 16:50t/p7320.401.32060.00001.320672.0015613.82
19592006.12.08 16:50buy7330.101.32130.00001.3231
19602006.12.08 16:50sell7340.201.32110.00001.3193
19612006.12.08 16:50modify7310.101.31860.00001.3193
19622006.12.08 17:05t/p7330.101.32310.00001.323118.0015631.82
19632006.12.08 17:05buy7350.101.32360.00001.3254
19642006.12.08 17:05sell7360.401.32340.00001.3216
19652006.12.08 17:05modify7310.101.31860.00001.3216
19662006.12.08 17:05modify7340.201.32110.00001.3216
19672006.12.08 17:10t/p7310.101.32160.00001.3216-30.0015601.82
19682006.12.08 17:10t/p7340.201.32160.00001.3216-10.0015591.82
19692006.12.08 17:10t/p7360.401.32160.00001.321672.0015663.82
19702006.12.08 17:10sell7370.101.31970.00001.3179
19712006.12.08 17:10buy7380.201.31990.00001.3217
19722006.12.08 17:10modify7350.101.32360.00001.3217
19732006.12.08 17:29t/p7350.101.32170.00001.3217-19.0015644.82
19742006.12.08 17:29t/p7380.201.32170.00001.321736.0015680.82
19752006.12.08 17:29buy7390.101.32190.00001.3237
19762006.12.08 17:29sell7400.201.32170.00001.3199
19772006.12.08 17:29modify7370.101.31970.00001.3199
19782006.12.08 19:05t/p7370.101.31990.00001.3199-2.0015678.82
19792006.12.08 19:05t/p7400.201.31990.00001.319936.0015714.82
19802006.12.08 19:05sell7410.101.31970.00001.3179
19812006.12.08 19:05buy7420.201.31990.00001.3217
19822006.12.08 19:05modify7390.101.32190.00001.3217
19832006.12.11 00:15t/p7410.101.31790.00001.317918.5915733.41
19842006.12.11 00:15sell7430.101.31610.00001.3143
19852006.12.11 00:15buy7440.401.31630.00001.3181
19862006.12.11 00:15modify7390.101.32190.00001.3181
19872006.12.11 00:15modify7420.201.31990.00001.3181
19882006.12.11 02:10t/p7430.101.31430.00001.314318.0015751.41
19892006.12.11 02:10sell7450.101.31350.00001.3117
19902006.12.11 02:10buy7460.801.31370.00001.3155
19912006.12.11 02:10modify7390.101.32190.00001.3155
19922006.12.11 02:10modify7420.201.31990.00001.3155
19932006.12.11 02:10modify7440.401.31630.00001.3155
19942006.12.11 03:05t/p7390.101.31550.00001.3155-64.6615686.75
19952006.12.11 03:05t/p7420.201.31550.00001.3155-89.3115597.44
19962006.12.11 03:05t/p7440.401.31550.00001.3155-32.0015565.44
19972006.12.11 03:05t/p7460.801.31550.00001.3155144.0015709.44
19982006.12.11 03:05buy7470.101.31570.00001.3175
19992006.12.11 03:05sell7480.201.31550.00001.3137
20002006.12.11 03:05modify7450.101.31350.00001.3137
20012006.12.11 06:10t/p7470.101.31750.00001.317518.0015727.44
20022006.12.11 06:10buy7490.101.31800.00001.3198
20032006.12.11 06:10sell7500.401.31780.00001.3160
20042006.12.11 06:10modify7450.101.31350.00001.3160
20052006.12.11 06:10modify7480.201.31550.00001.3160
20062006.12.11 06:15t/p7450.101.31600.00001.3160-25.0015702.44
20072006.12.11 06:15t/p7480.201.31600.00001.3160-10.0015692.44
20082006.12.11 06:15t/p7500.401.31600.00001.316072.0015764.44
20092006.12.11 06:15sell7510.101.31550.00001.3137
20102006.12.11 06:15buy7520.201.31570.00001.3175
20112006.12.11 06:15modify7490.101.31800.00001.3175
20122006.12.11 07:20t/p7490.101.31750.00001.3175-5.0015759.44
20132006.12.11 07:20t/p7520.201.31750.00001.317536.0015795.44
20142006.12.11 07:20buy7530.101.31900.00001.3208
20152006.12.11 07:20sell7540.201.31880.00001.3170
20162006.12.11 07:20modify7510.101.31550.00001.3170
20172006.12.11 07:45t/p7530.101.32080.00001.320818.0015813.44
20182006.12.11 07:45buy7550.101.32200.00001.3238
20192006.12.11 07:45sell7560.401.32180.00001.3200
20202006.12.11 07:45modify7510.101.31550.00001.3200
20212006.12.11 07:45modify7540.201.31880.00001.3200
20222006.12.11 07:50t/p7510.101.32000.00001.3200-45.0015768.44
20232006.12.11 07:50t/p7540.201.32000.00001.3200-24.0015744.44
20242006.12.11 07:50t/p7560.401.32000.00001.320072.0015816.44
20252006.12.11 07:50sell7570.101.31910.00001.3173
20262006.12.11 07:50buy7580.201.31930.00001.3211
20272006.12.11 07:50modify7550.101.32200.00001.3211
20282006.12.11 08:10t/p7550.101.32110.00001.3211-9.0015807.44
20292006.12.11 08:10t/p7580.201.32110.00001.321136.0015843.44
20302006.12.11 08:10buy7590.101.32150.00001.3233
20312006.12.11 08:10sell7600.201.32130.00001.3195
20322006.12.11 08:10modify7570.101.31910.00001.3195
20332006.12.11 09:35t/p7570.101.31950.00001.3195-4.0015839.44
20342006.12.11 09:35t/p7600.201.31950.00001.319536.0015875.44
20352006.12.11 09:35sell7610.101.31820.00001.3164
20362006.12.11 09:35buy7620.201.31840.00001.3202
20372006.12.11 09:35modify7590.101.32150.00001.3202
20382006.12.11 15:20t/p7590.101.32020.00001.3202-13.0015862.44
20392006.12.11 15:20t/p7620.201.32020.00001.320236.0015898.44
20402006.12.11 15:20buy7630.101.32070.00001.3225
20412006.12.11 15:20sell7640.201.32050.00001.3187
20422006.12.11 15:20modify7610.101.31820.00001.3187
20432006.12.11 16:20t/p7630.101.32250.00001.322518.0015916.44
20442006.12.11 16:20buy7650.101.32290.00001.3247
20452006.12.11 16:20sell7660.401.32270.00001.3209
20462006.12.11 16:20modify7610.101.31820.00001.3209
20472006.12.11 16:20modify7640.201.32050.00001.3209
20482006.12.11 17:20t/p7650.101.32470.00001.324718.0015934.44
20492006.12.11 17:20buy7670.101.32580.00001.3276
20502006.12.11 17:20sell7680.801.32560.00001.3238
20512006.12.11 17:20modify7610.101.31820.00001.3238
20522006.12.11 17:20modify7640.201.32050.00001.3238
20532006.12.11 17:20modify7660.401.32270.00001.3238
20542006.12.11 21:20t/p7610.101.32380.00001.3238-56.0015878.44
20552006.12.11 21:20t/p7640.201.32380.00001.3238-66.0015812.44
20562006.12.11 21:20t/p7660.401.32380.00001.3238-44.0015768.44
20572006.12.11 21:20t/p7680.801.32380.00001.3238144.0015912.44
20582006.12.11 21:20sell7690.101.32350.00001.3217
20592006.12.11 21:20buy7700.201.32370.00001.3255
20602006.12.11 21:20modify7670.101.32580.00001.3255
20612006.12.11 23:20t/p7670.101.32550.00001.3255-3.0015909.44
20622006.12.11 23:20t/p7700.201.32550.00001.325536.0015945.44
20632006.12.11 23:20buy7710.101.32620.00001.3280
20642006.12.11 23:20sell7720.201.32600.00001.3242
20652006.12.11 23:20modify7690.101.32350.00001.3242
20662006.12.12 07:45t/p7690.101.32420.00001.3242-6.4115939.03
20672006.12.12 07:45t/p7720.201.32420.00001.324237.1815976.21
20682006.12.12 07:45sell7730.101.32300.00001.3212
20692006.12.12 07:45buy7740.201.32320.00001.3250
20702006.12.12 07:45modify7710.101.32620.00001.3250
20712006.12.12 09:35t/p7710.101.32500.00001.3250-12.6515963.56
20722006.12.12 09:35t/p7740.201.32500.00001.325036.0015999.56
20732006.12.12 09:35buy7750.101.32570.00001.3275
20742006.12.12 09:35sell7760.201.32550.00001.3237
20752006.12.12 09:35modify7730.101.32300.00001.3237
20762006.12.12 10:35t/p7730.101.32370.00001.3237-7.0015992.56
20772006.12.12 10:35t/p7760.201.32370.00001.323736.0016028.56
20782006.12.12 10:35sell7770.101.32340.00001.3216
20792006.12.12 10:35buy7780.201.32360.00001.3254
20802006.12.12 10:35modify7750.101.32570.00001.3254
20812006.12.12 12:35t/p7750.101.32540.00001.3254-3.0016025.56
20822006.12.12 12:35t/p7780.201.32540.00001.325436.0016061.56
20832006.12.12 12:35buy7790.101.32560.00001.3274
20842006.12.12 12:35sell7800.201.32540.00001.3236
20852006.12.12 12:35modify7770.101.32340.00001.3236
20862006.12.12 13:35t/p7770.101.32360.00001.3236-2.0016059.56
20872006.12.12 13:35t/p7800.201.32360.00001.323636.0016095.56
20882006.12.12 13:35sell7810.101.32260.00001.3208
20892006.12.12 13:35buy7820.201.32280.00001.3246
20902006.12.12 13:35modify7790.101.32560.00001.3246
20912006.12.12 14:35t/p7790.101.32460.00001.3246-10.0016085.56
20922006.12.12 14:35t/p7820.201.32460.00001.324636.0016121.56
20932006.12.12 14:35buy7830.101.32580.00001.3276
20942006.12.12 14:35sell7840.201.32560.00001.3238
20952006.12.12 14:35modify7810.101.32260.00001.3238
20962006.12.12 14:50t/p7810.101.32380.00001.3238-12.0016109.56
20972006.12.12 14:50t/p7840.201.32380.00001.323836.0016145.56
20982006.12.12 14:50sell7850.101.32280.00001.3210
20992006.12.12 14:50buy7860.201.32300.00001.3248
21002006.12.12 14:50modify7830.101.32580.00001.3248
21012006.12.12 14:59t/p7830.101.32480.00001.3248-10.0016135.56
21022006.12.12 14:59t/p7860.201.32480.00001.324836.0016171.56
21032006.12.12 14:59buy7870.101.32500.00001.3268
21042006.12.12 14:59sell7880.201.32480.00001.3230
21052006.12.12 14:59modify7850.101.32280.00001.3230
21062006.12.12 16:35t/p7850.101.32300.00001.3230-2.0016169.56
21072006.12.12 16:35t/p7880.201.32300.00001.323036.0016205.56
21082006.12.12 16:35sell7890.101.32280.00001.3210
21092006.12.12 16:35buy7900.201.32300.00001.3248
21102006.12.12 16:35modify7870.101.32500.00001.3248
21112006.12.12 19:15t/p7870.101.32480.00001.3248-2.0016203.56
21122006.12.12 19:15t/p7900.201.32480.00001.324836.0016239.56
21132006.12.12 19:15buy7910.101.32500.00001.3268
21142006.12.12 19:15sell7920.201.32480.00001.3230
21152006.12.12 19:15modify7890.101.32280.00001.3230
21162006.12.12 19:20t/p7910.101.32680.00001.326818.0016257.56
21172006.12.12 19:20buy7930.101.32740.00001.3292
21182006.12.12 19:20sell7940.401.32720.00001.3254
21192006.12.12 19:20modify7890.101.32280.00001.3254
21202006.12.12 19:20modify7920.201.32480.00001.3254
21212006.12.12 19:45t/p7930.101.32920.00001.329218.0016275.56
21222006.12.12 19:45buy7950.101.32940.00001.3312
21232006.12.12 19:45sell7960.801.32920.00001.3274
21242006.12.12 19:45modify7890.101.32280.00001.3274
21252006.12.12 19:45modify7920.201.32480.00001.3274
21262006.12.12 19:45modify7940.401.32720.00001.3274
21272006.12.12 19:50t/p7890.101.32740.00001.3274-46.0016229.56
21282006.12.12 19:50t/p7920.201.32740.00001.3274-52.0016177.56
21292006.12.12 19:50t/p7940.401.32740.00001.3274-8.0016169.56
21302006.12.12 19:50t/p7960.801.32740.00001.3274144.0016313.56
21312006.12.12 19:50sell7970.101.32680.00001.3250
21322006.12.12 19:50buy7980.201.32700.00001.3288
21332006.12.12 19:50modify7950.101.32940.00001.3288
21342006.12.12 20:20t/p7950.101.32880.00001.3288-6.0016307.56
21352006.12.12 20:20t/p7980.201.32880.00001.328836.0016343.56
21362006.12.12 20:20buy7990.101.32920.00001.3310
21372006.12.12 20:20sell8000.201.32900.00001.3272
21382006.12.12 20:20modify7970.101.32680.00001.3272
21392006.12.13 00:45t/p7970.101.32720.00001.3272-3.4116340.15
21402006.12.13 00:45t/p8000.201.32720.00001.327237.1816377.33
21412006.12.13 00:45sell8010.101.32690.00001.3251
21422006.12.13 00:45buy8020.201.32710.00001.3289
21432006.12.13 00:45modify7990.101.32920.00001.3289
21442006.12.13 13:45t/p8010.101.32510.00001.325118.0016395.33
21452006.12.13 13:45sell8030.101.31960.00001.3178
21462006.12.13 13:45buy8040.401.31980.00001.3216
21472006.12.13 13:45modify7990.101.32920.00001.3216
21482006.12.13 13:45modify8020.201.32710.00001.3216
21492006.12.13 13:50t/p7990.101.32160.00001.3216-76.6616318.67
21502006.12.13 13:50t/p8020.201.32160.00001.3216-110.0016208.67
21512006.12.13 13:50t/p8040.401.32160.00001.321672.0016280.67
21522006.12.13 13:50buy8050.101.32390.00001.3257
21532006.12.13 13:50sell8060.201.32370.00001.3219
21542006.12.13 13:50modify8030.101.31960.00001.3219
21552006.12.13 14:10t/p8030.101.32190.00001.3219-23.0016257.67
21562006.12.13 14:10t/p8060.201.32190.00001.321936.0016293.67
21572006.12.13 14:10sell8070.101.32090.00001.3191
21582006.12.13 14:10buy8080.201.32110.00001.3229
21592006.12.13 14:10modify8050.101.32390.00001.3229
21602006.12.13 16:05t/p8050.101.32290.00001.3229-10.0016283.67
21612006.12.13 16:05t/p8080.201.32290.00001.322936.0016319.67
21622006.12.13 16:05buy8090.101.32390.00001.3257
21632006.12.13 16:05sell8100.201.32370.00001.3219
21642006.12.13 16:05modify8070.101.32090.00001.3219
21652006.12.13 16:40t/p8070.101.32190.00001.3219-10.0016309.67
21662006.12.13 16:40t/p8100.201.32190.00001.321936.0016345.67
21672006.12.13 16:40sell8110.101.32110.00001.3193
21682006.12.13 16:40buy8120.201.32130.00001.3231
21692006.12.13 16:40modify8090.101.32390.00001.3231
21702006.12.13 18:15t/p8110.101.31930.00001.319318.0016363.67
21712006.12.13 18:15sell8130.101.31900.00001.3172
