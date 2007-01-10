Crown Forex Ltd
|Account: 36005
|Name: ibda_Stacia_ea
|Currency: USD
|2007 January 23, 13:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2117516
|2007.01.10 14:12
|balance
|Deposit
|500.00
|2117544
|2007.01.10 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2990
|2007.01.11 09:01
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2118960
|2007.01.10 14:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2979
|2007.01.11 09:01
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2119653
|2007.01.10 15:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.83
|2007.01.11 03:17
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|2122211
|2007.01.10 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|2007.01.11 08:38
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2122213
|2007.01.10 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2475
|2007.01.11 07:21
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|2134837
|2007.01.11 01:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|2007.01.11 08:38
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2134839
|2007.01.11 01:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.52
|0.00
|119.72
|2007.01.11 03:17
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|33.41
|2136601
|2007.01.11 03:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2463
|2007.01.11 07:21
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|32.10
|2137080
|2007.01.11 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.91
|2007.01.11 07:16
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|2140429
|2007.01.11 07:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.91
|0.00
|120.11
|2007.01.11 08:14
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|2140579
|2007.01.11 07:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2972
|2007.01.11 09:01
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2142059
|2007.01.11 07:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|2007.01.11 08:38
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2142715
|2007.01.11 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.12
|0.00
|120.32
|2007.01.11 08:38
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|16.62
|2145152
|2007.01.11 09:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.27
|0.00
|120.47
|2007.01.11 12:28
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|2145187
|2007.01.11 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2969
|0.0000
|1.2989
|2007.01.11 12:06
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2147790
|2007.01.11 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|1.9424
|2007.01.11 12:01
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2148030
|2007.01.11 09:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9393
|0.0000
|1.9413
|2007.01.11 12:01
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153020
|2007.01.11 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9504
|2007.01.11 12:06
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2153296
|2007.01.11 12:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9494
|2007.01.11 12:06
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153374
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|2007.01.11 12:12
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2153416
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9517
|2007.01.11 12:11
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2153593
|2007.01.11 12:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9506
|2007.01.11 12:11
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153862
|2007.01.11 12:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9528
|2007.01.11 12:16
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2153966
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.16
|0.00
|120.36
|2007.01.11 12:28
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|33.23
|2153983
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.3028
|2007.01.12 07:05
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|2154203
|2007.01.11 12:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9549
|2007.01.12 13:57
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2154496
|2007.01.11 12:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3015
|2007.01.12 07:05
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|2154564
|2007.01.11 12:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9539
|2007.01.12 13:57
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2155167
|2007.01.11 12:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|0.00
|120.54
|2007.01.11 15:06
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|2155326
|2007.01.11 12:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.44
|2007.01.11 15:05
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|33.21
|2162707
|2007.01.11 14:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|1.2912
|2007.01.11 14:21
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2163306
|2007.01.11 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 15:06
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2163821
|2007.01.11 14:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|1.2905
|2007.01.11 15:05
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2165535
|2007.01.11 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|2007.01.11 19:24
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2167971
|2007.01.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9412
|0.0000
|1.9392
|2007.01.12 13:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|2168007
|2007.01.11 16:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2513
|2007.01.11 19:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2168356
|2007.01.11 16:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|1.9404
|2007.01.12 13:30
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|2168370
|2007.01.11 16:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2503
|2007.01.11 19:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|2173383
|2007.01.11 19:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|1.2862
|2007.01.12 13:28
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2173474
|2007.01.11 19:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|2007.01.12 08:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2173690
|2007.01.11 19:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2873
|2007.01.12 13:28
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2173691
|2007.01.11 19:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 07:05
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2181393
|2007.01.12 02:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|2007.01.12 13:28
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2181399
|2007.01.12 02:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2503
|2007.01.12 08:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|2189119
|2007.01.12 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2911
|0.0000
|1.2931
|2007.01.12 14:00
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2192048
|2007.01.12 10:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|1.2920
|2007.01.12 13:59
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2194620
|2007.01.12 12:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 13:59
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2194654
|2007.01.12 12:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9512
|2007.01.12 13:57
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2194655
|2007.01.12 12:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9471
|2007.01.12 13:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2197940
|2007.01.12 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9539
|2007.01.12 13:58
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2198044
