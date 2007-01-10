Crown Forex Ltd

Account: 36005 Name: ibda_Stacia_ea Currency: USD 2007 January 23, 13:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21175162007.01.10 14:12balanceDeposit500.00
21175442007.01.10 14:13buy0.10eurusd1.29700.00001.29902007.01.11 09:011.29670.000.000.00-3.00
21189602007.01.10 14:46buy0.20eurusd1.29620.00001.29792007.01.11 09:011.29680.000.000.0012.00
21196532007.01.10 15:01buy0.10usdjpy119.630.00119.832007.01.11 03:17119.700.000.000.005.85
21222112007.01.10 16:05sell0.10eurusd1.29470.00001.29272007.01.11 08:381.29520.000.000.00-5.00
21222132007.01.10 16:05buy0.10usdchf1.24550.00001.24752007.01.11 07:211.24600.000.000.004.01
21348372007.01.11 01:35sell0.20eurusd1.29570.00001.29372007.01.11 08:381.29500.000.000.0014.00
21348392007.01.11 01:35buy0.20usdjpy119.520.00119.722007.01.11 03:17119.720.000.000.0033.41
21366012007.01.11 03:17buy0.20usdchf1.24430.00001.24632007.01.11 07:211.24630.000.000.0032.10
21370802007.01.11 04:00buy0.10usdjpy119.710.00119.912007.01.11 07:16119.910.000.000.0016.68
21404292007.01.11 07:16buy0.10usdjpy119.910.00120.112007.01.11 08:14120.110.000.000.0016.65
21405792007.01.11 07:21buy0.40eurusd1.29520.00001.29722007.01.11 09:011.29720.000.000.0080.00
21420592007.01.11 07:56sell0.40eurusd1.29680.00001.29482007.01.11 08:381.29480.000.000.0080.00
21427152007.01.11 08:15buy0.10usdjpy120.120.00120.322007.01.11 08:38120.320.000.000.0016.62
21451522007.01.11 09:01buy0.10usdjpy120.270.00120.472007.01.11 12:28120.360.000.000.007.48
21451872007.01.11 09:02buy0.10eurusd1.29690.00001.29892007.01.11 12:061.29890.000.000.0020.00
21477902007.01.11 09:45buy0.10gbpusd1.94040.00001.94242007.01.11 12:011.94240.000.000.0020.00
21480302007.01.11 09:51buy0.20gbpusd1.93930.00001.94132007.01.11 12:011.94130.000.000.0040.00
21530202007.01.11 12:02buy0.10gbpusd1.94860.00001.95042007.01.11 12:061.94940.000.000.008.00
21532962007.01.11 12:05buy0.20gbpusd1.94740.00001.94942007.01.11 12:061.94940.000.000.0040.00
21533742007.01.11 12:06buy0.10eurusd1.29900.00001.30102007.01.11 12:121.30100.000.000.0020.00
21534162007.01.11 12:06buy0.10gbpusd1.94970.00001.95172007.01.11 12:111.95100.000.000.0013.00
21535932007.01.11 12:08buy0.20gbpusd1.94860.00001.95062007.01.11 12:111.95060.000.000.0040.00
21538622007.01.11 12:11buy0.10gbpusd1.95080.00001.95282007.01.11 12:161.95280.000.000.0020.00
21539662007.01.11 12:12buy0.20usdjpy120.160.00120.362007.01.11 12:28120.360.000.000.0033.23
21539832007.01.11 12:12buy0.10eurusd1.30080.00001.30282007.01.12 07:051.29150.000.000.00-93.00
21542032007.01.11 12:16buy0.10gbpusd1.95290.00001.95492007.01.12 13:571.95150.000.000.00-14.00
21544962007.01.11 12:20buy0.20eurusd1.29980.00001.30152007.01.12 07:051.29140.000.000.00-168.00
21545642007.01.11 12:20buy0.20gbpusd1.95190.00001.95392007.01.12 13:571.95140.000.000.00-10.00
21551672007.01.11 12:28buy0.10usdjpy120.340.00120.542007.01.11 15:06120.440.000.000.008.30