21722006.12.13 18:15buy8140.401.31920.00001.3210
21732006.12.13 18:15modify8090.101.32390.00001.3210
21742006.12.13 18:15modify8120.201.32130.00001.3210
21752006.12.13 20:35t/p8090.101.32100.00001.3210-29.0016334.67
21762006.12.13 20:35t/p8120.201.32100.00001.3210-6.0016328.67
21772006.12.13 20:35t/p8140.401.32100.00001.321072.0016400.67
21782006.12.13 20:35buy8150.101.32140.00001.3232
21792006.12.13 20:35sell8160.201.32120.00001.3194
21802006.12.13 20:35modify8130.101.31900.00001.3194
21812006.12.14 07:50t/p8150.101.32320.00001.323216.0416416.71
21822006.12.14 07:50buy8170.101.32390.00001.3257
21832006.12.14 07:50sell8180.401.32370.00001.3219
21842006.12.14 07:50modify8130.101.31900.00001.3219
21852006.12.14 07:50modify8160.201.32120.00001.3219
21862006.12.14 11:15t/p8130.101.32190.00001.3219-27.2316389.48
21872006.12.14 11:15t/p8160.201.32190.00001.3219-10.4616379.02
21882006.12.14 11:15t/p8180.401.32190.00001.321972.0016451.02
21892006.12.14 11:15sell8190.101.32060.00001.3188
21902006.12.14 11:15buy8200.201.32080.00001.3226
21912006.12.14 11:15modify8170.101.32390.00001.3226
21922006.12.14 11:50t/p8190.101.31880.00001.318818.0016469.02
21932006.12.14 11:50sell8210.101.31820.00001.3164
21942006.12.14 11:50buy8220.401.31840.00001.3202
21952006.12.14 11:50modify8170.101.32390.00001.3202
21962006.12.14 11:50modify8200.201.32080.00001.3202
21972006.12.14 13:40t/p8210.101.31640.00001.316418.0016487.02
21982006.12.14 13:40sell8230.101.31620.00001.3144
21992006.12.14 13:40buy8240.801.31640.00001.3182
22002006.12.14 13:40modify8170.101.32390.00001.3182
22012006.12.14 13:40modify8200.201.32080.00001.3182
22022006.12.14 13:40modify8220.401.31840.00001.3182
22032006.12.14 13:59t/p8170.101.31820.00001.3182-57.0016430.02
22042006.12.14 13:59t/p8200.201.31820.00001.3182-52.0016378.02
22052006.12.14 13:59t/p8220.401.31820.00001.3182-8.0016370.02
22062006.12.14 13:59t/p8240.801.31820.00001.3182144.0016514.02
22072006.12.14 13:59buy8250.101.31880.00001.3206
22082006.12.14 13:59sell8260.201.31860.00001.3168
22092006.12.14 13:59modify8230.101.31620.00001.3168
22102006.12.14 15:15t/p8230.101.31680.00001.3168-6.0016508.02
22112006.12.14 15:15t/p8260.201.31680.00001.316836.0016544.02
22122006.12.14 15:15sell8270.101.31530.00001.3135
22132006.12.14 15:15buy8280.201.31550.00001.3173
22142006.12.14 15:15modify8250.101.31880.00001.3173
22152006.12.14 15:20t/p8250.101.31730.00001.3173-15.0016529.02
22162006.12.14 15:20t/p8280.201.31730.00001.317336.0016565.02
22172006.12.14 15:20buy8290.101.31790.00001.3197
22182006.12.14 15:20sell8300.201.31770.00001.3159
22192006.12.14 15:20modify8270.101.31530.00001.3159
22202006.12.14 15:29t/p8270.101.31590.00001.3159-6.0016559.02
22212006.12.14 15:29t/p8300.201.31590.00001.315936.0016595.02
22222006.12.14 15:29sell8310.101.31540.00001.3136
22232006.12.14 15:29buy8320.201.31560.00001.3174
22242006.12.14 15:29modify8290.101.31790.00001.3174
22252006.12.14 16:05t/p8290.101.31740.00001.3174-5.0016590.02
22262006.12.14 16:05t/p8320.201.31740.00001.317436.0016626.02
22272006.12.14 16:05buy8330.101.31770.00001.3195
22282006.12.14 16:05sell8340.201.31750.00001.3157
22292006.12.14 16:05modify8310.101.31540.00001.3157
22302006.12.14 16:20t/p8310.101.31570.00001.3157-3.0016623.02
22312006.12.14 16:20t/p8340.201.31570.00001.315736.0016659.02
22322006.12.14 16:20sell8350.101.31490.00001.3131
22332006.12.14 16:20buy8360.201.31510.00001.3169
22342006.12.14 16:20modify8330.101.31770.00001.3169
22352006.12.14 16:35t/p8330.101.31690.00001.3169-8.0016651.02
22362006.12.14 16:35t/p8360.201.31690.00001.316936.0016687.02
22372006.12.14 16:35buy8370.101.31760.00001.3194
22382006.12.14 16:35sell8380.201.31740.00001.3156
22392006.12.14 16:35modify8350.101.31490.00001.3156
22402006.12.14 16:45t/p8350.101.31560.00001.3156-7.0016680.02
22412006.12.14 16:45t/p8380.201.31560.00001.315636.0016716.02
22422006.12.14 16:45sell8390.101.31510.00001.3133
22432006.12.14 16:45buy8400.201.31530.00001.3171
22442006.12.14 16:45modify8370.101.31760.00001.3171
22452006.12.14 16:59t/p8370.101.31710.00001.3171-5.0016711.02
22462006.12.14 16:59t/p8400.201.31710.00001.317136.0016747.02
22472006.12.14 16:59buy8410.101.31740.00001.3192
22482006.12.14 16:59sell8420.201.31720.00001.3154
22492006.12.14 16:59modify8390.101.31510.00001.3154
22502006.12.14 17:35t/p8390.101.31540.00001.3154-3.0016744.02
22512006.12.14 17:35t/p8420.201.31540.00001.315436.0016780.02
22522006.12.14 17:35sell8430.101.31500.00001.3132
22532006.12.14 17:35buy8440.201.31520.00001.3170
22542006.12.14 17:35modify8410.101.31740.00001.3170
22552006.12.15 07:35t/p8410.101.31700.00001.3170-4.6616775.36
22562006.12.15 07:35t/p8440.201.31700.00001.317034.6916810.05
22572006.12.15 07:35buy8450.101.31750.00001.3193
22582006.12.15 07:35sell8460.201.31730.00001.3155
22592006.12.15 07:35modify8430.101.31500.00001.3155
22602006.12.15 09:05t/p8430.101.31550.00001.3155-4.4116805.64
22612006.12.15 09:05t/p8460.201.31550.00001.315536.0016841.64
22622006.12.15 09:05sell8470.101.31120.00001.3094
22632006.12.15 09:05buy8480.201.31140.00001.3132
22642006.12.15 09:05modify8450.101.31750.00001.3132
22652006.12.15 09:10t/p8450.101.31320.00001.3132-43.0016798.64
22662006.12.15 09:10t/p8480.201.31320.00001.313236.0016834.64
22672006.12.15 09:10buy8490.101.31460.00001.3164
22682006.12.15 09:10sell8500.201.31440.00001.3126
22692006.12.15 09:10modify8470.101.31120.00001.3126
22702006.12.15 09:29t/p8470.101.31260.00001.3126-14.0016820.64
22712006.12.15 09:29t/p8500.201.31260.00001.312636.0016856.64
22722006.12.15 09:29sell8510.101.31130.00001.3095
22732006.12.15 09:29buy8520.201.31150.00001.3133
22742006.12.15 09:29modify8490.101.31460.00001.3133
22752006.12.15 13:10t/p8490.101.31330.00001.3133-13.0016843.64
22762006.12.15 13:10t/p8520.201.31330.00001.313336.0016879.64
22772006.12.15 13:10buy8530.101.31380.00001.3156
22782006.12.15 13:10sell8540.201.31360.00001.3118
22792006.12.15 13:10modify8510.101.31130.00001.3118
22802006.12.15 13:15t/p8510.101.31180.00001.3118-5.0016874.64
22812006.12.15 13:15t/p8540.201.31180.00001.311836.0016910.64
22822006.12.15 13:15sell8550.101.31010.00001.3083
22832006.12.15 13:15buy8560.201.31030.00001.3121
22842006.12.15 13:15modify8530.101.31380.00001.3121
22852006.12.15 13:20t/p8530.101.31210.00001.3121-17.0016893.64
22862006.12.15 13:20t/p8560.201.31210.00001.312136.0016929.64
22872006.12.15 13:20buy8570.101.31340.00001.3152
22882006.12.15 13:20sell8580.201.31320.00001.3114
22892006.12.15 13:20modify8550.101.31010.00001.3114
22902006.12.15 13:35t/p8570.101.31520.00001.315218.0016947.64
22912006.12.15 13:35buy8590.101.31840.00001.3202
22922006.12.15 13:35sell8600.401.31820.00001.3164
22932006.12.15 13:35modify8550.101.31010.00001.3164
22942006.12.15 13:35modify8580.201.31320.00001.3164
22952006.12.15 13:40t/p8550.101.31640.00001.3164-63.0016884.64
22962006.12.15 13:40t/p8580.201.31640.00001.3164-64.0016820.64
22972006.12.15 13:40t/p8600.401.31640.00001.316472.0016892.64
22982006.12.15 13:40sell8610.101.31550.00001.3137
22992006.12.15 13:40buy8620.201.31570.00001.3175
23002006.12.15 13:40modify8590.101.31840.00001.3175
23012006.12.15 13:45t/p8590.101.31750.00001.3175-9.0016883.64
23022006.12.15 13:45t/p8620.201.31750.00001.317536.0016919.64
23032006.12.15 13:45buy8630.101.31810.00001.3199
23042006.12.15 13:45sell8640.201.31790.00001.3161
23052006.12.15 13:45modify8610.101.31550.00001.3161
23062006.12.15 13:50t/p8610.101.31610.00001.3161-6.0016913.64
23072006.12.15 13:50t/p8640.201.31610.00001.316136.0016949.64
23082006.12.15 13:50sell8650.101.31450.00001.3127
23092006.12.15 13:50buy8660.201.31470.00001.3165
23102006.12.15 13:50modify8630.101.31810.00001.3165
23112006.12.15 13:59t/p8630.101.31650.00001.3165-16.0016933.64
23122006.12.15 13:59t/p8660.201.31650.00001.316536.0016969.64
23132006.12.15 13:59buy8670.101.31830.00001.3201
23142006.12.15 13:59sell8680.201.31810.00001.3163
23152006.12.15 13:59modify8650.101.31450.00001.3163
23162006.12.15 14:05t/p8650.101.31630.00001.3163-18.0016951.64
23172006.12.15 14:05t/p8680.201.31630.00001.316336.0016987.64
23182006.12.15 14:05sell8690.101.31520.00001.3134
23192006.12.15 14:05buy8700.201.31540.00001.3172
23202006.12.15 14:05modify8670.101.31830.00001.3172
23212006.12.15 14:20t/p8670.101.31720.00001.3172-11.0016976.64
23222006.12.15 14:20t/p8700.201.31720.00001.317236.0017012.64
23232006.12.15 14:20buy8710.101.31860.00001.3204
23242006.12.15 14:20sell8720.201.31840.00001.3166
23252006.12.15 14:20modify8690.101.31520.00001.3166
23262006.12.15 14:29t/p8690.101.31660.00001.3166-14.0016998.64
23272006.12.15 14:29t/p8720.201.31660.00001.316636.0017034.64
23282006.12.15 14:29sell8730.101.31590.00001.3141
23292006.12.15 14:29buy8740.201.31610.00001.3179
23302006.12.15 14:29modify8710.101.31860.00001.3179
23312006.12.15 14:35t/p8730.101.31410.00001.314118.0017052.64
23322006.12.15 14:35sell8750.101.31200.00001.3102
23332006.12.15 14:35buy8760.401.31220.00001.3140
23342006.12.15 14:35modify8710.101.31860.00001.3140
23352006.12.15 14:35modify8740.201.31610.00001.3140
23362006.12.15 14:50t/p8710.101.31400.00001.3140-46.0017006.64
23372006.12.15 14:50t/p8740.201.31400.00001.3140-42.0016964.64
23382006.12.15 14:50t/p8760.401.31400.00001.314072.0017036.64
23392006.12.15 14:50buy8770.101.31630.00001.3181
23402006.12.15 14:50sell8780.201.31610.00001.3143
23412006.12.15 14:50modify8750.101.31200.00001.3143
23422006.12.15 14:59t/p8750.101.31430.00001.3143-23.0017013.64
23432006.12.15 14:59t/p8780.201.31430.00001.314336.0017049.64
23442006.12.15 14:59sell8790.101.31170.00001.3099
23452006.12.15 14:59buy8800.201.31190.00001.3137
23462006.12.15 14:59modify8770.101.31630.00001.3137
23472006.12.15 15:05t/p8790.101.30990.00001.309918.0017067.64
23482006.12.15 15:05sell8810.101.30740.00001.3056
23492006.12.15 15:05buy8820.401.30760.00001.3094
23502006.12.15 15:05modify8770.101.31630.00001.3094
23512006.12.15 15:05modify8800.201.31190.00001.3094
23522006.12.15 15:15t/p8770.101.30940.00001.3094-69.0016998.64
23532006.12.15 15:15t/p8800.201.30940.00001.3094-50.0016948.64
23542006.12.15 15:15t/p8820.401.30940.00001.309472.0017020.64
23552006.12.15 15:15buy8830.101.31230.00001.3141
23562006.12.15 15:15sell8840.201.31210.00001.3103
23572006.12.15 15:15modify8810.101.30740.00001.3103
23582006.12.15 15:29t/p8810.101.31030.00001.3103-29.0016991.64
23592006.12.15 15:29t/p8840.201.31030.00001.310336.0017027.64
23602006.12.15 15:29sell8850.101.30870.00001.3069
23612006.12.15 15:29buy8860.201.30890.00001.3107
23622006.12.15 15:29modify8830.101.31230.00001.3107
23632006.12.15 17:35t/p8850.101.30690.00001.306918.0017045.64
23642006.12.15 17:35sell8870.101.30640.00001.3046
23652006.12.15 17:35buy8880.401.30660.00001.3084
23662006.12.15 17:35modify8830.101.31230.00001.3084
23672006.12.15 17:35modify8860.201.30890.00001.3084
23682006.12.15 20:05t/p8830.101.30840.00001.3084-39.0017006.64
23692006.12.15 20:05t/p8860.201.30840.00001.3084-10.0016996.64
23702006.12.15 20:05t/p8880.401.30840.00001.308472.0017068.64
23712006.12.15 20:05buy8890.101.30860.00001.3104
23722006.12.15 20:05sell8900.201.30840.00001.3066
23732006.12.15 20:05modify8870.101.30640.00001.3066
23742006.12.18 05:35t/p8890.101.31040.00001.310417.3417085.99
23752006.12.18 05:35buy8910.101.31080.00001.3126
23762006.12.18 05:35sell8920.401.31060.00001.3088
23772006.12.18 05:35modify8870.101.30640.00001.3088
23782006.12.18 05:35modify8900.201.30840.00001.3088
23792006.12.18 14:50t/p8870.101.30880.00001.3088-23.4117062.58
23802006.12.18 14:50t/p8900.201.30880.00001.3088-6.8217055.76
23812006.12.18 14:50t/p8920.401.30880.00001.308872.0017127.76
23822006.12.18 14:50sell8930.101.30750.00001.3057
23832006.12.18 14:50buy8940.201.30770.00001.3095
23842006.12.18 14:50modify8910.101.31080.00001.3095
