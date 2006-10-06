|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.02 16:00 - 2007.01.31 00:00 (2006.10.01 - 2007.01.31)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|TP=20; Lots=0.1;
|Bars in test
|2087
|Ticks modelled
|20960
|Modelling quality
|36.57%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11622.38
|Gross profit
|31129.83
|Gross loss
|-19507.45
|Profit factor
|1.60
|Expected payoff
|8.55
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1512.10 (11.81%)
|Relative drawdown
|11.81% (1512.10)
|Total trades
|1360
|Short positions (won %)
|680 (48.53%)
|Long positions (won %)
|680 (51.47%)
|Profit trades (% of total)
|680 (50.00%)
|Loss trades (% of total)
|680 (50.00%)
|Largest
|profit trade
|594.88
|loss trade
|-480.00
|Average
|profit trade
|45.78
|loss trade
|-28.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (142.04)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1512.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|594.88 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1512.10 (5)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 16:00
|buy
|1
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2763
|2
|2006.10.02 16:00
|sell
|2
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2725
|3
|2006.10.03 06:45
|t/p
|1
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|17.34
|10017.34
|4
|2006.10.03 06:45
|buy
|3
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2785
|5
|2006.10.03 06:45
|sell
|4
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2747
|6
|2006.10.03 06:45
|modify
|2
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2747
|7
|2006.10.03 07:05
|t/p
|2
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|-3.41
|10013.93
|8
|2006.10.03 07:05
|t/p
|4
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|36.00
|10049.93
|9
|2006.10.03 07:05
|sell
|5
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2726
|10
|2006.10.03 07:05
|buy
|6
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2764
|11
|2006.10.03 07:05
|modify
|3
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2764
|12
|2006.10.03 12:40
|t/p
|5
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|18.00
|10067.93
|13
|2006.10.03 12:40
|sell
|7
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2703
|14
|2006.10.03 12:40
|buy
|8
|0.40
|1.2723
|0.0000
|1.2741
|15
|2006.10.03 12:40
|modify
|3
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2741
|16
|2006.10.03 12:40
|modify
|6
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2741
|17
|2006.10.03 14:15
|t/p
|3
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|-26.00
|10041.93
|18
|2006.10.03 14:15
|t/p
|6
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|-10.00
|10031.93
|19
|2006.10.03 14:15
|t/p
|8
|0.40
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|72.00
|10103.93
|20
|2006.10.03 14:15
|buy
|9
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2763
|21
|2006.10.03 14:15
|sell
|10
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2725
|22
|2006.10.03 14:15
|modify
|7
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2725
|23
|2006.10.03 16:20
|t/p
|7
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|-4.00
|10099.93
|24
|2006.10.03 16:20
|t/p
|10
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|36.00
|10135.93
|25
|2006.10.03 16:20
|sell
|11
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2705
|26
|2006.10.03 16:20
|buy
|12
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2743
|27
|2006.10.03 16:20
|modify
|9
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2743
|28
|2006.10.04 08:25
|t/p
|11
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|18.59
|10154.53
|29
|2006.10.04 08:25
|sell
|13
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2666
|30
|2006.10.04 08:25
|buy
|14
|0.40
|1.2686
|0.0000
|1.2704
|31
|2006.10.04 08:25
|modify
|9
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2704
|32
|2006.10.04 08:25
|modify
|12
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2704
|33
|2006.10.04 08:50
|t/p
|9
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|-41.66
|10112.87
|34
|2006.10.04 08:50
|t/p
|12
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|-43.31
|10069.56
|35
|2006.10.04 08:50
|t/p
|14
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|72.00
|10141.56
|36
|2006.10.04 08:50
|buy
|15
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2738
|37
|2006.10.04 08:50
|sell
|16
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2700
|38
|2006.10.04 08:50
|modify
|13
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2700
|39
|2006.10.04 08:59
|t/p
|13
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|-16.00
|10125.56
|40
|2006.10.04 08:59
|t/p
|16
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|36.00
|10161.56
|41
|2006.10.04 08:59
|sell
|17
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2667
|42
|2006.10.04 08:59
|buy
|18
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2705
|43
|2006.10.04 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2705
|44
|2006.10.04 18:05
|t/p
|15
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|-15.00
|10146.56
|45
|2006.10.04 18:05
|t/p
|18
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|36.00
|10182.56
|46
|2006.10.04 18:05
|buy
|19
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2732
|47
|2006.10.04 18:05
|sell
|20
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2694
|48
|2006.10.04 18:05
|modify
|17
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2694
|49
|2006.10.05 04:50
|t/p
|17
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|-7.23
|10175.33
|50
|2006.10.05 04:50
|t/p
|20
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|39.54
|10214.87
|51
|2006.10.05 04:50
|sell
|21
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2674
|52
|2006.10.05 04:50
|buy
|22
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2712
|53
|2006.10.05 04:50
|modify
|19
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2712
|54
|2006.10.05 06:05
|t/p
|19
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|-3.96
|10210.91
|55
|2006.10.05 06:05
|t/p
|22
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|36.00
|10246.91
|56
|2006.10.05 06:05
|buy
|23
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2732
|57
|2006.10.05 06:05
|sell
|24
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2694
|58
|2006.10.05 06:05
|modify
|21
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2694
|59
|2006.10.05 12:10
|t/p
|21
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|-2.00
|10244.91
|60
|2006.10.05 12:10
|t/p
|24
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|36.00
|10280.91
|61
|2006.10.05 12:10
|sell
|25
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2667
|62
|2006.10.05 12:10
|buy
|26
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2705
|63
|2006.10.05 12:10
|modify
|23
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2705
|64
|2006.10.05 12:25
|t/p
|23
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|-9.00
|10271.91
|65
|2006.10.05 12:25
|t/p
|26
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|36.00
|10307.91
|66
|2006.10.05 12:25
|buy
|27
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2726
|67
|2006.10.05 12:25
|sell
|28
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2688
|68
|2006.10.05 12:25
|modify
|25
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2688
|69
|2006.10.05 12:35
|t/p
|27
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|18.00
|10325.91
|70
|2006.10.05 12:35
|buy
|29
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2746
|71
|2006.10.05 12:35
|sell
|30
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2708
|72
|2006.10.05 12:35
|modify
|25
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2708
|73
|2006.10.05 12:35
|modify
|28
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2708
|74
|2006.10.05 12:59
|t/p
|25
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|-23.00
|10302.91
|75
|2006.10.05 12:59
|t/p
|28
|0.20
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|-4.00
|10298.91
|76
|2006.10.05 12:59
|t/p
|30
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|72.00
|10370.91
|77
|2006.10.05 12:59
|sell
|31
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2669
|78
|2006.10.05 12:59
|buy
|32
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2707
|79
|2006.10.05 12:59
|modify
|29
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2707
|80
|2006.10.06 11:35
|t/p
|31
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|18.59
|10389.50
|81
|2006.10.06 11:35
|sell
|33
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2645
|82
|2006.10.06 11:35
|buy
|34
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2683
|83
|2006.10.06 11:35
|modify
|29
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2683
|84
|2006.10.06 11:35
|modify
|32
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2683
|85
|2006.10.06 12:10
|t/p
|29
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|-45.66
|10343.84
|86
|2006.10.06 12:10
|t/p
|32
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|-13.31
|10330.53
|87
|2006.10.06 12:10
|t/p
|34
|0.40
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|72.00
|10402.53
|88
|2006.10.06 12:10
|buy
|35
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2712
|89
|2006.10.06 12:10
|sell
|36
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2674
|90
|2006.10.06 12:10
|modify
|33
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2674
|91
|2006.10.06 12:15
|t/p
|33
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|-11.00
|10391.53
|92
|2006.10.06 12:15
|t/p
|36
|0.20
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|36.00
|10427.53
|93
|2006.10.06 12:15
|sell
|37
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2645
|94
|2006.10.06 12:15
|buy
|38
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2683
|95
|2006.10.06 12:15
|modify
|35
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2683
|96
|2006.10.06 12:20
|t/p
|35
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|-11.00
|10416.53
|97
|2006.10.06 12:20
|t/p
|38
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|36.00
|10452.53
|98
|2006.10.06 12:20
|buy
|39
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2733
|99
|2006.10.06 12:20
|sell
|40
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2695
|100
|2006.10.06 12:20
|modify
|37
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2695
|101
|2006.10.06 12:25
|t/p
|37
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|-32.00
|10420.53
|102
|2006.10.06 12:25
|t/p
|40
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|36.00
|10456.53
|103
|2006.10.06 12:25
|sell
|41
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2652
|104
|2006.10.06 12:25
|buy
|42
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2690
|105
|2006.10.06 12:25
|modify
|39
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2690
|106
|2006.10.06 12:30
|t/p
|41
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|18.00
|10474.53
|107
|2006.10.06 12:30
|sell
|43
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2591
|108
|2006.10.06 12:30
|buy
|44
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2629
|109
|2006.10.06 12:30
|modify
|39
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2629
|110
|2006.10.06 12:30
|modify
|42
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2629
|111
|2006.10.06 12:35
|t/p
|39
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|-86.00
|10388.53
|112
|2006.10.06 12:35
|t/p
|42
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|-86.00
|10302.53
|113
|2006.10.06 12:35
|t/p
|44
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|72.00
|10374.53
|114
|2006.10.06 12:35
|buy
|45
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2676
|115
|2006.10.06 12:35
|sell
|46
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2638
|116
|2006.10.06 12:35
|modify
|43
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2638
|117
|2006.10.06 12:40
|t/p
|43
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|-29.00
|10345.53
|118
|2006.10.06 12:40
|t/p
|46
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|36.00
|10381.53
|119
|2006.10.06 12:40
|sell
|47
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.2584
|120
|2006.10.06 12:40
|buy
|48
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2622
|121
|2006.10.06 12:40
|modify
|45
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2622
|122
|2006.10.06 12:45
|t/p
|45
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|-36.00
|10345.53
|123
|2006.10.06 12:45
|t/p
|48
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|36.00
|10381.53
|124
|2006.10.06 12:45
|buy
|49
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2656
|125
|2006.10.06 12:45
|sell
|50
|0.20
|1.2636
|0.0000
|1.2618
|126
|2006.10.06 12:45
|modify
|47
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.2618
|127
|2006.10.06 12:50
|t/p
|47
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|-16.00
|10365.53
|128
|2006.10.06 12:50
|t/p
|50
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|36.00
|10401.53
|129
|2006.10.06 12:50
|sell
|51
|0.10
|1.2595
|0.0000
|1.2577
|130
|2006.10.06 12:50
|buy
|52
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2615
|131
|2006.10.06 12:50
|modify
|49
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2615
|132
|2006.10.06 14:50
|t/p
|51
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|18.00
|10419.53
|133
|2006.10.06 14:50
|sell
|53
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2555
|134
|2006.10.06 14:50
|buy
|54
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2593
|135
|2006.10.06 14:50
|modify
|49
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2593
|136
|2006.10.06 14:50
|modify
|52
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2593
|137
|2006.10.06 15:05
|t/p
|49
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|-45.00
|10374.53
|138
|2006.10.06 15:05
|t/p
|52
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|-8.00
|10366.53
|139
|2006.10.06 15:05
|t/p
|54
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|72.00
|10438.53
|140
|2006.10.06 15:05
|buy
|55
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2627
|141
|2006.10.06 15:05
|sell
|56
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2589
|142
|2006.10.06 15:05
|modify
|53
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2589
|143
|2006.10.06 15:45
|t/p
|53
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|-16.00
|10422.53
|144
|2006.10.06 15:45
|t/p
|56
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|36.00
|10458.53
|145
|2006.10.06 15:45
|sell
|57
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2565
|146
|2006.10.06 15:45
|buy
|58
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2603
|147
|2006.10.06 15:45
|modify
|55
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2603
|148
|2006.10.06 16:05
|t/p
|55
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|-6.00
|10452.53
|149
|2006.10.06 16:05
|t/p
|58
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|36.00
|10488.53
|150
|2006.10.06 16:05
|buy
|59
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2631
|151
|2006.10.06 16:05
|sell
|60
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2593
|152
|2006.10.06 16:05
|modify
|57
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2593
|153
|2006.10.06 16:40
|t/p
|57
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|-10.00
|10478.53
|154
|2006.10.06 16:40
|t/p
|60
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|36.00
|10514.53
|155
|2006.10.06 16:40
|sell
|61
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2573
|156
|2006.10.06 16:40
|buy
|62
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2611
|157
|2006.10.06 16:40
|modify
|59
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2611
|158
|2006.10.09 11:20
|t/p
|59
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|-2.66
|10511.88
|159
|2006.10.09 11:20
|t/p
|62
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|34.69
|10546.57
|160
|2006.10.09 11:20
|buy
|63
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2631
|161
|2006.10.09 11:20
|sell
|64
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2593
|162
|2006.10.09 11:20
|modify
|61
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2593
|163
|2006.10.09 15:15
|t/p
|61
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|-1.41
|10545.16
|164
|2006.10.09 15:15
|t/p
|64
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|36.00
|10581.16
|165
|2006.10.09 15:15
|sell
|65
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2573
|166
|2006.10.09 15:15
|buy
|66
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2611
|167
|2006.10.09 15:15
|modify
|63
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2611
|168
|2006.10.10 06:05
|t/p
|63
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|-2.66
|10578.50
|169
|2006.10.10 06:05
|t/p
|66
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|34.69
|10613.19
|170
|2006.10.10 06:05
|buy
|67
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2631
|171
|2006.10.10 06:05
|sell
|68
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2593
|172
|2006.10.10 06:05
|modify
|65
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2593
|173
|2006.10.10 07:25
|t/p
|65
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|-1.41
|10611.78
|174
|2006.10.10 07:25
|t/p
|68
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|36.00
|10647.78
|175
|2006.10.10 07:25
|sell
|69
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2569
|176
|2006.10.10 07:25
|buy
|70
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2607
|177
|2006.10.10 07:25
|modify
|67
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2607
|178
|2006.10.10 08:20
|t/p
|69
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|18.00
|10665.78
|179
|2006.10.10 08:20
|sell
|71
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2537
|180
|2006.10.10 08:20
|buy
|72
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2575
|181
|2006.10.10 08:20
|modify
|67
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2575
|182
|2006.10.10 08:20
|modify
|70
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2575
|183
|2006.10.10 08:45
|t/p
|67
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|-38.00
|10627.78
|184
|2006.10.10 08:45
|t/p
|70
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|-28.00
|10599.78
|185
|2006.10.10 08:45
|t/p
|72
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|72.00
|10671.78
|186
|2006.10.10 08:45
|buy
|73
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2605
|187
|2006.10.10 08:45
|sell
|74
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2567
|188
|2006.10.10 08:45
|modify
|71
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2567
|189
|2006.10.10 09:10
|t/p
|71
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|-12.00
|10659.78
|190
|2006.10.10 09:10
|t/p
|74
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|36.00
|10695.78
|191
|2006.10.10 09:10
|sell
|75
|0.10
|1.2561
|0.0000
|1.2543
|192
|2006.10.10 09:10
|buy
|76
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2581
|193
|2006.10.10 09:10
|modify
|73
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2581
|194
|2006.10.10 11:45
|t/p
|75
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|18.00
|10713.78
|195
|2006.10.10 11:45
|sell
|77
|0.10
|1.2528
|0.0000
|1.2510
|196
|2006.10.10 11:45
|buy
|78
|0.40
|1.2530
|0.0000
|1.2548
|197
|2006.10.10 11:45
|modify
|73
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2548
|198
|2006.10.10 11:45
|modify
|76
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2548
|199
|2006.10.11 07:50
|t/p
|73
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|-39.66
|10674.13
|200
|2006.10.11 07:50
|t/p
|76
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|-31.31
|10642.82
|201
|2006.10.11 07:50
|t/p
|78
|0.40
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|69.38
|10712.20
|202
|2006.10.11 07:50
|buy
|79
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2568
|203
|2006.10.11 07:50
|sell
|80
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2530
|204
|2006.10.11 07:50
|modify
|77
|0.10
|1.2528
|0.0000
|1.2530
|205
|2006.10.11 18:05
|t/p
|77
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|-1.41
|10710.79
|206
|2006.10.11 18:05
|t/p
|80
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|36.00
|10746.79
|207
|2006.10.11 18:05
|sell
|81
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.2480
|208
|2006.10.11 18:05
|buy
|82
|0.20
|1.2500
|0.0000
|1.2518
|209
|2006.10.11 18:05
|modify
|79
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2518
|210
|2006.10.11 18:15
|t/p
|79
|0.10
|1.2518
|0.0000
|1.2518
|-32.00
|10714.79
|211
|2006.10.11 18:15
|t/p
|82
|0.20
|1.2518
|0.0000
|1.2518
|36.00
|10750.79
|212
|2006.10.11 18:15
|buy
|83
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2562
|213
|2006.10.11 18:15
|sell
|84
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2524
|214
|2006.10.11 18:15
|modify
|81
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.2524
|215
|2006.10.11 18:35
|t/p
|81
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|-26.00
|10724.79
|216
|2006.10.11 18:35
|t/p
|84
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|36.00
|10760.79
|217
|2006.10.11 18:35
|sell
|85
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2493
|218
|2006.10.11 18:35
|buy
|86
|0.20
|1.2513
|0.0000
|1.2531
|219
|2006.10.11 18:35
|modify
|83
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2531
|220
|2006.10.11 18:50
|t/p
|83
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|-13.00
|10747.79
|221
|2006.10.11 18:50
|t/p
|86
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|36.00
|10783.79
|222
|2006.10.11 18:50
|buy
|87
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2568
|223
|2006.10.11 18:50
|sell
|88
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2530
|224
|2006.10.11 18:50
|modify
|85
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2530
|225
|2006.10.11 18:59
|t/p
|85
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|-19.00
|10764.79
|226
|2006.10.11 18:59
|t/p
|88
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|36.00
|10800.79
|227
|2006.10.11 18:59
|sell
|89
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2496
|228
|2006.10.11 18:59
|buy
|90
|0.20
|1.2516
|0.0000
|1.2534
|229
|2006.10.11 18:59
|modify
|87
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2534
|230
|2006.10.12 02:15
|t/p
|87
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|-17.97
|10782.82
|231
|2006.10.12 02:15
|t/p
|90
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|32.07
|10814.89
|232
|2006.10.12 02:15
|buy
|91
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2554
|233
|2006.10.12 02:15
|sell
|92
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2516
|234
|2006.10.12 02:15
|modify
|89
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2516
|235
|2006.10.12 07:35
|t/p
|91
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2554
|18.00
|10832.89
|236
|2006.10.12 07:35
|buy
|93
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2583
|237
|2006.10.12 07:35
|sell
|94
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2545
|238
|2006.10.12 07:35
|modify
|89
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2545
|239
|2006.10.12 07:35
|modify
|92
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2545
|240
|2006.10.12 08:15
|t/p
|89
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|-29.23
|10803.66
|241
|2006.10.12 08:15
|t/p
|92
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|-22.00
|10781.66
|242
|2006.10.12 08:15
|t/p
|94
|0.40
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|72.00
|10853.66
|243
|2006.10.12 08:15
|sell
|95
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2525
|244
|2006.10.12 08:15
|buy
|96
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2563
|245
|2006.10.12 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2563
|246
|2006.10.12 11:05
|t/p
|95
|0.10
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|18.00
|10871.66
|247
|2006.10.12 11:05
|sell
|97
|0.10
|1.2517
|0.0000
|1.2499
|248
|2006.10.12 11:05
|buy
|98
|0.40
|1.2519
|0.0000
|1.2537
|249
|2006.10.12 11:05
|modify
|93
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2537
|250
|2006.10.12 11:05
|modify
|96
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2537
|251
|2006.10.12 11:40
|t/p
|93
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-28.00
|10843.66
|252
|2006.10.12 11:40
|t/p
|96
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-16.00
|10827.66
|253
|2006.10.12 11:40
|t/p
|98
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|72.00
|10899.66
|254
|2006.10.12 11:40
|buy
|99
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2564
|255
|2006.10.12 11:40
|sell
|100
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2526
|256
|2006.10.12 11:40
|modify
|97
|0.10
|1.2517
|0.0000
|1.2526
|257
|2006.10.12 12:05
|t/p
|97
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|-9.00
|10890.66
|258
|2006.10.12 12:05
|t/p
|100
|0.20
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|36.00
|10926.66
|259
|2006.10.12 12:05
|sell
|101
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2502
|260
|2006.10.12 12:05
|buy
|102
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2540
|261
|2006.10.12 12:05
|modify
|99
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2540
|262
|2006.10.12 12:35
|t/p
|99
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|-6.00
|10920.66
|263
|2006.10.12 12:35
|t/p
|102
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|36.00
|10956.66
|264
|2006.10.12 12:35
|buy
|103
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2568
|265
|2006.10.12 12:35
|sell
|104
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2530
|266
|2006.10.12 12:35
|modify
|101
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2530
|267
|2006.10.12 12:59
|t/p
|101
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|-10.00
|10946.66
|268
|2006.10.12 12:59
|t/p
|104
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|36.00
|10982.66
|269
|2006.10.12 12:59
|sell
|105
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2503
|270
|2006.10.12 12:59
|buy
|106
|0.20
|1.2523
|0.0000
|1.2541
|271
|2006.10.12 12:59
|modify
|103
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2541
|272
|2006.10.12 14:30
|t/p
|103
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|-9.00
|10973.66
|273
|2006.10.12 14:30
|t/p
|106
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|36.00
|11009.66
|274
|2006.10.12 14:30
|buy
|107
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2565
|275
|2006.10.12 14:30
|sell
|108
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2527
|276
|2006.10.12 14:30
|modify
|105
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2527
|277
|2006.10.12 22:45
|t/p
|107
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|18.00
|11027.66
|278
|2006.10.12 22:45
|buy
|109
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2585
|279
|2006.10.12 22:45
|sell
|110
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2547
|280
|2006.10.12 22:45
|modify
|105
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2547
|281
|2006.10.12 22:45
|modify
|108
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2547
|282
|2006.10.13 10:10
|t/p
|105
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-25.41
|11002.25
|283
|2006.10.13 10:10
|t/p
|108
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-2.82
|10999.43
|284
|2006.10.13 10:10
|t/p
|110
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|74.36
|11073.79
|285
|2006.10.13 10:10
|sell
|111
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2527
|286
|2006.10.13 10:10
|buy
|112
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2565
|287
|2006.10.13 10:10
|modify
|109
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2565
|288
|2006.10.13 12:10
|t/p
|109
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|-2.66
|11071.14
|289
|2006.10.13 12:10
|t/p
|112
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|36.00
|11107.14
|290
|2006.10.13 12:10
|buy
|113
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2590
|291
|2006.10.13 12:10
|sell
|114
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2552
|292
|2006.10.13 12:10
|modify
|111
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2552
|293
|2006.10.13 12:35
|t/p
|111
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-7.00
|11100.14
|294
|2006.10.13 12:35
|t/p
|114
|0.20
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|36.00
|11136.14
|295
|2006.10.13 12:35
|sell
|115
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2527
|296
|2006.10.13 12:35
|buy
|116
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2565
|297
|2006.10.13 12:35
|modify
|113
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2565
|298
|2006.10.13 12:45
|t/p
|115
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|18.00
|11154.14
|299
|2006.10.13 12:45
|sell
|117
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2502
|300
|2006.10.13 12:45
|buy
|118
|0.40
|1.2522
|0.0000
|1.2540
|301
|2006.10.13 12:45
|modify
|113
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2540
|302
|2006.10.13 12:45
|modify
|116
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2540
|303
|2006.10.13 14:50
|t/p
|117
|0.10
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|18.00
|11172.14
|304
|2006.10.13 14:50
|sell
|119
|0.10
|1.2483
|0.0000
|1.2465
|305
|2006.10.13 14:50
|buy
|120
|0.80
|1.2485
|0.0000
|1.2503
|306
|2006.10.13 14:50
|modify
|113
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2503
|307
|2006.10.13 14:50
|modify
|116
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2503
|308
|2006.10.13 14:50
|modify
|118
|0.40
|1.2522
|0.0000
|1.2503
|309
|2006.10.13 16:10
|t/p
|113
|0.10
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|-69.00
|11103.14
|310
|2006.10.13 16:10
|t/p
|116
|0.20
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|-88.00
|11015.14
|311
|2006.10.13 16:10
|t/p
|118
|0.40
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|-76.00
|10939.14
|312
|2006.10.13 16:10
|t/p
|120
|0.80
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|144.00
|11083.14
|313
|2006.10.13 16:10
|buy
|121
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.2528
|314
|2006.10.13 16:10
|sell
|122
|0.20
|1.2508
|0.0000
|1.2490
|315
|2006.10.13 16:10
|modify
|119
|0.10
|1.2483
|0.0000
|1.2490
|316
|2006.10.16 01:15
|t/p
|119
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2490
|-6.41
|11076.73
|317
|2006.10.16 01:15
|t/p
|122
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2490
|37.18
|11113.91
|318
|2006.10.16 01:15
|sell
|123
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2470
|319
|2006.10.16 01:15
|buy
|124
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2508
|320
|2006.10.16 01:15
|modify
|121
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.2508
|321
|2006.10.16 05:05
|t/p
|121
|0.10
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|-2.66
|11111.25
|322
|2006.10.16 05:05
|t/p
|124
|0.20
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|36.00
|11147.25
|323
|2006.10.16 05:05
|buy
|125
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2529
|324
|2006.10.16 05:05
|sell
|126
|0.20
|1.2509
|0.0000
|1.2491
|325
|2006.10.16 05:05
|modify
|123
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2491
|326
|2006.10.16 12:30
|t/p
|125
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|18.00
|11165.25
|327
|2006.10.16 12:30
|buy
|127
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2552
|328
|2006.10.16 12:30
|sell
|128
|0.40
|1.2532
|0.0000
|1.2514
|329
|2006.10.16 12:30
|modify
|123
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2514
|330
|2006.10.16 12:30
|modify
|126
|0.20
|1.2509
|0.0000
|1.2514
|331
|2006.10.16 15:10
|t/p
|123
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|-26.00
|11139.25
|332
|2006.10.16 15:10
|t/p
|126
|0.20
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|-10.00
|11129.25
|333
|2006.10.16 15:10
|t/p
|128
|0.40
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|72.00
|11201.25
|334
|2006.10.16 15:10
|sell
|129
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2493
|335
|2006.10.16 15:10
|buy
|130
|0.20
|1.2513
|0.0000
|1.2531
|336
|2006.10.16 15:10
|modify
|127
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2531
|337
|2006.10.16 19:30
|t/p
|127
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|-3.00
|11198.25
|338
|2006.10.16 19:30
|t/p
|130
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|36.00
|11234.25
|339
|2006.10.16 19:30
|buy
|131
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2554
|340
|2006.10.16 19:30
|sell
|132
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2516
|341
|2006.10.16 19:30
|modify
|129
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2516
|342
|2006.10.17 12:30
|t/p
|129
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|-4.41
|11229.84
|343
|2006.10.17 12:30
|t/p
|132
|0.20
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|37.18
|11267.02
|344
|2006.10.17 12:30
|sell
|133
|0.10
|1.2513
|0.0000
|1.2495
|345
|2006.10.17 12:30
|buy
|134
|0.20
|1.2515
|0.0000
|1.2533
|346
|2006.10.17 12:30
|modify
|131
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2533
|347
|2006.10.17 12:35
|t/p
|131
|0.10
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|-3.66
|11263.37
|348
|2006.10.17 12:35
|t/p
|134
|0.20
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|36.00
|11299.37
|349
|2006.10.17 12:35
|buy
|135
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2557
|350
|2006.10.17 12:35
|sell
|136
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2519
|351
|2006.10.17 12:35
|modify
|133
|0.10
|1.2513
|0.0000
|1.2519
|352
|2006.10.17 12:45
|t/p
|133
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|-6.00
|11293.37
|353
|2006.10.17 12:45
|t/p
|136
|0.20
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|36.00
|11329.37
|354
|2006.10.17 12:45
|sell
|137
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2493
|355
|2006.10.17 12:45
|buy
|138
|0.20
|1.2513
|0.0000
|1.2531
|356
|2006.10.17 12:45
|modify
|135
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2531
|357
|2006.10.17 13:05
|t/p
|135
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|-8.00
|11321.37
|358
|2006.10.17 13:05
|t/p
|138
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|36.00
|11357.37
|359
|2006.10.17 13:05
|buy
|139
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2552
|360
|2006.10.17 13:05
|sell
|140
|0.20
|1.2532
|0.0000
|1.2514
|361
|2006.10.17 13:05
|modify
|137
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2514
|362
|2006.10.17 13:30
|t/p
|139
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|18.00
|11375.37
|363
|2006.10.17 13:30
|buy
|141
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2575
|364
|2006.10.17 13:30
|sell
|142
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2537
|365
|2006.10.17 13:30
|modify
|137
|0.10
|1.2511
|0.0000
|1.2537
|366
|2006.10.17 13:30
|modify
|140
|0.20
|1.2532
|0.0000
|1.2537
|367
|2006.10.17 13:40
|t/p
|137
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-26.00
|11349.37
|368
|2006.10.17 13:40
|t/p
|140
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-10.00
|11339.37
|369
|2006.10.17 13:40
|t/p
|142
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|72.00
|11411.37
|370
|2006.10.17 13:40
|sell
|143
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2501
|371
|2006.10.17 13:40
|buy
|144
|0.20
|1.2521
|0.0000
|1.2539
|372
|2006.10.17 13:40
|modify
|141
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2539
|373
|2006.10.17 13:59
|t/p
|141
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|-18.00
|11393.37
|374
|2006.10.17 13:59
|t/p
|144
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|36.00
|11429.37
|375
|2006.10.17 13:59
|buy
|145
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2564
|376
|2006.10.17 13:59
|sell
|146
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2526
|377
|2006.10.17 13:59
|modify
|143
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2526
|378
|2006.10.17 15:50
|t/p
|145
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|18.00
|11447.37
|379
|2006.10.17 15:50
|buy
|147
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2585
|380
|2006.10.17 15:50
|sell
|148
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2547
|381
|2006.10.17 15:50
|modify
|143
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2547
|382
|2006.10.17 15:50
|modify
|146
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2547
|383
|2006.10.17 18:10
|t/p
|143
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-28.00
|11419.37
|384
|2006.10.17 18:10
|t/p
|146
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-6.00
|11413.37
|385
|2006.10.17 18:10
|t/p
|148
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|72.00
|11485.37
|386
|2006.10.17 18:10
|sell
|149
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2527
|387
|2006.10.17 18:10
|buy
|150
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2565
|388
|2006.10.17 18:10
|modify
|147
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2565
|389
|2006.10.18 12:45
|t/p
|149
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|18.59
|11503.96
|390
|2006.10.18 12:45
|sell
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2503
|391
|2006.10.18 12:45
|buy
|152
|0.40
|1.2523
|0.0000
|1.2541
|392
|2006.10.18 12:45
|modify
|147
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2541
|393
|2006.10.18 12:45
|modify
|150
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2541
|394
|2006.10.18 23:35
|t/p
|147
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|-26.66
|11477.30
|395
|2006.10.18 23:35
|t/p
|150
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|-13.31
|11463.99
|396
|2006.10.18 23:35
|t/p
|152
|0.40
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|72.00
|11535.99
|397
|2006.10.18 23:35
|buy
|153
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2563
|398
|2006.10.18 23:35
|sell
|154
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2525
|399
|2006.10.18 23:35
|modify
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2525
|400
|2006.10.19 08:15
|t/p
|153
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|16.04
|11552.03
|401
|2006.10.19 08:15
|buy
|155
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2586
|402
|2006.10.19 08:15
|sell
|156
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2548
|403
|2006.10.19 08:15
|modify
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2548
|404
|2006.10.19 08:15
|modify
|154
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2548
|405
|2006.10.19 13:35
|t/p
|155
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|18.00
|11570.03
|406
|2006.10.19 13:35
|buy
|157
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2606
|407
|2006.10.19 13:35
|sell
|158
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2568
|408
|2006.10.19 13:35
|modify
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2568
|409
|2006.10.19 13:35
|modify
|154
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2568
|410
|2006.10.19 13:35
|modify
|156
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2568
|411
|2006.10.19 16:45
|t/p
|157
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|18.00
|11588.03
|412
|2006.10.19 16:45
|buy
|159
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2627
|413
|2006.10.19 16:45
|sell
|160
|1.60
|1.2607
|0.0000
|1.2589
|414
|2006.10.19 16:45
|modify
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2589
|415
|2006.10.19 16:45
|modify
|154
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2589
|416
|2006.10.19 16:45
|modify
|156
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2589
|417
|2006.10.19 16:45
|modify
|158
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2589
|418
|2006.10.19 17:45
|t/p
|159
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|18.00
|11606.03
|419
|2006.10.19 17:45
|buy
|161
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2648
|420
|2006.10.19 17:45
|sell
|162
|3.20
|1.2628
|0.0000
|1.2610
|421
|2006.10.19 17:45
|modify
|151
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2610
|422
|2006.10.19 17:45
|modify
|154
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2610
|423
|2006.10.19 17:45
|modify
|156
|0.40
|1.2566
|0.0000
|1.2610
|424
|2006.10.19 17:45
|modify
|158
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2610
|425
|2006.10.19 17:45
|modify
|160
|1.60
|1.2607
|0.0000
|1.2610
|426
|2006.10.20 09:05
|t/p
|151
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-86.64
|11519.39
|427
|2006.10.20 09:05
|t/p
|154
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-129.28
|11390.11
|428
|2006.10.20 09:05
|t/p
|156
|0.40
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-173.64
|11216.47
|429
|2006.10.20 09:05
|t/p
|158
|0.80
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-187.28
|11029.18
|430
|2006.10.20 09:05
|t/p
|160
|1.60
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-38.56
|10990.63
|431
|2006.10.20 09:05
|t/p
|162
|3.20
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|594.88
|11585.50
|432
|2006.10.20 09:05
|sell
|163
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2588
|433
|2006.10.20 09:05
|buy
|164
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2626
|434
|2006.10.20 09:05
|modify
|161
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2626
|435
|2006.10.20 09:15
|t/p
|161
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|-4.66
|11580.85
|436
|2006.10.20 09:15
|t/p
|164
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|36.00
|11616.85
|437
|2006.10.20 09:15
|buy
|165
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2648
|438
|2006.10.20 09:15
|sell
|166
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2610
|439
|2006.10.20 09:15
|modify
|163
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2610
|440
|2006.10.20 09:40
|t/p
|163
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-4.00
|11612.85
|441
|2006.10.20 09:40
|t/p
|166
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|36.00
|11648.85
|442
|2006.10.20 09:40
|sell
|167
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2590
|443
|2006.10.20 09:40
|buy
|168
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2628
|444
|2006.10.20 09:40
|modify
|165
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2628
|445
|2006.10.20 13:15
|t/p
|165
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|-2.00
|11646.85
|446
|2006.10.20 13:15
|t/p
|168
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|36.00
|11682.85
|447
|2006.10.20 13:15
|buy
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2652
|448
|2006.10.20 13:15
|sell
|170
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2614
|449
|2006.10.20 13:15
|modify
|167