21553262007.01.11 12:31buy0.20usdjpy120.240.00120.442007.01.11 15:05120.440.000.000.0033.21
21627072007.01.11 14:16sell0.10eurusd1.29280.00001.29122007.01.11 14:211.29120.000.000.0016.00
21633062007.01.11 14:21sell0.10eurusd1.29140.00001.28942007.01.11 15:061.29080.000.000.006.00
21638212007.01.11 14:29sell0.20eurusd1.29210.00001.29052007.01.11 15:051.29050.000.000.0032.00
21655352007.01.11 15:06sell0.10eurusd1.29040.00001.28842007.01.11 19:241.28840.000.000.0020.00
21679712007.01.11 16:01sell0.10gbpusd1.94120.00001.93922007.01.12 13:301.94590.000.000.00-47.00
21680072007.01.11 16:01buy0.10usdchf1.24930.00001.25132007.01.11 19:281.25030.000.000.008.00
21683562007.01.11 16:08sell0.20gbpusd1.94210.00001.94042007.01.12 13:301.94630.000.000.00-84.00
21683702007.01.11 16:08buy0.20usdchf1.24830.00001.25032007.01.11 19:281.25030.000.000.0031.99
21733832007.01.11 19:24sell0.10eurusd1.28820.00001.28622007.01.12 13:281.28860.000.000.00-4.00
21734742007.01.11 19:28buy0.10usdchf1.25010.00001.25212007.01.12 08:281.25030.000.000.001.60
21736902007.01.11 19:38sell0.20eurusd1.28930.00001.28732007.01.12 13:281.28860.000.000.0014.00
21736912007.01.11 19:38buy0.40eurusd1.28930.00001.29132007.01.12 07:051.29130.000.000.0080.00
21813932007.01.12 02:21sell0.40eurusd1.29030.00001.28832007.01.12 13:281.28830.000.000.0080.00
21813992007.01.12 02:21buy0.20usdchf1.24830.00001.25032007.01.12 08:281.25030.000.000.0031.99
21891192007.01.12 09:00buy0.10eurusd1.29110.00001.29312007.01.12 14:001.29110.000.000.000.00
21920482007.01.12 10:57buy0.20eurusd1.29030.00001.29202007.01.12 13:591.29110.000.000.0016.00
21946202007.01.12 12:25buy0.40eurusd1.28930.00001.29132007.01.12 13:591.29130.000.000.0080.00
21946542007.01.12 12:26buy0.40gbpusd1.94920.00001.95122007.01.12 13:571.95120.000.000.0080.00
21946552007.01.12 12:26sell0.40gbpusd1.94910.00001.94712007.01.12 13:301.94710.000.000.0080.00
21979402007.01.12 13:57buy0.10gbpusd1.95190.00001.95392007.01.12 13:581.95390.000.000.0020.00
21980442007.01.12 13:58buy0.10gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 14:071.95540.000.000.0010.00
21982462007.01.12 14:01buy0.20gbpusd1.95330.00001.95532007.01.12 14:061.95530.000.000.0040.00
21985872007.01.12 14:07buy0.10gbpusd1.95560.00001.95762007.01.12 14:481.95550.000.000.00-1.00
21986462007.01.12 14:07buy0.20gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 14:481.95510.000.000.0014.00
21997252007.01.12 14:31buy0.40gbpusd1.95330.00001.95532007.01.12 14:481.95530.000.000.0080.00
22001312007.01.12 14:48buy0.10gbpusd1.95550.00001.95752007.01.12 15:001.95650.000.000.0010.00
22003912007.01.12 14:52buy0.20gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 15:001.95640.000.000.0040.00
22008052007.01.12 15:00buy0.10gbpusd1.95650.00001.95852007.01.12 15:271.95850.000.000.0020.00
22020662007.01.12 15:27buy0.10gbpusd1.95870.00001.96072007.01.12 19:421.95840.000.000.00-3.00
22037302007.01.12 16:00buy0.10eurusd1.29330.00001.29532007.01.15 02:271.29320.000.000.00-1.00
22037352007.01.12 16:00sell0.10usdjpy120.300.00120.102007.01.14 23:53120.200.000.000.008.32