23852006.12.18 15:20t/p8930.101.30570.00001.305718.0017145.76
23862006.12.18 15:20sell8950.101.30520.00001.3034
23872006.12.18 15:20buy8960.401.30540.00001.3072
23882006.12.18 15:20modify8910.101.31080.00001.3072
23892006.12.18 15:20modify8940.201.30770.00001.3072
23902006.12.18 16:10t/p8910.101.30720.00001.3072-36.0017109.76
23912006.12.18 16:10t/p8940.201.30720.00001.3072-10.0017099.76
23922006.12.18 16:10t/p8960.401.30720.00001.307272.0017171.76
23932006.12.18 16:10buy8970.101.30750.00001.3093
23942006.12.18 16:10sell8980.201.30730.00001.3055
23952006.12.18 16:10modify8950.101.30520.00001.3055
23962006.12.18 19:50t/p8970.101.30930.00001.309318.0017189.76
23972006.12.18 19:50buy8990.101.31010.00001.3119
23982006.12.18 19:50sell9000.401.30990.00001.3081
23992006.12.18 19:50modify8950.101.30520.00001.3081
24002006.12.18 19:50modify8980.201.30730.00001.3081
24012006.12.19 07:50t/p8990.101.31190.00001.311917.3417207.10
24022006.12.19 07:50buy9010.101.31250.00001.3143
24032006.12.19 07:50sell9020.801.31230.00001.3105
24042006.12.19 07:50modify8950.101.30520.00001.3105
24052006.12.19 07:50modify8980.201.30730.00001.3105
24062006.12.19 07:50modify9000.401.30990.00001.3105
24072006.12.19 08:50t/p9010.101.31430.00001.314318.0017225.10
24082006.12.19 08:50buy9030.101.31490.00001.3167
24092006.12.19 08:50sell9041.601.31470.00001.3129
24102006.12.19 08:50modify8950.101.30520.00001.3129
24112006.12.19 08:50modify8980.201.30730.00001.3129
24122006.12.19 08:50modify9000.401.30990.00001.3129
24132006.12.19 08:50modify9020.801.31230.00001.3129
24142006.12.19 09:20t/p9030.101.31670.00001.316718.0017243.10
24152006.12.19 09:20buy9050.101.31750.00001.3193
24162006.12.19 09:20sell9063.201.31730.00001.3155
24172006.12.19 09:20modify8950.101.30520.00001.3155
24182006.12.19 09:20modify8980.201.30730.00001.3155
24192006.12.19 09:20modify9000.401.30990.00001.3155
24202006.12.19 09:20modify9020.801.31230.00001.3155
24212006.12.19 09:20modify9041.601.31470.00001.3155
24222006.12.19 13:30t/p8950.101.31550.00001.3155-102.4117140.69
24232006.12.19 13:30t/p8980.201.31550.00001.3155-162.8216977.87
24242006.12.19 13:30t/p9000.401.31550.00001.3155-221.6416756.23
24252006.12.19 13:30t/p9020.801.31550.00001.3155-256.0016500.23
24262006.12.19 13:30t/p9041.601.31550.00001.3155-128.0016372.23
24272006.12.19 13:30t/p9063.201.31550.00001.3155576.0016948.23
24282006.12.19 13:30sell9070.101.31480.00001.3130
24292006.12.19 13:30buy9080.201.31500.00001.3168
24302006.12.19 13:30modify9050.101.31750.00001.3168
24312006.12.19 13:35t/p9070.101.31300.00001.313018.0016966.23
24322006.12.19 13:35sell9090.101.31260.00001.3108
24332006.12.19 13:35buy9100.401.31280.00001.3146
24342006.12.19 13:35modify9050.101.31750.00001.3146
24352006.12.19 13:35modify9080.201.31500.00001.3146
24362006.12.19 13:40t/p9050.101.31460.00001.3146-29.0016937.23
24372006.12.19 13:40t/p9080.201.31460.00001.3146-8.0016929.23
24382006.12.19 13:40t/p9100.401.31460.00001.314672.0017001.23
24392006.12.19 13:40buy9110.101.31610.00001.3179
24402006.12.19 13:40sell9120.201.31590.00001.3141
24412006.12.19 13:40modify9090.101.31260.00001.3141
24422006.12.19 14:40t/p9110.101.31790.00001.317918.0017019.23
24432006.12.19 14:40buy9130.101.31820.00001.3200
24442006.12.19 14:40sell9140.401.31800.00001.3162
24452006.12.19 14:40modify9090.101.31260.00001.3162
24462006.12.19 14:40modify9120.201.31590.00001.3162
24472006.12.19 14:50t/p9090.101.31620.00001.3162-36.0016983.23
24482006.12.19 14:50t/p9120.201.31620.00001.3162-6.0016977.23
24492006.12.19 14:50t/p9140.401.31620.00001.316272.0017049.23
24502006.12.19 14:50sell9150.101.31440.00001.3126
24512006.12.19 14:50buy9160.201.31460.00001.3164
24522006.12.19 14:50modify9130.101.31820.00001.3164
24532006.12.19 14:59t/p9130.101.31640.00001.3164-18.0017031.23
24542006.12.19 14:59t/p9160.201.31640.00001.316436.0017067.23
24552006.12.19 14:59buy9170.101.31730.00001.3191
24562006.12.19 14:59sell9180.201.31710.00001.3153
24572006.12.19 14:59modify9150.101.31440.00001.3153
24582006.12.19 16:40t/p9170.101.31910.00001.319118.0017085.23
24592006.12.19 16:40buy9190.101.31990.00001.3217
24602006.12.19 16:40sell9200.401.31970.00001.3179
24612006.12.19 16:40modify9150.101.31440.00001.3179
24622006.12.19 16:40modify9180.201.31710.00001.3179
24632006.12.20 00:45t/p9190.101.32170.00001.321717.3417102.58
24642006.12.20 00:45buy9210.101.32280.00001.3246
24652006.12.20 00:45sell9220.801.32260.00001.3208
24662006.12.20 00:45modify9150.101.31440.00001.3208
24672006.12.20 00:45modify9180.201.31710.00001.3208
24682006.12.20 00:45modify9200.401.31970.00001.3208
24692006.12.20 13:15t/p9150.101.32080.00001.3208-63.4117039.17
24702006.12.20 13:15t/p9180.201.32080.00001.3208-72.8216966.35
24712006.12.20 13:15t/p9200.401.32080.00001.3208-41.6416924.71
24722006.12.20 13:15t/p9220.801.32080.00001.3208144.0017068.71
24732006.12.20 13:15sell9230.101.32040.00001.3186
24742006.12.20 13:15buy9240.201.32060.00001.3224
24752006.12.20 13:15modify9210.101.32280.00001.3224
24762006.12.20 15:50t/p9230.101.31860.00001.318618.0017086.71
24772006.12.20 15:50sell9250.101.31770.00001.3159
24782006.12.20 15:50buy9260.401.31790.00001.3197
24792006.12.20 15:50modify9210.101.32280.00001.3197
24802006.12.20 15:50modify9240.201.32060.00001.3197
24812006.12.21 07:35t/p9210.101.31970.00001.3197-32.9717053.74
24822006.12.21 07:35t/p9240.201.31970.00001.3197-21.9317031.81
24832006.12.21 07:35t/p9260.401.31970.00001.319764.1417095.95
24842006.12.21 07:35buy9270.101.32010.00001.3219
24852006.12.21 07:35sell9280.201.31990.00001.3181
24862006.12.21 07:35modify9250.101.31770.00001.3181
24872006.12.21 10:50t/p9250.101.31810.00001.3181-2.2317093.72
24882006.12.21 10:50t/p9280.201.31810.00001.318136.0017129.72
24892006.12.21 10:50sell9290.101.31640.00001.3146
24902006.12.21 10:50buy9300.201.31660.00001.3184
24912006.12.21 10:50modify9270.101.32010.00001.3184
24922006.12.21 11:05t/p9270.101.31840.00001.3184-17.0017112.72
24932006.12.21 11:05t/p9300.201.31840.00001.318436.0017148.72
24942006.12.21 11:05buy9310.101.31860.00001.3204
24952006.12.21 11:05sell9320.201.31840.00001.3166
24962006.12.21 11:05modify9290.101.31640.00001.3166
24972006.12.21 13:10t/p9290.101.31660.00001.3166-2.0017146.72
24982006.12.21 13:10t/p9320.201.31660.00001.316636.0017182.72
24992006.12.21 13:10sell9330.101.31630.00001.3145
25002006.12.21 13:10buy9340.201.31650.00001.3183
25012006.12.21 13:10modify9310.101.31860.00001.3183
25022006.12.21 14:50t/p9330.101.31450.00001.314518.0017200.72
25032006.12.21 14:50sell9350.101.31370.00001.3119
25042006.12.21 14:50buy9360.401.31390.00001.3157
25052006.12.21 14:50modify9310.101.31860.00001.3157
25062006.12.21 14:50modify9340.201.31650.00001.3157
25072006.12.21 15:05t/p9310.101.31570.00001.3157-29.0017171.72
25082006.12.21 15:05t/p9340.201.31570.00001.3157-16.0017155.72
25092006.12.21 15:05t/p9360.401.31570.00001.315772.0017227.72
25102006.12.21 15:05buy9370.101.31590.00001.3177
25112006.12.21 15:05sell9380.201.31570.00001.3139
25122006.12.21 15:05modify9350.101.31370.00001.3139
25132006.12.21 16:50t/p9370.101.31770.00001.317718.0017245.72
25142006.12.21 16:50buy9390.101.31790.00001.3197
25152006.12.21 16:50sell9400.401.31770.00001.3159
25162006.12.21 16:50modify9350.101.31370.00001.3159
25172006.12.21 16:50modify9380.201.31570.00001.3159
25182006.12.21 17:35t/p9350.101.31590.00001.3159-22.0017223.72
25192006.12.21 17:35t/p9380.201.31590.00001.3159-4.0017219.72
25202006.12.21 17:35t/p9400.401.31590.00001.315972.0017291.72
25212006.12.21 17:35sell9410.101.31550.00001.3137
25222006.12.21 17:35buy9420.201.31570.00001.3175
25232006.12.21 17:35modify9390.101.31790.00001.3175
25242006.12.21 18:15t/p9390.101.31750.00001.3175-4.0017287.72
25252006.12.21 18:15t/p9420.201.31750.00001.317536.0017323.72
25262006.12.21 18:15buy9430.101.31800.00001.3198
25272006.12.21 18:15sell9440.201.31780.00001.3160
25282006.12.21 18:15modify9410.101.31550.00001.3160
25292006.12.22 07:05t/p9430.101.31980.00001.319817.3417341.07
25302006.12.22 07:05buy9450.101.32060.00001.3224
25312006.12.22 07:05sell9460.401.32040.00001.3186
25322006.12.22 07:05modify9410.101.31550.00001.3186
25332006.12.22 07:05modify9440.201.31780.00001.3186
25342006.12.22 13:50t/p9410.101.31860.00001.3186-30.4117310.66
25352006.12.22 13:50t/p9440.201.31860.00001.3186-14.8217295.84
25362006.12.22 13:50t/p9460.401.31860.00001.318672.0017367.84
25372006.12.22 13:50sell9470.101.31840.00001.3166
25382006.12.22 13:50buy9480.201.31860.00001.3204
25392006.12.22 13:50modify9450.101.32060.00001.3204
25402006.12.22 14:45t/p9470.101.31660.00001.316618.0017385.84
25412006.12.22 14:45sell9490.101.31620.00001.3144
25422006.12.22 14:45buy9500.401.31640.00001.3182
25432006.12.22 14:45modify9450.101.32060.00001.3182
25442006.12.22 14:45modify9480.201.31860.00001.3182
25452006.12.22 16:45t/p9490.101.31440.00001.314418.0017403.84
25462006.12.22 16:45sell9510.101.31320.00001.3114
25472006.12.22 16:45buy9520.801.31340.00001.3152
25482006.12.22 16:45modify9450.101.32060.00001.3152
25492006.12.22 16:45modify9480.201.31860.00001.3152
25502006.12.22 16:45modify9500.401.31640.00001.3152
25512006.12.22 17:10t/p9510.101.31140.00001.311418.0017421.84
25522006.12.22 17:10sell9530.101.31100.00001.3092
25532006.12.22 17:10buy9541.601.31120.00001.3130
25542006.12.22 17:10modify9450.101.32060.00001.3130
25552006.12.22 17:10modify9480.201.31860.00001.3130
25562006.12.22 17:10modify9500.401.31640.00001.3130
25572006.12.22 17:10modify9520.801.31340.00001.3130
25582006.12.22 18:35t/p9450.101.31300.00001.3130-76.0017345.84
25592006.12.22 18:35t/p9480.201.31300.00001.3130-112.0017233.84
25602006.12.22 18:35t/p9500.401.31300.00001.3130-136.0017097.84
25612006.12.22 18:35t/p9520.801.31300.00001.3130-32.0017065.84
25622006.12.22 18:35t/p9541.601.31300.00001.3130288.0017353.84
25632006.12.22 18:35buy9550.101.31320.00001.3150
25642006.12.22 18:35sell9560.201.31300.00001.3112
25652006.12.22 18:35modify9530.101.31100.00001.3112
25662006.12.26 17:40t/p9530.101.31120.00001.3112-0.8217353.02
25672006.12.26 17:40t/p9560.201.31120.00001.311238.3617391.38
25682006.12.26 17:40sell9570.101.31010.00001.3083
25692006.12.26 17:40buy9580.201.31030.00001.3121
25702006.12.26 17:40modify9550.101.31320.00001.3121
25712006.12.27 02:05t/p9550.101.31210.00001.3121-12.9717378.41
25722006.12.27 02:05t/p9580.201.31210.00001.312134.6917413.10
25732006.12.27 02:05buy9590.101.31230.00001.3141
25742006.12.27 02:05sell9600.201.31210.00001.3103
25752006.12.27 02:05modify9570.101.31010.00001.3103
25762006.12.27 05:50t/p9590.101.31410.00001.314118.0017431.10
25772006.12.27 05:50buy9610.101.31500.00001.3168
25782006.12.27 05:50sell9620.401.31480.00001.3130
25792006.12.27 05:50modify9570.101.31010.00001.3130
25802006.12.27 05:50modify9600.201.31210.00001.3130
25812006.12.27 06:50t/p9610.101.31680.00001.316818.0017449.10
25822006.12.27 06:50buy9630.101.31710.00001.3189
25832006.12.27 06:50sell9640.801.31690.00001.3151
25842006.12.27 06:50modify9570.101.31010.00001.3151
25852006.12.27 06:50modify9600.201.31210.00001.3151
25862006.12.27 06:50modify9620.401.31480.00001.3151
25872006.12.27 08:05t/p9570.101.31510.00001.3151-49.4117399.69
25882006.12.27 08:05t/p9600.201.31510.00001.3151-60.0017339.69
25892006.12.27 08:05t/p9620.401.31510.00001.3151-12.0017327.69
25902006.12.27 08:05t/p9640.801.31510.00001.3151144.0017471.69
25912006.12.27 08:05sell9650.101.31400.00001.3122
25922006.12.27 08:05buy9660.201.31420.00001.3160
25932006.12.27 08:05modify9630.101.31710.00001.3160
25942006.12.27 12:35t/p9630.101.31600.00001.3160-11.0017460.69
25952006.12.27 12:35t/p9660.201.31600.00001.316036.0017496.69
25962006.12.27 12:35buy9670.101.31650.00001.3183
25972006.12.27 12:35sell9680.201.31630.00001.3145
25982006.12.27 12:35modify9650.101.31400.00001.3145