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2614
|450
|2006.10.20 14:20
|t/p
|167
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|-6.00
|11676.85
|451
|2006.10.20 14:20
|t/p
|170
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|36.00
|11712.85
|452
|2006.10.20 14:20
|sell
|171
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2594
|453
|2006.10.20 14:20
|buy
|172
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2632
|454
|2006.10.20 14:20
|modify
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2632
|455
|2006.10.23 06:05
|t/p
|171
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|18.59
|11731.44
|456
|2006.10.23 06:05
|sell
|173
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2570
|457
|2006.10.23 06:05
|buy
|174
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2608
|458
|2006.10.23 06:05
|modify
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2608
|459
|2006.10.23 06:05
|modify
|172
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2608
|460
|2006.10.23 09:40
|t/p
|173
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|18.00
|11749.44
|461
|2006.10.23 09:40
|sell
|175
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2548
|462
|2006.10.23 09:40
|buy
|176
|0.80
|1.2568
|0.0000
|1.2586
|463
|2006.10.23 09:40
|modify
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2586
|464
|2006.10.23 09:40
|modify
|172
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2586
|465
|2006.10.23 09:40
|modify
|174
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2586
|466
|2006.10.23 10:50
|t/p
|175
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|18.00
|11767.44
|467
|2006.10.23 10:50
|sell
|177
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2526
|468
|2006.10.23 10:50
|buy
|178
|1.60
|1.2546
|0.0000
|1.2564
|469
|2006.10.23 10:50
|modify
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2564
|470
|2006.10.23 10:50
|modify
|172
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2564
|471
|2006.10.23 10:50
|modify
|174
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2564
|472
|2006.10.23 10:50
|modify
|176
|0.80
|1.2568
|0.0000
|1.2564
|473
|2006.10.24 07:50
|t/p
|177
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|18.59
|11786.03
|474
|2006.10.24 07:50
|sell
|179
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2506
|475
|2006.10.24 07:50
|buy
|180
|3.20
|1.2526
|0.0000
|1.2544
|476
|2006.10.24 07:50
|modify
|169
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2544
|477
|2006.10.24 07:50
|modify
|172
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2544
|478
|2006.10.24 07:50
|modify
|174
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2544
|479
|2006.10.24 07:50
|modify
|176
|0.80
|1.2568
|0.0000
|1.2544
|480
|2006.10.24 07:50
|modify
|178
|1.60
|1.2546
|0.0000
|1.2544
|481
|2006.10.24 08:05
|t/p
|169
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|-91.31
|11694.72
|482
|2006.10.24 08:05
|t/p
|172
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|-142.62
|11552.10
|483
|2006.10.24 08:05
|t/p
|174
|0.40
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|-186.62
|11365.48
|484
|2006.10.24 08:05
|t/p
|176
|0.80
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|-197.24
|11168.24
|485
|2006.10.24 08:05
|t/p
|178
|1.60
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|-42.48
|11125.76
|486
|2006.10.24 08:05
|t/p
|180
|3.20
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|576.00
|11701.76
|487
|2006.10.24 08:05
|buy
|181
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2568
|488
|2006.10.24 08:05
|sell
|182
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2530
|489
|2006.10.24 08:05
|modify
|179
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2530
|490
|2006.10.24 08:45
|t/p
|179
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|-6.00
|11695.76
|491
|2006.10.24 08:45
|t/p
|182
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|36.00
|11731.76
|492
|2006.10.24 08:45
|sell
|183
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2509
|493
|2006.10.24 08:45
|buy
|184
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2547
|494
|2006.10.24 08:45
|modify
|181
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2547
|495
|2006.10.24 09:05
|t/p
|181
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|-3.00
|11728.76
|496
|2006.10.24 09:05
|t/p
|184
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|36.00
|11764.76
|497
|2006.10.24 09:05
|buy
|185
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2567
|498
|2006.10.24 09:05
|sell
|186
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2529
|499
|2006.10.24 09:05
|modify
|183
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2529
|500
|2006.10.24 15:05
|t/p
|185
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|18.00
|11782.76
|501
|2006.10.24 15:05
|buy
|187
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2589
|502
|2006.10.24 15:05
|sell
|188
|0.40
|1.2569
|0.0000
|1.2551
|503
|2006.10.24 15:05
|modify
|183
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2551
|504
|2006.10.24 15:05
|modify
|186
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2551
|505
|2006.10.25 10:25
|t/p
|187
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|17.34
|11800.10
|506
|2006.10.25 10:25
|buy
|189
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2610
|507
|2006.10.25 10:25
|sell
|190
|0.80
|1.2590
|0.0000
|1.2572
|508
|2006.10.25 10:25
|modify
|183
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2572
|509
|2006.10.25 10:25
|modify
|186
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2572
|510
|2006.10.25 10:25
|modify
|188
|0.40
|1.2569
|0.0000
|1.2572
|511
|2006.10.25 18:05
|t/p
|183
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|-44.41
|11755.69
|512
|2006.10.25 18:05
|t/p
|186
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|-48.82
|11706.87
|513
|2006.10.25 18:05
|t/p
|188
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|-9.64
|11697.23
|514
|2006.10.25 18:05
|t/p
|190
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|144.00
|11841.23
|515
|2006.10.25 18:05
|sell
|191
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2551
|516
|2006.10.25 18:05
|buy
|192
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2589
|517
|2006.10.25 18:05
|modify
|189
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2589
|518
|2006.10.25 18:30
|t/p
|189
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|-3.00
|11838.23
|519
|2006.10.25 18:30
|t/p
|192
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|36.00
|11874.23
|520
|2006.10.25 18:30
|buy
|193
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2628
|521
|2006.10.25 18:30
|sell
|194
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2590
|522
|2006.10.25 18:30
|modify
|191
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2590
|523
|2006.10.26 01:50
|t/p
|193
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|16.04
|11890.27
|524
|2006.10.26 01:50
|buy
|195
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2648
|525
|2006.10.26 01:50
|sell
|196
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2610
|526
|2006.10.26 01:50
|modify
|191
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2610
|527
|2006.10.26 01:50
|modify
|194
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2610
|528
|2006.10.26 07:10
|t/p
|195
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|18.00
|11908.27
|529
|2006.10.26 07:10
|buy
|197
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2670
|530
|2006.10.26 07:10
|sell
|198
|0.80
|1.2650
|0.0000
|1.2632
|531
|2006.10.26 07:10
|modify
|191
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2632
|532
|2006.10.26 07:10
|modify
|194
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2632
|533
|2006.10.26 07:10
|modify
|196
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2632
|534
|2006.10.26 08:50
|t/p
|197
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|18.00
|11926.27
|535
|2006.10.26 08:50
|buy
|199
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2691
|536
|2006.10.26 08:50
|sell
|200
|1.60
|1.2671
|0.0000
|1.2653
|537
|2006.10.26 08:50
|modify
|191
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2653
|538
|2006.10.26 08:50
|modify
|194
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2653
|539
|2006.10.26 08:50
|modify
|196
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2653
|540
|2006.10.26 08:50
|modify
|198
|0.80
|1.2650
|0.0000
|1.2653
|541
|2006.10.26 10:05
|t/p
|191
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|-82.23
|11844.04
|542
|2006.10.26 10:05
|t/p
|194
|0.20
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|-86.46
|11757.58
|543
|2006.10.26 10:05
|t/p
|196
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|-100.00
|11657.58
|544
|2006.10.26 10:05
|t/p
|198
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|-24.00
|11633.58
|545
|2006.10.26 10:05
|t/p
|200
|1.60
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|288.00
|11921.58
|546
|2006.10.26 10:05
|sell
|201
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2628
|547
|2006.10.26 10:05
|buy
|202
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2666
|548
|2006.10.26 10:05
|modify
|199
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2666
|549
|2006.10.26 12:35
|t/p
|199
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|-7.00
|11914.58
|550
|2006.10.26 12:35
|t/p
|202
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|36.00
|11950.58
|551
|2006.10.26 12:35
|buy
|203
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2689
|552
|2006.10.26 12:35
|sell
|204
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2651
|553
|2006.10.26 12:35
|modify
|201
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2651
|554
|2006.10.26 16:15
|t/p
|203
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|18.00
|11968.58
|555
|2006.10.26 16:15
|buy
|205
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2709
|556
|2006.10.26 16:15
|sell
|206
|0.40
|1.2689
|0.0000
|1.2671
|557
|2006.10.26 16:15
|modify
|201
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2671
|558
|2006.10.26 16:15
|modify
|204
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2671
|559
|2006.10.27 00:20
|t/p
|205
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|17.34
|11985.92
|560
|2006.10.27 00:20
|buy
|207
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2729
|561
|2006.10.27 00:20
|sell
|208
|0.80
|1.2709
|0.0000
|1.2691
|562
|2006.10.27 00:20
|modify
|201
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2691
|563
|2006.10.27 00:20
|modify
|204
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2691
|564
|2006.10.27 00:20
|modify
|206
|0.40
|1.2689
|0.0000
|1.2691
|565
|2006.10.27 06:05
|t/p
|201
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|-44.41
|11941.51
|566
|2006.10.27 06:05
|t/p
|204
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|-42.82
|11898.70
|567
|2006.10.27 06:05
|t/p
|206
|0.40
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|-5.64
|11893.06
|568
|2006.10.27 06:05
|t/p
|208
|0.80
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|144.00
|12037.06
|569
|2006.10.27 06:05
|sell
|209
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2656
|570
|2006.10.27 06:05
|buy
|210
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2694
|571
|2006.10.27 06:05
|modify
|207
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2694
|572
|2006.10.27 06:35
|t/p
|207
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|-17.00
|12020.06
|573
|2006.10.27 06:35
|t/p
|210
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|36.00
|12056.06
|574
|2006.10.27 06:35
|buy
|211
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2719
|575
|2006.10.27 06:35
|sell
|212
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2681
|576
|2006.10.27 06:35
|modify
|209
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2681
|577
|2006.10.27 06:59
|t/p
|209
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|-7.00
|12049.06
|578
|2006.10.27 06:59
|t/p
|212
|0.20
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|36.00
|12085.06
|579
|2006.10.27 06:59
|sell
|213
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2656
|580
|2006.10.27 06:59
|buy
|214
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2694
|581
|2006.10.27 06:59
|modify
|211
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2694
|582
|2006.10.27 12:05
|t/p
|211
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|-7.00
|12078.06
|583
|2006.10.27 12:05
|t/p
|214
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|36.00
|12114.06
|584
|2006.10.27 12:05
|buy
|215
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2744
|585
|2006.10.27 12:05
|sell
|216
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2706
|586
|2006.10.27 12:05
|modify
|213
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2706
|587
|2006.10.27 12:30
|t/p
|213
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|-32.00
|12082.06
|588
|2006.10.27 12:30
|t/p
|216
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|36.00
|12118.06
|589
|2006.10.27 12:30
|sell
|217
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2669
|590
|2006.10.27 12:30
|buy
|218
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2707
|591
|2006.10.27 12:30
|modify
|215
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2707
|592
|2006.10.27 12:59
|t/p
|215
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|-19.00
|12099.06
|593
|2006.10.27 12:59
|t/p
|218
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|36.00
|12135.06
|594
|2006.10.27 12:59
|buy
|219
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2733
|595
|2006.10.27 12:59
|sell
|220
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2695
|596
|2006.10.27 12:59
|modify
|217
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2695
|597
|2006.10.27 13:05
|t/p
|219
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|18.00
|12153.06
|598
|2006.10.27 13:05
|buy
|221
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2768
|599
|2006.10.27 13:05
|sell
|222
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2730
|600
|2006.10.27 13:05
|modify
|217
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2730
|601
|2006.10.27 13:05
|modify
|220
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2730
|602
|2006.10.27 13:25
|t/p
|217
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|-43.00
|12110.06
|603
|2006.10.27 13:25
|t/p
|220
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|-34.00
|12076.06
|604
|2006.10.27 13:25
|t/p
|222
|0.40
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|72.00
|12148.06
|605
|2006.10.27 13:25
|sell
|223
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2700
|606
|2006.10.27 13:25
|buy
|224
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2738
|607
|2006.10.27 13:25
|modify
|221
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2738
|608
|2006.10.27 14:50
|t/p
|221
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|-12.00
|12136.06
|609
|2006.10.27 14:50
|t/p
|224
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|36.00
|12172.06
|610
|2006.10.27 14:50
|buy
|225
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2759
|611
|2006.10.27 14:50
|sell
|226
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2721
|612
|2006.10.27 14:50
|modify
|223
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2721
|613
|2006.10.27 15:15
|t/p
|223
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|-3.00
|12169.06
|614
|2006.10.27 15:15
|t/p
|226
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|36.00
|12205.06
|615
|2006.10.27 15:15
|sell
|227
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2697
|616
|2006.10.27 15:15
|buy
|228
|0.20
|1.2717
|0.0000
|1.2735
|617
|2006.10.27 15:15
|modify
|225
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2735
|618
|2006.10.27 16:45
|t/p
|225
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|-6.00
|12199.06
|619
|2006.10.27 16:45
|t/p
|228
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|36.00
|12235.06
|620
|2006.10.27 16:45
|buy
|229
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2757
|621
|2006.10.27 16:45
|sell
|230
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2719
|622
|2006.10.27 16:45
|modify
|227
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2719
|623
|2006.10.30 06:30
|t/p
|227
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|-3.41
|12231.65
|624
|2006.10.30 06:30
|t/p
|230
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|37.18
|12268.83
|625
|2006.10.30 06:30
|sell
|231
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2699
|626
|2006.10.30 06:30
|buy
|232
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2737
|627
|2006.10.30 06:30
|modify
|229
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2737
|628
|2006.10.31 07:20
|t/p
|231
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|18.59
|12287.42
|629
|2006.10.31 07:20
|sell
|233
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2671
|630
|2006.10.31 07:20
|buy
|234
|0.40
|1.2691
|0.0000
|1.2709
|631
|2006.10.31 07:20
|modify
|229
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2709
|632
|2006.10.31 07:20
|modify
|232
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2709
|633
|2006.10.31 13:05
|t/p
|229
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|-31.31
|12256.11
|634
|2006.10.31 13:05
|t/p
|232
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|-21.31
|12234.80
|635
|2006.10.31 13:05
|t/p
|234
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|72.00
|12306.80
|636
|2006.10.31 13:05
|buy
|235
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2732
|637
|2006.10.31 13:05
|sell
|236
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2694
|638
|2006.10.31 13:05
|modify
|233
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2694
|639
|2006.10.31 15:05
|t/p
|235
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|18.00
|12324.80
|640
|2006.10.31 15:05
|buy
|237
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2788
|641
|2006.10.31 15:05
|sell
|238
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2750
|642
|2006.10.31 15:05
|modify
|233
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2750
|643
|2006.10.31 15:05
|modify
|236
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2750
|644
|2006.10.31 15:20
|t/p
|233
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|-61.00
|12263.80
|645
|2006.10.31 15:20
|t/p
|236
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|-76.00
|12187.80
|646
|2006.10.31 15:20
|t/p
|238
|0.40
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|72.00
|12259.80
|647
|2006.10.31 15:20
|sell
|239
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2700
|648
|2006.10.31 15:20
|buy
|240
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2738
|649
|2006.10.31 15:20
|modify
|237
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2738
|650
|2006.10.31 15:45
|t/p
|237
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|-32.00
|12227.80
|651
|2006.10.31 15:45
|t/p
|240
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|36.00
|12263.80
|652
|2006.10.31 15:45
|buy
|241
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2761
|653
|2006.10.31 15:45
|sell
|242
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2723
|654
|2006.10.31 15:45
|modify
|239
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2723
|655
|2006.10.31 15:59
|t/p
|241
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|18.00
|12281.80
|656
|2006.10.31 15:59
|buy
|243
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2782
|657
|2006.10.31 15:59
|sell
|244
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2744
|658
|2006.10.31 15:59
|modify
|239
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2744
|659
|2006.10.31 15:59
|modify
|242
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2744
|660
|2006.11.01 08:50
|t/p
|239
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|-25.41
|12256.39
|661
|2006.11.01 08:50
|t/p
|242
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|-4.82
|12251.57
|662
|2006.11.01 08:50
|t/p
|244
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|74.36
|12325.93
|663
|2006.11.01 08:50
|sell
|245
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2724
|664
|2006.11.01 08:50
|buy
|246
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2762
|665
|2006.11.01 08:50
|modify
|243
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2762
|666
|2006.11.01 11:05
|t/p
|243
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|-2.66
|12323.27
|667
|2006.11.01 11:05
|t/p
|246
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|36.00
|12359.27
|668
|2006.11.01 11:05
|buy
|247
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2786
|669
|2006.11.01 11:05
|sell
|248
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2748
|670
|2006.11.01 11:05
|modify
|245
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2748
|671
|2006.11.01 13:30
|t/p
|245
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|-6.00
|12353.27
|672
|2006.11.01 13:30
|t/p
|248
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|36.00
|12389.27
|673
|2006.11.01 13:30
|sell
|249
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2728
|674
|2006.11.01 13:30
|buy
|250
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2766
|675
|2006.11.01 13:30
|modify
|247
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2766
|676
|2006.11.01 14:10
|t/p
|247
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-2.00
|12387.27
|677
|2006.11.01 14:10
|t/p
|250
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|36.00
|12423.27
|678
|2006.11.01 14:10
|buy
|251
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2786
|679
|2006.11.01 14:10
|sell
|252
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2748
|680
|2006.11.01 14:10
|modify
|249
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2748
|681
|2006.11.01 15:05
|t/p
|251
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|18.00
|12441.27
|682
|2006.11.01 15:05
|buy
|253
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2811
|683
|2006.11.01 15:05
|sell
|254
|0.40
|1.2791
|0.0000
|1.2773
|684
|2006.11.01 15:05
|modify
|249
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2773
|685
|2006.11.01 15:05
|modify
|252
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2773
|686
|2006.11.01 15:20
|t/p
|249
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-27.00
|12414.27
|687
|2006.11.01 15:20
|t/p
|252
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-14.00
|12400.27
|688
|2006.11.01 15:20
|t/p
|254
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|72.00
|12472.27
|689
|2006.11.01 15:20
|sell
|255
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2741
|690
|2006.11.01 15:20
|buy
|256
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2779
|691
|2006.11.01 15:20
|modify
|253
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2779
|692
|2006.11.01 15:40
|t/p
|253
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|-14.00
|12458.27
|693
|2006.11.01 15:40
|t/p
|256
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|36.00
|12494.27
|694
|2006.11.01 15:40
|buy
|257
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2819
|695
|2006.11.01 15:40
|sell
|258
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2781
|696
|2006.11.01 15:40
|modify
|255
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2781
|697
|2006.11.01 15:45
|t/p
|255
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|-22.00
|12472.27
|698
|2006.11.01 15:45
|t/p
|258
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|36.00
|12508.27
|699
|2006.11.01 15:45
|sell
|259
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2758
|700
|2006.11.01 15:45
|buy
|260
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2796
|701
|2006.11.01 15:45
|modify
|257
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2796
|702
|2006.11.01 20:05
|t/p
|259
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|18.00
|12526.27
|703
|2006.11.01 20:05
|sell
|261
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2735
|704
|2006.11.01 20:05
|buy
|262
|0.40
|1.2755
|0.0000
|1.2773
|705
|2006.11.01 20:05
|modify
|257
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2773
|706
|2006.11.01 20:05
|modify
|260
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2773
|707
|2006.11.01 20:35
|t/p
|257
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-28.00
|12498.27
|708
|2006.11.01 20:35
|t/p
|260
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-10.00
|12488.27
|709
|2006.11.01 20:35
|t/p
|262
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|72.00
|12560.27
|710
|2006.11.01 20:35
|buy
|263
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2796
|711
|2006.11.01 20:35
|sell
|264
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2758
|712
|2006.11.01 20:35
|modify
|261
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2758
|713
|2006.11.01 21:05
|t/p
|261
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|-5.00
|12555.27
|714
|2006.11.01 21:05
|t/p
|264
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|36.00
|12591.27
|715
|2006.11.01 21:05
|sell
|265
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2735
|716
|2006.11.01 21:05
|buy
|266
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2773
|717
|2006.11.01 21:05
|modify
|263
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2773
|718
|2006.11.02 11:50
|t/p
|263
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|-6.96
|12584.31
|719
|2006.11.02 11:50
|t/p
|266
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|32.07
|12616.38
|720
|2006.11.02 11:50
|buy
|267
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2794
|721
|2006.11.02 11:50
|sell
|268
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2756
|722
|2006.11.02 11:50
|modify
|265
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2756
|723
|2006.11.03 13:30
|t/p
|265
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|-0.64
|12615.74
|724
|2006.11.03 13:30
|t/p
|268
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|37.18
|12652.92
|725
|2006.11.03 13:30
|sell
|269
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2667
|726
|2006.11.03 13:30
|buy
|270
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2705
|727
|2006.11.03 13:30
|modify
|267
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2705
|728
|2006.11.03 13:35
|t/p
|267
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|-71.66
|12581.26
|729
|2006.11.03 13:35
|t/p
|270
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|36.00
|12617.26
|730
|2006.11.03 13:35
|buy
|271
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2767
|731
|2006.11.03 13:35
|sell
|272
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2729
|732
|2006.11.03 13:35
|modify
|269
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2729
|733
|2006.11.03 13:40
|t/p
|271
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|18.00
|12635.26
|734
|2006.11.03 13:40
|buy
|273
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2798
|735
|2006.11.03 13:40
|sell
|274
|0.40
|1.2778
|0.0000
|1.2760
|736
|2006.11.03 13:40
|modify
|269
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2760
|737
|2006.11.03 13:40
|modify
|272
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2760
|738
|2006.11.03 13:45
|t/p
|269
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|-75.00
|12560.26
|739
|2006.11.03 13:45
|t/p
|272
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|-26.00
|12534.26
|740
|2006.11.03 13:45
|t/p
|274
|0.40
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|72.00
|12606.26
|741
|2006.11.03 13:45
|sell
|275
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2713
|742
|2006.11.03 13:45
|buy
|276
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2751
|743
|2006.11.03 13:45
|modify
|273
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2751
|744
|2006.11.03 13:50
|t/p
|273
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|-29.00
|12577.26
|745
|2006.11.03 13:50
|t/p
|276
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|36.00
|12613.26
|746
|2006.11.03 13:50
|buy
|277
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2782
|747
|2006.11.03 13:50
|sell
|278
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2744
|748
|2006.11.03 13:50
|modify
|275
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2744
|749
|2006.11.03 13:59
|t/p
|275
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|-13.00
|12600.26
|750
|2006.11.03 13:59
|t/p
|278
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|36.00
|12636.26
|751
|2006.11.03 13:59
|sell
|279
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2668
|752
|2006.11.03 13:59
|buy
|280
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2706
|753
|2006.11.03 13:59
|modify
|277
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2706
|754
|2006.11.03 14:05
|t/p
|277
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|-58.00
|12578.26
|755
|2006.11.03 14:05
|t/p
|280
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|36.00
|12614.26
|756
|2006.11.03 14:05
|buy
|281
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2728
|757
|2006.11.03 14:05
|sell
|282
|0.20
|1.2708
|0.0000
|1.2690
|758
|2006.11.03 14:05
|modify
|279
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2690
|759
|2006.11.03 14:25
|t/p
|279
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|-4.00
|12610.26
|760
|2006.11.03 14:25
|t/p
|282
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|36.00
|12646.26
|761
|2006.11.03 14:25
|sell
|283
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2665
|762
|2006.11.03 14:25
|buy
|284
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2703
|763
|2006.11.03 14:25
|modify
|281
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2703
|764
|2006.11.03 14:35
|t/p
|281
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|-7.00
|12639.26
|765
|2006.11.03 14:35
|t/p
|284
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|36.00
|12675.26
|766
|2006.11.03 14:35
|buy
|285
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2728
|767
|2006.11.03 14:35
|sell
|286
|0.20
|1.2708
|0.0000
|1.2690
|768
|2006.11.03 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2690
|769
|2006.11.03 15:50
|t/p
|283
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|-7.00
|12668.26
|770
|2006.11.03 15:50
|t/p
|286
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|36.00
|12704.26
|771
|2006.11.03 15:50
|sell
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2661
|772
|2006.11.03 15:50
|buy
|288
|0.20
|1.2681
|0.0000
|1.2699
|773
|2006.11.03 15:50
|modify
|285
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2699
|774
|2006.11.03 15:59
|t/p
|285
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|-11.00
|12693.26
|775
|2006.11.03 15:59
|t/p
|288
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|36.00
|12729.26
|776
|2006.11.03 15:59
|buy
|289
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2724
|777
|2006.11.03 15:59
|sell
|290
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2686
|778
|2006.11.03 15:59
|modify
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2686
|779
|2006.11.06 17:50
|t/p
|289
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|17.34
|12746.61
|780
|2006.11.06 17:50
|buy
|291
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2745
|781
|2006.11.06 17:50
|sell
|292
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2707
|782
|2006.11.06 17:50
|modify
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2707
|783
|2006.11.06 17:50
|modify
|290
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2707
|784
|2006.11.07 03:50
|t/p
|291
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|17.34
|12763.95
|785
|2006.11.07 03:50
|buy
|293
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2765
|786
|2006.11.07 03:50
|sell
|294
|0.80
|1.2745
|0.0000
|1.2727
|787
|2006.11.07 03:50
|modify
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2727
|788
|2006.11.07 03:50
|modify
|290
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2727
|789
|2006.11.07 03:50
|modify
|292
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2727
|790
|2006.11.07 04:50
|t/p
|293
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|18.00
|12781.95
|791
|2006.11.07 04:50
|buy
|295
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2789
|792
|2006.11.07 04:50
|sell
|296
|1.60
|1.2769
|0.0000
|1.2751
|793
|2006.11.07 04:50
|modify
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2751
|794
|2006.11.07 04:50
|modify
|290
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2751
|795
|2006.11.07 04:50
|modify
|292
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2751
|796
|2006.11.07 04:50
|modify
|294
|0.80
|1.2745
|0.0000
|1.2751
|797
|2006.11.07 14:10
|t/p
|295
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|18.00
|12799.95
|798
|2006.11.07 14:10
|buy
|297
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2837
|799
|2006.11.07 14:10
|sell
|298
|3.20
|1.2817
|0.0000
|1.2799
|800
|2006.11.07 14:10
|modify
|287
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2799
|801
|2006.11.07 14:10
|modify
|290
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2799
|802
|2006.11.07 14:10
|modify
|292
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2799
|803
|2006.11.07 14:10
|modify
|294
|0.80
|1.2745
|0.0000
|1.2799
|804
|2006.11.07 14:10
|modify
|296
|1.60
|1.2769
|0.0000
|1.2799
|805
|2006.11.07 15:25
|t/p
|287
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|-118.82
|12681.13
|806
|2006.11.07 15:25
|t/p
|290
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|-187.64
|12493.49
|807
|2006.11.07 15:25
|t/p
|292
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|-293.64
|12199.85
|808
|2006.11.07 15:25
|t/p
|294
|0.80
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|-432.00
|11767.85
|809
|2006.11.07 15:25
|t/p
|296
|1.60
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|-480.00
|11287.85
|810
|2006.11.07 15:25
|t/p
|298
|3.20
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|576.00
|11863.85
|811
|2006.11.07 15:25
|sell
|299
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2778
|812
|2006.11.07 15:25
|buy
|300
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2816
|813
|2006.11.07 15:25
|modify
|297
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2816
|814
|2006.11.07 15:50
|t/p
|297
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|-3.00
|11860.85
|815
|2006.11.07 15:50
|t/p
|300
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|36.00
|11896.85
|816
|2006.11.07 15:50
|buy
|301
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2839
|817
|2006.11.07 15:50
|sell
|302
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2801
|818
|2006.11.07 15:50
|modify
|299
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2801
|819
|2006.11.07 16:05
|t/p
|299
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|-5.00
|11891.85
|820
|2006.11.07 16:05
|t/p
|302
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|36.00
|11927.85
|821
|2006.11.07 16:05
|sell
|303
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2781
|822
|2006.11.07 16:05
|buy
|304
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2819
|823
|2006.11.07 16:05
|modify
|301
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2819
|824
|2006.11.07 19:05
|t/p
|303
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|18.00
|11945.85
|825
|2006.11.07 19:05
|sell
|305
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2749
|826
|2006.11.07 19:05
|buy
|306
|0.40
|1.2769
|0.0000
|1.2787
|827
|2006.11.07 19:05
|modify
|301
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2787
|828
|2006.11.07 19:05
|modify
|304
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2787
|829
|2006.11.07 19:35
|t/p
|301
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|-34.00
|11911.85
|830
|2006.11.07 19:35
|t/p
|304
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|-28.00
|11883.85
|831
|2006.11.07 19:35
|t/p
|306
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|72.00
|11955.85
|832
|2006.11.07 19:35
|buy
|307
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2822
|833
|2006.11.07 19:35
|sell
|308
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2784
|834
|2006.11.07 19:35
|modify
|305
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2784
|835
|2006.11.07 19:59
|t/p
|305
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|-17.00
|11938.85
|836
|2006.11.07 19:59
|t/p
|308
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|36.00
|11974.85
|837
|2006.11.07 19:59
|sell
|309
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2751
|838
|2006.11.07 19:59
|buy
|310
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2789
|839
|2006.11.07 19:59
|modify
|307
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2789
|840
|2006.11.08 08:10
|t/p
|307
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-15.65
|11959.20
|841
|2006.11.08 08:10
|t/p
|310
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|34.69
|11993.89
|842
|2006.11.08 08:10
|buy
|311
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2810
|843
|2006.11.08 08:10
|sell
|312
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2772
|844
|2006.11.08 08:10
|modify
|309
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2772
|845
|2006.11.08 08:30
|t/p
|309
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|-2.41
|11991.48
|846
|2006.11.08 08:30
|t/p
|312
|0.20
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|36.00
|12027.48
|847
|2006.11.08 08:30
|sell
|313
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2751
|848
|2006.11.08 08:30
|buy
|314
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2789
|849
|2006.11.08 08:30
|modify
|311
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2789
|850
|2006.11.08 09:00
|t/p
|311
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-3.00
|12024.48
|851
|2006.11.08 09:00
|t/p
|314
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|36.00
|12060.48
|852
|2006.11.08 09:00
|buy
|315
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2809
|853
|2006.11.08 09:00
|sell
|316
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2771
|854
|2006.11.08 09:00
|modify
|313
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2771
|855
|2006.11.08 13:05
|t/p
|313
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|-2.00
|12058.48
|856
|2006.11.08 13:05
|t/p
|316
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|36.00
|12094.48
|857
|2006.11.08 13:05
|sell
|317
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2748
|858
|2006.11.08 13:05
|buy
|318
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2786
|859
|2006.11.08 13:05
|modify
|315
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2786
|860
|2006.11.09 08:40
|t/p
|315
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|-6.96
|12087.51
|861
|2006.11.09 08:40
|t/p
|318
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|32.07
|12119.58
|862
|2006.11.09 08:40
|buy
|319
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2809
|863
|2006.11.09 08:40
|sell
|320
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2771
|864
|2006.11.09 08:40
|modify
|317
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2771
|865
|2006.11.09 10:10
|t/p
|317
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|-3.23
|12116.35
|866
|2006.11.09 10:10
|t/p
|320
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|36.00
|12152.35
|867
|2006.11.09 10:10
|sell
|321
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2751
|868
|2006.11.09 10:10
|buy
|322
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2789
|869
|2006.11.09 10:10
|modify
|319
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2789
|870
|2006.11.09 12:35
|t/p
|319
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-2.00
|12150.35
|871
|2006.11.09 12:35
|t/p
|322
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|36.00
|12186.35
|872
|2006.11.09 12:35
|buy
|323
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2813
|873
|2006.11.09 12:35
|sell
|324
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|874
|2006.11.09 12:35
|modify
|321
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2775
|875
|2006.11.09 13:10
|t/p
|321
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|-6.00
|12180.35
|876
|2006.11.09 13:10
|t/p
|324
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|36.00
|12216.35
|877
|2006.11.09 13:10
|sell
|325
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2733
|878
|2006.11.09 13:10
|buy
|326
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2771
|879
|2006.11.09 13:10
|modify
|323
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|880
|2006.11.09 13:30
|t/p
|323
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|-24.00
|12192.35
|881
|2006.11.09 13:30
|t/p
|326
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|36.00
|12228.35
|882
|2006.11.09 13:30
|buy
|327
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2816
|883
|2006.11.09 13:30
|sell
|328
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2778
|884
|2006.11.09 13:30
|modify
|325
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2778
|885
|2006.11.09 13:59
|t/p
|325
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|-27.00
|12201.35
|886
|2006.11.09 13:59
|t/p
|328
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|36.00
|12237.35
|887
|2006.11.09 13:59
|sell
|329
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2749
|888
|2006.11.09 13:59
|buy
|330
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2787
|889
|2006.11.09 13:59
|modify
|327
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2787
|890
|2006.11.09 14:50
|t/p
|327
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|-11.00
|12226.35
|891
|2006.11.09 14:50
|t/p
|330
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|36.00
|12262.35
|892
|2006.11.09 14:50
|buy
|331
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2809
|893
|2006.11.09 14:50
|sell
|332
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2771
|894
|2006.11.09 14:50
|modify
|329
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2771
|895
|2006.11.09 15:45
|t/p
|331
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|18.00
|12280.35
|896
|2006.11.09 15:45
|buy
|333
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2830
|897
|2006.11.09 15:45
|sell
|334
|0.40
|1.2810
|0.0000
|1.2792
|898
|2006.11.09 15:45
|modify
|329
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2792
|899
|2006.11.09 15:45
|modify
|332
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2792
|900
|2006.11.09 15:50
|t/p
|329
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-25.00
|12255.35
|901
|2006.11.09 15:50
|t/p
|332
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-6.00
|12249.35
|902
|2006.11.09 15:50
|t/p
|334
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|72.00
|12321.35
|903
|2006.11.09 15:50
|sell
|335
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2770
|904
|2006.11.09 15:50
|buy
|336
