Strategy Tester Report
vHandsTrade

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.01.25 00:00 (2006.12.31 - 2007.01.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersvHandsTrade="< - - - vHandsTrade - - - >"; CommentsCount=10; SelectColor=Magenta; ModifyColor=Yellow; TrailingColor=Yellow; VisualTestingTools="< - - - VisualTestingTools - - - >"; TerminalRows=50; HistoryRows=50; BigText=false; SignalPoints=10; ShowCancelled=true; ShowExpired=true; MainColor=White; BuyColor=Green; BuyOPColor=Lime; BuySLColor=Lime; BuyTPColor=Lime; SellColor=Brown; SellOPColor=Red; SellSLColor=Red; SellTPColor=Red;
Bars in test24080Ticks modelled96694Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit157.73Gross profit1048.52Gross loss-890.79
Profit factor1.18Expected payoff26.29
Absolute drawdown23.25Maximal drawdown890.79 (8.20%)Relative drawdown8.20% (890.79)
Total trades6Short positions (won %)4 (75.00%)Long positions (won %)2 (50.00%)
Profit trades (% of total)4 (66.67%)Loss trades (% of total)2 (33.33%)
Largestprofit trade311.47loss trade-500.00
Averageprofit trade262.13loss trade-445.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (867.54)consecutive losses (loss in money)2 (-890.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)867.54 (3)consecutive loss (count of losses)-890.79 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 08:04buy11.001.32401.31900.0000
22007.01.02 08:04modify11.001.32401.31901.3266
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42007.01.02 13:29sell21.001.32721.33220.0000
52007.01.02 13:30modify21.001.32721.33221.3241
62007.01.02 13:30modify21.001.32721.33011.3241
72007.01.03 11:16t/p21.001.3241241.33011.3241311.4710571.23
82007.01.03 19:41sell31.001.31591.32090.0000
92007.01.03 19:42modify31.001.31591.32091.3131
102007.01.03 19:43modify31.001.31591.32051.3131
112007.01.04 09:33t/p31.001.3130541.32051.3131296.3110867.54
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142007.01.04 18:26modify41.001.30951.30571.3125
152007.01.04 18:27buy stop51.001.31641.31140.0000
162007.01.04 18:29modify51.001.31641.31141.3187
172007.01.05 14:30s/l41.001.3056761.30571.3125-390.7910476.75
182007.01.05 22:34buy stop61.001.31941.31440.0000
192007.01.05 22:35buy stop71.001.31941.31440.0000
202007.01.05 22:36buy stop81.001.31941.31440.0000
212007.01.05 22:36buy stop91.001.31321.30820.0000
222007.01.05 22:36buy stop101.001.31321.30820.0000
232007.01.05 22:37buy stop111.001.31321.30820.0000
242007.01.05 22:37buy stop121.001.31001.30500.0000
252007.01.05 22:38buy stop131.001.31001.30500.0000
262007.01.05 22:38buy stop141.001.30961.30460.0000
272007.01.05 22:39buy stop151.001.30961.30460.0000
282007.01.05 22:39buy stop161.001.30911.30410.0000
292007.01.05 22:40buy stop171.001.30911.30410.0000
302007.01.05 22:41buy stop181.001.30911.30410.0000
312007.01.05 22:41buy stop191.001.30911.30410.0000
322007.01.08 02:18modify61.001.31941.31441.3243
332007.01.08 02:19modify61.001.31941.31441.3241
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732007.01.09 16:42t/p211.001.2992291.30601.2992180.9810157.73