|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.01.25 00:00 (2006.12.31 - 2007.01.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|vHandsTrade="< - - - vHandsTrade - - - >"; CommentsCount=10; SelectColor=Magenta; ModifyColor=Yellow; TrailingColor=Yellow; VisualTestingTools="< - - - VisualTestingTools - - - >"; TerminalRows=50; HistoryRows=50; BigText=false; SignalPoints=10; ShowCancelled=true; ShowExpired=true; MainColor=White; BuyColor=Green; BuyOPColor=Lime; BuySLColor=Lime; BuyTPColor=Lime; SellColor=Brown; SellOPColor=Red; SellSLColor=Red; SellTPColor=Red;
|Bars in test
|24080
|Ticks modelled
|96694
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|157.73
|Gross profit
|1048.52
|Gross loss
|-890.79
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|26.29
|Absolute drawdown
|23.25
|Maximal drawdown
|890.79 (8.20%)
|Relative drawdown
|8.20% (890.79)
|Total trades
|6
|Short positions (won %)
|4 (75.00%)
|Long positions (won %)
|2 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|4 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|2 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|311.47
|loss trade
|-500.00
|Average
|profit trade
|262.13
|loss trade
|-445.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (867.54)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-890.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|867.54 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-890.79 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
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|T / P
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