25992006.12.27 14:05t/p9650.101.31450.00001.3145-5.0017491.69
26002006.12.27 14:05t/p9680.201.31450.00001.314536.0017527.69
26012006.12.27 14:05sell9690.101.31400.00001.3122
26022006.12.27 14:05buy9700.201.31420.00001.3160
26032006.12.27 14:05modify9670.101.31650.00001.3160
26042006.12.27 16:20t/p9690.101.31220.00001.312218.0017545.69
26052006.12.27 16:20sell9710.101.31160.00001.3098
26062006.12.27 16:20buy9720.401.31180.00001.3136
26072006.12.27 16:20modify9670.101.31650.00001.3136
26082006.12.27 16:20modify9700.201.31420.00001.3136
26092006.12.28 09:29t/p9670.101.31360.00001.3136-30.9717514.73
26102006.12.28 09:29t/p9700.201.31360.00001.3136-15.9317498.80
26112006.12.28 09:29t/p9720.401.31360.00001.313664.1417562.94
26122006.12.28 09:29buy9730.101.31470.00001.3165
26132006.12.28 09:29sell9740.201.31450.00001.3127
26142006.12.28 09:29modify9710.101.31160.00001.3127
26152006.12.28 12:40t/p9730.101.31650.00001.316518.0017580.94
26162006.12.28 12:40buy9750.101.31670.00001.3185
26172006.12.28 12:40sell9760.401.31650.00001.3147
26182006.12.28 12:40modify9710.101.31160.00001.3147
26192006.12.28 12:40modify9740.201.31450.00001.3147
26202006.12.28 13:20t/p9750.101.31850.00001.318518.0017598.94
26212006.12.28 13:20buy9770.101.31890.00001.3207
26222006.12.28 13:20sell9780.801.31870.00001.3169
26232006.12.28 13:20modify9710.101.31160.00001.3169
26242006.12.28 13:20modify9740.201.31450.00001.3169
26252006.12.28 13:20modify9760.401.31650.00001.3169
26262006.12.28 15:00t/p9710.101.31690.00001.3169-51.2317547.71
26272006.12.28 15:00t/p9740.201.31690.00001.3169-48.0017499.71
26282006.12.28 15:00t/p9760.401.31690.00001.3169-16.0017483.71
26292006.12.28 15:00t/p9780.801.31690.00001.3169144.0017627.71
26302006.12.28 15:00sell9790.101.31670.00001.3149
26312006.12.28 15:00buy9800.201.31690.00001.3187
26322006.12.28 15:00modify9770.101.31890.00001.3187
26332006.12.28 15:05t/p9790.101.31490.00001.314918.0017645.71
26342006.12.28 15:05sell9810.101.31270.00001.3109
26352006.12.28 15:05buy9820.401.31290.00001.3147
26362006.12.28 15:05modify9770.101.31890.00001.3147
26372006.12.28 15:05modify9800.201.31690.00001.3147
26382006.12.28 15:10t/p9770.101.31470.00001.3147-42.0017603.71
26392006.12.28 15:10t/p9800.201.31470.00001.3147-44.0017559.71
26402006.12.28 15:10t/p9820.401.31470.00001.314772.0017631.71
26412006.12.28 15:10buy9830.101.31580.00001.3176
26422006.12.28 15:10sell9840.201.31560.00001.3138
26432006.12.28 15:10modify9810.101.31270.00001.3138
26442006.12.28 15:50t/p9810.101.31380.00001.3138-11.0017620.71
26452006.12.28 15:50t/p9840.201.31380.00001.313836.0017656.71
26462006.12.28 15:50sell9850.101.31360.00001.3118
26472006.12.28 15:50buy9860.201.31380.00001.3156
26482006.12.28 15:50modify9830.101.31580.00001.3156
26492006.12.28 16:35t/p9830.101.31560.00001.3156-2.0017654.71
26502006.12.28 16:35t/p9860.201.31560.00001.315636.0017690.71
26512006.12.28 16:35buy9870.101.31660.00001.3184
26522006.12.28 16:35sell9880.201.31640.00001.3146
26532006.12.28 16:35modify9850.101.31360.00001.3146
26542006.12.28 16:45t/p9850.101.31460.00001.3146-10.0017680.71
26552006.12.28 16:45t/p9880.201.31460.00001.314636.0017716.71
26562006.12.28 16:45sell9890.101.31430.00001.3125
26572006.12.28 16:45buy9900.201.31450.00001.3163
26582006.12.28 16:45modify9870.101.31660.00001.3163
26592006.12.28 17:05t/p9870.101.31630.00001.3163-3.0017713.71
26602006.12.28 17:05t/p9900.201.31630.00001.316336.0017749.71
26612006.12.28 17:05buy9910.101.31660.00001.3184
26622006.12.28 17:05sell9920.201.31640.00001.3146
26632006.12.28 17:05modify9890.101.31430.00001.3146
26642006.12.28 20:59t/p9890.101.31460.00001.3146-3.0017746.71
26652006.12.28 20:59t/p9920.201.31460.00001.314636.0017782.71
26662006.12.28 20:59sell9930.101.31430.00001.3125
26672006.12.28 20:59buy9940.201.31450.00001.3163
26682006.12.28 20:59modify9910.101.31660.00001.3163
26692006.12.29 04:20t/p9910.101.31630.00001.3163-3.6617779.05
26702006.12.29 04:20t/p9940.201.31630.00001.316334.6917813.74
26712006.12.29 04:20buy9950.101.31650.00001.3183
26722006.12.29 04:20sell9960.201.31630.00001.3145
26732006.12.29 04:20modify9930.101.31430.00001.3145
26742006.12.29 07:20t/p9950.101.31830.00001.318318.0017831.74
26752006.12.29 07:20buy9970.101.31850.00001.3203
26762006.12.29 07:20sell9980.401.31830.00001.3165
26772006.12.29 07:20modify9930.101.31430.00001.3165
26782006.12.29 07:20modify9960.201.31630.00001.3165
26792006.12.29 08:05t/p9930.101.31650.00001.3165-21.4117810.33
26802006.12.29 08:05t/p9960.201.31650.00001.3165-4.0017806.33
26812006.12.29 08:05t/p9980.401.31650.00001.316572.0017878.33
26822006.12.29 08:05sell9990.101.31600.00001.3142
26832006.12.29 08:05buy10000.201.31620.00001.3180
26842006.12.29 08:05modify9970.101.31850.00001.3180
26852006.12.29 11:35t/p9970.101.31800.00001.3180-5.0017873.33
26862006.12.29 11:35t/p10000.201.31800.00001.318036.0017909.33
26872006.12.29 11:35buy10010.101.31840.00001.3202
26882006.12.29 11:35sell10020.201.31820.00001.3164
26892006.12.29 11:35modify9990.101.31600.00001.3164
26902006.12.29 14:05t/p9990.101.31640.00001.3164-4.0017905.33
26912006.12.29 14:05t/p10020.201.31640.00001.316436.0017941.33
26922006.12.29 14:05sell10030.101.31600.00001.3142
26932006.12.29 14:05buy10040.201.31620.00001.3180
26942006.12.29 14:05modify10010.101.31840.00001.3180
26952006.12.29 14:35t/p10010.101.31800.00001.3180-4.0017937.33
26962006.12.29 14:35t/p10040.201.31800.00001.318036.0017973.33
26972006.12.29 14:35buy10050.101.31860.00001.3204
26982006.12.29 14:35sell10060.201.31840.00001.3166
26992006.12.29 14:35modify10030.101.31600.00001.3166
27002006.12.29 14:40t/p10030.101.31660.00001.3166-6.0017967.33
27012006.12.29 14:40t/p10060.201.31660.00001.316636.0018003.33
27022006.12.29 14:40sell10070.101.31520.00001.3134
27032006.12.29 14:40buy10080.201.31540.00001.3172
27042006.12.29 14:40modify10050.101.31860.00001.3172
27052006.12.29 14:59t/p10050.101.31720.00001.3172-14.0017989.33
27062006.12.29 14:59t/p10080.201.31720.00001.317236.0018025.33
27072006.12.29 14:59buy10090.101.31850.00001.3203
27082006.12.29 14:59sell10100.201.31830.00001.3165
27092006.12.29 14:59modify10070.101.31520.00001.3165
27102006.12.29 16:40t/p10090.101.32030.00001.320318.0018043.33
27112006.12.29 16:40buy10110.101.32060.00001.3224
27122006.12.29 16:40sell10120.401.32040.00001.3186
27132006.12.29 16:40modify10070.101.31520.00001.3186
27142006.12.29 16:40modify10100.201.31830.00001.3186
27152006.12.29 18:50t/p10070.101.31860.00001.3186-34.0018009.33
27162006.12.29 18:50t/p10100.201.31860.00001.3186-6.0018003.33
27172006.12.29 18:50t/p10120.401.31860.00001.318672.0018075.33
27182006.12.29 18:50sell10130.101.31820.00001.3164
27192006.12.29 18:50buy10140.201.31840.00001.3202
27202006.12.29 18:50modify10110.101.32060.00001.3202
27212007.01.01 22:00t/p10110.101.32020.00001.3202-4.6618070.68
27222007.01.01 22:00t/p10140.201.32020.00001.320234.6918105.37
27232007.01.01 22:00buy10150.101.32080.00001.3226
27242007.01.01 22:00sell10160.201.32060.00001.3188
27252007.01.01 22:00modify10130.101.31820.00001.3188
27262007.01.02 06:00t/p10150.101.32260.00001.322617.3418122.71
27272007.01.02 06:00buy10170.101.32410.00001.3259
27282007.01.02 06:00sell10180.401.32390.00001.3221
27292007.01.02 06:00modify10130.101.31820.00001.3221
27302007.01.02 06:00modify10160.201.32060.00001.3221
27312007.01.02 07:50t/p10170.101.32590.00001.325918.0018140.71
27322007.01.02 07:50buy10190.101.32710.00001.3289
27332007.01.02 07:50sell10200.801.32690.00001.3251
27342007.01.02 07:50modify10130.101.31820.00001.3251
27352007.01.02 07:50modify10160.201.32060.00001.3251
27362007.01.02 07:50modify10180.401.32390.00001.3251
27372007.01.02 08:05t/p10130.101.32510.00001.3251-67.8218072.89
27382007.01.02 08:05t/p10160.201.32510.00001.3251-88.8217984.07
27392007.01.02 08:05t/p10180.401.32510.00001.3251-48.0017936.07
27402007.01.02 08:05t/p10200.801.32510.00001.3251144.0018080.07
27412007.01.02 08:05sell10210.101.32490.00001.3231
27422007.01.02 08:05buy10220.201.32510.00001.3269
27432007.01.02 08:05modify10190.101.32710.00001.3269
27442007.01.02 08:20t/p10190.101.32690.00001.3269-2.0018078.07
27452007.01.02 08:20t/p10220.201.32690.00001.326936.0018114.07
27462007.01.02 08:20buy10230.101.32780.00001.3296
27472007.01.02 08:20sell10240.201.32760.00001.3258
27482007.01.02 08:20modify10210.101.32490.00001.3258
27492007.01.03 09:35t/p10210.101.32580.00001.3258-8.4118105.66
27502007.01.03 09:35t/p10240.201.32580.00001.325837.1818142.84
27512007.01.03 09:35sell10250.101.32540.00001.3236
27522007.01.03 09:35buy10260.201.32560.00001.3274
27532007.01.03 09:35modify10230.101.32780.00001.3274
27542007.01.03 10:20t/p10250.101.32360.00001.323618.0018160.84
27552007.01.03 10:20sell10270.101.32190.00001.3201
27562007.01.03 10:20buy10280.401.32210.00001.3239
27572007.01.03 10:20modify10230.101.32780.00001.3239
27582007.01.03 10:20modify10260.201.32560.00001.3239
27592007.01.03 12:45t/p10230.101.32390.00001.3239-39.6618121.19
27602007.01.03 12:45t/p10260.201.32390.00001.3239-34.0018087.19
27612007.01.03 12:45t/p10280.401.32390.00001.323972.0018159.19
27622007.01.03 12:45buy10290.101.32410.00001.3259
27632007.01.03 12:45sell10300.201.32390.00001.3221
27642007.01.03 12:45modify10270.101.32190.00001.3221
27652007.01.03 14:50t/p10270.101.32210.00001.3221-2.0018157.19
27662007.01.03 14:50t/p10300.201.32210.00001.322136.0018193.19
27672007.01.03 14:50sell10310.101.32190.00001.3201
27682007.01.03 14:50buy10320.201.32210.00001.3239
27692007.01.03 14:50modify10290.101.32410.00001.3239
27702007.01.03 15:05t/p10310.101.32010.00001.320118.0018211.19
27712007.01.03 15:05sell10330.101.31770.00001.3159
27722007.01.03 15:05buy10340.401.31790.00001.3197
27732007.01.03 15:05modify10290.101.32410.00001.3197
27742007.01.03 15:05modify10320.201.32210.00001.3197
27752007.01.03 15:10t/p10290.101.31970.00001.3197-44.0018167.19
27762007.01.03 15:10t/p10320.201.31970.00001.3197-48.0018119.19
27772007.01.03 15:10t/p10340.401.31970.00001.319772.0018191.19
27782007.01.03 15:10buy10350.101.32270.00001.3245
27792007.01.03 15:10sell10360.201.32250.00001.3207
27802007.01.03 15:10modify10330.101.31770.00001.3207
27812007.01.03 15:20t/p10330.101.32070.00001.3207-30.0018161.19
27822007.01.03 15:20t/p10360.201.32070.00001.320736.0018197.19
27832007.01.03 15:20sell10370.101.31740.00001.3156
27842007.01.03 15:20buy10380.201.31760.00001.3194
27852007.01.03 15:20modify10350.101.32270.00001.3194
27862007.01.03 15:35t/p10350.101.31940.00001.3194-33.0018164.19
27872007.01.03 15:35t/p10380.201.31940.00001.319436.0018200.19
27882007.01.03 15:35buy10390.101.31980.00001.3216
27892007.01.03 15:35sell10400.201.31960.00001.3178
27902007.01.03 15:35modify10370.101.31740.00001.3178
27912007.01.03 16:20t/p10370.101.31780.00001.3178-4.0018196.19
27922007.01.03 16:20t/p10400.201.31780.00001.317836.0018232.19
27932007.01.03 16:20sell10410.101.31610.00001.3143
27942007.01.03 16:20buy10420.201.31630.00001.3181
27952007.01.03 16:20modify10390.101.31980.00001.3181
27962007.01.03 19:20t/p10410.101.31430.00001.314318.0018250.19
27972007.01.03 19:20sell10430.101.31410.00001.3123
27982007.01.03 19:20buy10440.401.31430.00001.3161
27992007.01.03 19:20modify10390.101.31980.00001.3161
28002007.01.03 19:20modify10420.201.31630.00001.3161
28012007.01.03 19:29t/p10390.101.31610.00001.3161-37.0018213.19
28022007.01.03 19:29t/p10420.201.31610.00001.3161-4.0018209.19
28032007.01.03 19:29t/p10440.401.31610.00001.316172.0018281.19
28042007.01.03 19:29buy10450.101.31670.00001.3185
28052007.01.03 19:29sell10460.201.31650.00001.3147
28062007.01.03 19:29modify10430.101.31410.00001.3147
28072007.01.04 08:10t/p10430.101.31470.00001.3147-4.2318276.96
28082007.01.04 08:10t/p10460.201.31470.00001.314739.5418316.50
28092007.01.04 08:10sell10470.101.31410.00001.3123