22053792007.01.12 16:35buy0.20gbpusd1.95770.00001.95972007.01.12 19:411.95860.000.000.0018.00
22056172007.01.12 16:39buy0.20eurusd1.29220.00001.29422007.01.15 02:271.29310.000.000.0018.00
22058742007.01.12 16:44sell0.20usdjpy120.400.00120.202007.01.14 23:53120.200.000.000.0033.28
22058812007.01.12 16:45buy0.40gbpusd1.95660.00001.95862007.01.12 19:411.95860.000.000.0080.00
22064692007.01.12 17:00sell0.10usdchf1.24830.00001.24632007.01.15 04:031.24630.000.000.0016.05
22103842007.01.12 19:42buy0.10gbpusd1.95840.00001.96042007.01.15 02:271.95910.000.000.007.00
22103952007.01.12 19:42buy0.40eurusd1.29140.00001.29322007.01.15 02:261.29320.000.000.0072.00
22120322007.01.14 23:54sell0.10usdjpy120.190.00119.992007.01.16 06:36120.310.000.000.00-9.97
22123852007.01.15 00:50buy0.20gbpusd1.95730.00001.95932007.01.15 02:261.95930.000.000.0040.00
22142692007.01.15 04:44sell0.20usdjpy120.260.00120.092007.01.16 06:36120.300.000.000.00-6.65
22146792007.01.15 05:01buy0.10eurusd1.29340.00001.29542007.01.15 07:541.29540.000.000.0020.00
22163352007.01.15 07:01sell0.10usdchf1.24670.00001.24502007.01.15 07:421.24500.000.000.0013.65
22172142007.01.15 07:42sell0.10usdchf1.24520.00001.24322007.01.15 10:031.24530.000.000.00-0.80
22176502007.01.15 07:54buy0.10eurusd1.29540.00001.29742007.01.16 07:061.29570.000.000.003.00
22177822007.01.15 07:56buy0.20eurusd1.29480.00001.29642007.01.16 07:061.29570.000.000.0018.00
22180452007.01.15 08:02sell0.20usdchf1.24610.00001.24442007.01.15 10:031.24510.000.000.0016.06
22180962007.01.15 08:03buy0.40eurusd1.29370.00001.29572007.01.16 07:061.29570.000.000.0080.00
22186932007.01.15 08:24sell0.40usdchf1.24710.00001.24512007.01.15 10:031.24510.000.000.0064.25
22197132007.01.15 09:05buy0.10gbpusd1.96450.00001.96652007.01.15 10:041.96650.000.000.0020.00
22199842007.01.15 09:15buy0.10usdjpy120.560.00120.762007.01.16 08:21120.410.000.000.00-12.46
22201432007.01.15 09:25buy0.20usdjpy120.460.00120.662007.01.16 08:21120.410.000.000.00-8.30
22209482007.01.15 10:03sell0.40usdjpy120.490.00120.292007.01.16 06:36120.290.000.000.0066.51
22209522007.01.15 10:04sell0.10usdchf1.24530.00001.24332007.01.16 07:381.24580.000.000.00-4.01
22209702007.01.15 10:04buy0.10gbpusd1.96660.00001.96862007.01.16 07:101.96760.000.000.0010.00
22217332007.01.15 10:41buy0.20gbpusd1.96550.00001.96752007.01.16 07:101.96750.000.000.0040.00
22252452007.01.15 13:43sell0.20usdchf1.24640.00001.24442007.01.16 07:381.24550.000.000.0014.45
22320672007.01.15 23:46buy0.10usdchf1.24860.00001.25062007.01.16 02:361.24830.000.000.00-2.40
22347092007.01.16 02:37buy0.10usdchf1.24860.00001.25062007.01.16 08:351.24570.000.000.00-23.28
22362052007.01.16 04:44buy0.20usdchf1.24750.00001.24952007.01.16 08:351.24570.000.000.00-28.90
22362682007.01.16 04:54sell0.40usdchf1.24740.00001.24542007.01.16 07:381.24540.000.000.0064.24
22368622007.01.16 05:38buy0.40usdjpy120.350.00120.552007.01.16 08:20120.420.000.000.0023.25
22371752007.01.16 05:57buy0.40usdchf1.24650.00001.24852007.01.16 08:351.24590.000.000.00-19.26