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2808
|905
|2006.11.09 15:50
|modify
|333
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2808
|906
|2006.11.09 16:15
|t/p
|333
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-4.00
|12317.35
|907
|2006.11.09 16:15
|t/p
|336
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|36.00
|12353.35
|908
|2006.11.09 16:15
|buy
|337
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2860
|909
|2006.11.09 16:15
|sell
|338
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2822
|910
|2006.11.09 16:15
|modify
|335
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2822
|911
|2006.11.09 16:45
|t/p
|335
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|-34.00
|12319.35
|912
|2006.11.09 16:45
|t/p
|338
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|36.00
|12355.35
|913
|2006.11.09 16:45
|sell
|339
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2787
|914
|2006.11.09 16:45
|buy
|340
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2825
|915
|2006.11.09 16:45
|modify
|337
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2825
|916
|2006.11.09 16:50
|t/p
|337
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-17.00
|12338.35
|917
|2006.11.09 16:50
|t/p
|340
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|36.00
|12374.35
|918
|2006.11.09 16:50
|buy
|341
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2860
|919
|2006.11.09 16:50
|sell
|342
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2822
|920
|2006.11.09 16:50
|modify
|339
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2822
|921
|2006.11.10 02:15
|t/p
|341
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|17.34
|12391.70
|922
|2006.11.10 02:15
|buy
|343
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2884
|923
|2006.11.10 02:15
|sell
|344
|0.40
|1.2864
|0.0000
|1.2846
|924
|2006.11.10 02:15
|modify
|339
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2846
|925
|2006.11.10 02:15
|modify
|342
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2846
|926
|2006.11.10 08:30
|t/p
|343
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|18.00
|12409.70
|927
|2006.11.10 08:30
|buy
|345
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2910
|928
|2006.11.10 08:30
|sell
|346
|0.80
|1.2890
|0.0000
|1.2872
|929
|2006.11.10 08:30
|modify
|339
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2872
|930
|2006.11.10 08:30
|modify
|342
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2872
|931
|2006.11.10 08:30
|modify
|344
|0.40
|1.2864
|0.0000
|1.2872
|932
|2006.11.10 11:05
|t/p
|339
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|-66.41
|12343.29
|933
|2006.11.10 11:05
|t/p
|342
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|-62.82
|12280.47
|934
|2006.11.10 11:05
|t/p
|344
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|-32.00
|12248.47
|935
|2006.11.10 11:05
|t/p
|346
|0.80
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|144.00
|12392.47
|936
|2006.11.10 11:05
|sell
|347
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2849
|937
|2006.11.10 11:05
|buy
|348
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2887
|938
|2006.11.10 11:05
|modify
|345
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2887
|939
|2006.11.10 19:40
|t/p
|347
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|18.00
|12410.47
|940
|2006.11.10 19:40
|sell
|349
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2828
|941
|2006.11.10 19:40
|buy
|350
|0.40
|1.2848
|0.0000
|1.2866
|942
|2006.11.10 19:40
|modify
|345
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2866
|943
|2006.11.10 19:40
|modify
|348
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2866
|944
|2006.11.13 00:10
|t/p
|345
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|-26.66
|12383.81
|945
|2006.11.13 00:10
|t/p
|348
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|-7.31
|12376.50
|946
|2006.11.13 00:10
|t/p
|350
|0.40
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|69.38
|12445.88
|947
|2006.11.13 00:10
|buy
|351
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2887
|948
|2006.11.13 00:10
|sell
|352
|0.20
|1.2867
|0.0000
|1.2849
|949
|2006.11.13 00:10
|modify
|349
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2849
|950
|2006.11.13 00:45
|t/p
|349
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|-2.41
|12443.47
|951
|2006.11.13 00:45
|t/p
|352
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|36.00
|12479.47
|952
|2006.11.13 00:45
|sell
|353
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2826
|953
|2006.11.13 00:45
|buy
|354
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2864
|954
|2006.11.13 00:45
|modify
|351
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2864
|955
|2006.11.13 00:59
|t/p
|351
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|-5.00
|12474.47
|956
|2006.11.13 00:59
|t/p
|354
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|36.00
|12510.47
|957
|2006.11.13 00:59
|buy
|355
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2884
|958
|2006.11.13 00:59
|sell
|356
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2846
|959
|2006.11.13 00:59
|modify
|353
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2846
|960
|2006.11.13 09:05
|t/p
|353
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|-2.00
|12508.47
|961
|2006.11.13 09:05
|t/p
|356
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|36.00
|12544.47
|962
|2006.11.13 09:05
|sell
|357
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2824
|963
|2006.11.13 09:05
|buy
|358
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2862
|964
|2006.11.13 09:05
|modify
|355
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2862
|965
|2006.11.13 14:35
|t/p
|357
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|18.00
|12562.47
|966
|2006.11.13 14:35
|sell
|359
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2802
|967
|2006.11.13 14:35
|buy
|360
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2840
|968
|2006.11.13 14:35
|modify
|355
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2840
|969
|2006.11.13 14:35
|modify
|358
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2840
|970
|2006.11.13 15:40
|t/p
|359
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|18.00
|12580.47
|971
|2006.11.13 15:40
|sell
|361
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2781
|972
|2006.11.13 15:40
|buy
|362
|0.80
|1.2801
|0.0000
|1.2819
|973
|2006.11.13 15:40
|modify
|355
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2819
|974
|2006.11.13 15:40
|modify
|358
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2819
|975
|2006.11.13 15:40
|modify
|360
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2819
|976
|2006.11.13 23:10
|t/p
|355
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-47.00
|12533.47
|977
|2006.11.13 23:10
|t/p
|358
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-50.00
|12483.47
|978
|2006.11.13 23:10
|t/p
|360
|0.40
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-12.00
|12471.47
|979
|2006.11.13 23:10
|t/p
|362
|0.80
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|144.00
|12615.47
|980
|2006.11.13 23:10
|buy
|363
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2844
|981
|2006.11.13 23:10
|sell
|364
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2806
|982
|2006.11.13 23:10
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2806
|983
|2006.11.14 01:25
|t/p
|361
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|-6.41
|12609.06
|984
|2006.11.14 01:25
|t/p
|364
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|37.18
|12646.24
|985
|2006.11.14 01:25
|sell
|365
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2783
|986
|2006.11.14 01:25
|buy
|366
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2821
|987
|2006.11.14 01:25
|modify
|363
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|988
|2006.11.14 04:30
|t/p
|363
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|-5.66
|12640.59
|989
|2006.11.14 04:30
|t/p
|366
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|36.00
|12676.59
|990
|2006.11.14 04:30
|buy
|367
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2841
|991
|2006.11.14 04:30
|sell
|368
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2803
|992
|2006.11.14 04:30
|modify
|365
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2803
|993
|2006.11.14 08:40
|t/p
|367
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|18.00
|12694.59
|994
|2006.11.14 08:40
|buy
|369
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2863
|995
|2006.11.14 08:40
|sell
|370
|0.40
|1.2843
|0.0000
|1.2825
|996
|2006.11.14 08:40
|modify
|365
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2825
|997
|2006.11.14 08:40
|modify
|368
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2825
|998
|2006.11.14 10:10
|t/p
|365
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-24.00
|12670.59
|999
|2006.11.14 10:10
|t/p
|368
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-8.00
|12662.59
|1000
|2006.11.14 10:10
|t/p
|370
|0.40
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|72.00
|12734.59
|1001
|2006.11.14 10:10
|sell
|371
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2805
|1002
|2006.11.14 10:10
|buy
|372
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2843
|1003
|2006.11.14 10:10
|modify
|369
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2843
|1004
|2006.11.14 13:15
|t/p
|369
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|-2.00
|12732.59
|1005
|2006.11.14 13:15
|t/p
|372
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|36.00
|12768.59
|1006
|2006.11.14 13:15
|buy
|373
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2865
|1007
|2006.11.14 13:15
|sell
|374
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2827
|1008
|2006.11.14 13:15
|modify
|371
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2827
|1009
|2006.11.14 14:30
|t/p
|373
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|18.00
|12786.59
|1010
|2006.11.14 14:30
|buy
|375
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2886
|1011
|2006.11.14 14:30
|sell
|376
|0.40
|1.2866
|0.0000
|1.2848
|1012
|2006.11.14 14:30
|modify
|371
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2848
|1013
|2006.11.14 14:30
|modify
|374
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2848
|1014
|2006.11.14 14:59
|t/p
|371
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|-25.00
|12761.59
|1015
|2006.11.14 14:59
|t/p
|374
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|-6.00
|12755.59
|1016
|2006.11.14 14:59
|t/p
|376
|0.40
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|72.00
|12827.59
|1017
|2006.11.14 14:59
|sell
|377
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2820
|1018
|2006.11.14 14:59
|buy
|378
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2858
|1019
|2006.11.14 14:59
|modify
|375
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2858
|1020
|2006.11.14 15:05
|t/p
|377
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|18.00
|12845.59
|1021
|2006.11.14 15:05
|sell
|379
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|1022
|2006.11.14 15:05
|buy
|380
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2813
|1023
|2006.11.14 15:05
|modify
|375
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2813
|1024
|2006.11.14 15:05
|modify
|378
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2813
|1025
|2006.11.14 15:50
|t/p
|375
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|-55.00
|12790.59
|1026
|2006.11.14 15:50
|t/p
|378
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|-54.00
|12736.59
|1027
|2006.11.14 15:50
|t/p
|380
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|72.00
|12808.59
|1028
|2006.11.14 15:50
|buy
|381
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2863
|1029
|2006.11.14 15:50
|sell
|382
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2825
|1030
|2006.11.14 15:50
|modify
|379
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2825
|1031
|2006.11.14 15:59
|t/p
|379
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-32.00
|12776.59
|1032
|2006.11.14 15:59
|t/p
|382
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|36.00
|12812.59
|1033
|2006.11.14 15:59
|sell
|383
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2792
|1034
|2006.11.14 15:59
|buy
|384
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2830
|1035
|2006.11.14 15:59
|modify
|381
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2830
|1036
|2006.11.15 08:25
|t/p
|381
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|-15.65
|12796.93
|1037
|2006.11.15 08:25
|t/p
|384
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|34.69
|12831.62
|1038
|2006.11.15 08:25
|buy
|385
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2851
|1039
|2006.11.15 08:25
|sell
|386
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2813
|1040
|2006.11.15 08:25
|modify
|383
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2813
|1041
|2006.11.15 09:45
|t/p
|383
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|-2.41
|12829.21
|1042
|2006.11.15 09:45
|t/p
|386
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|36.00
|12865.21
|1043
|2006.11.15 09:45
|sell
|387
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2785
|1044
|2006.11.15 09:45
|buy
|388
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2823
|1045
|2006.11.15 09:45
|modify
|385
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2823
|1046
|2006.11.15 09:50
|t/p
|385
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|-10.00
|12855.21
|1047
|2006.11.15 09:50
|t/p
|388
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|36.00
|12891.21
|1048
|2006.11.15 09:50
|buy
|389
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2849
|1049
|2006.11.15 09:50
|sell
|390
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2811
|1050
|2006.11.15 09:50
|modify
|387
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2811
|1051
|2006.11.15 10:05
|t/p
|387
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-8.00
|12883.21
|1052
|2006.11.15 10:05
|t/p
|390
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|36.00
|12919.21
|1053
|2006.11.15 10:05
|sell
|391
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|1054
|2006.11.15 10:05
|buy
|392
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2813
|1055
|2006.11.15 10:05
|modify
|389
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2813
|1056
|2006.11.15 16:15
|t/p
|389
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|-18.00
|12901.21
|1057
|2006.11.15 16:15
|t/p
|392
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|36.00
|12937.21
|1058
|2006.11.15 16:15
|buy
|393
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2833
|1059
|2006.11.15 16:15
|sell
|394
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2795
|1060
|2006.11.15 16:15
|modify
|391
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2795
|1061
|2006.11.15 19:15
|t/p
|391
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|-2.00
|12935.21
|1062
|2006.11.15 19:15
|t/p
|394
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|36.00
|12971.21
|1063
|2006.11.15 19:15
|sell
|395
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|1064
|2006.11.15 19:15
|buy
|396
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2813
|1065
|2006.11.15 19:15
|modify
|393
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2813
|1066
|2006.11.15 19:45
|t/p
|393
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|-2.00
|12969.21
|1067
|2006.11.15 19:45
|t/p
|396
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|36.00
|13005.21
|1068
|2006.11.15 19:45
|buy
|397
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2834
|1069
|2006.11.15 19:45
|sell
|398
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2796
|1070
|2006.11.15 19:45
|modify
|395
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2796
|1071
|2006.11.16 13:05
|t/p
|397
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|16.04
|13021.25
|1072
|2006.11.16 13:05
|buy
|399
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2855
|1073
|2006.11.16 13:05
|sell
|400
|0.40
|1.2835
|0.0000
|1.2817
|1074
|2006.11.16 13:05
|modify
|395
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2817
|1075
|2006.11.16 13:05
|modify
|398
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2817
|1076
|2006.11.16 13:35
|t/p
|395
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-22.23
|12999.02
|1077
|2006.11.16 13:35
|t/p
|398
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-2.46
|12996.56
|1078
|2006.11.16 13:35
|t/p
|400
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|72.00
|13068.56
|1079
|2006.11.16 13:35
|sell
|401
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2791
|1080
|2006.11.16 13:35
|buy
|402
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2829
|1081
|2006.11.16 13:35
|modify
|399
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2829
|1082
|2006.11.16 17:20
|t/p
|401
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|18.00
|13086.56
|1083
|2006.11.16 17:20
|sell
|403
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2765
|1084
|2006.11.16 17:20
|buy
|404
|0.40
|1.2785
|0.0000
|1.2803
|1085
|2006.11.16 17:20
|modify
|399
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2803
|1086
|2006.11.16 17:20
|modify
|402
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2803
|1087
|2006.11.16 17:40
|t/p
|399
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|-34.00
|13052.56
|1088
|2006.11.16 17:40
|t/p
|402
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|-16.00
|13036.56
|1089
|2006.11.16 17:40
|t/p
|404
|0.40
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|72.00
|13108.56
|1090
|2006.11.16 17:40
|buy
|405
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2827
|1091
|2006.11.16 17:40
|sell
|406
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2789
|1092
|2006.11.16 17:40
|modify
|403
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2789
|1093
|2006.11.16 18:15
|t/p
|403
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-6.00
|13102.56
|1094
|2006.11.16 18:15
|t/p
|406
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|36.00
|13138.56
|1095
|2006.11.16 18:15
|sell
|407
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2768
|1096
|2006.11.16 18:15
|buy
|408
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2806
|1097
|2006.11.16 18:15
|modify
|405
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2806
|1098
|2006.11.17 05:40
|t/p
|407
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|18.59
|13157.15
|1099
|2006.11.17 05:40
|sell
|409
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2748
|1100
|2006.11.17 05:40
|buy
|410
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2786
|1101
|2006.11.17 05:40
|modify
|405
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2786
|1102
|2006.11.17 05:40
|modify
|408
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2786
|1103
|2006.11.17 07:10
|t/p
|405
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|-23.66
|13133.49
|1104
|2006.11.17 07:10
|t/p
|408
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|-5.31
|13128.18
|1105
|2006.11.17 07:10
|t/p
|410
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|72.00
|13200.18
|1106
|2006.11.17 07:10
|buy
|411
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2808
|1107
|2006.11.17 07:10
|sell
|412
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2770
|1108
|2006.11.17 07:10
|modify
|409
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2770
|1109
|2006.11.17 11:25
|t/p
|409
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-4.00
|13196.18
|1110
|2006.11.17 11:25
|t/p
|412
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|36.00
|13232.18
|1111
|2006.11.17 11:25
|sell
|413
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2750
|1112
|2006.11.17 11:25
|buy
|414
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2788
|1113
|2006.11.17 11:25
|modify
|411
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2788
|1114
|2006.11.17 14:05
|t/p
|411
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|-2.00
|13230.18
|1115
|2006.11.17 14:05
|t/p
|414
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|36.00
|13266.18
|1116
|2006.11.17 14:05
|buy
|415
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2819
|1117
|2006.11.17 14:05
|sell
|416
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2781
|1118
|2006.11.17 14:05
|modify
|413
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2781
|1119
|2006.11.17 14:15
|t/p
|413
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|-13.00
|13253.18
|1120
|2006.11.17 14:15
|t/p
|416
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|36.00
|13289.18
|1121
|2006.11.17 14:15
|sell
|417
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2760
|1122
|2006.11.17 14:15
|buy
|418
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2798
|1123
|2006.11.17 14:15
|modify
|415
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2798
|1124
|2006.11.17 14:30
|t/p
|415
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|-3.00
|13286.18
|1125
|2006.11.17 14:30
|t/p
|418
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|36.00
|13322.18
|1126
|2006.11.17 14:30
|buy
|419
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2827
|1127
|2006.11.17 14:30
|sell
|420
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2789
|1128
|2006.11.17 14:30
|modify
|417
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2789
|1129
|2006.11.17 14:45
|t/p
|417
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|-11.00
|13311.18
|1130
|2006.11.17 14:45
|t/p
|420
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|36.00
|13347.18
|1131
|2006.11.17 14:45
|sell
|421
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2768
|1132
|2006.11.17 14:45
|buy
|422
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2806
|1133
|2006.11.17 14:45
|modify
|419
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2806
|1134
|2006.11.17 15:05
|t/p
|419
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|-3.00
|13344.18
|1135
|2006.11.17 15:05
|t/p
|422
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|36.00
|13380.18
|1136
|2006.11.17 15:05
|buy
|423
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2840
|1137
|2006.11.17 15:05
|sell
|424
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2802
|1138
|2006.11.17 15:05
|modify
|421
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2802
|1139
|2006.11.17 15:25
|t/p
|423
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2840
|18.00
|13398.18
|1140
|2006.11.17 15:25
|buy
|425
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2863
|1141
|2006.11.17 15:25
|sell
|426
|0.40
|1.2843
|0.0000
|1.2825
|1142
|2006.11.17 15:25
|modify
|421
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2825
|1143
|2006.11.17 15:25
|modify
|424
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2825
|1144
|2006.11.17 15:30
|t/p
|421
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-39.00
|13359.18
|1145
|2006.11.17 15:30
|t/p
|424
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-10.00
|13349.18
|1146
|2006.11.17 15:30
|t/p
|426
|0.40
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|72.00
|13421.18
|1147
|2006.11.17 15:30
|sell
|427
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2804
|1148
|2006.11.17 15:30
|buy
|428
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2842
|1149
|2006.11.17 15:30
|modify
|425
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2842
|1150
|2006.11.20 02:10
|t/p
|425
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|-3.66
|13417.53
|1151
|2006.11.20 02:10
|t/p
|428
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|34.69
|13452.22
|1152
|2006.11.20 02:10
|buy
|429
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2863
|1153
|2006.11.20 02:10
|sell
|430
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2825
|1154
|2006.11.20 02:10
|modify
|427
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2825
|1155
|2006.11.20 15:10
|t/p
|427
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|-2.41
|13449.81
|1156
|2006.11.20 15:10
|t/p
|430
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|36.00
|13485.81
|1157
|2006.11.20 15:10
|sell
|431
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2802
|1158
|2006.11.20 15:10
|buy
|432
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2840
|1159
|2006.11.20 15:10
|modify
|429
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2840
|1160
|2006.11.21 14:10
|t/p
|431
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|18.59
|13504.40
|1161
|2006.11.21 14:10
|sell
|433
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2779
|1162
|2006.11.21 14:10
|buy
|434
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2817
|1163
|2006.11.21 14:10
|modify
|429
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2817
|1164
|2006.11.21 14:10
|modify
|432
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2817
|1165
|2006.11.21 15:20
|t/p
|429
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-28.66
|13475.74
|1166
|2006.11.21 15:20
|t/p
|432
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-11.31
|13464.43
|1167
|2006.11.21 15:20
|t/p
|434
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|72.00
|13536.43
|1168
|2006.11.21 15:20
|buy
|435
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2846
|1169
|2006.11.21 15:20
|sell
|436
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2808
|1170
|2006.11.21 15:20
|modify
|433
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2808
|1171
|2006.11.21 19:05
|t/p
|435
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|18.00
|13554.43
|1172
|2006.11.21 19:05
|buy
|437
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2868
|1173
|2006.11.21 19:05
|sell
|438
|0.40
|1.2848
|0.0000
|1.2830
|1174
|2006.11.21 19:05
|modify
|433
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2830
|1175
|2006.11.21 19:05
|modify
|436
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2830
|1176
|2006.11.21 19:35
|t/p
|433
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|-33.00
|13521.43
|1177
|2006.11.21 19:35
|t/p
|436
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|-8.00
|13513.43
|1178
|2006.11.21 19:35
|t/p
|438
|0.40
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|72.00
|13585.43
|1179
|2006.11.21 19:35
|sell
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2809
|1180
|2006.11.21 19:35
|buy
|440
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2847
|1181
|2006.11.21 19:35
|modify
|437
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2847
|1182
|2006.11.21 19:40
|t/p
|437
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|-3.00
|13582.43
|1183
|2006.11.21 19:40
|t/p
|440
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|36.00
|13618.43
|1184
|2006.11.21 19:40
|buy
|441
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2874
|1185
|2006.11.21 19:40
|sell
|442
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2836
|1186
|2006.11.21 19:40
|modify
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2836
|1187
|2006.11.22 08:35
|t/p
|441
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|17.34
|13635.78
|1188
|2006.11.22 08:35
|buy
|443
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2894
|1189
|2006.11.22 08:35
|sell
|444
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2856
|1190
|2006.11.22 08:35
|modify
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2856
|1191
|2006.11.22 08:35
|modify
|442
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2856
|1192
|2006.11.22 12:45
|t/p
|443
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|18.00
|13653.78
|1193
|2006.11.22 12:45
|buy
|445
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2914
|1194
|2006.11.22 12:45
|sell
|446
|0.80
|1.2894
|0.0000
|1.2876
|1195
|2006.11.22 12:45
|modify
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2876
|1196
|2006.11.22 12:45
|modify
|442
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2876
|1197
|2006.11.22 12:45
|modify
|444
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2876
|1198
|2006.11.22 13:50
|t/p
|445
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|18.00
|13671.78
|1199
|2006.11.22 13:50
|buy
|447
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2947
|1200
|2006.11.22 13:50
|sell
|448
|1.60
|1.2927
|0.0000
|1.2909
|1201
|2006.11.22 13:50
|modify
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2909
|1202
|2006.11.22 13:50
|modify
|442
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2909
|1203
|2006.11.22 13:50
|modify
|444
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2909
|1204
|2006.11.22 13:50
|modify
|446
|0.80
|1.2894
|0.0000
|1.2909
|1205
|2006.11.22 15:50
|t/p
|447
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|18.00
|13689.78
|1206
|2006.11.22 15:50
|buy
|449
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2978
|1207
|2006.11.22 15:50
|sell
|450
|3.20
|1.2958
|0.0000
|1.2940
|1208
|2006.11.22 15:50
|modify
|439
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2940
|1209
|2006.11.22 15:50
|modify
|442
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2940
|1210
|2006.11.22 15:50
|modify
|444
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2940
|1211
|2006.11.22 15:50
|modify
|446
|0.80
|1.2894
|0.0000
|1.2940
|1212
|2006.11.22 15:50
|modify
|448
|1.60
|1.2927
|0.0000
|1.2940
|1213
|2006.11.22 15:59
|t/p
|439
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-112.41
|13577.37
|1214
|2006.11.22 15:59
|t/p
|442
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-170.82
|13406.55
|1215
|2006.11.22 15:59
|t/p
|444
|0.40
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-264.00
|13142.55
|1216
|2006.11.22 15:59
|t/p
|446
|0.80
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-368.00
|12774.55
|1217
|2006.11.22 15:59
|t/p
|448
|1.60
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-208.00
|12566.55
|1218
|2006.11.22 15:59
|t/p
|450
|3.20
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|576.00
|13142.55
|1219
|2006.11.22 15:59
|sell
|451
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2913
|1220
|2006.11.22 15:59
|buy
|452
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2951
|1221
|2006.11.22 15:59
|modify
|449
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2951
|1222
|2006.11.23 09:05
|t/p
|449
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|-10.97
|13131.58
|1223
|2006.11.23 09:05
|t/p
|452
|0.20
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|32.07
|13163.65
|1224
|2006.11.23 09:05
|buy
|453
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2995
|1225
|2006.11.23 09:05
|sell
|454
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2957
|1226
|2006.11.23 09:05
|modify
|451
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2957
|1227
|2006.11.23 09:25
|t/p
|451
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|-24.23
|13139.42
|1228
|2006.11.23 09:25
|t/p
|454
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|36.00
|13175.42
|1229
|2006.11.23 09:25
|sell
|455
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2921
|1230
|2006.11.23 09:25
|buy
|456
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2959
|1231
|2006.11.23 09:25
|modify
|453
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2959
|1232
|2006.11.23 09:35
|t/p
|453
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|-18.00
|13157.42
|1233
|2006.11.23 09:35
|t/p
|456
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|36.00
|13193.42
|1234
|2006.11.23 09:35
|buy
|457
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2984
|1235
|2006.11.23 09:35
|sell
|458
|0.20
|1.2964
|0.0000
|1.2946
|1236
|2006.11.23 09:35
|modify
|455
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2946
|1237
|2006.11.23 16:10
|t/p
|455
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|-7.00
|13186.42
|1238
|2006.11.23 16:10
|t/p
|458
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|36.00
|13222.42
|1239
|2006.11.23 16:10
|sell
|459
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2924
|1240
|2006.11.23 16:10
|buy
|460
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2962
|1241
|2006.11.23 16:10
|modify
|457
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2962
|1242
|2006.11.24 03:50
|t/p
|457
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|-4.66
|13217.77
|1243
|2006.11.24 03:50
|t/p
|460
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|34.69
|13252.46
|1244
|2006.11.24 03:50
|buy
|461
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2982
|1245
|2006.11.24 03:50
|sell
|462
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2944
|1246
|2006.11.24 03:50
|modify
|459
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2944
|1247
|2006.11.24 08:10
|t/p
|461
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|18.00
|13270.46
|1248
|2006.11.24 08:10
|buy
|463
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3027
|1249
|2006.11.24 08:10
|sell
|464
|0.40
|1.3007
|0.0000
|1.2989
|1250
|2006.11.24 08:10
|modify
|459
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2989
|1251
|2006.11.24 08:10
|modify
|462
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2989
|1252
|2006.11.24 08:25
|t/p
|463
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|18.00
|13288.46
|1253
|2006.11.24 08:25
|buy
|465
|0.10
|1.3039
|0.0000
|1.3057
|1254
|2006.11.24 08:25
|sell
|466
|0.80
|1.3037
|0.0000
|1.3019
|1255
|2006.11.24 08:25
|modify
|459
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.3019
|1256
|2006.11.24 08:25
|modify
|462
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.3019
|1257
|2006.11.24 08:25
|modify
|464
|0.40
|1.3007
|0.0000
|1.3019
|1258
|2006.11.24 08:35
|t/p
|465
|0.10
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|18.00
|13306.46
|1259
|2006.11.24 08:35
|buy
|467
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3082
|1260
|2006.11.24 08:35
|sell
|468
|1.60
|1.3062
|0.0000
|1.3044
|1261
|2006.11.24 08:35
|modify
|459
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.3044
|1262
|2006.11.24 08:35
|modify
|462
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.3044
|1263
|2006.11.24 08:35
|modify
|464
|0.40
|1.3007
|0.0000
|1.3044
|1264
|2006.11.24 08:35
|modify
|466
|0.80
|1.3037
|0.0000
|1.3044
|1265
|2006.11.24 08:45
|t/p
|459
|0.10
|1.3044
|0.0000
|1.3044
|-101.41
|13205.05
|1266
|2006.11.24 08:45
|t/p
|462
|0.20
|1.3044
|0.0000
|1.3044
|-164.00
|13041.05
|1267
|2006.11.24 08:45
|t/p
|464
|0.40
|1.3044
|0.0000
|1.3044
|-148.00
|12893.05
|1268
|2006.11.24 08:45
|t/p
|466
|0.80
|1.3044
|0.0000
|1.3044
|-56.00
|12837.05
|1269
|2006.11.24 08:45
|t/p
|468
|1.60
|1.3044
|0.0000
|1.3044
|288.00
|13125.05
|1270
|2006.11.24 08:45
|sell
|469
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3024
|1271
|2006.11.24 08:45
|buy
|470
|0.20
|1.3044
|0.0000
|1.3062
|1272
|2006.11.24 08:45
|modify
|467
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3062
|1273
|2006.11.24 08:50
|t/p
|467
|0.10
|1.3062
|0.0000
|1.3062
|-2.00
|13123.05
|1274
|2006.11.24 08:50
|t/p
|470
|0.20
|1.3062
|0.0000
|1.3062
|36.00
|13159.05
|1275
|2006.11.24 08:50
|buy
|471
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3107
|1276
|2006.11.24 08:50
|sell
|472
|0.20
|1.3087
|0.0000
|1.3069
|1277
|2006.11.24 08:50
|modify
|469
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3069
|1278
|2006.11.24 08:59
|t/p
|469
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|-27.00
|13132.05
|1279
|2006.11.24 08:59
|t/p
|472
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|36.00
|13168.05
|1280
|2006.11.24 08:59
|sell
|473
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3049
|1281
|2006.11.24 08:59
|buy
|474
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.3087
|1282
|2006.11.24 08:59
|modify
|471
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3087
|1283
|2006.11.24 10:50
|t/p
|471
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|-2.00
|13166.05
|1284
|2006.11.24 10:50
|t/p
|474
|0.20
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|36.00
|13202.05
|1285
|2006.11.24 10:50
|buy
|475
|0.10
|1.3111
|0.0000
|1.3129
|1286
|2006.11.24 10:50
|sell
|476
|0.20
|1.3109
|0.0000
|1.3091
|1287
|2006.11.24 10:50
|modify
|473
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3091
|1288
|2006.11.24 10:59
|t/p
|473
|0.10
|1.3091
|0.0000
|1.3091
|-24.00
|13178.05
|1289
|2006.11.24 10:59
|t/p
|476
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3091
|36.00
|13214.05
|1290
|2006.11.24 10:59
|sell
|477
|0.10
|1.3080
|0.0000
|1.3062
|1291
|2006.11.24 10:59
|buy
|478
|0.20
|1.3082
|0.0000
|1.3100
|1292
|2006.11.24 10:59
|modify
|475
|0.10
|1.3111
|0.0000
|1.3100
|1293
|2006.11.24 15:15
|t/p
|475
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3100
|-11.00
|13203.05
|1294
|2006.11.24 15:15
|t/p
|478
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3100
|36.00
|13239.05
|1295
|2006.11.24 15:15
|buy
|479
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3121
|1296
|2006.11.24 15:15
|sell
|480
|0.20
|1.3101
|0.0000
|1.3083
|1297
|2006.11.24 15:15
|modify
|477
|0.10
|1.3080
|0.0000
|1.3083
|1298
|2006.11.24 15:20
|t/p
|477
|0.10
|1.3083
|0.0000
|1.3083
|-3.00
|13236.05
|1299
|2006.11.24 15:20
|t/p
|480
|0.20
|1.3083
|0.0000
|1.3083
|36.00
|13272.05
|1300
|2006.11.24 15:20
|sell
|481
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3058
|1301
|2006.11.24 15:20
|buy
|482
|0.20
|1.3078
|0.0000
|1.3096
|1302
|2006.11.24 15:20
|modify
|479
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3096
|1303
|2006.11.24 18:45
|t/p
|479
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|-7.00
|13265.05
|1304
|2006.11.24 18:45
|t/p
|482
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|36.00
|13301.05
|1305
|2006.11.24 18:45
|buy
|483
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3116
|1306
|2006.11.24 18:45
|sell
|484
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3078
|1307
|2006.11.24 18:45
|modify
|481
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3078
|1308
|2006.11.26 22:00
|t/p
|483
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|18.00
|13319.05
|1309
|2006.11.26 22:00
|buy
|485
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3165
|1310
|2006.11.26 22:00
|sell
|486
|0.40
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|1311
|2006.11.26 22:00
|modify
|481
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3127
|1312
|2006.11.26 22:00
|modify
|484
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3127
|1313
|2006.11.27 01:20
|t/p
|481
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|-50.41
|13268.64
|1314
|2006.11.27 01:20
|t/p
|484
|0.20
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|-60.82
|13207.82
|1315
|2006.11.27 01:20
|t/p
|486
|0.40
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|74.36
|13282.18
|1316
|2006.11.27 01:20
|sell
|487
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3106
|1317
|2006.11.27 01:20
|buy
|488
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3144
|1318
|2006.11.27 01:20
|modify
|485
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3144
|1319
|2006.11.27 01:35
|t/p
|485
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|-3.66
|13278.52
|1320
|2006.11.27 01:35
|t/p
|488
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|36.00
|13314.52
|1321
|2006.11.27 01:35
|buy
|489
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3167
|1322
|2006.11.27 01:35
|sell
|490
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3129
|1323
|2006.11.27 01:35
|modify
|487
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3129
|1324
|2006.11.27 01:50
|t/p
|487
|0.10
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|-5.00
|13309.52
|1325
|2006.11.27 01:50
|t/p
|490
|0.20
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|36.00
|13345.52
|1326
|2006.11.27 01:50
|sell
|491
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3109
|1327
|2006.11.27 01:50
|buy
|492
|0.20
|1.3129
|0.0000
|1.3147
|1328
|2006.11.27 01:50
|modify
|489
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3147
|1329
|2006.11.27 08:05
|t/p
|491
|0.10
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|18.00
|13363.52
|1330
|2006.11.27 08:05
|sell
|493
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3081
|1331
|2006.11.27 08:05
|buy
|494
|0.40
|1.3101
|0.0000
|1.3119
|1332
|2006.11.27 08:05
|modify
|489
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3119
|1333
|2006.11.27 08:05
|modify
|492
|0.20
|1.3129
|0.0000
|1.3119
|1334
|2006.11.27 08:10
|t/p
|489
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|-30.00
|13333.52
|1335
|2006.11.27 08:10
|t/p
|492
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|-20.00
|13313.52
|1336
|2006.11.27 08:10
|t/p
|494
|0.40
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|72.00
|13385.52
|1337
|2006.11.27 08:10
|buy
|495
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3153
|1338
|2006.11.27 08:10
|sell
|496
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3115
|1339
|2006.11.27 08:10
|modify
|493
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3115
|1340
|2006.11.27 08:29
|t/p
|493
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3115
|-16.00
|13369.52
|1341
|2006.11.27 08:29
|t/p
|496
|0.20
|1.3115
|0.0000
|1.3115
|36.00
|13405.52
|1342
|2006.11.27 08:29
|sell
|497
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3081
|1343
|2006.11.27 08:29
|buy
|498
|0.20
|1.3101
|0.0000
|1.3119
|1344
|2006.11.27 08:29
|modify
|495
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3119
|1345
|2006.11.27 09:35
|t/p
|495
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|-16.00
|13389.52
|1346
|2006.11.27 09:35
|t/p
|498
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|36.00
|13425.52
|1347
|2006.11.27 09:35
|buy
|499
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3153
|1348
|2006.11.27 09:35
|sell
|500
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3115
|1349
|2006.11.27 09:35
|modify
|497
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3115
|1350
|2006.11.27 10:10
|t/p
|497
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3115
|-16.00
|13409.52
|1351
|2006.11.27 10:10
|t/p
|500
|0.20
|1.3115
|0.0000
|1.3115
|36.00
|13445.52
|1352
|2006.11.27 10:10
|sell
|501
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3095
|1353
|2006.11.27 10:10
|buy
|502
|0.20
|1.3115
|0.0000
|1.3133
|1354
|2006.11.27 10:10
|modify
|499
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3133
|1355
|2006.11.27 11:15
|t/p
|499
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|-2.00
|13443.52
|1356
|2006.11.27 11:15
|t/p
|502
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|36.00
|13479.52
|1357
|2006.11.27 11:15
|buy
|503
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3154
|1358
|2006.11.27 11:15
|sell
|504
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3116
|1359
|2006.11.27 11:15
|modify
|501
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3116
|1360
|2006.11.27 12:10
|t/p
|501
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|-3.00