|2007.01.12 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 14:07
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2198246
|2007.01.12 14:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9553
|2007.01.12 14:06
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2198587
|2007.01.12 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9576
|2007.01.12 14:48
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2198646
|2007.01.12 14:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 14:48
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2199725
|2007.01.12 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9553
|2007.01.12 14:48
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2200131
|2007.01.12 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9575
|2007.01.12 15:00
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2200391
|2007.01.12 14:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 15:00
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2200805
|2007.01.12 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9585
|2007.01.12 15:27
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2202066
|2007.01.12 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9607
|2007.01.12 19:42
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2203730
|2007.01.12 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2933
|0.0000
|1.2953
|2007.01.15 02:27
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2203735
|2007.01.12 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.30
|0.00
|120.10
|2007.01.14 23:53
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|2205379
|2007.01.12 16:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9597
|2007.01.12 19:41
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2205617
|2007.01.12 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|2007.01.15 02:27
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2205874
|2007.01.12 16:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.40
|0.00
|120.20
|2007.01.14 23:53
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|33.28
|2205881
|2007.01.12 16:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9586
|2007.01.12 19:41
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2206469
|2007.01.12 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2463
|2007.01.15 04:03
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|2210384
|2007.01.12 19:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|2007.01.15 02:27
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2210395
|2007.01.12 19:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2932
|2007.01.15 02:26
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2212032
|2007.01.14 23:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.19
|0.00
|119.99
|2007.01.16 06:36
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|2212385
|2007.01.15 00:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9593
|2007.01.15 02:26
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2214269
|2007.01.15 04:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.26
|0.00
|120.09
|2007.01.16 06:36
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|2214679
|2007.01.15 05:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2954
|2007.01.15 07:54
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2216335
|2007.01.15 07:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2450
|2007.01.15 07:42
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|2217214
|2007.01.15 07:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2432
|2007.01.15 10:03
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2217650
|2007.01.15 07:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2974
|2007.01.16 07:06
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2217782
|2007.01.15 07:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2948
|0.0000
|1.2964
|2007.01.16 07:06
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2218045
|2007.01.15 08:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2444
|2007.01.15 10:03
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|2218096
|2007.01.15 08:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2957
|2007.01.16 07:06
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2218693
|2007.01.15 08:24
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2451
|2007.01.15 10:03
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|64.25
|2219713
|2007.01.15 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9665
|2007.01.15 10:04
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2219984
|2007.01.15 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.56
|0.00
|120.76
|2007.01.16 08:21
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.46
|2220143
|2007.01.15 09:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.46
|0.00
|120.66
|2007.01.16 08:21
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|2220948
|2007.01.15 10:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.49
|0.00
|120.29
|2007.01.16 06:36
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|66.51
|2220952
|2007.01.15 10:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2433
|2007.01.16 07:38
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|2220970
|2007.01.15 10:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.01.16 07:10
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2221733
|2007.01.15 10:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9675
|2007.01.16 07:10
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2225245
|2007.01.15 13:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2444
|2007.01.16 07:38
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|14.45
|2232067
|2007.01.15 23:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2506
|2007.01.16 02:36
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2234709
|2007.01.16 02:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2506
|2007.01.16 08:35
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.28
|2236205
|2007.01.16 04:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2495
|2007.01.16 08:35
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.90
|2236268
|2007.01.16 04:54
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2454
|2007.01.16 07:38
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|64.24
|2236862
|2007.01.16 05:38
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.35
|0.00
|120.55
|2007.01.16 08:20
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|2237175
|2007.01.16 05:57
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2485
|2007.01.16 08:35
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.26
|2238301
|2007.01.16 07:06
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.44
|2007.01.16 08:20
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|132.85
|2243489
|2007.01.16 10:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|1.2995
|2007.01.17 16:01
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|2243490
|2007.01.16 10:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2408
|2007.01.17 22:13
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.28
|2243517
|2007.01.16 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9666
|2007.01.16 11:08
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2245165
|2007.01.16 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9690
|2007.01.16 13:55
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2245193
|2007.01.16 12:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2418
|2007.01.17 22:13
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.12
|2245870
|2007.01.16 12:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2985
|2007.01.17 16:00
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|2246755
|2007.01.16 13:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9680
|2007.01.16 13:55
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2246775