28102007.01.04 08:10buy10480.201.31430.00001.3161
28112007.01.04 08:10modify10450.101.31670.00001.3161
28122007.01.04 08:20t/p10450.101.31610.00001.3161-7.9618308.53
28132007.01.04 08:20t/p10480.201.31610.00001.316136.0018344.53
28142007.01.04 08:20buy10490.101.31740.00001.3192
28152007.01.04 08:20sell10500.201.31720.00001.3154
28162007.01.04 08:20modify10470.101.31410.00001.3154
28172007.01.04 08:29t/p10470.101.31540.00001.3154-13.0018331.53
28182007.01.04 08:29t/p10500.201.31540.00001.315436.0018367.53
28192007.01.04 08:29sell10510.101.31370.00001.3119
28202007.01.04 08:29buy10520.201.31390.00001.3157
28212007.01.04 08:29modify10490.101.31740.00001.3157
28222007.01.04 08:40t/p10510.101.31190.00001.311918.0018385.53
28232007.01.04 08:40sell10530.101.31150.00001.3097
28242007.01.04 08:40buy10540.401.31170.00001.3135
28252007.01.04 08:40modify10490.101.31740.00001.3135
28262007.01.04 08:40modify10520.201.31390.00001.3135
28272007.01.04 08:45t/p10490.101.31350.00001.3135-39.0018346.53
28282007.01.04 08:45t/p10520.201.31350.00001.3135-8.0018338.53
28292007.01.04 08:45t/p10540.401.31350.00001.313572.0018410.53
28302007.01.04 08:45buy10550.101.31400.00001.3158
28312007.01.04 08:45sell10560.201.31380.00001.3120
28322007.01.04 08:45modify10530.101.31150.00001.3120
28332007.01.04 09:20t/p10530.101.31200.00001.3120-5.0018405.53
28342007.01.04 09:20t/p10560.201.31200.00001.312036.0018441.53
28352007.01.04 09:20sell10570.101.31120.00001.3094
28362007.01.04 09:20buy10580.201.31140.00001.3132
28372007.01.04 09:20modify10550.101.31400.00001.3132
28382007.01.04 10:45t/p10570.101.30940.00001.309418.0018459.53
28392007.01.04 10:45sell10590.101.30900.00001.3072
28402007.01.04 10:45buy10600.401.30920.00001.3110
28412007.01.04 10:45modify10550.101.31400.00001.3110
28422007.01.04 10:45modify10580.201.31140.00001.3110
28432007.01.04 11:35t/p10550.101.31100.00001.3110-30.0018429.53
28442007.01.04 11:35t/p10580.201.31100.00001.3110-8.0018421.53
28452007.01.04 11:35t/p10600.401.31100.00001.311072.0018493.53
28462007.01.04 11:35buy10610.101.31130.00001.3131
28472007.01.04 11:35sell10620.201.31110.00001.3093
28482007.01.04 11:35modify10590.101.30900.00001.3093
28492007.01.04 14:05t/p10590.101.30930.00001.3093-3.0018490.53
28502007.01.04 14:05t/p10620.201.30930.00001.309336.0018526.53
28512007.01.04 14:05sell10630.101.30890.00001.3071
28522007.01.04 14:05buy10640.201.30910.00001.3109
28532007.01.04 14:05modify10610.101.31130.00001.3109
28542007.01.04 14:15t/p10610.101.31090.00001.3109-4.0018522.53
28552007.01.04 14:15t/p10640.201.31090.00001.310936.0018558.53
28562007.01.04 14:15buy10650.101.31120.00001.3130
28572007.01.04 14:15sell10660.201.31100.00001.3092
28582007.01.04 14:15modify10630.101.30890.00001.3092
28592007.01.04 14:20t/p10630.101.30920.00001.3092-3.0018555.53
28602007.01.04 14:20t/p10660.201.30920.00001.309236.0018591.53
28612007.01.04 14:20sell10670.101.30870.00001.3069
28622007.01.04 14:20buy10680.201.30890.00001.3107
28632007.01.04 14:20modify10650.101.31120.00001.3107
28642007.01.04 15:05t/p10650.101.31070.00001.3107-5.0018586.53
28652007.01.04 15:05t/p10680.201.31070.00001.310736.0018622.53
28662007.01.04 15:05buy10690.101.31190.00001.3137
28672007.01.04 15:05sell10700.201.31170.00001.3099
28682007.01.04 15:05modify10670.101.30870.00001.3099
28692007.01.04 15:20t/p10670.101.30990.00001.3099-12.0018610.53
28702007.01.04 15:20t/p10700.201.30990.00001.309936.0018646.53
28712007.01.04 15:20sell10710.101.30830.00001.3065
28722007.01.04 15:20buy10720.201.30850.00001.3103
28732007.01.04 15:20modify10690.101.31190.00001.3103
28742007.01.05 03:05t/p10710.101.30650.00001.306518.5918665.12
28752007.01.05 03:05sell10730.101.30600.00001.3042
28762007.01.05 03:05buy10740.401.30620.00001.3080
28772007.01.05 03:05modify10690.101.31190.00001.3080
28782007.01.05 03:05modify10720.201.30850.00001.3080
28792007.01.05 03:35t/p10690.101.30800.00001.3080-39.6618625.47
28802007.01.05 03:35t/p10720.201.30800.00001.3080-11.3118614.16
28812007.01.05 03:35t/p10740.401.30800.00001.308072.0018686.16
28822007.01.05 03:35buy10750.101.30820.00001.3100
28832007.01.05 03:35sell10760.201.30800.00001.3062
28842007.01.05 03:35modify10730.101.30600.00001.3062
28852007.01.05 07:50t/p10750.101.31000.00001.310018.0018704.16
28862007.01.05 07:50buy10770.101.31060.00001.3124
28872007.01.05 07:50sell10780.401.31040.00001.3086
28882007.01.05 07:50modify10730.101.30600.00001.3086
28892007.01.05 07:50modify10760.201.30800.00001.3086
28902007.01.05 08:35t/p10730.101.30860.00001.3086-26.0018678.16
28912007.01.05 08:35t/p10760.201.30860.00001.3086-12.0018666.16
28922007.01.05 08:35t/p10780.401.30860.00001.308672.0018738.16
28932007.01.05 08:35sell10790.101.30760.00001.3058
28942007.01.05 08:35buy10800.201.30780.00001.3096
28952007.01.05 08:35modify10770.101.31060.00001.3096
28962007.01.05 09:40t/p10770.101.30960.00001.3096-10.0018728.16
28972007.01.05 09:40t/p10800.201.30960.00001.309636.0018764.16
28982007.01.05 09:40buy10810.101.31010.00001.3119
28992007.01.05 09:40sell10820.201.30990.00001.3081
29002007.01.05 09:40modify10790.101.30760.00001.3081
29012007.01.05 12:50t/p10790.101.30810.00001.3081-5.0018759.16
29022007.01.05 12:50t/p10820.201.30810.00001.308136.0018795.16
29032007.01.05 12:50sell10830.101.30730.00001.3055
29042007.01.05 12:50buy10840.201.30750.00001.3093
29052007.01.05 12:50modify10810.101.31010.00001.3093
29062007.01.05 13:40t/p10830.101.30550.00001.305518.0018813.16
29072007.01.05 13:40sell10850.101.30110.00001.2993
29082007.01.05 13:40buy10860.401.30130.00001.3031
29092007.01.05 13:40modify10810.101.31010.00001.3031
29102007.01.05 13:40modify10840.201.30750.00001.3031
29112007.01.05 15:40t/p10850.101.29930.00001.299318.0018831.16
29122007.01.05 15:40sell10870.101.29860.00001.2968
29132007.01.05 15:40buy10880.801.29880.00001.3006
29142007.01.05 15:40modify10810.101.31010.00001.3006
29152007.01.05 15:40modify10840.201.30750.00001.3006
29162007.01.05 15:40modify10860.401.30130.00001.3006
29172007.01.05 16:40t/p10810.101.30060.00001.3006-95.0018736.16
29182007.01.05 16:40t/p10840.201.30060.00001.3006-138.0018598.16
29192007.01.05 16:40t/p10860.401.30060.00001.3006-28.0018570.16
29202007.01.05 16:40t/p10880.801.30060.00001.3006144.0018714.16
29212007.01.05 16:40buy10890.101.30100.00001.3028
29222007.01.05 16:40sell10900.201.30080.00001.2990
29232007.01.05 16:40modify10870.101.29860.00001.2990
29242007.01.08 00:40t/p10870.101.29900.00001.2990-3.4118710.75
29252007.01.08 00:40t/p10900.201.29900.00001.299037.1818747.93
29262007.01.08 00:40sell10910.101.29850.00001.2967
29272007.01.08 00:40buy10920.201.29870.00001.3005
29282007.01.08 00:40modify10890.101.30100.00001.3005
29292007.01.08 01:15t/p10890.101.30050.00001.3005-5.6618742.27
29302007.01.08 01:15t/p10920.201.30050.00001.300536.0018778.27
29312007.01.08 01:15buy10930.101.30090.00001.3027
29322007.01.08 01:15sell10940.201.30070.00001.2989
29332007.01.08 01:15modify10910.101.29850.00001.2989
29342007.01.08 08:40t/p10930.101.30270.00001.302718.0018796.27
29352007.01.08 08:40buy10950.101.30300.00001.3048
29362007.01.08 08:40sell10960.401.30280.00001.3010
29372007.01.08 08:40modify10910.101.29850.00001.3010
29382007.01.08 08:40modify10940.201.30070.00001.3010
29392007.01.08 09:40t/p10910.101.30100.00001.3010-25.0018771.27
29402007.01.08 09:40t/p10940.201.30100.00001.3010-6.0018765.27
29412007.01.08 09:40t/p10960.401.30100.00001.301072.0018837.27
29422007.01.08 09:40sell10970.101.30060.00001.2988
29432007.01.08 09:40buy10980.201.30080.00001.3026
29442007.01.08 09:40modify10950.101.30300.00001.3026
29452007.01.08 13:45t/p10970.101.29880.00001.298818.0018855.27
29462007.01.08 13:45sell10990.101.29750.00001.2957
29472007.01.08 13:45buy11000.401.29770.00001.2995
29482007.01.08 13:45modify10950.101.30300.00001.2995
29492007.01.08 13:45modify10980.201.30080.00001.2995
29502007.01.08 13:50t/p10950.101.29950.00001.2995-35.0018820.27
29512007.01.08 13:50t/p10980.201.29950.00001.2995-26.0018794.27
29522007.01.08 13:50t/p11000.401.29950.00001.299572.0018866.27
29532007.01.08 13:50buy11010.101.30080.00001.3026
29542007.01.08 13:50sell11020.201.30060.00001.2988
29552007.01.08 13:50modify10990.101.29750.00001.2988
29562007.01.08 13:59t/p10990.101.29880.00001.2988-13.0018853.27
29572007.01.08 13:59t/p11020.201.29880.00001.298836.0018889.27
29582007.01.08 13:59sell11030.101.29790.00001.2961
29592007.01.08 13:59buy11040.201.29810.00001.2999
29602007.01.08 13:59modify11010.101.30080.00001.2999
29612007.01.08 14:15t/p11010.101.29990.00001.2999-9.0018880.27
29622007.01.08 14:15t/p11040.201.29990.00001.299936.0018916.27
29632007.01.08 14:15buy11050.101.30100.00001.3028
29642007.01.08 14:15sell11060.201.30080.00001.2990
29652007.01.08 14:15modify11030.101.29790.00001.2990
29662007.01.08 14:20t/p11030.101.29900.00001.2990-11.0018905.27
29672007.01.08 14:20t/p11060.201.29900.00001.299036.0018941.27
29682007.01.08 14:20sell11070.101.29730.00001.2955
29692007.01.08 14:20buy11080.201.29750.00001.2993
29702007.01.08 14:20modify11050.101.30100.00001.2993
29712007.01.08 14:29t/p11050.101.29930.00001.2993-17.0018924.27
29722007.01.08 14:29t/p11080.201.29930.00001.299336.0018960.27
29732007.01.08 14:29buy11090.101.30070.00001.3025
29742007.01.08 14:29sell11100.201.30050.00001.2987
29752007.01.08 14:29modify11070.101.29730.00001.2987
29762007.01.08 15:05t/p11090.101.30250.00001.302518.0018978.27
29772007.01.08 15:05buy11110.101.30280.00001.3046
29782007.01.08 15:05sell11120.401.30260.00001.3008
29792007.01.08 15:05modify11070.101.29730.00001.3008
29802007.01.08 15:05modify11100.201.30050.00001.3008
29812007.01.08 15:40t/p11070.101.30080.00001.3008-35.0018943.27
29822007.01.08 15:40t/p11100.201.30080.00001.3008-6.0018937.27
29832007.01.08 15:40t/p11120.401.30080.00001.300872.0019009.27
29842007.01.08 15:40sell11130.101.30060.00001.2988
29852007.01.08 15:40buy11140.201.30080.00001.3026
29862007.01.08 15:40modify11110.101.30280.00001.3026
29872007.01.08 16:40t/p11110.101.30260.00001.3026-2.0019007.27
29882007.01.08 16:40t/p11140.201.30260.00001.302636.0019043.27
29892007.01.08 16:40buy11150.101.30300.00001.3048
29902007.01.08 16:40sell11160.201.30280.00001.3010
29912007.01.08 16:40modify11130.101.30060.00001.3010
29922007.01.08 19:10t/p11130.101.30100.00001.3010-4.0019039.27
29932007.01.08 19:10t/p11160.201.30100.00001.301036.0019075.27
29942007.01.08 19:10sell11170.101.30050.00001.2987
29952007.01.08 19:10buy11180.201.30070.00001.3025
29962007.01.08 19:10modify11150.101.30300.00001.3025
29972007.01.08 19:15t/p11150.101.30250.00001.3025-5.0019070.27
29982007.01.08 19:15t/p11180.201.30250.00001.302536.0019106.27
29992007.01.08 19:15buy11190.101.30270.00001.3045
30002007.01.08 19:15sell11200.201.30250.00001.3007
30012007.01.08 19:15modify11170.101.30050.00001.3007
30022007.01.08 19:20t/p11170.101.30070.00001.3007-2.0019104.27
30032007.01.08 19:20t/p11200.201.30070.00001.300736.0019140.27
30042007.01.08 19:20sell11210.101.30050.00001.2987
30052007.01.08 19:20buy11220.201.30070.00001.3025
30062007.01.08 19:20modify11190.101.30270.00001.3025
30072007.01.08 19:40t/p11190.101.30250.00001.3025-2.0019138.27
30082007.01.08 19:40t/p11220.201.30250.00001.302536.0019174.27
30092007.01.08 19:40buy11230.101.30270.00001.3045
30102007.01.08 19:40sell11240.201.30250.00001.3007
30112007.01.08 19:40modify11210.101.30050.00001.3007
30122007.01.09 00:10t/p11230.101.30450.00001.304517.3419191.62
30132007.01.09 00:10buy11250.101.30470.00001.3065
30142007.01.09 00:10sell11260.401.30450.00001.3027
30152007.01.09 00:10modify11210.101.30050.00001.3027
30162007.01.09 00:10modify11240.201.30250.00001.3027
30172007.01.09 09:50t/p11210.101.30270.00001.3027-21.4119170.21
30182007.01.09 09:50t/p11240.201.30270.00001.3027-2.8219167.39
30192007.01.09 09:50t/p11260.401.30270.00001.302772.0019239.39