|13476.52
|1361
|2006.11.27 12:10
|t/p
|504
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|36.00
|13512.52
|1362
|2006.11.27 12:10
|sell
|505
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3094
|1363
|2006.11.27 12:10
|buy
|506
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3132
|1364
|2006.11.27 12:10
|modify
|503
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3132
|1365
|2006.11.27 15:20
|t/p
|503
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|-4.00
|13508.52
|1366
|2006.11.27 15:20
|t/p
|506
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|36.00
|13544.52
|1367
|2006.11.27 15:20
|buy
|507
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3156
|1368
|2006.11.27 15:20
|sell
|508
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3118
|1369
|2006.11.27 15:20
|modify
|505
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3118
|1370
|2006.11.27 15:40
|t/p
|505
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|-6.00
|13538.52
|1371
|2006.11.27 15:40
|t/p
|508
|0.20
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|36.00
|13574.52
|1372
|2006.11.27 15:40
|sell
|509
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3096
|1373
|2006.11.27 15:40
|buy
|510
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3134
|1374
|2006.11.27 15:40
|modify
|507
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3134
|1375
|2006.11.27 19:15
|t/p
|507
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.3134
|-4.00
|13570.52
|1376
|2006.11.27 19:15
|t/p
|510
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3134
|36.00
|13606.52
|1377
|2006.11.27 19:15
|buy
|511
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3158
|1378
|2006.11.27 19:15
|sell
|512
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3120
|1379
|2006.11.27 19:15
|modify
|509
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3120
|1380
|2006.11.28 08:20
|t/p
|511
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|17.34
|13623.87
|1381
|2006.11.28 08:20
|buy
|513
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3182
|1382
|2006.11.28 08:20
|sell
|514
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3144
|1383
|2006.11.28 08:20
|modify
|509
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3144
|1384
|2006.11.28 08:20
|modify
|512
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3144
|1385
|2006.11.28 08:35
|t/p
|509
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|-29.41
|13594.46
|1386
|2006.11.28 08:35
|t/p
|512
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|-10.82
|13583.64
|1387
|2006.11.28 08:35
|t/p
|514
|0.40
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|72.00
|13655.64
|1388
|2006.11.28 08:35
|sell
|515
|0.10
|1.3128
|0.0000
|1.3110
|1389
|2006.11.28 08:35
|buy
|516
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3148
|1390
|2006.11.28 08:35
|modify
|513
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3148
|1391
|2006.11.28 08:50
|t/p
|513
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|-16.00
|13639.64
|1392
|2006.11.28 08:50
|t/p
|516
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|36.00
|13675.64
|1393
|2006.11.28 08:50
|buy
|517
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3172
|1394
|2006.11.28 08:50
|sell
|518
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3134
|1395
|2006.11.28 08:50
|modify
|515
|0.10
|1.3128
|0.0000
|1.3134
|1396
|2006.11.28 13:35
|t/p
|517
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|18.00
|13693.64
|1397
|2006.11.28 13:35
|buy
|519
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3198
|1398
|2006.11.28 13:35
|sell
|520
|0.40
|1.3178
|0.0000
|1.3160
|1399
|2006.11.28 13:35
|modify
|515
|0.10
|1.3128
|0.0000
|1.3160
|1400
|2006.11.28 13:35
|modify
|518
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3160
|1401
|2006.11.28 13:40
|t/p
|515
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-32.00
|13661.64
|1402
|2006.11.28 13:40
|t/p
|518
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-16.00
|13645.64
|1403
|2006.11.28 13:40
|t/p
|520
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|72.00
|13717.64
|1404
|2006.11.28 13:40
|sell
|521
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3117
|1405
|2006.11.28 13:40
|buy
|522
|0.20
|1.3137
|0.0000
|1.3155
|1406
|2006.11.28 13:40
|modify
|519
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3155
|1407
|2006.11.28 13:50
|t/p
|519
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-25.00
|13692.64
|1408
|2006.11.28 13:50
|t/p
|522
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|36.00
|13728.64
|1409
|2006.11.28 13:50
|buy
|523
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3183
|1410
|2006.11.28 13:50
|sell
|524
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3145
|1411
|2006.11.28 13:50
|modify
|521
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3145
|1412
|2006.11.28 15:05
|t/p
|521
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|-10.00
|13718.64
|1413
|2006.11.28 15:05
|t/p
|524
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|36.00
|13754.64
|1414
|2006.11.28 15:05
|sell
|525
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3122
|1415
|2006.11.28 15:05
|buy
|526
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3160
|1416
|2006.11.28 15:05
|modify
|523
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3160
|1417
|2006.11.28 15:15
|t/p
|523
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-5.00
|13749.64
|1418
|2006.11.28 15:15
|t/p
|526
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|36.00
|13785.64
|1419
|2006.11.28 15:15
|buy
|527
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3191
|1420
|2006.11.28 15:15
|sell
|528
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3153
|1421
|2006.11.28 15:15
|modify
|525
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3153
|1422
|2006.11.28 15:35
|t/p
|525
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|-13.00
|13772.64
|1423
|2006.11.28 15:35
|t/p
|528
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|36.00
|13808.64
|1424
|2006.11.28 15:35
|sell
|529
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3128
|1425
|2006.11.28 15:35
|buy
|530
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3166
|1426
|2006.11.28 15:35
|modify
|527
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3166
|1427
|2006.11.28 18:05
|t/p
|527
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|-7.00
|13801.64
|1428
|2006.11.28 18:05
|t/p
|530
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|36.00
|13837.64
|1429
|2006.11.28 18:05
|buy
|531
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3196
|1430
|2006.11.28 18:05
|sell
|532
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3158
|1431
|2006.11.28 18:05
|modify
|529
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3158
|1432
|2006.11.28 18:10
|t/p
|529
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|-12.00
|13825.64
|1433
|2006.11.28 18:10
|t/p
|532
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|36.00
|13861.64
|1434
|2006.11.28 18:10
|sell
|533
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3138
|1435
|2006.11.28 18:10
|buy
|534
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3176
|1436
|2006.11.28 18:10
|modify
|531
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3176
|1437
|2006.11.28 18:15
|t/p
|531
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3176
|-2.00
|13859.64
|1438
|2006.11.28 18:15
|t/p
|534
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3176
|36.00
|13895.64
|1439
|2006.11.28 18:15
|buy
|535
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3217
|1440
|2006.11.28 18:15
|sell
|536
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3179
|1441
|2006.11.28 18:15
|modify
|533
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|1442
|2006.11.28 18:20
|t/p
|533
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|-23.00
|13872.64
|1443
|2006.11.28 18:20
|t/p
|536
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|36.00
|13908.64
|1444
|2006.11.28 18:20
|sell
|537
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3156
|1445
|2006.11.28 18:20
|buy
|538
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3194
|1446
|2006.11.28 18:20
|modify
|535
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3194
|1447
|2006.11.28 18:40
|t/p
|535
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|-5.00
|13903.64
|1448
|2006.11.28 18:40
|t/p
|538
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|36.00
|13939.64
|1449
|2006.11.28 18:40
|buy
|539
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3224
|1450
|2006.11.28 18:40
|sell
|540
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3186
|1451
|2006.11.28 18:40
|modify
|537
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3186
|1452
|2006.11.28 18:45
|t/p
|537
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-12.00
|13927.64
|1453
|2006.11.28 18:45
|t/p
|540
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|36.00
|13963.64
|1454
|2006.11.28 18:45
|sell
|541
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|1455
|2006.11.28 18:45
|buy
|542
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|1456
|2006.11.28 18:45
|modify
|539
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3202
|1457
|2006.11.28 20:50
|t/p
|539
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|-4.00
|13959.64
|1458
|2006.11.28 20:50
|t/p
|542
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|36.00
|13995.64
|1459
|2006.11.28 20:50
|buy
|543
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3224
|1460
|2006.11.28 20:50
|sell
|544
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3186
|1461
|2006.11.28 20:50
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3186
|1462
|2006.11.29 05:50
|t/p
|541
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-3.41
|13992.23
|1463
|2006.11.29 05:50
|t/p
|544
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|37.18
|14029.41
|1464
|2006.11.29 05:50
|sell
|545
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|1465
|2006.11.29 05:50
|buy
|546
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|1466
|2006.11.29 05:50
|modify
|543
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3202
|1467
|2006.11.29 06:10
|t/p
|543
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|-4.66
|14024.75
|1468
|2006.11.29 06:10
|t/p
|546
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|36.00
|14060.75
|1469
|2006.11.29 06:10
|buy
|547
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3227
|1470
|2006.11.29 06:10
|sell
|548
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3189
|1471
|2006.11.29 06:10
|modify
|545
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3189
|1472
|2006.11.29 07:35
|t/p
|545
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|-7.00
|14053.75
|1473
|2006.11.29 07:35
|t/p
|548
|0.20
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|36.00
|14089.75
|1474
|2006.11.29 07:35
|sell
|549
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3156
|1475
|2006.11.29 07:35
|buy
|550
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3194
|1476
|2006.11.29 07:35
|modify
|547
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3194
|1477
|2006.11.29 07:45
|t/p
|547
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|-15.00
|14074.75
|1478
|2006.11.29 07:45
|t/p
|550
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|36.00
|14110.75
|1479
|2006.11.29 07:45
|buy
|551
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3215
|1480
|2006.11.29 07:45
|sell
|552
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3177
|1481
|2006.11.29 07:45
|modify
|549
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3177
|1482
|2006.11.29 08:05
|t/p
|549
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3177
|-3.00
|14107.75
|1483
|2006.11.29 08:05
|t/p
|552
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3177
|36.00
|14143.75
|1484
|2006.11.29 08:05
|sell
|553
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3146
|1485
|2006.11.29 08:05
|buy
|554
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3184
|1486
|2006.11.29 08:05
|modify
|551
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3184
|1487
|2006.11.29 13:50
|t/p
|553
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|18.00
|14161.75
|1488
|2006.11.29 13:50
|sell
|555
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3109
|1489
|2006.11.29 13:50
|buy
|556
|0.40
|1.3129
|0.0000
|1.3147
|1490
|2006.11.29 13:50
|modify
|551
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3147
|1491
|2006.11.29 13:50
|modify
|554
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3147
|1492
|2006.11.29 14:05
|t/p
|551
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|-50.00
|14111.75
|1493
|2006.11.29 14:05
|t/p
|554
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|-38.00
|14073.75
|1494
|2006.11.29 14:05
|t/p
|556
|0.40
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|72.00
|14145.75
|1495
|2006.11.29 14:05
|buy
|557
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3194
|1496
|2006.11.29 14:05
|sell
|558
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3156
|1497
|2006.11.29 14:05
|modify
|555
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3156
|1498
|2006.11.29 14:10
|t/p
|555
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|-29.00
|14116.75
|1499
|2006.11.29 14:10
|t/p
|558
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|36.00
|14152.75
|1500
|2006.11.29 14:10
|sell
|559
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3121
|1501
|2006.11.29 14:10
|buy
|560
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3159
|1502
|2006.11.29 14:10
|modify
|557
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3159
|1503
|2006.11.29 14:20
|t/p
|557
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|-17.00
|14135.75
|1504
|2006.11.29 14:20
|t/p
|560
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|36.00
|14171.75
|1505
|2006.11.29 14:20
|buy
|561
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3190
|1506
|2006.11.29 14:20
|sell
|562
|0.20
|1.3170
|0.0000
|1.3152
|1507
|2006.11.29 14:20
|modify
|559
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3152
|1508
|2006.11.29 15:15
|t/p
|559
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|-13.00
|14158.75
|1509
|2006.11.29 15:15
|t/p
|562
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|36.00
|14194.75
|1510
|2006.11.29 15:15
|sell
|563
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|1511
|2006.11.29 15:15
|buy
|564
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3165
|1512
|2006.11.29 15:15
|modify
|561
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3165
|1513
|2006.11.29 15:20
|t/p
|561
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|-7.00
|14187.75
|1514
|2006.11.29 15:20
|t/p
|564
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|36.00
|14223.75
|1515
|2006.11.29 15:20
|buy
|565
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3196
|1516
|2006.11.29 15:20
|sell
|566
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3158
|1517
|2006.11.29 15:20
|modify
|563
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3158
|1518
|2006.11.29 15:29
|t/p
|563
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|-13.00
|14210.75
|1519
|2006.11.29 15:29
|t/p
|566
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|36.00
|14246.75
|1520
|2006.11.29 15:29
|sell
|567
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3135
|1521
|2006.11.29 15:29
|buy
|568
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3173
|1522
|2006.11.29 15:29
|modify
|565
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3173
|1523
|2006.11.29 16:05
|t/p
|567
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|18.00
|14264.75
|1524
|2006.11.29 16:05
|sell
|569
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3115
|1525
|2006.11.29 16:05
|buy
|570
|0.40
|1.3135
|0.0000
|1.3153
|1526
|2006.11.29 16:05
|modify
|565
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3153
|1527
|2006.11.29 16:05
|modify
|568
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3153
|1528
|2006.11.29 16:10
|t/p
|565
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|-25.00
|14239.75
|1529
|2006.11.29 16:10
|t/p
|568
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|-4.00
|14235.75
|1530
|2006.11.29 16:10
|t/p
|570
|0.40
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|72.00
|14307.75
|1531
|2006.11.29 16:10
|buy
|571
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3174
|1532
|2006.11.29 16:10
|sell
|572
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3136
|1533
|2006.11.29 16:10
|modify
|569
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3136
|1534
|2006.11.29 18:15
|t/p
|569
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|-3.00
|14304.75
|1535
|2006.11.29 18:15
|t/p
|572
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|36.00
|14340.75
|1536
|2006.11.29 18:15
|sell
|573
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3114
|1537
|2006.11.29 18:15
|buy
|574
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3152
|1538
|2006.11.29 18:15
|modify
|571
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3152
|1539
|2006.11.29 18:20
|t/p
|571
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|-4.00
|14336.75
|1540
|2006.11.29 18:20
|t/p
|574
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|36.00
|14372.75
|1541
|2006.11.29 18:20
|buy
|575
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|1542
|2006.11.29 18:20
|sell
|576
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3141
|1543
|2006.11.29 18:20
|modify
|573
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3141
|1544
|2006.11.29 20:35
|t/p
|573
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|-9.00
|14363.75
|1545
|2006.11.29 20:35
|t/p
|576
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|36.00
|14399.75
|1546
|2006.11.29 20:35
|sell
|577
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3121
|1547
|2006.11.29 20:35
|buy
|578
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3159
|1548
|2006.11.29 20:35
|modify
|575
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3159
|1549
|2006.11.30 02:10
|t/p
|575
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|-3.96
|14395.79
|1550
|2006.11.30 02:10
|t/p
|578
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|32.07
|14427.86
|1551
|2006.11.30 02:10
|buy
|579
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|1552
|2006.11.30 02:10
|sell
|580
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3141
|1553
|2006.11.30 02:10
|modify
|577
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3141
|1554
|2006.11.30 05:50
|t/p
|579
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|18.00
|14445.86
|1555
|2006.11.30 05:50
|buy
|581
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3199
|1556
|2006.11.30 05:50
|sell
|582
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3161
|1557
|2006.11.30 05:50
|modify
|577
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3161
|1558
|2006.11.30 05:50
|modify
|580
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3161
|1559
|2006.11.30 09:10
|t/p
|581
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|18.00
|14463.86
|1560
|2006.11.30 09:10
|buy
|583
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3219
|1561
|2006.11.30 09:10
|sell
|584
|0.80
|1.3199
|0.0000
|1.3181
|1562
|2006.11.30 09:10
|modify
|577
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3181
|1563
|2006.11.30 09:10
|modify
|580
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3181
|1564
|2006.11.30 09:10
|modify
|582
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3181
|1565
|2006.11.30 14:40
|t/p
|583
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|18.00
|14481.86
|1566
|2006.11.30 14:40
|buy
|585
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3241
|1567
|2006.11.30 14:40
|sell
|586
|1.60
|1.3221
|0.0000
|1.3203
|1568
|2006.11.30 14:40
|modify
|577
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3203
|1569
|2006.11.30 14:40
|modify
|580
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3203
|1570
|2006.11.30 14:40
|modify
|582
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3203
|1571
|2006.11.30 14:40
|modify
|584
|0.80
|1.3199
|0.0000
|1.3203
|1572
|2006.11.30 14:50
|t/p
|577
|0.10
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|-62.23
|14419.63
|1573
|2006.11.30 14:50
|t/p
|580
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|-88.00
|14331.63
|1574
|2006.11.30 14:50
|t/p
|582
|0.40
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|-96.00
|14235.63
|1575
|2006.11.30 14:50
|t/p
|584
|0.80
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|-32.00
|14203.63
|1576
|2006.11.30 14:50
|t/p
|586
|1.60
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|288.00
|14491.63
|1577
|2006.11.30 14:50
|sell
|587
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3175
|1578
|2006.11.30 14:50
|buy
|588
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3213
|1579
|2006.11.30 14:50
|modify
|585
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3213
|1580
|2006.11.30 15:05
|t/p
|585
|0.10
|1.3213
|0.0000
|1.3213
|-10.00
|14481.63
|1581
|2006.11.30 15:05
|t/p
|588
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3213
|36.00
|14517.63
|1582
|2006.11.30 15:05
|buy
|589
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3260
|1583
|2006.11.30 15:05
|sell
|590
|0.20
|1.3240
|0.0000
|1.3222
|1584
|2006.11.30 15:05
|modify
|587
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3222
|1585
|2006.11.30 15:15
|t/p
|587
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|-29.00
|14488.63
|1586
|2006.11.30 15:15
|t/p
|590
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|36.00
|14524.63
|1587
|2006.11.30 15:15
|sell
|591
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3189
|1588
|2006.11.30 15:15
|buy
|592
|0.20
|1.3209
|0.0000
|1.3227
|1589
|2006.11.30 15:15
|modify
|589
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3227
|1590
|2006.11.30 15:20
|t/p
|589
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|-15.00
|14509.63
|1591
|2006.11.30 15:20
|t/p
|592
|0.20
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|36.00
|14545.63
|1592
|2006.11.30 15:20
|buy
|593
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3266
|1593
|2006.11.30 15:20
|sell
|594
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3228
|1594
|2006.11.30 15:20
|modify
|591
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3228
|1595
|2006.11.30 16:20
|t/p
|593
|0.10
|1.3266
|0.0000
|1.3266
|18.00
|14563.63
|1596
|2006.11.30 16:20
|buy
|595
|0.10
|1.3277
|0.0000
|1.3295
|1597
|2006.11.30 16:20
|sell
|596
|0.40
|1.3275
|0.0000
|1.3257
|1598
|2006.11.30 16:20
|modify
|591
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3257
|1599
|2006.11.30 16:20
|modify
|594
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3257
|1600
|2006.11.30 17:35
|t/p
|591
|0.10
|1.3257
|0.0000
|1.3257
|-50.00
|14513.63
|1601
|2006.11.30 17:35
|t/p
|594
|0.20
|1.3257
|0.0000
|1.3257
|-22.00
|14491.63
|1602
|2006.11.30 17:35
|t/p
|596
|0.40
|1.3257
|0.0000
|1.3257
|72.00
|14563.63
|1603
|2006.11.30 17:35
|sell
|597
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3234
|1604
|2006.11.30 17:35
|buy
|598
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3272
|1605
|2006.11.30 17:35
|modify
|595
|0.10
|1.3277
|0.0000
|1.3272
|1606
|2006.12.01 06:05
|t/p
|595
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|-5.66
|14557.97
|1607
|2006.12.01 06:05
|t/p
|598
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|34.69
|14592.66
|1608
|2006.12.01 06:05
|buy
|599
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3292
|1609
|2006.12.01 06:05
|sell
|600
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3254
|1610
|2006.12.01 06:05
|modify
|597
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3254
|1611
|2006.12.01 06:15
|t/p
|597
|0.10
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|-1.41
|14591.25
|1612
|2006.12.01 06:15
|t/p
|600
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|36.00
|14627.25
|1613
|2006.12.01 06:15
|sell
|601
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3234
|1614
|2006.12.01 06:15
|buy
|602
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3272
|1615
|2006.12.01 06:15
|modify
|599
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3272
|1616
|2006.12.01 06:35
|t/p
|599
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|-2.00
|14625.25
|1617
|2006.12.01 06:35
|t/p
|602
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|36.00
|14661.25
|1618
|2006.12.01 06:35
|buy
|603
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3292
|1619
|2006.12.01 06:35
|sell
|604
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3254
|1620
|2006.12.01 06:35
|modify
|601
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3254
|1621
|2006.12.01 08:05
|t/p
|601
|0.10
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|-2.00
|14659.25
|1622
|2006.12.01 08:05
|t/p
|604
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|36.00
|14695.25
|1623
|2006.12.01 08:05
|sell
|605
|0.10
|1.3243
|0.0000
|1.3225
|1624
|2006.12.01 08:05
|buy
|606
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3263
|1625
|2006.12.01 08:05
|modify
|603
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3263
|1626
|2006.12.01 08:10
|t/p
|603
|0.10
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|-11.00
|14684.25
|1627
|2006.12.01 08:10
|t/p
|606
|0.20
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|36.00
|14720.25
|1628
|2006.12.01 08:10
|buy
|607
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3291
|1629
|2006.12.01 08:10
|sell
|608
|0.20
|1.3271
|0.0000
|1.3253
|1630
|2006.12.01 08:10
|modify
|605
|0.10
|1.3243
|0.0000
|1.3253
|1631
|2006.12.01 08:29
|t/p
|605
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|-10.00
|14710.25
|1632
|2006.12.01 08:29
|t/p
|608
|0.20
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|36.00
|14746.25
|1633
|2006.12.01 08:29
|sell
|609
|0.10
|1.3243
|0.0000
|1.3225
|1634
|2006.12.01 08:29
|buy
|610
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3263
|1635
|2006.12.01 08:29
|modify
|607
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3263
|1636
|2006.12.01 10:10
|t/p
|609
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|18.00
|14764.25
|1637
|2006.12.01 10:10
|sell
|611
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3205
|1638
|2006.12.01 10:10
|buy
|612
|0.40
|1.3225
|0.0000
|1.3243
|1639
|2006.12.01 10:10
|modify
|607
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3243
|1640
|2006.12.01 10:10
|modify
|610
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3243
|1641
|2006.12.01 11:10
|t/p
|607
|0.10
|1.3243
|0.0000
|1.3243
|-30.00
|14734.25
|1642
|2006.12.01 11:10
|t/p
|610
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3243
|-4.00
|14730.25
|1643
|2006.12.01 11:10
|t/p
|612
|0.40
|1.3243
|0.0000
|1.3243
|72.00
|14802.25
|1644
|2006.12.01 11:10
|buy
|613
|0.10
|1.3245
|0.0000
|1.3263
|1645
|2006.12.01 11:10
|sell
|614
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3225
|1646
|2006.12.01 11:10
|modify
|611
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3225
|1647
|2006.12.01 14:15
|t/p
|613
|0.10
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|18.00
|14820.25
|1648
|2006.12.01 14:15
|buy
|615
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3305
|1649
|2006.12.01 14:15
|sell
|616
|0.40
|1.3285
|0.0000
|1.3267
|1650
|2006.12.01 14:15
|modify
|611
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3267
|1651
|2006.12.01 14:15
|modify
|614
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3267
|1652
|2006.12.01 14:35
|t/p
|611
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|-44.00
|14776.25
|1653
|2006.12.01 14:35
|t/p
|614
|0.20
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|-48.00
|14728.25
|1654
|2006.12.01 14:35
|t/p
|616
|0.40
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|72.00
|14800.25
|1655
|2006.12.01 14:35
|sell
|617
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3244
|1656
|2006.12.01 14:35
|buy
|618
|0.20
|1.3264
|0.0000
|1.3282
|1657
|2006.12.01 14:35
|modify
|615
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3282
|1658
|2006.12.01 15:05
|t/p
|615
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3282
|-5.00
|14795.25
|1659
|2006.12.01 15:05
|t/p
|618
|0.20
|1.3282
|0.0000
|1.3282
|36.00
|14831.25
|1660
|2006.12.01 15:05
|buy
|619
|0.10
|1.3284
|0.0000
|1.3302
|1661
|2006.12.01 15:05
|sell
|620
|0.20
|1.3282
|0.0000
|1.3264
|1662
|2006.12.01 15:05
|modify
|617
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3264
|1663
|2006.12.01 15:20
|t/p
|619
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|18.00
|14849.25
|1664
|2006.12.01 15:20
|buy
|621
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3354
|1665
|2006.12.01 15:20
|sell
|622
|0.40
|1.3334
|0.0000
|1.3316
|1666
|2006.12.01 15:20
|modify
|617
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3316
|1667
|2006.12.01 15:20
|modify
|620
|0.20
|1.3282
|0.0000
|1.3316
|1668
|2006.12.01 16:35
|t/p
|617
|0.10
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|-54.00
|14795.25
|1669
|2006.12.01 16:35
|t/p
|620
|0.20
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|-68.00
|14727.25
|1670
|2006.12.01 16:35
|t/p
|622
|0.40
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|72.00
|14799.25
|1671
|2006.12.01 16:35
|sell
|623
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3287
|1672
|2006.12.01 16:35
|buy
|624
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3325
|1673
|2006.12.01 16:35
|modify
|621
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3325
|1674
|2006.12.01 17:40
|t/p
|621
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|-11.00
|14788.25
|1675
|2006.12.01 17:40
|t/p
|624
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|36.00
|14824.25
|1676
|2006.12.01 17:40
|buy
|625
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3345
|1677
|2006.12.01 17:40
|sell
|626
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3307
|1678
|2006.12.01 17:40
|modify
|623
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3307
|1679
|2006.12.03 22:10
|t/p
|625
|0.10
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|18.00
|14842.25
|1680
|2006.12.03 22:10
|buy
|627
|0.10
|1.3352
|0.0000
|1.3370
|1681
|2006.12.03 22:10
|sell
|628
|0.40
|1.3350
|0.0000
|1.3332
|1682
|2006.12.03 22:10
|modify
|623
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3332
|1683
|2006.12.03 22:10
|modify
|626
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3332
|1684
|2006.12.04 01:20
|t/p
|623
|0.10
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-26.41
|14815.84
|1685
|2006.12.04 01:20
|t/p
|626
|0.20
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-12.82
|14803.02
|1686
|2006.12.04 01:20
|t/p
|628
|0.40
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|74.36
|14877.38
|1687
|2006.12.04 01:20
|sell
|629
|0.10
|1.3320
|0.0000
|1.3302
|1688
|2006.12.04 01:20
|buy
|630
|0.20
|1.3322
|0.0000
|1.3340
|1689
|2006.12.04 01:20
|modify
|627
|0.10
|1.3352
|0.0000
|1.3340
|1690
|2006.12.04 08:10
|t/p
|629
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|18.00
|14895.38
|1691
|2006.12.04 08:10
|sell
|631
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3271
|1692
|2006.12.04 08:10
|buy
|632
|0.40
|1.3291
|0.0000
|1.3309
|1693
|2006.12.04 08:10
|modify
|627
|0.10
|1.3352
|0.0000
|1.3309
|1694
|2006.12.04 08:10
|modify
|630
|0.20
|1.3322
|0.0000
|1.3309
|1695
|2006.12.04 08:35
|t/p
|627
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|-43.66
|14851.73
|1696
|2006.12.04 08:35
|t/p
|630
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|-26.00
|14825.73
|1697
|2006.12.04 08:35
|t/p
|632
|0.40
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|72.00
|14897.73
|1698
|2006.12.04 08:35
|buy
|633
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3329
|1699
|2006.12.04 08:35
|sell
|634
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3291
|1700
|2006.12.04 08:35
|modify
|631
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3291
|1701
|2006.12.04 08:50
|t/p
|631
|0.10
|1.3291
|0.0000
|1.3291
|-2.00
|14895.73
|1702
|2006.12.04 08:50
|t/p
|634
|0.20
|1.3291
|0.0000
|1.3291
|36.00
|14931.73
|1703
|2006.12.04 08:50
|sell
|635
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3268
|1704
|2006.12.04 08:50
|buy
|636
|0.20
|1.3288
|0.0000
|1.3306
|1705
|2006.12.04 08:50
|modify
|633
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3306
|1706
|2006.12.04 08:59
|t/p
|633
|0.10
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|-5.00
|14926.73
|1707
|2006.12.04 08:59
|t/p
|636
|0.20
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|36.00
|14962.73
|1708
|2006.12.04 08:59
|buy
|637
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3327
|1709
|2006.12.04 08:59
|sell
|638
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3289
|1710
|2006.12.04 08:59
|modify
|635
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3289
|1711
|2006.12.04 09:20
|t/p
|635
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|-3.00
|14959.73
|1712
|2006.12.04 09:20
|t/p
|638
|0.20
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|36.00
|14995.73
|1713
|2006.12.04 09:20
|sell
|639
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3269
|1714
|2006.12.04 09:20
|buy
|640
|0.20
|1.3289
|0.0000
|1.3307
|1715
|2006.12.04 09:20
|modify
|637
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3307
|1716
|2006.12.04 09:29
|t/p
|637
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|-2.00
|14993.73
|1717
|2006.12.04 09:29
|t/p
|640
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|36.00
|15029.73
|1718
|2006.12.04 09:29
|buy
|641
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3328
|1719
|2006.12.04 09:29
|sell
|642
|0.20
|1.3308
|0.0000
|1.3290
|1720
|2006.12.04 09:29
|modify
|639
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3290
|1721
|2006.12.04 16:10
|t/p
|641
|0.10
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|18.00
|15047.73
|1722
|2006.12.04 16:10
|buy
|643
|0.10
|1.3330
|0.0000
|1.3348
|1723
|2006.12.04 16:10
|sell
|644
|0.40
|1.3328
|0.0000
|1.3310
|1724
|2006.12.04 16:10
|modify
|639
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3310
|1725
|2006.12.04 16:10
|modify
|642
|0.20
|1.3308
|0.0000
|1.3310
|1726
|2006.12.05 09:15
|t/p
|639
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|-22.41
|15025.32
|1727
|2006.12.05 09:15
|t/p
|642
|0.20
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|-2.82
|15022.50
|1728
|2006.12.05 09:15
|t/p
|644
|0.40
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|74.36
|15096.86
|1729
|2006.12.05 09:15
|sell
|645
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3287
|1730
|2006.12.05 09:15
|buy
|646
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3325
|1731
|2006.12.05 09:15
|modify
|643
|0.10
|1.3330
|0.0000
|1.3325
|1732
|2006.12.05 11:05
|t/p
|643
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|-5.66
|15091.20
|1733
|2006.12.05 11:05
|t/p
|646
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|36.00
|15127.20
|1734
|2006.12.05 11:05
|buy
|647
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3354
|1735
|2006.12.05 11:05
|sell
|648
|0.20
|1.3334
|0.0000
|1.3316
|1736
|2006.12.05 11:05
|modify
|645
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3316
|1737
|2006.12.05 11:15
|t/p
|645
|0.10
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|-11.00
|15116.20
|1738
|2006.12.05 11:15
|t/p
|648
|0.20
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|36.00
|15152.20
|1739
|2006.12.05 11:15
|sell
|649
|0.10
|1.3313
|0.0000
|1.3295
|1740
|2006.12.05 11:15
|buy
|650
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3333
|1741
|2006.12.05 11:15
|modify
|647
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3333
|1742
|2006.12.05 13:10
|t/p
|647
|0.10
|1.3333
|0.0000
|1.3333
|-3.00
|15149.20
|1743
|2006.12.05 13:10
|t/p
|650
|0.20
|1.3333
|0.0000
|1.3333
|36.00
|15185.20
|1744
|2006.12.05 13:10
|buy
|651
|0.10
|1.3347
|0.0000
|1.3365
|1745
|2006.12.05 13:10
|sell
|652
|0.20
|1.3345
|0.0000
|1.3327
|1746
|2006.12.05 13:10
|modify
|649
|0.10
|1.3313
|0.0000
|1.3327
|1747
|2006.12.05 13:15
|t/p
|649
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|-14.00
|15171.20
|1748
|2006.12.05 13:15
|t/p
|652
|0.20
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|36.00
|15207.20
|1749
|2006.12.05 13:15
|sell
|653
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3307
|1750
|2006.12.05 13:15
|buy
|654
|0.20
|1.3327
|0.0000
|1.3345
|1751
|2006.12.05 13:15
|modify
|651
|0.10
|1.3347
|0.0000
|1.3345
|1752
|2006.12.05 13:30
|t/p
|651
|0.10
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|-2.00
|15205.20
|1753
|2006.12.05 13:30
|t/p
|654
|0.20
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|36.00
|15241.20
|1754
|2006.12.05 13:30
|buy
|655
|0.10
|1.3347
|0.0000
|1.3365
|1755
|2006.12.05 13:30
|sell
|656
|0.20
|1.3345
|0.0000
|1.3327
|1756
|2006.12.05 13:30
|modify
|653
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3327
|1757
|2006.12.05 14:05
|t/p
|653
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|-2.00
|15239.20
|1758
|2006.12.05 14:05
|t/p
|656
|0.20
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|36.00
|15275.20
|1759
|2006.12.05 14:05
|sell
|657
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3297
|1760
|2006.12.05 14:05
|buy
|658
|0.20
|1.3317
|0.0000
|1.3335
|1761
|2006.12.05 14:05
|modify
|655
|0.10
|1.3347
|0.0000
|1.3335
|1762
|2006.12.05 14:20
|t/p
|655
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|-12.00
|15263.20
|1763
|2006.12.05 14:20
|t/p
|658
|0.20
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|36.00
|15299.20
|1764
|2006.12.05 14:20
|buy
|659
|0.10
|1.3339
|0.0000
|1.3357
|1765
|2006.12.05 14:20
|sell
|660
|0.20
|1.3337
|0.0000
|1.3319
|1766
|2006.12.05 14:20
|modify
|657
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3319
|1767
|2006.12.05 15:05
|t/p
|657
|0.10
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|-4.00
|15295.20
|1768
|2006.12.05 15:05
|t/p
|660
|0.20
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|36.00
|15331.20
|1769
|2006.12.05 15:05
|sell
|661
|0.10
|1.3285
|0.0000
|1.3267
|1770
|2006.12.05 15:05
|buy
|662
|0.20
|1.3287
|0.0000
|1.3305
|1771
|2006.12.05 15:05
|modify
|659
|0.10
|1.3339
|0.0000
|1.3305
|1772
|2006.12.05 15:10
|t/p
|659
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3305
|-34.00
|15297.20
|1773
|2006.12.05 15:10
|t/p
|662
|0.20
|1.3305
|0.0000
|1.3305
|36.00
|15333.20
|1774
|2006.12.05 15:10
|buy
|663
|0.10
|1.3341
|0.0000
|1.3359
|1775
|2006.12.05 15:10
|sell
|664
|0.20
|1.3339
|0.0000
|1.3321
|1776
|2006.12.05 15:10
|modify
|661
|0.10
|1.3285
|0.0000
|1.3321
|1777
|2006.12.05 15:15
|t/p
|661
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3321
|-36.00
|15297.20
|1778
|2006.12.05 15:15
|t/p
|664
|0.20
|1.3321
|0.0000
|1.3321
|36.00
|15333.20
|1779
|2006.12.05 15:15
|sell
|665
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3297
|1780
|2006.12.05 15:15
|buy
|666
|0.20
|1.3317
|0.0000
|1.3335
|1781
|2006.12.05 15:15
|modify
|663
|0.10
|1.3341
|0.0000
|1.3335
|1782
|2006.12.05 15:29
|t/p
|665
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|18.00
|15351.20
|1783
|2006.12.05 15:29
|sell
|667
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3274
|1784
|2006.12.05 15:29
|buy
|668
|0.40
|1.3294
|0.0000
|1.3312
|1785
|2006.12.05 15:29
|modify
|663
|0.10
|1.3341
|0.0000
|1.3312
|1786
|2006.12.05 15:29
|modify
|666
|0.20
|1.3317
|0.0000
|1.3312
|1787
|2006.12.05 16:05
|t/p
|663
|0.10
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|-29.00
|15322.20
|1788
|2006.12.05 16:05
|t/p
|666
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|-10.00
|15312.20
|1789
|2006.12.05 16:05
|t/p
|668
|0.40
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|72.00
|15384.20
|1790
|2006.12.05 16:05
|buy
|669
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3336
|1791
|2006.12.05 16:05
|sell
|670
|0.20
|1.3316
|0.0000
|1.3298
|1792
|2006.12.05 16:05
|modify
|667
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3298
|1793
|2006.12.06 06:15
|t/p
|669
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3336
|17.34
|15401.55
|1794
|2006.12.06 06:15
|buy
|671
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3356
|1795
|2006.12.06 06:15
|sell
|672
|0.40
|1.3336
|0.0000
|1.3318
|1796
|2006.12.06 06:15
|modify
|667
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3318
|1797
|2006.12.06 06:15
|modify
|670
|0.20
|1.3316
|0.0000
|1.3318
|1798
|2006.12.06 07:05
|t/p
|667
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-25.41
|15376.14
|1799
|2006.12.06 07:05
|t/p
|670
|0.20
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-2.82
|15373.32
|1800
|2006.12.06 07:05
|t/p
|672
|0.40
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|72.00
|15445.32
|1801
|2006.12.06 07:05
|sell
|673
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3292
|1802
|2006.12.06 07:05
|buy
|674
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3330
|1803
|2006.12.06 07:05
|modify
|671
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3330
|1804
|2006.12.06 08:50
|t/p
|673
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|18.00
|15463.32
|1805
|2006.12.06 08:50
|sell
|675
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3272
|1806
|2006.12.06 08:50
|buy
|676
|0.40
|1.3292
|0.0000
|1.3310
|1807
|2006.12.06 08:50
|modify
|671
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3310
|1808
|2006.12.06 08:50
|modify
|674
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3310
|1809
|2006.12.06 09:45
|t/p
|675
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|18.00
|15481.32
|1810
|2006.12.06 09:45
|sell
|677
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3240
|1811
|2006.12.06 09:45
|buy
|678
|0.80
|1.3260
|0.0000
|1.3278
|1812
|2006.12.06 09:45
|modify
|671
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3278
|1813
|2006.12.06 09:45
|modify
|674
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3278
|1814
|2006.12.06 09:45
|modify
|676
|0.40
|1.3292
|0.0000
|1.3278
|1815
|2006.12.06 10:35
|t/p
|671
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|-60.00
|15421.32
|1816
|2006.12.06 10:35
|t/p
|674
|0.20
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|-68.00
|15353.32
|1817
|2006.12.06 10:35
|t/p
|676
|0.40
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|-56.00
|15297.32
|1818
|2006.12.06 10:35
|t/p
|678
|0.80
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|144.00
|15441.32
|1819
|2006.12.06 10:35
|buy
|679
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3304
|1820
|2006.12.06 10:35
|sell
|680
|0.20
|1.3284
|0.0000
|1.3266
|1821
|2006.12.06 10:35
|modify
|677
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3266
|1822
|2006.12.06 10:50
|t/p
|677
|0.10
|1.3266
|0.0000
|1.3266
|-8.00
|15433.32
|1823
|2006.12.06 10:50
|t/p
|680
|0.20
|1.3266
|0.0000
|1.3266
|36.00
|15469.32
|1824
