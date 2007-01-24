FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 January 26, 18:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
62293042007.01.24 22:45sell0.10gbpusd1.96681.97481.95802007.01.26 15:301.95800.000.00-0.2588.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
62355202007.01.25 04:06buy0.10usdjpy120.61120.82121.112007.01.25 21:33121.110.000.000.0041.28
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
62355132007.01.25 04:06buy0.10usdjpy120.61120.61121.032007.01.25 17:07121.030.000.000.0034.70
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
62355072007.01.25 04:06buy0.10usdjpy120.61119.77120.952007.01.25 16:22120.950.000.000.0028.11
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
62296062007.01.24 23:00sell0.10eurjpy156.93156.55156.092007.01.25 06:58156.090.000.00-3.5969.76
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
62295892007.01.24 23:00sell0.10eurjpy156.93156.93156.232007.01.25 04:34156.230.000.00-3.5958.08
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
62301232007.01.24 23:30sell0.10usdjpy121.11120.90120.612007.01.25 04:06120.610.000.00-4.1941.46
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
62295812007.01.24 23:00sell0.10eurjpy156.93157.73156.372007.01.25 04:04156.370.000.00-3.5946.40
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
62301202007.01.24 23:30sell0.10usdjpy121.11121.11120.692007.01.25 03:58120.690.000.00-4.1934.80
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
62301082007.01.24 23:30sell0.10usdjpy121.11121.95120.772007.01.25 03:57120.770.000.00-4.1928.15
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
60547062007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41121.20120.912007.01.24 08:48120.910.000.00-5.7641.35
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
60547032007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41121.41120.992007.01.24 08:44120.990.000.00-5.7634.71
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
61808592007.01.24 02:00sell0.10eurjpy158.45158.07157.612007.01.24 08:44157.610.000.000.0069.39
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
60547002007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41122.25121.072007.01.24 08:44121.070.000.00-5.7628.08
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
61808552007.01.24 02:00sell0.10eurjpy158.45158.45157.752007.01.24 08:42157.750.000.000.0057.76
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
61808542007.01.24 02:00sell0.10eurjpy158.45159.25157.892007.01.24 08:40157.890.000.000.0046.18
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
59866042007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.26062007.01.23 14:521.23960.000.005.60-64.54
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
59866052007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.26322007.01.23 14:521.23960.000.005.60-64.54
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
59866022007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.25802007.01.23 14:521.23960.000.005.60-64.54
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
60701392007.01.18 22:30sell0.10eurjpy157.11157.91156.552007.01.23 12:06157.910.000.00-3.70-65.87
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
60680152007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.96082007.01.23 09:301.97980.000.00-0.30-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
60680122007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.96302007.01.23 09:301.97980.000.00-0.30-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
60680202007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.95862007.01.23 09:301.97980.000.00-0.30-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
  0.00 0.00 -28.67 248.72
Closed P/L: 220.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
62581082007.01.25 14:45sell0.10eurjpy156.94157.74156.38 156.920.000.00-1.241.65
 20061122Mode3_FirstTrade
62293052007.01.24 22:45sell0.10gbpusd1.96681.96681.9558 1.95990.000.00-0.2569.00
 20061123Mode3_SecondTrade
62293062007.01.24 22:45sell0.10gbpusd1.96681.96681.9536 1.95990.000.00-0.2569.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
62844992007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38120.54121.72 121.530.000.000.0012.34
 20061122Mode3_FirstTrade
62845022007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38120.54121.80 121.530.000.000.0012.34
 20061123Mode3_SecondTrade
62845042007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38120.54121.88 121.530.000.000.0012.34
 20061124Mode3_ThirdTrade
63040932007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.2636 1.25330.000.000.000.80
 20061122Mode3_FirstTrade
63040992007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.2662 1.25330.000.000.000.80
 20061123Mode3_SecondTrade
63041052007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.2688 1.25330.000.000.000.80
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -1.74 179.07
 Floating P/L: 177.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 220.05 Floating P/L: 177.33 Margin: 561.60
Balance: 6 487.88 Equity: 6 665.21 Free Margin: 6 103.62