30202007.01.09 09:50sell11270.101.30240.00001.3006
30212007.01.09 09:50buy11280.201.30260.00001.3044
30222007.01.09 09:50modify11250.101.30470.00001.3044
30232007.01.09 14:10t/p11270.101.30060.00001.300618.0019257.39
30242007.01.09 14:10sell11290.101.30000.00001.2982
30252007.01.09 14:10buy11300.401.30020.00001.3020
30262007.01.09 14:10modify11250.101.30470.00001.3020
30272007.01.09 14:10modify11280.201.30260.00001.3020
30282007.01.10 00:15t/p11290.101.29820.00001.298218.5919275.98
30292007.01.10 00:15sell11310.101.29610.00001.2943
30302007.01.10 00:15buy11320.801.29630.00001.2981
30312007.01.10 00:15modify11250.101.30470.00001.2981
30322007.01.10 00:15modify11280.201.30260.00001.2981
30332007.01.10 00:15modify11300.401.30020.00001.2981
30342007.01.10 05:50t/p11250.101.29810.00001.2981-66.6619209.32
30352007.01.10 05:50t/p11280.201.29810.00001.2981-91.3119118.01
30362007.01.10 05:50t/p11300.401.29810.00001.2981-86.6219031.39
30372007.01.10 05:50t/p11320.801.29810.00001.2981144.0019175.39
30382007.01.10 05:50buy11330.101.29890.00001.3007
30392007.01.10 05:50sell11340.201.29870.00001.2969
30402007.01.10 05:50modify11310.101.29610.00001.2969
30412007.01.10 13:50t/p11310.101.29690.00001.2969-8.0019167.39
30422007.01.10 13:50t/p11340.201.29690.00001.296936.0019203.39
30432007.01.10 13:50sell11350.101.29630.00001.2945
30442007.01.10 13:50buy11360.201.29650.00001.2983
30452007.01.10 13:50modify11330.101.29890.00001.2983
30462007.01.10 15:15t/p11350.101.29450.00001.294518.0019221.39
30472007.01.10 15:15sell11370.101.29380.00001.2920
30482007.01.10 15:15buy11380.401.29400.00001.2958
30492007.01.10 15:15modify11330.101.29890.00001.2958
30502007.01.10 15:15modify11360.201.29650.00001.2958
30512007.01.11 03:15t/p11330.101.29580.00001.2958-32.9719188.43
30522007.01.11 03:15t/p11360.201.29580.00001.2958-17.9319170.50
30532007.01.11 03:15t/p11380.401.29580.00001.295864.1419234.64
30542007.01.11 03:15buy11390.101.29600.00001.2978
30552007.01.11 03:15sell11400.201.29580.00001.2940
30562007.01.11 03:15modify11370.101.29380.00001.2940
30572007.01.11 12:10t/p11390.101.29780.00001.297818.0019252.64
30582007.01.11 12:10buy11410.101.30140.00001.3032
30592007.01.11 12:10sell11420.401.30120.00001.2994
30602007.01.11 12:10modify11370.101.29380.00001.2994
30612007.01.11 12:10modify11400.201.29580.00001.2994
30622007.01.11 12:15t/p11370.101.29940.00001.2994-54.2319198.41
30632007.01.11 12:15t/p11400.201.29940.00001.2994-72.0019126.41
30642007.01.11 12:15t/p11420.401.29940.00001.299472.0019198.41
30652007.01.11 12:15sell11430.101.29720.00001.2954
30662007.01.11 12:15buy11440.201.29740.00001.2992
30672007.01.11 12:15modify11410.101.30140.00001.2992
30682007.01.11 12:35t/p11410.101.29920.00001.2992-22.0019176.41
30692007.01.11 12:35t/p11440.201.29920.00001.299236.0019212.41
30702007.01.11 12:35buy11450.101.29960.00001.3014
30712007.01.11 12:35sell11460.201.29940.00001.2976
30722007.01.11 12:35modify11430.101.29720.00001.2976
30732007.01.11 12:50t/p11430.101.29760.00001.2976-4.0019208.41
30742007.01.11 12:50t/p11460.201.29760.00001.297636.0019244.41
30752007.01.11 12:50sell11470.101.29680.00001.2950
30762007.01.11 12:50buy11480.201.29700.00001.2988
30772007.01.11 12:50modify11450.101.29960.00001.2988
30782007.01.11 13:20t/p11450.101.29880.00001.2988-8.0019236.41
30792007.01.11 13:20t/p11480.201.29880.00001.298836.0019272.41
30802007.01.11 13:20buy11490.101.29920.00001.3010
30812007.01.11 13:20sell11500.201.29900.00001.2972
30822007.01.11 13:20modify11470.101.29680.00001.2972
30832007.01.11 13:35t/p11470.101.29720.00001.2972-4.0019268.41
30842007.01.11 13:35t/p11500.201.29720.00001.297236.0019304.41
30852007.01.11 13:35sell11510.101.29330.00001.2915
30862007.01.11 13:35buy11520.201.29350.00001.2953
30872007.01.11 13:35modify11490.101.29920.00001.2953
30882007.01.11 13:45t/p11490.101.29530.00001.2953-39.0019265.41
30892007.01.11 13:45t/p11520.201.29530.00001.295336.0019301.41
30902007.01.11 13:45buy11530.101.29610.00001.2979
30912007.01.11 13:45sell11540.201.29590.00001.2941
30922007.01.11 13:45modify11510.101.29330.00001.2941
30932007.01.11 13:50t/p11530.101.29790.00001.297918.0019319.41
30942007.01.11 13:50buy11550.101.29890.00001.3007
30952007.01.11 13:50sell11560.401.29870.00001.2969
30962007.01.11 13:50modify11510.101.29330.00001.2969
30972007.01.11 13:50modify11540.201.29590.00001.2969
30982007.01.11 13:59t/p11510.101.29690.00001.2969-36.0019283.41
30992007.01.11 13:59t/p11540.201.29690.00001.2969-20.0019263.41
31002007.01.11 13:59t/p11560.401.29690.00001.296972.0019335.41
31012007.01.11 13:59sell11570.101.29350.00001.2917
31022007.01.11 13:59buy11580.201.29370.00001.2955
31032007.01.11 13:59modify11550.101.29890.00001.2955
31042007.01.11 14:05t/p11570.101.29170.00001.291718.0019353.41
31052007.01.11 14:05sell11590.101.29080.00001.2890
31062007.01.11 14:05buy11600.401.29100.00001.2928
31072007.01.11 14:05modify11550.101.29890.00001.2928
31082007.01.11 14:05modify11580.201.29370.00001.2928
31092007.01.11 14:15t/p11550.101.29280.00001.2928-61.0019292.41
31102007.01.11 14:15t/p11580.201.29280.00001.2928-18.0019274.41
31112007.01.11 14:15t/p11600.401.29280.00001.292872.0019346.41
31122007.01.11 14:15buy11610.101.29390.00001.2957
31132007.01.11 14:15sell11620.201.29370.00001.2919
31142007.01.11 14:15modify11590.101.29080.00001.2919
31152007.01.11 15:15t/p11590.101.29190.00001.2919-11.0019335.41
31162007.01.11 15:15t/p11620.201.29190.00001.291936.0019371.41
31172007.01.11 15:15sell11630.101.28980.00001.2880
31182007.01.11 15:15buy11640.201.29000.00001.2918
31192007.01.11 15:15modify11610.101.29390.00001.2918
31202007.01.12 01:10t/p11630.101.28800.00001.288018.5919390.00
31212007.01.12 01:10sell11650.101.28750.00001.2857
31222007.01.12 01:10buy11660.401.28770.00001.2895
31232007.01.12 01:10modify11610.101.29390.00001.2895
31242007.01.12 01:10modify11640.201.29000.00001.2895
31252007.01.12 02:05t/p11610.101.28950.00001.2895-44.6619345.34
31262007.01.12 02:05t/p11640.201.28950.00001.2895-11.3119334.03
31272007.01.12 02:05t/p11660.401.28950.00001.289572.0019406.03
31282007.01.12 02:05buy11670.101.29060.00001.2924
31292007.01.12 02:05sell11680.201.29040.00001.2886
31302007.01.12 02:05modify11650.101.28750.00001.2886
31312007.01.12 13:20t/p11650.101.28860.00001.2886-11.0019395.03
31322007.01.12 13:20t/p11680.201.28860.00001.288636.0019431.03
31332007.01.12 13:20sell11690.101.28840.00001.2866
31342007.01.12 13:20buy11700.201.28860.00001.2904
31352007.01.12 13:20modify11670.101.29060.00001.2904
31362007.01.12 13:35t/p11670.101.29040.00001.2904-2.0019429.03
31372007.01.12 13:35t/p11700.201.29040.00001.290436.0019465.03
31382007.01.12 13:35buy11710.101.29160.00001.2934
31392007.01.12 13:35sell11720.201.29140.00001.2896
31402007.01.12 13:35modify11690.101.28840.00001.2896
31412007.01.12 13:45t/p11690.101.28960.00001.2896-12.0019453.03
31422007.01.12 13:45t/p11720.201.28960.00001.289636.0019489.03
31432007.01.12 13:45sell11730.101.28850.00001.2867
31442007.01.12 13:45buy11740.201.28870.00001.2905
31452007.01.12 13:45modify11710.101.29160.00001.2905
31462007.01.12 13:50t/p11730.101.28670.00001.286718.0019507.03
31472007.01.12 13:50sell11750.101.28600.00001.2842
31482007.01.12 13:50buy11760.401.28620.00001.2880
31492007.01.12 13:50modify11710.101.29160.00001.2880
31502007.01.12 13:50modify11740.201.28870.00001.2880
31512007.01.12 13:59t/p11710.101.28800.00001.2880-36.0019471.03
31522007.01.12 13:59t/p11740.201.28800.00001.2880-14.0019457.03
31532007.01.12 13:59t/p11760.401.28800.00001.288072.0019529.03
31542007.01.12 13:59buy11770.101.29140.00001.2932
31552007.01.12 13:59sell11780.201.29120.00001.2894
31562007.01.12 13:59modify11750.101.28600.00001.2894
31572007.01.12 14:50t/p11770.101.29320.00001.293218.0019547.03
31582007.01.12 14:50buy11790.101.29370.00001.2955
31592007.01.12 14:50sell11800.401.29350.00001.2917
31602007.01.12 14:50modify11750.101.28600.00001.2917
31612007.01.12 14:50modify11780.201.29120.00001.2917
31622007.01.12 18:15t/p11750.101.29170.00001.2917-57.0019490.03
31632007.01.12 18:15t/p11780.201.29170.00001.2917-10.0019480.03
31642007.01.12 18:15t/p11800.401.29170.00001.291772.0019552.03
31652007.01.12 18:15sell11810.101.29140.00001.2896
31662007.01.12 18:15buy11820.201.29160.00001.2934
31672007.01.12 18:15modify11790.101.29370.00001.2934
31682007.01.15 03:20t/p11790.101.29340.00001.2934-3.6619548.38
31692007.01.15 03:20t/p11820.201.29340.00001.293434.6919583.07
31702007.01.15 03:20buy11830.101.29400.00001.2958
31712007.01.15 03:20sell11840.201.29380.00001.2920
31722007.01.15 03:20modify11810.101.29140.00001.2920
31732007.01.16 07:15t/p11830.101.29580.00001.295817.3419600.41
31742007.01.16 07:15buy11850.101.29690.00001.2987
31752007.01.16 07:15sell11860.401.29670.00001.2949
31762007.01.16 07:15modify11810.101.29140.00001.2949
31772007.01.16 07:15modify11840.201.29380.00001.2949
31782007.01.16 10:20t/p11850.101.29870.00001.298718.0019618.41
31792007.01.16 10:20buy11870.101.29900.00001.3008
31802007.01.16 10:20sell11880.801.29880.00001.2970
31812007.01.16 10:20modify11810.101.29140.00001.2970
31822007.01.16 10:20modify11840.201.29380.00001.2970
31832007.01.16 10:20modify11860.401.29670.00001.2970
31842007.01.16 12:05t/p11810.101.29700.00001.2970-54.8219563.59
31852007.01.16 12:05t/p11840.201.29700.00001.2970-62.8219500.77
31862007.01.16 12:05t/p11860.401.29700.00001.2970-12.0019488.77
31872007.01.16 12:05t/p11880.801.29700.00001.2970144.0019632.77
31882007.01.16 12:05sell11890.101.29680.00001.2950
31892007.01.16 12:05buy11900.201.29700.00001.2988
31902007.01.16 12:05modify11870.101.29900.00001.2988
31912007.01.16 13:20t/p11890.101.29500.00001.295018.0019650.77
31922007.01.16 13:20sell11910.101.29400.00001.2922
31932007.01.16 13:20buy11920.401.29420.00001.2960
31942007.01.16 13:20modify11870.101.29900.00001.2960
31952007.01.16 13:20modify11900.201.29700.00001.2960
31962007.01.16 13:35t/p11870.101.29600.00001.2960-30.0019620.77
31972007.01.16 13:35t/p11900.201.29600.00001.2960-20.0019600.77
31982007.01.16 13:35t/p11920.401.29600.00001.296072.0019672.77
31992007.01.16 13:35buy11930.101.29620.00001.2980
32002007.01.16 13:35sell11940.201.29600.00001.2942
32012007.01.16 13:35modify11910.101.29400.00001.2942
32022007.01.16 14:20t/p11910.101.29420.00001.2942-2.0019670.77
32032007.01.16 14:20t/p11940.201.29420.00001.294236.0019706.77
32042007.01.16 14:20sell11950.101.29310.00001.2913
32052007.01.16 14:20buy11960.201.29330.00001.2951
32062007.01.16 14:20modify11930.101.29620.00001.2951
32072007.01.16 17:15t/p11950.101.29130.00001.291318.0019724.77
32082007.01.16 17:15sell11970.101.29080.00001.2890
32092007.01.16 17:15buy11980.401.29100.00001.2928
32102007.01.16 17:15modify11930.101.29620.00001.2928
32112007.01.16 17:15modify11960.201.29330.00001.2928
32122007.01.17 04:15t/p11930.101.29280.00001.2928-34.6619690.12
32132007.01.17 04:15t/p11960.201.29280.00001.2928-11.3119678.81
32142007.01.17 04:15t/p11980.401.29280.00001.292869.3819748.19
32152007.01.17 04:15buy11990.101.29320.00001.2950
32162007.01.17 04:15sell12000.201.29300.00001.2912
32172007.01.17 04:15modify11970.101.29080.00001.2912
32182007.01.17 13:15t/p11970.101.29120.00001.2912-3.4119744.78
32192007.01.17 13:15t/p12000.201.29120.00001.291236.0019780.78
32202007.01.17 13:15sell12010.101.29050.00001.2887
32212007.01.17 13:15buy12020.201.29070.00001.2925
32222007.01.17 13:15modify11990.101.29320.00001.2925
32232007.01.17 14:10t/p11990.101.29250.00001.2925-7.0019773.78
32242007.01.17 14:10t/p12020.201.29250.00001.292536.0019809.78
32252007.01.17 14:10buy12030.101.29340.00001.2952
32262007.01.17 14:10sell12040.201.29320.00001.2914
32272007.01.17 14:10modify12010.101.29050.00001.2914
32282007.01.17 14:20t/p12010.101.29140.00001.2914-9.0019800.78