|2006.12.06 10:50
|sell
|681
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3246
|1825
|2006.12.06 10:50
|buy
|682
|0.20
|1.3266
|0.0000
|1.3284
|1826
|2006.12.06 10:50
|modify
|679
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3284
|1827
|2006.12.06 11:05
|t/p
|679
|0.10
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|-2.00
|15467.32
|1828
|2006.12.06 11:05
|t/p
|682
|0.20
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|36.00
|15503.32
|1829
|2006.12.06 11:05
|buy
|683
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3305
|1830
|2006.12.06 11:05
|sell
|684
|0.20
|1.3285
|0.0000
|1.3267
|1831
|2006.12.06 11:05
|modify
|681
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3267
|1832
|2006.12.06 13:05
|t/p
|681
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|-3.00
|15500.32
|1833
|2006.12.06 13:05
|t/p
|684
|0.20
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|36.00
|15536.32
|1834
|2006.12.06 13:05
|sell
|685
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3235
|1835
|2006.12.06 13:05
|buy
|686
|0.20
|1.3255
|0.0000
|1.3273
|1836
|2006.12.06 13:05
|modify
|683
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3273
|1837
|2006.12.06 13:10
|t/p
|683
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3273
|-14.00
|15522.32
|1838
|2006.12.06 13:10
|t/p
|686
|0.20
|1.3273
|0.0000
|1.3273
|36.00
|15558.32
|1839
|2006.12.06 13:10
|buy
|687
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3299
|1840
|2006.12.06 13:10
|sell
|688
|0.20
|1.3279
|0.0000
|1.3261
|1841
|2006.12.06 13:10
|modify
|685
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3261
|1842
|2006.12.06 13:50
|t/p
|685
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|-8.00
|15550.32
|1843
|2006.12.06 13:50
|t/p
|688
|0.20
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|36.00
|15586.32
|1844
|2006.12.06 13:50
|sell
|689
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3237
|1845
|2006.12.06 13:50
|buy
|690
|0.20
|1.3257
|0.0000
|1.3275
|1846
|2006.12.06 13:50
|modify
|687
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3275
|1847
|2006.12.06 14:05
|t/p
|687
|0.10
|1.3275
|0.0000
|1.3275
|-6.00
|15580.32
|1848
|2006.12.06 14:05
|t/p
|690
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3275
|36.00
|15616.32
|1849
|2006.12.06 14:05
|buy
|691
|0.10
|1.3283
|0.0000
|1.3301
|1850
|2006.12.06 14:05
|sell
|692
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3263
|1851
|2006.12.06 14:05
|modify
|689
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3263
|1852
|2006.12.06 15:05
|t/p
|691
|0.10
|1.3301
|0.0000
|1.3301
|18.00
|15634.32
|1853
|2006.12.06 15:05
|buy
|693
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3325
|1854
|2006.12.06 15:05
|sell
|694
|0.40
|1.3305
|0.0000
|1.3287
|1855
|2006.12.06 15:05
|modify
|689
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3287
|1856
|2006.12.06 15:05
|modify
|692
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3287
|1857
|2006.12.06 19:20
|t/p
|689
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|-32.00
|15602.32
|1858
|2006.12.06 19:20
|t/p
|692
|0.20
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|-12.00
|15590.32
|1859
|2006.12.06 19:20
|t/p
|694
|0.40
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|72.00
|15662.32
|1860
|2006.12.06 19:20
|sell
|695
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3264
|1861
|2006.12.06 19:20
|buy
|696
|0.20
|1.3284
|0.0000
|1.3302
|1862
|2006.12.06 19:20
|modify
|693
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3302
|1863
|2006.12.07 04:40
|t/p
|693
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|-6.96
|15655.35
|1864
|2006.12.07 04:40
|t/p
|696
|0.20
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|32.07
|15687.42
|1865
|2006.12.07 04:40
|buy
|697
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3325
|1866
|2006.12.07 04:40
|sell
|698
|0.20
|1.3305
|0.0000
|1.3287
|1867
|2006.12.07 04:40
|modify
|695
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3287
|1868
|2006.12.07 10:45
|t/p
|695
|0.10
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|-3.23
|15684.19
|1869
|2006.12.07 10:45
|t/p
|698
|0.20
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|36.00
|15720.19
|1870
|2006.12.07 10:45
|sell
|699
|0.10
|1.3283
|0.0000
|1.3265
|1871
|2006.12.07 10:45
|buy
|700
|0.20
|1.3285
|0.0000
|1.3303
|1872
|2006.12.07 10:45
|modify
|697
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3303
|1873
|2006.12.07 13:15
|t/p
|697
|0.10
|1.3303
|0.0000
|1.3303
|-4.00
|15716.19
|1874
|2006.12.07 13:15
|t/p
|700
|0.20
|1.3303
|0.0000
|1.3303
|36.00
|15752.19
|1875
|2006.12.07 13:15
|buy
|701
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3323
|1876
|2006.12.07 13:15
|sell
|702
|0.20
|1.3303
|0.0000
|1.3285
|1877
|2006.12.07 13:15
|modify
|699
|0.10
|1.3283
|0.0000
|1.3285
|1878
|2006.12.07 13:35
|t/p
|699
|0.10
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|-2.00
|15750.19
|1879
|2006.12.07 13:35
|t/p
|702
|0.20
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|36.00
|15786.19
|1880
|2006.12.07 13:35
|sell
|703
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3260
|1881
|2006.12.07 13:35
|buy
|704
|0.20
|1.3280
|0.0000
|1.3298
|1882
|2006.12.07 13:35
|modify
|701
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3298
|1883
|2006.12.07 13:50
|t/p
|701
|0.10
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|-7.00
|15779.19
|1884
|2006.12.07 13:50
|t/p
|704
|0.20
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|36.00
|15815.19
|1885
|2006.12.07 13:50
|buy
|705
|0.10
|1.3322
|0.0000
|1.3340
|1886
|2006.12.07 13:50
|sell
|706
|0.20
|1.3320
|0.0000
|1.3302
|1887
|2006.12.07 13:50
|modify
|703
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3302
|1888
|2006.12.07 13:59
|t/p
|703
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|-24.00
|15791.19
|1889
|2006.12.07 13:59
|t/p
|706
|0.20
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|36.00
|15827.19
|1890
|2006.12.07 13:59
|sell
|707
|0.10
|1.3291
|0.0000
|1.3273
|1891
|2006.12.07 13:59
|buy
|708
|0.20
|1.3293
|0.0000
|1.3311
|1892
|2006.12.07 13:59
|modify
|705
|0.10
|1.3322
|0.0000
|1.3311
|1893
|2006.12.08 07:50
|t/p
|707
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3273
|18.59
|15845.78
|1894
|2006.12.08 07:50
|sell
|709
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3251
|1895
|2006.12.08 07:50
|buy
|710
|0.40
|1.3271
|0.0000
|1.3289
|1896
|2006.12.08 07:50
|modify
|705
|0.10
|1.3322
|0.0000
|1.3289
|1897
|2006.12.08 07:50
|modify
|708
|0.20
|1.3293
|0.0000
|1.3289
|1898
|2006.12.08 09:10
|t/p
|705
|0.10
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|-33.66
|15812.13
|1899
|2006.12.08 09:10
|t/p
|708
|0.20
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|-9.31
|15802.82
|1900
|2006.12.08 09:10
|t/p
|710
|0.40
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|72.00
|15874.82
|1901
|2006.12.08 09:10
|buy
|711
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3312
|1902
|2006.12.08 09:10
|sell
|712
|0.20
|1.3292
|0.0000
|1.3274
|1903
|2006.12.08 09:10
|modify
|709
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3274
|1904
|2006.12.08 11:05
|t/p
|709
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|-5.00
|15869.82
|1905
|2006.12.08 11:05
|t/p
|712
|0.20
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|36.00
|15905.82
|1906
|2006.12.08 11:05
|sell
|713
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3252
|1907
|2006.12.08 11:05
|buy
|714
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3290
|1908
|2006.12.08 11:05
|modify
|711
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3290
|1909
|2006.12.08 13:35
|t/p
|713
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|18.00
|15923.82
|1910
|2006.12.08 13:35
|sell
|715
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3214
|1911
|2006.12.08 13:35
|buy
|716
|0.40
|1.3234
|0.0000
|1.3252
|1912
|2006.12.08 13:35
|modify
|711
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3252
|1913
|2006.12.08 13:35
|modify
|714
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3252
|1914
|2006.12.08 13:40
|t/p
|711
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|-42.00
|15881.82
|1915
|2006.12.08 13:40
|t/p
|714
|0.20
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|-40.00
|15841.82
|1916
|2006.12.08 13:40
|t/p
|716
|0.40
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|72.00
|15913.82
|1917
|2006.12.08 13:40
|buy
|717
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3335
|1918
|2006.12.08 13:40
|sell
|718
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3297
|1919
|2006.12.08 13:40
|modify
|715
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3297
|1920
|2006.12.08 13:45
|t/p
|717
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|18.00
|15931.82
|1921
|2006.12.08 13:45
|buy
|719
|0.10
|1.3348
|0.0000
|1.3366
|1922
|2006.12.08 13:45
|sell
|720
|0.40
|1.3346
|0.0000
|1.3328
|1923
|2006.12.08 13:45
|modify
|715
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3328
|1924
|2006.12.08 13:45
|modify
|718
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3328
|1925
|2006.12.08 13:50
|t/p
|715
|0.10
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-96.00
|15835.82
|1926
|2006.12.08 13:50
|t/p
|718
|0.20
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-26.00
|15809.82
|1927
|2006.12.08 13:50
|t/p
|720
|0.40
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|72.00
|15881.82
|1928
|2006.12.08 13:50
|sell
|721
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3250
|1929
|2006.12.08 13:50
|buy
|722
|0.20
|1.3270
|0.0000
|1.3288
|1930
|2006.12.08 13:50
|modify
|719
|0.10
|1.3348
|0.0000
|1.3288
|1931
|2006.12.08 13:59
|t/p
|719
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|-60.00
|15821.82
|1932
|2006.12.08 13:59
|t/p
|722
|0.20
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|36.00
|15857.82
|1933
|2006.12.08 13:59
|buy
|723
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3353
|1934
|2006.12.08 13:59
|sell
|724
|0.20
|1.3333
|0.0000
|1.3315
|1935
|2006.12.08 13:59
|modify
|721
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3315
|1936
|2006.12.08 15:10
|t/p
|721
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3315
|-47.00
|15810.82
|1937
|2006.12.08 15:10
|t/p
|724
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3315
|36.00
|15846.82
|1938
|2006.12.08 15:10
|sell
|725
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3292
|1939
|2006.12.08 15:10
|buy
|726
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3330
|1940
|2006.12.08 15:10
|modify
|723
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3330
|1941
|2006.12.08 15:15
|t/p
|723
|0.10
|1.3330
|0.0000
|1.3330
|-5.00
|15841.82
|1942
|2006.12.08 15:15
|t/p
|726
|0.20
|1.3330
|0.0000
|1.3330
|36.00
|15877.82
|1943
|2006.12.08 15:15
|buy
|727
|0.10
|1.3357
|0.0000
|1.3375
|1944
|2006.12.08 15:15
|sell
|728
|0.20
|1.3355
|0.0000
|1.3337
|1945
|2006.12.08 15:15
|modify
|725
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3337
|1946
|2006.12.08 15:29
|t/p
|725
|0.10
|1.3337
|0.0000
|1.3337
|-27.00
|15850.82
|1947
|2006.12.08 15:29
|t/p
|728
|0.20
|1.3337
|0.0000
|1.3337
|36.00
|15886.82
|1948
|2006.12.08 15:29
|sell
|729
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3292
|1949
|2006.12.08 15:29
|buy
|730
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3330
|1950
|2006.12.08 15:29
|modify
|727
|0.10
|1.3357
|0.0000
|1.3330
|1951
|2006.12.08 16:45
|t/p
|729
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|18.00
|15904.82
|1952
|2006.12.08 16:45
|sell
|731
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3168
|1953
|2006.12.08 16:45
|buy
|732
|0.40
|1.3188
|0.0000
|1.3206
|1954
|2006.12.08 16:45
|modify
|727
|0.10
|1.3357
|0.0000
|1.3206
|1955
|2006.12.08 16:45
|modify
|730
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3206
|1956
|2006.12.08 16:50
|t/p
|727
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|-151.00
|15753.82
|1957
|2006.12.08 16:50
|t/p
|730
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|-212.00
|15541.82
|1958
|2006.12.08 16:50
|t/p
|732
|0.40
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|72.00
|15613.82
|1959
|2006.12.08 16:50
|buy
|733
|0.10
|1.3213
|0.0000
|1.3231
|1960
|2006.12.08 16:50
|sell
|734
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3193
|1961
|2006.12.08 16:50
|modify
|731
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3193
|1962
|2006.12.08 17:05
|t/p
|733
|0.10
|1.3231
|0.0000
|1.3231
|18.00
|15631.82
|1963
|2006.12.08 17:05
|buy
|735
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3254
|1964
|2006.12.08 17:05
|sell
|736
|0.40
|1.3234
|0.0000
|1.3216
|1965
|2006.12.08 17:05
|modify
|731
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3216
|1966
|2006.12.08 17:05
|modify
|734
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3216
|1967
|2006.12.08 17:10
|t/p
|731
|0.10
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|-30.00
|15601.82
|1968
|2006.12.08 17:10
|t/p
|734
|0.20
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|-10.00
|15591.82
|1969
|2006.12.08 17:10
|t/p
|736
|0.40
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|72.00
|15663.82
|1970
|2006.12.08 17:10
|sell
|737
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3179
|1971
|2006.12.08 17:10
|buy
|738
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3217
|1972
|2006.12.08 17:10
|modify
|735
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3217
|1973
|2006.12.08 17:29
|t/p
|735
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|-19.00
|15644.82
|1974
|2006.12.08 17:29
|t/p
|738
|0.20
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|36.00
|15680.82
|1975
|2006.12.08 17:29
|buy
|739
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3237
|1976
|2006.12.08 17:29
|sell
|740
|0.20
|1.3217
|0.0000
|1.3199
|1977
|2006.12.08 17:29
|modify
|737
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3199
|1978
|2006.12.08 19:05
|t/p
|737
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|-2.00
|15678.82
|1979
|2006.12.08 19:05
|t/p
|740
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|36.00
|15714.82
|1980
|2006.12.08 19:05
|sell
|741
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3179
|1981
|2006.12.08 19:05
|buy
|742
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3217
|1982
|2006.12.08 19:05
|modify
|739
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3217
|1983
|2006.12.11 00:15
|t/p
|741
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|18.59
|15733.41
|1984
|2006.12.11 00:15
|sell
|743
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3143
|1985
|2006.12.11 00:15
|buy
|744
|0.40
|1.3163
|0.0000
|1.3181
|1986
|2006.12.11 00:15
|modify
|739
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3181
|1987
|2006.12.11 00:15
|modify
|742
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3181
|1988
|2006.12.11 02:10
|t/p
|743
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|18.00
|15751.41
|1989
|2006.12.11 02:10
|sell
|745
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3117
|1990
|2006.12.11 02:10
|buy
|746
|0.80
|1.3137
|0.0000
|1.3155
|1991
|2006.12.11 02:10
|modify
|739
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3155
|1992
|2006.12.11 02:10
|modify
|742
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3155
|1993
|2006.12.11 02:10
|modify
|744
|0.40
|1.3163
|0.0000
|1.3155
|1994
|2006.12.11 03:05
|t/p
|739
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-64.66
|15686.75
|1995
|2006.12.11 03:05
|t/p
|742
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-89.31
|15597.44
|1996
|2006.12.11 03:05
|t/p
|744
|0.40
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-32.00
|15565.44
|1997
|2006.12.11 03:05
|t/p
|746
|0.80
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|144.00
|15709.44
|1998
|2006.12.11 03:05
|buy
|747
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3175
|1999
|2006.12.11 03:05
|sell
|748
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3137
|2000
|2006.12.11 03:05
|modify
|745
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3137
|2001
|2006.12.11 06:10
|t/p
|747
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|18.00
|15727.44
|2002
|2006.12.11 06:10
|buy
|749
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3198
|2003
|2006.12.11 06:10
|sell
|750
|0.40
|1.3178
|0.0000
|1.3160
|2004
|2006.12.11 06:10
|modify
|745
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3160
|2005
|2006.12.11 06:10
|modify
|748
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3160
|2006
|2006.12.11 06:15
|t/p
|745
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-25.00
|15702.44
|2007
|2006.12.11 06:15
|t/p
|748
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-10.00
|15692.44
|2008
|2006.12.11 06:15
|t/p
|750
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|72.00
|15764.44
|2009
|2006.12.11 06:15
|sell
|751
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3137
|2010
|2006.12.11 06:15
|buy
|752
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3175
|2011
|2006.12.11 06:15
|modify
|749
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3175
|2012
|2006.12.11 07:20
|t/p
|749
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|-5.00
|15759.44
|2013
|2006.12.11 07:20
|t/p
|752
|0.20
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|36.00
|15795.44
|2014
|2006.12.11 07:20
|buy
|753
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3208
|2015
|2006.12.11 07:20
|sell
|754
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.3170
|2016
|2006.12.11 07:20
|modify
|751
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3170
|2017
|2006.12.11 07:45
|t/p
|753
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|18.00
|15813.44
|2018
|2006.12.11 07:45
|buy
|755
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3238
|2019
|2006.12.11 07:45
|sell
|756
|0.40
|1.3218
|0.0000
|1.3200
|2020
|2006.12.11 07:45
|modify
|751
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3200
|2021
|2006.12.11 07:45
|modify
|754
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.3200
|2022
|2006.12.11 07:50
|t/p
|751
|0.10
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|-45.00
|15768.44
|2023
|2006.12.11 07:50
|t/p
|754
|0.20
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|-24.00
|15744.44
|2024
|2006.12.11 07:50
|t/p
|756
|0.40
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|72.00
|15816.44
|2025
|2006.12.11 07:50
|sell
|757
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.3173
|2026
|2006.12.11 07:50
|buy
|758
|0.20
|1.3193
|0.0000
|1.3211
|2027
|2006.12.11 07:50
|modify
|755
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3211
|2028
|2006.12.11 08:10
|t/p
|755
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|-9.00
|15807.44
|2029
|2006.12.11 08:10
|t/p
|758
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|36.00
|15843.44
|2030
|2006.12.11 08:10
|buy
|759
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3233
|2031
|2006.12.11 08:10
|sell
|760
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3195
|2032
|2006.12.11 08:10
|modify
|757
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.3195
|2033
|2006.12.11 09:35
|t/p
|757
|0.10
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|-4.00
|15839.44
|2034
|2006.12.11 09:35
|t/p
|760
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|36.00
|15875.44
|2035
|2006.12.11 09:35
|sell
|761
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2036
|2006.12.11 09:35
|buy
|762
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|2037
|2006.12.11 09:35
|modify
|759
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3202
|2038
|2006.12.11 15:20
|t/p
|759
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|-13.00
|15862.44
|2039
|2006.12.11 15:20
|t/p
|762
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|36.00
|15898.44
|2040
|2006.12.11 15:20
|buy
|763
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3225
|2041
|2006.12.11 15:20
|sell
|764
|0.20
|1.3205
|0.0000
|1.3187
|2042
|2006.12.11 15:20
|modify
|761
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3187
|2043
|2006.12.11 16:20
|t/p
|763
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|18.00
|15916.44
|2044
|2006.12.11 16:20
|buy
|765
|0.10
|1.3229
|0.0000
|1.3247
|2045
|2006.12.11 16:20
|sell
|766
|0.40
|1.3227
|0.0000
|1.3209
|2046
|2006.12.11 16:20
|modify
|761
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3209
|2047
|2006.12.11 16:20
|modify
|764
|0.20
|1.3205
|0.0000
|1.3209
|2048
|2006.12.11 17:20
|t/p
|765
|0.10
|1.3247
|0.0000
|1.3247
|18.00
|15934.44
|2049
|2006.12.11 17:20
|buy
|767
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3276
|2050
|2006.12.11 17:20
|sell
|768
|0.80
|1.3256
|0.0000
|1.3238
|2051
|2006.12.11 17:20
|modify
|761
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3238
|2052
|2006.12.11 17:20
|modify
|764
|0.20
|1.3205
|0.0000
|1.3238
|2053
|2006.12.11 17:20
|modify
|766
|0.40
|1.3227
|0.0000
|1.3238
|2054
|2006.12.11 21:20
|t/p
|761
|0.10
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|-56.00
|15878.44
|2055
|2006.12.11 21:20
|t/p
|764
|0.20
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|-66.00
|15812.44
|2056
|2006.12.11 21:20
|t/p
|766
|0.40
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|-44.00
|15768.44
|2057
|2006.12.11 21:20
|t/p
|768
|0.80
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|144.00
|15912.44
|2058
|2006.12.11 21:20
|sell
|769
|0.10
|1.3235
|0.0000
|1.3217
|2059
|2006.12.11 21:20
|buy
|770
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3255
|2060
|2006.12.11 21:20
|modify
|767
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3255
|2061
|2006.12.11 23:20
|t/p
|767
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|-3.00
|15909.44
|2062
|2006.12.11 23:20
|t/p
|770
|0.20
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|36.00
|15945.44
|2063
|2006.12.11 23:20
|buy
|771
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3280
|2064
|2006.12.11 23:20
|sell
|772
|0.20
|1.3260
|0.0000
|1.3242
|2065
|2006.12.11 23:20
|modify
|769
|0.10
|1.3235
|0.0000
|1.3242
|2066
|2006.12.12 07:45
|t/p
|769
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3242
|-6.41
|15939.03
|2067
|2006.12.12 07:45
|t/p
|772
|0.20
|1.3242
|0.0000
|1.3242
|37.18
|15976.21
|2068
|2006.12.12 07:45
|sell
|773
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3212
|2069
|2006.12.12 07:45
|buy
|774
|0.20
|1.3232
|0.0000
|1.3250
|2070
|2006.12.12 07:45
|modify
|771
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3250
|2071
|2006.12.12 09:35
|t/p
|771
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|-12.65
|15963.56
|2072
|2006.12.12 09:35
|t/p
|774
|0.20
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|36.00
|15999.56
|2073
|2006.12.12 09:35
|buy
|775
|0.10
|1.3257
|0.0000
|1.3275
|2074
|2006.12.12 09:35
|sell
|776
|0.20
|1.3255
|0.0000
|1.3237
|2075
|2006.12.12 09:35
|modify
|773
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3237
|2076
|2006.12.12 10:35
|t/p
|773
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3237
|-7.00
|15992.56
|2077
|2006.12.12 10:35
|t/p
|776
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3237
|36.00
|16028.56
|2078
|2006.12.12 10:35
|sell
|777
|0.10
|1.3234
|0.0000
|1.3216
|2079
|2006.12.12 10:35
|buy
|778
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3254
|2080
|2006.12.12 10:35
|modify
|775
|0.10
|1.3257
|0.0000
|1.3254
|2081
|2006.12.12 12:35
|t/p
|775
|0.10
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|-3.00
|16025.56
|2082
|2006.12.12 12:35
|t/p
|778
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|36.00
|16061.56
|2083
|2006.12.12 12:35
|buy
|779
|0.10
|1.3256
|0.0000
|1.3274
|2084
|2006.12.12 12:35
|sell
|780
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3236
|2085
|2006.12.12 12:35
|modify
|777
|0.10
|1.3234
|0.0000
|1.3236
|2086
|2006.12.12 13:35
|t/p
|777
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|-2.00
|16059.56
|2087
|2006.12.12 13:35
|t/p
|780
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|36.00
|16095.56
|2088
|2006.12.12 13:35
|sell
|781
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3208
|2089
|2006.12.12 13:35
|buy
|782
|0.20
|1.3228
|0.0000
|1.3246
|2090
|2006.12.12 13:35
|modify
|779
|0.10
|1.3256
|0.0000
|1.3246
|2091
|2006.12.12 14:35
|t/p
|779
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3246
|-10.00
|16085.56
|2092
|2006.12.12 14:35
|t/p
|782
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3246
|36.00
|16121.56
|2093
|2006.12.12 14:35
|buy
|783
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3276
|2094
|2006.12.12 14:35
|sell
|784
|0.20
|1.3256
|0.0000
|1.3238
|2095
|2006.12.12 14:35
|modify
|781
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3238
|2096
|2006.12.12 14:50
|t/p
|781
|0.10
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|-12.00
|16109.56
|2097
|2006.12.12 14:50
|t/p
|784
|0.20
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|36.00
|16145.56
|2098
|2006.12.12 14:50
|sell
|785
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3210
|2099
|2006.12.12 14:50
|buy
|786
|0.20
|1.3230
|0.0000
|1.3248
|2100
|2006.12.12 14:50
|modify
|783
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3248
|2101
|2006.12.12 14:59
|t/p
|783
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|-10.00
|16135.56
|2102
|2006.12.12 14:59
|t/p
|786
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|36.00
|16171.56
|2103
|2006.12.12 14:59
|buy
|787
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3268
|2104
|2006.12.12 14:59
|sell
|788
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3230
|2105
|2006.12.12 14:59
|modify
|785
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3230
|2106
|2006.12.12 16:35
|t/p
|785
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3230
|-2.00
|16169.56
|2107
|2006.12.12 16:35
|t/p
|788
|0.20
|1.3230
|0.0000
|1.3230
|36.00
|16205.56
|2108
|2006.12.12 16:35
|sell
|789
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3210
|2109
|2006.12.12 16:35
|buy
|790
|0.20
|1.3230
|0.0000
|1.3248
|2110
|2006.12.12 16:35
|modify
|787
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3248
|2111
|2006.12.12 19:15
|t/p
|787
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|-2.00
|16203.56
|2112
|2006.12.12 19:15
|t/p
|790
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|36.00
|16239.56
|2113
|2006.12.12 19:15
|buy
|791
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3268
|2114
|2006.12.12 19:15
|sell
|792
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3230
|2115
|2006.12.12 19:15
|modify
|789
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3230
|2116
|2006.12.12 19:20
|t/p
|791
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3268
|18.00
|16257.56
|2117
|2006.12.12 19:20
|buy
|793
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3292
|2118
|2006.12.12 19:20
|sell
|794
|0.40
|1.3272
|0.0000
|1.3254
|2119
|2006.12.12 19:20
|modify
|789
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3254
|2120
|2006.12.12 19:20
|modify
|792
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3254
|2121
|2006.12.12 19:45
|t/p
|793
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|18.00
|16275.56
|2122
|2006.12.12 19:45
|buy
|795
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3312
|2123
|2006.12.12 19:45
|sell
|796
|0.80
|1.3292
|0.0000
|1.3274
|2124
|2006.12.12 19:45
|modify
|789
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3274
|2125
|2006.12.12 19:45
|modify
|792
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3274
|2126
|2006.12.12 19:45
|modify
|794
|0.40
|1.3272
|0.0000
|1.3274
|2127
|2006.12.12 19:50
|t/p
|789
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|-46.00
|16229.56
|2128
|2006.12.12 19:50
|t/p
|792
|0.20
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|-52.00
|16177.56
|2129
|2006.12.12 19:50
|t/p
|794
|0.40
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|-8.00
|16169.56
|2130
|2006.12.12 19:50
|t/p
|796
|0.80
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|144.00
|16313.56
|2131
|2006.12.12 19:50
|sell
|797
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3250
|2132
|2006.12.12 19:50
|buy
|798
|0.20
|1.3270
|0.0000
|1.3288
|2133
|2006.12.12 19:50
|modify
|795
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3288
|2134
|2006.12.12 20:20
|t/p
|795
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|-6.00
|16307.56
|2135
|2006.12.12 20:20
|t/p
|798
|0.20
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|36.00
|16343.56
|2136
|2006.12.12 20:20
|buy
|799
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3310
|2137
|2006.12.12 20:20
|sell
|800
|0.20
|1.3290
|0.0000
|1.3272
|2138
|2006.12.12 20:20
|modify
|797
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3272
|2139
|2006.12.13 00:45
|t/p
|797
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|-3.41
|16340.15
|2140
|2006.12.13 00:45
|t/p
|800
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|37.18
|16377.33
|2141
|2006.12.13 00:45
|sell
|801
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3251
|2142
|2006.12.13 00:45
|buy
|802
|0.20
|1.3271
|0.0000
|1.3289
|2143
|2006.12.13 00:45
|modify
|799
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3289
|2144
|2006.12.13 13:45
|t/p
|801
|0.10
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|18.00
|16395.33
|2145
|2006.12.13 13:45
|sell
|803
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3178
|2146
|2006.12.13 13:45
|buy
|804
|0.40
|1.3198
|0.0000
|1.3216
|2147
|2006.12.13 13:45
|modify
|799
|0.10
|1.3292
|0.0000
|1.3216
|2148
|2006.12.13 13:45
|modify
|802
|0.20
|1.3271
|0.0000
|1.3216
|2149
|2006.12.13 13:50
|t/p
|799
|0.10
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|-76.66
|16318.67
|2150
|2006.12.13 13:50
|t/p
|802
|0.20
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|-110.00
|16208.67
|2151
|2006.12.13 13:50
|t/p
|804
|0.40
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|72.00
|16280.67
|2152
|2006.12.13 13:50
|buy
|805
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3257
|2153
|2006.12.13 13:50
|sell
|806
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3219
|2154
|2006.12.13 13:50
|modify
|803
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|2155
|2006.12.13 14:10
|t/p
|803
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|-23.00
|16257.67
|2156
|2006.12.13 14:10
|t/p
|806
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|36.00
|16293.67
|2157
|2006.12.13 14:10
|sell
|807
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3191
|2158
|2006.12.13 14:10
|buy
|808
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3229
|2159
|2006.12.13 14:10
|modify
|805
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3229
|2160
|2006.12.13 16:05
|t/p
|805
|0.10
|1.3229
|0.0000
|1.3229
|-10.00
|16283.67
|2161
|2006.12.13 16:05
|t/p
|808
|0.20
|1.3229
|0.0000
|1.3229
|36.00
|16319.67
|2162
|2006.12.13 16:05
|buy
|809
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3257
|2163
|2006.12.13 16:05
|sell
|810
|0.20
|1.3237
|0.0000
|1.3219
|2164
|2006.12.13 16:05
|modify
|807
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3219
|2165
|2006.12.13 16:40
|t/p
|807
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|-10.00
|16309.67
|2166
|2006.12.13 16:40
|t/p
|810
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|36.00
|16345.67
|2167
|2006.12.13 16:40
|sell
|811
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3193
|2168
|2006.12.13 16:40
|buy
|812
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3231
|2169
|2006.12.13 16:40
|modify
|809
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3231
|2170
|2006.12.13 18:15
|t/p
|811
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|18.00
|16363.67
|2171
|2006.12.13 18:15
|sell
|813
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3172
|2172
|2006.12.13 18:15
|buy
|814
|0.40
|1.3192
|0.0000
|1.3210
|2173
|2006.12.13 18:15
|modify
|809
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3210
|2174
|2006.12.13 18:15
|modify
|812
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3210
|2175
|2006.12.13 20:35
|t/p
|809
|0.10
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|-29.00
|16334.67
|2176
|2006.12.13 20:35
|t/p
|812
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|-6.00
|16328.67
|2177
|2006.12.13 20:35
|t/p
|814
|0.40
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|72.00
|16400.67
|2178
|2006.12.13 20:35
|buy
|815
|0.10
|1.3214
|0.0000
|1.3232
|2179
|2006.12.13 20:35
|sell
|816
|0.20
|1.3212
|0.0000
|1.3194
|2180
|2006.12.13 20:35
|modify
|813
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3194
|2181
|2006.12.14 07:50
|t/p
|815
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3232
|16.04
|16416.71
|2182
|2006.12.14 07:50
|buy
|817
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3257
|2183
|2006.12.14 07:50
|sell
|818
|0.40
|1.3237
|0.0000
|1.3219
|2184
|2006.12.14 07:50
|modify
|813
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3219
|2185
|2006.12.14 07:50
|modify
|816
|0.20
|1.3212
|0.0000
|1.3219
|2186
|2006.12.14 11:15
|t/p
|813
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|-27.23
|16389.48
|2187
|2006.12.14 11:15
|t/p
|816
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|-10.46
|16379.02
|2188
|2006.12.14 11:15
|t/p
|818
|0.40
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|72.00
|16451.02
|2189
|2006.12.14 11:15
|sell
|819
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3188
|2190
|2006.12.14 11:15
|buy
|820
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3226
|2191
|2006.12.14 11:15
|modify
|817
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3226
|2192
|2006.12.14 11:50
|t/p
|819
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3188
|18.00
|16469.02
|2193
|2006.12.14 11:50
|sell
|821
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2194
|2006.12.14 11:50
|buy
|822
|0.40
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|2195
|2006.12.14 11:50
|modify
|817
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3202
|2196
|2006.12.14 11:50
|modify
|820
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3202
|2197
|2006.12.14 13:40
|t/p
|821
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|18.00
|16487.02
|2198
|2006.12.14 13:40
|sell
|823
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3144
|2199
|2006.12.14 13:40
|buy
|824
|0.80
|1.3164
|0.0000
|1.3182
|2200
|2006.12.14 13:40
|modify
|817
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3182
|2201
|2006.12.14 13:40
|modify
|820
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3182
|2202
|2006.12.14 13:40
|modify
|822
|0.40
|1.3184
|0.0000
|1.3182
|2203
|2006.12.14 13:59
|t/p
|817
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|-57.00
|16430.02
|2204
|2006.12.14 13:59
|t/p
|820
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|-52.00
|16378.02
|2205
|2006.12.14 13:59
|t/p
|822
|0.40
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|-8.00
|16370.02
|2206
|2006.12.14 13:59
|t/p
|824
|0.80
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|144.00
|16514.02
|2207
|2006.12.14 13:59
|buy
|825
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3206
|2208
|2006.12.14 13:59
|sell
|826
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3168
|2209
|2006.12.14 13:59
|modify
|823
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3168
|2210
|2006.12.14 15:15
|t/p
|823
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|-6.00
|16508.02
|2211
|2006.12.14 15:15
|t/p
|826
|0.20
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|36.00
|16544.02
|2212
|2006.12.14 15:15
|sell
|827
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3135
|2213
|2006.12.14 15:15
|buy
|828
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3173
|2214
|2006.12.14 15:15
|modify
|825
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3173
|2215
|2006.12.14 15:20
|t/p
|825
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3173
|-15.00
|16529.02
|2216
|2006.12.14 15:20
|t/p
|828
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3173
|36.00
|16565.02
|2217
|2006.12.14 15:20
|buy
|829
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3197
|2218
|2006.12.14 15:20
|sell
|830
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3159
|2219
|2006.12.14 15:20
|modify
|827
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3159
|2220
|2006.12.14 15:29
|t/p
|827
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|-6.00
|16559.02
|2221
|2006.12.14 15:29
|t/p
|830
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|36.00
|16595.02
|2222
|2006.12.14 15:29
|sell
|831
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3136
|2223
|2006.12.14 15:29
|buy
|832
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3174
|2224
|2006.12.14 15:29
|modify
|829
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3174
|2225
|2006.12.14 16:05
|t/p
|829
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|-5.00
|16590.02
|2226
|2006.12.14 16:05
|t/p
|832
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|36.00
|16626.02
|2227
|2006.12.14 16:05
|buy
|833
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3195
|2228
|2006.12.14 16:05
|sell
|834
|0.20
|1.3175
|0.0000
|1.3157
|2229
|2006.12.14 16:05
|modify
|831
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3157
|2230
|2006.12.14 16:20
|t/p
|831
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|-3.00
|16623.02
|2231
|2006.12.14 16:20
|t/p
|834
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|36.00
|16659.02
|2232
|2006.12.14 16:20
|sell
|835
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3131
|2233
|2006.12.14 16:20
|buy
|836
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3169
|2234
|2006.12.14 16:20
|modify
|833
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3169
|2235
|2006.12.14 16:35
|t/p
|833
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|-8.00
|16651.02
|2236
|2006.12.14 16:35
|t/p
|836
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|36.00
|16687.02
|2237
|2006.12.14 16:35
|buy
|837
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3194
|2238
|2006.12.14 16:35
|sell
|838
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3156
|2239
|2006.12.14 16:35
|modify
|835
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3156
|2240
|2006.12.14 16:45
|t/p
|835
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|-7.00
|16680.02
|2241
|2006.12.14 16:45
|t/p
|838
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|36.00
|16716.02
|2242
|2006.12.14 16:45
|sell
|839
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3133
|2243
|2006.12.14 16:45
|buy
|840
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3171
|2244
|2006.12.14 16:45
|modify
|837
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3171
|2245
|2006.12.14 16:59
|t/p
|837
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|-5.00
|16711.02
|2246
|2006.12.14 16:59
|t/p
|840
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|36.00
|16747.02
|2247
|2006.12.14 16:59
|buy
|841
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3192
|2248
|2006.12.14 16:59
|sell
|842
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3154
|2249
|2006.12.14 16:59
|modify
|839
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3154
|2250
|2006.12.14 17:35
|t/p
|839
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|-3.00
|16744.02
|2251
|2006.12.14 17:35
|t/p
|842
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|36.00
|16780.02
|2252
|2006.12.14 17:35
|sell
|843
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3132
|2253
|2006.12.14 17:35
|buy
|844
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3170
|2254
|2006.12.14 17:35
|modify
|841
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3170
|2255
|2006.12.15 07:35
|t/p
|841
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|-4.66
|16775.36
|2256
|2006.12.15 07:35
|t/p
|844
|0.20
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|34.69
|16810.05
|2257
|2006.12.15 07:35
|buy
|845
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3193
|2258
|2006.12.15 07:35
|sell
|846
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3155
|2259
|2006.12.15 07:35
|modify
|843
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3155
|2260
|2006.12.15 09:05
|t/p
|843
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-4.41
|16805.64
|2261
|2006.12.15 09:05
|t/p
|846
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|36.00
|16841.64
|2262
|2006.12.15 09:05
|sell
|847
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3094
|2263
|2006.12.15 09:05
|buy
|848
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3132
|2264
|2006.12.15 09:05
|modify
|845
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3132
|2265
|2006.12.15 09:10
|t/p
|845
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|-43.00
|16798.64
|2266
|2006.12.15 09:10
|t/p
|848
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|36.00
|16834.64
|2267
|2006.12.15 09:10
|buy
|849
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3164
|2268
|2006.12.15 09:10
|sell
|850
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3126
|2269
|2006.12.15 09:10
|modify
|847
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3126
|2270
|2006.12.15 09:29
|t/p
|847
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|-14.00
|16820.64
|2271
|2006.12.15 09:29
|t/p
|850
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|36.00
|16856.64
|2272
|2006.12.15 09:29
|sell
|851
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3095
|2273
|2006.12.15 09:29
|buy
|852
|0.20
|1.3115
|0.0000
|1.3133
|2274
|2006.12.15 09:29
|modify
|849
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3133
|2275
|2006.12.15 13:10
|t/p
|849
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|-13.00
|16843.64
|2276
|2006.12.15 13:10
|t/p
|852
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|36.00
|16879.64
|2277
|2006.12.15 13:10
|buy
|853
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3156
|2278
|2006.12.15 13:10
|sell
|854
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3118
|2279
|2006.12.15 13:10
|modify
|851
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3118
|2280
|2006.12.15 13:15
|t/p
|851
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|-5.00
|16874.64
|2281
|2006.12.15 13:15
|t/p
|854
|0.20
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|36.00
|16910.64
|2282
|2006.12.15 13:15
|sell
|855
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3083
|2283
|2006.12.15 13:15
|buy
|856
|0.20
|1.3103
|0.0000
|1.3121
|2284
|2006.12.15 13:15
|modify
|853
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3121
|2285
|2006.12.15 13:20
|t/p
|853
|0.10
|1.3121
|0.0000
|1.3121
|-17.00
|16893.64
|2286
|2006.12.15 13:20
|t/p
|856
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3121
|36.00
|16929.64
|2287
|2006.12.15 13:20
|buy
|857
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.3152
|2288
|2006.12.15 13:20
|sell
|858
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3114
|2289
|2006.12.15 13:20
|modify
