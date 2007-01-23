Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 65370
|Name: Филиппов Алексей Васильевич
|Currency: USD
|2007 January 23, 14:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8101464
|2007.01.23 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2461
|2007.01.23 10:11
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|8101470
|2007.01.23 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|1.2471
|1.2451
|2007.01.23 10:42
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8101480
|2007.01.23 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|1.2471
|1.2441
|2007.01.23 10:42
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8101486
|2007.01.23 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2431
|2007.01.23 10:36
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|8101492
|2007.01.23 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|1.2471
|0.0000
|2007.01.23 10:42
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8101605
|2007.01.23 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|2007.01.23 10:10
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8101611
|2007.01.23 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2985
|2007.01.23 10:14
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8101616
|2007.01.23 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2990
|2007.01.23 10:43
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8101621
|2007.01.23 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2995
|2007.01.23 10:43
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8101628
|2007.01.23 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|2007.01.23 10:58
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8102685
|2007.01.23 12:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9865
|2007.01.23 13:43
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8102728
|2007.01.23 12:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9855
|1.9855
|1.9875
|2007.01.23 14:01
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8102762
|2007.01.23 12:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9885
|2007.01.23 13:53
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8102905
|2007.01.23 10:14
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9895
|2007.01.23 12:13
|1.9844
|cancelled
|8102975
|2007.01.23 10:16
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 12:13
|1.9844
|cancelled
|8103222
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.04
|0.00
|241.14
|2007.01.23 13:43
|241.14
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|8103272
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.04
|0.00
|241.24
|2007.01.23 13:45
|241.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|8103330
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.04
|241.04
|241.34
|2007.01.23 13:50
|241.34
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|8103356
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.04
|241.04
|241.44
|2007.01.23 14:06
|241.29
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|8103390
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.04
|241.04
|0.00
|2007.01.23 14:39
|241.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8104080
|2007.01.23 12:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2433
|2007.01.23 12:10
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|8104466
|2007.01.23 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2991
|0.0000
|1.3001
|2007.01.23 12:05
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8110072
|2007.01.23 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3028
|0.0000
|1.3038
|2007.01.23 14:51
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8110105
|2007.01.23 12:53
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2402
|0.0000
|1.2392
|2007.01.23 13:12
|1.2422
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|0.00
|176.47
|Closed P/L:
|176.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|176.47
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 104.66
|Equity:
|4 104.66
|Free Margin:
|4 104.66