FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 January 26, 18:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6229304
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9748
|1.9580
|2007.01.26 15:30
|1.9580
|0.00
|0.00
|-0.25
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6235520
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.61
|120.82
|121.11
|2007.01.25 21:33
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|41.28
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6235513
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.61
|120.61
|121.03
|2007.01.25 17:07
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|34.70
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6235507
|2007.01.25 04:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.61
|119.77
|120.95
|2007.01.25 16:22
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|28.11
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6229606
|2007.01.24 23:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|156.55
|156.09
|2007.01.25 06:58
|156.09
|0.00
|0.00
|-3.59
|69.76
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6229589
|2007.01.24 23:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|156.93
|156.23
|2007.01.25 04:34
|156.23
|0.00
|0.00
|-3.59
|58.08
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6230123
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.11
|120.90
|120.61
|2007.01.25 04:06
|120.61
|0.00
|0.00
|-4.19
|41.46
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6229581
|2007.01.24 23:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|157.73
|156.37
|2007.01.25 04:04
|156.37
|0.00
|0.00
|-3.59
|46.40
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6230120
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.11
|121.11
|120.69
|2007.01.25 03:58
|120.69
|0.00
|0.00
|-4.19
|34.80
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6230108
|2007.01.24 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.11
|121.95
|120.77
|2007.01.25 03:57
|120.77
|0.00
|0.00
|-4.19
|28.15
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6054706
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|121.20
|120.91
|2007.01.24 08:48
|120.91
|0.00
|0.00
|-5.76
|41.35
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6054703
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|121.41
|120.99
|2007.01.24 08:44
|120.99
|0.00
|0.00
|-5.76
|34.71
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6180859
|2007.01.24 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.45
|158.07
|157.61
|2007.01.24 08:44
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|69.39
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6054700
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|122.25
|121.07
|2007.01.24 08:44
|121.07
|0.00
|0.00
|-5.76
|28.08
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6180855
|2007.01.24 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.45
|158.45
|157.75
|2007.01.24 08:42
|157.75
|0.00
|0.00
|0.00
|57.76
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6180854
|2007.01.24 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.45
|159.25
|157.89
|2007.01.24 08:40
|157.89
|0.00
|0.00
|0.00
|46.18
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5986604
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2606
|2007.01.23 14:52
|1.2396
|0.00
|0.00
|5.60
|-64.54
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5986605
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2632
|2007.01.23 14:52
|1.2396
|0.00
|0.00
|5.60
|-64.54
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5986602
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2580
|2007.01.23 14:52
|1.2396
|0.00
|0.00
|5.60
|-64.54
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6070139
|2007.01.18 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.11
|157.91
|156.55
|2007.01.23 12:06
|157.91
|0.00
|0.00
|-3.70
|-65.87
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6068015
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9608
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6068012
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9630
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6068020
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9586
|2007.01.23 09:30
|1.9798
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|-28.67
|248.72
|Closed P/L:
|220.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6258108
|2007.01.25 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.94
|157.74
|156.38
|
|156.92
|0.00
|0.00
|-1.24
|1.65
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6229305
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9558
|
|1.9599
|0.00
|0.00
|-0.25
|69.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6229306
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9536
|
|1.9599
|0.00
|0.00
|-0.25
|69.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6284499
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.72
|
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6284502
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.80
|
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6284504
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.88
|
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6304093
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2636
|
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6304099
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2662
|
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6304105
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2688
|
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-1.74
|179.07
|
|Floating P/L:
|177.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|220.05
|Floating P/L:
|177.33
|Margin:
|561.60
|Balance:
|6 487.88
|Equity:
|6 665.21
|Free Margin:
|6 103.62