|855
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3114
|2290
|2006.12.15 13:35
|t/p
|857
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|18.00
|16947.64
|2291
|2006.12.15 13:35
|buy
|859
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|2292
|2006.12.15 13:35
|sell
|860
|0.40
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2293
|2006.12.15 13:35
|modify
|855
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3164
|2294
|2006.12.15 13:35
|modify
|858
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3164
|2295
|2006.12.15 13:40
|t/p
|855
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|-63.00
|16884.64
|2296
|2006.12.15 13:40
|t/p
|858
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|-64.00
|16820.64
|2297
|2006.12.15 13:40
|t/p
|860
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|72.00
|16892.64
|2298
|2006.12.15 13:40
|sell
|861
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3137
|2299
|2006.12.15 13:40
|buy
|862
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3175
|2300
|2006.12.15 13:40
|modify
|859
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3175
|2301
|2006.12.15 13:45
|t/p
|859
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|-9.00
|16883.64
|2302
|2006.12.15 13:45
|t/p
|862
|0.20
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|36.00
|16919.64
|2303
|2006.12.15 13:45
|buy
|863
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3199
|2304
|2006.12.15 13:45
|sell
|864
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3161
|2305
|2006.12.15 13:45
|modify
|861
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3161
|2306
|2006.12.15 13:50
|t/p
|861
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|-6.00
|16913.64
|2307
|2006.12.15 13:50
|t/p
|864
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|36.00
|16949.64
|2308
|2006.12.15 13:50
|sell
|865
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|2309
|2006.12.15 13:50
|buy
|866
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3165
|2310
|2006.12.15 13:50
|modify
|863
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3165
|2311
|2006.12.15 13:59
|t/p
|863
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|-16.00
|16933.64
|2312
|2006.12.15 13:59
|t/p
|866
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|36.00
|16969.64
|2313
|2006.12.15 13:59
|buy
|867
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3201
|2314
|2006.12.15 13:59
|sell
|868
|0.20
|1.3181
|0.0000
|1.3163
|2315
|2006.12.15 13:59
|modify
|865
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3163
|2316
|2006.12.15 14:05
|t/p
|865
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|-18.00
|16951.64
|2317
|2006.12.15 14:05
|t/p
|868
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|36.00
|16987.64
|2318
|2006.12.15 14:05
|sell
|869
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3134
|2319
|2006.12.15 14:05
|buy
|870
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3172
|2320
|2006.12.15 14:05
|modify
|867
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3172
|2321
|2006.12.15 14:20
|t/p
|867
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|-11.00
|16976.64
|2322
|2006.12.15 14:20
|t/p
|870
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|36.00
|17012.64
|2323
|2006.12.15 14:20
|buy
|871
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3204
|2324
|2006.12.15 14:20
|sell
|872
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3166
|2325
|2006.12.15 14:20
|modify
|869
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3166
|2326
|2006.12.15 14:29
|t/p
|869
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|-14.00
|16998.64
|2327
|2006.12.15 14:29
|t/p
|872
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|36.00
|17034.64
|2328
|2006.12.15 14:29
|sell
|873
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3141
|2329
|2006.12.15 14:29
|buy
|874
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|2330
|2006.12.15 14:29
|modify
|871
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3179
|2331
|2006.12.15 14:35
|t/p
|873
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|18.00
|17052.64
|2332
|2006.12.15 14:35
|sell
|875
|0.10
|1.3120
|0.0000
|1.3102
|2333
|2006.12.15 14:35
|buy
|876
|0.40
|1.3122
|0.0000
|1.3140
|2334
|2006.12.15 14:35
|modify
|871
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3140
|2335
|2006.12.15 14:35
|modify
|874
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3140
|2336
|2006.12.15 14:50
|t/p
|871
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|-46.00
|17006.64
|2337
|2006.12.15 14:50
|t/p
|874
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|-42.00
|16964.64
|2338
|2006.12.15 14:50
|t/p
|876
|0.40
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|72.00
|17036.64
|2339
|2006.12.15 14:50
|buy
|877
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3181
|2340
|2006.12.15 14:50
|sell
|878
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3143
|2341
|2006.12.15 14:50
|modify
|875
|0.10
|1.3120
|0.0000
|1.3143
|2342
|2006.12.15 14:59
|t/p
|875
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|-23.00
|17013.64
|2343
|2006.12.15 14:59
|t/p
|878
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|36.00
|17049.64
|2344
|2006.12.15 14:59
|sell
|879
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3099
|2345
|2006.12.15 14:59
|buy
|880
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3137
|2346
|2006.12.15 14:59
|modify
|877
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3137
|2347
|2006.12.15 15:05
|t/p
|879
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|18.00
|17067.64
|2348
|2006.12.15 15:05
|sell
|881
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3056
|2349
|2006.12.15 15:05
|buy
|882
|0.40
|1.3076
|0.0000
|1.3094
|2350
|2006.12.15 15:05
|modify
|877
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3094
|2351
|2006.12.15 15:05
|modify
|880
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3094
|2352
|2006.12.15 15:15
|t/p
|877
|0.10
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|-69.00
|16998.64
|2353
|2006.12.15 15:15
|t/p
|880
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|-50.00
|16948.64
|2354
|2006.12.15 15:15
|t/p
|882
|0.40
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|72.00
|17020.64
|2355
|2006.12.15 15:15
|buy
|883
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3141
|2356
|2006.12.15 15:15
|sell
|884
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3103
|2357
|2006.12.15 15:15
|modify
|881
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3103
|2358
|2006.12.15 15:29
|t/p
|881
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|-29.00
|16991.64
|2359
|2006.12.15 15:29
|t/p
|884
|0.20
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|36.00
|17027.64
|2360
|2006.12.15 15:29
|sell
|885
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3069
|2361
|2006.12.15 15:29
|buy
|886
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3107
|2362
|2006.12.15 15:29
|modify
|883
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3107
|2363
|2006.12.15 17:35
|t/p
|885
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|18.00
|17045.64
|2364
|2006.12.15 17:35
|sell
|887
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3046
|2365
|2006.12.15 17:35
|buy
|888
|0.40
|1.3066
|0.0000
|1.3084
|2366
|2006.12.15 17:35
|modify
|883
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3084
|2367
|2006.12.15 17:35
|modify
|886
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3084
|2368
|2006.12.15 20:05
|t/p
|883
|0.10
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|-39.00
|17006.64
|2369
|2006.12.15 20:05
|t/p
|886
|0.20
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|-10.00
|16996.64
|2370
|2006.12.15 20:05
|t/p
|888
|0.40
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|72.00
|17068.64
|2371
|2006.12.15 20:05
|buy
|889
|0.10
|1.3086
|0.0000
|1.3104
|2372
|2006.12.15 20:05
|sell
|890
|0.20
|1.3084
|0.0000
|1.3066
|2373
|2006.12.15 20:05
|modify
|887
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3066
|2374
|2006.12.18 05:35
|t/p
|889
|0.10
|1.3104
|0.0000
|1.3104
|17.34
|17085.99
|2375
|2006.12.18 05:35
|buy
|891
|0.10
|1.3108
|0.0000
|1.3126
|2376
|2006.12.18 05:35
|sell
|892
|0.40
|1.3106
|0.0000
|1.3088
|2377
|2006.12.18 05:35
|modify
|887
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3088
|2378
|2006.12.18 05:35
|modify
|890
|0.20
|1.3084
|0.0000
|1.3088
|2379
|2006.12.18 14:50
|t/p
|887
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3088
|-23.41
|17062.58
|2380
|2006.12.18 14:50
|t/p
|890
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3088
|-6.82
|17055.76
|2381
|2006.12.18 14:50
|t/p
|892
|0.40
|1.3088
|0.0000
|1.3088
|72.00
|17127.76
|2382
|2006.12.18 14:50
|sell
|893
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3057
|2383
|2006.12.18 14:50
|buy
|894
|0.20
|1.3077
|0.0000
|1.3095
|2384
|2006.12.18 14:50
|modify
|891
|0.10
|1.3108
|0.0000
|1.3095
|2385
|2006.12.18 15:20
|t/p
|893
|0.10
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|18.00
|17145.76
|2386
|2006.12.18 15:20
|sell
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3034
|2387
|2006.12.18 15:20
|buy
|896
|0.40
|1.3054
|0.0000
|1.3072
|2388
|2006.12.18 15:20
|modify
|891
|0.10
|1.3108
|0.0000
|1.3072
|2389
|2006.12.18 15:20
|modify
|894
|0.20
|1.3077
|0.0000
|1.3072
|2390
|2006.12.18 16:10
|t/p
|891
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3072
|-36.00
|17109.76
|2391
|2006.12.18 16:10
|t/p
|894
|0.20
|1.3072
|0.0000
|1.3072
|-10.00
|17099.76
|2392
|2006.12.18 16:10
|t/p
|896
|0.40
|1.3072
|0.0000
|1.3072
|72.00
|17171.76
|2393
|2006.12.18 16:10
|buy
|897
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3093
|2394
|2006.12.18 16:10
|sell
|898
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3055
|2395
|2006.12.18 16:10
|modify
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3055
|2396
|2006.12.18 19:50
|t/p
|897
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.3093
|18.00
|17189.76
|2397
|2006.12.18 19:50
|buy
|899
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3119
|2398
|2006.12.18 19:50
|sell
|900
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3081
|2399
|2006.12.18 19:50
|modify
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3081
|2400
|2006.12.18 19:50
|modify
|898
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3081
|2401
|2006.12.19 07:50
|t/p
|899
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|17.34
|17207.10
|2402
|2006.12.19 07:50
|buy
|901
|0.10
|1.3125
|0.0000
|1.3143
|2403
|2006.12.19 07:50
|sell
|902
|0.80
|1.3123
|0.0000
|1.3105
|2404
|2006.12.19 07:50
|modify
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3105
|2405
|2006.12.19 07:50
|modify
|898
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3105
|2406
|2006.12.19 07:50
|modify
|900
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3105
|2407
|2006.12.19 08:50
|t/p
|901
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|18.00
|17225.10
|2408
|2006.12.19 08:50
|buy
|903
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3167
|2409
|2006.12.19 08:50
|sell
|904
|1.60
|1.3147
|0.0000
|1.3129
|2410
|2006.12.19 08:50
|modify
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3129
|2411
|2006.12.19 08:50
|modify
|898
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3129
|2412
|2006.12.19 08:50
|modify
|900
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3129
|2413
|2006.12.19 08:50
|modify
|902
|0.80
|1.3123
|0.0000
|1.3129
|2414
|2006.12.19 09:20
|t/p
|903
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|18.00
|17243.10
|2415
|2006.12.19 09:20
|buy
|905
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3193
|2416
|2006.12.19 09:20
|sell
|906
|3.20
|1.3173
|0.0000
|1.3155
|2417
|2006.12.19 09:20
|modify
|895
|0.10
|1.3052
|0.0000
|1.3155
|2418
|2006.12.19 09:20
|modify
|898
|0.20
|1.3073
|0.0000
|1.3155
|2419
|2006.12.19 09:20
|modify
|900
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3155
|2420
|2006.12.19 09:20
|modify
|902
|0.80
|1.3123
|0.0000
|1.3155
|2421
|2006.12.19 09:20
|modify
|904
|1.60
|1.3147
|0.0000
|1.3155
|2422
|2006.12.19 13:30
|t/p
|895
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-102.41
|17140.69
|2423
|2006.12.19 13:30
|t/p
|898
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-162.82
|16977.87
|2424
|2006.12.19 13:30
|t/p
|900
|0.40
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-221.64
|16756.23
|2425
|2006.12.19 13:30
|t/p
|902
|0.80
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-256.00
|16500.23
|2426
|2006.12.19 13:30
|t/p
|904
|1.60
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|-128.00
|16372.23
|2427
|2006.12.19 13:30
|t/p
|906
|3.20
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|576.00
|16948.23
|2428
|2006.12.19 13:30
|sell
|907
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3130
|2429
|2006.12.19 13:30
|buy
|908
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3168
|2430
|2006.12.19 13:30
|modify
|905
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3168
|2431
|2006.12.19 13:35
|t/p
|907
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|18.00
|16966.23
|2432
|2006.12.19 13:35
|sell
|909
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3108
|2433
|2006.12.19 13:35
|buy
|910
|0.40
|1.3128
|0.0000
|1.3146
|2434
|2006.12.19 13:35
|modify
|905
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3146
|2435
|2006.12.19 13:35
|modify
|908
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3146
|2436
|2006.12.19 13:40
|t/p
|905
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-29.00
|16937.23
|2437
|2006.12.19 13:40
|t/p
|908
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-8.00
|16929.23
|2438
|2006.12.19 13:40
|t/p
|910
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|72.00
|17001.23
|2439
|2006.12.19 13:40
|buy
|911
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|2440
|2006.12.19 13:40
|sell
|912
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3141
|2441
|2006.12.19 13:40
|modify
|909
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3141
|2442
|2006.12.19 14:40
|t/p
|911
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|18.00
|17019.23
|2443
|2006.12.19 14:40
|buy
|913
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3200
|2444
|2006.12.19 14:40
|sell
|914
|0.40
|1.3180
|0.0000
|1.3162
|2445
|2006.12.19 14:40
|modify
|909
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3162
|2446
|2006.12.19 14:40
|modify
|912
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3162
|2447
|2006.12.19 14:50
|t/p
|909
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|-36.00
|16983.23
|2448
|2006.12.19 14:50
|t/p
|912
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|-6.00
|16977.23
|2449
|2006.12.19 14:50
|t/p
|914
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|72.00
|17049.23
|2450
|2006.12.19 14:50
|sell
|915
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3126
|2451
|2006.12.19 14:50
|buy
|916
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3164
|2452
|2006.12.19 14:50
|modify
|913
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2453
|2006.12.19 14:59
|t/p
|913
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|-18.00
|17031.23
|2454
|2006.12.19 14:59
|t/p
|916
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|36.00
|17067.23
|2455
|2006.12.19 14:59
|buy
|917
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3191
|2456
|2006.12.19 14:59
|sell
|918
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3153
|2457
|2006.12.19 14:59
|modify
|915
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3153
|2458
|2006.12.19 16:40
|t/p
|917
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.3191
|18.00
|17085.23
|2459
|2006.12.19 16:40
|buy
|919
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3217
|2460
|2006.12.19 16:40
|sell
|920
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3179
|2461
|2006.12.19 16:40
|modify
|915
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3179
|2462
|2006.12.19 16:40
|modify
|918
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3179
|2463
|2006.12.20 00:45
|t/p
|919
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|17.34
|17102.58
|2464
|2006.12.20 00:45
|buy
|921
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3246
|2465
|2006.12.20 00:45
|sell
|922
|0.80
|1.3226
|0.0000
|1.3208
|2466
|2006.12.20 00:45
|modify
|915
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3208
|2467
|2006.12.20 00:45
|modify
|918
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3208
|2468
|2006.12.20 00:45
|modify
|920
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3208
|2469
|2006.12.20 13:15
|t/p
|915
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|-63.41
|17039.17
|2470
|2006.12.20 13:15
|t/p
|918
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|-72.82
|16966.35
|2471
|2006.12.20 13:15
|t/p
|920
|0.40
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|-41.64
|16924.71
|2472
|2006.12.20 13:15
|t/p
|922
|0.80
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|144.00
|17068.71
|2473
|2006.12.20 13:15
|sell
|923
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3186
|2474
|2006.12.20 13:15
|buy
|924
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3224
|2475
|2006.12.20 13:15
|modify
|921
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3224
|2476
|2006.12.20 15:50
|t/p
|923
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|18.00
|17086.71
|2477
|2006.12.20 15:50
|sell
|925
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3159
|2478
|2006.12.20 15:50
|buy
|926
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3197
|2479
|2006.12.20 15:50
|modify
|921
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3197
|2480
|2006.12.20 15:50
|modify
|924
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3197
|2481
|2006.12.21 07:35
|t/p
|921
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|-32.97
|17053.74
|2482
|2006.12.21 07:35
|t/p
|924
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|-21.93
|17031.81
|2483
|2006.12.21 07:35
|t/p
|926
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|64.14
|17095.95
|2484
|2006.12.21 07:35
|buy
|927
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3219
|2485
|2006.12.21 07:35
|sell
|928
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3181
|2486
|2006.12.21 07:35
|modify
|925
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3181
|2487
|2006.12.21 10:50
|t/p
|925
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|-2.23
|17093.72
|2488
|2006.12.21 10:50
|t/p
|928
|0.20
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|36.00
|17129.72
|2489
|2006.12.21 10:50
|sell
|929
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3146
|2490
|2006.12.21 10:50
|buy
|930
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3184
|2491
|2006.12.21 10:50
|modify
|927
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3184
|2492
|2006.12.21 11:05
|t/p
|927
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|-17.00
|17112.72
|2493
|2006.12.21 11:05
|t/p
|930
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|36.00
|17148.72
|2494
|2006.12.21 11:05
|buy
|931
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3204
|2495
|2006.12.21 11:05
|sell
|932
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3166
|2496
|2006.12.21 11:05
|modify
|929
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3166
|2497
|2006.12.21 13:10
|t/p
|929
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|-2.00
|17146.72
|2498
|2006.12.21 13:10
|t/p
|932
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|36.00
|17182.72
|2499
|2006.12.21 13:10
|sell
|933
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3145
|2500
|2006.12.21 13:10
|buy
|934
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3183
|2501
|2006.12.21 13:10
|modify
|931
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3183
|2502
|2006.12.21 14:50
|t/p
|933
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|18.00
|17200.72
|2503
|2006.12.21 14:50
|sell
|935
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3119
|2504
|2006.12.21 14:50
|buy
|936
|0.40
|1.3139
|0.0000
|1.3157
|2505
|2006.12.21 14:50
|modify
|931
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3157
|2506
|2006.12.21 14:50
|modify
|934
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3157
|2507
|2006.12.21 15:05
|t/p
|931
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|-29.00
|17171.72
|2508
|2006.12.21 15:05
|t/p
|934
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|-16.00
|17155.72
|2509
|2006.12.21 15:05
|t/p
|936
|0.40
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|72.00
|17227.72
|2510
|2006.12.21 15:05
|buy
|937
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3177
|2511
|2006.12.21 15:05
|sell
|938
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3139
|2512
|2006.12.21 15:05
|modify
|935
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3139
|2513
|2006.12.21 16:50
|t/p
|937
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3177
|18.00
|17245.72
|2514
|2006.12.21 16:50
|buy
|939
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3197
|2515
|2006.12.21 16:50
|sell
|940
|0.40
|1.3177
|0.0000
|1.3159
|2516
|2006.12.21 16:50
|modify
|935
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3159
|2517
|2006.12.21 16:50
|modify
|938
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3159
|2518
|2006.12.21 17:35
|t/p
|935
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|-22.00
|17223.72
|2519
|2006.12.21 17:35
|t/p
|938
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|-4.00
|17219.72
|2520
|2006.12.21 17:35
|t/p
|940
|0.40
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|72.00
|17291.72
|2521
|2006.12.21 17:35
|sell
|941
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3137
|2522
|2006.12.21 17:35
|buy
|942
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3175
|2523
|2006.12.21 17:35
|modify
|939
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3175
|2524
|2006.12.21 18:15
|t/p
|939
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|-4.00
|17287.72
|2525
|2006.12.21 18:15
|t/p
|942
|0.20
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|36.00
|17323.72
|2526
|2006.12.21 18:15
|buy
|943
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3198
|2527
|2006.12.21 18:15
|sell
|944
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3160
|2528
|2006.12.21 18:15
|modify
|941
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3160
|2529
|2006.12.22 07:05
|t/p
|943
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|17.34
|17341.07
|2530
|2006.12.22 07:05
|buy
|945
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3224
|2531
|2006.12.22 07:05
|sell
|946
|0.40
|1.3204
|0.0000
|1.3186
|2532
|2006.12.22 07:05
|modify
|941
|0.10
|1.3155
|0.0000
|1.3186
|2533
|2006.12.22 07:05
|modify
|944
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3186
|2534
|2006.12.22 13:50
|t/p
|941
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-30.41
|17310.66
|2535
|2006.12.22 13:50
|t/p
|944
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-14.82
|17295.84
|2536
|2006.12.22 13:50
|t/p
|946
|0.40
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|72.00
|17367.84
|2537
|2006.12.22 13:50
|sell
|947
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3166
|2538
|2006.12.22 13:50
|buy
|948
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3204
|2539
|2006.12.22 13:50
|modify
|945
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3204
|2540
|2006.12.22 14:45
|t/p
|947
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|18.00
|17385.84
|2541
|2006.12.22 14:45
|sell
|949
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3144
|2542
|2006.12.22 14:45
|buy
|950
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3182
|2543
|2006.12.22 14:45
|modify
|945
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3182
|2544
|2006.12.22 14:45
|modify
|948
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3182
|2545
|2006.12.22 16:45
|t/p
|949
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|18.00
|17403.84
|2546
|2006.12.22 16:45
|sell
|951
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3114
|2547
|2006.12.22 16:45
|buy
|952
|0.80
|1.3134
|0.0000
|1.3152
|2548
|2006.12.22 16:45
|modify
|945
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3152
|2549
|2006.12.22 16:45
|modify
|948
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3152
|2550
|2006.12.22 16:45
|modify
|950
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3152
|2551
|2006.12.22 17:10
|t/p
|951
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|18.00
|17421.84
|2552
|2006.12.22 17:10
|sell
|953
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3092
|2553
|2006.12.22 17:10
|buy
|954
|1.60
|1.3112
|0.0000
|1.3130
|2554
|2006.12.22 17:10
|modify
|945
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3130
|2555
|2006.12.22 17:10
|modify
|948
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3130
|2556
|2006.12.22 17:10
|modify
|950
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3130
|2557
|2006.12.22 17:10
|modify
|952
|0.80
|1.3134
|0.0000
|1.3130
|2558
|2006.12.22 18:35
|t/p
|945
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|-76.00
|17345.84
|2559
|2006.12.22 18:35
|t/p
|948
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|-112.00
|17233.84
|2560
|2006.12.22 18:35
|t/p
|950
|0.40
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|-136.00
|17097.84
|2561
|2006.12.22 18:35
|t/p
|952
|0.80
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|-32.00
|17065.84
|2562
|2006.12.22 18:35
|t/p
|954
|1.60
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|288.00
|17353.84
|2563
|2006.12.22 18:35
|buy
|955
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3150
|2564
|2006.12.22 18:35
|sell
|956
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3112
|2565
|2006.12.22 18:35
|modify
|953
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3112
|2566
|2006.12.26 17:40
|t/p
|953
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3112
|-0.82
|17353.02
|2567
|2006.12.26 17:40
|t/p
|956
|0.20
|1.3112
|0.0000
|1.3112
|38.36
|17391.38
|2568
|2006.12.26 17:40
|sell
|957
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3083
|2569
|2006.12.26 17:40
|buy
|958
|0.20
|1.3103
|0.0000
|1.3121
|2570
|2006.12.26 17:40
|modify
|955
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3121
|2571
|2006.12.27 02:05
|t/p
|955
|0.10
|1.3121
|0.0000
|1.3121
|-12.97
|17378.41
|2572
|2006.12.27 02:05
|t/p
|958
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3121
|34.69
|17413.10
|2573
|2006.12.27 02:05
|buy
|959
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3141
|2574
|2006.12.27 02:05
|sell
|960
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3103
|2575
|2006.12.27 02:05
|modify
|957
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3103
|2576
|2006.12.27 05:50
|t/p
|959
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|18.00
|17431.10
|2577
|2006.12.27 05:50
|buy
|961
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3168
|2578
|2006.12.27 05:50
|sell
|962
|0.40
|1.3148
|0.0000
|1.3130
|2579
|2006.12.27 05:50
|modify
|957
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3130
|2580
|2006.12.27 05:50
|modify
|960
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3130
|2581
|2006.12.27 06:50
|t/p
|961
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|18.00
|17449.10
|2582
|2006.12.27 06:50
|buy
|963
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3189
|2583
|2006.12.27 06:50
|sell
|964
|0.80
|1.3169
|0.0000
|1.3151
|2584
|2006.12.27 06:50
|modify
|957
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3151
|2585
|2006.12.27 06:50
|modify
|960
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3151
|2586
|2006.12.27 06:50
|modify
|962
|0.40
|1.3148
|0.0000
|1.3151
|2587
|2006.12.27 08:05
|t/p
|957
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|-49.41
|17399.69
|2588
|2006.12.27 08:05
|t/p
|960
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|-60.00
|17339.69
|2589
|2006.12.27 08:05
|t/p
|962
|0.40
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|-12.00
|17327.69
|2590
|2006.12.27 08:05
|t/p
|964
|0.80
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|144.00
|17471.69
|2591
|2006.12.27 08:05
|sell
|965
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3122
|2592
|2006.12.27 08:05
|buy
|966
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3160
|2593
|2006.12.27 08:05
|modify
|963
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3160
|2594
|2006.12.27 12:35
|t/p
|963
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|-11.00
|17460.69
|2595
|2006.12.27 12:35
|t/p
|966
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|36.00
|17496.69
|2596
|2006.12.27 12:35
|buy
|967
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3183
|2597
|2006.12.27 12:35
|sell
|968
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3145
|2598
|2006.12.27 12:35
|modify
|965
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3145
|2599
|2006.12.27 14:05
|t/p
|965
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|-5.00
|17491.69
|2600
|2006.12.27 14:05
|t/p
|968
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|36.00
|17527.69
|2601
|2006.12.27 14:05
|sell
|969
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3122
|2602
|2006.12.27 14:05
|buy
|970
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3160
|2603
|2006.12.27 14:05
|modify
|967
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3160
|2604
|2006.12.27 16:20
|t/p
|969
|0.10
|1.3122
|0.0000
|1.3122
|18.00
|17545.69
|2605
|2006.12.27 16:20
|sell
|971
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3098
|2606
|2006.12.27 16:20
|buy
|972
|0.40
|1.3118
|0.0000
|1.3136
|2607
|2006.12.27 16:20
|modify
|967
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3136
|2608
|2006.12.27 16:20
|modify
|970
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3136
|2609
|2006.12.28 09:29
|t/p
|967
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|-30.97
|17514.73
|2610
|2006.12.28 09:29
|t/p
|970
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|-15.93
|17498.80
|2611
|2006.12.28 09:29
|t/p
|972
|0.40
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|64.14
|17562.94
|2612
|2006.12.28 09:29
|buy
|973
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3165
|2613
|2006.12.28 09:29
|sell
|974
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|2614
|2006.12.28 09:29
|modify
|971
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3127
|2615
|2006.12.28 12:40
|t/p
|973
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|18.00
|17580.94
|2616
|2006.12.28 12:40
|buy
|975
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3185
|2617
|2006.12.28 12:40
|sell
|976
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3147
|2618
|2006.12.28 12:40
|modify
|971
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3147
|2619
|2006.12.28 12:40
|modify
|974
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3147
|2620
|2006.12.28 13:20
|t/p
|975
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|18.00
|17598.94
|2621
|2006.12.28 13:20
|buy
|977
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3207
|2622
|2006.12.28 13:20
|sell
|978
|0.80
|1.3187
|0.0000
|1.3169
|2623
|2006.12.28 13:20
|modify
|971
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3169
|2624
|2006.12.28 13:20
|modify
|974
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3169
|2625
|2006.12.28 13:20
|modify
|976
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3169
|2626
|2006.12.28 15:00
|t/p
|971
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|-51.23
|17547.71
|2627
|2006.12.28 15:00
|t/p
|974
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|-48.00
|17499.71
|2628
|2006.12.28 15:00
|t/p
|976
|0.40
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|-16.00
|17483.71
|2629
|2006.12.28 15:00
|t/p
|978
|0.80
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|144.00
|17627.71
|2630
|2006.12.28 15:00
|sell
|979
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3149
|2631
|2006.12.28 15:00
|buy
|980
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3187
|2632
|2006.12.28 15:00
|modify
|977
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3187
|2633
|2006.12.28 15:05
|t/p
|979
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|18.00
|17645.71
|2634
|2006.12.28 15:05
|sell
|981
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3109
|2635
|2006.12.28 15:05
|buy
|982
|0.40
|1.3129
|0.0000
|1.3147
|2636
|2006.12.28 15:05
|modify
|977
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3147
|2637
|2006.12.28 15:05
|modify
|980
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3147
|2638
|2006.12.28 15:10
|t/p
|977
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|-42.00
|17603.71
|2639
|2006.12.28 15:10
|t/p
|980
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|-44.00
|17559.71
|2640
|2006.12.28 15:10
|t/p
|982
|0.40
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|72.00
|17631.71
|2641
|2006.12.28 15:10
|buy
|983
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3176
|2642
|2006.12.28 15:10
|sell
|984
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3138
|2643
|2006.12.28 15:10
|modify
|981
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3138
|2644
|2006.12.28 15:50
|t/p
|981
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.3138
|-11.00
|17620.71
|2645
|2006.12.28 15:50
|t/p
|984
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3138
|36.00
|17656.71
|2646
|2006.12.28 15:50
|sell
|985
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3118
|2647
|2006.12.28 15:50
|buy
|986
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3156
|2648
|2006.12.28 15:50
|modify
|983
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3156
|2649
|2006.12.28 16:35
|t/p
|983
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|-2.00
|17654.71
|2650
|2006.12.28 16:35
|t/p
|986
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|36.00
|17690.71
|2651
|2006.12.28 16:35
|buy
|987
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3184
|2652
|2006.12.28 16:35
|sell
|988
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3146
|2653
|2006.12.28 16:35
|modify
|985
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3146
|2654
|2006.12.28 16:45
|t/p
|985
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-10.00
|17680.71
|2655
|2006.12.28 16:45
|t/p
|988
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|36.00
|17716.71
|2656
|2006.12.28 16:45
|sell
|989
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3125
|2657
|2006.12.28 16:45
|buy
|990
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3163
|2658
|2006.12.28 16:45
|modify
|987
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3163
|2659
|2006.12.28 17:05
|t/p
|987
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|-3.00
|17713.71
|2660
|2006.12.28 17:05
|t/p
|990
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|36.00
|17749.71
|2661
|2006.12.28 17:05
|buy
|991
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3184
|2662
|2006.12.28 17:05
|sell
|992
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3146
|2663
|2006.12.28 17:05
|modify
|989
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3146
|2664
|2006.12.28 20:59
|t/p
|989
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|-3.00
|17746.71
|2665
|2006.12.28 20:59
|t/p
|992
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|36.00
|17782.71
|2666
|2006.12.28 20:59
|sell
|993
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3125
|2667
|2006.12.28 20:59
|buy
|994
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3163
|2668
|2006.12.28 20:59
|modify
|991
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3163
|2669
|2006.12.29 04:20
|t/p
|991
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|-3.66
|17779.05
|2670
|2006.12.29 04:20
|t/p
|994
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|34.69
|17813.74
|2671
|2006.12.29 04:20
|buy
|995
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3183
|2672
|2006.12.29 04:20
|sell
|996
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3145
|2673
|2006.12.29 04:20
|modify
|993
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3145
|2674
|2006.12.29 07:20
|t/p
|995
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|18.00
|17831.74
|2675
|2006.12.29 07:20
|buy
|997
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3203
|2676
|2006.12.29 07:20
|sell
|998
|0.40
|1.3183
|0.0000
|1.3165
|2677
|2006.12.29 07:20
|modify
|993
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3165
|2678
|2006.12.29 07:20
|modify
|996
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3165
|2679
|2006.12.29 08:05
|t/p
|993
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|-21.41
|17810.33
|2680
|2006.12.29 08:05
|t/p
|996
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|-4.00
|17806.33
|2681
|2006.12.29 08:05
|t/p
|998
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|72.00
|17878.33
|2682
|2006.12.29 08:05
|sell
|999
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3142
|2683
|2006.12.29 08:05
|buy
|1000
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3180
|2684
|2006.12.29 08:05
|modify
|997
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3180
|2685
|2006.12.29 11:35
|t/p
|997
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|-5.00
|17873.33
|2686
|2006.12.29 11:35
|t/p
|1000
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|36.00
|17909.33
|2687
|2006.12.29 11:35
|buy
|1001
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|2688
|2006.12.29 11:35
|sell
|1002
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2689
|2006.12.29 11:35
|modify
|999
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3164
|2690
|2006.12.29 14:05
|t/p
|999
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|-4.00
|17905.33
|2691
|2006.12.29 14:05
|t/p
|1002
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3164
|36.00
|17941.33
|2692
|2006.12.29 14:05
|sell
|1003
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3142
|2693
|2006.12.29 14:05
|buy
|1004
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3180
|2694
|2006.12.29 14:05
|modify
|1001
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3180
|2695
|2006.12.29 14:35
|t/p
|1001
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|-4.00
|17937.33
|2696
|2006.12.29 14:35
|t/p
|1004
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|36.00
|17973.33
|2697
|2006.12.29 14:35
|buy
|1005
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3204
|2698
|2006.12.29 14:35
|sell
|1006
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3166
|2699
|2006.12.29 14:35
|modify
|1003
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3166
|2700
|2006.12.29 14:40
|t/p
|1003
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|-6.00
|17967.33
|2701
|2006.12.29 14:40
|t/p
|1006
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|36.00
|18003.33
|2702
|2006.12.29 14:40
|sell
|1007
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3134
|2703
|2006.12.29 14:40
|buy
|1008
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3172
|2704
|2006.12.29 14:40
|modify
|1005
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3172
|2705
|2006.12.29 14:59
|t/p
|1005
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|-14.00
|17989.33
|2706
|2006.12.29 14:59
|t/p
|1008
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|36.00
|18025.33
|2707
|2006.12.29 14:59
|buy
|1009
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3203
|2708
|2006.12.29 14:59
|sell
|1010
|0.20
|1.3183
|0.0000
|1.3165
|2709
|2006.12.29 14:59
|modify
|1007
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3165
|2710
|2006.12.29 16:40
|t/p
|1009
|0.10
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|18.00
|18043.33
|2711
|2006.12.29 16:40
|buy
|1011
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3224
|2712
|2006.12.29 16:40
|sell
|1012
|0.40
|1.3204
|0.0000
|1.3186
|2713
|2006.12.29 16:40
|modify
|1007
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3186
|2714
|2006.12.29 16:40
|modify
|1010
|0.20
|1.3183
|0.0000
|1.3186
|2715
|2006.12.29 18:50
|t/p
|1007
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-34.00
|18009.33
|2716
|2006.12.29 18:50
|t/p
|1010
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|-6.00
|18003.33
|2717
|2006.12.29 18:50
|t/p
|1012
|0.40
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|72.00
|18075.33
|2718
|2006.12.29 18:50
|sell
|1013
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|2719
|2006.12.29 18:50
|buy
|1014
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3202
|2720
|2006.12.29 18:50
|modify
|1011
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3202
|2721
|2007.01.01 22:00
|t/p
|1011
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|-4.66
|18070.68
|2722
|2007.01.01 22:00
|t/p
|1014
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|34.69
|18105.37
|2723
|2007.01.01 22:00
|buy
|1015
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3226
|2724
|2007.01.01 22:00
|sell
|1016
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3188
|2725
|2007.01.01 22:00
|modify
|1013
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3188
|2726
|2007.01.02 06:00
|t/p
|1015
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|17.34
|18122.71
|2727
|2007.01.02 06:00
|buy
|1017
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3259
|2728
|2007.01.02 06:00
|sell
|1018
|0.40
|1.3239
|0.0000
|1.3221
|2729
|2007.01.02 06:00
|modify
|1013
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3221
|2730
|2007.01.02 06:00
|modify
|1016
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3221
|2731
|2007.01.02 07:50
|t/p
|1017
|0.10
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|18.00
|18140.71
|2732
|2007.01.02 07:50
|buy
|1019
|0.10
|1.3271
|0.0000
|1.3289
|2733
|2007.01.02 07:50
|sell
|1020
|0.80
|1.3269
|0.0000
|1.3251
|2734
|2007.01.02 07:50
|modify
|1013
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3251
|2735
|2007.01.02 07:50
|modify
|1016
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3251
|2736
|2007.01.02 07:50
|modify
|1018
|0.40
|1.3239
|0.0000
|1.3251
|2737
|2007.01.02 08:05
|t/p
|1013
|0.10
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|-67.82
|18072.89
|2738
|2007.01.02 08:05
|t/p
|1016
|0.20
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|-88.82
|17984.07
|2739
|2007.01.02 08:05
|t/p
|1018
|0.40
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|-48.00
|17936.07
|2740
|2007.01.02 08:05
|t/p
|1020
|0.80
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|144.00
|18080.07
|2741
|2007.01.02 08:05
|sell
|1021
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3231
|2742
|2007.01.02 08:05
|buy
|1022
|0.20
|1.3251
|0.0000
|1.3269
|2743
|2007.01.02 08:05
|modify
|1019
|0.10
|1.3271
|0.0000
|1.3269
|2744
|2007.01.02 08:20
|t/p
|1019
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|-2.00
|18078.07