|2007.01.16 13:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2429
|2007.01.17 22:13
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.77
|2246972
|2007.01.16 13:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.01.16 13:54
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2246977
|2007.01.16 13:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2974
|2007.01.17 16:00
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|2248307
|2007.01.16 13:55
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2439
|2007.01.17 17:39
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|2252149
|2007.01.16 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|2007.01.16 16:24
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2252927
|2007.01.16 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|1.2916
|2007.01.16 16:39
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2255486
|2007.01.16 18:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|2007.01.17 09:41
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2255490
|2007.01.16 18:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2502
|2007.01.16 21:16
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2255818
|2007.01.16 19:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2491
|2007.01.16 21:16
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|32.02
|2257032
|2007.01.16 21:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2507
|2007.01.17 07:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2257286
|2007.01.16 21:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2495
|2007.01.17 07:03
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|2260128
|2007.01.17 02:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2905
|2007.01.17 09:41
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2260129
|2007.01.17 02:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.84
|0.00
|121.04
|2007.01.17 16:01
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.55
|2261260
|2007.01.17 06:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2915
|2007.01.17 09:41
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2261263
|2007.01.17 06:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.63
|0.00
|120.83
|2007.01.17 16:01
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.25
|2261551
|2007.01.17 06:43
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2485
|2007.01.17 07:03
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|54.47
|2261553
|2007.01.17 06:43
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2957
|2007.01.17 16:00
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2265125
|2007.01.17 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.58
|0.00
|120.38
|2007.01.17 11:25
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|16.62
|2267242
|2007.01.17 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.27
|2007.01.17 17:40
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|2267933
|2007.01.17 12:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.55
|0.00
|120.38
|2007.01.17 17:40
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|2273151
|2007.01.17 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.01.17 17:40
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2273154
|2007.01.17 16:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.50
|0.00
|120.70
|2007.01.17 16:01
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|2277578
|2007.01.17 23:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2939
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 02:50
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2280905
|2007.01.18 03:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9754
|2007.01.18 07:32
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2281219
|2007.01.18 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|1.2993
|2007.01.19 01:28
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2281424
|2007.01.18 04:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2982
|2007.01.19 01:28
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2281559
|2007.01.18 04:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9744
|2007.01.18 07:32
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2282365
|2007.01.18 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2422
|2007.01.19 02:06
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|2283329
|2007.01.18 06:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2432
|2007.01.19 02:06
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|2284476
|2007.01.18 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.10
|0.00
|121.30
|2007.01.18 07:34
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.49
|2285397
|2007.01.18 07:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.31
|0.00
|121.51
|2007.01.18 08:53
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|2285423
|2007.01.18 07:35
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2463
|0.0000
|1.2443
|2007.01.19 02:06
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|2285553
|2007.01.18 07:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.21
|0.00
|121.41
|2007.01.18 08:53
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|32.95
|2286046
|2007.01.18 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9766
|2007.01.18 08:07
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2286274
|2007.01.18 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9787
|2007.01.18 20:05
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|2287353
|2007.01.18 08:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9774
|2007.01.18 20:04
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|2287541
|2007.01.18 08:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.42
|0.00
|121.62
|2007.01.18 13:29
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|2287846
|2007.01.18 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2972
|2007.01.19 01:28
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2288323
|2007.01.18 09:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.32
|0.00
|121.52
|2007.01.18 13:29
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2291247
|2007.01.18 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2007.01.18 12:16
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|15.96
|2292486
|2007.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|1.2916
|2007.01.18 12:31
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2293034
|2007.01.18 12:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2526
|0.0000
|1.2546
|2007.01.18 13:28
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|2293461
|2007.01.18 12:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|1.2898
|2007.01.18 13:29
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2293909
|2007.01.18 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9660
|2007.01.18 13:28
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2294714
|2007.01.18 13:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2518
|0.0000
|1.2535
|2007.01.18 13:28
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|2298174
|2007.01.18 14:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|0.0000
|1.2504
|2007.01.18 14:43
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2298178
|2007.01.18 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|2007.01.18 14:42
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2298182
|2007.01.18 14:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|0.00
|121.43
|2007.01.18 14:43
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|2298184
|2007.01.18 14:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9737
|2007.01.18 20:04
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2298187
|2007.01.18 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9696
|2007.01.18 14:42
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2301324