22383012007.01.16 07:06buy0.80usdjpy120.240.00120.442007.01.16 08:20120.440.000.000.00132.85
22434892007.01.16 10:19buy0.10eurusd1.29750.00001.29952007.01.17 16:011.29460.000.000.00-29.00
22434902007.01.16 10:19sell0.10usdchf1.24280.00001.24082007.01.17 22:131.24720.000.000.00-35.28
22435172007.01.16 10:20buy0.10gbpusd1.96460.00001.96662007.01.16 11:081.96660.000.000.0020.00
22451652007.01.16 12:00buy0.10gbpusd1.96700.00001.96902007.01.16 13:551.96650.000.000.00-5.00
22451932007.01.16 12:01sell0.20usdchf1.24380.00001.24182007.01.17 22:131.24730.000.000.00-56.12
22458702007.01.16 12:31buy0.20eurusd1.29650.00001.29852007.01.17 16:001.29490.000.000.00-32.00
22467552007.01.16 13:08buy0.20gbpusd1.96600.00001.96802007.01.16 13:551.96670.000.000.0014.00
22467752007.01.16 13:09sell0.40usdchf1.24490.00001.24292007.01.17 22:131.24720.000.000.00-73.77
22469722007.01.16 13:13buy0.40gbpusd1.96490.00001.96692007.01.16 13:541.96690.000.000.0080.00
22469772007.01.16 13:13buy0.40eurusd1.29540.00001.29742007.01.17 16:001.29470.000.000.00-28.00
22483072007.01.16 13:55sell0.80usdchf1.24590.00001.24392007.01.17 17:391.24550.000.000.0025.69
22521492007.01.16 16:00sell0.10eurusd1.29290.00001.29092007.01.16 16:241.29360.000.000.00-7.00
22529272007.01.16 16:24sell0.10eurusd1.29360.00001.29162007.01.16 16:391.29300.000.000.006.00
22554862007.01.16 18:58sell0.10eurusd1.29140.00001.28942007.01.17 09:411.29220.000.000.00-8.00
22554902007.01.16 18:58buy0.10usdchf1.24820.00001.25022007.01.16 21:161.24860.000.000.003.20
22558182007.01.16 19:31buy0.20usdchf1.24710.00001.24912007.01.16 21:161.24910.000.000.0032.02
22570322007.01.16 21:16buy0.10usdchf1.24870.00001.25072007.01.17 07:041.24860.000.000.00-0.80
22572862007.01.16 21:34buy0.20usdchf1.24750.00001.24952007.01.17 07:031.24850.000.000.0016.02
22601282007.01.17 02:58sell0.20eurusd1.29250.00001.29052007.01.17 09:411.29220.000.000.006.00
22601292007.01.17 02:58buy0.10usdjpy120.840.00121.042007.01.17 16:01120.520.000.000.00-26.55
22612602007.01.17 06:20sell0.40eurusd1.29320.00001.29152007.01.17 09:411.29230.000.000.0036.00
22612632007.01.17 06:20buy0.20usdjpy120.630.00120.832007.01.17 16:01120.520.000.000.00-18.25
22615512007.01.17 06:43buy0.40usdchf1.24680.00001.24852007.01.17 07:031.24850.000.000.0054.47
22615532007.01.17 06:43buy0.80eurusd1.29370.00001.29572007.01.17 16:001.29460.000.000.0072.00
22651252007.01.17 10:00sell0.10usdjpy120.580.00120.382007.01.17 11:25120.380.000.000.0016.62
22672422007.01.17 12:00sell0.10usdjpy120.470.00120.272007.01.17 17:40120.530.000.000.00-4.98
22679332007.01.17 12:42sell0.20usdjpy120.550.00120.382007.01.17 17:40120.520.000.000.004.98
22731512007.01.17 16:00buy0.10gbpusd1.97110.00001.97312007.01.17 17:401.97200.000.000.009.00
22731542007.01.17 16:00buy0.40usdjpy120.500.00120.702007.01.17 16:01120.520.000.000.006.64
22775782007.01.17 23:12buy0.10eurusd1.29390.00001.29592007.01.18 02:501.29590.000.000.0020.00
22809052007.01.18 03:45buy0.10gbpusd1.97340.00001.97542007.01.18 07:321.97450.000.000.0011.00