|2745
|2007.01.02 08:20
|t/p
|1022
|0.20
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|36.00
|18114.07
|2746
|2007.01.02 08:20
|buy
|1023
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3296
|2747
|2007.01.02 08:20
|sell
|1024
|0.20
|1.3276
|0.0000
|1.3258
|2748
|2007.01.02 08:20
|modify
|1021
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3258
|2749
|2007.01.03 09:35
|t/p
|1021
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3258
|-8.41
|18105.66
|2750
|2007.01.03 09:35
|t/p
|1024
|0.20
|1.3258
|0.0000
|1.3258
|37.18
|18142.84
|2751
|2007.01.03 09:35
|sell
|1025
|0.10
|1.3254
|0.0000
|1.3236
|2752
|2007.01.03 09:35
|buy
|1026
|0.20
|1.3256
|0.0000
|1.3274
|2753
|2007.01.03 09:35
|modify
|1023
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3274
|2754
|2007.01.03 10:20
|t/p
|1025
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|18.00
|18160.84
|2755
|2007.01.03 10:20
|sell
|1027
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3201
|2756
|2007.01.03 10:20
|buy
|1028
|0.40
|1.3221
|0.0000
|1.3239
|2757
|2007.01.03 10:20
|modify
|1023
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3239
|2758
|2007.01.03 10:20
|modify
|1026
|0.20
|1.3256
|0.0000
|1.3239
|2759
|2007.01.03 12:45
|t/p
|1023
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3239
|-39.66
|18121.19
|2760
|2007.01.03 12:45
|t/p
|1026
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3239
|-34.00
|18087.19
|2761
|2007.01.03 12:45
|t/p
|1028
|0.40
|1.3239
|0.0000
|1.3239
|72.00
|18159.19
|2762
|2007.01.03 12:45
|buy
|1029
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3259
|2763
|2007.01.03 12:45
|sell
|1030
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3221
|2764
|2007.01.03 12:45
|modify
|1027
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3221
|2765
|2007.01.03 14:50
|t/p
|1027
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|-2.00
|18157.19
|2766
|2007.01.03 14:50
|t/p
|1030
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|36.00
|18193.19
|2767
|2007.01.03 14:50
|sell
|1031
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3201
|2768
|2007.01.03 14:50
|buy
|1032
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3239
|2769
|2007.01.03 14:50
|modify
|1029
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3239
|2770
|2007.01.03 15:05
|t/p
|1031
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|18.00
|18211.19
|2771
|2007.01.03 15:05
|sell
|1033
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3159
|2772
|2007.01.03 15:05
|buy
|1034
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3197
|2773
|2007.01.03 15:05
|modify
|1029
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3197
|2774
|2007.01.03 15:05
|modify
|1032
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3197
|2775
|2007.01.03 15:10
|t/p
|1029
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|-44.00
|18167.19
|2776
|2007.01.03 15:10
|t/p
|1032
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|-48.00
|18119.19
|2777
|2007.01.03 15:10
|t/p
|1034
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|72.00
|18191.19
|2778
|2007.01.03 15:10
|buy
|1035
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3245
|2779
|2007.01.03 15:10
|sell
|1036
|0.20
|1.3225
|0.0000
|1.3207
|2780
|2007.01.03 15:10
|modify
|1033
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3207
|2781
|2007.01.03 15:20
|t/p
|1033
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|-30.00
|18161.19
|2782
|2007.01.03 15:20
|t/p
|1036
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|36.00
|18197.19
|2783
|2007.01.03 15:20
|sell
|1037
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3156
|2784
|2007.01.03 15:20
|buy
|1038
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3194
|2785
|2007.01.03 15:20
|modify
|1035
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3194
|2786
|2007.01.03 15:35
|t/p
|1035
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|-33.00
|18164.19
|2787
|2007.01.03 15:35
|t/p
|1038
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|36.00
|18200.19
|2788
|2007.01.03 15:35
|buy
|1039
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3216
|2789
|2007.01.03 15:35
|sell
|1040
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3178
|2790
|2007.01.03 15:35
|modify
|1037
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3178
|2791
|2007.01.03 16:20
|t/p
|1037
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3178
|-4.00
|18196.19
|2792
|2007.01.03 16:20
|t/p
|1040
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3178
|36.00
|18232.19
|2793
|2007.01.03 16:20
|sell
|1041
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3143
|2794
|2007.01.03 16:20
|buy
|1042
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3181
|2795
|2007.01.03 16:20
|modify
|1039
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3181
|2796
|2007.01.03 19:20
|t/p
|1041
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|18.00
|18250.19
|2797
|2007.01.03 19:20
|sell
|1043
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3123
|2798
|2007.01.03 19:20
|buy
|1044
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3161
|2799
|2007.01.03 19:20
|modify
|1039
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3161
|2800
|2007.01.03 19:20
|modify
|1042
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3161
|2801
|2007.01.03 19:29
|t/p
|1039
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|-37.00
|18213.19
|2802
|2007.01.03 19:29
|t/p
|1042
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|-4.00
|18209.19
|2803
|2007.01.03 19:29
|t/p
|1044
|0.40
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|72.00
|18281.19
|2804
|2007.01.03 19:29
|buy
|1045
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3185
|2805
|2007.01.03 19:29
|sell
|1046
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3147
|2806
|2007.01.03 19:29
|modify
|1043
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3147
|2807
|2007.01.04 08:10
|t/p
|1043
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|-4.23
|18276.96
|2808
|2007.01.04 08:10
|t/p
|1046
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|39.54
|18316.50
|2809
|2007.01.04 08:10
|sell
|1047
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3123
|2810
|2007.01.04 08:10
|buy
|1048
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3161
|2811
|2007.01.04 08:10
|modify
|1045
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3161
|2812
|2007.01.04 08:20
|t/p
|1045
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|-7.96
|18308.53
|2813
|2007.01.04 08:20
|t/p
|1048
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|36.00
|18344.53
|2814
|2007.01.04 08:20
|buy
|1049
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3192
|2815
|2007.01.04 08:20
|sell
|1050
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3154
|2816
|2007.01.04 08:20
|modify
|1047
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3154
|2817
|2007.01.04 08:29
|t/p
|1047
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|-13.00
|18331.53
|2818
|2007.01.04 08:29
|t/p
|1050
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|36.00
|18367.53
|2819
|2007.01.04 08:29
|sell
|1051
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3119
|2820
|2007.01.04 08:29
|buy
|1052
|0.20
|1.3139
|0.0000
|1.3157
|2821
|2007.01.04 08:29
|modify
|1049
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3157
|2822
|2007.01.04 08:40
|t/p
|1051
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|18.00
|18385.53
|2823
|2007.01.04 08:40
|sell
|1053
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3097
|2824
|2007.01.04 08:40
|buy
|1054
|0.40
|1.3117
|0.0000
|1.3135
|2825
|2007.01.04 08:40
|modify
|1049
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3135
|2826
|2007.01.04 08:40
|modify
|1052
|0.20
|1.3139
|0.0000
|1.3135
|2827
|2007.01.04 08:45
|t/p
|1049
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|-39.00
|18346.53
|2828
|2007.01.04 08:45
|t/p
|1052
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|-8.00
|18338.53
|2829
|2007.01.04 08:45
|t/p
|1054
|0.40
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|72.00
|18410.53
|2830
|2007.01.04 08:45
|buy
|1055
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3158
|2831
|2007.01.04 08:45
|sell
|1056
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3120
|2832
|2007.01.04 08:45
|modify
|1053
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3120
|2833
|2007.01.04 09:20
|t/p
|1053
|0.10
|1.3120
|0.0000
|1.3120
|-5.00
|18405.53
|2834
|2007.01.04 09:20
|t/p
|1056
|0.20
|1.3120
|0.0000
|1.3120
|36.00
|18441.53
|2835
|2007.01.04 09:20
|sell
|1057
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3094
|2836
|2007.01.04 09:20
|buy
|1058
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3132
|2837
|2007.01.04 09:20
|modify
|1055
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3132
|2838
|2007.01.04 10:45
|t/p
|1057
|0.10
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|18.00
|18459.53
|2839
|2007.01.04 10:45
|sell
|1059
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3072
|2840
|2007.01.04 10:45
|buy
|1060
|0.40
|1.3092
|0.0000
|1.3110
|2841
|2007.01.04 10:45
|modify
|1055
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3110
|2842
|2007.01.04 10:45
|modify
|1058
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3110
|2843
|2007.01.04 11:35
|t/p
|1055
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|-30.00
|18429.53
|2844
|2007.01.04 11:35
|t/p
|1058
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|-8.00
|18421.53
|2845
|2007.01.04 11:35
|t/p
|1060
|0.40
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|72.00
|18493.53
|2846
|2007.01.04 11:35
|buy
|1061
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3131
|2847
|2007.01.04 11:35
|sell
|1062
|0.20
|1.3111
|0.0000
|1.3093
|2848
|2007.01.04 11:35
|modify
|1059
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3093
|2849
|2007.01.04 14:05
|t/p
|1059
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.3093
|-3.00
|18490.53
|2850
|2007.01.04 14:05
|t/p
|1062
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3093
|36.00
|18526.53
|2851
|2007.01.04 14:05
|sell
|1063
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3071
|2852
|2007.01.04 14:05
|buy
|1064
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3109
|2853
|2007.01.04 14:05
|modify
|1061
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3109
|2854
|2007.01.04 14:15
|t/p
|1061
|0.10
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|-4.00
|18522.53
|2855
|2007.01.04 14:15
|t/p
|1064
|0.20
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|36.00
|18558.53
|2856
|2007.01.04 14:15
|buy
|1065
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3130
|2857
|2007.01.04 14:15
|sell
|1066
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3092
|2858
|2007.01.04 14:15
|modify
|1063
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3092
|2859
|2007.01.04 14:20
|t/p
|1063
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3092
|-3.00
|18555.53
|2860
|2007.01.04 14:20
|t/p
|1066
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3092
|36.00
|18591.53
|2861
|2007.01.04 14:20
|sell
|1067
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3069
|2862
|2007.01.04 14:20
|buy
|1068
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3107
|2863
|2007.01.04 14:20
|modify
|1065
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3107
|2864
|2007.01.04 15:05
|t/p
|1065
|0.10
|1.3107
|0.0000
|1.3107
|-5.00
|18586.53
|2865
|2007.01.04 15:05
|t/p
|1068
|0.20
|1.3107
|0.0000
|1.3107
|36.00
|18622.53
|2866
|2007.01.04 15:05
|buy
|1069
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3137
|2867
|2007.01.04 15:05
|sell
|1070
|0.20
|1.3117
|0.0000
|1.3099
|2868
|2007.01.04 15:05
|modify
|1067
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3099
|2869
|2007.01.04 15:20
|t/p
|1067
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|-12.00
|18610.53
|2870
|2007.01.04 15:20
|t/p
|1070
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|36.00
|18646.53
|2871
|2007.01.04 15:20
|sell
|1071
|0.10
|1.3083
|0.0000
|1.3065
|2872
|2007.01.04 15:20
|buy
|1072
|0.20
|1.3085
|0.0000
|1.3103
|2873
|2007.01.04 15:20
|modify
|1069
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3103
|2874
|2007.01.05 03:05
|t/p
|1071
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3065
|18.59
|18665.12
|2875
|2007.01.05 03:05
|sell
|1073
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.3042
|2876
|2007.01.05 03:05
|buy
|1074
|0.40
|1.3062
|0.0000
|1.3080
|2877
|2007.01.05 03:05
|modify
|1069
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3080
|2878
|2007.01.05 03:05
|modify
|1072
|0.20
|1.3085
|0.0000
|1.3080
|2879
|2007.01.05 03:35
|t/p
|1069
|0.10
|1.3080
|0.0000
|1.3080
|-39.66
|18625.47
|2880
|2007.01.05 03:35
|t/p
|1072
|0.20
|1.3080
|0.0000
|1.3080
|-11.31
|18614.16
|2881
|2007.01.05 03:35
|t/p
|1074
|0.40
|1.3080
|0.0000
|1.3080
|72.00
|18686.16
|2882
|2007.01.05 03:35
|buy
|1075
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3100
|2883
|2007.01.05 03:35
|sell
|1076
|0.20
|1.3080
|0.0000
|1.3062
|2884
|2007.01.05 03:35
|modify
|1073
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.3062
|2885
|2007.01.05 07:50
|t/p
|1075
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3100
|18.00
|18704.16
|2886
|2007.01.05 07:50
|buy
|1077
|0.10
|1.3106
|0.0000
|1.3124
|2887
|2007.01.05 07:50
|sell
|1078
|0.40
|1.3104
|0.0000
|1.3086
|2888
|2007.01.05 07:50
|modify
|1073
|0.10
|1.3060
|0.0000
|1.3086
|2889
|2007.01.05 07:50
|modify
|1076
|0.20
|1.3080
|0.0000
|1.3086
|2890
|2007.01.05 08:35
|t/p
|1073
|0.10
|1.3086
|0.0000
|1.3086
|-26.00
|18678.16
|2891
|2007.01.05 08:35
|t/p
|1076
|0.20
|1.3086
|0.0000
|1.3086
|-12.00
|18666.16
|2892
|2007.01.05 08:35
|t/p
|1078
|0.40
|1.3086
|0.0000
|1.3086
|72.00
|18738.16
|2893
|2007.01.05 08:35
|sell
|1079
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3058
|2894
|2007.01.05 08:35
|buy
|1080
|0.20
|1.3078
|0.0000
|1.3096
|2895
|2007.01.05 08:35
|modify
|1077
|0.10
|1.3106
|0.0000
|1.3096
|2896
|2007.01.05 09:40
|t/p
|1077
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|-10.00
|18728.16
|2897
|2007.01.05 09:40
|t/p
|1080
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|36.00
|18764.16
|2898
|2007.01.05 09:40
|buy
|1081
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3119
|2899
|2007.01.05 09:40
|sell
|1082
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3081
|2900
|2007.01.05 09:40
|modify
|1079
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3081
|2901
|2007.01.05 12:50
|t/p
|1079
|0.10
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|-5.00
|18759.16
|2902
|2007.01.05 12:50
|t/p
|1082
|0.20
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|36.00
|18795.16
|2903
|2007.01.05 12:50
|sell
|1083
|0.10
|1.3073
|0.0000
|1.3055
|2904
|2007.01.05 12:50
|buy
|1084
|0.20
|1.3075
|0.0000
|1.3093
|2905
|2007.01.05 12:50
|modify
|1081
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3093
|2906
|2007.01.05 13:40
|t/p
|1083
|0.10
|1.3055
|0.0000
|1.3055
|18.00
|18813.16
|2907
|2007.01.05 13:40
|sell
|1085
|0.10
|1.3011
|0.0000
|1.2993
|2908
|2007.01.05 13:40
|buy
|1086
|0.40
|1.3013
|0.0000
|1.3031
|2909
|2007.01.05 13:40
|modify
|1081
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3031
|2910
|2007.01.05 13:40
|modify
|1084
|0.20
|1.3075
|0.0000
|1.3031
|2911
|2007.01.05 15:40
|t/p
|1085
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|18.00
|18831.16
|2912
|2007.01.05 15:40
|sell
|1087
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2968
|2913
|2007.01.05 15:40
|buy
|1088
|0.80
|1.2988
|0.0000
|1.3006
|2914
|2007.01.05 15:40
|modify
|1081
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3006
|2915
|2007.01.05 15:40
|modify
|1084
|0.20
|1.3075
|0.0000
|1.3006
|2916
|2007.01.05 15:40
|modify
|1086
|0.40
|1.3013
|0.0000
|1.3006
|2917
|2007.01.05 16:40
|t/p
|1081
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|-95.00
|18736.16
|2918
|2007.01.05 16:40
|t/p
|1084
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|-138.00
|18598.16
|2919
|2007.01.05 16:40
|t/p
|1086
|0.40
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|-28.00
|18570.16
|2920
|2007.01.05 16:40
|t/p
|1088
|0.80
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|144.00
|18714.16
|2921
|2007.01.05 16:40
|buy
|1089
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3028
|2922
|2007.01.05 16:40
|sell
|1090
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.2990
|2923
|2007.01.05 16:40
|modify
|1087
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2990
|2924
|2007.01.08 00:40
|t/p
|1087
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|-3.41
|18710.75
|2925
|2007.01.08 00:40
|t/p
|1090
|0.20
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|37.18
|18747.93
|2926
|2007.01.08 00:40
|sell
|1091
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2967
|2927
|2007.01.08 00:40
|buy
|1092
|0.20
|1.2987
|0.0000
|1.3005
|2928
|2007.01.08 00:40
|modify
|1089
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3005
|2929
|2007.01.08 01:15
|t/p
|1089
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|-5.66
|18742.27
|2930
|2007.01.08 01:15
|t/p
|1092
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|36.00
|18778.27
|2931
|2007.01.08 01:15
|buy
|1093
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3027
|2932
|2007.01.08 01:15
|sell
|1094
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.2989
|2933
|2007.01.08 01:15
|modify
|1091
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2989
|2934
|2007.01.08 08:40
|t/p
|1093
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|18.00
|18796.27
|2935
|2007.01.08 08:40
|buy
|1095
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3048
|2936
|2007.01.08 08:40
|sell
|1096
|0.40
|1.3028
|0.0000
|1.3010
|2937
|2007.01.08 08:40
|modify
|1091
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.3010
|2938
|2007.01.08 08:40
|modify
|1094
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3010
|2939
|2007.01.08 09:40
|t/p
|1091
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|-25.00
|18771.27
|2940
|2007.01.08 09:40
|t/p
|1094
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|-6.00
|18765.27
|2941
|2007.01.08 09:40
|t/p
|1096
|0.40
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|72.00
|18837.27
|2942
|2007.01.08 09:40
|sell
|1097
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.2988
|2943
|2007.01.08 09:40
|buy
|1098
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.3026
|2944
|2007.01.08 09:40
|modify
|1095
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3026
|2945
|2007.01.08 13:45
|t/p
|1097
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|18.00
|18855.27
|2946
|2007.01.08 13:45
|sell
|1099
|0.10
|1.2975
|0.0000
|1.2957
|2947
|2007.01.08 13:45
|buy
|1100
|0.40
|1.2977
|0.0000
|1.2995
|2948
|2007.01.08 13:45
|modify
|1095
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.2995
|2949
|2007.01.08 13:45
|modify
|1098
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.2995
|2950
|2007.01.08 13:50
|t/p
|1095
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|-35.00
|18820.27
|2951
|2007.01.08 13:50
|t/p
|1098
|0.20
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|-26.00
|18794.27
|2952
|2007.01.08 13:50
|t/p
|1100
|0.40
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|72.00
|18866.27
|2953
|2007.01.08 13:50
|buy
|1101
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3026
|2954
|2007.01.08 13:50
|sell
|1102
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.2988
|2955
|2007.01.08 13:50
|modify
|1099
|0.10
|1.2975
|0.0000
|1.2988
|2956
|2007.01.08 13:59
|t/p
|1099
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|-13.00
|18853.27
|2957
|2007.01.08 13:59
|t/p
|1102
|0.20
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|36.00
|18889.27
|2958
|2007.01.08 13:59
|sell
|1103
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2961
|2959
|2007.01.08 13:59
|buy
|1104
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2999
|2960
|2007.01.08 13:59
|modify
|1101
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.2999
|2961
|2007.01.08 14:15
|t/p
|1101
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|-9.00
|18880.27
|2962
|2007.01.08 14:15
|t/p
|1104
|0.20
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|36.00
|18916.27
|2963
|2007.01.08 14:15
|buy
|1105
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3028
|2964
|2007.01.08 14:15
|sell
|1106
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.2990
|2965
|2007.01.08 14:15
|modify
|1103
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2990
|2966
|2007.01.08 14:20
|t/p
|1103
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|-11.00
|18905.27
|2967
|2007.01.08 14:20
|t/p
|1106
|0.20
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|36.00
|18941.27
|2968
|2007.01.08 14:20
|sell
|1107
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2955
|2969
|2007.01.08 14:20
|buy
|1108
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2993
|2970
|2007.01.08 14:20
|modify
|1105
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.2993
|2971
|2007.01.08 14:29
|t/p
|1105
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|-17.00
|18924.27
|2972
|2007.01.08 14:29
|t/p
|1108
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|36.00
|18960.27
|2973
|2007.01.08 14:29
|buy
|1109
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3025
|2974
|2007.01.08 14:29
|sell
|1110
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.2987
|2975
|2007.01.08 14:29
|modify
|1107
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2987
|2976
|2007.01.08 15:05
|t/p
|1109
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|18.00
|18978.27
|2977
|2007.01.08 15:05
|buy
|1111
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3046
|2978
|2007.01.08 15:05
|sell
|1112
|0.40
|1.3026
|0.0000
|1.3008
|2979
|2007.01.08 15:05
|modify
|1107
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.3008
|2980
|2007.01.08 15:05
|modify
|1110
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.3008
|2981
|2007.01.08 15:40
|t/p
|1107
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|-35.00
|18943.27
|2982
|2007.01.08 15:40
|t/p
|1110
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|-6.00
|18937.27
|2983
|2007.01.08 15:40
|t/p
|1112
|0.40
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|72.00
|19009.27
|2984
|2007.01.08 15:40
|sell
|1113
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.2988
|2985
|2007.01.08 15:40
|buy
|1114
|0.20
|1.3008
|0.0000
|1.3026
|2986
|2007.01.08 15:40
|modify
|1111
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3026
|2987
|2007.01.08 16:40
|t/p
|1111
|0.10
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|-2.00
|19007.27
|2988
|2007.01.08 16:40
|t/p
|1114
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|36.00
|19043.27
|2989
|2007.01.08 16:40
|buy
|1115
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3048
|2990
|2007.01.08 16:40
|sell
|1116
|0.20
|1.3028
|0.0000
|1.3010
|2991
|2007.01.08 16:40
|modify
|1113
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.3010
|2992
|2007.01.08 19:10
|t/p
|1113
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|-4.00
|19039.27
|2993
|2007.01.08 19:10
|t/p
|1116
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3010
|36.00
|19075.27
|2994
|2007.01.08 19:10
|sell
|1117
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.2987
|2995
|2007.01.08 19:10
|buy
|1118
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3025
|2996
|2007.01.08 19:10
|modify
|1115
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3025
|2997
|2007.01.08 19:15
|t/p
|1115
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|-5.00
|19070.27
|2998
|2007.01.08 19:15
|t/p
|1118
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|36.00
|19106.27
|2999
|2007.01.08 19:15
|buy
|1119
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3045
|3000
|2007.01.08 19:15
|sell
|1120
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3007
|3001
|2007.01.08 19:15
|modify
|1117
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3007
|3002
|2007.01.08 19:20
|t/p
|1117
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|-2.00
|19104.27
|3003
|2007.01.08 19:20
|t/p
|1120
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|36.00
|19140.27
|3004
|2007.01.08 19:20
|sell
|1121
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.2987
|3005
|2007.01.08 19:20
|buy
|1122
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.3025
|3006
|2007.01.08 19:20
|modify
|1119
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3025
|3007
|2007.01.08 19:40
|t/p
|1119
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|-2.00
|19138.27
|3008
|2007.01.08 19:40
|t/p
|1122
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|36.00
|19174.27
|3009
|2007.01.08 19:40
|buy
|1123
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3045
|3010
|2007.01.08 19:40
|sell
|1124
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3007
|3011
|2007.01.08 19:40
|modify
|1121
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3007
|3012
|2007.01.09 00:10
|t/p
|1123
|0.10
|1.3045
|0.0000
|1.3045
|17.34
|19191.62
|3013
|2007.01.09 00:10
|buy
|1125
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3065
|3014
|2007.01.09 00:10
|sell
|1126
|0.40
|1.3045
|0.0000
|1.3027
|3015
|2007.01.09 00:10
|modify
|1121
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3027
|3016
|2007.01.09 00:10
|modify
|1124
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3027
|3017
|2007.01.09 09:50
|t/p
|1121
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|-21.41
|19170.21
|3018
|2007.01.09 09:50
|t/p
|1124
|0.20
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|-2.82
|19167.39
|3019
|2007.01.09 09:50
|t/p
|1126
|0.40
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|72.00
|19239.39
|3020
|2007.01.09 09:50
|sell
|1127
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.3006
|3021
|2007.01.09 09:50
|buy
|1128
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3044
|3022
|2007.01.09 09:50
|modify
|1125
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3044
|3023
|2007.01.09 14:10
|t/p
|1127
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|18.00
|19257.39
|3024
|2007.01.09 14:10
|sell
|1129
|0.10
|1.3000
|0.0000
|1.2982
|3025
|2007.01.09 14:10
|buy
|1130
|0.40
|1.3002
|0.0000
|1.3020
|3026
|2007.01.09 14:10
|modify
|1125
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3020
|3027
|2007.01.09 14:10
|modify
|1128
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3020
|3028
|2007.01.10 00:15
|t/p
|1129
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|18.59
|19275.98
|3029
|2007.01.10 00:15
|sell
|1131
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2943
|3030
|2007.01.10 00:15
|buy
|1132
|0.80
|1.2963
|0.0000
|1.2981
|3031
|2007.01.10 00:15
|modify
|1125
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.2981
|3032
|2007.01.10 00:15
|modify
|1128
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.2981
|3033
|2007.01.10 00:15
|modify
|1130
|0.40
|1.3002
|0.0000
|1.2981
|3034
|2007.01.10 05:50
|t/p
|1125
|0.10
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|-66.66
|19209.32
|3035
|2007.01.10 05:50
|t/p
|1128
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|-91.31
|19118.01
|3036
|2007.01.10 05:50
|t/p
|1130
|0.40
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|-86.62
|19031.39
|3037
|2007.01.10 05:50
|t/p
|1132
|0.80
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|144.00
|19175.39
|3038
|2007.01.10 05:50
|buy
|1133
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.3007
|3039
|2007.01.10 05:50
|sell
|1134
|0.20
|1.2987
|0.0000
|1.2969
|3040
|2007.01.10 05:50
|modify
|1131
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2969
|3041
|2007.01.10 13:50
|t/p
|1131
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2969
|-8.00
|19167.39
|3042
|2007.01.10 13:50
|t/p
|1134
|0.20
|1.2969
|0.0000
|1.2969
|36.00
|19203.39
|3043
|2007.01.10 13:50
|sell
|1135
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2945
|3044
|2007.01.10 13:50
|buy
|1136
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2983
|3045
|2007.01.10 13:50
|modify
|1133
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2983
|3046
|2007.01.10 15:15
|t/p
|1135
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2945
|18.00
|19221.39
|3047
|2007.01.10 15:15
|sell
|1137
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2920
|3048
|2007.01.10 15:15
|buy
|1138
|0.40
|1.2940
|0.0000
|1.2958
|3049
|2007.01.10 15:15
|modify
|1133
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2958
|3050
|2007.01.10 15:15
|modify
|1136
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2958
|3051
|2007.01.11 03:15
|t/p
|1133
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|-32.97
|19188.43
|3052
|2007.01.11 03:15
|t/p
|1136
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|-17.93
|19170.50
|3053
|2007.01.11 03:15
|t/p
|1138
|0.40
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|64.14
|19234.64
|3054
|2007.01.11 03:15
|buy
|1139
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2978
|3055
|2007.01.11 03:15
|sell
|1140
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2940
|3056
|2007.01.11 03:15
|modify
|1137
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2940
|3057
|2007.01.11 12:10
|t/p
|1139
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2978
|18.00
|19252.64
|3058
|2007.01.11 12:10
|buy
|1141
|0.10
|1.3014
|0.0000
|1.3032
|3059
|2007.01.11 12:10
|sell
|1142
|0.40
|1.3012
|0.0000
|1.2994
|3060
|2007.01.11 12:10
|modify
|1137
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2994
|3061
|2007.01.11 12:10
|modify
|1140
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2994
|3062
|2007.01.11 12:15
|t/p
|1137
|0.10
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|-54.23
|19198.41
|3063
|2007.01.11 12:15
|t/p
|1140
|0.20
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|-72.00
|19126.41
|3064
|2007.01.11 12:15
|t/p
|1142
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|72.00
|19198.41
|3065
|2007.01.11 12:15
|sell
|1143
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2954
|3066
|2007.01.11 12:15
|buy
|1144
|0.20
|1.2974
|0.0000
|1.2992
|3067
|2007.01.11 12:15
|modify
|1141
|0.10
|1.3014
|0.0000
|1.2992
|3068
|2007.01.11 12:35
|t/p
|1141
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|-22.00
|19176.41
|3069
|2007.01.11 12:35
|t/p
|1144
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|36.00
|19212.41
|3070
|2007.01.11 12:35
|buy
|1145
|0.10
|1.2996
|0.0000
|1.3014
|3071
|2007.01.11 12:35
|sell
|1146
|0.20
|1.2994
|0.0000
|1.2976
|3072
|2007.01.11 12:35
|modify
|1143
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2976
|3073
|2007.01.11 12:50
|t/p
|1143
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|-4.00
|19208.41
|3074
|2007.01.11 12:50
|t/p
|1146
|0.20
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|36.00
|19244.41
|3075
|2007.01.11 12:50
|sell
|1147
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2950
|3076
|2007.01.11 12:50
|buy
|1148
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|3077
|2007.01.11 12:50
|modify
|1145
|0.10
|1.2996
|0.0000
|1.2988
|3078
|2007.01.11 13:20
|t/p
|1145
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|-8.00
|19236.41
|3079
|2007.01.11 13:20
|t/p
|1148
|0.20
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|36.00
|19272.41
|3080
|2007.01.11 13:20
|buy
|1149
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3010
|3081
|2007.01.11 13:20
|sell
|1150
|0.20
|1.2990
|0.0000
|1.2972
|3082
|2007.01.11 13:20
|modify
|1147
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2972
|3083
|2007.01.11 13:35
|t/p
|1147
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|-4.00
|19268.41
|3084
|2007.01.11 13:35
|t/p
|1150
|0.20
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|36.00
|19304.41
|3085
|2007.01.11 13:35
|sell
|1151
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2915
|3086
|2007.01.11 13:35
|buy
|1152
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2953
|3087
|2007.01.11 13:35
|modify
|1149
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2953
|3088
|2007.01.11 13:45
|t/p
|1149
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|-39.00
|19265.41
|3089
|2007.01.11 13:45
|t/p
|1152
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|36.00
|19301.41
|3090
|2007.01.11 13:45
|buy
|1153
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2979
|3091
|2007.01.11 13:45
|sell
|1154
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2941
|3092
|2007.01.11 13:45
|modify
|1151
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2941
|3093
|2007.01.11 13:50
|t/p
|1153
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|18.00
|19319.41
|3094
|2007.01.11 13:50
|buy
|1155
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.3007
|3095
|2007.01.11 13:50
|sell
|1156
|0.40
|1.2987
|0.0000
|1.2969
|3096
|2007.01.11 13:50
|modify
|1151
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2969
|3097
|2007.01.11 13:50
|modify
|1154
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2969
|3098
|2007.01.11 13:59
|t/p
|1151
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2969
|-36.00
|19283.41
|3099
|2007.01.11 13:59
|t/p
|1154
|0.20
|1.2969
|0.0000
|1.2969
|-20.00
|19263.41
|3100
|2007.01.11 13:59
|t/p
|1156
|0.40
|1.2969
|0.0000
|1.2969
|72.00
|19335.41
|3101
|2007.01.11 13:59
|sell
|1157
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2917
|3102
|2007.01.11 13:59
|buy
|1158
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2955
|3103
|2007.01.11 13:59
|modify
|1155
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2955
|3104
|2007.01.11 14:05
|t/p
|1157
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|18.00
|19353.41
|3105
|2007.01.11 14:05
|sell
|1159
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2890
|3106
|2007.01.11 14:05
|buy
|1160
|0.40
|1.2910
|0.0000
|1.2928
|3107
|2007.01.11 14:05
|modify
|1155
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2928
|3108
|2007.01.11 14:05
|modify
|1158
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2928
|3109
|2007.01.11 14:15
|t/p
|1155
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|-61.00
|19292.41
|3110
|2007.01.11 14:15
|t/p
|1158
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|-18.00
|19274.41
|3111
|2007.01.11 14:15
|t/p
|1160
|0.40
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|72.00
|19346.41
|3112
|2007.01.11 14:15
|buy
|1161
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2957
|3113
|2007.01.11 14:15
|sell
|1162
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2919
|3114
|2007.01.11 14:15
|modify
|1159
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2919
|3115
|2007.01.11 15:15
|t/p
|1159
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|-11.00
|19335.41
|3116
|2007.01.11 15:15
|t/p
|1162
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|36.00
|19371.41
|3117
|2007.01.11 15:15
|sell
|1163
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2880
|3118
|2007.01.11 15:15
|buy
|1164
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2918
|3119
|2007.01.11 15:15
|modify
|1161
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2918
|3120
|2007.01.12 01:10
|t/p
|1163
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|18.59
|19390.00
|3121
|2007.01.12 01:10
|sell
|1165
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2857
|3122
|2007.01.12 01:10
|buy
|1166
|0.40
|1.2877
|0.0000
|1.2895
|3123
|2007.01.12 01:10
|modify
|1161
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2895
|3124
|2007.01.12 01:10
|modify
|1164
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2895
|3125
|2007.01.12 02:05
|t/p
|1161
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|-44.66
|19345.34
|3126
|2007.01.12 02:05
|t/p
|1164
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|-11.31
|19334.03
|3127
|2007.01.12 02:05
|t/p
|1166
|0.40
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|72.00
|19406.03
|3128
|2007.01.12 02:05
|buy
|1167
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2924
|3129
|2007.01.12 02:05
|sell
|1168
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2886
|3130
|2007.01.12 02:05
|modify
|1165
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2886
|3131
|2007.01.12 13:20
|t/p
|1165
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|-11.00
|19395.03
|3132
|2007.01.12 13:20
|t/p
|1168
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|36.00
|19431.03
|3133
|2007.01.12 13:20
|sell
|1169
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2866
|3134
|2007.01.12 13:20
|buy
|1170
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2904
|3135
|2007.01.12 13:20
|modify
|1167
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2904
|3136
|2007.01.12 13:35
|t/p
|1167
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|-2.00
|19429.03
|3137
|2007.01.12 13:35
|t/p
|1170
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|36.00
|19465.03
|3138
|2007.01.12 13:35
|buy
|1171
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2934
|3139
|2007.01.12 13:35
|sell
|1172
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2896
|3140
|2007.01.12 13:35
|modify
|1169
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2896
|3141
|2007.01.12 13:45
|t/p
|1169
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|-12.00
|19453.03
|3142
|2007.01.12 13:45
|t/p
|1172
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|36.00
|19489.03
|3143
|2007.01.12 13:45
|sell
|1173
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2867
|3144
|2007.01.12 13:45
|buy
|1174
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2905
|3145
|2007.01.12 13:45
|modify
|1171
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2905
|3146
|2007.01.12 13:50
|t/p
|1173
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|18.00
|19507.03
|3147
|2007.01.12 13:50
|sell
|1175
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2842
|3148
|2007.01.12 13:50
|buy
|1176
|0.40
|1.2862
|0.0000
|1.2880
|3149
|2007.01.12 13:50
|modify
|1171
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2880
|3150
|2007.01.12 13:50
|modify
|1174
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2880
|3151
|2007.01.12 13:59
|t/p
|1171
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|-36.00
|19471.03
|3152
|2007.01.12 13:59
|t/p
|1174
|0.20
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|-14.00
|19457.03
|3153
|2007.01.12 13:59
|t/p
|1176
|0.40
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|72.00
|19529.03
|3154
|2007.01.12 13:59
|buy
|1177
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2932
|3155
|2007.01.12 13:59
|sell
|1178
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2894
|3156
|2007.01.12 13:59
|modify
|1175
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2894
|3157
|2007.01.12 14:50
|t/p
|1177
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|18.00
|19547.03
|3158
|2007.01.12 14:50
|buy
|1179
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2955
|3159
|2007.01.12 14:50
|sell
|1180
|0.40
|1.2935
|0.0000
|1.2917
|3160
|2007.01.12 14:50
|modify
|1175
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2917
|3161
|2007.01.12 14:50
|modify
|1178
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2917
|3162
|2007.01.12 18:15
|t/p
|1175
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|-57.00
|19490.03
|3163
|2007.01.12 18:15
|t/p
|1178
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|-10.00
|19480.03
|3164
|2007.01.12 18:15
|t/p
|1180
|0.40
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|72.00
|19552.03
|3165
|2007.01.12 18:15
|sell
|1181
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2896
|3166
|2007.01.12 18:15
|buy
|1182
|0.20
|1.2916
|0.0000
|1.2934
|3167
|2007.01.12 18:15
|modify
|1179
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2934
|3168
|2007.01.15 03:20
|t/p
|1179
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|-3.66
|19548.38
|3169
|2007.01.15 03:20
|t/p
|1182
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|34.69
|19583.07
|3170
|2007.01.15 03:20
|buy
|1183
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2958
|3171
|2007.01.15 03:20
|sell
|1184
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2920
|3172
|2007.01.15 03:20
|modify
|1181
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2920
|3173
|2007.01.16 07:15
|t/p
|1183
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|17.34
|19600.41
|3174
|2007.01.16 07:15
|buy
|1185
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2987
|3175
|2007.01.16 07:15
|sell
|1186
|0.40
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|3176
|2007.01.16 07:15
|modify
|1181
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2949
|3177
|2007.01.16 07:15
|modify
|1184
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2949
|3178
|2007.01.16 10:20
|t/p
|1185
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|18.00
|19618.41
|3179
|2007.01.16 10:20
|buy
|1187
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.3008
|3180
|2007.01.16 10:20
|sell
|1188
|0.80
|1.2988
|0.0000
|1.2970
|3181
|2007.01.16 10:20
|modify
|1181
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2970
|3182
|2007.01.16 10:20
|modify
|1184
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2970
|3183
|2007.01.16 10:20
|modify
|1186
|0.40
|1.2967
|0.0000
|1.2970
|3184
|2007.01.16 12:05
|t/p
|1181
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|-54.82
|19563.59
|3185
|2007.01.16 12:05
|t/p
|1184
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|-62.82
|19500.77
|3186
|2007.01.16 12:05
|t/p
|1186
|0.40
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|-12.00
|19488.77
|3187
|2007.01.16 12:05
|t/p
|1188
|0.80
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|144.00
|19632.77
|3188
|2007.01.16 12:05
|sell
|1189
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2950
|3189
|2007.01.16 12:05
|buy
|1190
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|3190
|2007.01.16 12:05
|modify
|1187
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2988
|3191
|2007.01.16 13:20
|t/p
|1189
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|18.00
|19650.77
|3192
|2007.01.16 13:20
|sell
|1191
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2922
|3193
|2007.01.16 13:20
|buy
|1192
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2960
|3194
|2007.01.16 13:20
|modify
|1187
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2960
|3195
|2007.01.16 13:20
|modify
|1190
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2960
|3196
|2007.01.16 13:35
|t/p
|1187
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|-30.00
|19620.77
|3197
|2007.01.16 13:35
|t/p
|1190
|0.20
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|-20.00
|19600.77
|3198
|2007.01.16 13:35
|t/p
|1192
|0.40
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|72.00
|19672.77
|3199
|2007.01.16 13:35
|buy
|1193
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2980
|3200