|2007.01.18 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|2007.01.19 10:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2301714
|2007.01.18 16:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9697
|2007.01.19 09:41
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2304661
|2007.01.18 19:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.24
|0.00
|121.04
|2007.01.19 07:52
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|2305068
|2007.01.18 19:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|2007.01.19 10:18
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2305087
|2007.01.18 19:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9711
|2007.01.19 09:41
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2305771
|2007.01.18 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9758
|2007.01.19 02:06
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2305779
|2007.01.18 20:05
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2454
|2007.01.19 02:06
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|2306098
|2007.01.18 20:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|2007.01.19 10:18
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2306102
|2007.01.18 20:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9722
|2007.01.19 09:41
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2310422
|2007.01.19 01:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|1.2993
|2007.01.19 03:55
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2310910
|2007.01.19 02:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9779
|2007.01.19 09:31
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2310919
|2007.01.19 02:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2982
|0.0000
|1.2962
|2007.01.19 10:18
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2310922
|2007.01.19 02:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2454
|0.0000
|1.2434
|2007.01.19 16:44
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.03
|2310926
|2007.01.19 02:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.34
|0.00
|121.14
|2007.01.19 07:52
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|33.02
|2311756
|2007.01.19 03:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.01.19 09:31
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2312249
|2007.01.19 03:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|1.3014
|2007.01.23 08:11
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2314218
|2007.01.19 06:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2984
|0.0000
|1.3004
|2007.01.23 08:11
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2314295
|2007.01.19 06:22
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2447
|2007.01.19 16:44
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.63
|2318105
|2007.01.19 09:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9755
|2007.01.19 09:31
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2318667
|2007.01.19 09:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9777
|2007.01.19 12:36
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|2318890
|2007.01.19 09:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9765
|2007.01.19 12:36
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2318992
|2007.01.19 09:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2972
|0.0000
|1.2992
|2007.01.23 08:11
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2319007
|2007.01.19 09:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9754
|2007.01.19 12:36
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2319084
|2007.01.19 09:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.01.19 12:36
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2319905
|2007.01.19 10:18
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|1.2465
|2007.01.19 16:44
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|19.23
|2320907
|2007.01.19 11:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2509
|2007.01.19 13:48
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2321290
|2007.01.19 12:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2937
|2007.01.19 14:05
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2321494
|2007.01.19 12:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|1.2498
|2007.01.19 13:48
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2321780
|2007.01.19 12:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2961
|0.0000
|1.2981
|2007.01.23 08:10
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2321874
|2007.01.19 12:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2945
|2007.01.19 14:05
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2322652
|2007.01.19 13:41
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2475
|2007.01.19 16:44
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|128.26
|2322773
|2007.01.19 13:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2007.01.19 15:20
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|2322938
|2007.01.19 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9714
|2007.01.19 15:01
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2323055
|2007.01.19 14:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2923
|2007.01.19 15:01
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2324240
|2007.01.19 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|2007.01.19 15:31
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2324257
|2007.01.19 15:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|2007.01.19 15:31
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2324785
|2007.01.19 15:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2519
|0.0000
|1.2539
|2007.01.22 10:18
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.21
|2325223
|2007.01.19 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|1.2895
|2007.01.22 16:28
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|2325530
|2007.01.19 15:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|1.2908
|2007.01.22 16:28
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|2325583
|2007.01.19 15:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2509
|0.0000
|1.2529
|2007.01.22 10:18
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.41
|2325590
|2007.01.19 15:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9690
|2007.01.19 19:33
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2325836
|2007.01.19 15:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|1.9706
|2007.01.19 19:33
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2325839
|2007.01.19 15:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2918
|2007.01.22 16:28
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|2325886
|2007.01.19 15:56
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2007.01.22 10:18
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2326028
|2007.01.19 15:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9717
|2007.01.19 19:33
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2326045
|2007.01.19 16:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2926
|2007.01.22 12:47
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|2326752
|2007.01.19 16:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2507
|2007.01.22 10:18
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|64.02
|2326759
|2007.01.19 16:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9729
|2007.01.19 19:33
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2329433
|2007.01.19 19:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2454
|2007.01.22 16:26
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|2332163
|2007.01.21 23:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|1.2465
|2007.01.22 16:26
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2341521
|2007.01.22 09:53
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2475
|2007.01.22 16:03
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|64.13
|2341648