22812192007.01.18 04:01buy0.10eurusd1.29730.00001.29932007.01.19 01:281.29710.000.000.00-2.00
22814242007.01.18 04:06buy0.20eurusd1.29620.00001.29822007.01.19 01:281.29720.000.000.0020.00
22815592007.01.18 04:11buy0.20gbpusd1.97240.00001.97442007.01.18 07:321.97440.000.000.0040.00
22823652007.01.18 05:00sell0.10usdchf1.24420.00001.24222007.01.19 02:061.24570.000.000.00-12.04
22833292007.01.18 06:00sell0.20usdchf1.24520.00001.24322007.01.19 02:061.24550.000.000.00-4.82
22844762007.01.18 07:00buy0.10usdjpy121.100.00121.302007.01.18 07:34121.300.000.000.0016.49
22853972007.01.18 07:34buy0.10usdjpy121.310.00121.512007.01.18 08:53121.410.000.000.008.24
22854232007.01.18 07:35sell0.40usdchf1.24630.00001.24432007.01.19 02:061.24570.000.000.0019.27
22855532007.01.18 07:40buy0.20usdjpy121.210.00121.412007.01.18 08:53121.410.000.000.0032.95
22860462007.01.18 08:01buy0.10gbpusd1.97460.00001.97662007.01.18 08:071.97660.000.000.0020.00
22862742007.01.18 08:07buy0.10gbpusd1.97670.00001.97872007.01.18 20:051.97340.000.000.00-33.00
22873532007.01.18 08:46buy0.20gbpusd1.97540.00001.97742007.01.18 20:041.97370.000.000.00-34.00
22875412007.01.18 08:53buy0.10usdjpy121.420.00121.622007.01.18 13:29121.300.000.000.00-9.89
22878462007.01.18 09:01buy0.40eurusd1.29520.00001.29722007.01.19 01:281.29720.000.000.0080.00
22883232007.01.18 09:12buy0.20usdjpy121.320.00121.522007.01.18 13:29121.330.000.000.001.65
22912472007.01.18 11:00buy0.10usdchf1.25070.00001.25272007.01.18 12:161.25270.000.000.0015.96
22924862007.01.18 12:00sell0.10eurusd1.29360.00001.29162007.01.18 12:311.29160.000.000.0020.00
22930342007.01.18 12:16buy0.10usdchf1.25260.00001.25462007.01.18 13:281.25170.000.000.00-7.19
22934612007.01.18 12:31sell0.10eurusd1.29180.00001.28982007.01.18 13:291.29230.000.000.00-5.00
22939092007.01.18 12:45sell0.10gbpusd1.96800.00001.96602007.01.18 13:281.96820.000.000.00-2.00
22947142007.01.18 13:16buy0.20usdchf1.25180.00001.25352007.01.18 13:281.25140.000.000.00-6.39
22981742007.01.18 14:42buy0.10usdchf1.24840.00001.25042007.01.18 14:431.24860.000.000.001.60
22981782007.01.18 14:42sell0.10eurusd1.29490.00001.29292007.01.18 14:421.29460.000.000.003.00
22981822007.01.18 14:42buy0.10usdjpy121.230.00121.432007.01.18 14:43121.200.000.000.00-2.48
22981842007.01.18 14:42buy0.40gbpusd1.97170.00001.97372007.01.18 20:041.97370.000.000.0080.00
22981872007.01.18 14:42sell0.10gbpusd1.97160.00001.96962007.01.18 14:421.97140.000.000.002.00
23013242007.01.18 16:30sell0.10eurusd1.29470.00001.29272007.01.19 10:191.29590.000.000.00-12.00
23017142007.01.18 16:46sell0.10gbpusd1.97170.00001.96972007.01.19 09:411.97200.000.000.00-3.00
23046612007.01.18 19:03sell0.10usdjpy121.240.00121.042007.01.19 07:52121.160.000.000.006.60
23050682007.01.18 19:25sell0.20eurusd1.29570.00001.29372007.01.19 10:181.29620.000.000.00-10.00
23050872007.01.18 19:25sell0.20gbpusd1.97310.00001.97112007.01.19 09:411.97210.000.000.0020.00
23057712007.01.18 20:05buy0.10gbpusd1.97380.00001.97582007.01.19 02:061.97580.000.000.0020.00