|2007.01.16 13:35
|sell
|1194
|0.20
|1.2960
|0.0000
|1.2942
|3201
|2007.01.16 13:35
|modify
|1191
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2942
|3202
|2007.01.16 14:20
|t/p
|1191
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|-2.00
|19670.77
|3203
|2007.01.16 14:20
|t/p
|1194
|0.20
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|36.00
|19706.77
|3204
|2007.01.16 14:20
|sell
|1195
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2913
|3205
|2007.01.16 14:20
|buy
|1196
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2951
|3206
|2007.01.16 14:20
|modify
|1193
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2951
|3207
|2007.01.16 17:15
|t/p
|1195
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|18.00
|19724.77
|3208
|2007.01.16 17:15
|sell
|1197
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2890
|3209
|2007.01.16 17:15
|buy
|1198
|0.40
|1.2910
|0.0000
|1.2928
|3210
|2007.01.16 17:15
|modify
|1193
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2928
|3211
|2007.01.16 17:15
|modify
|1196
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2928
|3212
|2007.01.17 04:15
|t/p
|1193
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|-34.66
|19690.12
|3213
|2007.01.17 04:15
|t/p
|1196
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|-11.31
|19678.81
|3214
|2007.01.17 04:15
|t/p
|1198
|0.40
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|69.38
|19748.19
|3215
|2007.01.17 04:15
|buy
|1199
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2950
|3216
|2007.01.17 04:15
|sell
|1200
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2912
|3217
|2007.01.17 04:15
|modify
|1197
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2912
|3218
|2007.01.17 13:15
|t/p
|1197
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|-3.41
|19744.78
|3219
|2007.01.17 13:15
|t/p
|1200
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|36.00
|19780.78
|3220
|2007.01.17 13:15
|sell
|1201
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2887
|3221
|2007.01.17 13:15
|buy
|1202
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2925
|3222
|2007.01.17 13:15
|modify
|1199
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2925
|3223
|2007.01.17 14:10
|t/p
|1199
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|-7.00
|19773.78
|3224
|2007.01.17 14:10
|t/p
|1202
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|36.00
|19809.78
|3225
|2007.01.17 14:10
|buy
|1203
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2952
|3226
|2007.01.17 14:10
|sell
|1204
|0.20
|1.2932
|0.0000
|1.2914
|3227
|2007.01.17 14:10
|modify
|1201
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2914
|3228
|2007.01.17 14:20
|t/p
|1201
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|-9.00
|19800.78
|3229
|2007.01.17 14:20
|t/p
|1204
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|36.00
|19836.78
|3230
|2007.01.17 14:20
|sell
|1205
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2885
|3231
|2007.01.17 14:20
|buy
|1206
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2923
|3232
|2007.01.17 14:20
|modify
|1203
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2923
|3233
|2007.01.17 14:29
|t/p
|1203
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|-11.00
|19825.78
|3234
|2007.01.17 14:29
|t/p
|1206
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|36.00
|19861.78
|3235
|2007.01.17 14:29
|buy
|1207
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2943
|3236
|2007.01.17 14:29
|sell
|1208
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2905
|3237
|2007.01.17 14:29
|modify
|1205
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2905
|3238
|2007.01.17 15:59
|t/p
|1207
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|18.00
|19879.78
|3239
|2007.01.17 15:59
|buy
|1209
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2969
|3240
|2007.01.17 15:59
|sell
|1210
|0.40
|1.2949
|0.0000
|1.2931
|3241
|2007.01.17 15:59
|modify
|1205
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2931
|3242
|2007.01.17 15:59
|modify
|1208
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2931
|3243
|2007.01.17 19:10
|t/p
|1205
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|-28.00
|19851.78
|3244
|2007.01.17 19:10
|t/p
|1208
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|-16.00
|19835.78
|3245
|2007.01.17 19:10
|t/p
|1210
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|72.00
|19907.78
|3246
|2007.01.17 19:10
|sell
|1211
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2909
|3247
|2007.01.17 19:10
|buy
|1212
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2947
|3248
|2007.01.17 19:10
|modify
|1209
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2947
|3249
|2007.01.17 22:50
|t/p
|1209
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|-4.00
|19903.78
|3250
|2007.01.17 22:50
|t/p
|1212
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|36.00
|19939.78
|3251
|2007.01.17 22:50
|buy
|1213
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2967
|3252
|2007.01.17 22:50
|sell
|1214
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2929
|3253
|2007.01.17 22:50
|modify
|1211
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2929
|3254
|2007.01.18 03:20
|t/p
|1213
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|16.04
|19955.81
|3255
|2007.01.18 03:20
|buy
|1215
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2991
|3256
|2007.01.18 03:20
|sell
|1216
|0.40
|1.2971
|0.0000
|1.2953
|3257
|2007.01.18 03:20
|modify
|1211
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2953
|3258
|2007.01.18 03:20
|modify
|1214
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2953
|3259
|2007.01.18 09:05
|t/p
|1211
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|-24.23
|19931.58
|3260
|2007.01.18 09:05
|t/p
|1214
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|-8.46
|19923.12
|3261
|2007.01.18 09:05
|t/p
|1216
|0.40
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|72.00
|19995.12
|3262
|2007.01.18 09:05
|sell
|1217
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2925
|3263
|2007.01.18 09:05
|buy
|1218
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2963
|3264
|2007.01.18 09:05
|modify
|1215
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|3265
|2007.01.18 12:10
|t/p
|1217
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|18.00
|20013.12
|3266
|2007.01.18 12:10
|sell
|1219
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2899
|3267
|2007.01.18 12:10
|buy
|1220
|0.40
|1.2919
|0.0000
|1.2937
|3268
|2007.01.18 12:10
|modify
|1215
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2937
|3269
|2007.01.18 12:10
|modify
|1218
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2937
|3270
|2007.01.18 13:45
|t/p
|1219
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|18.00
|20031.12
|3271
|2007.01.18 13:45
|sell
|1221
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2877
|3272
|2007.01.18 13:45
|buy
|1222
|0.80
|1.2897
|0.0000
|1.2915
|3273
|2007.01.18 13:45
|modify
|1215
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2915
|3274
|2007.01.18 13:45
|modify
|1218
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2915
|3275
|2007.01.18 13:45
|modify
|1220
|0.40
|1.2919
|0.0000
|1.2915
|3276
|2007.01.18 13:59
|t/p
|1215
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|-58.00
|19973.12
|3277
|2007.01.18 13:59
|t/p
|1218
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|-60.00
|19913.12
|3278
|2007.01.18 13:59
|t/p
|1220
|0.40
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|-16.00
|19897.12
|3279
|2007.01.18 13:59
|t/p
|1222
|0.80
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|144.00
|20041.12
|3280
|2007.01.18 13:59
|buy
|1223
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2937
|3281
|2007.01.18 13:59
|sell
|1224
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2899
|3282
|2007.01.18 13:59
|modify
|1221
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2899
|3283
|2007.01.18 14:05
|t/p
|1223
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|18.00
|20059.12
|3284
|2007.01.18 14:05
|buy
|1225
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2967
|3285
|2007.01.18 14:05
|sell
|1226
|0.40
|1.2947
|0.0000
|1.2929
|3286
|2007.01.18 14:05
|modify
|1221
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2929
|3287
|2007.01.18 14:05
|modify
|1224
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2929
|3288
|2007.01.18 14:10
|t/p
|1221
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|-34.00
|20025.12
|3289
|2007.01.18 14:10
|t/p
|1224
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|-24.00
|20001.12
|3290
|2007.01.18 14:10
|t/p
|1226
|0.40
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|72.00
|20073.12
|3291
|2007.01.18 14:10
|sell
|1227
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2899
|3292
|2007.01.18 14:10
|buy
|1228
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2937
|3293
|2007.01.18 14:10
|modify
|1225
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2937
|3294
|2007.01.18 14:29
|t/p
|1225
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|-12.00
|20061.12
|3295
|2007.01.18 14:29
|t/p
|1228
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|36.00
|20097.12
|3296
|2007.01.18 14:29
|buy
|1229
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2961
|3297
|2007.01.18 14:29
|sell
|1230
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2923
|3298
|2007.01.18 14:29
|modify
|1227
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2923
|3299
|2007.01.18 14:45
|t/p
|1229
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|18.00
|20115.12
|3300
|2007.01.18 14:45
|buy
|1231
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2982
|3301
|2007.01.18 14:45
|sell
|1232
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.2944
|3302
|2007.01.18 14:45
|modify
|1227
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2944
|3303
|2007.01.18 14:45
|modify
|1230
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2944
|3304
|2007.01.18 14:50
|t/p
|1227
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|-27.00
|20088.12
|3305
|2007.01.18 14:50
|t/p
|1230
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|-6.00
|20082.12
|3306
|2007.01.18 14:50
|t/p
|1232
|0.40
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|72.00
|20154.12
|3307
|2007.01.18 14:50
|sell
|1233
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2916
|3308
|2007.01.18 14:50
|buy
|1234
|0.20
|1.2936
|0.0000
|1.2954
|3309
|2007.01.18 14:50
|modify
|1231
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2954
|3310
|2007.01.18 15:20
|t/p
|1231
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|-10.00
|20144.12
|3311
|2007.01.18 15:20
|t/p
|1234
|0.20
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|36.00
|20180.12
|3312
|2007.01.18 15:20
|buy
|1235
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2982
|3313
|2007.01.18 15:20
|sell
|1236
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2944
|3314
|2007.01.18 15:20
|modify
|1233
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2944
|3315
|2007.01.18 16:35
|t/p
|1233
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|-10.00
|20170.12
|3316
|2007.01.18 16:35
|t/p
|1236
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|36.00
|20206.12
|3317
|2007.01.18 16:35
|sell
|1237
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2919
|3318
|2007.01.18 16:35
|buy
|1238
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2957
|3319
|2007.01.18 16:35
|modify
|1235
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2957
|3320
|2007.01.18 19:10
|t/p
|1235
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|-7.00
|20199.12
|3321
|2007.01.18 19:10
|t/p
|1238
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|36.00
|20235.12
|3322
|2007.01.18 19:10
|buy
|1239
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2977
|3323
|2007.01.18 19:10
|sell
|1240
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2939
|3324
|2007.01.18 19:10
|modify
|1237
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2939
|3325
|2007.01.19 02:15
|t/p
|1239
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2977
|17.34
|20252.47
|3326
|2007.01.19 02:15
|buy
|1241
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.3000
|3327
|2007.01.19 02:15
|sell
|1242
|0.40
|1.2980
|0.0000
|1.2962
|3328
|2007.01.19 02:15
|modify
|1237
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2962
|3329
|2007.01.19 02:15
|modify
|1240
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2962
|3330
|2007.01.19 04:20
|t/p
|1241
|0.10
|1.3000
|0.0000
|1.3000
|18.00
|20270.47
|3331
|2007.01.19 04:20
|buy
|1243
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.3021
|3332
|2007.01.19 04:20
|sell
|1244
|0.80
|1.3001
|0.0000
|1.2983
|3333
|2007.01.19 04:20
|modify
|1237
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2983
|3334
|2007.01.19 04:20
|modify
|1240
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2983
|3335
|2007.01.19 04:20
|modify
|1242
|0.40
|1.2980
|0.0000
|1.2983
|3336
|2007.01.19 07:15
|t/p
|1237
|0.10
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|-45.41
|20225.06
|3337
|2007.01.19 07:15
|t/p
|1240
|0.20
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|-50.82
|20174.24
|3338
|2007.01.19 07:15
|t/p
|1242
|0.40
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|-12.00
|20162.24
|3339
|2007.01.19 07:15
|t/p
|1244
|0.80
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|144.00
|20306.24
|3340
|2007.01.19 07:15
|sell
|1245
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2961
|3341
|2007.01.19 07:15
|buy
|1246
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2999
|3342
|2007.01.19 07:15
|modify
|1243
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2999
|3343
|2007.01.19 10:20
|t/p
|1245
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|18.00
|20324.24
|3344
|2007.01.19 10:20
|sell
|1247
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2937
|3345
|2007.01.19 10:20
|buy
|1248
|0.40
|1.2957
|0.0000
|1.2975
|3346
|2007.01.19 10:20
|modify
|1243
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2975
|3347
|2007.01.19 10:20
|modify
|1246
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2975
|3348
|2007.01.19 14:59
|t/p
|1247
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|18.00
|20342.24
|3349
|2007.01.19 14:59
|sell
|1249
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2915
|3350
|2007.01.19 14:59
|buy
|1250
|0.80
|1.2935
|0.0000
|1.2953
|3351
|2007.01.19 14:59
|modify
|1243
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2953
|3352
|2007.01.19 14:59
|modify
|1246
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2953
|3353
|2007.01.19 14:59
|modify
|1248
|0.40
|1.2957
|0.0000
|1.2953
|3354
|2007.01.19 15:29
|t/p
|1249
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|18.00
|20360.24
|3355
|2007.01.19 15:29
|sell
|1251
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2895
|3356
|2007.01.19 15:29
|buy
|1252
|1.60
|1.2915
|0.0000
|1.2933
|3357
|2007.01.19 15:29
|modify
|1243
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2933
|3358
|2007.01.19 15:29
|modify
|1246
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2933
|3359
|2007.01.19 15:29
|modify
|1248
|0.40
|1.2957
|0.0000
|1.2933
|3360
|2007.01.19 15:29
|modify
|1250
|0.80
|1.2935
|0.0000
|1.2933
|3361
|2007.01.19 15:35
|t/p
|1243
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-70.00
|20290.24
|3362
|2007.01.19 15:35
|t/p
|1246
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-96.00
|20194.24
|3363
|2007.01.19 15:35
|t/p
|1248
|0.40
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-96.00
|20098.24
|3364
|2007.01.19 15:35
|t/p
|1250
|0.80
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-16.00
|20082.24
|3365
|2007.01.19 15:35
|t/p
|1252
|1.60
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|288.00
|20370.24
|3366
|2007.01.19 15:35
|buy
|1253
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2965
|3367
|2007.01.19 15:35
|sell
|1254
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2927
|3368
|2007.01.19 15:35
|modify
|1251
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2927
|3369
|2007.01.19 15:50
|t/p
|1251
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|-14.00
|20356.24
|3370
|2007.01.19 15:50
|t/p
|1254
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|36.00
|20392.24
|3371
|2007.01.19 15:50
|sell
|1255
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2892
|3372
|2007.01.19 15:50
|buy
|1256
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2930
|3373
|2007.01.19 15:50
|modify
|1253
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2930
|3374
|2007.01.19 15:59
|t/p
|1253
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|-17.00
|20375.24
|3375
|2007.01.19 15:59
|t/p
|1256
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|36.00
|20411.24
|3376
|2007.01.19 15:59
|buy
|1257
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2964
|3377
|2007.01.19 15:59
|sell
|1258
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2926
|3378
|2007.01.19 15:59
|modify
|1255
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2926
|3379
|2007.01.19 16:35
|t/p
|1257
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|18.00
|20429.24
|3380
|2007.01.19 16:35
|buy
|1259
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2987
|3381
|2007.01.19 16:35
|sell
|1260
|0.40
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|3382
|2007.01.19 16:35
|modify
|1255
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2949
|3383
|2007.01.19 16:35
|modify
|1258
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2949
|3384
|2007.01.22 10:50
|t/p
|1255
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|-38.41
|20390.83
|3385
|2007.01.22 10:50
|t/p
|1258
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|-8.82
|20382.01
|3386
|2007.01.22 10:50
|t/p
|1260
|0.40
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|74.36
|20456.37
|3387
|2007.01.22 10:50
|sell
|1261
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2920
|3388
|2007.01.22 10:50
|buy
|1262
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2958
|3389
|2007.01.22 10:50
|modify
|1259
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2958
|3390
|2007.01.22 15:50
|t/p
|1259
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|-11.65
|20444.71
|3391
|2007.01.22 15:50
|t/p
|1262
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|36.00
|20480.71
|3392
|2007.01.22 15:50
|buy
|1263
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2978
|3393
|2007.01.22 15:50
|sell
|1264
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2940
|3394
|2007.01.22 15:50
|modify
|1261
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2940
|3395
|2007.01.23 00:15
|t/p
|1261
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|-1.41
|20479.30
|3396
|2007.01.23 00:15
|t/p
|1264
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|37.18
|20516.48
|3397
|2007.01.23 00:15
|sell
|1265
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2918
|3398
|2007.01.23 00:15
|buy
|1266
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2956
|3399
|2007.01.23 00:15
|modify
|1263
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2956
|3400
|2007.01.23 07:40
|t/p
|1263
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|-4.66
|20511.83
|3401
|2007.01.23 07:40
|t/p
|1266
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|36.00
|20547.83
|3402
|2007.01.23 07:40
|buy
|1267
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|3403
|2007.01.23 07:40
|sell
|1268
|0.20
|1.2968
|0.0000
|1.2950
|3404
|2007.01.23 07:40
|modify
|1265
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2950
|3405
|2007.01.23 10:10
|t/p
|1267
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|18.00
|20565.83
|3406
|2007.01.23 10:10
|buy
|1269
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3043
|3407
|2007.01.23 10:10
|sell
|1270
|0.40
|1.3023
|0.0000
|1.3005
|3408
|2007.01.23 10:10
|modify
|1265
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.3005
|3409
|2007.01.23 10:10
|modify
|1268
|0.20
|1.2968
|0.0000
|1.3005
|3410
|2007.01.23 10:15
|t/p
|1265
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|-69.00
|20496.83
|3411
|2007.01.23 10:15
|t/p
|1268
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|-74.00
|20422.83
|3412
|2007.01.23 10:15
|t/p
|1270
|0.40
|1.3005
|0.0000
|1.3005
|72.00
|20494.83
|3413
|2007.01.23 10:15
|sell
|1271
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2981
|3414
|2007.01.23 10:15
|buy
|1272
|0.20
|1.3001
|0.0000
|1.3019
|3415
|2007.01.23 10:15
|modify
|1269
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3019
|3416
|2007.01.23 11:45
|t/p
|1269
|0.10
|1.3019
|0.0000
|1.3019
|-6.00
|20488.83
|3417
|2007.01.23 11:45
|t/p
|1272
|0.20
|1.3019
|0.0000
|1.3019
|36.00
|20524.83
|3418
|2007.01.23 11:45
|buy
|1273
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3049
|3419
|2007.01.23 11:45
|sell
|1274
|0.20
|1.3029
|0.0000
|1.3011
|3420
|2007.01.23 11:45
|modify
|1271
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.3011
|3421
|2007.01.23 18:40
|t/p
|1271
|0.10
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|-12.00
|20512.83
|3422
|2007.01.23 18:40
|t/p
|1274
|0.20
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|36.00
|20548.83
|3423
|2007.01.23 18:40
|sell
|1275
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.2991
|3424
|2007.01.23 18:40
|buy
|1276
|0.20
|1.3011
|0.0000
|1.3029
|3425
|2007.01.23 18:40
|modify
|1273
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3029
|3426
|2007.01.23 20:45
|t/p
|1273
|0.10
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|-2.00
|20546.83
|3427
|2007.01.23 20:45
|t/p
|1276
|0.20
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|36.00
|20582.83
|3428
|2007.01.23 20:45
|buy
|1277
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3049
|3429
|2007.01.23 20:45
|sell
|1278
|0.20
|1.3029
|0.0000
|1.3011
|3430
|2007.01.23 20:45
|modify
|1275
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3011
|3431
|2007.01.24 06:50
|t/p
|1275
|0.10
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|-1.41
|20581.42
|3432
|2007.01.24 06:50
|t/p
|1278
|0.20
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|37.18
|20618.60
|3433
|2007.01.24 06:50
|sell
|1279
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.2990
|3434
|2007.01.24 06:50
|buy
|1280
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3028
|3435
|2007.01.24 06:50
|modify
|1277
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3028
|3436
|2007.01.24 08:20
|t/p
|1279
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|18.00
|20636.60
|3437
|2007.01.24 08:20
|sell
|1281
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2966
|3438
|2007.01.24 08:20
|buy
|1282
|0.40
|1.2986
|0.0000
|1.3004
|3439
|2007.01.24 08:20
|modify
|1277
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3004
|3440
|2007.01.24 08:20
|modify
|1280
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3004
|3441
|2007.01.24 09:35
|t/p
|1277
|0.10
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|-27.66
|20608.94
|3442
|2007.01.24 09:35
|t/p
|1280
|0.20
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|-12.00
|20596.94
|3443
|2007.01.24 09:35
|t/p
|1282
|0.40
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|72.00
|20668.94
|3444
|2007.01.24 09:35
|buy
|1283
|0.10
|1.3017
|0.0000
|1.3035
|3445
|2007.01.24 09:35
|sell
|1284
|0.20
|1.3015
|0.0000
|1.2997
|3446
|2007.01.24 09:35
|modify
|1281
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2997
|3447
|2007.01.24 09:50
|t/p
|1281
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.2997
|-13.00
|20655.94
|3448
|2007.01.24 09:50
|t/p
|1284
|0.20
|1.2997
|0.0000
|1.2997
|36.00
|20691.94
|3449
|2007.01.24 09:50
|sell
|1285
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2968
|3450
|2007.01.24 09:50
|buy
|1286
|0.20
|1.2988
|0.0000
|1.3006
|3451
|2007.01.24 09:50
|modify
|1283
|0.10
|1.3017
|0.0000
|1.3006
|3452
|2007.01.24 09:59
|t/p
|1283
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|-11.00
|20680.94
|3453
|2007.01.24 09:59
|t/p
|1286
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|36.00
|20716.94
|3454
|2007.01.24 09:59
|buy
|1287
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.3031
|3455
|2007.01.24 09:59
|sell
|1288
|0.20
|1.3011
|0.0000
|1.2993
|3456
|2007.01.24 09:59
|modify
|1285
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2993
|3457
|2007.01.24 13:40
|t/p
|1285
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|-7.00
|20709.94
|3458
|2007.01.24 13:40
|t/p
|1288
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|36.00
|20745.94
|3459
|2007.01.24 13:40
|sell
|1289
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2972
|3460
|2007.01.24 13:40
|buy
|1290
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.3010
|3461
|2007.01.24 13:40
|modify
|1287
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.3010
|3462
|2007.01.24 15:15
|t/p
|1289
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|18.00
|20763.94
|3463
|2007.01.24 15:15
|sell
|1291
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2944
|3464
|2007.01.24 15:15
|buy
|1292
|0.40
|1.2964
|0.0000
|1.2982
|3465
|2007.01.24 15:15
|modify
|1287
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.2982
|3466
|2007.01.24 15:15
|modify
|1290
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2982
|3467
|2007.01.25 07:35
|t/p
|1287
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|-32.97
|20730.98
|3468
|2007.01.25 07:35
|t/p
|1290
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|-23.93
|20707.05
|3469
|2007.01.25 07:35
|t/p
|1292
|0.40
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|64.14
|20771.19
|3470
|2007.01.25 07:35
|buy
|1293
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.3006
|3471
|2007.01.25 07:35
|sell
|1294
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2968
|3472
|2007.01.25 07:35
|modify
|1291
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2968
|3473
|2007.01.25 09:35
|t/p
|1291
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|-4.23
|20766.96
|3474
|2007.01.25 09:35
|t/p
|1294
|0.20
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|36.00
|20802.96
|3475
|2007.01.25 09:35
|sell
|1295
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2946
|3476
|2007.01.25 09:35
|buy
|1296
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2984
|3477
|2007.01.25 09:35
|modify
|1293
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2984
|3478
|2007.01.25 10:35
|t/p
|1293
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|-4.00
|20798.96
|3479
|2007.01.25 10:35
|t/p
|1296
|0.20
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|36.00
|20834.96
|3480
|2007.01.25 10:35
|buy
|1297
|0.10
|1.2994
|0.0000
|1.3012
|3481
|2007.01.25 10:35
|sell
|1298
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2974
|3482
|2007.01.25 10:35
|modify
|1295
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2974
|3483
|2007.01.25 10:50
|t/p
|1295
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|-10.00
|20824.96
|3484
|2007.01.25 10:50
|t/p
|1298
|0.20
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|36.00
|20860.96
|3485
|2007.01.25 10:50
|sell
|1299
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2953
|3486
|2007.01.25 10:50
|buy
|1300
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2991
|3487
|2007.01.25 10:50
|modify
|1297
|0.10
|1.2994
|0.0000
|1.2991
|3488
|2007.01.25 11:00
|t/p
|1297
|0.10
|1.2991
|0.0000
|1.2991
|-3.00
|20857.96
|3489
|2007.01.25 11:00
|t/p
|1300
|0.20
|1.2991
|0.0000
|1.2991
|36.00
|20893.96
|3490
|2007.01.25 11:00
|buy
|1301
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.3011
|3491
|2007.01.25 11:00
|sell
|1302
|0.20
|1.2991
|0.0000
|1.2973
|3492
|2007.01.25 11:00
|modify
|1299
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2973
|3493
|2007.01.25 14:20
|t/p
|1299
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|-2.00
|20891.96
|3494
|2007.01.25 14:20
|t/p
|1302
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|36.00
|20927.96
|3495
|2007.01.25 14:20
|sell
|1303
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2948
|3496
|2007.01.25 14:20
|buy
|1304
|0.20
|1.2968
|0.0000
|1.2986
|3497
|2007.01.25 14:20
|modify
|1301
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2986
|3498
|2007.01.25 14:35
|t/p
|1301
|0.10
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|-7.00
|20920.96
|3499
|2007.01.25 14:35
|t/p
|1304
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|36.00
|20956.96
|3500
|2007.01.25 14:35
|buy
|1305
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.3011
|3501
|2007.01.25 14:35
|sell
|1306
|0.20
|1.2991
|0.0000
|1.2973
|3502
|2007.01.25 14:35
|modify
|1303
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2973
|3503
|2007.01.25 14:45
|t/p
|1303
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|-7.00
|20949.96
|3504
|2007.01.25 14:45
|t/p
|1306
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|36.00
|20985.96
|3505
|2007.01.25 14:45
|sell
|1307
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2950
|3506
|2007.01.25 14:45
|buy
|1308
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|3507
|2007.01.25 14:45
|modify
|1305
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2988
|3508
|2007.01.25 19:20
|t/p
|1307
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|18.00
|21003.96
|3509
|2007.01.25 19:20
|sell
|1309
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2917
|3510
|2007.01.25 19:20
|buy
|1310
|0.40
|1.2937
|0.0000
|1.2955
|3511
|2007.01.25 19:20
|modify
|1305
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2955
|3512
|2007.01.25 19:20
|modify
|1308
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2955
|3513
|2007.01.25 19:50
|t/p
|1309
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|18.00
|21021.96
|3514
|2007.01.25 19:50
|sell
|1311
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2895
|3515
|2007.01.25 19:50
|buy
|1312
|0.80
|1.2915
|0.0000
|1.2933
|3516
|2007.01.25 19:50
|modify
|1305
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2933
|3517
|2007.01.25 19:50
|modify
|1308
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2933
|3518
|2007.01.25 19:50
|modify
|1310
|0.40
|1.2937
|0.0000
|1.2933
|3519
|2007.01.25 20:05
|t/p
|1305
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-60.00
|20961.96
|3520
|2007.01.25 20:05
|t/p
|1308
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-74.00
|20887.96
|3521
|2007.01.25 20:05
|t/p
|1310
|0.40
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|-16.00
|20871.96
|3522
|2007.01.25 20:05
|t/p
|1312
|0.80
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|144.00
|21015.96
|3523
|2007.01.25 20:05
|buy
|1313
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2957
|3524
|2007.01.25 20:05
|sell
|1314
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2919
|3525
|2007.01.25 20:05
|modify
|1311
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2919
|3526
|2007.01.26 08:05
|t/p
|1311
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|-5.41
|21010.55
|3527
|2007.01.26 08:05
|t/p
|1314
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|37.18
|21047.73
|3528
|2007.01.26 08:05
|sell
|1315
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2892
|3529
|2007.01.26 08:05
|buy
|1316
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2930
|3530
|2007.01.26 08:05
|modify
|1313
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2930
|3531
|2007.01.26 08:20
|t/p
|1313
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|-9.65
|21038.07
|3532
|2007.01.26 08:20
|t/p
|1316
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|36.00
|21074.07
|3533
|2007.01.26 08:20
|buy
|1317
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2950
|3534
|2007.01.26 08:20
|sell
|1318
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2912
|3535
|2007.01.26 08:20
|modify
|1315
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2912
|3536
|2007.01.26 08:35
|t/p
|1315
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|-2.00
|21072.07
|3537
|2007.01.26 08:35
|t/p
|1318
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|36.00
|21108.07
|3538
|2007.01.26 08:35
|sell
|1319
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2891
|3539
|2007.01.26 08:35
|buy
|1320
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2929
|3540
|2007.01.26 08:35
|modify
|1317
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2929
|3541
|2007.01.26 08:45
|t/p
|1317
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|-3.00
|21105.07
|3542
|2007.01.26 08:45
|t/p
|1320
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|36.00
|21141.07
|3543
|2007.01.26 08:45
|buy
|1321
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2950
|3544
|2007.01.26 08:45
|sell
|1322
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2912
|3545
|2007.01.26 08:45
|modify
|1319
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2912
|3546
|2007.01.26 10:35
|t/p
|1319
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|-3.00
|21138.07
|3547
|2007.01.26 10:35
|t/p
|1322
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|36.00
|21174.07
|3548
|2007.01.26 10:35
|sell
|1323
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2887
|3549
|2007.01.26 10:35
|buy
|1324
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2925
|3550
|2007.01.26 10:35
|modify
|1321
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2925
|3551
|2007.01.26 13:40
|t/p
|1323
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|18.00
|21192.07
|3552
|2007.01.26 13:40
|sell
|1325
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2865
|3553
|2007.01.26 13:40
|buy
|1326
|0.40
|1.2885
|0.0000
|1.2903
|3554
|2007.01.26 13:40
|modify
|1321
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2903
|3555
|2007.01.26 13:40
|modify
|1324
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2903
|3556
|2007.01.26 13:50
|t/p
|1321
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|-29.00
|21163.07
|3557
|2007.01.26 13:50
|t/p
|1324
|0.20
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|-8.00
|21155.07
|3558
|2007.01.26 13:50
|t/p
|1326
|0.40
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|72.00
|21227.07
|3559
|2007.01.26 13:50
|buy
|1327
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2940
|3560
|2007.01.26 13:50
|sell
|1328
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.2902
|3561
|2007.01.26 13:50
|modify
|1325
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2902
|3562
|2007.01.26 14:35
|t/p
|1325
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|-19.00
|21208.07
|3563
|2007.01.26 14:35
|t/p
|1328
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|36.00
|21244.07
|3564
|2007.01.26 14:35
|sell
|1329
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2871
|3565
|2007.01.26 14:35
|buy
|1330
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2909
|3566
|2007.01.26 14:35
|modify
|1327
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2909
|3567
|2007.01.26 14:50
|t/p
|1327
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|-13.00
|21231.07
|3568
|2007.01.26 14:50
|t/p
|1330
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|36.00
|21267.07
|3569
|2007.01.26 14:50
|buy
|1331
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2932
|3570
|2007.01.26 14:50
|sell
|1332
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2894
|3571
|2007.01.26 14:50
|modify
|1329
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2894
|3572
|2007.01.26 15:05
|t/p
|1329
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|-5.00
|21262.07
|3573
|2007.01.26 15:05
|t/p
|1332
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|36.00
|21298.07
|3574
|2007.01.26 15:05
|sell
|1333
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2861
|3575
|2007.01.26 15:05
|buy
|1334
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2899
|3576
|2007.01.26 15:05
|modify
|1331
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2899
|3577
|2007.01.26 15:15
|t/p
|1331
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|-15.00
|21283.07
|3578
|2007.01.26 15:15
|t/p
|1334
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|36.00
|21319.07
|3579
|2007.01.26 15:15
|buy
|1335
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2932
|3580
|2007.01.26 15:15
|sell
|1336
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2894
|3581
|2007.01.26 15:15
|modify
|1333
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2894
|3582
|2007.01.26 15:20
|t/p
|1333
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|-15.00
|21304.07
|3583
|2007.01.26 15:20
|t/p
|1336
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|36.00
|21340.07
|3584
|2007.01.26 15:20
|sell
|1337
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2873
|3585
|2007.01.26 15:20
|buy
|1338
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2911
|3586
|2007.01.26 15:20
|modify
|1335
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2911
|3587
|2007.01.26 15:40
|t/p
|1335
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2911
|-3.00
|21337.07
|3588
|2007.01.26 15:40
|t/p
|1338
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2911
|36.00
|21373.07
|3589
|2007.01.26 15:40
|buy
|1339
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2941
|3590
|2007.01.26 15:40
|sell
|1340
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2903
|3591
|2007.01.26 15:40
|modify
|1337
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2903
|3592
|2007.01.26 16:15
|t/p
|1337
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|-12.00
|21361.07
|3593
|2007.01.26 16:15
|t/p
|1340
|0.20
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|36.00
|21397.07
|3594
|2007.01.26 16:15
|sell
|1341
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2881
|3595
|2007.01.26 16:15
|buy
|1342
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2919
|3596
|2007.01.26 16:15
|modify
|1339
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2919
|3597
|2007.01.26 17:10
|t/p
|1339
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|-4.00
|21393.07
|3598
|2007.01.26 17:10
|t/p
|1342
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|36.00
|21429.07
|3599
|2007.01.26 17:10
|buy
|1343
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2939
|3600
|2007.01.26 17:10
|sell
|1344
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2901
|3601
|2007.01.26 17:10
|modify
|1341
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2901
|3602
|2007.01.29 02:50
|t/p
|1341
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|-1.41
|21427.66
|3603
|2007.01.29 02:50
|t/p
|1344
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|37.18
|21464.84
|3604
|2007.01.29 02:50
|sell
|1345
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2881
|3605
|2007.01.29 02:50
|buy
|1346
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2919
|3606
|2007.01.29 02:50
|modify
|1343
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2919
|3607
|2007.01.29 07:45
|t/p
|1343
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|-2.66
|21462.19
|3608
|2007.01.29 07:45
|t/p
|1346
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|36.00
|21498.19
|3609
|2007.01.29 07:45
|buy
|1347
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2942
|3610
|2007.01.29 07:45
|sell
|1348
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2904
|3611
|2007.01.29 07:45
|modify
|1345
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2904
|3612
|2007.01.29 16:15
|t/p
|1347
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|18.00
|21516.19
|3613
|2007.01.29 16:15
|buy
|1349
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2962
|3614
|2007.01.29 16:15
|sell
|1350
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2924
|3615
|2007.01.29 16:15
|modify
|1345
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2924
|3616
|2007.01.29 16:15
|modify
|1348
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2924
|3617
|2007.01.29 17:10
|t/p
|1349
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|18.00
|21534.19
|3618
|2007.01.29 17:10
|buy
|1351
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|3619
|2007.01.29 17:10
|sell
|1352
|0.80
|1.2968
|0.0000
|1.2950
|3620
|2007.01.29 17:10
|modify
|1345
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2950
|3621
|2007.01.29 17:10
|modify
|1348
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2950
|3622
|2007.01.29 17:10
|modify
|1350
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2950
|3623
|2007.01.30 00:35
|t/p
|1345
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|-50.41
|21483.78
|3624
|2007.01.30 00:35
|t/p
|1348
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|-54.82
|21428.96
|3625
|2007.01.30 00:35
|t/p
|1350
|0.40
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|-29.64
|21399.32
|3626
|2007.01.30 00:35
|t/p
|1352
|0.80
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|148.72
|21548.04
|3627
|2007.01.30 00:35
|sell
|1353
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2928
|3628
|2007.01.30 00:35
|buy
|1354
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2966
|3629
|2007.01.30 00:35
|modify
|1351
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2966
|3630
|2007.01.30 01:40
|t/p
|1351
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|-4.66
|21543.38
|3631
|2007.01.30 01:40
|t/p
|1354
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|36.00
|21579.38
|3632
|2007.01.30 01:40
|buy
|1355
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2986
|3633
|2007.01.30 01:40
|sell
|1356
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2948
|3634
|2007.01.30 01:40
|modify
|1353
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2948
|3635
|2007.01.30 16:15
|t/p
|1353
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2948
|-2.00
|21577.38
|3636
|2007.01.30 16:15
|t/p
|1356
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2948
|36.00
|21613.38
|3637
|2007.01.30 16:15
|sell
|1357
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2928
|3638
|2007.01.30 16:15
|buy
|1358
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2966
|3639
|2007.01.30 16:15
|modify
|1355
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2966
|3640
|2007.01.30 18:20
|t/p
|1355
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|-2.00
|21611.38
|3641
|2007.01.30 18:20
|t/p
|1358
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|36.00
|21647.38
|3642
|2007.01.30 18:20
|buy
|1359
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2987
|3643
|2007.01.30 18:20
|sell
|1360
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|3644
|2007.01.30 18:20
|modify
|1357
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2949
|3645
|2007.01.30 23:59
|close at stop
|1360
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|0.00
|21647.38
|3646
|2007.01.30 23:59
|close at stop
|1359
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2987
|-4.00
|21643.38
|3647
|2007.01.30 23:59
|close at stop
|1357
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|-21.00
|21622.38