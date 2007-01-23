Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 65370 Name: Филиппов Алексей Васильевич Currency: USD 2007 January 23, 14:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
81014642007.01.23 09:51sell0.10usdchf1.24710.00001.24612007.01.23 10:111.24610.000.000.008.03
81014702007.01.23 09:51sell0.10usdchf1.24711.24711.24512007.01.23 10:421.24710.000.000.000.00
81014802007.01.23 09:51sell0.10usdchf1.24711.24711.24412007.01.23 10:421.24710.000.000.000.00
81014862007.01.23 09:51sell0.10usdchf1.24710.00001.24312007.01.23 10:361.24680.000.000.002.41
81014922007.01.23 09:51sell0.10usdchf1.24711.24710.00002007.01.23 10:421.24710.000.000.000.00
81016052007.01.23 09:54buy0.10eurusd1.29700.00001.29802007.01.23 10:101.29800.000.000.0010.00
81016112007.01.23 09:54buy0.10eurusd1.29700.00001.29852007.01.23 10:141.29850.000.000.0015.00
81016162007.01.23 09:54buy0.10eurusd1.29700.00001.29902007.01.23 10:431.29750.000.000.005.00
81016212007.01.23 09:55buy0.10eurusd1.29700.00001.29952007.01.23 10:431.29760.000.000.006.00
81016282007.01.23 09:55buy0.10eurusd1.29701.29700.00002007.01.23 10:581.29700.000.000.000.00
81026852007.01.23 12:10buy0.10gbpusd1.98550.00001.98652007.01.23 13:431.98650.000.000.0010.00
81027282007.01.23 12:10buy0.10gbpusd1.98551.98551.98752007.01.23 14:011.98750.000.000.0020.00
81027622007.01.23 12:10buy0.10gbpusd1.98550.00001.98852007.01.23 13:531.98620.000.000.007.00
81029052007.01.23 10:14buy stop0.10gbpusd1.98850.00001.98952007.01.23 12:131.9844cancelled
81029752007.01.23 10:16buy stop0.10gbpusd1.98850.00000.00002007.01.23 12:131.9844cancelled
81032222007.01.23 12:09buy0.10gbpjpy241.040.00241.142007.01.23 13:43241.140.000.000.008.23
81032722007.01.23 12:09buy0.10gbpjpy241.040.00241.242007.01.23 13:45241.240.000.000.0016.48
81033302007.01.23 12:09buy0.10gbpjpy241.04241.04241.342007.01.23 13:50241.340.000.000.0024.69
81033562007.01.23 12:09buy0.10gbpjpy241.04241.04241.442007.01.23 14:06241.290.000.000.0020.59
81033902007.01.23 12:09buy0.10gbpjpy241.04241.040.002007.01.23 14:39241.040.000.000.000.00
81040802007.01.23 12:05sell0.10usdchf1.24430.00001.24332007.01.23 12:101.24330.000.000.008.04
81044662007.01.23 12:00buy0.10eurusd1.29910.00001.30012007.01.23 12:051.30010.000.000.0010.00
81100722007.01.23 13:45buy0.10eurusd1.30280.00001.30382007.01.23 14:511.30330.000.000.005.00
81101052007.01.23 12:53sell stop0.10usdchf1.24020.00001.23922007.01.23 13:121.2422cancelled
  0.00 0.00 0.00 176.47
Closed P/L: 176.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 176.47 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 104.66 Equity: 4 104.66 Free Margin: 4 104.66