23057792007.01.18 20:05sell0.80usdchf1.24710.00001.24542007.01.19 02:061.24540.000.000.00109.20
23060982007.01.18 20:23sell0.40eurusd1.29680.00001.29482007.01.19 10:181.29640.000.000.0016.00
23061022007.01.18 20:23sell0.40gbpusd1.97420.00001.97222007.01.19 09:411.97220.000.000.0080.00
23104222007.01.19 01:28buy0.10eurusd1.29730.00001.29932007.01.19 03:551.29930.000.000.0020.00
23109102007.01.19 02:06buy0.10gbpusd1.97590.00001.97792007.01.19 09:311.97530.000.000.00-6.00
23109192007.01.19 02:06sell0.80eurusd1.29820.00001.29622007.01.19 10:181.29620.000.000.00160.00
23109222007.01.19 02:06sell0.10usdchf1.24540.00001.24342007.01.19 16:441.24790.000.000.00-20.03
23109262007.01.19 02:06sell0.20usdjpy121.340.00121.142007.01.19 07:52121.140.000.000.0033.02
23117562007.01.19 03:12buy0.20gbpusd1.97470.00001.97672007.01.19 09:311.97670.000.000.0040.00
23122492007.01.19 03:55buy0.10eurusd1.29940.00001.30142007.01.23 08:111.29820.000.000.00-12.00
23142182007.01.19 06:18buy0.20eurusd1.29840.00001.30042007.01.23 08:111.29830.000.000.00-2.00
23142952007.01.19 06:22sell0.20usdchf1.24670.00001.24472007.01.19 16:441.24780.000.000.00-17.63
23181052007.01.19 09:13buy0.40gbpusd1.97350.00001.97552007.01.19 09:311.97550.000.000.0080.00
23186672007.01.19 09:31buy0.10gbpusd1.97570.00001.97772007.01.19 12:361.97440.000.000.00-13.00
23188902007.01.19 09:36buy0.20gbpusd1.97450.00001.97652007.01.19 12:361.97420.000.000.00-6.00
23189922007.01.19 09:39buy0.40eurusd1.29720.00001.29922007.01.23 08:111.29810.000.000.0036.00
23190072007.01.19 09:39buy0.40gbpusd1.97340.00001.97542007.01.19 12:361.97440.000.000.0040.00
23190842007.01.19 09:41buy0.80gbpusd1.97230.00001.97432007.01.19 12:361.97430.000.000.00160.00
23199052007.01.19 10:18sell0.40usdchf1.24850.00001.24652007.01.19 16:441.24790.000.000.0019.23
23209072007.01.19 11:30buy0.10usdchf1.24890.00001.25092007.01.19 13:481.24990.000.000.008.00
23212902007.01.19 12:01sell0.10eurusd1.29540.00001.29372007.01.19 14:051.29430.000.000.0011.00
23214942007.01.19 12:17buy0.20usdchf1.24780.00001.24982007.01.19 13:481.24980.000.000.0032.00
23217802007.01.19 12:37buy0.80eurusd1.29610.00001.29812007.01.23 08:101.29810.000.000.00160.00
23218742007.01.19 12:41sell0.20eurusd1.29650.00001.29452007.01.19 14:051.29450.000.000.0040.00
23226522007.01.19 13:41sell0.80usdchf1.24950.00001.24752007.01.19 16:441.24750.000.000.00128.26
23227732007.01.19 13:48buy0.10usdchf1.24980.00001.25182007.01.19 15:201.25180.000.000.0015.98
23229382007.01.19 14:00sell0.10gbpusd1.97340.00001.97142007.01.19 15:011.97140.000.000.0020.00
23230552007.01.19 14:06sell0.10eurusd1.29430.00001.29232007.01.19 15:011.29230.000.000.0020.00
23242402007.01.19 15:01sell0.10eurusd1.29210.00001.29012007.01.19 15:311.29180.000.000.003.00
23242572007.01.19 15:02sell0.20eurusd1.29320.00001.29122007.01.19 15:311.29120.000.000.0040.00
23247852007.01.19 15:20buy0.10usdchf1.25190.00001.25392007.01.22 10:181.24950.000.000.00-19.21
23252232007.01.19 15:31sell0.10eurusd1.29150.00001.28952007.01.22 16:281.29580.000.000.00-43.00