32292007.01.17 14:20t/p12040.201.29140.00001.291436.0019836.78
32302007.01.17 14:20sell12050.101.29030.00001.2885
32312007.01.17 14:20buy12060.201.29050.00001.2923
32322007.01.17 14:20modify12030.101.29340.00001.2923
32332007.01.17 14:29t/p12030.101.29230.00001.2923-11.0019825.78
32342007.01.17 14:29t/p12060.201.29230.00001.292336.0019861.78
32352007.01.17 14:29buy12070.101.29250.00001.2943
32362007.01.17 14:29sell12080.201.29230.00001.2905
32372007.01.17 14:29modify12050.101.29030.00001.2905
32382007.01.17 15:59t/p12070.101.29430.00001.294318.0019879.78
32392007.01.17 15:59buy12090.101.29510.00001.2969
32402007.01.17 15:59sell12100.401.29490.00001.2931
32412007.01.17 15:59modify12050.101.29030.00001.2931
32422007.01.17 15:59modify12080.201.29230.00001.2931
32432007.01.17 19:10t/p12050.101.29310.00001.2931-28.0019851.78
32442007.01.17 19:10t/p12080.201.29310.00001.2931-16.0019835.78
32452007.01.17 19:10t/p12100.401.29310.00001.293172.0019907.78
32462007.01.17 19:10sell12110.101.29270.00001.2909
32472007.01.17 19:10buy12120.201.29290.00001.2947
32482007.01.17 19:10modify12090.101.29510.00001.2947
32492007.01.17 22:50t/p12090.101.29470.00001.2947-4.0019903.78
32502007.01.17 22:50t/p12120.201.29470.00001.294736.0019939.78
32512007.01.17 22:50buy12130.101.29490.00001.2967
32522007.01.17 22:50sell12140.201.29470.00001.2929
32532007.01.17 22:50modify12110.101.29270.00001.2929
32542007.01.18 03:20t/p12130.101.29670.00001.296716.0419955.81
32552007.01.18 03:20buy12150.101.29730.00001.2991
32562007.01.18 03:20sell12160.401.29710.00001.2953
32572007.01.18 03:20modify12110.101.29270.00001.2953
32582007.01.18 03:20modify12140.201.29470.00001.2953
32592007.01.18 09:05t/p12110.101.29530.00001.2953-24.2319931.58
32602007.01.18 09:05t/p12140.201.29530.00001.2953-8.4619923.12
32612007.01.18 09:05t/p12160.401.29530.00001.295372.0019995.12
32622007.01.18 09:05sell12170.101.29430.00001.2925
32632007.01.18 09:05buy12180.201.29450.00001.2963
32642007.01.18 09:05modify12150.101.29730.00001.2963
32652007.01.18 12:10t/p12170.101.29250.00001.292518.0020013.12
32662007.01.18 12:10sell12190.101.29170.00001.2899
32672007.01.18 12:10buy12200.401.29190.00001.2937
32682007.01.18 12:10modify12150.101.29730.00001.2937
32692007.01.18 12:10modify12180.201.29450.00001.2937
32702007.01.18 13:45t/p12190.101.28990.00001.289918.0020031.12
32712007.01.18 13:45sell12210.101.28950.00001.2877
32722007.01.18 13:45buy12220.801.28970.00001.2915
32732007.01.18 13:45modify12150.101.29730.00001.2915
32742007.01.18 13:45modify12180.201.29450.00001.2915
32752007.01.18 13:45modify12200.401.29190.00001.2915
32762007.01.18 13:59t/p12150.101.29150.00001.2915-58.0019973.12
32772007.01.18 13:59t/p12180.201.29150.00001.2915-60.0019913.12
32782007.01.18 13:59t/p12200.401.29150.00001.2915-16.0019897.12
32792007.01.18 13:59t/p12220.801.29150.00001.2915144.0020041.12
32802007.01.18 13:59buy12230.101.29190.00001.2937
32812007.01.18 13:59sell12240.201.29170.00001.2899
32822007.01.18 13:59modify12210.101.28950.00001.2899
32832007.01.18 14:05t/p12230.101.29370.00001.293718.0020059.12
32842007.01.18 14:05buy12250.101.29490.00001.2967
32852007.01.18 14:05sell12260.401.29470.00001.2929
32862007.01.18 14:05modify12210.101.28950.00001.2929
32872007.01.18 14:05modify12240.201.29170.00001.2929
32882007.01.18 14:10t/p12210.101.29290.00001.2929-34.0020025.12
32892007.01.18 14:10t/p12240.201.29290.00001.2929-24.0020001.12
32902007.01.18 14:10t/p12260.401.29290.00001.292972.0020073.12
32912007.01.18 14:10sell12270.101.29170.00001.2899
32922007.01.18 14:10buy12280.201.29190.00001.2937
32932007.01.18 14:10modify12250.101.29490.00001.2937
32942007.01.18 14:29t/p12250.101.29370.00001.2937-12.0020061.12
32952007.01.18 14:29t/p12280.201.29370.00001.293736.0020097.12
32962007.01.18 14:29buy12290.101.29430.00001.2961
32972007.01.18 14:29sell12300.201.29410.00001.2923
32982007.01.18 14:29modify12270.101.29170.00001.2923
32992007.01.18 14:45t/p12290.101.29610.00001.296118.0020115.12
33002007.01.18 14:45buy12310.101.29640.00001.2982
33012007.01.18 14:45sell12320.401.29620.00001.2944
33022007.01.18 14:45modify12270.101.29170.00001.2944
33032007.01.18 14:45modify12300.201.29410.00001.2944
33042007.01.18 14:50t/p12270.101.29440.00001.2944-27.0020088.12
33052007.01.18 14:50t/p12300.201.29440.00001.2944-6.0020082.12
33062007.01.18 14:50t/p12320.401.29440.00001.294472.0020154.12
33072007.01.18 14:50sell12330.101.29340.00001.2916
33082007.01.18 14:50buy12340.201.29360.00001.2954
33092007.01.18 14:50modify12310.101.29640.00001.2954
33102007.01.18 15:20t/p12310.101.29540.00001.2954-10.0020144.12
33112007.01.18 15:20t/p12340.201.29540.00001.295436.0020180.12
33122007.01.18 15:20buy12350.101.29640.00001.2982
33132007.01.18 15:20sell12360.201.29620.00001.2944
33142007.01.18 15:20modify12330.101.29340.00001.2944
33152007.01.18 16:35t/p12330.101.29440.00001.2944-10.0020170.12
33162007.01.18 16:35t/p12360.201.29440.00001.294436.0020206.12
33172007.01.18 16:35sell12370.101.29370.00001.2919
33182007.01.18 16:35buy12380.201.29390.00001.2957
33192007.01.18 16:35modify12350.101.29640.00001.2957
33202007.01.18 19:10t/p12350.101.29570.00001.2957-7.0020199.12
33212007.01.18 19:10t/p12380.201.29570.00001.295736.0020235.12
33222007.01.18 19:10buy12390.101.29590.00001.2977
33232007.01.18 19:10sell12400.201.29570.00001.2939
33242007.01.18 19:10modify12370.101.29370.00001.2939
33252007.01.19 02:15t/p12390.101.29770.00001.297717.3420252.47
33262007.01.19 02:15buy12410.101.29820.00001.3000
33272007.01.19 02:15sell12420.401.29800.00001.2962
33282007.01.19 02:15modify12370.101.29370.00001.2962
33292007.01.19 02:15modify12400.201.29570.00001.2962
33302007.01.19 04:20t/p12410.101.30000.00001.300018.0020270.47
33312007.01.19 04:20buy12430.101.30030.00001.3021
33322007.01.19 04:20sell12440.801.30010.00001.2983
33332007.01.19 04:20modify12370.101.29370.00001.2983
33342007.01.19 04:20modify12400.201.29570.00001.2983
33352007.01.19 04:20modify12420.401.29800.00001.2983
33362007.01.19 07:15t/p12370.101.29830.00001.2983-45.4120225.06
33372007.01.19 07:15t/p12400.201.29830.00001.2983-50.8220174.24
33382007.01.19 07:15t/p12420.401.29830.00001.2983-12.0020162.24
33392007.01.19 07:15t/p12440.801.29830.00001.2983144.0020306.24
33402007.01.19 07:15sell12450.101.29790.00001.2961
33412007.01.19 07:15buy12460.201.29810.00001.2999
33422007.01.19 07:15modify12430.101.30030.00001.2999
33432007.01.19 10:20t/p12450.101.29610.00001.296118.0020324.24
33442007.01.19 10:20sell12470.101.29550.00001.2937
33452007.01.19 10:20buy12480.401.29570.00001.2975
33462007.01.19 10:20modify12430.101.30030.00001.2975
33472007.01.19 10:20modify12460.201.29810.00001.2975
33482007.01.19 14:59t/p12470.101.29370.00001.293718.0020342.24
33492007.01.19 14:59sell12490.101.29330.00001.2915
33502007.01.19 14:59buy12500.801.29350.00001.2953
33512007.01.19 14:59modify12430.101.30030.00001.2953
33522007.01.19 14:59modify12460.201.29810.00001.2953
33532007.01.19 14:59modify12480.401.29570.00001.2953
33542007.01.19 15:29t/p12490.101.29150.00001.291518.0020360.24
33552007.01.19 15:29sell12510.101.29130.00001.2895
33562007.01.19 15:29buy12521.601.29150.00001.2933
33572007.01.19 15:29modify12430.101.30030.00001.2933
33582007.01.19 15:29modify12460.201.29810.00001.2933
33592007.01.19 15:29modify12480.401.29570.00001.2933
33602007.01.19 15:29modify12500.801.29350.00001.2933
33612007.01.19 15:35t/p12430.101.29330.00001.2933-70.0020290.24
33622007.01.19 15:35t/p12460.201.29330.00001.2933-96.0020194.24
33632007.01.19 15:35t/p12480.401.29330.00001.2933-96.0020098.24
33642007.01.19 15:35t/p12500.801.29330.00001.2933-16.0020082.24
33652007.01.19 15:35t/p12521.601.29330.00001.2933288.0020370.24
33662007.01.19 15:35buy12530.101.29470.00001.2965
33672007.01.19 15:35sell12540.201.29450.00001.2927
33682007.01.19 15:35modify12510.101.29130.00001.2927
33692007.01.19 15:50t/p12510.101.29270.00001.2927-14.0020356.24
33702007.01.19 15:50t/p12540.201.29270.00001.292736.0020392.24
33712007.01.19 15:50sell12550.101.29100.00001.2892
33722007.01.19 15:50buy12560.201.29120.00001.2930
33732007.01.19 15:50modify12530.101.29470.00001.2930
33742007.01.19 15:59t/p12530.101.29300.00001.2930-17.0020375.24
33752007.01.19 15:59t/p12560.201.29300.00001.293036.0020411.24
33762007.01.19 15:59buy12570.101.29460.00001.2964
33772007.01.19 15:59sell12580.201.29440.00001.2926
33782007.01.19 15:59modify12550.101.29100.00001.2926
33792007.01.19 16:35t/p12570.101.29640.00001.296418.0020429.24
33802007.01.19 16:35buy12590.101.29690.00001.2987
33812007.01.19 16:35sell12600.401.29670.00001.2949
33822007.01.19 16:35modify12550.101.29100.00001.2949
33832007.01.19 16:35modify12580.201.29440.00001.2949
33842007.01.22 10:50t/p12550.101.29490.00001.2949-38.4120390.83
33852007.01.22 10:50t/p12580.201.29490.00001.2949-8.8220382.01
33862007.01.22 10:50t/p12600.401.29490.00001.294974.3620456.37
33872007.01.22 10:50sell12610.101.29380.00001.2920
33882007.01.22 10:50buy12620.201.29400.00001.2958
33892007.01.22 10:50modify12590.101.29690.00001.2958
33902007.01.22 15:50t/p12590.101.29580.00001.2958-11.6520444.71
33912007.01.22 15:50t/p12620.201.29580.00001.295836.0020480.71
33922007.01.22 15:50buy12630.101.29600.00001.2978
33932007.01.22 15:50sell12640.201.29580.00001.2940
33942007.01.22 15:50modify12610.101.29380.00001.2940
33952007.01.23 00:15t/p12610.101.29400.00001.2940-1.4120479.30
33962007.01.23 00:15t/p12640.201.29400.00001.294037.1820516.48
33972007.01.23 00:15sell12650.101.29360.00001.2918
33982007.01.23 00:15buy12660.201.29380.00001.2956
33992007.01.23 00:15modify12630.101.29600.00001.2956
34002007.01.23 07:40t/p12630.101.29560.00001.2956-4.6620511.83
34012007.01.23 07:40t/p12660.201.29560.00001.295636.0020547.83
34022007.01.23 07:40buy12670.101.29700.00001.2988
34032007.01.23 07:40sell12680.201.29680.00001.2950
34042007.01.23 07:40modify12650.101.29360.00001.2950
34052007.01.23 10:10t/p12670.101.29880.00001.298818.0020565.83
34062007.01.23 10:10buy12690.101.30250.00001.3043
34072007.01.23 10:10sell12700.401.30230.00001.3005
34082007.01.23 10:10modify12650.101.29360.00001.3005
34092007.01.23 10:10modify12680.201.29680.00001.3005
34102007.01.23 10:15t/p12650.101.30050.00001.3005-69.0020496.83
34112007.01.23 10:15t/p12680.201.30050.00001.3005-74.0020422.83
34122007.01.23 10:15t/p12700.401.30050.00001.300572.0020494.83
34132007.01.23 10:15sell12710.101.29990.00001.2981
34142007.01.23 10:15buy12720.201.30010.00001.3019
34152007.01.23 10:15modify12690.101.30250.00001.3019
34162007.01.23 11:45t/p12690.101.30190.00001.3019-6.0020488.83
34172007.01.23 11:45t/p12720.201.30190.00001.301936.0020524.83
34182007.01.23 11:45buy12730.101.30310.00001.3049
34192007.01.23 11:45sell12740.201.30290.00001.3011
34202007.01.23 11:45modify12710.101.29990.00001.3011
34212007.01.23 18:40t/p12710.101.30110.00001.3011-12.0020512.83
34222007.01.23 18:40t/p12740.201.30110.00001.301136.0020548.83
34232007.01.23 18:40sell12750.101.30090.00001.2991
34242007.01.23 18:40buy12760.201.30110.00001.3029
34252007.01.23 18:40modify12730.101.30310.00001.3029
34262007.01.23 20:45t/p12730.101.30290.00001.3029-2.0020546.83
34272007.01.23 20:45t/p12760.201.30290.00001.302936.0020582.83
34282007.01.23 20:45buy12770.101.30310.00001.3049
34292007.01.23 20:45sell12780.201.30290.00001.3011
34302007.01.23 20:45modify12750.101.30090.00001.3011
34312007.01.24 06:50t/p12750.101.30110.00001.3011-1.4120581.42
34322007.01.24 06:50t/p12780.201.30110.00001.301137.1820618.60
34332007.01.24 06:50sell12790.101.30080.00001.2990
34342007.01.24 06:50buy12800.201.30100.00001.3028
34352007.01.24 06:50modify12770.101.30310.00001.3028
34362007.01.24 08:20t/p12790.101.29900.00001.299018.0020636.60
34372007.01.24 08:20sell12810.101.29840.00001.2966
34382007.01.24 08:20buy12820.401.29860.00001.3004