|2007.01.22 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.62
|0.00
|121.82
|2007.01.22 10:43
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|2342377
|2007.01.22 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|1.2510
|2007.01.22 10:36
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2343786
|2007.01.22 11:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|2007.01.22 12:27
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2343787
|2007.01.22 11:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.67
|0.00
|121.87
|2007.01.22 12:27
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|2344292
|2007.01.22 12:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2486
|2007.01.22 15:56
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|108.92
|2344908
|2007.01.22 12:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.66
|0.00
|121.86
|2007.01.22 12:28
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|2352329
|2007.01.22 16:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2461
|2007.01.23 07:14
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|2352347
|2007.01.22 16:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2958
|0.0000
|1.2938
|2007.01.22 17:48
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2358773
|2007.01.22 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9780
|2007.01.23 00:15
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2359069
|2007.01.22 22:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2472
|2007.01.23 07:14
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2361001
|2007.01.23 00:29
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2483
|2007.01.23 07:13
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|28.82
|2361434
|2007.01.23 01:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9801
|2007.01.23 07:35
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2362591
|2007.01.23 02:58
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2491
|2007.01.23 07:13
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|128.09
|2365063
|2007.01.23 06:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2517
|2007.01.23 09:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.47
|2366649
|2007.01.23 07:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2509
|2007.01.23 09:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.29
|2366816
|2007.01.23 07:33
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|1.2498
|2007.01.23 09:04
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.72
|2366913
|2007.01.23 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9827
|2007.01.23 07:42
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2367149
|2007.01.23 07:42
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2488
|2007.01.23 09:04
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|2367178
|2007.01.23 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9848
|2007.01.23 08:11
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2367268
|2007.01.23 07:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9837
|2007.01.23 08:10
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2367634
|2007.01.23 08:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9827
|2007.01.23 08:10
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2367897
|2007.01.23 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9849
|2007.01.23 10:02
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2368500
|2007.01.23 08:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9837
|2007.01.23 10:02
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2368814
|2007.01.23 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2450
|2007.01.23 10:02
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|2369941
|2007.01.23 10:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2991
|0.0000
|1.3011
|2007.01.23 10:10
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2370005
|2007.01.23 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2430
|2007.01.23 10:09
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|2370020
|2007.01.23 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9856
|2007.01.23 10:10
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2370316
|2007.01.23 10:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9846
|2007.01.23 10:09
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2370451
|2007.01.23 10:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2409
|2007.01.23 11:46
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|2370479
|2007.01.23 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|1.3035
|2007.01.23 11:46
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2370497
|2007.01.23 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9874
|2007.01.23 11:09
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2370541
|2007.01.23 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|1.3025
|2007.01.23 11:46
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2370613
|2007.01.23 10:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9864
|2007.01.23 11:08
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2371740
|2007.01.23 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9853
|2007.01.23 11:08
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2372723
|2007.01.23 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.42
|0.00
|121.22
|2007.01.23 12:42
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|2372745
|2007.01.23 11:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9842
|2007.01.23 11:08
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2372985
|2007.01.23 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9862
|2007.01.23 11:43
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2373908
|2007.01.23 11:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|1.9884
|2007.01.23 12:49
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2374010
|2007.01.23 11:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2390
|2007.01.23 13:13
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|2374215
|2007.01.23 11:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3019
|0.0000
|1.3039
|2007.01.23 12:53
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375921
|2007.01.23 12:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9909
|2007.01.23 12:53
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 328.44
|Closed P/L:
|4 328.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2376158
|2007.01.23 12:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3040
|0.0000
|1.3060
|
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2376131
|2007.01.23 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9930
|
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2376474
|2007.01.23 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.16
|0.00
|120.96
|
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|2376490
|2007.01.23 13:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9920
|
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2376949
|2007.01.23 13:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|1.2371
|
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|2377377
|2007.01.23 13:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2402
|0.0000
|1.2382
|
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|14.52
|2377390
|2007.01.23 13:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3030
|0.0000
|1.3050
|
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2377445
|2007.01.23 13:26
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.26
|0.00
|121.06
|
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2377684
|2007.01.23 13:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9909
|
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|
|Floating P/L:
|24.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 328.44
|Floating P/L:
|24.14
|Margin:
|1 600.00
|Balance:
|4 828.44
|Equity:
|4 852.58
|Free Margin:
|3 255.05