23255302007.01.19 15:42sell0.20eurusd1.29280.00001.29082007.01.22 16:281.29580.000.000.00-60.00
23255832007.01.19 15:44buy0.20usdchf1.25090.00001.25292007.01.22 10:181.24950.000.000.00-22.41
23255902007.01.19 15:44sell0.10gbpusd1.97100.00001.96902007.01.19 19:331.97310.000.000.00-21.00
23258362007.01.19 15:54sell0.20gbpusd1.97260.00001.97062007.01.19 19:331.97290.000.000.00-6.00
23258392007.01.19 15:54sell0.40eurusd1.29350.00001.29182007.01.22 16:281.29580.000.000.00-92.00
23258862007.01.19 15:56buy0.40usdchf1.24980.00001.25182007.01.22 10:181.24960.000.000.00-6.40
23260282007.01.19 15:59sell0.40gbpusd1.97370.00001.97172007.01.19 19:331.97280.000.000.0036.00
23260452007.01.19 16:01sell0.80eurusd1.29430.00001.29262007.01.22 12:471.29260.000.000.00136.00
23267522007.01.19 16:27buy0.80usdchf1.24870.00001.25072007.01.22 10:181.24970.000.000.0064.02
23267592007.01.19 16:27sell0.80gbpusd1.97490.00001.97292007.01.19 19:331.97290.000.000.00160.00
23294332007.01.19 19:46sell0.10usdchf1.24740.00001.24542007.01.22 16:261.24830.000.000.00-7.21
23321632007.01.21 23:40sell0.20usdchf1.24850.00001.24652007.01.22 16:261.24840.000.000.001.60
23415212007.01.22 09:53sell0.40usdchf1.24950.00001.24752007.01.22 16:031.24750.000.000.0064.13
23416482007.01.22 10:00buy0.10usdjpy121.620.00121.822007.01.22 10:43121.610.000.000.00-0.82
23423772007.01.22 10:30buy0.10usdchf1.24900.00001.25102007.01.22 10:361.24930.000.000.002.40
23437862007.01.22 11:37buy0.10usdchf1.25020.00001.25222007.01.22 12:271.25000.000.000.00-1.60
23437872007.01.22 11:37buy0.10usdjpy121.670.00121.872007.01.22 12:27121.630.000.000.00-3.29
23442922007.01.22 12:01sell0.80usdchf1.25030.00001.24862007.01.22 15:561.24860.000.000.00108.92
23449082007.01.22 12:27buy0.10usdjpy121.660.00121.862007.01.22 12:28121.630.000.000.00-2.47
23523292007.01.22 16:27sell0.10usdchf1.24810.00001.24612007.01.23 07:141.24940.000.000.00-10.40
23523472007.01.22 16:28sell0.10eurusd1.29580.00001.29382007.01.22 17:481.29510.000.000.007.00
23587732007.01.22 21:51buy0.10gbpusd1.97600.00001.97802007.01.23 00:151.97800.000.000.0020.00
23590692007.01.22 22:09sell0.20usdchf1.24920.00001.24722007.01.23 07:141.24930.000.000.00-1.60
23610012007.01.23 00:29sell0.40usdchf1.25000.00001.24832007.01.23 07:131.24910.000.000.0028.82
23614342007.01.23 01:01buy0.10gbpusd1.97840.00001.98012007.01.23 07:351.98010.000.000.0017.00
23625912007.01.23 02:58sell0.80usdchf1.25110.00001.24912007.01.23 07:131.24910.000.000.00128.09
23650632007.01.23 06:01buy0.10usdchf1.25000.00001.25172007.01.23 09:051.24670.000.000.00-26.47
23666492007.01.23 07:27buy0.20usdchf1.24890.00001.25092007.01.23 09:051.24670.000.000.00-35.29
23668162007.01.23 07:33buy0.40usdchf1.24780.00001.24982007.01.23 09:041.24650.000.000.00-41.72
23669132007.01.23 07:35buy0.10gbpusd1.98070.00001.98272007.01.23 07:421.98270.000.000.0020.00
23671492007.01.23 07:42buy0.80usdchf1.24680.00001.24882007.01.23 09:041.24670.000.000.00-6.42
23671782007.01.23 07:42buy0.10gbpusd1.98280.00001.98482007.01.23 08:111.98300.000.000.002.00