34392007.01.24 08:20modify12770.101.30310.00001.3004
34402007.01.24 08:20modify12800.201.30100.00001.3004
34412007.01.24 09:35t/p12770.101.30040.00001.3004-27.6620608.94
34422007.01.24 09:35t/p12800.201.30040.00001.3004-12.0020596.94
34432007.01.24 09:35t/p12820.401.30040.00001.300472.0020668.94
34442007.01.24 09:35buy12830.101.30170.00001.3035
34452007.01.24 09:35sell12840.201.30150.00001.2997
34462007.01.24 09:35modify12810.101.29840.00001.2997
34472007.01.24 09:50t/p12810.101.29970.00001.2997-13.0020655.94
34482007.01.24 09:50t/p12840.201.29970.00001.299736.0020691.94
34492007.01.24 09:50sell12850.101.29860.00001.2968
34502007.01.24 09:50buy12860.201.29880.00001.3006
34512007.01.24 09:50modify12830.101.30170.00001.3006
34522007.01.24 09:59t/p12830.101.30060.00001.3006-11.0020680.94
34532007.01.24 09:59t/p12860.201.30060.00001.300636.0020716.94
34542007.01.24 09:59buy12870.101.30130.00001.3031
34552007.01.24 09:59sell12880.201.30110.00001.2993
34562007.01.24 09:59modify12850.101.29860.00001.2993
34572007.01.24 13:40t/p12850.101.29930.00001.2993-7.0020709.94
34582007.01.24 13:40t/p12880.201.29930.00001.299336.0020745.94
34592007.01.24 13:40sell12890.101.29900.00001.2972
34602007.01.24 13:40buy12900.201.29920.00001.3010
34612007.01.24 13:40modify12870.101.30130.00001.3010
34622007.01.24 15:15t/p12890.101.29720.00001.297218.0020763.94
34632007.01.24 15:15sell12910.101.29620.00001.2944
34642007.01.24 15:15buy12920.401.29640.00001.2982
34652007.01.24 15:15modify12870.101.30130.00001.2982
34662007.01.24 15:15modify12900.201.29920.00001.2982
34672007.01.25 07:35t/p12870.101.29820.00001.2982-32.9720730.98
34682007.01.25 07:35t/p12900.201.29820.00001.2982-23.9320707.05
34692007.01.25 07:35t/p12920.401.29820.00001.298264.1420771.19
34702007.01.25 07:35buy12930.101.29880.00001.3006
34712007.01.25 07:35sell12940.201.29860.00001.2968
34722007.01.25 07:35modify12910.101.29620.00001.2968
34732007.01.25 09:35t/p12910.101.29680.00001.2968-4.2320766.96
34742007.01.25 09:35t/p12940.201.29680.00001.296836.0020802.96
34752007.01.25 09:35sell12950.101.29640.00001.2946
34762007.01.25 09:35buy12960.201.29660.00001.2984
34772007.01.25 09:35modify12930.101.29880.00001.2984
34782007.01.25 10:35t/p12930.101.29840.00001.2984-4.0020798.96
34792007.01.25 10:35t/p12960.201.29840.00001.298436.0020834.96
34802007.01.25 10:35buy12970.101.29940.00001.3012
34812007.01.25 10:35sell12980.201.29920.00001.2974
34822007.01.25 10:35modify12950.101.29640.00001.2974
34832007.01.25 10:50t/p12950.101.29740.00001.2974-10.0020824.96
34842007.01.25 10:50t/p12980.201.29740.00001.297436.0020860.96
34852007.01.25 10:50sell12990.101.29710.00001.2953
34862007.01.25 10:50buy13000.201.29730.00001.2991
34872007.01.25 10:50modify12970.101.29940.00001.2991
34882007.01.25 11:00t/p12970.101.29910.00001.2991-3.0020857.96
34892007.01.25 11:00t/p13000.201.29910.00001.299136.0020893.96
34902007.01.25 11:00buy13010.101.29930.00001.3011
34912007.01.25 11:00sell13020.201.29910.00001.2973
34922007.01.25 11:00modify12990.101.29710.00001.2973
34932007.01.25 14:20t/p12990.101.29730.00001.2973-2.0020891.96
34942007.01.25 14:20t/p13020.201.29730.00001.297336.0020927.96
34952007.01.25 14:20sell13030.101.29660.00001.2948
34962007.01.25 14:20buy13040.201.29680.00001.2986
34972007.01.25 14:20modify13010.101.29930.00001.2986
34982007.01.25 14:35t/p13010.101.29860.00001.2986-7.0020920.96
34992007.01.25 14:35t/p13040.201.29860.00001.298636.0020956.96
35002007.01.25 14:35buy13050.101.29930.00001.3011
35012007.01.25 14:35sell13060.201.29910.00001.2973
35022007.01.25 14:35modify13030.101.29660.00001.2973
35032007.01.25 14:45t/p13030.101.29730.00001.2973-7.0020949.96
35042007.01.25 14:45t/p13060.201.29730.00001.297336.0020985.96
35052007.01.25 14:45sell13070.101.29680.00001.2950
35062007.01.25 14:45buy13080.201.29700.00001.2988
35072007.01.25 14:45modify13050.101.29930.00001.2988
35082007.01.25 19:20t/p13070.101.29500.00001.295018.0021003.96
35092007.01.25 19:20sell13090.101.29350.00001.2917
35102007.01.25 19:20buy13100.401.29370.00001.2955
35112007.01.25 19:20modify13050.101.29930.00001.2955
35122007.01.25 19:20modify13080.201.29700.00001.2955
35132007.01.25 19:50t/p13090.101.29170.00001.291718.0021021.96
35142007.01.25 19:50sell13110.101.29130.00001.2895
35152007.01.25 19:50buy13120.801.29150.00001.2933
35162007.01.25 19:50modify13050.101.29930.00001.2933
35172007.01.25 19:50modify13080.201.29700.00001.2933
35182007.01.25 19:50modify13100.401.29370.00001.2933
35192007.01.25 20:05t/p13050.101.29330.00001.2933-60.0020961.96
35202007.01.25 20:05t/p13080.201.29330.00001.2933-74.0020887.96
35212007.01.25 20:05t/p13100.401.29330.00001.2933-16.0020871.96
35222007.01.25 20:05t/p13120.801.29330.00001.2933144.0021015.96
35232007.01.25 20:05buy13130.101.29390.00001.2957
35242007.01.25 20:05sell13140.201.29370.00001.2919
35252007.01.25 20:05modify13110.101.29130.00001.2919
35262007.01.26 08:05t/p13110.101.29190.00001.2919-5.4121010.55
35272007.01.26 08:05t/p13140.201.29190.00001.291937.1821047.73
35282007.01.26 08:05sell13150.101.29100.00001.2892
35292007.01.26 08:05buy13160.201.29120.00001.2930
35302007.01.26 08:05modify13130.101.29390.00001.2930
35312007.01.26 08:20t/p13130.101.29300.00001.2930-9.6521038.07
35322007.01.26 08:20t/p13160.201.29300.00001.293036.0021074.07
35332007.01.26 08:20buy13170.101.29320.00001.2950
35342007.01.26 08:20sell13180.201.29300.00001.2912
35352007.01.26 08:20modify13150.101.29100.00001.2912
35362007.01.26 08:35t/p13150.101.29120.00001.2912-2.0021072.07
35372007.01.26 08:35t/p13180.201.29120.00001.291236.0021108.07
35382007.01.26 08:35sell13190.101.29090.00001.2891
35392007.01.26 08:35buy13200.201.29110.00001.2929
35402007.01.26 08:35modify13170.101.29320.00001.2929
35412007.01.26 08:45t/p13170.101.29290.00001.2929-3.0021105.07
35422007.01.26 08:45t/p13200.201.29290.00001.292936.0021141.07
35432007.01.26 08:45buy13210.101.29320.00001.2950
35442007.01.26 08:45sell13220.201.29300.00001.2912
35452007.01.26 08:45modify13190.101.29090.00001.2912
35462007.01.26 10:35t/p13190.101.29120.00001.2912-3.0021138.07
35472007.01.26 10:35t/p13220.201.29120.00001.291236.0021174.07
35482007.01.26 10:35sell13230.101.29050.00001.2887
35492007.01.26 10:35buy13240.201.29070.00001.2925
35502007.01.26 10:35modify13210.101.29320.00001.2925
35512007.01.26 13:40t/p13230.101.28870.00001.288718.0021192.07
35522007.01.26 13:40sell13250.101.28830.00001.2865
35532007.01.26 13:40buy13260.401.28850.00001.2903
35542007.01.26 13:40modify13210.101.29320.00001.2903
35552007.01.26 13:40modify13240.201.29070.00001.2903
35562007.01.26 13:50t/p13210.101.29030.00001.2903-29.0021163.07
35572007.01.26 13:50t/p13240.201.29030.00001.2903-8.0021155.07
35582007.01.26 13:50t/p13260.401.29030.00001.290372.0021227.07
35592007.01.26 13:50buy13270.101.29220.00001.2940
35602007.01.26 13:50sell13280.201.29200.00001.2902
35612007.01.26 13:50modify13250.101.28830.00001.2902
35622007.01.26 14:35t/p13250.101.29020.00001.2902-19.0021208.07
35632007.01.26 14:35t/p13280.201.29020.00001.290236.0021244.07
35642007.01.26 14:35sell13290.101.28890.00001.2871
35652007.01.26 14:35buy13300.201.28910.00001.2909
35662007.01.26 14:35modify13270.101.29220.00001.2909
35672007.01.26 14:50t/p13270.101.29090.00001.2909-13.0021231.07
35682007.01.26 14:50t/p13300.201.29090.00001.290936.0021267.07
35692007.01.26 14:50buy13310.101.29140.00001.2932
35702007.01.26 14:50sell13320.201.29120.00001.2894
35712007.01.26 14:50modify13290.101.28890.00001.2894
35722007.01.26 15:05t/p13290.101.28940.00001.2894-5.0021262.07
35732007.01.26 15:05t/p13320.201.28940.00001.289436.0021298.07
35742007.01.26 15:05sell13330.101.28790.00001.2861
35752007.01.26 15:05buy13340.201.28810.00001.2899
35762007.01.26 15:05modify13310.101.29140.00001.2899
35772007.01.26 15:15t/p13310.101.28990.00001.2899-15.0021283.07
35782007.01.26 15:15t/p13340.201.28990.00001.289936.0021319.07
35792007.01.26 15:15buy13350.101.29140.00001.2932
35802007.01.26 15:15sell13360.201.29120.00001.2894
35812007.01.26 15:15modify13330.101.28790.00001.2894
35822007.01.26 15:20t/p13330.101.28940.00001.2894-15.0021304.07
35832007.01.26 15:20t/p13360.201.28940.00001.289436.0021340.07
35842007.01.26 15:20sell13370.101.28910.00001.2873
35852007.01.26 15:20buy13380.201.28930.00001.2911
35862007.01.26 15:20modify13350.101.29140.00001.2911
35872007.01.26 15:40t/p13350.101.29110.00001.2911-3.0021337.07
35882007.01.26 15:40t/p13380.201.29110.00001.291136.0021373.07
35892007.01.26 15:40buy13390.101.29230.00001.2941
35902007.01.26 15:40sell13400.201.29210.00001.2903
35912007.01.26 15:40modify13370.101.28910.00001.2903
35922007.01.26 16:15t/p13370.101.29030.00001.2903-12.0021361.07
35932007.01.26 16:15t/p13400.201.29030.00001.290336.0021397.07
35942007.01.26 16:15sell13410.101.28990.00001.2881
35952007.01.26 16:15buy13420.201.29010.00001.2919
35962007.01.26 16:15modify13390.101.29230.00001.2919
35972007.01.26 17:10t/p13390.101.29190.00001.2919-4.0021393.07
35982007.01.26 17:10t/p13420.201.29190.00001.291936.0021429.07
35992007.01.26 17:10buy13430.101.29210.00001.2939
36002007.01.26 17:10sell13440.201.29190.00001.2901
36012007.01.26 17:10modify13410.101.28990.00001.2901
36022007.01.29 02:50t/p13410.101.29010.00001.2901-1.4121427.66
36032007.01.29 02:50t/p13440.201.29010.00001.290137.1821464.84
36042007.01.29 02:50sell13450.101.28990.00001.2881
36052007.01.29 02:50buy13460.201.29010.00001.2919
36062007.01.29 02:50modify13430.101.29210.00001.2919
36072007.01.29 07:45t/p13430.101.29190.00001.2919-2.6621462.19
36082007.01.29 07:45t/p13460.201.29190.00001.291936.0021498.19
36092007.01.29 07:45buy13470.101.29240.00001.2942
36102007.01.29 07:45sell13480.201.29220.00001.2904
36112007.01.29 07:45modify13450.101.28990.00001.2904
36122007.01.29 16:15t/p13470.101.29420.00001.294218.0021516.19
36132007.01.29 16:15buy13490.101.29440.00001.2962
36142007.01.29 16:15sell13500.401.29420.00001.2924
36152007.01.29 16:15modify13450.101.28990.00001.2924
36162007.01.29 16:15modify13480.201.29220.00001.2924
36172007.01.29 17:10t/p13490.101.29620.00001.296218.0021534.19
36182007.01.29 17:10buy13510.101.29700.00001.2988
36192007.01.29 17:10sell13520.801.29680.00001.2950
36202007.01.29 17:10modify13450.101.28990.00001.2950
36212007.01.29 17:10modify13480.201.29220.00001.2950
36222007.01.29 17:10modify13500.401.29420.00001.2950
36232007.01.30 00:35t/p13450.101.29500.00001.2950-50.4121483.78
36242007.01.30 00:35t/p13480.201.29500.00001.2950-54.8221428.96
36252007.01.30 00:35t/p13500.401.29500.00001.2950-29.6421399.32
36262007.01.30 00:35t/p13520.801.29500.00001.2950148.7221548.04
36272007.01.30 00:35sell13530.101.29460.00001.2928
36282007.01.30 00:35buy13540.201.29480.00001.2966
36292007.01.30 00:35modify13510.101.29700.00001.2966
36302007.01.30 01:40t/p13510.101.29660.00001.2966-4.6621543.38
36312007.01.30 01:40t/p13540.201.29660.00001.296636.0021579.38
36322007.01.30 01:40buy13550.101.29680.00001.2986
36332007.01.30 01:40sell13560.201.29660.00001.2948
36342007.01.30 01:40modify13530.101.29460.00001.2948
36352007.01.30 16:15t/p13530.101.29480.00001.2948-2.0021577.38
36362007.01.30 16:15t/p13560.201.29480.00001.294836.0021613.38
36372007.01.30 16:15sell13570.101.29460.00001.2928
36382007.01.30 16:15buy13580.201.29480.00001.2966
36392007.01.30 16:15modify13550.101.29680.00001.2966
36402007.01.30 18:20t/p13550.101.29660.00001.2966-2.0021611.38
36412007.01.30 18:20t/p13580.201.29660.00001.296636.0021647.38
36422007.01.30 18:20buy13590.101.29690.00001.2987
36432007.01.30 18:20sell13600.201.29670.00001.2949
36442007.01.30 18:20modify13570.101.29460.00001.2949
36452007.01.30 23:59close at stop13600.201.29670.00001.29490.0021647.38
36462007.01.30 23:59close at stop13590.101.29650.00001.2987-4.0021643.38
36472007.01.30 23:59close at stop13570.101.29670.00001.2949-21.0021622.38