23672682007.01.23 07:44buy0.20gbpusd1.98170.00001.98372007.01.23 08:101.98280.000.000.0022.00
23676342007.01.23 08:03buy0.40gbpusd1.98070.00001.98272007.01.23 08:101.98270.000.000.0080.00
23678972007.01.23 08:11buy0.10gbpusd1.98290.00001.98492007.01.23 10:021.98370.000.000.008.00
23685002007.01.23 08:43buy0.20gbpusd1.98170.00001.98372007.01.23 10:021.98370.000.000.0040.00
23688142007.01.23 09:00sell0.10usdchf1.24700.00001.24502007.01.23 10:021.24500.000.000.0016.06
23699412007.01.23 10:01buy0.10eurusd1.29910.00001.30112007.01.23 10:101.30110.000.000.0020.00
23700052007.01.23 10:02sell0.10usdchf1.24500.00001.24302007.01.23 10:091.24300.000.000.0016.09
23700202007.01.23 10:02buy0.10gbpusd1.98360.00001.98562007.01.23 10:101.98560.000.000.0020.00
23703162007.01.23 10:07buy0.20gbpusd1.98260.00001.98462007.01.23 10:091.98460.000.000.0040.00
23704512007.01.23 10:10sell0.10usdchf1.24290.00001.24092007.01.23 11:461.24090.000.000.0016.11
23704792007.01.23 10:10buy0.10eurusd1.30150.00001.30352007.01.23 11:461.30220.000.000.007.00
23704972007.01.23 10:10buy0.10gbpusd1.98540.00001.98742007.01.23 11:091.98420.000.000.00-12.00
23705412007.01.23 10:10buy0.20eurusd1.30050.00001.30252007.01.23 11:461.30250.000.000.0040.00
23706132007.01.23 10:11buy0.20gbpusd1.98440.00001.98642007.01.23 11:081.98410.000.000.00-6.00
23717402007.01.23 10:34buy0.40gbpusd1.98330.00001.98532007.01.23 11:081.98420.000.000.0036.00
23727232007.01.23 11:00sell0.10usdjpy121.420.00121.222007.01.23 12:42121.220.000.000.0016.50
23727452007.01.23 11:00buy0.80gbpusd1.98220.00001.98422007.01.23 11:081.98420.000.000.00160.00
23729852007.01.23 11:09buy0.10gbpusd1.98420.00001.98622007.01.23 11:431.98620.000.000.0020.00
23739082007.01.23 11:43buy0.10gbpusd1.98640.00001.98842007.01.23 12:491.98840.000.000.0020.00
23740102007.01.23 11:46sell0.10usdchf1.24100.00001.23902007.01.23 13:131.23900.000.000.0016.14
23742152007.01.23 11:52buy0.10eurusd1.30190.00001.30392007.01.23 12:531.30390.000.000.0020.00
23759212007.01.23 12:49buy0.10gbpusd1.98890.00001.99092007.01.23 12:531.99090.000.000.0020.00
  0.00 0.00 0.00 4 328.44
Closed P/L: 4 328.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23761582007.01.23 12:53buy0.10eurusd1.30400.00001.3060 1.30300.000.000.00-10.00
23761312007.01.23 12:53buy0.10gbpusd1.99100.00001.9930 1.98990.000.000.00-11.00
23764742007.01.23 13:00sell0.10usdjpy121.160.00120.96 121.250.000.000.00-7.42
23764902007.01.23 13:01buy0.20gbpusd1.99000.00001.9920 1.98990.000.000.00-2.00
23769492007.01.23 13:13sell0.10usdchf1.23910.00001.2371 1.23930.000.000.00-1.61
23773772007.01.23 13:25sell0.20usdchf1.24020.00001.2382 1.23930.000.000.0014.52
23773902007.01.23 13:25buy0.20eurusd1.30300.00001.3050 1.30300.000.000.000.00
23774452007.01.23 13:26sell0.20usdjpy121.260.00121.06 121.250.000.000.001.65
23776842007.01.23 13:32buy0.40gbpusd1.98890.00001.9909 1.98990.000.000.0040.00
  0.00 0.00 0.00 24.14
 Floating P/L: 24.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 328.44 Floating P/L: 24.14 Margin: 1 600.00
Balance: 4 828.44 Equity: 4 852.58 Free Margin: 3 255.05